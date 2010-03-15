TIC_TAC A.K.A. GENIUS-FOR-RENT-INC. - Trades Report


ALL SYMBOLS

03/15/2010 - 03/24/2010


All Trades Long Trades Short Trades
Trades Total: 3 Trades Total: 0 Trades Total: 3
Trades Won: 3 Trades Won: 0 Trades Won: 3
Trades Lost: 0 Trades Lost: 0 Trades Lost: 0
Trades Even: 0 Trades Even: 0 Trades Even: 0
Max Profit: 35 pips Max Profit: 0 pips Max Profit: 35 pips
Max Loss: 0 pips Max Loss: 0 pips Max Loss: 0 pips
Avg Profit: 34 pips Avg Profit: 0 pips Avg Profit: 34 pips
Avg Loss: 0 pips Avg Loss: 0 pips Avg Loss: 0 pips
Avg TimeInTrade: 1667 mins Avg TimeInTrade: 0 mins Avg TimeInTrade: 1667 mins
Avg Time Won Trade: 1667 mins Avg Time Won Trade: 0 mins Avg Time Won Trade: 1667 mins
Avg Time Lost Trade: 0 mins Avg Time Lost Trade: 0 mins Avg Time Lost Trade: 0 mins
Total Lots: 0.30 Total Lots: 0.00 Total Lots: 0.30
102.0 0.0 102.0
$96.67 $0.00 $96.67

AUDUSD

03/15/2010 - 03/24/2010


up All Trades Long Trades Short Trades
Trades Total: 2 Trades Total: 0 Trades Total: 2
Trades Won: 2 Trades Won: 0 Trades Won: 2
Trades Lost: 0 Trades Lost: 0 Trades Lost: 0
Trades Even: 0 Trades Even: 0 Trades Even: 0
Max Profit: 35 pips Max Profit: 0 pips Max Profit: 35 pips
Max Loss: 0 pips Max Loss: 0 pips Max Loss: 0 pips
Avg Profit: 35 pips Avg Profit: 0 pips Avg Profit: 35 pips
Avg Loss: 0 pips Avg Loss: 0 pips Avg Loss: 0 pips
Avg TimeInTrade: 1910 mins Avg TimeInTrade: 0 mins Avg TimeInTrade: 1910 mins
Avg Time Won Trade: 1910 mins Avg Time Won Trade: 0 mins Avg Time Won Trade: 1910 mins
Avg Time Lost Trade: 0 mins Avg Time Lost Trade: 0 mins Avg Time Lost Trade: 0 mins
Total Lots: 0.20 Total Lots: 0.00 Total Lots: 0.20
69.0 0.0 69.0
$63.79 $0.00 $63.79

EURUSD

03/15/2010 - 03/24/2010


up All Trades Long Trades Short Trades
Trades Total: 1 Trades Total: 0 Trades Total: 1
Trades Won: 1 Trades Won: 0 Trades Won: 1
Trades Lost: 0 Trades Lost: 0 Trades Lost: 0
Trades Even: 0 Trades Even: 0 Trades Even: 0
Max Profit: 33 pips Max Profit: 0 pips Max Profit: 33 pips
Max Loss: 0 pips Max Loss: 0 pips Max Loss: 0 pips
Avg Profit: 33 pips Avg Profit: 0 pips Avg Profit: 33 pips
Avg Loss: 0 pips Avg Loss: 0 pips Avg Loss: 0 pips
Avg TimeInTrade: 1181 mins Avg TimeInTrade: 0 mins Avg TimeInTrade: 1181 mins
Avg Time Won Trade: 1181 mins Avg Time Won Trade: 0 mins Avg Time Won Trade: 1181 mins
Avg Time Lost Trade: 0 mins Avg Time Lost Trade: 0 mins Avg Time Lost Trade: 0 mins
Total Lots: 0.10 Total Lots: 0.00 Total Lots: 0.10
33.0 0.0 33.0
$32.88 $0.00 $32.88