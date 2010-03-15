TIC_TAC A.K.A. GENIUS-FOR-RENT-INC. - Trades Report

03/15/2010 - 03/24/2010
|All Trades
|Long Trades
|Short Trades
|Trades Total: 3
|Trades Total: 0
|Trades Total: 3
|Trades Won: 3
|Trades Won: 0
|Trades Won: 3
|Trades Lost: 0
|Trades Lost: 0
|Trades Lost: 0
|Trades Even: 0
|Trades Even: 0
|Trades Even: 0
|Max Profit: 35 pips
|Max Profit: 0 pips
|Max Profit: 35 pips
|Max Loss: 0 pips
|Max Loss: 0 pips
|Max Loss: 0 pips
|Avg Profit: 34 pips
|Avg Profit: 0 pips
|Avg Profit: 34 pips
|Avg Loss: 0 pips
|Avg Loss: 0 pips
|Avg Loss: 0 pips
|Avg TimeInTrade: 1667 mins
|Avg TimeInTrade: 0 mins
|Avg TimeInTrade: 1667 mins
|Avg Time Won Trade: 1667 mins
|Avg Time Won Trade: 0 mins
|Avg Time Won Trade: 1667 mins
|Avg Time Lost Trade: 0 mins
|Avg Time Lost Trade: 0 mins
|Avg Time Lost Trade: 0 mins
|Total Lots: 0.30
|Total Lots: 0.00
|Total Lots: 0.30
|102.0
|0.0
|102.0
|$96.67
|$0.00
|$96.67
03/15/2010 - 03/24/2010
|All Trades
|Long Trades
|Short Trades
|Trades Total: 2
|Trades Total: 0
|Trades Total: 2
|Trades Won: 2
|Trades Won: 0
|Trades Won: 2
|Trades Lost: 0
|Trades Lost: 0
|Trades Lost: 0
|Trades Even: 0
|Trades Even: 0
|Trades Even: 0
|Max Profit: 35 pips
|Max Profit: 0 pips
|Max Profit: 35 pips
|Max Loss: 0 pips
|Max Loss: 0 pips
|Max Loss: 0 pips
|Avg Profit: 35 pips
|Avg Profit: 0 pips
|Avg Profit: 35 pips
|Avg Loss: 0 pips
|Avg Loss: 0 pips
|Avg Loss: 0 pips
|Avg TimeInTrade: 1910 mins
|Avg TimeInTrade: 0 mins
|Avg TimeInTrade: 1910 mins
|Avg Time Won Trade: 1910 mins
|Avg Time Won Trade: 0 mins
|Avg Time Won Trade: 1910 mins
|Avg Time Lost Trade: 0 mins
|Avg Time Lost Trade: 0 mins
|Avg Time Lost Trade: 0 mins
|Total Lots: 0.20
|Total Lots: 0.00
|Total Lots: 0.20
|69.0
|0.0
|69.0
|$63.79
|$0.00
|$63.79
03/15/2010 - 03/24/2010
|All Trades
|Long Trades
|Short Trades
|Trades Total: 1
|Trades Total: 0
|Trades Total: 1
|Trades Won: 1
|Trades Won: 0
|Trades Won: 1
|Trades Lost: 0
|Trades Lost: 0
|Trades Lost: 0
|Trades Even: 0
|Trades Even: 0
|Trades Even: 0
|Max Profit: 33 pips
|Max Profit: 0 pips
|Max Profit: 33 pips
|Max Loss: 0 pips
|Max Loss: 0 pips
|Max Loss: 0 pips
|Avg Profit: 33 pips
|Avg Profit: 0 pips
|Avg Profit: 33 pips
|Avg Loss: 0 pips
|Avg Loss: 0 pips
|Avg Loss: 0 pips
|Avg TimeInTrade: 1181 mins
|Avg TimeInTrade: 0 mins
|Avg TimeInTrade: 1181 mins
|Avg Time Won Trade: 1181 mins
|Avg Time Won Trade: 0 mins
|Avg Time Won Trade: 1181 mins
|Avg Time Lost Trade: 0 mins
|Avg Time Lost Trade: 0 mins
|Avg Time Lost Trade: 0 mins
|Total Lots: 0.10
|Total Lots: 0.00
|Total Lots: 0.10
|33.0
|0.0
|33.0
|$32.88
|$0.00
|$32.88