|Account: 10605
|Name: xxxx
|Currency: USD
|2010 March 5, 15:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1640929
|2010.01.20 11:04
|balance
|deposit
|5 000.00
|1643865
|2010.01.21 00:59
|sell
|2.00
|eurusd
|1.40943
|1.41012
|0.00000
|2010.01.21 00:59
|1.40936
|-16.00
|0.00
|0.00
|14.00
|1644022
|2010.01.21 01:46
|buy
|2.00
|eurusd
|1.41095
|1.41027
|0.00000
|2010.01.21 01:46
|1.41123
|-16.00
|0.00
|0.00
|56.00
|1644098
|2010.01.21 01:54
|buy
|2.00
|eurusd
|1.41155
|1.41087
|0.00000
|2010.01.21 01:54
|1.41138
|-16.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|1644277
|2010.01.21 02:30
|buy
|2.00
|eurusd
|1.41032
|1.40970
|0.00000
|2010.01.21 02:30
|1.41044
|-16.00
|0.00
|0.00
|24.00
|1644285
|2010.01.21 02:31
|buy
|2.00
|eurusd
|1.41029
|1.40965
|0.00000
|2010.01.21 02:32
|1.41054
|-16.00
|0.00
|0.00
|50.00
|1644391
|2010.01.21 02:52
|sell
|2.00
|eurusd
|1.40840
|1.40908
|0.00000
|2010.01.21 02:52
|1.40826
|-16.00
|0.00
|0.00
|28.00
|1644394
|2010.01.21 02:52
|sell
|2.00
|eurusd
|1.40819
|1.40885
|0.00000
|2010.01.21 02:52
|1.40830
|-16.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|1651627
|2010.01.22 03:03
|buy
|2.00
|eurusd
|1.41362
|1.41294
|0.00000
|2010.01.22 03:03
|1.41376
|-16.00
|0.00
|0.00
|28.00
|1651628
|2010.01.22 03:03
|sell
|2.00
|eurusd
|1.41386
|1.41451
|0.00000
|2010.01.22 03:04
|1.41397
|-16.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|1652064
|2010.01.22 04:48
|buy
|2.00
|eurusd
|1.41599
|1.41539
|0.00000
|2010.01.22 04:48
|1.41622
|-16.00
|0.00
|0.00
|46.00
|1652098
|2010.01.22 04:50
|buy
|2.00
|eurusd
|1.41558
|1.41493
|0.00000
|2010.01.22 04:50
|1.41558
|-16.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1652256
|2010.01.22 05:24
|sell
|2.00
|eurusd
|1.41507
|1.41574
|0.00000
|2010.01.22 05:24
|1.41515
|-16.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|1653254
|2010.01.22 08:35
|buy
|2.00
|eurusd
|1.41348
|1.41283
|0.00000
|2010.01.22 08:35
|1.41334
|-16.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|1653260
|2010.01.22 08:35
|sell
|2.00
|eurusd
|1.41325
|1.41390
|0.00000
|2010.01.22 08:36
|1.41306
|-16.00
|0.00
|0.00
|38.00
|1811429
|2010.03.03 12:02
|sell
|1.22
|audnzd
|1.30585
|0.00000
|1.30310
|2010.03.03 13:25
|1.30511
|-9.76
|0.00
|0.00
|62.78
|1811539
|2010.03.03 13:27
|buy
|1.14
|audnzd
|1.30390
|1.29850
|1.30480
|2010.03.03 15:04
|1.30480
|-9.12
|0.00
|0.00
|71.15
|1811816
|2010.03.03 15:33
|buy
|1.15
|audnzd
|1.30494
|1.29960
|1.30590
|2010.03.03 19:58
|1.30590
|-9.20
|0.00
|0.00
|76.39
|1811474
|2010.03.03 12:51
|buy
|1.17
|audnzd
|1.30612
|1.30080
|1.30710
|2010.03.03 21:28
|1.30710
|-9.36
|0.00
|0.00
|79.36
|1811439
|2010.03.03 12:12
|buy
|1.17
|audnzd
|1.30702
|1.30190
|1.30820
|2010.03.03 22:16
|1.30820
|-9.36
|0.00
|0.00
|95.34
|1811707
|2010.03.03 14:53
|sell
|1.14
|audnzd
|1.30455
|1.30970
|1.30340
|2010.03.03 22:51
|1.30898
|-9.12
|0.00
|0.00
|-348.61
|1812891
|2010.03.03 22:51
|sell
|1.13
|audnzd
|1.30849
|0.00000
|1.30530
|2010.03.03 23:37
|1.30737
|-9.04
|0.00
|0.00
|87.39
|1812946
|2010.03.03 23:23
|buy
|1.13
|audnzd
|1.30780
|1.30230
|1.30860
|2010.03.04 01:20
|1.30860
|-9.04
|0.00
|0.00
|62.27
|1813188
|2010.03.04 01:34
|buy
|1.14
|audnzd
|1.30773
|1.30250
|1.30880
|2010.03.04 01:39
|1.30761
|-9.12
|0.00
|0.00
|-9.42
|1813145
|2010.03.04 01:13
|sell
|1.13
|audnzd
|1.30747
|1.31320
|1.30690
|2010.03.04 01:42
|1.30690
|-9.04
|0.00
|0.00
|44.37
|1812612
|2010.03.03 21:09
|sell
|1.15
|audnzd
|1.30655
|1.31200
|1.30570
|2010.03.04 01:44
|1.30570
|-9.20
|0.00
|0.00
|67.32
|1813228
|2010.03.04 01:43
|buy
|1.15
|audnzd
|1.30593
|1.30110
|1.30740
|2010.03.04 02:03
|1.30599
|-9.20
|0.00
|0.00
|4.76
|1813305
|2010.03.04 02:00
|sell
|1.15
|audnzd
|1.30688
|1.31190
|1.30560
|2010.03.04 03:42
|1.30560
|-9.20
|0.00
|0.00
|101.56
|1813509
|2010.03.04 03:50
|buy
|1.16
|audnzd
|1.30550
|1.30020
|1.30650
|2010.03.04 04:58
|1.30650
|-9.28
|0.00
|0.00
|79.85
|1813617
|2010.03.04 04:59
|sell
|1.17
|audnzd
|1.30620
|1.31200
|1.30570
|2010.03.04 06:10
|1.30570
|-9.36
|0.00
|0.00
|40.44
|1813338
|2010.03.04 02:04
|buy
|1.16
|audnzd
|1.30657
|1.30140
|1.30770
|2010.03.04 06:31
|1.30770
|-9.28
|0.00
|0.00
|90.44
|1814417
|2010.03.04 09:40
|buy
|1.18
|audnzd
|1.30716
|1.30170
|1.30800
|2010.03.04 09:47
|1.30800
|-9.44
|0.00
|0.00
|68.37
|1813818
|2010.03.04 06:34
|sell
|1.18
|audnzd
|1.30760
|1.31300
|1.30670
|2010.03.04 09:57
|1.30670
|-9.44
|0.00
|0.00
|73.32
|1814454
|2010.03.04 09:56
|buy
|1.19
|audnzd
|1.30709
|1.30160
|1.30790
|2010.03.04 10:16
|1.30790
|-9.52
|0.00
|0.00
|66.29
|1814254
|2010.03.04 09:00
|buy
|1.18
|audnzd
|1.30791
|1.30280
|1.30910
|2010.03.04 10:26
|1.30910
|-9.44
|0.00
|0.00
|96.50
|1812510
|2010.03.03 19:56
|sell
|1.15
|audnzd
|1.30557
|1.31080
|1.30450
|2010.03.04 10:28
|1.31080
|-9.20
|0.00
|0.00
|-413.27
|1813790
|2010.03.04 06:21
|sell
|1.17
|audnzd
|1.30636
|1.31190
|1.30560
|2010.03.04 10:29
|1.31190
|-9.36
|0.00
|0.00
|-445.13
|1814770
|2010.03.04 11:20
|sell
|1.14
|audnzd
|1.31032
|1.31580
|1.30950
|2010.03.04 11:36
|1.30950
|-9.12
|0.00
|0.00
|64.18
|1814835
|2010.03.04 11:48
|buy
|1.15
|audnzd
|1.30944
|1.30310
|1.30940
|2010.03.04 11:50
|1.30940
|-9.20
|0.00
|0.00
|-3.16
|1814837
|2010.03.04 11:49
|buy
|1.14
|audnzd
|1.30942
|1.30420
|1.31050
|2010.03.04 12:12
|1.31050
|-9.12
|0.00
|0.00
|84.36
|1814989
|2010.03.04 13:02
|buy
|1.16
|audnzd
|1.31097
|1.30560
|1.31190
|2010.03.04 14:43
|1.31190
|-9.28
|0.00
|0.00
|73.98
|1814893
|2010.03.04 12:11
|sell
|1.16
|audnzd
|1.31021
|1.31550
|1.30920
|2010.03.04 21:35
|1.30920
|-9.28
|0.00
|0.00
|80.60
|1817867
|2010.03.05 01:57
|sell
|1.17
|audnzd
|1.31012
|1.31540
|1.30910
|2010.03.05 02:40
|1.30910
|-9.36
|0.00
|0.00
|82.10
|1814849
|2010.03.04 11:51
|sell
|1.15
|audnzd
|1.30928
|1.31430
|1.30800
|2010.03.05 02:59
|1.30800
|-9.20
|0.00
|0.00
|101.54
|1817975
|2010.03.05 02:59
|buy
|1.18
|audnzd
|1.30749
|1.30230
|1.30860
|2010.03.05 04:40
|1.30860
|-9.44
|0.00
|0.00
|90.30
|1817947
|2010.03.05 02:45
|buy
|1.18
|audnzd
|1.30912
|1.30350
|1.30980
|2010.03.05 06:43
|1.30980
|-9.44
|0.00
|0.00
|55.31
|1818304
|2010.03.05 07:01
|sell
|1.20
|audnzd
|1.30973
|1.31550
|1.30920
|2010.03.05 08:26
|1.30920
|-9.60
|0.00
|0.00
|43.88
|1818214
|2010.03.05 04:58
|sell
|1.19
|audnzd
|1.30896
|0.00000
|1.30600
|2010.03.05 08:41
|1.30856
|-9.52
|0.00
|0.00
|32.88
|1818733
|2010.03.05 08:41
|sell
|1.20
|audnzd
|1.30830
|1.31430
|1.30800
|2010.03.05 08:44
|1.30800
|-9.60
|0.00
|0.00
|24.92
|1814565
|2010.03.04 10:17
|sell
|1.20
|audnzd
|1.30816
|0.00000
|1.30480
|2010.03.05 09:06
|1.30706
|-9.60
|0.00
|0.00
|91.53
|1818987
|2010.03.05 09:22
|buy
|1.22
|audnzd
|1.30606
|1.30090
|1.30720
|2010.03.05 10:00
|1.30720
|-9.76
|0.00
|0.00
|96.55
|1819120
|2010.03.05 10:11
|sell
|1.22
|audnzd
|1.30656
|1.31250
|1.30620
|2010.03.05 10:33
|1.30620
|-9.76
|0.00
|0.00
|30.59
|1818443
|2010.03.05 08:28
|buy
|1.20
|audnzd
|1.30906
|0.00000
|1.31190
|2010.03.05 10:37
|1.30320
|-9.60
|0.00
|0.00
|-490.16
|1819232
|2010.03.05 10:37
|buy
|1.19
|audnzd
|1.30424
|0.00000
|1.30700
|2010.03.05 11:04
|1.30445
|-9.52
|0.00
|0.00
|17.37
|1819290
|2010.03.05 11:03
|sell
|1.19
|audnzd
|1.30433
|0.00000
|1.30200
|2010.03.05 11:27
|1.30366
|-9.52
|0.00
|0.00
|55.54
|1818828
|2010.03.05 08:53
|buy
|1.21
|audnzd
|1.30747
|0.00000
|1.31040
|2010.03.05 13:28
|1.30198
|-9.68
|0.00
|0.00
|-462.54
|1819211
|2010.03.05 10:34
|buy
|1.23
|audnzd
|1.30627
|0.00000
|1.30920
|2010.03.05 15:51
|1.30223
|-9.84
|0.00
|0.00
|-346.43
|1819294
|2010.03.05 11:05
|buy
|1.20
|audnzd
|1.30495
|0.00000
|1.30800
|2010.03.05 15:51
|1.30223
|-9.60
|0.00
|0.00
|-227.55
|1819467
|2010.03.05 13:28
|buy
|1.17
|audnzd
|1.30276
|0.00000
|1.30570
|2010.03.05 15:51
|1.30223
|-9.36
|0.00
|0.00
|-43.23
|1819519
|2010.03.05 15:14
|sell
|1.17
|audnzd
|1.30254
|0.00000
|1.29990
|2010.03.05 15:51
|1.30323
|-9.36
|0.00
|0.00
|-56.30
|-645.84
|0.00
|0.00
|-390.27
|Closed P/L:
|-1 036.11
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-1 036.11
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|3 963.89
|Equity:
|3 963.89
|Free Margin:
|3 963.89
|Details:
|Gross Profit:
|2 137.57
|Gross Loss:
|3 173.68
|Total Net Profit:
|-1 036.11
|Profit Factor:
|0.67
|Expected Payoff:
|-17.56
|Absolute Drawdown:
|1 036.11
|Maximal Drawdown:
|1 698.46 (30.00%)
|Relative Drawdown:
|30.00% (1 698.46)
|Total Trades:
|59
|Short Positions (won %):
|27 (70.37%)
|Long Positions (won %):
|32 (65.63%)
|Profit Trades (% of total):
|40 (67.80%)
|Loss trades (% of total):
|19 (32.20%)
|Largest
|profit trade:
|92.36
|loss trade:
|-499.76
|Average
|profit trade:
|53.44
|loss trade:
|-167.04
|Maximum
|consecutive wins ($):
|13 (765.58)
|consecutive losses ($):
|5 (-1 183.89)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|765.58 (13)
|consecutive loss (count):
|-1 183.89 (5)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2