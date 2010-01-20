Avail Trading Corp.

Account: 10605 Name: xxxx Currency: USD 2010 March 5, 15:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
16409292010.01.20 11:04balancedeposit5 000.00
16438652010.01.21 00:59sell2.00eurusd1.409431.410120.000002010.01.21 00:591.40936-16.000.000.0014.00
16440222010.01.21 01:46buy2.00eurusd1.410951.410270.000002010.01.21 01:461.41123-16.000.000.0056.00
16440982010.01.21 01:54buy2.00eurusd1.411551.410870.000002010.01.21 01:541.41138-16.000.000.00-34.00
16442772010.01.21 02:30buy2.00eurusd1.410321.409700.000002010.01.21 02:301.41044-16.000.000.0024.00
16442852010.01.21 02:31buy2.00eurusd1.410291.409650.000002010.01.21 02:321.41054-16.000.000.0050.00
16443912010.01.21 02:52sell2.00eurusd1.408401.409080.000002010.01.21 02:521.40826-16.000.000.0028.00
16443942010.01.21 02:52sell2.00eurusd1.408191.408850.000002010.01.21 02:521.40830-16.000.000.00-22.00
16516272010.01.22 03:03buy2.00eurusd1.413621.412940.000002010.01.22 03:031.41376-16.000.000.0028.00
16516282010.01.22 03:03sell2.00eurusd1.413861.414510.000002010.01.22 03:041.41397-16.000.000.00-22.00
16520642010.01.22 04:48buy2.00eurusd1.415991.415390.000002010.01.22 04:481.41622-16.000.000.0046.00
16520982010.01.22 04:50buy2.00eurusd1.415581.414930.000002010.01.22 04:501.41558-16.000.000.000.00
16522562010.01.22 05:24sell2.00eurusd1.415071.415740.000002010.01.22 05:241.41515-16.000.000.00-16.00
16532542010.01.22 08:35buy2.00eurusd1.413481.412830.000002010.01.22 08:351.41334-16.000.000.00-28.00
16532602010.01.22 08:35sell2.00eurusd1.413251.413900.000002010.01.22 08:361.41306-16.000.000.0038.00
18114292010.03.03 12:02sell1.22audnzd1.305850.000001.303102010.03.03 13:251.30511-9.760.000.0062.78
18115392010.03.03 13:27buy1.14audnzd1.303901.298501.304802010.03.03 15:041.30480-9.120.000.0071.15
18118162010.03.03 15:33buy1.15audnzd1.304941.299601.305902010.03.03 19:581.30590-9.200.000.0076.39
18114742010.03.03 12:51buy1.17audnzd1.306121.300801.307102010.03.03 21:281.30710-9.360.000.0079.36
18114392010.03.03 12:12buy1.17audnzd1.307021.301901.308202010.03.03 22:161.30820-9.360.000.0095.34
18117072010.03.03 14:53sell1.14audnzd1.304551.309701.303402010.03.03 22:511.30898-9.120.000.00-348.61
18128912010.03.03 22:51sell1.13audnzd1.308490.000001.305302010.03.03 23:371.30737-9.040.000.0087.39
18129462010.03.03 23:23buy1.13audnzd1.307801.302301.308602010.03.04 01:201.30860-9.040.000.0062.27
18131882010.03.04 01:34buy1.14audnzd1.307731.302501.308802010.03.04 01:391.30761-9.120.000.00-9.42
18131452010.03.04 01:13sell1.13audnzd1.307471.313201.306902010.03.04 01:421.30690-9.040.000.0044.37
18126122010.03.03 21:09sell1.15audnzd1.306551.312001.305702010.03.04 01:441.30570-9.200.000.0067.32
18132282010.03.04 01:43buy1.15audnzd1.305931.301101.307402010.03.04 02:031.30599-9.200.000.004.76
18133052010.03.04 02:00sell1.15audnzd1.306881.311901.305602010.03.04 03:421.30560-9.200.000.00101.56
18135092010.03.04 03:50buy1.16audnzd1.305501.300201.306502010.03.04 04:581.30650-9.280.000.0079.85
18136172010.03.04 04:59sell1.17audnzd1.306201.312001.305702010.03.04 06:101.30570-9.360.000.0040.44
18133382010.03.04 02:04buy1.16audnzd1.306571.301401.307702010.03.04 06:311.30770-9.280.000.0090.44
18144172010.03.04 09:40buy1.18audnzd1.307161.301701.308002010.03.04 09:471.30800-9.440.000.0068.37
18138182010.03.04 06:34sell1.18audnzd1.307601.313001.306702010.03.04 09:571.30670-9.440.000.0073.32
18144542010.03.04 09:56buy1.19audnzd1.307091.301601.307902010.03.04 10:161.30790-9.520.000.0066.29
18142542010.03.04 09:00buy1.18audnzd1.307911.302801.309102010.03.04 10:261.30910-9.440.000.0096.50
18125102010.03.03 19:56sell1.15audnzd1.305571.310801.304502010.03.04 10:281.31080-9.200.000.00-413.27
18137902010.03.04 06:21sell1.17audnzd1.306361.311901.305602010.03.04 10:291.31190-9.360.000.00-445.13
18147702010.03.04 11:20sell1.14audnzd1.310321.315801.309502010.03.04 11:361.30950-9.120.000.0064.18
18148352010.03.04 11:48buy1.15audnzd1.309441.303101.309402010.03.04 11:501.30940-9.200.000.00-3.16
18148372010.03.04 11:49buy1.14audnzd1.309421.304201.310502010.03.04 12:121.31050-9.120.000.0084.36
18149892010.03.04 13:02buy1.16audnzd1.310971.305601.311902010.03.04 14:431.31190-9.280.000.0073.98
18148932010.03.04 12:11sell1.16audnzd1.310211.315501.309202010.03.04 21:351.30920-9.280.000.0080.60
18178672010.03.05 01:57sell1.17audnzd1.310121.315401.309102010.03.05 02:401.30910-9.360.000.0082.10
18148492010.03.04 11:51sell1.15audnzd1.309281.314301.308002010.03.05 02:591.30800-9.200.000.00101.54
18179752010.03.05 02:59buy1.18audnzd1.307491.302301.308602010.03.05 04:401.30860-9.440.000.0090.30
18179472010.03.05 02:45buy1.18audnzd1.309121.303501.309802010.03.05 06:431.30980-9.440.000.0055.31
18183042010.03.05 07:01sell1.20audnzd1.309731.315501.309202010.03.05 08:261.30920-9.600.000.0043.88
18182142010.03.05 04:58sell1.19audnzd1.308960.000001.306002010.03.05 08:411.30856-9.520.000.0032.88
18187332010.03.05 08:41sell1.20audnzd1.308301.314301.308002010.03.05 08:441.30800-9.600.000.0024.92
18145652010.03.04 10:17sell1.20audnzd1.308160.000001.304802010.03.05 09:061.30706-9.600.000.0091.53
18189872010.03.05 09:22buy1.22audnzd1.306061.300901.307202010.03.05 10:001.30720-9.760.000.0096.55
18191202010.03.05 10:11sell1.22audnzd1.306561.312501.306202010.03.05 10:331.30620-9.760.000.0030.59
18184432010.03.05 08:28buy1.20audnzd1.309060.000001.311902010.03.05 10:371.30320-9.600.000.00-490.16
18192322010.03.05 10:37buy1.19audnzd1.304240.000001.307002010.03.05 11:041.30445-9.520.000.0017.37
18192902010.03.05 11:03sell1.19audnzd1.304330.000001.302002010.03.05 11:271.30366-9.520.000.0055.54
18188282010.03.05 08:53buy1.21audnzd1.307470.000001.310402010.03.05 13:281.30198-9.680.000.00-462.54
18192112010.03.05 10:34buy1.23audnzd1.306270.000001.309202010.03.05 15:511.30223-9.840.000.00-346.43
18192942010.03.05 11:05buy1.20audnzd1.304950.000001.308002010.03.05 15:511.30223-9.600.000.00-227.55
18194672010.03.05 13:28buy1.17audnzd1.302760.000001.305702010.03.05 15:511.30223-9.360.000.00-43.23
18195192010.03.05 15:14sell1.17audnzd1.302540.000001.299902010.03.05 15:511.30323-9.360.000.00-56.30
  -645.84 0.00 0.00 -390.27
Closed P/L: -1 036.11
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -1 036.11 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 3 963.89 Equity: 3 963.89 Free Margin: 3 963.89
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 137.57 Gross Loss: 3 173.68 Total Net Profit: -1 036.11
Profit Factor: 0.67 Expected Payoff: -17.56  
Absolute Drawdown: 1 036.11 Maximal Drawdown: 1 698.46 (30.00%) Relative Drawdown: 30.00% (1 698.46)
 
Total Trades: 59 Short Positions (won %): 27 (70.37%) Long Positions (won %): 32 (65.63%)
Profit Trades (% of total): 40 (67.80%) Loss trades (% of total): 19 (32.20%)
Largest profit trade: 92.36 loss trade: -499.76
Average profit trade: 53.44 loss trade: -167.04
Maximum consecutive wins ($): 13 (765.58) consecutive losses ($): 5 (-1 183.89)
Maximal consecutive profit (count): 765.58 (13) consecutive loss (count): -1 183.89 (5)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2