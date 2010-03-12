|Account: 10365
|Name: Osvaldo
|Currency: USD
|2010 March 15, 04:17
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1837404
|2010.03.12 14:12
|buy
|4.42
|audnzd
|1.30605
|1.30075
|1.30705
|2010.03.12 15:52
|1.30556
|-35.36
|0.00
|0.00
|-151.85
|77777
|GM-NZD
|1836598
|2010.03.12 07:30
|sell
|4.24
|audnzd
|1.30539
|1.31069
|1.30439
|2010.03.12 15:51
|1.30618
|-33.92
|0.00
|0.00
|-234.88
|77777
|GM-NZD
|1837181
|2010.03.12 11:19
|buy
|4.34
|audnzd
|1.30725
|1.30195
|1.30825
|2010.03.12 15:51
|1.30579
|-34.72
|0.00
|0.00
|-444.19
|77777
|GM-NZD
|1835497
|2010.03.11 18:40
|buy
|4.12
|audnzd
|1.30837
|1.30307
|1.30937
|2010.03.12 15:51
|1.30579
|-32.96
|0.00
|0.00
|-745.15
|77777
|GM-NZD
|1837356
|2010.03.12 13:11
|sell
|4.40
|audnzd
|1.30653
|1.31183
|1.30553
|2010.03.12 15:02
|1.30553
|-35.20
|0.00
|0.00
|308.82
|77777
|GM-NZD[tp]
|1837316
|2010.03.12 12:27
|buy
|4.38
|audnzd
|1.30613
|1.30083
|1.30713
|2010.03.12 13:38
|1.30713
|-35.04
|0.00
|0.00
|307.10
|77777
|GM-NZD[tp]
|1836829
|2010.03.12 09:18
|sell
|4.26
|audnzd
|1.30652
|1.31182
|1.30552
|2010.03.12 12:32
|1.30552
|-34.08
|0.00
|0.00
|298.60
|77777
|GM-NZD[tp]
|1837253
|2010.03.12 11:59
|buy
|4.36
|audnzd
|1.30605
|1.30075
|1.30705
|2010.03.12 12:06
|1.30705
|-34.88
|0.00
|0.00
|305.21
|77777
|GM-NZD[tp]
|1837064
|2010.03.12 11:04
|sell
|4.32
|audnzd
|1.30768
|1.31298
|1.30668
|2010.03.12 11:31
|1.30668
|-34.56
|0.00
|0.00
|302.98
|77777
|GM-NZD[tp]
|1837053
|2010.03.12 10:56
|buy
|4.30
|audnzd
|1.30725
|1.30195
|1.30825
|2010.03.12 11:09
|1.30825
|-34.40
|0.00
|0.00
|301.20
|77777
|GM-NZD[tp]
|1836932
|2010.03.12 09:59
|sell
|4.28
|audnzd
|1.30770
|1.31300
|1.30670
|2010.03.12 10:59
|1.30670
|-34.24
|0.00
|0.00
|300.13
|77777
|GM-NZD[tp]
|1836049
|2010.03.12 02:55
|buy
|4.18
|audnzd
|1.30710
|1.30180
|1.30810
|2010.03.12 10:12
|1.30810
|-33.44
|0.00
|0.00
|292.48
|77777
|GM-NZD[tp]
|1836494
|2010.03.12 05:32
|buy
|4.22
|audnzd
|1.30593
|1.30063
|1.30693
|2010.03.12 09:20
|1.30693
|-33.76
|0.00
|0.00
|296.10
|77777
|GM-NZD[tp]
|1836638
|2010.03.12 08:02
|sell
|4.24
|audnzd
|1.30655
|1.31185
|1.30555
|2010.03.12 08:30
|1.30555
|-33.92
|0.00
|0.00
|298.40
|77777
|GM-NZD[tp]
|1835074
|2010.03.11 17:04
|sell
|4.08
|audnzd
|1.30652
|0.00000
|1.30352
|2010.03.12 06:41
|1.30527
|-32.64
|0.00
|0.00
|358.88
|77777
|GM-NZD
|1836242
|2010.03.12 04:08
|sell
|4.20
|audnzd
|1.30770
|1.31300
|1.30670
|2010.03.12 04:58
|1.30670
|-33.60
|0.00
|0.00
|295.00
|77777
|GM-NZD[tp]
|1835808
|2010.03.11 22:35
|sell
|4.14
|audnzd
|1.30766
|1.31296
|1.30666
|2010.03.12 03:20
|1.30666
|-33.12
|0.00
|0.00
|290.73
|77777
|GM-NZD[tp]
|1835920
|2010.03.12 00:48
|buy
|4.16
|audnzd
|1.30725
|1.30195
|1.30825
|2010.03.12 01:39
|1.30825
|-33.28
|0.00
|0.00
|291.29
|77777
|GM-NZD[tp]
|1835805
|2010.03.11 22:16
|buy
|4.14
|audnzd
|1.30722
|1.30192
|1.30822
|2010.03.11 22:43
|1.30822
|-33.12
|0.00
|0.00
|289.71
|77777
|GM-NZD[tp]
|1835286
|2010.03.11 17:49
|sell
|4.10
|audnzd
|1.30869
|1.31399
|1.30769
|2010.03.11 22:15
|1.30769
|-32.80
|0.00
|0.00
|286.97
|77777
|GM-NZD[tp]
|1834345
|2010.03.11 10:43
|buy
|3.98
|audnzd
|1.30825
|1.30295
|1.30925
|2010.03.11 18:04
|1.30925
|-31.84
|0.00
|0.00
|278.10
|77777
|GM-NZD[tp]
|1834533
|2010.03.11 12:13
|buy
|4.02
|audnzd
|1.30707
|1.30177
|1.30807
|2010.03.11 17:39
|1.30807
|-32.16
|0.00
|0.00
|281.05
|77777
|GM-NZD[tp]
|1834611
|2010.03.11 13:49
|buy
|4.04
|audnzd
|1.30594
|0.00000
|1.30694
|2010.03.11 16:50
|1.30694
|-32.32
|0.00
|0.00
|282.80
|77777
|GM-NZD[tp]
|1832758
|2010.03.10 20:34
|sell
|4.15
|audnzd
|1.30578
|0.00000
|1.30478
|2010.03.11 16:45
|1.30478
|-33.20
|0.00
|0.00
|291.24
|77777
|GM-NZD[tp]
|1833018
|2010.03.11 00:16
|sell
|4.03
|audnzd
|1.30704
|1.31234
|1.30604
|2010.03.11 13:48
|1.30604
|-32.24
|0.00
|0.00
|282.44
|77777
|GM-NZD[tp]
|1834457
|2010.03.11 11:42
|sell
|4.00
|audnzd
|1.30820
|1.31350
|1.30720
|2010.03.11 12:12
|1.30720
|-32.00
|0.00
|0.00
|279.61
|77777
|GM-NZD[tp]
|1834262
|2010.03.11 10:06
|sell
|3.96
|audnzd
|1.30820
|1.31350
|1.30720
|2010.03.11 11:29
|1.30720
|-31.68
|0.00
|0.00
|277.23
|77777
|GM-NZD[tp]
|1834205
|2010.03.11 09:53
|buy
|3.94
|audnzd
|1.30771
|1.30241
|1.30871
|2010.03.11 10:15
|1.30871
|-31.52
|0.00
|0.00
|274.80
|77777
|GM-NZD[tp]
|1834082
|2010.03.11 09:10
|sell
|3.94
|audnzd
|1.30824
|1.31354
|1.30724
|2010.03.11 10:02
|1.30724
|-31.52
|0.00
|0.00
|275.23
|77777
|GM-NZD[tp]
|1833065
|2010.03.11 01:07
|sell
|3.91
|audnzd
|1.30863
|1.31393
|1.30763
|2010.03.11 05:24
|1.30763
|-31.28
|0.00
|0.00
|274.16
|77777
|GM-NZD[tp]
|1833157
|2010.03.11 02:05
|buy
|3.91
|audnzd
|1.30859
|1.30329
|1.30959
|2010.03.11 03:27
|1.30959
|-31.28
|0.00
|0.00
|273.34
|77777
|GM-NZD[tp]
|1831998
|2010.03.10 16:45
|sell
|4.13
|audnzd
|1.30393
|1.30923
|1.30293
|2010.03.11 01:07
|1.30923
|-33.04
|0.00
|0.00
|-1 530.10
|77777
|GM-NZD[sl]
|1831734
|2010.03.10 16:05
|sell
|4.09
|audnzd
|1.30281
|1.30811
|1.30181
|2010.03.11 00:16
|1.30811
|-32.72
|0.00
|0.00
|-1 515.29
|77777
|GM-NZD[sl]
|1832527
|2010.03.10 19:08
|buy
|4.13
|audnzd
|1.30363
|1.29833
|1.30463
|2010.03.10 19:33
|1.30463
|-33.04
|0.00
|0.00
|288.94
|77777
|GM-NZD[tp]
|1831970
|2010.03.10 16:30
|buy
|4.11
|audnzd
|1.30246
|1.29716
|1.30346
|2010.03.10 16:38
|1.30346
|-32.88
|0.00
|0.00
|288.19
|77777
|GM-NZD[tp]
|1831955
|2010.03.10 16:25
|sell
|4.09
|audnzd
|1.30394
|1.30924
|1.30294
|2010.03.10 16:29
|1.30294
|-32.72
|0.00
|0.00
|286.99
|77777
|GM-NZD[tp]
|1831372
|2010.03.10 14:32
|sell
|4.15
|audnzd
|1.29590
|0.00000
|1.29290
|2010.03.10 15:01
|1.29792
|-33.20
|0.00
|0.00
|-591.73
|77777
|GM-NZD
|1831084
|2010.03.10 12:37
|sell
|4.13
|audnzd
|1.29478
|1.30008
|1.29378
|2010.03.10 15:01
|1.29801
|-33.04
|0.00
|0.00
|-941.50
|77777
|GM-NZD
|1831451
|2010.03.10 14:55
|sell
|4.17
|audnzd
|1.29701
|1.30231
|1.29601
|2010.03.10 15:00
|1.29601
|-33.36
|0.00
|0.00
|295.24
|77777
|GM-NZD[tp]
|1829824
|2010.03.10 04:47
|buy
|4.30
|audnzd
|1.29700
|1.29170
|1.29800
|2010.03.10 14:59
|1.29800
|-34.40
|0.00
|0.00
|303.12
|77777
|GM-NZD[tp]
|1830858
|2010.03.10 12:00
|buy
|4.24
|audnzd
|1.29525
|1.28995
|1.29625
|2010.03.10 14:47
|1.29625
|-33.92
|0.00
|0.00
|299.43
|77777
|GM-NZD[tp]
|1831220
|2010.03.10 13:31
|buy
|4.13
|audnzd
|1.29409
|1.28879
|1.29509
|2010.03.10 14:12
|1.29509
|-33.04
|0.00
|0.00
|291.73
|77777
|GM-NZD[tp]
|1831060
|2010.03.10 12:32
|buy
|4.11
|audnzd
|1.29344
|1.28814
|1.29444
|2010.03.10 12:36
|1.29444
|-32.88
|0.00
|0.00
|289.99
|77777
|GM-NZD[tp]
|1829675
|2010.03.10 04:21
|buy
|4.28
|audnzd
|1.29819
|1.29289
|1.29919
|2010.03.10 12:32
|1.29289
|-34.24
|0.00
|0.00
|-1 601.87
|77777
|GM-NZD[sl]
|1828841
|2010.03.09 21:08
|buy
|4.28
|audnzd
|1.29931
|1.29401
|1.30031
|2010.03.10 12:00
|1.29401
|-34.24
|0.00
|0.00
|-1 606.86
|77777
|GM-NZD[sl]
|1828932
|2010.03.09 22:44
|sell
|4.18
|audnzd
|1.29639
|1.30169
|1.29539
|2010.03.10 11:02
|1.29539
|-33.44
|0.00
|0.00
|296.52
|77777
|GM-NZD[tp]
|1830382
|2010.03.10 09:15
|sell
|4.32
|audnzd
|1.29753
|1.30283
|1.29653
|2010.03.10 09:37
|1.29653
|-34.56
|0.00
|0.00
|305.39
|77777
|GM-NZD[tp]
|1829374
|2010.03.10 02:59
|sell
|4.24
|audnzd
|1.29757
|1.30287
|1.29657
|2010.03.10 05:16
|1.29657
|-33.92
|0.00
|0.00
|299.83
|77777
|GM-NZD[tp]
|1829567
|2010.03.10 03:41
|sell
|4.28
|audnzd
|1.29882
|1.30412
|1.29782
|2010.03.10 04:25
|1.29782
|-34.24
|0.00
|0.00
|302.32
|77777
|GM-NZD[tp]
|1828855
|2010.03.09 21:10
|buy
|4.30
|audnzd
|1.29790
|1.29260
|1.29890
|2010.03.10 03:41
|1.29890
|-34.40
|0.00
|0.00
|303.12
|77777
|GM-NZD[tp]
|1829314
|2010.03.10 02:48
|buy
|4.22
|audnzd
|1.29673
|1.29143
|1.29773
|2010.03.10 02:59
|1.29773
|-33.76
|0.00
|0.00
|297.31
|77777
|GM-NZD[tp]
|1829138
|2010.03.10 02:00
|sell
|4.20
|audnzd
|1.29752
|1.30282
|1.29652
|2010.03.10 02:52
|1.29652
|-33.60
|0.00
|0.00
|296.64
|77777
|GM-NZD[tp]
|1828956
|2010.03.09 23:00
|buy
|4.20
|audnzd
|1.29661
|1.29131
|1.29761
|2010.03.10 02:00
|1.29761
|-33.60
|0.00
|0.00
|295.82
|77777
|GM-NZD[tp]
|1828896
|2010.03.09 22:24
|buy
|4.18
|audnzd
|1.29566
|1.29036
|1.29666
|2010.03.09 22:46
|1.29666
|-33.44
|0.00
|0.00
|294.93
|77777
|GM-NZD[tp]
|1828700
|2010.03.09 19:30
|buy
|4.24
|audnzd
|1.30045
|1.29515
|1.30145
|2010.03.09 22:24
|1.29515
|-33.92
|0.00
|0.00
|-1 586.32
|77777
|GM-NZD[sl]
|1823536
|2010.03.08 19:47
|sell
|4.09
|audnzd
|1.29935
|1.30465
|1.29835
|2010.03.09 21:10
|1.29835
|-32.72
|0.00
|0.00
|288.44
|77777
|GM-NZD[tp]
|1828787
|2010.03.09 20:16
|sell
|4.26
|audnzd
|1.30049
|1.30579
|1.29949
|2010.03.09 20:55
|1.29949
|-34.08
|0.00
|0.00
|299.96
|77777
|GM-NZD[tp]
|1827705
|2010.03.09 15:42
|sell
|4.20
|audnzd
|1.30054
|1.30584
|1.29954
|2010.03.09 19:55
|1.29954
|-33.60
|0.00
|0.00
|295.31
|77777
|GM-NZD[tp]
|1828148
|2010.03.09 17:12
|sell
|4.22
|audnzd
|1.30195
|1.30725
|1.30095
|2010.03.09 18:55
|1.30095
|-33.76
|0.00
|0.00
|297.06
|77777
|GM-NZD[tp]
|1827369
|2010.03.09 13:11
|buy
|4.16
|audnzd
|1.30046
|0.00000
|1.30146
|2010.03.09 17:05
|1.30146
|-33.28
|0.00
|0.00
|292.49
|77777
|GM-NZD[tp]
|1827520
|2010.03.09 14:53
|buy
|4.18
|audnzd
|1.29935
|1.29405
|1.30035
|2010.03.09 15:42
|1.30035
|-33.44
|0.00
|0.00
|293.62
|77777
|GM-NZD[tp]
|1823613
|2010.03.08 19:56
|sell
|4.11
|audnzd
|1.30054
|1.30584
|1.29954
|2010.03.09 13:57
|1.29954
|-32.88
|0.00
|0.00
|289.06
|77777
|GM-NZD[tp]
|1827154
|2010.03.09 11:59
|buy
|4.14
|audnzd
|1.30062
|1.29532
|1.30162
|2010.03.09 12:00
|1.30162
|-33.12
|0.00
|0.00
|290.52
|77777
|GM-NZD[tp]
|1827100
|2010.03.09 11:32
|sell
|4.12
|audnzd
|1.30167
|1.30697
|1.30067
|2010.03.09 11:59
|1.30067
|-32.96
|0.00
|0.00
|289.55
|77777
|GM-NZD[tp]
|1826814
|2010.03.09 10:05
|sell
|4.08
|audnzd
|1.30302
|1.30832
|1.30202
|2010.03.09 11:32
|1.30202
|-32.64
|0.00
|0.00
|285.86
|77777
|GM-NZD[tp]
|1826974
|2010.03.09 10:51
|buy
|4.08
|audnzd
|1.30226
|1.29696
|1.30326
|2010.03.09 11:09
|1.30326
|-32.64
|0.00
|0.00
|285.29
|77777
|GM-NZD[tp]
|1822850
|2010.03.08 17:21
|sell
|4.09
|audnzd
|1.29818
|1.30348
|1.29718
|2010.03.09 10:05
|1.30348
|-32.72
|0.00
|0.00
|-1 517.80
|77777
|GM-NZD[sl]
|1820223
|2010.03.07 23:12
|buy
|3.84
|audnzd
|1.30158
|1.29628
|1.30258
|2010.03.09 10:05
|1.30258
|-30.72
|0.00
|0.00
|268.61
|77777
|GM-NZD[tp]
|1825861
|2010.03.09 05:38
|buy
|4.17
|audnzd
|1.30047
|1.29517
|1.30147
|2010.03.09 09:41
|1.30147
|-33.36
|0.00
|0.00
|291.58
|77777
|GM-NZD[tp]
|1825651
|2010.03.09 04:26
|buy
|4.15
|audnzd
|1.30045
|1.29515
|1.30145
|2010.03.09 04:41
|1.30145
|-33.20
|0.00
|0.00
|289.26
|77777
|GM-NZD[tp]
|1825614
|2010.03.09 04:18
|buy
|4.13
|audnzd
|1.30011
|1.29481
|1.30111
|2010.03.09 04:22
|1.30111
|-33.04
|0.00
|0.00
|288.28
|77777
|GM-NZD[tp]
|1821104
|2010.03.08 07:25
|buy
|3.99
|audnzd
|1.30047
|1.29517
|1.30147
|2010.03.08 20:03
|1.30147
|-31.92
|0.00
|0.00
|278.67
|77777
|GM-NZD[tp]
|1822256
|2010.03.08 14:27
|buy
|4.07
|audnzd
|1.29936
|1.29406
|1.30036
|2010.03.08 19:55
|1.30036
|-32.56
|0.00
|0.00
|284.61
|77777
|GM-NZD[tp]
|1822057
|2010.03.08 11:59
|sell
|4.05
|audnzd
|1.29975
|1.30505
|1.29875
|2010.03.08 14:36
|1.29875
|-32.40
|0.00
|0.00
|283.74
|77777
|GM-NZD[tp]
|1821345
|2010.03.08 09:08
|buy
|4.01
|audnzd
|1.29934
|1.29404
|1.30034
|2010.03.08 12:49
|1.30034
|-32.08
|0.00
|0.00
|280.59
|77777
|GM-NZD[tp]
|1821826
|2010.03.08 11:06
|sell
|4.03
|audnzd
|1.29946
|1.30476
|1.29846
|2010.03.08 11:15
|1.29846
|-32.24
|0.00
|0.00
|282.64
|77777
|GM-NZD[tp]
|1820664
|2010.03.08 03:05
|sell
|3.92
|audnzd
|1.30020
|1.30550
|1.29920
|2010.03.08 09:18
|1.29920
|-31.36
|0.00
|0.00
|275.35
|77777
|GM-NZD[tp]
|1820942
|2010.03.08 05:18
|sell
|3.97
|audnzd
|1.30131
|1.30661
|1.30031
|2010.03.08 07:57
|1.30031
|-31.76
|0.00
|0.00
|278.59
|77777
|GM-NZD[tp]
|1820934
|2010.03.08 05:12
|buy
|3.97
|audnzd
|1.30047
|1.29517
|1.30147
|2010.03.08 05:19
|1.30147
|-31.76
|0.00
|0.00
|278.08
|77777
|GM-NZD[tp]
|1820883
|2010.03.08 04:51
|sell
|3.94
|audnzd
|1.30134
|1.30664
|1.30034
|2010.03.08 05:01
|1.30034
|-31.52
|0.00
|0.00
|276.24
|77777
|GM-NZD[tp]
|1820243
|2010.03.07 23:27
|buy
|3.88
|audnzd
|1.30044
|1.29514
|1.30144
|2010.03.08 04:52
|1.30144
|-31.04
|0.00
|0.00
|271.86
|77777
|GM-NZD[tp]
|1820810
|2010.03.08 03:56
|sell
|3.92
|audnzd
|1.30139
|1.30669
|1.30039
|2010.03.08 04:18
|1.30039
|-31.36
|0.00
|0.00
|275.20
|77777
|GM-NZD[tp]
|1820516
|2010.03.08 02:40
|buy
|3.88
|audnzd
|1.29926
|1.29396
|1.30026
|2010.03.08 03:05
|1.30026
|-31.04
|0.00
|0.00
|272.02
|77777
|GM-NZD[tp]
|1820083
|2010.03.07 20:35
|sell
|3.79
|audnzd
|1.30003
|1.30533
|1.29903
|2010.03.08 02:40
|1.29903
|-30.32
|0.00
|0.00
|266.35
|77777
|GM-NZD[tp]
|1820173
|2010.03.07 21:51
|sell
|3.84
|audnzd
|1.30153
|1.30683
|1.30053
|2010.03.07 23:25
|1.30053
|-30.72
|0.00
|0.00
|268.97
|77777
|GM-NZD[tp]
|1820210
|2010.03.07 22:45
|sell
|3.84
|audnzd
|1.30267
|0.00000
|1.29967
|2010.03.07 23:12
|1.30150
|-30.72
|0.00
|0.00
|314.38
|77777
|GM-NZD
|1820145
|2010.03.07 21:21
|buy
|3.82
|audnzd
|1.30021
|1.29491
|1.30121
|2010.03.07 21:51
|1.30121
|-30.56
|0.00
|0.00
|267.39
|77777
|GM-NZD[tp]
|1820105
|2010.03.07 21:02
|sell
|3.80
|audnzd
|1.30116
|0.00000
|1.29816
|2010.03.07 21:19
|1.30015
|-30.40
|0.00
|0.00
|268.84
|77777
|GM-NZD
|1819639
|2010.03.07 17:32
|buy
|3.75
|audnzd
|1.29969
|1.29439
|1.30069
|2010.03.07 20:51
|1.30069
|-30.00
|0.00
|0.00
|262.25
|77777
|GM-NZD[tp]
|1819807
|2010.03.07 19:00
|sell
|3.77
|audnzd
|1.30011
|1.30541
|1.29911
|2010.03.07 20:19
|1.29911
|-30.16
|0.00
|0.00
|263.64
|77777
|GM-NZD[tp]
|1819653
|2010.03.07 17:47
|sell
|3.75
|audnzd
|1.30011
|1.30541
|1.29911
|2010.03.07 17:57
|1.29911
|-30.00
|0.00
|0.00
|262.56
|77777
|GM-NZD[tp]
|-2 987.76
|0.00
|0.00
|10 318.43
|Closed P/L:
|7 330.67
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1837936
|2010.03.14 22:26
|buy
|4.31
|audnzd
|1.30277
|0.00000
|1.30577
|1.29986
|-34.48
|0.00
|0.00
|-882.12
|77777
|GM-NZD
|1838141
|2010.03.15 02:56
|buy
|4.31
|audnzd
|1.30160
|0.00000
|1.30460
|1.29986
|-34.48
|0.00
|0.00
|-527.46
|77777
|GM-NZD
|1838230
|2010.03.15 03:47
|buy
|4.19
|audnzd
|1.29988
|0.00000
|1.30288
|1.29986
|-33.52
|0.00
|0.00
|-5.90
|77777
|GM-NZD
|-102.48
|0.00
|0.00
|-1 415.48
|Floating P/L:
|-1 517.96
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|7 330.67
|Floating P/L:
|-1 517.96
|Margin:
|7 686.00
|Balance:
|54 480.97
|Equity:
|52 963.01
|Free Margin:
|45 277.01
|Details:
|Gross Profit:
|20 202.29
|Gross Loss:
|12 871.62
|Total Net Profit:
|7 330.67
|Profit Factor:
|1.57
|Expected Payoff:
|80.56
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|5 910.44 (10.73%)
|Relative Drawdown:
|10.73% (5 910.44)
|Total Trades:
|91
|Short Positions (won %):
|47 (87.23%)
|Long Positions (won %):
|44 (86.36%)
|Profit Trades (% of total):
|79 (86.81%)
|Loss trades (% of total):
|12 (13.19%)
|Largest
|profit trade:
|326.24
|loss trade:
|-1 641.10
|Average
|profit trade:
|255.73
|loss trade:
|-1 072.64
|Maximum
|consecutive wins ($):
|27 (7 000.48)
|consecutive losses ($):
|4 (-1 713.03)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|7 000.48 (27)
|consecutive loss (count):
|-3 277.21 (2)
|Average
|consecutive wins:
|13
|consecutive losses:
|2