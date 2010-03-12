Avail Trading Corp.

Account: 10365 Name: Osvaldo Currency: USD 2010 March 15, 04:17
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
18374042010.03.12 14:12buy4.42audnzd1.306051.300751.307052010.03.12 15:521.30556-35.360.000.00-151.85
 77777GM-NZD
18365982010.03.12 07:30sell4.24audnzd1.305391.310691.304392010.03.12 15:511.30618-33.920.000.00-234.88
 77777GM-NZD
18371812010.03.12 11:19buy4.34audnzd1.307251.301951.308252010.03.12 15:511.30579-34.720.000.00-444.19
 77777GM-NZD
18354972010.03.11 18:40buy4.12audnzd1.308371.303071.309372010.03.12 15:511.30579-32.960.000.00-745.15
 77777GM-NZD
18373562010.03.12 13:11sell4.40audnzd1.306531.311831.305532010.03.12 15:021.30553-35.200.000.00308.82
 77777GM-NZD[tp]
18373162010.03.12 12:27buy4.38audnzd1.306131.300831.307132010.03.12 13:381.30713-35.040.000.00307.10
 77777GM-NZD[tp]
18368292010.03.12 09:18sell4.26audnzd1.306521.311821.305522010.03.12 12:321.30552-34.080.000.00298.60
 77777GM-NZD[tp]
18372532010.03.12 11:59buy4.36audnzd1.306051.300751.307052010.03.12 12:061.30705-34.880.000.00305.21
 77777GM-NZD[tp]
18370642010.03.12 11:04sell4.32audnzd1.307681.312981.306682010.03.12 11:311.30668-34.560.000.00302.98
 77777GM-NZD[tp]
18370532010.03.12 10:56buy4.30audnzd1.307251.301951.308252010.03.12 11:091.30825-34.400.000.00301.20
 77777GM-NZD[tp]
18369322010.03.12 09:59sell4.28audnzd1.307701.313001.306702010.03.12 10:591.30670-34.240.000.00300.13
 77777GM-NZD[tp]
18360492010.03.12 02:55buy4.18audnzd1.307101.301801.308102010.03.12 10:121.30810-33.440.000.00292.48
 77777GM-NZD[tp]
18364942010.03.12 05:32buy4.22audnzd1.305931.300631.306932010.03.12 09:201.30693-33.760.000.00296.10
 77777GM-NZD[tp]
18366382010.03.12 08:02sell4.24audnzd1.306551.311851.305552010.03.12 08:301.30555-33.920.000.00298.40
 77777GM-NZD[tp]
18350742010.03.11 17:04sell4.08audnzd1.306520.000001.303522010.03.12 06:411.30527-32.640.000.00358.88
 77777GM-NZD
18362422010.03.12 04:08sell4.20audnzd1.307701.313001.306702010.03.12 04:581.30670-33.600.000.00295.00
 77777GM-NZD[tp]
18358082010.03.11 22:35sell4.14audnzd1.307661.312961.306662010.03.12 03:201.30666-33.120.000.00290.73
 77777GM-NZD[tp]
18359202010.03.12 00:48buy4.16audnzd1.307251.301951.308252010.03.12 01:391.30825-33.280.000.00291.29
 77777GM-NZD[tp]
18358052010.03.11 22:16buy4.14audnzd1.307221.301921.308222010.03.11 22:431.30822-33.120.000.00289.71
 77777GM-NZD[tp]
18352862010.03.11 17:49sell4.10audnzd1.308691.313991.307692010.03.11 22:151.30769-32.800.000.00286.97
 77777GM-NZD[tp]
18343452010.03.11 10:43buy3.98audnzd1.308251.302951.309252010.03.11 18:041.30925-31.840.000.00278.10
 77777GM-NZD[tp]
18345332010.03.11 12:13buy4.02audnzd1.307071.301771.308072010.03.11 17:391.30807-32.160.000.00281.05
 77777GM-NZD[tp]
18346112010.03.11 13:49buy4.04audnzd1.305940.000001.306942010.03.11 16:501.30694-32.320.000.00282.80
 77777GM-NZD[tp]
18327582010.03.10 20:34sell4.15audnzd1.305780.000001.304782010.03.11 16:451.30478-33.200.000.00291.24
 77777GM-NZD[tp]
18330182010.03.11 00:16sell4.03audnzd1.307041.312341.306042010.03.11 13:481.30604-32.240.000.00282.44
 77777GM-NZD[tp]
18344572010.03.11 11:42sell4.00audnzd1.308201.313501.307202010.03.11 12:121.30720-32.000.000.00279.61
 77777GM-NZD[tp]
18342622010.03.11 10:06sell3.96audnzd1.308201.313501.307202010.03.11 11:291.30720-31.680.000.00277.23
 77777GM-NZD[tp]
18342052010.03.11 09:53buy3.94audnzd1.307711.302411.308712010.03.11 10:151.30871-31.520.000.00274.80
 77777GM-NZD[tp]
18340822010.03.11 09:10sell3.94audnzd1.308241.313541.307242010.03.11 10:021.30724-31.520.000.00275.23
 77777GM-NZD[tp]
18330652010.03.11 01:07sell3.91audnzd1.308631.313931.307632010.03.11 05:241.30763-31.280.000.00274.16
 77777GM-NZD[tp]
18331572010.03.11 02:05buy3.91audnzd1.308591.303291.309592010.03.11 03:271.30959-31.280.000.00273.34
 77777GM-NZD[tp]
18319982010.03.10 16:45sell4.13audnzd1.303931.309231.302932010.03.11 01:071.30923-33.040.000.00-1 530.10
 77777GM-NZD[sl]
18317342010.03.10 16:05sell4.09audnzd1.302811.308111.301812010.03.11 00:161.30811-32.720.000.00-1 515.29
 77777GM-NZD[sl]
18325272010.03.10 19:08buy4.13audnzd1.303631.298331.304632010.03.10 19:331.30463-33.040.000.00288.94
 77777GM-NZD[tp]
18319702010.03.10 16:30buy4.11audnzd1.302461.297161.303462010.03.10 16:381.30346-32.880.000.00288.19
 77777GM-NZD[tp]
18319552010.03.10 16:25sell4.09audnzd1.303941.309241.302942010.03.10 16:291.30294-32.720.000.00286.99
 77777GM-NZD[tp]
18313722010.03.10 14:32sell4.15audnzd1.295900.000001.292902010.03.10 15:011.29792-33.200.000.00-591.73
 77777GM-NZD
18310842010.03.10 12:37sell4.13audnzd1.294781.300081.293782010.03.10 15:011.29801-33.040.000.00-941.50
 77777GM-NZD
18314512010.03.10 14:55sell4.17audnzd1.297011.302311.296012010.03.10 15:001.29601-33.360.000.00295.24
 77777GM-NZD[tp]
18298242010.03.10 04:47buy4.30audnzd1.297001.291701.298002010.03.10 14:591.29800-34.400.000.00303.12
 77777GM-NZD[tp]
18308582010.03.10 12:00buy4.24audnzd1.295251.289951.296252010.03.10 14:471.29625-33.920.000.00299.43
 77777GM-NZD[tp]
18312202010.03.10 13:31buy4.13audnzd1.294091.288791.295092010.03.10 14:121.29509-33.040.000.00291.73
 77777GM-NZD[tp]
18310602010.03.10 12:32buy4.11audnzd1.293441.288141.294442010.03.10 12:361.29444-32.880.000.00289.99
 77777GM-NZD[tp]
18296752010.03.10 04:21buy4.28audnzd1.298191.292891.299192010.03.10 12:321.29289-34.240.000.00-1 601.87
 77777GM-NZD[sl]
18288412010.03.09 21:08buy4.28audnzd1.299311.294011.300312010.03.10 12:001.29401-34.240.000.00-1 606.86
 77777GM-NZD[sl]
18289322010.03.09 22:44sell4.18audnzd1.296391.301691.295392010.03.10 11:021.29539-33.440.000.00296.52
 77777GM-NZD[tp]
18303822010.03.10 09:15sell4.32audnzd1.297531.302831.296532010.03.10 09:371.29653-34.560.000.00305.39
 77777GM-NZD[tp]
18293742010.03.10 02:59sell4.24audnzd1.297571.302871.296572010.03.10 05:161.29657-33.920.000.00299.83
 77777GM-NZD[tp]
18295672010.03.10 03:41sell4.28audnzd1.298821.304121.297822010.03.10 04:251.29782-34.240.000.00302.32
 77777GM-NZD[tp]
18288552010.03.09 21:10buy4.30audnzd1.297901.292601.298902010.03.10 03:411.29890-34.400.000.00303.12
 77777GM-NZD[tp]
18293142010.03.10 02:48buy4.22audnzd1.296731.291431.297732010.03.10 02:591.29773-33.760.000.00297.31
 77777GM-NZD[tp]
18291382010.03.10 02:00sell4.20audnzd1.297521.302821.296522010.03.10 02:521.29652-33.600.000.00296.64
 77777GM-NZD[tp]
18289562010.03.09 23:00buy4.20audnzd1.296611.291311.297612010.03.10 02:001.29761-33.600.000.00295.82
 77777GM-NZD[tp]
18288962010.03.09 22:24buy4.18audnzd1.295661.290361.296662010.03.09 22:461.29666-33.440.000.00294.93
 77777GM-NZD[tp]
18287002010.03.09 19:30buy4.24audnzd1.300451.295151.301452010.03.09 22:241.29515-33.920.000.00-1 586.32
 77777GM-NZD[sl]
18235362010.03.08 19:47sell4.09audnzd1.299351.304651.298352010.03.09 21:101.29835-32.720.000.00288.44
 77777GM-NZD[tp]
18287872010.03.09 20:16sell4.26audnzd1.300491.305791.299492010.03.09 20:551.29949-34.080.000.00299.96
 77777GM-NZD[tp]
18277052010.03.09 15:42sell4.20audnzd1.300541.305841.299542010.03.09 19:551.29954-33.600.000.00295.31
 77777GM-NZD[tp]
18281482010.03.09 17:12sell4.22audnzd1.301951.307251.300952010.03.09 18:551.30095-33.760.000.00297.06
 77777GM-NZD[tp]
18273692010.03.09 13:11buy4.16audnzd1.300460.000001.301462010.03.09 17:051.30146-33.280.000.00292.49
 77777GM-NZD[tp]
18275202010.03.09 14:53buy4.18audnzd1.299351.294051.300352010.03.09 15:421.30035-33.440.000.00293.62
 77777GM-NZD[tp]
18236132010.03.08 19:56sell4.11audnzd1.300541.305841.299542010.03.09 13:571.29954-32.880.000.00289.06
 77777GM-NZD[tp]
18271542010.03.09 11:59buy4.14audnzd1.300621.295321.301622010.03.09 12:001.30162-33.120.000.00290.52
 77777GM-NZD[tp]
18271002010.03.09 11:32sell4.12audnzd1.301671.306971.300672010.03.09 11:591.30067-32.960.000.00289.55
 77777GM-NZD[tp]
18268142010.03.09 10:05sell4.08audnzd1.303021.308321.302022010.03.09 11:321.30202-32.640.000.00285.86
 77777GM-NZD[tp]
18269742010.03.09 10:51buy4.08audnzd1.302261.296961.303262010.03.09 11:091.30326-32.640.000.00285.29
 77777GM-NZD[tp]
18228502010.03.08 17:21sell4.09audnzd1.298181.303481.297182010.03.09 10:051.30348-32.720.000.00-1 517.80
 77777GM-NZD[sl]
18202232010.03.07 23:12buy3.84audnzd1.301581.296281.302582010.03.09 10:051.30258-30.720.000.00268.61
 77777GM-NZD[tp]
18258612010.03.09 05:38buy4.17audnzd1.300471.295171.301472010.03.09 09:411.30147-33.360.000.00291.58
 77777GM-NZD[tp]
18256512010.03.09 04:26buy4.15audnzd1.300451.295151.301452010.03.09 04:411.30145-33.200.000.00289.26
 77777GM-NZD[tp]
18256142010.03.09 04:18buy4.13audnzd1.300111.294811.301112010.03.09 04:221.30111-33.040.000.00288.28
 77777GM-NZD[tp]
18211042010.03.08 07:25buy3.99audnzd1.300471.295171.301472010.03.08 20:031.30147-31.920.000.00278.67
 77777GM-NZD[tp]
18222562010.03.08 14:27buy4.07audnzd1.299361.294061.300362010.03.08 19:551.30036-32.560.000.00284.61
 77777GM-NZD[tp]
18220572010.03.08 11:59sell4.05audnzd1.299751.305051.298752010.03.08 14:361.29875-32.400.000.00283.74
 77777GM-NZD[tp]
18213452010.03.08 09:08buy4.01audnzd1.299341.294041.300342010.03.08 12:491.30034-32.080.000.00280.59
 77777GM-NZD[tp]
18218262010.03.08 11:06sell4.03audnzd1.299461.304761.298462010.03.08 11:151.29846-32.240.000.00282.64
 77777GM-NZD[tp]
18206642010.03.08 03:05sell3.92audnzd1.300201.305501.299202010.03.08 09:181.29920-31.360.000.00275.35
 77777GM-NZD[tp]
18209422010.03.08 05:18sell3.97audnzd1.301311.306611.300312010.03.08 07:571.30031-31.760.000.00278.59
 77777GM-NZD[tp]
18209342010.03.08 05:12buy3.97audnzd1.300471.295171.301472010.03.08 05:191.30147-31.760.000.00278.08
 77777GM-NZD[tp]
18208832010.03.08 04:51sell3.94audnzd1.301341.306641.300342010.03.08 05:011.30034-31.520.000.00276.24
 77777GM-NZD[tp]
18202432010.03.07 23:27buy3.88audnzd1.300441.295141.301442010.03.08 04:521.30144-31.040.000.00271.86
 77777GM-NZD[tp]
18208102010.03.08 03:56sell3.92audnzd1.301391.306691.300392010.03.08 04:181.30039-31.360.000.00275.20
 77777GM-NZD[tp]
18205162010.03.08 02:40buy3.88audnzd1.299261.293961.300262010.03.08 03:051.30026-31.040.000.00272.02
 77777GM-NZD[tp]
18200832010.03.07 20:35sell3.79audnzd1.300031.305331.299032010.03.08 02:401.29903-30.320.000.00266.35
 77777GM-NZD[tp]
18201732010.03.07 21:51sell3.84audnzd1.301531.306831.300532010.03.07 23:251.30053-30.720.000.00268.97
 77777GM-NZD[tp]
18202102010.03.07 22:45sell3.84audnzd1.302670.000001.299672010.03.07 23:121.30150-30.720.000.00314.38
 77777GM-NZD
18201452010.03.07 21:21buy3.82audnzd1.300211.294911.301212010.03.07 21:511.30121-30.560.000.00267.39
 77777GM-NZD[tp]
18201052010.03.07 21:02sell3.80audnzd1.301160.000001.298162010.03.07 21:191.30015-30.400.000.00268.84
 77777GM-NZD
18196392010.03.07 17:32buy3.75audnzd1.299691.294391.300692010.03.07 20:511.30069-30.000.000.00262.25
 77777GM-NZD[tp]
18198072010.03.07 19:00sell3.77audnzd1.300111.305411.299112010.03.07 20:191.29911-30.160.000.00263.64
 77777GM-NZD[tp]
18196532010.03.07 17:47sell3.75audnzd1.300111.305411.299112010.03.07 17:571.29911-30.000.000.00262.56
 77777GM-NZD[tp]
  -2 987.76 0.00 0.00 10 318.43
Closed P/L: 7 330.67
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
18379362010.03.14 22:26buy4.31audnzd1.302770.000001.30577 1.29986-34.480.000.00-882.12
 77777GM-NZD
18381412010.03.15 02:56buy4.31audnzd1.301600.000001.30460 1.29986-34.480.000.00-527.46
 77777GM-NZD
18382302010.03.15 03:47buy4.19audnzd1.299880.000001.30288 1.29986-33.520.000.00-5.90
 77777GM-NZD
  -102.48 0.00 0.00 -1 415.48
 Floating P/L: -1 517.96
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 7 330.67 Floating P/L: -1 517.96 Margin: 7 686.00
Balance: 54 480.97 Equity: 52 963.01 Free Margin: 45 277.01
 
Details:
Graph
Gross Profit: 20 202.29 Gross Loss: 12 871.62 Total Net Profit: 7 330.67
Profit Factor: 1.57 Expected Payoff: 80.56  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 5 910.44 (10.73%) Relative Drawdown: 10.73% (5 910.44)
 
Total Trades: 91 Short Positions (won %): 47 (87.23%) Long Positions (won %): 44 (86.36%)
Profit Trades (% of total): 79 (86.81%) Loss trades (% of total): 12 (13.19%)
Largest profit trade: 326.24 loss trade: -1 641.10
Average profit trade: 255.73 loss trade: -1 072.64
Maximum consecutive wins ($): 27 (7 000.48) consecutive losses ($): 4 (-1 713.03)
Maximal consecutive profit (count): 7 000.48 (27) consecutive loss (count): -3 277.21 (2)
Average consecutive wins: 13 consecutive losses: 2