XXXXX, SA
|
Account: 1102433
|
Name: XXXXXXXXXX
|
Currency: USD
|
2010 April 2, 02:52
|
Closed Transactions:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Size
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Close Time
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
2948284
|
2009.11.10 23:28
|
balance
|
Deposit
|
10 000.00
|
2962793
|
2009.11.19 16:31
|
buy stop
|
0.40
|
eurusda
|
1.4892
|
1.4842
|
1.4903
|
2009.11.19 16:51
|
1.4859
|
cancelled
|
2962844
|
2009.11.19 17:25
|
buy
|
0.40
|
gbpusdc
|
1.6638
|
1.6602
|
1.6656
|
2009.11.19 17:44
|
1.6648
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
40.00
|
2964201
|
2009.11.20 08:31
|
sell
|
0.40
|
gbpusdc
|
1.6627
|
0.0000
|
1.6615
|
2009.11.20 09:03
|
1.6615
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
48.00
|
2967370
|
2009.11.23 16:28
|
sell
|
0.40
|
gbpusdc
|
1.6611
|
1.6660
|
1.6590
|
2009.11.23 18:29
|
1.6611
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2967464
|
2009.11.23 18:35
|
sell
|
0.40
|
gbpusdc
|
1.6592
|
0.0000
|
1.6575
|
2009.11.24 01:48
|
1.6575
|
0.00
|
0.00
|
-2.10
|
68.00
|
2969247
|
2009.11.24 18:12
|
buy
|
0.40
|
gbpusdc
|
1.6592
|
1.6525
|
1.6613
|
2009.11.25 02:20
|
1.6613
|
0.00
|
0.00
|
0.90
|
84.00
|
2969628
|
2009.11.25 03:15
|
buy
|
0.40
|
eurusda
|
1.4979
|
0.0000
|
1.4991
|
2009.11.25 03:55
|
1.4983
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.00
|
2998590
|
2009.12.08 06:34
|
sell
|
0.40
|
eurusda
|
1.4831
|
0.0000
|
0.0000
|
2009.12.08 14:13
|
1.4778
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
212.00
|
2999255
|
2009.12.08 14:26
|
buy
|
1.00
|
eurusda
|
1.4745
|
0.0000
|
0.0000
|
2009.12.08 14:47
|
1.4755
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
100.00
|
2999311
|
2009.12.08 14:31
|
buy
|
3.00
|
eurusda
|
1.4732
|
0.0000
|
0.0000
|
2009.12.08 14:48
|
1.4755
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
690.00
|
2999846
|
2009.12.08 23:17
|
buy
|
3.00
|
eurusda
|
1.4709
|
0.0000
|
0.0000
|
2009.12.09 02:31
|
1.4729
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
600.00
|
3000546
|
2009.12.09 06:37
|
buy
|
3.00
|
gbpusdc
|
1.6266
|
0.0000
|
1.6291
|
2009.12.09 10:00
|
1.6291
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
750.00
|
3002425
|
2009.12.09 16:06
|
buy
|
1.00
|
gbpusdc
|
1.6221
|
0.0000
|
1.6251
|
2009.12.09 21:02
|
1.6251
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
300.00
|
3003755
|
2009.12.10 05:06
|
sell
|
1.00
|
gbpusdc
|
1.6283
|
0.0000
|
0.0000
|
2009.12.10 05:16
|
1.6261
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
220.00
|
3004016
|
2009.12.10 06:39
|
sell
|
1.00
|
gbpusdc
|
1.6246
|
0.0000
|
1.6227
|
2009.12.10 08:44
|
1.6227
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
190.00
|
3010114
|
2009.12.10 16:02
|
sell
|
0.40
|
eurusda
|
1.4735
|
0.0000
|
0.0000
|
2009.12.10 16:13
|
1.4726
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
36.00
|
3179760
|
2010.02.01 16:34
|
buy
|
0.40
|
eurusdc
|
1.3907
|
0.0000
|
0.0000
|
2010.02.02 19:16
|
1.3956
|
0.00
|
0.00
|
-1.40
|
196.00
|
3182841
|
2010.02.02 06:56
|
buy
|
0.40
|
gbpusdc
|
1.5943
|
0.0000
|
0.0000
|
2010.02.02 19:16
|
1.5966
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
92.00
|
3188654
|
2010.02.03 08:01
|
buy
|
0.40
|
eurusdc
|
1.3974
|
0.0000
|
0.0000
|
2010.02.03 10:10
|
1.4021
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
188.00
|
3278015
|
2010.03.01 02:30
|
sell
|
0.40
|
eurusdc
|
1.3619
|
0.0000
|
0.0000
|
2010.03.01 03:34
|
1.3599
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
80.00
|
3278017
|
2010.03.01 02:31
|
sell
|
0.40
|
gbpusdc
|
1.5153
|
0.0000
|
0.0000
|
2010.03.01 13:00
|
1.4881
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1 088.00
|
3288328
|
2010.03.02 13:05
|
buy
|
0.40
|
gbpusdc
|
1.4981
|
0.0000
|
1.5018
|
2010.03.03 00:53
|
1.5018
|
0.00
|
0.00
|
0.90
|
148.00
|
3289558
|
2010.03.02 16:15
|
sell
|
0.40
|
gbpusdc
|
1.4920
|
0.0000
|
1.4885
|
2010.03.04 07:43
|
1.5049
|
0.00
|
0.00
|
-8.40
|
-516.00
|
3296275
|
2010.03.03 12:47
|
buy
|
0.40
|
eurusdc
|
1.3660
|
0.0000
|
0.0000
|
2010.03.03 20:02
|
1.3722
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
248.00
|
3301869
|
2010.03.04 01:16
|
sell
|
3.00
|
eurusdc
|
1.3690
|
0.0000
|
0.0000
|
2010.03.04 07:44
|
1.3662
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
840.00
|
3321974
|
2010.03.08 06:24
|
sell
|
0.40
|
gbpusdc
|
1.5163
|
0.0000
|
0.0000
|
2010.03.08 16:07
|
1.5135
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
112.00
|
3333156
|
2010.03.08 17:16
|
sell
|
0.40
|
gbpusdc
|
1.5044
|
0.0000
|
0.0000
|
2010.03.09 02:51
|
1.5008
|
0.00
|
0.00
|
-2.10
|
144.00
|
3337668
|
2010.03.09 04:38
|
buy
|
0.40
|
eurusdc
|
1.3632
|
0.0000
|
1.3665
|
2010.03.10 16:59
|
1.3665
|
0.00
|
0.00
|
-1.40
|
132.00
|
3351206
|
2010.03.10 02:44
|
sell
|
0.40
|
gbpusdc
|
1.4974
|
0.0000
|
0.0000
|
2010.03.10 04:10
|
1.4966
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
32.00
|
3355759
|
2010.03.10 12:32
|
buy
|
0.40
|
eurusdc
|
1.3600
|
0.0000
|
0.0000
|
2010.03.10 12:58
|
1.3617
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
68.00
|
3376606
|
2010.03.15 02:53
|
sell
|
0.40
|
gbpusdc
|
1.5168
|
0.0000
|
0.0000
|
2010.03.15 13:21
|
1.5051
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
468.00
|
3388545
|
2010.03.16 09:20
|
sell
|
0.40
|
eurusdc
|
1.3679
|
0.0000
|
0.0000
|
2010.03.18 10:02
|
1.3658
|
0.00
|
0.00
|
2.40
|
84.00
|
3398886
|
2010.03.17 03:55
|
sell
|
3.00
|
gbpusdc
|
1.5224
|
0.0000
|
0.0000
|
2010.03.19 13:37
|
1.5155
|
0.00
|
0.00
|
-63.00
|
2 070.00
|
3653446
|
2010.04.01 02:27
|
buy
|
0.40
|
gbpjpyc
|
142.305
|
0.000
|
0.000
|
2010.04.01 19:14
|
143.405
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
468.88
|
|
0.00
|
0.00
|
-74.20
|
9 296.88
|
Closed P/L:
|
9 222.68
|
Open Trades:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Size
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
No transactions
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Floating P/L:
|
0.00
|
Working Orders:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Size
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Market Price
|
|
No transactions
|
|
Summary:
|
Deposit/Withdrawal:
|
10 000.00
|
Credit Facility:
|
0.00
|
|
Closed Trade P/L:
|
9 222.68
|
Floating P/L:
|
0.00
|
Margin:
|
0.00
|
Balance:
|
19 222.68
|
Equity:
|
19 222.68
|
Free Margin:
|
19 222.68
|
|
Details:
|
|
Gross Profit:
|
9 747.08
|
Gross Loss:
|
524.40
|
Total Net Profit:
|
9 222.68
|
Profit Factor:
|
18.59
|
Expected Payoff:
|
279.48
|
|
Absolute Drawdown:
|
0.00
|
Maximal Drawdown:
|
524.40 (3.41%)
|
Relative Drawdown:
|
3.41% (524.40)
|
|
Total Trades:
|
33
|
Short Positions (won %):
|
17 (94.12%)
|
Long Positions (won %):
|
16 (100.00%)
|
Profit Trades (% of total):
|
32 (96.97%)
|
Loss trades (% of total):
|
1 (3.03%)
|
Largest
|
profit trade:
|
2 007.00
|
loss trade:
|
-524.40
|
Average
|
profit trade:
|
304.60
|
loss trade:
|
-524.40
|
Maximum
|
consecutive wins ($):
|
22 (5 392.30)
|
consecutive losses ($):
|
1 (-524.40)
|
Maximal
|
consecutive profit (count):
|
5 392.30 (22)
|
consecutive loss (count):
|
-524.40 (1)
|
Average
|
consecutive wins:
|
16
|
consecutive losses:
|
1