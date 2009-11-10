XXXXX, SA

 

Account: 1102433

Name: XXXXXXXXXX

Currency: USD

2010 April 2, 02:52

Closed Transactions:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

2948284

2009.11.10 23:28

balance

Deposit

10 000.00

2962793

2009.11.19 16:31

buy stop

0.40

eurusda

1.4892

1.4842

1.4903

2009.11.19 16:51

1.4859

cancelled

2962844

2009.11.19 17:25

buy

0.40

gbpusdc

1.6638

1.6602

1.6656

2009.11.19 17:44

1.6648

0.00

0.00

0.00

40.00

2964201

2009.11.20 08:31

sell

0.40

gbpusdc

1.6627

0.0000

1.6615

2009.11.20 09:03

1.6615

0.00

0.00

0.00

48.00

2967370

2009.11.23 16:28

sell

0.40

gbpusdc

1.6611

1.6660

1.6590

2009.11.23 18:29

1.6611

0.00

0.00

0.00

0.00

2967464

2009.11.23 18:35

sell

0.40

gbpusdc

1.6592

0.0000

1.6575

2009.11.24 01:48

1.6575

0.00

0.00

-2.10

68.00

2969247

2009.11.24 18:12

buy

0.40

gbpusdc

1.6592

1.6525

1.6613

2009.11.25 02:20

1.6613

0.00

0.00

0.90

84.00

2969628

2009.11.25 03:15

buy

0.40

eurusda

1.4979

0.0000

1.4991

2009.11.25 03:55

1.4983

0.00

0.00

0.00

16.00

2998590

2009.12.08 06:34

sell

0.40

eurusda

1.4831

0.0000

0.0000

2009.12.08 14:13

1.4778

0.00

0.00

0.00

212.00

2999255

2009.12.08 14:26

buy

1.00

eurusda

1.4745

0.0000

0.0000

2009.12.08 14:47

1.4755

0.00

0.00

0.00

100.00

2999311

2009.12.08 14:31

buy

3.00

eurusda

1.4732

0.0000

0.0000

2009.12.08 14:48

1.4755

0.00

0.00

0.00

690.00

2999846

2009.12.08 23:17

buy

3.00

eurusda

1.4709

0.0000

0.0000

2009.12.09 02:31

1.4729

0.00

0.00

0.00

600.00

3000546

2009.12.09 06:37

buy

3.00

gbpusdc

1.6266

0.0000

1.6291

2009.12.09 10:00

1.6291

0.00

0.00

0.00

750.00

3002425

2009.12.09 16:06

buy

1.00

gbpusdc

1.6221

0.0000

1.6251

2009.12.09 21:02

1.6251

0.00

0.00

0.00

300.00

3003755

2009.12.10 05:06

sell

1.00

gbpusdc

1.6283

0.0000

0.0000

2009.12.10 05:16

1.6261

0.00

0.00

0.00

220.00

3004016

2009.12.10 06:39

sell

1.00

gbpusdc

1.6246

0.0000

1.6227

2009.12.10 08:44

1.6227

0.00

0.00

0.00

190.00

3010114

2009.12.10 16:02

sell

0.40

eurusda

1.4735

0.0000

0.0000

2009.12.10 16:13

1.4726

0.00

0.00

0.00

36.00

3179760

2010.02.01 16:34

buy

0.40

eurusdc

1.3907

0.0000

0.0000

2010.02.02 19:16

1.3956

0.00

0.00

-1.40

196.00

3182841

2010.02.02 06:56

buy

0.40

gbpusdc

1.5943

0.0000

0.0000

2010.02.02 19:16

1.5966

0.00

0.00

0.00

92.00

3188654

2010.02.03 08:01

buy

0.40

eurusdc

1.3974

0.0000

0.0000

2010.02.03 10:10

1.4021

0.00

0.00

0.00

188.00

3278015

2010.03.01 02:30

sell

0.40

eurusdc

1.3619

0.0000

0.0000

2010.03.01 03:34

1.3599

0.00

0.00

0.00

80.00

3278017

2010.03.01 02:31

sell

0.40

gbpusdc

1.5153

0.0000

0.0000

2010.03.01 13:00

1.4881

0.00

0.00

0.00

1 088.00

3288328

2010.03.02 13:05

buy

0.40

gbpusdc

1.4981

0.0000

1.5018

2010.03.03 00:53

1.5018

0.00

0.00

0.90

148.00

3289558

2010.03.02 16:15

sell

0.40

gbpusdc

1.4920

0.0000

1.4885

2010.03.04 07:43

1.5049

0.00

0.00

-8.40

-516.00

3296275

2010.03.03 12:47

buy

0.40

eurusdc

1.3660

0.0000

0.0000

2010.03.03 20:02

1.3722

0.00

0.00

0.00

248.00

3301869

2010.03.04 01:16

sell

3.00

eurusdc

1.3690

0.0000

0.0000

2010.03.04 07:44

1.3662

0.00

0.00

0.00

840.00

3321974

2010.03.08 06:24

sell

0.40

gbpusdc

1.5163

0.0000

0.0000

2010.03.08 16:07

1.5135

0.00

0.00

0.00

112.00

3333156

2010.03.08 17:16

sell

0.40

gbpusdc

1.5044

0.0000

0.0000

2010.03.09 02:51

1.5008

0.00

0.00

-2.10

144.00

3337668

2010.03.09 04:38

buy

0.40

eurusdc

1.3632

0.0000

1.3665

2010.03.10 16:59

1.3665

0.00

0.00

-1.40

132.00

3351206

2010.03.10 02:44

sell

0.40

gbpusdc

1.4974

0.0000

0.0000

2010.03.10 04:10

1.4966

0.00

0.00

0.00

32.00

3355759

2010.03.10 12:32

buy

0.40

eurusdc

1.3600

0.0000

0.0000

2010.03.10 12:58

1.3617

0.00

0.00

0.00

68.00

3376606

2010.03.15 02:53

sell

0.40

gbpusdc

1.5168

0.0000

0.0000

2010.03.15 13:21

1.5051

0.00

0.00

0.00

468.00

3388545

2010.03.16 09:20

sell

0.40

eurusdc

1.3679

0.0000

0.0000

2010.03.18 10:02

1.3658

0.00

0.00

2.40

84.00

3398886

2010.03.17 03:55

sell

3.00

gbpusdc

1.5224

0.0000

0.0000

2010.03.19 13:37

1.5155

0.00

0.00

-63.00

2 070.00

3653446

2010.04.01 02:27

buy

0.40

gbpjpyc

142.305

0.000

0.000

2010.04.01 19:14

143.405

0.00

0.00

0.00

468.88

 

0.00

0.00

-74.20

9 296.88

Closed P/L:

9 222.68

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

 

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

No transactions

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

Floating P/L:

0.00

Working Orders:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Market Price

 

No transactions

 

Summary:

Deposit/Withdrawal:

10 000.00

Credit Facility:

0.00

 

Closed Trade P/L:

9 222.68

Floating P/L:

0.00

Margin:

0.00

Balance:

19 222.68

Equity:

19 222.68

Free Margin:

19 222.68

 

Details:

Graph

Gross Profit:

9 747.08

Gross Loss:

524.40

Total Net Profit:

9 222.68

Profit Factor:

18.59

Expected Payoff:

279.48

 

Absolute Drawdown:

0.00

Maximal Drawdown:

524.40 (3.41%)

Relative Drawdown:

3.41% (524.40)

 

Total Trades:

33

Short Positions (won %):

17 (94.12%)

Long Positions (won %):

16 (100.00%)

Profit Trades (% of total):

32 (96.97%)

Loss trades (% of total):

1 (3.03%)

Largest

profit trade:

2 007.00

loss trade:

-524.40

Average

profit trade:

304.60

loss trade:

-524.40

Maximum

consecutive wins ($):

22 (5 392.30)

consecutive losses ($):

1 (-524.40)

Maximal

consecutive profit (count):

5 392.30 (22)

consecutive loss (count):

-524.40 (1)

Average

consecutive wins:

16

consecutive losses:

1

 