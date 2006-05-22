Gimex Group
A/C No: 27265Name: sdfasd2006.05.26 15:31 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceTrade P/L
1100758502006.05.22 01:36sell0.10audusd0.75580.75000.74582006.05.22 09:540.750058.00
2101103902006.05.22 12:06buy0.10audusd0.75100.75170.76102006.05.23 02:480.75177.00
3101835402006.05.23 03:48buy0.10audusd0.75390.75630.76392006.05.23 21:540.756324.00
4102451102006.05.23 22:09sell0.10audusd0.75510.75340.74512006.05.23 23:170.753417.00
5102702802006.05.24 04:19buy0.10audusd0.75220.75310.76222006.05.24 15:110.75319.00
61036723454582006.05.24 20:27buy0.10audusd0.75290.75600.76292006.05.25 16:400.756031.00
146.00
 
Summary P/L:146.00
 
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