|A/C No: 27265
|Name: sdfasd
|2006.05.26 15:31 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Trade P/L
|1
|1007585
|0
|2006.05.22 01:36
|sell
|0.10
|audusd
|0.7558
|0.7500
|0.7458
|2006.05.22 09:54
|0.7500
|58.00
|2
|1011039
|0
|2006.05.22 12:06
|buy
|0.10
|audusd
|0.7510
|0.7517
|0.7610
|2006.05.23 02:48
|0.7517
|7.00
|3
|1018354
|0
|2006.05.23 03:48
|buy
|0.10
|audusd
|0.7539
|0.7563
|0.7639
|2006.05.23 21:54
|0.7563
|24.00
|4
|1024511
|0
|2006.05.23 22:09
|sell
|0.10
|audusd
|0.7551
|0.7534
|0.7451
|2006.05.23 23:17
|0.7534
|17.00
|5
|1027028
|0
|2006.05.24 04:19
|buy
|0.10
|audusd
|0.7522
|0.7531
|0.7622
|2006.05.24 15:11
|0.7531
|9.00
|6
|1036723
|45458
|2006.05.24 20:27
|buy
|0.10
|audusd
|0.7529
|0.7560
|0.7629
|2006.05.25 16:40
|0.7560
|31.00
|146.00
|Summary P/L:
|146.00