Strategy Tester Report
Firebird v63G

SimboloEURUSD (Euro vs US Dollar)
Periodo30 Minuti (M30) 2004.06.18 12:30 - 2006.05.23 01:30
ModelloOgni tick (sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi con interpolazione frattale di ogni tick)
Barre sotto esame23965Ticks adoperati per il modello1901425Qualita' del modello66.39%
Deposito iniziale10000.00
Profitto totale netto7153.35Profitto lordo39034.05Perdita lorda-31880.70
Fattore di profitto (profit factor)1.22Ricompensa attesa16.41
Drawdown assoluto0.00Drawdown massimo (%)7721.40 (42.7%)
Operazioni totali436Posizioni al ribasso (vincite %)269 (88.48%)Posizioni al rialzo (vincite %)167 (86.83%)
Operazioni con profitto (% del totale)383 (87.84%)Operazioni in perdita (% del totale)53 (12.16%)
Il piu' grandeoperazione con profito109.65operazione in perdita-612.60
Mediaoperazione con profito101.92operazione in perdita-601.52
Massimovincite consecutive (profitto in denaro)38 (3796.20)perdite consecutive (perdita in denaro)6 (-3590.55)
Massimaleprofitto consecutivo (numero delle vincite)3796.20 (38)perdita consecutiva (numero delle perdite)-3590.55 (6)
Mediavincite consecutive19perdite consecutive3
Graph
#Data/OrarioTipoOrdineLottiPrezzoStop LossTake profitProfittoSaldo
12004.06.22 10:30buy10.301.20771.18771.2111
22004.06.22 16:37t/p10.301.21111.18771.2111102.0010102.00
32004.06.23 09:00sell20.301.21791.23791.2145
42004.06.23 10:40t/p20.301.21451.23791.2145102.0010204.00
52004.06.23 16:42buy30.301.20701.18701.2104
62004.06.24 09:49t/p30.301.21041.18701.210498.8510302.85
72004.06.24 14:30sell40.301.21401.23401.2106
82004.06.24 14:31sell50.301.21491.23491.2115
92004.06.24 14:43sell60.301.21551.23551.2121
102004.06.24 15:02sell70.301.21621.23621.2128
112004.06.24 15:41sell80.301.21671.23671.2133
122004.06.24 15:50sell90.301.21731.23731.2139
132004.06.24 15:55sell100.301.21781.23781.2144
142004.06.24 15:59sell110.301.21831.23831.2149
152004.06.25 03:05t/p110.301.21491.23831.2149102.4510405.30
162004.06.25 04:00t/p100.301.21441.23781.2144102.4510507.75
172004.06.25 09:00t/p90.301.21391.23731.2139102.4510610.20
182004.06.25 09:03t/p80.301.21331.23671.2133102.4510712.65
192004.06.25 09:05t/p70.301.21281.23621.2128102.4510815.10
202004.06.25 09:08t/p60.301.21211.23551.2121102.4510917.55
212004.06.25 09:23t/p50.301.21151.23491.2115102.4511020.00
222004.06.25 16:02sell120.301.21581.23581.2124
232004.06.25 16:07sell130.301.21651.23651.2131
242004.06.25 16:15t/p130.301.21311.23651.2131102.0011122.00
252004.06.28 08:13t/p120.301.21241.23581.2124102.4511224.45
262004.06.28 15:00sell140.301.22141.24141.2180
272004.06.28 18:28t/p140.301.21801.24141.2180102.0011326.45
282004.06.29 20:25t/p40.301.21061.23401.2106103.3511429.80
292004.06.30 16:00sell150.301.21771.23771.2143
302004.06.30 16:01sell160.301.21821.23821.2148
312004.06.30 16:01sell170.301.21871.23871.2153
322004.06.30 16:45sell180.301.21921.23921.2158
332004.06.30 17:23t/p180.301.21581.23921.2158102.0011531.80
342004.06.30 20:26t/p170.301.21531.23871.2153102.0011633.80
352004.07.01 09:03t/p150.301.21431.23771.2143103.3511737.15
362004.07.01 09:03t/p160.301.21481.23821.2148103.3511840.50
372004.07.02 16:30sell190.301.22941.24941.2260
382004.07.07 09:00sell200.301.23451.25451.2311
392004.07.07 10:00sell210.301.23531.25531.2319
402004.07.07 10:08sell220.301.23581.25581.2324
412004.07.07 10:10sell230.301.23631.25631.2329
422004.07.07 11:25sell240.301.23701.25701.2336
432004.07.07 11:26sell250.301.23761.25761.2342
442004.07.08 11:45t/p250.301.23421.25761.2342103.3511943.85
452004.07.12 11:01sell260.301.24241.26241.2390
462004.07.12 11:15sell270.301.24311.26311.2397
472004.07.12 13:47t/p270.301.23971.26311.2397102.0012045.85
482004.07.12 15:54t/p260.301.23901.26241.2390102.0012147.85
492004.07.13 14:43t/p240.301.23361.25701.2336104.7012252.55
502004.07.13 14:43t/p210.301.23191.25531.2319104.7012357.25
512004.07.13 14:43t/p220.301.23241.25581.2324104.7012461.95
522004.07.13 14:43t/p230.301.23291.25631.2329104.7012566.65
532004.07.13 15:53t/p200.301.23111.25451.2311104.7012671.35
542004.07.14 14:30sell280.301.23931.25931.2359
552004.07.14 14:30sell290.301.24011.26011.2367
562004.07.14 15:20sell300.301.24081.26081.2374
572004.07.14 15:27sell310.301.24141.26141.2380
582004.07.14 16:46t/p310.301.23801.26141.2380102.0012773.35
592004.07.14 17:12t/p300.301.23741.26081.2374102.0012875.35
602004.07.15 06:40t/p290.301.23671.26011.2367103.3512978.70
612004.07.15 08:13t/p280.301.23591.25931.2359103.3513082.05
622004.07.21 16:28t/p190.301.22601.24941.2260109.6513191.70
632004.07.23 09:44buy320.301.22181.20181.2252
642004.07.28 11:12s/l320.301.20181.20181.2252-603.1512588.55
652004.07.29 12:00buy330.301.20261.18261.2060
662004.07.29 15:16buy340.301.20071.18071.2041
672004.07.29 15:20buy350.301.20021.18021.2036
682004.07.29 15:20buy360.301.19971.17971.2031
692004.07.29 15:20buy370.301.19921.17921.2026
702004.07.29 15:26t/p370.301.20261.17921.2026102.0012690.55
712004.07.29 15:40t/p360.301.20311.17971.2031102.0012792.55
722004.07.29 15:45t/p350.301.20361.18021.2036102.0012894.55
732004.07.29 16:12t/p340.301.20411.18071.2041102.0012996.55
742004.07.29 16:17t/p330.301.20601.18261.2060102.0013098.55
752004.07.30 14:30sell380.301.20891.22891.2055
762004.07.30 14:30t/p380.301.20551.22891.2055102.0013200.55
772004.07.30 14:30sell390.301.20891.22891.2055
782004.07.30 14:32t/p390.301.20551.22891.2055102.0013302.55
792004.07.30 14:34sell400.301.20871.22871.2053
802004.07.30 16:53t/p400.301.20531.22871.2053102.0013404.55
812004.08.03 08:41buy410.301.20031.18031.2037
822004.08.03 14:32t/p410.301.20371.18031.2037102.0013506.55
832004.08.04 10:27buy420.301.20061.18061.2040
842004.08.04 15:50buy430.301.19821.17821.2016
852004.08.04 16:00buy440.301.19761.17761.2010
862004.08.04 16:03t/p440.301.20101.17761.2010102.0013608.55
872004.08.04 16:07t/p430.301.20161.17821.2016102.0013710.55
882004.08.04 16:36t/p420.301.20401.18061.2040102.0013812.55
892004.08.12 12:15sell450.301.22681.24681.2234
902004.08.12 14:25sell460.301.22821.24821.2248
912004.08.12 15:05t/p460.301.22481.24821.2248102.0013914.55
922004.08.12 15:47t/p450.301.22341.24681.2234102.0014016.55
932004.08.13 09:30buy470.301.21941.19941.2228
942004.08.13 09:45buy480.301.21881.19881.2222
952004.08.13 14:24t/p480.301.22221.19881.2222102.0014118.55
962004.08.13 14:32t/p470.301.22281.19941.2228102.0014220.55
972004.08.13 16:30sell490.301.23311.25311.2297
982004.08.13 16:35sell500.301.23371.25371.2303
992004.08.13 16:37sell510.301.23431.25431.2309
1002004.08.13 16:42sell520.301.23481.25481.2314
1012004.08.13 16:43sell530.301.23531.25531.2319
1022004.08.13 16:43sell540.301.23591.25591.2325
1032004.08.16 17:30t/p540.301.23251.25591.2325102.4514323.00
1042004.08.16 17:37t/p530.301.23191.25531.2319102.4514425.45
1052004.08.17 15:41buy550.301.23151.21151.2349
1062004.08.17 15:41t/p520.301.23141.25481.2314102.9014528.35
1072004.08.17 21:35t/p550.301.23491.21151.2349102.0014630.35
1082004.08.18 14:55t/p510.301.23091.25431.2309103.3514733.70
1092004.08.18 14:55buy560.301.23061.21061.2340
1102004.08.18 14:58t/p500.301.23031.25371.2303103.3514837.05
1112004.08.18 15:22buy570.301.23001.21001.2334
1122004.08.18 16:11t/p490.301.22971.25311.2297103.3514940.40
1132004.08.18 21:07t/p570.301.23341.21001.2334102.0015042.40
1142004.08.18 21:13t/p560.301.23401.21061.2340102.0015144.40
1152004.08.19 11:26sell580.301.23631.25631.2329
1162004.08.20 12:50t/p580.301.23291.25631.2329102.4515246.85
1172004.08.20 14:50buy590.301.23081.21081.2342
1182004.08.20 15:20buy600.301.22981.20981.2332
1192004.08.20 15:47buy610.301.22931.20931.2327
1202004.08.20 16:37t/p610.301.23271.20931.2327102.0015348.85
1212004.08.20 17:09t/p600.301.23321.20981.2332102.0015450.85
1222004.08.24 14:28s/l590.301.21081.21081.2342-602.1014848.75
1232004.08.26 14:00sell620.301.21001.23001.2066
1242004.08.26 15:59t/p620.301.20661.23001.2066102.0014950.75
1252004.08.27 14:51buy630.301.20741.18741.2108
1262004.08.27 14:56buy640.301.20691.18691.2103
1272004.08.27 15:55buy650.301.20411.18411.2075
1282004.08.31 03:43t/p650.301.20751.18411.207599.9015050.65
1292004.08.31 12:06t/p640.301.21031.18691.210399.9015150.55
1302004.08.31 12:13t/p630.301.21081.18741.210899.9015250.45
1312004.09.03 16:30buy660.301.20801.18801.2114
1322004.09.07 10:23sell670.301.20921.22921.2058
1332004.09.07 12:06sell680.301.21051.23051.2071
1342004.09.07 14:28t/p680.301.20711.23051.2071102.0015352.45
1352004.09.08 12:18t/p670.301.20581.22921.2058102.4515454.90
1362004.09.08 12:32buy690.301.20541.18541.2088
1372004.09.08 12:38buy700.301.20491.18491.2083
1382004.09.08 13:21buy710.301.20401.18401.2074
1392004.09.08 13:25buy720.301.20351.18351.2069
1402004.09.08 16:30t/p720.301.20691.18351.2069102.0015556.90
1412004.09.08 16:43t/p690.301.20881.18541.2088102.0015658.90
1422004.09.08 16:43t/p700.301.20831.18491.2083102.0015760.90
1432004.09.08 16:43t/p710.301.20741.18401.2074102.0015862.90
1442004.09.08 16:48t/p660.301.21141.18801.211498.8515961.75
1452004.09.13 16:17buy730.301.22231.20231.2257
1462004.09.13 18:33t/p730.301.22571.20231.2257102.0016063.75
1472004.09.23 10:31sell740.301.22941.24941.2260
1482004.09.23 10:49sell750.301.22991.24991.2265
1492004.09.23 14:30sell760.301.23261.25261.2292
1502004.09.23 16:21t/p760.301.22921.25261.2292102.0016165.75
1512004.09.23 20:52t/p750.301.22651.24991.2265102.0016267.75
1522004.09.23 21:02t/p740.301.22601.24941.2260102.0016369.75
1532004.09.24 15:10sell770.301.23151.25151.2281
1542004.09.24 16:28t/p770.301.22811.25151.2281102.0016471.75
1552004.09.28 16:03sell780.301.23391.25391.2305
1562004.09.28 17:15t/p780.301.23051.25391.2305102.0016573.75
1572004.09.30 13:07sell790.301.23461.25461.2312
1582004.09.30 15:30sell800.301.24031.26031.2369
1592004.09.30 15:35sell810.301.24081.26081.2374
1602004.09.30 16:03sell820.301.24131.26131.2379
1612004.09.30 16:16sell830.301.24181.26181.2384
1622004.09.30 16:18sell840.301.24251.26251.2391
1632004.09.30 16:42sell850.301.24301.26301.2396
1642004.10.01 12:10t/p850.301.23961.26301.2396102.4516676.20
1652004.10.01 13:00t/p840.301.23911.26251.2391102.4516778.65
1662004.10.04 02:36t/p830.301.23841.26181.2384102.9016881.55
1672004.10.04 02:37t/p820.301.23791.26131.2379102.9016984.45
1682004.10.04 02:49t/p810.301.23741.26081.2374102.9017087.35
1692004.10.04 03:07t/p800.301.23691.26031.2369102.9017190.25
1702004.10.04 13:07t/p790.301.23121.25461.2312102.9017293.15
1712004.10.06 10:50buy860.301.22841.20841.2318
1722004.10.06 10:55buy870.301.22761.20761.2310
1732004.10.06 11:04buy880.301.22711.20711.2305
1742004.10.06 14:48buy890.301.22611.20611.2295
1752004.10.06 16:35t/p890.301.22951.20611.2295102.0017395.15
1762004.10.06 16:57t/p880.301.23051.20711.2305102.0017497.15
1772004.10.07 09:32t/p870.301.23101.20761.231098.8517596.00
1782004.10.07 09:32sell900.301.23121.25121.2278
1792004.10.07 10:18t/p900.301.22781.25121.2278102.0017698.00
1802004.10.08 07:35t/p860.301.23181.20841.231897.8017795.80
1812004.10.08 09:00sell910.301.23311.25311.2297
1822004.10.08 09:32sell920.301.23371.25371.2303
1832004.10.08 10:16sell930.301.23431.25431.2309
1842004.10.08 14:26t/p920.301.23031.25371.2303102.0017897.80
1852004.10.08 14:26t/p930.301.23091.25431.2309102.0017999.80
1862004.10.08 14:26t/p910.301.22971.25311.2297102.0018101.80
1872004.10.19 13:00sell940.301.25041.27041.2470
1882004.10.19 13:15sell950.301.25121.27121.2478
1892004.10.19 15:47sell960.301.25211.27211.2487
1902004.10.20 11:30sell970.301.25741.27741.2540
1912004.10.20 11:36sell980.301.25801.27801.2546
1922004.10.25 00:00s/l940.301.27041.27041.2470-597.3017504.50
1932004.10.25 00:00s/l950.301.27121.27121.2478-597.3016907.20
1942004.10.25 00:14s/l960.301.27211.27211.2487-597.3016309.90
1952004.10.25 02:38s/l970.301.27741.27741.2540-597.7515712.15
1962004.10.25 03:06s/l980.301.27801.27801.2546-597.7515114.40
1972004.10.29 14:30sell990.301.27721.29721.2738
1982004.10.29 14:30t/p990.301.27381.29721.2738102.0015216.40
1992004.10.29 14:30sell1000.301.27721.29721.2738
2002004.10.29 14:32t/p1000.301.27381.29721.2738102.0015318.40
2012004.10.29 15:56buy1010.301.27271.25271.2761
2022004.10.29 15:57buy1020.301.27221.25221.2756
2032004.10.29 17:28t/p1020.301.27561.25221.2756102.0015420.40
2042004.10.29 18:43t/p1010.301.27611.25271.2761102.0015522.40
2052004.11.03 13:10sell1030.301.27361.29361.2702
2062004.11.03 13:23sell1040.301.27411.29411.2707
2072004.11.03 13:28sell1050.301.27541.29541.2720
2082004.11.03 16:00sell1060.301.27861.29861.2752
2092004.11.03 16:00sell1070.301.27911.29911.2757
2102004.11.03 16:05sell1080.301.27991.29991.2765
2112004.11.03 16:24sell1090.301.28091.30091.2775
2122004.11.05 14:33t/p1090.301.27751.30091.2775103.8015626.20
2132004.11.05 17:04s/l1030.301.29361.29361.2702-598.2015028.00
2142004.11.05 17:18s/l1040.301.29411.29411.2707-598.2014429.80
2152004.11.05 21:26s/l1050.301.29541.29541.2720-598.2013831.60
2162004.11.08 05:28s/l1060.301.29861.29861.2752-597.7513233.85
2172004.11.10 13:00sell1100.301.29561.31561.2922
2182004.11.10 13:03sell1110.301.29671.31671.2933
2192004.11.10 13:12sell1120.301.29721.31721.2938
2202004.11.10 14:37s/l1070.301.29911.29911.2757-596.8512637.00
2212004.11.10 14:37s/l1080.301.29991.29991.2765-596.8512040.15
2222004.11.10 15:16t/p1120.301.29381.31721.2938102.0012142.15
2232004.11.10 15:18t/p1110.301.29331.31671.2933102.0012244.15
2242004.11.10 15:48t/p1100.301.29221.31561.2922102.0012346.15
2252004.11.16 11:00sell1130.301.29731.31731.2939
2262004.11.16 15:04sell1140.301.29931.31931.2959
2272004.11.16 15:06t/p1140.301.29591.31931.2959102.0012448.15
2282004.11.17 12:30sell1150.301.30331.32331.2999
2292004.11.17 12:35sell1160.301.30391.32391.3005
2302004.11.18 13:28t/p1160.301.30051.32391.3005103.3512551.50
2312004.11.18 15:57t/p1150.301.29991.32331.2999103.3512654.85
2322004.11.19 01:09t/p1130.301.29391.31731.2939104.2512759.10
2332004.11.19 15:00sell1170.301.30411.32411.3007
2342004.11.19 15:00sell1180.301.30471.32471.3013
2352004.11.19 15:40sell1190.301.30531.32531.3019
2362004.11.19 15:45sell1200.301.30591.32591.3025
2372004.11.19 19:06t/p1200.301.30251.32591.3025102.0012861.10
2382004.11.19 20:48t/p1190.301.30191.32531.3019102.0012963.10
2392004.11.19 20:51t/p1180.301.30131.32471.3013102.0013065.10
2402004.11.19 20:53t/p1170.301.30071.32411.3007102.0013167.10
2412004.11.23 11:23sell1210.301.30171.32171.2983
2422004.11.23 15:10sell1220.301.30751.32751.3041
2432004.11.23 16:50sell1230.301.31001.33001.3066
2442004.11.25 12:18s/l1210.301.32171.32171.2983-598.2012568.90
2452004.11.25 22:50s/l1220.301.32751.32751.3041-598.2011970.70
2462004.11.26 06:22s/l1230.301.33001.33001.3066-597.7511372.95
2472004.11.30 15:00sell1240.301.32991.34991.3265
2482004.11.30 15:17sell1250.301.33101.35101.3276
2492004.11.30 16:31sell1260.301.33151.35151.3281
2502004.11.30 17:07t/p1260.301.32811.35151.3281102.0011474.95
2512004.11.30 17:31t/p1250.301.32761.35101.3276102.0011576.95
2522004.11.30 17:42t/p1240.301.32651.34991.3265102.0011678.95
2532004.12.03 16:30sell1270.301.33591.35591.3325
2542004.12.03 16:35sell1280.301.33661.35661.3332
2552004.12.03 16:41sell1290.301.33711.35711.3337
2562004.12.07 09:33sell1300.301.34511.36511.3417
2572004.12.07 12:13sell1310.301.34661.36661.3432
2582004.12.07 16:01t/p1310.301.34321.36661.3432102.0011780.95
2592004.12.07 17:11t/p1300.301.34171.36511.3417102.0011882.95
2602004.12.08 08:10buy1320.301.33561.31561.3390
2612004.12.08 08:15buy1330.301.33461.31461.3380
2622004.12.08 08:25buy1340.301.33401.31401.3374
2632004.12.08 09:10t/p1280.301.33321.35661.3332103.3511986.30
2642004.12.08 09:10t/p1290.301.33371.35711.3337103.3512089.65
2652004.12.08 09:15t/p1270.301.33251.35591.3325103.3512193.00
2662004.12.10 11:43s/l1320.301.31561.31561.3390-604.2011588.80
2672004.12.10 11:43s/l1330.301.31461.31461.3380-604.2010984.60
2682004.12.10 11:46s/l1340.301.31401.31401.3374-604.2010380.40
2692004.12.14 14:30sell1350.301.33341.35341.3300
2702004.12.14 14:38t/p1350.301.33001.35341.3300102.0010482.40
2712004.12.15 11:08sell1360.301.33371.35371.3303
2722004.12.15 11:23sell1370.301.33441.35441.3310
2732004.12.15 13:30sell1380.301.33671.35671.3333
2742004.12.15 13:31sell1390.301.33721.35721.3338
2752004.12.15 13:47sell1400.301.33831.35831.3349
2762004.12.15 13:58sell1410.301.33891.35891.3355
2772004.12.16 15:07t/p1410.301.33551.35891.3355103.3510585.75
2782004.12.16 15:12t/p1400.301.33491.35831.3349103.3510689.10
2792004.12.16 15:17t/p1380.301.33331.35671.3333103.3510792.45
2802004.12.16 15:17t/p1390.301.33381.35721.3338103.3510895.80
2812004.12.16 15:21t/p1370.301.33101.35441.3310103.3510999.15
2822004.12.16 15:21t/p1360.301.33031.35371.3303103.3511102.50
2832004.12.22 16:57sell1420.301.33961.35961.3362
2842004.12.27 16:39s/l1420.301.35961.35961.3362-597.7510504.75
2852004.12.29 08:20sell1430.301.36251.38251.3591
2862004.12.29 08:55sell1440.301.36311.38311.3597
2872004.12.29 09:22sell1450.301.36361.38361.3602
2882004.12.29 12:44t/p1450.301.36021.38361.3602102.0010606.75
2892004.12.29 14:31t/p1440.301.35971.38311.3597102.0010708.75
2902004.12.29 14:57t/p1430.301.35911.38251.3591102.0010810.75
2912005.01.06 10:10buy1460.301.31981.29981.3232
2922005.01.06 10:31buy1470.301.31921.29921.3226
2932005.01.06 10:45buy1480.301.31781.29781.3212
2942005.01.06 11:12buy1490.301.31731.29731.3207
2952005.01.06 15:17t/p1490.301.32071.29731.3207102.0010912.75
2962005.01.06 15:56t/p1480.301.32121.29781.3212102.0011014.75
2972005.01.07 10:07t/p1470.301.32261.29921.3226100.9511115.70
2982005.01.07 10:46t/p1460.301.32321.29981.3232100.9511216.65
2992005.01.07 14:30sell1500.301.32381.34381.3204
3002005.01.07 14:30t/p1500.301.32041.34381.3204102.0011318.65
3012005.01.07 14:30sell1510.301.32381.34381.3204
3022005.01.07 14:30t/p1510.301.32041.34381.3204102.0011420.65
3032005.01.07 14:31sell1520.301.32381.34381.3204
3042005.01.07 14:33t/p1520.301.32041.34381.3204102.0011522.65
3052005.01.07 14:40sell1530.301.32421.34421.3208
3062005.01.07 14:57t/p1530.301.32081.34421.3208102.0011624.65
3072005.01.19 11:07sell1540.301.30851.32851.3051
3082005.01.19 12:50sell1550.301.30901.32901.3056
3092005.01.19 14:44sell1560.301.31081.33081.3074
3102005.01.19 14:48sell1570.301.31161.33161.3082
3112005.01.19 15:15t/p1570.301.30821.33161.3082102.0011726.65
3122005.01.19 15:38t/p1560.301.30741.33081.3074102.0011828.65
3132005.01.19 16:00t/p1550.301.30561.32901.3056102.0011930.65
3142005.01.19 16:02t/p1540.301.30511.32851.3051102.0012032.65
3152005.01.21 11:06sell1580.301.29951.31951.2961
3162005.01.21 11:30sell1590.301.30011.32011.2967
3172005.01.21 12:59t/p1590.301.29671.32011.2967102.0012134.65
3182005.01.21 13:08t/p1580.301.29611.31951.2961102.0012236.65
3192005.01.26 14:35sell1600.301.30281.32281.2994
3202005.01.26 16:30sell1610.301.30501.32501.3016
3212005.01.27 14:55t/p1610.301.30161.32501.3016103.3512340.00
3222005.01.28 16:23t/p1600.301.29941.32281.2994103.8012443.80
3232005.01.31 10:22buy1620.301.29951.27951.3029
3242005.01.31 12:40t/p1620.301.30291.27951.3029102.0012545.80
3252005.02.09 12:51sell1630.301.28011.30011.2767
3262005.02.09 14:07t/p1630.301.27671.30011.2767102.0012647.80
3272005.02.10 14:41buy1640.301.27681.25681.2802
3282005.02.10 15:08t/p1640.301.28021.25681.2802102.0012749.80
3292005.02.18 14:30buy1650.301.30191.28191.3053
3302005.02.18 15:00t/p1650.301.30531.28191.3053102.0012851.80
3312005.02.25 13:37buy1660.301.31611.29611.3195
3322005.02.25 14:37t/p1660.301.31951.29611.3195102.0012953.80
3332005.03.08 15:08sell1670.301.32691.34691.3235
3342005.03.08 15:13sell1680.301.32751.34751.3241
3352005.03.11 14:37s/l1670.301.34691.34691.3235-597.7512356.05
3362005.03.11 14:38s/l1680.301.34751.34751.3241-597.7511758.30
3372005.03.11 14:55buy1690.301.33921.31921.3426
3382005.03.11 14:57t/p1690.301.34261.31921.3426102.0011860.30
3392005.03.14 11:15buy1700.301.33981.31981.3432
3402005.03.14 15:52buy1710.301.33771.31771.3411
3412005.03.16 12:58sell1720.301.33821.35821.3348
3422005.03.16 14:30sell1730.301.33961.35961.3362
3432005.03.16 14:35sell1740.301.34071.36071.3373
3442005.03.16 14:43t/p1710.301.34111.31771.341199.9011960.20
3452005.03.16 14:43sell1750.301.34211.36211.3387
3462005.03.16 14:48sell1760.301.34271.36271.3393
3472005.03.16 14:54t/p1700.301.34321.31981.343299.9012060.10
3482005.03.16 14:54sell1770.301.34321.36321.3398
3492005.03.17 04:13t/p1770.301.33981.36321.3398103.3512163.45
3502005.03.17 06:13t/p1760.301.33931.36271.3393103.3512266.80
3512005.03.17 10:42t/p1750.301.33871.36211.3387103.3512370.15
3522005.03.17 11:51t/p1740.301.33731.36071.3373103.3512473.50
3532005.03.17 14:33t/p1730.301.33621.35961.3362103.3512576.85
3542005.03.17 14:38t/p1720.301.33481.35821.3348103.3512680.20
3552005.03.30 09:16sell1780.301.29721.31721.2938
3562005.03.30 11:59t/p1780.301.29381.31721.2938102.0012782.20
3572005.03.31 15:30sell1790.301.29911.31911.2957
3582005.03.31 15:30t/p1790.301.29571.31911.2957102.0012884.20
3592005.03.31 15:30sell1800.301.29911.31911.2957
3602005.03.31 15:30t/p1800.301.29571.31911.2957102.0012986.20
3612005.03.31 15:30sell1810.301.29911.31911.2957
3622005.03.31 15:33t/p1810.301.29571.31911.2957102.0013088.20
3632005.03.31 15:34sell1820.301.29881.31881.2954
3642005.03.31 15:35sell1830.301.29991.31991.2965
3652005.03.31 17:13t/p1830.301.29651.31991.2965102.0013190.20
3662005.04.01 02:01t/p1820.301.29541.31881.2954102.4513292.65
3672005.04.07 09:00sell1840.301.29241.31241.2890
3682005.04.07 09:36sell1850.301.29331.31331.2899
3692005.04.07 10:08sell1860.301.29381.31381.2904
3702005.04.07 12:10t/p1860.301.29041.31381.2904102.0013394.65
3712005.04.07 12:24t/p1850.301.28991.31331.2899102.0013496.65
3722005.04.07 19:05t/p1840.301.28901.31241.2890102.0013598.65
3732005.04.12 16:30buy1870.301.28871.26871.2921
3742005.04.12 20:57t/p1870.301.29211.26871.2921102.0013700.65
3752005.04.13 16:10buy1880.301.28891.26891.2923
3762005.04.13 16:13buy1890.301.28841.26841.2918
3772005.04.13 17:10t/p1890.301.29181.26841.2918102.0013802.65
3782005.04.13 17:23t/p1880.301.29231.26891.2923102.0013904.65
3792005.04.15 16:00sell1900.301.28781.30781.2844
3802005.04.15 16:01sell1910.301.28841.30841.2850
3812005.04.15 16:02sell1920.301.28891.30891.2855
3822005.04.15 16:07sell1930.301.28941.30941.2860
3832005.04.15 16:11sell1940.301.29001.31001.2866
3842005.04.15 16:20sell1950.301.29111.31111.2877
3852005.04.15 16:20sell1960.301.29321.31321.2898
3862005.04.18 02:44t/p1960.301.28981.31321.2898102.4514007.10
3872005.04.20 03:36s/l1900.301.30781.30781.2844-598.6513408.45
3882005.04.20 17:20s/l1910.301.30841.30841.2850-598.6512809.80
3892005.04.20 17:20s/l1920.301.30891.30891.2855-598.6512211.15
3902005.04.20 17:20s/l1930.301.30941.30941.2860-598.6511612.50
3912005.04.20 17:21s/l1940.301.31001.31001.2866-598.6511013.85
3922005.04.21 16:34s/l1950.301.31111.31111.2877-597.3010416.55
3932005.04.22 15:00sell1970.301.30881.32881.3054
3942005.04.22 18:59t/p1970.301.30541.32881.3054102.0010518.55
3952005.04.27 09:40buy1980.301.29231.27231.2957
3962005.04.27 10:57buy1990.301.29161.27161.2950
3972005.04.27 14:38t/p1990.301.29501.27161.2950102.0010620.55
3982005.04.27 14:43t/p1980.301.29571.27231.2957102.0010722.55
3992005.04.29 09:30sell2000.301.29561.31561.2922
4002005.04.29 09:31sell2010.301.29631.31631.2929
4012005.04.29 15:57t/p2010.301.29291.31631.2929102.0010824.55
4022005.04.29 16:27t/p2000.301.29221.31561.2922102.0010926.55
4032005.05.03 10:46sell2020.301.28611.30611.2827
4042005.05.03 15:22sell2030.301.28791.30791.2845
4052005.05.03 16:45sell2040.301.28871.30871.2853
4062005.05.03 16:50sell2050.301.28941.30941.2860
4072005.05.03 20:21t/p2050.301.28601.30941.2860102.0011028.55
4082005.05.03 20:29t/p2040.301.28531.30871.2853102.0011130.55
4092005.05.05 10:00sell2060.301.29721.31721.2938
4102005.05.05 10:50sell2070.301.29791.31791.2945
4112005.05.05 15:47t/p2070.301.29451.31791.2945102.0011232.55
4122005.05.05 16:55t/p2060.301.29381.31721.2938102.0011334.55
4132005.05.06 15:15t/p2030.301.28451.30791.2845104.2511438.80
4142005.05.06 16:30buy2080.301.28561.26561.2890
4152005.05.06 16:31buy2090.301.28501.26501.2884
4162005.05.06 16:46buy2100.301.28451.26451.2879
4172005.05.06 17:00t/p2020.301.28271.30611.2827104.2511543.05
4182005.05.10 16:55sell2110.301.28761.30761.2842
4192005.05.10 16:55t/p2100.301.28791.26451.287999.9011642.95
4202005.05.10 18:35t/p2090.301.28841.26501.288499.9011742.85
4212005.05.11 04:03t/p2080.301.28901.26561.289098.8511841.70
4222005.05.11 14:33t/p2110.301.28421.30761.2842102.4511944.15
4232005.05.11 16:38buy2120.301.28131.26131.2847
4242005.05.13 21:13s/l2120.301.26131.26131.2847-604.2011339.95
4252005.05.17 10:49sell2130.301.26491.28491.2615
4262005.05.17 14:30t/p2130.301.26151.28491.2615102.0011441.95
4272005.05.20 16:30buy2140.301.25641.23641.2598
4282005.05.20 16:37buy2150.301.25591.23591.2593
4292005.05.20 16:45buy2160.301.25531.23531.2587
4302005.05.20 16:46buy2170.301.25481.23481.2582
4312005.05.23 16:22t/p2170.301.25821.23481.2582100.9511542.90
4322005.05.23 16:26t/p2160.301.25871.23531.2587100.9511643.85
4332005.05.23 16:26t/p2150.301.25931.23591.2593100.9511744.80
4342005.05.24 10:00sell2180.301.25941.27941.2560
4352005.05.24 12:28t/p2140.301.25981.23641.259899.9011844.70
4362005.05.24 13:32sell2190.301.26071.28071.2573
4372005.05.24 13:37sell2200.301.26121.28121.2578
4382005.05.24 13:49sell2210.301.26171.28171.2583
4392005.05.24 13:56sell2220.301.26221.28221.2588
4402005.05.24 16:36t/p2220.301.25881.28221.2588102.0011946.70
4412005.05.24 16:52t/p2210.301.25831.28171.2583102.0012048.70
4422005.05.24 17:07t/p2200.301.25781.28121.2578102.0012150.70
4432005.05.24 19:03t/p2190.301.25731.28071.2573102.0012252.70
4442005.05.25 12:58t/p2180.301.25601.27941.2560102.4512355.15
4452005.05.25 16:35sell2230.301.25961.27961.2562
4462005.05.26 06:44t/p2230.301.25621.27961.2562103.3512458.50
4472005.05.26 08:35buy2240.301.25571.23571.2591
4482005.05.26 09:00buy2250.301.25521.23521.2586
4492005.05.26 09:30buy2260.301.25431.23431.2577
4502005.05.27 17:53t/p2260.301.25771.23431.2577100.9512559.45
4512005.05.27 18:35t/p2250.301.25861.23521.2586100.9512660.40
4522005.05.30 15:00buy2270.301.24761.22761.2510
4532005.05.31 11:47s/l2240.301.23571.23571.2591-603.1512057.25
4542005.06.01 10:18s/l2270.301.22761.22761.2510-602.1011455.15
4552005.06.02 16:24sell2280.301.22811.24811.2247
4562005.06.03 08:05t/p2280.301.22471.24811.2247102.4511557.60
4572005.06.06 10:56sell2290.301.22841.24841.2250
4582005.06.06 16:45sell2300.301.22921.24921.2258
4592005.06.06 22:32t/p2300.301.22581.24921.2258102.0011659.60
4602005.06.07 03:33t/p2290.301.22501.24841.2250102.4511762.05
4612005.06.07 10:24sell2310.301.22911.24911.2257
4622005.06.08 19:25t/p2310.301.22571.24911.2257102.4511864.50
4632005.06.14 08:59sell2320.301.21431.23431.2109
4642005.06.14 14:27t/p2320.301.21091.23431.2109102.0011966.50
4652005.06.16 13:30sell2330.301.21201.23201.2086
4662005.06.16 14:00sell2340.301.21261.23261.2092
4672005.06.16 14:45sell2350.301.21321.23321.2098
4682005.06.16 14:45sell2360.301.21371.23371.2103
4692005.06.16 14:46sell2370.301.21431.23431.2109
4702005.06.16 15:45t/p2350.301.20981.23321.2098102.0012068.50
4712005.06.16 15:45t/p2360.301.21031.23371.2103102.0012170.50
4722005.06.16 15:45t/p2370.301.21091.23431.2109102.0012272.50
4732005.06.16 15:49t/p2340.301.20921.23261.2092102.0012374.50
4742005.06.16 15:53t/p2330.301.20861.23201.2086102.0012476.50
4752005.06.17 11:00sell2380.301.21361.23361.2102
4762005.06.17 14:00sell2390.301.21731.23731.2139
4772005.06.17 14:01sell2400.301.21801.23801.2146
4782005.06.17 14:32sell2410.301.21891.23891.2155
4792005.06.17 14:45sell2420.301.21971.23971.2163
4802005.06.17 15:47t/p2420.301.21631.23971.2163102.0012578.50
4812005.06.20 15:45t/p2410.301.21551.23891.2155102.4512680.95
4822005.06.20 15:46t/p2400.301.21461.23801.2146102.4512783.40
4832005.06.20 15:46t/p2390.301.21391.23731.2139102.4512885.85
4842005.06.21 10:00t/p2380.301.21021.23361.2102102.9012988.75
4852005.06.23 10:30buy2430.301.20921.18921.2126
4862005.06.23 10:45buy2440.301.20861.18861.2120
4872005.06.27 01:18t/p2440.301.21201.18861.212099.9013088.65
4882005.06.27 01:33t/p2430.301.21261.18921.212699.9013188.55
4892005.06.28 10:35buy2450.301.21201.19201.2154
4902005.06.28 10:40buy2460.301.21131.19131.2147
4912005.06.28 10:45buy2470.301.21061.19061.2140
4922005.06.28 11:29buy2480.301.21011.19011.2135
4932005.06.28 15:08buy2490.301.20801.18801.2114
4942005.06.28 16:30buy2500.301.20711.18711.2105
4952005.06.29 17:50t/p2500.301.21051.18711.2105100.9513289.50
4962005.06.30 18:20t/p2490.301.21141.18801.211497.8013387.30
4972005.07.01 09:35buy2510.301.20411.18411.2075
4982005.07.01 11:23t/p2510.301.20751.18411.2075102.0013489.30
4992005.07.04 00:00s/l2450.301.19201.19201.2154-606.3012883.00
5002005.07.04 00:00s/l2460.301.19131.19131.2147-606.3012276.70
5012005.07.04 00:05s/l2470.301.19061.19061.2140-606.3011670.40
5022005.07.04 05:13s/l2480.301.19011.19011.2135-606.3011064.10
5032005.07.05 10:00buy2520.301.18791.16791.1913
5042005.07.05 10:38t/p2520.301.19131.16791.1913102.0011166.10
5052005.07.05 13:40buy2530.301.18761.16761.1910
5062005.07.05 14:52t/p2530.301.19101.16761.1910102.0011268.10
5072005.07.05 16:05sell2540.301.19181.21181.1884
5082005.07.05 16:13sell2550.301.19251.21251.1891
5092005.07.05 17:03t/p2550.301.18911.21251.1891102.0011370.10
5102005.07.05 17:18t/p2540.301.18841.21181.1884102.0011472.10
5112005.07.07 12:00sell2560.301.19901.21901.1956
5122005.07.07 12:01sell2570.301.19961.21961.1962
5132005.07.07 12:30sell2580.301.20011.22011.1967
5142005.07.07 12:31sell2590.301.20091.22091.1975
5152005.07.07 13:46t/p2590.301.19751.22091.1975102.0011574.10
5162005.07.07 14:03t/p2580.301.19671.22011.1967102.0011676.10
5172005.07.07 14:08t/p2570.301.19621.21961.1962102.0011778.10
5182005.07.07 14:12t/p2560.301.19561.21901.1956102.0011880.10
5192005.07.15 10:03sell2600.301.21301.23301.2096
5202005.07.15 11:58t/p2600.301.20961.23301.2096102.0011982.10
5212005.07.15 16:00buy2610.301.20391.18391.2073
5222005.07.15 16:00buy2620.301.20321.18321.2066
5232005.07.18 08:13t/p2620.301.20661.18321.2066100.9512083.05
5242005.07.18 08:29t/p2610.301.20731.18391.2073100.9512184.00
5252005.07.19 08:30buy2630.301.20161.18161.2050
5262005.07.19 08:36buy2640.301.20111.18111.2045
5272005.07.19 08:40buy2650.301.20041.18041.2038
5282005.07.19 09:05buy2660.301.19991.17991.2033
5292005.07.19 09:07buy2670.301.19921.17921.2026
5302005.07.19 09:12buy2680.301.19861.17861.2020
5312005.07.19 12:45buy2690.301.19761.17761.2010
5322005.07.19 18:08t/p2690.301.20101.17761.2010102.0012286.00
5332005.07.19 18:27t/p2680.301.20201.17861.2020102.0012388.00
5342005.07.19 18:32t/p2670.301.20261.17921.2026102.0012490.00
5352005.07.19 19:49t/p2660.301.20331.17991.2033102.0012592.00
5362005.07.19 19:58t/p2650.301.20381.18041.2038102.0012694.00
5372005.07.20 02:41t/p2640.301.20451.18111.2045100.9512794.95
5382005.07.20 02:44t/p2630.301.20501.18161.2050100.9512895.90
5392005.07.22 15:40buy2700.301.21361.19361.2170
5402005.07.22 15:40buy2710.301.21291.19291.2163
5412005.07.22 15:56buy2720.301.21231.19231.2157
5422005.07.27 14:34buy2730.301.19721.17721.2006
5432005.07.27 14:50t/p2730.301.20061.17721.2006102.0012997.90
5442005.07.29 16:40t/p2720.301.21571.19231.215794.6513092.55
5452005.08.01 04:04t/p2710.301.21631.19291.216393.6013186.15
5462005.08.01 04:36t/p2700.301.21701.19361.217093.6013279.75
5472005.08.03 12:31sell2740.301.23151.25151.2281
5482005.08.03 14:23sell2750.301.23211.25211.2287
5492005.08.09 09:01sell2760.301.24011.26011.2367
5502005.08.09 10:28t/p2760.301.23671.26011.2367102.0013381.75
5512005.08.10 10:52sell2770.301.23921.25921.2358
5522005.08.10 17:28t/p2770.301.23581.25921.2358102.0013483.75
5532005.08.17 08:05buy2780.301.23101.21101.2344
5542005.08.17 08:13buy2790.301.23051.21051.2339
5552005.08.17 08:30t/p2750.301.22871.25211.2287108.3013592.05
5562005.08.17 09:00buy2800.301.22931.20931.2327
5572005.08.17 09:02buy2810.301.22871.20871.2321
5582005.08.17 11:41t/p2740.301.22811.25151.2281108.3013700.35
5592005.08.17 11:41buy2820.301.22781.20781.2312
5602005.08.24 08:05buy2830.301.21771.19771.2211
5612005.08.24 08:35buy2840.301.21711.19711.2205
5622005.08.24 08:42buy2850.301.21641.19641.2198
5632005.08.24 11:59t/p2850.301.21981.19641.2198102.0013802.35
5642005.08.24 12:05t/p2840.301.22051.19711.2205102.0013904.35
5652005.08.24 12:19t/p2830.301.22111.19771.2211102.0014006.35
5662005.08.25 06:35t/p2820.301.23121.20781.231291.5014097.85
5672005.08.25 17:38t/p2810.301.23211.20871.232191.5014189.35
5682005.08.26 09:22sell2860.301.23261.25261.2292
5692005.08.26 09:22t/p2800.301.23271.20931.232790.4514279.80
5702005.08.26 09:23sell2870.301.23321.25321.2298
5712005.08.26 13:02t/p2870.301.22981.25321.2298102.0014381.80
5722005.08.26 20:22t/p2860.301.22921.25261.2292102.0014483.80
5732005.08.29 01:56t/p2790.301.23391.21051.233989.4014573.20
5742005.08.29 15:05buy2880.301.22821.20821.2316
5752005.08.29 16:19buy2890.301.22771.20771.2311
5762005.08.31 17:43t/p2890.301.23111.20771.231199.9014673.10
5772005.08.31 17:54t/p2880.301.23161.20821.231699.9014773.00
5782005.08.31 18:28t/p2780.301.23441.21101.234487.3014860.30
5792005.09.07 15:30buy2900.301.24281.22281.2462
5802005.09.15 03:10s/l2900.301.22281.22281.2462-610.5014249.80
5812005.09.16 08:00sell2910.301.22861.24861.2252
5822005.09.16 08:18sell2920.301.22911.24911.2257
5832005.09.16 08:21sell2930.301.22961.24961.2262
5842005.09.16 12:10t/p2930.301.22621.24961.2262102.0014351.80
5852005.09.16 12:13t/p2920.301.22571.24911.2257102.0014453.80
5862005.09.16 12:59t/p2910.301.22521.24861.2252102.0014555.80
5872005.09.20 08:29sell2940.301.21791.23791.2145
5882005.09.20 11:20t/p2940.301.21451.23791.2145102.0014657.80
5892005.09.21 08:00sell2950.301.21881.23881.2154
5902005.09.21 08:16sell2960.301.21931.23931.2159
5912005.09.21 08:34sell2970.301.21981.23981.2164
5922005.09.21 08:36sell2980.301.22031.24031.2169
5932005.09.21 10:16sell2990.301.22081.24081.2174
5942005.09.21 10:17sell3000.301.22131.24131.2179
5952005.09.21 10:22sell3010.301.22181.24181.2184
5962005.09.21 10:38sell3020.301.22231.24231.2189
5972005.09.22 06:53t/p3020.301.21891.24231.2189103.3514761.15
5982005.09.22 15:36t/p3010.301.21841.24181.2184103.3514864.50
5992005.09.22 16:03t/p3000.301.21791.24131.2179103.3514967.85
6002005.09.22 16:04t/p2990.301.21741.24081.2174103.3515071.20
6012005.09.22 16:07t/p2980.301.21691.24031.2169103.3515174.55
6022005.09.22 16:09t/p2970.301.21641.23981.2164103.3515277.90
6032005.09.22 16:29t/p2960.301.21591.23931.2159103.3515381.25
6042005.09.22 16:30t/p2950.301.21541.23881.2154103.3515484.60
6052005.09.27 08:38buy3030.301.20051.18051.2039
6062005.09.27 08:42buy3040.301.19991.17991.2033
6072005.09.27 08:48buy3050.301.19941.17941.2028
6082005.09.27 10:23t/p3050.301.20281.17941.2028102.0015586.60
6092005.09.27 10:25t/p3040.301.20331.17991.2033102.0015688.60
6102005.09.27 10:29t/p3030.301.20391.18051.2039102.0015790.60
6112005.09.27 14:17buy3060.301.20031.18031.2037
6122005.09.28 06:45t/p3060.301.20371.18031.2037100.9515891.55
6132005.09.30 16:27sell3070.301.20561.22561.2022
6142005.09.30 19:22t/p3070.301.20221.22561.2022102.0015993.55
6152005.10.12 16:53sell3080.301.20281.22281.1994
6162005.10.13 03:10t/p3080.301.19941.22281.1994103.3516096.90
6172005.10.13 14:37buy3090.301.19591.17591.1993
6182005.10.13 19:41t/p3090.301.19931.17591.1993102.0016198.90
6192005.10.14 12:47buy3100.301.19931.17931.2027
6202005.10.14 12:49buy3110.301.19881.17881.2022
6212005.10.14 14:30buy3120.301.19801.17801.2014
6222005.10.14 14:33t/p3120.301.20141.17801.2014102.0016300.90
6232005.10.14 14:33t/p3110.301.20221.17881.2022102.0016402.90
6242005.10.14 14:34t/p3100.301.20271.17931.2027102.0016504.90
6252005.10.20 11:14buy3130.301.19511.17511.1985
6262005.10.20 16:33t/p3130.301.19851.17511.1985102.0016606.90
6272005.10.27 10:44sell3140.301.21341.23341.2100
6282005.10.27 12:09sell3150.301.21391.23391.2105
6292005.10.27 14:37sell3160.301.21451.23451.2111
6302005.10.27 14:38sell3170.301.21501.23501.2116
6312005.10.27 14:45sell3180.301.21561.23561.2122
6322005.10.27 14:46sell3190.301.21611.23611.2127
6332005.10.27 14:52sell3200.301.21661.23661.2132
6342005.10.27 20:21t/p3200.301.21321.23661.2132102.0016708.90
6352005.10.27 20:24t/p3190.301.21271.23611.2127102.0016810.90
6362005.10.28 14:31t/p3180.301.21221.23561.2122102.4516913.35
6372005.10.28 14:49t/p3170.301.21161.23501.2116102.4517015.80
6382005.10.28 14:49t/p3160.301.21111.23451.2111102.4517118.25
6392005.10.28 14:51t/p3150.301.21051.23391.2105102.4517220.70
6402005.10.28 14:52t/p3140.301.21001.23341.2100102.4517323.15
6412005.10.28 16:08buy3210.301.21171.19171.2151
6422005.10.28 16:09buy3220.301.21121.19121.2146
6432005.10.28 16:49buy3230.301.21061.19061.2140
6442005.10.28 16:59buy3240.301.21011.19011.2135
6452005.11.04 15:59s/l3210.301.19171.19171.2151-607.3516715.80
6462005.11.04 16:00s/l3220.301.19121.19121.2146-607.3516108.45
6472005.11.04 16:01s/l3230.301.19061.19061.2140-607.3515501.10
6482005.11.04 16:06s/l3240.301.19011.19011.2135-607.3514893.75
6492005.11.09 15:33buy3250.301.17331.15331.1767
6502005.11.09 15:33buy3260.301.17281.15281.1762
6512005.11.09 19:22t/p3260.301.17621.15281.1762102.0014995.75
6522005.11.09 19:32t/p3250.301.17671.15331.1767102.0015097.75
6532005.11.10 12:42sell3270.301.17871.19871.1753
6542005.11.10 14:55t/p3270.301.17531.19871.1753102.0015199.75
6552005.11.16 13:30buy3280.301.16841.14841.1718
6562005.11.16 16:47buy3290.301.16571.14571.1691
6572005.11.16 18:22t/p3290.301.16911.14571.1691102.0015301.75
6582005.11.17 15:32sell3300.301.16981.18981.1664
6592005.11.17 15:54sell3310.301.17031.19031.1669
6602005.11.17 15:55sell3320.301.17081.19081.1674
6612005.11.17 16:12t/p3280.301.17181.14841.171898.8515400.60
6622005.11.18 09:41t/p3320.301.16741.19081.1674102.4515503.05
6632005.11.18 10:24t/p3310.301.16691.19031.1669102.4515605.50
6642005.11.28 20:12s/l3300.301.18981.18981.1664-595.9515009.55
6652005.12.01 16:35buy3330.301.17211.15211.1755
6662005.12.05 13:50t/p3330.301.17551.15211.175599.9015109.45
6672005.12.05 15:00sell3340.301.17631.19631.1729
6682005.12.05 15:38sell3350.301.17691.19691.1735
6692005.12.07 10:09buy3360.301.17441.15441.1778
6702005.12.07 10:11buy3370.301.17391.15391.1773
6712005.12.07 10:52t/p3350.301.17351.19691.1735102.9015212.35
6722005.12.07 10:58t/p3340.301.17291.19631.1729102.9015315.25
6732005.12.07 13:00buy3380.301.17141.15141.1748
6742005.12.08 09:08t/p3380.301.17481.15141.174898.8515414.10
6752005.12.08 09:33t/p3370.301.17731.15391.177398.8515512.95
6762005.12.08 10:09t/p3360.301.17781.15441.177898.8515611.80
6772005.12.08 11:39sell3390.301.17631.19631.1729
6782005.12.08 11:53sell3400.301.17691.19691.1735
6792005.12.09 16:34sell3410.301.18191.20191.1785
6802005.12.09 16:40sell3420.301.18241.20241.1790
6812005.12.12 00:01t/p3420.301.17901.20241.1790102.4515714.25
6822005.12.12 09:20sell3430.301.18521.20521.1818
6832005.12.12 14:36s/l3390.301.19631.19631.1729-599.1015115.15
6842005.12.12 14:36s/l3400.301.19691.19691.1735-599.1014516.05
6852005.12.14 03:15s/l3410.301.20191.20191.1785-598.6513917.40
6862005.12.14 14:31s/l3430.301.20521.20521.1818-599.1013318.30
6872005.12.16 11:00sell3440.301.20061.22061.1972
6882005.12.16 14:54t/p3440.301.19721.22061.1972102.0013420.30
6892005.12.23 14:30buy3450.301.18391.16391.1873
6902005.12.23 16:33t/p3450.301.18731.16391.1873102.0013522.30
6912005.12.27 11:00sell3460.301.18681.20681.1834
6922005.12.27 20:58t/p3460.301.18341.20681.1834102.0013624.30
6932005.12.28 09:45sell3470.301.19121.21121.1878
6942005.12.28 11:55sell3480.301.19171.21171.1883
6952005.12.28 17:54t/p3480.301.18831.21171.1883102.0013726.30
6962005.12.28 17:54t/p3470.301.18781.21121.1878102.0013828.30
6972005.12.30 15:00buy3490.301.17951.15951.1829
6982005.12.30 15:08buy3500.301.17901.15901.1824
6992005.12.30 15:16buy3510.301.17841.15841.1818
7002005.12.30 17:20t/p3510.301.18181.15841.1818102.0013930.30
7012005.12.30 17:21t/p3500.301.18241.15901.1824102.0014032.30
7022005.12.30 17:26t/p3490.301.18291.15951.1829102.0014134.30
7032006.01.03 09:06sell3520.301.19001.21001.1866
7042006.01.03 10:14t/p3520.301.18661.21001.1866102.0014236.30
7052006.01.06 15:40sell3530.301.21331.23331.2099
7062006.01.06 16:00sell3540.301.21531.23531.2119
7072006.01.06 16:02sell3550.301.21591.23591.2125
7082006.01.06 16:11sell3560.301.21641.23641.2130
7092006.01.06 17:12t/p3560.301.21301.23641.2130102.0014338.30
7102006.01.09 08:25t/p3550.301.21251.23591.2125102.4514440.75
7112006.01.09 08:25t/p3540.301.21191.23531.2119102.4514543.20
7122006.01.09 09:36t/p3530.301.20991.23331.2099102.4514645.65
7132006.01.09 11:08buy3570.301.20931.18931.2127
7142006.01.09 11:30buy3580.301.20861.18861.2120
7152006.01.09 12:06buy3590.301.20801.18801.2114
7162006.01.09 12:06buy3600.301.20751.18751.2109
7172006.01.11 15:36t/p3600.301.21091.18751.210999.9014745.55
7182006.01.11 15:52t/p3590.301.21141.18801.211499.9014845.45
7192006.01.11 16:40sell3610.301.21061.23061.2072
7202006.01.11 17:48t/p3580.301.21201.18861.212099.9014945.35
7212006.01.11 17:55t/p3570.301.21271.18931.212799.9015045.25
7222006.01.12 15:01t/p3610.301.20721.23061.2072103.3515148.60
7232006.01.17 08:30sell3620.301.21331.23331.2099
7242006.01.17 09:01sell3630.301.21381.23381.2104
7252006.01.17 10:51t/p3630.301.21041.23381.2104102.0015250.60
7262006.01.17 12:12t/p3620.301.20991.23331.2099102.0015352.60
7272006.01.17 14:05buy3640.301.20801.18801.2114
7282006.01.17 14:48buy3650.301.20741.18741.2108
7292006.01.17 14:52buy3660.301.20691.18691.2103
7302006.01.17 15:14buy3670.301.20641.18641.2098
7312006.01.17 16:03buy3680.301.20571.18571.2091
7322006.01.17 20:32t/p3680.301.20911.18571.2091102.0015454.60
7332006.01.17 21:19t/p3670.301.20981.18641.2098102.0015556.60
7342006.01.17 21:28t/p3660.301.21031.18691.2103102.0015658.60
7352006.01.17 23:23t/p3650.301.21081.18741.2108102.0015760.60
7362006.01.17 23:24t/p3640.301.21141.18801.2114102.0015862.60
7372006.01.18 11:18sell3690.301.21201.23201.2086
7382006.01.18 11:41sell3700.301.21251.23251.2091
7392006.01.18 14:45sell3710.301.21401.23401.2106
7402006.01.18 14:45sell3720.301.21451.23451.2111
7412006.01.18 16:14t/p3720.301.21111.23451.2111102.0015964.60
7422006.01.18 16:14t/p3710.301.21061.23401.2106102.0016066.60
7432006.01.18 16:15buy3730.301.21071.19071.2141
7442006.01.18 17:41t/p3700.301.20911.23251.2091102.0016168.60
7452006.01.18 17:41t/p3690.301.20861.23201.2086102.0016270.60
7462006.01.19 14:34buy3740.301.20581.18581.2092
7472006.01.19 16:09t/p3740.301.20921.18581.2092102.0016372.60
7482006.01.20 22:41t/p3730.301.21411.19071.214197.8016470.40
7492006.01.25 11:43sell3750.301.23031.25031.2269
7502006.01.25 12:57sell3760.301.23081.25081.2274
7512006.01.25 14:33t/p3760.301.22741.25081.2274102.0016572.40
7522006.01.25 14:44t/p3750.301.22691.25031.2269102.0016674.40
7532006.01.25 16:58buy3770.301.22631.20631.2297
7542006.01.30 14:26s/l3770.301.20631.20631.2297-605.2516069.15
7552006.02.01 13:35buy3780.301.21011.19011.2135
7562006.02.01 14:14buy3790.301.20951.18951.2129
7572006.02.01 14:17buy3800.301.20901.18901.2124
7582006.02.01 14:22buy3810.301.20841.18841.2118
7592006.02.03 16:00buy3820.301.19941.17941.2028
7602006.02.03 16:21buy3830.301.19891.17891.2023
7612006.02.03 17:34t/p3830.301.20231.17891.2023102.0016171.15
7622006.02.03 17:37t/p3820.301.20281.17941.2028102.0016273.15
7632006.02.10 16:54s/l3780.301.19011.19011.2135-611.5515661.60
7642006.02.10 21:31s/l3790.301.18951.18951.2129-611.5515050.05
7652006.02.13 01:16s/l3800.301.18901.18901.2124-612.6014437.45
7662006.02.13 10:25s/l3810.301.18841.18841.2118-612.6013824.85
7672006.02.14 16:59buy3840.301.18721.16721.1906
7682006.02.14 17:33t/p3840.301.19061.16721.1906102.0013926.85
7692006.02.16 12:15buy3850.301.18591.16591.1893
7702006.02.16 21:55t/p3850.301.18931.16591.1893102.0014028.85
7712006.02.22 12:56buy3860.301.18811.16811.1915
7722006.02.22 14:19buy3870.301.18691.16691.1903
7732006.02.22 17:44t/p3870.301.19031.16691.1903102.0014130.85
7742006.02.22 18:40t/p3860.301.19151.16811.1915102.0014232.85
7752006.02.23 11:30sell3880.301.19341.21341.1900
7762006.02.23 11:39sell3890.301.19401.21401.1906
7772006.02.23 13:00sell3900.301.19541.21541.1920
7782006.02.23 15:56t/p3900.301.19201.21541.1920102.0014334.85
7792006.02.23 16:33t/p3890.301.19061.21401.1906102.0014436.85
7802006.02.24 09:13t/p3880.301.19001.21341.1900102.4514539.30
7812006.02.24 11:53buy3910.301.18901.16901.1924
7822006.02.28 16:06sell3920.301.18991.20991.1865
7832006.02.28 16:12sell3930.301.19051.21051.1871
7842006.02.28 16:19sell3940.301.19101.21101.1876
7852006.02.28 16:23sell3950.301.19151.21151.1881
7862006.02.28 16:25t/p3910.301.19241.16901.192499.9014639.20
7872006.03.02 14:45sell3960.301.19541.21541.1920
7882006.03.02 14:46sell3970.301.19591.21591.1925
7892006.03.07 10:20t/p3970.301.19251.21591.1925103.3514742.55
7902006.03.07 10:32t/p3960.301.19201.21541.1920103.3514845.90
7912006.03.07 16:43t/p3950.301.18811.21151.1881105.1514951.05
7922006.03.07 19:58t/p3940.301.18761.21101.1876105.1515056.20
7932006.03.07 20:06t/p3930.301.18711.21051.1871105.1515161.35
7942006.03.10 15:37t/p3920.301.18651.20991.1865107.4015268.75
7952006.03.16 14:31sell3980.301.20921.22921.2058
7962006.03.16 14:31sell3990.301.20981.22981.2064
7972006.03.16 14:33sell4000.301.21031.23031.2069
7982006.03.16 14:34sell4010.301.21081.23081.2074
7992006.03.22 11:03t/p4010.301.20741.23081.2074103.8015372.55
8002006.03.22 11:05t/p4000.301.20691.23031.2069103.8015476.35
8012006.03.23 01:56t/p3990.301.20641.22981.2064105.1515581.50
8022006.03.23 01:57t/p3980.301.20581.22921.2058105.1515686.65
8032006.03.28 11:30sell4020.301.20581.22581.2024
8042006.03.28 11:35sell4030.301.20661.22661.2032
8052006.03.28 13:58sell4040.301.20711.22711.2037
8062006.03.28 13:58sell4050.301.20761.22761.2042
8072006.03.28 15:22sell4060.301.20851.22851.2051
8082006.03.28 15:24sell4070.301.20901.22901.2056
8092006.03.28 15:26sell4080.301.20951.22951.2061
8102006.03.28 15:29sell4090.301.21001.23001.2066
8112006.03.28 17:20t/p4090.301.20661.23001.2066102.0015788.65
8122006.03.28 17:32t/p4080.301.20611.22951.2061102.0015890.65
8132006.03.28 21:18t/p4070.301.20561.22901.2056102.0015992.65
8142006.03.28 21:18t/p4060.301.20511.22851.2051102.0016094.65
8152006.03.28 21:18t/p4050.301.20421.22761.2042102.0016196.65
8162006.03.28 21:21t/p4040.301.20371.22711.2037102.0016298.65
8172006.03.28 21:21t/p4030.301.20321.22661.2032102.0016400.65
8182006.03.28 21:22t/p4020.301.20241.22581.2024102.0016502.65
8192006.04.06 10:45sell4100.301.23081.25081.2274
8202006.04.06 10:58sell4110.301.23151.25151.2281
8212006.04.06 14:41t/p4110.301.22811.25151.2281102.0016604.65
8222006.04.06 14:43t/p4100.301.22741.25081.2274102.0016706.65
8232006.04.11 09:30sell4120.301.21361.23361.2102
8242006.04.11 14:20t/p4120.301.21021.23361.2102102.0016808.65
8252006.04.12 15:42buy4130.301.21111.19111.2145
8262006.04.13 15:52buy4140.301.20811.18811.2115
8272006.04.13 19:47t/p4140.301.21151.18811.2115102.0016910.65
8282006.04.17 02:06t/p4130.301.21451.19111.214596.7517007.40
8292006.04.20 14:38buy4150.301.23211.21211.2355
8302006.04.21 16:35sell4160.301.23381.25381.2304
8312006.04.21 16:37sell4170.301.23431.25431.2309
8322006.04.21 16:38sell4180.301.23501.25501.2316
8332006.04.21 16:39t/p4150.301.23551.21211.2355100.9517108.35
8342006.04.21 16:39sell4190.301.23551.25551.2321
8352006.04.21 19:02t/p4190.301.23211.25551.2321102.0017210.35
8362006.04.27 16:47s/l4160.301.25381.25381.2304-597.3016613.05
8372006.04.27 16:48s/l4170.301.25431.25431.2309-597.3016015.75
8382006.04.28 08:28s/l4180.301.25501.25501.2316-596.8515418.90
8392006.05.02 14:10sell4200.301.26391.28391.2605
8402006.05.03 08:34sell4210.301.26641.28641.2630
8412006.05.03 09:52t/p4210.301.26301.28641.2630102.0015520.90
8422006.05.03 16:01t/p4200.301.26051.28391.2605102.4515623.35
8432006.05.04 10:09buy4220.301.25921.23921.2626
8442006.05.04 10:13buy4230.301.25871.23871.2621
8452006.05.04 10:35buy4240.301.25821.23821.2616
8462006.05.04 10:50buy4250.301.25761.23761.2610
8472006.05.04 14:33t/p4250.301.26101.23761.2610102.0015725.35
8482006.05.04 14:33t/p4240.301.26161.23821.2616102.0015827.35
8492006.05.04 14:34t/p4230.301.26211.23871.2621102.0015929.35
8502006.05.04 14:34t/p4220.301.26261.23921.2626102.0016031.35
8512006.05.11 09:28buy4260.301.27141.25141.2748
8522006.05.11 09:29buy4270.301.27091.25091.2743
8532006.05.11 14:30t/p4270.301.27431.25091.2743102.0016133.35
8542006.05.11 14:31t/p4260.301.27481.25141.2748102.0016235.35
8552006.05.15 13:46buy4280.301.28201.26201.2854
8562006.05.15 15:00t/p4280.301.28541.26201.2854102.0016337.35
8572006.05.15 15:27buy4290.301.28091.26091.2843
8582006.05.15 16:41t/p4290.301.28431.26091.2843102.0016439.35
8592006.05.19 14:29buy4300.301.27481.25481.2782
8602006.05.19 14:35buy4310.301.27431.25431.2777
8612006.05.19 14:59buy4320.301.27371.25371.2771
8622006.05.19 15:00buy4330.301.27291.25291.2763
8632006.05.19 15:04buy4340.301.27241.25241.2758
8642006.05.19 15:04buy4350.301.27181.25181.2752
8652006.05.19 16:26buy4360.301.27131.25131.2747
8662006.05.19 17:57t/p4360.301.27471.25131.2747102.0016541.35
8672006.05.19 17:58t/p4350.301.27521.25181.2752102.0016643.35
8682006.05.19 18:58t/p4340.301.27581.25241.2758102.0016745.35
8692006.05.19 19:20t/p4330.301.27631.25291.2763102.0016847.35
8702006.05.19 19:55t/p4320.301.27711.25371.2771102.0016949.35
8712006.05.19 20:42t/p4310.301.27771.25431.2777102.0017051.35
8722006.05.19 22:31t/p4300.301.27821.25481.2782102.0017153.35