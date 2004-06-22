|Simbolo
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Periodo
|30 Minuti (M30) 2004.06.18 12:30 - 2006.05.23 01:30
|Modello
|Ogni tick (sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi con interpolazione frattale di ogni tick)
|Barre sotto esame
|23965
|Ticks adoperati per il modello
|1901425
|Qualita' del modello
|66.39%
|Deposito iniziale
|10000.00
|Profitto totale netto
|7153.35
|Profitto lordo
|39034.05
|Perdita lorda
|-31880.70
|Fattore di profitto (profit factor)
|1.22
|Ricompensa attesa
|16.41
|Drawdown assoluto
|0.00
|Drawdown massimo (%)
|7721.40 (42.7%)
|Operazioni totali
|436
|Posizioni al ribasso (vincite %)
|269 (88.48%)
|Posizioni al rialzo (vincite %)
|167 (86.83%)
|Operazioni con profitto (% del totale)
|383 (87.84%)
|Operazioni in perdita (% del totale)
|53 (12.16%)
|Il piu' grande
|operazione con profito
|109.65
|operazione in perdita
|-612.60
|Media
|operazione con profito
|101.92
|operazione in perdita
|-601.52
|Massimo
|vincite consecutive (profitto in denaro)
|38 (3796.20)
|perdite consecutive (perdita in denaro)
|6 (-3590.55)
|Massimale
|profitto consecutivo (numero delle vincite)
|3796.20 (38)
|perdita consecutiva (numero delle perdite)
|-3590.55 (6)
|Media
|vincite consecutive
|19
|perdite consecutive
|3
|#
|Data/Orario
|Tipo
|Ordine
|Lotti
|Prezzo
|Stop Loss
|Take profit
|Profitto
|Saldo
|1
|2004.06.22 10:30
|buy
|1
|0.30
|1.2077
|1.1877
|1.2111
|2
|2004.06.22 16:37
|t/p
|1
|0.30
|1.2111
|1.1877
|1.2111
|102.00
|10102.00
|3
|2004.06.23 09:00
|sell
|2
|0.30
|1.2179
|1.2379
|1.2145
|4
|2004.06.23 10:40
|t/p
|2
|0.30
|1.2145
|1.2379
|1.2145
|102.00
|10204.00
|5
|2004.06.23 16:42
|buy
|3
|0.30
|1.2070
|1.1870
|1.2104
|6
|2004.06.24 09:49
|t/p
|3
|0.30
|1.2104
|1.1870
|1.2104
|98.85
|10302.85
|7
|2004.06.24 14:30
|sell
|4
|0.30
|1.2140
|1.2340
|1.2106
|8
|2004.06.24 14:31
|sell
|5
|0.30
|1.2149
|1.2349
|1.2115
|9
|2004.06.24 14:43
|sell
|6
|0.30
|1.2155
|1.2355
|1.2121
|10
|2004.06.24 15:02
|sell
|7
|0.30
|1.2162
|1.2362
|1.2128
|11
|2004.06.24 15:41
|sell
|8
|0.30
|1.2167
|1.2367
|1.2133
|12
|2004.06.24 15:50
|sell
|9
|0.30
|1.2173
|1.2373
|1.2139
|13
|2004.06.24 15:55
|sell
|10
|0.30
|1.2178
|1.2378
|1.2144
|14
|2004.06.24 15:59
|sell
|11
|0.30
|1.2183
|1.2383
|1.2149
|15
|2004.06.25 03:05
|t/p
|11
|0.30
|1.2149
|1.2383
|1.2149
|102.45
|10405.30
|16
|2004.06.25 04:00
|t/p
|10
|0.30
|1.2144
|1.2378
|1.2144
|102.45
|10507.75
|17
|2004.06.25 09:00
|t/p
|9
|0.30
|1.2139
|1.2373
|1.2139
|102.45
|10610.20
|18
|2004.06.25 09:03
|t/p
|8
|0.30
|1.2133
|1.2367
|1.2133
|102.45
|10712.65
|19
|2004.06.25 09:05
|t/p
|7
|0.30
|1.2128
|1.2362
|1.2128
|102.45
|10815.10
|20
|2004.06.25 09:08
|t/p
|6
|0.30
|1.2121
|1.2355
|1.2121
|102.45
|10917.55
|21
|2004.06.25 09:23
|t/p
|5
|0.30
|1.2115
|1.2349
|1.2115
|102.45
|11020.00
|22
|2004.06.25 16:02
|sell
|12
|0.30
|1.2158
|1.2358
|1.2124
|23
|2004.06.25 16:07
|sell
|13
|0.30
|1.2165
|1.2365
|1.2131
|24
|2004.06.25 16:15
|t/p
|13
|0.30
|1.2131
|1.2365
|1.2131
|102.00
|11122.00
|25
|2004.06.28 08:13
|t/p
|12
|0.30
|1.2124
|1.2358
|1.2124
|102.45
|11224.45
|26
|2004.06.28 15:00
|sell
|14
|0.30
|1.2214
|1.2414
|1.2180
|27
|2004.06.28 18:28
|t/p
|14
|0.30
|1.2180
|1.2414
|1.2180
|102.00
|11326.45
|28
|2004.06.29 20:25
|t/p
|4
|0.30
|1.2106
|1.2340
|1.2106
|103.35
|11429.80
|29
|2004.06.30 16:00
|sell
|15
|0.30
|1.2177
|1.2377
|1.2143
|30
|2004.06.30 16:01
|sell
|16
|0.30
|1.2182
|1.2382
|1.2148
|31
|2004.06.30 16:01
|sell
|17
|0.30
|1.2187
|1.2387
|1.2153
|32
|2004.06.30 16:45
|sell
|18
|0.30
|1.2192
|1.2392
|1.2158
|33
|2004.06.30 17:23
|t/p
|18
|0.30
|1.2158
|1.2392
|1.2158
|102.00
|11531.80
|34
|2004.06.30 20:26
|t/p
|17
|0.30
|1.2153
|1.2387
|1.2153
|102.00
|11633.80
|35
|2004.07.01 09:03
|t/p
|15
|0.30
|1.2143
|1.2377
|1.2143
|103.35
|11737.15
|36
|2004.07.01 09:03
|t/p
|16
|0.30
|1.2148
|1.2382
|1.2148
|103.35
|11840.50
|37
|2004.07.02 16:30
|sell
|19
|0.30
|1.2294
|1.2494
|1.2260
|38
|2004.07.07 09:00
|sell
|20
|0.30
|1.2345
|1.2545
|1.2311
|39
|2004.07.07 10:00
|sell
|21
|0.30
|1.2353
|1.2553
|1.2319
|40
|2004.07.07 10:08
|sell
|22
|0.30
|1.2358
|1.2558
|1.2324
|41
|2004.07.07 10:10
|sell
|23
|0.30
|1.2363
|1.2563
|1.2329
|42
|2004.07.07 11:25
|sell
|24
|0.30
|1.2370
|1.2570
|1.2336
|43
|2004.07.07 11:26
|sell
|25
|0.30
|1.2376
|1.2576
|1.2342
|44
|2004.07.08 11:45
|t/p
|25
|0.30
|1.2342
|1.2576
|1.2342
|103.35
|11943.85
|45
|2004.07.12 11:01
|sell
|26
|0.30
|1.2424
|1.2624
|1.2390
|46
|2004.07.12 11:15
|sell
|27
|0.30
|1.2431
|1.2631
|1.2397
|47
|2004.07.12 13:47
|t/p
|27
|0.30
|1.2397
|1.2631
|1.2397
|102.00
|12045.85
|48
|2004.07.12 15:54
|t/p
|26
|0.30
|1.2390
|1.2624
|1.2390
|102.00
|12147.85
|49
|2004.07.13 14:43
|t/p
|24
|0.30
|1.2336
|1.2570
|1.2336
|104.70
|12252.55
|50
|2004.07.13 14:43
|t/p
|21
|0.30
|1.2319
|1.2553
|1.2319
|104.70
|12357.25
|51
|2004.07.13 14:43
|t/p
|22
|0.30
|1.2324
|1.2558
|1.2324
|104.70
|12461.95
|52
|2004.07.13 14:43
|t/p
|23
|0.30
|1.2329
|1.2563
|1.2329
|104.70
|12566.65
|53
|2004.07.13 15:53
|t/p
|20
|0.30
|1.2311
|1.2545
|1.2311
|104.70
|12671.35
|54
|2004.07.14 14:30
|sell
|28
|0.30
|1.2393
|1.2593
|1.2359
|55
|2004.07.14 14:30
|sell
|29
|0.30
|1.2401
|1.2601
|1.2367
|56
|2004.07.14 15:20
|sell
|30
|0.30
|1.2408
|1.2608
|1.2374
|57
|2004.07.14 15:27
|sell
|31
|0.30
|1.2414
|1.2614
|1.2380
|58
|2004.07.14 16:46
|t/p
|31
|0.30
|1.2380
|1.2614
|1.2380
|102.00
|12773.35
|59
|2004.07.14 17:12
|t/p
|30
|0.30
|1.2374
|1.2608
|1.2374
|102.00
|12875.35
|60
|2004.07.15 06:40
|t/p
|29
|0.30
|1.2367
|1.2601
|1.2367
|103.35
|12978.70
|61
|2004.07.15 08:13
|t/p
|28
|0.30
|1.2359
|1.2593
|1.2359
|103.35
|13082.05
|62
|2004.07.21 16:28
|t/p
|19
|0.30
|1.2260
|1.2494
|1.2260
|109.65
|13191.70
|63
|2004.07.23 09:44
|buy
|32
|0.30
|1.2218
|1.2018
|1.2252
|64
|2004.07.28 11:12
|s/l
|32
|0.30
|1.2018
|1.2018
|1.2252
|-603.15
|12588.55
|65
|2004.07.29 12:00
|buy
|33
|0.30
|1.2026
|1.1826
|1.2060
|66
|2004.07.29 15:16
|buy
|34
|0.30
|1.2007
|1.1807
|1.2041
|67
|2004.07.29 15:20
|buy
|35
|0.30
|1.2002
|1.1802
|1.2036
|68
|2004.07.29 15:20
|buy
|36
|0.30
|1.1997
|1.1797
|1.2031
|69
|2004.07.29 15:20
|buy
|37
|0.30
|1.1992
|1.1792
|1.2026
|70
|2004.07.29 15:26
|t/p
|37
|0.30
|1.2026
|1.1792
|1.2026
|102.00
|12690.55
|71
|2004.07.29 15:40
|t/p
|36
|0.30
|1.2031
|1.1797
|1.2031
|102.00
|12792.55
|72
|2004.07.29 15:45
|t/p
|35
|0.30
|1.2036
|1.1802
|1.2036
|102.00
|12894.55
|73
|2004.07.29 16:12
|t/p
|34
|0.30
|1.2041
|1.1807
|1.2041
|102.00
|12996.55
|74
|2004.07.29 16:17
|t/p
|33
|0.30
|1.2060
|1.1826
|1.2060
|102.00
|13098.55
|75
|2004.07.30 14:30
|sell
|38
|0.30
|1.2089
|1.2289
|1.2055
|76
|2004.07.30 14:30
|t/p
|38
|0.30
|1.2055
|1.2289
|1.2055
|102.00
|13200.55
|77
|2004.07.30 14:30
|sell
|39
|0.30
|1.2089
|1.2289
|1.2055
|78
|2004.07.30 14:32
|t/p
|39
|0.30
|1.2055
|1.2289
|1.2055
|102.00
|13302.55
|79
|2004.07.30 14:34
|sell
|40
|0.30
|1.2087
|1.2287
|1.2053
|80
|2004.07.30 16:53
|t/p
|40
|0.30
|1.2053
|1.2287
|1.2053
|102.00
|13404.55
|81
|2004.08.03 08:41
|buy
|41
|0.30
|1.2003
|1.1803
|1.2037
|82
|2004.08.03 14:32
|t/p
|41
|0.30
|1.2037
|1.1803
|1.2037
|102.00
|13506.55
|83
|2004.08.04 10:27
|buy
|42
|0.30
|1.2006
|1.1806
|1.2040
|84
|2004.08.04 15:50
|buy
|43
|0.30
|1.1982
|1.1782
|1.2016
|85
|2004.08.04 16:00
|buy
|44
|0.30
|1.1976
|1.1776
|1.2010
|86
|2004.08.04 16:03
|t/p
|44
|0.30
|1.2010
|1.1776
|1.2010
|102.00
|13608.55
|87
|2004.08.04 16:07
|t/p
|43
|0.30
|1.2016
|1.1782
|1.2016
|102.00
|13710.55
|88
|2004.08.04 16:36
|t/p
|42
|0.30
|1.2040
|1.1806
|1.2040
|102.00
|13812.55
|89
|2004.08.12 12:15
|sell
|45
|0.30
|1.2268
|1.2468
|1.2234
|90
|2004.08.12 14:25
|sell
|46
|0.30
|1.2282
|1.2482
|1.2248
|91
|2004.08.12 15:05
|t/p
|46
|0.30
|1.2248
|1.2482
|1.2248
|102.00
|13914.55
|92
|2004.08.12 15:47
|t/p
|45
|0.30
|1.2234
|1.2468
|1.2234
|102.00
|14016.55
|93
|2004.08.13 09:30
|buy
|47
|0.30
|1.2194
|1.1994
|1.2228
|94
|2004.08.13 09:45
|buy
|48
|0.30
|1.2188
|1.1988
|1.2222
|95
|2004.08.13 14:24
|t/p
|48
|0.30
|1.2222
|1.1988
|1.2222
|102.00
|14118.55
|96
|2004.08.13 14:32
|t/p
|47
|0.30
|1.2228
|1.1994
|1.2228
|102.00
|14220.55
|97
|2004.08.13 16:30
|sell
|49
|0.30
|1.2331
|1.2531
|1.2297
|98
|2004.08.13 16:35
|sell
|50
|0.30
|1.2337
|1.2537
|1.2303
|99
|2004.08.13 16:37
|sell
|51
|0.30
|1.2343
|1.2543
|1.2309
|100
|2004.08.13 16:42
|sell
|52
|0.30
|1.2348
|1.2548
|1.2314
|101
|2004.08.13 16:43
|sell
|53
|0.30
|1.2353
|1.2553
|1.2319
|102
|2004.08.13 16:43
|sell
|54
|0.30
|1.2359
|1.2559
|1.2325
|103
|2004.08.16 17:30
|t/p
|54
|0.30
|1.2325
|1.2559
|1.2325
|102.45
|14323.00
|104
|2004.08.16 17:37
|t/p
|53
|0.30
|1.2319
|1.2553
|1.2319
|102.45
|14425.45
|105
|2004.08.17 15:41
|buy
|55
|0.30
|1.2315
|1.2115
|1.2349
|106
|2004.08.17 15:41
|t/p
|52
|0.30
|1.2314
|1.2548
|1.2314
|102.90
|14528.35
|107
|2004.08.17 21:35
|t/p
|55
|0.30
|1.2349
|1.2115
|1.2349
|102.00
|14630.35
|108
|2004.08.18 14:55
|t/p
|51
|0.30
|1.2309
|1.2543
|1.2309
|103.35
|14733.70
|109
|2004.08.18 14:55
|buy
|56
|0.30
|1.2306
|1.2106
|1.2340
|110
|2004.08.18 14:58
|t/p
|50
|0.30
|1.2303
|1.2537
|1.2303
|103.35
|14837.05
|111
|2004.08.18 15:22
|buy
|57
|0.30
|1.2300
|1.2100
|1.2334
|112
|2004.08.18 16:11
|t/p
|49
|0.30
|1.2297
|1.2531
|1.2297
|103.35
|14940.40
|113
|2004.08.18 21:07
|t/p
|57
|0.30
|1.2334
|1.2100
|1.2334
|102.00
|15042.40
|114
|2004.08.18 21:13
|t/p
|56
|0.30
|1.2340
|1.2106
|1.2340
|102.00
|15144.40
|115
|2004.08.19 11:26
|sell
|58
|0.30
|1.2363
|1.2563
|1.2329
|116
|2004.08.20 12:50
|t/p
|58
|0.30
|1.2329
|1.2563
|1.2329
|102.45
|15246.85
|117
|2004.08.20 14:50
|buy
|59
|0.30
|1.2308
|1.2108
|1.2342
|118
|2004.08.20 15:20
|buy
|60
|0.30
|1.2298
|1.2098
|1.2332
|119
|2004.08.20 15:47
|buy
|61
|0.30
|1.2293
|1.2093
|1.2327
|120
|2004.08.20 16:37
|t/p
|61
|0.30
|1.2327
|1.2093
|1.2327
|102.00
|15348.85
|121
|2004.08.20 17:09
|t/p
|60
|0.30
|1.2332
|1.2098
|1.2332
|102.00
|15450.85
|122
|2004.08.24 14:28
|s/l
|59
|0.30
|1.2108
|1.2108
|1.2342
|-602.10
|14848.75
|123
|2004.08.26 14:00
|sell
|62
|0.30
|1.2100
|1.2300
|1.2066
|124
|2004.08.26 15:59
|t/p
|62
|0.30
|1.2066
|1.2300
|1.2066
|102.00
|14950.75
|125
|2004.08.27 14:51
|buy
|63
|0.30
|1.2074
|1.1874
|1.2108
|126
|2004.08.27 14:56
|buy
|64
|0.30
|1.2069
|1.1869
|1.2103
|127
|2004.08.27 15:55
|buy
|65
|0.30
|1.2041
|1.1841
|1.2075
|128
|2004.08.31 03:43
|t/p
|65
|0.30
|1.2075
|1.1841
|1.2075
|99.90
|15050.65
|129
|2004.08.31 12:06
|t/p
|64
|0.30
|1.2103
|1.1869
|1.2103
|99.90
|15150.55
|130
|2004.08.31 12:13
|t/p
|63
|0.30
|1.2108
|1.1874
|1.2108
|99.90
|15250.45
|131
|2004.09.03 16:30
|buy
|66
|0.30
|1.2080
|1.1880
|1.2114
|132
|2004.09.07 10:23
|sell
|67
|0.30
|1.2092
|1.2292
|1.2058
|133
|2004.09.07 12:06
|sell
|68
|0.30
|1.2105
|1.2305
|1.2071
|134
|2004.09.07 14:28
|t/p
|68
|0.30
|1.2071
|1.2305
|1.2071
|102.00
|15352.45
|135
|2004.09.08 12:18
|t/p
|67
|0.30
|1.2058
|1.2292
|1.2058
|102.45
|15454.90
|136
|2004.09.08 12:32
|buy
|69
|0.30
|1.2054
|1.1854
|1.2088
|137
|2004.09.08 12:38
|buy
|70
|0.30
|1.2049
|1.1849
|1.2083
|138
|2004.09.08 13:21
|buy
|71
|0.30
|1.2040
|1.1840
|1.2074
|139
|2004.09.08 13:25
|buy
|72
|0.30
|1.2035
|1.1835
|1.2069
|140
|2004.09.08 16:30
|t/p
|72
|0.30
|1.2069
|1.1835
|1.2069
|102.00
|15556.90
|141
|2004.09.08 16:43
|t/p
|69
|0.30
|1.2088
|1.1854
|1.2088
|102.00
|15658.90
|142
|2004.09.08 16:43
|t/p
|70
|0.30
|1.2083
|1.1849
|1.2083
|102.00
|15760.90
|143
|2004.09.08 16:43
|t/p
|71
|0.30
|1.2074
|1.1840
|1.2074
|102.00
|15862.90
|144
|2004.09.08 16:48
|t/p
|66
|0.30
|1.2114
|1.1880
|1.2114
|98.85
|15961.75
|145
|2004.09.13 16:17
|buy
|73
|0.30
|1.2223
|1.2023
|1.2257
|146
|2004.09.13 18:33
|t/p
|73
|0.30
|1.2257
|1.2023
|1.2257
|102.00
|16063.75
|147
|2004.09.23 10:31
|sell
|74
|0.30
|1.2294
|1.2494
|1.2260
|148
|2004.09.23 10:49
|sell
|75
|0.30
|1.2299
|1.2499
|1.2265
|149
|2004.09.23 14:30
|sell
|76
|0.30
|1.2326
|1.2526
|1.2292
|150
|2004.09.23 16:21
|t/p
|76
|0.30
|1.2292
|1.2526
|1.2292
|102.00
|16165.75
|151
|2004.09.23 20:52
|t/p
|75
|0.30
|1.2265
|1.2499
|1.2265
|102.00
|16267.75
|152
|2004.09.23 21:02
|t/p
|74
|0.30
|1.2260
|1.2494
|1.2260
|102.00
|16369.75
|153
|2004.09.24 15:10
|sell
|77
|0.30
|1.2315
|1.2515
|1.2281
|154
|2004.09.24 16:28
|t/p
|77
|0.30
|1.2281
|1.2515
|1.2281
|102.00
|16471.75
|155
|2004.09.28 16:03
|sell
|78
|0.30
|1.2339
|1.2539
|1.2305
|156
|2004.09.28 17:15
|t/p
|78
|0.30
|1.2305
|1.2539
|1.2305
|102.00
|16573.75
|157
|2004.09.30 13:07
|sell
|79
|0.30
|1.2346
|1.2546
|1.2312
|158
|2004.09.30 15:30
|sell
|80
|0.30
|1.2403
|1.2603
|1.2369
|159
|2004.09.30 15:35
|sell
|81
|0.30
|1.2408
|1.2608
|1.2374
|160
|2004.09.30 16:03
|sell
|82
|0.30
|1.2413
|1.2613
|1.2379
|161
|2004.09.30 16:16
|sell
|83
|0.30
|1.2418
|1.2618
|1.2384
|162
|2004.09.30 16:18
|sell
|84
|0.30
|1.2425
|1.2625
|1.2391
|163
|2004.09.30 16:42
|sell
|85
|0.30
|1.2430
|1.2630
|1.2396
|164
|2004.10.01 12:10
|t/p
|85
|0.30
|1.2396
|1.2630
|1.2396
|102.45
|16676.20
|165
|2004.10.01 13:00
|t/p
|84
|0.30
|1.2391
|1.2625
|1.2391
|102.45
|16778.65
|166
|2004.10.04 02:36
|t/p
|83
|0.30
|1.2384
|1.2618
|1.2384
|102.90
|16881.55
|167
|2004.10.04 02:37
|t/p
|82
|0.30
|1.2379
|1.2613
|1.2379
|102.90
|16984.45
|168
|2004.10.04 02:49
|t/p
|81
|0.30
|1.2374
|1.2608
|1.2374
|102.90
|17087.35
|169
|2004.10.04 03:07
|t/p
|80
|0.30
|1.2369
|1.2603
|1.2369
|102.90
|17190.25
|170
|2004.10.04 13:07
|t/p
|79
|0.30
|1.2312
|1.2546
|1.2312
|102.90
|17293.15
|171
|2004.10.06 10:50
|buy
|86
|0.30
|1.2284
|1.2084
|1.2318
|172
|2004.10.06 10:55
|buy
|87
|0.30
|1.2276
|1.2076
|1.2310
|173
|2004.10.06 11:04
|buy
|88
|0.30
|1.2271
|1.2071
|1.2305
|174
|2004.10.06 14:48
|buy
|89
|0.30
|1.2261
|1.2061
|1.2295
|175
|2004.10.06 16:35
|t/p
|89
|0.30
|1.2295
|1.2061
|1.2295
|102.00
|17395.15
|176
|2004.10.06 16:57
|t/p
|88
|0.30
|1.2305
|1.2071
|1.2305
|102.00
|17497.15
|177
|2004.10.07 09:32
|t/p
|87
|0.30
|1.2310
|1.2076
|1.2310
|98.85
|17596.00
|178
|2004.10.07 09:32
|sell
|90
|0.30
|1.2312
|1.2512
|1.2278
|179
|2004.10.07 10:18
|t/p
|90
|0.30
|1.2278
|1.2512
|1.2278
|102.00
|17698.00
|180
|2004.10.08 07:35
|t/p
|86
|0.30
|1.2318
|1.2084
|1.2318
|97.80
|17795.80
|181
|2004.10.08 09:00
|sell
|91
|0.30
|1.2331
|1.2531
|1.2297
|182
|2004.10.08 09:32
|sell
|92
|0.30
|1.2337
|1.2537
|1.2303
|183
|2004.10.08 10:16
|sell
|93
|0.30
|1.2343
|1.2543
|1.2309
|184
|2004.10.08 14:26
|t/p
|92
|0.30
|1.2303
|1.2537
|1.2303
|102.00
|17897.80
|185
|2004.10.08 14:26
|t/p
|93
|0.30
|1.2309
|1.2543
|1.2309
|102.00
|17999.80
|186
|2004.10.08 14:26
|t/p
|91
|0.30
|1.2297
|1.2531
|1.2297
|102.00
|18101.80
|187
|2004.10.19 13:00
|sell
|94
|0.30
|1.2504
|1.2704
|1.2470
|188
|2004.10.19 13:15
|sell
|95
|0.30
|1.2512
|1.2712
|1.2478
|189
|2004.10.19 15:47
|sell
|96
|0.30
|1.2521
|1.2721
|1.2487
|190
|2004.10.20 11:30
|sell
|97
|0.30
|1.2574
|1.2774
|1.2540
|191
|2004.10.20 11:36
|sell
|98
|0.30
|1.2580
|1.2780
|1.2546
|192
|2004.10.25 00:00
|s/l
|94
|0.30
|1.2704
|1.2704
|1.2470
|-597.30
|17504.50
|193
|2004.10.25 00:00
|s/l
|95
|0.30
|1.2712
|1.2712
|1.2478
|-597.30
|16907.20
|194
|2004.10.25 00:14
|s/l
|96
|0.30
|1.2721
|1.2721
|1.2487
|-597.30
|16309.90
|195
|2004.10.25 02:38
|s/l
|97
|0.30
|1.2774
|1.2774
|1.2540
|-597.75
|15712.15
|196
|2004.10.25 03:06
|s/l
|98
|0.30
|1.2780
|1.2780
|1.2546
|-597.75
|15114.40
|197
|2004.10.29 14:30
|sell
|99
|0.30
|1.2772
|1.2972
|1.2738
|198
|2004.10.29 14:30
|t/p
|99
|0.30
|1.2738
|1.2972
|1.2738
|102.00
|15216.40
|199
|2004.10.29 14:30
|sell
|100
|0.30
|1.2772
|1.2972
|1.2738
|200
|2004.10.29 14:32
|t/p
|100
|0.30
|1.2738
|1.2972
|1.2738
|102.00
|15318.40
|201
|2004.10.29 15:56
|buy
|101
|0.30
|1.2727
|1.2527
|1.2761
|202
|2004.10.29 15:57
|buy
|102
|0.30
|1.2722
|1.2522
|1.2756
|203
|2004.10.29 17:28
|t/p
|102
|0.30
|1.2756
|1.2522
|1.2756
|102.00
|15420.40
|204
|2004.10.29 18:43
|t/p
|101
|0.30
|1.2761
|1.2527
|1.2761
|102.00
|15522.40
|205
|2004.11.03 13:10
|sell
|103
|0.30
|1.2736
|1.2936
|1.2702
|206
|2004.11.03 13:23
|sell
|104
|0.30
|1.2741
|1.2941
|1.2707
|207
|2004.11.03 13:28
|sell
|105
|0.30
|1.2754
|1.2954
|1.2720
|208
|2004.11.03 16:00
|sell
|106
|0.30
|1.2786
|1.2986
|1.2752
|209
|2004.11.03 16:00
|sell
|107
|0.30
|1.2791
|1.2991
|1.2757
|210
|2004.11.03 16:05
|sell
|108
|0.30
|1.2799
|1.2999
|1.2765
|211
|2004.11.03 16:24
|sell
|109
|0.30
|1.2809
|1.3009
|1.2775
|212
|2004.11.05 14:33
|t/p
|109
|0.30
|1.2775
|1.3009
|1.2775
|103.80
|15626.20
|213
|2004.11.05 17:04
|s/l
|103
|0.30
|1.2936
|1.2936
|1.2702
|-598.20
|15028.00
|214
|2004.11.05 17:18
|s/l
|104
|0.30
|1.2941
|1.2941
|1.2707
|-598.20
|14429.80
|215
|2004.11.05 21:26
|s/l
|105
|0.30
|1.2954
|1.2954
|1.2720
|-598.20
|13831.60
|216
|2004.11.08 05:28
|s/l
|106
|0.30
|1.2986
|1.2986
|1.2752
|-597.75
|13233.85
|217
|2004.11.10 13:00
|sell
|110
|0.30
|1.2956
|1.3156
|1.2922
|218
|2004.11.10 13:03
|sell
|111
|0.30
|1.2967
|1.3167
|1.2933
|219
|2004.11.10 13:12
|sell
|112
|0.30
|1.2972
|1.3172
|1.2938
|220
|2004.11.10 14:37
|s/l
|107
|0.30
|1.2991
|1.2991
|1.2757
|-596.85
|12637.00
|221
|2004.11.10 14:37
|s/l
|108
|0.30
|1.2999
|1.2999
|1.2765
|-596.85
|12040.15
|222
|2004.11.10 15:16
|t/p
|112
|0.30
|1.2938
|1.3172
|1.2938
|102.00
|12142.15
|223
|2004.11.10 15:18
|t/p
|111
|0.30
|1.2933
|1.3167
|1.2933
|102.00
|12244.15
|224
|2004.11.10 15:48
|t/p
|110
|0.30
|1.2922
|1.3156
|1.2922
|102.00
|12346.15
|225
|2004.11.16 11:00
|sell
|113
|0.30
|1.2973
|1.3173
|1.2939
|226
|2004.11.16 15:04
|sell
|114
|0.30
|1.2993
|1.3193
|1.2959
|227
|2004.11.16 15:06
|t/p
|114
|0.30
|1.2959
|1.3193
|1.2959
|102.00
|12448.15
|228
|2004.11.17 12:30
|sell
|115
|0.30
|1.3033
|1.3233
|1.2999
|229
|2004.11.17 12:35
|sell
|116
|0.30
|1.3039
|1.3239
|1.3005
|230
|2004.11.18 13:28
|t/p
|116
|0.30
|1.3005
|1.3239
|1.3005
|103.35
|12551.50
|231
|2004.11.18 15:57
|t/p
|115
|0.30
|1.2999
|1.3233
|1.2999
|103.35
|12654.85
|232
|2004.11.19 01:09
|t/p
|113
|0.30
|1.2939
|1.3173
|1.2939
|104.25
|12759.10
|233
|2004.11.19 15:00
|sell
|117
|0.30
|1.3041
|1.3241
|1.3007
|234
|2004.11.19 15:00
|sell
|118
|0.30
|1.3047
|1.3247
|1.3013
|235
|2004.11.19 15:40
|sell
|119
|0.30
|1.3053
|1.3253
|1.3019
|236
|2004.11.19 15:45
|sell
|120
|0.30
|1.3059
|1.3259
|1.3025
|237
|2004.11.19 19:06
|t/p
|120
|0.30
|1.3025
|1.3259
|1.3025
|102.00
|12861.10
|238
|2004.11.19 20:48
|t/p
|119
|0.30
|1.3019
|1.3253
|1.3019
|102.00
|12963.10
|239
|2004.11.19 20:51
|t/p
|118
|0.30
|1.3013
|1.3247
|1.3013
|102.00
|13065.10
|240
|2004.11.19 20:53
|t/p
|117
|0.30
|1.3007
|1.3241
|1.3007
|102.00
|13167.10
|241
|2004.11.23 11:23
|sell
|121
|0.30
|1.3017
|1.3217
|1.2983
|242
|2004.11.23 15:10
|sell
|122
|0.30
|1.3075
|1.3275
|1.3041
|243
|2004.11.23 16:50
|sell
|123
|0.30
|1.3100
|1.3300
|1.3066
|244
|2004.11.25 12:18
|s/l
|121
|0.30
|1.3217
|1.3217
|1.2983
|-598.20
|12568.90
|245
|2004.11.25 22:50
|s/l
|122
|0.30
|1.3275
|1.3275
|1.3041
|-598.20
|11970.70
|246
|2004.11.26 06:22
|s/l
|123
|0.30
|1.3300
|1.3300
|1.3066
|-597.75
|11372.95
|247
|2004.11.30 15:00
|sell
|124
|0.30
|1.3299
|1.3499
|1.3265
|248
|2004.11.30 15:17
|sell
|125
|0.30
|1.3310
|1.3510
|1.3276
|249
|2004.11.30 16:31
|sell
|126
|0.30
|1.3315
|1.3515
|1.3281
|250
|2004.11.30 17:07
|t/p
|126
|0.30
|1.3281
|1.3515
|1.3281
|102.00
|11474.95
|251
|2004.11.30 17:31
|t/p
|125
|0.30
|1.3276
|1.3510
|1.3276
|102.00
|11576.95
|252
|2004.11.30 17:42
|t/p
|124
|0.30
|1.3265
|1.3499
|1.3265
|102.00
|11678.95
|253
|2004.12.03 16:30
|sell
|127
|0.30
|1.3359
|1.3559
|1.3325
|254
|2004.12.03 16:35
|sell
|128
|0.30
|1.3366
|1.3566
|1.3332
|255
|2004.12.03 16:41
|sell
|129
|0.30
|1.3371
|1.3571
|1.3337
|256
|2004.12.07 09:33
|sell
|130
|0.30
|1.3451
|1.3651
|1.3417
|257
|2004.12.07 12:13
|sell
|131
|0.30
|1.3466
|1.3666
|1.3432
|258
|2004.12.07 16:01
|t/p
|131
|0.30
|1.3432
|1.3666
|1.3432
|102.00
|11780.95
|259
|2004.12.07 17:11
|t/p
|130
|0.30
|1.3417
|1.3651
|1.3417
|102.00
|11882.95
|260
|2004.12.08 08:10
|buy
|132
|0.30
|1.3356
|1.3156
|1.3390
|261
|2004.12.08 08:15
|buy
|133
|0.30
|1.3346
|1.3146
|1.3380
|262
|2004.12.08 08:25
|buy
|134
|0.30
|1.3340
|1.3140
|1.3374
|263
|2004.12.08 09:10
|t/p
|128
|0.30
|1.3332
|1.3566
|1.3332
|103.35
|11986.30
|264
|2004.12.08 09:10
|t/p
|129
|0.30
|1.3337
|1.3571
|1.3337
|103.35
|12089.65
|265
|2004.12.08 09:15
|t/p
|127
|0.30
|1.3325
|1.3559
|1.3325
|103.35
|12193.00
|266
|2004.12.10 11:43
|s/l
|132
|0.30
|1.3156
|1.3156
|1.3390
|-604.20
|11588.80
|267
|2004.12.10 11:43
|s/l
|133
|0.30
|1.3146
|1.3146
|1.3380
|-604.20
|10984.60
|268
|2004.12.10 11:46
|s/l
|134
|0.30
|1.3140
|1.3140
|1.3374
|-604.20
|10380.40
|269
|2004.12.14 14:30
|sell
|135
|0.30
|1.3334
|1.3534
|1.3300
|270
|2004.12.14 14:38
|t/p
|135
|0.30
|1.3300
|1.3534
|1.3300
|102.00
|10482.40
|271
|2004.12.15 11:08
|sell
|136
|0.30
|1.3337
|1.3537
|1.3303
|272
|2004.12.15 11:23
|sell
|137
|0.30
|1.3344
|1.3544
|1.3310
|273
|2004.12.15 13:30
|sell
|138
|0.30
|1.3367
|1.3567
|1.3333
|274
|2004.12.15 13:31
|sell
|139
|0.30
|1.3372
|1.3572
|1.3338
|275
|2004.12.15 13:47
|sell
|140
|0.30
|1.3383
|1.3583
|1.3349
|276
|2004.12.15 13:58
|sell
|141
|0.30
|1.3389
|1.3589
|1.3355
|277
|2004.12.16 15:07
|t/p
|141
|0.30
|1.3355
|1.3589
|1.3355
|103.35
|10585.75
|278
|2004.12.16 15:12
|t/p
|140
|0.30
|1.3349
|1.3583
|1.3349
|103.35
|10689.10
|279
|2004.12.16 15:17
|t/p
|138
|0.30
|1.3333
|1.3567
|1.3333
|103.35
|10792.45
|280
|2004.12.16 15:17
|t/p
|139
|0.30
|1.3338
|1.3572
|1.3338
|103.35
|10895.80
|281
|2004.12.16 15:21
|t/p
|137
|0.30
|1.3310
|1.3544
|1.3310
|103.35
|10999.15
|282
|2004.12.16 15:21
|t/p
|136
|0.30
|1.3303
|1.3537
|1.3303
|103.35
|11102.50
|283
|2004.12.22 16:57
|sell
|142
|0.30
|1.3396
|1.3596
|1.3362
|284
|2004.12.27 16:39
|s/l
|142
|0.30
|1.3596
|1.3596
|1.3362
|-597.75
|10504.75
|285
|2004.12.29 08:20
|sell
|143
|0.30
|1.3625
|1.3825
|1.3591
|286
|2004.12.29 08:55
|sell
|144
|0.30
|1.3631
|1.3831
|1.3597
|287
|2004.12.29 09:22
|sell
|145
|0.30
|1.3636
|1.3836
|1.3602
|288
|2004.12.29 12:44
|t/p
|145
|0.30
|1.3602
|1.3836
|1.3602
|102.00
|10606.75
|289
|2004.12.29 14:31
|t/p
|144
|0.30
|1.3597
|1.3831
|1.3597
|102.00
|10708.75
|290
|2004.12.29 14:57
|t/p
|143
|0.30
|1.3591
|1.3825
|1.3591
|102.00
|10810.75
|291
|2005.01.06 10:10
|buy
|146
|0.30
|1.3198
|1.2998
|1.3232
|292
|2005.01.06 10:31
|buy
|147
|0.30
|1.3192
|1.2992
|1.3226
|293
|2005.01.06 10:45
|buy
|148
|0.30
|1.3178
|1.2978
|1.3212
|294
|2005.01.06 11:12
|buy
|149
|0.30
|1.3173
|1.2973
|1.3207
|295
|2005.01.06 15:17
|t/p
|149
|0.30
|1.3207
|1.2973
|1.3207
|102.00
|10912.75
|296
|2005.01.06 15:56
|t/p
|148
|0.30
|1.3212
|1.2978
|1.3212
|102.00
|11014.75
|297
|2005.01.07 10:07
|t/p
|147
|0.30
|1.3226
|1.2992
|1.3226
|100.95
|11115.70
|298
|2005.01.07 10:46
|t/p
|146
|0.30
|1.3232
|1.2998
|1.3232
|100.95
|11216.65
|299
|2005.01.07 14:30
|sell
|150
|0.30
|1.3238
|1.3438
|1.3204
|300
|2005.01.07 14:30
|t/p
|150
|0.30
|1.3204
|1.3438
|1.3204
|102.00
|11318.65
|301
|2005.01.07 14:30
|sell
|151
|0.30
|1.3238
|1.3438
|1.3204
|302
|2005.01.07 14:30
|t/p
|151
|0.30
|1.3204
|1.3438
|1.3204
|102.00
|11420.65
|303
|2005.01.07 14:31
|sell
|152
|0.30
|1.3238
|1.3438
|1.3204
|304
|2005.01.07 14:33
|t/p
|152
|0.30
|1.3204
|1.3438
|1.3204
|102.00
|11522.65
|305
|2005.01.07 14:40
|sell
|153
|0.30
|1.3242
|1.3442
|1.3208
|306
|2005.01.07 14:57
|t/p
|153
|0.30
|1.3208
|1.3442
|1.3208
|102.00
|11624.65
|307
|2005.01.19 11:07
|sell
|154
|0.30
|1.3085
|1.3285
|1.3051
|308
|2005.01.19 12:50
|sell
|155
|0.30
|1.3090
|1.3290
|1.3056
|309
|2005.01.19 14:44
|sell
|156
|0.30
|1.3108
|1.3308
|1.3074
|310
|2005.01.19 14:48
|sell
|157
|0.30
|1.3116
|1.3316
|1.3082
|311
|2005.01.19 15:15
|t/p
|157
|0.30
|1.3082
|1.3316
|1.3082
|102.00
|11726.65
|312
|2005.01.19 15:38
|t/p
|156
|0.30
|1.3074
|1.3308
|1.3074
|102.00
|11828.65
|313
|2005.01.19 16:00
|t/p
|155
|0.30
|1.3056
|1.3290
|1.3056
|102.00
|11930.65
|314
|2005.01.19 16:02
|t/p
|154
|0.30
|1.3051
|1.3285
|1.3051
|102.00
|12032.65
|315
|2005.01.21 11:06
|sell
|158
|0.30
|1.2995
|1.3195
|1.2961
|316
|2005.01.21 11:30
|sell
|159
|0.30
|1.3001
|1.3201
|1.2967
|317
|2005.01.21 12:59
|t/p
|159
|0.30
|1.2967
|1.3201
|1.2967
|102.00
|12134.65
|318
|2005.01.21 13:08
|t/p
|158
|0.30
|1.2961
|1.3195
|1.2961
|102.00
|12236.65
|319
|2005.01.26 14:35
|sell
|160
|0.30
|1.3028
|1.3228
|1.2994
|320
|2005.01.26 16:30
|sell
|161
|0.30
|1.3050
|1.3250
|1.3016
|321
|2005.01.27 14:55
|t/p
|161
|0.30
|1.3016
|1.3250
|1.3016
|103.35
|12340.00
|322
|2005.01.28 16:23
|t/p
|160
|0.30
|1.2994
|1.3228
|1.2994
|103.80
|12443.80
|323
|2005.01.31 10:22
|buy
|162
|0.30
|1.2995
|1.2795
|1.3029
|324
|2005.01.31 12:40
|t/p
|162
|0.30
|1.3029
|1.2795
|1.3029
|102.00
|12545.80
|325
|2005.02.09 12:51
|sell
|163
|0.30
|1.2801
|1.3001
|1.2767
|326
|2005.02.09 14:07
|t/p
|163
|0.30
|1.2767
|1.3001
|1.2767
|102.00
|12647.80
|327
|2005.02.10 14:41
|buy
|164
|0.30
|1.2768
|1.2568
|1.2802
|328
|2005.02.10 15:08
|t/p
|164
|0.30
|1.2802
|1.2568
|1.2802
|102.00
|12749.80
|329
|2005.02.18 14:30
|buy
|165
|0.30
|1.3019
|1.2819
|1.3053
|330
|2005.02.18 15:00
|t/p
|165
|0.30
|1.3053
|1.2819
|1.3053
|102.00
|12851.80
|331
|2005.02.25 13:37
|buy
|166
|0.30
|1.3161
|1.2961
|1.3195
|332
|2005.02.25 14:37
|t/p
|166
|0.30
|1.3195
|1.2961
|1.3195
|102.00
|12953.80
|333
|2005.03.08 15:08
|sell
|167
|0.30
|1.3269
|1.3469
|1.3235
|334
|2005.03.08 15:13
|sell
|168
|0.30
|1.3275
|1.3475
|1.3241
|335
|2005.03.11 14:37
|s/l
|167
|0.30
|1.3469
|1.3469
|1.3235
|-597.75
|12356.05
|336
|2005.03.11 14:38
|s/l
|168
|0.30
|1.3475
|1.3475
|1.3241
|-597.75
|11758.30
|337
|2005.03.11 14:55
|buy
|169
|0.30
|1.3392
|1.3192
|1.3426
|338
|2005.03.11 14:57
|t/p
|169
|0.30
|1.3426
|1.3192
|1.3426
|102.00
|11860.30
|339
|2005.03.14 11:15
|buy
|170
|0.30
|1.3398
|1.3198
|1.3432
|340
|2005.03.14 15:52
|buy
|171
|0.30
|1.3377
|1.3177
|1.3411
|341
|2005.03.16 12:58
|sell
|172
|0.30
|1.3382
|1.3582
|1.3348
|342
|2005.03.16 14:30
|sell
|173
|0.30
|1.3396
|1.3596
|1.3362
|343
|2005.03.16 14:35
|sell
|174
|0.30
|1.3407
|1.3607
|1.3373
|344
|2005.03.16 14:43
|t/p
|171
|0.30
|1.3411
|1.3177
|1.3411
|99.90
|11960.20
|345
|2005.03.16 14:43
|sell
|175
|0.30
|1.3421
|1.3621
|1.3387
|346
|2005.03.16 14:48
|sell
|176
|0.30
|1.3427
|1.3627
|1.3393
|347
|2005.03.16 14:54
|t/p
|170
|0.30
|1.3432
|1.3198
|1.3432
|99.90
|12060.10
|348
|2005.03.16 14:54
|sell
|177
|0.30
|1.3432
|1.3632
|1.3398
|349
|2005.03.17 04:13
|t/p
|177
|0.30
|1.3398
|1.3632
|1.3398
|103.35
|12163.45
|350
|2005.03.17 06:13
|t/p
|176
|0.30
|1.3393
|1.3627
|1.3393
|103.35
|12266.80
|351
|2005.03.17 10:42
|t/p
|175
|0.30
|1.3387
|1.3621
|1.3387
|103.35
|12370.15
|352
|2005.03.17 11:51
|t/p
|174
|0.30
|1.3373
|1.3607
|1.3373
|103.35
|12473.50
|353
|2005.03.17 14:33
|t/p
|173
|0.30
|1.3362
|1.3596
|1.3362
|103.35
|12576.85
|354
|2005.03.17 14:38
|t/p
|172
|0.30
|1.3348
|1.3582
|1.3348
|103.35
|12680.20
|355
|2005.03.30 09:16
|sell
|178
|0.30
|1.2972
|1.3172
|1.2938
|356
|2005.03.30 11:59
|t/p
|178
|0.30
|1.2938
|1.3172
|1.2938
|102.00
|12782.20
|357
|2005.03.31 15:30
|sell
|179
|0.30
|1.2991
|1.3191
|1.2957
|358
|2005.03.31 15:30
|t/p
|179
|0.30
|1.2957
|1.3191
|1.2957
|102.00
|12884.20
|359
|2005.03.31 15:30
|sell
|180
|0.30
|1.2991
|1.3191
|1.2957
|360
|2005.03.31 15:30
|t/p
|180
|0.30
|1.2957
|1.3191
|1.2957
|102.00
|12986.20
|361
|2005.03.31 15:30
|sell
|181
|0.30
|1.2991
|1.3191
|1.2957
|362
|2005.03.31 15:33
|t/p
|181
|0.30
|1.2957
|1.3191
|1.2957
|102.00
|13088.20
|363
|2005.03.31 15:34
|sell
|182
|0.30
|1.2988
|1.3188
|1.2954
|364
|2005.03.31 15:35
|sell
|183
|0.30
|1.2999
|1.3199
|1.2965
|365
|2005.03.31 17:13
|t/p
|183
|0.30
|1.2965
|1.3199
|1.2965
|102.00
|13190.20
|366
|2005.04.01 02:01
|t/p
|182
|0.30
|1.2954
|1.3188
|1.2954
|102.45
|13292.65
|367
|2005.04.07 09:00
|sell
|184
|0.30
|1.2924
|1.3124
|1.2890
|368
|2005.04.07 09:36
|sell
|185
|0.30
|1.2933
|1.3133
|1.2899
|369
|2005.04.07 10:08
|sell
|186
|0.30
|1.2938
|1.3138
|1.2904
|370
|2005.04.07 12:10
|t/p
|186
|0.30
|1.2904
|1.3138
|1.2904
|102.00
|13394.65
|371
|2005.04.07 12:24
|t/p
|185
|0.30
|1.2899
|1.3133
|1.2899
|102.00
|13496.65
|372
|2005.04.07 19:05
|t/p
|184
|0.30
|1.2890
|1.3124
|1.2890
|102.00
|13598.65
|373
|2005.04.12 16:30
|buy
|187
|0.30
|1.2887
|1.2687
|1.2921
|374
|2005.04.12 20:57
|t/p
|187
|0.30
|1.2921
|1.2687
|1.2921
|102.00
|13700.65
|375
|2005.04.13 16:10
|buy
|188
|0.30
|1.2889
|1.2689
|1.2923
|376
|2005.04.13 16:13
|buy
|189
|0.30
|1.2884
|1.2684
|1.2918
|377
|2005.04.13 17:10
|t/p
|189
|0.30
|1.2918
|1.2684
|1.2918
|102.00
|13802.65
|378
|2005.04.13 17:23
|t/p
|188
|0.30
|1.2923
|1.2689
|1.2923
|102.00
|13904.65
|379
|2005.04.15 16:00
|sell
|190
|0.30
|1.2878
|1.3078
|1.2844
|380
|2005.04.15 16:01
|sell
|191
|0.30
|1.2884
|1.3084
|1.2850
|381
|2005.04.15 16:02
|sell
|192
|0.30
|1.2889
|1.3089
|1.2855
|382
|2005.04.15 16:07
|sell
|193
|0.30
|1.2894
|1.3094
|1.2860
|383
|2005.04.15 16:11
|sell
|194
|0.30
|1.2900
|1.3100
|1.2866
|384
|2005.04.15 16:20
|sell
|195
|0.30
|1.2911
|1.3111
|1.2877
|385
|2005.04.15 16:20
|sell
|196
|0.30
|1.2932
|1.3132
|1.2898
|386
|2005.04.18 02:44
|t/p
|196
|0.30
|1.2898
|1.3132
|1.2898
|102.45
|14007.10
|387
|2005.04.20 03:36
|s/l
|190
|0.30
|1.3078
|1.3078
|1.2844
|-598.65
|13408.45
|388
|2005.04.20 17:20
|s/l
|191
|0.30
|1.3084
|1.3084
|1.2850
|-598.65
|12809.80
|389
|2005.04.20 17:20
|s/l
|192
|0.30
|1.3089
|1.3089
|1.2855
|-598.65
|12211.15
|390
|2005.04.20 17:20
|s/l
|193
|0.30
|1.3094
|1.3094
|1.2860
|-598.65
|11612.50
|391
|2005.04.20 17:21
|s/l
|194
|0.30
|1.3100
|1.3100
|1.2866
|-598.65
|11013.85
|392
|2005.04.21 16:34
|s/l
|195
|0.30
|1.3111
|1.3111
|1.2877
|-597.30
|10416.55
|393
|2005.04.22 15:00
|sell
|197
|0.30
|1.3088
|1.3288
|1.3054
|394
|2005.04.22 18:59
|t/p
|197
|0.30
|1.3054
|1.3288
|1.3054
|102.00
|10518.55
|395
|2005.04.27 09:40
|buy
|198
|0.30
|1.2923
|1.2723
|1.2957
|396
|2005.04.27 10:57
|buy
|199
|0.30
|1.2916
|1.2716
|1.2950
|397
|2005.04.27 14:38
|t/p
|199
|0.30
|1.2950
|1.2716
|1.2950
|102.00
|10620.55
|398
|2005.04.27 14:43
|t/p
|198
|0.30
|1.2957
|1.2723
|1.2957
|102.00
|10722.55
|399
|2005.04.29 09:30
|sell
|200
|0.30
|1.2956
|1.3156
|1.2922
|400
|2005.04.29 09:31
|sell
|201
|0.30
|1.2963
|1.3163
|1.2929
|401
|2005.04.29 15:57
|t/p
|201
|0.30
|1.2929
|1.3163
|1.2929
|102.00
|10824.55
|402
|2005.04.29 16:27
|t/p
|200
|0.30
|1.2922
|1.3156
|1.2922
|102.00
|10926.55
|403
|2005.05.03 10:46
|sell
|202
|0.30
|1.2861
|1.3061
|1.2827
|404
|2005.05.03 15:22
|sell
|203
|0.30
|1.2879
|1.3079
|1.2845
|405
|2005.05.03 16:45
|sell
|204
|0.30
|1.2887
|1.3087
|1.2853
|406
|2005.05.03 16:50
|sell
|205
|0.30
|1.2894
|1.3094
|1.2860
|407
|2005.05.03 20:21
|t/p
|205
|0.30
|1.2860
|1.3094
|1.2860
|102.00
|11028.55
|408
|2005.05.03 20:29
|t/p
|204
|0.30
|1.2853
|1.3087
|1.2853
|102.00
|11130.55
|409
|2005.05.05 10:00
|sell
|206
|0.30
|1.2972
|1.3172
|1.2938
|410
|2005.05.05 10:50
|sell
|207
|0.30
|1.2979
|1.3179
|1.2945
|411
|2005.05.05 15:47
|t/p
|207
|0.30
|1.2945
|1.3179
|1.2945
|102.00
|11232.55
|412
|2005.05.05 16:55
|t/p
|206
|0.30
|1.2938
|1.3172
|1.2938
|102.00
|11334.55
|413
|2005.05.06 15:15
|t/p
|203
|0.30
|1.2845
|1.3079
|1.2845
|104.25
|11438.80
|414
|2005.05.06 16:30
|buy
|208
|0.30
|1.2856
|1.2656
|1.2890
|415
|2005.05.06 16:31
|buy
|209
|0.30
|1.2850
|1.2650
|1.2884
|416
|2005.05.06 16:46
|buy
|210
|0.30
|1.2845
|1.2645
|1.2879
|417
|2005.05.06 17:00
|t/p
|202
|0.30
|1.2827
|1.3061
|1.2827
|104.25
|11543.05
|418
|2005.05.10 16:55
|sell
|211
|0.30
|1.2876
|1.3076
|1.2842
|419
|2005.05.10 16:55
|t/p
|210
|0.30
|1.2879
|1.2645
|1.2879
|99.90
|11642.95
|420
|2005.05.10 18:35
|t/p
|209
|0.30
|1.2884
|1.2650
|1.2884
|99.90
|11742.85
|421
|2005.05.11 04:03
|t/p
|208
|0.30
|1.2890
|1.2656
|1.2890
|98.85
|11841.70
|422
|2005.05.11 14:33
|t/p
|211
|0.30
|1.2842
|1.3076
|1.2842
|102.45
|11944.15
|423
|2005.05.11 16:38
|buy
|212
|0.30
|1.2813
|1.2613
|1.2847
|424
|2005.05.13 21:13
|s/l
|212
|0.30
|1.2613
|1.2613
|1.2847
|-604.20
|11339.95
|425
|2005.05.17 10:49
|sell
|213
|0.30
|1.2649
|1.2849
|1.2615
|426
|2005.05.17 14:30
|t/p
|213
|0.30
|1.2615
|1.2849
|1.2615
|102.00
|11441.95
|427
|2005.05.20 16:30
|buy
|214
|0.30
|1.2564
|1.2364
|1.2598
|428
|2005.05.20 16:37
|buy
|215
|0.30
|1.2559
|1.2359
|1.2593
|429
|2005.05.20 16:45
|buy
|216
|0.30
|1.2553
|1.2353
|1.2587
|430
|2005.05.20 16:46
|buy
|217
|0.30
|1.2548
|1.2348
|1.2582
|431
|2005.05.23 16:22
|t/p
|217
|0.30
|1.2582
|1.2348
|1.2582
|100.95
|11542.90
|432
|2005.05.23 16:26
|t/p
|216
|0.30
|1.2587
|1.2353
|1.2587
|100.95
|11643.85
|433
|2005.05.23 16:26
|t/p
|215
|0.30
|1.2593
|1.2359
|1.2593
|100.95
|11744.80
|434
|2005.05.24 10:00
|sell
|218
|0.30
|1.2594
|1.2794
|1.2560
|435
|2005.05.24 12:28
|t/p
|214
|0.30
|1.2598
|1.2364
|1.2598
|99.90
|11844.70
|436
|2005.05.24 13:32
|sell
|219
|0.30
|1.2607
|1.2807
|1.2573
|437
|2005.05.24 13:37
|sell
|220
|0.30
|1.2612
|1.2812
|1.2578
|438
|2005.05.24 13:49
|sell
|221
|0.30
|1.2617
|1.2817
|1.2583
|439
|2005.05.24 13:56
|sell
|222
|0.30
|1.2622
|1.2822
|1.2588
|440
|2005.05.24 16:36
|t/p
|222
|0.30
|1.2588
|1.2822
|1.2588
|102.00
|11946.70
|441
|2005.05.24 16:52
|t/p
|221
|0.30
|1.2583
|1.2817
|1.2583
|102.00
|12048.70
|442
|2005.05.24 17:07
|t/p
|220
|0.30
|1.2578
|1.2812
|1.2578
|102.00
|12150.70
|443
|2005.05.24 19:03
|t/p
|219
|0.30
|1.2573
|1.2807
|1.2573
|102.00
|12252.70
|444
|2005.05.25 12:58
|t/p
|218
|0.30
|1.2560
|1.2794
|1.2560
|102.45
|12355.15
|445
|2005.05.25 16:35
|sell
|223
|0.30
|1.2596
|1.2796
|1.2562
|446
|2005.05.26 06:44
|t/p
|223
|0.30
|1.2562
|1.2796
|1.2562
|103.35
|12458.50
|447
|2005.05.26 08:35
|buy
|224
|0.30
|1.2557
|1.2357
|1.2591
|448
|2005.05.26 09:00
|buy
|225
|0.30
|1.2552
|1.2352
|1.2586
|449
|2005.05.26 09:30
|buy
|226
|0.30
|1.2543
|1.2343
|1.2577
|450
|2005.05.27 17:53
|t/p
|226
|0.30
|1.2577
|1.2343
|1.2577
|100.95
|12559.45
|451
|2005.05.27 18:35
|t/p
|225
|0.30
|1.2586
|1.2352
|1.2586
|100.95
|12660.40
|452
|2005.05.30 15:00
|buy
|227
|0.30
|1.2476
|1.2276
|1.2510
|453
|2005.05.31 11:47
|s/l
|224
|0.30
|1.2357
|1.2357
|1.2591
|-603.15
|12057.25
|454
|2005.06.01 10:18
|s/l
|227
|0.30
|1.2276
|1.2276
|1.2510
|-602.10
|11455.15
|455
|2005.06.02 16:24
|sell
|228
|0.30
|1.2281
|1.2481
|1.2247
|456
|2005.06.03 08:05
|t/p
|228
|0.30
|1.2247
|1.2481
|1.2247
|102.45
|11557.60
|457
|2005.06.06 10:56
|sell
|229
|0.30
|1.2284
|1.2484
|1.2250
|458
|2005.06.06 16:45
|sell
|230
|0.30
|1.2292
|1.2492
|1.2258
|459
|2005.06.06 22:32
|t/p
|230
|0.30
|1.2258
|1.2492
|1.2258
|102.00
|11659.60
|460
|2005.06.07 03:33
|t/p
|229
|0.30
|1.2250
|1.2484
|1.2250
|102.45
|11762.05
|461
|2005.06.07 10:24
|sell
|231
|0.30
|1.2291
|1.2491
|1.2257
|462
|2005.06.08 19:25
|t/p
|231
|0.30
|1.2257
|1.2491
|1.2257
|102.45
|11864.50
|463
|2005.06.14 08:59
|sell
|232
|0.30
|1.2143
|1.2343
|1.2109
|464
|2005.06.14 14:27
|t/p
|232
|0.30
|1.2109
|1.2343
|1.2109
|102.00
|11966.50
|465
|2005.06.16 13:30
|sell
|233
|0.30
|1.2120
|1.2320
|1.2086
|466
|2005.06.16 14:00
|sell
|234
|0.30
|1.2126
|1.2326
|1.2092
|467
|2005.06.16 14:45
|sell
|235
|0.30
|1.2132
|1.2332
|1.2098
|468
|2005.06.16 14:45
|sell
|236
|0.30
|1.2137
|1.2337
|1.2103
|469
|2005.06.16 14:46
|sell
|237
|0.30
|1.2143
|1.2343
|1.2109
|470
|2005.06.16 15:45
|t/p
|235
|0.30
|1.2098
|1.2332
|1.2098
|102.00
|12068.50
|471
|2005.06.16 15:45
|t/p
|236
|0.30
|1.2103
|1.2337
|1.2103
|102.00
|12170.50
|472
|2005.06.16 15:45
|t/p
|237
|0.30
|1.2109
|1.2343
|1.2109
|102.00
|12272.50
|473
|2005.06.16 15:49
|t/p
|234
|0.30
|1.2092
|1.2326
|1.2092
|102.00
|12374.50
|474
|2005.06.16 15:53
|t/p
|233
|0.30
|1.2086
|1.2320
|1.2086
|102.00
|12476.50
|475
|2005.06.17 11:00
|sell
|238
|0.30
|1.2136
|1.2336
|1.2102
|476
|2005.06.17 14:00
|sell
|239
|0.30
|1.2173
|1.2373
|1.2139
|477
|2005.06.17 14:01
|sell
|240
|0.30
|1.2180
|1.2380
|1.2146
|478
|2005.06.17 14:32
|sell
|241
|0.30
|1.2189
|1.2389
|1.2155
|479
|2005.06.17 14:45
|sell
|242
|0.30
|1.2197
|1.2397
|1.2163
|480
|2005.06.17 15:47
|t/p
|242
|0.30
|1.2163
|1.2397
|1.2163
|102.00
|12578.50
|481
|2005.06.20 15:45
|t/p
|241
|0.30
|1.2155
|1.2389
|1.2155
|102.45
|12680.95
|482
|2005.06.20 15:46
|t/p
|240
|0.30
|1.2146
|1.2380
|1.2146
|102.45
|12783.40
|483
|2005.06.20 15:46
|t/p
|239
|0.30
|1.2139
|1.2373
|1.2139
|102.45
|12885.85
|484
|2005.06.21 10:00
|t/p
|238
|0.30
|1.2102
|1.2336
|1.2102
|102.90
|12988.75
|485
|2005.06.23 10:30
|buy
|243
|0.30
|1.2092
|1.1892
|1.2126
|486
|2005.06.23 10:45
|buy
|244
|0.30
|1.2086
|1.1886
|1.2120
|487
|2005.06.27 01:18
|t/p
|244
|0.30
|1.2120
|1.1886
|1.2120
|99.90
|13088.65
|488
|2005.06.27 01:33
|t/p
|243
|0.30
|1.2126
|1.1892
|1.2126
|99.90
|13188.55
|489
|2005.06.28 10:35
|buy
|245
|0.30
|1.2120
|1.1920
|1.2154
|490
|2005.06.28 10:40
|buy
|246
|0.30
|1.2113
|1.1913
|1.2147
|491
|2005.06.28 10:45
|buy
|247
|0.30
|1.2106
|1.1906
|1.2140
|492
|2005.06.28 11:29
|buy
|248
|0.30
|1.2101
|1.1901
|1.2135
|493
|2005.06.28 15:08
|buy
|249
|0.30
|1.2080
|1.1880
|1.2114
|494
|2005.06.28 16:30
|buy
|250
|0.30
|1.2071
|1.1871
|1.2105
|495
|2005.06.29 17:50
|t/p
|250
|0.30
|1.2105
|1.1871
|1.2105
|100.95
|13289.50
|496
|2005.06.30 18:20
|t/p
|249
|0.30
|1.2114
|1.1880
|1.2114
|97.80
|13387.30
|497
|2005.07.01 09:35
|buy
|251
|0.30
|1.2041
|1.1841
|1.2075
|498
|2005.07.01 11:23
|t/p
|251
|0.30
|1.2075
|1.1841
|1.2075
|102.00
|13489.30
|499
|2005.07.04 00:00
|s/l
|245
|0.30
|1.1920
|1.1920
|1.2154
|-606.30
|12883.00
|500
|2005.07.04 00:00
|s/l
|246
|0.30
|1.1913
|1.1913
|1.2147
|-606.30
|12276.70
|501
|2005.07.04 00:05
|s/l
|247
|0.30
|1.1906
|1.1906
|1.2140
|-606.30
|11670.40
|502
|2005.07.04 05:13
|s/l
|248
|0.30
|1.1901
|1.1901
|1.2135
|-606.30
|11064.10
|503
|2005.07.05 10:00
|buy
|252
|0.30
|1.1879
|1.1679
|1.1913
|504
|2005.07.05 10:38
|t/p
|252
|0.30
|1.1913
|1.1679
|1.1913
|102.00
|11166.10
|505
|2005.07.05 13:40
|buy
|253
|0.30
|1.1876
|1.1676
|1.1910
|506
|2005.07.05 14:52
|t/p
|253
|0.30
|1.1910
|1.1676
|1.1910
|102.00
|11268.10
|507
|2005.07.05 16:05
|sell
|254
|0.30
|1.1918
|1.2118
|1.1884
|508
|2005.07.05 16:13
|sell
|255
|0.30
|1.1925
|1.2125
|1.1891
|509
|2005.07.05 17:03
|t/p
|255
|0.30
|1.1891
|1.2125
|1.1891
|102.00
|11370.10
|510
|2005.07.05 17:18
|t/p
|254
|0.30
|1.1884
|1.2118
|1.1884
|102.00
|11472.10
|511
|2005.07.07 12:00
|sell
|256
|0.30
|1.1990
|1.2190
|1.1956
|512
|2005.07.07 12:01
|sell
|257
|0.30
|1.1996
|1.2196
|1.1962
|513
|2005.07.07 12:30
|sell
|258
|0.30
|1.2001
|1.2201
|1.1967
|514
|2005.07.07 12:31
|sell
|259
|0.30
|1.2009
|1.2209
|1.1975
|515
|2005.07.07 13:46
|t/p
|259
|0.30
|1.1975
|1.2209
|1.1975
|102.00
|11574.10
|516
|2005.07.07 14:03
|t/p
|258
|0.30
|1.1967
|1.2201
|1.1967
|102.00
|11676.10
|517
|2005.07.07 14:08
|t/p
|257
|0.30
|1.1962
|1.2196
|1.1962
|102.00
|11778.10
|518
|2005.07.07 14:12
|t/p
|256
|0.30
|1.1956
|1.2190
|1.1956
|102.00
|11880.10
|519
|2005.07.15 10:03
|sell
|260
|0.30
|1.2130
|1.2330
|1.2096
|520
|2005.07.15 11:58
|t/p
|260
|0.30
|1.2096
|1.2330
|1.2096
|102.00
|11982.10
|521
|2005.07.15 16:00
|buy
|261
|0.30
|1.2039
|1.1839
|1.2073
|522
|2005.07.15 16:00
|buy
|262
|0.30
|1.2032
|1.1832
|1.2066
|523
|2005.07.18 08:13
|t/p
|262
|0.30
|1.2066
|1.1832
|1.2066
|100.95
|12083.05
|524
|2005.07.18 08:29
|t/p
|261
|0.30
|1.2073
|1.1839
|1.2073
|100.95
|12184.00
|525
|2005.07.19 08:30
|buy
|263
|0.30
|1.2016
|1.1816
|1.2050
|526
|2005.07.19 08:36
|buy
|264
|0.30
|1.2011
|1.1811
|1.2045
|527
|2005.07.19 08:40
|buy
|265
|0.30
|1.2004
|1.1804
|1.2038
|528
|2005.07.19 09:05
|buy
|266
|0.30
|1.1999
|1.1799
|1.2033
|529
|2005.07.19 09:07
|buy
|267
|0.30
|1.1992
|1.1792
|1.2026
|530
|2005.07.19 09:12
|buy
|268
|0.30
|1.1986
|1.1786
|1.2020
|531
|2005.07.19 12:45
|buy
|269
|0.30
|1.1976
|1.1776
|1.2010
|532
|2005.07.19 18:08
|t/p
|269
|0.30
|1.2010
|1.1776
|1.2010
|102.00
|12286.00
|533
|2005.07.19 18:27
|t/p
|268
|0.30
|1.2020
|1.1786
|1.2020
|102.00
|12388.00
|534
|2005.07.19 18:32
|t/p
|267
|0.30
|1.2026
|1.1792
|1.2026
|102.00
|12490.00
|535
|2005.07.19 19:49
|t/p
|266
|0.30
|1.2033
|1.1799
|1.2033
|102.00
|12592.00
|536
|2005.07.19 19:58
|t/p
|265
|0.30
|1.2038
|1.1804
|1.2038
|102.00
|12694.00
|537
|2005.07.20 02:41
|t/p
|264
|0.30
|1.2045
|1.1811
|1.2045
|100.95
|12794.95
|538
|2005.07.20 02:44
|t/p
|263
|0.30
|1.2050
|1.1816
|1.2050
|100.95
|12895.90
|539
|2005.07.22 15:40
|buy
|270
|0.30
|1.2136
|1.1936
|1.2170
|540
|2005.07.22 15:40
|buy
|271
|0.30
|1.2129
|1.1929
|1.2163
|541
|2005.07.22 15:56
|buy
|272
|0.30
|1.2123
|1.1923
|1.2157
|542
|2005.07.27 14:34
|buy
|273
|0.30
|1.1972
|1.1772
|1.2006
|543
|2005.07.27 14:50
|t/p
|273
|0.30
|1.2006
|1.1772
|1.2006
|102.00
|12997.90
|544
|2005.07.29 16:40
|t/p
|272
|0.30
|1.2157
|1.1923
|1.2157
|94.65
|13092.55
|545
|2005.08.01 04:04
|t/p
|271
|0.30
|1.2163
|1.1929
|1.2163
|93.60
|13186.15
|546
|2005.08.01 04:36
|t/p
|270
|0.30
|1.2170
|1.1936
|1.2170
|93.60
|13279.75
|547
|2005.08.03 12:31
|sell
|274
|0.30
|1.2315
|1.2515
|1.2281
|548
|2005.08.03 14:23
|sell
|275
|0.30
|1.2321
|1.2521
|1.2287
|549
|2005.08.09 09:01
|sell
|276
|0.30
|1.2401
|1.2601
|1.2367
|550
|2005.08.09 10:28
|t/p
|276
|0.30
|1.2367
|1.2601
|1.2367
|102.00
|13381.75
|551
|2005.08.10 10:52
|sell
|277
|0.30
|1.2392
|1.2592
|1.2358
|552
|2005.08.10 17:28
|t/p
|277
|0.30
|1.2358
|1.2592
|1.2358
|102.00
|13483.75
|553
|2005.08.17 08:05
|buy
|278
|0.30
|1.2310
|1.2110
|1.2344
|554
|2005.08.17 08:13
|buy
|279
|0.30
|1.2305
|1.2105
|1.2339
|555
|2005.08.17 08:30
|t/p
|275
|0.30
|1.2287
|1.2521
|1.2287
|108.30
|13592.05
|556
|2005.08.17 09:00
|buy
|280
|0.30
|1.2293
|1.2093
|1.2327
|557
|2005.08.17 09:02
|buy
|281
|0.30
|1.2287
|1.2087
|1.2321
|558
|2005.08.17 11:41
|t/p
|274
|0.30
|1.2281
|1.2515
|1.2281
|108.30
|13700.35
|559
|2005.08.17 11:41
|buy
|282
|0.30
|1.2278
|1.2078
|1.2312
|560
|2005.08.24 08:05
|buy
|283
|0.30
|1.2177
|1.1977
|1.2211
|561
|2005.08.24 08:35
|buy
|284
|0.30
|1.2171
|1.1971
|1.2205
|562
|2005.08.24 08:42
|buy
|285
|0.30
|1.2164
|1.1964
|1.2198
|563
|2005.08.24 11:59
|t/p
|285
|0.30
|1.2198
|1.1964
|1.2198
|102.00
|13802.35
|564
|2005.08.24 12:05
|t/p
|284
|0.30
|1.2205
|1.1971
|1.2205
|102.00
|13904.35
|565
|2005.08.24 12:19
|t/p
|283
|0.30
|1.2211
|1.1977
|1.2211
|102.00
|14006.35
|566
|2005.08.25 06:35
|t/p
|282
|0.30
|1.2312
|1.2078
|1.2312
|91.50
|14097.85
|567
|2005.08.25 17:38
|t/p
|281
|0.30
|1.2321
|1.2087
|1.2321
|91.50
|14189.35
|568
|2005.08.26 09:22
|sell
|286
|0.30
|1.2326
|1.2526
|1.2292
|569
|2005.08.26 09:22
|t/p
|280
|0.30
|1.2327
|1.2093
|1.2327
|90.45
|14279.80
|570
|2005.08.26 09:23
|sell
|287
|0.30
|1.2332
|1.2532
|1.2298
|571
|2005.08.26 13:02
|t/p
|287
|0.30
|1.2298
|1.2532
|1.2298
|102.00
|14381.80
|572
|2005.08.26 20:22
|t/p
|286
|0.30
|1.2292
|1.2526
|1.2292
|102.00
|14483.80
|573
|2005.08.29 01:56
|t/p
|279
|0.30
|1.2339
|1.2105
|1.2339
|89.40
|14573.20
|574
|2005.08.29 15:05
|buy
|288
|0.30
|1.2282
|1.2082
|1.2316
|575
|2005.08.29 16:19
|buy
|289
|0.30
|1.2277
|1.2077
|1.2311
|576
|2005.08.31 17:43
|t/p
|289
|0.30
|1.2311
|1.2077
|1.2311
|99.90
|14673.10
|577
|2005.08.31 17:54
|t/p
|288
|0.30
|1.2316
|1.2082
|1.2316
|99.90
|14773.00
|578
|2005.08.31 18:28
|t/p
|278
|0.30
|1.2344
|1.2110
|1.2344
|87.30
|14860.30
|579
|2005.09.07 15:30
|buy
|290
|0.30
|1.2428
|1.2228
|1.2462
|580
|2005.09.15 03:10
|s/l
|290
|0.30
|1.2228
|1.2228
|1.2462
|-610.50
|14249.80
|581
|2005.09.16 08:00
|sell
|291
|0.30
|1.2286
|1.2486
|1.2252
|582
|2005.09.16 08:18
|sell
|292
|0.30
|1.2291
|1.2491
|1.2257
|583
|2005.09.16 08:21
|sell
|293
|0.30
|1.2296
|1.2496
|1.2262
|584
|2005.09.16 12:10
|t/p
|293
|0.30
|1.2262
|1.2496
|1.2262
|102.00
|14351.80
|585
|2005.09.16 12:13
|t/p
|292
|0.30
|1.2257
|1.2491
|1.2257
|102.00
|14453.80
|586
|2005.09.16 12:59
|t/p
|291
|0.30
|1.2252
|1.2486
|1.2252
|102.00
|14555.80
|587
|2005.09.20 08:29
|sell
|294
|0.30
|1.2179
|1.2379
|1.2145
|588
|2005.09.20 11:20
|t/p
|294
|0.30
|1.2145
|1.2379
|1.2145
|102.00
|14657.80
|589
|2005.09.21 08:00
|sell
|295
|0.30
|1.2188
|1.2388
|1.2154
|590
|2005.09.21 08:16
|sell
|296
|0.30
|1.2193
|1.2393
|1.2159
|591
|2005.09.21 08:34
|sell
|297
|0.30
|1.2198
|1.2398
|1.2164
|592
|2005.09.21 08:36
|sell
|298
|0.30
|1.2203
|1.2403
|1.2169
|593
|2005.09.21 10:16
|sell
|299
|0.30
|1.2208
|1.2408
|1.2174
|594
|2005.09.21 10:17
|sell
|300
|0.30
|1.2213
|1.2413
|1.2179
|595
|2005.09.21 10:22
|sell
|301
|0.30
|1.2218
|1.2418
|1.2184
|596
|2005.09.21 10:38
|sell
|302
|0.30
|1.2223
|1.2423
|1.2189
|597
|2005.09.22 06:53
|t/p
|302
|0.30
|1.2189
|1.2423
|1.2189
|103.35
|14761.15
|598
|2005.09.22 15:36
|t/p
|301
|0.30
|1.2184
|1.2418
|1.2184
|103.35
|14864.50
|599
|2005.09.22 16:03
|t/p
|300
|0.30
|1.2179
|1.2413
|1.2179
|103.35
|14967.85
|600
|2005.09.22 16:04
|t/p
|299
|0.30
|1.2174
|1.2408
|1.2174
|103.35
|15071.20
|601
|2005.09.22 16:07
|t/p
|298
|0.30
|1.2169
|1.2403
|1.2169
|103.35
|15174.55
|602
|2005.09.22 16:09
|t/p
|297
|0.30
|1.2164
|1.2398
|1.2164
|103.35
|15277.90
|603
|2005.09.22 16:29
|t/p
|296
|0.30
|1.2159
|1.2393
|1.2159
|103.35
|15381.25
|604
|2005.09.22 16:30
|t/p
|295
|0.30
|1.2154
|1.2388
|1.2154
|103.35
|15484.60
|605
|2005.09.27 08:38
|buy
|303
|0.30
|1.2005
|1.1805
|1.2039
|606
|2005.09.27 08:42
|buy
|304
|0.30
|1.1999
|1.1799
|1.2033
|607
|2005.09.27 08:48
|buy
|305
|0.30
|1.1994
|1.1794
|1.2028
|608
|2005.09.27 10:23
|t/p
|305
|0.30
|1.2028
|1.1794
|1.2028
|102.00
|15586.60
|609
|2005.09.27 10:25
|t/p
|304
|0.30
|1.2033
|1.1799
|1.2033
|102.00
|15688.60
|610
|2005.09.27 10:29
|t/p
|303
|0.30
|1.2039
|1.1805
|1.2039
|102.00
|15790.60
|611
|2005.09.27 14:17
|buy
|306
|0.30
|1.2003
|1.1803
|1.2037
|612
|2005.09.28 06:45
|t/p
|306
|0.30
|1.2037
|1.1803
|1.2037
|100.95
|15891.55
|613
|2005.09.30 16:27
|sell
|307
|0.30
|1.2056
|1.2256
|1.2022
|614
|2005.09.30 19:22
|t/p
|307
|0.30
|1.2022
|1.2256
|1.2022
|102.00
|15993.55
|615
|2005.10.12 16:53
|sell
|308
|0.30
|1.2028
|1.2228
|1.1994
|616
|2005.10.13 03:10
|t/p
|308
|0.30
|1.1994
|1.2228
|1.1994
|103.35
|16096.90
|617
|2005.10.13 14:37
|buy
|309
|0.30
|1.1959
|1.1759
|1.1993
|618
|2005.10.13 19:41
|t/p
|309
|0.30
|1.1993
|1.1759
|1.1993
|102.00
|16198.90
|619
|2005.10.14 12:47
|buy
|310
|0.30
|1.1993
|1.1793
|1.2027
|620
|2005.10.14 12:49
|buy
|311
|0.30
|1.1988
|1.1788
|1.2022
|621
|2005.10.14 14:30
|buy
|312
|0.30
|1.1980
|1.1780
|1.2014
|622
|2005.10.14 14:33
|t/p
|312
|0.30
|1.2014
|1.1780
|1.2014
|102.00
|16300.90
|623
|2005.10.14 14:33
|t/p
|311
|0.30
|1.2022
|1.1788
|1.2022
|102.00
|16402.90
|624
|2005.10.14 14:34
|t/p
|310
|0.30
|1.2027
|1.1793
|1.2027
|102.00
|16504.90
|625
|2005.10.20 11:14
|buy
|313
|0.30
|1.1951
|1.1751
|1.1985
|626
|2005.10.20 16:33
|t/p
|313
|0.30
|1.1985
|1.1751
|1.1985
|102.00
|16606.90
|627
|2005.10.27 10:44
|sell
|314
|0.30
|1.2134
|1.2334
|1.2100
|628
|2005.10.27 12:09
|sell
|315
|0.30
|1.2139
|1.2339
|1.2105
|629
|2005.10.27 14:37
|sell
|316
|0.30
|1.2145
|1.2345
|1.2111
|630
|2005.10.27 14:38
|sell
|317
|0.30
|1.2150
|1.2350
|1.2116
|631
|2005.10.27 14:45
|sell
|318
|0.30
|1.2156
|1.2356
|1.2122
|632
|2005.10.27 14:46
|sell
|319
|0.30
|1.2161
|1.2361
|1.2127
|633
|2005.10.27 14:52
|sell
|320
|0.30
|1.2166
|1.2366
|1.2132
|634
|2005.10.27 20:21
|t/p
|320
|0.30
|1.2132
|1.2366
|1.2132
|102.00
|16708.90
|635
|2005.10.27 20:24
|t/p
|319
|0.30
|1.2127
|1.2361
|1.2127
|102.00
|16810.90
|636
|2005.10.28 14:31
|t/p
|318
|0.30
|1.2122
|1.2356
|1.2122
|102.45
|16913.35
|637
|2005.10.28 14:49
|t/p
|317
|0.30
|1.2116
|1.2350
|1.2116
|102.45
|17015.80
|638
|2005.10.28 14:49
|t/p
|316
|0.30
|1.2111
|1.2345
|1.2111
|102.45
|17118.25
|639
|2005.10.28 14:51
|t/p
|315
|0.30
|1.2105
|1.2339
|1.2105
|102.45
|17220.70
|640
|2005.10.28 14:52
|t/p
|314
|0.30
|1.2100
|1.2334
|1.2100
|102.45
|17323.15
|641
|2005.10.28 16:08
|buy
|321
|0.30
|1.2117
|1.1917
|1.2151
|642
|2005.10.28 16:09
|buy
|322
|0.30
|1.2112
|1.1912
|1.2146
|643
|2005.10.28 16:49
|buy
|323
|0.30
|1.2106
|1.1906
|1.2140
|644
|2005.10.28 16:59
|buy
|324
|0.30
|1.2101
|1.1901
|1.2135
|645
|2005.11.04 15:59
|s/l
|321
|0.30
|1.1917
|1.1917
|1.2151
|-607.35
|16715.80
|646
|2005.11.04 16:00
|s/l
|322
|0.30
|1.1912
|1.1912
|1.2146
|-607.35
|16108.45
|647
|2005.11.04 16:01
|s/l
|323
|0.30
|1.1906
|1.1906
|1.2140
|-607.35
|15501.10
|648
|2005.11.04 16:06
|s/l
|324
|0.30
|1.1901
|1.1901
|1.2135
|-607.35
|14893.75
|649
|2005.11.09 15:33
|buy
|325
|0.30
|1.1733
|1.1533
|1.1767
|650
|2005.11.09 15:33
|buy
|326
|0.30
|1.1728
|1.1528
|1.1762
|651
|2005.11.09 19:22
|t/p
|326
|0.30
|1.1762
|1.1528
|1.1762
|102.00
|14995.75
|652
|2005.11.09 19:32
|t/p
|325
|0.30
|1.1767
|1.1533
|1.1767
|102.00
|15097.75
|653
|2005.11.10 12:42
|sell
|327
|0.30
|1.1787
|1.1987
|1.1753
|654
|2005.11.10 14:55
|t/p
|327
|0.30
|1.1753
|1.1987
|1.1753
|102.00
|15199.75
|655
|2005.11.16 13:30
|buy
|328
|0.30
|1.1684
|1.1484
|1.1718
|656
|2005.11.16 16:47
|buy
|329
|0.30
|1.1657
|1.1457
|1.1691
|657
|2005.11.16 18:22
|t/p
|329
|0.30
|1.1691
|1.1457
|1.1691
|102.00
|15301.75
|658
|2005.11.17 15:32
|sell
|330
|0.30
|1.1698
|1.1898
|1.1664
|659
|2005.11.17 15:54
|sell
|331
|0.30
|1.1703
|1.1903
|1.1669
|660
|2005.11.17 15:55
|sell
|332
|0.30
|1.1708
|1.1908
|1.1674
|661
|2005.11.17 16:12
|t/p
|328
|0.30
|1.1718
|1.1484
|1.1718
|98.85
|15400.60
|662
|2005.11.18 09:41
|t/p
|332
|0.30
|1.1674
|1.1908
|1.1674
|102.45
|15503.05
|663
|2005.11.18 10:24
|t/p
|331
|0.30
|1.1669
|1.1903
|1.1669
|102.45
|15605.50
|664
|2005.11.28 20:12
|s/l
|330
|0.30
|1.1898
|1.1898
|1.1664
|-595.95
|15009.55
|665
|2005.12.01 16:35
|buy
|333
|0.30
|1.1721
|1.1521
|1.1755
|666
|2005.12.05 13:50
|t/p
|333
|0.30
|1.1755
|1.1521
|1.1755
|99.90
|15109.45
|667
|2005.12.05 15:00
|sell
|334
|0.30
|1.1763
|1.1963
|1.1729
|668
|2005.12.05 15:38
|sell
|335
|0.30
|1.1769
|1.1969
|1.1735
|669
|2005.12.07 10:09
|buy
|336
|0.30
|1.1744
|1.1544
|1.1778
|670
|2005.12.07 10:11
|buy
|337
|0.30
|1.1739
|1.1539
|1.1773
|671
|2005.12.07 10:52
|t/p
|335
|0.30
|1.1735
|1.1969
|1.1735
|102.90
|15212.35
|672
|2005.12.07 10:58
|t/p
|334
|0.30
|1.1729
|1.1963
|1.1729
|102.90
|15315.25
|673
|2005.12.07 13:00
|buy
|338
|0.30
|1.1714
|1.1514
|1.1748
|674
|2005.12.08 09:08
|t/p
|338
|0.30
|1.1748
|1.1514
|1.1748
|98.85
|15414.10
|675
|2005.12.08 09:33
|t/p
|337
|0.30
|1.1773
|1.1539
|1.1773
|98.85
|15512.95
|676
|2005.12.08 10:09
|t/p
|336
|0.30
|1.1778
|1.1544
|1.1778
|98.85
|15611.80
|677
|2005.12.08 11:39
|sell
|339
|0.30
|1.1763
|1.1963
|1.1729
|678
|2005.12.08 11:53
|sell
|340
|0.30
|1.1769
|1.1969
|1.1735
|679
|2005.12.09 16:34
|sell
|341
|0.30
|1.1819
|1.2019
|1.1785
|680
|2005.12.09 16:40
|sell
|342
|0.30
|1.1824
|1.2024
|1.1790
|681
|2005.12.12 00:01
|t/p
|342
|0.30
|1.1790
|1.2024
|1.1790
|102.45
|15714.25
|682
|2005.12.12 09:20
|sell
|343
|0.30
|1.1852
|1.2052
|1.1818
|683
|2005.12.12 14:36
|s/l
|339
|0.30
|1.1963
|1.1963
|1.1729
|-599.10
|15115.15
|684
|2005.12.12 14:36
|s/l
|340
|0.30
|1.1969
|1.1969
|1.1735
|-599.10
|14516.05
|685
|2005.12.14 03:15
|s/l
|341
|0.30
|1.2019
|1.2019
|1.1785
|-598.65
|13917.40
|686
|2005.12.14 14:31
|s/l
|343
|0.30
|1.2052
|1.2052
|1.1818
|-599.10
|13318.30
|687
|2005.12.16 11:00
|sell
|344
|0.30
|1.2006
|1.2206
|1.1972
|688
|2005.12.16 14:54
|t/p
|344
|0.30
|1.1972
|1.2206
|1.1972
|102.00
|13420.30
|689
|2005.12.23 14:30
|buy
|345
|0.30
|1.1839
|1.1639
|1.1873
|690
|2005.12.23 16:33
|t/p
|345
|0.30
|1.1873
|1.1639
|1.1873
|102.00
|13522.30
|691
|2005.12.27 11:00
|sell
|346
|0.30
|1.1868
|1.2068
|1.1834
|692
|2005.12.27 20:58
|t/p
|346
|0.30
|1.1834
|1.2068
|1.1834
|102.00
|13624.30
|693
|2005.12.28 09:45
|sell
|347
|0.30
|1.1912
|1.2112
|1.1878
|694
|2005.12.28 11:55
|sell
|348
|0.30
|1.1917
|1.2117
|1.1883
|695
|2005.12.28 17:54
|t/p
|348
|0.30
|1.1883
|1.2117
|1.1883
|102.00
|13726.30
|696
|2005.12.28 17:54
|t/p
|347
|0.30
|1.1878
|1.2112
|1.1878
|102.00
|13828.30
|697
|2005.12.30 15:00
|buy
|349
|0.30
|1.1795
|1.1595
|1.1829
|698
|2005.12.30 15:08
|buy
|350
|0.30
|1.1790
|1.1590
|1.1824
|699
|2005.12.30 15:16
|buy
|351
|0.30
|1.1784
|1.1584
|1.1818
|700
|2005.12.30 17:20
|t/p
|351
|0.30
|1.1818
|1.1584
|1.1818
|102.00
|13930.30
|701
|2005.12.30 17:21
|t/p
|350
|0.30
|1.1824
|1.1590
|1.1824
|102.00
|14032.30
|702
|2005.12.30 17:26
|t/p
|349
|0.30
|1.1829
|1.1595
|1.1829
|102.00
|14134.30
|703
|2006.01.03 09:06
|sell
|352
|0.30
|1.1900
|1.2100
|1.1866
|704
|2006.01.03 10:14
|t/p
|352
|0.30
|1.1866
|1.2100
|1.1866
|102.00
|14236.30
|705
|2006.01.06 15:40
|sell
|353
|0.30
|1.2133
|1.2333
|1.2099
|706
|2006.01.06 16:00
|sell
|354
|0.30
|1.2153
|1.2353
|1.2119
|707
|2006.01.06 16:02
|sell
|355
|0.30
|1.2159
|1.2359
|1.2125
|708
|2006.01.06 16:11
|sell
|356
|0.30
|1.2164
|1.2364
|1.2130
|709
|2006.01.06 17:12
|t/p
|356
|0.30
|1.2130
|1.2364
|1.2130
|102.00
|14338.30
|710
|2006.01.09 08:25
|t/p
|355
|0.30
|1.2125
|1.2359
|1.2125
|102.45
|14440.75
|711
|2006.01.09 08:25
|t/p
|354
|0.30
|1.2119
|1.2353
|1.2119
|102.45
|14543.20
|712
|2006.01.09 09:36
|t/p
|353
|0.30
|1.2099
|1.2333
|1.2099
|102.45
|14645.65
|713
|2006.01.09 11:08
|buy
|357
|0.30
|1.2093
|1.1893
|1.2127
|714
|2006.01.09 11:30
|buy
|358
|0.30
|1.2086
|1.1886
|1.2120
|715
|2006.01.09 12:06
|buy
|359
|0.30
|1.2080
|1.1880
|1.2114
|716
|2006.01.09 12:06
|buy
|360
|0.30
|1.2075
|1.1875
|1.2109
|717
|2006.01.11 15:36
|t/p
|360
|0.30
|1.2109
|1.1875
|1.2109
|99.90
|14745.55
|718
|2006.01.11 15:52
|t/p
|359
|0.30
|1.2114
|1.1880
|1.2114
|99.90
|14845.45
|719
|2006.01.11 16:40
|sell
|361
|0.30
|1.2106
|1.2306
|1.2072
|720
|2006.01.11 17:48
|t/p
|358
|0.30
|1.2120
|1.1886
|1.2120
|99.90
|14945.35
|721
|2006.01.11 17:55
|t/p
|357
|0.30
|1.2127
|1.1893
|1.2127
|99.90
|15045.25
|722
|2006.01.12 15:01
|t/p
|361
|0.30
|1.2072
|1.2306
|1.2072
|103.35
|15148.60
|723
|2006.01.17 08:30
|sell
|362
|0.30
|1.2133
|1.2333
|1.2099
|724
|2006.01.17 09:01
|sell
|363
|0.30
|1.2138
|1.2338
|1.2104
|725
|2006.01.17 10:51
|t/p
|363
|0.30
|1.2104
|1.2338
|1.2104
|102.00
|15250.60
|726
|2006.01.17 12:12
|t/p
|362
|0.30
|1.2099
|1.2333
|1.2099
|102.00
|15352.60
|727
|2006.01.17 14:05
|buy
|364
|0.30
|1.2080
|1.1880
|1.2114
|728
|2006.01.17 14:48
|buy
|365
|0.30
|1.2074
|1.1874
|1.2108
|729
|2006.01.17 14:52
|buy
|366
|0.30
|1.2069
|1.1869
|1.2103
|730
|2006.01.17 15:14
|buy
|367
|0.30
|1.2064
|1.1864
|1.2098
|731
|2006.01.17 16:03
|buy
|368
|0.30
|1.2057
|1.1857
|1.2091
|732
|2006.01.17 20:32
|t/p
|368
|0.30
|1.2091
|1.1857
|1.2091
|102.00
|15454.60
|733
|2006.01.17 21:19
|t/p
|367
|0.30
|1.2098
|1.1864
|1.2098
|102.00
|15556.60
|734
|2006.01.17 21:28
|t/p
|366
|0.30
|1.2103
|1.1869
|1.2103
|102.00
|15658.60
|735
|2006.01.17 23:23
|t/p
|365
|0.30
|1.2108
|1.1874
|1.2108
|102.00
|15760.60
|736
|2006.01.17 23:24
|t/p
|364
|0.30
|1.2114
|1.1880
|1.2114
|102.00
|15862.60
|737
|2006.01.18 11:18
|sell
|369
|0.30
|1.2120
|1.2320
|1.2086
|738
|2006.01.18 11:41
|sell
|370
|0.30
|1.2125
|1.2325
|1.2091
|739
|2006.01.18 14:45
|sell
|371
|0.30
|1.2140
|1.2340
|1.2106
|740
|2006.01.18 14:45
|sell
|372
|0.30
|1.2145
|1.2345
|1.2111
|741
|2006.01.18 16:14
|t/p
|372
|0.30
|1.2111
|1.2345
|1.2111
|102.00
|15964.60
|742
|2006.01.18 16:14
|t/p
|371
|0.30
|1.2106
|1.2340
|1.2106
|102.00
|16066.60
|743
|2006.01.18 16:15
|buy
|373
|0.30
|1.2107
|1.1907
|1.2141
|744
|2006.01.18 17:41
|t/p
|370
|0.30
|1.2091
|1.2325
|1.2091
|102.00
|16168.60
|745
|2006.01.18 17:41
|t/p
|369
|0.30
|1.2086
|1.2320
|1.2086
|102.00
|16270.60
|746
|2006.01.19 14:34
|buy
|374
|0.30
|1.2058
|1.1858
|1.2092
|747
|2006.01.19 16:09
|t/p
|374
|0.30
|1.2092
|1.1858
|1.2092
|102.00
|16372.60
|748
|2006.01.20 22:41
|t/p
|373
|0.30
|1.2141
|1.1907
|1.2141
|97.80
|16470.40
|749
|2006.01.25 11:43
|sell
|375
|0.30
|1.2303
|1.2503
|1.2269
|750
|2006.01.25 12:57
|sell
|376
|0.30
|1.2308
|1.2508
|1.2274
|751
|2006.01.25 14:33
|t/p
|376
|0.30
|1.2274
|1.2508
|1.2274
|102.00
|16572.40
|752
|2006.01.25 14:44
|t/p
|375
|0.30
|1.2269
|1.2503
|1.2269
|102.00
|16674.40
|753
|2006.01.25 16:58
|buy
|377
|0.30
|1.2263
|1.2063
|1.2297
|754
|2006.01.30 14:26
|s/l
|377
|0.30
|1.2063
|1.2063
|1.2297
|-605.25
|16069.15
|755
|2006.02.01 13:35
|buy
|378
|0.30
|1.2101
|1.1901
|1.2135
|756
|2006.02.01 14:14
|buy
|379
|0.30
|1.2095
|1.1895
|1.2129
|757
|2006.02.01 14:17
|buy
|380
|0.30
|1.2090
|1.1890
|1.2124
|758
|2006.02.01 14:22
|buy
|381
|0.30
|1.2084
|1.1884
|1.2118
|759
|2006.02.03 16:00
|buy
|382
|0.30
|1.1994
|1.1794
|1.2028
|760
|2006.02.03 16:21
|buy
|383
|0.30
|1.1989
|1.1789
|1.2023
|761
|2006.02.03 17:34
|t/p
|383
|0.30
|1.2023
|1.1789
|1.2023
|102.00
|16171.15
|762
|2006.02.03 17:37
|t/p
|382
|0.30
|1.2028
|1.1794
|1.2028
|102.00
|16273.15
|763
|2006.02.10 16:54
|s/l
|378
|0.30
|1.1901
|1.1901
|1.2135
|-611.55
|15661.60
|764
|2006.02.10 21:31
|s/l
|379
|0.30
|1.1895
|1.1895
|1.2129
|-611.55
|15050.05
|765
|2006.02.13 01:16
|s/l
|380
|0.30
|1.1890
|1.1890
|1.2124
|-612.60
|14437.45
|766
|2006.02.13 10:25
|s/l
|381
|0.30
|1.1884
|1.1884
|1.2118
|-612.60
|13824.85
|767
|2006.02.14 16:59
|buy
|384
|0.30
|1.1872
|1.1672
|1.1906
|768
|2006.02.14 17:33
|t/p
|384
|0.30
|1.1906
|1.1672
|1.1906
|102.00
|13926.85
|769
|2006.02.16 12:15
|buy
|385
|0.30
|1.1859
|1.1659
|1.1893
|770
|2006.02.16 21:55
|t/p
|385
|0.30
|1.1893
|1.1659
|1.1893
|102.00
|14028.85
|771
|2006.02.22 12:56
|buy
|386
|0.30
|1.1881
|1.1681
|1.1915
|772
|2006.02.22 14:19
|buy
|387
|0.30
|1.1869
|1.1669
|1.1903
|773
|2006.02.22 17:44
|t/p
|387
|0.30
|1.1903
|1.1669
|1.1903
|102.00
|14130.85
|774
|2006.02.22 18:40
|t/p
|386
|0.30
|1.1915
|1.1681
|1.1915
|102.00
|14232.85
|775
|2006.02.23 11:30
|sell
|388
|0.30
|1.1934
|1.2134
|1.1900
|776
|2006.02.23 11:39
|sell
|389
|0.30
|1.1940
|1.2140
|1.1906
|777
|2006.02.23 13:00
|sell
|390
|0.30
|1.1954
|1.2154
|1.1920
|778
|2006.02.23 15:56
|t/p
|390
|0.30
|1.1920
|1.2154
|1.1920
|102.00
|14334.85
|779
|2006.02.23 16:33
|t/p
|389
|0.30
|1.1906
|1.2140
|1.1906
|102.00
|14436.85
|780
|2006.02.24 09:13
|t/p
|388
|0.30
|1.1900
|1.2134
|1.1900
|102.45
|14539.30
|781
|2006.02.24 11:53
|buy
|391
|0.30
|1.1890
|1.1690
|1.1924
|782
|2006.02.28 16:06
|sell
|392
|0.30
|1.1899
|1.2099
|1.1865
|783
|2006.02.28 16:12
|sell
|393
|0.30
|1.1905
|1.2105
|1.1871
|784
|2006.02.28 16:19
|sell
|394
|0.30
|1.1910
|1.2110
|1.1876
|785
|2006.02.28 16:23
|sell
|395
|0.30
|1.1915
|1.2115
|1.1881
|786
|2006.02.28 16:25
|t/p
|391
|0.30
|1.1924
|1.1690
|1.1924
|99.90
|14639.20
|787
|2006.03.02 14:45
|sell
|396
|0.30
|1.1954
|1.2154
|1.1920
|788
|2006.03.02 14:46
|sell
|397
|0.30
|1.1959
|1.2159
|1.1925
|789
|2006.03.07 10:20
|t/p
|397
|0.30
|1.1925
|1.2159
|1.1925
|103.35
|14742.55
|790
|2006.03.07 10:32
|t/p
|396
|0.30
|1.1920
|1.2154
|1.1920
|103.35
|14845.90
|791
|2006.03.07 16:43
|t/p
|395
|0.30
|1.1881
|1.2115
|1.1881
|105.15
|14951.05
|792
|2006.03.07 19:58
|t/p
|394
|0.30
|1.1876
|1.2110
|1.1876
|105.15
|15056.20
|793
|2006.03.07 20:06
|t/p
|393
|0.30
|1.1871
|1.2105
|1.1871
|105.15
|15161.35
|794
|2006.03.10 15:37
|t/p
|392
|0.30
|1.1865
|1.2099
|1.1865
|107.40
|15268.75
|795
|2006.03.16 14:31
|sell
|398
|0.30
|1.2092
|1.2292
|1.2058
|796
|2006.03.16 14:31
|sell
|399
|0.30
|1.2098
|1.2298
|1.2064
|797
|2006.03.16 14:33
|sell
|400
|0.30
|1.2103
|1.2303
|1.2069
|798
|2006.03.16 14:34
|sell
|401
|0.30
|1.2108
|1.2308
|1.2074
|799
|2006.03.22 11:03
|t/p
|401
|0.30
|1.2074
|1.2308
|1.2074
|103.80
|15372.55
|800
|2006.03.22 11:05
|t/p
|400
|0.30
|1.2069
|1.2303
|1.2069
|103.80
|15476.35
|801
|2006.03.23 01:56
|t/p
|399
|0.30
|1.2064
|1.2298
|1.2064
|105.15
|15581.50
|802
|2006.03.23 01:57
|t/p
|398
|0.30
|1.2058
|1.2292
|1.2058
|105.15
|15686.65
|803
|2006.03.28 11:30
|sell
|402
|0.30
|1.2058
|1.2258
|1.2024
|804
|2006.03.28 11:35
|sell
|403
|0.30
|1.2066
|1.2266
|1.2032
|805
|2006.03.28 13:58
|sell
|404
|0.30
|1.2071
|1.2271
|1.2037
|806
|2006.03.28 13:58
|sell
|405
|0.30
|1.2076
|1.2276
|1.2042
|807
|2006.03.28 15:22
|sell
|406
|0.30
|1.2085
|1.2285
|1.2051
|808
|2006.03.28 15:24
|sell
|407
|0.30
|1.2090
|1.2290
|1.2056
|809
|2006.03.28 15:26
|sell
|408
|0.30
|1.2095
|1.2295
|1.2061
|810
|2006.03.28 15:29
|sell
|409
|0.30
|1.2100
|1.2300
|1.2066
|811
|2006.03.28 17:20
|t/p
|409
|0.30
|1.2066
|1.2300
|1.2066
|102.00
|15788.65
|812
|2006.03.28 17:32
|t/p
|408
|0.30
|1.2061
|1.2295
|1.2061
|102.00
|15890.65
|813
|2006.03.28 21:18
|t/p
|407
|0.30
|1.2056
|1.2290
|1.2056
|102.00
|15992.65
|814
|2006.03.28 21:18
|t/p
|406
|0.30
|1.2051
|1.2285
|1.2051
|102.00
|16094.65
|815
|2006.03.28 21:18
|t/p
|405
|0.30
|1.2042
|1.2276
|1.2042
|102.00
|16196.65
|816
|2006.03.28 21:21
|t/p
|404
|0.30
|1.2037
|1.2271
|1.2037
|102.00
|16298.65
|817
|2006.03.28 21:21
|t/p
|403
|0.30
|1.2032
|1.2266
|1.2032
|102.00
|16400.65
|818
|2006.03.28 21:22
|t/p
|402
|0.30
|1.2024
|1.2258
|1.2024
|102.00
|16502.65
|819
|2006.04.06 10:45
|sell
|410
|0.30
|1.2308
|1.2508
|1.2274
|820
|2006.04.06 10:58
|sell
|411
|0.30
|1.2315
|1.2515
|1.2281
|821
|2006.04.06 14:41
|t/p
|411
|0.30
|1.2281
|1.2515
|1.2281
|102.00
|16604.65
|822
|2006.04.06 14:43
|t/p
|410
|0.30
|1.2274
|1.2508
|1.2274
|102.00
|16706.65
|823
|2006.04.11 09:30
|sell
|412
|0.30
|1.2136
|1.2336
|1.2102
|824
|2006.04.11 14:20
|t/p
|412
|0.30
|1.2102
|1.2336
|1.2102
|102.00
|16808.65
|825
|2006.04.12 15:42
|buy
|413
|0.30
|1.2111
|1.1911
|1.2145
|826
|2006.04.13 15:52
|buy
|414
|0.30
|1.2081
|1.1881
|1.2115
|827
|2006.04.13 19:47
|t/p
|414
|0.30
|1.2115
|1.1881
|1.2115
|102.00
|16910.65
|828
|2006.04.17 02:06
|t/p
|413
|0.30
|1.2145
|1.1911
|1.2145
|96.75
|17007.40
|829
|2006.04.20 14:38
|buy
|415
|0.30
|1.2321
|1.2121
|1.2355
|830
|2006.04.21 16:35
|sell
|416
|0.30
|1.2338
|1.2538
|1.2304
|831
|2006.04.21 16:37
|sell
|417
|0.30
|1.2343
|1.2543
|1.2309
|832
|2006.04.21 16:38
|sell
|418
|0.30
|1.2350
|1.2550
|1.2316
|833
|2006.04.21 16:39
|t/p
|415
|0.30
|1.2355
|1.2121
|1.2355
|100.95
|17108.35
|834
|2006.04.21 16:39
|sell
|419
|0.30
|1.2355
|1.2555
|1.2321
|835
|2006.04.21 19:02
|t/p
|419
|0.30
|1.2321
|1.2555
|1.2321
|102.00
|17210.35
|836
|2006.04.27 16:47
|s/l
|416
|0.30
|1.2538
|1.2538
|1.2304
|-597.30
|16613.05
|837
|2006.04.27 16:48
|s/l
|417
|0.30
|1.2543
|1.2543
|1.2309
|-597.30
|16015.75
|838
|2006.04.28 08:28
|s/l
|418
|0.30
|1.2550
|1.2550
|1.2316
|-596.85
|15418.90
|839
|2006.05.02 14:10
|sell
|420
|0.30
|1.2639
|1.2839
|1.2605
|840
|2006.05.03 08:34
|sell
|421
|0.30
|1.2664
|1.2864
|1.2630
|841
|2006.05.03 09:52
|t/p
|421
|0.30
|1.2630
|1.2864
|1.2630
|102.00
|15520.90
|842
|2006.05.03 16:01
|t/p
|420
|0.30
|1.2605
|1.2839
|1.2605
|102.45
|15623.35
|843
|2006.05.04 10:09
|buy
|422
|0.30
|1.2592
|1.2392
|1.2626
|844
|2006.05.04 10:13
|buy
|423
|0.30
|1.2587
|1.2387
|1.2621
|845
|2006.05.04 10:35
|buy
|424
|0.30
|1.2582
|1.2382
|1.2616
|846
|2006.05.04 10:50
|buy
|425
|0.30
|1.2576
|1.2376
|1.2610
|847
|2006.05.04 14:33
|t/p
|425
|0.30
|1.2610
|1.2376
|1.2610
|102.00
|15725.35
|848
|2006.05.04 14:33
|t/p
|424
|0.30
|1.2616
|1.2382
|1.2616
|102.00
|15827.35
|849
|2006.05.04 14:34
|t/p
|423
|0.30
|1.2621
|1.2387
|1.2621
|102.00
|15929.35
|850
|2006.05.04 14:34
|t/p
|422
|0.30
|1.2626
|1.2392
|1.2626
|102.00
|16031.35
|851
|2006.05.11 09:28
|buy
|426
|0.30
|1.2714
|1.2514
|1.2748
|852
|2006.05.11 09:29
|buy
|427
|0.30
|1.2709
|1.2509
|1.2743
|853
|2006.05.11 14:30
|t/p
|427
|0.30
|1.2743
|1.2509
|1.2743
|102.00
|16133.35
|854
|2006.05.11 14:31
|t/p
|426
|0.30
|1.2748
|1.2514
|1.2748
|102.00
|16235.35
|855
|2006.05.15 13:46
|buy
|428
|0.30
|1.2820
|1.2620
|1.2854
|856
|2006.05.15 15:00
|t/p
|428
|0.30
|1.2854
|1.2620
|1.2854
|102.00
|16337.35
|857
|2006.05.15 15:27
|buy
|429
|0.30
|1.2809
|1.2609
|1.2843
|858
|2006.05.15 16:41
|t/p
|429
|0.30
|1.2843
|1.2609
|1.2843
|102.00
|16439.35
|859
|2006.05.19 14:29
|buy
|430
|0.30
|1.2748
|1.2548
|1.2782
|860
|2006.05.19 14:35
|buy
|431
|0.30
|1.2743
|1.2543
|1.2777
|861
|2006.05.19 14:59
|buy
|432
|0.30
|1.2737
|1.2537
|1.2771
|862
|2006.05.19 15:00
|buy
|433
|0.30
|1.2729
|1.2529
|1.2763
|863
|2006.05.19 15:04
|buy
|434
|0.30
|1.2724
|1.2524
|1.2758
|864
|2006.05.19 15:04
|buy
|435
|0.30
|1.2718
|1.2518
|1.2752
|865
|2006.05.19 16:26
|buy
|436
|0.30
|1.2713
|1.2513
|1.2747
|866
|2006.05.19 17:57
|t/p
|436
|0.30
|1.2747
|1.2513
|1.2747
|102.00
|16541.35
|867
|2006.05.19 17:58
|t/p
|435
|0.30
|1.2752
|1.2518
|1.2752
|102.00
|16643.35
|868
|2006.05.19 18:58
|t/p
|434
|0.30
|1.2758
|1.2524
|1.2758
|102.00
|16745.35
|869
|2006.05.19 19:20
|t/p
|433
|0.30
|1.2763
|1.2529
|1.2763
|102.00
|16847.35
|870
|2006.05.19 19:55
|t/p
|432
|0.30
|1.2771
|1.2537
|1.2771
|102.00
|16949.35
|871
|2006.05.19 20:42
|t/p
|431
|0.30
|1.2777
|1.2543
|1.2777
|102.00
|17051.35
|872
|2006.05.19 22:31
|t/p
|430
|0.30
|1.2782
|1.2548
|1.2782
|102.00
|17153.35