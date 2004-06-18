|Simbolo
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Periodo
|15 Minuti (M15) 2004.06.17 11:45 - 2006.05.23 01:45
|Modello
|Ogni tick (sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi con interpolazione frattale di ogni tick)
|Parametri
|MA_length=10; MA_timeframe=30; MAtype=0; Percent=0.3; TradeOnFriday=1; slip=100; Lots=0.1; TakeProfit=15; Stoploss=200; Fast_Period=23; Fast_Price=1; Slow_Period=84; Slow_Price=1; DivergenceLimit=0.002; Use_V63D_Divergence=true; PipStep=15; IncreasementType=0.4; DVLimit=10; PipsGoal=500; PipsLoss=500; GMT=2; DST=0; OpeningHour=0; ClosingHour=23; writelog=0;
|Barre sotto esame
|47894
|Ticks adoperati per il modello
|1916552
|Qualita' del modello
|66.49%
|Deposito iniziale
|10000.00
|Profitto totale netto
|-948.95
|Profitto lordo
|4450.40
|Perdita lorda
|-5399.35
|Fattore di profitto (profit factor)
|0.82
|Ricompensa attesa
|-2.92
|Drawdown assoluto
|1082.10
|Drawdown massimo (%)
|1252.00 (12.3%)
|Operazioni totali
|325
|Posizioni al ribasso (vincite %)
|187 (90.37%)
|Posizioni al rialzo (vincite %)
|138 (93.48%)
|Operazioni con profitto (% del totale)
|298 (91.69%)
|Operazioni in perdita (% del totale)
|27 (8.31%)
|Il piu' grande
|operazione con profito
|17.10
|operazione in perdita
|-202.45
|Media
|operazione con profito
|14.93
|operazione in perdita
|-199.98
|Massimo
|vincite consecutive (profitto in denaro)
|71 (1049.90)
|perdite consecutive (perdita in denaro)
|2 (-404.20)
|Massimale
|profitto consecutivo (numero delle vincite)
|1049.90 (71)
|perdita consecutiva (numero delle perdite)
|-404.20 (2)
|Media
|vincite consecutive
|15
|perdite consecutive
|1
|#
|Data/Orario
|Tipo
|Ordine
|Lotti
|Prezzo
|Stop Loss
|Take profit
|Profitto
|Saldo
|1
|2004.06.18 14:30
|sell
|1
|0.10
|1.2062
|1.2262
|1.2047
|2
|2004.06.18 15:15
|sell
|2
|0.10
|1.2083
|1.2283
|1.2068
|3
|2004.06.18 15:40
|sell
|3
|0.10
|1.2109
|1.2309
|1.2094
|4
|2004.06.21 10:17
|t/p
|3
|0.10
|1.2094
|1.2309
|1.2094
|15.15
|10015.15
|5
|2004.06.23 16:43
|t/p
|2
|0.10
|1.2068
|1.2283
|1.2068
|15.45
|10030.60
|6
|2004.06.24 03:21
|t/p
|1
|0.10
|1.2047
|1.2262
|1.2047
|15.90
|10046.50
|7
|2004.06.24 10:45
|sell
|4
|0.10
|1.2122
|1.2322
|1.2107
|8
|2004.06.24 12:20
|t/p
|4
|0.10
|1.2107
|1.2322
|1.2107
|15.00
|10061.50
|9
|2004.06.24 14:31
|sell
|5
|0.10
|1.2149
|1.2349
|1.2134
|10
|2004.06.25 09:03
|t/p
|5
|0.10
|1.2134
|1.2349
|1.2134
|15.15
|10076.65
|11
|2004.06.28 15:00
|sell
|6
|0.10
|1.2214
|1.2414
|1.2199
|12
|2004.06.28 16:29
|t/p
|6
|0.10
|1.2199
|1.2414
|1.2199
|15.00
|10091.65
|13
|2004.06.30 11:55
|sell
|7
|0.10
|1.2134
|1.2334
|1.2119
|14
|2004.06.30 12:35
|sell
|8
|0.10
|1.2149
|1.2349
|1.2134
|15
|2004.07.02 15:30
|sell
|9
|0.10
|1.2284
|1.2484
|1.2269
|16
|2004.07.05 00:19
|s/l
|7
|0.10
|1.2334
|1.2334
|1.2119
|-199.25
|9892.40
|17
|2004.07.06 12:03
|t/p
|9
|0.10
|1.2269
|1.2484
|1.2269
|15.30
|9907.70
|18
|2004.07.07 07:50
|sell
|10
|0.10
|1.2342
|1.2542
|1.2327
|19
|2004.07.07 07:50
|s/l
|8
|0.10
|1.2349
|1.2349
|1.2134
|-198.95
|9708.75
|20
|2004.07.07 07:55
|sell
|11
|0.10
|1.2360
|1.2560
|1.2345
|21
|2004.07.07 09:00
|t/p
|11
|0.10
|1.2345
|1.2560
|1.2345
|15.00
|9723.75
|22
|2004.07.13 14:43
|t/p
|10
|0.10
|1.2327
|1.2542
|1.2327
|15.90
|9739.65
|23
|2004.07.13 15:15
|buy
|12
|0.10
|1.2326
|1.2126
|1.2341
|24
|2004.07.14 00:31
|t/p
|12
|0.10
|1.2341
|1.2126
|1.2341
|14.65
|9754.30
|25
|2004.07.16 16:15
|sell
|13
|0.10
|1.2443
|1.2643
|1.2428
|26
|2004.07.19 10:48
|t/p
|13
|0.10
|1.2428
|1.2643
|1.2428
|15.15
|9769.45
|27
|2004.07.20 13:51
|buy
|14
|0.10
|1.2386
|1.2186
|1.2401
|28
|2004.07.20 14:27
|buy
|15
|0.10
|1.2371
|1.2171
|1.2386
|29
|2004.07.21 14:57
|buy
|16
|0.10
|1.2274
|1.2074
|1.2289
|30
|2004.07.21 15:15
|t/p
|16
|0.10
|1.2289
|1.2074
|1.2289
|15.00
|9784.45
|31
|2004.07.23 11:39
|s/l
|14
|0.10
|1.2186
|1.2186
|1.2401
|-201.75
|9582.70
|32
|2004.07.23 12:54
|s/l
|15
|0.10
|1.2171
|1.2171
|1.2386
|-201.75
|9380.95
|33
|2004.07.27 16:00
|buy
|17
|0.10
|1.2124
|1.1924
|1.2139
|34
|2004.07.27 17:00
|buy
|18
|0.10
|1.2067
|1.1867
|1.2082
|35
|2004.07.27 17:35
|buy
|19
|0.10
|1.2040
|1.1840
|1.2055
|36
|2004.07.27 17:45
|t/p
|19
|0.10
|1.2055
|1.1840
|1.2055
|15.00
|9395.95
|37
|2004.07.29 08:23
|t/p
|18
|0.10
|1.2082
|1.1867
|1.2082
|13.60
|9409.55
|38
|2004.07.29 11:50
|buy
|20
|0.10
|1.2014
|1.1814
|1.2029
|39
|2004.07.29 12:05
|t/p
|20
|0.10
|1.2029
|1.1814
|1.2029
|15.00
|9424.55
|40
|2004.07.30 19:15
|buy
|21
|0.10
|1.2012
|1.1812
|1.2027
|41
|2004.07.30 20:32
|t/p
|21
|0.10
|1.2027
|1.1812
|1.2027
|15.00
|9439.55
|42
|2004.08.06 14:45
|t/p
|17
|0.10
|1.2139
|1.1924
|1.2139
|10.80
|9450.35
|43
|2004.08.10 21:30
|buy
|22
|0.10
|1.2241
|1.2041
|1.2256
|44
|2004.08.10 23:29
|buy
|23
|0.10
|1.2224
|1.2024
|1.2239
|45
|2004.08.11 07:57
|t/p
|23
|0.10
|1.2239
|1.2024
|1.2239
|14.65
|9465.00
|46
|2004.08.12 10:11
|t/p
|22
|0.10
|1.2256
|1.2041
|1.2256
|13.60
|9478.60
|47
|2004.08.13 15:45
|sell
|24
|0.10
|1.2327
|1.2527
|1.2312
|48
|2004.08.13 16:37
|sell
|25
|0.10
|1.2343
|1.2543
|1.2328
|49
|2004.08.16 17:28
|t/p
|25
|0.10
|1.2328
|1.2543
|1.2328
|15.15
|9493.75
|50
|2004.08.17 15:41
|t/p
|24
|0.10
|1.2312
|1.2527
|1.2312
|15.30
|9509.05
|51
|2004.08.20 14:00
|buy
|26
|0.10
|1.2302
|1.2102
|1.2317
|52
|2004.08.20 14:12
|buy
|27
|0.10
|1.2287
|1.2087
|1.2302
|53
|2004.08.20 14:50
|t/p
|27
|0.10
|1.2302
|1.2087
|1.2302
|15.00
|9524.05
|54
|2004.08.20 16:13
|t/p
|26
|0.10
|1.2317
|1.2102
|1.2317
|15.00
|9539.05
|55
|2004.08.26 14:34
|sell
|28
|0.10
|1.2113
|1.2313
|1.2098
|56
|2004.08.26 14:35
|t/p
|28
|0.10
|1.2098
|1.2313
|1.2098
|15.00
|9554.05
|57
|2004.08.27 15:55
|buy
|29
|0.10
|1.2050
|1.1850
|1.2065
|58
|2004.08.27 15:55
|t/p
|29
|0.10
|1.2065
|1.1850
|1.2065
|15.00
|9569.05
|59
|2004.08.27 15:55
|buy
|30
|0.10
|1.2050
|1.1850
|1.2065
|60
|2004.08.27 15:58
|t/p
|30
|0.10
|1.2065
|1.1850
|1.2065
|15.00
|9584.05
|61
|2004.08.27 15:59
|buy
|31
|0.10
|1.2051
|1.1851
|1.2066
|62
|2004.08.27 15:59
|t/p
|31
|0.10
|1.2066
|1.1851
|1.2066
|15.00
|9599.05
|63
|2004.08.27 15:59
|buy
|32
|0.10
|1.2049
|1.1849
|1.2064
|64
|2004.08.30 18:40
|t/p
|32
|0.10
|1.2064
|1.1849
|1.2064
|14.65
|9613.70
|65
|2004.09.03 15:30
|buy
|33
|0.10
|1.2089
|1.1889
|1.2104
|66
|2004.09.03 16:00
|t/p
|33
|0.10
|1.2104
|1.1889
|1.2104
|15.00
|9628.70
|67
|2004.09.03 16:00
|buy
|34
|0.10
|1.2112
|1.1912
|1.2127
|68
|2004.09.03 16:00
|buy
|35
|0.10
|1.2097
|1.1897
|1.2112
|69
|2004.09.08 16:48
|t/p
|35
|0.10
|1.2112
|1.1897
|1.2112
|13.95
|9642.65
|70
|2004.09.08 16:53
|t/p
|34
|0.10
|1.2127
|1.1912
|1.2127
|13.95
|9656.60
|71
|2004.09.08 18:15
|sell
|36
|0.10
|1.2163
|1.2363
|1.2148
|72
|2004.09.08 20:15
|sell
|37
|0.10
|1.2185
|1.2385
|1.2170
|73
|2004.09.09 15:23
|t/p
|37
|0.10
|1.2170
|1.2385
|1.2170
|15.45
|9672.05
|74
|2004.09.09 23:51
|sell
|38
|0.10
|1.2232
|1.2432
|1.2217
|75
|2004.09.10 11:35
|t/p
|38
|0.10
|1.2217
|1.2432
|1.2217
|15.15
|9687.20
|76
|2004.09.10 15:30
|sell
|39
|0.10
|1.2283
|1.2483
|1.2268
|77
|2004.09.10 16:52
|sell
|40
|0.10
|1.2304
|1.2504
|1.2289
|78
|2004.09.10 16:55
|t/p
|40
|0.10
|1.2289
|1.2504
|1.2289
|15.00
|9702.20
|79
|2004.09.10 20:54
|t/p
|39
|0.10
|1.2268
|1.2483
|1.2268
|15.00
|9717.20
|80
|2004.09.14 17:22
|sell
|41
|0.10
|1.2291
|1.2491
|1.2276
|81
|2004.09.14 17:44
|t/p
|41
|0.10
|1.2276
|1.2491
|1.2276
|15.00
|9732.20
|82
|2004.09.15 16:57
|t/p
|36
|0.10
|1.2148
|1.2363
|1.2148
|16.05
|9748.25
|83
|2004.09.15 17:10
|buy
|42
|0.10
|1.2151
|1.1951
|1.2166
|84
|2004.09.16 14:30
|t/p
|42
|0.10
|1.2166
|1.1951
|1.2166
|13.95
|9762.20
|85
|2004.09.16 19:14
|sell
|43
|0.10
|1.2187
|1.2387
|1.2172
|86
|2004.09.17 16:27
|t/p
|43
|0.10
|1.2172
|1.2387
|1.2172
|15.15
|9777.35
|87
|2004.09.21 12:15
|sell
|44
|0.10
|1.2243
|1.2443
|1.2228
|88
|2004.09.22 16:54
|t/p
|44
|0.10
|1.2228
|1.2443
|1.2228
|15.15
|9792.50
|89
|2004.09.23 12:51
|sell
|45
|0.10
|1.2326
|1.2526
|1.2311
|90
|2004.09.23 13:42
|t/p
|45
|0.10
|1.2311
|1.2526
|1.2311
|15.00
|9807.50
|91
|2004.09.24 14:33
|sell
|46
|0.10
|1.2329
|1.2529
|1.2314
|92
|2004.09.24 15:05
|t/p
|46
|0.10
|1.2314
|1.2529
|1.2314
|15.00
|9822.50
|93
|2004.09.24 18:11
|buy
|47
|0.10
|1.2255
|1.2055
|1.2270
|94
|2004.09.24 20:22
|t/p
|47
|0.10
|1.2270
|1.2055
|1.2270
|15.00
|9837.50
|95
|2004.09.30 14:30
|sell
|48
|0.10
|1.2412
|1.2612
|1.2397
|96
|2004.09.30 15:17
|t/p
|48
|0.10
|1.2397
|1.2612
|1.2397
|15.00
|9852.50
|97
|2004.09.30 15:17
|sell
|49
|0.10
|1.2392
|1.2592
|1.2377
|98
|2004.09.30 15:35
|sell
|50
|0.10
|1.2408
|1.2608
|1.2393
|99
|2004.09.30 16:01
|t/p
|50
|0.10
|1.2393
|1.2608
|1.2393
|15.00
|9867.50
|100
|2004.10.04 02:48
|t/p
|49
|0.10
|1.2377
|1.2592
|1.2377
|15.30
|9882.80
|101
|2004.10.04 13:30
|buy
|51
|0.10
|1.2314
|1.2114
|1.2329
|102
|2004.10.04 13:37
|buy
|52
|0.10
|1.2298
|1.2098
|1.2313
|103
|2004.10.05 16:01
|t/p
|52
|0.10
|1.2313
|1.2098
|1.2313
|14.65
|9897.45
|104
|2004.10.08 08:08
|t/p
|51
|0.10
|1.2329
|1.2114
|1.2329
|12.90
|9910.35
|105
|2004.10.13 13:40
|buy
|53
|0.10
|1.2278
|1.2078
|1.2293
|106
|2004.10.13 14:30
|buy
|54
|0.10
|1.2261
|1.2061
|1.2276
|107
|2004.10.13 15:00
|buy
|55
|0.10
|1.2240
|1.2040
|1.2255
|108
|2004.10.13 16:17
|t/p
|55
|0.10
|1.2255
|1.2040
|1.2255
|15.00
|9925.35
|109
|2004.10.13 19:35
|t/p
|54
|0.10
|1.2276
|1.2061
|1.2276
|15.00
|9940.35
|110
|2004.10.13 19:44
|t/p
|53
|0.10
|1.2293
|1.2078
|1.2293
|15.00
|9955.35
|111
|2004.10.13 21:30
|sell
|56
|0.10
|1.2337
|1.2537
|1.2322
|112
|2004.10.14 02:54
|t/p
|56
|0.10
|1.2322
|1.2537
|1.2322
|15.45
|9970.80
|113
|2004.10.15 15:00
|sell
|57
|0.10
|1.2445
|1.2645
|1.2430
|114
|2004.10.15 15:45
|sell
|58
|0.10
|1.2468
|1.2668
|1.2453
|115
|2004.10.15 16:12
|sell
|59
|0.10
|1.2488
|1.2688
|1.2473
|116
|2004.10.15 16:26
|t/p
|59
|0.10
|1.2473
|1.2688
|1.2473
|15.00
|9985.80
|117
|2004.10.15 18:28
|t/p
|58
|0.10
|1.2453
|1.2668
|1.2453
|15.00
|10000.80
|118
|2004.10.20 10:45
|sell
|60
|0.10
|1.2576
|1.2776
|1.2561
|119
|2004.10.21 10:36
|s/l
|57
|0.10
|1.2645
|1.2645
|1.2430
|-199.10
|9801.70
|120
|2004.10.25 02:39
|s/l
|60
|0.10
|1.2776
|1.2776
|1.2561
|-199.25
|9602.45
|121
|2004.10.26 18:47
|buy
|61
|0.10
|1.2737
|1.2537
|1.2752
|122
|2004.10.26 19:27
|t/p
|61
|0.10
|1.2752
|1.2537
|1.2752
|15.00
|9617.45
|123
|2004.10.27 18:00
|buy
|62
|0.10
|1.2724
|1.2524
|1.2739
|124
|2004.10.27 18:11
|buy
|63
|0.10
|1.2707
|1.2507
|1.2722
|125
|2004.10.27 18:45
|t/p
|63
|0.10
|1.2722
|1.2507
|1.2722
|15.00
|9632.45
|126
|2004.10.27 19:01
|buy
|64
|0.10
|1.2708
|1.2508
|1.2723
|127
|2004.10.28 07:00
|t/p
|64
|0.10
|1.2723
|1.2508
|1.2723
|13.95
|9646.40
|128
|2004.10.28 09:03
|t/p
|62
|0.10
|1.2739
|1.2524
|1.2739
|13.95
|9660.35
|129
|2004.10.28 17:07
|sell
|65
|0.10
|1.2751
|1.2951
|1.2736
|130
|2004.10.28 19:41
|t/p
|65
|0.10
|1.2736
|1.2951
|1.2736
|15.00
|9675.35
|131
|2004.10.29 20:00
|sell
|66
|0.10
|1.2791
|1.2991
|1.2776
|132
|2004.11.01 07:20
|t/p
|66
|0.10
|1.2776
|1.2991
|1.2776
|15.15
|9690.50
|133
|2004.11.03 13:50
|sell
|67
|0.10
|1.2747
|1.2947
|1.2732
|134
|2004.11.03 15:25
|sell
|68
|0.10
|1.2791
|1.2991
|1.2776
|135
|2004.11.04 13:05
|sell
|69
|0.10
|1.2864
|1.3064
|1.2849
|136
|2004.11.05 11:17
|t/p
|69
|0.10
|1.2849
|1.3064
|1.2849
|15.15
|9705.65
|137
|2004.11.05 14:33
|t/p
|68
|0.10
|1.2776
|1.2991
|1.2776
|15.60
|9721.25
|138
|2004.11.05 17:42
|s/l
|67
|0.10
|1.2947
|1.2947
|1.2732
|-199.40
|9521.85
|139
|2004.11.05 18:00
|sell
|70
|0.10
|1.2936
|1.3136
|1.2921
|140
|2004.11.05 18:57
|t/p
|70
|0.10
|1.2921
|1.3136
|1.2921
|15.00
|9536.85
|141
|2004.11.05 19:10
|sell
|71
|0.10
|1.2931
|1.3131
|1.2916
|142
|2004.11.08 14:15
|t/p
|71
|0.10
|1.2916
|1.3131
|1.2916
|15.15
|9552.00
|143
|2004.11.10 12:15
|sell
|72
|0.10
|1.2957
|1.3157
|1.2942
|144
|2004.11.10 13:12
|sell
|73
|0.10
|1.2972
|1.3172
|1.2957
|145
|2004.11.10 14:31
|t/p
|73
|0.10
|1.2957
|1.3172
|1.2957
|15.00
|9567.00
|146
|2004.11.10 15:15
|t/p
|72
|0.10
|1.2942
|1.3157
|1.2942
|15.00
|9582.00
|147
|2004.11.10 19:02
|buy
|74
|0.10
|1.2878
|1.2678
|1.2893
|148
|2004.11.10 20:15
|t/p
|74
|0.10
|1.2893
|1.2678
|1.2893
|15.00
|9597.00
|149
|2004.11.12 18:30
|sell
|75
|0.10
|1.2969
|1.3169
|1.2954
|150
|2004.11.12 20:07
|sell
|76
|0.10
|1.2986
|1.3186
|1.2971
|151
|2004.11.15 02:03
|t/p
|76
|0.10
|1.2971
|1.3186
|1.2971
|15.15
|9612.15
|152
|2004.11.15 09:23
|t/p
|75
|0.10
|1.2954
|1.3169
|1.2954
|15.15
|9627.30
|153
|2004.11.17 11:30
|sell
|77
|0.10
|1.3032
|1.3232
|1.3017
|154
|2004.11.17 16:15
|t/p
|77
|0.10
|1.3017
|1.3232
|1.3017
|15.00
|9642.30
|155
|2004.11.19 12:04
|sell
|78
|0.10
|1.3022
|1.3222
|1.3007
|156
|2004.11.19 20:53
|t/p
|78
|0.10
|1.3007
|1.3222
|1.3007
|15.00
|9657.30
|157
|2004.11.23 13:55
|sell
|79
|0.10
|1.3077
|1.3277
|1.3062
|158
|2004.11.23 15:04
|t/p
|79
|0.10
|1.3062
|1.3277
|1.3062
|15.00
|9672.30
|159
|2004.11.24 11:35
|sell
|80
|0.10
|1.3157
|1.3357
|1.3142
|160
|2004.12.01 22:23
|s/l
|80
|0.10
|1.3357
|1.3357
|1.3142
|-198.95
|9473.35
|161
|2004.12.03 14:30
|sell
|81
|0.10
|1.3350
|1.3550
|1.3335
|162
|2004.12.03 14:30
|t/p
|81
|0.10
|1.3335
|1.3550
|1.3335
|15.00
|9488.35
|163
|2004.12.03 14:30
|sell
|82
|0.10
|1.3333
|1.3533
|1.3318
|164
|2004.12.03 14:30
|sell
|83
|0.10
|1.3350
|1.3550
|1.3335
|165
|2004.12.03 14:31
|sell
|84
|0.10
|1.3372
|1.3572
|1.3357
|166
|2004.12.03 14:32
|t/p
|84
|0.10
|1.3357
|1.3572
|1.3357
|15.00
|9503.35
|167
|2004.12.03 14:32
|sell
|85
|0.10
|1.3370
|1.3570
|1.3355
|168
|2004.12.03 14:32
|t/p
|85
|0.10
|1.3355
|1.3570
|1.3355
|15.00
|9518.35
|169
|2004.12.03 14:32
|t/p
|83
|0.10
|1.3335
|1.3550
|1.3335
|15.00
|9533.35
|170
|2004.12.03 14:32
|t/p
|82
|0.10
|1.3318
|1.3533
|1.3318
|15.00
|9548.35
|171
|2004.12.03 14:33
|sell
|86
|0.10
|1.3330
|1.3530
|1.3315
|172
|2004.12.03 14:33
|t/p
|86
|0.10
|1.3315
|1.3530
|1.3315
|15.00
|9563.35
|173
|2004.12.03 14:33
|sell
|87
|0.10
|1.3330
|1.3530
|1.3315
|174
|2004.12.03 14:33
|t/p
|87
|0.10
|1.3315
|1.3530
|1.3315
|15.00
|9578.35
|175
|2004.12.03 14:33
|sell
|88
|0.10
|1.3330
|1.3530
|1.3315
|176
|2004.12.03 14:44
|sell
|89
|0.10
|1.3347
|1.3547
|1.3332
|177
|2004.12.03 14:44
|t/p
|89
|0.10
|1.3332
|1.3547
|1.3332
|15.00
|9593.35
|178
|2004.12.03 16:00
|sell
|90
|0.10
|1.3354
|1.3554
|1.3339
|179
|2004.12.08 07:26
|t/p
|90
|0.10
|1.3339
|1.3554
|1.3339
|15.45
|9608.80
|180
|2004.12.08 09:18
|t/p
|88
|0.10
|1.3315
|1.3530
|1.3315
|15.45
|9624.25
|181
|2004.12.09 12:34
|buy
|91
|0.10
|1.3272
|1.3072
|1.3287
|182
|2004.12.09 13:00
|t/p
|91
|0.10
|1.3287
|1.3072
|1.3287
|15.00
|9639.25
|183
|2004.12.09 20:45
|sell
|92
|0.10
|1.3324
|1.3524
|1.3309
|184
|2004.12.09 23:01
|t/p
|92
|0.10
|1.3309
|1.3524
|1.3309
|15.00
|9654.25
|185
|2004.12.10 04:17
|buy
|93
|0.10
|1.3246
|1.3046
|1.3261
|186
|2004.12.13 02:27
|t/p
|93
|0.10
|1.3261
|1.3046
|1.3261
|14.65
|9668.90
|187
|2004.12.13 04:36
|sell
|94
|0.10
|1.3282
|1.3482
|1.3267
|188
|2004.12.13 06:58
|t/p
|94
|0.10
|1.3267
|1.3482
|1.3267
|15.00
|9683.90
|189
|2004.12.16 16:15
|buy
|95
|0.10
|1.3321
|1.3121
|1.3336
|190
|2004.12.16 16:21
|buy
|96
|0.10
|1.3305
|1.3105
|1.3320
|191
|2004.12.16 16:38
|buy
|97
|0.10
|1.3284
|1.3084
|1.3299
|192
|2004.12.16 16:41
|t/p
|97
|0.10
|1.3299
|1.3084
|1.3299
|15.00
|9698.90
|193
|2004.12.20 00:00
|t/p
|96
|0.10
|1.3320
|1.3105
|1.3320
|14.30
|9713.20
|194
|2004.12.20 08:56
|t/p
|95
|0.10
|1.3336
|1.3121
|1.3336
|14.30
|9727.50
|195
|2004.12.27 17:30
|sell
|98
|0.10
|1.3627
|1.3827
|1.3612
|196
|2004.12.27 21:45
|t/p
|98
|0.10
|1.3612
|1.3827
|1.3612
|15.00
|9742.50
|197
|2004.12.31 18:15
|buy
|99
|0.10
|1.3543
|1.3343
|1.3558
|198
|2005.01.03 00:00
|t/p
|99
|0.10
|1.3558
|1.3343
|1.3558
|14.65
|9757.15
|199
|2005.01.03 15:30
|buy
|100
|0.10
|1.3465
|1.3265
|1.3480
|200
|2005.01.03 15:58
|t/p
|100
|0.10
|1.3480
|1.3265
|1.3480
|15.00
|9772.15
|201
|2005.01.04 10:20
|buy
|101
|0.10
|1.3423
|1.3223
|1.3438
|202
|2005.01.04 10:25
|buy
|102
|0.10
|1.3408
|1.3208
|1.3423
|203
|2005.01.05 11:13
|s/l
|101
|0.10
|1.3223
|1.3223
|1.3438
|-200.35
|9571.80
|204
|2005.01.06 08:32
|s/l
|102
|0.10
|1.3208
|1.3208
|1.3423
|-201.40
|9370.40
|205
|2005.01.06 09:02
|buy
|103
|0.10
|1.3209
|1.3009
|1.3224
|206
|2005.01.06 09:26
|buy
|104
|0.10
|1.3194
|1.2994
|1.3209
|207
|2005.01.06 15:21
|t/p
|104
|0.10
|1.3209
|1.2994
|1.3209
|15.00
|9385.40
|208
|2005.01.07 10:07
|t/p
|103
|0.10
|1.3224
|1.3009
|1.3224
|14.65
|9400.05
|209
|2005.01.12 14:30
|sell
|105
|0.10
|1.3154
|1.3354
|1.3139
|210
|2005.01.12 14:31
|sell
|106
|0.10
|1.3179
|1.3379
|1.3164
|211
|2005.01.12 14:31
|t/p
|106
|0.10
|1.3164
|1.3379
|1.3164
|15.00
|9415.05
|212
|2005.01.12 14:31
|sell
|107
|0.10
|1.3179
|1.3379
|1.3164
|213
|2005.01.12 14:31
|sell
|108
|0.10
|1.3209
|1.3409
|1.3194
|214
|2005.01.12 14:31
|t/p
|108
|0.10
|1.3194
|1.3409
|1.3194
|15.00
|9430.05
|215
|2005.01.12 14:32
|sell
|109
|0.10
|1.3201
|1.3401
|1.3186
|216
|2005.01.12 14:32
|t/p
|109
|0.10
|1.3186
|1.3401
|1.3186
|15.00
|9445.05
|217
|2005.01.12 14:32
|t/p
|107
|0.10
|1.3164
|1.3379
|1.3164
|15.00
|9460.05
|218
|2005.01.12 14:33
|sell
|110
|0.10
|1.3173
|1.3373
|1.3158
|219
|2005.01.12 14:33
|t/p
|110
|0.10
|1.3158
|1.3373
|1.3158
|15.00
|9475.05
|220
|2005.01.12 14:33
|t/p
|105
|0.10
|1.3139
|1.3354
|1.3139
|15.00
|9490.05
|221
|2005.01.12 14:33
|sell
|111
|0.10
|1.3148
|1.3348
|1.3133
|222
|2005.01.12 14:34
|t/p
|111
|0.10
|1.3133
|1.3348
|1.3133
|15.00
|9505.05
|223
|2005.01.12 14:34
|sell
|112
|0.10
|1.3161
|1.3361
|1.3146
|224
|2005.01.12 14:34
|t/p
|112
|0.10
|1.3146
|1.3361
|1.3146
|15.00
|9520.05
|225
|2005.01.12 14:34
|sell
|113
|0.10
|1.3157
|1.3357
|1.3142
|226
|2005.01.12 14:34
|sell
|114
|0.10
|1.3185
|1.3385
|1.3170
|227
|2005.01.12 14:38
|sell
|115
|0.10
|1.3212
|1.3412
|1.3197
|228
|2005.01.12 15:46
|sell
|116
|0.10
|1.3236
|1.3436
|1.3221
|229
|2005.01.12 15:58
|sell
|117
|0.10
|1.3265
|1.3465
|1.3250
|230
|2005.01.13 03:01
|t/p
|117
|0.10
|1.3250
|1.3465
|1.3250
|15.45
|9535.50
|231
|2005.01.13 10:26
|t/p
|116
|0.10
|1.3221
|1.3436
|1.3221
|15.45
|9550.95
|232
|2005.01.13 17:32
|t/p
|115
|0.10
|1.3197
|1.3412
|1.3197
|15.45
|9566.40
|233
|2005.01.14 03:08
|t/p
|114
|0.10
|1.3170
|1.3385
|1.3170
|15.60
|9582.00
|234
|2005.01.14 03:42
|t/p
|113
|0.10
|1.3142
|1.3357
|1.3142
|15.60
|9597.60
|235
|2005.01.14 04:01
|buy
|118
|0.10
|1.3143
|1.2943
|1.3158
|236
|2005.01.19 18:30
|buy
|119
|0.10
|1.3005
|1.2805
|1.3020
|237
|2005.01.20 08:03
|t/p
|119
|0.10
|1.3020
|1.2805
|1.3020
|13.95
|9611.55
|238
|2005.01.20 11:27
|buy
|120
|0.10
|1.2957
|1.2757
|1.2972
|239
|2005.01.20 11:38
|s/l
|118
|0.10
|1.2943
|1.2943
|1.3158
|-202.10
|9409.45
|240
|2005.01.20 16:04
|t/p
|120
|0.10
|1.2972
|1.2757
|1.2972
|15.00
|9424.45
|241
|2005.01.21 11:01
|sell
|121
|0.10
|1.3009
|1.3209
|1.2994
|242
|2005.01.21 11:40
|t/p
|121
|0.10
|1.2994
|1.3209
|1.2994
|15.00
|9439.45
|243
|2005.01.21 17:16
|sell
|122
|0.10
|1.3019
|1.3219
|1.3004
|244
|2005.01.21 17:20
|sell
|123
|0.10
|1.3034
|1.3234
|1.3019
|245
|2005.01.21 17:21
|t/p
|123
|0.10
|1.3019
|1.3234
|1.3019
|15.00
|9454.45
|246
|2005.01.21 17:25
|sell
|124
|0.10
|1.3034
|1.3234
|1.3019
|247
|2005.01.25 02:43
|t/p
|124
|0.10
|1.3019
|1.3234
|1.3019
|15.30
|9469.75
|248
|2005.01.25 16:05
|t/p
|122
|0.10
|1.3004
|1.3219
|1.3004
|15.30
|9485.05
|249
|2005.01.25 16:06
|buy
|125
|0.10
|1.2997
|1.2797
|1.3012
|250
|2005.01.26 10:47
|t/p
|125
|0.10
|1.3012
|1.2797
|1.3012
|14.65
|9499.70
|251
|2005.02.03 15:15
|buy
|126
|0.10
|1.2960
|1.2760
|1.2975
|252
|2005.02.03 16:19
|t/p
|126
|0.10
|1.2975
|1.2760
|1.2975
|15.00
|9514.70
|253
|2005.02.04 18:02
|buy
|127
|0.10
|1.2908
|1.2708
|1.2923
|254
|2005.02.07 18:40
|buy
|128
|0.10
|1.2760
|1.2560
|1.2775
|255
|2005.02.07 20:15
|t/p
|128
|0.10
|1.2775
|1.2560
|1.2775
|15.00
|9529.70
|256
|2005.02.14 02:32
|t/p
|127
|0.10
|1.2923
|1.2708
|1.2923
|12.20
|9541.90
|257
|2005.02.14 03:00
|sell
|129
|0.10
|1.2936
|1.3136
|1.2921
|258
|2005.02.15 15:00
|sell
|130
|0.10
|1.3038
|1.3238
|1.3023
|259
|2005.02.15 15:00
|t/p
|130
|0.10
|1.3023
|1.3238
|1.3023
|15.00
|9556.90
|260
|2005.02.15 15:00
|sell
|131
|0.10
|1.3038
|1.3238
|1.3023
|261
|2005.02.15 15:00
|t/p
|131
|0.10
|1.3023
|1.3238
|1.3023
|15.00
|9571.90
|262
|2005.02.15 15:02
|sell
|132
|0.10
|1.3029
|1.3229
|1.3014
|263
|2005.02.15 15:10
|t/p
|132
|0.10
|1.3014
|1.3229
|1.3014
|15.00
|9586.90
|264
|2005.02.22 04:18
|s/l
|129
|0.10
|1.3136
|1.3136
|1.2921
|-198.80
|9388.10
|265
|2005.02.22 04:45
|sell
|133
|0.10
|1.3141
|1.3341
|1.3126
|266
|2005.03.02 10:09
|t/p
|133
|0.10
|1.3126
|1.3341
|1.3126
|16.20
|9404.30
|267
|2005.03.04 16:15
|sell
|134
|0.10
|1.3206
|1.3406
|1.3191
|268
|2005.03.07 14:33
|t/p
|134
|0.10
|1.3191
|1.3406
|1.3191
|15.15
|9419.45
|269
|2005.03.09 18:40
|sell
|135
|0.10
|1.3398
|1.3598
|1.3383
|270
|2005.03.09 20:00
|sell
|136
|0.10
|1.3418
|1.3618
|1.3403
|271
|2005.03.09 20:58
|t/p
|136
|0.10
|1.3403
|1.3618
|1.3403
|15.00
|9434.45
|272
|2005.03.10 00:30
|t/p
|135
|0.10
|1.3383
|1.3598
|1.3383
|15.45
|9449.90
|273
|2005.03.11 17:06
|sell
|137
|0.10
|1.3467
|1.3667
|1.3452
|274
|2005.03.11 21:32
|t/p
|137
|0.10
|1.3452
|1.3667
|1.3452
|15.00
|9464.90
|275
|2005.03.15 16:30
|buy
|138
|0.10
|1.3326
|1.3126
|1.3341
|276
|2005.03.15 17:47
|buy
|139
|0.10
|1.3310
|1.3110
|1.3325
|277
|2005.03.16 08:08
|t/p
|139
|0.10
|1.3325
|1.3110
|1.3325
|14.65
|9479.55
|278
|2005.03.16 08:33
|t/p
|138
|0.10
|1.3341
|1.3126
|1.3341
|14.65
|9494.20
|279
|2005.03.16 09:46
|sell
|140
|0.10
|1.3363
|1.3563
|1.3348
|280
|2005.03.16 12:00
|t/p
|140
|0.10
|1.3348
|1.3563
|1.3348
|15.00
|9509.20
|281
|2005.03.21 04:03
|buy
|141
|0.10
|1.3255
|1.3055
|1.3270
|282
|2005.03.21 04:35
|t/p
|141
|0.10
|1.3270
|1.3055
|1.3270
|15.00
|9524.20
|283
|2005.03.22 21:25
|buy
|142
|0.10
|1.3092
|1.2892
|1.3107
|284
|2005.03.22 23:06
|buy
|143
|0.10
|1.3076
|1.2876
|1.3091
|285
|2005.03.28 03:51
|s/l
|142
|0.10
|1.2892
|1.2892
|1.3107
|-202.10
|9322.10
|286
|2005.03.28 15:51
|s/l
|143
|0.10
|1.2876
|1.2876
|1.3091
|-202.10
|9120.00
|287
|2005.03.28 17:45
|buy
|144
|0.10
|1.2862
|1.2662
|1.2877
|288
|2005.03.28 18:52
|t/p
|144
|0.10
|1.2877
|1.2662
|1.2877
|15.00
|9135.00
|289
|2005.03.29 05:08
|sell
|145
|0.10
|1.2947
|1.3147
|1.2932
|290
|2005.03.29 07:13
|t/p
|145
|0.10
|1.2932
|1.3147
|1.2932
|15.00
|9150.00
|291
|2005.04.01 16:00
|sell
|146
|0.10
|1.3008
|1.3208
|1.2993
|292
|2005.04.01 16:05
|t/p
|146
|0.10
|1.2993
|1.3208
|1.2993
|15.00
|9165.00
|293
|2005.04.01 18:45
|buy
|147
|0.10
|1.2898
|1.2698
|1.2913
|294
|2005.04.04 17:15
|buy
|148
|0.10
|1.2825
|1.2625
|1.2840
|295
|2005.04.04 18:40
|t/p
|148
|0.10
|1.2840
|1.2625
|1.2840
|15.00
|9180.00
|296
|2005.04.07 07:54
|t/p
|147
|0.10
|1.2913
|1.2698
|1.2913
|12.90
|9192.90
|297
|2005.04.08 18:30
|sell
|149
|0.10
|1.2912
|1.3112
|1.2897
|298
|2005.04.12 15:17
|t/p
|149
|0.10
|1.2897
|1.3112
|1.2897
|15.30
|9208.20
|299
|2005.04.12 16:00
|buy
|150
|0.10
|1.2897
|1.2697
|1.2912
|300
|2005.04.12 16:05
|buy
|151
|0.10
|1.2881
|1.2681
|1.2896
|301
|2005.04.12 20:05
|t/p
|151
|0.10
|1.2896
|1.2681
|1.2896
|15.00
|9223.20
|302
|2005.04.12 20:28
|t/p
|150
|0.10
|1.2912
|1.2697
|1.2912
|15.00
|9238.20
|303
|2005.04.13 14:51
|buy
|152
|0.10
|1.2893
|1.2693
|1.2908
|304
|2005.04.13 17:10
|t/p
|152
|0.10
|1.2908
|1.2693
|1.2908
|15.00
|9253.20
|305
|2005.04.15 10:28
|sell
|153
|0.10
|1.2841
|1.3041
|1.2826
|306
|2005.04.15 11:49
|t/p
|153
|0.10
|1.2826
|1.3041
|1.2826
|15.00
|9268.20
|307
|2005.04.18 10:00
|sell
|154
|0.10
|1.2962
|1.3162
|1.2947
|308
|2005.04.18 10:30
|sell
|155
|0.10
|1.2977
|1.3177
|1.2962
|309
|2005.04.18 14:43
|t/p
|155
|0.10
|1.2962
|1.3177
|1.2962
|15.00
|9283.20
|310
|2005.04.20 19:29
|sell
|156
|0.10
|1.3092
|1.3292
|1.3077
|311
|2005.04.21 09:33
|t/p
|156
|0.10
|1.3077
|1.3292
|1.3077
|15.45
|9298.65
|312
|2005.04.21 17:13
|sell
|157
|0.10
|1.3121
|1.3321
|1.3106
|313
|2005.04.21 17:15
|t/p
|157
|0.10
|1.3106
|1.3321
|1.3106
|15.00
|9313.65
|314
|2005.04.26 16:29
|t/p
|154
|0.10
|1.2947
|1.3162
|1.2947
|16.20
|9329.85
|315
|2005.04.27 08:45
|buy
|158
|0.10
|1.2917
|1.2717
|1.2932
|316
|2005.04.27 14:32
|t/p
|158
|0.10
|1.2932
|1.2717
|1.2932
|15.00
|9344.85
|317
|2005.04.29 09:08
|sell
|159
|0.10
|1.2968
|1.3168
|1.2953
|318
|2005.04.29 10:20
|t/p
|159
|0.10
|1.2953
|1.3168
|1.2953
|15.00
|9359.85
|319
|2005.05.04 04:15
|sell
|160
|0.10
|1.2945
|1.3145
|1.2930
|320
|2005.05.04 04:45
|sell
|161
|0.10
|1.2963
|1.3163
|1.2948
|321
|2005.05.04 08:39
|t/p
|161
|0.10
|1.2948
|1.3163
|1.2948
|15.00
|9374.85
|322
|2005.05.04 09:28
|t/p
|160
|0.10
|1.2930
|1.3145
|1.2930
|15.00
|9389.85
|323
|2005.05.06 15:30
|buy
|162
|0.10
|1.2853
|1.2653
|1.2868
|324
|2005.05.09 23:10
|t/p
|162
|0.10
|1.2868
|1.2653
|1.2868
|14.65
|9404.50
|325
|2005.05.11 15:30
|buy
|163
|0.10
|1.2797
|1.2597
|1.2812
|326
|2005.05.11 16:01
|buy
|164
|0.10
|1.2778
|1.2578
|1.2793
|327
|2005.05.11 16:03
|t/p
|164
|0.10
|1.2793
|1.2578
|1.2793
|15.00
|9419.50
|328
|2005.05.11 16:04
|buy
|165
|0.10
|1.2781
|1.2581
|1.2796
|329
|2005.05.11 16:04
|t/p
|165
|0.10
|1.2796
|1.2581
|1.2796
|15.00
|9434.50
|330
|2005.05.11 16:04
|buy
|166
|0.10
|1.2781
|1.2581
|1.2796
|331
|2005.05.11 16:08
|t/p
|166
|0.10
|1.2796
|1.2581
|1.2796
|15.00
|9449.50
|332
|2005.05.11 16:39
|t/p
|163
|0.10
|1.2812
|1.2597
|1.2812
|15.00
|9464.50
|333
|2005.05.11 16:41
|buy
|167
|0.10
|1.2806
|1.2606
|1.2821
|334
|2005.05.11 17:07
|t/p
|167
|0.10
|1.2821
|1.2606
|1.2821
|15.00
|9479.50
|335
|2005.05.12 09:27
|buy
|168
|0.10
|1.2749
|1.2549
|1.2764
|336
|2005.05.12 10:57
|t/p
|168
|0.10
|1.2764
|1.2549
|1.2764
|15.00
|9494.50
|337
|2005.05.18 17:40
|sell
|169
|0.10
|1.2664
|1.2864
|1.2649
|338
|2005.05.19 11:14
|t/p
|169
|0.10
|1.2649
|1.2864
|1.2649
|15.45
|9509.95
|339
|2005.05.20 15:45
|buy
|170
|0.10
|1.2564
|1.2364
|1.2579
|340
|2005.05.20 16:24
|buy
|171
|0.10
|1.2549
|1.2349
|1.2564
|341
|2005.05.20 19:16
|t/p
|171
|0.10
|1.2564
|1.2349
|1.2564
|15.00
|9524.95
|342
|2005.05.23 16:21
|t/p
|170
|0.10
|1.2579
|1.2364
|1.2579
|14.65
|9539.60
|343
|2005.05.26 07:51
|buy
|172
|0.10
|1.2551
|1.2351
|1.2566
|344
|2005.05.26 11:17
|t/p
|172
|0.10
|1.2566
|1.2351
|1.2566
|15.00
|9554.60
|345
|2005.05.31 04:00
|buy
|173
|0.10
|1.2394
|1.2194
|1.2409
|346
|2005.05.31 06:23
|t/p
|173
|0.10
|1.2409
|1.2194
|1.2409
|15.00
|9569.60
|347
|2005.06.01 11:10
|buy
|174
|0.10
|1.2273
|1.2073
|1.2288
|348
|2005.06.01 11:47
|buy
|175
|0.10
|1.2258
|1.2058
|1.2273
|349
|2005.06.01 12:45
|buy
|176
|0.10
|1.2235
|1.2035
|1.2250
|350
|2005.06.01 13:31
|t/p
|176
|0.10
|1.2250
|1.2035
|1.2250
|15.00
|9584.60
|351
|2005.06.02 10:17
|t/p
|175
|0.10
|1.2273
|1.2058
|1.2273
|13.95
|9598.55
|352
|2005.06.02 11:02
|t/p
|174
|0.10
|1.2288
|1.2073
|1.2288
|13.95
|9612.50
|353
|2005.06.02 11:02
|sell
|177
|0.10
|1.2289
|1.2489
|1.2274
|354
|2005.06.02 11:57
|t/p
|177
|0.10
|1.2274
|1.2489
|1.2274
|15.00
|9627.50
|355
|2005.06.02 11:59
|sell
|178
|0.10
|1.2287
|1.2487
|1.2272
|356
|2005.06.02 11:59
|t/p
|178
|0.10
|1.2272
|1.2487
|1.2272
|15.00
|9642.50
|357
|2005.06.03 18:35
|buy
|179
|0.10
|1.2229
|1.2029
|1.2244
|358
|2005.06.03 19:35
|buy
|180
|0.10
|1.2212
|1.2012
|1.2227
|359
|2005.06.03 22:14
|t/p
|180
|0.10
|1.2227
|1.2012
|1.2227
|15.00
|9657.50
|360
|2005.06.06 03:45
|t/p
|179
|0.10
|1.2244
|1.2029
|1.2244
|14.65
|9672.15
|361
|2005.06.08 20:45
|buy
|181
|0.10
|1.2233
|1.2033
|1.2248
|362
|2005.06.09 03:24
|t/p
|181
|0.10
|1.2248
|1.2033
|1.2248
|13.95
|9686.10
|363
|2005.06.10 15:41
|buy
|182
|0.10
|1.2185
|1.1985
|1.2200
|364
|2005.06.10 16:50
|buy
|183
|0.10
|1.2131
|1.1931
|1.2146
|365
|2005.06.10 17:12
|buy
|184
|0.10
|1.2111
|1.1911
|1.2126
|366
|2005.06.10 17:30
|t/p
|184
|0.10
|1.2126
|1.1911
|1.2126
|15.00
|9701.10
|367
|2005.06.14 03:41
|t/p
|183
|0.10
|1.2146
|1.1931
|1.2146
|14.30
|9715.40
|368
|2005.06.14 16:15
|buy
|185
|0.10
|1.2050
|1.1850
|1.2065
|369
|2005.06.15 09:55
|t/p
|185
|0.10
|1.2065
|1.1850
|1.2065
|14.65
|9730.05
|370
|2005.06.16 05:50
|buy
|186
|0.10
|1.2062
|1.1862
|1.2077
|371
|2005.06.16 07:37
|t/p
|186
|0.10
|1.2077
|1.1862
|1.2077
|15.00
|9745.05
|372
|2005.06.16 16:45
|buy
|187
|0.10
|1.2077
|1.1877
|1.2092
|373
|2005.06.16 18:01
|t/p
|187
|0.10
|1.2092
|1.1877
|1.2092
|15.00
|9760.05
|374
|2005.06.17 16:27
|t/p
|182
|0.10
|1.2200
|1.1985
|1.2200
|12.55
|9772.60
|375
|2005.06.20 15:40
|buy
|188
|0.10
|1.2169
|1.1969
|1.2184
|376
|2005.06.20 15:45
|buy
|189
|0.10
|1.2148
|1.1948
|1.2163
|377
|2005.06.21 10:50
|buy
|190
|0.10
|1.2093
|1.1893
|1.2108
|378
|2005.06.21 15:09
|t/p
|190
|0.10
|1.2108
|1.1893
|1.2108
|15.00
|9787.60
|379
|2005.06.21 19:38
|t/p
|189
|0.10
|1.2163
|1.1948
|1.2163
|14.65
|9802.25
|380
|2005.06.21 22:51
|t/p
|188
|0.10
|1.2184
|1.1969
|1.2184
|14.65
|9816.90
|381
|2005.06.22 13:45
|buy
|191
|0.10
|1.2117
|1.1917
|1.2132
|382
|2005.06.22 16:02
|t/p
|191
|0.10
|1.2132
|1.1917
|1.2132
|15.00
|9831.90
|383
|2005.06.28 10:45
|buy
|192
|0.10
|1.2103
|1.1903
|1.2118
|384
|2005.06.30 18:20
|t/p
|192
|0.10
|1.2118
|1.1903
|1.2118
|13.60
|9845.50
|385
|2005.07.01 07:53
|buy
|193
|0.10
|1.2040
|1.1840
|1.2055
|386
|2005.07.01 09:05
|t/p
|193
|0.10
|1.2055
|1.1840
|1.2055
|15.00
|9860.50
|387
|2005.07.01 17:15
|buy
|194
|0.10
|1.1982
|1.1782
|1.1997
|388
|2005.07.01 17:49
|buy
|195
|0.10
|1.1966
|1.1766
|1.1981
|389
|2005.07.07 11:21
|t/p
|195
|0.10
|1.1981
|1.1766
|1.1981
|12.90
|9873.40
|390
|2005.07.07 11:22
|t/p
|194
|0.10
|1.1997
|1.1782
|1.1997
|12.90
|9886.30
|391
|2005.07.07 11:47
|sell
|196
|0.10
|1.1977
|1.2177
|1.1962
|392
|2005.07.07 11:52
|sell
|197
|0.10
|1.1994
|1.2194
|1.1979
|393
|2005.07.07 13:45
|t/p
|197
|0.10
|1.1979
|1.2194
|1.1979
|15.00
|9901.30
|394
|2005.07.07 14:08
|t/p
|196
|0.10
|1.1962
|1.2177
|1.1962
|15.00
|9916.30
|395
|2005.07.15 14:32
|buy
|198
|0.10
|1.2062
|1.1862
|1.2077
|396
|2005.07.15 15:30
|buy
|199
|0.10
|1.2031
|1.1831
|1.2046
|397
|2005.07.15 16:26
|t/p
|199
|0.10
|1.2046
|1.1831
|1.2046
|15.00
|9931.30
|398
|2005.07.18 08:29
|t/p
|198
|0.10
|1.2077
|1.1862
|1.2077
|14.65
|9945.95
|399
|2005.07.19 09:32
|buy
|200
|0.10
|1.1987
|1.1787
|1.2002
|400
|2005.07.19 18:03
|t/p
|200
|0.10
|1.2002
|1.1787
|1.2002
|15.00
|9960.95
|401
|2005.07.19 20:53
|sell
|201
|0.10
|1.2043
|1.2243
|1.2028
|402
|2005.07.20 00:04
|t/p
|201
|0.10
|1.2028
|1.2243
|1.2028
|15.15
|9976.10
|403
|2005.07.20 20:45
|sell
|202
|0.10
|1.2156
|1.2356
|1.2141
|404
|2005.07.20 22:08
|t/p
|202
|0.10
|1.2141
|1.2356
|1.2141
|15.00
|9991.10
|405
|2005.07.20 22:10
|sell
|203
|0.10
|1.2139
|1.2339
|1.2124
|406
|2005.07.21 14:00
|sell
|204
|0.10
|1.2211
|1.2411
|1.2196
|407
|2005.07.21 14:05
|t/p
|204
|0.10
|1.2196
|1.2411
|1.2196
|15.00
|10006.10
|408
|2005.07.21 14:25
|sell
|205
|0.10
|1.2211
|1.2411
|1.2196
|409
|2005.07.21 14:27
|t/p
|205
|0.10
|1.2196
|1.2411
|1.2196
|15.00
|10021.10
|410
|2005.07.21 16:26
|t/p
|203
|0.10
|1.2124
|1.2339
|1.2124
|15.45
|10036.55
|411
|2005.07.21 17:46
|buy
|206
|0.10
|1.2124
|1.1924
|1.2139
|412
|2005.07.21 18:10
|t/p
|206
|0.10
|1.2139
|1.1924
|1.2139
|15.00
|10051.55
|413
|2005.07.21 18:11
|buy
|207
|0.10
|1.2123
|1.1923
|1.2138
|414
|2005.07.21 18:12
|t/p
|207
|0.10
|1.2138
|1.1923
|1.2138
|15.00
|10066.55
|415
|2005.07.21 18:13
|buy
|208
|0.10
|1.2125
|1.1925
|1.2140
|416
|2005.07.21 18:13
|t/p
|208
|0.10
|1.2140
|1.1925
|1.2140
|15.00
|10081.55
|417
|2005.07.21 18:13
|buy
|209
|0.10
|1.2125
|1.1925
|1.2140
|418
|2005.07.21 18:15
|t/p
|209
|0.10
|1.2140
|1.1925
|1.2140
|15.00
|10096.55
|419
|2005.07.22 16:55
|buy
|210
|0.10
|1.2108
|1.1908
|1.2123
|420
|2005.07.28 17:38
|t/p
|210
|0.10
|1.2123
|1.1908
|1.2123
|12.90
|10109.45
|421
|2005.07.29 16:25
|sell
|211
|0.10
|1.2142
|1.2342
|1.2127
|422
|2005.07.29 17:00
|t/p
|211
|0.10
|1.2127
|1.2342
|1.2127
|15.00
|10124.45
|423
|2005.08.01 05:20
|sell
|212
|0.10
|1.2176
|1.2376
|1.2161
|424
|2005.08.03 03:21
|t/p
|212
|0.10
|1.2161
|1.2376
|1.2161
|15.30
|10139.75
|425
|2005.08.03 11:00
|sell
|213
|0.10
|1.2240
|1.2440
|1.2225
|426
|2005.08.03 11:12
|sell
|214
|0.10
|1.2273
|1.2473
|1.2258
|427
|2005.08.03 12:00
|sell
|215
|0.10
|1.2306
|1.2506
|1.2291
|428
|2005.08.04 17:45
|sell
|216
|0.10
|1.2383
|1.2583
|1.2368
|429
|2005.08.05 05:16
|t/p
|216
|0.10
|1.2368
|1.2583
|1.2368
|15.15
|10154.90
|430
|2005.08.08 11:45
|sell
|217
|0.10
|1.2387
|1.2587
|1.2372
|431
|2005.08.08 12:58
|t/p
|217
|0.10
|1.2372
|1.2587
|1.2372
|15.00
|10169.90
|432
|2005.08.11 15:24
|s/l
|213
|0.10
|1.2440
|1.2440
|1.2225
|-198.50
|9971.40
|433
|2005.08.11 22:13
|s/l
|214
|0.10
|1.2473
|1.2473
|1.2258
|-198.50
|9772.90
|434
|2005.08.17 08:29
|t/p
|215
|0.10
|1.2291
|1.2506
|1.2291
|17.10
|9790.00
|435
|2005.08.18 14:20
|buy
|218
|0.10
|1.2205
|1.2005
|1.2220
|436
|2005.08.22 13:20
|t/p
|218
|0.10
|1.2220
|1.2005
|1.2220
|14.30
|9804.30
|437
|2005.08.22 14:30
|sell
|219
|0.10
|1.2234
|1.2434
|1.2219
|438
|2005.08.22 15:33
|t/p
|219
|0.10
|1.2219
|1.2434
|1.2219
|15.00
|9819.30
|439
|2005.08.24 14:30
|sell
|220
|0.10
|1.2234
|1.2434
|1.2219
|440
|2005.08.24 16:00
|sell
|221
|0.10
|1.2271
|1.2471
|1.2256
|441
|2005.08.24 16:31
|t/p
|221
|0.10
|1.2256
|1.2471
|1.2256
|15.00
|9834.30
|442
|2005.08.29 02:11
|sell
|222
|0.10
|1.2332
|1.2532
|1.2317
|443
|2005.08.29 03:21
|t/p
|222
|0.10
|1.2317
|1.2532
|1.2317
|15.00
|9849.30
|444
|2005.08.30 04:10
|t/p
|220
|0.10
|1.2219
|1.2434
|1.2219
|15.90
|9865.20
|445
|2005.08.31 17:00
|sell
|223
|0.10
|1.2294
|1.2494
|1.2279
|446
|2005.08.31 17:42
|sell
|224
|0.10
|1.2311
|1.2511
|1.2296
|447
|2005.08.31 18:30
|sell
|225
|0.10
|1.2342
|1.2542
|1.2327
|448
|2005.08.31 19:59
|t/p
|225
|0.10
|1.2327
|1.2542
|1.2327
|15.00
|9880.20
|449
|2005.09.01 13:01
|sell
|226
|0.10
|1.2395
|1.2595
|1.2380
|450
|2005.09.01 13:44
|t/p
|226
|0.10
|1.2380
|1.2595
|1.2380
|15.00
|9895.20
|451
|2005.09.01 20:21
|s/l
|223
|0.10
|1.2494
|1.2494
|1.2279
|-199.55
|9695.65
|452
|2005.09.01 20:22
|s/l
|224
|0.10
|1.2511
|1.2511
|1.2296
|-199.55
|9496.10
|453
|2005.09.06 02:59
|buy
|227
|0.10
|1.2488
|1.2288
|1.2503
|454
|2005.09.06 07:54
|t/p
|227
|0.10
|1.2503
|1.2288
|1.2503
|15.00
|9511.10
|455
|2005.09.07 09:45
|sell
|228
|0.10
|1.2523
|1.2723
|1.2508
|456
|2005.09.07 10:09
|t/p
|228
|0.10
|1.2508
|1.2723
|1.2508
|15.00
|9526.10
|457
|2005.09.07 13:56
|buy
|229
|0.10
|1.2449
|1.2249
|1.2464
|458
|2005.09.07 14:26
|t/p
|229
|0.10
|1.2464
|1.2249
|1.2464
|15.00
|9541.10
|459
|2005.09.09 17:25
|sell
|230
|0.10
|1.2442
|1.2642
|1.2427
|460
|2005.09.09 17:56
|t/p
|230
|0.10
|1.2427
|1.2642
|1.2427
|15.00
|9556.10
|461
|2005.09.12 05:15
|buy
|231
|0.10
|1.2335
|1.2135
|1.2350
|462
|2005.09.16 15:03
|buy
|232
|0.10
|1.2217
|1.2017
|1.2232
|463
|2005.09.16 15:46
|t/p
|232
|0.10
|1.2232
|1.2017
|1.2232
|15.00
|9571.10
|464
|2005.09.16 15:55
|buy
|233
|0.10
|1.2213
|1.2013
|1.2228
|465
|2005.09.16 20:14
|t/p
|233
|0.10
|1.2228
|1.2013
|1.2228
|15.00
|9586.10
|466
|2005.09.19 07:11
|s/l
|231
|0.10
|1.2135
|1.2135
|1.2350
|-202.45
|9383.65
|467
|2005.09.20 21:17
|buy
|234
|0.10
|1.2124
|1.1924
|1.2139
|468
|2005.09.21 03:50
|t/p
|234
|0.10
|1.2139
|1.1924
|1.2139
|14.65
|9398.30
|469
|2005.09.21 05:19
|sell
|235
|0.10
|1.2168
|1.2368
|1.2153
|470
|2005.09.21 07:44
|sell
|236
|0.10
|1.2197
|1.2397
|1.2182
|471
|2005.09.22 16:03
|t/p
|236
|0.10
|1.2182
|1.2397
|1.2182
|15.45
|9413.75
|472
|2005.09.22 16:36
|t/p
|235
|0.10
|1.2153
|1.2368
|1.2153
|15.45
|9429.20
|473
|2005.09.22 17:00
|buy
|237
|0.10
|1.2145
|1.1945
|1.2160
|474
|2005.09.22 18:21
|t/p
|237
|0.10
|1.2160
|1.1945
|1.2160
|15.00
|9444.20
|475
|2005.10.03 03:30
|buy
|238
|0.10
|1.1956
|1.1756
|1.1971
|476
|2005.10.05 16:35
|t/p
|238
|0.10
|1.1971
|1.1756
|1.1971
|14.30
|9458.50
|477
|2005.10.06 02:14
|sell
|239
|0.10
|1.2022
|1.2222
|1.2007
|478
|2005.10.11 15:28
|t/p
|239
|0.10
|1.2007
|1.2222
|1.2007
|15.45
|9473.95
|479
|2005.10.13 04:47
|buy
|240
|0.10
|1.1976
|1.1776
|1.1991
|480
|2005.10.13 05:14
|t/p
|240
|0.10
|1.1991
|1.1776
|1.1991
|15.00
|9488.95
|481
|2005.10.13 21:30
|sell
|241
|0.10
|1.2026
|1.2226
|1.2011
|482
|2005.10.14 01:57
|t/p
|241
|0.10
|1.2011
|1.2226
|1.2011
|15.15
|9504.10
|483
|2005.10.14 17:00
|sell
|242
|0.10
|1.2065
|1.2265
|1.2050
|484
|2005.10.14 17:17
|sell
|243
|0.10
|1.2081
|1.2281
|1.2066
|485
|2005.10.17 00:50
|t/p
|243
|0.10
|1.2066
|1.2281
|1.2066
|15.15
|9519.25
|486
|2005.10.17 11:44
|t/p
|242
|0.10
|1.2050
|1.2265
|1.2050
|15.15
|9534.40
|487
|2005.10.19 13:15
|sell
|244
|0.10
|1.1970
|1.2170
|1.1955
|488
|2005.10.19 13:34
|t/p
|244
|0.10
|1.1955
|1.2170
|1.1955
|15.00
|9549.40
|489
|2005.10.19 13:55
|sell
|245
|0.10
|1.1961
|1.2161
|1.1946
|490
|2005.10.19 14:33
|t/p
|245
|0.10
|1.1946
|1.2161
|1.1946
|15.00
|9564.40
|491
|2005.10.21 18:41
|buy
|246
|0.10
|1.1957
|1.1757
|1.1972
|492
|2005.10.24 16:10
|t/p
|246
|0.10
|1.1972
|1.1757
|1.1972
|14.65
|9579.05
|493
|2005.10.24 17:49
|sell
|247
|0.10
|1.1992
|1.2192
|1.1977
|494
|2005.10.24 19:10
|t/p
|247
|0.10
|1.1977
|1.2192
|1.1977
|15.00
|9594.05
|495
|2005.10.25 11:15
|sell
|248
|0.10
|1.2017
|1.2217
|1.2002
|496
|2005.10.25 12:45
|sell
|249
|0.10
|1.2032
|1.2232
|1.2017
|497
|2005.10.25 14:10
|t/p
|249
|0.10
|1.2017
|1.2232
|1.2017
|15.00
|9609.05
|498
|2005.10.27 05:12
|sell
|250
|0.10
|1.2112
|1.2312
|1.2097
|499
|2005.10.27 07:54
|t/p
|250
|0.10
|1.2097
|1.2312
|1.2097
|15.00
|9624.05
|500
|2005.10.31 16:02
|t/p
|248
|0.10
|1.2002
|1.2217
|1.2002
|15.90
|9639.95
|501
|2005.11.02 16:29
|sell
|251
|0.10
|1.2044
|1.2244
|1.2029
|502
|2005.11.02 17:15
|sell
|252
|0.10
|1.2061
|1.2261
|1.2046
|503
|2005.11.03 13:59
|t/p
|252
|0.10
|1.2046
|1.2261
|1.2046
|15.45
|9655.40
|504
|2005.11.03 14:34
|t/p
|251
|0.10
|1.2029
|1.2244
|1.2029
|15.45
|9670.85
|505
|2005.11.03 15:35
|buy
|253
|0.10
|1.2006
|1.1806
|1.2021
|506
|2005.11.04 16:56
|s/l
|253
|0.10
|1.1806
|1.1806
|1.2021
|-200.35
|9470.50
|507
|2005.11.08 03:15
|buy
|254
|0.10
|1.1730
|1.1530
|1.1745
|508
|2005.11.08 15:02
|t/p
|254
|0.10
|1.1745
|1.1530
|1.1745
|15.00
|9485.50
|509
|2005.11.15 13:33
|buy
|255
|0.10
|1.1646
|1.1446
|1.1661
|510
|2005.11.15 14:00
|t/p
|255
|0.10
|1.1661
|1.1446
|1.1661
|15.00
|9500.50
|511
|2005.11.15 17:29
|sell
|256
|0.10
|1.1703
|1.1903
|1.1688
|512
|2005.11.15 18:29
|t/p
|256
|0.10
|1.1688
|1.1903
|1.1688
|15.00
|9515.50
|513
|2005.11.18 10:22
|buy
|257
|0.10
|1.1675
|1.1475
|1.1690
|514
|2005.11.18 13:34
|t/p
|257
|0.10
|1.1690
|1.1475
|1.1690
|15.00
|9530.50
|515
|2005.11.18 17:33
|sell
|258
|0.10
|1.1746
|1.1946
|1.1731
|516
|2005.11.21 17:16
|t/p
|258
|0.10
|1.1731
|1.1946
|1.1731
|15.15
|9545.65
|517
|2005.11.21 18:03
|buy
|259
|0.10
|1.1736
|1.1536
|1.1751
|518
|2005.11.22 18:04
|t/p
|259
|0.10
|1.1751
|1.1536
|1.1751
|14.65
|9560.30
|519
|2005.11.22 21:00
|sell
|260
|0.10
|1.1808
|1.2008
|1.1793
|520
|2005.11.23 01:31
|t/p
|260
|0.10
|1.1793
|1.2008
|1.1793
|15.15
|9575.45
|521
|2005.12.01 14:58
|buy
|261
|0.10
|1.1734
|1.1534
|1.1749
|522
|2005.12.01 15:15
|buy
|262
|0.10
|1.1719
|1.1519
|1.1734
|523
|2005.12.01 19:39
|t/p
|262
|0.10
|1.1734
|1.1519
|1.1734
|15.00
|9590.45
|524
|2005.12.05 13:50
|t/p
|261
|0.10
|1.1749
|1.1534
|1.1749
|14.30
|9604.75
|525
|2005.12.05 14:30
|sell
|263
|0.10
|1.1768
|1.1968
|1.1753
|526
|2005.12.05 15:13
|t/p
|263
|0.10
|1.1753
|1.1968
|1.1753
|15.00
|9619.75
|527
|2005.12.12 10:15
|sell
|264
|0.10
|1.1880
|1.2080
|1.1865
|528
|2005.12.14 03:35
|sell
|265
|0.10
|1.2018
|1.2218
|1.2003
|529
|2005.12.14 06:58
|t/p
|265
|0.10
|1.2003
|1.2218
|1.2003
|15.00
|9634.75
|530
|2005.12.16 09:59
|sell
|266
|0.10
|1.2003
|1.2203
|1.1988
|531
|2005.12.16 12:03
|t/p
|266
|0.10
|1.1988
|1.2203
|1.1988
|15.00
|9649.75
|532
|2005.12.20 17:45
|t/p
|264
|0.10
|1.1865
|1.2080
|1.1865
|16.20
|9665.95
|533
|2005.12.21 16:45
|buy
|267
|0.10
|1.1816
|1.1616
|1.1831
|534
|2005.12.21 20:01
|t/p
|267
|0.10
|1.1831
|1.1616
|1.1831
|15.00
|9680.95
|535
|2005.12.22 16:45
|sell
|268
|0.10
|1.1873
|1.2073
|1.1858
|536
|2005.12.23 12:59
|t/p
|268
|0.10
|1.1858
|1.2073
|1.1858
|15.15
|9696.10
|537
|2005.12.28 09:16
|sell
|269
|0.10
|1.1919
|1.2119
|1.1904
|538
|2005.12.28 10:11
|t/p
|269
|0.10
|1.1904
|1.2119
|1.1904
|15.00
|9711.10
|539
|2005.12.28 20:20
|buy
|270
|0.10
|1.1821
|1.1621
|1.1836
|540
|2005.12.28 21:23
|t/p
|270
|0.10
|1.1836
|1.1621
|1.1836
|15.00
|9726.10
|541
|2006.01.03 03:45
|sell
|271
|0.10
|1.1873
|1.2073
|1.1858
|542
|2006.01.04 03:08
|s/l
|271
|0.10
|1.2073
|1.2073
|1.1858
|-199.85
|9526.25
|543
|2006.01.06 15:30
|sell
|272
|0.10
|1.2143
|1.2343
|1.2128
|544
|2006.01.06 16:02
|sell
|273
|0.10
|1.2159
|1.2359
|1.2144
|545
|2006.01.06 17:04
|t/p
|273
|0.10
|1.2144
|1.2359
|1.2144
|15.00
|9541.25
|546
|2006.01.06 17:27
|t/p
|272
|0.10
|1.2128
|1.2343
|1.2128
|15.00
|9556.25
|547
|2006.01.10 11:46
|sell
|274
|0.10
|1.2102
|1.2302
|1.2087
|548
|2006.01.10 12:23
|t/p
|274
|0.10
|1.2087
|1.2302
|1.2087
|15.00
|9571.25
|549
|2006.01.12 15:45
|buy
|275
|0.10
|1.2036
|1.1836
|1.2051
|550
|2006.01.12 16:04
|buy
|276
|0.10
|1.2020
|1.1820
|1.2035
|551
|2006.01.12 16:58
|t/p
|276
|0.10
|1.2035
|1.1820
|1.2035
|15.00
|9586.25
|552
|2006.01.13 00:22
|t/p
|275
|0.10
|1.2051
|1.1836
|1.2051
|14.65
|9600.90
|553
|2006.01.13 17:26
|sell
|277
|0.10
|1.2092
|1.2292
|1.2077
|554
|2006.01.17 12:41
|t/p
|277
|0.10
|1.2077
|1.2292
|1.2077
|15.30
|9616.20
|555
|2006.01.17 13:00
|buy
|278
|0.10
|1.2073
|1.1873
|1.2088
|556
|2006.01.17 13:36
|t/p
|278
|0.10
|1.2088
|1.1873
|1.2088
|15.00
|9631.20
|557
|2006.01.27 18:00
|buy
|279
|0.10
|1.2132
|1.1932
|1.2147
|558
|2006.01.31 17:39
|t/p
|279
|0.10
|1.2147
|1.1932
|1.2147
|14.30
|9645.50
|559
|2006.02.10 15:49
|sell
|280
|0.10
|1.2018
|1.2218
|1.2003
|560
|2006.02.10 16:18
|t/p
|280
|0.10
|1.2003
|1.2218
|1.2003
|15.00
|9660.50
|561
|2006.02.10 18:15
|buy
|281
|0.10
|1.1929
|1.1729
|1.1944
|562
|2006.02.10 19:04
|buy
|282
|0.10
|1.1913
|1.1713
|1.1928
|563
|2006.02.15 02:46
|t/p
|282
|0.10
|1.1928
|1.1713
|1.1928
|13.95
|9674.45
|564
|2006.02.15 16:18
|t/p
|281
|0.10
|1.1944
|1.1729
|1.1944
|13.95
|9688.40
|565
|2006.02.17 17:00
|sell
|283
|0.10
|1.1921
|1.2121
|1.1906
|566
|2006.02.17 17:20
|sell
|284
|0.10
|1.1937
|1.2137
|1.1922
|567
|2006.02.17 17:47
|t/p
|284
|0.10
|1.1922
|1.2137
|1.1922
|15.00
|9703.40
|568
|2006.02.17 17:52
|t/p
|283
|0.10
|1.1906
|1.2121
|1.1906
|15.00
|9718.40
|569
|2006.02.23 12:38
|sell
|285
|0.10
|1.1962
|1.2162
|1.1947
|570
|2006.02.23 14:35
|t/p
|285
|0.10
|1.1947
|1.2162
|1.1947
|15.00
|9733.40
|571
|2006.03.02 17:02
|sell
|286
|0.10
|1.1985
|1.2185
|1.1970
|572
|2006.03.02 17:21
|sell
|287
|0.10
|1.2000
|1.2200
|1.1985
|573
|2006.03.07 02:10
|t/p
|287
|0.10
|1.1985
|1.2200
|1.1985
|15.45
|9748.85
|574
|2006.03.07 05:53
|t/p
|286
|0.10
|1.1970
|1.2185
|1.1970
|15.45
|9764.30
|575
|2006.03.10 16:29
|buy
|288
|0.10
|1.1870
|1.1670
|1.1885
|576
|2006.03.10 17:02
|t/p
|288
|0.10
|1.1885
|1.1670
|1.1885
|15.00
|9779.30
|577
|2006.03.14 17:00
|sell
|289
|0.10
|1.2015
|1.2215
|1.2000
|578
|2006.03.16 15:30
|sell
|290
|0.10
|1.2125
|1.2325
|1.2110
|579
|2006.03.21 15:45
|t/p
|290
|0.10
|1.2110
|1.2325
|1.2110
|15.45
|9794.75
|580
|2006.03.23 16:27
|t/p
|289
|0.10
|1.2000
|1.2215
|1.2000
|16.65
|9811.40
|581
|2006.03.23 17:14
|buy
|291
|0.10
|1.1983
|1.1783
|1.1998
|582
|2006.03.24 16:01
|t/p
|291
|0.10
|1.1998
|1.1783
|1.1998
|14.65
|9826.05
|583
|2006.03.24 17:00
|sell
|292
|0.10
|1.2012
|1.2212
|1.1997
|584
|2006.03.24 18:30
|sell
|293
|0.10
|1.2034
|1.2234
|1.2019
|585
|2006.03.27 03:52
|t/p
|293
|0.10
|1.2019
|1.2234
|1.2019
|15.15
|9841.20
|586
|2006.03.28 05:51
|t/p
|292
|0.10
|1.1997
|1.2212
|1.1997
|15.30
|9856.50
|587
|2006.03.28 10:43
|sell
|294
|0.10
|1.2056
|1.2256
|1.2041
|588
|2006.03.28 21:18
|t/p
|294
|0.10
|1.2041
|1.2256
|1.2041
|15.00
|9871.50
|589
|2006.03.28 22:30
|buy
|295
|0.10
|1.2014
|1.1814
|1.2029
|590
|2006.03.29 18:20
|t/p
|295
|0.10
|1.2029
|1.1814
|1.2029
|14.65
|9886.15
|591
|2006.03.31 12:04
|buy
|296
|0.10
|1.2093
|1.1893
|1.2108
|592
|2006.03.31 12:47
|t/p
|296
|0.10
|1.2108
|1.1893
|1.2108
|15.00
|9901.15
|593
|2006.04.03 17:56
|sell
|297
|0.10
|1.2119
|1.2319
|1.2104
|594
|2006.04.03 19:28
|sell
|298
|0.10
|1.2134
|1.2334
|1.2119
|595
|2006.04.06 10:58
|s/l
|297
|0.10
|1.2319
|1.2319
|1.2104
|-199.25
|9701.90
|596
|2006.04.07 16:29
|t/p
|298
|0.10
|1.2119
|1.2334
|1.2119
|15.90
|9717.80
|597
|2006.04.12 15:03
|buy
|299
|0.10
|1.2094
|1.1894
|1.2109
|598
|2006.04.12 15:43
|t/p
|299
|0.10
|1.2109
|1.1894
|1.2109
|15.00
|9732.80
|599
|2006.04.17 03:00
|sell
|300
|0.10
|1.2166
|1.2366
|1.2151
|600
|2006.04.17 03:07
|sell
|301
|0.10
|1.2181
|1.2381
|1.2166
|601
|2006.04.18 23:26
|s/l
|300
|0.10
|1.2366
|1.2366
|1.2151
|-199.85
|9532.95
|602
|2006.04.19 18:22
|s/l
|301
|0.10
|1.2381
|1.2381
|1.2166
|-199.70
|9333.25
|603
|2006.04.19 18:55
|sell
|302
|0.10
|1.2369
|1.2569
|1.2354
|604
|2006.04.20 02:25
|t/p
|302
|0.10
|1.2354
|1.2569
|1.2354
|15.45
|9348.70
|605
|2006.04.25 15:38
|sell
|303
|0.10
|1.2437
|1.2637
|1.2422
|606
|2006.04.25 15:59
|t/p
|303
|0.10
|1.2422
|1.2637
|1.2422
|15.00
|9363.70
|607
|2006.04.26 17:59
|sell
|304
|0.10
|1.2462
|1.2662
|1.2447
|608
|2006.04.26 19:28
|t/p
|304
|0.10
|1.2447
|1.2662
|1.2447
|15.00
|9378.70
|609
|2006.04.27 17:15
|sell
|305
|0.10
|1.2530
|1.2730
|1.2515
|610
|2006.04.27 17:52
|t/p
|305
|0.10
|1.2515
|1.2730
|1.2515
|15.00
|9393.70
|611
|2006.04.27 17:52
|sell
|306
|0.10
|1.2512
|1.2712
|1.2497
|612
|2006.04.27 18:01
|sell
|307
|0.10
|1.2528
|1.2728
|1.2513
|613
|2006.04.28 17:37
|sell
|308
|0.10
|1.2611
|1.2811
|1.2596
|614
|2006.05.01 15:31
|sell
|309
|0.10
|1.2669
|1.2869
|1.2654
|615
|2006.05.01 16:00
|t/p
|309
|0.10
|1.2654
|1.2869
|1.2654
|15.00
|9408.70
|616
|2006.05.01 21:17
|t/p
|308
|0.10
|1.2596
|1.2811
|1.2596
|15.15
|9423.85
|617
|2006.05.02 12:00
|sell
|310
|0.10
|1.2641
|1.2841
|1.2626
|618
|2006.05.02 13:19
|t/p
|310
|0.10
|1.2626
|1.2841
|1.2626
|15.00
|9438.85
|619
|2006.05.04 17:15
|sell
|311
|0.10
|1.2681
|1.2881
|1.2666
|620
|2006.05.04 18:13
|t/p
|311
|0.10
|1.2666
|1.2881
|1.2666
|15.00
|9453.85
|621
|2006.05.04 18:23
|sell
|312
|0.10
|1.2678
|1.2878
|1.2663
|622
|2006.05.04 20:11
|s/l
|306
|0.10
|1.2712
|1.2712
|1.2497
|-198.95
|9254.90
|623
|2006.05.05 14:30
|s/l
|307
|0.10
|1.2728
|1.2728
|1.2513
|-198.80
|9056.10
|624
|2006.05.05 15:34
|sell
|313
|0.10
|1.2754
|1.2954
|1.2739
|625
|2006.05.05 15:50
|t/p
|313
|0.10
|1.2739
|1.2954
|1.2739
|15.00
|9071.10
|626
|2006.05.05 15:51
|sell
|314
|0.10
|1.2739
|1.2939
|1.2724
|627
|2006.05.05 16:47
|t/p
|314
|0.10
|1.2724
|1.2939
|1.2724
|15.00
|9086.10
|628
|2006.05.09 17:00
|sell
|315
|0.10
|1.2759
|1.2959
|1.2744
|629
|2006.05.11 03:06
|t/p
|315
|0.10
|1.2744
|1.2959
|1.2744
|15.60
|9101.70
|630
|2006.05.11 17:00
|sell
|316
|0.10
|1.2816
|1.3016
|1.2801
|631
|2006.05.11 18:15
|sell
|317
|0.10
|1.2855
|1.3055
|1.2840
|632
|2006.05.11 18:29
|t/p
|317
|0.10
|1.2840
|1.3055
|1.2840
|15.00
|9116.70
|633
|2006.05.11 18:29
|sell
|318
|0.10
|1.2837
|1.3037
|1.2822
|634
|2006.05.12 08:19
|s/l
|312
|0.10
|1.2878
|1.2878
|1.2663
|-198.80
|8917.90
|635
|2006.05.15 12:41
|t/p
|318
|0.10
|1.2822
|1.3037
|1.2822
|15.30
|8933.20
|636
|2006.05.15 18:44
|t/p
|316
|0.10
|1.2801
|1.3016
|1.2801
|15.30
|8948.50
|637
|2006.05.16 14:33
|sell
|319
|0.10
|1.2851
|1.3051
|1.2836
|638
|2006.05.16 17:12
|t/p
|319
|0.10
|1.2836
|1.3051
|1.2836
|15.00
|8963.50
|639
|2006.05.17 16:15
|buy
|320
|0.10
|1.2842
|1.2642
|1.2857
|640
|2006.05.17 18:00
|buy
|321
|0.10
|1.2724
|1.2524
|1.2739
|641
|2006.05.17 18:14
|t/p
|321
|0.10
|1.2739
|1.2524
|1.2739
|15.00
|8978.50
|642
|2006.05.17 18:14
|buy
|322
|0.10
|1.2743
|1.2543
|1.2758
|643
|2006.05.18 02:30
|t/p
|322
|0.10
|1.2758
|1.2543
|1.2758
|13.95
|8992.45
|644
|2006.05.18 22:47
|t/p
|320
|0.10
|1.2857
|1.2642
|1.2857
|13.95
|9006.40
|645
|2006.05.19 10:03
|buy
|323
|0.10
|1.2782
|1.2582
|1.2797
|646
|2006.05.19 11:45
|buy
|324
|0.10
|1.2764
|1.2564
|1.2779
|647
|2006.05.19 12:03
|buy
|325
|0.10
|1.2744
|1.2544
|1.2759
|648
|2006.05.19 12:35
|t/p
|325
|0.10
|1.2759
|1.2544
|1.2759
|15.00
|9021.40
|649
|2006.05.19 20:42
|t/p
|324
|0.10
|1.2779
|1.2564
|1.2779
|15.00
|9036.40
|650
|2006.05.22 16:05
|t/p
|323
|0.10
|1.2797
|1.2582
|1.2797
|14.65
|9051.05