Strategy Tester Report
Firebird v63G

SimboloEURUSD (Euro vs US Dollar)
Periodo15 Minuti (M15) 2004.06.17 11:45 - 2006.05.23 01:45
ModelloOgni tick (sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi con interpolazione frattale di ogni tick)
ParametriMA_length=10; MA_timeframe=30; MAtype=0; Percent=0.3; TradeOnFriday=1; slip=100; Lots=0.1; TakeProfit=15; Stoploss=200; Fast_Period=23; Fast_Price=1; Slow_Period=84; Slow_Price=1; DivergenceLimit=0.002; Use_V63D_Divergence=true; PipStep=15; IncreasementType=0.4; DVLimit=10; PipsGoal=500; PipsLoss=500; GMT=2; DST=0; OpeningHour=0; ClosingHour=23; writelog=0;
Barre sotto esame47894Ticks adoperati per il modello1916552Qualita' del modello66.49%
Deposito iniziale10000.00
Profitto totale netto-948.95Profitto lordo4450.40Perdita lorda-5399.35
Fattore di profitto (profit factor)0.82Ricompensa attesa-2.92
Drawdown assoluto1082.10Drawdown massimo (%)1252.00 (12.3%)
Operazioni totali325Posizioni al ribasso (vincite %)187 (90.37%)Posizioni al rialzo (vincite %)138 (93.48%)
Operazioni con profitto (% del totale)298 (91.69%)Operazioni in perdita (% del totale)27 (8.31%)
Il piu' grandeoperazione con profito17.10operazione in perdita-202.45
Mediaoperazione con profito14.93operazione in perdita-199.98
Massimovincite consecutive (profitto in denaro)71 (1049.90)perdite consecutive (perdita in denaro)2 (-404.20)
Massimaleprofitto consecutivo (numero delle vincite)1049.90 (71)perdita consecutiva (numero delle perdite)-404.20 (2)
Mediavincite consecutive15perdite consecutive1
Graph
#Data/OrarioTipoOrdineLottiPrezzoStop LossTake profitProfittoSaldo
12004.06.18 14:30sell10.101.20621.22621.2047
22004.06.18 15:15sell20.101.20831.22831.2068
32004.06.18 15:40sell30.101.21091.23091.2094
42004.06.21 10:17t/p30.101.20941.23091.209415.1510015.15
52004.06.23 16:43t/p20.101.20681.22831.206815.4510030.60
62004.06.24 03:21t/p10.101.20471.22621.204715.9010046.50
72004.06.24 10:45sell40.101.21221.23221.2107
82004.06.24 12:20t/p40.101.21071.23221.210715.0010061.50
92004.06.24 14:31sell50.101.21491.23491.2134
102004.06.25 09:03t/p50.101.21341.23491.213415.1510076.65
112004.06.28 15:00sell60.101.22141.24141.2199
122004.06.28 16:29t/p60.101.21991.24141.219915.0010091.65
132004.06.30 11:55sell70.101.21341.23341.2119
142004.06.30 12:35sell80.101.21491.23491.2134
152004.07.02 15:30sell90.101.22841.24841.2269
162004.07.05 00:19s/l70.101.23341.23341.2119-199.259892.40
172004.07.06 12:03t/p90.101.22691.24841.226915.309907.70
182004.07.07 07:50sell100.101.23421.25421.2327
192004.07.07 07:50s/l80.101.23491.23491.2134-198.959708.75
202004.07.07 07:55sell110.101.23601.25601.2345
212004.07.07 09:00t/p110.101.23451.25601.234515.009723.75
222004.07.13 14:43t/p100.101.23271.25421.232715.909739.65
232004.07.13 15:15buy120.101.23261.21261.2341
242004.07.14 00:31t/p120.101.23411.21261.234114.659754.30
252004.07.16 16:15sell130.101.24431.26431.2428
262004.07.19 10:48t/p130.101.24281.26431.242815.159769.45
272004.07.20 13:51buy140.101.23861.21861.2401
282004.07.20 14:27buy150.101.23711.21711.2386
292004.07.21 14:57buy160.101.22741.20741.2289
302004.07.21 15:15t/p160.101.22891.20741.228915.009784.45
312004.07.23 11:39s/l140.101.21861.21861.2401-201.759582.70
322004.07.23 12:54s/l150.101.21711.21711.2386-201.759380.95
332004.07.27 16:00buy170.101.21241.19241.2139
342004.07.27 17:00buy180.101.20671.18671.2082
352004.07.27 17:35buy190.101.20401.18401.2055
362004.07.27 17:45t/p190.101.20551.18401.205515.009395.95
372004.07.29 08:23t/p180.101.20821.18671.208213.609409.55
382004.07.29 11:50buy200.101.20141.18141.2029
392004.07.29 12:05t/p200.101.20291.18141.202915.009424.55
402004.07.30 19:15buy210.101.20121.18121.2027
412004.07.30 20:32t/p210.101.20271.18121.202715.009439.55
422004.08.06 14:45t/p170.101.21391.19241.213910.809450.35
432004.08.10 21:30buy220.101.22411.20411.2256
442004.08.10 23:29buy230.101.22241.20241.2239
452004.08.11 07:57t/p230.101.22391.20241.223914.659465.00
462004.08.12 10:11t/p220.101.22561.20411.225613.609478.60
472004.08.13 15:45sell240.101.23271.25271.2312
482004.08.13 16:37sell250.101.23431.25431.2328
492004.08.16 17:28t/p250.101.23281.25431.232815.159493.75
502004.08.17 15:41t/p240.101.23121.25271.231215.309509.05
512004.08.20 14:00buy260.101.23021.21021.2317
522004.08.20 14:12buy270.101.22871.20871.2302
532004.08.20 14:50t/p270.101.23021.20871.230215.009524.05
542004.08.20 16:13t/p260.101.23171.21021.231715.009539.05
552004.08.26 14:34sell280.101.21131.23131.2098
562004.08.26 14:35t/p280.101.20981.23131.209815.009554.05
572004.08.27 15:55buy290.101.20501.18501.2065
582004.08.27 15:55t/p290.101.20651.18501.206515.009569.05
592004.08.27 15:55buy300.101.20501.18501.2065
602004.08.27 15:58t/p300.101.20651.18501.206515.009584.05
612004.08.27 15:59buy310.101.20511.18511.2066
622004.08.27 15:59t/p310.101.20661.18511.206615.009599.05
632004.08.27 15:59buy320.101.20491.18491.2064
642004.08.30 18:40t/p320.101.20641.18491.206414.659613.70
652004.09.03 15:30buy330.101.20891.18891.2104
662004.09.03 16:00t/p330.101.21041.18891.210415.009628.70
672004.09.03 16:00buy340.101.21121.19121.2127
682004.09.03 16:00buy350.101.20971.18971.2112
692004.09.08 16:48t/p350.101.21121.18971.211213.959642.65
702004.09.08 16:53t/p340.101.21271.19121.212713.959656.60
712004.09.08 18:15sell360.101.21631.23631.2148
722004.09.08 20:15sell370.101.21851.23851.2170
732004.09.09 15:23t/p370.101.21701.23851.217015.459672.05
742004.09.09 23:51sell380.101.22321.24321.2217
752004.09.10 11:35t/p380.101.22171.24321.221715.159687.20
762004.09.10 15:30sell390.101.22831.24831.2268
772004.09.10 16:52sell400.101.23041.25041.2289
782004.09.10 16:55t/p400.101.22891.25041.228915.009702.20
792004.09.10 20:54t/p390.101.22681.24831.226815.009717.20
802004.09.14 17:22sell410.101.22911.24911.2276
812004.09.14 17:44t/p410.101.22761.24911.227615.009732.20
822004.09.15 16:57t/p360.101.21481.23631.214816.059748.25
832004.09.15 17:10buy420.101.21511.19511.2166
842004.09.16 14:30t/p420.101.21661.19511.216613.959762.20
852004.09.16 19:14sell430.101.21871.23871.2172
862004.09.17 16:27t/p430.101.21721.23871.217215.159777.35
872004.09.21 12:15sell440.101.22431.24431.2228
882004.09.22 16:54t/p440.101.22281.24431.222815.159792.50
892004.09.23 12:51sell450.101.23261.25261.2311
902004.09.23 13:42t/p450.101.23111.25261.231115.009807.50
912004.09.24 14:33sell460.101.23291.25291.2314
922004.09.24 15:05t/p460.101.23141.25291.231415.009822.50
932004.09.24 18:11buy470.101.22551.20551.2270
942004.09.24 20:22t/p470.101.22701.20551.227015.009837.50
952004.09.30 14:30sell480.101.24121.26121.2397
962004.09.30 15:17t/p480.101.23971.26121.239715.009852.50
972004.09.30 15:17sell490.101.23921.25921.2377
982004.09.30 15:35sell500.101.24081.26081.2393
992004.09.30 16:01t/p500.101.23931.26081.239315.009867.50
1002004.10.04 02:48t/p490.101.23771.25921.237715.309882.80
1012004.10.04 13:30buy510.101.23141.21141.2329
1022004.10.04 13:37buy520.101.22981.20981.2313
1032004.10.05 16:01t/p520.101.23131.20981.231314.659897.45
1042004.10.08 08:08t/p510.101.23291.21141.232912.909910.35
1052004.10.13 13:40buy530.101.22781.20781.2293
1062004.10.13 14:30buy540.101.22611.20611.2276
1072004.10.13 15:00buy550.101.22401.20401.2255
1082004.10.13 16:17t/p550.101.22551.20401.225515.009925.35
1092004.10.13 19:35t/p540.101.22761.20611.227615.009940.35
1102004.10.13 19:44t/p530.101.22931.20781.229315.009955.35
1112004.10.13 21:30sell560.101.23371.25371.2322
1122004.10.14 02:54t/p560.101.23221.25371.232215.459970.80
1132004.10.15 15:00sell570.101.24451.26451.2430
1142004.10.15 15:45sell580.101.24681.26681.2453
1152004.10.15 16:12sell590.101.24881.26881.2473
1162004.10.15 16:26t/p590.101.24731.26881.247315.009985.80
1172004.10.15 18:28t/p580.101.24531.26681.245315.0010000.80
1182004.10.20 10:45sell600.101.25761.27761.2561
1192004.10.21 10:36s/l570.101.26451.26451.2430-199.109801.70
1202004.10.25 02:39s/l600.101.27761.27761.2561-199.259602.45
1212004.10.26 18:47buy610.101.27371.25371.2752
1222004.10.26 19:27t/p610.101.27521.25371.275215.009617.45
1232004.10.27 18:00buy620.101.27241.25241.2739
1242004.10.27 18:11buy630.101.27071.25071.2722
1252004.10.27 18:45t/p630.101.27221.25071.272215.009632.45
1262004.10.27 19:01buy640.101.27081.25081.2723
1272004.10.28 07:00t/p640.101.27231.25081.272313.959646.40
1282004.10.28 09:03t/p620.101.27391.25241.273913.959660.35
1292004.10.28 17:07sell650.101.27511.29511.2736
1302004.10.28 19:41t/p650.101.27361.29511.273615.009675.35
1312004.10.29 20:00sell660.101.27911.29911.2776
1322004.11.01 07:20t/p660.101.27761.29911.277615.159690.50
1332004.11.03 13:50sell670.101.27471.29471.2732
1342004.11.03 15:25sell680.101.27911.29911.2776
1352004.11.04 13:05sell690.101.28641.30641.2849
1362004.11.05 11:17t/p690.101.28491.30641.284915.159705.65
1372004.11.05 14:33t/p680.101.27761.29911.277615.609721.25
1382004.11.05 17:42s/l670.101.29471.29471.2732-199.409521.85
1392004.11.05 18:00sell700.101.29361.31361.2921
1402004.11.05 18:57t/p700.101.29211.31361.292115.009536.85
1412004.11.05 19:10sell710.101.29311.31311.2916
1422004.11.08 14:15t/p710.101.29161.31311.291615.159552.00
1432004.11.10 12:15sell720.101.29571.31571.2942
1442004.11.10 13:12sell730.101.29721.31721.2957
1452004.11.10 14:31t/p730.101.29571.31721.295715.009567.00
1462004.11.10 15:15t/p720.101.29421.31571.294215.009582.00
1472004.11.10 19:02buy740.101.28781.26781.2893
1482004.11.10 20:15t/p740.101.28931.26781.289315.009597.00
1492004.11.12 18:30sell750.101.29691.31691.2954
1502004.11.12 20:07sell760.101.29861.31861.2971
1512004.11.15 02:03t/p760.101.29711.31861.297115.159612.15
1522004.11.15 09:23t/p750.101.29541.31691.295415.159627.30
1532004.11.17 11:30sell770.101.30321.32321.3017
1542004.11.17 16:15t/p770.101.30171.32321.301715.009642.30
1552004.11.19 12:04sell780.101.30221.32221.3007
1562004.11.19 20:53t/p780.101.30071.32221.300715.009657.30
1572004.11.23 13:55sell790.101.30771.32771.3062
1582004.11.23 15:04t/p790.101.30621.32771.306215.009672.30
1592004.11.24 11:35sell800.101.31571.33571.3142
1602004.12.01 22:23s/l800.101.33571.33571.3142-198.959473.35
1612004.12.03 14:30sell810.101.33501.35501.3335
1622004.12.03 14:30t/p810.101.33351.35501.333515.009488.35
1632004.12.03 14:30sell820.101.33331.35331.3318
1642004.12.03 14:30sell830.101.33501.35501.3335
1652004.12.03 14:31sell840.101.33721.35721.3357
1662004.12.03 14:32t/p840.101.33571.35721.335715.009503.35
1672004.12.03 14:32sell850.101.33701.35701.3355
1682004.12.03 14:32t/p850.101.33551.35701.335515.009518.35
1692004.12.03 14:32t/p830.101.33351.35501.333515.009533.35
1702004.12.03 14:32t/p820.101.33181.35331.331815.009548.35
1712004.12.03 14:33sell860.101.33301.35301.3315
1722004.12.03 14:33t/p860.101.33151.35301.331515.009563.35
1732004.12.03 14:33sell870.101.33301.35301.3315
1742004.12.03 14:33t/p870.101.33151.35301.331515.009578.35
1752004.12.03 14:33sell880.101.33301.35301.3315
1762004.12.03 14:44sell890.101.33471.35471.3332
1772004.12.03 14:44t/p890.101.33321.35471.333215.009593.35
1782004.12.03 16:00sell900.101.33541.35541.3339
1792004.12.08 07:26t/p900.101.33391.35541.333915.459608.80
1802004.12.08 09:18t/p880.101.33151.35301.331515.459624.25
1812004.12.09 12:34buy910.101.32721.30721.3287
1822004.12.09 13:00t/p910.101.32871.30721.328715.009639.25
1832004.12.09 20:45sell920.101.33241.35241.3309
1842004.12.09 23:01t/p920.101.33091.35241.330915.009654.25
1852004.12.10 04:17buy930.101.32461.30461.3261
1862004.12.13 02:27t/p930.101.32611.30461.326114.659668.90
1872004.12.13 04:36sell940.101.32821.34821.3267
1882004.12.13 06:58t/p940.101.32671.34821.326715.009683.90
1892004.12.16 16:15buy950.101.33211.31211.3336
1902004.12.16 16:21buy960.101.33051.31051.3320
1912004.12.16 16:38buy970.101.32841.30841.3299
1922004.12.16 16:41t/p970.101.32991.30841.329915.009698.90
1932004.12.20 00:00t/p960.101.33201.31051.332014.309713.20
1942004.12.20 08:56t/p950.101.33361.31211.333614.309727.50
1952004.12.27 17:30sell980.101.36271.38271.3612
1962004.12.27 21:45t/p980.101.36121.38271.361215.009742.50
1972004.12.31 18:15buy990.101.35431.33431.3558
1982005.01.03 00:00t/p990.101.35581.33431.355814.659757.15
1992005.01.03 15:30buy1000.101.34651.32651.3480
2002005.01.03 15:58t/p1000.101.34801.32651.348015.009772.15
2012005.01.04 10:20buy1010.101.34231.32231.3438
2022005.01.04 10:25buy1020.101.34081.32081.3423
2032005.01.05 11:13s/l1010.101.32231.32231.3438-200.359571.80
2042005.01.06 08:32s/l1020.101.32081.32081.3423-201.409370.40
2052005.01.06 09:02buy1030.101.32091.30091.3224
2062005.01.06 09:26buy1040.101.31941.29941.3209
2072005.01.06 15:21t/p1040.101.32091.29941.320915.009385.40
2082005.01.07 10:07t/p1030.101.32241.30091.322414.659400.05
2092005.01.12 14:30sell1050.101.31541.33541.3139
2102005.01.12 14:31sell1060.101.31791.33791.3164
2112005.01.12 14:31t/p1060.101.31641.33791.316415.009415.05
2122005.01.12 14:31sell1070.101.31791.33791.3164
2132005.01.12 14:31sell1080.101.32091.34091.3194
2142005.01.12 14:31t/p1080.101.31941.34091.319415.009430.05
2152005.01.12 14:32sell1090.101.32011.34011.3186
2162005.01.12 14:32t/p1090.101.31861.34011.318615.009445.05
2172005.01.12 14:32t/p1070.101.31641.33791.316415.009460.05
2182005.01.12 14:33sell1100.101.31731.33731.3158
2192005.01.12 14:33t/p1100.101.31581.33731.315815.009475.05
2202005.01.12 14:33t/p1050.101.31391.33541.313915.009490.05
2212005.01.12 14:33sell1110.101.31481.33481.3133
2222005.01.12 14:34t/p1110.101.31331.33481.313315.009505.05
2232005.01.12 14:34sell1120.101.31611.33611.3146
2242005.01.12 14:34t/p1120.101.31461.33611.314615.009520.05
2252005.01.12 14:34sell1130.101.31571.33571.3142
2262005.01.12 14:34sell1140.101.31851.33851.3170
2272005.01.12 14:38sell1150.101.32121.34121.3197
2282005.01.12 15:46sell1160.101.32361.34361.3221
2292005.01.12 15:58sell1170.101.32651.34651.3250
2302005.01.13 03:01t/p1170.101.32501.34651.325015.459535.50
2312005.01.13 10:26t/p1160.101.32211.34361.322115.459550.95
2322005.01.13 17:32t/p1150.101.31971.34121.319715.459566.40
2332005.01.14 03:08t/p1140.101.31701.33851.317015.609582.00
2342005.01.14 03:42t/p1130.101.31421.33571.314215.609597.60
2352005.01.14 04:01buy1180.101.31431.29431.3158
2362005.01.19 18:30buy1190.101.30051.28051.3020
2372005.01.20 08:03t/p1190.101.30201.28051.302013.959611.55
2382005.01.20 11:27buy1200.101.29571.27571.2972
2392005.01.20 11:38s/l1180.101.29431.29431.3158-202.109409.45
2402005.01.20 16:04t/p1200.101.29721.27571.297215.009424.45
2412005.01.21 11:01sell1210.101.30091.32091.2994
2422005.01.21 11:40t/p1210.101.29941.32091.299415.009439.45
2432005.01.21 17:16sell1220.101.30191.32191.3004
2442005.01.21 17:20sell1230.101.30341.32341.3019
2452005.01.21 17:21t/p1230.101.30191.32341.301915.009454.45
2462005.01.21 17:25sell1240.101.30341.32341.3019
2472005.01.25 02:43t/p1240.101.30191.32341.301915.309469.75
2482005.01.25 16:05t/p1220.101.30041.32191.300415.309485.05
2492005.01.25 16:06buy1250.101.29971.27971.3012
2502005.01.26 10:47t/p1250.101.30121.27971.301214.659499.70
2512005.02.03 15:15buy1260.101.29601.27601.2975
2522005.02.03 16:19t/p1260.101.29751.27601.297515.009514.70
2532005.02.04 18:02buy1270.101.29081.27081.2923
2542005.02.07 18:40buy1280.101.27601.25601.2775
2552005.02.07 20:15t/p1280.101.27751.25601.277515.009529.70
2562005.02.14 02:32t/p1270.101.29231.27081.292312.209541.90
2572005.02.14 03:00sell1290.101.29361.31361.2921
2582005.02.15 15:00sell1300.101.30381.32381.3023
2592005.02.15 15:00t/p1300.101.30231.32381.302315.009556.90
2602005.02.15 15:00sell1310.101.30381.32381.3023
2612005.02.15 15:00t/p1310.101.30231.32381.302315.009571.90
2622005.02.15 15:02sell1320.101.30291.32291.3014
2632005.02.15 15:10t/p1320.101.30141.32291.301415.009586.90
2642005.02.22 04:18s/l1290.101.31361.31361.2921-198.809388.10
2652005.02.22 04:45sell1330.101.31411.33411.3126
2662005.03.02 10:09t/p1330.101.31261.33411.312616.209404.30
2672005.03.04 16:15sell1340.101.32061.34061.3191
2682005.03.07 14:33t/p1340.101.31911.34061.319115.159419.45
2692005.03.09 18:40sell1350.101.33981.35981.3383
2702005.03.09 20:00sell1360.101.34181.36181.3403
2712005.03.09 20:58t/p1360.101.34031.36181.340315.009434.45
2722005.03.10 00:30t/p1350.101.33831.35981.338315.459449.90
2732005.03.11 17:06sell1370.101.34671.36671.3452
2742005.03.11 21:32t/p1370.101.34521.36671.345215.009464.90
2752005.03.15 16:30buy1380.101.33261.31261.3341
2762005.03.15 17:47buy1390.101.33101.31101.3325
2772005.03.16 08:08t/p1390.101.33251.31101.332514.659479.55
2782005.03.16 08:33t/p1380.101.33411.31261.334114.659494.20
2792005.03.16 09:46sell1400.101.33631.35631.3348
2802005.03.16 12:00t/p1400.101.33481.35631.334815.009509.20
2812005.03.21 04:03buy1410.101.32551.30551.3270
2822005.03.21 04:35t/p1410.101.32701.30551.327015.009524.20
2832005.03.22 21:25buy1420.101.30921.28921.3107
2842005.03.22 23:06buy1430.101.30761.28761.3091
2852005.03.28 03:51s/l1420.101.28921.28921.3107-202.109322.10
2862005.03.28 15:51s/l1430.101.28761.28761.3091-202.109120.00
2872005.03.28 17:45buy1440.101.28621.26621.2877
2882005.03.28 18:52t/p1440.101.28771.26621.287715.009135.00
2892005.03.29 05:08sell1450.101.29471.31471.2932
2902005.03.29 07:13t/p1450.101.29321.31471.293215.009150.00
2912005.04.01 16:00sell1460.101.30081.32081.2993
2922005.04.01 16:05t/p1460.101.29931.32081.299315.009165.00
2932005.04.01 18:45buy1470.101.28981.26981.2913
2942005.04.04 17:15buy1480.101.28251.26251.2840
2952005.04.04 18:40t/p1480.101.28401.26251.284015.009180.00
2962005.04.07 07:54t/p1470.101.29131.26981.291312.909192.90
2972005.04.08 18:30sell1490.101.29121.31121.2897
2982005.04.12 15:17t/p1490.101.28971.31121.289715.309208.20
2992005.04.12 16:00buy1500.101.28971.26971.2912
3002005.04.12 16:05buy1510.101.28811.26811.2896
3012005.04.12 20:05t/p1510.101.28961.26811.289615.009223.20
3022005.04.12 20:28t/p1500.101.29121.26971.291215.009238.20
3032005.04.13 14:51buy1520.101.28931.26931.2908
3042005.04.13 17:10t/p1520.101.29081.26931.290815.009253.20
3052005.04.15 10:28sell1530.101.28411.30411.2826
3062005.04.15 11:49t/p1530.101.28261.30411.282615.009268.20
3072005.04.18 10:00sell1540.101.29621.31621.2947
3082005.04.18 10:30sell1550.101.29771.31771.2962
3092005.04.18 14:43t/p1550.101.29621.31771.296215.009283.20
3102005.04.20 19:29sell1560.101.30921.32921.3077
3112005.04.21 09:33t/p1560.101.30771.32921.307715.459298.65
3122005.04.21 17:13sell1570.101.31211.33211.3106
3132005.04.21 17:15t/p1570.101.31061.33211.310615.009313.65
3142005.04.26 16:29t/p1540.101.29471.31621.294716.209329.85
3152005.04.27 08:45buy1580.101.29171.27171.2932
3162005.04.27 14:32t/p1580.101.29321.27171.293215.009344.85
3172005.04.29 09:08sell1590.101.29681.31681.2953
3182005.04.29 10:20t/p1590.101.29531.31681.295315.009359.85
3192005.05.04 04:15sell1600.101.29451.31451.2930
3202005.05.04 04:45sell1610.101.29631.31631.2948
3212005.05.04 08:39t/p1610.101.29481.31631.294815.009374.85
3222005.05.04 09:28t/p1600.101.29301.31451.293015.009389.85
3232005.05.06 15:30buy1620.101.28531.26531.2868
3242005.05.09 23:10t/p1620.101.28681.26531.286814.659404.50
3252005.05.11 15:30buy1630.101.27971.25971.2812
3262005.05.11 16:01buy1640.101.27781.25781.2793
3272005.05.11 16:03t/p1640.101.27931.25781.279315.009419.50
3282005.05.11 16:04buy1650.101.27811.25811.2796
3292005.05.11 16:04t/p1650.101.27961.25811.279615.009434.50
3302005.05.11 16:04buy1660.101.27811.25811.2796
3312005.05.11 16:08t/p1660.101.27961.25811.279615.009449.50
3322005.05.11 16:39t/p1630.101.28121.25971.281215.009464.50
3332005.05.11 16:41buy1670.101.28061.26061.2821
3342005.05.11 17:07t/p1670.101.28211.26061.282115.009479.50
3352005.05.12 09:27buy1680.101.27491.25491.2764
3362005.05.12 10:57t/p1680.101.27641.25491.276415.009494.50
3372005.05.18 17:40sell1690.101.26641.28641.2649
3382005.05.19 11:14t/p1690.101.26491.28641.264915.459509.95
3392005.05.20 15:45buy1700.101.25641.23641.2579
3402005.05.20 16:24buy1710.101.25491.23491.2564
3412005.05.20 19:16t/p1710.101.25641.23491.256415.009524.95
3422005.05.23 16:21t/p1700.101.25791.23641.257914.659539.60
3432005.05.26 07:51buy1720.101.25511.23511.2566
3442005.05.26 11:17t/p1720.101.25661.23511.256615.009554.60
3452005.05.31 04:00buy1730.101.23941.21941.2409
3462005.05.31 06:23t/p1730.101.24091.21941.240915.009569.60
3472005.06.01 11:10buy1740.101.22731.20731.2288
3482005.06.01 11:47buy1750.101.22581.20581.2273
3492005.06.01 12:45buy1760.101.22351.20351.2250
3502005.06.01 13:31t/p1760.101.22501.20351.225015.009584.60
3512005.06.02 10:17t/p1750.101.22731.20581.227313.959598.55
3522005.06.02 11:02t/p1740.101.22881.20731.228813.959612.50
3532005.06.02 11:02sell1770.101.22891.24891.2274
3542005.06.02 11:57t/p1770.101.22741.24891.227415.009627.50
3552005.06.02 11:59sell1780.101.22871.24871.2272
3562005.06.02 11:59t/p1780.101.22721.24871.227215.009642.50
3572005.06.03 18:35buy1790.101.22291.20291.2244
3582005.06.03 19:35buy1800.101.22121.20121.2227
3592005.06.03 22:14t/p1800.101.22271.20121.222715.009657.50
3602005.06.06 03:45t/p1790.101.22441.20291.224414.659672.15
3612005.06.08 20:45buy1810.101.22331.20331.2248
3622005.06.09 03:24t/p1810.101.22481.20331.224813.959686.10
3632005.06.10 15:41buy1820.101.21851.19851.2200
3642005.06.10 16:50buy1830.101.21311.19311.2146
3652005.06.10 17:12buy1840.101.21111.19111.2126
3662005.06.10 17:30t/p1840.101.21261.19111.212615.009701.10
3672005.06.14 03:41t/p1830.101.21461.19311.214614.309715.40
3682005.06.14 16:15buy1850.101.20501.18501.2065
3692005.06.15 09:55t/p1850.101.20651.18501.206514.659730.05
3702005.06.16 05:50buy1860.101.20621.18621.2077
3712005.06.16 07:37t/p1860.101.20771.18621.207715.009745.05
3722005.06.16 16:45buy1870.101.20771.18771.2092
3732005.06.16 18:01t/p1870.101.20921.18771.209215.009760.05
3742005.06.17 16:27t/p1820.101.22001.19851.220012.559772.60
3752005.06.20 15:40buy1880.101.21691.19691.2184
3762005.06.20 15:45buy1890.101.21481.19481.2163
3772005.06.21 10:50buy1900.101.20931.18931.2108
3782005.06.21 15:09t/p1900.101.21081.18931.210815.009787.60
3792005.06.21 19:38t/p1890.101.21631.19481.216314.659802.25
3802005.06.21 22:51t/p1880.101.21841.19691.218414.659816.90
3812005.06.22 13:45buy1910.101.21171.19171.2132
3822005.06.22 16:02t/p1910.101.21321.19171.213215.009831.90
3832005.06.28 10:45buy1920.101.21031.19031.2118
3842005.06.30 18:20t/p1920.101.21181.19031.211813.609845.50
3852005.07.01 07:53buy1930.101.20401.18401.2055
3862005.07.01 09:05t/p1930.101.20551.18401.205515.009860.50
3872005.07.01 17:15buy1940.101.19821.17821.1997
3882005.07.01 17:49buy1950.101.19661.17661.1981
3892005.07.07 11:21t/p1950.101.19811.17661.198112.909873.40
3902005.07.07 11:22t/p1940.101.19971.17821.199712.909886.30
3912005.07.07 11:47sell1960.101.19771.21771.1962
3922005.07.07 11:52sell1970.101.19941.21941.1979
3932005.07.07 13:45t/p1970.101.19791.21941.197915.009901.30
3942005.07.07 14:08t/p1960.101.19621.21771.196215.009916.30
3952005.07.15 14:32buy1980.101.20621.18621.2077
3962005.07.15 15:30buy1990.101.20311.18311.2046
3972005.07.15 16:26t/p1990.101.20461.18311.204615.009931.30
3982005.07.18 08:29t/p1980.101.20771.18621.207714.659945.95
3992005.07.19 09:32buy2000.101.19871.17871.2002
4002005.07.19 18:03t/p2000.101.20021.17871.200215.009960.95
4012005.07.19 20:53sell2010.101.20431.22431.2028
4022005.07.20 00:04t/p2010.101.20281.22431.202815.159976.10
4032005.07.20 20:45sell2020.101.21561.23561.2141
4042005.07.20 22:08t/p2020.101.21411.23561.214115.009991.10
4052005.07.20 22:10sell2030.101.21391.23391.2124
4062005.07.21 14:00sell2040.101.22111.24111.2196
4072005.07.21 14:05t/p2040.101.21961.24111.219615.0010006.10
4082005.07.21 14:25sell2050.101.22111.24111.2196
4092005.07.21 14:27t/p2050.101.21961.24111.219615.0010021.10
4102005.07.21 16:26t/p2030.101.21241.23391.212415.4510036.55
4112005.07.21 17:46buy2060.101.21241.19241.2139
4122005.07.21 18:10t/p2060.101.21391.19241.213915.0010051.55
4132005.07.21 18:11buy2070.101.21231.19231.2138
4142005.07.21 18:12t/p2070.101.21381.19231.213815.0010066.55
4152005.07.21 18:13buy2080.101.21251.19251.2140
4162005.07.21 18:13t/p2080.101.21401.19251.214015.0010081.55
4172005.07.21 18:13buy2090.101.21251.19251.2140
4182005.07.21 18:15t/p2090.101.21401.19251.214015.0010096.55
4192005.07.22 16:55buy2100.101.21081.19081.2123
4202005.07.28 17:38t/p2100.101.21231.19081.212312.9010109.45
4212005.07.29 16:25sell2110.101.21421.23421.2127
4222005.07.29 17:00t/p2110.101.21271.23421.212715.0010124.45
4232005.08.01 05:20sell2120.101.21761.23761.2161
4242005.08.03 03:21t/p2120.101.21611.23761.216115.3010139.75
4252005.08.03 11:00sell2130.101.22401.24401.2225
4262005.08.03 11:12sell2140.101.22731.24731.2258
4272005.08.03 12:00sell2150.101.23061.25061.2291
4282005.08.04 17:45sell2160.101.23831.25831.2368
4292005.08.05 05:16t/p2160.101.23681.25831.236815.1510154.90
4302005.08.08 11:45sell2170.101.23871.25871.2372
4312005.08.08 12:58t/p2170.101.23721.25871.237215.0010169.90
4322005.08.11 15:24s/l2130.101.24401.24401.2225-198.509971.40
4332005.08.11 22:13s/l2140.101.24731.24731.2258-198.509772.90
4342005.08.17 08:29t/p2150.101.22911.25061.229117.109790.00
4352005.08.18 14:20buy2180.101.22051.20051.2220
4362005.08.22 13:20t/p2180.101.22201.20051.222014.309804.30
4372005.08.22 14:30sell2190.101.22341.24341.2219
4382005.08.22 15:33t/p2190.101.22191.24341.221915.009819.30
4392005.08.24 14:30sell2200.101.22341.24341.2219
4402005.08.24 16:00sell2210.101.22711.24711.2256
4412005.08.24 16:31t/p2210.101.22561.24711.225615.009834.30
4422005.08.29 02:11sell2220.101.23321.25321.2317
4432005.08.29 03:21t/p2220.101.23171.25321.231715.009849.30
4442005.08.30 04:10t/p2200.101.22191.24341.221915.909865.20
4452005.08.31 17:00sell2230.101.22941.24941.2279
4462005.08.31 17:42sell2240.101.23111.25111.2296
4472005.08.31 18:30sell2250.101.23421.25421.2327
4482005.08.31 19:59t/p2250.101.23271.25421.232715.009880.20
4492005.09.01 13:01sell2260.101.23951.25951.2380
4502005.09.01 13:44t/p2260.101.23801.25951.238015.009895.20
4512005.09.01 20:21s/l2230.101.24941.24941.2279-199.559695.65
4522005.09.01 20:22s/l2240.101.25111.25111.2296-199.559496.10
4532005.09.06 02:59buy2270.101.24881.22881.2503
4542005.09.06 07:54t/p2270.101.25031.22881.250315.009511.10
4552005.09.07 09:45sell2280.101.25231.27231.2508
4562005.09.07 10:09t/p2280.101.25081.27231.250815.009526.10
4572005.09.07 13:56buy2290.101.24491.22491.2464
4582005.09.07 14:26t/p2290.101.24641.22491.246415.009541.10
4592005.09.09 17:25sell2300.101.24421.26421.2427
4602005.09.09 17:56t/p2300.101.24271.26421.242715.009556.10
4612005.09.12 05:15buy2310.101.23351.21351.2350
4622005.09.16 15:03buy2320.101.22171.20171.2232
4632005.09.16 15:46t/p2320.101.22321.20171.223215.009571.10
4642005.09.16 15:55buy2330.101.22131.20131.2228
4652005.09.16 20:14t/p2330.101.22281.20131.222815.009586.10
4662005.09.19 07:11s/l2310.101.21351.21351.2350-202.459383.65
4672005.09.20 21:17buy2340.101.21241.19241.2139
4682005.09.21 03:50t/p2340.101.21391.19241.213914.659398.30
4692005.09.21 05:19sell2350.101.21681.23681.2153
4702005.09.21 07:44sell2360.101.21971.23971.2182
4712005.09.22 16:03t/p2360.101.21821.23971.218215.459413.75
4722005.09.22 16:36t/p2350.101.21531.23681.215315.459429.20
4732005.09.22 17:00buy2370.101.21451.19451.2160
4742005.09.22 18:21t/p2370.101.21601.19451.216015.009444.20
4752005.10.03 03:30buy2380.101.19561.17561.1971
4762005.10.05 16:35t/p2380.101.19711.17561.197114.309458.50
4772005.10.06 02:14sell2390.101.20221.22221.2007
4782005.10.11 15:28t/p2390.101.20071.22221.200715.459473.95
4792005.10.13 04:47buy2400.101.19761.17761.1991
4802005.10.13 05:14t/p2400.101.19911.17761.199115.009488.95
4812005.10.13 21:30sell2410.101.20261.22261.2011
4822005.10.14 01:57t/p2410.101.20111.22261.201115.159504.10
4832005.10.14 17:00sell2420.101.20651.22651.2050
4842005.10.14 17:17sell2430.101.20811.22811.2066
4852005.10.17 00:50t/p2430.101.20661.22811.206615.159519.25
4862005.10.17 11:44t/p2420.101.20501.22651.205015.159534.40
4872005.10.19 13:15sell2440.101.19701.21701.1955
4882005.10.19 13:34t/p2440.101.19551.21701.195515.009549.40
4892005.10.19 13:55sell2450.101.19611.21611.1946
4902005.10.19 14:33t/p2450.101.19461.21611.194615.009564.40
4912005.10.21 18:41buy2460.101.19571.17571.1972
4922005.10.24 16:10t/p2460.101.19721.17571.197214.659579.05
4932005.10.24 17:49sell2470.101.19921.21921.1977
4942005.10.24 19:10t/p2470.101.19771.21921.197715.009594.05
4952005.10.25 11:15sell2480.101.20171.22171.2002
4962005.10.25 12:45sell2490.101.20321.22321.2017
4972005.10.25 14:10t/p2490.101.20171.22321.201715.009609.05
4982005.10.27 05:12sell2500.101.21121.23121.2097
4992005.10.27 07:54t/p2500.101.20971.23121.209715.009624.05
5002005.10.31 16:02t/p2480.101.20021.22171.200215.909639.95
5012005.11.02 16:29sell2510.101.20441.22441.2029
5022005.11.02 17:15sell2520.101.20611.22611.2046
5032005.11.03 13:59t/p2520.101.20461.22611.204615.459655.40
5042005.11.03 14:34t/p2510.101.20291.22441.202915.459670.85
5052005.11.03 15:35buy2530.101.20061.18061.2021
5062005.11.04 16:56s/l2530.101.18061.18061.2021-200.359470.50
5072005.11.08 03:15buy2540.101.17301.15301.1745
5082005.11.08 15:02t/p2540.101.17451.15301.174515.009485.50
5092005.11.15 13:33buy2550.101.16461.14461.1661
5102005.11.15 14:00t/p2550.101.16611.14461.166115.009500.50
5112005.11.15 17:29sell2560.101.17031.19031.1688
5122005.11.15 18:29t/p2560.101.16881.19031.168815.009515.50
5132005.11.18 10:22buy2570.101.16751.14751.1690
5142005.11.18 13:34t/p2570.101.16901.14751.169015.009530.50
5152005.11.18 17:33sell2580.101.17461.19461.1731
5162005.11.21 17:16t/p2580.101.17311.19461.173115.159545.65
5172005.11.21 18:03buy2590.101.17361.15361.1751
5182005.11.22 18:04t/p2590.101.17511.15361.175114.659560.30
5192005.11.22 21:00sell2600.101.18081.20081.1793
5202005.11.23 01:31t/p2600.101.17931.20081.179315.159575.45
5212005.12.01 14:58buy2610.101.17341.15341.1749
5222005.12.01 15:15buy2620.101.17191.15191.1734
5232005.12.01 19:39t/p2620.101.17341.15191.173415.009590.45
5242005.12.05 13:50t/p2610.101.17491.15341.174914.309604.75
5252005.12.05 14:30sell2630.101.17681.19681.1753
5262005.12.05 15:13t/p2630.101.17531.19681.175315.009619.75
5272005.12.12 10:15sell2640.101.18801.20801.1865
5282005.12.14 03:35sell2650.101.20181.22181.2003
5292005.12.14 06:58t/p2650.101.20031.22181.200315.009634.75
5302005.12.16 09:59sell2660.101.20031.22031.1988
5312005.12.16 12:03t/p2660.101.19881.22031.198815.009649.75
5322005.12.20 17:45t/p2640.101.18651.20801.186516.209665.95
5332005.12.21 16:45buy2670.101.18161.16161.1831
5342005.12.21 20:01t/p2670.101.18311.16161.183115.009680.95
5352005.12.22 16:45sell2680.101.18731.20731.1858
5362005.12.23 12:59t/p2680.101.18581.20731.185815.159696.10
5372005.12.28 09:16sell2690.101.19191.21191.1904
5382005.12.28 10:11t/p2690.101.19041.21191.190415.009711.10
5392005.12.28 20:20buy2700.101.18211.16211.1836
5402005.12.28 21:23t/p2700.101.18361.16211.183615.009726.10
5412006.01.03 03:45sell2710.101.18731.20731.1858
5422006.01.04 03:08s/l2710.101.20731.20731.1858-199.859526.25
5432006.01.06 15:30sell2720.101.21431.23431.2128
5442006.01.06 16:02sell2730.101.21591.23591.2144
5452006.01.06 17:04t/p2730.101.21441.23591.214415.009541.25
5462006.01.06 17:27t/p2720.101.21281.23431.212815.009556.25
5472006.01.10 11:46sell2740.101.21021.23021.2087
5482006.01.10 12:23t/p2740.101.20871.23021.208715.009571.25
5492006.01.12 15:45buy2750.101.20361.18361.2051
5502006.01.12 16:04buy2760.101.20201.18201.2035
5512006.01.12 16:58t/p2760.101.20351.18201.203515.009586.25
5522006.01.13 00:22t/p2750.101.20511.18361.205114.659600.90
5532006.01.13 17:26sell2770.101.20921.22921.2077
5542006.01.17 12:41t/p2770.101.20771.22921.207715.309616.20
5552006.01.17 13:00buy2780.101.20731.18731.2088
5562006.01.17 13:36t/p2780.101.20881.18731.208815.009631.20
5572006.01.27 18:00buy2790.101.21321.19321.2147
5582006.01.31 17:39t/p2790.101.21471.19321.214714.309645.50
5592006.02.10 15:49sell2800.101.20181.22181.2003
5602006.02.10 16:18t/p2800.101.20031.22181.200315.009660.50
5612006.02.10 18:15buy2810.101.19291.17291.1944
5622006.02.10 19:04buy2820.101.19131.17131.1928
5632006.02.15 02:46t/p2820.101.19281.17131.192813.959674.45
5642006.02.15 16:18t/p2810.101.19441.17291.194413.959688.40
5652006.02.17 17:00sell2830.101.19211.21211.1906
5662006.02.17 17:20sell2840.101.19371.21371.1922
5672006.02.17 17:47t/p2840.101.19221.21371.192215.009703.40
5682006.02.17 17:52t/p2830.101.19061.21211.190615.009718.40
5692006.02.23 12:38sell2850.101.19621.21621.1947
5702006.02.23 14:35t/p2850.101.19471.21621.194715.009733.40
5712006.03.02 17:02sell2860.101.19851.21851.1970
5722006.03.02 17:21sell2870.101.20001.22001.1985
5732006.03.07 02:10t/p2870.101.19851.22001.198515.459748.85
5742006.03.07 05:53t/p2860.101.19701.21851.197015.459764.30
5752006.03.10 16:29buy2880.101.18701.16701.1885
5762006.03.10 17:02t/p2880.101.18851.16701.188515.009779.30
5772006.03.14 17:00sell2890.101.20151.22151.2000
5782006.03.16 15:30sell2900.101.21251.23251.2110
5792006.03.21 15:45t/p2900.101.21101.23251.211015.459794.75
5802006.03.23 16:27t/p2890.101.20001.22151.200016.659811.40
5812006.03.23 17:14buy2910.101.19831.17831.1998
5822006.03.24 16:01t/p2910.101.19981.17831.199814.659826.05
5832006.03.24 17:00sell2920.101.20121.22121.1997
5842006.03.24 18:30sell2930.101.20341.22341.2019
5852006.03.27 03:52t/p2930.101.20191.22341.201915.159841.20
5862006.03.28 05:51t/p2920.101.19971.22121.199715.309856.50
5872006.03.28 10:43sell2940.101.20561.22561.2041
5882006.03.28 21:18t/p2940.101.20411.22561.204115.009871.50
5892006.03.28 22:30buy2950.101.20141.18141.2029
5902006.03.29 18:20t/p2950.101.20291.18141.202914.659886.15
5912006.03.31 12:04buy2960.101.20931.18931.2108
5922006.03.31 12:47t/p2960.101.21081.18931.210815.009901.15
5932006.04.03 17:56sell2970.101.21191.23191.2104
5942006.04.03 19:28sell2980.101.21341.23341.2119
5952006.04.06 10:58s/l2970.101.23191.23191.2104-199.259701.90
5962006.04.07 16:29t/p2980.101.21191.23341.211915.909717.80
5972006.04.12 15:03buy2990.101.20941.18941.2109
5982006.04.12 15:43t/p2990.101.21091.18941.210915.009732.80
5992006.04.17 03:00sell3000.101.21661.23661.2151
6002006.04.17 03:07sell3010.101.21811.23811.2166
6012006.04.18 23:26s/l3000.101.23661.23661.2151-199.859532.95
6022006.04.19 18:22s/l3010.101.23811.23811.2166-199.709333.25
6032006.04.19 18:55sell3020.101.23691.25691.2354
6042006.04.20 02:25t/p3020.101.23541.25691.235415.459348.70
6052006.04.25 15:38sell3030.101.24371.26371.2422
6062006.04.25 15:59t/p3030.101.24221.26371.242215.009363.70
6072006.04.26 17:59sell3040.101.24621.26621.2447
6082006.04.26 19:28t/p3040.101.24471.26621.244715.009378.70
6092006.04.27 17:15sell3050.101.25301.27301.2515
6102006.04.27 17:52t/p3050.101.25151.27301.251515.009393.70
6112006.04.27 17:52sell3060.101.25121.27121.2497
6122006.04.27 18:01sell3070.101.25281.27281.2513
6132006.04.28 17:37sell3080.101.26111.28111.2596
6142006.05.01 15:31sell3090.101.26691.28691.2654
6152006.05.01 16:00t/p3090.101.26541.28691.265415.009408.70
6162006.05.01 21:17t/p3080.101.25961.28111.259615.159423.85
6172006.05.02 12:00sell3100.101.26411.28411.2626
6182006.05.02 13:19t/p3100.101.26261.28411.262615.009438.85
6192006.05.04 17:15sell3110.101.26811.28811.2666
6202006.05.04 18:13t/p3110.101.26661.28811.266615.009453.85
6212006.05.04 18:23sell3120.101.26781.28781.2663
6222006.05.04 20:11s/l3060.101.27121.27121.2497-198.959254.90
6232006.05.05 14:30s/l3070.101.27281.27281.2513-198.809056.10
6242006.05.05 15:34sell3130.101.27541.29541.2739
6252006.05.05 15:50t/p3130.101.27391.29541.273915.009071.10
6262006.05.05 15:51sell3140.101.27391.29391.2724
6272006.05.05 16:47t/p3140.101.27241.29391.272415.009086.10
6282006.05.09 17:00sell3150.101.27591.29591.2744
6292006.05.11 03:06t/p3150.101.27441.29591.274415.609101.70
6302006.05.11 17:00sell3160.101.28161.30161.2801
6312006.05.11 18:15sell3170.101.28551.30551.2840
6322006.05.11 18:29t/p3170.101.28401.30551.284015.009116.70
6332006.05.11 18:29sell3180.101.28371.30371.2822
6342006.05.12 08:19s/l3120.101.28781.28781.2663-198.808917.90
6352006.05.15 12:41t/p3180.101.28221.30371.282215.308933.20
6362006.05.15 18:44t/p3160.101.28011.30161.280115.308948.50
6372006.05.16 14:33sell3190.101.28511.30511.2836
6382006.05.16 17:12t/p3190.101.28361.30511.283615.008963.50
6392006.05.17 16:15buy3200.101.28421.26421.2857
6402006.05.17 18:00buy3210.101.27241.25241.2739
6412006.05.17 18:14t/p3210.101.27391.25241.273915.008978.50
6422006.05.17 18:14buy3220.101.27431.25431.2758
6432006.05.18 02:30t/p3220.101.27581.25431.275813.958992.45
6442006.05.18 22:47t/p3200.101.28571.26421.285713.959006.40
6452006.05.19 10:03buy3230.101.27821.25821.2797
6462006.05.19 11:45buy3240.101.27641.25641.2779
6472006.05.19 12:03buy3250.101.27441.25441.2759
6482006.05.19 12:35t/p3250.101.27591.25441.275915.009021.40
6492006.05.19 20:42t/p3240.101.27791.25641.277915.009036.40
6502006.05.22 16:05t/p3230.101.27971.25821.279714.659051.05