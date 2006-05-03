|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2006.05.03 01:55 - 2006.05.18 00:00 (2005.01.01 - 2006.05.18)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=130; Lots=1; TrailingStop=20; StopLoss=100; UseStopLoss=false; ShortEma=9; LongEma=30;
|Bars in test
|3242
|Ticks modelled
|53159
|Modelling quality
|87.23%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|2453.00
|Gross profit
|2462.00
|Gross loss
|-9.00
|Profit factor
|273.56
|Expected payoff
|188.69
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown (%)
|9.00 (0.1%)
|Total trades
|13
|Short positions (won %)
|6 (100.00%)
|Long positions (won %)
|7 (85.71%)
|Profit trades (% of total)
|12 (92.31%)
|Loss trades (% of total)
|1 (7.69%)
|Largest
|profit trade
|411.00
|loss trade
|-9.00
|Average
|profit trade
|205.17
|loss trade
|-9.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (1147.00)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-9.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1315.00 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-9.00 (1)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.05.03 01:55
|buy
|1
|1.00
|1.2612
|0.0000
|1.2742
|2
|2006.05.03 03:29
|modify
|1
|1.00
|1.2612
|1.2612
|1.2742
|3
|2006.05.03 03:29
|modify
|1
|1.00
|1.2612
|1.2613
|1.2742
|4
|2006.05.03 03:29
|modify
|1
|1.00
|1.2612
|1.2614
|1.2742
|5
|2006.05.03 03:30
|modify
|1
|1.00
|1.2612
|1.2615
|1.2742
|6
|2006.05.03 03:30
|modify
|1
|1.00
|1.2612
|1.2616
|1.2742
|7
|2006.05.03 04:20
|modify
|1
|1.00
|1.2612
|1.2617
|1.2742
|8
|2006.05.03 04:20
|modify
|1
|1.00
|1.2612
|1.2618
|1.2742
|9
|2006.05.03 04:23
|modify
|1
|1.00
|1.2612
|1.2619
|1.2742
|10
|2006.05.03 04:23
|modify
|1
|1.00
|1.2612
|1.2620
|1.2742
|11
|2006.05.03 04:26
|modify
|1
|1.00
|1.2612
|1.2621
|1.2742
|12
|2006.05.03 04:28
|modify
|1
|1.00
|1.2612
|1.2622
|1.2742
|13
|2006.05.03 04:29
|modify
|1
|1.00
|1.2612
|1.2623
|1.2742
|14
|2006.05.03 04:29
|modify
|1
|1.00
|1.2612
|1.2624
|1.2742
|15
|2006.05.03 04:30
|modify
|1
|1.00
|1.2612
|1.2625
|1.2742
|16
|2006.05.03 04:31
|modify
|1
|1.00
|1.2612
|1.2626
|1.2742
|17
|2006.05.03 04:31
|modify
|1
|1.00
|1.2612
|1.2627
|1.2742
|18
|2006.05.03 07:46
|modify
|1
|1.00
|1.2612
|1.2628
|1.2742
|19
|2006.05.03 07:46
|modify
|1
|1.00
|1.2612
|1.2629
|1.2742
|20
|2006.05.03 07:46
|modify
|1
|1.00
|1.2612
|1.2630
|1.2742
|21
|2006.05.03 07:49
|modify
|1
|1.00
|1.2612
|1.2631
|1.2742
|22
|2006.05.03 07:55
|modify
|1
|1.00
|1.2612
|1.2632
|1.2742
|23
|2006.05.03 08:29
|modify
|1
|1.00
|1.2612
|1.2633
|1.2742
|24
|2006.05.03 08:29
|modify
|1
|1.00
|1.2612
|1.2634
|1.2742
|25
|2006.05.03 08:29
|modify
|1
|1.00
|1.2612
|1.2635
|1.2742
|26
|2006.05.03 08:29
|modify
|1
|1.00
|1.2612
|1.2636
|1.2742
|27
|2006.05.03 08:32
|modify
|1
|1.00
|1.2612
|1.2637
|1.2742
|28
|2006.05.03 08:32
|modify
|1
|1.00
|1.2612
|1.2638
|1.2742
|29
|2006.05.03 08:33
|modify
|1
|1.00
|1.2612
|1.2639
|1.2742
|30
|2006.05.03 08:33
|modify
|1
|1.00
|1.2612
|1.2640
|1.2742
|31
|2006.05.03 08:33
|modify
|1
|1.00
|1.2612
|1.2641
|1.2742
|32
|2006.05.03 08:33
|modify
|1
|1.00
|1.2612
|1.2642
|1.2742
|33
|2006.05.03 08:33
|modify
|1
|1.00
|1.2612
|1.2643
|1.2742
|34
|2006.05.03 08:34
|modify
|1
|1.00
|1.2612
|1.2644
|1.2742
|35
|2006.05.03 08:34
|modify
|1
|1.00
|1.2612
|1.2645
|1.2742
|36
|2006.05.03 08:34
|modify
|1
|1.00
|1.2612
|1.2646
|1.2742
|37
|2006.05.03 08:41
|modify
|1
|1.00
|1.2612
|1.2647
|1.2742
|38
|2006.05.03 08:44
|modify
|1
|1.00
|1.2612
|1.2648
|1.2742
|39
|2006.05.03 09:07
|s/l
|1
|1.00
|1.2648
|1.2648
|1.2742
|360.00
|10360.00
|40
|2006.05.03 09:25
|buy
|2
|1.00
|1.2645
|0.0000
|1.2775
|41
|2006.05.04 16:04
|modify
|2
|1.00
|1.2645
|1.2645
|1.2775
|42
|2006.05.04 16:07
|modify
|2
|1.00
|1.2645
|1.2646
|1.2775
|43
|2006.05.04 16:07
|modify
|2
|1.00
|1.2645
|1.2647
|1.2775
|44
|2006.05.04 16:07
|modify
|2
|1.00
|1.2645
|1.2648
|1.2775
|45
|2006.05.04 16:07
|modify
|2
|1.00
|1.2645
|1.2649
|1.2775
|46
|2006.05.04 16:18
|modify
|2
|1.00
|1.2645
|1.2650
|1.2775
|47
|2006.05.04 16:18
|modify
|2
|1.00
|1.2645
|1.2651
|1.2775
|48
|2006.05.04 16:18
|modify
|2
|1.00
|1.2645
|1.2653
|1.2775
|49
|2006.05.04 16:18
|modify
|2
|1.00
|1.2645
|1.2654
|1.2775
|50
|2006.05.04 16:18
|modify
|2
|1.00
|1.2645
|1.2656
|1.2775
|51
|2006.05.04 16:18
|modify
|2
|1.00
|1.2645
|1.2657
|1.2775
|52
|2006.05.04 16:19
|modify
|2
|1.00
|1.2645
|1.2658
|1.2775
|53
|2006.05.04 16:19
|modify
|2
|1.00
|1.2645
|1.2659
|1.2775
|54
|2006.05.04 16:19
|modify
|2
|1.00
|1.2645
|1.2660
|1.2775
|55
|2006.05.04 16:19
|modify
|2
|1.00
|1.2645
|1.2661
|1.2775
|56
|2006.05.04 16:20
|modify
|2
|1.00
|1.2645
|1.2662
|1.2775
|57
|2006.05.04 16:20
|modify
|2
|1.00
|1.2645
|1.2663
|1.2775
|58
|2006.05.04 16:20
|modify
|2
|1.00
|1.2645
|1.2664
|1.2775
|59
|2006.05.04 16:21
|modify
|2
|1.00
|1.2645
|1.2665
|1.2775
|60
|2006.05.04 16:21
|modify
|2
|1.00
|1.2645
|1.2666
|1.2775
|61
|2006.05.04 16:22
|modify
|2
|1.00
|1.2645
|1.2667
|1.2775
|62
|2006.05.04 16:22
|modify
|2
|1.00
|1.2645
|1.2668
|1.2775
|63
|2006.05.04 16:22
|modify
|2
|1.00
|1.2645
|1.2669
|1.2775
|64
|2006.05.04 16:38
|s/l
|2
|1.00
|1.2669
|1.2669
|1.2775
|213.00
|10573.00
|65
|2006.05.04 22:35
|buy
|3
|1.00
|1.2702
|0.0000
|1.2832
|66
|2006.05.05 14:30
|modify
|3
|1.00
|1.2702
|1.2703
|1.2832
|67
|2006.05.05 14:30
|modify
|3
|1.00
|1.2702
|1.2706
|1.2832
|68
|2006.05.05 14:30
|modify
|3
|1.00
|1.2702
|1.2709
|1.2832
|69
|2006.05.05 14:30
|modify
|3
|1.00
|1.2702
|1.2712
|1.2832
|70
|2006.05.05 14:30
|modify
|3
|1.00
|1.2702
|1.2715
|1.2832
|71
|2006.05.05 14:30
|modify
|3
|1.00
|1.2702
|1.2718
|1.2832
|72
|2006.05.05 14:30
|modify
|3
|1.00
|1.2702
|1.2721
|1.2832
|73
|2006.05.05 14:30
|modify
|3
|1.00
|1.2702
|1.2724
|1.2832
|74
|2006.05.05 14:30
|modify
|3
|1.00
|1.2702
|1.2727
|1.2832
|75
|2006.05.05 14:31
|modify
|3
|1.00
|1.2702
|1.2729
|1.2832
|76
|2006.05.05 14:31
|modify
|3
|1.00
|1.2702
|1.2730
|1.2832
|77
|2006.05.05 14:31
|modify
|3
|1.00
|1.2702
|1.2732
|1.2832
|78
|2006.05.05 14:31
|modify
|3
|1.00
|1.2702
|1.2733
|1.2832
|79
|2006.05.05 14:31
|modify
|3
|1.00
|1.2702
|1.2735
|1.2832
|80
|2006.05.05 14:31
|modify
|3
|1.00
|1.2702
|1.2736
|1.2832
|81
|2006.05.05 14:31
|modify
|3
|1.00
|1.2702
|1.2738
|1.2832
|82
|2006.05.05 14:31
|modify
|3
|1.00
|1.2702
|1.2739
|1.2832
|83
|2006.05.05 14:31
|modify
|3
|1.00
|1.2702
|1.2741
|1.2832
|84
|2006.05.05 14:31
|modify
|3
|1.00
|1.2702
|1.2742
|1.2832
|85
|2006.05.05 14:31
|modify
|3
|1.00
|1.2702
|1.2744
|1.2832
|86
|2006.05.05 14:34
|s/l
|3
|1.00
|1.2744
|1.2744
|1.2832
|411.00
|10984.00
|87
|2006.05.05 17:11
|buy
|4
|1.00
|1.2731
|0.0000
|1.2861
|88
|2006.05.08 09:11
|modify
|4
|1.00
|1.2731
|1.2732
|1.2861
|89
|2006.05.08 09:18
|modify
|4
|1.00
|1.2731
|1.2733
|1.2861
|90
|2006.05.08 09:18
|modify
|4
|1.00
|1.2731
|1.2734
|1.2861
|91
|2006.05.08 09:24
|modify
|4
|1.00
|1.2731
|1.2735
|1.2861
|92
|2006.05.08 09:24
|modify
|4
|1.00
|1.2731
|1.2737
|1.2861
|93
|2006.05.08 10:18
|modify
|4
|1.00
|1.2731
|1.2738
|1.2861
|94
|2006.05.08 10:18
|modify
|4
|1.00
|1.2731
|1.2739
|1.2861
|95
|2006.05.08 10:18
|modify
|4
|1.00
|1.2731
|1.2740
|1.2861
|96
|2006.05.08 10:20
|modify
|4
|1.00
|1.2731
|1.2741
|1.2861
|97
|2006.05.08 10:24
|modify
|4
|1.00
|1.2731
|1.2742
|1.2861
|98
|2006.05.08 10:25
|modify
|4
|1.00
|1.2731
|1.2743
|1.2861
|99
|2006.05.08 10:25
|modify
|4
|1.00
|1.2731
|1.2744
|1.2861
|100
|2006.05.08 10:25
|modify
|4
|1.00
|1.2731
|1.2746
|1.2861
|101
|2006.05.08 10:26
|modify
|4
|1.00
|1.2731
|1.2747
|1.2861
|102
|2006.05.08 10:26
|modify
|4
|1.00
|1.2731
|1.2748
|1.2861
|103
|2006.05.08 10:26
|modify
|4
|1.00
|1.2731
|1.2749
|1.2861
|104
|2006.05.08 10:26
|modify
|4
|1.00
|1.2731
|1.2750
|1.2861
|105
|2006.05.08 10:26
|modify
|4
|1.00
|1.2731
|1.2751
|1.2861
|106
|2006.05.08 10:27
|modify
|4
|1.00
|1.2731
|1.2752
|1.2861
|107
|2006.05.08 10:28
|modify
|4
|1.00
|1.2731
|1.2753
|1.2861
|108
|2006.05.08 10:28
|modify
|4
|1.00
|1.2731
|1.2754
|1.2861
|109
|2006.05.08 10:28
|modify
|4
|1.00
|1.2731
|1.2755
|1.2861
|110
|2006.05.08 10:28
|modify
|4
|1.00
|1.2731
|1.2756
|1.2861
|111
|2006.05.08 10:28
|modify
|4
|1.00
|1.2731
|1.2757
|1.2861
|112
|2006.05.08 10:28
|modify
|4
|1.00
|1.2731
|1.2758
|1.2861
|113
|2006.05.08 10:29
|modify
|4
|1.00
|1.2731
|1.2759
|1.2861
|114
|2006.05.08 10:30
|modify
|4
|1.00
|1.2731
|1.2760
|1.2861
|115
|2006.05.08 10:30
|modify
|4
|1.00
|1.2731
|1.2761
|1.2861
|116
|2006.05.08 10:30
|modify
|4
|1.00
|1.2731
|1.2762
|1.2861
|117
|2006.05.08 10:30
|modify
|4
|1.00
|1.2731
|1.2763
|1.2861
|118
|2006.05.08 10:30
|modify
|4
|1.00
|1.2731
|1.2764
|1.2861
|119
|2006.05.08 10:30
|modify
|4
|1.00
|1.2731
|1.2765
|1.2861
|120
|2006.05.08 11:02
|s/l
|4
|1.00
|1.2765
|1.2765
|1.2861
|331.00
|11315.00
|121
|2006.05.08 12:48
|buy
|5
|1.00
|1.2763
|0.0000
|1.2893
|122
|2006.05.09 16:35
|modify
|5
|1.00
|1.2763
|1.2763
|1.2893
|123
|2006.05.09 16:36
|s/l
|5
|1.00
|1.2763
|1.2763
|1.2893
|-9.00
|11306.00
|124
|2006.05.09 21:00
|buy
|6
|1.00
|1.2754
|0.0000
|1.2884
|125
|2006.05.10 08:45
|modify
|6
|1.00
|1.2754
|1.2754
|1.2884
|126
|2006.05.10 08:46
|modify
|6
|1.00
|1.2754
|1.2755
|1.2884
|127
|2006.05.10 08:46
|modify
|6
|1.00
|1.2754
|1.2756
|1.2884
|128
|2006.05.10 08:47
|modify
|6
|1.00
|1.2754
|1.2757
|1.2884
|129
|2006.05.10 08:48
|modify
|6
|1.00
|1.2754
|1.2758
|1.2884
|130
|2006.05.10 08:49
|modify
|6
|1.00
|1.2754
|1.2759
|1.2884
|131
|2006.05.10 08:50
|modify
|6
|1.00
|1.2754
|1.2760
|1.2884
|132
|2006.05.10 08:50
|modify
|6
|1.00
|1.2754
|1.2761
|1.2884
|133
|2006.05.10 08:50
|modify
|6
|1.00
|1.2754
|1.2762
|1.2884
|134
|2006.05.10 08:51
|modify
|6
|1.00
|1.2754
|1.2763
|1.2884
|135
|2006.05.10 08:51
|modify
|6
|1.00
|1.2754
|1.2764
|1.2884
|136
|2006.05.10 08:51
|modify
|6
|1.00
|1.2754
|1.2765
|1.2884
|137
|2006.05.10 08:51
|modify
|6
|1.00
|1.2754
|1.2766
|1.2884
|138
|2006.05.10 08:51
|modify
|6
|1.00
|1.2754
|1.2767
|1.2884
|139
|2006.05.10 08:51
|modify
|6
|1.00
|1.2754
|1.2768
|1.2884
|140
|2006.05.10 08:53
|modify
|6
|1.00
|1.2754
|1.2769
|1.2884
|141
|2006.05.10 08:53
|modify
|6
|1.00
|1.2754
|1.2770
|1.2884
|142
|2006.05.10 08:53
|modify
|6
|1.00
|1.2754
|1.2771
|1.2884
|143
|2006.05.10 08:53
|modify
|6
|1.00
|1.2754
|1.2772
|1.2884
|144
|2006.05.10 08:53
|modify
|6
|1.00
|1.2754
|1.2773
|1.2884
|145
|2006.05.10 08:53
|modify
|6
|1.00
|1.2754
|1.2775
|1.2884
|146
|2006.05.10 08:53
|modify
|6
|1.00
|1.2754
|1.2776
|1.2884
|147
|2006.05.10 08:53
|modify
|6
|1.00
|1.2754
|1.2777
|1.2884
|148
|2006.05.10 08:55
|modify
|6
|1.00
|1.2754
|1.2779
|1.2884
|149
|2006.05.10 08:55
|modify
|6
|1.00
|1.2754
|1.2780
|1.2884
|150
|2006.05.10 08:55
|modify
|6
|1.00
|1.2754
|1.2781
|1.2884
|151
|2006.05.10 08:55
|modify
|6
|1.00
|1.2754
|1.2783
|1.2884
|152
|2006.05.10 08:55
|modify
|6
|1.00
|1.2754
|1.2784
|1.2884
|153
|2006.05.10 08:57
|s/l
|6
|1.00
|1.2784
|1.2784
|1.2884
|291.00
|11597.00
|154
|2006.05.10 10:30
|buy
|7
|1.00
|1.2775
|0.0000
|1.2905
|155
|2006.05.10 12:10
|modify
|7
|1.00
|1.2775
|1.2776
|1.2905
|156
|2006.05.10 12:11
|modify
|7
|1.00
|1.2775
|1.2777
|1.2905
|157
|2006.05.10 12:12
|modify
|7
|1.00
|1.2775
|1.2778
|1.2905
|158
|2006.05.10 12:24
|modify
|7
|1.00
|1.2775
|1.2779
|1.2905
|159
|2006.05.10 14:10
|s/l
|7
|1.00
|1.2779
|1.2779
|1.2905
|40.00
|11637.00
|160
|2006.05.10 15:10
|sell
|8
|1.00
|1.2788
|0.0000
|1.2658
|161
|2006.05.10 20:17
|modify
|8
|1.00
|1.2788
|1.2786
|1.2658
|162
|2006.05.10 20:17
|modify
|8
|1.00
|1.2788
|1.2783
|1.2658
|163
|2006.05.10 20:17
|modify
|8
|1.00
|1.2788
|1.2780
|1.2658
|164
|2006.05.10 20:17
|modify
|8
|1.00
|1.2788
|1.2778
|1.2658
|165
|2006.05.10 20:17
|s/l
|8
|1.00
|1.2778
|1.2778
|1.2658
|100.00
|11737.00
|166
|2006.05.10 20:18
|sell
|9
|1.00
|1.2781
|0.0000
|1.2651
|167
|2006.05.10 20:23
|modify
|9
|1.00
|1.2781
|1.2781
|1.2651
|168
|2006.05.10 20:24
|modify
|9
|1.00
|1.2781
|1.2780
|1.2651
|169
|2006.05.10 20:24
|modify
|9
|1.00
|1.2781
|1.2779
|1.2651
|170
|2006.05.10 20:24
|modify
|9
|1.00
|1.2781
|1.2778
|1.2651
|171
|2006.05.10 20:24
|modify
|9
|1.00
|1.2781
|1.2777
|1.2651
|172
|2006.05.10 20:24
|modify
|9
|1.00
|1.2781
|1.2776
|1.2651
|173
|2006.05.10 20:24
|modify
|9
|1.00
|1.2781
|1.2775
|1.2651
|174
|2006.05.10 20:25
|s/l
|9
|1.00
|1.2775
|1.2775
|1.2651
|60.00
|11797.00
|175
|2006.05.10 20:40
|sell
|10
|1.00
|1.2800
|0.0000
|1.2670
|176
|2006.05.10 22:07
|modify
|10
|1.00
|1.2800
|1.2800
|1.2670
|177
|2006.05.10 22:07
|modify
|10
|1.00
|1.2800
|1.2799
|1.2670
|178
|2006.05.10 22:19
|s/l
|10
|1.00
|1.2799
|1.2799
|1.2670
|10.00
|11807.00
|179
|2006.05.11 06:20
|sell
|11
|1.00
|1.2742
|0.0000
|1.2612
|180
|2006.05.11 09:17
|modify
|11
|1.00
|1.2742
|1.2742
|1.2612
|181
|2006.05.11 09:17
|modify
|11
|1.00
|1.2742
|1.2741
|1.2612
|182
|2006.05.11 09:17
|modify
|11
|1.00
|1.2742
|1.2740
|1.2612
|183
|2006.05.11 09:21
|modify
|11
|1.00
|1.2742
|1.2739
|1.2612
|184
|2006.05.11 09:22
|modify
|11
|1.00
|1.2742
|1.2738
|1.2612
|185
|2006.05.11 09:23
|modify
|11
|1.00
|1.2742
|1.2737
|1.2612
|186
|2006.05.11 09:23
|modify
|11
|1.00
|1.2742
|1.2736
|1.2612
|187
|2006.05.11 09:23
|modify
|11
|1.00
|1.2742
|1.2735
|1.2612
|188
|2006.05.11 09:28
|modify
|11
|1.00
|1.2742
|1.2734
|1.2612
|189
|2006.05.11 09:28
|modify
|11
|1.00
|1.2742
|1.2733
|1.2612
|190
|2006.05.11 09:28
|modify
|11
|1.00
|1.2742
|1.2731
|1.2612
|191
|2006.05.11 09:28
|modify
|11
|1.00
|1.2742
|1.2730
|1.2612
|192
|2006.05.11 09:28
|modify
|11
|1.00
|1.2742
|1.2729
|1.2612
|193
|2006.05.11 09:28
|modify
|11
|1.00
|1.2742
|1.2728
|1.2612
|194
|2006.05.11 09:29
|modify
|11
|1.00
|1.2742
|1.2727
|1.2612
|195
|2006.05.11 09:29
|modify
|11
|1.00
|1.2742
|1.2726
|1.2612
|196
|2006.05.11 09:29
|modify
|11
|1.00
|1.2742
|1.2725
|1.2612
|197
|2006.05.11 09:29
|modify
|11
|1.00
|1.2742
|1.2724
|1.2612
|198
|2006.05.11 09:29
|modify
|11
|1.00
|1.2742
|1.2723
|1.2612
|199
|2006.05.11 09:29
|modify
|11
|1.00
|1.2742
|1.2722
|1.2612
|200
|2006.05.11 09:29
|modify
|11
|1.00
|1.2742
|1.2721
|1.2612
|201
|2006.05.11 09:33
|modify
|11
|1.00
|1.2742
|1.2720
|1.2612
|202
|2006.05.11 09:52
|modify
|11
|1.00
|1.2742
|1.2719
|1.2612
|203
|2006.05.11 09:52
|modify
|11
|1.00
|1.2742
|1.2718
|1.2612
|204
|2006.05.11 09:52
|modify
|11
|1.00
|1.2742
|1.2717
|1.2612
|205
|2006.05.11 09:52
|modify
|11
|1.00
|1.2742
|1.2715
|1.2612
|206
|2006.05.11 09:52
|modify
|11
|1.00
|1.2742
|1.2714
|1.2612
|207
|2006.05.11 09:52
|modify
|11
|1.00
|1.2742
|1.2713
|1.2612
|208
|2006.05.11 09:52
|modify
|11
|1.00
|1.2742
|1.2712
|1.2612
|209
|2006.05.11 09:53
|modify
|11
|1.00
|1.2742
|1.2711
|1.2612
|210
|2006.05.11 09:53
|modify
|11
|1.00
|1.2742
|1.2709
|1.2612
|211
|2006.05.11 09:54
|modify
|11
|1.00
|1.2742
|1.2708
|1.2612
|212
|2006.05.11 09:54
|modify
|11
|1.00
|1.2742
|1.2707
|1.2612
|213
|2006.05.11 10:08
|s/l
|11
|1.00
|1.2707
|1.2707
|1.2612
|350.00
|12157.00
|214
|2006.05.11 11:25
|sell
|12
|1.00
|1.2724
|0.0000
|1.2594
|215
|2006.05.17 20:25
|modify
|12
|1.00
|1.2724
|1.2724
|1.2594
|216
|2006.05.17 20:25
|modify
|12
|1.00
|1.2724
|1.2723
|1.2594
|217
|2006.05.17 20:41
|s/l
|12
|1.00
|1.2723
|1.2723
|1.2594
|36.00
|12193.00
|218
|2006.05.17 21:05
|sell
|13
|1.00
|1.2753
|0.0000
|1.2623
|219
|2006.05.17 23:41
|modify
|13
|1.00
|1.2753
|1.2753
|1.2623
|220
|2006.05.17 23:45
|modify
|13
|1.00
|1.2753
|1.2751
|1.2623
|221
|2006.05.17 23:45
|modify
|13
|1.00
|1.2753
|1.2749
|1.2623
|222
|2006.05.17 23:45
|modify
|13
|1.00
|1.2753
|1.2747
|1.2623
|223
|2006.05.17 23:56
|modify
|13
|1.00
|1.2753
|1.2745
|1.2623
|224
|2006.05.17 23:59
|close at stop
|13
|1.00
|1.2727
|1.2745
|1.2623
|260.00
|12453.00