Strategy Tester Report
EMA_CROSS2

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2006.05.03 01:55 - 2006.05.18 00:00 (2005.01.01 - 2006.05.18)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=130; Lots=1; TrailingStop=20; StopLoss=100; UseStopLoss=false; ShortEma=9; LongEma=30;
Bars in test3242Ticks modelled53159Modelling quality87.23%
Initial deposit10000.00
Total net profit2453.00Gross profit2462.00Gross loss-9.00
Profit factor273.56Expected payoff188.69
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown (%)9.00 (0.1%)
Total trades13Short positions (won %)6 (100.00%)Long positions (won %)7 (85.71%)
Profit trades (% of total)12 (92.31%)Loss trades (% of total)1 (7.69%)
Largestprofit trade411.00loss trade-9.00
Averageprofit trade205.17loss trade-9.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (1147.00)consecutive losses (loss in money)1 (-9.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1315.00 (4)consecutive loss (count of losses)-9.00 (1)
Averageconsecutive wins6consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.05.03 01:55buy11.001.26120.00001.2742
22006.05.03 03:29modify11.001.26121.26121.2742
32006.05.03 03:29modify11.001.26121.26131.2742
42006.05.03 03:29modify11.001.26121.26141.2742
52006.05.03 03:30modify11.001.26121.26151.2742
62006.05.03 03:30modify11.001.26121.26161.2742
72006.05.03 04:20modify11.001.26121.26171.2742
82006.05.03 04:20modify11.001.26121.26181.2742
92006.05.03 04:23modify11.001.26121.26191.2742
102006.05.03 04:23modify11.001.26121.26201.2742
112006.05.03 04:26modify11.001.26121.26211.2742
122006.05.03 04:28modify11.001.26121.26221.2742
132006.05.03 04:29modify11.001.26121.26231.2742
142006.05.03 04:29modify11.001.26121.26241.2742
152006.05.03 04:30modify11.001.26121.26251.2742
162006.05.03 04:31modify11.001.26121.26261.2742
172006.05.03 04:31modify11.001.26121.26271.2742
182006.05.03 07:46modify11.001.26121.26281.2742
192006.05.03 07:46modify11.001.26121.26291.2742
202006.05.03 07:46modify11.001.26121.26301.2742
212006.05.03 07:49modify11.001.26121.26311.2742
222006.05.03 07:55modify11.001.26121.26321.2742
232006.05.03 08:29modify11.001.26121.26331.2742
242006.05.03 08:29modify11.001.26121.26341.2742
252006.05.03 08:29modify11.001.26121.26351.2742
262006.05.03 08:29modify11.001.26121.26361.2742
272006.05.03 08:32modify11.001.26121.26371.2742
282006.05.03 08:32modify11.001.26121.26381.2742
292006.05.03 08:33modify11.001.26121.26391.2742
302006.05.03 08:33modify11.001.26121.26401.2742
312006.05.03 08:33modify11.001.26121.26411.2742
322006.05.03 08:33modify11.001.26121.26421.2742
332006.05.03 08:33modify11.001.26121.26431.2742
342006.05.03 08:34modify11.001.26121.26441.2742
352006.05.03 08:34modify11.001.26121.26451.2742
362006.05.03 08:34modify11.001.26121.26461.2742
372006.05.03 08:41modify11.001.26121.26471.2742
382006.05.03 08:44modify11.001.26121.26481.2742
392006.05.03 09:07s/l11.001.26481.26481.2742360.0010360.00
402006.05.03 09:25buy21.001.26450.00001.2775
412006.05.04 16:04modify21.001.26451.26451.2775
422006.05.04 16:07modify21.001.26451.26461.2775
432006.05.04 16:07modify21.001.26451.26471.2775
442006.05.04 16:07modify21.001.26451.26481.2775
452006.05.04 16:07modify21.001.26451.26491.2775
462006.05.04 16:18modify21.001.26451.26501.2775
472006.05.04 16:18modify21.001.26451.26511.2775
482006.05.04 16:18modify21.001.26451.26531.2775
492006.05.04 16:18modify21.001.26451.26541.2775
502006.05.04 16:18modify21.001.26451.26561.2775
512006.05.04 16:18modify21.001.26451.26571.2775
522006.05.04 16:19modify21.001.26451.26581.2775
532006.05.04 16:19modify21.001.26451.26591.2775
542006.05.04 16:19modify21.001.26451.26601.2775
552006.05.04 16:19modify21.001.26451.26611.2775
562006.05.04 16:20modify21.001.26451.26621.2775
572006.05.04 16:20modify21.001.26451.26631.2775
582006.05.04 16:20modify21.001.26451.26641.2775
592006.05.04 16:21modify21.001.26451.26651.2775
602006.05.04 16:21modify21.001.26451.26661.2775
612006.05.04 16:22modify21.001.26451.26671.2775
622006.05.04 16:22modify21.001.26451.26681.2775
632006.05.04 16:22modify21.001.26451.26691.2775
642006.05.04 16:38s/l21.001.26691.26691.2775213.0010573.00
652006.05.04 22:35buy31.001.27020.00001.2832
662006.05.05 14:30modify31.001.27021.27031.2832
672006.05.05 14:30modify31.001.27021.27061.2832
682006.05.05 14:30modify31.001.27021.27091.2832
692006.05.05 14:30modify31.001.27021.27121.2832
702006.05.05 14:30modify31.001.27021.27151.2832
712006.05.05 14:30modify31.001.27021.27181.2832
722006.05.05 14:30modify31.001.27021.27211.2832
732006.05.05 14:30modify31.001.27021.27241.2832
742006.05.05 14:30modify31.001.27021.27271.2832
752006.05.05 14:31modify31.001.27021.27291.2832
762006.05.05 14:31modify31.001.27021.27301.2832
772006.05.05 14:31modify31.001.27021.27321.2832
782006.05.05 14:31modify31.001.27021.27331.2832
792006.05.05 14:31modify31.001.27021.27351.2832
802006.05.05 14:31modify31.001.27021.27361.2832
812006.05.05 14:31modify31.001.27021.27381.2832
822006.05.05 14:31modify31.001.27021.27391.2832
832006.05.05 14:31modify31.001.27021.27411.2832
842006.05.05 14:31modify31.001.27021.27421.2832
852006.05.05 14:31modify31.001.27021.27441.2832
862006.05.05 14:34s/l31.001.27441.27441.2832411.0010984.00
872006.05.05 17:11buy41.001.27310.00001.2861
882006.05.08 09:11modify41.001.27311.27321.2861
892006.05.08 09:18modify41.001.27311.27331.2861
902006.05.08 09:18modify41.001.27311.27341.2861
912006.05.08 09:24modify41.001.27311.27351.2861
922006.05.08 09:24modify41.001.27311.27371.2861
932006.05.08 10:18modify41.001.27311.27381.2861
942006.05.08 10:18modify41.001.27311.27391.2861
952006.05.08 10:18modify41.001.27311.27401.2861
962006.05.08 10:20modify41.001.27311.27411.2861
972006.05.08 10:24modify41.001.27311.27421.2861
982006.05.08 10:25modify41.001.27311.27431.2861
992006.05.08 10:25modify41.001.27311.27441.2861
1002006.05.08 10:25modify41.001.27311.27461.2861
1012006.05.08 10:26modify41.001.27311.27471.2861
1022006.05.08 10:26modify41.001.27311.27481.2861
1032006.05.08 10:26modify41.001.27311.27491.2861
1042006.05.08 10:26modify41.001.27311.27501.2861
1052006.05.08 10:26modify41.001.27311.27511.2861
1062006.05.08 10:27modify41.001.27311.27521.2861
1072006.05.08 10:28modify41.001.27311.27531.2861
1082006.05.08 10:28modify41.001.27311.27541.2861
1092006.05.08 10:28modify41.001.27311.27551.2861
1102006.05.08 10:28modify41.001.27311.27561.2861
1112006.05.08 10:28modify41.001.27311.27571.2861
1122006.05.08 10:28modify41.001.27311.27581.2861
1132006.05.08 10:29modify41.001.27311.27591.2861
1142006.05.08 10:30modify41.001.27311.27601.2861
1152006.05.08 10:30modify41.001.27311.27611.2861
1162006.05.08 10:30modify41.001.27311.27621.2861
1172006.05.08 10:30modify41.001.27311.27631.2861
1182006.05.08 10:30modify41.001.27311.27641.2861
1192006.05.08 10:30modify41.001.27311.27651.2861
1202006.05.08 11:02s/l41.001.27651.27651.2861331.0011315.00
1212006.05.08 12:48buy51.001.27630.00001.2893
1222006.05.09 16:35modify51.001.27631.27631.2893
1232006.05.09 16:36s/l51.001.27631.27631.2893-9.0011306.00
1242006.05.09 21:00buy61.001.27540.00001.2884
1252006.05.10 08:45modify61.001.27541.27541.2884
1262006.05.10 08:46modify61.001.27541.27551.2884
1272006.05.10 08:46modify61.001.27541.27561.2884
1282006.05.10 08:47modify61.001.27541.27571.2884
1292006.05.10 08:48modify61.001.27541.27581.2884
1302006.05.10 08:49modify61.001.27541.27591.2884
1312006.05.10 08:50modify61.001.27541.27601.2884
1322006.05.10 08:50modify61.001.27541.27611.2884
1332006.05.10 08:50modify61.001.27541.27621.2884
1342006.05.10 08:51modify61.001.27541.27631.2884
1352006.05.10 08:51modify61.001.27541.27641.2884
1362006.05.10 08:51modify61.001.27541.27651.2884
1372006.05.10 08:51modify61.001.27541.27661.2884
1382006.05.10 08:51modify61.001.27541.27671.2884
1392006.05.10 08:51modify61.001.27541.27681.2884
1402006.05.10 08:53modify61.001.27541.27691.2884
1412006.05.10 08:53modify61.001.27541.27701.2884
1422006.05.10 08:53modify61.001.27541.27711.2884
1432006.05.10 08:53modify61.001.27541.27721.2884
1442006.05.10 08:53modify61.001.27541.27731.2884
1452006.05.10 08:53modify61.001.27541.27751.2884
1462006.05.10 08:53modify61.001.27541.27761.2884
1472006.05.10 08:53modify61.001.27541.27771.2884
1482006.05.10 08:55modify61.001.27541.27791.2884
1492006.05.10 08:55modify61.001.27541.27801.2884
1502006.05.10 08:55modify61.001.27541.27811.2884
1512006.05.10 08:55modify61.001.27541.27831.2884
1522006.05.10 08:55modify61.001.27541.27841.2884
1532006.05.10 08:57s/l61.001.27841.27841.2884291.0011597.00
1542006.05.10 10:30buy71.001.27750.00001.2905
1552006.05.10 12:10modify71.001.27751.27761.2905
1562006.05.10 12:11modify71.001.27751.27771.2905
1572006.05.10 12:12modify71.001.27751.27781.2905
1582006.05.10 12:24modify71.001.27751.27791.2905
1592006.05.10 14:10s/l71.001.27791.27791.290540.0011637.00
1602006.05.10 15:10sell81.001.27880.00001.2658
1612006.05.10 20:17modify81.001.27881.27861.2658
1622006.05.10 20:17modify81.001.27881.27831.2658
1632006.05.10 20:17modify81.001.27881.27801.2658
1642006.05.10 20:17modify81.001.27881.27781.2658
1652006.05.10 20:17s/l81.001.27781.27781.2658100.0011737.00
1662006.05.10 20:18sell91.001.27810.00001.2651
1672006.05.10 20:23modify91.001.27811.27811.2651
1682006.05.10 20:24modify91.001.27811.27801.2651
1692006.05.10 20:24modify91.001.27811.27791.2651
1702006.05.10 20:24modify91.001.27811.27781.2651
1712006.05.10 20:24modify91.001.27811.27771.2651
1722006.05.10 20:24modify91.001.27811.27761.2651
1732006.05.10 20:24modify91.001.27811.27751.2651
1742006.05.10 20:25s/l91.001.27751.27751.265160.0011797.00
1752006.05.10 20:40sell101.001.28000.00001.2670
1762006.05.10 22:07modify101.001.28001.28001.2670
1772006.05.10 22:07modify101.001.28001.27991.2670
1782006.05.10 22:19s/l101.001.27991.27991.267010.0011807.00
1792006.05.11 06:20sell111.001.27420.00001.2612
1802006.05.11 09:17modify111.001.27421.27421.2612
1812006.05.11 09:17modify111.001.27421.27411.2612
1822006.05.11 09:17modify111.001.27421.27401.2612
1832006.05.11 09:21modify111.001.27421.27391.2612
1842006.05.11 09:22modify111.001.27421.27381.2612
1852006.05.11 09:23modify111.001.27421.27371.2612
1862006.05.11 09:23modify111.001.27421.27361.2612
1872006.05.11 09:23modify111.001.27421.27351.2612
1882006.05.11 09:28modify111.001.27421.27341.2612
1892006.05.11 09:28modify111.001.27421.27331.2612
1902006.05.11 09:28modify111.001.27421.27311.2612
1912006.05.11 09:28modify111.001.27421.27301.2612
1922006.05.11 09:28modify111.001.27421.27291.2612
1932006.05.11 09:28modify111.001.27421.27281.2612
1942006.05.11 09:29modify111.001.27421.27271.2612
1952006.05.11 09:29modify111.001.27421.27261.2612
1962006.05.11 09:29modify111.001.27421.27251.2612
1972006.05.11 09:29modify111.001.27421.27241.2612
1982006.05.11 09:29modify111.001.27421.27231.2612
1992006.05.11 09:29modify111.001.27421.27221.2612
2002006.05.11 09:29modify111.001.27421.27211.2612
2012006.05.11 09:33modify111.001.27421.27201.2612
2022006.05.11 09:52modify111.001.27421.27191.2612
2032006.05.11 09:52modify111.001.27421.27181.2612
2042006.05.11 09:52modify111.001.27421.27171.2612
2052006.05.11 09:52modify111.001.27421.27151.2612
2062006.05.11 09:52modify111.001.27421.27141.2612
2072006.05.11 09:52modify111.001.27421.27131.2612
2082006.05.11 09:52modify111.001.27421.27121.2612
2092006.05.11 09:53modify111.001.27421.27111.2612
2102006.05.11 09:53modify111.001.27421.27091.2612
2112006.05.11 09:54modify111.001.27421.27081.2612
2122006.05.11 09:54modify111.001.27421.27071.2612
2132006.05.11 10:08s/l111.001.27071.27071.2612350.0012157.00
2142006.05.11 11:25sell121.001.27240.00001.2594
2152006.05.17 20:25modify121.001.27241.27241.2594
2162006.05.17 20:25modify121.001.27241.27231.2594
2172006.05.17 20:41s/l121.001.27231.27231.259436.0012193.00
2182006.05.17 21:05sell131.001.27530.00001.2623
2192006.05.17 23:41modify131.001.27531.27531.2623
2202006.05.17 23:45modify131.001.27531.27511.2623
2212006.05.17 23:45modify131.001.27531.27491.2623
2222006.05.17 23:45modify131.001.27531.27471.2623
2232006.05.17 23:56modify131.001.27531.27451.2623
2242006.05.17 23:59close at stop131.001.27271.27451.2623260.0012453.00