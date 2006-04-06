|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2006.04.06 00:00 - 2006.05.18 00:00 (2006.04.06 - 2006.05.18)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|access="--------- Registration Access ---------"; password="NnCLLC"; other_parameters="-------- Execution Management --------"; stoploss=8; takeprofit=6; barspread=8; max_trades=1; max_barspread=36; mm_parameters="---------- Money Management ----------"; money_management=false; lots=0.1; risk=10; scalping_control="-------- Scalping Control ------------"; scalp_control=true; min_time=3; leeway=60; methodology="-----Aggresive Methodology???-----"; aggressive_method=true; color_scheme="------------ Color Scheme ------------"; aggressive_buy=Blue; aggressive_sell=Green; conservative_buy=Blue; contervative_sell=Green; auto_close_buy=Olive; modified_sl_tp_buy=Yellow; auto_close_sell=Teal; modified_sl_tp_sell=Violet;
|Bars in test
|23420
|Ticks modelled
|77573
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|107.00
|Gross profit
|2683.00
|Gross loss
|-2576.00
|Profit factor
|1.04
|Expected payoff
|0.15
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown (%)
|783.00 (13.3%)
|Total trades
|694
|Short positions (won %)
|362 (59.67%)
|Long positions (won %)
|332 (58.13%)
|Profit trades (% of total)
|409 (58.93%)
|Loss trades (% of total)
|285 (41.07%)
|Largest
|profit trade
|31.00
|loss trade
|-45.00
|Average
|profit trade
|6.56
|loss trade
|-9.04
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|10 (61.00)
|consecutive losses (loss in money)
|11 (-102.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|67.00 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-102.00 (11)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.04.06 00:06
|sell
|1
|0.10
|1.2290
|1.2358
|1.2224
|2
|2006.04.06 00:12
|modify
|1
|0.10
|1.2290
|1.2298
|1.2284
|3
|2006.04.06 00:33
|t/p
|1
|0.10
|1.2284
|1.2298
|1.2284
|6.00
|5006.00
|4
|2006.04.06 00:33
|buy
|2
|0.10
|1.2282
|1.2214
|1.2348
|5
|2006.04.06 00:36
|modify
|2
|0.10
|1.2282
|1.2274
|1.2288
|6
|2006.04.06 03:29
|t/p
|2
|0.10
|1.2288
|1.2274
|1.2288
|6.00
|5012.00
|7
|2006.04.06 10:15
|buy
|3
|0.10
|1.2309
|1.2241
|1.2375
|8
|2006.04.06 10:29
|modify
|3
|0.10
|1.2309
|1.2301
|1.2315
|9
|2006.04.06 10:58
|t/p
|3
|0.10
|1.2315
|1.2301
|1.2315
|6.00
|5018.00
|10
|2006.04.06 10:58
|sell
|4
|0.10
|1.2315
|1.2383
|1.2249
|11
|2006.04.06 11:02
|close
|4
|0.10
|1.2309
|1.2383
|1.2249
|6.00
|5024.00
|12
|2006.04.06 11:30
|sell
|5
|0.10
|1.2317
|1.2385
|1.2251
|13
|2006.04.06 11:39
|modify
|5
|0.10
|1.2317
|1.2325
|1.2311
|14
|2006.04.06 12:29
|t/p
|5
|0.10
|1.2311
|1.2325
|1.2311
|6.00
|5030.00
|15
|2006.04.06 12:29
|buy
|6
|0.10
|1.2309
|1.2241
|1.2375
|16
|2006.04.06 12:32
|modify
|6
|0.10
|1.2309
|1.2301
|1.2315
|17
|2006.04.06 12:59
|s/l
|6
|0.10
|1.2301
|1.2301
|1.2315
|-8.00
|5022.00
|18
|2006.04.06 14:54
|buy
|7
|0.10
|1.2234
|1.2166
|1.2300
|19
|2006.04.06 14:57
|close
|7
|0.10
|1.2226
|1.2166
|1.2300
|-8.00
|5014.00
|20
|2006.04.06 14:59
|sell
|8
|0.10
|1.2241
|1.2309
|1.2175
|21
|2006.04.06 15:03
|close
|8
|0.10
|1.2231
|1.2309
|1.2175
|10.00
|5024.00
|22
|2006.04.06 15:05
|buy
|9
|0.10
|1.2229
|1.2161
|1.2295
|23
|2006.04.06 15:08
|modify
|9
|0.10
|1.2229
|1.2221
|1.2235
|24
|2006.04.06 15:10
|s/l
|9
|0.10
|1.2221
|1.2221
|1.2235
|-8.00
|5016.00
|25
|2006.04.06 15:10
|buy
|10
|0.10
|1.2223
|1.2155
|1.2289
|26
|2006.04.06 15:13
|close
|10
|0.10
|1.2232
|1.2155
|1.2289
|9.00
|5025.00
|27
|2006.04.06 15:14
|sell
|11
|0.10
|1.2235
|1.2303
|1.2169
|28
|2006.04.06 15:18
|modify
|11
|0.10
|1.2235
|1.2243
|1.2229
|29
|2006.04.06 15:20
|t/p
|11
|0.10
|1.2229
|1.2243
|1.2229
|6.00
|5031.00
|30
|2006.04.06 15:36
|buy
|12
|0.10
|1.2212
|1.2144
|1.2278
|31
|2006.04.06 15:39
|close
|12
|0.10
|1.2218
|1.2144
|1.2278
|6.00
|5037.00
|32
|2006.04.06 15:39
|sell
|13
|0.10
|1.2219
|1.2287
|1.2153
|33
|2006.04.06 15:43
|modify
|13
|0.10
|1.2219
|1.2227
|1.2213
|34
|2006.04.06 16:00
|t/p
|13
|0.10
|1.2213
|1.2227
|1.2213
|6.00
|5043.00
|35
|2006.04.06 16:00
|buy
|14
|0.10
|1.2209
|1.2141
|1.2275
|36
|2006.04.06 16:03
|close
|14
|0.10
|1.2201
|1.2141
|1.2275
|-8.00
|5035.00
|37
|2006.04.06 16:03
|buy
|15
|0.10
|1.2202
|1.2134
|1.2268
|38
|2006.04.06 16:06
|modify
|15
|0.10
|1.2202
|1.2194
|1.2208
|39
|2006.04.06 16:13
|t/p
|15
|0.10
|1.2208
|1.2194
|1.2208
|6.00
|5041.00
|40
|2006.04.06 16:14
|sell
|16
|0.10
|1.2216
|1.2284
|1.2150
|41
|2006.04.06 16:17
|close
|16
|0.10
|1.2210
|1.2284
|1.2150
|6.00
|5047.00
|42
|2006.04.06 16:24
|sell
|17
|0.10
|1.2216
|1.2284
|1.2150
|43
|2006.04.06 16:27
|close
|17
|0.10
|1.2225
|1.2284
|1.2150
|-9.00
|5038.00
|44
|2006.04.06 16:29
|sell
|18
|0.10
|1.2223
|1.2291
|1.2157
|45
|2006.04.06 16:47
|close
|18
|0.10
|1.2206
|1.2291
|1.2157
|17.00
|5055.00
|46
|2006.04.06 16:47
|sell
|19
|0.10
|1.2212
|1.2280
|1.2146
|47
|2006.04.06 16:51
|close
|19
|0.10
|1.2228
|1.2280
|1.2146
|-16.00
|5039.00
|48
|2006.04.06 16:56
|sell
|20
|0.10
|1.2226
|1.2294
|1.2160
|49
|2006.04.06 16:59
|modify
|20
|0.10
|1.2226
|1.2234
|1.2220
|50
|2006.04.06 17:26
|t/p
|20
|0.10
|1.2220
|1.2234
|1.2220
|6.00
|5045.00
|51
|2006.04.06 17:26
|buy
|21
|0.10
|1.2220
|1.2152
|1.2286
|52
|2006.04.06 17:29
|modify
|21
|0.10
|1.2220
|1.2212
|1.2226
|53
|2006.04.06 18:05
|s/l
|21
|0.10
|1.2212
|1.2212
|1.2226
|-8.00
|5037.00
|54
|2006.04.06 18:05
|buy
|22
|0.10
|1.2214
|1.2146
|1.2280
|55
|2006.04.06 18:08
|modify
|22
|0.10
|1.2214
|1.2206
|1.2220
|56
|2006.04.06 18:17
|s/l
|22
|0.10
|1.2206
|1.2206
|1.2220
|-8.00
|5029.00
|57
|2006.04.06 18:17
|buy
|23
|0.10
|1.2208
|1.2140
|1.2274
|58
|2006.04.06 18:29
|modify
|23
|0.10
|1.2208
|1.2200
|1.2214
|59
|2006.04.06 18:29
|t/p
|23
|0.10
|1.2214
|1.2200
|1.2214
|6.00
|5035.00
|60
|2006.04.06 18:53
|sell
|24
|0.10
|1.2225
|1.2293
|1.2159
|61
|2006.04.06 18:56
|modify
|24
|0.10
|1.2225
|1.2233
|1.2219
|62
|2006.04.06 22:00
|t/p
|24
|0.10
|1.2219
|1.2233
|1.2219
|6.00
|5041.00
|63
|2006.04.07 02:55
|sell
|25
|0.10
|1.2205
|1.2273
|1.2139
|64
|2006.04.07 02:59
|modify
|25
|0.10
|1.2205
|1.2213
|1.2199
|65
|2006.04.07 03:00
|t/p
|25
|0.10
|1.2199
|1.2213
|1.2199
|6.00
|5047.00
|66
|2006.04.07 04:54
|buy
|26
|0.10
|1.2199
|1.2131
|1.2265
|67
|2006.04.07 04:57
|modify
|26
|0.10
|1.2199
|1.2191
|1.2205
|68
|2006.04.07 06:00
|t/p
|26
|0.10
|1.2205
|1.2191
|1.2205
|6.00
|5053.00
|69
|2006.04.07 06:50
|buy
|27
|0.10
|1.2200
|1.2132
|1.2266
|70
|2006.04.07 06:53
|modify
|27
|0.10
|1.2200
|1.2192
|1.2206
|71
|2006.04.07 07:29
|s/l
|27
|0.10
|1.2192
|1.2192
|1.2206
|-8.00
|5045.00
|72
|2006.04.07 08:53
|buy
|28
|0.10
|1.2192
|1.2124
|1.2258
|73
|2006.04.07 08:56
|modify
|28
|0.10
|1.2192
|1.2184
|1.2198
|74
|2006.04.07 08:58
|t/p
|28
|0.10
|1.2198
|1.2184
|1.2198
|6.00
|5051.00
|75
|2006.04.07 09:14
|buy
|29
|0.10
|1.2188
|1.2120
|1.2254
|76
|2006.04.07 09:39
|modify
|29
|0.10
|1.2188
|1.2180
|1.2194
|77
|2006.04.07 10:22
|t/p
|29
|0.10
|1.2194
|1.2180
|1.2194
|6.00
|5057.00
|78
|2006.04.07 10:28
|sell
|30
|0.10
|1.2200
|1.2268
|1.2134
|79
|2006.04.07 10:35
|close
|30
|0.10
|1.2194
|1.2268
|1.2134
|6.00
|5063.00
|80
|2006.04.07 10:36
|buy
|31
|0.10
|1.2188
|1.2120
|1.2254
|81
|2006.04.07 10:43
|modify
|31
|0.10
|1.2188
|1.2180
|1.2194
|82
|2006.04.07 10:59
|s/l
|31
|0.10
|1.2180
|1.2180
|1.2194
|-8.00
|5055.00
|83
|2006.04.07 11:12
|sell
|32
|0.10
|1.2189
|1.2257
|1.2123
|84
|2006.04.07 11:15
|modify
|32
|0.10
|1.2189
|1.2197
|1.2183
|85
|2006.04.07 11:59
|t/p
|32
|0.10
|1.2183
|1.2197
|1.2183
|6.00
|5061.00
|86
|2006.04.07 12:30
|sell
|33
|0.10
|1.2194
|1.2262
|1.2128
|87
|2006.04.07 12:33
|modify
|33
|0.10
|1.2194
|1.2202
|1.2188
|88
|2006.04.07 12:38
|t/p
|33
|0.10
|1.2188
|1.2202
|1.2188
|6.00
|5067.00
|89
|2006.04.07 13:00
|buy
|34
|0.10
|1.2188
|1.2120
|1.2254
|90
|2006.04.07 13:03
|modify
|34
|0.10
|1.2188
|1.2180
|1.2194
|91
|2006.04.07 13:29
|s/l
|34
|0.10
|1.2180
|1.2180
|1.2194
|-8.00
|5059.00
|92
|2006.04.07 14:59
|buy
|35
|0.10
|1.2112
|1.2044
|1.2178
|93
|2006.04.07 16:28
|modify
|35
|0.10
|1.2112
|1.2104
|1.2118
|94
|2006.04.07 17:11
|t/p
|35
|0.10
|1.2118
|1.2104
|1.2118
|6.00
|5065.00
|95
|2006.04.07 18:00
|buy
|36
|0.10
|1.2106
|1.2038
|1.2172
|96
|2006.04.07 18:04
|modify
|36
|0.10
|1.2106
|1.2098
|1.2112
|97
|2006.04.07 18:25
|t/p
|36
|0.10
|1.2112
|1.2098
|1.2112
|6.00
|5071.00
|98
|2006.04.07 18:25
|sell
|37
|0.10
|1.2112
|1.2180
|1.2046
|99
|2006.04.07 18:28
|modify
|37
|0.10
|1.2112
|1.2120
|1.2106
|100
|2006.04.07 18:29
|t/p
|37
|0.10
|1.2106
|1.2120
|1.2106
|6.00
|5077.00
|101
|2006.04.07 18:32
|sell
|38
|0.10
|1.2110
|1.2178
|1.2044
|102
|2006.04.07 18:35
|modify
|38
|0.10
|1.2110
|1.2118
|1.2104
|103
|2006.04.07 19:29
|t/p
|38
|0.10
|1.2104
|1.2118
|1.2104
|6.00
|5083.00
|104
|2006.04.09 22:29
|buy
|39
|0.10
|1.2106
|1.2038
|1.2172
|105
|2006.04.09 22:54
|modify
|39
|0.10
|1.2106
|1.2098
|1.2112
|106
|2006.04.10 00:13
|t/p
|39
|0.10
|1.2112
|1.2098
|1.2112
|6.00
|5089.00
|107
|2006.04.10 00:13
|sell
|40
|0.10
|1.2113
|1.2181
|1.2047
|108
|2006.04.10 00:18
|modify
|40
|0.10
|1.2113
|1.2121
|1.2107
|109
|2006.04.10 01:13
|t/p
|40
|0.10
|1.2107
|1.2121
|1.2107
|6.00
|5095.00
|110
|2006.04.10 01:19
|buy
|41
|0.10
|1.2104
|1.2036
|1.2170
|111
|2006.04.10 01:22
|modify
|41
|0.10
|1.2104
|1.2096
|1.2110
|112
|2006.04.10 03:00
|t/p
|41
|0.10
|1.2110
|1.2096
|1.2110
|6.00
|5101.00
|113
|2006.04.10 03:00
|sell
|42
|0.10
|1.2114
|1.2182
|1.2048
|114
|2006.04.10 03:03
|close
|42
|0.10
|1.2108
|1.2182
|1.2048
|6.00
|5107.00
|115
|2006.04.10 03:19
|buy
|43
|0.10
|1.2106
|1.2038
|1.2172
|116
|2006.04.10 03:22
|modify
|43
|0.10
|1.2106
|1.2098
|1.2112
|117
|2006.04.10 03:29
|t/p
|43
|0.10
|1.2112
|1.2098
|1.2112
|6.00
|5113.00
|118
|2006.04.10 05:41
|buy
|44
|0.10
|1.2114
|1.2046
|1.2180
|119
|2006.04.10 05:44
|modify
|44
|0.10
|1.2114
|1.2106
|1.2120
|120
|2006.04.10 06:29
|s/l
|44
|0.10
|1.2106
|1.2106
|1.2120
|-8.00
|5105.00
|121
|2006.04.10 06:30
|sell
|45
|0.10
|1.2112
|1.2180
|1.2046
|122
|2006.04.10 06:33
|modify
|45
|0.10
|1.2112
|1.2120
|1.2106
|123
|2006.04.10 07:19
|s/l
|45
|0.10
|1.2120
|1.2120
|1.2106
|-8.00
|5097.00
|124
|2006.04.10 07:41
|sell
|46
|0.10
|1.2124
|1.2192
|1.2058
|125
|2006.04.10 07:45
|close
|46
|0.10
|1.2118
|1.2192
|1.2058
|6.00
|5103.00
|126
|2006.04.10 07:48
|buy
|47
|0.10
|1.2116
|1.2048
|1.2182
|127
|2006.04.10 07:51
|modify
|47
|0.10
|1.2116
|1.2108
|1.2122
|128
|2006.04.10 09:48
|t/p
|47
|0.10
|1.2122
|1.2108
|1.2122
|6.00
|5109.00
|129
|2006.04.10 13:32
|sell
|48
|0.10
|1.2107
|1.2175
|1.2041
|130
|2006.04.10 13:35
|modify
|48
|0.10
|1.2107
|1.2115
|1.2101
|131
|2006.04.10 13:44
|t/p
|48
|0.10
|1.2101
|1.2115
|1.2101
|6.00
|5115.00
|132
|2006.04.10 13:44
|buy
|49
|0.10
|1.2101
|1.2033
|1.2167
|133
|2006.04.10 13:47
|modify
|49
|0.10
|1.2101
|1.2093
|1.2107
|134
|2006.04.10 13:59
|t/p
|49
|0.10
|1.2107
|1.2093
|1.2107
|6.00
|5121.00
|135
|2006.04.10 14:01
|buy
|50
|0.10
|1.2108
|1.2040
|1.2174
|136
|2006.04.10 14:22
|modify
|50
|0.10
|1.2108
|1.2100
|1.2114
|137
|2006.04.10 15:02
|s/l
|50
|0.10
|1.2100
|1.2100
|1.2114
|-8.00
|5113.00
|138
|2006.04.10 16:29
|buy
|51
|0.10
|1.2085
|1.2017
|1.2151
|139
|2006.04.10 16:59
|modify
|51
|0.10
|1.2085
|1.2077
|1.2091
|140
|2006.04.10 17:07
|t/p
|51
|0.10
|1.2091
|1.2077
|1.2091
|6.00
|5119.00
|141
|2006.04.10 17:07
|sell
|52
|0.10
|1.2091
|1.2159
|1.2025
|142
|2006.04.10 17:29
|modify
|52
|0.10
|1.2091
|1.2099
|1.2085
|143
|2006.04.10 19:29
|s/l
|52
|0.10
|1.2099
|1.2099
|1.2085
|-8.00
|5111.00
|144
|2006.04.11 04:59
|sell
|53
|0.10
|1.2117
|1.2185
|1.2051
|145
|2006.04.11 05:24
|modify
|53
|0.10
|1.2117
|1.2125
|1.2111
|146
|2006.04.11 05:59
|s/l
|53
|0.10
|1.2125
|1.2125
|1.2111
|-8.00
|5103.00
|147
|2006.04.11 08:00
|buy
|54
|0.10
|1.2128
|1.2060
|1.2194
|148
|2006.04.11 08:03
|modify
|54
|0.10
|1.2128
|1.2120
|1.2134
|149
|2006.04.11 08:05
|t/p
|54
|0.10
|1.2134
|1.2120
|1.2134
|6.00
|5109.00
|150
|2006.04.11 08:05
|sell
|55
|0.10
|1.2135
|1.2203
|1.2069
|151
|2006.04.11 08:08
|modify
|55
|0.10
|1.2135
|1.2143
|1.2129
|152
|2006.04.11 08:13
|t/p
|55
|0.10
|1.2129
|1.2143
|1.2129
|6.00
|5115.00
|153
|2006.04.11 08:16
|buy
|56
|0.10
|1.2128
|1.2060
|1.2194
|154
|2006.04.11 08:19
|modify
|56
|0.10
|1.2128
|1.2120
|1.2134
|155
|2006.04.11 08:35
|t/p
|56
|0.10
|1.2134
|1.2120
|1.2134
|6.00
|5121.00
|156
|2006.04.11 08:35
|sell
|57
|0.10
|1.2134
|1.2202
|1.2068
|157
|2006.04.11 08:38
|modify
|57
|0.10
|1.2134
|1.2142
|1.2128
|158
|2006.04.11 09:05
|t/p
|57
|0.10
|1.2128
|1.2142
|1.2128
|6.00
|5127.00
|159
|2006.04.11 09:05
|buy
|58
|0.10
|1.2127
|1.2059
|1.2193
|160
|2006.04.11 09:10
|modify
|58
|0.10
|1.2127
|1.2119
|1.2133
|161
|2006.04.11 09:23
|t/p
|58
|0.10
|1.2133
|1.2119
|1.2133
|6.00
|5133.00
|162
|2006.04.11 09:27
|sell
|59
|0.10
|1.2139
|1.2207
|1.2073
|163
|2006.04.11 09:59
|close
|59
|0.10
|1.2127
|1.2207
|1.2073
|12.00
|5145.00
|164
|2006.04.11 11:59
|buy
|60
|0.10
|1.2107
|1.2039
|1.2173
|165
|2006.04.11 12:02
|modify
|60
|0.10
|1.2107
|1.2099
|1.2113
|166
|2006.04.11 12:39
|t/p
|60
|0.10
|1.2113
|1.2099
|1.2113
|6.00
|5151.00
|167
|2006.04.11 12:39
|sell
|61
|0.10
|1.2114
|1.2182
|1.2048
|168
|2006.04.11 12:43
|modify
|61
|0.10
|1.2114
|1.2122
|1.2108
|169
|2006.04.11 13:59
|s/l
|61
|0.10
|1.2122
|1.2122
|1.2108
|-8.00
|5143.00
|170
|2006.04.11 16:48
|sell
|62
|0.10
|1.2132
|1.2200
|1.2066
|171
|2006.04.11 16:52
|modify
|62
|0.10
|1.2132
|1.2140
|1.2126
|172
|2006.04.11 19:59
|s/l
|62
|0.10
|1.2140
|1.2140
|1.2126
|-8.00
|5135.00
|173
|2006.04.11 22:05
|sell
|63
|0.10
|1.2146
|1.2214
|1.2080
|174
|2006.04.11 22:08
|modify
|63
|0.10
|1.2146
|1.2154
|1.2140
|175
|2006.04.11 23:59
|s/l
|63
|0.10
|1.2154
|1.2154
|1.2140
|-8.00
|5127.00
|176
|2006.04.12 07:01
|sell
|64
|0.10
|1.2155
|1.2223
|1.2089
|177
|2006.04.12 07:18
|modify
|64
|0.10
|1.2155
|1.2163
|1.2149
|178
|2006.04.12 07:28
|t/p
|64
|0.10
|1.2149
|1.2163
|1.2149
|6.00
|5133.00
|179
|2006.04.12 07:28
|buy
|65
|0.10
|1.2148
|1.2080
|1.2214
|180
|2006.04.12 07:32
|modify
|65
|0.10
|1.2148
|1.2140
|1.2154
|181
|2006.04.12 08:59
|t/p
|65
|0.10
|1.2154
|1.2140
|1.2154
|6.00
|5139.00
|182
|2006.04.12 09:00
|buy
|66
|0.10
|1.2147
|1.2079
|1.2213
|183
|2006.04.12 09:03
|modify
|66
|0.10
|1.2147
|1.2139
|1.2153
|184
|2006.04.12 09:11
|t/p
|66
|0.10
|1.2153
|1.2139
|1.2153
|6.00
|5145.00
|185
|2006.04.12 09:17
|buy
|67
|0.10
|1.2147
|1.2079
|1.2213
|186
|2006.04.12 09:25
|close
|67
|0.10
|1.2153
|1.2079
|1.2213
|6.00
|5151.00
|187
|2006.04.12 09:25
|sell
|68
|0.10
|1.2154
|1.2222
|1.2088
|188
|2006.04.12 09:28
|modify
|68
|0.10
|1.2154
|1.2162
|1.2148
|189
|2006.04.12 09:30
|t/p
|68
|0.10
|1.2148
|1.2162
|1.2148
|6.00
|5157.00
|190
|2006.04.12 14:00
|sell
|69
|0.10
|1.2124
|1.2192
|1.2058
|191
|2006.04.12 14:04
|modify
|69
|0.10
|1.2124
|1.2132
|1.2118
|192
|2006.04.12 14:30
|t/p
|69
|0.10
|1.2118
|1.2132
|1.2118
|6.00
|5163.00
|193
|2006.04.12 14:30
|buy
|70
|0.10
|1.2115
|1.2047
|1.2181
|194
|2006.04.12 14:33
|modify
|70
|0.10
|1.2115
|1.2107
|1.2121
|195
|2006.04.12 14:59
|s/l
|70
|0.10
|1.2107
|1.2107
|1.2121
|-8.00
|5155.00
|196
|2006.04.12 14:59
|buy
|71
|0.10
|1.2109
|1.2041
|1.2175
|197
|2006.04.12 15:22
|modify
|71
|0.10
|1.2109
|1.2101
|1.2115
|198
|2006.04.12 15:35
|s/l
|71
|0.10
|1.2101
|1.2101
|1.2115
|-8.00
|5147.00
|199
|2006.04.12 15:35
|buy
|72
|0.10
|1.2103
|1.2035
|1.2169
|200
|2006.04.12 15:38
|modify
|72
|0.10
|1.2103
|1.2095
|1.2109
|201
|2006.04.12 15:43
|t/p
|72
|0.10
|1.2109
|1.2095
|1.2109
|6.00
|5153.00
|202
|2006.04.12 15:43
|sell
|73
|0.10
|1.2109
|1.2177
|1.2043
|203
|2006.04.12 15:46
|modify
|73
|0.10
|1.2109
|1.2117
|1.2103
|204
|2006.04.12 17:29
|t/p
|73
|0.10
|1.2103
|1.2117
|1.2103
|6.00
|5159.00
|205
|2006.04.13 01:55
|buy
|74
|0.10
|1.2102
|1.2034
|1.2168
|206
|2006.04.13 01:59
|modify
|74
|0.10
|1.2102
|1.2094
|1.2108
|207
|2006.04.13 06:29
|t/p
|74
|0.10
|1.2108
|1.2094
|1.2108
|6.00
|5165.00
|208
|2006.04.13 06:59
|buy
|75
|0.10
|1.2107
|1.2039
|1.2173
|209
|2006.04.13 07:29
|close
|75
|0.10
|1.2113
|1.2039
|1.2173
|6.00
|5171.00
|210
|2006.04.13 09:34
|sell
|76
|0.10
|1.2120
|1.2188
|1.2054
|211
|2006.04.13 09:37
|modify
|76
|0.10
|1.2120
|1.2128
|1.2114
|212
|2006.04.13 09:59
|t/p
|76
|0.10
|1.2114
|1.2128
|1.2114
|6.00
|5177.00
|213
|2006.04.13 12:30
|sell
|77
|0.10
|1.2106
|1.2174
|1.2040
|214
|2006.04.13 12:33
|modify
|77
|0.10
|1.2106
|1.2114
|1.2100
|215
|2006.04.13 12:43
|t/p
|77
|0.10
|1.2100
|1.2114
|1.2100
|6.00
|5183.00
|216
|2006.04.13 14:00
|sell
|78
|0.10
|1.2090
|1.2158
|1.2024
|217
|2006.04.13 14:03
|modify
|78
|0.10
|1.2090
|1.2098
|1.2084
|218
|2006.04.13 14:07
|s/l
|78
|0.10
|1.2098
|1.2098
|1.2084
|-8.00
|5175.00
|219
|2006.04.13 14:07
|sell
|79
|0.10
|1.2096
|1.2164
|1.2030
|220
|2006.04.13 14:10
|modify
|79
|0.10
|1.2096
|1.2104
|1.2090
|221
|2006.04.13 14:29
|t/p
|79
|0.10
|1.2090
|1.2104
|1.2090
|6.00
|5181.00
|222
|2006.04.13 14:30
|sell
|80
|0.10
|1.2091
|1.2159
|1.2025
|223
|2006.04.13 14:34
|close
|80
|0.10
|1.2100
|1.2159
|1.2025
|-9.00
|5172.00
|224
|2006.04.13 14:35
|sell
|81
|0.10
|1.2098
|1.2166
|1.2032
|225
|2006.04.13 14:38
|modify
|81
|0.10
|1.2098
|1.2106
|1.2092
|226
|2006.04.13 14:55
|t/p
|81
|0.10
|1.2092
|1.2106
|1.2092
|6.00
|5178.00
|227
|2006.04.13 14:57
|buy
|82
|0.10
|1.2085
|1.2017
|1.2151
|228
|2006.04.13 15:04
|modify
|82
|0.10
|1.2085
|1.2077
|1.2091
|229
|2006.04.13 15:29
|t/p
|82
|0.10
|1.2091
|1.2077
|1.2091
|6.00
|5184.00
|230
|2006.04.13 15:59
|sell
|83
|0.10
|1.2105
|1.2173
|1.2039
|231
|2006.04.13 16:04
|modify
|83
|0.10
|1.2105
|1.2113
|1.2099
|232
|2006.04.13 16:06
|t/p
|83
|0.10
|1.2099
|1.2113
|1.2099
|6.00
|5190.00
|233
|2006.04.13 16:10
|buy
|84
|0.10
|1.2097
|1.2029
|1.2163
|234
|2006.04.13 16:29
|modify
|84
|0.10
|1.2097
|1.2089
|1.2103
|235
|2006.04.13 16:59
|t/p
|84
|0.10
|1.2103
|1.2089
|1.2103
|6.00
|5196.00
|236
|2006.04.13 22:29
|sell
|85
|0.10
|1.2115
|1.2183
|1.2049
|237
|2006.04.13 22:32
|modify
|85
|0.10
|1.2115
|1.2123
|1.2109
|238
|2006.04.13 23:30
|t/p
|85
|0.10
|1.2109
|1.2123
|1.2109
|6.00
|5202.00
|239
|2006.04.16 22:01
|sell
|86
|0.10
|1.2130
|1.2198
|1.2064
|240
|2006.04.16 22:04
|close
|86
|0.10
|1.2124
|1.2198
|1.2064
|6.00
|5208.00
|241
|2006.04.16 22:06
|buy
|87
|0.10
|1.2121
|1.2053
|1.2187
|242
|2006.04.16 22:10
|modify
|87
|0.10
|1.2121
|1.2113
|1.2127
|243
|2006.04.16 22:29
|t/p
|87
|0.10
|1.2127
|1.2113
|1.2127
|6.00
|5214.00
|244
|2006.04.16 23:29
|sell
|88
|0.10
|1.2134
|1.2202
|1.2068
|245
|2006.04.16 23:32
|modify
|88
|0.10
|1.2134
|1.2142
|1.2128
|246
|2006.04.17 00:29
|s/l
|88
|0.10
|1.2142
|1.2142
|1.2128
|-8.00
|5206.00
|247
|2006.04.17 01:29
|sell
|89
|0.10
|1.2195
|1.2263
|1.2129
|248
|2006.04.17 01:59
|modify
|89
|0.10
|1.2195
|1.2203
|1.2189
|249
|2006.04.17 01:59
|t/p
|89
|0.10
|1.2189
|1.2203
|1.2189
|6.00
|5212.00
|250
|2006.04.17 03:22
|sell
|90
|0.10
|1.2189
|1.2257
|1.2123
|251
|2006.04.17 03:25
|modify
|90
|0.10
|1.2189
|1.2197
|1.2183
|252
|2006.04.17 04:00
|t/p
|90
|0.10
|1.2183
|1.2197
|1.2183
|6.00
|5218.00
|253
|2006.04.17 04:27
|buy
|91
|0.10
|1.2180
|1.2112
|1.2246
|254
|2006.04.17 04:30
|modify
|91
|0.10
|1.2180
|1.2172
|1.2186
|255
|2006.04.17 10:29
|t/p
|91
|0.10
|1.2186
|1.2172
|1.2186
|6.00
|5224.00
|256
|2006.04.17 13:42
|buy
|92
|0.10
|1.2227
|1.2159
|1.2293
|257
|2006.04.17 13:51
|modify
|92
|0.10
|1.2227
|1.2219
|1.2233
|258
|2006.04.17 13:52
|t/p
|92
|0.10
|1.2233
|1.2219
|1.2233
|6.00
|5230.00
|259
|2006.04.17 13:52
|sell
|93
|0.10
|1.2233
|1.2301
|1.2167
|260
|2006.04.17 13:55
|close
|93
|0.10
|1.2241
|1.2301
|1.2167
|-8.00
|5222.00
|261
|2006.04.17 14:04
|sell
|94
|0.10
|1.2238
|1.2306
|1.2172
|262
|2006.04.17 14:09
|close
|94
|0.10
|1.2231
|1.2306
|1.2172
|7.00
|5229.00
|263
|2006.04.17 14:19
|sell
|95
|0.10
|1.2239
|1.2307
|1.2173
|264
|2006.04.17 14:23
|close
|95
|0.10
|1.2247
|1.2307
|1.2173
|-8.00
|5221.00
|265
|2006.04.17 14:23
|sell
|96
|0.10
|1.2247
|1.2315
|1.2181
|266
|2006.04.17 14:26
|modify
|96
|0.10
|1.2247
|1.2255
|1.2241
|267
|2006.04.17 14:31
|s/l
|96
|0.10
|1.2255
|1.2255
|1.2241
|-8.00
|5213.00
|268
|2006.04.17 14:31
|sell
|97
|0.10
|1.2255
|1.2323
|1.2189
|269
|2006.04.17 14:35
|modify
|97
|0.10
|1.2255
|1.2263
|1.2249
|270
|2006.04.17 14:41
|t/p
|97
|0.10
|1.2249
|1.2263
|1.2249
|6.00
|5219.00
|271
|2006.04.17 14:41
|buy
|98
|0.10
|1.2249
|1.2181
|1.2315
|272
|2006.04.17 14:46
|modify
|98
|0.10
|1.2249
|1.2241
|1.2255
|273
|2006.04.17 14:58
|t/p
|98
|0.10
|1.2255
|1.2241
|1.2255
|6.00
|5225.00
|274
|2006.04.17 16:45
|sell
|99
|0.10
|1.2267
|1.2335
|1.2201
|275
|2006.04.17 16:59
|modify
|99
|0.10
|1.2267
|1.2275
|1.2261
|276
|2006.04.17 17:00
|s/l
|99
|0.10
|1.2275
|1.2275
|1.2261
|-8.00
|5217.00
|277
|2006.04.17 17:00
|sell
|100
|0.10
|1.2275
|1.2343
|1.2209
|278
|2006.04.17 17:03
|modify
|100
|0.10
|1.2275
|1.2283
|1.2269
|279
|2006.04.17 17:29
|t/p
|100
|0.10
|1.2269
|1.2283
|1.2269
|6.00
|5223.00
|280
|2006.04.17 17:29
|buy
|101
|0.10
|1.2269
|1.2201
|1.2335
|281
|2006.04.17 17:37
|modify
|101
|0.10
|1.2269
|1.2261
|1.2275
|282
|2006.04.17 17:59
|t/p
|101
|0.10
|1.2275
|1.2261
|1.2275
|6.00
|5229.00
|283
|2006.04.17 18:30
|buy
|102
|0.10
|1.2261
|1.2193
|1.2327
|284
|2006.04.17 18:33
|modify
|102
|0.10
|1.2261
|1.2253
|1.2267
|285
|2006.04.17 20:29
|s/l
|102
|0.10
|1.2253
|1.2253
|1.2267
|-8.00
|5221.00
|286
|2006.04.17 21:01
|sell
|103
|0.10
|1.2257
|1.2325
|1.2191
|287
|2006.04.17 21:04
|modify
|103
|0.10
|1.2257
|1.2265
|1.2251
|288
|2006.04.17 22:31
|t/p
|103
|0.10
|1.2251
|1.2265
|1.2251
|6.00
|5227.00
|289
|2006.04.18 08:48
|sell
|104
|0.10
|1.2241
|1.2309
|1.2175
|290
|2006.04.18 08:53
|modify
|104
|0.10
|1.2241
|1.2249
|1.2235
|291
|2006.04.18 09:24
|s/l
|104
|0.10
|1.2249
|1.2249
|1.2235
|-8.00
|5219.00
|292
|2006.04.18 09:24
|sell
|105
|0.10
|1.2248
|1.2316
|1.2182
|293
|2006.04.18 09:29
|close
|105
|0.10
|1.2267
|1.2316
|1.2182
|-19.00
|5200.00
|294
|2006.04.18 11:28
|sell
|106
|0.10
|1.2265
|1.2333
|1.2199
|295
|2006.04.18 11:39
|close
|106
|0.10
|1.2259
|1.2333
|1.2199
|6.00
|5206.00
|296
|2006.04.18 12:06
|sell
|107
|0.10
|1.2261
|1.2329
|1.2195
|297
|2006.04.18 12:10
|modify
|107
|0.10
|1.2261
|1.2269
|1.2255
|298
|2006.04.18 12:29
|t/p
|107
|0.10
|1.2255
|1.2269
|1.2255
|6.00
|5212.00
|299
|2006.04.18 12:29
|buy
|108
|0.10
|1.2250
|1.2182
|1.2316
|300
|2006.04.18 12:32
|close
|108
|0.10
|1.2261
|1.2182
|1.2316
|11.00
|5223.00
|301
|2006.04.18 12:33
|sell
|109
|0.10
|1.2262
|1.2330
|1.2196
|302
|2006.04.18 12:36
|modify
|109
|0.10
|1.2262
|1.2270
|1.2256
|303
|2006.04.18 12:59
|s/l
|109
|0.10
|1.2270
|1.2270
|1.2256
|-8.00
|5215.00
|304
|2006.04.18 14:31
|buy
|110
|0.10
|1.2278
|1.2210
|1.2344
|305
|2006.04.18 14:34
|modify
|110
|0.10
|1.2278
|1.2270
|1.2284
|306
|2006.04.18 14:52
|t/p
|110
|0.10
|1.2284
|1.2270
|1.2284
|6.00
|5221.00
|307
|2006.04.18 14:59
|sell
|111
|0.10
|1.2286
|1.2354
|1.2220
|308
|2006.04.18 15:08
|modify
|111
|0.10
|1.2286
|1.2294
|1.2280
|309
|2006.04.18 15:13
|t/p
|111
|0.10
|1.2280
|1.2294
|1.2280
|6.00
|5227.00
|310
|2006.04.18 15:40
|sell
|112
|0.10
|1.2282
|1.2350
|1.2216
|311
|2006.04.18 15:59
|close
|112
|0.10
|1.2275
|1.2350
|1.2216
|7.00
|5234.00
|312
|2006.04.18 16:00
|sell
|113
|0.10
|1.2284
|1.2352
|1.2218
|313
|2006.04.18 16:03
|close
|113
|0.10
|1.2293
|1.2352
|1.2218
|-9.00
|5225.00
|314
|2006.04.18 16:17
|buy
|114
|0.10
|1.2276
|1.2208
|1.2342
|315
|2006.04.18 16:20
|modify
|114
|0.10
|1.2276
|1.2268
|1.2282
|316
|2006.04.18 16:25
|t/p
|114
|0.10
|1.2282
|1.2268
|1.2282
|6.00
|5231.00
|317
|2006.04.18 18:22
|sell
|115
|0.10
|1.2289
|1.2357
|1.2223
|318
|2006.04.18 18:25
|modify
|115
|0.10
|1.2289
|1.2297
|1.2283
|319
|2006.04.18 18:29
|s/l
|115
|0.10
|1.2297
|1.2297
|1.2283
|-8.00
|5223.00
|320
|2006.04.18 23:45
|sell
|116
|0.10
|1.2361
|1.2429
|1.2295
|321
|2006.04.18 23:48
|modify
|116
|0.10
|1.2361
|1.2369
|1.2355
|322
|2006.04.19 00:29
|t/p
|116
|0.10
|1.2355
|1.2369
|1.2355
|6.00
|5229.00
|323
|2006.04.19 00:59
|sell
|117
|0.10
|1.2361
|1.2429
|1.2295
|324
|2006.04.19 01:11
|modify
|117
|0.10
|1.2361
|1.2369
|1.2355
|325
|2006.04.19 01:30
|t/p
|117
|0.10
|1.2355
|1.2369
|1.2355
|6.00
|5235.00
|326
|2006.04.19 01:39
|buy
|118
|0.10
|1.2350
|1.2282
|1.2416
|327
|2006.04.19 01:47
|close
|118
|0.10
|1.2356
|1.2282
|1.2416
|6.00
|5241.00
|328
|2006.04.19 01:48
|sell
|119
|0.10
|1.2356
|1.2424
|1.2290
|329
|2006.04.19 01:58
|modify
|119
|0.10
|1.2356
|1.2364
|1.2350
|330
|2006.04.19 03:00
|t/p
|119
|0.10
|1.2350
|1.2364
|1.2350
|6.00
|5247.00
|331
|2006.04.19 05:00
|buy
|120
|0.10
|1.2348
|1.2280
|1.2414
|332
|2006.04.19 05:03
|modify
|120
|0.10
|1.2348
|1.2340
|1.2354
|333
|2006.04.19 06:59
|t/p
|120
|0.10
|1.2354
|1.2340
|1.2354
|6.00
|5253.00
|334
|2006.04.19 07:12
|buy
|121
|0.10
|1.2348
|1.2280
|1.2414
|335
|2006.04.19 07:15
|modify
|121
|0.10
|1.2348
|1.2340
|1.2354
|336
|2006.04.19 07:29
|t/p
|121
|0.10
|1.2354
|1.2340
|1.2354
|6.00
|5259.00
|337
|2006.04.19 07:31
|buy
|122
|0.10
|1.2348
|1.2280
|1.2414
|338
|2006.04.19 07:34
|modify
|122
|0.10
|1.2348
|1.2340
|1.2354
|339
|2006.04.19 08:27
|t/p
|122
|0.10
|1.2354
|1.2340
|1.2354
|6.00
|5265.00
|340
|2006.04.19 09:17
|sell
|123
|0.10
|1.2356
|1.2424
|1.2290
|341
|2006.04.19 09:20
|modify
|123
|0.10
|1.2356
|1.2364
|1.2350
|342
|2006.04.19 09:29
|s/l
|123
|0.10
|1.2364
|1.2364
|1.2350
|-8.00
|5257.00
|343
|2006.04.19 09:32
|buy
|124
|0.10
|1.2355
|1.2287
|1.2421
|344
|2006.04.19 09:36
|modify
|124
|0.10
|1.2355
|1.2347
|1.2361
|345
|2006.04.19 09:39
|s/l
|124
|0.10
|1.2347
|1.2347
|1.2361
|-8.00
|5249.00
|346
|2006.04.19 09:39
|buy
|125
|0.10
|1.2349
|1.2281
|1.2415
|347
|2006.04.19 09:42
|modify
|125
|0.10
|1.2349
|1.2341
|1.2355
|348
|2006.04.19 11:29
|s/l
|125
|0.10
|1.2341
|1.2341
|1.2355
|-8.00
|5241.00
|349
|2006.04.19 12:00
|sell
|126
|0.10
|1.2343
|1.2411
|1.2277
|350
|2006.04.19 12:03
|modify
|126
|0.10
|1.2343
|1.2351
|1.2337
|351
|2006.04.19 12:59
|t/p
|126
|0.10
|1.2337
|1.2351
|1.2337
|6.00
|5247.00
|352
|2006.04.19 14:00
|sell
|127
|0.10
|1.2329
|1.2397
|1.2263
|353
|2006.04.19 14:03
|close
|127
|0.10
|1.2339
|1.2397
|1.2263
|-10.00
|5237.00
|354
|2006.04.19 14:04
|sell
|128
|0.10
|1.2339
|1.2407
|1.2273
|355
|2006.04.19 14:07
|modify
|128
|0.10
|1.2339
|1.2347
|1.2333
|356
|2006.04.19 14:15
|s/l
|128
|0.10
|1.2347
|1.2347
|1.2333
|-8.00
|5229.00
|357
|2006.04.19 14:15
|sell
|129
|0.10
|1.2345
|1.2413
|1.2279
|358
|2006.04.19 14:19
|close
|129
|0.10
|1.2339
|1.2413
|1.2279
|6.00
|5235.00
|359
|2006.04.19 19:12
|buy
|130
|0.10
|1.2377
|1.2309
|1.2443
|360
|2006.04.19 19:15
|modify
|130
|0.10
|1.2377
|1.2369
|1.2383
|361
|2006.04.19 19:17
|t/p
|130
|0.10
|1.2383
|1.2369
|1.2383
|6.00
|5241.00
|362
|2006.04.19 19:19
|sell
|131
|0.10
|1.2384
|1.2452
|1.2318
|363
|2006.04.19 19:22
|modify
|131
|0.10
|1.2384
|1.2392
|1.2378
|364
|2006.04.19 21:21
|t/p
|131
|0.10
|1.2378
|1.2392
|1.2378
|6.00
|5247.00
|365
|2006.04.19 21:22
|buy
|132
|0.10
|1.2376
|1.2308
|1.2442
|366
|2006.04.19 21:29
|modify
|132
|0.10
|1.2376
|1.2368
|1.2382
|367
|2006.04.20 00:29
|s/l
|132
|0.10
|1.2368
|1.2368
|1.2382
|-8.00
|5239.00
|368
|2006.04.20 03:12
|buy
|133
|0.10
|1.2350
|1.2282
|1.2416
|369
|2006.04.20 03:24
|modify
|133
|0.10
|1.2350
|1.2342
|1.2356
|370
|2006.04.20 04:00
|t/p
|133
|0.10
|1.2356
|1.2342
|1.2356
|6.00
|5245.00
|371
|2006.04.20 07:08
|sell
|134
|0.10
|1.2349
|1.2417
|1.2283
|372
|2006.04.20 07:11
|modify
|134
|0.10
|1.2349
|1.2357
|1.2343
|373
|2006.04.20 08:29
|t/p
|134
|0.10
|1.2343
|1.2357
|1.2343
|6.00
|5251.00
|374
|2006.04.20 08:29
|buy
|135
|0.10
|1.2342
|1.2274
|1.2408
|375
|2006.04.20 08:32
|modify
|135
|0.10
|1.2342
|1.2334
|1.2348
|376
|2006.04.20 08:59
|t/p
|135
|0.10
|1.2348
|1.2334
|1.2348
|6.00
|5257.00
|377
|2006.04.20 09:08
|buy
|136
|0.10
|1.2344
|1.2276
|1.2410
|378
|2006.04.20 09:11
|modify
|136
|0.10
|1.2344
|1.2336
|1.2350
|379
|2006.04.20 09:29
|t/p
|136
|0.10
|1.2350
|1.2336
|1.2350
|6.00
|5263.00
|380
|2006.04.20 09:45
|buy
|137
|0.10
|1.2346
|1.2278
|1.2412
|381
|2006.04.20 09:48
|modify
|137
|0.10
|1.2346
|1.2338
|1.2352
|382
|2006.04.20 09:58
|t/p
|137
|0.10
|1.2352
|1.2338
|1.2352
|6.00
|5269.00
|383
|2006.04.20 09:58
|sell
|138
|0.10
|1.2352
|1.2420
|1.2286
|384
|2006.04.20 10:15
|modify
|138
|0.10
|1.2352
|1.2360
|1.2346
|385
|2006.04.20 10:28
|t/p
|138
|0.10
|1.2346
|1.2360
|1.2346
|6.00
|5275.00
|386
|2006.04.20 12:00
|sell
|139
|0.10
|1.2346
|1.2414
|1.2280
|387
|2006.04.20 12:03
|modify
|139
|0.10
|1.2346
|1.2354
|1.2340
|388
|2006.04.20 12:40
|t/p
|139
|0.10
|1.2340
|1.2354
|1.2340
|6.00
|5281.00
|389
|2006.04.20 12:40
|buy
|140
|0.10
|1.2337
|1.2269
|1.2403
|390
|2006.04.20 12:43
|close
|140
|0.10
|1.2325
|1.2269
|1.2403
|-12.00
|5269.00
|391
|2006.04.20 12:44
|buy
|141
|0.10
|1.2326
|1.2258
|1.2392
|392
|2006.04.20 12:48
|modify
|141
|0.10
|1.2326
|1.2318
|1.2332
|393
|2006.04.20 14:29
|s/l
|141
|0.10
|1.2318
|1.2318
|1.2332
|-8.00
|5261.00
|394
|2006.04.20 15:00
|sell
|142
|0.10
|1.2327
|1.2395
|1.2261
|395
|2006.04.20 15:04
|modify
|142
|0.10
|1.2327
|1.2335
|1.2321
|396
|2006.04.20 15:29
|t/p
|142
|0.10
|1.2321
|1.2335
|1.2321
|6.00
|5267.00
|397
|2006.04.20 15:31
|sell
|143
|0.10
|1.2324
|1.2392
|1.2258
|398
|2006.04.20 15:35
|modify
|143
|0.10
|1.2324
|1.2332
|1.2318
|399
|2006.04.20 16:30
|t/p
|143
|0.10
|1.2318
|1.2332
|1.2318
|6.00
|5273.00
|400
|2006.04.20 17:00
|buy
|144
|0.10
|1.2308
|1.2240
|1.2374
|401
|2006.04.20 17:04
|modify
|144
|0.10
|1.2308
|1.2300
|1.2314
|402
|2006.04.20 17:05
|t/p
|144
|0.10
|1.2314
|1.2300
|1.2314
|6.00
|5279.00
|403
|2006.04.20 17:07
|sell
|145
|0.10
|1.2315
|1.2383
|1.2249
|404
|2006.04.20 17:11
|modify
|145
|0.10
|1.2315
|1.2323
|1.2309
|405
|2006.04.20 17:45
|s/l
|145
|0.10
|1.2323
|1.2323
|1.2309
|-8.00
|5271.00
|406
|2006.04.20 18:29
|buy
|146
|0.10
|1.2313
|1.2245
|1.2379
|407
|2006.04.20 18:33
|close
|146
|0.10
|1.2320
|1.2245
|1.2379
|7.00
|5278.00
|408
|2006.04.20 20:25
|buy
|147
|0.10
|1.2313
|1.2245
|1.2379
|409
|2006.04.20 20:28
|modify
|147
|0.10
|1.2313
|1.2305
|1.2319
|410
|2006.04.20 21:00
|t/p
|147
|0.10
|1.2319
|1.2305
|1.2319
|6.00
|5284.00
|411
|2006.04.20 22:06
|buy
|148
|0.10
|1.2312
|1.2244
|1.2378
|412
|2006.04.20 22:09
|modify
|148
|0.10
|1.2312
|1.2304
|1.2318
|413
|2006.04.20 23:00
|s/l
|148
|0.10
|1.2304
|1.2304
|1.2318
|-8.00
|5276.00
|414
|2006.04.21 00:06
|sell
|149
|0.10
|1.2313
|1.2381
|1.2247
|415
|2006.04.21 00:11
|modify
|149
|0.10
|1.2313
|1.2321
|1.2307
|416
|2006.04.21 00:28
|t/p
|149
|0.10
|1.2307
|1.2321
|1.2307
|6.00
|5282.00
|417
|2006.04.21 00:29
|sell
|150
|0.10
|1.2313
|1.2381
|1.2247
|418
|2006.04.21 00:47
|close
|150
|0.10
|1.2307
|1.2381
|1.2247
|6.00
|5288.00
|419
|2006.04.21 01:10
|buy
|151
|0.10
|1.2303
|1.2235
|1.2369
|420
|2006.04.21 01:13
|modify
|151
|0.10
|1.2303
|1.2295
|1.2309
|421
|2006.04.21 02:30
|t/p
|151
|0.10
|1.2309
|1.2295
|1.2309
|6.00
|5294.00
|422
|2006.04.21 08:01
|sell
|152
|0.10
|1.2304
|1.2372
|1.2238
|423
|2006.04.21 08:04
|modify
|152
|0.10
|1.2304
|1.2312
|1.2298
|424
|2006.04.21 08:09
|t/p
|152
|0.10
|1.2298
|1.2312
|1.2298
|6.00
|5300.00
|425
|2006.04.21 08:09
|buy
|153
|0.10
|1.2295
|1.2227
|1.2361
|426
|2006.04.21 08:29
|modify
|153
|0.10
|1.2295
|1.2287
|1.2301
|427
|2006.04.21 08:29
|t/p
|153
|0.10
|1.2301
|1.2287
|1.2301
|6.00
|5306.00
|428
|2006.04.21 10:09
|sell
|154
|0.10
|1.2334
|1.2402
|1.2268
|429
|2006.04.21 10:29
|close
|154
|0.10
|1.2328
|1.2402
|1.2268
|6.00
|5312.00
|430
|2006.04.21 10:30
|buy
|155
|0.10
|1.2320
|1.2252
|1.2386
|431
|2006.04.21 10:34
|modify
|155
|0.10
|1.2320
|1.2312
|1.2326
|432
|2006.04.21 10:47
|t/p
|155
|0.10
|1.2326
|1.2312
|1.2326
|6.00
|5318.00
|433
|2006.04.21 12:00
|sell
|156
|0.10
|1.2325
|1.2393
|1.2259
|434
|2006.04.21 12:16
|close
|156
|0.10
|1.2333
|1.2393
|1.2259
|-8.00
|5310.00
|435
|2006.04.21 12:17
|sell
|157
|0.10
|1.2332
|1.2400
|1.2266
|436
|2006.04.21 12:20
|modify
|157
|0.10
|1.2332
|1.2340
|1.2326
|437
|2006.04.21 12:29
|t/p
|157
|0.10
|1.2326
|1.2340
|1.2326
|6.00
|5316.00
|438
|2006.04.21 13:01
|buy
|158
|0.10
|1.2316
|1.2248
|1.2382
|439
|2006.04.21 13:04
|modify
|158
|0.10
|1.2316
|1.2308
|1.2322
|440
|2006.04.21 14:30
|t/p
|158
|0.10
|1.2322
|1.2308
|1.2322
|6.00
|5322.00
|441
|2006.04.21 14:30
|sell
|159
|0.10
|1.2324
|1.2392
|1.2258
|442
|2006.04.21 14:36
|modify
|159
|0.10
|1.2324
|1.2332
|1.2318
|443
|2006.04.21 14:52
|s/l
|159
|0.10
|1.2332
|1.2332
|1.2318
|-8.00
|5314.00
|444
|2006.04.21 14:52
|sell
|160
|0.10
|1.2330
|1.2398
|1.2264
|445
|2006.04.21 14:55
|modify
|160
|0.10
|1.2330
|1.2338
|1.2324
|446
|2006.04.21 15:00
|s/l
|160
|0.10
|1.2338
|1.2338
|1.2324
|-8.00
|5306.00
|447
|2006.04.21 18:15
|sell
|161
|0.10
|1.2345
|1.2413
|1.2279
|448
|2006.04.21 18:21
|close
|161
|0.10
|1.2339
|1.2413
|1.2279
|6.00
|5312.00
|449
|2006.04.21 18:23
|buy
|162
|0.10
|1.2338
|1.2270
|1.2404
|450
|2006.04.21 18:26
|modify
|162
|0.10
|1.2338
|1.2330
|1.2344
|451
|2006.04.23 21:00
|t/p
|162
|0.10
|1.2344
|1.2330
|1.2344
|6.00
|5318.00
|452
|2006.04.23 21:15
|buy
|163
|0.10
|1.2363
|1.2295
|1.2429
|453
|2006.04.23 21:19
|close
|163
|0.10
|1.2370
|1.2295
|1.2429
|7.00
|5325.00
|454
|2006.04.23 21:25
|sell
|164
|0.10
|1.2371
|1.2439
|1.2305
|455
|2006.04.23 21:29
|modify
|164
|0.10
|1.2371
|1.2379
|1.2365
|456
|2006.04.23 22:29
|s/l
|164
|0.10
|1.2379
|1.2379
|1.2365
|-8.00
|5317.00
|457
|2006.04.23 22:29
|sell
|165
|0.10
|1.2379
|1.2447
|1.2313
|458
|2006.04.23 22:34
|modify
|165
|0.10
|1.2379
|1.2387
|1.2373
|459
|2006.04.23 22:41
|t/p
|165
|0.10
|1.2373
|1.2387
|1.2373
|6.00
|5323.00
|460
|2006.04.23 22:43
|buy
|166
|0.10
|1.2371
|1.2303
|1.2437
|461
|2006.04.23 22:47
|close
|166
|0.10
|1.2378
|1.2303
|1.2437
|7.00
|5330.00
|462
|2006.04.23 22:51
|sell
|167
|0.10
|1.2378
|1.2446
|1.2312
|463
|2006.04.23 22:59
|modify
|167
|0.10
|1.2378
|1.2386
|1.2372
|464
|2006.04.23 23:01
|t/p
|167
|0.10
|1.2372
|1.2386
|1.2372
|6.00
|5336.00
|465
|2006.04.23 23:03
|buy
|168
|0.10
|1.2369
|1.2301
|1.2435
|466
|2006.04.23 23:10
|modify
|168
|0.10
|1.2369
|1.2361
|1.2375
|467
|2006.04.23 23:17
|t/p
|168
|0.10
|1.2375
|1.2361
|1.2375
|6.00
|5342.00
|468
|2006.04.23 23:17
|sell
|169
|0.10
|1.2375
|1.2443
|1.2309
|469
|2006.04.23 23:20
|modify
|169
|0.10
|1.2375
|1.2383
|1.2369
|470
|2006.04.23 23:31
|t/p
|169
|0.10
|1.2369
|1.2383
|1.2369
|6.00
|5348.00
|471
|2006.04.23 23:42
|buy
|170
|0.10
|1.2365
|1.2297
|1.2431
|472
|2006.04.23 23:46
|close
|170
|0.10
|1.2371
|1.2297
|1.2431
|6.00
|5354.00
|473
|2006.04.23 23:56
|sell
|171
|0.10
|1.2372
|1.2440
|1.2306
|474
|2006.04.23 23:59
|modify
|171
|0.10
|1.2372
|1.2380
|1.2366
|475
|2006.04.24 00:00
|t/p
|171
|0.10
|1.2366
|1.2380
|1.2366
|6.00
|5360.00
|476
|2006.04.24 00:00
|buy
|172
|0.10
|1.2359
|1.2291
|1.2425
|477
|2006.04.24 00:03
|close
|172
|0.10
|1.2370
|1.2291
|1.2425
|11.00
|5371.00
|478
|2006.04.24 00:05
|sell
|173
|0.10
|1.2370
|1.2438
|1.2304
|479
|2006.04.24 00:11
|modify
|173
|0.10
|1.2370
|1.2378
|1.2364
|480
|2006.04.24 00:29
|t/p
|173
|0.10
|1.2364
|1.2378
|1.2364
|6.00
|5377.00
|481
|2006.04.24 00:29
|buy
|174
|0.10
|1.2359
|1.2291
|1.2425
|482
|2006.04.24 00:59
|modify
|174
|0.10
|1.2359
|1.2351
|1.2365
|483
|2006.04.24 01:59
|s/l
|174
|0.10
|1.2351
|1.2351
|1.2365
|-8.00
|5369.00
|484
|2006.04.24 07:29
|sell
|175
|0.10
|1.2394
|1.2462
|1.2328
|485
|2006.04.24 07:59
|modify
|175
|0.10
|1.2394
|1.2402
|1.2388
|486
|2006.04.24 07:59
|t/p
|175
|0.10
|1.2388
|1.2402
|1.2388
|6.00
|5375.00
|487
|2006.04.24 08:37
|buy
|176
|0.10
|1.2377
|1.2309
|1.2443
|488
|2006.04.24 08:41
|modify
|176
|0.10
|1.2377
|1.2369
|1.2383
|489
|2006.04.24 08:46
|t/p
|176
|0.10
|1.2383
|1.2369
|1.2383
|6.00
|5381.00
|490
|2006.04.24 08:47
|sell
|177
|0.10
|1.2384
|1.2452
|1.2318
|491
|2006.04.24 08:52
|modify
|177
|0.10
|1.2384
|1.2392
|1.2378
|492
|2006.04.24 09:11
|t/p
|177
|0.10
|1.2378
|1.2392
|1.2378
|6.00
|5387.00
|493
|2006.04.24 09:11
|buy
|178
|0.10
|1.2376
|1.2308
|1.2442
|494
|2006.04.24 09:14
|modify
|178
|0.10
|1.2376
|1.2368
|1.2382
|495
|2006.04.24 09:25
|t/p
|178
|0.10
|1.2382
|1.2368
|1.2382
|6.00
|5393.00
|496
|2006.04.24 09:25
|sell
|179
|0.10
|1.2383
|1.2451
|1.2317
|497
|2006.04.24 09:29
|modify
|179
|0.10
|1.2383
|1.2391
|1.2377
|498
|2006.04.24 09:29
|t/p
|179
|0.10
|1.2377
|1.2391
|1.2377
|6.00
|5399.00
|499
|2006.04.24 09:59
|sell
|180
|0.10
|1.2381
|1.2449
|1.2315
|500
|2006.04.24 10:02
|modify
|180
|0.10
|1.2381
|1.2389
|1.2375
|501
|2006.04.24 11:17
|t/p
|180
|0.10
|1.2375
|1.2389
|1.2375
|6.00
|5405.00
|502
|2006.04.24 11:29
|buy
|181
|0.10
|1.2371
|1.2303
|1.2437
|503
|2006.04.24 11:35
|modify
|181
|0.10
|1.2371
|1.2363
|1.2377
|504
|2006.04.24 11:56
|t/p
|181
|0.10
|1.2377
|1.2363
|1.2377
|6.00
|5411.00
|505
|2006.04.24 11:56
|sell
|182
|0.10
|1.2378
|1.2446
|1.2312
|506
|2006.04.24 11:59
|modify
|182
|0.10
|1.2378
|1.2386
|1.2372
|507
|2006.04.24 12:29
|t/p
|182
|0.10
|1.2372
|1.2386
|1.2372
|6.00
|5417.00
|508
|2006.04.24 14:30
|sell
|183
|0.10
|1.2356
|1.2424
|1.2290
|509
|2006.04.24 14:33
|close
|183
|0.10
|1.2371
|1.2424
|1.2290
|-15.00
|5402.00
|510
|2006.04.24 19:57
|buy
|184
|0.10
|1.2401
|1.2333
|1.2467
|511
|2006.04.24 20:00
|modify
|184
|0.10
|1.2401
|1.2393
|1.2407
|512
|2006.04.24 20:59
|s/l
|184
|0.10
|1.2393
|1.2393
|1.2407
|-8.00
|5394.00
|513
|2006.04.24 20:59
|buy
|185
|0.10
|1.2388
|1.2320
|1.2454
|514
|2006.04.24 21:02
|modify
|185
|0.10
|1.2388
|1.2380
|1.2394
|515
|2006.04.24 21:03
|t/p
|185
|0.10
|1.2394
|1.2380
|1.2394
|6.00
|5400.00
|516
|2006.04.24 21:03
|sell
|186
|0.10
|1.2394
|1.2462
|1.2328
|517
|2006.04.24 21:29
|close
|186
|0.10
|1.2387
|1.2462
|1.2328
|7.00
|5407.00
|518
|2006.04.24 22:29
|sell
|187
|0.10
|1.2386
|1.2454
|1.2320
|519
|2006.04.24 22:58
|modify
|187
|0.10
|1.2386
|1.2394
|1.2380
|520
|2006.04.25 00:12
|t/p
|187
|0.10
|1.2380
|1.2394
|1.2380
|6.00
|5413.00
|521
|2006.04.25 08:01
|buy
|188
|0.10
|1.2385
|1.2317
|1.2451
|522
|2006.04.25 08:04
|close
|188
|0.10
|1.2391
|1.2317
|1.2451
|6.00
|5419.00
|523
|2006.04.25 08:29
|buy
|189
|0.10
|1.2385
|1.2317
|1.2451
|524
|2006.04.25 08:58
|close
|189
|0.10
|1.2397
|1.2317
|1.2451
|12.00
|5431.00
|525
|2006.04.25 08:59
|buy
|190
|0.10
|1.2394
|1.2326
|1.2460
|526
|2006.04.25 09:08
|modify
|190
|0.10
|1.2394
|1.2386
|1.2400
|527
|2006.04.25 09:09
|s/l
|190
|0.10
|1.2386
|1.2386
|1.2400
|-8.00
|5423.00
|528
|2006.04.25 09:09
|buy
|191
|0.10
|1.2387
|1.2319
|1.2453
|529
|2006.04.25 09:12
|modify
|191
|0.10
|1.2387
|1.2379
|1.2393
|530
|2006.04.25 09:13
|t/p
|191
|0.10
|1.2393
|1.2379
|1.2393
|6.00
|5429.00
|531
|2006.04.25 09:13
|sell
|192
|0.10
|1.2393
|1.2461
|1.2327
|532
|2006.04.25 09:21
|close
|192
|0.10
|1.2387
|1.2461
|1.2327
|6.00
|5435.00
|533
|2006.04.25 09:23
|buy
|193
|0.10
|1.2387
|1.2319
|1.2453
|534
|2006.04.25 09:27
|close
|193
|0.10
|1.2393
|1.2319
|1.2453
|6.00
|5441.00
|535
|2006.04.25 09:29
|sell
|194
|0.10
|1.2393
|1.2461
|1.2327
|536
|2006.04.25 09:32
|close
|194
|0.10
|1.2387
|1.2461
|1.2327
|6.00
|5447.00
|537
|2006.04.25 09:41
|sell
|195
|0.10
|1.2393
|1.2461
|1.2327
|538
|2006.04.25 09:47
|modify
|195
|0.10
|1.2393
|1.2401
|1.2387
|539
|2006.04.25 10:14
|t/p
|195
|0.10
|1.2387
|1.2401
|1.2387
|6.00
|5453.00
|540
|2006.04.25 10:59
|sell
|196
|0.10
|1.2386
|1.2454
|1.2320
|541
|2006.04.25 11:02
|close
|196
|0.10
|1.2395
|1.2454
|1.2320
|-9.00
|5444.00
|542
|2006.04.25 11:06
|sell
|197
|0.10
|1.2395
|1.2463
|1.2329
|543
|2006.04.25 11:14
|modify
|197
|0.10
|1.2395
|1.2403
|1.2389
|544
|2006.04.25 11:22
|t/p
|197
|0.10
|1.2389
|1.2403
|1.2389
|6.00
|5450.00
|545
|2006.04.25 11:22
|buy
|198
|0.10
|1.2389
|1.2321
|1.2455
|546
|2006.04.25 11:25
|modify
|198
|0.10
|1.2389
|1.2381
|1.2395
|547
|2006.04.25 11:29
|t/p
|198
|0.10
|1.2395
|1.2381
|1.2395
|6.00
|5456.00
|548
|2006.04.25 14:00
|buy
|199
|0.10
|1.2403
|1.2335
|1.2469
|549
|2006.04.25 14:06
|modify
|199
|0.10
|1.2403
|1.2395
|1.2409
|550
|2006.04.25 14:09
|t/p
|199
|0.10
|1.2409
|1.2395
|1.2409
|6.00
|5462.00
|551
|2006.04.25 14:29
|sell
|200
|0.10
|1.2412
|1.2480
|1.2346
|552
|2006.04.25 14:59
|close
|200
|0.10
|1.2383
|1.2480
|1.2346
|29.00
|5491.00
|553
|2006.04.25 15:01
|sell
|201
|0.10
|1.2423
|1.2491
|1.2357
|554
|2006.04.25 15:09
|modify
|201
|0.10
|1.2423
|1.2431
|1.2417
|555
|2006.04.25 15:29
|t/p
|201
|0.10
|1.2417
|1.2431
|1.2417
|6.00
|5497.00
|556
|2006.04.25 16:00
|buy
|202
|0.10
|1.2406
|1.2338
|1.2472
|557
|2006.04.25 16:03
|modify
|202
|0.10
|1.2406
|1.2398
|1.2412
|558
|2006.04.25 16:05
|s/l
|202
|0.10
|1.2398
|1.2398
|1.2412
|-8.00
|5489.00
|559
|2006.04.25 16:05
|buy
|203
|0.10
|1.2399
|1.2331
|1.2465
|560
|2006.04.25 16:29
|modify
|203
|0.10
|1.2399
|1.2391
|1.2405
|561
|2006.04.25 17:02
|t/p
|203
|0.10
|1.2405
|1.2391
|1.2405
|6.00
|5495.00
|562
|2006.04.26 01:29
|buy
|204
|0.10
|1.2425
|1.2357
|1.2491
|563
|2006.04.26 01:32
|modify
|204
|0.10
|1.2425
|1.2417
|1.2431
|564
|2006.04.26 03:59
|s/l
|204
|0.10
|1.2417
|1.2417
|1.2431
|-8.00
|5487.00
|565
|2006.04.26 04:29
|sell
|205
|0.10
|1.2421
|1.2489
|1.2355
|566
|2006.04.26 04:33
|modify
|205
|0.10
|1.2421
|1.2429
|1.2415
|567
|2006.04.26 05:30
|t/p
|205
|0.10
|1.2415
|1.2429
|1.2415
|6.00
|5493.00
|568
|2006.04.26 05:30
|sell
|206
|0.10
|1.2422
|1.2490
|1.2356
|569
|2006.04.26 05:33
|modify
|206
|0.10
|1.2422
|1.2430
|1.2416
|570
|2006.04.26 05:51
|t/p
|206
|0.10
|1.2416
|1.2430
|1.2416
|6.00
|5499.00
|571
|2006.04.26 05:55
|buy
|207
|0.10
|1.2415
|1.2347
|1.2481
|572
|2006.04.26 05:58
|modify
|207
|0.10
|1.2415
|1.2407
|1.2421
|573
|2006.04.26 05:59
|t/p
|207
|0.10
|1.2421
|1.2407
|1.2421
|6.00
|5505.00
|574
|2006.04.26 06:02
|buy
|208
|0.10
|1.2416
|1.2348
|1.2482
|575
|2006.04.26 06:05
|modify
|208
|0.10
|1.2416
|1.2408
|1.2422
|576
|2006.04.26 07:59
|s/l
|208
|0.10
|1.2408
|1.2408
|1.2422
|-8.00
|5497.00
|577
|2006.04.26 09:03
|sell
|209
|0.10
|1.2413
|1.2481
|1.2347
|578
|2006.04.26 09:11
|modify
|209
|0.10
|1.2413
|1.2421
|1.2407
|579
|2006.04.26 10:32
|t/p
|209
|0.10
|1.2407
|1.2421
|1.2407
|6.00
|5503.00
|580
|2006.04.26 11:47
|sell
|210
|0.10
|1.2418
|1.2486
|1.2352
|581
|2006.04.26 11:52
|modify
|210
|0.10
|1.2418
|1.2426
|1.2412
|582
|2006.04.26 12:48
|t/p
|210
|0.10
|1.2412
|1.2426
|1.2412
|6.00
|5509.00
|583
|2006.04.26 12:48
|buy
|211
|0.10
|1.2410
|1.2342
|1.2476
|584
|2006.04.26 12:51
|modify
|211
|0.10
|1.2410
|1.2402
|1.2416
|585
|2006.04.26 12:59
|t/p
|211
|0.10
|1.2416
|1.2402
|1.2416
|6.00
|5515.00
|586
|2006.04.26 14:00
|buy
|212
|0.10
|1.2425
|1.2357
|1.2491
|587
|2006.04.26 14:04
|modify
|212
|0.10
|1.2425
|1.2417
|1.2431
|588
|2006.04.26 14:59
|t/p
|212
|0.10
|1.2431
|1.2417
|1.2431
|6.00
|5521.00
|589
|2006.04.26 14:59
|sell
|213
|0.10
|1.2440
|1.2508
|1.2374
|590
|2006.04.26 15:03
|modify
|213
|0.10
|1.2440
|1.2448
|1.2434
|591
|2006.04.26 15:24
|s/l
|213
|0.10
|1.2448
|1.2448
|1.2434
|-8.00
|5513.00
|592
|2006.04.26 15:24
|sell
|214
|0.10
|1.2446
|1.2514
|1.2380
|593
|2006.04.26 15:29
|close
|214
|0.10
|1.2437
|1.2514
|1.2380
|9.00
|5522.00
|594
|2006.04.26 17:00
|buy
|215
|0.10
|1.2453
|1.2385
|1.2519
|595
|2006.04.26 17:10
|close
|215
|0.10
|1.2441
|1.2385
|1.2519
|-12.00
|5510.00
|596
|2006.04.26 17:16
|buy
|216
|0.10
|1.2443
|1.2375
|1.2509
|597
|2006.04.26 17:29
|modify
|216
|0.10
|1.2443
|1.2435
|1.2449
|598
|2006.04.26 17:59
|t/p
|216
|0.10
|1.2449
|1.2435
|1.2449
|6.00
|5516.00
|599
|2006.04.26 17:59
|sell
|217
|0.10
|1.2449
|1.2517
|1.2383
|600
|2006.04.26 18:29
|close
|217
|0.10
|1.2441
|1.2517
|1.2383
|8.00
|5524.00
|601
|2006.04.26 19:13
|buy
|218
|0.10
|1.2449
|1.2381
|1.2515
|602
|2006.04.26 19:17
|modify
|218
|0.10
|1.2449
|1.2441
|1.2455
|603
|2006.04.27 00:59
|t/p
|218
|0.10
|1.2455
|1.2441
|1.2455
|6.00
|5530.00
|604
|2006.04.27 00:59
|sell
|219
|0.10
|1.2463
|1.2531
|1.2397
|605
|2006.04.27 01:29
|modify
|219
|0.10
|1.2463
|1.2471
|1.2457
|606
|2006.04.27 02:00
|t/p
|219
|0.10
|1.2457
|1.2471
|1.2457
|6.00
|5536.00
|607
|2006.04.27 06:41
|sell
|220
|0.10
|1.2450
|1.2518
|1.2384
|608
|2006.04.27 06:44
|modify
|220
|0.10
|1.2450
|1.2458
|1.2444
|609
|2006.04.27 07:29
|t/p
|220
|0.10
|1.2444
|1.2458
|1.2444
|6.00
|5542.00
|610
|2006.04.27 08:27
|sell
|221
|0.10
|1.2440
|1.2508
|1.2374
|611
|2006.04.27 08:30
|modify
|221
|0.10
|1.2440
|1.2448
|1.2434
|612
|2006.04.27 09:57
|t/p
|221
|0.10
|1.2434
|1.2448
|1.2434
|6.00
|5548.00
|613
|2006.04.27 09:57
|buy
|222
|0.10
|1.2433
|1.2365
|1.2499
|614
|2006.04.27 10:15
|close
|222
|0.10
|1.2440
|1.2365
|1.2499
|7.00
|5555.00
|615
|2006.04.27 12:37
|sell
|223
|0.10
|1.2428
|1.2496
|1.2362
|616
|2006.04.27 12:41
|modify
|223
|0.10
|1.2428
|1.2436
|1.2422
|617
|2006.04.27 13:29
|s/l
|223
|0.10
|1.2436
|1.2436
|1.2422
|-8.00
|5547.00
|618
|2006.04.27 16:46
|sell
|224
|0.10
|1.2537
|1.2605
|1.2471
|619
|2006.04.27 16:49
|modify
|224
|0.10
|1.2537
|1.2545
|1.2531
|620
|2006.04.27 16:52
|s/l
|224
|0.10
|1.2545
|1.2545
|1.2531
|-8.00
|5539.00
|621
|2006.04.27 16:52
|sell
|225
|0.10
|1.2543
|1.2611
|1.2477
|622
|2006.04.27 16:55
|close
|225
|0.10
|1.2537
|1.2611
|1.2477
|6.00
|5545.00
|623
|2006.04.27 17:09
|buy
|226
|0.10
|1.2537
|1.2469
|1.2603
|624
|2006.04.27 17:29
|modify
|226
|0.10
|1.2537
|1.2529
|1.2543
|625
|2006.04.27 17:34
|s/l
|226
|0.10
|1.2529
|1.2529
|1.2543
|-8.00
|5537.00
|626
|2006.04.27 17:34
|buy
|227
|0.10
|1.2528
|1.2460
|1.2594
|627
|2006.04.27 17:41
|modify
|227
|0.10
|1.2528
|1.2520
|1.2534
|628
|2006.04.27 17:44
|t/p
|227
|0.10
|1.2534
|1.2520
|1.2534
|6.00
|5543.00
|629
|2006.04.27 17:46
|sell
|228
|0.10
|1.2537
|1.2605
|1.2471
|630
|2006.04.27 17:49
|close
|228
|0.10
|1.2530
|1.2605
|1.2471
|7.00
|5550.00
|631
|2006.04.27 17:55
|buy
|229
|0.10
|1.2527
|1.2459
|1.2593
|632
|2006.04.27 17:58
|modify
|229
|0.10
|1.2527
|1.2519
|1.2533
|633
|2006.04.27 18:01
|t/p
|229
|0.10
|1.2533
|1.2519
|1.2533
|6.00
|5556.00
|634
|2006.04.27 18:02
|sell
|230
|0.10
|1.2535
|1.2603
|1.2469
|635
|2006.04.27 18:14
|modify
|230
|0.10
|1.2535
|1.2543
|1.2529
|636
|2006.04.27 18:19
|t/p
|230
|0.10
|1.2529
|1.2543
|1.2529
|6.00
|5562.00
|637
|2006.04.27 18:19
|buy
|231
|0.10
|1.2529
|1.2461
|1.2595
|638
|2006.04.27 18:24
|close
|231
|0.10
|1.2535
|1.2461
|1.2595
|6.00
|5568.00
|639
|2006.04.27 18:27
|sell
|232
|0.10
|1.2539
|1.2607
|1.2473
|640
|2006.04.27 18:30
|modify
|232
|0.10
|1.2539
|1.2547
|1.2533
|641
|2006.04.27 18:37
|t/p
|232
|0.10
|1.2533
|1.2547
|1.2533
|6.00
|5574.00
|642
|2006.04.27 18:51
|sell
|233
|0.10
|1.2540
|1.2608
|1.2474
|643
|2006.04.27 18:54
|modify
|233
|0.10
|1.2540
|1.2548
|1.2534
|644
|2006.04.27 19:48
|t/p
|233
|0.10
|1.2534
|1.2548
|1.2534
|6.00
|5580.00
|645
|2006.04.27 20:19
|sell
|234
|0.10
|1.2535
|1.2603
|1.2469
|646
|2006.04.27 20:22
|modify
|234
|0.10
|1.2535
|1.2543
|1.2529
|647
|2006.04.27 22:24
|t/p
|234
|0.10
|1.2529
|1.2543
|1.2529
|6.00
|5586.00
|648
|2006.04.27 23:29
|sell
|235
|0.10
|1.2534
|1.2602
|1.2468
|649
|2006.04.27 23:33
|modify
|235
|0.10
|1.2534
|1.2542
|1.2528
|650
|2006.04.28 01:59
|t/p
|235
|0.10
|1.2528
|1.2542
|1.2528
|6.00
|5592.00
|651
|2006.04.28 06:31
|buy
|236
|0.10
|1.2528
|1.2460
|1.2594
|652
|2006.04.28 06:34
|modify
|236
|0.10
|1.2528
|1.2520
|1.2534
|653
|2006.04.28 06:59
|t/p
|236
|0.10
|1.2534
|1.2520
|1.2534
|6.00
|5598.00
|654
|2006.04.28 08:28
|sell
|237
|0.10
|1.2553
|1.2621
|1.2487
|655
|2006.04.28 08:59
|close
|237
|0.10
|1.2561
|1.2621
|1.2487
|-8.00
|5590.00
|656
|2006.04.28 09:20
|buy
|238
|0.10
|1.2551
|1.2483
|1.2617
|657
|2006.04.28 09:29
|close
|238
|0.10
|1.2559
|1.2483
|1.2617
|8.00
|5598.00
|658
|2006.04.28 09:52
|buy
|239
|0.10
|1.2553
|1.2485
|1.2619
|659
|2006.04.28 09:59
|modify
|239
|0.10
|1.2553
|1.2545
|1.2559
|660
|2006.04.28 10:00
|s/l
|239
|0.10
|1.2545
|1.2545
|1.2559
|-8.00
|5590.00
|661
|2006.04.28 10:01
|buy
|240
|0.10
|1.2546
|1.2478
|1.2612
|662
|2006.04.28 10:04
|modify
|240
|0.10
|1.2546
|1.2538
|1.2552
|663
|2006.04.28 10:11
|t/p
|240
|0.10
|1.2552
|1.2538
|1.2552
|6.00
|5596.00
|664
|2006.04.28 10:11
|sell
|241
|0.10
|1.2552
|1.2620
|1.2486
|665
|2006.04.28 10:14
|modify
|241
|0.10
|1.2552
|1.2560
|1.2546
|666
|2006.04.28 10:15
|t/p
|241
|0.10
|1.2546
|1.2560
|1.2546
|6.00
|5602.00
|667
|2006.04.28 10:15
|buy
|242
|0.10
|1.2545
|1.2477
|1.2611
|668
|2006.04.28 10:18
|modify
|242
|0.10
|1.2545
|1.2537
|1.2551
|669
|2006.04.28 11:09
|t/p
|242
|0.10
|1.2551
|1.2537
|1.2551
|6.00
|5608.00
|670
|2006.04.28 12:30
|sell
|243
|0.10
|1.2546
|1.2614
|1.2480
|671
|2006.04.28 12:33
|modify
|243
|0.10
|1.2546
|1.2554
|1.2540
|672
|2006.04.28 12:59
|s/l
|243
|0.10
|1.2554
|1.2554
|1.2540
|-8.00
|5600.00
|673
|2006.04.28 13:00
|buy
|244
|0.10
|1.2550
|1.2482
|1.2616
|674
|2006.04.28 13:03
|modify
|244
|0.10
|1.2550
|1.2542
|1.2556
|675
|2006.04.28 13:59
|t/p
|244
|0.10
|1.2556
|1.2542
|1.2556
|6.00
|5606.00
|676
|2006.04.28 14:59
|sell
|245
|0.10
|1.2596
|1.2664
|1.2530
|677
|2006.04.28 15:29
|modify
|245
|0.10
|1.2596
|1.2604
|1.2590
|678
|2006.04.28 15:29
|s/l
|245
|0.10
|1.2604
|1.2604
|1.2590
|-8.00
|5598.00
|679
|2006.04.28 17:11
|buy
|246
|0.10
|1.2621
|1.2553
|1.2687
|680
|2006.04.28 17:14
|modify
|246
|0.10
|1.2621
|1.2613
|1.2627
|681
|2006.04.28 18:02
|t/p
|246
|0.10
|1.2627
|1.2613
|1.2627
|6.00
|5604.00
|682
|2006.04.28 18:39
|buy
|247
|0.10
|1.2617
|1.2549
|1.2683
|683
|2006.04.28 18:42
|modify
|247
|0.10
|1.2617
|1.2609
|1.2623
|684
|2006.04.28 18:50
|t/p
|247
|0.10
|1.2623
|1.2609
|1.2623
|6.00
|5610.00
|685
|2006.04.28 18:50
|sell
|248
|0.10
|1.2624
|1.2692
|1.2558
|686
|2006.04.28 18:59
|modify
|248
|0.10
|1.2624
|1.2632
|1.2618
|687
|2006.04.28 18:59
|t/p
|248
|0.10
|1.2618
|1.2632
|1.2618
|6.00
|5616.00
|688
|2006.04.28 20:01
|sell
|249
|0.10
|1.2626
|1.2694
|1.2560
|689
|2006.04.28 20:05
|modify
|249
|0.10
|1.2626
|1.2634
|1.2620
|690
|2006.04.30 21:25
|s/l
|249
|0.10
|1.2634
|1.2634
|1.2620
|-8.00
|5608.00
|691
|2006.04.30 23:29
|sell
|250
|0.10
|1.2623
|1.2691
|1.2557
|692
|2006.04.30 23:32
|close
|250
|0.10
|1.2615
|1.2691
|1.2557
|8.00
|5616.00
|693
|2006.05.01 02:00
|sell
|251
|0.10
|1.2618
|1.2686
|1.2552
|694
|2006.05.01 02:05
|modify
|251
|0.10
|1.2618
|1.2626
|1.2612
|695
|2006.05.01 02:59
|s/l
|251
|0.10
|1.2626
|1.2626
|1.2612
|-8.00
|5608.00
|696
|2006.05.01 04:29
|sell
|252
|0.10
|1.2638
|1.2706
|1.2572
|697
|2006.05.01 04:41
|modify
|252
|0.10
|1.2638
|1.2646
|1.2632
|698
|2006.05.01 04:42
|t/p
|252
|0.10
|1.2632
|1.2646
|1.2632
|6.00
|5614.00
|699
|2006.05.01 04:42
|buy
|253
|0.10
|1.2628
|1.2560
|1.2694
|700
|2006.05.01 04:45
|modify
|253
|0.10
|1.2628
|1.2620
|1.2634
|701
|2006.05.01 06:00
|t/p
|253
|0.10
|1.2634
|1.2620
|1.2634
|6.00
|5620.00
|702
|2006.05.01 06:17
|sell
|254
|0.10
|1.2637
|1.2705
|1.2571
|703
|2006.05.01 06:21
|modify
|254
|0.10
|1.2637
|1.2645
|1.2631
|704
|2006.05.01 06:45
|t/p
|254
|0.10
|1.2631
|1.2645
|1.2631
|6.00
|5626.00
|705
|2006.05.01 06:46
|buy
|255
|0.10
|1.2630
|1.2562
|1.2696
|706
|2006.05.01 06:49
|modify
|255
|0.10
|1.2630
|1.2622
|1.2636
|707
|2006.05.01 07:59
|s/l
|255
|0.10
|1.2622
|1.2622
|1.2636
|-8.00
|5618.00
|708
|2006.05.01 07:59
|buy
|256
|0.10
|1.2620
|1.2552
|1.2686
|709
|2006.05.01 08:29
|modify
|256
|0.10
|1.2620
|1.2612
|1.2626
|710
|2006.05.01 11:29
|t/p
|256
|0.10
|1.2626
|1.2612
|1.2626
|6.00
|5624.00
|711
|2006.05.01 14:04
|buy
|257
|0.10
|1.2645
|1.2577
|1.2711
|712
|2006.05.01 14:07
|close
|257
|0.10
|1.2632
|1.2577
|1.2711
|-13.00
|5611.00
|713
|2006.05.01 14:27
|buy
|258
|0.10
|1.2632
|1.2564
|1.2698
|714
|2006.05.01 14:30
|close
|258
|0.10
|1.2624
|1.2564
|1.2698
|-8.00
|5603.00
|715
|2006.05.01 17:06
|sell
|259
|0.10
|1.2625
|1.2693
|1.2559
|716
|2006.05.01 17:09
|close
|259
|0.10
|1.2618
|1.2693
|1.2559
|7.00
|5610.00
|717
|2006.05.01 17:09
|buy
|260
|0.10
|1.2618
|1.2550
|1.2684
|718
|2006.05.01 17:13
|modify
|260
|0.10
|1.2618
|1.2610
|1.2624
|719
|2006.05.01 17:14
|t/p
|260
|0.10
|1.2624
|1.2610
|1.2624
|6.00
|5616.00
|720
|2006.05.01 17:14
|sell
|261
|0.10
|1.2626
|1.2694
|1.2560
|721
|2006.05.01 17:18
|modify
|261
|0.10
|1.2626
|1.2634
|1.2620
|722
|2006.05.01 17:24
|t/p
|261
|0.10
|1.2620
|1.2634
|1.2620
|6.00
|5622.00
|723
|2006.05.01 17:25
|buy
|262
|0.10
|1.2618
|1.2550
|1.2684
|724
|2006.05.01 17:29
|modify
|262
|0.10
|1.2618
|1.2610
|1.2624
|725
|2006.05.01 19:29
|s/l
|262
|0.10
|1.2610
|1.2610
|1.2624
|-8.00
|5614.00
|726
|2006.05.01 21:20
|buy
|263
|0.10
|1.2582
|1.2514
|1.2648
|727
|2006.05.01 21:23
|close
|263
|0.10
|1.2589
|1.2514
|1.2648
|7.00
|5621.00
|728
|2006.05.01 21:28
|sell
|264
|0.10
|1.2590
|1.2658
|1.2524
|729
|2006.05.01 21:40
|close
|264
|0.10
|1.2580
|1.2658
|1.2524
|10.00
|5631.00
|730
|2006.05.01 21:41
|buy
|265
|0.10
|1.2572
|1.2504
|1.2638
|731
|2006.05.01 21:44
|close
|265
|0.10
|1.2564
|1.2504
|1.2638
|-8.00
|5623.00
|732
|2006.05.01 21:47
|buy
|266
|0.10
|1.2566
|1.2498
|1.2632
|733
|2006.05.01 21:50
|modify
|266
|0.10
|1.2566
|1.2558
|1.2572
|734
|2006.05.01 21:54
|t/p
|266
|0.10
|1.2572
|1.2558
|1.2572
|6.00
|5629.00
|735
|2006.05.01 21:59
|sell
|267
|0.10
|1.2579
|1.2647
|1.2513
|736
|2006.05.01 22:29
|close
|267
|0.10
|1.2568
|1.2647
|1.2513
|11.00
|5640.00
|737
|2006.05.01 23:36
|buy
|268
|0.10
|1.2572
|1.2504
|1.2638
|738
|2006.05.01 23:39
|modify
|268
|0.10
|1.2572
|1.2564
|1.2578
|739
|2006.05.01 23:57
|s/l
|268
|0.10
|1.2564
|1.2564
|1.2578
|-8.00
|5632.00
|740
|2006.05.01 23:57
|buy
|269
|0.10
|1.2566
|1.2498
|1.2632
|741
|2006.05.02 00:00
|modify
|269
|0.10
|1.2566
|1.2558
|1.2572
|742
|2006.05.02 00:27
|t/p
|269
|0.10
|1.2572
|1.2558
|1.2572
|6.00
|5638.00
|743
|2006.05.02 00:27
|sell
|270
|0.10
|1.2573
|1.2641
|1.2507
|744
|2006.05.02 00:30
|modify
|270
|0.10
|1.2573
|1.2581
|1.2567
|745
|2006.05.02 01:31
|s/l
|270
|0.10
|1.2581
|1.2581
|1.2567
|-8.00
|5630.00
|746
|2006.05.02 04:30
|sell
|271
|0.10
|1.2583
|1.2651
|1.2517
|747
|2006.05.02 04:34
|modify
|271
|0.10
|1.2583
|1.2591
|1.2577
|748
|2006.05.02 05:59
|t/p
|271
|0.10
|1.2577
|1.2591
|1.2577
|6.00
|5636.00
|749
|2006.05.02 05:59
|buy
|272
|0.10
|1.2571
|1.2503
|1.2637
|750
|2006.05.02 06:02
|close
|272
|0.10
|1.2581
|1.2503
|1.2637
|10.00
|5646.00
|751
|2006.05.02 06:03
|sell
|273
|0.10
|1.2582
|1.2650
|1.2516
|752
|2006.05.02 06:06
|modify
|273
|0.10
|1.2582
|1.2590
|1.2576
|753
|2006.05.02 06:26
|t/p
|273
|0.10
|1.2576
|1.2590
|1.2576
|6.00
|5652.00
|754
|2006.05.02 06:34
|buy
|274
|0.10
|1.2570
|1.2502
|1.2636
|755
|2006.05.02 06:38
|modify
|274
|0.10
|1.2570
|1.2562
|1.2576
|756
|2006.05.02 06:44
|t/p
|274
|0.10
|1.2576
|1.2562
|1.2576
|6.00
|5658.00
|757
|2006.05.02 06:44
|sell
|275
|0.10
|1.2577
|1.2645
|1.2511
|758
|2006.05.02 06:47
|modify
|275
|0.10
|1.2577
|1.2585
|1.2571
|759
|2006.05.02 06:59
|t/p
|275
|0.10
|1.2571
|1.2585
|1.2571
|6.00
|5664.00
|760
|2006.05.02 07:00
|sell
|276
|0.10
|1.2577
|1.2645
|1.2511
|761
|2006.05.02 07:18
|modify
|276
|0.10
|1.2577
|1.2585
|1.2571
|762
|2006.05.02 07:59
|s/l
|276
|0.10
|1.2585
|1.2585
|1.2571
|-8.00
|5656.00
|763
|2006.05.02 10:59
|buy
|277
|0.10
|1.2639
|1.2571
|1.2705
|764
|2006.05.02 11:02
|close
|277
|0.10
|1.2621
|1.2571
|1.2705
|-18.00
|5638.00
|765
|2006.05.02 11:03
|buy
|278
|0.10
|1.2622
|1.2554
|1.2688
|766
|2006.05.02 11:06
|modify
|278
|0.10
|1.2622
|1.2614
|1.2628
|767
|2006.05.02 11:14
|t/p
|278
|0.10
|1.2628
|1.2614
|1.2628
|6.00
|5644.00
|768
|2006.05.02 11:40
|sell
|279
|0.10
|1.2633
|1.2701
|1.2567
|769
|2006.05.02 11:43
|modify
|279
|0.10
|1.2633
|1.2641
|1.2627
|770
|2006.05.02 11:48
|s/l
|279
|0.10
|1.2641
|1.2641
|1.2627
|-8.00
|5636.00
|771
|2006.05.02 11:48
|sell
|280
|0.10
|1.2639
|1.2707
|1.2573
|772
|2006.05.02 11:51
|modify
|280
|0.10
|1.2639
|1.2647
|1.2633
|773
|2006.05.02 12:01
|s/l
|280
|0.10
|1.2647
|1.2647
|1.2633
|-8.00
|5628.00
|774
|2006.05.02 12:01
|sell
|281
|0.10
|1.2645
|1.2713
|1.2579
|775
|2006.05.02 12:04
|modify
|281
|0.10
|1.2645
|1.2653
|1.2639
|776
|2006.05.02 12:09
|s/l
|281
|0.10
|1.2653
|1.2653
|1.2639
|-8.00
|5620.00
|777
|2006.05.02 12:09
|sell
|282
|0.10
|1.2651
|1.2719
|1.2585
|778
|2006.05.02 12:27
|modify
|282
|0.10
|1.2651
|1.2659
|1.2645
|779
|2006.05.02 12:32
|t/p
|282
|0.10
|1.2645
|1.2659
|1.2645
|6.00
|5626.00
|780
|2006.05.02 12:35
|buy
|283
|0.10
|1.2640
|1.2572
|1.2706
|781
|2006.05.02 12:38
|modify
|283
|0.10
|1.2640
|1.2632
|1.2646
|782
|2006.05.02 12:45
|t/p
|283
|0.10
|1.2646
|1.2632
|1.2646
|6.00
|5632.00
|783
|2006.05.02 12:46
|sell
|284
|0.10
|1.2647
|1.2715
|1.2581
|784
|2006.05.02 12:49
|modify
|284
|0.10
|1.2647
|1.2655
|1.2641
|785
|2006.05.02 12:59
|t/p
|284
|0.10
|1.2641
|1.2655
|1.2641
|6.00
|5638.00
|786
|2006.05.02 12:59
|buy
|285
|0.10
|1.2640
|1.2572
|1.2706
|787
|2006.05.02 13:05
|close
|285
|0.10
|1.2632
|1.2572
|1.2706
|-8.00
|5630.00
|788
|2006.05.02 13:07
|buy
|286
|0.10
|1.2632
|1.2564
|1.2698
|789
|2006.05.02 13:11
|modify
|286
|0.10
|1.2632
|1.2624
|1.2638
|790
|2006.05.02 13:29
|t/p
|286
|0.10
|1.2638
|1.2624
|1.2638
|6.00
|5636.00
|791
|2006.05.02 13:53
|sell
|287
|0.10
|1.2639
|1.2707
|1.2573
|792
|2006.05.02 13:56
|modify
|287
|0.10
|1.2639
|1.2647
|1.2633
|793
|2006.05.02 14:00
|t/p
|287
|0.10
|1.2633
|1.2647
|1.2633
|6.00
|5642.00
|794
|2006.05.02 14:10
|sell
|288
|0.10
|1.2639
|1.2707
|1.2573
|795
|2006.05.02 14:16
|modify
|288
|0.10
|1.2639
|1.2647
|1.2633
|796
|2006.05.02 14:19
|s/l
|288
|0.10
|1.2647
|1.2647
|1.2633
|-8.00
|5634.00
|797
|2006.05.02 14:19
|sell
|289
|0.10
|1.2648
|1.2716
|1.2582
|798
|2006.05.02 14:26
|modify
|289
|0.10
|1.2648
|1.2656
|1.2642
|799
|2006.05.02 14:34
|t/p
|289
|0.10
|1.2642
|1.2656
|1.2642
|6.00
|5640.00
|800
|2006.05.02 16:05
|buy
|290
|0.10
|1.2635
|1.2567
|1.2701
|801
|2006.05.02 16:08
|close
|290
|0.10
|1.2627
|1.2567
|1.2701
|-8.00
|5632.00
|802
|2006.05.02 16:09
|buy
|291
|0.10
|1.2629
|1.2561
|1.2695
|803
|2006.05.02 16:14
|modify
|291
|0.10
|1.2629
|1.2621
|1.2635
|804
|2006.05.02 16:21
|t/p
|291
|0.10
|1.2635
|1.2621
|1.2635
|6.00
|5638.00
|805
|2006.05.02 16:23
|sell
|292
|0.10
|1.2643
|1.2711
|1.2577
|806
|2006.05.02 16:26
|modify
|292
|0.10
|1.2643
|1.2651
|1.2637
|807
|2006.05.02 16:29
|t/p
|292
|0.10
|1.2637
|1.2651
|1.2637
|6.00
|5644.00
|808
|2006.05.02 18:06
|sell
|293
|0.10
|1.2625
|1.2693
|1.2559
|809
|2006.05.02 18:09
|modify
|293
|0.10
|1.2625
|1.2633
|1.2619
|810
|2006.05.02 18:24
|t/p
|293
|0.10
|1.2619
|1.2633
|1.2619
|6.00
|5650.00
|811
|2006.05.02 18:25
|buy
|294
|0.10
|1.2617
|1.2549
|1.2683
|812
|2006.05.02 18:28
|close
|294
|0.10
|1.2629
|1.2549
|1.2683
|12.00
|5662.00
|813
|2006.05.02 18:29
|sell
|295
|0.10
|1.2630
|1.2698
|1.2564
|814
|2006.05.02 18:33
|modify
|295
|0.10
|1.2630
|1.2638
|1.2624
|815
|2006.05.02 18:35
|t/p
|295
|0.10
|1.2624
|1.2638
|1.2624
|6.00
|5668.00
|816
|2006.05.02 18:43
|buy
|296
|0.10
|1.2619
|1.2551
|1.2685
|817
|2006.05.02 18:47
|modify
|296
|0.10
|1.2619
|1.2611
|1.2625
|818
|2006.05.02 18:58
|s/l
|296
|0.10
|1.2611
|1.2611
|1.2625
|-8.00
|5660.00
|819
|2006.05.02 18:58
|buy
|297
|0.10
|1.2613
|1.2545
|1.2679
|820
|2006.05.02 19:12
|close
|297
|0.10
|1.2624
|1.2545
|1.2679
|11.00
|5671.00
|821
|2006.05.02 19:31
|buy
|298
|0.10
|1.2621
|1.2553
|1.2687
|822
|2006.05.02 19:38
|modify
|298
|0.10
|1.2621
|1.2613
|1.2627
|823
|2006.05.02 20:05
|s/l
|298
|0.10
|1.2613
|1.2613
|1.2627
|-8.00
|5663.00
|824
|2006.05.02 20:16
|sell
|299
|0.10
|1.2620
|1.2688
|1.2554
|825
|2006.05.02 20:22
|modify
|299
|0.10
|1.2620
|1.2628
|1.2614
|826
|2006.05.02 20:31
|t/p
|299
|0.10
|1.2614
|1.2628
|1.2614
|6.00
|5669.00
|827
|2006.05.03 00:27
|sell
|300
|0.10
|1.2615
|1.2683
|1.2549
|828
|2006.05.03 00:30
|modify
|300
|0.10
|1.2615
|1.2623
|1.2609
|829
|2006.05.03 01:29
|s/l
|300
|0.10
|1.2623
|1.2623
|1.2609
|-8.00
|5661.00
|830
|2006.05.03 01:29
|sell
|301
|0.10
|1.2635
|1.2703
|1.2569
|831
|2006.05.03 01:59
|modify
|301
|0.10
|1.2635
|1.2643
|1.2629
|832
|2006.05.03 02:29
|s/l
|301
|0.10
|1.2643
|1.2643
|1.2629
|-8.00
|5653.00
|833
|2006.05.03 07:00
|buy
|302
|0.10
|1.2644
|1.2576
|1.2710
|834
|2006.05.03 07:04
|modify
|302
|0.10
|1.2644
|1.2636
|1.2650
|835
|2006.05.03 07:59
|s/l
|302
|0.10
|1.2636
|1.2636
|1.2650
|-8.00
|5645.00
|836
|2006.05.03 07:59
|buy
|303
|0.10
|1.2625
|1.2557
|1.2691
|837
|2006.05.03 08:29
|modify
|303
|0.10
|1.2625
|1.2617
|1.2631
|838
|2006.05.03 08:59
|t/p
|303
|0.10
|1.2631
|1.2617
|1.2631
|6.00
|5651.00
|839
|2006.05.03 09:38
|buy
|304
|0.10
|1.2635
|1.2567
|1.2701
|840
|2006.05.03 09:44
|modify
|304
|0.10
|1.2635
|1.2627
|1.2641
|841
|2006.05.03 10:30
|s/l
|304
|0.10
|1.2627
|1.2627
|1.2641
|-8.00
|5643.00
|842
|2006.05.03 10:39
|sell
|305
|0.10
|1.2632
|1.2700
|1.2566
|843
|2006.05.03 10:42
|modify
|305
|0.10
|1.2632
|1.2640
|1.2626
|844
|2006.05.03 12:39
|t/p
|305
|0.10
|1.2626
|1.2640
|1.2626
|6.00
|5649.00
|845
|2006.05.03 12:58
|sell
|306
|0.10
|1.2632
|1.2700
|1.2566
|846
|2006.05.03 13:01
|modify
|306
|0.10
|1.2632
|1.2640
|1.2626
|847
|2006.05.03 13:19
|t/p
|306
|0.10
|1.2626
|1.2640
|1.2626
|6.00
|5655.00
|848
|2006.05.03 13:20
|buy
|307
|0.10
|1.2624
|1.2556
|1.2690
|849
|2006.05.03 13:24
|modify
|307
|0.10
|1.2624
|1.2616
|1.2630
|850
|2006.05.03 13:43
|t/p
|307
|0.10
|1.2630
|1.2616
|1.2630
|6.00
|5661.00
|851
|2006.05.03 13:43
|sell
|308
|0.10
|1.2630
|1.2698
|1.2564
|852
|2006.05.03 13:49
|modify
|308
|0.10
|1.2630
|1.2638
|1.2624
|853
|2006.05.03 14:10
|t/p
|308
|0.10
|1.2624
|1.2638
|1.2624
|6.00
|5667.00
|854
|2006.05.03 14:14
|buy
|309
|0.10
|1.2621
|1.2553
|1.2687
|855
|2006.05.03 14:17
|close
|309
|0.10
|1.2627
|1.2553
|1.2687
|6.00
|5673.00
|856
|2006.05.03 14:17
|sell
|310
|0.10
|1.2628
|1.2696
|1.2562
|857
|2006.05.03 14:22
|modify
|310
|0.10
|1.2628
|1.2636
|1.2622
|858
|2006.05.03 14:29
|t/p
|310
|0.10
|1.2622
|1.2636
|1.2622
|6.00
|5679.00
|859
|2006.05.03 15:00
|sell
|311
|0.10
|1.2618
|1.2686
|1.2552
|860
|2006.05.03 15:03
|close
|311
|0.10
|1.2626
|1.2686
|1.2552
|-8.00
|5671.00
|861
|2006.05.03 15:03
|sell
|312
|0.10
|1.2626
|1.2694
|1.2560
|862
|2006.05.03 15:07
|modify
|312
|0.10
|1.2626
|1.2634
|1.2620
|863
|2006.05.03 15:13
|t/p
|312
|0.10
|1.2620
|1.2634
|1.2620
|6.00
|5677.00
|864
|2006.05.03 17:24
|sell
|313
|0.10
|1.2645
|1.2713
|1.2579
|865
|2006.05.03 17:27
|modify
|313
|0.10
|1.2645
|1.2653
|1.2639
|866
|2006.05.03 17:28
|t/p
|313
|0.10
|1.2639
|1.2653
|1.2639
|6.00
|5683.00
|867
|2006.05.03 17:29
|buy
|314
|0.10
|1.2638
|1.2570
|1.2704
|868
|2006.05.03 17:32
|modify
|314
|0.10
|1.2638
|1.2630
|1.2644
|869
|2006.05.03 17:46
|t/p
|314
|0.10
|1.2644
|1.2630
|1.2644
|6.00
|5689.00
|870
|2006.05.03 17:46
|sell
|315
|0.10
|1.2644
|1.2712
|1.2578
|871
|2006.05.03 17:52
|close
|315
|0.10
|1.2638
|1.2712
|1.2578
|6.00
|5695.00
|872
|2006.05.03 17:54
|buy
|316
|0.10
|1.2636
|1.2568
|1.2702
|873
|2006.05.03 17:57
|modify
|316
|0.10
|1.2636
|1.2628
|1.2642
|874
|2006.05.03 17:59
|s/l
|316
|0.10
|1.2628
|1.2628
|1.2642
|-8.00
|5687.00
|875
|2006.05.03 17:59
|buy
|317
|0.10
|1.2626
|1.2558
|1.2692
|876
|2006.05.03 18:23
|close
|317
|0.10
|1.2635
|1.2558
|1.2692
|9.00
|5696.00
|877
|2006.05.03 18:25
|sell
|318
|0.10
|1.2635
|1.2703
|1.2569
|878
|2006.05.03 18:29
|modify
|318
|0.10
|1.2635
|1.2643
|1.2629
|879
|2006.05.03 18:59
|t/p
|318
|0.10
|1.2629
|1.2643
|1.2629
|6.00
|5702.00
|880
|2006.05.04 06:00
|buy
|319
|0.10
|1.2612
|1.2544
|1.2678
|881
|2006.05.04 06:03
|modify
|319
|0.10
|1.2612
|1.2604
|1.2618
|882
|2006.05.04 06:29
|s/l
|319
|0.10
|1.2604
|1.2604
|1.2618
|-8.00
|5694.00
|883
|2006.05.04 06:29
|buy
|320
|0.10
|1.2605
|1.2537
|1.2671
|884
|2006.05.04 06:59
|modify
|320
|0.10
|1.2605
|1.2597
|1.2611
|885
|2006.05.04 08:29
|s/l
|320
|0.10
|1.2597
|1.2597
|1.2611
|-8.00
|5686.00
|886
|2006.05.04 09:02
|sell
|321
|0.10
|1.2593
|1.2661
|1.2527
|887
|2006.05.04 09:05
|modify
|321
|0.10
|1.2593
|1.2601
|1.2587
|888
|2006.05.04 09:10
|t/p
|321
|0.10
|1.2587
|1.2601
|1.2587
|6.00
|5692.00
|889
|2006.05.04 09:29
|sell
|322
|0.10
|1.2594
|1.2662
|1.2528
|890
|2006.05.04 09:36
|modify
|322
|0.10
|1.2594
|1.2602
|1.2588
|891
|2006.05.04 10:02
|s/l
|322
|0.10
|1.2602
|1.2602
|1.2588
|-8.00
|5684.00
|892
|2006.05.04 10:07
|buy
|323
|0.10
|1.2592
|1.2524
|1.2658
|893
|2006.05.04 10:11
|modify
|323
|0.10
|1.2592
|1.2584
|1.2598
|894
|2006.05.04 10:13
|s/l
|323
|0.10
|1.2584
|1.2584
|1.2598
|-8.00
|5676.00
|895
|2006.05.04 10:13
|buy
|324
|0.10
|1.2586
|1.2518
|1.2652
|896
|2006.05.04 10:16
|modify
|324
|0.10
|1.2586
|1.2578
|1.2592
|897
|2006.05.04 10:29
|t/p
|324
|0.10
|1.2592
|1.2578
|1.2592
|6.00
|5682.00
|898
|2006.05.04 10:59
|buy
|325
|0.10
|1.2594
|1.2526
|1.2660
|899
|2006.05.04 11:12
|modify
|325
|0.10
|1.2594
|1.2586
|1.2600
|900
|2006.05.04 11:30
|t/p
|325
|0.10
|1.2600
|1.2586
|1.2600
|6.00
|5688.00
|901
|2006.05.04 11:54
|buy
|326
|0.10
|1.2591
|1.2523
|1.2657
|902
|2006.05.04 11:57
|modify
|326
|0.10
|1.2591
|1.2583
|1.2597
|903
|2006.05.04 11:59
|t/p
|326
|0.10
|1.2597
|1.2583
|1.2597
|6.00
|5694.00
|904
|2006.05.04 12:23
|sell
|327
|0.10
|1.2599
|1.2667
|1.2533
|905
|2006.05.04 12:27
|modify
|327
|0.10
|1.2599
|1.2607
|1.2593
|906
|2006.05.04 12:34
|s/l
|327
|0.10
|1.2607
|1.2607
|1.2593
|-8.00
|5686.00
|907
|2006.05.04 12:37
|buy
|328
|0.10
|1.2599
|1.2531
|1.2665
|908
|2006.05.04 12:40
|modify
|328
|0.10
|1.2599
|1.2591
|1.2605
|909
|2006.05.04 12:59
|t/p
|328
|0.10
|1.2605
|1.2591
|1.2605
|6.00
|5692.00
|910
|2006.05.04 16:07
|buy
|329
|0.10
|1.2678
|1.2610
|1.2744
|911
|2006.05.04 16:17
|close
|329
|0.10
|1.2665
|1.2610
|1.2744
|-13.00
|5679.00
|912
|2006.05.04 16:22
|sell
|330
|0.10
|1.2686
|1.2754
|1.2620
|913
|2006.05.04 16:26
|close
|330
|0.10
|1.2679
|1.2754
|1.2620
|7.00
|5686.00
|914
|2006.05.04 16:41
|sell
|331
|0.10
|1.2678
|1.2746
|1.2612
|915
|2006.05.04 16:48
|close
|331
|0.10
|1.2686
|1.2746
|1.2612
|-8.00
|5678.00
|916
|2006.05.04 16:48
|sell
|332
|0.10
|1.2685
|1.2753
|1.2619
|917
|2006.05.04 16:51
|modify
|332
|0.10
|1.2685
|1.2693
|1.2679
|918
|2006.05.04 17:52
|t/p
|332
|0.10
|1.2679
|1.2693
|1.2679
|6.00
|5684.00
|919
|2006.05.04 17:52
|buy
|333
|0.10
|1.2679
|1.2611
|1.2745
|920
|2006.05.04 17:56
|modify
|333
|0.10
|1.2679
|1.2671
|1.2685
|921
|2006.05.04 18:01
|t/p
|333
|0.10
|1.2685
|1.2671
|1.2685
|6.00
|5690.00
|922
|2006.05.04 20:59
|buy
|334
|0.10
|1.2693
|1.2625
|1.2759
|923
|2006.05.04 21:29
|modify
|334
|0.10
|1.2693
|1.2685
|1.2699
|924
|2006.05.04 22:00
|t/p
|334
|0.10
|1.2699
|1.2685
|1.2699
|6.00
|5696.00
|925
|2006.05.04 22:00
|sell
|335
|0.10
|1.2705
|1.2773
|1.2639
|926
|2006.05.04 22:11
|modify
|335
|0.10
|1.2705
|1.2713
|1.2699
|927
|2006.05.04 22:42
|t/p
|335
|0.10
|1.2699
|1.2713
|1.2699
|6.00
|5702.00
|928
|2006.05.04 22:46
|buy
|336
|0.10
|1.2695
|1.2627
|1.2761
|929
|2006.05.04 22:49
|modify
|336
|0.10
|1.2695
|1.2687
|1.2701
|930
|2006.05.04 23:29
|t/p
|336
|0.10
|1.2701
|1.2687
|1.2701
|6.00
|5708.00
|931
|2006.05.04 23:34
|buy
|337
|0.10
|1.2701
|1.2633
|1.2767
|932
|2006.05.04 23:59
|modify
|337
|0.10
|1.2701
|1.2693
|1.2707
|933
|2006.05.05 00:04
|s/l
|337
|0.10
|1.2693
|1.2693
|1.2707
|-8.00
|5700.00
|934
|2006.05.05 05:35
|buy
|338
|0.10
|1.2692
|1.2624
|1.2758
|935
|2006.05.05 05:38
|modify
|338
|0.10
|1.2692
|1.2684
|1.2698
|936
|2006.05.05 06:59
|s/l
|338
|0.10
|1.2684
|1.2684
|1.2698
|-8.00
|5692.00
|937
|2006.05.05 07:29
|sell
|339
|0.10
|1.2685
|1.2753
|1.2619
|938
|2006.05.05 07:32
|close
|339
|0.10
|1.2700
|1.2753
|1.2619
|-15.00
|5677.00
|939
|2006.05.05 07:35
|sell
|340
|0.10
|1.2700
|1.2768
|1.2634
|940
|2006.05.05 07:46
|close
|340
|0.10
|1.2694
|1.2768
|1.2634
|6.00
|5683.00
|941
|2006.05.05 08:00
|buy
|341
|0.10
|1.2692
|1.2624
|1.2758
|942
|2006.05.05 08:03
|modify
|341
|0.10
|1.2692
|1.2684
|1.2698
|943
|2006.05.05 08:29
|s/l
|341
|0.10
|1.2684
|1.2684
|1.2698
|-8.00
|5675.00
|944
|2006.05.05 08:29
|buy
|342
|0.10
|1.2683
|1.2615
|1.2749
|945
|2006.05.05 08:32
|modify
|342
|0.10
|1.2683
|1.2675
|1.2689
|946
|2006.05.05 08:52
|t/p
|342
|0.10
|1.2689
|1.2675
|1.2689
|6.00
|5681.00
|947
|2006.05.05 08:52
|sell
|343
|0.10
|1.2689
|1.2757
|1.2623
|948
|2006.05.05 08:57
|close
|343
|0.10
|1.2682
|1.2757
|1.2623
|7.00
|5688.00
|949
|2006.05.05 09:43
|sell
|344
|0.10
|1.2688
|1.2756
|1.2622
|950
|2006.05.05 09:47
|close
|344
|0.10
|1.2696
|1.2756
|1.2622
|-8.00
|5680.00
|951
|2006.05.05 09:47
|sell
|345
|0.10
|1.2694
|1.2762
|1.2628
|952
|2006.05.05 09:54
|close
|345
|0.10
|1.2703
|1.2762
|1.2628
|-9.00
|5671.00
|953
|2006.05.05 09:55
|sell
|346
|0.10
|1.2701
|1.2769
|1.2635
|954
|2006.05.05 09:58
|modify
|346
|0.10
|1.2701
|1.2709
|1.2695
|955
|2006.05.05 09:59
|t/p
|346
|0.10
|1.2695
|1.2709
|1.2695
|6.00
|5677.00
|956
|2006.05.05 12:02
|buy
|347
|0.10
|1.2686
|1.2618
|1.2752
|957
|2006.05.05 12:08
|modify
|347
|0.10
|1.2686
|1.2678
|1.2692
|958
|2006.05.05 12:30
|s/l
|347
|0.10
|1.2678
|1.2678
|1.2692
|-8.00
|5669.00
|959
|2006.05.05 12:52
|sell
|348
|0.10
|1.2686
|1.2754
|1.2620
|960
|2006.05.05 12:55
|modify
|348
|0.10
|1.2686
|1.2694
|1.2680
|961
|2006.05.05 12:59
|s/l
|348
|0.10
|1.2694
|1.2694
|1.2680
|-8.00
|5661.00
|962
|2006.05.05 14:30
|buy
|349
|0.10
|1.2739
|1.2671
|1.2805
|963
|2006.05.05 14:34
|close
|349
|0.10
|1.2747
|1.2671
|1.2805
|8.00
|5669.00
|964
|2006.05.05 14:35
|sell
|350
|0.10
|1.2747
|1.2815
|1.2681
|965
|2006.05.05 14:38
|close
|350
|0.10
|1.2735
|1.2815
|1.2681
|12.00
|5681.00
|966
|2006.05.05 14:57
|sell
|351
|0.10
|1.2747
|1.2815
|1.2681
|967
|2006.05.05 15:29
|close
|351
|0.10
|1.2738
|1.2815
|1.2681
|9.00
|5690.00
|968
|2006.05.05 16:32
|sell
|352
|0.10
|1.2743
|1.2811
|1.2677
|969
|2006.05.05 16:35
|modify
|352
|0.10
|1.2743
|1.2751
|1.2737
|970
|2006.05.05 16:41
|t/p
|352
|0.10
|1.2737
|1.2751
|1.2737
|6.00
|5696.00
|971
|2006.05.05 16:41
|buy
|353
|0.10
|1.2736
|1.2668
|1.2802
|972
|2006.05.05 16:44
|modify
|353
|0.10
|1.2736
|1.2728
|1.2742
|973
|2006.05.05 16:59
|t/p
|353
|0.10
|1.2742
|1.2728
|1.2742
|6.00
|5702.00
|974
|2006.05.05 17:01
|buy
|354
|0.10
|1.2734
|1.2666
|1.2800
|975
|2006.05.05 17:05
|modify
|354
|0.10
|1.2734
|1.2726
|1.2740
|976
|2006.05.05 18:58
|t/p
|354
|0.10
|1.2740
|1.2726
|1.2740
|6.00
|5708.00
|977
|2006.05.07 21:20
|sell
|355
|0.10
|1.2742
|1.2810
|1.2676
|978
|2006.05.07 21:24
|modify
|355
|0.10
|1.2742
|1.2750
|1.2736
|979
|2006.05.07 22:11
|t/p
|355
|0.10
|1.2736
|1.2750
|1.2736
|6.00
|5714.00
|980
|2006.05.07 22:11
|buy
|356
|0.10
|1.2736
|1.2668
|1.2802
|981
|2006.05.07 22:14
|modify
|356
|0.10
|1.2736
|1.2728
|1.2742
|982
|2006.05.07 22:29
|t/p
|356
|0.10
|1.2742
|1.2728
|1.2742
|6.00
|5720.00
|983
|2006.05.07 22:29
|sell
|357
|0.10
|1.2743
|1.2811
|1.2677
|984
|2006.05.07 22:32
|close
|357
|0.10
|1.2735
|1.2811
|1.2677
|8.00
|5728.00
|985
|2006.05.07 23:18
|sell
|358
|0.10
|1.2738
|1.2806
|1.2672
|986
|2006.05.07 23:21
|modify
|358
|0.10
|1.2738
|1.2746
|1.2732
|987
|2006.05.07 23:46
|s/l
|358
|0.10
|1.2746
|1.2746
|1.2732
|-8.00
|5720.00
|988
|2006.05.07 23:47
|sell
|359
|0.10
|1.2748
|1.2816
|1.2682
|989
|2006.05.07 23:51
|modify
|359
|0.10
|1.2748
|1.2756
|1.2742
|990
|2006.05.08 00:06
|t/p
|359
|0.10
|1.2742
|1.2756
|1.2742
|6.00
|5726.00
|991
|2006.05.08 00:39
|buy
|360
|0.10
|1.2734
|1.2666
|1.2800
|992
|2006.05.08 00:43
|modify
|360
|0.10
|1.2734
|1.2726
|1.2740
|993
|2006.05.08 00:59
|s/l
|360
|0.10
|1.2726
|1.2726
|1.2740
|-8.00
|5718.00
|994
|2006.05.08 10:25
|buy
|361
|0.10
|1.2771
|1.2703
|1.2837
|995
|2006.05.08 10:28
|close
|361
|0.10
|1.2777
|1.2703
|1.2837
|6.00
|5724.00
|996
|2006.05.08 10:29
|sell
|362
|0.10
|1.2777
|1.2845
|1.2711
|997
|2006.05.08 10:59
|close
|362
|0.10
|1.2764
|1.2845
|1.2711
|13.00
|5737.00
|998
|2006.05.08 11:00
|sell
|363
|0.10
|1.2769
|1.2837
|1.2703
|999
|2006.05.08 11:05
|modify
|363
|0.10
|1.2769
|1.2777
|1.2763
|1000
|2006.05.08 12:28
|t/p
|363
|0.10
|1.2763
|1.2777
|1.2763
|6.00
|5743.00
|1001
|2006.05.08 15:52
|buy
|364
|0.10
|1.2723
|1.2655
|1.2789
|1002
|2006.05.08 15:55
|modify
|364
|0.10
|1.2723
|1.2715
|1.2729
|1003
|2006.05.08 16:00
|s/l
|364
|0.10
|1.2715
|1.2715
|1.2729
|-8.00
|5735.00
|1004
|2006.05.08 16:27
|buy
|365
|0.10
|1.2713
|1.2645
|1.2779
|1005
|2006.05.08 16:32
|close
|365
|0.10
|1.2719
|1.2645
|1.2779
|6.00
|5741.00
|1006
|2006.05.08 16:41
|buy
|366
|0.10
|1.2713
|1.2645
|1.2779
|1007
|2006.05.08 16:47
|modify
|366
|0.10
|1.2713
|1.2705
|1.2719
|1008
|2006.05.08 17:59
|s/l
|366
|0.10
|1.2705
|1.2705
|1.2719
|-8.00
|5733.00
|1009
|2006.05.08 21:00
|buy
|367
|0.10
|1.2707
|1.2639
|1.2773
|1010
|2006.05.08 21:29
|modify
|367
|0.10
|1.2707
|1.2699
|1.2713
|1011
|2006.05.08 22:59
|s/l
|367
|0.10
|1.2699
|1.2699
|1.2713
|-8.00
|5725.00
|1012
|2006.05.09 00:31
|sell
|368
|0.10
|1.2701
|1.2769
|1.2635
|1013
|2006.05.09 00:35
|modify
|368
|0.10
|1.2701
|1.2709
|1.2695
|1014
|2006.05.09 01:59
|t/p
|368
|0.10
|1.2695
|1.2709
|1.2695
|6.00
|5731.00
|1015
|2006.05.09 01:59
|buy
|369
|0.10
|1.2690
|1.2622
|1.2756
|1016
|2006.05.09 02:13
|modify
|369
|0.10
|1.2690
|1.2682
|1.2696
|1017
|2006.05.09 05:29
|t/p
|369
|0.10
|1.2696
|1.2682
|1.2696
|6.00
|5737.00
|1018
|2006.05.09 05:30
|buy
|370
|0.10
|1.2690
|1.2622
|1.2756
|1019
|2006.05.09 05:33
|modify
|370
|0.10
|1.2690
|1.2682
|1.2696
|1020
|2006.05.09 06:02
|t/p
|370
|0.10
|1.2696
|1.2682
|1.2696
|6.00
|5743.00
|1021
|2006.05.09 06:16
|buy
|371
|0.10
|1.2695
|1.2627
|1.2761
|1022
|2006.05.09 06:19
|modify
|371
|0.10
|1.2695
|1.2687
|1.2701
|1023
|2006.05.09 06:59
|s/l
|371
|0.10
|1.2687
|1.2687
|1.2701
|-8.00
|5735.00
|1024
|2006.05.09 08:22
|sell
|372
|0.10
|1.2679
|1.2747
|1.2613
|1025
|2006.05.09 08:25
|close
|372
|0.10
|1.2688
|1.2747
|1.2613
|-9.00
|5726.00
|1026
|2006.05.09 08:26
|sell
|373
|0.10
|1.2687
|1.2755
|1.2621
|1027
|2006.05.09 08:29
|modify
|373
|0.10
|1.2687
|1.2695
|1.2681
|1028
|2006.05.09 08:59
|s/l
|373
|0.10
|1.2695
|1.2695
|1.2681
|-8.00
|5718.00
|1029
|2006.05.09 10:08
|buy
|374
|0.10
|1.2674
|1.2606
|1.2740
|1030
|2006.05.09 10:11
|close
|374
|0.10
|1.2680
|1.2606
|1.2740
|6.00
|5724.00
|1031
|2006.05.09 10:11
|sell
|375
|0.10
|1.2681
|1.2749
|1.2615
|1032
|2006.05.09 10:15
|modify
|375
|0.10
|1.2681
|1.2689
|1.2675
|1033
|2006.05.09 10:44
|s/l
|375
|0.10
|1.2689
|1.2689
|1.2675
|-8.00
|5716.00
|1034
|2006.05.09 10:49
|sell
|376
|0.10
|1.2690
|1.2758
|1.2624
|1035
|2006.05.09 10:59
|modify
|376
|0.10
|1.2690
|1.2698
|1.2684
|1036
|2006.05.09 11:00
|s/l
|376
|0.10
|1.2698
|1.2698
|1.2684
|-8.00
|5708.00
|1037
|2006.05.09 11:00
|sell
|377
|0.10
|1.2696
|1.2764
|1.2630
|1038
|2006.05.09 11:04
|modify
|377
|0.10
|1.2696
|1.2704
|1.2690
|1039
|2006.05.09 11:14
|t/p
|377
|0.10
|1.2690
|1.2704
|1.2690
|6.00
|5714.00
|1040
|2006.05.09 11:14
|buy
|378
|0.10
|1.2690
|1.2622
|1.2756
|1041
|2006.05.09 11:17
|modify
|378
|0.10
|1.2690
|1.2682
|1.2696
|1042
|2006.05.09 11:26
|t/p
|378
|0.10
|1.2696
|1.2682
|1.2696
|6.00
|5720.00
|1043
|2006.05.09 11:28
|sell
|379
|0.10
|1.2697
|1.2765
|1.2631
|1044
|2006.05.09 11:31
|modify
|379
|0.10
|1.2697
|1.2705
|1.2691
|1045
|2006.05.09 11:52
|t/p
|379
|0.10
|1.2691
|1.2705
|1.2691
|6.00
|5726.00
|1046
|2006.05.09 11:52
|buy
|380
|0.10
|1.2691
|1.2623
|1.2757
|1047
|2006.05.09 11:55
|modify
|380
|0.10
|1.2691
|1.2683
|1.2697
|1048
|2006.05.09 12:59
|t/p
|380
|0.10
|1.2697
|1.2683
|1.2697
|6.00
|5732.00
|1049
|2006.05.09 16:07
|sell
|381
|0.10
|1.2753
|1.2821
|1.2687
|1050
|2006.05.09 16:10
|modify
|381
|0.10
|1.2753
|1.2761
|1.2747
|1051
|2006.05.09 16:30
|s/l
|381
|0.10
|1.2761
|1.2761
|1.2747
|-8.00
|5724.00
|1052
|2006.05.09 16:57
|buy
|382
|0.10
|1.2757
|1.2689
|1.2823
|1053
|2006.05.09 17:02
|modify
|382
|0.10
|1.2757
|1.2749
|1.2763
|1054
|2006.05.09 22:00
|t/p
|382
|0.10
|1.2763
|1.2749
|1.2763
|6.00
|5730.00
|1055
|2006.05.09 22:52
|sell
|383
|0.10
|1.2762
|1.2830
|1.2696
|1056
|2006.05.09 22:56
|modify
|383
|0.10
|1.2762
|1.2770
|1.2756
|1057
|2006.05.10 00:15
|t/p
|383
|0.10
|1.2756
|1.2770
|1.2756
|6.00
|5736.00
|1058
|2006.05.10 08:03
|buy
|384
|0.10
|1.2783
|1.2715
|1.2849
|1059
|2006.05.10 08:14
|close
|384
|0.10
|1.2770
|1.2715
|1.2849
|-13.00
|5723.00
|1060
|2006.05.10 08:29
|buy
|385
|0.10
|1.2772
|1.2704
|1.2838
|1061
|2006.05.10 08:42
|modify
|385
|0.10
|1.2772
|1.2764
|1.2778
|1062
|2006.05.10 08:49
|t/p
|385
|0.10
|1.2778
|1.2764
|1.2778
|6.00
|5729.00
|1063
|2006.05.10 08:49
|sell
|386
|0.10
|1.2778
|1.2846
|1.2712
|1064
|2006.05.10 08:52
|close
|386
|0.10
|1.2786
|1.2846
|1.2712
|-8.00
|5721.00
|1065
|2006.05.10 08:59
|sell
|387
|0.10
|1.2784
|1.2852
|1.2718
|1066
|2006.05.10 09:04
|modify
|387
|0.10
|1.2784
|1.2792
|1.2778
|1067
|2006.05.10 10:00
|s/l
|387
|0.10
|1.2792
|1.2792
|1.2778
|-8.00
|5713.00
|1068
|2006.05.10 12:40
|sell
|388
|0.10
|1.2787
|1.2855
|1.2721
|1069
|2006.05.10 12:43
|modify
|388
|0.10
|1.2787
|1.2795
|1.2781
|1070
|2006.05.10 13:29
|t/p
|388
|0.10
|1.2781
|1.2795
|1.2781
|6.00
|5719.00
|1071
|2006.05.10 13:31
|sell
|389
|0.10
|1.2789
|1.2857
|1.2723
|1072
|2006.05.10 13:57
|modify
|389
|0.10
|1.2789
|1.2797
|1.2783
|1073
|2006.05.10 14:07
|t/p
|389
|0.10
|1.2783
|1.2797
|1.2783
|6.00
|5725.00
|1074
|2006.05.10 14:07
|buy
|390
|0.10
|1.2783
|1.2715
|1.2849
|1075
|2006.05.10 14:10
|modify
|390
|0.10
|1.2783
|1.2775
|1.2789
|1076
|2006.05.10 14:29
|t/p
|390
|0.10
|1.2789
|1.2775
|1.2789
|6.00
|5731.00
|1077
|2006.05.10 15:10
|buy
|391
|0.10
|1.2790
|1.2722
|1.2856
|1078
|2006.05.10 15:15
|modify
|391
|0.10
|1.2790
|1.2782
|1.2796
|1079
|2006.05.10 15:29
|t/p
|391
|0.10
|1.2796
|1.2782
|1.2796
|6.00
|5737.00
|1080
|2006.05.10 15:29
|sell
|392
|0.10
|1.2807
|1.2875
|1.2741
|1081
|2006.05.10 15:59
|modify
|392
|0.10
|1.2807
|1.2815
|1.2801
|1082
|2006.05.10 15:59
|t/p
|392
|0.10
|1.2801
|1.2815
|1.2801
|6.00
|5743.00
|1083
|2006.05.10 16:00
|buy
|393
|0.10
|1.2790
|1.2722
|1.2856
|1084
|2006.05.10 16:03
|modify
|393
|0.10
|1.2790
|1.2782
|1.2796
|1085
|2006.05.10 16:16
|t/p
|393
|0.10
|1.2796
|1.2782
|1.2796
|6.00
|5749.00
|1086
|2006.05.10 16:18
|sell
|394
|0.10
|1.2797
|1.2865
|1.2731
|1087
|2006.05.10 16:29
|close
|394
|0.10
|1.2787
|1.2865
|1.2731
|10.00
|5759.00
|1088
|2006.05.10 17:04
|sell
|395
|0.10
|1.2793
|1.2861
|1.2727
|1089
|2006.05.10 17:07
|modify
|395
|0.10
|1.2793
|1.2801
|1.2787
|1090
|2006.05.10 18:12
|s/l
|395
|0.10
|1.2801
|1.2801
|1.2787
|-8.00
|5751.00
|1091
|2006.05.10 18:12
|sell
|396
|0.10
|1.2800
|1.2868
|1.2734
|1092
|2006.05.10 18:17
|close
|396
|0.10
|1.2794
|1.2868
|1.2734
|6.00
|5757.00
|1093
|2006.05.10 18:18
|buy
|397
|0.10
|1.2793
|1.2725
|1.2859
|1094
|2006.05.10 18:21
|modify
|397
|0.10
|1.2793
|1.2785
|1.2799
|1095
|2006.05.10 18:29
|s/l
|397
|0.10
|1.2785
|1.2785
|1.2799
|-8.00
|5749.00
|1096
|2006.05.10 18:29
|buy
|398
|0.10
|1.2786
|1.2718
|1.2852
|1097
|2006.05.10 18:32
|modify
|398
|0.10
|1.2786
|1.2778
|1.2792
|1098
|2006.05.10 18:34
|s/l
|398
|0.10
|1.2778
|1.2778
|1.2792
|-8.00
|5741.00
|1099
|2006.05.10 18:43
|sell
|399
|0.10
|1.2786
|1.2854
|1.2720
|1100
|2006.05.10 18:46
|modify
|399
|0.10
|1.2786
|1.2794
|1.2780
|1101
|2006.05.10 18:59
|s/l
|399
|0.10
|1.2794
|1.2794
|1.2780
|-8.00
|5733.00
|1102
|2006.05.10 20:00
|buy
|400
|0.10
|1.2801
|1.2733
|1.2867
|1103
|2006.05.10 20:03
|close
|400
|0.10
|1.2791
|1.2733
|1.2867
|-10.00
|5723.00
|1104
|2006.05.10 20:03
|buy
|401
|0.10
|1.2792
|1.2724
|1.2858
|1105
|2006.05.10 20:06
|modify
|401
|0.10
|1.2792
|1.2784
|1.2798
|1106
|2006.05.10 20:11
|t/p
|401
|0.10
|1.2798
|1.2784
|1.2798
|6.00
|5729.00
|1107
|2006.05.10 20:17
|buy
|402
|0.10
|1.2791
|1.2723
|1.2857
|1108
|2006.05.10 20:20
|modify
|402
|0.10
|1.2791
|1.2783
|1.2797
|1109
|2006.05.10 20:20
|t/p
|402
|0.10
|1.2797
|1.2783
|1.2797
|6.00
|5735.00
|1110
|2006.05.10 20:22
|buy
|403
|0.10
|1.2778
|1.2710
|1.2844
|1111
|2006.05.10 20:26
|modify
|403
|0.10
|1.2778
|1.2770
|1.2784
|1112
|2006.05.10 20:29
|t/p
|403
|0.10
|1.2784
|1.2770
|1.2784
|6.00
|5741.00
|1113
|2006.05.10 20:32
|buy
|404
|0.10
|1.2788
|1.2720
|1.2854
|1114
|2006.05.10 20:35
|close
|404
|0.10
|1.2795
|1.2720
|1.2854
|7.00
|5748.00
|1115
|2006.05.10 20:59
|sell
|405
|0.10
|1.2796
|1.2864
|1.2730
|1116
|2006.05.10 21:29
|close
|405
|0.10
|1.2785
|1.2864
|1.2730
|11.00
|5759.00
|1117
|2006.05.10 22:10
|sell
|406
|0.10
|1.2787
|1.2855
|1.2721
|1118
|2006.05.10 22:29
|modify
|406
|0.10
|1.2787
|1.2795
|1.2781
|1119
|2006.05.10 22:29
|t/p
|406
|0.10
|1.2781
|1.2795
|1.2781
|6.00
|5765.00
|1120
|2006.05.11 03:16
|buy
|407
|0.10
|1.2732
|1.2664
|1.2798
|1121
|2006.05.11 03:29
|modify
|407
|0.10
|1.2732
|1.2724
|1.2738
|1122
|2006.05.11 03:30
|s/l
|407
|0.10
|1.2724
|1.2724
|1.2738
|-8.00
|5757.00
|1123
|2006.05.11 03:35
|buy
|408
|0.10
|1.2722
|1.2654
|1.2788
|1124
|2006.05.11 03:38
|modify
|408
|0.10
|1.2722
|1.2714
|1.2728
|1125
|2006.05.11 03:44
|t/p
|408
|0.10
|1.2728
|1.2714
|1.2728
|6.00
|5763.00
|1126
|2006.05.11 03:44
|sell
|409
|0.10
|1.2729
|1.2797
|1.2663
|1127
|2006.05.11 03:47
|modify
|409
|0.10
|1.2729
|1.2737
|1.2723
|1128
|2006.05.11 03:56
|t/p
|409
|0.10
|1.2723
|1.2737
|1.2723
|6.00
|5769.00
|1129
|2006.05.11 03:57
|buy
|410
|0.10
|1.2721
|1.2653
|1.2787
|1130
|2006.05.11 04:16
|close
|410
|0.10
|1.2738
|1.2653
|1.2787
|17.00
|5786.00
|1131
|2006.05.11 05:00
|sell
|411
|0.10
|1.2736
|1.2804
|1.2670
|1132
|2006.05.11 05:03
|modify
|411
|0.10
|1.2736
|1.2744
|1.2730
|1133
|2006.05.11 05:28
|t/p
|411
|0.10
|1.2730
|1.2744
|1.2730
|6.00
|5792.00
|1134
|2006.05.11 05:28
|buy
|412
|0.10
|1.2730
|1.2662
|1.2796
|1135
|2006.05.11 05:58
|close
|412
|0.10
|1.2736
|1.2662
|1.2796
|6.00
|5798.00
|1136
|2006.05.11 06:35
|buy
|413
|0.10
|1.2737
|1.2669
|1.2803
|1137
|2006.05.11 06:45
|modify
|413
|0.10
|1.2737
|1.2729
|1.2743
|1138
|2006.05.11 07:01
|s/l
|413
|0.10
|1.2729
|1.2729
|1.2743
|-8.00
|5790.00
|1139
|2006.05.11 07:27
|sell
|414
|0.10
|1.2735
|1.2803
|1.2669
|1140
|2006.05.11 07:59
|close
|414
|0.10
|1.2704
|1.2803
|1.2669
|31.00
|5821.00
|1141
|2006.05.11 09:16
|sell
|415
|0.10
|1.2714
|1.2782
|1.2648
|1142
|2006.05.11 09:19
|close
|415
|0.10
|1.2725
|1.2782
|1.2648
|-11.00
|5810.00
|1143
|2006.05.11 09:20
|sell
|416
|0.10
|1.2724
|1.2792
|1.2658
|1144
|2006.05.11 09:23
|close
|416
|0.10
|1.2718
|1.2792
|1.2658
|6.00
|5816.00
|1145
|2006.05.11 09:29
|buy
|417
|0.10
|1.2708
|1.2640
|1.2774
|1146
|2006.05.11 09:39
|close
|417
|0.10
|1.2720
|1.2640
|1.2774
|12.00
|5828.00
|1147
|2006.05.11 10:25
|sell
|418
|0.10
|1.2716
|1.2784
|1.2650
|1148
|2006.05.11 10:28
|modify
|418
|0.10
|1.2716
|1.2724
|1.2710
|1149
|2006.05.11 10:32
|s/l
|418
|0.10
|1.2724
|1.2724
|1.2710
|-8.00
|5820.00
|1150
|2006.05.11 10:32
|sell
|419
|0.10
|1.2723
|1.2791
|1.2657
|1151
|2006.05.11 10:37
|close
|419
|0.10
|1.2717
|1.2791
|1.2657
|6.00
|5826.00
|1152
|2006.05.11 10:38
|buy
|420
|0.10
|1.2716
|1.2648
|1.2782
|1153
|2006.05.11 10:41
|modify
|420
|0.10
|1.2716
|1.2708
|1.2722
|1154
|2006.05.11 11:29
|t/p
|420
|0.10
|1.2722
|1.2708
|1.2722
|6.00
|5832.00
|1155
|2006.05.11 11:29
|sell
|421
|0.10
|1.2722
|1.2790
|1.2656
|1156
|2006.05.11 11:53
|close
|421
|0.10
|1.2716
|1.2790
|1.2656
|6.00
|5838.00
|1157
|2006.05.11 17:35
|buy
|422
|0.10
|1.2838
|1.2770
|1.2904
|1158
|2006.05.11 17:38
|close
|422
|0.10
|1.2845
|1.2770
|1.2904
|7.00
|5845.00
|1159
|2006.05.11 17:38
|sell
|423
|0.10
|1.2846
|1.2914
|1.2780
|1160
|2006.05.11 17:42
|modify
|423
|0.10
|1.2846
|1.2854
|1.2840
|1161
|2006.05.11 17:48
|t/p
|423
|0.10
|1.2840
|1.2854
|1.2840
|6.00
|5851.00
|1162
|2006.05.11 17:49
|buy
|424
|0.10
|1.2837
|1.2769
|1.2903
|1163
|2006.05.11 17:52
|modify
|424
|0.10
|1.2837
|1.2829
|1.2843
|1164
|2006.05.11 17:54
|t/p
|424
|0.10
|1.2843
|1.2829
|1.2843
|6.00
|5857.00
|1165
|2006.05.11 17:57
|sell
|425
|0.10
|1.2852
|1.2920
|1.2786
|1166
|2006.05.11 18:00
|modify
|425
|0.10
|1.2852
|1.2860
|1.2846
|1167
|2006.05.11 19:22
|t/p
|425
|0.10
|1.2846
|1.2860
|1.2846
|6.00
|5863.00
|1168
|2006.05.12 00:43
|buy
|426
|0.10
|1.2850
|1.2782
|1.2916
|1169
|2006.05.12 00:46
|modify
|426
|0.10
|1.2850
|1.2842
|1.2856
|1170
|2006.05.12 01:49
|t/p
|426
|0.10
|1.2856
|1.2842
|1.2856
|6.00
|5869.00
|1171
|2006.05.12 01:57
|buy
|427
|0.10
|1.2850
|1.2782
|1.2916
|1172
|2006.05.12 02:00
|modify
|427
|0.10
|1.2850
|1.2842
|1.2856
|1173
|2006.05.12 02:07
|s/l
|427
|0.10
|1.2842
|1.2842
|1.2856
|-8.00
|5861.00
|1174
|2006.05.12 03:43
|buy
|428
|0.10
|1.2850
|1.2782
|1.2916
|1175
|2006.05.12 03:47
|modify
|428
|0.10
|1.2850
|1.2842
|1.2856
|1176
|2006.05.12 04:19
|t/p
|428
|0.10
|1.2856
|1.2842
|1.2856
|6.00
|5867.00
|1177
|2006.05.12 04:46
|sell
|429
|0.10
|1.2860
|1.2928
|1.2794
|1178
|2006.05.12 04:50
|modify
|429
|0.10
|1.2860
|1.2868
|1.2854
|1179
|2006.05.12 05:25
|t/p
|429
|0.10
|1.2854
|1.2868
|1.2854
|6.00
|5873.00
|1180
|2006.05.12 05:25
|buy
|430
|0.10
|1.2854
|1.2786
|1.2920
|1181
|2006.05.12 05:43
|close
|430
|0.10
|1.2861
|1.2786
|1.2920
|7.00
|5880.00
|1182
|2006.05.12 05:46
|sell
|431
|0.10
|1.2865
|1.2933
|1.2799
|1183
|2006.05.12 05:53
|close
|431
|0.10
|1.2874
|1.2933
|1.2799
|-9.00
|5871.00
|1184
|2006.05.12 06:16
|sell
|432
|0.10
|1.2872
|1.2940
|1.2806
|1185
|2006.05.12 06:21
|modify
|432
|0.10
|1.2872
|1.2880
|1.2866
|1186
|2006.05.12 06:27
|s/l
|432
|0.10
|1.2880
|1.2880
|1.2866
|-8.00
|5863.00
|1187
|2006.05.12 06:27
|sell
|433
|0.10
|1.2878
|1.2946
|1.2812
|1188
|2006.05.12 06:30
|modify
|433
|0.10
|1.2878
|1.2886
|1.2872
|1189
|2006.05.12 06:32
|t/p
|433
|0.10
|1.2872
|1.2886
|1.2872
|6.00
|5869.00
|1190
|2006.05.12 06:32
|buy
|434
|0.10
|1.2872
|1.2804
|1.2938
|1191
|2006.05.12 06:35
|close
|434
|0.10
|1.2862
|1.2804
|1.2938
|-10.00
|5859.00
|1192
|2006.05.12 06:35
|buy
|435
|0.10
|1.2863
|1.2795
|1.2929
|1193
|2006.05.12 06:39
|close
|435
|0.10
|1.2869
|1.2795
|1.2929
|6.00
|5865.00
|1194
|2006.05.12 07:04
|sell
|436
|0.10
|1.2875
|1.2943
|1.2809
|1195
|2006.05.12 07:07
|modify
|436
|0.10
|1.2875
|1.2883
|1.2869
|1196
|2006.05.12 07:10
|s/l
|436
|0.10
|1.2883
|1.2883
|1.2869
|-8.00
|5857.00
|1197
|2006.05.12 07:10
|sell
|437
|0.10
|1.2881
|1.2949
|1.2815
|1198
|2006.05.12 07:13
|modify
|437
|0.10
|1.2881
|1.2889
|1.2875
|1199
|2006.05.12 07:25
|s/l
|437
|0.10
|1.2889
|1.2889
|1.2875
|-8.00
|5849.00
|1200
|2006.05.12 07:25
|sell
|438
|0.10
|1.2887
|1.2955
|1.2821
|1201
|2006.05.12 07:29
|close
|438
|0.10
|1.2895
|1.2955
|1.2821
|-8.00
|5841.00
|1202
|2006.05.12 07:29
|sell
|439
|0.10
|1.2894
|1.2962
|1.2828
|1203
|2006.05.12 07:33
|modify
|439
|0.10
|1.2894
|1.2902
|1.2888
|1204
|2006.05.12 07:33
|s/l
|439
|0.10
|1.2902
|1.2902
|1.2888
|-8.00
|5833.00
|1205
|2006.05.12 07:33
|sell
|440
|0.10
|1.2900
|1.2968
|1.2834
|1206
|2006.05.12 07:36
|close
|440
|0.10
|1.2894
|1.2968
|1.2834
|6.00
|5839.00
|1207
|2006.05.12 07:39
|buy
|441
|0.10
|1.2894
|1.2826
|1.2960
|1208
|2006.05.12 07:42
|modify
|441
|0.10
|1.2894
|1.2886
|1.2900
|1209
|2006.05.12 07:55
|s/l
|441
|0.10
|1.2886
|1.2886
|1.2900
|-8.00
|5831.00
|1210
|2006.05.12 07:55
|buy
|442
|0.10
|1.2888
|1.2820
|1.2954
|1211
|2006.05.12 07:59
|modify
|442
|0.10
|1.2888
|1.2880
|1.2894
|1212
|2006.05.12 08:16
|t/p
|442
|0.10
|1.2894
|1.2880
|1.2894
|6.00
|5837.00
|1213
|2006.05.12 08:16
|sell
|443
|0.10
|1.2894
|1.2962
|1.2828
|1214
|2006.05.12 08:19
|modify
|443
|0.10
|1.2894
|1.2902
|1.2888
|1215
|2006.05.12 08:20
|s/l
|443
|0.10
|1.2902
|1.2902
|1.2888
|-8.00
|5829.00
|1216
|2006.05.12 08:20
|sell
|444
|0.10
|1.2900
|1.2968
|1.2834
|1217
|2006.05.12 08:24
|modify
|444
|0.10
|1.2900
|1.2908
|1.2894
|1218
|2006.05.12 08:24
|t/p
|444
|0.10
|1.2894
|1.2908
|1.2894
|6.00
|5835.00
|1219
|2006.05.12 08:51
|buy
|445
|0.10
|1.2894
|1.2826
|1.2960
|1220
|2006.05.12 08:54
|modify
|445
|0.10
|1.2894
|1.2886
|1.2900
|1221
|2006.05.12 09:01
|t/p
|445
|0.10
|1.2900
|1.2886
|1.2900
|6.00
|5841.00
|1222
|2006.05.12 09:03
|buy
|446
|0.10
|1.2895
|1.2827
|1.2961
|1223
|2006.05.12 09:06
|modify
|446
|0.10
|1.2895
|1.2887
|1.2901
|1224
|2006.05.12 09:33
|t/p
|446
|0.10
|1.2901
|1.2887
|1.2901
|6.00
|5847.00
|1225
|2006.05.12 09:34
|sell
|447
|0.10
|1.2906
|1.2974
|1.2840
|1226
|2006.05.12 09:37
|close
|447
|0.10
|1.2916
|1.2974
|1.2840
|-10.00
|5837.00
|1227
|2006.05.12 09:37
|sell
|448
|0.10
|1.2916
|1.2984
|1.2850
|1228
|2006.05.12 09:40
|close
|448
|0.10
|1.2936
|1.2984
|1.2850
|-20.00
|5817.00
|1229
|2006.05.12 10:05
|sell
|449
|0.10
|1.2924
|1.2992
|1.2858
|1230
|2006.05.12 10:09
|close
|449
|0.10
|1.2932
|1.2992
|1.2858
|-8.00
|5809.00
|1231
|2006.05.12 10:34
|buy
|450
|0.10
|1.2918
|1.2850
|1.2984
|1232
|2006.05.12 10:37
|modify
|450
|0.10
|1.2918
|1.2910
|1.2924
|1233
|2006.05.12 10:44
|t/p
|450
|0.10
|1.2924
|1.2910
|1.2924
|6.00
|5815.00
|1234
|2006.05.12 10:45
|sell
|451
|0.10
|1.2925
|1.2993
|1.2859
|1235
|2006.05.12 10:49
|modify
|451
|0.10
|1.2925
|1.2933
|1.2919
|1236
|2006.05.12 11:02
|t/p
|451
|0.10
|1.2919
|1.2933
|1.2919
|6.00
|5821.00
|1237
|2006.05.12 11:29
|buy
|452
|0.10
|1.2916
|1.2848
|1.2982
|1238
|2006.05.12 11:33
|modify
|452
|0.10
|1.2916
|1.2908
|1.2922
|1239
|2006.05.12 11:51
|s/l
|452
|0.10
|1.2908
|1.2908
|1.2922
|-8.00
|5813.00
|1240
|2006.05.12 11:51
|buy
|453
|0.10
|1.2910
|1.2842
|1.2976
|1241
|2006.05.12 11:54
|modify
|453
|0.10
|1.2910
|1.2902
|1.2916
|1242
|2006.05.12 11:57
|s/l
|453
|0.10
|1.2902
|1.2902
|1.2916
|-8.00
|5805.00
|1243
|2006.05.12 11:59
|buy
|454
|0.10
|1.2903
|1.2835
|1.2969
|1244
|2006.05.12 12:02
|modify
|454
|0.10
|1.2903
|1.2895
|1.2909
|1245
|2006.05.12 12:05
|t/p
|454
|0.10
|1.2909
|1.2895
|1.2909
|6.00
|5811.00
|1246
|2006.05.12 12:05
|sell
|455
|0.10
|1.2910
|1.2978
|1.2844
|1247
|2006.05.12 12:09
|modify
|455
|0.10
|1.2910
|1.2918
|1.2904
|1248
|2006.05.12 12:14
|s/l
|455
|0.10
|1.2918
|1.2918
|1.2904
|-8.00
|5803.00
|1249
|2006.05.12 12:14
|sell
|456
|0.10
|1.2916
|1.2984
|1.2850
|1250
|2006.05.12 12:18
|close
|456
|0.10
|1.2910
|1.2984
|1.2850
|6.00
|5809.00
|1251
|2006.05.12 12:30
|buy
|457
|0.10
|1.2907
|1.2839
|1.2973
|1252
|2006.05.12 12:33
|close
|457
|0.10
|1.2885
|1.2839
|1.2973
|-22.00
|5787.00
|1253
|2006.05.12 13:01
|buy
|458
|0.10
|1.2914
|1.2846
|1.2980
|1254
|2006.05.12 13:04
|close
|458
|0.10
|1.2891
|1.2846
|1.2980
|-23.00
|5764.00
|1255
|2006.05.12 13:05
|buy
|459
|0.10
|1.2888
|1.2820
|1.2954
|1256
|2006.05.12 13:09
|modify
|459
|0.10
|1.2888
|1.2880
|1.2894
|1257
|2006.05.12 13:09
|s/l
|459
|0.10
|1.2880
|1.2880
|1.2894
|-8.00
|5756.00
|1258
|2006.05.12 13:31
|buy
|460
|0.10
|1.2898
|1.2830
|1.2964
|1259
|2006.05.12 13:34
|modify
|460
|0.10
|1.2898
|1.2890
|1.2904
|1260
|2006.05.12 13:39
|t/p
|460
|0.10
|1.2904
|1.2890
|1.2904
|6.00
|5762.00
|1261
|2006.05.12 13:40
|sell
|461
|0.10
|1.2905
|1.2973
|1.2839
|1262
|2006.05.12 13:43
|modify
|461
|0.10
|1.2905
|1.2913
|1.2899
|1263
|2006.05.12 13:48
|t/p
|461
|0.10
|1.2899
|1.2913
|1.2899
|6.00
|5768.00
|1264
|2006.05.12 13:53
|sell
|462
|0.10
|1.2911
|1.2979
|1.2845
|1265
|2006.05.12 13:56
|close
|462
|0.10
|1.2905
|1.2979
|1.2845
|6.00
|5774.00
|1266
|2006.05.12 13:58
|buy
|463
|0.10
|1.2894
|1.2826
|1.2960
|1267
|2006.05.12 14:02
|close
|463
|0.10
|1.2911
|1.2826
|1.2960
|17.00
|5791.00
|1268
|2006.05.12 14:02
|sell
|464
|0.10
|1.2912
|1.2980
|1.2846
|1269
|2006.05.12 14:05
|modify
|464
|0.10
|1.2912
|1.2920
|1.2906
|1270
|2006.05.12 14:10
|t/p
|464
|0.10
|1.2906
|1.2920
|1.2906
|6.00
|5797.00
|1271
|2006.05.12 14:15
|buy
|465
|0.10
|1.2887
|1.2819
|1.2953
|1272
|2006.05.12 14:19
|modify
|465
|0.10
|1.2887
|1.2879
|1.2893
|1273
|2006.05.12 14:19
|t/p
|465
|0.10
|1.2893
|1.2879
|1.2893
|6.00
|5803.00
|1274
|2006.05.12 14:31
|sell
|466
|0.10
|1.2895
|1.2963
|1.2829
|1275
|2006.05.12 14:34
|modify
|466
|0.10
|1.2895
|1.2903
|1.2889
|1276
|2006.05.12 14:35
|t/p
|466
|0.10
|1.2889
|1.2903
|1.2889
|6.00
|5809.00
|1277
|2006.05.12 14:35
|buy
|467
|0.10
|1.2889
|1.2821
|1.2955
|1278
|2006.05.12 14:38
|close
|467
|0.10
|1.2879
|1.2821
|1.2955
|-10.00
|5799.00
|1279
|2006.05.12 15:03
|sell
|468
|0.10
|1.2888
|1.2956
|1.2822
|1280
|2006.05.12 15:06
|modify
|468
|0.10
|1.2888
|1.2896
|1.2882
|1281
|2006.05.12 15:13
|s/l
|468
|0.10
|1.2896
|1.2896
|1.2882
|-8.00
|5791.00
|1282
|2006.05.12 15:13
|sell
|469
|0.10
|1.2894
|1.2962
|1.2828
|1283
|2006.05.12 15:17
|close
|469
|0.10
|1.2902
|1.2962
|1.2828
|-8.00
|5783.00
|1284
|2006.05.12 15:17
|sell
|470
|0.10
|1.2901
|1.2969
|1.2835
|1285
|2006.05.12 15:20
|close
|470
|0.10
|1.2895
|1.2969
|1.2835
|6.00
|5789.00
|1286
|2006.05.12 15:31
|buy
|471
|0.10
|1.2874
|1.2806
|1.2940
|1287
|2006.05.12 15:34
|modify
|471
|0.10
|1.2874
|1.2866
|1.2880
|1288
|2006.05.12 15:37
|s/l
|471
|0.10
|1.2866
|1.2866
|1.2880
|-8.00
|5781.00
|1289
|2006.05.12 15:59
|sell
|472
|0.10
|1.2882
|1.2950
|1.2816
|1290
|2006.05.12 16:03
|close
|472
|0.10
|1.2876
|1.2950
|1.2816
|6.00
|5787.00
|1291
|2006.05.12 16:13
|sell
|473
|0.10
|1.2885
|1.2953
|1.2819
|1292
|2006.05.12 16:17
|close
|473
|0.10
|1.2879
|1.2953
|1.2819
|6.00
|5793.00
|1293
|2006.05.12 16:26
|buy
|474
|0.10
|1.2876
|1.2808
|1.2942
|1294
|2006.05.12 16:29
|close
|474
|0.10
|1.2864
|1.2808
|1.2942
|-12.00
|5781.00
|1295
|2006.05.12 16:29
|buy
|475
|0.10
|1.2865
|1.2797
|1.2931
|1296
|2006.05.12 16:33
|close
|475
|0.10
|1.2871
|1.2797
|1.2931
|6.00
|5787.00
|1297
|2006.05.12 16:35
|sell
|476
|0.10
|1.2874
|1.2942
|1.2808
|1298
|2006.05.12 16:42
|modify
|476
|0.10
|1.2874
|1.2882
|1.2868
|1299
|2006.05.12 16:49
|s/l
|476
|0.10
|1.2882
|1.2882
|1.2868
|-8.00
|5779.00
|1300
|2006.05.12 16:49
|sell
|477
|0.10
|1.2880
|1.2948
|1.2814
|1301
|2006.05.12 16:52
|modify
|477
|0.10
|1.2880
|1.2888
|1.2874
|1302
|2006.05.12 16:57
|s/l
|477
|0.10
|1.2888
|1.2888
|1.2874
|-8.00
|5771.00
|1303
|2006.05.12 16:57
|sell
|478
|0.10
|1.2886
|1.2954
|1.2820
|1304
|2006.05.12 17:00
|close
|478
|0.10
|1.2894
|1.2954
|1.2820
|-8.00
|5763.00
|1305
|2006.05.12 18:14
|sell
|479
|0.10
|1.2899
|1.2967
|1.2833
|1306
|2006.05.12 18:17
|close
|479
|0.10
|1.2909
|1.2967
|1.2833
|-10.00
|5753.00
|1307
|2006.05.12 18:40
|sell
|480
|0.10
|1.2915
|1.2983
|1.2849
|1308
|2006.05.12 18:48
|close
|480
|0.10
|1.2909
|1.2983
|1.2849
|6.00
|5759.00
|1309
|2006.05.12 18:49
|buy
|481
|0.10
|1.2908
|1.2840
|1.2974
|1310
|2006.05.12 18:52
|modify
|481
|0.10
|1.2908
|1.2900
|1.2914
|1311
|2006.05.12 19:34
|t/p
|481
|0.10
|1.2914
|1.2900
|1.2914
|6.00
|5765.00
|1312
|2006.05.12 19:44
|sell
|482
|0.10
|1.2919
|1.2987
|1.2853
|1313
|2006.05.12 19:47
|modify
|482
|0.10
|1.2919
|1.2927
|1.2913
|1314
|2006.05.12 19:56
|s/l
|482
|0.10
|1.2927
|1.2927
|1.2913
|-8.00
|5757.00
|1315
|2006.05.12 19:56
|sell
|483
|0.10
|1.2925
|1.2993
|1.2859
|1316
|2006.05.12 19:59
|modify
|483
|0.10
|1.2925
|1.2933
|1.2919
|1317
|2006.05.12 20:39
|t/p
|483
|0.10
|1.2919
|1.2933
|1.2919
|6.00
|5763.00
|1318
|2006.05.12 20:59
|sell
|484
|0.10
|1.2925
|1.2993
|1.2859
|1319
|2006.05.15 06:00
|modify
|484
|0.10
|1.2925
|1.2933
|1.2919
|1320
|2006.05.15 06:25
|t/p
|484
|0.10
|1.2919
|1.2933
|1.2919
|6.00
|5769.00
|1321
|2006.05.15 06:25
|buy
|485
|0.10
|1.2916
|1.2848
|1.2982
|1322
|2006.05.15 06:29
|close
|485
|0.10
|1.2905
|1.2848
|1.2982
|-11.00
|5758.00
|1323
|2006.05.15 06:29
|buy
|486
|0.10
|1.2906
|1.2838
|1.2972
|1324
|2006.05.15 06:32
|close
|486
|0.10
|1.2898
|1.2838
|1.2972
|-8.00
|5750.00
|1325
|2006.05.15 06:33
|buy
|487
|0.10
|1.2896
|1.2828
|1.2962
|1326
|2006.05.15 06:36
|modify
|487
|0.10
|1.2896
|1.2888
|1.2902
|1327
|2006.05.15 06:39
|t/p
|487
|0.10
|1.2902
|1.2888
|1.2902
|6.00
|5756.00
|1328
|2006.05.15 06:45
|sell
|488
|0.10
|1.2906
|1.2974
|1.2840
|1329
|2006.05.15 06:48
|close
|488
|0.10
|1.2915
|1.2974
|1.2840
|-9.00
|5747.00
|1330
|2006.05.15 06:53
|sell
|489
|0.10
|1.2913
|1.2981
|1.2847
|1331
|2006.05.15 06:56
|modify
|489
|0.10
|1.2913
|1.2921
|1.2907
|1332
|2006.05.15 06:59
|t/p
|489
|0.10
|1.2907
|1.2921
|1.2907
|6.00
|5753.00
|1333
|2006.05.15 07:08
|buy
|490
|0.10
|1.2892
|1.2824
|1.2958
|1334
|2006.05.15 07:11
|close
|490
|0.10
|1.2882
|1.2824
|1.2958
|-10.00
|5743.00
|1335
|2006.05.15 07:36
|buy
|491
|0.10
|1.2891
|1.2823
|1.2957
|1336
|2006.05.15 07:43
|close
|491
|0.10
|1.2881
|1.2823
|1.2957
|-10.00
|5733.00
|1337
|2006.05.15 07:50
|buy
|492
|0.10
|1.2883
|1.2815
|1.2949
|1338
|2006.05.15 07:55
|close
|492
|0.10
|1.2875
|1.2815
|1.2949
|-8.00
|5725.00
|1339
|2006.05.15 07:55
|buy
|493
|0.10
|1.2873
|1.2805
|1.2939
|1340
|2006.05.15 07:59
|modify
|493
|0.10
|1.2873
|1.2865
|1.2879
|1341
|2006.05.15 08:06
|s/l
|493
|0.10
|1.2865
|1.2865
|1.2879
|-8.00
|5717.00
|1342
|2006.05.15 08:07
|buy
|494
|0.10
|1.2854
|1.2786
|1.2920
|1343
|2006.05.15 08:10
|modify
|494
|0.10
|1.2854
|1.2846
|1.2860
|1344
|2006.05.15 08:11
|s/l
|494
|0.10
|1.2846
|1.2846
|1.2860
|-8.00
|5709.00
|1345
|2006.05.15 08:35
|sell
|495
|0.10
|1.2836
|1.2904
|1.2770
|1346
|2006.05.15 08:40
|modify
|495
|0.10
|1.2836
|1.2844
|1.2830
|1347
|2006.05.15 08:45
|s/l
|495
|0.10
|1.2844
|1.2844
|1.2830
|-8.00
|5701.00
|1348
|2006.05.15 08:45
|sell
|496
|0.10
|1.2843
|1.2911
|1.2777
|1349
|2006.05.15 08:50
|modify
|496
|0.10
|1.2843
|1.2851
|1.2837
|1350
|2006.05.15 08:58
|t/p
|496
|0.10
|1.2837
|1.2851
|1.2837
|6.00
|5707.00
|1351
|2006.05.15 09:12
|buy
|497
|0.10
|1.2837
|1.2769
|1.2903
|1352
|2006.05.15 09:17
|modify
|497
|0.10
|1.2837
|1.2829
|1.2843
|1353
|2006.05.15 09:27
|s/l
|497
|0.10
|1.2829
|1.2829
|1.2843
|-8.00
|5699.00
|1354
|2006.05.15 09:27
|buy
|498
|0.10
|1.2831
|1.2763
|1.2897
|1355
|2006.05.15 09:31
|modify
|498
|0.10
|1.2831
|1.2823
|1.2837
|1356
|2006.05.15 09:37
|t/p
|498
|0.10
|1.2837
|1.2823
|1.2837
|6.00
|5705.00
|1357
|2006.05.15 09:37
|sell
|499
|0.10
|1.2840
|1.2908
|1.2774
|1358
|2006.05.15 09:40
|modify
|499
|0.10
|1.2840
|1.2848
|1.2834
|1359
|2006.05.15 09:50
|t/p
|499
|0.10
|1.2834
|1.2848
|1.2834
|6.00
|5711.00
|1360
|2006.05.15 10:20
|buy
|500
|0.10
|1.2831
|1.2763
|1.2897
|1361
|2006.05.15 10:23
|modify
|500
|0.10
|1.2831
|1.2823
|1.2837
|1362
|2006.05.15 10:38
|s/l
|500
|0.10
|1.2823
|1.2823
|1.2837
|-8.00
|5703.00
|1363
|2006.05.15 10:38
|buy
|501
|0.10
|1.2825
|1.2757
|1.2891
|1364
|2006.05.15 10:42
|close
|501
|0.10
|1.2814
|1.2757
|1.2891
|-11.00
|5692.00
|1365
|2006.05.15 10:42
|buy
|502
|0.10
|1.2816
|1.2748
|1.2882
|1366
|2006.05.15 10:45
|modify
|502
|0.10
|1.2816
|1.2808
|1.2822
|1367
|2006.05.15 10:52
|s/l
|502
|0.10
|1.2808
|1.2808
|1.2822
|-8.00
|5684.00
|1368
|2006.05.15 10:52
|buy
|503
|0.10
|1.2810
|1.2742
|1.2876
|1369
|2006.05.15 10:56
|close
|503
|0.10
|1.2802
|1.2742
|1.2876
|-8.00
|5676.00
|1370
|2006.05.15 10:57
|buy
|504
|0.10
|1.2804
|1.2736
|1.2870
|1371
|2006.05.15 11:01
|close
|504
|0.10
|1.2810
|1.2736
|1.2870
|6.00
|5682.00
|1372
|2006.05.15 11:06
|buy
|505
|0.10
|1.2803
|1.2735
|1.2869
|1373
|2006.05.15 11:09
|close
|505
|0.10
|1.2811
|1.2735
|1.2869
|8.00
|5690.00
|1374
|2006.05.15 11:10
|sell
|506
|0.10
|1.2813
|1.2881
|1.2747
|1375
|2006.05.15 11:13
|modify
|506
|0.10
|1.2813
|1.2821
|1.2807
|1376
|2006.05.15 11:24
|s/l
|506
|0.10
|1.2821
|1.2821
|1.2807
|-8.00
|5682.00
|1377
|2006.05.15 11:24
|sell
|507
|0.10
|1.2819
|1.2887
|1.2753
|1378
|2006.05.15 11:28
|close
|507
|0.10
|1.2812
|1.2887
|1.2753
|7.00
|5689.00
|1379
|2006.05.15 11:46
|sell
|508
|0.10
|1.2817
|1.2885
|1.2751
|1380
|2006.05.15 11:55
|close
|508
|0.10
|1.2825
|1.2885
|1.2751
|-8.00
|5681.00
|1381
|2006.05.15 11:59
|sell
|509
|0.10
|1.2824
|1.2892
|1.2758
|1382
|2006.05.15 12:03
|close
|509
|0.10
|1.2832
|1.2892
|1.2758
|-8.00
|5673.00
|1383
|2006.05.15 12:20
|sell
|510
|0.10
|1.2833
|1.2901
|1.2767
|1384
|2006.05.15 12:29
|close
|510
|0.10
|1.2841
|1.2901
|1.2767
|-8.00
|5665.00
|1385
|2006.05.15 12:32
|buy
|511
|0.10
|1.2840
|1.2772
|1.2906
|1386
|2006.05.15 12:35
|modify
|511
|0.10
|1.2840
|1.2832
|1.2846
|1387
|2006.05.15 12:37
|t/p
|511
|0.10
|1.2846
|1.2832
|1.2846
|6.00
|5671.00
|1388
|2006.05.15 12:38
|sell
|512
|0.10
|1.2847
|1.2915
|1.2781
|1389
|2006.05.15 12:46
|close
|512
|0.10
|1.2841
|1.2915
|1.2781
|6.00
|5677.00
|1390
|2006.05.15 13:00
|sell
|513
|0.10
|1.2853
|1.2921
|1.2787
|1391
|2006.05.15 13:03
|close
|513
|0.10
|1.2844
|1.2921
|1.2787
|9.00
|5686.00
|1392
|2006.05.15 13:04
|buy
|514
|0.10
|1.2837
|1.2769
|1.2903
|1393
|2006.05.15 13:07
|close
|514
|0.10
|1.2826
|1.2769
|1.2903
|-11.00
|5675.00
|1394
|2006.05.15 13:31
|buy
|515
|0.10
|1.2810
|1.2742
|1.2876
|1395
|2006.05.15 13:34
|close
|515
|0.10
|1.2820
|1.2742
|1.2876
|10.00
|5685.00
|1396
|2006.05.15 13:36
|sell
|516
|0.10
|1.2820
|1.2888
|1.2754
|1397
|2006.05.15 13:39
|close
|516
|0.10
|1.2828
|1.2888
|1.2754
|-8.00
|5677.00
|1398
|2006.05.15 13:39
|sell
|517
|0.10
|1.2827
|1.2895
|1.2761
|1399
|2006.05.15 13:42
|modify
|517
|0.10
|1.2827
|1.2835
|1.2821
|1400
|2006.05.15 13:44
|s/l
|517
|0.10
|1.2835
|1.2835
|1.2821
|-8.00
|5669.00
|1401
|2006.05.15 13:44
|sell
|518
|0.10
|1.2833
|1.2901
|1.2767
|1402
|2006.05.15 13:47
|modify
|518
|0.10
|1.2833
|1.2841
|1.2827
|1403
|2006.05.15 13:56
|t/p
|518
|0.10
|1.2827
|1.2841
|1.2827
|6.00
|5675.00
|1404
|2006.05.15 14:03
|buy
|519
|0.10
|1.2822
|1.2754
|1.2888
|1405
|2006.05.15 14:06
|modify
|519
|0.10
|1.2822
|1.2814
|1.2828
|1406
|2006.05.15 14:18
|t/p
|519
|0.10
|1.2828
|1.2814
|1.2828
|6.00
|5681.00
|1407
|2006.05.15 14:19
|sell
|520
|0.10
|1.2829
|1.2897
|1.2763
|1408
|2006.05.15 14:22
|modify
|520
|0.10
|1.2829
|1.2837
|1.2823
|1409
|2006.05.15 14:26
|s/l
|520
|0.10
|1.2837
|1.2837
|1.2823
|-8.00
|5673.00
|1410
|2006.05.15 14:26
|sell
|521
|0.10
|1.2835
|1.2903
|1.2769
|1411
|2006.05.15 14:29
|modify
|521
|0.10
|1.2835
|1.2843
|1.2829
|1412
|2006.05.15 14:40
|s/l
|521
|0.10
|1.2843
|1.2843
|1.2829
|-8.00
|5665.00
|1413
|2006.05.15 14:40
|sell
|522
|0.10
|1.2841
|1.2909
|1.2775
|1414
|2006.05.15 14:43
|modify
|522
|0.10
|1.2841
|1.2849
|1.2835
|1415
|2006.05.15 14:47
|s/l
|522
|0.10
|1.2849
|1.2849
|1.2835
|-8.00
|5657.00
|1416
|2006.05.15 14:47
|sell
|523
|0.10
|1.2847
|1.2915
|1.2781
|1417
|2006.05.15 14:50
|close
|523
|0.10
|1.2841
|1.2915
|1.2781
|6.00
|5663.00
|1418
|2006.05.15 14:59
|buy
|524
|0.10
|1.2829
|1.2761
|1.2895
|1419
|2006.05.15 15:02
|modify
|524
|0.10
|1.2829
|1.2821
|1.2835
|1420
|2006.05.15 15:06
|s/l
|524
|0.10
|1.2821
|1.2821
|1.2835
|-8.00
|5655.00
|1421
|2006.05.15 15:06
|buy
|525
|0.10
|1.2823
|1.2755
|1.2889
|1422
|2006.05.15 15:09
|close
|525
|0.10
|1.2829
|1.2755
|1.2889
|6.00
|5661.00
|1423
|2006.05.15 15:16
|sell
|526
|0.10
|1.2834
|1.2902
|1.2768
|1424
|2006.05.15 15:21
|close
|526
|0.10
|1.2828
|1.2902
|1.2768
|6.00
|5667.00
|1425
|2006.05.15 15:48
|buy
|527
|0.10
|1.2823
|1.2755
|1.2889
|1426
|2006.05.15 15:52
|modify
|527
|0.10
|1.2823
|1.2815
|1.2829
|1427
|2006.05.15 15:52
|s/l
|527
|0.10
|1.2815
|1.2815
|1.2829
|-8.00
|5659.00
|1428
|2006.05.15 15:52
|buy
|528
|0.10
|1.2817
|1.2749
|1.2883
|1429
|2006.05.15 15:55
|modify
|528
|0.10
|1.2817
|1.2809
|1.2823
|1430
|2006.05.15 15:58
|t/p
|528
|0.10
|1.2823
|1.2809
|1.2823
|6.00
|5665.00
|1431
|2006.05.15 16:05
|sell
|529
|0.10
|1.2827
|1.2895
|1.2761
|1432
|2006.05.15 16:08
|close
|529
|0.10
|1.2820
|1.2895
|1.2761
|7.00
|5672.00
|1433
|2006.05.15 16:09
|buy
|530
|0.10
|1.2820
|1.2752
|1.2886
|1434
|2006.05.15 16:12
|modify
|530
|0.10
|1.2820
|1.2812
|1.2826
|1435
|2006.05.15 16:21
|s/l
|530
|0.10
|1.2812
|1.2812
|1.2826
|-8.00
|5664.00
|1436
|2006.05.15 16:21
|buy
|531
|0.10
|1.2814
|1.2746
|1.2880
|1437
|2006.05.15 16:24
|close
|531
|0.10
|1.2803
|1.2746
|1.2880
|-11.00
|5653.00
|1438
|2006.05.15 16:25
|buy
|532
|0.10
|1.2804
|1.2736
|1.2870
|1439
|2006.05.15 16:29
|close
|532
|0.10
|1.2810
|1.2736
|1.2870
|6.00
|5659.00
|1440
|2006.05.15 16:44
|buy
|533
|0.10
|1.2803
|1.2735
|1.2869
|1441
|2006.05.15 16:47
|modify
|533
|0.10
|1.2803
|1.2795
|1.2809
|1442
|2006.05.15 16:50
|s/l
|533
|0.10
|1.2795
|1.2795
|1.2809
|-8.00
|5651.00
|1443
|2006.05.15 16:50
|buy
|534
|0.10
|1.2797
|1.2729
|1.2863
|1444
|2006.05.15 16:55
|modify
|534
|0.10
|1.2797
|1.2789
|1.2803
|1445
|2006.05.15 16:55
|s/l
|534
|0.10
|1.2789
|1.2789
|1.2803
|-8.00
|5643.00
|1446
|2006.05.15 16:57
|buy
|535
|0.10
|1.2789
|1.2721
|1.2855
|1447
|2006.05.15 17:00
|close
|535
|0.10
|1.2796
|1.2721
|1.2855
|7.00
|5650.00
|1448
|2006.05.15 17:01
|sell
|536
|0.10
|1.2802
|1.2870
|1.2736
|1449
|2006.05.15 17:04
|modify
|536
|0.10
|1.2802
|1.2810
|1.2796
|1450
|2006.05.15 17:35
|t/p
|536
|0.10
|1.2796
|1.2810
|1.2796
|6.00
|5656.00
|1451
|2006.05.15 17:39
|sell
|537
|0.10
|1.2805
|1.2873
|1.2739
|1452
|2006.05.15 17:43
|modify
|537
|0.10
|1.2805
|1.2813
|1.2799
|1453
|2006.05.15 17:58
|s/l
|537
|0.10
|1.2813
|1.2813
|1.2799
|-8.00
|5648.00
|1454
|2006.05.15 17:58
|sell
|538
|0.10
|1.2811
|1.2879
|1.2745
|1455
|2006.05.15 18:01
|close
|538
|0.10
|1.2819
|1.2879
|1.2745
|-8.00
|5640.00
|1456
|2006.05.15 18:08
|buy
|539
|0.10
|1.2813
|1.2745
|1.2879
|1457
|2006.05.15 18:11
|modify
|539
|0.10
|1.2813
|1.2805
|1.2819
|1458
|2006.05.15 18:57
|s/l
|539
|0.10
|1.2805
|1.2805
|1.2819
|-8.00
|5632.00
|1459
|2006.05.15 18:57
|buy
|540
|0.10
|1.2807
|1.2739
|1.2873
|1460
|2006.05.15 19:01
|modify
|540
|0.10
|1.2807
|1.2799
|1.2813
|1461
|2006.05.15 19:36
|s/l
|540
|0.10
|1.2799
|1.2799
|1.2813
|-8.00
|5624.00
|1462
|2006.05.15 19:36
|buy
|541
|0.10
|1.2801
|1.2733
|1.2867
|1463
|2006.05.15 19:39
|modify
|541
|0.10
|1.2801
|1.2793
|1.2807
|1464
|2006.05.15 19:50
|s/l
|541
|0.10
|1.2793
|1.2793
|1.2807
|-8.00
|5616.00
|1465
|2006.05.15 19:50
|buy
|542
|0.10
|1.2794
|1.2726
|1.2860
|1466
|2006.05.15 19:53
|close
|542
|0.10
|1.2786
|1.2726
|1.2860
|-8.00
|5608.00
|1467
|2006.05.15 20:07
|sell
|543
|0.10
|1.2792
|1.2860
|1.2726
|1468
|2006.05.15 20:12
|close
|543
|0.10
|1.2786
|1.2860
|1.2726
|6.00
|5614.00
|1469
|2006.05.15 20:44
|sell
|544
|0.10
|1.2787
|1.2855
|1.2721
|1470
|2006.05.15 20:49
|modify
|544
|0.10
|1.2787
|1.2795
|1.2781
|1471
|2006.05.15 20:52
|s/l
|544
|0.10
|1.2795
|1.2795
|1.2781
|-8.00
|5606.00
|1472
|2006.05.15 20:52
|sell
|545
|0.10
|1.2793
|1.2861
|1.2727
|1473
|2006.05.15 20:58
|modify
|545
|0.10
|1.2793
|1.2801
|1.2787
|1474
|2006.05.15 21:10
|s/l
|545
|0.10
|1.2801
|1.2801
|1.2787
|-8.00
|5598.00
|1475
|2006.05.15 21:10
|sell
|546
|0.10
|1.2799
|1.2867
|1.2733
|1476
|2006.05.15 21:13
|modify
|546
|0.10
|1.2799
|1.2807
|1.2793
|1477
|2006.05.15 22:57
|t/p
|546
|0.10
|1.2793
|1.2807
|1.2793
|6.00
|5604.00
|1478
|2006.05.15 22:57
|buy
|547
|0.10
|1.2791
|1.2723
|1.2857
|1479
|2006.05.15 23:01
|close
|547
|0.10
|1.2783
|1.2723
|1.2857
|-8.00
|5596.00
|1480
|2006.05.15 23:09
|sell
|548
|0.10
|1.2791
|1.2859
|1.2725
|1481
|2006.05.15 23:12
|modify
|548
|0.10
|1.2791
|1.2799
|1.2785
|1482
|2006.05.15 23:40
|t/p
|548
|0.10
|1.2785
|1.2799
|1.2785
|6.00
|5602.00
|1483
|2006.05.15 23:40
|buy
|549
|0.10
|1.2785
|1.2717
|1.2851
|1484
|2006.05.15 23:43
|modify
|549
|0.10
|1.2785
|1.2777
|1.2791
|1485
|2006.05.15 23:51
|t/p
|549
|0.10
|1.2791
|1.2777
|1.2791
|6.00
|5608.00
|1486
|2006.05.16 00:20
|sell
|550
|0.10
|1.2798
|1.2866
|1.2732
|1487
|2006.05.16 00:27
|close
|550
|0.10
|1.2806
|1.2866
|1.2732
|-8.00
|5600.00
|1488
|2006.05.16 00:27
|sell
|551
|0.10
|1.2805
|1.2873
|1.2739
|1489
|2006.05.16 00:30
|modify
|551
|0.10
|1.2805
|1.2813
|1.2799
|1490
|2006.05.16 00:36
|s/l
|551
|0.10
|1.2813
|1.2813
|1.2799
|-8.00
|5592.00
|1491
|2006.05.16 00:55
|buy
|552
|0.10
|1.2804
|1.2736
|1.2870
|1492
|2006.05.16 00:59
|modify
|552
|0.10
|1.2804
|1.2796
|1.2810
|1493
|2006.05.16 01:01
|t/p
|552
|0.10
|1.2810
|1.2796
|1.2810
|6.00
|5598.00
|1494
|2006.05.16 01:06
|buy
|553
|0.10
|1.2803
|1.2735
|1.2869
|1495
|2006.05.16 01:13
|modify
|553
|0.10
|1.2803
|1.2795
|1.2809
|1496
|2006.05.16 01:14
|t/p
|553
|0.10
|1.2809
|1.2795
|1.2809
|6.00
|5604.00
|1497
|2006.05.16 01:14
|sell
|554
|0.10
|1.2810
|1.2878
|1.2744
|1498
|2006.05.16 01:18
|close
|554
|0.10
|1.2804
|1.2878
|1.2744
|6.00
|5610.00
|1499
|2006.05.16 01:36
|buy
|555
|0.10
|1.2800
|1.2732
|1.2866
|1500
|2006.05.16 01:39
|close
|555
|0.10
|1.2806
|1.2732
|1.2866
|6.00
|5616.00
|1501
|2006.05.16 01:40
|sell
|556
|0.10
|1.2807
|1.2875
|1.2741
|1502
|2006.05.16 01:43
|close
|556
|0.10
|1.2816
|1.2875
|1.2741
|-9.00
|5607.00
|1503
|2006.05.16 01:43
|sell
|557
|0.10
|1.2815
|1.2883
|1.2749
|1504
|2006.05.16 01:46
|modify
|557
|0.10
|1.2815
|1.2823
|1.2809
|1505
|2006.05.16 03:13
|s/l
|557
|0.10
|1.2823
|1.2823
|1.2809
|-8.00
|5599.00
|1506
|2006.05.16 03:51
|sell
|558
|0.10
|1.2828
|1.2896
|1.2762
|1507
|2006.05.16 03:54
|close
|558
|0.10
|1.2841
|1.2896
|1.2762
|-13.00
|5586.00
|1508
|2006.05.16 03:54
|sell
|559
|0.10
|1.2840
|1.2908
|1.2774
|1509
|2006.05.16 03:59
|modify
|559
|0.10
|1.2840
|1.2848
|1.2834
|1510
|2006.05.16 04:13
|t/p
|559
|0.10
|1.2834
|1.2848
|1.2834
|6.00
|5592.00
|1511
|2006.05.16 04:13
|buy
|560
|0.10
|1.2834
|1.2766
|1.2900
|1512
|2006.05.16 04:16
|modify
|560
|0.10
|1.2834
|1.2826
|1.2840
|1513
|2006.05.16 04:29
|s/l
|560
|0.10
|1.2826
|1.2826
|1.2840
|-8.00
|5584.00
|1514
|2006.05.16 04:29
|buy
|561
|0.10
|1.2828
|1.2760
|1.2894
|1515
|2006.05.16 04:32
|modify
|561
|0.10
|1.2828
|1.2820
|1.2834
|1516
|2006.05.16 04:46
|s/l
|561
|0.10
|1.2820
|1.2820
|1.2834
|-8.00
|5576.00
|1517
|2006.05.16 04:47
|buy
|562
|0.10
|1.2821
|1.2753
|1.2887
|1518
|2006.05.16 04:50
|modify
|562
|0.10
|1.2821
|1.2813
|1.2827
|1519
|2006.05.16 05:00
|s/l
|562
|0.10
|1.2813
|1.2813
|1.2827
|-8.00
|5568.00
|1520
|2006.05.16 05:02
|buy
|563
|0.10
|1.2810
|1.2742
|1.2876
|1521
|2006.05.16 05:05
|modify
|563
|0.10
|1.2810
|1.2802
|1.2816
|1522
|2006.05.16 05:09
|s/l
|563
|0.10
|1.2802
|1.2802
|1.2816
|-8.00
|5560.00
|1523
|2006.05.16 05:28
|sell
|564
|0.10
|1.2816
|1.2884
|1.2750
|1524
|2006.05.16 05:34
|modify
|564
|0.10
|1.2816
|1.2824
|1.2810
|1525
|2006.05.16 05:57
|s/l
|564
|0.10
|1.2824
|1.2824
|1.2810
|-8.00
|5552.00
|1526
|2006.05.16 05:57
|sell
|565
|0.10
|1.2822
|1.2890
|1.2756
|1527
|2006.05.16 06:03
|close
|565
|0.10
|1.2830
|1.2890
|1.2756
|-8.00
|5544.00
|1528
|2006.05.16 06:05
|buy
|566
|0.10
|1.2825
|1.2757
|1.2891
|1529
|2006.05.16 06:08
|close
|566
|0.10
|1.2815
|1.2757
|1.2891
|-10.00
|5534.00
|1530
|2006.05.16 06:09
|buy
|567
|0.10
|1.2814
|1.2746
|1.2880
|1531
|2006.05.16 06:12
|modify
|567
|0.10
|1.2814
|1.2806
|1.2820
|1532
|2006.05.16 06:24
|s/l
|567
|0.10
|1.2806
|1.2806
|1.2820
|-8.00
|5526.00
|1533
|2006.05.16 06:24
|buy
|568
|0.10
|1.2808
|1.2740
|1.2874
|1534
|2006.05.16 06:27
|close
|568
|0.10
|1.2789
|1.2740
|1.2874
|-19.00
|5507.00
|1535
|2006.05.16 06:31
|sell
|569
|0.10
|1.2803
|1.2871
|1.2737
|1536
|2006.05.16 06:34
|modify
|569
|0.10
|1.2803
|1.2811
|1.2797
|1537
|2006.05.16 06:57
|s/l
|569
|0.10
|1.2811
|1.2811
|1.2797
|-8.00
|5499.00
|1538
|2006.05.16 06:57
|sell
|570
|0.10
|1.2809
|1.2877
|1.2743
|1539
|2006.05.16 07:04
|close
|570
|0.10
|1.2818
|1.2877
|1.2743
|-9.00
|5490.00
|1540
|2006.05.16 07:05
|buy
|571
|0.10
|1.2810
|1.2742
|1.2876
|1541
|2006.05.16 07:08
|modify
|571
|0.10
|1.2810
|1.2802
|1.2816
|1542
|2006.05.16 07:11
|t/p
|571
|0.10
|1.2816
|1.2802
|1.2816
|6.00
|5496.00
|1543
|2006.05.16 07:11
|sell
|572
|0.10
|1.2816
|1.2884
|1.2750
|1544
|2006.05.16 07:14
|close
|572
|0.10
|1.2824
|1.2884
|1.2750
|-8.00
|5488.00
|1545
|2006.05.16 07:15
|sell
|573
|0.10
|1.2823
|1.2891
|1.2757
|1546
|2006.05.16 07:19
|close
|573
|0.10
|1.2817
|1.2891
|1.2757
|6.00
|5494.00
|1547
|2006.05.16 07:29
|buy
|574
|0.10
|1.2807
|1.2739
|1.2873
|1548
|2006.05.16 07:33
|modify
|574
|0.10
|1.2807
|1.2799
|1.2813
|1549
|2006.05.16 07:35
|s/l
|574
|0.10
|1.2799
|1.2799
|1.2813
|-8.00
|5486.00
|1550
|2006.05.16 07:35
|buy
|575
|0.10
|1.2801
|1.2733
|1.2867
|1551
|2006.05.16 07:38
|modify
|575
|0.10
|1.2801
|1.2793
|1.2807
|1552
|2006.05.16 07:41
|t/p
|575
|0.10
|1.2807
|1.2793
|1.2807
|6.00
|5492.00
|1553
|2006.05.16 07:41
|sell
|576
|0.10
|1.2809
|1.2877
|1.2743
|1554
|2006.05.16 07:44
|close
|576
|0.10
|1.2819
|1.2877
|1.2743
|-10.00
|5482.00
|1555
|2006.05.16 07:47
|sell
|577
|0.10
|1.2817
|1.2885
|1.2751
|1556
|2006.05.16 07:50
|close
|577
|0.10
|1.2827
|1.2885
|1.2751
|-10.00
|5472.00
|1557
|2006.05.16 08:10
|buy
|578
|0.10
|1.2818
|1.2750
|1.2884
|1558
|2006.05.16 08:20
|modify
|578
|0.10
|1.2818
|1.2810
|1.2824
|1559
|2006.05.16 08:54
|s/l
|578
|0.10
|1.2810
|1.2810
|1.2824
|-8.00
|5464.00
|1560
|2006.05.16 08:54
|buy
|579
|0.10
|1.2812
|1.2744
|1.2878
|1561
|2006.05.16 08:59
|modify
|579
|0.10
|1.2812
|1.2804
|1.2818
|1562
|2006.05.16 09:00
|s/l
|579
|0.10
|1.2804
|1.2804
|1.2818
|-8.00
|5456.00
|1563
|2006.05.16 09:00
|buy
|580
|0.10
|1.2802
|1.2734
|1.2868
|1564
|2006.05.16 09:03
|close
|580
|0.10
|1.2786
|1.2734
|1.2868
|-16.00
|5440.00
|1565
|2006.05.16 09:18
|buy
|581
|0.10
|1.2778
|1.2710
|1.2844
|1566
|2006.05.16 09:21
|modify
|581
|0.10
|1.2778
|1.2770
|1.2784
|1567
|2006.05.16 09:26
|t/p
|581
|0.10
|1.2784
|1.2770
|1.2784
|6.00
|5446.00
|1568
|2006.05.16 09:34
|sell
|582
|0.10
|1.2791
|1.2859
|1.2725
|1569
|2006.05.16 09:37
|modify
|582
|0.10
|1.2791
|1.2799
|1.2785
|1570
|2006.05.16 09:44
|s/l
|582
|0.10
|1.2799
|1.2799
|1.2785
|-8.00
|5438.00
|1571
|2006.05.16 09:44
|sell
|583
|0.10
|1.2797
|1.2865
|1.2731
|1572
|2006.05.16 09:48
|modify
|583
|0.10
|1.2797
|1.2805
|1.2791
|1573
|2006.05.16 09:48
|s/l
|583
|0.10
|1.2805
|1.2805
|1.2791
|-8.00
|5430.00
|1574
|2006.05.16 09:48
|sell
|584
|0.10
|1.2803
|1.2871
|1.2737
|1575
|2006.05.16 09:51
|close
|584
|0.10
|1.2816
|1.2871
|1.2737
|-13.00
|5417.00
|1576
|2006.05.16 09:51
|sell
|585
|0.10
|1.2815
|1.2883
|1.2749
|1577
|2006.05.16 09:54
|close
|585
|0.10
|1.2805
|1.2883
|1.2749
|10.00
|5427.00
|1578
|2006.05.16 10:22
|buy
|586
|0.10
|1.2809
|1.2741
|1.2875
|1579
|2006.05.16 10:25
|modify
|586
|0.10
|1.2809
|1.2801
|1.2815
|1580
|2006.05.16 10:48
|t/p
|586
|0.10
|1.2815
|1.2801
|1.2815
|6.00
|5433.00
|1581
|2006.05.16 10:48
|sell
|587
|0.10
|1.2816
|1.2884
|1.2750
|1582
|2006.05.16 10:51
|modify
|587
|0.10
|1.2816
|1.2824
|1.2810
|1583
|2006.05.16 11:03
|s/l
|587
|0.10
|1.2824
|1.2824
|1.2810
|-8.00
|5425.00
|1584
|2006.05.16 11:03
|sell
|588
|0.10
|1.2822
|1.2890
|1.2756
|1585
|2006.05.16 11:06
|modify
|588
|0.10
|1.2822
|1.2830
|1.2816
|1586
|2006.05.16 11:08
|s/l
|588
|0.10
|1.2830
|1.2830
|1.2816
|-8.00
|5417.00
|1587
|2006.05.16 11:08
|sell
|589
|0.10
|1.2828
|1.2896
|1.2762
|1588
|2006.05.16 11:11
|modify
|589
|0.10
|1.2828
|1.2836
|1.2822
|1589
|2006.05.16 11:16
|t/p
|589
|0.10
|1.2822
|1.2836
|1.2822
|6.00
|5423.00
|1590
|2006.05.16 11:19
|buy
|590
|0.10
|1.2813
|1.2745
|1.2879
|1591
|2006.05.16 11:23
|modify
|590
|0.10
|1.2813
|1.2805
|1.2819
|1592
|2006.05.16 11:27
|t/p
|590
|0.10
|1.2819
|1.2805
|1.2819
|6.00
|5429.00
|1593
|2006.05.16 11:53
|sell
|591
|0.10
|1.2819
|1.2887
|1.2753
|1594
|2006.05.16 11:56
|modify
|591
|0.10
|1.2819
|1.2827
|1.2813
|1595
|2006.05.16 12:08
|t/p
|591
|0.10
|1.2813
|1.2827
|1.2813
|6.00
|5435.00
|1596
|2006.05.16 12:19
|sell
|592
|0.10
|1.2819
|1.2887
|1.2753
|1597
|2006.05.16 12:22
|modify
|592
|0.10
|1.2819
|1.2827
|1.2813
|1598
|2006.05.16 12:30
|s/l
|592
|0.10
|1.2827
|1.2827
|1.2813
|-8.00
|5427.00
|1599
|2006.05.16 12:30
|sell
|593
|0.10
|1.2828
|1.2896
|1.2762
|1600
|2006.05.16 12:33
|close
|593
|0.10
|1.2850
|1.2896
|1.2762
|-22.00
|5405.00
|1601
|2006.05.16 12:33
|sell
|594
|0.10
|1.2849
|1.2917
|1.2783
|1602
|2006.05.16 12:38
|modify
|594
|0.10
|1.2849
|1.2857
|1.2843
|1603
|2006.05.16 12:40
|s/l
|594
|0.10
|1.2857
|1.2857
|1.2843
|-8.00
|5397.00
|1604
|2006.05.16 13:07
|sell
|595
|0.10
|1.2856
|1.2924
|1.2790
|1605
|2006.05.16 13:11
|close
|595
|0.10
|1.2850
|1.2924
|1.2790
|6.00
|5403.00
|1606
|2006.05.16 13:11
|buy
|596
|0.10
|1.2849
|1.2781
|1.2915
|1607
|2006.05.16 13:14
|close
|596
|0.10
|1.2841
|1.2781
|1.2915
|-8.00
|5395.00
|1608
|2006.05.16 13:15
|buy
|597
|0.10
|1.2843
|1.2775
|1.2909
|1609
|2006.05.16 13:18
|modify
|597
|0.10
|1.2843
|1.2835
|1.2849
|1610
|2006.05.16 13:20
|t/p
|597
|0.10
|1.2849
|1.2835
|1.2849
|6.00
|5401.00
|1611
|2006.05.16 13:25
|sell
|598
|0.10
|1.2856
|1.2924
|1.2790
|1612
|2006.05.16 13:28
|modify
|598
|0.10
|1.2856
|1.2864
|1.2850
|1613
|2006.05.16 13:37
|t/p
|598
|0.10
|1.2850
|1.2864
|1.2850
|6.00
|5407.00
|1614
|2006.05.16 13:37
|buy
|599
|0.10
|1.2850
|1.2782
|1.2916
|1615
|2006.05.16 13:42
|close
|599
|0.10
|1.2842
|1.2782
|1.2916
|-8.00
|5399.00
|1616
|2006.05.16 13:42
|buy
|600
|0.10
|1.2843
|1.2775
|1.2909
|1617
|2006.05.16 13:46
|modify
|600
|0.10
|1.2843
|1.2835
|1.2849
|1618
|2006.05.16 13:59
|t/p
|600
|0.10
|1.2849
|1.2835
|1.2849
|6.00
|5405.00
|1619
|2006.05.16 14:14
|sell
|601
|0.10
|1.2855
|1.2923
|1.2789
|1620
|2006.05.16 14:17
|modify
|601
|0.10
|1.2855
|1.2863
|1.2849
|1621
|2006.05.16 14:44
|t/p
|601
|0.10
|1.2849
|1.2863
|1.2849
|6.00
|5411.00
|1622
|2006.05.16 14:44
|buy
|602
|0.10
|1.2848
|1.2780
|1.2914
|1623
|2006.05.16 14:50
|close
|602
|0.10
|1.2854
|1.2780
|1.2914
|6.00
|5417.00
|1624
|2006.05.16 14:53
|sell
|603
|0.10
|1.2856
|1.2924
|1.2790
|1625
|2006.05.16 14:59
|close
|603
|0.10
|1.2850
|1.2924
|1.2790
|6.00
|5423.00
|1626
|2006.05.16 15:06
|buy
|604
|0.10
|1.2845
|1.2777
|1.2911
|1627
|2006.05.16 15:12
|close
|604
|0.10
|1.2837
|1.2777
|1.2911
|-8.00
|5415.00
|1628
|2006.05.16 15:12
|buy
|605
|0.10
|1.2838
|1.2770
|1.2904
|1629
|2006.05.16 15:15
|close
|605
|0.10
|1.2828
|1.2770
|1.2904
|-10.00
|5405.00
|1630
|2006.05.16 15:17
|buy
|606
|0.10
|1.2824
|1.2756
|1.2890
|1631
|2006.05.16 15:20
|close
|606
|0.10
|1.2813
|1.2756
|1.2890
|-11.00
|5394.00
|1632
|2006.05.16 15:38
|sell
|607
|0.10
|1.2820
|1.2888
|1.2754
|1633
|2006.05.16 15:42
|modify
|607
|0.10
|1.2820
|1.2828
|1.2814
|1634
|2006.05.16 16:12
|s/l
|607
|0.10
|1.2828
|1.2828
|1.2814
|-8.00
|5386.00
|1635
|2006.05.16 16:12
|sell
|608
|0.10
|1.2826
|1.2894
|1.2760
|1636
|2006.05.16 16:16
|modify
|608
|0.10
|1.2826
|1.2834
|1.2820
|1637
|2006.05.16 17:22
|s/l
|608
|0.10
|1.2834
|1.2834
|1.2820
|-8.00
|5378.00
|1638
|2006.05.16 17:22
|sell
|609
|0.10
|1.2833
|1.2901
|1.2767
|1639
|2006.05.16 17:26
|modify
|609
|0.10
|1.2833
|1.2841
|1.2827
|1640
|2006.05.16 17:58
|s/l
|609
|0.10
|1.2841
|1.2841
|1.2827
|-8.00
|5370.00
|1641
|2006.05.16 17:58
|sell
|610
|0.10
|1.2840
|1.2908
|1.2774
|1642
|2006.05.16 18:03
|modify
|610
|0.10
|1.2840
|1.2848
|1.2834
|1643
|2006.05.16 18:23
|s/l
|610
|0.10
|1.2848
|1.2848
|1.2834
|-8.00
|5362.00
|1644
|2006.05.16 18:23
|sell
|611
|0.10
|1.2848
|1.2916
|1.2782
|1645
|2006.05.16 18:27
|close
|611
|0.10
|1.2856
|1.2916
|1.2782
|-8.00
|5354.00
|1646
|2006.05.16 18:29
|sell
|612
|0.10
|1.2854
|1.2922
|1.2788
|1647
|2006.05.16 18:33
|close
|612
|0.10
|1.2862
|1.2922
|1.2788
|-8.00
|5346.00
|1648
|2006.05.16 18:45
|buy
|613
|0.10
|1.2853
|1.2785
|1.2919
|1649
|2006.05.16 18:48
|close
|613
|0.10
|1.2859
|1.2785
|1.2919
|6.00
|5352.00
|1650
|2006.05.16 21:39
|sell
|614
|0.10
|1.2859
|1.2927
|1.2793
|1651
|2006.05.16 21:50
|modify
|614
|0.10
|1.2859
|1.2867
|1.2853
|1652
|2006.05.16 22:23
|t/p
|614
|0.10
|1.2853
|1.2867
|1.2853
|6.00
|5358.00
|1653
|2006.05.16 22:24
|buy
|615
|0.10
|1.2852
|1.2784
|1.2918
|1654
|2006.05.16 22:27
|modify
|615
|0.10
|1.2852
|1.2844
|1.2858
|1655
|2006.05.16 22:59
|s/l
|615
|0.10
|1.2844
|1.2844
|1.2858
|-8.00
|5350.00
|1656
|2006.05.16 22:59
|buy
|616
|0.10
|1.2846
|1.2778
|1.2912
|1657
|2006.05.16 23:06
|close
|616
|0.10
|1.2853
|1.2778
|1.2912
|7.00
|5357.00
|1658
|2006.05.16 23:07
|sell
|617
|0.10
|1.2853
|1.2921
|1.2787
|1659
|2006.05.16 23:24
|modify
|617
|0.10
|1.2853
|1.2861
|1.2847
|1660
|2006.05.17 00:04
|t/p
|617
|0.10
|1.2847
|1.2861
|1.2847
|6.00
|5363.00
|1661
|2006.05.17 00:13
|sell
|618
|0.10
|1.2852
|1.2920
|1.2786
|1662
|2006.05.17 00:16
|modify
|618
|0.10
|1.2852
|1.2860
|1.2846
|1663
|2006.05.17 00:24
|t/p
|618
|0.10
|1.2846
|1.2860
|1.2846
|6.00
|5369.00
|1664
|2006.05.17 00:24
|buy
|619
|0.10
|1.2845
|1.2777
|1.2911
|1665
|2006.05.17 00:28
|modify
|619
|0.10
|1.2845
|1.2837
|1.2851
|1666
|2006.05.17 01:02
|s/l
|619
|0.10
|1.2837
|1.2837
|1.2851
|-8.00
|5361.00
|1667
|2006.05.17 01:16
|sell
|620
|0.10
|1.2846
|1.2914
|1.2780
|1668
|2006.05.17 01:20
|modify
|620
|0.10
|1.2846
|1.2854
|1.2840
|1669
|2006.05.17 01:49
|s/l
|620
|0.10
|1.2854
|1.2854
|1.2840
|-8.00
|5353.00
|1670
|2006.05.17 01:50
|sell
|621
|0.10
|1.2855
|1.2923
|1.2789
|1671
|2006.05.17 02:11
|close
|621
|0.10
|1.2863
|1.2923
|1.2789
|-8.00
|5345.00
|1672
|2006.05.17 03:13
|sell
|622
|0.10
|1.2867
|1.2935
|1.2801
|1673
|2006.05.17 03:16
|modify
|622
|0.10
|1.2867
|1.2875
|1.2861
|1674
|2006.05.17 03:32
|s/l
|622
|0.10
|1.2875
|1.2875
|1.2861
|-8.00
|5337.00
|1675
|2006.05.17 03:32
|sell
|623
|0.10
|1.2877
|1.2945
|1.2811
|1676
|2006.05.17 03:35
|modify
|623
|0.10
|1.2877
|1.2885
|1.2871
|1677
|2006.05.17 04:49
|t/p
|623
|0.10
|1.2871
|1.2885
|1.2871
|6.00
|5343.00
|1678
|2006.05.17 05:22
|sell
|624
|0.10
|1.2873
|1.2941
|1.2807
|1679
|2006.05.17 05:35
|modify
|624
|0.10
|1.2873
|1.2881
|1.2867
|1680
|2006.05.17 06:23
|t/p
|624
|0.10
|1.2867
|1.2881
|1.2867
|6.00
|5349.00
|1681
|2006.05.17 06:23
|buy
|625
|0.10
|1.2867
|1.2799
|1.2933
|1682
|2006.05.17 06:27
|modify
|625
|0.10
|1.2867
|1.2859
|1.2873
|1683
|2006.05.17 06:34
|s/l
|625
|0.10
|1.2859
|1.2859
|1.2873
|-8.00
|5341.00
|1684
|2006.05.17 06:34
|buy
|626
|0.10
|1.2861
|1.2793
|1.2927
|1685
|2006.05.17 06:37
|modify
|626
|0.10
|1.2861
|1.2853
|1.2867
|1686
|2006.05.17 06:40
|t/p
|626
|0.10
|1.2867
|1.2853
|1.2867
|6.00
|5347.00
|1687
|2006.05.17 06:41
|sell
|627
|0.10
|1.2870
|1.2938
|1.2804
|1688
|2006.05.17 06:44
|modify
|627
|0.10
|1.2870
|1.2878
|1.2864
|1689
|2006.05.17 07:08
|s/l
|627
|0.10
|1.2878
|1.2878
|1.2864
|-8.00
|5339.00
|1690
|2006.05.17 07:08
|sell
|628
|0.10
|1.2877
|1.2945
|1.2811
|1691
|2006.05.17 07:11
|close
|628
|0.10
|1.2896
|1.2945
|1.2811
|-19.00
|5320.00
|1692
|2006.05.17 07:11
|sell
|629
|0.10
|1.2895
|1.2963
|1.2829
|1693
|2006.05.17 07:15
|modify
|629
|0.10
|1.2895
|1.2903
|1.2889
|1694
|2006.05.17 07:18
|s/l
|629
|0.10
|1.2903
|1.2903
|1.2889
|-8.00
|5312.00
|1695
|2006.05.17 07:18
|sell
|630
|0.10
|1.2901
|1.2969
|1.2835
|1696
|2006.05.17 07:21
|close
|630
|0.10
|1.2895
|1.2969
|1.2835
|6.00
|5318.00
|1697
|2006.05.17 07:34
|buy
|631
|0.10
|1.2889
|1.2821
|1.2955
|1698
|2006.05.17 07:37
|modify
|631
|0.10
|1.2889
|1.2881
|1.2895
|1699
|2006.05.17 07:48
|t/p
|631
|0.10
|1.2895
|1.2881
|1.2895
|6.00
|5324.00
|1700
|2006.05.17 07:48
|sell
|632
|0.10
|1.2895
|1.2963
|1.2829
|1701
|2006.05.17 07:51
|modify
|632
|0.10
|1.2895
|1.2903
|1.2889
|1702
|2006.05.17 07:54
|s/l
|632
|0.10
|1.2903
|1.2903
|1.2889
|-8.00
|5316.00
|1703
|2006.05.17 07:54
|sell
|633
|0.10
|1.2901
|1.2969
|1.2835
|1704
|2006.05.17 07:58
|modify
|633
|0.10
|1.2901
|1.2909
|1.2895
|1705
|2006.05.17 08:10
|t/p
|633
|0.10
|1.2895
|1.2909
|1.2895
|6.00
|5322.00
|1706
|2006.05.17 08:10
|buy
|634
|0.10
|1.2894
|1.2826
|1.2960
|1707
|2006.05.17 08:14
|modify
|634
|0.10
|1.2894
|1.2886
|1.2900
|1708
|2006.05.17 08:31
|t/p
|634
|0.10
|1.2900
|1.2886
|1.2900
|6.00
|5328.00
|1709
|2006.05.17 08:34
|sell
|635
|0.10
|1.2901
|1.2969
|1.2835
|1710
|2006.05.17 08:39
|close
|635
|0.10
|1.2895
|1.2969
|1.2835
|6.00
|5334.00
|1711
|2006.05.17 08:40
|buy
|636
|0.10
|1.2895
|1.2827
|1.2961
|1712
|2006.05.17 08:43
|modify
|636
|0.10
|1.2895
|1.2887
|1.2901
|1713
|2006.05.17 08:48
|t/p
|636
|0.10
|1.2901
|1.2887
|1.2901
|6.00
|5340.00
|1714
|2006.05.17 08:48
|sell
|637
|0.10
|1.2902
|1.2970
|1.2836
|1715
|2006.05.17 08:52
|modify
|637
|0.10
|1.2902
|1.2910
|1.2896
|1716
|2006.05.17 08:59
|s/l
|637
|0.10
|1.2910
|1.2910
|1.2896
|-8.00
|5332.00
|1717
|2006.05.17 08:59
|sell
|638
|0.10
|1.2908
|1.2976
|1.2842
|1718
|2006.05.17 09:04
|modify
|638
|0.10
|1.2908
|1.2916
|1.2902
|1719
|2006.05.17 09:08
|s/l
|638
|0.10
|1.2916
|1.2916
|1.2902
|-8.00
|5324.00
|1720
|2006.05.17 09:08
|sell
|639
|0.10
|1.2914
|1.2982
|1.2848
|1721
|2006.05.17 09:11
|modify
|639
|0.10
|1.2914
|1.2922
|1.2908
|1722
|2006.05.17 09:16
|t/p
|639
|0.10
|1.2908
|1.2922
|1.2908
|6.00
|5330.00
|1723
|2006.05.17 09:48
|buy
|640
|0.10
|1.2901
|1.2833
|1.2967
|1724
|2006.05.17 09:59
|modify
|640
|0.10
|1.2901
|1.2893
|1.2907
|1725
|2006.05.17 10:29
|s/l
|640
|0.10
|1.2893
|1.2893
|1.2907
|-8.00
|5322.00
|1726
|2006.05.17 11:38
|sell
|641
|0.10
|1.2898
|1.2966
|1.2832
|1727
|2006.05.17 11:45
|modify
|641
|0.10
|1.2898
|1.2906
|1.2892
|1728
|2006.05.17 11:50
|t/p
|641
|0.10
|1.2892
|1.2906
|1.2892
|6.00
|5328.00
|1729
|2006.05.17 11:50
|buy
|642
|0.10
|1.2891
|1.2823
|1.2957
|1730
|2006.05.17 11:57
|modify
|642
|0.10
|1.2891
|1.2883
|1.2897
|1731
|2006.05.17 12:02
|s/l
|642
|0.10
|1.2883
|1.2883
|1.2897
|-8.00
|5320.00
|1732
|2006.05.17 12:04
|buy
|643
|0.10
|1.2882
|1.2814
|1.2948
|1733
|2006.05.17 12:08
|modify
|643
|0.10
|1.2882
|1.2874
|1.2888
|1734
|2006.05.17 12:30
|s/l
|643
|0.10
|1.2874
|1.2874
|1.2888
|-8.00
|5312.00
|1735
|2006.05.17 12:30
|buy
|644
|0.10
|1.2875
|1.2807
|1.2941
|1736
|2006.05.17 12:33
|modify
|644
|0.10
|1.2875
|1.2867
|1.2881
|1737
|2006.05.17 12:34
|s/l
|644
|0.10
|1.2867
|1.2867
|1.2881
|-8.00
|5304.00
|1738
|2006.05.17 12:35
|buy
|645
|0.10
|1.2867
|1.2799
|1.2933
|1739
|2006.05.17 12:38
|close
|645
|0.10
|1.2881
|1.2799
|1.2933
|14.00
|5318.00
|1740
|2006.05.17 12:38
|sell
|646
|0.10
|1.2884
|1.2952
|1.2818
|1741
|2006.05.17 12:42
|close
|646
|0.10
|1.2899
|1.2952
|1.2818
|-15.00
|5303.00
|1742
|2006.05.17 12:42
|sell
|647
|0.10
|1.2898
|1.2966
|1.2832
|1743
|2006.05.17 12:45
|close
|647
|0.10
|1.2911
|1.2966
|1.2832
|-13.00
|5290.00
|1744
|2006.05.17 13:06
|sell
|648
|0.10
|1.2891
|1.2959
|1.2825
|1745
|2006.05.17 13:10
|close
|648
|0.10
|1.2885
|1.2959
|1.2825
|6.00
|5296.00
|1746
|2006.05.17 13:10
|buy
|649
|0.10
|1.2884
|1.2816
|1.2950
|1747
|2006.05.17 13:13
|close
|649
|0.10
|1.2873
|1.2816
|1.2950
|-11.00
|5285.00
|1748
|2006.05.17 13:14
|buy
|650
|0.10
|1.2873
|1.2805
|1.2939
|1749
|2006.05.17 13:17
|close
|650
|0.10
|1.2864
|1.2805
|1.2939
|-9.00
|5276.00
|1750
|2006.05.17 13:19
|buy
|651
|0.10
|1.2865
|1.2797
|1.2931
|1751
|2006.05.17 13:22
|close
|651
|0.10
|1.2856
|1.2797
|1.2931
|-9.00
|5267.00
|1752
|2006.05.17 13:35
|sell
|652
|0.10
|1.2854
|1.2922
|1.2788
|1753
|2006.05.17 13:39
|modify
|652
|0.10
|1.2854
|1.2862
|1.2848
|1754
|2006.05.17 13:42
|t/p
|652
|0.10
|1.2848
|1.2862
|1.2848
|6.00
|5273.00
|1755
|2006.05.17 13:42
|buy
|653
|0.10
|1.2848
|1.2780
|1.2914
|1756
|2006.05.17 13:46
|modify
|653
|0.10
|1.2848
|1.2840
|1.2854
|1757
|2006.05.17 13:58
|s/l
|653
|0.10
|1.2840
|1.2840
|1.2854
|-8.00
|5265.00
|1758
|2006.05.17 13:58
|buy
|654
|0.10
|1.2841
|1.2773
|1.2907
|1759
|2006.05.17 14:01
|modify
|654
|0.10
|1.2841
|1.2833
|1.2847
|1760
|2006.05.17 14:05
|t/p
|654
|0.10
|1.2847
|1.2833
|1.2847
|6.00
|5271.00
|1761
|2006.05.17 14:05
|sell
|655
|0.10
|1.2847
|1.2915
|1.2781
|1762
|2006.05.17 14:08
|close
|655
|0.10
|1.2835
|1.2915
|1.2781
|12.00
|5283.00
|1763
|2006.05.17 14:24
|buy
|656
|0.10
|1.2830
|1.2762
|1.2896
|1764
|2006.05.17 14:27
|close
|656
|0.10
|1.2785
|1.2762
|1.2896
|-45.00
|5238.00
|1765
|2006.05.17 14:31
|buy
|657
|0.10
|1.2783
|1.2715
|1.2849
|1766
|2006.05.17 14:34
|close
|657
|0.10
|1.2756
|1.2715
|1.2849
|-27.00
|5211.00
|1767
|2006.05.17 14:34
|buy
|658
|0.10
|1.2757
|1.2689
|1.2823
|1768
|2006.05.17 14:37
|close
|658
|0.10
|1.2765
|1.2689
|1.2823
|8.00
|5219.00
|1769
|2006.05.17 15:03
|buy
|659
|0.10
|1.2780
|1.2712
|1.2846
|1770
|2006.05.17 15:06
|modify
|659
|0.10
|1.2780
|1.2772
|1.2786
|1771
|2006.05.17 15:22
|s/l
|659
|0.10
|1.2772
|1.2772
|1.2786
|-8.00
|5211.00
|1772
|2006.05.17 15:22
|buy
|660
|0.10
|1.2773
|1.2705
|1.2839
|1773
|2006.05.17 15:27
|close
|660
|0.10
|1.2765
|1.2705
|1.2839
|-8.00
|5203.00
|1774
|2006.05.17 15:27
|buy
|661
|0.10
|1.2766
|1.2698
|1.2832
|1775
|2006.05.17 15:30
|close
|661
|0.10
|1.2746
|1.2698
|1.2832
|-20.00
|5183.00
|1776
|2006.05.17 15:30
|buy
|662
|0.10
|1.2742
|1.2674
|1.2808
|1777
|2006.05.17 15:33
|modify
|662
|0.10
|1.2742
|1.2734
|1.2748
|1778
|2006.05.17 15:35
|t/p
|662
|0.10
|1.2748
|1.2734
|1.2748
|6.00
|5189.00
|1779
|2006.05.17 15:35
|sell
|663
|0.10
|1.2749
|1.2817
|1.2683
|1780
|2006.05.17 15:38
|modify
|663
|0.10
|1.2749
|1.2757
|1.2743
|1781
|2006.05.17 15:39
|t/p
|663
|0.10
|1.2743
|1.2757
|1.2743
|6.00
|5195.00
|1782
|2006.05.17 15:42
|sell
|664
|0.10
|1.2749
|1.2817
|1.2683
|1783
|2006.05.17 15:45
|modify
|664
|0.10
|1.2749
|1.2757
|1.2743
|1784
|2006.05.17 15:45
|t/p
|664
|0.10
|1.2743
|1.2757
|1.2743
|6.00
|5201.00
|1785
|2006.05.17 15:52
|buy
|665
|0.10
|1.2732
|1.2664
|1.2798
|1786
|2006.05.17 15:56
|modify
|665
|0.10
|1.2732
|1.2724
|1.2738
|1787
|2006.05.17 15:58
|s/l
|665
|0.10
|1.2724
|1.2724
|1.2738
|-8.00
|5193.00
|1788
|2006.05.17 15:58
|buy
|666
|0.10
|1.2726
|1.2658
|1.2792
|1789
|2006.05.17 16:01
|modify
|666
|0.10
|1.2726
|1.2718
|1.2732
|1790
|2006.05.17 16:03
|t/p
|666
|0.10
|1.2732
|1.2718
|1.2732
|6.00
|5199.00
|1791
|2006.05.17 16:03
|sell
|667
|0.10
|1.2732
|1.2800
|1.2666
|1792
|2006.05.17 16:06
|modify
|667
|0.10
|1.2732
|1.2740
|1.2726
|1793
|2006.05.17 16:13
|s/l
|667
|0.10
|1.2740
|1.2740
|1.2726
|-8.00
|5191.00
|1794
|2006.05.17 16:13
|sell
|668
|0.10
|1.2739
|1.2807
|1.2673
|1795
|2006.05.17 16:16
|modify
|668
|0.10
|1.2739
|1.2747
|1.2733
|1796
|2006.05.17 16:32
|s/l
|668
|0.10
|1.2747
|1.2747
|1.2733
|-8.00
|5183.00
|1797
|2006.05.17 16:39
|buy
|669
|0.10
|1.2739
|1.2671
|1.2805
|1798
|2006.05.17 16:45
|close
|669
|0.10
|1.2745
|1.2671
|1.2805
|6.00
|5189.00
|1799
|2006.05.17 16:51
|sell
|670
|0.10
|1.2746
|1.2814
|1.2680
|1800
|2006.05.17 16:54
|modify
|670
|0.10
|1.2746
|1.2754
|1.2740
|1801
|2006.05.17 17:20
|t/p
|670
|0.10
|1.2740
|1.2754
|1.2740
|6.00
|5195.00
|1802
|2006.05.17 17:20
|buy
|671
|0.10
|1.2740
|1.2672
|1.2806
|1803
|2006.05.17 17:24
|close
|671
|0.10
|1.2732
|1.2672
|1.2806
|-8.00
|5187.00
|1804
|2006.05.17 17:26
|buy
|672
|0.10
|1.2733
|1.2665
|1.2799
|1805
|2006.05.17 17:29
|modify
|672
|0.10
|1.2733
|1.2725
|1.2739
|1806
|2006.05.17 17:38
|s/l
|672
|0.10
|1.2725
|1.2725
|1.2739
|-8.00
|5179.00
|1807
|2006.05.17 17:38
|buy
|673
|0.10
|1.2727
|1.2659
|1.2793
|1808
|2006.05.17 17:42
|modify
|673
|0.10
|1.2727
|1.2719
|1.2733
|1809
|2006.05.17 17:59
|s/l
|673
|0.10
|1.2719
|1.2719
|1.2733
|-8.00
|5171.00
|1810
|2006.05.17 17:59
|buy
|674
|0.10
|1.2721
|1.2653
|1.2787
|1811
|2006.05.17 18:03
|modify
|674
|0.10
|1.2721
|1.2713
|1.2727
|1812
|2006.05.17 18:16
|s/l
|674
|0.10
|1.2713
|1.2713
|1.2727
|-8.00
|5163.00
|1813
|2006.05.17 18:16
|buy
|675
|0.10
|1.2715
|1.2647
|1.2781
|1814
|2006.05.17 18:21
|close
|675
|0.10
|1.2707
|1.2647
|1.2781
|-8.00
|5155.00
|1815
|2006.05.17 18:25
|buy
|676
|0.10
|1.2706
|1.2638
|1.2772
|1816
|2006.05.17 18:28
|modify
|676
|0.10
|1.2706
|1.2698
|1.2712
|1817
|2006.05.17 18:36
|t/p
|676
|0.10
|1.2712
|1.2698
|1.2712
|6.00
|5161.00
|1818
|2006.05.17 18:36
|sell
|677
|0.10
|1.2712
|1.2780
|1.2646
|1819
|2006.05.17 18:40
|modify
|677
|0.10
|1.2712
|1.2720
|1.2706
|1820
|2006.05.17 18:41
|s/l
|677
|0.10
|1.2720
|1.2720
|1.2706
|-8.00
|5153.00
|1821
|2006.05.17 18:41
|sell
|678
|0.10
|1.2718
|1.2786
|1.2652
|1822
|2006.05.17 18:44
|modify
|678
|0.10
|1.2718
|1.2726
|1.2712
|1823
|2006.05.17 18:46
|s/l
|678
|0.10
|1.2726
|1.2726
|1.2712
|-8.00
|5145.00
|1824
|2006.05.17 18:46
|sell
|679
|0.10
|1.2724
|1.2792
|1.2658
|1825
|2006.05.17 18:49
|close
|679
|0.10
|1.2732
|1.2792
|1.2658
|-8.00
|5137.00
|1826
|2006.05.17 18:53
|sell
|680
|0.10
|1.2733
|1.2801
|1.2667
|1827
|2006.05.17 18:57
|close
|680
|0.10
|1.2741
|1.2801
|1.2667
|-8.00
|5129.00
|1828
|2006.05.17 19:05
|sell
|681
|0.10
|1.2750
|1.2818
|1.2684
|1829
|2006.05.17 19:09
|close
|681
|0.10
|1.2744
|1.2818
|1.2684
|6.00
|5135.00
|1830
|2006.05.17 19:11
|buy
|682
|0.10
|1.2743
|1.2675
|1.2809
|1831
|2006.05.17 19:15
|modify
|682
|0.10
|1.2743
|1.2735
|1.2749
|1832
|2006.05.17 19:16
|t/p
|682
|0.10
|1.2749
|1.2735
|1.2749
|6.00
|5141.00
|1833
|2006.05.17 19:26
|buy
|683
|0.10
|1.2740
|1.2672
|1.2806
|1834
|2006.05.17 19:29
|modify
|683
|0.10
|1.2740
|1.2732
|1.2746
|1835
|2006.05.17 19:41
|s/l
|683
|0.10
|1.2732
|1.2732
|1.2746
|-8.00
|5133.00
|1836
|2006.05.17 19:53
|sell
|684
|0.10
|1.2742
|1.2810
|1.2676
|1837
|2006.05.17 19:58
|close
|684
|0.10
|1.2750
|1.2810
|1.2676
|-8.00
|5125.00
|1838
|2006.05.17 19:59
|sell
|685
|0.10
|1.2748
|1.2816
|1.2682
|1839
|2006.05.17 20:03
|modify
|685
|0.10
|1.2748
|1.2756
|1.2742
|1840
|2006.05.17 20:06
|s/l
|685
|0.10
|1.2756
|1.2756
|1.2742
|-8.00
|5117.00
|1841
|2006.05.17 20:16
|sell
|686
|0.10
|1.2756
|1.2824
|1.2690
|1842
|2006.05.17 20:20
|modify
|686
|0.10
|1.2756
|1.2764
|1.2750
|1843
|2006.05.17 20:25
|t/p
|686
|0.10
|1.2750
|1.2764
|1.2750
|6.00
|5123.00
|1844
|2006.05.17 20:25
|buy
|687
|0.10
|1.2750
|1.2682
|1.2816
|1845
|2006.05.17 20:29
|modify
|687
|0.10
|1.2750
|1.2742
|1.2756
|1846
|2006.05.17 20:32
|s/l
|687
|0.10
|1.2742
|1.2742
|1.2756
|-8.00
|5115.00
|1847
|2006.05.17 21:13
|buy
|688
|0.10
|1.2738
|1.2670
|1.2804
|1848
|2006.05.17 21:29
|modify
|688
|0.10
|1.2738
|1.2730
|1.2744
|1849
|2006.05.17 21:45
|s/l
|688
|0.10
|1.2730
|1.2730
|1.2744
|-8.00
|5107.00
|1850
|2006.05.17 21:45
|buy
|689
|0.10
|1.2731
|1.2663
|1.2797
|1851
|2006.05.17 21:48
|modify
|689
|0.10
|1.2731
|1.2723
|1.2737
|1852
|2006.05.17 21:57
|s/l
|689
|0.10
|1.2723
|1.2723
|1.2737
|-8.00
|5099.00
|1853
|2006.05.17 21:57
|buy
|690
|0.10
|1.2725
|1.2657
|1.2791
|1854
|2006.05.17 22:00
|modify
|690
|0.10
|1.2725
|1.2717
|1.2731
|1855
|2006.05.17 22:10
|t/p
|690
|0.10
|1.2731
|1.2717
|1.2731
|6.00
|5105.00
|1856
|2006.05.17 22:13
|sell
|691
|0.10
|1.2734
|1.2802
|1.2668
|1857
|2006.05.17 22:17
|modify
|691
|0.10
|1.2734
|1.2742
|1.2728
|1858
|2006.05.17 22:23
|s/l
|691
|0.10
|1.2742
|1.2742
|1.2728
|-8.00
|5097.00
|1859
|2006.05.17 22:23
|sell
|692
|0.10
|1.2741
|1.2809
|1.2675
|1860
|2006.05.17 22:27
|modify
|692
|0.10
|1.2741
|1.2749
|1.2735
|1861
|2006.05.17 23:44
|t/p
|692
|0.10
|1.2735
|1.2749
|1.2735
|6.00
|5103.00
|1862
|2006.05.17 23:44
|buy
|693
|0.10
|1.2735
|1.2667
|1.2801
|1863
|2006.05.17 23:51
|modify
|693
|0.10
|1.2735
|1.2727
|1.2741
|1864
|2006.05.17 23:53
|t/p
|693
|0.10
|1.2741
|1.2727
|1.2741
|6.00
|5109.00
|1865
|2006.05.17 23:56
|sell
|694
|0.10
|1.2742
|1.2810
|1.2676
|1866
|2006.05.17 23:59
|modify
|694
|0.10
|1.2742
|1.2750
|1.2736
|1867
|2006.05.17 23:59
|close at stop
|694
|0.10
|1.2744
|1.2750
|1.2736
|-2.00
|5107.00