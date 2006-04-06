Strategy Tester Report
ConservativeAnt

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2006.04.06 00:00 - 2006.05.18 00:00 (2006.04.06 - 2006.05.18)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Parametersaccess="--------- Registration Access ---------"; password="NnCLLC"; other_parameters="-------- Execution Management --------"; stoploss=8; takeprofit=6; barspread=8; max_trades=1; max_barspread=36; mm_parameters="---------- Money Management ----------"; money_management=false; lots=0.1; risk=10; scalping_control="-------- Scalping Control ------------"; scalp_control=true; min_time=3; leeway=60; methodology="-----Aggresive Methodology???-----"; aggressive_method=true; color_scheme="------------ Color Scheme ------------"; aggressive_buy=Blue; aggressive_sell=Green; conservative_buy=Blue; contervative_sell=Green; auto_close_buy=Olive; modified_sl_tp_buy=Yellow; auto_close_sell=Teal; modified_sl_tp_sell=Violet;
Bars in test23420Ticks modelled77573Modelling quality90.00%
Initial deposit5000.00
Total net profit107.00Gross profit2683.00Gross loss-2576.00
Profit factor1.04Expected payoff0.15
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown (%)783.00 (13.3%)
Total trades694Short positions (won %)362 (59.67%)Long positions (won %)332 (58.13%)
Profit trades (% of total)409 (58.93%)Loss trades (% of total)285 (41.07%)
Largestprofit trade31.00loss trade-45.00
Averageprofit trade6.56loss trade-9.04
Maximumconsecutive wins (profit in money)10 (61.00)consecutive losses (loss in money)11 (-102.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)67.00 (9)consecutive loss (count of losses)-102.00 (11)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.04.06 00:06sell10.101.22901.23581.2224
22006.04.06 00:12modify10.101.22901.22981.2284
32006.04.06 00:33t/p10.101.22841.22981.22846.005006.00
42006.04.06 00:33buy20.101.22821.22141.2348
52006.04.06 00:36modify20.101.22821.22741.2288
62006.04.06 03:29t/p20.101.22881.22741.22886.005012.00
72006.04.06 10:15buy30.101.23091.22411.2375
82006.04.06 10:29modify30.101.23091.23011.2315
92006.04.06 10:58t/p30.101.23151.23011.23156.005018.00
102006.04.06 10:58sell40.101.23151.23831.2249
112006.04.06 11:02close40.101.23091.23831.22496.005024.00
122006.04.06 11:30sell50.101.23171.23851.2251
132006.04.06 11:39modify50.101.23171.23251.2311
142006.04.06 12:29t/p50.101.23111.23251.23116.005030.00
152006.04.06 12:29buy60.101.23091.22411.2375
162006.04.06 12:32modify60.101.23091.23011.2315
172006.04.06 12:59s/l60.101.23011.23011.2315-8.005022.00
182006.04.06 14:54buy70.101.22341.21661.2300
192006.04.06 14:57close70.101.22261.21661.2300-8.005014.00
202006.04.06 14:59sell80.101.22411.23091.2175
212006.04.06 15:03close80.101.22311.23091.217510.005024.00
222006.04.06 15:05buy90.101.22291.21611.2295
232006.04.06 15:08modify90.101.22291.22211.2235
242006.04.06 15:10s/l90.101.22211.22211.2235-8.005016.00
252006.04.06 15:10buy100.101.22231.21551.2289
262006.04.06 15:13close100.101.22321.21551.22899.005025.00
272006.04.06 15:14sell110.101.22351.23031.2169
282006.04.06 15:18modify110.101.22351.22431.2229
292006.04.06 15:20t/p110.101.22291.22431.22296.005031.00
302006.04.06 15:36buy120.101.22121.21441.2278
312006.04.06 15:39close120.101.22181.21441.22786.005037.00
322006.04.06 15:39sell130.101.22191.22871.2153
332006.04.06 15:43modify130.101.22191.22271.2213
342006.04.06 16:00t/p130.101.22131.22271.22136.005043.00
352006.04.06 16:00buy140.101.22091.21411.2275
362006.04.06 16:03close140.101.22011.21411.2275-8.005035.00
372006.04.06 16:03buy150.101.22021.21341.2268
382006.04.06 16:06modify150.101.22021.21941.2208
392006.04.06 16:13t/p150.101.22081.21941.22086.005041.00
402006.04.06 16:14sell160.101.22161.22841.2150
412006.04.06 16:17close160.101.22101.22841.21506.005047.00
422006.04.06 16:24sell170.101.22161.22841.2150
432006.04.06 16:27close170.101.22251.22841.2150-9.005038.00
442006.04.06 16:29sell180.101.22231.22911.2157
452006.04.06 16:47close180.101.22061.22911.215717.005055.00
462006.04.06 16:47sell190.101.22121.22801.2146
472006.04.06 16:51close190.101.22281.22801.2146-16.005039.00
482006.04.06 16:56sell200.101.22261.22941.2160
492006.04.06 16:59modify200.101.22261.22341.2220
502006.04.06 17:26t/p200.101.22201.22341.22206.005045.00
512006.04.06 17:26buy210.101.22201.21521.2286
522006.04.06 17:29modify210.101.22201.22121.2226
532006.04.06 18:05s/l210.101.22121.22121.2226-8.005037.00
542006.04.06 18:05buy220.101.22141.21461.2280
552006.04.06 18:08modify220.101.22141.22061.2220
562006.04.06 18:17s/l220.101.22061.22061.2220-8.005029.00
572006.04.06 18:17buy230.101.22081.21401.2274
582006.04.06 18:29modify230.101.22081.22001.2214
592006.04.06 18:29t/p230.101.22141.22001.22146.005035.00
602006.04.06 18:53sell240.101.22251.22931.2159
612006.04.06 18:56modify240.101.22251.22331.2219
622006.04.06 22:00t/p240.101.22191.22331.22196.005041.00
632006.04.07 02:55sell250.101.22051.22731.2139
642006.04.07 02:59modify250.101.22051.22131.2199
652006.04.07 03:00t/p250.101.21991.22131.21996.005047.00
662006.04.07 04:54buy260.101.21991.21311.2265
672006.04.07 04:57modify260.101.21991.21911.2205
682006.04.07 06:00t/p260.101.22051.21911.22056.005053.00
692006.04.07 06:50buy270.101.22001.21321.2266
702006.04.07 06:53modify270.101.22001.21921.2206
712006.04.07 07:29s/l270.101.21921.21921.2206-8.005045.00
722006.04.07 08:53buy280.101.21921.21241.2258
732006.04.07 08:56modify280.101.21921.21841.2198
742006.04.07 08:58t/p280.101.21981.21841.21986.005051.00
752006.04.07 09:14buy290.101.21881.21201.2254
762006.04.07 09:39modify290.101.21881.21801.2194
772006.04.07 10:22t/p290.101.21941.21801.21946.005057.00
782006.04.07 10:28sell300.101.22001.22681.2134
792006.04.07 10:35close300.101.21941.22681.21346.005063.00
802006.04.07 10:36buy310.101.21881.21201.2254
812006.04.07 10:43modify310.101.21881.21801.2194
822006.04.07 10:59s/l310.101.21801.21801.2194-8.005055.00
832006.04.07 11:12sell320.101.21891.22571.2123
842006.04.07 11:15modify320.101.21891.21971.2183
852006.04.07 11:59t/p320.101.21831.21971.21836.005061.00
862006.04.07 12:30sell330.101.21941.22621.2128
872006.04.07 12:33modify330.101.21941.22021.2188
882006.04.07 12:38t/p330.101.21881.22021.21886.005067.00
892006.04.07 13:00buy340.101.21881.21201.2254
902006.04.07 13:03modify340.101.21881.21801.2194
912006.04.07 13:29s/l340.101.21801.21801.2194-8.005059.00
922006.04.07 14:59buy350.101.21121.20441.2178
932006.04.07 16:28modify350.101.21121.21041.2118
942006.04.07 17:11t/p350.101.21181.21041.21186.005065.00
952006.04.07 18:00buy360.101.21061.20381.2172
962006.04.07 18:04modify360.101.21061.20981.2112
972006.04.07 18:25t/p360.101.21121.20981.21126.005071.00
982006.04.07 18:25sell370.101.21121.21801.2046
992006.04.07 18:28modify370.101.21121.21201.2106
1002006.04.07 18:29t/p370.101.21061.21201.21066.005077.00
1012006.04.07 18:32sell380.101.21101.21781.2044
1022006.04.07 18:35modify380.101.21101.21181.2104
1032006.04.07 19:29t/p380.101.21041.21181.21046.005083.00
1042006.04.09 22:29buy390.101.21061.20381.2172
1052006.04.09 22:54modify390.101.21061.20981.2112
1062006.04.10 00:13t/p390.101.21121.20981.21126.005089.00
1072006.04.10 00:13sell400.101.21131.21811.2047
1082006.04.10 00:18modify400.101.21131.21211.2107
1092006.04.10 01:13t/p400.101.21071.21211.21076.005095.00
1102006.04.10 01:19buy410.101.21041.20361.2170
1112006.04.10 01:22modify410.101.21041.20961.2110
1122006.04.10 03:00t/p410.101.21101.20961.21106.005101.00
1132006.04.10 03:00sell420.101.21141.21821.2048
1142006.04.10 03:03close420.101.21081.21821.20486.005107.00
1152006.04.10 03:19buy430.101.21061.20381.2172
1162006.04.10 03:22modify430.101.21061.20981.2112
1172006.04.10 03:29t/p430.101.21121.20981.21126.005113.00
1182006.04.10 05:41buy440.101.21141.20461.2180
1192006.04.10 05:44modify440.101.21141.21061.2120
1202006.04.10 06:29s/l440.101.21061.21061.2120-8.005105.00
1212006.04.10 06:30sell450.101.21121.21801.2046
1222006.04.10 06:33modify450.101.21121.21201.2106
1232006.04.10 07:19s/l450.101.21201.21201.2106-8.005097.00
1242006.04.10 07:41sell460.101.21241.21921.2058
1252006.04.10 07:45close460.101.21181.21921.20586.005103.00
1262006.04.10 07:48buy470.101.21161.20481.2182
1272006.04.10 07:51modify470.101.21161.21081.2122
1282006.04.10 09:48t/p470.101.21221.21081.21226.005109.00
1292006.04.10 13:32sell480.101.21071.21751.2041
1302006.04.10 13:35modify480.101.21071.21151.2101
1312006.04.10 13:44t/p480.101.21011.21151.21016.005115.00
1322006.04.10 13:44buy490.101.21011.20331.2167
1332006.04.10 13:47modify490.101.21011.20931.2107
1342006.04.10 13:59t/p490.101.21071.20931.21076.005121.00
1352006.04.10 14:01buy500.101.21081.20401.2174
1362006.04.10 14:22modify500.101.21081.21001.2114
1372006.04.10 15:02s/l500.101.21001.21001.2114-8.005113.00
1382006.04.10 16:29buy510.101.20851.20171.2151
1392006.04.10 16:59modify510.101.20851.20771.2091
1402006.04.10 17:07t/p510.101.20911.20771.20916.005119.00
1412006.04.10 17:07sell520.101.20911.21591.2025
1422006.04.10 17:29modify520.101.20911.20991.2085
1432006.04.10 19:29s/l520.101.20991.20991.2085-8.005111.00
1442006.04.11 04:59sell530.101.21171.21851.2051
1452006.04.11 05:24modify530.101.21171.21251.2111
1462006.04.11 05:59s/l530.101.21251.21251.2111-8.005103.00
1472006.04.11 08:00buy540.101.21281.20601.2194
1482006.04.11 08:03modify540.101.21281.21201.2134
1492006.04.11 08:05t/p540.101.21341.21201.21346.005109.00
1502006.04.11 08:05sell550.101.21351.22031.2069
1512006.04.11 08:08modify550.101.21351.21431.2129
1522006.04.11 08:13t/p550.101.21291.21431.21296.005115.00
1532006.04.11 08:16buy560.101.21281.20601.2194
1542006.04.11 08:19modify560.101.21281.21201.2134
1552006.04.11 08:35t/p560.101.21341.21201.21346.005121.00
1562006.04.11 08:35sell570.101.21341.22021.2068
1572006.04.11 08:38modify570.101.21341.21421.2128
1582006.04.11 09:05t/p570.101.21281.21421.21286.005127.00
1592006.04.11 09:05buy580.101.21271.20591.2193
1602006.04.11 09:10modify580.101.21271.21191.2133
1612006.04.11 09:23t/p580.101.21331.21191.21336.005133.00
1622006.04.11 09:27sell590.101.21391.22071.2073
1632006.04.11 09:59close590.101.21271.22071.207312.005145.00
1642006.04.11 11:59buy600.101.21071.20391.2173
1652006.04.11 12:02modify600.101.21071.20991.2113
1662006.04.11 12:39t/p600.101.21131.20991.21136.005151.00
1672006.04.11 12:39sell610.101.21141.21821.2048
1682006.04.11 12:43modify610.101.21141.21221.2108
1692006.04.11 13:59s/l610.101.21221.21221.2108-8.005143.00
1702006.04.11 16:48sell620.101.21321.22001.2066
1712006.04.11 16:52modify620.101.21321.21401.2126
1722006.04.11 19:59s/l620.101.21401.21401.2126-8.005135.00
1732006.04.11 22:05sell630.101.21461.22141.2080
1742006.04.11 22:08modify630.101.21461.21541.2140
1752006.04.11 23:59s/l630.101.21541.21541.2140-8.005127.00
1762006.04.12 07:01sell640.101.21551.22231.2089
1772006.04.12 07:18modify640.101.21551.21631.2149
1782006.04.12 07:28t/p640.101.21491.21631.21496.005133.00
1792006.04.12 07:28buy650.101.21481.20801.2214
1802006.04.12 07:32modify650.101.21481.21401.2154
1812006.04.12 08:59t/p650.101.21541.21401.21546.005139.00
1822006.04.12 09:00buy660.101.21471.20791.2213
1832006.04.12 09:03modify660.101.21471.21391.2153
1842006.04.12 09:11t/p660.101.21531.21391.21536.005145.00
1852006.04.12 09:17buy670.101.21471.20791.2213
1862006.04.12 09:25close670.101.21531.20791.22136.005151.00
1872006.04.12 09:25sell680.101.21541.22221.2088
1882006.04.12 09:28modify680.101.21541.21621.2148
1892006.04.12 09:30t/p680.101.21481.21621.21486.005157.00
1902006.04.12 14:00sell690.101.21241.21921.2058
1912006.04.12 14:04modify690.101.21241.21321.2118
1922006.04.12 14:30t/p690.101.21181.21321.21186.005163.00
1932006.04.12 14:30buy700.101.21151.20471.2181
1942006.04.12 14:33modify700.101.21151.21071.2121
1952006.04.12 14:59s/l700.101.21071.21071.2121-8.005155.00
1962006.04.12 14:59buy710.101.21091.20411.2175
1972006.04.12 15:22modify710.101.21091.21011.2115
1982006.04.12 15:35s/l710.101.21011.21011.2115-8.005147.00
1992006.04.12 15:35buy720.101.21031.20351.2169
2002006.04.12 15:38modify720.101.21031.20951.2109
2012006.04.12 15:43t/p720.101.21091.20951.21096.005153.00
2022006.04.12 15:43sell730.101.21091.21771.2043
2032006.04.12 15:46modify730.101.21091.21171.2103
2042006.04.12 17:29t/p730.101.21031.21171.21036.005159.00
2052006.04.13 01:55buy740.101.21021.20341.2168
2062006.04.13 01:59modify740.101.21021.20941.2108
2072006.04.13 06:29t/p740.101.21081.20941.21086.005165.00
2082006.04.13 06:59buy750.101.21071.20391.2173
2092006.04.13 07:29close750.101.21131.20391.21736.005171.00
2102006.04.13 09:34sell760.101.21201.21881.2054
2112006.04.13 09:37modify760.101.21201.21281.2114
2122006.04.13 09:59t/p760.101.21141.21281.21146.005177.00
2132006.04.13 12:30sell770.101.21061.21741.2040
2142006.04.13 12:33modify770.101.21061.21141.2100
2152006.04.13 12:43t/p770.101.21001.21141.21006.005183.00
2162006.04.13 14:00sell780.101.20901.21581.2024
2172006.04.13 14:03modify780.101.20901.20981.2084
2182006.04.13 14:07s/l780.101.20981.20981.2084-8.005175.00
2192006.04.13 14:07sell790.101.20961.21641.2030
2202006.04.13 14:10modify790.101.20961.21041.2090
2212006.04.13 14:29t/p790.101.20901.21041.20906.005181.00
2222006.04.13 14:30sell800.101.20911.21591.2025
2232006.04.13 14:34close800.101.21001.21591.2025-9.005172.00
2242006.04.13 14:35sell810.101.20981.21661.2032
2252006.04.13 14:38modify810.101.20981.21061.2092
2262006.04.13 14:55t/p810.101.20921.21061.20926.005178.00
2272006.04.13 14:57buy820.101.20851.20171.2151
2282006.04.13 15:04modify820.101.20851.20771.2091
2292006.04.13 15:29t/p820.101.20911.20771.20916.005184.00
2302006.04.13 15:59sell830.101.21051.21731.2039
2312006.04.13 16:04modify830.101.21051.21131.2099
2322006.04.13 16:06t/p830.101.20991.21131.20996.005190.00
2332006.04.13 16:10buy840.101.20971.20291.2163
2342006.04.13 16:29modify840.101.20971.20891.2103
2352006.04.13 16:59t/p840.101.21031.20891.21036.005196.00
2362006.04.13 22:29sell850.101.21151.21831.2049
2372006.04.13 22:32modify850.101.21151.21231.2109
2382006.04.13 23:30t/p850.101.21091.21231.21096.005202.00
2392006.04.16 22:01sell860.101.21301.21981.2064
2402006.04.16 22:04close860.101.21241.21981.20646.005208.00
2412006.04.16 22:06buy870.101.21211.20531.2187
2422006.04.16 22:10modify870.101.21211.21131.2127
2432006.04.16 22:29t/p870.101.21271.21131.21276.005214.00
2442006.04.16 23:29sell880.101.21341.22021.2068
2452006.04.16 23:32modify880.101.21341.21421.2128
2462006.04.17 00:29s/l880.101.21421.21421.2128-8.005206.00
2472006.04.17 01:29sell890.101.21951.22631.2129
2482006.04.17 01:59modify890.101.21951.22031.2189
2492006.04.17 01:59t/p890.101.21891.22031.21896.005212.00
2502006.04.17 03:22sell900.101.21891.22571.2123
2512006.04.17 03:25modify900.101.21891.21971.2183
2522006.04.17 04:00t/p900.101.21831.21971.21836.005218.00
2532006.04.17 04:27buy910.101.21801.21121.2246
2542006.04.17 04:30modify910.101.21801.21721.2186
2552006.04.17 10:29t/p910.101.21861.21721.21866.005224.00
2562006.04.17 13:42buy920.101.22271.21591.2293
2572006.04.17 13:51modify920.101.22271.22191.2233
2582006.04.17 13:52t/p920.101.22331.22191.22336.005230.00
2592006.04.17 13:52sell930.101.22331.23011.2167
2602006.04.17 13:55close930.101.22411.23011.2167-8.005222.00
2612006.04.17 14:04sell940.101.22381.23061.2172
2622006.04.17 14:09close940.101.22311.23061.21727.005229.00
2632006.04.17 14:19sell950.101.22391.23071.2173
2642006.04.17 14:23close950.101.22471.23071.2173-8.005221.00
2652006.04.17 14:23sell960.101.22471.23151.2181
2662006.04.17 14:26modify960.101.22471.22551.2241
2672006.04.17 14:31s/l960.101.22551.22551.2241-8.005213.00
2682006.04.17 14:31sell970.101.22551.23231.2189
2692006.04.17 14:35modify970.101.22551.22631.2249
2702006.04.17 14:41t/p970.101.22491.22631.22496.005219.00
2712006.04.17 14:41buy980.101.22491.21811.2315
2722006.04.17 14:46modify980.101.22491.22411.2255
2732006.04.17 14:58t/p980.101.22551.22411.22556.005225.00
2742006.04.17 16:45sell990.101.22671.23351.2201
2752006.04.17 16:59modify990.101.22671.22751.2261
2762006.04.17 17:00s/l990.101.22751.22751.2261-8.005217.00
2772006.04.17 17:00sell1000.101.22751.23431.2209
2782006.04.17 17:03modify1000.101.22751.22831.2269
2792006.04.17 17:29t/p1000.101.22691.22831.22696.005223.00
2802006.04.17 17:29buy1010.101.22691.22011.2335
2812006.04.17 17:37modify1010.101.22691.22611.2275
2822006.04.17 17:59t/p1010.101.22751.22611.22756.005229.00
2832006.04.17 18:30buy1020.101.22611.21931.2327
2842006.04.17 18:33modify1020.101.22611.22531.2267
2852006.04.17 20:29s/l1020.101.22531.22531.2267-8.005221.00
2862006.04.17 21:01sell1030.101.22571.23251.2191
2872006.04.17 21:04modify1030.101.22571.22651.2251
2882006.04.17 22:31t/p1030.101.22511.22651.22516.005227.00
2892006.04.18 08:48sell1040.101.22411.23091.2175
2902006.04.18 08:53modify1040.101.22411.22491.2235
2912006.04.18 09:24s/l1040.101.22491.22491.2235-8.005219.00
2922006.04.18 09:24sell1050.101.22481.23161.2182
2932006.04.18 09:29close1050.101.22671.23161.2182-19.005200.00
2942006.04.18 11:28sell1060.101.22651.23331.2199
2952006.04.18 11:39close1060.101.22591.23331.21996.005206.00
2962006.04.18 12:06sell1070.101.22611.23291.2195
2972006.04.18 12:10modify1070.101.22611.22691.2255
2982006.04.18 12:29t/p1070.101.22551.22691.22556.005212.00
2992006.04.18 12:29buy1080.101.22501.21821.2316
3002006.04.18 12:32close1080.101.22611.21821.231611.005223.00
3012006.04.18 12:33sell1090.101.22621.23301.2196
3022006.04.18 12:36modify1090.101.22621.22701.2256
3032006.04.18 12:59s/l1090.101.22701.22701.2256-8.005215.00
3042006.04.18 14:31buy1100.101.22781.22101.2344
3052006.04.18 14:34modify1100.101.22781.22701.2284
3062006.04.18 14:52t/p1100.101.22841.22701.22846.005221.00
3072006.04.18 14:59sell1110.101.22861.23541.2220
3082006.04.18 15:08modify1110.101.22861.22941.2280
3092006.04.18 15:13t/p1110.101.22801.22941.22806.005227.00
3102006.04.18 15:40sell1120.101.22821.23501.2216
3112006.04.18 15:59close1120.101.22751.23501.22167.005234.00
3122006.04.18 16:00sell1130.101.22841.23521.2218
3132006.04.18 16:03close1130.101.22931.23521.2218-9.005225.00
3142006.04.18 16:17buy1140.101.22761.22081.2342
3152006.04.18 16:20modify1140.101.22761.22681.2282
3162006.04.18 16:25t/p1140.101.22821.22681.22826.005231.00
3172006.04.18 18:22sell1150.101.22891.23571.2223
3182006.04.18 18:25modify1150.101.22891.22971.2283
3192006.04.18 18:29s/l1150.101.22971.22971.2283-8.005223.00
3202006.04.18 23:45sell1160.101.23611.24291.2295
3212006.04.18 23:48modify1160.101.23611.23691.2355
3222006.04.19 00:29t/p1160.101.23551.23691.23556.005229.00
3232006.04.19 00:59sell1170.101.23611.24291.2295
3242006.04.19 01:11modify1170.101.23611.23691.2355
3252006.04.19 01:30t/p1170.101.23551.23691.23556.005235.00
3262006.04.19 01:39buy1180.101.23501.22821.2416
3272006.04.19 01:47close1180.101.23561.22821.24166.005241.00
3282006.04.19 01:48sell1190.101.23561.24241.2290
3292006.04.19 01:58modify1190.101.23561.23641.2350
3302006.04.19 03:00t/p1190.101.23501.23641.23506.005247.00
3312006.04.19 05:00buy1200.101.23481.22801.2414
3322006.04.19 05:03modify1200.101.23481.23401.2354
3332006.04.19 06:59t/p1200.101.23541.23401.23546.005253.00
3342006.04.19 07:12buy1210.101.23481.22801.2414
3352006.04.19 07:15modify1210.101.23481.23401.2354
3362006.04.19 07:29t/p1210.101.23541.23401.23546.005259.00
3372006.04.19 07:31buy1220.101.23481.22801.2414
3382006.04.19 07:34modify1220.101.23481.23401.2354
3392006.04.19 08:27t/p1220.101.23541.23401.23546.005265.00
3402006.04.19 09:17sell1230.101.23561.24241.2290
3412006.04.19 09:20modify1230.101.23561.23641.2350
3422006.04.19 09:29s/l1230.101.23641.23641.2350-8.005257.00
3432006.04.19 09:32buy1240.101.23551.22871.2421
3442006.04.19 09:36modify1240.101.23551.23471.2361
3452006.04.19 09:39s/l1240.101.23471.23471.2361-8.005249.00
3462006.04.19 09:39buy1250.101.23491.22811.2415
3472006.04.19 09:42modify1250.101.23491.23411.2355
3482006.04.19 11:29s/l1250.101.23411.23411.2355-8.005241.00
3492006.04.19 12:00sell1260.101.23431.24111.2277
3502006.04.19 12:03modify1260.101.23431.23511.2337
3512006.04.19 12:59t/p1260.101.23371.23511.23376.005247.00
3522006.04.19 14:00sell1270.101.23291.23971.2263
3532006.04.19 14:03close1270.101.23391.23971.2263-10.005237.00
3542006.04.19 14:04sell1280.101.23391.24071.2273
3552006.04.19 14:07modify1280.101.23391.23471.2333
3562006.04.19 14:15s/l1280.101.23471.23471.2333-8.005229.00
3572006.04.19 14:15sell1290.101.23451.24131.2279
3582006.04.19 14:19close1290.101.23391.24131.22796.005235.00
3592006.04.19 19:12buy1300.101.23771.23091.2443
3602006.04.19 19:15modify1300.101.23771.23691.2383
3612006.04.19 19:17t/p1300.101.23831.23691.23836.005241.00
3622006.04.19 19:19sell1310.101.23841.24521.2318
3632006.04.19 19:22modify1310.101.23841.23921.2378
3642006.04.19 21:21t/p1310.101.23781.23921.23786.005247.00
3652006.04.19 21:22buy1320.101.23761.23081.2442
3662006.04.19 21:29modify1320.101.23761.23681.2382
3672006.04.20 00:29s/l1320.101.23681.23681.2382-8.005239.00
3682006.04.20 03:12buy1330.101.23501.22821.2416
3692006.04.20 03:24modify1330.101.23501.23421.2356
3702006.04.20 04:00t/p1330.101.23561.23421.23566.005245.00
3712006.04.20 07:08sell1340.101.23491.24171.2283
3722006.04.20 07:11modify1340.101.23491.23571.2343
3732006.04.20 08:29t/p1340.101.23431.23571.23436.005251.00
3742006.04.20 08:29buy1350.101.23421.22741.2408
3752006.04.20 08:32modify1350.101.23421.23341.2348
3762006.04.20 08:59t/p1350.101.23481.23341.23486.005257.00
3772006.04.20 09:08buy1360.101.23441.22761.2410
3782006.04.20 09:11modify1360.101.23441.23361.2350
3792006.04.20 09:29t/p1360.101.23501.23361.23506.005263.00
3802006.04.20 09:45buy1370.101.23461.22781.2412
3812006.04.20 09:48modify1370.101.23461.23381.2352
3822006.04.20 09:58t/p1370.101.23521.23381.23526.005269.00
3832006.04.20 09:58sell1380.101.23521.24201.2286
3842006.04.20 10:15modify1380.101.23521.23601.2346
3852006.04.20 10:28t/p1380.101.23461.23601.23466.005275.00
3862006.04.20 12:00sell1390.101.23461.24141.2280
3872006.04.20 12:03modify1390.101.23461.23541.2340
3882006.04.20 12:40t/p1390.101.23401.23541.23406.005281.00
3892006.04.20 12:40buy1400.101.23371.22691.2403
3902006.04.20 12:43close1400.101.23251.22691.2403-12.005269.00
3912006.04.20 12:44buy1410.101.23261.22581.2392
3922006.04.20 12:48modify1410.101.23261.23181.2332
3932006.04.20 14:29s/l1410.101.23181.23181.2332-8.005261.00
3942006.04.20 15:00sell1420.101.23271.23951.2261
3952006.04.20 15:04modify1420.101.23271.23351.2321
3962006.04.20 15:29t/p1420.101.23211.23351.23216.005267.00
3972006.04.20 15:31sell1430.101.23241.23921.2258
3982006.04.20 15:35modify1430.101.23241.23321.2318
3992006.04.20 16:30t/p1430.101.23181.23321.23186.005273.00
4002006.04.20 17:00buy1440.101.23081.22401.2374
4012006.04.20 17:04modify1440.101.23081.23001.2314
4022006.04.20 17:05t/p1440.101.23141.23001.23146.005279.00
4032006.04.20 17:07sell1450.101.23151.23831.2249
4042006.04.20 17:11modify1450.101.23151.23231.2309
4052006.04.20 17:45s/l1450.101.23231.23231.2309-8.005271.00
4062006.04.20 18:29buy1460.101.23131.22451.2379
4072006.04.20 18:33close1460.101.23201.22451.23797.005278.00
4082006.04.20 20:25buy1470.101.23131.22451.2379
4092006.04.20 20:28modify1470.101.23131.23051.2319
4102006.04.20 21:00t/p1470.101.23191.23051.23196.005284.00
4112006.04.20 22:06buy1480.101.23121.22441.2378
4122006.04.20 22:09modify1480.101.23121.23041.2318
4132006.04.20 23:00s/l1480.101.23041.23041.2318-8.005276.00
4142006.04.21 00:06sell1490.101.23131.23811.2247
4152006.04.21 00:11modify1490.101.23131.23211.2307
4162006.04.21 00:28t/p1490.101.23071.23211.23076.005282.00
4172006.04.21 00:29sell1500.101.23131.23811.2247
4182006.04.21 00:47close1500.101.23071.23811.22476.005288.00
4192006.04.21 01:10buy1510.101.23031.22351.2369
4202006.04.21 01:13modify1510.101.23031.22951.2309
4212006.04.21 02:30t/p1510.101.23091.22951.23096.005294.00
4222006.04.21 08:01sell1520.101.23041.23721.2238
4232006.04.21 08:04modify1520.101.23041.23121.2298
4242006.04.21 08:09t/p1520.101.22981.23121.22986.005300.00
4252006.04.21 08:09buy1530.101.22951.22271.2361
4262006.04.21 08:29modify1530.101.22951.22871.2301
4272006.04.21 08:29t/p1530.101.23011.22871.23016.005306.00
4282006.04.21 10:09sell1540.101.23341.24021.2268
4292006.04.21 10:29close1540.101.23281.24021.22686.005312.00
4302006.04.21 10:30buy1550.101.23201.22521.2386
4312006.04.21 10:34modify1550.101.23201.23121.2326
4322006.04.21 10:47t/p1550.101.23261.23121.23266.005318.00
4332006.04.21 12:00sell1560.101.23251.23931.2259
4342006.04.21 12:16close1560.101.23331.23931.2259-8.005310.00
4352006.04.21 12:17sell1570.101.23321.24001.2266
4362006.04.21 12:20modify1570.101.23321.23401.2326
4372006.04.21 12:29t/p1570.101.23261.23401.23266.005316.00
4382006.04.21 13:01buy1580.101.23161.22481.2382
4392006.04.21 13:04modify1580.101.23161.23081.2322
4402006.04.21 14:30t/p1580.101.23221.23081.23226.005322.00
4412006.04.21 14:30sell1590.101.23241.23921.2258
4422006.04.21 14:36modify1590.101.23241.23321.2318
4432006.04.21 14:52s/l1590.101.23321.23321.2318-8.005314.00
4442006.04.21 14:52sell1600.101.23301.23981.2264
4452006.04.21 14:55modify1600.101.23301.23381.2324
4462006.04.21 15:00s/l1600.101.23381.23381.2324-8.005306.00
4472006.04.21 18:15sell1610.101.23451.24131.2279
4482006.04.21 18:21close1610.101.23391.24131.22796.005312.00
4492006.04.21 18:23buy1620.101.23381.22701.2404
4502006.04.21 18:26modify1620.101.23381.23301.2344
4512006.04.23 21:00t/p1620.101.23441.23301.23446.005318.00
4522006.04.23 21:15buy1630.101.23631.22951.2429
4532006.04.23 21:19close1630.101.23701.22951.24297.005325.00
4542006.04.23 21:25sell1640.101.23711.24391.2305
4552006.04.23 21:29modify1640.101.23711.23791.2365
4562006.04.23 22:29s/l1640.101.23791.23791.2365-8.005317.00
4572006.04.23 22:29sell1650.101.23791.24471.2313
4582006.04.23 22:34modify1650.101.23791.23871.2373
4592006.04.23 22:41t/p1650.101.23731.23871.23736.005323.00
4602006.04.23 22:43buy1660.101.23711.23031.2437
4612006.04.23 22:47close1660.101.23781.23031.24377.005330.00
4622006.04.23 22:51sell1670.101.23781.24461.2312
4632006.04.23 22:59modify1670.101.23781.23861.2372
4642006.04.23 23:01t/p1670.101.23721.23861.23726.005336.00
4652006.04.23 23:03buy1680.101.23691.23011.2435
4662006.04.23 23:10modify1680.101.23691.23611.2375
4672006.04.23 23:17t/p1680.101.23751.23611.23756.005342.00
4682006.04.23 23:17sell1690.101.23751.24431.2309
4692006.04.23 23:20modify1690.101.23751.23831.2369
4702006.04.23 23:31t/p1690.101.23691.23831.23696.005348.00
4712006.04.23 23:42buy1700.101.23651.22971.2431
4722006.04.23 23:46close1700.101.23711.22971.24316.005354.00
4732006.04.23 23:56sell1710.101.23721.24401.2306
4742006.04.23 23:59modify1710.101.23721.23801.2366
4752006.04.24 00:00t/p1710.101.23661.23801.23666.005360.00
4762006.04.24 00:00buy1720.101.23591.22911.2425
4772006.04.24 00:03close1720.101.23701.22911.242511.005371.00
4782006.04.24 00:05sell1730.101.23701.24381.2304
4792006.04.24 00:11modify1730.101.23701.23781.2364
4802006.04.24 00:29t/p1730.101.23641.23781.23646.005377.00
4812006.04.24 00:29buy1740.101.23591.22911.2425
4822006.04.24 00:59modify1740.101.23591.23511.2365
4832006.04.24 01:59s/l1740.101.23511.23511.2365-8.005369.00
4842006.04.24 07:29sell1750.101.23941.24621.2328
4852006.04.24 07:59modify1750.101.23941.24021.2388
4862006.04.24 07:59t/p1750.101.23881.24021.23886.005375.00
4872006.04.24 08:37buy1760.101.23771.23091.2443
4882006.04.24 08:41modify1760.101.23771.23691.2383
4892006.04.24 08:46t/p1760.101.23831.23691.23836.005381.00
4902006.04.24 08:47sell1770.101.23841.24521.2318
4912006.04.24 08:52modify1770.101.23841.23921.2378
4922006.04.24 09:11t/p1770.101.23781.23921.23786.005387.00
4932006.04.24 09:11buy1780.101.23761.23081.2442
4942006.04.24 09:14modify1780.101.23761.23681.2382
4952006.04.24 09:25t/p1780.101.23821.23681.23826.005393.00
4962006.04.24 09:25sell1790.101.23831.24511.2317
4972006.04.24 09:29modify1790.101.23831.23911.2377
4982006.04.24 09:29t/p1790.101.23771.23911.23776.005399.00
4992006.04.24 09:59sell1800.101.23811.24491.2315
5002006.04.24 10:02modify1800.101.23811.23891.2375
5012006.04.24 11:17t/p1800.101.23751.23891.23756.005405.00
5022006.04.24 11:29buy1810.101.23711.23031.2437
5032006.04.24 11:35modify1810.101.23711.23631.2377
5042006.04.24 11:56t/p1810.101.23771.23631.23776.005411.00
5052006.04.24 11:56sell1820.101.23781.24461.2312
5062006.04.24 11:59modify1820.101.23781.23861.2372
5072006.04.24 12:29t/p1820.101.23721.23861.23726.005417.00
5082006.04.24 14:30sell1830.101.23561.24241.2290
5092006.04.24 14:33close1830.101.23711.24241.2290-15.005402.00
5102006.04.24 19:57buy1840.101.24011.23331.2467
5112006.04.24 20:00modify1840.101.24011.23931.2407
5122006.04.24 20:59s/l1840.101.23931.23931.2407-8.005394.00
5132006.04.24 20:59buy1850.101.23881.23201.2454
5142006.04.24 21:02modify1850.101.23881.23801.2394
5152006.04.24 21:03t/p1850.101.23941.23801.23946.005400.00
5162006.04.24 21:03sell1860.101.23941.24621.2328
5172006.04.24 21:29close1860.101.23871.24621.23287.005407.00
5182006.04.24 22:29sell1870.101.23861.24541.2320
5192006.04.24 22:58modify1870.101.23861.23941.2380
5202006.04.25 00:12t/p1870.101.23801.23941.23806.005413.00
5212006.04.25 08:01buy1880.101.23851.23171.2451
5222006.04.25 08:04close1880.101.23911.23171.24516.005419.00
5232006.04.25 08:29buy1890.101.23851.23171.2451
5242006.04.25 08:58close1890.101.23971.23171.245112.005431.00
5252006.04.25 08:59buy1900.101.23941.23261.2460
5262006.04.25 09:08modify1900.101.23941.23861.2400
5272006.04.25 09:09s/l1900.101.23861.23861.2400-8.005423.00
5282006.04.25 09:09buy1910.101.23871.23191.2453
5292006.04.25 09:12modify1910.101.23871.23791.2393
5302006.04.25 09:13t/p1910.101.23931.23791.23936.005429.00
5312006.04.25 09:13sell1920.101.23931.24611.2327
5322006.04.25 09:21close1920.101.23871.24611.23276.005435.00
5332006.04.25 09:23buy1930.101.23871.23191.2453
5342006.04.25 09:27close1930.101.23931.23191.24536.005441.00
5352006.04.25 09:29sell1940.101.23931.24611.2327
5362006.04.25 09:32close1940.101.23871.24611.23276.005447.00
5372006.04.25 09:41sell1950.101.23931.24611.2327
5382006.04.25 09:47modify1950.101.23931.24011.2387
5392006.04.25 10:14t/p1950.101.23871.24011.23876.005453.00
5402006.04.25 10:59sell1960.101.23861.24541.2320
5412006.04.25 11:02close1960.101.23951.24541.2320-9.005444.00
5422006.04.25 11:06sell1970.101.23951.24631.2329
5432006.04.25 11:14modify1970.101.23951.24031.2389
5442006.04.25 11:22t/p1970.101.23891.24031.23896.005450.00
5452006.04.25 11:22buy1980.101.23891.23211.2455
5462006.04.25 11:25modify1980.101.23891.23811.2395
5472006.04.25 11:29t/p1980.101.23951.23811.23956.005456.00
5482006.04.25 14:00buy1990.101.24031.23351.2469
5492006.04.25 14:06modify1990.101.24031.23951.2409
5502006.04.25 14:09t/p1990.101.24091.23951.24096.005462.00
5512006.04.25 14:29sell2000.101.24121.24801.2346
5522006.04.25 14:59close2000.101.23831.24801.234629.005491.00
5532006.04.25 15:01sell2010.101.24231.24911.2357
5542006.04.25 15:09modify2010.101.24231.24311.2417
5552006.04.25 15:29t/p2010.101.24171.24311.24176.005497.00
5562006.04.25 16:00buy2020.101.24061.23381.2472
5572006.04.25 16:03modify2020.101.24061.23981.2412
5582006.04.25 16:05s/l2020.101.23981.23981.2412-8.005489.00
5592006.04.25 16:05buy2030.101.23991.23311.2465
5602006.04.25 16:29modify2030.101.23991.23911.2405
5612006.04.25 17:02t/p2030.101.24051.23911.24056.005495.00
5622006.04.26 01:29buy2040.101.24251.23571.2491
5632006.04.26 01:32modify2040.101.24251.24171.2431
5642006.04.26 03:59s/l2040.101.24171.24171.2431-8.005487.00
5652006.04.26 04:29sell2050.101.24211.24891.2355
5662006.04.26 04:33modify2050.101.24211.24291.2415
5672006.04.26 05:30t/p2050.101.24151.24291.24156.005493.00
5682006.04.26 05:30sell2060.101.24221.24901.2356
5692006.04.26 05:33modify2060.101.24221.24301.2416
5702006.04.26 05:51t/p2060.101.24161.24301.24166.005499.00
5712006.04.26 05:55buy2070.101.24151.23471.2481
5722006.04.26 05:58modify2070.101.24151.24071.2421
5732006.04.26 05:59t/p2070.101.24211.24071.24216.005505.00
5742006.04.26 06:02buy2080.101.24161.23481.2482
5752006.04.26 06:05modify2080.101.24161.24081.2422
5762006.04.26 07:59s/l2080.101.24081.24081.2422-8.005497.00
5772006.04.26 09:03sell2090.101.24131.24811.2347
5782006.04.26 09:11modify2090.101.24131.24211.2407
5792006.04.26 10:32t/p2090.101.24071.24211.24076.005503.00
5802006.04.26 11:47sell2100.101.24181.24861.2352
5812006.04.26 11:52modify2100.101.24181.24261.2412
5822006.04.26 12:48t/p2100.101.24121.24261.24126.005509.00
5832006.04.26 12:48buy2110.101.24101.23421.2476
5842006.04.26 12:51modify2110.101.24101.24021.2416
5852006.04.26 12:59t/p2110.101.24161.24021.24166.005515.00
5862006.04.26 14:00buy2120.101.24251.23571.2491
5872006.04.26 14:04modify2120.101.24251.24171.2431
5882006.04.26 14:59t/p2120.101.24311.24171.24316.005521.00
5892006.04.26 14:59sell2130.101.24401.25081.2374
5902006.04.26 15:03modify2130.101.24401.24481.2434
5912006.04.26 15:24s/l2130.101.24481.24481.2434-8.005513.00
5922006.04.26 15:24sell2140.101.24461.25141.2380
5932006.04.26 15:29close2140.101.24371.25141.23809.005522.00
5942006.04.26 17:00buy2150.101.24531.23851.2519
5952006.04.26 17:10close2150.101.24411.23851.2519-12.005510.00
5962006.04.26 17:16buy2160.101.24431.23751.2509
5972006.04.26 17:29modify2160.101.24431.24351.2449
5982006.04.26 17:59t/p2160.101.24491.24351.24496.005516.00
5992006.04.26 17:59sell2170.101.24491.25171.2383
6002006.04.26 18:29close2170.101.24411.25171.23838.005524.00
6012006.04.26 19:13buy2180.101.24491.23811.2515
6022006.04.26 19:17modify2180.101.24491.24411.2455
6032006.04.27 00:59t/p2180.101.24551.24411.24556.005530.00
6042006.04.27 00:59sell2190.101.24631.25311.2397
6052006.04.27 01:29modify2190.101.24631.24711.2457
6062006.04.27 02:00t/p2190.101.24571.24711.24576.005536.00
6072006.04.27 06:41sell2200.101.24501.25181.2384
6082006.04.27 06:44modify2200.101.24501.24581.2444
6092006.04.27 07:29t/p2200.101.24441.24581.24446.005542.00
6102006.04.27 08:27sell2210.101.24401.25081.2374
6112006.04.27 08:30modify2210.101.24401.24481.2434
6122006.04.27 09:57t/p2210.101.24341.24481.24346.005548.00
6132006.04.27 09:57buy2220.101.24331.23651.2499
6142006.04.27 10:15close2220.101.24401.23651.24997.005555.00
6152006.04.27 12:37sell2230.101.24281.24961.2362
6162006.04.27 12:41modify2230.101.24281.24361.2422
6172006.04.27 13:29s/l2230.101.24361.24361.2422-8.005547.00
6182006.04.27 16:46sell2240.101.25371.26051.2471
6192006.04.27 16:49modify2240.101.25371.25451.2531
6202006.04.27 16:52s/l2240.101.25451.25451.2531-8.005539.00
6212006.04.27 16:52sell2250.101.25431.26111.2477
6222006.04.27 16:55close2250.101.25371.26111.24776.005545.00
6232006.04.27 17:09buy2260.101.25371.24691.2603
6242006.04.27 17:29modify2260.101.25371.25291.2543
6252006.04.27 17:34s/l2260.101.25291.25291.2543-8.005537.00
6262006.04.27 17:34buy2270.101.25281.24601.2594
6272006.04.27 17:41modify2270.101.25281.25201.2534
6282006.04.27 17:44t/p2270.101.25341.25201.25346.005543.00
6292006.04.27 17:46sell2280.101.25371.26051.2471
6302006.04.27 17:49close2280.101.25301.26051.24717.005550.00
6312006.04.27 17:55buy2290.101.25271.24591.2593
6322006.04.27 17:58modify2290.101.25271.25191.2533
6332006.04.27 18:01t/p2290.101.25331.25191.25336.005556.00
6342006.04.27 18:02sell2300.101.25351.26031.2469
6352006.04.27 18:14modify2300.101.25351.25431.2529
6362006.04.27 18:19t/p2300.101.25291.25431.25296.005562.00
6372006.04.27 18:19buy2310.101.25291.24611.2595
6382006.04.27 18:24close2310.101.25351.24611.25956.005568.00
6392006.04.27 18:27sell2320.101.25391.26071.2473
6402006.04.27 18:30modify2320.101.25391.25471.2533
6412006.04.27 18:37t/p2320.101.25331.25471.25336.005574.00
6422006.04.27 18:51sell2330.101.25401.26081.2474
6432006.04.27 18:54modify2330.101.25401.25481.2534
6442006.04.27 19:48t/p2330.101.25341.25481.25346.005580.00
6452006.04.27 20:19sell2340.101.25351.26031.2469
6462006.04.27 20:22modify2340.101.25351.25431.2529
6472006.04.27 22:24t/p2340.101.25291.25431.25296.005586.00
6482006.04.27 23:29sell2350.101.25341.26021.2468
6492006.04.27 23:33modify2350.101.25341.25421.2528
6502006.04.28 01:59t/p2350.101.25281.25421.25286.005592.00
6512006.04.28 06:31buy2360.101.25281.24601.2594
6522006.04.28 06:34modify2360.101.25281.25201.2534
6532006.04.28 06:59t/p2360.101.25341.25201.25346.005598.00
6542006.04.28 08:28sell2370.101.25531.26211.2487
6552006.04.28 08:59close2370.101.25611.26211.2487-8.005590.00
6562006.04.28 09:20buy2380.101.25511.24831.2617
6572006.04.28 09:29close2380.101.25591.24831.26178.005598.00
6582006.04.28 09:52buy2390.101.25531.24851.2619
6592006.04.28 09:59modify2390.101.25531.25451.2559
6602006.04.28 10:00s/l2390.101.25451.25451.2559-8.005590.00
6612006.04.28 10:01buy2400.101.25461.24781.2612
6622006.04.28 10:04modify2400.101.25461.25381.2552
6632006.04.28 10:11t/p2400.101.25521.25381.25526.005596.00
6642006.04.28 10:11sell2410.101.25521.26201.2486
6652006.04.28 10:14modify2410.101.25521.25601.2546
6662006.04.28 10:15t/p2410.101.25461.25601.25466.005602.00
6672006.04.28 10:15buy2420.101.25451.24771.2611
6682006.04.28 10:18modify2420.101.25451.25371.2551
6692006.04.28 11:09t/p2420.101.25511.25371.25516.005608.00
6702006.04.28 12:30sell2430.101.25461.26141.2480
6712006.04.28 12:33modify2430.101.25461.25541.2540
6722006.04.28 12:59s/l2430.101.25541.25541.2540-8.005600.00
6732006.04.28 13:00buy2440.101.25501.24821.2616
6742006.04.28 13:03modify2440.101.25501.25421.2556
6752006.04.28 13:59t/p2440.101.25561.25421.25566.005606.00
6762006.04.28 14:59sell2450.101.25961.26641.2530
6772006.04.28 15:29modify2450.101.25961.26041.2590
6782006.04.28 15:29s/l2450.101.26041.26041.2590-8.005598.00
6792006.04.28 17:11buy2460.101.26211.25531.2687
6802006.04.28 17:14modify2460.101.26211.26131.2627
6812006.04.28 18:02t/p2460.101.26271.26131.26276.005604.00
6822006.04.28 18:39buy2470.101.26171.25491.2683
6832006.04.28 18:42modify2470.101.26171.26091.2623
6842006.04.28 18:50t/p2470.101.26231.26091.26236.005610.00
6852006.04.28 18:50sell2480.101.26241.26921.2558
6862006.04.28 18:59modify2480.101.26241.26321.2618
6872006.04.28 18:59t/p2480.101.26181.26321.26186.005616.00
6882006.04.28 20:01sell2490.101.26261.26941.2560
6892006.04.28 20:05modify2490.101.26261.26341.2620
6902006.04.30 21:25s/l2490.101.26341.26341.2620-8.005608.00
6912006.04.30 23:29sell2500.101.26231.26911.2557
6922006.04.30 23:32close2500.101.26151.26911.25578.005616.00
6932006.05.01 02:00sell2510.101.26181.26861.2552
6942006.05.01 02:05modify2510.101.26181.26261.2612
6952006.05.01 02:59s/l2510.101.26261.26261.2612-8.005608.00
6962006.05.01 04:29sell2520.101.26381.27061.2572
6972006.05.01 04:41modify2520.101.26381.26461.2632
6982006.05.01 04:42t/p2520.101.26321.26461.26326.005614.00
6992006.05.01 04:42buy2530.101.26281.25601.2694
7002006.05.01 04:45modify2530.101.26281.26201.2634
7012006.05.01 06:00t/p2530.101.26341.26201.26346.005620.00
7022006.05.01 06:17sell2540.101.26371.27051.2571
7032006.05.01 06:21modify2540.101.26371.26451.2631
7042006.05.01 06:45t/p2540.101.26311.26451.26316.005626.00
7052006.05.01 06:46buy2550.101.26301.25621.2696
7062006.05.01 06:49modify2550.101.26301.26221.2636
7072006.05.01 07:59s/l2550.101.26221.26221.2636-8.005618.00
7082006.05.01 07:59buy2560.101.26201.25521.2686
7092006.05.01 08:29modify2560.101.26201.26121.2626
7102006.05.01 11:29t/p2560.101.26261.26121.26266.005624.00
7112006.05.01 14:04buy2570.101.26451.25771.2711
7122006.05.01 14:07close2570.101.26321.25771.2711-13.005611.00
7132006.05.01 14:27buy2580.101.26321.25641.2698
7142006.05.01 14:30close2580.101.26241.25641.2698-8.005603.00
7152006.05.01 17:06sell2590.101.26251.26931.2559
7162006.05.01 17:09close2590.101.26181.26931.25597.005610.00
7172006.05.01 17:09buy2600.101.26181.25501.2684
7182006.05.01 17:13modify2600.101.26181.26101.2624
7192006.05.01 17:14t/p2600.101.26241.26101.26246.005616.00
7202006.05.01 17:14sell2610.101.26261.26941.2560
7212006.05.01 17:18modify2610.101.26261.26341.2620
7222006.05.01 17:24t/p2610.101.26201.26341.26206.005622.00
7232006.05.01 17:25buy2620.101.26181.25501.2684
7242006.05.01 17:29modify2620.101.26181.26101.2624
7252006.05.01 19:29s/l2620.101.26101.26101.2624-8.005614.00
7262006.05.01 21:20buy2630.101.25821.25141.2648
7272006.05.01 21:23close2630.101.25891.25141.26487.005621.00
7282006.05.01 21:28sell2640.101.25901.26581.2524
7292006.05.01 21:40close2640.101.25801.26581.252410.005631.00
7302006.05.01 21:41buy2650.101.25721.25041.2638
7312006.05.01 21:44close2650.101.25641.25041.2638-8.005623.00
7322006.05.01 21:47buy2660.101.25661.24981.2632
7332006.05.01 21:50modify2660.101.25661.25581.2572
7342006.05.01 21:54t/p2660.101.25721.25581.25726.005629.00
7352006.05.01 21:59sell2670.101.25791.26471.2513
7362006.05.01 22:29close2670.101.25681.26471.251311.005640.00
7372006.05.01 23:36buy2680.101.25721.25041.2638
7382006.05.01 23:39modify2680.101.25721.25641.2578
7392006.05.01 23:57s/l2680.101.25641.25641.2578-8.005632.00
7402006.05.01 23:57buy2690.101.25661.24981.2632
7412006.05.02 00:00modify2690.101.25661.25581.2572
7422006.05.02 00:27t/p2690.101.25721.25581.25726.005638.00
7432006.05.02 00:27sell2700.101.25731.26411.2507
7442006.05.02 00:30modify2700.101.25731.25811.2567
7452006.05.02 01:31s/l2700.101.25811.25811.2567-8.005630.00
7462006.05.02 04:30sell2710.101.25831.26511.2517
7472006.05.02 04:34modify2710.101.25831.25911.2577
7482006.05.02 05:59t/p2710.101.25771.25911.25776.005636.00
7492006.05.02 05:59buy2720.101.25711.25031.2637
7502006.05.02 06:02close2720.101.25811.25031.263710.005646.00
7512006.05.02 06:03sell2730.101.25821.26501.2516
7522006.05.02 06:06modify2730.101.25821.25901.2576
7532006.05.02 06:26t/p2730.101.25761.25901.25766.005652.00
7542006.05.02 06:34buy2740.101.25701.25021.2636
7552006.05.02 06:38modify2740.101.25701.25621.2576
7562006.05.02 06:44t/p2740.101.25761.25621.25766.005658.00
7572006.05.02 06:44sell2750.101.25771.26451.2511
7582006.05.02 06:47modify2750.101.25771.25851.2571
7592006.05.02 06:59t/p2750.101.25711.25851.25716.005664.00
7602006.05.02 07:00sell2760.101.25771.26451.2511
7612006.05.02 07:18modify2760.101.25771.25851.2571
7622006.05.02 07:59s/l2760.101.25851.25851.2571-8.005656.00
7632006.05.02 10:59buy2770.101.26391.25711.2705
7642006.05.02 11:02close2770.101.26211.25711.2705-18.005638.00
7652006.05.02 11:03buy2780.101.26221.25541.2688
7662006.05.02 11:06modify2780.101.26221.26141.2628
7672006.05.02 11:14t/p2780.101.26281.26141.26286.005644.00
7682006.05.02 11:40sell2790.101.26331.27011.2567
7692006.05.02 11:43modify2790.101.26331.26411.2627
7702006.05.02 11:48s/l2790.101.26411.26411.2627-8.005636.00
7712006.05.02 11:48sell2800.101.26391.27071.2573
7722006.05.02 11:51modify2800.101.26391.26471.2633
7732006.05.02 12:01s/l2800.101.26471.26471.2633-8.005628.00
7742006.05.02 12:01sell2810.101.26451.27131.2579
7752006.05.02 12:04modify2810.101.26451.26531.2639
7762006.05.02 12:09s/l2810.101.26531.26531.2639-8.005620.00
7772006.05.02 12:09sell2820.101.26511.27191.2585
7782006.05.02 12:27modify2820.101.26511.26591.2645
7792006.05.02 12:32t/p2820.101.26451.26591.26456.005626.00
7802006.05.02 12:35buy2830.101.26401.25721.2706
7812006.05.02 12:38modify2830.101.26401.26321.2646
7822006.05.02 12:45t/p2830.101.26461.26321.26466.005632.00
7832006.05.02 12:46sell2840.101.26471.27151.2581
7842006.05.02 12:49modify2840.101.26471.26551.2641
7852006.05.02 12:59t/p2840.101.26411.26551.26416.005638.00
7862006.05.02 12:59buy2850.101.26401.25721.2706
7872006.05.02 13:05close2850.101.26321.25721.2706-8.005630.00
7882006.05.02 13:07buy2860.101.26321.25641.2698
7892006.05.02 13:11modify2860.101.26321.26241.2638
7902006.05.02 13:29t/p2860.101.26381.26241.26386.005636.00
7912006.05.02 13:53sell2870.101.26391.27071.2573
7922006.05.02 13:56modify2870.101.26391.26471.2633
7932006.05.02 14:00t/p2870.101.26331.26471.26336.005642.00
7942006.05.02 14:10sell2880.101.26391.27071.2573
7952006.05.02 14:16modify2880.101.26391.26471.2633
7962006.05.02 14:19s/l2880.101.26471.26471.2633-8.005634.00
7972006.05.02 14:19sell2890.101.26481.27161.2582
7982006.05.02 14:26modify2890.101.26481.26561.2642
7992006.05.02 14:34t/p2890.101.26421.26561.26426.005640.00
8002006.05.02 16:05buy2900.101.26351.25671.2701
8012006.05.02 16:08close2900.101.26271.25671.2701-8.005632.00
8022006.05.02 16:09buy2910.101.26291.25611.2695
8032006.05.02 16:14modify2910.101.26291.26211.2635
8042006.05.02 16:21t/p2910.101.26351.26211.26356.005638.00
8052006.05.02 16:23sell2920.101.26431.27111.2577
8062006.05.02 16:26modify2920.101.26431.26511.2637
8072006.05.02 16:29t/p2920.101.26371.26511.26376.005644.00
8082006.05.02 18:06sell2930.101.26251.26931.2559
8092006.05.02 18:09modify2930.101.26251.26331.2619
8102006.05.02 18:24t/p2930.101.26191.26331.26196.005650.00
8112006.05.02 18:25buy2940.101.26171.25491.2683
8122006.05.02 18:28close2940.101.26291.25491.268312.005662.00
8132006.05.02 18:29sell2950.101.26301.26981.2564
8142006.05.02 18:33modify2950.101.26301.26381.2624
8152006.05.02 18:35t/p2950.101.26241.26381.26246.005668.00
8162006.05.02 18:43buy2960.101.26191.25511.2685
8172006.05.02 18:47modify2960.101.26191.26111.2625
8182006.05.02 18:58s/l2960.101.26111.26111.2625-8.005660.00
8192006.05.02 18:58buy2970.101.26131.25451.2679
8202006.05.02 19:12close2970.101.26241.25451.267911.005671.00
8212006.05.02 19:31buy2980.101.26211.25531.2687
8222006.05.02 19:38modify2980.101.26211.26131.2627
8232006.05.02 20:05s/l2980.101.26131.26131.2627-8.005663.00
8242006.05.02 20:16sell2990.101.26201.26881.2554
8252006.05.02 20:22modify2990.101.26201.26281.2614
8262006.05.02 20:31t/p2990.101.26141.26281.26146.005669.00
8272006.05.03 00:27sell3000.101.26151.26831.2549
8282006.05.03 00:30modify3000.101.26151.26231.2609
8292006.05.03 01:29s/l3000.101.26231.26231.2609-8.005661.00
8302006.05.03 01:29sell3010.101.26351.27031.2569
8312006.05.03 01:59modify3010.101.26351.26431.2629
8322006.05.03 02:29s/l3010.101.26431.26431.2629-8.005653.00
8332006.05.03 07:00buy3020.101.26441.25761.2710
8342006.05.03 07:04modify3020.101.26441.26361.2650
8352006.05.03 07:59s/l3020.101.26361.26361.2650-8.005645.00
8362006.05.03 07:59buy3030.101.26251.25571.2691
8372006.05.03 08:29modify3030.101.26251.26171.2631
8382006.05.03 08:59t/p3030.101.26311.26171.26316.005651.00
8392006.05.03 09:38buy3040.101.26351.25671.2701
8402006.05.03 09:44modify3040.101.26351.26271.2641
8412006.05.03 10:30s/l3040.101.26271.26271.2641-8.005643.00
8422006.05.03 10:39sell3050.101.26321.27001.2566
8432006.05.03 10:42modify3050.101.26321.26401.2626
8442006.05.03 12:39t/p3050.101.26261.26401.26266.005649.00
8452006.05.03 12:58sell3060.101.26321.27001.2566
8462006.05.03 13:01modify3060.101.26321.26401.2626
8472006.05.03 13:19t/p3060.101.26261.26401.26266.005655.00
8482006.05.03 13:20buy3070.101.26241.25561.2690
8492006.05.03 13:24modify3070.101.26241.26161.2630
8502006.05.03 13:43t/p3070.101.26301.26161.26306.005661.00
8512006.05.03 13:43sell3080.101.26301.26981.2564
8522006.05.03 13:49modify3080.101.26301.26381.2624
8532006.05.03 14:10t/p3080.101.26241.26381.26246.005667.00
8542006.05.03 14:14buy3090.101.26211.25531.2687
8552006.05.03 14:17close3090.101.26271.25531.26876.005673.00
8562006.05.03 14:17sell3100.101.26281.26961.2562
8572006.05.03 14:22modify3100.101.26281.26361.2622
8582006.05.03 14:29t/p3100.101.26221.26361.26226.005679.00
8592006.05.03 15:00sell3110.101.26181.26861.2552
8602006.05.03 15:03close3110.101.26261.26861.2552-8.005671.00
8612006.05.03 15:03sell3120.101.26261.26941.2560
8622006.05.03 15:07modify3120.101.26261.26341.2620
8632006.05.03 15:13t/p3120.101.26201.26341.26206.005677.00
8642006.05.03 17:24sell3130.101.26451.27131.2579
8652006.05.03 17:27modify3130.101.26451.26531.2639
8662006.05.03 17:28t/p3130.101.26391.26531.26396.005683.00
8672006.05.03 17:29buy3140.101.26381.25701.2704
8682006.05.03 17:32modify3140.101.26381.26301.2644
8692006.05.03 17:46t/p3140.101.26441.26301.26446.005689.00
8702006.05.03 17:46sell3150.101.26441.27121.2578
8712006.05.03 17:52close3150.101.26381.27121.25786.005695.00
8722006.05.03 17:54buy3160.101.26361.25681.2702
8732006.05.03 17:57modify3160.101.26361.26281.2642
8742006.05.03 17:59s/l3160.101.26281.26281.2642-8.005687.00
8752006.05.03 17:59buy3170.101.26261.25581.2692
8762006.05.03 18:23close3170.101.26351.25581.26929.005696.00
8772006.05.03 18:25sell3180.101.26351.27031.2569
8782006.05.03 18:29modify3180.101.26351.26431.2629
8792006.05.03 18:59t/p3180.101.26291.26431.26296.005702.00
8802006.05.04 06:00buy3190.101.26121.25441.2678
8812006.05.04 06:03modify3190.101.26121.26041.2618
8822006.05.04 06:29s/l3190.101.26041.26041.2618-8.005694.00
8832006.05.04 06:29buy3200.101.26051.25371.2671
8842006.05.04 06:59modify3200.101.26051.25971.2611
8852006.05.04 08:29s/l3200.101.25971.25971.2611-8.005686.00
8862006.05.04 09:02sell3210.101.25931.26611.2527
8872006.05.04 09:05modify3210.101.25931.26011.2587
8882006.05.04 09:10t/p3210.101.25871.26011.25876.005692.00
8892006.05.04 09:29sell3220.101.25941.26621.2528
8902006.05.04 09:36modify3220.101.25941.26021.2588
8912006.05.04 10:02s/l3220.101.26021.26021.2588-8.005684.00
8922006.05.04 10:07buy3230.101.25921.25241.2658
8932006.05.04 10:11modify3230.101.25921.25841.2598
8942006.05.04 10:13s/l3230.101.25841.25841.2598-8.005676.00
8952006.05.04 10:13buy3240.101.25861.25181.2652
8962006.05.04 10:16modify3240.101.25861.25781.2592
8972006.05.04 10:29t/p3240.101.25921.25781.25926.005682.00
8982006.05.04 10:59buy3250.101.25941.25261.2660
8992006.05.04 11:12modify3250.101.25941.25861.2600
9002006.05.04 11:30t/p3250.101.26001.25861.26006.005688.00
9012006.05.04 11:54buy3260.101.25911.25231.2657
9022006.05.04 11:57modify3260.101.25911.25831.2597
9032006.05.04 11:59t/p3260.101.25971.25831.25976.005694.00
9042006.05.04 12:23sell3270.101.25991.26671.2533
9052006.05.04 12:27modify3270.101.25991.26071.2593
9062006.05.04 12:34s/l3270.101.26071.26071.2593-8.005686.00
9072006.05.04 12:37buy3280.101.25991.25311.2665
9082006.05.04 12:40modify3280.101.25991.25911.2605
9092006.05.04 12:59t/p3280.101.26051.25911.26056.005692.00
9102006.05.04 16:07buy3290.101.26781.26101.2744
9112006.05.04 16:17close3290.101.26651.26101.2744-13.005679.00
9122006.05.04 16:22sell3300.101.26861.27541.2620
9132006.05.04 16:26close3300.101.26791.27541.26207.005686.00
9142006.05.04 16:41sell3310.101.26781.27461.2612
9152006.05.04 16:48close3310.101.26861.27461.2612-8.005678.00
9162006.05.04 16:48sell3320.101.26851.27531.2619
9172006.05.04 16:51modify3320.101.26851.26931.2679
9182006.05.04 17:52t/p3320.101.26791.26931.26796.005684.00
9192006.05.04 17:52buy3330.101.26791.26111.2745
9202006.05.04 17:56modify3330.101.26791.26711.2685
9212006.05.04 18:01t/p3330.101.26851.26711.26856.005690.00
9222006.05.04 20:59buy3340.101.26931.26251.2759
9232006.05.04 21:29modify3340.101.26931.26851.2699
9242006.05.04 22:00t/p3340.101.26991.26851.26996.005696.00
9252006.05.04 22:00sell3350.101.27051.27731.2639
9262006.05.04 22:11modify3350.101.27051.27131.2699
9272006.05.04 22:42t/p3350.101.26991.27131.26996.005702.00
9282006.05.04 22:46buy3360.101.26951.26271.2761
9292006.05.04 22:49modify3360.101.26951.26871.2701
9302006.05.04 23:29t/p3360.101.27011.26871.27016.005708.00
9312006.05.04 23:34buy3370.101.27011.26331.2767
9322006.05.04 23:59modify3370.101.27011.26931.2707
9332006.05.05 00:04s/l3370.101.26931.26931.2707-8.005700.00
9342006.05.05 05:35buy3380.101.26921.26241.2758
9352006.05.05 05:38modify3380.101.26921.26841.2698
9362006.05.05 06:59s/l3380.101.26841.26841.2698-8.005692.00
9372006.05.05 07:29sell3390.101.26851.27531.2619
9382006.05.05 07:32close3390.101.27001.27531.2619-15.005677.00
9392006.05.05 07:35sell3400.101.27001.27681.2634
9402006.05.05 07:46close3400.101.26941.27681.26346.005683.00
9412006.05.05 08:00buy3410.101.26921.26241.2758
9422006.05.05 08:03modify3410.101.26921.26841.2698
9432006.05.05 08:29s/l3410.101.26841.26841.2698-8.005675.00
9442006.05.05 08:29buy3420.101.26831.26151.2749
9452006.05.05 08:32modify3420.101.26831.26751.2689
9462006.05.05 08:52t/p3420.101.26891.26751.26896.005681.00
9472006.05.05 08:52sell3430.101.26891.27571.2623
9482006.05.05 08:57close3430.101.26821.27571.26237.005688.00
9492006.05.05 09:43sell3440.101.26881.27561.2622
9502006.05.05 09:47close3440.101.26961.27561.2622-8.005680.00
9512006.05.05 09:47sell3450.101.26941.27621.2628
9522006.05.05 09:54close3450.101.27031.27621.2628-9.005671.00
9532006.05.05 09:55sell3460.101.27011.27691.2635
9542006.05.05 09:58modify3460.101.27011.27091.2695
9552006.05.05 09:59t/p3460.101.26951.27091.26956.005677.00
9562006.05.05 12:02buy3470.101.26861.26181.2752
9572006.05.05 12:08modify3470.101.26861.26781.2692
9582006.05.05 12:30s/l3470.101.26781.26781.2692-8.005669.00
9592006.05.05 12:52sell3480.101.26861.27541.2620
9602006.05.05 12:55modify3480.101.26861.26941.2680
9612006.05.05 12:59s/l3480.101.26941.26941.2680-8.005661.00
9622006.05.05 14:30buy3490.101.27391.26711.2805
9632006.05.05 14:34close3490.101.27471.26711.28058.005669.00
9642006.05.05 14:35sell3500.101.27471.28151.2681
9652006.05.05 14:38close3500.101.27351.28151.268112.005681.00
9662006.05.05 14:57sell3510.101.27471.28151.2681
9672006.05.05 15:29close3510.101.27381.28151.26819.005690.00
9682006.05.05 16:32sell3520.101.27431.28111.2677
9692006.05.05 16:35modify3520.101.27431.27511.2737
9702006.05.05 16:41t/p3520.101.27371.27511.27376.005696.00
9712006.05.05 16:41buy3530.101.27361.26681.2802
9722006.05.05 16:44modify3530.101.27361.27281.2742
9732006.05.05 16:59t/p3530.101.27421.27281.27426.005702.00
9742006.05.05 17:01buy3540.101.27341.26661.2800
9752006.05.05 17:05modify3540.101.27341.27261.2740
9762006.05.05 18:58t/p3540.101.27401.27261.27406.005708.00
9772006.05.07 21:20sell3550.101.27421.28101.2676
9782006.05.07 21:24modify3550.101.27421.27501.2736
9792006.05.07 22:11t/p3550.101.27361.27501.27366.005714.00
9802006.05.07 22:11buy3560.101.27361.26681.2802
9812006.05.07 22:14modify3560.101.27361.27281.2742
9822006.05.07 22:29t/p3560.101.27421.27281.27426.005720.00
9832006.05.07 22:29sell3570.101.27431.28111.2677
9842006.05.07 22:32close3570.101.27351.28111.26778.005728.00
9852006.05.07 23:18sell3580.101.27381.28061.2672
9862006.05.07 23:21modify3580.101.27381.27461.2732
9872006.05.07 23:46s/l3580.101.27461.27461.2732-8.005720.00
9882006.05.07 23:47sell3590.101.27481.28161.2682
9892006.05.07 23:51modify3590.101.27481.27561.2742
9902006.05.08 00:06t/p3590.101.27421.27561.27426.005726.00
9912006.05.08 00:39buy3600.101.27341.26661.2800
9922006.05.08 00:43modify3600.101.27341.27261.2740
9932006.05.08 00:59s/l3600.101.27261.27261.2740-8.005718.00
9942006.05.08 10:25buy3610.101.27711.27031.2837
9952006.05.08 10:28close3610.101.27771.27031.28376.005724.00
9962006.05.08 10:29sell3620.101.27771.28451.2711
9972006.05.08 10:59close3620.101.27641.28451.271113.005737.00
9982006.05.08 11:00sell3630.101.27691.28371.2703
9992006.05.08 11:05modify3630.101.27691.27771.2763
10002006.05.08 12:28t/p3630.101.27631.27771.27636.005743.00
10012006.05.08 15:52buy3640.101.27231.26551.2789
10022006.05.08 15:55modify3640.101.27231.27151.2729
10032006.05.08 16:00s/l3640.101.27151.27151.2729-8.005735.00
10042006.05.08 16:27buy3650.101.27131.26451.2779
10052006.05.08 16:32close3650.101.27191.26451.27796.005741.00
10062006.05.08 16:41buy3660.101.27131.26451.2779
10072006.05.08 16:47modify3660.101.27131.27051.2719
10082006.05.08 17:59s/l3660.101.27051.27051.2719-8.005733.00
10092006.05.08 21:00buy3670.101.27071.26391.2773
10102006.05.08 21:29modify3670.101.27071.26991.2713
10112006.05.08 22:59s/l3670.101.26991.26991.2713-8.005725.00
10122006.05.09 00:31sell3680.101.27011.27691.2635
10132006.05.09 00:35modify3680.101.27011.27091.2695
10142006.05.09 01:59t/p3680.101.26951.27091.26956.005731.00
10152006.05.09 01:59buy3690.101.26901.26221.2756
10162006.05.09 02:13modify3690.101.26901.26821.2696
10172006.05.09 05:29t/p3690.101.26961.26821.26966.005737.00
10182006.05.09 05:30buy3700.101.26901.26221.2756
10192006.05.09 05:33modify3700.101.26901.26821.2696
10202006.05.09 06:02t/p3700.101.26961.26821.26966.005743.00
10212006.05.09 06:16buy3710.101.26951.26271.2761
10222006.05.09 06:19modify3710.101.26951.26871.2701
10232006.05.09 06:59s/l3710.101.26871.26871.2701-8.005735.00
10242006.05.09 08:22sell3720.101.26791.27471.2613
10252006.05.09 08:25close3720.101.26881.27471.2613-9.005726.00
10262006.05.09 08:26sell3730.101.26871.27551.2621
10272006.05.09 08:29modify3730.101.26871.26951.2681
10282006.05.09 08:59s/l3730.101.26951.26951.2681-8.005718.00
10292006.05.09 10:08buy3740.101.26741.26061.2740
10302006.05.09 10:11close3740.101.26801.26061.27406.005724.00
10312006.05.09 10:11sell3750.101.26811.27491.2615
10322006.05.09 10:15modify3750.101.26811.26891.2675
10332006.05.09 10:44s/l3750.101.26891.26891.2675-8.005716.00
10342006.05.09 10:49sell3760.101.26901.27581.2624
10352006.05.09 10:59modify3760.101.26901.26981.2684
10362006.05.09 11:00s/l3760.101.26981.26981.2684-8.005708.00
10372006.05.09 11:00sell3770.101.26961.27641.2630
10382006.05.09 11:04modify3770.101.26961.27041.2690
10392006.05.09 11:14t/p3770.101.26901.27041.26906.005714.00
10402006.05.09 11:14buy3780.101.26901.26221.2756
10412006.05.09 11:17modify3780.101.26901.26821.2696
10422006.05.09 11:26t/p3780.101.26961.26821.26966.005720.00
10432006.05.09 11:28sell3790.101.26971.27651.2631
10442006.05.09 11:31modify3790.101.26971.27051.2691
10452006.05.09 11:52t/p3790.101.26911.27051.26916.005726.00
10462006.05.09 11:52buy3800.101.26911.26231.2757
10472006.05.09 11:55modify3800.101.26911.26831.2697
10482006.05.09 12:59t/p3800.101.26971.26831.26976.005732.00
10492006.05.09 16:07sell3810.101.27531.28211.2687
10502006.05.09 16:10modify3810.101.27531.27611.2747
10512006.05.09 16:30s/l3810.101.27611.27611.2747-8.005724.00
10522006.05.09 16:57buy3820.101.27571.26891.2823
10532006.05.09 17:02modify3820.101.27571.27491.2763
10542006.05.09 22:00t/p3820.101.27631.27491.27636.005730.00
10552006.05.09 22:52sell3830.101.27621.28301.2696
10562006.05.09 22:56modify3830.101.27621.27701.2756
10572006.05.10 00:15t/p3830.101.27561.27701.27566.005736.00
10582006.05.10 08:03buy3840.101.27831.27151.2849
10592006.05.10 08:14close3840.101.27701.27151.2849-13.005723.00
10602006.05.10 08:29buy3850.101.27721.27041.2838
10612006.05.10 08:42modify3850.101.27721.27641.2778
10622006.05.10 08:49t/p3850.101.27781.27641.27786.005729.00
10632006.05.10 08:49sell3860.101.27781.28461.2712
10642006.05.10 08:52close3860.101.27861.28461.2712-8.005721.00
10652006.05.10 08:59sell3870.101.27841.28521.2718
10662006.05.10 09:04modify3870.101.27841.27921.2778
10672006.05.10 10:00s/l3870.101.27921.27921.2778-8.005713.00
10682006.05.10 12:40sell3880.101.27871.28551.2721
10692006.05.10 12:43modify3880.101.27871.27951.2781
10702006.05.10 13:29t/p3880.101.27811.27951.27816.005719.00
10712006.05.10 13:31sell3890.101.27891.28571.2723
10722006.05.10 13:57modify3890.101.27891.27971.2783
10732006.05.10 14:07t/p3890.101.27831.27971.27836.005725.00
10742006.05.10 14:07buy3900.101.27831.27151.2849
10752006.05.10 14:10modify3900.101.27831.27751.2789
10762006.05.10 14:29t/p3900.101.27891.27751.27896.005731.00
10772006.05.10 15:10buy3910.101.27901.27221.2856
10782006.05.10 15:15modify3910.101.27901.27821.2796
10792006.05.10 15:29t/p3910.101.27961.27821.27966.005737.00
10802006.05.10 15:29sell3920.101.28071.28751.2741
10812006.05.10 15:59modify3920.101.28071.28151.2801
10822006.05.10 15:59t/p3920.101.28011.28151.28016.005743.00
10832006.05.10 16:00buy3930.101.27901.27221.2856
10842006.05.10 16:03modify3930.101.27901.27821.2796
10852006.05.10 16:16t/p3930.101.27961.27821.27966.005749.00
10862006.05.10 16:18sell3940.101.27971.28651.2731
10872006.05.10 16:29close3940.101.27871.28651.273110.005759.00
10882006.05.10 17:04sell3950.101.27931.28611.2727
10892006.05.10 17:07modify3950.101.27931.28011.2787
10902006.05.10 18:12s/l3950.101.28011.28011.2787-8.005751.00
10912006.05.10 18:12sell3960.101.28001.28681.2734
10922006.05.10 18:17close3960.101.27941.28681.27346.005757.00
10932006.05.10 18:18buy3970.101.27931.27251.2859
10942006.05.10 18:21modify3970.101.27931.27851.2799
10952006.05.10 18:29s/l3970.101.27851.27851.2799-8.005749.00
10962006.05.10 18:29buy3980.101.27861.27181.2852
10972006.05.10 18:32modify3980.101.27861.27781.2792
10982006.05.10 18:34s/l3980.101.27781.27781.2792-8.005741.00
10992006.05.10 18:43sell3990.101.27861.28541.2720
11002006.05.10 18:46modify3990.101.27861.27941.2780
11012006.05.10 18:59s/l3990.101.27941.27941.2780-8.005733.00
11022006.05.10 20:00buy4000.101.28011.27331.2867
11032006.05.10 20:03close4000.101.27911.27331.2867-10.005723.00
11042006.05.10 20:03buy4010.101.27921.27241.2858
11052006.05.10 20:06modify4010.101.27921.27841.2798
11062006.05.10 20:11t/p4010.101.27981.27841.27986.005729.00
11072006.05.10 20:17buy4020.101.27911.27231.2857
11082006.05.10 20:20modify4020.101.27911.27831.2797
11092006.05.10 20:20t/p4020.101.27971.27831.27976.005735.00
11102006.05.10 20:22buy4030.101.27781.27101.2844
11112006.05.10 20:26modify4030.101.27781.27701.2784
11122006.05.10 20:29t/p4030.101.27841.27701.27846.005741.00
11132006.05.10 20:32buy4040.101.27881.27201.2854
11142006.05.10 20:35close4040.101.27951.27201.28547.005748.00
11152006.05.10 20:59sell4050.101.27961.28641.2730
11162006.05.10 21:29close4050.101.27851.28641.273011.005759.00
11172006.05.10 22:10sell4060.101.27871.28551.2721
11182006.05.10 22:29modify4060.101.27871.27951.2781
11192006.05.10 22:29t/p4060.101.27811.27951.27816.005765.00
11202006.05.11 03:16buy4070.101.27321.26641.2798
11212006.05.11 03:29modify4070.101.27321.27241.2738
11222006.05.11 03:30s/l4070.101.27241.27241.2738-8.005757.00
11232006.05.11 03:35buy4080.101.27221.26541.2788
11242006.05.11 03:38modify4080.101.27221.27141.2728
11252006.05.11 03:44t/p4080.101.27281.27141.27286.005763.00
11262006.05.11 03:44sell4090.101.27291.27971.2663
11272006.05.11 03:47modify4090.101.27291.27371.2723
11282006.05.11 03:56t/p4090.101.27231.27371.27236.005769.00
11292006.05.11 03:57buy4100.101.27211.26531.2787
11302006.05.11 04:16close4100.101.27381.26531.278717.005786.00
11312006.05.11 05:00sell4110.101.27361.28041.2670
11322006.05.11 05:03modify4110.101.27361.27441.2730
11332006.05.11 05:28t/p4110.101.27301.27441.27306.005792.00
11342006.05.11 05:28buy4120.101.27301.26621.2796
11352006.05.11 05:58close4120.101.27361.26621.27966.005798.00
11362006.05.11 06:35buy4130.101.27371.26691.2803
11372006.05.11 06:45modify4130.101.27371.27291.2743
11382006.05.11 07:01s/l4130.101.27291.27291.2743-8.005790.00
11392006.05.11 07:27sell4140.101.27351.28031.2669
11402006.05.11 07:59close4140.101.27041.28031.266931.005821.00
11412006.05.11 09:16sell4150.101.27141.27821.2648
11422006.05.11 09:19close4150.101.27251.27821.2648-11.005810.00
11432006.05.11 09:20sell4160.101.27241.27921.2658
11442006.05.11 09:23close4160.101.27181.27921.26586.005816.00
11452006.05.11 09:29buy4170.101.27081.26401.2774
11462006.05.11 09:39close4170.101.27201.26401.277412.005828.00
11472006.05.11 10:25sell4180.101.27161.27841.2650
11482006.05.11 10:28modify4180.101.27161.27241.2710
11492006.05.11 10:32s/l4180.101.27241.27241.2710-8.005820.00
11502006.05.11 10:32sell4190.101.27231.27911.2657
11512006.05.11 10:37close4190.101.27171.27911.26576.005826.00
11522006.05.11 10:38buy4200.101.27161.26481.2782
11532006.05.11 10:41modify4200.101.27161.27081.2722
11542006.05.11 11:29t/p4200.101.27221.27081.27226.005832.00
11552006.05.11 11:29sell4210.101.27221.27901.2656
11562006.05.11 11:53close4210.101.27161.27901.26566.005838.00
11572006.05.11 17:35buy4220.101.28381.27701.2904
11582006.05.11 17:38close4220.101.28451.27701.29047.005845.00
11592006.05.11 17:38sell4230.101.28461.29141.2780
11602006.05.11 17:42modify4230.101.28461.28541.2840
11612006.05.11 17:48t/p4230.101.28401.28541.28406.005851.00
11622006.05.11 17:49buy4240.101.28371.27691.2903
11632006.05.11 17:52modify4240.101.28371.28291.2843
11642006.05.11 17:54t/p4240.101.28431.28291.28436.005857.00
11652006.05.11 17:57sell4250.101.28521.29201.2786
11662006.05.11 18:00modify4250.101.28521.28601.2846
11672006.05.11 19:22t/p4250.101.28461.28601.28466.005863.00
11682006.05.12 00:43buy4260.101.28501.27821.2916
11692006.05.12 00:46modify4260.101.28501.28421.2856
11702006.05.12 01:49t/p4260.101.28561.28421.28566.005869.00
11712006.05.12 01:57buy4270.101.28501.27821.2916
11722006.05.12 02:00modify4270.101.28501.28421.2856
11732006.05.12 02:07s/l4270.101.28421.28421.2856-8.005861.00
11742006.05.12 03:43buy4280.101.28501.27821.2916
11752006.05.12 03:47modify4280.101.28501.28421.2856
11762006.05.12 04:19t/p4280.101.28561.28421.28566.005867.00
11772006.05.12 04:46sell4290.101.28601.29281.2794
11782006.05.12 04:50modify4290.101.28601.28681.2854
11792006.05.12 05:25t/p4290.101.28541.28681.28546.005873.00
11802006.05.12 05:25buy4300.101.28541.27861.2920
11812006.05.12 05:43close4300.101.28611.27861.29207.005880.00
11822006.05.12 05:46sell4310.101.28651.29331.2799
11832006.05.12 05:53close4310.101.28741.29331.2799-9.005871.00
11842006.05.12 06:16sell4320.101.28721.29401.2806
11852006.05.12 06:21modify4320.101.28721.28801.2866
11862006.05.12 06:27s/l4320.101.28801.28801.2866-8.005863.00
11872006.05.12 06:27sell4330.101.28781.29461.2812
11882006.05.12 06:30modify4330.101.28781.28861.2872
11892006.05.12 06:32t/p4330.101.28721.28861.28726.005869.00
11902006.05.12 06:32buy4340.101.28721.28041.2938
11912006.05.12 06:35close4340.101.28621.28041.2938-10.005859.00
11922006.05.12 06:35buy4350.101.28631.27951.2929
11932006.05.12 06:39close4350.101.28691.27951.29296.005865.00
11942006.05.12 07:04sell4360.101.28751.29431.2809
11952006.05.12 07:07modify4360.101.28751.28831.2869
11962006.05.12 07:10s/l4360.101.28831.28831.2869-8.005857.00
11972006.05.12 07:10sell4370.101.28811.29491.2815
11982006.05.12 07:13modify4370.101.28811.28891.2875
11992006.05.12 07:25s/l4370.101.28891.28891.2875-8.005849.00
12002006.05.12 07:25sell4380.101.28871.29551.2821
12012006.05.12 07:29close4380.101.28951.29551.2821-8.005841.00
12022006.05.12 07:29sell4390.101.28941.29621.2828
12032006.05.12 07:33modify4390.101.28941.29021.2888
12042006.05.12 07:33s/l4390.101.29021.29021.2888-8.005833.00
12052006.05.12 07:33sell4400.101.29001.29681.2834
12062006.05.12 07:36close4400.101.28941.29681.28346.005839.00
12072006.05.12 07:39buy4410.101.28941.28261.2960
12082006.05.12 07:42modify4410.101.28941.28861.2900
12092006.05.12 07:55s/l4410.101.28861.28861.2900-8.005831.00
12102006.05.12 07:55buy4420.101.28881.28201.2954
12112006.05.12 07:59modify4420.101.28881.28801.2894
12122006.05.12 08:16t/p4420.101.28941.28801.28946.005837.00
12132006.05.12 08:16sell4430.101.28941.29621.2828
12142006.05.12 08:19modify4430.101.28941.29021.2888
12152006.05.12 08:20s/l4430.101.29021.29021.2888-8.005829.00
12162006.05.12 08:20sell4440.101.29001.29681.2834
12172006.05.12 08:24modify4440.101.29001.29081.2894
12182006.05.12 08:24t/p4440.101.28941.29081.28946.005835.00
12192006.05.12 08:51buy4450.101.28941.28261.2960
12202006.05.12 08:54modify4450.101.28941.28861.2900
12212006.05.12 09:01t/p4450.101.29001.28861.29006.005841.00
12222006.05.12 09:03buy4460.101.28951.28271.2961
12232006.05.12 09:06modify4460.101.28951.28871.2901
12242006.05.12 09:33t/p4460.101.29011.28871.29016.005847.00
12252006.05.12 09:34sell4470.101.29061.29741.2840
12262006.05.12 09:37close4470.101.29161.29741.2840-10.005837.00
12272006.05.12 09:37sell4480.101.29161.29841.2850
12282006.05.12 09:40close4480.101.29361.29841.2850-20.005817.00
12292006.05.12 10:05sell4490.101.29241.29921.2858
12302006.05.12 10:09close4490.101.29321.29921.2858-8.005809.00
12312006.05.12 10:34buy4500.101.29181.28501.2984
12322006.05.12 10:37modify4500.101.29181.29101.2924
12332006.05.12 10:44t/p4500.101.29241.29101.29246.005815.00
12342006.05.12 10:45sell4510.101.29251.29931.2859
12352006.05.12 10:49modify4510.101.29251.29331.2919
12362006.05.12 11:02t/p4510.101.29191.29331.29196.005821.00
12372006.05.12 11:29buy4520.101.29161.28481.2982
12382006.05.12 11:33modify4520.101.29161.29081.2922
12392006.05.12 11:51s/l4520.101.29081.29081.2922-8.005813.00
12402006.05.12 11:51buy4530.101.29101.28421.2976
12412006.05.12 11:54modify4530.101.29101.29021.2916
12422006.05.12 11:57s/l4530.101.29021.29021.2916-8.005805.00
12432006.05.12 11:59buy4540.101.29031.28351.2969
12442006.05.12 12:02modify4540.101.29031.28951.2909
12452006.05.12 12:05t/p4540.101.29091.28951.29096.005811.00
12462006.05.12 12:05sell4550.101.29101.29781.2844
12472006.05.12 12:09modify4550.101.29101.29181.2904
12482006.05.12 12:14s/l4550.101.29181.29181.2904-8.005803.00
12492006.05.12 12:14sell4560.101.29161.29841.2850
12502006.05.12 12:18close4560.101.29101.29841.28506.005809.00
12512006.05.12 12:30buy4570.101.29071.28391.2973
12522006.05.12 12:33close4570.101.28851.28391.2973-22.005787.00
12532006.05.12 13:01buy4580.101.29141.28461.2980
12542006.05.12 13:04close4580.101.28911.28461.2980-23.005764.00
12552006.05.12 13:05buy4590.101.28881.28201.2954
12562006.05.12 13:09modify4590.101.28881.28801.2894
12572006.05.12 13:09s/l4590.101.28801.28801.2894-8.005756.00
12582006.05.12 13:31buy4600.101.28981.28301.2964
12592006.05.12 13:34modify4600.101.28981.28901.2904
12602006.05.12 13:39t/p4600.101.29041.28901.29046.005762.00
12612006.05.12 13:40sell4610.101.29051.29731.2839
12622006.05.12 13:43modify4610.101.29051.29131.2899
12632006.05.12 13:48t/p4610.101.28991.29131.28996.005768.00
12642006.05.12 13:53sell4620.101.29111.29791.2845
12652006.05.12 13:56close4620.101.29051.29791.28456.005774.00
12662006.05.12 13:58buy4630.101.28941.28261.2960
12672006.05.12 14:02close4630.101.29111.28261.296017.005791.00
12682006.05.12 14:02sell4640.101.29121.29801.2846
12692006.05.12 14:05modify4640.101.29121.29201.2906
12702006.05.12 14:10t/p4640.101.29061.29201.29066.005797.00
12712006.05.12 14:15buy4650.101.28871.28191.2953
12722006.05.12 14:19modify4650.101.28871.28791.2893
12732006.05.12 14:19t/p4650.101.28931.28791.28936.005803.00
12742006.05.12 14:31sell4660.101.28951.29631.2829
12752006.05.12 14:34modify4660.101.28951.29031.2889
12762006.05.12 14:35t/p4660.101.28891.29031.28896.005809.00
12772006.05.12 14:35buy4670.101.28891.28211.2955
12782006.05.12 14:38close4670.101.28791.28211.2955-10.005799.00
12792006.05.12 15:03sell4680.101.28881.29561.2822
12802006.05.12 15:06modify4680.101.28881.28961.2882
12812006.05.12 15:13s/l4680.101.28961.28961.2882-8.005791.00
12822006.05.12 15:13sell4690.101.28941.29621.2828
12832006.05.12 15:17close4690.101.29021.29621.2828-8.005783.00
12842006.05.12 15:17sell4700.101.29011.29691.2835
12852006.05.12 15:20close4700.101.28951.29691.28356.005789.00
12862006.05.12 15:31buy4710.101.28741.28061.2940
12872006.05.12 15:34modify4710.101.28741.28661.2880
12882006.05.12 15:37s/l4710.101.28661.28661.2880-8.005781.00
12892006.05.12 15:59sell4720.101.28821.29501.2816
12902006.05.12 16:03close4720.101.28761.29501.28166.005787.00
12912006.05.12 16:13sell4730.101.28851.29531.2819
12922006.05.12 16:17close4730.101.28791.29531.28196.005793.00
12932006.05.12 16:26buy4740.101.28761.28081.2942
12942006.05.12 16:29close4740.101.28641.28081.2942-12.005781.00
12952006.05.12 16:29buy4750.101.28651.27971.2931
12962006.05.12 16:33close4750.101.28711.27971.29316.005787.00
12972006.05.12 16:35sell4760.101.28741.29421.2808
12982006.05.12 16:42modify4760.101.28741.28821.2868
12992006.05.12 16:49s/l4760.101.28821.28821.2868-8.005779.00
13002006.05.12 16:49sell4770.101.28801.29481.2814
13012006.05.12 16:52modify4770.101.28801.28881.2874
13022006.05.12 16:57s/l4770.101.28881.28881.2874-8.005771.00
13032006.05.12 16:57sell4780.101.28861.29541.2820
13042006.05.12 17:00close4780.101.28941.29541.2820-8.005763.00
13052006.05.12 18:14sell4790.101.28991.29671.2833
13062006.05.12 18:17close4790.101.29091.29671.2833-10.005753.00
13072006.05.12 18:40sell4800.101.29151.29831.2849
13082006.05.12 18:48close4800.101.29091.29831.28496.005759.00
13092006.05.12 18:49buy4810.101.29081.28401.2974
13102006.05.12 18:52modify4810.101.29081.29001.2914
13112006.05.12 19:34t/p4810.101.29141.29001.29146.005765.00
13122006.05.12 19:44sell4820.101.29191.29871.2853
13132006.05.12 19:47modify4820.101.29191.29271.2913
13142006.05.12 19:56s/l4820.101.29271.29271.2913-8.005757.00
13152006.05.12 19:56sell4830.101.29251.29931.2859
13162006.05.12 19:59modify4830.101.29251.29331.2919
13172006.05.12 20:39t/p4830.101.29191.29331.29196.005763.00
13182006.05.12 20:59sell4840.101.29251.29931.2859
13192006.05.15 06:00modify4840.101.29251.29331.2919
13202006.05.15 06:25t/p4840.101.29191.29331.29196.005769.00
13212006.05.15 06:25buy4850.101.29161.28481.2982
13222006.05.15 06:29close4850.101.29051.28481.2982-11.005758.00
13232006.05.15 06:29buy4860.101.29061.28381.2972
13242006.05.15 06:32close4860.101.28981.28381.2972-8.005750.00
13252006.05.15 06:33buy4870.101.28961.28281.2962
13262006.05.15 06:36modify4870.101.28961.28881.2902
13272006.05.15 06:39t/p4870.101.29021.28881.29026.005756.00
13282006.05.15 06:45sell4880.101.29061.29741.2840
13292006.05.15 06:48close4880.101.29151.29741.2840-9.005747.00
13302006.05.15 06:53sell4890.101.29131.29811.2847
13312006.05.15 06:56modify4890.101.29131.29211.2907
13322006.05.15 06:59t/p4890.101.29071.29211.29076.005753.00
13332006.05.15 07:08buy4900.101.28921.28241.2958
13342006.05.15 07:11close4900.101.28821.28241.2958-10.005743.00
13352006.05.15 07:36buy4910.101.28911.28231.2957
13362006.05.15 07:43close4910.101.28811.28231.2957-10.005733.00
13372006.05.15 07:50buy4920.101.28831.28151.2949
13382006.05.15 07:55close4920.101.28751.28151.2949-8.005725.00
13392006.05.15 07:55buy4930.101.28731.28051.2939
13402006.05.15 07:59modify4930.101.28731.28651.2879
13412006.05.15 08:06s/l4930.101.28651.28651.2879-8.005717.00
13422006.05.15 08:07buy4940.101.28541.27861.2920
13432006.05.15 08:10modify4940.101.28541.28461.2860
13442006.05.15 08:11s/l4940.101.28461.28461.2860-8.005709.00
13452006.05.15 08:35sell4950.101.28361.29041.2770
13462006.05.15 08:40modify4950.101.28361.28441.2830
13472006.05.15 08:45s/l4950.101.28441.28441.2830-8.005701.00
13482006.05.15 08:45sell4960.101.28431.29111.2777
13492006.05.15 08:50modify4960.101.28431.28511.2837
13502006.05.15 08:58t/p4960.101.28371.28511.28376.005707.00
13512006.05.15 09:12buy4970.101.28371.27691.2903
13522006.05.15 09:17modify4970.101.28371.28291.2843
13532006.05.15 09:27s/l4970.101.28291.28291.2843-8.005699.00
13542006.05.15 09:27buy4980.101.28311.27631.2897
13552006.05.15 09:31modify4980.101.28311.28231.2837
13562006.05.15 09:37t/p4980.101.28371.28231.28376.005705.00
13572006.05.15 09:37sell4990.101.28401.29081.2774
13582006.05.15 09:40modify4990.101.28401.28481.2834
13592006.05.15 09:50t/p4990.101.28341.28481.28346.005711.00
13602006.05.15 10:20buy5000.101.28311.27631.2897
13612006.05.15 10:23modify5000.101.28311.28231.2837
13622006.05.15 10:38s/l5000.101.28231.28231.2837-8.005703.00
13632006.05.15 10:38buy5010.101.28251.27571.2891
13642006.05.15 10:42close5010.101.28141.27571.2891-11.005692.00
13652006.05.15 10:42buy5020.101.28161.27481.2882
13662006.05.15 10:45modify5020.101.28161.28081.2822
13672006.05.15 10:52s/l5020.101.28081.28081.2822-8.005684.00
13682006.05.15 10:52buy5030.101.28101.27421.2876
13692006.05.15 10:56close5030.101.28021.27421.2876-8.005676.00
13702006.05.15 10:57buy5040.101.28041.27361.2870
13712006.05.15 11:01close5040.101.28101.27361.28706.005682.00
13722006.05.15 11:06buy5050.101.28031.27351.2869
13732006.05.15 11:09close5050.101.28111.27351.28698.005690.00
13742006.05.15 11:10sell5060.101.28131.28811.2747
13752006.05.15 11:13modify5060.101.28131.28211.2807
13762006.05.15 11:24s/l5060.101.28211.28211.2807-8.005682.00
13772006.05.15 11:24sell5070.101.28191.28871.2753
13782006.05.15 11:28close5070.101.28121.28871.27537.005689.00
13792006.05.15 11:46sell5080.101.28171.28851.2751
13802006.05.15 11:55close5080.101.28251.28851.2751-8.005681.00
13812006.05.15 11:59sell5090.101.28241.28921.2758
13822006.05.15 12:03close5090.101.28321.28921.2758-8.005673.00
13832006.05.15 12:20sell5100.101.28331.29011.2767
13842006.05.15 12:29close5100.101.28411.29011.2767-8.005665.00
13852006.05.15 12:32buy5110.101.28401.27721.2906
13862006.05.15 12:35modify5110.101.28401.28321.2846
13872006.05.15 12:37t/p5110.101.28461.28321.28466.005671.00
13882006.05.15 12:38sell5120.101.28471.29151.2781
13892006.05.15 12:46close5120.101.28411.29151.27816.005677.00
13902006.05.15 13:00sell5130.101.28531.29211.2787
13912006.05.15 13:03close5130.101.28441.29211.27879.005686.00
13922006.05.15 13:04buy5140.101.28371.27691.2903
13932006.05.15 13:07close5140.101.28261.27691.2903-11.005675.00
13942006.05.15 13:31buy5150.101.28101.27421.2876
13952006.05.15 13:34close5150.101.28201.27421.287610.005685.00
13962006.05.15 13:36sell5160.101.28201.28881.2754
13972006.05.15 13:39close5160.101.28281.28881.2754-8.005677.00
13982006.05.15 13:39sell5170.101.28271.28951.2761
13992006.05.15 13:42modify5170.101.28271.28351.2821
14002006.05.15 13:44s/l5170.101.28351.28351.2821-8.005669.00
14012006.05.15 13:44sell5180.101.28331.29011.2767
14022006.05.15 13:47modify5180.101.28331.28411.2827
14032006.05.15 13:56t/p5180.101.28271.28411.28276.005675.00
14042006.05.15 14:03buy5190.101.28221.27541.2888
14052006.05.15 14:06modify5190.101.28221.28141.2828
14062006.05.15 14:18t/p5190.101.28281.28141.28286.005681.00
14072006.05.15 14:19sell5200.101.28291.28971.2763
14082006.05.15 14:22modify5200.101.28291.28371.2823
14092006.05.15 14:26s/l5200.101.28371.28371.2823-8.005673.00
14102006.05.15 14:26sell5210.101.28351.29031.2769
14112006.05.15 14:29modify5210.101.28351.28431.2829
14122006.05.15 14:40s/l5210.101.28431.28431.2829-8.005665.00
14132006.05.15 14:40sell5220.101.28411.29091.2775
14142006.05.15 14:43modify5220.101.28411.28491.2835
14152006.05.15 14:47s/l5220.101.28491.28491.2835-8.005657.00
14162006.05.15 14:47sell5230.101.28471.29151.2781
14172006.05.15 14:50close5230.101.28411.29151.27816.005663.00
14182006.05.15 14:59buy5240.101.28291.27611.2895
14192006.05.15 15:02modify5240.101.28291.28211.2835
14202006.05.15 15:06s/l5240.101.28211.28211.2835-8.005655.00
14212006.05.15 15:06buy5250.101.28231.27551.2889
14222006.05.15 15:09close5250.101.28291.27551.28896.005661.00
14232006.05.15 15:16sell5260.101.28341.29021.2768
14242006.05.15 15:21close5260.101.28281.29021.27686.005667.00
14252006.05.15 15:48buy5270.101.28231.27551.2889
14262006.05.15 15:52modify5270.101.28231.28151.2829
14272006.05.15 15:52s/l5270.101.28151.28151.2829-8.005659.00
14282006.05.15 15:52buy5280.101.28171.27491.2883
14292006.05.15 15:55modify5280.101.28171.28091.2823
14302006.05.15 15:58t/p5280.101.28231.28091.28236.005665.00
14312006.05.15 16:05sell5290.101.28271.28951.2761
14322006.05.15 16:08close5290.101.28201.28951.27617.005672.00
14332006.05.15 16:09buy5300.101.28201.27521.2886
14342006.05.15 16:12modify5300.101.28201.28121.2826
14352006.05.15 16:21s/l5300.101.28121.28121.2826-8.005664.00
14362006.05.15 16:21buy5310.101.28141.27461.2880
14372006.05.15 16:24close5310.101.28031.27461.2880-11.005653.00
14382006.05.15 16:25buy5320.101.28041.27361.2870
14392006.05.15 16:29close5320.101.28101.27361.28706.005659.00
14402006.05.15 16:44buy5330.101.28031.27351.2869
14412006.05.15 16:47modify5330.101.28031.27951.2809
14422006.05.15 16:50s/l5330.101.27951.27951.2809-8.005651.00
14432006.05.15 16:50buy5340.101.27971.27291.2863
14442006.05.15 16:55modify5340.101.27971.27891.2803
14452006.05.15 16:55s/l5340.101.27891.27891.2803-8.005643.00
14462006.05.15 16:57buy5350.101.27891.27211.2855
14472006.05.15 17:00close5350.101.27961.27211.28557.005650.00
14482006.05.15 17:01sell5360.101.28021.28701.2736
14492006.05.15 17:04modify5360.101.28021.28101.2796
14502006.05.15 17:35t/p5360.101.27961.28101.27966.005656.00
14512006.05.15 17:39sell5370.101.28051.28731.2739
14522006.05.15 17:43modify5370.101.28051.28131.2799
14532006.05.15 17:58s/l5370.101.28131.28131.2799-8.005648.00
14542006.05.15 17:58sell5380.101.28111.28791.2745
14552006.05.15 18:01close5380.101.28191.28791.2745-8.005640.00
14562006.05.15 18:08buy5390.101.28131.27451.2879
14572006.05.15 18:11modify5390.101.28131.28051.2819
14582006.05.15 18:57s/l5390.101.28051.28051.2819-8.005632.00
14592006.05.15 18:57buy5400.101.28071.27391.2873
14602006.05.15 19:01modify5400.101.28071.27991.2813
14612006.05.15 19:36s/l5400.101.27991.27991.2813-8.005624.00
14622006.05.15 19:36buy5410.101.28011.27331.2867
14632006.05.15 19:39modify5410.101.28011.27931.2807
14642006.05.15 19:50s/l5410.101.27931.27931.2807-8.005616.00
14652006.05.15 19:50buy5420.101.27941.27261.2860
14662006.05.15 19:53close5420.101.27861.27261.2860-8.005608.00
14672006.05.15 20:07sell5430.101.27921.28601.2726
14682006.05.15 20:12close5430.101.27861.28601.27266.005614.00
14692006.05.15 20:44sell5440.101.27871.28551.2721
14702006.05.15 20:49modify5440.101.27871.27951.2781
14712006.05.15 20:52s/l5440.101.27951.27951.2781-8.005606.00
14722006.05.15 20:52sell5450.101.27931.28611.2727
14732006.05.15 20:58modify5450.101.27931.28011.2787
14742006.05.15 21:10s/l5450.101.28011.28011.2787-8.005598.00
14752006.05.15 21:10sell5460.101.27991.28671.2733
14762006.05.15 21:13modify5460.101.27991.28071.2793
14772006.05.15 22:57t/p5460.101.27931.28071.27936.005604.00
14782006.05.15 22:57buy5470.101.27911.27231.2857
14792006.05.15 23:01close5470.101.27831.27231.2857-8.005596.00
14802006.05.15 23:09sell5480.101.27911.28591.2725
14812006.05.15 23:12modify5480.101.27911.27991.2785
14822006.05.15 23:40t/p5480.101.27851.27991.27856.005602.00
14832006.05.15 23:40buy5490.101.27851.27171.2851
14842006.05.15 23:43modify5490.101.27851.27771.2791
14852006.05.15 23:51t/p5490.101.27911.27771.27916.005608.00
14862006.05.16 00:20sell5500.101.27981.28661.2732
14872006.05.16 00:27close5500.101.28061.28661.2732-8.005600.00
14882006.05.16 00:27sell5510.101.28051.28731.2739
14892006.05.16 00:30modify5510.101.28051.28131.2799
14902006.05.16 00:36s/l5510.101.28131.28131.2799-8.005592.00
14912006.05.16 00:55buy5520.101.28041.27361.2870
14922006.05.16 00:59modify5520.101.28041.27961.2810
14932006.05.16 01:01t/p5520.101.28101.27961.28106.005598.00
14942006.05.16 01:06buy5530.101.28031.27351.2869
14952006.05.16 01:13modify5530.101.28031.27951.2809
14962006.05.16 01:14t/p5530.101.28091.27951.28096.005604.00
14972006.05.16 01:14sell5540.101.28101.28781.2744
14982006.05.16 01:18close5540.101.28041.28781.27446.005610.00
14992006.05.16 01:36buy5550.101.28001.27321.2866
15002006.05.16 01:39close5550.101.28061.27321.28666.005616.00
15012006.05.16 01:40sell5560.101.28071.28751.2741
15022006.05.16 01:43close5560.101.28161.28751.2741-9.005607.00
15032006.05.16 01:43sell5570.101.28151.28831.2749
15042006.05.16 01:46modify5570.101.28151.28231.2809
15052006.05.16 03:13s/l5570.101.28231.28231.2809-8.005599.00
15062006.05.16 03:51sell5580.101.28281.28961.2762
15072006.05.16 03:54close5580.101.28411.28961.2762-13.005586.00
15082006.05.16 03:54sell5590.101.28401.29081.2774
15092006.05.16 03:59modify5590.101.28401.28481.2834
15102006.05.16 04:13t/p5590.101.28341.28481.28346.005592.00
15112006.05.16 04:13buy5600.101.28341.27661.2900
15122006.05.16 04:16modify5600.101.28341.28261.2840
15132006.05.16 04:29s/l5600.101.28261.28261.2840-8.005584.00
15142006.05.16 04:29buy5610.101.28281.27601.2894
15152006.05.16 04:32modify5610.101.28281.28201.2834
15162006.05.16 04:46s/l5610.101.28201.28201.2834-8.005576.00
15172006.05.16 04:47buy5620.101.28211.27531.2887
15182006.05.16 04:50modify5620.101.28211.28131.2827
15192006.05.16 05:00s/l5620.101.28131.28131.2827-8.005568.00
15202006.05.16 05:02buy5630.101.28101.27421.2876
15212006.05.16 05:05modify5630.101.28101.28021.2816
15222006.05.16 05:09s/l5630.101.28021.28021.2816-8.005560.00
15232006.05.16 05:28sell5640.101.28161.28841.2750
15242006.05.16 05:34modify5640.101.28161.28241.2810
15252006.05.16 05:57s/l5640.101.28241.28241.2810-8.005552.00
15262006.05.16 05:57sell5650.101.28221.28901.2756
15272006.05.16 06:03close5650.101.28301.28901.2756-8.005544.00
15282006.05.16 06:05buy5660.101.28251.27571.2891
15292006.05.16 06:08close5660.101.28151.27571.2891-10.005534.00
15302006.05.16 06:09buy5670.101.28141.27461.2880
15312006.05.16 06:12modify5670.101.28141.28061.2820
15322006.05.16 06:24s/l5670.101.28061.28061.2820-8.005526.00
15332006.05.16 06:24buy5680.101.28081.27401.2874
15342006.05.16 06:27close5680.101.27891.27401.2874-19.005507.00
15352006.05.16 06:31sell5690.101.28031.28711.2737
15362006.05.16 06:34modify5690.101.28031.28111.2797
15372006.05.16 06:57s/l5690.101.28111.28111.2797-8.005499.00
15382006.05.16 06:57sell5700.101.28091.28771.2743
15392006.05.16 07:04close5700.101.28181.28771.2743-9.005490.00
15402006.05.16 07:05buy5710.101.28101.27421.2876
15412006.05.16 07:08modify5710.101.28101.28021.2816
15422006.05.16 07:11t/p5710.101.28161.28021.28166.005496.00
15432006.05.16 07:11sell5720.101.28161.28841.2750
15442006.05.16 07:14close5720.101.28241.28841.2750-8.005488.00
15452006.05.16 07:15sell5730.101.28231.28911.2757
15462006.05.16 07:19close5730.101.28171.28911.27576.005494.00
15472006.05.16 07:29buy5740.101.28071.27391.2873
15482006.05.16 07:33modify5740.101.28071.27991.2813
15492006.05.16 07:35s/l5740.101.27991.27991.2813-8.005486.00
15502006.05.16 07:35buy5750.101.28011.27331.2867
15512006.05.16 07:38modify5750.101.28011.27931.2807
15522006.05.16 07:41t/p5750.101.28071.27931.28076.005492.00
15532006.05.16 07:41sell5760.101.28091.28771.2743
15542006.05.16 07:44close5760.101.28191.28771.2743-10.005482.00
15552006.05.16 07:47sell5770.101.28171.28851.2751
15562006.05.16 07:50close5770.101.28271.28851.2751-10.005472.00
15572006.05.16 08:10buy5780.101.28181.27501.2884
15582006.05.16 08:20modify5780.101.28181.28101.2824
15592006.05.16 08:54s/l5780.101.28101.28101.2824-8.005464.00
15602006.05.16 08:54buy5790.101.28121.27441.2878
15612006.05.16 08:59modify5790.101.28121.28041.2818
15622006.05.16 09:00s/l5790.101.28041.28041.2818-8.005456.00
15632006.05.16 09:00buy5800.101.28021.27341.2868
15642006.05.16 09:03close5800.101.27861.27341.2868-16.005440.00
15652006.05.16 09:18buy5810.101.27781.27101.2844
15662006.05.16 09:21modify5810.101.27781.27701.2784
15672006.05.16 09:26t/p5810.101.27841.27701.27846.005446.00
15682006.05.16 09:34sell5820.101.27911.28591.2725
15692006.05.16 09:37modify5820.101.27911.27991.2785
15702006.05.16 09:44s/l5820.101.27991.27991.2785-8.005438.00
15712006.05.16 09:44sell5830.101.27971.28651.2731
15722006.05.16 09:48modify5830.101.27971.28051.2791
15732006.05.16 09:48s/l5830.101.28051.28051.2791-8.005430.00
15742006.05.16 09:48sell5840.101.28031.28711.2737
15752006.05.16 09:51close5840.101.28161.28711.2737-13.005417.00
15762006.05.16 09:51sell5850.101.28151.28831.2749
15772006.05.16 09:54close5850.101.28051.28831.274910.005427.00
15782006.05.16 10:22buy5860.101.28091.27411.2875
15792006.05.16 10:25modify5860.101.28091.28011.2815
15802006.05.16 10:48t/p5860.101.28151.28011.28156.005433.00
15812006.05.16 10:48sell5870.101.28161.28841.2750
15822006.05.16 10:51modify5870.101.28161.28241.2810
15832006.05.16 11:03s/l5870.101.28241.28241.2810-8.005425.00
15842006.05.16 11:03sell5880.101.28221.28901.2756
15852006.05.16 11:06modify5880.101.28221.28301.2816
15862006.05.16 11:08s/l5880.101.28301.28301.2816-8.005417.00
15872006.05.16 11:08sell5890.101.28281.28961.2762
15882006.05.16 11:11modify5890.101.28281.28361.2822
15892006.05.16 11:16t/p5890.101.28221.28361.28226.005423.00
15902006.05.16 11:19buy5900.101.28131.27451.2879
15912006.05.16 11:23modify5900.101.28131.28051.2819
15922006.05.16 11:27t/p5900.101.28191.28051.28196.005429.00
15932006.05.16 11:53sell5910.101.28191.28871.2753
15942006.05.16 11:56modify5910.101.28191.28271.2813
15952006.05.16 12:08t/p5910.101.28131.28271.28136.005435.00
15962006.05.16 12:19sell5920.101.28191.28871.2753
15972006.05.16 12:22modify5920.101.28191.28271.2813
15982006.05.16 12:30s/l5920.101.28271.28271.2813-8.005427.00
15992006.05.16 12:30sell5930.101.28281.28961.2762
16002006.05.16 12:33close5930.101.28501.28961.2762-22.005405.00
16012006.05.16 12:33sell5940.101.28491.29171.2783
16022006.05.16 12:38modify5940.101.28491.28571.2843
16032006.05.16 12:40s/l5940.101.28571.28571.2843-8.005397.00
16042006.05.16 13:07sell5950.101.28561.29241.2790
16052006.05.16 13:11close5950.101.28501.29241.27906.005403.00
16062006.05.16 13:11buy5960.101.28491.27811.2915
16072006.05.16 13:14close5960.101.28411.27811.2915-8.005395.00
16082006.05.16 13:15buy5970.101.28431.27751.2909
16092006.05.16 13:18modify5970.101.28431.28351.2849
16102006.05.16 13:20t/p5970.101.28491.28351.28496.005401.00
16112006.05.16 13:25sell5980.101.28561.29241.2790
16122006.05.16 13:28modify5980.101.28561.28641.2850
16132006.05.16 13:37t/p5980.101.28501.28641.28506.005407.00
16142006.05.16 13:37buy5990.101.28501.27821.2916
16152006.05.16 13:42close5990.101.28421.27821.2916-8.005399.00
16162006.05.16 13:42buy6000.101.28431.27751.2909
16172006.05.16 13:46modify6000.101.28431.28351.2849
16182006.05.16 13:59t/p6000.101.28491.28351.28496.005405.00
16192006.05.16 14:14sell6010.101.28551.29231.2789
16202006.05.16 14:17modify6010.101.28551.28631.2849
16212006.05.16 14:44t/p6010.101.28491.28631.28496.005411.00
16222006.05.16 14:44buy6020.101.28481.27801.2914
16232006.05.16 14:50close6020.101.28541.27801.29146.005417.00
16242006.05.16 14:53sell6030.101.28561.29241.2790
16252006.05.16 14:59close6030.101.28501.29241.27906.005423.00
16262006.05.16 15:06buy6040.101.28451.27771.2911
16272006.05.16 15:12close6040.101.28371.27771.2911-8.005415.00
16282006.05.16 15:12buy6050.101.28381.27701.2904
16292006.05.16 15:15close6050.101.28281.27701.2904-10.005405.00
16302006.05.16 15:17buy6060.101.28241.27561.2890
16312006.05.16 15:20close6060.101.28131.27561.2890-11.005394.00
16322006.05.16 15:38sell6070.101.28201.28881.2754
16332006.05.16 15:42modify6070.101.28201.28281.2814
16342006.05.16 16:12s/l6070.101.28281.28281.2814-8.005386.00
16352006.05.16 16:12sell6080.101.28261.28941.2760
16362006.05.16 16:16modify6080.101.28261.28341.2820
16372006.05.16 17:22s/l6080.101.28341.28341.2820-8.005378.00
16382006.05.16 17:22sell6090.101.28331.29011.2767
16392006.05.16 17:26modify6090.101.28331.28411.2827
16402006.05.16 17:58s/l6090.101.28411.28411.2827-8.005370.00
16412006.05.16 17:58sell6100.101.28401.29081.2774
16422006.05.16 18:03modify6100.101.28401.28481.2834
16432006.05.16 18:23s/l6100.101.28481.28481.2834-8.005362.00
16442006.05.16 18:23sell6110.101.28481.29161.2782
16452006.05.16 18:27close6110.101.28561.29161.2782-8.005354.00
16462006.05.16 18:29sell6120.101.28541.29221.2788
16472006.05.16 18:33close6120.101.28621.29221.2788-8.005346.00
16482006.05.16 18:45buy6130.101.28531.27851.2919
16492006.05.16 18:48close6130.101.28591.27851.29196.005352.00
16502006.05.16 21:39sell6140.101.28591.29271.2793
16512006.05.16 21:50modify6140.101.28591.28671.2853
16522006.05.16 22:23t/p6140.101.28531.28671.28536.005358.00
16532006.05.16 22:24buy6150.101.28521.27841.2918
16542006.05.16 22:27modify6150.101.28521.28441.2858
16552006.05.16 22:59s/l6150.101.28441.28441.2858-8.005350.00
16562006.05.16 22:59buy6160.101.28461.27781.2912
16572006.05.16 23:06close6160.101.28531.27781.29127.005357.00
16582006.05.16 23:07sell6170.101.28531.29211.2787
16592006.05.16 23:24modify6170.101.28531.28611.2847
16602006.05.17 00:04t/p6170.101.28471.28611.28476.005363.00
16612006.05.17 00:13sell6180.101.28521.29201.2786
16622006.05.17 00:16modify6180.101.28521.28601.2846
16632006.05.17 00:24t/p6180.101.28461.28601.28466.005369.00
16642006.05.17 00:24buy6190.101.28451.27771.2911
16652006.05.17 00:28modify6190.101.28451.28371.2851
16662006.05.17 01:02s/l6190.101.28371.28371.2851-8.005361.00
16672006.05.17 01:16sell6200.101.28461.29141.2780
16682006.05.17 01:20modify6200.101.28461.28541.2840
16692006.05.17 01:49s/l6200.101.28541.28541.2840-8.005353.00
16702006.05.17 01:50sell6210.101.28551.29231.2789
16712006.05.17 02:11close6210.101.28631.29231.2789-8.005345.00
16722006.05.17 03:13sell6220.101.28671.29351.2801
16732006.05.17 03:16modify6220.101.28671.28751.2861
16742006.05.17 03:32s/l6220.101.28751.28751.2861-8.005337.00
16752006.05.17 03:32sell6230.101.28771.29451.2811
16762006.05.17 03:35modify6230.101.28771.28851.2871
16772006.05.17 04:49t/p6230.101.28711.28851.28716.005343.00
16782006.05.17 05:22sell6240.101.28731.29411.2807
16792006.05.17 05:35modify6240.101.28731.28811.2867
16802006.05.17 06:23t/p6240.101.28671.28811.28676.005349.00
16812006.05.17 06:23buy6250.101.28671.27991.2933
16822006.05.17 06:27modify6250.101.28671.28591.2873
16832006.05.17 06:34s/l6250.101.28591.28591.2873-8.005341.00
16842006.05.17 06:34buy6260.101.28611.27931.2927
16852006.05.17 06:37modify6260.101.28611.28531.2867
16862006.05.17 06:40t/p6260.101.28671.28531.28676.005347.00
16872006.05.17 06:41sell6270.101.28701.29381.2804
16882006.05.17 06:44modify6270.101.28701.28781.2864
16892006.05.17 07:08s/l6270.101.28781.28781.2864-8.005339.00
16902006.05.17 07:08sell6280.101.28771.29451.2811
16912006.05.17 07:11close6280.101.28961.29451.2811-19.005320.00
16922006.05.17 07:11sell6290.101.28951.29631.2829
16932006.05.17 07:15modify6290.101.28951.29031.2889
16942006.05.17 07:18s/l6290.101.29031.29031.2889-8.005312.00
16952006.05.17 07:18sell6300.101.29011.29691.2835
16962006.05.17 07:21close6300.101.28951.29691.28356.005318.00
16972006.05.17 07:34buy6310.101.28891.28211.2955
16982006.05.17 07:37modify6310.101.28891.28811.2895
16992006.05.17 07:48t/p6310.101.28951.28811.28956.005324.00
17002006.05.17 07:48sell6320.101.28951.29631.2829
17012006.05.17 07:51modify6320.101.28951.29031.2889
17022006.05.17 07:54s/l6320.101.29031.29031.2889-8.005316.00
17032006.05.17 07:54sell6330.101.29011.29691.2835
17042006.05.17 07:58modify6330.101.29011.29091.2895
17052006.05.17 08:10t/p6330.101.28951.29091.28956.005322.00
17062006.05.17 08:10buy6340.101.28941.28261.2960
17072006.05.17 08:14modify6340.101.28941.28861.2900
17082006.05.17 08:31t/p6340.101.29001.28861.29006.005328.00
17092006.05.17 08:34sell6350.101.29011.29691.2835
17102006.05.17 08:39close6350.101.28951.29691.28356.005334.00
17112006.05.17 08:40buy6360.101.28951.28271.2961
17122006.05.17 08:43modify6360.101.28951.28871.2901
17132006.05.17 08:48t/p6360.101.29011.28871.29016.005340.00
17142006.05.17 08:48sell6370.101.29021.29701.2836
17152006.05.17 08:52modify6370.101.29021.29101.2896
17162006.05.17 08:59s/l6370.101.29101.29101.2896-8.005332.00
17172006.05.17 08:59sell6380.101.29081.29761.2842
17182006.05.17 09:04modify6380.101.29081.29161.2902
17192006.05.17 09:08s/l6380.101.29161.29161.2902-8.005324.00
17202006.05.17 09:08sell6390.101.29141.29821.2848
17212006.05.17 09:11modify6390.101.29141.29221.2908
17222006.05.17 09:16t/p6390.101.29081.29221.29086.005330.00
17232006.05.17 09:48buy6400.101.29011.28331.2967
17242006.05.17 09:59modify6400.101.29011.28931.2907
17252006.05.17 10:29s/l6400.101.28931.28931.2907-8.005322.00
17262006.05.17 11:38sell6410.101.28981.29661.2832
17272006.05.17 11:45modify6410.101.28981.29061.2892
17282006.05.17 11:50t/p6410.101.28921.29061.28926.005328.00
17292006.05.17 11:50buy6420.101.28911.28231.2957
17302006.05.17 11:57modify6420.101.28911.28831.2897
17312006.05.17 12:02s/l6420.101.28831.28831.2897-8.005320.00
17322006.05.17 12:04buy6430.101.28821.28141.2948
17332006.05.17 12:08modify6430.101.28821.28741.2888
17342006.05.17 12:30s/l6430.101.28741.28741.2888-8.005312.00
17352006.05.17 12:30buy6440.101.28751.28071.2941
17362006.05.17 12:33modify6440.101.28751.28671.2881
17372006.05.17 12:34s/l6440.101.28671.28671.2881-8.005304.00
17382006.05.17 12:35buy6450.101.28671.27991.2933
17392006.05.17 12:38close6450.101.28811.27991.293314.005318.00
17402006.05.17 12:38sell6460.101.28841.29521.2818
17412006.05.17 12:42close6460.101.28991.29521.2818-15.005303.00
17422006.05.17 12:42sell6470.101.28981.29661.2832
17432006.05.17 12:45close6470.101.29111.29661.2832-13.005290.00
17442006.05.17 13:06sell6480.101.28911.29591.2825
17452006.05.17 13:10close6480.101.28851.29591.28256.005296.00
17462006.05.17 13:10buy6490.101.28841.28161.2950
17472006.05.17 13:13close6490.101.28731.28161.2950-11.005285.00
17482006.05.17 13:14buy6500.101.28731.28051.2939
17492006.05.17 13:17close6500.101.28641.28051.2939-9.005276.00
17502006.05.17 13:19buy6510.101.28651.27971.2931
17512006.05.17 13:22close6510.101.28561.27971.2931-9.005267.00
17522006.05.17 13:35sell6520.101.28541.29221.2788
17532006.05.17 13:39modify6520.101.28541.28621.2848
17542006.05.17 13:42t/p6520.101.28481.28621.28486.005273.00
17552006.05.17 13:42buy6530.101.28481.27801.2914
17562006.05.17 13:46modify6530.101.28481.28401.2854
17572006.05.17 13:58s/l6530.101.28401.28401.2854-8.005265.00
17582006.05.17 13:58buy6540.101.28411.27731.2907
17592006.05.17 14:01modify6540.101.28411.28331.2847
17602006.05.17 14:05t/p6540.101.28471.28331.28476.005271.00
17612006.05.17 14:05sell6550.101.28471.29151.2781
17622006.05.17 14:08close6550.101.28351.29151.278112.005283.00
17632006.05.17 14:24buy6560.101.28301.27621.2896
17642006.05.17 14:27close6560.101.27851.27621.2896-45.005238.00
17652006.05.17 14:31buy6570.101.27831.27151.2849
17662006.05.17 14:34close6570.101.27561.27151.2849-27.005211.00
17672006.05.17 14:34buy6580.101.27571.26891.2823
17682006.05.17 14:37close6580.101.27651.26891.28238.005219.00
17692006.05.17 15:03buy6590.101.27801.27121.2846
17702006.05.17 15:06modify6590.101.27801.27721.2786
17712006.05.17 15:22s/l6590.101.27721.27721.2786-8.005211.00
17722006.05.17 15:22buy6600.101.27731.27051.2839
17732006.05.17 15:27close6600.101.27651.27051.2839-8.005203.00
17742006.05.17 15:27buy6610.101.27661.26981.2832
17752006.05.17 15:30close6610.101.27461.26981.2832-20.005183.00
17762006.05.17 15:30buy6620.101.27421.26741.2808
17772006.05.17 15:33modify6620.101.27421.27341.2748
17782006.05.17 15:35t/p6620.101.27481.27341.27486.005189.00
17792006.05.17 15:35sell6630.101.27491.28171.2683
17802006.05.17 15:38modify6630.101.27491.27571.2743
17812006.05.17 15:39t/p6630.101.27431.27571.27436.005195.00
17822006.05.17 15:42sell6640.101.27491.28171.2683
17832006.05.17 15:45modify6640.101.27491.27571.2743
17842006.05.17 15:45t/p6640.101.27431.27571.27436.005201.00
17852006.05.17 15:52buy6650.101.27321.26641.2798
17862006.05.17 15:56modify6650.101.27321.27241.2738
17872006.05.17 15:58s/l6650.101.27241.27241.2738-8.005193.00
17882006.05.17 15:58buy6660.101.27261.26581.2792
17892006.05.17 16:01modify6660.101.27261.27181.2732
17902006.05.17 16:03t/p6660.101.27321.27181.27326.005199.00
17912006.05.17 16:03sell6670.101.27321.28001.2666
17922006.05.17 16:06modify6670.101.27321.27401.2726
17932006.05.17 16:13s/l6670.101.27401.27401.2726-8.005191.00
17942006.05.17 16:13sell6680.101.27391.28071.2673
17952006.05.17 16:16modify6680.101.27391.27471.2733
17962006.05.17 16:32s/l6680.101.27471.27471.2733-8.005183.00
17972006.05.17 16:39buy6690.101.27391.26711.2805
17982006.05.17 16:45close6690.101.27451.26711.28056.005189.00
17992006.05.17 16:51sell6700.101.27461.28141.2680
18002006.05.17 16:54modify6700.101.27461.27541.2740
18012006.05.17 17:20t/p6700.101.27401.27541.27406.005195.00
18022006.05.17 17:20buy6710.101.27401.26721.2806
18032006.05.17 17:24close6710.101.27321.26721.2806-8.005187.00
18042006.05.17 17:26buy6720.101.27331.26651.2799
18052006.05.17 17:29modify6720.101.27331.27251.2739
18062006.05.17 17:38s/l6720.101.27251.27251.2739-8.005179.00
18072006.05.17 17:38buy6730.101.27271.26591.2793
18082006.05.17 17:42modify6730.101.27271.27191.2733
18092006.05.17 17:59s/l6730.101.27191.27191.2733-8.005171.00
18102006.05.17 17:59buy6740.101.27211.26531.2787
18112006.05.17 18:03modify6740.101.27211.27131.2727
18122006.05.17 18:16s/l6740.101.27131.27131.2727-8.005163.00
18132006.05.17 18:16buy6750.101.27151.26471.2781
18142006.05.17 18:21close6750.101.27071.26471.2781-8.005155.00
18152006.05.17 18:25buy6760.101.27061.26381.2772
18162006.05.17 18:28modify6760.101.27061.26981.2712
18172006.05.17 18:36t/p6760.101.27121.26981.27126.005161.00
18182006.05.17 18:36sell6770.101.27121.27801.2646
18192006.05.17 18:40modify6770.101.27121.27201.2706
18202006.05.17 18:41s/l6770.101.27201.27201.2706-8.005153.00
18212006.05.17 18:41sell6780.101.27181.27861.2652
18222006.05.17 18:44modify6780.101.27181.27261.2712
18232006.05.17 18:46s/l6780.101.27261.27261.2712-8.005145.00
18242006.05.17 18:46sell6790.101.27241.27921.2658
18252006.05.17 18:49close6790.101.27321.27921.2658-8.005137.00
18262006.05.17 18:53sell6800.101.27331.28011.2667
18272006.05.17 18:57close6800.101.27411.28011.2667-8.005129.00
18282006.05.17 19:05sell6810.101.27501.28181.2684
18292006.05.17 19:09close6810.101.27441.28181.26846.005135.00
18302006.05.17 19:11buy6820.101.27431.26751.2809
18312006.05.17 19:15modify6820.101.27431.27351.2749
18322006.05.17 19:16t/p6820.101.27491.27351.27496.005141.00
18332006.05.17 19:26buy6830.101.27401.26721.2806
18342006.05.17 19:29modify6830.101.27401.27321.2746
18352006.05.17 19:41s/l6830.101.27321.27321.2746-8.005133.00
18362006.05.17 19:53sell6840.101.27421.28101.2676
18372006.05.17 19:58close6840.101.27501.28101.2676-8.005125.00
18382006.05.17 19:59sell6850.101.27481.28161.2682
18392006.05.17 20:03modify6850.101.27481.27561.2742
18402006.05.17 20:06s/l6850.101.27561.27561.2742-8.005117.00
18412006.05.17 20:16sell6860.101.27561.28241.2690
18422006.05.17 20:20modify6860.101.27561.27641.2750
18432006.05.17 20:25t/p6860.101.27501.27641.27506.005123.00
18442006.05.17 20:25buy6870.101.27501.26821.2816
18452006.05.17 20:29modify6870.101.27501.27421.2756
18462006.05.17 20:32s/l6870.101.27421.27421.2756-8.005115.00
18472006.05.17 21:13buy6880.101.27381.26701.2804
18482006.05.17 21:29modify6880.101.27381.27301.2744
18492006.05.17 21:45s/l6880.101.27301.27301.2744-8.005107.00
18502006.05.17 21:45buy6890.101.27311.26631.2797
18512006.05.17 21:48modify6890.101.27311.27231.2737
18522006.05.17 21:57s/l6890.101.27231.27231.2737-8.005099.00
18532006.05.17 21:57buy6900.101.27251.26571.2791
18542006.05.17 22:00modify6900.101.27251.27171.2731
18552006.05.17 22:10t/p6900.101.27311.27171.27316.005105.00
18562006.05.17 22:13sell6910.101.27341.28021.2668
18572006.05.17 22:17modify6910.101.27341.27421.2728
18582006.05.17 22:23s/l6910.101.27421.27421.2728-8.005097.00
18592006.05.17 22:23sell6920.101.27411.28091.2675
18602006.05.17 22:27modify6920.101.27411.27491.2735
18612006.05.17 23:44t/p6920.101.27351.27491.27356.005103.00
18622006.05.17 23:44buy6930.101.27351.26671.2801
18632006.05.17 23:51modify6930.101.27351.27271.2741
18642006.05.17 23:53t/p6930.101.27411.27271.27416.005109.00
18652006.05.17 23:56sell6940.101.27421.28101.2676
18662006.05.17 23:59modify6940.101.27421.27501.2736
18672006.05.17 23:59close at stop6940.101.27441.27501.2736-2.005107.00