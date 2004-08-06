Strategy Tester Report
TradersPowerExpert_v1

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.08.04 00:00 - 2006.04.28 00:00 (2004.08.04 - 2006.04.28)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExpert_Name="---- TradersPowerExpert_v1 ----"; Magic=1007; Slippage=6; Trace=false; Main_Parameters=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=1; TrailingStop=false; InitialStop=true; TimeZone=1; Data=" Input Data "; TradersPeriod=4; BuyPercent=160; SellPercent=200; StopPercent=260; TradePeriod=5; BreakEven=85; BreakEvenGap=8; Trade=" Trade Days of Week"; Monday=1; Tuesday=1; Wednesday=1; Thursday=1; Friday=1; MM_Parameters=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=true; MMRisk=0.22; LossMax=1466;
Bars in test16335Ticks modelled1666287Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit556108.46Gross profit2312437.16Gross loss-1756328.70
Profit factor1.32Expected payoff3944.03
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown (%)457724.18 (58.2%)
Total trades141Short positions (won %)66 (75.76%)Long positions (won %)75 (82.67%)
Profit trades (% of total)112 (79.43%)Loss trades (% of total)29 (20.57%)
Largestprofit trade185907.40loss trade-300328.30
Averageprofit trade20646.76loss trade-60563.06
Maximumconsecutive wins (profit in money)15 (28019.10)consecutive losses (loss in money)3 (-133468.30)
Maximalconsecutive profit (count of wins)408065.80 (8)consecutive loss (count of losses)-360918.30 (2)
Averageconsecutive wins5consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.08.04 01:00buy stop11.501.83681.81740.0000
22004.08.04 01:00sell stop21.501.80911.82860.0000
32004.08.05 01:00delete21.501.80911.82860.0000
42004.08.05 01:00delete11.501.83681.81740.0000
52004.08.05 01:00buy stop31.501.83661.81890.0000
62004.08.05 01:00sell stop41.501.81301.82850.0000
72004.08.06 01:00delete41.501.81301.82850.0000
82004.08.06 01:00delete31.501.83661.81890.0000
92004.08.06 01:00buy stop51.501.83391.81800.0000
102004.08.06 01:00sell stop61.501.81071.82710.0000
112004.08.06 14:31buy51.501.83391.81800.0000
122004.08.06 14:31delete61.501.81071.82710.0000
132004.08.06 14:31modify51.501.83391.83470.0000
142004.08.09 01:00close51.501.84201.83470.00001218.3811218.38
152004.08.09 01:00buy stop71.701.85611.83390.0000
162004.08.09 01:00sell stop81.701.82781.84580.0000
172004.08.10 01:00delete81.701.82781.84580.0000
182004.08.10 01:00delete71.701.85611.83390.0000
192004.08.10 01:00buy stop91.701.85411.83300.0000
202004.08.10 01:00sell stop101.701.82801.84400.0000
212004.08.10 21:06sell101.701.82801.84400.0000
222004.08.10 21:06delete91.701.85411.83300.0000
232004.08.11 01:00close101.701.82791.84400.00008.0711226.45
242004.08.11 01:00buy stop111.701.84101.82040.0000
252004.08.11 01:00sell stop121.701.81181.83220.0000
262004.08.12 01:00delete121.701.81181.83220.0000
272004.08.12 01:00delete111.701.84101.82040.0000
282004.08.12 01:00buy stop131.701.84361.82280.0000
292004.08.12 01:00sell stop141.701.81621.83410.0000
302004.08.13 01:00delete141.701.81621.83410.0000
312004.08.13 01:00delete131.701.84361.82280.0000
322004.08.13 01:00buy stop151.701.82931.81940.0000
332004.08.13 01:00sell stop161.701.80501.82760.0000
342004.08.13 14:30buy151.701.82931.81940.0000
352004.08.13 14:30delete161.701.80501.82760.0000
362004.08.13 15:11modify151.701.82931.83010.0000
372004.08.16 01:00close151.701.84401.83010.00002502.8213729.28
382004.08.16 01:00buy stop172.101.85951.83500.0000
392004.08.16 01:00sell stop182.101.82461.84930.0000
402004.08.17 01:00delete182.101.82461.84930.0000
412004.08.17 01:00delete172.101.85951.83500.0000
422004.08.17 01:00buy stop192.101.85731.83190.0000
432004.08.17 01:00sell stop202.101.82661.84520.0000
442004.08.17 17:04sell202.101.82661.84520.0000
452004.08.17 17:04delete192.101.85731.83190.0000
462004.08.19 01:00close202.101.82381.84520.0000543.9014273.18
472004.08.19 01:00buy stop212.101.83641.81590.0000
482004.08.19 01:00sell stop222.101.80381.82870.0000
492004.08.20 01:00delete222.101.80381.82870.0000
502004.08.20 01:00delete212.101.83641.81590.0000
512004.08.20 01:00buy stop232.101.84051.82790.0000
522004.08.20 01:00sell stop242.101.81551.83680.0000
532004.08.23 01:00delete242.101.81551.83680.0000
542004.08.23 01:00delete232.101.84051.82790.0000
552004.08.23 01:00buy stop252.101.82611.81330.0000
562004.08.23 01:00sell stop262.101.79691.82360.0000
572004.08.24 01:00delete262.101.79691.82360.0000
582004.08.24 01:00delete252.101.82611.81330.0000
592004.08.24 01:00buy stop272.101.81621.80500.0000
602004.08.24 01:00sell stop282.101.78911.81430.0000
612004.08.24 19:09sell282.101.78911.81430.0000
622004.08.24 19:09delete272.101.81621.80500.0000
632004.09.03 14:30modify282.101.78911.78830.0000
642004.09.06 01:00close282.101.77551.78830.00002712.6816985.85
652004.09.06 01:00buy stop292.501.78441.76990.0000
662004.09.06 01:00sell stop302.501.75401.78090.0000
672004.09.07 01:00delete302.501.75401.78090.0000
682004.09.07 01:00delete292.501.78441.76990.0000
692004.09.07 01:00buy stop312.501.78801.77640.0000
702004.09.07 01:00sell stop322.501.76161.78560.0000
712004.09.08 01:00delete322.501.76161.78560.0000
722004.09.08 01:00delete312.501.78801.77640.0000
732004.09.08 01:00buy stop332.501.78271.76950.0000
742004.09.08 01:00sell stop342.501.75731.77880.0000
752004.09.08 16:51buy332.501.78271.76950.0000
762004.09.08 16:51delete342.501.75731.77880.0000
772004.09.09 01:00close332.501.78741.76950.00001191.8818177.73
782004.09.09 01:00buy stop352.701.80111.77950.0000
792004.09.09 01:00sell stop362.701.77321.79110.0000
802004.09.10 01:00delete362.701.77321.79110.0000
812004.09.10 01:00delete352.701.80111.77950.0000
822004.09.10 01:00buy stop372.701.80291.78210.0000
832004.09.10 01:00sell stop382.701.77971.79220.0000
842004.09.13 01:00delete382.701.77971.79220.0000
852004.09.13 01:00delete372.701.80291.78210.0000
862004.09.13 01:00buy stop392.701.81411.78830.0000
872004.09.13 01:00sell stop402.701.78761.80040.0000
882004.09.14 01:00delete402.701.78761.80040.0000
892004.09.14 01:00delete392.701.81411.78830.0000
902004.09.14 01:00buy stop412.701.81331.78790.0000
912004.09.14 01:00sell stop422.701.78931.79920.0000
922004.09.15 01:00delete422.701.78931.79920.0000
932004.09.15 01:00delete412.701.81331.78790.0000
942004.09.15 01:00buy stop432.701.80931.79110.0000
952004.09.15 01:00sell stop442.701.78901.79980.0000
962004.09.15 11:51sell442.701.78901.79980.0000
972004.09.15 11:51delete432.701.80931.79110.0000
982004.09.15 15:34modify442.701.78901.78820.0000
992004.09.16 01:00close442.701.77691.78820.00003224.4721402.20
1002004.09.16 01:00buy stop453.201.78691.77060.0000
1012004.09.16 01:00sell stop463.201.75851.78140.0000
1022004.09.16 12:29buy453.201.78691.77060.0000
1032004.09.16 12:29delete463.201.75851.78140.0000
1042004.09.17 01:00close453.201.79321.77060.00002023.2023425.40
1052004.09.17 01:00buy stop473.501.80561.78610.0000
1062004.09.17 01:00sell stop483.501.77651.79770.0000
1072004.09.20 01:00delete483.501.77651.79770.0000
1082004.09.20 01:00delete473.501.80561.78610.0000
1092004.09.20 01:00buy stop493.501.80591.78410.0000
1102004.09.20 01:00sell stop503.501.77731.79600.0000
1112004.09.21 01:00delete503.501.77731.79600.0000
1122004.09.21 01:00delete493.501.80591.78410.0000
1132004.09.21 01:00buy stop513.501.79791.78020.0000
1142004.09.21 01:00sell stop523.501.76791.79170.0000
1152004.09.21 20:20buy513.501.79791.78020.0000
1162004.09.21 20:20delete523.501.76791.79170.0000
1172004.09.24 14:33modify513.501.79791.79870.0000
1182004.09.27 01:00close513.501.80591.79870.00002847.2526272.65
1192004.09.27 01:00buy stop533.901.82391.79530.0000
1202004.09.27 01:00sell stop543.901.79841.80760.0000
1212004.09.28 01:00delete543.901.79841.80760.0000
1222004.09.28 01:00delete533.901.82391.79530.0000
1232004.09.28 01:00buy stop553.901.82571.80330.0000
1242004.09.28 01:00sell stop563.901.80371.81330.0000
1252004.09.29 01:00delete563.901.80371.81330.0000
1262004.09.29 01:00delete553.901.82571.80330.0000
1272004.09.29 01:00buy stop573.901.82801.80510.0000
1282004.09.29 01:00sell stop583.901.80871.81440.0000
1292004.09.29 08:48sell583.901.80871.81440.0000
1302004.09.29 08:48delete573.901.82801.80510.0000
1312004.09.29 16:05modify583.901.80871.80790.0000
1322004.09.30 01:00close583.901.80031.80790.00003214.5729487.23
1332004.09.30 01:00buy stop594.401.81021.79410.0000
1342004.09.30 01:00sell stop604.401.78671.80330.0000
1352004.09.30 17:07buy594.401.81021.79410.0000
1362004.09.30 17:07delete604.401.78671.80330.0000
1372004.10.01 01:00close594.401.81271.79410.00001109.9030597.13
1382004.10.01 01:00buy stop614.601.82331.80670.0000
1392004.10.01 01:00sell stop624.601.79831.81650.0000
1402004.10.01 11:57sell624.601.79831.81650.0000
1412004.10.01 11:57delete614.601.82331.80670.0000
1422004.10.04 01:00close624.601.79821.81650.000021.8530618.98
1432004.10.04 01:00buy stop634.601.80721.79260.0000
1442004.10.04 01:00sell stop644.601.77631.80370.0000
1452004.10.05 01:00delete644.601.77631.80370.0000
1462004.10.05 01:00delete634.601.80721.79260.0000
1472004.10.05 01:00buy stop654.601.79061.78040.0000
1482004.10.05 01:00sell stop664.601.75481.79210.0000
1492004.10.06 01:00delete664.601.75481.79210.0000
1502004.10.06 01:00delete654.601.79061.78040.0000
1512004.10.06 01:00buy stop674.601.79111.77830.0000
1522004.10.06 01:00sell stop684.601.76051.78900.0000
1532004.10.07 01:00delete684.601.76051.78900.0000
1542004.10.07 01:00delete674.601.79111.77830.0000
1552004.10.07 01:00buy stop694.601.78501.77660.0000
1562004.10.07 01:00sell stop704.601.75511.78620.0000
1572004.10.08 01:00delete704.601.75511.78620.0000
1582004.10.08 01:00delete694.601.78501.77660.0000
1592004.10.08 01:00buy stop714.601.78941.77870.0000
1602004.10.08 01:00sell stop724.601.76611.78680.0000
1612004.10.08 10:14buy714.601.78941.77870.0000
1622004.10.08 10:14delete724.601.76611.78680.0000
1632004.10.11 01:00close714.601.79441.77870.00002310.3532929.33
1642004.10.11 01:00buy stop734.901.80741.78700.0000
1652004.10.11 01:00sell stop744.901.78621.79630.0000
1662004.10.12 01:00delete744.901.78621.79630.0000
1672004.10.12 01:00delete734.901.80741.78700.0000
1682004.10.12 01:00buy stop754.901.81201.79090.0000
1692004.10.12 01:00sell stop764.901.79141.80020.0000
1702004.10.12 08:13sell764.901.79141.80020.0000
1712004.10.12 08:13delete754.901.81201.79090.0000
1722004.10.13 01:00close764.901.79121.80020.000072.2833001.60
1732004.10.13 01:00buy stop775.001.80161.78470.0000
1742004.10.13 01:00sell stop785.001.78031.79340.0000
1752004.10.14 01:00delete785.001.78031.79340.0000
1762004.10.14 01:00delete775.001.80161.78470.0000
1772004.10.14 01:00buy stop795.001.80471.78730.0000
1782004.10.14 01:00sell stop805.001.78131.79680.0000
1792004.10.15 01:00delete805.001.78131.79680.0000
1802004.10.15 01:00delete795.001.80471.78730.0000
1812004.10.15 01:00buy stop815.001.80641.79130.0000
1822004.10.15 01:00sell stop825.001.78411.79990.0000
1832004.10.15 16:14buy815.001.80641.79130.0000
1842004.10.15 16:14delete825.001.78411.79990.0000
1852004.10.20 17:08modify815.001.80641.80720.0000
1862004.10.21 01:00close815.001.81631.80720.00005017.5038019.10
1872004.10.21 01:00buy stop835.701.83191.80720.0000
1882004.10.21 01:00sell stop845.701.80671.81870.0000
1892004.10.22 01:00delete845.701.80671.81870.0000
1902004.10.22 01:00delete835.701.83191.80720.0000
1912004.10.22 01:00buy stop855.701.84471.81740.0000
1922004.10.22 01:00sell stop865.701.81781.82990.0000
1932004.10.25 01:00delete865.701.81781.82990.0000
1942004.10.25 01:00delete855.701.84471.81740.0000
1952004.10.25 01:00buy stop875.701.84741.81960.0000
1962004.10.25 01:00sell stop885.701.82201.83180.0000
1972004.10.26 01:00delete885.701.82201.83180.0000
1982004.10.26 01:00delete875.701.84741.81960.0000
1992004.10.26 01:00buy stop895.701.86231.82980.0000
2002004.10.26 01:00sell stop905.701.83651.84300.0000
2012004.10.26 11:27sell905.701.83651.84300.0000
2022004.10.26 11:27delete895.701.86231.82980.0000
2032004.10.26 16:00s/l905.701.84301.84300.0000-3705.0034314.10
2042004.10.27 01:00buy stop915.101.85161.82660.0000
2052004.10.27 01:00sell stop925.101.82751.83780.0000
2062004.10.27 20:28sell925.101.82751.83780.0000
2072004.10.27 20:28delete915.101.85161.82660.0000
2082004.10.29 20:45s/l925.101.83781.83780.0000-5360.1028954.00
2092004.11.01 01:00buy stop934.301.85511.83330.0000
2102004.11.01 01:00sell stop944.301.82721.84500.0000
2112004.11.02 01:00delete944.301.82721.84500.0000
2122004.11.02 01:00delete934.301.85511.83330.0000
2132004.11.02 01:00buy stop954.301.84511.82530.0000
2142004.11.02 01:00sell stop964.301.81711.83660.0000
2152004.11.03 01:00delete964.301.81711.83660.0000
2162004.11.03 01:00delete954.301.84511.82530.0000
2172004.11.03 01:00buy stop974.301.85201.83220.0000
2182004.11.03 01:00sell stop984.301.82701.84260.0000
2192004.11.04 01:00delete984.301.82701.84260.0000
2202004.11.04 01:00delete974.301.85201.83220.0000
2212004.11.04 01:00buy stop994.301.86111.83950.0000
2222004.11.04 01:00sell stop1004.301.83481.85070.0000
2232004.11.05 01:00delete1004.301.83481.85070.0000
2242004.11.05 01:00delete994.301.86111.83950.0000
2252004.11.05 01:00buy stop1014.301.85411.83820.0000
2262004.11.05 01:00sell stop1024.301.82911.84780.0000
2272004.11.05 17:12buy1014.301.85411.83820.0000
2282004.11.05 17:12delete1024.301.82911.84780.0000
2292004.11.08 01:00close1014.301.85611.83820.0000869.6729823.68
2302004.11.08 01:00buy stop1034.501.86961.84830.0000
2312004.11.08 01:00sell stop1044.501.83781.86110.0000
2322004.11.09 01:00delete1044.501.83781.86110.0000
2332004.11.09 01:00delete1034.501.86961.84830.0000
2342004.11.09 01:00buy stop1054.501.86671.84740.0000
2352004.11.09 01:00sell stop1064.501.83611.85940.0000
2362004.11.10 01:00delete1064.501.83611.85940.0000
2372004.11.10 01:00delete1054.501.86671.84740.0000
2382004.11.10 01:00buy stop1074.501.86661.84900.0000
2392004.11.10 01:00sell stop1084.501.84041.85940.0000
2402004.11.11 01:00delete1084.501.84041.85940.0000
2412004.11.11 01:00delete1074.501.86661.84900.0000
2422004.11.11 01:00buy stop1094.501.86001.83920.0000
2432004.11.11 01:00sell stop1104.501.82821.85190.0000
2442004.11.12 01:00delete1104.501.82821.85190.0000
2452004.11.12 01:00delete1094.501.86001.83920.0000
2462004.11.12 01:00buy stop1114.501.85161.83830.0000
2472004.11.12 01:00sell stop1124.501.82681.84740.0000
2482004.11.12 16:33buy1114.501.85161.83830.0000
2492004.11.12 16:33delete1124.501.82681.84740.0000
2502004.11.15 01:00close1114.501.85671.83830.00002305.1332128.80
2512004.11.15 01:00buy stop1134.801.86831.85010.0000
2522004.11.15 01:00sell stop1144.801.83981.86130.0000
2532004.11.16 01:00delete1144.801.83981.86130.0000
2542004.11.16 01:00delete1134.801.86831.85010.0000
2552004.11.16 01:00buy stop1154.801.85711.84010.0000
2562004.11.16 01:00sell stop1164.801.82571.85180.0000
2572004.11.17 01:00delete1164.801.82571.85180.0000
2582004.11.17 01:00delete1154.801.85711.84010.0000
2592004.11.17 01:00buy stop1174.801.86581.84550.0000
2602004.11.17 01:00sell stop1184.801.83961.85640.0000
2612004.11.18 01:00delete1184.801.83961.85640.0000
2622004.11.18 01:00delete1174.801.86581.84550.0000
2632004.11.18 01:00buy stop1194.801.87541.84970.0000
2642004.11.18 01:00sell stop1204.801.84961.86160.0000
2652004.11.18 18:13sell1204.801.84961.86160.0000
2662004.11.18 18:13delete1194.801.87541.84970.0000
2672004.11.19 01:00close1204.801.84871.86160.0000406.8032535.60
2682004.11.19 01:00buy stop1214.901.85981.84180.0000
2692004.11.19 01:00sell stop1224.901.83381.85210.0000
2702004.11.19 14:38buy1214.901.85981.84180.0000
2712004.11.19 14:38delete1224.901.83381.85210.0000
2722004.11.23 12:02modify1214.901.85981.86060.0000
2732004.11.24 01:00close1214.901.86851.86060.00004296.0736831.68
2742004.11.24 01:00buy stop1235.501.88301.86010.0000
2752004.11.24 01:00sell stop1245.501.85491.87210.0000
2762004.11.25 01:00delete1245.501.85491.87210.0000
2772004.11.25 01:00delete1235.501.88301.86010.0000
2782004.11.25 01:00buy stop1255.501.89941.87000.0000
2792004.11.25 01:00sell stop1265.501.87291.88280.0000
2802004.11.26 01:00delete1265.501.87291.88280.0000
2812004.11.26 01:00delete1255.501.89941.87000.0000
2822004.11.26 01:00buy stop1275.501.91011.88070.0000
2832004.11.26 01:00sell stop1285.501.88341.89360.0000
2842004.11.26 10:23sell1285.501.88341.89360.0000
2852004.11.26 10:23delete1275.501.91011.88070.0000
2862004.11.26 12:18s/l1285.501.89361.89360.0000-5610.0031221.68
2872004.11.29 01:00buy stop1294.701.91241.87960.0000
2882004.11.29 01:00sell stop1304.701.88021.89480.0000
2892004.11.30 01:00delete1304.701.88021.89480.0000
2902004.11.30 01:00delete1294.701.91241.87960.0000
2912004.11.30 01:00buy stop1314.701.90981.88200.0000
2922004.11.30 01:00sell stop1324.701.88121.89510.0000
2932004.11.30 14:00buy1314.701.90981.88200.0000
2942004.11.30 14:00delete1324.701.88121.89510.0000
2952004.12.01 09:50modify1314.701.90981.91060.0000
2962004.12.01 16:15modify1314.701.90981.91910.0000
2972004.12.01 22:22modify1314.701.90981.92760.0000
2982004.12.02 01:00close1314.701.93291.92760.000010899.3042120.98
2992004.12.02 01:00buy stop1336.301.95881.91740.0000
3002004.12.02 01:00sell stop1346.301.92081.93600.0000
3012004.12.02 17:02sell1346.301.92081.93600.0000
3022004.12.02 17:02delete1336.301.95881.91740.0000
3032004.12.03 14:30s/l1346.301.93601.93600.0000-9609.0832511.90
3042004.12.06 01:00buy stop1354.901.97491.92470.0000
3052004.12.06 01:00sell stop1364.901.92841.94760.0000
3062004.12.07 01:00delete1364.901.92841.94760.0000
3072004.12.07 01:00delete1354.901.97491.92470.0000
3082004.12.07 01:00buy stop1374.901.96071.92240.0000
3092004.12.07 01:00sell stop1384.901.92141.94080.0000
3102004.12.08 01:00delete1384.901.92141.94080.0000
3112004.12.08 01:00delete1374.901.96071.92240.0000
3122004.12.08 01:00buy stop1394.901.96401.93380.0000
3132004.12.08 01:00sell stop1404.901.92971.94910.0000
3142004.12.08 07:26sell1404.901.92971.94910.0000
3152004.12.08 07:26delete1394.901.96401.93380.0000
3162004.12.08 14:48modify1404.901.92971.92890.0000
3172004.12.08 16:13s/l1404.901.92891.92890.0000392.0032903.90
3182004.12.09 01:00buy stop1414.901.95211.92840.0000
3192004.12.09 01:00sell stop1424.901.91671.94270.0000
3202004.12.09 10:40sell1424.901.91671.94270.0000
3212004.12.09 10:40delete1414.901.95211.92840.0000
3222004.12.10 10:42modify1424.901.91671.91590.0000
3232004.12.10 18:28s/l1424.901.91591.91590.0000366.2733270.18
3242004.12.13 01:00buy stop1435.001.91791.90800.0000
3252004.12.13 01:00sell stop1445.001.87201.92270.0000
3262004.12.13 02:29buy1435.001.91791.90800.0000
3272004.12.13 02:29delete1445.001.87201.92270.0000
3282004.12.13 20:43modify1435.001.91791.91870.0000
3292004.12.14 01:00close1435.001.92381.91870.00002961.2536231.43
3302004.12.14 01:00buy stop1455.401.93181.91950.0000
3312004.12.14 01:00sell stop1465.401.88551.93480.0000
3322004.12.15 01:00delete1465.401.88551.93480.0000
3332004.12.15 01:00delete1455.401.93181.91950.0000
3342004.12.15 01:00buy stop1475.401.93701.92170.0000
3352004.12.15 01:00sell stop1485.401.90011.93480.0000
3362004.12.15 13:51buy1475.401.93701.92170.0000
3372004.12.15 13:51delete1485.401.90011.93480.0000
3382004.12.15 18:20modify1475.401.93701.93780.0000
3392004.12.16 01:00close1475.401.94211.93780.00002790.4539021.88
3402004.12.16 01:00buy stop1495.901.95901.93220.0000
3412004.12.16 01:00sell stop1505.901.92281.94740.0000
3422004.12.17 01:00delete1505.901.92281.94740.0000
3432004.12.17 01:00delete1495.901.95901.93220.0000
3442004.12.17 01:00buy stop1515.901.95281.91810.0000
3452004.12.17 01:00sell stop1525.901.91571.93510.0000
3462004.12.20 01:00delete1525.901.91571.93510.0000
3472004.12.20 01:00delete1515.901.95281.91810.0000
3482004.12.20 01:00buy stop1535.901.96151.93030.0000
3492004.12.20 01:00sell stop1545.901.92401.94670.0000
3502004.12.21 01:00delete1545.901.92401.94670.0000
3512004.12.21 01:00delete1535.901.96151.93030.0000
3522004.12.21 01:00buy stop1555.901.96821.93410.0000
3532004.12.21 01:00sell stop1565.901.92901.95160.0000
3542004.12.21 15:58sell1565.901.92901.95160.0000
3552004.12.21 15:58delete1555.901.96821.93410.0000
3562004.12.22 01:00close1565.901.92891.95160.000027.9939049.87
3572004.12.22 01:00buy stop1575.901.94341.92020.0000
3582004.12.22 01:00sell stop1585.901.90431.93550.0000
3592004.12.23 01:00delete1585.901.90431.93550.0000
3602004.12.23 01:00delete1575.901.94341.92020.0000
3612004.12.23 01:00buy stop1595.901.92471.90910.0000
3622004.12.23 01:00sell stop1605.901.88891.92190.0000
3632004.12.24 01:00delete1605.901.88891.92190.0000
3642004.12.24 01:00delete1595.901.92471.90910.0000
3652004.12.24 01:00buy stop1615.901.93271.91870.0000
3662004.12.24 01:00sell stop1625.901.89931.93050.0000
3672004.12.27 01:00delete1625.901.89931.93050.0000
3682004.12.27 01:00delete1615.901.93271.91870.0000
3692004.12.27 01:00buy stop1635.901.93141.91970.0000
3702004.12.27 01:00sell stop1645.901.89921.93060.0000
3712004.12.27 16:58buy1635.901.93141.91970.0000
3722004.12.27 16:58delete1645.901.89921.93060.0000
3732004.12.28 01:00close1635.901.93431.91970.00001724.2840774.15
3742004.12.28 01:00buy stop1656.101.94691.92710.0000
3752004.12.28 01:00sell stop1666.101.91871.93850.0000
3762004.12.29 01:00delete1666.101.91871.93850.0000
3772004.12.29 01:00delete1656.101.94691.92710.0000
3782004.12.29 01:00buy stop1676.101.94171.91830.0000
3792004.12.29 01:00sell stop1686.101.91651.92950.0000
3802004.12.29 14:59sell1686.101.91651.92950.0000
3812004.12.29 14:59delete1676.101.94171.91830.0000
3822004.12.31 07:24s/l1686.101.92951.92950.0000-8058.1032716.05
3832005.01.03 01:00buy stop1694.901.93311.91100.0000
3842005.01.03 01:00sell stop1704.901.89961.92440.0000
3852005.01.03 04:54sell1704.901.89961.92440.0000
3862005.01.03 04:54delete1694.901.93311.91100.0000
3872005.01.04 16:02modify1704.901.89961.89880.0000
3882005.01.04 17:10modify1704.901.89961.89030.0000
3892005.01.05 01:00close1704.901.88341.89030.00007886.5540602.60
3902005.01.05 01:00buy stop1716.101.89341.87720.0000
3912005.01.05 01:00sell stop1726.101.85171.89190.0000
3922005.01.06 01:00delete1726.101.85171.89190.0000
3932005.01.06 01:00delete1716.101.89341.87720.0000
3942005.01.06 01:00buy stop1736.101.89391.88020.0000
3952005.01.06 01:00sell stop1746.101.85031.89500.0000
3962005.01.07 01:00delete1746.101.85031.89500.0000
3972005.01.07 01:00delete1736.101.89391.88020.0000
3982005.01.07 01:00buy stop1756.101.88131.87370.0000
3992005.01.07 01:00sell stop1766.101.83931.88680.0000
4002005.01.07 10:05buy1756.101.88131.87370.0000
4012005.01.07 10:05delete1766.101.83931.88680.0000
4022005.01.07 16:22s/l1756.101.87371.87370.0000-4636.0035966.60
4032005.01.10 01:00buy stop1775.401.88041.86650.0000
4042005.01.10 01:00sell stop1785.401.83911.88060.0000
4052005.01.11 01:00delete1785.401.83911.88060.0000
4062005.01.11 01:00delete1775.401.88041.86650.0000
4072005.01.11 01:00buy stop1795.401.88721.87090.0000
4082005.01.11 01:00sell stop1805.401.85731.88210.0000
4092005.01.12 01:00delete1805.401.85731.88210.0000
4102005.01.12 01:00delete1795.401.88721.87090.0000
4112005.01.12 01:00buy stop1815.401.88791.87260.0000
4122005.01.12 01:00sell stop1825.401.86271.88220.0000
4132005.01.12 15:01buy1815.401.88791.87260.0000
4142005.01.12 15:01delete1825.401.86271.88220.0000
4152005.01.13 01:00close1815.401.89041.87260.00001386.4537353.05
4162005.01.13 01:00buy stop1835.601.90641.88110.0000
4172005.01.13 01:00sell stop1845.601.87851.89350.0000
4182005.01.14 01:00delete1845.601.87851.89350.0000
4192005.01.14 01:00delete1835.601.90641.88110.0000
4202005.01.14 01:00buy stop1855.601.89321.87300.0000
4212005.01.14 01:00sell stop1865.601.86881.88340.0000
4222005.01.14 09:31sell1865.601.86881.88340.0000
4232005.01.14 09:31delete1855.601.89321.87300.0000
4242005.01.17 15:30modify1865.601.86881.86800.0000
4252005.01.18 01:00close1865.601.85751.86800.00006269.2043622.25
4262005.01.18 01:00buy stop1876.501.86691.85170.0000
4272005.01.18 01:00sell stop1886.501.83101.86440.0000
4282005.01.18 11:20buy1876.501.86691.85170.0000
4292005.01.18 11:20delete1886.501.83101.86440.0000
4302005.01.19 09:46modify1876.501.86691.86770.0000
4312005.01.19 20:07s/l1876.501.86771.86770.0000534.6344156.87
4322005.01.20 01:00buy stop1896.601.88751.86020.0000
4332005.01.20 01:00sell stop1906.601.85181.87530.0000
4342005.01.21 01:00delete1906.601.85181.87530.0000
4352005.01.21 01:00delete1896.601.88751.86020.0000
4362005.01.21 01:00buy stop1916.601.88921.85930.0000
4372005.01.21 01:00sell stop1926.601.85721.87380.0000
4382005.01.24 01:00delete1926.601.85721.87380.0000
4392005.01.24 01:00delete1916.601.88921.85930.0000
4402005.01.24 01:00buy stop1936.601.89631.86580.0000
4412005.01.24 01:00sell stop1946.601.86391.88050.0000
4422005.01.25 01:00delete1946.601.86391.88050.0000
4432005.01.25 01:00delete1936.601.89631.86580.0000
4442005.01.25 01:00buy stop1956.601.89371.86950.0000
4452005.01.25 01:00sell stop1966.601.86621.88150.0000
4462005.01.25 16:28sell1966.601.86621.88150.0000
4472005.01.25 16:28delete1956.601.89371.86950.0000
4482005.01.26 01:00close1966.601.86411.88150.00001351.3545508.22
4492005.01.26 01:00buy stop1976.801.87311.85850.0000
4502005.01.26 01:00sell stop1986.801.84481.86880.0000
4512005.01.26 10:30buy1976.801.87311.85850.0000
4522005.01.26 10:30delete1986.801.84481.86880.0000
4532005.01.26 14:56modify1976.801.87311.87390.0000
4542005.01.27 01:00close1976.801.88151.87390.00005757.9051266.12
4552005.01.27 01:00buy stop1997.701.89751.87210.0000
4562005.01.27 01:00sell stop2007.701.86591.88570.0000
4572005.01.28 01:00delete2007.701.86591.88570.0000
4582005.01.28 01:00delete1997.701.89751.87210.0000
4592005.01.28 01:00buy stop2017.701.90761.88050.0000
4602005.01.28 01:00sell stop2027.701.87911.89340.0000
4612005.01.28 16:21sell2027.701.87911.89340.0000
4622005.01.28 16:21delete2017.701.90761.88050.0000
4632005.02.07 01:00close2027.701.87361.89340.00003911.6055177.72
4642005.02.07 01:00buy stop2038.301.88291.86780.0000
4652005.02.07 01:00sell stop2048.301.85931.87690.0000
4662005.02.07 18:05sell2048.301.85931.87690.0000
4672005.02.07 18:05delete2038.301.88291.86780.0000
4682005.02.08 01:00close2048.301.85811.87690.0000952.4256130.15
4692005.02.08 01:00buy stop2058.401.86711.85250.0000
4702005.02.08 01:00sell stop2068.401.83751.86320.0000
4712005.02.09 01:00delete2068.401.83751.86320.0000
4722005.02.09 01:00delete2058.401.86711.85250.0000
4732005.02.09 01:00buy stop2078.401.86141.84930.0000
4742005.02.09 01:00sell stop2088.401.83051.86000.0000
4752005.02.09 10:30buy2078.401.86141.84930.0000
4762005.02.09 10:30delete2088.401.83051.86000.0000
4772005.02.10 16:23modify2078.401.86141.86220.0000
4782005.02.11 01:00close2078.401.86791.86220.00005535.6061665.75
4792005.02.11 01:00buy stop2099.301.87961.86120.0000
4802005.02.11 01:00sell stop2109.301.84971.87280.0000
4812005.02.14 01:00delete2109.301.84971.87280.0000
4822005.02.14 01:00delete2099.301.87961.86120.0000
4832005.02.14 01:00buy stop2119.301.88261.86220.0000
4842005.02.14 01:00sell stop2129.301.85921.87220.0000
4852005.02.14 09:57buy2119.301.88261.86220.0000
4862005.02.14 09:57delete2129.301.85921.87220.0000
4872005.02.14 17:57modify2119.301.88261.88340.0000
4882005.02.15 01:00close2119.301.88691.88340.00004019.9365685.67
4892005.02.15 01:00buy stop2139.901.90711.87490.0000
4902005.02.15 01:00sell stop2149.901.87781.88910.0000
4912005.02.16 01:00delete2149.901.87781.88910.0000
4922005.02.16 01:00delete2139.901.90711.87490.0000
4932005.02.16 01:00buy stop2159.901.91501.88300.0000
4942005.02.16 01:00sell stop2169.901.88461.89750.0000
4952005.02.16 12:35sell2169.901.88461.89750.0000
4962005.02.16 12:35delete2159.901.91501.88300.0000
4972005.02.16 16:22modify2169.901.88461.88380.0000
4982005.02.16 19:28s/l2169.901.88381.88380.0000792.0066477.67
4992005.02.17 01:00buy stop21710.001.89861.87570.0000
5002005.02.17 01:00sell stop21810.001.86791.88850.0000
5012005.02.18 01:00delete21810.001.86791.88850.0000
5022005.02.18 01:00delete21710.001.89861.87570.0000
5032005.02.18 01:00buy stop21910.001.91311.88400.0000
5042005.02.18 01:00sell stop22010.001.88121.89840.0000
5052005.02.21 01:00delete22010.001.88121.89840.0000
5062005.02.21 01:00delete21910.001.91311.88400.0000
5072005.02.21 01:00buy stop22110.001.90371.88730.0000
5082005.02.21 01:00sell stop22210.001.87761.89740.0000
5092005.02.22 01:00delete22210.001.87761.89740.0000
5102005.02.22 01:00delete22110.001.90371.88730.0000
5112005.02.22 01:00buy stop22310.001.90531.89160.0000
5122005.02.22 01:00sell stop22410.001.88161.90050.0000
5132005.02.22 06:24buy22310.001.90531.89160.0000
5142005.02.22 06:24delete22410.001.88161.90050.0000
5152005.02.23 01:00close22310.001.91071.89160.00005422.5071900.17
5162005.02.23 01:00buy stop22510.801.92611.90180.0000
5172005.02.23 01:00sell stop22610.801.90501.91190.0000
5182005.02.23 02:27sell22610.801.90501.91190.0000
5192005.02.23 02:27delete22510.801.92611.90180.0000
5202005.02.23 03:51s/l22610.801.91191.91190.0000-7452.0064448.17
5212005.02.24 01:00buy stop2279.701.91761.89960.0000
5222005.02.24 01:00sell stop2289.701.89741.90820.0000
5232005.02.25 01:00delete2289.701.89741.90820.0000
5242005.02.25 01:00delete2279.701.91761.89960.0000
5252005.02.25 01:00buy stop2299.701.92101.89920.0000
5262005.02.25 01:00sell stop2309.701.89901.90910.0000
5272005.02.28 01:00delete2309.701.89901.90910.0000
5282005.02.28 01:00delete2299.701.92101.89920.0000
5292005.02.28 01:00buy stop2319.701.93491.91040.0000
5302005.02.28 01:00sell stop2329.701.91121.92140.0000
5312005.03.01 01:00delete2329.701.91121.92140.0000
5322005.03.01 01:00delete2319.701.93491.91040.0000
5332005.03.01 01:00buy stop2339.701.92991.91250.0000
5342005.03.01 01:00sell stop2349.701.90991.92100.0000
5352005.03.02 01:00delete2349.701.90991.92100.0000
5362005.03.02 01:00delete2339.701.92991.91250.0000
5372005.03.02 01:00buy stop2359.701.93001.91180.0000
5382005.03.02 01:00sell stop2369.701.91161.91990.0000
5392005.03.02 10:05sell2369.701.91161.91990.0000
5402005.03.02 10:05delete2359.701.93001.91180.0000
5412005.03.04 01:00close2369.701.90701.91990.00004258.3068706.47
5422005.03.04 01:00buy stop23710.301.91221.90380.0000
5432005.03.04 01:00sell stop23810.301.89521.90950.0000
5442005.03.04 14:31buy23710.301.91221.90380.0000
5452005.03.04 14:31delete23810.301.89521.90950.0000
5462005.03.04 15:32modify23710.301.91221.91300.0000
5472005.03.07 01:00close23710.301.92321.91300.000011353.1780059.65
5482005.03.07 01:00buy stop23912.001.93331.91750.0000
5492005.03.07 01:00sell stop24012.001.91041.92650.0000
5502005.03.08 01:00delete24012.001.91041.92650.0000
5512005.03.08 01:00delete23912.001.93331.91750.0000
5522005.03.08 01:00buy stop24112.001.92441.90940.0000
5532005.03.08 01:00sell stop24212.001.89751.91950.0000
5542005.03.08 15:09buy24112.001.92441.90940.0000
5552005.03.08 15:09delete24212.001.89751.91950.0000
5562005.03.09 01:00close24112.001.92821.90940.00004587.0084646.65
5572005.03.09 01:00buy stop24312.701.94461.91860.0000
5582005.03.09 01:00sell stop24412.701.91601.93130.0000
5592005.03.10 01:00delete24412.701.91601.93130.0000
5602005.03.10 01:00delete24312.701.94461.91860.0000
5612005.03.10 01:00buy stop24512.701.94011.91200.0000
5622005.03.10 01:00sell stop24612.701.90991.92560.0000
5632005.03.11 01:00delete24612.701.90991.92560.0000
5642005.03.11 01:00delete24512.701.94011.91200.0000
5652005.03.11 01:00buy stop24712.701.93631.91620.0000
5662005.03.11 01:00sell stop24812.701.91091.92680.0000
5672005.03.14 01:00delete24812.701.91091.92680.0000
5682005.03.14 01:00delete24712.701.93631.91620.0000
5692005.03.14 01:00buy stop24912.701.93981.91860.0000
5702005.03.14 01:00sell stop25012.701.91511.92930.0000
5712005.03.14 15:21sell25012.701.91511.92930.0000
5722005.03.14 15:21delete24912.701.93981.91860.0000
5732005.03.15 01:00close25012.701.91391.92930.00001457.3386103.97
5742005.03.15 01:00buy stop25112.901.92051.90970.0000
5752005.03.15 01:00sell stop25212.901.89511.91850.0000
5762005.03.15 12:08buy25112.901.92051.90970.0000
5772005.03.15 12:08delete25212.901.89511.91850.0000
5782005.03.17 01:00close25112.901.92691.90970.00008372.1094476.07
5792005.03.17 01:00buy stop25314.201.94191.91810.0000
5802005.03.17 01:00sell stop25414.201.91341.93040.0000
5812005.03.18 01:00delete25414.201.91341.93040.0000
5822005.03.18 01:00delete25314.201.94191.91810.0000
5832005.03.18 01:00buy stop25514.201.93711.91780.0000
5842005.03.18 01:00sell stop25614.201.90961.92890.0000
5852005.03.21 01:00delete25614.201.90961.92890.0000
5862005.03.21 01:00delete25514.201.93711.91780.0000
5872005.03.21 01:00buy stop25714.201.93201.91250.0000
5882005.03.21 01:00sell stop25814.201.90651.92300.0000
5892005.03.21 09:50sell25814.201.90651.92300.0000
5902005.03.21 09:50delete25714.201.93201.91250.0000
5912005.03.21 16:18modify25814.201.90651.90570.0000
5922005.03.22 01:00close25814.201.89591.90570.000014977.45109453.52
5932005.03.22 01:00buy stop25916.401.90311.89140.0000
5942005.03.22 01:00sell stop26016.401.87071.90240.0000
5952005.03.23 01:00delete26016.401.87071.90240.0000
5962005.03.23 01:00delete25916.401.90311.89140.0000
5972005.03.23 01:00buy stop26116.401.88841.88350.0000
5982005.03.23 01:00sell stop26216.401.85311.89410.0000
5992005.03.23 08:31buy26116.401.88841.88350.0000
6002005.03.23 08:31delete26216.401.85311.89410.0000
6012005.03.23 10:03s/l26116.401.88351.88350.0000-8036.00101417.52
6022005.03.24 01:00buy stop26315.201.87481.86830.0000
6032005.03.24 01:00sell stop26415.201.83361.88090.0000
6042005.03.25 01:00delete26415.201.83361.88090.0000
6052005.03.25 01:00delete26315.201.87481.86830.0000
6062005.03.25 01:00buy stop26515.201.87361.86500.0000
6072005.03.25 01:00sell stop26615.201.83561.87710.0000
6082005.03.28 01:00delete26615.201.83561.87710.0000
6092005.03.28 01:00delete26515.201.87361.86500.0000
6102005.03.28 01:00buy stop26715.201.87621.86600.0000
6112005.03.28 01:00sell stop26815.201.84911.87510.0000
6122005.03.29 01:00delete26815.201.84911.87510.0000
6132005.03.29 01:00delete26715.201.87621.86600.0000
6142005.03.29 01:00buy stop26915.201.87091.86360.0000
6152005.03.29 01:00sell stop27015.201.84891.87060.0000
6162005.03.29 05:10buy26915.201.87091.86360.0000
6172005.03.29 05:10delete27015.201.84891.87060.0000
6182005.03.30 01:00close26915.201.87541.86360.00006874.20108291.72
6192005.03.30 01:00buy stop27116.301.88341.87110.0000
6202005.03.30 01:00sell stop27216.301.86761.87720.0000
6212005.03.30 11:16buy27116.301.88341.87110.0000
6222005.03.30 11:16delete27216.301.86761.87720.0000
6232005.04.01 01:00close27116.301.88911.87110.00009437.70117729.42
6242005.04.01 01:00buy stop27317.701.90371.88060.0000
6252005.04.01 01:00sell stop27417.701.88171.89080.0000
6262005.04.01 17:11sell27417.701.88171.89080.0000
6272005.04.01 17:11delete27317.701.90371.88060.0000
6282005.04.04 01:00close27417.701.87911.89080.00004509.07122238.50
6292005.04.04 01:00buy stop27518.301.89571.86870.0000
6302005.04.04 01:00sell stop27618.301.86911.88100.0000
6312005.04.05 01:00delete27618.301.86911.88100.0000
6322005.04.05 01:00delete27518.301.89571.86870.0000
6332005.04.05 01:00buy stop27718.301.88971.86820.0000
6342005.04.05 01:00sell stop27818.301.86351.87940.0000
6352005.04.06 01:00delete27818.301.86351.87940.0000
6362005.04.06 01:00delete27718.301.88971.86820.0000
6372005.04.06 01:00buy stop27918.301.89111.87310.0000
6382005.04.06 01:00sell stop28018.301.86481.88350.0000
6392005.04.07 01:00delete28018.301.86481.88350.0000
6402005.04.07 01:00delete27918.301.89111.87310.0000
6412005.04.07 01:00buy stop28118.301.88711.87460.0000
6422005.04.07 01:00sell stop28218.301.86301.88330.0000
6432005.04.08 01:00delete28218.301.86301.88330.0000
6442005.04.08 01:00delete28118.301.88711.87460.0000
6452005.04.08 01:00buy stop28318.301.87841.86610.0000
6462005.04.08 01:00sell stop28418.301.85591.87420.0000
6472005.04.08 17:24buy28318.301.87841.86610.0000
6482005.04.08 17:24delete28418.301.85591.87420.0000
6492005.04.11 01:00close28318.301.88191.86610.00006446.18128684.67
6502005.04.11 01:00buy stop28519.301.89481.87450.0000
6512005.04.11 01:00sell stop28619.301.86891.88530.0000
6522005.04.12 01:00delete28619.301.86891.88530.0000
6532005.04.12 01:00delete28519.301.89481.87450.0000
6542005.04.12 01:00buy stop28719.301.90531.88120.0000
6552005.04.12 01:00sell stop28819.301.87901.89290.0000
6562005.04.13 01:00delete28819.301.87901.89290.0000
6572005.04.13 01:00delete28719.301.90531.88120.0000
6582005.04.13 01:00buy stop28919.301.90721.88160.0000
6592005.04.13 01:00sell stop29019.301.87901.89410.0000
6602005.04.14 01:00delete29019.301.87901.89410.0000
6612005.04.14 01:00delete28919.301.90721.88160.0000
6622005.04.14 01:00buy stop29119.301.90971.88470.0000
6632005.04.14 01:00sell stop29219.301.88611.89570.0000
6642005.04.14 08:36sell29219.301.88611.89570.0000
6652005.04.14 08:37delete29119.301.90971.88470.0000
6662005.04.14 16:00modify29219.301.88611.88530.0000
6672005.04.15 01:00close29219.301.87981.88530.000012057.67140742.35
6682005.04.15 01:00buy stop29321.101.88921.87390.0000
6692005.04.15 01:00sell stop29421.101.86431.88340.0000
6702005.04.15 14:31buy29321.101.88921.87390.0000
6712005.04.15 14:31delete29421.101.86431.88340.0000
6722005.04.18 01:00close29321.101.89371.87390.00009542.48150284.82
6732005.04.18 01:00buy stop29522.601.90451.88760.0000
6742005.04.18 01:00sell stop29622.601.87661.89830.0000
6752005.04.18 17:20buy29522.601.90451.88760.0000
6762005.04.18 17:20delete29622.601.87661.89830.0000
6772005.04.19 16:06modify29522.601.90451.90530.0000
6782005.04.20 01:00close29522.601.91691.90530.000028125.70178410.52
6792005.04.20 01:00buy stop29726.801.93471.90650.0000
6802005.04.20 01:00sell stop29826.801.90121.92110.0000
6812005.04.21 01:00delete29826.801.90121.92110.0000
6822005.04.21 01:00delete29726.801.93471.90650.0000
6832005.04.21 01:00buy stop29926.801.93771.90670.0000
6842005.04.21 01:00sell stop30026.801.90801.92070.0000
6852005.04.21 13:43sell30026.801.90801.92070.0000
6862005.04.21 13:43delete29926.801.93771.90670.0000
6872005.04.27 01:00close30026.801.90561.92070.00005869.20184279.72
6882005.04.27 01:00buy stop30127.701.91111.90220.0000
6892005.04.27 01:00sell stop30227.701.88811.90980.0000
6902005.04.28 01:00delete30227.701.88811.90980.0000
6912005.04.28 01:00delete30127.701.91111.90220.0000
6922005.04.28 01:00buy stop30327.701.90951.89990.0000
6932005.04.28 01:00sell stop30427.701.88901.90690.0000
6942005.04.28 14:36buy30327.701.90951.89990.0000
6952005.04.28 14:36delete30427.701.88901.90690.0000
6962005.05.02 14:57s/l30327.701.89991.89990.0000-26467.35157812.37
6972005.05.03 01:00buy stop30523.701.90291.89010.0000
6982005.05.03 01:00sell stop30623.701.88191.89790.0000
6992005.05.04 01:00delete30623.701.88191.89790.0000
7002005.05.04 01:00delete30523.701.90291.89010.0000
7012005.05.04 01:00buy stop30723.701.90051.88940.0000
7022005.05.04 01:00sell stop30823.701.88101.89650.0000
7032005.05.04 04:27buy30723.701.90051.88940.0000
7042005.05.04 04:27delete30823.701.88101.89650.0000
7052005.05.05 01:00close30723.701.90191.88940.00003477.97161290.35
7062005.05.05 01:00buy stop30924.201.91031.89730.0000
7072005.05.05 01:00sell stop31024.201.89021.90490.0000
7082005.05.06 01:00delete31024.201.89021.90490.0000
7092005.05.06 01:00delete30924.201.91031.89730.0000
7102005.05.06 01:00buy stop31124.201.90921.89820.0000
7112005.05.06 01:00sell stop31224.201.89021.90500.0000
7122005.05.06 14:48sell31224.201.89021.90500.0000
7132005.05.06 14:48delete31124.201.90921.89820.0000
7142005.05.09 14:26modify31224.201.89021.88940.0000
7152005.05.10 01:00close31224.201.88461.88940.000013297.90174588.25
7162005.05.10 01:00buy stop31326.201.89141.88040.0000
7172005.05.10 01:00sell stop31426.201.87041.88780.0000
7182005.05.11 01:00delete31426.201.87041.88780.0000
7192005.05.11 01:00delete31326.201.89141.88040.0000
7202005.05.11 01:00buy stop31526.201.88911.88380.0000
7212005.05.11 01:00sell stop31626.201.86771.89020.0000
7222005.05.11 10:22buy31526.201.88911.88380.0000
7232005.05.11 10:22delete31626.201.86771.89020.0000
7242005.05.11 12:45s/l31526.201.88381.88380.0000-13886.00160702.25
7252005.05.12 01:00buy stop31724.101.87691.87120.0000
7262005.05.12 01:00sell stop31824.101.84861.87980.0000
7272005.05.13 01:00delete31824.101.84861.87980.0000
7282005.05.13 01:00delete31724.101.87691.87120.0000
7292005.05.13 01:00buy stop31924.101.86701.86140.0000
7302005.05.13 01:00sell stop32024.101.83901.87000.0000
7312005.05.16 01:00delete32024.101.83901.87000.0000
7322005.05.16 01:00delete31924.101.86701.86140.0000
7332005.05.16 01:00buy stop32124.101.85391.84550.0000
7342005.05.16 01:00sell stop32224.101.82321.85530.0000
7352005.05.17 01:00delete32224.101.82321.85530.0000
7362005.05.17 01:00delete32124.101.85391.84550.0000
7372005.05.17 01:00buy stop32324.101.84451.83580.0000
7382005.05.17 01:00sell stop32424.101.81041.84670.0000
7392005.05.18 01:00delete32424.101.81041.84670.0000
7402005.05.18 01:00delete32324.101.84451.83580.0000
7412005.05.18 01:00buy stop32524.101.83731.83210.0000
7422005.05.18 01:00sell stop32624.101.80851.84070.0000
7432005.05.18 14:50buy32524.101.83731.83210.0000
7442005.05.18 14:50delete32624.101.80851.84070.0000
7452005.05.19 01:00close32524.101.83951.83210.00005464.68166166.92
7462005.05.19 01:00buy stop32724.901.84541.83650.0000
7472005.05.19 01:00sell stop32824.901.81791.84550.0000
7482005.05.20 01:00delete32824.901.81791.84550.0000
7492005.05.20 01:00delete32724.901.84541.83650.0000
7502005.05.20 01:00buy stop32924.901.84161.83160.0000
7512005.05.20 01:00sell stop33024.901.81741.83980.0000
7522005.05.23 01:00delete33024.901.81741.83980.0000
7532005.05.23 01:00delete32924.901.84161.83160.0000
7542005.05.23 01:00buy stop33124.901.83371.82100.0000
7552005.05.23 01:00sell stop33224.901.81011.82960.0000
7562005.05.24 01:00delete33224.901.81011.82960.0000
7572005.05.24 01:00delete33124.901.83371.82100.0000
7582005.05.24 01:00buy stop33324.901.83741.82410.0000
7592005.05.24 01:00sell stop33424.901.81551.83230.0000
7602005.05.25 01:00delete33424.901.81551.83230.0000
7612005.05.25 01:00delete33324.901.83741.82410.0000
7622005.05.25 01:00buy stop33524.901.83571.82190.0000
7632005.05.25 01:00sell stop33624.901.81511.82980.0000
7642005.05.26 01:00delete33624.901.81511.82980.0000
7652005.05.26 01:00delete33524.901.83571.82190.0000
7662005.05.26 01:00buy stop33724.901.84081.82590.0000
7672005.05.26 01:00sell stop33824.901.82181.83350.0000
7682005.05.26 14:07sell33824.901.82181.83350.0000
7692005.05.26 14:07delete33724.901.84081.82590.0000
7702005.05.27 01:00close33824.901.82031.83350.00003604.28169771.20
7712005.05.27 01:00buy stop33925.501.82851.81520.0000
7722005.05.27 01:00sell stop34025.501.81011.82230.0000
7732005.05.30 01:00delete34025.501.81011.82230.0000
7742005.05.30 01:00delete33925.501.82851.81520.0000
7752005.05.30 01:00buy stop34125.501.83181.81880.0000
7762005.05.30 01:00sell stop34225.501.81331.82590.0000
7772005.05.31 01:00delete34225.501.81331.82590.0000
7782005.05.31 01:00delete34125.501.83181.81880.0000
7792005.05.31 01:00buy stop34325.501.83011.82000.0000
7802005.05.31 01:00sell stop34425.501.81291.82620.0000
7812005.05.31 03:22sell34425.501.81291.82620.0000
7822005.05.31 03:22delete34325.501.83011.82000.0000
7832005.06.02 01:00close34425.501.81021.82620.00006349.50176120.70
7842005.06.02 01:00buy stop34526.401.81661.80620.0000
7852005.06.02 01:00sell stop34626.401.79551.81360.0000
7862005.06.02 09:14buy34526.401.81661.80620.0000
7872005.06.02 09:14delete34626.401.79551.81360.0000
7882005.06.07 01:00close34526.401.82351.80620.000018394.20194514.90
7892005.06.07 01:00buy stop34729.201.83731.81560.0000
7902005.06.07 01:00sell stop34829.201.81321.82610.0000
7912005.06.08 01:00delete34829.201.81321.82610.0000
7922005.06.08 01:00delete34729.201.83731.81560.0000
7932005.06.08 01:00buy stop34929.201.84931.82330.0000
7942005.06.08 01:00sell stop35029.201.82571.83450.0000
7952005.06.08 20:11sell35029.201.82571.83450.0000
7962005.06.08 20:11delete34929.201.84931.82330.0000
7972005.06.09 01:00close35029.201.82491.83450.00001876.10196391.00
7982005.06.09 01:00buy stop35129.501.84011.81540.0000
7992005.06.09 01:00sell stop35229.501.81341.82730.0000
8002005.06.10 01:00delete35229.501.81341.82730.0000
8012005.06.10 01:00delete35129.501.84011.81540.0000
8022005.06.10 01:00buy stop35329.501.83441.81210.0000
8032005.06.10 01:00sell stop35429.501.80861.82330.0000
8042005.06.13 01:00delete35429.501.80861.82330.0000
8052005.06.13 01:00delete35329.501.83441.81210.0000
8062005.06.13 01:00buy stop35529.501.82311.80510.0000
8072005.06.13 01:00sell stop35629.501.79491.81610.0000
8082005.06.14 01:00delete35629.501.79491.81610.0000
8092005.06.14 01:00delete35529.501.82311.80510.0000
8102005.06.14 01:00buy stop35729.501.81511.80390.0000
8112005.06.14 01:00sell stop35829.501.78711.81350.0000
8122005.06.14 14:51buy35729.501.81511.80390.0000
8132005.06.14 14:51delete35829.501.78711.81350.0000
8142005.06.15 19:16modify35729.501.81511.81590.0000
8152005.06.16 01:00close35729.501.82271.81590.000022685.50219076.50
8162005.06.16 01:00buy stop35932.901.83661.81470.0000
8172005.06.16 01:00sell stop36032.901.80841.82650.0000
8182005.06.17 01:00delete36032.901.80841.82650.0000
8192005.06.17 01:00delete35932.901.83661.81470.0000
8202005.06.17 01:00buy stop36132.901.83611.81430.0000
8212005.06.17 01:00sell stop36232.901.80991.82550.0000
8222005.06.20 01:00delete36232.901.80991.82550.0000
8232005.06.20 01:00delete36132.901.83611.81430.0000
8242005.06.20 01:00buy stop36332.901.84041.81390.0000
8252005.06.20 01:00sell stop36432.901.81531.82570.0000
8262005.06.21 01:00delete36432.901.81531.82570.0000
8272005.06.21 01:00delete36332.901.84041.81390.0000
8282005.06.21 01:00buy stop36532.901.83781.81340.0000
8292005.06.21 01:00sell stop36632.901.81481.82420.0000
8302005.06.22 01:00delete36632.901.81481.82420.0000
8312005.06.22 01:00delete36532.901.83781.81340.0000
8322005.06.22 01:00buy stop36732.901.83891.82190.0000
8332005.06.22 01:00sell stop36832.901.81821.83040.0000
8342005.06.22 11:38sell36832.901.81821.83040.0000
8352005.06.22 11:39delete36732.901.83891.82190.0000
8362005.06.24 01:00close36832.901.81561.83040.00007863.10226939.60
8372005.06.24 01:00buy stop36934.101.82361.81060.0000
8382005.06.24 01:00sell stop37034.101.80191.81870.0000
8392005.06.24 12:22buy36934.101.82361.81060.0000
8402005.06.24 12:22delete37034.101.80191.81870.0000
8412005.06.28 01:00close36934.101.82801.81060.000015157.45242097.05
8422005.06.28 01:00buy stop37136.301.83811.82230.0000
8432005.06.28 01:00sell stop37236.301.81641.83100.0000
8442005.06.28 16:00sell37236.301.81641.83100.0000
8452005.06.28 16:00delete37136.301.83811.82230.0000
8462005.06.29 13:14modify37236.301.81641.81560.0000
8472005.06.30 01:00close37236.301.80681.81560.000034085.70276182.75
8482005.06.30 01:00buy stop37341.401.81491.80170.0000
8492005.06.30 01:00sell stop37441.401.78851.81130.0000
8502005.06.30 20:24sell37441.401.78851.81130.0000
8512005.06.30 20:24delete37341.401.81491.80170.0000
8522005.07.01 09:21modify37441.401.78851.78770.0000
8532005.07.01 17:02modify37441.401.78851.77920.0000
8542005.07.04 00:00modify37441.401.78851.77070.0000
8552005.07.04 01:00close37441.401.76171.77070.0000110517.30386700.05
8562005.07.04 01:00buy stop37558.001.76451.76000.0000
8572005.07.04 01:00sell stop37658.001.71901.77350.0000
8582005.07.04 09:38buy37558.001.76451.76000.0000
8592005.07.04 09:38delete37658.001.71901.77350.0000
8602005.07.04 11:35s/l37558.001.76001.76000.0000-26100.00360600.05
8612005.07.05 01:00buy stop37754.101.76481.75770.0000
8622005.07.05 01:00sell stop37854.101.72301.77060.0000
8632005.07.06 01:00delete37854.101.72301.77060.0000
8642005.07.06 01:00delete37754.101.76481.75770.0000
8652005.07.06 01:00buy stop37954.101.76211.75480.0000
8662005.07.06 01:00sell stop38054.101.72391.76670.0000
8672005.07.07 01:00delete38054.101.72391.76670.0000
8682005.07.07 01:00delete37954.101.76211.75480.0000
8692005.07.07 01:00buy stop38154.101.75631.74910.0000
8702005.07.07 01:00sell stop38254.101.72501.75890.0000
8712005.07.08 01:00delete38254.101.72501.75890.0000
8722005.07.08 01:00delete38154.101.75631.74910.0000
8732005.07.08 01:00buy stop38354.101.74751.73970.0000
8742005.07.08 01:00sell stop38454.101.72641.74660.0000
8752005.07.11 01:00delete38454.101.72641.74660.0000
8762005.07.11 01:00delete38354.101.74751.73970.0000
8772005.07.11 01:00buy stop38554.101.74251.73580.0000
8782005.07.11 01:00sell stop38654.101.71901.74320.0000
8792005.07.11 04:16buy38554.101.74251.73580.0000
8802005.07.11 04:16delete38654.101.71901.74320.0000
8812005.07.11 16:46modify38554.101.74251.74330.0000
8822005.07.12 01:00close38554.101.75641.74330.000075320.73435920.77
8832005.07.12 01:00buy stop38765.401.76771.75000.0000
8842005.07.12 01:00sell stop38865.401.74071.76060.0000
8852005.07.12 09:23buy38765.401.76771.75000.0000
8862005.07.12 09:23delete38865.401.74071.76060.0000
8872005.07.12 18:55modify38765.401.76771.76850.0000
8882005.07.13 01:00close38765.401.77661.76850.000058353.15494273.92
8892005.07.13 01:00buy stop38974.201.79541.76550.0000
8902005.07.13 01:00sell stop39074.201.76251.78030.0000
8912005.07.13 14:30sell39074.201.76251.78030.0000
8922005.07.13 14:30delete38974.201.79541.76550.0000
8932005.07.13 17:03modify39074.201.76251.76170.0000
8942005.07.13 20:48s/l39074.201.76171.76170.00005936.00500209.92
8952005.07.14 01:00buy stop39175.101.78161.75200.0000
8962005.07.14 01:00sell stop39275.101.74291.76850.0000
8972005.07.15 01:00delete39275.101.74291.76850.0000
8982005.07.15 01:00delete39175.101.78161.75200.0000
8992005.07.15 01:00buy stop39375.101.77651.74610.0000
9002005.07.15 01:00sell stop39475.101.73951.76230.0000
9012005.07.18 01:00delete39475.101.73951.76230.0000
9022005.07.18 01:00delete39375.101.77651.74610.0000
9032005.07.18 01:00buy stop39575.101.76341.74370.0000
9042005.07.18 01:00sell stop39675.101.72861.75710.0000
9052005.07.19 01:00delete39675.101.72861.75710.0000
9062005.07.19 01:00delete39575.101.76341.74370.0000
9072005.07.19 01:00buy stop39775.101.75281.74440.0000
9082005.07.19 01:00sell stop39875.101.72361.75380.0000
9092005.07.20 01:00delete39875.101.72361.75380.0000
9102005.07.20 01:00delete39775.101.75281.74440.0000
9112005.07.20 01:00buy stop39975.101.74251.73310.0000
9122005.07.20 01:00sell stop40075.101.71881.74100.0000
9132005.07.20 10:18buy39975.101.74251.73310.0000
9142005.07.20 10:18delete40075.101.71881.74100.0000
9152005.07.20 10:41s/l39975.101.73311.73310.0000-70594.00429615.92
9162005.07.21 01:00buy stop40164.501.75041.73560.0000
9172005.07.21 01:00sell stop40264.501.72311.74570.0000
9182005.07.21 10:33buy40164.501.75041.73560.0000
9192005.07.21 10:33delete40264.501.72311.74570.0000
9202005.07.21 13:27modify40164.501.75041.75120.0000
9212005.07.21 14:12s/l40164.501.75121.75120.00005160.00434775.92
9222005.07.22 01:00buy stop40365.201.76851.74450.0000
9232005.07.22 01:00sell stop40465.201.73841.75730.0000
9242005.07.22 18:16sell40465.201.73841.75730.0000
9252005.07.22 18:16delete40365.201.76851.74450.0000
9262005.07.25 01:00close40465.201.73711.75730.00008133.70442909.62
9272005.07.25 01:00buy stop40566.501.74991.72910.0000
9282005.07.25 01:00sell stop40666.501.71371.74310.0000
9292005.07.26 01:00delete40666.501.71371.74310.0000
9302005.07.26 01:00delete40566.501.74991.72910.0000
9312005.07.26 01:00buy stop40766.501.76241.73540.0000
9322005.07.26 01:00sell stop40866.501.72761.75020.0000
9332005.07.27 01:00delete40866.501.72761.75020.0000
9342005.07.27 01:00delete40766.501.76241.73540.0000
9352005.07.27 01:00buy stop40966.501.75151.72790.0000
9362005.07.27 01:00sell stop41066.501.71981.74110.0000
9372005.07.28 01:00delete41066.501.71981.74110.0000
9382005.07.28 01:00delete40966.501.75151.72790.0000
9392005.07.28 01:00buy stop41166.501.75341.73660.0000
9402005.07.28 01:00sell stop41266.501.72491.74750.0000
9412005.07.28 15:19buy41166.501.75341.73660.0000
9422005.07.28 15:19delete41266.501.72491.74750.0000
9432005.07.29 01:00close41166.501.75551.73660.000014114.63457024.25
9442005.07.29 01:00buy stop41368.601.77111.74640.0000
9452005.07.29 01:00sell stop41468.601.74501.75810.0000
9462005.08.01 01:00delete41468.601.74501.75810.0000
9472005.08.01 01:00delete41368.601.77111.74640.0000
9482005.08.01 01:00buy stop41568.601.76721.74670.0000
9492005.08.01 01:00sell stop41668.601.74221.75730.0000
9502005.08.01 10:24buy41568.601.76721.74670.0000
9512005.08.01 10:24delete41668.601.74221.75730.0000
9522005.08.02 01:00close41568.601.76811.74670.00006328.35463352.60
9532005.08.02 01:00buy stop41769.501.78871.75590.0000
9542005.08.02 01:00sell stop41869.501.76211.76940.0000
9552005.08.03 01:00delete41869.501.76211.76940.0000
9562005.08.03 01:00delete41769.501.78871.75590.0000
9572005.08.03 01:00buy stop41969.501.79011.75910.0000
9582005.08.03 01:00sell stop42069.501.76601.77140.0000
9592005.08.03 04:38sell42069.501.76601.77140.0000
9602005.08.03 04:38delete41969.501.79011.75910.0000
9612005.08.03 10:10s/l42069.501.77141.77140.0000-37530.00425822.60
9622005.08.04 01:00buy stop42163.901.79601.76740.0000
9632005.08.04 01:00sell stop42263.901.77221.77920.0000
9642005.08.04 10:22sell42263.901.77221.77920.0000
9652005.08.04 10:22delete42163.901.79601.76740.0000
9662005.08.04 12:30s/l42263.901.77921.77920.0000-44730.00381092.60
9672005.08.05 01:00buy stop42357.201.79821.77040.0000
9682005.08.05 01:00sell stop42457.201.77351.78240.0000
9692005.08.05 14:37sell42457.201.77351.78240.0000
9702005.08.05 14:37delete42357.201.79821.77040.0000
9712005.08.08 10:36s/l42457.201.78241.78240.0000-51208.30329884.30
9722005.08.09 01:00buy stop42549.501.79751.77600.0000
9732005.08.09 01:00sell stop42649.501.77121.78720.0000
9742005.08.10 01:00delete42649.501.77121.78720.0000
9752005.08.10 01:00delete42549.501.79751.77600.0000
9762005.08.10 01:00buy stop42749.501.79931.78050.0000
9772005.08.10 01:00sell stop42849.501.77681.78990.0000
9782005.08.11 01:00delete42849.501.77681.78990.0000
9792005.08.11 01:00delete42749.501.79931.78050.0000
9802005.08.11 01:00buy stop42949.501.80991.78750.0000
9812005.08.11 01:00sell stop43049.501.78781.79760.0000
9822005.08.11 20:08buy42949.501.80991.78750.0000
9832005.08.11 20:08delete43049.501.78781.79760.0000
9842005.08.12 01:00close42949.501.81231.78750.000011991.38341875.67
9852005.08.12 01:00buy stop43151.301.83301.80000.0000
9862005.08.12 01:00sell stop43251.301.80901.81280.0000
9872005.08.12 03:18sell43251.301.80901.81280.0000
9882005.08.12 03:18delete43151.301.83301.80000.0000
9892005.08.12 08:41s/l43251.301.81281.81280.0000-19494.00322381.67
9902005.08.15 01:00buy stop43348.401.83221.80540.0000
9912005.08.15 01:00sell stop43448.401.81071.81610.0000
9922005.08.15 11:05sell43448.401.81071.81610.0000
9932005.08.15 11:05delete43348.401.83221.80540.0000
9942005.08.16 01:00close43448.401.80981.81610.00004101.90326483.57
9952005.08.16 01:00buy stop43549.001.82371.80110.0000
9962005.08.16 01:00sell stop43649.001.80191.81110.0000
9972005.08.17 01:00delete43649.001.80191.81110.0000
9982005.08.17 01:00delete43549.001.82371.80110.0000
9992005.08.17 01:00buy stop43749.001.82071.80150.0000
10002005.08.17 01:00sell stop43849.001.79901.81080.0000
10012005.08.18 01:00delete43849.001.79901.81080.0000
10022005.08.18 01:00delete43749.001.82071.80150.0000
10032005.08.18 01:00buy stop43949.001.81321.80200.0000
10042005.08.18 01:00sell stop44049.001.79351.80910.0000
10052005.08.18 16:23sell44049.001.79351.80910.0000
10062005.08.18 16:23delete43949.001.81321.80200.0000
10072005.08.26 16:27s/l44049.001.80911.80910.0000-78498.00247985.57
10082005.08.29 01:00buy stop44137.201.81201.79950.0000
10092005.08.29 01:00sell stop44237.201.79321.80660.0000
10102005.08.29 18:15sell44237.201.79321.80660.0000
10112005.08.29 18:15delete44137.201.81201.79950.0000
10122005.08.30 14:04modify44237.201.79321.79240.0000
10132005.08.31 01:00close44237.201.78571.79240.000027509.40275494.97
10142005.08.31 01:00buy stop44341.301.79371.78070.0000
10152005.08.31 01:00sell stop44441.301.76921.78960.0000
10162005.08.31 16:11buy44341.301.79371.78070.0000
10172005.08.31 16:11delete44441.301.76921.78960.0000
10182005.08.31 18:10modify44341.301.79371.79450.0000
10192005.09.01 01:00close44341.301.80261.79450.000037035.78312530.75
10202005.09.01 01:00buy stop44546.901.81591.79490.0000
10212005.09.01 01:00sell stop44646.901.78611.80700.0000
10222005.09.01 14:41buy44546.901.81591.79490.0000
10232005.09.01 14:41delete44646.901.78611.80700.0000
10242005.09.01 16:12modify44546.901.81591.81670.0000
10252005.09.01 20:04modify44546.901.81591.82520.0000
10262005.09.02 01:00close44546.901.83231.82520.000077021.52389552.27
10272005.09.02 01:00buy stop44758.501.85611.81810.0000
10282005.09.02 01:00sell stop44858.501.81651.83650.0000
10292005.09.05 01:00delete44858.501.81651.83650.0000
10302005.09.05 01:00delete44758.501.85611.81810.0000
10312005.09.05 01:00buy stop44958.501.86561.82400.0000
10322005.09.05 01:00sell stop45058.501.82731.84280.0000
10332005.09.06 01:00delete45058.501.82731.84280.0000
10342005.09.06 01:00delete44958.501.86561.82400.0000
10352005.09.06 01:00buy stop45158.501.87201.82420.0000
10362005.09.06 01:00sell stop45258.501.83541.84370.0000
10372005.09.07 01:00delete45258.501.83541.84370.0000
10382005.09.07 01:00delete45158.501.87201.82420.0000
10392005.09.07 01:00buy stop45358.501.86431.82660.0000
10402005.09.07 01:00sell stop45458.501.83341.84240.0000
10412005.09.08 01:00delete45458.501.83341.84240.0000
10422005.09.08 01:00delete45358.501.86431.82660.0000
10432005.09.08 01:00buy stop45558.501.84911.82960.0000
10442005.09.08 01:00sell stop45658.501.82841.83870.0000
10452005.09.09 01:00delete45658.501.82841.83870.0000
10462005.09.09 01:00delete45558.501.84911.82960.0000
10472005.09.09 01:00buy stop45758.501.84651.82940.0000
10482005.09.09 01:00sell stop45858.501.82691.83770.0000
10492005.09.12 01:00delete45858.501.82691.83770.0000
10502005.09.12 01:00delete45758.501.84651.82940.0000
10512005.09.12 01:00buy stop45958.501.85011.83620.0000
10522005.09.12 01:00sell stop46058.501.83131.84350.0000
10532005.09.12 08:51sell46058.501.83131.84350.0000
10542005.09.12 08:51delete45958.501.85011.83620.0000
10552005.09.12 16:43modify46058.501.83131.83050.0000
10562005.09.13 01:00close46058.501.82091.83050.000060532.88450085.15
10572005.09.13 01:00buy stop46167.501.82891.81590.0000
10582005.09.13 01:00sell stop46267.501.80251.82540.0000
10592005.09.14 01:00delete46267.501.80251.82540.0000
10602005.09.14 01:00delete46167.501.82891.81590.0000
10612005.09.14 01:00buy stop46367.501.83161.81800.0000
10622005.09.14 01:00sell stop46467.501.80661.82720.0000
10632005.09.15 01:00delete46467.501.80661.82720.0000
10642005.09.15 01:00delete46367.501.83161.81800.0000
10652005.09.15 01:00buy stop46567.501.83081.81780.0000
10662005.09.15 01:00sell stop46667.501.80711.82650.0000
10672005.09.15 13:18sell46667.501.80711.82650.0000
10682005.09.15 13:18delete46567.501.83081.81780.0000
10692005.09.19 01:00close46667.501.80151.82650.000037091.25487176.40
10702005.09.19 01:00buy stop46773.101.80951.79650.0000
10712005.09.19 01:00sell stop46873.101.78601.80510.0000
10722005.09.20 01:00delete46873.101.78601.80510.0000
10732005.09.20 01:00delete46773.101.80951.79650.0000
10742005.09.20 01:00buy stop46973.101.81121.79750.0000
10752005.09.20 01:00sell stop47073.101.78641.80670.0000
10762005.09.21 01:00delete47073.101.78641.80670.0000
10772005.09.21 01:00delete46973.101.81121.79750.0000
10782005.09.21 01:00buy stop47173.101.80581.79320.0000
10792005.09.21 01:00sell stop47273.101.77961.80250.0000
10802005.09.21 07:18buy47173.101.80581.79320.0000
10812005.09.21 07:18delete47273.101.77961.80250.0000
10822005.09.22 01:00close47173.101.81071.79320.000036312.43523488.82
10832005.09.22 01:00buy stop47378.601.82451.80270.0000
10842005.09.22 01:00sell stop47478.601.80131.81300.0000
10852005.09.22 12:03sell47478.601.80131.81300.0000
10862005.09.22 12:03delete47378.601.82451.80270.0000
10872005.09.22 16:05modify47478.601.80131.80050.0000
10882005.09.23 01:00close47478.601.79191.80050.000073471.35596960.17
10892005.09.23 01:00buy stop47589.601.80411.78430.0000
10902005.09.23 01:00sell stop47689.601.77411.79620.0000
10912005.09.26 00:00sell47689.601.77411.79620.0000
10922005.09.26 00:00delete47589.601.80411.78430.0000
10932005.09.27 13:44modify47689.601.77411.77330.0000
10942005.09.28 01:00close47689.601.76741.77330.000059091.20656051.37
10952005.09.28 01:00buy stop47798.501.77321.76380.0000
10962005.09.28 01:00sell stop47898.501.73751.77530.0000
10972005.09.29 01:00delete47898.501.73751.77530.0000
10982005.09.29 01:00delete47798.501.77321.76380.0000
10992005.09.29 01:00buy stop47998.501.77531.76510.0000
11002005.09.29 01:00sell stop48098.501.74751.77440.0000
11012005.09.30 01:00delete48098.501.74751.77440.0000
11022005.09.30 01:00delete47998.501.77531.76510.0000
11032005.09.30 01:00buy stop48198.501.76451.75500.0000
11042005.09.30 01:00sell stop48298.501.74121.76290.0000
11052005.09.30 12:22buy48198.501.76451.75500.0000
11062005.09.30 12:22delete48298.501.74121.76290.0000
11072005.10.03 03:51s/l48198.501.75501.75500.0000-93353.38562698.00
11082005.10.04 01:00buy stop48384.401.76061.74790.0000
11092005.10.04 01:00sell stop48484.401.73631.75670.0000
11102005.10.04 15:23buy48384.401.76061.74790.0000
11112005.10.04 15:23delete48484.401.73631.75670.0000
11122005.10.06 01:00close48384.401.76811.74790.000064059.60626757.59
11132005.10.06 01:00buy stop48594.101.78201.76010.0000
11142005.10.06 01:00sell stop48694.101.75971.77010.0000
11152005.10.07 01:00delete48694.101.75971.77010.0000
11162005.10.07 01:00delete48594.101.78201.76010.0000
11172005.10.07 01:00buy stop48794.101.79141.76860.0000
11182005.10.07 01:00sell stop48894.101.76991.77860.0000
11192005.10.07 09:08sell48894.101.76991.77860.0000
11202005.10.07 09:08delete48794.101.79141.76860.0000
11212005.10.07 15:03modify48894.101.76991.76910.0000
11222005.10.10 01:00close48894.101.75831.76910.0000108661.98735419.57
11232005.10.10 01:00buy stop489110.401.77081.75050.0000
11242005.10.10 01:00sell stop490110.401.74361.76170.0000
11252005.10.11 01:00delete490110.401.74361.76170.0000
11262005.10.11 01:00delete489110.401.77081.75050.0000
11272005.10.11 01:00buy stop491110.401.76551.74690.0000
11282005.10.11 01:00sell stop492110.401.73761.75800.0000
11292005.10.12 01:00delete492110.401.73761.75800.0000
11302005.10.12 01:00delete491110.401.76551.74690.0000
11312005.10.12 01:00buy stop493110.401.75381.73960.0000
11322005.10.12 01:00sell stop494110.401.72441.75030.0000
11332005.10.12 15:10buy493110.401.75381.73960.0000
11342005.10.12 15:10delete494110.401.72441.75030.0000
11352005.10.14 01:00close493110.401.75401.73960.00003201.60738621.17
11362005.10.14 01:00buy stop495110.801.76371.74860.0000
11372005.10.14 01:00sell stop496110.801.73911.75800.0000
11382005.10.14 16:34buy495110.801.76371.74860.0000
11392005.10.14 16:34delete496110.801.73911.75800.0000
11402005.10.17 01:00close495110.801.76481.74860.000012437.30751058.47
11412005.10.17 01:00buy stop497112.701.77671.75800.0000
11422005.10.17 01:00sell stop498112.701.74731.76950.0000
11432005.10.18 01:00delete498112.701.74731.76950.0000
11442005.10.18 01:00delete497112.701.77671.75800.0000
11452005.10.18 01:00buy stop499112.701.76771.74380.0000
11462005.10.18 01:00sell stop500112.701.73431.75760.0000
11472005.10.19 01:00delete500112.701.73431.75760.0000
11482005.10.19 01:00delete499112.701.76771.74380.0000
11492005.10.19 01:00buy stop501112.701.75991.74170.0000
11502005.10.19 01:00sell stop502112.701.72811.75390.0000
11512005.10.19 16:35buy501112.701.75991.74170.0000
11522005.10.19 16:35delete502112.701.72811.75390.0000
11532005.10.20 01:00close501112.701.76301.74170.000035697.72786756.19
11542005.10.20 01:00buy stop503118.101.78001.75300.0000
11552005.10.20 01:00sell stop504118.101.74391.76820.0000
11562005.10.21 01:00delete504118.101.74391.76820.0000
11572005.10.21 01:00delete503118.101.78001.75300.0000
11582005.10.21 01:00buy stop505118.101.79021.76450.0000
11592005.10.21 01:00sell stop506118.101.75711.77860.0000
11602005.10.24 01:00delete506118.101.75711.77860.0000
11612005.10.24 01:00delete505118.101.79021.76450.0000
11622005.10.24 01:00buy stop507118.101.78001.75860.0000
11632005.10.24 01:00sell stop508118.101.74881.77120.0000
11642005.10.25 01:00delete508118.101.74881.77120.0000
11652005.10.25 01:00delete507118.101.78001.75860.0000
11662005.10.25 01:00buy stop509118.101.78461.75890.0000
11672005.10.25 01:00sell stop510118.101.75541.77180.0000
11682005.10.25 16:24buy509118.101.78461.75890.0000
11692005.10.25 16:24delete510118.101.75541.77180.0000
11702005.11.04 17:00s/l509118.101.75891.75890.0000-300328.30486427.89
11712005.11.07 01:00buy stop51173.001.75401.74160.0000
11722005.11.07 01:00sell stop51273.001.72421.75200.0000
11732005.11.08 01:00delete51273.001.72421.75200.0000
11742005.11.08 01:00delete51173.001.75401.74160.0000
11752005.11.08 01:00buy stop51373.001.75081.73760.0000
11762005.11.08 01:00sell stop51473.001.72051.74830.0000
11772005.11.09 01:00delete51473.001.72051.74830.0000
11782005.11.09 01:00delete51373.001.75081.73760.0000
11792005.11.09 01:00buy stop51573.001.74961.74080.0000
11802005.11.09 01:00sell stop51673.001.71941.75060.0000
11812005.11.10 01:00delete51673.001.71941.75060.0000
11822005.11.10 01:00delete51573.001.74961.74080.0000
11832005.11.10 01:00buy stop51773.001.74891.74060.0000
11842005.11.10 01:00sell stop51873.001.71871.75030.0000
11852005.11.10 12:05buy51773.001.74891.74060.0000
11862005.11.10 12:05delete51873.001.71871.75030.0000
11872005.11.10 21:23s/l51773.001.74061.74060.0000-60590.00425837.89
11882005.11.11 01:00buy stop51963.901.74941.73660.0000
11892005.11.11 01:00sell stop52063.901.72651.74500.0000
11902005.11.14 01:00delete52063.901.72651.74500.0000
11912005.11.14 01:00delete51963.901.74941.73660.0000
11922005.11.14 01:00buy stop52163.901.74911.73840.0000
11932005.11.14 01:00sell stop52263.901.72911.74550.0000
11942005.11.15 01:00delete52263.901.72911.74550.0000
11952005.11.15 01:00delete52163.901.74911.73840.0000
11962005.11.15 01:00buy stop52363.901.74611.73280.0000
11972005.11.15 01:00sell stop52463.901.72541.74060.0000
11982005.11.16 01:00delete52463.901.72541.74060.0000
11992005.11.16 01:00delete52363.901.74611.73280.0000
12002005.11.16 01:00buy stop52563.901.74371.73040.0000
12012005.11.16 01:00sell stop52663.901.72331.73810.0000
12022005.11.16 16:00sell52663.901.72331.73810.0000
12032005.11.16 16:00delete52563.901.74371.73040.0000
12042005.11.17 01:00close52663.901.71821.73810.000031582.58457420.47
12052005.11.17 01:00buy stop52768.601.72371.71480.0000
12062005.11.17 01:00sell stop52868.601.69731.72340.0000
12072005.11.18 01:00delete52868.601.69731.72340.0000
12082005.11.18 01:00delete52768.601.72371.71480.0000
12092005.11.18 01:00buy stop52968.601.72521.71480.0000
12102005.11.18 01:00sell stop53068.601.69841.72390.0000
12112005.11.21 01:00delete53068.601.69841.72390.0000
12122005.11.21 01:00delete52968.601.72521.71480.0000
12132005.11.21 01:00buy stop53168.601.72291.71370.0000
12142005.11.21 01:00sell stop53268.601.69711.72220.0000
12152005.11.21 15:12buy53168.601.72291.71370.0000
12162005.11.21 15:12delete53268.601.69711.72220.0000
12172005.11.22 09:37s/l53168.601.71371.71370.0000-62957.65394462.82
12182005.11.23 01:00buy stop53359.201.73151.71520.0000
12192005.11.23 01:00sell stop53459.201.70961.72400.0000
12202005.11.24 01:00delete53459.201.70961.72400.0000
12212005.11.24 01:00delete53359.201.73151.71520.0000
12222005.11.24 01:00buy stop53559.201.73151.71610.0000
12232005.11.24 01:00sell stop53659.201.70901.72490.0000
12242005.11.25 01:00delete53659.201.70901.72490.0000
12252005.11.25 01:00delete53559.201.73151.71610.0000
12262005.11.25 01:00buy stop53759.201.73341.71580.0000
12272005.11.25 01:00sell stop53859.201.71331.72430.0000
12282005.11.25 18:28sell53859.201.71331.72430.0000
12292005.11.25 18:28delete53759.201.73341.71580.0000
12302005.11.28 19:10s/l53859.201.72431.72430.0000-65430.80329032.02
12312005.11.29 01:00buy stop53949.401.74021.72080.0000
12322005.11.29 01:00sell stop54049.401.71381.73160.0000
12332005.11.30 01:00delete54049.401.71381.73160.0000
12342005.11.30 01:00delete53949.401.74021.72080.0000
12352005.11.30 01:00buy stop54149.401.72781.70980.0000
12362005.11.30 01:00sell stop54249.401.69781.72130.0000
12372005.11.30 12:46buy54149.401.72781.70980.0000
12382005.11.30 12:46delete54249.401.69781.72130.0000
12392005.12.01 01:00close54149.401.73011.70980.000011695.45340727.47
12402005.12.01 01:00buy stop54351.101.74671.72040.0000
12412005.12.01 01:00sell stop54451.101.71301.73470.0000
12422005.12.02 01:00delete54451.101.71301.73470.0000
12432005.12.02 01:00delete54351.101.74671.72040.0000
12442005.12.02 01:00buy stop54551.101.74891.72060.0000
12452005.12.02 01:00sell stop54651.101.71691.73490.0000
12462005.12.05 01:00delete54651.101.71691.73490.0000
12472005.12.05 01:00delete54551.101.74891.72060.0000
12482005.12.05 01:00buy stop54751.101.74311.72510.0000
12492005.12.05 01:00sell stop54851.101.71721.73540.0000
12502005.12.05 17:59buy54751.101.74311.72510.0000
12512005.12.05 17:59delete54851.101.71721.73540.0000
12522005.12.08 17:20modify54751.101.74311.74390.0000
12532005.12.09 01:00close54751.101.75091.74390.000040547.85381275.32
12542005.12.09 01:00buy stop54957.201.76621.74200.0000
12552005.12.09 01:00sell stop55057.201.73711.75450.0000
12562005.12.12 01:00delete55057.201.73711.75450.0000
12572005.12.12 01:00delete54957.201.76621.74200.0000
12582005.12.12 01:00buy stop55157.201.76651.74560.0000
12592005.12.12 01:00sell stop55257.201.73811.75720.0000
12602005.12.12 12:59buy55157.201.76651.74560.0000
12612005.12.12 12:59delete55257.201.73811.75720.0000
12622005.12.12 17:59modify55157.201.76651.76730.0000
12632005.12.13 01:00close55157.201.77521.76730.000049892.70431168.02
12642005.12.13 01:00buy stop55364.701.79681.76230.0000
12652005.12.13 01:00sell stop55464.701.76511.77770.0000
12662005.12.14 01:00delete55464.701.76511.77770.0000
12672005.12.14 01:00delete55364.701.79681.76230.0000
12682005.12.14 01:00buy stop55564.701.79151.75710.0000
12692005.12.14 01:00sell stop55664.701.76051.77220.0000
12702005.12.15 01:00delete55664.701.76051.77220.0000
12712005.12.15 01:00delete55564.701.79151.75710.0000
12722005.12.15 01:00buy stop55764.701.78971.76240.0000
12732005.12.15 01:00sell stop55864.701.76311.77480.0000
12742005.12.15 15:59sell55864.701.76311.77480.0000
12752005.12.15 16:00delete55764.701.78971.76240.0000
12762005.12.20 01:00close55864.701.76261.77480.00002215.97433383.99
12772005.12.20 01:00buy stop55965.001.77271.75630.0000
12782005.12.20 01:00sell stop56065.001.74831.76590.0000
12792005.12.21 01:00delete56065.001.74831.76590.0000
12802005.12.21 01:00delete55965.001.77271.75630.0000
12812005.12.21 01:00buy stop56165.001.76631.75350.0000
12822005.12.21 01:00sell stop56265.001.73981.76290.0000
12832005.12.21 15:59sell56265.001.73981.76290.0000
12842005.12.21 16:00delete56165.001.76631.75350.0000
12852005.12.23 01:00close56265.001.73811.76290.00009685.00443068.99
12862005.12.23 01:00buy stop56366.501.74211.73560.0000
12872005.12.23 01:00sell stop56466.501.71101.74520.0000
12882005.12.26 01:00delete56466.501.71101.74520.0000
12892005.12.26 01:00delete56366.501.74211.73560.0000
12902005.12.26 01:00buy stop56566.501.74061.73120.0000
12912005.12.26 01:00sell stop56666.501.71211.74060.0000
12922005.12.27 01:00delete56666.501.71211.74060.0000
12932005.12.27 01:00delete56566.501.74061.73120.0000
12942005.12.27 01:00buy stop56766.501.73541.72740.0000
12952005.12.27 01:00sell stop56866.501.71061.73540.0000
12962005.12.27 09:46buy56766.501.73541.72740.0000
12972005.12.27 09:46delete56866.501.71061.73540.0000
12982005.12.27 19:59s/l56766.501.72741.72740.0000-53200.00389868.99
12992005.12.28 01:00buy stop56958.501.73661.72670.0000
13002005.12.28 01:00sell stop57058.501.71651.73370.0000
13012005.12.28 07:59buy56958.501.73661.72670.0000
13022005.12.28 07:59delete57058.501.71651.73370.0000
13032005.12.28 16:42s/l56958.501.72671.72670.0000-57915.00331953.99
13042005.12.29 01:00buy stop57149.801.73081.71460.0000
13052005.12.29 01:00sell stop57249.801.70381.72490.0000
13062005.12.30 01:00delete57249.801.70381.72490.0000
13072005.12.30 01:00delete57149.801.73081.71460.0000
13082005.12.30 01:00buy stop57349.801.73701.71750.0000
13092005.12.30 01:00sell stop57449.801.70971.72860.0000
13102006.01.02 01:00delete57449.801.70971.72860.0000
13112006.01.02 01:00delete57349.801.73701.71750.0000
13122006.01.02 01:00buy stop57549.801.73421.71340.0000
13132006.01.02 01:00sell stop57649.801.70481.72540.0000
13142006.01.03 01:00delete57649.801.70481.72540.0000
13152006.01.03 01:00delete57549.801.73421.71340.0000
13162006.01.03 01:00buy stop57749.801.73391.71550.0000
13172006.01.03 01:00sell stop57849.801.70701.72630.0000
13182006.01.03 09:33buy57749.801.73391.71550.0000
13192006.01.03 09:33delete57849.801.70701.72630.0000
13202006.01.03 19:00modify57749.801.73391.73470.0000
13212006.01.04 01:00close57749.801.74781.73470.000069334.05401288.04
13222006.01.04 01:00buy stop57960.201.76621.73700.0000
13232006.01.04 01:00sell stop58060.201.74021.74960.0000
13242006.01.05 01:00delete58060.201.74021.74960.0000
13252006.01.05 01:00delete57960.201.76621.73700.0000
13262006.01.05 01:00buy stop58160.201.77791.74540.0000
13272006.01.05 01:00sell stop58260.201.75011.75920.0000
13282006.01.05 10:59sell58260.201.75011.75920.0000
13292006.01.05 11:00delete58160.201.77791.74540.0000
13302006.01.06 13:59s/l58260.201.75921.75920.0000-55098.05346189.99
13312006.01.09 01:00buy stop58352.001.79721.75580.0000
13322006.01.09 01:00sell stop58452.001.76541.77260.0000
13332006.01.09 12:10sell58452.001.76541.77260.0000
13342006.01.09 12:11delete58352.001.79721.75580.0000
13352006.01.11 01:00close58452.001.76351.77260.00009334.00355523.99
13362006.01.11 01:00buy stop58553.401.77391.75700.0000
13372006.01.11 01:00sell stop58653.401.75121.76620.0000
13382006.01.12 01:00delete58653.401.75121.76620.0000
13392006.01.12 01:00delete58553.401.77391.75700.0000
13402006.01.12 01:00buy stop58753.401.77701.75950.0000
13412006.01.12 01:00sell stop58853.401.75181.76950.0000
13422006.01.13 01:00delete58853.401.75181.76950.0000
13432006.01.13 01:00delete58753.401.77701.75950.0000
13442006.01.13 01:00buy stop58953.401.76671.75630.0000
13452006.01.13 01:00sell stop59053.401.74341.76430.0000
13462006.01.13 07:59buy58953.401.76671.75630.0000
13472006.01.13 07:59delete59053.401.74341.76430.0000
13482006.01.13 17:59modify58953.401.76671.76750.0000
13492006.01.16 01:00close58953.401.77931.76750.000067404.15422928.14
13502006.01.16 01:00buy stop59163.501.79331.77120.0000
13512006.01.16 01:00sell stop59263.501.76691.78250.0000
13522006.01.16 14:14sell59263.501.76691.78250.0000
13532006.01.16 14:15delete59163.501.79331.77120.0000
13542006.01.17 01:00close59263.501.76501.78250.000011731.63434659.77
13552006.01.17 01:00buy stop59365.201.77681.75760.0000
13562006.01.17 01:00sell stop59465.201.74641.76960.0000
13572006.01.18 01:00delete59465.201.74641.76960.0000
13582006.01.18 01:00delete59365.201.77681.75760.0000
13592006.01.18 01:00buy stop59565.201.77871.75850.0000
13602006.01.18 01:00sell stop59665.201.75011.77010.0000
13612006.01.19 01:00delete59665.201.75011.77010.0000
13622006.01.19 01:00delete59565.201.77871.75850.0000
13632006.01.19 01:00buy stop59765.201.77331.75450.0000
13642006.01.19 01:00sell stop59865.201.74591.76540.0000
13652006.01.20 01:00delete59865.201.74591.76540.0000
13662006.01.20 01:00delete59765.201.77331.75450.0000
13672006.01.20 01:00buy stop59965.201.76291.75510.0000
13682006.01.20 01:00sell stop60065.201.73851.76290.0000
13692006.01.20 13:59buy59965.201.76291.75510.0000
13702006.01.20 13:59delete60065.201.73851.76290.0000
13712006.01.20 19:59modify59965.201.76291.76370.0000
13722006.01.23 01:00close59965.201.77711.76370.000092730.70527390.47
13732006.01.23 01:00buy stop60179.101.78831.77070.0000
13742006.01.23 01:00sell stop60279.101.76081.78150.0000
13752006.01.24 01:00delete60279.101.76081.78150.0000
13762006.01.24 01:00delete60179.101.78831.77070.0000
13772006.01.24 01:00buy stop60379.101.80061.77760.0000
13782006.01.24 01:00sell stop60479.101.77251.78950.0000
13792006.01.25 01:00delete60479.101.77251.78950.0000
13802006.01.25 01:00delete60379.101.80061.77760.0000
13812006.01.25 01:00buy stop60579.101.79861.77460.0000
13822006.01.25 01:00sell stop60679.101.77211.78630.0000
13832006.01.26 01:00delete60679.101.77211.78630.0000
13842006.01.26 01:00delete60579.101.79861.77460.0000
13852006.01.26 01:00buy stop60779.101.80351.77330.0000
13862006.01.26 01:00sell stop60879.101.77761.78600.0000
13872006.01.27 01:00delete60879.101.77761.78600.0000
13882006.01.27 01:00delete60779.101.80351.77330.0000
13892006.01.27 01:00buy stop60979.101.79101.77170.0000
13902006.01.27 01:00sell stop61079.101.77001.78080.0000
13912006.01.27 18:59sell61079.101.77001.78080.0000
13922006.01.27 19:00delete60979.101.79101.77170.0000
13932006.01.30 01:00close61079.101.76991.78080.0000375.58527766.05
13942006.01.30 01:00buy stop61179.201.78191.76420.0000
13952006.01.30 01:00sell stop61279.201.75711.77410.0000
13962006.01.31 01:00delete61279.201.75711.77410.0000
13972006.01.31 01:00delete61179.201.78191.76420.0000
13982006.01.31 01:00buy stop61379.201.77811.76180.0000
13992006.01.31 01:00sell stop61479.201.75361.77140.0000
14002006.01.31 16:59buy61379.201.77811.76180.0000
14012006.01.31 16:59delete61479.201.75361.77140.0000
14022006.02.03 01:00close61379.201.77971.76180.000013563.00541329.05
14032006.02.03 01:00buy stop61581.201.79171.77280.0000
14042006.02.03 01:00sell stop61681.201.77091.78180.0000
14052006.02.03 13:59sell61681.201.77091.78180.0000
14062006.02.03 14:00delete61581.201.79171.77280.0000
14072006.02.03 15:27modify61681.201.77091.77010.0000
14082006.02.06 12:00modify61681.201.77091.76160.0000
14092006.02.06 18:13modify61681.201.77091.75310.0000
14102006.02.07 01:00close61681.201.74791.75310.0000185907.40727236.45
14112006.02.07 01:00buy stop617109.101.75971.74060.0000
14122006.02.07 01:00sell stop618109.101.72641.75330.0000
14132006.02.08 01:00delete618109.101.72641.75330.0000
14142006.02.08 01:00delete617109.101.75971.74060.0000
14152006.02.08 01:00buy stop619109.101.75201.73990.0000
14162006.02.08 01:00sell stop620109.101.72081.75070.0000
14172006.02.09 01:00delete620109.101.72081.75070.0000
14182006.02.09 01:00delete619109.101.75201.73990.0000
14192006.02.09 01:00buy stop621109.101.75121.74060.0000
14202006.02.09 01:00sell stop622109.101.72031.75100.0000
14212006.02.10 01:00delete622109.101.72031.75100.0000
14222006.02.10 01:00delete621109.101.75121.74060.0000
14232006.02.10 01:00buy stop623109.101.74671.73890.0000
14242006.02.10 01:00sell stop624109.101.71491.74900.0000
14252006.02.10 05:59buy623109.101.74671.73890.0000
14262006.02.10 05:59delete624109.101.71491.74900.0000
14272006.02.10 13:59modify623109.101.74671.74750.0000
14282006.02.10 15:59s/l623109.101.74751.74750.00008728.00735964.45
14292006.02.13 01:00buy stop625110.401.75371.73730.0000
14302006.02.13 01:00sell stop626110.401.73291.74580.0000
14312006.02.14 01:00delete626110.401.73291.74580.0000
14322006.02.14 01:00delete625110.401.75371.73730.0000
14332006.02.14 01:00buy stop627110.401.75071.73610.0000
14342006.02.14 01:00sell stop628110.401.73121.74380.0000
14352006.02.14 14:38sell628110.401.73121.74380.0000
14362006.02.14 14:38delete627110.401.75071.73610.0000
14372006.02.15 13:59s/l628110.401.74381.74380.0000-139683.60596280.85
14382006.02.16 01:00buy stop62989.501.75301.73170.0000
14392006.02.16 01:00sell stop63089.501.72771.74250.0000
14402006.02.17 01:00delete63089.501.72771.74250.0000
14412006.02.17 01:00delete62989.501.75301.73170.0000
14422006.02.17 01:00buy stop63189.501.74651.73430.0000
14432006.02.17 01:00sell stop63289.501.72271.74280.0000
14442006.02.20 01:00delete63289.501.72271.74280.0000
14452006.02.20 01:00delete63189.501.74651.73430.0000
14462006.02.20 01:00buy stop63389.501.75351.73870.0000
14472006.02.20 01:00sell stop63489.501.72871.74810.0000
14482006.02.21 01:00delete63489.501.72871.74810.0000
14492006.02.21 01:00delete63389.501.75351.73870.0000
14502006.02.21 01:00buy stop63589.501.75251.73860.0000
14512006.02.21 01:00sell stop63689.501.73301.74610.0000
14522006.02.22 01:00delete63689.501.73301.74610.0000
14532006.02.22 01:00delete63589.501.75251.73860.0000
14542006.02.22 01:00buy stop63789.501.75031.74280.0000
14552006.02.22 01:00sell stop63889.501.73471.74800.0000
14562006.02.23 01:00delete63889.501.73471.74800.0000
14572006.02.23 01:00delete63789.501.75031.74280.0000
14582006.02.23 01:00buy stop63989.501.74751.73970.0000
14592006.02.23 01:00sell stop64089.501.73261.74470.0000
14602006.02.23 09:07buy63989.501.74751.73970.0000
14612006.02.23 09:07delete64089.501.73261.74470.0000
14622006.02.24 01:00close63989.501.75221.73970.000042266.38638547.23
14632006.02.24 01:00buy stop64195.801.76071.74750.0000
14642006.02.24 01:00sell stop64295.801.74481.75390.0000
14652006.02.24 15:59sell64295.801.74481.75390.0000
14662006.02.24 16:00delete64195.801.76071.74750.0000
14672006.02.27 01:00close64295.801.74171.75390.000029195.05667742.28
14682006.02.27 01:00buy stop643100.201.74941.73690.0000
14692006.02.27 01:00sell stop644100.201.72831.74470.0000
14702006.02.28 01:00delete644100.201.72831.74470.0000
14712006.02.28 01:00delete643100.201.74941.73690.0000
14722006.02.28 01:00buy stop645100.201.74681.73380.0000
14732006.02.28 01:00sell stop646100.201.72501.74190.0000
14742006.02.28 10:59buy645100.201.74681.73380.0000
14752006.02.28 10:59delete646100.201.72501.74190.0000
14762006.02.28 18:59modify645100.201.74681.74760.0000
14772006.03.01 01:00close645100.201.75441.74760.000076377.45744119.73
14782006.03.01 01:00buy stop647111.701.76931.74570.0000
14792006.03.01 01:00sell stop648111.701.74411.75700.0000
14802006.03.02 01:00delete648111.701.74411.75700.0000
14812006.03.02 01:00delete647111.701.76931.74570.0000
14822006.03.02 01:00buy stop649111.701.76151.74260.0000
14832006.03.02 01:00sell stop650111.701.73611.75300.0000
14842006.03.03 01:00delete650111.701.73611.75300.0000
14852006.03.03 01:00delete649111.701.76151.74260.0000
14862006.03.03 01:00buy stop651111.701.76421.74310.0000
14872006.03.03 01:00sell stop652111.701.74111.75320.0000
14882006.03.06 01:00delete652111.701.74111.75320.0000
14892006.03.06 01:00delete651111.701.76421.74310.0000
14902006.03.06 01:00buy stop653111.701.77401.75120.0000
14912006.03.06 01:00sell stop654111.701.75001.76200.0000
14922006.03.06 16:59sell654111.701.75001.76200.0000
14932006.03.06 17:00delete653111.701.77401.75120.0000
14942006.03.07 01:00close654111.701.74681.76200.000035157.57779277.30
14952006.03.07 01:00buy stop655116.901.75501.74160.0000
14962006.03.07 01:00sell stop656116.901.73111.75050.0000
14972006.03.08 01:00delete656116.901.73111.75050.0000
14982006.03.08 01:00delete655116.901.75501.74160.0000
14992006.03.08 01:00buy stop657116.901.74241.73100.0000
15002006.03.08 01:00sell stop658116.901.71661.74000.0000
15012006.03.09 01:00delete658116.901.71661.74000.0000
15022006.03.09 01:00delete657116.901.74241.73100.0000
15032006.03.09 01:00buy stop659116.901.74541.73310.0000
15042006.03.09 01:00sell stop660116.901.72171.74160.0000
15052006.03.10 01:00delete660116.901.72171.74160.0000
15062006.03.10 01:00delete659116.901.74541.73310.0000
15072006.03.10 01:00buy stop661116.901.74171.73150.0000
15082006.03.10 01:00sell stop662116.901.71931.73920.0000
15092006.03.13 01:00delete662116.901.71931.73920.0000
15102006.03.13 01:00delete661116.901.74171.73150.0000
15112006.03.13 01:00buy stop663116.901.73351.72410.0000
15122006.03.13 01:00sell stop664116.901.71021.73190.0000
15132006.03.13 20:59buy663116.901.73351.72410.0000
15142006.03.13 20:59delete664116.901.71021.73190.0000
15152006.03.14 01:00close663116.901.73681.72410.000038840.03818117.33
15162006.03.14 01:00buy stop665122.801.74641.73140.0000
15172006.03.14 01:00sell stop666122.801.72561.73960.0000
15182006.03.14 16:57buy665122.801.74641.73140.0000
15192006.03.14 16:57delete666122.801.72561.73960.0000
15202006.03.16 01:00close665122.801.74811.73140.000021981.20840098.53
15212006.03.16 01:00buy stop667126.101.76001.74130.0000
15222006.03.16 01:00sell stop668126.101.73581.75130.0000
15232006.03.17 01:00delete668126.101.73581.75130.0000
15242006.03.17 01:00delete667126.101.76001.74130.0000
15252006.03.17 01:00buy stop669126.101.77131.74770.0000
15262006.03.17 01:00sell stop670126.101.74851.75820.0000
15272006.03.20 01:00delete670126.101.74851.75820.0000
15282006.03.20 01:00delete669126.101.77131.74770.0000
15292006.03.20 01:00buy stop671126.101.76681.74760.0000
15302006.03.20 01:00sell stop672126.101.74691.75640.0000
15312006.03.21 01:00delete672126.101.74691.75640.0000
15322006.03.21 01:00delete671126.101.76681.74760.0000
15332006.03.21 01:00buy stop673126.101.76281.74930.0000
15342006.03.21 01:00sell stop674126.101.74611.75600.0000
15352006.03.21 16:11sell674126.101.74611.75600.0000
15362006.03.21 16:11delete673126.101.76281.74930.0000
15372006.03.23 01:00close674126.101.74481.75600.000013744.90853843.43
15382006.03.23 01:00buy stop675128.101.74861.74240.0000
15392006.03.23 01:00sell stop676128.101.73421.74700.0000
15402006.03.23 15:59sell676128.101.73421.74700.0000
15412006.03.23 16:00delete675128.101.74861.74240.0000
15422006.03.27 04:59s/l676128.101.74701.74700.0000-165313.05688530.38
15432006.03.28 01:00buy stop677103.301.75551.74250.0000
15442006.03.28 01:00sell stop678103.301.73681.74970.0000
15452006.03.29 01:00delete678103.301.73681.74970.0000
15462006.03.29 01:00delete677103.301.75551.74250.0000
15472006.03.29 01:00buy stop679103.301.75301.73710.0000
15482006.03.29 01:00sell stop680103.301.73171.74560.0000
15492006.03.30 01:00delete680103.301.73171.74560.0000
15502006.03.30 01:00delete679103.301.75301.73710.0000
15512006.03.30 01:00buy stop681103.301.74661.73020.0000
15522006.03.30 01:00sell stop682103.301.72621.73860.0000
15532006.03.30 18:59buy681103.301.74661.73020.0000
15542006.03.30 18:59delete682103.301.72621.73860.0000
15552006.04.03 06:43s/l681103.301.73021.73020.0000-168947.15519583.23
15562006.04.04 01:00buy stop68378.001.75051.73390.0000
15572006.04.04 01:00sell stop68478.001.72311.74440.0000
15582006.04.04 13:59buy68378.001.75051.73390.0000
15592006.04.04 13:59delete68478.001.72311.74440.0000
15602006.04.05 01:00close68378.001.75431.73390.000029815.50549398.73
15612006.04.05 01:00buy stop68582.401.77141.74430.0000
15622006.04.05 01:00sell stop68682.401.74161.75760.0000
15632006.04.06 01:00delete68682.401.74161.75760.0000
15642006.04.06 01:00delete68582.401.77141.74430.0000
15652006.04.06 01:00buy stop68782.401.76551.74340.0000
15662006.04.06 01:00sell stop68882.401.73571.75570.0000
15672006.04.07 01:00delete68882.401.73571.75570.0000
15682006.04.07 01:00delete68782.401.76551.74340.0000
15692006.04.07 01:00buy stop68982.401.76781.74140.0000
15702006.04.07 01:00sell stop69082.401.74041.75390.0000
15712006.04.07 16:59sell69082.401.74041.75390.0000
15722006.04.07 17:00delete68982.401.76781.74140.0000
15732006.04.12 09:26s/l69082.401.75391.75390.0000-112537.80436860.93
15742006.04.13 01:00buy stop69165.601.75861.74500.0000
15752006.04.13 01:00sell stop69265.601.73731.75300.0000
15762006.04.14 01:00delete69265.601.73731.75300.0000
15772006.04.14 01:00delete69165.601.75861.74500.0000
15782006.04.14 01:00buy stop69365.601.76181.74560.0000
15792006.04.14 01:00sell stop69465.601.74401.75310.0000
15802006.04.17 01:00delete69465.601.74401.75310.0000
15812006.04.17 01:00delete69365.601.76181.74560.0000
15822006.04.17 01:00buy stop69565.601.76531.75000.0000
15832006.04.17 01:00sell stop69665.601.74991.75670.0000
15842006.04.17 12:59buy69565.601.76531.75000.0000
15852006.04.17 12:59delete69665.601.74991.75670.0000
15862006.04.18 01:00close69565.601.77011.75000.000031635.60468496.53
15872006.04.18 01:00buy stop69770.301.78511.76130.0000
15882006.04.18 01:00sell stop69870.301.76661.77060.0000
15892006.04.19 01:00delete69870.301.76661.77060.0000
15902006.04.19 01:00delete69770.301.78511.76130.0000
15912006.04.19 01:00buy stop69970.301.79991.77240.0000
15922006.04.19 01:00sell stop70070.301.77921.78310.0000
15932006.04.20 01:00delete70070.301.77921.78310.0000
15942006.04.20 01:00delete69970.301.79991.77240.0000
15952006.04.20 01:00buy stop70170.301.80961.77890.0000
15962006.04.20 01:00sell stop70270.301.78611.79100.0000
15972006.04.20 09:59sell70270.301.78611.79100.0000
15982006.04.20 10:00delete70170.301.80961.77890.0000
15992006.04.20 15:59modify70270.301.78611.78530.0000
16002006.04.21 01:00close70270.301.77821.78530.000055167.93523664.45
16012006.04.21 01:00buy stop70378.601.79611.76700.0000
16022006.04.21 01:00sell stop70478.601.76701.78050.0000
16032006.04.24 01:00delete70478.601.76701.78050.0000
16042006.04.24 01:00delete70378.601.79611.76700.0000
16052006.04.24 01:00buy stop70578.601.80171.77910.0000
16062006.04.24 01:00sell stop70678.601.77451.79080.0000
16072006.04.25 01:00delete70678.601.77451.79080.0000
16082006.04.25 01:00delete70578.601.80171.77910.0000
16092006.04.25 01:00buy stop70778.601.79621.77970.0000
16102006.04.25 01:00sell stop70878.601.76941.78990.0000
16112006.04.26 01:00delete70878.601.76941.78990.0000
16122006.04.26 01:00delete70778.601.79621.77970.0000
16132006.04.26 01:00buy stop70978.601.79771.78200.0000
16142006.04.26 01:00sell stop71078.601.77191.79180.0000
16152006.04.27 01:00delete71078.601.77191.79180.0000
16162006.04.27 01:00delete70978.601.79771.78200.0000
16172006.04.27 01:00buy stop71178.601.79611.77860.0000
16182006.04.27 01:00sell stop71278.601.77351.78780.0000
16192006.04.27 15:59buy71178.601.79611.77860.0000
16202006.04.27 15:59delete71278.601.77351.78780.0000
16212006.04.27 23:59close at stop71178.601.80151.77860.000042444.00566108.45