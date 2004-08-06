|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.08.04 00:00 - 2006.04.28 00:00 (2004.08.04 - 2006.04.28)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Expert_Name="---- TradersPowerExpert_v1 ----"; Magic=1007; Slippage=6; Trace=false; Main_Parameters=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=1; TrailingStop=false; InitialStop=true; TimeZone=1; Data=" Input Data "; TradersPeriod=4; BuyPercent=160; SellPercent=200; StopPercent=260; TradePeriod=5; BreakEven=85; BreakEvenGap=8; Trade=" Trade Days of Week"; Monday=1; Tuesday=1; Wednesday=1; Thursday=1; Friday=1; MM_Parameters=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=true; MMRisk=0.22; LossMax=1466;
|Bars in test
|16335
|Ticks modelled
|1666287
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|556108.46
|Gross profit
|2312437.16
|Gross loss
|-1756328.70
|Profit factor
|1.32
|Expected payoff
|3944.03
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown (%)
|457724.18 (58.2%)
|Total trades
|141
|Short positions (won %)
|66 (75.76%)
|Long positions (won %)
|75 (82.67%)
|Profit trades (% of total)
|112 (79.43%)
|Loss trades (% of total)
|29 (20.57%)
|Largest
|profit trade
|185907.40
|loss trade
|-300328.30
|Average
|profit trade
|20646.76
|loss trade
|-60563.06
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|15 (28019.10)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-133468.30)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|408065.80 (8)
|consecutive loss (count of losses)
|-360918.30 (2)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.08.04 01:00
|buy stop
|1
|1.50
|1.8368
|1.8174
|0.0000
|2
|2004.08.04 01:00
|sell stop
|2
|1.50
|1.8091
|1.8286
|0.0000
|3
|2004.08.05 01:00
|delete
|2
|1.50
|1.8091
|1.8286
|0.0000
|4
|2004.08.05 01:00
|delete
|1
|1.50
|1.8368
|1.8174
|0.0000
|5
|2004.08.05 01:00
|buy stop
|3
|1.50
|1.8366
|1.8189
|0.0000
|6
|2004.08.05 01:00
|sell stop
|4
|1.50
|1.8130
|1.8285
|0.0000
|7
|2004.08.06 01:00
|delete
|4
|1.50
|1.8130
|1.8285
|0.0000
|8
|2004.08.06 01:00
|delete
|3
|1.50
|1.8366
|1.8189
|0.0000
|9
|2004.08.06 01:00
|buy stop
|5
|1.50
|1.8339
|1.8180
|0.0000
|10
|2004.08.06 01:00
|sell stop
|6
|1.50
|1.8107
|1.8271
|0.0000
|11
|2004.08.06 14:31
|buy
|5
|1.50
|1.8339
|1.8180
|0.0000
|12
|2004.08.06 14:31
|delete
|6
|1.50
|1.8107
|1.8271
|0.0000
|13
|2004.08.06 14:31
|modify
|5
|1.50
|1.8339
|1.8347
|0.0000
|14
|2004.08.09 01:00
|close
|5
|1.50
|1.8420
|1.8347
|0.0000
|1218.38
|11218.38
|15
|2004.08.09 01:00
|buy stop
|7
|1.70
|1.8561
|1.8339
|0.0000
|16
|2004.08.09 01:00
|sell stop
|8
|1.70
|1.8278
|1.8458
|0.0000
|17
|2004.08.10 01:00
|delete
|8
|1.70
|1.8278
|1.8458
|0.0000
|18
|2004.08.10 01:00
|delete
|7
|1.70
|1.8561
|1.8339
|0.0000
|19
|2004.08.10 01:00
|buy stop
|9
|1.70
|1.8541
|1.8330
|0.0000
|20
|2004.08.10 01:00
|sell stop
|10
|1.70
|1.8280
|1.8440
|0.0000
|21
|2004.08.10 21:06
|sell
|10
|1.70
|1.8280
|1.8440
|0.0000
|22
|2004.08.10 21:06
|delete
|9
|1.70
|1.8541
|1.8330
|0.0000
|23
|2004.08.11 01:00
|close
|10
|1.70
|1.8279
|1.8440
|0.0000
|8.07
|11226.45
|24
|2004.08.11 01:00
|buy stop
|11
|1.70
|1.8410
|1.8204
|0.0000
|25
|2004.08.11 01:00
|sell stop
|12
|1.70
|1.8118
|1.8322
|0.0000
|26
|2004.08.12 01:00
|delete
|12
|1.70
|1.8118
|1.8322
|0.0000
|27
|2004.08.12 01:00
|delete
|11
|1.70
|1.8410
|1.8204
|0.0000
|28
|2004.08.12 01:00
|buy stop
|13
|1.70
|1.8436
|1.8228
|0.0000
|29
|2004.08.12 01:00
|sell stop
|14
|1.70
|1.8162
|1.8341
|0.0000
|30
|2004.08.13 01:00
|delete
|14
|1.70
|1.8162
|1.8341
|0.0000
|31
|2004.08.13 01:00
|delete
|13
|1.70
|1.8436
|1.8228
|0.0000
|32
|2004.08.13 01:00
|buy stop
|15
|1.70
|1.8293
|1.8194
|0.0000
|33
|2004.08.13 01:00
|sell stop
|16
|1.70
|1.8050
|1.8276
|0.0000
|34
|2004.08.13 14:30
|buy
|15
|1.70
|1.8293
|1.8194
|0.0000
|35
|2004.08.13 14:30
|delete
|16
|1.70
|1.8050
|1.8276
|0.0000
|36
|2004.08.13 15:11
|modify
|15
|1.70
|1.8293
|1.8301
|0.0000
|37
|2004.08.16 01:00
|close
|15
|1.70
|1.8440
|1.8301
|0.0000
|2502.82
|13729.28
|38
|2004.08.16 01:00
|buy stop
|17
|2.10
|1.8595
|1.8350
|0.0000
|39
|2004.08.16 01:00
|sell stop
|18
|2.10
|1.8246
|1.8493
|0.0000
|40
|2004.08.17 01:00
|delete
|18
|2.10
|1.8246
|1.8493
|0.0000
|41
|2004.08.17 01:00
|delete
|17
|2.10
|1.8595
|1.8350
|0.0000
|42
|2004.08.17 01:00
|buy stop
|19
|2.10
|1.8573
|1.8319
|0.0000
|43
|2004.08.17 01:00
|sell stop
|20
|2.10
|1.8266
|1.8452
|0.0000
|44
|2004.08.17 17:04
|sell
|20
|2.10
|1.8266
|1.8452
|0.0000
|45
|2004.08.17 17:04
|delete
|19
|2.10
|1.8573
|1.8319
|0.0000
|46
|2004.08.19 01:00
|close
|20
|2.10
|1.8238
|1.8452
|0.0000
|543.90
|14273.18
|47
|2004.08.19 01:00
|buy stop
|21
|2.10
|1.8364
|1.8159
|0.0000
|48
|2004.08.19 01:00
|sell stop
|22
|2.10
|1.8038
|1.8287
|0.0000
|49
|2004.08.20 01:00
|delete
|22
|2.10
|1.8038
|1.8287
|0.0000
|50
|2004.08.20 01:00
|delete
|21
|2.10
|1.8364
|1.8159
|0.0000
|51
|2004.08.20 01:00
|buy stop
|23
|2.10
|1.8405
|1.8279
|0.0000
|52
|2004.08.20 01:00
|sell stop
|24
|2.10
|1.8155
|1.8368
|0.0000
|53
|2004.08.23 01:00
|delete
|24
|2.10
|1.8155
|1.8368
|0.0000
|54
|2004.08.23 01:00
|delete
|23
|2.10
|1.8405
|1.8279
|0.0000
|55
|2004.08.23 01:00
|buy stop
|25
|2.10
|1.8261
|1.8133
|0.0000
|56
|2004.08.23 01:00
|sell stop
|26
|2.10
|1.7969
|1.8236
|0.0000
|57
|2004.08.24 01:00
|delete
|26
|2.10
|1.7969
|1.8236
|0.0000
|58
|2004.08.24 01:00
|delete
|25
|2.10
|1.8261
|1.8133
|0.0000
|59
|2004.08.24 01:00
|buy stop
|27
|2.10
|1.8162
|1.8050
|0.0000
|60
|2004.08.24 01:00
|sell stop
|28
|2.10
|1.7891
|1.8143
|0.0000
|61
|2004.08.24 19:09
|sell
|28
|2.10
|1.7891
|1.8143
|0.0000
|62
|2004.08.24 19:09
|delete
|27
|2.10
|1.8162
|1.8050
|0.0000
|63
|2004.09.03 14:30
|modify
|28
|2.10
|1.7891
|1.7883
|0.0000
|64
|2004.09.06 01:00
|close
|28
|2.10
|1.7755
|1.7883
|0.0000
|2712.68
|16985.85
|65
|2004.09.06 01:00
|buy stop
|29
|2.50
|1.7844
|1.7699
|0.0000
|66
|2004.09.06 01:00
|sell stop
|30
|2.50
|1.7540
|1.7809
|0.0000
|67
|2004.09.07 01:00
|delete
|30
|2.50
|1.7540
|1.7809
|0.0000
|68
|2004.09.07 01:00
|delete
|29
|2.50
|1.7844
|1.7699
|0.0000
|69
|2004.09.07 01:00
|buy stop
|31
|2.50
|1.7880
|1.7764
|0.0000
|70
|2004.09.07 01:00
|sell stop
|32
|2.50
|1.7616
|1.7856
|0.0000
|71
|2004.09.08 01:00
|delete
|32
|2.50
|1.7616
|1.7856
|0.0000
|72
|2004.09.08 01:00
|delete
|31
|2.50
|1.7880
|1.7764
|0.0000
|73
|2004.09.08 01:00
|buy stop
|33
|2.50
|1.7827
|1.7695
|0.0000
|74
|2004.09.08 01:00
|sell stop
|34
|2.50
|1.7573
|1.7788
|0.0000
|75
|2004.09.08 16:51
|buy
|33
|2.50
|1.7827
|1.7695
|0.0000
|76
|2004.09.08 16:51
|delete
|34
|2.50
|1.7573
|1.7788
|0.0000
|77
|2004.09.09 01:00
|close
|33
|2.50
|1.7874
|1.7695
|0.0000
|1191.88
|18177.73
|78
|2004.09.09 01:00
|buy stop
|35
|2.70
|1.8011
|1.7795
|0.0000
|79
|2004.09.09 01:00
|sell stop
|36
|2.70
|1.7732
|1.7911
|0.0000
|80
|2004.09.10 01:00
|delete
|36
|2.70
|1.7732
|1.7911
|0.0000
|81
|2004.09.10 01:00
|delete
|35
|2.70
|1.8011
|1.7795
|0.0000
|82
|2004.09.10 01:00
|buy stop
|37
|2.70
|1.8029
|1.7821
|0.0000
|83
|2004.09.10 01:00
|sell stop
|38
|2.70
|1.7797
|1.7922
|0.0000
|84
|2004.09.13 01:00
|delete
|38
|2.70
|1.7797
|1.7922
|0.0000
|85
|2004.09.13 01:00
|delete
|37
|2.70
|1.8029
|1.7821
|0.0000
|86
|2004.09.13 01:00
|buy stop
|39
|2.70
|1.8141
|1.7883
|0.0000
|87
|2004.09.13 01:00
|sell stop
|40
|2.70
|1.7876
|1.8004
|0.0000
|88
|2004.09.14 01:00
|delete
|40
|2.70
|1.7876
|1.8004
|0.0000
|89
|2004.09.14 01:00
|delete
|39
|2.70
|1.8141
|1.7883
|0.0000
|90
|2004.09.14 01:00
|buy stop
|41
|2.70
|1.8133
|1.7879
|0.0000
|91
|2004.09.14 01:00
|sell stop
|42
|2.70
|1.7893
|1.7992
|0.0000
|92
|2004.09.15 01:00
|delete
|42
|2.70
|1.7893
|1.7992
|0.0000
|93
|2004.09.15 01:00
|delete
|41
|2.70
|1.8133
|1.7879
|0.0000
|94
|2004.09.15 01:00
|buy stop
|43
|2.70
|1.8093
|1.7911
|0.0000
|95
|2004.09.15 01:00
|sell stop
|44
|2.70
|1.7890
|1.7998
|0.0000
|96
|2004.09.15 11:51
|sell
|44
|2.70
|1.7890
|1.7998
|0.0000
|97
|2004.09.15 11:51
|delete
|43
|2.70
|1.8093
|1.7911
|0.0000
|98
|2004.09.15 15:34
|modify
|44
|2.70
|1.7890
|1.7882
|0.0000
|99
|2004.09.16 01:00
|close
|44
|2.70
|1.7769
|1.7882
|0.0000
|3224.47
|21402.20
|100
|2004.09.16 01:00
|buy stop
|45
|3.20
|1.7869
|1.7706
|0.0000
|101
|2004.09.16 01:00
|sell stop
|46
|3.20
|1.7585
|1.7814
|0.0000
|102
|2004.09.16 12:29
|buy
|45
|3.20
|1.7869
|1.7706
|0.0000
|103
|2004.09.16 12:29
|delete
|46
|3.20
|1.7585
|1.7814
|0.0000
|104
|2004.09.17 01:00
|close
|45
|3.20
|1.7932
|1.7706
|0.0000
|2023.20
|23425.40
|105
|2004.09.17 01:00
|buy stop
|47
|3.50
|1.8056
|1.7861
|0.0000
|106
|2004.09.17 01:00
|sell stop
|48
|3.50
|1.7765
|1.7977
|0.0000
|107
|2004.09.20 01:00
|delete
|48
|3.50
|1.7765
|1.7977
|0.0000
|108
|2004.09.20 01:00
|delete
|47
|3.50
|1.8056
|1.7861
|0.0000
|109
|2004.09.20 01:00
|buy stop
|49
|3.50
|1.8059
|1.7841
|0.0000
|110
|2004.09.20 01:00
|sell stop
|50
|3.50
|1.7773
|1.7960
|0.0000
|111
|2004.09.21 01:00
|delete
|50
|3.50
|1.7773
|1.7960
|0.0000
|112
|2004.09.21 01:00
|delete
|49
|3.50
|1.8059
|1.7841
|0.0000
|113
|2004.09.21 01:00
|buy stop
|51
|3.50
|1.7979
|1.7802
|0.0000
|114
|2004.09.21 01:00
|sell stop
|52
|3.50
|1.7679
|1.7917
|0.0000
|115
|2004.09.21 20:20
|buy
|51
|3.50
|1.7979
|1.7802
|0.0000
|116
|2004.09.21 20:20
|delete
|52
|3.50
|1.7679
|1.7917
|0.0000
|117
|2004.09.24 14:33
|modify
|51
|3.50
|1.7979
|1.7987
|0.0000
|118
|2004.09.27 01:00
|close
|51
|3.50
|1.8059
|1.7987
|0.0000
|2847.25
|26272.65
|119
|2004.09.27 01:00
|buy stop
|53
|3.90
|1.8239
|1.7953
|0.0000
|120
|2004.09.27 01:00
|sell stop
|54
|3.90
|1.7984
|1.8076
|0.0000
|121
|2004.09.28 01:00
|delete
|54
|3.90
|1.7984
|1.8076
|0.0000
|122
|2004.09.28 01:00
|delete
|53
|3.90
|1.8239
|1.7953
|0.0000
|123
|2004.09.28 01:00
|buy stop
|55
|3.90
|1.8257
|1.8033
|0.0000
|124
|2004.09.28 01:00
|sell stop
|56
|3.90
|1.8037
|1.8133
|0.0000
|125
|2004.09.29 01:00
|delete
|56
|3.90
|1.8037
|1.8133
|0.0000
|126
|2004.09.29 01:00
|delete
|55
|3.90
|1.8257
|1.8033
|0.0000
|127
|2004.09.29 01:00
|buy stop
|57
|3.90
|1.8280
|1.8051
|0.0000
|128
|2004.09.29 01:00
|sell stop
|58
|3.90
|1.8087
|1.8144
|0.0000
|129
|2004.09.29 08:48
|sell
|58
|3.90
|1.8087
|1.8144
|0.0000
|130
|2004.09.29 08:48
|delete
|57
|3.90
|1.8280
|1.8051
|0.0000
|131
|2004.09.29 16:05
|modify
|58
|3.90
|1.8087
|1.8079
|0.0000
|132
|2004.09.30 01:00
|close
|58
|3.90
|1.8003
|1.8079
|0.0000
|3214.57
|29487.23
|133
|2004.09.30 01:00
|buy stop
|59
|4.40
|1.8102
|1.7941
|0.0000
|134
|2004.09.30 01:00
|sell stop
|60
|4.40
|1.7867
|1.8033
|0.0000
|135
|2004.09.30 17:07
|buy
|59
|4.40
|1.8102
|1.7941
|0.0000
|136
|2004.09.30 17:07
|delete
|60
|4.40
|1.7867
|1.8033
|0.0000
|137
|2004.10.01 01:00
|close
|59
|4.40
|1.8127
|1.7941
|0.0000
|1109.90
|30597.13
|138
|2004.10.01 01:00
|buy stop
|61
|4.60
|1.8233
|1.8067
|0.0000
|139
|2004.10.01 01:00
|sell stop
|62
|4.60
|1.7983
|1.8165
|0.0000
|140
|2004.10.01 11:57
|sell
|62
|4.60
|1.7983
|1.8165
|0.0000
|141
|2004.10.01 11:57
|delete
|61
|4.60
|1.8233
|1.8067
|0.0000
|142
|2004.10.04 01:00
|close
|62
|4.60
|1.7982
|1.8165
|0.0000
|21.85
|30618.98
|143
|2004.10.04 01:00
|buy stop
|63
|4.60
|1.8072
|1.7926
|0.0000
|144
|2004.10.04 01:00
|sell stop
|64
|4.60
|1.7763
|1.8037
|0.0000
|145
|2004.10.05 01:00
|delete
|64
|4.60
|1.7763
|1.8037
|0.0000
|146
|2004.10.05 01:00
|delete
|63
|4.60
|1.8072
|1.7926
|0.0000
|147
|2004.10.05 01:00
|buy stop
|65
|4.60
|1.7906
|1.7804
|0.0000
|148
|2004.10.05 01:00
|sell stop
|66
|4.60
|1.7548
|1.7921
|0.0000
|149
|2004.10.06 01:00
|delete
|66
|4.60
|1.7548
|1.7921
|0.0000
|150
|2004.10.06 01:00
|delete
|65
|4.60
|1.7906
|1.7804
|0.0000
|151
|2004.10.06 01:00
|buy stop
|67
|4.60
|1.7911
|1.7783
|0.0000
|152
|2004.10.06 01:00
|sell stop
|68
|4.60
|1.7605
|1.7890
|0.0000
|153
|2004.10.07 01:00
|delete
|68
|4.60
|1.7605
|1.7890
|0.0000
|154
|2004.10.07 01:00
|delete
|67
|4.60
|1.7911
|1.7783
|0.0000
|155
|2004.10.07 01:00
|buy stop
|69
|4.60
|1.7850
|1.7766
|0.0000
|156
|2004.10.07 01:00
|sell stop
|70
|4.60
|1.7551
|1.7862
|0.0000
|157
|2004.10.08 01:00
|delete
|70
|4.60
|1.7551
|1.7862
|0.0000
|158
|2004.10.08 01:00
|delete
|69
|4.60
|1.7850
|1.7766
|0.0000
|159
|2004.10.08 01:00
|buy stop
|71
|4.60
|1.7894
|1.7787
|0.0000
|160
|2004.10.08 01:00
|sell stop
|72
|4.60
|1.7661
|1.7868
|0.0000
|161
|2004.10.08 10:14
|buy
|71
|4.60
|1.7894
|1.7787
|0.0000
|162
|2004.10.08 10:14
|delete
|72
|4.60
|1.7661
|1.7868
|0.0000
|163
|2004.10.11 01:00
|close
|71
|4.60
|1.7944
|1.7787
|0.0000
|2310.35
|32929.33
|164
|2004.10.11 01:00
|buy stop
|73
|4.90
|1.8074
|1.7870
|0.0000
|165
|2004.10.11 01:00
|sell stop
|74
|4.90
|1.7862
|1.7963
|0.0000
|166
|2004.10.12 01:00
|delete
|74
|4.90
|1.7862
|1.7963
|0.0000
|167
|2004.10.12 01:00
|delete
|73
|4.90
|1.8074
|1.7870
|0.0000
|168
|2004.10.12 01:00
|buy stop
|75
|4.90
|1.8120
|1.7909
|0.0000
|169
|2004.10.12 01:00
|sell stop
|76
|4.90
|1.7914
|1.8002
|0.0000
|170
|2004.10.12 08:13
|sell
|76
|4.90
|1.7914
|1.8002
|0.0000
|171
|2004.10.12 08:13
|delete
|75
|4.90
|1.8120
|1.7909
|0.0000
|172
|2004.10.13 01:00
|close
|76
|4.90
|1.7912
|1.8002
|0.0000
|72.28
|33001.60
|173
|2004.10.13 01:00
|buy stop
|77
|5.00
|1.8016
|1.7847
|0.0000
|174
|2004.10.13 01:00
|sell stop
|78
|5.00
|1.7803
|1.7934
|0.0000
|175
|2004.10.14 01:00
|delete
|78
|5.00
|1.7803
|1.7934
|0.0000
|176
|2004.10.14 01:00
|delete
|77
|5.00
|1.8016
|1.7847
|0.0000
|177
|2004.10.14 01:00
|buy stop
|79
|5.00
|1.8047
|1.7873
|0.0000
|178
|2004.10.14 01:00
|sell stop
|80
|5.00
|1.7813
|1.7968
|0.0000
|179
|2004.10.15 01:00
|delete
|80
|5.00
|1.7813
|1.7968
|0.0000
|180
|2004.10.15 01:00
|delete
|79
|5.00
|1.8047
|1.7873
|0.0000
|181
|2004.10.15 01:00
|buy stop
|81
|5.00
|1.8064
|1.7913
|0.0000
|182
|2004.10.15 01:00
|sell stop
|82
|5.00
|1.7841
|1.7999
|0.0000
|183
|2004.10.15 16:14
|buy
|81
|5.00
|1.8064
|1.7913
|0.0000
|184
|2004.10.15 16:14
|delete
|82
|5.00
|1.7841
|1.7999
|0.0000
|185
|2004.10.20 17:08
|modify
|81
|5.00
|1.8064
|1.8072
|0.0000
|186
|2004.10.21 01:00
|close
|81
|5.00
|1.8163
|1.8072
|0.0000
|5017.50
|38019.10
|187
|2004.10.21 01:00
|buy stop
|83
|5.70
|1.8319
|1.8072
|0.0000
|188
|2004.10.21 01:00
|sell stop
|84
|5.70
|1.8067
|1.8187
|0.0000
|189
|2004.10.22 01:00
|delete
|84
|5.70
|1.8067
|1.8187
|0.0000
|190
|2004.10.22 01:00
|delete
|83
|5.70
|1.8319
|1.8072
|0.0000
|191
|2004.10.22 01:00
|buy stop
|85
|5.70
|1.8447
|1.8174
|0.0000
|192
|2004.10.22 01:00
|sell stop
|86
|5.70
|1.8178
|1.8299
|0.0000
|193
|2004.10.25 01:00
|delete
|86
|5.70
|1.8178
|1.8299
|0.0000
|194
|2004.10.25 01:00
|delete
|85
|5.70
|1.8447
|1.8174
|0.0000
|195
|2004.10.25 01:00
|buy stop
|87
|5.70
|1.8474
|1.8196
|0.0000
|196
|2004.10.25 01:00
|sell stop
|88
|5.70
|1.8220
|1.8318
|0.0000
|197
|2004.10.26 01:00
|delete
|88
|5.70
|1.8220
|1.8318
|0.0000
|198
|2004.10.26 01:00
|delete
|87
|5.70
|1.8474
|1.8196
|0.0000
|199
|2004.10.26 01:00
|buy stop
|89
|5.70
|1.8623
|1.8298
|0.0000
|200
|2004.10.26 01:00
|sell stop
|90
|5.70
|1.8365
|1.8430
|0.0000
|201
|2004.10.26 11:27
|sell
|90
|5.70
|1.8365
|1.8430
|0.0000
|202
|2004.10.26 11:27
|delete
|89
|5.70
|1.8623
|1.8298
|0.0000
|203
|2004.10.26 16:00
|s/l
|90
|5.70
|1.8430
|1.8430
|0.0000
|-3705.00
|34314.10
|204
|2004.10.27 01:00
|buy stop
|91
|5.10
|1.8516
|1.8266
|0.0000
|205
|2004.10.27 01:00
|sell stop
|92
|5.10
|1.8275
|1.8378
|0.0000
|206
|2004.10.27 20:28
|sell
|92
|5.10
|1.8275
|1.8378
|0.0000
|207
|2004.10.27 20:28
|delete
|91
|5.10
|1.8516
|1.8266
|0.0000
|208
|2004.10.29 20:45
|s/l
|92
|5.10
|1.8378
|1.8378
|0.0000
|-5360.10
|28954.00
|209
|2004.11.01 01:00
|buy stop
|93
|4.30
|1.8551
|1.8333
|0.0000
|210
|2004.11.01 01:00
|sell stop
|94
|4.30
|1.8272
|1.8450
|0.0000
|211
|2004.11.02 01:00
|delete
|94
|4.30
|1.8272
|1.8450
|0.0000
|212
|2004.11.02 01:00
|delete
|93
|4.30
|1.8551
|1.8333
|0.0000
|213
|2004.11.02 01:00
|buy stop
|95
|4.30
|1.8451
|1.8253
|0.0000
|214
|2004.11.02 01:00
|sell stop
|96
|4.30
|1.8171
|1.8366
|0.0000
|215
|2004.11.03 01:00
|delete
|96
|4.30
|1.8171
|1.8366
|0.0000
|216
|2004.11.03 01:00
|delete
|95
|4.30
|1.8451
|1.8253
|0.0000
|217
|2004.11.03 01:00
|buy stop
|97
|4.30
|1.8520
|1.8322
|0.0000
|218
|2004.11.03 01:00
|sell stop
|98
|4.30
|1.8270
|1.8426
|0.0000
|219
|2004.11.04 01:00
|delete
|98
|4.30
|1.8270
|1.8426
|0.0000
|220
|2004.11.04 01:00
|delete
|97
|4.30
|1.8520
|1.8322
|0.0000
|221
|2004.11.04 01:00
|buy stop
|99
|4.30
|1.8611
|1.8395
|0.0000
|222
|2004.11.04 01:00
|sell stop
|100
|4.30
|1.8348
|1.8507
|0.0000
|223
|2004.11.05 01:00
|delete
|100
|4.30
|1.8348
|1.8507
|0.0000
|224
|2004.11.05 01:00
|delete
|99
|4.30
|1.8611
|1.8395
|0.0000
|225
|2004.11.05 01:00
|buy stop
|101
|4.30
|1.8541
|1.8382
|0.0000
|226
|2004.11.05 01:00
|sell stop
|102
|4.30
|1.8291
|1.8478
|0.0000
|227
|2004.11.05 17:12
|buy
|101
|4.30
|1.8541
|1.8382
|0.0000
|228
|2004.11.05 17:12
|delete
|102
|4.30
|1.8291
|1.8478
|0.0000
|229
|2004.11.08 01:00
|close
|101
|4.30
|1.8561
|1.8382
|0.0000
|869.67
|29823.68
|230
|2004.11.08 01:00
|buy stop
|103
|4.50
|1.8696
|1.8483
|0.0000
|231
|2004.11.08 01:00
|sell stop
|104
|4.50
|1.8378
|1.8611
|0.0000
|232
|2004.11.09 01:00
|delete
|104
|4.50
|1.8378
|1.8611
|0.0000
|233
|2004.11.09 01:00
|delete
|103
|4.50
|1.8696
|1.8483
|0.0000
|234
|2004.11.09 01:00
|buy stop
|105
|4.50
|1.8667
|1.8474
|0.0000
|235
|2004.11.09 01:00
|sell stop
|106
|4.50
|1.8361
|1.8594
|0.0000
|236
|2004.11.10 01:00
|delete
|106
|4.50
|1.8361
|1.8594
|0.0000
|237
|2004.11.10 01:00
|delete
|105
|4.50
|1.8667
|1.8474
|0.0000
|238
|2004.11.10 01:00
|buy stop
|107
|4.50
|1.8666
|1.8490
|0.0000
|239
|2004.11.10 01:00
|sell stop
|108
|4.50
|1.8404
|1.8594
|0.0000
|240
|2004.11.11 01:00
|delete
|108
|4.50
|1.8404
|1.8594
|0.0000
|241
|2004.11.11 01:00
|delete
|107
|4.50
|1.8666
|1.8490
|0.0000
|242
|2004.11.11 01:00
|buy stop
|109
|4.50
|1.8600
|1.8392
|0.0000
|243
|2004.11.11 01:00
|sell stop
|110
|4.50
|1.8282
|1.8519
|0.0000
|244
|2004.11.12 01:00
|delete
|110
|4.50
|1.8282
|1.8519
|0.0000
|245
|2004.11.12 01:00
|delete
|109
|4.50
|1.8600
|1.8392
|0.0000
|246
|2004.11.12 01:00
|buy stop
|111
|4.50
|1.8516
|1.8383
|0.0000
|247
|2004.11.12 01:00
|sell stop
|112
|4.50
|1.8268
|1.8474
|0.0000
|248
|2004.11.12 16:33
|buy
|111
|4.50
|1.8516
|1.8383
|0.0000
|249
|2004.11.12 16:33
|delete
|112
|4.50
|1.8268
|1.8474
|0.0000
|250
|2004.11.15 01:00
|close
|111
|4.50
|1.8567
|1.8383
|0.0000
|2305.13
|32128.80
|251
|2004.11.15 01:00
|buy stop
|113
|4.80
|1.8683
|1.8501
|0.0000
|252
|2004.11.15 01:00
|sell stop
|114
|4.80
|1.8398
|1.8613
|0.0000
|253
|2004.11.16 01:00
|delete
|114
|4.80
|1.8398
|1.8613
|0.0000
|254
|2004.11.16 01:00
|delete
|113
|4.80
|1.8683
|1.8501
|0.0000
|255
|2004.11.16 01:00
|buy stop
|115
|4.80
|1.8571
|1.8401
|0.0000
|256
|2004.11.16 01:00
|sell stop
|116
|4.80
|1.8257
|1.8518
|0.0000
|257
|2004.11.17 01:00
|delete
|116
|4.80
|1.8257
|1.8518
|0.0000
|258
|2004.11.17 01:00
|delete
|115
|4.80
|1.8571
|1.8401
|0.0000
|259
|2004.11.17 01:00
|buy stop
|117
|4.80
|1.8658
|1.8455
|0.0000
|260
|2004.11.17 01:00
|sell stop
|118
|4.80
|1.8396
|1.8564
|0.0000
|261
|2004.11.18 01:00
|delete
|118
|4.80
|1.8396
|1.8564
|0.0000
|262
|2004.11.18 01:00
|delete
|117
|4.80
|1.8658
|1.8455
|0.0000
|263
|2004.11.18 01:00
|buy stop
|119
|4.80
|1.8754
|1.8497
|0.0000
|264
|2004.11.18 01:00
|sell stop
|120
|4.80
|1.8496
|1.8616
|0.0000
|265
|2004.11.18 18:13
|sell
|120
|4.80
|1.8496
|1.8616
|0.0000
|266
|2004.11.18 18:13
|delete
|119
|4.80
|1.8754
|1.8497
|0.0000
|267
|2004.11.19 01:00
|close
|120
|4.80
|1.8487
|1.8616
|0.0000
|406.80
|32535.60
|268
|2004.11.19 01:00
|buy stop
|121
|4.90
|1.8598
|1.8418
|0.0000
|269
|2004.11.19 01:00
|sell stop
|122
|4.90
|1.8338
|1.8521
|0.0000
|270
|2004.11.19 14:38
|buy
|121
|4.90
|1.8598
|1.8418
|0.0000
|271
|2004.11.19 14:38
|delete
|122
|4.90
|1.8338
|1.8521
|0.0000
|272
|2004.11.23 12:02
|modify
|121
|4.90
|1.8598
|1.8606
|0.0000
|273
|2004.11.24 01:00
|close
|121
|4.90
|1.8685
|1.8606
|0.0000
|4296.07
|36831.68
|274
|2004.11.24 01:00
|buy stop
|123
|5.50
|1.8830
|1.8601
|0.0000
|275
|2004.11.24 01:00
|sell stop
|124
|5.50
|1.8549
|1.8721
|0.0000
|276
|2004.11.25 01:00
|delete
|124
|5.50
|1.8549
|1.8721
|0.0000
|277
|2004.11.25 01:00
|delete
|123
|5.50
|1.8830
|1.8601
|0.0000
|278
|2004.11.25 01:00
|buy stop
|125
|5.50
|1.8994
|1.8700
|0.0000
|279
|2004.11.25 01:00
|sell stop
|126
|5.50
|1.8729
|1.8828
|0.0000
|280
|2004.11.26 01:00
|delete
|126
|5.50
|1.8729
|1.8828
|0.0000
|281
|2004.11.26 01:00
|delete
|125
|5.50
|1.8994
|1.8700
|0.0000
|282
|2004.11.26 01:00
|buy stop
|127
|5.50
|1.9101
|1.8807
|0.0000
|283
|2004.11.26 01:00
|sell stop
|128
|5.50
|1.8834
|1.8936
|0.0000
|284
|2004.11.26 10:23
|sell
|128
|5.50
|1.8834
|1.8936
|0.0000
|285
|2004.11.26 10:23
|delete
|127
|5.50
|1.9101
|1.8807
|0.0000
|286
|2004.11.26 12:18
|s/l
|128
|5.50
|1.8936
|1.8936
|0.0000
|-5610.00
|31221.68
|287
|2004.11.29 01:00
|buy stop
|129
|4.70
|1.9124
|1.8796
|0.0000
|288
|2004.11.29 01:00
|sell stop
|130
|4.70
|1.8802
|1.8948
|0.0000
|289
|2004.11.30 01:00
|delete
|130
|4.70
|1.8802
|1.8948
|0.0000
|290
|2004.11.30 01:00
|delete
|129
|4.70
|1.9124
|1.8796
|0.0000
|291
|2004.11.30 01:00
|buy stop
|131
|4.70
|1.9098
|1.8820
|0.0000
|292
|2004.11.30 01:00
|sell stop
|132
|4.70
|1.8812
|1.8951
|0.0000
|293
|2004.11.30 14:00
|buy
|131
|4.70
|1.9098
|1.8820
|0.0000
|294
|2004.11.30 14:00
|delete
|132
|4.70
|1.8812
|1.8951
|0.0000
|295
|2004.12.01 09:50
|modify
|131
|4.70
|1.9098
|1.9106
|0.0000
|296
|2004.12.01 16:15
|modify
|131
|4.70
|1.9098
|1.9191
|0.0000
|297
|2004.12.01 22:22
|modify
|131
|4.70
|1.9098
|1.9276
|0.0000
|298
|2004.12.02 01:00
|close
|131
|4.70
|1.9329
|1.9276
|0.0000
|10899.30
|42120.98
|299
|2004.12.02 01:00
|buy stop
|133
|6.30
|1.9588
|1.9174
|0.0000
|300
|2004.12.02 01:00
|sell stop
|134
|6.30
|1.9208
|1.9360
|0.0000
|301
|2004.12.02 17:02
|sell
|134
|6.30
|1.9208
|1.9360
|0.0000
|302
|2004.12.02 17:02
|delete
|133
|6.30
|1.9588
|1.9174
|0.0000
|303
|2004.12.03 14:30
|s/l
|134
|6.30
|1.9360
|1.9360
|0.0000
|-9609.08
|32511.90
|304
|2004.12.06 01:00
|buy stop
|135
|4.90
|1.9749
|1.9247
|0.0000
|305
|2004.12.06 01:00
|sell stop
|136
|4.90
|1.9284
|1.9476
|0.0000
|306
|2004.12.07 01:00
|delete
|136
|4.90
|1.9284
|1.9476
|0.0000
|307
|2004.12.07 01:00
|delete
|135
|4.90
|1.9749
|1.9247
|0.0000
|308
|2004.12.07 01:00
|buy stop
|137
|4.90
|1.9607
|1.9224
|0.0000
|309
|2004.12.07 01:00
|sell stop
|138
|4.90
|1.9214
|1.9408
|0.0000
|310
|2004.12.08 01:00
|delete
|138
|4.90
|1.9214
|1.9408
|0.0000
|311
|2004.12.08 01:00
|delete
|137
|4.90
|1.9607
|1.9224
|0.0000
|312
|2004.12.08 01:00
|buy stop
|139
|4.90
|1.9640
|1.9338
|0.0000
|313
|2004.12.08 01:00
|sell stop
|140
|4.90
|1.9297
|1.9491
|0.0000
|314
|2004.12.08 07:26
|sell
|140
|4.90
|1.9297
|1.9491
|0.0000
|315
|2004.12.08 07:26
|delete
|139
|4.90
|1.9640
|1.9338
|0.0000
|316
|2004.12.08 14:48
|modify
|140
|4.90
|1.9297
|1.9289
|0.0000
|317
|2004.12.08 16:13
|s/l
|140
|4.90
|1.9289
|1.9289
|0.0000
|392.00
|32903.90
|318
|2004.12.09 01:00
|buy stop
|141
|4.90
|1.9521
|1.9284
|0.0000
|319
|2004.12.09 01:00
|sell stop
|142
|4.90
|1.9167
|1.9427
|0.0000
|320
|2004.12.09 10:40
|sell
|142
|4.90
|1.9167
|1.9427
|0.0000
|321
|2004.12.09 10:40
|delete
|141
|4.90
|1.9521
|1.9284
|0.0000
|322
|2004.12.10 10:42
|modify
|142
|4.90
|1.9167
|1.9159
|0.0000
|323
|2004.12.10 18:28
|s/l
|142
|4.90
|1.9159
|1.9159
|0.0000
|366.27
|33270.18
|324
|2004.12.13 01:00
|buy stop
|143
|5.00
|1.9179
|1.9080
|0.0000
|325
|2004.12.13 01:00
|sell stop
|144
|5.00
|1.8720
|1.9227
|0.0000
|326
|2004.12.13 02:29
|buy
|143
|5.00
|1.9179
|1.9080
|0.0000
|327
|2004.12.13 02:29
|delete
|144
|5.00
|1.8720
|1.9227
|0.0000
|328
|2004.12.13 20:43
|modify
|143
|5.00
|1.9179
|1.9187
|0.0000
|329
|2004.12.14 01:00
|close
|143
|5.00
|1.9238
|1.9187
|0.0000
|2961.25
|36231.43
|330
|2004.12.14 01:00
|buy stop
|145
|5.40
|1.9318
|1.9195
|0.0000
|331
|2004.12.14 01:00
|sell stop
|146
|5.40
|1.8855
|1.9348
|0.0000
|332
|2004.12.15 01:00
|delete
|146
|5.40
|1.8855
|1.9348
|0.0000
|333
|2004.12.15 01:00
|delete
|145
|5.40
|1.9318
|1.9195
|0.0000
|334
|2004.12.15 01:00
|buy stop
|147
|5.40
|1.9370
|1.9217
|0.0000
|335
|2004.12.15 01:00
|sell stop
|148
|5.40
|1.9001
|1.9348
|0.0000
|336
|2004.12.15 13:51
|buy
|147
|5.40
|1.9370
|1.9217
|0.0000
|337
|2004.12.15 13:51
|delete
|148
|5.40
|1.9001
|1.9348
|0.0000
|338
|2004.12.15 18:20
|modify
|147
|5.40
|1.9370
|1.9378
|0.0000
|339
|2004.12.16 01:00
|close
|147
|5.40
|1.9421
|1.9378
|0.0000
|2790.45
|39021.88
|340
|2004.12.16 01:00
|buy stop
|149
|5.90
|1.9590
|1.9322
|0.0000
|341
|2004.12.16 01:00
|sell stop
|150
|5.90
|1.9228
|1.9474
|0.0000
|342
|2004.12.17 01:00
|delete
|150
|5.90
|1.9228
|1.9474
|0.0000
|343
|2004.12.17 01:00
|delete
|149
|5.90
|1.9590
|1.9322
|0.0000
|344
|2004.12.17 01:00
|buy stop
|151
|5.90
|1.9528
|1.9181
|0.0000
|345
|2004.12.17 01:00
|sell stop
|152
|5.90
|1.9157
|1.9351
|0.0000
|346
|2004.12.20 01:00
|delete
|152
|5.90
|1.9157
|1.9351
|0.0000
|347
|2004.12.20 01:00
|delete
|151
|5.90
|1.9528
|1.9181
|0.0000
|348
|2004.12.20 01:00
|buy stop
|153
|5.90
|1.9615
|1.9303
|0.0000
|349
|2004.12.20 01:00
|sell stop
|154
|5.90
|1.9240
|1.9467
|0.0000
|350
|2004.12.21 01:00
|delete
|154
|5.90
|1.9240
|1.9467
|0.0000
|351
|2004.12.21 01:00
|delete
|153
|5.90
|1.9615
|1.9303
|0.0000
|352
|2004.12.21 01:00
|buy stop
|155
|5.90
|1.9682
|1.9341
|0.0000
|353
|2004.12.21 01:00
|sell stop
|156
|5.90
|1.9290
|1.9516
|0.0000
|354
|2004.12.21 15:58
|sell
|156
|5.90
|1.9290
|1.9516
|0.0000
|355
|2004.12.21 15:58
|delete
|155
|5.90
|1.9682
|1.9341
|0.0000
|356
|2004.12.22 01:00
|close
|156
|5.90
|1.9289
|1.9516
|0.0000
|27.99
|39049.87
|357
|2004.12.22 01:00
|buy stop
|157
|5.90
|1.9434
|1.9202
|0.0000
|358
|2004.12.22 01:00
|sell stop
|158
|5.90
|1.9043
|1.9355
|0.0000
|359
|2004.12.23 01:00
|delete
|158
|5.90
|1.9043
|1.9355
|0.0000
|360
|2004.12.23 01:00
|delete
|157
|5.90
|1.9434
|1.9202
|0.0000
|361
|2004.12.23 01:00
|buy stop
|159
|5.90
|1.9247
|1.9091
|0.0000
|362
|2004.12.23 01:00
|sell stop
|160
|5.90
|1.8889
|1.9219
|0.0000
|363
|2004.12.24 01:00
|delete
|160
|5.90
|1.8889
|1.9219
|0.0000
|364
|2004.12.24 01:00
|delete
|159
|5.90
|1.9247
|1.9091
|0.0000
|365
|2004.12.24 01:00
|buy stop
|161
|5.90
|1.9327
|1.9187
|0.0000
|366
|2004.12.24 01:00
|sell stop
|162
|5.90
|1.8993
|1.9305
|0.0000
|367
|2004.12.27 01:00
|delete
|162
|5.90
|1.8993
|1.9305
|0.0000
|368
|2004.12.27 01:00
|delete
|161
|5.90
|1.9327
|1.9187
|0.0000
|369
|2004.12.27 01:00
|buy stop
|163
|5.90
|1.9314
|1.9197
|0.0000
|370
|2004.12.27 01:00
|sell stop
|164
|5.90
|1.8992
|1.9306
|0.0000
|371
|2004.12.27 16:58
|buy
|163
|5.90
|1.9314
|1.9197
|0.0000
|372
|2004.12.27 16:58
|delete
|164
|5.90
|1.8992
|1.9306
|0.0000
|373
|2004.12.28 01:00
|close
|163
|5.90
|1.9343
|1.9197
|0.0000
|1724.28
|40774.15
|374
|2004.12.28 01:00
|buy stop
|165
|6.10
|1.9469
|1.9271
|0.0000
|375
|2004.12.28 01:00
|sell stop
|166
|6.10
|1.9187
|1.9385
|0.0000
|376
|2004.12.29 01:00
|delete
|166
|6.10
|1.9187
|1.9385
|0.0000
|377
|2004.12.29 01:00
|delete
|165
|6.10
|1.9469
|1.9271
|0.0000
|378
|2004.12.29 01:00
|buy stop
|167
|6.10
|1.9417
|1.9183
|0.0000
|379
|2004.12.29 01:00
|sell stop
|168
|6.10
|1.9165
|1.9295
|0.0000
|380
|2004.12.29 14:59
|sell
|168
|6.10
|1.9165
|1.9295
|0.0000
|381
|2004.12.29 14:59
|delete
|167
|6.10
|1.9417
|1.9183
|0.0000
|382
|2004.12.31 07:24
|s/l
|168
|6.10
|1.9295
|1.9295
|0.0000
|-8058.10
|32716.05
|383
|2005.01.03 01:00
|buy stop
|169
|4.90
|1.9331
|1.9110
|0.0000
|384
|2005.01.03 01:00
|sell stop
|170
|4.90
|1.8996
|1.9244
|0.0000
|385
|2005.01.03 04:54
|sell
|170
|4.90
|1.8996
|1.9244
|0.0000
|386
|2005.01.03 04:54
|delete
|169
|4.90
|1.9331
|1.9110
|0.0000
|387
|2005.01.04 16:02
|modify
|170
|4.90
|1.8996
|1.8988
|0.0000
|388
|2005.01.04 17:10
|modify
|170
|4.90
|1.8996
|1.8903
|0.0000
|389
|2005.01.05 01:00
|close
|170
|4.90
|1.8834
|1.8903
|0.0000
|7886.55
|40602.60
|390
|2005.01.05 01:00
|buy stop
|171
|6.10
|1.8934
|1.8772
|0.0000
|391
|2005.01.05 01:00
|sell stop
|172
|6.10
|1.8517
|1.8919
|0.0000
|392
|2005.01.06 01:00
|delete
|172
|6.10
|1.8517
|1.8919
|0.0000
|393
|2005.01.06 01:00
|delete
|171
|6.10
|1.8934
|1.8772
|0.0000
|394
|2005.01.06 01:00
|buy stop
|173
|6.10
|1.8939
|1.8802
|0.0000
|395
|2005.01.06 01:00
|sell stop
|174
|6.10
|1.8503
|1.8950
|0.0000
|396
|2005.01.07 01:00
|delete
|174
|6.10
|1.8503
|1.8950
|0.0000
|397
|2005.01.07 01:00
|delete
|173
|6.10
|1.8939
|1.8802
|0.0000
|398
|2005.01.07 01:00
|buy stop
|175
|6.10
|1.8813
|1.8737
|0.0000
|399
|2005.01.07 01:00
|sell stop
|176
|6.10
|1.8393
|1.8868
|0.0000
|400
|2005.01.07 10:05
|buy
|175
|6.10
|1.8813
|1.8737
|0.0000
|401
|2005.01.07 10:05
|delete
|176
|6.10
|1.8393
|1.8868
|0.0000
|402
|2005.01.07 16:22
|s/l
|175
|6.10
|1.8737
|1.8737
|0.0000
|-4636.00
|35966.60
|403
|2005.01.10 01:00
|buy stop
|177
|5.40
|1.8804
|1.8665
|0.0000
|404
|2005.01.10 01:00
|sell stop
|178
|5.40
|1.8391
|1.8806
|0.0000
|405
|2005.01.11 01:00
|delete
|178
|5.40
|1.8391
|1.8806
|0.0000
|406
|2005.01.11 01:00
|delete
|177
|5.40
|1.8804
|1.8665
|0.0000
|407
|2005.01.11 01:00
|buy stop
|179
|5.40
|1.8872
|1.8709
|0.0000
|408
|2005.01.11 01:00
|sell stop
|180
|5.40
|1.8573
|1.8821
|0.0000
|409
|2005.01.12 01:00
|delete
|180
|5.40
|1.8573
|1.8821
|0.0000
|410
|2005.01.12 01:00
|delete
|179
|5.40
|1.8872
|1.8709
|0.0000
|411
|2005.01.12 01:00
|buy stop
|181
|5.40
|1.8879
|1.8726
|0.0000
|412
|2005.01.12 01:00
|sell stop
|182
|5.40
|1.8627
|1.8822
|0.0000
|413
|2005.01.12 15:01
|buy
|181
|5.40
|1.8879
|1.8726
|0.0000
|414
|2005.01.12 15:01
|delete
|182
|5.40
|1.8627
|1.8822
|0.0000
|415
|2005.01.13 01:00
|close
|181
|5.40
|1.8904
|1.8726
|0.0000
|1386.45
|37353.05
|416
|2005.01.13 01:00
|buy stop
|183
|5.60
|1.9064
|1.8811
|0.0000
|417
|2005.01.13 01:00
|sell stop
|184
|5.60
|1.8785
|1.8935
|0.0000
|418
|2005.01.14 01:00
|delete
|184
|5.60
|1.8785
|1.8935
|0.0000
|419
|2005.01.14 01:00
|delete
|183
|5.60
|1.9064
|1.8811
|0.0000
|420
|2005.01.14 01:00
|buy stop
|185
|5.60
|1.8932
|1.8730
|0.0000
|421
|2005.01.14 01:00
|sell stop
|186
|5.60
|1.8688
|1.8834
|0.0000
|422
|2005.01.14 09:31
|sell
|186
|5.60
|1.8688
|1.8834
|0.0000
|423
|2005.01.14 09:31
|delete
|185
|5.60
|1.8932
|1.8730
|0.0000
|424
|2005.01.17 15:30
|modify
|186
|5.60
|1.8688
|1.8680
|0.0000
|425
|2005.01.18 01:00
|close
|186
|5.60
|1.8575
|1.8680
|0.0000
|6269.20
|43622.25
|426
|2005.01.18 01:00
|buy stop
|187
|6.50
|1.8669
|1.8517
|0.0000
|427
|2005.01.18 01:00
|sell stop
|188
|6.50
|1.8310
|1.8644
|0.0000
|428
|2005.01.18 11:20
|buy
|187
|6.50
|1.8669
|1.8517
|0.0000
|429
|2005.01.18 11:20
|delete
|188
|6.50
|1.8310
|1.8644
|0.0000
|430
|2005.01.19 09:46
|modify
|187
|6.50
|1.8669
|1.8677
|0.0000
|431
|2005.01.19 20:07
|s/l
|187
|6.50
|1.8677
|1.8677
|0.0000
|534.63
|44156.87
|432
|2005.01.20 01:00
|buy stop
|189
|6.60
|1.8875
|1.8602
|0.0000
|433
|2005.01.20 01:00
|sell stop
|190
|6.60
|1.8518
|1.8753
|0.0000
|434
|2005.01.21 01:00
|delete
|190
|6.60
|1.8518
|1.8753
|0.0000
|435
|2005.01.21 01:00
|delete
|189
|6.60
|1.8875
|1.8602
|0.0000
|436
|2005.01.21 01:00
|buy stop
|191
|6.60
|1.8892
|1.8593
|0.0000
|437
|2005.01.21 01:00
|sell stop
|192
|6.60
|1.8572
|1.8738
|0.0000
|438
|2005.01.24 01:00
|delete
|192
|6.60
|1.8572
|1.8738
|0.0000
|439
|2005.01.24 01:00
|delete
|191
|6.60
|1.8892
|1.8593
|0.0000
|440
|2005.01.24 01:00
|buy stop
|193
|6.60
|1.8963
|1.8658
|0.0000
|441
|2005.01.24 01:00
|sell stop
|194
|6.60
|1.8639
|1.8805
|0.0000
|442
|2005.01.25 01:00
|delete
|194
|6.60
|1.8639
|1.8805
|0.0000
|443
|2005.01.25 01:00
|delete
|193
|6.60
|1.8963
|1.8658
|0.0000
|444
|2005.01.25 01:00
|buy stop
|195
|6.60
|1.8937
|1.8695
|0.0000
|445
|2005.01.25 01:00
|sell stop
|196
|6.60
|1.8662
|1.8815
|0.0000
|446
|2005.01.25 16:28
|sell
|196
|6.60
|1.8662
|1.8815
|0.0000
|447
|2005.01.25 16:28
|delete
|195
|6.60
|1.8937
|1.8695
|0.0000
|448
|2005.01.26 01:00
|close
|196
|6.60
|1.8641
|1.8815
|0.0000
|1351.35
|45508.22
|449
|2005.01.26 01:00
|buy stop
|197
|6.80
|1.8731
|1.8585
|0.0000
|450
|2005.01.26 01:00
|sell stop
|198
|6.80
|1.8448
|1.8688
|0.0000
|451
|2005.01.26 10:30
|buy
|197
|6.80
|1.8731
|1.8585
|0.0000
|452
|2005.01.26 10:30
|delete
|198
|6.80
|1.8448
|1.8688
|0.0000
|453
|2005.01.26 14:56
|modify
|197
|6.80
|1.8731
|1.8739
|0.0000
|454
|2005.01.27 01:00
|close
|197
|6.80
|1.8815
|1.8739
|0.0000
|5757.90
|51266.12
|455
|2005.01.27 01:00
|buy stop
|199
|7.70
|1.8975
|1.8721
|0.0000
|456
|2005.01.27 01:00
|sell stop
|200
|7.70
|1.8659
|1.8857
|0.0000
|457
|2005.01.28 01:00
|delete
|200
|7.70
|1.8659
|1.8857
|0.0000
|458
|2005.01.28 01:00
|delete
|199
|7.70
|1.8975
|1.8721
|0.0000
|459
|2005.01.28 01:00
|buy stop
|201
|7.70
|1.9076
|1.8805
|0.0000
|460
|2005.01.28 01:00
|sell stop
|202
|7.70
|1.8791
|1.8934
|0.0000
|461
|2005.01.28 16:21
|sell
|202
|7.70
|1.8791
|1.8934
|0.0000
|462
|2005.01.28 16:21
|delete
|201
|7.70
|1.9076
|1.8805
|0.0000
|463
|2005.02.07 01:00
|close
|202
|7.70
|1.8736
|1.8934
|0.0000
|3911.60
|55177.72
|464
|2005.02.07 01:00
|buy stop
|203
|8.30
|1.8829
|1.8678
|0.0000
|465
|2005.02.07 01:00
|sell stop
|204
|8.30
|1.8593
|1.8769
|0.0000
|466
|2005.02.07 18:05
|sell
|204
|8.30
|1.8593
|1.8769
|0.0000
|467
|2005.02.07 18:05
|delete
|203
|8.30
|1.8829
|1.8678
|0.0000
|468
|2005.02.08 01:00
|close
|204
|8.30
|1.8581
|1.8769
|0.0000
|952.42
|56130.15
|469
|2005.02.08 01:00
|buy stop
|205
|8.40
|1.8671
|1.8525
|0.0000
|470
|2005.02.08 01:00
|sell stop
|206
|8.40
|1.8375
|1.8632
|0.0000
|471
|2005.02.09 01:00
|delete
|206
|8.40
|1.8375
|1.8632
|0.0000
|472
|2005.02.09 01:00
|delete
|205
|8.40
|1.8671
|1.8525
|0.0000
|473
|2005.02.09 01:00
|buy stop
|207
|8.40
|1.8614
|1.8493
|0.0000
|474
|2005.02.09 01:00
|sell stop
|208
|8.40
|1.8305
|1.8600
|0.0000
|475
|2005.02.09 10:30
|buy
|207
|8.40
|1.8614
|1.8493
|0.0000
|476
|2005.02.09 10:30
|delete
|208
|8.40
|1.8305
|1.8600
|0.0000
|477
|2005.02.10 16:23
|modify
|207
|8.40
|1.8614
|1.8622
|0.0000
|478
|2005.02.11 01:00
|close
|207
|8.40
|1.8679
|1.8622
|0.0000
|5535.60
|61665.75
|479
|2005.02.11 01:00
|buy stop
|209
|9.30
|1.8796
|1.8612
|0.0000
|480
|2005.02.11 01:00
|sell stop
|210
|9.30
|1.8497
|1.8728
|0.0000
|481
|2005.02.14 01:00
|delete
|210
|9.30
|1.8497
|1.8728
|0.0000
|482
|2005.02.14 01:00
|delete
|209
|9.30
|1.8796
|1.8612
|0.0000
|483
|2005.02.14 01:00
|buy stop
|211
|9.30
|1.8826
|1.8622
|0.0000
|484
|2005.02.14 01:00
|sell stop
|212
|9.30
|1.8592
|1.8722
|0.0000
|485
|2005.02.14 09:57
|buy
|211
|9.30
|1.8826
|1.8622
|0.0000
|486
|2005.02.14 09:57
|delete
|212
|9.30
|1.8592
|1.8722
|0.0000
|487
|2005.02.14 17:57
|modify
|211
|9.30
|1.8826
|1.8834
|0.0000
|488
|2005.02.15 01:00
|close
|211
|9.30
|1.8869
|1.8834
|0.0000
|4019.93
|65685.67
|489
|2005.02.15 01:00
|buy stop
|213
|9.90
|1.9071
|1.8749
|0.0000
|490
|2005.02.15 01:00
|sell stop
|214
|9.90
|1.8778
|1.8891
|0.0000
|491
|2005.02.16 01:00
|delete
|214
|9.90
|1.8778
|1.8891
|0.0000
|492
|2005.02.16 01:00
|delete
|213
|9.90
|1.9071
|1.8749
|0.0000
|493
|2005.02.16 01:00
|buy stop
|215
|9.90
|1.9150
|1.8830
|0.0000
|494
|2005.02.16 01:00
|sell stop
|216
|9.90
|1.8846
|1.8975
|0.0000
|495
|2005.02.16 12:35
|sell
|216
|9.90
|1.8846
|1.8975
|0.0000
|496
|2005.02.16 12:35
|delete
|215
|9.90
|1.9150
|1.8830
|0.0000
|497
|2005.02.16 16:22
|modify
|216
|9.90
|1.8846
|1.8838
|0.0000
|498
|2005.02.16 19:28
|s/l
|216
|9.90
|1.8838
|1.8838
|0.0000
|792.00
|66477.67
|499
|2005.02.17 01:00
|buy stop
|217
|10.00
|1.8986
|1.8757
|0.0000
|500
|2005.02.17 01:00
|sell stop
|218
|10.00
|1.8679
|1.8885
|0.0000
|501
|2005.02.18 01:00
|delete
|218
|10.00
|1.8679
|1.8885
|0.0000
|502
|2005.02.18 01:00
|delete
|217
|10.00
|1.8986
|1.8757
|0.0000
|503
|2005.02.18 01:00
|buy stop
|219
|10.00
|1.9131
|1.8840
|0.0000
|504
|2005.02.18 01:00
|sell stop
|220
|10.00
|1.8812
|1.8984
|0.0000
|505
|2005.02.21 01:00
|delete
|220
|10.00
|1.8812
|1.8984
|0.0000
|506
|2005.02.21 01:00
|delete
|219
|10.00
|1.9131
|1.8840
|0.0000
|507
|2005.02.21 01:00
|buy stop
|221
|10.00
|1.9037
|1.8873
|0.0000
|508
|2005.02.21 01:00
|sell stop
|222
|10.00
|1.8776
|1.8974
|0.0000
|509
|2005.02.22 01:00
|delete
|222
|10.00
|1.8776
|1.8974
|0.0000
|510
|2005.02.22 01:00
|delete
|221
|10.00
|1.9037
|1.8873
|0.0000
|511
|2005.02.22 01:00
|buy stop
|223
|10.00
|1.9053
|1.8916
|0.0000
|512
|2005.02.22 01:00
|sell stop
|224
|10.00
|1.8816
|1.9005
|0.0000
|513
|2005.02.22 06:24
|buy
|223
|10.00
|1.9053
|1.8916
|0.0000
|514
|2005.02.22 06:24
|delete
|224
|10.00
|1.8816
|1.9005
|0.0000
|515
|2005.02.23 01:00
|close
|223
|10.00
|1.9107
|1.8916
|0.0000
|5422.50
|71900.17
|516
|2005.02.23 01:00
|buy stop
|225
|10.80
|1.9261
|1.9018
|0.0000
|517
|2005.02.23 01:00
|sell stop
|226
|10.80
|1.9050
|1.9119
|0.0000
|518
|2005.02.23 02:27
|sell
|226
|10.80
|1.9050
|1.9119
|0.0000
|519
|2005.02.23 02:27
|delete
|225
|10.80
|1.9261
|1.9018
|0.0000
|520
|2005.02.23 03:51
|s/l
|226
|10.80
|1.9119
|1.9119
|0.0000
|-7452.00
|64448.17
|521
|2005.02.24 01:00
|buy stop
|227
|9.70
|1.9176
|1.8996
|0.0000
|522
|2005.02.24 01:00
|sell stop
|228
|9.70
|1.8974
|1.9082
|0.0000
|523
|2005.02.25 01:00
|delete
|228
|9.70
|1.8974
|1.9082
|0.0000
|524
|2005.02.25 01:00
|delete
|227
|9.70
|1.9176
|1.8996
|0.0000
|525
|2005.02.25 01:00
|buy stop
|229
|9.70
|1.9210
|1.8992
|0.0000
|526
|2005.02.25 01:00
|sell stop
|230
|9.70
|1.8990
|1.9091
|0.0000
|527
|2005.02.28 01:00
|delete
|230
|9.70
|1.8990
|1.9091
|0.0000
|528
|2005.02.28 01:00
|delete
|229
|9.70
|1.9210
|1.8992
|0.0000
|529
|2005.02.28 01:00
|buy stop
|231
|9.70
|1.9349
|1.9104
|0.0000
|530
|2005.02.28 01:00
|sell stop
|232
|9.70
|1.9112
|1.9214
|0.0000
|531
|2005.03.01 01:00
|delete
|232
|9.70
|1.9112
|1.9214
|0.0000
|532
|2005.03.01 01:00
|delete
|231
|9.70
|1.9349
|1.9104
|0.0000
|533
|2005.03.01 01:00
|buy stop
|233
|9.70
|1.9299
|1.9125
|0.0000
|534
|2005.03.01 01:00
|sell stop
|234
|9.70
|1.9099
|1.9210
|0.0000
|535
|2005.03.02 01:00
|delete
|234
|9.70
|1.9099
|1.9210
|0.0000
|536
|2005.03.02 01:00
|delete
|233
|9.70
|1.9299
|1.9125
|0.0000
|537
|2005.03.02 01:00
|buy stop
|235
|9.70
|1.9300
|1.9118
|0.0000
|538
|2005.03.02 01:00
|sell stop
|236
|9.70
|1.9116
|1.9199
|0.0000
|539
|2005.03.02 10:05
|sell
|236
|9.70
|1.9116
|1.9199
|0.0000
|540
|2005.03.02 10:05
|delete
|235
|9.70
|1.9300
|1.9118
|0.0000
|541
|2005.03.04 01:00
|close
|236
|9.70
|1.9070
|1.9199
|0.0000
|4258.30
|68706.47
|542
|2005.03.04 01:00
|buy stop
|237
|10.30
|1.9122
|1.9038
|0.0000
|543
|2005.03.04 01:00
|sell stop
|238
|10.30
|1.8952
|1.9095
|0.0000
|544
|2005.03.04 14:31
|buy
|237
|10.30
|1.9122
|1.9038
|0.0000
|545
|2005.03.04 14:31
|delete
|238
|10.30
|1.8952
|1.9095
|0.0000
|546
|2005.03.04 15:32
|modify
|237
|10.30
|1.9122
|1.9130
|0.0000
|547
|2005.03.07 01:00
|close
|237
|10.30
|1.9232
|1.9130
|0.0000
|11353.17
|80059.65
|548
|2005.03.07 01:00
|buy stop
|239
|12.00
|1.9333
|1.9175
|0.0000
|549
|2005.03.07 01:00
|sell stop
|240
|12.00
|1.9104
|1.9265
|0.0000
|550
|2005.03.08 01:00
|delete
|240
|12.00
|1.9104
|1.9265
|0.0000
|551
|2005.03.08 01:00
|delete
|239
|12.00
|1.9333
|1.9175
|0.0000
|552
|2005.03.08 01:00
|buy stop
|241
|12.00
|1.9244
|1.9094
|0.0000
|553
|2005.03.08 01:00
|sell stop
|242
|12.00
|1.8975
|1.9195
|0.0000
|554
|2005.03.08 15:09
|buy
|241
|12.00
|1.9244
|1.9094
|0.0000
|555
|2005.03.08 15:09
|delete
|242
|12.00
|1.8975
|1.9195
|0.0000
|556
|2005.03.09 01:00
|close
|241
|12.00
|1.9282
|1.9094
|0.0000
|4587.00
|84646.65
|557
|2005.03.09 01:00
|buy stop
|243
|12.70
|1.9446
|1.9186
|0.0000
|558
|2005.03.09 01:00
|sell stop
|244
|12.70
|1.9160
|1.9313
|0.0000
|559
|2005.03.10 01:00
|delete
|244
|12.70
|1.9160
|1.9313
|0.0000
|560
|2005.03.10 01:00
|delete
|243
|12.70
|1.9446
|1.9186
|0.0000
|561
|2005.03.10 01:00
|buy stop
|245
|12.70
|1.9401
|1.9120
|0.0000
|562
|2005.03.10 01:00
|sell stop
|246
|12.70
|1.9099
|1.9256
|0.0000
|563
|2005.03.11 01:00
|delete
|246
|12.70
|1.9099
|1.9256
|0.0000
|564
|2005.03.11 01:00
|delete
|245
|12.70
|1.9401
|1.9120
|0.0000
|565
|2005.03.11 01:00
|buy stop
|247
|12.70
|1.9363
|1.9162
|0.0000
|566
|2005.03.11 01:00
|sell stop
|248
|12.70
|1.9109
|1.9268
|0.0000
|567
|2005.03.14 01:00
|delete
|248
|12.70
|1.9109
|1.9268
|0.0000
|568
|2005.03.14 01:00
|delete
|247
|12.70
|1.9363
|1.9162
|0.0000
|569
|2005.03.14 01:00
|buy stop
|249
|12.70
|1.9398
|1.9186
|0.0000
|570
|2005.03.14 01:00
|sell stop
|250
|12.70
|1.9151
|1.9293
|0.0000
|571
|2005.03.14 15:21
|sell
|250
|12.70
|1.9151
|1.9293
|0.0000
|572
|2005.03.14 15:21
|delete
|249
|12.70
|1.9398
|1.9186
|0.0000
|573
|2005.03.15 01:00
|close
|250
|12.70
|1.9139
|1.9293
|0.0000
|1457.33
|86103.97
|574
|2005.03.15 01:00
|buy stop
|251
|12.90
|1.9205
|1.9097
|0.0000
|575
|2005.03.15 01:00
|sell stop
|252
|12.90
|1.8951
|1.9185
|0.0000
|576
|2005.03.15 12:08
|buy
|251
|12.90
|1.9205
|1.9097
|0.0000
|577
|2005.03.15 12:08
|delete
|252
|12.90
|1.8951
|1.9185
|0.0000
|578
|2005.03.17 01:00
|close
|251
|12.90
|1.9269
|1.9097
|0.0000
|8372.10
|94476.07
|579
|2005.03.17 01:00
|buy stop
|253
|14.20
|1.9419
|1.9181
|0.0000
|580
|2005.03.17 01:00
|sell stop
|254
|14.20
|1.9134
|1.9304
|0.0000
|581
|2005.03.18 01:00
|delete
|254
|14.20
|1.9134
|1.9304
|0.0000
|582
|2005.03.18 01:00
|delete
|253
|14.20
|1.9419
|1.9181
|0.0000
|583
|2005.03.18 01:00
|buy stop
|255
|14.20
|1.9371
|1.9178
|0.0000
|584
|2005.03.18 01:00
|sell stop
|256
|14.20
|1.9096
|1.9289
|0.0000
|585
|2005.03.21 01:00
|delete
|256
|14.20
|1.9096
|1.9289
|0.0000
|586
|2005.03.21 01:00
|delete
|255
|14.20
|1.9371
|1.9178
|0.0000
|587
|2005.03.21 01:00
|buy stop
|257
|14.20
|1.9320
|1.9125
|0.0000
|588
|2005.03.21 01:00
|sell stop
|258
|14.20
|1.9065
|1.9230
|0.0000
|589
|2005.03.21 09:50
|sell
|258
|14.20
|1.9065
|1.9230
|0.0000
|590
|2005.03.21 09:50
|delete
|257
|14.20
|1.9320
|1.9125
|0.0000
|591
|2005.03.21 16:18
|modify
|258
|14.20
|1.9065
|1.9057
|0.0000
|592
|2005.03.22 01:00
|close
|258
|14.20
|1.8959
|1.9057
|0.0000
|14977.45
|109453.52
|593
|2005.03.22 01:00
|buy stop
|259
|16.40
|1.9031
|1.8914
|0.0000
|594
|2005.03.22 01:00
|sell stop
|260
|16.40
|1.8707
|1.9024
|0.0000
|595
|2005.03.23 01:00
|delete
|260
|16.40
|1.8707
|1.9024
|0.0000
|596
|2005.03.23 01:00
|delete
|259
|16.40
|1.9031
|1.8914
|0.0000
|597
|2005.03.23 01:00
|buy stop
|261
|16.40
|1.8884
|1.8835
|0.0000
|598
|2005.03.23 01:00
|sell stop
|262
|16.40
|1.8531
|1.8941
|0.0000
|599
|2005.03.23 08:31
|buy
|261
|16.40
|1.8884
|1.8835
|0.0000
|600
|2005.03.23 08:31
|delete
|262
|16.40
|1.8531
|1.8941
|0.0000
|601
|2005.03.23 10:03
|s/l
|261
|16.40
|1.8835
|1.8835
|0.0000
|-8036.00
|101417.52
|602
|2005.03.24 01:00
|buy stop
|263
|15.20
|1.8748
|1.8683
|0.0000
|603
|2005.03.24 01:00
|sell stop
|264
|15.20
|1.8336
|1.8809
|0.0000
|604
|2005.03.25 01:00
|delete
|264
|15.20
|1.8336
|1.8809
|0.0000
|605
|2005.03.25 01:00
|delete
|263
|15.20
|1.8748
|1.8683
|0.0000
|606
|2005.03.25 01:00
|buy stop
|265
|15.20
|1.8736
|1.8650
|0.0000
|607
|2005.03.25 01:00
|sell stop
|266
|15.20
|1.8356
|1.8771
|0.0000
|608
|2005.03.28 01:00
|delete
|266
|15.20
|1.8356
|1.8771
|0.0000
|609
|2005.03.28 01:00
|delete
|265
|15.20
|1.8736
|1.8650
|0.0000
|610
|2005.03.28 01:00
|buy stop
|267
|15.20
|1.8762
|1.8660
|0.0000
|611
|2005.03.28 01:00
|sell stop
|268
|15.20
|1.8491
|1.8751
|0.0000
|612
|2005.03.29 01:00
|delete
|268
|15.20
|1.8491
|1.8751
|0.0000
|613
|2005.03.29 01:00
|delete
|267
|15.20
|1.8762
|1.8660
|0.0000
|614
|2005.03.29 01:00
|buy stop
|269
|15.20
|1.8709
|1.8636
|0.0000
|615
|2005.03.29 01:00
|sell stop
|270
|15.20
|1.8489
|1.8706
|0.0000
|616
|2005.03.29 05:10
|buy
|269
|15.20
|1.8709
|1.8636
|0.0000
|617
|2005.03.29 05:10
|delete
|270
|15.20
|1.8489
|1.8706
|0.0000
|618
|2005.03.30 01:00
|close
|269
|15.20
|1.8754
|1.8636
|0.0000
|6874.20
|108291.72
|619
|2005.03.30 01:00
|buy stop
|271
|16.30
|1.8834
|1.8711
|0.0000
|620
|2005.03.30 01:00
|sell stop
|272
|16.30
|1.8676
|1.8772
|0.0000
|621
|2005.03.30 11:16
|buy
|271
|16.30
|1.8834
|1.8711
|0.0000
|622
|2005.03.30 11:16
|delete
|272
|16.30
|1.8676
|1.8772
|0.0000
|623
|2005.04.01 01:00
|close
|271
|16.30
|1.8891
|1.8711
|0.0000
|9437.70
|117729.42
|624
|2005.04.01 01:00
|buy stop
|273
|17.70
|1.9037
|1.8806
|0.0000
|625
|2005.04.01 01:00
|sell stop
|274
|17.70
|1.8817
|1.8908
|0.0000
|626
|2005.04.01 17:11
|sell
|274
|17.70
|1.8817
|1.8908
|0.0000
|627
|2005.04.01 17:11
|delete
|273
|17.70
|1.9037
|1.8806
|0.0000
|628
|2005.04.04 01:00
|close
|274
|17.70
|1.8791
|1.8908
|0.0000
|4509.07
|122238.50
|629
|2005.04.04 01:00
|buy stop
|275
|18.30
|1.8957
|1.8687
|0.0000
|630
|2005.04.04 01:00
|sell stop
|276
|18.30
|1.8691
|1.8810
|0.0000
|631
|2005.04.05 01:00
|delete
|276
|18.30
|1.8691
|1.8810
|0.0000
|632
|2005.04.05 01:00
|delete
|275
|18.30
|1.8957
|1.8687
|0.0000
|633
|2005.04.05 01:00
|buy stop
|277
|18.30
|1.8897
|1.8682
|0.0000
|634
|2005.04.05 01:00
|sell stop
|278
|18.30
|1.8635
|1.8794
|0.0000
|635
|2005.04.06 01:00
|delete
|278
|18.30
|1.8635
|1.8794
|0.0000
|636
|2005.04.06 01:00
|delete
|277
|18.30
|1.8897
|1.8682
|0.0000
|637
|2005.04.06 01:00
|buy stop
|279
|18.30
|1.8911
|1.8731
|0.0000
|638
|2005.04.06 01:00
|sell stop
|280
|18.30
|1.8648
|1.8835
|0.0000
|639
|2005.04.07 01:00
|delete
|280
|18.30
|1.8648
|1.8835
|0.0000
|640
|2005.04.07 01:00
|delete
|279
|18.30
|1.8911
|1.8731
|0.0000
|641
|2005.04.07 01:00
|buy stop
|281
|18.30
|1.8871
|1.8746
|0.0000
|642
|2005.04.07 01:00
|sell stop
|282
|18.30
|1.8630
|1.8833
|0.0000
|643
|2005.04.08 01:00
|delete
|282
|18.30
|1.8630
|1.8833
|0.0000
|644
|2005.04.08 01:00
|delete
|281
|18.30
|1.8871
|1.8746
|0.0000
|645
|2005.04.08 01:00
|buy stop
|283
|18.30
|1.8784
|1.8661
|0.0000
|646
|2005.04.08 01:00
|sell stop
|284
|18.30
|1.8559
|1.8742
|0.0000
|647
|2005.04.08 17:24
|buy
|283
|18.30
|1.8784
|1.8661
|0.0000
|648
|2005.04.08 17:24
|delete
|284
|18.30
|1.8559
|1.8742
|0.0000
|649
|2005.04.11 01:00
|close
|283
|18.30
|1.8819
|1.8661
|0.0000
|6446.18
|128684.67
|650
|2005.04.11 01:00
|buy stop
|285
|19.30
|1.8948
|1.8745
|0.0000
|651
|2005.04.11 01:00
|sell stop
|286
|19.30
|1.8689
|1.8853
|0.0000
|652
|2005.04.12 01:00
|delete
|286
|19.30
|1.8689
|1.8853
|0.0000
|653
|2005.04.12 01:00
|delete
|285
|19.30
|1.8948
|1.8745
|0.0000
|654
|2005.04.12 01:00
|buy stop
|287
|19.30
|1.9053
|1.8812
|0.0000
|655
|2005.04.12 01:00
|sell stop
|288
|19.30
|1.8790
|1.8929
|0.0000
|656
|2005.04.13 01:00
|delete
|288
|19.30
|1.8790
|1.8929
|0.0000
|657
|2005.04.13 01:00
|delete
|287
|19.30
|1.9053
|1.8812
|0.0000
|658
|2005.04.13 01:00
|buy stop
|289
|19.30
|1.9072
|1.8816
|0.0000
|659
|2005.04.13 01:00
|sell stop
|290
|19.30
|1.8790
|1.8941
|0.0000
|660
|2005.04.14 01:00
|delete
|290
|19.30
|1.8790
|1.8941
|0.0000
|661
|2005.04.14 01:00
|delete
|289
|19.30
|1.9072
|1.8816
|0.0000
|662
|2005.04.14 01:00
|buy stop
|291
|19.30
|1.9097
|1.8847
|0.0000
|663
|2005.04.14 01:00
|sell stop
|292
|19.30
|1.8861
|1.8957
|0.0000
|664
|2005.04.14 08:36
|sell
|292
|19.30
|1.8861
|1.8957
|0.0000
|665
|2005.04.14 08:37
|delete
|291
|19.30
|1.9097
|1.8847
|0.0000
|666
|2005.04.14 16:00
|modify
|292
|19.30
|1.8861
|1.8853
|0.0000
|667
|2005.04.15 01:00
|close
|292
|19.30
|1.8798
|1.8853
|0.0000
|12057.67
|140742.35
|668
|2005.04.15 01:00
|buy stop
|293
|21.10
|1.8892
|1.8739
|0.0000
|669
|2005.04.15 01:00
|sell stop
|294
|21.10
|1.8643
|1.8834
|0.0000
|670
|2005.04.15 14:31
|buy
|293
|21.10
|1.8892
|1.8739
|0.0000
|671
|2005.04.15 14:31
|delete
|294
|21.10
|1.8643
|1.8834
|0.0000
|672
|2005.04.18 01:00
|close
|293
|21.10
|1.8937
|1.8739
|0.0000
|9542.48
|150284.82
|673
|2005.04.18 01:00
|buy stop
|295
|22.60
|1.9045
|1.8876
|0.0000
|674
|2005.04.18 01:00
|sell stop
|296
|22.60
|1.8766
|1.8983
|0.0000
|675
|2005.04.18 17:20
|buy
|295
|22.60
|1.9045
|1.8876
|0.0000
|676
|2005.04.18 17:20
|delete
|296
|22.60
|1.8766
|1.8983
|0.0000
|677
|2005.04.19 16:06
|modify
|295
|22.60
|1.9045
|1.9053
|0.0000
|678
|2005.04.20 01:00
|close
|295
|22.60
|1.9169
|1.9053
|0.0000
|28125.70
|178410.52
|679
|2005.04.20 01:00
|buy stop
|297
|26.80
|1.9347
|1.9065
|0.0000
|680
|2005.04.20 01:00
|sell stop
|298
|26.80
|1.9012
|1.9211
|0.0000
|681
|2005.04.21 01:00
|delete
|298
|26.80
|1.9012
|1.9211
|0.0000
|682
|2005.04.21 01:00
|delete
|297
|26.80
|1.9347
|1.9065
|0.0000
|683
|2005.04.21 01:00
|buy stop
|299
|26.80
|1.9377
|1.9067
|0.0000
|684
|2005.04.21 01:00
|sell stop
|300
|26.80
|1.9080
|1.9207
|0.0000
|685
|2005.04.21 13:43
|sell
|300
|26.80
|1.9080
|1.9207
|0.0000
|686
|2005.04.21 13:43
|delete
|299
|26.80
|1.9377
|1.9067
|0.0000
|687
|2005.04.27 01:00
|close
|300
|26.80
|1.9056
|1.9207
|0.0000
|5869.20
|184279.72
|688
|2005.04.27 01:00
|buy stop
|301
|27.70
|1.9111
|1.9022
|0.0000
|689
|2005.04.27 01:00
|sell stop
|302
|27.70
|1.8881
|1.9098
|0.0000
|690
|2005.04.28 01:00
|delete
|302
|27.70
|1.8881
|1.9098
|0.0000
|691
|2005.04.28 01:00
|delete
|301
|27.70
|1.9111
|1.9022
|0.0000
|692
|2005.04.28 01:00
|buy stop
|303
|27.70
|1.9095
|1.8999
|0.0000
|693
|2005.04.28 01:00
|sell stop
|304
|27.70
|1.8890
|1.9069
|0.0000
|694
|2005.04.28 14:36
|buy
|303
|27.70
|1.9095
|1.8999
|0.0000
|695
|2005.04.28 14:36
|delete
|304
|27.70
|1.8890
|1.9069
|0.0000
|696
|2005.05.02 14:57
|s/l
|303
|27.70
|1.8999
|1.8999
|0.0000
|-26467.35
|157812.37
|697
|2005.05.03 01:00
|buy stop
|305
|23.70
|1.9029
|1.8901
|0.0000
|698
|2005.05.03 01:00
|sell stop
|306
|23.70
|1.8819
|1.8979
|0.0000
|699
|2005.05.04 01:00
|delete
|306
|23.70
|1.8819
|1.8979
|0.0000
|700
|2005.05.04 01:00
|delete
|305
|23.70
|1.9029
|1.8901
|0.0000
|701
|2005.05.04 01:00
|buy stop
|307
|23.70
|1.9005
|1.8894
|0.0000
|702
|2005.05.04 01:00
|sell stop
|308
|23.70
|1.8810
|1.8965
|0.0000
|703
|2005.05.04 04:27
|buy
|307
|23.70
|1.9005
|1.8894
|0.0000
|704
|2005.05.04 04:27
|delete
|308
|23.70
|1.8810
|1.8965
|0.0000
|705
|2005.05.05 01:00
|close
|307
|23.70
|1.9019
|1.8894
|0.0000
|3477.97
|161290.35
|706
|2005.05.05 01:00
|buy stop
|309
|24.20
|1.9103
|1.8973
|0.0000
|707
|2005.05.05 01:00
|sell stop
|310
|24.20
|1.8902
|1.9049
|0.0000
|708
|2005.05.06 01:00
|delete
|310
|24.20
|1.8902
|1.9049
|0.0000
|709
|2005.05.06 01:00
|delete
|309
|24.20
|1.9103
|1.8973
|0.0000
|710
|2005.05.06 01:00
|buy stop
|311
|24.20
|1.9092
|1.8982
|0.0000
|711
|2005.05.06 01:00
|sell stop
|312
|24.20
|1.8902
|1.9050
|0.0000
|712
|2005.05.06 14:48
|sell
|312
|24.20
|1.8902
|1.9050
|0.0000
|713
|2005.05.06 14:48
|delete
|311
|24.20
|1.9092
|1.8982
|0.0000
|714
|2005.05.09 14:26
|modify
|312
|24.20
|1.8902
|1.8894
|0.0000
|715
|2005.05.10 01:00
|close
|312
|24.20
|1.8846
|1.8894
|0.0000
|13297.90
|174588.25
|716
|2005.05.10 01:00
|buy stop
|313
|26.20
|1.8914
|1.8804
|0.0000
|717
|2005.05.10 01:00
|sell stop
|314
|26.20
|1.8704
|1.8878
|0.0000
|718
|2005.05.11 01:00
|delete
|314
|26.20
|1.8704
|1.8878
|0.0000
|719
|2005.05.11 01:00
|delete
|313
|26.20
|1.8914
|1.8804
|0.0000
|720
|2005.05.11 01:00
|buy stop
|315
|26.20
|1.8891
|1.8838
|0.0000
|721
|2005.05.11 01:00
|sell stop
|316
|26.20
|1.8677
|1.8902
|0.0000
|722
|2005.05.11 10:22
|buy
|315
|26.20
|1.8891
|1.8838
|0.0000
|723
|2005.05.11 10:22
|delete
|316
|26.20
|1.8677
|1.8902
|0.0000
|724
|2005.05.11 12:45
|s/l
|315
|26.20
|1.8838
|1.8838
|0.0000
|-13886.00
|160702.25
|725
|2005.05.12 01:00
|buy stop
|317
|24.10
|1.8769
|1.8712
|0.0000
|726
|2005.05.12 01:00
|sell stop
|318
|24.10
|1.8486
|1.8798
|0.0000
|727
|2005.05.13 01:00
|delete
|318
|24.10
|1.8486
|1.8798
|0.0000
|728
|2005.05.13 01:00
|delete
|317
|24.10
|1.8769
|1.8712
|0.0000
|729
|2005.05.13 01:00
|buy stop
|319
|24.10
|1.8670
|1.8614
|0.0000
|730
|2005.05.13 01:00
|sell stop
|320
|24.10
|1.8390
|1.8700
|0.0000
|731
|2005.05.16 01:00
|delete
|320
|24.10
|1.8390
|1.8700
|0.0000
|732
|2005.05.16 01:00
|delete
|319
|24.10
|1.8670
|1.8614
|0.0000
|733
|2005.05.16 01:00
|buy stop
|321
|24.10
|1.8539
|1.8455
|0.0000
|734
|2005.05.16 01:00
|sell stop
|322
|24.10
|1.8232
|1.8553
|0.0000
|735
|2005.05.17 01:00
|delete
|322
|24.10
|1.8232
|1.8553
|0.0000
|736
|2005.05.17 01:00
|delete
|321
|24.10
|1.8539
|1.8455
|0.0000
|737
|2005.05.17 01:00
|buy stop
|323
|24.10
|1.8445
|1.8358
|0.0000
|738
|2005.05.17 01:00
|sell stop
|324
|24.10
|1.8104
|1.8467
|0.0000
|739
|2005.05.18 01:00
|delete
|324
|24.10
|1.8104
|1.8467
|0.0000
|740
|2005.05.18 01:00
|delete
|323
|24.10
|1.8445
|1.8358
|0.0000
|741
|2005.05.18 01:00
|buy stop
|325
|24.10
|1.8373
|1.8321
|0.0000
|742
|2005.05.18 01:00
|sell stop
|326
|24.10
|1.8085
|1.8407
|0.0000
|743
|2005.05.18 14:50
|buy
|325
|24.10
|1.8373
|1.8321
|0.0000
|744
|2005.05.18 14:50
|delete
|326
|24.10
|1.8085
|1.8407
|0.0000
|745
|2005.05.19 01:00
|close
|325
|24.10
|1.8395
|1.8321
|0.0000
|5464.68
|166166.92
|746
|2005.05.19 01:00
|buy stop
|327
|24.90
|1.8454
|1.8365
|0.0000
|747
|2005.05.19 01:00
|sell stop
|328
|24.90
|1.8179
|1.8455
|0.0000
|748
|2005.05.20 01:00
|delete
|328
|24.90
|1.8179
|1.8455
|0.0000
|749
|2005.05.20 01:00
|delete
|327
|24.90
|1.8454
|1.8365
|0.0000
|750
|2005.05.20 01:00
|buy stop
|329
|24.90
|1.8416
|1.8316
|0.0000
|751
|2005.05.20 01:00
|sell stop
|330
|24.90
|1.8174
|1.8398
|0.0000
|752
|2005.05.23 01:00
|delete
|330
|24.90
|1.8174
|1.8398
|0.0000
|753
|2005.05.23 01:00
|delete
|329
|24.90
|1.8416
|1.8316
|0.0000
|754
|2005.05.23 01:00
|buy stop
|331
|24.90
|1.8337
|1.8210
|0.0000
|755
|2005.05.23 01:00
|sell stop
|332
|24.90
|1.8101
|1.8296
|0.0000
|756
|2005.05.24 01:00
|delete
|332
|24.90
|1.8101
|1.8296
|0.0000
|757
|2005.05.24 01:00
|delete
|331
|24.90
|1.8337
|1.8210
|0.0000
|758
|2005.05.24 01:00
|buy stop
|333
|24.90
|1.8374
|1.8241
|0.0000
|759
|2005.05.24 01:00
|sell stop
|334
|24.90
|1.8155
|1.8323
|0.0000
|760
|2005.05.25 01:00
|delete
|334
|24.90
|1.8155
|1.8323
|0.0000
|761
|2005.05.25 01:00
|delete
|333
|24.90
|1.8374
|1.8241
|0.0000
|762
|2005.05.25 01:00
|buy stop
|335
|24.90
|1.8357
|1.8219
|0.0000
|763
|2005.05.25 01:00
|sell stop
|336
|24.90
|1.8151
|1.8298
|0.0000
|764
|2005.05.26 01:00
|delete
|336
|24.90
|1.8151
|1.8298
|0.0000
|765
|2005.05.26 01:00
|delete
|335
|24.90
|1.8357
|1.8219
|0.0000
|766
|2005.05.26 01:00
|buy stop
|337
|24.90
|1.8408
|1.8259
|0.0000
|767
|2005.05.26 01:00
|sell stop
|338
|24.90
|1.8218
|1.8335
|0.0000
|768
|2005.05.26 14:07
|sell
|338
|24.90
|1.8218
|1.8335
|0.0000
|769
|2005.05.26 14:07
|delete
|337
|24.90
|1.8408
|1.8259
|0.0000
|770
|2005.05.27 01:00
|close
|338
|24.90
|1.8203
|1.8335
|0.0000
|3604.28
|169771.20
|771
|2005.05.27 01:00
|buy stop
|339
|25.50
|1.8285
|1.8152
|0.0000
|772
|2005.05.27 01:00
|sell stop
|340
|25.50
|1.8101
|1.8223
|0.0000
|773
|2005.05.30 01:00
|delete
|340
|25.50
|1.8101
|1.8223
|0.0000
|774
|2005.05.30 01:00
|delete
|339
|25.50
|1.8285
|1.8152
|0.0000
|775
|2005.05.30 01:00
|buy stop
|341
|25.50
|1.8318
|1.8188
|0.0000
|776
|2005.05.30 01:00
|sell stop
|342
|25.50
|1.8133
|1.8259
|0.0000
|777
|2005.05.31 01:00
|delete
|342
|25.50
|1.8133
|1.8259
|0.0000
|778
|2005.05.31 01:00
|delete
|341
|25.50
|1.8318
|1.8188
|0.0000
|779
|2005.05.31 01:00
|buy stop
|343
|25.50
|1.8301
|1.8200
|0.0000
|780
|2005.05.31 01:00
|sell stop
|344
|25.50
|1.8129
|1.8262
|0.0000
|781
|2005.05.31 03:22
|sell
|344
|25.50
|1.8129
|1.8262
|0.0000
|782
|2005.05.31 03:22
|delete
|343
|25.50
|1.8301
|1.8200
|0.0000
|783
|2005.06.02 01:00
|close
|344
|25.50
|1.8102
|1.8262
|0.0000
|6349.50
|176120.70
|784
|2005.06.02 01:00
|buy stop
|345
|26.40
|1.8166
|1.8062
|0.0000
|785
|2005.06.02 01:00
|sell stop
|346
|26.40
|1.7955
|1.8136
|0.0000
|786
|2005.06.02 09:14
|buy
|345
|26.40
|1.8166
|1.8062
|0.0000
|787
|2005.06.02 09:14
|delete
|346
|26.40
|1.7955
|1.8136
|0.0000
|788
|2005.06.07 01:00
|close
|345
|26.40
|1.8235
|1.8062
|0.0000
|18394.20
|194514.90
|789
|2005.06.07 01:00
|buy stop
|347
|29.20
|1.8373
|1.8156
|0.0000
|790
|2005.06.07 01:00
|sell stop
|348
|29.20
|1.8132
|1.8261
|0.0000
|791
|2005.06.08 01:00
|delete
|348
|29.20
|1.8132
|1.8261
|0.0000
|792
|2005.06.08 01:00
|delete
|347
|29.20
|1.8373
|1.8156
|0.0000
|793
|2005.06.08 01:00
|buy stop
|349
|29.20
|1.8493
|1.8233
|0.0000
|794
|2005.06.08 01:00
|sell stop
|350
|29.20
|1.8257
|1.8345
|0.0000
|795
|2005.06.08 20:11
|sell
|350
|29.20
|1.8257
|1.8345
|0.0000
|796
|2005.06.08 20:11
|delete
|349
|29.20
|1.8493
|1.8233
|0.0000
|797
|2005.06.09 01:00
|close
|350
|29.20
|1.8249
|1.8345
|0.0000
|1876.10
|196391.00
|798
|2005.06.09 01:00
|buy stop
|351
|29.50
|1.8401
|1.8154
|0.0000
|799
|2005.06.09 01:00
|sell stop
|352
|29.50
|1.8134
|1.8273
|0.0000
|800
|2005.06.10 01:00
|delete
|352
|29.50
|1.8134
|1.8273
|0.0000
|801
|2005.06.10 01:00
|delete
|351
|29.50
|1.8401
|1.8154
|0.0000
|802
|2005.06.10 01:00
|buy stop
|353
|29.50
|1.8344
|1.8121
|0.0000
|803
|2005.06.10 01:00
|sell stop
|354
|29.50
|1.8086
|1.8233
|0.0000
|804
|2005.06.13 01:00
|delete
|354
|29.50
|1.8086
|1.8233
|0.0000
|805
|2005.06.13 01:00
|delete
|353
|29.50
|1.8344
|1.8121
|0.0000
|806
|2005.06.13 01:00
|buy stop
|355
|29.50
|1.8231
|1.8051
|0.0000
|807
|2005.06.13 01:00
|sell stop
|356
|29.50
|1.7949
|1.8161
|0.0000
|808
|2005.06.14 01:00
|delete
|356
|29.50
|1.7949
|1.8161
|0.0000
|809
|2005.06.14 01:00
|delete
|355
|29.50
|1.8231
|1.8051
|0.0000
|810
|2005.06.14 01:00
|buy stop
|357
|29.50
|1.8151
|1.8039
|0.0000
|811
|2005.06.14 01:00
|sell stop
|358
|29.50
|1.7871
|1.8135
|0.0000
|812
|2005.06.14 14:51
|buy
|357
|29.50
|1.8151
|1.8039
|0.0000
|813
|2005.06.14 14:51
|delete
|358
|29.50
|1.7871
|1.8135
|0.0000
|814
|2005.06.15 19:16
|modify
|357
|29.50
|1.8151
|1.8159
|0.0000
|815
|2005.06.16 01:00
|close
|357
|29.50
|1.8227
|1.8159
|0.0000
|22685.50
|219076.50
|816
|2005.06.16 01:00
|buy stop
|359
|32.90
|1.8366
|1.8147
|0.0000
|817
|2005.06.16 01:00
|sell stop
|360
|32.90
|1.8084
|1.8265
|0.0000
|818
|2005.06.17 01:00
|delete
|360
|32.90
|1.8084
|1.8265
|0.0000
|819
|2005.06.17 01:00
|delete
|359
|32.90
|1.8366
|1.8147
|0.0000
|820
|2005.06.17 01:00
|buy stop
|361
|32.90
|1.8361
|1.8143
|0.0000
|821
|2005.06.17 01:00
|sell stop
|362
|32.90
|1.8099
|1.8255
|0.0000
|822
|2005.06.20 01:00
|delete
|362
|32.90
|1.8099
|1.8255
|0.0000
|823
|2005.06.20 01:00
|delete
|361
|32.90
|1.8361
|1.8143
|0.0000
|824
|2005.06.20 01:00
|buy stop
|363
|32.90
|1.8404
|1.8139
|0.0000
|825
|2005.06.20 01:00
|sell stop
|364
|32.90
|1.8153
|1.8257
|0.0000
|826
|2005.06.21 01:00
|delete
|364
|32.90
|1.8153
|1.8257
|0.0000
|827
|2005.06.21 01:00
|delete
|363
|32.90
|1.8404
|1.8139
|0.0000
|828
|2005.06.21 01:00
|buy stop
|365
|32.90
|1.8378
|1.8134
|0.0000
|829
|2005.06.21 01:00
|sell stop
|366
|32.90
|1.8148
|1.8242
|0.0000
|830
|2005.06.22 01:00
|delete
|366
|32.90
|1.8148
|1.8242
|0.0000
|831
|2005.06.22 01:00
|delete
|365
|32.90
|1.8378
|1.8134
|0.0000
|832
|2005.06.22 01:00
|buy stop
|367
|32.90
|1.8389
|1.8219
|0.0000
|833
|2005.06.22 01:00
|sell stop
|368
|32.90
|1.8182
|1.8304
|0.0000
|834
|2005.06.22 11:38
|sell
|368
|32.90
|1.8182
|1.8304
|0.0000
|835
|2005.06.22 11:39
|delete
|367
|32.90
|1.8389
|1.8219
|0.0000
|836
|2005.06.24 01:00
|close
|368
|32.90
|1.8156
|1.8304
|0.0000
|7863.10
|226939.60
|837
|2005.06.24 01:00
|buy stop
|369
|34.10
|1.8236
|1.8106
|0.0000
|838
|2005.06.24 01:00
|sell stop
|370
|34.10
|1.8019
|1.8187
|0.0000
|839
|2005.06.24 12:22
|buy
|369
|34.10
|1.8236
|1.8106
|0.0000
|840
|2005.06.24 12:22
|delete
|370
|34.10
|1.8019
|1.8187
|0.0000
|841
|2005.06.28 01:00
|close
|369
|34.10
|1.8280
|1.8106
|0.0000
|15157.45
|242097.05
|842
|2005.06.28 01:00
|buy stop
|371
|36.30
|1.8381
|1.8223
|0.0000
|843
|2005.06.28 01:00
|sell stop
|372
|36.30
|1.8164
|1.8310
|0.0000
|844
|2005.06.28 16:00
|sell
|372
|36.30
|1.8164
|1.8310
|0.0000
|845
|2005.06.28 16:00
|delete
|371
|36.30
|1.8381
|1.8223
|0.0000
|846
|2005.06.29 13:14
|modify
|372
|36.30
|1.8164
|1.8156
|0.0000
|847
|2005.06.30 01:00
|close
|372
|36.30
|1.8068
|1.8156
|0.0000
|34085.70
|276182.75
|848
|2005.06.30 01:00
|buy stop
|373
|41.40
|1.8149
|1.8017
|0.0000
|849
|2005.06.30 01:00
|sell stop
|374
|41.40
|1.7885
|1.8113
|0.0000
|850
|2005.06.30 20:24
|sell
|374
|41.40
|1.7885
|1.8113
|0.0000
|851
|2005.06.30 20:24
|delete
|373
|41.40
|1.8149
|1.8017
|0.0000
|852
|2005.07.01 09:21
|modify
|374
|41.40
|1.7885
|1.7877
|0.0000
|853
|2005.07.01 17:02
|modify
|374
|41.40
|1.7885
|1.7792
|0.0000
|854
|2005.07.04 00:00
|modify
|374
|41.40
|1.7885
|1.7707
|0.0000
|855
|2005.07.04 01:00
|close
|374
|41.40
|1.7617
|1.7707
|0.0000
|110517.30
|386700.05
|856
|2005.07.04 01:00
|buy stop
|375
|58.00
|1.7645
|1.7600
|0.0000
|857
|2005.07.04 01:00
|sell stop
|376
|58.00
|1.7190
|1.7735
|0.0000
|858
|2005.07.04 09:38
|buy
|375
|58.00
|1.7645
|1.7600
|0.0000
|859
|2005.07.04 09:38
|delete
|376
|58.00
|1.7190
|1.7735
|0.0000
|860
|2005.07.04 11:35
|s/l
|375
|58.00
|1.7600
|1.7600
|0.0000
|-26100.00
|360600.05
|861
|2005.07.05 01:00
|buy stop
|377
|54.10
|1.7648
|1.7577
|0.0000
|862
|2005.07.05 01:00
|sell stop
|378
|54.10
|1.7230
|1.7706
|0.0000
|863
|2005.07.06 01:00
|delete
|378
|54.10
|1.7230
|1.7706
|0.0000
|864
|2005.07.06 01:00
|delete
|377
|54.10
|1.7648
|1.7577
|0.0000
|865
|2005.07.06 01:00
|buy stop
|379
|54.10
|1.7621
|1.7548
|0.0000
|866
|2005.07.06 01:00
|sell stop
|380
|54.10
|1.7239
|1.7667
|0.0000
|867
|2005.07.07 01:00
|delete
|380
|54.10
|1.7239
|1.7667
|0.0000
|868
|2005.07.07 01:00
|delete
|379
|54.10
|1.7621
|1.7548
|0.0000
|869
|2005.07.07 01:00
|buy stop
|381
|54.10
|1.7563
|1.7491
|0.0000
|870
|2005.07.07 01:00
|sell stop
|382
|54.10
|1.7250
|1.7589
|0.0000
|871
|2005.07.08 01:00
|delete
|382
|54.10
|1.7250
|1.7589
|0.0000
|872
|2005.07.08 01:00
|delete
|381
|54.10
|1.7563
|1.7491
|0.0000
|873
|2005.07.08 01:00
|buy stop
|383
|54.10
|1.7475
|1.7397
|0.0000
|874
|2005.07.08 01:00
|sell stop
|384
|54.10
|1.7264
|1.7466
|0.0000
|875
|2005.07.11 01:00
|delete
|384
|54.10
|1.7264
|1.7466
|0.0000
|876
|2005.07.11 01:00
|delete
|383
|54.10
|1.7475
|1.7397
|0.0000
|877
|2005.07.11 01:00
|buy stop
|385
|54.10
|1.7425
|1.7358
|0.0000
|878
|2005.07.11 01:00
|sell stop
|386
|54.10
|1.7190
|1.7432
|0.0000
|879
|2005.07.11 04:16
|buy
|385
|54.10
|1.7425
|1.7358
|0.0000
|880
|2005.07.11 04:16
|delete
|386
|54.10
|1.7190
|1.7432
|0.0000
|881
|2005.07.11 16:46
|modify
|385
|54.10
|1.7425
|1.7433
|0.0000
|882
|2005.07.12 01:00
|close
|385
|54.10
|1.7564
|1.7433
|0.0000
|75320.73
|435920.77
|883
|2005.07.12 01:00
|buy stop
|387
|65.40
|1.7677
|1.7500
|0.0000
|884
|2005.07.12 01:00
|sell stop
|388
|65.40
|1.7407
|1.7606
|0.0000
|885
|2005.07.12 09:23
|buy
|387
|65.40
|1.7677
|1.7500
|0.0000
|886
|2005.07.12 09:23
|delete
|388
|65.40
|1.7407
|1.7606
|0.0000
|887
|2005.07.12 18:55
|modify
|387
|65.40
|1.7677
|1.7685
|0.0000
|888
|2005.07.13 01:00
|close
|387
|65.40
|1.7766
|1.7685
|0.0000
|58353.15
|494273.92
|889
|2005.07.13 01:00
|buy stop
|389
|74.20
|1.7954
|1.7655
|0.0000
|890
|2005.07.13 01:00
|sell stop
|390
|74.20
|1.7625
|1.7803
|0.0000
|891
|2005.07.13 14:30
|sell
|390
|74.20
|1.7625
|1.7803
|0.0000
|892
|2005.07.13 14:30
|delete
|389
|74.20
|1.7954
|1.7655
|0.0000
|893
|2005.07.13 17:03
|modify
|390
|74.20
|1.7625
|1.7617
|0.0000
|894
|2005.07.13 20:48
|s/l
|390
|74.20
|1.7617
|1.7617
|0.0000
|5936.00
|500209.92
|895
|2005.07.14 01:00
|buy stop
|391
|75.10
|1.7816
|1.7520
|0.0000
|896
|2005.07.14 01:00
|sell stop
|392
|75.10
|1.7429
|1.7685
|0.0000
|897
|2005.07.15 01:00
|delete
|392
|75.10
|1.7429
|1.7685
|0.0000
|898
|2005.07.15 01:00
|delete
|391
|75.10
|1.7816
|1.7520
|0.0000
|899
|2005.07.15 01:00
|buy stop
|393
|75.10
|1.7765
|1.7461
|0.0000
|900
|2005.07.15 01:00
|sell stop
|394
|75.10
|1.7395
|1.7623
|0.0000
|901
|2005.07.18 01:00
|delete
|394
|75.10
|1.7395
|1.7623
|0.0000
|902
|2005.07.18 01:00
|delete
|393
|75.10
|1.7765
|1.7461
|0.0000
|903
|2005.07.18 01:00
|buy stop
|395
|75.10
|1.7634
|1.7437
|0.0000
|904
|2005.07.18 01:00
|sell stop
|396
|75.10
|1.7286
|1.7571
|0.0000
|905
|2005.07.19 01:00
|delete
|396
|75.10
|1.7286
|1.7571
|0.0000
|906
|2005.07.19 01:00
|delete
|395
|75.10
|1.7634
|1.7437
|0.0000
|907
|2005.07.19 01:00
|buy stop
|397
|75.10
|1.7528
|1.7444
|0.0000
|908
|2005.07.19 01:00
|sell stop
|398
|75.10
|1.7236
|1.7538
|0.0000
|909
|2005.07.20 01:00
|delete
|398
|75.10
|1.7236
|1.7538
|0.0000
|910
|2005.07.20 01:00
|delete
|397
|75.10
|1.7528
|1.7444
|0.0000
|911
|2005.07.20 01:00
|buy stop
|399
|75.10
|1.7425
|1.7331
|0.0000
|912
|2005.07.20 01:00
|sell stop
|400
|75.10
|1.7188
|1.7410
|0.0000
|913
|2005.07.20 10:18
|buy
|399
|75.10
|1.7425
|1.7331
|0.0000
|914
|2005.07.20 10:18
|delete
|400
|75.10
|1.7188
|1.7410
|0.0000
|915
|2005.07.20 10:41
|s/l
|399
|75.10
|1.7331
|1.7331
|0.0000
|-70594.00
|429615.92
|916
|2005.07.21 01:00
|buy stop
|401
|64.50
|1.7504
|1.7356
|0.0000
|917
|2005.07.21 01:00
|sell stop
|402
|64.50
|1.7231
|1.7457
|0.0000
|918
|2005.07.21 10:33
|buy
|401
|64.50
|1.7504
|1.7356
|0.0000
|919
|2005.07.21 10:33
|delete
|402
|64.50
|1.7231
|1.7457
|0.0000
|920
|2005.07.21 13:27
|modify
|401
|64.50
|1.7504
|1.7512
|0.0000
|921
|2005.07.21 14:12
|s/l
|401
|64.50
|1.7512
|1.7512
|0.0000
|5160.00
|434775.92
|922
|2005.07.22 01:00
|buy stop
|403
|65.20
|1.7685
|1.7445
|0.0000
|923
|2005.07.22 01:00
|sell stop
|404
|65.20
|1.7384
|1.7573
|0.0000
|924
|2005.07.22 18:16
|sell
|404
|65.20
|1.7384
|1.7573
|0.0000
|925
|2005.07.22 18:16
|delete
|403
|65.20
|1.7685
|1.7445
|0.0000
|926
|2005.07.25 01:00
|close
|404
|65.20
|1.7371
|1.7573
|0.0000
|8133.70
|442909.62
|927
|2005.07.25 01:00
|buy stop
|405
|66.50
|1.7499
|1.7291
|0.0000
|928
|2005.07.25 01:00
|sell stop
|406
|66.50
|1.7137
|1.7431
|0.0000
|929
|2005.07.26 01:00
|delete
|406
|66.50
|1.7137
|1.7431
|0.0000
|930
|2005.07.26 01:00
|delete
|405
|66.50
|1.7499
|1.7291
|0.0000
|931
|2005.07.26 01:00
|buy stop
|407
|66.50
|1.7624
|1.7354
|0.0000
|932
|2005.07.26 01:00
|sell stop
|408
|66.50
|1.7276
|1.7502
|0.0000
|933
|2005.07.27 01:00
|delete
|408
|66.50
|1.7276
|1.7502
|0.0000
|934
|2005.07.27 01:00
|delete
|407
|66.50
|1.7624
|1.7354
|0.0000
|935
|2005.07.27 01:00
|buy stop
|409
|66.50
|1.7515
|1.7279
|0.0000
|936
|2005.07.27 01:00
|sell stop
|410
|66.50
|1.7198
|1.7411
|0.0000
|937
|2005.07.28 01:00
|delete
|410
|66.50
|1.7198
|1.7411
|0.0000
|938
|2005.07.28 01:00
|delete
|409
|66.50
|1.7515
|1.7279
|0.0000
|939
|2005.07.28 01:00
|buy stop
|411
|66.50
|1.7534
|1.7366
|0.0000
|940
|2005.07.28 01:00
|sell stop
|412
|66.50
|1.7249
|1.7475
|0.0000
|941
|2005.07.28 15:19
|buy
|411
|66.50
|1.7534
|1.7366
|0.0000
|942
|2005.07.28 15:19
|delete
|412
|66.50
|1.7249
|1.7475
|0.0000
|943
|2005.07.29 01:00
|close
|411
|66.50
|1.7555
|1.7366
|0.0000
|14114.63
|457024.25
|944
|2005.07.29 01:00
|buy stop
|413
|68.60
|1.7711
|1.7464
|0.0000
|945
|2005.07.29 01:00
|sell stop
|414
|68.60
|1.7450
|1.7581
|0.0000
|946
|2005.08.01 01:00
|delete
|414
|68.60
|1.7450
|1.7581
|0.0000
|947
|2005.08.01 01:00
|delete
|413
|68.60
|1.7711
|1.7464
|0.0000
|948
|2005.08.01 01:00
|buy stop
|415
|68.60
|1.7672
|1.7467
|0.0000
|949
|2005.08.01 01:00
|sell stop
|416
|68.60
|1.7422
|1.7573
|0.0000
|950
|2005.08.01 10:24
|buy
|415
|68.60
|1.7672
|1.7467
|0.0000
|951
|2005.08.01 10:24
|delete
|416
|68.60
|1.7422
|1.7573
|0.0000
|952
|2005.08.02 01:00
|close
|415
|68.60
|1.7681
|1.7467
|0.0000
|6328.35
|463352.60
|953
|2005.08.02 01:00
|buy stop
|417
|69.50
|1.7887
|1.7559
|0.0000
|954
|2005.08.02 01:00
|sell stop
|418
|69.50
|1.7621
|1.7694
|0.0000
|955
|2005.08.03 01:00
|delete
|418
|69.50
|1.7621
|1.7694
|0.0000
|956
|2005.08.03 01:00
|delete
|417
|69.50
|1.7887
|1.7559
|0.0000
|957
|2005.08.03 01:00
|buy stop
|419
|69.50
|1.7901
|1.7591
|0.0000
|958
|2005.08.03 01:00
|sell stop
|420
|69.50
|1.7660
|1.7714
|0.0000
|959
|2005.08.03 04:38
|sell
|420
|69.50
|1.7660
|1.7714
|0.0000
|960
|2005.08.03 04:38
|delete
|419
|69.50
|1.7901
|1.7591
|0.0000
|961
|2005.08.03 10:10
|s/l
|420
|69.50
|1.7714
|1.7714
|0.0000
|-37530.00
|425822.60
|962
|2005.08.04 01:00
|buy stop
|421
|63.90
|1.7960
|1.7674
|0.0000
|963
|2005.08.04 01:00
|sell stop
|422
|63.90
|1.7722
|1.7792
|0.0000
|964
|2005.08.04 10:22
|sell
|422
|63.90
|1.7722
|1.7792
|0.0000
|965
|2005.08.04 10:22
|delete
|421
|63.90
|1.7960
|1.7674
|0.0000
|966
|2005.08.04 12:30
|s/l
|422
|63.90
|1.7792
|1.7792
|0.0000
|-44730.00
|381092.60
|967
|2005.08.05 01:00
|buy stop
|423
|57.20
|1.7982
|1.7704
|0.0000
|968
|2005.08.05 01:00
|sell stop
|424
|57.20
|1.7735
|1.7824
|0.0000
|969
|2005.08.05 14:37
|sell
|424
|57.20
|1.7735
|1.7824
|0.0000
|970
|2005.08.05 14:37
|delete
|423
|57.20
|1.7982
|1.7704
|0.0000
|971
|2005.08.08 10:36
|s/l
|424
|57.20
|1.7824
|1.7824
|0.0000
|-51208.30
|329884.30
|972
|2005.08.09 01:00
|buy stop
|425
|49.50
|1.7975
|1.7760
|0.0000
|973
|2005.08.09 01:00
|sell stop
|426
|49.50
|1.7712
|1.7872
|0.0000
|974
|2005.08.10 01:00
|delete
|426
|49.50
|1.7712
|1.7872
|0.0000
|975
|2005.08.10 01:00
|delete
|425
|49.50
|1.7975
|1.7760
|0.0000
|976
|2005.08.10 01:00
|buy stop
|427
|49.50
|1.7993
|1.7805
|0.0000
|977
|2005.08.10 01:00
|sell stop
|428
|49.50
|1.7768
|1.7899
|0.0000
|978
|2005.08.11 01:00
|delete
|428
|49.50
|1.7768
|1.7899
|0.0000
|979
|2005.08.11 01:00
|delete
|427
|49.50
|1.7993
|1.7805
|0.0000
|980
|2005.08.11 01:00
|buy stop
|429
|49.50
|1.8099
|1.7875
|0.0000
|981
|2005.08.11 01:00
|sell stop
|430
|49.50
|1.7878
|1.7976
|0.0000
|982
|2005.08.11 20:08
|buy
|429
|49.50
|1.8099
|1.7875
|0.0000
|983
|2005.08.11 20:08
|delete
|430
|49.50
|1.7878
|1.7976
|0.0000
|984
|2005.08.12 01:00
|close
|429
|49.50
|1.8123
|1.7875
|0.0000
|11991.38
|341875.67
|985
|2005.08.12 01:00
|buy stop
|431
|51.30
|1.8330
|1.8000
|0.0000
|986
|2005.08.12 01:00
|sell stop
|432
|51.30
|1.8090
|1.8128
|0.0000
|987
|2005.08.12 03:18
|sell
|432
|51.30
|1.8090
|1.8128
|0.0000
|988
|2005.08.12 03:18
|delete
|431
|51.30
|1.8330
|1.8000
|0.0000
|989
|2005.08.12 08:41
|s/l
|432
|51.30
|1.8128
|1.8128
|0.0000
|-19494.00
|322381.67
|990
|2005.08.15 01:00
|buy stop
|433
|48.40
|1.8322
|1.8054
|0.0000
|991
|2005.08.15 01:00
|sell stop
|434
|48.40
|1.8107
|1.8161
|0.0000
|992
|2005.08.15 11:05
|sell
|434
|48.40
|1.8107
|1.8161
|0.0000
|993
|2005.08.15 11:05
|delete
|433
|48.40
|1.8322
|1.8054
|0.0000
|994
|2005.08.16 01:00
|close
|434
|48.40
|1.8098
|1.8161
|0.0000
|4101.90
|326483.57
|995
|2005.08.16 01:00
|buy stop
|435
|49.00
|1.8237
|1.8011
|0.0000
|996
|2005.08.16 01:00
|sell stop
|436
|49.00
|1.8019
|1.8111
|0.0000
|997
|2005.08.17 01:00
|delete
|436
|49.00
|1.8019
|1.8111
|0.0000
|998
|2005.08.17 01:00
|delete
|435
|49.00
|1.8237
|1.8011
|0.0000
|999
|2005.08.17 01:00
|buy stop
|437
|49.00
|1.8207
|1.8015
|0.0000
|1000
|2005.08.17 01:00
|sell stop
|438
|49.00
|1.7990
|1.8108
|0.0000
|1001
|2005.08.18 01:00
|delete
|438
|49.00
|1.7990
|1.8108
|0.0000
|1002
|2005.08.18 01:00
|delete
|437
|49.00
|1.8207
|1.8015
|0.0000
|1003
|2005.08.18 01:00
|buy stop
|439
|49.00
|1.8132
|1.8020
|0.0000
|1004
|2005.08.18 01:00
|sell stop
|440
|49.00
|1.7935
|1.8091
|0.0000
|1005
|2005.08.18 16:23
|sell
|440
|49.00
|1.7935
|1.8091
|0.0000
|1006
|2005.08.18 16:23
|delete
|439
|49.00
|1.8132
|1.8020
|0.0000
|1007
|2005.08.26 16:27
|s/l
|440
|49.00
|1.8091
|1.8091
|0.0000
|-78498.00
|247985.57
|1008
|2005.08.29 01:00
|buy stop
|441
|37.20
|1.8120
|1.7995
|0.0000
|1009
|2005.08.29 01:00
|sell stop
|442
|37.20
|1.7932
|1.8066
|0.0000
|1010
|2005.08.29 18:15
|sell
|442
|37.20
|1.7932
|1.8066
|0.0000
|1011
|2005.08.29 18:15
|delete
|441
|37.20
|1.8120
|1.7995
|0.0000
|1012
|2005.08.30 14:04
|modify
|442
|37.20
|1.7932
|1.7924
|0.0000
|1013
|2005.08.31 01:00
|close
|442
|37.20
|1.7857
|1.7924
|0.0000
|27509.40
|275494.97
|1014
|2005.08.31 01:00
|buy stop
|443
|41.30
|1.7937
|1.7807
|0.0000
|1015
|2005.08.31 01:00
|sell stop
|444
|41.30
|1.7692
|1.7896
|0.0000
|1016
|2005.08.31 16:11
|buy
|443
|41.30
|1.7937
|1.7807
|0.0000
|1017
|2005.08.31 16:11
|delete
|444
|41.30
|1.7692
|1.7896
|0.0000
|1018
|2005.08.31 18:10
|modify
|443
|41.30
|1.7937
|1.7945
|0.0000
|1019
|2005.09.01 01:00
|close
|443
|41.30
|1.8026
|1.7945
|0.0000
|37035.78
|312530.75
|1020
|2005.09.01 01:00
|buy stop
|445
|46.90
|1.8159
|1.7949
|0.0000
|1021
|2005.09.01 01:00
|sell stop
|446
|46.90
|1.7861
|1.8070
|0.0000
|1022
|2005.09.01 14:41
|buy
|445
|46.90
|1.8159
|1.7949
|0.0000
|1023
|2005.09.01 14:41
|delete
|446
|46.90
|1.7861
|1.8070
|0.0000
|1024
|2005.09.01 16:12
|modify
|445
|46.90
|1.8159
|1.8167
|0.0000
|1025
|2005.09.01 20:04
|modify
|445
|46.90
|1.8159
|1.8252
|0.0000
|1026
|2005.09.02 01:00
|close
|445
|46.90
|1.8323
|1.8252
|0.0000
|77021.52
|389552.27
|1027
|2005.09.02 01:00
|buy stop
|447
|58.50
|1.8561
|1.8181
|0.0000
|1028
|2005.09.02 01:00
|sell stop
|448
|58.50
|1.8165
|1.8365
|0.0000
|1029
|2005.09.05 01:00
|delete
|448
|58.50
|1.8165
|1.8365
|0.0000
|1030
|2005.09.05 01:00
|delete
|447
|58.50
|1.8561
|1.8181
|0.0000
|1031
|2005.09.05 01:00
|buy stop
|449
|58.50
|1.8656
|1.8240
|0.0000
|1032
|2005.09.05 01:00
|sell stop
|450
|58.50
|1.8273
|1.8428
|0.0000
|1033
|2005.09.06 01:00
|delete
|450
|58.50
|1.8273
|1.8428
|0.0000
|1034
|2005.09.06 01:00
|delete
|449
|58.50
|1.8656
|1.8240
|0.0000
|1035
|2005.09.06 01:00
|buy stop
|451
|58.50
|1.8720
|1.8242
|0.0000
|1036
|2005.09.06 01:00
|sell stop
|452
|58.50
|1.8354
|1.8437
|0.0000
|1037
|2005.09.07 01:00
|delete
|452
|58.50
|1.8354
|1.8437
|0.0000
|1038
|2005.09.07 01:00
|delete
|451
|58.50
|1.8720
|1.8242
|0.0000
|1039
|2005.09.07 01:00
|buy stop
|453
|58.50
|1.8643
|1.8266
|0.0000
|1040
|2005.09.07 01:00
|sell stop
|454
|58.50
|1.8334
|1.8424
|0.0000
|1041
|2005.09.08 01:00
|delete
|454
|58.50
|1.8334
|1.8424
|0.0000
|1042
|2005.09.08 01:00
|delete
|453
|58.50
|1.8643
|1.8266
|0.0000
|1043
|2005.09.08 01:00
|buy stop
|455
|58.50
|1.8491
|1.8296
|0.0000
|1044
|2005.09.08 01:00
|sell stop
|456
|58.50
|1.8284
|1.8387
|0.0000
|1045
|2005.09.09 01:00
|delete
|456
|58.50
|1.8284
|1.8387
|0.0000
|1046
|2005.09.09 01:00
|delete
|455
|58.50
|1.8491
|1.8296
|0.0000
|1047
|2005.09.09 01:00
|buy stop
|457
|58.50
|1.8465
|1.8294
|0.0000
|1048
|2005.09.09 01:00
|sell stop
|458
|58.50
|1.8269
|1.8377
|0.0000
|1049
|2005.09.12 01:00
|delete
|458
|58.50
|1.8269
|1.8377
|0.0000
|1050
|2005.09.12 01:00
|delete
|457
|58.50
|1.8465
|1.8294
|0.0000
|1051
|2005.09.12 01:00
|buy stop
|459
|58.50
|1.8501
|1.8362
|0.0000
|1052
|2005.09.12 01:00
|sell stop
|460
|58.50
|1.8313
|1.8435
|0.0000
|1053
|2005.09.12 08:51
|sell
|460
|58.50
|1.8313
|1.8435
|0.0000
|1054
|2005.09.12 08:51
|delete
|459
|58.50
|1.8501
|1.8362
|0.0000
|1055
|2005.09.12 16:43
|modify
|460
|58.50
|1.8313
|1.8305
|0.0000
|1056
|2005.09.13 01:00
|close
|460
|58.50
|1.8209
|1.8305
|0.0000
|60532.88
|450085.15
|1057
|2005.09.13 01:00
|buy stop
|461
|67.50
|1.8289
|1.8159
|0.0000
|1058
|2005.09.13 01:00
|sell stop
|462
|67.50
|1.8025
|1.8254
|0.0000
|1059
|2005.09.14 01:00
|delete
|462
|67.50
|1.8025
|1.8254
|0.0000
|1060
|2005.09.14 01:00
|delete
|461
|67.50
|1.8289
|1.8159
|0.0000
|1061
|2005.09.14 01:00
|buy stop
|463
|67.50
|1.8316
|1.8180
|0.0000
|1062
|2005.09.14 01:00
|sell stop
|464
|67.50
|1.8066
|1.8272
|0.0000
|1063
|2005.09.15 01:00
|delete
|464
|67.50
|1.8066
|1.8272
|0.0000
|1064
|2005.09.15 01:00
|delete
|463
|67.50
|1.8316
|1.8180
|0.0000
|1065
|2005.09.15 01:00
|buy stop
|465
|67.50
|1.8308
|1.8178
|0.0000
|1066
|2005.09.15 01:00
|sell stop
|466
|67.50
|1.8071
|1.8265
|0.0000
|1067
|2005.09.15 13:18
|sell
|466
|67.50
|1.8071
|1.8265
|0.0000
|1068
|2005.09.15 13:18
|delete
|465
|67.50
|1.8308
|1.8178
|0.0000
|1069
|2005.09.19 01:00
|close
|466
|67.50
|1.8015
|1.8265
|0.0000
|37091.25
|487176.40
|1070
|2005.09.19 01:00
|buy stop
|467
|73.10
|1.8095
|1.7965
|0.0000
|1071
|2005.09.19 01:00
|sell stop
|468
|73.10
|1.7860
|1.8051
|0.0000
|1072
|2005.09.20 01:00
|delete
|468
|73.10
|1.7860
|1.8051
|0.0000
|1073
|2005.09.20 01:00
|delete
|467
|73.10
|1.8095
|1.7965
|0.0000
|1074
|2005.09.20 01:00
|buy stop
|469
|73.10
|1.8112
|1.7975
|0.0000
|1075
|2005.09.20 01:00
|sell stop
|470
|73.10
|1.7864
|1.8067
|0.0000
|1076
|2005.09.21 01:00
|delete
|470
|73.10
|1.7864
|1.8067
|0.0000
|1077
|2005.09.21 01:00
|delete
|469
|73.10
|1.8112
|1.7975
|0.0000
|1078
|2005.09.21 01:00
|buy stop
|471
|73.10
|1.8058
|1.7932
|0.0000
|1079
|2005.09.21 01:00
|sell stop
|472
|73.10
|1.7796
|1.8025
|0.0000
|1080
|2005.09.21 07:18
|buy
|471
|73.10
|1.8058
|1.7932
|0.0000
|1081
|2005.09.21 07:18
|delete
|472
|73.10
|1.7796
|1.8025
|0.0000
|1082
|2005.09.22 01:00
|close
|471
|73.10
|1.8107
|1.7932
|0.0000
|36312.43
|523488.82
|1083
|2005.09.22 01:00
|buy stop
|473
|78.60
|1.8245
|1.8027
|0.0000
|1084
|2005.09.22 01:00
|sell stop
|474
|78.60
|1.8013
|1.8130
|0.0000
|1085
|2005.09.22 12:03
|sell
|474
|78.60
|1.8013
|1.8130
|0.0000
|1086
|2005.09.22 12:03
|delete
|473
|78.60
|1.8245
|1.8027
|0.0000
|1087
|2005.09.22 16:05
|modify
|474
|78.60
|1.8013
|1.8005
|0.0000
|1088
|2005.09.23 01:00
|close
|474
|78.60
|1.7919
|1.8005
|0.0000
|73471.35
|596960.17
|1089
|2005.09.23 01:00
|buy stop
|475
|89.60
|1.8041
|1.7843
|0.0000
|1090
|2005.09.23 01:00
|sell stop
|476
|89.60
|1.7741
|1.7962
|0.0000
|1091
|2005.09.26 00:00
|sell
|476
|89.60
|1.7741
|1.7962
|0.0000
|1092
|2005.09.26 00:00
|delete
|475
|89.60
|1.8041
|1.7843
|0.0000
|1093
|2005.09.27 13:44
|modify
|476
|89.60
|1.7741
|1.7733
|0.0000
|1094
|2005.09.28 01:00
|close
|476
|89.60
|1.7674
|1.7733
|0.0000
|59091.20
|656051.37
|1095
|2005.09.28 01:00
|buy stop
|477
|98.50
|1.7732
|1.7638
|0.0000
|1096
|2005.09.28 01:00
|sell stop
|478
|98.50
|1.7375
|1.7753
|0.0000
|1097
|2005.09.29 01:00
|delete
|478
|98.50
|1.7375
|1.7753
|0.0000
|1098
|2005.09.29 01:00
|delete
|477
|98.50
|1.7732
|1.7638
|0.0000
|1099
|2005.09.29 01:00
|buy stop
|479
|98.50
|1.7753
|1.7651
|0.0000
|1100
|2005.09.29 01:00
|sell stop
|480
|98.50
|1.7475
|1.7744
|0.0000
|1101
|2005.09.30 01:00
|delete
|480
|98.50
|1.7475
|1.7744
|0.0000
|1102
|2005.09.30 01:00
|delete
|479
|98.50
|1.7753
|1.7651
|0.0000
|1103
|2005.09.30 01:00
|buy stop
|481
|98.50
|1.7645
|1.7550
|0.0000
|1104
|2005.09.30 01:00
|sell stop
|482
|98.50
|1.7412
|1.7629
|0.0000
|1105
|2005.09.30 12:22
|buy
|481
|98.50
|1.7645
|1.7550
|0.0000
|1106
|2005.09.30 12:22
|delete
|482
|98.50
|1.7412
|1.7629
|0.0000
|1107
|2005.10.03 03:51
|s/l
|481
|98.50
|1.7550
|1.7550
|0.0000
|-93353.38
|562698.00
|1108
|2005.10.04 01:00
|buy stop
|483
|84.40
|1.7606
|1.7479
|0.0000
|1109
|2005.10.04 01:00
|sell stop
|484
|84.40
|1.7363
|1.7567
|0.0000
|1110
|2005.10.04 15:23
|buy
|483
|84.40
|1.7606
|1.7479
|0.0000
|1111
|2005.10.04 15:23
|delete
|484
|84.40
|1.7363
|1.7567
|0.0000
|1112
|2005.10.06 01:00
|close
|483
|84.40
|1.7681
|1.7479
|0.0000
|64059.60
|626757.59
|1113
|2005.10.06 01:00
|buy stop
|485
|94.10
|1.7820
|1.7601
|0.0000
|1114
|2005.10.06 01:00
|sell stop
|486
|94.10
|1.7597
|1.7701
|0.0000
|1115
|2005.10.07 01:00
|delete
|486
|94.10
|1.7597
|1.7701
|0.0000
|1116
|2005.10.07 01:00
|delete
|485
|94.10
|1.7820
|1.7601
|0.0000
|1117
|2005.10.07 01:00
|buy stop
|487
|94.10
|1.7914
|1.7686
|0.0000
|1118
|2005.10.07 01:00
|sell stop
|488
|94.10
|1.7699
|1.7786
|0.0000
|1119
|2005.10.07 09:08
|sell
|488
|94.10
|1.7699
|1.7786
|0.0000
|1120
|2005.10.07 09:08
|delete
|487
|94.10
|1.7914
|1.7686
|0.0000
|1121
|2005.10.07 15:03
|modify
|488
|94.10
|1.7699
|1.7691
|0.0000
|1122
|2005.10.10 01:00
|close
|488
|94.10
|1.7583
|1.7691
|0.0000
|108661.98
|735419.57
|1123
|2005.10.10 01:00
|buy stop
|489
|110.40
|1.7708
|1.7505
|0.0000
|1124
|2005.10.10 01:00
|sell stop
|490
|110.40
|1.7436
|1.7617
|0.0000
|1125
|2005.10.11 01:00
|delete
|490
|110.40
|1.7436
|1.7617
|0.0000
|1126
|2005.10.11 01:00
|delete
|489
|110.40
|1.7708
|1.7505
|0.0000
|1127
|2005.10.11 01:00
|buy stop
|491
|110.40
|1.7655
|1.7469
|0.0000
|1128
|2005.10.11 01:00
|sell stop
|492
|110.40
|1.7376
|1.7580
|0.0000
|1129
|2005.10.12 01:00
|delete
|492
|110.40
|1.7376
|1.7580
|0.0000
|1130
|2005.10.12 01:00
|delete
|491
|110.40
|1.7655
|1.7469
|0.0000
|1131
|2005.10.12 01:00
|buy stop
|493
|110.40
|1.7538
|1.7396
|0.0000
|1132
|2005.10.12 01:00
|sell stop
|494
|110.40
|1.7244
|1.7503
|0.0000
|1133
|2005.10.12 15:10
|buy
|493
|110.40
|1.7538
|1.7396
|0.0000
|1134
|2005.10.12 15:10
|delete
|494
|110.40
|1.7244
|1.7503
|0.0000
|1135
|2005.10.14 01:00
|close
|493
|110.40
|1.7540
|1.7396
|0.0000
|3201.60
|738621.17
|1136
|2005.10.14 01:00
|buy stop
|495
|110.80
|1.7637
|1.7486
|0.0000
|1137
|2005.10.14 01:00
|sell stop
|496
|110.80
|1.7391
|1.7580
|0.0000
|1138
|2005.10.14 16:34
|buy
|495
|110.80
|1.7637
|1.7486
|0.0000
|1139
|2005.10.14 16:34
|delete
|496
|110.80
|1.7391
|1.7580
|0.0000
|1140
|2005.10.17 01:00
|close
|495
|110.80
|1.7648
|1.7486
|0.0000
|12437.30
|751058.47
|1141
|2005.10.17 01:00
|buy stop
|497
|112.70
|1.7767
|1.7580
|0.0000
|1142
|2005.10.17 01:00
|sell stop
|498
|112.70
|1.7473
|1.7695
|0.0000
|1143
|2005.10.18 01:00
|delete
|498
|112.70
|1.7473
|1.7695
|0.0000
|1144
|2005.10.18 01:00
|delete
|497
|112.70
|1.7767
|1.7580
|0.0000
|1145
|2005.10.18 01:00
|buy stop
|499
|112.70
|1.7677
|1.7438
|0.0000
|1146
|2005.10.18 01:00
|sell stop
|500
|112.70
|1.7343
|1.7576
|0.0000
|1147
|2005.10.19 01:00
|delete
|500
|112.70
|1.7343
|1.7576
|0.0000
|1148
|2005.10.19 01:00
|delete
|499
|112.70
|1.7677
|1.7438
|0.0000
|1149
|2005.10.19 01:00
|buy stop
|501
|112.70
|1.7599
|1.7417
|0.0000
|1150
|2005.10.19 01:00
|sell stop
|502
|112.70
|1.7281
|1.7539
|0.0000
|1151
|2005.10.19 16:35
|buy
|501
|112.70
|1.7599
|1.7417
|0.0000
|1152
|2005.10.19 16:35
|delete
|502
|112.70
|1.7281
|1.7539
|0.0000
|1153
|2005.10.20 01:00
|close
|501
|112.70
|1.7630
|1.7417
|0.0000
|35697.72
|786756.19
|1154
|2005.10.20 01:00
|buy stop
|503
|118.10
|1.7800
|1.7530
|0.0000
|1155
|2005.10.20 01:00
|sell stop
|504
|118.10
|1.7439
|1.7682
|0.0000
|1156
|2005.10.21 01:00
|delete
|504
|118.10
|1.7439
|1.7682
|0.0000
|1157
|2005.10.21 01:00
|delete
|503
|118.10
|1.7800
|1.7530
|0.0000
|1158
|2005.10.21 01:00
|buy stop
|505
|118.10
|1.7902
|1.7645
|0.0000
|1159
|2005.10.21 01:00
|sell stop
|506
|118.10
|1.7571
|1.7786
|0.0000
|1160
|2005.10.24 01:00
|delete
|506
|118.10
|1.7571
|1.7786
|0.0000
|1161
|2005.10.24 01:00
|delete
|505
|118.10
|1.7902
|1.7645
|0.0000
|1162
|2005.10.24 01:00
|buy stop
|507
|118.10
|1.7800
|1.7586
|0.0000
|1163
|2005.10.24 01:00
|sell stop
|508
|118.10
|1.7488
|1.7712
|0.0000
|1164
|2005.10.25 01:00
|delete
|508
|118.10
|1.7488
|1.7712
|0.0000
|1165
|2005.10.25 01:00
|delete
|507
|118.10
|1.7800
|1.7586
|0.0000
|1166
|2005.10.25 01:00
|buy stop
|509
|118.10
|1.7846
|1.7589
|0.0000
|1167
|2005.10.25 01:00
|sell stop
|510
|118.10
|1.7554
|1.7718
|0.0000
|1168
|2005.10.25 16:24
|buy
|509
|118.10
|1.7846
|1.7589
|0.0000
|1169
|2005.10.25 16:24
|delete
|510
|118.10
|1.7554
|1.7718
|0.0000
|1170
|2005.11.04 17:00
|s/l
|509
|118.10
|1.7589
|1.7589
|0.0000
|-300328.30
|486427.89
|1171
|2005.11.07 01:00
|buy stop
|511
|73.00
|1.7540
|1.7416
|0.0000
|1172
|2005.11.07 01:00
|sell stop
|512
|73.00
|1.7242
|1.7520
|0.0000
|1173
|2005.11.08 01:00
|delete
|512
|73.00
|1.7242
|1.7520
|0.0000
|1174
|2005.11.08 01:00
|delete
|511
|73.00
|1.7540
|1.7416
|0.0000
|1175
|2005.11.08 01:00
|buy stop
|513
|73.00
|1.7508
|1.7376
|0.0000
|1176
|2005.11.08 01:00
|sell stop
|514
|73.00
|1.7205
|1.7483
|0.0000
|1177
|2005.11.09 01:00
|delete
|514
|73.00
|1.7205
|1.7483
|0.0000
|1178
|2005.11.09 01:00
|delete
|513
|73.00
|1.7508
|1.7376
|0.0000
|1179
|2005.11.09 01:00
|buy stop
|515
|73.00
|1.7496
|1.7408
|0.0000
|1180
|2005.11.09 01:00
|sell stop
|516
|73.00
|1.7194
|1.7506
|0.0000
|1181
|2005.11.10 01:00
|delete
|516
|73.00
|1.7194
|1.7506
|0.0000
|1182
|2005.11.10 01:00
|delete
|515
|73.00
|1.7496
|1.7408
|0.0000
|1183
|2005.11.10 01:00
|buy stop
|517
|73.00
|1.7489
|1.7406
|0.0000
|1184
|2005.11.10 01:00
|sell stop
|518
|73.00
|1.7187
|1.7503
|0.0000
|1185
|2005.11.10 12:05
|buy
|517
|73.00
|1.7489
|1.7406
|0.0000
|1186
|2005.11.10 12:05
|delete
|518
|73.00
|1.7187
|1.7503
|0.0000
|1187
|2005.11.10 21:23
|s/l
|517
|73.00
|1.7406
|1.7406
|0.0000
|-60590.00
|425837.89
|1188
|2005.11.11 01:00
|buy stop
|519
|63.90
|1.7494
|1.7366
|0.0000
|1189
|2005.11.11 01:00
|sell stop
|520
|63.90
|1.7265
|1.7450
|0.0000
|1190
|2005.11.14 01:00
|delete
|520
|63.90
|1.7265
|1.7450
|0.0000
|1191
|2005.11.14 01:00
|delete
|519
|63.90
|1.7494
|1.7366
|0.0000
|1192
|2005.11.14 01:00
|buy stop
|521
|63.90
|1.7491
|1.7384
|0.0000
|1193
|2005.11.14 01:00
|sell stop
|522
|63.90
|1.7291
|1.7455
|0.0000
|1194
|2005.11.15 01:00
|delete
|522
|63.90
|1.7291
|1.7455
|0.0000
|1195
|2005.11.15 01:00
|delete
|521
|63.90
|1.7491
|1.7384
|0.0000
|1196
|2005.11.15 01:00
|buy stop
|523
|63.90
|1.7461
|1.7328
|0.0000
|1197
|2005.11.15 01:00
|sell stop
|524
|63.90
|1.7254
|1.7406
|0.0000
|1198
|2005.11.16 01:00
|delete
|524
|63.90
|1.7254
|1.7406
|0.0000
|1199
|2005.11.16 01:00
|delete
|523
|63.90
|1.7461
|1.7328
|0.0000
|1200
|2005.11.16 01:00
|buy stop
|525
|63.90
|1.7437
|1.7304
|0.0000
|1201
|2005.11.16 01:00
|sell stop
|526
|63.90
|1.7233
|1.7381
|0.0000
|1202
|2005.11.16 16:00
|sell
|526
|63.90
|1.7233
|1.7381
|0.0000
|1203
|2005.11.16 16:00
|delete
|525
|63.90
|1.7437
|1.7304
|0.0000
|1204
|2005.11.17 01:00
|close
|526
|63.90
|1.7182
|1.7381
|0.0000
|31582.58
|457420.47
|1205
|2005.11.17 01:00
|buy stop
|527
|68.60
|1.7237
|1.7148
|0.0000
|1206
|2005.11.17 01:00
|sell stop
|528
|68.60
|1.6973
|1.7234
|0.0000
|1207
|2005.11.18 01:00
|delete
|528
|68.60
|1.6973
|1.7234
|0.0000
|1208
|2005.11.18 01:00
|delete
|527
|68.60
|1.7237
|1.7148
|0.0000
|1209
|2005.11.18 01:00
|buy stop
|529
|68.60
|1.7252
|1.7148
|0.0000
|1210
|2005.11.18 01:00
|sell stop
|530
|68.60
|1.6984
|1.7239
|0.0000
|1211
|2005.11.21 01:00
|delete
|530
|68.60
|1.6984
|1.7239
|0.0000
|1212
|2005.11.21 01:00
|delete
|529
|68.60
|1.7252
|1.7148
|0.0000
|1213
|2005.11.21 01:00
|buy stop
|531
|68.60
|1.7229
|1.7137
|0.0000
|1214
|2005.11.21 01:00
|sell stop
|532
|68.60
|1.6971
|1.7222
|0.0000
|1215
|2005.11.21 15:12
|buy
|531
|68.60
|1.7229
|1.7137
|0.0000
|1216
|2005.11.21 15:12
|delete
|532
|68.60
|1.6971
|1.7222
|0.0000
|1217
|2005.11.22 09:37
|s/l
|531
|68.60
|1.7137
|1.7137
|0.0000
|-62957.65
|394462.82
|1218
|2005.11.23 01:00
|buy stop
|533
|59.20
|1.7315
|1.7152
|0.0000
|1219
|2005.11.23 01:00
|sell stop
|534
|59.20
|1.7096
|1.7240
|0.0000
|1220
|2005.11.24 01:00
|delete
|534
|59.20
|1.7096
|1.7240
|0.0000
|1221
|2005.11.24 01:00
|delete
|533
|59.20
|1.7315
|1.7152
|0.0000
|1222
|2005.11.24 01:00
|buy stop
|535
|59.20
|1.7315
|1.7161
|0.0000
|1223
|2005.11.24 01:00
|sell stop
|536
|59.20
|1.7090
|1.7249
|0.0000
|1224
|2005.11.25 01:00
|delete
|536
|59.20
|1.7090
|1.7249
|0.0000
|1225
|2005.11.25 01:00
|delete
|535
|59.20
|1.7315
|1.7161
|0.0000
|1226
|2005.11.25 01:00
|buy stop
|537
|59.20
|1.7334
|1.7158
|0.0000
|1227
|2005.11.25 01:00
|sell stop
|538
|59.20
|1.7133
|1.7243
|0.0000
|1228
|2005.11.25 18:28
|sell
|538
|59.20
|1.7133
|1.7243
|0.0000
|1229
|2005.11.25 18:28
|delete
|537
|59.20
|1.7334
|1.7158
|0.0000
|1230
|2005.11.28 19:10
|s/l
|538
|59.20
|1.7243
|1.7243
|0.0000
|-65430.80
|329032.02
|1231
|2005.11.29 01:00
|buy stop
|539
|49.40
|1.7402
|1.7208
|0.0000
|1232
|2005.11.29 01:00
|sell stop
|540
|49.40
|1.7138
|1.7316
|0.0000
|1233
|2005.11.30 01:00
|delete
|540
|49.40
|1.7138
|1.7316
|0.0000
|1234
|2005.11.30 01:00
|delete
|539
|49.40
|1.7402
|1.7208
|0.0000
|1235
|2005.11.30 01:00
|buy stop
|541
|49.40
|1.7278
|1.7098
|0.0000
|1236
|2005.11.30 01:00
|sell stop
|542
|49.40
|1.6978
|1.7213
|0.0000
|1237
|2005.11.30 12:46
|buy
|541
|49.40
|1.7278
|1.7098
|0.0000
|1238
|2005.11.30 12:46
|delete
|542
|49.40
|1.6978
|1.7213
|0.0000
|1239
|2005.12.01 01:00
|close
|541
|49.40
|1.7301
|1.7098
|0.0000
|11695.45
|340727.47
|1240
|2005.12.01 01:00
|buy stop
|543
|51.10
|1.7467
|1.7204
|0.0000
|1241
|2005.12.01 01:00
|sell stop
|544
|51.10
|1.7130
|1.7347
|0.0000
|1242
|2005.12.02 01:00
|delete
|544
|51.10
|1.7130
|1.7347
|0.0000
|1243
|2005.12.02 01:00
|delete
|543
|51.10
|1.7467
|1.7204
|0.0000
|1244
|2005.12.02 01:00
|buy stop
|545
|51.10
|1.7489
|1.7206
|0.0000
|1245
|2005.12.02 01:00
|sell stop
|546
|51.10
|1.7169
|1.7349
|0.0000
|1246
|2005.12.05 01:00
|delete
|546
|51.10
|1.7169
|1.7349
|0.0000
|1247
|2005.12.05 01:00
|delete
|545
|51.10
|1.7489
|1.7206
|0.0000
|1248
|2005.12.05 01:00
|buy stop
|547
|51.10
|1.7431
|1.7251
|0.0000
|1249
|2005.12.05 01:00
|sell stop
|548
|51.10
|1.7172
|1.7354
|0.0000
|1250
|2005.12.05 17:59
|buy
|547
|51.10
|1.7431
|1.7251
|0.0000
|1251
|2005.12.05 17:59
|delete
|548
|51.10
|1.7172
|1.7354
|0.0000
|1252
|2005.12.08 17:20
|modify
|547
|51.10
|1.7431
|1.7439
|0.0000
|1253
|2005.12.09 01:00
|close
|547
|51.10
|1.7509
|1.7439
|0.0000
|40547.85
|381275.32
|1254
|2005.12.09 01:00
|buy stop
|549
|57.20
|1.7662
|1.7420
|0.0000
|1255
|2005.12.09 01:00
|sell stop
|550
|57.20
|1.7371
|1.7545
|0.0000
|1256
|2005.12.12 01:00
|delete
|550
|57.20
|1.7371
|1.7545
|0.0000
|1257
|2005.12.12 01:00
|delete
|549
|57.20
|1.7662
|1.7420
|0.0000
|1258
|2005.12.12 01:00
|buy stop
|551
|57.20
|1.7665
|1.7456
|0.0000
|1259
|2005.12.12 01:00
|sell stop
|552
|57.20
|1.7381
|1.7572
|0.0000
|1260
|2005.12.12 12:59
|buy
|551
|57.20
|1.7665
|1.7456
|0.0000
|1261
|2005.12.12 12:59
|delete
|552
|57.20
|1.7381
|1.7572
|0.0000
|1262
|2005.12.12 17:59
|modify
|551
|57.20
|1.7665
|1.7673
|0.0000
|1263
|2005.12.13 01:00
|close
|551
|57.20
|1.7752
|1.7673
|0.0000
|49892.70
|431168.02
|1264
|2005.12.13 01:00
|buy stop
|553
|64.70
|1.7968
|1.7623
|0.0000
|1265
|2005.12.13 01:00
|sell stop
|554
|64.70
|1.7651
|1.7777
|0.0000
|1266
|2005.12.14 01:00
|delete
|554
|64.70
|1.7651
|1.7777
|0.0000
|1267
|2005.12.14 01:00
|delete
|553
|64.70
|1.7968
|1.7623
|0.0000
|1268
|2005.12.14 01:00
|buy stop
|555
|64.70
|1.7915
|1.7571
|0.0000
|1269
|2005.12.14 01:00
|sell stop
|556
|64.70
|1.7605
|1.7722
|0.0000
|1270
|2005.12.15 01:00
|delete
|556
|64.70
|1.7605
|1.7722
|0.0000
|1271
|2005.12.15 01:00
|delete
|555
|64.70
|1.7915
|1.7571
|0.0000
|1272
|2005.12.15 01:00
|buy stop
|557
|64.70
|1.7897
|1.7624
|0.0000
|1273
|2005.12.15 01:00
|sell stop
|558
|64.70
|1.7631
|1.7748
|0.0000
|1274
|2005.12.15 15:59
|sell
|558
|64.70
|1.7631
|1.7748
|0.0000
|1275
|2005.12.15 16:00
|delete
|557
|64.70
|1.7897
|1.7624
|0.0000
|1276
|2005.12.20 01:00
|close
|558
|64.70
|1.7626
|1.7748
|0.0000
|2215.97
|433383.99
|1277
|2005.12.20 01:00
|buy stop
|559
|65.00
|1.7727
|1.7563
|0.0000
|1278
|2005.12.20 01:00
|sell stop
|560
|65.00
|1.7483
|1.7659
|0.0000
|1279
|2005.12.21 01:00
|delete
|560
|65.00
|1.7483
|1.7659
|0.0000
|1280
|2005.12.21 01:00
|delete
|559
|65.00
|1.7727
|1.7563
|0.0000
|1281
|2005.12.21 01:00
|buy stop
|561
|65.00
|1.7663
|1.7535
|0.0000
|1282
|2005.12.21 01:00
|sell stop
|562
|65.00
|1.7398
|1.7629
|0.0000
|1283
|2005.12.21 15:59
|sell
|562
|65.00
|1.7398
|1.7629
|0.0000
|1284
|2005.12.21 16:00
|delete
|561
|65.00
|1.7663
|1.7535
|0.0000
|1285
|2005.12.23 01:00
|close
|562
|65.00
|1.7381
|1.7629
|0.0000
|9685.00
|443068.99
|1286
|2005.12.23 01:00
|buy stop
|563
|66.50
|1.7421
|1.7356
|0.0000
|1287
|2005.12.23 01:00
|sell stop
|564
|66.50
|1.7110
|1.7452
|0.0000
|1288
|2005.12.26 01:00
|delete
|564
|66.50
|1.7110
|1.7452
|0.0000
|1289
|2005.12.26 01:00
|delete
|563
|66.50
|1.7421
|1.7356
|0.0000
|1290
|2005.12.26 01:00
|buy stop
|565
|66.50
|1.7406
|1.7312
|0.0000
|1291
|2005.12.26 01:00
|sell stop
|566
|66.50
|1.7121
|1.7406
|0.0000
|1292
|2005.12.27 01:00
|delete
|566
|66.50
|1.7121
|1.7406
|0.0000
|1293
|2005.12.27 01:00
|delete
|565
|66.50
|1.7406
|1.7312
|0.0000
|1294
|2005.12.27 01:00
|buy stop
|567
|66.50
|1.7354
|1.7274
|0.0000
|1295
|2005.12.27 01:00
|sell stop
|568
|66.50
|1.7106
|1.7354
|0.0000
|1296
|2005.12.27 09:46
|buy
|567
|66.50
|1.7354
|1.7274
|0.0000
|1297
|2005.12.27 09:46
|delete
|568
|66.50
|1.7106
|1.7354
|0.0000
|1298
|2005.12.27 19:59
|s/l
|567
|66.50
|1.7274
|1.7274
|0.0000
|-53200.00
|389868.99
|1299
|2005.12.28 01:00
|buy stop
|569
|58.50
|1.7366
|1.7267
|0.0000
|1300
|2005.12.28 01:00
|sell stop
|570
|58.50
|1.7165
|1.7337
|0.0000
|1301
|2005.12.28 07:59
|buy
|569
|58.50
|1.7366
|1.7267
|0.0000
|1302
|2005.12.28 07:59
|delete
|570
|58.50
|1.7165
|1.7337
|0.0000
|1303
|2005.12.28 16:42
|s/l
|569
|58.50
|1.7267
|1.7267
|0.0000
|-57915.00
|331953.99
|1304
|2005.12.29 01:00
|buy stop
|571
|49.80
|1.7308
|1.7146
|0.0000
|1305
|2005.12.29 01:00
|sell stop
|572
|49.80
|1.7038
|1.7249
|0.0000
|1306
|2005.12.30 01:00
|delete
|572
|49.80
|1.7038
|1.7249
|0.0000
|1307
|2005.12.30 01:00
|delete
|571
|49.80
|1.7308
|1.7146
|0.0000
|1308
|2005.12.30 01:00
|buy stop
|573
|49.80
|1.7370
|1.7175
|0.0000
|1309
|2005.12.30 01:00
|sell stop
|574
|49.80
|1.7097
|1.7286
|0.0000
|1310
|2006.01.02 01:00
|delete
|574
|49.80
|1.7097
|1.7286
|0.0000
|1311
|2006.01.02 01:00
|delete
|573
|49.80
|1.7370
|1.7175
|0.0000
|1312
|2006.01.02 01:00
|buy stop
|575
|49.80
|1.7342
|1.7134
|0.0000
|1313
|2006.01.02 01:00
|sell stop
|576
|49.80
|1.7048
|1.7254
|0.0000
|1314
|2006.01.03 01:00
|delete
|576
|49.80
|1.7048
|1.7254
|0.0000
|1315
|2006.01.03 01:00
|delete
|575
|49.80
|1.7342
|1.7134
|0.0000
|1316
|2006.01.03 01:00
|buy stop
|577
|49.80
|1.7339
|1.7155
|0.0000
|1317
|2006.01.03 01:00
|sell stop
|578
|49.80
|1.7070
|1.7263
|0.0000
|1318
|2006.01.03 09:33
|buy
|577
|49.80
|1.7339
|1.7155
|0.0000
|1319
|2006.01.03 09:33
|delete
|578
|49.80
|1.7070
|1.7263
|0.0000
|1320
|2006.01.03 19:00
|modify
|577
|49.80
|1.7339
|1.7347
|0.0000
|1321
|2006.01.04 01:00
|close
|577
|49.80
|1.7478
|1.7347
|0.0000
|69334.05
|401288.04
|1322
|2006.01.04 01:00
|buy stop
|579
|60.20
|1.7662
|1.7370
|0.0000
|1323
|2006.01.04 01:00
|sell stop
|580
|60.20
|1.7402
|1.7496
|0.0000
|1324
|2006.01.05 01:00
|delete
|580
|60.20
|1.7402
|1.7496
|0.0000
|1325
|2006.01.05 01:00
|delete
|579
|60.20
|1.7662
|1.7370
|0.0000
|1326
|2006.01.05 01:00
|buy stop
|581
|60.20
|1.7779
|1.7454
|0.0000
|1327
|2006.01.05 01:00
|sell stop
|582
|60.20
|1.7501
|1.7592
|0.0000
|1328
|2006.01.05 10:59
|sell
|582
|60.20
|1.7501
|1.7592
|0.0000
|1329
|2006.01.05 11:00
|delete
|581
|60.20
|1.7779
|1.7454
|0.0000
|1330
|2006.01.06 13:59
|s/l
|582
|60.20
|1.7592
|1.7592
|0.0000
|-55098.05
|346189.99
|1331
|2006.01.09 01:00
|buy stop
|583
|52.00
|1.7972
|1.7558
|0.0000
|1332
|2006.01.09 01:00
|sell stop
|584
|52.00
|1.7654
|1.7726
|0.0000
|1333
|2006.01.09 12:10
|sell
|584
|52.00
|1.7654
|1.7726
|0.0000
|1334
|2006.01.09 12:11
|delete
|583
|52.00
|1.7972
|1.7558
|0.0000
|1335
|2006.01.11 01:00
|close
|584
|52.00
|1.7635
|1.7726
|0.0000
|9334.00
|355523.99
|1336
|2006.01.11 01:00
|buy stop
|585
|53.40
|1.7739
|1.7570
|0.0000
|1337
|2006.01.11 01:00
|sell stop
|586
|53.40
|1.7512
|1.7662
|0.0000
|1338
|2006.01.12 01:00
|delete
|586
|53.40
|1.7512
|1.7662
|0.0000
|1339
|2006.01.12 01:00
|delete
|585
|53.40
|1.7739
|1.7570
|0.0000
|1340
|2006.01.12 01:00
|buy stop
|587
|53.40
|1.7770
|1.7595
|0.0000
|1341
|2006.01.12 01:00
|sell stop
|588
|53.40
|1.7518
|1.7695
|0.0000
|1342
|2006.01.13 01:00
|delete
|588
|53.40
|1.7518
|1.7695
|0.0000
|1343
|2006.01.13 01:00
|delete
|587
|53.40
|1.7770
|1.7595
|0.0000
|1344
|2006.01.13 01:00
|buy stop
|589
|53.40
|1.7667
|1.7563
|0.0000
|1345
|2006.01.13 01:00
|sell stop
|590
|53.40
|1.7434
|1.7643
|0.0000
|1346
|2006.01.13 07:59
|buy
|589
|53.40
|1.7667
|1.7563
|0.0000
|1347
|2006.01.13 07:59
|delete
|590
|53.40
|1.7434
|1.7643
|0.0000
|1348
|2006.01.13 17:59
|modify
|589
|53.40
|1.7667
|1.7675
|0.0000
|1349
|2006.01.16 01:00
|close
|589
|53.40
|1.7793
|1.7675
|0.0000
|67404.15
|422928.14
|1350
|2006.01.16 01:00
|buy stop
|591
|63.50
|1.7933
|1.7712
|0.0000
|1351
|2006.01.16 01:00
|sell stop
|592
|63.50
|1.7669
|1.7825
|0.0000
|1352
|2006.01.16 14:14
|sell
|592
|63.50
|1.7669
|1.7825
|0.0000
|1353
|2006.01.16 14:15
|delete
|591
|63.50
|1.7933
|1.7712
|0.0000
|1354
|2006.01.17 01:00
|close
|592
|63.50
|1.7650
|1.7825
|0.0000
|11731.63
|434659.77
|1355
|2006.01.17 01:00
|buy stop
|593
|65.20
|1.7768
|1.7576
|0.0000
|1356
|2006.01.17 01:00
|sell stop
|594
|65.20
|1.7464
|1.7696
|0.0000
|1357
|2006.01.18 01:00
|delete
|594
|65.20
|1.7464
|1.7696
|0.0000
|1358
|2006.01.18 01:00
|delete
|593
|65.20
|1.7768
|1.7576
|0.0000
|1359
|2006.01.18 01:00
|buy stop
|595
|65.20
|1.7787
|1.7585
|0.0000
|1360
|2006.01.18 01:00
|sell stop
|596
|65.20
|1.7501
|1.7701
|0.0000
|1361
|2006.01.19 01:00
|delete
|596
|65.20
|1.7501
|1.7701
|0.0000
|1362
|2006.01.19 01:00
|delete
|595
|65.20
|1.7787
|1.7585
|0.0000
|1363
|2006.01.19 01:00
|buy stop
|597
|65.20
|1.7733
|1.7545
|0.0000
|1364
|2006.01.19 01:00
|sell stop
|598
|65.20
|1.7459
|1.7654
|0.0000
|1365
|2006.01.20 01:00
|delete
|598
|65.20
|1.7459
|1.7654
|0.0000
|1366
|2006.01.20 01:00
|delete
|597
|65.20
|1.7733
|1.7545
|0.0000
|1367
|2006.01.20 01:00
|buy stop
|599
|65.20
|1.7629
|1.7551
|0.0000
|1368
|2006.01.20 01:00
|sell stop
|600
|65.20
|1.7385
|1.7629
|0.0000
|1369
|2006.01.20 13:59
|buy
|599
|65.20
|1.7629
|1.7551
|0.0000
|1370
|2006.01.20 13:59
|delete
|600
|65.20
|1.7385
|1.7629
|0.0000
|1371
|2006.01.20 19:59
|modify
|599
|65.20
|1.7629
|1.7637
|0.0000
|1372
|2006.01.23 01:00
|close
|599
|65.20
|1.7771
|1.7637
|0.0000
|92730.70
|527390.47
|1373
|2006.01.23 01:00
|buy stop
|601
|79.10
|1.7883
|1.7707
|0.0000
|1374
|2006.01.23 01:00
|sell stop
|602
|79.10
|1.7608
|1.7815
|0.0000
|1375
|2006.01.24 01:00
|delete
|602
|79.10
|1.7608
|1.7815
|0.0000
|1376
|2006.01.24 01:00
|delete
|601
|79.10
|1.7883
|1.7707
|0.0000
|1377
|2006.01.24 01:00
|buy stop
|603
|79.10
|1.8006
|1.7776
|0.0000
|1378
|2006.01.24 01:00
|sell stop
|604
|79.10
|1.7725
|1.7895
|0.0000
|1379
|2006.01.25 01:00
|delete
|604
|79.10
|1.7725
|1.7895
|0.0000
|1380
|2006.01.25 01:00
|delete
|603
|79.10
|1.8006
|1.7776
|0.0000
|1381
|2006.01.25 01:00
|buy stop
|605
|79.10
|1.7986
|1.7746
|0.0000
|1382
|2006.01.25 01:00
|sell stop
|606
|79.10
|1.7721
|1.7863
|0.0000
|1383
|2006.01.26 01:00
|delete
|606
|79.10
|1.7721
|1.7863
|0.0000
|1384
|2006.01.26 01:00
|delete
|605
|79.10
|1.7986
|1.7746
|0.0000
|1385
|2006.01.26 01:00
|buy stop
|607
|79.10
|1.8035
|1.7733
|0.0000
|1386
|2006.01.26 01:00
|sell stop
|608
|79.10
|1.7776
|1.7860
|0.0000
|1387
|2006.01.27 01:00
|delete
|608
|79.10
|1.7776
|1.7860
|0.0000
|1388
|2006.01.27 01:00
|delete
|607
|79.10
|1.8035
|1.7733
|0.0000
|1389
|2006.01.27 01:00
|buy stop
|609
|79.10
|1.7910
|1.7717
|0.0000
|1390
|2006.01.27 01:00
|sell stop
|610
|79.10
|1.7700
|1.7808
|0.0000
|1391
|2006.01.27 18:59
|sell
|610
|79.10
|1.7700
|1.7808
|0.0000
|1392
|2006.01.27 19:00
|delete
|609
|79.10
|1.7910
|1.7717
|0.0000
|1393
|2006.01.30 01:00
|close
|610
|79.10
|1.7699
|1.7808
|0.0000
|375.58
|527766.05
|1394
|2006.01.30 01:00
|buy stop
|611
|79.20
|1.7819
|1.7642
|0.0000
|1395
|2006.01.30 01:00
|sell stop
|612
|79.20
|1.7571
|1.7741
|0.0000
|1396
|2006.01.31 01:00
|delete
|612
|79.20
|1.7571
|1.7741
|0.0000
|1397
|2006.01.31 01:00
|delete
|611
|79.20
|1.7819
|1.7642
|0.0000
|1398
|2006.01.31 01:00
|buy stop
|613
|79.20
|1.7781
|1.7618
|0.0000
|1399
|2006.01.31 01:00
|sell stop
|614
|79.20
|1.7536
|1.7714
|0.0000
|1400
|2006.01.31 16:59
|buy
|613
|79.20
|1.7781
|1.7618
|0.0000
|1401
|2006.01.31 16:59
|delete
|614
|79.20
|1.7536
|1.7714
|0.0000
|1402
|2006.02.03 01:00
|close
|613
|79.20
|1.7797
|1.7618
|0.0000
|13563.00
|541329.05
|1403
|2006.02.03 01:00
|buy stop
|615
|81.20
|1.7917
|1.7728
|0.0000
|1404
|2006.02.03 01:00
|sell stop
|616
|81.20
|1.7709
|1.7818
|0.0000
|1405
|2006.02.03 13:59
|sell
|616
|81.20
|1.7709
|1.7818
|0.0000
|1406
|2006.02.03 14:00
|delete
|615
|81.20
|1.7917
|1.7728
|0.0000
|1407
|2006.02.03 15:27
|modify
|616
|81.20
|1.7709
|1.7701
|0.0000
|1408
|2006.02.06 12:00
|modify
|616
|81.20
|1.7709
|1.7616
|0.0000
|1409
|2006.02.06 18:13
|modify
|616
|81.20
|1.7709
|1.7531
|0.0000
|1410
|2006.02.07 01:00
|close
|616
|81.20
|1.7479
|1.7531
|0.0000
|185907.40
|727236.45
|1411
|2006.02.07 01:00
|buy stop
|617
|109.10
|1.7597
|1.7406
|0.0000
|1412
|2006.02.07 01:00
|sell stop
|618
|109.10
|1.7264
|1.7533
|0.0000
|1413
|2006.02.08 01:00
|delete
|618
|109.10
|1.7264
|1.7533
|0.0000
|1414
|2006.02.08 01:00
|delete
|617
|109.10
|1.7597
|1.7406
|0.0000
|1415
|2006.02.08 01:00
|buy stop
|619
|109.10
|1.7520
|1.7399
|0.0000
|1416
|2006.02.08 01:00
|sell stop
|620
|109.10
|1.7208
|1.7507
|0.0000
|1417
|2006.02.09 01:00
|delete
|620
|109.10
|1.7208
|1.7507
|0.0000
|1418
|2006.02.09 01:00
|delete
|619
|109.10
|1.7520
|1.7399
|0.0000
|1419
|2006.02.09 01:00
|buy stop
|621
|109.10
|1.7512
|1.7406
|0.0000
|1420
|2006.02.09 01:00
|sell stop
|622
|109.10
|1.7203
|1.7510
|0.0000
|1421
|2006.02.10 01:00
|delete
|622
|109.10
|1.7203
|1.7510
|0.0000
|1422
|2006.02.10 01:00
|delete
|621
|109.10
|1.7512
|1.7406
|0.0000
|1423
|2006.02.10 01:00
|buy stop
|623
|109.10
|1.7467
|1.7389
|0.0000
|1424
|2006.02.10 01:00
|sell stop
|624
|109.10
|1.7149
|1.7490
|0.0000
|1425
|2006.02.10 05:59
|buy
|623
|109.10
|1.7467
|1.7389
|0.0000
|1426
|2006.02.10 05:59
|delete
|624
|109.10
|1.7149
|1.7490
|0.0000
|1427
|2006.02.10 13:59
|modify
|623
|109.10
|1.7467
|1.7475
|0.0000
|1428
|2006.02.10 15:59
|s/l
|623
|109.10
|1.7475
|1.7475
|0.0000
|8728.00
|735964.45
|1429
|2006.02.13 01:00
|buy stop
|625
|110.40
|1.7537
|1.7373
|0.0000
|1430
|2006.02.13 01:00
|sell stop
|626
|110.40
|1.7329
|1.7458
|0.0000
|1431
|2006.02.14 01:00
|delete
|626
|110.40
|1.7329
|1.7458
|0.0000
|1432
|2006.02.14 01:00
|delete
|625
|110.40
|1.7537
|1.7373
|0.0000
|1433
|2006.02.14 01:00
|buy stop
|627
|110.40
|1.7507
|1.7361
|0.0000
|1434
|2006.02.14 01:00
|sell stop
|628
|110.40
|1.7312
|1.7438
|0.0000
|1435
|2006.02.14 14:38
|sell
|628
|110.40
|1.7312
|1.7438
|0.0000
|1436
|2006.02.14 14:38
|delete
|627
|110.40
|1.7507
|1.7361
|0.0000
|1437
|2006.02.15 13:59
|s/l
|628
|110.40
|1.7438
|1.7438
|0.0000
|-139683.60
|596280.85
|1438
|2006.02.16 01:00
|buy stop
|629
|89.50
|1.7530
|1.7317
|0.0000
|1439
|2006.02.16 01:00
|sell stop
|630
|89.50
|1.7277
|1.7425
|0.0000
|1440
|2006.02.17 01:00
|delete
|630
|89.50
|1.7277
|1.7425
|0.0000
|1441
|2006.02.17 01:00
|delete
|629
|89.50
|1.7530
|1.7317
|0.0000
|1442
|2006.02.17 01:00
|buy stop
|631
|89.50
|1.7465
|1.7343
|0.0000
|1443
|2006.02.17 01:00
|sell stop
|632
|89.50
|1.7227
|1.7428
|0.0000
|1444
|2006.02.20 01:00
|delete
|632
|89.50
|1.7227
|1.7428
|0.0000
|1445
|2006.02.20 01:00
|delete
|631
|89.50
|1.7465
|1.7343
|0.0000
|1446
|2006.02.20 01:00
|buy stop
|633
|89.50
|1.7535
|1.7387
|0.0000
|1447
|2006.02.20 01:00
|sell stop
|634
|89.50
|1.7287
|1.7481
|0.0000
|1448
|2006.02.21 01:00
|delete
|634
|89.50
|1.7287
|1.7481
|0.0000
|1449
|2006.02.21 01:00
|delete
|633
|89.50
|1.7535
|1.7387
|0.0000
|1450
|2006.02.21 01:00
|buy stop
|635
|89.50
|1.7525
|1.7386
|0.0000
|1451
|2006.02.21 01:00
|sell stop
|636
|89.50
|1.7330
|1.7461
|0.0000
|1452
|2006.02.22 01:00
|delete
|636
|89.50
|1.7330
|1.7461
|0.0000
|1453
|2006.02.22 01:00
|delete
|635
|89.50
|1.7525
|1.7386
|0.0000
|1454
|2006.02.22 01:00
|buy stop
|637
|89.50
|1.7503
|1.7428
|0.0000
|1455
|2006.02.22 01:00
|sell stop
|638
|89.50
|1.7347
|1.7480
|0.0000
|1456
|2006.02.23 01:00
|delete
|638
|89.50
|1.7347
|1.7480
|0.0000
|1457
|2006.02.23 01:00
|delete
|637
|89.50
|1.7503
|1.7428
|0.0000
|1458
|2006.02.23 01:00
|buy stop
|639
|89.50
|1.7475
|1.7397
|0.0000
|1459
|2006.02.23 01:00
|sell stop
|640
|89.50
|1.7326
|1.7447
|0.0000
|1460
|2006.02.23 09:07
|buy
|639
|89.50
|1.7475
|1.7397
|0.0000
|1461
|2006.02.23 09:07
|delete
|640
|89.50
|1.7326
|1.7447
|0.0000
|1462
|2006.02.24 01:00
|close
|639
|89.50
|1.7522
|1.7397
|0.0000
|42266.38
|638547.23
|1463
|2006.02.24 01:00
|buy stop
|641
|95.80
|1.7607
|1.7475
|0.0000
|1464
|2006.02.24 01:00
|sell stop
|642
|95.80
|1.7448
|1.7539
|0.0000
|1465
|2006.02.24 15:59
|sell
|642
|95.80
|1.7448
|1.7539
|0.0000
|1466
|2006.02.24 16:00
|delete
|641
|95.80
|1.7607
|1.7475
|0.0000
|1467
|2006.02.27 01:00
|close
|642
|95.80
|1.7417
|1.7539
|0.0000
|29195.05
|667742.28
|1468
|2006.02.27 01:00
|buy stop
|643
|100.20
|1.7494
|1.7369
|0.0000
|1469
|2006.02.27 01:00
|sell stop
|644
|100.20
|1.7283
|1.7447
|0.0000
|1470
|2006.02.28 01:00
|delete
|644
|100.20
|1.7283
|1.7447
|0.0000
|1471
|2006.02.28 01:00
|delete
|643
|100.20
|1.7494
|1.7369
|0.0000
|1472
|2006.02.28 01:00
|buy stop
|645
|100.20
|1.7468
|1.7338
|0.0000
|1473
|2006.02.28 01:00
|sell stop
|646
|100.20
|1.7250
|1.7419
|0.0000
|1474
|2006.02.28 10:59
|buy
|645
|100.20
|1.7468
|1.7338
|0.0000
|1475
|2006.02.28 10:59
|delete
|646
|100.20
|1.7250
|1.7419
|0.0000
|1476
|2006.02.28 18:59
|modify
|645
|100.20
|1.7468
|1.7476
|0.0000
|1477
|2006.03.01 01:00
|close
|645
|100.20
|1.7544
|1.7476
|0.0000
|76377.45
|744119.73
|1478
|2006.03.01 01:00
|buy stop
|647
|111.70
|1.7693
|1.7457
|0.0000
|1479
|2006.03.01 01:00
|sell stop
|648
|111.70
|1.7441
|1.7570
|0.0000
|1480
|2006.03.02 01:00
|delete
|648
|111.70
|1.7441
|1.7570
|0.0000
|1481
|2006.03.02 01:00
|delete
|647
|111.70
|1.7693
|1.7457
|0.0000
|1482
|2006.03.02 01:00
|buy stop
|649
|111.70
|1.7615
|1.7426
|0.0000
|1483
|2006.03.02 01:00
|sell stop
|650
|111.70
|1.7361
|1.7530
|0.0000
|1484
|2006.03.03 01:00
|delete
|650
|111.70
|1.7361
|1.7530
|0.0000
|1485
|2006.03.03 01:00
|delete
|649
|111.70
|1.7615
|1.7426
|0.0000
|1486
|2006.03.03 01:00
|buy stop
|651
|111.70
|1.7642
|1.7431
|0.0000
|1487
|2006.03.03 01:00
|sell stop
|652
|111.70
|1.7411
|1.7532
|0.0000
|1488
|2006.03.06 01:00
|delete
|652
|111.70
|1.7411
|1.7532
|0.0000
|1489
|2006.03.06 01:00
|delete
|651
|111.70
|1.7642
|1.7431
|0.0000
|1490
|2006.03.06 01:00
|buy stop
|653
|111.70
|1.7740
|1.7512
|0.0000
|1491
|2006.03.06 01:00
|sell stop
|654
|111.70
|1.7500
|1.7620
|0.0000
|1492
|2006.03.06 16:59
|sell
|654
|111.70
|1.7500
|1.7620
|0.0000
|1493
|2006.03.06 17:00
|delete
|653
|111.70
|1.7740
|1.7512
|0.0000
|1494
|2006.03.07 01:00
|close
|654
|111.70
|1.7468
|1.7620
|0.0000
|35157.57
|779277.30
|1495
|2006.03.07 01:00
|buy stop
|655
|116.90
|1.7550
|1.7416
|0.0000
|1496
|2006.03.07 01:00
|sell stop
|656
|116.90
|1.7311
|1.7505
|0.0000
|1497
|2006.03.08 01:00
|delete
|656
|116.90
|1.7311
|1.7505
|0.0000
|1498
|2006.03.08 01:00
|delete
|655
|116.90
|1.7550
|1.7416
|0.0000
|1499
|2006.03.08 01:00
|buy stop
|657
|116.90
|1.7424
|1.7310
|0.0000
|1500
|2006.03.08 01:00
|sell stop
|658
|116.90
|1.7166
|1.7400
|0.0000
|1501
|2006.03.09 01:00
|delete
|658
|116.90
|1.7166
|1.7400
|0.0000
|1502
|2006.03.09 01:00
|delete
|657
|116.90
|1.7424
|1.7310
|0.0000
|1503
|2006.03.09 01:00
|buy stop
|659
|116.90
|1.7454
|1.7331
|0.0000
|1504
|2006.03.09 01:00
|sell stop
|660
|116.90
|1.7217
|1.7416
|0.0000
|1505
|2006.03.10 01:00
|delete
|660
|116.90
|1.7217
|1.7416
|0.0000
|1506
|2006.03.10 01:00
|delete
|659
|116.90
|1.7454
|1.7331
|0.0000
|1507
|2006.03.10 01:00
|buy stop
|661
|116.90
|1.7417
|1.7315
|0.0000
|1508
|2006.03.10 01:00
|sell stop
|662
|116.90
|1.7193
|1.7392
|0.0000
|1509
|2006.03.13 01:00
|delete
|662
|116.90
|1.7193
|1.7392
|0.0000
|1510
|2006.03.13 01:00
|delete
|661
|116.90
|1.7417
|1.7315
|0.0000
|1511
|2006.03.13 01:00
|buy stop
|663
|116.90
|1.7335
|1.7241
|0.0000
|1512
|2006.03.13 01:00
|sell stop
|664
|116.90
|1.7102
|1.7319
|0.0000
|1513
|2006.03.13 20:59
|buy
|663
|116.90
|1.7335
|1.7241
|0.0000
|1514
|2006.03.13 20:59
|delete
|664
|116.90
|1.7102
|1.7319
|0.0000
|1515
|2006.03.14 01:00
|close
|663
|116.90
|1.7368
|1.7241
|0.0000
|38840.03
|818117.33
|1516
|2006.03.14 01:00
|buy stop
|665
|122.80
|1.7464
|1.7314
|0.0000
|1517
|2006.03.14 01:00
|sell stop
|666
|122.80
|1.7256
|1.7396
|0.0000
|1518
|2006.03.14 16:57
|buy
|665
|122.80
|1.7464
|1.7314
|0.0000
|1519
|2006.03.14 16:57
|delete
|666
|122.80
|1.7256
|1.7396
|0.0000
|1520
|2006.03.16 01:00
|close
|665
|122.80
|1.7481
|1.7314
|0.0000
|21981.20
|840098.53
|1521
|2006.03.16 01:00
|buy stop
|667
|126.10
|1.7600
|1.7413
|0.0000
|1522
|2006.03.16 01:00
|sell stop
|668
|126.10
|1.7358
|1.7513
|0.0000
|1523
|2006.03.17 01:00
|delete
|668
|126.10
|1.7358
|1.7513
|0.0000
|1524
|2006.03.17 01:00
|delete
|667
|126.10
|1.7600
|1.7413
|0.0000
|1525
|2006.03.17 01:00
|buy stop
|669
|126.10
|1.7713
|1.7477
|0.0000
|1526
|2006.03.17 01:00
|sell stop
|670
|126.10
|1.7485
|1.7582
|0.0000
|1527
|2006.03.20 01:00
|delete
|670
|126.10
|1.7485
|1.7582
|0.0000
|1528
|2006.03.20 01:00
|delete
|669
|126.10
|1.7713
|1.7477
|0.0000
|1529
|2006.03.20 01:00
|buy stop
|671
|126.10
|1.7668
|1.7476
|0.0000
|1530
|2006.03.20 01:00
|sell stop
|672
|126.10
|1.7469
|1.7564
|0.0000
|1531
|2006.03.21 01:00
|delete
|672
|126.10
|1.7469
|1.7564
|0.0000
|1532
|2006.03.21 01:00
|delete
|671
|126.10
|1.7668
|1.7476
|0.0000
|1533
|2006.03.21 01:00
|buy stop
|673
|126.10
|1.7628
|1.7493
|0.0000
|1534
|2006.03.21 01:00
|sell stop
|674
|126.10
|1.7461
|1.7560
|0.0000
|1535
|2006.03.21 16:11
|sell
|674
|126.10
|1.7461
|1.7560
|0.0000
|1536
|2006.03.21 16:11
|delete
|673
|126.10
|1.7628
|1.7493
|0.0000
|1537
|2006.03.23 01:00
|close
|674
|126.10
|1.7448
|1.7560
|0.0000
|13744.90
|853843.43
|1538
|2006.03.23 01:00
|buy stop
|675
|128.10
|1.7486
|1.7424
|0.0000
|1539
|2006.03.23 01:00
|sell stop
|676
|128.10
|1.7342
|1.7470
|0.0000
|1540
|2006.03.23 15:59
|sell
|676
|128.10
|1.7342
|1.7470
|0.0000
|1541
|2006.03.23 16:00
|delete
|675
|128.10
|1.7486
|1.7424
|0.0000
|1542
|2006.03.27 04:59
|s/l
|676
|128.10
|1.7470
|1.7470
|0.0000
|-165313.05
|688530.38
|1543
|2006.03.28 01:00
|buy stop
|677
|103.30
|1.7555
|1.7425
|0.0000
|1544
|2006.03.28 01:00
|sell stop
|678
|103.30
|1.7368
|1.7497
|0.0000
|1545
|2006.03.29 01:00
|delete
|678
|103.30
|1.7368
|1.7497
|0.0000
|1546
|2006.03.29 01:00
|delete
|677
|103.30
|1.7555
|1.7425
|0.0000
|1547
|2006.03.29 01:00
|buy stop
|679
|103.30
|1.7530
|1.7371
|0.0000
|1548
|2006.03.29 01:00
|sell stop
|680
|103.30
|1.7317
|1.7456
|0.0000
|1549
|2006.03.30 01:00
|delete
|680
|103.30
|1.7317
|1.7456
|0.0000
|1550
|2006.03.30 01:00
|delete
|679
|103.30
|1.7530
|1.7371
|0.0000
|1551
|2006.03.30 01:00
|buy stop
|681
|103.30
|1.7466
|1.7302
|0.0000
|1552
|2006.03.30 01:00
|sell stop
|682
|103.30
|1.7262
|1.7386
|0.0000
|1553
|2006.03.30 18:59
|buy
|681
|103.30
|1.7466
|1.7302
|0.0000
|1554
|2006.03.30 18:59
|delete
|682
|103.30
|1.7262
|1.7386
|0.0000
|1555
|2006.04.03 06:43
|s/l
|681
|103.30
|1.7302
|1.7302
|0.0000
|-168947.15
|519583.23
|1556
|2006.04.04 01:00
|buy stop
|683
|78.00
|1.7505
|1.7339
|0.0000
|1557
|2006.04.04 01:00
|sell stop
|684
|78.00
|1.7231
|1.7444
|0.0000
|1558
|2006.04.04 13:59
|buy
|683
|78.00
|1.7505
|1.7339
|0.0000
|1559
|2006.04.04 13:59
|delete
|684
|78.00
|1.7231
|1.7444
|0.0000
|1560
|2006.04.05 01:00
|close
|683
|78.00
|1.7543
|1.7339
|0.0000
|29815.50
|549398.73
|1561
|2006.04.05 01:00
|buy stop
|685
|82.40
|1.7714
|1.7443
|0.0000
|1562
|2006.04.05 01:00
|sell stop
|686
|82.40
|1.7416
|1.7576
|0.0000
|1563
|2006.04.06 01:00
|delete
|686
|82.40
|1.7416
|1.7576
|0.0000
|1564
|2006.04.06 01:00
|delete
|685
|82.40
|1.7714
|1.7443
|0.0000
|1565
|2006.04.06 01:00
|buy stop
|687
|82.40
|1.7655
|1.7434
|0.0000
|1566
|2006.04.06 01:00
|sell stop
|688
|82.40
|1.7357
|1.7557
|0.0000
|1567
|2006.04.07 01:00
|delete
|688
|82.40
|1.7357
|1.7557
|0.0000
|1568
|2006.04.07 01:00
|delete
|687
|82.40
|1.7655
|1.7434
|0.0000
|1569
|2006.04.07 01:00
|buy stop
|689
|82.40
|1.7678
|1.7414
|0.0000
|1570
|2006.04.07 01:00
|sell stop
|690
|82.40
|1.7404
|1.7539
|0.0000
|1571
|2006.04.07 16:59
|sell
|690
|82.40
|1.7404
|1.7539
|0.0000
|1572
|2006.04.07 17:00
|delete
|689
|82.40
|1.7678
|1.7414
|0.0000
|1573
|2006.04.12 09:26
|s/l
|690
|82.40
|1.7539
|1.7539
|0.0000
|-112537.80
|436860.93
|1574
|2006.04.13 01:00
|buy stop
|691
|65.60
|1.7586
|1.7450
|0.0000
|1575
|2006.04.13 01:00
|sell stop
|692
|65.60
|1.7373
|1.7530
|0.0000
|1576
|2006.04.14 01:00
|delete
|692
|65.60
|1.7373
|1.7530
|0.0000
|1577
|2006.04.14 01:00
|delete
|691
|65.60
|1.7586
|1.7450
|0.0000
|1578
|2006.04.14 01:00
|buy stop
|693
|65.60
|1.7618
|1.7456
|0.0000
|1579
|2006.04.14 01:00
|sell stop
|694
|65.60
|1.7440
|1.7531
|0.0000
|1580
|2006.04.17 01:00
|delete
|694
|65.60
|1.7440
|1.7531
|0.0000
|1581
|2006.04.17 01:00
|delete
|693
|65.60
|1.7618
|1.7456
|0.0000
|1582
|2006.04.17 01:00
|buy stop
|695
|65.60
|1.7653
|1.7500
|0.0000
|1583
|2006.04.17 01:00
|sell stop
|696
|65.60
|1.7499
|1.7567
|0.0000
|1584
|2006.04.17 12:59
|buy
|695
|65.60
|1.7653
|1.7500
|0.0000
|1585
|2006.04.17 12:59
|delete
|696
|65.60
|1.7499
|1.7567
|0.0000
|1586
|2006.04.18 01:00
|close
|695
|65.60
|1.7701
|1.7500
|0.0000
|31635.60
|468496.53
|1587
|2006.04.18 01:00
|buy stop
|697
|70.30
|1.7851
|1.7613
|0.0000
|1588
|2006.04.18 01:00
|sell stop
|698
|70.30
|1.7666
|1.7706
|0.0000
|1589
|2006.04.19 01:00
|delete
|698
|70.30
|1.7666
|1.7706
|0.0000
|1590
|2006.04.19 01:00
|delete
|697
|70.30
|1.7851
|1.7613
|0.0000
|1591
|2006.04.19 01:00
|buy stop
|699
|70.30
|1.7999
|1.7724
|0.0000
|1592
|2006.04.19 01:00
|sell stop
|700
|70.30
|1.7792
|1.7831
|0.0000
|1593
|2006.04.20 01:00
|delete
|700
|70.30
|1.7792
|1.7831
|0.0000
|1594
|2006.04.20 01:00
|delete
|699
|70.30
|1.7999
|1.7724
|0.0000
|1595
|2006.04.20 01:00
|buy stop
|701
|70.30
|1.8096
|1.7789
|0.0000
|1596
|2006.04.20 01:00
|sell stop
|702
|70.30
|1.7861
|1.7910
|0.0000
|1597
|2006.04.20 09:59
|sell
|702
|70.30
|1.7861
|1.7910
|0.0000
|1598
|2006.04.20 10:00
|delete
|701
|70.30
|1.8096
|1.7789
|0.0000
|1599
|2006.04.20 15:59
|modify
|702
|70.30
|1.7861
|1.7853
|0.0000
|1600
|2006.04.21 01:00
|close
|702
|70.30
|1.7782
|1.7853
|0.0000
|55167.93
|523664.45
|1601
|2006.04.21 01:00
|buy stop
|703
|78.60
|1.7961
|1.7670
|0.0000
|1602
|2006.04.21 01:00
|sell stop
|704
|78.60
|1.7670
|1.7805
|0.0000
|1603
|2006.04.24 01:00
|delete
|704
|78.60
|1.7670
|1.7805
|0.0000
|1604
|2006.04.24 01:00
|delete
|703
|78.60
|1.7961
|1.7670
|0.0000
|1605
|2006.04.24 01:00
|buy stop
|705
|78.60
|1.8017
|1.7791
|0.0000
|1606
|2006.04.24 01:00
|sell stop
|706
|78.60
|1.7745
|1.7908
|0.0000
|1607
|2006.04.25 01:00
|delete
|706
|78.60
|1.7745
|1.7908
|0.0000
|1608
|2006.04.25 01:00
|delete
|705
|78.60
|1.8017
|1.7791
|0.0000
|1609
|2006.04.25 01:00
|buy stop
|707
|78.60
|1.7962
|1.7797
|0.0000
|1610
|2006.04.25 01:00
|sell stop
|708
|78.60
|1.7694
|1.7899
|0.0000
|1611
|2006.04.26 01:00
|delete
|708
|78.60
|1.7694
|1.7899
|0.0000
|1612
|2006.04.26 01:00
|delete
|707
|78.60
|1.7962
|1.7797
|0.0000
|1613
|2006.04.26 01:00
|buy stop
|709
|78.60
|1.7977
|1.7820
|0.0000
|1614
|2006.04.26 01:00
|sell stop
|710
|78.60
|1.7719
|1.7918
|0.0000
|1615
|2006.04.27 01:00
|delete
|710
|78.60
|1.7719
|1.7918
|0.0000
|1616
|2006.04.27 01:00
|delete
|709
|78.60
|1.7977
|1.7820
|0.0000
|1617
|2006.04.27 01:00
|buy stop
|711
|78.60
|1.7961
|1.7786
|0.0000
|1618
|2006.04.27 01:00
|sell stop
|712
|78.60
|1.7735
|1.7878
|0.0000
|1619
|2006.04.27 15:59
|buy
|711
|78.60
|1.7961
|1.7786
|0.0000
|1620
|2006.04.27 15:59
|delete
|712
|78.60
|1.7735
|1.7878
|0.0000
|1621
|2006.04.27 23:59
|close at stop
|711
|78.60
|1.8015
|1.7786
|0.0000
|42444.00
|566108.45