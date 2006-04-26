North Finance Co Ltd

Account: 165009 Name: fx style1 Currency: USD 2006 May 2, 17:39
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
19956282006.04.26 14:09balanceDeposit10 000.00
19986032006.04.26 15:30sell0.10eurusd1.24020.00000.00002006.04.26 16:001.24240.000.000.00-22.00
20069982006.04.26 17:05buy1.00eurusd1.24350.00000.00002006.04.26 17:171.24320.000.000.00-30.00
20081422006.04.26 17:17sell1.00eurusd1.24330.00000.00002006.04.26 18:011.24450.000.000.00-120.00
20117872006.04.26 18:36buy1.00eurusd1.24511.26390.00002006.05.01 17:111.26390.000.00-20.001 880.00
20232902006.04.27 02:56sell1.00gbpjpy204.660.000.002006.04.27 21:04205.600.000.000.00-823.84
20377392006.04.27 14:26sell1.00usdjpy114.61112.850.002006.05.01 17:08112.850.000.00-14.031 559.59
20433522006.04.27 16:26buy1.00gbpusd1.78851.82430.00002006.05.01 15:301.82430.000.00-6.003 580.00
20552142006.04.27 21:59buy1.00gbpjpy205.70207.000.002006.04.28 19:05207.000.000.007.011 143.26
20586962006.04.28 04:00buy1.00eurjpy143.280.000.002006.05.01 14:21142.790.000.000.88-433.44
20642612006.04.28 10:50sell1.00usdchf1.25681.23390.00002006.05.01 17:011.23390.000.00-6.461 855.90
20769042006.04.28 19:05buy1.00gbpjpy207.08207.170.002006.05.01 03:46207.170.000.007.0279.22
21019012006.05.02 02:30buy1.00gbpjpy207.35208.170.002006.05.02 15:16208.170.000.000.00722.98
21136622006.05.02 12:19sell1.00eurjpy143.280.000.002006.05.02 12:29143.430.000.000.00-132.14
  0.00 0.00 -31.58 9 259.53
Closed P/L: 9 227.95
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
21019732006.05.02 02:40sell1.00eurusd1.25680.00000.0000 1.26470.000.000.00-790.00
21139692006.05.02 12:33buy1.00eurjpy143.500.000.00 143.360.000.000.00-123.55
21164742006.05.02 14:18buy1.00usdjpy113.830.000.00 113.310.000.000.00-458.92
21176832006.05.02 15:16buy1.00gbpjpy208.250.000.00 208.430.000.000.00158.85
21186102006.05.02 16:01buy1.00gbpusd1.83630.00000.0000 1.83890.000.000.00260.00
  0.00 0.00 0.00 -953.62
 Floating P/L: -953.62
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 9 227.95 Floating P/L: -953.62 Margin: 7 191.20
Balance: 19 227.95 Equity: 18 274.33 Free Margin: 11 083.13