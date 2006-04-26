North Finance Co Ltd
|Account: 165009
|Name: fx style1
|Currency: USD
|2006 May 2, 17:39
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1995628
|2006.04.26 14:09
|balance
|Deposit
|10 000.00
|1998603
|2006.04.26 15:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2402
|0.0000
|0.0000
|2006.04.26 16:00
|1.2424
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|2006998
|2006.04.26 17:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2435
|0.0000
|0.0000
|2006.04.26 17:17
|1.2432
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|2008142
|2006.04.26 17:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2433
|0.0000
|0.0000
|2006.04.26 18:01
|1.2445
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|2011787
|2006.04.26 18:36
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2451
|1.2639
|0.0000
|2006.05.01 17:11
|1.2639
|0.00
|0.00
|-20.00
|1 880.00
|2023290
|2006.04.27 02:56
|sell
|1.00
|gbpjpy
|204.66
|0.00
|0.00
|2006.04.27 21:04
|205.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-823.84
|2037739
|2006.04.27 14:26
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.61
|112.85
|0.00
|2006.05.01 17:08
|112.85
|0.00
|0.00
|-14.03
|1 559.59
|2043352
|2006.04.27 16:26
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7885
|1.8243
|0.0000
|2006.05.01 15:30
|1.8243
|0.00
|0.00
|-6.00
|3 580.00
|2055214
|2006.04.27 21:59
|buy
|1.00
|gbpjpy
|205.70
|207.00
|0.00
|2006.04.28 19:05
|207.00
|0.00
|0.00
|7.01
|1 143.26
|2058696
|2006.04.28 04:00
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.28
|0.00
|0.00
|2006.05.01 14:21
|142.79
|0.00
|0.00
|0.88
|-433.44
|2064261
|2006.04.28 10:50
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2568
|1.2339
|0.0000
|2006.05.01 17:01
|1.2339
|0.00
|0.00
|-6.46
|1 855.90
|2076904
|2006.04.28 19:05
|buy
|1.00
|gbpjpy
|207.08
|207.17
|0.00
|2006.05.01 03:46
|207.17
|0.00
|0.00
|7.02
|79.22
|2101901
|2006.05.02 02:30
|buy
|1.00
|gbpjpy
|207.35
|208.17
|0.00
|2006.05.02 15:16
|208.17
|0.00
|0.00
|0.00
|722.98
|2113662
|2006.05.02 12:19
|sell
|1.00
|eurjpy
|143.28
|0.00
|0.00
|2006.05.02 12:29
|143.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-132.14
|
|0.00
|0.00
|-31.58
|9 259.53
|Closed P/L:
|9 227.95
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2101973
|2006.05.02 02:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2568
|0.0000
|0.0000
|
|1.2647
|0.00
|0.00
|0.00
|-790.00
|2113969
|2006.05.02 12:33
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.50
|0.00
|0.00
|
|143.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-123.55
|2116474
|2006.05.02 14:18
|buy
|1.00
|usdjpy
|113.83
|0.00
|0.00
|
|113.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-458.92
|2117683
|2006.05.02 15:16
|buy
|1.00
|gbpjpy
|208.25
|0.00
|0.00
|
|208.43
|0.00
|0.00
|0.00
|158.85
|2118610
|2006.05.02 16:01
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8363
|0.0000
|0.0000
|
|1.8389
|0.00
|0.00
|0.00
|260.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-953.62
|
|Floating P/L:
|-953.62
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|9 227.95
|Floating P/L:
|-953.62
|Margin:
|7 191.20
|Balance:
|19 227.95
|Equity:
|18 274.33
|Free Margin:
|11 083.13