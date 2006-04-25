Alpari Ltd

Account: 201907 Name: Fabi 45o dt Currency: USD 2006 May 5, 19:20
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
46305522006.04.25 03:15buy0.10usdjpy114.52113.52116.022006.05.01 03:15113.520.000.007.44-88.09
46372762006.04.25 10:18buy0.10nzdusd0.62850.61850.64352006.05.01 15:160.64350.000.004.44300.00
46687922006.04.26 14:45buy0.10eurjpy142.94141.94144.442006.05.04 20:13144.440.000.007.71132.04
46835532006.04.27 04:32sell0.10usdcad1.12771.13771.11272006.05.01 19:231.11270.000.00-0.66134.81
47112002006.04.27 23:18buy0.10audusd0.75710.74710.77212006.05.04 16:070.77210.000.000.88300.00
47326622006.04.28 17:30sell0.10gbpusd1.82151.83151.80652006.05.01 14:561.83150.000.00-0.07-70.00
47464712006.05.01 11:15sell0.10usdjpy113.21114.21111.712006.05.04 06:26114.100.000.00-6.87-78.00
47520652006.05.01 15:30buy0.30usdjpy112.61111.61114.112006.05.04 06:26114.080.000.0018.62386.57
47678202006.05.02 08:15sell0.10usdchf1.24241.25241.22742006.05.04 20:101.22740.000.00-4.20122.21
48373622006.05.04 16:45sell0.10gbpusd1.84861.85861.83362006.05.05 14:311.85860.000.00-0.07-70.00
48552032006.05.05 11:45sell0.10usdjpy113.86114.86112.362006.05.05 16:31112.360.000.000.00133.50
  0.00 0.00 27.22 1 203.04
Closed P/L: 1 230.26
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
47414282006.05.01 03:30buy0.10eurusd1.26151.25151.2765 1.27420.000.00-5.38127.00
47651872006.05.02 03:30sell0.10nzdusd0.63560.64560.6206 0.64170.000.00-4.50-122.00
48128872006.05.03 18:31buy0.10usdcad1.10591.09591.1209 1.10630.000.000.623.62
48621912006.05.05 15:45buy0.30usdjpy112.81111.81114.31 112.350.000.000.00-122.83
  0.00 0.00 -9.26 -114.21
 Floating P/L: -123.47
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 230.26 Floating P/L: -123.47 Margin: 653.27
Balance: 5 673.03 Equity: 5 549.56 Free Margin: 4 896.29