Alpari Ltd
|Account: 201907
|Name: Fabi 45o dt
|Currency: USD
|2006 May 5, 19:20
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4630552
|2006.04.25 03:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.52
|113.52
|116.02
|2006.05.01 03:15
|113.52
|0.00
|0.00
|7.44
|-88.09
|4637276
|2006.04.25 10:18
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.6285
|0.6185
|0.6435
|2006.05.01 15:16
|0.6435
|0.00
|0.00
|4.44
|300.00
|4668792
|2006.04.26 14:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|142.94
|141.94
|144.44
|2006.05.04 20:13
|144.44
|0.00
|0.00
|7.71
|132.04
|4683553
|2006.04.27 04:32
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1277
|1.1377
|1.1127
|2006.05.01 19:23
|1.1127
|0.00
|0.00
|-0.66
|134.81
|4711200
|2006.04.27 23:18
|buy
|0.10
|audusd
|0.7571
|0.7471
|0.7721
|2006.05.04 16:07
|0.7721
|0.00
|0.00
|0.88
|300.00
|4732662
|2006.04.28 17:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8215
|1.8315
|1.8065
|2006.05.01 14:56
|1.8315
|0.00
|0.00
|-0.07
|-70.00
|4746471
|2006.05.01 11:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|113.21
|114.21
|111.71
|2006.05.04 06:26
|114.10
|0.00
|0.00
|-6.87
|-78.00
|4752065
|2006.05.01 15:30
|buy
|0.30
|usdjpy
|112.61
|111.61
|114.11
|2006.05.04 06:26
|114.08
|0.00
|0.00
|18.62
|386.57
|4767820
|2006.05.02 08:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2424
|1.2524
|1.2274
|2006.05.04 20:10
|1.2274
|0.00
|0.00
|-4.20
|122.21
|4837362
|2006.05.04 16:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8486
|1.8586
|1.8336
|2006.05.05 14:31
|1.8586
|0.00
|0.00
|-0.07
|-70.00
|4855203
|2006.05.05 11:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|113.86
|114.86
|112.36
|2006.05.05 16:31
|112.36
|0.00
|0.00
|0.00
|133.50
|
|0.00
|0.00
|27.22
|1 203.04
|Closed P/L:
|1 230.26
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4741428
|2006.05.01 03:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2615
|1.2515
|1.2765
|
|1.2742
|0.00
|0.00
|-5.38
|127.00
|4765187
|2006.05.02 03:30
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.6356
|0.6456
|0.6206
|
|0.6417
|0.00
|0.00
|-4.50
|-122.00
|4812887
|2006.05.03 18:31
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1059
|1.0959
|1.1209
|
|1.1063
|0.00
|0.00
|0.62
|3.62
|4862191
|2006.05.05 15:45
|buy
|0.30
|usdjpy
|112.81
|111.81
|114.31
|
|112.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-122.83
|
|0.00
|0.00
|-9.26
|-114.21
|
|Floating P/L:
|-123.47
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 230.26
|Floating P/L:
|-123.47
|Margin:
|653.27
|Balance:
|5 673.03
|Equity:
|5 549.56
|Free Margin:
|4 896.29