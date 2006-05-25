North Finance Co Ltd
|Account: 133863
|Name: Robert Fuller
|Currency: USD
|2006 May 26, 17:19
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2751821
|2006.05.25 23:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2792
|0.0000
|0.0000
|2006.05.26 06:01
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.20
|9.00
|2766279
|2006.05.26 08:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2773
|0.0000
|1.2783
|2006.05.26 09:26
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2776292
|2006.05.26 11:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2812
|0.0000
|1.2802
|2006.05.26 15:05
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2777484
|2006.05.26 11:09
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2829
|1.3029
|1.2669
|2006.05.26 15:08
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|2777519
|2006.05.26 11:09
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2829
|1.3029
|1.2669
|2006.05.26 15:08
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|135.00
|2777532
|2006.05.26 11:09
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2829
|1.3029
|1.2669
|2006.05.26 15:08
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|2777575
|2006.05.26 11:09
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2829
|1.3029
|1.2669
|2006.05.26 15:08
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|135.00
|2777624
|2006.05.26 11:09
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2829
|1.3029
|1.2669
|2006.05.26 15:08
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|2777634
|2006.05.26 11:09
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2830
|1.3030
|1.2670
|2006.05.26 15:08
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|2777645
|2006.05.26 11:09
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2831
|1.3031
|1.2671
|2006.05.26 15:08
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|2777653
|2006.05.26 11:10
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2830
|1.3030
|1.2670
|2006.05.26 15:08
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|135.00
|2777664
|2006.05.26 11:10
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2830
|1.3030
|1.2670
|2006.05.26 15:08
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|145.00
|2777683
|2006.05.26 11:10
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2829
|1.3029
|1.2669
|2006.05.26 15:08
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|135.00
|2777725
|2006.05.26 11:10
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2829
|1.3029
|1.2669
|2006.05.26 15:08
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|2797401
|2006.05.26 16:35
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2753
|1.2553
|1.2913
|2006.05.26 16:41
|1.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2797506
|2006.05.26 16:36
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2754
|1.2554
|1.2914
|2006.05.26 16:41
|1.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2798027
|2006.05.26 16:42
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2753
|1.2553
|1.2913
|2006.05.26 16:42
|1.2753
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2798237
|2006.05.26 16:44
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2743
|1.2543
|1.2903
|2006.05.26 16:45
|1.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|2798274
|2006.05.26 16:44
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2746
|1.2546
|1.2906
|2006.05.26 16:45
|1.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|2798288
|2006.05.26 16:44
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2747
|1.2547
|1.2907
|2006.05.26 16:45
|1.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2798290
|2006.05.26 16:44
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2746
|1.2546
|1.2906
|2006.05.26 16:45
|1.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|2798302
|2006.05.26 16:44
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2748
|1.2548
|1.2908
|2006.05.26 16:45
|1.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|2798315
|2006.05.26 16:44
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2747
|1.2547
|1.2907
|2006.05.26 16:45
|1.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2798317
|2006.05.26 16:44
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2748
|1.2548
|1.2908
|2006.05.26 16:45
|1.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|2798323
|2006.05.26 16:45
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2750
|1.2550
|1.2910
|2006.05.26 16:45
|1.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|2798333
|2006.05.26 16:45
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2748
|1.2548
|1.2908
|2006.05.26 16:45
|1.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|2798340
|2006.05.26 16:45
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2753
|1.2553
|1.2913
|2006.05.26 16:45
|1.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2798417
|2006.05.26 16:45
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2754
|1.2554
|1.2914
|2006.05.26 16:45
|1.2753
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|2798423
|2006.05.26 16:45
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2754
|1.2554
|1.2914
|2006.05.26 16:46
|1.2753
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|2798427
|2006.05.26 16:45
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2751
|1.2551
|1.2911
|2006.05.26 16:46
|1.2753
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2798438
|2006.05.26 16:46
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2754
|1.2554
|1.2914
|2006.05.26 16:46
|1.2753
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|2798444
|2006.05.26 16:46
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2754
|1.2554
|1.2914
|2006.05.26 16:46
|1.2753
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|2798452
|2006.05.26 16:46
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2754
|1.2554
|1.2914
|2006.05.26 16:46
|1.2753
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|2798454
|2006.05.26 16:46
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2754
|1.2554
|1.2914
|2006.05.26 16:46
|1.2753
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|2798456
|2006.05.26 16:46
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2753
|1.2553
|1.2913
|2006.05.26 16:46
|1.2753
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2798457
|2006.05.26 16:46
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2754
|1.2554
|1.2914
|2006.05.26 16:46
|1.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2798461
|2006.05.26 16:46
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2754
|1.2554
|1.2914
|2006.05.26 16:47
|1.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2798469
|2006.05.26 16:46
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2754
|1.2554
|1.2914
|2006.05.26 16:46
|1.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2798505
|2006.05.26 16:47
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2754
|1.2554
|1.2914
|2006.05.26 16:47
|1.2753
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|2798525
|2006.05.26 16:47
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2754
|1.2554
|1.2914
|2006.05.26 16:47
|1.2753
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|2798574
|2006.05.26 16:47
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2751
|1.2551
|1.2911
|2006.05.26 16:48
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2798591
|2006.05.26 16:48
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2750
|1.2550
|1.2910
|2006.05.26 16:48
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2798593
|2006.05.26 16:48
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2751
|1.2551
|1.2911
|2006.05.26 16:48
|1.2751
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2798598
|2006.05.26 16:48
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2750
|1.2550
|1.2910
|2006.05.26 16:48
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2798600
|2006.05.26 16:48
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2751
|1.2551
|1.2911
|2006.05.26 16:50
|1.2739
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|2798606
|2006.05.26 16:48
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2753
|1.2553
|1.2913
|2006.05.26 16:48
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|2798610
|2006.05.26 16:48
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2754
|1.2554
|1.2914
|2006.05.26 16:48
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|2798614
|2006.05.26 16:48
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2751
|1.2551
|1.2911
|2006.05.26 16:48
|1.2751
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2798629
|2006.05.26 16:48
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2754
|1.2554
|1.2914
|2006.05.26 16:48
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|2798633
|2006.05.26 16:48
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2753
|1.2553
|1.2913
|2006.05.26 16:48
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|2798635
|2006.05.26 16:48
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2754
|1.2554
|1.2914
|2006.05.26 16:48
|1.2751
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|2798637
|2006.05.26 16:48
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2753
|1.2553
|1.2913
|2006.05.26 16:48
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|2798702
|2006.05.26 16:49
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2750
|1.2550
|1.2910
|2006.05.26 16:50
|1.2739
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.00
|2798760
|2006.05.26 16:49
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2748
|1.2548
|1.2908
|2006.05.26 16:50
|1.2739
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|2798769
|2006.05.26 16:49
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2744
|1.2544
|1.2904
|2006.05.26 16:50
|1.2739
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|2798809
|2006.05.26 16:50
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2740
|1.2540
|1.2900
|2006.05.26 16:50
|1.2739
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|2751784
|2006.05.25 23:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8718
|0.0000
|0.0000
|2006.05.26 06:20
|1.8686
|0.00
|0.00
|0.10
|32.00
|2765254
|2006.05.26 08:19
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8714
|1.8694
|1.8734
|2006.05.26 09:00
|1.8709
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|2771404
|2006.05.26 11:04
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8726
|1.8706
|1.8746
|2006.05.26 12:00
|1.8726
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2771422
|2006.05.26 10:00
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.8682
|1.8702
|1.8662
|2006.05.26 11:04
|1.8724
|cancelled
|2782433
|2006.05.26 12:00
|buy stop
|1.00
|gbpusd
|1.8745
|1.8725
|1.8765
|2006.05.26 12:09
|1.8720
|cancelled
|2782445
|2006.05.26 12:09
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8715
|1.8735
|1.8695
|2006.05.26 13:00
|1.8721
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|2787779
|2006.05.26 15:01
|buy stop
|1.00
|gbpusd
|1.8722
|1.8702
|1.8742
|2006.05.26 16:00
|1.8693
|cancelled
|2796932
|2006.05.26 16:32
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2214
|1.2414
|1.2054
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-268.73
|2796955
|2006.05.26 16:32
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2217
|1.2417
|1.2057
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.51
|2796977
|2006.05.26 16:32
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2216
|1.2416
|1.2056
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-260.59
|2796987
|2006.05.26 16:32
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2216
|1.2416
|1.2056
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-260.59
|2797007
|2006.05.26 16:32
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2217
|1.2417
|1.2057
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.51
|2797011
|2006.05.26 16:32
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2216
|1.2416
|1.2056
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-260.59
|2797012
|2006.05.26 16:32
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2215
|1.2415
|1.2055
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.66
|2797014
|2006.05.26 16:32
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2214
|1.2414
|1.2054
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-268.73
|2797031
|2006.05.26 16:32
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2216
|1.2416
|1.2056
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-260.59
|2797059
|2006.05.26 16:33
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2216
|1.2416
|1.2056
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-260.59
|2797061
|2006.05.26 16:33
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2214
|1.2414
|1.2054
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-268.73
|2797068
|2006.05.26 16:33
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2215
|1.2415
|1.2055
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.66
|2797071
|2006.05.26 16:33
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2216
|1.2416
|1.2056
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-260.59
|2797073
|2006.05.26 16:33
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2217
|1.2417
|1.2057
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.51
|2797078
|2006.05.26 16:33
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2215
|1.2415
|1.2055
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.66
|2797083
|2006.05.26 16:33
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2217
|1.2417
|1.2057
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.51
|2797086
|2006.05.26 16:33
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2216
|1.2416
|1.2056
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-260.59
|2797093
|2006.05.26 16:33
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2215
|1.2415
|1.2055
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.66
|2797098
|2006.05.26 16:33
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2214
|1.2414
|1.2054
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-268.73
|2797104
|2006.05.26 16:33
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2216
|1.2416
|1.2056
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-260.59
|2797109
|2006.05.26 16:33
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2218
|1.2418
|1.2058
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-252.44
|2797112
|2006.05.26 16:33
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2216
|1.2416
|1.2056
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-260.59
|2797115
|2006.05.26 16:33
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2217
|1.2417
|1.2057
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.51
|2797127
|2006.05.26 16:34
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2220
|1.2420
|1.2060
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-244.30
|2797142
|2006.05.26 16:34
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2222
|1.2422
|1.2062
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-236.16
|2797162
|2006.05.26 16:34
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2227
|1.2427
|1.2067
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-215.80
|2797182
|2006.05.26 16:34
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2229
|1.2429
|1.2069
|2006.05.26 17:18
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|-203.60
|2797200
|2006.05.26 16:34
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2228
|1.2428
|1.2068
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-211.73
|2797223
|2006.05.26 16:34
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2227
|1.2427
|1.2067
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-215.80
|2797235
|2006.05.26 16:34
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2226
|1.2426
|1.2066
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-219.87
|2797240
|2006.05.26 16:34
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2229
|1.2429
|1.2069
|2006.05.26 17:18
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|-203.60
|2797242
|2006.05.26 16:34
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2228
|1.2428
|1.2068
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-211.73
|2797250
|2006.05.26 16:34
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2229
|1.2429
|1.2069
|2006.05.26 17:18
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|-203.60
|2797259
|2006.05.26 16:34
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2225
|1.2425
|1.2065
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-223.94
|2797260
|2006.05.26 16:34
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2226
|1.2426
|1.2066
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-219.87
|2797262
|2006.05.26 16:34
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2229
|1.2429
|1.2069
|2006.05.26 17:18
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|-203.60
|2797263
|2006.05.26 16:35
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2228
|1.2428
|1.2068
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-211.73
|2797264
|2006.05.26 16:35
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2227
|1.2427
|1.2067
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-215.80
|2797267
|2006.05.26 16:35
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2228
|1.2428
|1.2068
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-211.73
|2797273
|2006.05.26 16:35
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2229
|1.2429
|1.2069
|2006.05.26 17:18
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|-203.60
|2797283
|2006.05.26 16:35
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2234
|1.2434
|1.2074
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-179.18
|2797302
|2006.05.26 16:35
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2232
|1.2432
|1.2072
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-187.33
|2797310
|2006.05.26 16:35
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2233
|1.2433
|1.2073
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-183.25
|2797318
|2006.05.26 16:35
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2232
|1.2432
|1.2072
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-187.33
|2797338
|2006.05.26 16:35
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2234
|1.2434
|1.2074
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-179.18
|2797339
|2006.05.26 16:35
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2233
|1.2433
|1.2073
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-183.25
|2797341
|2006.05.26 16:35
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2234
|1.2434
|1.2074
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-179.18
|2797349
|2006.05.26 16:35
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2232
|1.2432
|1.2072
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-187.33
|2797351
|2006.05.26 16:35
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2233
|1.2433
|1.2073
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-183.25
|2797357
|2006.05.26 16:35
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2234
|1.2434
|1.2074
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-179.18
|2797374
|2006.05.26 16:35
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2239
|1.2439
|1.2079
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-166.94
|2797378
|2006.05.26 16:35
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2238
|1.2438
|1.2078
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-171.01
|2797410
|2006.05.26 16:35
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2239
|1.2439
|1.2079
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-166.94
|2797476
|2006.05.26 16:36
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2242
|1.2442
|1.2082
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-158.78
|2797487
|2006.05.26 16:36
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2242
|1.2442
|1.2082
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-158.78
|2797491
|2006.05.26 16:36
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2241
|1.2441
|1.2081
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-162.85
|2797493
|2006.05.26 16:36
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2240
|1.2440
|1.2080
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-162.87
|2797499
|2006.05.26 16:36
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2237
|1.2437
|1.2077
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.08
|2797516
|2006.05.26 16:36
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2235
|1.2435
|1.2075
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-187.28
|2797526
|2006.05.26 16:36
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2233
|1.2433
|1.2073
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-183.25
|2797530
|2006.05.26 16:36
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2235
|1.2435
|1.2075
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-187.28
|2797533
|2006.05.26 16:36
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2234
|1.2434
|1.2074
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-179.18
|2797534
|2006.05.26 16:36
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2233
|1.2433
|1.2073
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-183.25
|2797535
|2006.05.26 16:36
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2232
|1.2432
|1.2072
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-187.33
|2797536
|2006.05.26 16:36
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2233
|1.2433
|1.2073
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-183.25
|2797537
|2006.05.26 16:36
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2232
|1.2432
|1.2072
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-187.33
|2797568
|2006.05.26 16:37
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2230
|1.2430
|1.2070
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-195.47
|2797579
|2006.05.26 16:37
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2229
|1.2429
|1.2069
|2006.05.26 17:18
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|-203.60
|2797584
|2006.05.26 16:37
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2230
|1.2430
|1.2070
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-195.47
|2797597
|2006.05.26 16:37
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2229
|1.2429
|1.2069
|2006.05.26 17:18
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|-203.60
|2797615
|2006.05.26 16:37
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2229
|1.2429
|1.2069
|2006.05.26 17:18
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|-203.60
|2797627
|2006.05.26 16:37
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2231
|1.2431
|1.2071
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.40
|2797633
|2006.05.26 16:37
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2230
|1.2430
|1.2070
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-195.47
|2797646
|2006.05.26 16:37
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2229
|1.2429
|1.2069
|2006.05.26 17:18
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|-203.60
|2797653
|2006.05.26 16:37
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2230
|1.2430
|1.2070
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-195.47
|2797664
|2006.05.26 16:37
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2231
|1.2431
|1.2071
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.40
|2797668
|2006.05.26 16:37
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2230
|1.2430
|1.2070
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-195.47
|2797674
|2006.05.26 16:37
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2229
|1.2429
|1.2069
|2006.05.26 17:18
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|-203.60
|2797704
|2006.05.26 16:38
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2228
|1.2428
|1.2068
|2006.05.26 17:18
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|-207.67
|2797708
|2006.05.26 16:38
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2229
|1.2429
|1.2069
|2006.05.26 17:18
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|-203.60
|2797720
|2006.05.26 16:38
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2226
|1.2426
|1.2066
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-219.87
|2797729
|2006.05.26 16:38
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2227
|1.2427
|1.2067
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-215.80
|2797732
|2006.05.26 16:38
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2226
|1.2426
|1.2066
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-219.87
|2797747
|2006.05.26 16:38
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2225
|1.2425
|1.2065
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-223.94
|2797751
|2006.05.26 16:38
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2227
|1.2427
|1.2067
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-215.80
|2797759
|2006.05.26 16:38
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2226
|1.2426
|1.2066
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-219.87
|2797766
|2006.05.26 16:38
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2229
|1.2429
|1.2069
|2006.05.26 17:18
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|-203.60
|2797771
|2006.05.26 16:38
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2228
|1.2428
|1.2068
|2006.05.26 17:18
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|-207.67
|2797784
|2006.05.26 16:38
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2229
|1.2429
|1.2069
|2006.05.26 17:18
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|-203.60
|2797789
|2006.05.26 16:39
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2230
|1.2430
|1.2070
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-195.47
|2797791
|2006.05.26 16:39
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2229
|1.2429
|1.2069
|2006.05.26 17:18
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|-203.60
|2797793
|2006.05.26 16:39
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2228
|1.2428
|1.2068
|2006.05.26 17:18
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|-207.67
|2797800
|2006.05.26 16:39
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2229
|1.2429
|1.2069
|2006.05.26 17:18
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|-203.60
|2797804
|2006.05.26 16:39
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2232
|1.2432
|1.2072
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-187.33
|2797805
|2006.05.26 16:39
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2231
|1.2431
|1.2071
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.40
|2797809
|2006.05.26 16:39
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2231
|1.2431
|1.2071
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.40
|2797810
|2006.05.26 16:39
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2230
|1.2430
|1.2070
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-195.47
|2797816
|2006.05.26 16:39
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2232
|1.2432
|1.2072
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-187.33
|2797821
|2006.05.26 16:39
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2233
|1.2433
|1.2073
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-183.25
|2797826
|2006.05.26 16:39
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2234
|1.2434
|1.2074
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-179.18
|2797827
|2006.05.26 16:39
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2232
|1.2432
|1.2072
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-187.33
|2797828
|2006.05.26 16:39
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2231
|1.2431
|1.2071
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.40
|2797832
|2006.05.26 16:39
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2232
|1.2432
|1.2072
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-187.33
|2797833
|2006.05.26 16:39
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2233
|1.2433
|1.2073
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-183.25
|2797838
|2006.05.26 16:39
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2234
|1.2434
|1.2074
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-179.18
|2797843
|2006.05.26 16:39
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2233
|1.2433
|1.2073
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-183.25
|2797849
|2006.05.26 16:39
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2232
|1.2432
|1.2072
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-187.33
|2797850
|2006.05.26 16:39
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2231
|1.2431
|1.2071
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.40
|2797856
|2006.05.26 16:39
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2232
|1.2432
|1.2072
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-187.33
|2797859
|2006.05.26 16:39
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2231
|1.2431
|1.2071
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.40
|2797865
|2006.05.26 16:40
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2232
|1.2432
|1.2072
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-187.33
|2797870
|2006.05.26 16:40
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2230
|1.2430
|1.2070
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-195.47
|2797872
|2006.05.26 16:40
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2229
|1.2429
|1.2069
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-199.54
|2797874
|2006.05.26 16:40
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2228
|1.2428
|1.2068
|2006.05.26 17:18
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|-207.67
|2797876
|2006.05.26 16:40
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2229
|1.2429
|1.2069
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-199.54
|2797879
|2006.05.26 16:40
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2231
|1.2431
|1.2071
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.40
|2797881
|2006.05.26 16:40
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2232
|1.2432
|1.2072
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-187.33
|2797885
|2006.05.26 16:40
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2231
|1.2431
|1.2071
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.40
|2797895
|2006.05.26 16:40
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2232
|1.2432
|1.2072
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-187.33
|2797898
|2006.05.26 16:40
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2230
|1.2430
|1.2070
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-195.47
|2797902
|2006.05.26 16:40
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2231
|1.2431
|1.2071
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.40
|2797904
|2006.05.26 16:40
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2230
|1.2430
|1.2070
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-195.47
|2797908
|2006.05.26 16:40
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2231
|1.2431
|1.2071
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.40
|2797910
|2006.05.26 16:40
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2230
|1.2430
|1.2070
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-195.47
|2797917
|2006.05.26 16:41
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2229
|1.2429
|1.2069
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-199.54
|2797918
|2006.05.26 16:41
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2230
|1.2430
|1.2070
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-195.47
|2797920
|2006.05.26 16:41
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2228
|1.2428
|1.2068
|2006.05.26 17:18
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|-207.67
|2797925
|2006.05.26 16:41
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2227
|1.2427
|1.2067
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-215.80
|2797931
|2006.05.26 16:41
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2226
|1.2426
|1.2066
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-219.87
|2797941
|2006.05.26 16:41
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2225
|1.2425
|1.2065
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-223.94
|2797944
|2006.05.26 16:41
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2226
|1.2426
|1.2066
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-219.87
|2797952
|2006.05.26 16:41
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2227
|1.2427
|1.2067
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-215.80
|2797957
|2006.05.26 16:41
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2231
|1.2431
|1.2071
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.40
|2797960
|2006.05.26 16:41
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2233
|1.2433
|1.2073
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-183.25
|2797961
|2006.05.26 16:41
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2235
|1.2435
|1.2075
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-187.28
|2797968
|2006.05.26 16:41
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2234
|1.2434
|1.2074
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-179.18
|2797972
|2006.05.26 16:41
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2235
|1.2435
|1.2075
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-187.28
|2797975
|2006.05.26 16:41
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2236
|1.2436
|1.2076
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-179.15
|2797978
|2006.05.26 16:41
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2235
|1.2435
|1.2075
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-187.28
|2797980
|2006.05.26 16:41
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2234
|1.2434
|1.2074
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-179.18
|2797985
|2006.05.26 16:41
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2233
|1.2433
|1.2073
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-183.25
|2797987
|2006.05.26 16:42
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2234
|1.2434
|1.2074
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-179.18
|2797990
|2006.05.26 16:42
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2233
|1.2433
|1.2073
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-183.25
|2797992
|2006.05.26 16:42
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2234
|1.2434
|1.2074
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.35
|2797996
|2006.05.26 16:42
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2235
|1.2435
|1.2075
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-187.28
|2798005
|2006.05.26 16:42
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2232
|1.2432
|1.2072
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-187.33
|2798010
|2006.05.26 16:42
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2233
|1.2433
|1.2073
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-183.25
|2798015
|2006.05.26 16:42
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2235
|1.2435
|1.2075
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-187.28
|2798017
|2006.05.26 16:42
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2234
|1.2434
|1.2074
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.35
|2798023
|2006.05.26 16:42
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2235
|1.2435
|1.2075
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-187.28
|2798037
|2006.05.26 16:43
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2237
|1.2437
|1.2077
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.08
|2798042
|2006.05.26 16:43
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2234
|1.2434
|1.2074
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.35
|2798047
|2006.05.26 16:43
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2235
|1.2435
|1.2075
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-187.28
|2798052
|2006.05.26 16:43
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2238
|1.2438
|1.2078
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-171.01
|2798062
|2006.05.26 16:43
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2239
|1.2439
|1.2079
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-166.94
|2798085
|2006.05.26 16:43
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2249
|1.2449
|1.2089
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.28
|2798110
|2006.05.26 16:43
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2249
|1.2449
|1.2089
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.28
|2798156
|2006.05.26 16:43
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2244
|1.2444
|1.2084
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.64
|2798174
|2006.05.26 16:43
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2242
|1.2442
|1.2082
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-158.78
|2798176
|2006.05.26 16:43
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2238
|1.2438
|1.2078
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-171.01
|2798180
|2006.05.26 16:43
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2242
|1.2442
|1.2082
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-158.78
|2798184
|2006.05.26 16:43
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2243
|1.2443
|1.2083
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-154.71
|2798193
|2006.05.26 16:43
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2244
|1.2444
|1.2084
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.64
|2798200
|2006.05.26 16:43
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2245
|1.2445
|1.2085
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.57
|2798201
|2006.05.26 16:43
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2246
|1.2446
|1.2086
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-142.50
|2798207
|2006.05.26 16:43
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2245
|1.2445
|1.2085
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.57
|2798210
|2006.05.26 16:43
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2247
|1.2447
|1.2087
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-138.43
|2798221
|2006.05.26 16:44
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2248
|1.2448
|1.2088
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-134.35
|2798227
|2006.05.26 16:44
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2247
|1.2447
|1.2087
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-138.43
|2798231
|2006.05.26 16:44
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2246
|1.2446
|1.2086
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-142.50
|2798238
|2006.05.26 16:44
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2246
|1.2446
|1.2086
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-142.50
|2798239
|2006.05.26 16:44
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2247
|1.2447
|1.2087
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-138.43
|2798240
|2006.05.26 16:44
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2246
|1.2446
|1.2086
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-142.50
|2798245
|2006.05.26 16:44
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2245
|1.2445
|1.2085
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.57
|2798263
|2006.05.26 16:44
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2248
|1.2448
|1.2088
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-134.35
|2798265
|2006.05.26 16:44
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2246
|1.2446
|1.2086
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-142.50
|2798281
|2006.05.26 16:44
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2245
|1.2445
|1.2085
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.57
|2798300
|2006.05.26 16:44
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2243
|1.2443
|1.2083
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-154.71
|2798305
|2006.05.26 16:44
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2242
|1.2442
|1.2082
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-158.78
|2798329
|2006.05.26 16:45
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2241
|1.2441
|1.2081
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-162.85
|2798341
|2006.05.26 16:45
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2240
|1.2440
|1.2080
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-162.87
|2798348
|2006.05.26 16:45
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2239
|1.2439
|1.2079
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-166.94
|2798356
|2006.05.26 16:45
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2237
|1.2437
|1.2077
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.08
|2798363
|2006.05.26 16:45
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2238
|1.2438
|1.2078
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-171.01
|2798370
|2006.05.26 16:45
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2237
|1.2437
|1.2077
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.08
|2798395
|2006.05.26 16:45
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2236
|1.2436
|1.2076
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-179.15
|2798404
|2006.05.26 16:45
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2237
|1.2437
|1.2077
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.08
|2798422
|2006.05.26 16:45
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2241
|1.2441
|1.2081
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-162.85
|2798428
|2006.05.26 16:45
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2241
|1.2441
|1.2081
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-162.85
|2798431
|2006.05.26 16:46
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2242
|1.2442
|1.2082
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-158.78
|2798434
|2006.05.26 16:46
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2241
|1.2441
|1.2081
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-162.85
|2798455
|2006.05.26 16:46
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2243
|1.2443
|1.2083
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-154.71
|2798462
|2006.05.26 16:46
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2240
|1.2440
|1.2080
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-162.87
|2798467
|2006.05.26 16:46
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2239
|1.2439
|1.2079
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-166.94
|2798476
|2006.05.26 16:46
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2240
|1.2440
|1.2080
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-166.92
|2798477
|2006.05.26 16:46
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2239
|1.2439
|1.2079
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-166.94
|2798479
|2006.05.26 16:46
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2238
|1.2438
|1.2078
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-171.01
|2798480
|2006.05.26 16:46
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2237
|1.2437
|1.2077
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.08
|2798484
|2006.05.26 16:46
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2236
|1.2436
|1.2076
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-179.15
|2798488
|2006.05.26 16:46
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2235
|1.2435
|1.2075
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-183.22
|2798494
|2006.05.26 16:46
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2237
|1.2437
|1.2077
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.08
|2798498
|2006.05.26 16:47
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2239
|1.2439
|1.2079
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-166.94
|2798502
|2006.05.26 16:47
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2238
|1.2438
|1.2078
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-171.01
|2798508
|2006.05.26 16:47
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2239
|1.2439
|1.2079
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-166.94
|2798513
|2006.05.26 16:47
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2240
|1.2440
|1.2080
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-166.92
|2798516
|2006.05.26 16:47
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2239
|1.2439
|1.2079
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-166.94
|2798517
|2006.05.26 16:47
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2237
|1.2437
|1.2077
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.08
|2798529
|2006.05.26 16:47
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2239
|1.2439
|1.2079
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-166.94
|2798530
|2006.05.26 16:47
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2238
|1.2438
|1.2078
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-171.01
|2798536
|2006.05.26 16:47
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2235
|1.2435
|1.2075
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-183.22
|2798539
|2006.05.26 16:47
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2234
|1.2434
|1.2074
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.35
|2798542
|2006.05.26 16:47
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2233
|1.2433
|1.2073
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-183.25
|2798544
|2006.05.26 16:47
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2234
|1.2434
|1.2074
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.35
|2798547
|2006.05.26 16:47
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2235
|1.2435
|1.2075
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-183.22
|2798550
|2006.05.26 16:47
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2236
|1.2436
|1.2076
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-179.15
|2798556
|2006.05.26 16:47
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2238
|1.2438
|1.2078
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-171.01
|2798560
|2006.05.26 16:47
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2239
|1.2439
|1.2079
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-166.94
|2798563
|2006.05.26 16:47
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2240
|1.2440
|1.2080
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-166.92
|2798569
|2006.05.26 16:47
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2241
|1.2441
|1.2081
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-162.85
|2798578
|2006.05.26 16:47
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2243
|1.2443
|1.2083
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-154.71
|2798579
|2006.05.26 16:47
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2242
|1.2442
|1.2082
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-158.78
|2798584
|2006.05.26 16:48
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2243
|1.2443
|1.2083
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-154.71
|2798585
|2006.05.26 16:48
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2242
|1.2442
|1.2082
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-158.78
|2798589
|2006.05.26 16:48
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2241
|1.2441
|1.2081
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-162.85
|2798608
|2006.05.26 16:48
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2240
|1.2440
|1.2080
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-166.92
|2798615
|2006.05.26 16:48
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2243
|1.2443
|1.2083
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-154.71
|2798616
|2006.05.26 16:48
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2241
|1.2441
|1.2081
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-162.85
|2798619
|2006.05.26 16:48
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2242
|1.2442
|1.2082
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-158.78
|2798621
|2006.05.26 16:48
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2241
|1.2441
|1.2081
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-162.85
|2798624
|2006.05.26 16:48
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2240
|1.2440
|1.2080
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-166.92
|2798625
|2006.05.26 16:48
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2238
|1.2438
|1.2078
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-171.01
|2798631
|2006.05.26 16:48
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2237
|1.2437
|1.2077
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.08
|2798632
|2006.05.26 16:48
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2236
|1.2436
|1.2076
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-179.15
|2798639
|2006.05.26 16:48
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2237
|1.2437
|1.2077
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.08
|2798645
|2006.05.26 16:48
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2238
|1.2438
|1.2078
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-171.01
|2798647
|2006.05.26 16:48
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2240
|1.2440
|1.2080
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-166.92
|2798653
|2006.05.26 16:48
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2236
|1.2436
|1.2076
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-179.15
|2798661
|2006.05.26 16:49
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2235
|1.2435
|1.2075
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-183.22
|2798666
|2006.05.26 16:49
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2234
|1.2434
|1.2074
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.35
|2798673
|2006.05.26 16:49
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2232
|1.2432
|1.2072
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-187.33
|2798675
|2006.05.26 16:49
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2233
|1.2433
|1.2073
|2006.05.26 17:18
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-183.25
|2798680
|2006.05.26 16:49
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2234
|1.2434
|1.2074
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.35
|2798685
|2006.05.26 16:49
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2235
|1.2435
|1.2075
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-183.22
|2798687
|2006.05.26 16:49
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2234
|1.2434
|1.2074
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.35
|2798691
|2006.05.26 16:49
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2237
|1.2437
|1.2077
|2006.05.26 17:18
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.08
|2798699
|2006.05.26 16:49
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2240
|1.2440
|1.2080
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-166.92
|2798711
|2006.05.26 16:49
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2242
|1.2442
|1.2082
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-158.78
|2798720
|2006.05.26 16:49
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2244
|1.2444
|1.2084
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.64
|2798742
|2006.05.26 16:49
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2245
|1.2445
|1.2085
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.57
|2798750
|2006.05.26 16:49
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2243
|1.2443
|1.2083
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-154.71
|2798758
|2006.05.26 16:49
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2244
|1.2444
|1.2084
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.64
|2798759
|2006.05.26 16:49
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2243
|1.2443
|1.2083
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-154.71
|2798762
|2006.05.26 16:49
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2241
|1.2441
|1.2081
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-162.85
|2798763
|2006.05.26 16:49
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2242
|1.2442
|1.2082
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-158.78
|2798766
|2006.05.26 16:49
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2243
|1.2443
|1.2083
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-154.71
|2798767
|2006.05.26 16:49
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2242
|1.2442
|1.2082
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-158.78
|2798772
|2006.05.26 16:49
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2244
|1.2444
|1.2084
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.64
|2798781
|2006.05.26 16:50
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2245
|1.2445
|1.2085
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.57
|2798789
|2006.05.26 16:50
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2246
|1.2446
|1.2086
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-142.50
|2798973
|2006.05.26 16:51
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2247
|1.2447
|1.2087
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-138.43
|2799679
|2006.05.26 17:02
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2249
|1.2449
|1.2089
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.28
|2799685
|2006.05.26 17:02
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2249
|1.2449
|1.2089
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.28
|2799692
|2006.05.26 17:02
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2249
|1.2449
|1.2089
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.28
|2799703
|2006.05.26 17:03
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2249
|1.2449
|1.2089
|2006.05.26 17:18
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.28
|2797291
|2006.05.26 16:35
|sell
|0.50
|usdjpy
|112.44
|114.44
|110.84
|2006.05.26 17:18
|112.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.87
|2797440
|2006.05.26 16:36
|sell
|0.50
|usdjpy
|112.45
|114.45
|110.85
|2006.05.26 17:18
|112.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.30
|2797451
|2006.05.26 16:36
|sell
|0.50
|usdjpy
|112.46
|114.46
|110.86
|2006.05.26 17:18
|112.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.86
|2798031
|2006.05.26 16:42
|sell
|0.50
|usdjpy
|112.44
|114.44
|110.84
|2006.05.26 17:18
|112.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.87
|2798077
|2006.05.26 16:43
|sell
|0.50
|usdjpy
|112.47
|114.47
|110.87
|2006.05.26 17:18
|112.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.42
|2798190
|2006.05.26 16:43
|sell
|0.50
|usdjpy
|112.44
|114.44
|110.84
|2006.05.26 17:18
|112.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.87
|2798205
|2006.05.26 16:43
|sell
|0.50
|usdjpy
|112.46
|114.46
|110.86
|2006.05.26 17:18
|112.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.86
|2798217
|2006.05.26 16:44
|sell
|0.50
|usdjpy
|112.49
|114.49
|110.89
|2006.05.26 17:18
|112.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.53
|2798226
|2006.05.26 16:44
|sell
|0.50
|usdjpy
|112.46
|114.46
|110.86
|2006.05.26 17:18
|112.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.86
|2798235
|2006.05.26 16:44
|sell
|0.50
|usdjpy
|112.44
|114.44
|110.84
|2006.05.26 17:18
|112.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.87
|2798254
|2006.05.26 16:44
|sell
|0.50
|usdjpy
|112.45
|114.45
|110.85
|2006.05.26 17:18
|112.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.30
|2798256
|2006.05.26 16:44
|sell
|0.50
|usdjpy
|112.44
|114.44
|110.84
|2006.05.26 17:18
|112.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.87
|2798258
|2006.05.26 16:44
|sell
|0.50
|usdjpy
|112.45
|114.45
|110.85
|2006.05.26 17:18
|112.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.30
|2798260
|2006.05.26 16:44
|sell
|0.50
|usdjpy
|112.47
|114.47
|110.87
|2006.05.26 17:18
|112.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.42
|2798264
|2006.05.26 16:44
|sell
|0.50
|usdjpy
|112.46
|114.46
|110.86
|2006.05.26 17:18
|112.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.86
|2798278
|2006.05.26 16:44
|sell
|0.50
|usdjpy
|112.45
|114.45
|110.85
|2006.05.26 17:18
|112.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.30
|2798285
|2006.05.26 16:44
|sell
|0.50
|usdjpy
|112.47
|114.47
|110.87
|2006.05.26 17:18
|112.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.42
|2798289
|2006.05.26 16:44
|sell
|0.50
|usdjpy
|112.45
|114.45
|110.85
|2006.05.26 17:18
|112.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.30
|2798297
|2006.05.26 16:44
|sell
|0.50
|usdjpy
|112.44
|114.44
|110.84
|2006.05.26 17:18
|112.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.87
|2798308
|2006.05.26 16:44
|sell
|0.50
|usdjpy
|112.44
|114.44
|110.84
|2006.05.26 17:18
|112.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.74
|2798424
|2006.05.26 16:45
|sell
|0.50
|usdjpy
|112.44
|114.44
|110.84
|2006.05.26 17:18
|112.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.74
|2798432
|2006.05.26 16:46
|sell
|0.50
|usdjpy
|112.45
|114.45
|110.85
|2006.05.26 17:18
|112.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.30
|2798586
|2006.05.26 16:48
|sell
|0.50
|usdjpy
|112.44
|114.44
|110.84
|2006.05.26 17:18
|112.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.74
|2798603
|2006.05.26 16:48
|sell
|0.50
|usdjpy
|112.44
|114.44
|110.84
|2006.05.26 17:18
|112.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.74
|2798640
|2006.05.26 16:48
|sell
|0.50
|usdjpy
|112.46
|114.46
|110.86
|2006.05.26 17:18
|112.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.86
|2798658
|2006.05.26 16:49
|sell
|0.50
|usdjpy
|112.46
|114.46
|110.86
|2006.05.26 17:18
|112.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.86
|2798670
|2006.05.26 16:49
|sell
|0.50
|usdjpy
|112.45
|114.45
|110.85
|2006.05.26 17:18
|112.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.30
|2798671
|2006.05.26 16:49
|sell
|0.50
|usdjpy
|112.44
|114.44
|110.84
|2006.05.26 17:18
|112.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.74
|2798731
|2006.05.26 16:49
|sell
|0.50
|usdjpy
|112.56
|114.56
|110.96
|2006.05.26 17:18
|112.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.44
|2798736
|2006.05.26 16:49
|sell
|0.50
|usdjpy
|112.55
|114.55
|110.95
|2006.05.26 17:18
|112.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.88
|2798746
|2006.05.26 16:49
|sell
|0.50
|usdjpy
|112.54
|114.54
|110.94
|2006.05.26 17:18
|112.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.33
|2798755
|2006.05.26 16:49
|sell
|0.50
|usdjpy
|112.56
|114.56
|110.96
|2006.05.26 17:18
|112.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.44
|2798756
|2006.05.26 16:49
|sell
|0.50
|usdjpy
|112.55
|114.55
|110.95
|2006.05.26 17:18
|112.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.88
|2798775
|2006.05.26 16:50
|sell
|0.50
|usdjpy
|112.56
|114.56
|110.96
|2006.05.26 17:18
|112.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.44
|2798784
|2006.05.26 16:50
|sell
|0.50
|usdjpy
|112.57
|114.57
|110.97
|2006.05.26 17:18
|112.57
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|0.00
|0.00
|0.30
|-49 109.03
|Closed P/L:
|-49 108.73
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|2799835
|2006.05.26 17:05
|buy stop
|1.00
|gbpusd
|1.8691
|1.8671
|1.8711
|
|1.8552
|CandlesTrader
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-49 108.73
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|-577.12
|Equity:
|-577.12
|Free Margin:
|-577.12