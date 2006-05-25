North Finance Co Ltd

Account: 133863 Name: Robert Fuller Currency: USD 2006 May 26, 17:19
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
27518212006.05.25 23:02sell0.10eurusd1.27920.00000.00002006.05.26 06:011.27830.000.000.209.00
27662792006.05.26 08:01buy0.10eurusd1.27730.00001.27832006.05.26 09:261.27830.000.000.0010.00
27762922006.05.26 11:02sell0.10eurusd1.28120.00001.28022006.05.26 15:051.28020.000.000.0010.00
27774842006.05.26 11:09sell0.50eurusd1.28291.30291.26692006.05.26 15:081.28010.000.000.00140.00
27775192006.05.26 11:09sell0.50eurusd1.28291.30291.26692006.05.26 15:081.28020.000.000.00135.00
27775322006.05.26 11:09sell0.50eurusd1.28291.30291.26692006.05.26 15:081.28010.000.000.00140.00
27775752006.05.26 11:09sell0.50eurusd1.28291.30291.26692006.05.26 15:081.28020.000.000.00135.00
27776242006.05.26 11:09sell0.50eurusd1.28291.30291.26692006.05.26 15:081.28010.000.000.00140.00
27776342006.05.26 11:09sell0.50eurusd1.28301.30301.26702006.05.26 15:081.28020.000.000.00140.00
27776452006.05.26 11:09sell0.50eurusd1.28311.30311.26712006.05.26 15:081.28010.000.000.00150.00
27776532006.05.26 11:10sell0.50eurusd1.28301.30301.26702006.05.26 15:081.28030.000.000.00135.00
27776642006.05.26 11:10sell0.50eurusd1.28301.30301.26702006.05.26 15:081.28010.000.000.00145.00
27776832006.05.26 11:10sell0.50eurusd1.28291.30291.26692006.05.26 15:081.28020.000.000.00135.00
27777252006.05.26 11:10sell0.50eurusd1.28291.30291.26692006.05.26 15:081.28010.000.000.00140.00
27974012006.05.26 16:35buy0.50eurusd1.27531.25531.29132006.05.26 16:411.27550.000.000.0010.00
27975062006.05.26 16:36buy0.50eurusd1.27541.25541.29142006.05.26 16:411.27550.000.000.005.00
27980272006.05.26 16:42buy0.50eurusd1.27531.25531.29132006.05.26 16:421.27530.000.000.000.00
27982372006.05.26 16:44buy0.50eurusd1.27431.25431.29032006.05.26 16:451.27550.000.000.0060.00
27982742006.05.26 16:44buy0.50eurusd1.27461.25461.29062006.05.26 16:451.27550.000.000.0045.00
27982882006.05.26 16:44buy0.50eurusd1.27471.25471.29072006.05.26 16:451.27550.000.000.0040.00
27982902006.05.26 16:44buy0.50eurusd1.27461.25461.29062006.05.26 16:451.27550.000.000.0045.00
27983022006.05.26 16:44buy0.50eurusd1.27481.25481.29082006.05.26 16:451.27550.000.000.0035.00
27983152006.05.26 16:44buy0.50eurusd1.27471.25471.29072006.05.26 16:451.27550.000.000.0040.00
27983172006.05.26 16:44buy0.50eurusd1.27481.25481.29082006.05.26 16:451.27550.000.000.0035.00
27983232006.05.26 16:45buy0.50eurusd1.27501.25501.29102006.05.26 16:451.27550.000.000.0025.00
27983332006.05.26 16:45buy0.50eurusd1.27481.25481.29082006.05.26 16:451.27550.000.000.0035.00
27983402006.05.26 16:45buy0.50eurusd1.27531.25531.29132006.05.26 16:451.27550.000.000.0010.00
27984172006.05.26 16:45buy0.50eurusd1.27541.25541.29142006.05.26 16:451.27530.000.000.00-5.00
27984232006.05.26 16:45buy0.50eurusd1.27541.25541.29142006.05.26 16:461.27530.000.000.00-5.00
27984272006.05.26 16:45buy0.50eurusd1.27511.25511.29112006.05.26 16:461.27530.000.000.0010.00
27984382006.05.26 16:46buy0.50eurusd1.27541.25541.29142006.05.26 16:461.27530.000.000.00-5.00
27984442006.05.26 16:46buy0.50eurusd1.27541.25541.29142006.05.26 16:461.27530.000.000.00-5.00
27984522006.05.26 16:46buy0.50eurusd1.27541.25541.29142006.05.26 16:461.27530.000.000.00-5.00
27984542006.05.26 16:46buy0.50eurusd1.27541.25541.29142006.05.26 16:461.27530.000.000.00-5.00
27984562006.05.26 16:46buy0.50eurusd1.27531.25531.29132006.05.26 16:461.27530.000.000.000.00
27984572006.05.26 16:46buy0.50eurusd1.27541.25541.29142006.05.26 16:461.27550.000.000.005.00
27984612006.05.26 16:46buy0.50eurusd1.27541.25541.29142006.05.26 16:471.27550.000.000.005.00
27984692006.05.26 16:46buy0.50eurusd1.27541.25541.29142006.05.26 16:461.27550.000.000.005.00
27985052006.05.26 16:47buy0.50eurusd1.27541.25541.29142006.05.26 16:471.27530.000.000.00-5.00
27985252006.05.26 16:47buy0.50eurusd1.27541.25541.29142006.05.26 16:471.27530.000.000.00-5.00
27985742006.05.26 16:47buy0.50eurusd1.27511.25511.29112006.05.26 16:481.27520.000.000.005.00
27985912006.05.26 16:48buy0.50eurusd1.27501.25501.29102006.05.26 16:481.27520.000.000.0010.00
27985932006.05.26 16:48buy0.50eurusd1.27511.25511.29112006.05.26 16:481.27510.000.000.000.00
27985982006.05.26 16:48buy0.50eurusd1.27501.25501.29102006.05.26 16:481.27520.000.000.0010.00
27986002006.05.26 16:48buy0.50eurusd1.27511.25511.29112006.05.26 16:501.27390.000.000.00-60.00
27986062006.05.26 16:48buy0.50eurusd1.27531.25531.29132006.05.26 16:481.27520.000.000.00-5.00
27986102006.05.26 16:48buy0.50eurusd1.27541.25541.29142006.05.26 16:481.27520.000.000.00-10.00
27986142006.05.26 16:48buy0.50eurusd1.27511.25511.29112006.05.26 16:481.27510.000.000.000.00
27986292006.05.26 16:48buy0.50eurusd1.27541.25541.29142006.05.26 16:481.27520.000.000.00-10.00
27986332006.05.26 16:48buy0.50eurusd1.27531.25531.29132006.05.26 16:481.27520.000.000.00-5.00
27986352006.05.26 16:48buy0.50eurusd1.27541.25541.29142006.05.26 16:481.27510.000.000.00-15.00
27986372006.05.26 16:48buy0.50eurusd1.27531.25531.29132006.05.26 16:481.27520.000.000.00-5.00
27987022006.05.26 16:49buy0.50eurusd1.27501.25501.29102006.05.26 16:501.27390.000.000.00-55.00
27987602006.05.26 16:49buy0.50eurusd1.27481.25481.29082006.05.26 16:501.27390.000.000.00-45.00
27987692006.05.26 16:49buy0.50eurusd1.27441.25441.29042006.05.26 16:501.27390.000.000.00-25.00
27988092006.05.26 16:50buy0.50eurusd1.27401.25401.29002006.05.26 16:501.27390.000.000.00-5.00
27517842006.05.25 23:00sell0.10gbpusd1.87180.00000.00002006.05.26 06:201.86860.000.000.1032.00
27652542006.05.26 08:19buy1.00gbpusd1.87141.86941.87342006.05.26 09:001.87090.000.000.00-50.00
27714042006.05.26 11:04buy1.00gbpusd1.87261.87061.87462006.05.26 12:001.87260.000.000.000.00
27714222006.05.26 10:00sell stop1.00gbpusd1.86821.87021.86622006.05.26 11:041.8724cancelled
27824332006.05.26 12:00buy stop1.00gbpusd1.87451.87251.87652006.05.26 12:091.8720cancelled
27824452006.05.26 12:09sell1.00gbpusd1.87151.87351.86952006.05.26 13:001.87210.000.000.00-60.00
27877792006.05.26 15:01buy stop1.00gbpusd1.87221.87021.87422006.05.26 16:001.8693cancelled
27969322006.05.26 16:32sell0.50usdchf1.22141.24141.20542006.05.26 17:181.22800.000.000.00-268.73
27969552006.05.26 16:32sell0.50usdchf1.22171.24171.20572006.05.26 17:181.22800.000.000.00-256.51
27969772006.05.26 16:32sell0.50usdchf1.22161.24161.20562006.05.26 17:181.22800.000.000.00-260.59
27969872006.05.26 16:32sell0.50usdchf1.22161.24161.20562006.05.26 17:181.22800.000.000.00-260.59
27970072006.05.26 16:32sell0.50usdchf1.22171.24171.20572006.05.26 17:181.22800.000.000.00-256.51
27970112006.05.26 16:32sell0.50usdchf1.22161.24161.20562006.05.26 17:181.22800.000.000.00-260.59
27970122006.05.26 16:32sell0.50usdchf1.22151.24151.20552006.05.26 17:181.22800.000.000.00-264.66
27970142006.05.26 16:32sell0.50usdchf1.22141.24141.20542006.05.26 17:181.22800.000.000.00-268.73
27970312006.05.26 16:32sell0.50usdchf1.22161.24161.20562006.05.26 17:181.22800.000.000.00-260.59
27970592006.05.26 16:33sell0.50usdchf1.22161.24161.20562006.05.26 17:181.22800.000.000.00-260.59
27970612006.05.26 16:33sell0.50usdchf1.22141.24141.20542006.05.26 17:181.22800.000.000.00-268.73
27970682006.05.26 16:33sell0.50usdchf1.22151.24151.20552006.05.26 17:181.22800.000.000.00-264.66
27970712006.05.26 16:33sell0.50usdchf1.22161.24161.20562006.05.26 17:181.22800.000.000.00-260.59
27970732006.05.26 16:33sell0.50usdchf1.22171.24171.20572006.05.26 17:181.22800.000.000.00-256.51
27970782006.05.26 16:33sell0.50usdchf1.22151.24151.20552006.05.26 17:181.22800.000.000.00-264.66
27970832006.05.26 16:33sell0.50usdchf1.22171.24171.20572006.05.26 17:181.22800.000.000.00-256.51
27970862006.05.26 16:33sell0.50usdchf1.22161.24161.20562006.05.26 17:181.22800.000.000.00-260.59
27970932006.05.26 16:33sell0.50usdchf1.22151.24151.20552006.05.26 17:181.22800.000.000.00-264.66
27970982006.05.26 16:33sell0.50usdchf1.22141.24141.20542006.05.26 17:181.22800.000.000.00-268.73
27971042006.05.26 16:33sell0.50usdchf1.22161.24161.20562006.05.26 17:181.22800.000.000.00-260.59
27971092006.05.26 16:33sell0.50usdchf1.22181.24181.20582006.05.26 17:181.22800.000.000.00-252.44
27971122006.05.26 16:33sell0.50usdchf1.22161.24161.20562006.05.26 17:181.22800.000.000.00-260.59
27971152006.05.26 16:33sell0.50usdchf1.22171.24171.20572006.05.26 17:181.22800.000.000.00-256.51
27971272006.05.26 16:34sell0.50usdchf1.22201.24201.20602006.05.26 17:181.22800.000.000.00-244.30
27971422006.05.26 16:34sell0.50usdchf1.22221.24221.20622006.05.26 17:181.22800.000.000.00-236.16
27971622006.05.26 16:34sell0.50usdchf1.22271.24271.20672006.05.26 17:181.22800.000.000.00-215.80
27971822006.05.26 16:34sell0.50usdchf1.22291.24291.20692006.05.26 17:181.22790.000.000.00-203.60
27972002006.05.26 16:34sell0.50usdchf1.22281.24281.20682006.05.26 17:181.22800.000.000.00-211.73
27972232006.05.26 16:34sell0.50usdchf1.22271.24271.20672006.05.26 17:181.22800.000.000.00-215.80
27972352006.05.26 16:34sell0.50usdchf1.22261.24261.20662006.05.26 17:181.22800.000.000.00-219.87
27972402006.05.26 16:34sell0.50usdchf1.22291.24291.20692006.05.26 17:181.22790.000.000.00-203.60
27972422006.05.26 16:34sell0.50usdchf1.22281.24281.20682006.05.26 17:181.22800.000.000.00-211.73
27972502006.05.26 16:34sell0.50usdchf1.22291.24291.20692006.05.26 17:181.22790.000.000.00-203.60
27972592006.05.26 16:34sell0.50usdchf1.22251.24251.20652006.05.26 17:181.22800.000.000.00-223.94
27972602006.05.26 16:34sell0.50usdchf1.22261.24261.20662006.05.26 17:181.22800.000.000.00-219.87
27972622006.05.26 16:34sell0.50usdchf1.22291.24291.20692006.05.26 17:181.22790.000.000.00-203.60
27972632006.05.26 16:35sell0.50usdchf1.22281.24281.20682006.05.26 17:181.22800.000.000.00-211.73
27972642006.05.26 16:35sell0.50usdchf1.22271.24271.20672006.05.26 17:181.22800.000.000.00-215.80
27972672006.05.26 16:35sell0.50usdchf1.22281.24281.20682006.05.26 17:181.22800.000.000.00-211.73
27972732006.05.26 16:35sell0.50usdchf1.22291.24291.20692006.05.26 17:181.22790.000.000.00-203.60
27972832006.05.26 16:35sell0.50usdchf1.22341.24341.20742006.05.26 17:181.22780.000.000.00-179.18
27973022006.05.26 16:35sell0.50usdchf1.22321.24321.20722006.05.26 17:181.22780.000.000.00-187.33
27973102006.05.26 16:35sell0.50usdchf1.22331.24331.20732006.05.26 17:181.22780.000.000.00-183.25
27973182006.05.26 16:35sell0.50usdchf1.22321.24321.20722006.05.26 17:181.22780.000.000.00-187.33
27973382006.05.26 16:35sell0.50usdchf1.22341.24341.20742006.05.26 17:181.22780.000.000.00-179.18
27973392006.05.26 16:35sell0.50usdchf1.22331.24331.20732006.05.26 17:181.22780.000.000.00-183.25
27973412006.05.26 16:35sell0.50usdchf1.22341.24341.20742006.05.26 17:181.22780.000.000.00-179.18
27973492006.05.26 16:35sell0.50usdchf1.22321.24321.20722006.05.26 17:181.22780.000.000.00-187.33
27973512006.05.26 16:35sell0.50usdchf1.22331.24331.20732006.05.26 17:181.22780.000.000.00-183.25
27973572006.05.26 16:35sell0.50usdchf1.22341.24341.20742006.05.26 17:181.22780.000.000.00-179.18
27973742006.05.26 16:35sell0.50usdchf1.22391.24391.20792006.05.26 17:181.22800.000.000.00-166.94
27973782006.05.26 16:35sell0.50usdchf1.22381.24381.20782006.05.26 17:181.22800.000.000.00-171.01
27974102006.05.26 16:35sell0.50usdchf1.22391.24391.20792006.05.26 17:181.22800.000.000.00-166.94
27974762006.05.26 16:36sell0.50usdchf1.22421.24421.20822006.05.26 17:181.22810.000.000.00-158.78
27974872006.05.26 16:36sell0.50usdchf1.22421.24421.20822006.05.26 17:181.22810.000.000.00-158.78
27974912006.05.26 16:36sell0.50usdchf1.22411.24411.20812006.05.26 17:181.22810.000.000.00-162.85
27974932006.05.26 16:36sell0.50usdchf1.22401.24401.20802006.05.26 17:181.22800.000.000.00-162.87
27974992006.05.26 16:36sell0.50usdchf1.22371.24371.20772006.05.26 17:181.22800.000.000.00-175.08
27975162006.05.26 16:36sell0.50usdchf1.22351.24351.20752006.05.26 17:181.22810.000.000.00-187.28
27975262006.05.26 16:36sell0.50usdchf1.22331.24331.20732006.05.26 17:181.22780.000.000.00-183.25
27975302006.05.26 16:36sell0.50usdchf1.22351.24351.20752006.05.26 17:181.22810.000.000.00-187.28
27975332006.05.26 16:36sell0.50usdchf1.22341.24341.20742006.05.26 17:181.22780.000.000.00-179.18
27975342006.05.26 16:36sell0.50usdchf1.22331.24331.20732006.05.26 17:181.22780.000.000.00-183.25
27975352006.05.26 16:36sell0.50usdchf1.22321.24321.20722006.05.26 17:181.22780.000.000.00-187.33
27975362006.05.26 16:36sell0.50usdchf1.22331.24331.20732006.05.26 17:181.22780.000.000.00-183.25
27975372006.05.26 16:36sell0.50usdchf1.22321.24321.20722006.05.26 17:181.22780.000.000.00-187.33
27975682006.05.26 16:37sell0.50usdchf1.22301.24301.20702006.05.26 17:181.22780.000.000.00-195.47
27975792006.05.26 16:37sell0.50usdchf1.22291.24291.20692006.05.26 17:181.22790.000.000.00-203.60
27975842006.05.26 16:37sell0.50usdchf1.22301.24301.20702006.05.26 17:181.22780.000.000.00-195.47
27975972006.05.26 16:37sell0.50usdchf1.22291.24291.20692006.05.26 17:181.22790.000.000.00-203.60
27976152006.05.26 16:37sell0.50usdchf1.22291.24291.20692006.05.26 17:181.22790.000.000.00-203.60
27976272006.05.26 16:37sell0.50usdchf1.22311.24311.20712006.05.26 17:181.22780.000.000.00-191.40
27976332006.05.26 16:37sell0.50usdchf1.22301.24301.20702006.05.26 17:181.22780.000.000.00-195.47
27976462006.05.26 16:37sell0.50usdchf1.22291.24291.20692006.05.26 17:181.22790.000.000.00-203.60
27976532006.05.26 16:37sell0.50usdchf1.22301.24301.20702006.05.26 17:181.22780.000.000.00-195.47
27976642006.05.26 16:37sell0.50usdchf1.22311.24311.20712006.05.26 17:181.22780.000.000.00-191.40
27976682006.05.26 16:37sell0.50usdchf1.22301.24301.20702006.05.26 17:181.22780.000.000.00-195.47
27976742006.05.26 16:37sell0.50usdchf1.22291.24291.20692006.05.26 17:181.22790.000.000.00-203.60
27977042006.05.26 16:38sell0.50usdchf1.22281.24281.20682006.05.26 17:181.22790.000.000.00-207.67
27977082006.05.26 16:38sell0.50usdchf1.22291.24291.20692006.05.26 17:181.22790.000.000.00-203.60
27977202006.05.26 16:38sell0.50usdchf1.22261.24261.20662006.05.26 17:181.22800.000.000.00-219.87
27977292006.05.26 16:38sell0.50usdchf1.22271.24271.20672006.05.26 17:181.22800.000.000.00-215.80
27977322006.05.26 16:38sell0.50usdchf1.22261.24261.20662006.05.26 17:181.22800.000.000.00-219.87
27977472006.05.26 16:38sell0.50usdchf1.22251.24251.20652006.05.26 17:181.22800.000.000.00-223.94
27977512006.05.26 16:38sell0.50usdchf1.22271.24271.20672006.05.26 17:181.22800.000.000.00-215.80
27977592006.05.26 16:38sell0.50usdchf1.22261.24261.20662006.05.26 17:181.22800.000.000.00-219.87
27977662006.05.26 16:38sell0.50usdchf1.22291.24291.20692006.05.26 17:181.22790.000.000.00-203.60
27977712006.05.26 16:38sell0.50usdchf1.22281.24281.20682006.05.26 17:181.22790.000.000.00-207.67
27977842006.05.26 16:38sell0.50usdchf1.22291.24291.20692006.05.26 17:181.22790.000.000.00-203.60
27977892006.05.26 16:39sell0.50usdchf1.22301.24301.20702006.05.26 17:181.22780.000.000.00-195.47
27977912006.05.26 16:39sell0.50usdchf1.22291.24291.20692006.05.26 17:181.22790.000.000.00-203.60
27977932006.05.26 16:39sell0.50usdchf1.22281.24281.20682006.05.26 17:181.22790.000.000.00-207.67
27978002006.05.26 16:39sell0.50usdchf1.22291.24291.20692006.05.26 17:181.22790.000.000.00-203.60
27978042006.05.26 16:39sell0.50usdchf1.22321.24321.20722006.05.26 17:181.22780.000.000.00-187.33
27978052006.05.26 16:39sell0.50usdchf1.22311.24311.20712006.05.26 17:181.22780.000.000.00-191.40
27978092006.05.26 16:39sell0.50usdchf1.22311.24311.20712006.05.26 17:181.22780.000.000.00-191.40
27978102006.05.26 16:39sell0.50usdchf1.22301.24301.20702006.05.26 17:181.22780.000.000.00-195.47
27978162006.05.26 16:39sell0.50usdchf1.22321.24321.20722006.05.26 17:181.22780.000.000.00-187.33
27978212006.05.26 16:39sell0.50usdchf1.22331.24331.20732006.05.26 17:181.22780.000.000.00-183.25
27978262006.05.26 16:39sell0.50usdchf1.22341.24341.20742006.05.26 17:181.22780.000.000.00-179.18
27978272006.05.26 16:39sell0.50usdchf1.22321.24321.20722006.05.26 17:181.22780.000.000.00-187.33
27978282006.05.26 16:39sell0.50usdchf1.22311.24311.20712006.05.26 17:181.22780.000.000.00-191.40
27978322006.05.26 16:39sell0.50usdchf1.22321.24321.20722006.05.26 17:181.22780.000.000.00-187.33
27978332006.05.26 16:39sell0.50usdchf1.22331.24331.20732006.05.26 17:181.22780.000.000.00-183.25
27978382006.05.26 16:39sell0.50usdchf1.22341.24341.20742006.05.26 17:181.22780.000.000.00-179.18
27978432006.05.26 16:39sell0.50usdchf1.22331.24331.20732006.05.26 17:181.22780.000.000.00-183.25
27978492006.05.26 16:39sell0.50usdchf1.22321.24321.20722006.05.26 17:181.22780.000.000.00-187.33
27978502006.05.26 16:39sell0.50usdchf1.22311.24311.20712006.05.26 17:181.22780.000.000.00-191.40
27978562006.05.26 16:39sell0.50usdchf1.22321.24321.20722006.05.26 17:181.22780.000.000.00-187.33
27978592006.05.26 16:39sell0.50usdchf1.22311.24311.20712006.05.26 17:181.22780.000.000.00-191.40
27978652006.05.26 16:40sell0.50usdchf1.22321.24321.20722006.05.26 17:181.22780.000.000.00-187.33
27978702006.05.26 16:40sell0.50usdchf1.22301.24301.20702006.05.26 17:181.22780.000.000.00-195.47
27978722006.05.26 16:40sell0.50usdchf1.22291.24291.20692006.05.26 17:181.22780.000.000.00-199.54
27978742006.05.26 16:40sell0.50usdchf1.22281.24281.20682006.05.26 17:181.22790.000.000.00-207.67
27978762006.05.26 16:40sell0.50usdchf1.22291.24291.20692006.05.26 17:181.22780.000.000.00-199.54
27978792006.05.26 16:40sell0.50usdchf1.22311.24311.20712006.05.26 17:181.22780.000.000.00-191.40
27978812006.05.26 16:40sell0.50usdchf1.22321.24321.20722006.05.26 17:181.22780.000.000.00-187.33
27978852006.05.26 16:40sell0.50usdchf1.22311.24311.20712006.05.26 17:181.22780.000.000.00-191.40
27978952006.05.26 16:40sell0.50usdchf1.22321.24321.20722006.05.26 17:181.22780.000.000.00-187.33
27978982006.05.26 16:40sell0.50usdchf1.22301.24301.20702006.05.26 17:181.22780.000.000.00-195.47
27979022006.05.26 16:40sell0.50usdchf1.22311.24311.20712006.05.26 17:181.22780.000.000.00-191.40
27979042006.05.26 16:40sell0.50usdchf1.22301.24301.20702006.05.26 17:181.22780.000.000.00-195.47
27979082006.05.26 16:40sell0.50usdchf1.22311.24311.20712006.05.26 17:181.22780.000.000.00-191.40
27979102006.05.26 16:40sell0.50usdchf1.22301.24301.20702006.05.26 17:181.22780.000.000.00-195.47
27979172006.05.26 16:41sell0.50usdchf1.22291.24291.20692006.05.26 17:181.22780.000.000.00-199.54
27979182006.05.26 16:41sell0.50usdchf1.22301.24301.20702006.05.26 17:181.22780.000.000.00-195.47
27979202006.05.26 16:41sell0.50usdchf1.22281.24281.20682006.05.26 17:181.22790.000.000.00-207.67
27979252006.05.26 16:41sell0.50usdchf1.22271.24271.20672006.05.26 17:181.22800.000.000.00-215.80
27979312006.05.26 16:41sell0.50usdchf1.22261.24261.20662006.05.26 17:181.22800.000.000.00-219.87
27979412006.05.26 16:41sell0.50usdchf1.22251.24251.20652006.05.26 17:181.22800.000.000.00-223.94
27979442006.05.26 16:41sell0.50usdchf1.22261.24261.20662006.05.26 17:181.22800.000.000.00-219.87
27979522006.05.26 16:41sell0.50usdchf1.22271.24271.20672006.05.26 17:181.22800.000.000.00-215.80
27979572006.05.26 16:41sell0.50usdchf1.22311.24311.20712006.05.26 17:181.22780.000.000.00-191.40
27979602006.05.26 16:41sell0.50usdchf1.22331.24331.20732006.05.26 17:181.22780.000.000.00-183.25
27979612006.05.26 16:41sell0.50usdchf1.22351.24351.20752006.05.26 17:181.22810.000.000.00-187.28
27979682006.05.26 16:41sell0.50usdchf1.22341.24341.20742006.05.26 17:181.22780.000.000.00-179.18
27979722006.05.26 16:41sell0.50usdchf1.22351.24351.20752006.05.26 17:181.22810.000.000.00-187.28
27979752006.05.26 16:41sell0.50usdchf1.22361.24361.20762006.05.26 17:181.22800.000.000.00-179.15
27979782006.05.26 16:41sell0.50usdchf1.22351.24351.20752006.05.26 17:181.22810.000.000.00-187.28
27979802006.05.26 16:41sell0.50usdchf1.22341.24341.20742006.05.26 17:181.22780.000.000.00-179.18
27979852006.05.26 16:41sell0.50usdchf1.22331.24331.20732006.05.26 17:181.22780.000.000.00-183.25
27979872006.05.26 16:42sell0.50usdchf1.22341.24341.20742006.05.26 17:181.22780.000.000.00-179.18
27979902006.05.26 16:42sell0.50usdchf1.22331.24331.20732006.05.26 17:181.22780.000.000.00-183.25
27979922006.05.26 16:42sell0.50usdchf1.22341.24341.20742006.05.26 17:181.22810.000.000.00-191.35
27979962006.05.26 16:42sell0.50usdchf1.22351.24351.20752006.05.26 17:181.22810.000.000.00-187.28
27980052006.05.26 16:42sell0.50usdchf1.22321.24321.20722006.05.26 17:181.22780.000.000.00-187.33
27980102006.05.26 16:42sell0.50usdchf1.22331.24331.20732006.05.26 17:181.22780.000.000.00-183.25
27980152006.05.26 16:42sell0.50usdchf1.22351.24351.20752006.05.26 17:181.22810.000.000.00-187.28
27980172006.05.26 16:42sell0.50usdchf1.22341.24341.20742006.05.26 17:181.22810.000.000.00-191.35
27980232006.05.26 16:42sell0.50usdchf1.22351.24351.20752006.05.26 17:181.22810.000.000.00-187.28
27980372006.05.26 16:43sell0.50usdchf1.22371.24371.20772006.05.26 17:181.22800.000.000.00-175.08
27980422006.05.26 16:43sell0.50usdchf1.22341.24341.20742006.05.26 17:181.22810.000.000.00-191.35
27980472006.05.26 16:43sell0.50usdchf1.22351.24351.20752006.05.26 17:181.22810.000.000.00-187.28
27980522006.05.26 16:43sell0.50usdchf1.22381.24381.20782006.05.26 17:181.22800.000.000.00-171.01
27980622006.05.26 16:43sell0.50usdchf1.22391.24391.20792006.05.26 17:181.22800.000.000.00-166.94
27980852006.05.26 16:43sell0.50usdchf1.22491.24491.20892006.05.26 17:181.22810.000.000.00-130.28
27981102006.05.26 16:43sell0.50usdchf1.22491.24491.20892006.05.26 17:181.22810.000.000.00-130.28
27981562006.05.26 16:43sell0.50usdchf1.22441.24441.20842006.05.26 17:181.22810.000.000.00-150.64
27981742006.05.26 16:43sell0.50usdchf1.22421.24421.20822006.05.26 17:181.22810.000.000.00-158.78
27981762006.05.26 16:43sell0.50usdchf1.22381.24381.20782006.05.26 17:181.22800.000.000.00-171.01
27981802006.05.26 16:43sell0.50usdchf1.22421.24421.20822006.05.26 17:181.22810.000.000.00-158.78
27981842006.05.26 16:43sell0.50usdchf1.22431.24431.20832006.05.26 17:181.22810.000.000.00-154.71
27981932006.05.26 16:43sell0.50usdchf1.22441.24441.20842006.05.26 17:181.22810.000.000.00-150.64
27982002006.05.26 16:43sell0.50usdchf1.22451.24451.20852006.05.26 17:181.22810.000.000.00-146.57
27982012006.05.26 16:43sell0.50usdchf1.22461.24461.20862006.05.26 17:181.22810.000.000.00-142.50
27982072006.05.26 16:43sell0.50usdchf1.22451.24451.20852006.05.26 17:181.22810.000.000.00-146.57
27982102006.05.26 16:43sell0.50usdchf1.22471.24471.20872006.05.26 17:181.22810.000.000.00-138.43
27982212006.05.26 16:44sell0.50usdchf1.22481.24481.20882006.05.26 17:181.22810.000.000.00-134.35
27982272006.05.26 16:44sell0.50usdchf1.22471.24471.20872006.05.26 17:181.22810.000.000.00-138.43
27982312006.05.26 16:44sell0.50usdchf1.22461.24461.20862006.05.26 17:181.22810.000.000.00-142.50
27982382006.05.26 16:44sell0.50usdchf1.22461.24461.20862006.05.26 17:181.22810.000.000.00-142.50
27982392006.05.26 16:44sell0.50usdchf1.22471.24471.20872006.05.26 17:181.22810.000.000.00-138.43
27982402006.05.26 16:44sell0.50usdchf1.22461.24461.20862006.05.26 17:181.22810.000.000.00-142.50
27982452006.05.26 16:44sell0.50usdchf1.22451.24451.20852006.05.26 17:181.22810.000.000.00-146.57
27982632006.05.26 16:44sell0.50usdchf1.22481.24481.20882006.05.26 17:181.22810.000.000.00-134.35
27982652006.05.26 16:44sell0.50usdchf1.22461.24461.20862006.05.26 17:181.22810.000.000.00-142.50
27982812006.05.26 16:44sell0.50usdchf1.22451.24451.20852006.05.26 17:181.22810.000.000.00-146.57
27983002006.05.26 16:44sell0.50usdchf1.22431.24431.20832006.05.26 17:181.22810.000.000.00-154.71
27983052006.05.26 16:44sell0.50usdchf1.22421.24421.20822006.05.26 17:181.22810.000.000.00-158.78
27983292006.05.26 16:45sell0.50usdchf1.22411.24411.20812006.05.26 17:181.22810.000.000.00-162.85
27983412006.05.26 16:45sell0.50usdchf1.22401.24401.20802006.05.26 17:181.22800.000.000.00-162.87
27983482006.05.26 16:45sell0.50usdchf1.22391.24391.20792006.05.26 17:181.22800.000.000.00-166.94
27983562006.05.26 16:45sell0.50usdchf1.22371.24371.20772006.05.26 17:181.22800.000.000.00-175.08
27983632006.05.26 16:45sell0.50usdchf1.22381.24381.20782006.05.26 17:181.22800.000.000.00-171.01
27983702006.05.26 16:45sell0.50usdchf1.22371.24371.20772006.05.26 17:181.22800.000.000.00-175.08
27983952006.05.26 16:45sell0.50usdchf1.22361.24361.20762006.05.26 17:181.22800.000.000.00-179.15
27984042006.05.26 16:45sell0.50usdchf1.22371.24371.20772006.05.26 17:181.22800.000.000.00-175.08
27984222006.05.26 16:45sell0.50usdchf1.22411.24411.20812006.05.26 17:181.22810.000.000.00-162.85
27984282006.05.26 16:45sell0.50usdchf1.22411.24411.20812006.05.26 17:181.22810.000.000.00-162.85
27984312006.05.26 16:46sell0.50usdchf1.22421.24421.20822006.05.26 17:181.22810.000.000.00-158.78
27984342006.05.26 16:46sell0.50usdchf1.22411.24411.20812006.05.26 17:181.22810.000.000.00-162.85
27984552006.05.26 16:46sell0.50usdchf1.22431.24431.20832006.05.26 17:181.22810.000.000.00-154.71
27984622006.05.26 16:46sell0.50usdchf1.22401.24401.20802006.05.26 17:181.22800.000.000.00-162.87
27984672006.05.26 16:46sell0.50usdchf1.22391.24391.20792006.05.26 17:181.22800.000.000.00-166.94
27984762006.05.26 16:46sell0.50usdchf1.22401.24401.20802006.05.26 17:181.22810.000.000.00-166.92
27984772006.05.26 16:46sell0.50usdchf1.22391.24391.20792006.05.26 17:181.22800.000.000.00-166.94
27984792006.05.26 16:46sell0.50usdchf1.22381.24381.20782006.05.26 17:181.22800.000.000.00-171.01
27984802006.05.26 16:46sell0.50usdchf1.22371.24371.20772006.05.26 17:181.22800.000.000.00-175.08
27984842006.05.26 16:46sell0.50usdchf1.22361.24361.20762006.05.26 17:181.22800.000.000.00-179.15
27984882006.05.26 16:46sell0.50usdchf1.22351.24351.20752006.05.26 17:181.22800.000.000.00-183.22
27984942006.05.26 16:46sell0.50usdchf1.22371.24371.20772006.05.26 17:181.22800.000.000.00-175.08
27984982006.05.26 16:47sell0.50usdchf1.22391.24391.20792006.05.26 17:181.22800.000.000.00-166.94
27985022006.05.26 16:47sell0.50usdchf1.22381.24381.20782006.05.26 17:181.22800.000.000.00-171.01
27985082006.05.26 16:47sell0.50usdchf1.22391.24391.20792006.05.26 17:181.22800.000.000.00-166.94
27985132006.05.26 16:47sell0.50usdchf1.22401.24401.20802006.05.26 17:181.22810.000.000.00-166.92
27985162006.05.26 16:47sell0.50usdchf1.22391.24391.20792006.05.26 17:181.22800.000.000.00-166.94
27985172006.05.26 16:47sell0.50usdchf1.22371.24371.20772006.05.26 17:181.22800.000.000.00-175.08
27985292006.05.26 16:47sell0.50usdchf1.22391.24391.20792006.05.26 17:181.22800.000.000.00-166.94
27985302006.05.26 16:47sell0.50usdchf1.22381.24381.20782006.05.26 17:181.22800.000.000.00-171.01
27985362006.05.26 16:47sell0.50usdchf1.22351.24351.20752006.05.26 17:181.22800.000.000.00-183.22
27985392006.05.26 16:47sell0.50usdchf1.22341.24341.20742006.05.26 17:181.22810.000.000.00-191.35
27985422006.05.26 16:47sell0.50usdchf1.22331.24331.20732006.05.26 17:181.22780.000.000.00-183.25
27985442006.05.26 16:47sell0.50usdchf1.22341.24341.20742006.05.26 17:181.22810.000.000.00-191.35
27985472006.05.26 16:47sell0.50usdchf1.22351.24351.20752006.05.26 17:181.22800.000.000.00-183.22
27985502006.05.26 16:47sell0.50usdchf1.22361.24361.20762006.05.26 17:181.22800.000.000.00-179.15
27985562006.05.26 16:47sell0.50usdchf1.22381.24381.20782006.05.26 17:181.22800.000.000.00-171.01
27985602006.05.26 16:47sell0.50usdchf1.22391.24391.20792006.05.26 17:181.22800.000.000.00-166.94
27985632006.05.26 16:47sell0.50usdchf1.22401.24401.20802006.05.26 17:181.22810.000.000.00-166.92
27985692006.05.26 16:47sell0.50usdchf1.22411.24411.20812006.05.26 17:181.22810.000.000.00-162.85
27985782006.05.26 16:47sell0.50usdchf1.22431.24431.20832006.05.26 17:181.22810.000.000.00-154.71
27985792006.05.26 16:47sell0.50usdchf1.22421.24421.20822006.05.26 17:181.22810.000.000.00-158.78
27985842006.05.26 16:48sell0.50usdchf1.22431.24431.20832006.05.26 17:181.22810.000.000.00-154.71
27985852006.05.26 16:48sell0.50usdchf1.22421.24421.20822006.05.26 17:181.22810.000.000.00-158.78
27985892006.05.26 16:48sell0.50usdchf1.22411.24411.20812006.05.26 17:181.22810.000.000.00-162.85
27986082006.05.26 16:48sell0.50usdchf1.22401.24401.20802006.05.26 17:181.22810.000.000.00-166.92
27986152006.05.26 16:48sell0.50usdchf1.22431.24431.20832006.05.26 17:181.22810.000.000.00-154.71
27986162006.05.26 16:48sell0.50usdchf1.22411.24411.20812006.05.26 17:181.22810.000.000.00-162.85
27986192006.05.26 16:48sell0.50usdchf1.22421.24421.20822006.05.26 17:181.22810.000.000.00-158.78
27986212006.05.26 16:48sell0.50usdchf1.22411.24411.20812006.05.26 17:181.22810.000.000.00-162.85
27986242006.05.26 16:48sell0.50usdchf1.22401.24401.20802006.05.26 17:181.22810.000.000.00-166.92
27986252006.05.26 16:48sell0.50usdchf1.22381.24381.20782006.05.26 17:181.22800.000.000.00-171.01
27986312006.05.26 16:48sell0.50usdchf1.22371.24371.20772006.05.26 17:181.22800.000.000.00-175.08
27986322006.05.26 16:48sell0.50usdchf1.22361.24361.20762006.05.26 17:181.22800.000.000.00-179.15
27986392006.05.26 16:48sell0.50usdchf1.22371.24371.20772006.05.26 17:181.22800.000.000.00-175.08
27986452006.05.26 16:48sell0.50usdchf1.22381.24381.20782006.05.26 17:181.22800.000.000.00-171.01
27986472006.05.26 16:48sell0.50usdchf1.22401.24401.20802006.05.26 17:181.22810.000.000.00-166.92
27986532006.05.26 16:48sell0.50usdchf1.22361.24361.20762006.05.26 17:181.22800.000.000.00-179.15
27986612006.05.26 16:49sell0.50usdchf1.22351.24351.20752006.05.26 17:181.22800.000.000.00-183.22
27986662006.05.26 16:49sell0.50usdchf1.22341.24341.20742006.05.26 17:181.22810.000.000.00-191.35
27986732006.05.26 16:49sell0.50usdchf1.22321.24321.20722006.05.26 17:181.22780.000.000.00-187.33
27986752006.05.26 16:49sell0.50usdchf1.22331.24331.20732006.05.26 17:181.22780.000.000.00-183.25
27986802006.05.26 16:49sell0.50usdchf1.22341.24341.20742006.05.26 17:181.22810.000.000.00-191.35
27986852006.05.26 16:49sell0.50usdchf1.22351.24351.20752006.05.26 17:181.22800.000.000.00-183.22
27986872006.05.26 16:49sell0.50usdchf1.22341.24341.20742006.05.26 17:181.22810.000.000.00-191.35
27986912006.05.26 16:49sell0.50usdchf1.22371.24371.20772006.05.26 17:181.22800.000.000.00-175.08
27986992006.05.26 16:49sell0.50usdchf1.22401.24401.20802006.05.26 17:181.22810.000.000.00-166.92
27987112006.05.26 16:49sell0.50usdchf1.22421.24421.20822006.05.26 17:181.22810.000.000.00-158.78
27987202006.05.26 16:49sell0.50usdchf1.22441.24441.20842006.05.26 17:181.22810.000.000.00-150.64
27987422006.05.26 16:49sell0.50usdchf1.22451.24451.20852006.05.26 17:181.22810.000.000.00-146.57
27987502006.05.26 16:49sell0.50usdchf1.22431.24431.20832006.05.26 17:181.22810.000.000.00-154.71
27987582006.05.26 16:49sell0.50usdchf1.22441.24441.20842006.05.26 17:181.22810.000.000.00-150.64
27987592006.05.26 16:49sell0.50usdchf1.22431.24431.20832006.05.26 17:181.22810.000.000.00-154.71
27987622006.05.26 16:49sell0.50usdchf1.22411.24411.20812006.05.26 17:181.22810.000.000.00-162.85
27987632006.05.26 16:49sell0.50usdchf1.22421.24421.20822006.05.26 17:181.22810.000.000.00-158.78
27987662006.05.26 16:49sell0.50usdchf1.22431.24431.20832006.05.26 17:181.22810.000.000.00-154.71
27987672006.05.26 16:49sell0.50usdchf1.22421.24421.20822006.05.26 17:181.22810.000.000.00-158.78
27987722006.05.26 16:49sell0.50usdchf1.22441.24441.20842006.05.26 17:181.22810.000.000.00-150.64
27987812006.05.26 16:50sell0.50usdchf1.22451.24451.20852006.05.26 17:181.22810.000.000.00-146.57
27987892006.05.26 16:50sell0.50usdchf1.22461.24461.20862006.05.26 17:181.22810.000.000.00-142.50
27989732006.05.26 16:51sell0.50usdchf1.22471.24471.20872006.05.26 17:181.22810.000.000.00-138.43
27996792006.05.26 17:02sell0.50usdchf1.22491.24491.20892006.05.26 17:181.22810.000.000.00-130.28
27996852006.05.26 17:02sell0.50usdchf1.22491.24491.20892006.05.26 17:181.22810.000.000.00-130.28
27996922006.05.26 17:02sell0.50usdchf1.22491.24491.20892006.05.26 17:181.22810.000.000.00-130.28
27997032006.05.26 17:03sell0.50usdchf1.22491.24491.20892006.05.26 17:181.22810.000.000.00-130.28
27972912006.05.26 16:35sell0.50usdjpy112.44114.44110.842006.05.26 17:18112.550.000.000.00-48.87
27974402006.05.26 16:36sell0.50usdjpy112.45114.45110.852006.05.26 17:18112.570.000.000.00-53.30
27974512006.05.26 16:36sell0.50usdjpy112.46114.46110.862006.05.26 17:18112.570.000.000.00-48.86
27980312006.05.26 16:42sell0.50usdjpy112.44114.44110.842006.05.26 17:18112.550.000.000.00-48.87
27980772006.05.26 16:43sell0.50usdjpy112.47114.47110.872006.05.26 17:18112.570.000.000.00-44.42
27981902006.05.26 16:43sell0.50usdjpy112.44114.44110.842006.05.26 17:18112.550.000.000.00-48.87
27982052006.05.26 16:43sell0.50usdjpy112.46114.46110.862006.05.26 17:18112.570.000.000.00-48.86
27982172006.05.26 16:44sell0.50usdjpy112.49114.49110.892006.05.26 17:18112.570.000.000.00-35.53
27982262006.05.26 16:44sell0.50usdjpy112.46114.46110.862006.05.26 17:18112.570.000.000.00-48.86
27982352006.05.26 16:44sell0.50usdjpy112.44114.44110.842006.05.26 17:18112.550.000.000.00-48.87
27982542006.05.26 16:44sell0.50usdjpy112.45114.45110.852006.05.26 17:18112.570.000.000.00-53.30
27982562006.05.26 16:44sell0.50usdjpy112.44114.44110.842006.05.26 17:18112.550.000.000.00-48.87
27982582006.05.26 16:44sell0.50usdjpy112.45114.45110.852006.05.26 17:18112.570.000.000.00-53.30
27982602006.05.26 16:44sell0.50usdjpy112.47114.47110.872006.05.26 17:18112.570.000.000.00-44.42
27982642006.05.26 16:44sell0.50usdjpy112.46114.46110.862006.05.26 17:18112.570.000.000.00-48.86
27982782006.05.26 16:44sell0.50usdjpy112.45114.45110.852006.05.26 17:18112.570.000.000.00-53.30
27982852006.05.26 16:44sell0.50usdjpy112.47114.47110.872006.05.26 17:18112.570.000.000.00-44.42
27982892006.05.26 16:44sell0.50usdjpy112.45114.45110.852006.05.26 17:18112.570.000.000.00-53.30
27982972006.05.26 16:44sell0.50usdjpy112.44114.44110.842006.05.26 17:18112.550.000.000.00-48.87
27983082006.05.26 16:44sell0.50usdjpy112.44114.44110.842006.05.26 17:18112.570.000.000.00-57.74
27984242006.05.26 16:45sell0.50usdjpy112.44114.44110.842006.05.26 17:18112.570.000.000.00-57.74
27984322006.05.26 16:46sell0.50usdjpy112.45114.45110.852006.05.26 17:18112.570.000.000.00-53.30
27985862006.05.26 16:48sell0.50usdjpy112.44114.44110.842006.05.26 17:18112.570.000.000.00-57.74
27986032006.05.26 16:48sell0.50usdjpy112.44114.44110.842006.05.26 17:18112.570.000.000.00-57.74
27986402006.05.26 16:48sell0.50usdjpy112.46114.46110.862006.05.26 17:18112.570.000.000.00-48.86
27986582006.05.26 16:49sell0.50usdjpy112.46114.46110.862006.05.26 17:18112.570.000.000.00-48.86
27986702006.05.26 16:49sell0.50usdjpy112.45114.45110.852006.05.26 17:18112.570.000.000.00-53.30
27986712006.05.26 16:49sell0.50usdjpy112.44114.44110.842006.05.26 17:18112.570.000.000.00-57.74
27987312006.05.26 16:49sell0.50usdjpy112.56114.56110.962006.05.26 17:18112.570.000.000.00-4.44
27987362006.05.26 16:49sell0.50usdjpy112.55114.55110.952006.05.26 17:18112.570.000.000.00-8.88
27987462006.05.26 16:49sell0.50usdjpy112.54114.54110.942006.05.26 17:18112.570.000.000.00-13.33
27987552006.05.26 16:49sell0.50usdjpy112.56114.56110.962006.05.26 17:18112.570.000.000.00-4.44
27987562006.05.26 16:49sell0.50usdjpy112.55114.55110.952006.05.26 17:18112.570.000.000.00-8.88
27987752006.05.26 16:50sell0.50usdjpy112.56114.56110.962006.05.26 17:18112.570.000.000.00-4.44
27987842006.05.26 16:50sell0.50usdjpy112.57114.57110.972006.05.26 17:18112.570.000.000.000.00
  0.00 0.00 0.30 -49 109.03
Closed P/L: -49 108.73
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
27998352006.05.26 17:05buy stop1.00gbpusd1.86911.86711.8711 1.8552CandlesTrader
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -49 108.73 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: -577.12 Equity: -577.12 Free Margin: -577.12