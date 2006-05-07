MoneyTec LLC

Account: 17600 Name: Julie Howe Currency: USD 2006 May 12, 22:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
6373802006.05.07 17:44balanceDeposit5 000 000.00
6380482006.05.08 02:34sell1.00eurjpy142.27142.57141.872006.05.08 09:03141.870.000.000.00359.29
6382252006.05.08 03:32buy1.00euraud1.65011.64711.65412006.05.08 16:121.65410.000.000.00307.44
6384152006.05.08 04:27sell1.00gbpjpy207.77208.07207.372006.05.08 08:26207.370.000.000.00359.23
6390152006.05.08 08:26buy1.00gbpchf2.27942.27642.28342006.05.08 09:432.27640.000.000.00-246.06
6390172006.05.08 08:26buy1.00gbpchf2.27942.27642.28342006.05.08 09:432.27640.000.000.00-246.06
6392222006.05.08 09:26sell1.00gbpjpy207.12207.42206.722006.05.08 09:29207.420.000.000.00-270.06
6392572006.05.08 09:28sell1.00eurjpy141.86142.16141.462006.05.09 01:28141.460.000.00-5.82358.78
6397642006.05.08 11:10sell1.00gbpjpy207.39207.69206.992006.05.08 22:35207.690.000.000.00-268.34
6416262006.05.08 16:54buy1.00euraud1.65351.65051.65752006.05.09 01:141.65050.000.001.35-230.70
6419752006.05.08 19:37buy1.00gbpchf2.28112.27812.28512006.05.09 01:172.28510.000.005.09325.23
6419762006.05.08 19:37buy1.00gbpchf2.28122.27822.28522006.05.09 09:142.27820.000.005.09-244.06
6424782006.05.08 22:35sell1.00gbpjpy207.60207.90207.202006.05.09 01:14207.200.000.00-10.08358.59
6433082006.05.09 03:04sell1.00gbpjpy207.27207.57206.872006.05.09 03:30207.570.000.000.00-268.17
6440282006.05.09 06:41sell1.00gbpjpy207.21207.51206.812006.05.09 07:29207.510.000.000.00-268.39
6440332006.05.09 06:41sell1.00eurjpy141.74142.04141.342006.05.10 10:02141.340.000.00-5.86361.34
6452342006.05.09 10:25buy1.00euraud1.66071.65771.66472006.05.09 11:401.65770.000.000.00-229.53
6453772006.05.09 10:51sell1.00gbpjpy207.08207.38206.682006.05.09 14:04207.380.000.000.00-269.25
6459612006.05.09 12:37buy1.00gbpchf2.28112.27812.28512006.05.09 15:152.27810.000.000.00-245.58
6459622006.05.09 12:37buy1.00gbpchf2.28112.27812.28512006.05.09 15:152.27810.000.000.00-245.58
6477332006.05.09 15:54buy1.00audusd0.77280.76980.77682006.05.11 02:100.76980.000.009.00-300.00
6478282006.05.09 16:08sell1.00gbpchf2.27782.28082.27382006.05.10 09:122.27380.000.00-9.21328.55
6478292006.05.09 16:08sell1.00gbpchf2.27782.28082.27382006.05.10 09:122.27380.000.00-9.21328.55
6497272006.05.09 22:49sell1.00euraud1.64901.65201.64502006.05.10 00:101.65200.000.003.68-232.02
6521552006.05.10 08:23buy1.00gbpjpy207.19206.89207.592006.05.10 09:10206.890.000.000.00-270.96
6527112006.05.10 10:46sell1.00eurjpy141.29141.59140.892006.05.10 15:19141.590.000.000.00-271.42
6535562006.05.10 15:14sell1.00gbpchf2.27292.27592.26892006.05.10 19:432.26890.000.000.00329.62
6535572006.05.10 15:14sell1.00gbpchf2.27272.27572.26872006.05.10 19:432.26870.000.000.00329.62
6539782006.05.10 17:11sell1.00gbpjpy206.20206.50205.802006.05.10 18:20205.800.000.000.00362.38
6541682006.05.10 18:31sell1.00gbpjpy205.86206.16205.462006.05.10 19:33206.160.000.000.00-271.27
6541692006.05.10 18:31sell1.00eurjpy141.19141.49140.792006.05.10 19:40141.490.000.000.00-271.52
6548922006.05.10 20:24sell1.00eurjpy141.22141.52140.822006.05.10 23:47141.520.000.000.00-270.76
6549362006.05.10 20:47sell1.00gbpjpy205.75206.05205.352006.05.10 21:05206.050.000.000.00-271.61
6551312006.05.10 22:07sell1.00gbpjpy205.98206.28205.582006.05.10 22:54206.280.000.000.00-271.13
6552112006.05.10 23:16sell1.00gbpchf2.27202.27502.26802006.05.11 07:592.27500.000.00-27.67-244.72
6552122006.05.10 23:16sell1.00gbpchf2.27242.27542.26842006.05.11 08:072.27540.000.00-27.67-244.96
6555722006.05.11 01:15buy1.00euraud1.65291.64991.65692006.05.11 04:221.64990.000.000.00-231.39
6556302006.05.11 01:33buy1.00eurjpy141.71141.41142.112006.05.11 04:21141.410.000.000.00-270.12
6562112006.05.11 04:27sell1.00gbpjpy206.21206.51205.812006.05.11 06:50206.510.000.000.00-269.68
6567812006.05.11 07:48buy1.00eurjpy141.61141.31142.012006.05.11 08:05141.310.000.000.00-270.15
6573612006.05.11 09:15buy1.00gbpjpy206.65206.35207.052006.05.11 10:04207.050.000.000.00359.52
6574042006.05.11 09:30buy1.00gbpchf2.28022.27722.28422006.05.11 09:492.28420.000.000.00325.55
6574052006.05.11 09:30buy1.00gbpchf2.28052.27752.28452006.05.11 09:502.28450.000.000.00325.50
6577292006.05.11 10:07sell1.00euraud1.64671.64971.64272006.05.11 12:151.64970.000.000.00-231.42
6585142006.05.11 11:47buy1.00gbpjpy207.37207.07207.772006.05.11 13:25207.070.000.000.00-270.39
6585412006.05.11 11:51buy1.00gbpchf2.28672.28372.29072006.05.11 13:202.28370.000.000.00-244.94
6585422006.05.11 11:51buy1.00gbpchf2.28672.28372.29072006.05.11 13:202.28370.000.000.00-244.94
6591492006.05.11 14:12buy1.00gbpchf2.28572.28272.28972006.05.11 14:462.28270.000.000.00-245.82
6591502006.05.11 14:12buy1.00gbpchf2.28572.28272.28972006.05.11 14:462.28270.000.000.00-245.82
6593452006.05.11 14:49sell1.00euraud1.64771.65071.64372006.05.11 15:451.65070.000.000.00-233.26
6595672006.05.11 15:31buy1.00eurjpy141.82141.52142.222006.05.11 17:11141.520.000.000.00-272.40
6595692006.05.11 15:31buy1.00gbpjpy207.80207.50208.202006.05.11 16:39207.500.000.000.00-272.08
6598162006.05.11 16:16buy1.00gbpchf2.28252.27952.28652006.05.11 17:522.27950.000.000.00-247.93
6598172006.05.11 16:16buy1.00gbpchf2.28252.27952.28652006.05.11 17:522.27950.000.000.00-247.93
6598442006.05.11 16:27buy1.00euraud1.65061.64761.65462006.05.11 18:221.65460.000.000.00310.44
6600862006.05.11 17:15buy1.00audusd0.77800.77500.78202006.05.11 22:540.77500.000.000.00-300.00
6602112006.05.11 17:52buy1.00gbpchf2.28032.27732.28432006.05.11 19:562.28430.000.000.00330.04
6602122006.05.11 17:52buy1.00gbpchf2.28032.27732.28432006.05.11 19:562.28430.000.000.00330.04
6606882006.05.11 20:47buy1.00eurjpy141.94141.64142.342006.05.12 00:53141.640.000.002.26-272.23
6613782006.05.12 01:27buy1.00euraud1.65421.65121.65822006.05.12 07:291.65820.000.000.00310.72
6621962006.05.12 07:25buy1.00gbpjpy207.73207.43208.132006.05.12 08:01207.430.000.000.00-272.60
6624082006.05.12 08:09buy1.00euraud1.65731.65431.66132006.05.12 09:121.66130.000.000.00310.16
6637892006.05.12 10:37sell1.00eurjpy141.38141.68140.982006.05.12 10:41141.680.000.000.00-274.34
6639642006.05.12 11:03buy1.00gbpjpy207.72207.42208.122006.05.12 14:20208.120.000.000.00364.30
6640462006.05.12 11:34buy1.00euraud1.66451.66151.66852006.05.12 13:031.66150.000.000.00-233.01
6648552006.05.12 13:12sell1.00gbpchf2.27562.27862.27162006.05.12 13:382.27860.000.000.00-248.80
6648582006.05.12 13:12sell1.00gbpchf2.27572.27872.27172006.05.12 13:382.27870.000.000.00-248.55
6651162006.05.12 13:30buy1.00audusd0.77590.77290.77992006.05.12 16:330.77290.000.000.00-300.00
6654512006.05.12 13:41sell1.00gbpchf2.27622.27922.27222006.05.12 14:212.27920.000.000.00-249.44
6654532006.05.12 13:41sell1.00gbpchf2.27622.27922.27222006.05.12 14:212.27920.000.000.00-249.44
6666002006.05.12 15:27buy1.00euraud1.66031.65731.66432006.05.12 16:281.66430.000.000.00309.64
6669742006.05.12 16:09buy1.00gbpjpy208.76208.46209.162006.05.12 16:11208.460.000.000.00-272.08
6673182006.05.12 17:25sell1.00gbpchf2.27262.27562.26862006.05.12 20:442.26860.000.000.00333.92
6673192006.05.12 17:25sell1.00gbpchf2.27272.27572.26872006.05.12 20:442.26870.000.000.00333.91
  0.00 0.00 -69.05 -4 618.55
Closed P/L: -4 687.60
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -4 687.60 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 4 995 312.40 Equity: 4 995 312.40 Free Margin: 4 995 312.40
 
Details:
Graph
Gross Profit: 8 017.27 Gross Loss: 12 704.87 Total Net Profit: -4 687.60
Profit Factor: 0.63 Expected Payoff: -64.21  
Absolute Drawdown: 5 365.07 Maximal Drawdown (%): 6 162.95 (0.1%)  
 
Total Trades: 73 Short Positions (won %): 34 (35.29%) Long Positions (won %): 39 (30.77%)
Profit Trades (% of total): 24 (32.88%) Loss trades (% of total): 49 (67.12%)
Largest profit trade: 364.30 loss trade: -300.00
Average profit trade: 334.05 loss trade: -259.28
Maximum consecutive wins ($): 3 (1 010.57) consecutive losses ($): 11 (-2 756.93)
Maximal consecutive profit (count): 1 010.57 (3) consecutive loss (count): -2 756.93 (11)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 4