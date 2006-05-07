|Account: 17600
|Name: Julie Howe
|Currency: USD
|2006 May 12, 22:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|637380
|2006.05.07 17:44
|balance
|Deposit
|5 000 000.00
|638048
|2006.05.08 02:34
|sell
|1.00
|eurjpy
|142.27
|142.57
|141.87
|2006.05.08 09:03
|141.87
|0.00
|0.00
|0.00
|359.29
|638225
|2006.05.08 03:32
|buy
|1.00
|euraud
|1.6501
|1.6471
|1.6541
|2006.05.08 16:12
|1.6541
|0.00
|0.00
|0.00
|307.44
|638415
|2006.05.08 04:27
|sell
|1.00
|gbpjpy
|207.77
|208.07
|207.37
|2006.05.08 08:26
|207.37
|0.00
|0.00
|0.00
|359.23
|639015
|2006.05.08 08:26
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2794
|2.2764
|2.2834
|2006.05.08 09:43
|2.2764
|0.00
|0.00
|0.00
|-246.06
|639017
|2006.05.08 08:26
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2794
|2.2764
|2.2834
|2006.05.08 09:43
|2.2764
|0.00
|0.00
|0.00
|-246.06
|639222
|2006.05.08 09:26
|sell
|1.00
|gbpjpy
|207.12
|207.42
|206.72
|2006.05.08 09:29
|207.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-270.06
|639257
|2006.05.08 09:28
|sell
|1.00
|eurjpy
|141.86
|142.16
|141.46
|2006.05.09 01:28
|141.46
|0.00
|0.00
|-5.82
|358.78
|639764
|2006.05.08 11:10
|sell
|1.00
|gbpjpy
|207.39
|207.69
|206.99
|2006.05.08 22:35
|207.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-268.34
|641626
|2006.05.08 16:54
|buy
|1.00
|euraud
|1.6535
|1.6505
|1.6575
|2006.05.09 01:14
|1.6505
|0.00
|0.00
|1.35
|-230.70
|641975
|2006.05.08 19:37
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2811
|2.2781
|2.2851
|2006.05.09 01:17
|2.2851
|0.00
|0.00
|5.09
|325.23
|641976
|2006.05.08 19:37
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2812
|2.2782
|2.2852
|2006.05.09 09:14
|2.2782
|0.00
|0.00
|5.09
|-244.06
|642478
|2006.05.08 22:35
|sell
|1.00
|gbpjpy
|207.60
|207.90
|207.20
|2006.05.09 01:14
|207.20
|0.00
|0.00
|-10.08
|358.59
|643308
|2006.05.09 03:04
|sell
|1.00
|gbpjpy
|207.27
|207.57
|206.87
|2006.05.09 03:30
|207.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-268.17
|644028
|2006.05.09 06:41
|sell
|1.00
|gbpjpy
|207.21
|207.51
|206.81
|2006.05.09 07:29
|207.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-268.39
|644033
|2006.05.09 06:41
|sell
|1.00
|eurjpy
|141.74
|142.04
|141.34
|2006.05.10 10:02
|141.34
|0.00
|0.00
|-5.86
|361.34
|645234
|2006.05.09 10:25
|buy
|1.00
|euraud
|1.6607
|1.6577
|1.6647
|2006.05.09 11:40
|1.6577
|0.00
|0.00
|0.00
|-229.53
|645377
|2006.05.09 10:51
|sell
|1.00
|gbpjpy
|207.08
|207.38
|206.68
|2006.05.09 14:04
|207.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-269.25
|645961
|2006.05.09 12:37
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2811
|2.2781
|2.2851
|2006.05.09 15:15
|2.2781
|0.00
|0.00
|0.00
|-245.58
|645962
|2006.05.09 12:37
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2811
|2.2781
|2.2851
|2006.05.09 15:15
|2.2781
|0.00
|0.00
|0.00
|-245.58
|647733
|2006.05.09 15:54
|buy
|1.00
|audusd
|0.7728
|0.7698
|0.7768
|2006.05.11 02:10
|0.7698
|0.00
|0.00
|9.00
|-300.00
|647828
|2006.05.09 16:08
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2778
|2.2808
|2.2738
|2006.05.10 09:12
|2.2738
|0.00
|0.00
|-9.21
|328.55
|647829
|2006.05.09 16:08
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2778
|2.2808
|2.2738
|2006.05.10 09:12
|2.2738
|0.00
|0.00
|-9.21
|328.55
|649727
|2006.05.09 22:49
|sell
|1.00
|euraud
|1.6490
|1.6520
|1.6450
|2006.05.10 00:10
|1.6520
|0.00
|0.00
|3.68
|-232.02
|652155
|2006.05.10 08:23
|buy
|1.00
|gbpjpy
|207.19
|206.89
|207.59
|2006.05.10 09:10
|206.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-270.96
|652711
|2006.05.10 10:46
|sell
|1.00
|eurjpy
|141.29
|141.59
|140.89
|2006.05.10 15:19
|141.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-271.42
|653556
|2006.05.10 15:14
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2729
|2.2759
|2.2689
|2006.05.10 19:43
|2.2689
|0.00
|0.00
|0.00
|329.62
|653557
|2006.05.10 15:14
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2727
|2.2757
|2.2687
|2006.05.10 19:43
|2.2687
|0.00
|0.00
|0.00
|329.62
|653978
|2006.05.10 17:11
|sell
|1.00
|gbpjpy
|206.20
|206.50
|205.80
|2006.05.10 18:20
|205.80
|0.00
|0.00
|0.00
|362.38
|654168
|2006.05.10 18:31
|sell
|1.00
|gbpjpy
|205.86
|206.16
|205.46
|2006.05.10 19:33
|206.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-271.27
|654169
|2006.05.10 18:31
|sell
|1.00
|eurjpy
|141.19
|141.49
|140.79
|2006.05.10 19:40
|141.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-271.52
|654892
|2006.05.10 20:24
|sell
|1.00
|eurjpy
|141.22
|141.52
|140.82
|2006.05.10 23:47
|141.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-270.76
|654936
|2006.05.10 20:47
|sell
|1.00
|gbpjpy
|205.75
|206.05
|205.35
|2006.05.10 21:05
|206.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-271.61
|655131
|2006.05.10 22:07
|sell
|1.00
|gbpjpy
|205.98
|206.28
|205.58
|2006.05.10 22:54
|206.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-271.13
|655211
|2006.05.10 23:16
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2720
|2.2750
|2.2680
|2006.05.11 07:59
|2.2750
|0.00
|0.00
|-27.67
|-244.72
|655212
|2006.05.10 23:16
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2724
|2.2754
|2.2684
|2006.05.11 08:07
|2.2754
|0.00
|0.00
|-27.67
|-244.96
|655572
|2006.05.11 01:15
|buy
|1.00
|euraud
|1.6529
|1.6499
|1.6569
|2006.05.11 04:22
|1.6499
|0.00
|0.00
|0.00
|-231.39
|655630
|2006.05.11 01:33
|buy
|1.00
|eurjpy
|141.71
|141.41
|142.11
|2006.05.11 04:21
|141.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-270.12
|656211
|2006.05.11 04:27
|sell
|1.00
|gbpjpy
|206.21
|206.51
|205.81
|2006.05.11 06:50
|206.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-269.68
|656781
|2006.05.11 07:48
|buy
|1.00
|eurjpy
|141.61
|141.31
|142.01
|2006.05.11 08:05
|141.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-270.15
|657361
|2006.05.11 09:15
|buy
|1.00
|gbpjpy
|206.65
|206.35
|207.05
|2006.05.11 10:04
|207.05
|0.00
|0.00
|0.00
|359.52
|657404
|2006.05.11 09:30
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2802
|2.2772
|2.2842
|2006.05.11 09:49
|2.2842
|0.00
|0.00
|0.00
|325.55
|657405
|2006.05.11 09:30
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2805
|2.2775
|2.2845
|2006.05.11 09:50
|2.2845
|0.00
|0.00
|0.00
|325.50
|657729
|2006.05.11 10:07
|sell
|1.00
|euraud
|1.6467
|1.6497
|1.6427
|2006.05.11 12:15
|1.6497
|0.00
|0.00
|0.00
|-231.42
|658514
|2006.05.11 11:47
|buy
|1.00
|gbpjpy
|207.37
|207.07
|207.77
|2006.05.11 13:25
|207.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-270.39
|658541
|2006.05.11 11:51
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2867
|2.2837
|2.2907
|2006.05.11 13:20
|2.2837
|0.00
|0.00
|0.00
|-244.94
|658542
|2006.05.11 11:51
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2867
|2.2837
|2.2907
|2006.05.11 13:20
|2.2837
|0.00
|0.00
|0.00
|-244.94
|659149
|2006.05.11 14:12
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2857
|2.2827
|2.2897
|2006.05.11 14:46
|2.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|-245.82
|659150
|2006.05.11 14:12
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2857
|2.2827
|2.2897
|2006.05.11 14:46
|2.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|-245.82
|659345
|2006.05.11 14:49
|sell
|1.00
|euraud
|1.6477
|1.6507
|1.6437
|2006.05.11 15:45
|1.6507
|0.00
|0.00
|0.00
|-233.26
|659567
|2006.05.11 15:31
|buy
|1.00
|eurjpy
|141.82
|141.52
|142.22
|2006.05.11 17:11
|141.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-272.40
|659569
|2006.05.11 15:31
|buy
|1.00
|gbpjpy
|207.80
|207.50
|208.20
|2006.05.11 16:39
|207.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-272.08
|659816
|2006.05.11 16:16
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2825
|2.2795
|2.2865
|2006.05.11 17:52
|2.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|-247.93
|659817
|2006.05.11 16:16
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2825
|2.2795
|2.2865
|2006.05.11 17:52
|2.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|-247.93
|659844
|2006.05.11 16:27
|buy
|1.00
|euraud
|1.6506
|1.6476
|1.6546
|2006.05.11 18:22
|1.6546
|0.00
|0.00
|0.00
|310.44
|660086
|2006.05.11 17:15
|buy
|1.00
|audusd
|0.7780
|0.7750
|0.7820
|2006.05.11 22:54
|0.7750
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|660211
|2006.05.11 17:52
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2803
|2.2773
|2.2843
|2006.05.11 19:56
|2.2843
|0.00
|0.00
|0.00
|330.04
|660212
|2006.05.11 17:52
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2803
|2.2773
|2.2843
|2006.05.11 19:56
|2.2843
|0.00
|0.00
|0.00
|330.04
|660688
|2006.05.11 20:47
|buy
|1.00
|eurjpy
|141.94
|141.64
|142.34
|2006.05.12 00:53
|141.64
|0.00
|0.00
|2.26
|-272.23
|661378
|2006.05.12 01:27
|buy
|1.00
|euraud
|1.6542
|1.6512
|1.6582
|2006.05.12 07:29
|1.6582
|0.00
|0.00
|0.00
|310.72
|662196
|2006.05.12 07:25
|buy
|1.00
|gbpjpy
|207.73
|207.43
|208.13
|2006.05.12 08:01
|207.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-272.60
|662408
|2006.05.12 08:09
|buy
|1.00
|euraud
|1.6573
|1.6543
|1.6613
|2006.05.12 09:12
|1.6613
|0.00
|0.00
|0.00
|310.16
|663789
|2006.05.12 10:37
|sell
|1.00
|eurjpy
|141.38
|141.68
|140.98
|2006.05.12 10:41
|141.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-274.34
|663964
|2006.05.12 11:03
|buy
|1.00
|gbpjpy
|207.72
|207.42
|208.12
|2006.05.12 14:20
|208.12
|0.00
|0.00
|0.00
|364.30
|664046
|2006.05.12 11:34
|buy
|1.00
|euraud
|1.6645
|1.6615
|1.6685
|2006.05.12 13:03
|1.6615
|0.00
|0.00
|0.00
|-233.01
|664855
|2006.05.12 13:12
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2756
|2.2786
|2.2716
|2006.05.12 13:38
|2.2786
|0.00
|0.00
|0.00
|-248.80
|664858
|2006.05.12 13:12
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2757
|2.2787
|2.2717
|2006.05.12 13:38
|2.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|-248.55
|665116
|2006.05.12 13:30
|buy
|1.00
|audusd
|0.7759
|0.7729
|0.7799
|2006.05.12 16:33
|0.7729
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|665451
|2006.05.12 13:41
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2762
|2.2792
|2.2722
|2006.05.12 14:21
|2.2792
|0.00
|0.00
|0.00
|-249.44
|665453
|2006.05.12 13:41
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2762
|2.2792
|2.2722
|2006.05.12 14:21
|2.2792
|0.00
|0.00
|0.00
|-249.44
|666600
|2006.05.12 15:27
|buy
|1.00
|euraud
|1.6603
|1.6573
|1.6643
|2006.05.12 16:28
|1.6643
|0.00
|0.00
|0.00
|309.64
|666974
|2006.05.12 16:09
|buy
|1.00
|gbpjpy
|208.76
|208.46
|209.16
|2006.05.12 16:11
|208.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-272.08
|667318
|2006.05.12 17:25
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2726
|2.2756
|2.2686
|2006.05.12 20:44
|2.2686
|0.00
|0.00
|0.00
|333.92
|667319
|2006.05.12 17:25
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2727
|2.2757
|2.2687
|2006.05.12 20:44
|2.2687
|0.00
|0.00
|0.00
|333.91
|0.00
|0.00
|-69.05
|-4 618.55
|Closed P/L:
|-4 687.60
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-4 687.60
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|4 995 312.40
|Equity:
|4 995 312.40
|Free Margin:
|4 995 312.40
|Details:
|Gross Profit:
|8 017.27
|Gross Loss:
|12 704.87
|Total Net Profit:
|-4 687.60
|Profit Factor:
|0.63
|Expected Payoff:
|-64.21
|Absolute Drawdown:
|5 365.07
|Maximal Drawdown (%):
|6 162.95 (0.1%)
|Total Trades:
|73
|Short Positions (won %):
|34 (35.29%)
|Long Positions (won %):
|39 (30.77%)
|Profit Trades (% of total):
|24 (32.88%)
|Loss trades (% of total):
|49 (67.12%)
|Largest
|profit trade:
|364.30
|loss trade:
|-300.00
|Average
|profit trade:
|334.05
|loss trade:
|-259.28
|Maximum
|consecutive wins ($):
|3 (1 010.57)
|consecutive losses ($):
|11 (-2 756.93)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 010.57 (3)
|consecutive loss (count):
|-2 756.93 (11)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|4