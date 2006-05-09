FIBO Group, Ltd
|Account: 47349
|Name: Sulz
|Currency: USD
|2006 May 12, 21:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1076940
|2006.05.09 12:27
|balance
|Deposit
|10 000.00
|1077110
|2006.05.09 13:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.56
|111.56
|110.56
|2006.05.10 11:00
|110.56
|0.00
|0.00
|-2.09
|90.45
|1077557
|2006.05.09 14:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8570
|1.8600
|1.8670
|2006.05.09 16:19
|1.8670
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|1080587
|2006.05.10 01:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|141.71
|141.71
|139.71
|2006.05.10 17:29
|141.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1081997
|2006.05.10 09:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8708
|1.8658
|1.8908
|2006.05.10 10:16
|1.8658
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|1083702
|2006.05.10 12:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.7730
|0.7730
|0.7880
|2006.05.10 23:34
|0.7730
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1094104
|2006.05.11 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8597
|1.8597
|1.8697
|2006.05.11 14:32
|1.8697
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|1099104
|2006.05.11 16:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2190
|1.2160
|1.2090
|2006.05.11 18:52
|1.2090
|0.00
|0.00
|0.00
|82.71
|1099108
|2006.05.11 16:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1010
|1.1032
|1.0910
|2006.05.11 22:36
|1.1032
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.94
|1104157
|2006.05.12 02:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|141.63
|141.66
|140.63
|2006.05.12 12:13
|141.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.74
|1105093
|2006.05.12 08:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1000
|1.1021
|1.0900
|2006.05.12 09:57
|1.1021
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.05
|
|0.00
|0.00
|-2.09
|281.43
|Closed P/L:
|279.34
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|279.34
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|10 279.34
|Equity:
|10 279.34
|Free Margin:
|10 279.34