FIBO Group, Ltd

Account: 47349 Name: Sulz Currency: USD 2006 May 12, 21:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
10769402006.05.09 12:27balanceDeposit10 000.00
10771102006.05.09 13:00sell0.10usdjpy111.56111.56110.562006.05.10 11:00110.560.000.00-2.0990.45
10775572006.05.09 14:00buy0.10gbpusd1.85701.86001.86702006.05.09 16:191.86700.000.000.00100.00
10805872006.05.10 01:00sell0.10eurjpy141.71141.71139.712006.05.10 17:29141.710.000.000.000.00
10819972006.05.10 09:00buy0.10gbpusd1.87081.86581.89082006.05.10 10:161.86580.000.000.00-50.00
10837022006.05.10 12:00buy0.10audusd0.77300.77300.78802006.05.10 23:340.77300.000.000.000.00
10941042006.05.11 11:00buy0.10gbpusd1.85971.85971.86972006.05.11 14:321.86970.000.000.00100.00
10991042006.05.11 16:00sell0.10usdchf1.21901.21601.20902006.05.11 18:521.20900.000.000.0082.71
10991082006.05.11 16:00sell0.10usdcad1.10101.10321.09102006.05.11 22:361.10320.000.000.00-19.94
11041572006.05.12 02:00sell0.10eurjpy141.63141.66140.632006.05.12 12:13141.660.000.000.00-2.74
11050932006.05.12 08:00sell0.10usdcad1.10001.10211.09002006.05.12 09:571.10210.000.000.00-19.05
  0.00 0.00 -2.09 281.43
Closed P/L: 279.34
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 279.34 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 10 279.34 Equity: 10 279.34 Free Margin: 10 279.34