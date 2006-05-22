Interbank FX, LLC

Account: 1051712 Name: John Walters Currency: USD 2006 May 25, 00:19
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
32713772006.05.22 23:11buy0.50gbpjpym210.350.00210.452006.05.22 23:35210.450.000.000.004.47
32729552006.05.22 23:40buy0.50gbpjpym210.350.00210.452006.05.22 23:51210.450.000.000.004.48
32661082006.05.22 21:10buy0.50gbpjpym210.450.00210.552006.05.22 23:55210.550.000.000.004.47
32736762006.05.23 00:01buy0.50gbpjpym210.450.00210.552006.05.23 00:21210.550.000.000.004.48
32745132006.05.23 00:25buy0.50gbpjpym210.450.00210.552006.05.23 00:40210.550.000.000.004.47
32735672006.05.22 23:51buy limit0.50gbpjpym210.350.00210.452006.05.23 00:58210.65cancelled
32663422006.05.22 21:10buy0.50gbpjpym210.550.00210.652006.05.23 01:09210.650.000.000.004.48
33353832006.05.23 18:22buy0.50gbpjpym209.550.00209.652006.05.23 18:44209.650.000.000.004.50
33133102006.05.23 13:39buy0.50gbpjpym209.750.00209.852006.05.23 19:15209.850.000.000.004.49
33374852006.05.23 18:45buy limit0.50gbpjpym209.550.00209.652006.05.23 19:30209.93cancelled
33385802006.05.23 19:20buy0.50gbpjpym209.850.00209.952006.05.23 19:55209.950.000.000.004.48
33374092006.05.23 18:42buy limit0.50gbpjpym209.650.00209.752006.05.23 20:00210.16cancelled
33396622006.05.23 20:05buy0.50gbpjpym210.050.00210.152006.05.23 20:24210.150.000.000.004.48
33402812006.05.23 19:59buy0.50gbpjpym210.150.00210.252006.05.23 20:28210.250.000.000.004.47
33440502006.05.23 20:43buy0.50gbpjpym210.350.00210.452006.05.23 20:48210.450.000.000.004.47
32748732006.05.23 01:53buy0.50gbpjpym210.450.00210.552006.05.23 20:49210.550.000.000.004.47
33385792006.05.23 19:15buy limit0.50gbpjpym209.750.00209.852006.05.23 20:49210.64cancelled
33396602006.05.23 19:55buy limit0.50gbpjpym209.850.00209.952006.05.23 21:30210.34cancelled
33431672006.05.23 21:42buy0.50gbpjpym210.150.00210.252006.05.23 21:47210.250.000.000.004.47
33435232006.05.23 21:32buy0.50gbpjpym210.250.00210.352006.05.23 21:48210.350.000.000.004.47
33486892006.05.23 22:00buy0.50gbpjpym210.250.00210.352006.05.23 22:00210.350.000.000.004.46
33444122006.05.23 21:19buy0.50gbpjpym210.350.00210.452006.05.23 22:00210.450.000.000.004.46
33514042006.05.23 22:02buy0.50gbpjpym210.350.00210.452006.05.23 22:03210.450.000.000.004.45
33444152006.05.23 21:09buy0.50gbpjpym210.450.00210.552006.05.23 22:04210.550.000.000.004.45
32759662006.05.23 01:43buy0.50gbpjpym210.550.00210.652006.05.23 22:04210.650.000.001.054.46
32510692006.05.22 15:58buy0.50gbpjpym210.650.00210.752006.05.23 22:05210.750.000.002.104.45
33525052006.05.23 22:10buy0.50gbpjpym210.350.00210.452006.05.23 22:11210.450.000.000.004.45
33514022006.05.23 22:13buy0.50gbpjpym210.250.00210.352006.05.23 22:16210.350.000.000.004.46
33551092006.05.23 22:28buy0.50gbpjpym210.350.00210.452006.05.23 22:33210.450.000.000.004.46
33396612006.05.23 19:55buy limit0.50gbpjpym209.950.00210.052006.05.23 22:33210.47cancelled
33525062006.05.23 22:09buy0.50gbpjpym210.450.00210.552006.05.23 22:46210.550.000.000.004.45
33566492006.05.23 22:56buy0.50gbpjpym210.450.00210.552006.05.23 23:06210.550.000.000.004.45
33527282006.05.23 22:09buy0.50gbpjpym210.550.00210.652006.05.23 23:22210.650.000.000.004.45
33527312006.05.23 22:08buy0.50gbpjpym210.650.00210.752006.05.23 23:25210.750.000.000.004.45
33428802006.05.23 20:25buy limit0.50gbpjpym210.050.00210.152006.05.23 23:30210.85cancelled
33486872006.05.23 21:48buy limit0.50gbpjpym210.150.00210.252006.05.24 00:06210.70cancelled
33579582006.05.23 23:47buy0.50gbpjpym210.650.00210.752006.05.24 00:08210.750.000.000.004.46
33607582006.05.24 00:14buy0.50gbpjpym210.650.00210.752006.05.24 00:19210.750.000.000.004.47
33578362006.05.24 00:25buy0.50gbpjpym210.550.00210.652006.05.24 00:26210.650.000.000.004.46
33626172006.05.24 00:22buy0.50gbpjpym210.650.00210.752006.05.24 00:27210.750.000.000.004.46
32424222006.05.22 15:07buy0.50gbpjpym210.750.00210.852006.05.24 00:30210.850.000.002.104.46
33630572006.05.24 00:37buy0.50gbpjpym210.650.00210.752006.05.24 00:40210.750.000.000.004.46
33634692006.05.24 00:35buy0.50gbpjpym210.750.00210.852006.05.24 00:45210.850.000.000.004.46
32441722006.05.22 14:57buy0.50gbpjpym210.850.00210.952006.05.24 00:48210.950.000.002.104.46
33546322006.05.23 22:16buy limit0.50gbpjpym210.250.00210.352006.05.24 00:52211.01cancelled
32257202006.05.22 11:03buy0.50gbpjpym210.950.00211.052006.05.24 00:55211.050.000.002.104.45
32122682006.05.22 08:10buy0.50gbpjpym211.050.00211.152006.05.24 00:55211.150.000.002.104.44
33559542006.05.23 22:33buy limit0.50gbpjpym210.350.00210.452006.05.24 01:00211.29cancelled
33574572006.05.23 23:07buy limit0.50gbpjpym210.450.00210.552006.05.24 01:07210.90cancelled
33630562006.05.24 00:27buy limit0.50gbpjpym210.550.00210.652006.05.24 01:09210.97cancelled
33645152006.05.24 01:07buy0.50gbpjpym210.850.00210.952006.05.24 01:10210.950.000.000.004.45
33668722006.05.24 01:14buy0.50gbpjpym210.850.00210.952006.05.24 01:18210.950.000.000.004.46
33639312006.05.24 00:41buy limit0.50gbpjpym210.650.00210.752006.05.24 01:46211.02cancelled
33688972006.05.24 01:57buy limit0.50gbpjpym210.650.00210.752006.05.24 02:00210.88cancelled
33695742006.05.24 02:12buy limit0.50gbpjpym210.650.00210.752006.05.24 02:13210.75cancelled
33643302006.05.24 02:03buy0.50gbpjpym210.750.00210.852006.05.24 04:11210.850.000.000.004.45
33673902006.05.24 01:56buy0.50gbpjpym210.850.00210.952006.05.24 04:13210.950.000.000.004.45
33650952006.05.24 01:04buy0.50gbpjpym210.950.00211.052006.05.24 04:35211.050.000.000.004.45
33740712006.05.24 05:24buy1.00gbpjpym210.850.00210.952006.05.24 05:34210.950.000.000.008.89
33751402006.05.24 05:35buy1.00gbpjpym210.950.00211.052006.05.24 05:42211.050.000.000.008.89
33740692006.05.24 04:55buy limit1.00gbpjpym210.650.00210.752006.05.24 05:43211.14cancelled
33650962006.05.24 01:03buy0.50gbpjpym211.050.00211.152006.05.24 05:43211.150.000.000.004.44
33754512006.05.24 05:45buy1.00gbpjpym210.950.00211.052006.05.24 05:52211.050.000.000.008.88
33762822006.05.24 05:46buy limit1.00gbpjpym210.650.00210.752006.05.24 05:52211.08cancelled
33776462006.05.24 05:56buy limit1.00gbpjpym210.650.00210.752006.05.24 06:00210.94cancelled
33783102006.05.24 06:04buy limit1.00gbpjpym210.650.00210.752006.05.24 06:05210.90cancelled
33740702006.05.24 04:55buy limit1.00gbpjpym210.750.00210.852006.05.24 06:15210.84cancelled
33785652006.05.24 06:11buy limit1.00gbpjpym210.650.00210.752006.05.24 06:15210.84cancelled
33787272006.05.24 06:15buy limit0.50gbpjpym210.750.00210.852006.05.24 06:17210.82cancelled
33751392006.05.24 06:03buy1.00gbpjpym210.850.00210.952006.05.24 06:42210.950.000.000.008.90
33902642006.05.24 08:12buy limit0.50gbpjpym210.750.00210.852006.05.24 08:18210.85cancelled
33907942006.05.24 08:21buy0.50gbpjpym210.750.00210.852006.05.24 08:23210.850.000.000.004.47
33910762006.05.24 08:29buy limit0.50gbpjpym210.750.00210.852006.05.24 08:30210.84cancelled
33931132006.05.24 09:05buy limit0.50gbpjpym210.750.00210.852006.05.24 09:09210.87cancelled
33940872006.05.24 09:17buy limit0.50gbpjpym210.750.00210.852006.05.24 09:18210.90cancelled
33802762006.05.24 06:48buy0.50gbpjpym210.850.00210.952006.05.24 09:22210.950.000.000.004.46
33943872006.05.24 09:36buy0.50gbpjpym210.850.00210.952006.05.24 13:07210.950.000.000.004.46
34461252006.05.24 18:03buy0.50gbpjpym210.750.00210.852006.05.24 18:28210.850.000.000.004.44
34461202006.05.24 18:00buy limit0.50gbpjpym210.650.00210.752006.05.24 18:28210.96cancelled
33771342006.05.24 05:56buy1.00gbpjpym210.950.00211.052006.05.24 18:39211.050.000.000.008.88
34496402006.05.24 18:40buy0.50gbpjpym211.050.00211.152006.05.24 18:47211.150.000.000.004.44
34484052006.05.24 18:28buy limit0.50gbpjpym210.750.00210.852006.05.24 18:48211.24cancelled
34484072006.05.24 20:30buy0.50gbpjpym210.850.00210.952006.05.24 20:57210.950.000.000.004.43
34497042006.05.24 19:26buy0.50gbpjpym210.950.00211.052006.05.24 20:57211.050.000.000.004.42
34581032006.05.24 20:58buy limit0.50gbpjpym210.850.00210.952006.05.24 21:00211.10cancelled
34586112006.05.24 21:11buy limit0.50gbpjpym210.850.00210.952006.05.24 21:19210.96cancelled
34590462006.05.24 21:32buy0.50gbpjpym210.850.00210.952006.05.24 21:54210.950.000.000.004.43
34581042006.05.24 21:11buy0.50gbpjpym210.950.00211.052006.05.24 23:15211.050.000.000.004.43
  0.00 0.00 11.55 280.75
Closed P/L: 292.30
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
33655992006.05.24 01:00buy0.50gbpjpym211.150.00211.25 210.800.000.003.15-15.53
34503802006.05.24 19:02buy0.50gbpjpym211.050.00211.15 210.800.000.003.15-11.09
34631742006.05.24 23:45buy0.50gbpjpym210.950.00211.05 210.800.000.000.00-6.66
  0.00 0.00 6.30 -33.28
 Floating P/L: -26.98
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 292.30 Floating P/L: -26.98 Margin: 75.00
Balance: 10 498.88 Equity: 10 471.90 Free Margin: 10 396.90