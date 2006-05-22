Interbank FX, LLC
|Account: 1051712
|Name: John Walters
|Currency: USD
|2006 May 25, 00:19
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3271377
|2006.05.22 23:11
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.35
|0.00
|210.45
|2006.05.22 23:35
|210.45
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|3272955
|2006.05.22 23:40
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.35
|0.00
|210.45
|2006.05.22 23:51
|210.45
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|3266108
|2006.05.22 21:10
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.45
|0.00
|210.55
|2006.05.22 23:55
|210.55
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|3273676
|2006.05.23 00:01
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.45
|0.00
|210.55
|2006.05.23 00:21
|210.55
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|3274513
|2006.05.23 00:25
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.45
|0.00
|210.55
|2006.05.23 00:40
|210.55
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|3273567
|2006.05.22 23:51
|buy limit
|0.50
|gbpjpym
|210.35
|0.00
|210.45
|2006.05.23 00:58
|210.65
|cancelled
|3266342
|2006.05.22 21:10
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.55
|0.00
|210.65
|2006.05.23 01:09
|210.65
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|3335383
|2006.05.23 18:22
|buy
|0.50
|gbpjpym
|209.55
|0.00
|209.65
|2006.05.23 18:44
|209.65
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|3313310
|2006.05.23 13:39
|buy
|0.50
|gbpjpym
|209.75
|0.00
|209.85
|2006.05.23 19:15
|209.85
|0.00
|0.00
|0.00
|4.49
|3337485
|2006.05.23 18:45
|buy limit
|0.50
|gbpjpym
|209.55
|0.00
|209.65
|2006.05.23 19:30
|209.93
|cancelled
|3338580
|2006.05.23 19:20
|buy
|0.50
|gbpjpym
|209.85
|0.00
|209.95
|2006.05.23 19:55
|209.95
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|3337409
|2006.05.23 18:42
|buy limit
|0.50
|gbpjpym
|209.65
|0.00
|209.75
|2006.05.23 20:00
|210.16
|cancelled
|3339662
|2006.05.23 20:05
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.05
|0.00
|210.15
|2006.05.23 20:24
|210.15
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|3340281
|2006.05.23 19:59
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.15
|0.00
|210.25
|2006.05.23 20:28
|210.25
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|3344050
|2006.05.23 20:43
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.35
|0.00
|210.45
|2006.05.23 20:48
|210.45
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|3274873
|2006.05.23 01:53
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.45
|0.00
|210.55
|2006.05.23 20:49
|210.55
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|3338579
|2006.05.23 19:15
|buy limit
|0.50
|gbpjpym
|209.75
|0.00
|209.85
|2006.05.23 20:49
|210.64
|cancelled
|3339660
|2006.05.23 19:55
|buy limit
|0.50
|gbpjpym
|209.85
|0.00
|209.95
|2006.05.23 21:30
|210.34
|cancelled
|3343167
|2006.05.23 21:42
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.15
|0.00
|210.25
|2006.05.23 21:47
|210.25
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|3343523
|2006.05.23 21:32
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.25
|0.00
|210.35
|2006.05.23 21:48
|210.35
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|3348689
|2006.05.23 22:00
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.25
|0.00
|210.35
|2006.05.23 22:00
|210.35
|0.00
|0.00
|0.00
|4.46
|3344412
|2006.05.23 21:19
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.35
|0.00
|210.45
|2006.05.23 22:00
|210.45
|0.00
|0.00
|0.00
|4.46
|3351404
|2006.05.23 22:02
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.35
|0.00
|210.45
|2006.05.23 22:03
|210.45
|0.00
|0.00
|0.00
|4.45
|3344415
|2006.05.23 21:09
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.45
|0.00
|210.55
|2006.05.23 22:04
|210.55
|0.00
|0.00
|0.00
|4.45
|3275966
|2006.05.23 01:43
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.55
|0.00
|210.65
|2006.05.23 22:04
|210.65
|0.00
|0.00
|1.05
|4.46
|3251069
|2006.05.22 15:58
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.65
|0.00
|210.75
|2006.05.23 22:05
|210.75
|0.00
|0.00
|2.10
|4.45
|3352505
|2006.05.23 22:10
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.35
|0.00
|210.45
|2006.05.23 22:11
|210.45
|0.00
|0.00
|0.00
|4.45
|3351402
|2006.05.23 22:13
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.25
|0.00
|210.35
|2006.05.23 22:16
|210.35
|0.00
|0.00
|0.00
|4.46
|3355109
|2006.05.23 22:28
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.35
|0.00
|210.45
|2006.05.23 22:33
|210.45
|0.00
|0.00
|0.00
|4.46
|3339661
|2006.05.23 19:55
|buy limit
|0.50
|gbpjpym
|209.95
|0.00
|210.05
|2006.05.23 22:33
|210.47
|cancelled
|3352506
|2006.05.23 22:09
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.45
|0.00
|210.55
|2006.05.23 22:46
|210.55
|0.00
|0.00
|0.00
|4.45
|3356649
|2006.05.23 22:56
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.45
|0.00
|210.55
|2006.05.23 23:06
|210.55
|0.00
|0.00
|0.00
|4.45
|3352728
|2006.05.23 22:09
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.55
|0.00
|210.65
|2006.05.23 23:22
|210.65
|0.00
|0.00
|0.00
|4.45
|3352731
|2006.05.23 22:08
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.65
|0.00
|210.75
|2006.05.23 23:25
|210.75
|0.00
|0.00
|0.00
|4.45
|3342880
|2006.05.23 20:25
|buy limit
|0.50
|gbpjpym
|210.05
|0.00
|210.15
|2006.05.23 23:30
|210.85
|cancelled
|3348687
|2006.05.23 21:48
|buy limit
|0.50
|gbpjpym
|210.15
|0.00
|210.25
|2006.05.24 00:06
|210.70
|cancelled
|3357958
|2006.05.23 23:47
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.65
|0.00
|210.75
|2006.05.24 00:08
|210.75
|0.00
|0.00
|0.00
|4.46
|3360758
|2006.05.24 00:14
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.65
|0.00
|210.75
|2006.05.24 00:19
|210.75
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|3357836
|2006.05.24 00:25
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.55
|0.00
|210.65
|2006.05.24 00:26
|210.65
|0.00
|0.00
|0.00
|4.46
|3362617
|2006.05.24 00:22
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.65
|0.00
|210.75
|2006.05.24 00:27
|210.75
|0.00
|0.00
|0.00
|4.46
|3242422
|2006.05.22 15:07
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.75
|0.00
|210.85
|2006.05.24 00:30
|210.85
|0.00
|0.00
|2.10
|4.46
|3363057
|2006.05.24 00:37
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.65
|0.00
|210.75
|2006.05.24 00:40
|210.75
|0.00
|0.00
|0.00
|4.46
|3363469
|2006.05.24 00:35
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.75
|0.00
|210.85
|2006.05.24 00:45
|210.85
|0.00
|0.00
|0.00
|4.46
|3244172
|2006.05.22 14:57
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.85
|0.00
|210.95
|2006.05.24 00:48
|210.95
|0.00
|0.00
|2.10
|4.46
|3354632
|2006.05.23 22:16
|buy limit
|0.50
|gbpjpym
|210.25
|0.00
|210.35
|2006.05.24 00:52
|211.01
|cancelled
|3225720
|2006.05.22 11:03
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.95
|0.00
|211.05
|2006.05.24 00:55
|211.05
|0.00
|0.00
|2.10
|4.45
|3212268
|2006.05.22 08:10
|buy
|0.50
|gbpjpym
|211.05
|0.00
|211.15
|2006.05.24 00:55
|211.15
|0.00
|0.00
|2.10
|4.44
|3355954
|2006.05.23 22:33
|buy limit
|0.50
|gbpjpym
|210.35
|0.00
|210.45
|2006.05.24 01:00
|211.29
|cancelled
|3357457
|2006.05.23 23:07
|buy limit
|0.50
|gbpjpym
|210.45
|0.00
|210.55
|2006.05.24 01:07
|210.90
|cancelled
|3363056
|2006.05.24 00:27
|buy limit
|0.50
|gbpjpym
|210.55
|0.00
|210.65
|2006.05.24 01:09
|210.97
|cancelled
|3364515
|2006.05.24 01:07
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.85
|0.00
|210.95
|2006.05.24 01:10
|210.95
|0.00
|0.00
|0.00
|4.45
|3366872
|2006.05.24 01:14
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.85
|0.00
|210.95
|2006.05.24 01:18
|210.95
|0.00
|0.00
|0.00
|4.46
|3363931
|2006.05.24 00:41
|buy limit
|0.50
|gbpjpym
|210.65
|0.00
|210.75
|2006.05.24 01:46
|211.02
|cancelled
|3368897
|2006.05.24 01:57
|buy limit
|0.50
|gbpjpym
|210.65
|0.00
|210.75
|2006.05.24 02:00
|210.88
|cancelled
|3369574
|2006.05.24 02:12
|buy limit
|0.50
|gbpjpym
|210.65
|0.00
|210.75
|2006.05.24 02:13
|210.75
|cancelled
|3364330
|2006.05.24 02:03
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.75
|0.00
|210.85
|2006.05.24 04:11
|210.85
|0.00
|0.00
|0.00
|4.45
|3367390
|2006.05.24 01:56
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.85
|0.00
|210.95
|2006.05.24 04:13
|210.95
|0.00
|0.00
|0.00
|4.45
|3365095
|2006.05.24 01:04
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.95
|0.00
|211.05
|2006.05.24 04:35
|211.05
|0.00
|0.00
|0.00
|4.45
|3374071
|2006.05.24 05:24
|buy
|1.00
|gbpjpym
|210.85
|0.00
|210.95
|2006.05.24 05:34
|210.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.89
|3375140
|2006.05.24 05:35
|buy
|1.00
|gbpjpym
|210.95
|0.00
|211.05
|2006.05.24 05:42
|211.05
|0.00
|0.00
|0.00
|8.89
|3374069
|2006.05.24 04:55
|buy limit
|1.00
|gbpjpym
|210.65
|0.00
|210.75
|2006.05.24 05:43
|211.14
|cancelled
|3365096
|2006.05.24 01:03
|buy
|0.50
|gbpjpym
|211.05
|0.00
|211.15
|2006.05.24 05:43
|211.15
|0.00
|0.00
|0.00
|4.44
|3375451
|2006.05.24 05:45
|buy
|1.00
|gbpjpym
|210.95
|0.00
|211.05
|2006.05.24 05:52
|211.05
|0.00
|0.00
|0.00
|8.88
|3376282
|2006.05.24 05:46
|buy limit
|1.00
|gbpjpym
|210.65
|0.00
|210.75
|2006.05.24 05:52
|211.08
|cancelled
|3377646
|2006.05.24 05:56
|buy limit
|1.00
|gbpjpym
|210.65
|0.00
|210.75
|2006.05.24 06:00
|210.94
|cancelled
|3378310
|2006.05.24 06:04
|buy limit
|1.00
|gbpjpym
|210.65
|0.00
|210.75
|2006.05.24 06:05
|210.90
|cancelled
|3374070
|2006.05.24 04:55
|buy limit
|1.00
|gbpjpym
|210.75
|0.00
|210.85
|2006.05.24 06:15
|210.84
|cancelled
|3378565
|2006.05.24 06:11
|buy limit
|1.00
|gbpjpym
|210.65
|0.00
|210.75
|2006.05.24 06:15
|210.84
|cancelled
|3378727
|2006.05.24 06:15
|buy limit
|0.50
|gbpjpym
|210.75
|0.00
|210.85
|2006.05.24 06:17
|210.82
|cancelled
|3375139
|2006.05.24 06:03
|buy
|1.00
|gbpjpym
|210.85
|0.00
|210.95
|2006.05.24 06:42
|210.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.90
|3390264
|2006.05.24 08:12
|buy limit
|0.50
|gbpjpym
|210.75
|0.00
|210.85
|2006.05.24 08:18
|210.85
|cancelled
|3390794
|2006.05.24 08:21
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.75
|0.00
|210.85
|2006.05.24 08:23
|210.85
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|3391076
|2006.05.24 08:29
|buy limit
|0.50
|gbpjpym
|210.75
|0.00
|210.85
|2006.05.24 08:30
|210.84
|cancelled
|3393113
|2006.05.24 09:05
|buy limit
|0.50
|gbpjpym
|210.75
|0.00
|210.85
|2006.05.24 09:09
|210.87
|cancelled
|3394087
|2006.05.24 09:17
|buy limit
|0.50
|gbpjpym
|210.75
|0.00
|210.85
|2006.05.24 09:18
|210.90
|cancelled
|3380276
|2006.05.24 06:48
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.85
|0.00
|210.95
|2006.05.24 09:22
|210.95
|0.00
|0.00
|0.00
|4.46
|3394387
|2006.05.24 09:36
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.85
|0.00
|210.95
|2006.05.24 13:07
|210.95
|0.00
|0.00
|0.00
|4.46
|3446125
|2006.05.24 18:03
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.75
|0.00
|210.85
|2006.05.24 18:28
|210.85
|0.00
|0.00
|0.00
|4.44
|3446120
|2006.05.24 18:00
|buy limit
|0.50
|gbpjpym
|210.65
|0.00
|210.75
|2006.05.24 18:28
|210.96
|cancelled
|3377134
|2006.05.24 05:56
|buy
|1.00
|gbpjpym
|210.95
|0.00
|211.05
|2006.05.24 18:39
|211.05
|0.00
|0.00
|0.00
|8.88
|3449640
|2006.05.24 18:40
|buy
|0.50
|gbpjpym
|211.05
|0.00
|211.15
|2006.05.24 18:47
|211.15
|0.00
|0.00
|0.00
|4.44
|3448405
|2006.05.24 18:28
|buy limit
|0.50
|gbpjpym
|210.75
|0.00
|210.85
|2006.05.24 18:48
|211.24
|cancelled
|3448407
|2006.05.24 20:30
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.85
|0.00
|210.95
|2006.05.24 20:57
|210.95
|0.00
|0.00
|0.00
|4.43
|3449704
|2006.05.24 19:26
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.95
|0.00
|211.05
|2006.05.24 20:57
|211.05
|0.00
|0.00
|0.00
|4.42
|3458103
|2006.05.24 20:58
|buy limit
|0.50
|gbpjpym
|210.85
|0.00
|210.95
|2006.05.24 21:00
|211.10
|cancelled
|3458611
|2006.05.24 21:11
|buy limit
|0.50
|gbpjpym
|210.85
|0.00
|210.95
|2006.05.24 21:19
|210.96
|cancelled
|3459046
|2006.05.24 21:32
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.85
|0.00
|210.95
|2006.05.24 21:54
|210.95
|0.00
|0.00
|0.00
|4.43
|3458104
|2006.05.24 21:11
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.95
|0.00
|211.05
|2006.05.24 23:15
|211.05
|0.00
|0.00
|0.00
|4.43
|
|0.00
|0.00
|11.55
|280.75
|Closed P/L:
|292.30
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3365599
|2006.05.24 01:00
|buy
|0.50
|gbpjpym
|211.15
|0.00
|211.25
|
|210.80
|0.00
|0.00
|3.15
|-15.53
|3450380
|2006.05.24 19:02
|buy
|0.50
|gbpjpym
|211.05
|0.00
|211.15
|
|210.80
|0.00
|0.00
|3.15
|-11.09
|3463174
|2006.05.24 23:45
|buy
|0.50
|gbpjpym
|210.95
|0.00
|211.05
|
|210.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.66
|
|0.00
|0.00
|6.30
|-33.28
|
|Floating P/L:
|-26.98
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|292.30
|Floating P/L:
|-26.98
|Margin:
|75.00
|Balance:
|10 498.88
|Equity:
|10 471.90
|Free Margin:
|10 396.90