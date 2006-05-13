FXDirectDealer
|Account: 406978
|Name: John Walters
|Currency: USD
|2006 May 25, 03:21
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|579696
|2006.05.13 23:33
|balance
|Deposit
|10 000.00
|583075
|2006.05.15 02:13
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|208.10
|0.00
|208.20
|2006.05.15 02:47
|208.31
|cancelled
|583902
|2006.05.15 03:09
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.15
|0.00
|208.25
|2006.05.15 03:19
|208.25
|0.00
|0.00
|0.00
|9.11
|583954
|2006.05.15 03:09
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.25
|0.00
|208.35
|2006.05.17 19:01
|208.35
|0.00
|0.00
|8.10
|9.03
|584662
|2006.05.15 03:32
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.15
|0.00
|208.25
|2006.05.15 03:54
|208.25
|0.00
|0.00
|0.00
|9.10
|585482
|2006.05.15 04:08
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.15
|0.00
|208.25
|2006.05.17 19:00
|208.25
|0.00
|0.00
|8.10
|9.03
|595145
|2006.05.15 11:07
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2755
|0.0000
|2.2765
|2006.05.15 11:08
|2.2768
|cancelled
|595508
|2006.05.15 11:13
|buy
|0.10
|gbpjpy
|207.95
|0.00
|208.05
|2006.05.15 11:19
|208.05
|0.00
|0.00
|0.00
|9.06
|595655
|2006.05.15 11:16
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2765
|0.0000
|2.2775
|2006.05.15 11:30
|2.2775
|0.00
|0.00
|0.00
|8.27
|596006
|2006.05.15 11:39
|buy
|0.10
|gbpjpy
|207.95
|0.00
|208.05
|2006.05.15 11:59
|208.05
|0.00
|0.00
|0.00
|9.06
|596268
|2006.05.15 11:23
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.05
|0.00
|208.15
|2006.05.15 11:24
|208.15
|0.00
|0.00
|0.00
|9.05
|596306
|2006.05.15 11:24
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2755
|0.0000
|2.2765
|2006.05.15 11:25
|2.2773
|cancelled
|596349
|2006.05.15 11:29
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.05
|0.00
|208.15
|2006.05.17 19:00
|208.15
|0.00
|0.00
|8.10
|9.04
|596523
|2006.05.15 11:43
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2765
|0.0000
|2.2775
|2006.05.15 11:58
|2.2775
|0.00
|0.00
|0.00
|8.28
|596860
|2006.05.15 11:43
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2755
|0.0000
|2.2765
|2006.05.15 11:49
|2.2766
|cancelled
|597011
|2006.05.15 11:50
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2755
|0.0000
|2.2765
|2006.05.15 11:52
|2.2764
|cancelled
|597147
|2006.05.15 12:26
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2765
|0.0000
|2.2775
|2006.05.15 12:40
|2.2775
|0.00
|0.00
|0.00
|8.28
|597149
|2006.05.15 11:59
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2775
|0.0000
|2.2785
|2006.05.15 19:51
|2.2785
|0.00
|0.00
|0.00
|8.26
|597170
|2006.05.15 12:02
|buy
|0.10
|gbpjpy
|207.95
|0.00
|208.05
|2006.05.16 01:47
|208.05
|0.00
|0.00
|3.99
|9.03
|597904
|2006.05.15 12:51
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2765
|0.0000
|2.2775
|2006.05.15 15:25
|2.2775
|0.00
|0.00
|0.00
|8.28
|600634
|2006.05.15 15:37
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2765
|0.0000
|2.2775
|2006.05.15 16:00
|2.2775
|0.00
|0.00
|0.00
|8.29
|601534
|2006.05.15 16:36
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2765
|0.0000
|2.2775
|2006.05.15 16:38
|2.2775
|0.00
|0.00
|0.00
|8.27
|605802
|2006.05.15 20:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2770
|0.0000
|2.2780
|2006.05.15 23:09
|2.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|8.25
|608387
|2006.05.15 23:41
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2770
|0.0000
|2.2780
|2006.05.16 08:02
|2.2780
|0.00
|0.00
|3.09
|8.27
|608496
|2006.05.15 23:51
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.50
|0.00
|110.60
|2006.05.16 01:03
|110.60
|0.00
|0.00
|1.27
|9.04
|609008
|2006.05.16 00:21
|buy
|0.10
|gbpjpy
|207.70
|0.00
|207.80
|2006.05.16 01:04
|207.80
|0.00
|0.00
|0.00
|9.04
|609454
|2006.05.16 03:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.50
|0.00
|110.60
|2006.05.16 04:17
|110.60
|0.00
|0.00
|0.00
|9.04
|609485
|2006.05.16 02:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|207.70
|0.00
|207.80
|2006.05.16 02:36
|207.80
|0.00
|0.00
|0.00
|9.04
|609781
|2006.05.16 01:50
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.70
|0.00
|110.80
|2006.05.16 02:40
|110.80
|0.00
|0.00
|0.00
|9.03
|610441
|2006.05.16 03:27
|buy
|0.10
|gbpjpy
|207.70
|0.00
|207.80
|2006.05.16 04:16
|207.80
|0.00
|0.00
|0.00
|9.04
|610520
|2006.05.16 03:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.70
|0.00
|110.80
|2006.05.17 21:17
|110.80
|0.00
|0.00
|1.29
|9.03
|611674
|2006.05.16 04:28
|buy
|0.10
|gbpjpy
|207.70
|0.00
|207.80
|2006.05.17 18:29
|207.80
|0.00
|0.00
|4.11
|9.07
|611682
|2006.05.16 04:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.50
|0.00
|110.60
|2006.05.17 18:59
|110.60
|0.00
|0.00
|1.29
|9.04
|615084
|2006.05.16 15:36
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2770
|0.0000
|2.2780
|2006.05.16 17:44
|2.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|8.27
|616673
|2006.05.16 10:16
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2790
|0.0000
|2.2800
|2006.05.16 10:27
|2.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|8.25
|617219
|2006.05.16 10:49
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2790
|0.0000
|2.2800
|2006.05.16 11:08
|2.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|8.26
|617992
|2006.05.16 11:33
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2790
|0.0000
|2.2800
|2006.05.16 12:02
|2.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|8.24
|618051
|2006.05.16 11:29
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2810
|0.0000
|2.2820
|2006.05.16 12:18
|2.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|8.22
|618929
|2006.05.16 12:04
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2790
|0.0000
|2.2800
|2006.05.16 12:06
|2.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|8.24
|619036
|2006.05.16 14:08
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2790
|0.0000
|2.2800
|2006.05.16 14:50
|2.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|8.26
|619276
|2006.05.16 12:25
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2810
|0.0000
|2.2820
|2006.05.16 12:34
|2.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|8.24
|619733
|2006.05.16 12:51
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2810
|0.0000
|2.2820
|2006.05.16 18:37
|2.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|8.25
|621327
|2006.05.16 15:30
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2790
|0.0000
|2.2800
|2006.05.16 18:12
|2.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|8.26
|621714
|2006.05.16 15:29
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|207.50
|0.00
|207.60
|2006.05.16 15:30
|207.64
|cancelled
|622455
|2006.05.16 15:39
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|207.50
|0.00
|207.60
|2006.05.16 15:40
|207.68
|cancelled
|623688
|2006.05.16 16:54
|buy
|0.10
|gbpjpy
|207.50
|0.00
|207.60
|2006.05.16 17:20
|207.60
|0.00
|0.00
|0.00
|9.08
|625418
|2006.05.16 17:28
|buy
|0.10
|gbpjpy
|207.50
|0.00
|207.60
|2006.05.16 17:45
|207.60
|0.00
|0.00
|0.00
|9.09
|626372
|2006.05.16 17:44
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2770
|0.0000
|2.2780
|2006.05.17 04:01
|2.2799
|cancelled
|626447
|2006.05.16 18:07
|buy
|0.10
|gbpjpy
|207.50
|0.00
|207.60
|2006.05.17 18:28
|207.60
|0.00
|0.00
|4.11
|9.08
|627949
|2006.05.16 20:32
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2790
|0.0000
|2.2800
|2006.05.16 21:12
|2.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|8.27
|628795
|2006.05.16 18:59
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2810
|0.0000
|2.2820
|2006.05.17 11:31
|2.2820
|0.00
|0.00
|3.07
|8.32
|629814
|2006.05.16 21:49
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2790
|0.0000
|2.2800
|2006.05.17 03:49
|2.2800
|0.00
|0.00
|3.07
|8.27
|633103
|2006.05.17 04:10
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2790
|0.0000
|2.2800
|2006.05.17 04:54
|2.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|8.28
|633361
|2006.05.17 04:04
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2770
|0.0000
|2.2780
|2006.05.17 04:31
|2.2803
|cancelled
|633636
|2006.05.17 04:47
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2770
|0.0000
|2.2780
|2006.05.17 04:51
|2.2801
|cancelled
|633723
|2006.05.17 07:41
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2790
|0.0000
|2.2800
|2006.05.17 09:31
|2.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|8.30
|634196
|2006.05.17 06:08
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2770
|0.0000
|2.2780
|2006.05.17 06:09
|2.2799
|cancelled
|634771
|2006.05.17 06:33
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2770
|0.0000
|2.2780
|2006.05.17 06:34
|2.2805
|cancelled
|635095
|2006.05.17 06:42
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2770
|0.0000
|2.2780
|2006.05.17 06:52
|2.2801
|cancelled
|635450
|2006.05.17 07:11
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2770
|0.0000
|2.2780
|2006.05.17 07:57
|2.2800
|cancelled
|635767
|2006.05.17 07:58
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2770
|0.0000
|2.2780
|2006.05.17 07:59
|2.2798
|cancelled
|637335
|2006.05.17 09:32
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2790
|0.0000
|2.2800
|2006.05.17 18:29
|2.2905
|cancelled
|637402
|2006.05.17 09:34
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|207.10
|0.00
|207.20
|2006.05.17 09:36
|207.28
|cancelled
|637539
|2006.05.17 09:47
|buy
|0.10
|gbpjpy
|207.10
|0.00
|207.20
|2006.05.17 11:48
|207.20
|0.00
|0.00
|0.00
|9.16
|641370
|2006.05.17 11:32
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2810
|0.0000
|2.2820
|2006.05.17 11:36
|2.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|8.32
|641656
|2006.05.17 12:08
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2810
|0.0000
|2.2820
|2006.05.17 12:22
|2.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|8.32
|641930
|2006.05.17 12:02
|buy
|0.10
|gbpjpy
|207.10
|0.00
|207.20
|2006.05.17 12:16
|207.20
|0.00
|0.00
|0.00
|9.16
|642283
|2006.05.17 11:53
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2830
|0.0000
|2.2840
|2006.05.17 13:18
|2.2840
|0.00
|0.00
|0.00
|8.32
|643038
|2006.05.17 12:35
|buy
|0.10
|gbpjpy
|207.10
|0.00
|207.20
|2006.05.17 13:09
|207.20
|0.00
|0.00
|0.00
|9.16
|643121
|2006.05.17 12:23
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2810
|0.0000
|2.2820
|2006.05.18 07:47
|2.2863
|cancelled
|643709
|2006.05.17 13:10
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|207.10
|0.00
|207.20
|2006.05.17 13:19
|207.40
|cancelled
|643780
|2006.05.17 13:38
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2830
|0.0000
|2.2840
|2006.05.17 13:58
|2.2840
|0.00
|0.00
|0.00
|8.31
|643797
|2006.05.17 13:39
|buy
|0.10
|gbpjpy
|207.30
|0.00
|207.40
|2006.05.17 15:20
|207.40
|0.00
|0.00
|0.00
|9.14
|643824
|2006.05.17 13:20
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|207.10
|0.00
|207.20
|2006.05.17 13:21
|207.43
|cancelled
|644011
|2006.05.17 13:31
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|207.10
|0.00
|207.20
|2006.05.17 13:32
|207.39
|cancelled
|644029
|2006.05.17 13:47
|buy
|0.10
|gbpjpy
|207.10
|0.00
|207.20
|2006.05.17 14:37
|207.20
|0.00
|0.00
|0.00
|9.15
|644264
|2006.05.17 14:08
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2830
|0.0000
|2.2840
|2006.05.17 15:05
|2.2840
|0.00
|0.00
|0.00
|8.30
|644575
|2006.05.17 14:40
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|207.10
|0.00
|207.20
|2006.05.17 14:43
|207.34
|cancelled
|644647
|2006.05.17 14:49
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|207.10
|0.00
|207.20
|2006.05.17 14:50
|207.37
|cancelled
|644704
|2006.05.17 14:51
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|207.10
|0.00
|207.20
|2006.05.17 14:56
|207.35
|cancelled
|644897
|2006.05.17 14:57
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|207.10
|0.00
|207.20
|2006.05.17 15:00
|207.30
|cancelled
|645116
|2006.05.17 15:30
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2830
|0.0000
|2.2840
|2006.05.17 15:32
|2.2840
|0.00
|0.00
|0.00
|8.29
|645313
|2006.05.17 15:28
|buy
|0.10
|gbpjpy
|207.30
|0.00
|207.40
|2006.05.17 15:30
|207.40
|0.00
|0.00
|0.00
|9.14
|645854
|2006.05.17 15:52
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2830
|0.0000
|2.2840
|2006.05.17 15:56
|2.2840
|0.00
|0.00
|0.00
|8.31
|646608
|2006.05.17 15:55
|buy
|0.10
|gbpjpy
|207.30
|0.00
|207.40
|2006.05.17 18:22
|207.40
|0.00
|0.00
|0.00
|9.09
|647388
|2006.05.17 15:57
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2830
|0.0000
|2.2840
|2006.05.18 07:47
|2.2863
|cancelled
|647522
|2006.05.17 16:03
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2850
|0.0000
|2.2860
|2006.05.17 17:09
|2.2860
|0.00
|0.00
|0.00
|8.27
|652889
|2006.05.17 17:19
|buy
|0.10
|gbpjpy
|207.10
|0.00
|207.20
|2006.05.17 18:21
|207.20
|0.00
|0.00
|0.00
|9.10
|652967
|2006.05.17 17:16
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2850
|0.0000
|2.2860
|2006.05.17 17:26
|2.2860
|0.00
|0.00
|0.00
|8.25
|654690
|2006.05.17 17:30
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2850
|0.0000
|2.2860
|2006.05.17 17:32
|2.2860
|0.00
|0.00
|0.00
|8.23
|655962
|2006.05.17 17:32
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2850
|0.0000
|2.2860
|2006.05.18 07:47
|2.2863
|cancelled
|657877
|2006.05.17 17:50
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2870
|0.0000
|2.2880
|2006.05.17 18:27
|2.2880
|0.00
|0.00
|0.00
|8.23
|659643
|2006.05.17 18:21
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|207.10
|0.00
|207.20
|2006.05.17 18:23
|207.48
|cancelled
|659921
|2006.05.17 18:23
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|207.30
|0.00
|207.40
|2006.05.17 20:00
|208.13
|cancelled
|660239
|2006.05.17 21:46
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2870
|0.0000
|2.2880
|2006.05.18 07:47
|2.2853
|0.00
|0.00
|9.67
|-14.01
|660464
|2006.05.17 18:29
|buy limit
|0.10
|usdjpy
|110.10
|0.00
|110.20
|2006.05.17 21:18
|110.85
|cancelled
|660574
|2006.05.17 18:43
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2890
|0.0000
|2.2900
|2006.05.17 18:49
|2.2900
|0.00
|0.00
|0.00
|8.22
|660611
|2006.05.17 18:29
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|207.50
|0.00
|207.60
|2006.05.17 22:00
|208.96
|cancelled
|660822
|2006.05.17 18:31
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2910
|0.0000
|2.2920
|2006.05.17 20:29
|2.2920
|0.00
|0.00
|0.00
|8.23
|660845
|2006.05.17 18:33
|buy
|0.10
|gbpjpy
|207.70
|0.00
|207.80
|2006.05.17 18:49
|207.80
|0.00
|0.00
|0.00
|9.06
|661124
|2006.05.17 18:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.30
|0.00
|110.40
|2006.05.17 18:50
|110.40
|0.00
|0.00
|0.00
|9.06
|662438
|2006.05.17 19:49
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2890
|0.0000
|2.2900
|2006.05.17 20:14
|2.2900
|0.00
|0.00
|0.00
|8.24
|662464
|2006.05.17 18:50
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|207.70
|0.00
|207.80
|2006.05.17 23:00
|208.91
|cancelled
|662485
|2006.05.17 18:50
|buy limit
|0.10
|usdjpy
|110.30
|0.00
|110.40
|2006.05.18 07:48
|110.63
|cancelled
|663361
|2006.05.17 19:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.50
|0.00
|110.60
|2006.05.17 19:39
|110.60
|0.00
|0.00
|0.00
|9.04
|663413
|2006.05.17 19:01
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|207.90
|0.00
|208.00
|2006.05.18 01:00
|209.07
|cancelled
|663494
|2006.05.17 19:11
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.10
|0.00
|208.20
|2006.05.17 19:38
|208.20
|0.00
|0.00
|0.00
|9.04
|663497
|2006.05.17 19:04
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.30
|0.00
|208.40
|2006.05.17 21:19
|208.40
|0.00
|0.00
|0.00
|9.02
|665318
|2006.05.17 19:58
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.10
|0.00
|208.20
|2006.05.17 20:06
|208.20
|0.00
|0.00
|0.00
|9.05
|665409
|2006.05.17 19:44
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.50
|0.00
|110.60
|2006.05.17 20:38
|110.60
|0.00
|0.00
|0.00
|9.04
|666012
|2006.05.17 20:07
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|208.10
|0.00
|208.20
|2006.05.18 04:00
|208.78
|cancelled
|666135
|2006.05.17 20:56
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2890
|0.0000
|2.2900
|2006.05.17 21:16
|2.2900
|0.00
|0.00
|0.00
|8.21
|666512
|2006.05.17 20:36
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2910
|0.0000
|2.2920
|2006.05.18 07:47
|2.2853
|0.00
|0.00
|9.67
|-46.98
|666912
|2006.05.17 20:40
|buy limit
|0.10
|usdjpy
|110.50
|0.00
|110.60
|2006.05.18 07:48
|110.63
|cancelled
|668910
|2006.05.17 21:25
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2890
|0.0000
|2.2900
|2006.05.18 07:47
|2.2853
|0.00
|0.00
|9.67
|-30.50
|669104
|2006.05.18 03:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.70
|0.00
|110.80
|2006.05.18 03:36
|110.80
|0.00
|0.00
|0.00
|9.03
|669177
|2006.05.17 21:19
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|208.30
|0.00
|208.40
|2006.05.18 07:48
|208.45
|cancelled
|669677
|2006.05.17 22:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.90
|0.00
|111.00
|2006.05.17 22:13
|111.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9.01
|670006
|2006.05.18 06:50
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.50
|0.00
|208.60
|2006.05.18 07:48
|208.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.65
|670066
|2006.05.17 21:46
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.10
|0.00
|111.20
|2006.05.18 00:58
|111.20
|0.00
|0.00
|4.03
|8.99
|670195
|2006.05.18 02:25
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.70
|0.00
|208.80
|2006.05.18 02:34
|208.80
|0.00
|0.00
|0.00
|9.01
|670368
|2006.05.17 21:37
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.90
|0.00
|209.00
|2006.05.17 21:37
|209.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8.99
|670808
|2006.05.17 21:46
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.90
|0.00
|209.00
|2006.05.17 21:52
|209.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|671844
|2006.05.17 22:04
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.90
|0.00
|209.00
|2006.05.17 23:14
|209.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9.01
|673026
|2006.05.17 23:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.90
|0.00
|111.00
|2006.05.18 00:25
|111.00
|0.00
|0.00
|4.03
|9.01
|673693
|2006.05.18 00:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.90
|0.00
|209.00
|2006.05.18 00:27
|209.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|674037
|2006.05.18 02:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.90
|0.00
|111.00
|2006.05.18 02:35
|111.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9.01
|674048
|2006.05.18 00:46
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.90
|0.00
|209.00
|2006.05.18 01:00
|209.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8.99
|674269
|2006.05.18 01:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.10
|0.00
|111.20
|2006.05.18 07:48
|110.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.30
|674427
|2006.05.18 01:31
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.90
|0.00
|209.00
|2006.05.18 02:46
|209.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|674820
|2006.05.18 01:27
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.10
|0.00
|209.20
|2006.05.18 07:48
|208.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.90
|675321
|2006.05.18 03:04
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.70
|0.00
|208.80
|2006.05.18 03:15
|208.80
|0.00
|0.00
|0.00
|9.01
|675327
|2006.05.18 03:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.90
|0.00
|111.00
|2006.05.18 07:48
|110.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.22
|675449
|2006.05.18 03:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.90
|0.00
|209.00
|2006.05.18 07:48
|208.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.82
|675861
|2006.05.18 03:24
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.70
|0.00
|208.80
|2006.05.18 05:35
|208.80
|0.00
|0.00
|0.00
|9.03
|676207
|2006.05.18 04:35
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.70
|0.00
|110.80
|2006.05.18 07:48
|110.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.14
|677209
|2006.05.18 04:57
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|208.10
|0.00
|208.20
|2006.05.18 04:58
|208.66
|cancelled
|677638
|2006.05.18 05:39
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.70
|0.00
|208.80
|2006.05.18 07:48
|208.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.74
|678829
|2006.05.18 08:47
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|208.55
|0.00
|208.65
|2006.05.18 08:49
|208.77
|cancelled
|678840
|2006.05.18 08:54
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.65
|0.00
|208.75
|2006.05.18 08:59
|208.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.52
|678863
|2006.05.18 08:59
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2865
|0.0000
|2.2875
|2006.05.18 08:59
|2.2858
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.77
|678886
|2006.05.18 08:53
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|208.55
|0.00
|208.65
|2006.05.18 08:54
|208.74
|cancelled
|680318
|2006.05.18 10:29
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|208.55
|0.00
|208.65
|2006.05.18 10:43
|208.84
|cancelled
|680319
|2006.05.18 10:29
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|208.65
|0.00
|208.75
|2006.05.18 11:30
|209.08
|cancelled
|680620
|2006.05.18 10:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.75
|0.00
|208.85
|2006.05.18 10:52
|208.85
|0.00
|0.00
|0.00
|9.03
|680646
|2006.05.18 10:44
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|208.55
|0.00
|208.65
|2006.05.18 10:48
|208.83
|cancelled
|680775
|2006.05.18 12:35
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.75
|0.00
|208.85
|2006.05.18 12:40
|208.85
|0.00
|0.00
|0.00
|9.03
|680805
|2006.05.18 10:56
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|208.55
|0.00
|208.65
|2006.05.18 10:57
|208.84
|cancelled
|680829
|2006.05.18 11:59
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.85
|0.00
|208.95
|2006.05.18 12:11
|208.95
|0.00
|0.00
|0.00
|9.04
|681082
|2006.05.18 11:25
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.95
|0.00
|209.05
|2006.05.18 13:32
|209.05
|0.00
|0.00
|0.00
|9.03
|681617
|2006.05.18 11:27
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2845
|0.0000
|2.2855
|2006.05.18 11:28
|2.2856
|cancelled
|681888
|2006.05.18 11:30
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2855
|0.0000
|2.2865
|2006.05.18 12:56
|2.2897
|cancelled
|681889
|2006.05.18 11:59
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2865
|0.0000
|2.2875
|2006.05.18 12:10
|2.2875
|0.00
|0.00
|0.00
|8.26
|682098
|2006.05.18 11:43
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2875
|0.0000
|2.2885
|2006.05.18 12:55
|2.2885
|0.00
|0.00
|0.00
|8.25
|682602
|2006.05.18 11:52
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|208.65
|0.00
|208.75
|2006.05.18 12:00
|208.85
|cancelled
|682951
|2006.05.18 12:27
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2865
|0.0000
|2.2875
|2006.05.18 12:46
|2.2875
|0.00
|0.00
|0.00
|8.26
|682973
|2006.05.18 12:25
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.85
|0.00
|208.95
|2006.05.18 12:45
|208.95
|0.00
|0.00
|0.00
|9.04
|683158
|2006.05.18 12:26
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|208.65
|0.00
|208.75
|2006.05.18 12:28
|208.84
|cancelled
|683198
|2006.05.18 12:29
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|208.65
|0.00
|208.75
|2006.05.18 12:32
|208.80
|cancelled
|683303
|2006.05.18 12:35
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|208.65
|0.00
|208.75
|2006.05.18 12:37
|208.83
|cancelled
|683380
|2006.05.18 12:40
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|208.75
|0.00
|208.85
|2006.05.18 13:30
|209.09
|cancelled
|683573
|2006.05.18 12:46
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|208.85
|0.00
|208.95
|2006.05.18 14:00
|209.43
|cancelled
|683594
|2006.05.18 12:46
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2865
|0.0000
|2.2875
|2006.05.18 13:30
|2.2898
|cancelled
|683672
|2006.05.18 14:05
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2875
|0.0000
|2.2885
|2006.05.18 14:28
|2.2885
|0.00
|0.00
|0.00
|8.24
|683673
|2006.05.18 14:04
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2885
|0.0000
|2.2895
|2006.05.18 15:33
|2.2895
|0.00
|0.00
|0.00
|8.24
|684444
|2006.05.18 13:33
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|208.95
|0.00
|209.05
|2006.05.18 14:30
|209.52
|cancelled
|684466
|2006.05.18 13:35
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2865
|0.0000
|2.2875
|2006.05.18 13:36
|2.2897
|cancelled
|684548
|2006.05.18 13:38
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|209.05
|0.00
|209.15
|2006.05.18 15:03
|209.53
|cancelled
|684598
|2006.05.18 13:44
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.15
|0.00
|209.25
|2006.05.18 13:47
|209.25
|0.00
|0.00
|0.00
|9.02
|684628
|2006.05.18 13:43
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2865
|0.0000
|2.2875
|2006.05.18 13:55
|2.2905
|cancelled
|684693
|2006.05.18 13:48
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|209.15
|0.00
|209.25
|2006.05.18 16:00
|209.63
|cancelled
|684811
|2006.05.18 13:58
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2895
|0.0000
|2.2905
|2006.05.18 15:54
|2.2905
|0.00
|0.00
|0.00
|8.23
|684842
|2006.05.18 16:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.25
|0.00
|209.35
|2006.05.18 17:00
|209.35
|0.00
|0.00
|0.00
|9.04
|684843
|2006.05.18 14:02
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.35
|0.00
|209.45
|2006.05.18 14:17
|209.45
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|685282
|2006.05.18 14:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.35
|0.00
|209.45
|2006.05.18 14:21
|209.45
|0.00
|0.00
|0.00
|9.01
|685537
|2006.05.18 15:34
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.35
|0.00
|209.45
|2006.05.18 15:43
|209.45
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|685540
|2006.05.18 14:41
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.45
|0.00
|209.55
|2006.05.18 15:54
|209.55
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|685699
|2006.05.18 14:36
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2875
|0.0000
|2.2885
|2006.05.18 15:27
|2.2885
|0.00
|0.00
|0.00
|8.24
|685709
|2006.05.18 14:29
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.55
|0.00
|209.65
|2006.05.18 19:08
|209.65
|0.00
|0.00
|0.00
|9.02
|686648
|2006.05.18 15:27
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2875
|0.0000
|2.2885
|2006.05.18 16:00
|2.2910
|cancelled
|686997
|2006.05.18 16:14
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2885
|0.0000
|2.2895
|2006.05.18 16:24
|2.2895
|0.00
|0.00
|0.00
|8.24
|687371
|2006.05.18 16:13
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.35
|0.00
|209.45
|2006.05.18 19:00
|209.45
|0.00
|0.00
|0.00
|9.01
|687546
|2006.05.18 16:04
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.45
|0.00
|209.55
|2006.05.18 19:04
|209.55
|0.00
|0.00
|0.00
|9.01
|687565
|2006.05.18 16:06
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2895
|0.0000
|2.2905
|2006.05.18 17:30
|2.2905
|0.00
|0.00
|0.00
|8.25
|687567
|2006.05.18 16:05
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2905
|0.0000
|2.2915
|2006.05.19 16:07
|2.2915
|0.00
|0.00
|3.05
|8.17
|687939
|2006.05.18 16:07
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|209.15
|0.00
|209.25
|2006.05.18 16:08
|209.46
|cancelled
|688032
|2006.05.18 16:13
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2875
|0.0000
|2.2885
|2006.05.18 16:19
|2.2895
|cancelled
|688037
|2006.05.18 16:13
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|209.15
|0.00
|209.25
|2006.05.18 16:17
|209.41
|cancelled
|688172
|2006.05.18 16:18
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|209.15
|0.00
|209.25
|2006.05.18 16:21
|209.39
|cancelled
|688192
|2006.05.18 16:20
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2875
|0.0000
|2.2885
|2006.05.18 16:21
|2.2892
|cancelled
|688200
|2006.05.18 16:22
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|209.15
|0.00
|209.25
|2006.05.18 16:28
|209.40
|cancelled
|688250
|2006.05.18 16:30
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2885
|0.0000
|2.2895
|2006.05.18 16:54
|2.2895
|0.00
|0.00
|0.00
|8.26
|689696
|2006.05.18 17:09
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2885
|0.0000
|2.2895
|2006.05.18 17:14
|2.2895
|0.00
|0.00
|0.00
|8.27
|689965
|2006.05.18 17:02
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.25
|0.00
|209.35
|2006.05.18 17:07
|209.35
|0.00
|0.00
|0.00
|9.04
|690209
|2006.05.18 17:41
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.25
|0.00
|209.35
|2006.05.18 18:53
|209.35
|0.00
|0.00
|0.00
|9.01
|690530
|2006.05.18 17:15
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2885
|0.0000
|2.2895
|2006.05.18 17:30
|2.2915
|cancelled
|691766
|2006.05.18 17:41
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2895
|0.0000
|2.2905
|2006.05.19 10:47
|2.2905
|0.00
|0.00
|3.05
|8.20
|691834
|2006.05.18 17:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2885
|0.0000
|2.2895
|2006.05.18 17:56
|2.2895
|0.00
|0.00
|0.00
|8.25
|693613
|2006.05.18 17:57
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2885
|0.0000
|2.2895
|2006.05.18 19:00
|2.2895
|0.00
|0.00
|0.00
|8.24
|694971
|2006.05.18 18:53
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|209.25
|0.00
|209.35
|2006.05.18 19:09
|209.79
|cancelled
|695569
|2006.05.18 19:02
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2885
|0.0000
|2.2895
|2006.05.19 10:30
|2.2895
|0.00
|0.00
|3.05
|8.22
|695607
|2006.05.18 20:16
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.35
|0.00
|209.45
|2006.05.18 20:47
|209.45
|0.00
|0.00
|0.00
|9.03
|695968
|2006.05.18 19:13
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.45
|0.00
|209.55
|2006.05.18 19:22
|209.55
|0.00
|0.00
|0.00
|9.01
|696189
|2006.05.18 19:12
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.55
|0.00
|209.65
|2006.05.18 21:20
|209.65
|0.00
|0.00
|0.00
|9.02
|696190
|2006.05.18 19:11
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.65
|0.00
|209.75
|2006.05.18 22:03
|209.75
|0.00
|0.00
|0.00
|9.02
|696449
|2006.05.18 19:13
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|209.25
|0.00
|209.35
|2006.05.18 19:30
|209.64
|cancelled
|696742
|2006.05.18 19:55
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.45
|0.00
|209.55
|2006.05.18 21:20
|209.55
|0.00
|0.00
|0.00
|9.02
|697608
|2006.05.18 20:47
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|209.35
|0.00
|209.45
|2006.05.18 21:30
|209.68
|cancelled
|697747
|2006.05.18 21:20
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|209.45
|0.00
|209.55
|2006.05.18 22:30
|209.82
|cancelled
|697807
|2006.05.18 21:21
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|209.55
|0.00
|209.65
|2006.05.18 23:00
|209.98
|cancelled
|698239
|2006.05.18 22:04
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|209.65
|0.00
|209.75
|2006.05.19 00:35
|210.00
|cancelled
|698364
|2006.05.18 22:22
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.75
|0.00
|209.85
|2006.05.18 22:49
|209.85
|0.00
|0.00
|0.00
|9.01
|698627
|2006.05.18 23:17
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.75
|0.00
|209.85
|2006.05.18 23:47
|209.85
|0.00
|0.00
|0.00
|9.03
|698628
|2006.05.18 23:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.85
|0.00
|209.95
|2006.05.18 23:49
|209.95
|0.00
|0.00
|0.00
|9.02
|698841
|2006.05.18 23:16
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|209.55
|0.00
|209.65
|2006.05.18 23:37
|209.79
|cancelled
|699052
|2006.05.18 23:38
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|209.55
|0.00
|209.65
|2006.05.18 23:41
|209.80
|cancelled
|699336
|2006.05.18 23:44
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|209.55
|0.00
|209.65
|2006.05.18 23:45
|209.82
|cancelled
|699560
|2006.05.19 00:07
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.75
|0.00
|209.85
|2006.05.19 00:09
|209.85
|0.00
|0.00
|0.00
|9.03
|699620
|2006.05.19 00:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.85
|0.00
|209.95
|2006.05.19 00:18
|209.95
|0.00
|0.00
|0.00
|9.03
|700025
|2006.05.19 00:10
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|209.75
|0.00
|209.85
|2006.05.19 01:30
|210.05
|cancelled
|700290
|2006.05.19 00:46
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.85
|0.00
|209.95
|2006.05.19 00:48
|209.95
|0.00
|0.00
|0.00
|9.03
|700291
|2006.05.19 00:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.95
|0.00
|210.05
|2006.05.19 06:39
|210.05
|0.00
|0.00
|0.00
|9.01
|700608
|2006.05.19 00:44
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|209.65
|0.00
|209.75
|2006.05.19 00:49
|209.99
|cancelled
|700730
|2006.05.19 00:49
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|209.85
|0.00
|209.95
|2006.05.19 01:30
|210.05
|cancelled
|700812
|2006.05.19 00:53
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|209.65
|0.00
|209.75
|2006.05.19 00:57
|209.99
|cancelled
|701398
|2006.05.19 02:06
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.85
|0.00
|209.95
|2006.05.19 05:42
|209.95
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|701535
|2006.05.19 02:07
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|209.75
|0.00
|209.85
|2006.05.19 02:12
|209.93
|cancelled
|701564
|2006.05.19 02:23
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.75
|0.00
|209.85
|2006.05.19 05:38
|209.85
|0.00
|0.00
|0.00
|9.01
|702544
|2006.05.19 03:17
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2835
|0.0000
|2.2845
|2006.05.19 03:30
|2.2861
|cancelled
|702616
|2006.05.19 03:40
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2845
|0.0000
|2.2855
|2006.05.19 04:47
|2.2855
|0.00
|0.00
|0.00
|8.28
|702640
|2006.05.19 03:31
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2835
|0.0000
|2.2845
|2006.05.19 03:32
|2.2859
|cancelled
|702654
|2006.05.19 03:33
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2835
|0.0000
|2.2845
|2006.05.19 03:33
|2.2853
|cancelled
|702700
|2006.05.19 03:34
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2835
|0.0000
|2.2845
|2006.05.19 04:49
|2.2867
|cancelled
|703267
|2006.05.19 04:47
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2845
|0.0000
|2.2855
|2006.05.19 08:15
|2.2862
|cancelled
|703268
|2006.05.19 04:55
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2855
|0.0000
|2.2865
|2006.05.19 10:02
|2.2865
|0.00
|0.00
|0.00
|8.26
|703269
|2006.05.19 04:47
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|209.65
|0.00
|209.75
|2006.05.19 05:17
|209.87
|cancelled
|703313
|2006.05.19 04:52
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2835
|0.0000
|2.2845
|2006.05.19 05:00
|2.2865
|cancelled
|703477
|2006.05.19 05:18
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|209.65
|0.00
|209.75
|2006.05.19 05:25
|209.87
|cancelled
|703559
|2006.05.19 05:38
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|209.75
|0.00
|209.85
|2006.05.19 06:39
|210.19
|cancelled
|703594
|2006.05.19 07:25
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.85
|0.00
|209.95
|2006.05.19 10:57
|209.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.96
|703934
|2006.05.19 06:52
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.95
|0.00
|210.05
|2006.05.19 10:58
|210.05
|0.00
|0.00
|0.00
|8.96
|703936
|2006.05.19 06:48
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.05
|0.00
|210.15
|2006.05.19 11:00
|210.15
|0.00
|0.00
|0.00
|8.95
|705004
|2006.05.19 08:17
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2845
|0.0000
|2.2855
|2006.05.19 08:18
|2.2862
|cancelled
|706151
|2006.05.19 10:02
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2855
|0.0000
|2.2865
|2006.05.19 10:30
|2.2902
|cancelled
|706179
|2006.05.19 10:15
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2865
|0.0000
|2.2875
|2006.05.19 10:25
|2.2875
|0.00
|0.00
|0.00
|8.23
|706733
|2006.05.19 11:17
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2865
|0.0000
|2.2875
|2006.05.19 13:19
|2.2875
|0.00
|0.00
|0.00
|8.19
|706734
|2006.05.19 10:58
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2875
|0.0000
|2.2885
|2006.05.19 13:21
|2.2885
|0.00
|0.00
|0.00
|8.20
|706833
|2006.05.19 10:56
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2885
|0.0000
|2.2895
|2006.05.19 15:27
|2.2895
|0.00
|0.00
|0.00
|8.19
|707348
|2006.05.19 10:44
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|209.65
|0.00
|209.75
|2006.05.19 10:53
|209.98
|cancelled
|707506
|2006.05.19 10:55
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2895
|0.0000
|2.2905
|2006.05.19 15:35
|2.2905
|0.00
|0.00
|0.00
|8.18
|707527
|2006.05.19 11:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.75
|0.00
|209.85
|2006.05.19 11:28
|209.85
|0.00
|0.00
|0.00
|8.94
|707639
|2006.05.19 10:55
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|209.65
|0.00
|209.75
|2006.05.19 10:56
|209.95
|cancelled
|707668
|2006.05.19 10:57
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|209.65
|0.00
|209.75
|2006.05.19 10:58
|209.99
|cancelled
|707721
|2006.05.19 11:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.85
|0.00
|209.95
|2006.05.19 18:14
|209.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.91
|707746
|2006.05.19 11:17
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.95
|0.00
|210.05
|2006.05.22 08:45
|210.05
|0.00
|0.00
|4.12
|8.90
|707837
|2006.05.19 11:07
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.05
|0.00
|210.15
|2006.05.22 09:15
|210.15
|0.00
|0.00
|4.12
|8.89
|708598
|2006.05.19 11:38
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.75
|0.00
|209.85
|2006.05.19 12:59
|209.85
|0.00
|0.00
|0.00
|8.93
|710546
|2006.05.19 12:51
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2855
|0.0000
|2.2865
|2006.05.19 12:59
|2.2873
|cancelled
|710807
|2006.05.19 13:03
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.75
|0.00
|209.85
|2006.05.19 18:00
|209.85
|0.00
|0.00
|0.00
|8.91
|711307
|2006.05.19 13:51
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2865
|0.0000
|2.2875
|2006.05.19 14:41
|2.2875
|0.00
|0.00
|0.00
|8.19
|711371
|2006.05.19 13:30
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2875
|0.0000
|2.2885
|2006.05.19 15:15
|2.2885
|0.00
|0.00
|0.00
|8.21
|712479
|2006.05.19 14:42
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2865
|0.0000
|2.2875
|2006.05.19 15:30
|2.2895
|cancelled
|712930
|2006.05.19 15:16
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2875
|0.0000
|2.2885
|2006.05.19 16:49
|2.2904
|cancelled
|713121
|2006.05.19 16:21
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2885
|0.0000
|2.2895
|2006.05.19 16:24
|2.2895
|0.00
|0.00
|0.00
|8.19
|713307
|2006.05.19 15:42
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2895
|0.0000
|2.2905
|2006.05.19 16:05
|2.2905
|0.00
|0.00
|0.00
|8.17
|714538
|2006.05.19 16:11
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.65
|0.00
|209.75
|2006.05.19 17:29
|209.75
|0.00
|0.00
|0.00
|8.92
|715372
|2006.05.19 16:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2885
|0.0000
|2.2895
|2006.05.19 16:49
|2.2895
|0.00
|0.00
|0.00
|8.19
|716568
|2006.05.19 17:18
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2885
|0.0000
|2.2895
|2006.05.19 17:44
|2.2895
|0.00
|0.00
|0.00
|8.17
|716735
|2006.05.19 16:53
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2875
|0.0000
|2.2885
|2006.05.19 16:55
|2.2903
|cancelled
|716876
|2006.05.19 16:57
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2875
|0.0000
|2.2885
|2006.05.19 17:00
|2.2893
|cancelled
|717366
|2006.05.19 17:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.55
|0.00
|209.65
|2006.05.19 17:28
|209.65
|0.00
|0.00
|0.00
|8.93
|717649
|2006.05.19 17:29
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|209.55
|0.00
|209.65
|2006.05.19 17:30
|209.78
|cancelled
|717688
|2006.05.19 17:37
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.65
|0.00
|209.75
|2006.05.19 17:40
|209.75
|0.00
|0.00
|0.00
|8.92
|718085
|2006.05.19 17:49
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.65
|0.00
|209.75
|2006.05.19 17:58
|209.75
|0.00
|0.00
|0.00
|8.92
|718554
|2006.05.19 17:59
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|209.65
|0.00
|209.75
|2006.05.19 18:30
|209.89
|cancelled
|718620
|2006.05.19 18:31
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.75
|0.00
|209.85
|2006.05.19 20:08
|209.85
|0.00
|0.00
|0.00
|8.94
|718944
|2006.05.19 18:17
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.85
|0.00
|209.95
|2006.05.19 20:20
|209.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.94
|719173
|2006.05.19 18:33
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.65
|0.00
|209.75
|2006.05.19 18:45
|209.75
|0.00
|0.00
|0.00
|8.94
|719460
|2006.05.19 18:55
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.65
|0.00
|209.75
|2006.05.19 20:06
|209.75
|0.00
|0.00
|0.00
|8.94
|720372
|2006.05.19 20:06
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|209.65
|0.00
|209.75
|2006.05.19 20:21
|210.05
|cancelled
|720410
|2006.05.19 20:47
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.75
|0.00
|209.85
|2006.05.22 00:59
|209.85
|0.00
|0.00
|4.12
|8.95
|720715
|2006.05.19 20:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.85
|0.00
|209.95
|2006.05.22 02:54
|209.95
|0.00
|0.00
|4.12
|8.93
|720836
|2006.05.19 20:33
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|209.65
|0.00
|209.75
|2006.05.19 20:34
|209.84
|cancelled
|729322
|2006.05.22 10:05
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|210.35
|0.00
|210.45
|2006.05.22 11:06
|211.11
|cancelled
|729323
|2006.05.22 10:05
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|210.45
|0.00
|210.55
|2006.05.22 11:30
|211.04
|cancelled
|729357
|2006.05.22 10:07
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|210.55
|0.00
|210.65
|2006.05.22 12:16
|210.87
|cancelled
|729432
|2006.05.22 10:47
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.65
|0.00
|210.75
|2006.05.22 10:52
|210.75
|0.00
|0.00
|0.00
|8.88
|729528
|2006.05.22 10:46
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.75
|0.00
|210.85
|2006.05.22 11:03
|210.85
|0.00
|0.00
|0.00
|8.88
|729713
|2006.05.22 10:28
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.85
|0.00
|210.95
|2006.05.22 11:06
|210.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.87
|730225
|2006.05.22 13:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.65
|0.00
|210.75
|2006.05.22 13:06
|210.75
|0.00
|0.00
|0.00
|8.89
|730562
|2006.05.22 12:25
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.75
|0.00
|210.85
|2006.05.22 13:09
|210.85
|0.00
|0.00
|0.00
|8.90
|730627
|2006.05.22 11:51
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.85
|0.00
|210.95
|2006.05.22 11:53
|210.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.88
|730628
|2006.05.22 11:32
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.95
|0.00
|211.05
|2006.05.22 13:29
|211.05
|0.00
|0.00
|0.00
|8.89
|730790
|2006.05.22 11:22
|buy
|0.10
|gbpjpy
|211.05
|0.00
|211.15
|2006.05.24 03:54
|211.15
|0.00
|0.00
|8.27
|8.89
|731505
|2006.05.22 12:02
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.85
|0.00
|210.95
|2006.05.22 13:20
|210.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.89
|732348
|2006.05.22 13:07
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|210.65
|0.00
|210.75
|2006.05.22 13:30
|211.06
|cancelled
|732500
|2006.05.22 13:09
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|210.75
|0.00
|210.85
|2006.05.22 14:50
|211.00
|cancelled
|732633
|2006.05.22 14:07
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.85
|0.00
|210.95
|2006.05.22 15:05
|210.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.90
|732945
|2006.05.22 13:32
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.95
|0.00
|211.05
|2006.05.22 13:56
|211.05
|0.00
|0.00
|0.00
|8.89
|733087
|2006.05.22 13:48
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2785
|0.0000
|2.2795
|2006.05.22 13:50
|2.2799
|cancelled
|733161
|2006.05.22 14:02
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.95
|0.00
|211.05
|2006.05.24 03:54
|211.05
|0.00
|0.00
|8.27
|8.90
|733574
|2006.05.22 14:51
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|210.75
|0.00
|210.85
|2006.05.22 15:01
|210.97
|cancelled
|733723
|2006.05.22 15:04
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|210.75
|0.00
|210.85
|2006.05.22 15:05
|211.01
|cancelled
|733741
|2006.05.22 15:34
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.85
|0.00
|210.95
|2006.05.22 15:40
|210.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.89
|734218
|2006.05.22 16:41
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.85
|0.00
|210.95
|2006.05.24 03:51
|210.95
|0.00
|0.00
|8.27
|8.91
|740893
|2006.05.22 23:47
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|210.35
|0.00
|210.45
|2006.05.23 00:00
|210.56
|cancelled
|741001
|2006.05.23 00:09
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.45
|0.00
|210.55
|2006.05.23 02:54
|210.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.95
|741158
|2006.05.23 00:01
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|210.35
|0.00
|210.45
|2006.05.23 00:02
|210.55
|cancelled
|741183
|2006.05.23 00:03
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|210.35
|0.00
|210.45
|2006.05.23 00:05
|210.61
|cancelled
|741223
|2006.05.23 00:09
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.35
|0.00
|210.45
|2006.05.23 00:11
|210.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.96
|741240
|2006.05.23 00:12
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|210.35
|0.00
|210.45
|2006.05.23 00:13
|210.57
|cancelled
|742303
|2006.05.23 02:10
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.35
|0.00
|210.45
|2006.05.23 02:51
|210.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.95
|742605
|2006.05.23 02:52
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|210.35
|0.00
|210.45
|2006.05.23 04:09
|210.72
|cancelled
|742640
|2006.05.23 02:59
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.45
|0.00
|210.55
|2006.05.23 03:40
|210.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.95
|743081
|2006.05.23 04:52
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.45
|0.00
|210.55
|2006.05.23 23:48
|210.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.93
|743189
|2006.05.23 04:41
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.55
|0.00
|210.65
|2006.05.24 01:03
|210.65
|0.00
|0.00
|4.13
|8.90
|743391
|2006.05.23 04:20
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.65
|0.00
|210.75
|2006.05.24 01:03
|210.75
|0.00
|0.00
|4.13
|8.90
|743454
|2006.05.23 04:23
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|210.35
|0.00
|210.45
|2006.05.23 04:25
|210.73
|cancelled
|744953
|2006.05.23 07:54
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2705
|0.0000
|2.2715
|2006.05.23 07:56
|2.2718
|cancelled
|745176
|2006.05.23 08:05
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2705
|0.0000
|2.2715
|2006.05.23 08:21
|2.2718
|cancelled
|745326
|2006.05.23 08:22
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2705
|0.0000
|2.2715
|2006.05.23 08:24
|2.2718
|cancelled
|745373
|2006.05.23 08:56
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2715
|0.0000
|2.2725
|2006.05.23 10:17
|2.2725
|0.00
|0.00
|0.00
|8.30
|747014
|2006.05.23 10:18
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2715
|0.0000
|2.2725
|2006.05.23 11:00
|2.2745
|cancelled
|747035
|2006.05.23 10:21
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2725
|0.0000
|2.2735
|2006.05.23 13:19
|2.2764
|cancelled
|747134
|2006.05.23 10:46
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2735
|0.0000
|2.2745
|2006.05.23 11:01
|2.2745
|0.00
|0.00
|0.00
|8.28
|747164
|2006.05.23 10:41
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2745
|0.0000
|2.2755
|2006.05.23 12:23
|2.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|8.28
|748308
|2006.05.23 11:06
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2735
|0.0000
|2.2745
|2006.05.23 11:23
|2.2745
|0.00
|0.00
|0.00
|8.27
|748357
|2006.05.23 11:06
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2715
|0.0000
|2.2725
|2006.05.23 11:10
|2.2739
|cancelled
|748483
|2006.05.23 11:53
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2735
|0.0000
|2.2745
|2006.05.23 12:11
|2.2745
|0.00
|0.00
|0.00
|8.28
|749160
|2006.05.23 12:59
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2735
|0.0000
|2.2745
|2006.05.23 13:05
|2.2745
|0.00
|0.00
|0.00
|8.28
|749284
|2006.05.23 12:31
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2745
|0.0000
|2.2755
|2006.05.23 13:17
|2.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|8.28
|749834
|2006.05.23 13:05
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2735
|0.0000
|2.2745
|2006.05.23 16:22
|2.2771
|cancelled
|749873
|2006.05.23 14:27
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2745
|0.0000
|2.2755
|2006.05.23 16:20
|2.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|8.27
|749874
|2006.05.23 13:26
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2755
|0.0000
|2.2765
|2006.05.23 16:21
|2.2765
|0.00
|0.00
|0.00
|8.26
|751493
|2006.05.23 17:30
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2745
|0.0000
|2.2755
|2006.05.23 22:56
|2.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|8.28
|751503
|2006.05.23 16:47
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2755
|0.0000
|2.2765
|2006.05.24 03:59
|2.2765
|0.00
|0.00
|3.03
|8.25
|751648
|2006.05.23 16:41
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2765
|0.0000
|2.2775
|2006.05.24 19:11
|2.2775
|0.00
|0.00
|3.03
|8.20
|751964
|2006.05.23 16:38
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.75
|0.00
|209.85
|2006.05.23 22:23
|209.85
|0.00
|0.00
|0.00
|8.98
|755435
|2006.05.23 20:26
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2735
|0.0000
|2.2745
|2006.05.23 20:40
|2.2745
|0.00
|0.00
|0.00
|8.28
|755617
|2006.05.23 20:40
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2735
|0.0000
|2.2745
|2006.05.23 20:45
|2.2758
|cancelled
|755707
|2006.05.23 20:48
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2735
|0.0000
|2.2745
|2006.05.23 21:00
|2.2756
|cancelled
|756030
|2006.05.23 21:21
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.55
|0.00
|209.65
|2006.05.23 21:44
|209.65
|0.00
|0.00
|0.00
|8.99
|756263
|2006.05.23 21:30
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2735
|0.0000
|2.2745
|2006.05.23 21:32
|2.2744
|cancelled
|756302
|2006.05.23 21:35
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2735
|0.0000
|2.2745
|2006.05.23 21:36
|2.2748
|cancelled
|756366
|2006.05.23 21:44
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2735
|0.0000
|2.2745
|2006.05.23 21:45
|2.2750
|cancelled
|756386
|2006.05.23 21:44
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|209.55
|0.00
|209.65
|2006.05.23 22:30
|209.98
|cancelled
|756387
|2006.05.23 21:44
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|209.65
|0.00
|209.75
|2006.05.23 23:00
|210.12
|cancelled
|756432
|2006.05.23 21:48
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2735
|0.0000
|2.2745
|2006.05.23 21:49
|2.2745
|cancelled
|756569
|2006.05.23 22:07
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2735
|0.0000
|2.2745
|2006.05.23 22:33
|2.2748
|cancelled
|756673
|2006.05.23 22:24
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|209.75
|0.00
|209.85
|2006.05.23 23:47
|210.55
|cancelled
|756674
|2006.05.23 22:41
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.85
|0.00
|209.95
|2006.05.23 22:53
|209.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.97
|756744
|2006.05.23 22:46
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2735
|0.0000
|2.2745
|2006.05.23 22:55
|2.2745
|0.00
|0.00
|0.00
|8.28
|756869
|2006.05.23 22:54
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|209.85
|0.00
|209.95
|2006.05.24 00:47
|210.38
|cancelled
|756871
|2006.05.23 22:54
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|209.95
|0.00
|210.05
|2006.05.24 01:04
|210.77
|cancelled
|756910
|2006.05.23 23:04
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.05
|0.00
|210.15
|2006.05.23 23:23
|210.15
|0.00
|0.00
|0.00
|8.95
|756959
|2006.05.23 23:07
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2745
|0.0000
|2.2755
|2006.05.23 23:08
|2.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|8.28
|756978
|2006.05.23 22:58
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.15
|0.00
|210.25
|2006.05.23 23:27
|210.25
|0.00
|0.00
|0.00
|8.95
|757139
|2006.05.23 23:10
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2745
|0.0000
|2.2755
|2006.05.24 01:05
|2.2755
|0.00
|0.00
|3.03
|8.24
|757389
|2006.05.23 23:23
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|210.05
|0.00
|210.15
|2006.05.24 02:28
|210.88
|cancelled
|757471
|2006.05.23 23:27
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|210.15
|0.00
|210.25
|2006.05.24 03:00
|210.67
|cancelled
|757567
|2006.05.24 00:32
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.25
|0.00
|210.35
|2006.05.24 00:53
|210.35
|0.00
|0.00
|0.00
|8.93
|757586
|2006.05.24 00:19
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.35
|0.00
|210.45
|2006.05.24 00:59
|210.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.92
|757603
|2006.05.24 00:08
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.45
|0.00
|210.55
|2006.05.24 01:03
|210.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.91
|758217
|2006.05.24 00:58
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.25
|0.00
|210.35
|2006.05.24 00:59
|210.35
|0.00
|0.00
|0.00
|8.92
|758466
|2006.05.24 00:59
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2735
|0.0000
|2.2745
|2006.05.24 02:01
|2.2754
|cancelled
|758561
|2006.05.24 01:00
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|210.25
|0.00
|210.35
|2006.05.24 03:51
|211.02
|cancelled
|758564
|2006.05.24 01:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.35
|0.00
|210.45
|2006.05.24 01:02
|210.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.91
|758733
|2006.05.24 01:11
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.35
|0.00
|210.45
|2006.05.24 01:17
|210.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.92
|758782
|2006.05.24 01:08
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.55
|0.00
|210.65
|2006.05.24 02:21
|210.65
|0.00
|0.00
|0.00
|8.90
|758783
|2006.05.24 01:07
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.65
|0.00
|210.75
|2006.05.24 02:24
|210.75
|0.00
|0.00
|0.00
|8.91
|758819
|2006.05.24 01:11
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2745
|0.0000
|2.2755
|2006.05.24 01:18
|2.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|8.25
|758853
|2006.05.24 01:08
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.45
|0.00
|210.55
|2006.05.24 01:48
|210.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.91
|759125
|2006.05.24 01:28
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.35
|0.00
|210.45
|2006.05.24 01:32
|210.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.91
|759127
|2006.05.24 01:38
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2745
|0.0000
|2.2755
|2006.05.24 02:24
|2.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|8.25
|759401
|2006.05.24 01:32
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|210.35
|0.00
|210.45
|2006.05.24 04:01
|211.22
|cancelled
|759495
|2006.05.24 02:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.45
|0.00
|210.55
|2006.05.24 02:05
|210.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.91
|759728
|2006.05.24 02:03
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2735
|0.0000
|2.2745
|2006.05.24 02:05
|2.2756
|cancelled
|759749
|2006.05.24 02:06
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|210.45
|0.00
|210.55
|2006.05.24 05:30
|210.82
|cancelled
|759751
|2006.05.24 02:06
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2735
|0.0000
|2.2745
|2006.05.24 02:07
|2.2754
|cancelled
|759760
|2006.05.24 02:08
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2735
|0.0000
|2.2745
|2006.05.24 02:09
|2.2753
|cancelled
|759778
|2006.05.24 02:14
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2735
|0.0000
|2.2745
|2006.05.24 02:22
|2.2753
|cancelled
|759830
|2006.05.24 03:24
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.55
|0.00
|210.65
|2006.05.24 03:25
|210.65
|0.00
|0.00
|0.00
|8.93
|759856
|2006.05.24 02:47
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.65
|0.00
|210.75
|2006.05.24 03:07
|210.75
|0.00
|0.00
|0.00
|8.92
|759857
|2006.05.24 03:21
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2745
|0.0000
|2.2755
|2006.05.24 03:54
|2.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|8.25
|759907
|2006.05.24 02:43
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.75
|0.00
|210.85
|2006.05.24 03:44
|210.85
|0.00
|0.00
|0.00
|8.91
|760565
|2006.05.24 03:13
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.65
|0.00
|210.75
|2006.05.24 03:26
|210.75
|0.00
|0.00
|0.00
|8.93
|760815
|2006.05.24 03:26
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|210.55
|0.00
|210.65
|2006.05.24 07:31
|210.90
|cancelled
|760821
|2006.05.24 03:36
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.65
|0.00
|210.75
|2006.05.24 03:43
|210.75
|0.00
|0.00
|0.00
|8.91
|760953
|2006.05.24 05:04
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.65
|0.00
|210.75
|2006.05.24 05:15
|210.75
|0.00
|0.00
|0.00
|8.91
|760979
|2006.05.24 05:02
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.75
|0.00
|210.85
|2006.05.24 07:12
|210.85
|0.00
|0.00
|0.00
|8.90
|761037
|2006.05.24 04:13
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.85
|0.00
|210.95
|2006.05.24 04:18
|210.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.90
|761087
|2006.05.24 04:05
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.95
|0.00
|211.05
|2006.05.24 07:35
|211.05
|0.00
|0.00
|0.00
|8.89
|761088
|2006.05.24 04:03
|buy
|0.10
|gbpjpy
|211.05
|0.00
|211.15
|2006.05.24 21:46
|211.15
|0.00
|0.00
|0.00
|8.87
|761093
|2006.05.24 03:55
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2745
|0.0000
|2.2755
|2006.05.24 06:31
|2.2770
|cancelled
|761235
|2006.05.24 04:03
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2755
|0.0000
|2.2765
|2006.05.24 18:19
|2.2765
|0.00
|0.00
|0.00
|8.20
|761564
|2006.05.24 04:55
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.85
|0.00
|210.95
|2006.05.24 07:13
|210.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.90
|762164
|2006.05.24 05:34
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.65
|0.00
|210.75
|2006.05.24 06:49
|210.75
|0.00
|0.00
|0.00
|8.91
|762372
|2006.05.24 05:34
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|210.45
|0.00
|210.55
|2006.05.24 06:00
|210.76
|cancelled
|762849
|2006.05.24 06:45
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2745
|0.0000
|2.2755
|2006.05.24 06:46
|2.2763
|cancelled
|762870
|2006.05.24 06:50
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|210.65
|0.00
|210.75
|2006.05.24 09:18
|210.87
|cancelled
|762887
|2006.05.24 07:37
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2745
|0.0000
|2.2755
|2006.05.24 09:35
|2.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|8.25
|763080
|2006.05.24 07:13
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|210.75
|0.00
|210.85
|2006.05.24 09:18
|210.86
|cancelled
|763098
|2006.05.24 07:19
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.85
|0.00
|210.95
|2006.05.24 07:34
|210.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.89
|763256
|2006.05.24 07:37
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.95
|0.00
|211.05
|2006.05.24 08:42
|211.05
|0.00
|0.00
|0.00
|8.89
|763269
|2006.05.24 07:48
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.85
|0.00
|210.95
|2006.05.24 08:34
|210.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.90
|763711
|2006.05.24 09:04
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.85
|0.00
|210.95
|2006.05.24 09:44
|210.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.90
|763820
|2006.05.24 08:46
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.95
|0.00
|211.05
|2006.05.24 08:52
|211.05
|0.00
|0.00
|0.00
|8.88
|764131
|2006.05.24 08:56
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.95
|0.00
|211.05
|2006.05.24 21:38
|211.05
|0.00
|0.00
|0.00
|8.88
|764856
|2006.05.24 09:56
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.85
|0.00
|210.95
|2006.05.24 12:22
|210.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.92
|767554
|2006.05.24 11:19
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.75
|0.00
|210.85
|2006.05.24 11:30
|210.85
|0.00
|0.00
|0.00
|8.94
|767827
|2006.05.24 11:43
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.75
|0.00
|210.85
|2006.05.24 11:48
|210.85
|0.00
|0.00
|0.00
|8.93
|768042
|2006.05.24 11:59
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.75
|0.00
|210.85
|2006.05.24 12:09
|210.85
|0.00
|0.00
|0.00
|8.93
|768213
|2006.05.24 12:13
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.75
|0.00
|210.85
|2006.05.24 12:18
|210.85
|0.00
|0.00
|0.00
|8.92
|768389
|2006.05.24 12:19
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|210.75
|0.00
|210.85
|2006.05.24 12:30
|210.99
|cancelled
|768427
|2006.05.24 12:38
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.85
|0.00
|210.95
|2006.05.24 16:07
|210.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.92
|768593
|2006.05.24 12:39
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|210.75
|0.00
|210.85
|2006.05.24 12:45
|210.88
|cancelled
|776880
|2006.05.24 18:30
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2735
|0.0000
|2.2745
|2006.05.24 19:30
|2.2769
|cancelled
|776881
|2006.05.24 18:30
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2745
|0.0000
|2.2755
|2006.05.24 21:00
|2.2768
|cancelled
|776882
|2006.05.24 18:37
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2755
|0.0000
|2.2765
|2006.05.24 19:00
|2.2765
|0.00
|0.00
|0.00
|8.20
|777025
|2006.05.24 18:42
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2725
|0.0000
|2.2735
|2006.05.24 19:00
|2.2771
|cancelled
|777346
|2006.05.24 20:29
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2755
|0.0000
|2.2765
|2006.05.24 20:44
|2.2765
|0.00
|0.00
|0.00
|8.22
|777456
|2006.05.24 19:23
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2765
|0.0000
|2.2775
|2006.05.24 23:07
|2.2775
|0.00
|0.00
|0.00
|8.22
|777674
|2006.05.24 19:41
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2735
|0.0000
|2.2745
|2006.05.24 19:45
|2.2756
|cancelled
|778202
|2006.05.24 22:13
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2755
|0.0000
|2.2765
|2006.05.24 22:43
|2.2765
|0.00
|0.00
|0.00
|8.23
|778318
|2006.05.24 21:01
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|210.65
|0.00
|210.75
|2006.05.24 21:29
|211.03
|cancelled
|778436
|2006.05.24 21:25
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|210.75
|0.00
|210.85
|2006.05.24 22:00
|211.12
|cancelled
|778455
|2006.05.24 23:31
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.85
|0.00
|210.95
|2006.05.24 23:55
|210.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.86
|778644
|2006.05.24 22:38
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.95
|0.00
|211.05
|2006.05.24 23:56
|211.05
|0.00
|0.00
|0.00
|8.86
|779109
|2006.05.24 22:44
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2755
|0.0000
|2.2765
|2006.05.24 23:00
|2.2774
|cancelled
|779726
|2006.05.24 23:56
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|210.85
|0.00
|210.95
|2006.05.25 00:00
|211.11
|cancelled
|779738
|2006.05.25 00:11
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.95
|0.00
|211.05
|2006.05.25 00:22
|211.05
|0.00
|0.00
|0.00
|8.85
|779925
|2006.05.25 00:10
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|210.85
|0.00
|210.95
|2006.05.25 00:12
|211.00
|cancelled
|779968
|2006.05.25 00:14
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|210.85
|0.00
|210.95
|2006.05.25 00:15
|210.99
|cancelled
|780022
|2006.05.25 00:26
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.95
|0.00
|211.05
|2006.05.25 01:54
|211.05
|0.00
|0.00
|0.00
|8.86
|780027
|2006.05.25 00:23
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2755
|0.0000
|2.2765
|2006.05.25 00:25
|2.2769
|cancelled
|780038
|2006.05.25 00:26
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|210.85
|0.00
|210.95
|2006.05.25 00:27
|210.97
|cancelled
|780039
|2006.05.25 00:26
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2755
|0.0000
|2.2765
|2006.05.25 00:27
|2.2769
|cancelled
|780058
|2006.05.25 00:31
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2755
|0.0000
|2.2765
|2006.05.25 00:34
|2.2767
|cancelled
|780067
|2006.05.25 00:33
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|210.85
|0.00
|210.95
|2006.05.25 00:39
|210.98
|cancelled
|780122
|2006.05.25 00:37
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2755
|0.0000
|2.2765
|2006.05.25 00:39
|2.2766
|cancelled
|780135
|2006.05.25 00:41
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2755
|0.0000
|2.2765
|2006.05.25 00:45
|2.2766
|cancelled
|780150
|2006.05.25 00:48
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2755
|0.0000
|2.2765
|2006.05.25 00:50
|2.2766
|cancelled
|780159
|2006.05.25 00:51
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2755
|0.0000
|2.2765
|2006.05.25 00:57
|2.2766
|cancelled
|780178
|2006.05.25 00:58
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2755
|0.0000
|2.2765
|2006.05.25 01:05
|2.2766
|cancelled
|780242
|2006.05.25 01:19
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2755
|0.0000
|2.2765
|2006.05.25 01:47
|2.2765
|0.00
|0.00
|0.00
|8.22
|
|0.00
|0.00
|154.45
|1 907.96
|Closed P/L:
|2 062.41
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|714394
|2006.05.19 16:15
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2895
|0.0000
|2.2905
|
|2.2757
|0.00
|0.00
|18.14
|-113.39
|714495
|2006.05.19 16:09
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2905
|0.0000
|2.2915
|
|2.2757
|0.00
|0.00
|18.14
|-121.61
|718181
|2006.05.19 17:46
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2885
|0.0000
|2.2895
|
|2.2757
|0.00
|0.00
|18.14
|-105.18
|732657
|2006.05.22 13:23
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2795
|0.0000
|2.2805
|
|2.2757
|0.00
|0.00
|15.11
|-31.22
|751649
|2006.05.23 16:31
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2775
|0.0000
|2.2785
|
|2.2757
|0.00
|0.00
|12.07
|-14.79
|761172
|2006.05.24 04:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|211.15
|0.00
|211.25
|
|210.88
|0.00
|0.00
|12.31
|-23.94
|778719
|2006.05.24 22:02
|buy
|0.10
|gbpjpy
|211.05
|0.00
|211.15
|
|210.88
|0.00
|0.00
|12.31
|-15.07
|779388
|2006.05.24 23:26
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2765
|0.0000
|2.2775
|
|2.2757
|0.00
|0.00
|9.04
|-6.57
|780497
|2006.05.25 02:48
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.95
|0.00
|211.05
|
|210.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.21
|
|0.00
|0.00
|115.26
|-437.98
|
|Floating P/L:
|-322.72
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|781081
|2006.05.25 03:05
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2755
|0.0000
|2.2765
|
|2.2767
|Grid-GBPCHF-11111
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|2 062.41
|Floating P/L:
|-322.72
|Margin:
|1 686.39
|Balance:
|12 062.41
|Equity:
|11 739.69
|Free Margin:
|10 053.31