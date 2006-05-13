FXDirectDealer

Account: 406978 Name: John Walters Currency: USD 2006 May 25, 03:21
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
5796962006.05.13 23:33balanceDeposit10 000.00
5830752006.05.15 02:13buy limit0.10gbpjpy208.100.00208.202006.05.15 02:47208.31cancelled
5839022006.05.15 03:09buy0.10gbpjpy208.150.00208.252006.05.15 03:19208.250.000.000.009.11
5839542006.05.15 03:09buy0.10gbpjpy208.250.00208.352006.05.17 19:01208.350.000.008.109.03
5846622006.05.15 03:32buy0.10gbpjpy208.150.00208.252006.05.15 03:54208.250.000.000.009.10
5854822006.05.15 04:08buy0.10gbpjpy208.150.00208.252006.05.17 19:00208.250.000.008.109.03
5951452006.05.15 11:07buy limit0.10gbpchf2.27550.00002.27652006.05.15 11:082.2768cancelled
5955082006.05.15 11:13buy0.10gbpjpy207.950.00208.052006.05.15 11:19208.050.000.000.009.06
5956552006.05.15 11:16buy0.10gbpchf2.27650.00002.27752006.05.15 11:302.27750.000.000.008.27
5960062006.05.15 11:39buy0.10gbpjpy207.950.00208.052006.05.15 11:59208.050.000.000.009.06
5962682006.05.15 11:23buy0.10gbpjpy208.050.00208.152006.05.15 11:24208.150.000.000.009.05
5963062006.05.15 11:24buy limit0.10gbpchf2.27550.00002.27652006.05.15 11:252.2773cancelled
5963492006.05.15 11:29buy0.10gbpjpy208.050.00208.152006.05.17 19:00208.150.000.008.109.04
5965232006.05.15 11:43buy0.10gbpchf2.27650.00002.27752006.05.15 11:582.27750.000.000.008.28
5968602006.05.15 11:43buy limit0.10gbpchf2.27550.00002.27652006.05.15 11:492.2766cancelled
5970112006.05.15 11:50buy limit0.10gbpchf2.27550.00002.27652006.05.15 11:522.2764cancelled
5971472006.05.15 12:26buy0.10gbpchf2.27650.00002.27752006.05.15 12:402.27750.000.000.008.28
5971492006.05.15 11:59buy0.10gbpchf2.27750.00002.27852006.05.15 19:512.27850.000.000.008.26
5971702006.05.15 12:02buy0.10gbpjpy207.950.00208.052006.05.16 01:47208.050.000.003.999.03
5979042006.05.15 12:51buy0.10gbpchf2.27650.00002.27752006.05.15 15:252.27750.000.000.008.28
6006342006.05.15 15:37buy0.10gbpchf2.27650.00002.27752006.05.15 16:002.27750.000.000.008.29
6015342006.05.15 16:36buy0.10gbpchf2.27650.00002.27752006.05.15 16:382.27750.000.000.008.27
6058022006.05.15 20:00buy0.10gbpchf2.27700.00002.27802006.05.15 23:092.27800.000.000.008.25
6083872006.05.15 23:41buy0.10gbpchf2.27700.00002.27802006.05.16 08:022.27800.000.003.098.27
6084962006.05.15 23:51buy0.10usdjpy110.500.00110.602006.05.16 01:03110.600.000.001.279.04
6090082006.05.16 00:21buy0.10gbpjpy207.700.00207.802006.05.16 01:04207.800.000.000.009.04
6094542006.05.16 03:27buy0.10usdjpy110.500.00110.602006.05.16 04:17110.600.000.000.009.04
6094852006.05.16 02:00buy0.10gbpjpy207.700.00207.802006.05.16 02:36207.800.000.000.009.04
6097812006.05.16 01:50buy0.10usdjpy110.700.00110.802006.05.16 02:40110.800.000.000.009.03
6104412006.05.16 03:27buy0.10gbpjpy207.700.00207.802006.05.16 04:16207.800.000.000.009.04
6105202006.05.16 03:04buy0.10usdjpy110.700.00110.802006.05.17 21:17110.800.000.001.299.03
6116742006.05.16 04:28buy0.10gbpjpy207.700.00207.802006.05.17 18:29207.800.000.004.119.07
6116822006.05.16 04:25buy0.10usdjpy110.500.00110.602006.05.17 18:59110.600.000.001.299.04
6150842006.05.16 15:36buy0.10gbpchf2.27700.00002.27802006.05.16 17:442.27800.000.000.008.27
6166732006.05.16 10:16buy0.10gbpchf2.27900.00002.28002006.05.16 10:272.28000.000.000.008.25
6172192006.05.16 10:49buy0.10gbpchf2.27900.00002.28002006.05.16 11:082.28000.000.000.008.26
6179922006.05.16 11:33buy0.10gbpchf2.27900.00002.28002006.05.16 12:022.28000.000.000.008.24
6180512006.05.16 11:29buy0.10gbpchf2.28100.00002.28202006.05.16 12:182.28200.000.000.008.22
6189292006.05.16 12:04buy0.10gbpchf2.27900.00002.28002006.05.16 12:062.28000.000.000.008.24
6190362006.05.16 14:08buy0.10gbpchf2.27900.00002.28002006.05.16 14:502.28000.000.000.008.26
6192762006.05.16 12:25buy0.10gbpchf2.28100.00002.28202006.05.16 12:342.28200.000.000.008.24
6197332006.05.16 12:51buy0.10gbpchf2.28100.00002.28202006.05.16 18:372.28200.000.000.008.25
6213272006.05.16 15:30buy0.10gbpchf2.27900.00002.28002006.05.16 18:122.28000.000.000.008.26
6217142006.05.16 15:29buy limit0.10gbpjpy207.500.00207.602006.05.16 15:30207.64cancelled
6224552006.05.16 15:39buy limit0.10gbpjpy207.500.00207.602006.05.16 15:40207.68cancelled
6236882006.05.16 16:54buy0.10gbpjpy207.500.00207.602006.05.16 17:20207.600.000.000.009.08
6254182006.05.16 17:28buy0.10gbpjpy207.500.00207.602006.05.16 17:45207.600.000.000.009.09
6263722006.05.16 17:44buy limit0.10gbpchf2.27700.00002.27802006.05.17 04:012.2799cancelled
6264472006.05.16 18:07buy0.10gbpjpy207.500.00207.602006.05.17 18:28207.600.000.004.119.08
6279492006.05.16 20:32buy0.10gbpchf2.27900.00002.28002006.05.16 21:122.28000.000.000.008.27
6287952006.05.16 18:59buy0.10gbpchf2.28100.00002.28202006.05.17 11:312.28200.000.003.078.32
6298142006.05.16 21:49buy0.10gbpchf2.27900.00002.28002006.05.17 03:492.28000.000.003.078.27
6331032006.05.17 04:10buy0.10gbpchf2.27900.00002.28002006.05.17 04:542.28000.000.000.008.28
6333612006.05.17 04:04buy limit0.10gbpchf2.27700.00002.27802006.05.17 04:312.2803cancelled
6336362006.05.17 04:47buy limit0.10gbpchf2.27700.00002.27802006.05.17 04:512.2801cancelled
6337232006.05.17 07:41buy0.10gbpchf2.27900.00002.28002006.05.17 09:312.28000.000.000.008.30
6341962006.05.17 06:08buy limit0.10gbpchf2.27700.00002.27802006.05.17 06:092.2799cancelled
6347712006.05.17 06:33buy limit0.10gbpchf2.27700.00002.27802006.05.17 06:342.2805cancelled
6350952006.05.17 06:42buy limit0.10gbpchf2.27700.00002.27802006.05.17 06:522.2801cancelled
6354502006.05.17 07:11buy limit0.10gbpchf2.27700.00002.27802006.05.17 07:572.2800cancelled
6357672006.05.17 07:58buy limit0.10gbpchf2.27700.00002.27802006.05.17 07:592.2798cancelled
6373352006.05.17 09:32buy limit0.10gbpchf2.27900.00002.28002006.05.17 18:292.2905cancelled
6374022006.05.17 09:34buy limit0.10gbpjpy207.100.00207.202006.05.17 09:36207.28cancelled
6375392006.05.17 09:47buy0.10gbpjpy207.100.00207.202006.05.17 11:48207.200.000.000.009.16
6413702006.05.17 11:32buy0.10gbpchf2.28100.00002.28202006.05.17 11:362.28200.000.000.008.32
6416562006.05.17 12:08buy0.10gbpchf2.28100.00002.28202006.05.17 12:222.28200.000.000.008.32
6419302006.05.17 12:02buy0.10gbpjpy207.100.00207.202006.05.17 12:16207.200.000.000.009.16
6422832006.05.17 11:53buy0.10gbpchf2.28300.00002.28402006.05.17 13:182.28400.000.000.008.32
6430382006.05.17 12:35buy0.10gbpjpy207.100.00207.202006.05.17 13:09207.200.000.000.009.16
6431212006.05.17 12:23buy limit0.10gbpchf2.28100.00002.28202006.05.18 07:472.2863cancelled
6437092006.05.17 13:10buy limit0.10gbpjpy207.100.00207.202006.05.17 13:19207.40cancelled
6437802006.05.17 13:38buy0.10gbpchf2.28300.00002.28402006.05.17 13:582.28400.000.000.008.31
6437972006.05.17 13:39buy0.10gbpjpy207.300.00207.402006.05.17 15:20207.400.000.000.009.14
6438242006.05.17 13:20buy limit0.10gbpjpy207.100.00207.202006.05.17 13:21207.43cancelled
6440112006.05.17 13:31buy limit0.10gbpjpy207.100.00207.202006.05.17 13:32207.39cancelled
6440292006.05.17 13:47buy0.10gbpjpy207.100.00207.202006.05.17 14:37207.200.000.000.009.15
6442642006.05.17 14:08buy0.10gbpchf2.28300.00002.28402006.05.17 15:052.28400.000.000.008.30
6445752006.05.17 14:40buy limit0.10gbpjpy207.100.00207.202006.05.17 14:43207.34cancelled
6446472006.05.17 14:49buy limit0.10gbpjpy207.100.00207.202006.05.17 14:50207.37cancelled
6447042006.05.17 14:51buy limit0.10gbpjpy207.100.00207.202006.05.17 14:56207.35cancelled
6448972006.05.17 14:57buy limit0.10gbpjpy207.100.00207.202006.05.17 15:00207.30cancelled
6451162006.05.17 15:30buy0.10gbpchf2.28300.00002.28402006.05.17 15:322.28400.000.000.008.29
6453132006.05.17 15:28buy0.10gbpjpy207.300.00207.402006.05.17 15:30207.400.000.000.009.14
6458542006.05.17 15:52buy0.10gbpchf2.28300.00002.28402006.05.17 15:562.28400.000.000.008.31
6466082006.05.17 15:55buy0.10gbpjpy207.300.00207.402006.05.17 18:22207.400.000.000.009.09
6473882006.05.17 15:57buy limit0.10gbpchf2.28300.00002.28402006.05.18 07:472.2863cancelled
6475222006.05.17 16:03buy0.10gbpchf2.28500.00002.28602006.05.17 17:092.28600.000.000.008.27
6528892006.05.17 17:19buy0.10gbpjpy207.100.00207.202006.05.17 18:21207.200.000.000.009.10
6529672006.05.17 17:16buy0.10gbpchf2.28500.00002.28602006.05.17 17:262.28600.000.000.008.25
6546902006.05.17 17:30buy0.10gbpchf2.28500.00002.28602006.05.17 17:322.28600.000.000.008.23
6559622006.05.17 17:32buy limit0.10gbpchf2.28500.00002.28602006.05.18 07:472.2863cancelled
6578772006.05.17 17:50buy0.10gbpchf2.28700.00002.28802006.05.17 18:272.28800.000.000.008.23
6596432006.05.17 18:21buy limit0.10gbpjpy207.100.00207.202006.05.17 18:23207.48cancelled
6599212006.05.17 18:23buy limit0.10gbpjpy207.300.00207.402006.05.17 20:00208.13cancelled
6602392006.05.17 21:46buy0.10gbpchf2.28700.00002.28802006.05.18 07:472.28530.000.009.67-14.01
6604642006.05.17 18:29buy limit0.10usdjpy110.100.00110.202006.05.17 21:18110.85cancelled
6605742006.05.17 18:43buy0.10gbpchf2.28900.00002.29002006.05.17 18:492.29000.000.000.008.22
6606112006.05.17 18:29buy limit0.10gbpjpy207.500.00207.602006.05.17 22:00208.96cancelled
6608222006.05.17 18:31buy0.10gbpchf2.29100.00002.29202006.05.17 20:292.29200.000.000.008.23
6608452006.05.17 18:33buy0.10gbpjpy207.700.00207.802006.05.17 18:49207.800.000.000.009.06
6611242006.05.17 18:34buy0.10usdjpy110.300.00110.402006.05.17 18:50110.400.000.000.009.06
6624382006.05.17 19:49buy0.10gbpchf2.28900.00002.29002006.05.17 20:142.29000.000.000.008.24
6624642006.05.17 18:50buy limit0.10gbpjpy207.700.00207.802006.05.17 23:00208.91cancelled
6624852006.05.17 18:50buy limit0.10usdjpy110.300.00110.402006.05.18 07:48110.63cancelled
6633612006.05.17 19:12buy0.10usdjpy110.500.00110.602006.05.17 19:39110.600.000.000.009.04
6634132006.05.17 19:01buy limit0.10gbpjpy207.900.00208.002006.05.18 01:00209.07cancelled
6634942006.05.17 19:11buy0.10gbpjpy208.100.00208.202006.05.17 19:38208.200.000.000.009.04
6634972006.05.17 19:04buy0.10gbpjpy208.300.00208.402006.05.17 21:19208.400.000.000.009.02
6653182006.05.17 19:58buy0.10gbpjpy208.100.00208.202006.05.17 20:06208.200.000.000.009.05
6654092006.05.17 19:44buy0.10usdjpy110.500.00110.602006.05.17 20:38110.600.000.000.009.04
6660122006.05.17 20:07buy limit0.10gbpjpy208.100.00208.202006.05.18 04:00208.78cancelled
6661352006.05.17 20:56buy0.10gbpchf2.28900.00002.29002006.05.17 21:162.29000.000.000.008.21
6665122006.05.17 20:36buy0.10gbpchf2.29100.00002.29202006.05.18 07:472.28530.000.009.67-46.98
6669122006.05.17 20:40buy limit0.10usdjpy110.500.00110.602006.05.18 07:48110.63cancelled
6689102006.05.17 21:25buy0.10gbpchf2.28900.00002.29002006.05.18 07:472.28530.000.009.67-30.50
6691042006.05.18 03:25buy0.10usdjpy110.700.00110.802006.05.18 03:36110.800.000.000.009.03
6691772006.05.17 21:19buy limit0.10gbpjpy208.300.00208.402006.05.18 07:48208.45cancelled
6696772006.05.17 22:05buy0.10usdjpy110.900.00111.002006.05.17 22:13111.000.000.000.009.01
6700062006.05.18 06:50buy0.10gbpjpy208.500.00208.602006.05.18 07:48208.360.000.000.00-12.65
6700662006.05.17 21:46buy0.10usdjpy111.100.00111.202006.05.18 00:58111.200.000.004.038.99
6701952006.05.18 02:25buy0.10gbpjpy208.700.00208.802006.05.18 02:34208.800.000.000.009.01
6703682006.05.17 21:37buy0.10gbpjpy208.900.00209.002006.05.17 21:37209.000.000.000.008.99
6708082006.05.17 21:46buy0.10gbpjpy208.900.00209.002006.05.17 21:52209.000.000.000.009.00
6718442006.05.17 22:04buy0.10gbpjpy208.900.00209.002006.05.17 23:14209.000.000.000.009.01
6730262006.05.17 23:15buy0.10usdjpy110.900.00111.002006.05.18 00:25111.000.000.004.039.01
6736932006.05.18 00:00buy0.10gbpjpy208.900.00209.002006.05.18 00:27209.000.000.000.009.00
6740372006.05.18 02:05buy0.10usdjpy110.900.00111.002006.05.18 02:35111.000.000.000.009.01
6740482006.05.18 00:46buy0.10gbpjpy208.900.00209.002006.05.18 01:00209.000.000.000.008.99
6742692006.05.18 01:27buy0.10usdjpy111.100.00111.202006.05.18 07:48110.610.000.000.00-44.30
6744272006.05.18 01:31buy0.10gbpjpy208.900.00209.002006.05.18 02:46209.000.000.000.009.00
6748202006.05.18 01:27buy0.10gbpjpy209.100.00209.202006.05.18 07:48208.360.000.000.00-66.90
6753212006.05.18 03:04buy0.10gbpjpy208.700.00208.802006.05.18 03:15208.800.000.000.009.01
6753272006.05.18 03:01buy0.10usdjpy110.900.00111.002006.05.18 07:48110.610.000.000.00-26.22
6754492006.05.18 03:01buy0.10gbpjpy208.900.00209.002006.05.18 07:48208.360.000.000.00-48.82
6758612006.05.18 03:24buy0.10gbpjpy208.700.00208.802006.05.18 05:35208.800.000.000.009.03
6762072006.05.18 04:35buy0.10usdjpy110.700.00110.802006.05.18 07:48110.610.000.000.00-8.14
6772092006.05.18 04:57buy limit0.10gbpjpy208.100.00208.202006.05.18 04:58208.66cancelled
6776382006.05.18 05:39buy0.10gbpjpy208.700.00208.802006.05.18 07:48208.360.000.000.00-30.74
6788292006.05.18 08:47buy limit0.10gbpjpy208.550.00208.652006.05.18 08:49208.77cancelled
6788402006.05.18 08:54buy0.10gbpjpy208.650.00208.752006.05.18 08:59208.600.000.000.00-4.52
6788632006.05.18 08:59buy0.10gbpchf2.28650.00002.28752006.05.18 08:592.28580.000.000.00-5.77
6788862006.05.18 08:53buy limit0.10gbpjpy208.550.00208.652006.05.18 08:54208.74cancelled
6803182006.05.18 10:29buy limit0.10gbpjpy208.550.00208.652006.05.18 10:43208.84cancelled
6803192006.05.18 10:29buy limit0.10gbpjpy208.650.00208.752006.05.18 11:30209.08cancelled
6806202006.05.18 10:45buy0.10gbpjpy208.750.00208.852006.05.18 10:52208.850.000.000.009.03
6806462006.05.18 10:44buy limit0.10gbpjpy208.550.00208.652006.05.18 10:48208.83cancelled
6807752006.05.18 12:35buy0.10gbpjpy208.750.00208.852006.05.18 12:40208.850.000.000.009.03
6808052006.05.18 10:56buy limit0.10gbpjpy208.550.00208.652006.05.18 10:57208.84cancelled
6808292006.05.18 11:59buy0.10gbpjpy208.850.00208.952006.05.18 12:11208.950.000.000.009.04
6810822006.05.18 11:25buy0.10gbpjpy208.950.00209.052006.05.18 13:32209.050.000.000.009.03
6816172006.05.18 11:27buy limit0.10gbpchf2.28450.00002.28552006.05.18 11:282.2856cancelled
6818882006.05.18 11:30buy limit0.10gbpchf2.28550.00002.28652006.05.18 12:562.2897cancelled
6818892006.05.18 11:59buy0.10gbpchf2.28650.00002.28752006.05.18 12:102.28750.000.000.008.26
6820982006.05.18 11:43buy0.10gbpchf2.28750.00002.28852006.05.18 12:552.28850.000.000.008.25
6826022006.05.18 11:52buy limit0.10gbpjpy208.650.00208.752006.05.18 12:00208.85cancelled
6829512006.05.18 12:27buy0.10gbpchf2.28650.00002.28752006.05.18 12:462.28750.000.000.008.26
6829732006.05.18 12:25buy0.10gbpjpy208.850.00208.952006.05.18 12:45208.950.000.000.009.04
6831582006.05.18 12:26buy limit0.10gbpjpy208.650.00208.752006.05.18 12:28208.84cancelled
6831982006.05.18 12:29buy limit0.10gbpjpy208.650.00208.752006.05.18 12:32208.80cancelled
6833032006.05.18 12:35buy limit0.10gbpjpy208.650.00208.752006.05.18 12:37208.83cancelled
6833802006.05.18 12:40buy limit0.10gbpjpy208.750.00208.852006.05.18 13:30209.09cancelled
6835732006.05.18 12:46buy limit0.10gbpjpy208.850.00208.952006.05.18 14:00209.43cancelled
6835942006.05.18 12:46buy limit0.10gbpchf2.28650.00002.28752006.05.18 13:302.2898cancelled
6836722006.05.18 14:05buy0.10gbpchf2.28750.00002.28852006.05.18 14:282.28850.000.000.008.24
6836732006.05.18 14:04buy0.10gbpchf2.28850.00002.28952006.05.18 15:332.28950.000.000.008.24
6844442006.05.18 13:33buy limit0.10gbpjpy208.950.00209.052006.05.18 14:30209.52cancelled
6844662006.05.18 13:35buy limit0.10gbpchf2.28650.00002.28752006.05.18 13:362.2897cancelled
6845482006.05.18 13:38buy limit0.10gbpjpy209.050.00209.152006.05.18 15:03209.53cancelled
6845982006.05.18 13:44buy0.10gbpjpy209.150.00209.252006.05.18 13:47209.250.000.000.009.02
6846282006.05.18 13:43buy limit0.10gbpchf2.28650.00002.28752006.05.18 13:552.2905cancelled
6846932006.05.18 13:48buy limit0.10gbpjpy209.150.00209.252006.05.18 16:00209.63cancelled
6848112006.05.18 13:58buy0.10gbpchf2.28950.00002.29052006.05.18 15:542.29050.000.000.008.23
6848422006.05.18 16:30buy0.10gbpjpy209.250.00209.352006.05.18 17:00209.350.000.000.009.04
6848432006.05.18 14:02buy0.10gbpjpy209.350.00209.452006.05.18 14:17209.450.000.000.009.00
6852822006.05.18 14:18buy0.10gbpjpy209.350.00209.452006.05.18 14:21209.450.000.000.009.01
6855372006.05.18 15:34buy0.10gbpjpy209.350.00209.452006.05.18 15:43209.450.000.000.009.00
6855402006.05.18 14:41buy0.10gbpjpy209.450.00209.552006.05.18 15:54209.550.000.000.009.00
6856992006.05.18 14:36buy0.10gbpchf2.28750.00002.28852006.05.18 15:272.28850.000.000.008.24
6857092006.05.18 14:29buy0.10gbpjpy209.550.00209.652006.05.18 19:08209.650.000.000.009.02
6866482006.05.18 15:27buy limit0.10gbpchf2.28750.00002.28852006.05.18 16:002.2910cancelled
6869972006.05.18 16:14buy0.10gbpchf2.28850.00002.28952006.05.18 16:242.28950.000.000.008.24
6873712006.05.18 16:13buy0.10gbpjpy209.350.00209.452006.05.18 19:00209.450.000.000.009.01
6875462006.05.18 16:04buy0.10gbpjpy209.450.00209.552006.05.18 19:04209.550.000.000.009.01
6875652006.05.18 16:06buy0.10gbpchf2.28950.00002.29052006.05.18 17:302.29050.000.000.008.25
6875672006.05.18 16:05buy0.10gbpchf2.29050.00002.29152006.05.19 16:072.29150.000.003.058.17
6879392006.05.18 16:07buy limit0.10gbpjpy209.150.00209.252006.05.18 16:08209.46cancelled
6880322006.05.18 16:13buy limit0.10gbpchf2.28750.00002.28852006.05.18 16:192.2895cancelled
6880372006.05.18 16:13buy limit0.10gbpjpy209.150.00209.252006.05.18 16:17209.41cancelled
6881722006.05.18 16:18buy limit0.10gbpjpy209.150.00209.252006.05.18 16:21209.39cancelled
6881922006.05.18 16:20buy limit0.10gbpchf2.28750.00002.28852006.05.18 16:212.2892cancelled
6882002006.05.18 16:22buy limit0.10gbpjpy209.150.00209.252006.05.18 16:28209.40cancelled
6882502006.05.18 16:30buy0.10gbpchf2.28850.00002.28952006.05.18 16:542.28950.000.000.008.26
6896962006.05.18 17:09buy0.10gbpchf2.28850.00002.28952006.05.18 17:142.28950.000.000.008.27
6899652006.05.18 17:02buy0.10gbpjpy209.250.00209.352006.05.18 17:07209.350.000.000.009.04
6902092006.05.18 17:41buy0.10gbpjpy209.250.00209.352006.05.18 18:53209.350.000.000.009.01
6905302006.05.18 17:15buy limit0.10gbpchf2.28850.00002.28952006.05.18 17:302.2915cancelled
6917662006.05.18 17:41buy0.10gbpchf2.28950.00002.29052006.05.19 10:472.29050.000.003.058.20
6918342006.05.18 17:44buy0.10gbpchf2.28850.00002.28952006.05.18 17:562.28950.000.000.008.25
6936132006.05.18 17:57buy0.10gbpchf2.28850.00002.28952006.05.18 19:002.28950.000.000.008.24
6949712006.05.18 18:53buy limit0.10gbpjpy209.250.00209.352006.05.18 19:09209.79cancelled
6955692006.05.18 19:02buy0.10gbpchf2.28850.00002.28952006.05.19 10:302.28950.000.003.058.22
6956072006.05.18 20:16buy0.10gbpjpy209.350.00209.452006.05.18 20:47209.450.000.000.009.03
6959682006.05.18 19:13buy0.10gbpjpy209.450.00209.552006.05.18 19:22209.550.000.000.009.01
6961892006.05.18 19:12buy0.10gbpjpy209.550.00209.652006.05.18 21:20209.650.000.000.009.02
6961902006.05.18 19:11buy0.10gbpjpy209.650.00209.752006.05.18 22:03209.750.000.000.009.02
6964492006.05.18 19:13buy limit0.10gbpjpy209.250.00209.352006.05.18 19:30209.64cancelled
6967422006.05.18 19:55buy0.10gbpjpy209.450.00209.552006.05.18 21:20209.550.000.000.009.02
6976082006.05.18 20:47buy limit0.10gbpjpy209.350.00209.452006.05.18 21:30209.68cancelled
6977472006.05.18 21:20buy limit0.10gbpjpy209.450.00209.552006.05.18 22:30209.82cancelled
6978072006.05.18 21:21buy limit0.10gbpjpy209.550.00209.652006.05.18 23:00209.98cancelled
6982392006.05.18 22:04buy limit0.10gbpjpy209.650.00209.752006.05.19 00:35210.00cancelled
6983642006.05.18 22:22buy0.10gbpjpy209.750.00209.852006.05.18 22:49209.850.000.000.009.01
6986272006.05.18 23:17buy0.10gbpjpy209.750.00209.852006.05.18 23:47209.850.000.000.009.03
6986282006.05.18 23:15buy0.10gbpjpy209.850.00209.952006.05.18 23:49209.950.000.000.009.02
6988412006.05.18 23:16buy limit0.10gbpjpy209.550.00209.652006.05.18 23:37209.79cancelled
6990522006.05.18 23:38buy limit0.10gbpjpy209.550.00209.652006.05.18 23:41209.80cancelled
6993362006.05.18 23:44buy limit0.10gbpjpy209.550.00209.652006.05.18 23:45209.82cancelled
6995602006.05.19 00:07buy0.10gbpjpy209.750.00209.852006.05.19 00:09209.850.000.000.009.03
6996202006.05.19 00:00buy0.10gbpjpy209.850.00209.952006.05.19 00:18209.950.000.000.009.03
7000252006.05.19 00:10buy limit0.10gbpjpy209.750.00209.852006.05.19 01:30210.05cancelled
7002902006.05.19 00:46buy0.10gbpjpy209.850.00209.952006.05.19 00:48209.950.000.000.009.03
7002912006.05.19 00:18buy0.10gbpjpy209.950.00210.052006.05.19 06:39210.050.000.000.009.01
7006082006.05.19 00:44buy limit0.10gbpjpy209.650.00209.752006.05.19 00:49209.99cancelled
7007302006.05.19 00:49buy limit0.10gbpjpy209.850.00209.952006.05.19 01:30210.05cancelled
7008122006.05.19 00:53buy limit0.10gbpjpy209.650.00209.752006.05.19 00:57209.99cancelled
7013982006.05.19 02:06buy0.10gbpjpy209.850.00209.952006.05.19 05:42209.950.000.000.009.00
7015352006.05.19 02:07buy limit0.10gbpjpy209.750.00209.852006.05.19 02:12209.93cancelled
7015642006.05.19 02:23buy0.10gbpjpy209.750.00209.852006.05.19 05:38209.850.000.000.009.01
7025442006.05.19 03:17buy limit0.10gbpchf2.28350.00002.28452006.05.19 03:302.2861cancelled
7026162006.05.19 03:40buy0.10gbpchf2.28450.00002.28552006.05.19 04:472.28550.000.000.008.28
7026402006.05.19 03:31buy limit0.10gbpchf2.28350.00002.28452006.05.19 03:322.2859cancelled
7026542006.05.19 03:33buy limit0.10gbpchf2.28350.00002.28452006.05.19 03:332.2853cancelled
7027002006.05.19 03:34buy limit0.10gbpchf2.28350.00002.28452006.05.19 04:492.2867cancelled
7032672006.05.19 04:47buy limit0.10gbpchf2.28450.00002.28552006.05.19 08:152.2862cancelled
7032682006.05.19 04:55buy0.10gbpchf2.28550.00002.28652006.05.19 10:022.28650.000.000.008.26
7032692006.05.19 04:47buy limit0.10gbpjpy209.650.00209.752006.05.19 05:17209.87cancelled
7033132006.05.19 04:52buy limit0.10gbpchf2.28350.00002.28452006.05.19 05:002.2865cancelled
7034772006.05.19 05:18buy limit0.10gbpjpy209.650.00209.752006.05.19 05:25209.87cancelled
7035592006.05.19 05:38buy limit0.10gbpjpy209.750.00209.852006.05.19 06:39210.19cancelled
7035942006.05.19 07:25buy0.10gbpjpy209.850.00209.952006.05.19 10:57209.950.000.000.008.96
7039342006.05.19 06:52buy0.10gbpjpy209.950.00210.052006.05.19 10:58210.050.000.000.008.96
7039362006.05.19 06:48buy0.10gbpjpy210.050.00210.152006.05.19 11:00210.150.000.000.008.95
7050042006.05.19 08:17buy limit0.10gbpchf2.28450.00002.28552006.05.19 08:182.2862cancelled
7061512006.05.19 10:02buy limit0.10gbpchf2.28550.00002.28652006.05.19 10:302.2902cancelled
7061792006.05.19 10:15buy0.10gbpchf2.28650.00002.28752006.05.19 10:252.28750.000.000.008.23
7067332006.05.19 11:17buy0.10gbpchf2.28650.00002.28752006.05.19 13:192.28750.000.000.008.19
7067342006.05.19 10:58buy0.10gbpchf2.28750.00002.28852006.05.19 13:212.28850.000.000.008.20
7068332006.05.19 10:56buy0.10gbpchf2.28850.00002.28952006.05.19 15:272.28950.000.000.008.19
7073482006.05.19 10:44buy limit0.10gbpjpy209.650.00209.752006.05.19 10:53209.98cancelled
7075062006.05.19 10:55buy0.10gbpchf2.28950.00002.29052006.05.19 15:352.29050.000.000.008.18
7075272006.05.19 11:18buy0.10gbpjpy209.750.00209.852006.05.19 11:28209.850.000.000.008.94
7076392006.05.19 10:55buy limit0.10gbpjpy209.650.00209.752006.05.19 10:56209.95cancelled
7076682006.05.19 10:57buy limit0.10gbpjpy209.650.00209.752006.05.19 10:58209.99cancelled
7077212006.05.19 11:18buy0.10gbpjpy209.850.00209.952006.05.19 18:14209.950.000.000.008.91
7077462006.05.19 11:17buy0.10gbpjpy209.950.00210.052006.05.22 08:45210.050.000.004.128.90
7078372006.05.19 11:07buy0.10gbpjpy210.050.00210.152006.05.22 09:15210.150.000.004.128.89
7085982006.05.19 11:38buy0.10gbpjpy209.750.00209.852006.05.19 12:59209.850.000.000.008.93
7105462006.05.19 12:51buy limit0.10gbpchf2.28550.00002.28652006.05.19 12:592.2873cancelled
7108072006.05.19 13:03buy0.10gbpjpy209.750.00209.852006.05.19 18:00209.850.000.000.008.91
7113072006.05.19 13:51buy0.10gbpchf2.28650.00002.28752006.05.19 14:412.28750.000.000.008.19
7113712006.05.19 13:30buy0.10gbpchf2.28750.00002.28852006.05.19 15:152.28850.000.000.008.21
7124792006.05.19 14:42buy limit0.10gbpchf2.28650.00002.28752006.05.19 15:302.2895cancelled
7129302006.05.19 15:16buy limit0.10gbpchf2.28750.00002.28852006.05.19 16:492.2904cancelled
7131212006.05.19 16:21buy0.10gbpchf2.28850.00002.28952006.05.19 16:242.28950.000.000.008.19
7133072006.05.19 15:42buy0.10gbpchf2.28950.00002.29052006.05.19 16:052.29050.000.000.008.17
7145382006.05.19 16:11buy0.10gbpjpy209.650.00209.752006.05.19 17:29209.750.000.000.008.92
7153722006.05.19 16:44buy0.10gbpchf2.28850.00002.28952006.05.19 16:492.28950.000.000.008.19
7165682006.05.19 17:18buy0.10gbpchf2.28850.00002.28952006.05.19 17:442.28950.000.000.008.17
7167352006.05.19 16:53buy limit0.10gbpchf2.28750.00002.28852006.05.19 16:552.2903cancelled
7168762006.05.19 16:57buy limit0.10gbpchf2.28750.00002.28852006.05.19 17:002.2893cancelled
7173662006.05.19 17:18buy0.10gbpjpy209.550.00209.652006.05.19 17:28209.650.000.000.008.93
7176492006.05.19 17:29buy limit0.10gbpjpy209.550.00209.652006.05.19 17:30209.78cancelled
7176882006.05.19 17:37buy0.10gbpjpy209.650.00209.752006.05.19 17:40209.750.000.000.008.92
7180852006.05.19 17:49buy0.10gbpjpy209.650.00209.752006.05.19 17:58209.750.000.000.008.92
7185542006.05.19 17:59buy limit0.10gbpjpy209.650.00209.752006.05.19 18:30209.89cancelled
7186202006.05.19 18:31buy0.10gbpjpy209.750.00209.852006.05.19 20:08209.850.000.000.008.94
7189442006.05.19 18:17buy0.10gbpjpy209.850.00209.952006.05.19 20:20209.950.000.000.008.94
7191732006.05.19 18:33buy0.10gbpjpy209.650.00209.752006.05.19 18:45209.750.000.000.008.94
7194602006.05.19 18:55buy0.10gbpjpy209.650.00209.752006.05.19 20:06209.750.000.000.008.94
7203722006.05.19 20:06buy limit0.10gbpjpy209.650.00209.752006.05.19 20:21210.05cancelled
7204102006.05.19 20:47buy0.10gbpjpy209.750.00209.852006.05.22 00:59209.850.000.004.128.95
7207152006.05.19 20:30buy0.10gbpjpy209.850.00209.952006.05.22 02:54209.950.000.004.128.93
7208362006.05.19 20:33buy limit0.10gbpjpy209.650.00209.752006.05.19 20:34209.84cancelled
7293222006.05.22 10:05buy limit0.10gbpjpy210.350.00210.452006.05.22 11:06211.11cancelled
7293232006.05.22 10:05buy limit0.10gbpjpy210.450.00210.552006.05.22 11:30211.04cancelled
7293572006.05.22 10:07buy limit0.10gbpjpy210.550.00210.652006.05.22 12:16210.87cancelled
7294322006.05.22 10:47buy0.10gbpjpy210.650.00210.752006.05.22 10:52210.750.000.000.008.88
7295282006.05.22 10:46buy0.10gbpjpy210.750.00210.852006.05.22 11:03210.850.000.000.008.88
7297132006.05.22 10:28buy0.10gbpjpy210.850.00210.952006.05.22 11:06210.950.000.000.008.87
7302252006.05.22 13:01buy0.10gbpjpy210.650.00210.752006.05.22 13:06210.750.000.000.008.89
7305622006.05.22 12:25buy0.10gbpjpy210.750.00210.852006.05.22 13:09210.850.000.000.008.90
7306272006.05.22 11:51buy0.10gbpjpy210.850.00210.952006.05.22 11:53210.950.000.000.008.88
7306282006.05.22 11:32buy0.10gbpjpy210.950.00211.052006.05.22 13:29211.050.000.000.008.89
7307902006.05.22 11:22buy0.10gbpjpy211.050.00211.152006.05.24 03:54211.150.000.008.278.89
7315052006.05.22 12:02buy0.10gbpjpy210.850.00210.952006.05.22 13:20210.950.000.000.008.89
7323482006.05.22 13:07buy limit0.10gbpjpy210.650.00210.752006.05.22 13:30211.06cancelled
7325002006.05.22 13:09buy limit0.10gbpjpy210.750.00210.852006.05.22 14:50211.00cancelled
7326332006.05.22 14:07buy0.10gbpjpy210.850.00210.952006.05.22 15:05210.950.000.000.008.90
7329452006.05.22 13:32buy0.10gbpjpy210.950.00211.052006.05.22 13:56211.050.000.000.008.89
7330872006.05.22 13:48buy limit0.10gbpchf2.27850.00002.27952006.05.22 13:502.2799cancelled
7331612006.05.22 14:02buy0.10gbpjpy210.950.00211.052006.05.24 03:54211.050.000.008.278.90
7335742006.05.22 14:51buy limit0.10gbpjpy210.750.00210.852006.05.22 15:01210.97cancelled
7337232006.05.22 15:04buy limit0.10gbpjpy210.750.00210.852006.05.22 15:05211.01cancelled
7337412006.05.22 15:34buy0.10gbpjpy210.850.00210.952006.05.22 15:40210.950.000.000.008.89
7342182006.05.22 16:41buy0.10gbpjpy210.850.00210.952006.05.24 03:51210.950.000.008.278.91
7408932006.05.22 23:47buy limit0.10gbpjpy210.350.00210.452006.05.23 00:00210.56cancelled
7410012006.05.23 00:09buy0.10gbpjpy210.450.00210.552006.05.23 02:54210.550.000.000.008.95
7411582006.05.23 00:01buy limit0.10gbpjpy210.350.00210.452006.05.23 00:02210.55cancelled
7411832006.05.23 00:03buy limit0.10gbpjpy210.350.00210.452006.05.23 00:05210.61cancelled
7412232006.05.23 00:09buy0.10gbpjpy210.350.00210.452006.05.23 00:11210.450.000.000.008.96
7412402006.05.23 00:12buy limit0.10gbpjpy210.350.00210.452006.05.23 00:13210.57cancelled
7423032006.05.23 02:10buy0.10gbpjpy210.350.00210.452006.05.23 02:51210.450.000.000.008.95
7426052006.05.23 02:52buy limit0.10gbpjpy210.350.00210.452006.05.23 04:09210.72cancelled
7426402006.05.23 02:59buy0.10gbpjpy210.450.00210.552006.05.23 03:40210.550.000.000.008.95
7430812006.05.23 04:52buy0.10gbpjpy210.450.00210.552006.05.23 23:48210.550.000.000.008.93
7431892006.05.23 04:41buy0.10gbpjpy210.550.00210.652006.05.24 01:03210.650.000.004.138.90
7433912006.05.23 04:20buy0.10gbpjpy210.650.00210.752006.05.24 01:03210.750.000.004.138.90
7434542006.05.23 04:23buy limit0.10gbpjpy210.350.00210.452006.05.23 04:25210.73cancelled
7449532006.05.23 07:54buy limit0.10gbpchf2.27050.00002.27152006.05.23 07:562.2718cancelled
7451762006.05.23 08:05buy limit0.10gbpchf2.27050.00002.27152006.05.23 08:212.2718cancelled
7453262006.05.23 08:22buy limit0.10gbpchf2.27050.00002.27152006.05.23 08:242.2718cancelled
7453732006.05.23 08:56buy0.10gbpchf2.27150.00002.27252006.05.23 10:172.27250.000.000.008.30
7470142006.05.23 10:18buy limit0.10gbpchf2.27150.00002.27252006.05.23 11:002.2745cancelled
7470352006.05.23 10:21buy limit0.10gbpchf2.27250.00002.27352006.05.23 13:192.2764cancelled
7471342006.05.23 10:46buy0.10gbpchf2.27350.00002.27452006.05.23 11:012.27450.000.000.008.28
7471642006.05.23 10:41buy0.10gbpchf2.27450.00002.27552006.05.23 12:232.27550.000.000.008.28
7483082006.05.23 11:06buy0.10gbpchf2.27350.00002.27452006.05.23 11:232.27450.000.000.008.27
7483572006.05.23 11:06buy limit0.10gbpchf2.27150.00002.27252006.05.23 11:102.2739cancelled
7484832006.05.23 11:53buy0.10gbpchf2.27350.00002.27452006.05.23 12:112.27450.000.000.008.28
7491602006.05.23 12:59buy0.10gbpchf2.27350.00002.27452006.05.23 13:052.27450.000.000.008.28
7492842006.05.23 12:31buy0.10gbpchf2.27450.00002.27552006.05.23 13:172.27550.000.000.008.28
7498342006.05.23 13:05buy limit0.10gbpchf2.27350.00002.27452006.05.23 16:222.2771cancelled
7498732006.05.23 14:27buy0.10gbpchf2.27450.00002.27552006.05.23 16:202.27550.000.000.008.27
7498742006.05.23 13:26buy0.10gbpchf2.27550.00002.27652006.05.23 16:212.27650.000.000.008.26
7514932006.05.23 17:30buy0.10gbpchf2.27450.00002.27552006.05.23 22:562.27550.000.000.008.28
7515032006.05.23 16:47buy0.10gbpchf2.27550.00002.27652006.05.24 03:592.27650.000.003.038.25
7516482006.05.23 16:41buy0.10gbpchf2.27650.00002.27752006.05.24 19:112.27750.000.003.038.20
7519642006.05.23 16:38buy0.10gbpjpy209.750.00209.852006.05.23 22:23209.850.000.000.008.98
7554352006.05.23 20:26buy0.10gbpchf2.27350.00002.27452006.05.23 20:402.27450.000.000.008.28
7556172006.05.23 20:40buy limit0.10gbpchf2.27350.00002.27452006.05.23 20:452.2758cancelled
7557072006.05.23 20:48buy limit0.10gbpchf2.27350.00002.27452006.05.23 21:002.2756cancelled
7560302006.05.23 21:21buy0.10gbpjpy209.550.00209.652006.05.23 21:44209.650.000.000.008.99
7562632006.05.23 21:30buy limit0.10gbpchf2.27350.00002.27452006.05.23 21:322.2744cancelled
7563022006.05.23 21:35buy limit0.10gbpchf2.27350.00002.27452006.05.23 21:362.2748cancelled
7563662006.05.23 21:44buy limit0.10gbpchf2.27350.00002.27452006.05.23 21:452.2750cancelled
7563862006.05.23 21:44buy limit0.10gbpjpy209.550.00209.652006.05.23 22:30209.98cancelled
7563872006.05.23 21:44buy limit0.10gbpjpy209.650.00209.752006.05.23 23:00210.12cancelled
7564322006.05.23 21:48buy limit0.10gbpchf2.27350.00002.27452006.05.23 21:492.2745cancelled
7565692006.05.23 22:07buy limit0.10gbpchf2.27350.00002.27452006.05.23 22:332.2748cancelled
7566732006.05.23 22:24buy limit0.10gbpjpy209.750.00209.852006.05.23 23:47210.55cancelled
7566742006.05.23 22:41buy0.10gbpjpy209.850.00209.952006.05.23 22:53209.950.000.000.008.97
7567442006.05.23 22:46buy0.10gbpchf2.27350.00002.27452006.05.23 22:552.27450.000.000.008.28
7568692006.05.23 22:54buy limit0.10gbpjpy209.850.00209.952006.05.24 00:47210.38cancelled
7568712006.05.23 22:54buy limit0.10gbpjpy209.950.00210.052006.05.24 01:04210.77cancelled
7569102006.05.23 23:04buy0.10gbpjpy210.050.00210.152006.05.23 23:23210.150.000.000.008.95
7569592006.05.23 23:07buy0.10gbpchf2.27450.00002.27552006.05.23 23:082.27550.000.000.008.28
7569782006.05.23 22:58buy0.10gbpjpy210.150.00210.252006.05.23 23:27210.250.000.000.008.95
7571392006.05.23 23:10buy0.10gbpchf2.27450.00002.27552006.05.24 01:052.27550.000.003.038.24
7573892006.05.23 23:23buy limit0.10gbpjpy210.050.00210.152006.05.24 02:28210.88cancelled
7574712006.05.23 23:27buy limit0.10gbpjpy210.150.00210.252006.05.24 03:00210.67cancelled
7575672006.05.24 00:32buy0.10gbpjpy210.250.00210.352006.05.24 00:53210.350.000.000.008.93
7575862006.05.24 00:19buy0.10gbpjpy210.350.00210.452006.05.24 00:59210.450.000.000.008.92
7576032006.05.24 00:08buy0.10gbpjpy210.450.00210.552006.05.24 01:03210.550.000.000.008.91
7582172006.05.24 00:58buy0.10gbpjpy210.250.00210.352006.05.24 00:59210.350.000.000.008.92
7584662006.05.24 00:59buy limit0.10gbpchf2.27350.00002.27452006.05.24 02:012.2754cancelled
7585612006.05.24 01:00buy limit0.10gbpjpy210.250.00210.352006.05.24 03:51211.02cancelled
7585642006.05.24 01:01buy0.10gbpjpy210.350.00210.452006.05.24 01:02210.450.000.000.008.91
7587332006.05.24 01:11buy0.10gbpjpy210.350.00210.452006.05.24 01:17210.450.000.000.008.92
7587822006.05.24 01:08buy0.10gbpjpy210.550.00210.652006.05.24 02:21210.650.000.000.008.90
7587832006.05.24 01:07buy0.10gbpjpy210.650.00210.752006.05.24 02:24210.750.000.000.008.91
7588192006.05.24 01:11buy0.10gbpchf2.27450.00002.27552006.05.24 01:182.27550.000.000.008.25
7588532006.05.24 01:08buy0.10gbpjpy210.450.00210.552006.05.24 01:48210.550.000.000.008.91
7591252006.05.24 01:28buy0.10gbpjpy210.350.00210.452006.05.24 01:32210.450.000.000.008.91
7591272006.05.24 01:38buy0.10gbpchf2.27450.00002.27552006.05.24 02:242.27550.000.000.008.25
7594012006.05.24 01:32buy limit0.10gbpjpy210.350.00210.452006.05.24 04:01211.22cancelled
7594952006.05.24 02:00buy0.10gbpjpy210.450.00210.552006.05.24 02:05210.550.000.000.008.91
7597282006.05.24 02:03buy limit0.10gbpchf2.27350.00002.27452006.05.24 02:052.2756cancelled
7597492006.05.24 02:06buy limit0.10gbpjpy210.450.00210.552006.05.24 05:30210.82cancelled
7597512006.05.24 02:06buy limit0.10gbpchf2.27350.00002.27452006.05.24 02:072.2754cancelled
7597602006.05.24 02:08buy limit0.10gbpchf2.27350.00002.27452006.05.24 02:092.2753cancelled
7597782006.05.24 02:14buy limit0.10gbpchf2.27350.00002.27452006.05.24 02:222.2753cancelled
7598302006.05.24 03:24buy0.10gbpjpy210.550.00210.652006.05.24 03:25210.650.000.000.008.93
7598562006.05.24 02:47buy0.10gbpjpy210.650.00210.752006.05.24 03:07210.750.000.000.008.92
7598572006.05.24 03:21buy0.10gbpchf2.27450.00002.27552006.05.24 03:542.27550.000.000.008.25
7599072006.05.24 02:43buy0.10gbpjpy210.750.00210.852006.05.24 03:44210.850.000.000.008.91
7605652006.05.24 03:13buy0.10gbpjpy210.650.00210.752006.05.24 03:26210.750.000.000.008.93
7608152006.05.24 03:26buy limit0.10gbpjpy210.550.00210.652006.05.24 07:31210.90cancelled
7608212006.05.24 03:36buy0.10gbpjpy210.650.00210.752006.05.24 03:43210.750.000.000.008.91
7609532006.05.24 05:04buy0.10gbpjpy210.650.00210.752006.05.24 05:15210.750.000.000.008.91
7609792006.05.24 05:02buy0.10gbpjpy210.750.00210.852006.05.24 07:12210.850.000.000.008.90
7610372006.05.24 04:13buy0.10gbpjpy210.850.00210.952006.05.24 04:18210.950.000.000.008.90
7610872006.05.24 04:05buy0.10gbpjpy210.950.00211.052006.05.24 07:35211.050.000.000.008.89
7610882006.05.24 04:03buy0.10gbpjpy211.050.00211.152006.05.24 21:46211.150.000.000.008.87
7610932006.05.24 03:55buy limit0.10gbpchf2.27450.00002.27552006.05.24 06:312.2770cancelled
7612352006.05.24 04:03buy0.10gbpchf2.27550.00002.27652006.05.24 18:192.27650.000.000.008.20
7615642006.05.24 04:55buy0.10gbpjpy210.850.00210.952006.05.24 07:13210.950.000.000.008.90
7621642006.05.24 05:34buy0.10gbpjpy210.650.00210.752006.05.24 06:49210.750.000.000.008.91
7623722006.05.24 05:34buy limit0.10gbpjpy210.450.00210.552006.05.24 06:00210.76cancelled
7628492006.05.24 06:45buy limit0.10gbpchf2.27450.00002.27552006.05.24 06:462.2763cancelled
7628702006.05.24 06:50buy limit0.10gbpjpy210.650.00210.752006.05.24 09:18210.87cancelled
7628872006.05.24 07:37buy0.10gbpchf2.27450.00002.27552006.05.24 09:352.27550.000.000.008.25
7630802006.05.24 07:13buy limit0.10gbpjpy210.750.00210.852006.05.24 09:18210.86cancelled
7630982006.05.24 07:19buy0.10gbpjpy210.850.00210.952006.05.24 07:34210.950.000.000.008.89
7632562006.05.24 07:37buy0.10gbpjpy210.950.00211.052006.05.24 08:42211.050.000.000.008.89
7632692006.05.24 07:48buy0.10gbpjpy210.850.00210.952006.05.24 08:34210.950.000.000.008.90
7637112006.05.24 09:04buy0.10gbpjpy210.850.00210.952006.05.24 09:44210.950.000.000.008.90
7638202006.05.24 08:46buy0.10gbpjpy210.950.00211.052006.05.24 08:52211.050.000.000.008.88
7641312006.05.24 08:56buy0.10gbpjpy210.950.00211.052006.05.24 21:38211.050.000.000.008.88
7648562006.05.24 09:56buy0.10gbpjpy210.850.00210.952006.05.24 12:22210.950.000.000.008.92
7675542006.05.24 11:19buy0.10gbpjpy210.750.00210.852006.05.24 11:30210.850.000.000.008.94
7678272006.05.24 11:43buy0.10gbpjpy210.750.00210.852006.05.24 11:48210.850.000.000.008.93
7680422006.05.24 11:59buy0.10gbpjpy210.750.00210.852006.05.24 12:09210.850.000.000.008.93
7682132006.05.24 12:13buy0.10gbpjpy210.750.00210.852006.05.24 12:18210.850.000.000.008.92
7683892006.05.24 12:19buy limit0.10gbpjpy210.750.00210.852006.05.24 12:30210.99cancelled
7684272006.05.24 12:38buy0.10gbpjpy210.850.00210.952006.05.24 16:07210.950.000.000.008.92
7685932006.05.24 12:39buy limit0.10gbpjpy210.750.00210.852006.05.24 12:45210.88cancelled
7768802006.05.24 18:30buy limit0.10gbpchf2.27350.00002.27452006.05.24 19:302.2769cancelled
7768812006.05.24 18:30buy limit0.10gbpchf2.27450.00002.27552006.05.24 21:002.2768cancelled
7768822006.05.24 18:37buy0.10gbpchf2.27550.00002.27652006.05.24 19:002.27650.000.000.008.20
7770252006.05.24 18:42buy limit0.10gbpchf2.27250.00002.27352006.05.24 19:002.2771cancelled
7773462006.05.24 20:29buy0.10gbpchf2.27550.00002.27652006.05.24 20:442.27650.000.000.008.22
7774562006.05.24 19:23buy0.10gbpchf2.27650.00002.27752006.05.24 23:072.27750.000.000.008.22
7776742006.05.24 19:41buy limit0.10gbpchf2.27350.00002.27452006.05.24 19:452.2756cancelled
7782022006.05.24 22:13buy0.10gbpchf2.27550.00002.27652006.05.24 22:432.27650.000.000.008.23
7783182006.05.24 21:01buy limit0.10gbpjpy210.650.00210.752006.05.24 21:29211.03cancelled
7784362006.05.24 21:25buy limit0.10gbpjpy210.750.00210.852006.05.24 22:00211.12cancelled
7784552006.05.24 23:31buy0.10gbpjpy210.850.00210.952006.05.24 23:55210.950.000.000.008.86
7786442006.05.24 22:38buy0.10gbpjpy210.950.00211.052006.05.24 23:56211.050.000.000.008.86
7791092006.05.24 22:44buy limit0.10gbpchf2.27550.00002.27652006.05.24 23:002.2774cancelled
7797262006.05.24 23:56buy limit0.10gbpjpy210.850.00210.952006.05.25 00:00211.11cancelled
7797382006.05.25 00:11buy0.10gbpjpy210.950.00211.052006.05.25 00:22211.050.000.000.008.85
7799252006.05.25 00:10buy limit0.10gbpjpy210.850.00210.952006.05.25 00:12211.00cancelled
7799682006.05.25 00:14buy limit0.10gbpjpy210.850.00210.952006.05.25 00:15210.99cancelled
7800222006.05.25 00:26buy0.10gbpjpy210.950.00211.052006.05.25 01:54211.050.000.000.008.86
7800272006.05.25 00:23buy limit0.10gbpchf2.27550.00002.27652006.05.25 00:252.2769cancelled
7800382006.05.25 00:26buy limit0.10gbpjpy210.850.00210.952006.05.25 00:27210.97cancelled
7800392006.05.25 00:26buy limit0.10gbpchf2.27550.00002.27652006.05.25 00:272.2769cancelled
7800582006.05.25 00:31buy limit0.10gbpchf2.27550.00002.27652006.05.25 00:342.2767cancelled
7800672006.05.25 00:33buy limit0.10gbpjpy210.850.00210.952006.05.25 00:39210.98cancelled
7801222006.05.25 00:37buy limit0.10gbpchf2.27550.00002.27652006.05.25 00:392.2766cancelled
7801352006.05.25 00:41buy limit0.10gbpchf2.27550.00002.27652006.05.25 00:452.2766cancelled
7801502006.05.25 00:48buy limit0.10gbpchf2.27550.00002.27652006.05.25 00:502.2766cancelled
7801592006.05.25 00:51buy limit0.10gbpchf2.27550.00002.27652006.05.25 00:572.2766cancelled
7801782006.05.25 00:58buy limit0.10gbpchf2.27550.00002.27652006.05.25 01:052.2766cancelled
7802422006.05.25 01:19buy0.10gbpchf2.27550.00002.27652006.05.25 01:472.27650.000.000.008.22
  0.00 0.00 154.45 1 907.96
Closed P/L: 2 062.41
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
7143942006.05.19 16:15buy0.10gbpchf2.28950.00002.2905 2.27570.000.0018.14-113.39
7144952006.05.19 16:09buy0.10gbpchf2.29050.00002.2915 2.27570.000.0018.14-121.61
7181812006.05.19 17:46buy0.10gbpchf2.28850.00002.2895 2.27570.000.0018.14-105.18
7326572006.05.22 13:23buy0.10gbpchf2.27950.00002.2805 2.27570.000.0015.11-31.22
7516492006.05.23 16:31buy0.10gbpchf2.27750.00002.2785 2.27570.000.0012.07-14.79
7611722006.05.24 04:00buy0.10gbpjpy211.150.00211.25 210.880.000.0012.31-23.94
7787192006.05.24 22:02buy0.10gbpjpy211.050.00211.15 210.880.000.0012.31-15.07
7793882006.05.24 23:26buy0.10gbpchf2.27650.00002.2775 2.27570.000.009.04-6.57
7804972006.05.25 02:48buy0.10gbpjpy210.950.00211.05 210.880.000.000.00-6.21
  0.00 0.00 115.26 -437.98
 Floating P/L: -322.72
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
7810812006.05.25 03:05buy limit0.10gbpchf2.27550.00002.2765 2.2767Grid-GBPCHF-11111
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 062.41 Floating P/L: -322.72 Margin: 1 686.39
Balance: 12 062.41 Equity: 11 739.69 Free Margin: 10 053.31