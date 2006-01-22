|Account: 119146
|Name: 21nf_21_21_21_21
|Currency: USD
|2006 May 9, 17:08
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|769824
|2006.01.22 18:33
|balance
|Deposit
|50 000.00
|770863
|2006.01.23 02:59
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2678
|1.2578
|1.2828
|2006.01.23 19:45
|1.2578
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.50
|778597
|2006.01.23 15:29
|sell
|0.10
|audusd
|0.7539
|0.7639
|0.7389
|2006.02.08 06:31
|0.7389
|0.00
|0.00
|-9.60
|150.00
|780094
|2006.01.23 17:29
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1506
|1.1606
|1.1356
|2006.02.14 14:57
|1.1581
|0.00
|0.00
|-5.73
|-64.76
|780646
|2006.01.23 18:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2270
|1.2370
|1.2120
|2006.01.27 18:13
|1.2120
|0.00
|0.00
|1.20
|150.00
|782012
|2006.01.23 20:14
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2599
|1.2499
|1.2749
|2006.01.27 13:00
|1.2749
|0.00
|0.00
|1.43
|117.62
|785418
|2006.01.24 08:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7865
|1.7965
|1.7715
|2006.01.27 20:10
|1.7715
|0.00
|0.00
|-2.50
|150.00
|791452
|2006.01.24 18:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.61
|115.61
|113.11
|2006.01.25 16:51
|115.61
|0.00
|0.00
|-0.52
|-86.48
|814995
|2006.01.26 20:15
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2703
|1.2803
|1.2553
|2006.01.27 18:13
|1.2803
|0.00
|0.00
|-1.42
|-234.28
|816709
|2006.01.27 01:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.33
|115.33
|117.83
|2006.02.01 18:05
|117.83
|0.00
|0.00
|0.78
|127.29
|825784
|2006.01.27 18:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2136
|1.2036
|1.2286
|2006.02.02 07:47
|1.2036
|0.00
|0.00
|-7.20
|-300.00
|830268
|2006.01.30 08:29
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2829
|1.2729
|1.2979
|2006.02.03 16:07
|1.2979
|0.00
|0.00
|1.39
|115.57
|830730
|2006.01.30 09:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7678
|1.7778
|1.7528
|2006.01.31 17:57
|1.7778
|0.00
|0.00
|-0.50
|-100.00
|835060
|2006.01.30 15:30
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1436
|1.1336
|1.1586
|2006.02.14 14:57
|1.1576
|0.00
|0.00
|3.91
|362.82
|860150
|2006.02.01 15:19
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2857
|1.2957
|1.2707
|2006.02.03 15:58
|1.2957
|0.00
|0.00
|-5.59
|-231.54
|862455
|2006.02.01 17:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7782
|1.7882
|1.7632
|2006.02.03 16:19
|1.7632
|0.00
|0.00
|-2.00
|150.00
|871518
|2006.02.02 09:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2059
|1.1959
|1.2209
|2006.02.06 19:13
|1.1959
|0.00
|0.00
|-0.80
|-100.00
|879630
|2006.02.02 18:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.39
|117.39
|119.89
|2006.02.10 09:43
|117.51
|0.00
|0.00
|2.01
|-74.89
|888528
|2006.02.03 15:45
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7716
|1.7616
|1.7866
|2006.02.03 16:27
|1.7616
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|889135
|2006.02.03 16:00
|sell
|0.30
|usdjpy
|119.01
|120.01
|117.51
|2006.02.10 09:43
|117.54
|0.00
|0.00
|-10.62
|375.19
|890211
|2006.02.03 16:29
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2988
|1.3088
|1.2838
|2006.02.13 02:15
|1.3088
|0.00
|0.00
|-3.69
|-76.40
|890221
|2006.02.03 16:30
|buy
|0.30
|audusd
|0.7483
|0.7383
|0.7633
|2006.02.08 06:31
|0.7383
|0.00
|0.00
|2.70
|-300.00
|890438
|2006.02.03 16:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7642
|1.7542
|1.7792
|2006.02.06 11:05
|1.7542
|0.00
|0.00
|0.20
|-100.00
|918432
|2006.02.07 14:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1970
|1.1870
|1.2120
|2006.02.13 02:43
|1.1887
|0.00
|0.00
|-2.40
|-83.00
|924399
|2006.02.07 20:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7456
|1.7556
|1.7306
|2006.02.10 15:14
|1.7512
|0.00
|0.00
|-2.50
|-56.00
|935993
|2006.02.08 19:15
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7388
|1.7288
|1.7538
|2006.02.10 15:14
|1.7508
|0.00
|0.00
|2.40
|360.00
|943999
|2006.02.09 12:44
|buy
|0.10
|audusd
|0.7402
|0.7302
|0.7552
|2006.03.10 16:56
|0.7302
|0.00
|0.00
|5.90
|-100.00
|961653
|2006.02.10 16:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2017
|1.2117
|1.1867
|2006.02.13 02:43
|1.1890
|0.00
|0.00
|0.60
|381.00
|962069
|2006.02.10 16:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7568
|1.7668
|1.7418
|2006.02.13 04:37
|1.7418
|0.00
|0.00
|-0.50
|150.00
|964910
|2006.02.10 18:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.53
|118.53
|116.03
|2006.02.17 13:18
|118.53
|0.00
|0.00
|-3.57
|-84.37
|967047
|2006.02.10 22:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7438
|1.7338
|1.7588
|2006.02.14 15:30
|1.7338
|0.00
|0.00
|1.20
|-300.00
|969430
|2006.02.13 06:44
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3070
|1.2970
|1.3220
|2006.02.27 01:24
|1.3220
|0.00
|0.00
|3.29
|113.43
|972301
|2006.02.13 11:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1885
|1.1785
|1.2035
|2006.03.02 21:24
|1.2035
|0.00
|0.00
|-7.60
|150.00
|986125
|2006.02.14 15:47
|sell
|0.30
|usdchf
|1.3127
|1.3227
|1.2977
|2006.02.27 01:24
|1.3227
|0.00
|0.00
|-18.33
|-226.79
|1004435
|2006.02.15 19:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7406
|1.7306
|1.7556
|2006.02.16 12:00
|1.7306
|0.00
|0.00
|0.60
|-100.00
|1008569
|2006.02.16 10:29
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1584
|1.1684
|1.1434
|2006.02.27 16:33
|1.1434
|0.00
|0.00
|-2.34
|131.19
|1024033
|2006.02.17 14:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7350
|1.7250
|1.7500
|2006.02.23 11:15
|1.7500
|0.00
|0.00
|1.20
|150.00
|1027097
|2006.02.17 17:45
|sell
|0.30
|eurusd
|1.1935
|1.2035
|1.1785
|2006.03.02 21:24
|1.2035
|0.00
|0.00
|7.80
|-300.00
|1027144
|2006.02.17 17:48
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1509
|1.1409
|1.1659
|2006.02.27 20:55
|1.1409
|0.00
|0.00
|2.08
|-262.95
|1031235
|2006.02.20 03:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7436
|1.7536
|1.7286
|2006.02.23 12:53
|1.7536
|0.00
|0.00
|-7.50
|-300.00
|1033033
|2006.02.20 08:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.21
|119.21
|116.71
|2006.02.24 02:17
|116.71
|0.00
|0.00
|-3.05
|128.57
|1065050
|2006.02.23 06:45
|buy
|0.30
|usdjpy
|117.75
|116.75
|119.25
|2006.02.23 16:14
|116.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.96
|1074920
|2006.02.23 17:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7513
|1.7413
|1.7663
|2006.02.27 01:21
|1.7413
|0.00
|0.00
|-0.10
|-100.00
|1091673
|2006.02.27 01:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.05
|118.05
|115.55
|2006.03.01 01:30
|115.55
|0.00
|0.00
|-1.38
|129.82
|1091674
|2006.02.27 01:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.05
|118.05
|115.55
|2006.03.01 01:30
|115.55
|0.00
|0.00
|-1.38
|129.82
|1102398
|2006.02.27 17:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7401
|1.7301
|1.7551
|2006.02.28 20:52
|1.7551
|0.00
|0.00
|-0.30
|150.00
|1111766
|2006.02.28 12:30
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7454
|1.7554
|1.7304
|2006.02.28 18:20
|1.7554
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|1116502
|2006.02.28 17:44
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1379
|1.1279
|1.1529
|2006.03.08 14:00
|1.1529
|0.00
|0.00
|0.71
|130.11
|1119525
|2006.02.28 23:14
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3119
|1.3219
|1.2969
|2006.03.03 16:17
|1.2969
|0.00
|0.00
|-3.06
|115.66
|1121145
|2006.03.01 05:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.70
|114.70
|117.20
|2006.03.06 12:41
|117.20
|0.00
|0.00
|1.72
|127.99
|1124862
|2006.03.01 12:46
|sell
|0.30
|usdjpy
|116.17
|117.17
|114.67
|2006.03.06 06:47
|117.17
|0.00
|0.00
|-10.33
|-256.02
|1138768
|2006.03.02 08:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7502
|1.7602
|1.7352
|2006.03.06 02:01
|1.7597
|0.00
|0.00
|0.20
|-95.00
|1143289
|2006.03.02 15:00
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7461
|1.7361
|1.7611
|2006.03.06 02:01
|1.7594
|0.00
|0.00
|-1.80
|399.00
|1147377
|2006.03.02 17:45
|buy
|0.30
|usdchf
|1.3053
|1.2953
|1.3203
|2006.03.03 16:31
|1.2953
|0.00
|0.00
|0.93
|-231.61
|1157361
|2006.03.03 12:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2019
|1.2119
|1.1869
|2006.03.10 16:29
|1.1869
|0.00
|0.00
|1.40
|150.00
|1168405
|2006.03.06 07:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7579
|1.7479
|1.7729
|2006.03.06 19:45
|1.7479
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|1187169
|2006.03.07 01:29
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.57
|118.57
|116.07
|2006.03.10 03:03
|118.57
|0.00
|0.00
|-3.40
|-84.34
|1194120
|2006.03.07 10:45
|buy
|0.30
|eurusd
|1.1939
|1.1839
|1.2089
|2006.03.15 10:31
|1.2040
|0.00
|0.00
|-9.60
|303.00
|1200416
|2006.03.07 16:15
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1473
|1.1573
|1.1323
|2006.03.08 18:46
|1.1573
|0.00
|0.00
|-0.78
|-259.22
|1209944
|2006.03.08 04:01
|buy
|0.30
|usdjpy
|117.39
|116.39
|118.89
|2006.03.10 03:03
|118.59
|0.00
|0.00
|4.07
|303.57
|1220884
|2006.03.08 21:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7365
|1.7465
|1.7215
|2006.03.14 00:22
|1.7342
|0.00
|0.00
|0.60
|23.00
|1222360
|2006.03.09 02:59
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3075
|1.2975
|1.3225
|2006.03.10 16:37
|1.3225
|0.00
|0.00
|0.30
|113.42
|1244142
|2006.03.09 21:44
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1615
|1.1715
|1.1465
|2006.03.22 14:12
|1.1715
|0.00
|0.00
|-2.86
|-85.36
|1247748
|2006.03.10 03:29
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.30
|119.30
|116.80
|2006.03.16 21:28
|116.80
|0.00
|0.00
|-4.06
|128.42
|1257613
|2006.03.10 16:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7245
|1.7145
|1.7395
|2006.03.14 00:22
|1.7337
|0.00
|0.00
|-1.80
|276.00
|1268524
|2006.03.13 10:59
|buy
|0.10
|audusd
|0.7326
|0.7226
|0.7476
|2006.03.20 08:26
|0.7226
|0.00
|0.00
|0.70
|-100.00
|1281294
|2006.03.14 09:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7345
|1.7245
|1.7495
|2006.03.16 11:30
|1.7495
|0.00
|0.00
|-1.20
|150.00
|1291354
|2006.03.14 17:30
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7448
|1.7548
|1.7298
|2006.03.16 17:06
|1.7548
|0.00
|0.00
|1.20
|-300.00
|1350100
|2006.03.17 10:14
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2917
|1.3017
|1.2767
|2006.03.21 17:11
|1.3017
|0.00
|0.00
|-1.24
|-76.82
|1354713
|2006.03.17 14:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7548
|1.7448
|1.7698
|2006.03.21 18:55
|1.7448
|0.00
|0.00
|-0.60
|-100.00
|1367619
|2006.03.20 10:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2179
|1.2279
|1.2029
|2006.03.23 17:11
|1.2029
|0.00
|0.00
|1.00
|150.00
|1373079
|2006.03.20 16:14
|sell
|0.10
|audusd
|0.7210
|0.7310
|0.7060
|2006.03.27 08:56
|0.7060
|0.00
|0.00
|-2.10
|150.00
|1380458
|2006.03.21 04:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.40
|115.40
|117.90
|2006.03.23 21:13
|117.90
|0.00
|0.00
|1.36
|127.23
|1405633
|2006.03.22 11:59
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3026
|1.3126
|1.2876
|2006.03.23 17:19
|1.3126
|0.00
|0.00
|-1.84
|-76.16
|1411682
|2006.03.22 16:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7492
|1.7592
|1.7342
|2006.03.23 17:29
|1.7342
|0.00
|0.00
|0.30
|150.00
|1428338
|2006.03.23 17:44
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3165
|1.3265
|1.3015
|2006.03.28 14:58
|1.3015
|0.00
|0.00
|-1.83
|115.27
|1428511
|2006.03.23 17:51
|sell
|0.30
|usdjpy
|117.57
|118.57
|116.07
|2006.03.28 02:49
|116.40
|0.00
|0.00
|-6.13
|301.55
|1428690
|2006.03.23 17:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7351
|1.7251
|1.7501
|2006.03.28 15:04
|1.7501
|0.00
|0.00
|-0.90
|150.00
|1439321
|2006.03.24 13:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1963
|1.1863
|1.2113
|2006.03.30 17:30
|1.2113
|0.00
|0.00
|-2.40
|150.00
|1443559
|2006.03.24 17:16
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7412
|1.7512
|1.7262
|2006.03.28 16:24
|1.7512
|0.00
|0.00
|0.60
|-300.00
|1447422
|2006.03.24 22:14
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1677
|1.1777
|1.1527
|2006.04.06 18:02
|1.1527
|0.00
|0.00
|-3.36
|130.13
|1472719
|2006.03.28 11:17
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2060
|1.2160
|1.1910
|2006.03.30 22:21
|1.2160
|0.00
|0.00
|2.40
|-300.00
|1473404
|2006.03.28 11:44
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.75
|115.75
|118.25
|2006.04.03 07:25
|118.25
|0.00
|0.00
|2.04
|126.81
|1485313
|2006.03.28 22:30
|sell
|0.30
|usdjpy
|117.60
|118.60
|116.10
|2006.04.03 07:49
|118.60
|0.00
|0.00
|-12.23
|-252.95
|1488969
|2006.03.29 07:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7433
|1.7533
|1.7283
|2006.04.03 09:44
|1.7283
|0.00
|0.00
|0.50
|150.00
|1490428
|2006.03.29 09:29
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3091
|1.2991
|1.3241
|2006.03.30 17:31
|1.2991
|0.00
|0.00
|0.92
|-76.98
|1492486
|2006.03.29 11:01
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7380
|1.7280
|1.7530
|2006.04.03 09:44
|1.7280
|0.00
|0.00
|-4.50
|-300.00
|1512137
|2006.03.30 10:14
|buy
|0.10
|audusd
|0.7087
|0.6987
|0.7237
|2006.04.05 08:14
|0.7237
|0.00
|0.00
|0.40
|150.00
|1553271
|2006.03.31 18:59
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3051
|1.2951
|1.3201
|2006.04.04 15:04
|1.2951
|0.00
|0.00
|0.62
|-77.26
|1558939
|2006.04.03 06:30
|sell
|0.30
|usdchf
|1.3090
|1.3190
|1.2940
|2006.04.04 15:04
|1.2947
|0.00
|0.00
|-1.84
|331.35
|1570284
|2006.04.03 18:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7367
|1.7467
|1.7217
|2006.04.04 12:12
|1.7467
|0.00
|0.00
|0.10
|-100.00
|1575773
|2006.04.04 02:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.76
|116.76
|119.26
|2006.04.05 07:34
|116.76
|0.00
|0.00
|0.34
|-85.65
|1579924
|2006.04.04 10:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2143
|1.2043
|1.2293
|2006.04.05 15:36
|1.2293
|0.00
|0.00
|-0.40
|150.00
|1583932
|2006.04.04 14:31
|sell
|0.30
|audusd
|0.7190
|0.7290
|0.7040
|2006.04.05 20:46
|0.7290
|0.00
|0.00
|-0.90
|-300.00
|1585591
|2006.04.04 15:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2252
|1.2352
|1.2102
|2006.04.07 16:22
|1.2151
|0.00
|0.00
|3.00
|303.00
|1586039
|2006.04.04 15:44
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2915
|1.2815
|1.3065
|2006.04.05 17:02
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.31
|-78.05
|1632664
|2006.04.06 07:29
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.49
|116.49
|118.99
|2006.04.24 01:03
|116.49
|0.00
|0.00
|5.43
|-86.42
|1648538
|2006.04.06 14:15
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1554
|1.1454
|1.1704
|2006.04.07 15:33
|1.1454
|0.00
|0.00
|0.26
|-261.92
|1651687
|2006.04.06 16:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7533
|1.7433
|1.7683
|2006.04.07 17:06
|1.7433
|0.00
|0.00
|-0.30
|-100.00
|1654878
|2006.04.06 18:29
|sell
|0.10
|audusd
|0.7306
|0.7406
|0.7156
|2006.04.18 03:34
|0.7406
|0.00
|0.00
|-3.00
|-100.00
|1666803
|2006.04.07 10:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2929
|1.3029
|1.2779
|2006.04.07 18:56
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.74
|1689987
|2006.04.10 03:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2110
|1.2210
|1.1960
|2006.04.17 14:41
|1.2210
|0.00
|0.00
|1.40
|-100.00
|1693814
|2006.04.10 09:59
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2983
|1.3083
|1.2833
|2006.04.17 15:18
|1.2833
|0.00
|0.00
|-4.32
|116.89
|1694260
|2006.04.10 10:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7461
|1.7361
|1.7611
|2006.04.17 03:13
|1.7565
|0.00
|0.00
|-2.10
|104.00
|1719259
|2006.04.11 17:59
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1444
|1.1344
|1.1594
|2006.04.24 10:48
|1.1344
|0.00
|0.00
|1.15
|-88.15
|1748400
|2006.04.12 15:45
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2090
|1.1990
|1.2240
|2006.04.17 14:41
|1.2208
|0.00
|0.00
|-6.00
|354.00
|1769576
|2006.04.13 16:20
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7496
|1.7396
|1.7646
|2006.04.17 03:13
|1.7567
|0.00
|0.00
|-1.80
|213.00
|1819523
|2006.04.18 09:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2256
|1.2156
|1.2406
|2006.04.24 10:42
|1.2406
|0.00
|0.00
|-2.40
|150.00
|1824198
|2006.04.18 12:59
|sell
|0.10
|audusd
|0.7386
|0.7486
|0.7236
|2006.04.19 22:41
|0.7486
|0.00
|0.00
|-0.30
|-100.00
|1827492
|2006.04.18 16:08
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2285
|1.2385
|1.2135
|2006.04.19 19:22
|1.2385
|0.00
|0.00
|0.60
|-300.00
|1844259
|2006.04.19 10:14
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2690
|1.2590
|1.2840
|2006.04.27 17:46
|1.2590
|0.00
|0.00
|3.15
|-79.44
|1845194
|2006.04.19 10:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7827
|1.7927
|1.7677
|2006.04.19 19:22
|1.7927
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|1871215
|2006.04.20 11:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7841
|1.7941
|1.7691
|2006.04.24 11:30
|1.7930
|0.00
|0.00
|0.20
|-89.00
|1873694
|2006.04.20 13:46
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2750
|1.2850
|1.2600
|2006.04.27 17:45
|1.2600
|0.00
|0.00
|-13.21
|357.14
|1878028
|2006.04.20 17:05
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7795
|1.7695
|1.7945
|2006.04.24 11:30
|1.7927
|0.00
|0.00
|-1.80
|396.00
|1914097
|2006.04.24 07:44
|buy
|0.10
|audusd
|0.7457
|0.7357
|0.7607
|2006.05.01 08:36
|0.7607
|0.00
|0.00
|0.70
|150.00
|1915896
|2006.04.24 09:44
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.54
|114.54
|117.04
|2006.04.24 19:19
|114.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.39
|1924633
|2006.04.24 15:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7873
|1.7773
|1.8023
|2006.04.27 17:46
|1.8023
|0.00
|0.00
|-1.50
|150.00
|1953763
|2006.04.25 09:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2377
|1.2477
|1.2227
|2006.04.27 17:02
|1.2477
|0.00
|0.00
|0.80
|-100.00
|1955023
|2006.04.25 10:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.46
|113.46
|115.96
|2006.05.01 05:10
|113.46
|0.00
|0.00
|2.10
|-88.14
|2004145
|2006.04.26 16:30
|sell
|0.30
|audusd
|0.7511
|0.7611
|0.7361
|2006.05.01 08:36
|0.7611
|0.00
|0.00
|-4.50
|-300.00
|2044129
|2006.04.27 16:44
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1284
|1.1184
|1.1434
|2006.04.28 19:57
|1.1184
|0.00
|0.00
|0.09
|-89.41
|2061300
|2006.04.28 09:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2548
|1.2648
|1.2398
|2006.05.01 15:41
|1.2648
|0.00
|0.00
|0.20
|-100.00
|2075442
|2006.04.28 18:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8239
|1.8339
|1.8089
|2006.05.01 16:05
|1.8339
|0.00
|0.00
|0.10
|-100.00
|2082000
|2006.05.01 05:59
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2391
|1.2291
|1.2541
|2006.05.01 16:10
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.00
|-81.37
|2086818
|2006.05.01 14:44
|buy
|0.10
|usdjpy
|113.08
|112.08
|114.58
|2006.05.08 01:03
|112.08
|0.00
|0.00
|2.47
|-89.36
|2089207
|2006.05.01 15:59
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1166
|1.1266
|1.1016
|2006.05.03 05:13
|1.1016
|0.00
|0.00
|-0.54
|136.17
|2090248
|2006.05.01 16:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8363
|1.8463
|1.8213
|2006.05.01 22:45
|1.8213
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|2093559
|2006.05.01 18:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2626
|1.2526
|1.2776
|2006.05.08 11:32
|1.2776
|0.00
|0.00
|-2.80
|150.00
|2097634
|2006.05.01 22:18
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8246
|1.8146
|1.8396
|2006.05.02 11:41
|1.8350
|0.00
|0.00
|-0.90
|312.00
|2097639
|2006.05.01 22:18
|sell
|0.30
|usdjpy
|113.39
|114.39
|111.89
|2006.05.08 01:04
|111.94
|0.00
|0.00
|-14.82
|388.60
|2106619
|2006.05.02 09:14
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2422
|1.2522
|1.2272
|2006.05.04 21:10
|1.2272
|0.00
|0.00
|-2.59
|122.23
|2114938
|2006.05.02 13:15
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2330
|1.2230
|1.2480
|2006.05.05 15:30
|1.2230
|0.00
|0.00
|4.86
|-245.32
|2114941
|2006.05.02 13:15
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2664
|1.2764
|1.2514
|2006.05.05 15:32
|1.2764
|0.00
|0.00
|3.00
|-300.00
|2166863
|2006.05.04 17:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8482
|1.8585
|1.8335
|2006.05.05 15:32
|1.8585
|0.00
|0.00
|0.10
|-103.00
|0.00
|0.00
|-152.14
|458.86
|Closed P/L:
|306.72
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2148607
|2006.05.03 21:14
|buy
|0.10
|audusd
|0.7694
|0.7594
|0.7844
|0.7728
|0.00
|0.00
|0.60
|34.00
|2234595
|2006.05.08 16:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2752
|1.2652
|1.2902
|1.2748
|0.00
|0.00
|-0.40
|-4.00
|2243372
|2006.05.08 23:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8586
|1.8686
|1.8436
|1.8646
|0.00
|0.00
|0.10
|-60.00
|2112990
|2006.05.02 11:45
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1109
|1.1009
|1.1259
|1.1033
|0.00
|0.00
|1.89
|-206.65
|2222069
|2006.05.08 10:29
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2244
|1.2144
|1.2394
|1.2224
|0.00
|0.00
|0.33
|-16.36
|2237736
|2006.05.08 17:30
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2282
|1.2382
|1.2132
|1.2228
|0.00
|0.00
|-1.96
|132.48
|2219437
|2006.05.08 09:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.61
|112.61
|110.11
|111.27
|0.00
|0.00
|-0.72
|30.56
|2225328
|2006.05.08 11:30
|buy
|0.30
|usdjpy
|111.09
|110.09
|112.59
|111.24
|0.00
|0.00
|1.08
|40.45
|0.00
|0.00
|0.92
|-49.52
|Floating P/L:
|-48.60
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|306.72
|Floating P/L:
|-48.60
|Margin:
|298.06
|Balance:
|50 306.72
|Equity:
|50 258.12
|Free Margin:
|49 960.06
|Details:
|Gross Profit:
|11 675.63
|Gross Loss:
|11 368.91
|Total Net Profit:
|306.72
|Profit Factor:
|1.03
|Expected Payoff:
|2.29
|Absolute Drawdown:
|1 083.17
|Maximal Drawdown (%):
|1 446.86 (2.9%)
|Total Trades:
|134
|Short Positions (won %):
|68 (44.12%)
|Long Positions (won %):
|66 (48.48%)
|Profit Trades (% of total):
|62 (46.27%)
|Loss trades (% of total):
|72 (53.73%)
|Largest
|profit trade:
|397.20
|loss trade:
|-307.50
|Average
|profit trade:
|188.32
|loss trade:
|-157.90
|Maximum
|consecutive wins ($):
|6 (984.75)
|consecutive losses ($):
|5 (-683.69)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|984.75 (6)
|consecutive loss (count):
|-727.25 (4)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2