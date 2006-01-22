North Finance Co Ltd

Account: 119146 Name: 21nf_21_21_21_21 Currency: USD 2006 May 9, 17:08
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
7698242006.01.22 18:33balanceDeposit50 000.00
7708632006.01.23 02:59buy0.10usdchf1.26781.25781.28282006.01.23 19:451.25780.000.000.00-79.50
7785972006.01.23 15:29sell0.10audusd0.75390.76390.73892006.02.08 06:310.73890.000.00-9.60150.00
7800942006.01.23 17:29sell0.10usdcad1.15061.16061.13562006.02.14 14:571.15810.000.00-5.73-64.76
7806462006.01.23 18:15sell0.10eurusd1.22701.23701.21202006.01.27 18:131.21200.000.001.20150.00
7820122006.01.23 20:14buy0.10usdchf1.25991.24991.27492006.01.27 13:001.27490.000.001.43117.62
7854182006.01.24 08:14sell0.10gbpusd1.78651.79651.77152006.01.27 20:101.77150.000.00-2.50150.00
7914522006.01.24 18:14sell0.10usdjpy114.61115.61113.112006.01.25 16:51115.610.000.00-0.52-86.48
8149952006.01.26 20:15sell0.30usdchf1.27031.28031.25532006.01.27 18:131.28030.000.00-1.42-234.28
8167092006.01.27 01:59buy0.10usdjpy116.33115.33117.832006.02.01 18:05117.830.000.000.78127.29
8257842006.01.27 18:00buy0.30eurusd1.21361.20361.22862006.02.02 07:471.20360.000.00-7.20-300.00
8302682006.01.30 08:29buy0.10usdchf1.28291.27291.29792006.02.03 16:071.29790.000.001.39115.57
8307302006.01.30 09:14sell0.10gbpusd1.76781.77781.75282006.01.31 17:571.77780.000.00-0.50-100.00
8350602006.01.30 15:30buy0.30usdcad1.14361.13361.15862006.02.14 14:571.15760.000.003.91362.82
8601502006.02.01 15:19sell0.30usdchf1.28571.29571.27072006.02.03 15:581.29570.000.00-5.59-231.54
8624552006.02.01 17:29sell0.10gbpusd1.77821.78821.76322006.02.03 16:191.76320.000.00-2.00150.00
8715182006.02.02 09:14buy0.10eurusd1.20591.19591.22092006.02.06 19:131.19590.000.00-0.80-100.00
8796302006.02.02 18:14buy0.10usdjpy118.39117.39119.892006.02.10 09:43117.510.000.002.01-74.89
8885282006.02.03 15:45buy0.30gbpusd1.77161.76161.78662006.02.03 16:271.76160.000.000.00-300.00
8891352006.02.03 16:00sell0.30usdjpy119.01120.01117.512006.02.10 09:43117.540.000.00-10.62375.19
8902112006.02.03 16:29sell0.10usdchf1.29881.30881.28382006.02.13 02:151.30880.000.00-3.69-76.40
8902212006.02.03 16:30buy0.30audusd0.74830.73830.76332006.02.08 06:310.73830.000.002.70-300.00
8904382006.02.03 16:44buy0.10gbpusd1.76421.75421.77922006.02.06 11:051.75420.000.000.20-100.00
9184322006.02.07 14:45buy0.10eurusd1.19701.18701.21202006.02.13 02:431.18870.000.00-2.40-83.00
9243992006.02.07 20:29sell0.10gbpusd1.74561.75561.73062006.02.10 15:141.75120.000.00-2.50-56.00
9359932006.02.08 19:15buy0.30gbpusd1.73881.72881.75382006.02.10 15:141.75080.000.002.40360.00
9439992006.02.09 12:44buy0.10audusd0.74020.73020.75522006.03.10 16:560.73020.000.005.90-100.00
9616532006.02.10 16:00sell0.30eurusd1.20171.21171.18672006.02.13 02:431.18900.000.000.60381.00
9620692006.02.10 16:14sell0.10gbpusd1.75681.76681.74182006.02.13 04:371.74180.000.00-0.50150.00
9649102006.02.10 18:14sell0.10usdjpy117.53118.53116.032006.02.17 13:18118.530.000.00-3.57-84.37
9670472006.02.10 22:30buy0.30gbpusd1.74381.73381.75882006.02.14 15:301.73380.000.001.20-300.00
9694302006.02.13 06:44buy0.10usdchf1.30701.29701.32202006.02.27 01:241.32200.000.003.29113.43
9723012006.02.13 11:44buy0.10eurusd1.18851.17851.20352006.03.02 21:241.20350.000.00-7.60150.00
9861252006.02.14 15:47sell0.30usdchf1.31271.32271.29772006.02.27 01:241.32270.000.00-18.33-226.79
10044352006.02.15 19:14buy0.10gbpusd1.74061.73061.75562006.02.16 12:001.73060.000.000.60-100.00
10085692006.02.16 10:29sell0.10usdcad1.15841.16841.14342006.02.27 16:331.14340.000.00-2.34131.19
10240332006.02.17 14:29buy0.10gbpusd1.73501.72501.75002006.02.23 11:151.75000.000.001.20150.00
10270972006.02.17 17:45sell0.30eurusd1.19351.20351.17852006.03.02 21:241.20350.000.007.80-300.00
10271442006.02.17 17:48buy0.30usdcad1.15091.14091.16592006.02.27 20:551.14090.000.002.08-262.95
10312352006.02.20 03:00sell0.30gbpusd1.74361.75361.72862006.02.23 12:531.75360.000.00-7.50-300.00
10330332006.02.20 08:14sell0.10usdjpy118.21119.21116.712006.02.24 02:17116.710.000.00-3.05128.57
10650502006.02.23 06:45buy0.30usdjpy117.75116.75119.252006.02.23 16:14116.750.000.000.00-256.96
10749202006.02.23 17:59buy0.10gbpusd1.75131.74131.76632006.02.27 01:211.74130.000.00-0.10-100.00
10916732006.02.27 01:44sell0.10usdjpy117.05118.05115.552006.03.01 01:30115.550.000.00-1.38129.82
10916742006.02.27 01:44sell0.10usdjpy117.05118.05115.552006.03.01 01:30115.550.000.00-1.38129.82
11023982006.02.27 17:44buy0.10gbpusd1.74011.73011.75512006.02.28 20:521.75510.000.00-0.30150.00
11117662006.02.28 12:30sell0.30gbpusd1.74541.75541.73042006.02.28 18:201.75540.000.000.00-300.00
11165022006.02.28 17:44buy0.10usdcad1.13791.12791.15292006.03.08 14:001.15290.000.000.71130.11
11195252006.02.28 23:14sell0.10usdchf1.31191.32191.29692006.03.03 16:171.29690.000.00-3.06115.66
11211452006.03.01 05:59buy0.10usdjpy115.70114.70117.202006.03.06 12:41117.200.000.001.72127.99
11248622006.03.01 12:46sell0.30usdjpy116.17117.17114.672006.03.06 06:47117.170.000.00-10.33-256.02
11387682006.03.02 08:59sell0.10gbpusd1.75021.76021.73522006.03.06 02:011.75970.000.000.20-95.00
11432892006.03.02 15:00buy0.30gbpusd1.74611.73611.76112006.03.06 02:011.75940.000.00-1.80399.00
11473772006.03.02 17:45buy0.30usdchf1.30531.29531.32032006.03.03 16:311.29530.000.000.93-231.61
11573612006.03.03 12:44sell0.10eurusd1.20191.21191.18692006.03.10 16:291.18690.000.001.40150.00
11684052006.03.06 07:59buy0.10gbpusd1.75791.74791.77292006.03.06 19:451.74790.000.000.00-100.00
11871692006.03.07 01:29sell0.10usdjpy117.57118.57116.072006.03.10 03:03118.570.000.00-3.40-84.34
11941202006.03.07 10:45buy0.30eurusd1.19391.18391.20892006.03.15 10:311.20400.000.00-9.60303.00
12004162006.03.07 16:15sell0.30usdcad1.14731.15731.13232006.03.08 18:461.15730.000.00-0.78-259.22
12099442006.03.08 04:01buy0.30usdjpy117.39116.39118.892006.03.10 03:03118.590.000.004.07303.57
12208842006.03.08 21:59sell0.10gbpusd1.73651.74651.72152006.03.14 00:221.73420.000.000.6023.00
12223602006.03.09 02:59buy0.10usdchf1.30751.29751.32252006.03.10 16:371.32250.000.000.30113.42
12441422006.03.09 21:44sell0.10usdcad1.16151.17151.14652006.03.22 14:121.17150.000.00-2.86-85.36
12477482006.03.10 03:29sell0.10usdjpy118.30119.30116.802006.03.16 21:28116.800.000.00-4.06128.42
12576132006.03.10 16:30buy0.30gbpusd1.72451.71451.73952006.03.14 00:221.73370.000.00-1.80276.00
12685242006.03.13 10:59buy0.10audusd0.73260.72260.74762006.03.20 08:260.72260.000.000.70-100.00
12812942006.03.14 09:59buy0.10gbpusd1.73451.72451.74952006.03.16 11:301.74950.000.00-1.20150.00
12913542006.03.14 17:30sell0.30gbpusd1.74481.75481.72982006.03.16 17:061.75480.000.001.20-300.00
13501002006.03.17 10:14sell0.10usdchf1.29171.30171.27672006.03.21 17:111.30170.000.00-1.24-76.82
13547132006.03.17 14:59buy0.10gbpusd1.75481.74481.76982006.03.21 18:551.74480.000.00-0.60-100.00
13676192006.03.20 10:14sell0.10eurusd1.21791.22791.20292006.03.23 17:111.20290.000.001.00150.00
13730792006.03.20 16:14sell0.10audusd0.72100.73100.70602006.03.27 08:560.70600.000.00-2.10150.00
13804582006.03.21 04:14buy0.10usdjpy116.40115.40117.902006.03.23 21:13117.900.000.001.36127.23
14056332006.03.22 11:59sell0.10usdchf1.30261.31261.28762006.03.23 17:191.31260.000.00-1.84-76.16
14116822006.03.22 16:44sell0.10gbpusd1.74921.75921.73422006.03.23 17:291.73420.000.000.30150.00
14283382006.03.23 17:44sell0.10usdchf1.31651.32651.30152006.03.28 14:581.30150.000.00-1.83115.27
14285112006.03.23 17:51sell0.30usdjpy117.57118.57116.072006.03.28 02:49116.400.000.00-6.13301.55
14286902006.03.23 17:59buy0.10gbpusd1.73511.72511.75012006.03.28 15:041.75010.000.00-0.90150.00
14393212006.03.24 13:44buy0.10eurusd1.19631.18631.21132006.03.30 17:301.21130.000.00-2.40150.00
14435592006.03.24 17:16sell0.30gbpusd1.74121.75121.72622006.03.28 16:241.75120.000.000.60-300.00
14474222006.03.24 22:14sell0.10usdcad1.16771.17771.15272006.04.06 18:021.15270.000.00-3.36130.13
14727192006.03.28 11:17sell0.30eurusd1.20601.21601.19102006.03.30 22:211.21600.000.002.40-300.00
14734042006.03.28 11:44buy0.10usdjpy116.75115.75118.252006.04.03 07:25118.250.000.002.04126.81
14853132006.03.28 22:30sell0.30usdjpy117.60118.60116.102006.04.03 07:49118.600.000.00-12.23-252.95
14889692006.03.29 07:00sell0.10gbpusd1.74331.75331.72832006.04.03 09:441.72830.000.000.50150.00
14904282006.03.29 09:29buy0.10usdchf1.30911.29911.32412006.03.30 17:311.29910.000.000.92-76.98
14924862006.03.29 11:01buy0.30gbpusd1.73801.72801.75302006.04.03 09:441.72800.000.00-4.50-300.00
15121372006.03.30 10:14buy0.10audusd0.70870.69870.72372006.04.05 08:140.72370.000.000.40150.00
15532712006.03.31 18:59buy0.10usdchf1.30511.29511.32012006.04.04 15:041.29510.000.000.62-77.26
15589392006.04.03 06:30sell0.30usdchf1.30901.31901.29402006.04.04 15:041.29470.000.00-1.84331.35
15702842006.04.03 18:14sell0.10gbpusd1.73671.74671.72172006.04.04 12:121.74670.000.000.10-100.00
15757732006.04.04 02:59buy0.10usdjpy117.76116.76119.262006.04.05 07:34116.760.000.000.34-85.65
15799242006.04.04 10:29buy0.10eurusd1.21431.20431.22932006.04.05 15:361.22930.000.00-0.40150.00
15839322006.04.04 14:31sell0.30audusd0.71900.72900.70402006.04.05 20:460.72900.000.00-0.90-300.00
15855912006.04.04 15:30sell0.30eurusd1.22521.23521.21022006.04.07 16:221.21510.000.003.00303.00
15860392006.04.04 15:44buy0.10usdchf1.29151.28151.30652006.04.05 17:021.28150.000.000.31-78.05
16326642006.04.06 07:29buy0.10usdjpy117.49116.49118.992006.04.24 01:03116.490.000.005.43-86.42
16485382006.04.06 14:15buy0.30usdcad1.15541.14541.17042006.04.07 15:331.14540.000.000.26-261.92
16516872006.04.06 16:14buy0.10gbpusd1.75331.74331.76832006.04.07 17:061.74330.000.00-0.30-100.00
16548782006.04.06 18:29sell0.10audusd0.73060.74060.71562006.04.18 03:340.74060.000.00-3.00-100.00
16668032006.04.07 10:45sell0.10usdchf1.29291.30291.27792006.04.07 18:561.30290.000.000.00-76.74
16899872006.04.10 03:44sell0.10eurusd1.21101.22101.19602006.04.17 14:411.22100.000.001.40-100.00
16938142006.04.10 09:59sell0.10usdchf1.29831.30831.28332006.04.17 15:181.28330.000.00-4.32116.89
16942602006.04.10 10:14buy0.10gbpusd1.74611.73611.76112006.04.17 03:131.75650.000.00-2.10104.00
17192592006.04.11 17:59buy0.10usdcad1.14441.13441.15942006.04.24 10:481.13440.000.001.15-88.15
17484002006.04.12 15:45buy0.30eurusd1.20901.19901.22402006.04.17 14:411.22080.000.00-6.00354.00
17695762006.04.13 16:20buy0.30gbpusd1.74961.73961.76462006.04.17 03:131.75670.000.00-1.80213.00
18195232006.04.18 09:14buy0.10eurusd1.22561.21561.24062006.04.24 10:421.24060.000.00-2.40150.00
18241982006.04.18 12:59sell0.10audusd0.73860.74860.72362006.04.19 22:410.74860.000.00-0.30-100.00
18274922006.04.18 16:08sell0.30eurusd1.22851.23851.21352006.04.19 19:221.23850.000.000.60-300.00
18442592006.04.19 10:14buy0.10usdchf1.26901.25901.28402006.04.27 17:461.25900.000.003.15-79.44
18451942006.04.19 10:44sell0.10gbpusd1.78271.79271.76772006.04.19 19:221.79270.000.000.00-100.00
18712152006.04.20 11:44sell0.10gbpusd1.78411.79411.76912006.04.24 11:301.79300.000.000.20-89.00
18736942006.04.20 13:46sell0.30usdchf1.27501.28501.26002006.04.27 17:451.26000.000.00-13.21357.14
18780282006.04.20 17:05buy0.30gbpusd1.77951.76951.79452006.04.24 11:301.79270.000.00-1.80396.00
19140972006.04.24 07:44buy0.10audusd0.74570.73570.76072006.05.01 08:360.76070.000.000.70150.00
19158962006.04.24 09:44buy0.10usdjpy115.54114.54117.042006.04.24 19:19114.540.000.000.00-87.39
19246332006.04.24 15:29buy0.10gbpusd1.78731.77731.80232006.04.27 17:461.80230.000.00-1.50150.00
19537632006.04.25 09:14sell0.10eurusd1.23771.24771.22272006.04.27 17:021.24770.000.000.80-100.00
19550232006.04.25 10:14buy0.10usdjpy114.46113.46115.962006.05.01 05:10113.460.000.002.10-88.14
20041452006.04.26 16:30sell0.30audusd0.75110.76110.73612006.05.01 08:360.76110.000.00-4.50-300.00
20441292006.04.27 16:44buy0.10usdcad1.12841.11841.14342006.04.28 19:571.11840.000.000.09-89.41
20613002006.04.28 09:29sell0.10eurusd1.25481.26481.23982006.05.01 15:411.26480.000.000.20-100.00
20754422006.04.28 18:14sell0.10gbpusd1.82391.83391.80892006.05.01 16:051.83390.000.000.10-100.00
20820002006.05.01 05:59buy0.10usdchf1.23911.22911.25412006.05.01 16:101.22910.000.000.00-81.37
20868182006.05.01 14:44buy0.10usdjpy113.08112.08114.582006.05.08 01:03112.080.000.002.47-89.36
20892072006.05.01 15:59sell0.10usdcad1.11661.12661.10162006.05.03 05:131.10160.000.00-0.54136.17
20902482006.05.01 16:29sell0.10gbpusd1.83631.84631.82132006.05.01 22:451.82130.000.000.00150.00
20935592006.05.01 18:14buy0.10eurusd1.26261.25261.27762006.05.08 11:321.27760.000.00-2.80150.00
20976342006.05.01 22:18buy0.30gbpusd1.82461.81461.83962006.05.02 11:411.83500.000.00-0.90312.00
20976392006.05.01 22:18sell0.30usdjpy113.39114.39111.892006.05.08 01:04111.940.000.00-14.82388.60
21066192006.05.02 09:14sell0.10usdchf1.24221.25221.22722006.05.04 21:101.22720.000.00-2.59122.23
21149382006.05.02 13:15buy0.30usdchf1.23301.22301.24802006.05.05 15:301.22300.000.004.86-245.32
21149412006.05.02 13:15sell0.30eurusd1.26641.27641.25142006.05.05 15:321.27640.000.003.00-300.00
21668632006.05.04 17:44sell0.10gbpusd1.84821.85851.83352006.05.05 15:321.85850.000.000.10-103.00
  0.00 0.00 -152.14 458.86
Closed P/L: 306.72
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
21486072006.05.03 21:14buy0.10audusd0.76940.75940.7844 0.77280.000.000.6034.00
22345952006.05.08 16:14buy0.10eurusd1.27521.26521.2902 1.27480.000.00-0.40-4.00
22433722006.05.08 23:44sell0.10gbpusd1.85861.86861.8436 1.86460.000.000.10-60.00
21129902006.05.02 11:45buy0.30usdcad1.11091.10091.1259 1.10330.000.001.89-206.65
22220692006.05.08 10:29buy0.10usdchf1.22441.21441.2394 1.22240.000.000.33-16.36
22377362006.05.08 17:30sell0.30usdchf1.22821.23821.2132 1.22280.000.00-1.96132.48
22194372006.05.08 09:59sell0.10usdjpy111.61112.61110.11 111.270.000.00-0.7230.56
22253282006.05.08 11:30buy0.30usdjpy111.09110.09112.59 111.240.000.001.0840.45
  0.00 0.00 0.92 -49.52
 Floating P/L: -48.60
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 306.72 Floating P/L: -48.60 Margin: 298.06
Balance: 50 306.72 Equity: 50 258.12 Free Margin: 49 960.06
 
Details:
Graph
Gross Profit: 11 675.63 Gross Loss: 11 368.91 Total Net Profit: 306.72
Profit Factor: 1.03 Expected Payoff: 2.29  
Absolute Drawdown: 1 083.17 Maximal Drawdown (%): 1 446.86 (2.9%)  
 
Total Trades: 134 Short Positions (won %): 68 (44.12%) Long Positions (won %): 66 (48.48%)
Profit Trades (% of total): 62 (46.27%) Loss trades (% of total): 72 (53.73%)
Largest profit trade: 397.20 loss trade: -307.50
Average profit trade: 188.32 loss trade: -157.90
Maximum consecutive wins ($): 6 (984.75) consecutive losses ($): 5 (-683.69)
Maximal consecutive profit (count): 984.75 (6) consecutive loss (count): -727.25 (4)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2