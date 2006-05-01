|Account: 404141
|Name: Justin Howe
|Currency: USD
|2006 May 12, 23:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|432283
|2006.05.01 02:32
|balance
|Deposit
|5 000 000.00
|434186
|2006.05.01 09:56
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2628
|1.2598
|1.2668
|2006.05.01 15:56
|1.2668
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|436320
|2006.05.01 15:27
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8270
|1.8240
|1.8310
|2006.05.01 15:56
|1.8310
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|436620
|2006.05.01 15:30
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2377
|1.2407
|1.2337
|2006.05.01 15:56
|1.2337
|0.00
|0.00
|0.00
|324.23
|440295
|2006.05.01 16:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2668
|1.2638
|1.2708
|2006.05.01 17:11
|1.2638
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|444554
|2006.05.01 18:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2614
|1.2584
|1.2654
|2006.05.01 22:19
|1.2584
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|444859
|2006.05.01 18:29
|sell
|1.00
|usdjpy
|113.00
|113.30
|112.60
|2006.05.01 22:09
|113.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.78
|446013
|2006.05.01 19:26
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8280
|1.8250
|1.8320
|2006.05.01 22:17
|1.8250
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|448950
|2006.05.02 00:17
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8257
|1.8227
|1.8297
|2006.05.02 02:40
|1.8227
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|449359
|2006.05.02 01:37
|buy
|1.00
|usdjpy
|113.57
|113.27
|113.97
|2006.05.02 09:56
|113.97
|0.00
|0.00
|0.00
|350.97
|497897
|2006.05.08 02:57
|sell
|1.00
|usdjpy
|112.06
|112.36
|111.66
|2006.05.08 04:02
|111.66
|0.00
|0.00
|0.00
|358.26
|498113
|2006.05.08 03:44
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2736
|1.2706
|1.2776
|2006.05.08 11:28
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|498631
|2006.05.08 04:35
|sell
|1.00
|usdjpy
|111.81
|112.11
|111.41
|2006.05.08 10:12
|111.41
|0.00
|0.00
|0.00
|359.03
|498656
|2006.05.08 04:36
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8602
|1.8572
|1.8642
|2006.05.08 11:26
|1.8642
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|503052
|2006.05.08 14:57
|sell
|1.00
|usdjpy
|111.10
|111.40
|110.70
|2006.05.08 16:37
|111.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-269.30
|504489
|2006.05.08 17:12
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8590
|1.8560
|1.8630
|2006.05.08 20:08
|1.8560
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|504952
|2006.05.08 17:28
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2280
|1.2250
|1.2320
|2006.05.09 16:04
|1.2250
|0.00
|0.00
|9.74
|-244.90
|506581
|2006.05.08 21:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2707
|1.2737
|1.2667
|2006.05.09 10:12
|1.2667
|0.00
|0.00
|9.53
|400.00
|506718
|2006.05.08 21:46
|sell
|1.00
|usdjpy
|111.67
|111.97
|111.27
|2006.05.09 03:34
|111.27
|0.00
|0.00
|-15.00
|359.49
|510820
|2006.05.09 10:22
|buy
|1.00
|usdjpy
|111.77
|111.47
|112.17
|2006.05.09 14:10
|111.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-269.13
|514584
|2006.05.09 13:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2685
|1.2715
|1.2645
|2006.05.09 16:03
|1.2715
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|514589
|2006.05.09 13:37
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8553
|1.8583
|1.8513
|2006.05.09 14:11
|1.8583
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|518745
|2006.05.09 18:18
|sell
|1.00
|usdjpy
|111.12
|111.42
|110.72
|2006.05.10 09:51
|110.72
|0.00
|0.00
|-14.98
|361.27
|518771
|2006.05.09 18:23
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2208
|1.2238
|1.2168
|2006.05.10 09:53
|1.2168
|0.00
|0.00
|-11.73
|328.73
|518808
|2006.05.09 18:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2759
|1.2729
|1.2799
|2006.05.10 09:55
|1.2799
|0.00
|0.00
|-12.39
|400.00
|526639
|2006.05.10 10:05
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8704
|1.8674
|1.8744
|2006.05.10 11:12
|1.8674
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|527007
|2006.05.10 10:39
|sell
|1.00
|usdjpy
|110.77
|111.07
|110.37
|2006.05.10 13:10
|110.37
|0.00
|0.00
|0.00
|362.42
|528436
|2006.05.10 12:13
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8662
|1.8632
|1.8702
|2006.05.10 12:31
|1.8632
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|528554
|2006.05.10 12:23
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2193
|1.2223
|1.2153
|2006.05.10 21:24
|1.2223
|0.00
|0.00
|0.00
|-245.44
|532865
|2006.05.10 17:57
|sell
|1.00
|usdjpy
|110.60
|110.90
|110.20
|2006.05.10 21:44
|110.20
|0.00
|0.00
|0.00
|362.98
|533345
|2006.05.10 19:14
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8644
|1.8614
|1.8684
|2006.05.10 21:23
|1.8614
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|534081
|2006.05.10 21:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2790
|1.2760
|1.2830
|2006.05.10 21:23
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|536012
|2006.05.10 22:12
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8659
|1.8629
|1.8699
|2006.05.11 01:32
|1.8629
|0.00
|0.00
|-21.81
|-300.00
|540607
|2006.05.11 03:45
|buy
|1.00
|usdjpy
|111.04
|110.74
|111.44
|2006.05.11 04:19
|111.44
|0.00
|0.00
|0.00
|358.94
|540650
|2006.05.11 03:54
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8584
|1.8614
|1.8544
|2006.05.11 04:16
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|542083
|2006.05.11 06:57
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8558
|1.8588
|1.8518
|2006.05.11 10:08
|1.8588
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|542084
|2006.05.11 06:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2737
|1.2767
|1.2697
|2006.05.11 10:52
|1.2697
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|542097
|2006.05.11 06:59
|buy
|1.00
|usdjpy
|111.13
|110.83
|111.53
|2006.05.11 15:30
|110.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-270.68
|548456
|2006.05.11 13:35
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2267
|1.2237
|1.2307
|2006.05.11 15:30
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|-245.18
|549185
|2006.05.11 14:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2714
|1.2744
|1.2674
|2006.05.11 15:30
|1.2744
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|551029
|2006.05.11 16:11
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8685
|1.8655
|1.8725
|2006.05.11 16:52
|1.8725
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|551835
|2006.05.11 16:53
|buy
|1.00
|usdjpy
|111.00
|110.70
|111.40
|2006.05.11 17:33
|110.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-271.00
|555573
|2006.05.11 19:18
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8839
|1.8809
|1.8879
|2006.05.12 08:53
|1.8879
|0.00
|0.00
|-7.34
|400.00
|555580
|2006.05.11 19:18
|sell
|1.00
|usdjpy
|110.27
|110.57
|109.87
|2006.05.11 21:01
|110.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-271.32
|555591
|2006.05.11 19:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2846
|1.2816
|1.2886
|2006.05.12 10:19
|1.2886
|0.00
|0.00
|-12.46
|400.00
|560977
|2006.05.12 03:45
|sell
|1.00
|usdjpy
|110.24
|110.54
|109.84
|2006.05.12 10:25
|109.84
|0.00
|0.00
|0.00
|364.17
|563824
|2006.05.12 09:31
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8871
|1.8841
|1.8911
|2006.05.12 10:33
|1.8911
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|564167
|2006.05.12 09:45
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2098
|1.2128
|1.2058
|2006.05.12 10:26
|1.2058
|0.00
|0.00
|0.00
|331.73
|568195
|2006.05.12 13:03
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8958
|1.8928
|1.8998
|2006.05.12 15:22
|1.8928
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|568570
|2006.05.12 13:34
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2003
|1.2033
|1.1963
|2006.05.12 15:30
|1.2033
|0.00
|0.00
|0.00
|-249.31
|568580
|2006.05.12 13:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2919
|1.2889
|1.2959
|2006.05.12 15:30
|1.2889
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|568624
|2006.05.12 13:36
|sell
|1.00
|usdjpy
|109.59
|109.89
|109.19
|2006.05.12 15:30
|109.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-272.95
|569838
|2006.05.12 15:22
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8931
|1.8901
|1.8971
|2006.05.12 15:30
|1.8901
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|570128
|2006.05.12 15:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2887
|1.2857
|1.2927
|2006.05.12 15:38
|1.2857
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|575105
|2006.05.12 17:15
|sell
|1.00
|usdjpy
|110.00
|110.30
|109.60
|2006.05.12 17:30
|110.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-271.99
|575113
|2006.05.12 17:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2886
|1.2856
|1.2926
|2006.05.12 21:00
|1.2894
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|575118
|2006.05.12 17:15
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8940
|1.8910
|1.8980
|2006.05.12 17:35
|1.8910
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|575146
|2006.05.12 17:15
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2037
|1.2067
|1.1997
|2006.05.12 21:00
|1.2006
|0.00
|0.00
|0.00
|258.20
|575819
|2006.05.12 17:35
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8914
|1.8884
|1.8954
|2006.05.12 17:38
|1.8884
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|577096
|2006.05.12 18:32
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8898
|1.8868
|1.8938
|2006.05.12 21:00
|1.8908
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|0.00
|0.00
|-76.44
|314.44
|Closed P/L:
|238.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|238.00
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|5 000 238.00
|Equity:
|5 000 238.00
|Free Margin:
|5 000 238.00
|Details:
|Gross Profit:
|9 396.05
|Gross Loss:
|9 158.05
|Total Net Profit:
|238.00
|Profit Factor:
|1.03
|Expected Payoff:
|4.03
|Absolute Drawdown:
|340.55
|Maximal Drawdown (%):
|2 594.25 (0.1%)
|Total Trades:
|59
|Short Positions (won %):
|25 (56.00%)
|Long Positions (won %):
|34 (38.24%)
|Profit Trades (% of total):
|27 (45.76%)
|Loss trades (% of total):
|32 (54.24%)
|Largest
|profit trade:
|409.53
|loss trade:
|-321.81
|Average
|profit trade:
|348.00
|loss trade:
|-286.19
|Maximum
|consecutive wins ($):
|5 (1 876.10)
|consecutive losses ($):
|9 (-2 594.25)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 876.10 (5)
|consecutive loss (count):
|-2 594.25 (9)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|3