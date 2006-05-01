FXDirectDealer

Account: 404141 Name: Justin Howe Currency: USD 2006 May 12, 23:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
4322832006.05.01 02:32balanceDeposit5 000 000.00
4341862006.05.01 09:56buy1.00eurusd1.26281.25981.26682006.05.01 15:561.26680.000.000.00400.00
4363202006.05.01 15:27buy1.00gbpusd1.82701.82401.83102006.05.01 15:561.83100.000.000.00400.00
4366202006.05.01 15:30sell1.00usdchf1.23771.24071.23372006.05.01 15:561.23370.000.000.00324.23
4402952006.05.01 16:49buy1.00eurusd1.26681.26381.27082006.05.01 17:111.26380.000.000.00-300.00
4445542006.05.01 18:10buy1.00eurusd1.26141.25841.26542006.05.01 22:191.25840.000.000.00-300.00
4448592006.05.01 18:29sell1.00usdjpy113.00113.30112.602006.05.01 22:09113.300.000.000.00-264.78
4460132006.05.01 19:26buy1.00gbpusd1.82801.82501.83202006.05.01 22:171.82500.000.000.00-300.00
4489502006.05.02 00:17buy1.00gbpusd1.82571.82271.82972006.05.02 02:401.82270.000.000.00-300.00
4493592006.05.02 01:37buy1.00usdjpy113.57113.27113.972006.05.02 09:56113.970.000.000.00350.97
4978972006.05.08 02:57sell1.00usdjpy112.06112.36111.662006.05.08 04:02111.660.000.000.00358.26
4981132006.05.08 03:44buy1.00eurusd1.27361.27061.27762006.05.08 11:281.27760.000.000.00400.00
4986312006.05.08 04:35sell1.00usdjpy111.81112.11111.412006.05.08 10:12111.410.000.000.00359.03
4986562006.05.08 04:36buy1.00gbpusd1.86021.85721.86422006.05.08 11:261.86420.000.000.00400.00
5030522006.05.08 14:57sell1.00usdjpy111.10111.40110.702006.05.08 16:37111.400.000.000.00-269.30
5044892006.05.08 17:12buy1.00gbpusd1.85901.85601.86302006.05.08 20:081.85600.000.000.00-300.00
5049522006.05.08 17:28buy1.00usdchf1.22801.22501.23202006.05.09 16:041.22500.000.009.74-244.90
5065812006.05.08 21:12sell1.00eurusd1.27071.27371.26672006.05.09 10:121.26670.000.009.53400.00
5067182006.05.08 21:46sell1.00usdjpy111.67111.97111.272006.05.09 03:34111.270.000.00-15.00359.49
5108202006.05.09 10:22buy1.00usdjpy111.77111.47112.172006.05.09 14:10111.470.000.000.00-269.13
5145842006.05.09 13:37sell1.00eurusd1.26851.27151.26452006.05.09 16:031.27150.000.000.00-300.00
5145892006.05.09 13:37sell1.00gbpusd1.85531.85831.85132006.05.09 14:111.85830.000.000.00-300.00
5187452006.05.09 18:18sell1.00usdjpy111.12111.42110.722006.05.10 09:51110.720.000.00-14.98361.27
5187712006.05.09 18:23sell1.00usdchf1.22081.22381.21682006.05.10 09:531.21680.000.00-11.73328.73
5188082006.05.09 18:25buy1.00eurusd1.27591.27291.27992006.05.10 09:551.27990.000.00-12.39400.00
5266392006.05.10 10:05buy1.00gbpusd1.87041.86741.87442006.05.10 11:121.86740.000.000.00-300.00
5270072006.05.10 10:39sell1.00usdjpy110.77111.07110.372006.05.10 13:10110.370.000.000.00362.42
5284362006.05.10 12:13buy1.00gbpusd1.86621.86321.87022006.05.10 12:311.86320.000.000.00-300.00
5285542006.05.10 12:23sell1.00usdchf1.21931.22231.21532006.05.10 21:241.22230.000.000.00-245.44
5328652006.05.10 17:57sell1.00usdjpy110.60110.90110.202006.05.10 21:44110.200.000.000.00362.98
5333452006.05.10 19:14buy1.00gbpusd1.86441.86141.86842006.05.10 21:231.86140.000.000.00-300.00
5340812006.05.10 21:17buy1.00eurusd1.27901.27601.28302006.05.10 21:231.27600.000.000.00-300.00
5360122006.05.10 22:12buy1.00gbpusd1.86591.86291.86992006.05.11 01:321.86290.000.00-21.81-300.00
5406072006.05.11 03:45buy1.00usdjpy111.04110.74111.442006.05.11 04:19111.440.000.000.00358.94
5406502006.05.11 03:54sell1.00gbpusd1.85841.86141.85442006.05.11 04:161.85440.000.000.00400.00
5420832006.05.11 06:57sell1.00gbpusd1.85581.85881.85182006.05.11 10:081.85880.000.000.00-300.00
5420842006.05.11 06:57sell1.00eurusd1.27371.27671.26972006.05.11 10:521.26970.000.000.00400.00
5420972006.05.11 06:59buy1.00usdjpy111.13110.83111.532006.05.11 15:30110.830.000.000.00-270.68
5484562006.05.11 13:35buy1.00usdchf1.22671.22371.23072006.05.11 15:301.22370.000.000.00-245.18
5491852006.05.11 14:57sell1.00eurusd1.27141.27441.26742006.05.11 15:301.27440.000.000.00-300.00
5510292006.05.11 16:11buy1.00gbpusd1.86851.86551.87252006.05.11 16:521.87250.000.000.00400.00
5518352006.05.11 16:53buy1.00usdjpy111.00110.70111.402006.05.11 17:33110.700.000.000.00-271.00
5555732006.05.11 19:18buy1.00gbpusd1.88391.88091.88792006.05.12 08:531.88790.000.00-7.34400.00
5555802006.05.11 19:18sell1.00usdjpy110.27110.57109.872006.05.11 21:01110.570.000.000.00-271.32
5555912006.05.11 19:18buy1.00eurusd1.28461.28161.28862006.05.12 10:191.28860.000.00-12.46400.00
5609772006.05.12 03:45sell1.00usdjpy110.24110.54109.842006.05.12 10:25109.840.000.000.00364.17
5638242006.05.12 09:31buy1.00gbpusd1.88711.88411.89112006.05.12 10:331.89110.000.000.00400.00
5641672006.05.12 09:45sell1.00usdchf1.20981.21281.20582006.05.12 10:261.20580.000.000.00331.73
5681952006.05.12 13:03buy1.00gbpusd1.89581.89281.89982006.05.12 15:221.89280.000.000.00-300.00
5685702006.05.12 13:34sell1.00usdchf1.20031.20331.19632006.05.12 15:301.20330.000.000.00-249.31
5685802006.05.12 13:34buy1.00eurusd1.29191.28891.29592006.05.12 15:301.28890.000.000.00-300.00
5686242006.05.12 13:36sell1.00usdjpy109.59109.89109.192006.05.12 15:30109.890.000.000.00-272.95
5698382006.05.12 15:22buy1.00gbpusd1.89311.89011.89712006.05.12 15:301.89010.000.000.00-300.00
5701282006.05.12 15:30buy1.00eurusd1.28871.28571.29272006.05.12 15:381.28570.000.000.00-300.00
5751052006.05.12 17:15sell1.00usdjpy110.00110.30109.602006.05.12 17:30110.300.000.000.00-271.99
5751132006.05.12 17:15buy1.00eurusd1.28861.28561.29262006.05.12 21:001.28940.000.000.0080.00
5751182006.05.12 17:15buy1.00gbpusd1.89401.89101.89802006.05.12 17:351.89100.000.000.00-300.00
5751462006.05.12 17:15sell1.00usdchf1.20371.20671.19972006.05.12 21:001.20060.000.000.00258.20
5758192006.05.12 17:35buy1.00gbpusd1.89141.88841.89542006.05.12 17:381.88840.000.000.00-300.00
5770962006.05.12 18:32buy1.00gbpusd1.88981.88681.89382006.05.12 21:001.89080.000.000.00100.00
  0.00 0.00 -76.44 314.44
Closed P/L: 238.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 238.00 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 5 000 238.00 Equity: 5 000 238.00 Free Margin: 5 000 238.00
 
Details:
Graph
Gross Profit: 9 396.05 Gross Loss: 9 158.05 Total Net Profit: 238.00
Profit Factor: 1.03 Expected Payoff: 4.03  
Absolute Drawdown: 340.55 Maximal Drawdown (%): 2 594.25 (0.1%)  
 
Total Trades: 59 Short Positions (won %): 25 (56.00%) Long Positions (won %): 34 (38.24%)
Profit Trades (% of total): 27 (45.76%) Loss trades (% of total): 32 (54.24%)
Largest profit trade: 409.53 loss trade: -321.81
Average profit trade: 348.00 loss trade: -286.19
Maximum consecutive wins ($): 5 (1 876.10) consecutive losses ($): 9 (-2 594.25)
Maximal consecutive profit (count): 1 876.10 (5) consecutive loss (count): -2 594.25 (9)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 3