Interbank FX, LLC

Account: 1063196 Name: Hendrick Stam Currency: USD 2006 May 24, 15:36
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
31747042006.05.20 12:54balanceDeposit5 000.00
32018002006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.71114.71111.112006.05.22 15:41111.680.000.000.0046.11
32019792006.05.22 06:43sell0.50usdjpym112.70114.70111.102006.05.22 15:41111.690.000.000.0045.21
32019092006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.70114.70111.102006.05.22 15:41111.690.000.000.0045.21
32017352006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.70114.70111.102006.05.22 15:41111.700.000.000.0044.76
32014722006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.70114.70111.102006.05.22 15:41111.700.000.000.0044.76
32019872006.05.22 06:43sell0.50usdjpym112.69114.69111.092006.05.22 15:41111.700.000.000.0044.32
32019672006.05.22 06:43sell0.50usdjpym112.69114.69111.092006.05.22 15:41111.700.000.000.0044.32
32015522006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.69114.69111.092006.05.22 15:41111.700.000.000.0044.32
32015002006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.69114.69111.092006.05.22 15:41111.700.000.000.0044.32
32014302006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.69114.69111.092006.05.22 15:42111.690.000.000.0044.77
32014082006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.68114.68111.082006.05.22 15:42111.690.000.000.0044.32
32001722006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.68114.68111.082006.05.22 15:42111.690.000.000.0044.32
32014002006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.67114.67111.072006.05.22 15:42111.690.000.000.0043.87
32001872006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.67114.67111.072006.05.22 15:42111.700.000.000.0043.42
32001132006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.67114.67111.072006.05.22 15:42111.710.000.000.0042.97
32000082006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.67114.67111.072006.05.22 15:42111.710.000.000.0042.97
32013732006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.66114.66111.062006.05.22 15:42111.710.000.000.0042.52
32011082006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.66114.66111.062006.05.22 15:43111.710.000.000.0042.52
32010992006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.66114.66111.062006.05.22 15:43111.720.000.000.0042.07
32002812006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.66114.66111.062006.05.22 15:43111.730.000.000.0041.62
32002512006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.66114.66111.062006.05.22 15:43111.730.000.000.0041.62
32002222006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.66114.66111.062006.05.22 15:43111.740.000.000.0041.17
32001452006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.66114.66111.062006.05.22 15:44111.730.000.000.0041.62
32001052006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.66114.66111.062006.05.22 15:44111.730.000.000.0041.62
31999792006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.66114.66111.062006.05.22 15:44111.720.000.000.0042.07
32012692006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:45111.720.000.000.0041.62
32012042006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:45111.720.000.000.0041.62
32011262006.05.22 06:41sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:45111.720.000.000.0041.62
32011092006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:45111.720.000.000.0041.62
32011052006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:48111.760.000.000.0039.82
32010942006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:48111.760.000.000.0039.82
32010902006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:48111.750.000.000.0040.27
32010852006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:48111.750.000.000.0040.27
32010822006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:48111.750.000.000.0040.27
32010752006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:48111.760.000.000.0039.82
32010712006.05.22 06:39sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:51111.680.000.000.0043.43
32009652006.05.22 06:36sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:51111.670.000.000.0043.88
32008252006.05.22 06:33sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:51111.670.000.000.0043.88
32003622006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:51111.670.000.000.0043.88
32003482006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:52111.660.000.000.0044.33
32003442006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:52111.670.000.000.0043.88
32003222006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:52111.660.000.000.0044.33
32002862006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:52111.660.000.000.0044.33
32002852006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.65114.66111.062006.05.22 15:52111.660.000.000.0044.33
32002822006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:52111.660.000.000.0044.33
32002732006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:52111.660.000.000.0044.33
32002352006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:52111.650.000.000.0044.78
32012202006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 15:52111.650.000.000.0044.33
32011742006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 15:52111.650.000.000.0044.33
32011342006.05.22 06:41sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 15:52111.660.000.000.0043.88
31991992006.05.22 06:24sell0.50usdjpym112.56114.57110.972006.05.22 16:36111.810.000.000.0033.54
31992432006.05.22 06:24sell0.50usdjpym112.57114.57110.972006.05.22 16:37111.810.000.000.0033.99
31992962006.05.22 06:24sell0.50usdjpym112.57114.57110.972006.05.22 16:37111.810.000.000.0033.99
31996932006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.57114.57110.972006.05.22 16:37111.810.000.000.0033.99
31997052006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.58114.58110.982006.05.22 16:37111.820.000.000.0033.98
31997442006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.61114.61111.012006.05.22 16:37111.810.000.000.0035.77
31997202006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.62114.62111.022006.05.22 16:37111.800.000.000.0036.67
31997582006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.62114.62111.022006.05.22 16:37111.790.000.000.0037.12
31997782006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 16:37111.790.000.000.0038.02
31998222006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.63114.63111.032006.05.22 16:37111.790.000.000.0037.57
31998412006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.63114.64111.042006.05.22 16:37111.790.000.000.0037.57
31998502006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.62114.63111.032006.05.22 16:38111.800.000.000.0036.67
31998632006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.63114.63111.032006.05.22 16:38111.810.000.000.0036.67
31998782006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.62114.62111.022006.05.22 16:38111.800.000.000.0036.67
31998912006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.63114.63111.032006.05.22 16:38111.800.000.000.0037.12
31998992006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.62114.62111.022006.05.22 16:38111.800.000.000.0036.67
31999282006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.63114.63111.032006.05.22 16:38111.800.000.000.0037.12
31999352006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 16:38111.790.000.000.0038.02
32011272006.05.22 06:41sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 16:38111.790.000.000.0038.02
32011192006.05.22 06:41sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 16:38111.790.000.000.0038.02
32010932006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 16:39111.790.000.000.0038.02
32010882006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 16:39111.790.000.000.0038.02
32010832006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 16:39111.790.000.000.0038.02
32010772006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 16:39111.790.000.000.0038.02
32010732006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 16:39111.790.000.000.0038.02
32010622006.05.22 06:39sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 16:39111.790.000.000.0038.02
32010612006.05.22 06:39sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 16:39111.790.000.000.0038.02
32010572006.05.22 06:39sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 16:39111.790.000.000.0038.02
32010482006.05.22 06:39sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 16:39111.790.000.000.0038.02
32010442006.05.22 06:39sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 16:39111.790.000.000.0038.02
32010352006.05.22 06:38sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 16:39111.790.000.000.0038.02
32010272006.05.22 06:38sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 16:39111.780.000.000.0038.47
32010232006.05.22 06:38sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 16:39111.780.000.000.0038.47
32010132006.05.22 06:38sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 16:40111.780.000.000.0038.47
32010082006.05.22 06:38sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 16:40111.780.000.000.0038.47
32010022006.05.22 06:37sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 16:40111.780.000.000.0038.47
32009762006.05.22 06:37sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:11111.520.000.000.0050.22
32009712006.05.22 06:37sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:11111.530.000.000.0049.76
32009672006.05.22 06:37sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:11111.560.000.000.0048.40
32009642006.05.22 06:36sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:12111.580.000.000.0047.50
32009572006.05.22 06:36sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:12111.580.000.000.0047.50
32009532006.05.22 06:36sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:12111.580.000.000.0047.50
32009352006.05.22 06:36sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:12111.580.000.000.0047.50
32009312006.05.22 06:36sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:12111.540.000.000.0049.31
32008292006.05.22 06:33sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:14111.500.000.000.0051.12
32008242006.05.22 06:33sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:14111.500.000.000.0051.12
32008202006.05.22 06:33sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:14111.500.000.000.0051.12
32008122006.05.22 06:33sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:14111.500.000.000.0051.12
32008112006.05.22 06:33sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:14111.500.000.000.0051.12
32007502006.05.22 06:31sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:14111.480.000.000.0052.03
32007132006.05.22 06:31sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:15111.480.000.000.0052.03
32007062006.05.22 06:31sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:15111.460.000.000.0052.93
32007042006.05.22 06:31sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:15111.440.000.000.0053.84
32007022006.05.22 06:31sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:15111.450.000.000.0053.39
32006902006.05.22 06:30sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:15111.450.000.000.0053.39
32006892006.05.22 06:30sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:15111.450.000.000.0053.39
32006642006.05.22 06:30sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:15111.440.000.000.0053.84
32006602006.05.22 06:30sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:15111.450.000.000.0053.39
32006582006.05.22 06:30sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:15111.450.000.000.0053.39
32004092006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:15111.450.000.000.0053.39
32004042006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:15111.450.000.000.0053.39
32003662006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:16111.440.000.000.0053.84
32003472006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:16111.440.000.000.0053.84
32003332006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:16111.440.000.000.0053.84
32003132006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:16111.450.000.000.0053.39
32002902006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:16111.440.000.000.0053.84
32008162006.05.22 06:33sell0.50usdjpym112.63114.64111.042006.05.22 18:16111.430.000.000.0053.85
32007352006.05.22 06:31sell0.50usdjpym112.63114.64111.042006.05.22 18:16111.420.000.000.0054.30
32007332006.05.22 06:31sell0.50usdjpym112.63114.64111.042006.05.22 18:16111.420.000.000.0054.30
32007252006.05.22 06:31sell0.50usdjpym112.63114.64111.042006.05.22 18:16111.410.000.000.0054.75
32006992006.05.22 06:31sell0.50usdjpym112.63114.64111.042006.05.22 18:16111.410.000.000.0054.75
32003002006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.63114.63111.032006.05.23 05:02111.030.000.00-0.6372.05
32006492006.05.22 06:30sell0.50usdjpym112.63114.63111.032006.05.23 05:02111.030.000.00-0.6372.05
32006412006.05.22 06:30sell0.50usdjpym112.63114.63111.032006.05.23 05:02111.030.000.00-0.6372.05
32006122006.05.22 06:30sell0.50usdjpym112.63114.63111.032006.05.23 05:02111.030.000.00-0.6372.05
32005902006.05.22 06:30sell0.50usdjpym112.63114.63111.032006.05.23 05:02111.030.000.00-0.6372.05
32003072006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.63114.63111.032006.05.23 05:02111.030.000.00-0.6372.05
32005792006.05.22 06:29sell0.50usdjpym112.63114.63111.032006.05.23 05:02111.030.000.00-0.6372.05
32003682006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.63114.63111.032006.05.23 05:02111.030.000.00-0.6372.05
32003952006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.63114.63111.032006.05.23 05:02111.030.000.00-0.6372.05
32004002006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.63114.63111.032006.05.23 05:02111.030.000.00-0.6372.05
32004022006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.63114.63111.032006.05.23 05:02111.030.000.00-0.6372.05
32004072006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.63114.63111.032006.05.23 05:02111.030.000.00-0.6372.05
32004112006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.63114.63111.032006.05.23 05:02111.030.000.00-0.6372.05
32005882006.05.22 06:29sell0.50usdjpym112.62114.62111.022006.05.23 05:02111.020.000.00-0.6372.06
32003742006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.62114.62111.022006.05.23 05:02111.020.000.00-0.6372.06
32003992006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.62114.62111.022006.05.23 05:02111.020.000.00-0.6372.06
32005742006.05.22 06:29sell0.50usdjpym112.62114.62111.022006.05.23 05:02111.020.000.00-0.6372.06
32004012006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.62114.62111.022006.05.23 05:02111.020.000.00-0.6372.06
32004152006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.62114.62111.022006.05.23 05:02111.020.000.00-0.6372.06
32005892006.05.22 06:29sell0.50usdjpym112.62114.62111.022006.05.23 05:02111.020.000.00-0.6372.06
32004972006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.61114.61111.012006.05.23 05:02111.010.000.00-0.6372.07
32004282006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.61114.61111.012006.05.23 05:02111.010.000.00-0.6372.07
32004502006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.61114.61111.012006.05.23 05:02111.010.000.00-0.6372.07
32005692006.05.22 06:29sell0.50usdjpym112.61114.61111.012006.05.23 05:02111.010.000.00-0.6372.07
32005042006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.61114.61111.012006.05.23 05:02111.010.000.00-0.6372.07
32005012006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.61114.61111.012006.05.23 05:02111.010.000.00-0.6372.07
32145042006.05.22 08:25sell0.50gbpjpym211.03213.03209.432006.05.23 06:44209.430.000.00-1.0872.00
32147772006.05.22 08:27sell0.50gbpjpym211.00213.00209.402006.05.23 06:44209.400.000.00-1.0872.01
32005212006.05.22 06:29sell0.50usdjpym112.59114.59110.992006.05.23 06:49110.990.000.00-0.6372.08
32004442006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.60114.60111.002006.05.23 06:49111.000.000.00-0.6372.08
32005392006.05.22 06:29sell0.50usdjpym112.60114.60111.002006.05.23 06:49111.000.000.00-0.6372.08
32005642006.05.22 06:29sell0.50usdjpym112.60114.60111.002006.05.23 06:49111.000.000.00-0.6372.08
32004742006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.60114.60111.002006.05.23 06:49111.000.000.00-0.6372.08
32005062006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.60114.60111.002006.05.23 06:49111.000.000.00-0.6372.08
32005032006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.60114.60111.002006.05.23 06:49111.000.000.00-0.6372.08
32005592006.05.22 06:29sell0.50usdjpym112.59114.59110.992006.05.23 06:49110.990.000.00-0.6372.08
32149212006.05.22 08:29sell0.50eurjpym143.69145.69142.092006.05.23 07:06142.870.000.00-0.4336.89
32149122006.05.22 08:29sell0.50eurjpym143.69145.69142.092006.05.23 07:06142.870.000.00-0.4336.89
32141342006.05.22 08:24sell0.50eurjpym143.69145.69142.092006.05.23 07:06142.870.000.00-0.4336.89
32150192006.05.22 08:29sell0.50eurjpym143.68145.68142.082006.05.23 07:06142.860.000.00-0.4336.89
32149192006.05.22 08:29sell0.50eurjpym143.68145.68142.082006.05.23 07:06142.860.000.00-0.4336.89
32149182006.05.22 08:29sell0.50eurjpym143.68145.68142.082006.05.23 07:09142.870.000.00-0.4336.44
32148812006.05.22 08:28sell0.50eurjpym143.68145.68142.082006.05.23 07:09142.870.000.00-0.4336.44
32148512006.05.22 08:28sell0.50eurjpym143.68145.68142.082006.05.23 07:09142.880.000.00-0.4335.99
32141262006.05.22 08:24sell0.50eurjpym143.68145.68142.082006.05.23 07:09142.880.000.00-0.4335.99
32141222006.05.22 08:24sell0.50eurjpym143.68145.68142.082006.05.23 07:09142.880.000.00-0.4335.99
32139032006.05.22 08:23sell0.50eurjpym143.68145.68142.082006.05.23 07:09142.860.000.00-0.4336.89
32150032006.05.22 08:29sell0.50eurjpym143.67145.67142.072006.05.23 07:09142.860.000.00-0.4336.44
32149872006.05.22 08:29sell0.50eurjpym143.67145.67142.072006.05.23 07:09142.860.000.00-0.4336.44
32148772006.05.22 08:28sell0.50eurjpym143.67145.67142.072006.05.23 07:09142.860.000.00-0.4336.44
32148452006.05.22 08:28sell0.50eurjpym143.67145.67142.072006.05.23 07:09142.860.000.00-0.4336.44
32140232006.05.22 08:23sell0.50eurjpym143.67145.67142.072006.05.23 07:10142.850.000.00-0.4336.89
32140182006.05.22 08:23sell0.50eurjpym143.67145.67142.072006.05.23 07:10142.850.000.00-0.4336.89
32140062006.05.22 08:23sell0.50eurjpym143.67145.67142.072006.05.23 07:10142.850.000.00-0.4336.89
32139772006.05.22 08:23sell0.50eurjpym143.67145.67142.072006.05.23 07:10142.850.000.00-0.4336.89
32138402006.05.22 08:23sell0.50eurjpym143.67145.67142.072006.05.23 07:10142.860.000.00-0.4336.44
32140222006.05.22 08:23sell0.50eurjpym143.66145.66142.062006.05.23 07:10142.860.000.00-0.4335.99
32140002006.05.22 08:23sell0.50eurjpym143.66145.66142.062006.05.23 07:10142.860.000.00-0.4335.99
32138852006.05.22 08:23sell0.50eurjpym143.66145.66142.062006.05.23 07:10142.850.000.00-0.4336.44
32138502006.05.22 08:23sell0.50eurjpym143.66145.66142.062006.05.23 07:10142.850.000.00-0.4336.44
32019752006.05.22 06:43buy0.50audusdm0.74890.72890.76492006.05.23 09:040.75510.000.000.0831.00
32018502006.05.22 06:42buy0.50audusdm0.74890.72890.76492006.05.23 09:040.75510.000.000.0831.00
32019852006.05.22 06:43buy0.50audusdm0.74900.72900.76502006.05.23 09:040.75510.000.000.0830.50
32019072006.05.22 06:42buy0.50audusdm0.74900.72900.76502006.05.23 09:040.75510.000.000.0830.50
32017942006.05.22 06:42buy0.50audusdm0.74900.72900.76502006.05.23 09:040.75520.000.000.0831.00
32016482006.05.22 06:42buy0.50audusdm0.74900.72900.76502006.05.23 09:040.75510.000.000.0830.50
32013602006.05.22 06:42buy0.50audusdm0.74910.72910.76512006.05.23 09:050.75520.000.000.0830.50
32003592006.05.22 06:27sell0.50eurjpym143.37145.37141.772006.05.23 10:18143.050.000.00-0.4314.36
32886832006.05.23 06:48buy0.50eurjpym142.71140.70144.302006.05.23 10:18143.020.000.000.0013.92
32886202006.05.23 06:48buy0.50eurjpym142.71140.71144.312006.05.23 10:18143.020.000.000.0013.92
32886022006.05.23 06:48buy0.50eurjpym142.71140.71144.312006.05.23 10:18143.020.000.000.0013.92
32002672006.05.22 06:27sell0.50eurjpym143.37145.37141.772006.05.23 10:18143.060.000.00-0.4313.91
32000672006.05.22 06:26sell0.50eurjpym143.37145.37141.772006.05.23 10:18143.060.000.00-0.4313.91
32886112006.05.23 06:48buy0.50eurjpym142.72140.72144.322006.05.23 10:18143.020.000.000.0013.47
32885842006.05.23 06:48buy0.50eurjpym142.72140.72144.322006.05.23 10:18143.010.000.000.0013.02
32885782006.05.23 06:48buy0.50eurjpym142.72140.72144.322006.05.23 10:18143.020.000.000.0013.47
32005862006.05.22 06:29sell0.50eurjpym143.36145.36141.762006.05.23 10:18143.050.000.00-0.4313.91
32005782006.05.22 06:29sell0.50eurjpym143.36145.36141.762006.05.23 10:18143.050.000.00-0.4313.91
32003642006.05.22 06:27sell0.50eurjpym143.36145.36141.762006.05.23 10:18143.050.000.00-0.4313.91
32003272006.05.22 06:27sell0.50eurjpym143.36145.36141.762006.05.23 10:19143.050.000.00-0.4313.91
32002802006.05.22 06:27sell0.50eurjpym143.36145.36141.762006.05.23 10:19143.050.000.00-0.4313.92
32885762006.05.23 06:48buy0.50eurjpym142.72140.72144.322006.05.23 10:19143.020.000.000.0013.47
32002712006.05.22 06:27sell0.50eurjpym143.36145.36141.762006.05.23 10:19143.050.000.00-0.4313.92
32001752006.05.22 06:26sell0.50eurjpym143.36145.36141.762006.05.23 10:19143.040.000.00-0.4314.37
32000822006.05.22 06:26sell0.50eurjpym143.36145.36141.762006.05.23 10:19143.050.000.00-0.4313.92
32000792006.05.22 06:26sell0.50eurjpym143.36145.36141.762006.05.23 10:19143.050.000.00-0.4313.92
32000352006.05.22 06:26sell0.50eurjpym143.36145.36141.762006.05.23 10:19143.040.000.00-0.4314.37
32004102006.05.22 06:28sell0.50eurjpym143.35145.36141.762006.05.23 10:19143.040.000.00-0.4313.92
32885682006.05.23 06:47buy0.50eurjpym142.72140.72144.322006.05.23 10:19142.990.000.000.0012.13
32885662006.05.23 06:47buy0.50eurjpym142.72140.72144.322006.05.23 10:19142.990.000.000.0012.13
32885512006.05.23 06:46buy0.50eurjpym142.72140.72144.322006.05.23 10:19142.990.000.000.0012.13
32994352006.05.23 09:09sell1.00audusdm0.75570.77570.75292006.05.23 12:370.75290.000.000.0028.00
32495332006.05.22 15:39sell0.50gbpusdm1.88501.90501.86902006.05.23 14:141.87950.000.000.0227.50
32487912006.05.22 15:31sell0.50gbpusdm1.88501.90501.86902006.05.23 14:141.87960.000.000.0227.00
32487472006.05.22 15:31sell0.50gbpusdm1.88501.90501.86902006.05.23 14:141.87960.000.000.0227.00
32496722006.05.22 15:42sell0.50gbpusdm1.88481.90481.86882006.05.23 14:151.87980.000.000.0225.00
32496692006.05.22 15:42sell0.50gbpusdm1.88481.90481.86882006.05.23 14:151.87970.000.000.0225.50
32495852006.05.22 15:40sell0.50gbpusdm1.88481.90481.86882006.05.23 14:151.87990.000.000.0224.50
32491162006.05.22 15:35sell0.50gbpusdm1.88481.90481.86882006.05.23 14:151.88000.000.000.0224.00
32490292006.05.22 15:33sell0.50gbpusdm1.88481.90481.86882006.05.23 14:151.88000.000.000.0224.00
33310252006.05.23 16:40sell1.00audusdm0.75650.77650.75372006.05.23 20:500.75370.000.000.0028.00
32877972006.05.23 06:29buy0.50eurjpym142.82140.82144.422006.05.24 06:04143.680.000.000.4238.24
32877832006.05.23 06:29buy0.50eurjpym142.82140.82144.422006.05.24 06:04143.680.000.000.4238.25
32860682006.05.23 05:55buy0.50eurjpym142.89140.89144.492006.05.24 06:04143.680.000.000.4235.12
32495932006.05.22 15:40buy0.50usdjpym111.66109.66113.262006.05.24 06:04112.460.000.001.2435.57
32496292006.05.22 15:40buy0.50usdjpym111.67109.67113.272006.05.24 06:04112.460.000.001.2435.12
32496162006.05.22 15:40buy0.50usdjpym111.67109.67113.272006.05.24 06:04112.460.000.001.2435.12
32496132006.05.22 15:40buy0.50usdjpym111.67109.67113.272006.05.24 06:04112.430.000.001.2433.80
32860552006.05.23 05:55buy0.50eurjpym142.89140.89144.492006.05.24 06:04143.650.000.000.4233.80
32861682006.05.23 05:57buy0.50eurjpym142.90140.90144.502006.05.24 06:04143.640.000.000.4232.91
32495832006.05.22 15:40buy0.50usdjpym111.67109.67113.272006.05.24 06:04112.430.000.001.2433.80
32495492006.05.22 15:40buy0.50usdjpym111.67109.67113.272006.05.24 06:04112.430.000.001.2433.80
32496322006.05.22 15:41buy0.50usdjpym111.68109.68113.282006.05.24 06:05112.430.000.001.2433.35
32495302006.05.22 15:39buy0.50usdjpym111.68109.68113.282006.05.24 06:05112.430.000.001.2433.35
32496662006.05.22 15:41buy0.50usdjpym111.69109.69113.292006.05.24 06:05112.420.000.001.2432.47
32496432006.05.22 15:41buy0.50usdjpym111.69109.68113.282006.05.24 06:05112.430.000.001.2432.91
32861262006.05.23 05:56buy0.50eurjpym142.90140.90144.502006.05.24 06:05143.650.000.000.4233.35
32860772006.05.23 05:55buy0.50eurjpym142.90140.90144.502006.05.24 06:05143.670.000.000.4234.23
32860622006.05.23 05:55buy0.50eurjpym142.90140.88144.482006.05.24 06:05143.670.000.000.4234.23
32861672006.05.23 05:56buy0.50eurjpym142.91140.90144.502006.05.24 06:05143.670.000.000.4233.79
32860252006.05.23 05:55buy0.50eurjpym142.91140.90144.502006.05.24 06:05143.670.000.000.4233.79
32496422006.05.22 15:41buy0.50usdjpym111.69109.69113.292006.05.24 06:05112.440.000.001.2433.35
32497052006.05.22 15:43buy0.50usdjpym111.70109.70113.302006.05.24 06:05112.440.000.001.2432.91
32496632006.05.22 15:41buy0.50usdjpym111.70109.70113.302006.05.24 06:05112.440.000.001.2432.91
32496582006.05.22 15:41buy0.50usdjpym111.70109.70113.302006.05.24 06:05112.440.000.001.2432.91
32497062006.05.22 15:43buy0.50usdjpym111.71109.71113.312006.05.24 06:06112.430.000.001.2432.02
32497032006.05.22 15:42buy0.50usdjpym111.71109.71113.312006.05.24 06:06112.430.000.001.2432.02
32497012006.05.22 15:42buy0.50usdjpym111.71109.70113.302006.05.24 06:06112.430.000.001.2432.02
32496992006.05.22 15:42buy0.50usdjpym111.71109.71113.312006.05.24 06:06112.420.000.001.2431.58
32496932006.05.22 15:42buy0.50usdjpym111.71109.71113.312006.05.24 06:06112.430.000.001.2432.02
32496602006.05.22 15:41buy0.50usdjpym111.71109.71113.312006.05.24 06:06112.420.000.001.2431.58
32491032006.05.22 15:35buy0.50usdjpym111.71109.71113.312006.05.24 06:06112.420.000.001.2431.58
32490862006.05.22 15:34buy0.50usdjpym111.71109.71113.312006.05.24 06:06112.420.000.001.2431.58
32497092006.05.22 15:43buy0.50usdjpym111.72109.72113.322006.05.24 06:06112.420.000.001.2431.13
32490922006.05.22 15:34buy0.50usdjpym111.72109.72113.322006.05.24 06:06112.420.000.001.2431.13
32490622006.05.22 15:34buy0.50usdjpym111.72109.72113.322006.05.24 06:06112.410.000.001.2430.69
32497102006.05.22 15:43buy0.50usdjpym111.73109.73113.332006.05.24 06:07112.420.000.001.2430.69
32490702006.05.22 15:34buy0.50usdjpym111.73109.73113.332006.05.24 06:07112.420.000.001.2430.69
32497112006.05.22 15:43buy0.50usdjpym111.74109.74113.342006.05.24 06:07112.420.000.001.2430.24
32490012006.05.22 15:33buy0.50usdjpym111.74109.74113.342006.05.24 06:07112.410.000.001.2429.80
32490272006.05.22 15:33buy0.50usdjpym111.75109.74113.342006.05.24 06:07112.420.000.001.2429.80
32489902006.05.22 15:33buy0.50usdjpym111.75109.75113.352006.05.24 06:07112.420.000.001.2429.80
32489632006.05.22 15:33buy0.50usdjpym111.75109.75113.352006.05.24 06:07112.420.000.001.2429.80
32495632006.05.22 15:40sell0.50eurusdm1.28371.30371.26772006.05.24 06:071.27780.000.000.6429.50
32489462006.05.22 15:33buy0.50usdjpym111.76109.76113.362006.05.24 06:07112.420.000.001.2429.35
32469672006.05.22 15:16sell0.50eurusdm1.28371.30371.26772006.05.24 06:071.27790.000.000.6429.00
32489442006.05.22 15:33buy0.50usdjpym111.77109.77113.372006.05.24 06:07112.420.000.001.2428.91
32489072006.05.22 15:32buy0.50usdjpym111.77109.77113.372006.05.24 06:07112.420.000.001.2428.91
32495672006.05.22 15:40sell0.50eurusdm1.28361.30361.26762006.05.24 06:071.27790.000.000.6428.50
32488922006.05.22 15:32buy0.50usdjpym111.77109.77113.372006.05.24 06:07112.410.000.001.2428.47
32487622006.05.22 15:31buy0.50usdjpym111.77109.76113.362006.05.24 06:07112.410.000.001.2428.47
32495522006.05.22 15:40sell0.50eurusdm1.28361.30371.26772006.05.24 06:081.27800.000.000.6428.00
32489362006.05.22 15:33buy0.50usdjpym111.78109.78113.382006.05.24 06:08112.410.000.001.2428.02
32495322006.05.22 15:39sell0.50eurusdm1.28361.30361.26762006.05.24 06:081.27800.000.000.6428.00
32489122006.05.22 15:32buy0.50usdjpym111.78109.78113.382006.05.24 06:09112.410.000.001.2428.02
32488772006.05.22 15:32buy0.50usdjpym111.78109.78113.382006.05.24 06:09112.410.000.001.2428.02
32489572006.05.22 15:33sell0.50eurusdm1.28361.30361.26762006.05.24 06:091.27800.000.000.6428.00
32476752006.05.22 15:19sell0.50eurusdm1.28361.30361.26762006.05.24 06:091.27810.000.000.6427.50
32466922006.05.22 15:15sell0.50eurusdm1.28361.30361.26762006.05.24 06:091.27810.000.000.6427.50
32487742006.05.22 15:31buy0.50usdjpym111.78109.78113.382006.05.24 06:09112.390.000.001.2427.14
32489302006.05.22 15:33buy0.50usdjpym111.79109.79113.392006.05.24 06:09112.400.000.001.2427.14
32488702006.05.22 15:32buy0.50usdjpym111.79109.79113.392006.05.24 06:09112.390.000.001.2426.69
32488552006.05.22 15:32buy0.50usdjpym111.79109.79113.392006.05.24 06:09112.390.000.001.2426.69
32496022006.05.22 15:40sell0.50eurusdm1.28351.30351.26752006.05.24 06:091.27810.000.000.6427.00
32490462006.05.22 15:34sell0.50eurusdm1.28351.30351.26752006.05.24 06:091.27820.000.000.6426.50
32489932006.05.22 15:33sell0.50eurusdm1.28351.30351.26752006.05.24 06:091.27820.000.000.6426.50
32489772006.05.22 15:33sell0.50eurusdm1.28351.30351.26752006.05.24 06:091.27820.000.000.6426.50
32477342006.05.22 15:19sell0.50eurusdm1.28351.30351.26752006.05.24 06:091.27820.000.000.6426.50
32476972006.05.22 15:19sell0.50eurusdm1.28351.30351.26752006.05.24 06:091.27820.000.000.6426.50
32466372006.05.22 15:15sell0.50eurusdm1.28351.30351.26752006.05.24 06:091.27840.000.000.6425.50
32489812006.05.22 15:33sell0.50eurusdm1.28341.30351.26752006.05.24 06:101.27850.000.000.6424.50
32466082006.05.22 15:15sell0.50eurusdm1.28341.30341.26742006.05.24 06:101.27850.000.000.6424.50
32465782006.05.22 15:15sell0.50eurusdm1.28331.30331.26732006.05.24 06:101.27850.000.000.6424.00
32480082006.05.22 15:22sell0.50eurusdm1.28321.30321.26722006.05.24 06:101.27840.000.000.6424.00
32479682006.05.22 15:22sell0.50eurusdm1.28321.30321.26722006.05.24 06:101.27840.000.000.6424.00
32465212006.05.22 15:15sell0.50eurusdm1.28321.30321.26722006.05.24 06:101.27840.000.000.6424.00
32469552006.05.22 15:16buy0.50usdjpym111.84109.84113.442006.05.24 06:10112.360.000.001.2423.14
32480902006.05.22 15:22sell0.50eurusdm1.28311.30311.26712006.05.24 06:101.27840.000.000.6423.50
32464892006.05.22 15:15sell0.50eurusdm1.28311.30311.26712006.05.24 06:101.27840.000.000.6423.50
32468432006.05.22 15:15buy0.50usdjpym111.84109.84113.442006.05.24 06:11112.360.000.001.2423.14
32468142006.05.22 15:15buy0.50usdjpym111.84109.84113.442006.05.24 06:11112.360.000.001.2423.14
32480172006.05.22 15:22buy0.50usdjpym111.85109.85113.452006.05.24 06:11112.360.000.001.2422.69
32477392006.05.22 15:19buy0.50usdjpym111.85109.85113.452006.05.24 06:11112.360.000.001.2422.69
32477302006.05.22 15:19buy0.50usdjpym111.85109.85113.452006.05.24 06:11112.370.000.001.2423.14
32483332006.05.22 15:26sell0.50eurusdm1.28301.30301.26702006.05.24 06:111.27830.000.000.6423.50
32476722006.05.22 15:19buy0.50usdjpym111.85109.85113.452006.05.24 06:11112.370.000.001.2423.14
32482222006.05.22 15:24sell0.50eurusdm1.28301.30301.26702006.05.24 06:111.27820.000.000.6424.00
32481152006.05.22 15:23sell0.50eurusdm1.28301.30301.26702006.05.24 06:111.27810.000.000.6424.50
32480702006.05.22 15:22sell0.50eurusdm1.28301.30301.26702006.05.24 06:111.27800.000.000.6425.00
32464562006.05.22 15:15sell0.50eurusdm1.28301.30301.26702006.05.24 06:111.27800.000.000.6425.00
32523332006.05.22 16:06buy0.50usdchfm1.20591.18591.22192006.05.24 06:111.21190.000.001.0224.75
32461212006.05.22 15:13sell0.50eurusdm1.28301.30301.26702006.05.24 06:111.27800.000.000.6425.00
32464222006.05.22 15:14sell0.50eurusdm1.28291.30291.26692006.05.24 06:121.27800.000.000.6424.50
32523582006.05.22 16:06buy0.50usdchfm1.20601.18601.22202006.05.24 06:121.21210.000.001.0225.16
32524792006.05.22 16:07buy0.50usdchfm1.20611.18611.22212006.05.24 06:121.21220.000.001.0225.16
32524102006.05.22 16:06buy0.50usdchfm1.20611.18611.22212006.05.24 06:121.21200.000.001.0224.34
32529812006.05.22 16:12buy0.50usdchfm1.20621.18621.22222006.05.24 06:121.21210.000.001.0224.34
32529662006.05.22 16:12buy0.50usdchfm1.20621.18621.22222006.05.24 06:121.21200.000.001.0223.93
32525242006.05.22 16:07buy0.50usdchfm1.20621.18621.22222006.05.24 06:121.21210.000.001.0224.34
32525032006.05.22 16:07buy0.50usdchfm1.20621.18621.22222006.05.24 06:121.21210.000.001.0224.34
32524882006.05.22 16:07buy0.50usdchfm1.20621.18621.22222006.05.24 06:121.21210.000.001.0224.34
32524682006.05.22 16:07buy0.50usdchfm1.20621.18621.22222006.05.24 06:121.21210.000.001.0224.34
32524652006.05.22 16:07buy0.50usdchfm1.20621.18611.22212006.05.24 06:121.21210.000.001.0224.34
32524442006.05.22 16:06buy0.50usdchfm1.20621.18621.22222006.05.24 06:131.21200.000.001.0223.93
32524192006.05.22 16:06buy0.50usdchfm1.20621.18621.22222006.05.24 06:131.21200.000.001.0223.93
32529602006.05.22 16:12buy0.50usdchfm1.20631.18621.22222006.05.24 06:131.21190.000.001.0223.10
32463972006.05.22 15:14sell0.50eurusdm1.28291.30291.26692006.05.24 06:131.27830.000.000.6423.00
32463932006.05.22 15:14sell0.50eurusdm1.28291.30301.26702006.05.24 06:131.27830.000.000.6423.00
32463692006.05.22 15:14sell0.50eurusdm1.28291.30291.26692006.05.24 06:131.27830.000.000.6423.00
32463362006.05.22 15:14sell0.50eurusdm1.28291.30291.26692006.05.24 06:131.27830.000.000.6423.00
32463022006.05.22 15:14sell0.50eurusdm1.28291.30291.26692006.05.24 06:131.27830.000.000.6423.00
32462872006.05.22 15:14sell0.50eurusdm1.28291.30291.26692006.05.24 06:131.27830.000.000.6423.00
32462502006.05.22 15:13sell0.50eurusdm1.28291.30291.26692006.05.24 06:131.27840.000.000.6422.50
32460962006.05.22 15:13sell0.50eurusdm1.28291.30291.26692006.05.24 06:131.27840.000.000.6422.50
32469262006.05.22 15:16buy0.50usdjpym111.85109.85113.452006.05.24 06:13112.350.000.001.2422.25
32469162006.05.22 15:15buy0.50usdjpym111.85109.85113.452006.05.24 06:13112.350.000.001.2422.25
32469102006.05.22 15:15buy0.50usdjpym111.85109.85113.452006.05.24 06:13112.350.000.001.2422.25
32468622006.05.22 15:15buy0.50usdjpym111.85109.85113.452006.05.24 06:14112.350.000.001.2422.25
32467652006.05.22 15:15buy0.50usdjpym111.85109.85113.452006.05.24 06:14112.350.000.001.2422.25
32480212006.05.22 15:22buy0.50usdjpym111.86109.86113.462006.05.24 06:14112.350.000.001.2421.81
32468242006.05.22 15:15buy0.50usdchfm1.20631.18631.22232006.05.24 06:141.21150.000.001.0221.46
32479632006.05.22 15:22buy0.50usdjpym111.86109.86113.462006.05.24 06:14112.350.000.001.2421.81
32467982006.05.22 15:15buy0.50usdchfm1.20631.18631.22232006.05.24 06:141.21160.000.001.0221.87
32477172006.05.22 15:19buy0.50usdjpym111.86109.86113.462006.05.24 06:14112.350.000.001.2421.81
32462412006.05.22 15:13sell0.50eurusdm1.28281.30291.26692006.05.24 06:141.27850.000.000.6421.50
32468282006.05.22 15:15buy0.50usdchfm1.20641.18641.22242006.05.24 06:141.21150.000.001.0221.05
32465382006.05.22 15:15buy0.50usdjpym111.87109.87113.472006.05.24 06:14112.350.000.001.2421.36
32464052006.05.22 15:14buy0.50usdjpym111.87109.87113.472006.05.24 06:14112.350.000.001.2421.36
32468062006.05.22 15:15buy0.50usdchfm1.20641.18641.22242006.05.24 06:141.21150.000.001.0221.05
32475272006.05.22 15:17buy0.50usdchfm1.20651.18651.22252006.05.24 06:141.21160.000.001.0221.05
32475252006.05.22 15:17buy0.50usdchfm1.20651.18651.22252006.05.24 06:141.21170.000.001.0221.46
32466642006.05.22 15:15buy0.50usdchfm1.20651.18651.22252006.05.24 06:141.21180.000.001.0221.87
32491142006.05.22 15:35buy0.50usdchfm1.20671.18671.22272006.05.24 06:141.21180.000.001.0221.04
32491052006.05.22 15:35buy0.50usdchfm1.20671.18671.22272006.05.24 06:151.21180.000.001.0221.04
32489612006.05.22 15:33buy0.50usdchfm1.20671.18671.22272006.05.24 06:151.21180.000.001.0221.04
32487302006.05.22 15:31buy0.50usdchfm1.20671.18671.22272006.05.24 06:151.21180.000.001.0221.04
32476672006.05.22 15:19buy0.50usdchfm1.20671.18671.22272006.05.24 06:151.21180.000.001.0221.04
33887232006.05.24 08:02sell1.00gbpusdm1.88381.90381.88102006.05.24 13:091.88100.000.000.0028.00
33882282006.05.24 08:00buy1.00usdjpym111.88109.88112.162006.05.24 13:11112.160.000.000.0024.96
33883602006.05.24 08:00buy1.00usdchfm1.20701.19551.20832006.05.24 13:111.20830.000.000.0010.76
33979852006.05.24 10:39buy1.00usdchfm1.20401.19551.20832006.05.24 13:111.20830.000.000.0035.59
33881762006.05.24 08:00sell1.00eurusdm1.28381.29531.28252006.05.24 13:141.28250.000.000.0013.00
33971402006.05.24 10:32sell1.00eurusdm1.28681.29531.28252006.05.24 13:141.28250.000.000.0043.00
34124602006.05.24 13:13sell1.00usdcadm1.12441.14441.12162006.05.24 13:401.12160.000.000.0024.96
33882382006.05.24 08:00sell1.00audusdm0.75440.77440.75162006.05.24 14:590.75160.000.000.0028.00
32496872006.05.22 15:42buy0.50usdchfm1.20681.18681.22282006.05.24 15:201.21970.000.001.0252.88
32496822006.05.22 15:42buy0.50usdchfm1.20681.18681.22282006.05.24 15:211.21970.000.001.0252.88
32496682006.05.22 15:42buy0.50usdchfm1.20681.18681.22282006.05.24 15:211.21980.000.001.0253.29
32496642006.05.22 15:41buy0.50usdchfm1.20681.18681.22282006.05.24 15:211.21970.000.001.0252.88
32496232006.05.22 15:40buy0.50usdchfm1.20681.18681.22282006.05.24 15:211.21970.000.001.0252.88
32490132006.05.22 15:33buy0.50usdchfm1.20681.18681.22282006.05.24 15:211.21990.000.001.0253.69
32490082006.05.22 15:33buy0.50usdchfm1.20681.18681.22282006.05.24 15:211.21990.000.001.0253.69
32489692006.05.22 15:33buy0.50usdchfm1.20681.18681.22282006.05.24 15:211.22000.000.001.0254.10
32488852006.05.22 15:32buy0.50usdchfm1.20681.18681.22282006.05.24 15:211.22020.000.001.0254.91
32487822006.05.22 15:31buy0.50usdchfm1.20681.18681.22282006.05.24 15:211.22000.000.001.0254.10
32487202006.05.22 15:31buy0.50usdchfm1.20681.18681.22282006.05.24 15:211.22000.000.001.0254.10
32477412006.05.22 15:19buy0.50usdchfm1.20681.18681.22282006.05.24 15:211.22000.000.001.0254.10
32466012006.05.22 15:15buy0.50usdchfm1.20681.18681.22282006.05.24 15:211.22000.000.001.0254.10
32461602006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20681.18671.22272006.05.24 15:211.21990.000.001.0253.69
32496532006.05.22 15:41buy0.50usdchfm1.20691.18691.22292006.05.24 15:211.21960.000.001.0252.07
32496462006.05.22 15:41buy0.50usdchfm1.20691.18691.22292006.05.24 15:221.21960.000.001.0252.07
32490362006.05.22 15:34buy0.50usdchfm1.20691.18691.22292006.05.24 15:221.21950.000.001.0251.66
32490102006.05.22 15:33buy0.50usdchfm1.20691.18691.22292006.05.24 15:221.21930.000.001.0250.85
32489852006.05.22 15:33buy0.50usdchfm1.20691.18691.22292006.05.24 15:221.21940.000.001.0251.25
32489782006.05.22 15:33buy0.50usdchfm1.20691.18691.22292006.05.24 15:221.21920.000.001.0250.44
32489132006.05.22 15:32buy0.50usdchfm1.20691.18691.22292006.05.24 15:221.21920.000.001.0250.44
32488032006.05.22 15:31buy0.50usdchfm1.20691.18691.22292006.05.24 15:221.21930.000.001.0250.85
32465102006.05.22 15:15buy0.50usdchfm1.20691.18691.22292006.05.24 15:221.21920.000.001.0250.44
32461802006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20691.18691.22292006.05.24 15:221.21920.000.001.0250.44
32461382006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20691.18691.22292006.05.24 15:221.21900.000.001.0249.63
32491272006.05.22 15:35buy0.50usdchfm1.20701.18701.22302006.05.24 15:221.21900.000.001.0249.22
32488662006.05.22 15:32buy0.50usdchfm1.20701.18701.22302006.05.24 15:221.21900.000.001.0249.22
32479782006.05.22 15:22buy0.50usdchfm1.20701.18701.22302006.05.24 15:231.21900.000.001.0249.22
32479772006.05.22 15:22buy0.50usdchfm1.20701.18691.22292006.05.24 15:231.21890.000.001.0248.81
32479732006.05.22 15:22buy0.50usdchfm1.20701.18701.22302006.05.24 15:231.21890.000.001.0248.81
32462072006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20701.18701.22302006.05.24 15:231.21890.000.001.0248.81
32479872006.05.22 15:22buy0.50usdchfm1.20711.18711.22312006.05.24 15:231.21880.000.001.0248.00
32464492006.05.22 15:15buy0.50usdchfm1.20711.18711.22312006.05.24 15:231.21890.000.001.0248.40
32463172006.05.22 15:14buy0.50usdchfm1.20711.18711.22312006.05.24 15:231.21880.000.001.0248.00
32462662006.05.22 15:14buy0.50usdchfm1.20711.18711.22312006.05.24 15:231.21880.000.001.0248.00
32464662006.05.22 15:15buy0.50usdchfm1.20721.18721.22322006.05.24 15:231.21880.000.001.0247.59
32464362006.05.22 15:14buy0.50usdchfm1.20721.18721.22322006.05.24 15:231.21880.000.001.0247.59
32463832006.05.22 15:14buy0.50usdchfm1.20721.18721.22322006.05.24 15:231.21880.000.001.0247.59
32463202006.05.22 15:14buy0.50usdchfm1.20721.18721.22322006.05.24 15:231.21870.000.001.0247.18
32460502006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20721.18721.22322006.05.24 15:231.21870.000.001.0247.18
32459762006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20721.18721.22322006.05.24 15:231.21890.000.001.0247.99
32481042006.05.22 15:23buy0.50usdchfm1.20731.18731.22332006.05.24 15:241.21900.000.001.0247.99
32464092006.05.22 15:14buy0.50usdchfm1.20731.18731.22332006.05.24 15:241.21890.000.001.0247.58
32463752006.05.22 15:14buy0.50usdchfm1.20731.18731.22332006.05.24 15:241.21890.000.001.0247.58
32463712006.05.22 15:14buy0.50usdchfm1.20731.18721.22322006.05.24 15:241.21880.000.001.0247.18
32463632006.05.22 15:14buy0.50usdchfm1.20731.18731.22332006.05.24 15:241.21870.000.001.0246.77
32463512006.05.22 15:14buy0.50usdchfm1.20731.18731.22332006.05.24 15:241.21860.000.001.0246.36
32460192006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20731.18731.22332006.05.24 15:241.21870.000.001.0246.77
32458902006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20731.18731.22332006.05.24 15:241.21860.000.001.0246.36
32464292006.05.22 15:14buy0.50usdchfm1.20741.18741.22342006.05.24 15:241.21860.000.001.0245.95
32481062006.05.22 15:23buy0.50usdchfm1.20741.18741.22342006.05.24 15:241.21870.000.001.0246.36
32464182006.05.22 15:14buy0.50usdchfm1.20741.18741.22342006.05.24 15:241.21890.000.001.0247.17
32463612006.05.22 15:14buy0.50usdchfm1.20741.18741.22342006.05.24 15:241.21880.000.001.0246.77
32458832006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20741.18741.22342006.05.24 15:241.21870.000.001.0246.36
32481082006.05.22 15:23buy0.50usdchfm1.20751.18751.22352006.05.24 15:241.21870.000.001.0245.95
32458602006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20751.18751.22352006.05.24 15:241.21870.000.001.0245.95
32484062006.05.22 15:28buy0.50usdchfm1.20761.18761.22362006.05.24 15:241.21880.000.001.0245.95
32482232006.05.22 15:24buy0.50usdchfm1.20761.18761.22362006.05.24 15:251.21900.000.001.0246.76
32458332006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20761.18761.22362006.05.24 15:251.21890.000.001.0246.35
32458232006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20771.18771.22372006.05.24 15:251.21880.000.001.0245.54
32456532006.05.22 15:12buy0.50usdchfm1.20771.18771.22372006.05.24 15:251.21880.000.001.0245.54
32458052006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20781.18781.22382006.05.24 15:251.21890.000.001.0245.53
32455662006.05.22 15:12buy0.50usdchfm1.20781.18781.22382006.05.24 15:251.21890.000.001.0245.53
32457942006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20791.18791.22392006.05.24 15:251.21870.000.001.0244.31
32457512006.05.22 15:12buy0.50usdchfm1.20791.18791.22392006.05.24 15:251.21880.000.001.0244.72
32457272006.05.22 15:12buy0.50usdchfm1.20791.18791.22392006.05.24 15:261.21880.000.001.0244.72
32457202006.05.22 15:12buy0.50usdchfm1.20791.18781.22382006.05.24 15:261.21870.000.001.0244.31
32457622006.05.22 15:12buy0.50usdchfm1.20801.18801.22402006.05.24 15:261.21880.000.001.0244.31
32457382006.05.22 15:12buy0.50usdchfm1.20801.18801.22402006.05.24 15:261.21870.000.001.0243.90
32455512006.05.22 15:12buy0.50usdchfm1.20801.18801.22402006.05.24 15:261.21870.000.001.0243.90
32457752006.05.22 15:12buy0.50usdchfm1.20811.18811.22412006.05.24 15:261.21870.000.001.0243.49
32457692006.05.22 15:12buy0.50usdchfm1.20811.18811.22412006.05.24 15:261.21870.000.001.0243.49
32455452006.05.22 15:12buy0.50usdchfm1.20821.18821.22422006.05.24 15:261.21880.000.001.0243.49
32419842006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20861.18861.22462006.05.24 15:261.21870.000.001.0241.44
32419872006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20871.18871.22472006.05.24 15:261.21870.000.001.0241.03
32419682006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20871.18871.22472006.05.24 15:261.21860.000.001.0240.62
32419602006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20871.18871.22472006.05.24 15:261.21860.000.001.0240.62
32438572006.05.22 14:48buy0.50usdchfm1.20881.18871.22472006.05.24 15:261.21860.000.001.0240.21
32419992006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20881.18881.22482006.05.24 15:261.21850.000.001.0239.80
32420082006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20891.18891.22492006.05.24 15:261.21850.000.001.0239.39
32419512006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20891.18891.22492006.05.24 15:271.21850.000.001.0239.39
32418902006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20891.18891.22492006.05.24 15:271.21850.000.001.0239.39
32420152006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20901.18901.22502006.05.24 15:271.21850.000.001.0238.98
32419402006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20901.18901.22502006.05.24 15:271.21850.000.001.0238.98
32419372006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20901.18901.22502006.05.24 15:271.21850.000.001.0238.98
32419262006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20901.18901.22502006.05.24 15:271.21860.000.001.0239.39
32419212006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20901.18901.22502006.05.24 15:271.21860.000.001.0239.39
32419122006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20901.18901.22502006.05.24 15:271.21870.000.001.0239.80
32419052006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20901.18901.22502006.05.24 15:271.21860.000.001.0239.39
32418792006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20901.18891.22492006.05.24 15:271.21870.000.001.0239.80
32418722006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20901.18901.22502006.05.24 15:271.21870.000.001.0239.80
32412782006.05.22 14:23buy0.50usdchfm1.20901.18901.22502006.05.24 15:271.21860.000.001.0239.39
32421392006.05.22 14:29buy0.50usdchfm1.20911.18911.22512006.05.24 15:271.21850.000.001.0238.57
32421312006.05.22 14:29buy0.50usdchfm1.20911.18911.22512006.05.24 15:281.21850.000.001.0238.57
32420472006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20911.18911.22512006.05.24 15:281.21850.000.001.0238.57
32420452006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20911.18901.22502006.05.24 15:281.21850.000.001.0238.57
32420372006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20911.18911.22512006.05.24 15:281.21850.000.001.0238.57
32419392006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20911.18911.22512006.05.24 15:281.21850.000.001.0238.57
32419292006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20911.18911.22512006.05.24 15:281.21850.000.001.0238.57
32419222006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20911.18911.22512006.05.24 15:281.21860.000.001.0238.98
32419132006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20911.18911.22512006.05.24 15:281.21860.000.001.0238.98
32419102006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20911.18911.22512006.05.24 15:281.21860.000.001.0238.98
32418642006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20911.18911.22512006.05.24 15:281.21850.000.001.0238.57
32413232006.05.22 14:23buy0.50usdchfm1.20911.18911.22512006.05.24 15:281.21850.000.001.0238.57
32421452006.05.22 14:29buy0.50usdchfm1.20921.18921.22522006.05.24 15:281.21850.000.001.0238.16
32421352006.05.22 14:29buy0.50usdchfm1.20921.18921.22522006.05.24 15:281.21860.000.001.0238.57
32421222006.05.22 14:29buy0.50usdchfm1.20921.18921.22522006.05.24 15:281.21860.000.001.0238.57
32420962006.05.22 14:29buy0.50usdchfm1.20921.18921.22522006.05.24 15:291.21860.000.001.0238.57
32420882006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20921.18921.22522006.05.24 15:291.21860.000.001.0238.57
32420562006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20921.18921.22522006.05.24 15:291.21860.000.001.0238.57
32420552006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20921.18911.22512006.05.24 15:291.21860.000.001.0238.57
32420482006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20921.18921.22522006.05.24 15:291.21870.000.001.0238.98
32418612006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20921.18921.22522006.05.24 15:291.21860.000.001.0238.57
32418582006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20921.18921.22522006.05.24 15:291.21860.000.001.0238.57
32418392006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20921.18921.22522006.05.24 15:291.21860.000.001.0238.57
32412392006.05.22 14:23buy0.50usdchfm1.20921.18921.22522006.05.24 15:291.21870.000.001.0238.98
32411752006.05.22 14:23buy0.50usdchfm1.20921.18921.22522006.05.24 15:291.21880.000.001.0239.38
32421692006.05.22 14:29buy0.50usdchfm1.20931.18931.22532006.05.24 15:291.21900.000.001.0239.79
32421552006.05.22 14:29buy0.50usdchfm1.20931.18931.22532006.05.24 15:291.21900.000.001.0239.79
32421072006.05.22 14:29buy0.50usdchfm1.20931.18931.22532006.05.24 15:291.21890.000.001.0239.38
32420972006.05.22 14:29buy0.50usdchfm1.20931.18931.22532006.05.24 15:291.21910.000.001.0240.19
32420932006.05.22 14:29buy0.50usdchfm1.20931.18931.22532006.05.24 15:301.21910.000.001.0240.19
32420662006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20931.18931.22532006.05.24 15:301.21920.000.001.0240.60
32420612006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20931.18931.22532006.05.24 15:301.21910.000.001.0240.19
32418592006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20931.18931.22532006.05.24 15:301.21900.000.001.0239.79
32418492006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20931.18931.22532006.05.24 15:301.21890.000.001.0239.38
32418332006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20931.18931.22532006.05.24 15:301.21880.000.001.0238.97
32418242006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20931.18931.22532006.05.24 15:301.21870.000.001.0238.57
32413522006.05.22 14:23buy0.50usdchfm1.20931.18931.22532006.05.24 15:301.21870.000.001.0238.57
32421582006.05.22 14:29buy0.50usdchfm1.20941.18941.22542006.05.24 15:301.21890.000.001.0238.97
32418292006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20941.18941.22542006.05.24 15:301.21920.000.001.0240.19
32418152006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20941.18941.22542006.05.24 15:301.21900.000.001.0239.38
32418142006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20941.18931.22532006.05.24 15:311.21900.000.001.0239.38
32417042006.05.22 14:25buy0.50usdchfm1.20941.18941.22542006.05.24 15:311.21910.000.001.0239.78
32413802006.05.22 14:23buy0.50usdchfm1.20941.18941.22542006.05.24 15:311.21910.000.001.0239.78
32411532006.05.22 14:23buy0.50usdchfm1.20941.18941.22542006.05.24 15:311.21910.000.001.0239.78
32418092006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20951.18951.22552006.05.24 15:311.21920.000.001.0239.78
32417212006.05.22 14:26buy0.50usdchfm1.20951.18951.22552006.05.24 15:311.21920.000.001.0239.78
32417022006.05.22 14:25buy0.50usdchfm1.20951.18951.22552006.05.24 15:311.21920.000.001.0239.78
32414912006.05.22 14:24buy0.50usdchfm1.20951.18951.22552006.05.24 15:311.21900.000.001.0238.97
32414792006.05.22 14:24buy0.50usdchfm1.20951.18951.22552006.05.24 15:311.21900.000.001.0238.97
32414452006.05.22 14:23buy0.50usdchfm1.20951.18951.22552006.05.24 15:311.21900.000.001.0238.97
32414212006.05.22 14:23buy0.50usdchfm1.20951.18951.22552006.05.24 15:311.21900.000.001.0238.97
32414142006.05.22 14:23buy0.50usdchfm1.20951.18941.22542006.05.24 15:311.21900.000.001.0238.97
32414052006.05.22 14:23buy0.50usdchfm1.20951.18951.22552006.05.24 15:311.21880.000.001.0238.15
32411152006.05.22 14:23buy0.50usdchfm1.20951.18951.22552006.05.24 15:311.21880.000.001.0238.15
32409802006.05.22 14:22buy0.50usdchfm1.20951.18951.22552006.05.24 15:321.21880.000.001.0238.15
  0.00 0.00 242.06 19 916.10
Closed P/L: 20 158.16
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
32409962006.05.22 14:22buy0.50usdcadm1.12031.10031.1363 1.12410.000.000.2616.90
32410072006.05.22 14:22buy0.50usdcadm1.12021.10021.1362 1.12410.000.000.2617.35
32410622006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.12011.10011.1361 1.12410.000.000.2617.79
32410712006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.12011.10001.1360 1.12410.000.000.2617.79
32410922006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.12011.10001.1360 1.12410.000.000.2617.79
32411342006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.12011.10011.1361 1.12410.000.000.2617.79
32411972006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.11991.09991.1359 1.12410.000.000.2618.68
32412092006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.11981.09981.1358 1.12410.000.000.2619.13
32412342006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.11971.09971.1357 1.12410.000.000.2619.57
32412712006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.11981.09981.1358 1.12410.000.000.2619.13
32412942006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.11971.09971.1357 1.12410.000.000.2619.57
32413932006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.11981.09981.1358 1.12410.000.000.2619.13
32414292006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.12011.10011.1361 1.12410.000.000.2617.79
32414352006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.12011.10001.1360 1.12410.000.000.2617.79
32414382006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.12011.10011.1361 1.12410.000.000.2617.79
32414662006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.12011.10011.1361 1.12410.000.000.2617.79
32414682006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.12011.10001.1360 1.12410.000.000.2617.79
32414712006.05.22 14:24buy0.50usdcadm1.12021.10021.1362 1.12410.000.000.2617.35
32414882006.05.22 14:24buy0.50usdcadm1.12011.10011.1361 1.12410.000.000.2617.79
32414982006.05.22 14:24buy0.50usdcadm1.12001.10001.1360 1.12410.000.000.2618.24
32415042006.05.22 14:24buy0.50usdcadm1.12011.10011.1361 1.12410.000.000.2617.79
32415062006.05.22 14:24buy0.50usdcadm1.12021.10021.1362 1.12410.000.000.2617.35
32415142006.05.22 14:24buy0.50usdcadm1.12021.10021.1362 1.12410.000.000.2617.35
32415172006.05.22 14:24buy0.50usdcadm1.12021.10011.1361 1.12410.000.000.2617.35
34211032006.05.24 14:10buy1.00gbpusdm1.87171.86201.8715 1.86730.000.000.00-44.00
34217542006.05.24 14:12sell1.00usdjpym112.60113.75112.47 112.920.000.000.00-28.34
34217812006.05.24 14:12sell1.00usdchfm1.21231.22201.2125 1.21890.000.000.00-54.15
34222162006.05.24 14:15buy1.00eurusdm1.28061.27091.2804 1.27460.000.000.00-60.00
34233152006.05.24 14:20sell1.00usdchfm1.21531.22201.2125 1.21890.000.000.00-29.53
34253562006.05.24 14:33buy1.00gbpusdm1.86871.86201.8715 1.86730.000.000.00-14.00
34260132006.05.24 14:36buy1.00eurusdm1.27761.27091.2804 1.27460.000.000.00-30.00
34279922006.05.24 14:40buy1.00gbpusdm1.86571.86201.8715 1.86730.000.000.0016.00
34290082006.05.24 14:46sell1.00usdcadm1.12471.14471.1219 1.12450.000.000.001.78
34322422006.05.24 15:17sell1.00usdchfm1.21831.22201.2125 1.21890.000.000.00-4.92
34326132006.05.24 15:18buy1.00eurusdm1.27451.27091.2804 1.27460.000.000.001.00
34345292006.05.24 15:27sell0.50usdchfm1.21850.00000.0000 1.21890.000.000.00-1.64
34347012006.05.24 15:29sell1.00usdjpym112.90113.75112.47 112.920.000.000.00-1.77
  0.00 0.00 6.24 183.22
 Floating P/L: 189.46
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 20 158.16 Floating P/L: 189.46 Margin: 1 175.00
Balance: 25 158.16 Equity: 25 347.62 Free Margin: 24 172.62
 
Details:
Graph
Gross Profit: 20 158.16 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 20 158.16
Profit Factor: 0.00 Expected Payoff: 39.29  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 0.00 (0.0%)  
 
Total Trades: 513 Short Positions (won %): 249 (100.00%) Long Positions (won %): 264 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 513 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 71.45 loss trade: 0.00
Average profit trade: 39.29 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 513 (20 158.16) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 20 158.16 (513) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 513 consecutive losses: 0