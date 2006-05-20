Interbank FX, LLC

Account: 1063196 Name: Hendrick Stam Currency: USD 2006 May 23, 15:57
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
31747042006.05.20 12:54balanceDeposit5 000.00
31991992006.05.22 06:24sell0.50usdjpym112.56114.57110.972006.05.22 16:36111.810.000.000.0033.54
31992432006.05.22 06:24sell0.50usdjpym112.57114.57110.972006.05.22 16:37111.810.000.000.0033.99
31992962006.05.22 06:24sell0.50usdjpym112.57114.57110.972006.05.22 16:37111.810.000.000.0033.99
31996932006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.57114.57110.972006.05.22 16:37111.810.000.000.0033.99
31997052006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.58114.58110.982006.05.22 16:37111.820.000.000.0033.98
31997442006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.61114.61111.012006.05.22 16:37111.810.000.000.0035.77
31997202006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.62114.62111.022006.05.22 16:37111.800.000.000.0036.67
31997582006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.62114.62111.022006.05.22 16:37111.790.000.000.0037.12
31997782006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 16:37111.790.000.000.0038.02
31998222006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.63114.63111.032006.05.22 16:37111.790.000.000.0037.57
31998412006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.63114.64111.042006.05.22 16:37111.790.000.000.0037.57
31998502006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.62114.63111.032006.05.22 16:38111.800.000.000.0036.67
31998632006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.63114.63111.032006.05.22 16:38111.810.000.000.0036.67
31998782006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.62114.62111.022006.05.22 16:38111.800.000.000.0036.67
31998912006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.63114.63111.032006.05.22 16:38111.800.000.000.0037.12
31998992006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.62114.62111.022006.05.22 16:38111.800.000.000.0036.67
31999282006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.63114.63111.032006.05.22 16:38111.800.000.000.0037.12
31999352006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 16:38111.790.000.000.0038.02
31999792006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.66114.66111.062006.05.22 15:44111.720.000.000.0042.07
32000082006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.67114.67111.072006.05.22 15:42111.710.000.000.0042.97
32000352006.05.22 06:26sell0.50eurjpym143.36145.36141.762006.05.23 10:19143.040.000.00-0.4314.37
32000672006.05.22 06:26sell0.50eurjpym143.37145.37141.772006.05.23 10:18143.060.000.00-0.4313.91
32000822006.05.22 06:26sell0.50eurjpym143.36145.36141.762006.05.23 10:19143.050.000.00-0.4313.92
32000792006.05.22 06:26sell0.50eurjpym143.36145.36141.762006.05.23 10:19143.050.000.00-0.4313.92
32001052006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.66114.66111.062006.05.22 15:44111.730.000.000.0041.62
32001132006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.67114.67111.072006.05.22 15:42111.710.000.000.0042.97
32001452006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.66114.66111.062006.05.22 15:44111.730.000.000.0041.62
32001722006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.68114.68111.082006.05.22 15:42111.690.000.000.0044.32
32001752006.05.22 06:26sell0.50eurjpym143.36145.36141.762006.05.23 10:19143.040.000.00-0.4314.37
32001872006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.67114.67111.072006.05.22 15:42111.700.000.000.0043.42
32002222006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.66114.66111.062006.05.22 15:43111.740.000.000.0041.17
32002352006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:52111.650.000.000.0044.78
32002512006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.66114.66111.062006.05.22 15:43111.730.000.000.0041.62
32002672006.05.22 06:27sell0.50eurjpym143.37145.37141.772006.05.23 10:18143.060.000.00-0.4313.91
32002712006.05.22 06:27sell0.50eurjpym143.36145.36141.762006.05.23 10:19143.050.000.00-0.4313.92
32002732006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:52111.660.000.000.0044.33
32002802006.05.22 06:27sell0.50eurjpym143.36145.36141.762006.05.23 10:19143.050.000.00-0.4313.92
32002812006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.66114.66111.062006.05.22 15:43111.730.000.000.0041.62
32002822006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:52111.660.000.000.0044.33
32002852006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.65114.66111.062006.05.22 15:52111.660.000.000.0044.33
32002862006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:52111.660.000.000.0044.33
32002902006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:16111.440.000.000.0053.84
32003002006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.63114.63111.032006.05.23 05:02111.030.000.00-0.6372.05
32003072006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.63114.63111.032006.05.23 05:02111.030.000.00-0.6372.05
32003132006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:16111.450.000.000.0053.39
32003222006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:52111.660.000.000.0044.33
32003272006.05.22 06:27sell0.50eurjpym143.36145.36141.762006.05.23 10:19143.050.000.00-0.4313.91
32003332006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:16111.440.000.000.0053.84
32003442006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:52111.670.000.000.0043.88
32003472006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:16111.440.000.000.0053.84
32003482006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:52111.660.000.000.0044.33
32003592006.05.22 06:27sell0.50eurjpym143.37145.37141.772006.05.23 10:18143.050.000.00-0.4314.36
32003622006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:51111.670.000.000.0043.88
32003642006.05.22 06:27sell0.50eurjpym143.36145.36141.762006.05.23 10:18143.050.000.00-0.4313.91
32003662006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:16111.440.000.000.0053.84
32003682006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.63114.63111.032006.05.23 05:02111.030.000.00-0.6372.05
32003742006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.62114.62111.022006.05.23 05:02111.020.000.00-0.6372.06
32003952006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.63114.63111.032006.05.23 05:02111.030.000.00-0.6372.05
32003992006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.62114.62111.022006.05.23 05:02111.020.000.00-0.6372.06
32004002006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.63114.63111.032006.05.23 05:02111.030.000.00-0.6372.05
32004012006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.62114.62111.022006.05.23 05:02111.020.000.00-0.6372.06
32004022006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.63114.63111.032006.05.23 05:02111.030.000.00-0.6372.05
32004042006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:15111.450.000.000.0053.39
32004072006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.63114.63111.032006.05.23 05:02111.030.000.00-0.6372.05
32004102006.05.22 06:28sell0.50eurjpym143.35145.36141.762006.05.23 10:19143.040.000.00-0.4313.92
32004092006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:15111.450.000.000.0053.39
32004112006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.63114.63111.032006.05.23 05:02111.030.000.00-0.6372.05
32004152006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.62114.62111.022006.05.23 05:02111.020.000.00-0.6372.06
32004282006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.61114.61111.012006.05.23 05:02111.010.000.00-0.6372.07
32004442006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.60114.60111.002006.05.23 06:49111.000.000.00-0.6372.08
32004502006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.61114.61111.012006.05.23 05:02111.010.000.00-0.6372.07
32004742006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.60114.60111.002006.05.23 06:49111.000.000.00-0.6372.08
32004972006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.61114.61111.012006.05.23 05:02111.010.000.00-0.6372.07
32005012006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.61114.61111.012006.05.23 05:02111.010.000.00-0.6372.07
32005032006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.60114.60111.002006.05.23 06:49111.000.000.00-0.6372.08
32005042006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.61114.61111.012006.05.23 05:02111.010.000.00-0.6372.07
32005062006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.60114.60111.002006.05.23 06:49111.000.000.00-0.6372.08
32005212006.05.22 06:29sell0.50usdjpym112.59114.59110.992006.05.23 06:49110.990.000.00-0.6372.08
32005392006.05.22 06:29sell0.50usdjpym112.60114.60111.002006.05.23 06:49111.000.000.00-0.6372.08
32005592006.05.22 06:29sell0.50usdjpym112.59114.59110.992006.05.23 06:49110.990.000.00-0.6372.08
32005642006.05.22 06:29sell0.50usdjpym112.60114.60111.002006.05.23 06:49111.000.000.00-0.6372.08
32005692006.05.22 06:29sell0.50usdjpym112.61114.61111.012006.05.23 05:02111.010.000.00-0.6372.07
32005742006.05.22 06:29sell0.50usdjpym112.62114.62111.022006.05.23 05:02111.020.000.00-0.6372.06
32005782006.05.22 06:29sell0.50eurjpym143.36145.36141.762006.05.23 10:18143.050.000.00-0.4313.91
32005792006.05.22 06:29sell0.50usdjpym112.63114.63111.032006.05.23 05:02111.030.000.00-0.6372.05
32005862006.05.22 06:29sell0.50eurjpym143.36145.36141.762006.05.23 10:18143.050.000.00-0.4313.91
32005882006.05.22 06:29sell0.50usdjpym112.62114.62111.022006.05.23 05:02111.020.000.00-0.6372.06
32005892006.05.22 06:29sell0.50usdjpym112.62114.62111.022006.05.23 05:02111.020.000.00-0.6372.06
32005902006.05.22 06:30sell0.50usdjpym112.63114.63111.032006.05.23 05:02111.030.000.00-0.6372.05
32006122006.05.22 06:30sell0.50usdjpym112.63114.63111.032006.05.23 05:02111.030.000.00-0.6372.05
32006412006.05.22 06:30sell0.50usdjpym112.63114.63111.032006.05.23 05:02111.030.000.00-0.6372.05
32006492006.05.22 06:30sell0.50usdjpym112.63114.63111.032006.05.23 05:02111.030.000.00-0.6372.05
32006582006.05.22 06:30sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:15111.450.000.000.0053.39
32006602006.05.22 06:30sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:15111.450.000.000.0053.39
32006642006.05.22 06:30sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:15111.440.000.000.0053.84
32006892006.05.22 06:30sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:15111.450.000.000.0053.39
32006902006.05.22 06:30sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:15111.450.000.000.0053.39
32006992006.05.22 06:31sell0.50usdjpym112.63114.64111.042006.05.22 18:16111.410.000.000.0054.75
32007022006.05.22 06:31sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:15111.450.000.000.0053.39
32007042006.05.22 06:31sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:15111.440.000.000.0053.84
32007062006.05.22 06:31sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:15111.460.000.000.0052.93
32007132006.05.22 06:31sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:15111.480.000.000.0052.03
32007252006.05.22 06:31sell0.50usdjpym112.63114.64111.042006.05.22 18:16111.410.000.000.0054.75
32007332006.05.22 06:31sell0.50usdjpym112.63114.64111.042006.05.22 18:16111.420.000.000.0054.30
32007352006.05.22 06:31sell0.50usdjpym112.63114.64111.042006.05.22 18:16111.420.000.000.0054.30
32007502006.05.22 06:31sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:14111.480.000.000.0052.03
32008112006.05.22 06:33sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:14111.500.000.000.0051.12
32008122006.05.22 06:33sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:14111.500.000.000.0051.12
32008162006.05.22 06:33sell0.50usdjpym112.63114.64111.042006.05.22 18:16111.430.000.000.0053.85
32008202006.05.22 06:33sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:14111.500.000.000.0051.12
32008242006.05.22 06:33sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:14111.500.000.000.0051.12
32008252006.05.22 06:33sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:51111.670.000.000.0043.88
32008292006.05.22 06:33sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:14111.500.000.000.0051.12
32009312006.05.22 06:36sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:12111.540.000.000.0049.31
32009352006.05.22 06:36sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:12111.580.000.000.0047.50
32009532006.05.22 06:36sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:12111.580.000.000.0047.50
32009572006.05.22 06:36sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:12111.580.000.000.0047.50
32009642006.05.22 06:36sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:12111.580.000.000.0047.50
32009652006.05.22 06:36sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:51111.670.000.000.0043.88
32009672006.05.22 06:37sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:11111.560.000.000.0048.40
32009712006.05.22 06:37sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:11111.530.000.000.0049.76
32009762006.05.22 06:37sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 18:11111.520.000.000.0050.22
32010022006.05.22 06:37sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 16:40111.780.000.000.0038.47
32010082006.05.22 06:38sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 16:40111.780.000.000.0038.47
32010132006.05.22 06:38sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 16:40111.780.000.000.0038.47
32010232006.05.22 06:38sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 16:39111.780.000.000.0038.47
32010272006.05.22 06:38sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 16:39111.780.000.000.0038.47
32010352006.05.22 06:38sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 16:39111.790.000.000.0038.02
32010442006.05.22 06:39sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 16:39111.790.000.000.0038.02
32010482006.05.22 06:39sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 16:39111.790.000.000.0038.02
32010572006.05.22 06:39sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 16:39111.790.000.000.0038.02
32010612006.05.22 06:39sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 16:39111.790.000.000.0038.02
32010622006.05.22 06:39sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 16:39111.790.000.000.0038.02
32010712006.05.22 06:39sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:51111.680.000.000.0043.43
32010732006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 16:39111.790.000.000.0038.02
32010752006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:48111.760.000.000.0039.82
32010772006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 16:39111.790.000.000.0038.02
32010822006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:48111.750.000.000.0040.27
32010832006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 16:39111.790.000.000.0038.02
32010852006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:48111.750.000.000.0040.27
32010882006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 16:39111.790.000.000.0038.02
32010902006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:48111.750.000.000.0040.27
32010932006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 16:39111.790.000.000.0038.02
32010942006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:48111.760.000.000.0039.82
32010992006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.66114.66111.062006.05.22 15:43111.720.000.000.0042.07
32011052006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:48111.760.000.000.0039.82
32011082006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.66114.66111.062006.05.22 15:43111.710.000.000.0042.52
32011092006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:45111.720.000.000.0041.62
32011192006.05.22 06:41sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 16:38111.790.000.000.0038.02
32011262006.05.22 06:41sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:45111.720.000.000.0041.62
32011272006.05.22 06:41sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 16:38111.790.000.000.0038.02
32011342006.05.22 06:41sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 15:52111.660.000.000.0043.88
32011742006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 15:52111.650.000.000.0044.33
32012042006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:45111.720.000.000.0041.62
32012202006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 15:52111.650.000.000.0044.33
32012692006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:45111.720.000.000.0041.62
32013602006.05.22 06:42buy0.50audusdm0.74910.72910.76512006.05.23 09:050.75520.000.000.0830.50
32013732006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.66114.66111.062006.05.22 15:42111.710.000.000.0042.52
32014002006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.67114.67111.072006.05.22 15:42111.690.000.000.0043.87
32014082006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.68114.68111.082006.05.22 15:42111.690.000.000.0044.32
32014302006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.69114.69111.092006.05.22 15:42111.690.000.000.0044.77
32014722006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.70114.70111.102006.05.22 15:41111.700.000.000.0044.76
32015002006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.69114.69111.092006.05.22 15:41111.700.000.000.0044.32
32015522006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.69114.69111.092006.05.22 15:41111.700.000.000.0044.32
32016482006.05.22 06:42buy0.50audusdm0.74900.72900.76502006.05.23 09:040.75510.000.000.0830.50
32017352006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.70114.70111.102006.05.22 15:41111.700.000.000.0044.76
32018002006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.71114.71111.112006.05.22 15:41111.680.000.000.0046.11
32017942006.05.22 06:42buy0.50audusdm0.74900.72900.76502006.05.23 09:040.75520.000.000.0831.00
32018502006.05.22 06:42buy0.50audusdm0.74890.72890.76492006.05.23 09:040.75510.000.000.0831.00
32019072006.05.22 06:42buy0.50audusdm0.74900.72900.76502006.05.23 09:040.75510.000.000.0830.50
32019092006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.70114.70111.102006.05.22 15:41111.690.000.000.0045.21
32019672006.05.22 06:43sell0.50usdjpym112.69114.69111.092006.05.22 15:41111.700.000.000.0044.32
32019752006.05.22 06:43buy0.50audusdm0.74890.72890.76492006.05.23 09:040.75510.000.000.0831.00
32019792006.05.22 06:43sell0.50usdjpym112.70114.70111.102006.05.22 15:41111.690.000.000.0045.21
32019852006.05.22 06:43buy0.50audusdm0.74900.72900.76502006.05.23 09:040.75510.000.000.0830.50
32019872006.05.22 06:43sell0.50usdjpym112.69114.69111.092006.05.22 15:41111.700.000.000.0044.32
32138402006.05.22 08:23sell0.50eurjpym143.67145.67142.072006.05.23 07:10142.860.000.00-0.4336.44
32138502006.05.22 08:23sell0.50eurjpym143.66145.66142.062006.05.23 07:10142.850.000.00-0.4336.44
32138852006.05.22 08:23sell0.50eurjpym143.66145.66142.062006.05.23 07:10142.850.000.00-0.4336.44
32139032006.05.22 08:23sell0.50eurjpym143.68145.68142.082006.05.23 07:09142.860.000.00-0.4336.89
32139772006.05.22 08:23sell0.50eurjpym143.67145.67142.072006.05.23 07:10142.850.000.00-0.4336.89
32140002006.05.22 08:23sell0.50eurjpym143.66145.66142.062006.05.23 07:10142.860.000.00-0.4335.99
32140062006.05.22 08:23sell0.50eurjpym143.67145.67142.072006.05.23 07:10142.850.000.00-0.4336.89
32140182006.05.22 08:23sell0.50eurjpym143.67145.67142.072006.05.23 07:10142.850.000.00-0.4336.89
32140222006.05.22 08:23sell0.50eurjpym143.66145.66142.062006.05.23 07:10142.860.000.00-0.4335.99
32140232006.05.22 08:23sell0.50eurjpym143.67145.67142.072006.05.23 07:10142.850.000.00-0.4336.89
32141222006.05.22 08:24sell0.50eurjpym143.68145.68142.082006.05.23 07:09142.880.000.00-0.4335.99
32141262006.05.22 08:24sell0.50eurjpym143.68145.68142.082006.05.23 07:09142.880.000.00-0.4335.99
32141342006.05.22 08:24sell0.50eurjpym143.69145.69142.092006.05.23 07:06142.870.000.00-0.4336.89
32145042006.05.22 08:25sell0.50gbpjpym211.03213.03209.432006.05.23 06:44209.430.000.00-1.0872.00
32147772006.05.22 08:27sell0.50gbpjpym211.00213.00209.402006.05.23 06:44209.400.000.00-1.0872.01
32148452006.05.22 08:28sell0.50eurjpym143.67145.67142.072006.05.23 07:09142.860.000.00-0.4336.44
32148512006.05.22 08:28sell0.50eurjpym143.68145.68142.082006.05.23 07:09142.880.000.00-0.4335.99
32148772006.05.22 08:28sell0.50eurjpym143.67145.67142.072006.05.23 07:09142.860.000.00-0.4336.44
32148812006.05.22 08:28sell0.50eurjpym143.68145.68142.082006.05.23 07:09142.870.000.00-0.4336.44
32149122006.05.22 08:29sell0.50eurjpym143.69145.69142.092006.05.23 07:06142.870.000.00-0.4336.89
32149182006.05.22 08:29sell0.50eurjpym143.68145.68142.082006.05.23 07:09142.870.000.00-0.4336.44
32149192006.05.22 08:29sell0.50eurjpym143.68145.68142.082006.05.23 07:06142.860.000.00-0.4336.89
32149212006.05.22 08:29sell0.50eurjpym143.69145.69142.092006.05.23 07:06142.870.000.00-0.4336.89
32149872006.05.22 08:29sell0.50eurjpym143.67145.67142.072006.05.23 07:09142.860.000.00-0.4336.44
32150032006.05.22 08:29sell0.50eurjpym143.67145.67142.072006.05.23 07:09142.860.000.00-0.4336.44
32150192006.05.22 08:29sell0.50eurjpym143.68145.68142.082006.05.23 07:06142.860.000.00-0.4336.89
32487472006.05.22 15:31sell0.50gbpusdm1.88501.90501.86902006.05.23 14:141.87960.000.000.0227.00
32487912006.05.22 15:31sell0.50gbpusdm1.88501.90501.86902006.05.23 14:141.87960.000.000.0227.00
32490292006.05.22 15:33sell0.50gbpusdm1.88481.90481.86882006.05.23 14:151.88000.000.000.0224.00
32491162006.05.22 15:35sell0.50gbpusdm1.88481.90481.86882006.05.23 14:151.88000.000.000.0224.00
32495332006.05.22 15:39sell0.50gbpusdm1.88501.90501.86902006.05.23 14:141.87950.000.000.0227.50
32495852006.05.22 15:40sell0.50gbpusdm1.88481.90481.86882006.05.23 14:151.87990.000.000.0224.50
32496692006.05.22 15:42sell0.50gbpusdm1.88481.90481.86882006.05.23 14:151.87970.000.000.0225.50
32496722006.05.22 15:42sell0.50gbpusdm1.88481.90481.86882006.05.23 14:151.87980.000.000.0225.00
32885512006.05.23 06:46buy0.50eurjpym142.72140.72144.322006.05.23 10:19142.990.000.000.0012.13
32885662006.05.23 06:47buy0.50eurjpym142.72140.72144.322006.05.23 10:19142.990.000.000.0012.13
32885682006.05.23 06:47buy0.50eurjpym142.72140.72144.322006.05.23 10:19142.990.000.000.0012.13
32885762006.05.23 06:48buy0.50eurjpym142.72140.72144.322006.05.23 10:19143.020.000.000.0013.47
32885782006.05.23 06:48buy0.50eurjpym142.72140.72144.322006.05.23 10:18143.020.000.000.0013.47
32885842006.05.23 06:48buy0.50eurjpym142.72140.72144.322006.05.23 10:18143.010.000.000.0013.02
32886022006.05.23 06:48buy0.50eurjpym142.71140.71144.312006.05.23 10:18143.020.000.000.0013.92
32886112006.05.23 06:48buy0.50eurjpym142.72140.72144.322006.05.23 10:18143.020.000.000.0013.47
32886202006.05.23 06:48buy0.50eurjpym142.71140.71144.312006.05.23 10:18143.020.000.000.0013.92
32886832006.05.23 06:48buy0.50eurjpym142.71140.70144.302006.05.23 10:18143.020.000.000.0013.92
32994352006.05.23 09:09sell1.00audusdm0.75570.77570.75292006.05.23 12:370.75290.000.000.0028.00
  0.00 0.00 -39.20 9 562.14
Closed P/L: 9 522.94
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
32860252006.05.23 05:55buy0.50eurjpym142.91140.90144.50 143.020.000.000.004.94
32860552006.05.23 05:55buy0.50eurjpym142.89140.89144.49 143.020.000.000.005.84
32860622006.05.23 05:55buy0.50eurjpym142.90140.88144.48 143.020.000.000.005.39
32860682006.05.23 05:55buy0.50eurjpym142.89140.89144.49 143.020.000.000.005.84
32860772006.05.23 05:55buy0.50eurjpym142.90140.90144.50 143.020.000.000.005.39
32861262006.05.23 05:56buy0.50eurjpym142.90140.90144.50 143.020.000.000.005.39
32861672006.05.23 05:56buy0.50eurjpym142.91140.90144.50 143.020.000.000.004.94
32861682006.05.23 05:57buy0.50eurjpym142.90140.90144.50 143.020.000.000.005.39
32877832006.05.23 06:29buy0.50eurjpym142.82140.82144.42 143.020.000.000.008.99
32877972006.05.23 06:29buy0.50eurjpym142.82140.82144.42 143.020.000.000.008.99
32460962006.05.22 15:13sell0.50eurusdm1.28291.30291.2669 1.28490.000.000.32-10.00
32461212006.05.22 15:13sell0.50eurusdm1.28301.30301.2670 1.28490.000.000.32-9.50
32462412006.05.22 15:13sell0.50eurusdm1.28281.30291.2669 1.28490.000.000.32-10.50
32462502006.05.22 15:13sell0.50eurusdm1.28291.30291.2669 1.28490.000.000.32-10.00
32462872006.05.22 15:14sell0.50eurusdm1.28291.30291.2669 1.28490.000.000.32-10.00
32463022006.05.22 15:14sell0.50eurusdm1.28291.30291.2669 1.28490.000.000.32-10.00
32463362006.05.22 15:14sell0.50eurusdm1.28291.30291.2669 1.28490.000.000.32-10.00
32463692006.05.22 15:14sell0.50eurusdm1.28291.30291.2669 1.28490.000.000.32-10.00
32463932006.05.22 15:14sell0.50eurusdm1.28291.30301.2670 1.28490.000.000.32-10.00
32463972006.05.22 15:14sell0.50eurusdm1.28291.30291.2669 1.28490.000.000.32-10.00
32464222006.05.22 15:14sell0.50eurusdm1.28291.30291.2669 1.28490.000.000.32-10.00
32464562006.05.22 15:15sell0.50eurusdm1.28301.30301.2670 1.28490.000.000.32-9.50
32464892006.05.22 15:15sell0.50eurusdm1.28311.30311.2671 1.28490.000.000.32-9.00
32465212006.05.22 15:15sell0.50eurusdm1.28321.30321.2672 1.28490.000.000.32-8.50
32465782006.05.22 15:15sell0.50eurusdm1.28331.30331.2673 1.28490.000.000.32-8.00
32466082006.05.22 15:15sell0.50eurusdm1.28341.30341.2674 1.28490.000.000.32-7.50
32466372006.05.22 15:15sell0.50eurusdm1.28351.30351.2675 1.28490.000.000.32-7.00
32466922006.05.22 15:15sell0.50eurusdm1.28361.30361.2676 1.28490.000.000.32-6.50
32469672006.05.22 15:16sell0.50eurusdm1.28371.30371.2677 1.28490.000.000.32-6.00
32476752006.05.22 15:19sell0.50eurusdm1.28361.30361.2676 1.28490.000.000.32-6.50
32476972006.05.22 15:19sell0.50eurusdm1.28351.30351.2675 1.28490.000.000.32-7.00
32477342006.05.22 15:19sell0.50eurusdm1.28351.30351.2675 1.28490.000.000.32-7.00
32479682006.05.22 15:22sell0.50eurusdm1.28321.30321.2672 1.28490.000.000.32-8.50
32480082006.05.22 15:22sell0.50eurusdm1.28321.30321.2672 1.28490.000.000.32-8.50
32480702006.05.22 15:22sell0.50eurusdm1.28301.30301.2670 1.28490.000.000.32-9.50
32480902006.05.22 15:22sell0.50eurusdm1.28311.30311.2671 1.28490.000.000.32-9.00
32481152006.05.22 15:23sell0.50eurusdm1.28301.30301.2670 1.28490.000.000.32-9.50
32482222006.05.22 15:24sell0.50eurusdm1.28301.30301.2670 1.28490.000.000.32-9.50
32483332006.05.22 15:26sell0.50eurusdm1.28301.30301.2670 1.28490.000.000.32-9.50
32489572006.05.22 15:33sell0.50eurusdm1.28361.30361.2676 1.28490.000.000.32-6.50
32489772006.05.22 15:33sell0.50eurusdm1.28351.30351.2675 1.28490.000.000.32-7.00
32489812006.05.22 15:33sell0.50eurusdm1.28341.30351.2675 1.28490.000.000.32-7.50
32489932006.05.22 15:33sell0.50eurusdm1.28351.30351.2675 1.28490.000.000.32-7.00
32490462006.05.22 15:34sell0.50eurusdm1.28351.30351.2675 1.28490.000.000.32-7.00
32495322006.05.22 15:39sell0.50eurusdm1.28361.30361.2676 1.28490.000.000.32-6.50
32495522006.05.22 15:40sell0.50eurusdm1.28361.30371.2677 1.28490.000.000.32-6.50
32495632006.05.22 15:40sell0.50eurusdm1.28371.30371.2677 1.28490.000.000.32-6.00
32495672006.05.22 15:40sell0.50eurusdm1.28361.30361.2676 1.28490.000.000.32-6.50
32496022006.05.22 15:40sell0.50eurusdm1.28351.30351.2675 1.28490.000.000.32-7.00
32409962006.05.22 14:22buy0.50usdcadm1.12031.10031.1363 1.11800.000.000.13-10.29
32410072006.05.22 14:22buy0.50usdcadm1.12021.10021.1362 1.11800.000.000.13-9.84
32410622006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.12011.10011.1361 1.11800.000.000.13-9.39
32410712006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.12011.10001.1360 1.11800.000.000.13-9.39
32410922006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.12011.10001.1360 1.11800.000.000.13-9.39
32411342006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.12011.10011.1361 1.11800.000.000.13-9.39
32411972006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.11991.09991.1359 1.11800.000.000.13-8.50
32412092006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.11981.09981.1358 1.11800.000.000.13-8.05
32412342006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.11971.09971.1357 1.11800.000.000.13-7.60
32412712006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.11981.09981.1358 1.11800.000.000.13-8.05
32412942006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.11971.09971.1357 1.11800.000.000.13-7.60
32413932006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.11981.09981.1358 1.11800.000.000.13-8.05
32414292006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.12011.10011.1361 1.11800.000.000.13-9.39
32414352006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.12011.10001.1360 1.11800.000.000.13-9.39
32414382006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.12011.10011.1361 1.11800.000.000.13-9.39
32414662006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.12011.10011.1361 1.11800.000.000.13-9.39
32414682006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.12011.10001.1360 1.11800.000.000.13-9.39
32414712006.05.22 14:24buy0.50usdcadm1.12021.10021.1362 1.11800.000.000.13-9.84
32414882006.05.22 14:24buy0.50usdcadm1.12011.10011.1361 1.11800.000.000.13-9.39
32414982006.05.22 14:24buy0.50usdcadm1.12001.10001.1360 1.11800.000.000.13-8.94
32415042006.05.22 14:24buy0.50usdcadm1.12011.10011.1361 1.11800.000.000.13-9.39
32415062006.05.22 14:24buy0.50usdcadm1.12021.10021.1362 1.11800.000.000.13-9.84
32415142006.05.22 14:24buy0.50usdcadm1.12021.10021.1362 1.11800.000.000.13-9.84
32415172006.05.22 14:24buy0.50usdcadm1.12021.10011.1361 1.11800.000.000.13-9.84
32409802006.05.22 14:22buy0.50usdchfm1.20951.18951.2255 1.20780.000.000.51-7.04
32411152006.05.22 14:23buy0.50usdchfm1.20951.18951.2255 1.20780.000.000.51-7.04
32411532006.05.22 14:23buy0.50usdchfm1.20941.18941.2254 1.20780.000.000.51-6.62
32411752006.05.22 14:23buy0.50usdchfm1.20921.18921.2252 1.20780.000.000.51-5.80
32412392006.05.22 14:23buy0.50usdchfm1.20921.18921.2252 1.20780.000.000.51-5.80
32412782006.05.22 14:23buy0.50usdchfm1.20901.18901.2250 1.20780.000.000.51-4.97
32413232006.05.22 14:23buy0.50usdchfm1.20911.18911.2251 1.20780.000.000.51-5.38
32413522006.05.22 14:23buy0.50usdchfm1.20931.18931.2253 1.20780.000.000.51-6.21
32413802006.05.22 14:23buy0.50usdchfm1.20941.18941.2254 1.20780.000.000.51-6.62
32414052006.05.22 14:23buy0.50usdchfm1.20951.18951.2255 1.20780.000.000.51-7.04
32414142006.05.22 14:23buy0.50usdchfm1.20951.18941.2254 1.20780.000.000.51-7.04
32414212006.05.22 14:23buy0.50usdchfm1.20951.18951.2255 1.20780.000.000.51-7.04
32414452006.05.22 14:23buy0.50usdchfm1.20951.18951.2255 1.20780.000.000.51-7.04
32414792006.05.22 14:24buy0.50usdchfm1.20951.18951.2255 1.20780.000.000.51-7.04
32414912006.05.22 14:24buy0.50usdchfm1.20951.18951.2255 1.20780.000.000.51-7.04
32417022006.05.22 14:25buy0.50usdchfm1.20951.18951.2255 1.20780.000.000.51-7.04
32417042006.05.22 14:25buy0.50usdchfm1.20941.18941.2254 1.20780.000.000.51-6.62
32417212006.05.22 14:26buy0.50usdchfm1.20951.18951.2255 1.20780.000.000.51-7.04
32418092006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20951.18951.2255 1.20780.000.000.51-7.04
32418142006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20941.18931.2253 1.20780.000.000.51-6.62
32418152006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20941.18941.2254 1.20780.000.000.51-6.62
32418242006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20931.18931.2253 1.20780.000.000.51-6.21
32418292006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20941.18941.2254 1.20780.000.000.51-6.62
32418332006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20931.18931.2253 1.20780.000.000.51-6.21
32418392006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20921.18921.2252 1.20780.000.000.51-5.80
32418492006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20931.18931.2253 1.20780.000.000.51-6.21
32418582006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20921.18921.2252 1.20780.000.000.51-5.80
32418592006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20931.18931.2253 1.20780.000.000.51-6.21
32418612006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20921.18921.2252 1.20780.000.000.51-5.80
32418642006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20911.18911.2251 1.20780.000.000.51-5.38
32418722006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20901.18901.2250 1.20780.000.000.51-4.97
32418792006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20901.18891.2249 1.20780.000.000.51-4.97
32418902006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20891.18891.2249 1.20780.000.000.51-4.55
32419052006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20901.18901.2250 1.20780.000.000.51-4.97
32419102006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20911.18911.2251 1.20780.000.000.51-5.38
32419122006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20901.18901.2250 1.20780.000.000.51-4.97
32419132006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20911.18911.2251 1.20780.000.000.51-5.38
32419212006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20901.18901.2250 1.20780.000.000.51-4.97
32419222006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20911.18911.2251 1.20780.000.000.51-5.38
32419262006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20901.18901.2250 1.20780.000.000.51-4.97
32419292006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20911.18911.2251 1.20780.000.000.51-5.38
32419372006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20901.18901.2250 1.20780.000.000.51-4.97
32419392006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20911.18911.2251 1.20780.000.000.51-5.38
32419402006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20901.18901.2250 1.20780.000.000.51-4.97
32419512006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20891.18891.2249 1.20780.000.000.51-4.55
32419602006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20871.18871.2247 1.20780.000.000.51-3.73
32419682006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20871.18871.2247 1.20780.000.000.51-3.73
32419842006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20861.18861.2246 1.20780.000.000.51-3.31
32419872006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20871.18871.2247 1.20780.000.000.51-3.73
32419992006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20881.18881.2248 1.20780.000.000.51-4.14
32420082006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20891.18891.2249 1.20780.000.000.51-4.55
32420152006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20901.18901.2250 1.20780.000.000.51-4.97
32420372006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20911.18911.2251 1.20780.000.000.51-5.38
32420452006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20911.18901.2250 1.20780.000.000.51-5.38
32420472006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20911.18911.2251 1.20780.000.000.51-5.38
32420482006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20921.18921.2252 1.20780.000.000.51-5.80
32420552006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20921.18911.2251 1.20780.000.000.51-5.80
32420562006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20921.18921.2252 1.20780.000.000.51-5.80
32420612006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20931.18931.2253 1.20780.000.000.51-6.21
32420662006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20931.18931.2253 1.20780.000.000.51-6.21
32420882006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20921.18921.2252 1.20780.000.000.51-5.80
32420932006.05.22 14:29buy0.50usdchfm1.20931.18931.2253 1.20780.000.000.51-6.21
32420962006.05.22 14:29buy0.50usdchfm1.20921.18921.2252 1.20780.000.000.51-5.80
32420972006.05.22 14:29buy0.50usdchfm1.20931.18931.2253 1.20780.000.000.51-6.21
32421072006.05.22 14:29buy0.50usdchfm1.20931.18931.2253 1.20780.000.000.51-6.21
32421222006.05.22 14:29buy0.50usdchfm1.20921.18921.2252 1.20780.000.000.51-5.80
32421312006.05.22 14:29buy0.50usdchfm1.20911.18911.2251 1.20780.000.000.51-5.38
32421352006.05.22 14:29buy0.50usdchfm1.20921.18921.2252 1.20780.000.000.51-5.80
32421392006.05.22 14:29buy0.50usdchfm1.20911.18911.2251 1.20780.000.000.51-5.38
32421452006.05.22 14:29buy0.50usdchfm1.20921.18921.2252 1.20780.000.000.51-5.80
32421552006.05.22 14:29buy0.50usdchfm1.20931.18931.2253 1.20780.000.000.51-6.21
32421582006.05.22 14:29buy0.50usdchfm1.20941.18941.2254 1.20780.000.000.51-6.62
32421692006.05.22 14:29buy0.50usdchfm1.20931.18931.2253 1.20780.000.000.51-6.21
32438572006.05.22 14:48buy0.50usdchfm1.20881.18871.2247 1.20780.000.000.51-4.14
32455452006.05.22 15:12buy0.50usdchfm1.20821.18821.2242 1.20780.000.000.51-1.66
32455512006.05.22 15:12buy0.50usdchfm1.20801.18801.2240 1.20780.000.000.51-0.83
32455662006.05.22 15:12buy0.50usdchfm1.20781.18781.2238 1.20780.000.000.510.00
32456532006.05.22 15:12buy0.50usdchfm1.20771.18771.2237 1.20780.000.000.510.41
32457202006.05.22 15:12buy0.50usdchfm1.20791.18781.2238 1.20780.000.000.51-0.41
32457272006.05.22 15:12buy0.50usdchfm1.20791.18791.2239 1.20780.000.000.51-0.41
32457382006.05.22 15:12buy0.50usdchfm1.20801.18801.2240 1.20780.000.000.51-0.83
32457512006.05.22 15:12buy0.50usdchfm1.20791.18791.2239 1.20780.000.000.51-0.41
32457622006.05.22 15:12buy0.50usdchfm1.20801.18801.2240 1.20780.000.000.51-0.83
32457692006.05.22 15:12buy0.50usdchfm1.20811.18811.2241 1.20780.000.000.51-1.24
32457752006.05.22 15:12buy0.50usdchfm1.20811.18811.2241 1.20780.000.000.51-1.24
32457942006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20791.18791.2239 1.20780.000.000.51-0.41
32458052006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20781.18781.2238 1.20780.000.000.510.00
32458232006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20771.18771.2237 1.20780.000.000.510.41
32458332006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20761.18761.2236 1.20780.000.000.510.83
32458602006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20751.18751.2235 1.20780.000.000.511.24
32458832006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20741.18741.2234 1.20780.000.000.511.66
32458902006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20731.18731.2233 1.20780.000.000.512.07
32459762006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20721.18721.2232 1.20780.000.000.512.48
32460192006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20731.18731.2233 1.20780.000.000.512.07
32460502006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20721.18721.2232 1.20780.000.000.512.48
32461382006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20691.18691.2229 1.20780.000.000.513.73
32461602006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20681.18671.2227 1.20780.000.000.514.14
32461802006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20691.18691.2229 1.20780.000.000.513.73
32462072006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20701.18701.2230 1.20780.000.000.513.31
32462662006.05.22 15:14buy0.50usdchfm1.20711.18711.2231 1.20780.000.000.512.90
32463172006.05.22 15:14buy0.50usdchfm1.20711.18711.2231 1.20780.000.000.512.90
32463202006.05.22 15:14buy0.50usdchfm1.20721.18721.2232 1.20780.000.000.512.48
32463512006.05.22 15:14buy0.50usdchfm1.20731.18731.2233 1.20780.000.000.512.07
32463612006.05.22 15:14buy0.50usdchfm1.20741.18741.2234 1.20780.000.000.511.66
32463632006.05.22 15:14buy0.50usdchfm1.20731.18731.2233 1.20780.000.000.512.07
32463712006.05.22 15:14buy0.50usdchfm1.20731.18721.2232 1.20780.000.000.512.07
32463752006.05.22 15:14buy0.50usdchfm1.20731.18731.2233 1.20780.000.000.512.07
32463832006.05.22 15:14buy0.50usdchfm1.20721.18721.2232 1.20780.000.000.512.48
32464092006.05.22 15:14buy0.50usdchfm1.20731.18731.2233 1.20780.000.000.512.07
32464182006.05.22 15:14buy0.50usdchfm1.20741.18741.2234 1.20780.000.000.511.66
32464292006.05.22 15:14buy0.50usdchfm1.20741.18741.2234 1.20780.000.000.511.66
32464362006.05.22 15:14buy0.50usdchfm1.20721.18721.2232 1.20780.000.000.512.48
32464492006.05.22 15:15buy0.50usdchfm1.20711.18711.2231 1.20780.000.000.512.90
32464662006.05.22 15:15buy0.50usdchfm1.20721.18721.2232 1.20780.000.000.512.48
32465102006.05.22 15:15buy0.50usdchfm1.20691.18691.2229 1.20780.000.000.513.73
32466012006.05.22 15:15buy0.50usdchfm1.20681.18681.2228 1.20780.000.000.514.14
32466642006.05.22 15:15buy0.50usdchfm1.20651.18651.2225 1.20780.000.000.515.38
32467982006.05.22 15:15buy0.50usdchfm1.20631.18631.2223 1.20780.000.000.516.21
32468062006.05.22 15:15buy0.50usdchfm1.20641.18641.2224 1.20780.000.000.515.80
32468242006.05.22 15:15buy0.50usdchfm1.20631.18631.2223 1.20780.000.000.516.21
32468282006.05.22 15:15buy0.50usdchfm1.20641.18641.2224 1.20780.000.000.515.80
32475252006.05.22 15:17buy0.50usdchfm1.20651.18651.2225 1.20780.000.000.515.38
32475272006.05.22 15:17buy0.50usdchfm1.20651.18651.2225 1.20780.000.000.515.38
32476672006.05.22 15:19buy0.50usdchfm1.20671.18671.2227 1.20780.000.000.514.55
32477412006.05.22 15:19buy0.50usdchfm1.20681.18681.2228 1.20780.000.000.514.14
32479732006.05.22 15:22buy0.50usdchfm1.20701.18701.2230 1.20780.000.000.513.31
32479772006.05.22 15:22buy0.50usdchfm1.20701.18691.2229 1.20780.000.000.513.31
32479782006.05.22 15:22buy0.50usdchfm1.20701.18701.2230 1.20780.000.000.513.31
32479872006.05.22 15:22buy0.50usdchfm1.20711.18711.2231 1.20780.000.000.512.90
32481042006.05.22 15:23buy0.50usdchfm1.20731.18731.2233 1.20780.000.000.512.07
32481062006.05.22 15:23buy0.50usdchfm1.20741.18741.2234 1.20780.000.000.511.66
32481082006.05.22 15:23buy0.50usdchfm1.20751.18751.2235 1.20780.000.000.511.24
32482232006.05.22 15:24buy0.50usdchfm1.20761.18761.2236 1.20780.000.000.510.83
32484062006.05.22 15:28buy0.50usdchfm1.20761.18761.2236 1.20780.000.000.510.83
32487202006.05.22 15:31buy0.50usdchfm1.20681.18681.2228 1.20780.000.000.514.14
32487302006.05.22 15:31buy0.50usdchfm1.20671.18671.2227 1.20780.000.000.514.55
32487822006.05.22 15:31buy0.50usdchfm1.20681.18681.2228 1.20780.000.000.514.14
32488032006.05.22 15:31buy0.50usdchfm1.20691.18691.2229 1.20780.000.000.513.73
32488662006.05.22 15:32buy0.50usdchfm1.20701.18701.2230 1.20780.000.000.513.31
32488852006.05.22 15:32buy0.50usdchfm1.20681.18681.2228 1.20780.000.000.514.14
32489132006.05.22 15:32buy0.50usdchfm1.20691.18691.2229 1.20780.000.000.513.73
32489612006.05.22 15:33buy0.50usdchfm1.20671.18671.2227 1.20780.000.000.514.55
32489692006.05.22 15:33buy0.50usdchfm1.20681.18681.2228 1.20780.000.000.514.14
32489782006.05.22 15:33buy0.50usdchfm1.20691.18691.2229 1.20780.000.000.513.73
32489852006.05.22 15:33buy0.50usdchfm1.20691.18691.2229 1.20780.000.000.513.73
32490082006.05.22 15:33buy0.50usdchfm1.20681.18681.2228 1.20780.000.000.514.14
32490102006.05.22 15:33buy0.50usdchfm1.20691.18691.2229 1.20780.000.000.513.73
32490132006.05.22 15:33buy0.50usdchfm1.20681.18681.2228 1.20780.000.000.514.14
32490362006.05.22 15:34buy0.50usdchfm1.20691.18691.2229 1.20780.000.000.513.73
32491052006.05.22 15:35buy0.50usdchfm1.20671.18671.2227 1.20780.000.000.514.55
32491142006.05.22 15:35buy0.50usdchfm1.20671.18671.2227 1.20780.000.000.514.55
32491272006.05.22 15:35buy0.50usdchfm1.20701.18701.2230 1.20780.000.000.513.31
32496232006.05.22 15:40buy0.50usdchfm1.20681.18681.2228 1.20780.000.000.514.14
32496462006.05.22 15:41buy0.50usdchfm1.20691.18691.2229 1.20780.000.000.513.73
32496532006.05.22 15:41buy0.50usdchfm1.20691.18691.2229 1.20780.000.000.513.73
32496642006.05.22 15:41buy0.50usdchfm1.20681.18681.2228 1.20780.000.000.514.14
32496682006.05.22 15:42buy0.50usdchfm1.20681.18681.2228 1.20780.000.000.514.14
32496822006.05.22 15:42buy0.50usdchfm1.20681.18681.2228 1.20780.000.000.514.14
32496872006.05.22 15:42buy0.50usdchfm1.20681.18681.2228 1.20780.000.000.514.14
32523332006.05.22 16:06buy0.50usdchfm1.20591.18591.2219 1.20780.000.000.517.87
32523582006.05.22 16:06buy0.50usdchfm1.20601.18601.2220 1.20780.000.000.517.45
32524102006.05.22 16:06buy0.50usdchfm1.20611.18611.2221 1.20780.000.000.517.04
32524192006.05.22 16:06buy0.50usdchfm1.20621.18621.2222 1.20780.000.000.516.62
32524442006.05.22 16:06buy0.50usdchfm1.20621.18621.2222 1.20780.000.000.516.62
32524652006.05.22 16:07buy0.50usdchfm1.20621.18611.2221 1.20780.000.000.516.62
32524682006.05.22 16:07buy0.50usdchfm1.20621.18621.2222 1.20780.000.000.516.62
32524792006.05.22 16:07buy0.50usdchfm1.20611.18611.2221 1.20780.000.000.517.04
32524882006.05.22 16:07buy0.50usdchfm1.20621.18621.2222 1.20780.000.000.516.62
32525032006.05.22 16:07buy0.50usdchfm1.20621.18621.2222 1.20780.000.000.516.62
32525242006.05.22 16:07buy0.50usdchfm1.20621.18621.2222 1.20780.000.000.516.62
32529602006.05.22 16:12buy0.50usdchfm1.20631.18621.2222 1.20780.000.000.516.21
32529662006.05.22 16:12buy0.50usdchfm1.20621.18621.2222 1.20780.000.000.516.62
32529812006.05.22 16:12buy0.50usdchfm1.20621.18621.2222 1.20780.000.000.516.62
32464052006.05.22 15:14buy0.50usdjpym111.87109.87113.47 111.330.000.000.62-24.25
32465382006.05.22 15:15buy0.50usdjpym111.87109.87113.47 111.330.000.000.62-24.25
32467652006.05.22 15:15buy0.50usdjpym111.85109.85113.45 111.330.000.000.62-23.35
32468142006.05.22 15:15buy0.50usdjpym111.84109.84113.44 111.330.000.000.62-22.90
32468432006.05.22 15:15buy0.50usdjpym111.84109.84113.44 111.330.000.000.62-22.90
32468622006.05.22 15:15buy0.50usdjpym111.85109.85113.45 111.330.000.000.62-23.35
32469102006.05.22 15:15buy0.50usdjpym111.85109.85113.45 111.330.000.000.62-23.35
32469162006.05.22 15:15buy0.50usdjpym111.85109.85113.45 111.330.000.000.62-23.35
32469262006.05.22 15:16buy0.50usdjpym111.85109.85113.45 111.330.000.000.62-23.35
32469552006.05.22 15:16buy0.50usdjpym111.84109.84113.44 111.330.000.000.62-22.90
32476722006.05.22 15:19buy0.50usdjpym111.85109.85113.45 111.330.000.000.62-23.35
32477172006.05.22 15:19buy0.50usdjpym111.86109.86113.46 111.330.000.000.62-23.80
32477302006.05.22 15:19buy0.50usdjpym111.85109.85113.45 111.330.000.000.62-23.35
32477392006.05.22 15:19buy0.50usdjpym111.85109.85113.45 111.330.000.000.62-23.35
32479632006.05.22 15:22buy0.50usdjpym111.86109.86113.46 111.330.000.000.62-23.80
32480172006.05.22 15:22buy0.50usdjpym111.85109.85113.45 111.330.000.000.62-23.35
32480212006.05.22 15:22buy0.50usdjpym111.86109.86113.46 111.330.000.000.62-23.80
32487622006.05.22 15:31buy0.50usdjpym111.77109.76113.36 111.330.000.000.62-19.76
32487742006.05.22 15:31buy0.50usdjpym111.78109.78113.38 111.330.000.000.62-20.21
32488552006.05.22 15:32buy0.50usdjpym111.79109.79113.39 111.330.000.000.62-20.66
32488702006.05.22 15:32buy0.50usdjpym111.79109.79113.39 111.330.000.000.62-20.66
32488772006.05.22 15:32buy0.50usdjpym111.78109.78113.38 111.330.000.000.62-20.21
32488922006.05.22 15:32buy0.50usdjpym111.77109.77113.37 111.330.000.000.62-19.76
32489072006.05.22 15:32buy0.50usdjpym111.77109.77113.37 111.330.000.000.62-19.76
32489122006.05.22 15:32buy0.50usdjpym111.78109.78113.38 111.330.000.000.62-20.21
32489302006.05.22 15:33buy0.50usdjpym111.79109.79113.39 111.330.000.000.62-20.66
32489362006.05.22 15:33buy0.50usdjpym111.78109.78113.38 111.330.000.000.62-20.21
32489442006.05.22 15:33buy0.50usdjpym111.77109.77113.37 111.330.000.000.62-19.76
32489462006.05.22 15:33buy0.50usdjpym111.76109.76113.36 111.330.000.000.62-19.31
32489632006.05.22 15:33buy0.50usdjpym111.75109.75113.35 111.330.000.000.62-18.86
32489902006.05.22 15:33buy0.50usdjpym111.75109.75113.35 111.330.000.000.62-18.86
32490012006.05.22 15:33buy0.50usdjpym111.74109.74113.34 111.330.000.000.62-18.41
32490272006.05.22 15:33buy0.50usdjpym111.75109.74113.34 111.330.000.000.62-18.86
32490622006.05.22 15:34buy0.50usdjpym111.72109.72113.32 111.330.000.000.62-17.52
32490702006.05.22 15:34buy0.50usdjpym111.73109.73113.33 111.330.000.000.62-17.96
32490862006.05.22 15:34buy0.50usdjpym111.71109.71113.31 111.330.000.000.62-17.07
32490922006.05.22 15:34buy0.50usdjpym111.72109.72113.32 111.330.000.000.62-17.52
32491032006.05.22 15:35buy0.50usdjpym111.71109.71113.31 111.330.000.000.62-17.07
32495302006.05.22 15:39buy0.50usdjpym111.68109.68113.28 111.330.000.000.62-15.72
32495492006.05.22 15:40buy0.50usdjpym111.67109.67113.27 111.330.000.000.62-15.27
32495832006.05.22 15:40buy0.50usdjpym111.67109.67113.27 111.330.000.000.62-15.27
32495932006.05.22 15:40buy0.50usdjpym111.66109.66113.26 111.330.000.000.62-14.82
32496132006.05.22 15:40buy0.50usdjpym111.67109.67113.27 111.330.000.000.62-15.27
32496162006.05.22 15:40buy0.50usdjpym111.67109.67113.27 111.330.000.000.62-15.27
32496292006.05.22 15:40buy0.50usdjpym111.67109.67113.27 111.330.000.000.62-15.27
32496322006.05.22 15:41buy0.50usdjpym111.68109.68113.28 111.330.000.000.62-15.72
32496422006.05.22 15:41buy0.50usdjpym111.69109.69113.29 111.330.000.000.62-16.17
32496432006.05.22 15:41buy0.50usdjpym111.69109.68113.28 111.330.000.000.62-16.17
32496582006.05.22 15:41buy0.50usdjpym111.70109.70113.30 111.330.000.000.62-16.62
32496602006.05.22 15:41buy0.50usdjpym111.71109.71113.31 111.330.000.000.62-17.07
32496632006.05.22 15:41buy0.50usdjpym111.70109.70113.30 111.330.000.000.62-16.62
32496662006.05.22 15:41buy0.50usdjpym111.69109.69113.29 111.330.000.000.62-16.17
32496932006.05.22 15:42buy0.50usdjpym111.71109.71113.31 111.330.000.000.62-17.07
32496992006.05.22 15:42buy0.50usdjpym111.71109.71113.31 111.330.000.000.62-17.07
32497012006.05.22 15:42buy0.50usdjpym111.71109.70113.30 111.330.000.000.62-17.07
32497032006.05.22 15:42buy0.50usdjpym111.71109.71113.31 111.330.000.000.62-17.07
32497052006.05.22 15:43buy0.50usdjpym111.70109.70113.30 111.330.000.000.62-16.62
32497062006.05.22 15:43buy0.50usdjpym111.71109.71113.31 111.330.000.000.62-17.07
32497092006.05.22 15:43buy0.50usdjpym111.72109.72113.32 111.330.000.000.62-17.52
32497102006.05.22 15:43buy0.50usdjpym111.73109.73113.33 111.330.000.000.62-17.96
32497112006.05.22 15:43buy0.50usdjpym111.74109.74113.34 111.330.000.000.62-18.41
  0.00 0.00 141.65 -1 760.39
 Floating P/L: -1 618.74
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 9 522.94 Floating P/L: -1 618.74 Margin: 7 675.00
Balance: 14 522.94 Equity: 12 904.20 Free Margin: 5 229.20
 
Details:
Graph
Gross Profit: 9 522.94 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 9 522.94
Profit Factor: 0.00 Expected Payoff: 43.09  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 0.00 (0.0%)  
 
Total Trades: 221 Short Positions (won %): 204 (100.00%) Long Positions (won %): 17 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 221 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 71.45 loss trade: 0.00
Average profit trade: 43.09 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 221 (9 522.94) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 9 522.94 (221) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 221 consecutive losses: 0