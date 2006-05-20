Interbank FX, LLC

Account: 1063196 Name: Hendrick Stam Currency: USD 2006 May 22, 15:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
31747042006.05.20 12:54balanceDeposit5 000.00
31999792006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.66114.66111.062006.05.22 15:44111.720.000.000.0042.07
32000082006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.67114.67111.072006.05.22 15:42111.710.000.000.0042.97
32001052006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.66114.66111.062006.05.22 15:44111.730.000.000.0041.62
32001132006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.67114.67111.072006.05.22 15:42111.710.000.000.0042.97
32001452006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.66114.66111.062006.05.22 15:44111.730.000.000.0041.62
32001722006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.68114.68111.082006.05.22 15:42111.690.000.000.0044.32
32001872006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.67114.67111.072006.05.22 15:42111.700.000.000.0043.42
32002222006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.66114.66111.062006.05.22 15:43111.740.000.000.0041.17
32002352006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:52111.650.000.000.0044.78
32002512006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.66114.66111.062006.05.22 15:43111.730.000.000.0041.62
32002732006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:52111.660.000.000.0044.33
32002812006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.66114.66111.062006.05.22 15:43111.730.000.000.0041.62
32002822006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:52111.660.000.000.0044.33
32002852006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.65114.66111.062006.05.22 15:52111.660.000.000.0044.33
32002862006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:52111.660.000.000.0044.33
32003222006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:52111.660.000.000.0044.33
32003442006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:52111.670.000.000.0043.88
32003482006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:52111.660.000.000.0044.33
32003622006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:51111.670.000.000.0043.88
32008252006.05.22 06:33sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:51111.670.000.000.0043.88
32009652006.05.22 06:36sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:51111.670.000.000.0043.88
32010712006.05.22 06:39sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:51111.680.000.000.0043.43
32010752006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:48111.760.000.000.0039.82
32010822006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:48111.750.000.000.0040.27
32010852006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:48111.750.000.000.0040.27
32010902006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:48111.750.000.000.0040.27
32010942006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:48111.760.000.000.0039.82
32010992006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.66114.66111.062006.05.22 15:43111.720.000.000.0042.07
32011052006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:48111.760.000.000.0039.82
32011082006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.66114.66111.062006.05.22 15:43111.710.000.000.0042.52
32011092006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:45111.720.000.000.0041.62
32011262006.05.22 06:41sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:45111.720.000.000.0041.62
32011342006.05.22 06:41sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 15:52111.660.000.000.0043.88
32011742006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 15:52111.650.000.000.0044.33
32012042006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:45111.720.000.000.0041.62
32012202006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.64114.64111.042006.05.22 15:52111.650.000.000.0044.33
32012692006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.65114.65111.052006.05.22 15:45111.720.000.000.0041.62
32013732006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.66114.66111.062006.05.22 15:42111.710.000.000.0042.52
32014002006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.67114.67111.072006.05.22 15:42111.690.000.000.0043.87
32014082006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.68114.68111.082006.05.22 15:42111.690.000.000.0044.32
32014302006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.69114.69111.092006.05.22 15:42111.690.000.000.0044.77
32014722006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.70114.70111.102006.05.22 15:41111.700.000.000.0044.76
32015002006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.69114.69111.092006.05.22 15:41111.700.000.000.0044.32
32015522006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.69114.69111.092006.05.22 15:41111.700.000.000.0044.32
32017352006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.70114.70111.102006.05.22 15:41111.700.000.000.0044.76
32018002006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.71114.71111.112006.05.22 15:41111.680.000.000.0046.11
32019092006.05.22 06:42sell0.50usdjpym112.70114.70111.102006.05.22 15:41111.690.000.000.0045.21
32019672006.05.22 06:43sell0.50usdjpym112.69114.69111.092006.05.22 15:41111.700.000.000.0044.32
32019792006.05.22 06:43sell0.50usdjpym112.70114.70111.102006.05.22 15:41111.690.000.000.0045.21
32019872006.05.22 06:43sell0.50usdjpym112.69114.69111.092006.05.22 15:41111.700.000.000.0044.32
  0.00 0.00 0.00 2 155.80
Closed P/L: 2 155.80
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
31991992006.05.22 06:24sell0.50usdjpym112.56114.57110.97 111.660.000.000.0040.30
31992432006.05.22 06:24sell0.50usdjpym112.57114.57110.97 111.660.000.000.0040.75
31992962006.05.22 06:24sell0.50usdjpym112.57114.57110.97 111.660.000.000.0040.75
31996932006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.57114.57110.97 111.660.000.000.0040.75
31997052006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.58114.58110.98 111.660.000.000.0041.20
31997202006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.62114.62111.02 111.660.000.000.0042.99
31997442006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.61114.61111.01 111.660.000.000.0042.54
31997582006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.62114.62111.02 111.660.000.000.0042.99
31997782006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
31998222006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.63114.63111.03 111.660.000.000.0043.44
31998412006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.63114.64111.04 111.660.000.000.0043.44
31998502006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.62114.63111.03 111.660.000.000.0042.99
31998632006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.63114.63111.03 111.660.000.000.0043.44
31998782006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.62114.62111.02 111.660.000.000.0042.99
31998912006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.63114.63111.03 111.660.000.000.0043.44
31998992006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.62114.62111.02 111.660.000.000.0042.99
31999282006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.63114.63111.03 111.660.000.000.0043.44
31999352006.05.22 06:26sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32000352006.05.22 06:26sell0.50eurjpym143.36145.36141.76 143.480.000.000.00-5.37
32000672006.05.22 06:26sell0.50eurjpym143.37145.37141.77 143.480.000.000.00-4.92
32000792006.05.22 06:26sell0.50eurjpym143.36145.36141.76 143.480.000.000.00-5.37
32000822006.05.22 06:26sell0.50eurjpym143.36145.36141.76 143.480.000.000.00-5.37
32001752006.05.22 06:26sell0.50eurjpym143.36145.36141.76 143.480.000.000.00-5.37
32002672006.05.22 06:27sell0.50eurjpym143.37145.37141.77 143.480.000.000.00-4.92
32002712006.05.22 06:27sell0.50eurjpym143.36145.36141.76 143.480.000.000.00-5.37
32002802006.05.22 06:27sell0.50eurjpym143.36145.36141.76 143.480.000.000.00-5.37
32002902006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32003002006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.63114.63111.03 111.660.000.000.0043.44
32003072006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.63114.63111.03 111.660.000.000.0043.44
32003132006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32003272006.05.22 06:27sell0.50eurjpym143.36145.36141.76 143.480.000.000.00-5.37
32003332006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32003472006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32003592006.05.22 06:27sell0.50eurjpym143.37145.37141.77 143.480.000.000.00-4.92
32003642006.05.22 06:27sell0.50eurjpym143.36145.36141.76 143.480.000.000.00-5.37
32003662006.05.22 06:27sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32003682006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.63114.63111.03 111.660.000.000.0043.44
32003742006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.62114.62111.02 111.660.000.000.0042.99
32003952006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.63114.63111.03 111.660.000.000.0043.44
32003992006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.62114.62111.02 111.660.000.000.0042.99
32004002006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.63114.63111.03 111.660.000.000.0043.44
32004012006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.62114.62111.02 111.660.000.000.0042.99
32004022006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.63114.63111.03 111.660.000.000.0043.44
32004042006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32004072006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.63114.63111.03 111.660.000.000.0043.44
32004092006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32004102006.05.22 06:28sell0.50eurjpym143.35145.36141.76 143.480.000.000.00-5.82
32004112006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.63114.63111.03 111.660.000.000.0043.44
32004152006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.62114.62111.02 111.660.000.000.0042.99
32004282006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.61114.61111.01 111.660.000.000.0042.54
32004442006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.60114.60111.00 111.660.000.000.0042.09
32004502006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.61114.61111.01 111.660.000.000.0042.54
32004742006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.60114.60111.00 111.660.000.000.0042.09
32004972006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.61114.61111.01 111.660.000.000.0042.54
32005012006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.61114.61111.01 111.660.000.000.0042.54
32005032006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.60114.60111.00 111.660.000.000.0042.09
32005042006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.61114.61111.01 111.660.000.000.0042.54
32005062006.05.22 06:28sell0.50usdjpym112.60114.60111.00 111.660.000.000.0042.09
32005212006.05.22 06:29sell0.50usdjpym112.59114.59110.99 111.660.000.000.0041.64
32005392006.05.22 06:29sell0.50usdjpym112.60114.60111.00 111.660.000.000.0042.09
32005592006.05.22 06:29sell0.50usdjpym112.59114.59110.99 111.660.000.000.0041.64
32005642006.05.22 06:29sell0.50usdjpym112.60114.60111.00 111.660.000.000.0042.09
32005692006.05.22 06:29sell0.50usdjpym112.61114.61111.01 111.660.000.000.0042.54
32005742006.05.22 06:29sell0.50usdjpym112.62114.62111.02 111.660.000.000.0042.99
32005782006.05.22 06:29sell0.50eurjpym143.36145.36141.76 143.480.000.000.00-5.37
32005792006.05.22 06:29sell0.50usdjpym112.63114.63111.03 111.660.000.000.0043.44
32005862006.05.22 06:29sell0.50eurjpym143.36145.36141.76 143.480.000.000.00-5.37
32005882006.05.22 06:29sell0.50usdjpym112.62114.62111.02 111.660.000.000.0042.99
32005892006.05.22 06:29sell0.50usdjpym112.62114.62111.02 111.660.000.000.0042.99
32005902006.05.22 06:30sell0.50usdjpym112.63114.63111.03 111.660.000.000.0043.44
32006122006.05.22 06:30sell0.50usdjpym112.63114.63111.03 111.660.000.000.0043.44
32006412006.05.22 06:30sell0.50usdjpym112.63114.63111.03 111.660.000.000.0043.44
32006492006.05.22 06:30sell0.50usdjpym112.63114.63111.03 111.660.000.000.0043.44
32006582006.05.22 06:30sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32006602006.05.22 06:30sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32006642006.05.22 06:30sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32006892006.05.22 06:30sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32006902006.05.22 06:30sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32006992006.05.22 06:31sell0.50usdjpym112.63114.64111.04 111.660.000.000.0043.44
32007022006.05.22 06:31sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32007042006.05.22 06:31sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32007062006.05.22 06:31sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32007132006.05.22 06:31sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32007252006.05.22 06:31sell0.50usdjpym112.63114.64111.04 111.660.000.000.0043.44
32007332006.05.22 06:31sell0.50usdjpym112.63114.64111.04 111.660.000.000.0043.44
32007352006.05.22 06:31sell0.50usdjpym112.63114.64111.04 111.660.000.000.0043.44
32007502006.05.22 06:31sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32008112006.05.22 06:33sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32008122006.05.22 06:33sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32008162006.05.22 06:33sell0.50usdjpym112.63114.64111.04 111.660.000.000.0043.44
32008202006.05.22 06:33sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32008242006.05.22 06:33sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32008292006.05.22 06:33sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32009312006.05.22 06:36sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32009352006.05.22 06:36sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32009532006.05.22 06:36sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32009572006.05.22 06:36sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32009642006.05.22 06:36sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32009672006.05.22 06:37sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32009712006.05.22 06:37sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32009762006.05.22 06:37sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32010022006.05.22 06:37sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32010082006.05.22 06:38sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32010132006.05.22 06:38sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32010232006.05.22 06:38sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32010272006.05.22 06:38sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32010352006.05.22 06:38sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32010442006.05.22 06:39sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32010482006.05.22 06:39sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32010572006.05.22 06:39sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32010612006.05.22 06:39sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32010622006.05.22 06:39sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32010732006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32010772006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32010832006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32010882006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32010932006.05.22 06:40sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32011192006.05.22 06:41sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32011272006.05.22 06:41sell0.50usdjpym112.64114.64111.04 111.660.000.000.0043.88
32013602006.05.22 06:42buy0.50audusdm0.74910.72910.7651 0.75080.000.000.008.50
32016482006.05.22 06:42buy0.50audusdm0.74900.72900.7650 0.75080.000.000.009.00
32017942006.05.22 06:42buy0.50audusdm0.74900.72900.7650 0.75080.000.000.009.00
32018502006.05.22 06:42buy0.50audusdm0.74890.72890.7649 0.75080.000.000.009.50
32019072006.05.22 06:42buy0.50audusdm0.74900.72900.7650 0.75080.000.000.009.00
32019752006.05.22 06:43buy0.50audusdm0.74890.72890.7649 0.75080.000.000.009.50
32019852006.05.22 06:43buy0.50audusdm0.74900.72900.7650 0.75080.000.000.009.00
32138402006.05.22 08:23sell0.50eurjpym143.67145.67142.07 143.480.000.000.008.51
32138502006.05.22 08:23sell0.50eurjpym143.66145.66142.06 143.480.000.000.008.06
32138852006.05.22 08:23sell0.50eurjpym143.66145.66142.06 143.480.000.000.008.06
32139032006.05.22 08:23sell0.50eurjpym143.68145.68142.08 143.480.000.000.008.96
32139772006.05.22 08:23sell0.50eurjpym143.67145.67142.07 143.480.000.000.008.51
32140002006.05.22 08:23sell0.50eurjpym143.66145.66142.06 143.480.000.000.008.06
32140062006.05.22 08:23sell0.50eurjpym143.67145.67142.07 143.480.000.000.008.51
32140182006.05.22 08:23sell0.50eurjpym143.67145.67142.07 143.480.000.000.008.51
32140222006.05.22 08:23sell0.50eurjpym143.66145.66142.06 143.480.000.000.008.06
32140232006.05.22 08:23sell0.50eurjpym143.67145.67142.07 143.480.000.000.008.51
32141222006.05.22 08:24sell0.50eurjpym143.68145.68142.08 143.480.000.000.008.96
32141262006.05.22 08:24sell0.50eurjpym143.68145.68142.08 143.480.000.000.008.96
32141342006.05.22 08:24sell0.50eurjpym143.69145.69142.09 143.480.000.000.009.40
32145042006.05.22 08:25sell0.50gbpjpym211.03213.03209.43 210.640.000.000.0017.46
32147772006.05.22 08:27sell0.50gbpjpym211.00213.00209.40 210.640.000.000.0016.12
32148452006.05.22 08:28sell0.50eurjpym143.67145.67142.07 143.480.000.000.008.51
32148512006.05.22 08:28sell0.50eurjpym143.68145.68142.08 143.480.000.000.008.96
32148772006.05.22 08:28sell0.50eurjpym143.67145.67142.07 143.480.000.000.008.51
32148812006.05.22 08:28sell0.50eurjpym143.68145.68142.08 143.480.000.000.008.96
32149122006.05.22 08:29sell0.50eurjpym143.69145.69142.09 143.480.000.000.009.40
32149182006.05.22 08:29sell0.50eurjpym143.68145.68142.08 143.480.000.000.008.96
32149192006.05.22 08:29sell0.50eurjpym143.68145.68142.08 143.480.000.000.008.96
32149212006.05.22 08:29sell0.50eurjpym143.69145.69142.09 143.480.000.000.009.40
32149872006.05.22 08:29sell0.50eurjpym143.67145.67142.07 143.480.000.000.008.51
32150032006.05.22 08:29sell0.50eurjpym143.67145.67142.07 143.480.000.000.008.51
32150192006.05.22 08:29sell0.50eurjpym143.68145.68142.08 143.480.000.000.008.96
32409802006.05.22 14:22buy0.50usdchfm1.20951.18951.2255 1.20470.000.000.00-19.92
32409962006.05.22 14:22buy0.50usdcadm1.12031.10031.1363 1.11930.000.000.00-4.47
32410072006.05.22 14:22buy0.50usdcadm1.12021.10021.1362 1.11930.000.000.00-4.02
32410622006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.12011.10011.1361 1.11930.000.000.00-3.57
32410712006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.12011.10001.1360 1.11930.000.000.00-3.57
32410922006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.12011.10001.1360 1.11930.000.000.00-3.57
32411152006.05.22 14:23buy0.50usdchfm1.20951.18951.2255 1.20470.000.000.00-19.92
32411342006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.12011.10011.1361 1.11930.000.000.00-3.57
32411532006.05.22 14:23buy0.50usdchfm1.20941.18941.2254 1.20470.000.000.00-19.51
32411752006.05.22 14:23buy0.50usdchfm1.20921.18921.2252 1.20470.000.000.00-18.68
32411972006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.11991.09991.1359 1.11930.000.000.00-2.68
32412092006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.11981.09981.1358 1.11930.000.000.00-2.23
32412342006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.11971.09971.1357 1.11930.000.000.00-1.79
32412392006.05.22 14:23buy0.50usdchfm1.20921.18921.2252 1.20470.000.000.00-18.68
32412712006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.11981.09981.1358 1.11930.000.000.00-2.23
32412782006.05.22 14:23buy0.50usdchfm1.20901.18901.2250 1.20470.000.000.00-17.85
32412942006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.11971.09971.1357 1.11930.000.000.00-1.79
32413232006.05.22 14:23buy0.50usdchfm1.20911.18911.2251 1.20470.000.000.00-18.26
32413522006.05.22 14:23buy0.50usdchfm1.20931.18931.2253 1.20470.000.000.00-19.09
32413802006.05.22 14:23buy0.50usdchfm1.20941.18941.2254 1.20470.000.000.00-19.51
32413932006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.11981.09981.1358 1.11930.000.000.00-2.23
32414052006.05.22 14:23buy0.50usdchfm1.20951.18951.2255 1.20470.000.000.00-19.92
32414142006.05.22 14:23buy0.50usdchfm1.20951.18941.2254 1.20470.000.000.00-19.92
32414212006.05.22 14:23buy0.50usdchfm1.20951.18951.2255 1.20470.000.000.00-19.92
32414292006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.12011.10011.1361 1.11930.000.000.00-3.57
32414352006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.12011.10001.1360 1.11930.000.000.00-3.57
32414382006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.12011.10011.1361 1.11930.000.000.00-3.57
32414452006.05.22 14:23buy0.50usdchfm1.20951.18951.2255 1.20470.000.000.00-19.92
32414662006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.12011.10011.1361 1.11930.000.000.00-3.57
32414682006.05.22 14:23buy0.50usdcadm1.12011.10001.1360 1.11930.000.000.00-3.57
32414712006.05.22 14:24buy0.50usdcadm1.12021.10021.1362 1.11930.000.000.00-4.02
32414792006.05.22 14:24buy0.50usdchfm1.20951.18951.2255 1.20470.000.000.00-19.92
32414882006.05.22 14:24buy0.50usdcadm1.12011.10011.1361 1.11930.000.000.00-3.57
32414912006.05.22 14:24buy0.50usdchfm1.20951.18951.2255 1.20470.000.000.00-19.92
32414982006.05.22 14:24buy0.50usdcadm1.12001.10001.1360 1.11930.000.000.00-3.13
32415042006.05.22 14:24buy0.50usdcadm1.12011.10011.1361 1.11930.000.000.00-3.57
32415062006.05.22 14:24buy0.50usdcadm1.12021.10021.1362 1.11930.000.000.00-4.02
32415142006.05.22 14:24buy0.50usdcadm1.12021.10021.1362 1.11930.000.000.00-4.02
32415172006.05.22 14:24buy0.50usdcadm1.12021.10011.1361 1.11930.000.000.00-4.02
32417022006.05.22 14:25buy0.50usdchfm1.20951.18951.2255 1.20470.000.000.00-19.92
32417042006.05.22 14:25buy0.50usdchfm1.20941.18941.2254 1.20470.000.000.00-19.51
32417212006.05.22 14:26buy0.50usdchfm1.20951.18951.2255 1.20470.000.000.00-19.92
32418092006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20951.18951.2255 1.20470.000.000.00-19.92
32418142006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20941.18931.2253 1.20470.000.000.00-19.51
32418152006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20941.18941.2254 1.20470.000.000.00-19.51
32418242006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20931.18931.2253 1.20470.000.000.00-19.09
32418292006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20941.18941.2254 1.20470.000.000.00-19.51
32418332006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20931.18931.2253 1.20470.000.000.00-19.09
32418392006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20921.18921.2252 1.20470.000.000.00-18.68
32418492006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20931.18931.2253 1.20470.000.000.00-19.09
32418582006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20921.18921.2252 1.20470.000.000.00-18.68
32418592006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20931.18931.2253 1.20470.000.000.00-19.09
32418612006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20921.18921.2252 1.20470.000.000.00-18.68
32418642006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20911.18911.2251 1.20470.000.000.00-18.26
32418722006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20901.18901.2250 1.20470.000.000.00-17.85
32418792006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20901.18891.2249 1.20470.000.000.00-17.85
32418902006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20891.18891.2249 1.20470.000.000.00-17.43
32419052006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20901.18901.2250 1.20470.000.000.00-17.85
32419102006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20911.18911.2251 1.20470.000.000.00-18.26
32419122006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20901.18901.2250 1.20470.000.000.00-17.85
32419132006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20911.18911.2251 1.20470.000.000.00-18.26
32419212006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20901.18901.2250 1.20470.000.000.00-17.85
32419222006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20911.18911.2251 1.20470.000.000.00-18.26
32419262006.05.22 14:27buy0.50usdchfm1.20901.18901.2250 1.20470.000.000.00-17.85
32419292006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20911.18911.2251 1.20470.000.000.00-18.26
32419372006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20901.18901.2250 1.20470.000.000.00-17.85
32419392006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20911.18911.2251 1.20470.000.000.00-18.26
32419402006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20901.18901.2250 1.20470.000.000.00-17.85
32419512006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20891.18891.2249 1.20470.000.000.00-17.43
32419602006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20871.18871.2247 1.20470.000.000.00-16.60
32419682006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20871.18871.2247 1.20470.000.000.00-16.60
32419842006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20861.18861.2246 1.20470.000.000.00-16.19
32419872006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20871.18871.2247 1.20470.000.000.00-16.60
32419992006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20881.18881.2248 1.20470.000.000.00-17.02
32420082006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20891.18891.2249 1.20470.000.000.00-17.43
32420152006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20901.18901.2250 1.20470.000.000.00-17.85
32420372006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20911.18911.2251 1.20470.000.000.00-18.26
32420452006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20911.18901.2250 1.20470.000.000.00-18.26
32420472006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20911.18911.2251 1.20470.000.000.00-18.26
32420482006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20921.18921.2252 1.20470.000.000.00-18.68
32420552006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20921.18911.2251 1.20470.000.000.00-18.68
32420562006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20921.18921.2252 1.20470.000.000.00-18.68
32420612006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20931.18931.2253 1.20470.000.000.00-19.09
32420662006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20931.18931.2253 1.20470.000.000.00-19.09
32420882006.05.22 14:28buy0.50usdchfm1.20921.18921.2252 1.20470.000.000.00-18.68
32420932006.05.22 14:29buy0.50usdchfm1.20931.18931.2253 1.20470.000.000.00-19.09
32420962006.05.22 14:29buy0.50usdchfm1.20921.18921.2252 1.20470.000.000.00-18.68
32420972006.05.22 14:29buy0.50usdchfm1.20931.18931.2253 1.20470.000.000.00-19.09
32421072006.05.22 14:29buy0.50usdchfm1.20931.18931.2253 1.20470.000.000.00-19.09
32421222006.05.22 14:29buy0.50usdchfm1.20921.18921.2252 1.20470.000.000.00-18.68
32421312006.05.22 14:29buy0.50usdchfm1.20911.18911.2251 1.20470.000.000.00-18.26
32421352006.05.22 14:29buy0.50usdchfm1.20921.18921.2252 1.20470.000.000.00-18.68
32421392006.05.22 14:29buy0.50usdchfm1.20911.18911.2251 1.20470.000.000.00-18.26
32421452006.05.22 14:29buy0.50usdchfm1.20921.18921.2252 1.20470.000.000.00-18.68
32421552006.05.22 14:29buy0.50usdchfm1.20931.18931.2253 1.20470.000.000.00-19.09
32421582006.05.22 14:29buy0.50usdchfm1.20941.18941.2254 1.20470.000.000.00-19.51
32421692006.05.22 14:29buy0.50usdchfm1.20931.18931.2253 1.20470.000.000.00-19.09
32438572006.05.22 14:48buy0.50usdchfm1.20881.18871.2247 1.20470.000.000.00-17.02
32455452006.05.22 15:12buy0.50usdchfm1.20821.18821.2242 1.20470.000.000.00-14.53
32455512006.05.22 15:12buy0.50usdchfm1.20801.18801.2240 1.20470.000.000.00-13.70
32455662006.05.22 15:12buy0.50usdchfm1.20781.18781.2238 1.20470.000.000.00-12.87
32456532006.05.22 15:12buy0.50usdchfm1.20771.18771.2237 1.20470.000.000.00-12.45
32457202006.05.22 15:12buy0.50usdchfm1.20791.18781.2238 1.20470.000.000.00-13.28
32457272006.05.22 15:12buy0.50usdchfm1.20791.18791.2239 1.20470.000.000.00-13.28
32457382006.05.22 15:12buy0.50usdchfm1.20801.18801.2240 1.20470.000.000.00-13.70
32457512006.05.22 15:12buy0.50usdchfm1.20791.18791.2239 1.20470.000.000.00-13.28
32457622006.05.22 15:12buy0.50usdchfm1.20801.18801.2240 1.20470.000.000.00-13.70
32457692006.05.22 15:12buy0.50usdchfm1.20811.18811.2241 1.20470.000.000.00-14.11
32457752006.05.22 15:12buy0.50usdchfm1.20811.18811.2241 1.20470.000.000.00-14.11
32457942006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20791.18791.2239 1.20470.000.000.00-13.28
32458052006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20781.18781.2238 1.20470.000.000.00-12.87
32458232006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20771.18771.2237 1.20470.000.000.00-12.45
32458332006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20761.18761.2236 1.20470.000.000.00-12.04
32458602006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20751.18751.2235 1.20470.000.000.00-11.62
32458832006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20741.18741.2234 1.20470.000.000.00-11.21
32458902006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20731.18731.2233 1.20470.000.000.00-10.79
32459762006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20721.18721.2232 1.20470.000.000.00-10.38
32460192006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20731.18731.2233 1.20470.000.000.00-10.79
32460502006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20721.18721.2232 1.20470.000.000.00-10.38
32460962006.05.22 15:13sell0.50eurusdm1.28291.30291.2669 1.28500.000.000.00-10.50
32461212006.05.22 15:13sell0.50eurusdm1.28301.30301.2670 1.28500.000.000.00-10.00
32461382006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20691.18691.2229 1.20470.000.000.00-9.13
32461602006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20681.18671.2227 1.20470.000.000.00-8.72
32461802006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20691.18691.2229 1.20470.000.000.00-9.13
32462072006.05.22 15:13buy0.50usdchfm1.20701.18701.2230 1.20470.000.000.00-9.55
32462412006.05.22 15:13sell0.50eurusdm1.28281.30291.2669 1.28500.000.000.00-11.00
32462502006.05.22 15:13sell0.50eurusdm1.28291.30291.2669 1.28500.000.000.00-10.50
32462662006.05.22 15:14buy0.50usdchfm1.20711.18711.2231 1.20470.000.000.00-9.96
32462872006.05.22 15:14sell0.50eurusdm1.28291.30291.2669 1.28500.000.000.00-10.50
32463022006.05.22 15:14sell0.50eurusdm1.28291.30291.2669 1.28500.000.000.00-10.50
32463172006.05.22 15:14buy0.50usdchfm1.20711.18711.2231 1.20470.000.000.00-9.96
32463202006.05.22 15:14buy0.50usdchfm1.20721.18721.2232 1.20470.000.000.00-10.38
32463362006.05.22 15:14sell0.50eurusdm1.28291.30291.2669 1.28500.000.000.00-10.50
32463512006.05.22 15:14buy0.50usdchfm1.20731.18731.2233 1.20470.000.000.00-10.79
32463612006.05.22 15:14buy0.50usdchfm1.20741.18741.2234 1.20470.000.000.00-11.21
32463632006.05.22 15:14buy0.50usdchfm1.20731.18731.2233 1.20470.000.000.00-10.79
32463692006.05.22 15:14sell0.50eurusdm1.28291.30291.2669 1.28500.000.000.00-10.50
32463712006.05.22 15:14buy0.50usdchfm1.20731.18721.2232 1.20470.000.000.00-10.79
32463752006.05.22 15:14buy0.50usdchfm1.20731.18731.2233 1.20470.000.000.00-10.79
32463832006.05.22 15:14buy0.50usdchfm1.20721.18721.2232 1.20470.000.000.00-10.38
32463932006.05.22 15:14sell0.50eurusdm1.28291.30301.2670 1.28500.000.000.00-10.50
32463972006.05.22 15:14sell0.50eurusdm1.28291.30291.2669 1.28500.000.000.00-10.50
32464052006.05.22 15:14buy0.50usdjpym111.87109.87113.47 111.630.000.000.00-10.75
32464092006.05.22 15:14buy0.50usdchfm1.20731.18731.2233 1.20470.000.000.00-10.79
32464182006.05.22 15:14buy0.50usdchfm1.20741.18741.2234 1.20470.000.000.00-11.21
32464222006.05.22 15:14sell0.50eurusdm1.28291.30291.2669 1.28500.000.000.00-10.50
32464292006.05.22 15:14buy0.50usdchfm1.20741.18741.2234 1.20470.000.000.00-11.21
32464362006.05.22 15:14buy0.50usdchfm1.20721.18721.2232 1.20470.000.000.00-10.38
32464492006.05.22 15:15buy0.50usdchfm1.20711.18711.2231 1.20470.000.000.00-9.96
32464562006.05.22 15:15sell0.50eurusdm1.28301.30301.2670 1.28500.000.000.00-10.00
32464662006.05.22 15:15buy0.50usdchfm1.20721.18721.2232 1.20470.000.000.00-10.38
32464892006.05.22 15:15sell0.50eurusdm1.28311.30311.2671 1.28500.000.000.00-9.50
32465102006.05.22 15:15buy0.50usdchfm1.20691.18691.2229 1.20470.000.000.00-9.13
32465212006.05.22 15:15sell0.50eurusdm1.28321.30321.2672 1.28500.000.000.00-9.00
32465382006.05.22 15:15buy0.50usdjpym111.87109.87113.47 111.630.000.000.00-10.75
32465782006.05.22 15:15sell0.50eurusdm1.28331.30331.2673 1.28500.000.000.00-8.50
32466012006.05.22 15:15buy0.50usdchfm1.20681.18681.2228 1.20470.000.000.00-8.72
32466082006.05.22 15:15sell0.50eurusdm1.28341.30341.2674 1.28500.000.000.00-8.00
32466372006.05.22 15:15sell0.50eurusdm1.28351.30351.2675 1.28500.000.000.00-7.50
32466642006.05.22 15:15buy0.50usdchfm1.20651.18651.2225 1.20470.000.000.00-7.47
32466922006.05.22 15:15sell0.50eurusdm1.28361.30361.2676 1.28500.000.000.00-7.00
32467652006.05.22 15:15buy0.50usdjpym111.85109.85113.45 111.630.000.000.00-9.85
32467982006.05.22 15:15buy0.50usdchfm1.20631.18631.2223 1.20470.000.000.00-6.64
32468062006.05.22 15:15buy0.50usdchfm1.20641.18641.2224 1.20470.000.000.00-7.06
32468142006.05.22 15:15buy0.50usdjpym111.84109.84113.44 111.630.000.000.00-9.41
32468242006.05.22 15:15buy0.50usdchfm1.20631.18631.2223 1.20470.000.000.00-6.64
32468282006.05.22 15:15buy0.50usdchfm1.20641.18641.2224 1.20470.000.000.00-7.06
32468432006.05.22 15:15buy0.50usdjpym111.84109.84113.44 111.630.000.000.00-9.41
32468622006.05.22 15:15buy0.50usdjpym111.85109.85113.45 111.630.000.000.00-9.85
32469102006.05.22 15:15buy0.50usdjpym111.85109.85113.45 111.630.000.000.00-9.85
32469162006.05.22 15:15buy0.50usdjpym111.85109.85113.45 111.630.000.000.00-9.85
32469262006.05.22 15:16buy0.50usdjpym111.85109.85113.45 111.630.000.000.00-9.85
32469552006.05.22 15:16buy0.50usdjpym111.84109.84113.44 111.630.000.000.00-9.41
32469672006.05.22 15:16sell0.50eurusdm1.28371.30371.2677 1.28500.000.000.00-6.50
32475252006.05.22 15:17buy0.50usdchfm1.20651.18651.2225 1.20470.000.000.00-7.47
32475272006.05.22 15:17buy0.50usdchfm1.20651.18651.2225 1.20470.000.000.00-7.47
32476672006.05.22 15:19buy0.50usdchfm1.20671.18671.2227 1.20470.000.000.00-8.30
32476722006.05.22 15:19buy0.50usdjpym111.85109.85113.45 111.630.000.000.00-9.85
32476752006.05.22 15:19sell0.50eurusdm1.28361.30361.2676 1.28500.000.000.00-7.00
32476972006.05.22 15:19sell0.50eurusdm1.28351.30351.2675 1.28500.000.000.00-7.50
32477172006.05.22 15:19buy0.50usdjpym111.86109.86113.46 111.630.000.000.00-10.30
32477302006.05.22 15:19buy0.50usdjpym111.85109.85113.45 111.630.000.000.00-9.85
32477342006.05.22 15:19sell0.50eurusdm1.28351.30351.2675 1.28500.000.000.00-7.50
32477392006.05.22 15:19buy0.50usdjpym111.85109.85113.45 111.630.000.000.00-9.85
32477412006.05.22 15:19buy0.50usdchfm1.20681.18681.2228 1.20470.000.000.00-8.72
32479632006.05.22 15:22buy0.50usdjpym111.86109.86113.46 111.630.000.000.00-10.30
32479682006.05.22 15:22sell0.50eurusdm1.28321.30321.2672 1.28500.000.000.00-9.00
32479732006.05.22 15:22buy0.50usdchfm1.20701.18701.2230 1.20470.000.000.00-9.55
32479772006.05.22 15:22buy0.50usdchfm1.20701.18691.2229 1.20470.000.000.00-9.55
32479782006.05.22 15:22buy0.50usdchfm1.20701.18701.2230 1.20470.000.000.00-9.55
32479872006.05.22 15:22buy0.50usdchfm1.20711.18711.2231 1.20470.000.000.00-9.96
32480082006.05.22 15:22sell0.50eurusdm1.28321.30321.2672 1.28500.000.000.00-9.00
32480172006.05.22 15:22buy0.50usdjpym111.85109.85113.45 111.630.000.000.00-9.85
32480212006.05.22 15:22buy0.50usdjpym111.86109.86113.46 111.630.000.000.00-10.30
32480702006.05.22 15:22sell0.50eurusdm1.28301.30301.2670 1.28500.000.000.00-10.00
32480902006.05.22 15:22sell0.50eurusdm1.28311.30311.2671 1.28500.000.000.00-9.50
32481042006.05.22 15:23buy0.50usdchfm1.20731.18731.2233 1.20470.000.000.00-10.79
32481062006.05.22 15:23buy0.50usdchfm1.20741.18741.2234 1.20470.000.000.00-11.21
32481082006.05.22 15:23buy0.50usdchfm1.20751.18751.2235 1.20470.000.000.00-11.62
32481152006.05.22 15:23sell0.50eurusdm1.28301.30301.2670 1.28500.000.000.00-10.00
32482222006.05.22 15:24sell0.50eurusdm1.28301.30301.2670 1.28500.000.000.00-10.00
32482232006.05.22 15:24buy0.50usdchfm1.20761.18761.2236 1.20470.000.000.00-12.04
32483332006.05.22 15:26sell0.50eurusdm1.28301.30301.2670 1.28500.000.000.00-10.00
32484062006.05.22 15:28buy0.50usdchfm1.20761.18761.2236 1.20470.000.000.00-12.04
32487202006.05.22 15:31buy0.50usdchfm1.20681.18681.2228 1.20470.000.000.00-8.72
32487302006.05.22 15:31buy0.50usdchfm1.20671.18671.2227 1.20470.000.000.00-8.30
32487472006.05.22 15:31sell0.50gbpusdm1.88501.90501.8690 1.88660.000.000.00-8.00
32487622006.05.22 15:31buy0.50usdjpym111.77109.76113.36 111.630.000.000.00-6.27
32487742006.05.22 15:31buy0.50usdjpym111.78109.78113.38 111.630.000.000.00-6.72
32487822006.05.22 15:31buy0.50usdchfm1.20681.18681.2228 1.20470.000.000.00-8.72
32487912006.05.22 15:31sell0.50gbpusdm1.88501.90501.8690 1.88660.000.000.00-8.00
32488032006.05.22 15:31buy0.50usdchfm1.20691.18691.2229 1.20470.000.000.00-9.13
32488552006.05.22 15:32buy0.50usdjpym111.79109.79113.39 111.630.000.000.00-7.17
32488662006.05.22 15:32buy0.50usdchfm1.20701.18701.2230 1.20470.000.000.00-9.55
32488702006.05.22 15:32buy0.50usdjpym111.79109.79113.39 111.630.000.000.00-7.17
32488772006.05.22 15:32buy0.50usdjpym111.78109.78113.38 111.630.000.000.00-6.72
32488852006.05.22 15:32buy0.50usdchfm1.20681.18681.2228 1.20470.000.000.00-8.72
32488922006.05.22 15:32buy0.50usdjpym111.77109.77113.37 111.630.000.000.00-6.27
32489072006.05.22 15:32buy0.50usdjpym111.77109.77113.37 111.630.000.000.00-6.27
32489122006.05.22 15:32buy0.50usdjpym111.78109.78113.38 111.630.000.000.00-6.72
32489132006.05.22 15:32buy0.50usdchfm1.20691.18691.2229 1.20470.000.000.00-9.13
32489302006.05.22 15:33buy0.50usdjpym111.79109.79113.39 111.630.000.000.00-7.17
32489362006.05.22 15:33buy0.50usdjpym111.78109.78113.38 111.630.000.000.00-6.72
32489442006.05.22 15:33buy0.50usdjpym111.77109.77113.37 111.630.000.000.00-6.27
32489462006.05.22 15:33buy0.50usdjpym111.76109.76113.36 111.630.000.000.00-5.82
32489572006.05.22 15:33sell0.50eurusdm1.28361.30361.2676 1.28500.000.000.00-7.00
32489612006.05.22 15:33buy0.50usdchfm1.20671.18671.2227 1.20470.000.000.00-8.30
32489632006.05.22 15:33buy0.50usdjpym111.75109.75113.35 111.630.000.000.00-5.37
32489692006.05.22 15:33buy0.50usdchfm1.20681.18681.2228 1.20470.000.000.00-8.72
32489772006.05.22 15:33sell0.50eurusdm1.28351.30351.2675 1.28500.000.000.00-7.50
32489782006.05.22 15:33buy0.50usdchfm1.20691.18691.2229 1.20470.000.000.00-9.13
32489812006.05.22 15:33sell0.50eurusdm1.28341.30351.2675 1.28500.000.000.00-8.00
32489852006.05.22 15:33buy0.50usdchfm1.20691.18691.2229 1.20470.000.000.00-9.13
32489902006.05.22 15:33buy0.50usdjpym111.75109.75113.35 111.630.000.000.00-5.37
32489932006.05.22 15:33sell0.50eurusdm1.28351.30351.2675 1.28500.000.000.00-7.50
32490012006.05.22 15:33buy0.50usdjpym111.74109.74113.34 111.630.000.000.00-4.93
32490082006.05.22 15:33buy0.50usdchfm1.20681.18681.2228 1.20470.000.000.00-8.72
32490102006.05.22 15:33buy0.50usdchfm1.20691.18691.2229 1.20470.000.000.00-9.13
32490132006.05.22 15:33buy0.50usdchfm1.20681.18681.2228 1.20470.000.000.00-8.72
32490272006.05.22 15:33buy0.50usdjpym111.75109.74113.34 111.630.000.000.00-5.37
32490292006.05.22 15:33sell0.50gbpusdm1.88481.90481.8688 1.88660.000.000.00-9.00
32490362006.05.22 15:34buy0.50usdchfm1.20691.18691.2229 1.20470.000.000.00-9.13
32490462006.05.22 15:34sell0.50eurusdm1.28351.30351.2675 1.28500.000.000.00-7.50
32490622006.05.22 15:34buy0.50usdjpym111.72109.72113.32 111.630.000.000.00-4.03
32490702006.05.22 15:34buy0.50usdjpym111.73109.73113.33 111.630.000.000.00-4.48
32490862006.05.22 15:34buy0.50usdjpym111.71109.71113.31 111.630.000.000.00-3.58
32490922006.05.22 15:34buy0.50usdjpym111.72109.72113.32 111.630.000.000.00-4.03
32491032006.05.22 15:35buy0.50usdjpym111.71109.71113.31 111.630.000.000.00-3.58
32491052006.05.22 15:35buy0.50usdchfm1.20671.18671.2227 1.20470.000.000.00-8.30
32491142006.05.22 15:35buy0.50usdchfm1.20671.18671.2227 1.20470.000.000.00-8.30
32491162006.05.22 15:35sell0.50gbpusdm1.88481.90481.8688 1.88660.000.000.00-9.00
32491272006.05.22 15:35buy0.50usdchfm1.20701.18701.2230 1.20470.000.000.00-9.55
32495302006.05.22 15:39buy0.50usdjpym111.68109.68113.28 111.630.000.000.00-2.24
32495322006.05.22 15:39sell0.50eurusdm1.28361.30361.2676 1.28500.000.000.00-7.00
32495332006.05.22 15:39sell0.50gbpusdm1.88501.90501.8690 1.88660.000.000.00-8.00
32495492006.05.22 15:40buy0.50usdjpym111.67109.67113.27 111.630.000.000.00-1.79
32495522006.05.22 15:40sell0.50eurusdm1.28361.30371.2677 1.28500.000.000.00-7.00
32495632006.05.22 15:40sell0.50eurusdm1.28371.30371.2677 1.28500.000.000.00-6.50
32495672006.05.22 15:40sell0.50eurusdm1.28361.30361.2676 1.28500.000.000.00-7.00
32495832006.05.22 15:40buy0.50usdjpym111.67109.67113.27 111.630.000.000.00-1.79
32495852006.05.22 15:40sell0.50gbpusdm1.88481.90481.8688 1.88660.000.000.00-9.00
32495932006.05.22 15:40buy0.50usdjpym111.66109.66113.26 111.630.000.000.00-1.34
32496022006.05.22 15:40sell0.50eurusdm1.28351.30351.2675 1.28500.000.000.00-7.50
32496132006.05.22 15:40buy0.50usdjpym111.67109.67113.27 111.630.000.000.00-1.79
32496162006.05.22 15:40buy0.50usdjpym111.67109.67113.27 111.630.000.000.00-1.79
32496232006.05.22 15:40buy0.50usdchfm1.20681.18681.2228 1.20470.000.000.00-8.72
32496292006.05.22 15:40buy0.50usdjpym111.67109.67113.27 111.630.000.000.00-1.79
32496322006.05.22 15:41buy0.50usdjpym111.68109.68113.28 111.630.000.000.00-2.24
32496422006.05.22 15:41buy0.50usdjpym111.69109.69113.29 111.630.000.000.00-2.69
32496432006.05.22 15:41buy0.50usdjpym111.69109.68113.28 111.630.000.000.00-2.69
32496462006.05.22 15:41buy0.50usdchfm1.20691.18691.2229 1.20470.000.000.00-9.13
32496532006.05.22 15:41buy0.50usdchfm1.20691.18691.2229 1.20470.000.000.00-9.13
32496582006.05.22 15:41buy0.50usdjpym111.70109.70113.30 111.630.000.000.00-3.14
32496602006.05.22 15:41buy0.50usdjpym111.71109.71113.31 111.630.000.000.00-3.58
32496632006.05.22 15:41buy0.50usdjpym111.70109.70113.30 111.630.000.000.00-3.14
32496642006.05.22 15:41buy0.50usdchfm1.20681.18681.2228 1.20470.000.000.00-8.72
32496662006.05.22 15:41buy0.50usdjpym111.69109.69113.29 111.630.000.000.00-2.69
32496682006.05.22 15:42buy0.50usdchfm1.20681.18681.2228 1.20470.000.000.00-8.72
32496692006.05.22 15:42sell0.50gbpusdm1.88481.90481.8688 1.88660.000.000.00-9.00
32496722006.05.22 15:42sell0.50gbpusdm1.88481.90481.8688 1.88660.000.000.00-9.00
32496822006.05.22 15:42buy0.50usdchfm1.20681.18681.2228 1.20470.000.000.00-8.72
32496872006.05.22 15:42buy0.50usdchfm1.20681.18681.2228 1.20470.000.000.00-8.72
32496932006.05.22 15:42buy0.50usdjpym111.71109.71113.31 111.630.000.000.00-3.58
32496992006.05.22 15:42buy0.50usdjpym111.71109.71113.31 111.630.000.000.00-3.58
32497012006.05.22 15:42buy0.50usdjpym111.71109.70113.30 111.630.000.000.00-3.58
32497032006.05.22 15:42buy0.50usdjpym111.71109.71113.31 111.630.000.000.00-3.58
32497052006.05.22 15:43buy0.50usdjpym111.70109.70113.30 111.630.000.000.00-3.14
32497062006.05.22 15:43buy0.50usdjpym111.71109.71113.31 111.630.000.000.00-3.58
32497092006.05.22 15:43buy0.50usdjpym111.72109.72113.32 111.630.000.000.00-4.03
32497102006.05.22 15:43buy0.50usdjpym111.73109.73113.33 111.630.000.000.00-4.48
32497112006.05.22 15:43buy0.50usdjpym111.74109.74113.34 111.630.000.000.00-4.93
  0.00 0.00 0.00 1 688.82
 Floating P/L: 1 688.82
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 155.80 Floating P/L: 1 688.82 Margin: 9 550.00
Balance: 7 155.80 Equity: 8 844.62 Free Margin: -705.38
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 155.80 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 2 155.80
Profit Factor: 0.00 Expected Payoff: 43.12  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 0.00 (0.0%)  
 
Total Trades: 50 Short Positions (won %): 50 (100.00%) Long Positions (won %): 0 (0.00%)
Profit Trades (% of total): 50 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 46.11 loss trade: 0.00
Average profit trade: 43.12 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 50 (2 155.80) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 2 155.80 (50) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 50 consecutive losses: 0