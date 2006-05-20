|Account: 1063196
|Name: Hendrick Stam
|Currency: USD
|2006 May 26, 20:01
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3174704
|2006.05.20 12:54
|balance
|Deposit
|5 000.00
|3201800
|2006.05.22 06:42
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.71
|114.71
|111.11
|2006.05.22 15:41
|111.68
|0.00
|0.00
|0.00
|46.11
|3201979
|2006.05.22 06:43
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.70
|114.70
|111.10
|2006.05.22 15:41
|111.69
|0.00
|0.00
|0.00
|45.21
|3201909
|2006.05.22 06:42
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.70
|114.70
|111.10
|2006.05.22 15:41
|111.69
|0.00
|0.00
|0.00
|45.21
|3201735
|2006.05.22 06:42
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.70
|114.70
|111.10
|2006.05.22 15:41
|111.70
|0.00
|0.00
|0.00
|44.76
|3201472
|2006.05.22 06:42
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.70
|114.70
|111.10
|2006.05.22 15:41
|111.70
|0.00
|0.00
|0.00
|44.76
|3201987
|2006.05.22 06:43
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.69
|114.69
|111.09
|2006.05.22 15:41
|111.70
|0.00
|0.00
|0.00
|44.32
|3201967
|2006.05.22 06:43
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.69
|114.69
|111.09
|2006.05.22 15:41
|111.70
|0.00
|0.00
|0.00
|44.32
|3201552
|2006.05.22 06:42
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.69
|114.69
|111.09
|2006.05.22 15:41
|111.70
|0.00
|0.00
|0.00
|44.32
|3201500
|2006.05.22 06:42
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.69
|114.69
|111.09
|2006.05.22 15:41
|111.70
|0.00
|0.00
|0.00
|44.32
|3201430
|2006.05.22 06:42
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.69
|114.69
|111.09
|2006.05.22 15:42
|111.69
|0.00
|0.00
|0.00
|44.77
|3201408
|2006.05.22 06:42
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.68
|114.68
|111.08
|2006.05.22 15:42
|111.69
|0.00
|0.00
|0.00
|44.32
|3200172
|2006.05.22 06:26
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.68
|114.68
|111.08
|2006.05.22 15:42
|111.69
|0.00
|0.00
|0.00
|44.32
|3201400
|2006.05.22 06:42
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.67
|114.67
|111.07
|2006.05.22 15:42
|111.69
|0.00
|0.00
|0.00
|43.87
|3200187
|2006.05.22 06:26
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.67
|114.67
|111.07
|2006.05.22 15:42
|111.70
|0.00
|0.00
|0.00
|43.42
|3200113
|2006.05.22 06:26
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.67
|114.67
|111.07
|2006.05.22 15:42
|111.71
|0.00
|0.00
|0.00
|42.97
|3200008
|2006.05.22 06:26
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.67
|114.67
|111.07
|2006.05.22 15:42
|111.71
|0.00
|0.00
|0.00
|42.97
|3201373
|2006.05.22 06:42
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.66
|114.66
|111.06
|2006.05.22 15:42
|111.71
|0.00
|0.00
|0.00
|42.52
|3201108
|2006.05.22 06:40
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.66
|114.66
|111.06
|2006.05.22 15:43
|111.71
|0.00
|0.00
|0.00
|42.52
|3201099
|2006.05.22 06:40
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.66
|114.66
|111.06
|2006.05.22 15:43
|111.72
|0.00
|0.00
|0.00
|42.07
|3200281
|2006.05.22 06:27
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.66
|114.66
|111.06
|2006.05.22 15:43
|111.73
|0.00
|0.00
|0.00
|41.62
|3200251
|2006.05.22 06:27
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.66
|114.66
|111.06
|2006.05.22 15:43
|111.73
|0.00
|0.00
|0.00
|41.62
|3200222
|2006.05.22 06:27
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.66
|114.66
|111.06
|2006.05.22 15:43
|111.74
|0.00
|0.00
|0.00
|41.17
|3200145
|2006.05.22 06:26
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.66
|114.66
|111.06
|2006.05.22 15:44
|111.73
|0.00
|0.00
|0.00
|41.62
|3200105
|2006.05.22 06:26
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.66
|114.66
|111.06
|2006.05.22 15:44
|111.73
|0.00
|0.00
|0.00
|41.62
|3199979
|2006.05.22 06:26
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.66
|114.66
|111.06
|2006.05.22 15:44
|111.72
|0.00
|0.00
|0.00
|42.07
|3201269
|2006.05.22 06:42
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.65
|114.65
|111.05
|2006.05.22 15:45
|111.72
|0.00
|0.00
|0.00
|41.62
|3201204
|2006.05.22 06:42
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.65
|114.65
|111.05
|2006.05.22 15:45
|111.72
|0.00
|0.00
|0.00
|41.62
|3201126
|2006.05.22 06:41
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.65
|114.65
|111.05
|2006.05.22 15:45
|111.72
|0.00
|0.00
|0.00
|41.62
|3201109
|2006.05.22 06:40
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.65
|114.65
|111.05
|2006.05.22 15:45
|111.72
|0.00
|0.00
|0.00
|41.62
|3201105
|2006.05.22 06:40
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.65
|114.65
|111.05
|2006.05.22 15:48
|111.76
|0.00
|0.00
|0.00
|39.82
|3201094
|2006.05.22 06:40
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.65
|114.65
|111.05
|2006.05.22 15:48
|111.76
|0.00
|0.00
|0.00
|39.82
|3201090
|2006.05.22 06:40
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.65
|114.65
|111.05
|2006.05.22 15:48
|111.75
|0.00
|0.00
|0.00
|40.27
|3201085
|2006.05.22 06:40
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.65
|114.65
|111.05
|2006.05.22 15:48
|111.75
|0.00
|0.00
|0.00
|40.27
|3201082
|2006.05.22 06:40
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.65
|114.65
|111.05
|2006.05.22 15:48
|111.75
|0.00
|0.00
|0.00
|40.27
|3201075
|2006.05.22 06:40
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.65
|114.65
|111.05
|2006.05.22 15:48
|111.76
|0.00
|0.00
|0.00
|39.82
|3201071
|2006.05.22 06:39
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.65
|114.65
|111.05
|2006.05.22 15:51
|111.68
|0.00
|0.00
|0.00
|43.43
|3200965
|2006.05.22 06:36
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.65
|114.65
|111.05
|2006.05.22 15:51
|111.67
|0.00
|0.00
|0.00
|43.88
|3200825
|2006.05.22 06:33
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.65
|114.65
|111.05
|2006.05.22 15:51
|111.67
|0.00
|0.00
|0.00
|43.88
|3200362
|2006.05.22 06:27
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.65
|114.65
|111.05
|2006.05.22 15:51
|111.67
|0.00
|0.00
|0.00
|43.88
|3200348
|2006.05.22 06:27
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.65
|114.65
|111.05
|2006.05.22 15:52
|111.66
|0.00
|0.00
|0.00
|44.33
|3200344
|2006.05.22 06:27
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.65
|114.65
|111.05
|2006.05.22 15:52
|111.67
|0.00
|0.00
|0.00
|43.88
|3200322
|2006.05.22 06:27
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.65
|114.65
|111.05
|2006.05.22 15:52
|111.66
|0.00
|0.00
|0.00
|44.33
|3200286
|2006.05.22 06:27
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.65
|114.65
|111.05
|2006.05.22 15:52
|111.66
|0.00
|0.00
|0.00
|44.33
|3200285
|2006.05.22 06:27
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.65
|114.66
|111.06
|2006.05.22 15:52
|111.66
|0.00
|0.00
|0.00
|44.33
|3200282
|2006.05.22 06:27
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.65
|114.65
|111.05
|2006.05.22 15:52
|111.66
|0.00
|0.00
|0.00
|44.33
|3200273
|2006.05.22 06:27
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.65
|114.65
|111.05
|2006.05.22 15:52
|111.66
|0.00
|0.00
|0.00
|44.33
|3200235
|2006.05.22 06:27
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.65
|114.65
|111.05
|2006.05.22 15:52
|111.65
|0.00
|0.00
|0.00
|44.78
|3201220
|2006.05.22 06:42
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 15:52
|111.65
|0.00
|0.00
|0.00
|44.33
|3201174
|2006.05.22 06:42
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 15:52
|111.65
|0.00
|0.00
|0.00
|44.33
|3201134
|2006.05.22 06:41
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 15:52
|111.66
|0.00
|0.00
|0.00
|43.88
|3199199
|2006.05.22 06:24
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.56
|114.57
|110.97
|2006.05.22 16:36
|111.81
|0.00
|0.00
|0.00
|33.54
|3199243
|2006.05.22 06:24
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.57
|114.57
|110.97
|2006.05.22 16:37
|111.81
|0.00
|0.00
|0.00
|33.99
|3199296
|2006.05.22 06:24
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.57
|114.57
|110.97
|2006.05.22 16:37
|111.81
|0.00
|0.00
|0.00
|33.99
|3199693
|2006.05.22 06:26
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.57
|114.57
|110.97
|2006.05.22 16:37
|111.81
|0.00
|0.00
|0.00
|33.99
|3199705
|2006.05.22 06:26
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.58
|114.58
|110.98
|2006.05.22 16:37
|111.82
|0.00
|0.00
|0.00
|33.98
|3199744
|2006.05.22 06:26
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.61
|114.61
|111.01
|2006.05.22 16:37
|111.81
|0.00
|0.00
|0.00
|35.77
|3199720
|2006.05.22 06:26
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.62
|114.62
|111.02
|2006.05.22 16:37
|111.80
|0.00
|0.00
|0.00
|36.67
|3199758
|2006.05.22 06:26
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.62
|114.62
|111.02
|2006.05.22 16:37
|111.79
|0.00
|0.00
|0.00
|37.12
|3199778
|2006.05.22 06:26
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 16:37
|111.79
|0.00
|0.00
|0.00
|38.02
|3199822
|2006.05.22 06:26
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.63
|114.63
|111.03
|2006.05.22 16:37
|111.79
|0.00
|0.00
|0.00
|37.57
|3199841
|2006.05.22 06:26
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.63
|114.64
|111.04
|2006.05.22 16:37
|111.79
|0.00
|0.00
|0.00
|37.57
|3199850
|2006.05.22 06:26
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.62
|114.63
|111.03
|2006.05.22 16:38
|111.80
|0.00
|0.00
|0.00
|36.67
|3199863
|2006.05.22 06:26
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.63
|114.63
|111.03
|2006.05.22 16:38
|111.81
|0.00
|0.00
|0.00
|36.67
|3199878
|2006.05.22 06:26
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.62
|114.62
|111.02
|2006.05.22 16:38
|111.80
|0.00
|0.00
|0.00
|36.67
|3199891
|2006.05.22 06:26
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.63
|114.63
|111.03
|2006.05.22 16:38
|111.80
|0.00
|0.00
|0.00
|37.12
|3199899
|2006.05.22 06:26
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.62
|114.62
|111.02
|2006.05.22 16:38
|111.80
|0.00
|0.00
|0.00
|36.67
|3199928
|2006.05.22 06:26
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.63
|114.63
|111.03
|2006.05.22 16:38
|111.80
|0.00
|0.00
|0.00
|37.12
|3199935
|2006.05.22 06:26
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 16:38
|111.79
|0.00
|0.00
|0.00
|38.02
|3201127
|2006.05.22 06:41
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 16:38
|111.79
|0.00
|0.00
|0.00
|38.02
|3201119
|2006.05.22 06:41
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 16:38
|111.79
|0.00
|0.00
|0.00
|38.02
|3201093
|2006.05.22 06:40
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 16:39
|111.79
|0.00
|0.00
|0.00
|38.02
|3201088
|2006.05.22 06:40
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 16:39
|111.79
|0.00
|0.00
|0.00
|38.02
|3201083
|2006.05.22 06:40
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 16:39
|111.79
|0.00
|0.00
|0.00
|38.02
|3201077
|2006.05.22 06:40
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 16:39
|111.79
|0.00
|0.00
|0.00
|38.02
|3201073
|2006.05.22 06:40
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 16:39
|111.79
|0.00
|0.00
|0.00
|38.02
|3201062
|2006.05.22 06:39
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 16:39
|111.79
|0.00
|0.00
|0.00
|38.02
|3201061
|2006.05.22 06:39
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 16:39
|111.79
|0.00
|0.00
|0.00
|38.02
|3201057
|2006.05.22 06:39
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 16:39
|111.79
|0.00
|0.00
|0.00
|38.02
|3201048
|2006.05.22 06:39
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 16:39
|111.79
|0.00
|0.00
|0.00
|38.02
|3201044
|2006.05.22 06:39
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 16:39
|111.79
|0.00
|0.00
|0.00
|38.02
|3201035
|2006.05.22 06:38
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 16:39
|111.79
|0.00
|0.00
|0.00
|38.02
|3201027
|2006.05.22 06:38
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 16:39
|111.78
|0.00
|0.00
|0.00
|38.47
|3201023
|2006.05.22 06:38
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 16:39
|111.78
|0.00
|0.00
|0.00
|38.47
|3201013
|2006.05.22 06:38
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 16:40
|111.78
|0.00
|0.00
|0.00
|38.47
|3201008
|2006.05.22 06:38
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 16:40
|111.78
|0.00
|0.00
|0.00
|38.47
|3201002
|2006.05.22 06:37
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 16:40
|111.78
|0.00
|0.00
|0.00
|38.47
|3200976
|2006.05.22 06:37
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 18:11
|111.52
|0.00
|0.00
|0.00
|50.22
|3200971
|2006.05.22 06:37
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 18:11
|111.53
|0.00
|0.00
|0.00
|49.76
|3200967
|2006.05.22 06:37
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 18:11
|111.56
|0.00
|0.00
|0.00
|48.40
|3200964
|2006.05.22 06:36
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 18:12
|111.58
|0.00
|0.00
|0.00
|47.50
|3200957
|2006.05.22 06:36
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 18:12
|111.58
|0.00
|0.00
|0.00
|47.50
|3200953
|2006.05.22 06:36
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 18:12
|111.58
|0.00
|0.00
|0.00
|47.50
|3200935
|2006.05.22 06:36
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 18:12
|111.58
|0.00
|0.00
|0.00
|47.50
|3200931
|2006.05.22 06:36
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 18:12
|111.54
|0.00
|0.00
|0.00
|49.31
|3200829
|2006.05.22 06:33
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 18:14
|111.50
|0.00
|0.00
|0.00
|51.12
|3200824
|2006.05.22 06:33
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 18:14
|111.50
|0.00
|0.00
|0.00
|51.12
|3200820
|2006.05.22 06:33
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 18:14
|111.50
|0.00
|0.00
|0.00
|51.12
|3200812
|2006.05.22 06:33
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 18:14
|111.50
|0.00
|0.00
|0.00
|51.12
|3200811
|2006.05.22 06:33
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 18:14
|111.50
|0.00
|0.00
|0.00
|51.12
|3200750
|2006.05.22 06:31
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 18:14
|111.48
|0.00
|0.00
|0.00
|52.03
|3200713
|2006.05.22 06:31
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 18:15
|111.48
|0.00
|0.00
|0.00
|52.03
|3200706
|2006.05.22 06:31
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 18:15
|111.46
|0.00
|0.00
|0.00
|52.93
|3200704
|2006.05.22 06:31
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 18:15
|111.44
|0.00
|0.00
|0.00
|53.84
|3200702
|2006.05.22 06:31
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 18:15
|111.45
|0.00
|0.00
|0.00
|53.39
|3200690
|2006.05.22 06:30
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 18:15
|111.45
|0.00
|0.00
|0.00
|53.39
|3200689
|2006.05.22 06:30
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 18:15
|111.45
|0.00
|0.00
|0.00
|53.39
|3200664
|2006.05.22 06:30
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 18:15
|111.44
|0.00
|0.00
|0.00
|53.84
|3200660
|2006.05.22 06:30
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 18:15
|111.45
|0.00
|0.00
|0.00
|53.39
|3200658
|2006.05.22 06:30
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 18:15
|111.45
|0.00
|0.00
|0.00
|53.39
|3200409
|2006.05.22 06:28
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 18:15
|111.45
|0.00
|0.00
|0.00
|53.39
|3200404
|2006.05.22 06:28
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 18:15
|111.45
|0.00
|0.00
|0.00
|53.39
|3200366
|2006.05.22 06:27
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 18:16
|111.44
|0.00
|0.00
|0.00
|53.84
|3200347
|2006.05.22 06:27
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 18:16
|111.44
|0.00
|0.00
|0.00
|53.84
|3200333
|2006.05.22 06:27
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 18:16
|111.44
|0.00
|0.00
|0.00
|53.84
|3200313
|2006.05.22 06:27
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 18:16
|111.45
|0.00
|0.00
|0.00
|53.39
|3200290
|2006.05.22 06:27
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.64
|114.64
|111.04
|2006.05.22 18:16
|111.44
|0.00
|0.00
|0.00
|53.84
|3200816
|2006.05.22 06:33
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.63
|114.64
|111.04
|2006.05.22 18:16
|111.43
|0.00
|0.00
|0.00
|53.85
|3200735
|2006.05.22 06:31
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.63
|114.64
|111.04
|2006.05.22 18:16
|111.42
|0.00
|0.00
|0.00
|54.30
|3200733
|2006.05.22 06:31
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.63
|114.64
|111.04
|2006.05.22 18:16
|111.42
|0.00
|0.00
|0.00
|54.30
|3200725
|2006.05.22 06:31
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.63
|114.64
|111.04
|2006.05.22 18:16
|111.41
|0.00
|0.00
|0.00
|54.75
|3200699
|2006.05.22 06:31
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.63
|114.64
|111.04
|2006.05.22 18:16
|111.41
|0.00
|0.00
|0.00
|54.75
|3200612
|2006.05.22 06:30
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.63
|114.63
|111.03
|2006.05.23 05:02
|111.03
|0.00
|0.00
|-0.63
|72.05
|3200641
|2006.05.22 06:30
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.63
|114.63
|111.03
|2006.05.23 05:02
|111.03
|0.00
|0.00
|-0.63
|72.05
|3200590
|2006.05.22 06:30
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.63
|114.63
|111.03
|2006.05.23 05:02
|111.03
|0.00
|0.00
|-0.63
|72.05
|3200579
|2006.05.22 06:29
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.63
|114.63
|111.03
|2006.05.23 05:02
|111.03
|0.00
|0.00
|-0.63
|72.05
|3200300
|2006.05.22 06:27
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.63
|114.63
|111.03
|2006.05.23 05:02
|111.03
|0.00
|0.00
|-0.63
|72.05
|3200368
|2006.05.22 06:28
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.63
|114.63
|111.03
|2006.05.23 05:02
|111.03
|0.00
|0.00
|-0.63
|72.05
|3200395
|2006.05.22 06:28
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.63
|114.63
|111.03
|2006.05.23 05:02
|111.03
|0.00
|0.00
|-0.63
|72.05
|3200400
|2006.05.22 06:28
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.63
|114.63
|111.03
|2006.05.23 05:02
|111.03
|0.00
|0.00
|-0.63
|72.05
|3200402
|2006.05.22 06:28
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.63
|114.63
|111.03
|2006.05.23 05:02
|111.03
|0.00
|0.00
|-0.63
|72.05
|3200307
|2006.05.22 06:27
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.63
|114.63
|111.03
|2006.05.23 05:02
|111.03
|0.00
|0.00
|-0.63
|72.05
|3200407
|2006.05.22 06:28
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.63
|114.63
|111.03
|2006.05.23 05:02
|111.03
|0.00
|0.00
|-0.63
|72.05
|3200649
|2006.05.22 06:30
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.63
|114.63
|111.03
|2006.05.23 05:02
|111.03
|0.00
|0.00
|-0.63
|72.05
|3200411
|2006.05.22 06:28
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.63
|114.63
|111.03
|2006.05.23 05:02
|111.03
|0.00
|0.00
|-0.63
|72.05
|3200574
|2006.05.22 06:29
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.62
|114.62
|111.02
|2006.05.23 05:02
|111.02
|0.00
|0.00
|-0.63
|72.06
|3200589
|2006.05.22 06:29
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.62
|114.62
|111.02
|2006.05.23 05:02
|111.02
|0.00
|0.00
|-0.63
|72.06
|3200374
|2006.05.22 06:28
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.62
|114.62
|111.02
|2006.05.23 05:02
|111.02
|0.00
|0.00
|-0.63
|72.06
|3200415
|2006.05.22 06:28
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.62
|114.62
|111.02
|2006.05.23 05:02
|111.02
|0.00
|0.00
|-0.63
|72.06
|3200399
|2006.05.22 06:28
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.62
|114.62
|111.02
|2006.05.23 05:02
|111.02
|0.00
|0.00
|-0.63
|72.06
|3200588
|2006.05.22 06:29
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.62
|114.62
|111.02
|2006.05.23 05:02
|111.02
|0.00
|0.00
|-0.63
|72.06
|3200401
|2006.05.22 06:28
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.62
|114.62
|111.02
|2006.05.23 05:02
|111.02
|0.00
|0.00
|-0.63
|72.06
|3200501
|2006.05.22 06:28
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.61
|114.61
|111.01
|2006.05.23 05:02
|111.01
|0.00
|0.00
|-0.63
|72.07
|3200450
|2006.05.22 06:28
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.61
|114.61
|111.01
|2006.05.23 05:02
|111.01
|0.00
|0.00
|-0.63
|72.07
|3200504
|2006.05.22 06:28
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.61
|114.61
|111.01
|2006.05.23 05:02
|111.01
|0.00
|0.00
|-0.63
|72.07
|3200569
|2006.05.22 06:29
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.61
|114.61
|111.01
|2006.05.23 05:02
|111.01
|0.00
|0.00
|-0.63
|72.07
|3200428
|2006.05.22 06:28
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.61
|114.61
|111.01
|2006.05.23 05:02
|111.01
|0.00
|0.00
|-0.63
|72.07
|3200497
|2006.05.22 06:28
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.61
|114.61
|111.01
|2006.05.23 05:02
|111.01
|0.00
|0.00
|-0.63
|72.07
|3214504
|2006.05.22 08:25
|sell
|0.50
|gbpjpym
|211.03
|213.03
|209.43
|2006.05.23 06:44
|209.43
|0.00
|0.00
|-1.08
|72.00
|3214777
|2006.05.22 08:27
|sell
|0.50
|gbpjpym
|211.00
|213.00
|209.40
|2006.05.23 06:44
|209.40
|0.00
|0.00
|-1.08
|72.01
|3200539
|2006.05.22 06:29
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.60
|114.60
|111.00
|2006.05.23 06:49
|111.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|72.08
|3200559
|2006.05.22 06:29
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.59
|114.59
|110.99
|2006.05.23 06:49
|110.99
|0.00
|0.00
|-0.63
|72.08
|3200564
|2006.05.22 06:29
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.60
|114.60
|111.00
|2006.05.23 06:49
|111.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|72.08
|3200521
|2006.05.22 06:29
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.59
|114.59
|110.99
|2006.05.23 06:49
|110.99
|0.00
|0.00
|-0.63
|72.08
|3200444
|2006.05.22 06:28
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.60
|114.60
|111.00
|2006.05.23 06:49
|111.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|72.08
|3200506
|2006.05.22 06:28
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.60
|114.60
|111.00
|2006.05.23 06:49
|111.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|72.08
|3200503
|2006.05.22 06:28
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.60
|114.60
|111.00
|2006.05.23 06:49
|111.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|72.08
|3200474
|2006.05.22 06:28
|sell
|0.50
|usdjpym
|112.60
|114.60
|111.00
|2006.05.23 06:49
|111.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|72.08
|3214921
|2006.05.22 08:29
|sell
|0.50
|eurjpym
|143.69
|145.69
|142.09
|2006.05.23 07:06
|142.87
|0.00
|0.00
|-0.43
|36.89
|3214912
|2006.05.22 08:29
|sell
|0.50
|eurjpym
|143.69
|145.69
|142.09
|2006.05.23 07:06
|142.87
|0.00
|0.00
|-0.43
|36.89
|3214134
|2006.05.22 08:24
|sell
|0.50
|eurjpym
|143.69
|145.69
|142.09
|2006.05.23 07:06
|142.87
|0.00
|0.00
|-0.43
|36.89
|3215019
|2006.05.22 08:29
|sell
|0.50
|eurjpym
|143.68
|145.68
|142.08
|2006.05.23 07:06
|142.86
|0.00
|0.00
|-0.43
|36.89
|3214919
|2006.05.22 08:29
|sell
|0.50
|eurjpym
|143.68
|145.68
|142.08
|2006.05.23 07:06
|142.86
|0.00
|0.00
|-0.43
|36.89
|3214918
|2006.05.22 08:29
|sell
|0.50
|eurjpym
|143.68
|145.68
|142.08
|2006.05.23 07:09
|142.87
|0.00
|0.00
|-0.43
|36.44
|3214881
|2006.05.22 08:28
|sell
|0.50
|eurjpym
|143.68
|145.68
|142.08
|2006.05.23 07:09
|142.87
|0.00
|0.00
|-0.43
|36.44
|3214851
|2006.05.22 08:28
|sell
|0.50
|eurjpym
|143.68
|145.68
|142.08
|2006.05.23 07:09
|142.88
|0.00
|0.00
|-0.43
|35.99
|3214126
|2006.05.22 08:24
|sell
|0.50
|eurjpym
|143.68
|145.68
|142.08
|2006.05.23 07:09
|142.88
|0.00
|0.00
|-0.43
|35.99
|3214122
|2006.05.22 08:24
|sell
|0.50
|eurjpym
|143.68
|145.68
|142.08
|2006.05.23 07:09
|142.88
|0.00
|0.00
|-0.43
|35.99
|3213903
|2006.05.22 08:23
|sell
|0.50
|eurjpym
|143.68
|145.68
|142.08
|2006.05.23 07:09
|142.86
|0.00
|0.00
|-0.43
|36.89
|3215003
|2006.05.22 08:29
|sell
|0.50
|eurjpym
|143.67
|145.67
|142.07
|2006.05.23 07:09
|142.86
|0.00
|0.00
|-0.43
|36.44
|3214987
|2006.05.22 08:29
|sell
|0.50
|eurjpym
|143.67
|145.67
|142.07
|2006.05.23 07:09
|142.86
|0.00
|0.00
|-0.43
|36.44
|3214877
|2006.05.22 08:28
|sell
|0.50
|eurjpym
|143.67
|145.67
|142.07
|2006.05.23 07:09
|142.86
|0.00
|0.00
|-0.43
|36.44
|3214845
|2006.05.22 08:28
|sell
|0.50
|eurjpym
|143.67
|145.67
|142.07
|2006.05.23 07:09
|142.86
|0.00
|0.00
|-0.43
|36.44
|3214023
|2006.05.22 08:23
|sell
|0.50
|eurjpym
|143.67
|145.67
|142.07
|2006.05.23 07:10
|142.85
|0.00
|0.00
|-0.43
|36.89
|3214018
|2006.05.22 08:23
|sell
|0.50
|eurjpym
|143.67
|145.67
|142.07
|2006.05.23 07:10
|142.85
|0.00
|0.00
|-0.43
|36.89
|3214006
|2006.05.22 08:23
|sell
|0.50
|eurjpym
|143.67
|145.67
|142.07
|2006.05.23 07:10
|142.85
|0.00
|0.00
|-0.43
|36.89
|3213977
|2006.05.22 08:23
|sell
|0.50
|eurjpym
|143.67
|145.67
|142.07
|2006.05.23 07:10
|142.85
|0.00
|0.00
|-0.43
|36.89
|3213840
|2006.05.22 08:23
|sell
|0.50
|eurjpym
|143.67
|145.67
|142.07
|2006.05.23 07:10
|142.86
|0.00
|0.00
|-0.43
|36.44
|3214022
|2006.05.22 08:23
|sell
|0.50
|eurjpym
|143.66
|145.66
|142.06
|2006.05.23 07:10
|142.86
|0.00
|0.00
|-0.43
|35.99
|3214000
|2006.05.22 08:23
|sell
|0.50
|eurjpym
|143.66
|145.66
|142.06
|2006.05.23 07:10
|142.86
|0.00
|0.00
|-0.43
|35.99
|3213885
|2006.05.22 08:23
|sell
|0.50
|eurjpym
|143.66
|145.66
|142.06
|2006.05.23 07:10
|142.85
|0.00
|0.00
|-0.43
|36.44
|3213850
|2006.05.22 08:23
|sell
|0.50
|eurjpym
|143.66
|145.66
|142.06
|2006.05.23 07:10
|142.85
|0.00
|0.00
|-0.43
|36.44
|3201975
|2006.05.22 06:43
|buy
|0.50
|audusdm
|0.7489
|0.7289
|0.7649
|2006.05.23 09:04
|0.7551
|0.00
|0.00
|0.08
|31.00
|3201850
|2006.05.22 06:42
|buy
|0.50
|audusdm
|0.7489
|0.7289
|0.7649
|2006.05.23 09:04
|0.7551
|0.00
|0.00
|0.08
|31.00
|3201985
|2006.05.22 06:43
|buy
|0.50
|audusdm
|0.7490
|0.7290
|0.7650
|2006.05.23 09:04
|0.7551
|0.00
|0.00
|0.08
|30.50
|3201907
|2006.05.22 06:42
|buy
|0.50
|audusdm
|0.7490
|0.7290
|0.7650
|2006.05.23 09:04
|0.7551
|0.00
|0.00
|0.08
|30.50
|3201794
|2006.05.22 06:42
|buy
|0.50
|audusdm
|0.7490
|0.7290
|0.7650
|2006.05.23 09:04
|0.7552
|0.00
|0.00
|0.08
|31.00
|3201648
|2006.05.22 06:42
|buy
|0.50
|audusdm
|0.7490
|0.7290
|0.7650
|2006.05.23 09:04
|0.7551
|0.00
|0.00
|0.08
|30.50
|3201360
|2006.05.22 06:42
|buy
|0.50
|audusdm
|0.7491
|0.7291
|0.7651
|2006.05.23 09:05
|0.7552
|0.00
|0.00
|0.08
|30.50
|3200359
|2006.05.22 06:27
|sell
|0.50
|eurjpym
|143.37
|145.37
|141.77
|2006.05.23 10:18
|143.05
|0.00
|0.00
|-0.43
|14.36
|3288683
|2006.05.23 06:48
|buy
|0.50
|eurjpym
|142.71
|140.70
|144.30
|2006.05.23 10:18
|143.02
|0.00
|0.00
|0.00
|13.92
|3288620
|2006.05.23 06:48
|buy
|0.50
|eurjpym
|142.71
|140.71
|144.31
|2006.05.23 10:18
|143.02
|0.00
|0.00
|0.00
|13.92
|3288602
|2006.05.23 06:48
|buy
|0.50
|eurjpym
|142.71
|140.71
|144.31
|2006.05.23 10:18
|143.02
|0.00
|0.00
|0.00
|13.92
|3200267
|2006.05.22 06:27
|sell
|0.50
|eurjpym
|143.37
|145.37
|141.77
|2006.05.23 10:18
|143.06
|0.00
|0.00
|-0.43
|13.91
|3200067
|2006.05.22 06:26
|sell
|0.50
|eurjpym
|143.37
|145.37
|141.77
|2006.05.23 10:18
|143.06
|0.00
|0.00
|-0.43
|13.91
|3288611
|2006.05.23 06:48
|buy
|0.50
|eurjpym
|142.72
|140.72
|144.32
|2006.05.23 10:18
|143.02
|0.00
|0.00
|0.00
|13.47
|3288584
|2006.05.23 06:48
|buy
|0.50
|eurjpym
|142.72
|140.72
|144.32
|2006.05.23 10:18
|143.01
|0.00
|0.00
|0.00
|13.02
|3288578
|2006.05.23 06:48
|buy
|0.50
|eurjpym
|142.72
|140.72
|144.32
|2006.05.23 10:18
|143.02
|0.00
|0.00
|0.00
|13.47
|3200586
|2006.05.22 06:29
|sell
|0.50
|eurjpym
|143.36
|145.36
|141.76
|2006.05.23 10:18
|143.05
|0.00
|0.00
|-0.43
|13.91
|3200578
|2006.05.22 06:29
|sell
|0.50
|eurjpym
|143.36
|145.36
|141.76
|2006.05.23 10:18
|143.05
|0.00
|0.00
|-0.43
|13.91
|3200364
|2006.05.22 06:27
|sell
|0.50
|eurjpym
|143.36
|145.36
|141.76
|2006.05.23 10:18
|143.05
|0.00
|0.00
|-0.43
|13.91
|3200327
|2006.05.22 06:27
|sell
|0.50
|eurjpym
|143.36
|145.36
|141.76
|2006.05.23 10:19
|143.05
|0.00
|0.00
|-0.43
|13.91
|3200280
|2006.05.22 06:27
|sell
|0.50
|eurjpym
|143.36
|145.36
|141.76
|2006.05.23 10:19
|143.05
|0.00
|0.00
|-0.43
|13.92
|3288576
|2006.05.23 06:48
|buy
|0.50
|eurjpym
|142.72
|140.72
|144.32
|2006.05.23 10:19
|143.02
|0.00
|0.00
|0.00
|13.47
|3200271
|2006.05.22 06:27
|sell
|0.50
|eurjpym
|143.36
|145.36
|141.76
|2006.05.23 10:19
|143.05
|0.00
|0.00
|-0.43
|13.92
|3200175
|2006.05.22 06:26
|sell
|0.50
|eurjpym
|143.36
|145.36
|141.76
|2006.05.23 10:19
|143.04
|0.00
|0.00
|-0.43
|14.37
|3200082
|2006.05.22 06:26
|sell
|0.50
|eurjpym
|143.36
|145.36
|141.76
|2006.05.23 10:19
|143.05
|0.00
|0.00
|-0.43
|13.92
|3200079
|2006.05.22 06:26
|sell
|0.50
|eurjpym
|143.36
|145.36
|141.76
|2006.05.23 10:19
|143.05
|0.00
|0.00
|-0.43
|13.92
|3200035
|2006.05.22 06:26
|sell
|0.50
|eurjpym
|143.36
|145.36
|141.76
|2006.05.23 10:19
|143.04
|0.00
|0.00
|-0.43
|14.37
|3200410
|2006.05.22 06:28
|sell
|0.50
|eurjpym
|143.35
|145.36
|141.76
|2006.05.23 10:19
|143.04
|0.00
|0.00
|-0.43
|13.92
|3288568
|2006.05.23 06:47
|buy
|0.50
|eurjpym
|142.72
|140.72
|144.32
|2006.05.23 10:19
|142.99
|0.00
|0.00
|0.00
|12.13
|3288566
|2006.05.23 06:47
|buy
|0.50
|eurjpym
|142.72
|140.72
|144.32
|2006.05.23 10:19
|142.99
|0.00
|0.00
|0.00
|12.13
|3288551
|2006.05.23 06:46
|buy
|0.50
|eurjpym
|142.72
|140.72
|144.32
|2006.05.23 10:19
|142.99
|0.00
|0.00
|0.00
|12.13
|3299435
|2006.05.23 09:09
|sell
|1.00
|audusdm
|0.7557
|0.7757
|0.7529
|2006.05.23 12:37
|0.7529
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|3249533
|2006.05.22 15:39
|sell
|0.50
|gbpusdm
|1.8850
|1.9050
|1.8690
|2006.05.23 14:14
|1.8795
|0.00
|0.00
|0.02
|27.50
|3248791
|2006.05.22 15:31
|sell
|0.50
|gbpusdm
|1.8850
|1.9050
|1.8690
|2006.05.23 14:14
|1.8796
|0.00
|0.00
|0.02
|27.00
|3248747
|2006.05.22 15:31
|sell
|0.50
|gbpusdm
|1.8850
|1.9050
|1.8690
|2006.05.23 14:14
|1.8796
|0.00
|0.00
|0.02
|27.00
|3249672
|2006.05.22 15:42
|sell
|0.50
|gbpusdm
|1.8848
|1.9048
|1.8688
|2006.05.23 14:15
|1.8798
|0.00
|0.00
|0.02
|25.00
|3249669
|2006.05.22 15:42
|sell
|0.50
|gbpusdm
|1.8848
|1.9048
|1.8688
|2006.05.23 14:15
|1.8797
|0.00
|0.00
|0.02
|25.50
|3249585
|2006.05.22 15:40
|sell
|0.50
|gbpusdm
|1.8848
|1.9048
|1.8688
|2006.05.23 14:15
|1.8799
|0.00
|0.00
|0.02
|24.50
|3249116
|2006.05.22 15:35
|sell
|0.50
|gbpusdm
|1.8848
|1.9048
|1.8688
|2006.05.23 14:15
|1.8800
|0.00
|0.00
|0.02
|24.00
|3249029
|2006.05.22 15:33
|sell
|0.50
|gbpusdm
|1.8848
|1.9048
|1.8688
|2006.05.23 14:15
|1.8800
|0.00
|0.00
|0.02
|24.00
|3331025
|2006.05.23 16:40
|sell
|1.00
|audusdm
|0.7565
|0.7765
|0.7537
|2006.05.23 20:50
|0.7537
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|3287797
|2006.05.23 06:29
|buy
|0.50
|eurjpym
|142.82
|140.82
|144.42
|2006.05.24 06:04
|143.68
|0.00
|0.00
|0.42
|38.24
|3287783
|2006.05.23 06:29
|buy
|0.50
|eurjpym
|142.82
|140.82
|144.42
|2006.05.24 06:04
|143.68
|0.00
|0.00
|0.42
|38.25
|3286068
|2006.05.23 05:55
|buy
|0.50
|eurjpym
|142.89
|140.89
|144.49
|2006.05.24 06:04
|143.68
|0.00
|0.00
|0.42
|35.12
|3249593
|2006.05.22 15:40
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.66
|109.66
|113.26
|2006.05.24 06:04
|112.46
|0.00
|0.00
|1.24
|35.57
|3249629
|2006.05.22 15:40
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.67
|109.67
|113.27
|2006.05.24 06:04
|112.46
|0.00
|0.00
|1.24
|35.12
|3249616
|2006.05.22 15:40
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.67
|109.67
|113.27
|2006.05.24 06:04
|112.46
|0.00
|0.00
|1.24
|35.12
|3249613
|2006.05.22 15:40
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.67
|109.67
|113.27
|2006.05.24 06:04
|112.43
|0.00
|0.00
|1.24
|33.80
|3286055
|2006.05.23 05:55
|buy
|0.50
|eurjpym
|142.89
|140.89
|144.49
|2006.05.24 06:04
|143.65
|0.00
|0.00
|0.42
|33.80
|3286168
|2006.05.23 05:57
|buy
|0.50
|eurjpym
|142.90
|140.90
|144.50
|2006.05.24 06:04
|143.64
|0.00
|0.00
|0.42
|32.91
|3249583
|2006.05.22 15:40
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.67
|109.67
|113.27
|2006.05.24 06:04
|112.43
|0.00
|0.00
|1.24
|33.80
|3249549
|2006.05.22 15:40
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.67
|109.67
|113.27
|2006.05.24 06:04
|112.43
|0.00
|0.00
|1.24
|33.80
|3249632
|2006.05.22 15:41
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.68
|109.68
|113.28
|2006.05.24 06:05
|112.43
|0.00
|0.00
|1.24
|33.35
|3249530
|2006.05.22 15:39
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.68
|109.68
|113.28
|2006.05.24 06:05
|112.43
|0.00
|0.00
|1.24
|33.35
|3249666
|2006.05.22 15:41
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.69
|109.69
|113.29
|2006.05.24 06:05
|112.42
|0.00
|0.00
|1.24
|32.47
|3249643
|2006.05.22 15:41
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.69
|109.68
|113.28
|2006.05.24 06:05
|112.43
|0.00
|0.00
|1.24
|32.91
|3286126
|2006.05.23 05:56
|buy
|0.50
|eurjpym
|142.90
|140.90
|144.50
|2006.05.24 06:05
|143.65
|0.00
|0.00
|0.42
|33.35
|3286077
|2006.05.23 05:55
|buy
|0.50
|eurjpym
|142.90
|140.90
|144.50
|2006.05.24 06:05
|143.67
|0.00
|0.00
|0.42
|34.23
|3286062
|2006.05.23 05:55
|buy
|0.50
|eurjpym
|142.90
|140.88
|144.48
|2006.05.24 06:05
|143.67
|0.00
|0.00
|0.42
|34.23
|3286167
|2006.05.23 05:56
|buy
|0.50
|eurjpym
|142.91
|140.90
|144.50
|2006.05.24 06:05
|143.67
|0.00
|0.00
|0.42
|33.79
|3286025
|2006.05.23 05:55
|buy
|0.50
|eurjpym
|142.91
|140.90
|144.50
|2006.05.24 06:05
|143.67
|0.00
|0.00
|0.42
|33.79
|3249642
|2006.05.22 15:41
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.69
|109.69
|113.29
|2006.05.24 06:05
|112.44
|0.00
|0.00
|1.24
|33.35
|3249705
|2006.05.22 15:43
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.70
|109.70
|113.30
|2006.05.24 06:05
|112.44
|0.00
|0.00
|1.24
|32.91
|3249663
|2006.05.22 15:41
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.70
|109.70
|113.30
|2006.05.24 06:05
|112.44
|0.00
|0.00
|1.24
|32.91
|3249658
|2006.05.22 15:41
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.70
|109.70
|113.30
|2006.05.24 06:05
|112.44
|0.00
|0.00
|1.24
|32.91
|3249706
|2006.05.22 15:43
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.71
|109.71
|113.31
|2006.05.24 06:06
|112.43
|0.00
|0.00
|1.24
|32.02
|3249703
|2006.05.22 15:42
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.71
|109.71
|113.31
|2006.05.24 06:06
|112.43
|0.00
|0.00
|1.24
|32.02
|3249701
|2006.05.22 15:42
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.71
|109.70
|113.30
|2006.05.24 06:06
|112.43
|0.00
|0.00
|1.24
|32.02
|3249699
|2006.05.22 15:42
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.71
|109.71
|113.31
|2006.05.24 06:06
|112.42
|0.00
|0.00
|1.24
|31.58
|3249693
|2006.05.22 15:42
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.71
|109.71
|113.31
|2006.05.24 06:06
|112.43
|0.00
|0.00
|1.24
|32.02
|3249660
|2006.05.22 15:41
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.71
|109.71
|113.31
|2006.05.24 06:06
|112.42
|0.00
|0.00
|1.24
|31.58
|3249103
|2006.05.22 15:35
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.71
|109.71
|113.31
|2006.05.24 06:06
|112.42
|0.00
|0.00
|1.24
|31.58
|3249086
|2006.05.22 15:34
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.71
|109.71
|113.31
|2006.05.24 06:06
|112.42
|0.00
|0.00
|1.24
|31.58
|3249709
|2006.05.22 15:43
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.72
|109.72
|113.32
|2006.05.24 06:06
|112.42
|0.00
|0.00
|1.24
|31.13
|3249092
|2006.05.22 15:34
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.72
|109.72
|113.32
|2006.05.24 06:06
|112.42
|0.00
|0.00
|1.24
|31.13
|3249062
|2006.05.22 15:34
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.72
|109.72
|113.32
|2006.05.24 06:06
|112.41
|0.00
|0.00
|1.24
|30.69
|3249710
|2006.05.22 15:43
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.73
|109.73
|113.33
|2006.05.24 06:07
|112.42
|0.00
|0.00
|1.24
|30.69
|3249070
|2006.05.22 15:34
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.73
|109.73
|113.33
|2006.05.24 06:07
|112.42
|0.00
|0.00
|1.24
|30.69
|3249711
|2006.05.22 15:43
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.74
|109.74
|113.34
|2006.05.24 06:07
|112.42
|0.00
|0.00
|1.24
|30.24
|3249001
|2006.05.22 15:33
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.74
|109.74
|113.34
|2006.05.24 06:07
|112.41
|0.00
|0.00
|1.24
|29.80
|3249027
|2006.05.22 15:33
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.75
|109.74
|113.34
|2006.05.24 06:07
|112.42
|0.00
|0.00
|1.24
|29.80
|3248990
|2006.05.22 15:33
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.75
|109.75
|113.35
|2006.05.24 06:07
|112.42
|0.00
|0.00
|1.24
|29.80
|3248963
|2006.05.22 15:33
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.75
|109.75
|113.35
|2006.05.24 06:07
|112.42
|0.00
|0.00
|1.24
|29.80
|3249563
|2006.05.22 15:40
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2837
|1.3037
|1.2677
|2006.05.24 06:07
|1.2778
|0.00
|0.00
|0.64
|29.50
|3248946
|2006.05.22 15:33
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.76
|109.76
|113.36
|2006.05.24 06:07
|112.42
|0.00
|0.00
|1.24
|29.35
|3246967
|2006.05.22 15:16
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2837
|1.3037
|1.2677
|2006.05.24 06:07
|1.2779
|0.00
|0.00
|0.64
|29.00
|3248944
|2006.05.22 15:33
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.77
|109.77
|113.37
|2006.05.24 06:07
|112.42
|0.00
|0.00
|1.24
|28.91
|3248907
|2006.05.22 15:32
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.77
|109.77
|113.37
|2006.05.24 06:07
|112.42
|0.00
|0.00
|1.24
|28.91
|3249567
|2006.05.22 15:40
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2836
|1.3036
|1.2676
|2006.05.24 06:07
|1.2779
|0.00
|0.00
|0.64
|28.50
|3248892
|2006.05.22 15:32
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.77
|109.77
|113.37
|2006.05.24 06:07
|112.41
|0.00
|0.00
|1.24
|28.47
|3248762
|2006.05.22 15:31
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.77
|109.76
|113.36
|2006.05.24 06:07
|112.41
|0.00
|0.00
|1.24
|28.47
|3249552
|2006.05.22 15:40
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2836
|1.3037
|1.2677
|2006.05.24 06:08
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.64
|28.00
|3248936
|2006.05.22 15:33
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.78
|109.78
|113.38
|2006.05.24 06:08
|112.41
|0.00
|0.00
|1.24
|28.02
|3249532
|2006.05.22 15:39
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2836
|1.3036
|1.2676
|2006.05.24 06:08
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.64
|28.00
|3248912
|2006.05.22 15:32
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.78
|109.78
|113.38
|2006.05.24 06:09
|112.41
|0.00
|0.00
|1.24
|28.02
|3248877
|2006.05.22 15:32
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.78
|109.78
|113.38
|2006.05.24 06:09
|112.41
|0.00
|0.00
|1.24
|28.02
|3248957
|2006.05.22 15:33
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2836
|1.3036
|1.2676
|2006.05.24 06:09
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.64
|28.00
|3247675
|2006.05.22 15:19
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2836
|1.3036
|1.2676
|2006.05.24 06:09
|1.2781
|0.00
|0.00
|0.64
|27.50
|3246692
|2006.05.22 15:15
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2836
|1.3036
|1.2676
|2006.05.24 06:09
|1.2781
|0.00
|0.00
|0.64
|27.50
|3248774
|2006.05.22 15:31
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.78
|109.78
|113.38
|2006.05.24 06:09
|112.39
|0.00
|0.00
|1.24
|27.14
|3248930
|2006.05.22 15:33
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.79
|109.79
|113.39
|2006.05.24 06:09
|112.40
|0.00
|0.00
|1.24
|27.14
|3248870
|2006.05.22 15:32
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.79
|109.79
|113.39
|2006.05.24 06:09
|112.39
|0.00
|0.00
|1.24
|26.69
|3248855
|2006.05.22 15:32
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.79
|109.79
|113.39
|2006.05.24 06:09
|112.39
|0.00
|0.00
|1.24
|26.69
|3249602
|2006.05.22 15:40
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2835
|1.3035
|1.2675
|2006.05.24 06:09
|1.2781
|0.00
|0.00
|0.64
|27.00
|3249046
|2006.05.22 15:34
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2835
|1.3035
|1.2675
|2006.05.24 06:09
|1.2782
|0.00
|0.00
|0.64
|26.50
|3248993
|2006.05.22 15:33
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2835
|1.3035
|1.2675
|2006.05.24 06:09
|1.2782
|0.00
|0.00
|0.64
|26.50
|3248977
|2006.05.22 15:33
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2835
|1.3035
|1.2675
|2006.05.24 06:09
|1.2782
|0.00
|0.00
|0.64
|26.50
|3247734
|2006.05.22 15:19
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2835
|1.3035
|1.2675
|2006.05.24 06:09
|1.2782
|0.00
|0.00
|0.64
|26.50
|3247697
|2006.05.22 15:19
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2835
|1.3035
|1.2675
|2006.05.24 06:09
|1.2782
|0.00
|0.00
|0.64
|26.50
|3246637
|2006.05.22 15:15
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2835
|1.3035
|1.2675
|2006.05.24 06:09
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.64
|25.50
|3248981
|2006.05.22 15:33
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2834
|1.3035
|1.2675
|2006.05.24 06:10
|1.2785
|0.00
|0.00
|0.64
|24.50
|3246608
|2006.05.22 15:15
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2834
|1.3034
|1.2674
|2006.05.24 06:10
|1.2785
|0.00
|0.00
|0.64
|24.50
|3246578
|2006.05.22 15:15
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2833
|1.3033
|1.2673
|2006.05.24 06:10
|1.2785
|0.00
|0.00
|0.64
|24.00
|3248008
|2006.05.22 15:22
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2832
|1.3032
|1.2672
|2006.05.24 06:10
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.64
|24.00
|3247968
|2006.05.22 15:22
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2832
|1.3032
|1.2672
|2006.05.24 06:10
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.64
|24.00
|3246521
|2006.05.22 15:15
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2832
|1.3032
|1.2672
|2006.05.24 06:10
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.64
|24.00
|3246955
|2006.05.22 15:16
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.84
|109.84
|113.44
|2006.05.24 06:10
|112.36
|0.00
|0.00
|1.24
|23.14
|3248090
|2006.05.22 15:22
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2831
|1.3031
|1.2671
|2006.05.24 06:10
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.64
|23.50
|3246489
|2006.05.22 15:15
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2831
|1.3031
|1.2671
|2006.05.24 06:10
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.64
|23.50
|3246843
|2006.05.22 15:15
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.84
|109.84
|113.44
|2006.05.24 06:11
|112.36
|0.00
|0.00
|1.24
|23.14
|3246814
|2006.05.22 15:15
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.84
|109.84
|113.44
|2006.05.24 06:11
|112.36
|0.00
|0.00
|1.24
|23.14
|3248017
|2006.05.22 15:22
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.85
|109.85
|113.45
|2006.05.24 06:11
|112.36
|0.00
|0.00
|1.24
|22.69
|3247739
|2006.05.22 15:19
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.85
|109.85
|113.45
|2006.05.24 06:11
|112.36
|0.00
|0.00
|1.24
|22.69
|3247730
|2006.05.22 15:19
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.85
|109.85
|113.45
|2006.05.24 06:11
|112.37
|0.00
|0.00
|1.24
|23.14
|3248333
|2006.05.22 15:26
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2830
|1.3030
|1.2670
|2006.05.24 06:11
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.64
|23.50
|3247672
|2006.05.22 15:19
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.85
|109.85
|113.45
|2006.05.24 06:11
|112.37
|0.00
|0.00
|1.24
|23.14
|3248222
|2006.05.22 15:24
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2830
|1.3030
|1.2670
|2006.05.24 06:11
|1.2782
|0.00
|0.00
|0.64
|24.00
|3248115
|2006.05.22 15:23
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2830
|1.3030
|1.2670
|2006.05.24 06:11
|1.2781
|0.00
|0.00
|0.64
|24.50
|3248070
|2006.05.22 15:22
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2830
|1.3030
|1.2670
|2006.05.24 06:11
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.64
|25.00
|3246456
|2006.05.22 15:15
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2830
|1.3030
|1.2670
|2006.05.24 06:11
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.64
|25.00
|3252333
|2006.05.22 16:06
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2059
|1.1859
|1.2219
|2006.05.24 06:11
|1.2119
|0.00
|0.00
|1.02
|24.75
|3246121
|2006.05.22 15:13
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2830
|1.3030
|1.2670
|2006.05.24 06:11
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.64
|25.00
|3246422
|2006.05.22 15:14
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2829
|1.3029
|1.2669
|2006.05.24 06:12
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.64
|24.50
|3252358
|2006.05.22 16:06
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2060
|1.1860
|1.2220
|2006.05.24 06:12
|1.2121
|0.00
|0.00
|1.02
|25.16
|3252479
|2006.05.22 16:07
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2061
|1.1861
|1.2221
|2006.05.24 06:12
|1.2122
|0.00
|0.00
|1.02
|25.16
|3252410
|2006.05.22 16:06
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2061
|1.1861
|1.2221
|2006.05.24 06:12
|1.2120
|0.00
|0.00
|1.02
|24.34
|3252981
|2006.05.22 16:12
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2062
|1.1862
|1.2222
|2006.05.24 06:12
|1.2121
|0.00
|0.00
|1.02
|24.34
|3252966
|2006.05.22 16:12
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2062
|1.1862
|1.2222
|2006.05.24 06:12
|1.2120
|0.00
|0.00
|1.02
|23.93
|3252524
|2006.05.22 16:07
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2062
|1.1862
|1.2222
|2006.05.24 06:12
|1.2121
|0.00
|0.00
|1.02
|24.34
|3252503
|2006.05.22 16:07
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2062
|1.1862
|1.2222
|2006.05.24 06:12
|1.2121
|0.00
|0.00
|1.02
|24.34
|3252488
|2006.05.22 16:07
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2062
|1.1862
|1.2222
|2006.05.24 06:12
|1.2121
|0.00
|0.00
|1.02
|24.34
|3252468
|2006.05.22 16:07
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2062
|1.1862
|1.2222
|2006.05.24 06:12
|1.2121
|0.00
|0.00
|1.02
|24.34
|3252465
|2006.05.22 16:07
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2062
|1.1861
|1.2221
|2006.05.24 06:12
|1.2121
|0.00
|0.00
|1.02
|24.34
|3252444
|2006.05.22 16:06
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2062
|1.1862
|1.2222
|2006.05.24 06:13
|1.2120
|0.00
|0.00
|1.02
|23.93
|3252419
|2006.05.22 16:06
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2062
|1.1862
|1.2222
|2006.05.24 06:13
|1.2120
|0.00
|0.00
|1.02
|23.93
|3252960
|2006.05.22 16:12
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2063
|1.1862
|1.2222
|2006.05.24 06:13
|1.2119
|0.00
|0.00
|1.02
|23.10
|3246397
|2006.05.22 15:14
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2829
|1.3029
|1.2669
|2006.05.24 06:13
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.64
|23.00
|3246393
|2006.05.22 15:14
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2829
|1.3030
|1.2670
|2006.05.24 06:13
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.64
|23.00
|3246369
|2006.05.22 15:14
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2829
|1.3029
|1.2669
|2006.05.24 06:13
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.64
|23.00
|3246336
|2006.05.22 15:14
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2829
|1.3029
|1.2669
|2006.05.24 06:13
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.64
|23.00
|3246302
|2006.05.22 15:14
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2829
|1.3029
|1.2669
|2006.05.24 06:13
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.64
|23.00
|3246287
|2006.05.22 15:14
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2829
|1.3029
|1.2669
|2006.05.24 06:13
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.64
|23.00
|3246250
|2006.05.22 15:13
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2829
|1.3029
|1.2669
|2006.05.24 06:13
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.64
|22.50
|3246096
|2006.05.22 15:13
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2829
|1.3029
|1.2669
|2006.05.24 06:13
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.64
|22.50
|3246926
|2006.05.22 15:16
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.85
|109.85
|113.45
|2006.05.24 06:13
|112.35
|0.00
|0.00
|1.24
|22.25
|3246916
|2006.05.22 15:15
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.85
|109.85
|113.45
|2006.05.24 06:13
|112.35
|0.00
|0.00
|1.24
|22.25
|3246910
|2006.05.22 15:15
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.85
|109.85
|113.45
|2006.05.24 06:13
|112.35
|0.00
|0.00
|1.24
|22.25
|3246862
|2006.05.22 15:15
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.85
|109.85
|113.45
|2006.05.24 06:14
|112.35
|0.00
|0.00
|1.24
|22.25
|3246765
|2006.05.22 15:15
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.85
|109.85
|113.45
|2006.05.24 06:14
|112.35
|0.00
|0.00
|1.24
|22.25
|3248021
|2006.05.22 15:22
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.86
|109.86
|113.46
|2006.05.24 06:14
|112.35
|0.00
|0.00
|1.24
|21.81
|3246824
|2006.05.22 15:15
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2063
|1.1863
|1.2223
|2006.05.24 06:14
|1.2115
|0.00
|0.00
|1.02
|21.46
|3247963
|2006.05.22 15:22
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.86
|109.86
|113.46
|2006.05.24 06:14
|112.35
|0.00
|0.00
|1.24
|21.81
|3246798
|2006.05.22 15:15
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2063
|1.1863
|1.2223
|2006.05.24 06:14
|1.2116
|0.00
|0.00
|1.02
|21.87
|3247717
|2006.05.22 15:19
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.86
|109.86
|113.46
|2006.05.24 06:14
|112.35
|0.00
|0.00
|1.24
|21.81
|3246241
|2006.05.22 15:13
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2828
|1.3029
|1.2669
|2006.05.24 06:14
|1.2785
|0.00
|0.00
|0.64
|21.50
|3246828
|2006.05.22 15:15
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2064
|1.1864
|1.2224
|2006.05.24 06:14
|1.2115
|0.00
|0.00
|1.02
|21.05
|3246538
|2006.05.22 15:15
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.87
|109.87
|113.47
|2006.05.24 06:14
|112.35
|0.00
|0.00
|1.24
|21.36
|3246405
|2006.05.22 15:14
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.87
|109.87
|113.47
|2006.05.24 06:14
|112.35
|0.00
|0.00
|1.24
|21.36
|3246806
|2006.05.22 15:15
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2064
|1.1864
|1.2224
|2006.05.24 06:14
|1.2115
|0.00
|0.00
|1.02
|21.05
|3247527
|2006.05.22 15:17
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2065
|1.1865
|1.2225
|2006.05.24 06:14
|1.2116
|0.00
|0.00
|1.02
|21.05
|3247525
|2006.05.22 15:17
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2065
|1.1865
|1.2225
|2006.05.24 06:14
|1.2117
|0.00
|0.00
|1.02
|21.46
|3246664
|2006.05.22 15:15
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2065
|1.1865
|1.2225
|2006.05.24 06:14
|1.2118
|0.00
|0.00
|1.02
|21.87
|3249114
|2006.05.22 15:35
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2067
|1.1867
|1.2227
|2006.05.24 06:14
|1.2118
|0.00
|0.00
|1.02
|21.04
|3249105
|2006.05.22 15:35
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2067
|1.1867
|1.2227
|2006.05.24 06:15
|1.2118
|0.00
|0.00
|1.02
|21.04
|3248961
|2006.05.22 15:33
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2067
|1.1867
|1.2227
|2006.05.24 06:15
|1.2118
|0.00
|0.00
|1.02
|21.04
|3248730
|2006.05.22 15:31
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2067
|1.1867
|1.2227
|2006.05.24 06:15
|1.2118
|0.00
|0.00
|1.02
|21.04
|3247667
|2006.05.22 15:19
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2067
|1.1867
|1.2227
|2006.05.24 06:15
|1.2118
|0.00
|0.00
|1.02
|21.04
|3388723
|2006.05.24 08:02
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.8838
|1.9038
|1.8810
|2006.05.24 13:09
|1.8810
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|3388228
|2006.05.24 08:00
|buy
|1.00
|usdjpym
|111.88
|109.88
|112.16
|2006.05.24 13:11
|112.16
|0.00
|0.00
|0.00
|24.96
|3397985
|2006.05.24 10:39
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2040
|1.1955
|1.2083
|2006.05.24 13:11
|1.2083
|0.00
|0.00
|0.00
|35.59
|3388360
|2006.05.24 08:00
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2070
|1.1955
|1.2083
|2006.05.24 13:11
|1.2083
|0.00
|0.00
|0.00
|10.76
|3388176
|2006.05.24 08:00
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2838
|1.2953
|1.2825
|2006.05.24 13:14
|1.2825
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|3397140
|2006.05.24 10:32
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2868
|1.2953
|1.2825
|2006.05.24 13:14
|1.2825
|0.00
|0.00
|0.00
|43.00
|3412460
|2006.05.24 13:13
|sell
|1.00
|usdcadm
|1.1244
|1.1444
|1.1216
|2006.05.24 13:40
|1.1216
|0.00
|0.00
|0.00
|24.96
|3388238
|2006.05.24 08:00
|sell
|1.00
|audusdm
|0.7544
|0.7744
|0.7516
|2006.05.24 14:59
|0.7516
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|3249687
|2006.05.22 15:42
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2068
|1.1868
|1.2228
|2006.05.24 15:20
|1.2197
|0.00
|0.00
|1.02
|52.88
|3249682
|2006.05.22 15:42
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2068
|1.1868
|1.2228
|2006.05.24 15:21
|1.2197
|0.00
|0.00
|1.02
|52.88
|3249668
|2006.05.22 15:42
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2068
|1.1868
|1.2228
|2006.05.24 15:21
|1.2198
|0.00
|0.00
|1.02
|53.29
|3249664
|2006.05.22 15:41
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2068
|1.1868
|1.2228
|2006.05.24 15:21
|1.2197
|0.00
|0.00
|1.02
|52.88
|3249623
|2006.05.22 15:40
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2068
|1.1868
|1.2228
|2006.05.24 15:21
|1.2197
|0.00
|0.00
|1.02
|52.88
|3249013
|2006.05.22 15:33
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2068
|1.1868
|1.2228
|2006.05.24 15:21
|1.2199
|0.00
|0.00
|1.02
|53.69
|3249008
|2006.05.22 15:33
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2068
|1.1868
|1.2228
|2006.05.24 15:21
|1.2199
|0.00
|0.00
|1.02
|53.69
|3248969
|2006.05.22 15:33
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2068
|1.1868
|1.2228
|2006.05.24 15:21
|1.2200
|0.00
|0.00
|1.02
|54.10
|3248885
|2006.05.22 15:32
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2068
|1.1868
|1.2228
|2006.05.24 15:21
|1.2202
|0.00
|0.00
|1.02
|54.91
|3248782
|2006.05.22 15:31
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2068
|1.1868
|1.2228
|2006.05.24 15:21
|1.2200
|0.00
|0.00
|1.02
|54.10
|3248720
|2006.05.22 15:31
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2068
|1.1868
|1.2228
|2006.05.24 15:21
|1.2200
|0.00
|0.00
|1.02
|54.10
|3247741
|2006.05.22 15:19
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2068
|1.1868
|1.2228
|2006.05.24 15:21
|1.2200
|0.00
|0.00
|1.02
|54.10
|3246601
|2006.05.22 15:15
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2068
|1.1868
|1.2228
|2006.05.24 15:21
|1.2200
|0.00
|0.00
|1.02
|54.10
|3246160
|2006.05.22 15:13
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2068
|1.1867
|1.2227
|2006.05.24 15:21
|1.2199
|0.00
|0.00
|1.02
|53.69
|3249653
|2006.05.22 15:41
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2069
|1.1869
|1.2229
|2006.05.24 15:21
|1.2196
|0.00
|0.00
|1.02
|52.07
|3249646
|2006.05.22 15:41
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2069
|1.1869
|1.2229
|2006.05.24 15:22
|1.2196
|0.00
|0.00
|1.02
|52.07
|3249036
|2006.05.22 15:34
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2069
|1.1869
|1.2229
|2006.05.24 15:22
|1.2195
|0.00
|0.00
|1.02
|51.66
|3249010
|2006.05.22 15:33
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2069
|1.1869
|1.2229
|2006.05.24 15:22
|1.2193
|0.00
|0.00
|1.02
|50.85
|3248985
|2006.05.22 15:33
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2069
|1.1869
|1.2229
|2006.05.24 15:22
|1.2194
|0.00
|0.00
|1.02
|51.25
|3248978
|2006.05.22 15:33
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2069
|1.1869
|1.2229
|2006.05.24 15:22
|1.2192
|0.00
|0.00
|1.02
|50.44
|3248913
|2006.05.22 15:32
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2069
|1.1869
|1.2229
|2006.05.24 15:22
|1.2192
|0.00
|0.00
|1.02
|50.44
|3248803
|2006.05.22 15:31
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2069
|1.1869
|1.2229
|2006.05.24 15:22
|1.2193
|0.00
|0.00
|1.02
|50.85
|3246510
|2006.05.22 15:15
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2069
|1.1869
|1.2229
|2006.05.24 15:22
|1.2192
|0.00
|0.00
|1.02
|50.44
|3246180
|2006.05.22 15:13
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2069
|1.1869
|1.2229
|2006.05.24 15:22
|1.2192
|0.00
|0.00
|1.02
|50.44
|3246138
|2006.05.22 15:13
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2069
|1.1869
|1.2229
|2006.05.24 15:22
|1.2190
|0.00
|0.00
|1.02
|49.63
|3249127
|2006.05.22 15:35
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2070
|1.1870
|1.2230
|2006.05.24 15:22
|1.2190
|0.00
|0.00
|1.02
|49.22
|3248866
|2006.05.22 15:32
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2070
|1.1870
|1.2230
|2006.05.24 15:22
|1.2190
|0.00
|0.00
|1.02
|49.22
|3247978
|2006.05.22 15:22
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2070
|1.1870
|1.2230
|2006.05.24 15:23
|1.2190
|0.00
|0.00
|1.02
|49.22
|3247977
|2006.05.22 15:22
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2070
|1.1869
|1.2229
|2006.05.24 15:23
|1.2189
|0.00
|0.00
|1.02
|48.81
|3247973
|2006.05.22 15:22
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2070
|1.1870
|1.2230
|2006.05.24 15:23
|1.2189
|0.00
|0.00
|1.02
|48.81
|3246207
|2006.05.22 15:13
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2070
|1.1870
|1.2230
|2006.05.24 15:23
|1.2189
|0.00
|0.00
|1.02
|48.81
|3247987
|2006.05.22 15:22
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2071
|1.1871
|1.2231
|2006.05.24 15:23
|1.2188
|0.00
|0.00
|1.02
|48.00
|3246449
|2006.05.22 15:15
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2071
|1.1871
|1.2231
|2006.05.24 15:23
|1.2189
|0.00
|0.00
|1.02
|48.40
|3246317
|2006.05.22 15:14
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2071
|1.1871
|1.2231
|2006.05.24 15:23
|1.2188
|0.00
|0.00
|1.02
|48.00
|3246266
|2006.05.22 15:14
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2071
|1.1871
|1.2231
|2006.05.24 15:23
|1.2188
|0.00
|0.00
|1.02
|48.00
|3246466
|2006.05.22 15:15
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2072
|1.1872
|1.2232
|2006.05.24 15:23
|1.2188
|0.00
|0.00
|1.02
|47.59
|3246436
|2006.05.22 15:14
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2072
|1.1872
|1.2232
|2006.05.24 15:23
|1.2188
|0.00
|0.00
|1.02
|47.59
|3246383
|2006.05.22 15:14
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2072
|1.1872
|1.2232
|2006.05.24 15:23
|1.2188
|0.00
|0.00
|1.02
|47.59
|3246320
|2006.05.22 15:14
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2072
|1.1872
|1.2232
|2006.05.24 15:23
|1.2187
|0.00
|0.00
|1.02
|47.18
|3246050
|2006.05.22 15:13
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2072
|1.1872
|1.2232
|2006.05.24 15:23
|1.2187
|0.00
|0.00
|1.02
|47.18
|3245976
|2006.05.22 15:13
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2072
|1.1872
|1.2232
|2006.05.24 15:23
|1.2189
|0.00
|0.00
|1.02
|47.99
|3248104
|2006.05.22 15:23
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2073
|1.1873
|1.2233
|2006.05.24 15:24
|1.2190
|0.00
|0.00
|1.02
|47.99
|3246409
|2006.05.22 15:14
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2073
|1.1873
|1.2233
|2006.05.24 15:24
|1.2189
|0.00
|0.00
|1.02
|47.58
|3246375
|2006.05.22 15:14
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2073
|1.1873
|1.2233
|2006.05.24 15:24
|1.2189
|0.00
|0.00
|1.02
|47.58
|3246371
|2006.05.22 15:14
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2073
|1.1872
|1.2232
|2006.05.24 15:24
|1.2188
|0.00
|0.00
|1.02
|47.18
|3246363
|2006.05.22 15:14
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2073
|1.1873
|1.2233
|2006.05.24 15:24
|1.2187
|0.00
|0.00
|1.02
|46.77
|3246351
|2006.05.22 15:14
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2073
|1.1873
|1.2233
|2006.05.24 15:24
|1.2186
|0.00
|0.00
|1.02
|46.36
|3246019
|2006.05.22 15:13
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2073
|1.1873
|1.2233
|2006.05.24 15:24
|1.2187
|0.00
|0.00
|1.02
|46.77
|3245890
|2006.05.22 15:13
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2073
|1.1873
|1.2233
|2006.05.24 15:24
|1.2186
|0.00
|0.00
|1.02
|46.36
|3246429
|2006.05.22 15:14
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2074
|1.1874
|1.2234
|2006.05.24 15:24
|1.2186
|0.00
|0.00
|1.02
|45.95
|3248106
|2006.05.22 15:23
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2074
|1.1874
|1.2234
|2006.05.24 15:24
|1.2187
|0.00
|0.00
|1.02
|46.36
|3246418
|2006.05.22 15:14
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2074
|1.1874
|1.2234
|2006.05.24 15:24
|1.2189
|0.00
|0.00
|1.02
|47.17
|3246361
|2006.05.22 15:14
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2074
|1.1874
|1.2234
|2006.05.24 15:24
|1.2188
|0.00
|0.00
|1.02
|46.77
|3245883
|2006.05.22 15:13
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2074
|1.1874
|1.2234
|2006.05.24 15:24
|1.2187
|0.00
|0.00
|1.02
|46.36
|3248108
|2006.05.22 15:23
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2075
|1.1875
|1.2235
|2006.05.24 15:24
|1.2187
|0.00
|0.00
|1.02
|45.95
|3245860
|2006.05.22 15:13
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2075
|1.1875
|1.2235
|2006.05.24 15:24
|1.2187
|0.00
|0.00
|1.02
|45.95
|3248406
|2006.05.22 15:28
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2076
|1.1876
|1.2236
|2006.05.24 15:24
|1.2188
|0.00
|0.00
|1.02
|45.95
|3248223
|2006.05.22 15:24
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2076
|1.1876
|1.2236
|2006.05.24 15:25
|1.2190
|0.00
|0.00
|1.02
|46.76
|3245833
|2006.05.22 15:13
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2076
|1.1876
|1.2236
|2006.05.24 15:25
|1.2189
|0.00
|0.00
|1.02
|46.35
|3245823
|2006.05.22 15:13
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2077
|1.1877
|1.2237
|2006.05.24 15:25
|1.2188
|0.00
|0.00
|1.02
|45.54
|3245653
|2006.05.22 15:12
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2077
|1.1877
|1.2237
|2006.05.24 15:25
|1.2188
|0.00
|0.00
|1.02
|45.54
|3245805
|2006.05.22 15:13
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2078
|1.1878
|1.2238
|2006.05.24 15:25
|1.2189
|0.00
|0.00
|1.02
|45.53
|3245566
|2006.05.22 15:12
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2078
|1.1878
|1.2238
|2006.05.24 15:25
|1.2189
|0.00
|0.00
|1.02
|45.53
|3245794
|2006.05.22 15:13
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2079
|1.1879
|1.2239
|2006.05.24 15:25
|1.2187
|0.00
|0.00
|1.02
|44.31
|3245751
|2006.05.22 15:12
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2079
|1.1879
|1.2239
|2006.05.24 15:25
|1.2188
|0.00
|0.00
|1.02
|44.72
|3245727
|2006.05.22 15:12
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2079
|1.1879
|1.2239
|2006.05.24 15:26
|1.2188
|0.00
|0.00
|1.02
|44.72
|3245720
|2006.05.22 15:12
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2079
|1.1878
|1.2238
|2006.05.24 15:26
|1.2187
|0.00
|0.00
|1.02
|44.31
|3245762
|2006.05.22 15:12
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2080
|1.1880
|1.2240
|2006.05.24 15:26
|1.2188
|0.00
|0.00
|1.02
|44.31
|3245738
|2006.05.22 15:12
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2080
|1.1880
|1.2240
|2006.05.24 15:26
|1.2187
|0.00
|0.00
|1.02
|43.90
|3245551
|2006.05.22 15:12
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2080
|1.1880
|1.2240
|2006.05.24 15:26
|1.2187
|0.00
|0.00
|1.02
|43.90
|3245775
|2006.05.22 15:12
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2081
|1.1881
|1.2241
|2006.05.24 15:26
|1.2187
|0.00
|0.00
|1.02
|43.49
|3245769
|2006.05.22 15:12
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2081
|1.1881
|1.2241
|2006.05.24 15:26
|1.2187
|0.00
|0.00
|1.02
|43.49
|3245545
|2006.05.22 15:12
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2082
|1.1882
|1.2242
|2006.05.24 15:26
|1.2188
|0.00
|0.00
|1.02
|43.49
|3241984
|2006.05.22 14:28
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2086
|1.1886
|1.2246
|2006.05.24 15:26
|1.2187
|0.00
|0.00
|1.02
|41.44
|3241987
|2006.05.22 14:28
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2087
|1.1887
|1.2247
|2006.05.24 15:26
|1.2187
|0.00
|0.00
|1.02
|41.03
|3241968
|2006.05.22 14:28
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2087
|1.1887
|1.2247
|2006.05.24 15:26
|1.2186
|0.00
|0.00
|1.02
|40.62
|3241960
|2006.05.22 14:28
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2087
|1.1887
|1.2247
|2006.05.24 15:26
|1.2186
|0.00
|0.00
|1.02
|40.62
|3243857
|2006.05.22 14:48
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2088
|1.1887
|1.2247
|2006.05.24 15:26
|1.2186
|0.00
|0.00
|1.02
|40.21
|3241999
|2006.05.22 14:28
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2088
|1.1888
|1.2248
|2006.05.24 15:26
|1.2185
|0.00
|0.00
|1.02
|39.80
|3242008
|2006.05.22 14:28
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2089
|1.1889
|1.2249
|2006.05.24 15:26
|1.2185
|0.00
|0.00
|1.02
|39.39
|3241951
|2006.05.22 14:28
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2089
|1.1889
|1.2249
|2006.05.24 15:27
|1.2185
|0.00
|0.00
|1.02
|39.39
|3241890
|2006.05.22 14:27
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2089
|1.1889
|1.2249
|2006.05.24 15:27
|1.2185
|0.00
|0.00
|1.02
|39.39
|3242015
|2006.05.22 14:28
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2090
|1.1890
|1.2250
|2006.05.24 15:27
|1.2185
|0.00
|0.00
|1.02
|38.98
|3241940
|2006.05.22 14:28
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2090
|1.1890
|1.2250
|2006.05.24 15:27
|1.2185
|0.00
|0.00
|1.02
|38.98
|3241937
|2006.05.22 14:28
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2090
|1.1890
|1.2250
|2006.05.24 15:27
|1.2185
|0.00
|0.00
|1.02
|38.98
|3241926
|2006.05.22 14:27
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2090
|1.1890
|1.2250
|2006.05.24 15:27
|1.2186
|0.00
|0.00
|1.02
|39.39
|3241921
|2006.05.22 14:27
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2090
|1.1890
|1.2250
|2006.05.24 15:27
|1.2186
|0.00
|0.00
|1.02
|39.39
|3241912
|2006.05.22 14:27
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2090
|1.1890
|1.2250
|2006.05.24 15:27
|1.2187
|0.00
|0.00
|1.02
|39.80
|3241905
|2006.05.22 14:27
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2090
|1.1890
|1.2250
|2006.05.24 15:27
|1.2186
|0.00
|0.00
|1.02
|39.39
|3241879
|2006.05.22 14:27
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2090
|1.1889
|1.2249
|2006.05.24 15:27
|1.2187
|0.00
|0.00
|1.02
|39.80
|3241872
|2006.05.22 14:27
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2090
|1.1890
|1.2250
|2006.05.24 15:27
|1.2187
|0.00
|0.00
|1.02
|39.80
|3241278
|2006.05.22 14:23
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2090
|1.1890
|1.2250
|2006.05.24 15:27
|1.2186
|0.00
|0.00
|1.02
|39.39
|3242139
|2006.05.22 14:29
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2091
|1.1891
|1.2251
|2006.05.24 15:27
|1.2185
|0.00
|0.00
|1.02
|38.57
|3242131
|2006.05.22 14:29
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2091
|1.1891
|1.2251
|2006.05.24 15:28
|1.2185
|0.00
|0.00
|1.02
|38.57
|3242047
|2006.05.22 14:28
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2091
|1.1891
|1.2251
|2006.05.24 15:28
|1.2185
|0.00
|0.00
|1.02
|38.57
|3242045
|2006.05.22 14:28
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2091
|1.1890
|1.2250
|2006.05.24 15:28
|1.2185
|0.00
|0.00
|1.02
|38.57
|3242037
|2006.05.22 14:28
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2091
|1.1891
|1.2251
|2006.05.24 15:28
|1.2185
|0.00
|0.00
|1.02
|38.57
|3241939
|2006.05.22 14:28
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2091
|1.1891
|1.2251
|2006.05.24 15:28
|1.2185
|0.00
|0.00
|1.02
|38.57
|3241929
|2006.05.22 14:28
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2091
|1.1891
|1.2251
|2006.05.24 15:28
|1.2185
|0.00
|0.00
|1.02
|38.57
|3241922
|2006.05.22 14:27
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2091
|1.1891
|1.2251
|2006.05.24 15:28
|1.2186
|0.00
|0.00
|1.02
|38.98
|3241913
|2006.05.22 14:27
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2091
|1.1891
|1.2251
|2006.05.24 15:28
|1.2186
|0.00
|0.00
|1.02
|38.98
|3241910
|2006.05.22 14:27
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2091
|1.1891
|1.2251
|2006.05.24 15:28
|1.2186
|0.00
|0.00
|1.02
|38.98
|3241864
|2006.05.22 14:27
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2091
|1.1891
|1.2251
|2006.05.24 15:28
|1.2185
|0.00
|0.00
|1.02
|38.57
|3241323
|2006.05.22 14:23
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2091
|1.1891
|1.2251
|2006.05.24 15:28
|1.2185
|0.00
|0.00
|1.02
|38.57
|3242145
|2006.05.22 14:29
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2092
|1.1892
|1.2252
|2006.05.24 15:28
|1.2185
|0.00
|0.00
|1.02
|38.16
|3242135
|2006.05.22 14:29
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2092
|1.1892
|1.2252
|2006.05.24 15:28
|1.2186
|0.00
|0.00
|1.02
|38.57
|3242122
|2006.05.22 14:29
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2092
|1.1892
|1.2252
|2006.05.24 15:28
|1.2186
|0.00
|0.00
|1.02
|38.57
|3242096
|2006.05.22 14:29
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2092
|1.1892
|1.2252
|2006.05.24 15:29
|1.2186
|0.00
|0.00
|1.02
|38.57
|3242088
|2006.05.22 14:28
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2092
|1.1892
|1.2252
|2006.05.24 15:29
|1.2186
|0.00
|0.00
|1.02
|38.57
|3242056
|2006.05.22 14:28
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2092
|1.1892
|1.2252
|2006.05.24 15:29
|1.2186
|0.00
|0.00
|1.02
|38.57
|3242055
|2006.05.22 14:28
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2092
|1.1891
|1.2251
|2006.05.24 15:29
|1.2186
|0.00
|0.00
|1.02
|38.57
|3242048
|2006.05.22 14:28
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2092
|1.1892
|1.2252
|2006.05.24 15:29
|1.2187
|0.00
|0.00
|1.02
|38.98
|3241861
|2006.05.22 14:27
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2092
|1.1892
|1.2252
|2006.05.24 15:29
|1.2186
|0.00
|0.00
|1.02
|38.57
|3241858
|2006.05.22 14:27
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2092
|1.1892
|1.2252
|2006.05.24 15:29
|1.2186
|0.00
|0.00
|1.02
|38.57
|3241839
|2006.05.22 14:27
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2092
|1.1892
|1.2252
|2006.05.24 15:29
|1.2186
|0.00
|0.00
|1.02
|38.57
|3241239
|2006.05.22 14:23
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2092
|1.1892
|1.2252
|2006.05.24 15:29
|1.2187
|0.00
|0.00
|1.02
|38.98
|3241175
|2006.05.22 14:23
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2092
|1.1892
|1.2252
|2006.05.24 15:29
|1.2188
|0.00
|0.00
|1.02
|39.38
|3242169
|2006.05.22 14:29
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2093
|1.1893
|1.2253
|2006.05.24 15:29
|1.2190
|0.00
|0.00
|1.02
|39.79
|3242155
|2006.05.22 14:29
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2093
|1.1893
|1.2253
|2006.05.24 15:29
|1.2190
|0.00
|0.00
|1.02
|39.79
|3242107
|2006.05.22 14:29
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2093
|1.1893
|1.2253
|2006.05.24 15:29
|1.2189
|0.00
|0.00
|1.02
|39.38
|3242097
|2006.05.22 14:29
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2093
|1.1893
|1.2253
|2006.05.24 15:29
|1.2191
|0.00
|0.00
|1.02
|40.19
|3242093
|2006.05.22 14:29
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2093
|1.1893
|1.2253
|2006.05.24 15:30
|1.2191
|0.00
|0.00
|1.02
|40.19
|3242066
|2006.05.22 14:28
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2093
|1.1893
|1.2253
|2006.05.24 15:30
|1.2192
|0.00
|0.00
|1.02
|40.60
|3242061
|2006.05.22 14:28
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2093
|1.1893
|1.2253
|2006.05.24 15:30
|1.2191
|0.00
|0.00
|1.02
|40.19
|3241859
|2006.05.22 14:27
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2093
|1.1893
|1.2253
|2006.05.24 15:30
|1.2190
|0.00
|0.00
|1.02
|39.79
|3241849
|2006.05.22 14:27
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2093
|1.1893
|1.2253
|2006.05.24 15:30
|1.2189
|0.00
|0.00
|1.02
|39.38
|3241833
|2006.05.22 14:27
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2093
|1.1893
|1.2253
|2006.05.24 15:30
|1.2188
|0.00
|0.00
|1.02
|38.97
|3241824
|2006.05.22 14:27
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2093
|1.1893
|1.2253
|2006.05.24 15:30
|1.2187
|0.00
|0.00
|1.02
|38.57
|3241352
|2006.05.22 14:23
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2093
|1.1893
|1.2253
|2006.05.24 15:30
|1.2187
|0.00
|0.00
|1.02
|38.57
|3242158
|2006.05.22 14:29
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2094
|1.1894
|1.2254
|2006.05.24 15:30
|1.2189
|0.00
|0.00
|1.02
|38.97
|3241829
|2006.05.22 14:27
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2094
|1.1894
|1.2254
|2006.05.24 15:30
|1.2192
|0.00
|0.00
|1.02
|40.19
|3241815
|2006.05.22 14:27
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2094
|1.1894
|1.2254
|2006.05.24 15:30
|1.2190
|0.00
|0.00
|1.02
|39.38
|3241814
|2006.05.22 14:27
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2094
|1.1893
|1.2253
|2006.05.24 15:31
|1.2190
|0.00
|0.00
|1.02
|39.38
|3241704
|2006.05.22 14:25
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2094
|1.1894
|1.2254
|2006.05.24 15:31
|1.2191
|0.00
|0.00
|1.02
|39.78
|3241380
|2006.05.22 14:23
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2094
|1.1894
|1.2254
|2006.05.24 15:31
|1.2191
|0.00
|0.00
|1.02
|39.78
|3241153
|2006.05.22 14:23
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2094
|1.1894
|1.2254
|2006.05.24 15:31
|1.2191
|0.00
|0.00
|1.02
|39.78
|3241809
|2006.05.22 14:27
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2095
|1.1895
|1.2255
|2006.05.24 15:31
|1.2192
|0.00
|0.00
|1.02
|39.78
|3241721
|2006.05.22 14:26
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2095
|1.1895
|1.2255
|2006.05.24 15:31
|1.2192
|0.00
|0.00
|1.02
|39.78
|3241702
|2006.05.22 14:25
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2095
|1.1895
|1.2255
|2006.05.24 15:31
|1.2192
|0.00
|0.00
|1.02
|39.78
|3241491
|2006.05.22 14:24
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2095
|1.1895
|1.2255
|2006.05.24 15:31
|1.2190
|0.00
|0.00
|1.02
|38.97
|3241479
|2006.05.22 14:24
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2095
|1.1895
|1.2255
|2006.05.24 15:31
|1.2190
|0.00
|0.00
|1.02
|38.97
|3241445
|2006.05.22 14:23
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2095
|1.1895
|1.2255
|2006.05.24 15:31
|1.2190
|0.00
|0.00
|1.02
|38.97
|3241421
|2006.05.22 14:23
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2095
|1.1895
|1.2255
|2006.05.24 15:31
|1.2190
|0.00
|0.00
|1.02
|38.97
|3241414
|2006.05.22 14:23
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2095
|1.1894
|1.2254
|2006.05.24 15:31
|1.2190
|0.00
|0.00
|1.02
|38.97
|3241405
|2006.05.22 14:23
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2095
|1.1895
|1.2255
|2006.05.24 15:31
|1.2188
|0.00
|0.00
|1.02
|38.15
|3241115
|2006.05.22 14:23
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2095
|1.1895
|1.2255
|2006.05.24 15:31
|1.2188
|0.00
|0.00
|1.02
|38.15
|3240980
|2006.05.22 14:22
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2095
|1.1895
|1.2255
|2006.05.24 15:32
|1.2188
|0.00
|0.00
|1.02
|38.15
|3429008
|2006.05.24 14:46
|sell
|1.00
|usdcadm
|1.1247
|1.1447
|1.1219
|2006.05.24 17:43
|1.1219
|0.00
|0.00
|0.00
|24.96
|3427992
|2006.05.24 14:40
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.8657
|1.8620
|1.8715
|2006.05.24 18:29
|1.8715
|0.00
|0.00
|0.00
|58.00
|3425356
|2006.05.24 14:33
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.8687
|1.8620
|1.8715
|2006.05.24 18:29
|1.8715
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|3421103
|2006.05.24 14:10
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.8717
|1.8620
|1.8715
|2006.05.24 18:29
|1.8715
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|3451425
|2006.05.24 18:53
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.1194
|1.0993
|1.1227
|2006.05.25 02:37
|1.1227
|0.00
|0.00
|0.40
|14.70
|3455595
|2006.05.24 19:49
|sell
|0.50
|audusdm
|0.7541
|0.7534
|0.7507
|2006.05.25 06:29
|0.7534
|0.00
|0.00
|-0.29
|3.50
|3434701
|2006.05.24 15:29
|sell
|1.00
|usdjpym
|112.90
|112.65
|112.47
|2006.05.25 06:33
|112.65
|0.00
|0.00
|-3.75
|22.19
|3432613
|2006.05.24 15:18
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2745
|1.2770
|1.2804
|2006.05.25 06:46
|1.2770
|0.00
|0.00
|-1.97
|25.00
|3432242
|2006.05.24 15:17
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2183
|1.2166
|1.2125
|2006.05.25 07:00
|1.2166
|0.00
|0.00
|-3.20
|13.97
|3426013
|2006.05.24 14:36
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2776
|1.2777
|1.2804
|2006.05.25 07:05
|1.2777
|0.00
|0.00
|-1.97
|1.00
|3421754
|2006.05.24 14:12
|sell
|1.00
|usdjpym
|112.60
|113.75
|112.47
|2006.05.25 08:43
|112.47
|0.00
|0.00
|-3.75
|11.56
|3422216
|2006.05.24 14:15
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2806
|1.2709
|1.2804
|2006.05.25 18:31
|1.2804
|0.00
|0.00
|-1.97
|-2.00
|3535794
|2006.05.25 21:55
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.8772
|1.8754
|1.8653
|2006.05.25 23:49
|1.8754
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|3421781
|2006.05.24 14:12
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2123
|1.2220
|1.2125
|2006.05.26 03:19
|1.2220
|0.00
|0.00
|-4.27
|-79.38
|3423315
|2006.05.24 14:20
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2153
|1.2220
|1.2125
|2006.05.26 03:19
|1.2220
|0.00
|0.00
|-4.27
|-54.83
|3579366
|2006.05.26 08:08
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2153
|1.2154
|1.2273
|2006.05.26 11:28
|1.2154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|3434529
|2006.05.24 15:27
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2185
|1.2184
|1.2137
|2006.05.26 12:11
|1.2184
|0.00
|0.00
|-2.13
|0.41
|3579324
|2006.05.26 08:08
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2819
|1.2804
|1.2699
|2006.05.26 12:31
|1.2804
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|3592349
|2006.05.26 12:12
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.8659
|1.8694
|1.8779
|2006.05.26 12:35
|1.8694
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|3490651
|2006.05.25 11:44
|buy
|1.00
|usdjpym
|112.21
|112.32
|113.41
|2006.05.26 13:39
|112.32
|0.00
|0.00
|1.23
|9.79
|3505424
|2006.05.25 13:40
|buy
|1.00
|usdcadm
|1.1091
|1.1095
|1.1254
|2006.05.26 14:42
|1.1095
|0.00
|0.00
|0.27
|3.61
|3622668
|2006.05.26 14:28
|buy
|1.00
|gbpjpym
|208.67
|208.77
|210.47
|2006.05.26 14:42
|208.77
|0.00
|0.00
|0.00
|8.88
|3623220
|2006.05.26 14:28
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2284
|1.2279
|1.2121
|2006.05.26 14:49
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|4.07
|3626402
|2006.05.26 14:40
|sell
|1.00
|usdjpym
|112.71
|112.66
|111.51
|2006.05.26 16:26
|112.66
|0.00
|0.00
|0.00
|4.43
|3638410
|2006.05.26 17:00
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2281
|1.2274
|1.2119
|2006.05.26 19:10
|1.2274
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|0.00
|0.00
|216.39
|20 086.48
|Closed P/L:
|20 302.87
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3477139
|2006.05.25 07:43
|sell
|1.00
|audusdm
|0.7544
|0.7744
|0.7424
|0.7576
|0.00
|0.00
|-0.38
|-32.00
|3489118
|2006.05.25 11:22
|buy
|1.00
|eurjpym
|143.42
|141.42
|144.62
|143.41
|0.00
|0.00
|1.66
|-0.89
|3605634
|2006.05.26 13:33
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2767
|1.2567
|1.2887
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.66
|-43.00
|3490486
|2006.05.25 11:43
|buy
|1.00
|gbpjpym
|209.87
|208.27
|210.47
|209.21
|0.00
|0.00
|4.20
|-58.57
|3606703
|2006.05.26 13:36
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.8605
|1.8405
|1.8725
|1.8565
|0.00
|0.00
|-0.09
|-40.00
|3240996
|2006.05.22 14:22
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.1203
|1.1003
|1.1363
|1.1071
|0.00
|0.00
|0.92
|-59.62
|3241007
|2006.05.22 14:22
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.1202
|1.1002
|1.1362
|1.1071
|0.00
|0.00
|0.92
|-59.16
|3241062
|2006.05.22 14:23
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.1201
|1.1001
|1.1361
|1.1071
|0.00
|0.00
|0.92
|-58.71
|3241071
|2006.05.22 14:23
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.1201
|1.1000
|1.1360
|1.1071
|0.00
|0.00
|0.92
|-58.71
|3241092
|2006.05.22 14:23
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.1201
|1.1000
|1.1360
|1.1071
|0.00
|0.00
|0.92
|-58.71
|3241134
|2006.05.22 14:23
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.1201
|1.1001
|1.1361
|1.1071
|0.00
|0.00
|0.92
|-58.71
|3241197
|2006.05.22 14:23
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.1199
|1.0999
|1.1359
|1.1071
|0.00
|0.00
|0.92
|-57.81
|3241209
|2006.05.22 14:23
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.1198
|1.0998
|1.1358
|1.1071
|0.00
|0.00
|0.92
|-57.36
|3241234
|2006.05.22 14:23
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.1197
|1.0997
|1.1357
|1.1071
|0.00
|0.00
|0.92
|-56.91
|3241271
|2006.05.22 14:23
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.1198
|1.0998
|1.1358
|1.1071
|0.00
|0.00
|0.92
|-57.36
|3241294
|2006.05.22 14:23
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.1197
|1.0997
|1.1357
|1.1071
|0.00
|0.00
|0.92
|-56.91
|3241393
|2006.05.22 14:23
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.1198
|1.0998
|1.1358
|1.1071
|0.00
|0.00
|0.92
|-57.36
|3241429
|2006.05.22 14:23
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.1201
|1.1001
|1.1361
|1.1071
|0.00
|0.00
|0.92
|-58.71
|3241435
|2006.05.22 14:23
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.1201
|1.1000
|1.1360
|1.1071
|0.00
|0.00
|0.92
|-58.71
|3241438
|2006.05.22 14:23
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.1201
|1.1001
|1.1361
|1.1071
|0.00
|0.00
|0.92
|-58.71
|3241466
|2006.05.22 14:23
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.1201
|1.1001
|1.1361
|1.1071
|0.00
|0.00
|0.92
|-58.71
|3241468
|2006.05.22 14:23
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.1201
|1.1000
|1.1360
|1.1071
|0.00
|0.00
|0.92
|-58.71
|3241471
|2006.05.22 14:24
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.1202
|1.1002
|1.1362
|1.1071
|0.00
|0.00
|0.92
|-59.16
|3241488
|2006.05.22 14:24
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.1201
|1.1001
|1.1361
|1.1071
|0.00
|0.00
|0.92
|-58.71
|3241498
|2006.05.22 14:24
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.1200
|1.1000
|1.1360
|1.1071
|0.00
|0.00
|0.92
|-58.26
|3241504
|2006.05.22 14:24
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.1201
|1.1001
|1.1361
|1.1071
|0.00
|0.00
|0.92
|-58.71
|3241506
|2006.05.22 14:24
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.1202
|1.1002
|1.1362
|1.1071
|0.00
|0.00
|0.92
|-59.16
|3241514
|2006.05.22 14:24
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.1202
|1.1002
|1.1362
|1.1071
|0.00
|0.00
|0.92
|-59.16
|3241517
|2006.05.22 14:24
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.1202
|1.1001
|1.1361
|1.1071
|0.00
|0.00
|0.92
|-59.16
|3475753
|2006.05.25 07:18
|buy
|1.00
|usdcadm
|1.1177
|1.1034
|1.1254
|1.1071
|0.00
|0.00
|0.54
|-95.75
|3602668
|2006.05.26 13:23
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2198
|1.2339
|1.2119
|1.2275
|0.00
|0.00
|-1.07
|-62.73
|0.00
|0.00
|26.28
|-1 736.14
|Floating P/L:
|-1 709.86
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|20 302.87
|Floating P/L:
|-1 709.86
|Margin:
|950.00
|Balance:
|25 302.87
|Equity:
|23 593.01
|Free Margin:
|22 643.01
|Details:
|Gross Profit:
|20 454.28
|Gross Loss:
|151.41
|Total Net Profit:
|20 302.87
|Profit Factor:
|135.09
|Expected Payoff:
|37.74
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|143.65 (0.6%)
|Total Trades:
|538
|Short Positions (won %):
|262 (98.85%)
|Long Positions (won %):
|276 (98.91%)
|Profit Trades (% of total):
|532 (98.88%)
|Loss trades (% of total):
|6 (1.12%)
|Largest
|profit trade:
|71.45
|loss trade:
|-83.65
|Average
|profit trade:
|38.45
|loss trade:
|-25.24
|Maximum
|consecutive wins ($):
|516 (20 269.12)
|consecutive losses ($):
|2 (-142.75)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|20 269.12 (516)
|consecutive loss (count):
|-142.75 (2)
|Average
|consecutive wins:
|89
|consecutive losses:
|1