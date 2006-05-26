Interbank FX, LLC

Account: 1071249 Name: MT4_Firebird_v65_1 Currency: USD 2006 May 26, 20:01
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
35675642006.05.26 06:17balanceDeposit1 000.00
35678572006.05.26 06:24sell0.01usdchfm1.21931.21891.21652006.05.26 07:001.21890.000.000.000.03
35681972006.05.26 06:27sell0.01usdjpym112.06114.06111.782006.05.26 14:31112.630.000.000.00-0.51
35682302006.05.26 06:27sell0.01gbpusdm1.87131.89131.86852006.05.26 12:101.86850.000.000.000.28
35682462006.05.26 06:27sell0.01eurusdm1.27821.29821.27542006.05.26 13:361.27540.000.000.000.28
35798972006.05.26 08:10buy0.01usdchfm1.21431.19431.21712006.05.26 12:001.21710.000.000.000.23
35800242006.05.26 08:10buy0.01usdchfm1.21421.19421.21702006.05.26 12:001.21700.000.000.000.23
35800532006.05.26 08:10sell0.01eurusdm1.28291.30291.28012006.05.26 12:091.28010.000.000.000.28
35801172006.05.26 08:10buy0.01usdchfm1.21431.19431.21712006.05.26 12:001.21710.000.000.000.23
35801252006.05.26 08:10sell0.01eurusdm1.28281.30281.28002006.05.26 12:111.28000.000.000.000.28
35802112006.05.26 08:10sell0.01eurusdm1.28281.30281.28002006.05.26 12:111.28000.000.000.000.28
35802502006.05.26 08:10sell0.01eurusdm1.28281.30281.28002006.05.26 12:111.28000.000.000.000.28
35803202006.05.26 08:10sell0.01eurusdm1.28281.30281.28002006.05.26 12:111.28000.000.000.000.28
35803282006.05.26 08:10sell0.01eurusdm1.28281.30281.28002006.05.26 12:111.28000.000.000.000.28
35803382006.05.26 08:11buy0.01usdchfm1.21431.19431.21712006.05.26 12:001.21710.000.000.000.23
35803442006.05.26 08:11sell0.01eurusdm1.28291.30291.28012006.05.26 12:091.28010.000.000.000.28
35803572006.05.26 08:11sell0.01eurusdm1.28301.30301.28022006.05.26 12:061.28020.000.000.000.28
35803782006.05.26 08:11buy0.01usdchfm1.21421.19421.21702006.05.26 12:001.21700.000.000.000.23
35803882006.05.26 08:11buy0.01usdchfm1.21431.19431.21712006.05.26 12:001.21710.000.000.000.23
35804142006.05.26 08:11sell0.01eurusdm1.28301.30301.28022006.05.26 12:061.28020.000.000.000.28
35804332006.05.26 08:11buy0.01usdchfm1.21431.19431.21712006.05.26 12:001.21710.000.000.000.23
35804352006.05.26 08:11sell0.01eurusdm1.28291.30291.28012006.05.26 12:091.28010.000.000.000.28
35804532006.05.26 08:11buy0.01usdchfm1.21431.19421.21702006.05.26 12:001.21700.000.000.000.22
35804662006.05.26 08:11sell0.01eurusdm1.28281.30281.28002006.05.26 12:111.28000.000.000.000.28
36027202006.05.26 13:23buy0.01gbpusdm1.86351.84351.86632006.05.26 14:201.85510.000.000.00-0.84
36027522006.05.26 13:23buy0.01gbpusdm1.86341.84341.86622006.05.26 14:201.85510.000.000.00-0.83
36028282006.05.26 13:23buy0.01gbpusdm1.86331.84331.86612006.05.26 14:201.85510.000.000.00-0.82
36028522006.05.26 13:23buy0.01gbpusdm1.86311.84311.86592006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.87
36028892006.05.26 13:23buy0.01gbpusdm1.86321.84321.86602006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.88
36029182006.05.26 13:23buy0.01gbpusdm1.86321.84321.86602006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.88
36029482006.05.26 13:23buy0.01gbpusdm1.86311.84311.86592006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.87
36029542006.05.26 13:23buy0.01gbpusdm1.86321.84321.86602006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.88
36029702006.05.26 13:23buy0.01gbpusdm1.86331.84331.86612006.05.26 14:201.85510.000.000.00-0.82
36029842006.05.26 13:23buy0.01gbpusdm1.86311.84311.86592006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.87
36030082006.05.26 13:23buy0.01gbpusdm1.86311.84311.86592006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.87
36030262006.05.26 13:23buy0.01gbpusdm1.86331.84331.86612006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.89
36030542006.05.26 13:23buy0.01gbpusdm1.86341.84341.86622006.05.26 14:201.85510.000.000.00-0.83
36036332006.05.26 13:26buy0.01gbpusdm1.86331.84331.86612006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.89
36036422006.05.26 13:26buy0.01gbpusdm1.86321.84311.86592006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.88
36036502006.05.26 13:26buy0.01gbpusdm1.86321.84321.86602006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.88
36036592006.05.26 13:26buy0.01gbpusdm1.86311.84311.86592006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.87
36036692006.05.26 13:26buy0.01gbpusdm1.86291.84291.86572006.05.26 14:281.85430.000.000.00-0.86
36036842006.05.26 13:26buy0.01gbpusdm1.86271.84261.86542006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.83
36036972006.05.26 13:26buy0.01gbpusdm1.86271.84271.86552006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.83
36037182006.05.26 13:26buy0.01gbpusdm1.86291.84291.86572006.05.26 14:281.85430.000.000.00-0.86
36037532006.05.26 13:26buy0.01gbpusdm1.86271.84271.86552006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.83
36037862006.05.26 13:26buy0.01gbpusdm1.86261.84261.86542006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.82
36037992006.05.26 13:26buy0.01gbpusdm1.86251.84251.86532006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.81
36038102006.05.26 13:26buy0.01gbpusdm1.86261.84261.86542006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.82
36038212006.05.26 13:26buy0.01gbpusdm1.86261.84261.86542006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.82
36038252006.05.26 13:26buy0.01gbpusdm1.86271.84271.86552006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.83
36038332006.05.26 13:26buy0.01gbpusdm1.86281.84281.86562006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.84
36038552006.05.26 13:26buy0.01gbpusdm1.86291.84291.86572006.05.26 14:281.85430.000.000.00-0.86
36038622006.05.26 13:26buy0.01gbpusdm1.86281.84281.86562006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.84
36038682006.05.26 13:26buy0.01gbpusdm1.86291.84281.86562006.05.26 14:281.85430.000.000.00-0.86
36038892006.05.26 13:27buy0.01gbpusdm1.86281.84281.86562006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.84
36038942006.05.26 13:27buy0.01gbpusdm1.86291.84291.86572006.05.26 14:281.85430.000.000.00-0.86
36038992006.05.26 13:27buy0.01gbpusdm1.86281.84281.86562006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.84
36039062006.05.26 13:27buy0.01gbpusdm1.86291.84291.86572006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.85
36039182006.05.26 13:27buy0.01gbpusdm1.86301.84301.86582006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.86
36039222006.05.26 13:27buy0.01gbpusdm1.86291.84291.86572006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.85
36039352006.05.26 13:27buy0.01gbpusdm1.86301.84301.86582006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.86
36039512006.05.26 13:27buy0.01gbpusdm1.86311.84311.86592006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.87
36039612006.05.26 13:27buy0.01gbpusdm1.86301.84301.86582006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.86
36039842006.05.26 13:27buy0.01gbpusdm1.86311.84311.86592006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.87
36039912006.05.26 13:27buy0.01gbpusdm1.86301.84301.86582006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.86
36039962006.05.26 13:27buy0.01gbpusdm1.86291.84291.86572006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.85
36040062006.05.26 13:27buy0.01gbpusdm1.86291.84291.86572006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.85
36040122006.05.26 13:27buy0.01gbpusdm1.86281.84281.86562006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.84
36040192006.05.26 13:27buy0.01gbpusdm1.86271.84271.86552006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.83
36040272006.05.26 13:27buy0.01gbpusdm1.86271.84271.86552006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.83
36040352006.05.26 13:27buy0.01gbpusdm1.86281.84281.86562006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.84
36040632006.05.26 13:27buy0.01gbpusdm1.86291.84291.86572006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.85
36040662006.05.26 13:27buy0.01gbpusdm1.86291.84281.86562006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.85
36040692006.05.26 13:27buy0.01gbpusdm1.86291.84291.86572006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.85
36040762006.05.26 13:28buy0.01gbpusdm1.86301.84301.86582006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.86
36040872006.05.26 13:28buy0.01gbpusdm1.86291.84291.86572006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.85
36040912006.05.26 13:28buy0.01gbpusdm1.86301.84301.86582006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.86
36041022006.05.26 13:28buy0.01gbpusdm1.86301.84301.86582006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.86
36041042006.05.26 13:28buy0.01gbpusdm1.86311.84311.86592006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.87
36041112006.05.26 13:28buy0.01gbpusdm1.86301.84301.86582006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.86
36041152006.05.26 13:28buy0.01gbpusdm1.86311.84311.86592006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.87
36041182006.05.26 13:28buy0.01gbpusdm1.86311.84301.86582006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.87
36041232006.05.26 13:28buy0.01gbpusdm1.86301.84301.86582006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.86
36041252006.05.26 13:28buy0.01gbpusdm1.86311.84311.86592006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.87
36041382006.05.26 13:28buy0.01gbpusdm1.86311.84311.86592006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.87
36041432006.05.26 13:28buy0.01gbpusdm1.86301.84301.86582006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.86
36041492006.05.26 13:28buy0.01gbpusdm1.86321.84311.86592006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.88
36041522006.05.26 13:28buy0.01gbpusdm1.86321.84321.86602006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.88
36041592006.05.26 13:28buy0.01gbpusdm1.86321.84321.86602006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.88
36041672006.05.26 13:28buy0.01gbpusdm1.86311.84311.86592006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.87
36041692006.05.26 13:28buy0.01gbpusdm1.86301.84301.86582006.05.26 14:281.85430.000.000.00-0.87
36041732006.05.26 13:28buy0.01gbpusdm1.86301.84301.86582006.05.26 14:281.85430.000.000.00-0.87
36041772006.05.26 13:28buy0.01gbpusdm1.86291.84291.86572006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.85
36041792006.05.26 13:28buy0.01gbpusdm1.86281.84281.86562006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.84
36041812006.05.26 13:28buy0.01gbpusdm1.86291.84291.86572006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.85
36041832006.05.26 13:29buy0.01gbpusdm1.86281.84281.86562006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.84
36041892006.05.26 13:29buy0.01gbpusdm1.86291.84291.86572006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.85
36041932006.05.26 13:29buy0.01gbpusdm1.86281.84281.86562006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.84
36042082006.05.26 13:29buy0.01gbpusdm1.86271.84271.86552006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.83
36042222006.05.26 13:29buy0.01gbpusdm1.86281.84281.86562006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.84
36042272006.05.26 13:29buy0.01gbpusdm1.86281.84281.86562006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.84
36042372006.05.26 13:29buy0.01gbpusdm1.86261.84261.86542006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.82
36042502006.05.26 13:29buy0.01gbpusdm1.86251.84251.86532006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.81
36042622006.05.26 13:29buy0.01gbpusdm1.86251.84241.86522006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.81
36042742006.05.26 13:29buy0.01gbpusdm1.86261.84261.86542006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.82
36042762006.05.26 13:29buy0.01gbpusdm1.86271.84271.86552006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.83
36042782006.05.26 13:29buy0.01gbpusdm1.86261.84261.86542006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.82
36042822006.05.26 13:29buy0.01gbpusdm1.86271.84271.86552006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.83
36042952006.05.26 13:29buy0.01gbpusdm1.86281.84281.86562006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.84
36043152006.05.26 13:29buy0.01gbpusdm1.86271.84271.86552006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.83
36044932006.05.26 13:30buy0.01gbpusdm1.86241.84241.86522006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.80
36045212006.05.26 13:30buy0.01gbpusdm1.86231.84221.86502006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.79
36045262006.05.26 13:30buy0.01gbpusdm1.86231.84231.86512006.05.26 14:281.85430.000.000.00-0.80
36045352006.05.26 13:30buy0.01gbpusdm1.86231.84221.86502006.05.26 14:281.85420.000.000.00-0.81
36045412006.05.26 13:30buy0.01gbpusdm1.86221.84221.86502006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.78
36045472006.05.26 13:30buy0.01gbpusdm1.86211.84211.86492006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.77
36045612006.05.26 13:30buy0.01gbpusdm1.86221.84221.86502006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.78
36045682006.05.26 13:30buy0.01gbpusdm1.86211.84211.86492006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.77
36045812006.05.26 13:31buy0.01gbpusdm1.86201.84201.86482006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.76
36045852006.05.26 13:31buy0.01gbpusdm1.86201.84201.86482006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.76
36046042006.05.26 13:31buy0.01gbpusdm1.86191.84191.86472006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.75
36046152006.05.26 13:31buy0.01gbpusdm1.86181.84181.86462006.05.26 14:281.85430.000.000.00-0.75
36046522006.05.26 13:31buy0.01gbpusdm1.86171.84171.86452006.05.26 14:281.85420.000.000.00-0.75
36046732006.05.26 13:31buy0.01gbpusdm1.86181.84181.86462006.05.26 14:281.85430.000.000.00-0.75
36047192006.05.26 13:31buy0.01gbpusdm1.86161.84161.86442006.05.26 14:281.85420.000.000.00-0.74
36047472006.05.26 13:31buy0.01gbpusdm1.86141.84141.86422006.05.26 14:281.85410.000.000.00-0.73
36047902006.05.26 13:31buy0.01gbpusdm1.86151.84151.86432006.05.26 14:281.85420.000.000.00-0.73
36047932006.05.26 13:31buy0.01gbpusdm1.86151.84141.86422006.05.26 14:281.85420.000.000.00-0.73
36047982006.05.26 13:31buy0.01gbpusdm1.86141.84141.86422006.05.26 14:281.85410.000.000.00-0.73
36048102006.05.26 13:31buy0.01gbpusdm1.86141.84131.86412006.05.26 14:281.85410.000.000.00-0.73
36048292006.05.26 13:31buy0.01gbpusdm1.86141.84141.86422006.05.26 14:281.85410.000.000.00-0.73
36048502006.05.26 13:31buy0.01gbpusdm1.86131.84131.86412006.05.26 14:281.85400.000.000.00-0.73
36048672006.05.26 13:31buy0.01gbpusdm1.86141.84141.86422006.05.26 14:281.85410.000.000.00-0.73
36048832006.05.26 13:31buy0.01gbpusdm1.86151.84151.86432006.05.26 14:281.85420.000.000.00-0.73
36048922006.05.26 13:31buy0.01gbpusdm1.86141.84141.86422006.05.26 14:281.85410.000.000.00-0.73
36048962006.05.26 13:31buy0.01gbpusdm1.86131.84131.86412006.05.26 14:281.85400.000.000.00-0.73
36049012006.05.26 13:31buy0.01gbpusdm1.86141.84141.86422006.05.26 14:281.85410.000.000.00-0.73
36049692006.05.26 13:31buy0.01gbpusdm1.86151.84151.86432006.05.26 14:281.85420.000.000.00-0.73
36049772006.05.26 13:31buy0.01gbpusdm1.86161.84161.86442006.05.26 14:281.85420.000.000.00-0.74
36049852006.05.26 13:31buy0.01gbpusdm1.86161.84161.86442006.05.26 14:281.85420.000.000.00-0.74
36049922006.05.26 13:31buy0.01gbpusdm1.86171.84171.86452006.05.26 14:281.85420.000.000.00-0.75
36050072006.05.26 13:31buy0.01gbpusdm1.86181.84181.86462006.05.26 14:281.85430.000.000.00-0.75
36050422006.05.26 13:32buy0.01gbpusdm1.86191.84191.86472006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.75
36050552006.05.26 13:32buy0.01gbpusdm1.86201.84201.86482006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.76
36050702006.05.26 13:32buy0.01gbpusdm1.86191.84191.86472006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.75
36050732006.05.26 13:32buy0.01gbpusdm1.86191.84181.86462006.05.26 14:281.85440.000.000.00-0.75
36050752006.05.26 13:32buy0.01gbpusdm1.86191.84191.86472006.05.26 14:281.85430.000.000.00-0.76
36050792006.05.26 13:32buy0.01gbpusdm1.86181.84181.86462006.05.26 14:281.85430.000.000.00-0.75
36050862006.05.26 13:32buy0.01gbpusdm1.86171.84171.86452006.05.26 14:281.85420.000.000.00-0.75
36051082006.05.26 13:32buy0.01gbpusdm1.86171.84171.86452006.05.26 14:281.85420.000.000.00-0.75
36051272006.05.26 13:32buy0.01gbpusdm1.86181.84181.86462006.05.26 14:281.85430.000.000.00-0.75
36051542006.05.26 13:32buy0.01gbpusdm1.86191.84191.86472006.05.26 14:281.85430.000.000.00-0.76
36051682006.05.26 13:32buy0.01gbpusdm1.86181.84181.86462006.05.26 14:281.85430.000.000.00-0.75
36051832006.05.26 13:32buy0.01gbpusdm1.86161.84161.86442006.05.26 14:281.85420.000.000.00-0.74
36052202006.05.26 13:32buy0.01gbpusdm1.86151.84151.86432006.05.26 14:281.85420.000.000.00-0.73
36053152006.05.26 13:32buy0.01gbpusdm1.86131.84131.86412006.05.26 14:281.85400.000.000.00-0.73
36053342006.05.26 13:32buy0.01gbpusdm1.86131.84131.86412006.05.26 14:281.85410.000.000.00-0.72
36053452006.05.26 13:32buy0.01gbpusdm1.86121.84121.86402006.05.26 14:281.85410.000.000.00-0.71
36053622006.05.26 13:32buy0.01gbpusdm1.86131.84131.86412006.05.26 14:281.85410.000.000.00-0.72
36053682006.05.26 13:32buy0.01gbpusdm1.86121.84121.86402006.05.26 14:281.85410.000.000.00-0.71
36053832006.05.26 13:32buy0.01gbpusdm1.86111.84111.86392006.05.26 14:281.85390.000.000.00-0.72
36053982006.05.26 13:32buy0.01gbpusdm1.86091.84091.86372006.05.26 14:281.85390.000.000.00-0.70
36054152006.05.26 13:32buy0.01gbpusdm1.86091.84091.86372006.05.26 14:281.85390.000.000.00-0.70
36054642006.05.26 13:32buy0.01gbpusdm1.86081.84081.86362006.05.26 14:281.85390.000.000.00-0.69
36054792006.05.26 13:32buy0.01gbpusdm1.86091.84091.86372006.05.26 14:281.85390.000.000.00-0.70
36054912006.05.26 13:32buy0.01gbpusdm1.86091.84081.86362006.05.26 14:281.85380.000.000.00-0.71
36054962006.05.26 13:32buy0.01gbpusdm1.86091.84091.86372006.05.26 14:281.85380.000.000.00-0.71
36055182006.05.26 13:33buy0.01gbpusdm1.86101.84101.86382006.05.26 14:281.85390.000.000.00-0.71
36055272006.05.26 13:33buy0.01gbpusdm1.86111.84111.86392006.05.26 14:281.85390.000.000.00-0.72
36055782006.05.26 13:33sell0.01usdchfm1.22141.24141.21862006.05.26 14:281.22910.000.000.00-0.63
36055922006.05.26 13:33sell0.01usdchfm1.22151.24151.21872006.05.26 14:281.22910.000.000.00-0.62
36055972006.05.26 13:33buy0.01gbpusdm1.86091.84091.86372006.05.26 14:281.85380.000.000.00-0.71
36056092006.05.26 13:33sell0.01usdchfm1.22171.24171.21892006.05.26 14:291.22890.000.000.00-0.59
36056452006.05.26 13:33sell0.01usdchfm1.22161.24161.21882006.05.26 14:281.22900.000.000.00-0.60
36057182006.05.26 13:33sell0.01usdchfm1.22181.24181.21902006.05.26 14:291.22890.000.000.00-0.58
36057352006.05.26 13:33buy0.01gbpusdm1.86051.84051.86332006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.68
36057452006.05.26 13:33buy0.01gbpusdm1.86041.84041.86322006.05.26 14:281.85360.000.000.00-0.68
36057552006.05.26 13:33sell0.01usdchfm1.22171.24171.21892006.05.26 14:291.22890.000.000.00-0.59
36057702006.05.26 13:33sell0.01usdchfm1.22161.24161.21882006.05.26 14:281.22900.000.000.00-0.60
36057732006.05.26 13:33sell0.01usdchfm1.22171.24171.21892006.05.26 14:291.22890.000.000.00-0.59
36057862006.05.26 13:33sell0.01usdchfm1.22161.24171.21892006.05.26 14:291.22900.000.000.00-0.60
36057912006.05.26 13:33buy0.01gbpusdm1.86061.84061.86342006.05.26 14:281.85360.000.000.00-0.70
36057952006.05.26 13:33sell0.01usdchfm1.22171.24171.21892006.05.26 14:291.22890.000.000.00-0.59
36057992006.05.26 13:33sell0.01usdchfm1.22161.24161.21882006.05.26 14:291.22900.000.000.00-0.60
36058012006.05.26 13:33sell0.01usdchfm1.22171.24171.21892006.05.26 14:291.22890.000.000.00-0.59
36058052006.05.26 13:33sell0.01usdchfm1.22161.24161.21882006.05.26 14:291.22900.000.000.00-0.60
36058102006.05.26 13:33buy0.01gbpusdm1.86061.84061.86342006.05.26 14:281.85360.000.000.00-0.70
36058182006.05.26 13:33sell0.01usdchfm1.22171.24171.21892006.05.26 14:291.22890.000.000.00-0.59
36058272006.05.26 13:33buy0.01gbpusdm1.86071.84071.86352006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.70
36058362006.05.26 13:33sell0.01usdchfm1.22161.24161.21882006.05.26 14:291.22900.000.000.00-0.60
36058542006.05.26 13:33sell0.01usdchfm1.22151.24151.21872006.05.26 14:281.22910.000.000.00-0.62
36058592006.05.26 13:33buy0.01gbpusdm1.86081.84081.86362006.05.26 14:281.85390.000.000.00-0.69
36058802006.05.26 13:33buy0.01gbpusdm1.86091.84091.86372006.05.26 14:281.85380.000.000.00-0.71
36058852006.05.26 13:33buy0.01gbpusdm1.86111.84101.86382006.05.26 14:281.85390.000.000.00-0.72
36058952006.05.26 13:33buy0.01gbpusdm1.86111.84111.86392006.05.26 14:281.85390.000.000.00-0.72
36058992006.05.26 13:33buy0.01gbpusdm1.86111.84101.86382006.05.26 14:281.85390.000.000.00-0.72
36059072006.05.26 13:33buy0.01gbpusdm1.86101.84101.86382006.05.26 14:281.85390.000.000.00-0.71
36059162006.05.26 13:33buy0.01gbpusdm1.86111.84111.86392006.05.26 14:281.85390.000.000.00-0.72
36059262006.05.26 13:33buy0.01gbpusdm1.86121.84121.86402006.05.26 14:281.85410.000.000.00-0.71
36059362006.05.26 13:33buy0.01gbpusdm1.86131.84131.86412006.05.26 14:281.85410.000.000.00-0.72
36059502006.05.26 13:34buy0.01gbpusdm1.86141.84141.86422006.05.26 14:281.85410.000.000.00-0.73
36059552006.05.26 13:34buy0.01gbpusdm1.86131.84131.86412006.05.26 14:281.85410.000.000.00-0.72
36059572006.05.26 13:34buy0.01gbpusdm1.86141.84141.86422006.05.26 14:281.85410.000.000.00-0.73
36059762006.05.26 13:34buy0.01gbpusdm1.86151.84151.86432006.05.26 14:281.85420.000.000.00-0.73
36059892006.05.26 13:34buy0.01gbpusdm1.86161.84161.86442006.05.26 14:281.85420.000.000.00-0.74
36059932006.05.26 13:34buy0.01gbpusdm1.86151.84151.86432006.05.26 14:281.85410.000.000.00-0.74
36060332006.05.26 13:34buy0.01gbpusdm1.86141.84141.86422006.05.26 14:281.85410.000.000.00-0.73
36060392006.05.26 13:34buy0.01gbpusdm1.86151.84151.86432006.05.26 14:281.85410.000.000.00-0.74
36060552006.05.26 13:34buy0.01gbpusdm1.86141.84141.86422006.05.26 14:281.85410.000.000.00-0.73
36060582006.05.26 13:34buy0.01gbpusdm1.86151.84151.86432006.05.26 14:281.85410.000.000.00-0.74
36060592006.05.26 13:34buy0.01gbpusdm1.86151.84141.86422006.05.26 14:281.85410.000.000.00-0.74
36060612006.05.26 13:34buy0.01gbpusdm1.86151.84151.86432006.05.26 14:281.85410.000.000.00-0.74
36060652006.05.26 13:34sell0.01usdchfm1.22151.24151.21872006.05.26 14:281.22900.000.000.00-0.61
36060692006.05.26 13:34buy0.01gbpusdm1.86141.84141.86422006.05.26 14:281.85410.000.000.00-0.73
36060812006.05.26 13:34buy0.01gbpusdm1.86151.84151.86432006.05.26 14:281.85410.000.000.00-0.74
36060882006.05.26 13:34buy0.01gbpusdm1.86141.84141.86422006.05.26 14:281.85410.000.000.00-0.73
36060902006.05.26 13:34buy0.01gbpusdm1.86141.84141.86422006.05.26 14:281.85410.000.000.00-0.73
36060952006.05.26 13:34sell0.01usdchfm1.22161.24161.21882006.05.26 14:291.22890.000.000.00-0.59
36061012006.05.26 13:34sell0.01usdchfm1.22171.24171.21892006.05.26 14:291.22890.000.000.00-0.59
36061042006.05.26 13:34buy0.01gbpusdm1.86131.84131.86412006.05.26 14:281.85410.000.000.00-0.72
36061082006.05.26 13:34sell0.01usdchfm1.22161.24161.21882006.05.26 14:291.22890.000.000.00-0.59
36061112006.05.26 13:34buy0.01gbpusdm1.86121.84121.86402006.05.26 14:281.85410.000.000.00-0.71
36061182006.05.26 13:34buy0.01gbpusdm1.86131.84131.86412006.05.26 14:281.85410.000.000.00-0.72
36061202006.05.26 13:34buy0.01gbpusdm1.86141.84141.86422006.05.26 14:281.85400.000.000.00-0.74
36061242006.05.26 13:34buy0.01gbpusdm1.86151.84151.86432006.05.26 14:281.85410.000.000.00-0.74
36061292006.05.26 13:34sell0.01usdchfm1.22151.24151.21872006.05.26 14:281.22900.000.000.00-0.61
36061392006.05.26 13:34buy0.01gbpusdm1.86171.84171.86452006.05.26 14:281.85420.000.000.00-0.75
36061602006.05.26 13:34buy0.01gbpusdm1.86181.84181.86462006.05.26 14:281.85420.000.000.00-0.76
36061652006.05.26 13:34buy0.01gbpusdm1.86181.84171.86452006.05.26 14:281.85420.000.000.00-0.76
36061702006.05.26 13:34buy0.01gbpusdm1.86181.84181.86462006.05.26 14:281.85420.000.000.00-0.76
36061752006.05.26 13:34buy0.01gbpusdm1.86171.84171.86452006.05.26 14:281.85420.000.000.00-0.75
36061782006.05.26 13:34sell0.01usdchfm1.22151.24151.21872006.05.26 14:281.22900.000.000.00-0.61
36061812006.05.26 13:34buy0.01gbpusdm1.86161.84161.86442006.05.26 14:281.85420.000.000.00-0.74
36061892006.05.26 13:35buy0.01gbpusdm1.86151.84151.86432006.05.26 14:281.85410.000.000.00-0.74
36061962006.05.26 13:35buy0.01gbpusdm1.86151.84141.86422006.05.26 14:281.85410.000.000.00-0.74
36062062006.05.26 13:35sell0.01usdchfm1.22161.24161.21882006.05.26 14:291.22890.000.000.00-0.59
36062102006.05.26 13:35buy0.01gbpusdm1.86151.84141.86422006.05.26 14:281.85410.000.000.00-0.74
36062232006.05.26 13:35sell0.01usdchfm1.22171.24171.21892006.05.26 14:291.22890.000.000.00-0.59
36062382006.05.26 13:35sell0.01usdchfm1.22181.24181.21902006.05.26 14:291.22890.000.000.00-0.58
36062492006.05.26 13:35buy0.01gbpusdm1.86131.84131.86412006.05.26 14:281.85410.000.000.00-0.72
36062592006.05.26 13:35sell0.01usdchfm1.22191.24191.21912006.05.26 14:291.22890.000.000.00-0.57
36062762006.05.26 13:35buy0.01gbpusdm1.86121.84121.86402006.05.26 14:281.85410.000.000.00-0.71
36062802006.05.26 13:35sell0.01usdchfm1.22201.24201.21922006.05.26 14:291.22900.000.000.00-0.57
36062882006.05.26 13:35buy0.01gbpusdm1.86111.84111.86392006.05.26 14:281.85390.000.000.00-0.72
36062952006.05.26 13:35sell0.01usdchfm1.22191.24191.21912006.05.26 14:291.22890.000.000.00-0.57
36062992006.05.26 13:35sell0.01usdchfm1.22191.24191.21912006.05.26 14:291.22900.000.000.00-0.58
36063012006.05.26 13:35sell0.01usdchfm1.22181.24191.21912006.05.26 14:291.22890.000.000.00-0.58
36063062006.05.26 13:35buy0.01gbpusdm1.86121.84121.86402006.05.26 14:281.85410.000.000.00-0.71
36063082006.05.26 13:35buy0.01gbpusdm1.86131.84131.86412006.05.26 14:281.85410.000.000.00-0.72
36063132006.05.26 13:35sell0.01usdchfm1.22181.24181.21902006.05.26 14:291.22890.000.000.00-0.58
36063182006.05.26 13:35buy0.01gbpusdm1.86111.84111.86392006.05.26 14:281.85390.000.000.00-0.72
36063312006.05.26 13:35sell0.01usdchfm1.22201.24201.21922006.05.26 14:291.22900.000.000.00-0.57
36063752006.05.26 13:35buy0.01gbpusdm1.86021.84021.86302006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.68
36063932006.05.26 13:35sell0.01usdchfm1.22271.24271.21992006.05.26 14:291.22920.000.000.00-0.53
36064192006.05.26 13:35buy0.01gbpusdm1.86021.84011.86292006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.68
36064572006.05.26 13:35buy0.01gbpusdm1.86021.84021.86302006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.68
36064692006.05.26 13:35buy0.01gbpusdm1.86021.84021.86302006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.68
36065092006.05.26 13:35buy0.01gbpusdm1.86031.84031.86312006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.69
36065182006.05.26 13:35sell0.01usdchfm1.22261.24261.21982006.05.26 14:291.22910.000.000.00-0.53
36065312006.05.26 13:35buy0.01gbpusdm1.86051.84041.86322006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.68
36065512006.05.26 13:35buy0.01gbpusdm1.86051.84051.86332006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.68
36065592006.05.26 13:35sell0.01usdchfm1.22241.24241.21962006.05.26 14:291.22910.000.000.00-0.55
36065732006.05.26 13:35buy0.01gbpusdm1.86071.84071.86352006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.70
36065802006.05.26 13:35sell0.01usdchfm1.22261.24261.21982006.05.26 14:291.22910.000.000.00-0.53
36065882006.05.26 13:35sell0.01usdchfm1.22261.24261.21982006.05.26 14:291.22910.000.000.00-0.53
36065942006.05.26 13:35buy0.01gbpusdm1.86081.84081.86362006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.71
36066062006.05.26 13:35sell0.01usdchfm1.22271.24271.21992006.05.26 14:291.22930.000.000.00-0.54
36066132006.05.26 13:35sell0.01usdchfm1.22261.24261.21982006.05.26 14:291.22910.000.000.00-0.53
36066162006.05.26 13:35sell0.01usdchfm1.22251.24251.21972006.05.26 14:291.22910.000.000.00-0.54
36066222006.05.26 13:35buy0.01gbpusdm1.86061.84051.86332006.05.26 14:281.85360.000.000.00-0.70
36066252006.05.26 13:35buy0.01gbpusdm1.86051.84051.86332006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.68
36066392006.05.26 13:36buy0.01gbpusdm1.86061.84061.86342006.05.26 14:281.85360.000.000.00-0.70
36066452006.05.26 13:36sell0.01usdchfm1.22251.24261.21982006.05.26 14:291.22910.000.000.00-0.54
36066542006.05.26 13:36sell0.01usdchfm1.22251.24251.21972006.05.26 14:291.22910.000.000.00-0.54
36066562006.05.26 13:36sell0.01usdchfm1.22261.24261.21982006.05.26 14:291.22910.000.000.00-0.53
36066662006.05.26 13:36sell0.01usdchfm1.22271.24271.21992006.05.26 14:291.22930.000.000.00-0.54
36066972006.05.26 13:36sell0.01usdchfm1.22281.24281.22002006.05.26 14:291.22920.000.000.00-0.52
36067212006.05.26 13:36buy0.01gbpusdm1.86041.84041.86322006.05.26 14:281.85360.000.000.00-0.68
36067342006.05.26 13:36sell0.01usdchfm1.22271.24291.22012006.05.26 14:291.22930.000.000.00-0.54
36067402006.05.26 13:36buy0.01gbpusdm1.86051.84051.86332006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.68
36067422006.05.26 13:36sell0.01usdchfm1.22281.24281.22002006.05.26 14:291.22920.000.000.00-0.52
36067632006.05.26 13:36sell0.01usdchfm1.22291.24291.22012006.05.26 14:291.22930.000.000.00-0.52
36067802006.05.26 13:36sell0.01usdchfm1.22301.24301.22022006.05.26 14:291.22930.000.000.00-0.51
36068252006.05.26 13:36sell0.01usdchfm1.22321.24321.22042006.05.26 14:291.22950.000.000.00-0.51
36068562006.05.26 13:36sell0.01usdchfm1.22331.24331.22052006.05.26 14:301.22970.000.000.00-0.52
36068752006.05.26 13:36sell0.01usdchfm1.22341.24341.22062006.05.26 14:301.22970.000.000.00-0.51
36068992006.05.26 13:36buy0.01eurusdm1.27541.25541.27822006.05.26 14:311.27050.000.000.00-0.49
36069102006.05.26 13:36sell0.01usdchfm1.22341.24341.22062006.05.26 14:301.22970.000.000.00-0.51
36069332006.05.26 13:36sell0.01usdchfm1.22331.24331.22052006.05.26 14:301.22970.000.000.00-0.52
36069482006.05.26 13:36buy0.01eurusdm1.27561.25551.27832006.05.26 14:311.27060.000.000.00-0.50
36069582006.05.26 13:36sell0.01usdchfm1.22331.24331.22052006.05.26 14:301.22970.000.000.00-0.52
36069872006.05.26 13:36buy0.01gbpusdm1.86011.84011.86292006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.67
36069982006.05.26 13:36sell0.01usdchfm1.22321.24321.22042006.05.26 14:291.22950.000.000.00-0.51
36070012006.05.26 13:36sell0.01usdchfm1.22321.24331.22052006.05.26 14:291.22950.000.000.00-0.51
36070072006.05.26 13:36sell0.01usdchfm1.22321.24331.22052006.05.26 14:291.22950.000.000.00-0.51
36070192006.05.26 13:36sell0.01usdchfm1.22321.24331.22052006.05.26 14:291.22950.000.000.00-0.51
36070372006.05.26 13:36buy0.01gbpusdm1.86041.84041.86322006.05.26 14:281.85360.000.000.00-0.68
36070402006.05.26 13:36sell0.01usdchfm1.22331.24331.22052006.05.26 14:301.22960.000.000.00-0.51
36070482006.05.26 13:36buy0.01gbpusdm1.86031.84031.86312006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.69
36070542006.05.26 13:36sell0.01usdchfm1.22341.24341.22062006.05.26 14:301.22970.000.000.00-0.51
36070572006.05.26 13:36buy0.01gbpusdm1.86031.84031.86312006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.69
36070652006.05.26 13:36sell0.01usdchfm1.22351.24351.22072006.05.26 14:301.22980.000.000.00-0.51
36070682006.05.26 13:36sell0.01usdchfm1.22341.24341.22062006.05.26 14:301.22970.000.000.00-0.51
36070842006.05.26 13:36sell0.01usdchfm1.22331.24331.22052006.05.26 14:301.22960.000.000.00-0.51
36070952006.05.26 13:36buy0.01gbpusdm1.86041.84041.86322006.05.26 14:281.85360.000.000.00-0.68
36071012006.05.26 13:36sell0.01usdchfm1.22331.24331.22052006.05.26 14:301.22960.000.000.00-0.51
36071092006.05.26 13:36buy0.01gbpusdm1.86051.84051.86332006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.68
36071162006.05.26 13:36sell0.01usdchfm1.22321.24321.22042006.05.26 14:291.22950.000.000.00-0.51
36071212006.05.26 13:36sell0.01usdchfm1.22331.24331.22052006.05.26 14:301.22980.000.000.00-0.53
36071342006.05.26 13:36sell0.01usdchfm1.22341.24341.22062006.05.26 14:301.22970.000.000.00-0.51
36071452006.05.26 13:36sell0.01usdchfm1.22351.24351.22072006.05.26 14:301.22980.000.000.00-0.51
36071552006.05.26 13:36buy0.01eurusdm1.27541.25541.27822006.05.26 14:311.27050.000.000.00-0.49
36071732006.05.26 13:36sell0.01usdchfm1.22371.24371.22092006.05.26 14:301.22980.000.000.00-0.50
36072102006.05.26 13:36buy0.01eurusdm1.27521.25521.27802006.05.26 14:381.27030.000.000.00-0.49
36072292006.05.26 13:36buy0.01gbpusdm1.86011.84011.86292006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.67
36072342006.05.26 13:36sell0.01usdchfm1.22391.24391.22112006.05.26 14:311.23000.000.000.00-0.50
36072402006.05.26 13:36buy0.01gbpusdm1.86021.84021.86302006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.68
36072492006.05.26 13:36sell0.01usdchfm1.22381.24391.22112006.05.26 14:311.22990.000.000.00-0.50
36072562006.05.26 13:36buy0.01eurusdm1.27531.25531.27812006.05.26 14:371.27040.000.000.00-0.49
36072672006.05.26 13:36buy0.01eurusdm1.27541.25541.27822006.05.26 14:311.27050.000.000.00-0.49
36072722006.05.26 13:36sell0.01usdchfm1.22381.24381.22102006.05.26 14:311.22990.000.000.00-0.50
36072882006.05.26 13:37buy0.01eurusdm1.27531.25531.27812006.05.26 14:371.27040.000.000.00-0.49
36072972006.05.26 13:37sell0.01usdchfm1.22391.24391.22112006.05.26 14:311.23000.000.000.00-0.50
36073142006.05.26 13:37buy0.01eurusdm1.27511.25511.27792006.05.26 14:391.27020.000.000.00-0.49
36073302006.05.26 13:37sell0.01usdchfm1.22401.24401.22122006.05.26 14:311.23010.000.000.00-0.50
36073572006.05.26 13:37buy0.01gbpusdm1.85981.83981.86262006.05.26 14:281.85350.000.000.00-0.63
36073802006.05.26 13:37sell0.01usdchfm1.22421.24421.22142006.05.26 14:401.23020.000.000.00-0.49
36074082006.05.26 13:37buy0.01eurusdm1.27481.25481.27762006.05.26 14:401.27000.000.000.00-0.48
36075592006.05.26 13:37buy0.01gbpusdm1.85971.83971.86252006.05.26 14:281.85350.000.000.00-0.62
36075792006.05.26 13:37buy0.01gbpusdm1.85961.83961.86242006.05.26 14:281.85350.000.000.00-0.61
36076452006.05.26 13:37buy0.01gbpusdm1.85981.83981.86262006.05.26 14:281.85350.000.000.00-0.63
36076602006.05.26 13:37buy0.01eurusdm1.27481.25481.27762006.05.26 14:401.27000.000.000.00-0.48
36076702006.05.26 13:37buy0.01gbpusdm1.85981.83981.86262006.05.26 14:281.85350.000.000.00-0.63
36076842006.05.26 13:37buy0.01gbpusdm1.85981.83981.86262006.05.26 14:281.85350.000.000.00-0.63
36076922006.05.26 13:37buy0.01eurusdm1.27491.25481.27762006.05.26 14:391.27010.000.000.00-0.48
36077042006.05.26 13:37buy0.01gbpusdm1.85991.83991.86272006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.65
36077192006.05.26 13:37sell0.01usdchfm1.22421.24421.22142006.05.26 14:401.23020.000.000.00-0.49
36077342006.05.26 13:37buy0.01eurusdm1.27491.25481.27762006.05.26 14:391.27010.000.000.00-0.48
36077482006.05.26 13:37buy0.01eurusdm1.27491.25481.27762006.05.26 14:391.27010.000.000.00-0.48
36077552006.05.26 13:37buy0.01eurusdm1.27491.25491.27772006.05.26 14:391.27010.000.000.00-0.48
36077662006.05.26 13:37buy0.01eurusdm1.27481.25481.27762006.05.26 14:401.27000.000.000.00-0.48
36077702006.05.26 13:37buy0.01eurusdm1.27491.25491.27772006.05.26 14:391.27010.000.000.00-0.48
36077782006.05.26 13:37sell0.01usdchfm1.22421.24421.22142006.05.26 14:401.23020.000.000.00-0.49
36077832006.05.26 13:37buy0.01eurusdm1.27501.25501.27782006.05.26 14:391.27010.000.000.00-0.49
36077932006.05.26 13:37sell0.01usdchfm1.22411.24411.22132006.05.26 14:381.23020.000.000.00-0.50
36078012006.05.26 13:37buy0.01eurusdm1.27511.25511.27792006.05.26 14:391.27020.000.000.00-0.49
36078172006.05.26 13:37buy0.01eurusdm1.27521.25521.27802006.05.26 14:381.27030.000.000.00-0.49
36078262006.05.26 13:37sell0.01usdchfm1.22401.24401.22122006.05.26 14:311.23010.000.000.00-0.50
36078402006.05.26 13:37sell0.01usdchfm1.22381.24381.22102006.05.26 14:311.22990.000.000.00-0.50
36078552006.05.26 13:37sell0.01usdchfm1.22371.24371.22092006.05.26 14:301.22980.000.000.00-0.50
36078672006.05.26 13:37sell0.01usdchfm1.22351.24361.22082006.05.26 14:301.22980.000.000.00-0.51
36078852006.05.26 13:37sell0.01usdchfm1.22361.24361.22082006.05.26 14:301.22980.000.000.00-0.50
36078952006.05.26 13:37buy0.01eurusdm1.27541.25541.27822006.05.26 14:311.27050.000.000.00-0.49
36079012006.05.26 13:37buy0.01gbpusdm1.86051.84051.86332006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.68
36079052006.05.26 13:37sell0.01usdchfm1.22371.24371.22092006.05.26 14:301.22980.000.000.00-0.50
36079102006.05.26 13:37buy0.01gbpusdm1.86041.84041.86322006.05.26 14:281.85360.000.000.00-0.68
36079112006.05.26 13:37sell0.01usdchfm1.22361.24361.22082006.05.26 14:301.22980.000.000.00-0.50
36079182006.05.26 13:37buy0.01eurusdm1.27541.25541.27822006.05.26 14:311.27050.000.000.00-0.49
36079212006.05.26 13:37buy0.01gbpusdm1.86031.84031.86312006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.69
36079232006.05.26 13:37sell0.01usdchfm1.22351.24351.22072006.05.26 14:301.22980.000.000.00-0.51
36079332006.05.26 13:37buy0.01gbpusdm1.86021.84021.86302006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.68
36079362006.05.26 13:37sell0.01usdchfm1.22341.24341.22062006.05.26 14:301.22970.000.000.00-0.51
36079412006.05.26 13:37sell0.01usdchfm1.22341.24351.22072006.05.26 14:301.22970.000.000.00-0.51
36079572006.05.26 13:37sell0.01usdchfm1.22331.24331.22052006.05.26 14:301.22980.000.000.00-0.53
36079652006.05.26 13:37sell0.01usdchfm1.22341.24341.22062006.05.26 14:301.22970.000.000.00-0.51
36079682006.05.26 13:37sell0.01usdchfm1.22331.24331.22052006.05.26 14:301.22980.000.000.00-0.53
36079742006.05.26 13:37buy0.01gbpusdm1.86041.84041.86322006.05.26 14:281.85360.000.000.00-0.68
36079992006.05.26 13:37buy0.01gbpusdm1.86041.84041.86322006.05.26 14:281.85360.000.000.00-0.68
36080052006.05.26 13:37sell0.01usdchfm1.22321.24321.22042006.05.26 14:291.22950.000.000.00-0.51
36080112006.05.26 13:38sell0.01usdchfm1.22331.24331.22052006.05.26 14:301.22980.000.000.00-0.53
36080142006.05.26 13:38sell0.01usdchfm1.22341.24341.22062006.05.26 14:301.22970.000.000.00-0.51
36080172006.05.26 13:38sell0.01usdchfm1.22331.24331.22052006.05.26 14:301.22970.000.000.00-0.52
36080212006.05.26 13:38buy0.01gbpusdm1.86061.84051.86332006.05.26 14:281.85360.000.000.00-0.70
36080382006.05.26 13:38sell0.01usdchfm1.22321.24321.22042006.05.26 14:291.22950.000.000.00-0.51
36080452006.05.26 13:38sell0.01usdchfm1.22321.24321.22042006.05.26 14:291.22950.000.000.00-0.51
36080562006.05.26 13:38buy0.01gbpusdm1.86071.84071.86352006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.70
36080592006.05.26 13:38sell0.01usdchfm1.22321.24321.22042006.05.26 14:301.22960.000.000.00-0.52
36080682006.05.26 13:38buy0.01gbpusdm1.86081.84081.86362006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.71
36080832006.05.26 13:38buy0.01gbpusdm1.86061.84061.86342006.05.26 14:281.85360.000.000.00-0.70
36080862006.05.26 13:38buy0.01gbpusdm1.86071.84071.86352006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.70
36080912006.05.26 13:38buy0.01gbpusdm1.86061.84061.86342006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.69
36080992006.05.26 13:38sell0.01usdchfm1.22311.24321.22042006.05.26 14:291.22940.000.000.00-0.51
36081222006.05.26 13:38sell0.01usdchfm1.22301.24301.22022006.05.26 14:291.22940.000.000.00-0.52
36081352006.05.26 13:38buy0.01gbpusdm1.86071.84071.86352006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.70
36081452006.05.26 13:38buy0.01gbpusdm1.86081.84061.86342006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.71
36081702006.05.26 13:38sell0.01usdchfm1.22291.24291.22012006.05.26 14:291.22930.000.000.00-0.52
36081782006.05.26 13:38buy0.01gbpusdm1.86081.84081.86362006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.71
36081902006.05.26 13:38sell0.01usdchfm1.22291.24301.22022006.05.26 14:291.22930.000.000.00-0.52
36081932006.05.26 13:38sell0.01usdchfm1.22291.24291.22012006.05.26 14:291.22930.000.000.00-0.52
36082042006.05.26 13:38buy0.01gbpusdm1.86091.84091.86372006.05.26 14:281.85380.000.000.00-0.71
36082112006.05.26 13:38sell0.01usdchfm1.22301.24301.22022006.05.26 14:291.22940.000.000.00-0.52
36082222006.05.26 13:38buy0.01gbpusdm1.86081.84081.86362006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.71
36082252006.05.26 13:38buy0.01gbpusdm1.86071.84071.86352006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.70
36082322006.05.26 13:38sell0.01usdchfm1.22301.24301.22022006.05.26 14:291.22940.000.000.00-0.52
36082372006.05.26 13:38sell0.01usdchfm1.22291.24291.22012006.05.26 14:291.22930.000.000.00-0.52
36082402006.05.26 13:38sell0.01usdchfm1.22301.24301.22022006.05.26 14:291.22940.000.000.00-0.52
36082452006.05.26 13:38buy0.01gbpusdm1.86081.84081.86362006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.71
36082492006.05.26 13:38buy0.01gbpusdm1.86071.84071.86352006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.70
36082512006.05.26 13:38sell0.01usdchfm1.22291.24291.22012006.05.26 14:291.22930.000.000.00-0.52
36082552006.05.26 13:38buy0.01gbpusdm1.86071.84071.86352006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.70
36082572006.05.26 13:38buy0.01gbpusdm1.86071.84071.86352006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.70
36082582006.05.26 13:38sell0.01usdchfm1.22301.24301.22022006.05.26 14:291.22940.000.000.00-0.52
36082712006.05.26 13:38buy0.01gbpusdm1.86061.84061.86342006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.69
36082742006.05.26 13:38buy0.01gbpusdm1.86061.84061.86342006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.69
36082832006.05.26 13:38sell0.01usdchfm1.22311.24311.22032006.05.26 14:291.22940.000.000.00-0.51
36082862006.05.26 13:38buy0.01gbpusdm1.86051.84051.86332006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.68
36082902006.05.26 13:38sell0.01usdchfm1.22301.24301.22022006.05.26 14:291.22930.000.000.00-0.51
36082982006.05.26 13:38buy0.01gbpusdm1.86041.84041.86322006.05.26 14:281.85360.000.000.00-0.68
36083032006.05.26 13:38sell0.01usdchfm1.22301.24301.22022006.05.26 14:291.22930.000.000.00-0.51
36083182006.05.26 13:38sell0.01usdchfm1.22291.24291.22012006.05.26 14:291.22930.000.000.00-0.52
36083202006.05.26 13:38sell0.01usdchfm1.22301.24301.22022006.05.26 14:291.22930.000.000.00-0.51
36083272006.05.26 13:38buy0.01gbpusdm1.86031.84031.86312006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.69
36083392006.05.26 13:38sell0.01usdchfm1.22291.24291.22012006.05.26 14:291.22930.000.000.00-0.52
36083462006.05.26 13:38sell0.01usdchfm1.22281.24281.22002006.05.26 14:291.22920.000.000.00-0.52
36083552006.05.26 13:38buy0.01gbpusdm1.86021.84021.86302006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.68
36083642006.05.26 13:38sell0.01usdchfm1.22291.24291.22012006.05.26 14:291.22930.000.000.00-0.52
36083682006.05.26 13:38sell0.01usdchfm1.22291.24291.22012006.05.26 14:291.22920.000.000.00-0.51
36083762006.05.26 13:38buy0.01gbpusdm1.86011.84011.86292006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.67
36083782006.05.26 13:38buy0.01gbpusdm1.86001.84001.86282006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.66
36083802006.05.26 13:38buy0.01gbpusdm1.86001.84001.86282006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.66
36083842006.05.26 13:38buy0.01gbpusdm1.85981.83981.86262006.05.26 14:281.85360.000.000.00-0.62
36083932006.05.26 13:39sell0.01usdchfm1.22301.24311.22032006.05.26 14:291.22930.000.000.00-0.51
36084032006.05.26 13:39sell0.01usdchfm1.22291.24291.22012006.05.26 14:291.22920.000.000.00-0.51
36084092006.05.26 13:39sell0.01usdchfm1.22291.24291.22012006.05.26 14:291.22930.000.000.00-0.52
36084112006.05.26 13:39buy0.01gbpusdm1.85991.83991.86272006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.65
36084202006.05.26 13:39sell0.01usdchfm1.22281.24281.22002006.05.26 14:291.22920.000.000.00-0.52
36084212006.05.26 13:39sell0.01usdchfm1.22281.24281.22002006.05.26 14:291.22920.000.000.00-0.52
36084392006.05.26 13:39buy0.01gbpusdm1.86021.84011.86292006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.68
36084482006.05.26 13:39sell0.01usdchfm1.22271.24271.21992006.05.26 14:291.22930.000.000.00-0.54
36084542006.05.26 13:39sell0.01usdchfm1.22261.24261.21982006.05.26 14:291.22910.000.000.00-0.53
36084612006.05.26 13:39sell0.01usdchfm1.22271.24271.21992006.05.26 14:291.22930.000.000.00-0.54
36084792006.05.26 13:39buy0.01gbpusdm1.86051.84051.86332006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.68
36084882006.05.26 13:39buy0.01gbpusdm1.86061.84061.86342006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.69
36084932006.05.26 13:39buy0.01gbpusdm1.86071.84071.86352006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.70
36085112006.05.26 13:39sell0.01usdchfm1.22261.24261.21982006.05.26 14:291.22910.000.000.00-0.53
36085262006.05.26 13:39buy0.01gbpusdm1.86081.84081.86362006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.71
36085332006.05.26 13:39buy0.01gbpusdm1.86081.84071.86352006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.71
36085352006.05.26 13:39sell0.01usdchfm1.22271.24271.21992006.05.26 14:291.22930.000.000.00-0.54
36085442006.05.26 13:39sell0.01usdchfm1.22261.24261.21982006.05.26 14:291.22910.000.000.00-0.53
36085462006.05.26 13:39buy0.01gbpusdm1.86091.84091.86372006.05.26 14:281.85380.000.000.00-0.71
36085502006.05.26 13:39sell0.01usdchfm1.22271.24271.21992006.05.26 14:291.22930.000.000.00-0.54
36085612006.05.26 13:39buy0.01gbpusdm1.86071.84071.86352006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.70
36085702006.05.26 13:39buy0.01gbpusdm1.86071.84071.86352006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.70
36085772006.05.26 13:39sell0.01usdchfm1.22261.24261.21982006.05.26 14:291.22920.000.000.00-0.54
36086182006.05.26 13:39sell0.01usdchfm1.22251.24251.21972006.05.26 14:291.22910.000.000.00-0.54
36086262006.05.26 13:39buy0.01gbpusdm1.86081.84081.86362006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.71
36086362006.05.26 13:39buy0.01gbpusdm1.86091.84091.86372006.05.26 14:281.85390.000.000.00-0.70
36086442006.05.26 13:39sell0.01usdchfm1.22271.24271.21992006.05.26 14:291.22930.000.000.00-0.54
36086502006.05.26 13:39buy0.01gbpusdm1.86081.84081.86362006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.71
36086582006.05.26 13:39sell0.01usdchfm1.22261.24261.21982006.05.26 14:291.22920.000.000.00-0.54
36086702006.05.26 13:39buy0.01gbpusdm1.86081.84081.86362006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.71
36086732006.05.26 13:39sell0.01usdchfm1.22261.24261.21982006.05.26 14:291.22920.000.000.00-0.54
36086772006.05.26 13:39sell0.01usdchfm1.22281.24281.22002006.05.26 14:291.22930.000.000.00-0.53
36086812006.05.26 13:40sell0.01usdchfm1.22291.24291.22012006.05.26 14:291.22930.000.000.00-0.52
36086832006.05.26 13:40buy0.01gbpusdm1.86071.84071.86352006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.70
36086942006.05.26 13:40buy0.01gbpusdm1.86061.84061.86342006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.69
36087102006.05.26 13:40sell0.01usdchfm1.22301.24301.22022006.05.26 14:291.22930.000.000.00-0.51
36087262006.05.26 13:40sell0.01usdchfm1.22311.24311.22032006.05.26 14:291.22940.000.000.00-0.51
36087412006.05.26 13:40sell0.01usdchfm1.22301.24301.22022006.05.26 14:291.22930.000.000.00-0.51
36087612006.05.26 13:40buy0.01gbpusdm1.86041.84041.86322006.05.26 14:281.85360.000.000.00-0.68
36087682006.05.26 13:40sell0.01usdchfm1.22291.24301.22022006.05.26 14:291.22930.000.000.00-0.52
36087752006.05.26 13:40buy0.01gbpusdm1.86051.84051.86332006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.68
36087792006.05.26 13:40buy0.01gbpusdm1.86061.84061.86342006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.69
36087852006.05.26 13:40sell0.01usdchfm1.22281.24281.22002006.05.26 14:291.22930.000.000.00-0.53
36087912006.05.26 13:40buy0.01gbpusdm1.86061.84061.86342006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.69
36088002006.05.26 13:40sell0.01usdchfm1.22291.24291.22012006.05.26 14:291.22930.000.000.00-0.52
36088022006.05.26 13:40buy0.01gbpusdm1.86051.84051.86332006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.68
36088032006.05.26 13:40buy0.01gbpusdm1.86061.84061.86342006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.69
36088062006.05.26 13:40sell0.01usdchfm1.22301.24301.22022006.05.26 14:291.22940.000.000.00-0.52
36088232006.05.26 13:40buy0.01gbpusdm1.86051.84051.86332006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.68
36088322006.05.26 13:40buy0.01gbpusdm1.86041.84041.86322006.05.26 14:281.85350.000.000.00-0.69
36088392006.05.26 13:40sell0.01usdchfm1.22331.24331.22052006.05.26 14:301.22970.000.000.00-0.52
36088702006.05.26 13:40buy0.01gbpusdm1.86051.84051.86332006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.68
36088732006.05.26 13:40sell0.01usdchfm1.22321.24321.22042006.05.26 14:301.22960.000.000.00-0.52
36088762006.05.26 13:40buy0.01gbpusdm1.86051.84041.86322006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.68
36088792006.05.26 13:40sell0.01usdchfm1.22311.24311.22032006.05.26 14:291.22940.000.000.00-0.51
36088822006.05.26 13:40buy0.01gbpusdm1.86041.84041.86322006.05.26 14:281.85350.000.000.00-0.69
36088852006.05.26 13:40buy0.01gbpusdm1.86051.84051.86332006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.68
36088942006.05.26 13:40buy0.01gbpusdm1.86041.84041.86322006.05.26 14:281.85350.000.000.00-0.69
36088982006.05.26 13:40sell0.01usdchfm1.22321.24321.22042006.05.26 14:301.22960.000.000.00-0.52
36089082006.05.26 13:40sell0.01usdchfm1.22341.24341.22062006.05.26 14:301.22970.000.000.00-0.51
36089422006.05.26 13:40buy0.01gbpusdm1.86011.84011.86292006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.67
36089492006.05.26 13:40sell0.01usdchfm1.22331.24331.22052006.05.26 14:301.22970.000.000.00-0.52
36089512006.05.26 13:41buy0.01gbpusdm1.86021.84021.86302006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.68
36089542006.05.26 13:41sell0.01usdchfm1.22321.24321.22042006.05.26 14:301.22960.000.000.00-0.52
36089572006.05.26 13:41sell0.01usdchfm1.22311.24311.22032006.05.26 14:291.22940.000.000.00-0.51
36089622006.05.26 13:41buy0.01gbpusdm1.86051.84051.86332006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.68
36089652006.05.26 13:41sell0.01usdchfm1.22311.24321.22042006.05.26 14:291.22940.000.000.00-0.51
36089672006.05.26 13:41buy0.01gbpusdm1.86041.84041.86322006.05.26 14:281.85360.000.000.00-0.68
36089712006.05.26 13:41sell0.01usdchfm1.22321.24321.22042006.05.26 14:301.22960.000.000.00-0.52
36089802006.05.26 13:41sell0.01usdchfm1.22311.24311.22032006.05.26 14:291.22940.000.000.00-0.51
36089822006.05.26 13:41sell0.01usdchfm1.22321.24321.22042006.05.26 14:301.22960.000.000.00-0.52
36089912006.05.26 13:41sell0.01usdchfm1.22311.24311.22032006.05.26 14:291.22940.000.000.00-0.51
36089982006.05.26 13:41buy0.01gbpusdm1.86051.84041.86322006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.68
36090012006.05.26 13:41sell0.01usdchfm1.22301.24301.22022006.05.26 14:291.22940.000.000.00-0.52
36090182006.05.26 13:41sell0.01usdchfm1.22281.24291.22012006.05.26 14:291.22930.000.000.00-0.53
36090222006.05.26 13:41buy0.01gbpusdm1.86051.84041.86322006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.68
36090242006.05.26 13:41buy0.01gbpusdm1.86051.84051.86332006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.68
36090252006.05.26 13:41sell0.01usdchfm1.22291.24291.22012006.05.26 14:291.22930.000.000.00-0.52
36090272006.05.26 13:41buy0.01gbpusdm1.86061.84061.86342006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.69
36090292006.05.26 13:41sell0.01usdchfm1.22301.24301.22022006.05.26 14:291.22940.000.000.00-0.52
36090322006.05.26 13:41sell0.01usdchfm1.22311.24311.22032006.05.26 14:291.22940.000.000.00-0.51
36090352006.05.26 13:41sell0.01usdchfm1.22321.24321.22042006.05.26 14:301.22960.000.000.00-0.52
36090442006.05.26 13:41buy0.01gbpusdm1.86041.84041.86322006.05.26 14:281.85360.000.000.00-0.68
36090502006.05.26 13:41sell0.01usdchfm1.22311.24311.22032006.05.26 14:291.22940.000.000.00-0.51
36090522006.05.26 13:41buy0.01gbpusdm1.86041.84041.86322006.05.26 14:281.85360.000.000.00-0.68
36090582006.05.26 13:41buy0.01gbpusdm1.86051.84051.86332006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.68
36090692006.05.26 13:41sell0.01usdchfm1.22301.24301.22022006.05.26 14:291.22940.000.000.00-0.52
36090732006.05.26 13:41buy0.01gbpusdm1.86051.84041.86322006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.68
36090762006.05.26 13:41buy0.01gbpusdm1.86051.84051.86332006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.68
36090772006.05.26 13:41buy0.01gbpusdm1.86041.84041.86322006.05.26 14:281.85360.000.000.00-0.68
36090822006.05.26 13:41buy0.01gbpusdm1.86041.84041.86322006.05.26 14:281.85360.000.000.00-0.68
36090852006.05.26 13:41buy0.01gbpusdm1.86051.84051.86332006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.68
36090862006.05.26 13:41buy0.01gbpusdm1.86041.84041.86322006.05.26 14:281.85360.000.000.00-0.68
36090892006.05.26 13:41buy0.01gbpusdm1.86051.84051.86332006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.68
36090932006.05.26 13:41buy0.01gbpusdm1.86041.84041.86322006.05.26 14:281.85350.000.000.00-0.69
36090972006.05.26 13:41sell0.01usdchfm1.22301.24301.22022006.05.26 14:291.22940.000.000.00-0.52
36091022006.05.26 13:42buy0.01gbpusdm1.86051.84051.86332006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.68
36091042006.05.26 13:42sell0.01usdchfm1.22301.24311.22032006.05.26 14:291.22940.000.000.00-0.52
36091062006.05.26 13:42sell0.01usdchfm1.22301.24301.22022006.05.26 14:291.22940.000.000.00-0.52
36091162006.05.26 13:42buy0.01gbpusdm1.86061.84061.86342006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.69
36091192006.05.26 13:42sell0.01usdchfm1.22291.24291.22012006.05.26 14:291.22930.000.000.00-0.52
36091212006.05.26 13:42buy0.01gbpusdm1.86061.84061.86342006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.69
36091242006.05.26 13:42buy0.01gbpusdm1.86051.84051.86332006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.68
36091252006.05.26 13:42buy0.01gbpusdm1.86061.84061.86342006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.69
36091282006.05.26 13:42sell0.01usdchfm1.22281.24281.22002006.05.26 14:291.22930.000.000.00-0.53
36091352006.05.26 13:42buy0.01gbpusdm1.86061.84061.86342006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.69
36091412006.05.26 13:42buy0.01gbpusdm1.86071.84071.86352006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.70
36091502006.05.26 13:42buy0.01gbpusdm1.86061.84061.86342006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.69
36091532006.05.26 13:42buy0.01gbpusdm1.86071.84071.86352006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.70
36091702006.05.26 13:42sell0.01usdchfm1.22271.24271.21992006.05.26 14:291.22930.000.000.00-0.54
36091762006.05.26 13:42buy0.01gbpusdm1.86081.84081.86362006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.71
36091962006.05.26 13:42sell0.01usdchfm1.22261.24261.21982006.05.26 14:291.22920.000.000.00-0.54
36092002006.05.26 13:42buy0.01gbpusdm1.86081.84081.86362006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.71
36092012006.05.26 13:42sell0.01usdchfm1.22251.24251.21972006.05.26 14:291.22910.000.000.00-0.54
36092042006.05.26 13:42sell0.01usdchfm1.22261.24261.21982006.05.26 14:291.22920.000.000.00-0.54
36092092006.05.26 13:42sell0.01usdchfm1.22251.24251.21972006.05.26 14:291.22910.000.000.00-0.54
36092132006.05.26 13:42buy0.01gbpusdm1.86091.84091.86372006.05.26 14:281.85390.000.000.00-0.70
36092192006.05.26 13:42sell0.01usdchfm1.22261.24261.21982006.05.26 14:291.22920.000.000.00-0.54
36092232006.05.26 13:42sell0.01usdchfm1.22271.24271.21992006.05.26 14:291.22920.000.000.00-0.53
36092352006.05.26 13:42sell0.01usdchfm1.22291.24291.22012006.05.26 14:291.22930.000.000.00-0.52
36092432006.05.26 13:42sell0.01usdchfm1.22301.24301.22022006.05.26 14:291.22940.000.000.00-0.52
36092482006.05.26 13:42buy0.01gbpusdm1.86071.84071.86352006.05.26 14:281.85360.000.000.00-0.71
36092652006.05.26 13:42sell0.01usdchfm1.22301.24311.22032006.05.26 14:291.22940.000.000.00-0.52
36092662006.05.26 13:42buy0.01gbpusdm1.86051.84051.86332006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.68
36092682006.05.26 13:42sell0.01usdchfm1.22311.24311.22032006.05.26 14:291.22940.000.000.00-0.51
36092842006.05.26 13:42buy0.01gbpusdm1.86041.84041.86322006.05.26 14:281.85350.000.000.00-0.69
36092892006.05.26 13:42buy0.01gbpusdm1.86021.84021.86302006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.68
36092992006.05.26 13:42sell0.01usdchfm1.22331.24331.22052006.05.26 14:301.22970.000.000.00-0.52
36093242006.05.26 13:42buy0.01gbpusdm1.86011.84011.86292006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.67
36093362006.05.26 13:42sell0.01usdchfm1.22341.24341.22062006.05.26 14:301.22970.000.000.00-0.51
36093462006.05.26 13:42sell0.01usdchfm1.22351.24351.22072006.05.26 14:301.22980.000.000.00-0.51
36093592006.05.26 13:42sell0.01usdchfm1.22351.24361.22082006.05.26 14:301.22980.000.000.00-0.51
36093682006.05.26 13:43sell0.01usdchfm1.22361.24361.22082006.05.26 14:301.22980.000.000.00-0.50
36093782006.05.26 13:43sell0.01usdchfm1.22351.24351.22072006.05.26 14:301.22980.000.000.00-0.51
36093822006.05.26 13:43sell0.01usdchfm1.22341.24341.22062006.05.26 14:301.22970.000.000.00-0.51
36093872006.05.26 13:43sell0.01usdchfm1.22331.24331.22052006.05.26 14:301.22970.000.000.00-0.52
36093902006.05.26 13:43buy0.01gbpusdm1.86021.84021.86302006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.68
36093942006.05.26 13:43sell0.01usdchfm1.22341.24341.22062006.05.26 14:301.22970.000.000.00-0.51
36094002006.05.26 13:43sell0.01usdchfm1.22331.24331.22052006.05.26 14:301.22970.000.000.00-0.52
36094092006.05.26 13:43sell0.01usdchfm1.22341.24341.22062006.05.26 14:301.22970.000.000.00-0.51
36094142006.05.26 13:43sell0.01usdchfm1.22331.24331.22052006.05.26 14:301.22970.000.000.00-0.52
36094182006.05.26 13:43sell0.01usdchfm1.22341.24341.22062006.05.26 14:301.22970.000.000.00-0.51
36094252006.05.26 13:43sell0.01usdchfm1.22331.24331.22052006.05.26 14:301.22970.000.000.00-0.52
36094282006.05.26 13:43sell0.01usdchfm1.22341.24341.22062006.05.26 14:301.22970.000.000.00-0.51
36094402006.05.26 13:43sell0.01usdchfm1.22331.24331.22052006.05.26 14:301.22970.000.000.00-0.52
36094512006.05.26 13:43buy0.01gbpusdm1.86041.84041.86322006.05.26 14:281.85350.000.000.00-0.69
36094662006.05.26 13:43sell0.01usdchfm1.22321.24321.22042006.05.26 14:301.22970.000.000.00-0.53
36094692006.05.26 13:43sell0.01usdchfm1.22331.24331.22052006.05.26 14:301.22970.000.000.00-0.52
36094752006.05.26 13:43buy0.01gbpusdm1.86031.84031.86312006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.69
36094782006.05.26 13:43buy0.01gbpusdm1.86041.84041.86322006.05.26 14:281.85350.000.000.00-0.69
36094852006.05.26 13:43buy0.01gbpusdm1.86031.84031.86312006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.69
36094872006.05.26 13:43sell0.01usdchfm1.22341.24341.22062006.05.26 14:301.22980.000.000.00-0.52
36094912006.05.26 13:43buy0.01gbpusdm1.86021.84021.86302006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.68
36094972006.05.26 13:44sell0.01usdchfm1.22351.24351.22072006.05.26 14:301.22980.000.000.00-0.51
36095132006.05.26 13:44buy0.01gbpusdm1.86011.84011.86292006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.67
36095182006.05.26 13:44sell0.01usdchfm1.22361.24361.22082006.05.26 14:301.22980.000.000.00-0.50
36095292006.05.26 13:44sell0.01usdchfm1.22351.24351.22072006.05.26 14:301.22980.000.000.00-0.51
36095352006.05.26 13:44sell0.01usdchfm1.22351.24361.22082006.05.26 14:301.22980.000.000.00-0.51
36095402006.05.26 13:44sell0.01usdchfm1.22361.24361.22082006.05.26 14:301.22980.000.000.00-0.50
36096952006.05.26 13:44buy0.01gbpusdm1.85861.83851.86132006.05.26 14:291.85350.000.000.00-0.51
36097202006.05.26 13:44buy0.01gbpusdm1.85861.83861.86142006.05.26 14:291.85350.000.000.00-0.51
36098482006.05.26 13:44buy0.01gbpusdm1.85881.83861.86142006.05.26 14:291.85350.000.000.00-0.53
36098732006.05.26 13:44buy0.01gbpusdm1.85901.83881.86162006.05.26 14:291.85350.000.000.00-0.55
36099522006.05.26 13:44buy0.01gbpusdm1.85901.83901.86182006.05.26 14:291.85350.000.000.00-0.55
36101312006.05.26 13:44buy0.01gbpusdm1.85911.83911.86192006.05.26 14:291.85350.000.000.00-0.56
36101432006.05.26 13:44sell0.01usdchfm1.22421.24421.22142006.05.26 14:401.23020.000.000.00-0.49
36102992006.05.26 13:45buy0.01gbpusdm1.85881.83881.86162006.05.26 14:291.85350.000.000.00-0.53
36103852006.05.26 13:45buy0.01gbpusdm1.85921.83911.86192006.05.26 14:291.85350.000.000.00-0.57
36104102006.05.26 13:45buy0.01gbpusdm1.85921.83921.86202006.05.26 14:291.85350.000.000.00-0.57
36104212006.05.26 13:45buy0.01gbpusdm1.85931.83921.86202006.05.26 14:291.85350.000.000.00-0.58
36104282006.05.26 13:45buy0.01gbpusdm1.85931.83931.86212006.05.26 14:291.85350.000.000.00-0.58
36104422006.05.26 13:45buy0.01gbpusdm1.85931.83931.86212006.05.26 14:291.85350.000.000.00-0.58
36104502006.05.26 13:45buy0.01gbpusdm1.85921.83921.86202006.05.26 14:291.85350.000.000.00-0.57
36104522006.05.26 13:45buy0.01gbpusdm1.85911.83911.86192006.05.26 14:291.85350.000.000.00-0.56
36104992006.05.26 13:45buy0.01gbpusdm1.85921.83921.86202006.05.26 14:291.85350.000.000.00-0.57
36105022006.05.26 13:45buy0.01gbpusdm1.85911.83911.86192006.05.26 14:291.85350.000.000.00-0.56
36105082006.05.26 13:45buy0.01gbpusdm1.85921.83921.86202006.05.26 14:291.85350.000.000.00-0.57
36105432006.05.26 13:45buy0.01gbpusdm1.85911.83911.86192006.05.26 14:291.85350.000.000.00-0.56
36105562006.05.26 13:45buy0.01gbpusdm1.85911.83911.86192006.05.26 14:291.85350.000.000.00-0.56
36105682006.05.26 13:45buy0.01gbpusdm1.85931.83921.86202006.05.26 14:291.85350.000.000.00-0.58
36105792006.05.26 13:45buy0.01gbpusdm1.85951.83941.86222006.05.26 14:281.85350.000.000.00-0.60
36106062006.05.26 13:45buy0.01gbpusdm1.85961.83961.86242006.05.26 14:281.85350.000.000.00-0.61
36106272006.05.26 13:46buy0.01eurusdm1.27491.25491.27772006.05.26 14:391.27010.000.000.00-0.48
36106452006.05.26 13:46buy0.01gbpusdm1.85961.83961.86242006.05.26 14:281.85350.000.000.00-0.61
36106502006.05.26 13:46buy0.01gbpusdm1.85961.83951.86232006.05.26 14:281.85350.000.000.00-0.61
36106652006.05.26 13:46buy0.01gbpusdm1.85951.83951.86232006.05.26 14:281.85350.000.000.00-0.60
36106852006.05.26 13:46buy0.01gbpusdm1.85981.83981.86262006.05.26 14:281.85360.000.000.00-0.62
36106912006.05.26 13:46buy0.01gbpusdm1.85981.83971.86252006.05.26 14:281.85360.000.000.00-0.62
36106982006.05.26 13:46buy0.01gbpusdm1.85971.83971.86252006.05.26 14:281.85350.000.000.00-0.62
36107092006.05.26 13:46sell0.01usdchfm1.22421.24421.22142006.05.26 14:401.23020.000.000.00-0.49
36107172006.05.26 13:46buy0.01eurusdm1.27501.25501.27782006.05.26 14:391.27010.000.000.00-0.49
36107282006.05.26 13:46buy0.01eurusdm1.27501.25501.27782006.05.26 14:391.27010.000.000.00-0.49
36107452006.05.26 13:46sell0.01usdchfm1.22411.24411.22132006.05.26 14:381.23020.000.000.00-0.50
36107522006.05.26 13:46buy0.01eurusdm1.27501.25501.27782006.05.26 14:391.27010.000.000.00-0.49
36107612006.05.26 13:46buy0.01gbpusdm1.85951.83951.86232006.05.26 14:281.85350.000.000.00-0.60
36107852006.05.26 13:46buy0.01gbpusdm1.85951.83951.86232006.05.26 14:281.85350.000.000.00-0.60
36108042006.05.26 13:46sell0.01usdchfm1.22411.24421.22142006.05.26 14:381.23020.000.000.00-0.50
36108122006.05.26 13:46buy0.01eurusdm1.27521.25521.27802006.05.26 14:381.27030.000.000.00-0.49
36108252006.05.26 13:46sell0.01usdchfm1.22401.24401.22122006.05.26 14:311.23010.000.000.00-0.50
36108382006.05.26 13:46sell0.01usdchfm1.22391.24391.22112006.05.26 14:311.23000.000.000.00-0.50
36108492006.05.26 13:46buy0.01eurusdm1.27531.25531.27812006.05.26 14:371.27040.000.000.00-0.49
36108662006.05.26 13:46sell0.01usdchfm1.22381.24381.22102006.05.26 14:311.22990.000.000.00-0.50
36108912006.05.26 13:46sell0.01usdchfm1.22371.24371.22092006.05.26 14:301.22980.000.000.00-0.50
36109262006.05.26 13:46buy0.01gbpusdm1.86001.84001.86282006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.66
36109382006.05.26 13:46buy0.01gbpusdm1.86011.84011.86292006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.67
36109512006.05.26 13:46sell0.01usdchfm1.22371.24381.22102006.05.26 14:311.22980.000.000.00-0.50
36109592006.05.26 13:46buy0.01eurusdm1.27541.25541.27822006.05.26 14:311.27050.000.000.00-0.49
36109632006.05.26 13:46sell0.01usdchfm1.22381.24381.22102006.05.26 14:311.22990.000.000.00-0.50
36109722006.05.26 13:46sell0.01usdchfm1.22371.24371.22092006.05.26 14:311.22980.000.000.00-0.50
36109752006.05.26 13:46buy0.01gbpusdm1.86011.84011.86292006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.67
36110032006.05.26 13:46sell0.01usdchfm1.22351.24351.22072006.05.26 14:301.22980.000.000.00-0.51
36110162006.05.26 13:46buy0.01gbpusdm1.86021.84021.86302006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.68
36110382006.05.26 13:46buy0.01gbpusdm1.86011.84011.86292006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.67
36110412006.05.26 13:46buy0.01gbpusdm1.86031.84031.86312006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.69
36110462006.05.26 13:46sell0.01usdchfm1.22361.24361.22082006.05.26 14:311.22970.000.000.00-0.50
36110522006.05.26 13:46buy0.01gbpusdm1.86031.84031.86312006.05.26 14:281.85330.000.000.00-0.70
36110572006.05.26 13:46sell0.01usdchfm1.22361.24371.22092006.05.26 14:311.22980.000.000.00-0.50
36110602006.05.26 13:46sell0.01usdchfm1.22371.24371.22092006.05.26 14:311.22980.000.000.00-0.50
36110622006.05.26 13:46buy0.01gbpusdm1.86021.84021.86302006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.68
36110762006.05.26 13:46buy0.01gbpusdm1.86011.84011.86292006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.67
36110792006.05.26 13:46buy0.01gbpusdm1.86001.84001.86282006.05.26 14:281.85350.000.000.00-0.65
36110852006.05.26 13:46buy0.01eurusdm1.27541.25541.27822006.05.26 14:311.27040.000.000.00-0.50
36110912006.05.26 13:46buy0.01gbpusdm1.85991.83991.86272006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.65
36111092006.05.26 13:46buy0.01eurusdm1.27531.25531.27812006.05.26 14:371.27040.000.000.00-0.49
36111212006.05.26 13:46buy0.01gbpusdm1.85991.83991.86272006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.65
36111352006.05.26 13:46buy0.01eurusdm1.27541.25541.27822006.05.26 14:311.27040.000.000.00-0.50
36111382006.05.26 13:46buy0.01gbpusdm1.86001.84001.86282006.05.26 14:281.85350.000.000.00-0.65
36111422006.05.26 13:46buy0.01gbpusdm1.86001.84001.86282006.05.26 14:281.85350.000.000.00-0.65
36111482006.05.26 13:46buy0.01eurusdm1.27531.25531.27812006.05.26 14:371.27040.000.000.00-0.49
36111542006.05.26 13:46buy0.01eurusdm1.27541.25541.27822006.05.26 14:311.27040.000.000.00-0.50
36111592006.05.26 13:46buy0.01eurusdm1.27541.25531.27812006.05.26 14:311.27040.000.000.00-0.50
36111612006.05.26 13:47buy0.01eurusdm1.27541.25541.27822006.05.26 14:311.27040.000.000.00-0.50
36111642006.05.26 13:47buy0.01gbpusdm1.86011.84011.86292006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.67
36111702006.05.26 13:47buy0.01gbpusdm1.86001.84001.86282006.05.26 14:281.85350.000.000.00-0.65
36111722006.05.26 13:47sell0.01usdchfm1.22391.24391.22112006.05.26 14:311.23000.000.000.00-0.50
36111912006.05.26 13:47buy0.01eurusdm1.27521.25521.27802006.05.26 14:381.27030.000.000.00-0.49
36111982006.05.26 13:47sell0.01usdchfm1.22401.24401.22122006.05.26 14:381.23010.000.000.00-0.50
36112022006.05.26 13:47buy0.01eurusdm1.27511.25511.27792006.05.26 14:391.27020.000.000.00-0.49
36112122006.05.26 13:47buy0.01eurusdm1.27501.25501.27782006.05.26 14:391.27010.000.000.00-0.49
36112262006.05.26 13:47sell0.01usdchfm1.22411.24411.22132006.05.26 14:381.23020.000.000.00-0.50
36112332006.05.26 13:47buy0.01gbpusdm1.85991.83991.86272006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.65
36112502006.05.26 13:47sell0.01usdchfm1.22421.24421.22142006.05.26 14:401.23020.000.000.00-0.49
36112602006.05.26 13:47buy0.01eurusdm1.27501.25501.27782006.05.26 14:391.27010.000.000.00-0.49
36112762006.05.26 13:47sell0.01usdchfm1.22411.24411.22132006.05.26 14:381.23020.000.000.00-0.50
36112802006.05.26 13:47buy0.01eurusdm1.27521.25511.27792006.05.26 14:391.27020.000.000.00-0.50
36112862006.05.26 13:47sell0.01usdchfm1.22401.24401.22122006.05.26 14:381.23010.000.000.00-0.50
36112962006.05.26 13:47sell0.01usdchfm1.22391.24391.22112006.05.26 14:311.23000.000.000.00-0.50
36113132006.05.26 13:47sell0.01usdchfm1.22391.24401.22122006.05.26 14:311.23000.000.000.00-0.50
36113172006.05.26 13:47sell0.01usdchfm1.22391.24391.22112006.05.26 14:311.23000.000.000.00-0.50
36113192006.05.26 13:47sell0.01usdchfm1.22401.24401.22122006.05.26 14:381.23010.000.000.00-0.50
36113252006.05.26 13:47sell0.01usdchfm1.22401.24401.22122006.05.26 14:381.23010.000.000.00-0.50
36113312006.05.26 13:47buy0.01eurusdm1.27521.25521.27802006.05.26 14:391.27020.000.000.00-0.50
36113342006.05.26 13:47buy0.01eurusdm1.27531.25531.27812006.05.26 14:371.27040.000.000.00-0.49
36113382006.05.26 13:47sell0.01usdchfm1.22411.24411.22132006.05.26 14:381.23020.000.000.00-0.50
36113402006.05.26 13:47buy0.01eurusdm1.27531.25531.27812006.05.26 14:371.27040.000.000.00-0.49
36113432006.05.26 13:47sell0.01usdchfm1.22391.24391.22112006.05.26 14:311.23000.000.000.00-0.50
36113462006.05.26 13:47buy0.01eurusdm1.27541.25541.27822006.05.26 14:311.27040.000.000.00-0.50
36113512006.05.26 13:47buy0.01gbpusdm1.86011.84011.86292006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.67
36113532006.05.26 13:47sell0.01usdchfm1.22401.24401.22122006.05.26 14:381.23010.000.000.00-0.50
36113552006.05.26 13:47buy0.01eurusdm1.27541.25541.27822006.05.26 14:311.27040.000.000.00-0.50
36113592006.05.26 13:47sell0.01usdchfm1.22401.24401.22122006.05.26 14:381.23010.000.000.00-0.50
36113622006.05.26 13:47sell0.01usdchfm1.22391.24391.22112006.05.26 14:311.23000.000.000.00-0.50
36113642006.05.26 13:47buy0.01gbpusdm1.86021.84011.86292006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.68
36113692006.05.26 13:47sell0.01usdchfm1.22381.24381.22102006.05.26 14:311.22990.000.000.00-0.50
36113722006.05.26 13:47sell0.01usdchfm1.22391.24391.22112006.05.26 14:311.23000.000.000.00-0.50
36113742006.05.26 13:47buy0.01eurusdm1.27531.25531.27812006.05.26 14:371.27040.000.000.00-0.49
36113772006.05.26 13:47sell0.01usdchfm1.22401.24401.22122006.05.26 14:381.23010.000.000.00-0.50
36113832006.05.26 13:47buy0.01eurusdm1.27521.25521.27802006.05.26 14:391.27020.000.000.00-0.50
36113922006.05.26 13:47buy0.01eurusdm1.27531.25531.27812006.05.26 14:371.27040.000.000.00-0.49
36113952006.05.26 13:47sell0.01usdchfm1.22391.24391.22112006.05.26 14:311.23000.000.000.00-0.50
36113992006.05.26 13:47sell0.01usdchfm1.22401.24401.22122006.05.26 14:381.23010.000.000.00-0.50
36114042006.05.26 13:47sell0.01usdchfm1.22391.24391.22112006.05.26 14:311.23000.000.000.00-0.50
36114062006.05.26 13:47buy0.01eurusdm1.27541.25541.27822006.05.26 14:311.27040.000.000.00-0.50
36114082006.05.26 13:47sell0.01usdchfm1.22381.24381.22102006.05.26 14:311.22990.000.000.00-0.50
36114112006.05.26 13:47buy0.01gbpusdm1.86011.84011.86292006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.67
36114132006.05.26 13:47buy0.01gbpusdm1.86021.84021.86302006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.68
36114192006.05.26 13:47sell0.01usdchfm1.22371.24371.22092006.05.26 14:311.22980.000.000.00-0.50
36114252006.05.26 13:47buy0.01gbpusdm1.86031.84031.86312006.05.26 14:281.85330.000.000.00-0.70
36114412006.05.26 13:47sell0.01usdchfm1.22371.24381.22102006.05.26 14:311.22980.000.000.00-0.50
36114522006.05.26 13:47sell0.01usdchfm1.22361.24361.22082006.05.26 14:311.22980.000.000.00-0.50
36114562006.05.26 13:47buy0.01gbpusdm1.86061.84061.86342006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.69
36114732006.05.26 13:47sell0.01usdchfm1.22351.24351.22072006.05.26 14:301.22980.000.000.00-0.51
36114832006.05.26 13:48buy0.01gbpusdm1.86071.84071.86352006.05.26 14:281.85360.000.000.00-0.71
36114942006.05.26 13:48buy0.01gbpusdm1.86061.84061.86342006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.69
36115092006.05.26 13:48sell0.01usdchfm1.22351.24361.22082006.05.26 14:301.22980.000.000.00-0.51
36115172006.05.26 13:48buy0.01gbpusdm1.86051.84051.86332006.05.26 14:281.85360.000.000.00-0.69
36115242006.05.26 13:48buy0.01gbpusdm1.86041.84041.86322006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.70
36115252006.05.26 13:48sell0.01usdchfm1.22361.24361.22082006.05.26 14:311.22980.000.000.00-0.50
36115272006.05.26 13:48buy0.01gbpusdm1.86071.84051.86332006.05.26 14:281.85360.000.000.00-0.71
36115302006.05.26 13:48buy0.01gbpusdm1.86061.84061.86342006.05.26 14:281.85370.000.000.00-0.69
36115352006.05.26 13:48buy0.01gbpusdm1.86041.84041.86322006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.70
36115372006.05.26 13:48sell0.01usdchfm1.22361.24361.22082006.05.26 14:311.22980.000.000.00-0.50
36115392006.05.26 13:48sell0.01usdchfm1.22371.24371.22092006.05.26 14:311.22980.000.000.00-0.50
36115482006.05.26 13:48sell0.01usdchfm1.22361.24361.22082006.05.26 14:311.22980.000.000.00-0.50
36115532006.05.26 13:48buy0.01eurusdm1.27531.25531.27812006.05.26 14:371.27040.000.000.00-0.49
36115672006.05.26 13:48buy0.01gbpusdm1.86021.84021.86302006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.68
36115682006.05.26 13:48sell0.01usdchfm1.22391.24391.22112006.05.26 14:311.23000.000.000.00-0.50
36115742006.05.26 13:48buy0.01gbpusdm1.86001.84001.86282006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.66
36115862006.05.26 13:48buy0.01eurusdm1.27521.25521.27802006.05.26 14:391.27020.000.000.00-0.50
36115922006.05.26 13:48buy0.01eurusdm1.27531.25531.27812006.05.26 14:381.27040.000.000.00-0.49
36115992006.05.26 13:48sell0.01usdchfm1.22401.24401.22122006.05.26 14:381.23010.000.000.00-0.50
36116032006.05.26 13:48sell0.01usdchfm1.22391.24391.22112006.05.26 14:311.23000.000.000.00-0.50
36116112006.05.26 13:48buy0.01gbpusdm1.86001.83991.86272006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.66
36116202006.05.26 13:48sell0.01usdchfm1.22371.24381.22102006.05.26 14:311.22990.000.000.00-0.50
36116232006.05.26 13:48buy0.01eurusdm1.27541.25541.27822006.05.26 14:311.27040.000.000.00-0.50
36116282006.05.26 13:48buy0.01gbpusdm1.86001.83991.86272006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.66
36116322006.05.26 13:48buy0.01gbpusdm1.86001.84001.86282006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.66
36116372006.05.26 13:48buy0.01gbpusdm1.86011.84001.86282006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.67
36116442006.05.26 13:48buy0.01gbpusdm1.86021.84021.86302006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.68
36116492006.05.26 13:48buy0.01gbpusdm1.86031.84031.86312006.05.26 14:281.85330.000.000.00-0.70
36116522006.05.26 13:48buy0.01gbpusdm1.86011.84011.86292006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.67
36116552006.05.26 13:48buy0.01eurusdm1.27541.25541.27822006.05.26 14:311.27040.000.000.00-0.50
36116572006.05.26 13:48buy0.01gbpusdm1.86021.84021.86302006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.68
36116602006.05.26 13:48buy0.01gbpusdm1.86031.84031.86312006.05.26 14:281.85330.000.000.00-0.70
36116612006.05.26 13:48sell0.01usdchfm1.22381.24381.22102006.05.26 14:311.22990.000.000.00-0.50
36116702006.05.26 13:48buy0.01eurusdm1.27531.25531.27812006.05.26 14:381.27040.000.000.00-0.49
36116742006.05.26 13:48sell0.01usdchfm1.22371.24371.22092006.05.26 14:311.22990.000.000.00-0.50
36116822006.05.26 13:48sell0.01usdchfm1.22351.24361.22082006.05.26 14:301.22980.000.000.00-0.51
36116912006.05.26 13:48buy0.01gbpusdm1.86041.84041.86322006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.70
36116962006.05.26 13:48buy0.01gbpusdm1.86051.84041.86322006.05.26 14:281.85360.000.000.00-0.69
36117122006.05.26 13:48sell0.01usdchfm1.22331.24331.22052006.05.26 14:301.22970.000.000.00-0.52
36117152006.05.26 13:48sell0.01usdchfm1.22351.24351.22072006.05.26 14:301.22980.000.000.00-0.51
36117172006.05.26 13:48sell0.01usdchfm1.22361.24361.22082006.05.26 14:311.22990.000.000.00-0.51
36117222006.05.26 13:48buy0.01eurusdm1.27541.25541.27822006.05.26 14:311.27040.000.000.00-0.50
36117302006.05.26 13:48buy0.01gbpusdm1.86041.84041.86322006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.70
36117342006.05.26 13:48sell0.01usdchfm1.22391.24391.22112006.05.26 14:311.23000.000.000.00-0.50
36117512006.05.26 13:49sell0.01usdchfm1.22401.24401.22122006.05.26 14:381.23010.000.000.00-0.50
36117642006.05.26 13:49buy0.01eurusdm1.27511.25511.27792006.05.26 14:391.27020.000.000.00-0.49
36117722006.05.26 13:49sell0.01usdchfm1.22411.24411.22132006.05.26 14:391.23010.000.000.00-0.49
36117872006.05.26 13:49sell0.01usdchfm1.22421.24421.22142006.05.26 14:401.23020.000.000.00-0.49
36117972006.05.26 13:49sell0.01usdchfm1.22421.24431.22152006.05.26 14:401.23020.000.000.00-0.49
36118022006.05.26 13:49sell0.01usdchfm1.22421.24421.22142006.05.26 14:401.23020.000.000.00-0.49
36118062006.05.26 13:49buy0.01eurusdm1.27501.25501.27782006.05.26 14:391.27010.000.000.00-0.49
36118192006.05.26 13:49buy0.01gbpusdm1.86001.84001.86282006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.66
36118262006.05.26 13:49buy0.01gbpusdm1.86011.84011.86292006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.67
36118292006.05.26 13:49buy0.01gbpusdm1.86001.84001.86282006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.66
36118332006.05.26 13:49buy0.01eurusdm1.27511.25511.27792006.05.26 14:391.27020.000.000.00-0.49
36118392006.05.26 13:49buy0.01eurusdm1.27501.25501.27782006.05.26 14:391.27010.000.000.00-0.49
36118422006.05.26 13:49sell0.01usdchfm1.22411.24411.22132006.05.26 14:391.23010.000.000.00-0.49
36118502006.05.26 13:49buy0.01eurusdm1.27521.25521.27802006.05.26 14:391.27020.000.000.00-0.50
36118532006.05.26 13:49buy0.01eurusdm1.27531.25521.27802006.05.26 14:381.27040.000.000.00-0.49
36118592006.05.26 13:49buy0.01gbpusdm1.86001.84001.86282006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.66
36118612006.05.26 13:49sell0.01usdchfm1.22391.24391.22112006.05.26 14:311.23000.000.000.00-0.50
36118632006.05.26 13:49buy0.01gbpusdm1.86021.84011.86292006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.68
36118642006.05.26 13:49buy0.01gbpusdm1.86021.84021.86302006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.68
36118662006.05.26 13:49sell0.01usdchfm1.22401.24401.22122006.05.26 14:381.23010.000.000.00-0.50
36118702006.05.26 13:49buy0.01eurusdm1.27521.25521.27802006.05.26 14:391.27020.000.000.00-0.50
36118712006.05.26 13:49buy0.01eurusdm1.27511.25511.27792006.05.26 14:391.27020.000.000.00-0.49
36118752006.05.26 13:49buy0.01eurusdm1.27521.25521.27802006.05.26 14:391.27020.000.000.00-0.50
36118782006.05.26 13:49buy0.01gbpusdm1.86031.84031.86312006.05.26 14:281.85330.000.000.00-0.70
36118852006.05.26 13:49buy0.01eurusdm1.27531.25531.27812006.05.26 14:381.27030.000.000.00-0.50
36118872006.05.26 13:49sell0.01usdchfm1.22391.24391.22112006.05.26 14:311.23000.000.000.00-0.50
36118892006.05.26 13:49sell0.01usdchfm1.22401.24401.22122006.05.26 14:381.23010.000.000.00-0.50
36118912006.05.26 13:49buy0.01eurusdm1.27521.25521.27802006.05.26 14:391.27020.000.000.00-0.50
36118952006.05.26 13:49buy0.01gbpusdm1.86031.84031.86312006.05.26 14:281.85330.000.000.00-0.70
36118962006.05.26 13:49buy0.01gbpusdm1.86041.84041.86322006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.70
36118972006.05.26 13:49buy0.01eurusdm1.27511.25511.27792006.05.26 14:391.27020.000.000.00-0.49
36118992006.05.26 13:49sell0.01usdchfm1.22411.24411.22132006.05.26 14:391.23010.000.000.00-0.49
36119052006.05.26 13:49sell0.01usdchfm1.22411.24421.22142006.05.26 14:391.23010.000.000.00-0.49
36119102006.05.26 13:49sell0.01usdchfm1.22411.24411.22132006.05.26 14:391.23010.000.000.00-0.49
36119122006.05.26 13:49buy0.01gbpusdm1.86031.84031.86312006.05.26 14:281.85330.000.000.00-0.70
36119152006.05.26 13:49sell0.01usdchfm1.22401.24401.22122006.05.26 14:381.23010.000.000.00-0.50
36119162006.05.26 13:49buy0.01eurusdm1.27521.25521.27802006.05.26 14:391.27020.000.000.00-0.50
36119192006.05.26 13:49sell0.01usdchfm1.22381.24401.22122006.05.26 14:311.22990.000.000.00-0.50
36119222006.05.26 13:49buy0.01eurusdm1.27521.25521.27802006.05.26 14:391.27020.000.000.00-0.50
36119242006.05.26 13:49buy0.01eurusdm1.27511.25511.27792006.05.26 14:391.27010.000.000.00-0.50
36119262006.05.26 13:49buy0.01eurusdm1.27521.25521.27802006.05.26 14:391.27020.000.000.00-0.50
36119272006.05.26 13:49buy0.01gbpusdm1.86041.84041.86322006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.70
36119292006.05.26 13:49buy0.01eurusdm1.27531.25531.27812006.05.26 14:381.27030.000.000.00-0.50
36119352006.05.26 13:49sell0.01usdchfm1.22371.24371.22092006.05.26 14:311.22990.000.000.00-0.50
36119372006.05.26 13:49sell0.01usdchfm1.22361.24361.22082006.05.26 14:311.22990.000.000.00-0.51
36119392006.05.26 13:49sell0.01usdchfm1.22371.24371.22092006.05.26 14:311.23000.000.000.00-0.51
36119422006.05.26 13:49buy0.01eurusdm1.27521.25521.27802006.05.26 14:391.27020.000.000.00-0.50
36119432006.05.26 13:49sell0.01usdchfm1.22381.24381.22102006.05.26 14:311.22990.000.000.00-0.50
36119462006.05.26 13:49buy0.01eurusdm1.27511.25511.27792006.05.26 14:391.27010.000.000.00-0.50
36119492006.05.26 13:49buy0.01gbpusdm1.86031.84021.86302006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.69
36119582006.05.26 13:49buy0.01eurusdm1.27501.25501.27782006.05.26 14:391.27010.000.000.00-0.49
36119692006.05.26 13:49sell0.01usdchfm1.22391.24401.22122006.05.26 14:311.23000.000.000.00-0.50
36119762006.05.26 13:49sell0.01usdchfm1.22391.24391.22112006.05.26 14:311.23000.000.000.00-0.50
36119812006.05.26 13:49buy0.01gbpusdm1.86011.84011.86292006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.67
36119842006.05.26 13:50sell0.01usdchfm1.22391.24391.22112006.05.26 14:311.23000.000.000.00-0.50
36119892006.05.26 13:50buy0.01eurusdm1.27521.25521.27802006.05.26 14:391.27020.000.000.00-0.50
36119922006.05.26 13:50sell0.01usdchfm1.22371.24371.22092006.05.26 14:311.23000.000.000.00-0.51
36119952006.05.26 13:50sell0.01usdchfm1.22351.24361.22082006.05.26 14:301.22980.000.000.00-0.51
36119972006.05.26 13:50buy0.01gbpusdm1.86021.84021.86302006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.68
36120062006.05.26 13:50buy0.01eurusdm1.27531.25531.27812006.05.26 14:381.27030.000.000.00-0.50
36120132006.05.26 13:50buy0.01gbpusdm1.86071.84031.86312006.05.26 14:281.85360.000.000.00-0.71
36120442006.05.26 13:50sell0.01usdchfm1.22321.24331.22052006.05.26 14:301.22970.000.000.00-0.53
36120612006.05.26 13:50buy0.01gbpusdm1.86071.84071.86352006.05.26 14:281.85360.000.000.00-0.71
36120632006.05.26 13:50sell0.01usdchfm1.22331.24331.22052006.05.26 14:301.22970.000.000.00-0.52
36120652006.05.26 13:50sell0.01usdchfm1.22341.24341.22062006.05.26 14:301.22980.000.000.00-0.52
36120692006.05.26 13:50buy0.01gbpusdm1.86051.84051.86332006.05.26 14:281.85360.000.000.00-0.69
36120832006.05.26 13:50sell0.01usdchfm1.22351.24351.22072006.05.26 14:301.22980.000.000.00-0.51
36120892006.05.26 13:50buy0.01eurusdm1.27541.25541.27822006.05.26 14:311.27040.000.000.00-0.50
36120962006.05.26 13:50sell0.01usdchfm1.22341.24341.22062006.05.26 14:301.22980.000.000.00-0.52
36121052006.05.26 13:50sell0.01usdchfm1.22351.24351.22072006.05.26 14:301.22980.000.000.00-0.51
36121172006.05.26 13:50sell0.01usdchfm1.22361.24361.22082006.05.26 14:311.22990.000.000.00-0.51
36121282006.05.26 13:50buy0.01eurusdm1.27521.25521.27802006.05.26 14:391.27020.000.000.00-0.50
36121372006.05.26 13:50sell0.01usdchfm1.22371.24371.22092006.05.26 14:311.23000.000.000.00-0.51
36121442006.05.26 13:50buy0.01gbpusdm1.86031.84031.86312006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.69
36121492006.05.26 13:50buy0.01gbpusdm1.86011.84011.86292006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.67
36121642006.05.26 13:50sell0.01usdchfm1.22401.24401.22122006.05.26 14:391.23010.000.000.00-0.50
36121742006.05.26 13:50buy0.01gbpusdm1.86001.84001.86282006.05.26 14:281.85340.000.000.00-0.66
36121792006.05.26 13:50sell0.01usdchfm1.22421.24421.22142006.05.26 14:401.23020.000.000.00-0.49
36122242006.05.26 13:50buy0.01gbpusdm1.85941.83931.86212006.05.26 14:291.85350.000.000.00-0.59
36122532006.05.26 13:50buy0.01gbpusdm1.85921.83921.86202006.05.26 14:291.85350.000.000.00-0.57
36122572006.05.26 13:50buy0.01gbpusdm1.85911.83911.86192006.05.26 14:291.85350.000.000.00-0.56
36122892006.05.26 13:50buy0.01gbpusdm1.85891.83891.86172006.05.26 14:291.85350.000.000.00-0.54
36123072006.05.26 13:50buy0.01gbpusdm1.85911.83911.86192006.05.26 14:291.85350.000.000.00-0.56
36123152006.05.26 13:50buy0.01gbpusdm1.85921.83921.86202006.05.26 14:291.85350.000.000.00-0.57
36123362006.05.26 13:50sell0.01usdchfm1.22421.24421.22142006.05.26 14:401.23020.000.000.00-0.49
36123452006.05.26 13:51sell0.01usdchfm1.22421.24421.22142006.05.26 14:401.23020.000.000.00-0.49
36123562006.05.26 13:51buy0.01eurusdm1.27491.25491.27772006.05.26 14:391.27010.000.000.00-0.48
36123662006.05.26 13:51buy0.01gbpusdm1.85941.83941.86222006.05.26 14:291.85350.000.000.00-0.59
36123682006.05.26 13:51sell0.01usdchfm1.22421.24431.22152006.05.26 14:401.23020.000.000.00-0.49
36123732006.05.26 13:51sell0.01usdchfm1.22421.24421.22142006.05.26 14:401.23020.000.000.00-0.49
36123762006.05.26 13:51sell0.01usdchfm1.22421.24421.22142006.05.26 14:401.23020.000.000.00-0.49
36123782006.05.26 13:51buy0.01gbpusdm1.85911.83911.86192006.05.26 14:291.85350.000.000.00-0.56
36123922006.05.26 13:51buy0.01gbpusdm1.85891.83891.86172006.05.26 14:291.85350.000.000.00-0.54
36124202006.05.26 13:51buy0.01gbpusdm1.85861.83861.86142006.05.26 14:291.85350.000.000.00-0.51
36125502006.05.26 13:51buy0.01gbpusdm1.85811.83811.86092006.05.26 14:311.85310.000.000.00-0.50
36135262006.05.26 13:53sell0.01usdjpym112.65114.66112.382006.05.26 14:10112.380.000.000.000.24
36135502006.05.26 13:53sell0.01usdjpym112.67114.67112.392006.05.26 14:03112.390.000.000.000.25
36136922006.05.26 13:53sell0.01usdjpym112.70114.70112.422006.05.26 14:03112.420.000.000.000.25
36137342006.05.26 13:53sell0.01usdjpym112.71114.71112.432006.05.26 14:03112.430.000.000.000.25
36151532006.05.26 13:57buy0.01gbpusdm1.85801.83801.86082006.05.26 14:311.85300.000.000.00-0.50
36151722006.05.26 13:57buy0.01gbpusdm1.85811.83811.86092006.05.26 14:311.85310.000.000.00-0.50
36151922006.05.26 13:57buy0.01gbpusdm1.85801.83801.86082006.05.26 14:311.85300.000.000.00-0.50
36152102006.05.26 13:57buy0.01gbpusdm1.85811.83811.86092006.05.26 14:311.85310.000.000.00-0.50
36152202006.05.26 13:57buy0.01gbpusdm1.85801.83801.86082006.05.26 14:311.85300.000.000.00-0.50
36152392006.05.26 13:57buy0.01gbpusdm1.85831.83831.86112006.05.26 14:311.85330.000.000.00-0.50
36152482006.05.26 13:57buy0.01gbpusdm1.85831.83831.86112006.05.26 14:311.85330.000.000.00-0.50
36152562006.05.26 13:57buy0.01gbpusdm1.85821.83821.86102006.05.26 14:311.85330.000.000.00-0.49
36153962006.05.26 13:58buy0.01gbpusdm1.85801.83801.86082006.05.26 14:311.85300.000.000.00-0.50
36154012006.05.26 13:58buy0.01gbpusdm1.85811.83811.86092006.05.26 14:311.85310.000.000.00-0.50
36154162006.05.26 13:58buy0.01gbpusdm1.85811.83811.86092006.05.26 14:311.85310.000.000.00-0.50
36154282006.05.26 13:58buy0.01gbpusdm1.85821.83821.86102006.05.26 14:311.85330.000.000.00-0.49
36154392006.05.26 13:58buy0.01gbpusdm1.85811.83811.86092006.05.26 14:311.85310.000.000.00-0.50
36154522006.05.26 13:58buy0.01gbpusdm1.85801.83801.86082006.05.26 14:311.85300.000.000.00-0.50
36155052006.05.26 13:58buy0.01gbpusdm1.85811.83811.86092006.05.26 14:311.85310.000.000.00-0.50
36155152006.05.26 13:58buy0.01gbpusdm1.85821.83821.86102006.05.26 14:311.85330.000.000.00-0.49
36155222006.05.26 13:58buy0.01gbpusdm1.85821.83811.86092006.05.26 14:311.85330.000.000.00-0.49
36155252006.05.26 13:58buy0.01gbpusdm1.85821.83821.86102006.05.26 14:311.85330.000.000.00-0.49
36155292006.05.26 13:58buy0.01gbpusdm1.85821.83811.86092006.05.26 14:311.85330.000.000.00-0.49
36155312006.05.26 13:58buy0.01gbpusdm1.85821.83821.86102006.05.26 14:311.85330.000.000.00-0.49
36155362006.05.26 13:58buy0.01gbpusdm1.85801.83801.86082006.05.26 14:311.85300.000.000.00-0.50
36155472006.05.26 13:58buy0.01gbpusdm1.85811.83811.86092006.05.26 14:311.85310.000.000.00-0.50
36155632006.05.26 13:59buy0.01gbpusdm1.85831.83821.86102006.05.26 14:311.85330.000.000.00-0.50
36156072006.05.26 13:59buy0.01gbpusdm1.85851.83851.86132006.05.26 14:291.85340.000.000.00-0.51
36156412006.05.26 13:59buy0.01gbpusdm1.85841.83841.86122006.05.26 14:291.85340.000.000.00-0.50
36156522006.05.26 13:59buy0.01gbpusdm1.85831.83831.86112006.05.26 14:311.85330.000.000.00-0.50
36156852006.05.26 13:59buy0.01gbpusdm1.85851.83851.86132006.05.26 14:291.85340.000.000.00-0.51
36156932006.05.26 13:59buy0.01gbpusdm1.85841.83841.86122006.05.26 14:311.85340.000.000.00-0.50
36157012006.05.26 13:59buy0.01gbpusdm1.85851.83851.86132006.05.26 14:291.85340.000.000.00-0.51
36157132006.05.26 13:59buy0.01gbpusdm1.85841.83831.86112006.05.26 14:311.85340.000.000.00-0.50
36157192006.05.26 13:59buy0.01gbpusdm1.85831.83831.86112006.05.26 14:311.85330.000.000.00-0.50
36157542006.05.26 13:59buy0.01gbpusdm1.85841.83841.86122006.05.26 14:311.85340.000.000.00-0.50
36158612006.05.26 14:00buy0.01gbpusdm1.85841.83841.86122006.05.26 14:311.85340.000.000.00-0.50
36159342006.05.26 14:00buy0.01gbpusdm1.85821.83821.86102006.05.26 14:311.85330.000.000.00-0.49
36159572006.05.26 14:00buy0.01gbpusdm1.85811.83811.86092006.05.26 14:311.85310.000.000.00-0.50
36159712006.05.26 14:00buy0.01gbpusdm1.85821.83821.86102006.05.26 14:311.85330.000.000.00-0.49
36159762006.05.26 14:00buy0.01gbpusdm1.85811.83811.86092006.05.26 14:311.85310.000.000.00-0.50
36162412006.05.26 14:01buy0.01gbpusdm1.85801.83801.86082006.05.26 14:311.85300.000.000.00-0.50
36163602006.05.26 14:02buy0.01gbpusdm1.85811.83801.86082006.05.26 14:311.85310.000.000.00-0.50
36163682006.05.26 14:02buy0.01gbpusdm1.85801.83801.86082006.05.26 14:391.85310.000.000.00-0.49
36165272006.05.26 14:03buy0.01gbpusdm1.85801.83801.86082006.05.26 14:391.85310.000.000.00-0.49
36166062006.05.26 14:03buy0.01gbpusdm1.85811.83801.86082006.05.26 14:311.85310.000.000.00-0.50
36166092006.05.26 14:03buy0.01gbpusdm1.85821.83821.86102006.05.26 14:311.85330.000.000.00-0.49
36166272006.05.26 14:03buy0.01gbpusdm1.85821.83821.86102006.05.26 14:311.85320.000.000.00-0.50
36166442006.05.26 14:03buy0.01gbpusdm1.85821.83821.86102006.05.26 14:311.85320.000.000.00-0.50
36166582006.05.26 14:03buy0.01gbpusdm1.85821.83821.86102006.05.26 14:311.85320.000.000.00-0.50
36166862006.05.26 14:03buy0.01gbpusdm1.85831.83831.86112006.05.26 14:311.85330.000.000.00-0.50
36166992006.05.26 14:03buy0.01gbpusdm1.85821.83821.86102006.05.26 14:311.85320.000.000.00-0.50
36167132006.05.26 14:03buy0.01gbpusdm1.85831.83831.86112006.05.26 14:311.85330.000.000.00-0.50
36168302006.05.26 14:03buy0.01gbpusdm1.85831.83831.86112006.05.26 14:311.85330.000.000.00-0.50
36168452006.05.26 14:03buy0.01gbpusdm1.85851.83851.86132006.05.26 14:291.85340.000.000.00-0.51
36168602006.05.26 14:03buy0.01gbpusdm1.85861.83861.86142006.05.26 14:291.85350.000.000.00-0.51
36168692006.05.26 14:03buy0.01gbpusdm1.85851.83851.86132006.05.26 14:291.85340.000.000.00-0.51
36169202006.05.26 14:03buy0.01gbpusdm1.85851.83851.86132006.05.26 14:291.85340.000.000.00-0.51
36170022006.05.26 14:04buy0.01gbpusdm1.85851.83831.86112006.05.26 14:291.85340.000.000.00-0.51
36170172006.05.26 14:04buy0.01gbpusdm1.85861.83861.86142006.05.26 14:291.85350.000.000.00-0.51
36170492006.05.26 14:04buy0.01gbpusdm1.85861.83861.86142006.05.26 14:291.85350.000.000.00-0.51
36170602006.05.26 14:04buy0.01gbpusdm1.85871.83871.86152006.05.26 14:291.85350.000.000.00-0.52
36170922006.05.26 14:04buy0.01gbpusdm1.85861.83851.86132006.05.26 14:291.85350.000.000.00-0.51
36171122006.05.26 14:04buy0.01gbpusdm1.85861.83861.86142006.05.26 14:291.85350.000.000.00-0.51
36171522006.05.26 14:04buy0.01gbpusdm1.85841.83841.86122006.05.26 14:311.85340.000.000.00-0.50
36171552006.05.26 14:04buy0.01gbpusdm1.85831.83831.86112006.05.26 14:311.85330.000.000.00-0.50
36171702006.05.26 14:04buy0.01gbpusdm1.85821.83821.86102006.05.26 14:311.85320.000.000.00-0.50
36172672006.05.26 14:04buy0.01gbpusdm1.85821.83821.86102006.05.26 14:311.85310.000.000.00-0.51
36173682006.05.26 14:05buy0.01gbpusdm1.85821.83821.86102006.05.26 14:311.85310.000.000.00-0.51
36180262006.05.26 14:10buy0.01gbpusdm1.85831.83831.86112006.05.26 14:311.85330.000.000.00-0.50
36180582006.05.26 14:10buy0.01gbpusdm1.85841.83841.86122006.05.26 14:311.85340.000.000.00-0.50
36182462006.05.26 14:11buy0.01gbpusdm1.85831.83831.86112006.05.26 14:311.85330.000.000.00-0.50
36183232006.05.26 14:12buy0.01gbpusdm1.85821.83821.86102006.05.26 14:311.85310.000.000.00-0.51
36183502006.05.26 14:12buy0.01gbpusdm1.85831.83831.86112006.05.26 14:311.85330.000.000.00-0.50
36183542006.05.26 14:12buy0.01gbpusdm1.85821.83821.86102006.05.26 14:311.85310.000.000.00-0.51
36184332006.05.26 14:12buy0.01gbpusdm1.85841.83841.86122006.05.26 14:311.85340.000.000.00-0.50
36184362006.05.26 14:12buy0.01gbpusdm1.85851.83851.86132006.05.26 14:291.85340.000.000.00-0.51
36184462006.05.26 14:12buy0.01gbpusdm1.85851.83841.86122006.05.26 14:291.85340.000.000.00-0.51
36184482006.05.26 14:12buy0.01gbpusdm1.85851.83851.86132006.05.26 14:291.85340.000.000.00-0.51
  0.00 0.00 0.00 -541.78
Closed P/L: -541.78
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
35684012006.05.26 06:29sell0.01eurchfm1.55731.57731.5545 1.56220.000.00-0.01-0.40
35682992006.05.26 06:28sell0.01eurjpym143.21145.22142.94 143.450.000.00-0.01-0.21
36075102006.05.26 13:37buy0.01eurusdm1.27451.25451.2773 1.27240.000.00-0.01-0.21
36075482006.05.26 13:37buy0.01eurusdm1.27461.25461.2774 1.27240.000.00-0.01-0.22
36076032006.05.26 13:37buy0.01eurusdm1.27471.25471.2775 1.27240.000.00-0.01-0.23
36095522006.05.26 13:44buy0.01eurusdm1.27421.25421.2770 1.27240.000.00-0.01-0.18
36095892006.05.26 13:44buy0.01eurusdm1.27411.25411.2769 1.27240.000.00-0.01-0.17
36096452006.05.26 13:44buy0.01eurusdm1.27411.25401.2768 1.27240.000.00-0.01-0.17
36096812006.05.26 13:44buy0.01eurusdm1.27391.25391.2767 1.27240.000.00-0.01-0.15
36097472006.05.26 13:44buy0.01eurusdm1.27381.25381.2766 1.27240.000.00-0.01-0.14
36098872006.05.26 13:44buy0.01eurusdm1.27411.25411.2769 1.27240.000.00-0.01-0.17
36099042006.05.26 13:44buy0.01eurusdm1.27421.25421.2770 1.27240.000.00-0.01-0.18
36099372006.05.26 13:44buy0.01eurusdm1.27421.25421.2770 1.27240.000.00-0.01-0.18
36099822006.05.26 13:44buy0.01eurusdm1.27411.25411.2769 1.27240.000.00-0.01-0.17
36100132006.05.26 13:44buy0.01eurusdm1.27431.25431.2771 1.27240.000.00-0.01-0.19
36100472006.05.26 13:44buy0.01eurusdm1.27441.25431.2771 1.27240.000.00-0.01-0.20
36100752006.05.26 13:44buy0.01eurusdm1.27441.25441.2772 1.27240.000.00-0.01-0.20
36101002006.05.26 13:44buy0.01eurusdm1.27451.25451.2773 1.27240.000.00-0.01-0.21
36101282006.05.26 13:44buy0.01eurusdm1.27461.25461.2774 1.27240.000.00-0.01-0.22
36101632006.05.26 13:44buy0.01eurusdm1.27471.25471.2775 1.27240.000.00-0.01-0.23
36101762006.05.26 13:44buy0.01eurusdm1.27451.25451.2773 1.27240.000.00-0.01-0.21
36102952006.05.26 13:45buy0.01eurusdm1.27421.25421.2770 1.27240.000.00-0.01-0.18
36103192006.05.26 13:45buy0.01eurusdm1.27441.25441.2772 1.27240.000.00-0.01-0.20
36103522006.05.26 13:45buy0.01eurusdm1.27441.25441.2772 1.27240.000.00-0.01-0.20
36103992006.05.26 13:45buy0.01eurusdm1.27471.25471.2775 1.27240.000.00-0.01-0.23
36104352006.05.26 13:45buy0.01eurusdm1.27471.25471.2775 1.27240.000.00-0.01-0.23
36104772006.05.26 13:45buy0.01eurusdm1.27431.25431.2771 1.27240.000.00-0.01-0.19
36104842006.05.26 13:45buy0.01eurusdm1.27441.25441.2772 1.27240.000.00-0.01-0.20
36105072006.05.26 13:45buy0.01eurusdm1.27451.25451.2773 1.27240.000.00-0.01-0.21
36105362006.05.26 13:45buy0.01eurusdm1.27461.25461.2774 1.27240.000.00-0.01-0.22
36105452006.05.26 13:45buy0.01eurusdm1.27451.25451.2773 1.27240.000.00-0.01-0.21
36105592006.05.26 13:45buy0.01eurusdm1.27461.25461.2774 1.27240.000.00-0.01-0.22
36105922006.05.26 13:45buy0.01eurusdm1.27481.25481.2776 1.27240.000.00-0.01-0.24
36107822006.05.26 13:46buy0.01eurusdm1.27471.25471.2775 1.27240.000.00-0.01-0.23
36121922006.05.26 13:50buy0.01eurusdm1.27471.25471.2775 1.27240.000.00-0.01-0.23
36122322006.05.26 13:50buy0.01eurusdm1.27461.25461.2774 1.27240.000.00-0.01-0.22
36122442006.05.26 13:50buy0.01eurusdm1.27451.25451.2773 1.27240.000.00-0.01-0.21
36123012006.05.26 13:50buy0.01eurusdm1.27471.25471.2775 1.27240.000.00-0.01-0.23
36123472006.05.26 13:51buy0.01eurusdm1.27481.25481.2776 1.27240.000.00-0.01-0.24
36123832006.05.26 13:51buy0.01eurusdm1.27451.25451.2773 1.27240.000.00-0.01-0.21
36123952006.05.26 13:51buy0.01eurusdm1.27441.25441.2772 1.27240.000.00-0.01-0.20
36124672006.05.26 13:51buy0.01eurusdm1.27421.25421.2770 1.27240.000.00-0.01-0.18
36125372006.05.26 13:51buy0.01eurusdm1.27401.25401.2768 1.27240.000.00-0.01-0.16
36125622006.05.26 13:51buy0.01eurusdm1.27401.25401.2768 1.27240.000.00-0.01-0.16
36126982006.05.26 13:51buy0.01eurusdm1.27381.25371.2765 1.27240.000.00-0.01-0.14
36127422006.05.26 13:51buy0.01eurusdm1.27401.25401.2768 1.27240.000.00-0.01-0.16
36127622006.05.26 13:51buy0.01eurusdm1.27411.25411.2769 1.27240.000.00-0.01-0.17
36127752006.05.26 13:51buy0.01eurusdm1.27421.25421.2770 1.27240.000.00-0.01-0.18
36128102006.05.26 13:51buy0.01eurusdm1.27421.25421.2770 1.27240.000.00-0.01-0.18
36128132006.05.26 13:51buy0.01eurusdm1.27411.25411.2769 1.27240.000.00-0.01-0.17
36128192006.05.26 13:51buy0.01eurusdm1.27401.25401.2768 1.27240.000.00-0.01-0.16
36128342006.05.26 13:51buy0.01eurusdm1.27401.25391.2767 1.27240.000.00-0.01-0.16
36128412006.05.26 13:51buy0.01eurusdm1.27401.25391.2767 1.27240.000.00-0.01-0.16
36128572006.05.26 13:51buy0.01eurusdm1.27391.25391.2767 1.27240.000.00-0.01-0.15
36129942006.05.26 13:52buy0.01eurusdm1.27401.25401.2768 1.27240.000.00-0.01-0.16
36130132006.05.26 13:52buy0.01eurusdm1.27421.25411.2769 1.27240.000.00-0.01-0.18
36130462006.05.26 13:52buy0.01eurusdm1.27411.25411.2769 1.27240.000.00-0.01-0.17
36130662006.05.26 13:52buy0.01eurusdm1.27421.25421.2770 1.27240.000.00-0.01-0.18
36130722006.05.26 13:52buy0.01eurusdm1.27411.25411.2769 1.27240.000.00-0.01-0.17
36130852006.05.26 13:52buy0.01eurusdm1.27411.25411.2769 1.27240.000.00-0.01-0.17
36131512006.05.26 13:52buy0.01eurusdm1.27431.25431.2771 1.27240.000.00-0.01-0.19
36132092006.05.26 13:52buy0.01eurusdm1.27431.25431.2771 1.27240.000.00-0.01-0.19
36132122006.05.26 13:52buy0.01eurusdm1.27441.25441.2772 1.27240.000.00-0.01-0.20
36132222006.05.26 13:52buy0.01eurusdm1.27431.25431.2771 1.27240.000.00-0.01-0.19
36132342006.05.26 13:52buy0.01eurusdm1.27421.25421.2770 1.27240.000.00-0.01-0.18
36132372006.05.26 13:52buy0.01eurusdm1.27411.25411.2769 1.27240.000.00-0.01-0.17
36132472006.05.26 13:52buy0.01eurusdm1.27401.25401.2768 1.27240.000.00-0.01-0.16
36133352006.05.26 13:53buy0.01eurusdm1.27361.25361.2764 1.27240.000.00-0.01-0.12
36134772006.05.26 13:53buy0.01eurusdm1.27371.25371.2765 1.27240.000.00-0.01-0.13
36135772006.05.26 13:53buy0.01eurusdm1.27341.25341.2762 1.27240.000.00-0.01-0.10
36136182006.05.26 13:53buy0.01eurusdm1.27331.25331.2761 1.27240.000.00-0.01-0.09
36137832006.05.26 13:53buy0.01eurusdm1.27301.25301.2758 1.27240.000.00-0.01-0.06
36138402006.05.26 13:53buy0.01eurusdm1.27311.25311.2759 1.27240.000.00-0.01-0.07
36138682006.05.26 13:53buy0.01eurusdm1.27311.25311.2759 1.27240.000.00-0.01-0.07
36139062006.05.26 13:53buy0.01eurusdm1.27311.25301.2758 1.27240.000.00-0.01-0.07
36139432006.05.26 13:53buy0.01eurusdm1.27321.25321.2760 1.27240.000.00-0.01-0.08
36139862006.05.26 13:54buy0.01eurusdm1.27331.25331.2761 1.27240.000.00-0.01-0.09
36140222006.05.26 13:54buy0.01eurusdm1.27311.25311.2759 1.27240.000.00-0.01-0.07
36140342006.05.26 13:54buy0.01eurusdm1.27311.25301.2758 1.27240.000.00-0.01-0.07
36140512006.05.26 13:54buy0.01eurusdm1.27321.25321.2760 1.27240.000.00-0.01-0.08
36140652006.05.26 13:54buy0.01eurusdm1.27331.25331.2761 1.27240.000.00-0.01-0.09
36141212006.05.26 13:54buy0.01eurusdm1.27351.25351.2763 1.27240.000.00-0.01-0.11
36141262006.05.26 13:54buy0.01eurusdm1.27351.25351.2763 1.27240.000.00-0.01-0.11
36141622006.05.26 13:54buy0.01eurusdm1.27361.25361.2764 1.27240.000.00-0.01-0.12
36142372006.05.26 13:54buy0.01eurusdm1.27371.25371.2765 1.27240.000.00-0.01-0.13
36142422006.05.26 13:54buy0.01eurusdm1.27381.25381.2766 1.27240.000.00-0.01-0.14
36142832006.05.26 13:54buy0.01eurusdm1.27371.25371.2765 1.27240.000.00-0.01-0.13
36142852006.05.26 13:54buy0.01eurusdm1.27361.25361.2764 1.27240.000.00-0.01-0.12
36143202006.05.26 13:54buy0.01eurusdm1.27351.25351.2763 1.27240.000.00-0.01-0.11
36143412006.05.26 13:54buy0.01eurusdm1.27341.25341.2762 1.27240.000.00-0.01-0.10
36143512006.05.26 13:54buy0.01eurusdm1.27351.25351.2763 1.27240.000.00-0.01-0.11
36144442006.05.26 13:55buy0.01eurusdm1.27331.25331.2761 1.27240.000.00-0.01-0.09
36144532006.05.26 13:55buy0.01eurusdm1.27321.25321.2760 1.27240.000.00-0.01-0.08
36144882006.05.26 13:55buy0.01eurusdm1.27321.25311.2759 1.27240.000.00-0.01-0.08
36144922006.05.26 13:55buy0.01eurusdm1.27321.25311.2759 1.27240.000.00-0.01-0.08
36145052006.05.26 13:55buy0.01eurusdm1.27321.25311.2759 1.27240.000.00-0.01-0.08
36145062006.05.26 13:55buy0.01eurusdm1.27331.25321.2760 1.27240.000.00-0.01-0.09
36145582006.05.26 13:55buy0.01eurusdm1.27351.25351.2763 1.27240.000.00-0.01-0.11
36146302006.05.26 13:55buy0.01eurusdm1.27361.25361.2764 1.27240.000.00-0.01-0.12
36146862006.05.26 13:55buy0.01eurusdm1.27351.25351.2763 1.27240.000.00-0.01-0.11
36147122006.05.26 13:55buy0.01eurusdm1.27331.25331.2761 1.27240.000.00-0.01-0.09
36147392006.05.26 13:55buy0.01eurusdm1.27341.25331.2761 1.27240.000.00-0.01-0.10
36147432006.05.26 13:56buy0.01eurusdm1.27341.25341.2762 1.27240.000.00-0.01-0.10
36148342006.05.26 13:56buy0.01eurusdm1.27391.25381.2766 1.27240.000.00-0.01-0.15
36148502006.05.26 13:56buy0.01eurusdm1.27381.25381.2766 1.27240.000.00-0.01-0.14
36148572006.05.26 13:56buy0.01eurusdm1.27371.25371.2765 1.27240.000.00-0.01-0.13
36148772006.05.26 13:56buy0.01eurusdm1.27381.25381.2766 1.27240.000.00-0.01-0.14
36148902006.05.26 13:56buy0.01eurusdm1.27371.25371.2765 1.27240.000.00-0.01-0.13
36148992006.05.26 13:56buy0.01eurusdm1.27361.25361.2764 1.27240.000.00-0.01-0.12
36149132006.05.26 13:56buy0.01eurusdm1.27351.25351.2763 1.27240.000.00-0.01-0.11
36149272006.05.26 13:56buy0.01eurusdm1.27361.25361.2764 1.27240.000.00-0.01-0.12
36149322006.05.26 13:56buy0.01eurusdm1.27351.25351.2763 1.27240.000.00-0.01-0.11
36149562006.05.26 13:56buy0.01eurusdm1.27341.25341.2762 1.27240.000.00-0.01-0.10
36149712006.05.26 13:56buy0.01eurusdm1.27361.25361.2764 1.27240.000.00-0.01-0.12
36149962006.05.26 13:56buy0.01eurusdm1.27371.25371.2765 1.27240.000.00-0.01-0.13
36150072006.05.26 13:56buy0.01eurusdm1.27371.25361.2764 1.27240.000.00-0.01-0.13
36150112006.05.26 13:56buy0.01eurusdm1.27371.25371.2765 1.27240.000.00-0.01-0.13
36150192006.05.26 13:56buy0.01eurusdm1.27361.25361.2764 1.27240.000.00-0.01-0.12
36150232006.05.26 13:56buy0.01eurusdm1.27371.25371.2765 1.27240.000.00-0.01-0.13
36150282006.05.26 13:57buy0.01eurusdm1.27381.25381.2766 1.27240.000.00-0.01-0.14
36150422006.05.26 13:57buy0.01eurusdm1.27381.25381.2766 1.27240.000.00-0.01-0.14
36150772006.05.26 13:57buy0.01eurusdm1.27391.25391.2767 1.27240.000.00-0.01-0.15
36151042006.05.26 13:57buy0.01eurusdm1.27381.25381.2766 1.27240.000.00-0.01-0.14
36151112006.05.26 13:57buy0.01eurusdm1.27391.25391.2767 1.27240.000.00-0.01-0.15
36151192006.05.26 13:57buy0.01eurusdm1.27401.25401.2768 1.27240.000.00-0.01-0.16
36151992006.05.26 13:57buy0.01eurusdm1.27391.25391.2767 1.27240.000.00-0.01-0.15
36152032006.05.26 13:57buy0.01eurusdm1.27401.25401.2768 1.27240.000.00-0.01-0.16
36152272006.05.26 13:57buy0.01eurusdm1.27391.25391.2767 1.27240.000.00-0.01-0.15
36152442006.05.26 13:57buy0.01eurusdm1.27401.25401.2768 1.27240.000.00-0.01-0.16
36152532006.05.26 13:57buy0.01eurusdm1.27391.25391.2767 1.27240.000.00-0.01-0.15
36152742006.05.26 13:57buy0.01eurusdm1.27381.25381.2766 1.27240.000.00-0.01-0.14
36152832006.05.26 13:57buy0.01eurusdm1.27371.25371.2765 1.27240.000.00-0.01-0.13
36153102006.05.26 13:57buy0.01eurusdm1.27381.25381.2766 1.27240.000.00-0.01-0.14
36153212006.05.26 13:58buy0.01eurusdm1.27381.25381.2766 1.27240.000.00-0.01-0.14
36153422006.05.26 13:58buy0.01eurusdm1.27401.25401.2768 1.27240.000.00-0.01-0.16
36154032006.05.26 13:58buy0.01eurusdm1.27411.25411.2769 1.27240.000.00-0.01-0.17
36154062006.05.26 13:58buy0.01eurusdm1.27401.25401.2768 1.27240.000.00-0.01-0.16
36154082006.05.26 13:58buy0.01eurusdm1.27411.25411.2769 1.27240.000.00-0.01-0.17
36154212006.05.26 13:58buy0.01eurusdm1.27411.25411.2769 1.27240.000.00-0.01-0.17
36154322006.05.26 13:58buy0.01eurusdm1.27401.25401.2768 1.27240.000.00-0.01-0.16
36154472006.05.26 13:58buy0.01eurusdm1.27411.25411.2769 1.27240.000.00-0.01-0.17
36154602006.05.26 13:58buy0.01eurusdm1.27401.25401.2768 1.27240.000.00-0.01-0.16
36154672006.05.26 13:58buy0.01eurusdm1.27401.25401.2768 1.27240.000.00-0.01-0.16
36154712006.05.26 13:58buy0.01eurusdm1.27391.25391.2767 1.27240.000.00-0.01-0.15
36154822006.05.26 13:58buy0.01eurusdm1.27391.25391.2767 1.27240.000.00-0.01-0.15
36154872006.05.26 13:58buy0.01eurusdm1.27381.25381.2766 1.27240.000.00-0.01-0.14
36155022006.05.26 13:58buy0.01eurusdm1.27391.25391.2767 1.27240.000.00-0.01-0.15
36155322006.05.26 13:58buy0.01eurusdm1.27401.25401.2768 1.27240.000.00-0.01-0.16
36156202006.05.26 13:59buy0.01eurusdm1.27421.25411.2769 1.27240.000.00-0.01-0.18
36156272006.05.26 13:59buy0.01eurusdm1.27411.25411.2769 1.27240.000.00-0.01-0.17
36156372006.05.26 13:59buy0.01eurusdm1.27401.25401.2768 1.27240.000.00-0.01-0.16
36156662006.05.26 13:59buy0.01eurusdm1.27411.25411.2769 1.27240.000.00-0.01-0.17
36156712006.05.26 13:59buy0.01eurusdm1.27401.25401.2768 1.27240.000.00-0.01-0.16
36156752006.05.26 13:59buy0.01eurusdm1.27411.25411.2769 1.27240.000.00-0.01-0.17
36156792006.05.26 13:59buy0.01eurusdm1.27401.25401.2768 1.27240.000.00-0.01-0.16
36156962006.05.26 13:59buy0.01eurusdm1.27411.25411.2769 1.27240.000.00-0.01-0.17
36157022006.05.26 13:59buy0.01eurusdm1.27401.25401.2768 1.27240.000.00-0.01-0.16
36157042006.05.26 13:59buy0.01eurusdm1.27411.25411.2769 1.27240.000.00-0.01-0.17
36157082006.05.26 13:59buy0.01eurusdm1.27411.25411.2769 1.27240.000.00-0.01-0.17
36157102006.05.26 13:59buy0.01eurusdm1.27401.25401.2768 1.27240.000.00-0.01-0.16
36157162006.05.26 13:59buy0.01eurusdm1.27391.25391.2767 1.27240.000.00-0.01-0.15
36157292006.05.26 13:59buy0.01eurusdm1.27401.25401.2768 1.27240.000.00-0.01-0.16
36157352006.05.26 13:59buy0.01eurusdm1.27411.25411.2769 1.27240.000.00-0.01-0.17
36157382006.05.26 13:59buy0.01eurusdm1.27401.25401.2768 1.27240.000.00-0.01-0.16
36157422006.05.26 13:59buy0.01eurusdm1.27401.25401.2768 1.27240.000.00-0.01-0.16
36157442006.05.26 13:59buy0.01eurusdm1.27411.25411.2769 1.27240.000.00-0.01-0.17
36157802006.05.26 14:00buy0.01eurusdm1.27421.25421.2770 1.27240.000.00-0.01-0.18
36158852006.05.26 14:00buy0.01eurusdm1.27411.25411.2769 1.27240.000.00-0.01-0.17
36159312006.05.26 14:00buy0.01eurusdm1.27411.25401.2768 1.27240.000.00-0.01-0.17
36159422006.05.26 14:00buy0.01eurusdm1.27401.25401.2768 1.27240.000.00-0.01-0.16
36160182006.05.26 14:00buy0.01eurusdm1.27391.25391.2767 1.27240.000.00-0.01-0.15
36160312006.05.26 14:00buy0.01eurusdm1.27381.25381.2766 1.27240.000.00-0.01-0.14
36162282006.05.26 14:01buy0.01eurusdm1.27401.25401.2768 1.27240.000.00-0.01-0.16
36162492006.05.26 14:01buy0.01eurusdm1.27391.25381.2766 1.27240.000.00-0.01-0.15
36162622006.05.26 14:01buy0.01eurusdm1.27401.25401.2768 1.27240.000.00-0.01-0.16
36162812006.05.26 14:01buy0.01eurusdm1.27411.25411.2769 1.27240.000.00-0.01-0.17
36163192006.05.26 14:02buy0.01eurusdm1.27401.25401.2768 1.27240.000.00-0.01-0.16
36163752006.05.26 14:02buy0.01eurusdm1.27401.25401.2768 1.27240.000.00-0.01-0.16
36163892006.05.26 14:02buy0.01eurusdm1.27391.25391.2767 1.27240.000.00-0.01-0.15
36164452006.05.26 14:02buy0.01eurusdm1.27401.25401.2768 1.27240.000.00-0.01-0.16
36165222006.05.26 14:03buy0.01eurusdm1.27421.25421.2770 1.27240.000.00-0.01-0.18
36165372006.05.26 14:03buy0.01eurusdm1.27431.25431.2771 1.27240.000.00-0.01-0.19
36165872006.05.26 14:03buy0.01eurusdm1.27421.25421.2770 1.27240.000.00-0.01-0.18
36165932006.05.26 14:03buy0.01eurusdm1.27411.25411.2769 1.27240.000.00-0.01-0.17
36165972006.05.26 14:03buy0.01eurusdm1.27421.25421.2770 1.27240.000.00-0.01-0.18
36166042006.05.26 14:03buy0.01eurusdm1.27411.25411.2769 1.27240.000.00-0.01-0.17
36166122006.05.26 14:03buy0.01eurusdm1.27401.25401.2768 1.27240.000.00-0.01-0.16
36166202006.05.26 14:03buy0.01eurusdm1.27421.25421.2770 1.27240.000.00-0.01-0.18
36166252006.05.26 14:03buy0.01eurusdm1.27411.25411.2769 1.27240.000.00-0.01-0.17
36166392006.05.26 14:03buy0.01eurusdm1.27411.25411.2769 1.27240.000.00-0.01-0.17
36166452006.05.26 14:03buy0.01eurusdm1.27401.25401.2768 1.27240.000.00-0.01-0.16
36166502006.05.26 14:03buy0.01eurusdm1.27421.25411.2769 1.27240.000.00-0.01-0.18
36166622006.05.26 14:03buy0.01eurusdm1.27431.25431.2771 1.27240.000.00-0.01-0.19
36166752006.05.26 14:03buy0.01eurusdm1.27421.25421.2770 1.27240.000.00-0.01-0.18
36166792006.05.26 14:03buy0.01eurusdm1.27431.25431.2771 1.27240.000.00-0.01-0.19
36167272006.05.26 14:03buy0.01eurusdm1.27441.25441.2772 1.27240.000.00-0.01-0.20
36167832006.05.26 14:03buy0.01eurusdm1.27451.25451.2773 1.27240.000.00-0.01-0.21
36168582006.05.26 14:03buy0.01eurusdm1.27451.25451.2773 1.27240.000.00-0.01-0.21
36168952006.05.26 14:03buy0.01eurusdm1.27461.25461.2774 1.27240.000.00-0.01-0.22
36169752006.05.26 14:03buy0.01eurusdm1.27451.25451.2773 1.27240.000.00-0.01-0.21
36171032006.05.26 14:04buy0.01eurusdm1.27461.25461.2774 1.27240.000.00-0.01-0.22
36171182006.05.26 14:04buy0.01eurusdm1.27461.25461.2774 1.27240.000.00-0.01-0.22
36171292006.05.26 14:04buy0.01eurusdm1.27451.25451.2773 1.27240.000.00-0.01-0.21
36171342006.05.26 14:04buy0.01eurusdm1.27461.25461.2774 1.27240.000.00-0.01-0.22
36171412006.05.26 14:04buy0.01eurusdm1.27451.25451.2773 1.27240.000.00-0.01-0.21
36171592006.05.26 14:04buy0.01eurusdm1.27451.25451.2773 1.27240.000.00-0.01-0.21
36171642006.05.26 14:04buy0.01eurusdm1.27461.25461.2774 1.27240.000.00-0.01-0.22
36171842006.05.26 14:04buy0.01eurusdm1.27441.25441.2772 1.27240.000.00-0.01-0.20
36171962006.05.26 14:04buy0.01eurusdm1.27431.25431.2771 1.27240.000.00-0.01-0.19
36172792006.05.26 14:05buy0.01eurusdm1.27451.25451.2773 1.27240.000.00-0.01-0.21
36180162006.05.26 14:10buy0.01eurusdm1.27431.25431.2771 1.27240.000.00-0.01-0.19
36180392006.05.26 14:10buy0.01eurusdm1.27441.25441.2772 1.27240.000.00-0.01-0.20
36180712006.05.26 14:10buy0.01eurusdm1.27451.25451.2773 1.27240.000.00-0.01-0.21
36180782006.05.26 14:10buy0.01eurusdm1.27451.25441.2772 1.27240.000.00-0.01-0.21
36180962006.05.26 14:10buy0.01eurusdm1.27461.25461.2774 1.27240.000.00-0.01-0.22
36181412006.05.26 14:10buy0.01eurusdm1.27441.25441.2772 1.27240.000.00-0.01-0.20
36183212006.05.26 14:12buy0.01eurusdm1.27451.25451.2773 1.27240.000.00-0.01-0.21
36183432006.05.26 14:12buy0.01eurusdm1.27451.25441.2772 1.27240.000.00-0.01-0.21
36183602006.05.26 14:12buy0.01eurusdm1.27441.25441.2772 1.27240.000.00-0.01-0.20
36184502006.05.26 14:12buy0.01eurusdm1.27431.25431.2771 1.27240.000.00-0.01-0.19
36283082006.05.26 14:48buy0.01eurusdm1.27321.25321.2760 1.27240.000.00-0.01-0.08
36283222006.05.26 14:48buy0.01eurusdm1.27311.25311.2759 1.27240.000.00-0.01-0.07
36283502006.05.26 14:48buy0.01eurusdm1.27301.25301.2758 1.27240.000.00-0.01-0.06
36283902006.05.26 14:48buy0.01eurusdm1.27281.25281.2756 1.27240.000.00-0.01-0.04
36284022006.05.26 14:48buy0.01eurusdm1.27281.25281.2756 1.27240.000.00-0.01-0.04
36125722006.05.26 13:51buy0.01gbpusdm1.85781.83781.8606 1.85650.000.000.00-0.13
36126572006.05.26 13:51buy0.01gbpusdm1.85761.83761.8604 1.85650.000.000.00-0.11
36128822006.05.26 13:51buy0.01gbpusdm1.85741.83741.8602 1.85650.000.000.00-0.09
36129442006.05.26 13:52buy0.01gbpusdm1.85731.83731.8601 1.85650.000.000.00-0.08
36129582006.05.26 13:52buy0.01gbpusdm1.85711.83711.8599 1.85650.000.000.00-0.06
36130542006.05.26 13:52buy0.01gbpusdm1.85751.83751.8603 1.85650.000.000.00-0.10
36130952006.05.26 13:52buy0.01gbpusdm1.85771.83771.8605 1.85650.000.000.00-0.12
36131082006.05.26 13:52buy0.01gbpusdm1.85771.83761.8604 1.85650.000.000.00-0.12
36131292006.05.26 13:52buy0.01gbpusdm1.85781.83781.8606 1.85650.000.000.00-0.13
36131322006.05.26 13:52buy0.01gbpusdm1.85771.83771.8605 1.85650.000.000.00-0.12
36131392006.05.26 13:52buy0.01gbpusdm1.85761.83761.8604 1.85650.000.000.00-0.11
36131542006.05.26 13:52buy0.01gbpusdm1.85771.83771.8605 1.85650.000.000.00-0.12
36131562006.05.26 13:52buy0.01gbpusdm1.85761.83761.8604 1.85650.000.000.00-0.11
36131582006.05.26 13:52buy0.01gbpusdm1.85771.83771.8605 1.85650.000.000.00-0.12
36131632006.05.26 13:52buy0.01gbpusdm1.85761.83761.8604 1.85650.000.000.00-0.11
36131702006.05.26 13:52buy0.01gbpusdm1.85771.83771.8605 1.85650.000.000.00-0.12
36131772006.05.26 13:52buy0.01gbpusdm1.85761.83761.8604 1.85650.000.000.00-0.11
36131802006.05.26 13:52buy0.01gbpusdm1.85771.83771.8605 1.85650.000.000.00-0.12
36131952006.05.26 13:52buy0.01gbpusdm1.85781.83781.8606 1.85650.000.000.00-0.13
36132172006.05.26 13:52buy0.01gbpusdm1.85781.83771.8605 1.85650.000.000.00-0.13
36132512006.05.26 13:52buy0.01gbpusdm1.85761.83761.8604 1.85650.000.000.00-0.11
36132642006.05.26 13:53buy0.01gbpusdm1.85771.83771.8605 1.85650.000.000.00-0.12
36132702006.05.26 13:53buy0.01gbpusdm1.85761.83761.8604 1.85650.000.000.00-0.11
36132812006.05.26 13:53buy0.01gbpusdm1.85761.83761.8604 1.85650.000.000.00-0.11
36133052006.05.26 13:53buy0.01gbpusdm1.85741.83741.8602 1.85650.000.000.00-0.09
36133892006.05.26 13:53buy0.01gbpusdm1.85721.83721.8600 1.85650.000.000.00-0.07
36134112006.05.26 13:53buy0.01gbpusdm1.85701.83701.8598 1.85650.000.000.00-0.05
36134472006.05.26 13:53buy0.01gbpusdm1.85701.83701.8598 1.85650.000.000.00-0.05
36134652006.05.26 13:53buy0.01gbpusdm1.85711.83711.8599 1.85650.000.000.00-0.06
36134792006.05.26 13:53buy0.01gbpusdm1.85721.83721.8600 1.85650.000.000.00-0.07
36134912006.05.26 13:53buy0.01gbpusdm1.85731.83731.8601 1.85650.000.000.00-0.08
36135362006.05.26 13:53buy0.01gbpusdm1.85721.83721.8600 1.85650.000.000.00-0.07
36135462006.05.26 13:53buy0.01gbpusdm1.85701.83701.8598 1.85650.000.000.00-0.05
36136482006.05.26 13:53buy0.01gbpusdm1.85681.83681.8596 1.85650.000.000.00-0.03
36136692006.05.26 13:53buy0.01gbpusdm1.85691.83691.8597 1.85650.000.000.00-0.04
36136992006.05.26 13:53buy0.01gbpusdm1.85681.83681.8596 1.85650.000.000.00-0.03
36138102006.05.26 13:53buy0.01gbpusdm1.85681.83681.8596 1.85650.000.000.00-0.03
36138262006.05.26 13:53buy0.01gbpusdm1.85681.83681.8596 1.85650.000.000.00-0.03
36138602006.05.26 13:53buy0.01gbpusdm1.85671.83671.8595 1.85650.000.000.00-0.02
36138802006.05.26 13:53buy0.01gbpusdm1.85671.83671.8595 1.85650.000.000.00-0.02
36139102006.05.26 13:53buy0.01gbpusdm1.85671.83671.8595 1.85650.000.000.00-0.02
36139172006.05.26 13:53buy0.01gbpusdm1.85671.83671.8595 1.85650.000.000.00-0.02
36139262006.05.26 13:53buy0.01gbpusdm1.85681.83681.8596 1.85650.000.000.00-0.03
36139552006.05.26 13:53buy0.01gbpusdm1.85691.83691.8597 1.85650.000.000.00-0.04
36139972006.05.26 13:54buy0.01gbpusdm1.85701.83701.8598 1.85650.000.000.00-0.05
36141022006.05.26 13:54buy0.01gbpusdm1.85731.83721.8600 1.85650.000.000.00-0.08
36141072006.05.26 13:54buy0.01gbpusdm1.85721.83721.8600 1.85650.000.000.00-0.07
36141452006.05.26 13:54buy0.01gbpusdm1.85741.83741.8602 1.85650.000.000.00-0.09
36141512006.05.26 13:54buy0.01gbpusdm1.85751.83751.8603 1.85650.000.000.00-0.10
36141702006.05.26 13:54buy0.01gbpusdm1.85761.83761.8604 1.85650.000.000.00-0.11
36142012006.05.26 13:54buy0.01gbpusdm1.85771.83771.8605 1.85650.000.000.00-0.12
36142452006.05.26 13:54buy0.01gbpusdm1.85771.83771.8605 1.85650.000.000.00-0.12
36142592006.05.26 13:54buy0.01gbpusdm1.85781.83781.8606 1.85650.000.000.00-0.13
36142892006.05.26 13:54buy0.01gbpusdm1.85771.83771.8605 1.85650.000.000.00-0.12
36143232006.05.26 13:54buy0.01gbpusdm1.85751.83751.8603 1.85650.000.000.00-0.10
36143292006.05.26 13:54buy0.01gbpusdm1.85741.83741.8602 1.85650.000.000.00-0.09
36143342006.05.26 13:54buy0.01gbpusdm1.85731.83731.8601 1.85650.000.000.00-0.08
36143542006.05.26 13:54buy0.01gbpusdm1.85721.83721.8600 1.85650.000.000.00-0.07
36144102006.05.26 13:55buy0.01gbpusdm1.85681.83681.8596 1.85650.000.000.00-0.03
36144412006.05.26 13:55buy0.01gbpusdm1.85691.83691.8597 1.85650.000.000.00-0.04
36144492006.05.26 13:55buy0.01gbpusdm1.85701.83701.8598 1.85650.000.000.00-0.05
36144902006.05.26 13:55buy0.01gbpusdm1.85701.83701.8598 1.85650.000.000.00-0.05
36144982006.05.26 13:55buy0.01gbpusdm1.85711.83711.8599 1.85650.000.000.00-0.06
36145152006.05.26 13:55buy0.01gbpusdm1.85721.83721.8600 1.85650.000.000.00-0.07
36145182006.05.26 13:55buy0.01gbpusdm1.85711.83711.8599 1.85650.000.000.00-0.06
36145722006.05.26 13:55buy0.01gbpusdm1.85731.83731.8601 1.85650.000.000.00-0.08
36145792006.05.26 13:55buy0.01gbpusdm1.85741.83741.8602 1.85650.000.000.00-0.09
36146452006.05.26 13:55buy0.01gbpusdm1.85731.83731.8601 1.85650.000.000.00-0.08
36146492006.05.26 13:55buy0.01gbpusdm1.85741.83741.8602 1.85650.000.000.00-0.09
36148022006.05.26 13:56buy0.01gbpusdm1.85781.83771.8605 1.85650.000.000.00-0.13
36148202006.05.26 13:56buy0.01gbpusdm1.85781.83771.8605 1.85650.000.000.00-0.13
36148672006.05.26 13:56buy0.01gbpusdm1.85761.83761.8604 1.85650.000.000.00-0.11
36148842006.05.26 13:56buy0.01gbpusdm1.85771.83771.8605 1.85650.000.000.00-0.12
36148882006.05.26 13:56buy0.01gbpusdm1.85761.83761.8604 1.85650.000.000.00-0.11
36149442006.05.26 13:56buy0.01gbpusdm1.85751.83751.8603 1.85650.000.000.00-0.10
36149682006.05.26 13:56buy0.01gbpusdm1.85751.83751.8603 1.85650.000.000.00-0.10
36149732006.05.26 13:56buy0.01gbpusdm1.85761.83761.8604 1.85650.000.000.00-0.11
36149752006.05.26 13:56buy0.01gbpusdm1.85771.83771.8605 1.85650.000.000.00-0.12
36149832006.05.26 13:56buy0.01gbpusdm1.85761.83761.8604 1.85650.000.000.00-0.11
36149882006.05.26 13:56buy0.01gbpusdm1.85751.83751.8603 1.85650.000.000.00-0.10
36149922006.05.26 13:56buy0.01gbpusdm1.85761.83761.8604 1.85650.000.000.00-0.11
36150162006.05.26 13:56buy0.01gbpusdm1.85781.83781.8606 1.85650.000.000.00-0.13
36150342006.05.26 13:57buy0.01gbpusdm1.85771.83771.8605 1.85650.000.000.00-0.12
36151012006.05.26 13:57buy0.01gbpusdm1.85781.83781.8606 1.85650.000.000.00-0.13
36153072006.05.26 13:57buy0.01gbpusdm1.85781.83781.8606 1.85650.000.000.00-0.13
36153282006.05.26 13:58buy0.01gbpusdm1.85791.83791.8607 1.85650.000.000.00-0.14
36154722006.05.26 13:58buy0.01gbpusdm1.85791.83791.8607 1.85650.000.000.00-0.14
36154782006.05.26 13:58buy0.01gbpusdm1.85781.83781.8606 1.85650.000.000.00-0.13
36154972006.05.26 13:58buy0.01gbpusdm1.85791.83791.8607 1.85650.000.000.00-0.14
36162382006.05.26 14:01buy0.01gbpusdm1.85791.83791.8607 1.85650.000.000.00-0.14
36162472006.05.26 14:01buy0.01gbpusdm1.85791.83791.8607 1.85650.000.000.00-0.14
36163132006.05.26 14:01buy0.01gbpusdm1.85791.83791.8607 1.85650.000.000.00-0.14
36163152006.05.26 14:01buy0.01gbpusdm1.85781.83781.8606 1.85650.000.000.00-0.13
36163222006.05.26 14:02buy0.01gbpusdm1.85791.83791.8607 1.85650.000.000.00-0.14
36163292006.05.26 14:02buy0.01gbpusdm1.85781.83781.8606 1.85650.000.000.00-0.13
36163592006.05.26 14:02buy0.01gbpusdm1.85791.83791.8607 1.85650.000.000.00-0.14
36163822006.05.26 14:02buy0.01gbpusdm1.85791.83791.8607 1.85650.000.000.00-0.14
36164422006.05.26 14:02buy0.01gbpusdm1.85781.83781.8606 1.85650.000.000.00-0.13
36165182006.05.26 14:02buy0.01gbpusdm1.85791.83791.8607 1.85650.000.000.00-0.14
36282382006.05.26 14:48buy0.01gbpusdm1.85741.83741.8602 1.85650.000.000.00-0.09
36282892006.05.26 14:48buy0.01gbpusdm1.85791.83771.8605 1.85650.000.000.00-0.14
36283412006.05.26 14:48buy0.01gbpusdm1.85791.83791.8607 1.85650.000.000.00-0.14
36284122006.05.26 14:48buy0.01gbpusdm1.85751.83751.8603 1.85650.000.000.00-0.10
36284202006.05.26 14:48buy0.01gbpusdm1.85751.83751.8603 1.85650.000.000.00-0.10
36284212006.05.26 14:48buy0.01gbpusdm1.85741.83741.8602 1.85650.000.000.00-0.09
36284452006.05.26 14:48buy0.01gbpusdm1.85731.83731.8601 1.85650.000.000.00-0.08
36318712006.05.26 15:15buy0.01gbpusdm1.85671.83671.8595 1.85650.000.000.00-0.02
36319142006.05.26 15:15buy0.01gbpusdm1.85661.83661.8594 1.85650.000.000.00-0.01
36319172006.05.26 15:15buy0.01gbpusdm1.85651.83651.8593 1.85650.000.000.000.00
36319552006.05.26 15:15buy0.01gbpusdm1.85641.83641.8592 1.85650.000.000.000.01
36319782006.05.26 15:16buy0.01gbpusdm1.85651.83651.8593 1.85650.000.000.000.00
36320112006.05.26 15:16buy0.01gbpusdm1.85661.83661.8594 1.85650.000.000.00-0.01
36320162006.05.26 15:16buy0.01gbpusdm1.85671.83671.8595 1.85650.000.000.00-0.02
36320512006.05.26 15:16buy0.01gbpusdm1.85681.83671.8595 1.85650.000.000.00-0.03
36330092006.05.26 15:21buy0.01gbpusdm1.85671.83671.8595 1.85650.000.000.00-0.02
36330242006.05.26 15:22buy0.01gbpusdm1.85671.83671.8595 1.85650.000.000.00-0.02
36330432006.05.26 15:22buy0.01gbpusdm1.85671.83671.8595 1.85650.000.000.00-0.02
36330592006.05.26 15:22buy0.01gbpusdm1.85671.83671.8595 1.85650.000.000.00-0.02
36333012006.05.26 15:24buy0.01gbpusdm1.85671.83671.8595 1.85650.000.000.00-0.02
36074732006.05.26 13:37sell0.01usdchfm1.22441.24441.2216 1.22750.000.00-0.01-0.25
36074942006.05.26 13:37sell0.01usdchfm1.22461.24461.2218 1.22750.000.00-0.01-0.24
36075262006.05.26 13:37sell0.01usdchfm1.22471.24471.2219 1.22750.000.00-0.01-0.23
36076252006.05.26 13:37sell0.01usdchfm1.22451.24451.2217 1.22750.000.00-0.01-0.24
36076552006.05.26 13:37sell0.01usdchfm1.22441.24441.2216 1.22750.000.00-0.01-0.25
36076642006.05.26 13:37sell0.01usdchfm1.22441.24441.2216 1.22750.000.00-0.01-0.25
36077012006.05.26 13:37sell0.01usdchfm1.22431.24431.2215 1.22750.000.00-0.01-0.26
36077292006.05.26 13:37sell0.01usdchfm1.22431.24431.2215 1.22750.000.00-0.01-0.26
36077382006.05.26 13:37sell0.01usdchfm1.22441.24441.2216 1.22750.000.00-0.01-0.25
36077452006.05.26 13:37sell0.01usdchfm1.22431.24431.2215 1.22750.000.00-0.01-0.26
36096662006.05.26 13:44sell0.01usdchfm1.22481.24481.2220 1.22750.000.00-0.01-0.22
36098172006.05.26 13:44sell0.01usdchfm1.22501.24501.2222 1.22750.000.00-0.01-0.20
36098362006.05.26 13:44sell0.01usdchfm1.22511.24511.2223 1.22750.000.00-0.01-0.20
36099132006.05.26 13:44sell0.01usdchfm1.22461.24461.2218 1.22750.000.00-0.01-0.24
36099302006.05.26 13:44sell0.01usdchfm1.22451.24451.2217 1.22750.000.00-0.01-0.24
36099682006.05.26 13:44sell0.01usdchfm1.22451.24461.2218 1.22750.000.00-0.01-0.24
36100242006.05.26 13:44sell0.01usdchfm1.22451.24451.2217 1.22750.000.00-0.01-0.24
36100902006.05.26 13:44sell0.01usdchfm1.22441.24441.2216 1.22750.000.00-0.01-0.25
36101162006.05.26 13:44sell0.01usdchfm1.22431.24431.2215 1.22750.000.00-0.01-0.26
36101902006.05.26 13:44sell0.01usdchfm1.22431.24431.2215 1.22750.000.00-0.01-0.26
36102112006.05.26 13:45sell0.01usdchfm1.22441.24441.2216 1.22750.000.00-0.01-0.25
36102802006.05.26 13:45sell0.01usdchfm1.22461.24461.2218 1.22750.000.00-0.01-0.24
36103052006.05.26 13:45sell0.01usdchfm1.22451.24451.2217 1.22750.000.00-0.01-0.24
36103252006.05.26 13:45sell0.01usdchfm1.22441.24441.2216 1.22750.000.00-0.01-0.25
36103312006.05.26 13:45sell0.01usdchfm1.22451.24451.2217 1.22750.000.00-0.01-0.24
36103332006.05.26 13:45sell0.01usdchfm1.22461.24461.2218 1.22750.000.00-0.01-0.24
36103432006.05.26 13:45sell0.01usdchfm1.22461.24471.2219 1.22750.000.00-0.01-0.24
36103472006.05.26 13:45sell0.01usdchfm1.22461.24461.2218 1.22750.000.00-0.01-0.24
36103572006.05.26 13:45sell0.01usdchfm1.22451.24461.2218 1.22750.000.00-0.01-0.24
36103742006.05.26 13:45sell0.01usdchfm1.22441.24451.2217 1.22750.000.00-0.01-0.25
36103892006.05.26 13:45sell0.01usdchfm1.22431.24431.2215 1.22750.000.00-0.01-0.26
36104182006.05.26 13:45sell0.01usdchfm1.22441.24441.2216 1.22750.000.00-0.01-0.25
36104462006.05.26 13:45sell0.01usdchfm1.22451.24451.2217 1.22750.000.00-0.01-0.24
36104602006.05.26 13:45sell0.01usdchfm1.22471.24471.2219 1.22750.000.00-0.01-0.23
36104672006.05.26 13:45sell0.01usdchfm1.22461.24461.2218 1.22750.000.00-0.01-0.24
36105112006.05.26 13:45sell0.01usdchfm1.22451.24451.2217 1.22750.000.00-0.01-0.24
36105182006.05.26 13:45sell0.01usdchfm1.22461.24461.2218 1.22750.000.00-0.01-0.24
36105482006.05.26 13:45sell0.01usdchfm1.22451.24461.2218 1.22750.000.00-0.01-0.24
36105722006.05.26 13:45sell0.01usdchfm1.22441.24441.2216 1.22750.000.00-0.01-0.25
36106752006.05.26 13:46sell0.01usdchfm1.22431.24441.2216 1.22750.000.00-0.01-0.26
36106792006.05.26 13:46sell0.01usdchfm1.22431.24431.2215 1.22750.000.00-0.01-0.26
36107722006.05.26 13:46sell0.01usdchfm1.22431.24431.2215 1.22750.000.00-0.01-0.26
36118092006.05.26 13:49sell0.01usdchfm1.22431.24431.2215 1.22750.000.00-0.01-0.26
36122062006.05.26 13:50sell0.01usdchfm1.22431.24431.2215 1.22750.000.00-0.01-0.26
36122802006.05.26 13:50sell0.01usdchfm1.22451.24451.2217 1.22750.000.00-0.01-0.24
36122922006.05.26 13:50sell0.01usdchfm1.22451.24451.2217 1.22750.000.00-0.01-0.24
36122972006.05.26 13:50sell0.01usdchfm1.22441.24441.2216 1.22750.000.00-0.01-0.25
36123132006.05.26 13:50sell0.01usdchfm1.22431.24431.2215 1.22750.000.00-0.01-0.26
36123332006.05.26 13:50sell0.01usdchfm1.22441.24441.2216 1.22750.000.00-0.01-0.25
36123872006.05.26 13:51sell0.01usdchfm1.22441.24441.2216 1.22750.000.00-0.01-0.25
36124102006.05.26 13:51sell0.01usdchfm1.22451.24451.2217 1.22750.000.00-0.01-0.24
36124342006.05.26 13:51sell0.01usdchfm1.22461.24461.2218 1.22750.000.00-0.01-0.24
36124502006.05.26 13:51sell0.01usdchfm1.22471.24471.2219 1.22750.000.00-0.01-0.23
36125962006.05.26 13:51sell0.01usdchfm1.22491.24491.2221 1.22750.000.00-0.01-0.21
36126082006.05.26 13:51sell0.01usdchfm1.22511.24511.2223 1.22750.000.00-0.01-0.20
36126382006.05.26 13:51sell0.01usdchfm1.22521.24521.2224 1.22750.000.00-0.01-0.19
36126722006.05.26 13:51sell0.01usdchfm1.22531.24531.2225 1.22750.000.00-0.01-0.18
36127172006.05.26 13:51sell0.01usdchfm1.22531.24531.2225 1.22750.000.00-0.01-0.18
36127522006.05.26 13:51sell0.01usdchfm1.22511.24521.2224 1.22750.000.00-0.01-0.20
36127832006.05.26 13:51sell0.01usdchfm1.22501.24501.2222 1.22750.000.00-0.01-0.20
36127982006.05.26 13:51sell0.01usdchfm1.22491.24491.2221 1.22750.000.00-0.01-0.21
36128252006.05.26 13:51sell0.01usdchfm1.22511.24511.2223 1.22750.000.00-0.01-0.20
36128462006.05.26 13:51sell0.01usdchfm1.22521.24521.2224 1.22750.000.00-0.01-0.19
36128492006.05.26 13:51sell0.01usdchfm1.22511.24511.2223 1.22750.000.00-0.01-0.20
36128682006.05.26 13:51sell0.01usdchfm1.22521.24521.2224 1.22750.000.00-0.01-0.19
36128742006.05.26 13:51sell0.01usdchfm1.22531.24531.2225 1.22750.000.00-0.01-0.18
36128952006.05.26 13:51sell0.01usdchfm1.22531.24541.2226 1.22750.000.00-0.01-0.18
36129212006.05.26 13:51sell0.01usdchfm1.22521.24521.2224 1.22750.000.00-0.01-0.19
36129412006.05.26 13:52sell0.01usdchfm1.22511.24511.2223 1.22750.000.00-0.01-0.20
36129712006.05.26 13:52sell0.01usdchfm1.22511.24521.2224 1.22750.000.00-0.01-0.20
36129792006.05.26 13:52sell0.01usdchfm1.22511.24511.2223 1.22750.000.00-0.01-0.20
36129832006.05.26 13:52sell0.01usdchfm1.22521.24521.2224 1.22750.000.00-0.01-0.19
36129862006.05.26 13:52sell0.01usdchfm1.22511.24511.2223 1.22750.000.00-0.01-0.20
36130062006.05.26 13:52sell0.01usdchfm1.22501.24501.2222 1.22750.000.00-0.01-0.20
36130292006.05.26 13:52sell0.01usdchfm1.22481.24481.2220 1.22750.000.00-0.01-0.22
36130362006.05.26 13:52sell0.01usdchfm1.22471.24471.2219 1.22750.000.00-0.01-0.23
36130392006.05.26 13:52sell0.01usdchfm1.22481.24481.2220 1.22750.000.00-0.01-0.22
36130502006.05.26 13:52sell0.01usdchfm1.22491.24491.2221 1.22750.000.00-0.01-0.21
36130602006.05.26 13:52sell0.01usdchfm1.22491.24491.2221 1.22750.000.00-0.01-0.21
36130742006.05.26 13:52sell0.01usdchfm1.22491.24491.2221 1.22750.000.00-0.01-0.21
36130812006.05.26 13:52sell0.01usdchfm1.22501.24501.2222 1.22750.000.00-0.01-0.20
36130862006.05.26 13:52sell0.01usdchfm1.22491.24491.2221 1.22750.000.00-0.01-0.21
36130912006.05.26 13:52sell0.01usdchfm1.22481.24481.2220 1.22750.000.00-0.01-0.22
36131012006.05.26 13:52sell0.01usdchfm1.22481.24481.2220 1.22750.000.00-0.01-0.22
36131162006.05.26 13:52sell0.01usdchfm1.22471.24471.2219 1.22750.000.00-0.01-0.23
36131452006.05.26 13:52sell0.01usdchfm1.22481.24481.2220 1.22750.000.00-0.01-0.22
36131662006.05.26 13:52sell0.01usdchfm1.22471.24471.2219 1.22750.000.00-0.01-0.23
36132022006.05.26 13:52sell0.01usdchfm1.22481.24481.2220 1.22750.000.00-0.01-0.22
36132152006.05.26 13:52sell0.01usdchfm1.22471.24471.2219 1.22750.000.00-0.01-0.23
36132232006.05.26 13:52sell0.01usdchfm1.22471.24471.2219 1.22750.000.00-0.01-0.23
36132412006.05.26 13:52sell0.01usdchfm1.22501.24501.2222 1.22750.000.00-0.01-0.20
36132622006.05.26 13:53sell0.01usdchfm1.22511.24511.2223 1.22750.000.00-0.01-0.20
36132762006.05.26 13:53sell0.01usdchfm1.22501.24501.2222 1.22750.000.00-0.01-0.20
36132802006.05.26 13:53sell0.01usdchfm1.22511.24511.2223 1.22750.000.00-0.01-0.20
36132912006.05.26 13:53sell0.01usdchfm1.22521.24521.2224 1.22750.000.00-0.01-0.19
36133152006.05.26 13:53sell0.01usdchfm1.22531.24531.2225 1.22750.000.00-0.01-0.18
36133232006.05.26 13:53sell0.01usdchfm1.22551.24551.2227 1.22750.000.00-0.01-0.16
36133672006.05.26 13:53sell0.01usdchfm1.22561.24561.2228 1.22750.000.00-0.01-0.15
36133972006.05.26 13:53sell0.01usdchfm1.22561.24561.2228 1.22750.000.00-0.01-0.15
36134292006.05.26 13:53sell0.01usdchfm1.22571.24571.2229 1.22750.000.00-0.01-0.15
36134612006.05.26 13:53sell0.01usdchfm1.22561.24561.2228 1.22750.000.00-0.01-0.15
36134852006.05.26 13:53sell0.01usdchfm1.22551.24551.2227 1.22750.000.00-0.01-0.16
36134892006.05.26 13:53sell0.01usdchfm1.22541.24541.2226 1.22750.000.00-0.01-0.17
36135042006.05.26 13:53sell0.01usdchfm1.22551.24551.2227 1.22750.000.00-0.01-0.16
36135192006.05.26 13:53sell0.01usdchfm1.22561.24561.2228 1.22750.000.00-0.01-0.15
36135302006.05.26 13:53sell0.01usdchfm1.22571.24571.2229 1.22750.000.00-0.01-0.15
36135422006.05.26 13:53sell0.01usdchfm1.22571.24571.2229 1.22750.000.00-0.01-0.15
36135492006.05.26 13:53sell0.01usdchfm1.22581.24581.2230 1.22750.000.00-0.01-0.14
36135662006.05.26 13:53sell0.01usdchfm1.22591.24591.2231 1.22750.000.00-0.01-0.13
36137222006.05.26 13:53sell0.01usdchfm1.22641.24641.2236 1.22750.000.00-0.01-0.09
36137612006.05.26 13:53sell0.01usdchfm1.22661.24661.2238 1.22750.000.00-0.01-0.07
36137992006.05.26 13:53sell0.01usdchfm1.22651.24651.2237 1.22750.000.00-0.01-0.08
36138722006.05.26 13:53sell0.01usdchfm1.22631.24641.2236 1.22750.000.00-0.01-0.10
36138752006.05.26 13:53sell0.01usdchfm1.22631.24631.2235 1.22750.000.00-0.01-0.10
36138872006.05.26 13:53sell0.01usdchfm1.22641.24641.2236 1.22750.000.00-0.01-0.09
36138892006.05.26 13:53sell0.01usdchfm1.22651.24651.2237 1.22750.000.00-0.01-0.08
36138992006.05.26 13:53sell0.01usdchfm1.22641.24641.2236 1.22750.000.00-0.01-0.09
36139132006.05.26 13:53sell0.01usdchfm1.22651.24651.2237 1.22750.000.00-0.01-0.08
36139512006.05.26 13:53sell0.01usdchfm1.22641.24641.2236 1.22750.000.00-0.01-0.09
36139672006.05.26 13:54sell0.01usdchfm1.22641.24641.2236 1.22750.000.00-0.01-0.09
36139742006.05.26 13:54sell0.01usdchfm1.22651.24651.2237 1.22750.000.00-0.01-0.08
36140112006.05.26 13:54sell0.01usdchfm1.22661.24661.2238 1.22750.000.00-0.01-0.07
36140242006.05.26 13:54sell0.01usdchfm1.22651.24651.2237 1.22750.000.00-0.01-0.08
36140282006.05.26 13:54sell0.01usdchfm1.22661.24661.2238 1.22750.000.00-0.01-0.07
36140582006.05.26 13:54sell0.01usdchfm1.22641.24641.2236 1.22750.000.00-0.01-0.09
36140772006.05.26 13:54sell0.01usdchfm1.22631.24631.2235 1.22750.000.00-0.01-0.10
36141312006.05.26 13:54sell0.01usdchfm1.22631.24641.2236 1.22750.000.00-0.01-0.10
36141342006.05.26 13:54sell0.01usdchfm1.22631.24631.2235 1.22750.000.00-0.01-0.10
36141412006.05.26 13:54sell0.01usdchfm1.22631.24631.2235 1.22750.000.00-0.01-0.10
36141482006.05.26 13:54sell0.01usdchfm1.22621.24621.2234 1.22750.000.00-0.01-0.11
36141762006.05.26 13:54sell0.01usdchfm1.22611.24611.2233 1.22750.000.00-0.01-0.11
36142082006.05.26 13:54sell0.01usdchfm1.22591.24601.2232 1.22750.000.00-0.01-0.13
36142122006.05.26 13:54sell0.01usdchfm1.22591.24591.2231 1.22750.000.00-0.01-0.13
36142142006.05.26 13:54sell0.01usdchfm1.22591.24601.2232 1.22750.000.00-0.01-0.13
36142172006.05.26 13:54sell0.01usdchfm1.22591.24591.2231 1.22750.000.00-0.01-0.13
36142262006.05.26 13:54sell0.01usdchfm1.22591.24601.2232 1.22750.000.00-0.01-0.13
36142642006.05.26 13:54sell0.01usdchfm1.22601.24601.2232 1.22750.000.00-0.01-0.12
36142752006.05.26 13:54sell0.01usdchfm1.22611.24611.2233 1.22750.000.00-0.01-0.11
36142922006.05.26 13:54sell0.01usdchfm1.22601.24601.2232 1.22750.000.00-0.01-0.12
36143062006.05.26 13:54sell0.01usdchfm1.22611.24611.2233 1.22750.000.00-0.01-0.11
36143162006.05.26 13:54sell0.01usdchfm1.22621.24621.2234 1.22750.000.00-0.01-0.11
36143602006.05.26 13:54sell0.01usdchfm1.22641.24641.2236 1.22750.000.00-0.01-0.09
36143742006.05.26 13:54sell0.01usdchfm1.22651.24651.2237 1.22750.000.00-0.01-0.08
36143952006.05.26 13:55sell0.01usdchfm1.22671.24671.2239 1.22750.000.00-0.01-0.07
36144212006.05.26 13:55sell0.01usdchfm1.22691.24691.2241 1.22750.000.00-0.01-0.05
36144332006.05.26 13:55sell0.01usdchfm1.22701.24701.2242 1.22750.000.00-0.01-0.04
36144362006.05.26 13:55sell0.01usdchfm1.22691.24691.2241 1.22750.000.00-0.01-0.05
36144692006.05.26 13:55sell0.01usdchfm1.22671.24691.2241 1.22750.000.00-0.01-0.07
36144752006.05.26 13:55sell0.01usdchfm1.22661.24671.2239 1.22750.000.00-0.01-0.07
36144792006.05.26 13:55sell0.01usdchfm1.22671.24671.2239 1.22750.000.00-0.01-0.07
36144942006.05.26 13:55sell0.01usdchfm1.22681.24681.2240 1.22750.000.00-0.01-0.06
36145022006.05.26 13:55sell0.01usdchfm1.22671.24671.2239 1.22750.000.00-0.01-0.07
36145132006.05.26 13:55sell0.01usdchfm1.22661.24661.2238 1.22750.000.00-0.01-0.07
36145262006.05.26 13:55sell0.01usdchfm1.22651.24651.2237 1.22750.000.00-0.01-0.08
36145482006.05.26 13:55sell0.01usdchfm1.22641.24641.2236 1.22750.000.00-0.01-0.09
36145772006.05.26 13:55sell0.01usdchfm1.22631.24631.2235 1.22750.000.00-0.01-0.10
36146012006.05.26 13:55sell0.01usdchfm1.22611.24611.2233 1.22750.000.00-0.01-0.11
36146272006.05.26 13:55sell0.01usdchfm1.22611.24611.2233 1.22750.000.00-0.01-0.11
36146682006.05.26 13:55sell0.01usdchfm1.22611.24611.2233 1.22750.000.00-0.01-0.11
36146722006.05.26 13:55sell0.01usdchfm1.22601.24601.2232 1.22750.000.00-0.01-0.12
36146772006.05.26 13:55sell0.01usdchfm1.22611.24611.2233 1.22750.000.00-0.01-0.11
36146932006.05.26 13:55sell0.01usdchfm1.22621.24621.2234 1.22750.000.00-0.01-0.11
36147032006.05.26 13:55sell0.01usdchfm1.22631.24631.2235 1.22750.000.00-0.01-0.10
36147502006.05.26 13:56sell0.01usdchfm1.22621.24621.2234 1.22750.000.00-0.01-0.11
36147542006.05.26 13:56sell0.01usdchfm1.22611.24611.2233 1.22750.000.00-0.01-0.11
36147672006.05.26 13:56sell0.01usdchfm1.22591.24601.2232 1.22750.000.00-0.01-0.13
36147872006.05.26 13:56sell0.01usdchfm1.22581.24581.2230 1.22750.000.00-0.01-0.14
36148072006.05.26 13:56sell0.01usdchfm1.22571.24571.2229 1.22750.000.00-0.01-0.15
36148522006.05.26 13:56sell0.01usdchfm1.22581.24581.2230 1.22750.000.00-0.01-0.14
36148712006.05.26 13:56sell0.01usdchfm1.22591.24591.2231 1.22750.000.00-0.01-0.13
36149072006.05.26 13:56sell0.01usdchfm1.22601.24601.2232 1.22750.000.00-0.01-0.12
36149172006.05.26 13:56sell0.01usdchfm1.22611.24611.2233 1.22750.000.00-0.01-0.11
36149372006.05.26 13:56sell0.01usdchfm1.22621.24621.2234 1.22750.000.00-0.01-0.11
36149602006.05.26 13:56sell0.01usdchfm1.22611.24611.2233 1.22750.000.00-0.01-0.11
36149642006.05.26 13:56sell0.01usdchfm1.22621.24621.2234 1.22750.000.00-0.01-0.11
36149702006.05.26 13:56sell0.01usdchfm1.22611.24611.2233 1.22750.000.00-0.01-0.11
36149812006.05.26 13:56sell0.01usdchfm1.22591.24591.2231 1.22750.000.00-0.01-0.13
36149852006.05.26 13:56sell0.01usdchfm1.22601.24601.2232 1.22750.000.00-0.01-0.12
36150012006.05.26 13:56sell0.01usdchfm1.22591.24591.2231 1.22750.000.00-0.01-0.13
36150142006.05.26 13:56sell0.01usdchfm1.22591.24591.2231 1.22750.000.00-0.01-0.13
36150302006.05.26 13:57sell0.01usdchfm1.22601.24601.2232 1.22750.000.00-0.01-0.12
36150372006.05.26 13:57sell0.01usdchfm1.22591.24591.2231 1.22750.000.00-0.01-0.13
36150412006.05.26 13:57sell0.01usdchfm1.22591.24591.2231 1.22750.000.00-0.01-0.13
36150482006.05.26 13:57sell0.01usdchfm1.22571.24571.2229 1.22750.000.00-0.01-0.15
36150632006.05.26 13:57sell0.01usdchfm1.22581.24581.2230 1.22750.000.00-0.01-0.14
36150682006.05.26 13:57sell0.01usdchfm1.22571.24571.2229 1.22750.000.00-0.01-0.15
36150842006.05.26 13:57sell0.01usdchfm1.22581.24581.2230 1.22750.000.00-0.01-0.14
36150912006.05.26 13:57sell0.01usdchfm1.22571.24571.2229 1.22750.000.00-0.01-0.15
36150962006.05.26 13:57sell0.01usdchfm1.22561.24561.2228 1.22750.000.00-0.01-0.15
36151652006.05.26 13:57sell0.01usdchfm1.22561.24561.2228 1.22750.000.00-0.01-0.15
36152332006.05.26 13:57sell0.01usdchfm1.22571.24571.2229 1.22750.000.00-0.01-0.15
36152682006.05.26 13:57sell0.01usdchfm1.22561.24561.2228 1.22750.000.00-0.01-0.15
36152752006.05.26 13:57sell0.01usdchfm1.22571.24581.2230 1.22750.000.00-0.01-0.15
36152792006.05.26 13:57sell0.01usdchfm1.22571.24571.2229 1.22750.000.00-0.01-0.15
36152882006.05.26 13:57sell0.01usdchfm1.22591.24591.2231 1.22750.000.00-0.01-0.13
36153052006.05.26 13:57sell0.01usdchfm1.22591.24591.2231 1.22750.000.00-0.01-0.13
36153142006.05.26 13:57sell0.01usdchfm1.22591.24591.2231 1.22750.000.00-0.01-0.13
36153192006.05.26 13:58sell0.01usdchfm1.22591.24591.2231 1.22750.000.00-0.01-0.13
36153242006.05.26 13:58sell0.01usdchfm1.22591.24601.2232 1.22750.000.00-0.01-0.13
36153292006.05.26 13:58sell0.01usdchfm1.22581.24581.2230 1.22750.000.00-0.01-0.14
36153302006.05.26 13:58sell0.01usdchfm1.22591.24591.2231 1.22750.000.00-0.01-0.13
36153352006.05.26 13:58sell0.01usdchfm1.22581.24581.2230 1.22750.000.00-0.01-0.14
36153442006.05.26 13:58sell0.01usdchfm1.22571.24571.2229 1.22750.000.00-0.01-0.15
36153542006.05.26 13:58sell0.01usdchfm1.22571.24581.2230 1.22750.000.00-0.01-0.15
36153982006.05.26 13:58sell0.01usdchfm1.22571.24581.2230 1.22750.000.00-0.01-0.15
36154232006.05.26 13:58sell0.01usdchfm1.22581.24581.2230 1.22750.000.00-0.01-0.14
36154292006.05.26 13:58sell0.01usdchfm1.22571.24571.2229 1.22750.000.00-0.01-0.15
36154502006.05.26 13:58sell0.01usdchfm1.22571.24571.2229 1.22750.000.00-0.01-0.15
36154532006.05.26 13:58sell0.01usdchfm1.22581.24581.2230 1.22750.000.00-0.01-0.14
36154572006.05.26 13:58sell0.01usdchfm1.22571.24571.2229 1.22750.000.00-0.01-0.15
36154632006.05.26 13:58sell0.01usdchfm1.22591.24591.2231 1.22750.000.00-0.01-0.13
36154692006.05.26 13:58sell0.01usdchfm1.22591.24591.2231 1.22750.000.00-0.01-0.13
36154762006.05.26 13:58sell0.01usdchfm1.22591.24601.2232 1.22750.000.00-0.01-0.13
36154852006.05.26 13:58sell0.01usdchfm1.22601.24601.2232 1.22750.000.00-0.01-0.12
36154912006.05.26 13:58sell0.01usdchfm1.22611.24611.2233 1.22750.000.00-0.01-0.11
36154952006.05.26 13:58sell0.01usdchfm1.22601.24601.2232 1.22750.000.00-0.01-0.12
36155082006.05.26 13:58sell0.01usdchfm1.22591.24591.2231 1.22750.000.00-0.01-0.13
36155342006.05.26 13:58sell0.01usdchfm1.22581.24581.2230 1.22750.000.00-0.01-0.14
36155392006.05.26 13:58sell0.01usdchfm1.22571.24571.2229 1.22750.000.00-0.01-0.15
36155422006.05.26 13:58sell0.01usdchfm1.22581.24581.2230 1.22750.000.00-0.01-0.14
36155452006.05.26 13:58sell0.01usdchfm1.22591.24591.2231 1.22750.000.00-0.01-0.13
36155502006.05.26 13:58sell0.01usdchfm1.22581.24591.2231 1.22750.000.00-0.01-0.14
36155542006.05.26 13:59sell0.01usdchfm1.22581.24581.2230 1.22750.000.00-0.01-0.14
36155692006.05.26 13:59sell0.01usdchfm1.22571.24571.2229 1.22750.000.00-0.01-0.15
36156182006.05.26 13:59sell0.01usdchfm1.22581.24581.2230 1.22750.000.00-0.01-0.14
36156292006.05.26 13:59sell0.01usdchfm1.22571.24571.2229 1.22750.000.00-0.01-0.15
36156482006.05.26 13:59sell0.01usdchfm1.22581.24581.2230 1.22750.000.00-0.01-0.14
36156542006.05.26 13:59sell0.01usdchfm1.22571.24571.2229 1.22750.000.00-0.01-0.15
36156562006.05.26 13:59sell0.01usdchfm1.22581.24581.2230 1.22750.000.00-0.01-0.14
36156592006.05.26 13:59sell0.01usdchfm1.22571.24591.2231 1.22750.000.00-0.01-0.15
36156642006.05.26 13:59sell0.01usdchfm1.22571.24571.2229 1.22750.000.00-0.01-0.15
36156672006.05.26 13:59sell0.01usdchfm1.22581.24581.2230 1.22750.000.00-0.01-0.14
36156772006.05.26 13:59sell0.01usdchfm1.22571.24571.2229 1.22750.000.00-0.01-0.15
36156822006.05.26 13:59sell0.01usdchfm1.22571.24581.2230 1.22750.000.00-0.01-0.15
36156902006.05.26 13:59sell0.01usdchfm1.22581.24581.2230 1.22750.000.00-0.01-0.14
36157252006.05.26 13:59sell0.01usdchfm1.22581.24581.2230 1.22750.000.00-0.01-0.14
36157492006.05.26 13:59sell0.01usdchfm1.22561.24561.2228 1.22750.000.00-0.01-0.15
36157562006.05.26 13:59sell0.01usdchfm1.22571.24571.2229 1.22750.000.00-0.01-0.15
36157612006.05.26 13:59sell0.01usdchfm1.22561.24561.2228 1.22750.000.00-0.01-0.15
36157742006.05.26 13:59sell0.01usdchfm1.22561.24561.2228 1.22750.000.00-0.01-0.15
36158112006.05.26 14:00sell0.01usdchfm1.22551.24551.2227 1.22750.000.00-0.01-0.16
36158742006.05.26 14:00sell0.01usdchfm1.22541.24541.2226 1.22750.000.00-0.01-0.17
36158932006.05.26 14:00sell0.01usdchfm1.22551.24551.2227 1.22750.000.00-0.01-0.16
36159022006.05.26 14:00sell0.01usdchfm1.22561.24561.2228 1.22750.000.00-0.01-0.15
36159832006.05.26 14:00sell0.01usdchfm1.22571.24571.2229 1.22750.000.00-0.01-0.15
36160072006.05.26 14:00sell0.01usdchfm1.22561.24561.2228 1.22750.000.00-0.01-0.15
36160122006.05.26 14:00sell0.01usdchfm1.22571.24571.2229 1.22750.000.00-0.01-0.15
36160252006.05.26 14:00sell0.01usdchfm1.22581.24581.2230 1.22750.000.00-0.01-0.14
36161562006.05.26 14:01sell0.01usdchfm1.22571.24571.2229 1.22750.000.00-0.01-0.15
36162322006.05.26 14:01sell0.01usdchfm1.22541.24541.2226 1.22750.000.00-0.01-0.17
36162452006.05.26 14:01sell0.01usdchfm1.22551.24551.2227 1.22750.000.00-0.01-0.16
36162562006.05.26 14:01sell0.01usdchfm1.22551.24551.2227 1.22750.000.00-0.01-0.16
36162722006.05.26 14:01sell0.01usdchfm1.22541.24541.2226 1.22750.000.00-0.01-0.17
36163022006.05.26 14:01sell0.01usdchfm1.22531.24531.2225 1.22750.000.00-0.01-0.18
36163322006.05.26 14:02sell0.01usdchfm1.22531.24531.2225 1.22750.000.00-0.01-0.18
36163422006.05.26 14:02sell0.01usdchfm1.22541.24541.2226 1.22750.000.00-0.01-0.17
36163722006.05.26 14:02sell0.01usdchfm1.22531.24531.2225 1.22750.000.00-0.01-0.18
36163812006.05.26 14:02sell0.01usdchfm1.22541.24541.2226 1.22750.000.00-0.01-0.17
36164212006.05.26 14:02sell0.01usdchfm1.22531.24531.2225 1.22750.000.00-0.01-0.18
36164792006.05.26 14:02sell0.01usdchfm1.22531.24531.2225 1.22750.000.00-0.01-0.18
36165202006.05.26 14:03sell0.01usdchfm1.22531.24531.2225 1.22750.000.00-0.01-0.18
36165562006.05.26 14:03sell0.01usdchfm1.22521.24521.2224 1.22750.000.00-0.01-0.19
36165902006.05.26 14:03sell0.01usdchfm1.22531.24531.2225 1.22750.000.00-0.01-0.18
36165992006.05.26 14:03sell0.01usdchfm1.22521.24521.2224 1.22750.000.00-0.01-0.19
36166172006.05.26 14:03sell0.01usdchfm1.22541.24541.2226 1.22750.000.00-0.01-0.17
36166232006.05.26 14:03sell0.01usdchfm1.22531.24531.2225 1.22750.000.00-0.01-0.18
36166342006.05.26 14:03sell0.01usdchfm1.22541.24541.2226 1.22750.000.00-0.01-0.17
36166422006.05.26 14:03sell0.01usdchfm1.22531.24531.2225 1.22750.000.00-0.01-0.18
36166832006.05.26 14:03sell0.01usdchfm1.22521.24521.2224 1.22750.000.00-0.01-0.19
36167022006.05.26 14:03sell0.01usdchfm1.22501.24511.2223 1.22750.000.00-0.01-0.20
36167362006.05.26 14:03sell0.01usdchfm1.22501.24501.2222 1.22750.000.00-0.01-0.20
36167742006.05.26 14:03sell0.01usdchfm1.22491.24491.2221 1.22750.000.00-0.01-0.21
36167932006.05.26 14:03sell0.01usdchfm1.22501.24501.2222 1.22750.000.00-0.01-0.20
36168042006.05.26 14:03sell0.01usdchfm1.22511.24511.2223 1.22750.000.00-0.01-0.20
36168152006.05.26 14:03sell0.01usdchfm1.22521.24521.2224 1.22750.000.00-0.01-0.19
36168382006.05.26 14:03sell0.01usdchfm1.22511.24511.2223 1.22750.000.00-0.01-0.20
36168502006.05.26 14:03sell0.01usdchfm1.22521.24521.2224 1.22750.000.00-0.01-0.19
36168532006.05.26 14:03sell0.01usdchfm1.22511.24511.2223 1.22750.000.00-0.01-0.20
36168632006.05.26 14:03sell0.01usdchfm1.22501.24501.2222 1.22750.000.00-0.01-0.20
36169132006.05.26 14:03sell0.01usdchfm1.22491.24491.2221 1.22750.000.00-0.01-0.21
36169282006.05.26 14:03sell0.01usdchfm1.22501.24501.2222 1.22750.000.00-0.01-0.20
36169442006.05.26 14:03sell0.01usdchfm1.22491.24491.2221 1.22750.000.00-0.01-0.21
36169532006.05.26 14:03sell0.01usdchfm1.22481.24481.2220 1.22750.000.00-0.01-0.22
36169882006.05.26 14:04sell0.01usdchfm1.22501.24501.2222 1.22750.000.00-0.01-0.20
36170072006.05.26 14:04sell0.01usdchfm1.22491.24491.2221 1.22750.000.00-0.01-0.21
36170752006.05.26 14:04sell0.01usdchfm1.22481.24481.2220 1.22750.000.00-0.01-0.22
36171252006.05.26 14:04sell0.01usdchfm1.22491.24491.2221 1.22750.000.00-0.01-0.21
36171302006.05.26 14:04sell0.01usdchfm1.22501.24501.2222 1.22750.000.00-0.01-0.20
36171752006.05.26 14:04sell0.01usdchfm1.22511.24511.2223 1.22750.000.00-0.01-0.20
36171902006.05.26 14:04sell0.01usdchfm1.22521.24521.2224 1.22750.000.00-0.01-0.19
36173492006.05.26 14:05sell0.01usdchfm1.22511.24511.2223 1.22750.000.00-0.01-0.20
36180622006.05.26 14:10sell0.01usdchfm1.22511.24511.2223 1.22750.000.00-0.01-0.20
36180682006.05.26 14:10sell0.01usdchfm1.22521.24521.2224 1.22750.000.00-0.01-0.19
36180822006.05.26 14:10sell0.01usdchfm1.22501.24501.2222 1.22750.000.00-0.01-0.20
36180932006.05.26 14:10sell0.01usdchfm1.22501.24501.2222 1.22750.000.00-0.01-0.20
36181092006.05.26 14:10sell0.01usdchfm1.22501.24511.2223 1.22750.000.00-0.01-0.20
36181192006.05.26 14:10sell0.01usdchfm1.22511.24511.2223 1.22750.000.00-0.01-0.20
36181442006.05.26 14:10sell0.01usdchfm1.22521.24521.2224 1.22750.000.00-0.01-0.19
36182482006.05.26 14:11sell0.01usdchfm1.22511.24511.2223 1.22750.000.00-0.01-0.20
36183182006.05.26 14:12sell0.01usdchfm1.22491.24491.2221 1.22750.000.00-0.01-0.21
36184312006.05.26 14:12sell0.01usdchfm1.22501.24501.2222 1.22750.000.00-0.01-0.20
36184402006.05.26 14:12sell0.01usdchfm1.22511.24511.2223 1.22750.000.00-0.01-0.20
36281972006.05.26 14:48sell0.01usdchfm1.22641.24651.2237 1.22750.000.00-0.01-0.09
36282162006.05.26 14:48sell0.01usdchfm1.22631.24631.2235 1.22750.000.00-0.01-0.10
36282542006.05.26 14:48sell0.01usdchfm1.22621.24621.2234 1.22750.000.00-0.01-0.11
36282792006.05.26 14:48sell0.01usdchfm1.22611.24611.2233 1.22750.000.00-0.01-0.11
36283362006.05.26 14:48sell0.01usdchfm1.22601.24601.2232 1.22750.000.00-0.01-0.12
36283732006.05.26 14:48sell0.01usdchfm1.22621.24621.2234 1.22750.000.00-0.01-0.11
36283812006.05.26 14:48sell0.01usdchfm1.22631.24631.2235 1.22750.000.00-0.01-0.10
36284052006.05.26 14:48sell0.01usdchfm1.22641.24641.2236 1.22750.000.00-0.01-0.09
36284162006.05.26 14:48sell0.01usdchfm1.22631.24631.2235 1.22750.000.00-0.01-0.10
36315902006.05.26 15:14sell0.01usdchfm1.22621.24631.2235 1.22750.000.00-0.01-0.11
36316192006.05.26 15:14sell0.01usdchfm1.22611.24611.2233 1.22750.000.00-0.01-0.11
36316942006.05.26 15:15sell0.01usdchfm1.22601.24601.2232 1.22750.000.00-0.01-0.12
36317002006.05.26 15:15sell0.01usdchfm1.22611.24611.2233 1.22750.000.00-0.01-0.11
36317342006.05.26 15:15sell0.01usdchfm1.22621.24621.2234 1.22750.000.00-0.01-0.11
36317382006.05.26 15:15sell0.01usdchfm1.22611.24611.2233 1.22750.000.00-0.01-0.11
36317532006.05.26 15:15sell0.01usdchfm1.22621.24621.2234 1.22750.000.00-0.01-0.11
36317622006.05.26 15:15sell0.01usdchfm1.22611.24611.2233 1.22750.000.00-0.01-0.11
36317742006.05.26 15:15sell0.01usdchfm1.22611.24621.2234 1.22750.000.00-0.01-0.11
36318082006.05.26 15:15sell0.01usdchfm1.22601.24601.2232 1.22750.000.00-0.01-0.12
36318512006.05.26 15:15sell0.01usdchfm1.22601.24601.2232 1.22750.000.00-0.01-0.12
36318742006.05.26 15:15sell0.01usdchfm1.22601.24601.2232 1.22750.000.00-0.01-0.12
36318942006.05.26 15:15sell0.01usdchfm1.22601.24601.2232 1.22750.000.00-0.01-0.12
36319062006.05.26 15:15sell0.01usdchfm1.22611.24611.2233 1.22750.000.00-0.01-0.11
36319192006.05.26 15:15sell0.01usdchfm1.22601.24601.2232 1.22750.000.00-0.01-0.12
36319272006.05.26 15:15sell0.01usdchfm1.22611.24611.2233 1.22750.000.00-0.01-0.11
36319712006.05.26 15:15sell0.01usdchfm1.22601.24601.2232 1.22750.000.00-0.01-0.12
36319842006.05.26 15:16sell0.01usdchfm1.22591.24601.2232 1.22750.000.00-0.01-0.13
36319992006.05.26 15:16sell0.01usdchfm1.22601.24601.2232 1.22750.000.00-0.01-0.12
36320072006.05.26 15:16sell0.01usdchfm1.22601.24601.2232 1.22750.000.00-0.01-0.12
36320872006.05.26 15:16sell0.01usdchfm1.22601.24601.2232 1.22750.000.00-0.01-0.12
36327212006.05.26 15:19sell0.01usdchfm1.22601.24601.2232 1.22750.000.00-0.01-0.12
36327322006.05.26 15:19sell0.01usdchfm1.22611.24611.2233 1.22750.000.00-0.01-0.11
36327372006.05.26 15:19sell0.01usdchfm1.22601.24601.2232 1.22750.000.00-0.01-0.12
36327442006.05.26 15:19sell0.01usdchfm1.22601.24611.2233 1.22750.000.00-0.01-0.12
36327522006.05.26 15:19sell0.01usdchfm1.22601.24611.2233 1.22750.000.00-0.01-0.12
36327542006.05.26 15:19sell0.01usdchfm1.22611.24611.2233 1.22750.000.00-0.01-0.11
36327572006.05.26 15:20sell0.01usdchfm1.22601.24601.2232 1.22750.000.00-0.01-0.12
36327672006.05.26 15:20sell0.01usdchfm1.22601.24601.2232 1.22750.000.00-0.01-0.12
36327942006.05.26 15:20sell0.01usdchfm1.22591.24601.2232 1.22750.000.00-0.01-0.13
36332442006.05.26 15:24sell0.01usdchfm1.22591.24601.2232 1.22750.000.00-0.01-0.13
36332602006.05.26 15:24sell0.01usdchfm1.22601.24601.2232 1.22750.000.00-0.01-0.12
36332722006.05.26 15:24sell0.01usdchfm1.22601.24601.2232 1.22750.000.00-0.01-0.12
36332932006.05.26 15:24sell0.01usdchfm1.22601.24601.2232 1.22750.000.00-0.01-0.12
36332972006.05.26 15:24sell0.01usdchfm1.22601.24601.2232 1.22750.000.00-0.01-0.12
36335362006.05.26 15:27sell0.01usdchfm1.22611.24611.2233 1.22750.000.00-0.01-0.11
36335472006.05.26 15:27sell0.01usdchfm1.22601.24601.2232 1.22750.000.00-0.01-0.12
36335652006.05.26 15:27sell0.01usdchfm1.22611.24611.2233 1.22750.000.00-0.01-0.11
36335982006.05.26 15:28sell0.01usdchfm1.22611.24611.2233 1.22750.000.00-0.01-0.11
36336122006.05.26 15:28sell0.01usdchfm1.22611.24611.2233 1.22750.000.00-0.01-0.11
36336302006.05.26 15:28sell0.01usdchfm1.22611.24611.2233 1.22750.000.00-0.01-0.11
36336352006.05.26 15:29sell0.01usdchfm1.22611.24611.2233 1.22750.000.00-0.01-0.11
36336372006.05.26 15:29sell0.01usdchfm1.22601.24601.2232 1.22750.000.00-0.01-0.12
36072252006.05.26 13:36sell0.01usdjpym112.45114.45112.17 112.720.000.00-0.01-0.24
36074232006.05.26 13:37sell0.01usdjpym112.45114.45112.17 112.720.000.00-0.01-0.24
36074572006.05.26 13:37sell0.01usdjpym112.45114.46112.18 112.720.000.00-0.01-0.24
36076682006.05.26 13:37sell0.01usdjpym112.46114.46112.18 112.720.000.00-0.01-0.23
36097702006.05.26 13:44sell0.01usdjpym112.49114.49112.21 112.720.000.00-0.01-0.20
36097902006.05.26 13:44sell0.01usdjpym112.50114.50112.22 112.720.000.00-0.01-0.20
36099172006.05.26 13:44sell0.01usdjpym112.50114.50112.22 112.720.000.00-0.01-0.20
36099602006.05.26 13:44sell0.01usdjpym112.47114.47112.19 112.720.000.00-0.01-0.22
36102682006.05.26 13:45sell0.01usdjpym112.46114.46112.18 112.720.000.00-0.01-0.23
36104652006.05.26 13:45sell0.01usdjpym112.46114.46112.18 112.720.000.00-0.01-0.23
36104872006.05.26 13:45sell0.01usdjpym112.46114.46112.18 112.720.000.00-0.01-0.23
36104902006.05.26 13:45sell0.01usdjpym112.47114.47112.19 112.720.000.00-0.01-0.22
36104952006.05.26 13:45sell0.01usdjpym112.46114.46112.18 112.720.000.00-0.01-0.23
36104962006.05.26 13:45sell0.01usdjpym112.47114.47112.19 112.720.000.00-0.01-0.22
36105142006.05.26 13:45sell0.01usdjpym112.46114.46112.18 112.720.000.00-0.01-0.23
36105222006.05.26 13:45sell0.01usdjpym112.47114.47112.19 112.720.000.00-0.01-0.22
36112352006.05.26 13:47sell0.01usdjpym112.46114.46112.18 112.720.000.00-0.01-0.23
36118482006.05.26 13:49sell0.01usdjpym112.46114.46112.18 112.720.000.00-0.01-0.23
36118812006.05.26 13:49sell0.01usdjpym112.45114.46112.18 112.720.000.00-0.01-0.24
36118832006.05.26 13:49sell0.01usdjpym112.46114.46112.18 112.720.000.00-0.01-0.23
36119452006.05.26 13:49sell0.01usdjpym112.46114.46112.18 112.720.000.00-0.01-0.23
36120712006.05.26 13:50sell0.01usdjpym112.46114.46112.18 112.720.000.00-0.01-0.23
36120902006.05.26 13:50sell0.01usdjpym112.48114.48112.20 112.720.000.00-0.01-0.21
36121012006.05.26 13:50sell0.01usdjpym112.49114.49112.21 112.720.000.00-0.01-0.20
36121232006.05.26 13:50sell0.01usdjpym112.53114.53112.25 112.720.000.00-0.01-0.17
36122762006.05.26 13:50sell0.01usdjpym112.55114.55112.27 112.720.000.00-0.01-0.15
36122862006.05.26 13:50sell0.01usdjpym112.56114.56112.28 112.720.000.00-0.01-0.14
36122942006.05.26 13:50sell0.01usdjpym112.54114.54112.26 112.720.000.00-0.01-0.16
36123182006.05.26 13:50sell0.01usdjpym112.56114.56112.28 112.720.000.00-0.01-0.14
36123192006.05.26 13:50sell0.01usdjpym112.55114.55112.27 112.720.000.00-0.01-0.15
36123222006.05.26 13:50sell0.01usdjpym112.55114.56112.28 112.720.000.00-0.01-0.15
36123392006.05.26 13:50sell0.01usdjpym112.56114.57112.29 112.720.000.00-0.01-0.14
36123442006.05.26 13:51sell0.01usdjpym112.56114.56112.28 112.720.000.00-0.01-0.14
36123512006.05.26 13:51sell0.01usdjpym112.56114.56112.28 112.720.000.00-0.01-0.14
36123592006.05.26 13:51sell0.01usdjpym112.55114.55112.27 112.720.000.00-0.01-0.15
36124152006.05.26 13:51sell0.01usdjpym112.57114.57112.29 112.720.000.00-0.01-0.13
36124422006.05.26 13:51sell0.01usdjpym112.58114.58112.30 112.720.000.00-0.01-0.12
36124842006.05.26 13:51sell0.01usdjpym112.59114.59112.31 112.720.000.00-0.01-0.12
36125212006.05.26 13:51sell0.01usdjpym112.58114.58112.30 112.720.000.00-0.01-0.12
36125842006.05.26 13:51sell0.01usdjpym112.61114.61112.33 112.720.000.00-0.01-0.10
36126002006.05.26 13:51sell0.01usdjpym112.62114.62112.34 112.720.000.00-0.01-0.09
36127332006.05.26 13:51sell0.01usdjpym112.58114.58112.30 112.720.000.00-0.01-0.12
36127572006.05.26 13:51sell0.01usdjpym112.59114.59112.31 112.720.000.00-0.01-0.12
36128142006.05.26 13:51sell0.01usdjpym112.58114.58112.30 112.720.000.00-0.01-0.12
36128382006.05.26 13:51sell0.01usdjpym112.59114.59112.31 112.720.000.00-0.01-0.12
36128602006.05.26 13:51sell0.01usdjpym112.62114.62112.34 112.720.000.00-0.01-0.09
36128632006.05.26 13:51sell0.01usdjpym112.63114.63112.35 112.720.000.00-0.01-0.08
36129052006.05.26 13:51sell0.01usdjpym112.64114.64112.36 112.720.000.00-0.01-0.07
36129182006.05.26 13:51sell0.01usdjpym112.62114.63112.35 112.720.000.00-0.01-0.09
36129282006.05.26 13:51sell0.01usdjpym112.63114.63112.35 112.720.000.00-0.01-0.08
36129302006.05.26 13:51sell0.01usdjpym112.62114.62112.34 112.720.000.00-0.01-0.09
36129372006.05.26 13:51sell0.01usdjpym112.63114.63112.35 112.720.000.00-0.01-0.08
36129732006.05.26 13:52sell0.01usdjpym112.62114.62112.34 112.720.000.00-0.01-0.09
36130322006.05.26 13:52sell0.01usdjpym112.57114.58112.30 112.720.000.00-0.01-0.13
36130562006.05.26 13:52sell0.01usdjpym112.56114.56112.28 112.720.000.00-0.01-0.14
36131672006.05.26 13:52sell0.01usdjpym112.56114.56112.28 112.720.000.00-0.01-0.14
36132242006.05.26 13:52sell0.01usdjpym112.56114.57112.29 112.720.000.00-0.01-0.14
36132282006.05.26 13:52sell0.01usdjpym112.56114.56112.28 112.720.000.00-0.01-0.14
36132322006.05.26 13:52sell0.01usdjpym112.57114.57112.29 112.720.000.00-0.01-0.13
36132772006.05.26 13:53sell0.01usdjpym112.55114.55112.27 112.720.000.00-0.01-0.15
36132852006.05.26 13:53sell0.01usdjpym112.56114.56112.28 112.720.000.00-0.01-0.14
36133002006.05.26 13:53sell0.01usdjpym112.57114.57112.29 112.720.000.00-0.01-0.13
36133252006.05.26 13:53sell0.01usdjpym112.59114.59112.31 112.720.000.00-0.01-0.12
36133462006.05.26 13:53sell0.01usdjpym112.60114.60112.32 112.720.000.00-0.01-0.11
36134702006.05.26 13:53sell0.01usdjpym112.64114.64112.36 112.720.000.00-0.01-0.07
36134932006.05.26 13:53sell0.01usdjpym112.61114.61112.33 112.720.000.00-0.01-0.10
36135102006.05.26 13:53sell0.01usdjpym112.63114.63112.35 112.720.000.00-0.01-0.08
36135142006.05.26 13:53sell0.01usdjpym112.62114.62112.34 112.720.000.00-0.01-0.09
36135232006.05.26 13:53sell0.01usdjpym112.64114.64112.36 112.720.000.00-0.01-0.07
36139242006.05.26 13:53sell0.01usdjpym112.63114.63112.35 112.720.000.00-0.01-0.08
36139362006.05.26 13:53sell0.01usdjpym112.62114.62112.34 112.720.000.00-0.01-0.09
36139592006.05.26 13:53sell0.01usdjpym112.63114.63112.35 112.720.000.00-0.01-0.08
36139642006.05.26 13:54sell0.01usdjpym112.62114.62112.34 112.720.000.00-0.01-0.09
36140452006.05.26 13:54sell0.01usdjpym112.64114.64112.36 112.720.000.00-0.01-0.07
36140532006.05.26 13:54sell0.01usdjpym112.63114.63112.35 112.720.000.00-0.01-0.08
36140712006.05.26 13:54sell0.01usdjpym112.62114.63112.35 112.720.000.00-0.01-0.09
36142182006.05.26 13:54sell0.01usdjpym112.58114.58112.30 112.720.000.00-0.01-0.12
36142512006.05.26 13:54sell0.01usdjpym112.58114.58112.30 112.720.000.00-0.01-0.12
36143012006.05.26 13:54sell0.01usdjpym112.61114.61112.33 112.720.000.00-0.01-0.10
36143092006.05.26 13:54sell0.01usdjpym112.62114.62112.34 112.720.000.00-0.01-0.09
36143112006.05.26 13:54sell0.01usdjpym112.61114.61112.33 112.720.000.00-0.01-0.10
36143252006.05.26 13:54sell0.01usdjpym112.62114.62112.34 112.720.000.00-0.01-0.09
36143272006.05.26 13:54sell0.01usdjpym112.61114.61112.33 112.720.000.00-0.01-0.10
36143322006.05.26 13:54sell0.01usdjpym112.62114.62112.34 112.720.000.00-0.01-0.09
36143482006.05.26 13:54sell0.01usdjpym112.61114.61112.33 112.720.000.00-0.01-0.10
36143652006.05.26 13:54sell0.01usdjpym112.62114.62112.34 112.720.000.00-0.01-0.09
36144622006.05.26 13:55sell0.01usdjpym112.62114.62112.34 112.720.000.00-0.01-0.09
36145332006.05.26 13:55sell0.01usdjpym112.60114.60112.32 112.720.000.00-0.01-0.11
36145832006.05.26 13:55sell0.01usdjpym112.59114.59112.31 112.720.000.00-0.01-0.12
36146192006.05.26 13:55sell0.01usdjpym112.58114.58112.30 112.720.000.00-0.01-0.12
36146562006.05.26 13:55sell0.01usdjpym112.57114.57112.29 112.720.000.00-0.01-0.13
36146632006.05.26 13:55sell0.01usdjpym112.58114.58112.30 112.720.000.00-0.01-0.12
36146652006.05.26 13:55sell0.01usdjpym112.57114.57112.29 112.720.000.00-0.01-0.13
36146972006.05.26 13:55sell0.01usdjpym112.58114.58112.30 112.720.000.00-0.01-0.12
36147162006.05.26 13:55sell0.01usdjpym112.60114.60112.32 112.720.000.00-0.01-0.11
36147302006.05.26 13:55sell0.01usdjpym112.61114.61112.33 112.720.000.00-0.01-0.10
36147482006.05.26 13:56sell0.01usdjpym112.60114.60112.32 112.720.000.00-0.01-0.11
36147742006.05.26 13:56sell0.01usdjpym112.57114.58112.30 112.720.000.00-0.01-0.13
36148622006.05.26 13:56sell0.01usdjpym112.57114.57112.29 112.720.000.00-0.01-0.13
36148892006.05.26 13:56sell0.01usdjpym112.56114.56112.28 112.720.000.00-0.01-0.14
36149352006.05.26 13:56sell0.01usdjpym112.58114.58112.30 112.720.000.00-0.01-0.12
36149402006.05.26 13:56sell0.01usdjpym112.58114.58112.30 112.720.000.00-0.01-0.12
36150042006.05.26 13:56sell0.01usdjpym112.57114.57112.29 112.720.000.00-0.01-0.13
36150452006.05.26 13:57sell0.01usdjpym112.56114.56112.28 112.720.000.00-0.01-0.14
36151592006.05.26 13:57sell0.01usdjpym112.53114.53112.25 112.720.000.00-0.01-0.17
36151642006.05.26 13:57sell0.01usdjpym112.54114.54112.26 112.720.000.00-0.01-0.16
36151762006.05.26 13:57sell0.01usdjpym112.55114.55112.27 112.720.000.00-0.01-0.15
36151812006.05.26 13:57sell0.01usdjpym112.56114.56112.28 112.720.000.00-0.01-0.14
36151902006.05.26 13:57sell0.01usdjpym112.55114.55112.27 112.720.000.00-0.01-0.15
36152612006.05.26 13:57sell0.01usdjpym112.56114.56112.28 112.720.000.00-0.01-0.14
36152962006.05.26 13:57sell0.01usdjpym112.57114.57112.29 112.720.000.00-0.01-0.13
36152992006.05.26 13:57sell0.01usdjpym112.56114.56112.28 112.720.000.00-0.01-0.14
36153012006.05.26 13:57sell0.01usdjpym112.58114.58112.30 112.720.000.00-0.01-0.12
36153162006.05.26 13:57sell0.01usdjpym112.56114.56112.28 112.720.000.00-0.01-0.14
36153362006.05.26 13:58sell0.01usdjpym112.54114.54112.26 112.720.000.00-0.01-0.16
36153462006.05.26 13:58sell0.01usdjpym112.53114.53112.25 112.720.000.00-0.01-0.17
36153932006.05.26 13:58sell0.01usdjpym112.54114.54112.26 112.720.000.00-0.01-0.16
36154352006.05.26 13:58sell0.01usdjpym112.55114.55112.27 112.720.000.00-0.01-0.15
36154362006.05.26 13:58sell0.01usdjpym112.54114.54112.26 112.720.000.00-0.01-0.16
36154542006.05.26 13:58sell0.01usdjpym112.54114.54112.26 112.720.000.00-0.01-0.16
36155872006.05.26 13:59sell0.01usdjpym112.52114.52112.24 112.720.000.00-0.01-0.18
36155952006.05.26 13:59sell0.01usdjpym112.52114.52112.24 112.720.000.00-0.01-0.18
36156142006.05.26 13:59sell0.01usdjpym112.51114.51112.23 112.720.000.00-0.01-0.19
36156322006.05.26 13:59sell0.01usdjpym112.52114.52112.24 112.720.000.00-0.01-0.18
36156742006.05.26 13:59sell0.01usdjpym112.51114.51112.23 112.720.000.00-0.01-0.19
36157062006.05.26 13:59sell0.01usdjpym112.52114.52112.24 112.720.000.00-0.01-0.18
36157312006.05.26 13:59sell0.01usdjpym112.53114.53112.25 112.720.000.00-0.01-0.17
36157332006.05.26 13:59sell0.01usdjpym112.52114.52112.24 112.720.000.00-0.01-0.18
36157702006.05.26 13:59sell0.01usdjpym112.52114.52112.24 112.720.000.00-0.01-0.18
36159942006.05.26 14:00sell0.01usdjpym112.53114.53112.25 112.720.000.00-0.01-0.17
  0.00 0.00 -7.09 -122.02
 Floating P/L: -129.11
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -541.78 Floating P/L: -129.11 Margin: 414.00
Balance: 458.22 Equity: 329.11 Free Margin: -84.89
 
Details:
Graph
Gross Profit: 6.49 Gross Loss: 548.27 Total Net Profit: -541.78
Profit Factor: 0.01 Expected Payoff: -0.59  
Absolute Drawdown: 541.78 Maximal Drawdown (%): 548.27 (54.5%)  
 
Total Trades: 921 Short Positions (won %): 322 (5.59%) Long Positions (won %): 599 (1.34%)
Profit Trades (% of total): 26 (2.82%) Loss trades (% of total): 895 (97.18%)
Largest profit trade: 0.28 loss trade: -0.89
Average profit trade: 0.25 loss trade: -0.61
Maximum consecutive wins ($): 26 (6.49) consecutive losses ($): 895 (-548.27)
Maximal consecutive profit (count): 6.49 (26) consecutive loss (count): -548.27 (895)
Average consecutive wins: 26 consecutive losses: 895