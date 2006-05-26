|Account: 1071249
|Name: MT4_Firebird_v65_1
|Currency: USD
|2006 May 26, 20:01
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3567564
|2006.05.26 06:17
|balance
|Deposit
|1 000.00
|3567857
|2006.05.26 06:24
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2193
|1.2189
|1.2165
|2006.05.26 07:00
|1.2189
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|3568197
|2006.05.26 06:27
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.06
|114.06
|111.78
|2006.05.26 14:31
|112.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3568230
|2006.05.26 06:27
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.8713
|1.8913
|1.8685
|2006.05.26 12:10
|1.8685
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|3568246
|2006.05.26 06:27
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2782
|1.2982
|1.2754
|2006.05.26 13:36
|1.2754
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|3579897
|2006.05.26 08:10
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2143
|1.1943
|1.2171
|2006.05.26 12:00
|1.2171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|3580024
|2006.05.26 08:10
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2142
|1.1942
|1.2170
|2006.05.26 12:00
|1.2170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|3580053
|2006.05.26 08:10
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2829
|1.3029
|1.2801
|2006.05.26 12:09
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|3580117
|2006.05.26 08:10
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2143
|1.1943
|1.2171
|2006.05.26 12:00
|1.2171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|3580125
|2006.05.26 08:10
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2828
|1.3028
|1.2800
|2006.05.26 12:11
|1.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|3580211
|2006.05.26 08:10
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2828
|1.3028
|1.2800
|2006.05.26 12:11
|1.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|3580250
|2006.05.26 08:10
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2828
|1.3028
|1.2800
|2006.05.26 12:11
|1.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|3580320
|2006.05.26 08:10
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2828
|1.3028
|1.2800
|2006.05.26 12:11
|1.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|3580328
|2006.05.26 08:10
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2828
|1.3028
|1.2800
|2006.05.26 12:11
|1.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|3580338
|2006.05.26 08:11
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2143
|1.1943
|1.2171
|2006.05.26 12:00
|1.2171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|3580344
|2006.05.26 08:11
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2829
|1.3029
|1.2801
|2006.05.26 12:09
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|3580357
|2006.05.26 08:11
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2830
|1.3030
|1.2802
|2006.05.26 12:06
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|3580378
|2006.05.26 08:11
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2142
|1.1942
|1.2170
|2006.05.26 12:00
|1.2170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|3580388
|2006.05.26 08:11
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2143
|1.1943
|1.2171
|2006.05.26 12:00
|1.2171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|3580414
|2006.05.26 08:11
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2830
|1.3030
|1.2802
|2006.05.26 12:06
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|3580433
|2006.05.26 08:11
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2143
|1.1943
|1.2171
|2006.05.26 12:00
|1.2171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|3580435
|2006.05.26 08:11
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2829
|1.3029
|1.2801
|2006.05.26 12:09
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|3580453
|2006.05.26 08:11
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2143
|1.1942
|1.2170
|2006.05.26 12:00
|1.2170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|3580466
|2006.05.26 08:11
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2828
|1.3028
|1.2800
|2006.05.26 12:11
|1.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|3602720
|2006.05.26 13:23
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8635
|1.8435
|1.8663
|2006.05.26 14:20
|1.8551
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|3602752
|2006.05.26 13:23
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8634
|1.8434
|1.8662
|2006.05.26 14:20
|1.8551
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|3602828
|2006.05.26 13:23
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8633
|1.8433
|1.8661
|2006.05.26 14:20
|1.8551
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|3602852
|2006.05.26 13:23
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8631
|1.8431
|1.8659
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|3602889
|2006.05.26 13:23
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8632
|1.8432
|1.8660
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|3602918
|2006.05.26 13:23
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8632
|1.8432
|1.8660
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|3602948
|2006.05.26 13:23
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8631
|1.8431
|1.8659
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|3602954
|2006.05.26 13:23
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8632
|1.8432
|1.8660
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|3602970
|2006.05.26 13:23
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8633
|1.8433
|1.8661
|2006.05.26 14:20
|1.8551
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|3602984
|2006.05.26 13:23
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8631
|1.8431
|1.8659
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|3603008
|2006.05.26 13:23
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8631
|1.8431
|1.8659
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|3603026
|2006.05.26 13:23
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8633
|1.8433
|1.8661
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.89
|3603054
|2006.05.26 13:23
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8634
|1.8434
|1.8662
|2006.05.26 14:20
|1.8551
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|3603633
|2006.05.26 13:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8633
|1.8433
|1.8661
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.89
|3603642
|2006.05.26 13:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8632
|1.8431
|1.8659
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|3603650
|2006.05.26 13:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8632
|1.8432
|1.8660
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|3603659
|2006.05.26 13:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8631
|1.8431
|1.8659
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|3603669
|2006.05.26 13:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8629
|1.8429
|1.8657
|2006.05.26 14:28
|1.8543
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|3603684
|2006.05.26 13:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8627
|1.8426
|1.8654
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|3603697
|2006.05.26 13:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8627
|1.8427
|1.8655
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|3603718
|2006.05.26 13:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8629
|1.8429
|1.8657
|2006.05.26 14:28
|1.8543
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|3603753
|2006.05.26 13:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8627
|1.8427
|1.8655
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|3603786
|2006.05.26 13:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8626
|1.8426
|1.8654
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|3603799
|2006.05.26 13:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8625
|1.8425
|1.8653
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|3603810
|2006.05.26 13:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8626
|1.8426
|1.8654
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|3603821
|2006.05.26 13:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8626
|1.8426
|1.8654
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|3603825
|2006.05.26 13:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8627
|1.8427
|1.8655
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|3603833
|2006.05.26 13:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8628
|1.8428
|1.8656
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|3603855
|2006.05.26 13:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8629
|1.8429
|1.8657
|2006.05.26 14:28
|1.8543
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|3603862
|2006.05.26 13:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8628
|1.8428
|1.8656
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|3603868
|2006.05.26 13:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8629
|1.8428
|1.8656
|2006.05.26 14:28
|1.8543
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|3603889
|2006.05.26 13:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8628
|1.8428
|1.8656
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|3603894
|2006.05.26 13:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8629
|1.8429
|1.8657
|2006.05.26 14:28
|1.8543
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|3603899
|2006.05.26 13:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8628
|1.8428
|1.8656
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|3603906
|2006.05.26 13:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8629
|1.8429
|1.8657
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|3603918
|2006.05.26 13:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8630
|1.8430
|1.8658
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|3603922
|2006.05.26 13:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8629
|1.8429
|1.8657
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|3603935
|2006.05.26 13:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8630
|1.8430
|1.8658
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|3603951
|2006.05.26 13:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8631
|1.8431
|1.8659
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|3603961
|2006.05.26 13:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8630
|1.8430
|1.8658
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|3603984
|2006.05.26 13:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8631
|1.8431
|1.8659
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|3603991
|2006.05.26 13:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8630
|1.8430
|1.8658
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|3603996
|2006.05.26 13:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8629
|1.8429
|1.8657
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|3604006
|2006.05.26 13:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8629
|1.8429
|1.8657
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|3604012
|2006.05.26 13:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8628
|1.8428
|1.8656
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|3604019
|2006.05.26 13:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8627
|1.8427
|1.8655
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|3604027
|2006.05.26 13:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8627
|1.8427
|1.8655
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|3604035
|2006.05.26 13:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8628
|1.8428
|1.8656
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|3604063
|2006.05.26 13:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8629
|1.8429
|1.8657
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|3604066
|2006.05.26 13:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8629
|1.8428
|1.8656
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|3604069
|2006.05.26 13:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8629
|1.8429
|1.8657
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|3604076
|2006.05.26 13:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8630
|1.8430
|1.8658
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|3604087
|2006.05.26 13:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8629
|1.8429
|1.8657
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|3604091
|2006.05.26 13:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8630
|1.8430
|1.8658
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|3604102
|2006.05.26 13:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8630
|1.8430
|1.8658
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|3604104
|2006.05.26 13:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8631
|1.8431
|1.8659
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|3604111
|2006.05.26 13:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8630
|1.8430
|1.8658
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|3604115
|2006.05.26 13:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8631
|1.8431
|1.8659
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|3604118
|2006.05.26 13:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8631
|1.8430
|1.8658
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|3604123
|2006.05.26 13:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8630
|1.8430
|1.8658
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|3604125
|2006.05.26 13:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8631
|1.8431
|1.8659
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|3604138
|2006.05.26 13:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8631
|1.8431
|1.8659
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|3604143
|2006.05.26 13:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8630
|1.8430
|1.8658
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|3604149
|2006.05.26 13:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8632
|1.8431
|1.8659
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|3604152
|2006.05.26 13:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8632
|1.8432
|1.8660
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|3604159
|2006.05.26 13:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8632
|1.8432
|1.8660
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|3604167
|2006.05.26 13:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8631
|1.8431
|1.8659
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|3604169
|2006.05.26 13:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8630
|1.8430
|1.8658
|2006.05.26 14:28
|1.8543
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|3604173
|2006.05.26 13:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8630
|1.8430
|1.8658
|2006.05.26 14:28
|1.8543
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|3604177
|2006.05.26 13:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8629
|1.8429
|1.8657
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|3604179
|2006.05.26 13:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8628
|1.8428
|1.8656
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|3604181
|2006.05.26 13:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8629
|1.8429
|1.8657
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|3604183
|2006.05.26 13:29
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8628
|1.8428
|1.8656
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|3604189
|2006.05.26 13:29
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8629
|1.8429
|1.8657
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|3604193
|2006.05.26 13:29
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8628
|1.8428
|1.8656
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|3604208
|2006.05.26 13:29
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8627
|1.8427
|1.8655
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|3604222
|2006.05.26 13:29
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8628
|1.8428
|1.8656
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|3604227
|2006.05.26 13:29
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8628
|1.8428
|1.8656
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|3604237
|2006.05.26 13:29
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8626
|1.8426
|1.8654
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|3604250
|2006.05.26 13:29
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8625
|1.8425
|1.8653
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|3604262
|2006.05.26 13:29
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8625
|1.8424
|1.8652
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|3604274
|2006.05.26 13:29
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8626
|1.8426
|1.8654
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|3604276
|2006.05.26 13:29
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8627
|1.8427
|1.8655
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|3604278
|2006.05.26 13:29
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8626
|1.8426
|1.8654
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|3604282
|2006.05.26 13:29
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8627
|1.8427
|1.8655
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|3604295
|2006.05.26 13:29
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8628
|1.8428
|1.8656
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|3604315
|2006.05.26 13:29
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8627
|1.8427
|1.8655
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|3604493
|2006.05.26 13:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8624
|1.8424
|1.8652
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|3604521
|2006.05.26 13:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8623
|1.8422
|1.8650
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|3604526
|2006.05.26 13:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8623
|1.8423
|1.8651
|2006.05.26 14:28
|1.8543
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|3604535
|2006.05.26 13:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8623
|1.8422
|1.8650
|2006.05.26 14:28
|1.8542
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|3604541
|2006.05.26 13:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8622
|1.8422
|1.8650
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|3604547
|2006.05.26 13:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8621
|1.8421
|1.8649
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|3604561
|2006.05.26 13:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8622
|1.8422
|1.8650
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|3604568
|2006.05.26 13:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8621
|1.8421
|1.8649
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|3604581
|2006.05.26 13:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8620
|1.8420
|1.8648
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|3604585
|2006.05.26 13:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8620
|1.8420
|1.8648
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|3604604
|2006.05.26 13:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8619
|1.8419
|1.8647
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|3604615
|2006.05.26 13:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8618
|1.8418
|1.8646
|2006.05.26 14:28
|1.8543
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|3604652
|2006.05.26 13:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8617
|1.8417
|1.8645
|2006.05.26 14:28
|1.8542
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|3604673
|2006.05.26 13:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8618
|1.8418
|1.8646
|2006.05.26 14:28
|1.8543
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|3604719
|2006.05.26 13:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8616
|1.8416
|1.8644
|2006.05.26 14:28
|1.8542
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|3604747
|2006.05.26 13:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8614
|1.8414
|1.8642
|2006.05.26 14:28
|1.8541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|3604790
|2006.05.26 13:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8615
|1.8415
|1.8643
|2006.05.26 14:28
|1.8542
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|3604793
|2006.05.26 13:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8615
|1.8414
|1.8642
|2006.05.26 14:28
|1.8542
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|3604798
|2006.05.26 13:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8614
|1.8414
|1.8642
|2006.05.26 14:28
|1.8541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|3604810
|2006.05.26 13:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8614
|1.8413
|1.8641
|2006.05.26 14:28
|1.8541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|3604829
|2006.05.26 13:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8614
|1.8414
|1.8642
|2006.05.26 14:28
|1.8541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|3604850
|2006.05.26 13:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8613
|1.8413
|1.8641
|2006.05.26 14:28
|1.8540
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|3604867
|2006.05.26 13:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8614
|1.8414
|1.8642
|2006.05.26 14:28
|1.8541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|3604883
|2006.05.26 13:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8615
|1.8415
|1.8643
|2006.05.26 14:28
|1.8542
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|3604892
|2006.05.26 13:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8614
|1.8414
|1.8642
|2006.05.26 14:28
|1.8541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|3604896
|2006.05.26 13:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8613
|1.8413
|1.8641
|2006.05.26 14:28
|1.8540
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|3604901
|2006.05.26 13:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8614
|1.8414
|1.8642
|2006.05.26 14:28
|1.8541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|3604969
|2006.05.26 13:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8615
|1.8415
|1.8643
|2006.05.26 14:28
|1.8542
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|3604977
|2006.05.26 13:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8616
|1.8416
|1.8644
|2006.05.26 14:28
|1.8542
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|3604985
|2006.05.26 13:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8616
|1.8416
|1.8644
|2006.05.26 14:28
|1.8542
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|3604992
|2006.05.26 13:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8617
|1.8417
|1.8645
|2006.05.26 14:28
|1.8542
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|3605007
|2006.05.26 13:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8618
|1.8418
|1.8646
|2006.05.26 14:28
|1.8543
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|3605042
|2006.05.26 13:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8619
|1.8419
|1.8647
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|3605055
|2006.05.26 13:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8620
|1.8420
|1.8648
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|3605070
|2006.05.26 13:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8619
|1.8419
|1.8647
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|3605073
|2006.05.26 13:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8619
|1.8418
|1.8646
|2006.05.26 14:28
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|3605075
|2006.05.26 13:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8619
|1.8419
|1.8647
|2006.05.26 14:28
|1.8543
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|3605079
|2006.05.26 13:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8618
|1.8418
|1.8646
|2006.05.26 14:28
|1.8543
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|3605086
|2006.05.26 13:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8617
|1.8417
|1.8645
|2006.05.26 14:28
|1.8542
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|3605108
|2006.05.26 13:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8617
|1.8417
|1.8645
|2006.05.26 14:28
|1.8542
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|3605127
|2006.05.26 13:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8618
|1.8418
|1.8646
|2006.05.26 14:28
|1.8543
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|3605154
|2006.05.26 13:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8619
|1.8419
|1.8647
|2006.05.26 14:28
|1.8543
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|3605168
|2006.05.26 13:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8618
|1.8418
|1.8646
|2006.05.26 14:28
|1.8543
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|3605183
|2006.05.26 13:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8616
|1.8416
|1.8644
|2006.05.26 14:28
|1.8542
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|3605220
|2006.05.26 13:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8615
|1.8415
|1.8643
|2006.05.26 14:28
|1.8542
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|3605315
|2006.05.26 13:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8613
|1.8413
|1.8641
|2006.05.26 14:28
|1.8540
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|3605334
|2006.05.26 13:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8613
|1.8413
|1.8641
|2006.05.26 14:28
|1.8541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|3605345
|2006.05.26 13:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8612
|1.8412
|1.8640
|2006.05.26 14:28
|1.8541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|3605362
|2006.05.26 13:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8613
|1.8413
|1.8641
|2006.05.26 14:28
|1.8541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|3605368
|2006.05.26 13:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8612
|1.8412
|1.8640
|2006.05.26 14:28
|1.8541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|3605383
|2006.05.26 13:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8611
|1.8411
|1.8639
|2006.05.26 14:28
|1.8539
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|3605398
|2006.05.26 13:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8609
|1.8409
|1.8637
|2006.05.26 14:28
|1.8539
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|3605415
|2006.05.26 13:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8609
|1.8409
|1.8637
|2006.05.26 14:28
|1.8539
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|3605464
|2006.05.26 13:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8608
|1.8408
|1.8636
|2006.05.26 14:28
|1.8539
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|3605479
|2006.05.26 13:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8609
|1.8409
|1.8637
|2006.05.26 14:28
|1.8539
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|3605491
|2006.05.26 13:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8609
|1.8408
|1.8636
|2006.05.26 14:28
|1.8538
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|3605496
|2006.05.26 13:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8609
|1.8409
|1.8637
|2006.05.26 14:28
|1.8538
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|3605518
|2006.05.26 13:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8610
|1.8410
|1.8638
|2006.05.26 14:28
|1.8539
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|3605527
|2006.05.26 13:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8611
|1.8411
|1.8639
|2006.05.26 14:28
|1.8539
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|3605578
|2006.05.26 13:33
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2214
|1.2414
|1.2186
|2006.05.26 14:28
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|3605592
|2006.05.26 13:33
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2215
|1.2415
|1.2187
|2006.05.26 14:28
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|3605597
|2006.05.26 13:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8609
|1.8409
|1.8637
|2006.05.26 14:28
|1.8538
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|3605609
|2006.05.26 13:33
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2217
|1.2417
|1.2189
|2006.05.26 14:29
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|3605645
|2006.05.26 13:33
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2216
|1.2416
|1.2188
|2006.05.26 14:28
|1.2290
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|3605718
|2006.05.26 13:33
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2218
|1.2418
|1.2190
|2006.05.26 14:29
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|3605735
|2006.05.26 13:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8605
|1.8405
|1.8633
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3605745
|2006.05.26 13:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8604
|1.8404
|1.8632
|2006.05.26 14:28
|1.8536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3605755
|2006.05.26 13:33
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2217
|1.2417
|1.2189
|2006.05.26 14:29
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|3605770
|2006.05.26 13:33
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2216
|1.2416
|1.2188
|2006.05.26 14:28
|1.2290
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|3605773
|2006.05.26 13:33
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2217
|1.2417
|1.2189
|2006.05.26 14:29
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|3605786
|2006.05.26 13:33
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2216
|1.2417
|1.2189
|2006.05.26 14:29
|1.2290
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|3605791
|2006.05.26 13:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8606
|1.8406
|1.8634
|2006.05.26 14:28
|1.8536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|3605795
|2006.05.26 13:33
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2217
|1.2417
|1.2189
|2006.05.26 14:29
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|3605799
|2006.05.26 13:33
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2216
|1.2416
|1.2188
|2006.05.26 14:29
|1.2290
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|3605801
|2006.05.26 13:33
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2217
|1.2417
|1.2189
|2006.05.26 14:29
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|3605805
|2006.05.26 13:33
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2216
|1.2416
|1.2188
|2006.05.26 14:29
|1.2290
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|3605810
|2006.05.26 13:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8606
|1.8406
|1.8634
|2006.05.26 14:28
|1.8536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|3605818
|2006.05.26 13:33
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2217
|1.2417
|1.2189
|2006.05.26 14:29
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|3605827
|2006.05.26 13:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8607
|1.8407
|1.8635
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|3605836
|2006.05.26 13:33
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2216
|1.2416
|1.2188
|2006.05.26 14:29
|1.2290
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|3605854
|2006.05.26 13:33
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2215
|1.2415
|1.2187
|2006.05.26 14:28
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|3605859
|2006.05.26 13:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8608
|1.8408
|1.8636
|2006.05.26 14:28
|1.8539
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|3605880
|2006.05.26 13:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8609
|1.8409
|1.8637
|2006.05.26 14:28
|1.8538
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|3605885
|2006.05.26 13:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8611
|1.8410
|1.8638
|2006.05.26 14:28
|1.8539
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|3605895
|2006.05.26 13:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8611
|1.8411
|1.8639
|2006.05.26 14:28
|1.8539
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|3605899
|2006.05.26 13:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8611
|1.8410
|1.8638
|2006.05.26 14:28
|1.8539
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|3605907
|2006.05.26 13:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8610
|1.8410
|1.8638
|2006.05.26 14:28
|1.8539
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|3605916
|2006.05.26 13:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8611
|1.8411
|1.8639
|2006.05.26 14:28
|1.8539
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|3605926
|2006.05.26 13:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8612
|1.8412
|1.8640
|2006.05.26 14:28
|1.8541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|3605936
|2006.05.26 13:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8613
|1.8413
|1.8641
|2006.05.26 14:28
|1.8541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|3605950
|2006.05.26 13:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8614
|1.8414
|1.8642
|2006.05.26 14:28
|1.8541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|3605955
|2006.05.26 13:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8613
|1.8413
|1.8641
|2006.05.26 14:28
|1.8541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|3605957
|2006.05.26 13:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8614
|1.8414
|1.8642
|2006.05.26 14:28
|1.8541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|3605976
|2006.05.26 13:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8615
|1.8415
|1.8643
|2006.05.26 14:28
|1.8542
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|3605989
|2006.05.26 13:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8616
|1.8416
|1.8644
|2006.05.26 14:28
|1.8542
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|3605993
|2006.05.26 13:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8615
|1.8415
|1.8643
|2006.05.26 14:28
|1.8541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|3606033
|2006.05.26 13:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8614
|1.8414
|1.8642
|2006.05.26 14:28
|1.8541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|3606039
|2006.05.26 13:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8615
|1.8415
|1.8643
|2006.05.26 14:28
|1.8541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|3606055
|2006.05.26 13:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8614
|1.8414
|1.8642
|2006.05.26 14:28
|1.8541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|3606058
|2006.05.26 13:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8615
|1.8415
|1.8643
|2006.05.26 14:28
|1.8541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|3606059
|2006.05.26 13:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8615
|1.8414
|1.8642
|2006.05.26 14:28
|1.8541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|3606061
|2006.05.26 13:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8615
|1.8415
|1.8643
|2006.05.26 14:28
|1.8541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|3606065
|2006.05.26 13:34
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2215
|1.2415
|1.2187
|2006.05.26 14:28
|1.2290
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|3606069
|2006.05.26 13:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8614
|1.8414
|1.8642
|2006.05.26 14:28
|1.8541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|3606081
|2006.05.26 13:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8615
|1.8415
|1.8643
|2006.05.26 14:28
|1.8541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|3606088
|2006.05.26 13:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8614
|1.8414
|1.8642
|2006.05.26 14:28
|1.8541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|3606090
|2006.05.26 13:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8614
|1.8414
|1.8642
|2006.05.26 14:28
|1.8541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|3606095
|2006.05.26 13:34
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2216
|1.2416
|1.2188
|2006.05.26 14:29
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|3606101
|2006.05.26 13:34
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2217
|1.2417
|1.2189
|2006.05.26 14:29
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|3606104
|2006.05.26 13:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8613
|1.8413
|1.8641
|2006.05.26 14:28
|1.8541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|3606108
|2006.05.26 13:34
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2216
|1.2416
|1.2188
|2006.05.26 14:29
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|3606111
|2006.05.26 13:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8612
|1.8412
|1.8640
|2006.05.26 14:28
|1.8541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|3606118
|2006.05.26 13:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8613
|1.8413
|1.8641
|2006.05.26 14:28
|1.8541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|3606120
|2006.05.26 13:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8614
|1.8414
|1.8642
|2006.05.26 14:28
|1.8540
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|3606124
|2006.05.26 13:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8615
|1.8415
|1.8643
|2006.05.26 14:28
|1.8541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|3606129
|2006.05.26 13:34
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2215
|1.2415
|1.2187
|2006.05.26 14:28
|1.2290
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|3606139
|2006.05.26 13:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8617
|1.8417
|1.8645
|2006.05.26 14:28
|1.8542
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|3606160
|2006.05.26 13:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8618
|1.8418
|1.8646
|2006.05.26 14:28
|1.8542
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|3606165
|2006.05.26 13:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8618
|1.8417
|1.8645
|2006.05.26 14:28
|1.8542
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|3606170
|2006.05.26 13:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8618
|1.8418
|1.8646
|2006.05.26 14:28
|1.8542
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|3606175
|2006.05.26 13:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8617
|1.8417
|1.8645
|2006.05.26 14:28
|1.8542
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|3606178
|2006.05.26 13:34
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2215
|1.2415
|1.2187
|2006.05.26 14:28
|1.2290
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|3606181
|2006.05.26 13:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8616
|1.8416
|1.8644
|2006.05.26 14:28
|1.8542
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|3606189
|2006.05.26 13:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8615
|1.8415
|1.8643
|2006.05.26 14:28
|1.8541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|3606196
|2006.05.26 13:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8615
|1.8414
|1.8642
|2006.05.26 14:28
|1.8541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|3606206
|2006.05.26 13:35
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2216
|1.2416
|1.2188
|2006.05.26 14:29
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|3606210
|2006.05.26 13:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8615
|1.8414
|1.8642
|2006.05.26 14:28
|1.8541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|3606223
|2006.05.26 13:35
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2217
|1.2417
|1.2189
|2006.05.26 14:29
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|3606238
|2006.05.26 13:35
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2218
|1.2418
|1.2190
|2006.05.26 14:29
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|3606249
|2006.05.26 13:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8613
|1.8413
|1.8641
|2006.05.26 14:28
|1.8541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|3606259
|2006.05.26 13:35
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2219
|1.2419
|1.2191
|2006.05.26 14:29
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|3606276
|2006.05.26 13:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8612
|1.8412
|1.8640
|2006.05.26 14:28
|1.8541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|3606280
|2006.05.26 13:35
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2220
|1.2420
|1.2192
|2006.05.26 14:29
|1.2290
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|3606288
|2006.05.26 13:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8611
|1.8411
|1.8639
|2006.05.26 14:28
|1.8539
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|3606295
|2006.05.26 13:35
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2219
|1.2419
|1.2191
|2006.05.26 14:29
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|3606299
|2006.05.26 13:35
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2219
|1.2419
|1.2191
|2006.05.26 14:29
|1.2290
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|3606301
|2006.05.26 13:35
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2218
|1.2419
|1.2191
|2006.05.26 14:29
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|3606306
|2006.05.26 13:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8612
|1.8412
|1.8640
|2006.05.26 14:28
|1.8541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|3606308
|2006.05.26 13:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8613
|1.8413
|1.8641
|2006.05.26 14:28
|1.8541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|3606313
|2006.05.26 13:35
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2218
|1.2418
|1.2190
|2006.05.26 14:29
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|3606318
|2006.05.26 13:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8611
|1.8411
|1.8639
|2006.05.26 14:28
|1.8539
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|3606331
|2006.05.26 13:35
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2220
|1.2420
|1.2192
|2006.05.26 14:29
|1.2290
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|3606375
|2006.05.26 13:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8602
|1.8402
|1.8630
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3606393
|2006.05.26 13:35
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2227
|1.2427
|1.2199
|2006.05.26 14:29
|1.2292
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|3606419
|2006.05.26 13:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8602
|1.8401
|1.8629
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3606457
|2006.05.26 13:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8602
|1.8402
|1.8630
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3606469
|2006.05.26 13:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8602
|1.8402
|1.8630
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3606509
|2006.05.26 13:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8603
|1.8403
|1.8631
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|3606518
|2006.05.26 13:35
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2226
|1.2426
|1.2198
|2006.05.26 14:29
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|3606531
|2006.05.26 13:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8605
|1.8404
|1.8632
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3606551
|2006.05.26 13:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8605
|1.8405
|1.8633
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3606559
|2006.05.26 13:35
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2224
|1.2424
|1.2196
|2006.05.26 14:29
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|3606573
|2006.05.26 13:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8607
|1.8407
|1.8635
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|3606580
|2006.05.26 13:35
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2226
|1.2426
|1.2198
|2006.05.26 14:29
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|3606588
|2006.05.26 13:35
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2226
|1.2426
|1.2198
|2006.05.26 14:29
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|3606594
|2006.05.26 13:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8608
|1.8408
|1.8636
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|3606606
|2006.05.26 13:35
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2227
|1.2427
|1.2199
|2006.05.26 14:29
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|3606613
|2006.05.26 13:35
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2226
|1.2426
|1.2198
|2006.05.26 14:29
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|3606616
|2006.05.26 13:35
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2225
|1.2425
|1.2197
|2006.05.26 14:29
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|3606622
|2006.05.26 13:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8606
|1.8405
|1.8633
|2006.05.26 14:28
|1.8536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|3606625
|2006.05.26 13:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8605
|1.8405
|1.8633
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3606639
|2006.05.26 13:36
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8606
|1.8406
|1.8634
|2006.05.26 14:28
|1.8536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|3606645
|2006.05.26 13:36
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2225
|1.2426
|1.2198
|2006.05.26 14:29
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|3606654
|2006.05.26 13:36
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2225
|1.2425
|1.2197
|2006.05.26 14:29
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|3606656
|2006.05.26 13:36
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2226
|1.2426
|1.2198
|2006.05.26 14:29
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|3606666
|2006.05.26 13:36
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2227
|1.2427
|1.2199
|2006.05.26 14:29
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|3606697
|2006.05.26 13:36
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2228
|1.2428
|1.2200
|2006.05.26 14:29
|1.2292
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3606721
|2006.05.26 13:36
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8604
|1.8404
|1.8632
|2006.05.26 14:28
|1.8536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3606734
|2006.05.26 13:36
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2227
|1.2429
|1.2201
|2006.05.26 14:29
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|3606740
|2006.05.26 13:36
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8605
|1.8405
|1.8633
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3606742
|2006.05.26 13:36
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2228
|1.2428
|1.2200
|2006.05.26 14:29
|1.2292
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3606763
|2006.05.26 13:36
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2229
|1.2429
|1.2201
|2006.05.26 14:29
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3606780
|2006.05.26 13:36
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2230
|1.2430
|1.2202
|2006.05.26 14:29
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3606825
|2006.05.26 13:36
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2232
|1.2432
|1.2204
|2006.05.26 14:29
|1.2295
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3606856
|2006.05.26 13:36
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2233
|1.2433
|1.2205
|2006.05.26 14:30
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3606875
|2006.05.26 13:36
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2234
|1.2434
|1.2206
|2006.05.26 14:30
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3606899
|2006.05.26 13:36
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2754
|1.2554
|1.2782
|2006.05.26 14:31
|1.2705
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3606910
|2006.05.26 13:36
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2234
|1.2434
|1.2206
|2006.05.26 14:30
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3606933
|2006.05.26 13:36
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2233
|1.2433
|1.2205
|2006.05.26 14:30
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3606948
|2006.05.26 13:36
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2756
|1.2555
|1.2783
|2006.05.26 14:31
|1.2706
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3606958
|2006.05.26 13:36
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2233
|1.2433
|1.2205
|2006.05.26 14:30
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3606987
|2006.05.26 13:36
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8601
|1.8401
|1.8629
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|3606998
|2006.05.26 13:36
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2232
|1.2432
|1.2204
|2006.05.26 14:29
|1.2295
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3607001
|2006.05.26 13:36
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2232
|1.2433
|1.2205
|2006.05.26 14:29
|1.2295
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3607007
|2006.05.26 13:36
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2232
|1.2433
|1.2205
|2006.05.26 14:29
|1.2295
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3607019
|2006.05.26 13:36
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2232
|1.2433
|1.2205
|2006.05.26 14:29
|1.2295
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3607037
|2006.05.26 13:36
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8604
|1.8404
|1.8632
|2006.05.26 14:28
|1.8536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3607040
|2006.05.26 13:36
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2233
|1.2433
|1.2205
|2006.05.26 14:30
|1.2296
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3607048
|2006.05.26 13:36
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8603
|1.8403
|1.8631
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|3607054
|2006.05.26 13:36
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2234
|1.2434
|1.2206
|2006.05.26 14:30
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3607057
|2006.05.26 13:36
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8603
|1.8403
|1.8631
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|3607065
|2006.05.26 13:36
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2235
|1.2435
|1.2207
|2006.05.26 14:30
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3607068
|2006.05.26 13:36
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2234
|1.2434
|1.2206
|2006.05.26 14:30
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3607084
|2006.05.26 13:36
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2233
|1.2433
|1.2205
|2006.05.26 14:30
|1.2296
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3607095
|2006.05.26 13:36
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8604
|1.8404
|1.8632
|2006.05.26 14:28
|1.8536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3607101
|2006.05.26 13:36
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2233
|1.2433
|1.2205
|2006.05.26 14:30
|1.2296
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3607109
|2006.05.26 13:36
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8605
|1.8405
|1.8633
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3607116
|2006.05.26 13:36
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2232
|1.2432
|1.2204
|2006.05.26 14:29
|1.2295
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3607121
|2006.05.26 13:36
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2233
|1.2433
|1.2205
|2006.05.26 14:30
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|3607134
|2006.05.26 13:36
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2234
|1.2434
|1.2206
|2006.05.26 14:30
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3607145
|2006.05.26 13:36
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2235
|1.2435
|1.2207
|2006.05.26 14:30
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3607155
|2006.05.26 13:36
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2754
|1.2554
|1.2782
|2006.05.26 14:31
|1.2705
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3607173
|2006.05.26 13:36
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2237
|1.2437
|1.2209
|2006.05.26 14:30
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3607210
|2006.05.26 13:36
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2752
|1.2552
|1.2780
|2006.05.26 14:38
|1.2703
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3607229
|2006.05.26 13:36
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8601
|1.8401
|1.8629
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|3607234
|2006.05.26 13:36
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2239
|1.2439
|1.2211
|2006.05.26 14:31
|1.2300
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3607240
|2006.05.26 13:36
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8602
|1.8402
|1.8630
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3607249
|2006.05.26 13:36
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2238
|1.2439
|1.2211
|2006.05.26 14:31
|1.2299
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3607256
|2006.05.26 13:36
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2753
|1.2553
|1.2781
|2006.05.26 14:37
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3607267
|2006.05.26 13:36
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2754
|1.2554
|1.2782
|2006.05.26 14:31
|1.2705
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3607272
|2006.05.26 13:36
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2238
|1.2438
|1.2210
|2006.05.26 14:31
|1.2299
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3607288
|2006.05.26 13:37
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2753
|1.2553
|1.2781
|2006.05.26 14:37
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3607297
|2006.05.26 13:37
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2239
|1.2439
|1.2211
|2006.05.26 14:31
|1.2300
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3607314
|2006.05.26 13:37
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2751
|1.2551
|1.2779
|2006.05.26 14:39
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3607330
|2006.05.26 13:37
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2240
|1.2440
|1.2212
|2006.05.26 14:31
|1.2301
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3607357
|2006.05.26 13:37
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8598
|1.8398
|1.8626
|2006.05.26 14:28
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|3607380
|2006.05.26 13:37
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2242
|1.2442
|1.2214
|2006.05.26 14:40
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3607408
|2006.05.26 13:37
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2748
|1.2548
|1.2776
|2006.05.26 14:40
|1.2700
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|3607559
|2006.05.26 13:37
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8597
|1.8397
|1.8625
|2006.05.26 14:28
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|3607579
|2006.05.26 13:37
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8596
|1.8396
|1.8624
|2006.05.26 14:28
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|3607645
|2006.05.26 13:37
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8598
|1.8398
|1.8626
|2006.05.26 14:28
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|3607660
|2006.05.26 13:37
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2748
|1.2548
|1.2776
|2006.05.26 14:40
|1.2700
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|3607670
|2006.05.26 13:37
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8598
|1.8398
|1.8626
|2006.05.26 14:28
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|3607684
|2006.05.26 13:37
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8598
|1.8398
|1.8626
|2006.05.26 14:28
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|3607692
|2006.05.26 13:37
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2749
|1.2548
|1.2776
|2006.05.26 14:39
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|3607704
|2006.05.26 13:37
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8599
|1.8399
|1.8627
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|3607719
|2006.05.26 13:37
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2242
|1.2442
|1.2214
|2006.05.26 14:40
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3607734
|2006.05.26 13:37
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2749
|1.2548
|1.2776
|2006.05.26 14:39
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|3607748
|2006.05.26 13:37
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2749
|1.2548
|1.2776
|2006.05.26 14:39
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|3607755
|2006.05.26 13:37
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2749
|1.2549
|1.2777
|2006.05.26 14:39
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|3607766
|2006.05.26 13:37
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2748
|1.2548
|1.2776
|2006.05.26 14:40
|1.2700
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|3607770
|2006.05.26 13:37
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2749
|1.2549
|1.2777
|2006.05.26 14:39
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|3607778
|2006.05.26 13:37
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2242
|1.2442
|1.2214
|2006.05.26 14:40
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3607783
|2006.05.26 13:37
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2750
|1.2550
|1.2778
|2006.05.26 14:39
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3607793
|2006.05.26 13:37
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2241
|1.2441
|1.2213
|2006.05.26 14:38
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3607801
|2006.05.26 13:37
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2751
|1.2551
|1.2779
|2006.05.26 14:39
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3607817
|2006.05.26 13:37
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2752
|1.2552
|1.2780
|2006.05.26 14:38
|1.2703
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3607826
|2006.05.26 13:37
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2240
|1.2440
|1.2212
|2006.05.26 14:31
|1.2301
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3607840
|2006.05.26 13:37
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2238
|1.2438
|1.2210
|2006.05.26 14:31
|1.2299
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3607855
|2006.05.26 13:37
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2237
|1.2437
|1.2209
|2006.05.26 14:30
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3607867
|2006.05.26 13:37
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2235
|1.2436
|1.2208
|2006.05.26 14:30
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3607885
|2006.05.26 13:37
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2236
|1.2436
|1.2208
|2006.05.26 14:30
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3607895
|2006.05.26 13:37
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2754
|1.2554
|1.2782
|2006.05.26 14:31
|1.2705
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3607901
|2006.05.26 13:37
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8605
|1.8405
|1.8633
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3607905
|2006.05.26 13:37
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2237
|1.2437
|1.2209
|2006.05.26 14:30
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3607910
|2006.05.26 13:37
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8604
|1.8404
|1.8632
|2006.05.26 14:28
|1.8536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3607911
|2006.05.26 13:37
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2236
|1.2436
|1.2208
|2006.05.26 14:30
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3607918
|2006.05.26 13:37
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2754
|1.2554
|1.2782
|2006.05.26 14:31
|1.2705
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3607921
|2006.05.26 13:37
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8603
|1.8403
|1.8631
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|3607923
|2006.05.26 13:37
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2235
|1.2435
|1.2207
|2006.05.26 14:30
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3607933
|2006.05.26 13:37
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8602
|1.8402
|1.8630
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3607936
|2006.05.26 13:37
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2234
|1.2434
|1.2206
|2006.05.26 14:30
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3607941
|2006.05.26 13:37
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2234
|1.2435
|1.2207
|2006.05.26 14:30
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3607957
|2006.05.26 13:37
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2233
|1.2433
|1.2205
|2006.05.26 14:30
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|3607965
|2006.05.26 13:37
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2234
|1.2434
|1.2206
|2006.05.26 14:30
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3607968
|2006.05.26 13:37
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2233
|1.2433
|1.2205
|2006.05.26 14:30
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|3607974
|2006.05.26 13:37
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8604
|1.8404
|1.8632
|2006.05.26 14:28
|1.8536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3607999
|2006.05.26 13:37
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8604
|1.8404
|1.8632
|2006.05.26 14:28
|1.8536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3608005
|2006.05.26 13:37
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2232
|1.2432
|1.2204
|2006.05.26 14:29
|1.2295
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3608011
|2006.05.26 13:38
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2233
|1.2433
|1.2205
|2006.05.26 14:30
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|3608014
|2006.05.26 13:38
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2234
|1.2434
|1.2206
|2006.05.26 14:30
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3608017
|2006.05.26 13:38
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2233
|1.2433
|1.2205
|2006.05.26 14:30
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3608021
|2006.05.26 13:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8606
|1.8405
|1.8633
|2006.05.26 14:28
|1.8536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|3608038
|2006.05.26 13:38
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2232
|1.2432
|1.2204
|2006.05.26 14:29
|1.2295
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3608045
|2006.05.26 13:38
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2232
|1.2432
|1.2204
|2006.05.26 14:29
|1.2295
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3608056
|2006.05.26 13:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8607
|1.8407
|1.8635
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|3608059
|2006.05.26 13:38
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2232
|1.2432
|1.2204
|2006.05.26 14:30
|1.2296
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3608068
|2006.05.26 13:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8608
|1.8408
|1.8636
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|3608083
|2006.05.26 13:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8606
|1.8406
|1.8634
|2006.05.26 14:28
|1.8536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|3608086
|2006.05.26 13:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8607
|1.8407
|1.8635
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|3608091
|2006.05.26 13:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8606
|1.8406
|1.8634
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|3608099
|2006.05.26 13:38
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2231
|1.2432
|1.2204
|2006.05.26 14:29
|1.2294
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3608122
|2006.05.26 13:38
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2230
|1.2430
|1.2202
|2006.05.26 14:29
|1.2294
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3608135
|2006.05.26 13:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8607
|1.8407
|1.8635
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|3608145
|2006.05.26 13:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8608
|1.8406
|1.8634
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|3608170
|2006.05.26 13:38
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2229
|1.2429
|1.2201
|2006.05.26 14:29
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3608178
|2006.05.26 13:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8608
|1.8408
|1.8636
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|3608190
|2006.05.26 13:38
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2229
|1.2430
|1.2202
|2006.05.26 14:29
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3608193
|2006.05.26 13:38
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2229
|1.2429
|1.2201
|2006.05.26 14:29
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3608204
|2006.05.26 13:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8609
|1.8409
|1.8637
|2006.05.26 14:28
|1.8538
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|3608211
|2006.05.26 13:38
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2230
|1.2430
|1.2202
|2006.05.26 14:29
|1.2294
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3608222
|2006.05.26 13:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8608
|1.8408
|1.8636
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|3608225
|2006.05.26 13:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8607
|1.8407
|1.8635
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|3608232
|2006.05.26 13:38
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2230
|1.2430
|1.2202
|2006.05.26 14:29
|1.2294
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3608237
|2006.05.26 13:38
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2229
|1.2429
|1.2201
|2006.05.26 14:29
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3608240
|2006.05.26 13:38
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2230
|1.2430
|1.2202
|2006.05.26 14:29
|1.2294
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3608245
|2006.05.26 13:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8608
|1.8408
|1.8636
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|3608249
|2006.05.26 13:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8607
|1.8407
|1.8635
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|3608251
|2006.05.26 13:38
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2229
|1.2429
|1.2201
|2006.05.26 14:29
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3608255
|2006.05.26 13:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8607
|1.8407
|1.8635
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|3608257
|2006.05.26 13:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8607
|1.8407
|1.8635
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|3608258
|2006.05.26 13:38
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2230
|1.2430
|1.2202
|2006.05.26 14:29
|1.2294
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3608271
|2006.05.26 13:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8606
|1.8406
|1.8634
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|3608274
|2006.05.26 13:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8606
|1.8406
|1.8634
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|3608283
|2006.05.26 13:38
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2231
|1.2431
|1.2203
|2006.05.26 14:29
|1.2294
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3608286
|2006.05.26 13:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8605
|1.8405
|1.8633
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3608290
|2006.05.26 13:38
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2230
|1.2430
|1.2202
|2006.05.26 14:29
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3608298
|2006.05.26 13:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8604
|1.8404
|1.8632
|2006.05.26 14:28
|1.8536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3608303
|2006.05.26 13:38
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2230
|1.2430
|1.2202
|2006.05.26 14:29
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3608318
|2006.05.26 13:38
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2229
|1.2429
|1.2201
|2006.05.26 14:29
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3608320
|2006.05.26 13:38
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2230
|1.2430
|1.2202
|2006.05.26 14:29
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3608327
|2006.05.26 13:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8603
|1.8403
|1.8631
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|3608339
|2006.05.26 13:38
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2229
|1.2429
|1.2201
|2006.05.26 14:29
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3608346
|2006.05.26 13:38
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2228
|1.2428
|1.2200
|2006.05.26 14:29
|1.2292
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3608355
|2006.05.26 13:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8602
|1.8402
|1.8630
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3608364
|2006.05.26 13:38
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2229
|1.2429
|1.2201
|2006.05.26 14:29
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3608368
|2006.05.26 13:38
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2229
|1.2429
|1.2201
|2006.05.26 14:29
|1.2292
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3608376
|2006.05.26 13:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8601
|1.8401
|1.8629
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|3608378
|2006.05.26 13:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8600
|1.8400
|1.8628
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|3608380
|2006.05.26 13:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8600
|1.8400
|1.8628
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|3608384
|2006.05.26 13:38
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8598
|1.8398
|1.8626
|2006.05.26 14:28
|1.8536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|3608393
|2006.05.26 13:39
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2230
|1.2431
|1.2203
|2006.05.26 14:29
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3608403
|2006.05.26 13:39
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2229
|1.2429
|1.2201
|2006.05.26 14:29
|1.2292
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3608409
|2006.05.26 13:39
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2229
|1.2429
|1.2201
|2006.05.26 14:29
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3608411
|2006.05.26 13:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8599
|1.8399
|1.8627
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|3608420
|2006.05.26 13:39
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2228
|1.2428
|1.2200
|2006.05.26 14:29
|1.2292
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3608421
|2006.05.26 13:39
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2228
|1.2428
|1.2200
|2006.05.26 14:29
|1.2292
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3608439
|2006.05.26 13:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8602
|1.8401
|1.8629
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3608448
|2006.05.26 13:39
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2227
|1.2427
|1.2199
|2006.05.26 14:29
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|3608454
|2006.05.26 13:39
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2226
|1.2426
|1.2198
|2006.05.26 14:29
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|3608461
|2006.05.26 13:39
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2227
|1.2427
|1.2199
|2006.05.26 14:29
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|3608479
|2006.05.26 13:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8605
|1.8405
|1.8633
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3608488
|2006.05.26 13:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8606
|1.8406
|1.8634
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|3608493
|2006.05.26 13:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8607
|1.8407
|1.8635
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|3608511
|2006.05.26 13:39
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2226
|1.2426
|1.2198
|2006.05.26 14:29
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|3608526
|2006.05.26 13:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8608
|1.8408
|1.8636
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|3608533
|2006.05.26 13:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8608
|1.8407
|1.8635
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|3608535
|2006.05.26 13:39
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2227
|1.2427
|1.2199
|2006.05.26 14:29
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|3608544
|2006.05.26 13:39
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2226
|1.2426
|1.2198
|2006.05.26 14:29
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|3608546
|2006.05.26 13:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8609
|1.8409
|1.8637
|2006.05.26 14:28
|1.8538
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|3608550
|2006.05.26 13:39
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2227
|1.2427
|1.2199
|2006.05.26 14:29
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|3608561
|2006.05.26 13:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8607
|1.8407
|1.8635
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|3608570
|2006.05.26 13:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8607
|1.8407
|1.8635
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|3608577
|2006.05.26 13:39
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2226
|1.2426
|1.2198
|2006.05.26 14:29
|1.2292
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|3608618
|2006.05.26 13:39
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2225
|1.2425
|1.2197
|2006.05.26 14:29
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|3608626
|2006.05.26 13:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8608
|1.8408
|1.8636
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|3608636
|2006.05.26 13:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8609
|1.8409
|1.8637
|2006.05.26 14:28
|1.8539
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|3608644
|2006.05.26 13:39
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2227
|1.2427
|1.2199
|2006.05.26 14:29
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|3608650
|2006.05.26 13:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8608
|1.8408
|1.8636
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|3608658
|2006.05.26 13:39
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2226
|1.2426
|1.2198
|2006.05.26 14:29
|1.2292
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|3608670
|2006.05.26 13:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8608
|1.8408
|1.8636
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|3608673
|2006.05.26 13:39
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2226
|1.2426
|1.2198
|2006.05.26 14:29
|1.2292
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|3608677
|2006.05.26 13:39
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2228
|1.2428
|1.2200
|2006.05.26 14:29
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|3608681
|2006.05.26 13:40
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2229
|1.2429
|1.2201
|2006.05.26 14:29
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3608683
|2006.05.26 13:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8607
|1.8407
|1.8635
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|3608694
|2006.05.26 13:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8606
|1.8406
|1.8634
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|3608710
|2006.05.26 13:40
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2230
|1.2430
|1.2202
|2006.05.26 14:29
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3608726
|2006.05.26 13:40
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2231
|1.2431
|1.2203
|2006.05.26 14:29
|1.2294
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3608741
|2006.05.26 13:40
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2230
|1.2430
|1.2202
|2006.05.26 14:29
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3608761
|2006.05.26 13:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8604
|1.8404
|1.8632
|2006.05.26 14:28
|1.8536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3608768
|2006.05.26 13:40
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2229
|1.2430
|1.2202
|2006.05.26 14:29
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3608775
|2006.05.26 13:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8605
|1.8405
|1.8633
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3608779
|2006.05.26 13:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8606
|1.8406
|1.8634
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|3608785
|2006.05.26 13:40
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2228
|1.2428
|1.2200
|2006.05.26 14:29
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|3608791
|2006.05.26 13:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8606
|1.8406
|1.8634
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|3608800
|2006.05.26 13:40
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2229
|1.2429
|1.2201
|2006.05.26 14:29
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3608802
|2006.05.26 13:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8605
|1.8405
|1.8633
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3608803
|2006.05.26 13:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8606
|1.8406
|1.8634
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|3608806
|2006.05.26 13:40
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2230
|1.2430
|1.2202
|2006.05.26 14:29
|1.2294
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3608823
|2006.05.26 13:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8605
|1.8405
|1.8633
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3608832
|2006.05.26 13:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8604
|1.8404
|1.8632
|2006.05.26 14:28
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|3608839
|2006.05.26 13:40
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2233
|1.2433
|1.2205
|2006.05.26 14:30
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3608870
|2006.05.26 13:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8605
|1.8405
|1.8633
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3608873
|2006.05.26 13:40
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2232
|1.2432
|1.2204
|2006.05.26 14:30
|1.2296
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3608876
|2006.05.26 13:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8605
|1.8404
|1.8632
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3608879
|2006.05.26 13:40
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2231
|1.2431
|1.2203
|2006.05.26 14:29
|1.2294
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3608882
|2006.05.26 13:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8604
|1.8404
|1.8632
|2006.05.26 14:28
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|3608885
|2006.05.26 13:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8605
|1.8405
|1.8633
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3608894
|2006.05.26 13:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8604
|1.8404
|1.8632
|2006.05.26 14:28
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|3608898
|2006.05.26 13:40
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2232
|1.2432
|1.2204
|2006.05.26 14:30
|1.2296
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3608908
|2006.05.26 13:40
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2234
|1.2434
|1.2206
|2006.05.26 14:30
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3608942
|2006.05.26 13:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8601
|1.8401
|1.8629
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|3608949
|2006.05.26 13:40
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2233
|1.2433
|1.2205
|2006.05.26 14:30
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3608951
|2006.05.26 13:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8602
|1.8402
|1.8630
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3608954
|2006.05.26 13:41
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2232
|1.2432
|1.2204
|2006.05.26 14:30
|1.2296
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3608957
|2006.05.26 13:41
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2231
|1.2431
|1.2203
|2006.05.26 14:29
|1.2294
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3608962
|2006.05.26 13:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8605
|1.8405
|1.8633
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3608965
|2006.05.26 13:41
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2231
|1.2432
|1.2204
|2006.05.26 14:29
|1.2294
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3608967
|2006.05.26 13:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8604
|1.8404
|1.8632
|2006.05.26 14:28
|1.8536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3608971
|2006.05.26 13:41
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2232
|1.2432
|1.2204
|2006.05.26 14:30
|1.2296
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3608980
|2006.05.26 13:41
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2231
|1.2431
|1.2203
|2006.05.26 14:29
|1.2294
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3608982
|2006.05.26 13:41
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2232
|1.2432
|1.2204
|2006.05.26 14:30
|1.2296
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3608991
|2006.05.26 13:41
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2231
|1.2431
|1.2203
|2006.05.26 14:29
|1.2294
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3608998
|2006.05.26 13:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8605
|1.8404
|1.8632
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3609001
|2006.05.26 13:41
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2230
|1.2430
|1.2202
|2006.05.26 14:29
|1.2294
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3609018
|2006.05.26 13:41
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2228
|1.2429
|1.2201
|2006.05.26 14:29
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|3609022
|2006.05.26 13:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8605
|1.8404
|1.8632
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3609024
|2006.05.26 13:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8605
|1.8405
|1.8633
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3609025
|2006.05.26 13:41
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2229
|1.2429
|1.2201
|2006.05.26 14:29
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3609027
|2006.05.26 13:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8606
|1.8406
|1.8634
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|3609029
|2006.05.26 13:41
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2230
|1.2430
|1.2202
|2006.05.26 14:29
|1.2294
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3609032
|2006.05.26 13:41
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2231
|1.2431
|1.2203
|2006.05.26 14:29
|1.2294
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3609035
|2006.05.26 13:41
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2232
|1.2432
|1.2204
|2006.05.26 14:30
|1.2296
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3609044
|2006.05.26 13:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8604
|1.8404
|1.8632
|2006.05.26 14:28
|1.8536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3609050
|2006.05.26 13:41
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2231
|1.2431
|1.2203
|2006.05.26 14:29
|1.2294
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3609052
|2006.05.26 13:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8604
|1.8404
|1.8632
|2006.05.26 14:28
|1.8536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3609058
|2006.05.26 13:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8605
|1.8405
|1.8633
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3609069
|2006.05.26 13:41
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2230
|1.2430
|1.2202
|2006.05.26 14:29
|1.2294
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3609073
|2006.05.26 13:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8605
|1.8404
|1.8632
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3609076
|2006.05.26 13:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8605
|1.8405
|1.8633
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3609077
|2006.05.26 13:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8604
|1.8404
|1.8632
|2006.05.26 14:28
|1.8536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3609082
|2006.05.26 13:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8604
|1.8404
|1.8632
|2006.05.26 14:28
|1.8536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3609085
|2006.05.26 13:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8605
|1.8405
|1.8633
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3609086
|2006.05.26 13:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8604
|1.8404
|1.8632
|2006.05.26 14:28
|1.8536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3609089
|2006.05.26 13:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8605
|1.8405
|1.8633
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3609093
|2006.05.26 13:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8604
|1.8404
|1.8632
|2006.05.26 14:28
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|3609097
|2006.05.26 13:41
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2230
|1.2430
|1.2202
|2006.05.26 14:29
|1.2294
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3609102
|2006.05.26 13:42
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8605
|1.8405
|1.8633
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3609104
|2006.05.26 13:42
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2230
|1.2431
|1.2203
|2006.05.26 14:29
|1.2294
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3609106
|2006.05.26 13:42
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2230
|1.2430
|1.2202
|2006.05.26 14:29
|1.2294
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3609116
|2006.05.26 13:42
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8606
|1.8406
|1.8634
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|3609119
|2006.05.26 13:42
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2229
|1.2429
|1.2201
|2006.05.26 14:29
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3609121
|2006.05.26 13:42
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8606
|1.8406
|1.8634
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|3609124
|2006.05.26 13:42
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8605
|1.8405
|1.8633
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3609125
|2006.05.26 13:42
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8606
|1.8406
|1.8634
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|3609128
|2006.05.26 13:42
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2228
|1.2428
|1.2200
|2006.05.26 14:29
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|3609135
|2006.05.26 13:42
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8606
|1.8406
|1.8634
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|3609141
|2006.05.26 13:42
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8607
|1.8407
|1.8635
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|3609150
|2006.05.26 13:42
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8606
|1.8406
|1.8634
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|3609153
|2006.05.26 13:42
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8607
|1.8407
|1.8635
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|3609170
|2006.05.26 13:42
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2227
|1.2427
|1.2199
|2006.05.26 14:29
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|3609176
|2006.05.26 13:42
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8608
|1.8408
|1.8636
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|3609196
|2006.05.26 13:42
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2226
|1.2426
|1.2198
|2006.05.26 14:29
|1.2292
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|3609200
|2006.05.26 13:42
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8608
|1.8408
|1.8636
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|3609201
|2006.05.26 13:42
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2225
|1.2425
|1.2197
|2006.05.26 14:29
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|3609204
|2006.05.26 13:42
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2226
|1.2426
|1.2198
|2006.05.26 14:29
|1.2292
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|3609209
|2006.05.26 13:42
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2225
|1.2425
|1.2197
|2006.05.26 14:29
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|3609213
|2006.05.26 13:42
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8609
|1.8409
|1.8637
|2006.05.26 14:28
|1.8539
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|3609219
|2006.05.26 13:42
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2226
|1.2426
|1.2198
|2006.05.26 14:29
|1.2292
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|3609223
|2006.05.26 13:42
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2227
|1.2427
|1.2199
|2006.05.26 14:29
|1.2292
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|3609235
|2006.05.26 13:42
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2229
|1.2429
|1.2201
|2006.05.26 14:29
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3609243
|2006.05.26 13:42
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2230
|1.2430
|1.2202
|2006.05.26 14:29
|1.2294
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3609248
|2006.05.26 13:42
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8607
|1.8407
|1.8635
|2006.05.26 14:28
|1.8536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|3609265
|2006.05.26 13:42
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2230
|1.2431
|1.2203
|2006.05.26 14:29
|1.2294
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3609266
|2006.05.26 13:42
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8605
|1.8405
|1.8633
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3609268
|2006.05.26 13:42
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2231
|1.2431
|1.2203
|2006.05.26 14:29
|1.2294
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3609284
|2006.05.26 13:42
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8604
|1.8404
|1.8632
|2006.05.26 14:28
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|3609289
|2006.05.26 13:42
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8602
|1.8402
|1.8630
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3609299
|2006.05.26 13:42
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2233
|1.2433
|1.2205
|2006.05.26 14:30
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3609324
|2006.05.26 13:42
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8601
|1.8401
|1.8629
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|3609336
|2006.05.26 13:42
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2234
|1.2434
|1.2206
|2006.05.26 14:30
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3609346
|2006.05.26 13:42
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2235
|1.2435
|1.2207
|2006.05.26 14:30
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3609359
|2006.05.26 13:42
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2235
|1.2436
|1.2208
|2006.05.26 14:30
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3609368
|2006.05.26 13:43
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2236
|1.2436
|1.2208
|2006.05.26 14:30
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3609378
|2006.05.26 13:43
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2235
|1.2435
|1.2207
|2006.05.26 14:30
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3609382
|2006.05.26 13:43
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2234
|1.2434
|1.2206
|2006.05.26 14:30
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3609387
|2006.05.26 13:43
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2233
|1.2433
|1.2205
|2006.05.26 14:30
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3609390
|2006.05.26 13:43
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8602
|1.8402
|1.8630
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3609394
|2006.05.26 13:43
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2234
|1.2434
|1.2206
|2006.05.26 14:30
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3609400
|2006.05.26 13:43
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2233
|1.2433
|1.2205
|2006.05.26 14:30
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3609409
|2006.05.26 13:43
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2234
|1.2434
|1.2206
|2006.05.26 14:30
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3609414
|2006.05.26 13:43
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2233
|1.2433
|1.2205
|2006.05.26 14:30
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3609418
|2006.05.26 13:43
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2234
|1.2434
|1.2206
|2006.05.26 14:30
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3609425
|2006.05.26 13:43
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2233
|1.2433
|1.2205
|2006.05.26 14:30
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3609428
|2006.05.26 13:43
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2234
|1.2434
|1.2206
|2006.05.26 14:30
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3609440
|2006.05.26 13:43
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2233
|1.2433
|1.2205
|2006.05.26 14:30
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3609451
|2006.05.26 13:43
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8604
|1.8404
|1.8632
|2006.05.26 14:28
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|3609466
|2006.05.26 13:43
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2232
|1.2432
|1.2204
|2006.05.26 14:30
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|3609469
|2006.05.26 13:43
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2233
|1.2433
|1.2205
|2006.05.26 14:30
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3609475
|2006.05.26 13:43
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8603
|1.8403
|1.8631
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|3609478
|2006.05.26 13:43
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8604
|1.8404
|1.8632
|2006.05.26 14:28
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|3609485
|2006.05.26 13:43
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8603
|1.8403
|1.8631
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|3609487
|2006.05.26 13:43
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2234
|1.2434
|1.2206
|2006.05.26 14:30
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3609491
|2006.05.26 13:43
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8602
|1.8402
|1.8630
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3609497
|2006.05.26 13:44
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2235
|1.2435
|1.2207
|2006.05.26 14:30
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3609513
|2006.05.26 13:44
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8601
|1.8401
|1.8629
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|3609518
|2006.05.26 13:44
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2236
|1.2436
|1.2208
|2006.05.26 14:30
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3609529
|2006.05.26 13:44
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2235
|1.2435
|1.2207
|2006.05.26 14:30
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3609535
|2006.05.26 13:44
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2235
|1.2436
|1.2208
|2006.05.26 14:30
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3609540
|2006.05.26 13:44
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2236
|1.2436
|1.2208
|2006.05.26 14:30
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3609695
|2006.05.26 13:44
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8586
|1.8385
|1.8613
|2006.05.26 14:29
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3609720
|2006.05.26 13:44
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8586
|1.8386
|1.8614
|2006.05.26 14:29
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3609848
|2006.05.26 13:44
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8588
|1.8386
|1.8614
|2006.05.26 14:29
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|3609873
|2006.05.26 13:44
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8590
|1.8388
|1.8616
|2006.05.26 14:29
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|3609952
|2006.05.26 13:44
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8590
|1.8390
|1.8618
|2006.05.26 14:29
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|3610131
|2006.05.26 13:44
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8591
|1.8391
|1.8619
|2006.05.26 14:29
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|3610143
|2006.05.26 13:44
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2242
|1.2442
|1.2214
|2006.05.26 14:40
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3610299
|2006.05.26 13:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8588
|1.8388
|1.8616
|2006.05.26 14:29
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|3610385
|2006.05.26 13:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8592
|1.8391
|1.8619
|2006.05.26 14:29
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|3610410
|2006.05.26 13:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8592
|1.8392
|1.8620
|2006.05.26 14:29
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|3610421
|2006.05.26 13:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8593
|1.8392
|1.8620
|2006.05.26 14:29
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|3610428
|2006.05.26 13:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8593
|1.8393
|1.8621
|2006.05.26 14:29
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|3610442
|2006.05.26 13:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8593
|1.8393
|1.8621
|2006.05.26 14:29
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|3610450
|2006.05.26 13:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8592
|1.8392
|1.8620
|2006.05.26 14:29
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|3610452
|2006.05.26 13:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8591
|1.8391
|1.8619
|2006.05.26 14:29
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|3610499
|2006.05.26 13:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8592
|1.8392
|1.8620
|2006.05.26 14:29
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|3610502
|2006.05.26 13:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8591
|1.8391
|1.8619
|2006.05.26 14:29
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|3610508
|2006.05.26 13:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8592
|1.8392
|1.8620
|2006.05.26 14:29
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|3610543
|2006.05.26 13:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8591
|1.8391
|1.8619
|2006.05.26 14:29
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|3610556
|2006.05.26 13:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8591
|1.8391
|1.8619
|2006.05.26 14:29
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|3610568
|2006.05.26 13:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8593
|1.8392
|1.8620
|2006.05.26 14:29
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|3610579
|2006.05.26 13:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8595
|1.8394
|1.8622
|2006.05.26 14:28
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|3610606
|2006.05.26 13:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8596
|1.8396
|1.8624
|2006.05.26 14:28
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|3610627
|2006.05.26 13:46
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2749
|1.2549
|1.2777
|2006.05.26 14:39
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|3610645
|2006.05.26 13:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8596
|1.8396
|1.8624
|2006.05.26 14:28
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|3610650
|2006.05.26 13:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8596
|1.8395
|1.8623
|2006.05.26 14:28
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|3610665
|2006.05.26 13:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8595
|1.8395
|1.8623
|2006.05.26 14:28
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|3610685
|2006.05.26 13:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8598
|1.8398
|1.8626
|2006.05.26 14:28
|1.8536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|3610691
|2006.05.26 13:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8598
|1.8397
|1.8625
|2006.05.26 14:28
|1.8536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|3610698
|2006.05.26 13:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8597
|1.8397
|1.8625
|2006.05.26 14:28
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|3610709
|2006.05.26 13:46
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2242
|1.2442
|1.2214
|2006.05.26 14:40
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3610717
|2006.05.26 13:46
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2750
|1.2550
|1.2778
|2006.05.26 14:39
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3610728
|2006.05.26 13:46
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2750
|1.2550
|1.2778
|2006.05.26 14:39
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3610745
|2006.05.26 13:46
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2241
|1.2441
|1.2213
|2006.05.26 14:38
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3610752
|2006.05.26 13:46
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2750
|1.2550
|1.2778
|2006.05.26 14:39
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3610761
|2006.05.26 13:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8595
|1.8395
|1.8623
|2006.05.26 14:28
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|3610785
|2006.05.26 13:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8595
|1.8395
|1.8623
|2006.05.26 14:28
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|3610804
|2006.05.26 13:46
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2241
|1.2442
|1.2214
|2006.05.26 14:38
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3610812
|2006.05.26 13:46
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2752
|1.2552
|1.2780
|2006.05.26 14:38
|1.2703
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3610825
|2006.05.26 13:46
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2240
|1.2440
|1.2212
|2006.05.26 14:31
|1.2301
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3610838
|2006.05.26 13:46
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2239
|1.2439
|1.2211
|2006.05.26 14:31
|1.2300
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3610849
|2006.05.26 13:46
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2753
|1.2553
|1.2781
|2006.05.26 14:37
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3610866
|2006.05.26 13:46
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2238
|1.2438
|1.2210
|2006.05.26 14:31
|1.2299
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3610891
|2006.05.26 13:46
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2237
|1.2437
|1.2209
|2006.05.26 14:30
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3610926
|2006.05.26 13:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8600
|1.8400
|1.8628
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|3610938
|2006.05.26 13:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8601
|1.8401
|1.8629
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|3610951
|2006.05.26 13:46
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2237
|1.2438
|1.2210
|2006.05.26 14:31
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3610959
|2006.05.26 13:46
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2754
|1.2554
|1.2782
|2006.05.26 14:31
|1.2705
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3610963
|2006.05.26 13:46
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2238
|1.2438
|1.2210
|2006.05.26 14:31
|1.2299
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3610972
|2006.05.26 13:46
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2237
|1.2437
|1.2209
|2006.05.26 14:31
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3610975
|2006.05.26 13:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8601
|1.8401
|1.8629
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|3611003
|2006.05.26 13:46
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2235
|1.2435
|1.2207
|2006.05.26 14:30
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3611016
|2006.05.26 13:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8602
|1.8402
|1.8630
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3611038
|2006.05.26 13:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8601
|1.8401
|1.8629
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|3611041
|2006.05.26 13:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8603
|1.8403
|1.8631
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|3611046
|2006.05.26 13:46
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2236
|1.2436
|1.2208
|2006.05.26 14:31
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611052
|2006.05.26 13:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8603
|1.8403
|1.8631
|2006.05.26 14:28
|1.8533
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|3611057
|2006.05.26 13:46
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2236
|1.2437
|1.2209
|2006.05.26 14:31
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611060
|2006.05.26 13:46
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2237
|1.2437
|1.2209
|2006.05.26 14:31
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611062
|2006.05.26 13:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8602
|1.8402
|1.8630
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3611076
|2006.05.26 13:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8601
|1.8401
|1.8629
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|3611079
|2006.05.26 13:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8600
|1.8400
|1.8628
|2006.05.26 14:28
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|3611085
|2006.05.26 13:46
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2754
|1.2554
|1.2782
|2006.05.26 14:31
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611091
|2006.05.26 13:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8599
|1.8399
|1.8627
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|3611109
|2006.05.26 13:46
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2753
|1.2553
|1.2781
|2006.05.26 14:37
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3611121
|2006.05.26 13:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8599
|1.8399
|1.8627
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|3611135
|2006.05.26 13:46
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2754
|1.2554
|1.2782
|2006.05.26 14:31
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611138
|2006.05.26 13:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8600
|1.8400
|1.8628
|2006.05.26 14:28
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|3611142
|2006.05.26 13:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8600
|1.8400
|1.8628
|2006.05.26 14:28
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|3611148
|2006.05.26 13:46
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2753
|1.2553
|1.2781
|2006.05.26 14:37
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3611154
|2006.05.26 13:46
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2754
|1.2554
|1.2782
|2006.05.26 14:31
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611159
|2006.05.26 13:46
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2754
|1.2553
|1.2781
|2006.05.26 14:31
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611161
|2006.05.26 13:47
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2754
|1.2554
|1.2782
|2006.05.26 14:31
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611164
|2006.05.26 13:47
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8601
|1.8401
|1.8629
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|3611170
|2006.05.26 13:47
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8600
|1.8400
|1.8628
|2006.05.26 14:28
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|3611172
|2006.05.26 13:47
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2239
|1.2439
|1.2211
|2006.05.26 14:31
|1.2300
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611191
|2006.05.26 13:47
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2752
|1.2552
|1.2780
|2006.05.26 14:38
|1.2703
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3611198
|2006.05.26 13:47
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2240
|1.2440
|1.2212
|2006.05.26 14:38
|1.2301
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611202
|2006.05.26 13:47
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2751
|1.2551
|1.2779
|2006.05.26 14:39
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3611212
|2006.05.26 13:47
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2750
|1.2550
|1.2778
|2006.05.26 14:39
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3611226
|2006.05.26 13:47
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2241
|1.2441
|1.2213
|2006.05.26 14:38
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611233
|2006.05.26 13:47
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8599
|1.8399
|1.8627
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|3611250
|2006.05.26 13:47
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2242
|1.2442
|1.2214
|2006.05.26 14:40
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3611260
|2006.05.26 13:47
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2750
|1.2550
|1.2778
|2006.05.26 14:39
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3611276
|2006.05.26 13:47
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2241
|1.2441
|1.2213
|2006.05.26 14:38
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611280
|2006.05.26 13:47
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2752
|1.2551
|1.2779
|2006.05.26 14:39
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611286
|2006.05.26 13:47
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2240
|1.2440
|1.2212
|2006.05.26 14:38
|1.2301
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611296
|2006.05.26 13:47
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2239
|1.2439
|1.2211
|2006.05.26 14:31
|1.2300
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611313
|2006.05.26 13:47
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2239
|1.2440
|1.2212
|2006.05.26 14:31
|1.2300
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611317
|2006.05.26 13:47
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2239
|1.2439
|1.2211
|2006.05.26 14:31
|1.2300
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611319
|2006.05.26 13:47
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2240
|1.2440
|1.2212
|2006.05.26 14:38
|1.2301
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611325
|2006.05.26 13:47
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2240
|1.2440
|1.2212
|2006.05.26 14:38
|1.2301
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611331
|2006.05.26 13:47
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2752
|1.2552
|1.2780
|2006.05.26 14:39
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611334
|2006.05.26 13:47
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2753
|1.2553
|1.2781
|2006.05.26 14:37
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3611338
|2006.05.26 13:47
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2241
|1.2441
|1.2213
|2006.05.26 14:38
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611340
|2006.05.26 13:47
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2753
|1.2553
|1.2781
|2006.05.26 14:37
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3611343
|2006.05.26 13:47
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2239
|1.2439
|1.2211
|2006.05.26 14:31
|1.2300
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611346
|2006.05.26 13:47
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2754
|1.2554
|1.2782
|2006.05.26 14:31
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611351
|2006.05.26 13:47
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8601
|1.8401
|1.8629
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|3611353
|2006.05.26 13:47
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2240
|1.2440
|1.2212
|2006.05.26 14:38
|1.2301
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611355
|2006.05.26 13:47
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2754
|1.2554
|1.2782
|2006.05.26 14:31
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611359
|2006.05.26 13:47
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2240
|1.2440
|1.2212
|2006.05.26 14:38
|1.2301
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611362
|2006.05.26 13:47
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2239
|1.2439
|1.2211
|2006.05.26 14:31
|1.2300
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611364
|2006.05.26 13:47
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8602
|1.8401
|1.8629
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3611369
|2006.05.26 13:47
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2238
|1.2438
|1.2210
|2006.05.26 14:31
|1.2299
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611372
|2006.05.26 13:47
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2239
|1.2439
|1.2211
|2006.05.26 14:31
|1.2300
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611374
|2006.05.26 13:47
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2753
|1.2553
|1.2781
|2006.05.26 14:37
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3611377
|2006.05.26 13:47
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2240
|1.2440
|1.2212
|2006.05.26 14:38
|1.2301
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611383
|2006.05.26 13:47
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2752
|1.2552
|1.2780
|2006.05.26 14:39
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611392
|2006.05.26 13:47
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2753
|1.2553
|1.2781
|2006.05.26 14:37
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3611395
|2006.05.26 13:47
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2239
|1.2439
|1.2211
|2006.05.26 14:31
|1.2300
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611399
|2006.05.26 13:47
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2240
|1.2440
|1.2212
|2006.05.26 14:38
|1.2301
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611404
|2006.05.26 13:47
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2239
|1.2439
|1.2211
|2006.05.26 14:31
|1.2300
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611406
|2006.05.26 13:47
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2754
|1.2554
|1.2782
|2006.05.26 14:31
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611408
|2006.05.26 13:47
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2238
|1.2438
|1.2210
|2006.05.26 14:31
|1.2299
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611411
|2006.05.26 13:47
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8601
|1.8401
|1.8629
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|3611413
|2006.05.26 13:47
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8602
|1.8402
|1.8630
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3611419
|2006.05.26 13:47
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2237
|1.2437
|1.2209
|2006.05.26 14:31
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611425
|2006.05.26 13:47
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8603
|1.8403
|1.8631
|2006.05.26 14:28
|1.8533
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|3611441
|2006.05.26 13:47
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2237
|1.2438
|1.2210
|2006.05.26 14:31
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611452
|2006.05.26 13:47
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2236
|1.2436
|1.2208
|2006.05.26 14:31
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611456
|2006.05.26 13:47
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8606
|1.8406
|1.8634
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|3611473
|2006.05.26 13:47
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2235
|1.2435
|1.2207
|2006.05.26 14:30
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3611483
|2006.05.26 13:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8607
|1.8407
|1.8635
|2006.05.26 14:28
|1.8536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|3611494
|2006.05.26 13:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8606
|1.8406
|1.8634
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|3611509
|2006.05.26 13:48
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2235
|1.2436
|1.2208
|2006.05.26 14:30
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3611517
|2006.05.26 13:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8605
|1.8405
|1.8633
|2006.05.26 14:28
|1.8536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|3611524
|2006.05.26 13:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8604
|1.8404
|1.8632
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|3611525
|2006.05.26 13:48
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2236
|1.2436
|1.2208
|2006.05.26 14:31
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611527
|2006.05.26 13:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8607
|1.8405
|1.8633
|2006.05.26 14:28
|1.8536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|3611530
|2006.05.26 13:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8606
|1.8406
|1.8634
|2006.05.26 14:28
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|3611535
|2006.05.26 13:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8604
|1.8404
|1.8632
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|3611537
|2006.05.26 13:48
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2236
|1.2436
|1.2208
|2006.05.26 14:31
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611539
|2006.05.26 13:48
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2237
|1.2437
|1.2209
|2006.05.26 14:31
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611548
|2006.05.26 13:48
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2236
|1.2436
|1.2208
|2006.05.26 14:31
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611553
|2006.05.26 13:48
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2753
|1.2553
|1.2781
|2006.05.26 14:37
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3611567
|2006.05.26 13:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8602
|1.8402
|1.8630
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3611568
|2006.05.26 13:48
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2239
|1.2439
|1.2211
|2006.05.26 14:31
|1.2300
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611574
|2006.05.26 13:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8600
|1.8400
|1.8628
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|3611586
|2006.05.26 13:48
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2752
|1.2552
|1.2780
|2006.05.26 14:39
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611592
|2006.05.26 13:48
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2753
|1.2553
|1.2781
|2006.05.26 14:38
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3611599
|2006.05.26 13:48
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2240
|1.2440
|1.2212
|2006.05.26 14:38
|1.2301
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611603
|2006.05.26 13:48
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2239
|1.2439
|1.2211
|2006.05.26 14:31
|1.2300
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611611
|2006.05.26 13:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8600
|1.8399
|1.8627
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|3611620
|2006.05.26 13:48
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2237
|1.2438
|1.2210
|2006.05.26 14:31
|1.2299
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611623
|2006.05.26 13:48
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2754
|1.2554
|1.2782
|2006.05.26 14:31
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611628
|2006.05.26 13:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8600
|1.8399
|1.8627
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|3611632
|2006.05.26 13:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8600
|1.8400
|1.8628
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|3611637
|2006.05.26 13:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8601
|1.8400
|1.8628
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|3611644
|2006.05.26 13:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8602
|1.8402
|1.8630
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3611649
|2006.05.26 13:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8603
|1.8403
|1.8631
|2006.05.26 14:28
|1.8533
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|3611652
|2006.05.26 13:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8601
|1.8401
|1.8629
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|3611655
|2006.05.26 13:48
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2754
|1.2554
|1.2782
|2006.05.26 14:31
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611657
|2006.05.26 13:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8602
|1.8402
|1.8630
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3611660
|2006.05.26 13:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8603
|1.8403
|1.8631
|2006.05.26 14:28
|1.8533
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|3611661
|2006.05.26 13:48
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2238
|1.2438
|1.2210
|2006.05.26 14:31
|1.2299
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611670
|2006.05.26 13:48
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2753
|1.2553
|1.2781
|2006.05.26 14:38
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3611674
|2006.05.26 13:48
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2237
|1.2437
|1.2209
|2006.05.26 14:31
|1.2299
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611682
|2006.05.26 13:48
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2235
|1.2436
|1.2208
|2006.05.26 14:30
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3611691
|2006.05.26 13:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8604
|1.8404
|1.8632
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|3611696
|2006.05.26 13:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8605
|1.8404
|1.8632
|2006.05.26 14:28
|1.8536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|3611712
|2006.05.26 13:48
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2233
|1.2433
|1.2205
|2006.05.26 14:30
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3611715
|2006.05.26 13:48
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2235
|1.2435
|1.2207
|2006.05.26 14:30
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3611717
|2006.05.26 13:48
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2236
|1.2436
|1.2208
|2006.05.26 14:31
|1.2299
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3611722
|2006.05.26 13:48
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2754
|1.2554
|1.2782
|2006.05.26 14:31
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611730
|2006.05.26 13:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8604
|1.8404
|1.8632
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|3611734
|2006.05.26 13:48
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2239
|1.2439
|1.2211
|2006.05.26 14:31
|1.2300
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611751
|2006.05.26 13:49
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2240
|1.2440
|1.2212
|2006.05.26 14:38
|1.2301
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611764
|2006.05.26 13:49
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2751
|1.2551
|1.2779
|2006.05.26 14:39
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3611772
|2006.05.26 13:49
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2241
|1.2441
|1.2213
|2006.05.26 14:39
|1.2301
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3611787
|2006.05.26 13:49
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2242
|1.2442
|1.2214
|2006.05.26 14:40
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3611797
|2006.05.26 13:49
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2242
|1.2443
|1.2215
|2006.05.26 14:40
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3611802
|2006.05.26 13:49
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2242
|1.2442
|1.2214
|2006.05.26 14:40
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3611806
|2006.05.26 13:49
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2750
|1.2550
|1.2778
|2006.05.26 14:39
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3611819
|2006.05.26 13:49
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8600
|1.8400
|1.8628
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|3611826
|2006.05.26 13:49
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8601
|1.8401
|1.8629
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|3611829
|2006.05.26 13:49
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8600
|1.8400
|1.8628
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|3611833
|2006.05.26 13:49
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2751
|1.2551
|1.2779
|2006.05.26 14:39
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3611839
|2006.05.26 13:49
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2750
|1.2550
|1.2778
|2006.05.26 14:39
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3611842
|2006.05.26 13:49
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2241
|1.2441
|1.2213
|2006.05.26 14:39
|1.2301
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3611850
|2006.05.26 13:49
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2752
|1.2552
|1.2780
|2006.05.26 14:39
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611853
|2006.05.26 13:49
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2753
|1.2552
|1.2780
|2006.05.26 14:38
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3611859
|2006.05.26 13:49
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8600
|1.8400
|1.8628
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|3611861
|2006.05.26 13:49
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2239
|1.2439
|1.2211
|2006.05.26 14:31
|1.2300
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611863
|2006.05.26 13:49
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8602
|1.8401
|1.8629
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3611864
|2006.05.26 13:49
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8602
|1.8402
|1.8630
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3611866
|2006.05.26 13:49
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2240
|1.2440
|1.2212
|2006.05.26 14:38
|1.2301
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611870
|2006.05.26 13:49
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2752
|1.2552
|1.2780
|2006.05.26 14:39
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611871
|2006.05.26 13:49
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2751
|1.2551
|1.2779
|2006.05.26 14:39
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3611875
|2006.05.26 13:49
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2752
|1.2552
|1.2780
|2006.05.26 14:39
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611878
|2006.05.26 13:49
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8603
|1.8403
|1.8631
|2006.05.26 14:28
|1.8533
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|3611885
|2006.05.26 13:49
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2753
|1.2553
|1.2781
|2006.05.26 14:38
|1.2703
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611887
|2006.05.26 13:49
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2239
|1.2439
|1.2211
|2006.05.26 14:31
|1.2300
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611889
|2006.05.26 13:49
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2240
|1.2440
|1.2212
|2006.05.26 14:38
|1.2301
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611891
|2006.05.26 13:49
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2752
|1.2552
|1.2780
|2006.05.26 14:39
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611895
|2006.05.26 13:49
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8603
|1.8403
|1.8631
|2006.05.26 14:28
|1.8533
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|3611896
|2006.05.26 13:49
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8604
|1.8404
|1.8632
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|3611897
|2006.05.26 13:49
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2751
|1.2551
|1.2779
|2006.05.26 14:39
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3611899
|2006.05.26 13:49
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2241
|1.2441
|1.2213
|2006.05.26 14:39
|1.2301
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3611905
|2006.05.26 13:49
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2241
|1.2442
|1.2214
|2006.05.26 14:39
|1.2301
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3611910
|2006.05.26 13:49
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2241
|1.2441
|1.2213
|2006.05.26 14:39
|1.2301
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3611912
|2006.05.26 13:49
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8603
|1.8403
|1.8631
|2006.05.26 14:28
|1.8533
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|3611915
|2006.05.26 13:49
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2240
|1.2440
|1.2212
|2006.05.26 14:38
|1.2301
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611916
|2006.05.26 13:49
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2752
|1.2552
|1.2780
|2006.05.26 14:39
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611919
|2006.05.26 13:49
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2238
|1.2440
|1.2212
|2006.05.26 14:31
|1.2299
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611922
|2006.05.26 13:49
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2752
|1.2552
|1.2780
|2006.05.26 14:39
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611924
|2006.05.26 13:49
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2751
|1.2551
|1.2779
|2006.05.26 14:39
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611926
|2006.05.26 13:49
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2752
|1.2552
|1.2780
|2006.05.26 14:39
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611927
|2006.05.26 13:49
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8604
|1.8404
|1.8632
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|3611929
|2006.05.26 13:49
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2753
|1.2553
|1.2781
|2006.05.26 14:38
|1.2703
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611935
|2006.05.26 13:49
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2237
|1.2437
|1.2209
|2006.05.26 14:31
|1.2299
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611937
|2006.05.26 13:49
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2236
|1.2436
|1.2208
|2006.05.26 14:31
|1.2299
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3611939
|2006.05.26 13:49
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2237
|1.2437
|1.2209
|2006.05.26 14:31
|1.2300
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3611942
|2006.05.26 13:49
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2752
|1.2552
|1.2780
|2006.05.26 14:39
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611943
|2006.05.26 13:49
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2238
|1.2438
|1.2210
|2006.05.26 14:31
|1.2299
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611946
|2006.05.26 13:49
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2751
|1.2551
|1.2779
|2006.05.26 14:39
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611949
|2006.05.26 13:49
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8603
|1.8402
|1.8630
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|3611958
|2006.05.26 13:49
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2750
|1.2550
|1.2778
|2006.05.26 14:39
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3611969
|2006.05.26 13:49
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2239
|1.2440
|1.2212
|2006.05.26 14:31
|1.2300
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611976
|2006.05.26 13:49
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2239
|1.2439
|1.2211
|2006.05.26 14:31
|1.2300
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611981
|2006.05.26 13:49
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8601
|1.8401
|1.8629
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|3611984
|2006.05.26 13:50
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2239
|1.2439
|1.2211
|2006.05.26 14:31
|1.2300
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611989
|2006.05.26 13:50
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2752
|1.2552
|1.2780
|2006.05.26 14:39
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3611992
|2006.05.26 13:50
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2237
|1.2437
|1.2209
|2006.05.26 14:31
|1.2300
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3611995
|2006.05.26 13:50
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2235
|1.2436
|1.2208
|2006.05.26 14:30
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3611997
|2006.05.26 13:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8602
|1.8402
|1.8630
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3612006
|2006.05.26 13:50
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2753
|1.2553
|1.2781
|2006.05.26 14:38
|1.2703
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3612013
|2006.05.26 13:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8607
|1.8403
|1.8631
|2006.05.26 14:28
|1.8536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|3612044
|2006.05.26 13:50
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2232
|1.2433
|1.2205
|2006.05.26 14:30
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|3612061
|2006.05.26 13:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8607
|1.8407
|1.8635
|2006.05.26 14:28
|1.8536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|3612063
|2006.05.26 13:50
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2233
|1.2433
|1.2205
|2006.05.26 14:30
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3612065
|2006.05.26 13:50
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2234
|1.2434
|1.2206
|2006.05.26 14:30
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3612069
|2006.05.26 13:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8605
|1.8405
|1.8633
|2006.05.26 14:28
|1.8536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|3612083
|2006.05.26 13:50
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2235
|1.2435
|1.2207
|2006.05.26 14:30
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3612089
|2006.05.26 13:50
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2754
|1.2554
|1.2782
|2006.05.26 14:31
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3612096
|2006.05.26 13:50
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2234
|1.2434
|1.2206
|2006.05.26 14:30
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3612105
|2006.05.26 13:50
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2235
|1.2435
|1.2207
|2006.05.26 14:30
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3612117
|2006.05.26 13:50
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2236
|1.2436
|1.2208
|2006.05.26 14:31
|1.2299
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3612128
|2006.05.26 13:50
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2752
|1.2552
|1.2780
|2006.05.26 14:39
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3612137
|2006.05.26 13:50
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2237
|1.2437
|1.2209
|2006.05.26 14:31
|1.2300
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3612144
|2006.05.26 13:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8603
|1.8403
|1.8631
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|3612149
|2006.05.26 13:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8601
|1.8401
|1.8629
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|3612164
|2006.05.26 13:50
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2240
|1.2440
|1.2212
|2006.05.26 14:39
|1.2301
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3612174
|2006.05.26 13:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8600
|1.8400
|1.8628
|2006.05.26 14:28
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|3612179
|2006.05.26 13:50
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2242
|1.2442
|1.2214
|2006.05.26 14:40
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3612224
|2006.05.26 13:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8594
|1.8393
|1.8621
|2006.05.26 14:29
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|3612253
|2006.05.26 13:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8592
|1.8392
|1.8620
|2006.05.26 14:29
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|3612257
|2006.05.26 13:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8591
|1.8391
|1.8619
|2006.05.26 14:29
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|3612289
|2006.05.26 13:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8589
|1.8389
|1.8617
|2006.05.26 14:29
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|3612307
|2006.05.26 13:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8591
|1.8391
|1.8619
|2006.05.26 14:29
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|3612315
|2006.05.26 13:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8592
|1.8392
|1.8620
|2006.05.26 14:29
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|3612336
|2006.05.26 13:50
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2242
|1.2442
|1.2214
|2006.05.26 14:40
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3612345
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2242
|1.2442
|1.2214
|2006.05.26 14:40
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3612356
|2006.05.26 13:51
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2749
|1.2549
|1.2777
|2006.05.26 14:39
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|3612366
|2006.05.26 13:51
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8594
|1.8394
|1.8622
|2006.05.26 14:29
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|3612368
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2242
|1.2443
|1.2215
|2006.05.26 14:40
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3612373
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2242
|1.2442
|1.2214
|2006.05.26 14:40
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3612376
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2242
|1.2442
|1.2214
|2006.05.26 14:40
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3612378
|2006.05.26 13:51
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8591
|1.8391
|1.8619
|2006.05.26 14:29
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|3612392
|2006.05.26 13:51
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8589
|1.8389
|1.8617
|2006.05.26 14:29
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|3612420
|2006.05.26 13:51
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8586
|1.8386
|1.8614
|2006.05.26 14:29
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3612550
|2006.05.26 13:51
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8581
|1.8381
|1.8609
|2006.05.26 14:31
|1.8531
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3613526
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.65
|114.66
|112.38
|2006.05.26 14:10
|112.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|3613550
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.67
|114.67
|112.39
|2006.05.26 14:03
|112.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|3613692
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.70
|114.70
|112.42
|2006.05.26 14:03
|112.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|3613734
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.71
|114.71
|112.43
|2006.05.26 14:03
|112.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|3615153
|2006.05.26 13:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8580
|1.8380
|1.8608
|2006.05.26 14:31
|1.8530
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3615172
|2006.05.26 13:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8581
|1.8381
|1.8609
|2006.05.26 14:31
|1.8531
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3615192
|2006.05.26 13:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8580
|1.8380
|1.8608
|2006.05.26 14:31
|1.8530
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3615210
|2006.05.26 13:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8581
|1.8381
|1.8609
|2006.05.26 14:31
|1.8531
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3615220
|2006.05.26 13:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8580
|1.8380
|1.8608
|2006.05.26 14:31
|1.8530
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3615239
|2006.05.26 13:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8583
|1.8383
|1.8611
|2006.05.26 14:31
|1.8533
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3615248
|2006.05.26 13:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8583
|1.8383
|1.8611
|2006.05.26 14:31
|1.8533
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3615256
|2006.05.26 13:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8582
|1.8382
|1.8610
|2006.05.26 14:31
|1.8533
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3615396
|2006.05.26 13:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8580
|1.8380
|1.8608
|2006.05.26 14:31
|1.8530
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3615401
|2006.05.26 13:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8581
|1.8381
|1.8609
|2006.05.26 14:31
|1.8531
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3615416
|2006.05.26 13:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8581
|1.8381
|1.8609
|2006.05.26 14:31
|1.8531
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3615428
|2006.05.26 13:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8582
|1.8382
|1.8610
|2006.05.26 14:31
|1.8533
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3615439
|2006.05.26 13:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8581
|1.8381
|1.8609
|2006.05.26 14:31
|1.8531
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3615452
|2006.05.26 13:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8580
|1.8380
|1.8608
|2006.05.26 14:31
|1.8530
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3615505
|2006.05.26 13:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8581
|1.8381
|1.8609
|2006.05.26 14:31
|1.8531
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3615515
|2006.05.26 13:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8582
|1.8382
|1.8610
|2006.05.26 14:31
|1.8533
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3615522
|2006.05.26 13:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8582
|1.8381
|1.8609
|2006.05.26 14:31
|1.8533
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3615525
|2006.05.26 13:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8582
|1.8382
|1.8610
|2006.05.26 14:31
|1.8533
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3615529
|2006.05.26 13:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8582
|1.8381
|1.8609
|2006.05.26 14:31
|1.8533
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3615531
|2006.05.26 13:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8582
|1.8382
|1.8610
|2006.05.26 14:31
|1.8533
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3615536
|2006.05.26 13:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8580
|1.8380
|1.8608
|2006.05.26 14:31
|1.8530
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3615547
|2006.05.26 13:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8581
|1.8381
|1.8609
|2006.05.26 14:31
|1.8531
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3615563
|2006.05.26 13:59
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8583
|1.8382
|1.8610
|2006.05.26 14:31
|1.8533
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3615607
|2006.05.26 13:59
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8585
|1.8385
|1.8613
|2006.05.26 14:29
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3615641
|2006.05.26 13:59
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8584
|1.8384
|1.8612
|2006.05.26 14:29
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3615652
|2006.05.26 13:59
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8583
|1.8383
|1.8611
|2006.05.26 14:31
|1.8533
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3615685
|2006.05.26 13:59
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8585
|1.8385
|1.8613
|2006.05.26 14:29
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3615693
|2006.05.26 13:59
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8584
|1.8384
|1.8612
|2006.05.26 14:31
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3615701
|2006.05.26 13:59
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8585
|1.8385
|1.8613
|2006.05.26 14:29
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3615713
|2006.05.26 13:59
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8584
|1.8383
|1.8611
|2006.05.26 14:31
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3615719
|2006.05.26 13:59
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8583
|1.8383
|1.8611
|2006.05.26 14:31
|1.8533
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3615754
|2006.05.26 13:59
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8584
|1.8384
|1.8612
|2006.05.26 14:31
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3615861
|2006.05.26 14:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8584
|1.8384
|1.8612
|2006.05.26 14:31
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3615934
|2006.05.26 14:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8582
|1.8382
|1.8610
|2006.05.26 14:31
|1.8533
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3615957
|2006.05.26 14:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8581
|1.8381
|1.8609
|2006.05.26 14:31
|1.8531
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3615971
|2006.05.26 14:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8582
|1.8382
|1.8610
|2006.05.26 14:31
|1.8533
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3615976
|2006.05.26 14:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8581
|1.8381
|1.8609
|2006.05.26 14:31
|1.8531
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3616241
|2006.05.26 14:01
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8580
|1.8380
|1.8608
|2006.05.26 14:31
|1.8530
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3616360
|2006.05.26 14:02
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8581
|1.8380
|1.8608
|2006.05.26 14:31
|1.8531
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3616368
|2006.05.26 14:02
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8580
|1.8380
|1.8608
|2006.05.26 14:39
|1.8531
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3616527
|2006.05.26 14:03
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8580
|1.8380
|1.8608
|2006.05.26 14:39
|1.8531
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3616606
|2006.05.26 14:03
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8581
|1.8380
|1.8608
|2006.05.26 14:31
|1.8531
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3616609
|2006.05.26 14:03
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8582
|1.8382
|1.8610
|2006.05.26 14:31
|1.8533
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3616627
|2006.05.26 14:03
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8582
|1.8382
|1.8610
|2006.05.26 14:31
|1.8532
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3616644
|2006.05.26 14:03
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8582
|1.8382
|1.8610
|2006.05.26 14:31
|1.8532
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3616658
|2006.05.26 14:03
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8582
|1.8382
|1.8610
|2006.05.26 14:31
|1.8532
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3616686
|2006.05.26 14:03
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8583
|1.8383
|1.8611
|2006.05.26 14:31
|1.8533
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3616699
|2006.05.26 14:03
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8582
|1.8382
|1.8610
|2006.05.26 14:31
|1.8532
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3616713
|2006.05.26 14:03
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8583
|1.8383
|1.8611
|2006.05.26 14:31
|1.8533
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3616830
|2006.05.26 14:03
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8583
|1.8383
|1.8611
|2006.05.26 14:31
|1.8533
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3616845
|2006.05.26 14:03
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8585
|1.8385
|1.8613
|2006.05.26 14:29
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3616860
|2006.05.26 14:03
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8586
|1.8386
|1.8614
|2006.05.26 14:29
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3616869
|2006.05.26 14:03
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8585
|1.8385
|1.8613
|2006.05.26 14:29
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3616920
|2006.05.26 14:03
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8585
|1.8385
|1.8613
|2006.05.26 14:29
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3617002
|2006.05.26 14:04
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8585
|1.8383
|1.8611
|2006.05.26 14:29
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3617017
|2006.05.26 14:04
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8586
|1.8386
|1.8614
|2006.05.26 14:29
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3617049
|2006.05.26 14:04
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8586
|1.8386
|1.8614
|2006.05.26 14:29
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3617060
|2006.05.26 14:04
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8587
|1.8387
|1.8615
|2006.05.26 14:29
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|3617092
|2006.05.26 14:04
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8586
|1.8385
|1.8613
|2006.05.26 14:29
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3617112
|2006.05.26 14:04
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8586
|1.8386
|1.8614
|2006.05.26 14:29
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3617152
|2006.05.26 14:04
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8584
|1.8384
|1.8612
|2006.05.26 14:31
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3617155
|2006.05.26 14:04
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8583
|1.8383
|1.8611
|2006.05.26 14:31
|1.8533
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3617170
|2006.05.26 14:04
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8582
|1.8382
|1.8610
|2006.05.26 14:31
|1.8532
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3617267
|2006.05.26 14:04
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8582
|1.8382
|1.8610
|2006.05.26 14:31
|1.8531
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3617368
|2006.05.26 14:05
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8582
|1.8382
|1.8610
|2006.05.26 14:31
|1.8531
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3618026
|2006.05.26 14:10
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8583
|1.8383
|1.8611
|2006.05.26 14:31
|1.8533
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3618058
|2006.05.26 14:10
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8584
|1.8384
|1.8612
|2006.05.26 14:31
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3618246
|2006.05.26 14:11
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8583
|1.8383
|1.8611
|2006.05.26 14:31
|1.8533
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3618323
|2006.05.26 14:12
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8582
|1.8382
|1.8610
|2006.05.26 14:31
|1.8531
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3618350
|2006.05.26 14:12
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8583
|1.8383
|1.8611
|2006.05.26 14:31
|1.8533
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3618354
|2006.05.26 14:12
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8582
|1.8382
|1.8610
|2006.05.26 14:31
|1.8531
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3618433
|2006.05.26 14:12
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8584
|1.8384
|1.8612
|2006.05.26 14:31
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|3618436
|2006.05.26 14:12
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8585
|1.8385
|1.8613
|2006.05.26 14:29
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3618446
|2006.05.26 14:12
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8585
|1.8384
|1.8612
|2006.05.26 14:29
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3618448
|2006.05.26 14:12
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8585
|1.8385
|1.8613
|2006.05.26 14:29
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-541.78
|Closed P/L:
|-541.78
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3568401
|2006.05.26 06:29
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.5573
|1.5773
|1.5545
|1.5622
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.40
|3568299
|2006.05.26 06:28
|sell
|0.01
|eurjpym
|143.21
|145.22
|142.94
|143.45
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.21
|3607510
|2006.05.26 13:37
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2745
|1.2545
|1.2773
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.21
|3607548
|2006.05.26 13:37
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2746
|1.2546
|1.2774
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.22
|3607603
|2006.05.26 13:37
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2747
|1.2547
|1.2775
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.23
|3609552
|2006.05.26 13:44
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2742
|1.2542
|1.2770
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|3609589
|2006.05.26 13:44
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2741
|1.2541
|1.2769
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3609645
|2006.05.26 13:44
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2741
|1.2540
|1.2768
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3609681
|2006.05.26 13:44
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2739
|1.2539
|1.2767
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3609747
|2006.05.26 13:44
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2738
|1.2538
|1.2766
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3609887
|2006.05.26 13:44
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2741
|1.2541
|1.2769
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3609904
|2006.05.26 13:44
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2742
|1.2542
|1.2770
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|3609937
|2006.05.26 13:44
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2742
|1.2542
|1.2770
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|3609982
|2006.05.26 13:44
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2741
|1.2541
|1.2769
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3610013
|2006.05.26 13:44
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2743
|1.2543
|1.2771
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.19
|3610047
|2006.05.26 13:44
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2744
|1.2543
|1.2771
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3610075
|2006.05.26 13:44
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2744
|1.2544
|1.2772
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3610100
|2006.05.26 13:44
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2745
|1.2545
|1.2773
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.21
|3610128
|2006.05.26 13:44
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2746
|1.2546
|1.2774
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.22
|3610163
|2006.05.26 13:44
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2747
|1.2547
|1.2775
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.23
|3610176
|2006.05.26 13:44
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2745
|1.2545
|1.2773
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.21
|3610295
|2006.05.26 13:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2742
|1.2542
|1.2770
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|3610319
|2006.05.26 13:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2744
|1.2544
|1.2772
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3610352
|2006.05.26 13:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2744
|1.2544
|1.2772
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3610399
|2006.05.26 13:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2747
|1.2547
|1.2775
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.23
|3610435
|2006.05.26 13:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2747
|1.2547
|1.2775
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.23
|3610477
|2006.05.26 13:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2743
|1.2543
|1.2771
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.19
|3610484
|2006.05.26 13:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2744
|1.2544
|1.2772
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3610507
|2006.05.26 13:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2745
|1.2545
|1.2773
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.21
|3610536
|2006.05.26 13:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2746
|1.2546
|1.2774
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.22
|3610545
|2006.05.26 13:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2745
|1.2545
|1.2773
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.21
|3610559
|2006.05.26 13:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2746
|1.2546
|1.2774
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.22
|3610592
|2006.05.26 13:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2748
|1.2548
|1.2776
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.24
|3610782
|2006.05.26 13:46
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2747
|1.2547
|1.2775
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.23
|3612192
|2006.05.26 13:50
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2747
|1.2547
|1.2775
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.23
|3612232
|2006.05.26 13:50
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2746
|1.2546
|1.2774
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.22
|3612244
|2006.05.26 13:50
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2745
|1.2545
|1.2773
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.21
|3612301
|2006.05.26 13:50
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2747
|1.2547
|1.2775
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.23
|3612347
|2006.05.26 13:51
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2748
|1.2548
|1.2776
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.24
|3612383
|2006.05.26 13:51
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2745
|1.2545
|1.2773
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.21
|3612395
|2006.05.26 13:51
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2744
|1.2544
|1.2772
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3612467
|2006.05.26 13:51
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2742
|1.2542
|1.2770
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|3612537
|2006.05.26 13:51
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2740
|1.2540
|1.2768
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3612562
|2006.05.26 13:51
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2740
|1.2540
|1.2768
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3612698
|2006.05.26 13:51
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2738
|1.2537
|1.2765
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3612742
|2006.05.26 13:51
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2740
|1.2540
|1.2768
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3612762
|2006.05.26 13:51
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2741
|1.2541
|1.2769
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3612775
|2006.05.26 13:51
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2742
|1.2542
|1.2770
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|3612810
|2006.05.26 13:51
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2742
|1.2542
|1.2770
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|3612813
|2006.05.26 13:51
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2741
|1.2541
|1.2769
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3612819
|2006.05.26 13:51
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2740
|1.2540
|1.2768
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3612834
|2006.05.26 13:51
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2740
|1.2539
|1.2767
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3612841
|2006.05.26 13:51
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2740
|1.2539
|1.2767
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3612857
|2006.05.26 13:51
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2739
|1.2539
|1.2767
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3612994
|2006.05.26 13:52
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2740
|1.2540
|1.2768
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3613013
|2006.05.26 13:52
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2742
|1.2541
|1.2769
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|3613046
|2006.05.26 13:52
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2741
|1.2541
|1.2769
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3613066
|2006.05.26 13:52
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2742
|1.2542
|1.2770
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|3613072
|2006.05.26 13:52
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2741
|1.2541
|1.2769
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3613085
|2006.05.26 13:52
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2741
|1.2541
|1.2769
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3613151
|2006.05.26 13:52
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2743
|1.2543
|1.2771
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.19
|3613209
|2006.05.26 13:52
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2743
|1.2543
|1.2771
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.19
|3613212
|2006.05.26 13:52
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2744
|1.2544
|1.2772
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3613222
|2006.05.26 13:52
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2743
|1.2543
|1.2771
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.19
|3613234
|2006.05.26 13:52
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2742
|1.2542
|1.2770
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|3613237
|2006.05.26 13:52
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2741
|1.2541
|1.2769
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3613247
|2006.05.26 13:52
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2740
|1.2540
|1.2768
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3613335
|2006.05.26 13:53
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2736
|1.2536
|1.2764
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3613477
|2006.05.26 13:53
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2737
|1.2537
|1.2765
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3613577
|2006.05.26 13:53
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2734
|1.2534
|1.2762
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.10
|3613618
|2006.05.26 13:53
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2733
|1.2533
|1.2761
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.09
|3613783
|2006.05.26 13:53
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2730
|1.2530
|1.2758
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.06
|3613840
|2006.05.26 13:53
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2731
|1.2531
|1.2759
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.07
|3613868
|2006.05.26 13:53
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2731
|1.2531
|1.2759
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.07
|3613906
|2006.05.26 13:53
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2731
|1.2530
|1.2758
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.07
|3613943
|2006.05.26 13:53
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2732
|1.2532
|1.2760
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.08
|3613986
|2006.05.26 13:54
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2733
|1.2533
|1.2761
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.09
|3614022
|2006.05.26 13:54
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2731
|1.2531
|1.2759
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.07
|3614034
|2006.05.26 13:54
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2731
|1.2530
|1.2758
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.07
|3614051
|2006.05.26 13:54
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2732
|1.2532
|1.2760
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.08
|3614065
|2006.05.26 13:54
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2733
|1.2533
|1.2761
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.09
|3614121
|2006.05.26 13:54
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2735
|1.2535
|1.2763
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3614126
|2006.05.26 13:54
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2735
|1.2535
|1.2763
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3614162
|2006.05.26 13:54
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2736
|1.2536
|1.2764
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3614237
|2006.05.26 13:54
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2737
|1.2537
|1.2765
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3614242
|2006.05.26 13:54
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2738
|1.2538
|1.2766
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3614283
|2006.05.26 13:54
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2737
|1.2537
|1.2765
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3614285
|2006.05.26 13:54
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2736
|1.2536
|1.2764
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3614320
|2006.05.26 13:54
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2735
|1.2535
|1.2763
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3614341
|2006.05.26 13:54
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2734
|1.2534
|1.2762
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.10
|3614351
|2006.05.26 13:54
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2735
|1.2535
|1.2763
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3614444
|2006.05.26 13:55
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2733
|1.2533
|1.2761
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.09
|3614453
|2006.05.26 13:55
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2732
|1.2532
|1.2760
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.08
|3614488
|2006.05.26 13:55
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2732
|1.2531
|1.2759
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.08
|3614492
|2006.05.26 13:55
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2732
|1.2531
|1.2759
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.08
|3614505
|2006.05.26 13:55
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2732
|1.2531
|1.2759
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.08
|3614506
|2006.05.26 13:55
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2733
|1.2532
|1.2760
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.09
|3614558
|2006.05.26 13:55
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2735
|1.2535
|1.2763
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3614630
|2006.05.26 13:55
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2736
|1.2536
|1.2764
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3614686
|2006.05.26 13:55
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2735
|1.2535
|1.2763
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3614712
|2006.05.26 13:55
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2733
|1.2533
|1.2761
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.09
|3614739
|2006.05.26 13:55
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2734
|1.2533
|1.2761
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.10
|3614743
|2006.05.26 13:56
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2734
|1.2534
|1.2762
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.10
|3614834
|2006.05.26 13:56
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2739
|1.2538
|1.2766
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3614850
|2006.05.26 13:56
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2738
|1.2538
|1.2766
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3614857
|2006.05.26 13:56
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2737
|1.2537
|1.2765
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3614877
|2006.05.26 13:56
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2738
|1.2538
|1.2766
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3614890
|2006.05.26 13:56
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2737
|1.2537
|1.2765
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3614899
|2006.05.26 13:56
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2736
|1.2536
|1.2764
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3614913
|2006.05.26 13:56
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2735
|1.2535
|1.2763
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3614927
|2006.05.26 13:56
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2736
|1.2536
|1.2764
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3614932
|2006.05.26 13:56
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2735
|1.2535
|1.2763
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3614956
|2006.05.26 13:56
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2734
|1.2534
|1.2762
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.10
|3614971
|2006.05.26 13:56
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2736
|1.2536
|1.2764
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3614996
|2006.05.26 13:56
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2737
|1.2537
|1.2765
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3615007
|2006.05.26 13:56
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2737
|1.2536
|1.2764
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3615011
|2006.05.26 13:56
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2737
|1.2537
|1.2765
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3615019
|2006.05.26 13:56
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2736
|1.2536
|1.2764
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3615023
|2006.05.26 13:56
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2737
|1.2537
|1.2765
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3615028
|2006.05.26 13:57
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2738
|1.2538
|1.2766
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3615042
|2006.05.26 13:57
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2738
|1.2538
|1.2766
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3615077
|2006.05.26 13:57
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2739
|1.2539
|1.2767
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3615104
|2006.05.26 13:57
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2738
|1.2538
|1.2766
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3615111
|2006.05.26 13:57
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2739
|1.2539
|1.2767
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3615119
|2006.05.26 13:57
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2740
|1.2540
|1.2768
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3615199
|2006.05.26 13:57
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2739
|1.2539
|1.2767
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3615203
|2006.05.26 13:57
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2740
|1.2540
|1.2768
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3615227
|2006.05.26 13:57
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2739
|1.2539
|1.2767
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3615244
|2006.05.26 13:57
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2740
|1.2540
|1.2768
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3615253
|2006.05.26 13:57
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2739
|1.2539
|1.2767
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3615274
|2006.05.26 13:57
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2738
|1.2538
|1.2766
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3615283
|2006.05.26 13:57
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2737
|1.2537
|1.2765
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3615310
|2006.05.26 13:57
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2738
|1.2538
|1.2766
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3615321
|2006.05.26 13:58
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2738
|1.2538
|1.2766
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3615342
|2006.05.26 13:58
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2740
|1.2540
|1.2768
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3615403
|2006.05.26 13:58
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2741
|1.2541
|1.2769
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3615406
|2006.05.26 13:58
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2740
|1.2540
|1.2768
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3615408
|2006.05.26 13:58
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2741
|1.2541
|1.2769
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3615421
|2006.05.26 13:58
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2741
|1.2541
|1.2769
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3615432
|2006.05.26 13:58
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2740
|1.2540
|1.2768
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3615447
|2006.05.26 13:58
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2741
|1.2541
|1.2769
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3615460
|2006.05.26 13:58
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2740
|1.2540
|1.2768
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3615467
|2006.05.26 13:58
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2740
|1.2540
|1.2768
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3615471
|2006.05.26 13:58
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2739
|1.2539
|1.2767
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3615482
|2006.05.26 13:58
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2739
|1.2539
|1.2767
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3615487
|2006.05.26 13:58
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2738
|1.2538
|1.2766
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3615502
|2006.05.26 13:58
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2739
|1.2539
|1.2767
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3615532
|2006.05.26 13:58
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2740
|1.2540
|1.2768
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3615620
|2006.05.26 13:59
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2742
|1.2541
|1.2769
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|3615627
|2006.05.26 13:59
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2741
|1.2541
|1.2769
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3615637
|2006.05.26 13:59
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2740
|1.2540
|1.2768
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3615666
|2006.05.26 13:59
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2741
|1.2541
|1.2769
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3615671
|2006.05.26 13:59
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2740
|1.2540
|1.2768
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3615675
|2006.05.26 13:59
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2741
|1.2541
|1.2769
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3615679
|2006.05.26 13:59
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2740
|1.2540
|1.2768
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3615696
|2006.05.26 13:59
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2741
|1.2541
|1.2769
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3615702
|2006.05.26 13:59
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2740
|1.2540
|1.2768
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3615704
|2006.05.26 13:59
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2741
|1.2541
|1.2769
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3615708
|2006.05.26 13:59
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2741
|1.2541
|1.2769
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3615710
|2006.05.26 13:59
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2740
|1.2540
|1.2768
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3615716
|2006.05.26 13:59
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2739
|1.2539
|1.2767
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3615729
|2006.05.26 13:59
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2740
|1.2540
|1.2768
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3615735
|2006.05.26 13:59
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2741
|1.2541
|1.2769
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3615738
|2006.05.26 13:59
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2740
|1.2540
|1.2768
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3615742
|2006.05.26 13:59
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2740
|1.2540
|1.2768
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3615744
|2006.05.26 13:59
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2741
|1.2541
|1.2769
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3615780
|2006.05.26 14:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2742
|1.2542
|1.2770
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|3615885
|2006.05.26 14:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2741
|1.2541
|1.2769
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3615931
|2006.05.26 14:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2741
|1.2540
|1.2768
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3615942
|2006.05.26 14:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2740
|1.2540
|1.2768
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3616018
|2006.05.26 14:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2739
|1.2539
|1.2767
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3616031
|2006.05.26 14:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2738
|1.2538
|1.2766
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3616228
|2006.05.26 14:01
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2740
|1.2540
|1.2768
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3616249
|2006.05.26 14:01
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2739
|1.2538
|1.2766
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3616262
|2006.05.26 14:01
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2740
|1.2540
|1.2768
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3616281
|2006.05.26 14:01
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2741
|1.2541
|1.2769
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3616319
|2006.05.26 14:02
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2740
|1.2540
|1.2768
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3616375
|2006.05.26 14:02
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2740
|1.2540
|1.2768
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3616389
|2006.05.26 14:02
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2739
|1.2539
|1.2767
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3616445
|2006.05.26 14:02
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2740
|1.2540
|1.2768
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3616522
|2006.05.26 14:03
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2742
|1.2542
|1.2770
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|3616537
|2006.05.26 14:03
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2743
|1.2543
|1.2771
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.19
|3616587
|2006.05.26 14:03
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2742
|1.2542
|1.2770
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|3616593
|2006.05.26 14:03
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2741
|1.2541
|1.2769
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3616597
|2006.05.26 14:03
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2742
|1.2542
|1.2770
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|3616604
|2006.05.26 14:03
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2741
|1.2541
|1.2769
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3616612
|2006.05.26 14:03
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2740
|1.2540
|1.2768
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3616620
|2006.05.26 14:03
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2742
|1.2542
|1.2770
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|3616625
|2006.05.26 14:03
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2741
|1.2541
|1.2769
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3616639
|2006.05.26 14:03
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2741
|1.2541
|1.2769
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3616645
|2006.05.26 14:03
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2740
|1.2540
|1.2768
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3616650
|2006.05.26 14:03
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2742
|1.2541
|1.2769
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|3616662
|2006.05.26 14:03
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2743
|1.2543
|1.2771
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.19
|3616675
|2006.05.26 14:03
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2742
|1.2542
|1.2770
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|3616679
|2006.05.26 14:03
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2743
|1.2543
|1.2771
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.19
|3616727
|2006.05.26 14:03
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2744
|1.2544
|1.2772
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3616783
|2006.05.26 14:03
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2745
|1.2545
|1.2773
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.21
|3616858
|2006.05.26 14:03
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2745
|1.2545
|1.2773
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.21
|3616895
|2006.05.26 14:03
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2746
|1.2546
|1.2774
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.22
|3616975
|2006.05.26 14:03
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2745
|1.2545
|1.2773
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.21
|3617103
|2006.05.26 14:04
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2746
|1.2546
|1.2774
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.22
|3617118
|2006.05.26 14:04
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2746
|1.2546
|1.2774
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.22
|3617129
|2006.05.26 14:04
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2745
|1.2545
|1.2773
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.21
|3617134
|2006.05.26 14:04
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2746
|1.2546
|1.2774
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.22
|3617141
|2006.05.26 14:04
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2745
|1.2545
|1.2773
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.21
|3617159
|2006.05.26 14:04
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2745
|1.2545
|1.2773
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.21
|3617164
|2006.05.26 14:04
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2746
|1.2546
|1.2774
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.22
|3617184
|2006.05.26 14:04
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2744
|1.2544
|1.2772
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3617196
|2006.05.26 14:04
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2743
|1.2543
|1.2771
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.19
|3617279
|2006.05.26 14:05
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2745
|1.2545
|1.2773
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.21
|3618016
|2006.05.26 14:10
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2743
|1.2543
|1.2771
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.19
|3618039
|2006.05.26 14:10
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2744
|1.2544
|1.2772
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3618071
|2006.05.26 14:10
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2745
|1.2545
|1.2773
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.21
|3618078
|2006.05.26 14:10
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2745
|1.2544
|1.2772
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.21
|3618096
|2006.05.26 14:10
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2746
|1.2546
|1.2774
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.22
|3618141
|2006.05.26 14:10
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2744
|1.2544
|1.2772
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3618321
|2006.05.26 14:12
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2745
|1.2545
|1.2773
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.21
|3618343
|2006.05.26 14:12
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2745
|1.2544
|1.2772
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.21
|3618360
|2006.05.26 14:12
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2744
|1.2544
|1.2772
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3618450
|2006.05.26 14:12
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2743
|1.2543
|1.2771
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.19
|3628308
|2006.05.26 14:48
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2732
|1.2532
|1.2760
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.08
|3628322
|2006.05.26 14:48
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2731
|1.2531
|1.2759
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.07
|3628350
|2006.05.26 14:48
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2730
|1.2530
|1.2758
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.06
|3628390
|2006.05.26 14:48
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2728
|1.2528
|1.2756
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.04
|3628402
|2006.05.26 14:48
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2728
|1.2528
|1.2756
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.04
|3612572
|2006.05.26 13:51
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8578
|1.8378
|1.8606
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|3612657
|2006.05.26 13:51
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8576
|1.8376
|1.8604
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|3612882
|2006.05.26 13:51
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8574
|1.8374
|1.8602
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|3612944
|2006.05.26 13:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8573
|1.8373
|1.8601
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|3612958
|2006.05.26 13:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8571
|1.8371
|1.8599
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|3613054
|2006.05.26 13:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8575
|1.8375
|1.8603
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|3613095
|2006.05.26 13:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8577
|1.8377
|1.8605
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|3613108
|2006.05.26 13:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8577
|1.8376
|1.8604
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|3613129
|2006.05.26 13:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8578
|1.8378
|1.8606
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|3613132
|2006.05.26 13:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8577
|1.8377
|1.8605
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|3613139
|2006.05.26 13:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8576
|1.8376
|1.8604
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|3613154
|2006.05.26 13:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8577
|1.8377
|1.8605
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|3613156
|2006.05.26 13:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8576
|1.8376
|1.8604
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|3613158
|2006.05.26 13:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8577
|1.8377
|1.8605
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|3613163
|2006.05.26 13:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8576
|1.8376
|1.8604
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|3613170
|2006.05.26 13:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8577
|1.8377
|1.8605
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|3613177
|2006.05.26 13:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8576
|1.8376
|1.8604
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|3613180
|2006.05.26 13:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8577
|1.8377
|1.8605
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|3613195
|2006.05.26 13:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8578
|1.8378
|1.8606
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|3613217
|2006.05.26 13:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8578
|1.8377
|1.8605
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|3613251
|2006.05.26 13:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8576
|1.8376
|1.8604
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|3613264
|2006.05.26 13:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8577
|1.8377
|1.8605
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|3613270
|2006.05.26 13:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8576
|1.8376
|1.8604
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|3613281
|2006.05.26 13:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8576
|1.8376
|1.8604
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|3613305
|2006.05.26 13:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8574
|1.8374
|1.8602
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|3613389
|2006.05.26 13:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8572
|1.8372
|1.8600
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|3613411
|2006.05.26 13:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8570
|1.8370
|1.8598
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|3613447
|2006.05.26 13:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8570
|1.8370
|1.8598
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|3613465
|2006.05.26 13:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8571
|1.8371
|1.8599
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|3613479
|2006.05.26 13:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8572
|1.8372
|1.8600
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|3613491
|2006.05.26 13:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8573
|1.8373
|1.8601
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|3613536
|2006.05.26 13:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8572
|1.8372
|1.8600
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|3613546
|2006.05.26 13:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8570
|1.8370
|1.8598
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|3613648
|2006.05.26 13:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8568
|1.8368
|1.8596
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|3613669
|2006.05.26 13:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8569
|1.8369
|1.8597
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|3613699
|2006.05.26 13:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8568
|1.8368
|1.8596
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|3613810
|2006.05.26 13:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8568
|1.8368
|1.8596
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|3613826
|2006.05.26 13:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8568
|1.8368
|1.8596
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|3613860
|2006.05.26 13:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8567
|1.8367
|1.8595
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|3613880
|2006.05.26 13:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8567
|1.8367
|1.8595
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|3613910
|2006.05.26 13:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8567
|1.8367
|1.8595
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|3613917
|2006.05.26 13:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8567
|1.8367
|1.8595
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|3613926
|2006.05.26 13:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8568
|1.8368
|1.8596
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|3613955
|2006.05.26 13:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8569
|1.8369
|1.8597
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|3613997
|2006.05.26 13:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8570
|1.8370
|1.8598
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|3614102
|2006.05.26 13:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8573
|1.8372
|1.8600
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|3614107
|2006.05.26 13:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8572
|1.8372
|1.8600
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|3614145
|2006.05.26 13:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8574
|1.8374
|1.8602
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|3614151
|2006.05.26 13:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8575
|1.8375
|1.8603
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|3614170
|2006.05.26 13:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8576
|1.8376
|1.8604
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|3614201
|2006.05.26 13:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8577
|1.8377
|1.8605
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|3614245
|2006.05.26 13:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8577
|1.8377
|1.8605
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|3614259
|2006.05.26 13:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8578
|1.8378
|1.8606
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|3614289
|2006.05.26 13:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8577
|1.8377
|1.8605
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|3614323
|2006.05.26 13:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8575
|1.8375
|1.8603
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|3614329
|2006.05.26 13:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8574
|1.8374
|1.8602
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|3614334
|2006.05.26 13:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8573
|1.8373
|1.8601
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|3614354
|2006.05.26 13:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8572
|1.8372
|1.8600
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|3614410
|2006.05.26 13:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8568
|1.8368
|1.8596
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|3614441
|2006.05.26 13:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8569
|1.8369
|1.8597
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|3614449
|2006.05.26 13:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8570
|1.8370
|1.8598
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|3614490
|2006.05.26 13:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8570
|1.8370
|1.8598
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|3614498
|2006.05.26 13:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8571
|1.8371
|1.8599
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|3614515
|2006.05.26 13:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8572
|1.8372
|1.8600
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|3614518
|2006.05.26 13:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8571
|1.8371
|1.8599
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|3614572
|2006.05.26 13:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8573
|1.8373
|1.8601
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|3614579
|2006.05.26 13:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8574
|1.8374
|1.8602
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|3614645
|2006.05.26 13:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8573
|1.8373
|1.8601
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|3614649
|2006.05.26 13:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8574
|1.8374
|1.8602
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|3614802
|2006.05.26 13:56
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8578
|1.8377
|1.8605
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|3614820
|2006.05.26 13:56
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8578
|1.8377
|1.8605
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|3614867
|2006.05.26 13:56
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8576
|1.8376
|1.8604
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|3614884
|2006.05.26 13:56
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8577
|1.8377
|1.8605
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|3614888
|2006.05.26 13:56
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8576
|1.8376
|1.8604
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|3614944
|2006.05.26 13:56
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8575
|1.8375
|1.8603
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|3614968
|2006.05.26 13:56
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8575
|1.8375
|1.8603
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|3614973
|2006.05.26 13:56
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8576
|1.8376
|1.8604
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|3614975
|2006.05.26 13:56
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8577
|1.8377
|1.8605
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|3614983
|2006.05.26 13:56
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8576
|1.8376
|1.8604
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|3614988
|2006.05.26 13:56
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8575
|1.8375
|1.8603
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|3614992
|2006.05.26 13:56
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8576
|1.8376
|1.8604
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|3615016
|2006.05.26 13:56
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8578
|1.8378
|1.8606
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|3615034
|2006.05.26 13:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8577
|1.8377
|1.8605
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|3615101
|2006.05.26 13:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8578
|1.8378
|1.8606
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|3615307
|2006.05.26 13:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8578
|1.8378
|1.8606
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|3615328
|2006.05.26 13:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8579
|1.8379
|1.8607
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|3615472
|2006.05.26 13:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8579
|1.8379
|1.8607
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|3615478
|2006.05.26 13:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8578
|1.8378
|1.8606
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|3615497
|2006.05.26 13:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8579
|1.8379
|1.8607
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|3616238
|2006.05.26 14:01
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8579
|1.8379
|1.8607
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|3616247
|2006.05.26 14:01
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8579
|1.8379
|1.8607
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|3616313
|2006.05.26 14:01
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8579
|1.8379
|1.8607
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|3616315
|2006.05.26 14:01
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8578
|1.8378
|1.8606
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|3616322
|2006.05.26 14:02
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8579
|1.8379
|1.8607
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|3616329
|2006.05.26 14:02
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8578
|1.8378
|1.8606
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|3616359
|2006.05.26 14:02
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8579
|1.8379
|1.8607
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|3616382
|2006.05.26 14:02
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8579
|1.8379
|1.8607
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|3616442
|2006.05.26 14:02
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8578
|1.8378
|1.8606
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|3616518
|2006.05.26 14:02
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8579
|1.8379
|1.8607
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|3628238
|2006.05.26 14:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8574
|1.8374
|1.8602
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|3628289
|2006.05.26 14:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8579
|1.8377
|1.8605
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|3628341
|2006.05.26 14:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8579
|1.8379
|1.8607
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|3628412
|2006.05.26 14:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8575
|1.8375
|1.8603
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|3628420
|2006.05.26 14:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8575
|1.8375
|1.8603
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|3628421
|2006.05.26 14:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8574
|1.8374
|1.8602
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|3628445
|2006.05.26 14:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8573
|1.8373
|1.8601
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|3631871
|2006.05.26 15:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8567
|1.8367
|1.8595
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|3631914
|2006.05.26 15:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8566
|1.8366
|1.8594
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|3631917
|2006.05.26 15:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8565
|1.8365
|1.8593
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3631955
|2006.05.26 15:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8564
|1.8364
|1.8592
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|3631978
|2006.05.26 15:16
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8565
|1.8365
|1.8593
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3632011
|2006.05.26 15:16
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8566
|1.8366
|1.8594
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|3632016
|2006.05.26 15:16
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8567
|1.8367
|1.8595
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|3632051
|2006.05.26 15:16
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8568
|1.8367
|1.8595
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|3633009
|2006.05.26 15:21
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8567
|1.8367
|1.8595
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|3633024
|2006.05.26 15:22
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8567
|1.8367
|1.8595
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|3633043
|2006.05.26 15:22
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8567
|1.8367
|1.8595
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|3633059
|2006.05.26 15:22
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8567
|1.8367
|1.8595
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|3633301
|2006.05.26 15:24
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8567
|1.8367
|1.8595
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|3607473
|2006.05.26 13:37
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2244
|1.2444
|1.2216
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.25
|3607494
|2006.05.26 13:37
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2246
|1.2446
|1.2218
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.24
|3607526
|2006.05.26 13:37
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2247
|1.2447
|1.2219
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.23
|3607625
|2006.05.26 13:37
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2245
|1.2445
|1.2217
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.24
|3607655
|2006.05.26 13:37
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2244
|1.2444
|1.2216
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.25
|3607664
|2006.05.26 13:37
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2244
|1.2444
|1.2216
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.25
|3607701
|2006.05.26 13:37
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2243
|1.2443
|1.2215
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.26
|3607729
|2006.05.26 13:37
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2243
|1.2443
|1.2215
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.26
|3607738
|2006.05.26 13:37
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2244
|1.2444
|1.2216
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.25
|3607745
|2006.05.26 13:37
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2243
|1.2443
|1.2215
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.26
|3609666
|2006.05.26 13:44
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2248
|1.2448
|1.2220
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.22
|3609817
|2006.05.26 13:44
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2250
|1.2450
|1.2222
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3609836
|2006.05.26 13:44
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2251
|1.2451
|1.2223
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3609913
|2006.05.26 13:44
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2246
|1.2446
|1.2218
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.24
|3609930
|2006.05.26 13:44
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2245
|1.2445
|1.2217
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.24
|3609968
|2006.05.26 13:44
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2245
|1.2446
|1.2218
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.24
|3610024
|2006.05.26 13:44
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2245
|1.2445
|1.2217
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.24
|3610090
|2006.05.26 13:44
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2244
|1.2444
|1.2216
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.25
|3610116
|2006.05.26 13:44
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2243
|1.2443
|1.2215
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.26
|3610190
|2006.05.26 13:44
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2243
|1.2443
|1.2215
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.26
|3610211
|2006.05.26 13:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2244
|1.2444
|1.2216
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.25
|3610280
|2006.05.26 13:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2246
|1.2446
|1.2218
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.24
|3610305
|2006.05.26 13:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2245
|1.2445
|1.2217
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.24
|3610325
|2006.05.26 13:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2244
|1.2444
|1.2216
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.25
|3610331
|2006.05.26 13:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2245
|1.2445
|1.2217
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.24
|3610333
|2006.05.26 13:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2246
|1.2446
|1.2218
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.24
|3610343
|2006.05.26 13:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2246
|1.2447
|1.2219
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.24
|3610347
|2006.05.26 13:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2246
|1.2446
|1.2218
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.24
|3610357
|2006.05.26 13:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2245
|1.2446
|1.2218
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.24
|3610374
|2006.05.26 13:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2244
|1.2445
|1.2217
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.25
|3610389
|2006.05.26 13:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2243
|1.2443
|1.2215
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.26
|3610418
|2006.05.26 13:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2244
|1.2444
|1.2216
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.25
|3610446
|2006.05.26 13:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2245
|1.2445
|1.2217
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.24
|3610460
|2006.05.26 13:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2247
|1.2447
|1.2219
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.23
|3610467
|2006.05.26 13:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2246
|1.2446
|1.2218
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.24
|3610511
|2006.05.26 13:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2245
|1.2445
|1.2217
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.24
|3610518
|2006.05.26 13:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2246
|1.2446
|1.2218
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.24
|3610548
|2006.05.26 13:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2245
|1.2446
|1.2218
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.24
|3610572
|2006.05.26 13:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2244
|1.2444
|1.2216
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.25
|3610675
|2006.05.26 13:46
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2243
|1.2444
|1.2216
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.26
|3610679
|2006.05.26 13:46
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2243
|1.2443
|1.2215
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.26
|3610772
|2006.05.26 13:46
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2243
|1.2443
|1.2215
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.26
|3611809
|2006.05.26 13:49
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2243
|1.2443
|1.2215
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.26
|3612206
|2006.05.26 13:50
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2243
|1.2443
|1.2215
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.26
|3612280
|2006.05.26 13:50
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2245
|1.2445
|1.2217
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.24
|3612292
|2006.05.26 13:50
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2245
|1.2445
|1.2217
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.24
|3612297
|2006.05.26 13:50
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2244
|1.2444
|1.2216
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.25
|3612313
|2006.05.26 13:50
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2243
|1.2443
|1.2215
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.26
|3612333
|2006.05.26 13:50
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2244
|1.2444
|1.2216
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.25
|3612387
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2244
|1.2444
|1.2216
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.25
|3612410
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2245
|1.2445
|1.2217
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.24
|3612434
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2246
|1.2446
|1.2218
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.24
|3612450
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2247
|1.2447
|1.2219
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.23
|3612596
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2249
|1.2449
|1.2221
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.21
|3612608
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2251
|1.2451
|1.2223
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3612638
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2252
|1.2452
|1.2224
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.19
|3612672
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2253
|1.2453
|1.2225
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|3612717
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2253
|1.2453
|1.2225
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|3612752
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2251
|1.2452
|1.2224
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3612783
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2250
|1.2450
|1.2222
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3612798
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2249
|1.2449
|1.2221
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.21
|3612825
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2251
|1.2451
|1.2223
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3612846
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2252
|1.2452
|1.2224
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.19
|3612849
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2251
|1.2451
|1.2223
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3612868
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2252
|1.2452
|1.2224
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.19
|3612874
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2253
|1.2453
|1.2225
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|3612895
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2253
|1.2454
|1.2226
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|3612921
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2252
|1.2452
|1.2224
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.19
|3612941
|2006.05.26 13:52
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2251
|1.2451
|1.2223
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3612971
|2006.05.26 13:52
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2251
|1.2452
|1.2224
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3612979
|2006.05.26 13:52
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2251
|1.2451
|1.2223
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3612983
|2006.05.26 13:52
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2252
|1.2452
|1.2224
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.19
|3612986
|2006.05.26 13:52
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2251
|1.2451
|1.2223
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3613006
|2006.05.26 13:52
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2250
|1.2450
|1.2222
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3613029
|2006.05.26 13:52
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2248
|1.2448
|1.2220
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.22
|3613036
|2006.05.26 13:52
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2247
|1.2447
|1.2219
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.23
|3613039
|2006.05.26 13:52
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2248
|1.2448
|1.2220
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.22
|3613050
|2006.05.26 13:52
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2249
|1.2449
|1.2221
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.21
|3613060
|2006.05.26 13:52
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2249
|1.2449
|1.2221
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.21
|3613074
|2006.05.26 13:52
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2249
|1.2449
|1.2221
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.21
|3613081
|2006.05.26 13:52
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2250
|1.2450
|1.2222
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3613086
|2006.05.26 13:52
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2249
|1.2449
|1.2221
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.21
|3613091
|2006.05.26 13:52
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2248
|1.2448
|1.2220
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.22
|3613101
|2006.05.26 13:52
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2248
|1.2448
|1.2220
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.22
|3613116
|2006.05.26 13:52
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2247
|1.2447
|1.2219
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.23
|3613145
|2006.05.26 13:52
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2248
|1.2448
|1.2220
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.22
|3613166
|2006.05.26 13:52
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2247
|1.2447
|1.2219
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.23
|3613202
|2006.05.26 13:52
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2248
|1.2448
|1.2220
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.22
|3613215
|2006.05.26 13:52
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2247
|1.2447
|1.2219
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.23
|3613223
|2006.05.26 13:52
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2247
|1.2447
|1.2219
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.23
|3613241
|2006.05.26 13:52
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2250
|1.2450
|1.2222
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3613262
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2251
|1.2451
|1.2223
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3613276
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2250
|1.2450
|1.2222
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3613280
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2251
|1.2451
|1.2223
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3613291
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2252
|1.2452
|1.2224
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.19
|3613315
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2253
|1.2453
|1.2225
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|3613323
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2255
|1.2455
|1.2227
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3613367
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2256
|1.2456
|1.2228
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3613397
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2256
|1.2456
|1.2228
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3613429
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2257
|1.2457
|1.2229
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3613461
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2256
|1.2456
|1.2228
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3613485
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2255
|1.2455
|1.2227
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3613489
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2254
|1.2454
|1.2226
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3613504
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2255
|1.2455
|1.2227
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3613519
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2256
|1.2456
|1.2228
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3613530
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2257
|1.2457
|1.2229
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3613542
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2257
|1.2457
|1.2229
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3613549
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2258
|1.2458
|1.2230
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3613566
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2259
|1.2459
|1.2231
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3613722
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2264
|1.2464
|1.2236
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.09
|3613761
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2266
|1.2466
|1.2238
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.07
|3613799
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2265
|1.2465
|1.2237
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.08
|3613872
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2263
|1.2464
|1.2236
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.10
|3613875
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2263
|1.2463
|1.2235
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.10
|3613887
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2264
|1.2464
|1.2236
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.09
|3613889
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2265
|1.2465
|1.2237
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.08
|3613899
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2264
|1.2464
|1.2236
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.09
|3613913
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2265
|1.2465
|1.2237
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.08
|3613951
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2264
|1.2464
|1.2236
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.09
|3613967
|2006.05.26 13:54
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2264
|1.2464
|1.2236
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.09
|3613974
|2006.05.26 13:54
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2265
|1.2465
|1.2237
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.08
|3614011
|2006.05.26 13:54
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2266
|1.2466
|1.2238
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.07
|3614024
|2006.05.26 13:54
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2265
|1.2465
|1.2237
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.08
|3614028
|2006.05.26 13:54
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2266
|1.2466
|1.2238
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.07
|3614058
|2006.05.26 13:54
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2264
|1.2464
|1.2236
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.09
|3614077
|2006.05.26 13:54
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2263
|1.2463
|1.2235
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.10
|3614131
|2006.05.26 13:54
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2263
|1.2464
|1.2236
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.10
|3614134
|2006.05.26 13:54
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2263
|1.2463
|1.2235
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.10
|3614141
|2006.05.26 13:54
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2263
|1.2463
|1.2235
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.10
|3614148
|2006.05.26 13:54
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2262
|1.2462
|1.2234
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3614176
|2006.05.26 13:54
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2261
|1.2461
|1.2233
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3614208
|2006.05.26 13:54
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2259
|1.2460
|1.2232
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3614212
|2006.05.26 13:54
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2259
|1.2459
|1.2231
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3614214
|2006.05.26 13:54
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2259
|1.2460
|1.2232
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3614217
|2006.05.26 13:54
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2259
|1.2459
|1.2231
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3614226
|2006.05.26 13:54
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2259
|1.2460
|1.2232
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3614264
|2006.05.26 13:54
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2260
|1.2460
|1.2232
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3614275
|2006.05.26 13:54
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2261
|1.2461
|1.2233
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3614292
|2006.05.26 13:54
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2260
|1.2460
|1.2232
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3614306
|2006.05.26 13:54
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2261
|1.2461
|1.2233
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3614316
|2006.05.26 13:54
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2262
|1.2462
|1.2234
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3614360
|2006.05.26 13:54
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2264
|1.2464
|1.2236
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.09
|3614374
|2006.05.26 13:54
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2265
|1.2465
|1.2237
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.08
|3614395
|2006.05.26 13:55
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2267
|1.2467
|1.2239
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.07
|3614421
|2006.05.26 13:55
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2269
|1.2469
|1.2241
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.05
|3614433
|2006.05.26 13:55
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2270
|1.2470
|1.2242
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.04
|3614436
|2006.05.26 13:55
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2269
|1.2469
|1.2241
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.05
|3614469
|2006.05.26 13:55
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2267
|1.2469
|1.2241
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.07
|3614475
|2006.05.26 13:55
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2266
|1.2467
|1.2239
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.07
|3614479
|2006.05.26 13:55
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2267
|1.2467
|1.2239
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.07
|3614494
|2006.05.26 13:55
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2268
|1.2468
|1.2240
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.06
|3614502
|2006.05.26 13:55
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2267
|1.2467
|1.2239
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.07
|3614513
|2006.05.26 13:55
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2266
|1.2466
|1.2238
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.07
|3614526
|2006.05.26 13:55
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2265
|1.2465
|1.2237
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.08
|3614548
|2006.05.26 13:55
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2264
|1.2464
|1.2236
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.09
|3614577
|2006.05.26 13:55
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2263
|1.2463
|1.2235
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.10
|3614601
|2006.05.26 13:55
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2261
|1.2461
|1.2233
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3614627
|2006.05.26 13:55
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2261
|1.2461
|1.2233
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3614668
|2006.05.26 13:55
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2261
|1.2461
|1.2233
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3614672
|2006.05.26 13:55
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2260
|1.2460
|1.2232
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3614677
|2006.05.26 13:55
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2261
|1.2461
|1.2233
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3614693
|2006.05.26 13:55
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2262
|1.2462
|1.2234
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3614703
|2006.05.26 13:55
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2263
|1.2463
|1.2235
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.10
|3614750
|2006.05.26 13:56
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2262
|1.2462
|1.2234
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3614754
|2006.05.26 13:56
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2261
|1.2461
|1.2233
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3614767
|2006.05.26 13:56
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2259
|1.2460
|1.2232
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3614787
|2006.05.26 13:56
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2258
|1.2458
|1.2230
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3614807
|2006.05.26 13:56
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2257
|1.2457
|1.2229
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3614852
|2006.05.26 13:56
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2258
|1.2458
|1.2230
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3614871
|2006.05.26 13:56
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2259
|1.2459
|1.2231
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3614907
|2006.05.26 13:56
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2260
|1.2460
|1.2232
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3614917
|2006.05.26 13:56
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2261
|1.2461
|1.2233
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3614937
|2006.05.26 13:56
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2262
|1.2462
|1.2234
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3614960
|2006.05.26 13:56
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2261
|1.2461
|1.2233
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3614964
|2006.05.26 13:56
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2262
|1.2462
|1.2234
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3614970
|2006.05.26 13:56
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2261
|1.2461
|1.2233
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3614981
|2006.05.26 13:56
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2259
|1.2459
|1.2231
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3614985
|2006.05.26 13:56
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2260
|1.2460
|1.2232
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3615001
|2006.05.26 13:56
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2259
|1.2459
|1.2231
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3615014
|2006.05.26 13:56
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2259
|1.2459
|1.2231
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3615030
|2006.05.26 13:57
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2260
|1.2460
|1.2232
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3615037
|2006.05.26 13:57
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2259
|1.2459
|1.2231
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3615041
|2006.05.26 13:57
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2259
|1.2459
|1.2231
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3615048
|2006.05.26 13:57
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2257
|1.2457
|1.2229
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3615063
|2006.05.26 13:57
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2258
|1.2458
|1.2230
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3615068
|2006.05.26 13:57
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2257
|1.2457
|1.2229
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3615084
|2006.05.26 13:57
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2258
|1.2458
|1.2230
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3615091
|2006.05.26 13:57
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2257
|1.2457
|1.2229
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3615096
|2006.05.26 13:57
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2256
|1.2456
|1.2228
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3615165
|2006.05.26 13:57
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2256
|1.2456
|1.2228
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3615233
|2006.05.26 13:57
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2257
|1.2457
|1.2229
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3615268
|2006.05.26 13:57
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2256
|1.2456
|1.2228
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3615275
|2006.05.26 13:57
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2257
|1.2458
|1.2230
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3615279
|2006.05.26 13:57
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2257
|1.2457
|1.2229
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3615288
|2006.05.26 13:57
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2259
|1.2459
|1.2231
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3615305
|2006.05.26 13:57
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2259
|1.2459
|1.2231
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3615314
|2006.05.26 13:57
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2259
|1.2459
|1.2231
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3615319
|2006.05.26 13:58
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2259
|1.2459
|1.2231
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3615324
|2006.05.26 13:58
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2259
|1.2460
|1.2232
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3615329
|2006.05.26 13:58
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2258
|1.2458
|1.2230
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3615330
|2006.05.26 13:58
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2259
|1.2459
|1.2231
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3615335
|2006.05.26 13:58
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2258
|1.2458
|1.2230
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3615344
|2006.05.26 13:58
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2257
|1.2457
|1.2229
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3615354
|2006.05.26 13:58
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2257
|1.2458
|1.2230
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3615398
|2006.05.26 13:58
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2257
|1.2458
|1.2230
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3615423
|2006.05.26 13:58
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2258
|1.2458
|1.2230
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3615429
|2006.05.26 13:58
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2257
|1.2457
|1.2229
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3615450
|2006.05.26 13:58
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2257
|1.2457
|1.2229
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3615453
|2006.05.26 13:58
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2258
|1.2458
|1.2230
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3615457
|2006.05.26 13:58
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2257
|1.2457
|1.2229
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3615463
|2006.05.26 13:58
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2259
|1.2459
|1.2231
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3615469
|2006.05.26 13:58
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2259
|1.2459
|1.2231
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3615476
|2006.05.26 13:58
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2259
|1.2460
|1.2232
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3615485
|2006.05.26 13:58
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2260
|1.2460
|1.2232
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3615491
|2006.05.26 13:58
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2261
|1.2461
|1.2233
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3615495
|2006.05.26 13:58
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2260
|1.2460
|1.2232
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3615508
|2006.05.26 13:58
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2259
|1.2459
|1.2231
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3615534
|2006.05.26 13:58
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2258
|1.2458
|1.2230
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3615539
|2006.05.26 13:58
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2257
|1.2457
|1.2229
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3615542
|2006.05.26 13:58
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2258
|1.2458
|1.2230
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3615545
|2006.05.26 13:58
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2259
|1.2459
|1.2231
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3615550
|2006.05.26 13:58
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2258
|1.2459
|1.2231
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3615554
|2006.05.26 13:59
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2258
|1.2458
|1.2230
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3615569
|2006.05.26 13:59
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2257
|1.2457
|1.2229
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3615618
|2006.05.26 13:59
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2258
|1.2458
|1.2230
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3615629
|2006.05.26 13:59
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2257
|1.2457
|1.2229
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3615648
|2006.05.26 13:59
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2258
|1.2458
|1.2230
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3615654
|2006.05.26 13:59
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2257
|1.2457
|1.2229
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3615656
|2006.05.26 13:59
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2258
|1.2458
|1.2230
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3615659
|2006.05.26 13:59
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2257
|1.2459
|1.2231
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3615664
|2006.05.26 13:59
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2257
|1.2457
|1.2229
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3615667
|2006.05.26 13:59
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2258
|1.2458
|1.2230
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3615677
|2006.05.26 13:59
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2257
|1.2457
|1.2229
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3615682
|2006.05.26 13:59
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2257
|1.2458
|1.2230
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3615690
|2006.05.26 13:59
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2258
|1.2458
|1.2230
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3615725
|2006.05.26 13:59
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2258
|1.2458
|1.2230
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3615749
|2006.05.26 13:59
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2256
|1.2456
|1.2228
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3615756
|2006.05.26 13:59
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2257
|1.2457
|1.2229
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3615761
|2006.05.26 13:59
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2256
|1.2456
|1.2228
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3615774
|2006.05.26 13:59
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2256
|1.2456
|1.2228
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3615811
|2006.05.26 14:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2255
|1.2455
|1.2227
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3615874
|2006.05.26 14:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2254
|1.2454
|1.2226
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3615893
|2006.05.26 14:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2255
|1.2455
|1.2227
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3615902
|2006.05.26 14:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2256
|1.2456
|1.2228
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3615983
|2006.05.26 14:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2257
|1.2457
|1.2229
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3616007
|2006.05.26 14:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2256
|1.2456
|1.2228
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3616012
|2006.05.26 14:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2257
|1.2457
|1.2229
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3616025
|2006.05.26 14:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2258
|1.2458
|1.2230
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3616156
|2006.05.26 14:01
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2257
|1.2457
|1.2229
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3616232
|2006.05.26 14:01
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2254
|1.2454
|1.2226
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3616245
|2006.05.26 14:01
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2255
|1.2455
|1.2227
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3616256
|2006.05.26 14:01
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2255
|1.2455
|1.2227
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3616272
|2006.05.26 14:01
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2254
|1.2454
|1.2226
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3616302
|2006.05.26 14:01
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2253
|1.2453
|1.2225
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|3616332
|2006.05.26 14:02
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2253
|1.2453
|1.2225
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|3616342
|2006.05.26 14:02
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2254
|1.2454
|1.2226
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3616372
|2006.05.26 14:02
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2253
|1.2453
|1.2225
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|3616381
|2006.05.26 14:02
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2254
|1.2454
|1.2226
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3616421
|2006.05.26 14:02
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2253
|1.2453
|1.2225
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|3616479
|2006.05.26 14:02
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2253
|1.2453
|1.2225
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|3616520
|2006.05.26 14:03
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2253
|1.2453
|1.2225
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|3616556
|2006.05.26 14:03
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2252
|1.2452
|1.2224
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.19
|3616590
|2006.05.26 14:03
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2253
|1.2453
|1.2225
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|3616599
|2006.05.26 14:03
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2252
|1.2452
|1.2224
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.19
|3616617
|2006.05.26 14:03
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2254
|1.2454
|1.2226
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3616623
|2006.05.26 14:03
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2253
|1.2453
|1.2225
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|3616634
|2006.05.26 14:03
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2254
|1.2454
|1.2226
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3616642
|2006.05.26 14:03
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2253
|1.2453
|1.2225
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|3616683
|2006.05.26 14:03
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2252
|1.2452
|1.2224
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.19
|3616702
|2006.05.26 14:03
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2250
|1.2451
|1.2223
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3616736
|2006.05.26 14:03
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2250
|1.2450
|1.2222
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3616774
|2006.05.26 14:03
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2249
|1.2449
|1.2221
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.21
|3616793
|2006.05.26 14:03
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2250
|1.2450
|1.2222
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3616804
|2006.05.26 14:03
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2251
|1.2451
|1.2223
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3616815
|2006.05.26 14:03
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2252
|1.2452
|1.2224
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.19
|3616838
|2006.05.26 14:03
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2251
|1.2451
|1.2223
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3616850
|2006.05.26 14:03
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2252
|1.2452
|1.2224
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.19
|3616853
|2006.05.26 14:03
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2251
|1.2451
|1.2223
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3616863
|2006.05.26 14:03
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2250
|1.2450
|1.2222
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3616913
|2006.05.26 14:03
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2249
|1.2449
|1.2221
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.21
|3616928
|2006.05.26 14:03
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2250
|1.2450
|1.2222
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3616944
|2006.05.26 14:03
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2249
|1.2449
|1.2221
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.21
|3616953
|2006.05.26 14:03
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2248
|1.2448
|1.2220
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.22
|3616988
|2006.05.26 14:04
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2250
|1.2450
|1.2222
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3617007
|2006.05.26 14:04
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2249
|1.2449
|1.2221
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.21
|3617075
|2006.05.26 14:04
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2248
|1.2448
|1.2220
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.22
|3617125
|2006.05.26 14:04
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2249
|1.2449
|1.2221
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.21
|3617130
|2006.05.26 14:04
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2250
|1.2450
|1.2222
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3617175
|2006.05.26 14:04
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2251
|1.2451
|1.2223
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3617190
|2006.05.26 14:04
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2252
|1.2452
|1.2224
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.19
|3617349
|2006.05.26 14:05
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2251
|1.2451
|1.2223
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3618062
|2006.05.26 14:10
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2251
|1.2451
|1.2223
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3618068
|2006.05.26 14:10
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2252
|1.2452
|1.2224
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.19
|3618082
|2006.05.26 14:10
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2250
|1.2450
|1.2222
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3618093
|2006.05.26 14:10
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2250
|1.2450
|1.2222
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3618109
|2006.05.26 14:10
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2250
|1.2451
|1.2223
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3618119
|2006.05.26 14:10
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2251
|1.2451
|1.2223
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3618144
|2006.05.26 14:10
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2252
|1.2452
|1.2224
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.19
|3618248
|2006.05.26 14:11
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2251
|1.2451
|1.2223
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3618318
|2006.05.26 14:12
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2249
|1.2449
|1.2221
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.21
|3618431
|2006.05.26 14:12
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2250
|1.2450
|1.2222
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3618440
|2006.05.26 14:12
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2251
|1.2451
|1.2223
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3628197
|2006.05.26 14:48
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2264
|1.2465
|1.2237
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.09
|3628216
|2006.05.26 14:48
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2263
|1.2463
|1.2235
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.10
|3628254
|2006.05.26 14:48
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2262
|1.2462
|1.2234
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3628279
|2006.05.26 14:48
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2261
|1.2461
|1.2233
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3628336
|2006.05.26 14:48
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2260
|1.2460
|1.2232
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3628373
|2006.05.26 14:48
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2262
|1.2462
|1.2234
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3628381
|2006.05.26 14:48
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2263
|1.2463
|1.2235
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.10
|3628405
|2006.05.26 14:48
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2264
|1.2464
|1.2236
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.09
|3628416
|2006.05.26 14:48
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2263
|1.2463
|1.2235
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.10
|3631590
|2006.05.26 15:14
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2262
|1.2463
|1.2235
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3631619
|2006.05.26 15:14
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2261
|1.2461
|1.2233
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3631694
|2006.05.26 15:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2260
|1.2460
|1.2232
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3631700
|2006.05.26 15:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2261
|1.2461
|1.2233
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3631734
|2006.05.26 15:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2262
|1.2462
|1.2234
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3631738
|2006.05.26 15:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2261
|1.2461
|1.2233
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3631753
|2006.05.26 15:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2262
|1.2462
|1.2234
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3631762
|2006.05.26 15:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2261
|1.2461
|1.2233
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3631774
|2006.05.26 15:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2261
|1.2462
|1.2234
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3631808
|2006.05.26 15:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2260
|1.2460
|1.2232
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3631851
|2006.05.26 15:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2260
|1.2460
|1.2232
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3631874
|2006.05.26 15:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2260
|1.2460
|1.2232
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3631894
|2006.05.26 15:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2260
|1.2460
|1.2232
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3631906
|2006.05.26 15:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2261
|1.2461
|1.2233
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3631919
|2006.05.26 15:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2260
|1.2460
|1.2232
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3631927
|2006.05.26 15:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2261
|1.2461
|1.2233
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3631971
|2006.05.26 15:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2260
|1.2460
|1.2232
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3631984
|2006.05.26 15:16
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2259
|1.2460
|1.2232
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3631999
|2006.05.26 15:16
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2260
|1.2460
|1.2232
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3632007
|2006.05.26 15:16
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2260
|1.2460
|1.2232
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3632087
|2006.05.26 15:16
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2260
|1.2460
|1.2232
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3632721
|2006.05.26 15:19
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2260
|1.2460
|1.2232
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3632732
|2006.05.26 15:19
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2261
|1.2461
|1.2233
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3632737
|2006.05.26 15:19
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2260
|1.2460
|1.2232
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3632744
|2006.05.26 15:19
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2260
|1.2461
|1.2233
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3632752
|2006.05.26 15:19
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2260
|1.2461
|1.2233
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3632754
|2006.05.26 15:19
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2261
|1.2461
|1.2233
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3632757
|2006.05.26 15:20
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2260
|1.2460
|1.2232
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3632767
|2006.05.26 15:20
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2260
|1.2460
|1.2232
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3632794
|2006.05.26 15:20
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2259
|1.2460
|1.2232
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3633244
|2006.05.26 15:24
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2259
|1.2460
|1.2232
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3633260
|2006.05.26 15:24
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2260
|1.2460
|1.2232
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3633272
|2006.05.26 15:24
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2260
|1.2460
|1.2232
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3633293
|2006.05.26 15:24
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2260
|1.2460
|1.2232
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3633297
|2006.05.26 15:24
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2260
|1.2460
|1.2232
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3633536
|2006.05.26 15:27
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2261
|1.2461
|1.2233
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3633547
|2006.05.26 15:27
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2260
|1.2460
|1.2232
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3633565
|2006.05.26 15:27
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2261
|1.2461
|1.2233
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3633598
|2006.05.26 15:28
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2261
|1.2461
|1.2233
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3633612
|2006.05.26 15:28
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2261
|1.2461
|1.2233
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3633630
|2006.05.26 15:28
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2261
|1.2461
|1.2233
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3633635
|2006.05.26 15:29
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2261
|1.2461
|1.2233
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3633637
|2006.05.26 15:29
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2260
|1.2460
|1.2232
|1.2275
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3607225
|2006.05.26 13:36
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.45
|114.45
|112.17
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.24
|3607423
|2006.05.26 13:37
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.45
|114.45
|112.17
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.24
|3607457
|2006.05.26 13:37
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.45
|114.46
|112.18
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.24
|3607668
|2006.05.26 13:37
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.46
|114.46
|112.18
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.23
|3609770
|2006.05.26 13:44
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.49
|114.49
|112.21
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3609790
|2006.05.26 13:44
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.50
|114.50
|112.22
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3609917
|2006.05.26 13:44
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.50
|114.50
|112.22
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3609960
|2006.05.26 13:44
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.47
|114.47
|112.19
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.22
|3610268
|2006.05.26 13:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.46
|114.46
|112.18
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.23
|3610465
|2006.05.26 13:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.46
|114.46
|112.18
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.23
|3610487
|2006.05.26 13:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.46
|114.46
|112.18
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.23
|3610490
|2006.05.26 13:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.47
|114.47
|112.19
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.22
|3610495
|2006.05.26 13:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.46
|114.46
|112.18
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.23
|3610496
|2006.05.26 13:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.47
|114.47
|112.19
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.22
|3610514
|2006.05.26 13:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.46
|114.46
|112.18
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.23
|3610522
|2006.05.26 13:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.47
|114.47
|112.19
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.22
|3611235
|2006.05.26 13:47
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.46
|114.46
|112.18
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.23
|3611848
|2006.05.26 13:49
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.46
|114.46
|112.18
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.23
|3611881
|2006.05.26 13:49
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.45
|114.46
|112.18
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.24
|3611883
|2006.05.26 13:49
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.46
|114.46
|112.18
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.23
|3611945
|2006.05.26 13:49
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.46
|114.46
|112.18
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.23
|3612071
|2006.05.26 13:50
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.46
|114.46
|112.18
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.23
|3612090
|2006.05.26 13:50
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.48
|114.48
|112.20
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.21
|3612101
|2006.05.26 13:50
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.49
|114.49
|112.21
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|3612123
|2006.05.26 13:50
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.53
|114.53
|112.25
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3612276
|2006.05.26 13:50
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.55
|114.55
|112.27
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3612286
|2006.05.26 13:50
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.56
|114.56
|112.28
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3612294
|2006.05.26 13:50
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.54
|114.54
|112.26
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3612318
|2006.05.26 13:50
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.56
|114.56
|112.28
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3612319
|2006.05.26 13:50
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.55
|114.55
|112.27
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3612322
|2006.05.26 13:50
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.55
|114.56
|112.28
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3612339
|2006.05.26 13:50
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.56
|114.57
|112.29
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3612344
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.56
|114.56
|112.28
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3612351
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.56
|114.56
|112.28
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3612359
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.55
|114.55
|112.27
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3612415
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.57
|114.57
|112.29
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3612442
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.58
|114.58
|112.30
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3612484
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.59
|114.59
|112.31
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3612521
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.58
|114.58
|112.30
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3612584
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.61
|114.61
|112.33
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.10
|3612600
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.62
|114.62
|112.34
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.09
|3612733
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.58
|114.58
|112.30
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3612757
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.59
|114.59
|112.31
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3612814
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.58
|114.58
|112.30
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3612838
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.59
|114.59
|112.31
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3612860
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.62
|114.62
|112.34
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.09
|3612863
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.63
|114.63
|112.35
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.08
|3612905
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.64
|114.64
|112.36
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.07
|3612918
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.62
|114.63
|112.35
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.09
|3612928
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.63
|114.63
|112.35
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.08
|3612930
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.62
|114.62
|112.34
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.09
|3612937
|2006.05.26 13:51
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.63
|114.63
|112.35
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.08
|3612973
|2006.05.26 13:52
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.62
|114.62
|112.34
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.09
|3613032
|2006.05.26 13:52
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.57
|114.58
|112.30
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3613056
|2006.05.26 13:52
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.56
|114.56
|112.28
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3613167
|2006.05.26 13:52
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.56
|114.56
|112.28
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3613224
|2006.05.26 13:52
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.56
|114.57
|112.29
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3613228
|2006.05.26 13:52
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.56
|114.56
|112.28
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3613232
|2006.05.26 13:52
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.57
|114.57
|112.29
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3613277
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.55
|114.55
|112.27
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3613285
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.56
|114.56
|112.28
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3613300
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.57
|114.57
|112.29
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3613325
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.59
|114.59
|112.31
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3613346
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.60
|114.60
|112.32
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3613470
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.64
|114.64
|112.36
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.07
|3613493
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.61
|114.61
|112.33
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.10
|3613510
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.63
|114.63
|112.35
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.08
|3613514
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.62
|114.62
|112.34
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.09
|3613523
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.64
|114.64
|112.36
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.07
|3613924
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.63
|114.63
|112.35
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.08
|3613936
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.62
|114.62
|112.34
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.09
|3613959
|2006.05.26 13:53
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.63
|114.63
|112.35
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.08
|3613964
|2006.05.26 13:54
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.62
|114.62
|112.34
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.09
|3614045
|2006.05.26 13:54
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.64
|114.64
|112.36
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.07
|3614053
|2006.05.26 13:54
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.63
|114.63
|112.35
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.08
|3614071
|2006.05.26 13:54
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.62
|114.63
|112.35
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.09
|3614218
|2006.05.26 13:54
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.58
|114.58
|112.30
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3614251
|2006.05.26 13:54
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.58
|114.58
|112.30
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3614301
|2006.05.26 13:54
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.61
|114.61
|112.33
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.10
|3614309
|2006.05.26 13:54
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.62
|114.62
|112.34
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.09
|3614311
|2006.05.26 13:54
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.61
|114.61
|112.33
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.10
|3614325
|2006.05.26 13:54
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.62
|114.62
|112.34
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.09
|3614327
|2006.05.26 13:54
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.61
|114.61
|112.33
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.10
|3614332
|2006.05.26 13:54
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.62
|114.62
|112.34
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.09
|3614348
|2006.05.26 13:54
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.61
|114.61
|112.33
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.10
|3614365
|2006.05.26 13:54
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.62
|114.62
|112.34
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.09
|3614462
|2006.05.26 13:55
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.62
|114.62
|112.34
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.09
|3614533
|2006.05.26 13:55
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.60
|114.60
|112.32
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3614583
|2006.05.26 13:55
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.59
|114.59
|112.31
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3614619
|2006.05.26 13:55
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.58
|114.58
|112.30
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3614656
|2006.05.26 13:55
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.57
|114.57
|112.29
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3614663
|2006.05.26 13:55
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.58
|114.58
|112.30
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3614665
|2006.05.26 13:55
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.57
|114.57
|112.29
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3614697
|2006.05.26 13:55
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.58
|114.58
|112.30
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3614716
|2006.05.26 13:55
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.60
|114.60
|112.32
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3614730
|2006.05.26 13:55
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.61
|114.61
|112.33
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.10
|3614748
|2006.05.26 13:56
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.60
|114.60
|112.32
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|3614774
|2006.05.26 13:56
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.57
|114.58
|112.30
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3614862
|2006.05.26 13:56
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.57
|114.57
|112.29
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3614889
|2006.05.26 13:56
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.56
|114.56
|112.28
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3614935
|2006.05.26 13:56
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.58
|114.58
|112.30
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3614940
|2006.05.26 13:56
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.58
|114.58
|112.30
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3615004
|2006.05.26 13:56
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.57
|114.57
|112.29
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3615045
|2006.05.26 13:57
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.56
|114.56
|112.28
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3615159
|2006.05.26 13:57
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.53
|114.53
|112.25
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3615164
|2006.05.26 13:57
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.54
|114.54
|112.26
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3615176
|2006.05.26 13:57
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.55
|114.55
|112.27
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3615181
|2006.05.26 13:57
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.56
|114.56
|112.28
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3615190
|2006.05.26 13:57
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.55
|114.55
|112.27
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3615261
|2006.05.26 13:57
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.56
|114.56
|112.28
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3615296
|2006.05.26 13:57
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.57
|114.57
|112.29
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|3615299
|2006.05.26 13:57
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.56
|114.56
|112.28
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3615301
|2006.05.26 13:57
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.58
|114.58
|112.30
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|3615316
|2006.05.26 13:57
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.56
|114.56
|112.28
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|3615336
|2006.05.26 13:58
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.54
|114.54
|112.26
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3615346
|2006.05.26 13:58
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.53
|114.53
|112.25
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3615393
|2006.05.26 13:58
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.54
|114.54
|112.26
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3615435
|2006.05.26 13:58
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.55
|114.55
|112.27
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|3615436
|2006.05.26 13:58
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.54
|114.54
|112.26
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3615454
|2006.05.26 13:58
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.54
|114.54
|112.26
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|3615587
|2006.05.26 13:59
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.52
|114.52
|112.24
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|3615595
|2006.05.26 13:59
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.52
|114.52
|112.24
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|3615614
|2006.05.26 13:59
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.51
|114.51
|112.23
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.19
|3615632
|2006.05.26 13:59
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.52
|114.52
|112.24
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|3615674
|2006.05.26 13:59
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.51
|114.51
|112.23
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.19
|3615706
|2006.05.26 13:59
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.52
|114.52
|112.24
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|3615731
|2006.05.26 13:59
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.53
|114.53
|112.25
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|3615733
|2006.05.26 13:59
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.52
|114.52
|112.24
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|3615770
|2006.05.26 13:59
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.52
|114.52
|112.24
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|3615994
|2006.05.26 14:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|112.53
|114.53
|112.25
|112.72
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|0.00
|0.00
|-7.09
|-122.02
|Floating P/L:
|-129.11
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-541.78
|Floating P/L:
|-129.11
|Margin:
|414.00
|Balance:
|458.22
|Equity:
|329.11
|Free Margin:
|-84.89
|Details:
|Gross Profit:
|6.49
|Gross Loss:
|548.27
|Total Net Profit:
|-541.78
|Profit Factor:
|0.01
|Expected Payoff:
|-0.59
|Absolute Drawdown:
|541.78
|Maximal Drawdown (%):
|548.27 (54.5%)
|Total Trades:
|921
|Short Positions (won %):
|322 (5.59%)
|Long Positions (won %):
|599 (1.34%)
|Profit Trades (% of total):
|26 (2.82%)
|Loss trades (% of total):
|895 (97.18%)
|Largest
|profit trade:
|0.28
|loss trade:
|-0.89
|Average
|profit trade:
|0.25
|loss trade:
|-0.61
|Maximum
|consecutive wins ($):
|26 (6.49)
|consecutive losses ($):
|895 (-548.27)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|6.49 (26)
|consecutive loss (count):
|-548.27 (895)
|Average
|consecutive wins:
|26
|consecutive losses:
|895