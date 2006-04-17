North Finance Co Ltd

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Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 109.24 Floating P/L: -176.53 Margin: 257.09
Balance: 37 525.14 Equity: 37 348.61 Free Margin: 37 091.52
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 776.47 Gross Loss: 667.23 Total Net Profit: 2 109.24
Profit Factor: 4.16 Expected Payoff: 40.56  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 217.85 (0.6%)  
 
Total Trades: 52 Short Positions (won %): 22 (50.00%) Long Positions (won %): 30 (73.33%)
Profit Trades (% of total): 33 (63.46%) Loss trades (% of total): 19 (36.54%)
Largest profit trade: 232.40 loss trade: -96.43
Average profit trade: 84.14 loss trade: -35.12
Maximum consecutive wins ($): 17 (1 594.93) consecutive losses ($): 5 (-217.85)
Maximal consecutive profit (count): 1 594.93 (17) consecutive loss (count): -217.85 (5)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 3