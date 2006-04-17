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|Details:
|Gross Profit:
|2 776.47
|Gross Loss:
|667.23
|Total Net Profit:
|2 109.24
|Profit Factor:
|4.16
|Expected Payoff:
|40.56
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|217.85 (0.6%)
|Total Trades:
|52
|Short Positions (won %):
|22 (50.00%)
|Long Positions (won %):
|30 (73.33%)
|Profit Trades (% of total):
|33 (63.46%)
|Loss trades (% of total):
|19 (36.54%)
|Largest
|profit trade:
|232.40
|loss trade:
|-96.43
|Average
|profit trade:
|84.14
|loss trade:
|-35.12
|Maximum
|consecutive wins ($):
|17 (1 594.93)
|consecutive losses ($):
|5 (-217.85)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 594.93 (17)
|consecutive loss (count):
|-217.85 (5)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|3