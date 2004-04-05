|Symbol
|GBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
|Period
|Daily (D1) 2004.04.05 00:00 - 2005.11.03 00:00 (2004.04.02 - 2006.05.02)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MagicNumber=247887; Lots=0.1; Slippage=1; MaxTrades=1; MM=true; Risk=5; StopLoss=500; TakeProfit=1000; TrailingStop=15; TrailingStopStart=15; UseTrailingStop=true; ADXPeriod=14; ADXLevel=25; SlowPeriod=50; SlowMode=1; SlowPrice=0; FastPeriod=6; FastMode=1; FastPrice=0; TimeFrame=1440;
|Bars in test
|514
|Ticks modelled
|3416938
|Modelling quality
|50.10%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|9320.88
|Gross profit
|26176.05
|Gross loss
|-16855.17
|Profit factor
|1.55
|Expected payoff
|186.42
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown (%)
|8952.17 (31.7%)
|Total trades
|50
|Short positions (won %)
|28 (85.71%)
|Long positions (won %)
|22 (90.91%)
|Profit trades (% of total)
|44 (88.00%)
|Loss trades (% of total)
|6 (12.00%)
|Largest
|profit trade
|2233.00
|loss trade
|-7499.25
|Average
|profit trade
|594.91
|loss trade
|-2809.20
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|23 (15146.92)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-18.73)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|15146.92 (23)
|consecutive loss (count of losses)
|-7499.25 (1)
|Average
|consecutive wins
|9
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.04.05 00:00
|buy
|1
|0.50
|1.8293
|1.7789
|1.9293
|2
|2004.04.07 00:00
|modify
|1
|0.50
|1.8293
|1.8428
|1.9293
|3
|2004.04.07 00:20
|s/l
|1
|0.50
|1.8428
|1.8428
|1.9293
|679.50
|10679.50
|4
|2004.05.26 00:00
|buy
|2
|0.60
|1.8106
|1.7602
|1.9106
|5
|2004.05.27 00:00
|modify
|2
|0.60
|1.8106
|1.8127
|1.9106
|6
|2004.05.27 00:00
|s/l
|2
|0.60
|1.8127
|1.8127
|1.9106
|127.35
|10806.85
|7
|2004.05.28 00:00
|buy
|3
|0.60
|1.8380
|1.7876
|1.9380
|8
|2004.06.02 00:00
|modify
|3
|0.60
|1.8380
|1.8383
|1.9380
|9
|2004.06.02 16:20
|s/l
|3
|0.60
|1.8383
|1.8383
|1.9380
|24.75
|10831.60
|10
|2004.06.03 00:00
|buy
|4
|0.60
|1.8335
|1.7831
|1.9335
|11
|2004.06.04 00:00
|modify
|4
|0.60
|1.8335
|1.8382
|1.9335
|12
|2004.06.04 01:01
|s/l
|4
|0.60
|1.8382
|1.8382
|1.9335
|283.35
|11114.95
|13
|2004.07.08 00:00
|buy
|5
|0.60
|1.8558
|1.8054
|1.9558
|14
|2004.07.12 00:00
|modify
|5
|0.60
|1.8558
|1.8585
|1.9558
|15
|2004.07.12 00:20
|s/l
|5
|0.60
|1.8585
|1.8585
|1.9558
|164.70
|11279.65
|16
|2004.07.13 00:00
|buy
|6
|0.60
|1.8621
|1.8117
|1.9621
|17
|2004.07.19 00:00
|modify
|6
|0.60
|1.8621
|1.8731
|1.9621
|18
|2004.07.19 00:20
|s/l
|6
|0.60
|1.8731
|1.8731
|1.9621
|668.10
|11947.75
|19
|2004.07.22 00:00
|sell
|7
|0.60
|1.8421
|1.8925
|1.7421
|20
|2004.07.26 00:00
|modify
|7
|0.60
|1.8421
|1.8334
|1.7421
|21
|2004.07.26 00:20
|s/l
|7
|0.60
|1.8334
|1.8334
|1.7421
|515.70
|12463.45
|22
|2004.07.28 00:00
|sell
|8
|0.70
|1.8220
|1.8724
|1.7220
|23
|2004.07.30 00:00
|modify
|8
|0.70
|1.8220
|1.8192
|1.7220
|24
|2004.07.30 01:40
|s/l
|8
|0.70
|1.8192
|1.8192
|1.7220
|188.65
|12652.10
|25
|2004.08.02 00:00
|sell
|9
|0.70
|1.8234
|1.8738
|1.7234
|26
|2004.08.10 00:00
|close
|9
|0.70
|1.8411
|1.8738
|1.7234
|-1268.40
|11383.70
|27
|2004.08.19 00:00
|sell
|10
|0.60
|1.8237
|1.8741
|1.7237
|28
|2004.08.23 00:00
|modify
|10
|0.60
|1.8237
|1.8216
|1.7237
|29
|2004.08.24 00:00
|modify
|10
|0.60
|1.8237
|1.8089
|1.7237
|30
|2004.08.24 00:00
|s/l
|10
|0.60
|1.8089
|1.8089
|1.7237
|878.55
|12262.25
|31
|2004.08.25 00:00
|sell
|11
|0.70
|1.7925
|1.8429
|1.6925
|32
|2004.08.30 00:00
|modify
|11
|0.70
|1.7925
|1.7925
|1.6925
|33
|2004.08.30 12:00
|s/l
|11
|0.70
|1.7925
|1.7925
|1.6925
|-11.03
|12251.23
|34
|2004.09.06 00:00
|sell
|12
|0.70
|1.7754
|1.8258
|1.6754
|35
|2004.09.08 00:00
|modify
|12
|0.70
|1.7754
|1.7753
|1.6754
|36
|2004.09.08 00:42
|s/l
|12
|0.70
|1.7753
|1.7753
|1.6754
|-7.70
|12243.53
|37
|2004.10.25 00:00
|buy
|13
|0.70
|1.8308
|1.7804
|1.9308
|38
|2004.10.26 00:00
|modify
|13
|0.70
|1.8308
|1.8405
|1.9308
|39
|2004.10.26 00:20
|s/l
|13
|0.70
|1.8405
|1.8405
|1.9308
|680.58
|12924.10
|40
|2004.10.27 00:00
|buy
|14
|0.70
|1.8342
|1.7838
|1.9342
|41
|2004.11.01 00:00
|modify
|14
|0.70
|1.8342
|1.8377
|1.9342
|42
|2004.11.01 00:20
|s/l
|14
|0.70
|1.8377
|1.8377
|1.9342
|249.72
|13173.83
|43
|2004.11.25 00:00
|buy
|15
|0.70
|1.8826
|1.8322
|1.9826
|44
|2004.11.26 00:00
|modify
|15
|0.70
|1.8826
|1.8918
|1.9826
|45
|2004.11.26 00:00
|s/l
|15
|0.70
|1.8918
|1.8918
|1.9826
|645.58
|13819.40
|46
|2004.11.29 00:00
|buy
|16
|0.70
|1.8922
|1.8418
|1.9922
|47
|2004.11.30 00:00
|modify
|16
|0.70
|1.8922
|1.8925
|1.9922
|48
|2004.11.30 00:20
|s/l
|16
|0.70
|1.8925
|1.8925
|1.9922
|22.57
|13841.98
|49
|2004.12.01 00:00
|buy
|17
|0.70
|1.9095
|1.8591
|2.0095
|50
|2004.12.02 00:00
|modify
|17
|0.70
|1.9095
|1.9326
|2.0095
|51
|2004.12.02 00:00
|s/l
|17
|0.70
|1.9326
|1.9326
|2.0095
|1618.58
|15460.55
|52
|2004.12.03 00:00
|buy
|18
|0.80
|1.9246
|1.8742
|2.0246
|53
|2004.12.06 00:00
|modify
|18
|0.80
|1.9246
|1.9413
|2.0246
|54
|2004.12.06 00:20
|s/l
|18
|0.80
|1.9413
|1.9413
|2.0246
|1337.80
|16798.35
|55
|2004.12.07 00:00
|buy
|19
|0.90
|1.9390
|1.8886
|2.0390
|56
|2004.12.08 00:00
|modify
|19
|0.90
|1.9390
|1.9434
|2.0390
|57
|2004.12.08 01:20
|s/l
|19
|0.90
|1.9434
|1.9434
|2.0390
|402.07
|17200.43
|58
|2004.12.09 00:00
|buy
|20
|0.90
|1.9389
|1.8885
|2.0389
|59
|2004.12.16 00:00
|modify
|20
|0.90
|1.9389
|1.9397
|2.0389
|60
|2004.12.16 15:05
|s/l
|20
|0.90
|1.9397
|1.9397
|2.0389
|86.17
|17286.60
|61
|2004.12.17 00:00
|buy
|21
|0.90
|1.9330
|1.8826
|2.0330
|62
|2004.12.20 00:00
|modify
|21
|0.90
|1.9330
|1.9424
|2.0330
|63
|2004.12.20 00:00
|s/l
|21
|0.90
|1.9424
|1.9424
|2.0330
|848.02
|18134.63
|64
|2004.12.21 00:00
|buy
|22
|1.00
|1.9471
|1.8967
|2.0471
|65
|2005.01.04 10:40
|s/l
|22
|1.00
|1.8967
|1.8967
|2.0471
|-5008.50
|13126.13
|66
|2005.01.06 00:00
|sell
|23
|0.70
|1.8844
|1.9348
|1.7844
|67
|2005.01.07 00:00
|modify
|23
|0.70
|1.8844
|1.8783
|1.7844
|68
|2005.01.07 05:25
|s/l
|23
|0.70
|1.8783
|1.8783
|1.7844
|423.32
|13549.45
|69
|2005.01.10 00:00
|sell
|24
|0.70
|1.8702
|1.9206
|1.7702
|70
|2005.01.18 00:00
|modify
|24
|0.70
|1.8702
|1.8595
|1.7702
|71
|2005.01.18 01:00
|s/l
|24
|0.70
|1.8595
|1.8595
|1.7702
|719.60
|14269.05
|72
|2005.01.19 00:00
|sell
|25
|0.80
|1.8652
|1.9156
|1.7652
|73
|2005.02.08 00:00
|modify
|25
|0.80
|1.8652
|1.8574
|1.7652
|74
|2005.02.08 00:32
|s/l
|25
|0.80
|1.8574
|1.8574
|1.7652
|548.40
|14817.45
|75
|2005.02.23 00:00
|buy
|26
|0.80
|1.9106
|1.8602
|2.0106
|76
|2005.02.28 00:00
|modify
|26
|0.80
|1.9106
|1.9156
|2.0106
|77
|2005.03.01 00:00
|modify
|26
|0.80
|1.9106
|1.9183
|2.0106
|78
|2005.03.01 00:20
|s/l
|26
|0.80
|1.9183
|1.9183
|2.0106
|623.20
|15440.65
|79
|2005.03.02 00:00
|buy
|27
|0.80
|1.9206
|1.8702
|2.0206
|80
|2005.03.07 00:00
|modify
|27
|0.80
|1.9206
|1.9213
|2.0206
|81
|2005.03.07 04:05
|s/l
|27
|0.80
|1.9213
|1.9213
|2.0206
|61.40
|15502.05
|82
|2005.03.23 00:00
|sell
|28
|0.80
|1.8855
|1.9359
|1.7855
|83
|2005.03.24 00:00
|modify
|28
|0.80
|1.8855
|1.8711
|1.7855
|84
|2005.03.24 00:00
|s/l
|28
|0.80
|1.8711
|1.8711
|1.7855
|1147.80
|16649.85
|85
|2005.03.25 00:00
|sell
|29
|0.90
|1.8688
|1.9192
|1.7688
|86
|2005.03.29 00:00
|modify
|29
|0.90
|1.8688
|1.8685
|1.7688
|87
|2005.03.29 02:43
|s/l
|29
|0.90
|1.8685
|1.8685
|1.7688
|17.55
|16667.40
|88
|2005.03.30 00:00
|sell
|30
|0.90
|1.8739
|1.9243
|1.7739
|89
|2005.04.08 00:00
|modify
|30
|0.90
|1.8739
|1.8723
|1.7739
|90
|2005.04.08 16:30
|s/l
|30
|0.90
|1.8723
|1.8723
|1.7739
|101.47
|16768.88
|91
|2005.05.13 00:00
|sell
|31
|0.90
|1.8637
|1.9141
|1.7637
|92
|2005.05.16 00:00
|modify
|31
|0.90
|1.8637
|1.8525
|1.7637
|93
|2005.05.17 00:00
|modify
|31
|0.90
|1.8637
|1.8394
|1.7637
|94
|2005.05.17 00:20
|s/l
|31
|0.90
|1.8394
|1.8394
|1.7637
|2177.55
|18946.43
|95
|2005.05.18 00:00
|sell
|32
|1.00
|1.8350
|1.8854
|1.7350
|96
|2005.05.23 00:00
|modify
|32
|1.00
|1.8350
|1.8268
|1.7350
|97
|2005.05.23 03:07
|s/l
|32
|1.00
|1.8268
|1.8268
|1.7350
|804.25
|19750.68
|98
|2005.05.24 00:00
|sell
|33
|1.00
|1.8291
|1.8795
|1.7291
|99
|2005.05.27 00:00
|modify
|33
|1.00
|1.8291
|1.8224
|1.7291
|100
|2005.05.27 02:00
|s/l
|33
|1.00
|1.8224
|1.8224
|1.7291
|643.75
|20394.43
|101
|2005.05.30 00:00
|sell
|34
|1.10
|1.8239
|1.8743
|1.7239
|102
|2005.06.01 00:00
|modify
|34
|1.10
|1.8239
|1.8190
|1.7239
|103
|2005.06.01 02:00
|s/l
|34
|1.10
|1.8190
|1.8190
|1.7239
|515.90
|20910.33
|104
|2005.06.02 00:00
|sell
|35
|1.10
|1.8114
|1.8618
|1.7114
|105
|2005.06.14 00:00
|modify
|35
|1.10
|1.8114
|1.8091
|1.7114
|106
|2005.06.14 08:45
|s/l
|35
|1.10
|1.8091
|1.8091
|1.7114
|195.25
|21105.58
|107
|2005.07.04 00:00
|sell
|36
|1.10
|1.7599
|1.8103
|1.6599
|108
|2005.07.05 00:00
|modify
|36
|1.10
|1.7599
|1.7598
|1.6599
|109
|2005.07.05 00:22
|s/l
|36
|1.10
|1.7598
|1.7598
|1.6599
|5.22
|21110.80
|110
|2005.07.06 00:00
|sell
|37
|1.10
|1.7563
|1.8067
|1.6563
|111
|2005.07.07 00:00
|modify
|37
|1.10
|1.7563
|1.7542
|1.6563
|112
|2005.07.07 01:30
|s/l
|37
|1.10
|1.7542
|1.7542
|1.6563
|225.22
|21336.03
|113
|2005.07.08 00:00
|sell
|38
|1.10
|1.7435
|1.7939
|1.6435
|114
|2005.07.11 00:00
|modify
|38
|1.10
|1.7435
|1.7388
|1.6435
|115
|2005.07.11 01:21
|s/l
|38
|1.10
|1.7388
|1.7388
|1.6435
|511.23
|21847.25
|116
|2005.07.12 00:00
|sell
|39
|1.10
|1.7575
|1.8079
|1.6575
|117
|2005.07.18 00:00
|modify
|39
|1.10
|1.7575
|1.7521
|1.6575
|118
|2005.07.18 01:38
|s/l
|39
|1.10
|1.7521
|1.7521
|1.6575
|559.35
|22406.60
|119
|2005.07.19 00:00
|sell
|40
|1.20
|1.7481
|1.7985
|1.6481
|120
|2005.07.20 00:00
|modify
|40
|1.20
|1.7481
|1.7418
|1.6481
|121
|2005.07.20 10:00
|s/l
|40
|1.20
|1.7418
|1.7418
|1.6481
|737.10
|23143.70
|122
|2005.07.21 00:00
|sell
|41
|1.20
|1.7409
|1.7913
|1.6409
|123
|2005.07.25 00:00
|modify
|41
|1.20
|1.7409
|1.7393
|1.6409
|124
|2005.07.25 01:32
|s/l
|41
|1.20
|1.7393
|1.7393
|1.6409
|179.40
|23323.10
|125
|2005.07.26 00:00
|sell
|42
|1.20
|1.7469
|1.7973
|1.6469
|126
|2005.07.27 00:00
|modify
|42
|1.20
|1.7469
|1.7391
|1.6469
|127
|2005.07.27 10:30
|s/l
|42
|1.20
|1.7391
|1.7391
|1.6469
|917.10
|24240.20
|128
|2005.08.04 00:00
|buy
|43
|1.30
|1.7780
|1.7276
|1.8780
|129
|2005.08.05 00:00
|modify
|43
|1.30
|1.7780
|1.7794
|1.8780
|130
|2005.08.05 03:36
|s/l
|43
|1.30
|1.7794
|1.7794
|1.8780
|184.93
|24425.12
|131
|2005.08.11 00:00
|buy
|44
|1.30
|1.7967
|1.7463
|1.8967
|132
|2005.08.12 00:00
|modify
|44
|1.30
|1.7967
|1.8091
|1.8967
|133
|2005.08.12 02:00
|s/l
|44
|1.30
|1.8091
|1.8091
|1.8967
|1614.93
|26040.05
|134
|2005.08.15 00:00
|buy
|45
|1.40
|1.8165
|1.7661
|1.9165
|135
|2005.09.02 00:00
|modify
|45
|1.40
|1.8165
|1.8320
|1.9165
|136
|2005.09.02 00:00
|s/l
|45
|1.40
|1.8320
|1.8320
|1.9165
|2233.00
|28273.05
|137
|2005.09.06 00:00
|buy
|46
|1.50
|1.8440
|1.7936
|1.9440
|138
|2005.09.22 16:05
|s/l
|46
|1.50
|1.7936
|1.7936
|1.9440
|-7499.25
|20773.80
|139
|2005.09.26 00:00
|sell
|47
|1.10
|1.7720
|1.8224
|1.6720
|140
|2005.09.28 00:00
|modify
|47
|1.10
|1.7720
|1.7690
|1.6720
|141
|2005.09.28 02:15
|s/l
|47
|1.10
|1.7690
|1.7690
|1.6720
|306.90
|21080.70
|142
|2005.09.29 00:00
|sell
|48
|1.10
|1.7680
|1.8184
|1.6680
|143
|2005.09.30 00:00
|modify
|48
|1.10
|1.7680
|1.7629
|1.6680
|144
|2005.09.30 03:42
|s/l
|48
|1.10
|1.7629
|1.7629
|1.6680
|555.23
|21635.92
|145
|2005.10.04 00:00
|sell
|49
|1.10
|1.7543
|1.8047
|1.6543
|146
|2005.10.12 00:00
|modify
|49
|1.10
|1.7543
|1.7470
|1.6543
|147
|2005.10.12 11:22
|s/l
|49
|1.10
|1.7470
|1.7470
|1.6543
|745.25
|22381.17
|148
|2005.10.13 00:00
|sell
|50
|1.20
|1.7523
|1.8027
|1.6523
|149
|2005.11.03 23:59
|close at stop
|50
|1.20
|1.7767
|1.8027
|1.6523
|-3060.30
|19320.87