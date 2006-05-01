FXDirectDealer

Account: 404148 Name: Julie Howe Currency: USD 2006 May 5, 22:40
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
4324202006.05.01 03:15balanceDeposit5 000 000.00
4324792006.05.01 03:36buy1.00eurjpy143.49143.19143.892006.05.01 04:46143.190.000.000.00-264.25
4324802006.05.01 03:36buy1.00eurjpy143.49143.19143.892006.05.01 04:46143.190.000.000.00-264.25
4324822006.05.01 03:36buy1.00eurjpy143.49143.19143.892006.05.01 04:46143.190.000.000.00-264.25
4324832006.05.01 03:36buy1.00eurjpy143.49143.19143.892006.05.01 04:46143.190.000.000.00-264.25
4324842006.05.01 03:36buy1.00eurjpy143.49143.19143.892006.05.01 04:46143.190.000.000.00-264.25
4324852006.05.01 03:36buy1.00eurjpy143.49143.19143.892006.05.01 04:46143.190.000.000.00-264.25
4324862006.05.01 03:37buy1.00eurjpy143.48143.18143.882006.05.01 04:48143.180.000.000.00-264.29
4324872006.05.01 03:37buy1.00eurjpy143.47143.17143.872006.05.01 05:11143.170.000.000.00-264.45
4324882006.05.01 03:37buy1.00eurjpy143.48143.18143.882006.05.01 04:48143.180.000.000.00-264.29
4324892006.05.01 03:37buy1.00eurjpy143.47143.17143.872006.05.01 05:11143.170.000.000.00-264.45
4355972006.05.01 14:47sell1.00eurjpy142.86143.16142.462006.05.02 08:49143.160.000.00-12.74-263.67
4356122006.05.01 14:55sell1.00eurjpy142.86143.16142.462006.05.02 08:49143.160.000.00-12.74-263.67
4356132006.05.01 14:55sell1.00eurjpy142.86143.16142.462006.05.02 08:49143.160.000.00-12.74-263.67
4356152006.05.01 14:57sell1.00eurjpy142.86143.16142.462006.05.02 08:49143.160.000.00-12.74-263.67
4356182006.05.01 14:57sell1.00eurjpy142.87143.17142.472006.05.01 18:26142.470.000.000.00354.07
4356202006.05.01 14:58sell1.00eurjpy142.87143.17142.472006.05.01 18:26142.470.000.000.00354.07
4356212006.05.01 14:58sell1.00eurjpy142.86143.16142.462006.05.02 08:49143.160.000.00-12.74-263.67
4356222006.05.01 14:58sell1.00eurjpy142.87143.17142.472006.05.01 18:26142.470.000.000.00354.07
4356232006.05.01 14:58sell1.00eurjpy142.86143.16142.462006.05.02 08:49143.160.000.00-12.74-263.67
4356252006.05.01 14:58sell1.00eurjpy142.86143.16142.462006.05.02 08:49143.160.000.00-12.74-263.67
4448602006.05.01 18:29sell1.00eurjpy142.57142.87142.172006.05.01 20:43142.870.000.000.00-265.14
4448632006.05.01 18:29sell1.00eurjpy142.60142.90142.202006.05.01 20:47142.900.000.000.00-265.02
4448642006.05.01 18:29sell1.00eurjpy142.59142.89142.192006.05.01 20:46142.890.000.000.00-265.02
4561932006.05.02 13:33buy1.00eurjpy143.63143.33144.032006.05.02 15:19143.330.000.000.00-264.85
4562052006.05.02 13:34buy1.00eurjpy143.63143.33144.032006.05.02 15:19143.330.000.000.00-264.85
4562062006.05.02 13:34buy1.00eurjpy143.62143.32144.022006.05.02 15:20143.320.000.000.00-264.86
4562082006.05.02 13:34buy1.00eurjpy143.61143.31144.012006.05.02 15:21143.310.000.000.00-264.90
4562092006.05.02 13:34buy1.00eurjpy143.63143.33144.032006.05.02 15:19143.330.000.000.00-264.85
4562112006.05.02 13:34buy1.00eurjpy143.63143.33144.032006.05.02 15:19143.330.000.000.00-264.85
4562122006.05.02 13:34buy1.00eurjpy143.62143.32144.022006.05.02 15:20143.320.000.000.00-264.86
4562142006.05.02 13:35buy1.00eurjpy143.63143.33144.032006.05.02 15:19143.330.000.000.00-264.85
4562152006.05.02 13:35buy1.00eurjpy143.62143.32144.022006.05.02 15:20143.320.000.000.00-264.86
4562172006.05.02 13:35buy1.00eurjpy143.63143.33144.032006.05.02 15:19143.330.000.000.00-264.85
4568032006.05.02 14:08sell1.00usdcad1.10721.11021.10322006.05.03 04:141.10320.000.00-5.92362.58
4568042006.05.02 14:08sell1.00usdcad1.10721.11021.10322006.05.03 04:141.10320.000.00-5.92362.58
4568052006.05.02 14:08sell1.00usdcad1.10701.11001.10302006.05.02 17:121.11000.000.000.00-270.27
4568152006.05.02 14:09sell1.00usdcad1.10691.10991.10292006.05.02 17:101.10990.000.000.00-270.29
4568402006.05.02 14:09sell1.00usdcad1.10701.11001.10302006.05.02 17:121.11000.000.000.00-270.27
4568552006.05.02 14:10sell1.00usdcad1.10691.10991.10292006.05.02 17:101.10990.000.000.00-270.29
4568622006.05.02 14:10sell1.00usdcad1.10681.10981.10282006.05.02 14:331.10980.000.000.00-270.32
4568642006.05.02 14:10sell1.00usdcad1.10691.10991.10292006.05.02 17:101.10990.000.000.00-270.29
4568772006.05.02 14:10sell1.00usdcad1.10701.11001.10302006.05.02 17:121.11000.000.000.00-270.27
4568902006.05.02 14:10sell1.00usdcad1.10691.10991.10292006.05.02 17:101.10990.000.000.00-270.29
4600972006.05.02 16:53buy1.00eurjpy143.42143.12143.822006.05.02 17:53143.120.000.000.00-265.11
4600982006.05.02 16:53buy1.00eurjpy143.41143.11143.812006.05.02 17:53143.110.000.000.00-265.11
4601082006.05.02 16:53buy1.00eurjpy143.41143.11143.812006.05.02 17:53143.110.000.000.00-265.11
4601102006.05.02 16:53buy1.00eurjpy143.40143.10143.802006.05.02 17:53143.100.000.000.00-265.15
4601112006.05.02 16:53buy1.00eurjpy143.41143.11143.812006.05.02 17:53143.110.000.000.00-265.11
4601132006.05.02 16:53buy1.00eurjpy143.40143.10143.802006.05.02 17:53143.100.000.000.00-265.15
4601242006.05.02 16:53buy1.00eurjpy143.41143.11143.812006.05.02 17:53143.110.000.000.00-265.11
4601262006.05.02 16:53buy1.00eurjpy143.40143.10143.802006.05.02 17:53143.100.000.000.00-265.15
4601272006.05.02 16:53buy1.00eurjpy143.41143.11143.812006.05.02 17:53143.110.000.000.00-265.11
4601292006.05.02 16:53buy1.00eurjpy143.40143.10143.802006.05.02 17:53143.100.000.000.00-265.15
4624832006.05.02 19:59buy1.00eurjpy143.24142.94143.642006.05.02 20:55142.940.000.000.00-264.97
4628002006.05.02 20:39buy1.00eurjpy143.21142.91143.612006.05.02 20:55142.910.000.000.00-265.00
4628022006.05.02 20:39buy1.00eurjpy143.21142.91143.612006.05.02 20:55142.910.000.000.00-265.00
4628042006.05.02 20:39buy1.00eurjpy143.21142.91143.612006.05.02 20:55142.910.000.000.00-265.00
4628062006.05.02 20:39buy1.00eurjpy143.19142.89143.592006.05.02 21:19142.890.000.000.00-265.15
4628072006.05.02 20:39buy1.00eurjpy143.20142.90143.602006.05.02 20:55142.900.000.000.00-265.02
4628082006.05.02 20:39buy1.00eurjpy143.19142.89143.592006.05.02 21:19142.890.000.000.00-265.15
4628092006.05.02 20:39buy1.00eurjpy143.18142.88143.582006.05.02 21:26142.880.000.000.00-265.06
4628102006.05.02 20:39buy1.00eurjpy143.19142.89143.592006.05.02 21:19142.890.000.000.00-265.15
4628122006.05.02 20:39buy1.00eurjpy143.21142.91143.612006.05.02 20:55142.910.000.000.00-265.00
4677942006.05.03 12:27buy1.00eurjpy143.22142.92143.622006.05.03 20:25143.620.000.000.00352.52
4677952006.05.03 12:27buy1.00eurjpy143.24142.94143.642006.05.03 20:29143.640.000.000.00352.20
4677962006.05.03 12:27buy1.00eurjpy143.23142.93143.632006.05.03 20:25143.630.000.000.00352.51
4677972006.05.03 12:27buy1.00eurjpy143.24142.94143.642006.05.03 20:29143.640.000.000.00352.20
4678002006.05.03 12:28buy1.00eurjpy143.23142.93143.632006.05.03 20:25143.630.000.000.00352.51
4678012006.05.03 12:28buy1.00eurjpy143.23142.93143.632006.05.03 20:25143.630.000.000.00352.51
4678022006.05.03 12:28buy1.00eurjpy143.22142.92143.622006.05.03 20:25143.620.000.000.00352.52
4678032006.05.03 12:28buy1.00eurjpy143.23142.93143.632006.05.03 20:25143.630.000.000.00352.51
4678062006.05.03 12:28buy1.00eurjpy143.24142.94143.642006.05.03 20:29143.640.000.000.00352.20
4678072006.05.03 12:28buy1.00eurjpy143.24142.94143.642006.05.03 20:29143.640.000.000.00352.20
4682052006.05.03 13:45sell1.00usdcad1.10561.10861.10162006.05.03 15:591.10860.000.000.00-270.61
4682072006.05.03 13:46sell1.00usdcad1.10561.10861.10162006.05.03 15:591.10860.000.000.00-270.61
4729002006.05.03 21:15buy1.00eurjpy143.64143.34144.042006.05.04 17:22144.040.000.0029.29352.36
4729012006.05.03 21:15buy1.00eurjpy143.65143.35144.052006.05.04 17:22144.050.000.0029.29352.30
4729032006.05.03 21:15buy1.00eurjpy143.65143.35144.052006.05.04 17:22144.050.000.0029.29352.30
4729092006.05.03 21:16buy1.00eurjpy143.65143.35144.052006.05.04 17:22144.050.000.0029.29352.30
4729312006.05.03 21:19buy1.00eurjpy143.65143.35144.052006.05.04 17:22144.050.000.0029.29352.30
4729502006.05.03 21:31buy1.00eurjpy143.65143.35144.052006.05.04 17:22144.050.000.0029.29352.30
4729532006.05.03 21:31buy1.00eurjpy143.65143.35144.052006.05.04 17:22144.050.000.0029.29352.30
4729552006.05.03 21:31buy1.00eurjpy143.65143.35144.052006.05.04 17:22144.050.000.0029.29352.30
4729572006.05.03 21:31buy1.00eurjpy143.65143.35144.052006.05.04 17:22144.050.000.0029.29352.30
4729582006.05.03 21:31buy1.00eurjpy143.64143.34144.042006.05.04 17:22144.040.000.0029.29352.36
4851002006.05.05 03:35buy1.00eurjpy144.12143.82144.522006.05.05 12:43144.520.000.000.00351.50
4851042006.05.05 03:35buy1.00eurjpy144.12143.82144.522006.05.05 12:43144.520.000.000.00351.50
4851082006.05.05 03:35buy1.00eurjpy144.12143.82144.522006.05.05 12:43144.520.000.000.00351.50
4851102006.05.05 03:36buy1.00eurjpy144.12143.82144.522006.05.05 12:43144.520.000.000.00351.50
4851162006.05.05 03:37buy1.00eurjpy144.12143.82144.522006.05.05 12:43144.520.000.000.00351.50
4851182006.05.05 03:38buy1.00eurjpy144.11143.81144.512006.05.05 12:43144.510.000.000.00351.40
4851202006.05.05 03:38buy1.00eurjpy144.12143.82144.522006.05.05 12:43144.520.000.000.00351.50
4851212006.05.05 03:38buy1.00eurjpy144.11143.81144.512006.05.05 12:43144.510.000.000.00351.40
4851232006.05.05 03:38buy1.00eurjpy144.12143.82144.522006.05.05 12:43144.520.000.000.00351.50
4851242006.05.05 03:38buy1.00eurjpy144.11143.81144.512006.05.05 12:43144.510.000.000.00351.40
4876222006.05.05 13:15buy1.00usdcad1.10961.10661.11362006.05.05 15:301.10660.000.000.00-271.15
4876252006.05.05 13:15buy1.00usdcad1.10971.10671.11372006.05.05 15:301.10670.000.000.00-271.15
4876272006.05.05 13:15buy1.00usdcad1.10961.10661.11362006.05.05 15:301.10660.000.000.00-271.15
4876292006.05.05 13:15buy1.00usdcad1.10941.10641.11342006.05.05 15:301.10640.000.000.00-271.15
4884432006.05.05 15:28buy1.00eurjpy144.52144.22144.922006.05.05 16:07144.220.000.000.00-265.16
4884442006.05.05 15:28buy1.00eurjpy144.52144.22144.922006.05.05 16:07144.220.000.000.00-265.16
4884462006.05.05 15:28buy1.00eurjpy144.52144.22144.922006.05.05 16:07144.220.000.000.00-265.16
4884482006.05.05 15:28buy1.00eurjpy144.52144.22144.922006.05.05 16:07144.220.000.000.00-265.16
4884492006.05.05 15:28buy1.00eurjpy144.52144.22144.922006.05.05 16:07144.220.000.000.00-265.16
4884562006.05.05 15:29buy1.00eurjpy144.52144.22144.922006.05.05 16:07144.220.000.000.00-265.16
4895732006.05.05 15:34buy1.00eurjpy144.52144.22144.922006.05.05 16:07144.220.000.000.00-265.16
4895742006.05.05 15:34buy1.00eurjpy144.51144.21144.912006.05.05 16:07144.210.000.000.00-265.16
4896042006.05.05 15:35buy1.00eurjpy144.52144.22144.922006.05.05 16:07144.220.000.000.00-265.16
4896092006.05.05 15:35buy1.00eurjpy144.52144.22144.922006.05.05 16:07144.220.000.000.00-265.16
4932792006.05.05 18:16sell1.00eurjpy143.13143.43142.732006.05.05 21:00143.240.000.000.00-97.86
4932842006.05.05 18:16sell1.00eurjpy143.13143.43142.732006.05.05 21:00143.230.000.000.00-88.97
4934752006.05.05 18:47sell1.00eurjpy143.13143.43142.732006.05.05 21:00143.240.000.000.00-97.86
4934762006.05.05 18:47sell1.00eurjpy143.13143.43142.732006.05.05 21:00143.250.000.000.00-106.76
4934772006.05.05 18:47sell1.00eurjpy143.13143.43142.732006.05.05 21:00143.240.000.000.00-97.86
4934792006.05.05 18:47sell1.00eurjpy143.14143.44142.742006.05.05 21:00143.230.000.000.00-80.08
4934812006.05.05 18:48sell1.00eurjpy143.13143.43142.732006.05.05 21:00143.240.000.000.00-97.86
4934822006.05.05 18:48sell1.00eurjpy143.14143.44142.742006.05.05 21:00143.240.000.000.00-88.97
4934832006.05.05 18:48sell1.00eurjpy143.13143.43142.732006.05.05 21:00143.240.000.000.00-97.86
4934852006.05.05 18:48sell1.00eurjpy143.13143.43142.732006.05.05 21:00143.230.000.000.00-88.97
  0.00 0.00 191.88 -8 267.88
Closed P/L: -8 076.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -8 076.00 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 4 991 924.00 Equity: 4 991 924.00 Free Margin: 4 991 924.00
 
Details:
Graph
Gross Profit: 12 630.13 Gross Loss: 20 706.13 Total Net Profit: -8 076.00
Profit Factor: 0.61 Expected Payoff: -67.87  
Absolute Drawdown: 14 423.45 Maximal Drawdown (%): 14 423.45 (0.3%)  
 
Total Trades: 119 Short Positions (won %): 35 (14.29%) Long Positions (won %): 84 (35.71%)
Profit Trades (% of total): 35 (29.41%) Loss trades (% of total): 84 (70.59%)
Largest profit trade: 381.65 loss trade: -276.41
Average profit trade: 360.86 loss trade: -246.50
Maximum consecutive wins ($): 30 (10 854.60) consecutive losses ($): 48 (-12 842.68)
Maximal consecutive profit (count): 10 854.60 (30) consecutive loss (count): -12 842.68 (48)
Average consecutive wins: 12 consecutive losses: 21