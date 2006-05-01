|Account: 404148
|Name: Julie Howe
|Currency: USD
|2006 May 5, 22:40
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|432420
|2006.05.01 03:15
|balance
|Deposit
|5 000 000.00
|432479
|2006.05.01 03:36
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.49
|143.19
|143.89
|2006.05.01 04:46
|143.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.25
|432480
|2006.05.01 03:36
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.49
|143.19
|143.89
|2006.05.01 04:46
|143.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.25
|432482
|2006.05.01 03:36
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.49
|143.19
|143.89
|2006.05.01 04:46
|143.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.25
|432483
|2006.05.01 03:36
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.49
|143.19
|143.89
|2006.05.01 04:46
|143.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.25
|432484
|2006.05.01 03:36
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.49
|143.19
|143.89
|2006.05.01 04:46
|143.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.25
|432485
|2006.05.01 03:36
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.49
|143.19
|143.89
|2006.05.01 04:46
|143.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.25
|432486
|2006.05.01 03:37
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.48
|143.18
|143.88
|2006.05.01 04:48
|143.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.29
|432487
|2006.05.01 03:37
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.47
|143.17
|143.87
|2006.05.01 05:11
|143.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.45
|432488
|2006.05.01 03:37
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.48
|143.18
|143.88
|2006.05.01 04:48
|143.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.29
|432489
|2006.05.01 03:37
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.47
|143.17
|143.87
|2006.05.01 05:11
|143.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.45
|435597
|2006.05.01 14:47
|sell
|1.00
|eurjpy
|142.86
|143.16
|142.46
|2006.05.02 08:49
|143.16
|0.00
|0.00
|-12.74
|-263.67
|435612
|2006.05.01 14:55
|sell
|1.00
|eurjpy
|142.86
|143.16
|142.46
|2006.05.02 08:49
|143.16
|0.00
|0.00
|-12.74
|-263.67
|435613
|2006.05.01 14:55
|sell
|1.00
|eurjpy
|142.86
|143.16
|142.46
|2006.05.02 08:49
|143.16
|0.00
|0.00
|-12.74
|-263.67
|435615
|2006.05.01 14:57
|sell
|1.00
|eurjpy
|142.86
|143.16
|142.46
|2006.05.02 08:49
|143.16
|0.00
|0.00
|-12.74
|-263.67
|435618
|2006.05.01 14:57
|sell
|1.00
|eurjpy
|142.87
|143.17
|142.47
|2006.05.01 18:26
|142.47
|0.00
|0.00
|0.00
|354.07
|435620
|2006.05.01 14:58
|sell
|1.00
|eurjpy
|142.87
|143.17
|142.47
|2006.05.01 18:26
|142.47
|0.00
|0.00
|0.00
|354.07
|435621
|2006.05.01 14:58
|sell
|1.00
|eurjpy
|142.86
|143.16
|142.46
|2006.05.02 08:49
|143.16
|0.00
|0.00
|-12.74
|-263.67
|435622
|2006.05.01 14:58
|sell
|1.00
|eurjpy
|142.87
|143.17
|142.47
|2006.05.01 18:26
|142.47
|0.00
|0.00
|0.00
|354.07
|435623
|2006.05.01 14:58
|sell
|1.00
|eurjpy
|142.86
|143.16
|142.46
|2006.05.02 08:49
|143.16
|0.00
|0.00
|-12.74
|-263.67
|435625
|2006.05.01 14:58
|sell
|1.00
|eurjpy
|142.86
|143.16
|142.46
|2006.05.02 08:49
|143.16
|0.00
|0.00
|-12.74
|-263.67
|444860
|2006.05.01 18:29
|sell
|1.00
|eurjpy
|142.57
|142.87
|142.17
|2006.05.01 20:43
|142.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-265.14
|444863
|2006.05.01 18:29
|sell
|1.00
|eurjpy
|142.60
|142.90
|142.20
|2006.05.01 20:47
|142.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-265.02
|444864
|2006.05.01 18:29
|sell
|1.00
|eurjpy
|142.59
|142.89
|142.19
|2006.05.01 20:46
|142.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-265.02
|456193
|2006.05.02 13:33
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.63
|143.33
|144.03
|2006.05.02 15:19
|143.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.85
|456205
|2006.05.02 13:34
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.63
|143.33
|144.03
|2006.05.02 15:19
|143.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.85
|456206
|2006.05.02 13:34
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.62
|143.32
|144.02
|2006.05.02 15:20
|143.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.86
|456208
|2006.05.02 13:34
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.61
|143.31
|144.01
|2006.05.02 15:21
|143.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.90
|456209
|2006.05.02 13:34
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.63
|143.33
|144.03
|2006.05.02 15:19
|143.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.85
|456211
|2006.05.02 13:34
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.63
|143.33
|144.03
|2006.05.02 15:19
|143.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.85
|456212
|2006.05.02 13:34
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.62
|143.32
|144.02
|2006.05.02 15:20
|143.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.86
|456214
|2006.05.02 13:35
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.63
|143.33
|144.03
|2006.05.02 15:19
|143.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.85
|456215
|2006.05.02 13:35
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.62
|143.32
|144.02
|2006.05.02 15:20
|143.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.86
|456217
|2006.05.02 13:35
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.63
|143.33
|144.03
|2006.05.02 15:19
|143.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.85
|456803
|2006.05.02 14:08
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1072
|1.1102
|1.1032
|2006.05.03 04:14
|1.1032
|0.00
|0.00
|-5.92
|362.58
|456804
|2006.05.02 14:08
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1072
|1.1102
|1.1032
|2006.05.03 04:14
|1.1032
|0.00
|0.00
|-5.92
|362.58
|456805
|2006.05.02 14:08
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1070
|1.1100
|1.1030
|2006.05.02 17:12
|1.1100
|0.00
|0.00
|0.00
|-270.27
|456815
|2006.05.02 14:09
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1069
|1.1099
|1.1029
|2006.05.02 17:10
|1.1099
|0.00
|0.00
|0.00
|-270.29
|456840
|2006.05.02 14:09
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1070
|1.1100
|1.1030
|2006.05.02 17:12
|1.1100
|0.00
|0.00
|0.00
|-270.27
|456855
|2006.05.02 14:10
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1069
|1.1099
|1.1029
|2006.05.02 17:10
|1.1099
|0.00
|0.00
|0.00
|-270.29
|456862
|2006.05.02 14:10
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1068
|1.1098
|1.1028
|2006.05.02 14:33
|1.1098
|0.00
|0.00
|0.00
|-270.32
|456864
|2006.05.02 14:10
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1069
|1.1099
|1.1029
|2006.05.02 17:10
|1.1099
|0.00
|0.00
|0.00
|-270.29
|456877
|2006.05.02 14:10
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1070
|1.1100
|1.1030
|2006.05.02 17:12
|1.1100
|0.00
|0.00
|0.00
|-270.27
|456890
|2006.05.02 14:10
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1069
|1.1099
|1.1029
|2006.05.02 17:10
|1.1099
|0.00
|0.00
|0.00
|-270.29
|460097
|2006.05.02 16:53
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.42
|143.12
|143.82
|2006.05.02 17:53
|143.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-265.11
|460098
|2006.05.02 16:53
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.41
|143.11
|143.81
|2006.05.02 17:53
|143.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-265.11
|460108
|2006.05.02 16:53
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.41
|143.11
|143.81
|2006.05.02 17:53
|143.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-265.11
|460110
|2006.05.02 16:53
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.40
|143.10
|143.80
|2006.05.02 17:53
|143.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-265.15
|460111
|2006.05.02 16:53
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.41
|143.11
|143.81
|2006.05.02 17:53
|143.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-265.11
|460113
|2006.05.02 16:53
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.40
|143.10
|143.80
|2006.05.02 17:53
|143.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-265.15
|460124
|2006.05.02 16:53
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.41
|143.11
|143.81
|2006.05.02 17:53
|143.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-265.11
|460126
|2006.05.02 16:53
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.40
|143.10
|143.80
|2006.05.02 17:53
|143.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-265.15
|460127
|2006.05.02 16:53
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.41
|143.11
|143.81
|2006.05.02 17:53
|143.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-265.11
|460129
|2006.05.02 16:53
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.40
|143.10
|143.80
|2006.05.02 17:53
|143.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-265.15
|462483
|2006.05.02 19:59
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.24
|142.94
|143.64
|2006.05.02 20:55
|142.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.97
|462800
|2006.05.02 20:39
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.21
|142.91
|143.61
|2006.05.02 20:55
|142.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-265.00
|462802
|2006.05.02 20:39
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.21
|142.91
|143.61
|2006.05.02 20:55
|142.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-265.00
|462804
|2006.05.02 20:39
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.21
|142.91
|143.61
|2006.05.02 20:55
|142.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-265.00
|462806
|2006.05.02 20:39
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.19
|142.89
|143.59
|2006.05.02 21:19
|142.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-265.15
|462807
|2006.05.02 20:39
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.20
|142.90
|143.60
|2006.05.02 20:55
|142.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-265.02
|462808
|2006.05.02 20:39
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.19
|142.89
|143.59
|2006.05.02 21:19
|142.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-265.15
|462809
|2006.05.02 20:39
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.18
|142.88
|143.58
|2006.05.02 21:26
|142.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-265.06
|462810
|2006.05.02 20:39
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.19
|142.89
|143.59
|2006.05.02 21:19
|142.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-265.15
|462812
|2006.05.02 20:39
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.21
|142.91
|143.61
|2006.05.02 20:55
|142.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-265.00
|467794
|2006.05.03 12:27
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.22
|142.92
|143.62
|2006.05.03 20:25
|143.62
|0.00
|0.00
|0.00
|352.52
|467795
|2006.05.03 12:27
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.24
|142.94
|143.64
|2006.05.03 20:29
|143.64
|0.00
|0.00
|0.00
|352.20
|467796
|2006.05.03 12:27
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.23
|142.93
|143.63
|2006.05.03 20:25
|143.63
|0.00
|0.00
|0.00
|352.51
|467797
|2006.05.03 12:27
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.24
|142.94
|143.64
|2006.05.03 20:29
|143.64
|0.00
|0.00
|0.00
|352.20
|467800
|2006.05.03 12:28
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.23
|142.93
|143.63
|2006.05.03 20:25
|143.63
|0.00
|0.00
|0.00
|352.51
|467801
|2006.05.03 12:28
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.23
|142.93
|143.63
|2006.05.03 20:25
|143.63
|0.00
|0.00
|0.00
|352.51
|467802
|2006.05.03 12:28
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.22
|142.92
|143.62
|2006.05.03 20:25
|143.62
|0.00
|0.00
|0.00
|352.52
|467803
|2006.05.03 12:28
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.23
|142.93
|143.63
|2006.05.03 20:25
|143.63
|0.00
|0.00
|0.00
|352.51
|467806
|2006.05.03 12:28
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.24
|142.94
|143.64
|2006.05.03 20:29
|143.64
|0.00
|0.00
|0.00
|352.20
|467807
|2006.05.03 12:28
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.24
|142.94
|143.64
|2006.05.03 20:29
|143.64
|0.00
|0.00
|0.00
|352.20
|468205
|2006.05.03 13:45
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1056
|1.1086
|1.1016
|2006.05.03 15:59
|1.1086
|0.00
|0.00
|0.00
|-270.61
|468207
|2006.05.03 13:46
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1056
|1.1086
|1.1016
|2006.05.03 15:59
|1.1086
|0.00
|0.00
|0.00
|-270.61
|472900
|2006.05.03 21:15
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.64
|143.34
|144.04
|2006.05.04 17:22
|144.04
|0.00
|0.00
|29.29
|352.36
|472901
|2006.05.03 21:15
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.65
|143.35
|144.05
|2006.05.04 17:22
|144.05
|0.00
|0.00
|29.29
|352.30
|472903
|2006.05.03 21:15
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.65
|143.35
|144.05
|2006.05.04 17:22
|144.05
|0.00
|0.00
|29.29
|352.30
|472909
|2006.05.03 21:16
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.65
|143.35
|144.05
|2006.05.04 17:22
|144.05
|0.00
|0.00
|29.29
|352.30
|472931
|2006.05.03 21:19
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.65
|143.35
|144.05
|2006.05.04 17:22
|144.05
|0.00
|0.00
|29.29
|352.30
|472950
|2006.05.03 21:31
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.65
|143.35
|144.05
|2006.05.04 17:22
|144.05
|0.00
|0.00
|29.29
|352.30
|472953
|2006.05.03 21:31
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.65
|143.35
|144.05
|2006.05.04 17:22
|144.05
|0.00
|0.00
|29.29
|352.30
|472955
|2006.05.03 21:31
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.65
|143.35
|144.05
|2006.05.04 17:22
|144.05
|0.00
|0.00
|29.29
|352.30
|472957
|2006.05.03 21:31
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.65
|143.35
|144.05
|2006.05.04 17:22
|144.05
|0.00
|0.00
|29.29
|352.30
|472958
|2006.05.03 21:31
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.64
|143.34
|144.04
|2006.05.04 17:22
|144.04
|0.00
|0.00
|29.29
|352.36
|485100
|2006.05.05 03:35
|buy
|1.00
|eurjpy
|144.12
|143.82
|144.52
|2006.05.05 12:43
|144.52
|0.00
|0.00
|0.00
|351.50
|485104
|2006.05.05 03:35
|buy
|1.00
|eurjpy
|144.12
|143.82
|144.52
|2006.05.05 12:43
|144.52
|0.00
|0.00
|0.00
|351.50
|485108
|2006.05.05 03:35
|buy
|1.00
|eurjpy
|144.12
|143.82
|144.52
|2006.05.05 12:43
|144.52
|0.00
|0.00
|0.00
|351.50
|485110
|2006.05.05 03:36
|buy
|1.00
|eurjpy
|144.12
|143.82
|144.52
|2006.05.05 12:43
|144.52
|0.00
|0.00
|0.00
|351.50
|485116
|2006.05.05 03:37
|buy
|1.00
|eurjpy
|144.12
|143.82
|144.52
|2006.05.05 12:43
|144.52
|0.00
|0.00
|0.00
|351.50
|485118
|2006.05.05 03:38
|buy
|1.00
|eurjpy
|144.11
|143.81
|144.51
|2006.05.05 12:43
|144.51
|0.00
|0.00
|0.00
|351.40
|485120
|2006.05.05 03:38
|buy
|1.00
|eurjpy
|144.12
|143.82
|144.52
|2006.05.05 12:43
|144.52
|0.00
|0.00
|0.00
|351.50
|485121
|2006.05.05 03:38
|buy
|1.00
|eurjpy
|144.11
|143.81
|144.51
|2006.05.05 12:43
|144.51
|0.00
|0.00
|0.00
|351.40
|485123
|2006.05.05 03:38
|buy
|1.00
|eurjpy
|144.12
|143.82
|144.52
|2006.05.05 12:43
|144.52
|0.00
|0.00
|0.00
|351.50
|485124
|2006.05.05 03:38
|buy
|1.00
|eurjpy
|144.11
|143.81
|144.51
|2006.05.05 12:43
|144.51
|0.00
|0.00
|0.00
|351.40
|487622
|2006.05.05 13:15
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1096
|1.1066
|1.1136
|2006.05.05 15:30
|1.1066
|0.00
|0.00
|0.00
|-271.15
|487625
|2006.05.05 13:15
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1097
|1.1067
|1.1137
|2006.05.05 15:30
|1.1067
|0.00
|0.00
|0.00
|-271.15
|487627
|2006.05.05 13:15
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1096
|1.1066
|1.1136
|2006.05.05 15:30
|1.1066
|0.00
|0.00
|0.00
|-271.15
|487629
|2006.05.05 13:15
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1094
|1.1064
|1.1134
|2006.05.05 15:30
|1.1064
|0.00
|0.00
|0.00
|-271.15
|488443
|2006.05.05 15:28
|buy
|1.00
|eurjpy
|144.52
|144.22
|144.92
|2006.05.05 16:07
|144.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-265.16
|488444
|2006.05.05 15:28
|buy
|1.00
|eurjpy
|144.52
|144.22
|144.92
|2006.05.05 16:07
|144.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-265.16
|488446
|2006.05.05 15:28
|buy
|1.00
|eurjpy
|144.52
|144.22
|144.92
|2006.05.05 16:07
|144.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-265.16
|488448
|2006.05.05 15:28
|buy
|1.00
|eurjpy
|144.52
|144.22
|144.92
|2006.05.05 16:07
|144.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-265.16
|488449
|2006.05.05 15:28
|buy
|1.00
|eurjpy
|144.52
|144.22
|144.92
|2006.05.05 16:07
|144.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-265.16
|488456
|2006.05.05 15:29
|buy
|1.00
|eurjpy
|144.52
|144.22
|144.92
|2006.05.05 16:07
|144.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-265.16
|489573
|2006.05.05 15:34
|buy
|1.00
|eurjpy
|144.52
|144.22
|144.92
|2006.05.05 16:07
|144.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-265.16
|489574
|2006.05.05 15:34
|buy
|1.00
|eurjpy
|144.51
|144.21
|144.91
|2006.05.05 16:07
|144.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-265.16
|489604
|2006.05.05 15:35
|buy
|1.00
|eurjpy
|144.52
|144.22
|144.92
|2006.05.05 16:07
|144.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-265.16
|489609
|2006.05.05 15:35
|buy
|1.00
|eurjpy
|144.52
|144.22
|144.92
|2006.05.05 16:07
|144.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-265.16
|493279
|2006.05.05 18:16
|sell
|1.00
|eurjpy
|143.13
|143.43
|142.73
|2006.05.05 21:00
|143.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-97.86
|493284
|2006.05.05 18:16
|sell
|1.00
|eurjpy
|143.13
|143.43
|142.73
|2006.05.05 21:00
|143.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.97
|493475
|2006.05.05 18:47
|sell
|1.00
|eurjpy
|143.13
|143.43
|142.73
|2006.05.05 21:00
|143.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-97.86
|493476
|2006.05.05 18:47
|sell
|1.00
|eurjpy
|143.13
|143.43
|142.73
|2006.05.05 21:00
|143.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-106.76
|493477
|2006.05.05 18:47
|sell
|1.00
|eurjpy
|143.13
|143.43
|142.73
|2006.05.05 21:00
|143.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-97.86
|493479
|2006.05.05 18:47
|sell
|1.00
|eurjpy
|143.14
|143.44
|142.74
|2006.05.05 21:00
|143.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.08
|493481
|2006.05.05 18:48
|sell
|1.00
|eurjpy
|143.13
|143.43
|142.73
|2006.05.05 21:00
|143.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-97.86
|493482
|2006.05.05 18:48
|sell
|1.00
|eurjpy
|143.14
|143.44
|142.74
|2006.05.05 21:00
|143.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.97
|493483
|2006.05.05 18:48
|sell
|1.00
|eurjpy
|143.13
|143.43
|142.73
|2006.05.05 21:00
|143.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-97.86
|493485
|2006.05.05 18:48
|sell
|1.00
|eurjpy
|143.13
|143.43
|142.73
|2006.05.05 21:00
|143.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.97
|0.00
|0.00
|191.88
|-8 267.88
|Closed P/L:
|-8 076.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-8 076.00
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|4 991 924.00
|Equity:
|4 991 924.00
|Free Margin:
|4 991 924.00
|Details:
|Gross Profit:
|12 630.13
|Gross Loss:
|20 706.13
|Total Net Profit:
|-8 076.00
|Profit Factor:
|0.61
|Expected Payoff:
|-67.87
|Absolute Drawdown:
|14 423.45
|Maximal Drawdown (%):
|14 423.45 (0.3%)
|Total Trades:
|119
|Short Positions (won %):
|35 (14.29%)
|Long Positions (won %):
|84 (35.71%)
|Profit Trades (% of total):
|35 (29.41%)
|Loss trades (% of total):
|84 (70.59%)
|Largest
|profit trade:
|381.65
|loss trade:
|-276.41
|Average
|profit trade:
|360.86
|loss trade:
|-246.50
|Maximum
|consecutive wins ($):
|30 (10 854.60)
|consecutive losses ($):
|48 (-12 842.68)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|10 854.60 (30)
|consecutive loss (count):
|-12 842.68 (48)
|Average
|consecutive wins:
|12
|consecutive losses:
|21