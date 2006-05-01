|Account: 44943
|Name: demo
|Currency: USD
|2006 May 4, 23:52
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1025484
|2006.05.01 02:16
|balance
|Deposit
|25 000.00
|1025490
|2006.05.01 04:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2635
|0.0000
|1.2655
|2006.05.01 14:55
|1.2655
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1025491
|2006.05.01 06:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2640
|0.0000
|1.2660
|2006.05.01 14:56
|1.2660
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1025492
|2006.05.01 14:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2645
|0.0000
|1.2665
|2006.05.01 14:56
|1.2665
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1025493
|2006.05.01 14:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2650
|0.0000
|1.2670
|2006.05.01 14:57
|1.2670
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1025494
|2006.05.01 14:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2655
|0.0000
|1.2675
|2006.05.01 14:57
|1.2675
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1025495
|2006.05.01 14:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2660
|0.0000
|1.2680
|2006.05.01 15:08
|1.2680
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1025496
|2006.05.01 14:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2665
|0.0000
|1.2685
|2006.05.01 15:09
|1.2685
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1025497
|2006.05.01 14:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2670
|0.0000
|1.2690
|2006.05.04 16:56
|1.2690
|0.00
|0.00
|-5.49
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1025498
|2006.05.01 14:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2675
|0.0000
|1.2695
|2006.05.04 17:12
|1.2695
|0.00
|0.00
|-5.49
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1025499
|2006.05.01 14:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2680
|0.0000
|1.2700
|2006.05.04 20:10
|1.2700
|0.00
|0.00
|-5.49
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1025500
|2006.05.01 15:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2685
|0.0000
|1.2705
|2006.05.04 20:10
|1.2705
|0.00
|0.00
|-5.49
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1025501
|2006.05.01 15:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2690
|0.0000
|1.2710
|2006.05.04 20:11
|1.2710
|0.00
|0.00
|-5.49
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1025502
|2006.05.04 16:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2695
|0.0000
|1.2715
|2006.05.04 20:11
|1.2715
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1025503
|2006.05.04 20:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2700
|0.0000
|1.2720
|2006.05.04 20:17
|1.2720
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1025504
|2006.05.04 20:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2705
|0.0000
|1.2725
|2006.05.04 23:35
|1.2699
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|BUYSTOP
|1025505
|2006.05.04 20:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2710
|0.0000
|1.2730
|2006.05.04 23:37
|1.2699
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|BUYSTOP
|1025506
|2006.05.04 20:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2715
|0.0000
|1.2735
|2006.05.04 23:35
|1.2699
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|BUYSTOP
|1025507
|2006.05.04 20:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2720
|0.0000
|1.2740
|2006.05.04 23:39
|1.2697
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|BUYSTOP
|1025508
|2006.05.04 20:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2725
|0.0000
|1.2745
|2006.05.04 23:35
|1.2699
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|BUYSTOP
|1025509
|2006.05.01 02:20
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2730
|0.0000
|1.2750
|2006.05.04 23:37
|1.2702
|cancelled
|1025510
|2006.05.01 02:20
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2735
|0.0000
|1.2755
|2006.05.04 23:35
|1.2702
|cancelled
|1025511
|2006.05.01 02:21
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2740
|0.0000
|1.2760
|2006.05.04 23:39
|1.2699
|cancelled
|1025512
|2006.05.01 02:21
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2745
|0.0000
|1.2765
|2006.05.04 23:35
|1.2702
|cancelled
|1025513
|2006.05.01 02:21
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2750
|0.0000
|1.2770
|2006.05.04 23:37
|1.2702
|cancelled
|1025514
|2006.05.01 02:21
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2755
|0.0000
|1.2775
|2006.05.04 23:35
|1.2701
|cancelled
|1025515
|2006.05.01 02:21
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2760
|0.0000
|1.2780
|2006.05.04 23:39
|1.2700
|cancelled
|1025516
|2006.05.01 02:21
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2765
|0.0000
|1.2785
|2006.05.04 23:35
|1.2701
|cancelled
|1025517
|2006.05.01 02:21
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2770
|0.0000
|1.2790
|2006.05.04 23:37
|1.2702
|cancelled
|1025518
|2006.05.01 02:21
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2775
|0.0000
|1.2795
|2006.05.04 23:35
|1.2701
|cancelled
|1025519
|2006.05.01 02:21
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2780
|0.0000
|1.2800
|2006.05.04 23:39
|1.2700
|cancelled
|1025520
|2006.05.01 02:21
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2785
|0.0000
|1.2805
|2006.05.04 23:35
|1.2701
|cancelled
|1025521
|2006.05.01 02:21
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|2006.05.04 23:37
|1.2702
|cancelled
|1025522
|2006.05.01 02:21
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2795
|0.0000
|1.2815
|2006.05.04 23:35
|1.2701
|cancelled
|1025523
|2006.05.01 02:21
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2800
|0.0000
|1.2820
|2006.05.04 23:39
|1.2700
|cancelled
|1025524
|2006.05.01 02:21
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2805
|0.0000
|1.2825
|2006.05.04 23:35
|1.2701
|cancelled
|1025525
|2006.05.01 02:21
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2810
|0.0000
|1.2830
|2006.05.04 23:37
|1.2702
|cancelled
|1025526
|2006.05.01 02:21
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2815
|0.0000
|1.2835
|2006.05.04 23:35
|1.2701
|cancelled
|1025527
|2006.05.01 02:21
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2820
|0.0000
|1.2840
|2006.05.04 23:39
|1.2699
|cancelled
|1025528
|2006.05.01 02:21
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2825
|0.0000
|1.2845
|2006.05.04 23:35
|1.2701
|cancelled
|1025529
|2006.05.01 02:21
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2830
|0.0000
|1.2850
|2006.05.04 23:37
|1.2701
|cancelled
|1025530
|2006.05.01 02:21
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2835
|0.0000
|1.2855
|2006.05.04 23:35
|1.2701
|cancelled
|1025531
|2006.05.01 02:21
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2840
|0.0000
|1.2860
|2006.05.04 23:39
|1.2700
|cancelled
|1025532
|2006.05.01 02:21
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2845
|0.0000
|1.2865
|2006.05.04 23:35
|1.2701
|cancelled
|1025533
|2006.05.01 02:21
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2850
|0.0000
|1.2870
|2006.05.04 23:37
|1.2701
|cancelled
|1025534
|2006.05.01 02:21
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2855
|0.0000
|1.2875
|2006.05.04 23:35
|1.2701
|cancelled
|1025535
|2006.05.01 02:21
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2860
|0.0000
|1.2880
|2006.05.04 23:39
|1.2699
|cancelled
|1025536
|2006.05.01 02:21
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2865
|0.0000
|1.2885
|2006.05.04 23:35
|1.2701
|cancelled
|1025537
|2006.05.01 02:21
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2870
|0.0000
|1.2890
|2006.05.04 23:37
|1.2701
|cancelled
|1025538
|2006.05.01 02:21
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2875
|0.0000
|1.2895
|2006.05.04 23:35
|1.2701
|cancelled
|1025539
|2006.05.01 02:21
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2880
|0.0000
|1.2900
|2006.05.04 23:39
|1.2700
|cancelled
|1025540
|2006.05.01 02:21
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2885
|0.0000
|1.2905
|2006.05.04 23:35
|1.2701
|cancelled
|1025541
|2006.05.01 02:21
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2890
|0.0000
|1.2910
|2006.05.04 23:37
|1.2701
|cancelled
|1025542
|2006.05.01 02:21
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2895
|0.0000
|1.2915
|2006.05.04 23:35
|1.2701
|cancelled
|1025543
|2006.05.01 02:21
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2900
|0.0000
|1.2920
|2006.05.04 23:39
|1.2699
|cancelled
|1025590
|2006.05.01 04:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2630
|0.0000
|1.2650
|2006.05.01 14:54
|1.2650
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1029381
|2006.05.01 16:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2665
|0.0000
|1.2685
|2006.05.04 16:22
|1.2685
|0.00
|0.00
|-5.49
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1029408
|2006.05.01 16:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2660
|0.0000
|1.2680
|2006.05.04 16:20
|1.2680
|0.00
|0.00
|-5.49
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1029591
|2006.05.01 16:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2655
|0.0000
|1.2675
|2006.05.04 16:19
|1.2675
|0.00
|0.00
|-5.49
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1029615
|2006.05.01 16:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2650
|0.0000
|1.2670
|2006.05.04 16:19
|1.2670
|0.00
|0.00
|-5.49
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1030116
|2006.05.02 11:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2645
|0.0000
|1.2665
|2006.05.02 12:15
|1.2665
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1030210
|2006.05.02 11:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2640
|0.0000
|1.2660
|2006.05.02 12:13
|1.2660
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1030220
|2006.05.02 10:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2635
|0.0000
|1.2655
|2006.05.02 12:07
|1.2655
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1030320
|2006.05.02 10:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2630
|0.0000
|1.2650
|2006.05.02 12:06
|1.2650
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1030332
|2006.05.01 17:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2625
|0.0000
|1.2645
|2006.05.02 11:57
|1.2645
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1030648
|2006.05.01 18:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2620
|0.0000
|1.2640
|2006.05.02 11:48
|1.2640
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1030681
|2006.05.01 17:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2615
|0.0000
|1.2635
|2006.05.02 11:45
|1.2635
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1031472
|2006.05.02 09:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2610
|0.0000
|1.2630
|2006.05.02 10:44
|1.2630
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1031482
|2006.05.02 09:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2605
|0.0000
|1.2625
|2006.05.02 10:41
|1.2625
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1031525
|2006.05.01 22:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2600
|0.0000
|1.2620
|2006.05.02 10:41
|1.2620
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1031535
|2006.05.01 21:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2595
|0.0000
|1.2615
|2006.05.02 10:40
|1.2615
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1031668
|2006.05.01 21:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2590
|0.0000
|1.2610
|2006.05.02 10:36
|1.2610
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1031679
|2006.05.01 21:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2585
|0.0000
|1.2605
|2006.05.02 09:44
|1.2605
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1031711
|2006.05.01 21:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2580
|0.0000
|1.2600
|2006.05.02 09:43
|1.2600
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1031759
|2006.05.01 21:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2575
|0.0000
|1.2595
|2006.05.01 22:08
|1.2595
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1036491
|2006.05.02 14:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2645
|0.0000
|1.2665
|2006.05.03 08:40
|1.2665
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1036593
|2006.05.02 13:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2640
|0.0000
|1.2660
|2006.05.03 08:33
|1.2660
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1038990
|2006.05.02 18:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2635
|0.0000
|1.2655
|2006.05.03 08:29
|1.2655
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1039121
|2006.05.02 20:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2630
|0.0000
|1.2650
|2006.05.03 07:46
|1.2650
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1039133
|2006.05.02 19:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2625
|0.0000
|1.2645
|2006.05.03 04:31
|1.2645
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1040152
|2006.05.03 04:34
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.80
|0.00
|209.20
|2006.05.03 17:06
|209.20
|0.00
|0.00
|0.00
|35.24
|BUYSTOP[tp]
|1040153
|2006.05.03 05:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.90
|0.00
|209.30
|2006.05.03 18:03
|209.30
|0.00
|0.00
|0.00
|35.28
|BUYSTOP[tp]
|1040154
|2006.05.03 16:58
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.00
|0.00
|209.40
|2006.05.03 18:09
|209.40
|0.00
|0.00
|0.00
|35.29
|BUYSTOP[tp]
|1040155
|2006.05.03 16:59
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.10
|0.00
|209.50
|2006.05.03 19:29
|209.50
|0.00
|0.00
|0.00
|35.21
|BUYSTOP[tp]
|1040156
|2006.05.03 17:03
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.20
|0.00
|209.60
|2006.05.03 20:04
|209.60
|0.00
|0.00
|0.00
|35.14
|BUYSTOP[tp]
|1040157
|2006.05.03 17:06
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.30
|0.00
|209.70
|2006.05.04 08:06
|209.70
|0.00
|0.00
|4.20
|35.07
|BUYSTOP[tp]
|1040158
|2006.05.03 18:03
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.40
|0.00
|209.80
|2006.05.04 08:07
|209.80
|0.00
|0.00
|4.20
|35.06
|BUYSTOP[tp]
|1040159
|2006.05.03 18:09
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.50
|0.00
|209.90
|2006.05.04 08:07
|209.90
|0.00
|0.00
|4.20
|35.05
|BUYSTOP[tp]
|1040160
|2006.05.03 19:29
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.60
|0.00
|210.00
|2006.05.04 13:48
|210.00
|0.00
|0.00
|4.20
|35.07
|BUYSTOP[tp]
|1040161
|2006.05.04 06:26
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.70
|0.00
|210.10
|2006.05.04 19:43
|210.10
|0.00
|0.00
|0.00
|35.18
|BUYSTOP[tp]
|1040162
|2006.05.04 08:06
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.80
|0.00
|210.20
|2006.05.04 19:44
|210.20
|0.00
|0.00
|0.00
|35.17
|BUYSTOP[tp]
|1040163
|2006.05.04 08:07
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.90
|0.00
|210.30
|2006.05.04 20:08
|210.30
|0.00
|0.00
|0.00
|35.21
|BUYSTOP[tp]
|1040164
|2006.05.04 12:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.00
|0.00
|210.40
|2006.05.04 20:10
|210.40
|0.00
|0.00
|0.00
|35.21
|BUYSTOP[tp]
|1040165
|2006.05.04 13:54
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.10
|0.00
|210.50
|2006.05.04 20:11
|210.50
|0.00
|0.00
|0.00
|35.23
|BUYSTOP[tp]
|1040166
|2006.05.04 19:43
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.20
|0.00
|210.60
|2006.05.04 20:13
|210.60
|0.00
|0.00
|0.00
|35.21
|BUYSTOP[tp]
|1040167
|2006.05.04 19:44
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.30
|0.00
|210.70
|2006.05.04 23:38
|210.49
|0.00
|0.00
|0.00
|16.73
|BUYSTOP
|1040168
|2006.05.04 20:08
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.40
|0.00
|210.80
|2006.05.04 23:39
|210.46
|0.00
|0.00
|0.00
|5.28
|BUYSTOP
|1040169
|2006.05.04 20:10
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.50
|0.00
|210.90
|2006.05.04 23:38
|210.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|BUYSTOP
|1040170
|2006.05.04 20:12
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.60
|0.00
|211.00
|2006.05.04 23:40
|210.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.85
|BUYSTOP
|1040171
|2006.05.04 20:13
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.70
|0.00
|211.10
|2006.05.04 23:38
|210.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.48
|BUYSTOP
|1040172
|2006.05.03 00:49
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|210.80
|0.00
|211.20
|2006.05.04 23:39
|210.54
|cancelled
|1040173
|2006.05.03 00:49
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|210.90
|0.00
|211.30
|2006.05.04 23:38
|210.57
|cancelled
|1040174
|2006.05.03 00:49
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|211.00
|0.00
|211.40
|2006.05.04 23:40
|210.49
|cancelled
|1040175
|2006.05.03 00:49
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|211.10
|0.00
|211.50
|2006.05.04 23:38
|210.57
|cancelled
|1040176
|2006.05.03 00:49
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|211.20
|0.00
|211.60
|2006.05.04 23:39
|210.54
|cancelled
|1040177
|2006.05.03 00:49
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|211.30
|0.00
|211.70
|2006.05.04 23:38
|210.57
|cancelled
|1040178
|2006.05.03 00:49
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|211.40
|0.00
|211.80
|2006.05.04 23:40
|210.50
|cancelled
|1040179
|2006.05.03 00:49
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|211.50
|0.00
|211.90
|2006.05.04 23:38
|210.57
|cancelled
|1040180
|2006.05.03 00:49
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|211.60
|0.00
|212.00
|2006.05.04 23:39
|210.54
|cancelled
|1040181
|2006.05.03 00:49
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|211.70
|0.00
|212.10
|2006.05.04 23:38
|210.57
|cancelled
|1040182
|2006.05.03 00:49
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|211.80
|0.00
|212.20
|2006.05.04 23:40
|210.48
|cancelled
|1040183
|2006.05.03 00:49
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|211.90
|0.00
|212.30
|2006.05.04 23:38
|210.57
|cancelled
|1040184
|2006.05.03 00:49
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|212.00
|0.00
|212.40
|2006.05.04 23:39
|210.53
|cancelled
|1040186
|2006.05.03 04:32
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.70
|0.00
|209.10
|2006.05.03 17:03
|209.10
|0.00
|0.00
|0.00
|35.23
|BUYSTOP[tp]
|1040195
|2006.05.03 04:29
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.60
|0.00
|209.00
|2006.05.03 16:59
|209.00
|0.00
|0.00
|0.00
|35.22
|BUYSTOP[tp]
|1040221
|2006.05.03 04:26
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.50
|0.00
|208.90
|2006.05.03 14:21
|208.90
|0.00
|0.00
|0.00
|35.26
|BUYSTOP[tp]
|1040244
|2006.05.03 04:14
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.40
|0.00
|208.80
|2006.05.03 05:01
|208.80
|0.00
|0.00
|0.00
|35.33
|BUYSTOP[tp]
|1040248
|2006.05.03 02:02
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.30
|0.00
|208.70
|2006.05.03 04:34
|208.70
|0.00
|0.00
|0.00
|35.34
|BUYSTOP[tp]
|1040250
|2006.05.03 01:55
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.20
|0.00
|208.60
|2006.05.03 04:31
|208.60
|0.00
|0.00
|0.00
|35.33
|BUYSTOP[tp]
|1042094
|2006.05.03 09:58
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.40
|0.00
|208.80
|2006.05.03 12:19
|208.80
|0.00
|0.00
|0.00
|35.23
|BUYSTOP[tp]
|1042109
|2006.05.03 10:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2645
|0.0000
|1.2665
|2006.05.04 16:07
|1.2665
|0.00
|0.00
|-3.29
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1042199
|2006.05.03 10:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2640
|0.0000
|1.2660
|2006.05.04 16:04
|1.2660
|0.00
|0.00
|-3.29
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1042270
|2006.05.03 10:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2635
|0.0000
|1.2655
|2006.05.03 18:10
|1.2655
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1042513
|2006.05.03 10:43
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.30
|0.00
|208.70
|2006.05.03 12:17
|208.70
|0.00
|0.00
|0.00
|35.24
|BUYSTOP[tp]
|1044664
|2006.05.03 15:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2630
|0.0000
|1.2650
|2006.05.03 18:09
|1.2650
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1045054
|2006.05.03 17:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2625
|0.0000
|1.2645
|2006.05.03 17:24
|1.2645
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1045070
|2006.05.03 16:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2620
|0.0000
|1.2640
|2006.05.03 17:23
|1.2640
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1045117
|2006.05.03 16:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2615
|0.0000
|1.2635
|2006.05.03 17:17
|1.2635
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1045552
|2006.05.03 16:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2610
|0.0000
|1.2630
|2006.05.03 17:16
|1.2630
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1048701
|2006.05.04 14:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2635
|0.0000
|1.2655
|2006.05.04 16:04
|1.2655
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1048741
|2006.05.04 07:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2630
|0.0000
|1.2650
|2006.05.04 16:03
|1.2650
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1049437
|2006.05.04 14:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2625
|0.0000
|1.2645
|2006.05.04 15:49
|1.2645
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1049461
|2006.05.04 14:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2620
|0.0000
|1.2640
|2006.05.04 15:48
|1.2640
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1049594
|2006.05.04 14:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2615
|0.0000
|1.2635
|2006.05.04 14:35
|1.2635
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1049607
|2006.05.04 09:07
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.50
|0.00
|209.90
|2006.05.04 12:15
|209.90
|0.00
|0.00
|0.00
|35.09
|BUYSTOP[tp]
|1049735
|2006.05.04 08:59
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.40
|0.00
|209.80
|2006.05.04 12:14
|209.80
|0.00
|0.00
|0.00
|35.09
|BUYSTOP[tp]
|1049986
|2006.05.04 09:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2610
|0.0000
|1.2630
|2006.05.04 14:34
|1.2630
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1050009
|2006.05.04 09:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2605
|0.0000
|1.2625
|2006.05.04 14:34
|1.2625
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1050471
|2006.05.04 10:02
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.30
|0.00
|209.70
|2006.05.04 10:31
|209.70
|0.00
|0.00
|0.00
|35.09
|BUYSTOP[tp]
|1050893
|2006.05.04 12:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2600
|0.0000
|1.2620
|2006.05.04 14:34
|1.2620
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1050914
|2006.05.04 11:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2595
|0.0000
|1.2615
|2006.05.04 14:34
|1.2615
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1051073
|2006.05.04 11:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2590
|0.0000
|1.2610
|2006.05.04 14:33
|1.2610
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1053124
|2006.05.04 15:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2615
|0.0000
|1.2635
|2006.05.04 15:09
|1.2635
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1053126
|2006.05.04 14:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2610
|0.0000
|1.2630
|2006.05.04 15:05
|1.2630
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|1054901
|2006.05.04 17:51
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.60
|0.00
|210.00
|2006.05.04 19:40
|210.00
|0.00
|0.00
|0.00
|35.20
|BUYSTOP[tp]
|1055155
|2006.05.04 18:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2675
|0.0000
|1.2695
|2006.05.04 20:09
|1.2695
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|BUYSTOP[tp]
|0.00
|0.00
|-53.49
|2 055.07
|Closed P/L:
|2 001.58
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|1056558
|2006.05.04 23:45
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|210.70
|0.00
|211.10
|210.43
|BUYSTOP
|1056559
|2006.05.04 23:45
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|210.80
|0.00
|211.20
|210.43
|BUYSTOP
|1056560
|2006.05.04 23:45
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|210.90
|0.00
|211.30
|210.43
|BUYSTOP
|1056561
|2006.05.04 23:45
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|211.00
|0.00
|211.40
|210.43
|BUYSTOP
|1056562
|2006.05.04 23:45
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|211.10
|0.00
|211.50
|210.43
|BUYSTOP
|1056563
|2006.05.04 23:45
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|211.20
|0.00
|211.60
|210.43
|BUYSTOP
|1056564
|2006.05.04 23:45
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|211.30
|0.00
|211.70
|210.43
|BUYSTOP
|1056565
|2006.05.04 23:45
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|211.40
|0.00
|211.80
|210.43
|BUYSTOP
|1056567
|2006.05.04 23:45
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|211.50
|0.00
|211.90
|210.43
|BUYSTOP
|1056569
|2006.05.04 23:45
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|211.60
|0.00
|212.00
|210.43
|BUYSTOP
|1056570
|2006.05.04 23:45
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|211.70
|0.00
|212.10
|210.43
|BUYSTOP
|1056571
|2006.05.04 23:46
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|211.80
|0.00
|212.20
|210.43
|BUYSTOP
|1056572
|2006.05.04 23:46
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|211.90
|0.00
|212.30
|210.43
|BUYSTOP
|1056573
|2006.05.04 23:46
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|212.00
|0.00
|212.40
|210.43
|BUYSTOP
|1056574
|2006.05.04 23:46
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|212.10
|0.00
|212.50
|210.43
|BUYSTOP
|1056575
|2006.05.04 23:46
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|212.20
|0.00
|212.60
|210.43
|BUYSTOP
|1056576
|2006.05.04 23:46
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|212.30
|0.00
|212.70
|210.43
|BUYSTOP
|1056577
|2006.05.04 23:46
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|212.40
|0.00
|212.80
|210.43
|BUYSTOP
|1056578
|2006.05.04 23:46
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|212.50
|0.00
|212.90
|210.43
|BUYSTOP
|1056579
|2006.05.04 23:46
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|212.60
|0.00
|213.00
|210.43
|BUYSTOP
|1056580
|2006.05.04 23:46
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|212.70
|0.00
|213.10
|210.43
|BUYSTOP
|1056581
|2006.05.04 23:46
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|212.80
|0.00
|213.20
|210.43
|BUYSTOP
|1056582
|2006.05.04 23:46
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|212.90
|0.00
|213.30
|210.43
|BUYSTOP
|1056583
|2006.05.04 23:46
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|213.00
|0.00
|213.40
|210.43
|BUYSTOP
|1056584
|2006.05.04 23:46
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|213.10
|0.00
|213.50
|210.43
|BUYSTOP
|1056585
|2006.05.04 23:46
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|213.20
|0.00
|213.60
|210.43
|BUYSTOP
|1056586
|2006.05.04 23:46
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|213.30
|0.00
|213.70
|210.43
|BUYSTOP
|1056587
|2006.05.04 23:46
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|213.40
|0.00
|213.80
|210.43
|BUYSTOP
|1056588
|2006.05.04 23:46
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|213.50
|0.00
|213.90
|210.43
|BUYSTOP
|1056590
|2006.05.04 23:46
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|213.60
|0.00
|214.00
|210.43
|BUYSTOP
|1056591
|2006.05.04 23:46
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|213.70
|0.00
|214.10
|210.43
|BUYSTOP
|1056592
|2006.05.04 23:46
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|213.80
|0.00
|214.20
|210.43
|BUYSTOP
|1056593
|2006.05.04 23:46
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|213.90
|0.00
|214.30
|210.43
|BUYSTOP
|1056594
|2006.05.04 23:46
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|214.00
|0.00
|214.40
|210.43
|BUYSTOP
|1056596
|2006.05.04 23:46
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2715
|0.0000
|1.2735
|1.2700
|BUYSTOP
|1056597
|2006.05.04 23:46
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2720
|0.0000
|1.2740
|1.2700
|BUYSTOP
|1056598
|2006.05.04 23:46
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2725
|0.0000
|1.2745
|1.2700
|BUYSTOP
|1056599
|2006.05.04 23:46
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2730
|0.0000
|1.2750
|1.2700
|BUYSTOP
|1056600
|2006.05.04 23:46
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2735
|0.0000
|1.2755
|1.2700
|BUYSTOP
|1056601
|2006.05.04 23:46
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2740
|0.0000
|1.2760
|1.2700
|BUYSTOP
|1056602
|2006.05.04 23:46
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2745
|0.0000
|1.2765
|1.2700
|BUYSTOP
|1056603
|2006.05.04 23:46
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2750
|0.0000
|1.2770
|1.2700
|BUYSTOP
|1056604
|2006.05.04 23:46
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2755
|0.0000
|1.2775
|1.2700
|BUYSTOP
|1056605
|2006.05.04 23:46
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2760
|0.0000
|1.2780
|1.2700
|BUYSTOP
|1056606
|2006.05.04 23:46
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2765
|0.0000
|1.2785
|1.2700
|BUYSTOP
|1056607
|2006.05.04 23:46
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2770
|0.0000
|1.2790
|1.2700
|BUYSTOP
|1056608
|2006.05.04 23:46
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2775
|0.0000
|1.2795
|1.2700
|BUYSTOP
|1056609
|2006.05.04 23:46
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2780
|0.0000
|1.2800
|1.2700
|BUYSTOP
|1056610
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2785
|0.0000
|1.2805
|1.2700
|BUYSTOP
|1056612
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|1.2700
|BUYSTOP
|1056613
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2795
|0.0000
|1.2815
|1.2700
|BUYSTOP
|1056614
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2800
|0.0000
|1.2820
|1.2700
|BUYSTOP
|1056615
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2805
|0.0000
|1.2825
|1.2700
|BUYSTOP
|1056616
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2810
|0.0000
|1.2830
|1.2700
|BUYSTOP
|1056617
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2815
|0.0000
|1.2835
|1.2700
|BUYSTOP
|1056618
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2820
|0.0000
|1.2840
|1.2700
|BUYSTOP
|1056619
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2825
|0.0000
|1.2845
|1.2700
|BUYSTOP
|1056620
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2830
|0.0000
|1.2850
|1.2700
|BUYSTOP
|1056621
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2835
|0.0000
|1.2855
|1.2700
|BUYSTOP
|1056622
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2840
|0.0000
|1.2860
|1.2700
|BUYSTOP
|1056623
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2845
|0.0000
|1.2865
|1.2700
|BUYSTOP
|1056624
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2850
|0.0000
|1.2870
|1.2700
|BUYSTOP
|1056625
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2855
|0.0000
|1.2875
|1.2700
|BUYSTOP
|1056626
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2860
|0.0000
|1.2880
|1.2700
|BUYSTOP
|1056627
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2865
|0.0000
|1.2885
|1.2700
|BUYSTOP
|1056628
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2870
|0.0000
|1.2890
|1.2700
|BUYSTOP
|1056629
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2875
|0.0000
|1.2895
|1.2700
|BUYSTOP
|1056630
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2880
|0.0000
|1.2900
|1.2700
|BUYSTOP
|1056631
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2885
|0.0000
|1.2905
|1.2700
|BUYSTOP
|1056632
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2890
|0.0000
|1.2910
|1.2700
|BUYSTOP
|1056633
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2895
|0.0000
|1.2915
|1.2700
|BUYSTOP
|1056634
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2900
|0.0000
|1.2920
|1.2700
|BUYSTOP
|1056635
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2905
|0.0000
|1.2925
|1.2700
|BUYSTOP
|1056636
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2910
|0.0000
|1.2930
|1.2700
|BUYSTOP
|1056638
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2915
|0.0000
|1.2935
|1.2700
|BUYSTOP
|1056639
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2920
|0.0000
|1.2940
|1.2700
|BUYSTOP
|1056640
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2925
|0.0000
|1.2945
|1.2700
|BUYSTOP
|1056641
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2930
|0.0000
|1.2950
|1.2700
|BUYSTOP
|1056642
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2935
|0.0000
|1.2955
|1.2700
|BUYSTOP
|1056644
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2940
|0.0000
|1.2960
|1.2700
|BUYSTOP
|1056646
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2945
|0.0000
|1.2965
|1.2700
|BUYSTOP
|1056647
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2950
|0.0000
|1.2970
|1.2700
|BUYSTOP
|1056648
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2955
|0.0000
|1.2975
|1.2700
|BUYSTOP
|1056649
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2960
|0.0000
|1.2980
|1.2700
|BUYSTOP
|1056650
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2965
|0.0000
|1.2985
|1.2700
|BUYSTOP
|1056651
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2970
|0.0000
|1.2990
|1.2700
|BUYSTOP
|1056652
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2975
|0.0000
|1.2995
|1.2700
|BUYSTOP
|1056653
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2980
|0.0000
|1.3000
|1.2700
|BUYSTOP
|1056654
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2985
|0.0000
|1.3005
|1.2700
|BUYSTOP
|1056655
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2990
|0.0000
|1.3010
|1.2700
|BUYSTOP
|1056656
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2995
|0.0000
|1.3015
|1.2700
|BUYSTOP
|1056657
|2006.05.04 23:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.3000
|0.0000
|1.3020
|1.2700
|BUYSTOP
|1056659
|2006.05.04 23:49
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|210.60
|0.00
|211.00
|210.43
|BUYSTOP
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|25 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|2 001.58
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|27 001.58
|Equity:
|27 001.58
|Free Margin:
|27 001.58
|Details:
|Gross Profit:
|2 118.79
|Gross Loss:
|117.21
|Total Net Profit:
|2 001.58
|Profit Factor:
|18.08
|Expected Payoff:
|20.63
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|95.20 (0.4%)
|Total Trades:
|97
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|97 (91.75%)
|Profit Trades (% of total):
|89 (91.75%)
|Loss trades (% of total):
|8 (8.25%)
|Largest
|profit trade:
|39.27
|loss trade:
|-26.00
|Average
|profit trade:
|23.81
|loss trade:
|-14.65
|Maximum
|consecutive wins ($):
|87 (2 096.78)
|consecutive losses ($):
|6 (-78.36)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 096.78 (87)
|consecutive loss (count):
|-78.36 (6)
|Average
|consecutive wins:
|30
|consecutive losses:
|3