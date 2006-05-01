FIBO Group, Ltd

Account: 44943 Name: demo Currency: USD 2006 May 4, 23:52
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
10254842006.05.01 02:16balanceDeposit25 000.00
10254902006.05.01 04:47buy0.10eurusd1.26350.00001.26552006.05.01 14:551.26550.000.000.0020.00
  BUYSTOP[tp]
10254912006.05.01 06:15buy0.10eurusd1.26400.00001.26602006.05.01 14:561.26600.000.000.0020.00
  BUYSTOP[tp]
10254922006.05.01 14:09buy0.10eurusd1.26450.00001.26652006.05.01 14:561.26650.000.000.0020.00
  BUYSTOP[tp]
10254932006.05.01 14:54buy0.10eurusd1.26500.00001.26702006.05.01 14:571.26700.000.000.0020.00
  BUYSTOP[tp]
10254942006.05.01 14:54buy0.10eurusd1.26550.00001.26752006.05.01 14:571.26750.000.000.0020.00
  BUYSTOP[tp]
10254952006.05.01 14:56buy0.10eurusd1.26600.00001.26802006.05.01 15:081.26800.000.000.0020.00
  BUYSTOP[tp]
10254962006.05.01 14:56buy0.10eurusd1.26650.00001.26852006.05.01 15:091.26850.000.000.0020.00
  BUYSTOP[tp]
10254972006.05.01 14:56buy0.10eurusd1.26700.00001.26902006.05.04 16:561.26900.000.00-5.4920.00
  BUYSTOP[tp]
10254982006.05.01 14:57buy0.10eurusd1.26750.00001.26952006.05.04 17:121.26950.000.00-5.4920.00
  BUYSTOP[tp]
10254992006.05.01 14:58buy0.10eurusd1.26800.00001.27002006.05.04 20:101.27000.000.00-5.4920.00
  BUYSTOP[tp]
10255002006.05.01 15:08buy0.10eurusd1.26850.00001.27052006.05.04 20:101.27050.000.00-5.4920.00
  BUYSTOP[tp]
10255012006.05.01 15:10buy0.10eurusd1.26900.00001.27102006.05.04 20:111.27100.000.00-5.4920.00
  BUYSTOP[tp]
10255022006.05.04 16:58buy0.10eurusd1.26950.00001.27152006.05.04 20:111.27150.000.000.0020.00
  BUYSTOP[tp]
10255032006.05.04 20:10buy0.10eurusd1.27000.00001.27202006.05.04 20:171.27200.000.000.0020.00
  BUYSTOP[tp]
10255042006.05.04 20:10buy0.10eurusd1.27050.00001.27252006.05.04 23:351.26990.000.000.00-6.00
  BUYSTOP
10255052006.05.04 20:10buy0.10eurusd1.27100.00001.27302006.05.04 23:371.26990.000.000.00-11.00
  BUYSTOP
10255062006.05.04 20:11buy0.10eurusd1.27150.00001.27352006.05.04 23:351.26990.000.000.00-16.00
  BUYSTOP
10255072006.05.04 20:11buy0.10eurusd1.27200.00001.27402006.05.04 23:391.26970.000.000.00-23.00
  BUYSTOP
10255082006.05.04 20:17buy0.10eurusd1.27250.00001.27452006.05.04 23:351.26990.000.000.00-26.00
  BUYSTOP
10255092006.05.01 02:20buy stop0.10eurusd1.27300.00001.27502006.05.04 23:371.2702cancelled
10255102006.05.01 02:20buy stop0.10eurusd1.27350.00001.27552006.05.04 23:351.2702cancelled
10255112006.05.01 02:21buy stop0.10eurusd1.27400.00001.27602006.05.04 23:391.2699cancelled
10255122006.05.01 02:21buy stop0.10eurusd1.27450.00001.27652006.05.04 23:351.2702cancelled
10255132006.05.01 02:21buy stop0.10eurusd1.27500.00001.27702006.05.04 23:371.2702cancelled
10255142006.05.01 02:21buy stop0.10eurusd1.27550.00001.27752006.05.04 23:351.2701cancelled
10255152006.05.01 02:21buy stop0.10eurusd1.27600.00001.27802006.05.04 23:391.2700cancelled
10255162006.05.01 02:21buy stop0.10eurusd1.27650.00001.27852006.05.04 23:351.2701cancelled
10255172006.05.01 02:21buy stop0.10eurusd1.27700.00001.27902006.05.04 23:371.2702cancelled
10255182006.05.01 02:21buy stop0.10eurusd1.27750.00001.27952006.05.04 23:351.2701cancelled
10255192006.05.01 02:21buy stop0.10eurusd1.27800.00001.28002006.05.04 23:391.2700cancelled
10255202006.05.01 02:21buy stop0.10eurusd1.27850.00001.28052006.05.04 23:351.2701cancelled
10255212006.05.01 02:21buy stop0.10eurusd1.27900.00001.28102006.05.04 23:371.2702cancelled
10255222006.05.01 02:21buy stop0.10eurusd1.27950.00001.28152006.05.04 23:351.2701cancelled
10255232006.05.01 02:21buy stop0.10eurusd1.28000.00001.28202006.05.04 23:391.2700cancelled
10255242006.05.01 02:21buy stop0.10eurusd1.28050.00001.28252006.05.04 23:351.2701cancelled
10255252006.05.01 02:21buy stop0.10eurusd1.28100.00001.28302006.05.04 23:371.2702cancelled
10255262006.05.01 02:21buy stop0.10eurusd1.28150.00001.28352006.05.04 23:351.2701cancelled
10255272006.05.01 02:21buy stop0.10eurusd1.28200.00001.28402006.05.04 23:391.2699cancelled
10255282006.05.01 02:21buy stop0.10eurusd1.28250.00001.28452006.05.04 23:351.2701cancelled
10255292006.05.01 02:21buy stop0.10eurusd1.28300.00001.28502006.05.04 23:371.2701cancelled
10255302006.05.01 02:21buy stop0.10eurusd1.28350.00001.28552006.05.04 23:351.2701cancelled
10255312006.05.01 02:21buy stop0.10eurusd1.28400.00001.28602006.05.04 23:391.2700cancelled
10255322006.05.01 02:21buy stop0.10eurusd1.28450.00001.28652006.05.04 23:351.2701cancelled
10255332006.05.01 02:21buy stop0.10eurusd1.28500.00001.28702006.05.04 23:371.2701cancelled
10255342006.05.01 02:21buy stop0.10eurusd1.28550.00001.28752006.05.04 23:351.2701cancelled
10255352006.05.01 02:21buy stop0.10eurusd1.28600.00001.28802006.05.04 23:391.2699cancelled
10255362006.05.01 02:21buy stop0.10eurusd1.28650.00001.28852006.05.04 23:351.2701cancelled
10255372006.05.01 02:21buy stop0.10eurusd1.28700.00001.28902006.05.04 23:371.2701cancelled
10255382006.05.01 02:21buy stop0.10eurusd1.28750.00001.28952006.05.04 23:351.2701cancelled
10255392006.05.01 02:21buy stop0.10eurusd1.28800.00001.29002006.05.04 23:391.2700cancelled
10255402006.05.01 02:21buy stop0.10eurusd1.28850.00001.29052006.05.04 23:351.2701cancelled
10255412006.05.01 02:21buy stop0.10eurusd1.28900.00001.29102006.05.04 23:371.2701cancelled
10255422006.05.01 02:21buy stop0.10eurusd1.28950.00001.29152006.05.04 23:351.2701cancelled
10255432006.05.01 02:21buy stop0.10eurusd1.29000.00001.29202006.05.04 23:391.2699cancelled
10255902006.05.01 04:42buy0.10eurusd1.26300.00001.26502006.05.01 14:541.26500.000.000.0020.00
  BUYSTOP[tp]
10293812006.05.01 16:29buy0.10eurusd1.26650.00001.26852006.05.04 16:221.26850.000.00-5.4920.00
  BUYSTOP[tp]
10294082006.05.01 16:04buy0.10eurusd1.26600.00001.26802006.05.04 16:201.26800.000.00-5.4920.00
  BUYSTOP[tp]
10295912006.05.01 16:23buy0.10eurusd1.26550.00001.26752006.05.04 16:191.26750.000.00-5.4920.00
  BUYSTOP[tp]
10296152006.05.01 16:22buy0.10eurusd1.26500.00001.26702006.05.04 16:191.26700.000.00-5.4920.00
  BUYSTOP[tp]
10301162006.05.02 11:51buy0.10eurusd1.26450.00001.26652006.05.02 12:151.26650.000.000.0020.00
  BUYSTOP[tp]
10302102006.05.02 11:45buy0.10eurusd1.26400.00001.26602006.05.02 12:131.26600.000.000.0020.00
  BUYSTOP[tp]
10302202006.05.02 10:45buy0.10eurusd1.26350.00001.26552006.05.02 12:071.26550.000.000.0020.00
  BUYSTOP[tp]
10303202006.05.02 10:41buy0.10eurusd1.26300.00001.26502006.05.02 12:061.26500.000.000.0020.00
  BUYSTOP[tp]
10303322006.05.01 17:05buy0.10eurusd1.26250.00001.26452006.05.02 11:571.26450.000.00-1.1020.00
  BUYSTOP[tp]
10306482006.05.01 18:59buy0.10eurusd1.26200.00001.26402006.05.02 11:481.26400.000.00-1.1020.00
  BUYSTOP[tp]
10306812006.05.01 17:48buy0.10eurusd1.26150.00001.26352006.05.02 11:451.26350.000.00-1.1020.00
  BUYSTOP[tp]
10314722006.05.02 09:44buy0.10eurusd1.26100.00001.26302006.05.02 10:441.26300.000.000.0020.00
  BUYSTOP[tp]
10314822006.05.02 09:43buy0.10eurusd1.26050.00001.26252006.05.02 10:411.26250.000.000.0020.00
  BUYSTOP[tp]
10315252006.05.01 22:08buy0.10eurusd1.26000.00001.26202006.05.02 10:411.26200.000.00-1.1020.00
  BUYSTOP[tp]
10315352006.05.01 21:22buy0.10eurusd1.25950.00001.26152006.05.02 10:401.26150.000.00-1.1020.00
  BUYSTOP[tp]
10316682006.05.01 21:56buy0.10eurusd1.25900.00001.26102006.05.02 10:361.26100.000.00-1.1020.00
  BUYSTOP[tp]
10316792006.05.01 21:56buy0.10eurusd1.25850.00001.26052006.05.02 09:441.26050.000.00-1.1020.00
  BUYSTOP[tp]
10317112006.05.01 21:55buy0.10eurusd1.25800.00001.26002006.05.02 09:431.26000.000.00-1.1020.00
  BUYSTOP[tp]
10317592006.05.01 21:54buy0.10eurusd1.25750.00001.25952006.05.01 22:081.25950.000.000.0020.00
  BUYSTOP[tp]
10364912006.05.02 14:13buy0.10eurusd1.26450.00001.26652006.05.03 08:401.26650.000.00-1.1020.00
  BUYSTOP[tp]
10365932006.05.02 13:53buy0.10eurusd1.26400.00001.26602006.05.03 08:331.26600.000.00-1.1020.00
  BUYSTOP[tp]
10389902006.05.02 18:32buy0.10eurusd1.26350.00001.26552006.05.03 08:291.26550.000.00-1.1020.00
  BUYSTOP[tp]
10391212006.05.02 20:17buy0.10eurusd1.26300.00001.26502006.05.03 07:461.26500.000.00-1.1020.00
  BUYSTOP[tp]
10391332006.05.02 19:10buy0.10eurusd1.26250.00001.26452006.05.03 04:311.26450.000.00-1.1020.00
  BUYSTOP[tp]
10401522006.05.03 04:34buy0.10gbpjpy208.800.00209.202006.05.03 17:06209.200.000.000.0035.24
  BUYSTOP[tp]
10401532006.05.03 05:01buy0.10gbpjpy208.900.00209.302006.05.03 18:03209.300.000.000.0035.28
  BUYSTOP[tp]
10401542006.05.03 16:58buy0.10gbpjpy209.000.00209.402006.05.03 18:09209.400.000.000.0035.29
  BUYSTOP[tp]
10401552006.05.03 16:59buy0.10gbpjpy209.100.00209.502006.05.03 19:29209.500.000.000.0035.21
  BUYSTOP[tp]
10401562006.05.03 17:03buy0.10gbpjpy209.200.00209.602006.05.03 20:04209.600.000.000.0035.14
  BUYSTOP[tp]
10401572006.05.03 17:06buy0.10gbpjpy209.300.00209.702006.05.04 08:06209.700.000.004.2035.07
  BUYSTOP[tp]
10401582006.05.03 18:03buy0.10gbpjpy209.400.00209.802006.05.04 08:07209.800.000.004.2035.06
  BUYSTOP[tp]
10401592006.05.03 18:09buy0.10gbpjpy209.500.00209.902006.05.04 08:07209.900.000.004.2035.05
  BUYSTOP[tp]
10401602006.05.03 19:29buy0.10gbpjpy209.600.00210.002006.05.04 13:48210.000.000.004.2035.07
  BUYSTOP[tp]
10401612006.05.04 06:26buy0.10gbpjpy209.700.00210.102006.05.04 19:43210.100.000.000.0035.18
  BUYSTOP[tp]
10401622006.05.04 08:06buy0.10gbpjpy209.800.00210.202006.05.04 19:44210.200.000.000.0035.17
  BUYSTOP[tp]
10401632006.05.04 08:07buy0.10gbpjpy209.900.00210.302006.05.04 20:08210.300.000.000.0035.21
  BUYSTOP[tp]
10401642006.05.04 12:30buy0.10gbpjpy210.000.00210.402006.05.04 20:10210.400.000.000.0035.21
  BUYSTOP[tp]
10401652006.05.04 13:54buy0.10gbpjpy210.100.00210.502006.05.04 20:11210.500.000.000.0035.23
  BUYSTOP[tp]
10401662006.05.04 19:43buy0.10gbpjpy210.200.00210.602006.05.04 20:13210.600.000.000.0035.21
  BUYSTOP[tp]
10401672006.05.04 19:44buy0.10gbpjpy210.300.00210.702006.05.04 23:38210.490.000.000.0016.73
  BUYSTOP
10401682006.05.04 20:08buy0.10gbpjpy210.400.00210.802006.05.04 23:39210.460.000.000.005.28
  BUYSTOP
10401692006.05.04 20:10buy0.10gbpjpy210.500.00210.902006.05.04 23:38210.490.000.000.00-0.88
  BUYSTOP
10401702006.05.04 20:12buy0.10gbpjpy210.600.00211.002006.05.04 23:40210.420.000.000.00-15.85
  BUYSTOP
10401712006.05.04 20:13buy0.10gbpjpy210.700.00211.102006.05.04 23:38210.490.000.000.00-18.48
  BUYSTOP
10401722006.05.03 00:49buy stop0.10gbpjpy210.800.00211.202006.05.04 23:39210.54cancelled
10401732006.05.03 00:49buy stop0.10gbpjpy210.900.00211.302006.05.04 23:38210.57cancelled
10401742006.05.03 00:49buy stop0.10gbpjpy211.000.00211.402006.05.04 23:40210.49cancelled
10401752006.05.03 00:49buy stop0.10gbpjpy211.100.00211.502006.05.04 23:38210.57cancelled
10401762006.05.03 00:49buy stop0.10gbpjpy211.200.00211.602006.05.04 23:39210.54cancelled
10401772006.05.03 00:49buy stop0.10gbpjpy211.300.00211.702006.05.04 23:38210.57cancelled
10401782006.05.03 00:49buy stop0.10gbpjpy211.400.00211.802006.05.04 23:40210.50cancelled
10401792006.05.03 00:49buy stop0.10gbpjpy211.500.00211.902006.05.04 23:38210.57cancelled
10401802006.05.03 00:49buy stop0.10gbpjpy211.600.00212.002006.05.04 23:39210.54cancelled
10401812006.05.03 00:49buy stop0.10gbpjpy211.700.00212.102006.05.04 23:38210.57cancelled
10401822006.05.03 00:49buy stop0.10gbpjpy211.800.00212.202006.05.04 23:40210.48cancelled
10401832006.05.03 00:49buy stop0.10gbpjpy211.900.00212.302006.05.04 23:38210.57cancelled
10401842006.05.03 00:49buy stop0.10gbpjpy212.000.00212.402006.05.04 23:39210.53cancelled
10401862006.05.03 04:32buy0.10gbpjpy208.700.00209.102006.05.03 17:03209.100.000.000.0035.23
  BUYSTOP[tp]
10401952006.05.03 04:29buy0.10gbpjpy208.600.00209.002006.05.03 16:59209.000.000.000.0035.22
  BUYSTOP[tp]
10402212006.05.03 04:26buy0.10gbpjpy208.500.00208.902006.05.03 14:21208.900.000.000.0035.26
  BUYSTOP[tp]
10402442006.05.03 04:14buy0.10gbpjpy208.400.00208.802006.05.03 05:01208.800.000.000.0035.33
  BUYSTOP[tp]
10402482006.05.03 02:02buy0.10gbpjpy208.300.00208.702006.05.03 04:34208.700.000.000.0035.34
  BUYSTOP[tp]
10402502006.05.03 01:55buy0.10gbpjpy208.200.00208.602006.05.03 04:31208.600.000.000.0035.33
  BUYSTOP[tp]
10420942006.05.03 09:58buy0.10gbpjpy208.400.00208.802006.05.03 12:19208.800.000.000.0035.23
  BUYSTOP[tp]
10421092006.05.03 10:53buy0.10eurusd1.26450.00001.26652006.05.04 16:071.26650.000.00-3.2920.00
  BUYSTOP[tp]
10421992006.05.03 10:39buy0.10eurusd1.26400.00001.26602006.05.04 16:041.26600.000.00-3.2920.00
  BUYSTOP[tp]
10422702006.05.03 10:38buy0.10eurusd1.26350.00001.26552006.05.03 18:101.26550.000.000.0020.00
  BUYSTOP[tp]
10425132006.05.03 10:43buy0.10gbpjpy208.300.00208.702006.05.03 12:17208.700.000.000.0035.24
  BUYSTOP[tp]
10446642006.05.03 15:57buy0.10eurusd1.26300.00001.26502006.05.03 18:091.26500.000.000.0020.00
  BUYSTOP[tp]
10450542006.05.03 17:03buy0.10eurusd1.26250.00001.26452006.05.03 17:241.26450.000.000.0020.00
  BUYSTOP[tp]
10450702006.05.03 16:25buy0.10eurusd1.26200.00001.26402006.05.03 17:231.26400.000.000.0020.00
  BUYSTOP[tp]
10451172006.05.03 16:05buy0.10eurusd1.26150.00001.26352006.05.03 17:171.26350.000.000.0020.00
  BUYSTOP[tp]
10455522006.05.03 16:54buy0.10eurusd1.26100.00001.26302006.05.03 17:161.26300.000.000.0020.00
  BUYSTOP[tp]
10487012006.05.04 14:34buy0.10eurusd1.26350.00001.26552006.05.04 16:041.26550.000.000.0020.00
  BUYSTOP[tp]
10487412006.05.04 07:42buy0.10eurusd1.26300.00001.26502006.05.04 16:031.26500.000.000.0020.00
  BUYSTOP[tp]
10494372006.05.04 14:34buy0.10eurusd1.26250.00001.26452006.05.04 15:491.26450.000.000.0020.00
  BUYSTOP[tp]
10494612006.05.04 14:34buy0.10eurusd1.26200.00001.26402006.05.04 15:481.26400.000.000.0020.00
  BUYSTOP[tp]
10495942006.05.04 14:33buy0.10eurusd1.26150.00001.26352006.05.04 14:351.26350.000.000.0020.00
  BUYSTOP[tp]
10496072006.05.04 09:07buy0.10gbpjpy209.500.00209.902006.05.04 12:15209.900.000.000.0035.09
  BUYSTOP[tp]
10497352006.05.04 08:59buy0.10gbpjpy209.400.00209.802006.05.04 12:14209.800.000.000.0035.09
  BUYSTOP[tp]
10499862006.05.04 09:17buy0.10eurusd1.26100.00001.26302006.05.04 14:341.26300.000.000.0020.00
  BUYSTOP[tp]
10500092006.05.04 09:16buy0.10eurusd1.26050.00001.26252006.05.04 14:341.26250.000.000.0020.00
  BUYSTOP[tp]
10504712006.05.04 10:02buy0.10gbpjpy209.300.00209.702006.05.04 10:31209.700.000.000.0035.09
  BUYSTOP[tp]
10508932006.05.04 12:22buy0.10eurusd1.26000.00001.26202006.05.04 14:341.26200.000.000.0020.00
  BUYSTOP[tp]
10509142006.05.04 11:12buy0.10eurusd1.25950.00001.26152006.05.04 14:341.26150.000.000.0020.00
  BUYSTOP[tp]
10510732006.05.04 11:02buy0.10eurusd1.25900.00001.26102006.05.04 14:331.26100.000.000.0020.00
  BUYSTOP[tp]
10531242006.05.04 15:00buy0.10eurusd1.26150.00001.26352006.05.04 15:091.26350.000.000.0020.00
  BUYSTOP[tp]
10531262006.05.04 14:57buy0.10eurusd1.26100.00001.26302006.05.04 15:051.26300.000.000.0020.00
  BUYSTOP[tp]
10549012006.05.04 17:51buy0.10gbpjpy209.600.00210.002006.05.04 19:40210.000.000.000.0035.20
  BUYSTOP[tp]
10551552006.05.04 18:33buy0.10eurusd1.26750.00001.26952006.05.04 20:091.26950.000.000.0020.00
  BUYSTOP[tp]
  0.00 0.00 -53.49 2 055.07
Closed P/L: 2 001.58
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
10565582006.05.04 23:45buy stop0.10gbpjpy210.700.00211.10 210.43BUYSTOP
10565592006.05.04 23:45buy stop0.10gbpjpy210.800.00211.20 210.43BUYSTOP
10565602006.05.04 23:45buy stop0.10gbpjpy210.900.00211.30 210.43BUYSTOP
10565612006.05.04 23:45buy stop0.10gbpjpy211.000.00211.40 210.43BUYSTOP
10565622006.05.04 23:45buy stop0.10gbpjpy211.100.00211.50 210.43BUYSTOP
10565632006.05.04 23:45buy stop0.10gbpjpy211.200.00211.60 210.43BUYSTOP
10565642006.05.04 23:45buy stop0.10gbpjpy211.300.00211.70 210.43BUYSTOP
10565652006.05.04 23:45buy stop0.10gbpjpy211.400.00211.80 210.43BUYSTOP
10565672006.05.04 23:45buy stop0.10gbpjpy211.500.00211.90 210.43BUYSTOP
10565692006.05.04 23:45buy stop0.10gbpjpy211.600.00212.00 210.43BUYSTOP
10565702006.05.04 23:45buy stop0.10gbpjpy211.700.00212.10 210.43BUYSTOP
10565712006.05.04 23:46buy stop0.10gbpjpy211.800.00212.20 210.43BUYSTOP
10565722006.05.04 23:46buy stop0.10gbpjpy211.900.00212.30 210.43BUYSTOP
10565732006.05.04 23:46buy stop0.10gbpjpy212.000.00212.40 210.43BUYSTOP
10565742006.05.04 23:46buy stop0.10gbpjpy212.100.00212.50 210.43BUYSTOP
10565752006.05.04 23:46buy stop0.10gbpjpy212.200.00212.60 210.43BUYSTOP
10565762006.05.04 23:46buy stop0.10gbpjpy212.300.00212.70 210.43BUYSTOP
10565772006.05.04 23:46buy stop0.10gbpjpy212.400.00212.80 210.43BUYSTOP
10565782006.05.04 23:46buy stop0.10gbpjpy212.500.00212.90 210.43BUYSTOP
10565792006.05.04 23:46buy stop0.10gbpjpy212.600.00213.00 210.43BUYSTOP
10565802006.05.04 23:46buy stop0.10gbpjpy212.700.00213.10 210.43BUYSTOP
10565812006.05.04 23:46buy stop0.10gbpjpy212.800.00213.20 210.43BUYSTOP
10565822006.05.04 23:46buy stop0.10gbpjpy212.900.00213.30 210.43BUYSTOP
10565832006.05.04 23:46buy stop0.10gbpjpy213.000.00213.40 210.43BUYSTOP
10565842006.05.04 23:46buy stop0.10gbpjpy213.100.00213.50 210.43BUYSTOP
10565852006.05.04 23:46buy stop0.10gbpjpy213.200.00213.60 210.43BUYSTOP
10565862006.05.04 23:46buy stop0.10gbpjpy213.300.00213.70 210.43BUYSTOP
10565872006.05.04 23:46buy stop0.10gbpjpy213.400.00213.80 210.43BUYSTOP
10565882006.05.04 23:46buy stop0.10gbpjpy213.500.00213.90 210.43BUYSTOP
10565902006.05.04 23:46buy stop0.10gbpjpy213.600.00214.00 210.43BUYSTOP
10565912006.05.04 23:46buy stop0.10gbpjpy213.700.00214.10 210.43BUYSTOP
10565922006.05.04 23:46buy stop0.10gbpjpy213.800.00214.20 210.43BUYSTOP
10565932006.05.04 23:46buy stop0.10gbpjpy213.900.00214.30 210.43BUYSTOP
10565942006.05.04 23:46buy stop0.10gbpjpy214.000.00214.40 210.43BUYSTOP
10565962006.05.04 23:46buy stop0.10eurusd1.27150.00001.2735 1.2700BUYSTOP
10565972006.05.04 23:46buy stop0.10eurusd1.27200.00001.2740 1.2700BUYSTOP
10565982006.05.04 23:46buy stop0.10eurusd1.27250.00001.2745 1.2700BUYSTOP
10565992006.05.04 23:46buy stop0.10eurusd1.27300.00001.2750 1.2700BUYSTOP
10566002006.05.04 23:46buy stop0.10eurusd1.27350.00001.2755 1.2700BUYSTOP
10566012006.05.04 23:46buy stop0.10eurusd1.27400.00001.2760 1.2700BUYSTOP
10566022006.05.04 23:46buy stop0.10eurusd1.27450.00001.2765 1.2700BUYSTOP
10566032006.05.04 23:46buy stop0.10eurusd1.27500.00001.2770 1.2700BUYSTOP
10566042006.05.04 23:46buy stop0.10eurusd1.27550.00001.2775 1.2700BUYSTOP
10566052006.05.04 23:46buy stop0.10eurusd1.27600.00001.2780 1.2700BUYSTOP
10566062006.05.04 23:46buy stop0.10eurusd1.27650.00001.2785 1.2700BUYSTOP
10566072006.05.04 23:46buy stop0.10eurusd1.27700.00001.2790 1.2700BUYSTOP
10566082006.05.04 23:46buy stop0.10eurusd1.27750.00001.2795 1.2700BUYSTOP
10566092006.05.04 23:46buy stop0.10eurusd1.27800.00001.2800 1.2700BUYSTOP
10566102006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.27850.00001.2805 1.2700BUYSTOP
10566122006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.27900.00001.2810 1.2700BUYSTOP
10566132006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.27950.00001.2815 1.2700BUYSTOP
10566142006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.28000.00001.2820 1.2700BUYSTOP
10566152006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.28050.00001.2825 1.2700BUYSTOP
10566162006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.28100.00001.2830 1.2700BUYSTOP
10566172006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.28150.00001.2835 1.2700BUYSTOP
10566182006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.28200.00001.2840 1.2700BUYSTOP
10566192006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.28250.00001.2845 1.2700BUYSTOP
10566202006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.28300.00001.2850 1.2700BUYSTOP
10566212006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.28350.00001.2855 1.2700BUYSTOP
10566222006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.28400.00001.2860 1.2700BUYSTOP
10566232006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.28450.00001.2865 1.2700BUYSTOP
10566242006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.28500.00001.2870 1.2700BUYSTOP
10566252006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.28550.00001.2875 1.2700BUYSTOP
10566262006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.28600.00001.2880 1.2700BUYSTOP
10566272006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.28650.00001.2885 1.2700BUYSTOP
10566282006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.28700.00001.2890 1.2700BUYSTOP
10566292006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.28750.00001.2895 1.2700BUYSTOP
10566302006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.28800.00001.2900 1.2700BUYSTOP
10566312006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.28850.00001.2905 1.2700BUYSTOP
10566322006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.28900.00001.2910 1.2700BUYSTOP
10566332006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.28950.00001.2915 1.2700BUYSTOP
10566342006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.29000.00001.2920 1.2700BUYSTOP
10566352006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.29050.00001.2925 1.2700BUYSTOP
10566362006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.29100.00001.2930 1.2700BUYSTOP
10566382006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.29150.00001.2935 1.2700BUYSTOP
10566392006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.29200.00001.2940 1.2700BUYSTOP
10566402006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.29250.00001.2945 1.2700BUYSTOP
10566412006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.29300.00001.2950 1.2700BUYSTOP
10566422006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.29350.00001.2955 1.2700BUYSTOP
10566442006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.29400.00001.2960 1.2700BUYSTOP
10566462006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.29450.00001.2965 1.2700BUYSTOP
10566472006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.29500.00001.2970 1.2700BUYSTOP
10566482006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.29550.00001.2975 1.2700BUYSTOP
10566492006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.29600.00001.2980 1.2700BUYSTOP
10566502006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.29650.00001.2985 1.2700BUYSTOP
10566512006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.29700.00001.2990 1.2700BUYSTOP
10566522006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.29750.00001.2995 1.2700BUYSTOP
10566532006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.29800.00001.3000 1.2700BUYSTOP
10566542006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.29850.00001.3005 1.2700BUYSTOP
10566552006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.29900.00001.3010 1.2700BUYSTOP
10566562006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.29950.00001.3015 1.2700BUYSTOP
10566572006.05.04 23:47buy stop0.10eurusd1.30000.00001.3020 1.2700BUYSTOP
10566592006.05.04 23:49buy stop0.10gbpjpy210.600.00211.00 210.43BUYSTOP
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 25 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 001.58 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 27 001.58 Equity: 27 001.58 Free Margin: 27 001.58
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 118.79 Gross Loss: 117.21 Total Net Profit: 2 001.58
Profit Factor: 18.08 Expected Payoff: 20.63  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 95.20 (0.4%)  
 
Total Trades: 97 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 97 (91.75%)
Profit Trades (% of total): 89 (91.75%) Loss trades (% of total): 8 (8.25%)
Largest profit trade: 39.27 loss trade: -26.00
Average profit trade: 23.81 loss trade: -14.65
Maximum consecutive wins ($): 87 (2 096.78) consecutive losses ($): 6 (-78.36)
Maximal consecutive profit (count): 2 096.78 (87) consecutive loss (count): -78.36 (6)
Average consecutive wins: 30 consecutive losses: 3