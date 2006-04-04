Strategy Tester Report
ConservativeAnt

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2004.07.01 00:00 - 2006.05.10 00:00 (2006.04.01 - 2006.05.10)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Parametersother_parameters="-------- Execution Management --------"; stoploss=8; takeprofit=6; barspread=8; max_trades=1; max_barspread=36; mm_parameters="---------- Money Management ----------"; money_management=true; lots=1; risk=10; scalping_control="-------- Scalping Control ------------"; scalp_control=true; min_time=3; leeway=60; methodology="-----Aggresive Methodology???-----"; aggresive_method=true;
Bars in test23149Ticks modelled1057735Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit8720.02Gross profit19760.01Gross loss-11039.99
Profit factor1.79Expected payoff20.09
Absolute drawdown270.00Maximal drawdown (%)469.99 (2.5%)
Total trades434Short positions (won %)229 (70.74%)Long positions (won %)205 (69.76%)
Profit trades (% of total)305 (70.28%)Loss trades (% of total)129 (29.72%)
Largestprofit trade290.00loss trade-190.00
Averageprofit trade64.79loss trade-85.58
Maximumconsecutive wins (profit in money)19 (1250.00)consecutive losses (loss in money)3 (-309.99)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1250.00 (19)consecutive loss (count of losses)-309.99 (3)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.04.02 23:14buy11.001.21111.20431.2177
22006.04.02 23:19modify11.001.21111.21031.2117
32006.04.02 23:43s/l11.001.21031.21031.2117-80.009920.00
42006.04.02 23:43buy21.001.21051.20371.2171
52006.04.02 23:48modify21.001.21051.20971.2111
62006.04.03 00:59s/l21.001.20971.20971.2111-80.009840.00
72006.04.03 06:43buy31.001.20481.19801.2114
82006.04.03 06:46close31.001.20391.19801.2114-90.009750.00
92006.04.03 06:47buy41.001.20411.19731.2107
102006.04.03 06:50modify41.001.20411.20331.2047
112006.04.03 06:55t/p41.001.20471.20331.204760.009810.00
122006.04.03 07:58sell51.001.20471.21151.1981
132006.04.03 08:12close51.001.20551.21151.1981-80.009730.00
142006.04.03 08:31sell61.001.20531.21211.1987
152006.04.03 08:34modify61.001.20531.20611.2047
162006.04.03 08:43t/p61.001.20471.20611.204760.009790.00
172006.04.03 08:43buy71.001.20471.19791.2113
182006.04.03 08:46modify71.001.20471.20391.2053
192006.04.03 08:59t/p71.001.20531.20391.205360.009850.00
202006.04.03 11:57buy81.001.20611.19931.2127
212006.04.03 12:11modify81.001.20611.20531.2067
222006.04.03 12:59t/p81.001.20671.20531.206760.009910.00
232006.04.03 12:59sell91.001.20691.21371.2003
242006.04.03 13:02close91.001.20631.21371.200360.009970.00
252006.04.03 13:34sell101.001.20701.21381.2004
262006.04.03 13:38close101.001.20641.21381.200460.0010030.00
272006.04.03 13:38buy111.001.20631.19951.2129
282006.04.03 13:42modify111.001.20631.20551.2069
292006.04.03 14:29t/p111.001.20691.20551.206960.0010090.00
302006.04.03 16:54buy121.001.21181.20501.2184
312006.04.03 16:59modify121.001.21181.21101.2124
322006.04.03 16:59t/p121.001.21241.21101.212460.0010150.00
332006.04.03 17:15sell131.001.21281.21961.2062
342006.04.03 17:19close131.001.21361.21961.2062-80.0010070.00
352006.04.03 17:20sell141.001.21351.22031.2069
362006.04.03 17:23modify141.001.21351.21431.2129
372006.04.03 18:29s/l141.001.21431.21431.2129-80.009990.00
382006.04.04 00:00buy151.001.21311.20631.2197
392006.04.04 00:15modify151.001.21311.21231.2137
402006.04.04 02:00t/p151.001.21371.21231.213760.0010050.00
412006.04.04 02:00sell161.001.21451.22131.2079
422006.04.04 02:03modify161.001.21451.21531.2139
432006.04.04 02:07t/p161.001.21391.21531.213960.0010110.00
442006.04.04 03:00buy171.001.21321.20641.2198
452006.04.04 03:03modify171.001.21321.21241.2138
462006.04.04 03:59t/p171.001.21381.21241.213860.0010170.00
472006.04.04 04:07sell181.001.21471.22151.2081
482006.04.04 04:13close181.001.21401.22151.208170.0010240.00
492006.04.04 04:13buy191.001.21391.20711.2205
502006.04.04 04:29modify191.001.21391.21311.2145
512006.04.04 04:29t/p191.001.21451.21311.214560.0010300.00
522006.04.04 06:15buy201.001.21451.20771.2211
532006.04.04 06:19modify201.001.21451.21371.2151
542006.04.04 06:27t/p201.001.21511.21371.215160.0010360.00
552006.04.04 06:27sell211.001.21511.22191.2085
562006.04.04 06:59close211.001.21441.22191.208570.0010430.00
572006.04.04 07:30sell221.001.21501.22181.2084
582006.04.04 07:33modify221.001.21501.21581.2144
592006.04.04 07:59s/l221.001.21581.21581.2144-80.0010350.00
602006.04.04 07:59sell231.001.21631.22311.2097
612006.04.04 08:29modify231.001.21631.21711.2157
622006.04.04 08:59t/p231.001.21571.21711.215760.0010410.00
632006.04.04 10:02buy241.001.21711.21031.2237
642006.04.04 10:12modify241.001.21711.21631.2177
652006.04.04 11:42t/p241.001.21771.21631.217760.0010470.00
662006.04.04 11:42sell251.001.21791.22471.2113
672006.04.04 11:45modify251.001.21791.21871.2173
682006.04.04 11:59s/l251.001.21871.21871.2173-80.0010390.00
692006.04.04 14:28buy261.001.22591.21911.2325
702006.04.04 14:59close261.001.22501.21911.2325-90.0010300.00
712006.04.04 15:43buy271.001.22551.21871.2321
722006.04.04 15:47close271.001.22611.21871.232160.0010360.00
732006.04.04 15:48sell281.001.22631.23311.2197
742006.04.04 15:54modify281.001.22631.22711.2257
752006.04.04 16:07t/p281.001.22571.22711.225760.0010420.00
762006.04.04 16:53buy291.001.22521.21841.2318
772006.04.04 16:56modify291.001.22521.22441.2258
782006.04.04 16:57t/p291.001.22581.22441.225860.0010480.00
792006.04.04 16:59sell301.001.22591.23271.2193
802006.04.04 17:07modify301.001.22591.22671.2253
812006.04.04 17:29t/p301.001.22531.22671.225360.0010540.00
822006.04.04 23:58sell311.001.22591.23271.2193
832006.04.05 00:59close311.001.22491.23271.2193100.0010640.00
842006.04.05 01:00sell321.001.22581.23261.2192
852006.04.05 01:03modify321.001.22581.22661.2252
862006.04.05 01:29t/p321.001.22521.22661.225260.0010700.00
872006.04.05 05:30buy331.001.22731.22051.2339
882006.04.05 05:33modify331.001.22731.22651.2279
892006.04.05 06:00s/l331.001.22651.22651.2279-80.0010620.00
902006.04.05 06:03sell341.001.22711.23391.2205
912006.04.05 06:08modify341.001.22711.22791.2265
922006.04.05 06:50s/l341.001.22791.22791.2265-80.0010540.00
932006.04.05 06:51sell351.001.22801.23481.2214
942006.04.05 06:54modify351.001.22801.22881.2274
952006.04.05 06:59t/p351.001.22741.22881.227460.0010600.00
962006.04.05 07:59buy361.001.22671.21991.2333
972006.04.05 08:04close361.001.22581.21991.2333-90.0010510.00
982006.04.05 08:31sell371.001.22691.23371.2203
992006.04.05 08:34modify371.001.22691.22771.2263
1002006.04.05 08:41s/l371.001.22771.22771.2263-80.0010430.00
1012006.04.05 08:41sell381.001.22761.23441.2210
1022006.04.05 08:51modify381.001.22761.22841.2270
1032006.04.05 08:56t/p381.001.22701.22841.227060.0010490.00
1042006.04.05 09:13buy391.001.22661.21981.2332
1052006.04.05 09:16modify391.001.22661.22581.2272
1062006.04.05 09:26t/p391.001.22721.22581.227260.0010550.00
1072006.04.05 09:26sell401.001.22721.23401.2206
1082006.04.05 09:29close401.001.22581.23401.2206140.0010690.00
1092006.04.05 09:59sell411.001.22601.23281.2194
1102006.04.05 10:02modify411.001.22601.22681.2254
1112006.04.05 10:29t/p411.001.22541.22681.225460.0010750.00
1122006.04.05 11:28buy421.001.22551.21871.2321
1132006.04.05 11:41modify421.001.22551.22471.2261
1142006.04.05 11:59t/p421.001.22611.22471.226160.0010810.00
1152006.04.05 14:00buy431.001.22651.21971.2331
1162006.04.05 14:05modify431.001.22651.22571.2271
1172006.04.05 14:20t/p431.001.22711.22571.227160.0010870.00
1182006.04.05 15:05sell441.001.22851.23531.2219
1192006.04.05 15:08close441.001.22791.23531.221960.0010930.00
1202006.04.05 15:16sell451.001.22851.23531.2219
1212006.04.05 15:19modify451.001.22851.22931.2279
1222006.04.05 15:29t/p451.001.22791.22931.227960.0010990.00
1232006.04.05 16:05sell461.001.22791.23471.2213
1242006.04.05 16:08close461.001.22711.23471.221380.0011070.00
1252006.04.05 16:16sell471.001.22791.23471.2213
1262006.04.05 16:20modify471.001.22791.22871.2273
1272006.04.05 16:23t/p471.001.22731.22871.227360.0011130.00
1282006.04.05 16:29buy481.001.22701.22021.2336
1292006.04.05 16:59close481.001.22771.22021.233670.0011200.00
1302006.04.05 19:00buy491.001.22881.22201.2354
1312006.04.05 19:09modify491.001.22881.22801.2294
1322006.04.05 21:02t/p491.001.22941.22801.229460.0011260.00
1332006.04.05 21:02sell501.001.22961.23641.2230
1342006.04.05 21:09modify501.001.22961.23041.2290
1352006.04.05 21:19t/p501.001.22901.23041.229060.0011320.00
1362006.04.05 21:19buy511.001.22891.22211.2355
1372006.04.05 21:25modify511.001.22891.22811.2295
1382006.04.05 21:29t/p511.001.22951.22811.229560.0011380.00
1392006.04.06 00:06sell521.001.22901.23581.2224
1402006.04.06 00:12modify521.001.22901.22981.2284
1412006.04.06 00:33t/p521.001.22841.22981.228460.0011440.00
1422006.04.06 00:33buy531.001.22821.22141.2348
1432006.04.06 00:36modify531.001.22821.22741.2288
1442006.04.06 03:29t/p531.001.22881.22741.228860.0011500.00
1452006.04.06 10:15buy541.001.23091.22411.2375
1462006.04.06 10:29modify541.001.23091.23011.2315
1472006.04.06 10:58t/p541.001.23151.23011.231560.0011560.00
1482006.04.06 10:58sell551.001.23151.23831.2249
1492006.04.06 11:02close551.001.23091.23831.224960.0011620.00
1502006.04.06 11:30sell561.001.23171.23851.2251
1512006.04.06 11:39modify561.001.23171.23251.2311
1522006.04.06 12:29t/p561.001.23111.23251.231160.0011680.00
1532006.04.06 12:29buy571.001.23091.22411.2375
1542006.04.06 12:32modify571.001.23091.23011.2315
1552006.04.06 12:59s/l571.001.23011.23011.2315-80.0011600.00
1562006.04.06 14:54buy581.001.22341.21661.2300
1572006.04.06 14:57close581.001.22261.21661.2300-80.0011520.00
1582006.04.06 14:59sell591.001.22411.23091.2175
1592006.04.06 15:03close591.001.22311.23091.2175100.0011620.00
1602006.04.06 15:05buy601.001.22291.21611.2295
1612006.04.06 15:08modify601.001.22291.22211.2235
1622006.04.06 15:10s/l601.001.22211.22211.2235-80.0011540.00
1632006.04.06 15:10buy611.001.22231.21551.2289
1642006.04.06 15:13close611.001.22321.21551.228990.0011630.00
1652006.04.06 15:14sell621.001.22351.23031.2169
1662006.04.06 15:18modify621.001.22351.22431.2229
1672006.04.06 15:20t/p621.001.22291.22431.222960.0011690.00
1682006.04.06 15:36buy631.001.22121.21441.2278
1692006.04.06 15:39close631.001.22181.21441.227860.0011750.00
1702006.04.06 15:39sell641.001.22191.22871.2153
1712006.04.06 15:43modify641.001.22191.22271.2213
1722006.04.06 16:00t/p641.001.22131.22271.221360.0011810.00
1732006.04.06 16:00buy651.001.22091.21411.2275
1742006.04.06 16:03close651.001.22011.21411.2275-80.0011730.00
1752006.04.06 16:03buy661.001.22021.21341.2268
1762006.04.06 16:06modify661.001.22021.21941.2208
1772006.04.06 16:13t/p661.001.22081.21941.220860.0011790.00
1782006.04.06 16:14sell671.001.22161.22841.2150
1792006.04.06 16:17close671.001.22101.22841.215060.0011850.00
1802006.04.06 16:24sell681.001.22161.22841.2150
1812006.04.06 16:27close681.001.22251.22841.2150-90.0011760.00
1822006.04.06 16:29sell691.001.22231.22911.2157
1832006.04.06 16:47close691.001.22061.22911.2157170.0011930.00
1842006.04.06 16:47sell701.001.22121.22801.2146
1852006.04.06 16:51close701.001.22281.22801.2146-160.0011770.00
1862006.04.06 16:56sell711.001.22261.22941.2160
1872006.04.06 16:59modify711.001.22261.22341.2220
1882006.04.06 17:26t/p711.001.22201.22341.222060.0011830.00
1892006.04.06 17:26buy721.001.22201.21521.2286
1902006.04.06 17:29modify721.001.22201.22121.2226
1912006.04.06 18:05s/l721.001.22121.22121.2226-80.0011750.00
1922006.04.06 18:05buy731.001.22141.21461.2280
1932006.04.06 18:08modify731.001.22141.22061.2220
1942006.04.06 18:17s/l731.001.22061.22061.2220-80.0011670.00
1952006.04.06 18:17buy741.001.22081.21401.2274
1962006.04.06 18:29modify741.001.22081.22001.2214
1972006.04.06 18:29t/p741.001.22141.22001.221460.0011730.00
1982006.04.06 18:53sell751.001.22251.22931.2159
1992006.04.06 18:56modify751.001.22251.22331.2219
2002006.04.06 22:00t/p751.001.22191.22331.221960.0011790.00
2012006.04.07 02:55sell761.001.22051.22731.2139
2022006.04.07 02:59modify761.001.22051.22131.2199
2032006.04.07 03:00t/p761.001.21991.22131.219960.0011850.00
2042006.04.07 04:54buy771.001.21991.21311.2265
2052006.04.07 04:57modify771.001.21991.21911.2205
2062006.04.07 06:00t/p771.001.22051.21911.220560.0011910.00
2072006.04.07 06:50buy781.001.22001.21321.2266
2082006.04.07 06:53modify781.001.22001.21921.2206
2092006.04.07 07:29s/l781.001.21921.21921.2206-80.0011830.00
2102006.04.07 08:53buy791.001.21921.21241.2258
2112006.04.07 08:56modify791.001.21921.21841.2198
2122006.04.07 08:58t/p791.001.21981.21841.219860.0011890.00
2132006.04.07 09:14buy801.001.21881.21201.2254
2142006.04.07 09:39modify801.001.21881.21801.2194
2152006.04.07 10:22t/p801.001.21941.21801.219460.0011950.00
2162006.04.07 10:28sell811.001.22001.22681.2134
2172006.04.07 10:35close811.001.21941.22681.213460.0012010.00
2182006.04.07 10:36buy821.001.21881.21201.2254
2192006.04.07 10:43modify821.001.21881.21801.2194
2202006.04.07 10:59s/l821.001.21801.21801.2194-80.0011930.00
2212006.04.07 11:12sell831.001.21891.22571.2123
2222006.04.07 11:15modify831.001.21891.21971.2183
2232006.04.07 11:59t/p831.001.21831.21971.218360.0011990.00
2242006.04.07 12:30sell841.001.21941.22621.2128
2252006.04.07 12:33modify841.001.21941.22021.2188
2262006.04.07 12:38t/p841.001.21881.22021.218860.0012050.00
2272006.04.07 13:00buy851.001.21881.21201.2254
2282006.04.07 13:03modify851.001.21881.21801.2194
2292006.04.07 13:29s/l851.001.21801.21801.2194-80.0011970.00
2302006.04.07 14:59buy861.001.21121.20441.2178
2312006.04.07 16:28modify861.001.21121.21041.2118
2322006.04.07 17:11t/p861.001.21181.21041.211860.0012030.00
2332006.04.07 18:00buy871.001.21061.20381.2172
2342006.04.07 18:04modify871.001.21061.20981.2112
2352006.04.07 18:25t/p871.001.21121.20981.211260.0012090.00
2362006.04.07 18:25sell881.001.21121.21801.2046
2372006.04.07 18:28modify881.001.21121.21201.2106
2382006.04.07 18:29t/p881.001.21061.21201.210660.0012150.00
2392006.04.07 18:32sell891.001.21101.21781.2044
2402006.04.07 18:35modify891.001.21101.21181.2104
2412006.04.07 19:29t/p891.001.21041.21181.210460.0012210.00
2422006.04.09 22:29buy901.001.21061.20381.2172
2432006.04.09 22:54modify901.001.21061.20981.2112
2442006.04.10 00:13t/p901.001.21121.20981.211260.0012270.00
2452006.04.10 00:13sell911.001.21131.21811.2047
2462006.04.10 00:18modify911.001.21131.21211.2107
2472006.04.10 01:13t/p911.001.21071.21211.210760.0012330.00
2482006.04.10 01:19buy921.001.21041.20361.2170
2492006.04.10 01:22modify921.001.21041.20961.2110
2502006.04.10 03:00t/p921.001.21101.20961.211060.0012390.00
2512006.04.10 03:00sell931.001.21141.21821.2048
2522006.04.10 03:03close931.001.21081.21821.204860.0012450.00
2532006.04.10 03:19buy941.001.21061.20381.2172
2542006.04.10 03:22modify941.001.21061.20981.2112
2552006.04.10 03:29t/p941.001.21121.20981.211260.0012510.00
2562006.04.10 05:41buy951.001.21141.20461.2180
2572006.04.10 05:44modify951.001.21141.21061.2120
2582006.04.10 06:29s/l951.001.21061.21061.2120-80.0012430.00
2592006.04.10 06:30sell961.001.21121.21801.2046
2602006.04.10 06:33modify961.001.21121.21201.2106
2612006.04.10 07:19s/l961.001.21201.21201.2106-80.0012350.00
2622006.04.10 07:41sell971.001.21241.21921.2058
2632006.04.10 07:45close971.001.21181.21921.205860.0112410.01
2642006.04.10 07:48buy981.001.21161.20481.2182
2652006.04.10 07:51modify981.001.21161.21081.2122
2662006.04.10 09:48t/p981.001.21221.21081.212260.0012470.01
2672006.04.10 13:32sell991.001.21071.21751.2041
2682006.04.10 13:35modify991.001.21071.21151.2101
2692006.04.10 13:44t/p991.001.21011.21151.210160.0012530.01
2702006.04.10 13:44buy1001.001.21011.20331.2167
2712006.04.10 13:47modify1001.001.21011.20931.2107
2722006.04.10 13:59t/p1001.001.21071.20931.210760.0012590.01
2732006.04.10 14:01buy1011.001.21081.20401.2174
2742006.04.10 14:22modify1011.001.21081.21001.2114
2752006.04.10 15:02s/l1011.001.21001.21001.2114-80.0012510.01
2762006.04.10 16:29buy1021.001.20851.20171.2151
2772006.04.10 16:59modify1021.001.20851.20771.2091
2782006.04.10 17:07t/p1021.001.20911.20771.209160.0012570.01
2792006.04.10 17:07sell1031.001.20911.21591.2025
2802006.04.10 17:29modify1031.001.20911.20991.2085
2812006.04.10 19:29s/l1031.001.20991.20991.2085-80.0012490.01
2822006.04.11 04:59sell1041.001.21171.21851.2051
2832006.04.11 05:24modify1041.001.21171.21251.2111
2842006.04.11 05:59s/l1041.001.21251.21251.2111-80.0012410.01
2852006.04.11 08:00buy1051.001.21281.20601.2194
2862006.04.11 08:03modify1051.001.21281.21201.2134
2872006.04.11 08:05t/p1051.001.21341.21201.213460.0012470.01
2882006.04.11 08:05sell1061.001.21351.22031.2069
2892006.04.11 08:08modify1061.001.21351.21431.2129
2902006.04.11 08:13t/p1061.001.21291.21431.212960.0012530.01
2912006.04.11 08:16buy1071.001.21281.20601.2194
2922006.04.11 08:19modify1071.001.21281.21201.2134
2932006.04.11 08:35t/p1071.001.21341.21201.213460.0012590.01
2942006.04.11 08:35sell1081.001.21341.22021.2068
2952006.04.11 08:38modify1081.001.21341.21421.2128
2962006.04.11 09:05t/p1081.001.21281.21421.212860.0012650.01
2972006.04.11 09:05buy1091.001.21271.20591.2193
2982006.04.11 09:10modify1091.001.21271.21191.2133
2992006.04.11 09:23t/p1091.001.21331.21191.213360.0012710.01
3002006.04.11 09:27sell1101.001.21391.22071.2073
3012006.04.11 09:59close1101.001.21271.22071.2073120.0012830.01
3022006.04.11 11:59buy1111.001.21071.20391.2173
3032006.04.11 12:02modify1111.001.21071.20991.2113
3042006.04.11 12:39t/p1111.001.21131.20991.211360.0012890.01
3052006.04.11 12:39sell1121.001.21141.21821.2048
3062006.04.11 12:43modify1121.001.21141.21221.2108
3072006.04.11 13:59s/l1121.001.21221.21221.2108-80.0012810.01
3082006.04.11 16:48sell1131.001.21321.22001.2066
3092006.04.11 16:52modify1131.001.21321.21401.2126
3102006.04.11 19:59s/l1131.001.21401.21401.2126-80.0012730.01
3112006.04.11 22:05sell1141.001.21461.22141.2080
3122006.04.11 22:08modify1141.001.21461.21541.2140
3132006.04.11 23:59s/l1141.001.21541.21541.2140-80.0012650.01
3142006.04.12 07:01sell1151.001.21551.22231.2089
3152006.04.12 07:18modify1151.001.21551.21631.2149
3162006.04.12 07:28t/p1151.001.21491.21631.214960.0012710.01
3172006.04.12 07:28buy1161.001.21481.20801.2214
3182006.04.12 07:32modify1161.001.21481.21401.2154
3192006.04.12 08:59t/p1161.001.21541.21401.215460.0012770.01
3202006.04.12 09:00buy1171.001.21471.20791.2213
3212006.04.12 09:03modify1171.001.21471.21391.2153
3222006.04.12 09:11t/p1171.001.21531.21391.215360.0012830.01
3232006.04.12 09:17buy1181.001.21471.20791.2213
3242006.04.12 09:25close1181.001.21531.20791.221360.0012890.01
3252006.04.12 09:25sell1191.001.21541.22221.2088
3262006.04.12 09:28modify1191.001.21541.21621.2148
3272006.04.12 09:30t/p1191.001.21481.21621.214860.0012950.01
3282006.04.12 14:00sell1201.001.21241.21921.2058
3292006.04.12 14:04modify1201.001.21241.21321.2118
3302006.04.12 14:30t/p1201.001.21181.21321.211860.0013010.01
3312006.04.12 14:30buy1211.001.21151.20471.2181
3322006.04.12 14:33modify1211.001.21151.21071.2121
3332006.04.12 14:59s/l1211.001.21071.21071.2121-80.0012930.01
3342006.04.12 14:59buy1221.001.21091.20411.2175
3352006.04.12 15:22modify1221.001.21091.21011.2115
3362006.04.12 15:35s/l1221.001.21011.21011.2115-80.0012850.01
3372006.04.12 15:35buy1231.001.21031.20351.2169
3382006.04.12 15:38modify1231.001.21031.20951.2109
3392006.04.12 15:43t/p1231.001.21091.20951.210960.0012910.01
3402006.04.12 15:43sell1241.001.21091.21771.2043
3412006.04.12 15:46modify1241.001.21091.21171.2103
3422006.04.12 17:29t/p1241.001.21031.21171.210360.0012970.01
3432006.04.13 01:55buy1251.001.21021.20341.2168
3442006.04.13 01:59modify1251.001.21021.20941.2108
3452006.04.13 06:29t/p1251.001.21081.20941.210860.0013030.01
3462006.04.13 06:59buy1261.001.21071.20391.2173
3472006.04.13 07:29close1261.001.21131.20391.217360.0013090.01
3482006.04.13 09:34sell1271.001.21201.21881.2054
3492006.04.13 09:37modify1271.001.21201.21281.2114
3502006.04.13 09:59t/p1271.001.21141.21281.211460.0013150.01
3512006.04.13 12:30sell1281.001.21061.21741.2040
3522006.04.13 12:33modify1281.001.21061.21141.2100
3532006.04.13 12:43t/p1281.001.21001.21141.210060.0013210.01
3542006.04.13 14:00sell1291.001.20901.21581.2024
3552006.04.13 14:03modify1291.001.20901.20981.2084
3562006.04.13 14:07s/l1291.001.20981.20981.2084-80.0013130.01
3572006.04.13 14:07sell1301.001.20961.21641.2030
3582006.04.13 14:10modify1301.001.20961.21041.2090
3592006.04.13 14:29t/p1301.001.20901.21041.209060.0013190.01
3602006.04.13 14:30sell1311.001.20911.21591.2025
3612006.04.13 14:34close1311.001.21001.21591.2025-90.0013100.01
3622006.04.13 14:35sell1321.001.20981.21661.2032
3632006.04.13 14:38modify1321.001.20981.21061.2092
3642006.04.13 14:55t/p1321.001.20921.21061.209260.0013160.01
3652006.04.13 14:57buy1331.001.20851.20171.2151
3662006.04.13 15:04modify1331.001.20851.20771.2091
3672006.04.13 15:29t/p1331.001.20911.20771.209160.0013220.01
3682006.04.13 15:59sell1341.001.21051.21731.2039
3692006.04.13 16:04modify1341.001.21051.21131.2099
3702006.04.13 16:06t/p1341.001.20991.21131.209960.0013280.01
3712006.04.13 16:10buy1351.001.20971.20291.2163
3722006.04.13 16:29modify1351.001.20971.20891.2103
3732006.04.13 16:59t/p1351.001.21031.20891.210360.0013340.01
3742006.04.13 22:29sell1361.001.21151.21831.2049
3752006.04.13 22:32modify1361.001.21151.21231.2109
3762006.04.13 23:30t/p1361.001.21091.21231.210960.0013400.01
3772006.04.16 22:01sell1371.001.21301.21981.2064
3782006.04.16 22:04close1371.001.21241.21981.206460.0013460.01
3792006.04.16 22:06buy1381.001.21211.20531.2187
3802006.04.16 22:10modify1381.001.21211.21131.2127
3812006.04.16 22:29t/p1381.001.21271.21131.212760.0013520.01
3822006.04.16 23:29sell1391.001.21341.22021.2068
3832006.04.16 23:32modify1391.001.21341.21421.2128
3842006.04.17 00:29s/l1391.001.21421.21421.2128-80.0013440.01
3852006.04.17 01:29sell1401.001.21951.22631.2129
3862006.04.17 01:59modify1401.001.21951.22031.2189
3872006.04.17 01:59t/p1401.001.21891.22031.218960.0013500.01
3882006.04.17 03:22sell1411.001.21891.22571.2123
3892006.04.17 03:25modify1411.001.21891.21971.2183
3902006.04.17 04:00t/p1411.001.21831.21971.218360.0013560.01
3912006.04.17 04:27buy1421.001.21801.21121.2246
3922006.04.17 04:30modify1421.001.21801.21721.2186
3932006.04.17 10:29t/p1421.001.21861.21721.218660.0013620.01
3942006.04.17 13:42buy1431.001.22271.21591.2293
3952006.04.17 13:51modify1431.001.22271.22191.2233
3962006.04.17 13:52t/p1431.001.22331.22191.223360.0013680.01
3972006.04.17 13:52sell1441.001.22331.23011.2167
3982006.04.17 13:55close1441.001.22411.23011.2167-80.0013600.01
3992006.04.17 14:04sell1451.001.22381.23061.2172
4002006.04.17 14:09close1451.001.22311.23061.217269.9913670.00
4012006.04.17 14:19sell1461.001.22391.23071.2173
4022006.04.17 14:23close1461.001.22471.23071.2173-80.0013590.00
4032006.04.17 14:23sell1471.001.22471.23151.2181
4042006.04.17 14:26modify1471.001.22471.22551.2241
4052006.04.17 14:31s/l1471.001.22551.22551.2241-80.0013510.00
4062006.04.17 14:31sell1481.001.22551.23231.2189
4072006.04.17 14:35modify1481.001.22551.22631.2249
4082006.04.17 14:41t/p1481.001.22491.22631.224960.0013570.00
4092006.04.17 14:41buy1491.001.22491.21811.2315
4102006.04.17 14:46modify1491.001.22491.22411.2255
4112006.04.17 14:58t/p1491.001.22551.22411.225560.0013630.00
4122006.04.17 16:45sell1501.001.22671.23351.2201
4132006.04.17 16:59modify1501.001.22671.22751.2261
4142006.04.17 17:00s/l1501.001.22751.22751.2261-80.0013550.00
4152006.04.17 17:00sell1511.001.22751.23431.2209
4162006.04.17 17:03modify1511.001.22751.22831.2269
4172006.04.17 17:29t/p1511.001.22691.22831.226960.0013610.00
4182006.04.17 17:29buy1521.001.22691.22011.2335
4192006.04.17 17:37modify1521.001.22691.22611.2275
4202006.04.17 17:59t/p1521.001.22751.22611.227560.0013670.00
4212006.04.17 18:30buy1531.001.22611.21931.2327
4222006.04.17 18:33modify1531.001.22611.22531.2267
4232006.04.17 20:29s/l1531.001.22531.22531.2267-80.0013590.00
4242006.04.17 21:01sell1541.001.22571.23251.2191
4252006.04.17 21:04modify1541.001.22571.22651.2251
4262006.04.17 22:31t/p1541.001.22511.22651.225160.0013650.00
4272006.04.18 08:48sell1551.001.22411.23091.2175
4282006.04.18 08:53modify1551.001.22411.22491.2235
4292006.04.18 09:24s/l1551.001.22491.22491.2235-80.0013570.00
4302006.04.18 09:24sell1561.001.22481.23161.2182
4312006.04.18 09:29close1561.001.22671.23161.2182-190.0013380.00
4322006.04.18 11:28sell1571.001.22651.23331.2199
4332006.04.18 11:39close1571.001.22591.23331.219960.0013440.00
4342006.04.18 12:06sell1581.001.22611.23291.2195
4352006.04.18 12:10modify1581.001.22611.22691.2255
4362006.04.18 12:29t/p1581.001.22551.22691.225560.0013500.00
4372006.04.18 12:29buy1591.001.22501.21821.2316
4382006.04.18 12:32close1591.001.22611.21821.2316110.0013610.00
4392006.04.18 12:33sell1601.001.22621.23301.2196
4402006.04.18 12:36modify1601.001.22621.22701.2256
4412006.04.18 12:59s/l1601.001.22701.22701.2256-80.0013530.00
4422006.04.18 14:31buy1611.001.22781.22101.2344
4432006.04.18 14:34modify1611.001.22781.22701.2284
4442006.04.18 14:52t/p1611.001.22841.22701.228460.0013590.00
4452006.04.18 14:59sell1621.001.22861.23541.2220
4462006.04.18 15:08modify1621.001.22861.22941.2280
4472006.04.18 15:13t/p1621.001.22801.22941.228060.0013650.00
4482006.04.18 15:40sell1631.001.22821.23501.2216
4492006.04.18 15:59close1631.001.22751.23501.221670.0013720.00
4502006.04.18 16:00sell1641.001.22841.23521.2218
4512006.04.18 16:03close1641.001.22931.23521.2218-90.0013630.00
4522006.04.18 16:17buy1651.001.22761.22081.2342
4532006.04.18 16:20modify1651.001.22761.22681.2282
4542006.04.18 16:25t/p1651.001.22821.22681.228260.0013690.00
4552006.04.18 18:22sell1661.001.22891.23571.2223
4562006.04.18 18:25modify1661.001.22891.22971.2283
4572006.04.18 18:29s/l1661.001.22971.22971.2283-80.0013610.00
4582006.04.18 23:45sell1671.001.23611.24291.2295
4592006.04.18 23:48modify1671.001.23611.23691.2355
4602006.04.19 00:29t/p1671.001.23551.23691.235560.0013670.00
4612006.04.19 00:59sell1681.001.23611.24291.2295
4622006.04.19 01:11modify1681.001.23611.23691.2355
4632006.04.19 01:30t/p1681.001.23551.23691.235560.0013730.00
4642006.04.19 01:39buy1691.001.23501.22821.2416
4652006.04.19 01:47close1691.001.23561.22821.241660.0013790.00
4662006.04.19 01:48sell1701.001.23561.24241.2290
4672006.04.19 01:58modify1701.001.23561.23641.2350
4682006.04.19 03:00t/p1701.001.23501.23641.235060.0013850.00
4692006.04.19 05:00buy1711.001.23481.22801.2414
4702006.04.19 05:03modify1711.001.23481.23401.2354
4712006.04.19 06:59t/p1711.001.23541.23401.235460.0013910.00
4722006.04.19 07:12buy1721.001.23481.22801.2414
4732006.04.19 07:15modify1721.001.23481.23401.2354
4742006.04.19 07:29t/p1721.001.23541.23401.235460.0013970.00
4752006.04.19 07:31buy1731.001.23481.22801.2414
4762006.04.19 07:34modify1731.001.23481.23401.2354
4772006.04.19 08:27t/p1731.001.23541.23401.235460.0014030.00
4782006.04.19 09:17sell1741.001.23561.24241.2290
4792006.04.19 09:20modify1741.001.23561.23641.2350
4802006.04.19 09:29s/l1741.001.23641.23641.2350-80.0013950.00
4812006.04.19 09:32buy1751.001.23551.22871.2421
4822006.04.19 09:36modify1751.001.23551.23471.2361
4832006.04.19 09:39s/l1751.001.23471.23471.2361-80.0013870.00
4842006.04.19 09:39buy1761.001.23491.22811.2415
4852006.04.19 09:42modify1761.001.23491.23411.2355
4862006.04.19 11:29s/l1761.001.23411.23411.2355-80.0013790.00
4872006.04.19 12:00sell1771.001.23431.24111.2277
4882006.04.19 12:03modify1771.001.23431.23511.2337
4892006.04.19 12:59t/p1771.001.23371.23511.233760.0013850.00
4902006.04.19 14:00sell1781.001.23291.23971.2263
4912006.04.19 14:03close1781.001.23391.23971.2263-100.0013750.00
4922006.04.19 14:04sell1791.001.23391.24071.2273
4932006.04.19 14:07modify1791.001.23391.23471.2333
4942006.04.19 14:15s/l1791.001.23471.23471.2333-80.0013670.00
4952006.04.19 14:15sell1801.001.23451.24131.2279
4962006.04.19 14:19close1801.001.23391.24131.227960.0013730.00
4972006.04.19 19:12buy1811.001.23771.23091.2443
4982006.04.19 19:15modify1811.001.23771.23691.2383
4992006.04.19 19:17t/p1811.001.23831.23691.238360.0013790.00
5002006.04.19 19:19sell1821.001.23841.24521.2318
5012006.04.19 19:22modify1821.001.23841.23921.2378
5022006.04.19 21:21t/p1821.001.23781.23921.237860.0013850.00
5032006.04.19 21:22buy1831.001.23761.23081.2442
5042006.04.19 21:29modify1831.001.23761.23681.2382
5052006.04.20 00:29s/l1831.001.23681.23681.2382-80.0013770.00
5062006.04.20 03:12buy1841.001.23501.22821.2416
5072006.04.20 03:24modify1841.001.23501.23421.2356
5082006.04.20 04:00t/p1841.001.23561.23421.235660.0013830.00
5092006.04.20 07:08sell1851.001.23491.24171.2283
5102006.04.20 07:11modify1851.001.23491.23571.2343
5112006.04.20 08:29t/p1851.001.23431.23571.234360.0013890.00
5122006.04.20 08:29buy1861.001.23421.22741.2408
5132006.04.20 08:32modify1861.001.23421.23341.2348
5142006.04.20 08:59t/p1861.001.23481.23341.234860.0013950.00
5152006.04.20 09:08buy1871.001.23441.22761.2410
5162006.04.20 09:11modify1871.001.23441.23361.2350
5172006.04.20 09:29t/p1871.001.23501.23361.235060.0014010.00
5182006.04.20 09:45buy1881.001.23461.22781.2412
5192006.04.20 09:48modify1881.001.23461.23381.2352
5202006.04.20 09:58t/p1881.001.23521.23381.235260.0014070.00
5212006.04.20 09:58sell1891.001.23521.24201.2286
5222006.04.20 10:15modify1891.001.23521.23601.2346
5232006.04.20 10:28t/p1891.001.23461.23601.234660.0014130.00
5242006.04.20 12:00sell1901.001.23461.24141.2280
5252006.04.20 12:03modify1901.001.23461.23541.2340
5262006.04.20 12:40t/p1901.001.23401.23541.234060.0014190.00
5272006.04.20 12:40buy1911.001.23371.22691.2403
5282006.04.20 12:43close1911.001.23251.22691.2403-120.0014070.00
5292006.04.20 12:44buy1921.001.23261.22581.2392
5302006.04.20 12:48modify1921.001.23261.23181.2332
5312006.04.20 14:29s/l1921.001.23181.23181.2332-80.0013990.00
5322006.04.20 15:00sell1931.001.23271.23951.2261
5332006.04.20 15:04modify1931.001.23271.23351.2321
5342006.04.20 15:29t/p1931.001.23211.23351.232160.0014050.00
5352006.04.20 15:31sell1941.001.23241.23921.2258
5362006.04.20 15:35modify1941.001.23241.23321.2318
5372006.04.20 16:30t/p1941.001.23181.23321.231860.0014110.00
5382006.04.20 17:00buy1951.001.23081.22401.2374
5392006.04.20 17:04modify1951.001.23081.23001.2314
5402006.04.20 17:05t/p1951.001.23141.23001.231460.0014170.00
5412006.04.20 17:07sell1961.001.23151.23831.2249
5422006.04.20 17:11modify1961.001.23151.23231.2309
5432006.04.20 17:45s/l1961.001.23231.23231.2309-80.0014090.00
5442006.04.20 18:29buy1971.001.23131.22451.2379
5452006.04.20 18:33close1971.001.23201.22451.237970.0014160.00
5462006.04.20 20:25buy1981.001.23131.22451.2379
5472006.04.20 20:28modify1981.001.23131.23051.2319
5482006.04.20 21:00t/p1981.001.23191.23051.231960.0014220.00
5492006.04.20 22:06buy1991.001.23121.22441.2378
5502006.04.20 22:09modify1991.001.23121.23041.2318
5512006.04.20 23:00s/l1991.001.23041.23041.2318-80.0014140.00
5522006.04.21 00:06sell2001.001.23131.23811.2247
5532006.04.21 00:11modify2001.001.23131.23211.2307
5542006.04.21 00:28t/p2001.001.23071.23211.230760.0014200.00
5552006.04.21 00:29sell2011.001.23131.23811.2247
5562006.04.21 00:47close2011.001.23071.23811.224760.0014260.00
5572006.04.21 01:10buy2021.001.23031.22351.2369
5582006.04.21 01:13modify2021.001.23031.22951.2309
5592006.04.21 02:30t/p2021.001.23091.22951.230960.0014320.00
5602006.04.21 08:01sell2031.001.23041.23721.2238
5612006.04.21 08:04modify2031.001.23041.23121.2298
5622006.04.21 08:09t/p2031.001.22981.23121.229860.0014380.00
5632006.04.21 08:09buy2041.001.22951.22271.2361
5642006.04.21 08:29modify2041.001.22951.22871.2301
5652006.04.21 08:29t/p2041.001.23011.22871.230160.0014440.00
5662006.04.21 10:09sell2051.001.23341.24021.2268
5672006.04.21 10:29close2051.001.23281.24021.226860.0014500.00
5682006.04.21 10:30buy2061.001.23201.22521.2386
5692006.04.21 10:34modify2061.001.23201.23121.2326
5702006.04.21 10:47t/p2061.001.23261.23121.232660.0014560.00
5712006.04.21 12:00sell2071.001.23251.23931.2259
5722006.04.21 12:16close2071.001.23331.23931.2259-80.0014480.00
5732006.04.21 12:17sell2081.001.23321.24001.2266
5742006.04.21 12:20modify2081.001.23321.23401.2326
5752006.04.21 12:29t/p2081.001.23261.23401.232660.0014540.00
5762006.04.21 13:01buy2091.001.23161.22481.2382
5772006.04.21 13:04modify2091.001.23161.23081.2322
5782006.04.21 14:30t/p2091.001.23221.23081.232260.0014600.00
5792006.04.21 14:30sell2101.001.23241.23921.2258
5802006.04.21 14:36modify2101.001.23241.23321.2318
5812006.04.21 14:52s/l2101.001.23321.23321.2318-80.0014520.00
5822006.04.21 14:52sell2111.001.23301.23981.2264
5832006.04.21 14:55modify2111.001.23301.23381.2324
5842006.04.21 15:00s/l2111.001.23381.23381.2324-80.0014440.00
5852006.04.21 18:15sell2121.001.23451.24131.2279
5862006.04.21 18:21close2121.001.23391.24131.227960.0014500.00
5872006.04.21 18:23buy2131.001.23381.22701.2404
5882006.04.21 18:26modify2131.001.23381.23301.2344
5892006.04.23 21:00t/p2131.001.23441.23301.234460.0014560.00
5902006.04.23 21:15buy2141.001.23631.22951.2429
5912006.04.23 21:19close2141.001.23701.22951.242970.0014630.00
5922006.04.23 21:25sell2151.001.23711.24391.2305
5932006.04.23 21:29modify2151.001.23711.23791.2365
5942006.04.23 22:29s/l2151.001.23791.23791.2365-80.0014550.00
5952006.04.23 22:29sell2161.001.23791.24471.2313
5962006.04.23 22:34modify2161.001.23791.23871.2373
5972006.04.23 22:41t/p2161.001.23731.23871.237360.0014610.00
5982006.04.23 22:43buy2171.001.23711.23031.2437
5992006.04.23 22:47close2171.001.23781.23031.243770.0014680.00
6002006.04.23 22:51sell2181.001.23781.24461.2312
6012006.04.23 22:59modify2181.001.23781.23861.2372
6022006.04.23 23:01t/p2181.001.23721.23861.237260.0014740.00
6032006.04.23 23:03buy2191.001.23691.23011.2435
6042006.04.23 23:10modify2191.001.23691.23611.2375
6052006.04.23 23:17t/p2191.001.23751.23611.237560.0014800.00
6062006.04.23 23:17sell2201.001.23751.24431.2309
6072006.04.23 23:20modify2201.001.23751.23831.2369
6082006.04.23 23:31t/p2201.001.23691.23831.236960.0014860.00
6092006.04.23 23:42buy2211.001.23651.22971.2431
6102006.04.23 23:46close2211.001.23711.22971.243160.0014920.00
6112006.04.23 23:56sell2221.001.23721.24401.2306
6122006.04.23 23:59modify2221.001.23721.23801.2366
6132006.04.24 00:00t/p2221.001.23661.23801.236660.0014980.00
6142006.04.24 00:00buy2231.001.23591.22911.2425
6152006.04.24 00:03close2231.001.23701.22911.2425110.0015090.00
6162006.04.24 00:05sell2241.001.23701.24381.2304
6172006.04.24 00:11modify2241.001.23701.23781.2364
6182006.04.24 00:29t/p2241.001.23641.23781.236460.0015150.00
6192006.04.24 00:29buy2251.001.23591.22911.2425
6202006.04.24 00:59modify2251.001.23591.23511.2365
6212006.04.24 01:59s/l2251.001.23511.23511.2365-80.0015070.00
6222006.04.24 07:29sell2261.001.23941.24621.2328
6232006.04.24 07:59modify2261.001.23941.24021.2388
6242006.04.24 07:59t/p2261.001.23881.24021.238860.0015130.00
6252006.04.24 08:37buy2271.001.23771.23091.2443
6262006.04.24 08:41modify2271.001.23771.23691.2383
6272006.04.24 08:46t/p2271.001.23831.23691.238360.0015190.00
6282006.04.24 08:47sell2281.001.23841.24521.2318
6292006.04.24 08:52modify2281.001.23841.23921.2378
6302006.04.24 09:11t/p2281.001.23781.23921.237860.0015250.00
6312006.04.24 09:11buy2291.001.23761.23081.2442
6322006.04.24 09:14modify2291.001.23761.23681.2382
6332006.04.24 09:25t/p2291.001.23821.23681.238260.0015310.00
6342006.04.24 09:25sell2301.001.23831.24511.2317
6352006.04.24 09:29modify2301.001.23831.23911.2377
6362006.04.24 09:29t/p2301.001.23771.23911.237760.0015370.00
6372006.04.24 09:59sell2311.001.23811.24491.2315
6382006.04.24 10:02modify2311.001.23811.23891.2375
6392006.04.24 11:17t/p2311.001.23751.23891.237560.0015430.00
6402006.04.24 11:29buy2321.001.23711.23031.2437
6412006.04.24 11:35modify2321.001.23711.23631.2377
6422006.04.24 11:56t/p2321.001.23771.23631.237760.0015490.00
6432006.04.24 11:56sell2331.001.23781.24461.2312
6442006.04.24 11:59modify2331.001.23781.23861.2372
6452006.04.24 12:29t/p2331.001.23721.23861.237260.0015550.00
6462006.04.24 14:30sell2341.001.23561.24241.2290
6472006.04.24 14:33close2341.001.23711.24241.2290-150.0015400.00
6482006.04.24 19:57buy2351.001.24011.23331.2467
6492006.04.24 20:00modify2351.001.24011.23931.2407
6502006.04.24 20:59s/l2351.001.23931.23931.2407-80.0015320.00
6512006.04.24 20:59buy2361.001.23881.23201.2454
6522006.04.24 21:02modify2361.001.23881.23801.2394
6532006.04.24 21:03t/p2361.001.23941.23801.239460.0015380.00
6542006.04.24 21:03sell2371.001.23941.24621.2328
6552006.04.24 21:29close2371.001.23871.24621.232870.0015450.00
6562006.04.24 22:29sell2381.001.23861.24541.2320
6572006.04.24 22:58modify2381.001.23861.23941.2380
6582006.04.25 00:12t/p2381.001.23801.23941.238060.0015510.00
6592006.04.25 08:01buy2391.001.23851.23171.2451
6602006.04.25 08:04close2391.001.23911.23171.245160.0015570.00
6612006.04.25 08:29buy2401.001.23851.23171.2451
6622006.04.25 08:58close2401.001.23971.23171.2451120.0015690.00
6632006.04.25 08:59buy2411.001.23941.23261.2460
6642006.04.25 09:08modify2411.001.23941.23861.2400
6652006.04.25 09:09s/l2411.001.23861.23861.2400-80.0015610.00
6662006.04.25 09:09buy2421.001.23871.23191.2453
6672006.04.25 09:12modify2421.001.23871.23791.2393
6682006.04.25 09:13t/p2421.001.23931.23791.239360.0015670.00
6692006.04.25 09:13sell2431.001.23931.24611.2327
6702006.04.25 09:21close2431.001.23871.24611.232760.0015730.00
6712006.04.25 09:23buy2441.001.23871.23191.2453
6722006.04.25 09:27close2441.001.23931.23191.245360.0015790.00
6732006.04.25 09:29sell2451.001.23931.24611.2327
6742006.04.25 09:32close2451.001.23871.24611.232760.0015850.00
6752006.04.25 09:41sell2461.001.23931.24611.2327
6762006.04.25 09:47modify2461.001.23931.24011.2387
6772006.04.25 10:14t/p2461.001.23871.24011.238760.0015910.00
6782006.04.25 10:59sell2471.001.23861.24541.2320
6792006.04.25 11:02close2471.001.23951.24541.2320-90.0015820.00
6802006.04.25 11:06sell2481.001.23951.24631.2329
6812006.04.25 11:14modify2481.001.23951.24031.2389
6822006.04.25 11:22t/p2481.001.23891.24031.238960.0015880.00
6832006.04.25 11:22buy2491.001.23891.23211.2455
6842006.04.25 11:25modify2491.001.23891.23811.2395
6852006.04.25 11:29t/p2491.001.23951.23811.239560.0015940.00
6862006.04.25 14:00buy2501.001.24031.23351.2469
6872006.04.25 14:06modify2501.001.24031.23951.2409
6882006.04.25 14:09t/p2501.001.24091.23951.240960.0016000.00
6892006.04.25 14:29sell2511.001.24121.24801.2346
6902006.04.25 14:59close2511.001.23831.24801.2346290.0016290.00
6912006.04.25 15:01sell2521.001.24231.24911.2357
6922006.04.25 15:09modify2521.001.24231.24311.2417
6932006.04.25 15:29t/p2521.001.24171.24311.241760.0016350.00
6942006.04.25 16:00buy2531.001.24061.23381.2472
6952006.04.25 16:03modify2531.001.24061.23981.2412
6962006.04.25 16:05s/l2531.001.23981.23981.2412-80.0016270.00
6972006.04.25 16:05buy2541.001.23991.23311.2465
6982006.04.25 16:29modify2541.001.23991.23911.2405
6992006.04.25 17:02t/p2541.001.24051.23911.240560.0016330.00
7002006.04.26 01:29buy2551.001.24251.23571.2491
7012006.04.26 01:32modify2551.001.24251.24171.2431
7022006.04.26 03:59s/l2551.001.24171.24171.2431-80.0016250.00
7032006.04.26 04:29sell2561.001.24211.24891.2355
7042006.04.26 04:33modify2561.001.24211.24291.2415
7052006.04.26 05:30t/p2561.001.24151.24291.241560.0016310.00
7062006.04.26 05:30sell2571.001.24221.24901.2356
7072006.04.26 05:33modify2571.001.24221.24301.2416
7082006.04.26 05:51t/p2571.001.24161.24301.241660.0016370.00
7092006.04.26 05:55buy2581.001.24151.23471.2481
7102006.04.26 05:58modify2581.001.24151.24071.2421
7112006.04.26 05:59t/p2581.001.24211.24071.242160.0016430.00
7122006.04.26 06:02buy2591.001.24161.23481.2482
7132006.04.26 06:05modify2591.001.24161.24081.2422
7142006.04.26 07:59s/l2591.001.24081.24081.2422-80.0016350.00
7152006.04.26 09:03sell2601.001.24131.24811.2347
7162006.04.26 09:11modify2601.001.24131.24211.2407
7172006.04.26 10:32t/p2601.001.24071.24211.240760.0016410.00
7182006.04.26 11:47sell2611.001.24181.24861.2352
7192006.04.26 11:52modify2611.001.24181.24261.2412
7202006.04.26 12:48t/p2611.001.24121.24261.241260.0016470.00
7212006.04.26 12:48buy2621.001.24101.23421.2476
7222006.04.26 12:51modify2621.001.24101.24021.2416
7232006.04.26 12:59t/p2621.001.24161.24021.241660.0016530.00
7242006.04.26 14:00buy2631.001.24251.23571.2491
7252006.04.26 14:04modify2631.001.24251.24171.2431
7262006.04.26 14:59t/p2631.001.24311.24171.243160.0016590.00
7272006.04.26 14:59sell2641.001.24401.25081.2374
7282006.04.26 15:03modify2641.001.24401.24481.2434
7292006.04.26 15:24s/l2641.001.24481.24481.2434-80.0016510.00
7302006.04.26 15:24sell2651.001.24461.25141.2380
7312006.04.26 15:29close2651.001.24371.25141.238090.0016600.00
7322006.04.26 17:00buy2661.001.24531.23851.2519
7332006.04.26 17:10close2661.001.24411.23851.2519-120.0016480.00
7342006.04.26 17:16buy2671.001.24431.23751.2509
7352006.04.26 17:29modify2671.001.24431.24351.2449
7362006.04.26 17:59t/p2671.001.24491.24351.244960.0016540.00
7372006.04.26 17:59sell2681.001.24491.25171.2383
7382006.04.26 18:29close2681.001.24411.25171.238380.0016620.00
7392006.04.26 19:13buy2691.001.24491.23811.2515
7402006.04.26 19:17modify2691.001.24491.24411.2455
7412006.04.27 00:59t/p2691.001.24551.24411.245560.0016680.00
7422006.04.27 00:59sell2701.001.24631.25311.2397
7432006.04.27 01:29modify2701.001.24631.24711.2457
7442006.04.27 02:00t/p2701.001.24571.24711.245760.0016740.00
7452006.04.27 06:41sell2711.001.24501.25181.2384
7462006.04.27 06:44modify2711.001.24501.24581.2444
7472006.04.27 07:29t/p2711.001.24441.24581.244460.0016800.00
7482006.04.27 08:27sell2721.001.24401.25081.2374
7492006.04.27 08:30modify2721.001.24401.24481.2434
7502006.04.27 09:57t/p2721.001.24341.24481.243460.0016860.00
7512006.04.27 09:57buy2731.001.24331.23651.2499
7522006.04.27 10:15close2731.001.24401.23651.249970.0016930.00
7532006.04.27 12:37sell2741.001.24281.24961.2362
7542006.04.27 12:41modify2741.001.24281.24361.2422
7552006.04.27 13:29s/l2741.001.24361.24361.2422-80.0016850.00
7562006.04.27 16:46sell2751.001.25371.26051.2471
7572006.04.27 16:49modify2751.001.25371.25451.2531
7582006.04.27 16:52s/l2751.001.25451.25451.2531-80.0016770.00
7592006.04.27 16:52sell2761.001.25431.26111.2477
7602006.04.27 16:55close2761.001.25371.26111.247760.0016830.00
7612006.04.27 17:09buy2771.001.25371.24691.2603
7622006.04.27 17:29modify2771.001.25371.25291.2543
7632006.04.27 17:34s/l2771.001.25291.25291.2543-80.0016750.00
7642006.04.27 17:34buy2781.001.25281.24601.2594
7652006.04.27 17:41modify2781.001.25281.25201.2534
7662006.04.27 17:44t/p2781.001.25341.25201.253460.0016810.00
7672006.04.27 17:46sell2791.001.25371.26051.2471
7682006.04.27 17:49close2791.001.25301.26051.247170.0016880.00
7692006.04.27 17:55buy2801.001.25271.24591.2593
7702006.04.27 17:58modify2801.001.25271.25191.2533
7712006.04.27 18:01t/p2801.001.25331.25191.253360.0016940.00
7722006.04.27 18:02sell2811.001.25351.26031.2469
7732006.04.27 18:14modify2811.001.25351.25431.2529
7742006.04.27 18:19t/p2811.001.25291.25431.252960.0017000.00
7752006.04.27 18:19buy2821.001.25291.24611.2595
7762006.04.27 18:24close2821.001.25351.24611.259560.0017060.00
7772006.04.27 18:27sell2831.001.25391.26071.2473
7782006.04.27 18:30modify2831.001.25391.25471.2533
7792006.04.27 18:37t/p2831.001.25331.25471.253360.0017120.00
7802006.04.27 18:51sell2841.001.25401.26081.2474
7812006.04.27 18:54modify2841.001.25401.25481.2534
7822006.04.27 19:48t/p2841.001.25341.25481.253460.0017180.00
7832006.04.27 20:19sell2851.001.25351.26031.2469
7842006.04.27 20:22modify2851.001.25351.25431.2529
7852006.04.27 22:24t/p2851.001.25291.25431.252960.0017240.00
7862006.04.27 23:29sell2861.001.25341.26021.2468
7872006.04.27 23:33modify2861.001.25341.25421.2528
7882006.04.28 01:59t/p2861.001.25281.25421.252860.0017300.00
7892006.04.28 06:31buy2871.001.25281.24601.2594
7902006.04.28 06:34modify2871.001.25281.25201.2534
7912006.04.28 06:59t/p2871.001.25341.25201.253460.0017360.00
7922006.04.28 08:28sell2881.001.25531.26211.2487
7932006.04.28 08:59close2881.001.25611.26211.2487-80.0017280.00
7942006.04.28 09:20buy2891.001.25511.24831.2617
7952006.04.28 09:29close2891.001.25591.24831.261780.0017360.00
7962006.04.28 09:52buy2901.001.25531.24851.2619
7972006.04.28 09:59modify2901.001.25531.25451.2559
7982006.04.28 10:00s/l2901.001.25451.25451.2559-80.0017280.00
7992006.04.28 10:01buy2911.001.25461.24781.2612
8002006.04.28 10:04modify2911.001.25461.25381.2552
8012006.04.28 10:11t/p2911.001.25521.25381.255260.0017340.00
8022006.04.28 10:11sell2921.001.25521.26201.2486
8032006.04.28 10:14modify2921.001.25521.25601.2546
8042006.04.28 10:15t/p2921.001.25461.25601.254660.0017400.00
8052006.04.28 10:15buy2931.001.25451.24771.2611
8062006.04.28 10:18modify2931.001.25451.25371.2551
8072006.04.28 11:09t/p2931.001.25511.25371.255160.0017460.00
8082006.04.28 12:30sell2941.001.25461.26141.2480
8092006.04.28 12:33modify2941.001.25461.25541.2540
8102006.04.28 12:59s/l2941.001.25541.25541.2540-80.0017380.00
8112006.04.28 13:00buy2951.001.25501.24821.2616
8122006.04.28 13:03modify2951.001.25501.25421.2556
8132006.04.28 13:59t/p2951.001.25561.25421.255660.0017440.00
8142006.04.28 14:59sell2961.001.25961.26641.2530
8152006.04.28 15:29modify2961.001.25961.26041.2590
8162006.04.28 15:29s/l2961.001.26041.26041.2590-80.0017360.00
8172006.04.28 17:11buy2971.001.26211.25531.2687
8182006.04.28 17:14modify2971.001.26211.26131.2627
8192006.04.28 18:02t/p2971.001.26271.26131.262760.0017420.00
8202006.04.28 18:39buy2981.001.26171.25491.2683
8212006.04.28 18:42modify2981.001.26171.26091.2623
8222006.04.28 18:50t/p2981.001.26231.26091.262360.0017480.00
8232006.04.28 18:50sell2991.001.26241.26921.2558
8242006.04.28 18:59modify2991.001.26241.26321.2618
8252006.04.28 18:59t/p2991.001.26181.26321.261860.0017540.00
8262006.04.28 20:01sell3001.001.26261.26941.2560
8272006.04.28 20:05modify3001.001.26261.26341.2620
8282006.04.30 21:25s/l3001.001.26341.26341.2620-80.0017460.00
8292006.04.30 23:29sell3011.001.26231.26911.2557
8302006.04.30 23:32close3011.001.26151.26911.255780.0017540.00
8312006.05.01 02:00sell3021.001.26181.26861.2552
8322006.05.01 02:05modify3021.001.26181.26261.2612
8332006.05.01 02:59s/l3021.001.26261.26261.2612-80.0017460.00
8342006.05.01 04:29sell3031.001.26381.27061.2572
8352006.05.01 04:41modify3031.001.26381.26461.2632
8362006.05.01 04:42t/p3031.001.26321.26461.263260.0017520.00
8372006.05.01 04:42buy3041.001.26281.25601.2694
8382006.05.01 04:45modify3041.001.26281.26201.2634
8392006.05.01 06:00t/p3041.001.26341.26201.263460.0017580.00
8402006.05.01 06:17sell3051.001.26371.27051.2571
8412006.05.01 06:21modify3051.001.26371.26451.2631
8422006.05.01 06:45t/p3051.001.26311.26451.263160.0017640.00
8432006.05.01 06:46buy3061.001.26301.25621.2696
8442006.05.01 06:49modify3061.001.26301.26221.2636
8452006.05.01 07:59s/l3061.001.26221.26221.2636-80.0017560.00
8462006.05.01 07:59buy3071.001.26201.25521.2686
8472006.05.01 08:29modify3071.001.26201.26121.2626
8482006.05.01 11:29t/p3071.001.26261.26121.262660.0017620.00
8492006.05.01 14:04buy3081.001.26451.25771.2711
8502006.05.01 14:07close3081.001.26321.25771.2711-130.0017490.00
8512006.05.01 14:27buy3091.001.26321.25641.2698
8522006.05.01 14:30close3091.001.26241.25641.2698-80.0017410.00
8532006.05.01 17:06sell3101.001.26251.26931.2559
8542006.05.01 17:09close3101.001.26181.26931.255970.0017480.00
8552006.05.01 17:09buy3111.001.26181.25501.2684
8562006.05.01 17:13modify3111.001.26181.26101.2624
8572006.05.01 17:14t/p3111.001.26241.26101.262460.0017540.00
8582006.05.01 17:14sell3121.001.26261.26941.2560
8592006.05.01 17:18modify3121.001.26261.26341.2620
8602006.05.01 17:24t/p3121.001.26201.26341.262060.0017600.00
8612006.05.01 17:25buy3131.001.26181.25501.2684
8622006.05.01 17:29modify3131.001.26181.26101.2624
8632006.05.01 19:29s/l3131.001.26101.26101.2624-80.0017520.00
8642006.05.01 21:20buy3141.001.25821.25141.2648
8652006.05.01 21:23close3141.001.25891.25141.264870.0017590.00
8662006.05.01 21:28sell3151.001.25901.26581.2524
8672006.05.01 21:40close3151.001.25801.26581.2524100.0017690.00
8682006.05.01 21:41buy3161.001.25721.25041.2638
8692006.05.01 21:44close3161.001.25641.25041.2638-80.0017610.00
8702006.05.01 21:47buy3171.001.25661.24981.2632
8712006.05.01 21:50modify3171.001.25661.25581.2572
8722006.05.01 21:54t/p3171.001.25721.25581.257260.0017670.00
8732006.05.01 21:59sell3181.001.25791.26471.2513
8742006.05.01 22:29close3181.001.25681.26471.2513110.0017780.00
8752006.05.01 23:36buy3191.001.25721.25041.2638
8762006.05.01 23:39modify3191.001.25721.25641.2578
8772006.05.01 23:57s/l3191.001.25641.25641.2578-80.0017700.00
8782006.05.01 23:57buy3201.001.25661.24981.2632
8792006.05.02 00:00modify3201.001.25661.25581.2572
8802006.05.02 00:27t/p3201.001.25721.25581.257260.0017760.00
8812006.05.02 00:27sell3211.001.25731.26411.2507
8822006.05.02 00:30modify3211.001.25731.25811.2567
8832006.05.02 01:31s/l3211.001.25811.25811.2567-80.0017680.00
8842006.05.02 04:30sell3221.001.25831.26511.2517
8852006.05.02 04:34modify3221.001.25831.25911.2577
8862006.05.02 05:59t/p3221.001.25771.25911.257760.0017740.00
8872006.05.02 05:59buy3231.001.25711.25031.2637
8882006.05.02 06:02close3231.001.25811.25031.2637100.0017840.00
8892006.05.02 06:03sell3241.001.25821.26501.2516
8902006.05.02 06:06modify3241.001.25821.25901.2576
8912006.05.02 06:26t/p3241.001.25761.25901.257660.0017900.00
8922006.05.02 06:34buy3251.001.25701.25021.2636
8932006.05.02 06:38modify3251.001.25701.25621.2576
8942006.05.02 06:44t/p3251.001.25761.25621.257660.0017960.00
8952006.05.02 06:44sell3261.001.25771.26451.2511
8962006.05.02 06:47modify3261.001.25771.25851.2571
8972006.05.02 06:59t/p3261.001.25711.25851.257160.0018020.00
8982006.05.02 07:00sell3271.001.25771.26451.2511
8992006.05.02 07:18modify3271.001.25771.25851.2571
9002006.05.02 07:59s/l3271.001.25851.25851.2571-80.0017940.00
9012006.05.02 10:59buy3281.001.26391.25711.2705
9022006.05.02 11:02close3281.001.26211.25711.2705-180.0017760.00
9032006.05.02 11:03buy3291.001.26221.25541.2688
9042006.05.02 11:06modify3291.001.26221.26141.2628
9052006.05.02 11:14t/p3291.001.26281.26141.262860.0017820.00
9062006.05.02 11:40sell3301.001.26331.27011.2567
9072006.05.02 11:43modify3301.001.26331.26411.2627
9082006.05.02 11:48s/l3301.001.26411.26411.2627-80.0017740.00
9092006.05.02 11:48sell3311.001.26391.27071.2573
9102006.05.02 11:51modify3311.001.26391.26471.2633
9112006.05.02 12:01s/l3311.001.26471.26471.2633-80.0017660.00
9122006.05.02 12:01sell3321.001.26451.27131.2579
9132006.05.02 12:04modify3321.001.26451.26531.2639
9142006.05.02 12:09s/l3321.001.26531.26531.2639-80.0017580.00
9152006.05.02 12:09sell3331.001.26511.27191.2585
9162006.05.02 12:27modify3331.001.26511.26591.2645
9172006.05.02 12:32t/p3331.001.26451.26591.264560.0017640.00
9182006.05.02 12:35buy3341.001.26401.25721.2706
9192006.05.02 12:38modify3341.001.26401.26321.2646
9202006.05.02 12:45t/p3341.001.26461.26321.264660.0017700.00
9212006.05.02 12:46sell3351.001.26471.27151.2581
9222006.05.02 12:49modify3351.001.26471.26551.2641
9232006.05.02 12:59t/p3351.001.26411.26551.264160.0017760.00
9242006.05.02 12:59buy3361.001.26401.25721.2706
9252006.05.02 13:05close3361.001.26321.25721.2706-80.0017680.00
9262006.05.02 13:07buy3371.001.26321.25641.2698
9272006.05.02 13:11modify3371.001.26321.26241.2638
9282006.05.02 13:29t/p3371.001.26381.26241.263860.0017740.00
9292006.05.02 13:53sell3381.001.26391.27071.2573
9302006.05.02 13:56modify3381.001.26391.26471.2633
9312006.05.02 14:00t/p3381.001.26331.26471.263360.0017800.00
9322006.05.02 14:10sell3391.001.26391.27071.2573
9332006.05.02 14:16modify3391.001.26391.26471.2633
9342006.05.02 14:19s/l3391.001.26471.26471.2633-80.0017720.00
9352006.05.02 14:19sell3401.001.26481.27161.2582
9362006.05.02 14:26modify3401.001.26481.26561.2642
9372006.05.02 14:34t/p3401.001.26421.26561.264260.0017780.00
9382006.05.02 16:05buy3411.001.26351.25671.2701
9392006.05.02 16:08close3411.001.26271.25671.2701-80.0017700.00
9402006.05.02 16:09buy3421.001.26291.25611.2695
9412006.05.02 16:14modify3421.001.26291.26211.2635
9422006.05.02 16:21t/p3421.001.26351.26211.263560.0017760.00
9432006.05.02 16:23sell3431.001.26431.27111.2577
9442006.05.02 16:26modify3431.001.26431.26511.2637
9452006.05.02 16:29t/p3431.001.26371.26511.263760.0017820.00
9462006.05.02 18:06sell3441.001.26251.26931.2559
9472006.05.02 18:09modify3441.001.26251.26331.2619
9482006.05.02 18:24t/p3441.001.26191.26331.261960.0017880.00
9492006.05.02 18:25buy3451.001.26171.25491.2683
9502006.05.02 18:28close3451.001.26291.25491.2683120.0018000.00
9512006.05.02 18:29sell3461.001.26301.26981.2564
9522006.05.02 18:33modify3461.001.26301.26381.2624
9532006.05.02 18:35t/p3461.001.26241.26381.262460.0018060.00
9542006.05.02 18:43buy3471.001.26191.25511.2685
9552006.05.02 18:47modify3471.001.26191.26111.2625
9562006.05.02 18:58s/l3471.001.26111.26111.2625-80.0017980.00
9572006.05.02 18:58buy3481.001.26131.25451.2679
9582006.05.02 19:12close3481.001.26241.25451.2679110.0018090.00
9592006.05.02 19:31buy3491.001.26211.25531.2687
9602006.05.02 19:38modify3491.001.26211.26131.2627
9612006.05.02 20:05s/l3491.001.26131.26131.2627-80.0018010.00
9622006.05.02 20:16sell3501.001.26201.26881.2554
9632006.05.02 20:22modify3501.001.26201.26281.2614
9642006.05.02 20:31t/p3501.001.26141.26281.261460.0018070.00
9652006.05.03 00:27sell3511.001.26151.26831.2549
9662006.05.03 00:30modify3511.001.26151.26231.2609
9672006.05.03 01:29s/l3511.001.26231.26231.2609-80.0017990.00
9682006.05.03 01:29sell3521.001.26351.27031.2569
9692006.05.03 01:59modify3521.001.26351.26431.2629
9702006.05.03 02:29s/l3521.001.26431.26431.2629-80.0017910.00
9712006.05.03 07:00buy3531.001.26441.25761.2710
9722006.05.03 07:04modify3531.001.26441.26361.2650
9732006.05.03 07:59s/l3531.001.26361.26361.2650-80.0017830.00
9742006.05.03 07:59buy3541.001.26251.25571.2691
9752006.05.03 08:29modify3541.001.26251.26171.2631
9762006.05.03 08:59t/p3541.001.26311.26171.263160.0017890.00
9772006.05.03 09:38buy3551.001.26351.25671.2701
9782006.05.03 09:44modify3551.001.26351.26271.2641
9792006.05.03 10:30s/l3551.001.26271.26271.2641-80.0017810.00
9802006.05.03 10:39sell3561.001.26321.27001.2566
9812006.05.03 10:42modify3561.001.26321.26401.2626
9822006.05.03 12:39t/p3561.001.26261.26401.262660.0017870.00
9832006.05.03 12:58sell3571.001.26321.27001.2566
9842006.05.03 13:01modify3571.001.26321.26401.2626
9852006.05.03 13:19t/p3571.001.26261.26401.262660.0017930.00
9862006.05.03 13:20buy3581.001.26241.25561.2690
9872006.05.03 13:24modify3581.001.26241.26161.2630
9882006.05.03 13:43t/p3581.001.26301.26161.263060.0017990.00
9892006.05.03 13:43sell3591.001.26301.26981.2564
9902006.05.03 13:49modify3591.001.26301.26381.2624
9912006.05.03 14:10t/p3591.001.26241.26381.262460.0018050.00
9922006.05.03 14:14buy3601.001.26211.25531.2687
9932006.05.03 14:17close3601.001.26271.25531.268760.0018110.00
9942006.05.03 14:17sell3611.001.26281.26961.2562
9952006.05.03 14:22modify3611.001.26281.26361.2622
9962006.05.03 14:29t/p3611.001.26221.26361.262260.0018170.00
9972006.05.03 15:00sell3621.001.26181.26861.2552
9982006.05.03 15:03close3621.001.26261.26861.2552-80.0018090.00
9992006.05.03 15:03sell3631.001.26261.26941.2560
10002006.05.03 15:07modify3631.001.26261.26341.2620
10012006.05.03 15:13t/p3631.001.26201.26341.262060.0018150.00
10022006.05.03 17:24sell3641.001.26451.27131.2579
10032006.05.03 17:27modify3641.001.26451.26531.2639
10042006.05.03 17:28t/p3641.001.26391.26531.263960.0018210.00
10052006.05.03 17:29buy3651.001.26381.25701.2704
10062006.05.03 17:32modify3651.001.26381.26301.2644
10072006.05.03 17:46t/p3651.001.26441.26301.264460.0018270.00
10082006.05.03 17:46sell3661.001.26441.27121.2578
10092006.05.03 17:52close3661.001.26381.27121.257860.0018330.00
10102006.05.03 17:54buy3671.001.26361.25681.2702
10112006.05.03 17:57modify3671.001.26361.26281.2642
10122006.05.03 17:59s/l3671.001.26281.26281.2642-80.0018250.00
10132006.05.03 17:59buy3681.001.26261.25581.2692
10142006.05.03 18:23close3681.001.26351.25581.269290.0018340.00
10152006.05.03 18:25sell3691.001.26351.27031.2569
10162006.05.03 18:29modify3691.001.26351.26431.2629
10172006.05.03 18:59t/p3691.001.26291.26431.262960.0018400.00
10182006.05.04 06:00buy3701.001.26121.25441.2678
10192006.05.04 06:03modify3701.001.26121.26041.2618
10202006.05.04 06:29s/l3701.001.26041.26041.2618-80.0018320.00
10212006.05.04 06:29buy3711.001.26051.25371.2671
10222006.05.04 06:59modify3711.001.26051.25971.2611
10232006.05.04 08:29s/l3711.001.25971.25971.2611-80.0018240.00
10242006.05.04 09:02sell3721.001.25931.26611.2527
10252006.05.04 09:05modify3721.001.25931.26011.2587
10262006.05.04 09:10t/p3721.001.25871.26011.258760.0018300.00
10272006.05.04 09:29sell3731.001.25941.26621.2528
10282006.05.04 09:36modify3731.001.25941.26021.2588
10292006.05.04 10:02s/l3731.001.26021.26021.2588-80.0018220.00
10302006.05.04 10:07buy3741.001.25921.25241.2658
10312006.05.04 10:11modify3741.001.25921.25841.2598
10322006.05.04 10:13s/l3741.001.25841.25841.2598-80.0018140.00
10332006.05.04 10:13buy3751.001.25861.25181.2652
10342006.05.04 10:16modify3751.001.25861.25781.2592
10352006.05.04 10:29t/p3751.001.25921.25781.259260.0018200.00
10362006.05.04 10:59buy3761.001.25941.25261.2660
10372006.05.04 11:12modify3761.001.25941.25861.2600
10382006.05.04 11:30t/p3761.001.26001.25861.260060.0018260.00
10392006.05.04 11:54buy3771.001.25911.25231.2657
10402006.05.04 11:57modify3771.001.25911.25831.2597
10412006.05.04 11:59t/p3771.001.25971.25831.259760.0018320.00
10422006.05.04 12:23sell3781.001.25991.26671.2533
10432006.05.04 12:27modify3781.001.25991.26071.2593
10442006.05.04 12:34s/l3781.001.26071.26071.2593-80.0018240.00
10452006.05.04 12:37buy3791.001.25991.25311.2665
10462006.05.04 12:40modify3791.001.25991.25911.2605
10472006.05.04 12:59t/p3791.001.26051.25911.260560.0018300.00
10482006.05.04 16:07buy3801.001.26781.26101.2744
10492006.05.04 16:17close3801.001.26651.26101.2744-130.0018170.00
10502006.05.04 16:22sell3811.001.26861.27541.2620
10512006.05.04 16:26close3811.001.26791.27541.262070.0018240.00
10522006.05.04 16:41sell3821.001.26781.27461.2612
10532006.05.04 16:48close3821.001.26861.27461.2612-80.0018160.00
10542006.05.04 16:48sell3831.001.26851.27531.2619
10552006.05.04 16:51modify3831.001.26851.26931.2679
10562006.05.04 17:52t/p3831.001.26791.26931.267960.0018220.00
10572006.05.04 17:52buy3841.001.26791.26111.2745
10582006.05.04 17:56modify3841.001.26791.26711.2685
10592006.05.04 18:01t/p3841.001.26851.26711.268560.0018280.00
10602006.05.04 20:59buy3851.001.26931.26251.2759
10612006.05.04 21:29modify3851.001.26931.26851.2699
10622006.05.04 22:00t/p3851.001.26991.26851.269960.0018340.00
10632006.05.04 22:00sell3861.001.27051.27731.2639
10642006.05.04 22:11modify3861.001.27051.27131.2699
10652006.05.04 22:42t/p3861.001.26991.27131.269960.0018400.00
10662006.05.04 22:46buy3871.001.26951.26271.2761
10672006.05.04 22:49modify3871.001.26951.26871.2701
10682006.05.04 23:29t/p3871.001.27011.26871.270160.0018460.00
10692006.05.04 23:34buy3881.001.27011.26331.2767
10702006.05.04 23:59modify3881.001.27011.26931.2707
10712006.05.05 00:04s/l3881.001.26931.26931.2707-80.0018380.00
10722006.05.05 05:35buy3891.001.26921.26241.2758
10732006.05.05 05:38modify3891.001.26921.26841.2698
10742006.05.05 06:59s/l3891.001.26841.26841.2698-80.0018300.00
10752006.05.05 07:29sell3901.001.26851.27531.2619
10762006.05.05 07:32close3901.001.27001.27531.2619-149.9918150.01
10772006.05.05 07:35sell3911.001.27001.27681.2634
10782006.05.05 07:46close3911.001.26941.27681.263460.0018210.01
10792006.05.05 08:00buy3921.001.26921.26241.2758
10802006.05.05 08:03modify3921.001.26921.26841.2698
10812006.05.05 08:29s/l3921.001.26841.26841.2698-80.0018130.01
10822006.05.05 08:29buy3931.001.26831.26151.2749
10832006.05.05 08:32modify3931.001.26831.26751.2689
10842006.05.05 08:52t/p3931.001.26891.26751.268960.0018190.01
10852006.05.05 08:52sell3941.001.26891.27571.2623
10862006.05.05 08:57close3941.001.26821.27571.262370.0018260.01
10872006.05.05 09:43sell3951.001.26881.27561.2622
10882006.05.05 09:47close3951.001.26961.27561.2622-80.0018180.01
10892006.05.05 09:47sell3961.001.26941.27621.2628
10902006.05.05 09:54close3961.001.27031.27621.2628-90.0018090.01
10912006.05.05 09:55sell3971.001.27011.27691.2635
10922006.05.05 09:58modify3971.001.27011.27091.2695
10932006.05.05 09:59t/p3971.001.26951.27091.269560.0018150.01
10942006.05.05 12:02buy3981.001.26861.26181.2752
10952006.05.05 12:08modify3981.001.26861.26781.2692
10962006.05.05 12:30s/l3981.001.26781.26781.2692-80.0018070.01
10972006.05.05 12:52sell3991.001.26861.27541.2620
10982006.05.05 12:55modify3991.001.26861.26941.2680
10992006.05.05 12:59s/l3991.001.26941.26941.2680-80.0017990.01
11002006.05.05 14:30buy4001.001.27391.26711.2805
11012006.05.05 14:34close4001.001.27471.26711.280580.0018070.01
11022006.05.05 14:35sell4011.001.27471.28151.2681
11032006.05.05 14:38close4011.001.27351.28151.2681120.0018190.01
11042006.05.05 14:57sell4021.001.27471.28151.2681
11052006.05.05 15:29close4021.001.27381.28151.268190.0018280.01
11062006.05.05 16:32sell4031.001.27431.28111.2677
11072006.05.05 16:35modify4031.001.27431.27511.2737
11082006.05.05 16:41t/p4031.001.27371.27511.273760.0018340.01
11092006.05.05 16:41buy4041.001.27361.26681.2802
11102006.05.05 16:44modify4041.001.27361.27281.2742
11112006.05.05 16:59t/p4041.001.27421.27281.274260.0018400.01
11122006.05.05 17:01buy4051.001.27341.26661.2800
11132006.05.05 17:05modify4051.001.27341.27261.2740
11142006.05.05 18:58t/p4051.001.27401.27261.274060.0018460.01
11152006.05.07 21:20sell4061.001.27421.28101.2676
11162006.05.07 21:24modify4061.001.27421.27501.2736
11172006.05.07 22:11t/p4061.001.27361.27501.273660.0018520.01
11182006.05.07 22:11buy4071.001.27361.26681.2802
11192006.05.07 22:14modify4071.001.27361.27281.2742
11202006.05.07 22:29t/p4071.001.27421.27281.274260.0018580.01
11212006.05.07 22:29sell4081.001.27431.28111.2677
11222006.05.07 22:32close4081.001.27351.28111.267780.0018660.01
11232006.05.07 23:18sell4091.001.27381.28061.2672
11242006.05.07 23:21modify4091.001.27381.27461.2732
11252006.05.07 23:46s/l4091.001.27461.27461.2732-80.0018580.01
11262006.05.07 23:47sell4101.001.27481.28161.2682
11272006.05.07 23:51modify4101.001.27481.27561.2742
11282006.05.08 00:06t/p4101.001.27421.27561.274260.0018640.01
11292006.05.08 00:39buy4111.001.27341.26661.2800
11302006.05.08 00:43modify4111.001.27341.27261.2740
11312006.05.08 00:59s/l4111.001.27261.27261.2740-80.0018560.01
11322006.05.08 10:25buy4121.001.27711.27031.2837
11332006.05.08 10:28close4121.001.27771.27031.283760.0018620.01
11342006.05.08 10:29sell4131.001.27771.28451.2711
11352006.05.08 10:59close4131.001.27641.28451.2711130.0018750.01
11362006.05.08 11:00sell4141.001.27691.28371.2703
11372006.05.08 11:05modify4141.001.27691.27771.2763
11382006.05.08 12:28t/p4141.001.27631.27771.276360.0018810.01
11392006.05.08 15:52buy4151.001.27231.26551.2789
11402006.05.08 15:55modify4151.001.27231.27151.2729
11412006.05.08 16:00s/l4151.001.27151.27151.2729-80.0018730.01
11422006.05.08 16:27buy4161.001.27131.26451.2779
11432006.05.08 16:32close4161.001.27191.26451.277960.0018790.01
11442006.05.08 16:41buy4171.001.27131.26451.2779
11452006.05.08 16:47modify4171.001.27131.27051.2719
11462006.05.08 17:59s/l4171.001.27051.27051.2719-80.0018710.01
11472006.05.08 21:00buy4181.001.27071.26391.2773
11482006.05.08 21:29modify4181.001.27071.26991.2713
11492006.05.08 22:59s/l4181.001.26991.26991.2713-80.0018630.01
11502006.05.09 00:31sell4191.001.27011.27691.2635
11512006.05.09 00:35modify4191.001.27011.27091.2695
11522006.05.09 01:59t/p4191.001.26951.27091.269560.0018690.01
11532006.05.09 01:59buy4201.001.26901.26221.2756
11542006.05.09 02:13modify4201.001.26901.26821.2696
11552006.05.09 05:29t/p4201.001.26961.26821.269660.0018750.01
11562006.05.09 05:30buy4211.001.26901.26221.2756
11572006.05.09 05:33modify4211.001.26901.26821.2696
11582006.05.09 06:02t/p4211.001.26961.26821.269660.0018810.01
11592006.05.09 06:16buy4221.001.26951.26271.2761
11602006.05.09 06:19modify4221.001.26951.26871.2701
11612006.05.09 06:59s/l4221.001.26871.26871.2701-80.0018730.01
11622006.05.09 08:22sell4231.001.26791.27471.2613
11632006.05.09 08:25close4231.001.26881.27471.2613-90.0018640.01
11642006.05.09 08:26sell4241.001.26871.27551.2621
11652006.05.09 08:29modify4241.001.26871.26951.2681
11662006.05.09 08:59s/l4241.001.26951.26951.2681-80.0018560.01
11672006.05.09 10:08buy4251.001.26741.26061.2740
11682006.05.09 10:11close4251.001.26801.26061.274060.0018620.01
11692006.05.09 10:11sell4261.001.26811.27491.2615
11702006.05.09 10:15modify4261.001.26811.26891.2675
11712006.05.09 10:44s/l4261.001.26891.26891.2675-80.0018540.01
11722006.05.09 10:49sell4271.001.26901.27581.2624
11732006.05.09 10:59modify4271.001.26901.26981.2684
11742006.05.09 11:00s/l4271.001.26981.26981.2684-80.0018460.01
11752006.05.09 11:00sell4281.001.26961.27641.2630
11762006.05.09 11:04modify4281.001.26961.27041.2690
11772006.05.09 11:14t/p4281.001.26901.27041.269060.0018520.01
11782006.05.09 11:14buy4291.001.26901.26221.2756
11792006.05.09 11:17modify4291.001.26901.26821.2696
11802006.05.09 11:26t/p4291.001.26961.26821.269660.0018580.01
11812006.05.09 11:28sell4301.001.26971.27651.2631
11822006.05.09 11:31modify4301.001.26971.27051.2691
11832006.05.09 11:52t/p4301.001.26911.27051.269160.0018640.01
11842006.05.09 11:52buy4311.001.26911.26231.2757
11852006.05.09 11:55modify4311.001.26911.26831.2697
11862006.05.09 12:59t/p4311.001.26971.26831.269760.0018700.01
11872006.05.09 16:07sell4321.001.27531.28211.2687
11882006.05.09 16:10modify4321.001.27531.27611.2747
11892006.05.09 16:30s/l4321.001.27611.27611.2747-80.0018620.01
11902006.05.09 16:57buy4331.001.27571.26891.2823
11912006.05.09 17:02modify4331.001.27571.27491.2763
11922006.05.09 22:00t/p4331.001.27631.27491.276360.0018680.01
11932006.05.09 22:52sell4341.001.27621.28301.2696
11942006.05.09 22:56modify4341.001.27621.27701.2756
11952006.05.09 23:59close at stop4341.001.27581.27701.275640.0118720.02