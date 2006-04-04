|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2004.07.01 00:00 - 2006.05.10 00:00 (2006.04.01 - 2006.05.10)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|other_parameters="-------- Execution Management --------"; stoploss=8; takeprofit=6; barspread=8; max_trades=1; max_barspread=36; mm_parameters="---------- Money Management ----------"; money_management=true; lots=1; risk=10; scalping_control="-------- Scalping Control ------------"; scalp_control=true; min_time=3; leeway=60; methodology="-----Aggresive Methodology???-----"; aggresive_method=true;
|Bars in test
|23149
|Ticks modelled
|1057735
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|8720.02
|Gross profit
|19760.01
|Gross loss
|-11039.99
|Profit factor
|1.79
|Expected payoff
|20.09
|Absolute drawdown
|270.00
|Maximal drawdown (%)
|469.99 (2.5%)
|Total trades
|434
|Short positions (won %)
|229 (70.74%)
|Long positions (won %)
|205 (69.76%)
|Profit trades (% of total)
|305 (70.28%)
|Loss trades (% of total)
|129 (29.72%)
|Largest
|profit trade
|290.00
|loss trade
|-190.00
|Average
|profit trade
|64.79
|loss trade
|-85.58
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|19 (1250.00)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-309.99)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1250.00 (19)
|consecutive loss (count of losses)
|-309.99 (3)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.04.02 23:14
|buy
|1
|1.00
|1.2111
|1.2043
|1.2177
|2
|2006.04.02 23:19
|modify
|1
|1.00
|1.2111
|1.2103
|1.2117
|3
|2006.04.02 23:43
|s/l
|1
|1.00
|1.2103
|1.2103
|1.2117
|-80.00
|9920.00
|4
|2006.04.02 23:43
|buy
|2
|1.00
|1.2105
|1.2037
|1.2171
|5
|2006.04.02 23:48
|modify
|2
|1.00
|1.2105
|1.2097
|1.2111
|6
|2006.04.03 00:59
|s/l
|2
|1.00
|1.2097
|1.2097
|1.2111
|-80.00
|9840.00
|7
|2006.04.03 06:43
|buy
|3
|1.00
|1.2048
|1.1980
|1.2114
|8
|2006.04.03 06:46
|close
|3
|1.00
|1.2039
|1.1980
|1.2114
|-90.00
|9750.00
|9
|2006.04.03 06:47
|buy
|4
|1.00
|1.2041
|1.1973
|1.2107
|10
|2006.04.03 06:50
|modify
|4
|1.00
|1.2041
|1.2033
|1.2047
|11
|2006.04.03 06:55
|t/p
|4
|1.00
|1.2047
|1.2033
|1.2047
|60.00
|9810.00
|12
|2006.04.03 07:58
|sell
|5
|1.00
|1.2047
|1.2115
|1.1981
|13
|2006.04.03 08:12
|close
|5
|1.00
|1.2055
|1.2115
|1.1981
|-80.00
|9730.00
|14
|2006.04.03 08:31
|sell
|6
|1.00
|1.2053
|1.2121
|1.1987
|15
|2006.04.03 08:34
|modify
|6
|1.00
|1.2053
|1.2061
|1.2047
|16
|2006.04.03 08:43
|t/p
|6
|1.00
|1.2047
|1.2061
|1.2047
|60.00
|9790.00
|17
|2006.04.03 08:43
|buy
|7
|1.00
|1.2047
|1.1979
|1.2113
|18
|2006.04.03 08:46
|modify
|7
|1.00
|1.2047
|1.2039
|1.2053
|19
|2006.04.03 08:59
|t/p
|7
|1.00
|1.2053
|1.2039
|1.2053
|60.00
|9850.00
|20
|2006.04.03 11:57
|buy
|8
|1.00
|1.2061
|1.1993
|1.2127
|21
|2006.04.03 12:11
|modify
|8
|1.00
|1.2061
|1.2053
|1.2067
|22
|2006.04.03 12:59
|t/p
|8
|1.00
|1.2067
|1.2053
|1.2067
|60.00
|9910.00
|23
|2006.04.03 12:59
|sell
|9
|1.00
|1.2069
|1.2137
|1.2003
|24
|2006.04.03 13:02
|close
|9
|1.00
|1.2063
|1.2137
|1.2003
|60.00
|9970.00
|25
|2006.04.03 13:34
|sell
|10
|1.00
|1.2070
|1.2138
|1.2004
|26
|2006.04.03 13:38
|close
|10
|1.00
|1.2064
|1.2138
|1.2004
|60.00
|10030.00
|27
|2006.04.03 13:38
|buy
|11
|1.00
|1.2063
|1.1995
|1.2129
|28
|2006.04.03 13:42
|modify
|11
|1.00
|1.2063
|1.2055
|1.2069
|29
|2006.04.03 14:29
|t/p
|11
|1.00
|1.2069
|1.2055
|1.2069
|60.00
|10090.00
|30
|2006.04.03 16:54
|buy
|12
|1.00
|1.2118
|1.2050
|1.2184
|31
|2006.04.03 16:59
|modify
|12
|1.00
|1.2118
|1.2110
|1.2124
|32
|2006.04.03 16:59
|t/p
|12
|1.00
|1.2124
|1.2110
|1.2124
|60.00
|10150.00
|33
|2006.04.03 17:15
|sell
|13
|1.00
|1.2128
|1.2196
|1.2062
|34
|2006.04.03 17:19
|close
|13
|1.00
|1.2136
|1.2196
|1.2062
|-80.00
|10070.00
|35
|2006.04.03 17:20
|sell
|14
|1.00
|1.2135
|1.2203
|1.2069
|36
|2006.04.03 17:23
|modify
|14
|1.00
|1.2135
|1.2143
|1.2129
|37
|2006.04.03 18:29
|s/l
|14
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.2129
|-80.00
|9990.00
|38
|2006.04.04 00:00
|buy
|15
|1.00
|1.2131
|1.2063
|1.2197
|39
|2006.04.04 00:15
|modify
|15
|1.00
|1.2131
|1.2123
|1.2137
|40
|2006.04.04 02:00
|t/p
|15
|1.00
|1.2137
|1.2123
|1.2137
|60.00
|10050.00
|41
|2006.04.04 02:00
|sell
|16
|1.00
|1.2145
|1.2213
|1.2079
|42
|2006.04.04 02:03
|modify
|16
|1.00
|1.2145
|1.2153
|1.2139
|43
|2006.04.04 02:07
|t/p
|16
|1.00
|1.2139
|1.2153
|1.2139
|60.00
|10110.00
|44
|2006.04.04 03:00
|buy
|17
|1.00
|1.2132
|1.2064
|1.2198
|45
|2006.04.04 03:03
|modify
|17
|1.00
|1.2132
|1.2124
|1.2138
|46
|2006.04.04 03:59
|t/p
|17
|1.00
|1.2138
|1.2124
|1.2138
|60.00
|10170.00
|47
|2006.04.04 04:07
|sell
|18
|1.00
|1.2147
|1.2215
|1.2081
|48
|2006.04.04 04:13
|close
|18
|1.00
|1.2140
|1.2215
|1.2081
|70.00
|10240.00
|49
|2006.04.04 04:13
|buy
|19
|1.00
|1.2139
|1.2071
|1.2205
|50
|2006.04.04 04:29
|modify
|19
|1.00
|1.2139
|1.2131
|1.2145
|51
|2006.04.04 04:29
|t/p
|19
|1.00
|1.2145
|1.2131
|1.2145
|60.00
|10300.00
|52
|2006.04.04 06:15
|buy
|20
|1.00
|1.2145
|1.2077
|1.2211
|53
|2006.04.04 06:19
|modify
|20
|1.00
|1.2145
|1.2137
|1.2151
|54
|2006.04.04 06:27
|t/p
|20
|1.00
|1.2151
|1.2137
|1.2151
|60.00
|10360.00
|55
|2006.04.04 06:27
|sell
|21
|1.00
|1.2151
|1.2219
|1.2085
|56
|2006.04.04 06:59
|close
|21
|1.00
|1.2144
|1.2219
|1.2085
|70.00
|10430.00
|57
|2006.04.04 07:30
|sell
|22
|1.00
|1.2150
|1.2218
|1.2084
|58
|2006.04.04 07:33
|modify
|22
|1.00
|1.2150
|1.2158
|1.2144
|59
|2006.04.04 07:59
|s/l
|22
|1.00
|1.2158
|1.2158
|1.2144
|-80.00
|10350.00
|60
|2006.04.04 07:59
|sell
|23
|1.00
|1.2163
|1.2231
|1.2097
|61
|2006.04.04 08:29
|modify
|23
|1.00
|1.2163
|1.2171
|1.2157
|62
|2006.04.04 08:59
|t/p
|23
|1.00
|1.2157
|1.2171
|1.2157
|60.00
|10410.00
|63
|2006.04.04 10:02
|buy
|24
|1.00
|1.2171
|1.2103
|1.2237
|64
|2006.04.04 10:12
|modify
|24
|1.00
|1.2171
|1.2163
|1.2177
|65
|2006.04.04 11:42
|t/p
|24
|1.00
|1.2177
|1.2163
|1.2177
|60.00
|10470.00
|66
|2006.04.04 11:42
|sell
|25
|1.00
|1.2179
|1.2247
|1.2113
|67
|2006.04.04 11:45
|modify
|25
|1.00
|1.2179
|1.2187
|1.2173
|68
|2006.04.04 11:59
|s/l
|25
|1.00
|1.2187
|1.2187
|1.2173
|-80.00
|10390.00
|69
|2006.04.04 14:28
|buy
|26
|1.00
|1.2259
|1.2191
|1.2325
|70
|2006.04.04 14:59
|close
|26
|1.00
|1.2250
|1.2191
|1.2325
|-90.00
|10300.00
|71
|2006.04.04 15:43
|buy
|27
|1.00
|1.2255
|1.2187
|1.2321
|72
|2006.04.04 15:47
|close
|27
|1.00
|1.2261
|1.2187
|1.2321
|60.00
|10360.00
|73
|2006.04.04 15:48
|sell
|28
|1.00
|1.2263
|1.2331
|1.2197
|74
|2006.04.04 15:54
|modify
|28
|1.00
|1.2263
|1.2271
|1.2257
|75
|2006.04.04 16:07
|t/p
|28
|1.00
|1.2257
|1.2271
|1.2257
|60.00
|10420.00
|76
|2006.04.04 16:53
|buy
|29
|1.00
|1.2252
|1.2184
|1.2318
|77
|2006.04.04 16:56
|modify
|29
|1.00
|1.2252
|1.2244
|1.2258
|78
|2006.04.04 16:57
|t/p
|29
|1.00
|1.2258
|1.2244
|1.2258
|60.00
|10480.00
|79
|2006.04.04 16:59
|sell
|30
|1.00
|1.2259
|1.2327
|1.2193
|80
|2006.04.04 17:07
|modify
|30
|1.00
|1.2259
|1.2267
|1.2253
|81
|2006.04.04 17:29
|t/p
|30
|1.00
|1.2253
|1.2267
|1.2253
|60.00
|10540.00
|82
|2006.04.04 23:58
|sell
|31
|1.00
|1.2259
|1.2327
|1.2193
|83
|2006.04.05 00:59
|close
|31
|1.00
|1.2249
|1.2327
|1.2193
|100.00
|10640.00
|84
|2006.04.05 01:00
|sell
|32
|1.00
|1.2258
|1.2326
|1.2192
|85
|2006.04.05 01:03
|modify
|32
|1.00
|1.2258
|1.2266
|1.2252
|86
|2006.04.05 01:29
|t/p
|32
|1.00
|1.2252
|1.2266
|1.2252
|60.00
|10700.00
|87
|2006.04.05 05:30
|buy
|33
|1.00
|1.2273
|1.2205
|1.2339
|88
|2006.04.05 05:33
|modify
|33
|1.00
|1.2273
|1.2265
|1.2279
|89
|2006.04.05 06:00
|s/l
|33
|1.00
|1.2265
|1.2265
|1.2279
|-80.00
|10620.00
|90
|2006.04.05 06:03
|sell
|34
|1.00
|1.2271
|1.2339
|1.2205
|91
|2006.04.05 06:08
|modify
|34
|1.00
|1.2271
|1.2279
|1.2265
|92
|2006.04.05 06:50
|s/l
|34
|1.00
|1.2279
|1.2279
|1.2265
|-80.00
|10540.00
|93
|2006.04.05 06:51
|sell
|35
|1.00
|1.2280
|1.2348
|1.2214
|94
|2006.04.05 06:54
|modify
|35
|1.00
|1.2280
|1.2288
|1.2274
|95
|2006.04.05 06:59
|t/p
|35
|1.00
|1.2274
|1.2288
|1.2274
|60.00
|10600.00
|96
|2006.04.05 07:59
|buy
|36
|1.00
|1.2267
|1.2199
|1.2333
|97
|2006.04.05 08:04
|close
|36
|1.00
|1.2258
|1.2199
|1.2333
|-90.00
|10510.00
|98
|2006.04.05 08:31
|sell
|37
|1.00
|1.2269
|1.2337
|1.2203
|99
|2006.04.05 08:34
|modify
|37
|1.00
|1.2269
|1.2277
|1.2263
|100
|2006.04.05 08:41
|s/l
|37
|1.00
|1.2277
|1.2277
|1.2263
|-80.00
|10430.00
|101
|2006.04.05 08:41
|sell
|38
|1.00
|1.2276
|1.2344
|1.2210
|102
|2006.04.05 08:51
|modify
|38
|1.00
|1.2276
|1.2284
|1.2270
|103
|2006.04.05 08:56
|t/p
|38
|1.00
|1.2270
|1.2284
|1.2270
|60.00
|10490.00
|104
|2006.04.05 09:13
|buy
|39
|1.00
|1.2266
|1.2198
|1.2332
|105
|2006.04.05 09:16
|modify
|39
|1.00
|1.2266
|1.2258
|1.2272
|106
|2006.04.05 09:26
|t/p
|39
|1.00
|1.2272
|1.2258
|1.2272
|60.00
|10550.00
|107
|2006.04.05 09:26
|sell
|40
|1.00
|1.2272
|1.2340
|1.2206
|108
|2006.04.05 09:29
|close
|40
|1.00
|1.2258
|1.2340
|1.2206
|140.00
|10690.00
|109
|2006.04.05 09:59
|sell
|41
|1.00
|1.2260
|1.2328
|1.2194
|110
|2006.04.05 10:02
|modify
|41
|1.00
|1.2260
|1.2268
|1.2254
|111
|2006.04.05 10:29
|t/p
|41
|1.00
|1.2254
|1.2268
|1.2254
|60.00
|10750.00
|112
|2006.04.05 11:28
|buy
|42
|1.00
|1.2255
|1.2187
|1.2321
|113
|2006.04.05 11:41
|modify
|42
|1.00
|1.2255
|1.2247
|1.2261
|114
|2006.04.05 11:59
|t/p
|42
|1.00
|1.2261
|1.2247
|1.2261
|60.00
|10810.00
|115
|2006.04.05 14:00
|buy
|43
|1.00
|1.2265
|1.2197
|1.2331
|116
|2006.04.05 14:05
|modify
|43
|1.00
|1.2265
|1.2257
|1.2271
|117
|2006.04.05 14:20
|t/p
|43
|1.00
|1.2271
|1.2257
|1.2271
|60.00
|10870.00
|118
|2006.04.05 15:05
|sell
|44
|1.00
|1.2285
|1.2353
|1.2219
|119
|2006.04.05 15:08
|close
|44
|1.00
|1.2279
|1.2353
|1.2219
|60.00
|10930.00
|120
|2006.04.05 15:16
|sell
|45
|1.00
|1.2285
|1.2353
|1.2219
|121
|2006.04.05 15:19
|modify
|45
|1.00
|1.2285
|1.2293
|1.2279
|122
|2006.04.05 15:29
|t/p
|45
|1.00
|1.2279
|1.2293
|1.2279
|60.00
|10990.00
|123
|2006.04.05 16:05
|sell
|46
|1.00
|1.2279
|1.2347
|1.2213
|124
|2006.04.05 16:08
|close
|46
|1.00
|1.2271
|1.2347
|1.2213
|80.00
|11070.00
|125
|2006.04.05 16:16
|sell
|47
|1.00
|1.2279
|1.2347
|1.2213
|126
|2006.04.05 16:20
|modify
|47
|1.00
|1.2279
|1.2287
|1.2273
|127
|2006.04.05 16:23
|t/p
|47
|1.00
|1.2273
|1.2287
|1.2273
|60.00
|11130.00
|128
|2006.04.05 16:29
|buy
|48
|1.00
|1.2270
|1.2202
|1.2336
|129
|2006.04.05 16:59
|close
|48
|1.00
|1.2277
|1.2202
|1.2336
|70.00
|11200.00
|130
|2006.04.05 19:00
|buy
|49
|1.00
|1.2288
|1.2220
|1.2354
|131
|2006.04.05 19:09
|modify
|49
|1.00
|1.2288
|1.2280
|1.2294
|132
|2006.04.05 21:02
|t/p
|49
|1.00
|1.2294
|1.2280
|1.2294
|60.00
|11260.00
|133
|2006.04.05 21:02
|sell
|50
|1.00
|1.2296
|1.2364
|1.2230
|134
|2006.04.05 21:09
|modify
|50
|1.00
|1.2296
|1.2304
|1.2290
|135
|2006.04.05 21:19
|t/p
|50
|1.00
|1.2290
|1.2304
|1.2290
|60.00
|11320.00
|136
|2006.04.05 21:19
|buy
|51
|1.00
|1.2289
|1.2221
|1.2355
|137
|2006.04.05 21:25
|modify
|51
|1.00
|1.2289
|1.2281
|1.2295
|138
|2006.04.05 21:29
|t/p
|51
|1.00
|1.2295
|1.2281
|1.2295
|60.00
|11380.00
|139
|2006.04.06 00:06
|sell
|52
|1.00
|1.2290
|1.2358
|1.2224
|140
|2006.04.06 00:12
|modify
|52
|1.00
|1.2290
|1.2298
|1.2284
|141
|2006.04.06 00:33
|t/p
|52
|1.00
|1.2284
|1.2298
|1.2284
|60.00
|11440.00
|142
|2006.04.06 00:33
|buy
|53
|1.00
|1.2282
|1.2214
|1.2348
|143
|2006.04.06 00:36
|modify
|53
|1.00
|1.2282
|1.2274
|1.2288
|144
|2006.04.06 03:29
|t/p
|53
|1.00
|1.2288
|1.2274
|1.2288
|60.00
|11500.00
|145
|2006.04.06 10:15
|buy
|54
|1.00
|1.2309
|1.2241
|1.2375
|146
|2006.04.06 10:29
|modify
|54
|1.00
|1.2309
|1.2301
|1.2315
|147
|2006.04.06 10:58
|t/p
|54
|1.00
|1.2315
|1.2301
|1.2315
|60.00
|11560.00
|148
|2006.04.06 10:58
|sell
|55
|1.00
|1.2315
|1.2383
|1.2249
|149
|2006.04.06 11:02
|close
|55
|1.00
|1.2309
|1.2383
|1.2249
|60.00
|11620.00
|150
|2006.04.06 11:30
|sell
|56
|1.00
|1.2317
|1.2385
|1.2251
|151
|2006.04.06 11:39
|modify
|56
|1.00
|1.2317
|1.2325
|1.2311
|152
|2006.04.06 12:29
|t/p
|56
|1.00
|1.2311
|1.2325
|1.2311
|60.00
|11680.00
|153
|2006.04.06 12:29
|buy
|57
|1.00
|1.2309
|1.2241
|1.2375
|154
|2006.04.06 12:32
|modify
|57
|1.00
|1.2309
|1.2301
|1.2315
|155
|2006.04.06 12:59
|s/l
|57
|1.00
|1.2301
|1.2301
|1.2315
|-80.00
|11600.00
|156
|2006.04.06 14:54
|buy
|58
|1.00
|1.2234
|1.2166
|1.2300
|157
|2006.04.06 14:57
|close
|58
|1.00
|1.2226
|1.2166
|1.2300
|-80.00
|11520.00
|158
|2006.04.06 14:59
|sell
|59
|1.00
|1.2241
|1.2309
|1.2175
|159
|2006.04.06 15:03
|close
|59
|1.00
|1.2231
|1.2309
|1.2175
|100.00
|11620.00
|160
|2006.04.06 15:05
|buy
|60
|1.00
|1.2229
|1.2161
|1.2295
|161
|2006.04.06 15:08
|modify
|60
|1.00
|1.2229
|1.2221
|1.2235
|162
|2006.04.06 15:10
|s/l
|60
|1.00
|1.2221
|1.2221
|1.2235
|-80.00
|11540.00
|163
|2006.04.06 15:10
|buy
|61
|1.00
|1.2223
|1.2155
|1.2289
|164
|2006.04.06 15:13
|close
|61
|1.00
|1.2232
|1.2155
|1.2289
|90.00
|11630.00
|165
|2006.04.06 15:14
|sell
|62
|1.00
|1.2235
|1.2303
|1.2169
|166
|2006.04.06 15:18
|modify
|62
|1.00
|1.2235
|1.2243
|1.2229
|167
|2006.04.06 15:20
|t/p
|62
|1.00
|1.2229
|1.2243
|1.2229
|60.00
|11690.00
|168
|2006.04.06 15:36
|buy
|63
|1.00
|1.2212
|1.2144
|1.2278
|169
|2006.04.06 15:39
|close
|63
|1.00
|1.2218
|1.2144
|1.2278
|60.00
|11750.00
|170
|2006.04.06 15:39
|sell
|64
|1.00
|1.2219
|1.2287
|1.2153
|171
|2006.04.06 15:43
|modify
|64
|1.00
|1.2219
|1.2227
|1.2213
|172
|2006.04.06 16:00
|t/p
|64
|1.00
|1.2213
|1.2227
|1.2213
|60.00
|11810.00
|173
|2006.04.06 16:00
|buy
|65
|1.00
|1.2209
|1.2141
|1.2275
|174
|2006.04.06 16:03
|close
|65
|1.00
|1.2201
|1.2141
|1.2275
|-80.00
|11730.00
|175
|2006.04.06 16:03
|buy
|66
|1.00
|1.2202
|1.2134
|1.2268
|176
|2006.04.06 16:06
|modify
|66
|1.00
|1.2202
|1.2194
|1.2208
|177
|2006.04.06 16:13
|t/p
|66
|1.00
|1.2208
|1.2194
|1.2208
|60.00
|11790.00
|178
|2006.04.06 16:14
|sell
|67
|1.00
|1.2216
|1.2284
|1.2150
|179
|2006.04.06 16:17
|close
|67
|1.00
|1.2210
|1.2284
|1.2150
|60.00
|11850.00
|180
|2006.04.06 16:24
|sell
|68
|1.00
|1.2216
|1.2284
|1.2150
|181
|2006.04.06 16:27
|close
|68
|1.00
|1.2225
|1.2284
|1.2150
|-90.00
|11760.00
|182
|2006.04.06 16:29
|sell
|69
|1.00
|1.2223
|1.2291
|1.2157
|183
|2006.04.06 16:47
|close
|69
|1.00
|1.2206
|1.2291
|1.2157
|170.00
|11930.00
|184
|2006.04.06 16:47
|sell
|70
|1.00
|1.2212
|1.2280
|1.2146
|185
|2006.04.06 16:51
|close
|70
|1.00
|1.2228
|1.2280
|1.2146
|-160.00
|11770.00
|186
|2006.04.06 16:56
|sell
|71
|1.00
|1.2226
|1.2294
|1.2160
|187
|2006.04.06 16:59
|modify
|71
|1.00
|1.2226
|1.2234
|1.2220
|188
|2006.04.06 17:26
|t/p
|71
|1.00
|1.2220
|1.2234
|1.2220
|60.00
|11830.00
|189
|2006.04.06 17:26
|buy
|72
|1.00
|1.2220
|1.2152
|1.2286
|190
|2006.04.06 17:29
|modify
|72
|1.00
|1.2220
|1.2212
|1.2226
|191
|2006.04.06 18:05
|s/l
|72
|1.00
|1.2212
|1.2212
|1.2226
|-80.00
|11750.00
|192
|2006.04.06 18:05
|buy
|73
|1.00
|1.2214
|1.2146
|1.2280
|193
|2006.04.06 18:08
|modify
|73
|1.00
|1.2214
|1.2206
|1.2220
|194
|2006.04.06 18:17
|s/l
|73
|1.00
|1.2206
|1.2206
|1.2220
|-80.00
|11670.00
|195
|2006.04.06 18:17
|buy
|74
|1.00
|1.2208
|1.2140
|1.2274
|196
|2006.04.06 18:29
|modify
|74
|1.00
|1.2208
|1.2200
|1.2214
|197
|2006.04.06 18:29
|t/p
|74
|1.00
|1.2214
|1.2200
|1.2214
|60.00
|11730.00
|198
|2006.04.06 18:53
|sell
|75
|1.00
|1.2225
|1.2293
|1.2159
|199
|2006.04.06 18:56
|modify
|75
|1.00
|1.2225
|1.2233
|1.2219
|200
|2006.04.06 22:00
|t/p
|75
|1.00
|1.2219
|1.2233
|1.2219
|60.00
|11790.00
|201
|2006.04.07 02:55
|sell
|76
|1.00
|1.2205
|1.2273
|1.2139
|202
|2006.04.07 02:59
|modify
|76
|1.00
|1.2205
|1.2213
|1.2199
|203
|2006.04.07 03:00
|t/p
|76
|1.00
|1.2199
|1.2213
|1.2199
|60.00
|11850.00
|204
|2006.04.07 04:54
|buy
|77
|1.00
|1.2199
|1.2131
|1.2265
|205
|2006.04.07 04:57
|modify
|77
|1.00
|1.2199
|1.2191
|1.2205
|206
|2006.04.07 06:00
|t/p
|77
|1.00
|1.2205
|1.2191
|1.2205
|60.00
|11910.00
|207
|2006.04.07 06:50
|buy
|78
|1.00
|1.2200
|1.2132
|1.2266
|208
|2006.04.07 06:53
|modify
|78
|1.00
|1.2200
|1.2192
|1.2206
|209
|2006.04.07 07:29
|s/l
|78
|1.00
|1.2192
|1.2192
|1.2206
|-80.00
|11830.00
|210
|2006.04.07 08:53
|buy
|79
|1.00
|1.2192
|1.2124
|1.2258
|211
|2006.04.07 08:56
|modify
|79
|1.00
|1.2192
|1.2184
|1.2198
|212
|2006.04.07 08:58
|t/p
|79
|1.00
|1.2198
|1.2184
|1.2198
|60.00
|11890.00
|213
|2006.04.07 09:14
|buy
|80
|1.00
|1.2188
|1.2120
|1.2254
|214
|2006.04.07 09:39
|modify
|80
|1.00
|1.2188
|1.2180
|1.2194
|215
|2006.04.07 10:22
|t/p
|80
|1.00
|1.2194
|1.2180
|1.2194
|60.00
|11950.00
|216
|2006.04.07 10:28
|sell
|81
|1.00
|1.2200
|1.2268
|1.2134
|217
|2006.04.07 10:35
|close
|81
|1.00
|1.2194
|1.2268
|1.2134
|60.00
|12010.00
|218
|2006.04.07 10:36
|buy
|82
|1.00
|1.2188
|1.2120
|1.2254
|219
|2006.04.07 10:43
|modify
|82
|1.00
|1.2188
|1.2180
|1.2194
|220
|2006.04.07 10:59
|s/l
|82
|1.00
|1.2180
|1.2180
|1.2194
|-80.00
|11930.00
|221
|2006.04.07 11:12
|sell
|83
|1.00
|1.2189
|1.2257
|1.2123
|222
|2006.04.07 11:15
|modify
|83
|1.00
|1.2189
|1.2197
|1.2183
|223
|2006.04.07 11:59
|t/p
|83
|1.00
|1.2183
|1.2197
|1.2183
|60.00
|11990.00
|224
|2006.04.07 12:30
|sell
|84
|1.00
|1.2194
|1.2262
|1.2128
|225
|2006.04.07 12:33
|modify
|84
|1.00
|1.2194
|1.2202
|1.2188
|226
|2006.04.07 12:38
|t/p
|84
|1.00
|1.2188
|1.2202
|1.2188
|60.00
|12050.00
|227
|2006.04.07 13:00
|buy
|85
|1.00
|1.2188
|1.2120
|1.2254
|228
|2006.04.07 13:03
|modify
|85
|1.00
|1.2188
|1.2180
|1.2194
|229
|2006.04.07 13:29
|s/l
|85
|1.00
|1.2180
|1.2180
|1.2194
|-80.00
|11970.00
|230
|2006.04.07 14:59
|buy
|86
|1.00
|1.2112
|1.2044
|1.2178
|231
|2006.04.07 16:28
|modify
|86
|1.00
|1.2112
|1.2104
|1.2118
|232
|2006.04.07 17:11
|t/p
|86
|1.00
|1.2118
|1.2104
|1.2118
|60.00
|12030.00
|233
|2006.04.07 18:00
|buy
|87
|1.00
|1.2106
|1.2038
|1.2172
|234
|2006.04.07 18:04
|modify
|87
|1.00
|1.2106
|1.2098
|1.2112
|235
|2006.04.07 18:25
|t/p
|87
|1.00
|1.2112
|1.2098
|1.2112
|60.00
|12090.00
|236
|2006.04.07 18:25
|sell
|88
|1.00
|1.2112
|1.2180
|1.2046
|237
|2006.04.07 18:28
|modify
|88
|1.00
|1.2112
|1.2120
|1.2106
|238
|2006.04.07 18:29
|t/p
|88
|1.00
|1.2106
|1.2120
|1.2106
|60.00
|12150.00
|239
|2006.04.07 18:32
|sell
|89
|1.00
|1.2110
|1.2178
|1.2044
|240
|2006.04.07 18:35
|modify
|89
|1.00
|1.2110
|1.2118
|1.2104
|241
|2006.04.07 19:29
|t/p
|89
|1.00
|1.2104
|1.2118
|1.2104
|60.00
|12210.00
|242
|2006.04.09 22:29
|buy
|90
|1.00
|1.2106
|1.2038
|1.2172
|243
|2006.04.09 22:54
|modify
|90
|1.00
|1.2106
|1.2098
|1.2112
|244
|2006.04.10 00:13
|t/p
|90
|1.00
|1.2112
|1.2098
|1.2112
|60.00
|12270.00
|245
|2006.04.10 00:13
|sell
|91
|1.00
|1.2113
|1.2181
|1.2047
|246
|2006.04.10 00:18
|modify
|91
|1.00
|1.2113
|1.2121
|1.2107
|247
|2006.04.10 01:13
|t/p
|91
|1.00
|1.2107
|1.2121
|1.2107
|60.00
|12330.00
|248
|2006.04.10 01:19
|buy
|92
|1.00
|1.2104
|1.2036
|1.2170
|249
|2006.04.10 01:22
|modify
|92
|1.00
|1.2104
|1.2096
|1.2110
|250
|2006.04.10 03:00
|t/p
|92
|1.00
|1.2110
|1.2096
|1.2110
|60.00
|12390.00
|251
|2006.04.10 03:00
|sell
|93
|1.00
|1.2114
|1.2182
|1.2048
|252
|2006.04.10 03:03
|close
|93
|1.00
|1.2108
|1.2182
|1.2048
|60.00
|12450.00
|253
|2006.04.10 03:19
|buy
|94
|1.00
|1.2106
|1.2038
|1.2172
|254
|2006.04.10 03:22
|modify
|94
|1.00
|1.2106
|1.2098
|1.2112
|255
|2006.04.10 03:29
|t/p
|94
|1.00
|1.2112
|1.2098
|1.2112
|60.00
|12510.00
|256
|2006.04.10 05:41
|buy
|95
|1.00
|1.2114
|1.2046
|1.2180
|257
|2006.04.10 05:44
|modify
|95
|1.00
|1.2114
|1.2106
|1.2120
|258
|2006.04.10 06:29
|s/l
|95
|1.00
|1.2106
|1.2106
|1.2120
|-80.00
|12430.00
|259
|2006.04.10 06:30
|sell
|96
|1.00
|1.2112
|1.2180
|1.2046
|260
|2006.04.10 06:33
|modify
|96
|1.00
|1.2112
|1.2120
|1.2106
|261
|2006.04.10 07:19
|s/l
|96
|1.00
|1.2120
|1.2120
|1.2106
|-80.00
|12350.00
|262
|2006.04.10 07:41
|sell
|97
|1.00
|1.2124
|1.2192
|1.2058
|263
|2006.04.10 07:45
|close
|97
|1.00
|1.2118
|1.2192
|1.2058
|60.01
|12410.01
|264
|2006.04.10 07:48
|buy
|98
|1.00
|1.2116
|1.2048
|1.2182
|265
|2006.04.10 07:51
|modify
|98
|1.00
|1.2116
|1.2108
|1.2122
|266
|2006.04.10 09:48
|t/p
|98
|1.00
|1.2122
|1.2108
|1.2122
|60.00
|12470.01
|267
|2006.04.10 13:32
|sell
|99
|1.00
|1.2107
|1.2175
|1.2041
|268
|2006.04.10 13:35
|modify
|99
|1.00
|1.2107
|1.2115
|1.2101
|269
|2006.04.10 13:44
|t/p
|99
|1.00
|1.2101
|1.2115
|1.2101
|60.00
|12530.01
|270
|2006.04.10 13:44
|buy
|100
|1.00
|1.2101
|1.2033
|1.2167
|271
|2006.04.10 13:47
|modify
|100
|1.00
|1.2101
|1.2093
|1.2107
|272
|2006.04.10 13:59
|t/p
|100
|1.00
|1.2107
|1.2093
|1.2107
|60.00
|12590.01
|273
|2006.04.10 14:01
|buy
|101
|1.00
|1.2108
|1.2040
|1.2174
|274
|2006.04.10 14:22
|modify
|101
|1.00
|1.2108
|1.2100
|1.2114
|275
|2006.04.10 15:02
|s/l
|101
|1.00
|1.2100
|1.2100
|1.2114
|-80.00
|12510.01
|276
|2006.04.10 16:29
|buy
|102
|1.00
|1.2085
|1.2017
|1.2151
|277
|2006.04.10 16:59
|modify
|102
|1.00
|1.2085
|1.2077
|1.2091
|278
|2006.04.10 17:07
|t/p
|102
|1.00
|1.2091
|1.2077
|1.2091
|60.00
|12570.01
|279
|2006.04.10 17:07
|sell
|103
|1.00
|1.2091
|1.2159
|1.2025
|280
|2006.04.10 17:29
|modify
|103
|1.00
|1.2091
|1.2099
|1.2085
|281
|2006.04.10 19:29
|s/l
|103
|1.00
|1.2099
|1.2099
|1.2085
|-80.00
|12490.01
|282
|2006.04.11 04:59
|sell
|104
|1.00
|1.2117
|1.2185
|1.2051
|283
|2006.04.11 05:24
|modify
|104
|1.00
|1.2117
|1.2125
|1.2111
|284
|2006.04.11 05:59
|s/l
|104
|1.00
|1.2125
|1.2125
|1.2111
|-80.00
|12410.01
|285
|2006.04.11 08:00
|buy
|105
|1.00
|1.2128
|1.2060
|1.2194
|286
|2006.04.11 08:03
|modify
|105
|1.00
|1.2128
|1.2120
|1.2134
|287
|2006.04.11 08:05
|t/p
|105
|1.00
|1.2134
|1.2120
|1.2134
|60.00
|12470.01
|288
|2006.04.11 08:05
|sell
|106
|1.00
|1.2135
|1.2203
|1.2069
|289
|2006.04.11 08:08
|modify
|106
|1.00
|1.2135
|1.2143
|1.2129
|290
|2006.04.11 08:13
|t/p
|106
|1.00
|1.2129
|1.2143
|1.2129
|60.00
|12530.01
|291
|2006.04.11 08:16
|buy
|107
|1.00
|1.2128
|1.2060
|1.2194
|292
|2006.04.11 08:19
|modify
|107
|1.00
|1.2128
|1.2120
|1.2134
|293
|2006.04.11 08:35
|t/p
|107
|1.00
|1.2134
|1.2120
|1.2134
|60.00
|12590.01
|294
|2006.04.11 08:35
|sell
|108
|1.00
|1.2134
|1.2202
|1.2068
|295
|2006.04.11 08:38
|modify
|108
|1.00
|1.2134
|1.2142
|1.2128
|296
|2006.04.11 09:05
|t/p
|108
|1.00
|1.2128
|1.2142
|1.2128
|60.00
|12650.01
|297
|2006.04.11 09:05
|buy
|109
|1.00
|1.2127
|1.2059
|1.2193
|298
|2006.04.11 09:10
|modify
|109
|1.00
|1.2127
|1.2119
|1.2133
|299
|2006.04.11 09:23
|t/p
|109
|1.00
|1.2133
|1.2119
|1.2133
|60.00
|12710.01
|300
|2006.04.11 09:27
|sell
|110
|1.00
|1.2139
|1.2207
|1.2073
|301
|2006.04.11 09:59
|close
|110
|1.00
|1.2127
|1.2207
|1.2073
|120.00
|12830.01
|302
|2006.04.11 11:59
|buy
|111
|1.00
|1.2107
|1.2039
|1.2173
|303
|2006.04.11 12:02
|modify
|111
|1.00
|1.2107
|1.2099
|1.2113
|304
|2006.04.11 12:39
|t/p
|111
|1.00
|1.2113
|1.2099
|1.2113
|60.00
|12890.01
|305
|2006.04.11 12:39
|sell
|112
|1.00
|1.2114
|1.2182
|1.2048
|306
|2006.04.11 12:43
|modify
|112
|1.00
|1.2114
|1.2122
|1.2108
|307
|2006.04.11 13:59
|s/l
|112
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2108
|-80.00
|12810.01
|308
|2006.04.11 16:48
|sell
|113
|1.00
|1.2132
|1.2200
|1.2066
|309
|2006.04.11 16:52
|modify
|113
|1.00
|1.2132
|1.2140
|1.2126
|310
|2006.04.11 19:59
|s/l
|113
|1.00
|1.2140
|1.2140
|1.2126
|-80.00
|12730.01
|311
|2006.04.11 22:05
|sell
|114
|1.00
|1.2146
|1.2214
|1.2080
|312
|2006.04.11 22:08
|modify
|114
|1.00
|1.2146
|1.2154
|1.2140
|313
|2006.04.11 23:59
|s/l
|114
|1.00
|1.2154
|1.2154
|1.2140
|-80.00
|12650.01
|314
|2006.04.12 07:01
|sell
|115
|1.00
|1.2155
|1.2223
|1.2089
|315
|2006.04.12 07:18
|modify
|115
|1.00
|1.2155
|1.2163
|1.2149
|316
|2006.04.12 07:28
|t/p
|115
|1.00
|1.2149
|1.2163
|1.2149
|60.00
|12710.01
|317
|2006.04.12 07:28
|buy
|116
|1.00
|1.2148
|1.2080
|1.2214
|318
|2006.04.12 07:32
|modify
|116
|1.00
|1.2148
|1.2140
|1.2154
|319
|2006.04.12 08:59
|t/p
|116
|1.00
|1.2154
|1.2140
|1.2154
|60.00
|12770.01
|320
|2006.04.12 09:00
|buy
|117
|1.00
|1.2147
|1.2079
|1.2213
|321
|2006.04.12 09:03
|modify
|117
|1.00
|1.2147
|1.2139
|1.2153
|322
|2006.04.12 09:11
|t/p
|117
|1.00
|1.2153
|1.2139
|1.2153
|60.00
|12830.01
|323
|2006.04.12 09:17
|buy
|118
|1.00
|1.2147
|1.2079
|1.2213
|324
|2006.04.12 09:25
|close
|118
|1.00
|1.2153
|1.2079
|1.2213
|60.00
|12890.01
|325
|2006.04.12 09:25
|sell
|119
|1.00
|1.2154
|1.2222
|1.2088
|326
|2006.04.12 09:28
|modify
|119
|1.00
|1.2154
|1.2162
|1.2148
|327
|2006.04.12 09:30
|t/p
|119
|1.00
|1.2148
|1.2162
|1.2148
|60.00
|12950.01
|328
|2006.04.12 14:00
|sell
|120
|1.00
|1.2124
|1.2192
|1.2058
|329
|2006.04.12 14:04
|modify
|120
|1.00
|1.2124
|1.2132
|1.2118
|330
|2006.04.12 14:30
|t/p
|120
|1.00
|1.2118
|1.2132
|1.2118
|60.00
|13010.01
|331
|2006.04.12 14:30
|buy
|121
|1.00
|1.2115
|1.2047
|1.2181
|332
|2006.04.12 14:33
|modify
|121
|1.00
|1.2115
|1.2107
|1.2121
|333
|2006.04.12 14:59
|s/l
|121
|1.00
|1.2107
|1.2107
|1.2121
|-80.00
|12930.01
|334
|2006.04.12 14:59
|buy
|122
|1.00
|1.2109
|1.2041
|1.2175
|335
|2006.04.12 15:22
|modify
|122
|1.00
|1.2109
|1.2101
|1.2115
|336
|2006.04.12 15:35
|s/l
|122
|1.00
|1.2101
|1.2101
|1.2115
|-80.00
|12850.01
|337
|2006.04.12 15:35
|buy
|123
|1.00
|1.2103
|1.2035
|1.2169
|338
|2006.04.12 15:38
|modify
|123
|1.00
|1.2103
|1.2095
|1.2109
|339
|2006.04.12 15:43
|t/p
|123
|1.00
|1.2109
|1.2095
|1.2109
|60.00
|12910.01
|340
|2006.04.12 15:43
|sell
|124
|1.00
|1.2109
|1.2177
|1.2043
|341
|2006.04.12 15:46
|modify
|124
|1.00
|1.2109
|1.2117
|1.2103
|342
|2006.04.12 17:29
|t/p
|124
|1.00
|1.2103
|1.2117
|1.2103
|60.00
|12970.01
|343
|2006.04.13 01:55
|buy
|125
|1.00
|1.2102
|1.2034
|1.2168
|344
|2006.04.13 01:59
|modify
|125
|1.00
|1.2102
|1.2094
|1.2108
|345
|2006.04.13 06:29
|t/p
|125
|1.00
|1.2108
|1.2094
|1.2108
|60.00
|13030.01
|346
|2006.04.13 06:59
|buy
|126
|1.00
|1.2107
|1.2039
|1.2173
|347
|2006.04.13 07:29
|close
|126
|1.00
|1.2113
|1.2039
|1.2173
|60.00
|13090.01
|348
|2006.04.13 09:34
|sell
|127
|1.00
|1.2120
|1.2188
|1.2054
|349
|2006.04.13 09:37
|modify
|127
|1.00
|1.2120
|1.2128
|1.2114
|350
|2006.04.13 09:59
|t/p
|127
|1.00
|1.2114
|1.2128
|1.2114
|60.00
|13150.01
|351
|2006.04.13 12:30
|sell
|128
|1.00
|1.2106
|1.2174
|1.2040
|352
|2006.04.13 12:33
|modify
|128
|1.00
|1.2106
|1.2114
|1.2100
|353
|2006.04.13 12:43
|t/p
|128
|1.00
|1.2100
|1.2114
|1.2100
|60.00
|13210.01
|354
|2006.04.13 14:00
|sell
|129
|1.00
|1.2090
|1.2158
|1.2024
|355
|2006.04.13 14:03
|modify
|129
|1.00
|1.2090
|1.2098
|1.2084
|356
|2006.04.13 14:07
|s/l
|129
|1.00
|1.2098
|1.2098
|1.2084
|-80.00
|13130.01
|357
|2006.04.13 14:07
|sell
|130
|1.00
|1.2096
|1.2164
|1.2030
|358
|2006.04.13 14:10
|modify
|130
|1.00
|1.2096
|1.2104
|1.2090
|359
|2006.04.13 14:29
|t/p
|130
|1.00
|1.2090
|1.2104
|1.2090
|60.00
|13190.01
|360
|2006.04.13 14:30
|sell
|131
|1.00
|1.2091
|1.2159
|1.2025
|361
|2006.04.13 14:34
|close
|131
|1.00
|1.2100
|1.2159
|1.2025
|-90.00
|13100.01
|362
|2006.04.13 14:35
|sell
|132
|1.00
|1.2098
|1.2166
|1.2032
|363
|2006.04.13 14:38
|modify
|132
|1.00
|1.2098
|1.2106
|1.2092
|364
|2006.04.13 14:55
|t/p
|132
|1.00
|1.2092
|1.2106
|1.2092
|60.00
|13160.01
|365
|2006.04.13 14:57
|buy
|133
|1.00
|1.2085
|1.2017
|1.2151
|366
|2006.04.13 15:04
|modify
|133
|1.00
|1.2085
|1.2077
|1.2091
|367
|2006.04.13 15:29
|t/p
|133
|1.00
|1.2091
|1.2077
|1.2091
|60.00
|13220.01
|368
|2006.04.13 15:59
|sell
|134
|1.00
|1.2105
|1.2173
|1.2039
|369
|2006.04.13 16:04
|modify
|134
|1.00
|1.2105
|1.2113
|1.2099
|370
|2006.04.13 16:06
|t/p
|134
|1.00
|1.2099
|1.2113
|1.2099
|60.00
|13280.01
|371
|2006.04.13 16:10
|buy
|135
|1.00
|1.2097
|1.2029
|1.2163
|372
|2006.04.13 16:29
|modify
|135
|1.00
|1.2097
|1.2089
|1.2103
|373
|2006.04.13 16:59
|t/p
|135
|1.00
|1.2103
|1.2089
|1.2103
|60.00
|13340.01
|374
|2006.04.13 22:29
|sell
|136
|1.00
|1.2115
|1.2183
|1.2049
|375
|2006.04.13 22:32
|modify
|136
|1.00
|1.2115
|1.2123
|1.2109
|376
|2006.04.13 23:30
|t/p
|136
|1.00
|1.2109
|1.2123
|1.2109
|60.00
|13400.01
|377
|2006.04.16 22:01
|sell
|137
|1.00
|1.2130
|1.2198
|1.2064
|378
|2006.04.16 22:04
|close
|137
|1.00
|1.2124
|1.2198
|1.2064
|60.00
|13460.01
|379
|2006.04.16 22:06
|buy
|138
|1.00
|1.2121
|1.2053
|1.2187
|380
|2006.04.16 22:10
|modify
|138
|1.00
|1.2121
|1.2113
|1.2127
|381
|2006.04.16 22:29
|t/p
|138
|1.00
|1.2127
|1.2113
|1.2127
|60.00
|13520.01
|382
|2006.04.16 23:29
|sell
|139
|1.00
|1.2134
|1.2202
|1.2068
|383
|2006.04.16 23:32
|modify
|139
|1.00
|1.2134
|1.2142
|1.2128
|384
|2006.04.17 00:29
|s/l
|139
|1.00
|1.2142
|1.2142
|1.2128
|-80.00
|13440.01
|385
|2006.04.17 01:29
|sell
|140
|1.00
|1.2195
|1.2263
|1.2129
|386
|2006.04.17 01:59
|modify
|140
|1.00
|1.2195
|1.2203
|1.2189
|387
|2006.04.17 01:59
|t/p
|140
|1.00
|1.2189
|1.2203
|1.2189
|60.00
|13500.01
|388
|2006.04.17 03:22
|sell
|141
|1.00
|1.2189
|1.2257
|1.2123
|389
|2006.04.17 03:25
|modify
|141
|1.00
|1.2189
|1.2197
|1.2183
|390
|2006.04.17 04:00
|t/p
|141
|1.00
|1.2183
|1.2197
|1.2183
|60.00
|13560.01
|391
|2006.04.17 04:27
|buy
|142
|1.00
|1.2180
|1.2112
|1.2246
|392
|2006.04.17 04:30
|modify
|142
|1.00
|1.2180
|1.2172
|1.2186
|393
|2006.04.17 10:29
|t/p
|142
|1.00
|1.2186
|1.2172
|1.2186
|60.00
|13620.01
|394
|2006.04.17 13:42
|buy
|143
|1.00
|1.2227
|1.2159
|1.2293
|395
|2006.04.17 13:51
|modify
|143
|1.00
|1.2227
|1.2219
|1.2233
|396
|2006.04.17 13:52
|t/p
|143
|1.00
|1.2233
|1.2219
|1.2233
|60.00
|13680.01
|397
|2006.04.17 13:52
|sell
|144
|1.00
|1.2233
|1.2301
|1.2167
|398
|2006.04.17 13:55
|close
|144
|1.00
|1.2241
|1.2301
|1.2167
|-80.00
|13600.01
|399
|2006.04.17 14:04
|sell
|145
|1.00
|1.2238
|1.2306
|1.2172
|400
|2006.04.17 14:09
|close
|145
|1.00
|1.2231
|1.2306
|1.2172
|69.99
|13670.00
|401
|2006.04.17 14:19
|sell
|146
|1.00
|1.2239
|1.2307
|1.2173
|402
|2006.04.17 14:23
|close
|146
|1.00
|1.2247
|1.2307
|1.2173
|-80.00
|13590.00
|403
|2006.04.17 14:23
|sell
|147
|1.00
|1.2247
|1.2315
|1.2181
|404
|2006.04.17 14:26
|modify
|147
|1.00
|1.2247
|1.2255
|1.2241
|405
|2006.04.17 14:31
|s/l
|147
|1.00
|1.2255
|1.2255
|1.2241
|-80.00
|13510.00
|406
|2006.04.17 14:31
|sell
|148
|1.00
|1.2255
|1.2323
|1.2189
|407
|2006.04.17 14:35
|modify
|148
|1.00
|1.2255
|1.2263
|1.2249
|408
|2006.04.17 14:41
|t/p
|148
|1.00
|1.2249
|1.2263
|1.2249
|60.00
|13570.00
|409
|2006.04.17 14:41
|buy
|149
|1.00
|1.2249
|1.2181
|1.2315
|410
|2006.04.17 14:46
|modify
|149
|1.00
|1.2249
|1.2241
|1.2255
|411
|2006.04.17 14:58
|t/p
|149
|1.00
|1.2255
|1.2241
|1.2255
|60.00
|13630.00
|412
|2006.04.17 16:45
|sell
|150
|1.00
|1.2267
|1.2335
|1.2201
|413
|2006.04.17 16:59
|modify
|150
|1.00
|1.2267
|1.2275
|1.2261
|414
|2006.04.17 17:00
|s/l
|150
|1.00
|1.2275
|1.2275
|1.2261
|-80.00
|13550.00
|415
|2006.04.17 17:00
|sell
|151
|1.00
|1.2275
|1.2343
|1.2209
|416
|2006.04.17 17:03
|modify
|151
|1.00
|1.2275
|1.2283
|1.2269
|417
|2006.04.17 17:29
|t/p
|151
|1.00
|1.2269
|1.2283
|1.2269
|60.00
|13610.00
|418
|2006.04.17 17:29
|buy
|152
|1.00
|1.2269
|1.2201
|1.2335
|419
|2006.04.17 17:37
|modify
|152
|1.00
|1.2269
|1.2261
|1.2275
|420
|2006.04.17 17:59
|t/p
|152
|1.00
|1.2275
|1.2261
|1.2275
|60.00
|13670.00
|421
|2006.04.17 18:30
|buy
|153
|1.00
|1.2261
|1.2193
|1.2327
|422
|2006.04.17 18:33
|modify
|153
|1.00
|1.2261
|1.2253
|1.2267
|423
|2006.04.17 20:29
|s/l
|153
|1.00
|1.2253
|1.2253
|1.2267
|-80.00
|13590.00
|424
|2006.04.17 21:01
|sell
|154
|1.00
|1.2257
|1.2325
|1.2191
|425
|2006.04.17 21:04
|modify
|154
|1.00
|1.2257
|1.2265
|1.2251
|426
|2006.04.17 22:31
|t/p
|154
|1.00
|1.2251
|1.2265
|1.2251
|60.00
|13650.00
|427
|2006.04.18 08:48
|sell
|155
|1.00
|1.2241
|1.2309
|1.2175
|428
|2006.04.18 08:53
|modify
|155
|1.00
|1.2241
|1.2249
|1.2235
|429
|2006.04.18 09:24
|s/l
|155
|1.00
|1.2249
|1.2249
|1.2235
|-80.00
|13570.00
|430
|2006.04.18 09:24
|sell
|156
|1.00
|1.2248
|1.2316
|1.2182
|431
|2006.04.18 09:29
|close
|156
|1.00
|1.2267
|1.2316
|1.2182
|-190.00
|13380.00
|432
|2006.04.18 11:28
|sell
|157
|1.00
|1.2265
|1.2333
|1.2199
|433
|2006.04.18 11:39
|close
|157
|1.00
|1.2259
|1.2333
|1.2199
|60.00
|13440.00
|434
|2006.04.18 12:06
|sell
|158
|1.00
|1.2261
|1.2329
|1.2195
|435
|2006.04.18 12:10
|modify
|158
|1.00
|1.2261
|1.2269
|1.2255
|436
|2006.04.18 12:29
|t/p
|158
|1.00
|1.2255
|1.2269
|1.2255
|60.00
|13500.00
|437
|2006.04.18 12:29
|buy
|159
|1.00
|1.2250
|1.2182
|1.2316
|438
|2006.04.18 12:32
|close
|159
|1.00
|1.2261
|1.2182
|1.2316
|110.00
|13610.00
|439
|2006.04.18 12:33
|sell
|160
|1.00
|1.2262
|1.2330
|1.2196
|440
|2006.04.18 12:36
|modify
|160
|1.00
|1.2262
|1.2270
|1.2256
|441
|2006.04.18 12:59
|s/l
|160
|1.00
|1.2270
|1.2270
|1.2256
|-80.00
|13530.00
|442
|2006.04.18 14:31
|buy
|161
|1.00
|1.2278
|1.2210
|1.2344
|443
|2006.04.18 14:34
|modify
|161
|1.00
|1.2278
|1.2270
|1.2284
|444
|2006.04.18 14:52
|t/p
|161
|1.00
|1.2284
|1.2270
|1.2284
|60.00
|13590.00
|445
|2006.04.18 14:59
|sell
|162
|1.00
|1.2286
|1.2354
|1.2220
|446
|2006.04.18 15:08
|modify
|162
|1.00
|1.2286
|1.2294
|1.2280
|447
|2006.04.18 15:13
|t/p
|162
|1.00
|1.2280
|1.2294
|1.2280
|60.00
|13650.00
|448
|2006.04.18 15:40
|sell
|163
|1.00
|1.2282
|1.2350
|1.2216
|449
|2006.04.18 15:59
|close
|163
|1.00
|1.2275
|1.2350
|1.2216
|70.00
|13720.00
|450
|2006.04.18 16:00
|sell
|164
|1.00
|1.2284
|1.2352
|1.2218
|451
|2006.04.18 16:03
|close
|164
|1.00
|1.2293
|1.2352
|1.2218
|-90.00
|13630.00
|452
|2006.04.18 16:17
|buy
|165
|1.00
|1.2276
|1.2208
|1.2342
|453
|2006.04.18 16:20
|modify
|165
|1.00
|1.2276
|1.2268
|1.2282
|454
|2006.04.18 16:25
|t/p
|165
|1.00
|1.2282
|1.2268
|1.2282
|60.00
|13690.00
|455
|2006.04.18 18:22
|sell
|166
|1.00
|1.2289
|1.2357
|1.2223
|456
|2006.04.18 18:25
|modify
|166
|1.00
|1.2289
|1.2297
|1.2283
|457
|2006.04.18 18:29
|s/l
|166
|1.00
|1.2297
|1.2297
|1.2283
|-80.00
|13610.00
|458
|2006.04.18 23:45
|sell
|167
|1.00
|1.2361
|1.2429
|1.2295
|459
|2006.04.18 23:48
|modify
|167
|1.00
|1.2361
|1.2369
|1.2355
|460
|2006.04.19 00:29
|t/p
|167
|1.00
|1.2355
|1.2369
|1.2355
|60.00
|13670.00
|461
|2006.04.19 00:59
|sell
|168
|1.00
|1.2361
|1.2429
|1.2295
|462
|2006.04.19 01:11
|modify
|168
|1.00
|1.2361
|1.2369
|1.2355
|463
|2006.04.19 01:30
|t/p
|168
|1.00
|1.2355
|1.2369
|1.2355
|60.00
|13730.00
|464
|2006.04.19 01:39
|buy
|169
|1.00
|1.2350
|1.2282
|1.2416
|465
|2006.04.19 01:47
|close
|169
|1.00
|1.2356
|1.2282
|1.2416
|60.00
|13790.00
|466
|2006.04.19 01:48
|sell
|170
|1.00
|1.2356
|1.2424
|1.2290
|467
|2006.04.19 01:58
|modify
|170
|1.00
|1.2356
|1.2364
|1.2350
|468
|2006.04.19 03:00
|t/p
|170
|1.00
|1.2350
|1.2364
|1.2350
|60.00
|13850.00
|469
|2006.04.19 05:00
|buy
|171
|1.00
|1.2348
|1.2280
|1.2414
|470
|2006.04.19 05:03
|modify
|171
|1.00
|1.2348
|1.2340
|1.2354
|471
|2006.04.19 06:59
|t/p
|171
|1.00
|1.2354
|1.2340
|1.2354
|60.00
|13910.00
|472
|2006.04.19 07:12
|buy
|172
|1.00
|1.2348
|1.2280
|1.2414
|473
|2006.04.19 07:15
|modify
|172
|1.00
|1.2348
|1.2340
|1.2354
|474
|2006.04.19 07:29
|t/p
|172
|1.00
|1.2354
|1.2340
|1.2354
|60.00
|13970.00
|475
|2006.04.19 07:31
|buy
|173
|1.00
|1.2348
|1.2280
|1.2414
|476
|2006.04.19 07:34
|modify
|173
|1.00
|1.2348
|1.2340
|1.2354
|477
|2006.04.19 08:27
|t/p
|173
|1.00
|1.2354
|1.2340
|1.2354
|60.00
|14030.00
|478
|2006.04.19 09:17
|sell
|174
|1.00
|1.2356
|1.2424
|1.2290
|479
|2006.04.19 09:20
|modify
|174
|1.00
|1.2356
|1.2364
|1.2350
|480
|2006.04.19 09:29
|s/l
|174
|1.00
|1.2364
|1.2364
|1.2350
|-80.00
|13950.00
|481
|2006.04.19 09:32
|buy
|175
|1.00
|1.2355
|1.2287
|1.2421
|482
|2006.04.19 09:36
|modify
|175
|1.00
|1.2355
|1.2347
|1.2361
|483
|2006.04.19 09:39
|s/l
|175
|1.00
|1.2347
|1.2347
|1.2361
|-80.00
|13870.00
|484
|2006.04.19 09:39
|buy
|176
|1.00
|1.2349
|1.2281
|1.2415
|485
|2006.04.19 09:42
|modify
|176
|1.00
|1.2349
|1.2341
|1.2355
|486
|2006.04.19 11:29
|s/l
|176
|1.00
|1.2341
|1.2341
|1.2355
|-80.00
|13790.00
|487
|2006.04.19 12:00
|sell
|177
|1.00
|1.2343
|1.2411
|1.2277
|488
|2006.04.19 12:03
|modify
|177
|1.00
|1.2343
|1.2351
|1.2337
|489
|2006.04.19 12:59
|t/p
|177
|1.00
|1.2337
|1.2351
|1.2337
|60.00
|13850.00
|490
|2006.04.19 14:00
|sell
|178
|1.00
|1.2329
|1.2397
|1.2263
|491
|2006.04.19 14:03
|close
|178
|1.00
|1.2339
|1.2397
|1.2263
|-100.00
|13750.00
|492
|2006.04.19 14:04
|sell
|179
|1.00
|1.2339
|1.2407
|1.2273
|493
|2006.04.19 14:07
|modify
|179
|1.00
|1.2339
|1.2347
|1.2333
|494
|2006.04.19 14:15
|s/l
|179
|1.00
|1.2347
|1.2347
|1.2333
|-80.00
|13670.00
|495
|2006.04.19 14:15
|sell
|180
|1.00
|1.2345
|1.2413
|1.2279
|496
|2006.04.19 14:19
|close
|180
|1.00
|1.2339
|1.2413
|1.2279
|60.00
|13730.00
|497
|2006.04.19 19:12
|buy
|181
|1.00
|1.2377
|1.2309
|1.2443
|498
|2006.04.19 19:15
|modify
|181
|1.00
|1.2377
|1.2369
|1.2383
|499
|2006.04.19 19:17
|t/p
|181
|1.00
|1.2383
|1.2369
|1.2383
|60.00
|13790.00
|500
|2006.04.19 19:19
|sell
|182
|1.00
|1.2384
|1.2452
|1.2318
|501
|2006.04.19 19:22
|modify
|182
|1.00
|1.2384
|1.2392
|1.2378
|502
|2006.04.19 21:21
|t/p
|182
|1.00
|1.2378
|1.2392
|1.2378
|60.00
|13850.00
|503
|2006.04.19 21:22
|buy
|183
|1.00
|1.2376
|1.2308
|1.2442
|504
|2006.04.19 21:29
|modify
|183
|1.00
|1.2376
|1.2368
|1.2382
|505
|2006.04.20 00:29
|s/l
|183
|1.00
|1.2368
|1.2368
|1.2382
|-80.00
|13770.00
|506
|2006.04.20 03:12
|buy
|184
|1.00
|1.2350
|1.2282
|1.2416
|507
|2006.04.20 03:24
|modify
|184
|1.00
|1.2350
|1.2342
|1.2356
|508
|2006.04.20 04:00
|t/p
|184
|1.00
|1.2356
|1.2342
|1.2356
|60.00
|13830.00
|509
|2006.04.20 07:08
|sell
|185
|1.00
|1.2349
|1.2417
|1.2283
|510
|2006.04.20 07:11
|modify
|185
|1.00
|1.2349
|1.2357
|1.2343
|511
|2006.04.20 08:29
|t/p
|185
|1.00
|1.2343
|1.2357
|1.2343
|60.00
|13890.00
|512
|2006.04.20 08:29
|buy
|186
|1.00
|1.2342
|1.2274
|1.2408
|513
|2006.04.20 08:32
|modify
|186
|1.00
|1.2342
|1.2334
|1.2348
|514
|2006.04.20 08:59
|t/p
|186
|1.00
|1.2348
|1.2334
|1.2348
|60.00
|13950.00
|515
|2006.04.20 09:08
|buy
|187
|1.00
|1.2344
|1.2276
|1.2410
|516
|2006.04.20 09:11
|modify
|187
|1.00
|1.2344
|1.2336
|1.2350
|517
|2006.04.20 09:29
|t/p
|187
|1.00
|1.2350
|1.2336
|1.2350
|60.00
|14010.00
|518
|2006.04.20 09:45
|buy
|188
|1.00
|1.2346
|1.2278
|1.2412
|519
|2006.04.20 09:48
|modify
|188
|1.00
|1.2346
|1.2338
|1.2352
|520
|2006.04.20 09:58
|t/p
|188
|1.00
|1.2352
|1.2338
|1.2352
|60.00
|14070.00
|521
|2006.04.20 09:58
|sell
|189
|1.00
|1.2352
|1.2420
|1.2286
|522
|2006.04.20 10:15
|modify
|189
|1.00
|1.2352
|1.2360
|1.2346
|523
|2006.04.20 10:28
|t/p
|189
|1.00
|1.2346
|1.2360
|1.2346
|60.00
|14130.00
|524
|2006.04.20 12:00
|sell
|190
|1.00
|1.2346
|1.2414
|1.2280
|525
|2006.04.20 12:03
|modify
|190
|1.00
|1.2346
|1.2354
|1.2340
|526
|2006.04.20 12:40
|t/p
|190
|1.00
|1.2340
|1.2354
|1.2340
|60.00
|14190.00
|527
|2006.04.20 12:40
|buy
|191
|1.00
|1.2337
|1.2269
|1.2403
|528
|2006.04.20 12:43
|close
|191
|1.00
|1.2325
|1.2269
|1.2403
|-120.00
|14070.00
|529
|2006.04.20 12:44
|buy
|192
|1.00
|1.2326
|1.2258
|1.2392
|530
|2006.04.20 12:48
|modify
|192
|1.00
|1.2326
|1.2318
|1.2332
|531
|2006.04.20 14:29
|s/l
|192
|1.00
|1.2318
|1.2318
|1.2332
|-80.00
|13990.00
|532
|2006.04.20 15:00
|sell
|193
|1.00
|1.2327
|1.2395
|1.2261
|533
|2006.04.20 15:04
|modify
|193
|1.00
|1.2327
|1.2335
|1.2321
|534
|2006.04.20 15:29
|t/p
|193
|1.00
|1.2321
|1.2335
|1.2321
|60.00
|14050.00
|535
|2006.04.20 15:31
|sell
|194
|1.00
|1.2324
|1.2392
|1.2258
|536
|2006.04.20 15:35
|modify
|194
|1.00
|1.2324
|1.2332
|1.2318
|537
|2006.04.20 16:30
|t/p
|194
|1.00
|1.2318
|1.2332
|1.2318
|60.00
|14110.00
|538
|2006.04.20 17:00
|buy
|195
|1.00
|1.2308
|1.2240
|1.2374
|539
|2006.04.20 17:04
|modify
|195
|1.00
|1.2308
|1.2300
|1.2314
|540
|2006.04.20 17:05
|t/p
|195
|1.00
|1.2314
|1.2300
|1.2314
|60.00
|14170.00
|541
|2006.04.20 17:07
|sell
|196
|1.00
|1.2315
|1.2383
|1.2249
|542
|2006.04.20 17:11
|modify
|196
|1.00
|1.2315
|1.2323
|1.2309
|543
|2006.04.20 17:45
|s/l
|196
|1.00
|1.2323
|1.2323
|1.2309
|-80.00
|14090.00
|544
|2006.04.20 18:29
|buy
|197
|1.00
|1.2313
|1.2245
|1.2379
|545
|2006.04.20 18:33
|close
|197
|1.00
|1.2320
|1.2245
|1.2379
|70.00
|14160.00
|546
|2006.04.20 20:25
|buy
|198
|1.00
|1.2313
|1.2245
|1.2379
|547
|2006.04.20 20:28
|modify
|198
|1.00
|1.2313
|1.2305
|1.2319
|548
|2006.04.20 21:00
|t/p
|198
|1.00
|1.2319
|1.2305
|1.2319
|60.00
|14220.00
|549
|2006.04.20 22:06
|buy
|199
|1.00
|1.2312
|1.2244
|1.2378
|550
|2006.04.20 22:09
|modify
|199
|1.00
|1.2312
|1.2304
|1.2318
|551
|2006.04.20 23:00
|s/l
|199
|1.00
|1.2304
|1.2304
|1.2318
|-80.00
|14140.00
|552
|2006.04.21 00:06
|sell
|200
|1.00
|1.2313
|1.2381
|1.2247
|553
|2006.04.21 00:11
|modify
|200
|1.00
|1.2313
|1.2321
|1.2307
|554
|2006.04.21 00:28
|t/p
|200
|1.00
|1.2307
|1.2321
|1.2307
|60.00
|14200.00
|555
|2006.04.21 00:29
|sell
|201
|1.00
|1.2313
|1.2381
|1.2247
|556
|2006.04.21 00:47
|close
|201
|1.00
|1.2307
|1.2381
|1.2247
|60.00
|14260.00
|557
|2006.04.21 01:10
|buy
|202
|1.00
|1.2303
|1.2235
|1.2369
|558
|2006.04.21 01:13
|modify
|202
|1.00
|1.2303
|1.2295
|1.2309
|559
|2006.04.21 02:30
|t/p
|202
|1.00
|1.2309
|1.2295
|1.2309
|60.00
|14320.00
|560
|2006.04.21 08:01
|sell
|203
|1.00
|1.2304
|1.2372
|1.2238
|561
|2006.04.21 08:04
|modify
|203
|1.00
|1.2304
|1.2312
|1.2298
|562
|2006.04.21 08:09
|t/p
|203
|1.00
|1.2298
|1.2312
|1.2298
|60.00
|14380.00
|563
|2006.04.21 08:09
|buy
|204
|1.00
|1.2295
|1.2227
|1.2361
|564
|2006.04.21 08:29
|modify
|204
|1.00
|1.2295
|1.2287
|1.2301
|565
|2006.04.21 08:29
|t/p
|204
|1.00
|1.2301
|1.2287
|1.2301
|60.00
|14440.00
|566
|2006.04.21 10:09
|sell
|205
|1.00
|1.2334
|1.2402
|1.2268
|567
|2006.04.21 10:29
|close
|205
|1.00
|1.2328
|1.2402
|1.2268
|60.00
|14500.00
|568
|2006.04.21 10:30
|buy
|206
|1.00
|1.2320
|1.2252
|1.2386
|569
|2006.04.21 10:34
|modify
|206
|1.00
|1.2320
|1.2312
|1.2326
|570
|2006.04.21 10:47
|t/p
|206
|1.00
|1.2326
|1.2312
|1.2326
|60.00
|14560.00
|571
|2006.04.21 12:00
|sell
|207
|1.00
|1.2325
|1.2393
|1.2259
|572
|2006.04.21 12:16
|close
|207
|1.00
|1.2333
|1.2393
|1.2259
|-80.00
|14480.00
|573
|2006.04.21 12:17
|sell
|208
|1.00
|1.2332
|1.2400
|1.2266
|574
|2006.04.21 12:20
|modify
|208
|1.00
|1.2332
|1.2340
|1.2326
|575
|2006.04.21 12:29
|t/p
|208
|1.00
|1.2326
|1.2340
|1.2326
|60.00
|14540.00
|576
|2006.04.21 13:01
|buy
|209
|1.00
|1.2316
|1.2248
|1.2382
|577
|2006.04.21 13:04
|modify
|209
|1.00
|1.2316
|1.2308
|1.2322
|578
|2006.04.21 14:30
|t/p
|209
|1.00
|1.2322
|1.2308
|1.2322
|60.00
|14600.00
|579
|2006.04.21 14:30
|sell
|210
|1.00
|1.2324
|1.2392
|1.2258
|580
|2006.04.21 14:36
|modify
|210
|1.00
|1.2324
|1.2332
|1.2318
|581
|2006.04.21 14:52
|s/l
|210
|1.00
|1.2332
|1.2332
|1.2318
|-80.00
|14520.00
|582
|2006.04.21 14:52
|sell
|211
|1.00
|1.2330
|1.2398
|1.2264
|583
|2006.04.21 14:55
|modify
|211
|1.00
|1.2330
|1.2338
|1.2324
|584
|2006.04.21 15:00
|s/l
|211
|1.00
|1.2338
|1.2338
|1.2324
|-80.00
|14440.00
|585
|2006.04.21 18:15
|sell
|212
|1.00
|1.2345
|1.2413
|1.2279
|586
|2006.04.21 18:21
|close
|212
|1.00
|1.2339
|1.2413
|1.2279
|60.00
|14500.00
|587
|2006.04.21 18:23
|buy
|213
|1.00
|1.2338
|1.2270
|1.2404
|588
|2006.04.21 18:26
|modify
|213
|1.00
|1.2338
|1.2330
|1.2344
|589
|2006.04.23 21:00
|t/p
|213
|1.00
|1.2344
|1.2330
|1.2344
|60.00
|14560.00
|590
|2006.04.23 21:15
|buy
|214
|1.00
|1.2363
|1.2295
|1.2429
|591
|2006.04.23 21:19
|close
|214
|1.00
|1.2370
|1.2295
|1.2429
|70.00
|14630.00
|592
|2006.04.23 21:25
|sell
|215
|1.00
|1.2371
|1.2439
|1.2305
|593
|2006.04.23 21:29
|modify
|215
|1.00
|1.2371
|1.2379
|1.2365
|594
|2006.04.23 22:29
|s/l
|215
|1.00
|1.2379
|1.2379
|1.2365
|-80.00
|14550.00
|595
|2006.04.23 22:29
|sell
|216
|1.00
|1.2379
|1.2447
|1.2313
|596
|2006.04.23 22:34
|modify
|216
|1.00
|1.2379
|1.2387
|1.2373
|597
|2006.04.23 22:41
|t/p
|216
|1.00
|1.2373
|1.2387
|1.2373
|60.00
|14610.00
|598
|2006.04.23 22:43
|buy
|217
|1.00
|1.2371
|1.2303
|1.2437
|599
|2006.04.23 22:47
|close
|217
|1.00
|1.2378
|1.2303
|1.2437
|70.00
|14680.00
|600
|2006.04.23 22:51
|sell
|218
|1.00
|1.2378
|1.2446
|1.2312
|601
|2006.04.23 22:59
|modify
|218
|1.00
|1.2378
|1.2386
|1.2372
|602
|2006.04.23 23:01
|t/p
|218
|1.00
|1.2372
|1.2386
|1.2372
|60.00
|14740.00
|603
|2006.04.23 23:03
|buy
|219
|1.00
|1.2369
|1.2301
|1.2435
|604
|2006.04.23 23:10
|modify
|219
|1.00
|1.2369
|1.2361
|1.2375
|605
|2006.04.23 23:17
|t/p
|219
|1.00
|1.2375
|1.2361
|1.2375
|60.00
|14800.00
|606
|2006.04.23 23:17
|sell
|220
|1.00
|1.2375
|1.2443
|1.2309
|607
|2006.04.23 23:20
|modify
|220
|1.00
|1.2375
|1.2383
|1.2369
|608
|2006.04.23 23:31
|t/p
|220
|1.00
|1.2369
|1.2383
|1.2369
|60.00
|14860.00
|609
|2006.04.23 23:42
|buy
|221
|1.00
|1.2365
|1.2297
|1.2431
|610
|2006.04.23 23:46
|close
|221
|1.00
|1.2371
|1.2297
|1.2431
|60.00
|14920.00
|611
|2006.04.23 23:56
|sell
|222
|1.00
|1.2372
|1.2440
|1.2306
|612
|2006.04.23 23:59
|modify
|222
|1.00
|1.2372
|1.2380
|1.2366
|613
|2006.04.24 00:00
|t/p
|222
|1.00
|1.2366
|1.2380
|1.2366
|60.00
|14980.00
|614
|2006.04.24 00:00
|buy
|223
|1.00
|1.2359
|1.2291
|1.2425
|615
|2006.04.24 00:03
|close
|223
|1.00
|1.2370
|1.2291
|1.2425
|110.00
|15090.00
|616
|2006.04.24 00:05
|sell
|224
|1.00
|1.2370
|1.2438
|1.2304
|617
|2006.04.24 00:11
|modify
|224
|1.00
|1.2370
|1.2378
|1.2364
|618
|2006.04.24 00:29
|t/p
|224
|1.00
|1.2364
|1.2378
|1.2364
|60.00
|15150.00
|619
|2006.04.24 00:29
|buy
|225
|1.00
|1.2359
|1.2291
|1.2425
|620
|2006.04.24 00:59
|modify
|225
|1.00
|1.2359
|1.2351
|1.2365
|621
|2006.04.24 01:59
|s/l
|225
|1.00
|1.2351
|1.2351
|1.2365
|-80.00
|15070.00
|622
|2006.04.24 07:29
|sell
|226
|1.00
|1.2394
|1.2462
|1.2328
|623
|2006.04.24 07:59
|modify
|226
|1.00
|1.2394
|1.2402
|1.2388
|624
|2006.04.24 07:59
|t/p
|226
|1.00
|1.2388
|1.2402
|1.2388
|60.00
|15130.00
|625
|2006.04.24 08:37
|buy
|227
|1.00
|1.2377
|1.2309
|1.2443
|626
|2006.04.24 08:41
|modify
|227
|1.00
|1.2377
|1.2369
|1.2383
|627
|2006.04.24 08:46
|t/p
|227
|1.00
|1.2383
|1.2369
|1.2383
|60.00
|15190.00
|628
|2006.04.24 08:47
|sell
|228
|1.00
|1.2384
|1.2452
|1.2318
|629
|2006.04.24 08:52
|modify
|228
|1.00
|1.2384
|1.2392
|1.2378
|630
|2006.04.24 09:11
|t/p
|228
|1.00
|1.2378
|1.2392
|1.2378
|60.00
|15250.00
|631
|2006.04.24 09:11
|buy
|229
|1.00
|1.2376
|1.2308
|1.2442
|632
|2006.04.24 09:14
|modify
|229
|1.00
|1.2376
|1.2368
|1.2382
|633
|2006.04.24 09:25
|t/p
|229
|1.00
|1.2382
|1.2368
|1.2382
|60.00
|15310.00
|634
|2006.04.24 09:25
|sell
|230
|1.00
|1.2383
|1.2451
|1.2317
|635
|2006.04.24 09:29
|modify
|230
|1.00
|1.2383
|1.2391
|1.2377
|636
|2006.04.24 09:29
|t/p
|230
|1.00
|1.2377
|1.2391
|1.2377
|60.00
|15370.00
|637
|2006.04.24 09:59
|sell
|231
|1.00
|1.2381
|1.2449
|1.2315
|638
|2006.04.24 10:02
|modify
|231
|1.00
|1.2381
|1.2389
|1.2375
|639
|2006.04.24 11:17
|t/p
|231
|1.00
|1.2375
|1.2389
|1.2375
|60.00
|15430.00
|640
|2006.04.24 11:29
|buy
|232
|1.00
|1.2371
|1.2303
|1.2437
|641
|2006.04.24 11:35
|modify
|232
|1.00
|1.2371
|1.2363
|1.2377
|642
|2006.04.24 11:56
|t/p
|232
|1.00
|1.2377
|1.2363
|1.2377
|60.00
|15490.00
|643
|2006.04.24 11:56
|sell
|233
|1.00
|1.2378
|1.2446
|1.2312
|644
|2006.04.24 11:59
|modify
|233
|1.00
|1.2378
|1.2386
|1.2372
|645
|2006.04.24 12:29
|t/p
|233
|1.00
|1.2372
|1.2386
|1.2372
|60.00
|15550.00
|646
|2006.04.24 14:30
|sell
|234
|1.00
|1.2356
|1.2424
|1.2290
|647
|2006.04.24 14:33
|close
|234
|1.00
|1.2371
|1.2424
|1.2290
|-150.00
|15400.00
|648
|2006.04.24 19:57
|buy
|235
|1.00
|1.2401
|1.2333
|1.2467
|649
|2006.04.24 20:00
|modify
|235
|1.00
|1.2401
|1.2393
|1.2407
|650
|2006.04.24 20:59
|s/l
|235
|1.00
|1.2393
|1.2393
|1.2407
|-80.00
|15320.00
|651
|2006.04.24 20:59
|buy
|236
|1.00
|1.2388
|1.2320
|1.2454
|652
|2006.04.24 21:02
|modify
|236
|1.00
|1.2388
|1.2380
|1.2394
|653
|2006.04.24 21:03
|t/p
|236
|1.00
|1.2394
|1.2380
|1.2394
|60.00
|15380.00
|654
|2006.04.24 21:03
|sell
|237
|1.00
|1.2394
|1.2462
|1.2328
|655
|2006.04.24 21:29
|close
|237
|1.00
|1.2387
|1.2462
|1.2328
|70.00
|15450.00
|656
|2006.04.24 22:29
|sell
|238
|1.00
|1.2386
|1.2454
|1.2320
|657
|2006.04.24 22:58
|modify
|238
|1.00
|1.2386
|1.2394
|1.2380
|658
|2006.04.25 00:12
|t/p
|238
|1.00
|1.2380
|1.2394
|1.2380
|60.00
|15510.00
|659
|2006.04.25 08:01
|buy
|239
|1.00
|1.2385
|1.2317
|1.2451
|660
|2006.04.25 08:04
|close
|239
|1.00
|1.2391
|1.2317
|1.2451
|60.00
|15570.00
|661
|2006.04.25 08:29
|buy
|240
|1.00
|1.2385
|1.2317
|1.2451
|662
|2006.04.25 08:58
|close
|240
|1.00
|1.2397
|1.2317
|1.2451
|120.00
|15690.00
|663
|2006.04.25 08:59
|buy
|241
|1.00
|1.2394
|1.2326
|1.2460
|664
|2006.04.25 09:08
|modify
|241
|1.00
|1.2394
|1.2386
|1.2400
|665
|2006.04.25 09:09
|s/l
|241
|1.00
|1.2386
|1.2386
|1.2400
|-80.00
|15610.00
|666
|2006.04.25 09:09
|buy
|242
|1.00
|1.2387
|1.2319
|1.2453
|667
|2006.04.25 09:12
|modify
|242
|1.00
|1.2387
|1.2379
|1.2393
|668
|2006.04.25 09:13
|t/p
|242
|1.00
|1.2393
|1.2379
|1.2393
|60.00
|15670.00
|669
|2006.04.25 09:13
|sell
|243
|1.00
|1.2393
|1.2461
|1.2327
|670
|2006.04.25 09:21
|close
|243
|1.00
|1.2387
|1.2461
|1.2327
|60.00
|15730.00
|671
|2006.04.25 09:23
|buy
|244
|1.00
|1.2387
|1.2319
|1.2453
|672
|2006.04.25 09:27
|close
|244
|1.00
|1.2393
|1.2319
|1.2453
|60.00
|15790.00
|673
|2006.04.25 09:29
|sell
|245
|1.00
|1.2393
|1.2461
|1.2327
|674
|2006.04.25 09:32
|close
|245
|1.00
|1.2387
|1.2461
|1.2327
|60.00
|15850.00
|675
|2006.04.25 09:41
|sell
|246
|1.00
|1.2393
|1.2461
|1.2327
|676
|2006.04.25 09:47
|modify
|246
|1.00
|1.2393
|1.2401
|1.2387
|677
|2006.04.25 10:14
|t/p
|246
|1.00
|1.2387
|1.2401
|1.2387
|60.00
|15910.00
|678
|2006.04.25 10:59
|sell
|247
|1.00
|1.2386
|1.2454
|1.2320
|679
|2006.04.25 11:02
|close
|247
|1.00
|1.2395
|1.2454
|1.2320
|-90.00
|15820.00
|680
|2006.04.25 11:06
|sell
|248
|1.00
|1.2395
|1.2463
|1.2329
|681
|2006.04.25 11:14
|modify
|248
|1.00
|1.2395
|1.2403
|1.2389
|682
|2006.04.25 11:22
|t/p
|248
|1.00
|1.2389
|1.2403
|1.2389
|60.00
|15880.00
|683
|2006.04.25 11:22
|buy
|249
|1.00
|1.2389
|1.2321
|1.2455
|684
|2006.04.25 11:25
|modify
|249
|1.00
|1.2389
|1.2381
|1.2395
|685
|2006.04.25 11:29
|t/p
|249
|1.00
|1.2395
|1.2381
|1.2395
|60.00
|15940.00
|686
|2006.04.25 14:00
|buy
|250
|1.00
|1.2403
|1.2335
|1.2469
|687
|2006.04.25 14:06
|modify
|250
|1.00
|1.2403
|1.2395
|1.2409
|688
|2006.04.25 14:09
|t/p
|250
|1.00
|1.2409
|1.2395
|1.2409
|60.00
|16000.00
|689
|2006.04.25 14:29
|sell
|251
|1.00
|1.2412
|1.2480
|1.2346
|690
|2006.04.25 14:59
|close
|251
|1.00
|1.2383
|1.2480
|1.2346
|290.00
|16290.00
|691
|2006.04.25 15:01
|sell
|252
|1.00
|1.2423
|1.2491
|1.2357
|692
|2006.04.25 15:09
|modify
|252
|1.00
|1.2423
|1.2431
|1.2417
|693
|2006.04.25 15:29
|t/p
|252
|1.00
|1.2417
|1.2431
|1.2417
|60.00
|16350.00
|694
|2006.04.25 16:00
|buy
|253
|1.00
|1.2406
|1.2338
|1.2472
|695
|2006.04.25 16:03
|modify
|253
|1.00
|1.2406
|1.2398
|1.2412
|696
|2006.04.25 16:05
|s/l
|253
|1.00
|1.2398
|1.2398
|1.2412
|-80.00
|16270.00
|697
|2006.04.25 16:05
|buy
|254
|1.00
|1.2399
|1.2331
|1.2465
|698
|2006.04.25 16:29
|modify
|254
|1.00
|1.2399
|1.2391
|1.2405
|699
|2006.04.25 17:02
|t/p
|254
|1.00
|1.2405
|1.2391
|1.2405
|60.00
|16330.00
|700
|2006.04.26 01:29
|buy
|255
|1.00
|1.2425
|1.2357
|1.2491
|701
|2006.04.26 01:32
|modify
|255
|1.00
|1.2425
|1.2417
|1.2431
|702
|2006.04.26 03:59
|s/l
|255
|1.00
|1.2417
|1.2417
|1.2431
|-80.00
|16250.00
|703
|2006.04.26 04:29
|sell
|256
|1.00
|1.2421
|1.2489
|1.2355
|704
|2006.04.26 04:33
|modify
|256
|1.00
|1.2421
|1.2429
|1.2415
|705
|2006.04.26 05:30
|t/p
|256
|1.00
|1.2415
|1.2429
|1.2415
|60.00
|16310.00
|706
|2006.04.26 05:30
|sell
|257
|1.00
|1.2422
|1.2490
|1.2356
|707
|2006.04.26 05:33
|modify
|257
|1.00
|1.2422
|1.2430
|1.2416
|708
|2006.04.26 05:51
|t/p
|257
|1.00
|1.2416
|1.2430
|1.2416
|60.00
|16370.00
|709
|2006.04.26 05:55
|buy
|258
|1.00
|1.2415
|1.2347
|1.2481
|710
|2006.04.26 05:58
|modify
|258
|1.00
|1.2415
|1.2407
|1.2421
|711
|2006.04.26 05:59
|t/p
|258
|1.00
|1.2421
|1.2407
|1.2421
|60.00
|16430.00
|712
|2006.04.26 06:02
|buy
|259
|1.00
|1.2416
|1.2348
|1.2482
|713
|2006.04.26 06:05
|modify
|259
|1.00
|1.2416
|1.2408
|1.2422
|714
|2006.04.26 07:59
|s/l
|259
|1.00
|1.2408
|1.2408
|1.2422
|-80.00
|16350.00
|715
|2006.04.26 09:03
|sell
|260
|1.00
|1.2413
|1.2481
|1.2347
|716
|2006.04.26 09:11
|modify
|260
|1.00
|1.2413
|1.2421
|1.2407
|717
|2006.04.26 10:32
|t/p
|260
|1.00
|1.2407
|1.2421
|1.2407
|60.00
|16410.00
|718
|2006.04.26 11:47
|sell
|261
|1.00
|1.2418
|1.2486
|1.2352
|719
|2006.04.26 11:52
|modify
|261
|1.00
|1.2418
|1.2426
|1.2412
|720
|2006.04.26 12:48
|t/p
|261
|1.00
|1.2412
|1.2426
|1.2412
|60.00
|16470.00
|721
|2006.04.26 12:48
|buy
|262
|1.00
|1.2410
|1.2342
|1.2476
|722
|2006.04.26 12:51
|modify
|262
|1.00
|1.2410
|1.2402
|1.2416
|723
|2006.04.26 12:59
|t/p
|262
|1.00
|1.2416
|1.2402
|1.2416
|60.00
|16530.00
|724
|2006.04.26 14:00
|buy
|263
|1.00
|1.2425
|1.2357
|1.2491
|725
|2006.04.26 14:04
|modify
|263
|1.00
|1.2425
|1.2417
|1.2431
|726
|2006.04.26 14:59
|t/p
|263
|1.00
|1.2431
|1.2417
|1.2431
|60.00
|16590.00
|727
|2006.04.26 14:59
|sell
|264
|1.00
|1.2440
|1.2508
|1.2374
|728
|2006.04.26 15:03
|modify
|264
|1.00
|1.2440
|1.2448
|1.2434
|729
|2006.04.26 15:24
|s/l
|264
|1.00
|1.2448
|1.2448
|1.2434
|-80.00
|16510.00
|730
|2006.04.26 15:24
|sell
|265
|1.00
|1.2446
|1.2514
|1.2380
|731
|2006.04.26 15:29
|close
|265
|1.00
|1.2437
|1.2514
|1.2380
|90.00
|16600.00
|732
|2006.04.26 17:00
|buy
|266
|1.00
|1.2453
|1.2385
|1.2519
|733
|2006.04.26 17:10
|close
|266
|1.00
|1.2441
|1.2385
|1.2519
|-120.00
|16480.00
|734
|2006.04.26 17:16
|buy
|267
|1.00
|1.2443
|1.2375
|1.2509
|735
|2006.04.26 17:29
|modify
|267
|1.00
|1.2443
|1.2435
|1.2449
|736
|2006.04.26 17:59
|t/p
|267
|1.00
|1.2449
|1.2435
|1.2449
|60.00
|16540.00
|737
|2006.04.26 17:59
|sell
|268
|1.00
|1.2449
|1.2517
|1.2383
|738
|2006.04.26 18:29
|close
|268
|1.00
|1.2441
|1.2517
|1.2383
|80.00
|16620.00
|739
|2006.04.26 19:13
|buy
|269
|1.00
|1.2449
|1.2381
|1.2515
|740
|2006.04.26 19:17
|modify
|269
|1.00
|1.2449
|1.2441
|1.2455
|741
|2006.04.27 00:59
|t/p
|269
|1.00
|1.2455
|1.2441
|1.2455
|60.00
|16680.00
|742
|2006.04.27 00:59
|sell
|270
|1.00
|1.2463
|1.2531
|1.2397
|743
|2006.04.27 01:29
|modify
|270
|1.00
|1.2463
|1.2471
|1.2457
|744
|2006.04.27 02:00
|t/p
|270
|1.00
|1.2457
|1.2471
|1.2457
|60.00
|16740.00
|745
|2006.04.27 06:41
|sell
|271
|1.00
|1.2450
|1.2518
|1.2384
|746
|2006.04.27 06:44
|modify
|271
|1.00
|1.2450
|1.2458
|1.2444
|747
|2006.04.27 07:29
|t/p
|271
|1.00
|1.2444
|1.2458
|1.2444
|60.00
|16800.00
|748
|2006.04.27 08:27
|sell
|272
|1.00
|1.2440
|1.2508
|1.2374
|749
|2006.04.27 08:30
|modify
|272
|1.00
|1.2440
|1.2448
|1.2434
|750
|2006.04.27 09:57
|t/p
|272
|1.00
|1.2434
|1.2448
|1.2434
|60.00
|16860.00
|751
|2006.04.27 09:57
|buy
|273
|1.00
|1.2433
|1.2365
|1.2499
|752
|2006.04.27 10:15
|close
|273
|1.00
|1.2440
|1.2365
|1.2499
|70.00
|16930.00
|753
|2006.04.27 12:37
|sell
|274
|1.00
|1.2428
|1.2496
|1.2362
|754
|2006.04.27 12:41
|modify
|274
|1.00
|1.2428
|1.2436
|1.2422
|755
|2006.04.27 13:29
|s/l
|274
|1.00
|1.2436
|1.2436
|1.2422
|-80.00
|16850.00
|756
|2006.04.27 16:46
|sell
|275
|1.00
|1.2537
|1.2605
|1.2471
|757
|2006.04.27 16:49
|modify
|275
|1.00
|1.2537
|1.2545
|1.2531
|758
|2006.04.27 16:52
|s/l
|275
|1.00
|1.2545
|1.2545
|1.2531
|-80.00
|16770.00
|759
|2006.04.27 16:52
|sell
|276
|1.00
|1.2543
|1.2611
|1.2477
|760
|2006.04.27 16:55
|close
|276
|1.00
|1.2537
|1.2611
|1.2477
|60.00
|16830.00
|761
|2006.04.27 17:09
|buy
|277
|1.00
|1.2537
|1.2469
|1.2603
|762
|2006.04.27 17:29
|modify
|277
|1.00
|1.2537
|1.2529
|1.2543
|763
|2006.04.27 17:34
|s/l
|277
|1.00
|1.2529
|1.2529
|1.2543
|-80.00
|16750.00
|764
|2006.04.27 17:34
|buy
|278
|1.00
|1.2528
|1.2460
|1.2594
|765
|2006.04.27 17:41
|modify
|278
|1.00
|1.2528
|1.2520
|1.2534
|766
|2006.04.27 17:44
|t/p
|278
|1.00
|1.2534
|1.2520
|1.2534
|60.00
|16810.00
|767
|2006.04.27 17:46
|sell
|279
|1.00
|1.2537
|1.2605
|1.2471
|768
|2006.04.27 17:49
|close
|279
|1.00
|1.2530
|1.2605
|1.2471
|70.00
|16880.00
|769
|2006.04.27 17:55
|buy
|280
|1.00
|1.2527
|1.2459
|1.2593
|770
|2006.04.27 17:58
|modify
|280
|1.00
|1.2527
|1.2519
|1.2533
|771
|2006.04.27 18:01
|t/p
|280
|1.00
|1.2533
|1.2519
|1.2533
|60.00
|16940.00
|772
|2006.04.27 18:02
|sell
|281
|1.00
|1.2535
|1.2603
|1.2469
|773
|2006.04.27 18:14
|modify
|281
|1.00
|1.2535
|1.2543
|1.2529
|774
|2006.04.27 18:19
|t/p
|281
|1.00
|1.2529
|1.2543
|1.2529
|60.00
|17000.00
|775
|2006.04.27 18:19
|buy
|282
|1.00
|1.2529
|1.2461
|1.2595
|776
|2006.04.27 18:24
|close
|282
|1.00
|1.2535
|1.2461
|1.2595
|60.00
|17060.00
|777
|2006.04.27 18:27
|sell
|283
|1.00
|1.2539
|1.2607
|1.2473
|778
|2006.04.27 18:30
|modify
|283
|1.00
|1.2539
|1.2547
|1.2533
|779
|2006.04.27 18:37
|t/p
|283
|1.00
|1.2533
|1.2547
|1.2533
|60.00
|17120.00
|780
|2006.04.27 18:51
|sell
|284
|1.00
|1.2540
|1.2608
|1.2474
|781
|2006.04.27 18:54
|modify
|284
|1.00
|1.2540
|1.2548
|1.2534
|782
|2006.04.27 19:48
|t/p
|284
|1.00
|1.2534
|1.2548
|1.2534
|60.00
|17180.00
|783
|2006.04.27 20:19
|sell
|285
|1.00
|1.2535
|1.2603
|1.2469
|784
|2006.04.27 20:22
|modify
|285
|1.00
|1.2535
|1.2543
|1.2529
|785
|2006.04.27 22:24
|t/p
|285
|1.00
|1.2529
|1.2543
|1.2529
|60.00
|17240.00
|786
|2006.04.27 23:29
|sell
|286
|1.00
|1.2534
|1.2602
|1.2468
|787
|2006.04.27 23:33
|modify
|286
|1.00
|1.2534
|1.2542
|1.2528
|788
|2006.04.28 01:59
|t/p
|286
|1.00
|1.2528
|1.2542
|1.2528
|60.00
|17300.00
|789
|2006.04.28 06:31
|buy
|287
|1.00
|1.2528
|1.2460
|1.2594
|790
|2006.04.28 06:34
|modify
|287
|1.00
|1.2528
|1.2520
|1.2534
|791
|2006.04.28 06:59
|t/p
|287
|1.00
|1.2534
|1.2520
|1.2534
|60.00
|17360.00
|792
|2006.04.28 08:28
|sell
|288
|1.00
|1.2553
|1.2621
|1.2487
|793
|2006.04.28 08:59
|close
|288
|1.00
|1.2561
|1.2621
|1.2487
|-80.00
|17280.00
|794
|2006.04.28 09:20
|buy
|289
|1.00
|1.2551
|1.2483
|1.2617
|795
|2006.04.28 09:29
|close
|289
|1.00
|1.2559
|1.2483
|1.2617
|80.00
|17360.00
|796
|2006.04.28 09:52
|buy
|290
|1.00
|1.2553
|1.2485
|1.2619
|797
|2006.04.28 09:59
|modify
|290
|1.00
|1.2553
|1.2545
|1.2559
|798
|2006.04.28 10:00
|s/l
|290
|1.00
|1.2545
|1.2545
|1.2559
|-80.00
|17280.00
|799
|2006.04.28 10:01
|buy
|291
|1.00
|1.2546
|1.2478
|1.2612
|800
|2006.04.28 10:04
|modify
|291
|1.00
|1.2546
|1.2538
|1.2552
|801
|2006.04.28 10:11
|t/p
|291
|1.00
|1.2552
|1.2538
|1.2552
|60.00
|17340.00
|802
|2006.04.28 10:11
|sell
|292
|1.00
|1.2552
|1.2620
|1.2486
|803
|2006.04.28 10:14
|modify
|292
|1.00
|1.2552
|1.2560
|1.2546
|804
|2006.04.28 10:15
|t/p
|292
|1.00
|1.2546
|1.2560
|1.2546
|60.00
|17400.00
|805
|2006.04.28 10:15
|buy
|293
|1.00
|1.2545
|1.2477
|1.2611
|806
|2006.04.28 10:18
|modify
|293
|1.00
|1.2545
|1.2537
|1.2551
|807
|2006.04.28 11:09
|t/p
|293
|1.00
|1.2551
|1.2537
|1.2551
|60.00
|17460.00
|808
|2006.04.28 12:30
|sell
|294
|1.00
|1.2546
|1.2614
|1.2480
|809
|2006.04.28 12:33
|modify
|294
|1.00
|1.2546
|1.2554
|1.2540
|810
|2006.04.28 12:59
|s/l
|294
|1.00
|1.2554
|1.2554
|1.2540
|-80.00
|17380.00
|811
|2006.04.28 13:00
|buy
|295
|1.00
|1.2550
|1.2482
|1.2616
|812
|2006.04.28 13:03
|modify
|295
|1.00
|1.2550
|1.2542
|1.2556
|813
|2006.04.28 13:59
|t/p
|295
|1.00
|1.2556
|1.2542
|1.2556
|60.00
|17440.00
|814
|2006.04.28 14:59
|sell
|296
|1.00
|1.2596
|1.2664
|1.2530
|815
|2006.04.28 15:29
|modify
|296
|1.00
|1.2596
|1.2604
|1.2590
|816
|2006.04.28 15:29
|s/l
|296
|1.00
|1.2604
|1.2604
|1.2590
|-80.00
|17360.00
|817
|2006.04.28 17:11
|buy
|297
|1.00
|1.2621
|1.2553
|1.2687
|818
|2006.04.28 17:14
|modify
|297
|1.00
|1.2621
|1.2613
|1.2627
|819
|2006.04.28 18:02
|t/p
|297
|1.00
|1.2627
|1.2613
|1.2627
|60.00
|17420.00
|820
|2006.04.28 18:39
|buy
|298
|1.00
|1.2617
|1.2549
|1.2683
|821
|2006.04.28 18:42
|modify
|298
|1.00
|1.2617
|1.2609
|1.2623
|822
|2006.04.28 18:50
|t/p
|298
|1.00
|1.2623
|1.2609
|1.2623
|60.00
|17480.00
|823
|2006.04.28 18:50
|sell
|299
|1.00
|1.2624
|1.2692
|1.2558
|824
|2006.04.28 18:59
|modify
|299
|1.00
|1.2624
|1.2632
|1.2618
|825
|2006.04.28 18:59
|t/p
|299
|1.00
|1.2618
|1.2632
|1.2618
|60.00
|17540.00
|826
|2006.04.28 20:01
|sell
|300
|1.00
|1.2626
|1.2694
|1.2560
|827
|2006.04.28 20:05
|modify
|300
|1.00
|1.2626
|1.2634
|1.2620
|828
|2006.04.30 21:25
|s/l
|300
|1.00
|1.2634
|1.2634
|1.2620
|-80.00
|17460.00
|829
|2006.04.30 23:29
|sell
|301
|1.00
|1.2623
|1.2691
|1.2557
|830
|2006.04.30 23:32
|close
|301
|1.00
|1.2615
|1.2691
|1.2557
|80.00
|17540.00
|831
|2006.05.01 02:00
|sell
|302
|1.00
|1.2618
|1.2686
|1.2552
|832
|2006.05.01 02:05
|modify
|302
|1.00
|1.2618
|1.2626
|1.2612
|833
|2006.05.01 02:59
|s/l
|302
|1.00
|1.2626
|1.2626
|1.2612
|-80.00
|17460.00
|834
|2006.05.01 04:29
|sell
|303
|1.00
|1.2638
|1.2706
|1.2572
|835
|2006.05.01 04:41
|modify
|303
|1.00
|1.2638
|1.2646
|1.2632
|836
|2006.05.01 04:42
|t/p
|303
|1.00
|1.2632
|1.2646
|1.2632
|60.00
|17520.00
|837
|2006.05.01 04:42
|buy
|304
|1.00
|1.2628
|1.2560
|1.2694
|838
|2006.05.01 04:45
|modify
|304
|1.00
|1.2628
|1.2620
|1.2634
|839
|2006.05.01 06:00
|t/p
|304
|1.00
|1.2634
|1.2620
|1.2634
|60.00
|17580.00
|840
|2006.05.01 06:17
|sell
|305
|1.00
|1.2637
|1.2705
|1.2571
|841
|2006.05.01 06:21
|modify
|305
|1.00
|1.2637
|1.2645
|1.2631
|842
|2006.05.01 06:45
|t/p
|305
|1.00
|1.2631
|1.2645
|1.2631
|60.00
|17640.00
|843
|2006.05.01 06:46
|buy
|306
|1.00
|1.2630
|1.2562
|1.2696
|844
|2006.05.01 06:49
|modify
|306
|1.00
|1.2630
|1.2622
|1.2636
|845
|2006.05.01 07:59
|s/l
|306
|1.00
|1.2622
|1.2622
|1.2636
|-80.00
|17560.00
|846
|2006.05.01 07:59
|buy
|307
|1.00
|1.2620
|1.2552
|1.2686
|847
|2006.05.01 08:29
|modify
|307
|1.00
|1.2620
|1.2612
|1.2626
|848
|2006.05.01 11:29
|t/p
|307
|1.00
|1.2626
|1.2612
|1.2626
|60.00
|17620.00
|849
|2006.05.01 14:04
|buy
|308
|1.00
|1.2645
|1.2577
|1.2711
|850
|2006.05.01 14:07
|close
|308
|1.00
|1.2632
|1.2577
|1.2711
|-130.00
|17490.00
|851
|2006.05.01 14:27
|buy
|309
|1.00
|1.2632
|1.2564
|1.2698
|852
|2006.05.01 14:30
|close
|309
|1.00
|1.2624
|1.2564
|1.2698
|-80.00
|17410.00
|853
|2006.05.01 17:06
|sell
|310
|1.00
|1.2625
|1.2693
|1.2559
|854
|2006.05.01 17:09
|close
|310
|1.00
|1.2618
|1.2693
|1.2559
|70.00
|17480.00
|855
|2006.05.01 17:09
|buy
|311
|1.00
|1.2618
|1.2550
|1.2684
|856
|2006.05.01 17:13
|modify
|311
|1.00
|1.2618
|1.2610
|1.2624
|857
|2006.05.01 17:14
|t/p
|311
|1.00
|1.2624
|1.2610
|1.2624
|60.00
|17540.00
|858
|2006.05.01 17:14
|sell
|312
|1.00
|1.2626
|1.2694
|1.2560
|859
|2006.05.01 17:18
|modify
|312
|1.00
|1.2626
|1.2634
|1.2620
|860
|2006.05.01 17:24
|t/p
|312
|1.00
|1.2620
|1.2634
|1.2620
|60.00
|17600.00
|861
|2006.05.01 17:25
|buy
|313
|1.00
|1.2618
|1.2550
|1.2684
|862
|2006.05.01 17:29
|modify
|313
|1.00
|1.2618
|1.2610
|1.2624
|863
|2006.05.01 19:29
|s/l
|313
|1.00
|1.2610
|1.2610
|1.2624
|-80.00
|17520.00
|864
|2006.05.01 21:20
|buy
|314
|1.00
|1.2582
|1.2514
|1.2648
|865
|2006.05.01 21:23
|close
|314
|1.00
|1.2589
|1.2514
|1.2648
|70.00
|17590.00
|866
|2006.05.01 21:28
|sell
|315
|1.00
|1.2590
|1.2658
|1.2524
|867
|2006.05.01 21:40
|close
|315
|1.00
|1.2580
|1.2658
|1.2524
|100.00
|17690.00
|868
|2006.05.01 21:41
|buy
|316
|1.00
|1.2572
|1.2504
|1.2638
|869
|2006.05.01 21:44
|close
|316
|1.00
|1.2564
|1.2504
|1.2638
|-80.00
|17610.00
|870
|2006.05.01 21:47
|buy
|317
|1.00
|1.2566
|1.2498
|1.2632
|871
|2006.05.01 21:50
|modify
|317
|1.00
|1.2566
|1.2558
|1.2572
|872
|2006.05.01 21:54
|t/p
|317
|1.00
|1.2572
|1.2558
|1.2572
|60.00
|17670.00
|873
|2006.05.01 21:59
|sell
|318
|1.00
|1.2579
|1.2647
|1.2513
|874
|2006.05.01 22:29
|close
|318
|1.00
|1.2568
|1.2647
|1.2513
|110.00
|17780.00
|875
|2006.05.01 23:36
|buy
|319
|1.00
|1.2572
|1.2504
|1.2638
|876
|2006.05.01 23:39
|modify
|319
|1.00
|1.2572
|1.2564
|1.2578
|877
|2006.05.01 23:57
|s/l
|319
|1.00
|1.2564
|1.2564
|1.2578
|-80.00
|17700.00
|878
|2006.05.01 23:57
|buy
|320
|1.00
|1.2566
|1.2498
|1.2632
|879
|2006.05.02 00:00
|modify
|320
|1.00
|1.2566
|1.2558
|1.2572
|880
|2006.05.02 00:27
|t/p
|320
|1.00
|1.2572
|1.2558
|1.2572
|60.00
|17760.00
|881
|2006.05.02 00:27
|sell
|321
|1.00
|1.2573
|1.2641
|1.2507
|882
|2006.05.02 00:30
|modify
|321
|1.00
|1.2573
|1.2581
|1.2567
|883
|2006.05.02 01:31
|s/l
|321
|1.00
|1.2581
|1.2581
|1.2567
|-80.00
|17680.00
|884
|2006.05.02 04:30
|sell
|322
|1.00
|1.2583
|1.2651
|1.2517
|885
|2006.05.02 04:34
|modify
|322
|1.00
|1.2583
|1.2591
|1.2577
|886
|2006.05.02 05:59
|t/p
|322
|1.00
|1.2577
|1.2591
|1.2577
|60.00
|17740.00
|887
|2006.05.02 05:59
|buy
|323
|1.00
|1.2571
|1.2503
|1.2637
|888
|2006.05.02 06:02
|close
|323
|1.00
|1.2581
|1.2503
|1.2637
|100.00
|17840.00
|889
|2006.05.02 06:03
|sell
|324
|1.00
|1.2582
|1.2650
|1.2516
|890
|2006.05.02 06:06
|modify
|324
|1.00
|1.2582
|1.2590
|1.2576
|891
|2006.05.02 06:26
|t/p
|324
|1.00
|1.2576
|1.2590
|1.2576
|60.00
|17900.00
|892
|2006.05.02 06:34
|buy
|325
|1.00
|1.2570
|1.2502
|1.2636
|893
|2006.05.02 06:38
|modify
|325
|1.00
|1.2570
|1.2562
|1.2576
|894
|2006.05.02 06:44
|t/p
|325
|1.00
|1.2576
|1.2562
|1.2576
|60.00
|17960.00
|895
|2006.05.02 06:44
|sell
|326
|1.00
|1.2577
|1.2645
|1.2511
|896
|2006.05.02 06:47
|modify
|326
|1.00
|1.2577
|1.2585
|1.2571
|897
|2006.05.02 06:59
|t/p
|326
|1.00
|1.2571
|1.2585
|1.2571
|60.00
|18020.00
|898
|2006.05.02 07:00
|sell
|327
|1.00
|1.2577
|1.2645
|1.2511
|899
|2006.05.02 07:18
|modify
|327
|1.00
|1.2577
|1.2585
|1.2571
|900
|2006.05.02 07:59
|s/l
|327
|1.00
|1.2585
|1.2585
|1.2571
|-80.00
|17940.00
|901
|2006.05.02 10:59
|buy
|328
|1.00
|1.2639
|1.2571
|1.2705
|902
|2006.05.02 11:02
|close
|328
|1.00
|1.2621
|1.2571
|1.2705
|-180.00
|17760.00
|903
|2006.05.02 11:03
|buy
|329
|1.00
|1.2622
|1.2554
|1.2688
|904
|2006.05.02 11:06
|modify
|329
|1.00
|1.2622
|1.2614
|1.2628
|905
|2006.05.02 11:14
|t/p
|329
|1.00
|1.2628
|1.2614
|1.2628
|60.00
|17820.00
|906
|2006.05.02 11:40
|sell
|330
|1.00
|1.2633
|1.2701
|1.2567
|907
|2006.05.02 11:43
|modify
|330
|1.00
|1.2633
|1.2641
|1.2627
|908
|2006.05.02 11:48
|s/l
|330
|1.00
|1.2641
|1.2641
|1.2627
|-80.00
|17740.00
|909
|2006.05.02 11:48
|sell
|331
|1.00
|1.2639
|1.2707
|1.2573
|910
|2006.05.02 11:51
|modify
|331
|1.00
|1.2639
|1.2647
|1.2633
|911
|2006.05.02 12:01
|s/l
|331
|1.00
|1.2647
|1.2647
|1.2633
|-80.00
|17660.00
|912
|2006.05.02 12:01
|sell
|332
|1.00
|1.2645
|1.2713
|1.2579
|913
|2006.05.02 12:04
|modify
|332
|1.00
|1.2645
|1.2653
|1.2639
|914
|2006.05.02 12:09
|s/l
|332
|1.00
|1.2653
|1.2653
|1.2639
|-80.00
|17580.00
|915
|2006.05.02 12:09
|sell
|333
|1.00
|1.2651
|1.2719
|1.2585
|916
|2006.05.02 12:27
|modify
|333
|1.00
|1.2651
|1.2659
|1.2645
|917
|2006.05.02 12:32
|t/p
|333
|1.00
|1.2645
|1.2659
|1.2645
|60.00
|17640.00
|918
|2006.05.02 12:35
|buy
|334
|1.00
|1.2640
|1.2572
|1.2706
|919
|2006.05.02 12:38
|modify
|334
|1.00
|1.2640
|1.2632
|1.2646
|920
|2006.05.02 12:45
|t/p
|334
|1.00
|1.2646
|1.2632
|1.2646
|60.00
|17700.00
|921
|2006.05.02 12:46
|sell
|335
|1.00
|1.2647
|1.2715
|1.2581
|922
|2006.05.02 12:49
|modify
|335
|1.00
|1.2647
|1.2655
|1.2641
|923
|2006.05.02 12:59
|t/p
|335
|1.00
|1.2641
|1.2655
|1.2641
|60.00
|17760.00
|924
|2006.05.02 12:59
|buy
|336
|1.00
|1.2640
|1.2572
|1.2706
|925
|2006.05.02 13:05
|close
|336
|1.00
|1.2632
|1.2572
|1.2706
|-80.00
|17680.00
|926
|2006.05.02 13:07
|buy
|337
|1.00
|1.2632
|1.2564
|1.2698
|927
|2006.05.02 13:11
|modify
|337
|1.00
|1.2632
|1.2624
|1.2638
|928
|2006.05.02 13:29
|t/p
|337
|1.00
|1.2638
|1.2624
|1.2638
|60.00
|17740.00
|929
|2006.05.02 13:53
|sell
|338
|1.00
|1.2639
|1.2707
|1.2573
|930
|2006.05.02 13:56
|modify
|338
|1.00
|1.2639
|1.2647
|1.2633
|931
|2006.05.02 14:00
|t/p
|338
|1.00
|1.2633
|1.2647
|1.2633
|60.00
|17800.00
|932
|2006.05.02 14:10
|sell
|339
|1.00
|1.2639
|1.2707
|1.2573
|933
|2006.05.02 14:16
|modify
|339
|1.00
|1.2639
|1.2647
|1.2633
|934
|2006.05.02 14:19
|s/l
|339
|1.00
|1.2647
|1.2647
|1.2633
|-80.00
|17720.00
|935
|2006.05.02 14:19
|sell
|340
|1.00
|1.2648
|1.2716
|1.2582
|936
|2006.05.02 14:26
|modify
|340
|1.00
|1.2648
|1.2656
|1.2642
|937
|2006.05.02 14:34
|t/p
|340
|1.00
|1.2642
|1.2656
|1.2642
|60.00
|17780.00
|938
|2006.05.02 16:05
|buy
|341
|1.00
|1.2635
|1.2567
|1.2701
|939
|2006.05.02 16:08
|close
|341
|1.00
|1.2627
|1.2567
|1.2701
|-80.00
|17700.00
|940
|2006.05.02 16:09
|buy
|342
|1.00
|1.2629
|1.2561
|1.2695
|941
|2006.05.02 16:14
|modify
|342
|1.00
|1.2629
|1.2621
|1.2635
|942
|2006.05.02 16:21
|t/p
|342
|1.00
|1.2635
|1.2621
|1.2635
|60.00
|17760.00
|943
|2006.05.02 16:23
|sell
|343
|1.00
|1.2643
|1.2711
|1.2577
|944
|2006.05.02 16:26
|modify
|343
|1.00
|1.2643
|1.2651
|1.2637
|945
|2006.05.02 16:29
|t/p
|343
|1.00
|1.2637
|1.2651
|1.2637
|60.00
|17820.00
|946
|2006.05.02 18:06
|sell
|344
|1.00
|1.2625
|1.2693
|1.2559
|947
|2006.05.02 18:09
|modify
|344
|1.00
|1.2625
|1.2633
|1.2619
|948
|2006.05.02 18:24
|t/p
|344
|1.00
|1.2619
|1.2633
|1.2619
|60.00
|17880.00
|949
|2006.05.02 18:25
|buy
|345
|1.00
|1.2617
|1.2549
|1.2683
|950
|2006.05.02 18:28
|close
|345
|1.00
|1.2629
|1.2549
|1.2683
|120.00
|18000.00
|951
|2006.05.02 18:29
|sell
|346
|1.00
|1.2630
|1.2698
|1.2564
|952
|2006.05.02 18:33
|modify
|346
|1.00
|1.2630
|1.2638
|1.2624
|953
|2006.05.02 18:35
|t/p
|346
|1.00
|1.2624
|1.2638
|1.2624
|60.00
|18060.00
|954
|2006.05.02 18:43
|buy
|347
|1.00
|1.2619
|1.2551
|1.2685
|955
|2006.05.02 18:47
|modify
|347
|1.00
|1.2619
|1.2611
|1.2625
|956
|2006.05.02 18:58
|s/l
|347
|1.00
|1.2611
|1.2611
|1.2625
|-80.00
|17980.00
|957
|2006.05.02 18:58
|buy
|348
|1.00
|1.2613
|1.2545
|1.2679
|958
|2006.05.02 19:12
|close
|348
|1.00
|1.2624
|1.2545
|1.2679
|110.00
|18090.00
|959
|2006.05.02 19:31
|buy
|349
|1.00
|1.2621
|1.2553
|1.2687
|960
|2006.05.02 19:38
|modify
|349
|1.00
|1.2621
|1.2613
|1.2627
|961
|2006.05.02 20:05
|s/l
|349
|1.00
|1.2613
|1.2613
|1.2627
|-80.00
|18010.00
|962
|2006.05.02 20:16
|sell
|350
|1.00
|1.2620
|1.2688
|1.2554
|963
|2006.05.02 20:22
|modify
|350
|1.00
|1.2620
|1.2628
|1.2614
|964
|2006.05.02 20:31
|t/p
|350
|1.00
|1.2614
|1.2628
|1.2614
|60.00
|18070.00
|965
|2006.05.03 00:27
|sell
|351
|1.00
|1.2615
|1.2683
|1.2549
|966
|2006.05.03 00:30
|modify
|351
|1.00
|1.2615
|1.2623
|1.2609
|967
|2006.05.03 01:29
|s/l
|351
|1.00
|1.2623
|1.2623
|1.2609
|-80.00
|17990.00
|968
|2006.05.03 01:29
|sell
|352
|1.00
|1.2635
|1.2703
|1.2569
|969
|2006.05.03 01:59
|modify
|352
|1.00
|1.2635
|1.2643
|1.2629
|970
|2006.05.03 02:29
|s/l
|352
|1.00
|1.2643
|1.2643
|1.2629
|-80.00
|17910.00
|971
|2006.05.03 07:00
|buy
|353
|1.00
|1.2644
|1.2576
|1.2710
|972
|2006.05.03 07:04
|modify
|353
|1.00
|1.2644
|1.2636
|1.2650
|973
|2006.05.03 07:59
|s/l
|353
|1.00
|1.2636
|1.2636
|1.2650
|-80.00
|17830.00
|974
|2006.05.03 07:59
|buy
|354
|1.00
|1.2625
|1.2557
|1.2691
|975
|2006.05.03 08:29
|modify
|354
|1.00
|1.2625
|1.2617
|1.2631
|976
|2006.05.03 08:59
|t/p
|354
|1.00
|1.2631
|1.2617
|1.2631
|60.00
|17890.00
|977
|2006.05.03 09:38
|buy
|355
|1.00
|1.2635
|1.2567
|1.2701
|978
|2006.05.03 09:44
|modify
|355
|1.00
|1.2635
|1.2627
|1.2641
|979
|2006.05.03 10:30
|s/l
|355
|1.00
|1.2627
|1.2627
|1.2641
|-80.00
|17810.00
|980
|2006.05.03 10:39
|sell
|356
|1.00
|1.2632
|1.2700
|1.2566
|981
|2006.05.03 10:42
|modify
|356
|1.00
|1.2632
|1.2640
|1.2626
|982
|2006.05.03 12:39
|t/p
|356
|1.00
|1.2626
|1.2640
|1.2626
|60.00
|17870.00
|983
|2006.05.03 12:58
|sell
|357
|1.00
|1.2632
|1.2700
|1.2566
|984
|2006.05.03 13:01
|modify
|357
|1.00
|1.2632
|1.2640
|1.2626
|985
|2006.05.03 13:19
|t/p
|357
|1.00
|1.2626
|1.2640
|1.2626
|60.00
|17930.00
|986
|2006.05.03 13:20
|buy
|358
|1.00
|1.2624
|1.2556
|1.2690
|987
|2006.05.03 13:24
|modify
|358
|1.00
|1.2624
|1.2616
|1.2630
|988
|2006.05.03 13:43
|t/p
|358
|1.00
|1.2630
|1.2616
|1.2630
|60.00
|17990.00
|989
|2006.05.03 13:43
|sell
|359
|1.00
|1.2630
|1.2698
|1.2564
|990
|2006.05.03 13:49
|modify
|359
|1.00
|1.2630
|1.2638
|1.2624
|991
|2006.05.03 14:10
|t/p
|359
|1.00
|1.2624
|1.2638
|1.2624
|60.00
|18050.00
|992
|2006.05.03 14:14
|buy
|360
|1.00
|1.2621
|1.2553
|1.2687
|993
|2006.05.03 14:17
|close
|360
|1.00
|1.2627
|1.2553
|1.2687
|60.00
|18110.00
|994
|2006.05.03 14:17
|sell
|361
|1.00
|1.2628
|1.2696
|1.2562
|995
|2006.05.03 14:22
|modify
|361
|1.00
|1.2628
|1.2636
|1.2622
|996
|2006.05.03 14:29
|t/p
|361
|1.00
|1.2622
|1.2636
|1.2622
|60.00
|18170.00
|997
|2006.05.03 15:00
|sell
|362
|1.00
|1.2618
|1.2686
|1.2552
|998
|2006.05.03 15:03
|close
|362
|1.00
|1.2626
|1.2686
|1.2552
|-80.00
|18090.00
|999
|2006.05.03 15:03
|sell
|363
|1.00
|1.2626
|1.2694
|1.2560
|1000
|2006.05.03 15:07
|modify
|363
|1.00
|1.2626
|1.2634
|1.2620
|1001
|2006.05.03 15:13
|t/p
|363
|1.00
|1.2620
|1.2634
|1.2620
|60.00
|18150.00
|1002
|2006.05.03 17:24
|sell
|364
|1.00
|1.2645
|1.2713
|1.2579
|1003
|2006.05.03 17:27
|modify
|364
|1.00
|1.2645
|1.2653
|1.2639
|1004
|2006.05.03 17:28
|t/p
|364
|1.00
|1.2639
|1.2653
|1.2639
|60.00
|18210.00
|1005
|2006.05.03 17:29
|buy
|365
|1.00
|1.2638
|1.2570
|1.2704
|1006
|2006.05.03 17:32
|modify
|365
|1.00
|1.2638
|1.2630
|1.2644
|1007
|2006.05.03 17:46
|t/p
|365
|1.00
|1.2644
|1.2630
|1.2644
|60.00
|18270.00
|1008
|2006.05.03 17:46
|sell
|366
|1.00
|1.2644
|1.2712
|1.2578
|1009
|2006.05.03 17:52
|close
|366
|1.00
|1.2638
|1.2712
|1.2578
|60.00
|18330.00
|1010
|2006.05.03 17:54
|buy
|367
|1.00
|1.2636
|1.2568
|1.2702
|1011
|2006.05.03 17:57
|modify
|367
|1.00
|1.2636
|1.2628
|1.2642
|1012
|2006.05.03 17:59
|s/l
|367
|1.00
|1.2628
|1.2628
|1.2642
|-80.00
|18250.00
|1013
|2006.05.03 17:59
|buy
|368
|1.00
|1.2626
|1.2558
|1.2692
|1014
|2006.05.03 18:23
|close
|368
|1.00
|1.2635
|1.2558
|1.2692
|90.00
|18340.00
|1015
|2006.05.03 18:25
|sell
|369
|1.00
|1.2635
|1.2703
|1.2569
|1016
|2006.05.03 18:29
|modify
|369
|1.00
|1.2635
|1.2643
|1.2629
|1017
|2006.05.03 18:59
|t/p
|369
|1.00
|1.2629
|1.2643
|1.2629
|60.00
|18400.00
|1018
|2006.05.04 06:00
|buy
|370
|1.00
|1.2612
|1.2544
|1.2678
|1019
|2006.05.04 06:03
|modify
|370
|1.00
|1.2612
|1.2604
|1.2618
|1020
|2006.05.04 06:29
|s/l
|370
|1.00
|1.2604
|1.2604
|1.2618
|-80.00
|18320.00
|1021
|2006.05.04 06:29
|buy
|371
|1.00
|1.2605
|1.2537
|1.2671
|1022
|2006.05.04 06:59
|modify
|371
|1.00
|1.2605
|1.2597
|1.2611
|1023
|2006.05.04 08:29
|s/l
|371
|1.00
|1.2597
|1.2597
|1.2611
|-80.00
|18240.00
|1024
|2006.05.04 09:02
|sell
|372
|1.00
|1.2593
|1.2661
|1.2527
|1025
|2006.05.04 09:05
|modify
|372
|1.00
|1.2593
|1.2601
|1.2587
|1026
|2006.05.04 09:10
|t/p
|372
|1.00
|1.2587
|1.2601
|1.2587
|60.00
|18300.00
|1027
|2006.05.04 09:29
|sell
|373
|1.00
|1.2594
|1.2662
|1.2528
|1028
|2006.05.04 09:36
|modify
|373
|1.00
|1.2594
|1.2602
|1.2588
|1029
|2006.05.04 10:02
|s/l
|373
|1.00
|1.2602
|1.2602
|1.2588
|-80.00
|18220.00
|1030
|2006.05.04 10:07
|buy
|374
|1.00
|1.2592
|1.2524
|1.2658
|1031
|2006.05.04 10:11
|modify
|374
|1.00
|1.2592
|1.2584
|1.2598
|1032
|2006.05.04 10:13
|s/l
|374
|1.00
|1.2584
|1.2584
|1.2598
|-80.00
|18140.00
|1033
|2006.05.04 10:13
|buy
|375
|1.00
|1.2586
|1.2518
|1.2652
|1034
|2006.05.04 10:16
|modify
|375
|1.00
|1.2586
|1.2578
|1.2592
|1035
|2006.05.04 10:29
|t/p
|375
|1.00
|1.2592
|1.2578
|1.2592
|60.00
|18200.00
|1036
|2006.05.04 10:59
|buy
|376
|1.00
|1.2594
|1.2526
|1.2660
|1037
|2006.05.04 11:12
|modify
|376
|1.00
|1.2594
|1.2586
|1.2600
|1038
|2006.05.04 11:30
|t/p
|376
|1.00
|1.2600
|1.2586
|1.2600
|60.00
|18260.00
|1039
|2006.05.04 11:54
|buy
|377
|1.00
|1.2591
|1.2523
|1.2657
|1040
|2006.05.04 11:57
|modify
|377
|1.00
|1.2591
|1.2583
|1.2597
|1041
|2006.05.04 11:59
|t/p
|377
|1.00
|1.2597
|1.2583
|1.2597
|60.00
|18320.00
|1042
|2006.05.04 12:23
|sell
|378
|1.00
|1.2599
|1.2667
|1.2533
|1043
|2006.05.04 12:27
|modify
|378
|1.00
|1.2599
|1.2607
|1.2593
|1044
|2006.05.04 12:34
|s/l
|378
|1.00
|1.2607
|1.2607
|1.2593
|-80.00
|18240.00
|1045
|2006.05.04 12:37
|buy
|379
|1.00
|1.2599
|1.2531
|1.2665
|1046
|2006.05.04 12:40
|modify
|379
|1.00
|1.2599
|1.2591
|1.2605
|1047
|2006.05.04 12:59
|t/p
|379
|1.00
|1.2605
|1.2591
|1.2605
|60.00
|18300.00
|1048
|2006.05.04 16:07
|buy
|380
|1.00
|1.2678
|1.2610
|1.2744
|1049
|2006.05.04 16:17
|close
|380
|1.00
|1.2665
|1.2610
|1.2744
|-130.00
|18170.00
|1050
|2006.05.04 16:22
|sell
|381
|1.00
|1.2686
|1.2754
|1.2620
|1051
|2006.05.04 16:26
|close
|381
|1.00
|1.2679
|1.2754
|1.2620
|70.00
|18240.00
|1052
|2006.05.04 16:41
|sell
|382
|1.00
|1.2678
|1.2746
|1.2612
|1053
|2006.05.04 16:48
|close
|382
|1.00
|1.2686
|1.2746
|1.2612
|-80.00
|18160.00
|1054
|2006.05.04 16:48
|sell
|383
|1.00
|1.2685
|1.2753
|1.2619
|1055
|2006.05.04 16:51
|modify
|383
|1.00
|1.2685
|1.2693
|1.2679
|1056
|2006.05.04 17:52
|t/p
|383
|1.00
|1.2679
|1.2693
|1.2679
|60.00
|18220.00
|1057
|2006.05.04 17:52
|buy
|384
|1.00
|1.2679
|1.2611
|1.2745
|1058
|2006.05.04 17:56
|modify
|384
|1.00
|1.2679
|1.2671
|1.2685
|1059
|2006.05.04 18:01
|t/p
|384
|1.00
|1.2685
|1.2671
|1.2685
|60.00
|18280.00
|1060
|2006.05.04 20:59
|buy
|385
|1.00
|1.2693
|1.2625
|1.2759
|1061
|2006.05.04 21:29
|modify
|385
|1.00
|1.2693
|1.2685
|1.2699
|1062
|2006.05.04 22:00
|t/p
|385
|1.00
|1.2699
|1.2685
|1.2699
|60.00
|18340.00
|1063
|2006.05.04 22:00
|sell
|386
|1.00
|1.2705
|1.2773
|1.2639
|1064
|2006.05.04 22:11
|modify
|386
|1.00
|1.2705
|1.2713
|1.2699
|1065
|2006.05.04 22:42
|t/p
|386
|1.00
|1.2699
|1.2713
|1.2699
|60.00
|18400.00
|1066
|2006.05.04 22:46
|buy
|387
|1.00
|1.2695
|1.2627
|1.2761
|1067
|2006.05.04 22:49
|modify
|387
|1.00
|1.2695
|1.2687
|1.2701
|1068
|2006.05.04 23:29
|t/p
|387
|1.00
|1.2701
|1.2687
|1.2701
|60.00
|18460.00
|1069
|2006.05.04 23:34
|buy
|388
|1.00
|1.2701
|1.2633
|1.2767
|1070
|2006.05.04 23:59
|modify
|388
|1.00
|1.2701
|1.2693
|1.2707
|1071
|2006.05.05 00:04
|s/l
|388
|1.00
|1.2693
|1.2693
|1.2707
|-80.00
|18380.00
|1072
|2006.05.05 05:35
|buy
|389
|1.00
|1.2692
|1.2624
|1.2758
|1073
|2006.05.05 05:38
|modify
|389
|1.00
|1.2692
|1.2684
|1.2698
|1074
|2006.05.05 06:59
|s/l
|389
|1.00
|1.2684
|1.2684
|1.2698
|-80.00
|18300.00
|1075
|2006.05.05 07:29
|sell
|390
|1.00
|1.2685
|1.2753
|1.2619
|1076
|2006.05.05 07:32
|close
|390
|1.00
|1.2700
|1.2753
|1.2619
|-149.99
|18150.01
|1077
|2006.05.05 07:35
|sell
|391
|1.00
|1.2700
|1.2768
|1.2634
|1078
|2006.05.05 07:46
|close
|391
|1.00
|1.2694
|1.2768
|1.2634
|60.00
|18210.01
|1079
|2006.05.05 08:00
|buy
|392
|1.00
|1.2692
|1.2624
|1.2758
|1080
|2006.05.05 08:03
|modify
|392
|1.00
|1.2692
|1.2684
|1.2698
|1081
|2006.05.05 08:29
|s/l
|392
|1.00
|1.2684
|1.2684
|1.2698
|-80.00
|18130.01
|1082
|2006.05.05 08:29
|buy
|393
|1.00
|1.2683
|1.2615
|1.2749
|1083
|2006.05.05 08:32
|modify
|393
|1.00
|1.2683
|1.2675
|1.2689
|1084
|2006.05.05 08:52
|t/p
|393
|1.00
|1.2689
|1.2675
|1.2689
|60.00
|18190.01
|1085
|2006.05.05 08:52
|sell
|394
|1.00
|1.2689
|1.2757
|1.2623
|1086
|2006.05.05 08:57
|close
|394
|1.00
|1.2682
|1.2757
|1.2623
|70.00
|18260.01
|1087
|2006.05.05 09:43
|sell
|395
|1.00
|1.2688
|1.2756
|1.2622
|1088
|2006.05.05 09:47
|close
|395
|1.00
|1.2696
|1.2756
|1.2622
|-80.00
|18180.01
|1089
|2006.05.05 09:47
|sell
|396
|1.00
|1.2694
|1.2762
|1.2628
|1090
|2006.05.05 09:54
|close
|396
|1.00
|1.2703
|1.2762
|1.2628
|-90.00
|18090.01
|1091
|2006.05.05 09:55
|sell
|397
|1.00
|1.2701
|1.2769
|1.2635
|1092
|2006.05.05 09:58
|modify
|397
|1.00
|1.2701
|1.2709
|1.2695
|1093
|2006.05.05 09:59
|t/p
|397
|1.00
|1.2695
|1.2709
|1.2695
|60.00
|18150.01
|1094
|2006.05.05 12:02
|buy
|398
|1.00
|1.2686
|1.2618
|1.2752
|1095
|2006.05.05 12:08
|modify
|398
|1.00
|1.2686
|1.2678
|1.2692
|1096
|2006.05.05 12:30
|s/l
|398
|1.00
|1.2678
|1.2678
|1.2692
|-80.00
|18070.01
|1097
|2006.05.05 12:52
|sell
|399
|1.00
|1.2686
|1.2754
|1.2620
|1098
|2006.05.05 12:55
|modify
|399
|1.00
|1.2686
|1.2694
|1.2680
|1099
|2006.05.05 12:59
|s/l
|399
|1.00
|1.2694
|1.2694
|1.2680
|-80.00
|17990.01
|1100
|2006.05.05 14:30
|buy
|400
|1.00
|1.2739
|1.2671
|1.2805
|1101
|2006.05.05 14:34
|close
|400
|1.00
|1.2747
|1.2671
|1.2805
|80.00
|18070.01
|1102
|2006.05.05 14:35
|sell
|401
|1.00
|1.2747
|1.2815
|1.2681
|1103
|2006.05.05 14:38
|close
|401
|1.00
|1.2735
|1.2815
|1.2681
|120.00
|18190.01
|1104
|2006.05.05 14:57
|sell
|402
|1.00
|1.2747
|1.2815
|1.2681
|1105
|2006.05.05 15:29
|close
|402
|1.00
|1.2738
|1.2815
|1.2681
|90.00
|18280.01
|1106
|2006.05.05 16:32
|sell
|403
|1.00
|1.2743
|1.2811
|1.2677
|1107
|2006.05.05 16:35
|modify
|403
|1.00
|1.2743
|1.2751
|1.2737
|1108
|2006.05.05 16:41
|t/p
|403
|1.00
|1.2737
|1.2751
|1.2737
|60.00
|18340.01
|1109
|2006.05.05 16:41
|buy
|404
|1.00
|1.2736
|1.2668
|1.2802
|1110
|2006.05.05 16:44
|modify
|404
|1.00
|1.2736
|1.2728
|1.2742
|1111
|2006.05.05 16:59
|t/p
|404
|1.00
|1.2742
|1.2728
|1.2742
|60.00
|18400.01
|1112
|2006.05.05 17:01
|buy
|405
|1.00
|1.2734
|1.2666
|1.2800
|1113
|2006.05.05 17:05
|modify
|405
|1.00
|1.2734
|1.2726
|1.2740
|1114
|2006.05.05 18:58
|t/p
|405
|1.00
|1.2740
|1.2726
|1.2740
|60.00
|18460.01
|1115
|2006.05.07 21:20
|sell
|406
|1.00
|1.2742
|1.2810
|1.2676
|1116
|2006.05.07 21:24
|modify
|406
|1.00
|1.2742
|1.2750
|1.2736
|1117
|2006.05.07 22:11
|t/p
|406
|1.00
|1.2736
|1.2750
|1.2736
|60.00
|18520.01
|1118
|2006.05.07 22:11
|buy
|407
|1.00
|1.2736
|1.2668
|1.2802
|1119
|2006.05.07 22:14
|modify
|407
|1.00
|1.2736
|1.2728
|1.2742
|1120
|2006.05.07 22:29
|t/p
|407
|1.00
|1.2742
|1.2728
|1.2742
|60.00
|18580.01
|1121
|2006.05.07 22:29
|sell
|408
|1.00
|1.2743
|1.2811
|1.2677
|1122
|2006.05.07 22:32
|close
|408
|1.00
|1.2735
|1.2811
|1.2677
|80.00
|18660.01
|1123
|2006.05.07 23:18
|sell
|409
|1.00
|1.2738
|1.2806
|1.2672
|1124
|2006.05.07 23:21
|modify
|409
|1.00
|1.2738
|1.2746
|1.2732
|1125
|2006.05.07 23:46
|s/l
|409
|1.00
|1.2746
|1.2746
|1.2732
|-80.00
|18580.01
|1126
|2006.05.07 23:47
|sell
|410
|1.00
|1.2748
|1.2816
|1.2682
|1127
|2006.05.07 23:51
|modify
|410
|1.00
|1.2748
|1.2756
|1.2742
|1128
|2006.05.08 00:06
|t/p
|410
|1.00
|1.2742
|1.2756
|1.2742
|60.00
|18640.01
|1129
|2006.05.08 00:39
|buy
|411
|1.00
|1.2734
|1.2666
|1.2800
|1130
|2006.05.08 00:43
|modify
|411
|1.00
|1.2734
|1.2726
|1.2740
|1131
|2006.05.08 00:59
|s/l
|411
|1.00
|1.2726
|1.2726
|1.2740
|-80.00
|18560.01
|1132
|2006.05.08 10:25
|buy
|412
|1.00
|1.2771
|1.2703
|1.2837
|1133
|2006.05.08 10:28
|close
|412
|1.00
|1.2777
|1.2703
|1.2837
|60.00
|18620.01
|1134
|2006.05.08 10:29
|sell
|413
|1.00
|1.2777
|1.2845
|1.2711
|1135
|2006.05.08 10:59
|close
|413
|1.00
|1.2764
|1.2845
|1.2711
|130.00
|18750.01
|1136
|2006.05.08 11:00
|sell
|414
|1.00
|1.2769
|1.2837
|1.2703
|1137
|2006.05.08 11:05
|modify
|414
|1.00
|1.2769
|1.2777
|1.2763
|1138
|2006.05.08 12:28
|t/p
|414
|1.00
|1.2763
|1.2777
|1.2763
|60.00
|18810.01
|1139
|2006.05.08 15:52
|buy
|415
|1.00
|1.2723
|1.2655
|1.2789
|1140
|2006.05.08 15:55
|modify
|415
|1.00
|1.2723
|1.2715
|1.2729
|1141
|2006.05.08 16:00
|s/l
|415
|1.00
|1.2715
|1.2715
|1.2729
|-80.00
|18730.01
|1142
|2006.05.08 16:27
|buy
|416
|1.00
|1.2713
|1.2645
|1.2779
|1143
|2006.05.08 16:32
|close
|416
|1.00
|1.2719
|1.2645
|1.2779
|60.00
|18790.01
|1144
|2006.05.08 16:41
|buy
|417
|1.00
|1.2713
|1.2645
|1.2779
|1145
|2006.05.08 16:47
|modify
|417
|1.00
|1.2713
|1.2705
|1.2719
|1146
|2006.05.08 17:59
|s/l
|417
|1.00
|1.2705
|1.2705
|1.2719
|-80.00
|18710.01
|1147
|2006.05.08 21:00
|buy
|418
|1.00
|1.2707
|1.2639
|1.2773
|1148
|2006.05.08 21:29
|modify
|418
|1.00
|1.2707
|1.2699
|1.2713
|1149
|2006.05.08 22:59
|s/l
|418
|1.00
|1.2699
|1.2699
|1.2713
|-80.00
|18630.01
|1150
|2006.05.09 00:31
|sell
|419
|1.00
|1.2701
|1.2769
|1.2635
|1151
|2006.05.09 00:35
|modify
|419
|1.00
|1.2701
|1.2709
|1.2695
|1152
|2006.05.09 01:59
|t/p
|419
|1.00
|1.2695
|1.2709
|1.2695
|60.00
|18690.01
|1153
|2006.05.09 01:59
|buy
|420
|1.00
|1.2690
|1.2622
|1.2756
|1154
|2006.05.09 02:13
|modify
|420
|1.00
|1.2690
|1.2682
|1.2696
|1155
|2006.05.09 05:29
|t/p
|420
|1.00
|1.2696
|1.2682
|1.2696
|60.00
|18750.01
|1156
|2006.05.09 05:30
|buy
|421
|1.00
|1.2690
|1.2622
|1.2756
|1157
|2006.05.09 05:33
|modify
|421
|1.00
|1.2690
|1.2682
|1.2696
|1158
|2006.05.09 06:02
|t/p
|421
|1.00
|1.2696
|1.2682
|1.2696
|60.00
|18810.01
|1159
|2006.05.09 06:16
|buy
|422
|1.00
|1.2695
|1.2627
|1.2761
|1160
|2006.05.09 06:19
|modify
|422
|1.00
|1.2695
|1.2687
|1.2701
|1161
|2006.05.09 06:59
|s/l
|422
|1.00
|1.2687
|1.2687
|1.2701
|-80.00
|18730.01
|1162
|2006.05.09 08:22
|sell
|423
|1.00
|1.2679
|1.2747
|1.2613
|1163
|2006.05.09 08:25
|close
|423
|1.00
|1.2688
|1.2747
|1.2613
|-90.00
|18640.01
|1164
|2006.05.09 08:26
|sell
|424
|1.00
|1.2687
|1.2755
|1.2621
|1165
|2006.05.09 08:29
|modify
|424
|1.00
|1.2687
|1.2695
|1.2681
|1166
|2006.05.09 08:59
|s/l
|424
|1.00
|1.2695
|1.2695
|1.2681
|-80.00
|18560.01
|1167
|2006.05.09 10:08
|buy
|425
|1.00
|1.2674
|1.2606
|1.2740
|1168
|2006.05.09 10:11
|close
|425
|1.00
|1.2680
|1.2606
|1.2740
|60.00
|18620.01
|1169
|2006.05.09 10:11
|sell
|426
|1.00
|1.2681
|1.2749
|1.2615
|1170
|2006.05.09 10:15
|modify
|426
|1.00
|1.2681
|1.2689
|1.2675
|1171
|2006.05.09 10:44
|s/l
|426
|1.00
|1.2689
|1.2689
|1.2675
|-80.00
|18540.01
|1172
|2006.05.09 10:49
|sell
|427
|1.00
|1.2690
|1.2758
|1.2624
|1173
|2006.05.09 10:59
|modify
|427
|1.00
|1.2690
|1.2698
|1.2684
|1174
|2006.05.09 11:00
|s/l
|427
|1.00
|1.2698
|1.2698
|1.2684
|-80.00
|18460.01
|1175
|2006.05.09 11:00
|sell
|428
|1.00
|1.2696
|1.2764
|1.2630
|1176
|2006.05.09 11:04
|modify
|428
|1.00
|1.2696
|1.2704
|1.2690
|1177
|2006.05.09 11:14
|t/p
|428
|1.00
|1.2690
|1.2704
|1.2690
|60.00
|18520.01
|1178
|2006.05.09 11:14
|buy
|429
|1.00
|1.2690
|1.2622
|1.2756
|1179
|2006.05.09 11:17
|modify
|429
|1.00
|1.2690
|1.2682
|1.2696
|1180
|2006.05.09 11:26
|t/p
|429
|1.00
|1.2696
|1.2682
|1.2696
|60.00
|18580.01
|1181
|2006.05.09 11:28
|sell
|430
|1.00
|1.2697
|1.2765
|1.2631
|1182
|2006.05.09 11:31
|modify
|430
|1.00
|1.2697
|1.2705
|1.2691
|1183
|2006.05.09 11:52
|t/p
|430
|1.00
|1.2691
|1.2705
|1.2691
|60.00
|18640.01
|1184
|2006.05.09 11:52
|buy
|431
|1.00
|1.2691
|1.2623
|1.2757
|1185
|2006.05.09 11:55
|modify
|431
|1.00
|1.2691
|1.2683
|1.2697
|1186
|2006.05.09 12:59
|t/p
|431
|1.00
|1.2697
|1.2683
|1.2697
|60.00
|18700.01
|1187
|2006.05.09 16:07
|sell
|432
|1.00
|1.2753
|1.2821
|1.2687
|1188
|2006.05.09 16:10
|modify
|432
|1.00
|1.2753
|1.2761
|1.2747
|1189
|2006.05.09 16:30
|s/l
|432
|1.00
|1.2761
|1.2761
|1.2747
|-80.00
|18620.01
|1190
|2006.05.09 16:57
|buy
|433
|1.00
|1.2757
|1.2689
|1.2823
|1191
|2006.05.09 17:02
|modify
|433
|1.00
|1.2757
|1.2749
|1.2763
|1192
|2006.05.09 22:00
|t/p
|433
|1.00
|1.2763
|1.2749
|1.2763
|60.00
|18680.01
|1193
|2006.05.09 22:52
|sell
|434
|1.00
|1.2762
|1.2830
|1.2696
|1194
|2006.05.09 22:56
|modify
|434
|1.00
|1.2762
|1.2770
|1.2756
|1195
|2006.05.09 23:59
|close at stop
|434
|1.00
|1.2758
|1.2770
|1.2756
|40.01
|18720.02