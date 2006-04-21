|Account: 42295
|Name: 111_fibo_111111
|Currency: USD
|2006 May 9, 16:02
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|980008
|2006.04.21 08:33
|balance
|Deposit
|50 000.00
|980285
|2006.04.21 09:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2290
|1.2312
|1.2210
|2006.04.21 10:03
|1.2312
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|981058
|2006.04.21 10:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2323
|1.2338
|1.2403
|2006.04.21 16:42
|1.2338
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|982857
|2006.04.21 14:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.07
|117.02
|116.27
|2006.04.21 15:46
|117.02
|0.00
|0.00
|0.00
|4.27
|984666
|2006.04.21 19:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2326
|1.2355
|1.2246
|2006.04.23 22:00
|1.2355
|0.00
|0.00
|0.37
|-29.00
|986096
|2006.04.24 00:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2712
|1.2704
|1.2632
|2006.04.24 09:55
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|988494
|2006.04.24 09:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2386
|1.2386
|1.2466
|2006.04.24 09:55
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|993135
|2006.04.24 19:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2395
|1.2416
|1.2475
|2006.04.25 15:59
|1.2416
|0.00
|0.00
|-1.10
|21.00
|999891
|2006.04.25 16:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2389
|1.2428
|1.2309
|2006.04.25 20:44
|1.2428
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.00
|1000804
|2006.04.25 17:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.88
|115.00
|115.68
|2006.04.26 08:14
|115.00
|0.00
|0.00
|0.67
|10.43
|1006567
|2006.04.26 14:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.38
|114.92
|116.18
|2006.04.26 15:15
|114.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.03
|1006568
|2006.04.26 14:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2387
|1.2427
|1.2307
|2006.04.26 15:03
|1.2427
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|1006569
|2006.04.26 14:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2742
|1.2695
|1.2822
|2006.04.26 15:04
|1.2695
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.02
|1007060
|2006.04.26 15:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2700
|1.2697
|1.2620
|2006.04.26 15:26
|1.2697
|0.00
|0.00
|0.00
|2.36
|1011237
|2006.04.27 08:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.63
|114.44
|113.83
|2006.04.27 12:35
|114.44
|0.00
|0.00
|0.00
|16.60
|1015012
|2006.04.27 16:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.28
|114.18
|113.48
|2006.04.27 17:52
|114.18
|0.00
|0.00
|0.00
|8.76
|1015829
|2006.04.27 17:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2597
|1.2538
|1.2517
|2006.04.28 11:30
|1.2517
|0.00
|0.00
|-1.58
|63.91
|1015836
|2006.04.27 17:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2541
|1.2545
|1.2621
|2006.04.28 12:02
|1.2545
|0.00
|0.00
|-1.10
|4.00
|1017021
|2006.04.27 20:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2596
|1.2539
|1.2516
|2006.04.28 11:30
|1.2516
|0.00
|0.00
|-1.58
|63.93
|1017022
|2006.04.27 20:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8020
|1.8075
|1.8100
|2006.04.28 12:13
|1.8075
|0.00
|0.00
|-0.23
|55.00
|1021884
|2006.04.28 14:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2511
|1.2452
|1.2431
|2006.04.28 17:05
|1.2431
|0.00
|0.00
|0.00
|64.37
|1022344
|2006.04.28 15:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.08
|113.88
|113.28
|2006.04.28 19:07
|113.88
|0.00
|0.00
|0.00
|17.56
|1024897
|2006.04.30 22:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|113.70
|113.27
|112.90
|2006.05.01 10:40
|113.27
|0.00
|0.00
|0.00
|37.96
|1025788
|2006.05.01 05:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2627
|1.2669
|1.2707
|2006.05.01 15:31
|1.2669
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|1026313
|2006.05.01 08:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2380
|1.2377
|1.2300
|2006.05.01 14:30
|1.2377
|0.00
|0.00
|0.00
|2.42
|1030489
|2006.05.01 17:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8318
|1.8297
|1.8238
|2006.05.01 18:13
|1.8297
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|1031331
|2006.05.01 20:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2388
|1.2408
|1.2468
|2006.05.01 21:22
|1.2408
|0.00
|0.00
|0.00
|16.12
|1032488
|2006.05.02 00:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|113.61
|113.81
|114.41
|2006.05.02 09:17
|113.81
|0.00
|0.00
|0.00
|17.57
|1034450
|2006.05.02 09:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2606
|1.2645
|1.2686
|2006.05.02 12:30
|1.2645
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|1035313
|2006.05.02 11:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2381
|1.2348
|1.2301
|2006.05.02 12:28
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|26.72
|1035860
|2006.05.02 12:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2646
|1.2646
|1.2726
|2006.05.03 09:07
|1.2646
|0.00
|0.00
|-1.10
|0.00
|1037178
|2006.05.02 14:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8374
|1.8379
|1.8454
|2006.05.02 15:53
|1.8379
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|1037411
|2006.05.02 15:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2353
|1.2381
|1.2273
|2006.05.02 18:58
|1.2381
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.62
|1037880
|2006.05.02 16:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8379
|1.8379
|1.8459
|2006.05.02 17:16
|1.8379
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1039018
|2006.05.02 18:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2628
|1.2628
|1.2548
|2006.05.02 19:19
|1.2628
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1039479
|2006.05.02 20:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|113.17
|113.11
|112.37
|2006.05.03 09:05
|113.11
|0.00
|0.00
|-2.05
|5.30
|1040595
|2006.05.03 05:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8445
|1.8454
|1.8520
|2006.05.03 08:55
|1.8454
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|1041043
|2006.05.03 08:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2341
|1.2320
|1.2261
|2006.05.03 09:05
|1.2320
|0.00
|0.00
|0.00
|17.05
|1044690
|2006.05.03 15:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2616
|1.2613
|1.2536
|2006.05.03 16:55
|1.2613
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|1045328
|2006.05.03 16:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2390
|1.2359
|1.2470
|2006.05.03 17:05
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.08
|1047174
|2006.05.03 19:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|113.71
|113.90
|114.51
|2006.05.04 06:36
|113.90
|0.00
|0.00
|2.04
|16.68
|1049511
|2006.05.04 08:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2400
|1.2400
|1.2480
|2006.05.04 09:16
|1.2400
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1051547
|2006.05.04 12:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2594
|1.2648
|1.2514
|2006.05.04 15:49
|1.2648
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.00
|1052947
|2006.05.04 14:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2366
|1.2398
|1.2286
|2006.05.04 14:56
|1.2398
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.81
|1053673
|2006.05.04 15:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8445
|1.8467
|1.8525
|2006.05.04 16:34
|1.8467
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1053860
|2006.05.04 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2645
|1.2673
|1.2725
|2006.05.04 18:12
|1.2673
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|1053871
|2006.05.04 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2645
|1.2675
|1.2725
|2006.05.04 18:05
|1.2675
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1055586
|2006.05.04 20:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2303
|1.2271
|1.2223
|2006.05.04 20:22
|1.2271
|0.00
|0.00
|0.00
|26.08
|1060921
|2006.05.05 14:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2740
|1.2740
|1.2820
|2006.05.05 15:40
|1.2740
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1060923
|2006.05.05 14:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|113.41
|112.82
|112.61
|2006.05.05 15:31
|112.61
|0.00
|0.00
|0.00
|71.04
|1060924
|2006.05.05 14:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2255
|1.2252
|1.2175
|2006.05.05 15:23
|1.2252
|0.00
|0.00
|0.00
|2.45
|1060933
|2006.05.05 14:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8573
|1.8602
|1.8653
|2006.05.05 15:38
|1.8602
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|1061184
|2006.05.05 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8577
|1.8602
|1.8657
|2006.05.05 15:38
|1.8602
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|1061188
|2006.05.05 15:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2743
|1.2763
|1.2823
|2006.05.08 11:02
|1.2763
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|1061192
|2006.05.05 15:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2249
|1.2203
|1.2169
|2006.05.08 11:03
|1.2203
|0.00
|0.00
|-1.63
|37.70
|1062358
|2006.05.05 16:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.65
|112.56
|111.85
|2006.05.05 16:46
|112.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1063768
|2006.05.05 19:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2239
|1.2266
|1.2159
|2006.05.08 03:35
|1.2266
|0.00
|0.00
|-1.63
|-22.01
|1063871
|2006.05.05 19:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.33
|112.23
|111.53
|2006.05.07 22:13
|112.23
|0.00
|0.00
|-2.07
|8.88
|1064600
|2006.05.07 22:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.03
|112.50
|111.23
|2006.05.07 22:16
|112.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.74
|1066825
|2006.05.08 09:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.45
|111.27
|110.65
|2006.05.08 11:01
|111.27
|0.00
|0.00
|0.00
|16.18
|1071552
|2006.05.08 16:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2283
|1.2289
|1.2363
|2006.05.09 08:47
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.54
|4.88
|1071554
|2006.05.08 16:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2710
|1.2710
|1.2630
|2006.05.09 03:47
|1.2710
|0.00
|0.00
|0.37
|0.00
|1074262
|2006.05.09 02:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.51
|111.45
|110.71
|2006.05.09 03:06
|111.45
|0.00
|0.00
|0.00
|5.38
|1074348
|2006.05.09 03:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.34
|111.70
|110.54
|2006.05.09 04:15
|111.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.23
|0.00
|0.00
|-11.18
|516.36
|Closed P/L:
|505.18
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1077358
|2006.05.09 13:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2276
|1.2248
|1.2196
|1.2230
|0.00
|0.00
|0.00
|37.61
|1077549
|2006.05.09 14:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.52
|111.49
|110.72
|111.28
|0.00
|0.00
|0.00
|21.57
|1078412
|2006.05.09 16:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8647
|1.8554
|1.8727
|1.8640
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|0.00
|0.00
|0.00
|52.18
|Floating P/L:
|52.18
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|505.18
|Floating P/L:
|52.18
|Margin:
|193.24
|Balance:
|50 505.18
|Equity:
|50 557.36
|Free Margin:
|50 364.13
|Details:
|Gross Profit:
|938.08
|Gross Loss:
|432.90
|Total Net Profit:
|505.18
|Profit Factor:
|2.17
|Expected Payoff:
|8.02
|Absolute Drawdown:
|150.11
|Maximal Drawdown (%):
|150.11 (0.3%)
|Total Trades:
|63
|Short Positions (won %):
|36 (72.22%)
|Long Positions (won %):
|27 (85.19%)
|Profit Trades (% of total):
|49 (77.78%)
|Loss trades (% of total):
|14 (22.22%)
|Largest
|profit trade:
|71.04
|loss trade:
|-54.00
|Average
|profit trade:
|19.14
|loss trade:
|-30.92
|Maximum
|consecutive wins ($):
|19 (499.79)
|consecutive losses ($):
|3 (-117.05)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|499.79 (19)
|consecutive loss (count):
|-117.05 (3)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|1