FIBO Group, Ltd

Account: 42295 Name: 111_fibo_111111 Currency: USD 2006 May 9, 16:02
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
9800082006.04.21 08:33balanceDeposit50 000.00
9802852006.04.21 09:00sell0.10eurusd1.22901.23121.22102006.04.21 10:031.23120.000.000.00-22.00
9810582006.04.21 10:15buy0.10eurusd1.23231.23381.24032006.04.21 16:421.23380.000.000.0015.00
9828572006.04.21 14:30sell0.10usdjpy117.07117.02116.272006.04.21 15:46117.020.000.000.004.27
9846662006.04.21 19:15sell0.10eurusd1.23261.23551.22462006.04.23 22:001.23550.000.000.37-29.00
9860962006.04.24 00:00sell0.10usdchf1.27121.27041.26322006.04.24 09:551.27040.000.000.006.30
9884942006.04.24 09:00buy0.10eurusd1.23861.23861.24662006.04.24 09:551.23860.000.000.000.00
9931352006.04.24 19:00buy0.10eurusd1.23951.24161.24752006.04.25 15:591.24160.000.00-1.1021.00
9998912006.04.25 16:15sell0.10eurusd1.23891.24281.23092006.04.25 20:441.24280.000.000.00-39.00
10008042006.04.25 17:30buy0.10usdjpy114.88115.00115.682006.04.26 08:14115.000.000.000.6710.43
10065672006.04.26 14:45buy0.10usdjpy115.38114.92116.182006.04.26 15:15114.920.000.000.00-40.03
10065682006.04.26 14:45sell0.10eurusd1.23871.24271.23072006.04.26 15:031.24270.000.000.00-40.00
10065692006.04.26 14:45buy0.10usdchf1.27421.26951.28222006.04.26 15:041.26950.000.000.00-37.02
10070602006.04.26 15:15sell0.10usdchf1.27001.26971.26202006.04.26 15:261.26970.000.000.002.36
10112372006.04.27 08:00sell0.10usdjpy114.63114.44113.832006.04.27 12:35114.440.000.000.0016.60
10150122006.04.27 16:15sell0.10usdjpy114.28114.18113.482006.04.27 17:52114.180.000.000.008.76
10158292006.04.27 17:00sell0.10usdchf1.25971.25381.25172006.04.28 11:301.25170.000.00-1.5863.91
10158362006.04.27 17:00buy0.10eurusd1.25411.25451.26212006.04.28 12:021.25450.000.00-1.104.00
10170212006.04.27 20:00sell0.10usdchf1.25961.25391.25162006.04.28 11:301.25160.000.00-1.5863.93
10170222006.04.27 20:00buy0.10gbpusd1.80201.80751.81002006.04.28 12:131.80750.000.00-0.2355.00
10218842006.04.28 14:45sell0.10usdchf1.25111.24521.24312006.04.28 17:051.24310.000.000.0064.37
10223442006.04.28 15:45sell0.10usdjpy114.08113.88113.282006.04.28 19:07113.880.000.000.0017.56
10248972006.04.30 22:15sell0.10usdjpy113.70113.27112.902006.05.01 10:40113.270.000.000.0037.96
10257882006.05.01 05:02buy0.10eurusd1.26271.26691.27072006.05.01 15:311.26690.000.000.0042.00
10263132006.05.01 08:02sell0.10usdchf1.23801.23771.23002006.05.01 14:301.23770.000.000.002.42
10304892006.05.01 17:15sell0.10gbpusd1.83181.82971.82382006.05.01 18:131.82970.000.000.0021.00
10313312006.05.01 20:45buy0.10usdchf1.23881.24081.24682006.05.01 21:221.24080.000.000.0016.12
10324882006.05.02 00:00buy0.10usdjpy113.61113.81114.412006.05.02 09:17113.810.000.000.0017.57
10344502006.05.02 09:45buy0.10eurusd1.26061.26451.26862006.05.02 12:301.26450.000.000.0039.00
10353132006.05.02 11:00sell0.10usdchf1.23811.23481.23012006.05.02 12:281.23480.000.000.0026.72
10358602006.05.02 12:00buy0.10eurusd1.26461.26461.27262006.05.03 09:071.26460.000.00-1.100.00
10371782006.05.02 14:30buy0.10gbpusd1.83741.83791.84542006.05.02 15:531.83790.000.000.005.00
10374112006.05.02 15:00sell0.10usdchf1.23531.23811.22732006.05.02 18:581.23810.000.000.00-22.62
10378802006.05.02 16:00buy0.10gbpusd1.83791.83791.84592006.05.02 17:161.83790.000.000.000.00
10390182006.05.02 18:30sell0.10eurusd1.26281.26281.25482006.05.02 19:191.26280.000.000.000.00
10394792006.05.02 20:30sell0.10usdjpy113.17113.11112.372006.05.03 09:05113.110.000.00-2.055.30
10405952006.05.03 05:01buy0.10gbpusd1.84451.84541.85202006.05.03 08:551.84540.000.000.009.00
10410432006.05.03 08:00sell0.10usdchf1.23411.23201.22612006.05.03 09:051.23200.000.000.0017.05
10446902006.05.03 15:15sell0.10eurusd1.26161.26131.25362006.05.03 16:551.26130.000.000.003.00
10453282006.05.03 16:15buy0.10usdchf1.23901.23591.24702006.05.03 17:051.23590.000.000.00-25.08
10471742006.05.03 19:30buy0.10usdjpy113.71113.90114.512006.05.04 06:36113.900.000.002.0416.68
10495112006.05.04 08:30buy0.10usdchf1.24001.24001.24802006.05.04 09:161.24000.000.000.000.00
10515472006.05.04 12:00sell0.10eurusd1.25941.26481.25142006.05.04 15:491.26480.000.000.00-54.00
10529472006.05.04 14:45sell0.10usdchf1.23661.23981.22862006.05.04 14:561.23980.000.000.00-25.81
10536732006.05.04 15:45buy0.10gbpusd1.84451.84671.85252006.05.04 16:341.84670.000.000.0022.00
10538602006.05.04 16:00buy0.10eurusd1.26451.26731.27252006.05.04 18:121.26730.000.000.0028.00
10538712006.05.04 16:00buy0.10eurusd1.26451.26751.27252006.05.04 18:051.26750.000.000.0030.00
10555862006.05.04 20:00sell0.10usdchf1.23031.22711.22232006.05.04 20:221.22710.000.000.0026.08
10609212006.05.05 14:45buy0.10eurusd1.27401.27401.28202006.05.05 15:401.27400.000.000.000.00
10609232006.05.05 14:45sell0.10usdjpy113.41112.82112.612006.05.05 15:31112.610.000.000.0071.04
10609242006.05.05 14:45sell0.10usdchf1.22551.22521.21752006.05.05 15:231.22520.000.000.002.45
10609332006.05.05 14:45buy0.10gbpusd1.85731.86021.86532006.05.05 15:381.86020.000.000.0029.00
10611842006.05.05 15:00buy0.10gbpusd1.85771.86021.86572006.05.05 15:381.86020.000.000.0025.00
10611882006.05.05 15:00buy0.10eurusd1.27431.27631.28232006.05.08 11:021.27630.000.00-1.1020.00
10611922006.05.05 15:00sell0.10usdchf1.22491.22031.21692006.05.08 11:031.22030.000.00-1.6337.70
10623582006.05.05 16:00sell0.10usdjpy112.65112.56111.852006.05.05 16:46112.560.000.000.008.00
10637682006.05.05 19:00sell0.10usdchf1.22391.22661.21592006.05.08 03:351.22660.000.00-1.63-22.01
10638712006.05.05 19:30sell0.10usdjpy112.33112.23111.532006.05.07 22:13112.230.000.00-2.078.88
10646002006.05.07 22:15sell0.10usdjpy112.03112.50111.232006.05.07 22:16112.500.000.000.00-41.74
10668252006.05.08 09:15sell0.10usdjpy111.45111.27110.652006.05.08 11:01111.270.000.000.0016.18
10715522006.05.08 16:00buy0.10usdchf1.22831.22891.23632006.05.09 08:471.22890.000.000.544.88
10715542006.05.08 16:00sell0.10eurusd1.27101.27101.26302006.05.09 03:471.27100.000.000.370.00
10742622006.05.09 02:15sell0.10usdjpy111.51111.45110.712006.05.09 03:06111.450.000.000.005.38
10743482006.05.09 03:00sell0.10usdjpy111.34111.70110.542006.05.09 04:15111.700.000.000.00-32.23
  0.00 0.00 -11.18 516.36
Closed P/L: 505.18
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
10773582006.05.09 13:30sell0.10usdchf1.22761.22481.2196 1.22300.000.000.0037.61
10775492006.05.09 14:00sell0.10usdjpy111.52111.49110.72 111.280.000.000.0021.57
10784122006.05.09 16:00buy0.10gbpusd1.86471.85541.8727 1.86400.000.000.00-7.00
  0.00 0.00 0.00 52.18
 Floating P/L: 52.18
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 505.18 Floating P/L: 52.18 Margin: 193.24
Balance: 50 505.18 Equity: 50 557.36 Free Margin: 50 364.13
 
Details:
Graph
Gross Profit: 938.08 Gross Loss: 432.90 Total Net Profit: 505.18
Profit Factor: 2.17 Expected Payoff: 8.02  
Absolute Drawdown: 150.11 Maximal Drawdown (%): 150.11 (0.3%)  
 
Total Trades: 63 Short Positions (won %): 36 (72.22%) Long Positions (won %): 27 (85.19%)
Profit Trades (% of total): 49 (77.78%) Loss trades (% of total): 14 (22.22%)
Largest profit trade: 71.04 loss trade: -54.00
Average profit trade: 19.14 loss trade: -30.92
Maximum consecutive wins ($): 19 (499.79) consecutive losses ($): 3 (-117.05)
Maximal consecutive profit (count): 499.79 (19) consecutive loss (count): -117.05 (3)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 1