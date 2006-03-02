|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Periode
|Täglich (D1) 2006.03.01 00:00 - 2006.03.30 00:00 (2006.03.01 - 2006.03.30)
|Modell
|Jeder Tick (basierend auf dem nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen mit fraktaler Interpolation jedes Ticksignals)
|Parameter
|lStopLoss=5000; sStopLoss=5000; lTakeProfit=10000; sTakeProfit=10000; lTrailingStop=15; sTrailingStop=15; MainTrend=1440; ShiftBars=0; SigValMin=5; Risk=1; EnableCloseByASCTrend=true; Slippage=5; UseHourTrade=false; FromHourTrade=0; ToHourTrade=0; UseSound=false; NameFileSound="alert.wav"; Lots=1; _Parameters_b_Lots="Ïàðàìåòðû ìîäóëÿ ðàñ÷¸òà ëîòà"; LotsWayChoice=1; LotsPercent=10; LotsDeltaDepo=500; LotsDepoForOne=500; LotsMax=10000; clOpenBuy=Aqua; clCloseBuy=Red; clOpenSell=Magenta; clCloseSell=Blue; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; Name_Expert="Marphe";
|Balken im Test
|7358
|Ticks modelliert
|98048
|Modellierungsqualität
|46.67%
|Ursprüngliche Einlage
|10000.00
|Gesamt netto Profit
|1193790.06
|Brutto Profit
|1626900.22
|Brutto Loss
|-433110.16
|Profit Faktor
|3.76
|Erwartetes Ergebnis
|2869.69
|Drawdown absolut
|0.00
|Maximaler Drawdown %
|286331.92 (19.2%)
|Trades gesamt
|416
|Short Positionen (gewonnen %)
|206 (78.64%)
|Long Positionen (gewonnen %)
|210 (81.43%)
|Profit Trades (% gesamt)
|333 (80.05%)
|Loss Trades (% gesamtl)
|83 (19.95%)
|Grösster
|Profit Trade
|97090.00
|Loss Trade
|-244996.92
|Durchschnitt
|Profit Trade
|4885.59
|Loss Trade
|-5218.19
|Maximum
|aufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)
|169 (222307.08)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)
|29 (-99928.00)
|Maximal
|Aufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)
|847047.65 (39)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)
|-268405.92 (7)
|Durchschnitt
|aufeinanderfolgende Gewinne
|16
|aufeinanderfolgende Verluste
|4
|Nr.
|Zeit
|Typ
|Auftrag
|Lots
|Preis
|S / L
|T / P
|Profit
|Bilanz
|1
|2006.03.01 00:00
|sell
|1
|1.00
|1.7536
|2.2540
|0.7536
|2
|2006.03.01 00:30
|modify
|1
|1.00
|1.7536
|1.7528
|0.7536
|3
|2006.03.01 00:30
|modify
|1
|1.00
|1.7536
|1.7527
|0.7536
|4
|2006.03.01 00:31
|modify
|1
|1.00
|1.7536
|1.7526
|0.7536
|5
|2006.03.01 00:31
|s/l
|1
|1.00
|1.7526
|1.7526
|0.7536
|100.00
|10100.00
|6
|2006.03.01 00:31
|sell
|2
|1.10
|1.7522
|2.2526
|0.7522
|7
|2006.03.01 01:01
|modify
|2
|1.10
|1.7522
|1.7484
|0.7522
|8
|2006.03.01 01:01
|modify
|2
|1.10
|1.7522
|1.7482
|0.7522
|9
|2006.03.01 01:01
|s/l
|2
|1.10
|1.7482
|1.7482
|0.7522
|440.00
|10540.00
|10
|2006.03.01 01:01
|sell
|3
|1.10
|1.7480
|2.2484
|0.7480
|11
|2006.03.02 00:31
|modify
|3
|1.10
|1.7480
|1.7480
|0.7480
|12
|2006.03.02 00:31
|modify
|3
|1.10
|1.7480
|1.7478
|0.7480
|13
|2006.03.02 00:32
|modify
|3
|1.10
|1.7480
|1.7476
|0.7480
|14
|2006.03.02 00:32
|s/l
|3
|1.10
|1.7476
|1.7476
|0.7480
|45.81
|10585.82
|15
|2006.03.02 00:32
|sell
|4
|1.10
|1.7474
|2.2478
|0.7474
|16
|2006.03.02 00:33
|modify
|4
|1.10
|1.7474
|1.7471
|0.7474
|17
|2006.03.02 00:34
|modify
|4
|1.10
|1.7474
|1.7470
|0.7474
|18
|2006.03.02 00:34
|modify
|4
|1.10
|1.7474
|1.7467
|0.7474
|19
|2006.03.02 00:34
|modify
|4
|1.10
|1.7474
|1.7464
|0.7474
|20
|2006.03.02 00:36
|close
|4
|1.10
|1.7444
|1.7464
|0.7474
|330.00
|10915.82
|21
|2006.03.02 00:36
|buy
|5
|1.10
|1.7439
|1.2435
|2.7439
|22
|2006.03.02 00:37
|close
|5
|1.10
|1.7451
|1.2435
|2.7439
|132.00
|11047.82
|23
|2006.03.02 00:37
|sell
|6
|1.20
|1.7456
|2.2460
|0.7456
|24
|2006.03.02 00:43
|close
|6
|1.20
|1.7444
|2.2460
|0.7456
|144.00
|11191.82
|25
|2006.03.02 00:43
|buy
|7
|1.20
|1.7439
|1.2435
|2.7439
|26
|2006.03.02 00:44
|close
|7
|1.20
|1.7451
|1.2435
|2.7439
|144.00
|11335.82
|27
|2006.03.02 00:44
|sell
|8
|1.20
|1.7456
|2.2460
|0.7456
|28
|2006.03.02 00:50
|close
|8
|1.20
|1.7444
|2.2460
|0.7456
|144.00
|11479.82
|29
|2006.03.02 00:50
|buy
|9
|1.20
|1.7439
|1.2435
|2.7439
|30
|2006.03.02 00:51
|close
|9
|1.20
|1.7451
|1.2435
|2.7439
|144.00
|11623.82
|31
|2006.03.02 00:51
|sell
|10
|1.20
|1.7456
|2.2460
|0.7456
|32
|2006.03.02 00:57
|close
|10
|1.20
|1.7444
|2.2460
|0.7456
|144.00
|11767.82
|33
|2006.03.02 00:57
|buy
|11
|1.20
|1.7439
|1.2435
|2.7439
|34
|2006.03.02 00:57
|close
|11
|1.20
|1.7451
|1.2435
|2.7439
|144.00
|11911.82
|35
|2006.03.02 00:58
|sell
|12
|1.20
|1.7456
|2.2460
|0.7456
|36
|2006.03.02 01:01
|close
|12
|1.20
|1.7439
|2.2460
|0.7456
|204.00
|12115.82
|37
|2006.03.02 01:01
|sell
|13
|1.30
|1.7452
|2.2456
|0.7452
|38
|2006.03.02 01:04
|close
|13
|1.30
|1.7448
|2.2456
|0.7452
|52.00
|12167.82
|39
|2006.03.02 01:04
|sell
|14
|1.30
|1.7445
|2.2449
|0.7445
|40
|2006.03.02 01:04
|close
|14
|1.30
|1.7446
|2.2449
|0.7445
|-13.00
|12154.82
|41
|2006.03.02 01:05
|buy
|15
|1.30
|1.7448
|1.2444
|2.7448
|42
|2006.03.02 01:05
|close
|15
|1.30
|1.7445
|1.2444
|2.7448
|-39.00
|12115.82
|43
|2006.03.02 01:05
|sell
|16
|1.30
|1.7446
|2.2450
|0.7446
|44
|2006.03.02 01:06
|close
|16
|1.30
|1.7448
|2.2450
|0.7446
|-26.00
|12089.82
|45
|2006.03.02 01:06
|sell
|17
|1.30
|1.7450
|2.2454
|0.7450
|46
|2006.03.02 01:06
|close
|17
|1.30
|1.7443
|2.2454
|0.7450
|91.00
|12180.82
|47
|2006.03.02 01:06
|buy
|18
|1.30
|1.7439
|1.2435
|2.7439
|48
|2006.03.02 01:07
|close
|18
|1.30
|1.7447
|1.2435
|2.7439
|104.00
|12284.82
|49
|2006.03.02 01:07
|sell
|19
|1.30
|1.7450
|2.2454
|0.7450
|50
|2006.03.02 01:11
|close
|19
|1.30
|1.7448
|2.2454
|0.7450
|26.00
|12310.82
|51
|2006.03.02 01:11
|sell
|20
|1.30
|1.7445
|2.2449
|0.7445
|52
|2006.03.02 01:11
|close
|20
|1.30
|1.7446
|2.2449
|0.7445
|-13.00
|12297.82
|53
|2006.03.02 01:11
|buy
|21
|1.30
|1.7448
|1.2444
|2.7448
|54
|2006.03.02 01:12
|close
|21
|1.30
|1.7445
|1.2444
|2.7448
|-39.00
|12258.82
|55
|2006.03.02 01:12
|sell
|22
|1.30
|1.7446
|2.2450
|0.7446
|56
|2006.03.02 01:13
|close
|22
|1.30
|1.7448
|2.2450
|0.7446
|-26.00
|12232.82
|57
|2006.03.02 01:13
|sell
|23
|1.30
|1.7450
|2.2454
|0.7450
|58
|2006.03.02 01:13
|close
|23
|1.30
|1.7443
|2.2454
|0.7450
|91.00
|12323.82
|59
|2006.03.02 01:13
|buy
|24
|1.30
|1.7439
|1.2435
|2.7439
|60
|2006.03.02 01:14
|close
|24
|1.30
|1.7447
|1.2435
|2.7439
|104.00
|12427.82
|61
|2006.03.02 01:14
|sell
|25
|1.30
|1.7450
|2.2454
|0.7450
|62
|2006.03.02 01:18
|close
|25
|1.30
|1.7448
|2.2454
|0.7450
|26.00
|12453.82
|63
|2006.03.02 01:18
|sell
|26
|1.30
|1.7445
|2.2449
|0.7445
|64
|2006.03.02 01:18
|close
|26
|1.30
|1.7446
|2.2449
|0.7445
|-13.00
|12440.82
|65
|2006.03.02 01:18
|buy
|27
|1.30
|1.7448
|1.2444
|2.7448
|66
|2006.03.02 01:19
|close
|27
|1.30
|1.7445
|1.2444
|2.7448
|-39.00
|12401.82
|67
|2006.03.02 01:19
|sell
|28
|1.30
|1.7446
|2.2450
|0.7446
|68
|2006.03.02 01:20
|close
|28
|1.30
|1.7448
|2.2450
|0.7446
|-26.00
|12375.82
|69
|2006.03.02 01:20
|sell
|29
|1.30
|1.7450
|2.2454
|0.7450
|70
|2006.03.02 01:20
|close
|29
|1.30
|1.7443
|2.2454
|0.7450
|91.00
|12466.82
|71
|2006.03.02 01:20
|buy
|30
|1.30
|1.7439
|1.2435
|2.7439
|72
|2006.03.02 01:21
|close
|30
|1.30
|1.7447
|1.2435
|2.7439
|104.00
|12570.82
|73
|2006.03.02 01:21
|sell
|31
|1.30
|1.7450
|2.2454
|0.7450
|74
|2006.03.02 01:24
|close
|31
|1.30
|1.7448
|2.2454
|0.7450
|26.00
|12596.82
|75
|2006.03.02 01:25
|sell
|32
|1.30
|1.7445
|2.2449
|0.7445
|76
|2006.03.02 01:25
|close
|32
|1.30
|1.7446
|2.2449
|0.7445
|-13.00
|12583.82
|77
|2006.03.02 01:25
|buy
|33
|1.30
|1.7448
|1.2444
|2.7448
|78
|2006.03.02 01:26
|close
|33
|1.30
|1.7445
|1.2444
|2.7448
|-39.00
|12544.82
|79
|2006.03.02 01:26
|sell
|34
|1.30
|1.7446
|2.2450
|0.7446
|80
|2006.03.02 01:26
|close
|34
|1.30
|1.7448
|2.2450
|0.7446
|-26.00
|12518.82
|81
|2006.03.02 01:27
|sell
|35
|1.30
|1.7450
|2.2454
|0.7450
|82
|2006.03.02 01:27
|close
|35
|1.30
|1.7443
|2.2454
|0.7450
|91.00
|12609.82
|83
|2006.03.02 01:27
|buy
|36
|1.30
|1.7439
|1.2435
|2.7439
|84
|2006.03.02 01:27
|close
|36
|1.30
|1.7447
|1.2435
|2.7439
|104.00
|12713.82
|85
|2006.03.02 01:28
|sell
|37
|1.30
|1.7450
|2.2454
|0.7450
|86
|2006.03.02 02:06
|close
|37
|1.30
|1.7447
|2.2454
|0.7450
|39.00
|12752.82
|87
|2006.03.02 02:06
|buy
|38
|1.30
|1.7445
|1.2441
|2.7445
|88
|2006.03.02 02:07
|close
|38
|1.30
|1.7447
|1.2441
|2.7445
|26.00
|12778.82
|89
|2006.03.02 02:07
|sell
|39
|1.30
|1.7449
|2.2453
|0.7449
|90
|2006.03.02 02:13
|close
|39
|1.30
|1.7447
|2.2453
|0.7449
|26.00
|12804.82
|91
|2006.03.02 02:13
|buy
|40
|1.30
|1.7445
|1.2441
|2.7445
|92
|2006.03.02 02:14
|close
|40
|1.30
|1.7447
|1.2441
|2.7445
|26.00
|12830.82
|93
|2006.03.02 02:14
|sell
|41
|1.30
|1.7449
|2.2453
|0.7449
|94
|2006.03.02 02:20
|close
|41
|1.30
|1.7447
|2.2453
|0.7449
|26.00
|12856.82
|95
|2006.03.02 02:20
|buy
|42
|1.30
|1.7445
|1.2441
|2.7445
|96
|2006.03.02 02:21
|close
|42
|1.30
|1.7447
|1.2441
|2.7445
|26.00
|12882.82
|97
|2006.03.02 02:21
|sell
|43
|1.30
|1.7449
|2.2453
|0.7449
|98
|2006.03.02 02:27
|close
|43
|1.30
|1.7447
|2.2453
|0.7449
|26.00
|12908.82
|99
|2006.03.02 02:27
|buy
|44
|1.30
|1.7445
|1.2441
|2.7445
|100
|2006.03.02 02:28
|close
|44
|1.30
|1.7447
|1.2441
|2.7445
|26.00
|12934.82
|101
|2006.03.02 02:28
|sell
|45
|1.30
|1.7449
|2.2453
|0.7449
|102
|2006.03.02 02:33
|close
|45
|1.30
|1.7445
|2.2453
|0.7449
|52.00
|12986.82
|103
|2006.03.02 02:33
|sell
|46
|1.30
|1.7492
|2.2496
|0.7492
|104
|2006.03.02 02:34
|modify
|46
|1.30
|1.7492
|1.7491
|0.7492
|105
|2006.03.02 02:34
|modify
|46
|1.30
|1.7492
|1.7490
|0.7492
|106
|2006.03.02 02:34
|modify
|46
|1.30
|1.7492
|1.7483
|0.7492
|107
|2006.03.02 02:35
|modify
|46
|1.30
|1.7492
|1.7478
|0.7492
|108
|2006.03.02 02:36
|s/l
|46
|1.30
|1.7478
|1.7478
|0.7492
|182.00
|13168.82
|109
|2006.03.02 02:36
|sell
|47
|1.40
|1.7476
|2.2480
|0.7476
|110
|2006.03.02 02:36
|modify
|47
|1.40
|1.7476
|1.7469
|0.7476
|111
|2006.03.02 02:36
|close
|47
|1.40
|1.7445
|1.7469
|0.7476
|434.00
|13602.82
|112
|2006.03.02 02:37
|sell
|48
|1.40
|1.7448
|2.2452
|0.7448
|113
|2006.03.02 02:37
|close
|48
|1.40
|1.7446
|2.2452
|0.7448
|28.00
|13630.82
|114
|2006.03.02 02:37
|sell
|49
|1.40
|1.7470
|2.2474
|0.7470
|115
|2006.03.02 02:43
|modify
|49
|1.40
|1.7470
|1.7469
|0.7470
|116
|2006.03.02 02:43
|close
|49
|1.40
|1.7445
|1.7469
|0.7470
|350.00
|13980.82
|117
|2006.03.02 02:43
|sell
|50
|1.40
|1.7448
|2.2452
|0.7448
|118
|2006.03.02 02:44
|close
|50
|1.40
|1.7446
|2.2452
|0.7448
|28.00
|14008.82
|119
|2006.03.02 02:44
|sell
|51
|1.50
|1.7470
|2.2474
|0.7470
|120
|2006.03.02 02:50
|modify
|51
|1.50
|1.7470
|1.7469
|0.7470
|121
|2006.03.02 02:50
|close
|51
|1.50
|1.7445
|1.7469
|0.7470
|375.00
|14383.82
|122
|2006.03.02 02:50
|sell
|52
|1.50
|1.7448
|2.2452
|0.7448
|123
|2006.03.02 02:51
|close
|52
|1.50
|1.7446
|2.2452
|0.7448
|30.00
|14413.82
|124
|2006.03.02 02:51
|sell
|53
|1.50
|1.7470
|2.2474
|0.7470
|125
|2006.03.02 02:57
|modify
|53
|1.50
|1.7470
|1.7469
|0.7470
|126
|2006.03.02 02:57
|close
|53
|1.50
|1.7445
|1.7469
|0.7470
|375.00
|14788.82
|127
|2006.03.02 02:57
|sell
|54
|1.50
|1.7448
|2.2452
|0.7448
|128
|2006.03.02 02:58
|close
|54
|1.50
|1.7446
|2.2452
|0.7448
|30.00
|14818.82
|129
|2006.03.02 02:58
|sell
|55
|1.50
|1.7470
|2.2474
|0.7470
|130
|2006.03.07 00:00
|close
|55
|1.50
|1.7439
|2.2474
|0.7470
|467.48
|15286.29
|131
|2006.03.07 00:00
|buy
|56
|1.60
|1.7437
|1.2433
|2.7437
|132
|2006.03.07 00:00
|modify
|56
|1.60
|1.7437
|1.7438
|2.7437
|133
|2006.03.07 00:00
|close
|56
|1.60
|1.7459
|1.7438
|2.7437
|352.00
|15638.29
|134
|2006.03.07 00:00
|sell
|57
|1.60
|1.7470
|2.2474
|0.7470
|135
|2006.03.07 00:01
|close
|57
|1.60
|1.7458
|2.2474
|0.7470
|192.00
|15830.29
|136
|2006.03.07 00:01
|buy
|58
|1.60
|1.7457
|1.2453
|2.7457
|137
|2006.03.07 00:02
|close
|58
|1.60
|1.7457
|1.2453
|2.7457
|0.00
|15830.29
|138
|2006.03.07 00:02
|buy
|59
|1.60
|1.7456
|1.2452
|2.7456
|139
|2006.03.07 00:02
|close
|59
|1.60
|1.7458
|1.2452
|2.7456
|32.00
|15862.29
|140
|2006.03.07 00:02
|sell
|60
|1.60
|1.7455
|2.2459
|0.7455
|141
|2006.03.07 00:03
|close
|60
|1.60
|1.7439
|2.2459
|0.7455
|256.00
|16118.29
|142
|2006.03.07 00:03
|buy
|61
|1.70
|1.7437
|1.2433
|2.7437
|143
|2006.03.07 00:03
|modify
|61
|1.70
|1.7437
|1.7438
|2.7437
|144
|2006.03.07 00:03
|close
|61
|1.70
|1.7459
|1.7438
|2.7437
|374.00
|16492.29
|145
|2006.03.07 00:03
|sell
|62
|1.70
|1.7470
|2.2474
|0.7470
|146
|2006.03.07 00:04
|close
|62
|1.70
|1.7458
|2.2474
|0.7470
|204.00
|16696.29
|147
|2006.03.07 00:04
|buy
|63
|1.70
|1.7457
|1.2453
|2.7457
|148
|2006.03.07 00:05
|close
|63
|1.70
|1.7457
|1.2453
|2.7457
|0.00
|16696.29
|149
|2006.03.07 00:05
|buy
|64
|1.70
|1.7456
|1.2452
|2.7456
|150
|2006.03.07 00:05
|close
|64
|1.70
|1.7458
|1.2452
|2.7456
|34.00
|16730.29
|151
|2006.03.07 00:06
|sell
|65
|1.70
|1.7455
|2.2459
|0.7455
|152
|2006.03.07 00:06
|close
|65
|1.70
|1.7439
|2.2459
|0.7455
|272.00
|17002.29
|153
|2006.03.07 00:06
|buy
|66
|1.80
|1.7437
|1.2433
|2.7437
|154
|2006.03.07 00:06
|modify
|66
|1.80
|1.7437
|1.7438
|2.7437
|155
|2006.03.07 00:06
|close
|66
|1.80
|1.7459
|1.7438
|2.7437
|396.00
|17398.29
|156
|2006.03.07 00:06
|sell
|67
|1.80
|1.7470
|2.2474
|0.7470
|157
|2006.03.07 00:07
|close
|67
|1.80
|1.7458
|2.2474
|0.7470
|216.00
|17614.29
|158
|2006.03.07 00:08
|buy
|68
|1.80
|1.7457
|1.2453
|2.7457
|159
|2006.03.07 00:08
|close
|68
|1.80
|1.7457
|1.2453
|2.7457
|0.00
|17614.29
|160
|2006.03.07 00:08
|buy
|69
|1.80
|1.7456
|1.2452
|2.7456
|161
|2006.03.07 00:09
|close
|69
|1.80
|1.7458
|1.2452
|2.7456
|36.00
|17650.29
|162
|2006.03.07 00:09
|sell
|70
|1.80
|1.7455
|2.2459
|0.7455
|163
|2006.03.07 00:09
|close
|70
|1.80
|1.7439
|2.2459
|0.7455
|288.00
|17938.29
|164
|2006.03.07 00:09
|buy
|71
|1.80
|1.7437
|1.2433
|2.7437
|165
|2006.03.07 00:09
|modify
|71
|1.80
|1.7437
|1.7438
|2.7437
|166
|2006.03.07 00:09
|close
|71
|1.80
|1.7459
|1.7438
|2.7437
|396.00
|18334.29
|167
|2006.03.07 00:09
|sell
|72
|1.90
|1.7470
|2.2474
|0.7470
|168
|2006.03.07 00:11
|close
|72
|1.90
|1.7458
|2.2474
|0.7470
|228.00
|18562.29
|169
|2006.03.07 00:11
|buy
|73
|1.90
|1.7457
|1.2453
|2.7457
|170
|2006.03.07 00:11
|close
|73
|1.90
|1.7457
|1.2453
|2.7457
|0.00
|18562.29
|171
|2006.03.07 00:11
|buy
|74
|1.90
|1.7456
|1.2452
|2.7456
|172
|2006.03.07 00:12
|close
|74
|1.90
|1.7458
|1.2452
|2.7456
|38.00
|18600.29
|173
|2006.03.07 00:12
|sell
|75
|1.90
|1.7455
|2.2459
|0.7455
|174
|2006.03.07 00:12
|close
|75
|1.90
|1.7439
|2.2459
|0.7455
|304.00
|18904.29
|175
|2006.03.07 00:12
|buy
|76
|1.90
|1.7437
|1.2433
|2.7437
|176
|2006.03.07 00:12
|modify
|76
|1.90
|1.7437
|1.7438
|2.7437
|177
|2006.03.07 00:12
|close
|76
|1.90
|1.7459
|1.7438
|2.7437
|418.00
|19322.29
|178
|2006.03.07 00:12
|sell
|77
|2.00
|1.7470
|2.2474
|0.7470
|179
|2006.03.07 00:14
|close
|77
|2.00
|1.7458
|2.2474
|0.7470
|240.00
|19562.29
|180
|2006.03.07 00:14
|buy
|78
|2.00
|1.7457
|1.2453
|2.7457
|181
|2006.03.07 00:14
|close
|78
|2.00
|1.7457
|1.2453
|2.7457
|0.00
|19562.29
|182
|2006.03.07 00:15
|buy
|79
|2.00
|1.7456
|1.2452
|2.7456
|183
|2006.03.07 00:15
|close
|79
|2.00
|1.7458
|1.2452
|2.7456
|40.00
|19602.29
|184
|2006.03.07 00:15
|sell
|80
|2.00
|1.7455
|2.2459
|0.7455
|185
|2006.03.07 00:15
|close
|80
|2.00
|1.7439
|2.2459
|0.7455
|320.00
|19922.29
|186
|2006.03.07 00:15
|buy
|81
|2.00
|1.7437
|1.2433
|2.7437
|187
|2006.03.07 00:15
|modify
|81
|2.00
|1.7437
|1.7438
|2.7437
|188
|2006.03.07 00:15
|close
|81
|2.00
|1.7459
|1.7438
|2.7437
|440.00
|20362.29
|189
|2006.03.07 00:15
|sell
|82
|2.10
|1.7470
|2.2474
|0.7470
|190
|2006.03.07 00:17
|close
|82
|2.10
|1.7458
|2.2474
|0.7470
|252.00
|20614.29
|191
|2006.03.07 00:17
|buy
|83
|2.10
|1.7457
|1.2453
|2.7457
|192
|2006.03.07 00:18
|close
|83
|2.10
|1.7457
|1.2453
|2.7457
|0.00
|20614.29
|193
|2006.03.07 00:18
|buy
|84
|2.10
|1.7456
|1.2452
|2.7456
|194
|2006.03.07 00:18
|close
|84
|2.10
|1.7458
|1.2452
|2.7456
|42.00
|20656.29
|195
|2006.03.07 00:18
|sell
|85
|2.10
|1.7455
|2.2459
|0.7455
|196
|2006.03.07 00:18
|close
|85
|2.10
|1.7439
|2.2459
|0.7455
|336.00
|20992.29
|197
|2006.03.07 00:18
|buy
|86
|2.10
|1.7437
|1.2433
|2.7437
|198
|2006.03.07 00:18
|modify
|86
|2.10
|1.7437
|1.7438
|2.7437
|199
|2006.03.07 00:18
|close
|86
|2.10
|1.7459
|1.7438
|2.7437
|462.00
|21454.29
|200
|2006.03.07 00:18
|sell
|87
|2.20
|1.7470
|2.2474
|0.7470
|201
|2006.03.07 00:20
|close
|87
|2.20
|1.7458
|2.2474
|0.7470
|264.00
|21718.29
|202
|2006.03.07 00:20
|buy
|88
|2.20
|1.7457
|1.2453
|2.7457
|203
|2006.03.07 00:21
|close
|88
|2.20
|1.7457
|1.2453
|2.7457
|0.00
|21718.29
|204
|2006.03.07 00:21
|buy
|89
|2.20
|1.7456
|1.2452
|2.7456
|205
|2006.03.07 00:21
|close
|89
|2.20
|1.7458
|1.2452
|2.7456
|44.00
|21762.29
|206
|2006.03.07 00:21
|sell
|90
|2.20
|1.7455
|2.2459
|0.7455
|207
|2006.03.07 00:21
|close
|90
|2.20
|1.7439
|2.2459
|0.7455
|352.00
|22114.29
|208
|2006.03.07 00:21
|buy
|91
|2.30
|1.7437
|1.2433
|2.7437
|209
|2006.03.07 00:21
|modify
|91
|2.30
|1.7437
|1.7438
|2.7437
|210
|2006.03.07 00:21
|close
|91
|2.30
|1.7459
|1.7438
|2.7437
|506.00
|22620.29
|211
|2006.03.07 00:21
|sell
|92
|2.30
|1.7470
|2.2474
|0.7470
|212
|2006.03.07 00:23
|close
|92
|2.30
|1.7458
|2.2474
|0.7470
|276.00
|22896.29
|213
|2006.03.07 00:23
|buy
|93
|2.30
|1.7457
|1.2453
|2.7457
|214
|2006.03.07 00:24
|close
|93
|2.30
|1.7457
|1.2453
|2.7457
|0.00
|22896.29
|215
|2006.03.07 00:24
|buy
|94
|2.30
|1.7456
|1.2452
|2.7456
|216
|2006.03.07 00:24
|close
|94
|2.30
|1.7458
|1.2452
|2.7456
|46.00
|22942.29
|217
|2006.03.07 00:24
|sell
|95
|2.30
|1.7455
|2.2459
|0.7455
|218
|2006.03.07 00:24
|close
|95
|2.30
|1.7439
|2.2459
|0.7455
|368.00
|23310.29
|219
|2006.03.07 00:24
|buy
|96
|2.40
|1.7437
|1.2433
|2.7437
|220
|2006.03.07 00:24
|modify
|96
|2.40
|1.7437
|1.7438
|2.7437
|221
|2006.03.07 00:24
|close
|96
|2.40
|1.7459
|1.7438
|2.7437
|528.00
|23838.29
|222
|2006.03.07 00:24
|sell
|97
|2.40
|1.7470
|2.2474
|0.7470
|223
|2006.03.07 00:26
|close
|97
|2.40
|1.7458
|2.2474
|0.7470
|288.00
|24126.29
|224
|2006.03.07 00:26
|buy
|98
|2.50
|1.7457
|1.2453
|2.7457
|225
|2006.03.07 00:27
|close
|98
|2.50
|1.7457
|1.2453
|2.7457
|0.00
|24126.29
|226
|2006.03.07 00:27
|buy
|99
|2.50
|1.7456
|1.2452
|2.7456
|227
|2006.03.07 00:27
|close
|99
|2.50
|1.7458
|1.2452
|2.7456
|50.00
|24176.29
|228
|2006.03.07 00:27
|sell
|100
|2.50
|1.7455
|2.2459
|0.7455
|229
|2006.03.07 00:27
|close
|100
|2.50
|1.7439
|2.2459
|0.7455
|400.00
|24576.29
|230
|2006.03.07 00:27
|buy
|101
|2.50
|1.7437
|1.2433
|2.7437
|231
|2006.03.07 00:27
|modify
|101
|2.50
|1.7437
|1.7438
|2.7437
|232
|2006.03.07 00:27
|close
|101
|2.50
|1.7459
|1.7438
|2.7437
|550.00
|25126.29
|233
|2006.03.07 00:28
|sell
|102
|2.60
|1.7470
|2.2474
|0.7470
|234
|2006.03.07 00:30
|close
|102
|2.60
|1.7437
|2.2474
|0.7470
|858.00
|25984.29
|235
|2006.03.07 00:30
|buy
|103
|2.60
|1.7401
|1.2397
|2.7401
|236
|2006.03.07 00:31
|modify
|103
|2.60
|1.7401
|1.7418
|2.7401
|237
|2006.03.07 00:31
|s/l
|103
|2.60
|1.7418
|1.7418
|2.7401
|442.00
|26426.29
|238
|2006.03.07 00:31
|buy
|104
|2.70
|1.7407
|1.2403
|2.7407
|239
|2006.03.07 00:32
|modify
|104
|2.70
|1.7407
|1.7408
|2.7407
|240
|2006.03.07 00:32
|s/l
|104
|2.70
|1.7408
|1.7408
|2.7407
|27.00
|26453.29
|241
|2006.03.07 00:32
|buy
|105
|2.70
|1.7400
|1.2396
|2.7400
|242
|2006.03.07 00:36
|modify
|105
|2.70
|1.7400
|1.7403
|2.7400
|243
|2006.03.07 00:36
|s/l
|105
|2.70
|1.7403
|1.7403
|2.7400
|81.00
|26534.29
|244
|2006.03.07 00:36
|buy
|106
|2.70
|1.7406
|1.2402
|2.7406
|245
|2006.03.07 00:37
|close
|106
|2.70
|1.7433
|1.2402
|2.7406
|729.00
|27263.29
|246
|2006.03.07 00:37
|sell
|107
|2.80
|1.7428
|2.2432
|0.7428
|247
|2006.03.07 00:37
|close
|107
|2.80
|1.7426
|2.2432
|0.7428
|56.00
|27319.29
|248
|2006.03.07 00:37
|buy
|108
|2.80
|1.7407
|1.2403
|2.7407
|249
|2006.03.07 00:38
|close
|108
|2.80
|1.7423
|1.2403
|2.7407
|448.00
|27767.29
|250
|2006.03.07 00:38
|buy
|109
|2.80
|1.7400
|1.2396
|2.7400
|251
|2006.03.07 00:42
|modify
|109
|2.80
|1.7400
|1.7403
|2.7400
|252
|2006.03.07 00:42
|s/l
|109
|2.80
|1.7403
|1.7403
|2.7400
|84.00
|27851.29
|253
|2006.03.07 00:42
|buy
|110
|2.80
|1.7406
|1.2402
|2.7406
|254
|2006.03.07 00:43
|close
|110
|2.80
|1.7433
|1.2402
|2.7406
|756.00
|28607.29
|255
|2006.03.07 00:43
|sell
|111
|2.90
|1.7428
|2.2432
|0.7428
|256
|2006.03.07 00:43
|close
|111
|2.90
|1.7426
|2.2432
|0.7428
|58.00
|28665.29
|257
|2006.03.07 00:43
|buy
|112
|2.90
|1.7407
|1.2403
|2.7407
|258
|2006.03.07 00:44
|close
|112
|2.90
|1.7423
|1.2403
|2.7407
|464.00
|29129.29
|259
|2006.03.07 00:44
|buy
|113
|3.00
|1.7400
|1.2396
|2.7400
|260
|2006.03.07 00:48
|modify
|113
|3.00
|1.7400
|1.7403
|2.7400
|261
|2006.03.07 00:48
|s/l
|113
|3.00
|1.7403
|1.7403
|2.7400
|90.00
|29219.29
|262
|2006.03.07 00:48
|buy
|114
|3.00
|1.7406
|1.2402
|2.7406
|263
|2006.03.07 00:49
|close
|114
|3.00
|1.7433
|1.2402
|2.7406
|810.00
|30029.29
|264
|2006.03.07 00:49
|sell
|115
|3.10
|1.7428
|2.2432
|0.7428
|265
|2006.03.07 00:49
|close
|115
|3.10
|1.7426
|2.2432
|0.7428
|62.00
|30091.29
|266
|2006.03.07 00:50
|buy
|116
|3.10
|1.7407
|1.2403
|2.7407
|267
|2006.03.07 00:50
|close
|116
|3.10
|1.7423
|1.2403
|2.7407
|496.00
|30587.29
|268
|2006.03.07 00:50
|buy
|117
|3.10
|1.7400
|1.2396
|2.7400
|269
|2006.03.07 00:54
|modify
|117
|3.10
|1.7400
|1.7403
|2.7400
|270
|2006.03.07 00:55
|s/l
|117
|3.10
|1.7403
|1.7403
|2.7400
|93.00
|30680.29
|271
|2006.03.07 00:55
|buy
|118
|3.10
|1.7406
|1.2402
|2.7406
|272
|2006.03.07 00:55
|close
|118
|3.10
|1.7433
|1.2402
|2.7406
|837.00
|31517.29
|273
|2006.03.07 00:55
|sell
|119
|3.20
|1.7428
|2.2432
|0.7428
|274
|2006.03.07 00:56
|close
|119
|3.20
|1.7426
|2.2432
|0.7428
|64.00
|31581.29
|275
|2006.03.07 00:56
|buy
|120
|3.20
|1.7407
|1.2403
|2.7407
|276
|2006.03.07 00:56
|close
|120
|3.20
|1.7423
|1.2403
|2.7407
|512.00
|32093.29
|277
|2006.03.07 00:56
|buy
|121
|3.30
|1.7400
|1.2396
|2.7400
|278
|2006.03.07 01:02
|close
|121
|3.30
|1.7450
|1.2396
|2.7400
|1650.00
|33743.29
|279
|2006.03.07 01:02
|sell
|122
|3.40
|1.7438
|2.2442
|0.7438
|280
|2006.03.07 01:03
|close
|122
|3.40
|1.7422
|2.2442
|0.7438
|544.00
|34287.29
|281
|2006.03.07 01:03
|sell
|123
|3.50
|1.7451
|2.2455
|0.7451
|282
|2006.03.07 01:05
|modify
|123
|3.50
|1.7451
|1.7451
|0.7451
|283
|2006.03.07 01:05
|close
|123
|3.50
|1.7400
|1.7451
|0.7451
|1785.00
|36072.29
|284
|2006.03.07 01:05
|buy
|124
|3.70
|1.7398
|1.2394
|2.7398
|285
|2006.03.07 01:07
|modify
|124
|3.70
|1.7398
|1.7398
|2.7398
|286
|2006.03.07 01:07
|s/l
|124
|3.70
|1.7398
|1.7398
|2.7398
|0.00
|36072.29
|287
|2006.03.07 01:07
|buy
|125
|3.70
|1.7340
|1.2336
|2.7340
|288
|2006.03.07 01:08
|modify
|125
|3.70
|1.7340
|1.7377
|2.7340
|289
|2006.03.07 01:08
|modify
|125
|3.70
|1.7340
|1.7399
|2.7340
|290
|2006.03.07 01:08
|close
|125
|3.70
|1.7450
|1.7399
|2.7340
|4070.00
|40142.29
|291
|2006.03.07 01:08
|sell
|126
|4.10
|1.7438
|2.2442
|0.7438
|292
|2006.03.07 01:09
|close
|126
|4.10
|1.7422
|2.2442
|0.7438
|656.00
|40798.29
|293
|2006.03.07 01:09
|sell
|127
|4.10
|1.7451
|2.2455
|0.7451
|294
|2006.03.07 01:11
|modify
|127
|4.10
|1.7451
|1.7451
|0.7451
|295
|2006.03.07 01:11
|close
|127
|4.10
|1.7400
|1.7451
|0.7451
|2091.00
|42889.29
|296
|2006.03.07 01:11
|buy
|128
|4.30
|1.7398
|1.2394
|2.7398
|297
|2006.03.07 01:13
|modify
|128
|4.30
|1.7398
|1.7398
|2.7398
|298
|2006.03.07 01:14
|s/l
|128
|4.30
|1.7398
|1.7398
|2.7398
|0.00
|42889.29
|299
|2006.03.07 01:14
|buy
|129
|4.30
|1.7340
|1.2336
|2.7340
|300
|2006.03.07 01:14
|modify
|129
|4.30
|1.7340
|1.7377
|2.7340
|301
|2006.03.07 01:14
|modify
|129
|4.30
|1.7340
|1.7399
|2.7340
|302
|2006.03.07 01:14
|close
|129
|4.30
|1.7450
|1.7399
|2.7340
|4730.00
|47619.29
|303
|2006.03.07 01:14
|sell
|130
|4.80
|1.7438
|2.2442
|0.7438
|304
|2006.03.07 01:15
|close
|130
|4.80
|1.7422
|2.2442
|0.7438
|768.00
|48387.29
|305
|2006.03.07 01:16
|sell
|131
|4.90
|1.7451
|2.2455
|0.7451
|306
|2006.03.07 01:17
|modify
|131
|4.90
|1.7451
|1.7451
|0.7451
|307
|2006.03.07 01:17
|close
|131
|4.90
|1.7400
|1.7451
|0.7451
|2499.00
|50886.29
|308
|2006.03.07 01:17
|buy
|132
|5.10
|1.7398
|1.2394
|2.7398
|309
|2006.03.07 01:20
|modify
|132
|5.10
|1.7398
|1.7398
|2.7398
|310
|2006.03.07 01:20
|s/l
|132
|5.10
|1.7398
|1.7398
|2.7398
|0.00
|50886.29
|311
|2006.03.07 01:20
|buy
|133
|5.10
|1.7340
|1.2336
|2.7340
|312
|2006.03.07 01:20
|modify
|133
|5.10
|1.7340
|1.7377
|2.7340
|313
|2006.03.07 01:20
|modify
|133
|5.10
|1.7340
|1.7399
|2.7340
|314
|2006.03.07 01:20
|close
|133
|5.10
|1.7450
|1.7399
|2.7340
|5610.00
|56496.29
|315
|2006.03.07 01:21
|sell
|134
|5.70
|1.7438
|2.2442
|0.7438
|316
|2006.03.07 01:22
|close
|134
|5.70
|1.7422
|2.2442
|0.7438
|912.00
|57408.29
|317
|2006.03.07 01:22
|sell
|135
|5.80
|1.7451
|2.2455
|0.7451
|318
|2006.03.07 01:23
|modify
|135
|5.80
|1.7451
|1.7451
|0.7451
|319
|2006.03.07 01:23
|close
|135
|5.80
|1.7400
|1.7451
|0.7451
|2958.00
|60366.29
|320
|2006.03.07 01:23
|buy
|136
|6.10
|1.7398
|1.2394
|2.7398
|321
|2006.03.07 01:26
|modify
|136
|6.10
|1.7398
|1.7398
|2.7398
|322
|2006.03.07 01:26
|s/l
|136
|6.10
|1.7398
|1.7398
|2.7398
|0.00
|60366.29
|323
|2006.03.07 01:26
|buy
|137
|6.10
|1.7340
|1.2336
|2.7340
|324
|2006.03.07 01:26
|modify
|137
|6.10
|1.7340
|1.7377
|2.7340
|325
|2006.03.07 01:26
|modify
|137
|6.10
|1.7340
|1.7399
|2.7340
|326
|2006.03.07 01:27
|close
|137
|6.10
|1.7450
|1.7399
|2.7340
|6710.00
|67076.29
|327
|2006.03.07 01:27
|sell
|138
|6.80
|1.7438
|2.2442
|0.7438
|328
|2006.03.07 01:28
|close
|138
|6.80
|1.7422
|2.2442
|0.7438
|1088.00
|68164.29
|329
|2006.03.07 01:28
|sell
|139
|6.90
|1.7451
|2.2455
|0.7451
|330
|2006.03.07 01:29
|modify
|139
|6.90
|1.7451
|1.7451
|0.7451
|331
|2006.03.07 01:31
|s/l
|139
|6.90
|1.7451
|1.7451
|0.7451
|0.00
|68164.29
|332
|2006.03.07 01:31
|sell
|140
|6.90
|1.7489
|2.2493
|0.7489
|333
|2006.03.07 23:29
|modify
|140
|6.90
|1.7489
|1.7446
|0.7489
|334
|2006.03.07 23:29
|close
|140
|6.90
|1.7366
|1.7446
|0.7489
|8487.00
|76651.29
|335
|2006.03.07 23:29
|buy
|141
|7.70
|1.7359
|1.2355
|2.7359
|336
|2006.03.07 23:29
|modify
|141
|7.70
|1.7359
|1.7394
|2.7359
|337
|2006.03.07 23:29
|close
|141
|7.70
|1.7428
|1.7394
|2.7359
|5313.00
|81964.29
|338
|2006.03.07 23:29
|sell
|142
|8.20
|1.7426
|2.2430
|0.7426
|339
|2006.03.07 23:32
|close
|142
|8.20
|1.7417
|2.2430
|0.7426
|738.00
|82702.29
|340
|2006.03.07 23:33
|buy
|143
|8.30
|1.7415
|1.2411
|2.7415
|341
|2006.03.07 23:35
|close
|143
|8.30
|1.7425
|1.2411
|2.7415
|830.00
|83532.29
|342
|2006.03.07 23:35
|buy
|144
|8.40
|1.7421
|1.2417
|2.7421
|343
|2006.03.07 23:35
|close
|144
|8.40
|1.7423
|1.2417
|2.7421
|168.00
|83700.29
|344
|2006.03.07 23:35
|sell
|145
|8.40
|1.7427
|2.2431
|0.7427
|345
|2006.03.07 23:35
|close
|145
|8.40
|1.7366
|2.2431
|0.7427
|5124.00
|88824.29
|346
|2006.03.07 23:35
|buy
|146
|8.90
|1.7359
|1.2355
|2.7359
|347
|2006.03.07 23:35
|modify
|146
|8.90
|1.7359
|1.7394
|2.7359
|348
|2006.03.07 23:35
|close
|146
|8.90
|1.7428
|1.7394
|2.7359
|6141.00
|94965.29
|349
|2006.03.07 23:36
|sell
|147
|9.50
|1.7426
|2.2430
|0.7426
|350
|2006.03.07 23:39
|close
|147
|9.50
|1.7417
|2.2430
|0.7426
|855.00
|95820.29
|351
|2006.03.07 23:39
|buy
|148
|9.60
|1.7415
|1.2411
|2.7415
|352
|2006.03.07 23:41
|close
|148
|9.60
|1.7425
|1.2411
|2.7415
|960.00
|96780.29
|353
|2006.03.07 23:41
|buy
|149
|9.70
|1.7421
|1.2417
|2.7421
|354
|2006.03.07 23:41
|close
|149
|9.70
|1.7423
|1.2417
|2.7421
|194.00
|96974.29
|355
|2006.03.07 23:41
|sell
|150
|9.70
|1.7427
|2.2431
|0.7427
|356
|2006.03.07 23:41
|close
|150
|9.70
|1.7366
|2.2431
|0.7427
|5917.00
|102891.29
|357
|2006.03.07 23:41
|buy
|151
|10.30
|1.7359
|1.2355
|2.7359
|358
|2006.03.07 23:41
|modify
|151
|10.30
|1.7359
|1.7394
|2.7359
|359
|2006.03.07 23:42
|close
|151
|10.30
|1.7428
|1.7394
|2.7359
|7107.00
|109998.29
|360
|2006.03.07 23:42
|sell
|152
|11.00
|1.7426
|2.2430
|0.7426
|361
|2006.03.07 23:45
|close
|152
|11.00
|1.7417
|2.2430
|0.7426
|990.00
|110988.29
|362
|2006.03.07 23:45
|buy
|153
|11.10
|1.7415
|1.2411
|2.7415
|363
|2006.03.07 23:47
|close
|153
|11.10
|1.7425
|1.2411
|2.7415
|1110.00
|112098.29
|364
|2006.03.07 23:47
|buy
|154
|11.30
|1.7421
|1.2417
|2.7421
|365
|2006.03.07 23:47
|close
|154
|11.30
|1.7423
|1.2417
|2.7421
|226.00
|112324.29
|366
|2006.03.07 23:47
|sell
|155
|11.30
|1.7427
|2.2431
|0.7427
|367
|2006.03.07 23:47
|close
|155
|11.30
|1.7366
|2.2431
|0.7427
|6893.00
|119217.29
|368
|2006.03.07 23:47
|buy
|156
|12.00
|1.7359
|1.2355
|2.7359
|369
|2006.03.07 23:48
|modify
|156
|12.00
|1.7359
|1.7394
|2.7359
|370
|2006.03.07 23:48
|close
|156
|12.00
|1.7428
|1.7394
|2.7359
|8280.00
|127497.29
|371
|2006.03.07 23:48
|sell
|157
|12.80
|1.7426
|2.2430
|0.7426
|372
|2006.03.07 23:51
|close
|157
|12.80
|1.7417
|2.2430
|0.7426
|1152.00
|128649.29
|373
|2006.03.07 23:51
|buy
|158
|12.90
|1.7415
|1.2411
|2.7415
|374
|2006.03.07 23:53
|close
|158
|12.90
|1.7425
|1.2411
|2.7415
|1290.00
|129939.29
|375
|2006.03.07 23:53
|buy
|159
|13.00
|1.7421
|1.2417
|2.7421
|376
|2006.03.07 23:53
|close
|159
|13.00
|1.7423
|1.2417
|2.7421
|260.00
|130199.29
|377
|2006.03.07 23:53
|sell
|160
|13.10
|1.7427
|2.2431
|0.7427
|378
|2006.03.07 23:53
|close
|160
|13.10
|1.7366
|2.2431
|0.7427
|7991.00
|138190.29
|379
|2006.03.07 23:54
|buy
|161
|13.90
|1.7359
|1.2355
|2.7359
|380
|2006.03.07 23:54
|modify
|161
|13.90
|1.7359
|1.7394
|2.7359
|381
|2006.03.07 23:54
|close
|161
|13.90
|1.7428
|1.7394
|2.7359
|9591.00
|147781.29
|382
|2006.03.07 23:54
|sell
|162
|14.80
|1.7426
|2.2430
|0.7426
|383
|2006.03.07 23:57
|close
|162
|14.80
|1.7417
|2.2430
|0.7426
|1332.00
|149113.29
|384
|2006.03.07 23:57
|buy
|163
|15.00
|1.7415
|1.2411
|2.7415
|385
|2006.03.14 02:34
|modify
|163
|15.00
|1.7415
|1.7422
|2.7415
|386
|2006.03.14 02:34
|s/l
|163
|15.00
|1.7422
|1.7422
|2.7415
|966.00
|150079.29
|387
|2006.03.14 02:34
|buy
|164
|15.10
|1.7417
|1.2413
|2.7417
|388
|2006.03.14 02:41
|modify
|164
|15.10
|1.7417
|1.7422
|2.7417
|389
|2006.03.14 02:42
|s/l
|164
|15.10
|1.7422
|1.7422
|2.7417
|755.00
|150834.29
|390
|2006.03.14 02:42
|buy
|165
|15.10
|1.7417
|1.2413
|2.7417
|391
|2006.03.14 02:49
|modify
|165
|15.10
|1.7417
|1.7422
|2.7417
|392
|2006.03.14 02:50
|s/l
|165
|15.10
|1.7422
|1.7422
|2.7417
|755.00
|151589.29
|393
|2006.03.14 02:50
|buy
|166
|15.20
|1.7417
|1.2413
|2.7417
|394
|2006.03.14 02:57
|modify
|166
|15.20
|1.7417
|1.7422
|2.7417
|395
|2006.03.14 02:57
|s/l
|166
|15.20
|1.7422
|1.7422
|2.7417
|760.00
|152349.29
|396
|2006.03.14 02:57
|buy
|167
|15.30
|1.7417
|1.2413
|2.7417
|397
|2006.03.14 03:03
|modify
|167
|15.30
|1.7417
|1.7422
|2.7417
|398
|2006.03.14 03:03
|s/l
|167
|15.30
|1.7422
|1.7422
|2.7417
|765.00
|153114.29
|399
|2006.03.14 03:03
|buy
|168
|15.40
|1.7393
|1.2389
|2.7393
|400
|2006.03.14 03:04
|modify
|168
|15.40
|1.7393
|1.7409
|2.7393
|401
|2006.03.14 03:04
|modify
|168
|15.40
|1.7393
|1.7414
|2.7393
|402
|2006.03.14 03:05
|modify
|168
|15.40
|1.7393
|1.7422
|2.7393
|403
|2006.03.14 03:06
|s/l
|168
|15.40
|1.7422
|1.7422
|2.7393
|4466.00
|157580.29
|404
|2006.03.14 03:06
|buy
|169
|15.80
|1.7426
|1.2422
|2.7426
|405
|2006.03.14 05:37
|modify
|169
|15.80
|1.7426
|1.7464
|2.7426
|406
|2006.03.14 05:37
|s/l
|169
|15.80
|1.7464
|1.7464
|2.7426
|6004.00
|163584.29
|407
|2006.03.14 05:37
|buy
|170
|16.40
|1.7463
|1.2459
|2.7463
|408
|2006.03.14 05:44
|modify
|170
|16.40
|1.7463
|1.7468
|2.7463
|409
|2006.03.14 05:45
|s/l
|170
|16.40
|1.7468
|1.7468
|2.7463
|820.00
|164404.29
|410
|2006.03.14 05:45
|buy
|171
|16.50
|1.7463
|1.2459
|2.7463
|411
|2006.03.14 05:52
|modify
|171
|16.50
|1.7463
|1.7468
|2.7463
|412
|2006.03.14 05:52
|s/l
|171
|16.50
|1.7468
|1.7468
|2.7463
|825.00
|165229.29
|413
|2006.03.14 05:52
|buy
|172
|16.60
|1.7463
|1.2459
|2.7463
|414
|2006.03.14 05:59
|modify
|172
|16.60
|1.7463
|1.7468
|2.7463
|415
|2006.03.14 06:00
|s/l
|172
|16.60
|1.7468
|1.7468
|2.7463
|830.00
|166059.29
|416
|2006.03.14 06:00
|buy
|173
|16.70
|1.7463
|1.2459
|2.7463
|417
|2006.03.14 06:07
|modify
|173
|16.70
|1.7463
|1.7468
|2.7463
|418
|2006.03.14 06:14
|s/l
|173
|16.70
|1.7468
|1.7468
|2.7463
|835.00
|166894.29
|419
|2006.03.14 06:14
|buy
|174
|16.70
|1.7472
|1.2468
|2.7472
|420
|2006.03.15 05:07
|modify
|174
|16.70
|1.7472
|1.7473
|2.7472
|421
|2006.03.15 05:08
|modify
|174
|16.70
|1.7472
|1.7479
|2.7472
|422
|2006.03.15 05:09
|s/l
|174
|16.70
|1.7479
|1.7479
|2.7472
|1155.64
|168049.93
|423
|2006.03.15 05:09
|buy
|175
|16.90
|1.7475
|1.2471
|2.7475
|424
|2006.03.15 05:15
|modify
|175
|16.90
|1.7475
|1.7479
|2.7475
|425
|2006.03.15 05:16
|s/l
|175
|16.90
|1.7479
|1.7479
|2.7475
|676.00
|168725.93
|426
|2006.03.15 05:16
|buy
|176
|16.90
|1.7475
|1.2471
|2.7475
|427
|2006.03.15 05:21
|modify
|176
|16.90
|1.7475
|1.7479
|2.7475
|428
|2006.03.15 05:23
|s/l
|176
|16.90
|1.7479
|1.7479
|2.7475
|676.00
|169401.93
|429
|2006.03.15 05:23
|buy
|177
|17.00
|1.7475
|1.2471
|2.7475
|430
|2006.03.15 05:28
|modify
|177
|17.00
|1.7475
|1.7479
|2.7475
|431
|2006.03.15 05:30
|s/l
|177
|17.00
|1.7479
|1.7479
|2.7475
|680.00
|170081.93
|432
|2006.03.15 05:30
|buy
|178
|17.10
|1.7475
|1.2471
|2.7475
|433
|2006.03.15 05:35
|modify
|178
|17.10
|1.7475
|1.7479
|2.7475
|434
|2006.03.15 06:38
|s/l
|178
|17.10
|1.7479
|1.7479
|2.7475
|684.00
|170765.93
|435
|2006.03.15 06:38
|buy
|179
|17.10
|1.7483
|1.2479
|2.7483
|436
|2006.03.16 01:32
|close
|179
|17.10
|1.7502
|1.2479
|2.7483
|3207.96
|173973.89
|437
|2006.03.16 01:32
|buy
|180
|17.40
|1.7499
|1.2495
|2.7499
|438
|2006.03.16 01:32
|close
|180
|17.40
|1.7504
|1.2495
|2.7499
|870.00
|174843.89
|439
|2006.03.16 01:33
|sell
|181
|17.50
|1.7500
|2.2504
|0.7500
|440
|2006.03.16 01:33
|close
|181
|17.50
|1.7488
|2.2504
|0.7500
|2100.00
|176943.89
|441
|2006.03.16 01:33
|buy
|182
|17.70
|1.7490
|1.2486
|2.7490
|442
|2006.03.16 01:34
|close
|182
|17.70
|1.7514
|1.2486
|2.7490
|4248.00
|181191.89
|443
|2006.03.16 01:34
|sell
|183
|18.20
|1.7518
|2.2522
|0.7518
|444
|2006.03.16 01:36
|close
|183
|18.20
|1.7501
|2.2522
|0.7518
|3094.00
|184285.89
|445
|2006.03.16 01:37
|buy
|184
|18.50
|1.7500
|1.2496
|2.7500
|446
|2006.03.16 01:38
|close
|184
|18.50
|1.7502
|1.2496
|2.7500
|370.00
|184655.89
|447
|2006.03.16 01:38
|buy
|185
|18.50
|1.7499
|1.2495
|2.7499
|448
|2006.03.16 01:39
|close
|185
|18.50
|1.7504
|1.2495
|2.7499
|925.00
|185580.89
|449
|2006.03.16 01:39
|sell
|186
|18.60
|1.7500
|2.2504
|0.7500
|450
|2006.03.16 01:39
|close
|186
|18.60
|1.7488
|2.2504
|0.7500
|2232.00
|187812.89
|451
|2006.03.16 01:39
|buy
|187
|18.80
|1.7490
|1.2486
|2.7490
|452
|2006.03.16 01:40
|close
|187
|18.80
|1.7514
|1.2486
|2.7490
|4512.00
|192324.89
|453
|2006.03.16 01:40
|sell
|188
|19.30
|1.7518
|2.2522
|0.7518
|454
|2006.03.16 01:43
|close
|188
|19.30
|1.7501
|2.2522
|0.7518
|3281.00
|195605.89
|455
|2006.03.16 01:43
|buy
|189
|19.60
|1.7500
|1.2496
|2.7500
|456
|2006.03.16 01:44
|close
|189
|19.60
|1.7502
|1.2496
|2.7500
|392.00
|195997.89
|457
|2006.03.16 01:44
|buy
|190
|19.60
|1.7499
|1.2495
|2.7499
|458
|2006.03.16 01:45
|close
|190
|19.60
|1.7504
|1.2495
|2.7499
|980.00
|196977.89
|459
|2006.03.16 01:45
|sell
|191
|19.70
|1.7500
|2.2504
|0.7500
|460
|2006.03.16 01:45
|close
|191
|19.70
|1.7488
|2.2504
|0.7500
|2364.00
|199341.89
|461
|2006.03.16 01:46
|buy
|192
|20.00
|1.7490
|1.2486
|2.7490
|462
|2006.03.16 01:46
|close
|192
|20.00
|1.7514
|1.2486
|2.7490
|4800.00
|204141.89
|463
|2006.03.16 01:46
|sell
|193
|20.50
|1.7518
|2.2522
|0.7518
|464
|2006.03.16 01:49
|close
|193
|20.50
|1.7501
|2.2522
|0.7518
|3485.00
|207626.89
|465
|2006.03.16 01:49
|buy
|194
|20.80
|1.7500
|1.2496
|2.7500
|466
|2006.03.16 01:50
|close
|194
|20.80
|1.7502
|1.2496
|2.7500
|416.00
|208042.89
|467
|2006.03.16 01:51
|buy
|195
|20.90
|1.7499
|1.2495
|2.7499
|468
|2006.03.16 01:51
|close
|195
|20.90
|1.7504
|1.2495
|2.7499
|1045.00
|209087.89
|469
|2006.03.16 01:51
|sell
|196
|21.00
|1.7500
|2.2504
|0.7500
|470
|2006.03.16 01:52
|close
|196
|21.00
|1.7488
|2.2504
|0.7500
|2520.00
|211607.89
|471
|2006.03.16 01:52
|buy
|197
|21.20
|1.7490
|1.2486
|2.7490
|472
|2006.03.16 01:52
|close
|197
|21.20
|1.7514
|1.2486
|2.7490
|5088.00
|216695.89
|473
|2006.03.16 01:52
|sell
|198
|21.70
|1.7518
|2.2522
|0.7518
|474
|2006.03.16 01:55
|close
|198
|21.70
|1.7501
|2.2522
|0.7518
|3689.00
|220384.89
|475
|2006.03.16 01:55
|buy
|199
|22.10
|1.7500
|1.2496
|2.7500
|476
|2006.03.16 01:57
|close
|199
|22.10
|1.7502
|1.2496
|2.7500
|442.00
|220826.89
|477
|2006.03.16 01:57
|buy
|200
|22.10
|1.7499
|1.2495
|2.7499
|478
|2006.03.16 01:57
|close
|200
|22.10
|1.7504
|1.2495
|2.7499
|1105.00
|221931.89
|479
|2006.03.16 01:57
|sell
|201
|22.20
|1.7500
|2.2504
|0.7500
|480
|2006.03.16 01:58
|close
|201
|22.20
|1.7488
|2.2504
|0.7500
|2664.00
|224595.89
|481
|2006.03.16 01:58
|buy
|202
|22.50
|1.7490
|1.2486
|2.7490
|482
|2006.03.16 01:58
|close
|202
|22.50
|1.7514
|1.2486
|2.7490
|5400.00
|229995.89
|483
|2006.03.16 01:59
|sell
|203
|23.00
|1.7518
|2.2522
|0.7518
|484
|2006.03.16 02:03
|modify
|203
|23.00
|1.7518
|1.7517
|0.7518
|485
|2006.03.16 02:04
|close
|203
|23.00
|1.7497
|1.7517
|0.7518
|4830.00
|234825.89
|486
|2006.03.16 02:04
|sell
|204
|23.50
|1.7498
|2.2502
|0.7498
|487
|2006.03.16 02:04
|close
|204
|23.50
|1.7500
|2.2502
|0.7498
|-470.00
|234355.89
|488
|2006.03.16 02:04
|sell
|205
|23.50
|1.7500
|2.2504
|0.7500
|489
|2006.03.16 02:05
|close
|205
|23.50
|1.7501
|2.2504
|0.7500
|-235.00
|234120.89
|490
|2006.03.16 02:05
|sell
|206
|23.50
|1.7510
|2.2514
|0.7510
|491
|2006.03.16 02:06
|close
|206
|23.50
|1.7498
|2.2514
|0.7510
|2820.00
|236940.89
|492
|2006.03.16 02:06
|buy
|207
|23.70
|1.7500
|1.2496
|2.7500
|493
|2006.03.16 02:07
|close
|207
|23.70
|1.7503
|1.2496
|2.7500
|711.00
|237651.89
|494
|2006.03.16 02:07
|sell
|208
|23.80
|1.7519
|2.2523
|0.7519
|495
|2006.03.16 02:10
|modify
|208
|23.80
|1.7519
|1.7517
|0.7519
|496
|2006.03.16 02:10
|close
|208
|23.80
|1.7497
|1.7517
|0.7519
|5236.00
|242887.89
|497
|2006.03.16 02:10
|sell
|209
|24.30
|1.7498
|2.2502
|0.7498
|498
|2006.03.16 02:10
|close
|209
|24.30
|1.7500
|2.2502
|0.7498
|-486.00
|242401.89
|499
|2006.03.16 02:10
|sell
|210
|24.30
|1.7500
|2.2504
|0.7500
|500
|2006.03.16 02:11
|close
|210
|24.30
|1.7501
|2.2504
|0.7500
|-243.00
|242158.89
|501
|2006.03.16 02:11
|sell
|211
|24.30
|1.7510
|2.2514
|0.7510
|502
|2006.03.16 02:12
|close
|211
|24.30
|1.7498
|2.2514
|0.7510
|2916.00
|245074.89
|503
|2006.03.16 02:12
|buy
|212
|24.60
|1.7500
|1.2496
|2.7500
|504
|2006.03.16 02:13
|close
|212
|24.60
|1.7503
|1.2496
|2.7500
|738.00
|245812.89
|505
|2006.03.16 02:13
|sell
|213
|24.60
|1.7519
|2.2523
|0.7519
|506
|2006.03.16 02:16
|modify
|213
|24.60
|1.7519
|1.7517
|0.7519
|507
|2006.03.16 02:16
|close
|213
|24.60
|1.7497
|1.7517
|0.7519
|5412.00
|251224.89
|508
|2006.03.16 02:16
|sell
|214
|25.20
|1.7498
|2.2502
|0.7498
|509
|2006.03.16 02:16
|close
|214
|25.20
|1.7500
|2.2502
|0.7498
|-504.00
|250720.89
|510
|2006.03.16 02:17
|sell
|215
|25.10
|1.7500
|2.2504
|0.7500
|511
|2006.03.16 02:17
|close
|215
|25.10
|1.7501
|2.2504
|0.7500
|-251.00
|250469.89
|512
|2006.03.16 02:18
|sell
|216
|25.10
|1.7510
|2.2514
|0.7510
|513
|2006.03.16 02:18
|close
|216
|25.10
|1.7498
|2.2514
|0.7510
|3012.00
|253481.89
|514
|2006.03.16 02:18
|buy
|217
|25.40
|1.7500
|1.2496
|2.7500
|515
|2006.03.16 02:19
|close
|217
|25.40
|1.7503
|1.2496
|2.7500
|762.00
|254243.89
|516
|2006.03.16 02:19
|sell
|218
|25.50
|1.7519
|2.2523
|0.7519
|517
|2006.03.16 02:22
|modify
|218
|25.50
|1.7519
|1.7517
|0.7519
|518
|2006.03.16 02:22
|close
|218
|25.50
|1.7497
|1.7517
|0.7519
|5610.00
|259853.89
|519
|2006.03.16 02:22
|sell
|219
|26.00
|1.7498
|2.2502
|0.7498
|520
|2006.03.16 02:23
|close
|219
|26.00
|1.7500
|2.2502
|0.7498
|-520.00
|259333.89
|521
|2006.03.16 02:23
|sell
|220
|26.00
|1.7500
|2.2504
|0.7500
|522
|2006.03.16 02:24
|close
|220
|26.00
|1.7501
|2.2504
|0.7500
|-260.00
|259073.89
|523
|2006.03.16 02:24
|sell
|221
|26.00
|1.7510
|2.2514
|0.7510
|524
|2006.03.16 02:24
|close
|221
|26.00
|1.7498
|2.2514
|0.7510
|3120.00
|262193.89
|525
|2006.03.16 02:24
|buy
|222
|26.30
|1.7500
|1.2496
|2.7500
|526
|2006.03.16 02:25
|close
|222
|26.30
|1.7503
|1.2496
|2.7500
|789.00
|262982.89
|527
|2006.03.16 02:25
|sell
|223
|26.30
|1.7519
|2.2523
|0.7519
|528
|2006.03.16 02:28
|modify
|223
|26.30
|1.7519
|1.7517
|0.7519
|529
|2006.03.16 02:28
|close
|223
|26.30
|1.7497
|1.7517
|0.7519
|5786.00
|268768.89
|530
|2006.03.16 02:29
|sell
|224
|26.90
|1.7498
|2.2502
|0.7498
|531
|2006.03.16 02:29
|close
|224
|26.90
|1.7500
|2.2502
|0.7498
|-538.00
|268230.89
|532
|2006.03.16 02:29
|sell
|225
|26.90
|1.7500
|2.2504
|0.7500
|533
|2006.03.16 02:30
|close
|225
|26.90
|1.7501
|2.2504
|0.7500
|-269.00
|267961.89
|534
|2006.03.16 02:30
|sell
|226
|26.80
|1.7510
|2.2514
|0.7510
|535
|2006.03.16 02:30
|close
|226
|26.80
|1.7498
|2.2514
|0.7510
|3216.00
|271177.89
|536
|2006.03.16 02:31
|buy
|227
|27.20
|1.7500
|1.2496
|2.7500
|537
|2006.03.16 04:06
|close
|227
|27.20
|1.7501
|1.2496
|2.7500
|272.00
|271449.89
|538
|2006.03.16 04:06
|buy
|228
|27.20
|1.7499
|1.2495
|2.7499
|539
|2006.03.16 04:07
|close
|228
|27.20
|1.7507
|1.2495
|2.7499
|2176.00
|273625.89
|540
|2006.03.16 04:07
|sell
|229
|27.40
|1.7505
|2.2509
|0.7505
|541
|2006.03.16 04:07
|close
|229
|27.40
|1.7499
|2.2509
|0.7505
|1644.00
|275269.89
|542
|2006.03.16 04:07
|buy
|230
|27.60
|1.7500
|1.2496
|2.7500
|543
|2006.03.16 04:08
|close
|230
|27.60
|1.7502
|1.2496
|2.7500
|552.00
|275821.89
|544
|2006.03.16 04:08
|sell
|231
|27.60
|1.7500
|2.2504
|0.7500
|545
|2006.03.16 04:08
|close
|231
|27.60
|1.7496
|2.2504
|0.7500
|1104.00
|276925.89
|546
|2006.03.16 04:08
|buy
|232
|27.70
|1.7487
|1.2483
|2.7487
|547
|2006.03.16 04:12
|close
|232
|27.70
|1.7501
|1.2483
|2.7487
|3878.00
|280803.89
|548
|2006.03.16 04:12
|buy
|233
|28.10
|1.7499
|1.2495
|2.7499
|549
|2006.03.16 04:13
|close
|233
|28.10
|1.7507
|1.2495
|2.7499
|2248.00
|283051.89
|550
|2006.03.16 04:13
|sell
|234
|28.40
|1.7505
|2.2509
|0.7505
|551
|2006.03.16 04:13
|close
|234
|28.40
|1.7499
|2.2509
|0.7505
|1704.00
|284755.89
|552
|2006.03.16 04:14
|buy
|235
|28.50
|1.7500
|1.2496
|2.7500
|553
|2006.03.16 04:14
|close
|235
|28.50
|1.7502
|1.2496
|2.7500
|570.00
|285325.89
|554
|2006.03.16 04:14
|sell
|236
|28.60
|1.7500
|2.2504
|0.7500
|555
|2006.03.16 04:14
|close
|236
|28.60
|1.7496
|2.2504
|0.7500
|1144.00
|286469.89
|556
|2006.03.16 04:14
|buy
|237
|28.70
|1.7487
|1.2483
|2.7487
|557
|2006.03.16 04:18
|close
|237
|28.70
|1.7501
|1.2483
|2.7487
|4018.00
|290487.89
|558
|2006.03.16 04:18
|buy
|238
|29.10
|1.7499
|1.2495
|2.7499
|559
|2006.03.16 04:19
|close
|238
|29.10
|1.7507
|1.2495
|2.7499
|2328.00
|292815.89
|560
|2006.03.16 04:19
|sell
|239
|29.30
|1.7505
|2.2509
|0.7505
|561
|2006.03.16 04:20
|close
|239
|29.30
|1.7499
|2.2509
|0.7505
|1758.00
|294573.89
|562
|2006.03.16 04:20
|buy
|240
|29.50
|1.7500
|1.2496
|2.7500
|563
|2006.03.16 04:20
|close
|240
|29.50
|1.7502
|1.2496
|2.7500
|590.00
|295163.89
|564
|2006.03.16 04:20
|sell
|241
|29.60
|1.7500
|2.2504
|0.7500
|565
|2006.03.16 04:20
|close
|241
|29.60
|1.7496
|2.2504
|0.7500
|1184.00
|296347.89
|566
|2006.03.16 04:20
|buy
|242
|29.70
|1.7487
|1.2483
|2.7487
|567
|2006.03.16 04:24
|close
|242
|29.70
|1.7501
|1.2483
|2.7487
|4158.00
|300505.89
|568
|2006.03.16 04:24
|buy
|243
|30.10
|1.7499
|1.2495
|2.7499
|569
|2006.03.16 04:25
|close
|243
|30.10
|1.7507
|1.2495
|2.7499
|2408.00
|302913.89
|570
|2006.03.16 04:25
|sell
|244
|30.30
|1.7505
|2.2509
|0.7505
|571
|2006.03.16 04:26
|close
|244
|30.30
|1.7499
|2.2509
|0.7505
|1818.00
|304731.89
|572
|2006.03.16 04:26
|buy
|245
|30.50
|1.7500
|1.2496
|2.7500
|573
|2006.03.16 04:26
|close
|245
|30.50
|1.7502
|1.2496
|2.7500
|610.00
|305341.89
|574
|2006.03.16 04:26
|sell
|246
|30.60
|1.7500
|2.2504
|0.7500
|575
|2006.03.16 04:26
|close
|246
|30.60
|1.7496
|2.2504
|0.7500
|1224.00
|306565.89
|576
|2006.03.16 04:26
|buy
|247
|30.70
|1.7487
|1.2483
|2.7487
|577
|2006.03.16 04:30
|close
|247
|30.70
|1.7501
|1.2483
|2.7487
|4298.00
|310863.89
|578
|2006.03.16 04:31
|buy
|248
|31.10
|1.7499
|1.2495
|2.7499
|579
|2006.03.16 04:31
|close
|248
|31.10
|1.7507
|1.2495
|2.7499
|2488.00
|313351.89
|580
|2006.03.16 04:32
|sell
|249
|31.40
|1.7505
|2.2509
|0.7505
|581
|2006.03.16 04:32
|close
|249
|31.40
|1.7499
|2.2509
|0.7505
|1884.00
|315235.89
|582
|2006.03.16 04:32
|buy
|250
|31.60
|1.7500
|1.2496
|2.7500
|583
|2006.03.16 04:32
|close
|250
|31.60
|1.7502
|1.2496
|2.7500
|632.00
|315867.89
|584
|2006.03.16 04:32
|sell
|251
|31.60
|1.7500
|2.2504
|0.7500
|585
|2006.03.16 04:32
|close
|251
|31.60
|1.7496
|2.2504
|0.7500
|1264.00
|317131.89
|586
|2006.03.16 04:33
|buy
|252
|31.80
|1.7487
|1.2483
|2.7487
|587
|2006.03.16 04:35
|close
|252
|31.80
|1.7507
|1.2483
|2.7487
|6360.00
|323491.89
|588
|2006.03.16 04:35
|sell
|253
|32.40
|1.7529
|2.2533
|0.7529
|589
|2006.03.16 04:38
|modify
|253
|32.40
|1.7529
|1.7526
|0.7529
|590
|2006.03.16 04:38
|s/l
|253
|32.40
|1.7526
|1.7526
|0.7529
|972.00
|324463.89
|591
|2006.03.16 04:38
|sell
|254
|32.50
|1.7535
|2.2539
|0.7535
|592
|2006.03.16 04:44
|modify
|254
|32.50
|1.7535
|1.7526
|0.7535
|593
|2006.03.16 04:44
|s/l
|254
|32.50
|1.7526
|1.7526
|0.7535
|2925.00
|327388.89
|594
|2006.03.16 04:44
|sell
|255
|32.80
|1.7535
|2.2539
|0.7535
|595
|2006.03.16 04:50
|modify
|255
|32.80
|1.7535
|1.7526
|0.7535
|596
|2006.03.16 04:50
|s/l
|255
|32.80
|1.7526
|1.7526
|0.7535
|2952.00
|330340.89
|597
|2006.03.16 04:50
|sell
|256
|33.10
|1.7535
|2.2539
|0.7535
|598
|2006.03.16 04:56
|modify
|256
|33.10
|1.7535
|1.7526
|0.7535
|599
|2006.03.16 04:57
|s/l
|256
|33.10
|1.7526
|1.7526
|0.7535
|2979.00
|333319.89
|600
|2006.03.16 04:57
|sell
|257
|33.40
|1.7535
|2.2539
|0.7535
|601
|2006.03.16 05:02
|modify
|257
|33.40
|1.7535
|1.7526
|0.7535
|602
|2006.03.16 05:03
|s/l
|257
|33.40
|1.7526
|1.7526
|0.7535
|3006.00
|336325.89
|603
|2006.03.16 05:03
|sell
|258
|33.70
|1.7535
|2.2539
|0.7535
|604
|2006.03.16 06:38
|modify
|258
|33.70
|1.7535
|1.7525
|0.7535
|605
|2006.03.16 06:38
|modify
|258
|33.70
|1.7535
|1.7524
|0.7535
|606
|2006.03.16 06:38
|modify
|258
|33.70
|1.7535
|1.7517
|0.7535
|607
|2006.03.16 06:39
|s/l
|258
|33.70
|1.7517
|1.7517
|0.7535
|6066.00
|342391.89
|608
|2006.03.16 06:39
|sell
|259
|34.30
|1.7517
|2.2521
|0.7517
|609
|2006.03.16 06:41
|close
|259
|34.30
|1.7492
|2.2521
|0.7517
|8575.00
|350966.89
|610
|2006.03.16 06:41
|buy
|260
|35.10
|1.7500
|1.2496
|2.7500
|611
|2006.03.16 06:41
|close
|260
|35.10
|1.7510
|1.2496
|2.7500
|3510.00
|354476.89
|612
|2006.03.16 06:41
|sell
|261
|35.50
|1.7530
|2.2534
|0.7530
|613
|2006.03.16 06:44
|modify
|261
|35.50
|1.7530
|1.7523
|0.7530
|614
|2006.03.16 06:44
|modify
|261
|35.50
|1.7530
|1.7517
|0.7530
|615
|2006.03.16 06:45
|s/l
|261
|35.50
|1.7517
|1.7517
|0.7530
|4615.00
|359091.89
|616
|2006.03.16 06:45
|sell
|262
|36.00
|1.7517
|2.2521
|0.7517
|617
|2006.03.16 06:47
|close
|262
|36.00
|1.7492
|2.2521
|0.7517
|9000.00
|368091.89
|618
|2006.03.16 06:47
|buy
|263
|36.90
|1.7500
|1.2496
|2.7500
|619
|2006.03.16 06:47
|close
|263
|36.90
|1.7510
|1.2496
|2.7500
|3690.00
|371781.89
|620
|2006.03.16 06:47
|sell
|264
|37.20
|1.7530
|2.2534
|0.7530
|621
|2006.03.16 06:50
|modify
|264
|37.20
|1.7530
|1.7523
|0.7530
|622
|2006.03.16 06:51
|modify
|264
|37.20
|1.7530
|1.7517
|0.7530
|623
|2006.03.16 06:51
|s/l
|264
|37.20
|1.7517
|1.7517
|0.7530
|4836.00
|376617.89
|624
|2006.03.16 06:51
|sell
|265
|37.70
|1.7517
|2.2521
|0.7517
|625
|2006.03.16 06:53
|close
|265
|37.70
|1.7492
|2.2521
|0.7517
|9425.00
|386042.89
|626
|2006.03.16 06:53
|buy
|266
|38.70
|1.7500
|1.2496
|2.7500
|627
|2006.03.16 06:53
|close
|266
|38.70
|1.7510
|1.2496
|2.7500
|3870.00
|389912.89
|628
|2006.03.16 06:53
|sell
|267
|39.00
|1.7530
|2.2534
|0.7530
|629
|2006.03.16 06:56
|modify
|267
|39.00
|1.7530
|1.7523
|0.7530
|630
|2006.03.16 06:57
|modify
|267
|39.00
|1.7530
|1.7517
|0.7530
|631
|2006.03.16 06:58
|s/l
|267
|39.00
|1.7517
|1.7517
|0.7530
|5070.00
|394982.89
|632
|2006.03.16 06:58
|sell
|268
|39.50
|1.7517
|2.2521
|0.7517
|633
|2006.03.16 06:59
|close
|268
|39.50
|1.7492
|2.2521
|0.7517
|9875.00
|404857.89
|634
|2006.03.16 06:59
|buy
|269
|40.50
|1.7500
|1.2496
|2.7500
|635
|2006.03.16 06:59
|close
|269
|40.50
|1.7510
|1.2496
|2.7500
|4050.00
|408907.89
|636
|2006.03.16 06:59
|sell
|270
|40.90
|1.7530
|2.2534
|0.7530
|637
|2006.03.16 07:02
|modify
|270
|40.90
|1.7530
|1.7523
|0.7530
|638
|2006.03.16 07:03
|modify
|270
|40.90
|1.7530
|1.7517
|0.7530
|639
|2006.03.16 07:04
|s/l
|270
|40.90
|1.7517
|1.7517
|0.7530
|5317.00
|414224.89
|640
|2006.03.16 07:04
|sell
|271
|41.50
|1.7517
|2.2521
|0.7517
|641
|2006.03.16 07:05
|close
|271
|41.50
|1.7492
|2.2521
|0.7517
|10375.00
|424599.89
|642
|2006.03.16 07:05
|buy
|272
|42.50
|1.7500
|1.2496
|2.7500
|643
|2006.03.16 07:05
|close
|272
|42.50
|1.7510
|1.2496
|2.7500
|4250.00
|428849.89
|644
|2006.03.16 07:06
|sell
|273
|42.90
|1.7530
|2.2534
|0.7530
|645
|2006.03.16 07:08
|close
|273
|42.90
|1.7492
|2.2534
|0.7530
|16302.00
|445151.89
|646
|2006.03.16 07:09
|buy
|274
|44.60
|1.7496
|1.2492
|2.7496
|647
|2006.03.16 07:39
|close
|274
|44.60
|1.7517
|1.2492
|2.7496
|9366.00
|454517.89
|648
|2006.03.16 07:39
|sell
|275
|45.50
|1.7519
|2.2523
|0.7519
|649
|2006.03.16 07:40
|close
|275
|45.50
|1.7498
|2.2523
|0.7519
|9555.00
|464072.89
|650
|2006.03.16 07:40
|sell
|276
|46.50
|1.7501
|2.2505
|0.7501
|651
|2006.03.16 07:46
|close
|276
|46.50
|1.7498
|2.2505
|0.7501
|1395.00
|465467.89
|652
|2006.03.16 07:46
|sell
|277
|46.60
|1.7501
|2.2505
|0.7501
|653
|2006.03.16 07:52
|close
|277
|46.60
|1.7498
|2.2505
|0.7501
|1398.00
|466865.89
|654
|2006.03.16 07:52
|sell
|278
|46.70
|1.7501
|2.2505
|0.7501
|655
|2006.03.16 07:58
|close
|278
|46.70
|1.7498
|2.2505
|0.7501
|1401.00
|468266.89
|656
|2006.03.16 07:59
|sell
|279
|46.90
|1.7501
|2.2505
|0.7501
|657
|2006.03.16 08:05
|close
|279
|46.90
|1.7498
|2.2505
|0.7501
|1407.00
|469673.89
|658
|2006.03.16 08:05
|sell
|280
|47.00
|1.7501
|2.2505
|0.7501
|659
|2006.03.16 09:11
|close
|280
|47.00
|1.7498
|2.2505
|0.7501
|1410.00
|471083.89
|660
|2006.03.16 09:11
|sell
|281
|47.20
|1.7513
|2.2517
|0.7513
|661
|2006.03.16 09:12
|close
|281
|47.20
|1.7492
|2.2517
|0.7513
|9912.00
|480995.89
|662
|2006.03.16 09:12
|buy
|282
|48.10
|1.7496
|1.2492
|2.7496
|663
|2006.03.16 09:13
|close
|282
|48.10
|1.7502
|1.2492
|2.7496
|2886.00
|483881.89
|664
|2006.03.16 09:13
|sell
|283
|48.40
|1.7526
|2.2530
|0.7526
|665
|2006.03.16 09:15
|modify
|283
|48.40
|1.7526
|1.7524
|0.7526
|666
|2006.03.16 09:15
|modify
|283
|48.40
|1.7526
|1.7523
|0.7526
|667
|2006.03.16 09:15
|close
|283
|48.40
|1.7499
|1.7523
|0.7526
|13068.00
|496949.89
|668
|2006.03.16 09:16
|buy
|284
|49.70
|1.7501
|1.2497
|2.7501
|669
|2006.03.16 09:16
|close
|284
|49.70
|1.7500
|1.2497
|2.7501
|-497.00
|496452.89
|670
|2006.03.16 09:16
|buy
|285
|49.70
|1.7500
|1.2496
|2.7500
|671
|2006.03.16 09:17
|close
|285
|49.70
|1.7500
|1.2496
|2.7500
|0.00
|496452.89
|672
|2006.03.16 09:17
|sell
|286
|49.70
|1.7499
|2.2503
|0.7499
|673
|2006.03.16 09:17
|close
|286
|49.70
|1.7498
|2.2503
|0.7499
|497.00
|496949.89
|674
|2006.03.16 09:17
|sell
|287
|49.70
|1.7513
|2.2517
|0.7513
|675
|2006.03.16 09:18
|close
|287
|49.70
|1.7492
|2.2517
|0.7513
|10437.00
|507386.89
|676
|2006.03.16 09:18
|buy
|288
|50.80
|1.7496
|1.2492
|2.7496
|677
|2006.03.16 09:19
|close
|288
|50.80
|1.7502
|1.2492
|2.7496
|3048.00
|510434.89
|678
|2006.03.16 09:19
|sell
|289
|51.10
|1.7526
|2.2530
|0.7526
|679
|2006.03.16 09:21
|modify
|289
|51.10
|1.7526
|1.7524
|0.7526
|680
|2006.03.16 09:21
|modify
|289
|51.10
|1.7526
|1.7523
|0.7526
|681
|2006.03.16 09:22
|close
|289
|51.10
|1.7499
|1.7523
|0.7526
|13797.00
|524231.89
|682
|2006.03.16 09:22
|buy
|290
|52.50
|1.7501
|1.2497
|2.7501
|683
|2006.03.16 09:22
|close
|290
|52.50
|1.7500
|1.2497
|2.7501
|-525.00
|523706.89
|684
|2006.03.16 09:22
|buy
|291
|52.40
|1.7500
|1.2496
|2.7500
|685
|2006.03.16 09:23
|close
|291
|52.40
|1.7500
|1.2496
|2.7500
|0.00
|523706.89
|686
|2006.03.16 09:23
|sell
|292
|52.40
|1.7499
|2.2503
|0.7499
|687
|2006.03.16 09:23
|close
|292
|52.40
|1.7498
|2.2503
|0.7499
|524.00
|524230.89
|688
|2006.03.16 09:23
|sell
|293
|52.50
|1.7513
|2.2517
|0.7513
|689
|2006.03.16 09:24
|close
|293
|52.50
|1.7492
|2.2517
|0.7513
|11025.00
|535255.89
|690
|2006.03.16 09:24
|buy
|294
|53.60
|1.7496
|1.2492
|2.7496
|691
|2006.03.16 09:25
|close
|294
|53.60
|1.7502
|1.2492
|2.7496
|3216.00
|538471.89
|692
|2006.03.16 09:25
|sell
|295
|53.90
|1.7526
|2.2530
|0.7526
|693
|2006.03.16 09:27
|modify
|295
|53.90
|1.7526
|1.7524
|0.7526
|694
|2006.03.16 09:28
|modify
|295
|53.90
|1.7526
|1.7523
|0.7526
|695
|2006.03.16 09:28
|close
|295
|53.90
|1.7499
|1.7523
|0.7526
|14553.00
|553024.89
|696
|2006.03.16 09:28
|buy
|296
|55.40
|1.7501
|1.2497
|2.7501
|697
|2006.03.16 09:28
|close
|296
|55.40
|1.7500
|1.2497
|2.7501
|-554.00
|552470.89
|698
|2006.03.16 09:28
|buy
|297
|55.30
|1.7500
|1.2496
|2.7500
|699
|2006.03.16 09:29
|close
|297
|55.30
|1.7500
|1.2496
|2.7500
|0.00
|552470.89
|700
|2006.03.16 09:29
|sell
|298
|55.30
|1.7499
|2.2503
|0.7499
|701
|2006.03.16 09:29
|close
|298
|55.30
|1.7498
|2.2503
|0.7499
|553.00
|553023.89
|702
|2006.03.16 09:30
|sell
|299
|55.40
|1.7513
|2.2517
|0.7513
|703
|2006.03.16 09:30
|close
|299
|55.40
|1.7492
|2.2517
|0.7513
|11634.00
|564657.89
|704
|2006.03.16 09:30
|buy
|300
|56.50
|1.7496
|1.2492
|2.7496
|705
|2006.03.16 09:31
|close
|300
|56.50
|1.7502
|1.2492
|2.7496
|3390.00
|568047.89
|706
|2006.03.16 09:31
|sell
|301
|56.90
|1.7526
|2.2530
|0.7526
|707
|2006.03.16 09:34
|modify
|301
|56.90
|1.7526
|1.7524
|0.7526
|708
|2006.03.16 09:34
|modify
|301
|56.90
|1.7526
|1.7523
|0.7526
|709
|2006.03.16 09:34
|close
|301
|56.90
|1.7499
|1.7523
|0.7526
|15363.00
|583410.89
|710
|2006.03.16 09:34
|buy
|302
|58.40
|1.7501
|1.2497
|2.7501
|711
|2006.03.16 09:34
|close
|302
|58.40
|1.7500
|1.2497
|2.7501
|-584.00
|582826.89
|712
|2006.03.16 09:34
|buy
|303
|58.30
|1.7500
|1.2496
|2.7500
|713
|2006.03.16 09:35
|close
|303
|58.30
|1.7500
|1.2496
|2.7500
|0.00
|582826.89
|714
|2006.03.16 09:35
|sell
|304
|58.30
|1.7499
|2.2503
|0.7499
|715
|2006.03.16 09:36
|close
|304
|58.30
|1.7498
|2.2503
|0.7499
|583.00
|583409.89
|716
|2006.03.16 09:36
|sell
|305
|58.40
|1.7513
|2.2517
|0.7513
|717
|2006.03.16 09:36
|close
|305
|58.40
|1.7492
|2.2517
|0.7513
|12264.00
|595673.89
|718
|2006.03.16 09:37
|buy
|306
|59.60
|1.7496
|1.2492
|2.7496
|719
|2006.03.16 09:37
|close
|306
|59.60
|1.7502
|1.2492
|2.7496
|3576.00
|599249.89
|720
|2006.03.16 09:37
|sell
|307
|60.00
|1.7526
|2.2530
|0.7526
|721
|2006.03.16 09:42
|close
|307
|60.00
|1.7479
|2.2530
|0.7526
|28200.00
|627449.89
|722
|2006.03.16 09:42
|buy
|308
|62.80
|1.7473
|1.2469
|2.7473
|723
|2006.03.16 23:29
|close
|308
|62.80
|1.7531
|1.2469
|2.7473
|36424.00
|663873.89
|724
|2006.03.16 23:29
|sell
|309
|66.40
|1.7521
|2.2525
|0.7521
|725
|2006.03.16 23:31
|modify
|309
|66.40
|1.7521
|1.7517
|0.7521
|726
|2006.03.16 23:31
|close
|309
|66.40
|1.7501
|1.7517
|0.7521
|13280.00
|677153.89
|727
|2006.03.16 23:31
|buy
|310
|67.80
|1.7489
|1.2485
|2.7489
|728
|2006.03.16 23:33
|close
|310
|67.80
|1.7505
|1.2485
|2.7489
|10848.00
|688001.89
|729
|2006.03.16 23:33
|buy
|311
|68.90
|1.7498
|1.2494
|2.7498
|730
|2006.03.16 23:33
|close
|311
|68.90
|1.7509
|1.2494
|2.7498
|7579.00
|695580.89
|731
|2006.03.16 23:33
|sell
|312
|69.60
|1.7502
|2.2506
|0.7502
|732
|2006.03.16 23:34
|close
|312
|69.60
|1.7480
|2.2506
|0.7502
|15312.00
|710892.89
|733
|2006.03.16 23:34
|buy
|313
|71.10
|1.7485
|1.2481
|2.7485
|734
|2006.03.16 23:35
|close
|313
|71.10
|1.7526
|1.2481
|2.7485
|29151.00
|740043.89
|735
|2006.03.16 23:35
|sell
|314
|74.10
|1.7531
|2.2535
|0.7531
|736
|2006.03.16 23:37
|modify
|314
|74.10
|1.7531
|1.7517
|0.7531
|737
|2006.03.16 23:37
|close
|314
|74.10
|1.7501
|1.7517
|0.7531
|22230.00
|762273.89
|738
|2006.03.16 23:38
|buy
|315
|76.30
|1.7489
|1.2485
|2.7489
|739
|2006.03.16 23:39
|close
|315
|76.30
|1.7505
|1.2485
|2.7489
|12208.00
|774481.89
|740
|2006.03.16 23:39
|buy
|316
|77.50
|1.7498
|1.2494
|2.7498
|741
|2006.03.16 23:39
|close
|316
|77.50
|1.7509
|1.2494
|2.7498
|8525.00
|783006.89
|742
|2006.03.16 23:40
|sell
|317
|78.40
|1.7502
|2.2506
|0.7502
|743
|2006.03.16 23:40
|close
|317
|78.40
|1.7480
|2.2506
|0.7502
|17248.00
|800254.89
|744
|2006.03.16 23:40
|buy
|318
|80.10
|1.7485
|1.2481
|2.7485
|745
|2006.03.16 23:41
|close
|318
|80.10
|1.7526
|1.2481
|2.7485
|32841.00
|833095.89
|746
|2006.03.16 23:41
|sell
|319
|83.40
|1.7531
|2.2535
|0.7531
|747
|2006.03.16 23:43
|modify
|319
|83.40
|1.7531
|1.7517
|0.7531
|748
|2006.03.16 23:44
|close
|319
|83.40
|1.7501
|1.7517
|0.7531
|25020.00
|858115.89
|749
|2006.03.16 23:44
|buy
|320
|85.90
|1.7489
|1.2485
|2.7489
|750
|2006.03.16 23:45
|close
|320
|85.90
|1.7505
|1.2485
|2.7489
|13744.00
|871859.89
|751
|2006.03.16 23:45
|buy
|321
|87.20
|1.7498
|1.2494
|2.7498
|752
|2006.03.16 23:46
|close
|321
|87.20
|1.7509
|1.2494
|2.7498
|9592.00
|881451.89
|753
|2006.03.16 23:46
|sell
|322
|88.20
|1.7502
|2.2506
|0.7502
|754
|2006.03.16 23:46
|close
|322
|88.20
|1.7480
|2.2506
|0.7502
|19404.00
|900855.89
|755
|2006.03.16 23:46
|buy
|323
|90.10
|1.7485
|1.2481
|2.7485
|756
|2006.03.16 23:47
|close
|323
|90.10
|1.7526
|1.2481
|2.7485
|36941.00
|937796.89
|757
|2006.03.16 23:47
|sell
|324
|93.80
|1.7531
|2.2535
|0.7531
|758
|2006.03.16 23:50
|modify
|324
|93.80
|1.7531
|1.7517
|0.7531
|759
|2006.03.16 23:50
|close
|324
|93.80
|1.7501
|1.7517
|0.7531
|28140.00
|965936.89
|760
|2006.03.16 23:50
|buy
|325
|96.60
|1.7489
|1.2485
|2.7489
|761
|2006.03.16 23:51
|close
|325
|96.60
|1.7505
|1.2485
|2.7489
|15456.00
|981392.89
|762
|2006.03.16 23:51
|buy
|326
|98.20
|1.7498
|1.2494
|2.7498
|763
|2006.03.16 23:52
|close
|326
|98.20
|1.7509
|1.2494
|2.7498
|10802.00
|992194.89
|764
|2006.03.16 23:52
|sell
|327
|99.30
|1.7502
|2.2506
|0.7502
|765
|2006.03.16 23:52
|close
|327
|99.30
|1.7480
|2.2506
|0.7502
|21846.00
|1014040.89
|766
|2006.03.16 23:53
|buy
|328
|101.50
|1.7485
|1.2481
|2.7485
|767
|2006.03.16 23:53
|close
|328
|101.50
|1.7526
|1.2481
|2.7485
|41615.00
|1055655.89
|768
|2006.03.16 23:53
|sell
|329
|105.60
|1.7531
|2.2535
|0.7531
|769
|2006.03.16 23:56
|modify
|329
|105.60
|1.7531
|1.7517
|0.7531
|770
|2006.03.16 23:56
|close
|329
|105.60
|1.7501
|1.7517
|0.7531
|31680.00
|1087335.89
|771
|2006.03.16 23:56
|buy
|330
|108.80
|1.7489
|1.2485
|2.7489
|772
|2006.03.16 23:59
|close
|330
|108.80
|1.7568
|1.2485
|2.7489
|85952.00
|1173287.89
|773
|2006.03.17 00:00
|sell
|331
|117.40
|1.7565
|2.2569
|0.7565
|774
|2006.03.17 09:11
|modify
|331
|117.40
|1.7565
|1.7565
|0.7565
|775
|2006.03.17 09:12
|s/l
|331
|117.40
|1.7565
|1.7565
|0.7565
|0.00
|1173287.89
|776
|2006.03.17 09:12
|sell
|332
|117.40
|1.7561
|2.2565
|0.7561
|777
|2006.03.17 09:42
|modify
|332
|117.40
|1.7561
|1.7561
|0.7561
|778
|2006.03.17 09:44
|modify
|332
|117.40
|1.7561
|1.7560
|0.7561
|779
|2006.03.17 10:12
|modify
|332
|117.40
|1.7561
|1.7557
|0.7561
|780
|2006.03.17 10:13
|modify
|332
|117.40
|1.7561
|1.7556
|0.7561
|781
|2006.03.17 10:13
|modify
|332
|117.40
|1.7561
|1.7554
|0.7561
|782
|2006.03.17 10:13
|modify
|332
|117.40
|1.7561
|1.7553
|0.7561
|783
|2006.03.17 10:14
|modify
|332
|117.40
|1.7561
|1.7552
|0.7561
|784
|2006.03.17 10:16
|modify
|332
|117.40
|1.7561
|1.7551
|0.7561
|785
|2006.03.17 12:15
|modify
|332
|117.40
|1.7561
|1.7546
|0.7561
|786
|2006.03.17 12:18
|modify
|332
|117.40
|1.7561
|1.7545
|0.7561
|787
|2006.03.17 12:18
|modify
|332
|117.40
|1.7561
|1.7544
|0.7561
|788
|2006.03.17 12:20
|modify
|332
|117.40
|1.7561
|1.7543
|0.7561
|789
|2006.03.17 15:49
|s/l
|332
|117.40
|1.7543
|1.7543
|0.7561
|21132.00
|1194419.89
|790
|2006.03.17 15:49
|sell
|333
|119.50
|1.7541
|2.2545
|0.7541
|791
|2006.03.17 21:26
|modify
|333
|119.50
|1.7541
|1.7533
|0.7541
|792
|2006.03.17 21:26
|modify
|333
|119.50
|1.7541
|1.7532
|0.7541
|793
|2006.03.17 21:26
|modify
|333
|119.50
|1.7541
|1.7530
|0.7541
|794
|2006.03.17 22:27
|s/l
|333
|119.50
|1.7530
|1.7530
|0.7541
|13145.00
|1207564.89
|795
|2006.03.17 22:27
|sell
|334
|120.80
|1.7539
|2.2543
|0.7539
|796
|2006.03.21 00:00
|modify
|334
|120.80
|1.7539
|1.7484
|0.7539
|797
|2006.03.21 20:09
|modify
|334
|120.80
|1.7539
|1.7483
|0.7539
|798
|2006.03.21 20:10
|modify
|334
|120.80
|1.7539
|1.7482
|0.7539
|799
|2006.03.21 20:58
|s/l
|334
|120.80
|1.7482
|1.7482
|0.7539
|68988.88
|1276553.77
|800
|2006.03.21 20:58
|sell
|335
|127.70
|1.7478
|2.2482
|0.7478
|801
|2006.03.22 05:32
|modify
|335
|127.70
|1.7478
|1.7475
|0.7478
|802
|2006.03.22 05:32
|modify
|335
|127.70
|1.7478
|1.7474
|0.7478
|803
|2006.03.22 05:37
|s/l
|335
|127.70
|1.7474
|1.7474
|0.7478
|5178.23
|1281732.01
|804
|2006.03.22 05:37
|sell
|336
|128.20
|1.7471
|2.2475
|0.7471
|805
|2006.03.23 01:57
|modify
|336
|128.20
|1.7471
|1.7471
|0.7471
|806
|2006.03.23 01:57
|modify
|336
|128.20
|1.7471
|1.7467
|0.7471
|807
|2006.03.23 01:58
|modify
|336
|128.20
|1.7471
|1.7466
|0.7471
|808
|2006.03.23 01:58
|modify
|336
|128.20
|1.7471
|1.7463
|0.7471
|809
|2006.03.23 01:58
|modify
|336
|128.20
|1.7471
|1.7462
|0.7471
|810
|2006.03.23 02:06
|modify
|336
|128.20
|1.7471
|1.7461
|0.7471
|811
|2006.03.23 02:07
|modify
|336
|128.20
|1.7471
|1.7459
|0.7471
|812
|2006.03.23 02:07
|modify
|336
|128.20
|1.7471
|1.7457
|0.7471
|813
|2006.03.23 02:08
|modify
|336
|128.20
|1.7471
|1.7455
|0.7471
|814
|2006.03.23 02:10
|modify
|336
|128.20
|1.7471
|1.7453
|0.7471
|815
|2006.03.23 02:10
|modify
|336
|128.20
|1.7471
|1.7452
|0.7471
|816
|2006.03.23 03:22
|s/l
|336
|128.20
|1.7452
|1.7452
|0.7471
|24569.53
|1306301.54
|817
|2006.03.23 03:22
|sell
|337
|130.70
|1.7450
|2.2454
|0.7450
|818
|2006.03.23 04:36
|modify
|337
|130.70
|1.7450
|1.7449
|0.7450
|819
|2006.03.23 06:57
|s/l
|337
|130.70
|1.7449
|1.7449
|0.7450
|1307.00
|1307608.54
|820
|2006.03.23 06:57
|sell
|338
|130.80
|1.7446
|2.2450
|0.7446
|821
|2006.03.23 08:47
|modify
|338
|130.80
|1.7446
|1.7446
|0.7446
|822
|2006.03.23 08:47
|modify
|338
|130.80
|1.7446
|1.7445
|0.7446
|823
|2006.03.23 08:47
|modify
|338
|130.80
|1.7446
|1.7444
|0.7446
|824
|2006.03.23 09:04
|modify
|338
|130.80
|1.7446
|1.7442
|0.7446
|825
|2006.03.23 09:04
|modify
|338
|130.80
|1.7446
|1.7441
|0.7446
|826
|2006.03.23 09:25
|s/l
|338
|130.80
|1.7441
|1.7441
|0.7446
|6540.00
|1314148.54
|827
|2006.03.23 09:25
|sell
|339
|131.50
|1.7437
|2.2441
|0.7437
|828
|2006.03.23 12:14
|modify
|339
|131.50
|1.7437
|1.7437
|0.7437
|829
|2006.03.23 12:14
|modify
|339
|131.50
|1.7437
|1.7436
|0.7437
|830
|2006.03.23 12:14
|modify
|339
|131.50
|1.7437
|1.7434
|0.7437
|831
|2006.03.23 12:40
|modify
|339
|131.50
|1.7437
|1.7433
|0.7437
|832
|2006.03.23 12:42
|modify
|339
|131.50
|1.7437
|1.7431
|0.7437
|833
|2006.03.23 12:42
|modify
|339
|131.50
|1.7437
|1.7430
|0.7437
|834
|2006.03.23 12:44
|modify
|339
|131.50
|1.7437
|1.7429
|0.7437
|835
|2006.03.23 12:44
|modify
|339
|131.50
|1.7437
|1.7428
|0.7437
|836
|2006.03.23 12:46
|modify
|339
|131.50
|1.7437
|1.7427
|0.7437
|837
|2006.03.23 12:47
|modify
|339
|131.50
|1.7437
|1.7425
|0.7437
|838
|2006.03.23 13:19
|s/l
|339
|131.50
|1.7425
|1.7425
|0.7437
|15780.00
|1329928.54
|839
|2006.03.23 13:19
|sell
|340
|133.00
|1.7421
|2.2425
|0.7421
|840
|2006.03.23 16:12
|modify
|340
|133.00
|1.7421
|1.7419
|0.7421
|841
|2006.03.23 16:12
|modify
|340
|133.00
|1.7421
|1.7417
|0.7421
|842
|2006.03.23 16:13
|modify
|340
|133.00
|1.7421
|1.7416
|0.7421
|843
|2006.03.23 16:13
|modify
|340
|133.00
|1.7421
|1.7415
|0.7421
|844
|2006.03.23 16:13
|modify
|340
|133.00
|1.7421
|1.7413
|0.7421
|845
|2006.03.23 16:13
|modify
|340
|133.00
|1.7421
|1.7412
|0.7421
|846
|2006.03.23 16:19
|modify
|340
|133.00
|1.7421
|1.7411
|0.7421
|847
|2006.03.23 16:19
|modify
|340
|133.00
|1.7421
|1.7410
|0.7421
|848
|2006.03.23 16:19
|modify
|340
|133.00
|1.7421
|1.7408
|0.7421
|849
|2006.03.23 16:19
|modify
|340
|133.00
|1.7421
|1.7405
|0.7421
|850
|2006.03.23 16:19
|modify
|340
|133.00
|1.7421
|1.7403
|0.7421
|851
|2006.03.23 16:19
|modify
|340
|133.00
|1.7421
|1.7400
|0.7421
|852
|2006.03.23 16:20
|modify
|340
|133.00
|1.7421
|1.7399
|0.7421
|853
|2006.03.23 16:20
|modify
|340
|133.00
|1.7421
|1.7397
|0.7421
|854
|2006.03.23 16:20
|modify
|340
|133.00
|1.7421
|1.7395
|0.7421
|855
|2006.03.23 16:20
|modify
|340
|133.00
|1.7421
|1.7393
|0.7421
|856
|2006.03.23 16:21
|modify
|340
|133.00
|1.7421
|1.7392
|0.7421
|857
|2006.03.23 16:21
|modify
|340
|133.00
|1.7421
|1.7391
|0.7421
|858
|2006.03.23 16:21
|modify
|340
|133.00
|1.7421
|1.7390
|0.7421
|859
|2006.03.23 16:22
|modify
|340
|133.00
|1.7421
|1.7389
|0.7421
|860
|2006.03.23 16:22
|modify
|340
|133.00
|1.7421
|1.7388
|0.7421
|861
|2006.03.23 16:22
|modify
|340
|133.00
|1.7421
|1.7387
|0.7421
|862
|2006.03.23 16:22
|modify
|340
|133.00
|1.7421
|1.7386
|0.7421
|863
|2006.03.23 16:22
|modify
|340
|133.00
|1.7421
|1.7385
|0.7421
|864
|2006.03.23 16:26
|modify
|340
|133.00
|1.7421
|1.7384
|0.7421
|865
|2006.03.23 16:26
|modify
|340
|133.00
|1.7421
|1.7382
|0.7421
|866
|2006.03.23 16:26
|modify
|340
|133.00
|1.7421
|1.7379
|0.7421
|867
|2006.03.23 16:26
|modify
|340
|133.00
|1.7421
|1.7377
|0.7421
|868
|2006.03.23 16:28
|modify
|340
|133.00
|1.7421
|1.7370
|0.7421
|869
|2006.03.23 16:29
|close
|340
|133.00
|1.7348
|1.7370
|0.7421
|97090.00
|1427018.54
|870
|2006.03.23 16:29
|buy
|341
|142.80
|1.7347
|1.2343
|2.7347
|871
|2006.03.23 16:33
|close
|341
|142.80
|1.7349
|1.2343
|2.7347
|2856.00
|1429874.54
|872
|2006.03.23 16:33
|buy
|342
|143.00
|1.7352
|1.2348
|2.7352
|873
|2006.03.23 17:14
|close
|342
|143.00
|1.7349
|1.2348
|2.7352
|-4290.00
|1425584.54
|874
|2006.03.23 17:14
|sell
|343
|142.60
|1.7350
|2.2354
|0.7350
|875
|2006.03.23 17:18
|close
|343
|142.60
|1.7352
|2.2354
|0.7350
|-2852.00
|1422732.54
|876
|2006.03.23 17:18
|sell
|344
|142.30
|1.7350
|2.2354
|0.7350
|877
|2006.03.23 20:01
|close
|344
|142.30
|1.7352
|2.2354
|0.7350
|-2846.00
|1419886.54
|878
|2006.03.23 20:01
|buy
|345
|142.00
|1.7350
|1.2346
|2.7350
|879
|2006.03.23 20:02
|close
|345
|142.00
|1.7349
|1.2346
|2.7350
|-1420.00
|1418466.54
|880
|2006.03.23 20:03
|sell
|346
|141.90
|1.7350
|2.2354
|0.7350
|881
|2006.03.23 20:03
|close
|346
|141.90
|1.7352
|2.2354
|0.7350
|-2838.00
|1415628.54
|882
|2006.03.23 20:03
|buy
|347
|141.60
|1.7349
|1.2345
|2.7349
|883
|2006.03.23 20:53
|close
|347
|141.60
|1.7350
|1.2345
|2.7349
|1416.00
|1417044.54
|884
|2006.03.23 20:54
|sell
|348
|141.80
|1.7351
|2.2355
|0.7351
|885
|2006.03.23 20:57
|close
|348
|141.80
|1.7352
|2.2355
|0.7351
|-1418.00
|1415626.54
|886
|2006.03.23 20:58
|sell
|349
|141.60
|1.7349
|2.2353
|0.7349
|887
|2006.03.23 20:58
|close
|349
|141.60
|1.7351
|2.2353
|0.7349
|-2832.00
|1412794.54
|888
|2006.03.23 20:59
|buy
|350
|141.30
|1.7350
|1.2346
|2.7350
|889
|2006.03.23 21:14
|close
|350
|141.30
|1.7350
|1.2346
|2.7350
|0.00
|1412794.54
|890
|2006.03.23 21:14
|sell
|351
|141.30
|1.7351
|2.2355
|0.7351
|891
|2006.03.23 21:56
|close
|351
|141.30
|1.7350
|2.2355
|0.7351
|1413.00
|1414207.54
|892
|2006.03.23 21:56
|sell
|352
|141.50
|1.7355
|2.2359
|0.7355
|893
|2006.03.23 22:24
|close
|352
|141.50
|1.7352
|2.2359
|0.7355
|4245.00
|1418452.54
|894
|2006.03.23 22:25
|buy
|353
|141.90
|1.7351
|1.2347
|2.7351
|895
|2006.03.23 22:27
|close
|353
|141.90
|1.7349
|1.2347
|2.7351
|-2838.00
|1415614.54
|896
|2006.03.23 22:28
|buy
|354
|141.60
|1.7348
|1.2344
|2.7348
|897
|2006.03.23 22:32
|close
|354
|141.60
|1.7349
|1.2344
|2.7348
|1416.00
|1417030.54
|898
|2006.03.23 22:32
|buy
|355
|141.80
|1.7351
|1.2347
|2.7351
|899
|2006.03.23 23:01
|close
|355
|141.80
|1.7349
|1.2347
|2.7351
|-2836.00
|1414194.54
|900
|2006.03.23 23:02
|buy
|356
|141.50
|1.7352
|1.2348
|2.7352
|901
|2006.03.23 23:03
|close
|356
|141.50
|1.7349
|1.2348
|2.7352
|-4245.00
|1409949.54
|902
|2006.03.23 23:03
|buy
|357
|141.00
|1.7352
|1.2348
|2.7352
|903
|2006.03.23 23:11
|close
|357
|141.00
|1.7350
|1.2348
|2.7352
|-2820.00
|1407129.54
|904
|2006.03.23 23:11
|sell
|358
|140.80
|1.7349
|2.2353
|0.7349
|905
|2006.03.23 23:12
|close
|358
|140.80
|1.7352
|2.2353
|0.7349
|-4224.00
|1402905.54
|906
|2006.03.23 23:12
|sell
|359
|140.30
|1.7349
|2.2353
|0.7349
|907
|2006.03.23 23:13
|close
|359
|140.30
|1.7352
|2.2353
|0.7349
|-4209.00
|1398696.54
|908
|2006.03.23 23:13
|sell
|360
|139.90
|1.7349
|2.2353
|0.7349
|909
|2006.03.23 23:14
|close
|360
|139.90
|1.7352
|2.2353
|0.7349
|-4197.00
|1394499.54
|910
|2006.03.23 23:14
|buy
|361
|139.50
|1.7351
|1.2347
|2.7351
|911
|2006.03.23 23:15
|close
|361
|139.50
|1.7349
|1.2347
|2.7351
|-2790.00
|1391709.54
|912
|2006.03.23 23:15
|buy
|362
|139.20
|1.7352
|1.2348
|2.7352
|913
|2006.03.23 23:16
|close
|362
|139.20
|1.7349
|1.2348
|2.7352
|-4176.00
|1387533.54
|914
|2006.03.23 23:16
|buy
|363
|138.80
|1.7352
|1.2348
|2.7352
|915
|2006.03.23 23:17
|close
|363
|138.80
|1.7349
|1.2348
|2.7352
|-4164.00
|1383369.54
|916
|2006.03.23 23:17
|buy
|364
|138.40
|1.7352
|1.2348
|2.7352
|917
|2006.03.23 23:17
|close
|364
|138.40
|1.7349
|1.2348
|2.7352
|-4152.00
|1379217.54
|918
|2006.03.23 23:17
|sell
|365
|138.00
|1.7350
|2.2354
|0.7350
|919
|2006.03.23 23:19
|close
|365
|138.00
|1.7352
|2.2354
|0.7350
|-2760.00
|1376457.54
|920
|2006.03.23 23:20
|sell
|366
|137.70
|1.7349
|2.2353
|0.7349
|921
|2006.03.23 23:20
|close
|366
|137.70
|1.7352
|2.2353
|0.7349
|-4131.00
|1372326.54
|922
|2006.03.23 23:21
|sell
|367
|137.30
|1.7349
|2.2353
|0.7349
|923
|2006.03.23 23:21
|close
|367
|137.30
|1.7352
|2.2353
|0.7349
|-4119.00
|1368207.54
|924
|2006.03.23 23:22
|sell
|368
|136.90
|1.7349
|2.2353
|0.7349
|925
|2006.03.23 23:22
|close
|368
|136.90
|1.7352
|2.2353
|0.7349
|-4107.00
|1364100.54
|926
|2006.03.23 23:24
|sell
|369
|136.50
|1.7349
|2.2353
|0.7349
|927
|2006.03.23 23:24
|close
|369
|136.50
|1.7352
|2.2353
|0.7349
|-4095.00
|1360005.54
|928
|2006.03.23 23:25
|sell
|370
|136.10
|1.7349
|2.2353
|0.7349
|929
|2006.03.23 23:25
|close
|370
|136.10
|1.7351
|2.2353
|0.7349
|-2722.00
|1357283.54
|930
|2006.03.23 23:25
|buy
|371
|135.80
|1.7350
|1.2346
|2.7350
|931
|2006.03.23 23:25
|close
|371
|135.80
|1.7349
|1.2346
|2.7350
|-1358.00
|1355925.54
|932
|2006.03.23 23:26
|buy
|372
|135.60
|1.7352
|1.2348
|2.7352
|933
|2006.03.23 23:29
|close
|372
|135.60
|1.7349
|1.2348
|2.7352
|-4068.00
|1351857.54
|934
|2006.03.23 23:30
|buy
|373
|135.20
|1.7352
|1.2348
|2.7352
|935
|2006.03.23 23:32
|close
|373
|135.20
|1.7351
|1.2348
|2.7352
|-1352.00
|1350505.54
|936
|2006.03.23 23:33
|sell
|374
|135.10
|1.7350
|2.2354
|0.7350
|937
|2006.03.23 23:33
|close
|374
|135.10
|1.7352
|2.2354
|0.7350
|-2702.00
|1347803.54
|938
|2006.03.23 23:34
|sell
|375
|134.80
|1.7349
|2.2353
|0.7349
|939
|2006.03.23 23:34
|close
|375
|134.80
|1.7352
|2.2353
|0.7349
|-4044.00
|1343759.54
|940
|2006.03.23 23:35
|buy
|376
|134.40
|1.7350
|1.2346
|2.7350
|941
|2006.03.23 23:36
|close
|376
|134.40
|1.7349
|1.2346
|2.7350
|-1344.00
|1342415.54
|942
|2006.03.23 23:36
|buy
|377
|134.30
|1.7352
|1.2348
|2.7352
|943
|2006.03.23 23:36
|close
|377
|134.30
|1.7349
|1.2348
|2.7352
|-4029.00
|1338386.54
|944
|2006.03.23 23:36
|sell
|378
|133.90
|1.7350
|2.2354
|0.7350
|945
|2006.03.23 23:37
|close
|378
|133.90
|1.7352
|2.2354
|0.7350
|-2678.00
|1335708.54
|946
|2006.03.23 23:37
|sell
|379
|133.60
|1.7349
|2.2353
|0.7349
|947
|2006.03.23 23:38
|close
|379
|133.60
|1.7352
|2.2353
|0.7349
|-4008.00
|1331700.54
|948
|2006.03.23 23:38
|buy
|380
|133.20
|1.7351
|1.2347
|2.7351
|949
|2006.03.23 23:38
|close
|380
|133.20
|1.7349
|1.2347
|2.7351
|-2664.00
|1329036.54
|950
|2006.03.23 23:39
|buy
|381
|133.00
|1.7352
|1.2348
|2.7352
|951
|2006.03.23 23:39
|close
|381
|133.00
|1.7349
|1.2348
|2.7352
|-3990.00
|1325046.54
|952
|2006.03.23 23:39
|buy
|382
|132.60
|1.7352
|1.2348
|2.7352
|953
|2006.03.23 23:41
|close
|382
|132.60
|1.7349
|1.2348
|2.7352
|-3978.00
|1321068.54
|954
|2006.03.23 23:41
|buy
|383
|132.20
|1.7352
|1.2348
|2.7352
|955
|2006.03.23 23:45
|close
|383
|132.20
|1.7349
|1.2348
|2.7352
|-3966.00
|1317102.54
|956
|2006.03.23 23:45
|buy
|384
|131.80
|1.7352
|1.2348
|2.7352
|957
|2006.03.24 15:28
|modify
|384
|131.80
|1.7352
|1.7352
|2.7352
|958
|2006.03.24 15:29
|modify
|384
|131.80
|1.7352
|1.7353
|2.7352
|959
|2006.03.24 15:29
|modify
|384
|131.80
|1.7352
|1.7354
|2.7352
|960
|2006.03.24 15:30
|modify
|384
|131.80
|1.7352
|1.7355
|2.7352
|961
|2006.03.24 15:30
|modify
|384
|131.80
|1.7352
|1.7357
|2.7352
|962
|2006.03.24 15:30
|modify
|384
|131.80
|1.7352
|1.7358
|2.7352
|963
|2006.03.24 15:41
|s/l
|384
|131.80
|1.7358
|1.7358
|2.7352
|7802.56
|1324905.10
|964
|2006.03.24 15:41
|buy
|385
|132.50
|1.7362
|1.2358
|2.7362
|965
|2006.03.24 16:00
|modify
|385
|132.50
|1.7362
|1.7363
|2.7362
|966
|2006.03.24 16:00
|modify
|385
|132.50
|1.7362
|1.7369
|2.7362
|967
|2006.03.24 16:00
|modify
|385
|132.50
|1.7362
|1.7375
|2.7362
|968
|2006.03.24 16:01
|modify
|385
|132.50
|1.7362
|1.7377
|2.7362
|969
|2006.03.24 16:01
|modify
|385
|132.50
|1.7362
|1.7379
|2.7362
|970
|2006.03.24 16:01
|modify
|385
|132.50
|1.7362
|1.7381
|2.7362
|971
|2006.03.24 16:01
|modify
|385
|132.50
|1.7362
|1.7382
|2.7362
|972
|2006.03.24 16:01
|modify
|385
|132.50
|1.7362
|1.7384
|2.7362
|973
|2006.03.24 16:01
|modify
|385
|132.50
|1.7362
|1.7386
|2.7362
|974
|2006.03.24 16:01
|modify
|385
|132.50
|1.7362
|1.7388
|2.7362
|975
|2006.03.24 16:06
|modify
|385
|132.50
|1.7362
|1.7389
|2.7362
|976
|2006.03.24 16:06
|modify
|385
|132.50
|1.7362
|1.7390
|2.7362
|977
|2006.03.24 16:06
|modify
|385
|132.50
|1.7362
|1.7392
|2.7362
|978
|2006.03.24 16:06
|modify
|385
|132.50
|1.7362
|1.7393
|2.7362
|979
|2006.03.24 16:06
|modify
|385
|132.50
|1.7362
|1.7395
|2.7362
|980
|2006.03.24 16:06
|modify
|385
|132.50
|1.7362
|1.7397
|2.7362
|981
|2006.03.24 16:06
|modify
|385
|132.50
|1.7362
|1.7398
|2.7362
|982
|2006.03.24 16:06
|modify
|385
|132.50
|1.7362
|1.7400
|2.7362
|983
|2006.03.24 16:08
|s/l
|385
|132.50
|1.7400
|1.7400
|2.7362
|50350.00
|1375255.10
|984
|2006.03.24 16:08
|buy
|386
|137.60
|1.7404
|1.2400
|2.7404
|985
|2006.03.24 16:17
|modify
|386
|137.60
|1.7404
|1.7407
|2.7404
|986
|2006.03.24 16:17
|modify
|386
|137.60
|1.7404
|1.7412
|2.7404
|987
|2006.03.24 16:17
|modify
|386
|137.60
|1.7404
|1.7415
|2.7404
|988
|2006.03.24 16:22
|s/l
|386
|137.60
|1.7415
|1.7415
|2.7404
|15136.00
|1390391.10
|989
|2006.03.24 16:22
|buy
|387
|139.10
|1.7419
|1.2415
|2.7419
|990
|2006.03.24 19:08
|modify
|387
|139.10
|1.7419
|1.7421
|2.7419
|991
|2006.03.24 19:10
|modify
|387
|139.10
|1.7419
|1.7423
|2.7419
|992
|2006.03.24 19:10
|modify
|387
|139.10
|1.7419
|1.7424
|2.7419
|993
|2006.03.24 19:14
|modify
|387
|139.10
|1.7419
|1.7425
|2.7419
|994
|2006.03.24 19:14
|modify
|387
|139.10
|1.7419
|1.7426
|2.7419
|995
|2006.03.24 19:15
|modify
|387
|139.10
|1.7419
|1.7427
|2.7419
|996
|2006.03.24 19:16
|modify
|387
|139.10
|1.7419
|1.7428
|2.7419
|997
|2006.03.24 19:33
|s/l
|387
|139.10
|1.7428
|1.7428
|2.7419
|12519.00
|1402910.10
|998
|2006.03.24 19:33
|buy
|388
|140.30
|1.7432
|1.2428
|2.7432
|999
|2006.03.27 02:06
|modify
|388
|140.30
|1.7432
|1.7432
|2.7432
|1000
|2006.03.27 02:42
|s/l
|388
|140.30
|1.7432
|1.7432
|2.7432
|-112.24
|1402797.86
|1001
|2006.03.27 02:42
|buy
|389
|140.30
|1.7432
|1.2428
|2.7432
|1002
|2006.03.27 03:35
|modify
|389
|140.30
|1.7432
|1.7432
|2.7432
|1003
|2006.03.27 03:40
|modify
|389
|140.30
|1.7432
|1.7434
|2.7432
|1004
|2006.03.27 03:55
|modify
|389
|140.30
|1.7432
|1.7435
|2.7432
|1005
|2006.03.27 03:59
|modify
|389
|140.30
|1.7432
|1.7436
|2.7432
|1006
|2006.03.27 04:01
|modify
|389
|140.30
|1.7432
|1.7437
|2.7432
|1007
|2006.03.27 04:01
|modify
|389
|140.30
|1.7432
|1.7438
|2.7432
|1008
|2006.03.27 04:06
|modify
|389
|140.30
|1.7432
|1.7440
|2.7432
|1009
|2006.03.27 04:06
|modify
|389
|140.30
|1.7432
|1.7442
|2.7432
|1010
|2006.03.27 04:07
|modify
|389
|140.30
|1.7432
|1.7443
|2.7432
|1011
|2006.03.27 04:07
|modify
|389
|140.30
|1.7432
|1.7444
|2.7432
|1012
|2006.03.27 04:07
|modify
|389
|140.30
|1.7432
|1.7446
|2.7432
|1013
|2006.03.27 04:07
|modify
|389
|140.30
|1.7432
|1.7447
|2.7432
|1014
|2006.03.27 04:07
|modify
|389
|140.30
|1.7432
|1.7448
|2.7432
|1015
|2006.03.27 04:07
|modify
|389
|140.30
|1.7432
|1.7449
|2.7432
|1016
|2006.03.27 04:08
|modify
|389
|140.30
|1.7432
|1.7450
|2.7432
|1017
|2006.03.27 04:11
|modify
|389
|140.30
|1.7432
|1.7451
|2.7432
|1018
|2006.03.27 04:17
|modify
|389
|140.30
|1.7432
|1.7452
|2.7432
|1019
|2006.03.27 04:23
|modify
|389
|140.30
|1.7432
|1.7453
|2.7432
|1020
|2006.03.27 04:24
|modify
|389
|140.30
|1.7432
|1.7454
|2.7432
|1021
|2006.03.27 04:25
|modify
|389
|140.30
|1.7432
|1.7455
|2.7432
|1022
|2006.03.27 04:30
|modify
|389
|140.30
|1.7432
|1.7456
|2.7432
|1023
|2006.03.27 04:33
|modify
|389
|140.30
|1.7432
|1.7457
|2.7432
|1024
|2006.03.27 04:34
|modify
|389
|140.30
|1.7432
|1.7458
|2.7432
|1025
|2006.03.27 04:34
|modify
|389
|140.30
|1.7432
|1.7459
|2.7432
|1026
|2006.03.27 04:58
|s/l
|389
|140.30
|1.7459
|1.7459
|2.7432
|37881.00
|1440678.86
|1027
|2006.03.27 04:58
|buy
|390
|144.10
|1.7463
|1.2459
|2.7463
|1028
|2006.03.27 06:07
|modify
|390
|144.10
|1.7463
|1.7463
|2.7463
|1029
|2006.03.27 06:08
|modify
|390
|144.10
|1.7463
|1.7464
|2.7463
|1030
|2006.03.27 06:08
|modify
|390
|144.10
|1.7463
|1.7465
|2.7463
|1031
|2006.03.27 06:08
|modify
|390
|144.10
|1.7463
|1.7467
|2.7463
|1032
|2006.03.27 06:08
|modify
|390
|144.10
|1.7463
|1.7469
|2.7463
|1033
|2006.03.27 06:10
|modify
|390
|144.10
|1.7463
|1.7470
|2.7463
|1034
|2006.03.27 06:43
|s/l
|390
|144.10
|1.7470
|1.7470
|2.7463
|10087.00
|1450765.86
|1035
|2006.03.27 06:43
|buy
|391
|145.10
|1.7472
|1.2468
|2.7472
|1036
|2006.03.27 16:00
|modify
|391
|145.10
|1.7472
|1.7472
|2.7472
|1037
|2006.03.27 16:00
|modify
|391
|145.10
|1.7472
|1.7473
|2.7472
|1038
|2006.03.27 16:01
|modify
|391
|145.10
|1.7472
|1.7474
|2.7472
|1039
|2006.03.27 16:02
|modify
|391
|145.10
|1.7472
|1.7476
|2.7472
|1040
|2006.03.27 16:19
|modify
|391
|145.10
|1.7472
|1.7479
|2.7472
|1041
|2006.03.27 16:29
|s/l
|391
|145.10
|1.7479
|1.7479
|2.7472
|10157.00
|1460922.86
|1042
|2006.03.27 16:29
|buy
|392
|146.10
|1.7482
|1.2478
|2.7482
|1043
|2006.03.28 11:42
|modify
|392
|146.10
|1.7482
|1.7483
|2.7482
|1044
|2006.03.28 11:42
|modify
|392
|146.10
|1.7482
|1.7484
|2.7482
|1045
|2006.03.28 11:42
|modify
|392
|146.10
|1.7482
|1.7486
|2.7482
|1046
|2006.03.28 11:44
|s/l
|392
|146.10
|1.7486
|1.7486
|2.7482
|5727.12
|1466649.98
|1047
|2006.03.28 11:44
|buy
|393
|146.70
|1.7489
|1.2485
|2.7489
|1048
|2006.03.28 14:04
|close
|393
|146.70
|1.7505
|1.2485
|2.7489
|23472.00
|1490121.98
|1049
|2006.03.28 14:04
|sell
|394
|149.10
|1.7506
|2.2510
|0.7506
|1050
|2006.03.28 14:05
|close
|394
|149.10
|1.7507
|2.2510
|0.7506
|-1491.00
|1488630.98
|1051
|2006.03.28 14:05
|buy
|395
|148.90
|1.7505
|1.2501
|2.7505
|1052
|2006.03.28 14:27
|close
|395
|148.90
|1.7504
|1.2501
|2.7505
|-1489.00
|1487141.98
|1053
|2006.03.28 14:27
|buy
|396
|148.80
|1.7507
|1.2503
|2.7507
|1054
|2006.03.28 14:30
|close
|396
|148.80
|1.7504
|1.2503
|2.7507
|-4464.00
|1482677.98
|1055
|2006.03.28 14:30
|buy
|397
|148.30
|1.7507
|1.2503
|2.7507
|1056
|2006.03.28 15:06
|close
|397
|148.30
|1.7504
|1.2503
|2.7507
|-4449.00
|1478228.98
|1057
|2006.03.28 15:06
|buy
|398
|147.90
|1.7507
|1.2503
|2.7507
|1058
|2006.03.28 15:19
|close
|398
|147.90
|1.7504
|1.2503
|2.7507
|-4437.00
|1473791.98
|1059
|2006.03.28 15:20
|sell
|399
|147.40
|1.7506
|2.2510
|0.7506
|1060
|2006.03.28 15:21
|close
|399
|147.40
|1.7507
|2.2510
|0.7506
|-1474.00
|1472317.98
|1061
|2006.03.28 15:22
|sell
|400
|147.30
|1.7506
|2.2510
|0.7506
|1062
|2006.03.28 16:31
|close
|400
|147.30
|1.7507
|2.2510
|0.7506
|-1473.00
|1470844.98
|1063
|2006.03.28 16:32
|sell
|401
|147.10
|1.7504
|2.2508
|0.7504
|1064
|2006.03.28 17:00
|close
|401
|147.10
|1.7502
|2.2508
|0.7504
|2942.00
|1473786.98
|1065
|2006.03.28 17:00
|buy
|402
|147.40
|1.7493
|1.2489
|2.7493
|1066
|2006.03.28 17:04
|close
|402
|147.40
|1.7504
|1.2489
|2.7493
|16214.00
|1490000.98
|1067
|2006.03.28 17:04
|sell
|403
|149.10
|1.7505
|2.2509
|0.7505
|1068
|2006.03.28 17:04
|close
|403
|149.10
|1.7507
|2.2509
|0.7505
|-2982.00
|1487018.98
|1069
|2006.03.28 17:05
|sell
|404
|148.80
|1.7504
|2.2508
|0.7504
|1070
|2006.03.28 17:07
|close
|404
|148.80
|1.7507
|2.2508
|0.7504
|-4464.00
|1482554.98
|1071
|2006.03.28 17:08
|sell
|405
|148.30
|1.7504
|2.2508
|0.7504
|1072
|2006.03.28 17:09
|close
|405
|148.30
|1.7507
|2.2508
|0.7504
|-4449.00
|1478105.98
|1073
|2006.03.28 17:09
|buy
|406
|147.90
|1.7506
|1.2502
|2.7506
|1074
|2006.03.28 17:10
|close
|406
|147.90
|1.7505
|1.2502
|2.7506
|-1479.00
|1476626.98
|1075
|2006.03.28 17:10
|sell
|407
|147.70
|1.7504
|2.2508
|0.7504
|1076
|2006.03.28 17:11
|close
|407
|147.70
|1.7507
|2.2508
|0.7504
|-4431.00
|1472195.98
|1077
|2006.03.28 17:11
|buy
|408
|147.30
|1.7505
|1.2501
|2.7505
|1078
|2006.03.28 18:41
|close
|408
|147.30
|1.7505
|1.2501
|2.7505
|0.00
|1472195.98
|1079
|2006.03.28 18:41
|sell
|409
|147.30
|1.7506
|2.2510
|0.7506
|1080
|2006.03.28 18:43
|close
|409
|147.30
|1.7506
|2.2510
|0.7506
|0.00
|1472195.98
|1081
|2006.03.28 18:44
|buy
|410
|147.30
|1.7507
|1.2503
|2.7507
|1082
|2006.03.28 19:51
|close
|410
|147.30
|1.7504
|1.2503
|2.7507
|-4419.00
|1467776.98
|1083
|2006.03.28 19:52
|buy
|411
|146.80
|1.7507
|1.2503
|2.7507
|1084
|2006.03.28 19:52
|close
|411
|146.80
|1.7504
|1.2503
|2.7507
|-4404.00
|1463372.98
|1085
|2006.03.28 19:52
|buy
|412
|146.40
|1.7506
|1.2502
|2.7506
|1086
|2006.03.28 20:09
|close
|412
|146.40
|1.7504
|1.2502
|2.7506
|-2928.00
|1460444.98
|1087
|2006.03.28 20:10
|buy
|413
|146.10
|1.7507
|1.2503
|2.7507
|1088
|2006.03.28 20:11
|close
|413
|146.10
|1.7504
|1.2503
|2.7507
|-4383.00
|1456061.98
|1089
|2006.03.28 20:11
|buy
|414
|145.70
|1.7507
|1.2503
|2.7507
|1090
|2006.03.28 21:13
|close
|414
|145.70
|1.7504
|1.2503
|2.7507
|-4371.00
|1451690.98
|1091
|2006.03.28 21:13
|sell
|415
|145.20
|1.7505
|2.2509
|0.7505
|1092
|2006.03.28 21:15
|close
|415
|145.20
|1.7507
|2.2509
|0.7505
|-2904.00
|1448786.98
|1093
|2006.03.28 21:15
|buy
|416
|144.90
|1.7505
|1.2501
|2.7505
|1094
|2006.03.29 23:59
|close at stop
|416
|144.90
|1.7336
|1.2501
|2.7505
|-244996.92
|1203790.06