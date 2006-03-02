Strategy Tester Report
ASC Trend EA

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
PeriodeTäglich (D1) 2006.03.01 00:00 - 2006.03.30 00:00 (2006.03.01 - 2006.03.30)
ModellJeder Tick (basierend auf dem nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen mit fraktaler Interpolation jedes Ticksignals)
ParameterlStopLoss=5000; sStopLoss=5000; lTakeProfit=10000; sTakeProfit=10000; lTrailingStop=15; sTrailingStop=15; MainTrend=1440; ShiftBars=0; SigValMin=5; Risk=1; EnableCloseByASCTrend=true; Slippage=5; UseHourTrade=false; FromHourTrade=0; ToHourTrade=0; UseSound=false; NameFileSound="alert.wav"; Lots=1; _Parameters_b_Lots="Ïàðàìåòðû ìîäóëÿ ðàñ÷¸òà ëîòà"; LotsWayChoice=1; LotsPercent=10; LotsDeltaDepo=500; LotsDepoForOne=500; LotsMax=10000; clOpenBuy=Aqua; clCloseBuy=Red; clOpenSell=Magenta; clCloseSell=Blue; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; Name_Expert="Marphe";
Balken im Test7358Ticks modelliert98048Modellierungsqualität46.67%
Ursprüngliche Einlage10000.00
Gesamt netto Profit1193790.06Brutto Profit1626900.22Brutto Loss-433110.16
Profit Faktor3.76Erwartetes Ergebnis2869.69
Drawdown absolut0.00Maximaler Drawdown %286331.92 (19.2%)
Trades gesamt416Short Positionen (gewonnen %)206 (78.64%)Long Positionen (gewonnen %)210 (81.43%)
Profit Trades (% gesamt)333 (80.05%)Loss Trades (% gesamtl)83 (19.95%)
GrössterProfit Trade97090.00Loss Trade-244996.92
DurchschnittProfit Trade4885.59Loss Trade-5218.19
Maximumaufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)169 (222307.08)Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)29 (-99928.00)
MaximalAufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)847047.65 (39)Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)-268405.92 (7)
Durchschnittaufeinanderfolgende Gewinne16aufeinanderfolgende Verluste4
Graph
Nr.ZeitTypAuftragLotsPreisS / LT / PProfitBilanz
12006.03.01 00:00sell11.001.75362.25400.7536
22006.03.01 00:30modify11.001.75361.75280.7536
32006.03.01 00:30modify11.001.75361.75270.7536
42006.03.01 00:31modify11.001.75361.75260.7536
52006.03.01 00:31s/l11.001.75261.75260.7536100.0010100.00
62006.03.01 00:31sell21.101.75222.25260.7522
72006.03.01 01:01modify21.101.75221.74840.7522
82006.03.01 01:01modify21.101.75221.74820.7522
92006.03.01 01:01s/l21.101.74821.74820.7522440.0010540.00
102006.03.01 01:01sell31.101.74802.24840.7480
112006.03.02 00:31modify31.101.74801.74800.7480
122006.03.02 00:31modify31.101.74801.74780.7480
132006.03.02 00:32modify31.101.74801.74760.7480
142006.03.02 00:32s/l31.101.74761.74760.748045.8110585.82
152006.03.02 00:32sell41.101.74742.24780.7474
162006.03.02 00:33modify41.101.74741.74710.7474
172006.03.02 00:34modify41.101.74741.74700.7474
182006.03.02 00:34modify41.101.74741.74670.7474
192006.03.02 00:34modify41.101.74741.74640.7474
202006.03.02 00:36close41.101.74441.74640.7474330.0010915.82
212006.03.02 00:36buy51.101.74391.24352.7439
222006.03.02 00:37close51.101.74511.24352.7439132.0011047.82
232006.03.02 00:37sell61.201.74562.24600.7456
242006.03.02 00:43close61.201.74442.24600.7456144.0011191.82
252006.03.02 00:43buy71.201.74391.24352.7439
262006.03.02 00:44close71.201.74511.24352.7439144.0011335.82
272006.03.02 00:44sell81.201.74562.24600.7456
282006.03.02 00:50close81.201.74442.24600.7456144.0011479.82
292006.03.02 00:50buy91.201.74391.24352.7439
302006.03.02 00:51close91.201.74511.24352.7439144.0011623.82
312006.03.02 00:51sell101.201.74562.24600.7456
322006.03.02 00:57close101.201.74442.24600.7456144.0011767.82
332006.03.02 00:57buy111.201.74391.24352.7439
342006.03.02 00:57close111.201.74511.24352.7439144.0011911.82
352006.03.02 00:58sell121.201.74562.24600.7456
362006.03.02 01:01close121.201.74392.24600.7456204.0012115.82
372006.03.02 01:01sell131.301.74522.24560.7452
382006.03.02 01:04close131.301.74482.24560.745252.0012167.82
392006.03.02 01:04sell141.301.74452.24490.7445
402006.03.02 01:04close141.301.74462.24490.7445-13.0012154.82
412006.03.02 01:05buy151.301.74481.24442.7448
422006.03.02 01:05close151.301.74451.24442.7448-39.0012115.82
432006.03.02 01:05sell161.301.74462.24500.7446
442006.03.02 01:06close161.301.74482.24500.7446-26.0012089.82
452006.03.02 01:06sell171.301.74502.24540.7450
462006.03.02 01:06close171.301.74432.24540.745091.0012180.82
472006.03.02 01:06buy181.301.74391.24352.7439
482006.03.02 01:07close181.301.74471.24352.7439104.0012284.82
492006.03.02 01:07sell191.301.74502.24540.7450
502006.03.02 01:11close191.301.74482.24540.745026.0012310.82
512006.03.02 01:11sell201.301.74452.24490.7445
522006.03.02 01:11close201.301.74462.24490.7445-13.0012297.82
532006.03.02 01:11buy211.301.74481.24442.7448
542006.03.02 01:12close211.301.74451.24442.7448-39.0012258.82
552006.03.02 01:12sell221.301.74462.24500.7446
562006.03.02 01:13close221.301.74482.24500.7446-26.0012232.82
572006.03.02 01:13sell231.301.74502.24540.7450
582006.03.02 01:13close231.301.74432.24540.745091.0012323.82
592006.03.02 01:13buy241.301.74391.24352.7439
602006.03.02 01:14close241.301.74471.24352.7439104.0012427.82
612006.03.02 01:14sell251.301.74502.24540.7450
622006.03.02 01:18close251.301.74482.24540.745026.0012453.82
632006.03.02 01:18sell261.301.74452.24490.7445
642006.03.02 01:18close261.301.74462.24490.7445-13.0012440.82
652006.03.02 01:18buy271.301.74481.24442.7448
662006.03.02 01:19close271.301.74451.24442.7448-39.0012401.82
672006.03.02 01:19sell281.301.74462.24500.7446
682006.03.02 01:20close281.301.74482.24500.7446-26.0012375.82
692006.03.02 01:20sell291.301.74502.24540.7450
702006.03.02 01:20close291.301.74432.24540.745091.0012466.82
712006.03.02 01:20buy301.301.74391.24352.7439
722006.03.02 01:21close301.301.74471.24352.7439104.0012570.82
732006.03.02 01:21sell311.301.74502.24540.7450
742006.03.02 01:24close311.301.74482.24540.745026.0012596.82
752006.03.02 01:25sell321.301.74452.24490.7445
762006.03.02 01:25close321.301.74462.24490.7445-13.0012583.82
772006.03.02 01:25buy331.301.74481.24442.7448
782006.03.02 01:26close331.301.74451.24442.7448-39.0012544.82
792006.03.02 01:26sell341.301.74462.24500.7446
802006.03.02 01:26close341.301.74482.24500.7446-26.0012518.82
812006.03.02 01:27sell351.301.74502.24540.7450
822006.03.02 01:27close351.301.74432.24540.745091.0012609.82
832006.03.02 01:27buy361.301.74391.24352.7439
842006.03.02 01:27close361.301.74471.24352.7439104.0012713.82
852006.03.02 01:28sell371.301.74502.24540.7450
862006.03.02 02:06close371.301.74472.24540.745039.0012752.82
872006.03.02 02:06buy381.301.74451.24412.7445
882006.03.02 02:07close381.301.74471.24412.744526.0012778.82
892006.03.02 02:07sell391.301.74492.24530.7449
902006.03.02 02:13close391.301.74472.24530.744926.0012804.82
912006.03.02 02:13buy401.301.74451.24412.7445
922006.03.02 02:14close401.301.74471.24412.744526.0012830.82
932006.03.02 02:14sell411.301.74492.24530.7449
942006.03.02 02:20close411.301.74472.24530.744926.0012856.82
952006.03.02 02:20buy421.301.74451.24412.7445
962006.03.02 02:21close421.301.74471.24412.744526.0012882.82
972006.03.02 02:21sell431.301.74492.24530.7449
982006.03.02 02:27close431.301.74472.24530.744926.0012908.82
992006.03.02 02:27buy441.301.74451.24412.7445
1002006.03.02 02:28close441.301.74471.24412.744526.0012934.82
1012006.03.02 02:28sell451.301.74492.24530.7449
1022006.03.02 02:33close451.301.74452.24530.744952.0012986.82
1032006.03.02 02:33sell461.301.74922.24960.7492
1042006.03.02 02:34modify461.301.74921.74910.7492
1052006.03.02 02:34modify461.301.74921.74900.7492
1062006.03.02 02:34modify461.301.74921.74830.7492
1072006.03.02 02:35modify461.301.74921.74780.7492
1082006.03.02 02:36s/l461.301.74781.74780.7492182.0013168.82
1092006.03.02 02:36sell471.401.74762.24800.7476
1102006.03.02 02:36modify471.401.74761.74690.7476
1112006.03.02 02:36close471.401.74451.74690.7476434.0013602.82
1122006.03.02 02:37sell481.401.74482.24520.7448
1132006.03.02 02:37close481.401.74462.24520.744828.0013630.82
1142006.03.02 02:37sell491.401.74702.24740.7470
1152006.03.02 02:43modify491.401.74701.74690.7470
1162006.03.02 02:43close491.401.74451.74690.7470350.0013980.82
1172006.03.02 02:43sell501.401.74482.24520.7448
1182006.03.02 02:44close501.401.74462.24520.744828.0014008.82
1192006.03.02 02:44sell511.501.74702.24740.7470
1202006.03.02 02:50modify511.501.74701.74690.7470
1212006.03.02 02:50close511.501.74451.74690.7470375.0014383.82
1222006.03.02 02:50sell521.501.74482.24520.7448
1232006.03.02 02:51close521.501.74462.24520.744830.0014413.82
1242006.03.02 02:51sell531.501.74702.24740.7470
1252006.03.02 02:57modify531.501.74701.74690.7470
1262006.03.02 02:57close531.501.74451.74690.7470375.0014788.82
1272006.03.02 02:57sell541.501.74482.24520.7448
1282006.03.02 02:58close541.501.74462.24520.744830.0014818.82
1292006.03.02 02:58sell551.501.74702.24740.7470
1302006.03.07 00:00close551.501.74392.24740.7470467.4815286.29
1312006.03.07 00:00buy561.601.74371.24332.7437
1322006.03.07 00:00modify561.601.74371.74382.7437
1332006.03.07 00:00close561.601.74591.74382.7437352.0015638.29
1342006.03.07 00:00sell571.601.74702.24740.7470
1352006.03.07 00:01close571.601.74582.24740.7470192.0015830.29
1362006.03.07 00:01buy581.601.74571.24532.7457
1372006.03.07 00:02close581.601.74571.24532.74570.0015830.29
1382006.03.07 00:02buy591.601.74561.24522.7456
1392006.03.07 00:02close591.601.74581.24522.745632.0015862.29
1402006.03.07 00:02sell601.601.74552.24590.7455
1412006.03.07 00:03close601.601.74392.24590.7455256.0016118.29
1422006.03.07 00:03buy611.701.74371.24332.7437
1432006.03.07 00:03modify611.701.74371.74382.7437
1442006.03.07 00:03close611.701.74591.74382.7437374.0016492.29
1452006.03.07 00:03sell621.701.74702.24740.7470
1462006.03.07 00:04close621.701.74582.24740.7470204.0016696.29
1472006.03.07 00:04buy631.701.74571.24532.7457
1482006.03.07 00:05close631.701.74571.24532.74570.0016696.29
1492006.03.07 00:05buy641.701.74561.24522.7456
1502006.03.07 00:05close641.701.74581.24522.745634.0016730.29
1512006.03.07 00:06sell651.701.74552.24590.7455
1522006.03.07 00:06close651.701.74392.24590.7455272.0017002.29
1532006.03.07 00:06buy661.801.74371.24332.7437
1542006.03.07 00:06modify661.801.74371.74382.7437
1552006.03.07 00:06close661.801.74591.74382.7437396.0017398.29
1562006.03.07 00:06sell671.801.74702.24740.7470
1572006.03.07 00:07close671.801.74582.24740.7470216.0017614.29
1582006.03.07 00:08buy681.801.74571.24532.7457
1592006.03.07 00:08close681.801.74571.24532.74570.0017614.29
1602006.03.07 00:08buy691.801.74561.24522.7456
1612006.03.07 00:09close691.801.74581.24522.745636.0017650.29
1622006.03.07 00:09sell701.801.74552.24590.7455
1632006.03.07 00:09close701.801.74392.24590.7455288.0017938.29
1642006.03.07 00:09buy711.801.74371.24332.7437
1652006.03.07 00:09modify711.801.74371.74382.7437
1662006.03.07 00:09close711.801.74591.74382.7437396.0018334.29
1672006.03.07 00:09sell721.901.74702.24740.7470
1682006.03.07 00:11close721.901.74582.24740.7470228.0018562.29
1692006.03.07 00:11buy731.901.74571.24532.7457
1702006.03.07 00:11close731.901.74571.24532.74570.0018562.29
1712006.03.07 00:11buy741.901.74561.24522.7456
1722006.03.07 00:12close741.901.74581.24522.745638.0018600.29
1732006.03.07 00:12sell751.901.74552.24590.7455
1742006.03.07 00:12close751.901.74392.24590.7455304.0018904.29
1752006.03.07 00:12buy761.901.74371.24332.7437
1762006.03.07 00:12modify761.901.74371.74382.7437
1772006.03.07 00:12close761.901.74591.74382.7437418.0019322.29
1782006.03.07 00:12sell772.001.74702.24740.7470
1792006.03.07 00:14close772.001.74582.24740.7470240.0019562.29
1802006.03.07 00:14buy782.001.74571.24532.7457
1812006.03.07 00:14close782.001.74571.24532.74570.0019562.29
1822006.03.07 00:15buy792.001.74561.24522.7456
1832006.03.07 00:15close792.001.74581.24522.745640.0019602.29
1842006.03.07 00:15sell802.001.74552.24590.7455
1852006.03.07 00:15close802.001.74392.24590.7455320.0019922.29
1862006.03.07 00:15buy812.001.74371.24332.7437
1872006.03.07 00:15modify812.001.74371.74382.7437
1882006.03.07 00:15close812.001.74591.74382.7437440.0020362.29
1892006.03.07 00:15sell822.101.74702.24740.7470
1902006.03.07 00:17close822.101.74582.24740.7470252.0020614.29
1912006.03.07 00:17buy832.101.74571.24532.7457
1922006.03.07 00:18close832.101.74571.24532.74570.0020614.29
1932006.03.07 00:18buy842.101.74561.24522.7456
1942006.03.07 00:18close842.101.74581.24522.745642.0020656.29
1952006.03.07 00:18sell852.101.74552.24590.7455
1962006.03.07 00:18close852.101.74392.24590.7455336.0020992.29
1972006.03.07 00:18buy862.101.74371.24332.7437
1982006.03.07 00:18modify862.101.74371.74382.7437
1992006.03.07 00:18close862.101.74591.74382.7437462.0021454.29
2002006.03.07 00:18sell872.201.74702.24740.7470
2012006.03.07 00:20close872.201.74582.24740.7470264.0021718.29
2022006.03.07 00:20buy882.201.74571.24532.7457
2032006.03.07 00:21close882.201.74571.24532.74570.0021718.29
2042006.03.07 00:21buy892.201.74561.24522.7456
2052006.03.07 00:21close892.201.74581.24522.745644.0021762.29
2062006.03.07 00:21sell902.201.74552.24590.7455
2072006.03.07 00:21close902.201.74392.24590.7455352.0022114.29
2082006.03.07 00:21buy912.301.74371.24332.7437
2092006.03.07 00:21modify912.301.74371.74382.7437
2102006.03.07 00:21close912.301.74591.74382.7437506.0022620.29
2112006.03.07 00:21sell922.301.74702.24740.7470
2122006.03.07 00:23close922.301.74582.24740.7470276.0022896.29
2132006.03.07 00:23buy932.301.74571.24532.7457
2142006.03.07 00:24close932.301.74571.24532.74570.0022896.29
2152006.03.07 00:24buy942.301.74561.24522.7456
2162006.03.07 00:24close942.301.74581.24522.745646.0022942.29
2172006.03.07 00:24sell952.301.74552.24590.7455
2182006.03.07 00:24close952.301.74392.24590.7455368.0023310.29
2192006.03.07 00:24buy962.401.74371.24332.7437
2202006.03.07 00:24modify962.401.74371.74382.7437
2212006.03.07 00:24close962.401.74591.74382.7437528.0023838.29
2222006.03.07 00:24sell972.401.74702.24740.7470
2232006.03.07 00:26close972.401.74582.24740.7470288.0024126.29
2242006.03.07 00:26buy982.501.74571.24532.7457
2252006.03.07 00:27close982.501.74571.24532.74570.0024126.29
2262006.03.07 00:27buy992.501.74561.24522.7456
2272006.03.07 00:27close992.501.74581.24522.745650.0024176.29
2282006.03.07 00:27sell1002.501.74552.24590.7455
2292006.03.07 00:27close1002.501.74392.24590.7455400.0024576.29
2302006.03.07 00:27buy1012.501.74371.24332.7437
2312006.03.07 00:27modify1012.501.74371.74382.7437
2322006.03.07 00:27close1012.501.74591.74382.7437550.0025126.29
2332006.03.07 00:28sell1022.601.74702.24740.7470
2342006.03.07 00:30close1022.601.74372.24740.7470858.0025984.29
2352006.03.07 00:30buy1032.601.74011.23972.7401
2362006.03.07 00:31modify1032.601.74011.74182.7401
2372006.03.07 00:31s/l1032.601.74181.74182.7401442.0026426.29
2382006.03.07 00:31buy1042.701.74071.24032.7407
2392006.03.07 00:32modify1042.701.74071.74082.7407
2402006.03.07 00:32s/l1042.701.74081.74082.740727.0026453.29
2412006.03.07 00:32buy1052.701.74001.23962.7400
2422006.03.07 00:36modify1052.701.74001.74032.7400
2432006.03.07 00:36s/l1052.701.74031.74032.740081.0026534.29
2442006.03.07 00:36buy1062.701.74061.24022.7406
2452006.03.07 00:37close1062.701.74331.24022.7406729.0027263.29
2462006.03.07 00:37sell1072.801.74282.24320.7428
2472006.03.07 00:37close1072.801.74262.24320.742856.0027319.29
2482006.03.07 00:37buy1082.801.74071.24032.7407
2492006.03.07 00:38close1082.801.74231.24032.7407448.0027767.29
2502006.03.07 00:38buy1092.801.74001.23962.7400
2512006.03.07 00:42modify1092.801.74001.74032.7400
2522006.03.07 00:42s/l1092.801.74031.74032.740084.0027851.29
2532006.03.07 00:42buy1102.801.74061.24022.7406
2542006.03.07 00:43close1102.801.74331.24022.7406756.0028607.29
2552006.03.07 00:43sell1112.901.74282.24320.7428
2562006.03.07 00:43close1112.901.74262.24320.742858.0028665.29
2572006.03.07 00:43buy1122.901.74071.24032.7407
2582006.03.07 00:44close1122.901.74231.24032.7407464.0029129.29
2592006.03.07 00:44buy1133.001.74001.23962.7400
2602006.03.07 00:48modify1133.001.74001.74032.7400
2612006.03.07 00:48s/l1133.001.74031.74032.740090.0029219.29
2622006.03.07 00:48buy1143.001.74061.24022.7406
2632006.03.07 00:49close1143.001.74331.24022.7406810.0030029.29
2642006.03.07 00:49sell1153.101.74282.24320.7428
2652006.03.07 00:49close1153.101.74262.24320.742862.0030091.29
2662006.03.07 00:50buy1163.101.74071.24032.7407
2672006.03.07 00:50close1163.101.74231.24032.7407496.0030587.29
2682006.03.07 00:50buy1173.101.74001.23962.7400
2692006.03.07 00:54modify1173.101.74001.74032.7400
2702006.03.07 00:55s/l1173.101.74031.74032.740093.0030680.29
2712006.03.07 00:55buy1183.101.74061.24022.7406
2722006.03.07 00:55close1183.101.74331.24022.7406837.0031517.29
2732006.03.07 00:55sell1193.201.74282.24320.7428
2742006.03.07 00:56close1193.201.74262.24320.742864.0031581.29
2752006.03.07 00:56buy1203.201.74071.24032.7407
2762006.03.07 00:56close1203.201.74231.24032.7407512.0032093.29
2772006.03.07 00:56buy1213.301.74001.23962.7400
2782006.03.07 01:02close1213.301.74501.23962.74001650.0033743.29
2792006.03.07 01:02sell1223.401.74382.24420.7438
2802006.03.07 01:03close1223.401.74222.24420.7438544.0034287.29
2812006.03.07 01:03sell1233.501.74512.24550.7451
2822006.03.07 01:05modify1233.501.74511.74510.7451
2832006.03.07 01:05close1233.501.74001.74510.74511785.0036072.29
2842006.03.07 01:05buy1243.701.73981.23942.7398
2852006.03.07 01:07modify1243.701.73981.73982.7398
2862006.03.07 01:07s/l1243.701.73981.73982.73980.0036072.29
2872006.03.07 01:07buy1253.701.73401.23362.7340
2882006.03.07 01:08modify1253.701.73401.73772.7340
2892006.03.07 01:08modify1253.701.73401.73992.7340
2902006.03.07 01:08close1253.701.74501.73992.73404070.0040142.29
2912006.03.07 01:08sell1264.101.74382.24420.7438
2922006.03.07 01:09close1264.101.74222.24420.7438656.0040798.29
2932006.03.07 01:09sell1274.101.74512.24550.7451
2942006.03.07 01:11modify1274.101.74511.74510.7451
2952006.03.07 01:11close1274.101.74001.74510.74512091.0042889.29
2962006.03.07 01:11buy1284.301.73981.23942.7398
2972006.03.07 01:13modify1284.301.73981.73982.7398
2982006.03.07 01:14s/l1284.301.73981.73982.73980.0042889.29
2992006.03.07 01:14buy1294.301.73401.23362.7340
3002006.03.07 01:14modify1294.301.73401.73772.7340
3012006.03.07 01:14modify1294.301.73401.73992.7340
3022006.03.07 01:14close1294.301.74501.73992.73404730.0047619.29
3032006.03.07 01:14sell1304.801.74382.24420.7438
3042006.03.07 01:15close1304.801.74222.24420.7438768.0048387.29
3052006.03.07 01:16sell1314.901.74512.24550.7451
3062006.03.07 01:17modify1314.901.74511.74510.7451
3072006.03.07 01:17close1314.901.74001.74510.74512499.0050886.29
3082006.03.07 01:17buy1325.101.73981.23942.7398
3092006.03.07 01:20modify1325.101.73981.73982.7398
3102006.03.07 01:20s/l1325.101.73981.73982.73980.0050886.29
3112006.03.07 01:20buy1335.101.73401.23362.7340
3122006.03.07 01:20modify1335.101.73401.73772.7340
3132006.03.07 01:20modify1335.101.73401.73992.7340
3142006.03.07 01:20close1335.101.74501.73992.73405610.0056496.29
3152006.03.07 01:21sell1345.701.74382.24420.7438
3162006.03.07 01:22close1345.701.74222.24420.7438912.0057408.29
3172006.03.07 01:22sell1355.801.74512.24550.7451
3182006.03.07 01:23modify1355.801.74511.74510.7451
3192006.03.07 01:23close1355.801.74001.74510.74512958.0060366.29
3202006.03.07 01:23buy1366.101.73981.23942.7398
3212006.03.07 01:26modify1366.101.73981.73982.7398
3222006.03.07 01:26s/l1366.101.73981.73982.73980.0060366.29
3232006.03.07 01:26buy1376.101.73401.23362.7340
3242006.03.07 01:26modify1376.101.73401.73772.7340
3252006.03.07 01:26modify1376.101.73401.73992.7340
3262006.03.07 01:27close1376.101.74501.73992.73406710.0067076.29
3272006.03.07 01:27sell1386.801.74382.24420.7438
3282006.03.07 01:28close1386.801.74222.24420.74381088.0068164.29
3292006.03.07 01:28sell1396.901.74512.24550.7451
3302006.03.07 01:29modify1396.901.74511.74510.7451
3312006.03.07 01:31s/l1396.901.74511.74510.74510.0068164.29
3322006.03.07 01:31sell1406.901.74892.24930.7489
3332006.03.07 23:29modify1406.901.74891.74460.7489
3342006.03.07 23:29close1406.901.73661.74460.74898487.0076651.29
3352006.03.07 23:29buy1417.701.73591.23552.7359
3362006.03.07 23:29modify1417.701.73591.73942.7359
3372006.03.07 23:29close1417.701.74281.73942.73595313.0081964.29
3382006.03.07 23:29sell1428.201.74262.24300.7426
3392006.03.07 23:32close1428.201.74172.24300.7426738.0082702.29
3402006.03.07 23:33buy1438.301.74151.24112.7415
3412006.03.07 23:35close1438.301.74251.24112.7415830.0083532.29
3422006.03.07 23:35buy1448.401.74211.24172.7421
3432006.03.07 23:35close1448.401.74231.24172.7421168.0083700.29
3442006.03.07 23:35sell1458.401.74272.24310.7427
3452006.03.07 23:35close1458.401.73662.24310.74275124.0088824.29
3462006.03.07 23:35buy1468.901.73591.23552.7359
3472006.03.07 23:35modify1468.901.73591.73942.7359
3482006.03.07 23:35close1468.901.74281.73942.73596141.0094965.29
3492006.03.07 23:36sell1479.501.74262.24300.7426
3502006.03.07 23:39close1479.501.74172.24300.7426855.0095820.29
3512006.03.07 23:39buy1489.601.74151.24112.7415
3522006.03.07 23:41close1489.601.74251.24112.7415960.0096780.29
3532006.03.07 23:41buy1499.701.74211.24172.7421
3542006.03.07 23:41close1499.701.74231.24172.7421194.0096974.29
3552006.03.07 23:41sell1509.701.74272.24310.7427
3562006.03.07 23:41close1509.701.73662.24310.74275917.00102891.29
3572006.03.07 23:41buy15110.301.73591.23552.7359
3582006.03.07 23:41modify15110.301.73591.73942.7359
3592006.03.07 23:42close15110.301.74281.73942.73597107.00109998.29
3602006.03.07 23:42sell15211.001.74262.24300.7426
3612006.03.07 23:45close15211.001.74172.24300.7426990.00110988.29
3622006.03.07 23:45buy15311.101.74151.24112.7415
3632006.03.07 23:47close15311.101.74251.24112.74151110.00112098.29
3642006.03.07 23:47buy15411.301.74211.24172.7421
3652006.03.07 23:47close15411.301.74231.24172.7421226.00112324.29
3662006.03.07 23:47sell15511.301.74272.24310.7427
3672006.03.07 23:47close15511.301.73662.24310.74276893.00119217.29
3682006.03.07 23:47buy15612.001.73591.23552.7359
3692006.03.07 23:48modify15612.001.73591.73942.7359
3702006.03.07 23:48close15612.001.74281.73942.73598280.00127497.29
3712006.03.07 23:48sell15712.801.74262.24300.7426
3722006.03.07 23:51close15712.801.74172.24300.74261152.00128649.29
3732006.03.07 23:51buy15812.901.74151.24112.7415
3742006.03.07 23:53close15812.901.74251.24112.74151290.00129939.29
3752006.03.07 23:53buy15913.001.74211.24172.7421
3762006.03.07 23:53close15913.001.74231.24172.7421260.00130199.29
3772006.03.07 23:53sell16013.101.74272.24310.7427
3782006.03.07 23:53close16013.101.73662.24310.74277991.00138190.29
3792006.03.07 23:54buy16113.901.73591.23552.7359
3802006.03.07 23:54modify16113.901.73591.73942.7359
3812006.03.07 23:54close16113.901.74281.73942.73599591.00147781.29
3822006.03.07 23:54sell16214.801.74262.24300.7426
3832006.03.07 23:57close16214.801.74172.24300.74261332.00149113.29
3842006.03.07 23:57buy16315.001.74151.24112.7415
3852006.03.14 02:34modify16315.001.74151.74222.7415
3862006.03.14 02:34s/l16315.001.74221.74222.7415966.00150079.29
3872006.03.14 02:34buy16415.101.74171.24132.7417
3882006.03.14 02:41modify16415.101.74171.74222.7417
3892006.03.14 02:42s/l16415.101.74221.74222.7417755.00150834.29
3902006.03.14 02:42buy16515.101.74171.24132.7417
3912006.03.14 02:49modify16515.101.74171.74222.7417
3922006.03.14 02:50s/l16515.101.74221.74222.7417755.00151589.29
3932006.03.14 02:50buy16615.201.74171.24132.7417
3942006.03.14 02:57modify16615.201.74171.74222.7417
3952006.03.14 02:57s/l16615.201.74221.74222.7417760.00152349.29
3962006.03.14 02:57buy16715.301.74171.24132.7417
3972006.03.14 03:03modify16715.301.74171.74222.7417
3982006.03.14 03:03s/l16715.301.74221.74222.7417765.00153114.29
3992006.03.14 03:03buy16815.401.73931.23892.7393
4002006.03.14 03:04modify16815.401.73931.74092.7393
4012006.03.14 03:04modify16815.401.73931.74142.7393
4022006.03.14 03:05modify16815.401.73931.74222.7393
4032006.03.14 03:06s/l16815.401.74221.74222.73934466.00157580.29
4042006.03.14 03:06buy16915.801.74261.24222.7426
4052006.03.14 05:37modify16915.801.74261.74642.7426
4062006.03.14 05:37s/l16915.801.74641.74642.74266004.00163584.29
4072006.03.14 05:37buy17016.401.74631.24592.7463
4082006.03.14 05:44modify17016.401.74631.74682.7463
4092006.03.14 05:45s/l17016.401.74681.74682.7463820.00164404.29
4102006.03.14 05:45buy17116.501.74631.24592.7463
4112006.03.14 05:52modify17116.501.74631.74682.7463
4122006.03.14 05:52s/l17116.501.74681.74682.7463825.00165229.29
4132006.03.14 05:52buy17216.601.74631.24592.7463
4142006.03.14 05:59modify17216.601.74631.74682.7463
4152006.03.14 06:00s/l17216.601.74681.74682.7463830.00166059.29
4162006.03.14 06:00buy17316.701.74631.24592.7463
4172006.03.14 06:07modify17316.701.74631.74682.7463
4182006.03.14 06:14s/l17316.701.74681.74682.7463835.00166894.29
4192006.03.14 06:14buy17416.701.74721.24682.7472
4202006.03.15 05:07modify17416.701.74721.74732.7472
4212006.03.15 05:08modify17416.701.74721.74792.7472
4222006.03.15 05:09s/l17416.701.74791.74792.74721155.64168049.93
4232006.03.15 05:09buy17516.901.74751.24712.7475
4242006.03.15 05:15modify17516.901.74751.74792.7475
4252006.03.15 05:16s/l17516.901.74791.74792.7475676.00168725.93
4262006.03.15 05:16buy17616.901.74751.24712.7475
4272006.03.15 05:21modify17616.901.74751.74792.7475
4282006.03.15 05:23s/l17616.901.74791.74792.7475676.00169401.93
4292006.03.15 05:23buy17717.001.74751.24712.7475
4302006.03.15 05:28modify17717.001.74751.74792.7475
4312006.03.15 05:30s/l17717.001.74791.74792.7475680.00170081.93
4322006.03.15 05:30buy17817.101.74751.24712.7475
4332006.03.15 05:35modify17817.101.74751.74792.7475
4342006.03.15 06:38s/l17817.101.74791.74792.7475684.00170765.93
4352006.03.15 06:38buy17917.101.74831.24792.7483
4362006.03.16 01:32close17917.101.75021.24792.74833207.96173973.89
4372006.03.16 01:32buy18017.401.74991.24952.7499
4382006.03.16 01:32close18017.401.75041.24952.7499870.00174843.89
4392006.03.16 01:33sell18117.501.75002.25040.7500
4402006.03.16 01:33close18117.501.74882.25040.75002100.00176943.89
4412006.03.16 01:33buy18217.701.74901.24862.7490
4422006.03.16 01:34close18217.701.75141.24862.74904248.00181191.89
4432006.03.16 01:34sell18318.201.75182.25220.7518
4442006.03.16 01:36close18318.201.75012.25220.75183094.00184285.89
4452006.03.16 01:37buy18418.501.75001.24962.7500
4462006.03.16 01:38close18418.501.75021.24962.7500370.00184655.89
4472006.03.16 01:38buy18518.501.74991.24952.7499
4482006.03.16 01:39close18518.501.75041.24952.7499925.00185580.89
4492006.03.16 01:39sell18618.601.75002.25040.7500
4502006.03.16 01:39close18618.601.74882.25040.75002232.00187812.89
4512006.03.16 01:39buy18718.801.74901.24862.7490
4522006.03.16 01:40close18718.801.75141.24862.74904512.00192324.89
4532006.03.16 01:40sell18819.301.75182.25220.7518
4542006.03.16 01:43close18819.301.75012.25220.75183281.00195605.89
4552006.03.16 01:43buy18919.601.75001.24962.7500
4562006.03.16 01:44close18919.601.75021.24962.7500392.00195997.89
4572006.03.16 01:44buy19019.601.74991.24952.7499
4582006.03.16 01:45close19019.601.75041.24952.7499980.00196977.89
4592006.03.16 01:45sell19119.701.75002.25040.7500
4602006.03.16 01:45close19119.701.74882.25040.75002364.00199341.89
4612006.03.16 01:46buy19220.001.74901.24862.7490
4622006.03.16 01:46close19220.001.75141.24862.74904800.00204141.89
4632006.03.16 01:46sell19320.501.75182.25220.7518
4642006.03.16 01:49close19320.501.75012.25220.75183485.00207626.89
4652006.03.16 01:49buy19420.801.75001.24962.7500
4662006.03.16 01:50close19420.801.75021.24962.7500416.00208042.89
4672006.03.16 01:51buy19520.901.74991.24952.7499
4682006.03.16 01:51close19520.901.75041.24952.74991045.00209087.89
4692006.03.16 01:51sell19621.001.75002.25040.7500
4702006.03.16 01:52close19621.001.74882.25040.75002520.00211607.89
4712006.03.16 01:52buy19721.201.74901.24862.7490
4722006.03.16 01:52close19721.201.75141.24862.74905088.00216695.89
4732006.03.16 01:52sell19821.701.75182.25220.7518
4742006.03.16 01:55close19821.701.75012.25220.75183689.00220384.89
4752006.03.16 01:55buy19922.101.75001.24962.7500
4762006.03.16 01:57close19922.101.75021.24962.7500442.00220826.89
4772006.03.16 01:57buy20022.101.74991.24952.7499
4782006.03.16 01:57close20022.101.75041.24952.74991105.00221931.89
4792006.03.16 01:57sell20122.201.75002.25040.7500
4802006.03.16 01:58close20122.201.74882.25040.75002664.00224595.89
4812006.03.16 01:58buy20222.501.74901.24862.7490
4822006.03.16 01:58close20222.501.75141.24862.74905400.00229995.89
4832006.03.16 01:59sell20323.001.75182.25220.7518
4842006.03.16 02:03modify20323.001.75181.75170.7518
4852006.03.16 02:04close20323.001.74971.75170.75184830.00234825.89
4862006.03.16 02:04sell20423.501.74982.25020.7498
4872006.03.16 02:04close20423.501.75002.25020.7498-470.00234355.89
4882006.03.16 02:04sell20523.501.75002.25040.7500
4892006.03.16 02:05close20523.501.75012.25040.7500-235.00234120.89
4902006.03.16 02:05sell20623.501.75102.25140.7510
4912006.03.16 02:06close20623.501.74982.25140.75102820.00236940.89
4922006.03.16 02:06buy20723.701.75001.24962.7500
4932006.03.16 02:07close20723.701.75031.24962.7500711.00237651.89
4942006.03.16 02:07sell20823.801.75192.25230.7519
4952006.03.16 02:10modify20823.801.75191.75170.7519
4962006.03.16 02:10close20823.801.74971.75170.75195236.00242887.89
4972006.03.16 02:10sell20924.301.74982.25020.7498
4982006.03.16 02:10close20924.301.75002.25020.7498-486.00242401.89
4992006.03.16 02:10sell21024.301.75002.25040.7500
5002006.03.16 02:11close21024.301.75012.25040.7500-243.00242158.89
5012006.03.16 02:11sell21124.301.75102.25140.7510
5022006.03.16 02:12close21124.301.74982.25140.75102916.00245074.89
5032006.03.16 02:12buy21224.601.75001.24962.7500
5042006.03.16 02:13close21224.601.75031.24962.7500738.00245812.89
5052006.03.16 02:13sell21324.601.75192.25230.7519
5062006.03.16 02:16modify21324.601.75191.75170.7519
5072006.03.16 02:16close21324.601.74971.75170.75195412.00251224.89
5082006.03.16 02:16sell21425.201.74982.25020.7498
5092006.03.16 02:16close21425.201.75002.25020.7498-504.00250720.89
5102006.03.16 02:17sell21525.101.75002.25040.7500
5112006.03.16 02:17close21525.101.75012.25040.7500-251.00250469.89
5122006.03.16 02:18sell21625.101.75102.25140.7510
5132006.03.16 02:18close21625.101.74982.25140.75103012.00253481.89
5142006.03.16 02:18buy21725.401.75001.24962.7500
5152006.03.16 02:19close21725.401.75031.24962.7500762.00254243.89
5162006.03.16 02:19sell21825.501.75192.25230.7519
5172006.03.16 02:22modify21825.501.75191.75170.7519
5182006.03.16 02:22close21825.501.74971.75170.75195610.00259853.89
5192006.03.16 02:22sell21926.001.74982.25020.7498
5202006.03.16 02:23close21926.001.75002.25020.7498-520.00259333.89
5212006.03.16 02:23sell22026.001.75002.25040.7500
5222006.03.16 02:24close22026.001.75012.25040.7500-260.00259073.89
5232006.03.16 02:24sell22126.001.75102.25140.7510
5242006.03.16 02:24close22126.001.74982.25140.75103120.00262193.89
5252006.03.16 02:24buy22226.301.75001.24962.7500
5262006.03.16 02:25close22226.301.75031.24962.7500789.00262982.89
5272006.03.16 02:25sell22326.301.75192.25230.7519
5282006.03.16 02:28modify22326.301.75191.75170.7519
5292006.03.16 02:28close22326.301.74971.75170.75195786.00268768.89
5302006.03.16 02:29sell22426.901.74982.25020.7498
5312006.03.16 02:29close22426.901.75002.25020.7498-538.00268230.89
5322006.03.16 02:29sell22526.901.75002.25040.7500
5332006.03.16 02:30close22526.901.75012.25040.7500-269.00267961.89
5342006.03.16 02:30sell22626.801.75102.25140.7510
5352006.03.16 02:30close22626.801.74982.25140.75103216.00271177.89
5362006.03.16 02:31buy22727.201.75001.24962.7500
5372006.03.16 04:06close22727.201.75011.24962.7500272.00271449.89
5382006.03.16 04:06buy22827.201.74991.24952.7499
5392006.03.16 04:07close22827.201.75071.24952.74992176.00273625.89
5402006.03.16 04:07sell22927.401.75052.25090.7505
5412006.03.16 04:07close22927.401.74992.25090.75051644.00275269.89
5422006.03.16 04:07buy23027.601.75001.24962.7500
5432006.03.16 04:08close23027.601.75021.24962.7500552.00275821.89
5442006.03.16 04:08sell23127.601.75002.25040.7500
5452006.03.16 04:08close23127.601.74962.25040.75001104.00276925.89
5462006.03.16 04:08buy23227.701.74871.24832.7487
5472006.03.16 04:12close23227.701.75011.24832.74873878.00280803.89
5482006.03.16 04:12buy23328.101.74991.24952.7499
5492006.03.16 04:13close23328.101.75071.24952.74992248.00283051.89
5502006.03.16 04:13sell23428.401.75052.25090.7505
5512006.03.16 04:13close23428.401.74992.25090.75051704.00284755.89
5522006.03.16 04:14buy23528.501.75001.24962.7500
5532006.03.16 04:14close23528.501.75021.24962.7500570.00285325.89
5542006.03.16 04:14sell23628.601.75002.25040.7500
5552006.03.16 04:14close23628.601.74962.25040.75001144.00286469.89
5562006.03.16 04:14buy23728.701.74871.24832.7487
5572006.03.16 04:18close23728.701.75011.24832.74874018.00290487.89
5582006.03.16 04:18buy23829.101.74991.24952.7499
5592006.03.16 04:19close23829.101.75071.24952.74992328.00292815.89
5602006.03.16 04:19sell23929.301.75052.25090.7505
5612006.03.16 04:20close23929.301.74992.25090.75051758.00294573.89
5622006.03.16 04:20buy24029.501.75001.24962.7500
5632006.03.16 04:20close24029.501.75021.24962.7500590.00295163.89
5642006.03.16 04:20sell24129.601.75002.25040.7500
5652006.03.16 04:20close24129.601.74962.25040.75001184.00296347.89
5662006.03.16 04:20buy24229.701.74871.24832.7487
5672006.03.16 04:24close24229.701.75011.24832.74874158.00300505.89
5682006.03.16 04:24buy24330.101.74991.24952.7499
5692006.03.16 04:25close24330.101.75071.24952.74992408.00302913.89
5702006.03.16 04:25sell24430.301.75052.25090.7505
5712006.03.16 04:26close24430.301.74992.25090.75051818.00304731.89
5722006.03.16 04:26buy24530.501.75001.24962.7500
5732006.03.16 04:26close24530.501.75021.24962.7500610.00305341.89
5742006.03.16 04:26sell24630.601.75002.25040.7500
5752006.03.16 04:26close24630.601.74962.25040.75001224.00306565.89
5762006.03.16 04:26buy24730.701.74871.24832.7487
5772006.03.16 04:30close24730.701.75011.24832.74874298.00310863.89
5782006.03.16 04:31buy24831.101.74991.24952.7499
5792006.03.16 04:31close24831.101.75071.24952.74992488.00313351.89
5802006.03.16 04:32sell24931.401.75052.25090.7505
5812006.03.16 04:32close24931.401.74992.25090.75051884.00315235.89
5822006.03.16 04:32buy25031.601.75001.24962.7500
5832006.03.16 04:32close25031.601.75021.24962.7500632.00315867.89
5842006.03.16 04:32sell25131.601.75002.25040.7500
5852006.03.16 04:32close25131.601.74962.25040.75001264.00317131.89
5862006.03.16 04:33buy25231.801.74871.24832.7487
5872006.03.16 04:35close25231.801.75071.24832.74876360.00323491.89
5882006.03.16 04:35sell25332.401.75292.25330.7529
5892006.03.16 04:38modify25332.401.75291.75260.7529
5902006.03.16 04:38s/l25332.401.75261.75260.7529972.00324463.89
5912006.03.16 04:38sell25432.501.75352.25390.7535
5922006.03.16 04:44modify25432.501.75351.75260.7535
5932006.03.16 04:44s/l25432.501.75261.75260.75352925.00327388.89
5942006.03.16 04:44sell25532.801.75352.25390.7535
5952006.03.16 04:50modify25532.801.75351.75260.7535
5962006.03.16 04:50s/l25532.801.75261.75260.75352952.00330340.89
5972006.03.16 04:50sell25633.101.75352.25390.7535
5982006.03.16 04:56modify25633.101.75351.75260.7535
5992006.03.16 04:57s/l25633.101.75261.75260.75352979.00333319.89
6002006.03.16 04:57sell25733.401.75352.25390.7535
6012006.03.16 05:02modify25733.401.75351.75260.7535
6022006.03.16 05:03s/l25733.401.75261.75260.75353006.00336325.89
6032006.03.16 05:03sell25833.701.75352.25390.7535
6042006.03.16 06:38modify25833.701.75351.75250.7535
6052006.03.16 06:38modify25833.701.75351.75240.7535
6062006.03.16 06:38modify25833.701.75351.75170.7535
6072006.03.16 06:39s/l25833.701.75171.75170.75356066.00342391.89
6082006.03.16 06:39sell25934.301.75172.25210.7517
6092006.03.16 06:41close25934.301.74922.25210.75178575.00350966.89
6102006.03.16 06:41buy26035.101.75001.24962.7500
6112006.03.16 06:41close26035.101.75101.24962.75003510.00354476.89
6122006.03.16 06:41sell26135.501.75302.25340.7530
6132006.03.16 06:44modify26135.501.75301.75230.7530
6142006.03.16 06:44modify26135.501.75301.75170.7530
6152006.03.16 06:45s/l26135.501.75171.75170.75304615.00359091.89
6162006.03.16 06:45sell26236.001.75172.25210.7517
6172006.03.16 06:47close26236.001.74922.25210.75179000.00368091.89
6182006.03.16 06:47buy26336.901.75001.24962.7500
6192006.03.16 06:47close26336.901.75101.24962.75003690.00371781.89
6202006.03.16 06:47sell26437.201.75302.25340.7530
6212006.03.16 06:50modify26437.201.75301.75230.7530
6222006.03.16 06:51modify26437.201.75301.75170.7530
6232006.03.16 06:51s/l26437.201.75171.75170.75304836.00376617.89
6242006.03.16 06:51sell26537.701.75172.25210.7517
6252006.03.16 06:53close26537.701.74922.25210.75179425.00386042.89
6262006.03.16 06:53buy26638.701.75001.24962.7500
6272006.03.16 06:53close26638.701.75101.24962.75003870.00389912.89
6282006.03.16 06:53sell26739.001.75302.25340.7530
6292006.03.16 06:56modify26739.001.75301.75230.7530
6302006.03.16 06:57modify26739.001.75301.75170.7530
6312006.03.16 06:58s/l26739.001.75171.75170.75305070.00394982.89
6322006.03.16 06:58sell26839.501.75172.25210.7517
6332006.03.16 06:59close26839.501.74922.25210.75179875.00404857.89
6342006.03.16 06:59buy26940.501.75001.24962.7500
6352006.03.16 06:59close26940.501.75101.24962.75004050.00408907.89
6362006.03.16 06:59sell27040.901.75302.25340.7530
6372006.03.16 07:02modify27040.901.75301.75230.7530
6382006.03.16 07:03modify27040.901.75301.75170.7530
6392006.03.16 07:04s/l27040.901.75171.75170.75305317.00414224.89
6402006.03.16 07:04sell27141.501.75172.25210.7517
6412006.03.16 07:05close27141.501.74922.25210.751710375.00424599.89
6422006.03.16 07:05buy27242.501.75001.24962.7500
6432006.03.16 07:05close27242.501.75101.24962.75004250.00428849.89
6442006.03.16 07:06sell27342.901.75302.25340.7530
6452006.03.16 07:08close27342.901.74922.25340.753016302.00445151.89
6462006.03.16 07:09buy27444.601.74961.24922.7496
6472006.03.16 07:39close27444.601.75171.24922.74969366.00454517.89
6482006.03.16 07:39sell27545.501.75192.25230.7519
6492006.03.16 07:40close27545.501.74982.25230.75199555.00464072.89
6502006.03.16 07:40sell27646.501.75012.25050.7501
6512006.03.16 07:46close27646.501.74982.25050.75011395.00465467.89
6522006.03.16 07:46sell27746.601.75012.25050.7501
6532006.03.16 07:52close27746.601.74982.25050.75011398.00466865.89
6542006.03.16 07:52sell27846.701.75012.25050.7501
6552006.03.16 07:58close27846.701.74982.25050.75011401.00468266.89
6562006.03.16 07:59sell27946.901.75012.25050.7501
6572006.03.16 08:05close27946.901.74982.25050.75011407.00469673.89
6582006.03.16 08:05sell28047.001.75012.25050.7501
6592006.03.16 09:11close28047.001.74982.25050.75011410.00471083.89
6602006.03.16 09:11sell28147.201.75132.25170.7513
6612006.03.16 09:12close28147.201.74922.25170.75139912.00480995.89
6622006.03.16 09:12buy28248.101.74961.24922.7496
6632006.03.16 09:13close28248.101.75021.24922.74962886.00483881.89
6642006.03.16 09:13sell28348.401.75262.25300.7526
6652006.03.16 09:15modify28348.401.75261.75240.7526
6662006.03.16 09:15modify28348.401.75261.75230.7526
6672006.03.16 09:15close28348.401.74991.75230.752613068.00496949.89
6682006.03.16 09:16buy28449.701.75011.24972.7501
6692006.03.16 09:16close28449.701.75001.24972.7501-497.00496452.89
6702006.03.16 09:16buy28549.701.75001.24962.7500
6712006.03.16 09:17close28549.701.75001.24962.75000.00496452.89
6722006.03.16 09:17sell28649.701.74992.25030.7499
6732006.03.16 09:17close28649.701.74982.25030.7499497.00496949.89
6742006.03.16 09:17sell28749.701.75132.25170.7513
6752006.03.16 09:18close28749.701.74922.25170.751310437.00507386.89
6762006.03.16 09:18buy28850.801.74961.24922.7496
6772006.03.16 09:19close28850.801.75021.24922.74963048.00510434.89
6782006.03.16 09:19sell28951.101.75262.25300.7526
6792006.03.16 09:21modify28951.101.75261.75240.7526
6802006.03.16 09:21modify28951.101.75261.75230.7526
6812006.03.16 09:22close28951.101.74991.75230.752613797.00524231.89
6822006.03.16 09:22buy29052.501.75011.24972.7501
6832006.03.16 09:22close29052.501.75001.24972.7501-525.00523706.89
6842006.03.16 09:22buy29152.401.75001.24962.7500
6852006.03.16 09:23close29152.401.75001.24962.75000.00523706.89
6862006.03.16 09:23sell29252.401.74992.25030.7499
6872006.03.16 09:23close29252.401.74982.25030.7499524.00524230.89
6882006.03.16 09:23sell29352.501.75132.25170.7513
6892006.03.16 09:24close29352.501.74922.25170.751311025.00535255.89
6902006.03.16 09:24buy29453.601.74961.24922.7496
6912006.03.16 09:25close29453.601.75021.24922.74963216.00538471.89
6922006.03.16 09:25sell29553.901.75262.25300.7526
6932006.03.16 09:27modify29553.901.75261.75240.7526
6942006.03.16 09:28modify29553.901.75261.75230.7526
6952006.03.16 09:28close29553.901.74991.75230.752614553.00553024.89
6962006.03.16 09:28buy29655.401.75011.24972.7501
6972006.03.16 09:28close29655.401.75001.24972.7501-554.00552470.89
6982006.03.16 09:28buy29755.301.75001.24962.7500
6992006.03.16 09:29close29755.301.75001.24962.75000.00552470.89
7002006.03.16 09:29sell29855.301.74992.25030.7499
7012006.03.16 09:29close29855.301.74982.25030.7499553.00553023.89
7022006.03.16 09:30sell29955.401.75132.25170.7513
7032006.03.16 09:30close29955.401.74922.25170.751311634.00564657.89
7042006.03.16 09:30buy30056.501.74961.24922.7496
7052006.03.16 09:31close30056.501.75021.24922.74963390.00568047.89
7062006.03.16 09:31sell30156.901.75262.25300.7526
7072006.03.16 09:34modify30156.901.75261.75240.7526
7082006.03.16 09:34modify30156.901.75261.75230.7526
7092006.03.16 09:34close30156.901.74991.75230.752615363.00583410.89
7102006.03.16 09:34buy30258.401.75011.24972.7501
7112006.03.16 09:34close30258.401.75001.24972.7501-584.00582826.89
7122006.03.16 09:34buy30358.301.75001.24962.7500
7132006.03.16 09:35close30358.301.75001.24962.75000.00582826.89
7142006.03.16 09:35sell30458.301.74992.25030.7499
7152006.03.16 09:36close30458.301.74982.25030.7499583.00583409.89
7162006.03.16 09:36sell30558.401.75132.25170.7513
7172006.03.16 09:36close30558.401.74922.25170.751312264.00595673.89
7182006.03.16 09:37buy30659.601.74961.24922.7496
7192006.03.16 09:37close30659.601.75021.24922.74963576.00599249.89
7202006.03.16 09:37sell30760.001.75262.25300.7526
7212006.03.16 09:42close30760.001.74792.25300.752628200.00627449.89
7222006.03.16 09:42buy30862.801.74731.24692.7473
7232006.03.16 23:29close30862.801.75311.24692.747336424.00663873.89
7242006.03.16 23:29sell30966.401.75212.25250.7521
7252006.03.16 23:31modify30966.401.75211.75170.7521
7262006.03.16 23:31close30966.401.75011.75170.752113280.00677153.89
7272006.03.16 23:31buy31067.801.74891.24852.7489
7282006.03.16 23:33close31067.801.75051.24852.748910848.00688001.89
7292006.03.16 23:33buy31168.901.74981.24942.7498
7302006.03.16 23:33close31168.901.75091.24942.74987579.00695580.89
7312006.03.16 23:33sell31269.601.75022.25060.7502
7322006.03.16 23:34close31269.601.74802.25060.750215312.00710892.89
7332006.03.16 23:34buy31371.101.74851.24812.7485
7342006.03.16 23:35close31371.101.75261.24812.748529151.00740043.89
7352006.03.16 23:35sell31474.101.75312.25350.7531
7362006.03.16 23:37modify31474.101.75311.75170.7531
7372006.03.16 23:37close31474.101.75011.75170.753122230.00762273.89
7382006.03.16 23:38buy31576.301.74891.24852.7489
7392006.03.16 23:39close31576.301.75051.24852.748912208.00774481.89
7402006.03.16 23:39buy31677.501.74981.24942.7498
7412006.03.16 23:39close31677.501.75091.24942.74988525.00783006.89
7422006.03.16 23:40sell31778.401.75022.25060.7502
7432006.03.16 23:40close31778.401.74802.25060.750217248.00800254.89
7442006.03.16 23:40buy31880.101.74851.24812.7485
7452006.03.16 23:41close31880.101.75261.24812.748532841.00833095.89
7462006.03.16 23:41sell31983.401.75312.25350.7531
7472006.03.16 23:43modify31983.401.75311.75170.7531
7482006.03.16 23:44close31983.401.75011.75170.753125020.00858115.89
7492006.03.16 23:44buy32085.901.74891.24852.7489
7502006.03.16 23:45close32085.901.75051.24852.748913744.00871859.89
7512006.03.16 23:45buy32187.201.74981.24942.7498
7522006.03.16 23:46close32187.201.75091.24942.74989592.00881451.89
7532006.03.16 23:46sell32288.201.75022.25060.7502
7542006.03.16 23:46close32288.201.74802.25060.750219404.00900855.89
7552006.03.16 23:46buy32390.101.74851.24812.7485
7562006.03.16 23:47close32390.101.75261.24812.748536941.00937796.89
7572006.03.16 23:47sell32493.801.75312.25350.7531
7582006.03.16 23:50modify32493.801.75311.75170.7531
7592006.03.16 23:50close32493.801.75011.75170.753128140.00965936.89
7602006.03.16 23:50buy32596.601.74891.24852.7489
7612006.03.16 23:51close32596.601.75051.24852.748915456.00981392.89
7622006.03.16 23:51buy32698.201.74981.24942.7498
7632006.03.16 23:52close32698.201.75091.24942.749810802.00992194.89
7642006.03.16 23:52sell32799.301.75022.25060.7502
7652006.03.16 23:52close32799.301.74802.25060.750221846.001014040.89
7662006.03.16 23:53buy328101.501.74851.24812.7485
7672006.03.16 23:53close328101.501.75261.24812.748541615.001055655.89
7682006.03.16 23:53sell329105.601.75312.25350.7531
7692006.03.16 23:56modify329105.601.75311.75170.7531
7702006.03.16 23:56close329105.601.75011.75170.753131680.001087335.89
7712006.03.16 23:56buy330108.801.74891.24852.7489
7722006.03.16 23:59close330108.801.75681.24852.748985952.001173287.89
7732006.03.17 00:00sell331117.401.75652.25690.7565
7742006.03.17 09:11modify331117.401.75651.75650.7565
7752006.03.17 09:12s/l331117.401.75651.75650.75650.001173287.89
7762006.03.17 09:12sell332117.401.75612.25650.7561
7772006.03.17 09:42modify332117.401.75611.75610.7561
7782006.03.17 09:44modify332117.401.75611.75600.7561
7792006.03.17 10:12modify332117.401.75611.75570.7561
7802006.03.17 10:13modify332117.401.75611.75560.7561
7812006.03.17 10:13modify332117.401.75611.75540.7561
7822006.03.17 10:13modify332117.401.75611.75530.7561
7832006.03.17 10:14modify332117.401.75611.75520.7561
7842006.03.17 10:16modify332117.401.75611.75510.7561
7852006.03.17 12:15modify332117.401.75611.75460.7561
7862006.03.17 12:18modify332117.401.75611.75450.7561
7872006.03.17 12:18modify332117.401.75611.75440.7561
7882006.03.17 12:20modify332117.401.75611.75430.7561
7892006.03.17 15:49s/l332117.401.75431.75430.756121132.001194419.89
7902006.03.17 15:49sell333119.501.75412.25450.7541
7912006.03.17 21:26modify333119.501.75411.75330.7541
7922006.03.17 21:26modify333119.501.75411.75320.7541
7932006.03.17 21:26modify333119.501.75411.75300.7541
7942006.03.17 22:27s/l333119.501.75301.75300.754113145.001207564.89
7952006.03.17 22:27sell334120.801.75392.25430.7539
7962006.03.21 00:00modify334120.801.75391.74840.7539
7972006.03.21 20:09modify334120.801.75391.74830.7539
7982006.03.21 20:10modify334120.801.75391.74820.7539
7992006.03.21 20:58s/l334120.801.74821.74820.753968988.881276553.77
8002006.03.21 20:58sell335127.701.74782.24820.7478
8012006.03.22 05:32modify335127.701.74781.74750.7478
8022006.03.22 05:32modify335127.701.74781.74740.7478
8032006.03.22 05:37s/l335127.701.74741.74740.74785178.231281732.01
8042006.03.22 05:37sell336128.201.74712.24750.7471
8052006.03.23 01:57modify336128.201.74711.74710.7471
8062006.03.23 01:57modify336128.201.74711.74670.7471
8072006.03.23 01:58modify336128.201.74711.74660.7471
8082006.03.23 01:58modify336128.201.74711.74630.7471
8092006.03.23 01:58modify336128.201.74711.74620.7471
8102006.03.23 02:06modify336128.201.74711.74610.7471
8112006.03.23 02:07modify336128.201.74711.74590.7471
8122006.03.23 02:07modify336128.201.74711.74570.7471
8132006.03.23 02:08modify336128.201.74711.74550.7471
8142006.03.23 02:10modify336128.201.74711.74530.7471
8152006.03.23 02:10modify336128.201.74711.74520.7471
8162006.03.23 03:22s/l336128.201.74521.74520.747124569.531306301.54
8172006.03.23 03:22sell337130.701.74502.24540.7450
8182006.03.23 04:36modify337130.701.74501.74490.7450
8192006.03.23 06:57s/l337130.701.74491.74490.74501307.001307608.54
8202006.03.23 06:57sell338130.801.74462.24500.7446
8212006.03.23 08:47modify338130.801.74461.74460.7446
8222006.03.23 08:47modify338130.801.74461.74450.7446
8232006.03.23 08:47modify338130.801.74461.74440.7446
8242006.03.23 09:04modify338130.801.74461.74420.7446
8252006.03.23 09:04modify338130.801.74461.74410.7446
8262006.03.23 09:25s/l338130.801.74411.74410.74466540.001314148.54
8272006.03.23 09:25sell339131.501.74372.24410.7437
8282006.03.23 12:14modify339131.501.74371.74370.7437
8292006.03.23 12:14modify339131.501.74371.74360.7437
8302006.03.23 12:14modify339131.501.74371.74340.7437
8312006.03.23 12:40modify339131.501.74371.74330.7437
8322006.03.23 12:42modify339131.501.74371.74310.7437
8332006.03.23 12:42modify339131.501.74371.74300.7437
8342006.03.23 12:44modify339131.501.74371.74290.7437
8352006.03.23 12:44modify339131.501.74371.74280.7437
8362006.03.23 12:46modify339131.501.74371.74270.7437
8372006.03.23 12:47modify339131.501.74371.74250.7437
8382006.03.23 13:19s/l339131.501.74251.74250.743715780.001329928.54
8392006.03.23 13:19sell340133.001.74212.24250.7421
8402006.03.23 16:12modify340133.001.74211.74190.7421
8412006.03.23 16:12modify340133.001.74211.74170.7421
8422006.03.23 16:13modify340133.001.74211.74160.7421
8432006.03.23 16:13modify340133.001.74211.74150.7421
8442006.03.23 16:13modify340133.001.74211.74130.7421
8452006.03.23 16:13modify340133.001.74211.74120.7421
8462006.03.23 16:19modify340133.001.74211.74110.7421
8472006.03.23 16:19modify340133.001.74211.74100.7421
8482006.03.23 16:19modify340133.001.74211.74080.7421
8492006.03.23 16:19modify340133.001.74211.74050.7421
8502006.03.23 16:19modify340133.001.74211.74030.7421
8512006.03.23 16:19modify340133.001.74211.74000.7421
8522006.03.23 16:20modify340133.001.74211.73990.7421
8532006.03.23 16:20modify340133.001.74211.73970.7421
8542006.03.23 16:20modify340133.001.74211.73950.7421
8552006.03.23 16:20modify340133.001.74211.73930.7421
8562006.03.23 16:21modify340133.001.74211.73920.7421
8572006.03.23 16:21modify340133.001.74211.73910.7421
8582006.03.23 16:21modify340133.001.74211.73900.7421
8592006.03.23 16:22modify340133.001.74211.73890.7421
8602006.03.23 16:22modify340133.001.74211.73880.7421
8612006.03.23 16:22modify340133.001.74211.73870.7421
8622006.03.23 16:22modify340133.001.74211.73860.7421
8632006.03.23 16:22modify340133.001.74211.73850.7421
8642006.03.23 16:26modify340133.001.74211.73840.7421
8652006.03.23 16:26modify340133.001.74211.73820.7421
8662006.03.23 16:26modify340133.001.74211.73790.7421
8672006.03.23 16:26modify340133.001.74211.73770.7421
8682006.03.23 16:28modify340133.001.74211.73700.7421
8692006.03.23 16:29close340133.001.73481.73700.742197090.001427018.54
8702006.03.23 16:29buy341142.801.73471.23432.7347
8712006.03.23 16:33close341142.801.73491.23432.73472856.001429874.54
8722006.03.23 16:33buy342143.001.73521.23482.7352
8732006.03.23 17:14close342143.001.73491.23482.7352-4290.001425584.54
8742006.03.23 17:14sell343142.601.73502.23540.7350
8752006.03.23 17:18close343142.601.73522.23540.7350-2852.001422732.54
8762006.03.23 17:18sell344142.301.73502.23540.7350
8772006.03.23 20:01close344142.301.73522.23540.7350-2846.001419886.54
8782006.03.23 20:01buy345142.001.73501.23462.7350
8792006.03.23 20:02close345142.001.73491.23462.7350-1420.001418466.54
8802006.03.23 20:03sell346141.901.73502.23540.7350
8812006.03.23 20:03close346141.901.73522.23540.7350-2838.001415628.54
8822006.03.23 20:03buy347141.601.73491.23452.7349
8832006.03.23 20:53close347141.601.73501.23452.73491416.001417044.54
8842006.03.23 20:54sell348141.801.73512.23550.7351
8852006.03.23 20:57close348141.801.73522.23550.7351-1418.001415626.54
8862006.03.23 20:58sell349141.601.73492.23530.7349
8872006.03.23 20:58close349141.601.73512.23530.7349-2832.001412794.54
8882006.03.23 20:59buy350141.301.73501.23462.7350
8892006.03.23 21:14close350141.301.73501.23462.73500.001412794.54
8902006.03.23 21:14sell351141.301.73512.23550.7351
8912006.03.23 21:56close351141.301.73502.23550.73511413.001414207.54
8922006.03.23 21:56sell352141.501.73552.23590.7355
8932006.03.23 22:24close352141.501.73522.23590.73554245.001418452.54
8942006.03.23 22:25buy353141.901.73511.23472.7351
8952006.03.23 22:27close353141.901.73491.23472.7351-2838.001415614.54
8962006.03.23 22:28buy354141.601.73481.23442.7348
8972006.03.23 22:32close354141.601.73491.23442.73481416.001417030.54
8982006.03.23 22:32buy355141.801.73511.23472.7351
8992006.03.23 23:01close355141.801.73491.23472.7351-2836.001414194.54
9002006.03.23 23:02buy356141.501.73521.23482.7352
9012006.03.23 23:03close356141.501.73491.23482.7352-4245.001409949.54
9022006.03.23 23:03buy357141.001.73521.23482.7352
9032006.03.23 23:11close357141.001.73501.23482.7352-2820.001407129.54
9042006.03.23 23:11sell358140.801.73492.23530.7349
9052006.03.23 23:12close358140.801.73522.23530.7349-4224.001402905.54
9062006.03.23 23:12sell359140.301.73492.23530.7349
9072006.03.23 23:13close359140.301.73522.23530.7349-4209.001398696.54
9082006.03.23 23:13sell360139.901.73492.23530.7349
9092006.03.23 23:14close360139.901.73522.23530.7349-4197.001394499.54
9102006.03.23 23:14buy361139.501.73511.23472.7351
9112006.03.23 23:15close361139.501.73491.23472.7351-2790.001391709.54
9122006.03.23 23:15buy362139.201.73521.23482.7352
9132006.03.23 23:16close362139.201.73491.23482.7352-4176.001387533.54
9142006.03.23 23:16buy363138.801.73521.23482.7352
9152006.03.23 23:17close363138.801.73491.23482.7352-4164.001383369.54
9162006.03.23 23:17buy364138.401.73521.23482.7352
9172006.03.23 23:17close364138.401.73491.23482.7352-4152.001379217.54
9182006.03.23 23:17sell365138.001.73502.23540.7350
9192006.03.23 23:19close365138.001.73522.23540.7350-2760.001376457.54
9202006.03.23 23:20sell366137.701.73492.23530.7349
9212006.03.23 23:20close366137.701.73522.23530.7349-4131.001372326.54
9222006.03.23 23:21sell367137.301.73492.23530.7349
9232006.03.23 23:21close367137.301.73522.23530.7349-4119.001368207.54
9242006.03.23 23:22sell368136.901.73492.23530.7349
9252006.03.23 23:22close368136.901.73522.23530.7349-4107.001364100.54
9262006.03.23 23:24sell369136.501.73492.23530.7349
9272006.03.23 23:24close369136.501.73522.23530.7349-4095.001360005.54
9282006.03.23 23:25sell370136.101.73492.23530.7349
9292006.03.23 23:25close370136.101.73512.23530.7349-2722.001357283.54
9302006.03.23 23:25buy371135.801.73501.23462.7350
9312006.03.23 23:25close371135.801.73491.23462.7350-1358.001355925.54
9322006.03.23 23:26buy372135.601.73521.23482.7352
9332006.03.23 23:29close372135.601.73491.23482.7352-4068.001351857.54
9342006.03.23 23:30buy373135.201.73521.23482.7352
9352006.03.23 23:32close373135.201.73511.23482.7352-1352.001350505.54
9362006.03.23 23:33sell374135.101.73502.23540.7350
9372006.03.23 23:33close374135.101.73522.23540.7350-2702.001347803.54
9382006.03.23 23:34sell375134.801.73492.23530.7349
9392006.03.23 23:34close375134.801.73522.23530.7349-4044.001343759.54
9402006.03.23 23:35buy376134.401.73501.23462.7350
9412006.03.23 23:36close376134.401.73491.23462.7350-1344.001342415.54
9422006.03.23 23:36buy377134.301.73521.23482.7352
9432006.03.23 23:36close377134.301.73491.23482.7352-4029.001338386.54
9442006.03.23 23:36sell378133.901.73502.23540.7350
9452006.03.23 23:37close378133.901.73522.23540.7350-2678.001335708.54
9462006.03.23 23:37sell379133.601.73492.23530.7349
9472006.03.23 23:38close379133.601.73522.23530.7349-4008.001331700.54
9482006.03.23 23:38buy380133.201.73511.23472.7351
9492006.03.23 23:38close380133.201.73491.23472.7351-2664.001329036.54
9502006.03.23 23:39buy381133.001.73521.23482.7352
9512006.03.23 23:39close381133.001.73491.23482.7352-3990.001325046.54
9522006.03.23 23:39buy382132.601.73521.23482.7352
9532006.03.23 23:41close382132.601.73491.23482.7352-3978.001321068.54
9542006.03.23 23:41buy383132.201.73521.23482.7352
9552006.03.23 23:45close383132.201.73491.23482.7352-3966.001317102.54
9562006.03.23 23:45buy384131.801.73521.23482.7352
9572006.03.24 15:28modify384131.801.73521.73522.7352
9582006.03.24 15:29modify384131.801.73521.73532.7352
9592006.03.24 15:29modify384131.801.73521.73542.7352
9602006.03.24 15:30modify384131.801.73521.73552.7352
9612006.03.24 15:30modify384131.801.73521.73572.7352
9622006.03.24 15:30modify384131.801.73521.73582.7352
9632006.03.24 15:41s/l384131.801.73581.73582.73527802.561324905.10
9642006.03.24 15:41buy385132.501.73621.23582.7362
9652006.03.24 16:00modify385132.501.73621.73632.7362
9662006.03.24 16:00modify385132.501.73621.73692.7362
9672006.03.24 16:00modify385132.501.73621.73752.7362
9682006.03.24 16:01modify385132.501.73621.73772.7362
9692006.03.24 16:01modify385132.501.73621.73792.7362
9702006.03.24 16:01modify385132.501.73621.73812.7362
9712006.03.24 16:01modify385132.501.73621.73822.7362
9722006.03.24 16:01modify385132.501.73621.73842.7362
9732006.03.24 16:01modify385132.501.73621.73862.7362
9742006.03.24 16:01modify385132.501.73621.73882.7362
9752006.03.24 16:06modify385132.501.73621.73892.7362
9762006.03.24 16:06modify385132.501.73621.73902.7362
9772006.03.24 16:06modify385132.501.73621.73922.7362
9782006.03.24 16:06modify385132.501.73621.73932.7362
9792006.03.24 16:06modify385132.501.73621.73952.7362
9802006.03.24 16:06modify385132.501.73621.73972.7362
9812006.03.24 16:06modify385132.501.73621.73982.7362
9822006.03.24 16:06modify385132.501.73621.74002.7362
9832006.03.24 16:08s/l385132.501.74001.74002.736250350.001375255.10
9842006.03.24 16:08buy386137.601.74041.24002.7404
9852006.03.24 16:17modify386137.601.74041.74072.7404
9862006.03.24 16:17modify386137.601.74041.74122.7404
9872006.03.24 16:17modify386137.601.74041.74152.7404
9882006.03.24 16:22s/l386137.601.74151.74152.740415136.001390391.10
9892006.03.24 16:22buy387139.101.74191.24152.7419
9902006.03.24 19:08modify387139.101.74191.74212.7419
9912006.03.24 19:10modify387139.101.74191.74232.7419
9922006.03.24 19:10modify387139.101.74191.74242.7419
9932006.03.24 19:14modify387139.101.74191.74252.7419
9942006.03.24 19:14modify387139.101.74191.74262.7419
9952006.03.24 19:15modify387139.101.74191.74272.7419
9962006.03.24 19:16modify387139.101.74191.74282.7419
9972006.03.24 19:33s/l387139.101.74281.74282.741912519.001402910.10
9982006.03.24 19:33buy388140.301.74321.24282.7432
9992006.03.27 02:06modify388140.301.74321.74322.7432
10002006.03.27 02:42s/l388140.301.74321.74322.7432-112.241402797.86
10012006.03.27 02:42buy389140.301.74321.24282.7432
10022006.03.27 03:35modify389140.301.74321.74322.7432
10032006.03.27 03:40modify389140.301.74321.74342.7432
10042006.03.27 03:55modify389140.301.74321.74352.7432
10052006.03.27 03:59modify389140.301.74321.74362.7432
10062006.03.27 04:01modify389140.301.74321.74372.7432
10072006.03.27 04:01modify389140.301.74321.74382.7432
10082006.03.27 04:06modify389140.301.74321.74402.7432
10092006.03.27 04:06modify389140.301.74321.74422.7432
10102006.03.27 04:07modify389140.301.74321.74432.7432
10112006.03.27 04:07modify389140.301.74321.74442.7432
10122006.03.27 04:07modify389140.301.74321.74462.7432
10132006.03.27 04:07modify389140.301.74321.74472.7432
10142006.03.27 04:07modify389140.301.74321.74482.7432
10152006.03.27 04:07modify389140.301.74321.74492.7432
10162006.03.27 04:08modify389140.301.74321.74502.7432
10172006.03.27 04:11modify389140.301.74321.74512.7432
10182006.03.27 04:17modify389140.301.74321.74522.7432
10192006.03.27 04:23modify389140.301.74321.74532.7432
10202006.03.27 04:24modify389140.301.74321.74542.7432
10212006.03.27 04:25modify389140.301.74321.74552.7432
10222006.03.27 04:30modify389140.301.74321.74562.7432
10232006.03.27 04:33modify389140.301.74321.74572.7432
10242006.03.27 04:34modify389140.301.74321.74582.7432
10252006.03.27 04:34modify389140.301.74321.74592.7432
10262006.03.27 04:58s/l389140.301.74591.74592.743237881.001440678.86
10272006.03.27 04:58buy390144.101.74631.24592.7463
10282006.03.27 06:07modify390144.101.74631.74632.7463
10292006.03.27 06:08modify390144.101.74631.74642.7463
10302006.03.27 06:08modify390144.101.74631.74652.7463
10312006.03.27 06:08modify390144.101.74631.74672.7463
10322006.03.27 06:08modify390144.101.74631.74692.7463
10332006.03.27 06:10modify390144.101.74631.74702.7463
10342006.03.27 06:43s/l390144.101.74701.74702.746310087.001450765.86
10352006.03.27 06:43buy391145.101.74721.24682.7472
10362006.03.27 16:00modify391145.101.74721.74722.7472
10372006.03.27 16:00modify391145.101.74721.74732.7472
10382006.03.27 16:01modify391145.101.74721.74742.7472
10392006.03.27 16:02modify391145.101.74721.74762.7472
10402006.03.27 16:19modify391145.101.74721.74792.7472
10412006.03.27 16:29s/l391145.101.74791.74792.747210157.001460922.86
10422006.03.27 16:29buy392146.101.74821.24782.7482
10432006.03.28 11:42modify392146.101.74821.74832.7482
10442006.03.28 11:42modify392146.101.74821.74842.7482
10452006.03.28 11:42modify392146.101.74821.74862.7482
10462006.03.28 11:44s/l392146.101.74861.74862.74825727.121466649.98
10472006.03.28 11:44buy393146.701.74891.24852.7489
10482006.03.28 14:04close393146.701.75051.24852.748923472.001490121.98
10492006.03.28 14:04sell394149.101.75062.25100.7506
10502006.03.28 14:05close394149.101.75072.25100.7506-1491.001488630.98
10512006.03.28 14:05buy395148.901.75051.25012.7505
10522006.03.28 14:27close395148.901.75041.25012.7505-1489.001487141.98
10532006.03.28 14:27buy396148.801.75071.25032.7507
10542006.03.28 14:30close396148.801.75041.25032.7507-4464.001482677.98
10552006.03.28 14:30buy397148.301.75071.25032.7507
10562006.03.28 15:06close397148.301.75041.25032.7507-4449.001478228.98
10572006.03.28 15:06buy398147.901.75071.25032.7507
10582006.03.28 15:19close398147.901.75041.25032.7507-4437.001473791.98
10592006.03.28 15:20sell399147.401.75062.25100.7506
10602006.03.28 15:21close399147.401.75072.25100.7506-1474.001472317.98
10612006.03.28 15:22sell400147.301.75062.25100.7506
10622006.03.28 16:31close400147.301.75072.25100.7506-1473.001470844.98
10632006.03.28 16:32sell401147.101.75042.25080.7504
10642006.03.28 17:00close401147.101.75022.25080.75042942.001473786.98
10652006.03.28 17:00buy402147.401.74931.24892.7493
10662006.03.28 17:04close402147.401.75041.24892.749316214.001490000.98
10672006.03.28 17:04sell403149.101.75052.25090.7505
10682006.03.28 17:04close403149.101.75072.25090.7505-2982.001487018.98
10692006.03.28 17:05sell404148.801.75042.25080.7504
10702006.03.28 17:07close404148.801.75072.25080.7504-4464.001482554.98
10712006.03.28 17:08sell405148.301.75042.25080.7504
10722006.03.28 17:09close405148.301.75072.25080.7504-4449.001478105.98
10732006.03.28 17:09buy406147.901.75061.25022.7506
10742006.03.28 17:10close406147.901.75051.25022.7506-1479.001476626.98
10752006.03.28 17:10sell407147.701.75042.25080.7504
10762006.03.28 17:11close407147.701.75072.25080.7504-4431.001472195.98
10772006.03.28 17:11buy408147.301.75051.25012.7505
10782006.03.28 18:41close408147.301.75051.25012.75050.001472195.98
10792006.03.28 18:41sell409147.301.75062.25100.7506
10802006.03.28 18:43close409147.301.75062.25100.75060.001472195.98
10812006.03.28 18:44buy410147.301.75071.25032.7507
10822006.03.28 19:51close410147.301.75041.25032.7507-4419.001467776.98
10832006.03.28 19:52buy411146.801.75071.25032.7507
10842006.03.28 19:52close411146.801.75041.25032.7507-4404.001463372.98
10852006.03.28 19:52buy412146.401.75061.25022.7506
10862006.03.28 20:09close412146.401.75041.25022.7506-2928.001460444.98
10872006.03.28 20:10buy413146.101.75071.25032.7507
10882006.03.28 20:11close413146.101.75041.25032.7507-4383.001456061.98
10892006.03.28 20:11buy414145.701.75071.25032.7507
10902006.03.28 21:13close414145.701.75041.25032.7507-4371.001451690.98
10912006.03.28 21:13sell415145.201.75052.25090.7505
10922006.03.28 21:15close415145.201.75072.25090.7505-2904.001448786.98
10932006.03.28 21:15buy416144.901.75051.25012.7505
10942006.03.29 23:59close at stop416144.901.73361.25012.7505-244996.921203790.06