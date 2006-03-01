|Symbol
|USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
|Periode
|Täglich (D1) 2006.03.01 00:00 - 2006.03.30 00:00 (2006.03.01 - 2006.03.30)
|Modell
|Jeder Tick (basierend auf dem nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen mit fraktaler Interpolation jedes Ticksignals)
|Parameter
|lStopLoss=5000; sStopLoss=5000; lTakeProfit=10000; sTakeProfit=10000; lTrailingStop=15; sTrailingStop=15; MainTrend=1440; ShiftBars=0; SigValMin=5; Risk=1; EnableCloseByASCTrend=true; Slippage=5; UseHourTrade=false; FromHourTrade=0; ToHourTrade=0; UseSound=false; NameFileSound="alert.wav"; Lots=1; _Parameters_b_Lots="Ïàðàìåòðû ìîäóëÿ ðàñ÷¸òà ëîòà"; LotsWayChoice=1; LotsPercent=10; LotsDeltaDepo=500; LotsDepoForOne=500; LotsMax=10000; clOpenBuy=Aqua; clCloseBuy=Red; clOpenSell=Magenta; clCloseSell=Blue; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; Name_Expert="Marphe";
|Balken im Test
|7596
|Ticks modelliert
|76325
|Modellierungsqualität
|46.67%
|Ursprüngliche Einlage
|10000.00
|Gesamt netto Profit
|36691.31
|Brutto Profit
|59607.20
|Brutto Loss
|-22915.90
|Profit Faktor
|2.60
|Erwartetes Ergebnis
|111.86
|Drawdown absolut
|0.00
|Maximaler Drawdown %
|18494.67 (28.4%)
|Trades gesamt
|328
|Short Positionen (gewonnen %)
|154 (46.75%)
|Long Positionen (gewonnen %)
|174 (42.53%)
|Profit Trades (% gesamt)
|146 (44.51%)
|Loss Trades (% gesamtl)
|182 (55.49%)
|Grösster
|Profit Trade
|2371.73
|Loss Trade
|-4539.04
|Durchschnitt
|Profit Trade
|408.27
|Loss Trade
|-125.91
|Maximum
|aufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)
|81 (34706.62)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)
|119 (-16731.01)
|Maximal
|Aufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)
|34706.62 (81)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)
|-16731.01 (119)
|Durchschnitt
|aufeinanderfolgende Gewinne
|6
|aufeinanderfolgende Verluste
|7
|Nr.
|Zeit
|Typ
|Auftrag
|Lots
|Preis
|S / L
|T / P
|Profit
|Bilanz
|1
|2006.03.01 00:00
|sell
|1
|1.00
|1.3107
|1.8112
|0.3107
|2
|2006.03.01 03:06
|close
|1
|1.00
|1.3094
|1.8112
|0.3107
|99.28
|10099.28
|3
|2006.03.01 03:06
|sell
|2
|1.10
|1.3093
|1.8098
|0.3093
|4
|2006.03.01 03:06
|close
|2
|1.10
|1.3096
|1.8098
|0.3093
|-25.20
|10074.08
|5
|2006.03.01 03:06
|sell
|3
|1.10
|1.3099
|1.8104
|0.3099
|6
|2006.03.01 03:07
|close
|3
|1.10
|1.3085
|1.8104
|0.3099
|117.69
|10191.77
|7
|2006.03.01 03:08
|buy
|4
|1.10
|1.3088
|0.8083
|2.3088
|8
|2006.03.01 03:08
|close
|4
|1.10
|1.3098
|0.8083
|2.3088
|83.98
|10275.75
|9
|2006.03.01 03:08
|sell
|5
|1.10
|1.3100
|1.8105
|0.3100
|10
|2006.03.01 03:13
|close
|5
|1.10
|1.3094
|1.8105
|0.3100
|50.40
|10326.15
|11
|2006.03.01 03:13
|sell
|6
|1.10
|1.3093
|1.8098
|0.3093
|12
|2006.03.01 03:13
|close
|6
|1.10
|1.3096
|1.8098
|0.3093
|-25.20
|10300.95
|13
|2006.03.01 03:13
|sell
|7
|1.10
|1.3099
|1.8104
|0.3099
|14
|2006.03.01 03:14
|close
|7
|1.10
|1.3085
|1.8104
|0.3099
|117.69
|10418.64
|15
|2006.03.01 03:14
|buy
|8
|1.10
|1.3088
|0.8083
|2.3088
|16
|2006.03.01 03:15
|close
|8
|1.10
|1.3098
|0.8083
|2.3088
|83.98
|10502.62
|17
|2006.03.01 03:15
|sell
|9
|1.10
|1.3100
|1.8105
|0.3100
|18
|2006.03.01 03:20
|close
|9
|1.10
|1.3094
|1.8105
|0.3100
|50.40
|10553.02
|19
|2006.03.01 03:20
|sell
|10
|1.10
|1.3093
|1.8098
|0.3093
|20
|2006.03.01 03:20
|close
|10
|1.10
|1.3096
|1.8098
|0.3093
|-25.20
|10527.82
|21
|2006.03.01 03:20
|sell
|11
|1.10
|1.3099
|1.8104
|0.3099
|22
|2006.03.01 03:21
|close
|11
|1.10
|1.3085
|1.8104
|0.3099
|117.69
|10645.51
|23
|2006.03.01 03:21
|buy
|12
|1.10
|1.3088
|0.8083
|2.3088
|24
|2006.03.01 03:22
|close
|12
|1.10
|1.3098
|0.8083
|2.3088
|83.98
|10729.49
|25
|2006.03.01 03:22
|sell
|13
|1.10
|1.3100
|1.8105
|0.3100
|26
|2006.03.01 03:26
|close
|13
|1.10
|1.3094
|1.8105
|0.3100
|50.40
|10779.89
|27
|2006.03.01 03:27
|sell
|14
|1.10
|1.3093
|1.8098
|0.3093
|28
|2006.03.01 03:27
|close
|14
|1.10
|1.3096
|1.8098
|0.3093
|-25.20
|10754.69
|29
|2006.03.01 03:27
|sell
|15
|1.10
|1.3099
|1.8104
|0.3099
|30
|2006.03.01 03:28
|close
|15
|1.10
|1.3085
|1.8104
|0.3099
|117.69
|10872.38
|31
|2006.03.01 03:28
|buy
|16
|1.10
|1.3088
|0.8083
|2.3088
|32
|2006.03.01 03:29
|close
|16
|1.10
|1.3098
|0.8083
|2.3088
|83.98
|10956.36
|33
|2006.03.01 03:29
|sell
|17
|1.10
|1.3100
|1.8105
|0.3100
|34
|2006.03.01 03:34
|close
|17
|1.10
|1.3085
|1.8105
|0.3100
|126.10
|11082.46
|35
|2006.03.01 03:34
|buy
|18
|1.20
|1.3077
|0.8072
|2.3077
|36
|2006.03.01 15:24
|close
|18
|1.20
|1.3092
|0.8072
|2.3077
|137.49
|11219.95
|37
|2006.03.01 15:25
|buy
|19
|1.20
|1.3096
|0.8091
|2.3096
|38
|2006.03.01 15:31
|close
|19
|1.20
|1.3092
|0.8091
|2.3096
|-36.66
|11183.29
|39
|2006.03.01 15:32
|buy
|20
|1.20
|1.3096
|0.8091
|2.3096
|40
|2006.03.01 15:38
|close
|20
|1.20
|1.3092
|0.8091
|2.3096
|-36.66
|11146.63
|41
|2006.03.01 15:39
|buy
|21
|1.20
|1.3096
|0.8091
|2.3096
|42
|2006.03.01 15:45
|close
|21
|1.20
|1.3092
|0.8091
|2.3096
|-36.66
|11109.97
|43
|2006.03.01 15:46
|buy
|22
|1.20
|1.3096
|0.8091
|2.3096
|44
|2006.03.01 15:49
|close
|22
|1.20
|1.3092
|0.8091
|2.3096
|-36.66
|11073.31
|45
|2006.03.01 15:49
|buy
|23
|1.20
|1.3093
|0.8088
|2.3093
|46
|2006.03.01 15:53
|close
|23
|1.20
|1.3092
|0.8088
|2.3093
|-9.17
|11064.14
|47
|2006.03.01 15:53
|buy
|24
|1.20
|1.3096
|0.8091
|2.3096
|48
|2006.03.01 15:53
|close
|24
|1.20
|1.3092
|0.8091
|2.3096
|-36.66
|11027.48
|49
|2006.03.01 15:54
|buy
|25
|1.20
|1.3096
|0.8091
|2.3096
|50
|2006.03.01 16:00
|close
|25
|1.20
|1.3092
|0.8091
|2.3096
|-36.66
|10990.82
|51
|2006.03.01 16:00
|buy
|26
|1.10
|1.3096
|0.8091
|2.3096
|52
|2006.03.01 16:00
|close
|26
|1.10
|1.3092
|0.8091
|2.3096
|-33.61
|10957.21
|53
|2006.03.01 16:01
|buy
|27
|1.10
|1.3096
|0.8091
|2.3096
|54
|2006.03.01 16:07
|close
|27
|1.10
|1.3092
|0.8091
|2.3096
|-33.61
|10923.60
|55
|2006.03.01 16:07
|buy
|28
|1.10
|1.3096
|0.8091
|2.3096
|56
|2006.03.01 16:07
|close
|28
|1.10
|1.3092
|0.8091
|2.3096
|-33.61
|10889.99
|57
|2006.03.01 16:07
|buy
|29
|1.10
|1.3096
|0.8091
|2.3096
|58
|2006.03.01 16:13
|close
|29
|1.10
|1.3092
|0.8091
|2.3096
|-33.61
|10856.38
|59
|2006.03.01 16:14
|buy
|30
|1.10
|1.3096
|0.8091
|2.3096
|60
|2006.03.01 16:14
|close
|30
|1.10
|1.3092
|0.8091
|2.3096
|-33.61
|10822.77
|61
|2006.03.01 16:14
|buy
|31
|1.10
|1.3096
|0.8091
|2.3096
|62
|2006.03.01 17:22
|close
|31
|1.10
|1.3100
|0.8091
|2.3096
|33.59
|10856.36
|63
|2006.03.01 17:22
|sell
|32
|1.10
|1.3096
|1.8101
|0.3096
|64
|2006.03.01 17:24
|close
|32
|1.10
|1.3096
|1.8101
|0.3096
|0.00
|10856.36
|65
|2006.03.01 17:24
|sell
|33
|1.10
|1.3092
|1.8097
|0.3092
|66
|2006.03.01 17:31
|close
|33
|1.10
|1.3096
|1.8097
|0.3092
|-33.60
|10822.76
|67
|2006.03.01 17:31
|sell
|34
|1.10
|1.3092
|1.8097
|0.3092
|68
|2006.03.01 17:38
|close
|34
|1.10
|1.3096
|1.8097
|0.3092
|-33.60
|10789.16
|69
|2006.03.01 17:38
|sell
|35
|1.10
|1.3092
|1.8097
|0.3092
|70
|2006.03.01 17:45
|close
|35
|1.10
|1.3096
|1.8097
|0.3092
|-33.60
|10755.56
|71
|2006.03.01 17:45
|sell
|36
|1.10
|1.3092
|1.8097
|0.3092
|72
|2006.03.02 02:33
|close
|36
|1.10
|1.3092
|1.8097
|0.3092
|-35.50
|10720.06
|73
|2006.03.02 02:33
|sell
|37
|1.10
|1.3096
|1.8101
|0.3096
|74
|2006.03.02 02:37
|close
|37
|1.10
|1.3083
|1.8101
|0.3096
|109.30
|10829.36
|75
|2006.03.02 02:37
|buy
|38
|1.10
|1.3082
|0.8077
|2.3082
|76
|2006.03.02 02:40
|close
|38
|1.10
|1.3096
|0.8077
|2.3082
|117.59
|10946.95
|77
|2006.03.02 02:40
|sell
|39
|1.10
|1.3102
|1.8107
|0.3102
|78
|2006.03.02 02:43
|close
|39
|1.10
|1.3083
|1.8107
|0.3102
|159.75
|11106.70
|79
|2006.03.02 02:44
|buy
|40
|1.20
|1.3082
|0.8077
|2.3082
|80
|2006.03.02 02:47
|close
|40
|1.20
|1.3096
|0.8077
|2.3082
|128.28
|11234.98
|81
|2006.03.02 02:47
|sell
|41
|1.20
|1.3102
|1.8107
|0.3102
|82
|2006.03.02 02:50
|close
|41
|1.20
|1.3083
|1.8107
|0.3102
|174.27
|11409.25
|83
|2006.03.02 02:51
|buy
|42
|1.20
|1.3082
|0.8077
|2.3082
|84
|2006.03.02 02:54
|close
|42
|1.20
|1.3096
|0.8077
|2.3082
|128.28
|11537.53
|85
|2006.03.02 02:54
|sell
|43
|1.20
|1.3102
|1.8107
|0.3102
|86
|2006.03.02 02:57
|close
|43
|1.20
|1.3083
|1.8107
|0.3102
|174.27
|11711.80
|87
|2006.03.02 02:57
|buy
|44
|1.20
|1.3082
|0.8077
|2.3082
|88
|2006.03.02 03:01
|close
|44
|1.20
|1.3096
|0.8077
|2.3082
|128.28
|11840.08
|89
|2006.03.02 03:01
|sell
|45
|1.20
|1.3102
|1.8107
|0.3102
|90
|2006.03.02 03:03
|close
|45
|1.20
|1.3063
|1.8107
|0.3102
|358.26
|12198.34
|91
|2006.03.02 03:04
|buy
|46
|1.30
|1.3050
|0.8045
|2.3050
|92
|2006.03.02 13:19
|close
|46
|1.30
|1.3057
|0.8045
|2.3050
|69.69
|12268.03
|93
|2006.03.02 13:19
|buy
|47
|1.30
|1.3057
|0.8052
|2.3057
|94
|2006.03.02 13:26
|close
|47
|1.30
|1.3057
|0.8052
|2.3057
|0.00
|12268.03
|95
|2006.03.02 13:26
|buy
|48
|1.30
|1.3057
|0.8052
|2.3057
|96
|2006.03.02 13:33
|close
|48
|1.30
|1.3057
|0.8052
|2.3057
|0.00
|12268.03
|97
|2006.03.02 13:33
|buy
|49
|1.30
|1.3057
|0.8052
|2.3057
|98
|2006.03.02 13:40
|close
|49
|1.30
|1.3057
|0.8052
|2.3057
|0.00
|12268.03
|99
|2006.03.02 13:40
|buy
|50
|1.30
|1.3057
|0.8052
|2.3057
|100
|2006.03.02 13:47
|close
|50
|1.30
|1.3057
|0.8052
|2.3057
|0.00
|12268.03
|101
|2006.03.02 13:47
|buy
|51
|1.30
|1.3056
|0.8051
|2.3056
|102
|2006.03.02 13:49
|close
|51
|1.30
|1.3056
|0.8051
|2.3056
|0.00
|12268.03
|103
|2006.03.02 13:49
|sell
|52
|1.30
|1.3057
|1.8062
|0.3057
|104
|2006.03.02 13:49
|close
|52
|1.30
|1.3060
|1.8062
|0.3057
|-29.86
|12238.17
|105
|2006.03.02 13:50
|sell
|53
|1.30
|1.3056
|1.8061
|0.3056
|106
|2006.03.02 13:50
|close
|53
|1.30
|1.3057
|1.8061
|0.3056
|-9.96
|12228.21
|107
|2006.03.02 13:51
|buy
|54
|1.30
|1.3055
|0.8050
|2.3055
|108
|2006.03.02 13:56
|close
|54
|1.30
|1.3056
|0.8050
|2.3055
|9.96
|12238.17
|109
|2006.03.02 13:56
|sell
|55
|1.30
|1.3057
|1.8062
|0.3057
|110
|2006.03.02 13:56
|close
|55
|1.30
|1.3060
|1.8062
|0.3057
|-29.86
|12208.31
|111
|2006.03.02 13:57
|sell
|56
|1.30
|1.3056
|1.8061
|0.3056
|112
|2006.03.02 13:57
|close
|56
|1.30
|1.3057
|1.8061
|0.3056
|-9.96
|12198.35
|113
|2006.03.02 13:58
|buy
|57
|1.30
|1.3055
|0.8050
|2.3055
|114
|2006.03.02 14:03
|close
|57
|1.30
|1.3056
|0.8050
|2.3055
|9.96
|12208.31
|115
|2006.03.02 14:03
|sell
|58
|1.30
|1.3057
|1.8062
|0.3057
|116
|2006.03.02 14:03
|close
|58
|1.30
|1.3060
|1.8062
|0.3057
|-29.86
|12178.45
|117
|2006.03.02 14:04
|sell
|59
|1.30
|1.3056
|1.8061
|0.3056
|118
|2006.03.02 14:04
|close
|59
|1.30
|1.3057
|1.8061
|0.3056
|-9.96
|12168.49
|119
|2006.03.02 14:04
|buy
|60
|1.30
|1.3055
|0.8050
|2.3055
|120
|2006.03.02 14:10
|close
|60
|1.30
|1.3056
|0.8050
|2.3055
|9.96
|12178.45
|121
|2006.03.02 14:10
|sell
|61
|1.30
|1.3057
|1.8062
|0.3057
|122
|2006.03.02 14:10
|close
|61
|1.30
|1.3060
|1.8062
|0.3057
|-29.86
|12148.59
|123
|2006.03.02 14:11
|sell
|62
|1.30
|1.3056
|1.8061
|0.3056
|124
|2006.03.02 14:11
|close
|62
|1.30
|1.3057
|1.8061
|0.3056
|-9.96
|12138.63
|125
|2006.03.02 14:11
|buy
|63
|1.30
|1.3055
|0.8050
|2.3055
|126
|2006.03.02 14:18
|close
|63
|1.30
|1.3062
|0.8050
|2.3055
|69.67
|12208.30
|127
|2006.03.02 14:18
|sell
|64
|1.30
|1.3065
|1.8070
|0.3065
|128
|2006.03.02 14:21
|close
|64
|1.30
|1.3059
|1.8070
|0.3065
|59.73
|12268.03
|129
|2006.03.02 14:21
|buy
|65
|1.30
|1.3057
|0.8052
|2.3057
|130
|2006.03.02 14:21
|close
|65
|1.30
|1.3056
|0.8052
|2.3057
|-9.96
|12258.07
|131
|2006.03.02 14:21
|buy
|66
|1.30
|1.3058
|0.8053
|2.3058
|132
|2006.03.02 14:21
|close
|66
|1.30
|1.3057
|0.8053
|2.3058
|-9.96
|12248.11
|133
|2006.03.02 14:22
|buy
|67
|1.30
|1.3059
|0.8054
|2.3059
|134
|2006.03.02 14:22
|close
|67
|1.30
|1.3057
|0.8054
|2.3059
|-19.91
|12228.20
|135
|2006.03.02 14:22
|buy
|68
|1.30
|1.3059
|0.8054
|2.3059
|136
|2006.03.02 14:23
|close
|68
|1.30
|1.3057
|0.8054
|2.3059
|-19.91
|12208.29
|137
|2006.03.02 14:23
|sell
|69
|1.30
|1.3058
|1.8063
|0.3058
|138
|2006.03.02 14:23
|close
|69
|1.30
|1.3060
|1.8063
|0.3058
|-19.91
|12188.38
|139
|2006.03.02 14:24
|sell
|70
|1.30
|1.3059
|1.8064
|0.3059
|140
|2006.03.02 14:28
|close
|70
|1.30
|1.3059
|1.8064
|0.3059
|0.00
|12188.38
|141
|2006.03.02 14:28
|buy
|71
|1.30
|1.3057
|0.8052
|2.3057
|142
|2006.03.02 14:28
|close
|71
|1.30
|1.3056
|0.8052
|2.3057
|-9.96
|12178.42
|143
|2006.03.02 14:28
|buy
|72
|1.30
|1.3058
|0.8053
|2.3058
|144
|2006.03.02 14:28
|close
|72
|1.30
|1.3057
|0.8053
|2.3058
|-9.96
|12168.46
|145
|2006.03.02 14:28
|buy
|73
|1.30
|1.3059
|0.8054
|2.3059
|146
|2006.03.02 14:29
|close
|73
|1.30
|1.3057
|0.8054
|2.3059
|-19.91
|12148.55
|147
|2006.03.02 14:29
|buy
|74
|1.30
|1.3059
|0.8054
|2.3059
|148
|2006.03.02 14:30
|close
|74
|1.30
|1.3057
|0.8054
|2.3059
|-19.91
|12128.64
|149
|2006.03.02 14:30
|sell
|75
|1.30
|1.3058
|1.8063
|0.3058
|150
|2006.03.02 14:30
|close
|75
|1.30
|1.3060
|1.8063
|0.3058
|-19.91
|12108.73
|151
|2006.03.02 14:30
|sell
|76
|1.30
|1.3059
|1.8064
|0.3059
|152
|2006.03.02 14:34
|close
|76
|1.30
|1.3059
|1.8064
|0.3059
|0.00
|12108.73
|153
|2006.03.02 14:35
|buy
|77
|1.30
|1.3057
|0.8052
|2.3057
|154
|2006.03.02 14:35
|close
|77
|1.30
|1.3056
|0.8052
|2.3057
|-9.96
|12098.77
|155
|2006.03.02 14:35
|buy
|78
|1.30
|1.3058
|0.8053
|2.3058
|156
|2006.03.02 14:35
|close
|78
|1.30
|1.3057
|0.8053
|2.3058
|-9.96
|12088.81
|157
|2006.03.02 14:35
|buy
|79
|1.30
|1.3059
|0.8054
|2.3059
|158
|2006.03.02 14:36
|close
|79
|1.30
|1.3057
|0.8054
|2.3059
|-19.91
|12068.90
|159
|2006.03.02 14:36
|buy
|80
|1.30
|1.3059
|0.8054
|2.3059
|160
|2006.03.02 14:37
|close
|80
|1.30
|1.3057
|0.8054
|2.3059
|-19.91
|12048.99
|161
|2006.03.02 14:37
|sell
|81
|1.30
|1.3058
|1.8063
|0.3058
|162
|2006.03.02 14:37
|close
|81
|1.30
|1.3060
|1.8063
|0.3058
|-19.91
|12029.08
|163
|2006.03.02 14:37
|sell
|82
|1.30
|1.3059
|1.8064
|0.3059
|164
|2006.03.02 14:41
|close
|82
|1.30
|1.3059
|1.8064
|0.3059
|0.00
|12029.08
|165
|2006.03.02 14:42
|buy
|83
|1.30
|1.3057
|0.8052
|2.3057
|166
|2006.03.02 14:42
|close
|83
|1.30
|1.3056
|0.8052
|2.3057
|-9.96
|12019.12
|167
|2006.03.02 14:42
|buy
|84
|1.30
|1.3058
|0.8053
|2.3058
|168
|2006.03.02 14:42
|close
|84
|1.30
|1.3057
|0.8053
|2.3058
|-9.96
|12009.16
|169
|2006.03.02 14:42
|buy
|85
|1.30
|1.3059
|0.8054
|2.3059
|170
|2006.03.02 14:43
|close
|85
|1.30
|1.3057
|0.8054
|2.3059
|-19.91
|11989.25
|171
|2006.03.02 14:43
|buy
|86
|1.20
|1.3059
|0.8054
|2.3059
|172
|2006.03.02 14:44
|close
|86
|1.20
|1.3057
|0.8054
|2.3059
|-18.38
|11970.87
|173
|2006.03.02 14:44
|sell
|87
|1.20
|1.3058
|1.8063
|0.3058
|174
|2006.03.02 14:44
|close
|87
|1.20
|1.3060
|1.8063
|0.3058
|-18.38
|11952.49
|175
|2006.03.02 14:44
|sell
|88
|1.20
|1.3059
|1.8064
|0.3059
|176
|2006.03.02 23:29
|close
|88
|1.20
|1.3034
|1.8064
|0.3059
|230.17
|12182.66
|177
|2006.03.02 23:29
|buy
|89
|1.30
|1.3032
|0.8027
|2.3032
|178
|2006.03.02 23:31
|modify
|89
|1.30
|1.3032
|1.3034
|2.3032
|179
|2006.03.02 23:31
|close
|89
|1.30
|1.3059
|1.3034
|2.3032
|268.78
|12451.44
|180
|2006.03.02 23:31
|sell
|90
|1.30
|1.3070
|1.8075
|0.3070
|181
|2006.03.02 23:34
|close
|90
|1.30
|1.3055
|1.8075
|0.3070
|149.37
|12600.81
|182
|2006.03.02 23:34
|buy
|91
|1.30
|1.3030
|0.8025
|2.3030
|183
|2006.03.02 23:37
|modify
|91
|1.30
|1.3030
|1.3034
|2.3030
|184
|2006.03.02 23:38
|close
|91
|1.30
|1.3059
|1.3034
|2.3030
|288.69
|12889.50
|185
|2006.03.02 23:38
|sell
|92
|1.30
|1.3070
|1.8075
|0.3070
|186
|2006.03.02 23:41
|close
|92
|1.30
|1.3055
|1.8075
|0.3070
|149.37
|13038.87
|187
|2006.03.02 23:41
|buy
|93
|1.40
|1.3030
|0.8025
|2.3030
|188
|2006.03.02 23:44
|modify
|93
|1.40
|1.3030
|1.3034
|2.3030
|189
|2006.03.02 23:45
|close
|93
|1.40
|1.3059
|1.3034
|2.3030
|310.90
|13349.77
|190
|2006.03.02 23:45
|sell
|94
|1.40
|1.3070
|1.8075
|0.3070
|191
|2006.03.02 23:48
|close
|94
|1.40
|1.3055
|1.8075
|0.3070
|160.86
|13510.63
|192
|2006.03.02 23:48
|buy
|95
|1.40
|1.3030
|0.8025
|2.3030
|193
|2006.03.02 23:51
|modify
|95
|1.40
|1.3030
|1.3034
|2.3030
|194
|2006.03.02 23:52
|close
|95
|1.40
|1.3059
|1.3034
|2.3030
|310.90
|13821.53
|195
|2006.03.02 23:52
|sell
|96
|1.40
|1.3070
|1.8075
|0.3070
|196
|2006.03.02 23:55
|close
|96
|1.40
|1.3055
|1.8075
|0.3070
|160.86
|13982.39
|197
|2006.03.02 23:55
|buy
|97
|1.40
|1.3030
|0.8025
|2.3030
|198
|2006.03.07 20:56
|modify
|97
|1.40
|1.3030
|1.3072
|2.3030
|199
|2006.03.07 20:56
|modify
|97
|1.40
|1.3030
|1.3075
|2.3030
|200
|2006.03.07 20:56
|modify
|97
|1.40
|1.3030
|1.3080
|2.3030
|201
|2006.03.07 20:56
|modify
|97
|1.40
|1.3030
|1.3088
|2.3030
|202
|2006.03.07 20:57
|modify
|97
|1.40
|1.3030
|1.3097
|2.3030
|203
|2006.03.07 20:57
|modify
|97
|1.40
|1.3030
|1.3108
|2.3030
|204
|2006.03.07 20:57
|modify
|97
|1.40
|1.3030
|1.3109
|2.3030
|205
|2006.03.07 20:57
|modify
|97
|1.40
|1.3030
|1.3110
|2.3030
|206
|2006.03.07 20:58
|modify
|97
|1.40
|1.3030
|1.3112
|2.3030
|207
|2006.03.07 20:58
|modify
|97
|1.40
|1.3030
|1.3113
|2.3030
|208
|2006.03.07 20:58
|close
|97
|1.40
|1.3130
|1.3113
|2.3030
|1104.72
|15087.10
|209
|2006.03.07 20:58
|buy
|98
|1.60
|1.3131
|0.8126
|2.3131
|210
|2006.03.07 20:59
|close
|98
|1.60
|1.3139
|0.8126
|2.3131
|97.42
|15184.52
|211
|2006.03.07 20:59
|sell
|99
|1.60
|1.3148
|1.8153
|0.3148
|212
|2006.03.07 20:59
|close
|99
|1.60
|1.3115
|1.8153
|0.3148
|402.59
|15587.11
|213
|2006.03.07 20:59
|buy
|100
|1.60
|1.3112
|0.8107
|2.3112
|214
|2006.03.07 21:00
|close
|100
|1.60
|1.3133
|0.8107
|2.3112
|255.84
|15842.95
|215
|2006.03.07 21:00
|sell
|101
|1.60
|1.3135
|1.8140
|0.3135
|216
|2006.03.07 21:00
|close
|101
|1.60
|1.3101
|1.8140
|0.3135
|415.24
|16258.19
|217
|2006.03.07 21:00
|buy
|102
|1.70
|1.3080
|0.8075
|2.3080
|218
|2006.03.07 21:03
|modify
|102
|1.70
|1.3080
|1.3080
|2.3080
|219
|2006.03.07 21:03
|modify
|102
|1.70
|1.3080
|1.3088
|2.3080
|220
|2006.03.07 21:03
|modify
|102
|1.70
|1.3080
|1.3097
|2.3080
|221
|2006.03.07 21:04
|modify
|102
|1.70
|1.3080
|1.3108
|2.3080
|222
|2006.03.07 21:04
|modify
|102
|1.70
|1.3080
|1.3109
|2.3080
|223
|2006.03.07 21:04
|modify
|102
|1.70
|1.3080
|1.3110
|2.3080
|224
|2006.03.07 21:04
|modify
|102
|1.70
|1.3080
|1.3112
|2.3080
|225
|2006.03.07 21:05
|modify
|102
|1.70
|1.3080
|1.3113
|2.3080
|226
|2006.03.07 21:05
|close
|102
|1.70
|1.3130
|1.3113
|2.3080
|647.37
|16905.56
|227
|2006.03.07 21:05
|buy
|103
|1.70
|1.3131
|0.8126
|2.3131
|228
|2006.03.07 21:06
|close
|103
|1.70
|1.3139
|0.8126
|2.3131
|103.51
|17009.07
|229
|2006.03.07 21:06
|sell
|104
|1.80
|1.3148
|1.8153
|0.3148
|230
|2006.03.07 21:06
|close
|104
|1.80
|1.3115
|1.8153
|0.3148
|452.92
|17461.99
|231
|2006.03.07 21:06
|buy
|105
|1.80
|1.3112
|0.8107
|2.3112
|232
|2006.03.07 21:06
|close
|105
|1.80
|1.3133
|0.8107
|2.3112
|287.82
|17749.81
|233
|2006.03.07 21:07
|sell
|106
|1.80
|1.3135
|1.8140
|0.3135
|234
|2006.03.07 21:07
|close
|106
|1.80
|1.3101
|1.8140
|0.3135
|467.14
|18216.95
|235
|2006.03.07 21:07
|buy
|107
|1.90
|1.3080
|0.8075
|2.3080
|236
|2006.03.07 21:10
|modify
|107
|1.90
|1.3080
|1.3080
|2.3080
|237
|2006.03.07 21:10
|modify
|107
|1.90
|1.3080
|1.3088
|2.3080
|238
|2006.03.07 21:10
|modify
|107
|1.90
|1.3080
|1.3097
|2.3080
|239
|2006.03.07 21:11
|modify
|107
|1.90
|1.3080
|1.3108
|2.3080
|240
|2006.03.07 21:11
|modify
|107
|1.90
|1.3080
|1.3109
|2.3080
|241
|2006.03.07 21:11
|modify
|107
|1.90
|1.3080
|1.3110
|2.3080
|242
|2006.03.07 21:11
|modify
|107
|1.90
|1.3080
|1.3112
|2.3080
|243
|2006.03.07 21:12
|modify
|107
|1.90
|1.3080
|1.3113
|2.3080
|244
|2006.03.07 21:12
|close
|107
|1.90
|1.3130
|1.3113
|2.3080
|723.53
|18940.48
|245
|2006.03.07 21:12
|buy
|108
|1.90
|1.3131
|0.8126
|2.3131
|246
|2006.03.07 21:12
|close
|108
|1.90
|1.3139
|0.8126
|2.3131
|115.69
|19056.17
|247
|2006.03.07 21:13
|sell
|109
|2.00
|1.3148
|1.8153
|0.3148
|248
|2006.03.07 21:13
|close
|109
|2.00
|1.3115
|1.8153
|0.3148
|503.24
|19559.41
|249
|2006.03.07 21:13
|buy
|110
|2.00
|1.3112
|0.8107
|2.3112
|250
|2006.03.07 21:13
|close
|110
|2.00
|1.3133
|0.8107
|2.3112
|319.81
|19879.22
|251
|2006.03.07 21:13
|sell
|111
|2.00
|1.3135
|1.8140
|0.3135
|252
|2006.03.07 21:14
|close
|111
|2.00
|1.3101
|1.8140
|0.3135
|519.04
|20398.26
|253
|2006.03.07 21:14
|buy
|112
|2.10
|1.3080
|0.8075
|2.3080
|254
|2006.03.07 21:17
|modify
|112
|2.10
|1.3080
|1.3080
|2.3080
|255
|2006.03.07 21:17
|modify
|112
|2.10
|1.3080
|1.3088
|2.3080
|256
|2006.03.07 21:17
|modify
|112
|2.10
|1.3080
|1.3097
|2.3080
|257
|2006.03.07 21:18
|modify
|112
|2.10
|1.3080
|1.3108
|2.3080
|258
|2006.03.07 21:18
|modify
|112
|2.10
|1.3080
|1.3109
|2.3080
|259
|2006.03.07 21:18
|modify
|112
|2.10
|1.3080
|1.3110
|2.3080
|260
|2006.03.07 21:18
|modify
|112
|2.10
|1.3080
|1.3112
|2.3080
|261
|2006.03.07 21:18
|modify
|112
|2.10
|1.3080
|1.3113
|2.3080
|262
|2006.03.07 21:19
|close
|112
|2.10
|1.3130
|1.3113
|2.3080
|799.70
|21197.96
|263
|2006.03.07 21:19
|buy
|113
|2.20
|1.3131
|0.8126
|2.3131
|264
|2006.03.07 21:19
|close
|113
|2.20
|1.3139
|0.8126
|2.3131
|133.95
|21331.91
|265
|2006.03.07 21:19
|sell
|114
|2.20
|1.3148
|1.8153
|0.3148
|266
|2006.03.07 21:20
|close
|114
|2.20
|1.3115
|1.8153
|0.3148
|553.56
|21885.47
|267
|2006.03.07 21:20
|buy
|115
|2.20
|1.3112
|0.8107
|2.3112
|268
|2006.03.07 21:20
|close
|115
|2.20
|1.3133
|0.8107
|2.3112
|351.79
|22237.26
|269
|2006.03.07 21:20
|sell
|116
|2.30
|1.3135
|1.8140
|0.3135
|270
|2006.03.07 21:21
|close
|116
|2.30
|1.3101
|1.8140
|0.3135
|596.90
|22834.16
|271
|2006.03.07 21:21
|buy
|117
|2.30
|1.3080
|0.8075
|2.3080
|272
|2006.03.07 21:24
|modify
|117
|2.30
|1.3080
|1.3080
|2.3080
|273
|2006.03.07 21:24
|modify
|117
|2.30
|1.3080
|1.3088
|2.3080
|274
|2006.03.07 21:24
|modify
|117
|2.30
|1.3080
|1.3097
|2.3080
|275
|2006.03.07 21:25
|modify
|117
|2.30
|1.3080
|1.3108
|2.3080
|276
|2006.03.07 21:25
|modify
|117
|2.30
|1.3080
|1.3109
|2.3080
|277
|2006.03.07 21:25
|modify
|117
|2.30
|1.3080
|1.3110
|2.3080
|278
|2006.03.07 21:25
|modify
|117
|2.30
|1.3080
|1.3112
|2.3080
|279
|2006.03.07 21:25
|modify
|117
|2.30
|1.3080
|1.3113
|2.3080
|280
|2006.03.07 21:26
|close
|117
|2.30
|1.3148
|1.3113
|2.3080
|1189.53
|24023.69
|281
|2006.03.07 21:26
|buy
|118
|2.50
|1.3121
|0.8116
|2.3121
|282
|2006.03.07 21:27
|close
|118
|2.50
|1.3134
|0.8116
|2.3121
|247.45
|24271.14
|283
|2006.03.07 21:27
|sell
|119
|2.50
|1.3148
|1.8153
|0.3148
|284
|2006.03.07 21:27
|close
|119
|2.50
|1.3123
|1.8153
|0.3148
|476.26
|24747.40
|285
|2006.03.07 21:27
|buy
|120
|2.50
|1.3128
|0.8123
|2.3128
|286
|2006.03.07 21:34
|close
|120
|2.50
|1.3134
|0.8123
|2.3128
|114.21
|24861.61
|287
|2006.03.07 21:34
|sell
|121
|2.50
|1.3148
|1.8153
|0.3148
|288
|2006.03.07 21:34
|close
|121
|2.50
|1.3123
|1.8153
|0.3148
|476.26
|25337.87
|289
|2006.03.07 21:34
|buy
|122
|2.60
|1.3128
|0.8123
|2.3128
|290
|2006.03.07 21:41
|close
|122
|2.60
|1.3134
|0.8123
|2.3128
|118.78
|25456.65
|291
|2006.03.07 21:41
|sell
|123
|2.60
|1.3148
|1.8153
|0.3148
|292
|2006.03.07 21:41
|close
|123
|2.60
|1.3123
|1.8153
|0.3148
|495.31
|25951.96
|293
|2006.03.07 21:41
|buy
|124
|2.60
|1.3128
|0.8123
|2.3128
|294
|2006.03.07 21:48
|close
|124
|2.60
|1.3134
|0.8123
|2.3128
|118.78
|26070.74
|295
|2006.03.07 21:48
|sell
|125
|2.70
|1.3148
|1.8153
|0.3148
|296
|2006.03.07 21:48
|close
|125
|2.70
|1.3123
|1.8153
|0.3148
|514.36
|26585.10
|297
|2006.03.07 21:48
|buy
|126
|2.70
|1.3128
|0.8123
|2.3128
|298
|2006.03.07 21:55
|close
|126
|2.70
|1.3134
|0.8123
|2.3128
|123.34
|26708.44
|299
|2006.03.07 21:55
|sell
|127
|2.70
|1.3148
|1.8153
|0.3148
|300
|2006.03.07 21:55
|close
|127
|2.70
|1.3123
|1.8153
|0.3148
|514.36
|27222.80
|301
|2006.03.07 21:55
|buy
|128
|2.80
|1.3128
|0.8123
|2.3128
|302
|2006.03.07 23:30
|close
|128
|2.80
|1.3133
|0.8123
|2.3128
|106.60
|27329.40
|303
|2006.03.07 23:30
|buy
|129
|2.80
|1.3110
|0.8105
|2.3110
|304
|2006.03.07 23:37
|close
|129
|2.80
|1.3133
|0.8105
|2.3110
|490.37
|27819.77
|305
|2006.03.07 23:37
|buy
|130
|2.80
|1.3110
|0.8105
|2.3110
|306
|2006.03.07 23:44
|close
|130
|2.80
|1.3133
|0.8105
|2.3110
|490.37
|28310.14
|307
|2006.03.07 23:44
|buy
|131
|2.90
|1.3110
|0.8105
|2.3110
|308
|2006.03.07 23:51
|close
|131
|2.90
|1.3133
|0.8105
|2.3110
|507.88
|28818.02
|309
|2006.03.07 23:51
|buy
|132
|2.90
|1.3110
|0.8105
|2.3110
|310
|2006.03.07 23:57
|close
|132
|2.90
|1.3133
|0.8105
|2.3110
|507.88
|29325.90
|311
|2006.03.07 23:58
|buy
|133
|3.00
|1.3110
|0.8105
|2.3110
|312
|2006.03.07 23:59
|close
|133
|3.00
|1.3133
|0.8105
|2.3110
|525.39
|29851.29
|313
|2006.03.08 00:00
|sell
|134
|3.00
|1.3130
|1.8135
|0.3130
|314
|2006.03.08 00:35
|modify
|134
|3.00
|1.3130
|1.3130
|0.3130
|315
|2006.03.08 00:36
|modify
|134
|3.00
|1.3130
|1.3124
|0.3130
|316
|2006.03.08 00:38
|s/l
|134
|3.00
|1.3124
|1.3124
|0.3130
|137.13
|29988.42
|317
|2006.03.08 00:38
|sell
|135
|3.00
|1.3121
|1.8126
|0.3121
|318
|2006.03.08 01:01
|modify
|135
|3.00
|1.3121
|1.3114
|0.3121
|319
|2006.03.08 01:01
|modify
|135
|3.00
|1.3121
|1.3113
|0.3121
|320
|2006.03.08 01:01
|modify
|135
|3.00
|1.3121
|1.3109
|0.3121
|321
|2006.03.08 01:06
|s/l
|135
|3.00
|1.3109
|1.3109
|0.3121
|274.62
|30263.04
|322
|2006.03.08 01:06
|sell
|136
|3.10
|1.3104
|1.8109
|0.3104
|323
|2006.03.08 02:04
|modify
|136
|3.10
|1.3104
|1.3104
|0.3104
|324
|2006.03.08 02:05
|modify
|136
|3.10
|1.3104
|1.3102
|0.3104
|325
|2006.03.08 02:06
|modify
|136
|3.10
|1.3104
|1.3100
|0.3104
|326
|2006.03.08 04:05
|s/l
|136
|3.10
|1.3100
|1.3100
|0.3104
|94.66
|30357.70
|327
|2006.03.08 04:05
|sell
|137
|3.10
|1.3095
|1.8100
|0.3095
|328
|2006.03.08 07:39
|modify
|137
|3.10
|1.3095
|1.3095
|0.3095
|329
|2006.03.08 07:39
|modify
|137
|3.10
|1.3095
|1.3092
|0.3095
|330
|2006.03.08 07:40
|modify
|137
|3.10
|1.3095
|1.3086
|0.3095
|331
|2006.03.08 07:42
|s/l
|137
|3.10
|1.3086
|1.3086
|0.3095
|213.19
|30570.89
|332
|2006.03.08 07:42
|sell
|138
|3.10
|1.3082
|1.8087
|0.3082
|333
|2006.03.14 05:40
|modify
|138
|3.10
|1.3082
|1.3043
|0.3082
|334
|2006.03.14 05:41
|s/l
|138
|3.10
|1.3043
|1.3043
|0.3082
|726.62
|31297.51
|335
|2006.03.14 05:41
|sell
|139
|3.20
|1.3041
|1.8046
|0.3041
|336
|2006.03.14 05:42
|modify
|139
|3.20
|1.3041
|1.3023
|0.3041
|337
|2006.03.14 05:42
|s/l
|139
|3.20
|1.3023
|1.3023
|0.3041
|442.12
|31739.63
|338
|2006.03.14 05:42
|sell
|140
|3.20
|1.3023
|1.8028
|0.3023
|339
|2006.03.14 05:49
|modify
|140
|3.20
|1.3023
|1.3023
|0.3023
|340
|2006.03.14 05:49
|s/l
|140
|3.20
|1.3023
|1.3023
|0.3023
|0.00
|31739.63
|341
|2006.03.14 05:49
|sell
|141
|3.20
|1.3023
|1.8028
|0.3023
|342
|2006.03.14 05:56
|modify
|141
|3.20
|1.3023
|1.3023
|0.3023
|343
|2006.03.14 05:56
|s/l
|141
|3.20
|1.3023
|1.3023
|0.3023
|0.00
|31739.63
|344
|2006.03.14 05:56
|sell
|142
|3.20
|1.3023
|1.8028
|0.3023
|345
|2006.03.14 06:03
|modify
|142
|3.20
|1.3023
|1.3023
|0.3023
|346
|2006.03.14 06:03
|s/l
|142
|3.20
|1.3023
|1.3023
|0.3023
|0.00
|31739.63
|347
|2006.03.14 06:03
|sell
|143
|3.20
|1.3023
|1.8028
|0.3023
|348
|2006.03.14 06:07
|modify
|143
|3.20
|1.3023
|1.3023
|0.3023
|349
|2006.03.14 06:07
|s/l
|143
|3.20
|1.3023
|1.3023
|0.3023
|0.00
|31739.63
|350
|2006.03.14 06:07
|sell
|144
|3.20
|1.3018
|1.8023
|0.3018
|351
|2006.03.15 05:06
|close
|144
|3.20
|1.2999
|1.8023
|0.3018
|433.30
|32172.93
|352
|2006.03.15 05:06
|buy
|145
|3.30
|1.2997
|0.7992
|2.2997
|353
|2006.03.15 05:06
|close
|145
|3.30
|1.3011
|0.7992
|2.2997
|355.08
|32528.01
|354
|2006.03.15 05:06
|sell
|146
|3.30
|1.3004
|1.8009
|0.3004
|355
|2006.03.15 05:07
|close
|146
|3.30
|1.2972
|1.8009
|0.3004
|814.06
|33342.07
|356
|2006.03.15 05:07
|buy
|147
|3.40
|1.2977
|0.7972
|2.2977
|357
|2006.03.15 05:09
|modify
|147
|3.40
|1.2977
|1.2980
|2.2977
|358
|2006.03.15 05:10
|close
|147
|3.40
|1.3003
|1.2980
|2.2977
|679.84
|34021.91
|359
|2006.03.15 05:10
|sell
|148
|3.50
|1.3004
|1.8009
|0.3004
|360
|2006.03.15 05:11
|close
|148
|3.50
|1.2999
|1.8009
|0.3004
|134.63
|34156.54
|361
|2006.03.15 05:11
|buy
|149
|3.50
|1.2997
|0.7992
|2.2997
|362
|2006.03.15 05:12
|close
|149
|3.50
|1.3011
|0.7992
|2.2997
|376.60
|34533.14
|363
|2006.03.15 05:12
|sell
|150
|3.50
|1.3004
|1.8009
|0.3004
|364
|2006.03.15 05:12
|close
|150
|3.50
|1.2972
|1.8009
|0.3004
|863.40
|35396.54
|365
|2006.03.15 05:12
|buy
|151
|3.60
|1.2977
|0.7972
|2.2977
|366
|2006.03.15 05:15
|modify
|151
|3.60
|1.2977
|1.2980
|2.2977
|367
|2006.03.15 05:15
|close
|151
|3.60
|1.3003
|1.2980
|2.2977
|719.83
|36116.37
|368
|2006.03.15 05:15
|sell
|152
|3.70
|1.3004
|1.8009
|0.3004
|369
|2006.03.15 05:17
|close
|152
|3.70
|1.2999
|1.8009
|0.3004
|142.32
|36258.69
|370
|2006.03.15 05:17
|buy
|153
|3.70
|1.2997
|0.7992
|2.2997
|371
|2006.03.15 05:17
|close
|153
|3.70
|1.3011
|0.7992
|2.2997
|398.12
|36656.81
|372
|2006.03.15 05:17
|sell
|154
|3.70
|1.3004
|1.8009
|0.3004
|373
|2006.03.15 05:18
|close
|154
|3.70
|1.2972
|1.8009
|0.3004
|912.74
|37569.55
|374
|2006.03.15 05:18
|buy
|155
|3.80
|1.2977
|0.7972
|2.2977
|375
|2006.03.15 05:20
|modify
|155
|3.80
|1.2977
|1.2980
|2.2977
|376
|2006.03.15 05:20
|close
|155
|3.80
|1.3003
|1.2980
|2.2977
|759.82
|38329.37
|377
|2006.03.15 05:21
|sell
|156
|3.90
|1.3004
|1.8009
|0.3004
|378
|2006.03.15 05:22
|close
|156
|3.90
|1.2999
|1.8009
|0.3004
|150.01
|38479.38
|379
|2006.03.15 05:22
|buy
|157
|3.90
|1.2997
|0.7992
|2.2997
|380
|2006.03.15 05:22
|close
|157
|3.90
|1.3011
|0.7992
|2.2997
|419.64
|38899.02
|381
|2006.03.15 05:23
|sell
|158
|3.90
|1.3004
|1.8009
|0.3004
|382
|2006.03.15 05:23
|close
|158
|3.90
|1.2972
|1.8009
|0.3004
|962.07
|39861.09
|383
|2006.03.15 05:23
|buy
|159
|4.00
|1.2977
|0.7972
|2.2977
|384
|2006.03.15 05:25
|modify
|159
|4.00
|1.2977
|1.2980
|2.2977
|385
|2006.03.15 05:26
|close
|159
|4.00
|1.3003
|1.2980
|2.2977
|799.82
|40660.91
|386
|2006.03.15 05:26
|sell
|160
|4.10
|1.3004
|1.8009
|0.3004
|387
|2006.03.15 05:27
|close
|160
|4.10
|1.2999
|1.8009
|0.3004
|157.70
|40818.61
|388
|2006.03.15 05:28
|buy
|161
|4.10
|1.2997
|0.7992
|2.2997
|389
|2006.03.15 05:28
|close
|161
|4.10
|1.3011
|0.7992
|2.2997
|441.17
|41259.78
|390
|2006.03.15 05:28
|sell
|162
|4.20
|1.3004
|1.8009
|0.3004
|391
|2006.03.15 05:28
|close
|162
|4.20
|1.2972
|1.8009
|0.3004
|1036.08
|42295.86
|392
|2006.03.15 05:28
|buy
|163
|4.30
|1.2977
|0.7972
|2.2977
|393
|2006.03.15 05:31
|modify
|163
|4.30
|1.2977
|1.2980
|2.2977
|394
|2006.03.15 05:31
|close
|163
|4.30
|1.3003
|1.2980
|2.2977
|859.80
|43155.66
|395
|2006.03.15 05:31
|sell
|164
|4.40
|1.3004
|1.8009
|0.3004
|396
|2006.03.15 05:33
|close
|164
|4.40
|1.2999
|1.8009
|0.3004
|169.24
|43324.90
|397
|2006.03.15 05:33
|buy
|165
|4.40
|1.2997
|0.7992
|2.2997
|398
|2006.03.15 05:33
|close
|165
|4.40
|1.3011
|0.7992
|2.2997
|473.45
|43798.35
|399
|2006.03.15 05:33
|sell
|166
|4.40
|1.3004
|1.8009
|0.3004
|400
|2006.03.15 05:36
|close
|166
|4.40
|1.2950
|1.8009
|0.3004
|1834.75
|45633.10
|401
|2006.03.15 05:37
|buy
|167
|4.60
|1.2972
|0.7967
|2.2972
|402
|2006.03.15 06:11
|modify
|167
|4.60
|1.2972
|1.2973
|2.2972
|403
|2006.03.15 06:14
|s/l
|167
|4.60
|1.2973
|1.2973
|2.2972
|35.47
|45668.57
|404
|2006.03.15 06:14
|buy
|168
|4.60
|1.2975
|0.7970
|2.2975
|405
|2006.03.15 06:38
|modify
|168
|4.60
|1.2975
|1.2983
|2.2975
|406
|2006.03.15 06:38
|modify
|168
|4.60
|1.2975
|1.2985
|2.2975
|407
|2006.03.15 06:39
|modify
|168
|4.60
|1.2975
|1.2986
|2.2975
|408
|2006.03.15 06:39
|close
|168
|4.60
|1.3003
|1.2986
|2.2975
|990.54
|46659.11
|409
|2006.03.15 06:39
|buy
|169
|4.70
|1.3006
|0.8001
|2.3006
|410
|2006.03.15 06:39
|close
|169
|4.70
|1.3005
|0.8001
|2.3006
|-36.14
|46622.97
|411
|2006.03.15 06:40
|sell
|170
|4.70
|1.3008
|1.8013
|0.3008
|412
|2006.03.15 06:43
|close
|170
|4.70
|1.3002
|1.8013
|0.3008
|216.89
|46839.86
|413
|2006.03.15 06:43
|buy
|171
|4.70
|1.3004
|0.7999
|2.3004
|414
|2006.03.15 06:45
|close
|171
|4.70
|1.3003
|0.7999
|2.3004
|-36.15
|46803.71
|415
|2006.03.15 06:45
|buy
|172
|4.70
|1.3006
|0.8001
|2.3006
|416
|2006.03.15 06:45
|close
|172
|4.70
|1.3005
|0.8001
|2.3006
|-36.14
|46767.57
|417
|2006.03.15 06:45
|sell
|173
|4.70
|1.3008
|1.8013
|0.3008
|418
|2006.03.15 06:48
|close
|173
|4.70
|1.3002
|1.8013
|0.3008
|216.89
|46984.46
|419
|2006.03.15 06:48
|buy
|174
|4.70
|1.3004
|0.7999
|2.3004
|420
|2006.03.15 06:50
|close
|174
|4.70
|1.3003
|0.7999
|2.3004
|-36.15
|46948.31
|421
|2006.03.15 06:50
|buy
|175
|4.70
|1.3006
|0.8001
|2.3006
|422
|2006.03.15 06:50
|close
|175
|4.70
|1.3005
|0.8001
|2.3006
|-36.14
|46912.17
|423
|2006.03.15 06:50
|sell
|176
|4.70
|1.3008
|1.8013
|0.3008
|424
|2006.03.15 06:53
|close
|176
|4.70
|1.3002
|1.8013
|0.3008
|216.89
|47129.06
|425
|2006.03.15 06:53
|buy
|177
|4.80
|1.3004
|0.7999
|2.3004
|426
|2006.03.15 06:55
|close
|177
|4.80
|1.3003
|0.7999
|2.3004
|-36.91
|47092.15
|427
|2006.03.15 06:55
|buy
|178
|4.80
|1.3006
|0.8001
|2.3006
|428
|2006.03.15 06:56
|close
|178
|4.80
|1.3005
|0.8001
|2.3006
|-36.91
|47055.24
|429
|2006.03.15 06:56
|sell
|179
|4.80
|1.3008
|1.8013
|0.3008
|430
|2006.03.15 06:59
|close
|179
|4.80
|1.3002
|1.8013
|0.3008
|221.50
|47276.74
|431
|2006.03.15 06:59
|buy
|180
|4.80
|1.3004
|0.7999
|2.3004
|432
|2006.03.15 07:01
|close
|180
|4.80
|1.3003
|0.7999
|2.3004
|-36.91
|47239.83
|433
|2006.03.15 07:01
|buy
|181
|4.80
|1.3006
|0.8001
|2.3006
|434
|2006.03.15 07:01
|close
|181
|4.80
|1.3005
|0.8001
|2.3006
|-36.91
|47202.92
|435
|2006.03.15 07:01
|sell
|182
|4.80
|1.3008
|1.8013
|0.3008
|436
|2006.03.15 07:04
|close
|182
|4.80
|1.3002
|1.8013
|0.3008
|221.50
|47424.42
|437
|2006.03.15 07:04
|buy
|183
|4.80
|1.3004
|0.7999
|2.3004
|438
|2006.03.15 07:08
|close
|183
|4.80
|1.3018
|0.7999
|2.3004
|516.21
|47940.63
|439
|2006.03.15 07:08
|sell
|184
|4.80
|1.3020
|1.8025
|0.3020
|440
|2006.03.15 23:31
|close
|184
|4.80
|1.2983
|1.8025
|0.3020
|1367.94
|49308.57
|441
|2006.03.15 23:31
|buy
|185
|5.00
|1.2988
|0.7983
|2.2988
|442
|2006.03.15 23:33
|close
|185
|5.00
|1.3006
|0.7983
|2.2988
|691.99
|50000.56
|443
|2006.03.15 23:33
|buy
|186
|5.10
|1.3006
|0.8001
|2.3006
|444
|2006.03.15 23:33
|close
|186
|5.10
|1.3005
|0.8001
|2.3006
|-39.22
|49961.34
|445
|2006.03.15 23:34
|sell
|187
|5.00
|1.3014
|1.8019
|0.3014
|446
|2006.03.15 23:36
|close
|187
|5.00
|1.2983
|1.8019
|0.3014
|1193.87
|51155.21
|447
|2006.03.15 23:36
|buy
|188
|5.20
|1.2988
|0.7983
|2.2988
|448
|2006.03.15 23:38
|close
|188
|5.20
|1.3006
|0.7983
|2.2988
|719.67
|51874.88
|449
|2006.03.15 23:39
|buy
|189
|5.20
|1.3006
|0.8001
|2.3006
|450
|2006.03.15 23:39
|close
|189
|5.20
|1.3005
|0.8001
|2.3006
|-39.98
|51834.90
|451
|2006.03.15 23:39
|sell
|190
|5.20
|1.3014
|1.8019
|0.3014
|452
|2006.03.15 23:41
|close
|190
|5.20
|1.2983
|1.8019
|0.3014
|1241.62
|53076.52
|453
|2006.03.15 23:42
|buy
|191
|5.40
|1.2988
|0.7983
|2.2988
|454
|2006.03.15 23:44
|close
|191
|5.40
|1.3006
|0.7983
|2.2988
|747.35
|53823.87
|455
|2006.03.15 23:44
|buy
|192
|5.40
|1.3006
|0.8001
|2.3006
|456
|2006.03.15 23:44
|close
|192
|5.40
|1.3005
|0.8001
|2.3006
|-41.52
|53782.35
|457
|2006.03.15 23:44
|sell
|193
|5.40
|1.3014
|1.8019
|0.3014
|458
|2006.03.15 23:47
|close
|193
|5.40
|1.2983
|1.8019
|0.3014
|1289.38
|55071.73
|459
|2006.03.15 23:47
|buy
|194
|5.60
|1.2988
|0.7983
|2.2988
|460
|2006.03.15 23:49
|close
|194
|5.60
|1.3006
|0.7983
|2.2988
|775.03
|55846.76
|461
|2006.03.15 23:49
|buy
|195
|5.60
|1.3006
|0.8001
|2.3006
|462
|2006.03.15 23:50
|close
|195
|5.60
|1.3005
|0.8001
|2.3006
|-43.06
|55803.70
|463
|2006.03.15 23:50
|sell
|196
|5.60
|1.3014
|1.8019
|0.3014
|464
|2006.03.15 23:52
|close
|196
|5.60
|1.2983
|1.8019
|0.3014
|1337.13
|57140.83
|465
|2006.03.15 23:52
|buy
|197
|5.80
|1.2988
|0.7983
|2.2988
|466
|2006.03.15 23:55
|close
|197
|5.80
|1.3006
|0.7983
|2.2988
|802.71
|57943.54
|467
|2006.03.15 23:55
|buy
|198
|5.80
|1.3006
|0.8001
|2.3006
|468
|2006.03.15 23:55
|close
|198
|5.80
|1.3005
|0.8001
|2.3006
|-44.60
|57898.94
|469
|2006.03.15 23:55
|sell
|199
|5.80
|1.3014
|1.8019
|0.3014
|470
|2006.03.15 23:59
|close
|199
|5.80
|1.2961
|1.8019
|0.3014
|2371.73
|60270.67
|471
|2006.03.16 00:00
|buy
|200
|6.10
|1.2962
|0.7957
|2.2962
|472
|2006.03.16 09:43
|modify
|200
|6.10
|1.2962
|1.2962
|2.2962
|473
|2006.03.16 09:44
|modify
|200
|6.10
|1.2962
|1.2963
|2.2962
|474
|2006.03.16 09:44
|modify
|200
|6.10
|1.2962
|1.2964
|2.2962
|475
|2006.03.16 11:45
|modify
|200
|6.10
|1.2962
|1.2965
|2.2962
|476
|2006.03.16 11:46
|modify
|200
|6.10
|1.2962
|1.2966
|2.2962
|477
|2006.03.16 11:47
|modify
|200
|6.10
|1.2962
|1.2967
|2.2962
|478
|2006.03.16 11:48
|modify
|200
|6.10
|1.2962
|1.2968
|2.2962
|479
|2006.03.16 11:48
|modify
|200
|6.10
|1.2962
|1.2969
|2.2962
|480
|2006.03.16 11:48
|modify
|200
|6.10
|1.2962
|1.2970
|2.2962
|481
|2006.03.16 12:47
|modify
|200
|6.10
|1.2962
|1.2971
|2.2962
|482
|2006.03.16 13:19
|modify
|200
|6.10
|1.2962
|1.2972
|2.2962
|483
|2006.03.16 15:50
|modify
|200
|6.10
|1.2962
|1.2973
|2.2962
|484
|2006.03.16 15:50
|modify
|200
|6.10
|1.2962
|1.2974
|2.2962
|485
|2006.03.16 16:51
|modify
|200
|6.10
|1.2962
|1.2978
|2.2962
|486
|2006.03.16 16:55
|modify
|200
|6.10
|1.2962
|1.2979
|2.2962
|487
|2006.03.16 17:22
|modify
|200
|6.10
|1.2962
|1.2983
|2.2962
|488
|2006.03.16 17:22
|modify
|200
|6.10
|1.2962
|1.2984
|2.2962
|489
|2006.03.16 18:55
|s/l
|200
|6.10
|1.2984
|1.2984
|2.2962
|1033.74
|61304.41
|490
|2006.03.16 18:55
|buy
|201
|6.20
|1.2987
|0.7982
|2.2987
|491
|2006.03.21 17:28
|modify
|201
|6.20
|1.2987
|1.2998
|2.2987
|492
|2006.03.21 17:29
|modify
|201
|6.20
|1.2987
|1.2999
|2.2987
|493
|2006.03.21 17:32
|modify
|201
|6.20
|1.2987
|1.3000
|2.2987
|494
|2006.03.21 17:32
|modify
|201
|6.20
|1.2987
|1.3001
|2.2987
|495
|2006.03.21 17:32
|modify
|201
|6.20
|1.2987
|1.3002
|2.2987
|496
|2006.03.21 17:33
|modify
|201
|6.20
|1.2987
|1.3003
|2.2987
|497
|2006.03.21 17:37
|modify
|201
|6.20
|1.2987
|1.3004
|2.2987
|498
|2006.03.21 17:38
|modify
|201
|6.20
|1.2987
|1.3006
|2.2987
|499
|2006.03.21 17:39
|modify
|201
|6.20
|1.2987
|1.3007
|2.2987
|500
|2006.03.21 17:40
|modify
|201
|6.20
|1.2987
|1.3008
|2.2987
|501
|2006.03.21 17:42
|modify
|201
|6.20
|1.2987
|1.3009
|2.2987
|502
|2006.03.21 17:42
|modify
|201
|6.20
|1.2987
|1.3011
|2.2987
|503
|2006.03.21 17:43
|modify
|201
|6.20
|1.2987
|1.3012
|2.2987
|504
|2006.03.21 17:44
|modify
|201
|6.20
|1.2987
|1.3013
|2.2987
|505
|2006.03.21 17:44
|modify
|201
|6.20
|1.2987
|1.3014
|2.2987
|506
|2006.03.21 17:44
|modify
|201
|6.20
|1.2987
|1.3016
|2.2987
|507
|2006.03.21 17:44
|modify
|201
|6.20
|1.2987
|1.3017
|2.2987
|508
|2006.03.21 17:44
|modify
|201
|6.20
|1.2987
|1.3018
|2.2987
|509
|2006.03.21 17:44
|modify
|201
|6.20
|1.2987
|1.3019
|2.2987
|510
|2006.03.21 17:44
|modify
|201
|6.20
|1.2987
|1.3020
|2.2987
|511
|2006.03.21 17:45
|modify
|201
|6.20
|1.2987
|1.3021
|2.2987
|512
|2006.03.21 17:45
|modify
|201
|6.20
|1.2987
|1.3022
|2.2987
|513
|2006.03.21 17:46
|modify
|201
|6.20
|1.2987
|1.3023
|2.2987
|514
|2006.03.21 18:14
|s/l
|201
|6.20
|1.3023
|1.3023
|2.2987
|1884.32
|63188.73
|515
|2006.03.21 18:14
|buy
|202
|6.40
|1.3027
|0.8022
|2.3027
|516
|2006.03.22 11:05
|modify
|202
|6.40
|1.3027
|1.3028
|2.3027
|517
|2006.03.22 11:19
|modify
|202
|6.40
|1.3027
|1.3030
|2.3027
|518
|2006.03.22 11:41
|modify
|202
|6.40
|1.3027
|1.3031
|2.3027
|519
|2006.03.22 11:43
|modify
|202
|6.40
|1.3027
|1.3032
|2.3027
|520
|2006.03.22 12:12
|s/l
|202
|6.40
|1.3032
|1.3032
|2.3027
|304.15
|63492.88
|521
|2006.03.22 12:12
|buy
|203
|6.40
|1.3037
|0.8032
|2.3037
|522
|2006.03.22 18:23
|modify
|203
|6.40
|1.3037
|1.3037
|2.3037
|523
|2006.03.22 18:47
|s/l
|203
|6.40
|1.3037
|1.3037
|2.3037
|0.00
|63492.88
|524
|2006.03.22 18:47
|buy
|204
|6.40
|1.3041
|0.8036
|2.3041
|525
|2006.03.22 19:09
|modify
|204
|6.40
|1.3041
|1.3041
|2.3041
|526
|2006.03.22 20:05
|modify
|204
|6.40
|1.3041
|1.3042
|2.3041
|527
|2006.03.22 20:47
|s/l
|204
|6.40
|1.3042
|1.3042
|2.3041
|49.07
|63541.95
|528
|2006.03.22 20:47
|buy
|205
|6.40
|1.3047
|0.8042
|2.3047
|529
|2006.03.23 01:56
|modify
|205
|6.40
|1.3047
|1.3049
|2.3047
|530
|2006.03.23 01:57
|modify
|205
|6.40
|1.3047
|1.3056
|2.3047
|531
|2006.03.23 02:09
|modify
|205
|6.40
|1.3047
|1.3058
|2.3047
|532
|2006.03.23 02:09
|close
|205
|6.40
|1.3077
|1.3058
|2.3047
|1644.03
|65185.98
|533
|2006.03.23 02:10
|sell
|206
|6.60
|1.3078
|1.8083
|0.3078
|534
|2006.03.23 02:12
|close
|206
|6.60
|1.3079
|1.8083
|0.3078
|-50.46
|65135.52
|535
|2006.03.23 02:12
|buy
|207
|6.60
|1.3078
|0.8073
|2.3078
|536
|2006.03.23 02:13
|close
|207
|6.60
|1.3075
|0.8073
|2.3078
|-151.43
|64984.09
|537
|2006.03.23 02:13
|sell
|208
|6.50
|1.3077
|1.8082
|0.3077
|538
|2006.03.23 02:14
|close
|208
|6.50
|1.3079
|1.8082
|0.3077
|-99.40
|64884.69
|539
|2006.03.23 02:15
|sell
|209
|6.50
|1.3075
|1.8080
|0.3075
|540
|2006.03.23 02:15
|close
|209
|6.50
|1.3079
|1.8080
|0.3075
|-198.79
|64685.90
|541
|2006.03.23 02:16
|buy
|210
|6.50
|1.3078
|0.8073
|2.3078
|542
|2006.03.23 02:17
|close
|210
|6.50
|1.3075
|0.8073
|2.3078
|-149.14
|64536.76
|543
|2006.03.23 02:17
|sell
|211
|6.50
|1.3076
|1.8081
|0.3076
|544
|2006.03.23 02:18
|close
|211
|6.50
|1.3079
|1.8081
|0.3076
|-149.09
|64387.67
|545
|2006.03.23 02:19
|sell
|212
|6.50
|1.3075
|1.8080
|0.3075
|546
|2006.03.23 02:19
|close
|212
|6.50
|1.3079
|1.8080
|0.3075
|-198.79
|64188.88
|547
|2006.03.23 02:19
|sell
|213
|6.50
|1.3075
|1.8080
|0.3075
|548
|2006.03.23 02:20
|close
|213
|6.50
|1.3079
|1.8080
|0.3075
|-198.79
|63990.09
|549
|2006.03.23 02:20
|buy
|214
|6.40
|1.3078
|0.8073
|2.3078
|550
|2006.03.23 02:20
|close
|214
|6.40
|1.3075
|0.8073
|2.3078
|-146.85
|63843.24
|551
|2006.03.23 02:20
|sell
|215
|6.40
|1.3076
|1.8081
|0.3076
|552
|2006.03.23 02:20
|close
|215
|6.40
|1.3079
|1.8081
|0.3076
|-146.80
|63696.44
|553
|2006.03.23 02:21
|sell
|216
|6.40
|1.3075
|1.8080
|0.3075
|554
|2006.03.23 02:21
|close
|216
|6.40
|1.3079
|1.8080
|0.3075
|-195.73
|63500.71
|555
|2006.03.23 02:22
|sell
|217
|6.40
|1.3075
|1.8080
|0.3075
|556
|2006.03.23 02:22
|close
|217
|6.40
|1.3079
|1.8080
|0.3075
|-195.73
|63304.98
|557
|2006.03.23 02:23
|sell
|218
|6.40
|1.3075
|1.8080
|0.3075
|558
|2006.03.23 02:23
|close
|218
|6.40
|1.3077
|1.8080
|0.3075
|-97.88
|63207.10
|559
|2006.03.23 02:24
|buy
|219
|6.40
|1.3078
|0.8073
|2.3078
|560
|2006.03.23 02:29
|close
|219
|6.40
|1.3075
|0.8073
|2.3078
|-146.85
|63060.25
|561
|2006.03.23 02:29
|buy
|220
|6.40
|1.3079
|0.8074
|2.3079
|562
|2006.03.23 02:31
|close
|220
|6.40
|1.3075
|0.8074
|2.3079
|-195.79
|62864.46
|563
|2006.03.23 02:32
|buy
|221
|6.30
|1.3079
|0.8074
|2.3079
|564
|2006.03.23 02:32
|close
|221
|6.30
|1.3075
|0.8074
|2.3079
|-192.73
|62671.73
|565
|2006.03.23 02:33
|buy
|222
|6.30
|1.3079
|0.8074
|2.3079
|566
|2006.03.23 02:34
|close
|222
|6.30
|1.3075
|0.8074
|2.3079
|-192.73
|62479.00
|567
|2006.03.23 02:34
|sell
|223
|6.30
|1.3076
|1.8081
|0.3076
|568
|2006.03.23 02:38
|close
|223
|6.30
|1.3079
|1.8081
|0.3076
|-144.51
|62334.49
|569
|2006.03.23 02:38
|buy
|224
|6.30
|1.3078
|0.8073
|2.3078
|570
|2006.03.23 02:38
|close
|224
|6.30
|1.3075
|0.8073
|2.3078
|-144.55
|62189.94
|571
|2006.03.23 02:39
|buy
|225
|6.30
|1.3079
|0.8074
|2.3079
|572
|2006.03.23 02:39
|close
|225
|6.30
|1.3075
|0.8074
|2.3079
|-192.73
|61997.21
|573
|2006.03.23 02:39
|buy
|226
|6.20
|1.3079
|0.8074
|2.3079
|574
|2006.03.23 02:39
|close
|226
|6.20
|1.3075
|0.8074
|2.3079
|-189.67
|61807.54
|575
|2006.03.23 02:40
|buy
|227
|6.20
|1.3079
|0.8074
|2.3079
|576
|2006.03.23 02:40
|close
|227
|6.20
|1.3075
|0.8074
|2.3079
|-189.67
|61617.87
|577
|2006.03.23 02:41
|buy
|228
|6.20
|1.3079
|0.8074
|2.3079
|578
|2006.03.23 02:41
|close
|228
|6.20
|1.3075
|0.8074
|2.3079
|-189.67
|61428.20
|579
|2006.03.23 02:42
|sell
|229
|6.20
|1.3076
|1.8081
|0.3076
|580
|2006.03.23 02:50
|close
|229
|6.20
|1.3079
|1.8081
|0.3076
|-142.21
|61285.99
|581
|2006.03.23 02:50
|buy
|230
|6.20
|1.3078
|0.8073
|2.3078
|582
|2006.03.23 02:51
|close
|230
|6.20
|1.3075
|0.8073
|2.3078
|-142.26
|61143.73
|583
|2006.03.23 02:51
|sell
|231
|6.20
|1.3077
|1.8082
|0.3077
|584
|2006.03.23 03:02
|close
|231
|6.20
|1.3078
|1.8082
|0.3077
|-47.41
|61096.32
|585
|2006.03.23 03:02
|buy
|232
|6.20
|1.3077
|0.8072
|2.3077
|586
|2006.03.23 03:03
|close
|232
|6.20
|1.3075
|0.8072
|2.3077
|-94.84
|61001.48
|587
|2006.03.23 03:03
|sell
|233
|6.20
|1.3076
|1.8081
|0.3076
|588
|2006.03.23 03:06
|close
|233
|6.20
|1.3079
|1.8081
|0.3076
|-142.21
|60859.27
|589
|2006.03.23 03:07
|buy
|234
|6.10
|1.3077
|0.8072
|2.3077
|590
|2006.03.23 03:08
|close
|234
|6.10
|1.3075
|0.8072
|2.3077
|-93.31
|60765.96
|591
|2006.03.23 03:08
|sell
|235
|6.10
|1.3076
|1.8081
|0.3076
|592
|2006.03.23 03:09
|close
|235
|6.10
|1.3077
|1.8081
|0.3076
|-46.65
|60719.31
|593
|2006.03.23 03:10
|buy
|236
|6.10
|1.3078
|0.8073
|2.3078
|594
|2006.03.23 03:10
|close
|236
|6.10
|1.3075
|0.8073
|2.3078
|-139.96
|60579.35
|595
|2006.03.23 03:10
|buy
|237
|6.10
|1.3079
|0.8074
|2.3079
|596
|2006.03.23 03:11
|close
|237
|6.10
|1.3075
|0.8074
|2.3079
|-186.62
|60392.73
|597
|2006.03.23 03:11
|buy
|238
|6.10
|1.3079
|0.8074
|2.3079
|598
|2006.03.23 03:12
|close
|238
|6.10
|1.3075
|0.8074
|2.3079
|-186.62
|60206.11
|599
|2006.03.23 03:12
|buy
|239
|6.10
|1.3079
|0.8074
|2.3079
|600
|2006.03.23 03:13
|close
|239
|6.10
|1.3075
|0.8074
|2.3079
|-186.62
|60019.49
|601
|2006.03.23 03:13
|buy
|240
|6.10
|1.3079
|0.8074
|2.3079
|602
|2006.03.23 03:13
|close
|240
|6.10
|1.3075
|0.8074
|2.3079
|-186.62
|59832.87
|603
|2006.03.23 03:14
|sell
|241
|6.00
|1.3076
|1.8081
|0.3076
|604
|2006.03.23 03:15
|close
|241
|6.00
|1.3079
|1.8081
|0.3076
|-137.63
|59695.24
|605
|2006.03.23 03:16
|buy
|242
|6.00
|1.3078
|0.8073
|2.3078
|606
|2006.03.23 03:16
|close
|242
|6.00
|1.3075
|0.8073
|2.3078
|-137.67
|59557.57
|607
|2006.03.23 03:16
|buy
|243
|6.00
|1.3079
|0.8074
|2.3079
|608
|2006.03.23 03:18
|close
|243
|6.00
|1.3075
|0.8074
|2.3079
|-183.56
|59374.01
|609
|2006.03.23 03:18
|sell
|244
|6.00
|1.3076
|1.8081
|0.3076
|610
|2006.03.23 03:19
|close
|244
|6.00
|1.3078
|1.8081
|0.3076
|-91.76
|59282.25
|611
|2006.03.23 03:20
|buy
|245
|6.00
|1.3079
|0.8074
|2.3079
|612
|2006.03.23 03:20
|close
|245
|6.00
|1.3075
|0.8074
|2.3079
|-183.56
|59098.69
|613
|2006.03.23 03:20
|buy
|246
|6.00
|1.3079
|0.8074
|2.3079
|614
|2006.03.23 03:20
|close
|246
|6.00
|1.3075
|0.8074
|2.3079
|-183.56
|58915.13
|615
|2006.03.23 03:21
|buy
|247
|5.90
|1.3079
|0.8074
|2.3079
|616
|2006.03.23 03:21
|close
|247
|5.90
|1.3075
|0.8074
|2.3079
|-180.50
|58734.63
|617
|2006.03.23 03:22
|buy
|248
|5.90
|1.3079
|0.8074
|2.3079
|618
|2006.03.23 03:22
|close
|248
|5.90
|1.3075
|0.8074
|2.3079
|-180.50
|58554.13
|619
|2006.03.23 03:22
|buy
|249
|5.90
|1.3079
|0.8074
|2.3079
|620
|2006.03.23 03:24
|close
|249
|5.90
|1.3075
|0.8074
|2.3079
|-180.50
|58373.63
|621
|2006.03.23 03:24
|buy
|250
|5.90
|1.3079
|0.8074
|2.3079
|622
|2006.03.23 03:25
|close
|250
|5.90
|1.3075
|0.8074
|2.3079
|-180.50
|58193.13
|623
|2006.03.23 03:25
|buy
|251
|5.90
|1.3077
|0.8072
|2.3077
|624
|2006.03.23 03:29
|close
|251
|5.90
|1.3075
|0.8072
|2.3077
|-90.25
|58102.88
|625
|2006.03.23 03:30
|buy
|252
|5.90
|1.3079
|0.8074
|2.3079
|626
|2006.03.23 03:30
|close
|252
|5.90
|1.3075
|0.8074
|2.3079
|-180.50
|57922.38
|627
|2006.03.23 03:30
|buy
|253
|5.80
|1.3079
|0.8074
|2.3079
|628
|2006.03.23 03:34
|close
|253
|5.80
|1.3075
|0.8074
|2.3079
|-177.44
|57744.94
|629
|2006.03.23 03:35
|buy
|254
|5.80
|1.3079
|0.8074
|2.3079
|630
|2006.03.23 03:35
|close
|254
|5.80
|1.3075
|0.8074
|2.3079
|-177.44
|57567.50
|631
|2006.03.23 03:35
|sell
|255
|5.80
|1.3076
|1.8081
|0.3076
|632
|2006.03.23 03:36
|close
|255
|5.80
|1.3079
|1.8081
|0.3076
|-133.04
|57434.46
|633
|2006.03.23 03:36
|sell
|256
|5.80
|1.3075
|1.8080
|0.3075
|634
|2006.03.23 03:37
|close
|256
|5.80
|1.3079
|1.8080
|0.3075
|-177.38
|57257.08
|635
|2006.03.23 03:37
|sell
|257
|5.80
|1.3075
|1.8080
|0.3075
|636
|2006.03.23 03:38
|close
|257
|5.80
|1.3079
|1.8080
|0.3075
|-177.38
|57079.70
|637
|2006.03.23 03:39
|sell
|258
|5.80
|1.3076
|1.8081
|0.3076
|638
|2006.03.23 03:40
|close
|258
|5.80
|1.3079
|1.8081
|0.3076
|-133.04
|56946.66
|639
|2006.03.23 03:40
|buy
|259
|5.70
|1.3077
|0.8072
|2.3077
|640
|2006.03.23 03:41
|close
|259
|5.70
|1.3076
|0.8072
|2.3077
|-43.59
|56903.07
|641
|2006.03.23 03:42
|sell
|260
|5.70
|1.3075
|1.8080
|0.3075
|642
|2006.03.23 03:45
|close
|260
|5.70
|1.3079
|1.8080
|0.3075
|-174.33
|56728.74
|643
|2006.03.23 03:45
|buy
|261
|5.70
|1.3078
|0.8073
|2.3078
|644
|2006.03.23 03:45
|close
|261
|5.70
|1.3075
|0.8073
|2.3078
|-130.78
|56597.96
|645
|2006.03.23 03:46
|buy
|262
|5.70
|1.3078
|0.8073
|2.3078
|646
|2006.03.23 03:46
|close
|262
|5.70
|1.3075
|0.8073
|2.3078
|-130.78
|56467.18
|647
|2006.03.23 03:47
|sell
|263
|5.70
|1.3076
|1.8081
|0.3076
|648
|2006.03.23 03:47
|close
|263
|5.70
|1.3078
|1.8081
|0.3076
|-87.17
|56380.01
|649
|2006.03.23 03:47
|sell
|264
|5.70
|1.3075
|1.8080
|0.3075
|650
|2006.03.23 03:48
|close
|264
|5.70
|1.3079
|1.8080
|0.3075
|-174.33
|56205.68
|651
|2006.03.23 03:48
|sell
|265
|5.70
|1.3077
|1.8082
|0.3077
|652
|2006.03.23 03:49
|close
|265
|5.70
|1.3079
|1.8082
|0.3077
|-87.16
|56118.52
|653
|2006.03.23 03:49
|sell
|266
|5.70
|1.3075
|1.8080
|0.3075
|654
|2006.03.23 03:59
|close
|266
|5.70
|1.3079
|1.8080
|0.3075
|-174.33
|55944.19
|655
|2006.03.23 03:59
|sell
|267
|5.60
|1.3075
|1.8080
|0.3075
|656
|2006.03.23 04:00
|close
|267
|5.60
|1.3079
|1.8080
|0.3075
|-171.27
|55772.92
|657
|2006.03.23 04:00
|buy
|268
|5.60
|1.3078
|0.8073
|2.3078
|658
|2006.03.23 04:02
|close
|268
|5.60
|1.3075
|0.8073
|2.3078
|-128.49
|55644.43
|659
|2006.03.23 04:02
|buy
|269
|5.60
|1.3079
|0.8074
|2.3079
|660
|2006.03.23 04:10
|close
|269
|5.60
|1.3076
|0.8074
|2.3079
|-128.48
|55515.95
|661
|2006.03.23 04:10
|sell
|270
|5.60
|1.3077
|1.8082
|0.3077
|662
|2006.03.23 04:12
|close
|270
|5.60
|1.3079
|1.8082
|0.3077
|-85.63
|55430.32
|663
|2006.03.23 04:12
|sell
|271
|5.60
|1.3075
|1.8080
|0.3075
|664
|2006.03.23 04:13
|close
|271
|5.60
|1.3079
|1.8080
|0.3075
|-171.27
|55259.05
|665
|2006.03.23 04:13
|buy
|272
|5.60
|1.3078
|0.8073
|2.3078
|666
|2006.03.23 04:21
|close
|272
|5.60
|1.3076
|0.8073
|2.3078
|-85.65
|55173.40
|667
|2006.03.23 04:22
|sell
|273
|5.60
|1.3075
|1.8080
|0.3075
|668
|2006.03.23 04:22
|close
|273
|5.60
|1.3079
|1.8080
|0.3075
|-171.27
|55002.13
|669
|2006.03.23 04:22
|sell
|274
|5.60
|1.3075
|1.8080
|0.3075
|670
|2006.03.23 04:23
|close
|274
|5.60
|1.3079
|1.8080
|0.3075
|-171.27
|54830.86
|671
|2006.03.23 04:23
|buy
|275
|5.50
|1.3078
|0.8073
|2.3078
|672
|2006.03.23 04:23
|close
|275
|5.50
|1.3075
|0.8073
|2.3078
|-126.20
|54704.66
|673
|2006.03.23 04:23
|sell
|276
|5.50
|1.3076
|1.8081
|0.3076
|674
|2006.03.23 04:27
|close
|276
|5.50
|1.3079
|1.8081
|0.3076
|-126.16
|54578.50
|675
|2006.03.23 04:28
|sell
|277
|5.50
|1.3075
|1.8080
|0.3075
|676
|2006.03.23 04:32
|close
|277
|5.50
|1.3079
|1.8080
|0.3075
|-168.21
|54410.29
|677
|2006.03.23 04:32
|buy
|278
|5.50
|1.3078
|0.8073
|2.3078
|678
|2006.03.23 04:33
|close
|278
|5.50
|1.3076
|0.8073
|2.3078
|-84.12
|54326.17
|679
|2006.03.23 04:33
|sell
|279
|5.50
|1.3075
|1.8080
|0.3075
|680
|2006.03.23 04:34
|close
|279
|5.50
|1.3079
|1.8080
|0.3075
|-168.21
|54157.96
|681
|2006.03.23 04:34
|sell
|280
|5.50
|1.3075
|1.8080
|0.3075
|682
|2006.03.23 04:37
|close
|280
|5.50
|1.3078
|1.8080
|0.3075
|-126.17
|54031.79
|683
|2006.03.23 04:37
|sell
|281
|5.50
|1.3075
|1.8080
|0.3075
|684
|2006.03.23 04:38
|close
|281
|5.50
|1.3079
|1.8080
|0.3075
|-168.21
|53863.58
|685
|2006.03.23 04:39
|sell
|282
|5.40
|1.3075
|1.8080
|0.3075
|686
|2006.03.23 04:39
|close
|282
|5.40
|1.3079
|1.8080
|0.3075
|-165.15
|53698.43
|687
|2006.03.23 04:39
|sell
|283
|5.40
|1.3075
|1.8080
|0.3075
|688
|2006.03.23 04:45
|close
|283
|5.40
|1.3079
|1.8080
|0.3075
|-165.15
|53533.28
|689
|2006.03.23 04:46
|sell
|284
|5.40
|1.3075
|1.8080
|0.3075
|690
|2006.03.23 04:47
|close
|284
|5.40
|1.3079
|1.8080
|0.3075
|-165.15
|53368.13
|691
|2006.03.23 04:47
|sell
|285
|5.40
|1.3075
|1.8080
|0.3075
|692
|2006.03.23 04:48
|close
|285
|5.40
|1.3078
|1.8080
|0.3075
|-123.87
|53244.26
|693
|2006.03.23 04:48
|sell
|286
|5.40
|1.3076
|1.8081
|0.3076
|694
|2006.03.23 04:53
|close
|286
|5.40
|1.3079
|1.8081
|0.3076
|-123.86
|53120.40
|695
|2006.03.23 04:53
|buy
|287
|5.40
|1.3078
|0.8073
|2.3078
|696
|2006.03.23 04:58
|close
|287
|5.40
|1.3075
|0.8073
|2.3078
|-123.90
|52996.50
|697
|2006.03.23 04:58
|buy
|288
|5.30
|1.3079
|0.8074
|2.3079
|698
|2006.03.23 04:59
|close
|288
|5.30
|1.3075
|0.8074
|2.3079
|-162.14
|52834.36
|699
|2006.03.23 04:59
|buy
|289
|5.30
|1.3079
|0.8074
|2.3079
|700
|2006.03.23 05:01
|close
|289
|5.30
|1.3075
|0.8074
|2.3079
|-162.14
|52672.22
|701
|2006.03.23 05:01
|buy
|290
|5.30
|1.3079
|0.8074
|2.3079
|702
|2006.03.23 05:01
|close
|290
|5.30
|1.3075
|0.8074
|2.3079
|-162.14
|52510.08
|703
|2006.03.23 05:02
|sell
|291
|5.30
|1.3076
|1.8081
|0.3076
|704
|2006.03.23 05:02
|close
|291
|5.30
|1.3079
|1.8081
|0.3076
|-121.57
|52388.51
|705
|2006.03.23 05:03
|sell
|292
|5.30
|1.3075
|1.8080
|0.3075
|706
|2006.03.23 05:03
|close
|292
|5.30
|1.3079
|1.8080
|0.3075
|-162.09
|52226.42
|707
|2006.03.23 05:04
|buy
|293
|5.30
|1.3078
|0.8073
|2.3078
|708
|2006.03.23 05:12
|close
|293
|5.30
|1.3075
|0.8073
|2.3078
|-121.61
|52104.81
|709
|2006.03.23 05:12
|buy
|294
|5.30
|1.3078
|0.8073
|2.3078
|710
|2006.03.23 05:13
|close
|294
|5.30
|1.3075
|0.8073
|2.3078
|-121.61
|51983.20
|711
|2006.03.23 05:13
|buy
|295
|5.20
|1.3079
|0.8074
|2.3079
|712
|2006.03.23 05:13
|close
|295
|5.20
|1.3075
|0.8074
|2.3079
|-159.08
|51824.12
|713
|2006.03.23 05:14
|buy
|296
|5.20
|1.3079
|0.8074
|2.3079
|714
|2006.03.23 05:14
|close
|296
|5.20
|1.3075
|0.8074
|2.3079
|-159.08
|51665.04
|715
|2006.03.23 05:14
|sell
|297
|5.20
|1.3076
|1.8081
|0.3076
|716
|2006.03.23 05:15
|close
|297
|5.20
|1.3079
|1.8081
|0.3076
|-119.28
|51545.76
|717
|2006.03.23 05:15
|sell
|298
|5.20
|1.3075
|1.8080
|0.3075
|718
|2006.03.23 05:23
|close
|298
|5.20
|1.3079
|1.8080
|0.3075
|-159.03
|51386.73
|719
|2006.03.23 05:23
|sell
|299
|5.20
|1.3076
|1.8081
|0.3076
|720
|2006.03.23 05:34
|close
|299
|5.20
|1.3079
|1.8081
|0.3076
|-119.28
|51267.45
|721
|2006.03.23 05:34
|sell
|300
|5.20
|1.3075
|1.8080
|0.3075
|722
|2006.03.23 05:35
|close
|300
|5.20
|1.3079
|1.8080
|0.3075
|-159.03
|51108.42
|723
|2006.03.23 05:35
|sell
|301
|5.20
|1.3075
|1.8080
|0.3075
|724
|2006.03.23 05:39
|close
|301
|5.20
|1.3079
|1.8080
|0.3075
|-159.03
|50949.39
|725
|2006.03.23 05:39
|sell
|302
|5.10
|1.3075
|1.8080
|0.3075
|726
|2006.03.23 05:40
|close
|302
|5.10
|1.3078
|1.8080
|0.3075
|-116.99
|50832.40
|727
|2006.03.23 05:40
|buy
|303
|5.10
|1.3077
|0.8072
|2.3077
|728
|2006.03.23 05:56
|close
|303
|5.10
|1.3075
|0.8072
|2.3077
|-78.01
|50754.39
|729
|2006.03.23 05:56
|buy
|304
|5.10
|1.3078
|0.8073
|2.3078
|730
|2006.03.23 05:58
|close
|304
|5.10
|1.3075
|0.8073
|2.3078
|-117.02
|50637.37
|731
|2006.03.23 05:58
|buy
|305
|5.10
|1.3079
|0.8074
|2.3079
|732
|2006.03.23 05:59
|close
|305
|5.10
|1.3075
|0.8074
|2.3079
|-156.02
|50481.35
|733
|2006.03.23 06:00
|buy
|306
|5.10
|1.3077
|0.8072
|2.3077
|734
|2006.03.23 12:38
|close
|306
|5.10
|1.3075
|0.8072
|2.3077
|-78.01
|50403.34
|735
|2006.03.23 12:38
|sell
|307
|5.10
|1.3077
|1.8082
|0.3077
|736
|2006.03.23 13:25
|close
|307
|5.10
|1.3079
|1.8082
|0.3077
|-77.99
|50325.35
|737
|2006.03.23 13:25
|sell
|308
|5.10
|1.3075
|1.8080
|0.3075
|738
|2006.03.23 13:27
|close
|308
|5.10
|1.3079
|1.8080
|0.3075
|-155.98
|50169.37
|739
|2006.03.23 13:27
|sell
|309
|5.10
|1.3076
|1.8081
|0.3076
|740
|2006.03.23 13:29
|close
|309
|5.10
|1.3079
|1.8081
|0.3076
|-116.98
|50052.39
|741
|2006.03.23 13:29
|sell
|310
|5.10
|1.3077
|1.8082
|0.3077
|742
|2006.03.23 13:56
|close
|310
|5.10
|1.3079
|1.8082
|0.3077
|-77.99
|49974.40
|743
|2006.03.23 13:56
|sell
|311
|5.00
|1.3078
|1.8083
|0.3078
|744
|2006.03.23 13:58
|close
|311
|5.00
|1.3079
|1.8083
|0.3078
|-38.23
|49936.17
|745
|2006.03.23 13:59
|buy
|312
|5.00
|1.3078
|0.8073
|2.3078
|746
|2006.03.23 14:07
|close
|312
|5.00
|1.3075
|0.8073
|2.3078
|-114.72
|49821.45
|747
|2006.03.23 14:07
|buy
|313
|5.00
|1.3079
|0.8074
|2.3079
|748
|2006.03.23 14:09
|close
|313
|5.00
|1.3075
|0.8074
|2.3079
|-152.96
|49668.49
|749
|2006.03.23 14:09
|sell
|314
|5.00
|1.3076
|1.8081
|0.3076
|750
|2006.03.23 14:10
|close
|314
|5.00
|1.3079
|1.8081
|0.3076
|-114.69
|49553.80
|751
|2006.03.23 14:10
|sell
|315
|5.00
|1.3075
|1.8080
|0.3075
|752
|2006.03.23 14:11
|close
|315
|5.00
|1.3079
|1.8080
|0.3075
|-152.92
|49400.88
|753
|2006.03.23 14:11
|buy
|316
|5.00
|1.3078
|0.8073
|2.3078
|754
|2006.03.23 14:12
|close
|316
|5.00
|1.3075
|0.8073
|2.3078
|-114.72
|49286.16
|755
|2006.03.23 14:12
|sell
|317
|5.00
|1.3076
|1.8081
|0.3076
|756
|2006.03.23 14:23
|close
|317
|5.00
|1.3079
|1.8081
|0.3076
|-114.69
|49171.47
|757
|2006.03.23 14:23
|buy
|318
|5.00
|1.3078
|0.8073
|2.3078
|758
|2006.03.23 14:24
|close
|318
|5.00
|1.3075
|0.8073
|2.3078
|-114.72
|49056.75
|759
|2006.03.23 14:24
|sell
|319
|5.00
|1.3076
|1.8081
|0.3076
|760
|2006.03.23 14:26
|close
|319
|5.00
|1.3079
|1.8081
|0.3076
|-114.69
|48942.06
|761
|2006.03.23 14:26
|buy
|320
|4.90
|1.3077
|0.8072
|2.3077
|762
|2006.03.23 14:31
|close
|320
|4.90
|1.3075
|0.8072
|2.3077
|-74.95
|48867.11
|763
|2006.03.23 14:31
|sell
|321
|4.90
|1.3076
|1.8081
|0.3076
|764
|2006.03.23 15:20
|close
|321
|4.90
|1.3079
|1.8081
|0.3076
|-112.39
|48754.72
|765
|2006.03.23 15:21
|sell
|322
|4.90
|1.3075
|1.8080
|0.3075
|766
|2006.03.23 15:23
|close
|322
|4.90
|1.3079
|1.8080
|0.3075
|-149.86
|48604.86
|767
|2006.03.23 15:23
|buy
|323
|4.90
|1.3077
|0.8072
|2.3077
|768
|2006.03.23 15:51
|close
|323
|4.90
|1.3075
|0.8072
|2.3077
|-74.95
|48529.91
|769
|2006.03.23 15:51
|sell
|324
|4.90
|1.3076
|1.8081
|0.3076
|770
|2006.03.23 15:54
|close
|324
|4.90
|1.3078
|1.8081
|0.3076
|-74.94
|48454.97
|771
|2006.03.23 15:55
|buy
|325
|4.90
|1.3076
|0.8071
|2.3076
|772
|2006.03.23 16:00
|close
|325
|4.90
|1.3076
|0.8071
|2.3076
|0.00
|48454.97
|773
|2006.03.23 16:00
|sell
|326
|4.90
|1.3079
|1.8084
|0.3079
|774
|2006.03.28 10:00
|modify
|326
|4.90
|1.3079
|1.3076
|0.3079
|775
|2006.03.28 10:01
|modify
|326
|4.90
|1.3079
|1.3075
|0.3079
|776
|2006.03.28 10:01
|modify
|326
|4.90
|1.3079
|1.3074
|0.3079
|777
|2006.03.28 10:01
|modify
|326
|4.90
|1.3079
|1.3072
|0.3079
|778
|2006.03.28 10:01
|modify
|326
|4.90
|1.3079
|1.3071
|0.3079
|779
|2006.03.28 10:02
|modify
|326
|4.90
|1.3079
|1.3069
|0.3079
|780
|2006.03.28 10:02
|modify
|326
|4.90
|1.3079
|1.3067
|0.3079
|781
|2006.03.28 10:02
|modify
|326
|4.90
|1.3079
|1.3066
|0.3079
|782
|2006.03.28 10:03
|modify
|326
|4.90
|1.3079
|1.3065
|0.3079
|783
|2006.03.28 10:03
|modify
|326
|4.90
|1.3079
|1.3064
|0.3079
|784
|2006.03.28 10:05
|modify
|326
|4.90
|1.3079
|1.3063
|0.3079
|785
|2006.03.28 10:05
|modify
|326
|4.90
|1.3079
|1.3062
|0.3079
|786
|2006.03.28 10:14
|modify
|326
|4.90
|1.3079
|1.3061
|0.3079
|787
|2006.03.28 10:14
|modify
|326
|4.90
|1.3079
|1.3059
|0.3079
|788
|2006.03.28 10:14
|modify
|326
|4.90
|1.3079
|1.3057
|0.3079
|789
|2006.03.28 10:15
|modify
|326
|4.90
|1.3079
|1.3055
|0.3079
|790
|2006.03.28 10:15
|modify
|326
|4.90
|1.3079
|1.3054
|0.3079
|791
|2006.03.28 10:16
|modify
|326
|4.90
|1.3079
|1.3053
|0.3079
|792
|2006.03.28 10:22
|modify
|326
|4.90
|1.3079
|1.3052
|0.3079
|793
|2006.03.28 10:22
|modify
|326
|4.90
|1.3079
|1.3051
|0.3079
|794
|2006.03.28 10:22
|modify
|326
|4.90
|1.3079
|1.3050
|0.3079
|795
|2006.03.28 10:23
|modify
|326
|4.90
|1.3079
|1.3049
|0.3079
|796
|2006.03.28 10:31
|modify
|326
|4.90
|1.3079
|1.3048
|0.3079
|797
|2006.03.28 10:42
|s/l
|326
|4.90
|1.3048
|1.3048
|0.3079
|1006.01
|49460.98
|798
|2006.03.28 10:42
|sell
|327
|5.00
|1.3043
|1.8048
|0.3043
|799
|2006.03.28 13:50
|modify
|327
|5.00
|1.3043
|1.3042
|0.3043
|800
|2006.03.28 13:56
|modify
|327
|5.00
|1.3043
|1.3040
|0.3043
|801
|2006.03.28 13:56
|modify
|327
|5.00
|1.3043
|1.3039
|0.3043
|802
|2006.03.28 13:56
|modify
|327
|5.00
|1.3043
|1.3038
|0.3043
|803
|2006.03.28 13:56
|modify
|327
|5.00
|1.3043
|1.3037
|0.3043
|804
|2006.03.28 13:57
|modify
|327
|5.00
|1.3043
|1.3035
|0.3043
|805
|2006.03.28 13:58
|modify
|327
|5.00
|1.3043
|1.3034
|0.3043
|806
|2006.03.28 13:58
|modify
|327
|5.00
|1.3043
|1.3032
|0.3043
|807
|2006.03.28 13:58
|modify
|327
|5.00
|1.3043
|1.3029
|0.3043
|808
|2006.03.28 13:59
|modify
|327
|5.00
|1.3043
|1.3027
|0.3043
|809
|2006.03.28 14:00
|modify
|327
|5.00
|1.3043
|1.3026
|0.3043
|810
|2006.03.28 14:01
|modify
|327
|5.00
|1.3043
|1.3024
|0.3043
|811
|2006.03.28 14:01
|modify
|327
|5.00
|1.3043
|1.3022
|0.3043
|812
|2006.03.28 14:02
|modify
|327
|5.00
|1.3043
|1.3019
|0.3043
|813
|2006.03.28 14:04
|modify
|327
|5.00
|1.3043
|1.3017
|0.3043
|814
|2006.03.28 14:04
|modify
|327
|5.00
|1.3043
|1.3015
|0.3043
|815
|2006.03.28 14:34
|modify
|327
|5.00
|1.3043
|1.3014
|0.3043
|816
|2006.03.28 14:34
|modify
|327
|5.00
|1.3043
|1.3013
|0.3043
|817
|2006.03.28 15:24
|modify
|327
|5.00
|1.3043
|1.3012
|0.3043
|818
|2006.03.28 15:24
|modify
|327
|5.00
|1.3043
|1.3011
|0.3043
|819
|2006.03.28 15:26
|modify
|327
|5.00
|1.3043
|1.3010
|0.3043
|820
|2006.03.28 15:26
|modify
|327
|5.00
|1.3043
|1.3008
|0.3043
|821
|2006.03.28 15:26
|modify
|327
|5.00
|1.3043
|1.3007
|0.3043
|822
|2006.03.28 15:28
|modify
|327
|5.00
|1.3043
|1.3006
|0.3043
|823
|2006.03.28 15:29
|modify
|327
|5.00
|1.3043
|1.3004
|0.3043
|824
|2006.03.28 15:29
|modify
|327
|5.00
|1.3043
|1.3002
|0.3043
|825
|2006.03.28 15:30
|modify
|327
|5.00
|1.3043
|1.3001
|0.3043
|826
|2006.03.28 15:30
|modify
|327
|5.00
|1.3043
|1.2999
|0.3043
|827
|2006.03.28 15:32
|modify
|327
|5.00
|1.3043
|1.2998
|0.3043
|828
|2006.03.28 15:32
|modify
|327
|5.00
|1.3043
|1.2997
|0.3043
|829
|2006.03.28 15:39
|s/l
|327
|5.00
|1.2997
|1.2997
|0.3043
|1769.37
|51230.35
|830
|2006.03.28 15:39
|sell
|328
|5.20
|1.2994
|1.7999
|0.2994
|831
|2006.03.29 23:59
|close at stop
|328
|5.20
|1.3107
|1.7999
|0.2994
|-4539.04
|46691.31