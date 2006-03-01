Strategy Tester Report
ASC Trend EA

SymbolUSDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
PeriodeTäglich (D1) 2006.03.01 00:00 - 2006.03.30 00:00 (2006.03.01 - 2006.03.30)
ModellJeder Tick (basierend auf dem nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen mit fraktaler Interpolation jedes Ticksignals)
ParameterlStopLoss=5000; sStopLoss=5000; lTakeProfit=10000; sTakeProfit=10000; lTrailingStop=15; sTrailingStop=15; MainTrend=1440; ShiftBars=0; SigValMin=5; Risk=1; EnableCloseByASCTrend=true; Slippage=5; UseHourTrade=false; FromHourTrade=0; ToHourTrade=0; UseSound=false; NameFileSound="alert.wav"; Lots=1; _Parameters_b_Lots="Ïàðàìåòðû ìîäóëÿ ðàñ÷¸òà ëîòà"; LotsWayChoice=1; LotsPercent=10; LotsDeltaDepo=500; LotsDepoForOne=500; LotsMax=10000; clOpenBuy=Aqua; clCloseBuy=Red; clOpenSell=Magenta; clCloseSell=Blue; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; Name_Expert="Marphe";
Balken im Test7596Ticks modelliert76325Modellierungsqualität46.67%
Ursprüngliche Einlage10000.00
Gesamt netto Profit36691.31Brutto Profit59607.20Brutto Loss-22915.90
Profit Faktor2.60Erwartetes Ergebnis111.86
Drawdown absolut0.00Maximaler Drawdown %18494.67 (28.4%)
Trades gesamt328Short Positionen (gewonnen %)154 (46.75%)Long Positionen (gewonnen %)174 (42.53%)
Profit Trades (% gesamt)146 (44.51%)Loss Trades (% gesamtl)182 (55.49%)
GrössterProfit Trade2371.73Loss Trade-4539.04
DurchschnittProfit Trade408.27Loss Trade-125.91
Maximumaufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)81 (34706.62)Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)119 (-16731.01)
MaximalAufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)34706.62 (81)Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)-16731.01 (119)
Durchschnittaufeinanderfolgende Gewinne6aufeinanderfolgende Verluste7
Graph
Nr.ZeitTypAuftragLotsPreisS / LT / PProfitBilanz
12006.03.01 00:00sell11.001.31071.81120.3107
22006.03.01 03:06close11.001.30941.81120.310799.2810099.28
32006.03.01 03:06sell21.101.30931.80980.3093
42006.03.01 03:06close21.101.30961.80980.3093-25.2010074.08
52006.03.01 03:06sell31.101.30991.81040.3099
62006.03.01 03:07close31.101.30851.81040.3099117.6910191.77
72006.03.01 03:08buy41.101.30880.80832.3088
82006.03.01 03:08close41.101.30980.80832.308883.9810275.75
92006.03.01 03:08sell51.101.31001.81050.3100
102006.03.01 03:13close51.101.30941.81050.310050.4010326.15
112006.03.01 03:13sell61.101.30931.80980.3093
122006.03.01 03:13close61.101.30961.80980.3093-25.2010300.95
132006.03.01 03:13sell71.101.30991.81040.3099
142006.03.01 03:14close71.101.30851.81040.3099117.6910418.64
152006.03.01 03:14buy81.101.30880.80832.3088
162006.03.01 03:15close81.101.30980.80832.308883.9810502.62
172006.03.01 03:15sell91.101.31001.81050.3100
182006.03.01 03:20close91.101.30941.81050.310050.4010553.02
192006.03.01 03:20sell101.101.30931.80980.3093
202006.03.01 03:20close101.101.30961.80980.3093-25.2010527.82
212006.03.01 03:20sell111.101.30991.81040.3099
222006.03.01 03:21close111.101.30851.81040.3099117.6910645.51
232006.03.01 03:21buy121.101.30880.80832.3088
242006.03.01 03:22close121.101.30980.80832.308883.9810729.49
252006.03.01 03:22sell131.101.31001.81050.3100
262006.03.01 03:26close131.101.30941.81050.310050.4010779.89
272006.03.01 03:27sell141.101.30931.80980.3093
282006.03.01 03:27close141.101.30961.80980.3093-25.2010754.69
292006.03.01 03:27sell151.101.30991.81040.3099
302006.03.01 03:28close151.101.30851.81040.3099117.6910872.38
312006.03.01 03:28buy161.101.30880.80832.3088
322006.03.01 03:29close161.101.30980.80832.308883.9810956.36
332006.03.01 03:29sell171.101.31001.81050.3100
342006.03.01 03:34close171.101.30851.81050.3100126.1011082.46
352006.03.01 03:34buy181.201.30770.80722.3077
362006.03.01 15:24close181.201.30920.80722.3077137.4911219.95
372006.03.01 15:25buy191.201.30960.80912.3096
382006.03.01 15:31close191.201.30920.80912.3096-36.6611183.29
392006.03.01 15:32buy201.201.30960.80912.3096
402006.03.01 15:38close201.201.30920.80912.3096-36.6611146.63
412006.03.01 15:39buy211.201.30960.80912.3096
422006.03.01 15:45close211.201.30920.80912.3096-36.6611109.97
432006.03.01 15:46buy221.201.30960.80912.3096
442006.03.01 15:49close221.201.30920.80912.3096-36.6611073.31
452006.03.01 15:49buy231.201.30930.80882.3093
462006.03.01 15:53close231.201.30920.80882.3093-9.1711064.14
472006.03.01 15:53buy241.201.30960.80912.3096
482006.03.01 15:53close241.201.30920.80912.3096-36.6611027.48
492006.03.01 15:54buy251.201.30960.80912.3096
502006.03.01 16:00close251.201.30920.80912.3096-36.6610990.82
512006.03.01 16:00buy261.101.30960.80912.3096
522006.03.01 16:00close261.101.30920.80912.3096-33.6110957.21
532006.03.01 16:01buy271.101.30960.80912.3096
542006.03.01 16:07close271.101.30920.80912.3096-33.6110923.60
552006.03.01 16:07buy281.101.30960.80912.3096
562006.03.01 16:07close281.101.30920.80912.3096-33.6110889.99
572006.03.01 16:07buy291.101.30960.80912.3096
582006.03.01 16:13close291.101.30920.80912.3096-33.6110856.38
592006.03.01 16:14buy301.101.30960.80912.3096
602006.03.01 16:14close301.101.30920.80912.3096-33.6110822.77
612006.03.01 16:14buy311.101.30960.80912.3096
622006.03.01 17:22close311.101.31000.80912.309633.5910856.36
632006.03.01 17:22sell321.101.30961.81010.3096
642006.03.01 17:24close321.101.30961.81010.30960.0010856.36
652006.03.01 17:24sell331.101.30921.80970.3092
662006.03.01 17:31close331.101.30961.80970.3092-33.6010822.76
672006.03.01 17:31sell341.101.30921.80970.3092
682006.03.01 17:38close341.101.30961.80970.3092-33.6010789.16
692006.03.01 17:38sell351.101.30921.80970.3092
702006.03.01 17:45close351.101.30961.80970.3092-33.6010755.56
712006.03.01 17:45sell361.101.30921.80970.3092
722006.03.02 02:33close361.101.30921.80970.3092-35.5010720.06
732006.03.02 02:33sell371.101.30961.81010.3096
742006.03.02 02:37close371.101.30831.81010.3096109.3010829.36
752006.03.02 02:37buy381.101.30820.80772.3082
762006.03.02 02:40close381.101.30960.80772.3082117.5910946.95
772006.03.02 02:40sell391.101.31021.81070.3102
782006.03.02 02:43close391.101.30831.81070.3102159.7511106.70
792006.03.02 02:44buy401.201.30820.80772.3082
802006.03.02 02:47close401.201.30960.80772.3082128.2811234.98
812006.03.02 02:47sell411.201.31021.81070.3102
822006.03.02 02:50close411.201.30831.81070.3102174.2711409.25
832006.03.02 02:51buy421.201.30820.80772.3082
842006.03.02 02:54close421.201.30960.80772.3082128.2811537.53
852006.03.02 02:54sell431.201.31021.81070.3102
862006.03.02 02:57close431.201.30831.81070.3102174.2711711.80
872006.03.02 02:57buy441.201.30820.80772.3082
882006.03.02 03:01close441.201.30960.80772.3082128.2811840.08
892006.03.02 03:01sell451.201.31021.81070.3102
902006.03.02 03:03close451.201.30631.81070.3102358.2612198.34
912006.03.02 03:04buy461.301.30500.80452.3050
922006.03.02 13:19close461.301.30570.80452.305069.6912268.03
932006.03.02 13:19buy471.301.30570.80522.3057
942006.03.02 13:26close471.301.30570.80522.30570.0012268.03
952006.03.02 13:26buy481.301.30570.80522.3057
962006.03.02 13:33close481.301.30570.80522.30570.0012268.03
972006.03.02 13:33buy491.301.30570.80522.3057
982006.03.02 13:40close491.301.30570.80522.30570.0012268.03
992006.03.02 13:40buy501.301.30570.80522.3057
1002006.03.02 13:47close501.301.30570.80522.30570.0012268.03
1012006.03.02 13:47buy511.301.30560.80512.3056
1022006.03.02 13:49close511.301.30560.80512.30560.0012268.03
1032006.03.02 13:49sell521.301.30571.80620.3057
1042006.03.02 13:49close521.301.30601.80620.3057-29.8612238.17
1052006.03.02 13:50sell531.301.30561.80610.3056
1062006.03.02 13:50close531.301.30571.80610.3056-9.9612228.21
1072006.03.02 13:51buy541.301.30550.80502.3055
1082006.03.02 13:56close541.301.30560.80502.30559.9612238.17
1092006.03.02 13:56sell551.301.30571.80620.3057
1102006.03.02 13:56close551.301.30601.80620.3057-29.8612208.31
1112006.03.02 13:57sell561.301.30561.80610.3056
1122006.03.02 13:57close561.301.30571.80610.3056-9.9612198.35
1132006.03.02 13:58buy571.301.30550.80502.3055
1142006.03.02 14:03close571.301.30560.80502.30559.9612208.31
1152006.03.02 14:03sell581.301.30571.80620.3057
1162006.03.02 14:03close581.301.30601.80620.3057-29.8612178.45
1172006.03.02 14:04sell591.301.30561.80610.3056
1182006.03.02 14:04close591.301.30571.80610.3056-9.9612168.49
1192006.03.02 14:04buy601.301.30550.80502.3055
1202006.03.02 14:10close601.301.30560.80502.30559.9612178.45
1212006.03.02 14:10sell611.301.30571.80620.3057
1222006.03.02 14:10close611.301.30601.80620.3057-29.8612148.59
1232006.03.02 14:11sell621.301.30561.80610.3056
1242006.03.02 14:11close621.301.30571.80610.3056-9.9612138.63
1252006.03.02 14:11buy631.301.30550.80502.3055
1262006.03.02 14:18close631.301.30620.80502.305569.6712208.30
1272006.03.02 14:18sell641.301.30651.80700.3065
1282006.03.02 14:21close641.301.30591.80700.306559.7312268.03
1292006.03.02 14:21buy651.301.30570.80522.3057
1302006.03.02 14:21close651.301.30560.80522.3057-9.9612258.07
1312006.03.02 14:21buy661.301.30580.80532.3058
1322006.03.02 14:21close661.301.30570.80532.3058-9.9612248.11
1332006.03.02 14:22buy671.301.30590.80542.3059
1342006.03.02 14:22close671.301.30570.80542.3059-19.9112228.20
1352006.03.02 14:22buy681.301.30590.80542.3059
1362006.03.02 14:23close681.301.30570.80542.3059-19.9112208.29
1372006.03.02 14:23sell691.301.30581.80630.3058
1382006.03.02 14:23close691.301.30601.80630.3058-19.9112188.38
1392006.03.02 14:24sell701.301.30591.80640.3059
1402006.03.02 14:28close701.301.30591.80640.30590.0012188.38
1412006.03.02 14:28buy711.301.30570.80522.3057
1422006.03.02 14:28close711.301.30560.80522.3057-9.9612178.42
1432006.03.02 14:28buy721.301.30580.80532.3058
1442006.03.02 14:28close721.301.30570.80532.3058-9.9612168.46
1452006.03.02 14:28buy731.301.30590.80542.3059
1462006.03.02 14:29close731.301.30570.80542.3059-19.9112148.55
1472006.03.02 14:29buy741.301.30590.80542.3059
1482006.03.02 14:30close741.301.30570.80542.3059-19.9112128.64
1492006.03.02 14:30sell751.301.30581.80630.3058
1502006.03.02 14:30close751.301.30601.80630.3058-19.9112108.73
1512006.03.02 14:30sell761.301.30591.80640.3059
1522006.03.02 14:34close761.301.30591.80640.30590.0012108.73
1532006.03.02 14:35buy771.301.30570.80522.3057
1542006.03.02 14:35close771.301.30560.80522.3057-9.9612098.77
1552006.03.02 14:35buy781.301.30580.80532.3058
1562006.03.02 14:35close781.301.30570.80532.3058-9.9612088.81
1572006.03.02 14:35buy791.301.30590.80542.3059
1582006.03.02 14:36close791.301.30570.80542.3059-19.9112068.90
1592006.03.02 14:36buy801.301.30590.80542.3059
1602006.03.02 14:37close801.301.30570.80542.3059-19.9112048.99
1612006.03.02 14:37sell811.301.30581.80630.3058
1622006.03.02 14:37close811.301.30601.80630.3058-19.9112029.08
1632006.03.02 14:37sell821.301.30591.80640.3059
1642006.03.02 14:41close821.301.30591.80640.30590.0012029.08
1652006.03.02 14:42buy831.301.30570.80522.3057
1662006.03.02 14:42close831.301.30560.80522.3057-9.9612019.12
1672006.03.02 14:42buy841.301.30580.80532.3058
1682006.03.02 14:42close841.301.30570.80532.3058-9.9612009.16
1692006.03.02 14:42buy851.301.30590.80542.3059
1702006.03.02 14:43close851.301.30570.80542.3059-19.9111989.25
1712006.03.02 14:43buy861.201.30590.80542.3059
1722006.03.02 14:44close861.201.30570.80542.3059-18.3811970.87
1732006.03.02 14:44sell871.201.30581.80630.3058
1742006.03.02 14:44close871.201.30601.80630.3058-18.3811952.49
1752006.03.02 14:44sell881.201.30591.80640.3059
1762006.03.02 23:29close881.201.30341.80640.3059230.1712182.66
1772006.03.02 23:29buy891.301.30320.80272.3032
1782006.03.02 23:31modify891.301.30321.30342.3032
1792006.03.02 23:31close891.301.30591.30342.3032268.7812451.44
1802006.03.02 23:31sell901.301.30701.80750.3070
1812006.03.02 23:34close901.301.30551.80750.3070149.3712600.81
1822006.03.02 23:34buy911.301.30300.80252.3030
1832006.03.02 23:37modify911.301.30301.30342.3030
1842006.03.02 23:38close911.301.30591.30342.3030288.6912889.50
1852006.03.02 23:38sell921.301.30701.80750.3070
1862006.03.02 23:41close921.301.30551.80750.3070149.3713038.87
1872006.03.02 23:41buy931.401.30300.80252.3030
1882006.03.02 23:44modify931.401.30301.30342.3030
1892006.03.02 23:45close931.401.30591.30342.3030310.9013349.77
1902006.03.02 23:45sell941.401.30701.80750.3070
1912006.03.02 23:48close941.401.30551.80750.3070160.8613510.63
1922006.03.02 23:48buy951.401.30300.80252.3030
1932006.03.02 23:51modify951.401.30301.30342.3030
1942006.03.02 23:52close951.401.30591.30342.3030310.9013821.53
1952006.03.02 23:52sell961.401.30701.80750.3070
1962006.03.02 23:55close961.401.30551.80750.3070160.8613982.39
1972006.03.02 23:55buy971.401.30300.80252.3030
1982006.03.07 20:56modify971.401.30301.30722.3030
1992006.03.07 20:56modify971.401.30301.30752.3030
2002006.03.07 20:56modify971.401.30301.30802.3030
2012006.03.07 20:56modify971.401.30301.30882.3030
2022006.03.07 20:57modify971.401.30301.30972.3030
2032006.03.07 20:57modify971.401.30301.31082.3030
2042006.03.07 20:57modify971.401.30301.31092.3030
2052006.03.07 20:57modify971.401.30301.31102.3030
2062006.03.07 20:58modify971.401.30301.31122.3030
2072006.03.07 20:58modify971.401.30301.31132.3030
2082006.03.07 20:58close971.401.31301.31132.30301104.7215087.10
2092006.03.07 20:58buy981.601.31310.81262.3131
2102006.03.07 20:59close981.601.31390.81262.313197.4215184.52
2112006.03.07 20:59sell991.601.31481.81530.3148
2122006.03.07 20:59close991.601.31151.81530.3148402.5915587.11
2132006.03.07 20:59buy1001.601.31120.81072.3112
2142006.03.07 21:00close1001.601.31330.81072.3112255.8415842.95
2152006.03.07 21:00sell1011.601.31351.81400.3135
2162006.03.07 21:00close1011.601.31011.81400.3135415.2416258.19
2172006.03.07 21:00buy1021.701.30800.80752.3080
2182006.03.07 21:03modify1021.701.30801.30802.3080
2192006.03.07 21:03modify1021.701.30801.30882.3080
2202006.03.07 21:03modify1021.701.30801.30972.3080
2212006.03.07 21:04modify1021.701.30801.31082.3080
2222006.03.07 21:04modify1021.701.30801.31092.3080
2232006.03.07 21:04modify1021.701.30801.31102.3080
2242006.03.07 21:04modify1021.701.30801.31122.3080
2252006.03.07 21:05modify1021.701.30801.31132.3080
2262006.03.07 21:05close1021.701.31301.31132.3080647.3716905.56
2272006.03.07 21:05buy1031.701.31310.81262.3131
2282006.03.07 21:06close1031.701.31390.81262.3131103.5117009.07
2292006.03.07 21:06sell1041.801.31481.81530.3148
2302006.03.07 21:06close1041.801.31151.81530.3148452.9217461.99
2312006.03.07 21:06buy1051.801.31120.81072.3112
2322006.03.07 21:06close1051.801.31330.81072.3112287.8217749.81
2332006.03.07 21:07sell1061.801.31351.81400.3135
2342006.03.07 21:07close1061.801.31011.81400.3135467.1418216.95
2352006.03.07 21:07buy1071.901.30800.80752.3080
2362006.03.07 21:10modify1071.901.30801.30802.3080
2372006.03.07 21:10modify1071.901.30801.30882.3080
2382006.03.07 21:10modify1071.901.30801.30972.3080
2392006.03.07 21:11modify1071.901.30801.31082.3080
2402006.03.07 21:11modify1071.901.30801.31092.3080
2412006.03.07 21:11modify1071.901.30801.31102.3080
2422006.03.07 21:11modify1071.901.30801.31122.3080
2432006.03.07 21:12modify1071.901.30801.31132.3080
2442006.03.07 21:12close1071.901.31301.31132.3080723.5318940.48
2452006.03.07 21:12buy1081.901.31310.81262.3131
2462006.03.07 21:12close1081.901.31390.81262.3131115.6919056.17
2472006.03.07 21:13sell1092.001.31481.81530.3148
2482006.03.07 21:13close1092.001.31151.81530.3148503.2419559.41
2492006.03.07 21:13buy1102.001.31120.81072.3112
2502006.03.07 21:13close1102.001.31330.81072.3112319.8119879.22
2512006.03.07 21:13sell1112.001.31351.81400.3135
2522006.03.07 21:14close1112.001.31011.81400.3135519.0420398.26
2532006.03.07 21:14buy1122.101.30800.80752.3080
2542006.03.07 21:17modify1122.101.30801.30802.3080
2552006.03.07 21:17modify1122.101.30801.30882.3080
2562006.03.07 21:17modify1122.101.30801.30972.3080
2572006.03.07 21:18modify1122.101.30801.31082.3080
2582006.03.07 21:18modify1122.101.30801.31092.3080
2592006.03.07 21:18modify1122.101.30801.31102.3080
2602006.03.07 21:18modify1122.101.30801.31122.3080
2612006.03.07 21:18modify1122.101.30801.31132.3080
2622006.03.07 21:19close1122.101.31301.31132.3080799.7021197.96
2632006.03.07 21:19buy1132.201.31310.81262.3131
2642006.03.07 21:19close1132.201.31390.81262.3131133.9521331.91
2652006.03.07 21:19sell1142.201.31481.81530.3148
2662006.03.07 21:20close1142.201.31151.81530.3148553.5621885.47
2672006.03.07 21:20buy1152.201.31120.81072.3112
2682006.03.07 21:20close1152.201.31330.81072.3112351.7922237.26
2692006.03.07 21:20sell1162.301.31351.81400.3135
2702006.03.07 21:21close1162.301.31011.81400.3135596.9022834.16
2712006.03.07 21:21buy1172.301.30800.80752.3080
2722006.03.07 21:24modify1172.301.30801.30802.3080
2732006.03.07 21:24modify1172.301.30801.30882.3080
2742006.03.07 21:24modify1172.301.30801.30972.3080
2752006.03.07 21:25modify1172.301.30801.31082.3080
2762006.03.07 21:25modify1172.301.30801.31092.3080
2772006.03.07 21:25modify1172.301.30801.31102.3080
2782006.03.07 21:25modify1172.301.30801.31122.3080
2792006.03.07 21:25modify1172.301.30801.31132.3080
2802006.03.07 21:26close1172.301.31481.31132.30801189.5324023.69
2812006.03.07 21:26buy1182.501.31210.81162.3121
2822006.03.07 21:27close1182.501.31340.81162.3121247.4524271.14
2832006.03.07 21:27sell1192.501.31481.81530.3148
2842006.03.07 21:27close1192.501.31231.81530.3148476.2624747.40
2852006.03.07 21:27buy1202.501.31280.81232.3128
2862006.03.07 21:34close1202.501.31340.81232.3128114.2124861.61
2872006.03.07 21:34sell1212.501.31481.81530.3148
2882006.03.07 21:34close1212.501.31231.81530.3148476.2625337.87
2892006.03.07 21:34buy1222.601.31280.81232.3128
2902006.03.07 21:41close1222.601.31340.81232.3128118.7825456.65
2912006.03.07 21:41sell1232.601.31481.81530.3148
2922006.03.07 21:41close1232.601.31231.81530.3148495.3125951.96
2932006.03.07 21:41buy1242.601.31280.81232.3128
2942006.03.07 21:48close1242.601.31340.81232.3128118.7826070.74
2952006.03.07 21:48sell1252.701.31481.81530.3148
2962006.03.07 21:48close1252.701.31231.81530.3148514.3626585.10
2972006.03.07 21:48buy1262.701.31280.81232.3128
2982006.03.07 21:55close1262.701.31340.81232.3128123.3426708.44
2992006.03.07 21:55sell1272.701.31481.81530.3148
3002006.03.07 21:55close1272.701.31231.81530.3148514.3627222.80
3012006.03.07 21:55buy1282.801.31280.81232.3128
3022006.03.07 23:30close1282.801.31330.81232.3128106.6027329.40
3032006.03.07 23:30buy1292.801.31100.81052.3110
3042006.03.07 23:37close1292.801.31330.81052.3110490.3727819.77
3052006.03.07 23:37buy1302.801.31100.81052.3110
3062006.03.07 23:44close1302.801.31330.81052.3110490.3728310.14
3072006.03.07 23:44buy1312.901.31100.81052.3110
3082006.03.07 23:51close1312.901.31330.81052.3110507.8828818.02
3092006.03.07 23:51buy1322.901.31100.81052.3110
3102006.03.07 23:57close1322.901.31330.81052.3110507.8829325.90
3112006.03.07 23:58buy1333.001.31100.81052.3110
3122006.03.07 23:59close1333.001.31330.81052.3110525.3929851.29
3132006.03.08 00:00sell1343.001.31301.81350.3130
3142006.03.08 00:35modify1343.001.31301.31300.3130
3152006.03.08 00:36modify1343.001.31301.31240.3130
3162006.03.08 00:38s/l1343.001.31241.31240.3130137.1329988.42
3172006.03.08 00:38sell1353.001.31211.81260.3121
3182006.03.08 01:01modify1353.001.31211.31140.3121
3192006.03.08 01:01modify1353.001.31211.31130.3121
3202006.03.08 01:01modify1353.001.31211.31090.3121
3212006.03.08 01:06s/l1353.001.31091.31090.3121274.6230263.04
3222006.03.08 01:06sell1363.101.31041.81090.3104
3232006.03.08 02:04modify1363.101.31041.31040.3104
3242006.03.08 02:05modify1363.101.31041.31020.3104
3252006.03.08 02:06modify1363.101.31041.31000.3104
3262006.03.08 04:05s/l1363.101.31001.31000.310494.6630357.70
3272006.03.08 04:05sell1373.101.30951.81000.3095
3282006.03.08 07:39modify1373.101.30951.30950.3095
3292006.03.08 07:39modify1373.101.30951.30920.3095
3302006.03.08 07:40modify1373.101.30951.30860.3095
3312006.03.08 07:42s/l1373.101.30861.30860.3095213.1930570.89
3322006.03.08 07:42sell1383.101.30821.80870.3082
3332006.03.14 05:40modify1383.101.30821.30430.3082
3342006.03.14 05:41s/l1383.101.30431.30430.3082726.6231297.51
3352006.03.14 05:41sell1393.201.30411.80460.3041
3362006.03.14 05:42modify1393.201.30411.30230.3041
3372006.03.14 05:42s/l1393.201.30231.30230.3041442.1231739.63
3382006.03.14 05:42sell1403.201.30231.80280.3023
3392006.03.14 05:49modify1403.201.30231.30230.3023
3402006.03.14 05:49s/l1403.201.30231.30230.30230.0031739.63
3412006.03.14 05:49sell1413.201.30231.80280.3023
3422006.03.14 05:56modify1413.201.30231.30230.3023
3432006.03.14 05:56s/l1413.201.30231.30230.30230.0031739.63
3442006.03.14 05:56sell1423.201.30231.80280.3023
3452006.03.14 06:03modify1423.201.30231.30230.3023
3462006.03.14 06:03s/l1423.201.30231.30230.30230.0031739.63
3472006.03.14 06:03sell1433.201.30231.80280.3023
3482006.03.14 06:07modify1433.201.30231.30230.3023
3492006.03.14 06:07s/l1433.201.30231.30230.30230.0031739.63
3502006.03.14 06:07sell1443.201.30181.80230.3018
3512006.03.15 05:06close1443.201.29991.80230.3018433.3032172.93
3522006.03.15 05:06buy1453.301.29970.79922.2997
3532006.03.15 05:06close1453.301.30110.79922.2997355.0832528.01
3542006.03.15 05:06sell1463.301.30041.80090.3004
3552006.03.15 05:07close1463.301.29721.80090.3004814.0633342.07
3562006.03.15 05:07buy1473.401.29770.79722.2977
3572006.03.15 05:09modify1473.401.29771.29802.2977
3582006.03.15 05:10close1473.401.30031.29802.2977679.8434021.91
3592006.03.15 05:10sell1483.501.30041.80090.3004
3602006.03.15 05:11close1483.501.29991.80090.3004134.6334156.54
3612006.03.15 05:11buy1493.501.29970.79922.2997
3622006.03.15 05:12close1493.501.30110.79922.2997376.6034533.14
3632006.03.15 05:12sell1503.501.30041.80090.3004
3642006.03.15 05:12close1503.501.29721.80090.3004863.4035396.54
3652006.03.15 05:12buy1513.601.29770.79722.2977
3662006.03.15 05:15modify1513.601.29771.29802.2977
3672006.03.15 05:15close1513.601.30031.29802.2977719.8336116.37
3682006.03.15 05:15sell1523.701.30041.80090.3004
3692006.03.15 05:17close1523.701.29991.80090.3004142.3236258.69
3702006.03.15 05:17buy1533.701.29970.79922.2997
3712006.03.15 05:17close1533.701.30110.79922.2997398.1236656.81
3722006.03.15 05:17sell1543.701.30041.80090.3004
3732006.03.15 05:18close1543.701.29721.80090.3004912.7437569.55
3742006.03.15 05:18buy1553.801.29770.79722.2977
3752006.03.15 05:20modify1553.801.29771.29802.2977
3762006.03.15 05:20close1553.801.30031.29802.2977759.8238329.37
3772006.03.15 05:21sell1563.901.30041.80090.3004
3782006.03.15 05:22close1563.901.29991.80090.3004150.0138479.38
3792006.03.15 05:22buy1573.901.29970.79922.2997
3802006.03.15 05:22close1573.901.30110.79922.2997419.6438899.02
3812006.03.15 05:23sell1583.901.30041.80090.3004
3822006.03.15 05:23close1583.901.29721.80090.3004962.0739861.09
3832006.03.15 05:23buy1594.001.29770.79722.2977
3842006.03.15 05:25modify1594.001.29771.29802.2977
3852006.03.15 05:26close1594.001.30031.29802.2977799.8240660.91
3862006.03.15 05:26sell1604.101.30041.80090.3004
3872006.03.15 05:27close1604.101.29991.80090.3004157.7040818.61
3882006.03.15 05:28buy1614.101.29970.79922.2997
3892006.03.15 05:28close1614.101.30110.79922.2997441.1741259.78
3902006.03.15 05:28sell1624.201.30041.80090.3004
3912006.03.15 05:28close1624.201.29721.80090.30041036.0842295.86
3922006.03.15 05:28buy1634.301.29770.79722.2977
3932006.03.15 05:31modify1634.301.29771.29802.2977
3942006.03.15 05:31close1634.301.30031.29802.2977859.8043155.66
3952006.03.15 05:31sell1644.401.30041.80090.3004
3962006.03.15 05:33close1644.401.29991.80090.3004169.2443324.90
3972006.03.15 05:33buy1654.401.29970.79922.2997
3982006.03.15 05:33close1654.401.30110.79922.2997473.4543798.35
3992006.03.15 05:33sell1664.401.30041.80090.3004
4002006.03.15 05:36close1664.401.29501.80090.30041834.7545633.10
4012006.03.15 05:37buy1674.601.29720.79672.2972
4022006.03.15 06:11modify1674.601.29721.29732.2972
4032006.03.15 06:14s/l1674.601.29731.29732.297235.4745668.57
4042006.03.15 06:14buy1684.601.29750.79702.2975
4052006.03.15 06:38modify1684.601.29751.29832.2975
4062006.03.15 06:38modify1684.601.29751.29852.2975
4072006.03.15 06:39modify1684.601.29751.29862.2975
4082006.03.15 06:39close1684.601.30031.29862.2975990.5446659.11
4092006.03.15 06:39buy1694.701.30060.80012.3006
4102006.03.15 06:39close1694.701.30050.80012.3006-36.1446622.97
4112006.03.15 06:40sell1704.701.30081.80130.3008
4122006.03.15 06:43close1704.701.30021.80130.3008216.8946839.86
4132006.03.15 06:43buy1714.701.30040.79992.3004
4142006.03.15 06:45close1714.701.30030.79992.3004-36.1546803.71
4152006.03.15 06:45buy1724.701.30060.80012.3006
4162006.03.15 06:45close1724.701.30050.80012.3006-36.1446767.57
4172006.03.15 06:45sell1734.701.30081.80130.3008
4182006.03.15 06:48close1734.701.30021.80130.3008216.8946984.46
4192006.03.15 06:48buy1744.701.30040.79992.3004
4202006.03.15 06:50close1744.701.30030.79992.3004-36.1546948.31
4212006.03.15 06:50buy1754.701.30060.80012.3006
4222006.03.15 06:50close1754.701.30050.80012.3006-36.1446912.17
4232006.03.15 06:50sell1764.701.30081.80130.3008
4242006.03.15 06:53close1764.701.30021.80130.3008216.8947129.06
4252006.03.15 06:53buy1774.801.30040.79992.3004
4262006.03.15 06:55close1774.801.30030.79992.3004-36.9147092.15
4272006.03.15 06:55buy1784.801.30060.80012.3006
4282006.03.15 06:56close1784.801.30050.80012.3006-36.9147055.24
4292006.03.15 06:56sell1794.801.30081.80130.3008
4302006.03.15 06:59close1794.801.30021.80130.3008221.5047276.74
4312006.03.15 06:59buy1804.801.30040.79992.3004
4322006.03.15 07:01close1804.801.30030.79992.3004-36.9147239.83
4332006.03.15 07:01buy1814.801.30060.80012.3006
4342006.03.15 07:01close1814.801.30050.80012.3006-36.9147202.92
4352006.03.15 07:01sell1824.801.30081.80130.3008
4362006.03.15 07:04close1824.801.30021.80130.3008221.5047424.42
4372006.03.15 07:04buy1834.801.30040.79992.3004
4382006.03.15 07:08close1834.801.30180.79992.3004516.2147940.63
4392006.03.15 07:08sell1844.801.30201.80250.3020
4402006.03.15 23:31close1844.801.29831.80250.30201367.9449308.57
4412006.03.15 23:31buy1855.001.29880.79832.2988
4422006.03.15 23:33close1855.001.30060.79832.2988691.9950000.56
4432006.03.15 23:33buy1865.101.30060.80012.3006
4442006.03.15 23:33close1865.101.30050.80012.3006-39.2249961.34
4452006.03.15 23:34sell1875.001.30141.80190.3014
4462006.03.15 23:36close1875.001.29831.80190.30141193.8751155.21
4472006.03.15 23:36buy1885.201.29880.79832.2988
4482006.03.15 23:38close1885.201.30060.79832.2988719.6751874.88
4492006.03.15 23:39buy1895.201.30060.80012.3006
4502006.03.15 23:39close1895.201.30050.80012.3006-39.9851834.90
4512006.03.15 23:39sell1905.201.30141.80190.3014
4522006.03.15 23:41close1905.201.29831.80190.30141241.6253076.52
4532006.03.15 23:42buy1915.401.29880.79832.2988
4542006.03.15 23:44close1915.401.30060.79832.2988747.3553823.87
4552006.03.15 23:44buy1925.401.30060.80012.3006
4562006.03.15 23:44close1925.401.30050.80012.3006-41.5253782.35
4572006.03.15 23:44sell1935.401.30141.80190.3014
4582006.03.15 23:47close1935.401.29831.80190.30141289.3855071.73
4592006.03.15 23:47buy1945.601.29880.79832.2988
4602006.03.15 23:49close1945.601.30060.79832.2988775.0355846.76
4612006.03.15 23:49buy1955.601.30060.80012.3006
4622006.03.15 23:50close1955.601.30050.80012.3006-43.0655803.70
4632006.03.15 23:50sell1965.601.30141.80190.3014
4642006.03.15 23:52close1965.601.29831.80190.30141337.1357140.83
4652006.03.15 23:52buy1975.801.29880.79832.2988
4662006.03.15 23:55close1975.801.30060.79832.2988802.7157943.54
4672006.03.15 23:55buy1985.801.30060.80012.3006
4682006.03.15 23:55close1985.801.30050.80012.3006-44.6057898.94
4692006.03.15 23:55sell1995.801.30141.80190.3014
4702006.03.15 23:59close1995.801.29611.80190.30142371.7360270.67
4712006.03.16 00:00buy2006.101.29620.79572.2962
4722006.03.16 09:43modify2006.101.29621.29622.2962
4732006.03.16 09:44modify2006.101.29621.29632.2962
4742006.03.16 09:44modify2006.101.29621.29642.2962
4752006.03.16 11:45modify2006.101.29621.29652.2962
4762006.03.16 11:46modify2006.101.29621.29662.2962
4772006.03.16 11:47modify2006.101.29621.29672.2962
4782006.03.16 11:48modify2006.101.29621.29682.2962
4792006.03.16 11:48modify2006.101.29621.29692.2962
4802006.03.16 11:48modify2006.101.29621.29702.2962
4812006.03.16 12:47modify2006.101.29621.29712.2962
4822006.03.16 13:19modify2006.101.29621.29722.2962
4832006.03.16 15:50modify2006.101.29621.29732.2962
4842006.03.16 15:50modify2006.101.29621.29742.2962
4852006.03.16 16:51modify2006.101.29621.29782.2962
4862006.03.16 16:55modify2006.101.29621.29792.2962
4872006.03.16 17:22modify2006.101.29621.29832.2962
4882006.03.16 17:22modify2006.101.29621.29842.2962
4892006.03.16 18:55s/l2006.101.29841.29842.29621033.7461304.41
4902006.03.16 18:55buy2016.201.29870.79822.2987
4912006.03.21 17:28modify2016.201.29871.29982.2987
4922006.03.21 17:29modify2016.201.29871.29992.2987
4932006.03.21 17:32modify2016.201.29871.30002.2987
4942006.03.21 17:32modify2016.201.29871.30012.2987
4952006.03.21 17:32modify2016.201.29871.30022.2987
4962006.03.21 17:33modify2016.201.29871.30032.2987
4972006.03.21 17:37modify2016.201.29871.30042.2987
4982006.03.21 17:38modify2016.201.29871.30062.2987
4992006.03.21 17:39modify2016.201.29871.30072.2987
5002006.03.21 17:40modify2016.201.29871.30082.2987
5012006.03.21 17:42modify2016.201.29871.30092.2987
5022006.03.21 17:42modify2016.201.29871.30112.2987
5032006.03.21 17:43modify2016.201.29871.30122.2987
5042006.03.21 17:44modify2016.201.29871.30132.2987
5052006.03.21 17:44modify2016.201.29871.30142.2987
5062006.03.21 17:44modify2016.201.29871.30162.2987
5072006.03.21 17:44modify2016.201.29871.30172.2987
5082006.03.21 17:44modify2016.201.29871.30182.2987
5092006.03.21 17:44modify2016.201.29871.30192.2987
5102006.03.21 17:44modify2016.201.29871.30202.2987
5112006.03.21 17:45modify2016.201.29871.30212.2987
5122006.03.21 17:45modify2016.201.29871.30222.2987
5132006.03.21 17:46modify2016.201.29871.30232.2987
5142006.03.21 18:14s/l2016.201.30231.30232.29871884.3263188.73
5152006.03.21 18:14buy2026.401.30270.80222.3027
5162006.03.22 11:05modify2026.401.30271.30282.3027
5172006.03.22 11:19modify2026.401.30271.30302.3027
5182006.03.22 11:41modify2026.401.30271.30312.3027
5192006.03.22 11:43modify2026.401.30271.30322.3027
5202006.03.22 12:12s/l2026.401.30321.30322.3027304.1563492.88
5212006.03.22 12:12buy2036.401.30370.80322.3037
5222006.03.22 18:23modify2036.401.30371.30372.3037
5232006.03.22 18:47s/l2036.401.30371.30372.30370.0063492.88
5242006.03.22 18:47buy2046.401.30410.80362.3041
5252006.03.22 19:09modify2046.401.30411.30412.3041
5262006.03.22 20:05modify2046.401.30411.30422.3041
5272006.03.22 20:47s/l2046.401.30421.30422.304149.0763541.95
5282006.03.22 20:47buy2056.401.30470.80422.3047
5292006.03.23 01:56modify2056.401.30471.30492.3047
5302006.03.23 01:57modify2056.401.30471.30562.3047
5312006.03.23 02:09modify2056.401.30471.30582.3047
5322006.03.23 02:09close2056.401.30771.30582.30471644.0365185.98
5332006.03.23 02:10sell2066.601.30781.80830.3078
5342006.03.23 02:12close2066.601.30791.80830.3078-50.4665135.52
5352006.03.23 02:12buy2076.601.30780.80732.3078
5362006.03.23 02:13close2076.601.30750.80732.3078-151.4364984.09
5372006.03.23 02:13sell2086.501.30771.80820.3077
5382006.03.23 02:14close2086.501.30791.80820.3077-99.4064884.69
5392006.03.23 02:15sell2096.501.30751.80800.3075
5402006.03.23 02:15close2096.501.30791.80800.3075-198.7964685.90
5412006.03.23 02:16buy2106.501.30780.80732.3078
5422006.03.23 02:17close2106.501.30750.80732.3078-149.1464536.76
5432006.03.23 02:17sell2116.501.30761.80810.3076
5442006.03.23 02:18close2116.501.30791.80810.3076-149.0964387.67
5452006.03.23 02:19sell2126.501.30751.80800.3075
5462006.03.23 02:19close2126.501.30791.80800.3075-198.7964188.88
5472006.03.23 02:19sell2136.501.30751.80800.3075
5482006.03.23 02:20close2136.501.30791.80800.3075-198.7963990.09
5492006.03.23 02:20buy2146.401.30780.80732.3078
5502006.03.23 02:20close2146.401.30750.80732.3078-146.8563843.24
5512006.03.23 02:20sell2156.401.30761.80810.3076
5522006.03.23 02:20close2156.401.30791.80810.3076-146.8063696.44
5532006.03.23 02:21sell2166.401.30751.80800.3075
5542006.03.23 02:21close2166.401.30791.80800.3075-195.7363500.71
5552006.03.23 02:22sell2176.401.30751.80800.3075
5562006.03.23 02:22close2176.401.30791.80800.3075-195.7363304.98
5572006.03.23 02:23sell2186.401.30751.80800.3075
5582006.03.23 02:23close2186.401.30771.80800.3075-97.8863207.10
5592006.03.23 02:24buy2196.401.30780.80732.3078
5602006.03.23 02:29close2196.401.30750.80732.3078-146.8563060.25
5612006.03.23 02:29buy2206.401.30790.80742.3079
5622006.03.23 02:31close2206.401.30750.80742.3079-195.7962864.46
5632006.03.23 02:32buy2216.301.30790.80742.3079
5642006.03.23 02:32close2216.301.30750.80742.3079-192.7362671.73
5652006.03.23 02:33buy2226.301.30790.80742.3079
5662006.03.23 02:34close2226.301.30750.80742.3079-192.7362479.00
5672006.03.23 02:34sell2236.301.30761.80810.3076
5682006.03.23 02:38close2236.301.30791.80810.3076-144.5162334.49
5692006.03.23 02:38buy2246.301.30780.80732.3078
5702006.03.23 02:38close2246.301.30750.80732.3078-144.5562189.94
5712006.03.23 02:39buy2256.301.30790.80742.3079
5722006.03.23 02:39close2256.301.30750.80742.3079-192.7361997.21
5732006.03.23 02:39buy2266.201.30790.80742.3079
5742006.03.23 02:39close2266.201.30750.80742.3079-189.6761807.54
5752006.03.23 02:40buy2276.201.30790.80742.3079
5762006.03.23 02:40close2276.201.30750.80742.3079-189.6761617.87
5772006.03.23 02:41buy2286.201.30790.80742.3079
5782006.03.23 02:41close2286.201.30750.80742.3079-189.6761428.20
5792006.03.23 02:42sell2296.201.30761.80810.3076
5802006.03.23 02:50close2296.201.30791.80810.3076-142.2161285.99
5812006.03.23 02:50buy2306.201.30780.80732.3078
5822006.03.23 02:51close2306.201.30750.80732.3078-142.2661143.73
5832006.03.23 02:51sell2316.201.30771.80820.3077
5842006.03.23 03:02close2316.201.30781.80820.3077-47.4161096.32
5852006.03.23 03:02buy2326.201.30770.80722.3077
5862006.03.23 03:03close2326.201.30750.80722.3077-94.8461001.48
5872006.03.23 03:03sell2336.201.30761.80810.3076
5882006.03.23 03:06close2336.201.30791.80810.3076-142.2160859.27
5892006.03.23 03:07buy2346.101.30770.80722.3077
5902006.03.23 03:08close2346.101.30750.80722.3077-93.3160765.96
5912006.03.23 03:08sell2356.101.30761.80810.3076
5922006.03.23 03:09close2356.101.30771.80810.3076-46.6560719.31
5932006.03.23 03:10buy2366.101.30780.80732.3078
5942006.03.23 03:10close2366.101.30750.80732.3078-139.9660579.35
5952006.03.23 03:10buy2376.101.30790.80742.3079
5962006.03.23 03:11close2376.101.30750.80742.3079-186.6260392.73
5972006.03.23 03:11buy2386.101.30790.80742.3079
5982006.03.23 03:12close2386.101.30750.80742.3079-186.6260206.11
5992006.03.23 03:12buy2396.101.30790.80742.3079
6002006.03.23 03:13close2396.101.30750.80742.3079-186.6260019.49
6012006.03.23 03:13buy2406.101.30790.80742.3079
6022006.03.23 03:13close2406.101.30750.80742.3079-186.6259832.87
6032006.03.23 03:14sell2416.001.30761.80810.3076
6042006.03.23 03:15close2416.001.30791.80810.3076-137.6359695.24
6052006.03.23 03:16buy2426.001.30780.80732.3078
6062006.03.23 03:16close2426.001.30750.80732.3078-137.6759557.57
6072006.03.23 03:16buy2436.001.30790.80742.3079
6082006.03.23 03:18close2436.001.30750.80742.3079-183.5659374.01
6092006.03.23 03:18sell2446.001.30761.80810.3076
6102006.03.23 03:19close2446.001.30781.80810.3076-91.7659282.25
6112006.03.23 03:20buy2456.001.30790.80742.3079
6122006.03.23 03:20close2456.001.30750.80742.3079-183.5659098.69
6132006.03.23 03:20buy2466.001.30790.80742.3079
6142006.03.23 03:20close2466.001.30750.80742.3079-183.5658915.13
6152006.03.23 03:21buy2475.901.30790.80742.3079
6162006.03.23 03:21close2475.901.30750.80742.3079-180.5058734.63
6172006.03.23 03:22buy2485.901.30790.80742.3079
6182006.03.23 03:22close2485.901.30750.80742.3079-180.5058554.13
6192006.03.23 03:22buy2495.901.30790.80742.3079
6202006.03.23 03:24close2495.901.30750.80742.3079-180.5058373.63
6212006.03.23 03:24buy2505.901.30790.80742.3079
6222006.03.23 03:25close2505.901.30750.80742.3079-180.5058193.13
6232006.03.23 03:25buy2515.901.30770.80722.3077
6242006.03.23 03:29close2515.901.30750.80722.3077-90.2558102.88
6252006.03.23 03:30buy2525.901.30790.80742.3079
6262006.03.23 03:30close2525.901.30750.80742.3079-180.5057922.38
6272006.03.23 03:30buy2535.801.30790.80742.3079
6282006.03.23 03:34close2535.801.30750.80742.3079-177.4457744.94
6292006.03.23 03:35buy2545.801.30790.80742.3079
6302006.03.23 03:35close2545.801.30750.80742.3079-177.4457567.50
6312006.03.23 03:35sell2555.801.30761.80810.3076
6322006.03.23 03:36close2555.801.30791.80810.3076-133.0457434.46
6332006.03.23 03:36sell2565.801.30751.80800.3075
6342006.03.23 03:37close2565.801.30791.80800.3075-177.3857257.08
6352006.03.23 03:37sell2575.801.30751.80800.3075
6362006.03.23 03:38close2575.801.30791.80800.3075-177.3857079.70
6372006.03.23 03:39sell2585.801.30761.80810.3076
6382006.03.23 03:40close2585.801.30791.80810.3076-133.0456946.66
6392006.03.23 03:40buy2595.701.30770.80722.3077
6402006.03.23 03:41close2595.701.30760.80722.3077-43.5956903.07
6412006.03.23 03:42sell2605.701.30751.80800.3075
6422006.03.23 03:45close2605.701.30791.80800.3075-174.3356728.74
6432006.03.23 03:45buy2615.701.30780.80732.3078
6442006.03.23 03:45close2615.701.30750.80732.3078-130.7856597.96
6452006.03.23 03:46buy2625.701.30780.80732.3078
6462006.03.23 03:46close2625.701.30750.80732.3078-130.7856467.18
6472006.03.23 03:47sell2635.701.30761.80810.3076
6482006.03.23 03:47close2635.701.30781.80810.3076-87.1756380.01
6492006.03.23 03:47sell2645.701.30751.80800.3075
6502006.03.23 03:48close2645.701.30791.80800.3075-174.3356205.68
6512006.03.23 03:48sell2655.701.30771.80820.3077
6522006.03.23 03:49close2655.701.30791.80820.3077-87.1656118.52
6532006.03.23 03:49sell2665.701.30751.80800.3075
6542006.03.23 03:59close2665.701.30791.80800.3075-174.3355944.19
6552006.03.23 03:59sell2675.601.30751.80800.3075
6562006.03.23 04:00close2675.601.30791.80800.3075-171.2755772.92
6572006.03.23 04:00buy2685.601.30780.80732.3078
6582006.03.23 04:02close2685.601.30750.80732.3078-128.4955644.43
6592006.03.23 04:02buy2695.601.30790.80742.3079
6602006.03.23 04:10close2695.601.30760.80742.3079-128.4855515.95
6612006.03.23 04:10sell2705.601.30771.80820.3077
6622006.03.23 04:12close2705.601.30791.80820.3077-85.6355430.32
6632006.03.23 04:12sell2715.601.30751.80800.3075
6642006.03.23 04:13close2715.601.30791.80800.3075-171.2755259.05
6652006.03.23 04:13buy2725.601.30780.80732.3078
6662006.03.23 04:21close2725.601.30760.80732.3078-85.6555173.40
6672006.03.23 04:22sell2735.601.30751.80800.3075
6682006.03.23 04:22close2735.601.30791.80800.3075-171.2755002.13
6692006.03.23 04:22sell2745.601.30751.80800.3075
6702006.03.23 04:23close2745.601.30791.80800.3075-171.2754830.86
6712006.03.23 04:23buy2755.501.30780.80732.3078
6722006.03.23 04:23close2755.501.30750.80732.3078-126.2054704.66
6732006.03.23 04:23sell2765.501.30761.80810.3076
6742006.03.23 04:27close2765.501.30791.80810.3076-126.1654578.50
6752006.03.23 04:28sell2775.501.30751.80800.3075
6762006.03.23 04:32close2775.501.30791.80800.3075-168.2154410.29
6772006.03.23 04:32buy2785.501.30780.80732.3078
6782006.03.23 04:33close2785.501.30760.80732.3078-84.1254326.17
6792006.03.23 04:33sell2795.501.30751.80800.3075
6802006.03.23 04:34close2795.501.30791.80800.3075-168.2154157.96
6812006.03.23 04:34sell2805.501.30751.80800.3075
6822006.03.23 04:37close2805.501.30781.80800.3075-126.1754031.79
6832006.03.23 04:37sell2815.501.30751.80800.3075
6842006.03.23 04:38close2815.501.30791.80800.3075-168.2153863.58
6852006.03.23 04:39sell2825.401.30751.80800.3075
6862006.03.23 04:39close2825.401.30791.80800.3075-165.1553698.43
6872006.03.23 04:39sell2835.401.30751.80800.3075
6882006.03.23 04:45close2835.401.30791.80800.3075-165.1553533.28
6892006.03.23 04:46sell2845.401.30751.80800.3075
6902006.03.23 04:47close2845.401.30791.80800.3075-165.1553368.13
6912006.03.23 04:47sell2855.401.30751.80800.3075
6922006.03.23 04:48close2855.401.30781.80800.3075-123.8753244.26
6932006.03.23 04:48sell2865.401.30761.80810.3076
6942006.03.23 04:53close2865.401.30791.80810.3076-123.8653120.40
6952006.03.23 04:53buy2875.401.30780.80732.3078
6962006.03.23 04:58close2875.401.30750.80732.3078-123.9052996.50
6972006.03.23 04:58buy2885.301.30790.80742.3079
6982006.03.23 04:59close2885.301.30750.80742.3079-162.1452834.36
6992006.03.23 04:59buy2895.301.30790.80742.3079
7002006.03.23 05:01close2895.301.30750.80742.3079-162.1452672.22
7012006.03.23 05:01buy2905.301.30790.80742.3079
7022006.03.23 05:01close2905.301.30750.80742.3079-162.1452510.08
7032006.03.23 05:02sell2915.301.30761.80810.3076
7042006.03.23 05:02close2915.301.30791.80810.3076-121.5752388.51
7052006.03.23 05:03sell2925.301.30751.80800.3075
7062006.03.23 05:03close2925.301.30791.80800.3075-162.0952226.42
7072006.03.23 05:04buy2935.301.30780.80732.3078
7082006.03.23 05:12close2935.301.30750.80732.3078-121.6152104.81
7092006.03.23 05:12buy2945.301.30780.80732.3078
7102006.03.23 05:13close2945.301.30750.80732.3078-121.6151983.20
7112006.03.23 05:13buy2955.201.30790.80742.3079
7122006.03.23 05:13close2955.201.30750.80742.3079-159.0851824.12
7132006.03.23 05:14buy2965.201.30790.80742.3079
7142006.03.23 05:14close2965.201.30750.80742.3079-159.0851665.04
7152006.03.23 05:14sell2975.201.30761.80810.3076
7162006.03.23 05:15close2975.201.30791.80810.3076-119.2851545.76
7172006.03.23 05:15sell2985.201.30751.80800.3075
7182006.03.23 05:23close2985.201.30791.80800.3075-159.0351386.73
7192006.03.23 05:23sell2995.201.30761.80810.3076
7202006.03.23 05:34close2995.201.30791.80810.3076-119.2851267.45
7212006.03.23 05:34sell3005.201.30751.80800.3075
7222006.03.23 05:35close3005.201.30791.80800.3075-159.0351108.42
7232006.03.23 05:35sell3015.201.30751.80800.3075
7242006.03.23 05:39close3015.201.30791.80800.3075-159.0350949.39
7252006.03.23 05:39sell3025.101.30751.80800.3075
7262006.03.23 05:40close3025.101.30781.80800.3075-116.9950832.40
7272006.03.23 05:40buy3035.101.30770.80722.3077
7282006.03.23 05:56close3035.101.30750.80722.3077-78.0150754.39
7292006.03.23 05:56buy3045.101.30780.80732.3078
7302006.03.23 05:58close3045.101.30750.80732.3078-117.0250637.37
7312006.03.23 05:58buy3055.101.30790.80742.3079
7322006.03.23 05:59close3055.101.30750.80742.3079-156.0250481.35
7332006.03.23 06:00buy3065.101.30770.80722.3077
7342006.03.23 12:38close3065.101.30750.80722.3077-78.0150403.34
7352006.03.23 12:38sell3075.101.30771.80820.3077
7362006.03.23 13:25close3075.101.30791.80820.3077-77.9950325.35
7372006.03.23 13:25sell3085.101.30751.80800.3075
7382006.03.23 13:27close3085.101.30791.80800.3075-155.9850169.37
7392006.03.23 13:27sell3095.101.30761.80810.3076
7402006.03.23 13:29close3095.101.30791.80810.3076-116.9850052.39
7412006.03.23 13:29sell3105.101.30771.80820.3077
7422006.03.23 13:56close3105.101.30791.80820.3077-77.9949974.40
7432006.03.23 13:56sell3115.001.30781.80830.3078
7442006.03.23 13:58close3115.001.30791.80830.3078-38.2349936.17
7452006.03.23 13:59buy3125.001.30780.80732.3078
7462006.03.23 14:07close3125.001.30750.80732.3078-114.7249821.45
7472006.03.23 14:07buy3135.001.30790.80742.3079
7482006.03.23 14:09close3135.001.30750.80742.3079-152.9649668.49
7492006.03.23 14:09sell3145.001.30761.80810.3076
7502006.03.23 14:10close3145.001.30791.80810.3076-114.6949553.80
7512006.03.23 14:10sell3155.001.30751.80800.3075
7522006.03.23 14:11close3155.001.30791.80800.3075-152.9249400.88
7532006.03.23 14:11buy3165.001.30780.80732.3078
7542006.03.23 14:12close3165.001.30750.80732.3078-114.7249286.16
7552006.03.23 14:12sell3175.001.30761.80810.3076
7562006.03.23 14:23close3175.001.30791.80810.3076-114.6949171.47
7572006.03.23 14:23buy3185.001.30780.80732.3078
7582006.03.23 14:24close3185.001.30750.80732.3078-114.7249056.75
7592006.03.23 14:24sell3195.001.30761.80810.3076
7602006.03.23 14:26close3195.001.30791.80810.3076-114.6948942.06
7612006.03.23 14:26buy3204.901.30770.80722.3077
7622006.03.23 14:31close3204.901.30750.80722.3077-74.9548867.11
7632006.03.23 14:31sell3214.901.30761.80810.3076
7642006.03.23 15:20close3214.901.30791.80810.3076-112.3948754.72
7652006.03.23 15:21sell3224.901.30751.80800.3075
7662006.03.23 15:23close3224.901.30791.80800.3075-149.8648604.86
7672006.03.23 15:23buy3234.901.30770.80722.3077
7682006.03.23 15:51close3234.901.30750.80722.3077-74.9548529.91
7692006.03.23 15:51sell3244.901.30761.80810.3076
7702006.03.23 15:54close3244.901.30781.80810.3076-74.9448454.97
7712006.03.23 15:55buy3254.901.30760.80712.3076
7722006.03.23 16:00close3254.901.30760.80712.30760.0048454.97
7732006.03.23 16:00sell3264.901.30791.80840.3079
7742006.03.28 10:00modify3264.901.30791.30760.3079
7752006.03.28 10:01modify3264.901.30791.30750.3079
7762006.03.28 10:01modify3264.901.30791.30740.3079
7772006.03.28 10:01modify3264.901.30791.30720.3079
7782006.03.28 10:01modify3264.901.30791.30710.3079
7792006.03.28 10:02modify3264.901.30791.30690.3079
7802006.03.28 10:02modify3264.901.30791.30670.3079
7812006.03.28 10:02modify3264.901.30791.30660.3079
7822006.03.28 10:03modify3264.901.30791.30650.3079
7832006.03.28 10:03modify3264.901.30791.30640.3079
7842006.03.28 10:05modify3264.901.30791.30630.3079
7852006.03.28 10:05modify3264.901.30791.30620.3079
7862006.03.28 10:14modify3264.901.30791.30610.3079
7872006.03.28 10:14modify3264.901.30791.30590.3079
7882006.03.28 10:14modify3264.901.30791.30570.3079
7892006.03.28 10:15modify3264.901.30791.30550.3079
7902006.03.28 10:15modify3264.901.30791.30540.3079
7912006.03.28 10:16modify3264.901.30791.30530.3079
7922006.03.28 10:22modify3264.901.30791.30520.3079
7932006.03.28 10:22modify3264.901.30791.30510.3079
7942006.03.28 10:22modify3264.901.30791.30500.3079
7952006.03.28 10:23modify3264.901.30791.30490.3079
7962006.03.28 10:31modify3264.901.30791.30480.3079
7972006.03.28 10:42s/l3264.901.30481.30480.30791006.0149460.98
7982006.03.28 10:42sell3275.001.30431.80480.3043
7992006.03.28 13:50modify3275.001.30431.30420.3043
8002006.03.28 13:56modify3275.001.30431.30400.3043
8012006.03.28 13:56modify3275.001.30431.30390.3043
8022006.03.28 13:56modify3275.001.30431.30380.3043
8032006.03.28 13:56modify3275.001.30431.30370.3043
8042006.03.28 13:57modify3275.001.30431.30350.3043
8052006.03.28 13:58modify3275.001.30431.30340.3043
8062006.03.28 13:58modify3275.001.30431.30320.3043
8072006.03.28 13:58modify3275.001.30431.30290.3043
8082006.03.28 13:59modify3275.001.30431.30270.3043
8092006.03.28 14:00modify3275.001.30431.30260.3043
8102006.03.28 14:01modify3275.001.30431.30240.3043
8112006.03.28 14:01modify3275.001.30431.30220.3043
8122006.03.28 14:02modify3275.001.30431.30190.3043
8132006.03.28 14:04modify3275.001.30431.30170.3043
8142006.03.28 14:04modify3275.001.30431.30150.3043
8152006.03.28 14:34modify3275.001.30431.30140.3043
8162006.03.28 14:34modify3275.001.30431.30130.3043
8172006.03.28 15:24modify3275.001.30431.30120.3043
8182006.03.28 15:24modify3275.001.30431.30110.3043
8192006.03.28 15:26modify3275.001.30431.30100.3043
8202006.03.28 15:26modify3275.001.30431.30080.3043
8212006.03.28 15:26modify3275.001.30431.30070.3043
8222006.03.28 15:28modify3275.001.30431.30060.3043
8232006.03.28 15:29modify3275.001.30431.30040.3043
8242006.03.28 15:29modify3275.001.30431.30020.3043
8252006.03.28 15:30modify3275.001.30431.30010.3043
8262006.03.28 15:30modify3275.001.30431.29990.3043
8272006.03.28 15:32modify3275.001.30431.29980.3043
8282006.03.28 15:32modify3275.001.30431.29970.3043
8292006.03.28 15:39s/l3275.001.29971.29970.30431769.3751230.35
8302006.03.28 15:39sell3285.201.29941.79990.2994
8312006.03.29 23:59close at stop3285.201.31071.79990.2994-4539.0446691.31