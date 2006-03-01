Strategy Tester Report
ASC Trend EA

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
PeriodeTäglich (D1) 2006.03.01 00:00 - 2006.03.30 00:00 (2006.03.01 - 2006.03.30)
ModellJeder Tick (basierend auf dem nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen mit fraktaler Interpolation jedes Ticksignals)
ParameterlStopLoss=5000; sStopLoss=5000; lTakeProfit=10000; sTakeProfit=10000; lTrailingStop=15; sTrailingStop=15; MainTrend=1440; ShiftBars=0; SigValMin=5; Risk=1; EnableCloseByASCTrend=true; Slippage=5; UseHourTrade=false; FromHourTrade=0; ToHourTrade=0; UseSound=false; NameFileSound="alert.wav"; Lots=1; _Parameters_b_Lots="Ïàðàìåòðû ìîäóëÿ ðàñ÷¸òà ëîòà"; LotsWayChoice=1; LotsPercent=10; LotsDeltaDepo=500; LotsDepoForOne=500; LotsMax=10000; clOpenBuy=Aqua; clCloseBuy=Red; clOpenSell=Magenta; clCloseSell=Blue; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; Name_Expert="Marphe";
Balken im Test7357Ticks modelliert110163Modellierungsqualität43.57%
Ursprüngliche Einlage10000.00
Gesamt netto Profit128911.56Brutto Profit139236.25Brutto Loss-10324.69
Profit Faktor13.49Erwartetes Ergebnis457.13
Drawdown absolut0.00Maximaler Drawdown %6691.93 (4.6%)
Trades gesamt282Short Positionen (gewonnen %)91 (81.32%)Long Positionen (gewonnen %)191 (75.39%)
Profit Trades (% gesamt)218 (77.30%)Loss Trades (% gesamtl)64 (22.70%)
GrössterProfit Trade4215.65Loss Trade-3464.28
DurchschnittProfit Trade638.70Loss Trade-161.32
Maximumaufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)87 (17927.02)Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)12 (-571.80)
MaximalAufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)55059.39 (31)Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)-3464.28 (1)
Durchschnittaufeinanderfolgende Gewinne10aufeinanderfolgende Verluste3
Graph
Nr.ZeitTypAuftragLotsPreisS / LT / PProfitBilanz
12006.03.01 00:00buy11.00115.7865.75215.78
22006.03.01 00:31modify11.00115.78115.79215.78
32006.03.01 00:32s/l11.00115.79115.79215.788.6410008.64
42006.03.01 00:32buy21.10115.8165.78215.81
52006.03.01 00:34modify21.10115.81115.82215.81
62006.03.01 00:34modify21.10115.81115.84215.81
72006.03.01 00:37s/l21.10115.84115.84215.8128.5010037.14
82006.03.01 00:37buy31.10115.8265.79215.82
92006.03.01 00:40modify31.10115.82115.84215.82
102006.03.01 00:44s/l31.10115.84115.84215.8219.0010056.14
112006.03.01 00:44buy41.10115.8265.79215.82
122006.03.01 00:46modify41.10115.82115.84215.82
132006.03.01 00:50s/l41.10115.84115.84215.8219.0010075.14
142006.03.01 00:50buy51.10115.8265.79215.82
152006.03.01 00:53modify51.10115.82115.84215.82
162006.03.01 00:56s/l51.10115.84115.84215.8219.0010094.14
172006.03.01 00:56buy61.10115.8265.79215.82
182006.03.01 01:01modify61.10115.82115.84215.82
192006.03.01 01:01modify61.10115.82115.89215.82
202006.03.01 01:01modify61.10115.82115.90215.82
212006.03.01 01:02modify61.10115.82115.91215.82
222006.03.01 02:33modify61.10115.82115.92215.82
232006.03.01 02:33modify61.10115.82115.93215.82
242006.03.01 03:04s/l61.10115.93115.93215.82104.4110198.55
252006.03.01 03:04buy71.10115.9265.89215.92
262006.03.01 03:07modify71.10115.92115.93215.92
272006.03.01 03:09s/l71.10115.93115.93215.929.4910208.04
282006.03.01 03:09buy81.10115.9265.89215.92
292006.03.01 03:13modify81.10115.92115.93215.92
302006.03.01 03:15s/l81.10115.93115.93215.929.4910217.53
312006.03.01 03:15buy91.10115.9265.89215.92
322006.03.01 03:19modify91.10115.92115.93215.92
332006.03.01 03:21s/l91.10115.93115.93215.929.4910227.02
342006.03.01 03:21buy101.10115.9265.89215.92
352006.03.01 03:25modify101.10115.92115.93215.92
362006.03.01 03:27s/l101.10115.93115.93215.929.4910236.51
372006.03.01 03:27buy111.10115.9265.89215.92
382006.03.01 13:47modify111.10115.92115.95215.92
392006.03.01 13:52modify111.10115.92115.96215.92
402006.03.01 13:56s/l111.10115.96115.96215.9237.9410274.45
412006.03.01 13:56buy121.10115.9965.96215.99
422006.03.01 14:18modify121.10115.99115.99215.99
432006.03.01 14:19modify121.10115.99116.00215.99
442006.03.01 14:19modify121.10115.99116.01215.99
452006.03.01 14:19modify121.10115.99116.03215.99
462006.03.01 14:19modify121.10115.99116.04215.99
472006.03.01 14:20modify121.10115.99116.05215.99
482006.03.01 14:20modify121.10115.99116.06215.99
492006.03.01 14:20modify121.10115.99116.07215.99
502006.03.01 14:49modify121.10115.99116.12215.99
512006.03.01 14:49modify121.10115.99116.13215.99
522006.03.01 14:49modify121.10115.99116.14215.99
532006.03.01 15:23modify121.10115.99116.15215.99
542006.03.01 15:52s/l121.10116.15116.15215.99151.6410426.09
552006.03.01 15:52buy131.10116.0966.06216.09
562006.03.01 15:54modify131.10116.09116.10216.09
572006.03.01 15:54modify131.10116.09116.13216.09
582006.03.01 15:55modify131.10116.09116.15216.09
592006.03.01 15:58s/l131.10116.15116.15216.0956.8710482.96
602006.03.01 15:58buy141.10116.0966.06216.09
612006.03.01 16:00modify141.10116.09116.10216.09
622006.03.01 16:01modify141.10116.09116.13216.09
632006.03.01 16:01modify141.10116.09116.15216.09
642006.03.01 16:04s/l141.10116.15116.15216.0956.8710539.83
652006.03.01 16:04buy151.10116.0966.06216.09
662006.03.01 16:07modify151.10116.09116.10216.09
672006.03.01 16:07modify151.10116.09116.13216.09
682006.03.01 16:07modify151.10116.09116.15216.09
692006.03.01 16:10s/l151.10116.15116.15216.0956.8710596.70
702006.03.01 16:10buy161.10116.0966.06216.09
712006.03.01 16:13modify161.10116.09116.10216.09
722006.03.01 16:13modify161.10116.09116.13216.09
732006.03.01 16:13modify161.10116.09116.15216.09
742006.03.01 16:16s/l161.10116.15116.15216.0956.8710653.57
752006.03.01 16:16buy171.10116.0966.06216.09
762006.03.01 16:51modify171.10116.09116.10216.09
772006.03.01 16:51modify171.10116.09116.11216.09
782006.03.01 16:51modify171.10116.09116.12216.09
792006.03.01 17:21s/l171.10116.12116.12216.0928.4310682.00
802006.03.01 17:21buy181.10116.1266.09216.12
812006.03.02 13:47modify181.10116.12116.18216.12
822006.03.02 13:47modify181.10116.12116.19216.12
832006.03.02 14:17modify181.10116.12116.23216.12
842006.03.02 14:18modify181.10116.12116.24216.12
852006.03.02 14:21modify181.10116.12116.25216.12
862006.03.02 14:51modify181.10116.12116.26216.12
872006.03.02 15:21s/l181.10116.26116.26216.12171.5710853.57
882006.03.02 15:21buy191.10116.2566.22216.25
892006.03.02 15:24modify191.10116.25116.26216.25
902006.03.02 15:28s/l191.10116.26116.26216.259.4710863.04
912006.03.02 15:28buy201.10116.2566.22216.25
922006.03.02 15:31modify201.10116.25116.26216.25
932006.03.02 15:35s/l201.10116.26116.26216.259.4710872.51
942006.03.02 15:35buy211.10116.2566.22216.25
952006.03.02 15:38modify211.10116.25116.26216.25
962006.03.02 15:42s/l211.10116.26116.26216.259.4710881.98
972006.03.02 15:42buy221.10116.2566.22216.25
982006.03.02 15:45modify221.10116.25116.26216.25
992006.03.02 15:49s/l221.10116.26116.26216.259.4710891.45
1002006.03.02 15:49buy231.10116.2566.22216.25
1012006.03.03 13:16modify231.10116.25116.30216.25
1022006.03.03 13:16modify231.10116.25116.31216.25
1032006.03.03 13:17modify231.10116.25116.34216.25
1042006.03.03 13:17modify231.10116.25116.37216.25
1052006.03.03 13:17modify231.10116.25116.40216.25
1062006.03.03 13:19s/l231.10116.40116.40216.25154.7911046.24
1072006.03.03 13:19buy241.20116.4166.38216.41
1082006.03.03 13:47modify241.20116.41116.56216.41
1092006.03.03 13:48s/l241.20116.56116.56216.41154.4411200.68
1102006.03.03 13:48buy251.20116.5866.55216.58
1112006.03.03 13:50modify251.20116.58116.59216.58
1122006.03.03 13:50modify251.20116.58116.61216.58
1132006.03.03 13:53s/l251.20116.61116.61216.5830.8911231.57
1142006.03.03 13:53buy261.20116.5966.56216.59
1152006.03.03 13:56modify261.20116.59116.61216.59
1162006.03.03 14:00s/l261.20116.61116.61216.5920.5911252.16
1172006.03.03 14:00buy271.20116.5966.56216.59
1182006.03.03 14:02modify271.20116.59116.61216.59
1192006.03.03 14:06s/l271.20116.61116.61216.5920.5911272.75
1202006.03.03 14:06buy281.20116.5966.56216.59
1212006.03.03 14:08modify281.20116.59116.61216.59
1222006.03.03 14:12s/l281.20116.61116.61216.5920.5911293.34
1232006.03.03 14:12buy291.20116.5966.56216.59
1242006.03.03 14:15modify291.20116.59116.61216.59
1252006.03.03 14:17modify291.20116.59116.64216.59
1262006.03.03 14:48s/l291.20116.64116.64216.5951.6211344.96
1272006.03.03 14:48buy301.20116.2666.23216.26
1282006.03.03 14:49modify301.20116.26116.28216.26
1292006.03.03 14:49modify301.20116.26116.40216.26
1302006.03.03 14:49modify301.20116.26116.44216.26
1312006.03.03 14:50modify301.20116.26116.50216.26
1322006.03.03 14:50modify301.20116.26116.58216.26
1332006.03.03 14:50modify301.20116.26116.63216.26
1342006.03.03 14:50modify301.20116.26116.64216.26
1352006.03.03 14:50s/l301.20116.64116.64216.26391.0411736.00
1362006.03.03 14:50buy311.20116.6466.61216.64
1372006.03.03 14:56modify311.20116.64116.64216.64
1382006.03.03 14:56s/l311.20116.64116.64216.640.0011736.00
1392006.03.03 14:56buy321.20116.6466.61216.64
1402006.03.03 15:02modify321.20116.64116.64216.64
1412006.03.03 15:02s/l321.20116.64116.64216.640.0011736.00
1422006.03.03 15:02buy331.20116.6466.61216.64
1432006.03.03 15:08modify331.20116.64116.64216.64
1442006.03.03 15:09s/l331.20116.64116.64216.640.0011736.00
1452006.03.03 15:09buy341.20116.6466.61216.64
1462006.03.03 15:15modify341.20116.64116.64216.64
1472006.03.03 15:15s/l341.20116.64116.64216.640.0011736.00
1482006.03.03 15:15buy351.20116.6466.61216.64
1492006.03.06 12:45modify351.20116.64116.96216.64
1502006.03.06 12:46modify351.20116.64117.02216.64
1512006.03.06 12:46modify351.20116.64117.06216.64
1522006.03.06 12:46modify351.20116.64117.07216.64
1532006.03.06 12:47s/l351.20117.07117.07216.64455.0812191.09
1542006.03.06 12:47buy361.30117.0767.04217.07
1552006.03.06 13:16modify361.30117.07117.24217.07
1562006.03.06 13:17modify361.30117.07117.36217.07
1572006.03.06 13:17modify361.30117.07117.37217.07
1582006.03.06 13:18s/l361.30117.37117.37217.07332.6512523.74
1592006.03.06 13:18buy371.30117.2767.24217.27
1602006.03.06 13:20modify371.30117.27117.33217.27
1612006.03.06 13:20modify371.30117.27117.35217.27
1622006.03.06 13:20modify371.30117.27117.38217.27
1632006.03.06 13:20modify371.30117.27117.43217.27
1642006.03.06 13:21modify371.30117.27117.46217.27
1652006.03.06 13:23s/l371.30117.46117.46217.27210.3012734.04
1662006.03.06 13:23buy381.30117.4867.45217.48
1672006.03.06 13:48modify381.30117.48117.49217.48
1682006.03.06 13:48modify381.30117.48117.50217.48
1692006.03.06 13:49modify381.30117.48117.51217.48
1702006.03.06 13:49modify381.30117.48117.52217.48
1712006.03.06 14:17s/l381.30117.52117.52217.4844.3112778.35
1722006.03.06 14:17buy391.30117.3967.36217.39
1732006.03.06 14:18modify391.30117.39117.47217.39
1742006.03.06 14:19s/l391.30117.47117.47217.3988.7712867.12
1752006.03.06 14:19buy401.30117.1867.15217.18
1762006.03.06 14:20modify401.30117.18117.20217.18
1772006.03.06 14:20modify401.30117.18117.22217.18
1782006.03.06 14:20s/l401.30117.22117.22217.1844.4712911.59
1792006.03.06 14:20buy411.30116.9566.92216.95
1802006.03.06 14:23modify411.30116.95117.07216.95
1812006.03.06 14:23modify411.30116.95117.15216.95
1822006.03.06 14:23modify411.30116.95117.26216.95
1832006.03.06 14:23modify411.30116.95117.41216.95
1842006.03.06 14:24modify411.30116.95117.50216.95
1852006.03.06 14:24modify411.30116.95117.52216.95
1862006.03.06 14:24s/l411.30117.52117.52216.95631.5013543.09
1872006.03.06 14:24buy421.40117.3767.34217.37
1882006.03.06 14:24modify421.40117.37117.39217.37
1892006.03.06 14:24modify421.40117.37117.47217.37
1902006.03.06 14:24s/l421.40117.47117.47217.37119.2913662.38
1912006.03.06 14:24buy431.40117.3967.36217.39
1922006.03.06 14:25modify431.40117.39117.47217.39
1932006.03.06 14:26s/l431.40117.47117.47217.3995.6113757.99
1942006.03.06 14:26buy441.40117.1867.15217.18
1952006.03.06 14:27modify441.40117.18117.20217.18
1962006.03.06 14:27modify441.40117.18117.22217.18
1972006.03.06 14:27s/l441.40117.22117.22217.1847.9013805.89
1982006.03.06 14:27buy451.40116.9566.92216.95
1992006.03.06 14:30modify451.40116.95117.07216.95
2002006.03.06 14:30modify451.40116.95117.15216.95
2012006.03.06 14:30modify451.40116.95117.26216.95
2022006.03.06 14:30modify451.40116.95117.41216.95
2032006.03.06 14:30modify451.40116.95117.50216.95
2042006.03.06 14:31modify451.40116.95117.52216.95
2052006.03.06 14:31s/l451.40117.52117.52216.95680.0714485.96
2062006.03.06 14:31buy461.50117.3767.34217.37
2072006.03.06 14:31modify461.50117.37117.39217.37
2082006.03.06 14:31modify461.50117.37117.47217.37
2092006.03.06 14:31s/l461.50117.47117.47217.37127.8114613.77
2102006.03.06 14:31buy471.50117.3967.36217.39
2112006.03.06 14:32modify471.50117.39117.47217.39
2122006.03.06 14:33s/l471.50117.47117.47217.39102.4314716.20
2132006.03.06 14:33buy481.50117.1867.15217.18
2142006.03.06 14:33modify481.50117.18117.20217.18
2152006.03.06 14:34modify481.50117.18117.22217.18
2162006.03.06 14:34s/l481.50117.22117.22217.1851.3214767.52
2172006.03.06 14:34buy491.50116.9566.92216.95
2182006.03.06 14:37modify491.50116.95117.07216.95
2192006.03.06 14:37modify491.50116.95117.15216.95
2202006.03.06 14:37modify491.50116.95117.26216.95
2212006.03.06 14:37modify491.50116.95117.41216.95
2222006.03.06 14:37modify491.50116.95117.50216.95
2232006.03.06 14:37modify491.50116.95117.52216.95
2242006.03.06 14:38s/l491.50117.52117.52216.95728.6515496.17
2252006.03.06 14:38buy501.60117.3767.34217.37
2262006.03.06 14:38modify501.60117.37117.39217.37
2272006.03.06 14:38modify501.60117.37117.47217.37
2282006.03.06 14:38s/l501.60117.47117.47217.37136.3415632.51
2292006.03.06 14:38buy511.60117.3967.36217.39
2302006.03.06 14:39modify511.60117.39117.47217.39
2312006.03.06 14:39s/l511.60117.47117.47217.39109.2715741.78
2322006.03.06 14:39buy521.60117.1867.15217.18
2332006.03.06 14:40modify521.60117.18117.20217.18
2342006.03.06 14:41modify521.60117.18117.22217.18
2352006.03.06 14:41s/l521.60117.22117.22217.1854.7415796.52
2362006.03.06 14:41buy531.60116.9566.92216.95
2372006.03.06 14:43modify531.60116.95117.07216.95
2382006.03.06 14:44modify531.60116.95117.15216.95
2392006.03.06 14:44modify531.60116.95117.26216.95
2402006.03.06 14:44modify531.60116.95117.41216.95
2412006.03.06 14:44modify531.60116.95117.50216.95
2422006.03.06 14:44modify531.60116.95117.52216.95
2432006.03.06 14:45s/l531.60117.52117.52216.95777.2316573.75
2442006.03.06 14:45buy541.70117.3767.34217.37
2452006.03.06 14:45modify541.70117.37117.39217.37
2462006.03.06 14:45modify541.70117.37117.47217.37
2472006.03.06 14:45s/l541.70117.47117.47217.37144.8516718.60
2482006.03.06 14:45buy551.70117.3967.36217.39
2492006.03.06 14:46modify551.70117.39117.47217.39
2502006.03.06 14:46s/l551.70117.47117.47217.39116.0916834.69
2512006.03.06 14:46buy561.70117.1867.15217.18
2522006.03.06 14:47modify561.70117.18117.20217.18
2532006.03.06 14:48s/l561.70117.20117.20217.1829.2216863.91
2542006.03.06 14:48buy571.70116.4066.37216.40
2552006.03.06 14:48modify571.70116.40116.83216.40
2562006.03.06 14:48s/l571.70116.83116.83216.40626.3417490.25
2572006.03.06 14:48buy581.80116.7466.71216.74
2582006.03.06 14:51modify581.80116.74116.74216.74
2592006.03.06 14:51modify581.80116.74116.79216.74
2602006.03.06 14:51modify581.80116.74116.86216.74
2612006.03.06 14:51modify581.80116.74116.95216.74
2622006.03.06 14:52modify581.80116.74117.01216.74
2632006.03.06 14:52modify581.80116.74117.02216.74
2642006.03.06 14:52s/l581.80117.02117.02216.74430.9217921.17
2652006.03.06 14:52buy591.80116.9966.96216.99
2662006.03.06 14:52modify591.80116.99116.99216.99
2672006.03.06 14:52s/l591.80116.99116.99216.990.0017921.17
2682006.03.06 14:52buy601.80117.0166.98217.01
2692006.03.06 14:59modify601.80117.01117.02217.01
2702006.03.06 14:59s/l601.80117.02117.02217.0115.3917936.56
2712006.03.06 14:59buy611.80116.9966.96216.99
2722006.03.06 14:59modify611.80116.99116.99216.99
2732006.03.06 14:59s/l611.80116.99116.99216.990.0017936.56
2742006.03.06 14:59buy621.80117.0166.98217.01
2752006.03.06 15:06modify621.80117.01117.02217.01
2762006.03.06 15:06s/l621.80117.02117.02217.0115.3917951.95
2772006.03.06 15:06buy631.80116.9966.96216.99
2782006.03.06 15:06modify631.80116.99116.99216.99
2792006.03.06 15:06s/l631.80116.99116.99216.990.0017951.95
2802006.03.06 15:06buy641.80117.0166.98217.01
2812006.03.06 15:12modify641.80117.01117.02217.01
2822006.03.06 15:13s/l641.80117.02117.02217.0115.3917967.34
2832006.03.06 15:13buy651.80116.9966.96216.99
2842006.03.06 15:13modify651.80116.99116.99216.99
2852006.03.06 15:13s/l651.80116.99116.99216.990.0017967.34
2862006.03.06 15:13buy661.80117.0166.98217.01
2872006.03.06 15:19modify661.80117.01117.02217.01
2882006.03.06 15:19modify661.80117.01117.17217.01
2892006.03.06 15:19modify661.80117.01117.23217.01
2902006.03.06 15:19modify661.80117.01117.25217.01
2912006.03.06 15:19modify661.80117.01117.28217.01
2922006.03.06 15:19modify661.80117.01117.31217.01
2932006.03.06 15:20modify661.80117.01117.34217.01
2942006.03.06 15:22s/l661.80117.34117.34217.01506.3518473.69
2952006.03.06 15:22buy671.90117.3467.31217.34
2962006.03.06 23:29modify671.90117.34117.35217.34
2972006.03.06 23:29modify671.90117.34117.45217.34
2982006.03.06 23:29modify671.90117.34117.47217.34
2992006.03.06 23:29s/l671.90117.47117.47217.34210.6618684.35
3002006.03.06 23:29buy681.90117.2867.25217.28
3012006.03.06 23:30modify681.90117.28117.33217.28
3022006.03.06 23:30modify681.90117.28117.42217.28
3032006.03.06 23:30s/l681.90117.42117.42217.28226.8118911.16
3042006.03.06 23:30buy691.90117.3167.28217.31
3052006.03.06 23:31modify691.90117.31117.41217.31
3062006.03.06 23:31s/l691.90117.41117.41217.31162.3419073.50
3072006.03.06 23:31buy702.00117.0767.04217.07
3082006.03.06 23:32modify702.00117.07117.12217.07
3092006.03.06 23:32modify702.00117.07117.14217.07
3102006.03.06 23:33s/l702.00117.14117.14217.07119.8619193.36
3112006.03.06 23:33buy712.00116.8366.80216.83
3122006.03.06 23:35modify712.00116.83116.98216.83
3132006.03.06 23:35modify712.00116.83117.06216.83
3142006.03.06 23:36modify712.00116.83117.19216.83
3152006.03.06 23:36modify712.00116.83117.35216.83
3162006.03.06 23:36modify712.00116.83117.45216.83
3172006.03.06 23:36modify712.00116.83117.47216.83
3182006.03.06 23:36s/l712.00117.47117.47216.831091.6920285.05
3192006.03.06 23:36buy722.10117.2867.25217.28
3202006.03.06 23:36modify722.10117.28117.33217.28
3212006.03.06 23:37modify722.10117.28117.42217.28
3222006.03.06 23:37s/l722.10117.42117.42217.28250.6820535.73
3232006.03.06 23:37buy732.10117.3167.28217.31
3242006.03.06 23:38modify732.10117.31117.41217.31
3252006.03.06 23:38s/l732.10117.41117.41217.31179.4320715.16
3262006.03.06 23:38buy742.10117.0767.04217.07
3272006.03.06 23:39modify742.10117.07117.12217.07
3282006.03.06 23:39modify742.10117.07117.14217.07
3292006.03.06 23:39s/l742.10117.14117.14217.07125.8520841.01
3302006.03.06 23:39buy752.10116.8366.80216.83
3312006.03.06 23:42modify752.10116.83116.98216.83
3322006.03.06 23:42modify752.10116.83117.06216.83
3332006.03.06 23:43modify752.10116.83117.19216.83
3342006.03.06 23:43modify752.10116.83117.35216.83
3352006.03.06 23:43modify752.10116.83117.45216.83
3362006.03.06 23:43modify752.10116.83117.47216.83
3372006.03.06 23:43s/l752.10117.47117.47216.831146.2721987.28
3382006.03.06 23:43buy762.20117.2867.25217.28
3392006.03.06 23:43modify762.20117.28117.33217.28
3402006.03.06 23:43modify762.20117.28117.42217.28
3412006.03.06 23:44s/l762.20117.42117.42217.28262.6222249.90
3422006.03.06 23:44buy772.30117.3167.28217.31
3432006.03.06 23:45modify772.30117.31117.41217.31
3442006.03.06 23:45s/l772.30117.41117.41217.31196.5122446.41
3452006.03.06 23:45buy782.30117.0767.04217.07
3462006.03.06 23:46modify782.30117.07117.12217.07
3472006.03.06 23:46modify782.30117.07117.14217.07
3482006.03.06 23:46s/l782.30117.14117.14217.07137.8422584.25
3492006.03.06 23:46buy792.30116.8366.80216.83
3502006.03.06 23:49modify792.30116.83116.98216.83
3512006.03.06 23:49modify792.30116.83117.06216.83
3522006.03.06 23:49modify792.30116.83117.19216.83
3532006.03.06 23:50modify792.30116.83117.35216.83
3542006.03.06 23:50modify792.30116.83117.45216.83
3552006.03.06 23:50modify792.30116.83117.47216.83
3562006.03.06 23:50s/l792.30117.47117.47216.831255.4423839.69
3572006.03.06 23:50buy802.40117.2867.25217.28
3582006.03.06 23:50modify802.40117.28117.33217.28
3592006.03.06 23:50modify802.40117.28117.42217.28
3602006.03.06 23:51s/l802.40117.42117.42217.28286.4924126.18
3612006.03.06 23:51buy812.50117.3167.28217.31
3622006.03.06 23:52modify812.50117.31117.41217.31
3632006.03.06 23:52s/l812.50117.41117.41217.31213.6024339.78
3642006.03.06 23:52buy822.50117.0767.04217.07
3652006.03.06 23:53modify822.50117.07117.12217.07
3662006.03.06 23:53modify822.50117.07117.14217.07
3672006.03.06 23:53s/l822.50117.14117.14217.07149.8324489.61
3682006.03.06 23:53buy832.50116.8366.80216.83
3692006.03.06 23:56modify832.50116.83116.98216.83
3702006.03.06 23:56modify832.50116.83117.06216.83
3712006.03.06 23:56modify832.50116.83117.19216.83
3722006.03.06 23:57modify832.50116.83117.35216.83
3732006.03.06 23:57modify832.50116.83117.45216.83
3742006.03.06 23:57modify832.50116.83117.47216.83
3752006.03.06 23:57s/l832.50117.47117.47216.831364.6025854.21
3762006.03.06 23:57buy842.60117.2867.25217.28
3772006.03.06 23:57modify842.60117.28117.33217.28
3782006.03.06 23:57modify842.60117.28117.42217.28
3792006.03.06 23:57s/l842.60117.42117.42217.28310.3726164.58
3802006.03.06 23:57buy852.70117.3167.28217.31
3812006.03.06 23:58modify852.70117.31117.41217.31
3822006.03.06 23:59s/l852.70117.41117.41217.31230.6926395.27
3832006.03.06 23:59buy862.70117.0767.04217.07
3842006.03.06 23:59modify862.70117.07117.47217.07
3852006.03.07 00:00close862.70117.63117.47217.071317.3527712.62
3862006.03.07 00:30sell872.80117.63167.6617.63
3872006.03.07 01:01close872.80117.54167.6617.63214.4027927.02
3882006.03.07 01:01sell882.80117.52167.5517.52
3892006.03.07 01:06close882.80117.54167.5517.52-47.6427879.38
3902006.03.07 01:07buy892.80117.5367.50217.53
3912006.03.07 01:07close892.80117.5367.50217.530.0027879.38
3922006.03.07 01:07sell902.80117.54167.5717.54
3932006.03.07 01:08close902.80117.54167.5717.540.0027879.38
3942006.03.07 01:08sell912.80117.52167.5517.52
3952006.03.07 01:13close912.80117.54167.5517.52-47.6427831.74
3962006.03.07 01:14buy922.80117.5367.50217.53
3972006.03.07 01:14close922.80117.5367.50217.530.0027831.74
3982006.03.07 01:14sell932.80117.54167.5717.54
3992006.03.07 01:15close932.80117.54167.5717.540.0027831.74
4002006.03.07 01:15sell942.80117.52167.5517.52
4012006.03.07 01:20close942.80117.54167.5517.52-47.6427784.10
4022006.03.07 01:20buy952.80117.5367.50217.53
4032006.03.07 01:21close952.80117.5367.50217.530.0027784.10
4042006.03.07 01:21sell962.80117.54167.5717.54
4052006.03.07 01:22close962.80117.54167.5717.540.0027784.10
4062006.03.07 01:22sell972.80117.52167.5517.52
4072006.03.07 01:27close972.80117.54167.5517.52-47.6427736.46
4082006.03.07 01:27buy982.80117.5367.50217.53
4092006.03.07 01:28close982.80117.5367.50217.530.0027736.46
4102006.03.07 01:28sell992.80117.54167.5717.54
4112006.03.07 01:29close992.80117.54167.5717.540.0027736.46
4122006.03.07 01:29sell1002.80117.52167.5517.52
4132006.03.07 02:03close1002.80117.53167.5517.52-23.8227712.64
4142006.03.07 02:04buy1012.80117.5267.49217.52
4152006.03.07 09:46close1012.80117.5267.49217.520.0027712.64
4162006.03.07 09:47buy1022.80117.5467.51217.54
4172006.03.07 09:47close1022.80117.5267.51217.54-47.6527664.99
4182006.03.07 09:47buy1032.80117.5467.51217.54
4192006.03.07 09:48close1032.80117.5267.51217.54-47.6527617.34
4202006.03.07 09:48buy1042.80117.5467.51217.54
4212006.03.07 09:53close1042.80117.5267.51217.54-47.6527569.69
4222006.03.07 09:54buy1052.80117.5467.51217.54
4232006.03.07 09:54close1052.80117.5267.51217.54-47.6527522.04
4242006.03.07 09:54buy1062.80117.5467.51217.54
4252006.03.07 09:55close1062.80117.5267.51217.54-47.6527474.39
4262006.03.07 09:55buy1072.80117.5467.51217.54
4272006.03.07 10:00close1072.80117.5267.51217.54-47.6527426.74
4282006.03.07 10:00buy1082.80117.5467.51217.54
4292006.03.07 10:01close1082.80117.5267.51217.54-47.6527379.09
4302006.03.07 10:01buy1092.80117.5467.51217.54
4312006.03.07 10:02close1092.80117.5267.51217.54-47.6527331.44
4322006.03.07 10:02buy1102.80117.5467.51217.54
4332006.03.07 10:07close1102.80117.5267.51217.54-47.6527283.79
4342006.03.07 10:07buy1112.80117.5467.51217.54
4352006.03.07 10:08close1112.80117.5267.51217.54-47.6527236.14
4362006.03.07 10:08buy1122.80117.5467.51217.54
4372006.03.07 10:09close1122.80117.5267.51217.54-47.6527188.49
4382006.03.07 10:09buy1132.80117.5467.51217.54
4392006.03.07 10:12close1132.80117.5267.51217.54-47.6527140.84
4402006.03.07 10:12sell1142.80117.53167.5617.53
4412006.03.07 21:00close1142.80117.53167.5617.530.0027140.84
4422006.03.07 21:01buy1152.80117.5467.51217.54
4432006.03.07 21:01close1152.80117.5267.51217.54-47.6527093.19
4442006.03.07 21:01buy1162.80117.5467.51217.54
4452006.03.07 21:01close1162.80117.5267.51217.54-47.6527045.54
4462006.03.07 21:01buy1172.80117.5467.51217.54
4472006.03.07 21:02close1172.80117.5267.51217.54-47.6526997.89
4482006.03.07 21:02sell1182.70117.53167.5617.53
4492006.03.07 21:07close1182.70117.53167.5617.530.0026997.89
4502006.03.07 21:07buy1192.70117.5467.51217.54
4512006.03.07 21:08close1192.70117.5267.51217.54-45.9526951.94
4522006.03.07 21:08buy1202.70117.5467.51217.54
4532006.03.07 21:08close1202.70117.5267.51217.54-45.9526905.99
4542006.03.07 21:08buy1212.70117.5467.51217.54
4552006.03.07 21:09close1212.70117.5267.51217.54-45.9526860.04
4562006.03.07 21:09sell1222.70117.53167.5617.53
4572006.03.07 21:14close1222.70117.53167.5617.530.0026860.04
4582006.03.07 21:14buy1232.70117.5467.51217.54
4592006.03.07 21:15close1232.70117.5267.51217.54-45.9526814.09
4602006.03.07 21:15buy1242.70117.5467.51217.54
4612006.03.07 21:15close1242.70117.5267.51217.54-45.9526768.14
4622006.03.07 21:15buy1252.70117.5467.51217.54
4632006.03.07 21:16close1252.70117.5267.51217.54-45.9526722.19
4642006.03.07 21:16sell1262.70117.53167.5617.53
4652006.03.07 21:21close1262.70117.53167.5617.530.0026722.19
4662006.03.07 21:21buy1272.70117.5467.51217.54
4672006.03.07 21:22close1272.70117.5267.51217.54-45.9526676.24
4682006.03.07 21:22buy1282.70117.5467.51217.54
4692006.03.07 21:22close1282.70117.5267.51217.54-45.9526630.29
4702006.03.07 21:22buy1292.70117.5467.51217.54
4712006.03.07 21:23close1292.70117.5267.51217.54-45.9526584.34
4722006.03.07 21:23sell1302.70117.53167.5617.53
4732006.03.07 21:26close1302.70117.53167.5617.530.0026584.34
4742006.03.07 21:27buy1312.70117.5267.49217.52
4752006.03.07 23:03close1312.70117.5267.49217.520.0026584.34
4762006.03.07 23:03buy1322.70117.5467.51217.54
4772006.03.07 23:03close1322.70117.5267.51217.54-45.9526538.39
4782006.03.07 23:04buy1332.70117.5467.51217.54
4792006.03.07 23:05close1332.70117.5267.51217.54-45.9526492.44
4802006.03.07 23:05buy1342.70117.5367.50217.53
4812006.03.07 23:10close1342.70117.5267.50217.53-22.9726469.47
4822006.03.07 23:10buy1352.70117.5467.51217.54
4832006.03.07 23:10close1352.70117.5267.51217.54-45.9526423.52
4842006.03.07 23:11buy1362.70117.5467.51217.54
4852006.03.07 23:12close1362.70117.5267.51217.54-45.9526377.57
4862006.03.07 23:12buy1372.70117.5367.50217.53
4872006.03.07 23:17close1372.70117.5267.50217.53-22.9726354.60
4882006.03.07 23:17buy1382.70117.5467.51217.54
4892006.03.07 23:17close1382.70117.5267.51217.54-45.9526308.65
4902006.03.07 23:18buy1392.70117.5467.51217.54
4912006.03.07 23:19close1392.70117.5267.51217.54-45.9526262.70
4922006.03.07 23:19buy1402.70117.5367.50217.53
4932006.03.07 23:24close1402.70117.5267.50217.53-22.9726239.73
4942006.03.07 23:24buy1412.70117.5467.51217.54
4952006.03.07 23:24close1412.70117.5267.51217.54-45.9526193.78
4962006.03.07 23:25buy1422.70117.5467.51217.54
4972006.03.07 23:25close1422.70117.5267.51217.54-45.9526147.83
4982006.03.07 23:26buy1432.70117.5367.50217.53
4992006.03.07 23:29close1432.70117.5267.50217.53-22.9726124.86
5002006.03.07 23:29sell1442.70117.58167.6117.58
5012006.03.08 02:02modify1442.70117.58117.5417.58
5022006.03.08 02:03modify1442.70117.58117.5317.58
5032006.03.08 02:05s/l1442.70117.53117.5317.5879.4026204.26
5042006.03.08 02:05sell1452.70117.50167.5317.50
5052006.03.08 03:35modify1452.70117.50117.4917.50
5062006.03.08 05:39s/l1452.70117.49117.4917.5022.9826227.24
5072006.03.08 05:39sell1462.70117.47167.5017.47
5082006.03.09 01:32modify1462.70117.47117.4117.47
5092006.03.09 01:33modify1462.70117.47117.3217.47
5102006.03.09 01:33modify1462.70117.47117.3017.47
5112006.03.09 01:34s/l1462.70117.30117.3017.47284.7626512.00
5122006.03.09 01:34sell1472.70117.32167.3517.32
5132006.03.09 01:38modify1472.70117.32117.3017.32
5142006.03.09 01:40s/l1472.70117.30117.3017.3246.0226558.02
5152006.03.09 01:40sell1482.70117.32167.3517.32
5162006.03.09 01:44modify1482.70117.32117.3017.32
5172006.03.09 01:45s/l1482.70117.30117.3017.3246.0226604.04
5182006.03.09 01:45sell1492.70117.32167.3517.32
5192006.03.09 01:49modify1492.70117.32117.3017.32
5202006.03.09 01:50s/l1492.70117.30117.3017.3246.0226650.06
5212006.03.09 01:50sell1502.70117.32167.3517.32
5222006.03.09 01:54modify1502.70117.32117.3017.32
5232006.03.09 01:56s/l1502.70117.30117.3017.3246.0226696.08
5242006.03.09 01:56sell1512.70117.32167.3517.32
5252006.03.09 02:02modify1512.70117.32117.3017.32
5262006.03.09 03:04modify1512.70117.32117.2817.32
5272006.03.09 03:04modify1512.70117.32117.2717.32
5282006.03.09 03:05modify1512.70117.32117.2617.32
5292006.03.09 04:06modify1512.70117.32117.2517.32
5302006.03.09 04:35s/l1512.70117.25117.2517.32161.1826857.26
5312006.03.09 04:35sell1522.70117.23167.2617.23
5322006.03.16 00:31close1522.70117.05167.2617.23167.0027024.26
5332006.03.16 00:31buy1532.80117.0066.97217.00
5342006.03.16 00:32close1532.80117.0466.97217.0095.6927119.95
5352006.03.16 00:32sell1542.80117.15167.1817.15
5362006.03.16 00:33close1542.80116.88167.1817.15646.8227766.77
5372006.03.16 00:33buy1552.80116.8566.82216.85
5382006.03.16 00:34close1552.80117.0466.82216.85454.5528221.32
5392006.03.16 00:35sell1562.90117.12167.1517.12
5402006.03.16 00:37close1562.90117.05167.1517.12173.4328394.75
5412006.03.16 00:37buy1572.90117.0066.97217.00
5422006.03.16 00:38close1572.90117.0466.97217.0099.1128493.86
5432006.03.16 00:38sell1582.90117.15167.1817.15
5442006.03.16 00:39close1582.90116.88167.1817.15669.9229163.78
5452006.03.16 00:39buy1593.00116.8566.82216.85
5462006.03.16 00:41close1593.00117.0466.82216.85487.0129650.79
5472006.03.16 00:41sell1603.00117.12167.1517.12
5482006.03.16 00:43close1603.00117.05167.1517.12179.4129830.20
5492006.03.16 00:44buy1613.00117.0066.97217.00
5502006.03.16 00:44close1613.00117.0466.97217.00102.5329932.73
5512006.03.16 00:44sell1623.00117.15167.1817.15
5522006.03.16 00:45close1623.00116.88167.1817.15693.0230625.75
5532006.03.16 00:45buy1633.10116.8566.82216.85
5542006.03.16 00:47close1633.10117.0466.82216.85503.2531129.00
5552006.03.16 00:47sell1643.20117.12167.1517.12
5562006.03.16 00:50close1643.20117.05167.1517.12191.3731320.37
5572006.03.16 00:50buy1653.20117.0066.97217.00
5582006.03.16 00:50close1653.20117.0466.97217.00109.3631429.73
5592006.03.16 00:50sell1663.20117.15167.1817.15
5602006.03.16 00:51close1663.20116.88167.1817.15739.2232168.95
5612006.03.16 00:51buy1673.30116.8566.82216.85
5622006.03.16 00:53close1673.30117.0466.82216.85535.7132704.66
5632006.03.16 00:53sell1683.30117.12167.1517.12
5642006.03.16 00:56close1683.30117.05167.1517.12197.3532902.01
5652006.03.16 00:56buy1693.30117.0066.97217.00
5662006.03.16 00:56close1693.30117.0466.97217.00112.7833014.79
5672006.03.16 00:56sell1703.40117.15167.1817.15
5682006.03.16 00:57close1703.40116.88167.1817.15785.4233800.21
5692006.03.16 00:57buy1713.40116.8566.82216.85
5702006.03.16 00:59close1713.40117.0466.82216.85551.9534352.16
5712006.03.16 00:59sell1723.50117.12167.1517.12
5722006.03.16 01:01close1723.50116.85167.1517.12808.7335160.89
5732006.03.16 01:01sell1733.60117.42167.4517.42
5742006.03.16 01:02modify1733.60117.42117.4117.42
5752006.03.16 01:03s/l1733.60117.41117.4117.4230.6535191.54
5762006.03.16 01:03sell1743.60117.40167.4317.40
5772006.03.16 01:03modify1743.60117.40117.3617.40
5782006.03.16 01:03modify1743.60117.40117.3417.40
5792006.03.16 01:03modify1743.60117.40117.2617.40
5802006.03.16 01:03close1743.60117.05117.2617.401076.4636268.00
5812006.03.16 01:03sell1753.70117.05167.0817.05
5822006.03.16 01:05close1753.70116.89167.0817.05506.4636774.46
5832006.03.16 01:05buy1763.70116.8566.82216.85
5842006.03.16 01:06modify1763.70116.85116.88216.85
5852006.03.16 01:06close1763.70117.11116.88216.85821.4537595.91
5862006.03.16 01:06sell1773.80117.22167.2517.22
5872006.03.16 01:09close1773.80117.05167.2517.22551.9038147.81
5882006.03.16 01:09sell1783.90117.05167.0817.05
5892006.03.16 01:11close1783.90116.89167.0817.05533.8438681.65
5902006.03.16 01:11buy1793.90116.8566.82216.85
5912006.03.16 01:12modify1793.90116.85116.88216.85
5922006.03.16 01:12close1793.90117.11116.88216.85865.8539547.50
5932006.03.16 01:13sell1804.00117.22167.2517.22
5942006.03.16 01:15close1804.00117.05167.2517.22580.9540128.45
5952006.03.16 01:16sell1814.10117.05167.0817.05
5962006.03.16 01:17close1814.10116.89167.0817.05561.2140689.66
5972006.03.16 01:17buy1824.10116.8566.82216.85
5982006.03.16 01:18modify1824.10116.85116.88216.85
5992006.03.16 01:19close1824.10117.11116.88216.85910.2641599.92
6002006.03.16 01:19sell1834.20117.22167.2517.22
6012006.03.16 01:22close1834.20117.05167.2517.22610.0042209.92
6022006.03.16 01:22sell1844.30117.05167.0817.05
6032006.03.16 01:23close1844.30116.89167.0817.05588.5942798.51
6042006.03.16 01:23buy1854.30116.8566.82216.85
6052006.03.16 01:25modify1854.30116.85116.88216.85
6062006.03.16 01:25close1854.30117.11116.88216.85954.6643753.17
6072006.03.16 01:25sell1864.40117.22167.2517.22
6082006.03.16 01:28close1864.40117.05167.2517.22639.0444392.21
6092006.03.16 01:28sell1874.50117.05167.0817.05
6102006.03.16 01:29close1874.50116.89167.0817.05615.9645008.17
6112006.03.16 01:29buy1884.60116.8566.82216.85
6122006.03.16 01:31close1884.60117.4366.82216.852271.9947280.16
6132006.03.16 01:32buy1894.80116.9566.92216.95
6142006.03.16 01:32close1894.80117.0966.92216.95573.9247854.08
6152006.03.16 01:32sell1904.80117.20167.2317.20
6162006.03.16 01:35close1904.80117.02167.2317.20738.3448592.42
6172006.03.16 01:35buy1914.90117.0567.02217.05
6182006.03.16 01:36close1914.90117.0867.02217.05125.5648717.98
6192006.03.16 01:36sell1924.90117.24167.2717.24
6202006.03.16 01:37close1924.90116.84167.2717.241677.5150395.49
6212006.03.16 01:37buy1935.10116.8066.77216.80
6222006.03.16 01:38modify1935.10116.80116.80216.80
6232006.03.16 01:38modify1935.10116.80116.84216.80
6242006.03.16 01:38close1935.10117.09116.84216.801263.1351658.62
6252006.03.16 01:38sell1945.20117.20167.2317.20
6262006.03.16 01:41close1945.20117.02167.2317.20799.8652458.48
6272006.03.16 01:41buy1955.30117.0567.02217.05
6282006.03.16 01:42close1955.30117.0867.02217.05135.8052594.28
6292006.03.16 01:42sell1965.30117.24167.2717.24
6302006.03.16 01:43close1965.30116.84167.2717.241814.4554408.73
6312006.03.16 01:43buy1975.50116.8066.77216.80
6322006.03.16 01:44modify1975.50116.80116.80216.80
6332006.03.16 01:44modify1975.50116.80116.84216.80
6342006.03.16 01:44close1975.50117.09116.84216.801362.2055770.93
6352006.03.16 01:44sell1985.60117.20167.2317.20
6362006.03.16 01:47close1985.60117.02167.2317.20861.3956632.32
6372006.03.16 01:48buy1995.70117.0567.02217.05
6382006.03.16 01:48close1995.70117.0867.02217.05146.0556778.37
6392006.03.16 01:48sell2005.70117.24167.2717.24
6402006.03.16 01:49close2005.70116.84167.2717.241951.3958729.76
6412006.03.16 01:49buy2015.90116.8066.77216.80
6422006.03.16 01:50modify2015.90116.80116.80216.80
6432006.03.16 01:50modify2015.90116.80116.84216.80
6442006.03.16 01:50close2015.90117.09116.84216.801461.2760191.03
6452006.03.16 01:51sell2026.10117.20167.2317.20
6462006.03.16 01:54close2026.10117.02167.2317.20938.3061129.33
6472006.03.16 01:54buy2036.20117.0567.02217.05
6482006.03.16 01:54close2036.20117.0867.02217.05158.8761288.20
6492006.03.16 01:54sell2046.20117.24167.2717.24
6502006.03.16 01:55close2046.20116.84167.2717.242122.5663410.76
6512006.03.16 01:55buy2056.40116.8066.77216.80
6522006.03.16 01:56modify2056.40116.80116.80216.80
6532006.03.16 01:56modify2056.40116.80116.84216.80
6542006.03.16 01:57close2056.40117.09116.84216.801585.1164995.87
6552006.03.16 01:57sell2066.50117.20167.2317.20
6562006.03.16 02:00close2066.50117.02167.2317.20999.8365995.70
6572006.03.16 02:00buy2076.60117.0567.02217.05
6582006.03.16 02:00close2076.60117.0867.02217.05169.1266164.82
6592006.03.16 02:00sell2086.70117.24167.2717.24
6602006.03.16 02:02close2086.70116.80167.2717.242523.9768688.79
6612006.03.16 02:02sell2096.90117.28167.3117.28
6622006.03.16 02:02close2096.90116.84167.3117.282598.4371287.22
6632006.03.16 02:02buy2107.20116.8066.77216.80
6642006.03.16 02:03modify2107.20116.80116.81216.80
6652006.03.16 02:03modify2107.20116.80116.82216.80
6662006.03.16 02:04modify2107.20116.80116.86216.80
6672006.03.16 02:04close2107.20117.12116.86216.801967.2173254.43
6682006.03.16 02:04sell2117.40117.24167.2717.24
6692006.03.16 02:07close2117.40117.04167.2717.241264.5274518.95
6702006.03.16 02:07sell2127.50117.04167.0717.04
6712006.03.16 02:07close2127.50117.06167.0717.04-128.1474390.81
6722006.03.16 02:07sell2137.50117.11167.1417.11
6732006.03.16 02:08close2137.50116.84167.1417.111733.1476123.95
6742006.03.16 02:09buy2147.70116.8066.77216.80
6752006.03.16 02:09modify2147.70116.80116.81216.80
6762006.03.16 02:09modify2147.70116.80116.82216.80
6772006.03.16 02:10modify2147.70116.80116.86216.80
6782006.03.16 02:10close2147.70117.12116.86216.802103.8378227.78
6792006.03.16 02:10sell2157.90117.24167.2717.24
6802006.03.16 02:13close2157.90117.04167.2717.241349.9779577.75
6812006.03.16 02:13sell2168.00117.04167.0717.04
6822006.03.16 02:13close2168.00117.06167.0717.04-136.6879441.07
6832006.03.16 02:14sell2178.00117.11167.1417.11
6842006.03.16 02:15close2178.00116.84167.1417.111848.6881289.75
6852006.03.16 02:15buy2188.20116.8066.77216.80
6862006.03.16 02:15modify2188.20116.80116.81216.80
6872006.03.16 02:16modify2188.20116.80116.82216.80
6882006.03.16 02:16modify2188.20116.80116.86216.80
6892006.03.16 02:16close2188.20117.12116.86216.802240.4483530.19
6902006.03.16 02:16sell2198.40117.24167.2717.24
6912006.03.16 02:19close2198.40117.04167.2717.241435.4184965.60
6922006.03.16 02:19sell2208.50117.04167.0717.04
6932006.03.16 02:20close2208.50117.06167.0717.04-145.2284820.38
6942006.03.16 02:20sell2218.50117.11167.1417.11
6952006.03.16 02:21close2218.50116.84167.1417.111964.2286784.60
6962006.03.16 02:21buy2228.70116.8066.77216.80
6972006.03.16 02:21modify2228.70116.80116.81216.80
6982006.03.16 02:22modify2228.70116.80116.82216.80
6992006.03.16 02:22modify2228.70116.80116.86216.80
7002006.03.16 02:22close2228.70117.12116.86216.802377.0589161.65
7012006.03.16 02:22sell2239.00117.24167.2717.24
7022006.03.16 02:25close2239.00117.04167.2717.241537.9490699.59
7032006.03.16 02:26sell2249.10117.04167.0717.04
7042006.03.16 02:26close2249.10117.06167.0717.04-155.4890544.11
7052006.03.16 02:26sell2259.10117.11167.1417.11
7062006.03.16 02:27close2259.10116.84167.1417.112102.8892646.99
7072006.03.16 02:27buy2269.30116.8066.77216.80
7082006.03.16 02:28modify2269.30116.80116.81216.80
7092006.03.16 02:28modify2269.30116.80116.82216.80
7102006.03.16 02:28modify2269.30116.80116.86216.80
7112006.03.16 02:28close2269.30117.12116.86216.802540.9895187.97
7122006.03.16 02:29sell2279.60117.24167.2717.24
7132006.03.16 23:31close2279.60116.96167.2717.242298.2297486.19
7142006.03.16 23:31buy2289.80116.9266.89216.92
7152006.03.16 23:32close2289.80117.0566.89216.921088.4298574.61
7162006.03.16 23:32sell2299.90117.11167.1417.11
7172006.03.16 23:32close2299.90116.98167.1417.111100.1999674.80
7182006.03.16 23:32buy23010.00117.0467.01217.04
7192006.03.16 23:33close23010.00117.1767.01217.041109.50100784.30
7202006.03.16 23:33sell23110.10117.29167.3217.29
7212006.03.16 23:37close23110.10116.96167.3217.292849.69103633.99
7222006.03.16 23:37buy23210.40116.9266.89216.92
7232006.03.16 23:38close23210.40117.0566.89216.921155.06104789.05
7242006.03.16 23:38sell23310.50117.11167.1417.11
7252006.03.16 23:38close23310.50116.98167.1417.111166.87105955.92
7262006.03.16 23:39buy23410.60117.0467.01217.04
7272006.03.16 23:39close23410.60117.1767.01217.041176.07107131.99
7282006.03.16 23:39sell23510.80117.29167.3217.29
7292006.03.16 23:43close23510.80116.96167.3217.293047.20110179.19
7302006.03.16 23:43buy23611.10116.9266.89216.92
7312006.03.16 23:44close23611.10117.0566.89216.921232.81111412.00
7322006.03.16 23:44sell23711.20117.11167.1417.11
7332006.03.16 23:45close23711.20116.98167.1417.111244.66112656.66
7342006.03.16 23:45buy23811.30117.0467.01217.04
7352006.03.16 23:45close23811.30117.1767.01217.041253.73113910.39
7362006.03.16 23:45sell23911.40117.29167.3217.29
7372006.03.16 23:49close23911.40116.96167.3217.293216.48117126.87
7382006.03.16 23:50buy24011.80116.9266.89216.92
7392006.03.16 23:50close24011.80117.0566.89216.921310.55118437.42
7402006.03.16 23:50sell24111.90117.11167.1417.11
7412006.03.16 23:51close24111.90116.98167.1417.111322.45119759.87
7422006.03.16 23:51buy24212.00117.0467.01217.04
7432006.03.16 23:51close24212.00117.1767.01217.041331.40121091.27
7442006.03.16 23:51sell24312.20117.29167.3217.29
7452006.03.16 23:56close24312.20116.96167.3217.293442.20124533.47
7462006.03.16 23:56buy24412.50116.9266.89216.92
7472006.03.16 23:56close24412.50117.0566.89216.921388.30125921.77
7482006.03.16 23:56sell24512.60117.11167.1417.11
7492006.03.16 23:57close24512.60116.98167.1417.111400.24127322.01
7502006.03.16 23:57buy24612.80117.0467.01217.04
7512006.03.16 23:57close24612.80117.1767.01217.041420.16128742.17
7522006.03.16 23:57sell24712.90117.29167.3217.29
7532006.03.16 23:59close24712.90116.91167.3217.294192.97132935.14
7542006.03.17 00:00buy24813.30116.9366.90216.93
7552006.03.21 06:38modify24813.30116.93116.97216.93
7562006.03.21 06:40modify24813.30116.93116.98216.93
7572006.03.21 06:41s/l24813.30116.98116.98216.93883.43133818.57
7582006.03.21 06:41buy24913.40116.9966.96216.99
7592006.03.21 07:09modify24913.40116.99117.07216.99
7602006.03.21 07:11modify24913.40116.99117.08216.99
7612006.03.21 07:11modify24913.40116.99117.09216.99
7622006.03.21 07:12modify24913.40116.99117.10216.99
7632006.03.21 07:39modify24913.40116.99117.16216.99
7642006.03.21 07:40modify24913.40116.99117.17216.99
7652006.03.21 07:40modify24913.40116.99117.18216.99
7662006.03.21 08:10modify24913.40116.99117.19216.99
7672006.03.21 08:41s/l24913.40117.19117.19216.992287.28136105.85
7682006.03.21 08:41buy25013.70117.2067.17217.20
7692006.03.22 01:59modify25013.70117.20117.21217.20
7702006.03.22 02:00modify25013.70117.20117.22217.20
7712006.03.22 02:01modify25013.70117.20117.23217.20
7722006.03.22 02:05modify25013.70117.20117.24217.20
7732006.03.22 02:40s/l25013.70117.24117.24217.20629.58136735.43
7742006.03.22 02:40buy25113.70117.2767.24217.27
7752006.03.23 16:28modify25113.70117.27117.34217.27
7762006.03.23 16:29modify25113.70117.27117.35217.27
7772006.03.23 16:29modify25113.70117.27117.37217.27
7782006.03.23 16:29modify25113.70117.27117.38217.27
7792006.03.23 16:29modify25113.70117.27117.40217.27
7802006.03.23 16:29modify25113.70117.27117.42217.27
7812006.03.23 16:29modify25113.70117.27117.43217.27
7822006.03.23 16:29modify25113.70117.27117.45217.27
7832006.03.23 16:29modify25113.70117.27117.46217.27
7842006.03.23 16:34modify25113.70117.27117.47217.27
7852006.03.23 16:36modify25113.70117.27117.48217.27
7862006.03.23 16:36modify25113.70117.27117.49217.27
7872006.03.23 16:37modify25113.70117.27117.51217.27
7882006.03.23 16:46modify25113.70117.27117.52217.27
7892006.03.23 16:55modify25113.70117.27117.53217.27
7902006.03.23 17:00modify25113.70117.27117.54217.27
7912006.03.23 17:00modify25113.70117.27117.55217.27
7922006.03.23 17:00modify25113.70117.27117.56217.27
7932006.03.23 17:11modify25113.70117.27117.57217.27
7942006.03.23 17:11modify25113.70117.27117.58217.27
7952006.03.23 17:11modify25113.70117.27117.59217.27
7962006.03.23 17:19s/l25113.70117.59117.59217.274215.65140951.09
7972006.03.23 17:19buy25214.10117.5967.56217.59
7982006.03.23 20:07modify25214.10117.59117.60217.59
7992006.03.23 20:08modify25214.10117.59117.62217.59
8002006.03.23 20:09modify25214.10117.59117.63217.59
8012006.03.23 20:09modify25214.10117.59117.64217.59
8022006.03.23 20:11modify25214.10117.59117.65217.59
8032006.03.23 20:11modify25214.10117.59117.67217.59
8042006.03.23 20:11modify25214.10117.59117.68217.59
8052006.03.23 20:11modify25214.10117.59117.69217.59
8062006.03.23 20:13modify25214.10117.59117.70217.59
8072006.03.23 20:13modify25214.10117.59117.71217.59
8082006.03.23 20:13modify25214.10117.59117.72217.59
8092006.03.23 20:13modify25214.10117.59117.74217.59
8102006.03.23 20:13modify25214.10117.59117.75217.59
8112006.03.23 20:13modify25214.10117.59117.76217.59
8122006.03.23 20:13modify25214.10117.59117.77217.59
8132006.03.23 20:13modify25214.10117.59117.78217.59
8142006.03.23 20:15modify25214.10117.59117.79217.59
8152006.03.23 20:35modify25214.10117.59117.80217.59
8162006.03.23 23:12s/l25214.10117.80117.80217.592513.58143464.67
8172006.03.23 23:12buy25314.40117.8367.80217.83
8182006.03.24 00:00close25314.40117.8667.80217.83536.99144001.66
8192006.03.24 00:00sell25414.50117.86167.8917.86
8202006.03.24 16:17close25414.50117.74167.8917.861477.83145479.49
8212006.03.24 16:17buy25514.60117.7267.69217.72
8222006.03.24 16:23close25514.60117.7367.69217.72124.01145603.50
8232006.03.24 16:23buy25614.60117.7567.72217.75
8242006.03.24 16:24close25614.60117.7367.72217.75-248.03145355.47
8252006.03.24 16:24sell25714.60117.74167.7717.74
8262006.03.24 16:24close25714.60117.75167.7717.74-123.99145231.48
8272006.03.24 16:24buy25814.60117.7367.70217.73
8282006.03.24 16:27close25814.60117.7367.70217.730.00145231.48
8292006.03.24 16:28buy25914.60117.7567.72217.75
8302006.03.24 16:31close25914.60117.7367.72217.75-248.03144983.45
8312006.03.24 16:31buy26014.50117.7567.72217.75
8322006.03.24 16:34close26014.50117.7367.72217.75-246.33144737.12
8332006.03.24 16:34sell26114.50117.74167.7717.74
8342006.03.24 16:35close26114.50117.75167.7717.74-123.14144613.98
8352006.03.24 16:35buy26214.50117.7467.71217.74
8362006.03.24 16:36close26214.50117.7367.71217.74-123.16144490.82
8372006.03.24 16:37sell26314.50117.74167.7717.74
8382006.03.24 16:37close26314.50117.75167.7717.74-123.14144367.68
8392006.03.24 16:37buy26414.50117.7467.71217.74
8402006.03.24 16:38close26414.50117.7467.71217.740.00144367.68
8412006.03.24 16:39sell26514.50117.73167.7617.73
8422006.03.24 16:39close26514.50117.74167.7617.73-123.15144244.53
8432006.03.24 16:39buy26614.50117.7567.72217.75
8442006.03.24 16:41close26614.50117.7467.72217.75-123.15144121.38
8452006.03.24 16:41sell26714.50117.75167.7817.75
8462006.03.24 16:42close26714.50117.75167.7817.750.00144121.38
8472006.03.24 16:42buy26814.50117.7367.70217.73
8482006.03.24 16:56close26814.50117.7367.70217.730.00144121.38
8492006.03.24 16:56buy26914.50117.7567.72217.75
8502006.03.24 16:58close26914.50117.7367.72217.75-246.33143875.05
8512006.03.24 16:58buy27014.40117.7467.71217.74
8522006.03.24 17:01close27014.40117.7367.71217.74-122.31143752.74
8532006.03.24 17:01buy27114.40117.7567.72217.75
8542006.03.27 00:00close27114.40117.6267.72217.75-1421.12142331.62
8552006.03.27 00:00sell27214.30117.62167.6517.62
8562006.03.27 00:29close27214.30117.54167.6517.62973.29143304.91
8572006.03.27 00:29buy27314.40117.5267.49217.52
8582006.03.27 00:35close27314.40117.5367.49217.52122.52143427.43
8592006.03.27 00:36sell27414.40117.54167.5717.54
8602006.03.27 01:02close27414.40117.55167.5717.54-122.50143304.93
8612006.03.27 01:03sell27514.40117.53167.5617.53
8622006.03.27 01:03close27514.40117.55167.5617.53-245.00143059.93
8632006.03.27 01:04sell27614.40117.53167.5617.53
8642006.03.27 01:04close27614.40117.55167.5617.53-245.00142814.93
8652006.03.27 01:04buy27714.30117.5467.51217.54
8662006.03.27 01:17close27714.30117.5367.51217.54-121.67142693.26
8672006.03.27 01:17buy27814.30117.5567.52217.55
8682006.03.27 01:18close27814.30117.5367.52217.55-243.34142449.92
8692006.03.27 01:18buy27914.30117.5567.52217.55
8702006.03.27 01:18close27914.30117.5367.52217.55-243.34142206.58
8712006.03.27 01:18sell28014.30117.54167.5717.54
8722006.03.27 01:23close28014.30117.54167.5717.540.00142206.58
8732006.03.27 01:24buy28114.30117.5367.50217.53
8742006.03.28 21:22close28114.30117.5367.50217.53169.27142375.84
8752006.03.28 21:22sell28214.30117.57167.6017.57
8762006.03.29 23:59close at stop28214.30117.84167.6017.57-3464.28138911.56