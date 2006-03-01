|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Periode
|Täglich (D1) 2006.03.01 00:00 - 2006.03.30 00:00 (2006.03.01 - 2006.03.30)
|Modell
|Jeder Tick (basierend auf dem nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen mit fraktaler Interpolation jedes Ticksignals)
|Parameter
|lStopLoss=5000; sStopLoss=5000; lTakeProfit=10000; sTakeProfit=10000; lTrailingStop=15; sTrailingStop=15; MainTrend=1440; ShiftBars=0; SigValMin=5; Risk=1; EnableCloseByASCTrend=true; Slippage=5; UseHourTrade=false; FromHourTrade=0; ToHourTrade=0; UseSound=false; NameFileSound="alert.wav"; Lots=1; _Parameters_b_Lots="Ïàðàìåòðû ìîäóëÿ ðàñ÷¸òà ëîòà"; LotsWayChoice=1; LotsPercent=10; LotsDeltaDepo=500; LotsDepoForOne=500; LotsMax=10000; clOpenBuy=Aqua; clCloseBuy=Red; clOpenSell=Magenta; clCloseSell=Blue; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; Name_Expert="Marphe";
|Balken im Test
|7357
|Ticks modelliert
|110163
|Modellierungsqualität
|43.57%
|Ursprüngliche Einlage
|10000.00
|Gesamt netto Profit
|128911.56
|Brutto Profit
|139236.25
|Brutto Loss
|-10324.69
|Profit Faktor
|13.49
|Erwartetes Ergebnis
|457.13
|Drawdown absolut
|0.00
|Maximaler Drawdown %
|6691.93 (4.6%)
|Trades gesamt
|282
|Short Positionen (gewonnen %)
|91 (81.32%)
|Long Positionen (gewonnen %)
|191 (75.39%)
|Profit Trades (% gesamt)
|218 (77.30%)
|Loss Trades (% gesamtl)
|64 (22.70%)
|Grösster
|Profit Trade
|4215.65
|Loss Trade
|-3464.28
|Durchschnitt
|Profit Trade
|638.70
|Loss Trade
|-161.32
|Maximum
|aufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)
|87 (17927.02)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)
|12 (-571.80)
|Maximal
|Aufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)
|55059.39 (31)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)
|-3464.28 (1)
|Durchschnitt
|aufeinanderfolgende Gewinne
|10
|aufeinanderfolgende Verluste
|3
|Nr.
|Zeit
|Typ
|Auftrag
|Lots
|Preis
|S / L
|T / P
|Profit
|Bilanz
|1
|2006.03.01 00:00
|buy
|1
|1.00
|115.78
|65.75
|215.78
|2
|2006.03.01 00:31
|modify
|1
|1.00
|115.78
|115.79
|215.78
|3
|2006.03.01 00:32
|s/l
|1
|1.00
|115.79
|115.79
|215.78
|8.64
|10008.64
|4
|2006.03.01 00:32
|buy
|2
|1.10
|115.81
|65.78
|215.81
|5
|2006.03.01 00:34
|modify
|2
|1.10
|115.81
|115.82
|215.81
|6
|2006.03.01 00:34
|modify
|2
|1.10
|115.81
|115.84
|215.81
|7
|2006.03.01 00:37
|s/l
|2
|1.10
|115.84
|115.84
|215.81
|28.50
|10037.14
|8
|2006.03.01 00:37
|buy
|3
|1.10
|115.82
|65.79
|215.82
|9
|2006.03.01 00:40
|modify
|3
|1.10
|115.82
|115.84
|215.82
|10
|2006.03.01 00:44
|s/l
|3
|1.10
|115.84
|115.84
|215.82
|19.00
|10056.14
|11
|2006.03.01 00:44
|buy
|4
|1.10
|115.82
|65.79
|215.82
|12
|2006.03.01 00:46
|modify
|4
|1.10
|115.82
|115.84
|215.82
|13
|2006.03.01 00:50
|s/l
|4
|1.10
|115.84
|115.84
|215.82
|19.00
|10075.14
|14
|2006.03.01 00:50
|buy
|5
|1.10
|115.82
|65.79
|215.82
|15
|2006.03.01 00:53
|modify
|5
|1.10
|115.82
|115.84
|215.82
|16
|2006.03.01 00:56
|s/l
|5
|1.10
|115.84
|115.84
|215.82
|19.00
|10094.14
|17
|2006.03.01 00:56
|buy
|6
|1.10
|115.82
|65.79
|215.82
|18
|2006.03.01 01:01
|modify
|6
|1.10
|115.82
|115.84
|215.82
|19
|2006.03.01 01:01
|modify
|6
|1.10
|115.82
|115.89
|215.82
|20
|2006.03.01 01:01
|modify
|6
|1.10
|115.82
|115.90
|215.82
|21
|2006.03.01 01:02
|modify
|6
|1.10
|115.82
|115.91
|215.82
|22
|2006.03.01 02:33
|modify
|6
|1.10
|115.82
|115.92
|215.82
|23
|2006.03.01 02:33
|modify
|6
|1.10
|115.82
|115.93
|215.82
|24
|2006.03.01 03:04
|s/l
|6
|1.10
|115.93
|115.93
|215.82
|104.41
|10198.55
|25
|2006.03.01 03:04
|buy
|7
|1.10
|115.92
|65.89
|215.92
|26
|2006.03.01 03:07
|modify
|7
|1.10
|115.92
|115.93
|215.92
|27
|2006.03.01 03:09
|s/l
|7
|1.10
|115.93
|115.93
|215.92
|9.49
|10208.04
|28
|2006.03.01 03:09
|buy
|8
|1.10
|115.92
|65.89
|215.92
|29
|2006.03.01 03:13
|modify
|8
|1.10
|115.92
|115.93
|215.92
|30
|2006.03.01 03:15
|s/l
|8
|1.10
|115.93
|115.93
|215.92
|9.49
|10217.53
|31
|2006.03.01 03:15
|buy
|9
|1.10
|115.92
|65.89
|215.92
|32
|2006.03.01 03:19
|modify
|9
|1.10
|115.92
|115.93
|215.92
|33
|2006.03.01 03:21
|s/l
|9
|1.10
|115.93
|115.93
|215.92
|9.49
|10227.02
|34
|2006.03.01 03:21
|buy
|10
|1.10
|115.92
|65.89
|215.92
|35
|2006.03.01 03:25
|modify
|10
|1.10
|115.92
|115.93
|215.92
|36
|2006.03.01 03:27
|s/l
|10
|1.10
|115.93
|115.93
|215.92
|9.49
|10236.51
|37
|2006.03.01 03:27
|buy
|11
|1.10
|115.92
|65.89
|215.92
|38
|2006.03.01 13:47
|modify
|11
|1.10
|115.92
|115.95
|215.92
|39
|2006.03.01 13:52
|modify
|11
|1.10
|115.92
|115.96
|215.92
|40
|2006.03.01 13:56
|s/l
|11
|1.10
|115.96
|115.96
|215.92
|37.94
|10274.45
|41
|2006.03.01 13:56
|buy
|12
|1.10
|115.99
|65.96
|215.99
|42
|2006.03.01 14:18
|modify
|12
|1.10
|115.99
|115.99
|215.99
|43
|2006.03.01 14:19
|modify
|12
|1.10
|115.99
|116.00
|215.99
|44
|2006.03.01 14:19
|modify
|12
|1.10
|115.99
|116.01
|215.99
|45
|2006.03.01 14:19
|modify
|12
|1.10
|115.99
|116.03
|215.99
|46
|2006.03.01 14:19
|modify
|12
|1.10
|115.99
|116.04
|215.99
|47
|2006.03.01 14:20
|modify
|12
|1.10
|115.99
|116.05
|215.99
|48
|2006.03.01 14:20
|modify
|12
|1.10
|115.99
|116.06
|215.99
|49
|2006.03.01 14:20
|modify
|12
|1.10
|115.99
|116.07
|215.99
|50
|2006.03.01 14:49
|modify
|12
|1.10
|115.99
|116.12
|215.99
|51
|2006.03.01 14:49
|modify
|12
|1.10
|115.99
|116.13
|215.99
|52
|2006.03.01 14:49
|modify
|12
|1.10
|115.99
|116.14
|215.99
|53
|2006.03.01 15:23
|modify
|12
|1.10
|115.99
|116.15
|215.99
|54
|2006.03.01 15:52
|s/l
|12
|1.10
|116.15
|116.15
|215.99
|151.64
|10426.09
|55
|2006.03.01 15:52
|buy
|13
|1.10
|116.09
|66.06
|216.09
|56
|2006.03.01 15:54
|modify
|13
|1.10
|116.09
|116.10
|216.09
|57
|2006.03.01 15:54
|modify
|13
|1.10
|116.09
|116.13
|216.09
|58
|2006.03.01 15:55
|modify
|13
|1.10
|116.09
|116.15
|216.09
|59
|2006.03.01 15:58
|s/l
|13
|1.10
|116.15
|116.15
|216.09
|56.87
|10482.96
|60
|2006.03.01 15:58
|buy
|14
|1.10
|116.09
|66.06
|216.09
|61
|2006.03.01 16:00
|modify
|14
|1.10
|116.09
|116.10
|216.09
|62
|2006.03.01 16:01
|modify
|14
|1.10
|116.09
|116.13
|216.09
|63
|2006.03.01 16:01
|modify
|14
|1.10
|116.09
|116.15
|216.09
|64
|2006.03.01 16:04
|s/l
|14
|1.10
|116.15
|116.15
|216.09
|56.87
|10539.83
|65
|2006.03.01 16:04
|buy
|15
|1.10
|116.09
|66.06
|216.09
|66
|2006.03.01 16:07
|modify
|15
|1.10
|116.09
|116.10
|216.09
|67
|2006.03.01 16:07
|modify
|15
|1.10
|116.09
|116.13
|216.09
|68
|2006.03.01 16:07
|modify
|15
|1.10
|116.09
|116.15
|216.09
|69
|2006.03.01 16:10
|s/l
|15
|1.10
|116.15
|116.15
|216.09
|56.87
|10596.70
|70
|2006.03.01 16:10
|buy
|16
|1.10
|116.09
|66.06
|216.09
|71
|2006.03.01 16:13
|modify
|16
|1.10
|116.09
|116.10
|216.09
|72
|2006.03.01 16:13
|modify
|16
|1.10
|116.09
|116.13
|216.09
|73
|2006.03.01 16:13
|modify
|16
|1.10
|116.09
|116.15
|216.09
|74
|2006.03.01 16:16
|s/l
|16
|1.10
|116.15
|116.15
|216.09
|56.87
|10653.57
|75
|2006.03.01 16:16
|buy
|17
|1.10
|116.09
|66.06
|216.09
|76
|2006.03.01 16:51
|modify
|17
|1.10
|116.09
|116.10
|216.09
|77
|2006.03.01 16:51
|modify
|17
|1.10
|116.09
|116.11
|216.09
|78
|2006.03.01 16:51
|modify
|17
|1.10
|116.09
|116.12
|216.09
|79
|2006.03.01 17:21
|s/l
|17
|1.10
|116.12
|116.12
|216.09
|28.43
|10682.00
|80
|2006.03.01 17:21
|buy
|18
|1.10
|116.12
|66.09
|216.12
|81
|2006.03.02 13:47
|modify
|18
|1.10
|116.12
|116.18
|216.12
|82
|2006.03.02 13:47
|modify
|18
|1.10
|116.12
|116.19
|216.12
|83
|2006.03.02 14:17
|modify
|18
|1.10
|116.12
|116.23
|216.12
|84
|2006.03.02 14:18
|modify
|18
|1.10
|116.12
|116.24
|216.12
|85
|2006.03.02 14:21
|modify
|18
|1.10
|116.12
|116.25
|216.12
|86
|2006.03.02 14:51
|modify
|18
|1.10
|116.12
|116.26
|216.12
|87
|2006.03.02 15:21
|s/l
|18
|1.10
|116.26
|116.26
|216.12
|171.57
|10853.57
|88
|2006.03.02 15:21
|buy
|19
|1.10
|116.25
|66.22
|216.25
|89
|2006.03.02 15:24
|modify
|19
|1.10
|116.25
|116.26
|216.25
|90
|2006.03.02 15:28
|s/l
|19
|1.10
|116.26
|116.26
|216.25
|9.47
|10863.04
|91
|2006.03.02 15:28
|buy
|20
|1.10
|116.25
|66.22
|216.25
|92
|2006.03.02 15:31
|modify
|20
|1.10
|116.25
|116.26
|216.25
|93
|2006.03.02 15:35
|s/l
|20
|1.10
|116.26
|116.26
|216.25
|9.47
|10872.51
|94
|2006.03.02 15:35
|buy
|21
|1.10
|116.25
|66.22
|216.25
|95
|2006.03.02 15:38
|modify
|21
|1.10
|116.25
|116.26
|216.25
|96
|2006.03.02 15:42
|s/l
|21
|1.10
|116.26
|116.26
|216.25
|9.47
|10881.98
|97
|2006.03.02 15:42
|buy
|22
|1.10
|116.25
|66.22
|216.25
|98
|2006.03.02 15:45
|modify
|22
|1.10
|116.25
|116.26
|216.25
|99
|2006.03.02 15:49
|s/l
|22
|1.10
|116.26
|116.26
|216.25
|9.47
|10891.45
|100
|2006.03.02 15:49
|buy
|23
|1.10
|116.25
|66.22
|216.25
|101
|2006.03.03 13:16
|modify
|23
|1.10
|116.25
|116.30
|216.25
|102
|2006.03.03 13:16
|modify
|23
|1.10
|116.25
|116.31
|216.25
|103
|2006.03.03 13:17
|modify
|23
|1.10
|116.25
|116.34
|216.25
|104
|2006.03.03 13:17
|modify
|23
|1.10
|116.25
|116.37
|216.25
|105
|2006.03.03 13:17
|modify
|23
|1.10
|116.25
|116.40
|216.25
|106
|2006.03.03 13:19
|s/l
|23
|1.10
|116.40
|116.40
|216.25
|154.79
|11046.24
|107
|2006.03.03 13:19
|buy
|24
|1.20
|116.41
|66.38
|216.41
|108
|2006.03.03 13:47
|modify
|24
|1.20
|116.41
|116.56
|216.41
|109
|2006.03.03 13:48
|s/l
|24
|1.20
|116.56
|116.56
|216.41
|154.44
|11200.68
|110
|2006.03.03 13:48
|buy
|25
|1.20
|116.58
|66.55
|216.58
|111
|2006.03.03 13:50
|modify
|25
|1.20
|116.58
|116.59
|216.58
|112
|2006.03.03 13:50
|modify
|25
|1.20
|116.58
|116.61
|216.58
|113
|2006.03.03 13:53
|s/l
|25
|1.20
|116.61
|116.61
|216.58
|30.89
|11231.57
|114
|2006.03.03 13:53
|buy
|26
|1.20
|116.59
|66.56
|216.59
|115
|2006.03.03 13:56
|modify
|26
|1.20
|116.59
|116.61
|216.59
|116
|2006.03.03 14:00
|s/l
|26
|1.20
|116.61
|116.61
|216.59
|20.59
|11252.16
|117
|2006.03.03 14:00
|buy
|27
|1.20
|116.59
|66.56
|216.59
|118
|2006.03.03 14:02
|modify
|27
|1.20
|116.59
|116.61
|216.59
|119
|2006.03.03 14:06
|s/l
|27
|1.20
|116.61
|116.61
|216.59
|20.59
|11272.75
|120
|2006.03.03 14:06
|buy
|28
|1.20
|116.59
|66.56
|216.59
|121
|2006.03.03 14:08
|modify
|28
|1.20
|116.59
|116.61
|216.59
|122
|2006.03.03 14:12
|s/l
|28
|1.20
|116.61
|116.61
|216.59
|20.59
|11293.34
|123
|2006.03.03 14:12
|buy
|29
|1.20
|116.59
|66.56
|216.59
|124
|2006.03.03 14:15
|modify
|29
|1.20
|116.59
|116.61
|216.59
|125
|2006.03.03 14:17
|modify
|29
|1.20
|116.59
|116.64
|216.59
|126
|2006.03.03 14:48
|s/l
|29
|1.20
|116.64
|116.64
|216.59
|51.62
|11344.96
|127
|2006.03.03 14:48
|buy
|30
|1.20
|116.26
|66.23
|216.26
|128
|2006.03.03 14:49
|modify
|30
|1.20
|116.26
|116.28
|216.26
|129
|2006.03.03 14:49
|modify
|30
|1.20
|116.26
|116.40
|216.26
|130
|2006.03.03 14:49
|modify
|30
|1.20
|116.26
|116.44
|216.26
|131
|2006.03.03 14:50
|modify
|30
|1.20
|116.26
|116.50
|216.26
|132
|2006.03.03 14:50
|modify
|30
|1.20
|116.26
|116.58
|216.26
|133
|2006.03.03 14:50
|modify
|30
|1.20
|116.26
|116.63
|216.26
|134
|2006.03.03 14:50
|modify
|30
|1.20
|116.26
|116.64
|216.26
|135
|2006.03.03 14:50
|s/l
|30
|1.20
|116.64
|116.64
|216.26
|391.04
|11736.00
|136
|2006.03.03 14:50
|buy
|31
|1.20
|116.64
|66.61
|216.64
|137
|2006.03.03 14:56
|modify
|31
|1.20
|116.64
|116.64
|216.64
|138
|2006.03.03 14:56
|s/l
|31
|1.20
|116.64
|116.64
|216.64
|0.00
|11736.00
|139
|2006.03.03 14:56
|buy
|32
|1.20
|116.64
|66.61
|216.64
|140
|2006.03.03 15:02
|modify
|32
|1.20
|116.64
|116.64
|216.64
|141
|2006.03.03 15:02
|s/l
|32
|1.20
|116.64
|116.64
|216.64
|0.00
|11736.00
|142
|2006.03.03 15:02
|buy
|33
|1.20
|116.64
|66.61
|216.64
|143
|2006.03.03 15:08
|modify
|33
|1.20
|116.64
|116.64
|216.64
|144
|2006.03.03 15:09
|s/l
|33
|1.20
|116.64
|116.64
|216.64
|0.00
|11736.00
|145
|2006.03.03 15:09
|buy
|34
|1.20
|116.64
|66.61
|216.64
|146
|2006.03.03 15:15
|modify
|34
|1.20
|116.64
|116.64
|216.64
|147
|2006.03.03 15:15
|s/l
|34
|1.20
|116.64
|116.64
|216.64
|0.00
|11736.00
|148
|2006.03.03 15:15
|buy
|35
|1.20
|116.64
|66.61
|216.64
|149
|2006.03.06 12:45
|modify
|35
|1.20
|116.64
|116.96
|216.64
|150
|2006.03.06 12:46
|modify
|35
|1.20
|116.64
|117.02
|216.64
|151
|2006.03.06 12:46
|modify
|35
|1.20
|116.64
|117.06
|216.64
|152
|2006.03.06 12:46
|modify
|35
|1.20
|116.64
|117.07
|216.64
|153
|2006.03.06 12:47
|s/l
|35
|1.20
|117.07
|117.07
|216.64
|455.08
|12191.09
|154
|2006.03.06 12:47
|buy
|36
|1.30
|117.07
|67.04
|217.07
|155
|2006.03.06 13:16
|modify
|36
|1.30
|117.07
|117.24
|217.07
|156
|2006.03.06 13:17
|modify
|36
|1.30
|117.07
|117.36
|217.07
|157
|2006.03.06 13:17
|modify
|36
|1.30
|117.07
|117.37
|217.07
|158
|2006.03.06 13:18
|s/l
|36
|1.30
|117.37
|117.37
|217.07
|332.65
|12523.74
|159
|2006.03.06 13:18
|buy
|37
|1.30
|117.27
|67.24
|217.27
|160
|2006.03.06 13:20
|modify
|37
|1.30
|117.27
|117.33
|217.27
|161
|2006.03.06 13:20
|modify
|37
|1.30
|117.27
|117.35
|217.27
|162
|2006.03.06 13:20
|modify
|37
|1.30
|117.27
|117.38
|217.27
|163
|2006.03.06 13:20
|modify
|37
|1.30
|117.27
|117.43
|217.27
|164
|2006.03.06 13:21
|modify
|37
|1.30
|117.27
|117.46
|217.27
|165
|2006.03.06 13:23
|s/l
|37
|1.30
|117.46
|117.46
|217.27
|210.30
|12734.04
|166
|2006.03.06 13:23
|buy
|38
|1.30
|117.48
|67.45
|217.48
|167
|2006.03.06 13:48
|modify
|38
|1.30
|117.48
|117.49
|217.48
|168
|2006.03.06 13:48
|modify
|38
|1.30
|117.48
|117.50
|217.48
|169
|2006.03.06 13:49
|modify
|38
|1.30
|117.48
|117.51
|217.48
|170
|2006.03.06 13:49
|modify
|38
|1.30
|117.48
|117.52
|217.48
|171
|2006.03.06 14:17
|s/l
|38
|1.30
|117.52
|117.52
|217.48
|44.31
|12778.35
|172
|2006.03.06 14:17
|buy
|39
|1.30
|117.39
|67.36
|217.39
|173
|2006.03.06 14:18
|modify
|39
|1.30
|117.39
|117.47
|217.39
|174
|2006.03.06 14:19
|s/l
|39
|1.30
|117.47
|117.47
|217.39
|88.77
|12867.12
|175
|2006.03.06 14:19
|buy
|40
|1.30
|117.18
|67.15
|217.18
|176
|2006.03.06 14:20
|modify
|40
|1.30
|117.18
|117.20
|217.18
|177
|2006.03.06 14:20
|modify
|40
|1.30
|117.18
|117.22
|217.18
|178
|2006.03.06 14:20
|s/l
|40
|1.30
|117.22
|117.22
|217.18
|44.47
|12911.59
|179
|2006.03.06 14:20
|buy
|41
|1.30
|116.95
|66.92
|216.95
|180
|2006.03.06 14:23
|modify
|41
|1.30
|116.95
|117.07
|216.95
|181
|2006.03.06 14:23
|modify
|41
|1.30
|116.95
|117.15
|216.95
|182
|2006.03.06 14:23
|modify
|41
|1.30
|116.95
|117.26
|216.95
|183
|2006.03.06 14:23
|modify
|41
|1.30
|116.95
|117.41
|216.95
|184
|2006.03.06 14:24
|modify
|41
|1.30
|116.95
|117.50
|216.95
|185
|2006.03.06 14:24
|modify
|41
|1.30
|116.95
|117.52
|216.95
|186
|2006.03.06 14:24
|s/l
|41
|1.30
|117.52
|117.52
|216.95
|631.50
|13543.09
|187
|2006.03.06 14:24
|buy
|42
|1.40
|117.37
|67.34
|217.37
|188
|2006.03.06 14:24
|modify
|42
|1.40
|117.37
|117.39
|217.37
|189
|2006.03.06 14:24
|modify
|42
|1.40
|117.37
|117.47
|217.37
|190
|2006.03.06 14:24
|s/l
|42
|1.40
|117.47
|117.47
|217.37
|119.29
|13662.38
|191
|2006.03.06 14:24
|buy
|43
|1.40
|117.39
|67.36
|217.39
|192
|2006.03.06 14:25
|modify
|43
|1.40
|117.39
|117.47
|217.39
|193
|2006.03.06 14:26
|s/l
|43
|1.40
|117.47
|117.47
|217.39
|95.61
|13757.99
|194
|2006.03.06 14:26
|buy
|44
|1.40
|117.18
|67.15
|217.18
|195
|2006.03.06 14:27
|modify
|44
|1.40
|117.18
|117.20
|217.18
|196
|2006.03.06 14:27
|modify
|44
|1.40
|117.18
|117.22
|217.18
|197
|2006.03.06 14:27
|s/l
|44
|1.40
|117.22
|117.22
|217.18
|47.90
|13805.89
|198
|2006.03.06 14:27
|buy
|45
|1.40
|116.95
|66.92
|216.95
|199
|2006.03.06 14:30
|modify
|45
|1.40
|116.95
|117.07
|216.95
|200
|2006.03.06 14:30
|modify
|45
|1.40
|116.95
|117.15
|216.95
|201
|2006.03.06 14:30
|modify
|45
|1.40
|116.95
|117.26
|216.95
|202
|2006.03.06 14:30
|modify
|45
|1.40
|116.95
|117.41
|216.95
|203
|2006.03.06 14:30
|modify
|45
|1.40
|116.95
|117.50
|216.95
|204
|2006.03.06 14:31
|modify
|45
|1.40
|116.95
|117.52
|216.95
|205
|2006.03.06 14:31
|s/l
|45
|1.40
|117.52
|117.52
|216.95
|680.07
|14485.96
|206
|2006.03.06 14:31
|buy
|46
|1.50
|117.37
|67.34
|217.37
|207
|2006.03.06 14:31
|modify
|46
|1.50
|117.37
|117.39
|217.37
|208
|2006.03.06 14:31
|modify
|46
|1.50
|117.37
|117.47
|217.37
|209
|2006.03.06 14:31
|s/l
|46
|1.50
|117.47
|117.47
|217.37
|127.81
|14613.77
|210
|2006.03.06 14:31
|buy
|47
|1.50
|117.39
|67.36
|217.39
|211
|2006.03.06 14:32
|modify
|47
|1.50
|117.39
|117.47
|217.39
|212
|2006.03.06 14:33
|s/l
|47
|1.50
|117.47
|117.47
|217.39
|102.43
|14716.20
|213
|2006.03.06 14:33
|buy
|48
|1.50
|117.18
|67.15
|217.18
|214
|2006.03.06 14:33
|modify
|48
|1.50
|117.18
|117.20
|217.18
|215
|2006.03.06 14:34
|modify
|48
|1.50
|117.18
|117.22
|217.18
|216
|2006.03.06 14:34
|s/l
|48
|1.50
|117.22
|117.22
|217.18
|51.32
|14767.52
|217
|2006.03.06 14:34
|buy
|49
|1.50
|116.95
|66.92
|216.95
|218
|2006.03.06 14:37
|modify
|49
|1.50
|116.95
|117.07
|216.95
|219
|2006.03.06 14:37
|modify
|49
|1.50
|116.95
|117.15
|216.95
|220
|2006.03.06 14:37
|modify
|49
|1.50
|116.95
|117.26
|216.95
|221
|2006.03.06 14:37
|modify
|49
|1.50
|116.95
|117.41
|216.95
|222
|2006.03.06 14:37
|modify
|49
|1.50
|116.95
|117.50
|216.95
|223
|2006.03.06 14:37
|modify
|49
|1.50
|116.95
|117.52
|216.95
|224
|2006.03.06 14:38
|s/l
|49
|1.50
|117.52
|117.52
|216.95
|728.65
|15496.17
|225
|2006.03.06 14:38
|buy
|50
|1.60
|117.37
|67.34
|217.37
|226
|2006.03.06 14:38
|modify
|50
|1.60
|117.37
|117.39
|217.37
|227
|2006.03.06 14:38
|modify
|50
|1.60
|117.37
|117.47
|217.37
|228
|2006.03.06 14:38
|s/l
|50
|1.60
|117.47
|117.47
|217.37
|136.34
|15632.51
|229
|2006.03.06 14:38
|buy
|51
|1.60
|117.39
|67.36
|217.39
|230
|2006.03.06 14:39
|modify
|51
|1.60
|117.39
|117.47
|217.39
|231
|2006.03.06 14:39
|s/l
|51
|1.60
|117.47
|117.47
|217.39
|109.27
|15741.78
|232
|2006.03.06 14:39
|buy
|52
|1.60
|117.18
|67.15
|217.18
|233
|2006.03.06 14:40
|modify
|52
|1.60
|117.18
|117.20
|217.18
|234
|2006.03.06 14:41
|modify
|52
|1.60
|117.18
|117.22
|217.18
|235
|2006.03.06 14:41
|s/l
|52
|1.60
|117.22
|117.22
|217.18
|54.74
|15796.52
|236
|2006.03.06 14:41
|buy
|53
|1.60
|116.95
|66.92
|216.95
|237
|2006.03.06 14:43
|modify
|53
|1.60
|116.95
|117.07
|216.95
|238
|2006.03.06 14:44
|modify
|53
|1.60
|116.95
|117.15
|216.95
|239
|2006.03.06 14:44
|modify
|53
|1.60
|116.95
|117.26
|216.95
|240
|2006.03.06 14:44
|modify
|53
|1.60
|116.95
|117.41
|216.95
|241
|2006.03.06 14:44
|modify
|53
|1.60
|116.95
|117.50
|216.95
|242
|2006.03.06 14:44
|modify
|53
|1.60
|116.95
|117.52
|216.95
|243
|2006.03.06 14:45
|s/l
|53
|1.60
|117.52
|117.52
|216.95
|777.23
|16573.75
|244
|2006.03.06 14:45
|buy
|54
|1.70
|117.37
|67.34
|217.37
|245
|2006.03.06 14:45
|modify
|54
|1.70
|117.37
|117.39
|217.37
|246
|2006.03.06 14:45
|modify
|54
|1.70
|117.37
|117.47
|217.37
|247
|2006.03.06 14:45
|s/l
|54
|1.70
|117.47
|117.47
|217.37
|144.85
|16718.60
|248
|2006.03.06 14:45
|buy
|55
|1.70
|117.39
|67.36
|217.39
|249
|2006.03.06 14:46
|modify
|55
|1.70
|117.39
|117.47
|217.39
|250
|2006.03.06 14:46
|s/l
|55
|1.70
|117.47
|117.47
|217.39
|116.09
|16834.69
|251
|2006.03.06 14:46
|buy
|56
|1.70
|117.18
|67.15
|217.18
|252
|2006.03.06 14:47
|modify
|56
|1.70
|117.18
|117.20
|217.18
|253
|2006.03.06 14:48
|s/l
|56
|1.70
|117.20
|117.20
|217.18
|29.22
|16863.91
|254
|2006.03.06 14:48
|buy
|57
|1.70
|116.40
|66.37
|216.40
|255
|2006.03.06 14:48
|modify
|57
|1.70
|116.40
|116.83
|216.40
|256
|2006.03.06 14:48
|s/l
|57
|1.70
|116.83
|116.83
|216.40
|626.34
|17490.25
|257
|2006.03.06 14:48
|buy
|58
|1.80
|116.74
|66.71
|216.74
|258
|2006.03.06 14:51
|modify
|58
|1.80
|116.74
|116.74
|216.74
|259
|2006.03.06 14:51
|modify
|58
|1.80
|116.74
|116.79
|216.74
|260
|2006.03.06 14:51
|modify
|58
|1.80
|116.74
|116.86
|216.74
|261
|2006.03.06 14:51
|modify
|58
|1.80
|116.74
|116.95
|216.74
|262
|2006.03.06 14:52
|modify
|58
|1.80
|116.74
|117.01
|216.74
|263
|2006.03.06 14:52
|modify
|58
|1.80
|116.74
|117.02
|216.74
|264
|2006.03.06 14:52
|s/l
|58
|1.80
|117.02
|117.02
|216.74
|430.92
|17921.17
|265
|2006.03.06 14:52
|buy
|59
|1.80
|116.99
|66.96
|216.99
|266
|2006.03.06 14:52
|modify
|59
|1.80
|116.99
|116.99
|216.99
|267
|2006.03.06 14:52
|s/l
|59
|1.80
|116.99
|116.99
|216.99
|0.00
|17921.17
|268
|2006.03.06 14:52
|buy
|60
|1.80
|117.01
|66.98
|217.01
|269
|2006.03.06 14:59
|modify
|60
|1.80
|117.01
|117.02
|217.01
|270
|2006.03.06 14:59
|s/l
|60
|1.80
|117.02
|117.02
|217.01
|15.39
|17936.56
|271
|2006.03.06 14:59
|buy
|61
|1.80
|116.99
|66.96
|216.99
|272
|2006.03.06 14:59
|modify
|61
|1.80
|116.99
|116.99
|216.99
|273
|2006.03.06 14:59
|s/l
|61
|1.80
|116.99
|116.99
|216.99
|0.00
|17936.56
|274
|2006.03.06 14:59
|buy
|62
|1.80
|117.01
|66.98
|217.01
|275
|2006.03.06 15:06
|modify
|62
|1.80
|117.01
|117.02
|217.01
|276
|2006.03.06 15:06
|s/l
|62
|1.80
|117.02
|117.02
|217.01
|15.39
|17951.95
|277
|2006.03.06 15:06
|buy
|63
|1.80
|116.99
|66.96
|216.99
|278
|2006.03.06 15:06
|modify
|63
|1.80
|116.99
|116.99
|216.99
|279
|2006.03.06 15:06
|s/l
|63
|1.80
|116.99
|116.99
|216.99
|0.00
|17951.95
|280
|2006.03.06 15:06
|buy
|64
|1.80
|117.01
|66.98
|217.01
|281
|2006.03.06 15:12
|modify
|64
|1.80
|117.01
|117.02
|217.01
|282
|2006.03.06 15:13
|s/l
|64
|1.80
|117.02
|117.02
|217.01
|15.39
|17967.34
|283
|2006.03.06 15:13
|buy
|65
|1.80
|116.99
|66.96
|216.99
|284
|2006.03.06 15:13
|modify
|65
|1.80
|116.99
|116.99
|216.99
|285
|2006.03.06 15:13
|s/l
|65
|1.80
|116.99
|116.99
|216.99
|0.00
|17967.34
|286
|2006.03.06 15:13
|buy
|66
|1.80
|117.01
|66.98
|217.01
|287
|2006.03.06 15:19
|modify
|66
|1.80
|117.01
|117.02
|217.01
|288
|2006.03.06 15:19
|modify
|66
|1.80
|117.01
|117.17
|217.01
|289
|2006.03.06 15:19
|modify
|66
|1.80
|117.01
|117.23
|217.01
|290
|2006.03.06 15:19
|modify
|66
|1.80
|117.01
|117.25
|217.01
|291
|2006.03.06 15:19
|modify
|66
|1.80
|117.01
|117.28
|217.01
|292
|2006.03.06 15:19
|modify
|66
|1.80
|117.01
|117.31
|217.01
|293
|2006.03.06 15:20
|modify
|66
|1.80
|117.01
|117.34
|217.01
|294
|2006.03.06 15:22
|s/l
|66
|1.80
|117.34
|117.34
|217.01
|506.35
|18473.69
|295
|2006.03.06 15:22
|buy
|67
|1.90
|117.34
|67.31
|217.34
|296
|2006.03.06 23:29
|modify
|67
|1.90
|117.34
|117.35
|217.34
|297
|2006.03.06 23:29
|modify
|67
|1.90
|117.34
|117.45
|217.34
|298
|2006.03.06 23:29
|modify
|67
|1.90
|117.34
|117.47
|217.34
|299
|2006.03.06 23:29
|s/l
|67
|1.90
|117.47
|117.47
|217.34
|210.66
|18684.35
|300
|2006.03.06 23:29
|buy
|68
|1.90
|117.28
|67.25
|217.28
|301
|2006.03.06 23:30
|modify
|68
|1.90
|117.28
|117.33
|217.28
|302
|2006.03.06 23:30
|modify
|68
|1.90
|117.28
|117.42
|217.28
|303
|2006.03.06 23:30
|s/l
|68
|1.90
|117.42
|117.42
|217.28
|226.81
|18911.16
|304
|2006.03.06 23:30
|buy
|69
|1.90
|117.31
|67.28
|217.31
|305
|2006.03.06 23:31
|modify
|69
|1.90
|117.31
|117.41
|217.31
|306
|2006.03.06 23:31
|s/l
|69
|1.90
|117.41
|117.41
|217.31
|162.34
|19073.50
|307
|2006.03.06 23:31
|buy
|70
|2.00
|117.07
|67.04
|217.07
|308
|2006.03.06 23:32
|modify
|70
|2.00
|117.07
|117.12
|217.07
|309
|2006.03.06 23:32
|modify
|70
|2.00
|117.07
|117.14
|217.07
|310
|2006.03.06 23:33
|s/l
|70
|2.00
|117.14
|117.14
|217.07
|119.86
|19193.36
|311
|2006.03.06 23:33
|buy
|71
|2.00
|116.83
|66.80
|216.83
|312
|2006.03.06 23:35
|modify
|71
|2.00
|116.83
|116.98
|216.83
|313
|2006.03.06 23:35
|modify
|71
|2.00
|116.83
|117.06
|216.83
|314
|2006.03.06 23:36
|modify
|71
|2.00
|116.83
|117.19
|216.83
|315
|2006.03.06 23:36
|modify
|71
|2.00
|116.83
|117.35
|216.83
|316
|2006.03.06 23:36
|modify
|71
|2.00
|116.83
|117.45
|216.83
|317
|2006.03.06 23:36
|modify
|71
|2.00
|116.83
|117.47
|216.83
|318
|2006.03.06 23:36
|s/l
|71
|2.00
|117.47
|117.47
|216.83
|1091.69
|20285.05
|319
|2006.03.06 23:36
|buy
|72
|2.10
|117.28
|67.25
|217.28
|320
|2006.03.06 23:36
|modify
|72
|2.10
|117.28
|117.33
|217.28
|321
|2006.03.06 23:37
|modify
|72
|2.10
|117.28
|117.42
|217.28
|322
|2006.03.06 23:37
|s/l
|72
|2.10
|117.42
|117.42
|217.28
|250.68
|20535.73
|323
|2006.03.06 23:37
|buy
|73
|2.10
|117.31
|67.28
|217.31
|324
|2006.03.06 23:38
|modify
|73
|2.10
|117.31
|117.41
|217.31
|325
|2006.03.06 23:38
|s/l
|73
|2.10
|117.41
|117.41
|217.31
|179.43
|20715.16
|326
|2006.03.06 23:38
|buy
|74
|2.10
|117.07
|67.04
|217.07
|327
|2006.03.06 23:39
|modify
|74
|2.10
|117.07
|117.12
|217.07
|328
|2006.03.06 23:39
|modify
|74
|2.10
|117.07
|117.14
|217.07
|329
|2006.03.06 23:39
|s/l
|74
|2.10
|117.14
|117.14
|217.07
|125.85
|20841.01
|330
|2006.03.06 23:39
|buy
|75
|2.10
|116.83
|66.80
|216.83
|331
|2006.03.06 23:42
|modify
|75
|2.10
|116.83
|116.98
|216.83
|332
|2006.03.06 23:42
|modify
|75
|2.10
|116.83
|117.06
|216.83
|333
|2006.03.06 23:43
|modify
|75
|2.10
|116.83
|117.19
|216.83
|334
|2006.03.06 23:43
|modify
|75
|2.10
|116.83
|117.35
|216.83
|335
|2006.03.06 23:43
|modify
|75
|2.10
|116.83
|117.45
|216.83
|336
|2006.03.06 23:43
|modify
|75
|2.10
|116.83
|117.47
|216.83
|337
|2006.03.06 23:43
|s/l
|75
|2.10
|117.47
|117.47
|216.83
|1146.27
|21987.28
|338
|2006.03.06 23:43
|buy
|76
|2.20
|117.28
|67.25
|217.28
|339
|2006.03.06 23:43
|modify
|76
|2.20
|117.28
|117.33
|217.28
|340
|2006.03.06 23:43
|modify
|76
|2.20
|117.28
|117.42
|217.28
|341
|2006.03.06 23:44
|s/l
|76
|2.20
|117.42
|117.42
|217.28
|262.62
|22249.90
|342
|2006.03.06 23:44
|buy
|77
|2.30
|117.31
|67.28
|217.31
|343
|2006.03.06 23:45
|modify
|77
|2.30
|117.31
|117.41
|217.31
|344
|2006.03.06 23:45
|s/l
|77
|2.30
|117.41
|117.41
|217.31
|196.51
|22446.41
|345
|2006.03.06 23:45
|buy
|78
|2.30
|117.07
|67.04
|217.07
|346
|2006.03.06 23:46
|modify
|78
|2.30
|117.07
|117.12
|217.07
|347
|2006.03.06 23:46
|modify
|78
|2.30
|117.07
|117.14
|217.07
|348
|2006.03.06 23:46
|s/l
|78
|2.30
|117.14
|117.14
|217.07
|137.84
|22584.25
|349
|2006.03.06 23:46
|buy
|79
|2.30
|116.83
|66.80
|216.83
|350
|2006.03.06 23:49
|modify
|79
|2.30
|116.83
|116.98
|216.83
|351
|2006.03.06 23:49
|modify
|79
|2.30
|116.83
|117.06
|216.83
|352
|2006.03.06 23:49
|modify
|79
|2.30
|116.83
|117.19
|216.83
|353
|2006.03.06 23:50
|modify
|79
|2.30
|116.83
|117.35
|216.83
|354
|2006.03.06 23:50
|modify
|79
|2.30
|116.83
|117.45
|216.83
|355
|2006.03.06 23:50
|modify
|79
|2.30
|116.83
|117.47
|216.83
|356
|2006.03.06 23:50
|s/l
|79
|2.30
|117.47
|117.47
|216.83
|1255.44
|23839.69
|357
|2006.03.06 23:50
|buy
|80
|2.40
|117.28
|67.25
|217.28
|358
|2006.03.06 23:50
|modify
|80
|2.40
|117.28
|117.33
|217.28
|359
|2006.03.06 23:50
|modify
|80
|2.40
|117.28
|117.42
|217.28
|360
|2006.03.06 23:51
|s/l
|80
|2.40
|117.42
|117.42
|217.28
|286.49
|24126.18
|361
|2006.03.06 23:51
|buy
|81
|2.50
|117.31
|67.28
|217.31
|362
|2006.03.06 23:52
|modify
|81
|2.50
|117.31
|117.41
|217.31
|363
|2006.03.06 23:52
|s/l
|81
|2.50
|117.41
|117.41
|217.31
|213.60
|24339.78
|364
|2006.03.06 23:52
|buy
|82
|2.50
|117.07
|67.04
|217.07
|365
|2006.03.06 23:53
|modify
|82
|2.50
|117.07
|117.12
|217.07
|366
|2006.03.06 23:53
|modify
|82
|2.50
|117.07
|117.14
|217.07
|367
|2006.03.06 23:53
|s/l
|82
|2.50
|117.14
|117.14
|217.07
|149.83
|24489.61
|368
|2006.03.06 23:53
|buy
|83
|2.50
|116.83
|66.80
|216.83
|369
|2006.03.06 23:56
|modify
|83
|2.50
|116.83
|116.98
|216.83
|370
|2006.03.06 23:56
|modify
|83
|2.50
|116.83
|117.06
|216.83
|371
|2006.03.06 23:56
|modify
|83
|2.50
|116.83
|117.19
|216.83
|372
|2006.03.06 23:57
|modify
|83
|2.50
|116.83
|117.35
|216.83
|373
|2006.03.06 23:57
|modify
|83
|2.50
|116.83
|117.45
|216.83
|374
|2006.03.06 23:57
|modify
|83
|2.50
|116.83
|117.47
|216.83
|375
|2006.03.06 23:57
|s/l
|83
|2.50
|117.47
|117.47
|216.83
|1364.60
|25854.21
|376
|2006.03.06 23:57
|buy
|84
|2.60
|117.28
|67.25
|217.28
|377
|2006.03.06 23:57
|modify
|84
|2.60
|117.28
|117.33
|217.28
|378
|2006.03.06 23:57
|modify
|84
|2.60
|117.28
|117.42
|217.28
|379
|2006.03.06 23:57
|s/l
|84
|2.60
|117.42
|117.42
|217.28
|310.37
|26164.58
|380
|2006.03.06 23:57
|buy
|85
|2.70
|117.31
|67.28
|217.31
|381
|2006.03.06 23:58
|modify
|85
|2.70
|117.31
|117.41
|217.31
|382
|2006.03.06 23:59
|s/l
|85
|2.70
|117.41
|117.41
|217.31
|230.69
|26395.27
|383
|2006.03.06 23:59
|buy
|86
|2.70
|117.07
|67.04
|217.07
|384
|2006.03.06 23:59
|modify
|86
|2.70
|117.07
|117.47
|217.07
|385
|2006.03.07 00:00
|close
|86
|2.70
|117.63
|117.47
|217.07
|1317.35
|27712.62
|386
|2006.03.07 00:30
|sell
|87
|2.80
|117.63
|167.66
|17.63
|387
|2006.03.07 01:01
|close
|87
|2.80
|117.54
|167.66
|17.63
|214.40
|27927.02
|388
|2006.03.07 01:01
|sell
|88
|2.80
|117.52
|167.55
|17.52
|389
|2006.03.07 01:06
|close
|88
|2.80
|117.54
|167.55
|17.52
|-47.64
|27879.38
|390
|2006.03.07 01:07
|buy
|89
|2.80
|117.53
|67.50
|217.53
|391
|2006.03.07 01:07
|close
|89
|2.80
|117.53
|67.50
|217.53
|0.00
|27879.38
|392
|2006.03.07 01:07
|sell
|90
|2.80
|117.54
|167.57
|17.54
|393
|2006.03.07 01:08
|close
|90
|2.80
|117.54
|167.57
|17.54
|0.00
|27879.38
|394
|2006.03.07 01:08
|sell
|91
|2.80
|117.52
|167.55
|17.52
|395
|2006.03.07 01:13
|close
|91
|2.80
|117.54
|167.55
|17.52
|-47.64
|27831.74
|396
|2006.03.07 01:14
|buy
|92
|2.80
|117.53
|67.50
|217.53
|397
|2006.03.07 01:14
|close
|92
|2.80
|117.53
|67.50
|217.53
|0.00
|27831.74
|398
|2006.03.07 01:14
|sell
|93
|2.80
|117.54
|167.57
|17.54
|399
|2006.03.07 01:15
|close
|93
|2.80
|117.54
|167.57
|17.54
|0.00
|27831.74
|400
|2006.03.07 01:15
|sell
|94
|2.80
|117.52
|167.55
|17.52
|401
|2006.03.07 01:20
|close
|94
|2.80
|117.54
|167.55
|17.52
|-47.64
|27784.10
|402
|2006.03.07 01:20
|buy
|95
|2.80
|117.53
|67.50
|217.53
|403
|2006.03.07 01:21
|close
|95
|2.80
|117.53
|67.50
|217.53
|0.00
|27784.10
|404
|2006.03.07 01:21
|sell
|96
|2.80
|117.54
|167.57
|17.54
|405
|2006.03.07 01:22
|close
|96
|2.80
|117.54
|167.57
|17.54
|0.00
|27784.10
|406
|2006.03.07 01:22
|sell
|97
|2.80
|117.52
|167.55
|17.52
|407
|2006.03.07 01:27
|close
|97
|2.80
|117.54
|167.55
|17.52
|-47.64
|27736.46
|408
|2006.03.07 01:27
|buy
|98
|2.80
|117.53
|67.50
|217.53
|409
|2006.03.07 01:28
|close
|98
|2.80
|117.53
|67.50
|217.53
|0.00
|27736.46
|410
|2006.03.07 01:28
|sell
|99
|2.80
|117.54
|167.57
|17.54
|411
|2006.03.07 01:29
|close
|99
|2.80
|117.54
|167.57
|17.54
|0.00
|27736.46
|412
|2006.03.07 01:29
|sell
|100
|2.80
|117.52
|167.55
|17.52
|413
|2006.03.07 02:03
|close
|100
|2.80
|117.53
|167.55
|17.52
|-23.82
|27712.64
|414
|2006.03.07 02:04
|buy
|101
|2.80
|117.52
|67.49
|217.52
|415
|2006.03.07 09:46
|close
|101
|2.80
|117.52
|67.49
|217.52
|0.00
|27712.64
|416
|2006.03.07 09:47
|buy
|102
|2.80
|117.54
|67.51
|217.54
|417
|2006.03.07 09:47
|close
|102
|2.80
|117.52
|67.51
|217.54
|-47.65
|27664.99
|418
|2006.03.07 09:47
|buy
|103
|2.80
|117.54
|67.51
|217.54
|419
|2006.03.07 09:48
|close
|103
|2.80
|117.52
|67.51
|217.54
|-47.65
|27617.34
|420
|2006.03.07 09:48
|buy
|104
|2.80
|117.54
|67.51
|217.54
|421
|2006.03.07 09:53
|close
|104
|2.80
|117.52
|67.51
|217.54
|-47.65
|27569.69
|422
|2006.03.07 09:54
|buy
|105
|2.80
|117.54
|67.51
|217.54
|423
|2006.03.07 09:54
|close
|105
|2.80
|117.52
|67.51
|217.54
|-47.65
|27522.04
|424
|2006.03.07 09:54
|buy
|106
|2.80
|117.54
|67.51
|217.54
|425
|2006.03.07 09:55
|close
|106
|2.80
|117.52
|67.51
|217.54
|-47.65
|27474.39
|426
|2006.03.07 09:55
|buy
|107
|2.80
|117.54
|67.51
|217.54
|427
|2006.03.07 10:00
|close
|107
|2.80
|117.52
|67.51
|217.54
|-47.65
|27426.74
|428
|2006.03.07 10:00
|buy
|108
|2.80
|117.54
|67.51
|217.54
|429
|2006.03.07 10:01
|close
|108
|2.80
|117.52
|67.51
|217.54
|-47.65
|27379.09
|430
|2006.03.07 10:01
|buy
|109
|2.80
|117.54
|67.51
|217.54
|431
|2006.03.07 10:02
|close
|109
|2.80
|117.52
|67.51
|217.54
|-47.65
|27331.44
|432
|2006.03.07 10:02
|buy
|110
|2.80
|117.54
|67.51
|217.54
|433
|2006.03.07 10:07
|close
|110
|2.80
|117.52
|67.51
|217.54
|-47.65
|27283.79
|434
|2006.03.07 10:07
|buy
|111
|2.80
|117.54
|67.51
|217.54
|435
|2006.03.07 10:08
|close
|111
|2.80
|117.52
|67.51
|217.54
|-47.65
|27236.14
|436
|2006.03.07 10:08
|buy
|112
|2.80
|117.54
|67.51
|217.54
|437
|2006.03.07 10:09
|close
|112
|2.80
|117.52
|67.51
|217.54
|-47.65
|27188.49
|438
|2006.03.07 10:09
|buy
|113
|2.80
|117.54
|67.51
|217.54
|439
|2006.03.07 10:12
|close
|113
|2.80
|117.52
|67.51
|217.54
|-47.65
|27140.84
|440
|2006.03.07 10:12
|sell
|114
|2.80
|117.53
|167.56
|17.53
|441
|2006.03.07 21:00
|close
|114
|2.80
|117.53
|167.56
|17.53
|0.00
|27140.84
|442
|2006.03.07 21:01
|buy
|115
|2.80
|117.54
|67.51
|217.54
|443
|2006.03.07 21:01
|close
|115
|2.80
|117.52
|67.51
|217.54
|-47.65
|27093.19
|444
|2006.03.07 21:01
|buy
|116
|2.80
|117.54
|67.51
|217.54
|445
|2006.03.07 21:01
|close
|116
|2.80
|117.52
|67.51
|217.54
|-47.65
|27045.54
|446
|2006.03.07 21:01
|buy
|117
|2.80
|117.54
|67.51
|217.54
|447
|2006.03.07 21:02
|close
|117
|2.80
|117.52
|67.51
|217.54
|-47.65
|26997.89
|448
|2006.03.07 21:02
|sell
|118
|2.70
|117.53
|167.56
|17.53
|449
|2006.03.07 21:07
|close
|118
|2.70
|117.53
|167.56
|17.53
|0.00
|26997.89
|450
|2006.03.07 21:07
|buy
|119
|2.70
|117.54
|67.51
|217.54
|451
|2006.03.07 21:08
|close
|119
|2.70
|117.52
|67.51
|217.54
|-45.95
|26951.94
|452
|2006.03.07 21:08
|buy
|120
|2.70
|117.54
|67.51
|217.54
|453
|2006.03.07 21:08
|close
|120
|2.70
|117.52
|67.51
|217.54
|-45.95
|26905.99
|454
|2006.03.07 21:08
|buy
|121
|2.70
|117.54
|67.51
|217.54
|455
|2006.03.07 21:09
|close
|121
|2.70
|117.52
|67.51
|217.54
|-45.95
|26860.04
|456
|2006.03.07 21:09
|sell
|122
|2.70
|117.53
|167.56
|17.53
|457
|2006.03.07 21:14
|close
|122
|2.70
|117.53
|167.56
|17.53
|0.00
|26860.04
|458
|2006.03.07 21:14
|buy
|123
|2.70
|117.54
|67.51
|217.54
|459
|2006.03.07 21:15
|close
|123
|2.70
|117.52
|67.51
|217.54
|-45.95
|26814.09
|460
|2006.03.07 21:15
|buy
|124
|2.70
|117.54
|67.51
|217.54
|461
|2006.03.07 21:15
|close
|124
|2.70
|117.52
|67.51
|217.54
|-45.95
|26768.14
|462
|2006.03.07 21:15
|buy
|125
|2.70
|117.54
|67.51
|217.54
|463
|2006.03.07 21:16
|close
|125
|2.70
|117.52
|67.51
|217.54
|-45.95
|26722.19
|464
|2006.03.07 21:16
|sell
|126
|2.70
|117.53
|167.56
|17.53
|465
|2006.03.07 21:21
|close
|126
|2.70
|117.53
|167.56
|17.53
|0.00
|26722.19
|466
|2006.03.07 21:21
|buy
|127
|2.70
|117.54
|67.51
|217.54
|467
|2006.03.07 21:22
|close
|127
|2.70
|117.52
|67.51
|217.54
|-45.95
|26676.24
|468
|2006.03.07 21:22
|buy
|128
|2.70
|117.54
|67.51
|217.54
|469
|2006.03.07 21:22
|close
|128
|2.70
|117.52
|67.51
|217.54
|-45.95
|26630.29
|470
|2006.03.07 21:22
|buy
|129
|2.70
|117.54
|67.51
|217.54
|471
|2006.03.07 21:23
|close
|129
|2.70
|117.52
|67.51
|217.54
|-45.95
|26584.34
|472
|2006.03.07 21:23
|sell
|130
|2.70
|117.53
|167.56
|17.53
|473
|2006.03.07 21:26
|close
|130
|2.70
|117.53
|167.56
|17.53
|0.00
|26584.34
|474
|2006.03.07 21:27
|buy
|131
|2.70
|117.52
|67.49
|217.52
|475
|2006.03.07 23:03
|close
|131
|2.70
|117.52
|67.49
|217.52
|0.00
|26584.34
|476
|2006.03.07 23:03
|buy
|132
|2.70
|117.54
|67.51
|217.54
|477
|2006.03.07 23:03
|close
|132
|2.70
|117.52
|67.51
|217.54
|-45.95
|26538.39
|478
|2006.03.07 23:04
|buy
|133
|2.70
|117.54
|67.51
|217.54
|479
|2006.03.07 23:05
|close
|133
|2.70
|117.52
|67.51
|217.54
|-45.95
|26492.44
|480
|2006.03.07 23:05
|buy
|134
|2.70
|117.53
|67.50
|217.53
|481
|2006.03.07 23:10
|close
|134
|2.70
|117.52
|67.50
|217.53
|-22.97
|26469.47
|482
|2006.03.07 23:10
|buy
|135
|2.70
|117.54
|67.51
|217.54
|483
|2006.03.07 23:10
|close
|135
|2.70
|117.52
|67.51
|217.54
|-45.95
|26423.52
|484
|2006.03.07 23:11
|buy
|136
|2.70
|117.54
|67.51
|217.54
|485
|2006.03.07 23:12
|close
|136
|2.70
|117.52
|67.51
|217.54
|-45.95
|26377.57
|486
|2006.03.07 23:12
|buy
|137
|2.70
|117.53
|67.50
|217.53
|487
|2006.03.07 23:17
|close
|137
|2.70
|117.52
|67.50
|217.53
|-22.97
|26354.60
|488
|2006.03.07 23:17
|buy
|138
|2.70
|117.54
|67.51
|217.54
|489
|2006.03.07 23:17
|close
|138
|2.70
|117.52
|67.51
|217.54
|-45.95
|26308.65
|490
|2006.03.07 23:18
|buy
|139
|2.70
|117.54
|67.51
|217.54
|491
|2006.03.07 23:19
|close
|139
|2.70
|117.52
|67.51
|217.54
|-45.95
|26262.70
|492
|2006.03.07 23:19
|buy
|140
|2.70
|117.53
|67.50
|217.53
|493
|2006.03.07 23:24
|close
|140
|2.70
|117.52
|67.50
|217.53
|-22.97
|26239.73
|494
|2006.03.07 23:24
|buy
|141
|2.70
|117.54
|67.51
|217.54
|495
|2006.03.07 23:24
|close
|141
|2.70
|117.52
|67.51
|217.54
|-45.95
|26193.78
|496
|2006.03.07 23:25
|buy
|142
|2.70
|117.54
|67.51
|217.54
|497
|2006.03.07 23:25
|close
|142
|2.70
|117.52
|67.51
|217.54
|-45.95
|26147.83
|498
|2006.03.07 23:26
|buy
|143
|2.70
|117.53
|67.50
|217.53
|499
|2006.03.07 23:29
|close
|143
|2.70
|117.52
|67.50
|217.53
|-22.97
|26124.86
|500
|2006.03.07 23:29
|sell
|144
|2.70
|117.58
|167.61
|17.58
|501
|2006.03.08 02:02
|modify
|144
|2.70
|117.58
|117.54
|17.58
|502
|2006.03.08 02:03
|modify
|144
|2.70
|117.58
|117.53
|17.58
|503
|2006.03.08 02:05
|s/l
|144
|2.70
|117.53
|117.53
|17.58
|79.40
|26204.26
|504
|2006.03.08 02:05
|sell
|145
|2.70
|117.50
|167.53
|17.50
|505
|2006.03.08 03:35
|modify
|145
|2.70
|117.50
|117.49
|17.50
|506
|2006.03.08 05:39
|s/l
|145
|2.70
|117.49
|117.49
|17.50
|22.98
|26227.24
|507
|2006.03.08 05:39
|sell
|146
|2.70
|117.47
|167.50
|17.47
|508
|2006.03.09 01:32
|modify
|146
|2.70
|117.47
|117.41
|17.47
|509
|2006.03.09 01:33
|modify
|146
|2.70
|117.47
|117.32
|17.47
|510
|2006.03.09 01:33
|modify
|146
|2.70
|117.47
|117.30
|17.47
|511
|2006.03.09 01:34
|s/l
|146
|2.70
|117.30
|117.30
|17.47
|284.76
|26512.00
|512
|2006.03.09 01:34
|sell
|147
|2.70
|117.32
|167.35
|17.32
|513
|2006.03.09 01:38
|modify
|147
|2.70
|117.32
|117.30
|17.32
|514
|2006.03.09 01:40
|s/l
|147
|2.70
|117.30
|117.30
|17.32
|46.02
|26558.02
|515
|2006.03.09 01:40
|sell
|148
|2.70
|117.32
|167.35
|17.32
|516
|2006.03.09 01:44
|modify
|148
|2.70
|117.32
|117.30
|17.32
|517
|2006.03.09 01:45
|s/l
|148
|2.70
|117.30
|117.30
|17.32
|46.02
|26604.04
|518
|2006.03.09 01:45
|sell
|149
|2.70
|117.32
|167.35
|17.32
|519
|2006.03.09 01:49
|modify
|149
|2.70
|117.32
|117.30
|17.32
|520
|2006.03.09 01:50
|s/l
|149
|2.70
|117.30
|117.30
|17.32
|46.02
|26650.06
|521
|2006.03.09 01:50
|sell
|150
|2.70
|117.32
|167.35
|17.32
|522
|2006.03.09 01:54
|modify
|150
|2.70
|117.32
|117.30
|17.32
|523
|2006.03.09 01:56
|s/l
|150
|2.70
|117.30
|117.30
|17.32
|46.02
|26696.08
|524
|2006.03.09 01:56
|sell
|151
|2.70
|117.32
|167.35
|17.32
|525
|2006.03.09 02:02
|modify
|151
|2.70
|117.32
|117.30
|17.32
|526
|2006.03.09 03:04
|modify
|151
|2.70
|117.32
|117.28
|17.32
|527
|2006.03.09 03:04
|modify
|151
|2.70
|117.32
|117.27
|17.32
|528
|2006.03.09 03:05
|modify
|151
|2.70
|117.32
|117.26
|17.32
|529
|2006.03.09 04:06
|modify
|151
|2.70
|117.32
|117.25
|17.32
|530
|2006.03.09 04:35
|s/l
|151
|2.70
|117.25
|117.25
|17.32
|161.18
|26857.26
|531
|2006.03.09 04:35
|sell
|152
|2.70
|117.23
|167.26
|17.23
|532
|2006.03.16 00:31
|close
|152
|2.70
|117.05
|167.26
|17.23
|167.00
|27024.26
|533
|2006.03.16 00:31
|buy
|153
|2.80
|117.00
|66.97
|217.00
|534
|2006.03.16 00:32
|close
|153
|2.80
|117.04
|66.97
|217.00
|95.69
|27119.95
|535
|2006.03.16 00:32
|sell
|154
|2.80
|117.15
|167.18
|17.15
|536
|2006.03.16 00:33
|close
|154
|2.80
|116.88
|167.18
|17.15
|646.82
|27766.77
|537
|2006.03.16 00:33
|buy
|155
|2.80
|116.85
|66.82
|216.85
|538
|2006.03.16 00:34
|close
|155
|2.80
|117.04
|66.82
|216.85
|454.55
|28221.32
|539
|2006.03.16 00:35
|sell
|156
|2.90
|117.12
|167.15
|17.12
|540
|2006.03.16 00:37
|close
|156
|2.90
|117.05
|167.15
|17.12
|173.43
|28394.75
|541
|2006.03.16 00:37
|buy
|157
|2.90
|117.00
|66.97
|217.00
|542
|2006.03.16 00:38
|close
|157
|2.90
|117.04
|66.97
|217.00
|99.11
|28493.86
|543
|2006.03.16 00:38
|sell
|158
|2.90
|117.15
|167.18
|17.15
|544
|2006.03.16 00:39
|close
|158
|2.90
|116.88
|167.18
|17.15
|669.92
|29163.78
|545
|2006.03.16 00:39
|buy
|159
|3.00
|116.85
|66.82
|216.85
|546
|2006.03.16 00:41
|close
|159
|3.00
|117.04
|66.82
|216.85
|487.01
|29650.79
|547
|2006.03.16 00:41
|sell
|160
|3.00
|117.12
|167.15
|17.12
|548
|2006.03.16 00:43
|close
|160
|3.00
|117.05
|167.15
|17.12
|179.41
|29830.20
|549
|2006.03.16 00:44
|buy
|161
|3.00
|117.00
|66.97
|217.00
|550
|2006.03.16 00:44
|close
|161
|3.00
|117.04
|66.97
|217.00
|102.53
|29932.73
|551
|2006.03.16 00:44
|sell
|162
|3.00
|117.15
|167.18
|17.15
|552
|2006.03.16 00:45
|close
|162
|3.00
|116.88
|167.18
|17.15
|693.02
|30625.75
|553
|2006.03.16 00:45
|buy
|163
|3.10
|116.85
|66.82
|216.85
|554
|2006.03.16 00:47
|close
|163
|3.10
|117.04
|66.82
|216.85
|503.25
|31129.00
|555
|2006.03.16 00:47
|sell
|164
|3.20
|117.12
|167.15
|17.12
|556
|2006.03.16 00:50
|close
|164
|3.20
|117.05
|167.15
|17.12
|191.37
|31320.37
|557
|2006.03.16 00:50
|buy
|165
|3.20
|117.00
|66.97
|217.00
|558
|2006.03.16 00:50
|close
|165
|3.20
|117.04
|66.97
|217.00
|109.36
|31429.73
|559
|2006.03.16 00:50
|sell
|166
|3.20
|117.15
|167.18
|17.15
|560
|2006.03.16 00:51
|close
|166
|3.20
|116.88
|167.18
|17.15
|739.22
|32168.95
|561
|2006.03.16 00:51
|buy
|167
|3.30
|116.85
|66.82
|216.85
|562
|2006.03.16 00:53
|close
|167
|3.30
|117.04
|66.82
|216.85
|535.71
|32704.66
|563
|2006.03.16 00:53
|sell
|168
|3.30
|117.12
|167.15
|17.12
|564
|2006.03.16 00:56
|close
|168
|3.30
|117.05
|167.15
|17.12
|197.35
|32902.01
|565
|2006.03.16 00:56
|buy
|169
|3.30
|117.00
|66.97
|217.00
|566
|2006.03.16 00:56
|close
|169
|3.30
|117.04
|66.97
|217.00
|112.78
|33014.79
|567
|2006.03.16 00:56
|sell
|170
|3.40
|117.15
|167.18
|17.15
|568
|2006.03.16 00:57
|close
|170
|3.40
|116.88
|167.18
|17.15
|785.42
|33800.21
|569
|2006.03.16 00:57
|buy
|171
|3.40
|116.85
|66.82
|216.85
|570
|2006.03.16 00:59
|close
|171
|3.40
|117.04
|66.82
|216.85
|551.95
|34352.16
|571
|2006.03.16 00:59
|sell
|172
|3.50
|117.12
|167.15
|17.12
|572
|2006.03.16 01:01
|close
|172
|3.50
|116.85
|167.15
|17.12
|808.73
|35160.89
|573
|2006.03.16 01:01
|sell
|173
|3.60
|117.42
|167.45
|17.42
|574
|2006.03.16 01:02
|modify
|173
|3.60
|117.42
|117.41
|17.42
|575
|2006.03.16 01:03
|s/l
|173
|3.60
|117.41
|117.41
|17.42
|30.65
|35191.54
|576
|2006.03.16 01:03
|sell
|174
|3.60
|117.40
|167.43
|17.40
|577
|2006.03.16 01:03
|modify
|174
|3.60
|117.40
|117.36
|17.40
|578
|2006.03.16 01:03
|modify
|174
|3.60
|117.40
|117.34
|17.40
|579
|2006.03.16 01:03
|modify
|174
|3.60
|117.40
|117.26
|17.40
|580
|2006.03.16 01:03
|close
|174
|3.60
|117.05
|117.26
|17.40
|1076.46
|36268.00
|581
|2006.03.16 01:03
|sell
|175
|3.70
|117.05
|167.08
|17.05
|582
|2006.03.16 01:05
|close
|175
|3.70
|116.89
|167.08
|17.05
|506.46
|36774.46
|583
|2006.03.16 01:05
|buy
|176
|3.70
|116.85
|66.82
|216.85
|584
|2006.03.16 01:06
|modify
|176
|3.70
|116.85
|116.88
|216.85
|585
|2006.03.16 01:06
|close
|176
|3.70
|117.11
|116.88
|216.85
|821.45
|37595.91
|586
|2006.03.16 01:06
|sell
|177
|3.80
|117.22
|167.25
|17.22
|587
|2006.03.16 01:09
|close
|177
|3.80
|117.05
|167.25
|17.22
|551.90
|38147.81
|588
|2006.03.16 01:09
|sell
|178
|3.90
|117.05
|167.08
|17.05
|589
|2006.03.16 01:11
|close
|178
|3.90
|116.89
|167.08
|17.05
|533.84
|38681.65
|590
|2006.03.16 01:11
|buy
|179
|3.90
|116.85
|66.82
|216.85
|591
|2006.03.16 01:12
|modify
|179
|3.90
|116.85
|116.88
|216.85
|592
|2006.03.16 01:12
|close
|179
|3.90
|117.11
|116.88
|216.85
|865.85
|39547.50
|593
|2006.03.16 01:13
|sell
|180
|4.00
|117.22
|167.25
|17.22
|594
|2006.03.16 01:15
|close
|180
|4.00
|117.05
|167.25
|17.22
|580.95
|40128.45
|595
|2006.03.16 01:16
|sell
|181
|4.10
|117.05
|167.08
|17.05
|596
|2006.03.16 01:17
|close
|181
|4.10
|116.89
|167.08
|17.05
|561.21
|40689.66
|597
|2006.03.16 01:17
|buy
|182
|4.10
|116.85
|66.82
|216.85
|598
|2006.03.16 01:18
|modify
|182
|4.10
|116.85
|116.88
|216.85
|599
|2006.03.16 01:19
|close
|182
|4.10
|117.11
|116.88
|216.85
|910.26
|41599.92
|600
|2006.03.16 01:19
|sell
|183
|4.20
|117.22
|167.25
|17.22
|601
|2006.03.16 01:22
|close
|183
|4.20
|117.05
|167.25
|17.22
|610.00
|42209.92
|602
|2006.03.16 01:22
|sell
|184
|4.30
|117.05
|167.08
|17.05
|603
|2006.03.16 01:23
|close
|184
|4.30
|116.89
|167.08
|17.05
|588.59
|42798.51
|604
|2006.03.16 01:23
|buy
|185
|4.30
|116.85
|66.82
|216.85
|605
|2006.03.16 01:25
|modify
|185
|4.30
|116.85
|116.88
|216.85
|606
|2006.03.16 01:25
|close
|185
|4.30
|117.11
|116.88
|216.85
|954.66
|43753.17
|607
|2006.03.16 01:25
|sell
|186
|4.40
|117.22
|167.25
|17.22
|608
|2006.03.16 01:28
|close
|186
|4.40
|117.05
|167.25
|17.22
|639.04
|44392.21
|609
|2006.03.16 01:28
|sell
|187
|4.50
|117.05
|167.08
|17.05
|610
|2006.03.16 01:29
|close
|187
|4.50
|116.89
|167.08
|17.05
|615.96
|45008.17
|611
|2006.03.16 01:29
|buy
|188
|4.60
|116.85
|66.82
|216.85
|612
|2006.03.16 01:31
|close
|188
|4.60
|117.43
|66.82
|216.85
|2271.99
|47280.16
|613
|2006.03.16 01:32
|buy
|189
|4.80
|116.95
|66.92
|216.95
|614
|2006.03.16 01:32
|close
|189
|4.80
|117.09
|66.92
|216.95
|573.92
|47854.08
|615
|2006.03.16 01:32
|sell
|190
|4.80
|117.20
|167.23
|17.20
|616
|2006.03.16 01:35
|close
|190
|4.80
|117.02
|167.23
|17.20
|738.34
|48592.42
|617
|2006.03.16 01:35
|buy
|191
|4.90
|117.05
|67.02
|217.05
|618
|2006.03.16 01:36
|close
|191
|4.90
|117.08
|67.02
|217.05
|125.56
|48717.98
|619
|2006.03.16 01:36
|sell
|192
|4.90
|117.24
|167.27
|17.24
|620
|2006.03.16 01:37
|close
|192
|4.90
|116.84
|167.27
|17.24
|1677.51
|50395.49
|621
|2006.03.16 01:37
|buy
|193
|5.10
|116.80
|66.77
|216.80
|622
|2006.03.16 01:38
|modify
|193
|5.10
|116.80
|116.80
|216.80
|623
|2006.03.16 01:38
|modify
|193
|5.10
|116.80
|116.84
|216.80
|624
|2006.03.16 01:38
|close
|193
|5.10
|117.09
|116.84
|216.80
|1263.13
|51658.62
|625
|2006.03.16 01:38
|sell
|194
|5.20
|117.20
|167.23
|17.20
|626
|2006.03.16 01:41
|close
|194
|5.20
|117.02
|167.23
|17.20
|799.86
|52458.48
|627
|2006.03.16 01:41
|buy
|195
|5.30
|117.05
|67.02
|217.05
|628
|2006.03.16 01:42
|close
|195
|5.30
|117.08
|67.02
|217.05
|135.80
|52594.28
|629
|2006.03.16 01:42
|sell
|196
|5.30
|117.24
|167.27
|17.24
|630
|2006.03.16 01:43
|close
|196
|5.30
|116.84
|167.27
|17.24
|1814.45
|54408.73
|631
|2006.03.16 01:43
|buy
|197
|5.50
|116.80
|66.77
|216.80
|632
|2006.03.16 01:44
|modify
|197
|5.50
|116.80
|116.80
|216.80
|633
|2006.03.16 01:44
|modify
|197
|5.50
|116.80
|116.84
|216.80
|634
|2006.03.16 01:44
|close
|197
|5.50
|117.09
|116.84
|216.80
|1362.20
|55770.93
|635
|2006.03.16 01:44
|sell
|198
|5.60
|117.20
|167.23
|17.20
|636
|2006.03.16 01:47
|close
|198
|5.60
|117.02
|167.23
|17.20
|861.39
|56632.32
|637
|2006.03.16 01:48
|buy
|199
|5.70
|117.05
|67.02
|217.05
|638
|2006.03.16 01:48
|close
|199
|5.70
|117.08
|67.02
|217.05
|146.05
|56778.37
|639
|2006.03.16 01:48
|sell
|200
|5.70
|117.24
|167.27
|17.24
|640
|2006.03.16 01:49
|close
|200
|5.70
|116.84
|167.27
|17.24
|1951.39
|58729.76
|641
|2006.03.16 01:49
|buy
|201
|5.90
|116.80
|66.77
|216.80
|642
|2006.03.16 01:50
|modify
|201
|5.90
|116.80
|116.80
|216.80
|643
|2006.03.16 01:50
|modify
|201
|5.90
|116.80
|116.84
|216.80
|644
|2006.03.16 01:50
|close
|201
|5.90
|117.09
|116.84
|216.80
|1461.27
|60191.03
|645
|2006.03.16 01:51
|sell
|202
|6.10
|117.20
|167.23
|17.20
|646
|2006.03.16 01:54
|close
|202
|6.10
|117.02
|167.23
|17.20
|938.30
|61129.33
|647
|2006.03.16 01:54
|buy
|203
|6.20
|117.05
|67.02
|217.05
|648
|2006.03.16 01:54
|close
|203
|6.20
|117.08
|67.02
|217.05
|158.87
|61288.20
|649
|2006.03.16 01:54
|sell
|204
|6.20
|117.24
|167.27
|17.24
|650
|2006.03.16 01:55
|close
|204
|6.20
|116.84
|167.27
|17.24
|2122.56
|63410.76
|651
|2006.03.16 01:55
|buy
|205
|6.40
|116.80
|66.77
|216.80
|652
|2006.03.16 01:56
|modify
|205
|6.40
|116.80
|116.80
|216.80
|653
|2006.03.16 01:56
|modify
|205
|6.40
|116.80
|116.84
|216.80
|654
|2006.03.16 01:57
|close
|205
|6.40
|117.09
|116.84
|216.80
|1585.11
|64995.87
|655
|2006.03.16 01:57
|sell
|206
|6.50
|117.20
|167.23
|17.20
|656
|2006.03.16 02:00
|close
|206
|6.50
|117.02
|167.23
|17.20
|999.83
|65995.70
|657
|2006.03.16 02:00
|buy
|207
|6.60
|117.05
|67.02
|217.05
|658
|2006.03.16 02:00
|close
|207
|6.60
|117.08
|67.02
|217.05
|169.12
|66164.82
|659
|2006.03.16 02:00
|sell
|208
|6.70
|117.24
|167.27
|17.24
|660
|2006.03.16 02:02
|close
|208
|6.70
|116.80
|167.27
|17.24
|2523.97
|68688.79
|661
|2006.03.16 02:02
|sell
|209
|6.90
|117.28
|167.31
|17.28
|662
|2006.03.16 02:02
|close
|209
|6.90
|116.84
|167.31
|17.28
|2598.43
|71287.22
|663
|2006.03.16 02:02
|buy
|210
|7.20
|116.80
|66.77
|216.80
|664
|2006.03.16 02:03
|modify
|210
|7.20
|116.80
|116.81
|216.80
|665
|2006.03.16 02:03
|modify
|210
|7.20
|116.80
|116.82
|216.80
|666
|2006.03.16 02:04
|modify
|210
|7.20
|116.80
|116.86
|216.80
|667
|2006.03.16 02:04
|close
|210
|7.20
|117.12
|116.86
|216.80
|1967.21
|73254.43
|668
|2006.03.16 02:04
|sell
|211
|7.40
|117.24
|167.27
|17.24
|669
|2006.03.16 02:07
|close
|211
|7.40
|117.04
|167.27
|17.24
|1264.52
|74518.95
|670
|2006.03.16 02:07
|sell
|212
|7.50
|117.04
|167.07
|17.04
|671
|2006.03.16 02:07
|close
|212
|7.50
|117.06
|167.07
|17.04
|-128.14
|74390.81
|672
|2006.03.16 02:07
|sell
|213
|7.50
|117.11
|167.14
|17.11
|673
|2006.03.16 02:08
|close
|213
|7.50
|116.84
|167.14
|17.11
|1733.14
|76123.95
|674
|2006.03.16 02:09
|buy
|214
|7.70
|116.80
|66.77
|216.80
|675
|2006.03.16 02:09
|modify
|214
|7.70
|116.80
|116.81
|216.80
|676
|2006.03.16 02:09
|modify
|214
|7.70
|116.80
|116.82
|216.80
|677
|2006.03.16 02:10
|modify
|214
|7.70
|116.80
|116.86
|216.80
|678
|2006.03.16 02:10
|close
|214
|7.70
|117.12
|116.86
|216.80
|2103.83
|78227.78
|679
|2006.03.16 02:10
|sell
|215
|7.90
|117.24
|167.27
|17.24
|680
|2006.03.16 02:13
|close
|215
|7.90
|117.04
|167.27
|17.24
|1349.97
|79577.75
|681
|2006.03.16 02:13
|sell
|216
|8.00
|117.04
|167.07
|17.04
|682
|2006.03.16 02:13
|close
|216
|8.00
|117.06
|167.07
|17.04
|-136.68
|79441.07
|683
|2006.03.16 02:14
|sell
|217
|8.00
|117.11
|167.14
|17.11
|684
|2006.03.16 02:15
|close
|217
|8.00
|116.84
|167.14
|17.11
|1848.68
|81289.75
|685
|2006.03.16 02:15
|buy
|218
|8.20
|116.80
|66.77
|216.80
|686
|2006.03.16 02:15
|modify
|218
|8.20
|116.80
|116.81
|216.80
|687
|2006.03.16 02:16
|modify
|218
|8.20
|116.80
|116.82
|216.80
|688
|2006.03.16 02:16
|modify
|218
|8.20
|116.80
|116.86
|216.80
|689
|2006.03.16 02:16
|close
|218
|8.20
|117.12
|116.86
|216.80
|2240.44
|83530.19
|690
|2006.03.16 02:16
|sell
|219
|8.40
|117.24
|167.27
|17.24
|691
|2006.03.16 02:19
|close
|219
|8.40
|117.04
|167.27
|17.24
|1435.41
|84965.60
|692
|2006.03.16 02:19
|sell
|220
|8.50
|117.04
|167.07
|17.04
|693
|2006.03.16 02:20
|close
|220
|8.50
|117.06
|167.07
|17.04
|-145.22
|84820.38
|694
|2006.03.16 02:20
|sell
|221
|8.50
|117.11
|167.14
|17.11
|695
|2006.03.16 02:21
|close
|221
|8.50
|116.84
|167.14
|17.11
|1964.22
|86784.60
|696
|2006.03.16 02:21
|buy
|222
|8.70
|116.80
|66.77
|216.80
|697
|2006.03.16 02:21
|modify
|222
|8.70
|116.80
|116.81
|216.80
|698
|2006.03.16 02:22
|modify
|222
|8.70
|116.80
|116.82
|216.80
|699
|2006.03.16 02:22
|modify
|222
|8.70
|116.80
|116.86
|216.80
|700
|2006.03.16 02:22
|close
|222
|8.70
|117.12
|116.86
|216.80
|2377.05
|89161.65
|701
|2006.03.16 02:22
|sell
|223
|9.00
|117.24
|167.27
|17.24
|702
|2006.03.16 02:25
|close
|223
|9.00
|117.04
|167.27
|17.24
|1537.94
|90699.59
|703
|2006.03.16 02:26
|sell
|224
|9.10
|117.04
|167.07
|17.04
|704
|2006.03.16 02:26
|close
|224
|9.10
|117.06
|167.07
|17.04
|-155.48
|90544.11
|705
|2006.03.16 02:26
|sell
|225
|9.10
|117.11
|167.14
|17.11
|706
|2006.03.16 02:27
|close
|225
|9.10
|116.84
|167.14
|17.11
|2102.88
|92646.99
|707
|2006.03.16 02:27
|buy
|226
|9.30
|116.80
|66.77
|216.80
|708
|2006.03.16 02:28
|modify
|226
|9.30
|116.80
|116.81
|216.80
|709
|2006.03.16 02:28
|modify
|226
|9.30
|116.80
|116.82
|216.80
|710
|2006.03.16 02:28
|modify
|226
|9.30
|116.80
|116.86
|216.80
|711
|2006.03.16 02:28
|close
|226
|9.30
|117.12
|116.86
|216.80
|2540.98
|95187.97
|712
|2006.03.16 02:29
|sell
|227
|9.60
|117.24
|167.27
|17.24
|713
|2006.03.16 23:31
|close
|227
|9.60
|116.96
|167.27
|17.24
|2298.22
|97486.19
|714
|2006.03.16 23:31
|buy
|228
|9.80
|116.92
|66.89
|216.92
|715
|2006.03.16 23:32
|close
|228
|9.80
|117.05
|66.89
|216.92
|1088.42
|98574.61
|716
|2006.03.16 23:32
|sell
|229
|9.90
|117.11
|167.14
|17.11
|717
|2006.03.16 23:32
|close
|229
|9.90
|116.98
|167.14
|17.11
|1100.19
|99674.80
|718
|2006.03.16 23:32
|buy
|230
|10.00
|117.04
|67.01
|217.04
|719
|2006.03.16 23:33
|close
|230
|10.00
|117.17
|67.01
|217.04
|1109.50
|100784.30
|720
|2006.03.16 23:33
|sell
|231
|10.10
|117.29
|167.32
|17.29
|721
|2006.03.16 23:37
|close
|231
|10.10
|116.96
|167.32
|17.29
|2849.69
|103633.99
|722
|2006.03.16 23:37
|buy
|232
|10.40
|116.92
|66.89
|216.92
|723
|2006.03.16 23:38
|close
|232
|10.40
|117.05
|66.89
|216.92
|1155.06
|104789.05
|724
|2006.03.16 23:38
|sell
|233
|10.50
|117.11
|167.14
|17.11
|725
|2006.03.16 23:38
|close
|233
|10.50
|116.98
|167.14
|17.11
|1166.87
|105955.92
|726
|2006.03.16 23:39
|buy
|234
|10.60
|117.04
|67.01
|217.04
|727
|2006.03.16 23:39
|close
|234
|10.60
|117.17
|67.01
|217.04
|1176.07
|107131.99
|728
|2006.03.16 23:39
|sell
|235
|10.80
|117.29
|167.32
|17.29
|729
|2006.03.16 23:43
|close
|235
|10.80
|116.96
|167.32
|17.29
|3047.20
|110179.19
|730
|2006.03.16 23:43
|buy
|236
|11.10
|116.92
|66.89
|216.92
|731
|2006.03.16 23:44
|close
|236
|11.10
|117.05
|66.89
|216.92
|1232.81
|111412.00
|732
|2006.03.16 23:44
|sell
|237
|11.20
|117.11
|167.14
|17.11
|733
|2006.03.16 23:45
|close
|237
|11.20
|116.98
|167.14
|17.11
|1244.66
|112656.66
|734
|2006.03.16 23:45
|buy
|238
|11.30
|117.04
|67.01
|217.04
|735
|2006.03.16 23:45
|close
|238
|11.30
|117.17
|67.01
|217.04
|1253.73
|113910.39
|736
|2006.03.16 23:45
|sell
|239
|11.40
|117.29
|167.32
|17.29
|737
|2006.03.16 23:49
|close
|239
|11.40
|116.96
|167.32
|17.29
|3216.48
|117126.87
|738
|2006.03.16 23:50
|buy
|240
|11.80
|116.92
|66.89
|216.92
|739
|2006.03.16 23:50
|close
|240
|11.80
|117.05
|66.89
|216.92
|1310.55
|118437.42
|740
|2006.03.16 23:50
|sell
|241
|11.90
|117.11
|167.14
|17.11
|741
|2006.03.16 23:51
|close
|241
|11.90
|116.98
|167.14
|17.11
|1322.45
|119759.87
|742
|2006.03.16 23:51
|buy
|242
|12.00
|117.04
|67.01
|217.04
|743
|2006.03.16 23:51
|close
|242
|12.00
|117.17
|67.01
|217.04
|1331.40
|121091.27
|744
|2006.03.16 23:51
|sell
|243
|12.20
|117.29
|167.32
|17.29
|745
|2006.03.16 23:56
|close
|243
|12.20
|116.96
|167.32
|17.29
|3442.20
|124533.47
|746
|2006.03.16 23:56
|buy
|244
|12.50
|116.92
|66.89
|216.92
|747
|2006.03.16 23:56
|close
|244
|12.50
|117.05
|66.89
|216.92
|1388.30
|125921.77
|748
|2006.03.16 23:56
|sell
|245
|12.60
|117.11
|167.14
|17.11
|749
|2006.03.16 23:57
|close
|245
|12.60
|116.98
|167.14
|17.11
|1400.24
|127322.01
|750
|2006.03.16 23:57
|buy
|246
|12.80
|117.04
|67.01
|217.04
|751
|2006.03.16 23:57
|close
|246
|12.80
|117.17
|67.01
|217.04
|1420.16
|128742.17
|752
|2006.03.16 23:57
|sell
|247
|12.90
|117.29
|167.32
|17.29
|753
|2006.03.16 23:59
|close
|247
|12.90
|116.91
|167.32
|17.29
|4192.97
|132935.14
|754
|2006.03.17 00:00
|buy
|248
|13.30
|116.93
|66.90
|216.93
|755
|2006.03.21 06:38
|modify
|248
|13.30
|116.93
|116.97
|216.93
|756
|2006.03.21 06:40
|modify
|248
|13.30
|116.93
|116.98
|216.93
|757
|2006.03.21 06:41
|s/l
|248
|13.30
|116.98
|116.98
|216.93
|883.43
|133818.57
|758
|2006.03.21 06:41
|buy
|249
|13.40
|116.99
|66.96
|216.99
|759
|2006.03.21 07:09
|modify
|249
|13.40
|116.99
|117.07
|216.99
|760
|2006.03.21 07:11
|modify
|249
|13.40
|116.99
|117.08
|216.99
|761
|2006.03.21 07:11
|modify
|249
|13.40
|116.99
|117.09
|216.99
|762
|2006.03.21 07:12
|modify
|249
|13.40
|116.99
|117.10
|216.99
|763
|2006.03.21 07:39
|modify
|249
|13.40
|116.99
|117.16
|216.99
|764
|2006.03.21 07:40
|modify
|249
|13.40
|116.99
|117.17
|216.99
|765
|2006.03.21 07:40
|modify
|249
|13.40
|116.99
|117.18
|216.99
|766
|2006.03.21 08:10
|modify
|249
|13.40
|116.99
|117.19
|216.99
|767
|2006.03.21 08:41
|s/l
|249
|13.40
|117.19
|117.19
|216.99
|2287.28
|136105.85
|768
|2006.03.21 08:41
|buy
|250
|13.70
|117.20
|67.17
|217.20
|769
|2006.03.22 01:59
|modify
|250
|13.70
|117.20
|117.21
|217.20
|770
|2006.03.22 02:00
|modify
|250
|13.70
|117.20
|117.22
|217.20
|771
|2006.03.22 02:01
|modify
|250
|13.70
|117.20
|117.23
|217.20
|772
|2006.03.22 02:05
|modify
|250
|13.70
|117.20
|117.24
|217.20
|773
|2006.03.22 02:40
|s/l
|250
|13.70
|117.24
|117.24
|217.20
|629.58
|136735.43
|774
|2006.03.22 02:40
|buy
|251
|13.70
|117.27
|67.24
|217.27
|775
|2006.03.23 16:28
|modify
|251
|13.70
|117.27
|117.34
|217.27
|776
|2006.03.23 16:29
|modify
|251
|13.70
|117.27
|117.35
|217.27
|777
|2006.03.23 16:29
|modify
|251
|13.70
|117.27
|117.37
|217.27
|778
|2006.03.23 16:29
|modify
|251
|13.70
|117.27
|117.38
|217.27
|779
|2006.03.23 16:29
|modify
|251
|13.70
|117.27
|117.40
|217.27
|780
|2006.03.23 16:29
|modify
|251
|13.70
|117.27
|117.42
|217.27
|781
|2006.03.23 16:29
|modify
|251
|13.70
|117.27
|117.43
|217.27
|782
|2006.03.23 16:29
|modify
|251
|13.70
|117.27
|117.45
|217.27
|783
|2006.03.23 16:29
|modify
|251
|13.70
|117.27
|117.46
|217.27
|784
|2006.03.23 16:34
|modify
|251
|13.70
|117.27
|117.47
|217.27
|785
|2006.03.23 16:36
|modify
|251
|13.70
|117.27
|117.48
|217.27
|786
|2006.03.23 16:36
|modify
|251
|13.70
|117.27
|117.49
|217.27
|787
|2006.03.23 16:37
|modify
|251
|13.70
|117.27
|117.51
|217.27
|788
|2006.03.23 16:46
|modify
|251
|13.70
|117.27
|117.52
|217.27
|789
|2006.03.23 16:55
|modify
|251
|13.70
|117.27
|117.53
|217.27
|790
|2006.03.23 17:00
|modify
|251
|13.70
|117.27
|117.54
|217.27
|791
|2006.03.23 17:00
|modify
|251
|13.70
|117.27
|117.55
|217.27
|792
|2006.03.23 17:00
|modify
|251
|13.70
|117.27
|117.56
|217.27
|793
|2006.03.23 17:11
|modify
|251
|13.70
|117.27
|117.57
|217.27
|794
|2006.03.23 17:11
|modify
|251
|13.70
|117.27
|117.58
|217.27
|795
|2006.03.23 17:11
|modify
|251
|13.70
|117.27
|117.59
|217.27
|796
|2006.03.23 17:19
|s/l
|251
|13.70
|117.59
|117.59
|217.27
|4215.65
|140951.09
|797
|2006.03.23 17:19
|buy
|252
|14.10
|117.59
|67.56
|217.59
|798
|2006.03.23 20:07
|modify
|252
|14.10
|117.59
|117.60
|217.59
|799
|2006.03.23 20:08
|modify
|252
|14.10
|117.59
|117.62
|217.59
|800
|2006.03.23 20:09
|modify
|252
|14.10
|117.59
|117.63
|217.59
|801
|2006.03.23 20:09
|modify
|252
|14.10
|117.59
|117.64
|217.59
|802
|2006.03.23 20:11
|modify
|252
|14.10
|117.59
|117.65
|217.59
|803
|2006.03.23 20:11
|modify
|252
|14.10
|117.59
|117.67
|217.59
|804
|2006.03.23 20:11
|modify
|252
|14.10
|117.59
|117.68
|217.59
|805
|2006.03.23 20:11
|modify
|252
|14.10
|117.59
|117.69
|217.59
|806
|2006.03.23 20:13
|modify
|252
|14.10
|117.59
|117.70
|217.59
|807
|2006.03.23 20:13
|modify
|252
|14.10
|117.59
|117.71
|217.59
|808
|2006.03.23 20:13
|modify
|252
|14.10
|117.59
|117.72
|217.59
|809
|2006.03.23 20:13
|modify
|252
|14.10
|117.59
|117.74
|217.59
|810
|2006.03.23 20:13
|modify
|252
|14.10
|117.59
|117.75
|217.59
|811
|2006.03.23 20:13
|modify
|252
|14.10
|117.59
|117.76
|217.59
|812
|2006.03.23 20:13
|modify
|252
|14.10
|117.59
|117.77
|217.59
|813
|2006.03.23 20:13
|modify
|252
|14.10
|117.59
|117.78
|217.59
|814
|2006.03.23 20:15
|modify
|252
|14.10
|117.59
|117.79
|217.59
|815
|2006.03.23 20:35
|modify
|252
|14.10
|117.59
|117.80
|217.59
|816
|2006.03.23 23:12
|s/l
|252
|14.10
|117.80
|117.80
|217.59
|2513.58
|143464.67
|817
|2006.03.23 23:12
|buy
|253
|14.40
|117.83
|67.80
|217.83
|818
|2006.03.24 00:00
|close
|253
|14.40
|117.86
|67.80
|217.83
|536.99
|144001.66
|819
|2006.03.24 00:00
|sell
|254
|14.50
|117.86
|167.89
|17.86
|820
|2006.03.24 16:17
|close
|254
|14.50
|117.74
|167.89
|17.86
|1477.83
|145479.49
|821
|2006.03.24 16:17
|buy
|255
|14.60
|117.72
|67.69
|217.72
|822
|2006.03.24 16:23
|close
|255
|14.60
|117.73
|67.69
|217.72
|124.01
|145603.50
|823
|2006.03.24 16:23
|buy
|256
|14.60
|117.75
|67.72
|217.75
|824
|2006.03.24 16:24
|close
|256
|14.60
|117.73
|67.72
|217.75
|-248.03
|145355.47
|825
|2006.03.24 16:24
|sell
|257
|14.60
|117.74
|167.77
|17.74
|826
|2006.03.24 16:24
|close
|257
|14.60
|117.75
|167.77
|17.74
|-123.99
|145231.48
|827
|2006.03.24 16:24
|buy
|258
|14.60
|117.73
|67.70
|217.73
|828
|2006.03.24 16:27
|close
|258
|14.60
|117.73
|67.70
|217.73
|0.00
|145231.48
|829
|2006.03.24 16:28
|buy
|259
|14.60
|117.75
|67.72
|217.75
|830
|2006.03.24 16:31
|close
|259
|14.60
|117.73
|67.72
|217.75
|-248.03
|144983.45
|831
|2006.03.24 16:31
|buy
|260
|14.50
|117.75
|67.72
|217.75
|832
|2006.03.24 16:34
|close
|260
|14.50
|117.73
|67.72
|217.75
|-246.33
|144737.12
|833
|2006.03.24 16:34
|sell
|261
|14.50
|117.74
|167.77
|17.74
|834
|2006.03.24 16:35
|close
|261
|14.50
|117.75
|167.77
|17.74
|-123.14
|144613.98
|835
|2006.03.24 16:35
|buy
|262
|14.50
|117.74
|67.71
|217.74
|836
|2006.03.24 16:36
|close
|262
|14.50
|117.73
|67.71
|217.74
|-123.16
|144490.82
|837
|2006.03.24 16:37
|sell
|263
|14.50
|117.74
|167.77
|17.74
|838
|2006.03.24 16:37
|close
|263
|14.50
|117.75
|167.77
|17.74
|-123.14
|144367.68
|839
|2006.03.24 16:37
|buy
|264
|14.50
|117.74
|67.71
|217.74
|840
|2006.03.24 16:38
|close
|264
|14.50
|117.74
|67.71
|217.74
|0.00
|144367.68
|841
|2006.03.24 16:39
|sell
|265
|14.50
|117.73
|167.76
|17.73
|842
|2006.03.24 16:39
|close
|265
|14.50
|117.74
|167.76
|17.73
|-123.15
|144244.53
|843
|2006.03.24 16:39
|buy
|266
|14.50
|117.75
|67.72
|217.75
|844
|2006.03.24 16:41
|close
|266
|14.50
|117.74
|67.72
|217.75
|-123.15
|144121.38
|845
|2006.03.24 16:41
|sell
|267
|14.50
|117.75
|167.78
|17.75
|846
|2006.03.24 16:42
|close
|267
|14.50
|117.75
|167.78
|17.75
|0.00
|144121.38
|847
|2006.03.24 16:42
|buy
|268
|14.50
|117.73
|67.70
|217.73
|848
|2006.03.24 16:56
|close
|268
|14.50
|117.73
|67.70
|217.73
|0.00
|144121.38
|849
|2006.03.24 16:56
|buy
|269
|14.50
|117.75
|67.72
|217.75
|850
|2006.03.24 16:58
|close
|269
|14.50
|117.73
|67.72
|217.75
|-246.33
|143875.05
|851
|2006.03.24 16:58
|buy
|270
|14.40
|117.74
|67.71
|217.74
|852
|2006.03.24 17:01
|close
|270
|14.40
|117.73
|67.71
|217.74
|-122.31
|143752.74
|853
|2006.03.24 17:01
|buy
|271
|14.40
|117.75
|67.72
|217.75
|854
|2006.03.27 00:00
|close
|271
|14.40
|117.62
|67.72
|217.75
|-1421.12
|142331.62
|855
|2006.03.27 00:00
|sell
|272
|14.30
|117.62
|167.65
|17.62
|856
|2006.03.27 00:29
|close
|272
|14.30
|117.54
|167.65
|17.62
|973.29
|143304.91
|857
|2006.03.27 00:29
|buy
|273
|14.40
|117.52
|67.49
|217.52
|858
|2006.03.27 00:35
|close
|273
|14.40
|117.53
|67.49
|217.52
|122.52
|143427.43
|859
|2006.03.27 00:36
|sell
|274
|14.40
|117.54
|167.57
|17.54
|860
|2006.03.27 01:02
|close
|274
|14.40
|117.55
|167.57
|17.54
|-122.50
|143304.93
|861
|2006.03.27 01:03
|sell
|275
|14.40
|117.53
|167.56
|17.53
|862
|2006.03.27 01:03
|close
|275
|14.40
|117.55
|167.56
|17.53
|-245.00
|143059.93
|863
|2006.03.27 01:04
|sell
|276
|14.40
|117.53
|167.56
|17.53
|864
|2006.03.27 01:04
|close
|276
|14.40
|117.55
|167.56
|17.53
|-245.00
|142814.93
|865
|2006.03.27 01:04
|buy
|277
|14.30
|117.54
|67.51
|217.54
|866
|2006.03.27 01:17
|close
|277
|14.30
|117.53
|67.51
|217.54
|-121.67
|142693.26
|867
|2006.03.27 01:17
|buy
|278
|14.30
|117.55
|67.52
|217.55
|868
|2006.03.27 01:18
|close
|278
|14.30
|117.53
|67.52
|217.55
|-243.34
|142449.92
|869
|2006.03.27 01:18
|buy
|279
|14.30
|117.55
|67.52
|217.55
|870
|2006.03.27 01:18
|close
|279
|14.30
|117.53
|67.52
|217.55
|-243.34
|142206.58
|871
|2006.03.27 01:18
|sell
|280
|14.30
|117.54
|167.57
|17.54
|872
|2006.03.27 01:23
|close
|280
|14.30
|117.54
|167.57
|17.54
|0.00
|142206.58
|873
|2006.03.27 01:24
|buy
|281
|14.30
|117.53
|67.50
|217.53
|874
|2006.03.28 21:22
|close
|281
|14.30
|117.53
|67.50
|217.53
|169.27
|142375.84
|875
|2006.03.28 21:22
|sell
|282
|14.30
|117.57
|167.60
|17.57
|876
|2006.03.29 23:59
|close at stop
|282
|14.30
|117.84
|167.60
|17.57
|-3464.28
|138911.56