Strategy Tester Report
ASC Trend EA

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
PeriodeTäglich (D1) 2006.01.02 00:00 - 2006.04.30 00:00 (2006.03.01 - 2006.03.30)
ModellJeder Tick (basierend auf dem nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen mit fraktaler Interpolation jedes Ticksignals)
ParameterlStopLoss=5000; sStopLoss=5000; lTakeProfit=10000; sTakeProfit=10000; lTrailingStop=15; sTrailingStop=15; MainTrend=1440; ShiftBars=0; SigValMin=5; Risk=1; EnableCloseByASCTrend=true; Slippage=5; UseHourTrade=false; FromHourTrade=0; ToHourTrade=0; UseSound=false; NameFileSound="alert.wav"; Lots=1; _Parameters_b_Lots="Ïàðàìåòðû ìîäóëÿ ðàñ÷¸òà ëîòà"; LotsWayChoice=1; LotsPercent=10; LotsDeltaDepo=500; LotsDepoForOne=500; LotsMax=10000; clOpenBuy=Aqua; clCloseBuy=Red; clOpenSell=Magenta; clCloseSell=Blue; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; Name_Expert="Marphe";
Balken im Test4455Ticks modelliert319723Modellierungsqualität90.00%
Ursprüngliche Einlage10000.00
Gesamt netto Profit237850.30Brutto Profit277953.56Brutto Loss-40103.26
Profit Faktor6.93Erwartetes Ergebnis738.67
Drawdown absolut0.00Maximaler Drawdown %18631.26 (7.0%)
Trades gesamt322Short Positionen (gewonnen %)157 (79.62%)Long Positionen (gewonnen %)165 (66.06%)
Profit Trades (% gesamt)234 (72.67%)Loss Trades (% gesamtl)88 (27.33%)
GrössterProfit Trade17304.00Loss Trade-18631.26
DurchschnittProfit Trade1187.84Loss Trade-455.72
Maximumaufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)108 (240660.22)Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)5 (-1241.00)
MaximalAufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)240660.22 (108)Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)-18631.26 (1)
Durchschnittaufeinanderfolgende Gewinne4aufeinanderfolgende Verluste2
Graph
Nr.ZeitTypAuftragLotsPreisS / LT / PProfitBilanz
12006.03.01 00:00sell11.001.19271.69290.1927
22006.03.01 00:30modify11.001.19271.19170.1927
32006.03.01 00:31modify11.001.19271.19160.1927
42006.03.01 00:32modify11.001.19271.19150.1927
52006.03.01 00:32modify11.001.19271.19140.1927
62006.03.01 00:35s/l11.001.19141.19140.1927130.0010130.00
72006.03.01 00:35sell21.101.19131.69150.1913
82006.03.01 02:35modify21.101.19131.19110.1913
92006.03.01 02:37modify21.101.19131.19100.1913
102006.03.01 02:37modify21.101.19131.19080.1913
112006.03.01 02:37modify21.101.19131.19070.1913
122006.03.01 02:39s/l21.101.19071.19070.191366.0010196.00
132006.03.01 02:39sell31.101.19071.69090.1907
142006.03.01 02:45modify31.101.19071.19070.1907
152006.03.01 02:46s/l31.101.19071.19070.19070.0010196.00
162006.03.01 02:46sell41.101.19071.69090.1907
172006.03.01 02:53modify41.101.19071.19070.1907
182006.03.01 02:54s/l41.101.19071.19070.19070.0010196.00
192006.03.01 02:54sell51.101.19071.69090.1907
202006.03.01 03:00modify51.101.19071.19070.1907
212006.03.01 03:02s/l51.101.19071.19070.19070.0010196.00
222006.03.01 03:02sell61.101.19071.69090.1907
232006.03.01 03:03modify61.101.19071.19070.1907
242006.03.01 03:03s/l61.101.19071.19070.19070.0010196.00
252006.03.01 03:03sell71.101.19231.69250.1923
262006.03.01 03:06modify71.101.19231.19220.1923
272006.03.01 03:06modify71.101.19231.19160.1923
282006.03.01 03:07modify71.101.19231.19150.1923
292006.03.01 03:08modify71.101.19231.19130.1923
302006.03.01 03:08modify71.101.19231.19100.1923
312006.03.01 03:08modify71.101.19231.19080.1923
322006.03.01 03:09modify71.101.19231.19070.1923
332006.03.01 03:09s/l71.101.19071.19070.1923176.0010372.00
342006.03.01 03:09sell81.101.19111.69130.1911
352006.03.01 03:16modify81.101.19111.19100.1911
362006.03.01 03:16modify81.101.19111.19080.1911
372006.03.01 03:17modify81.101.19111.19070.1911
382006.03.01 03:17s/l81.101.19071.19070.191144.0010416.00
392006.03.01 03:17sell91.101.19111.69130.1911
402006.03.01 03:24modify91.101.19111.19100.1911
412006.03.01 03:24modify91.101.19111.19080.1911
422006.03.01 03:24modify91.101.19111.19070.1911
432006.03.01 03:25s/l91.101.19071.19070.191144.0010460.00
442006.03.01 03:25sell101.101.19111.69130.1911
452006.03.01 03:31modify101.101.19111.19100.1911
462006.03.01 03:31modify101.101.19111.19080.1911
472006.03.01 03:32modify101.101.19111.19070.1911
482006.03.01 03:32s/l101.101.19071.19070.191144.0010504.00
492006.03.01 03:32sell111.101.19111.69130.1911
502006.03.07 00:30close111.101.18771.69130.1911408.3210912.32
512006.03.07 00:30buy121.101.18690.68672.1869
522006.03.07 00:31close121.101.19240.68672.1869605.0011517.32
532006.03.07 00:31sell131.201.19511.69530.1951
542006.03.07 00:32modify131.201.19511.19450.1951
552006.03.07 00:32s/l131.201.19451.19450.195172.0011589.32
562006.03.07 00:32sell141.201.19601.69620.1960
572006.03.07 00:34modify141.201.19601.19530.1960
582006.03.07 00:34modify141.201.19601.19440.1960
592006.03.07 00:34modify141.201.19601.19280.1960
602006.03.07 00:34close141.201.19091.19280.1960612.0012201.32
612006.03.07 00:35sell151.301.19151.69170.1915
622006.03.07 00:35close151.301.18941.69170.1915273.0012474.32
632006.03.07 00:35buy161.301.18930.68912.1893
642006.03.07 00:37close161.301.19290.68912.1893468.0012942.32
652006.03.07 00:37sell171.301.19321.69340.1932
662006.03.07 00:37close171.301.18771.69340.1932715.0013657.32
672006.03.07 00:37buy181.401.18690.68672.1869
682006.03.07 00:37close181.401.19240.68672.1869770.0014427.32
692006.03.07 00:38sell191.501.19511.69530.1951
702006.03.07 00:39modify191.501.19511.19450.1951
712006.03.07 00:39s/l191.501.19451.19450.195190.0014517.32
722006.03.07 00:39sell201.501.19601.69620.1960
732006.03.07 00:41modify201.501.19601.19530.1960
742006.03.07 00:41modify201.501.19601.19440.1960
752006.03.07 00:41modify201.501.19601.19280.1960
762006.03.07 00:41close201.501.19091.19280.1960765.0015282.32
772006.03.07 00:42sell211.601.19151.69170.1915
782006.03.07 00:42close211.601.18941.69170.1915336.0015618.32
792006.03.07 00:42buy221.601.18930.68912.1893
802006.03.07 00:44close221.601.19290.68912.1893576.0016194.32
812006.03.07 00:44sell231.701.19321.69340.1932
822006.03.07 00:44close231.701.18771.69340.1932935.0017129.32
832006.03.07 00:44buy241.801.18690.68672.1869
842006.03.07 00:44close241.801.19240.68672.1869990.0018119.32
852006.03.07 00:45sell251.901.19511.69530.1951
862006.03.07 00:45modify251.901.19511.19450.1951
872006.03.07 00:46s/l251.901.19451.19450.1951114.0018233.32
882006.03.07 00:46sell261.901.19601.69620.1960
892006.03.07 00:48modify261.901.19601.19530.1960
902006.03.07 00:48modify261.901.19601.19440.1960
912006.03.07 00:48modify261.901.19601.19280.1960
922006.03.07 00:48close261.901.19091.19280.1960969.0019202.32
932006.03.07 00:48sell272.001.19151.69170.1915
942006.03.07 00:49close272.001.18941.69170.1915420.0019622.32
952006.03.07 00:49buy282.001.18930.68912.1893
962006.03.07 00:51close282.001.19290.68912.1893720.0020342.32
972006.03.07 00:51sell292.101.19321.69340.1932
982006.03.07 00:51close292.101.18771.69340.19321155.0021497.32
992006.03.07 00:51buy302.201.18690.68672.1869
1002006.03.07 00:51close302.201.19240.68672.18691210.0022707.32
1012006.03.07 00:51sell312.301.19511.69530.1951
1022006.03.07 00:52modify312.301.19511.19450.1951
1032006.03.07 00:52s/l312.301.19451.19450.1951138.0022845.32
1042006.03.07 00:52sell322.301.19601.69620.1960
1052006.03.07 00:54modify322.301.19601.19530.1960
1062006.03.07 00:55modify322.301.19601.19440.1960
1072006.03.07 00:55modify322.301.19601.19280.1960
1082006.03.07 00:55close322.301.19091.19280.19601173.0024018.32
1092006.03.07 00:55sell332.501.19151.69170.1915
1102006.03.07 00:55close332.501.18941.69170.1915525.0024543.32
1112006.03.07 00:56buy342.501.18930.68912.1893
1122006.03.07 00:58close342.501.19290.68912.1893900.0025443.32
1132006.03.07 00:58sell352.601.19321.69340.1932
1142006.03.07 00:58close352.601.18771.69340.19321430.0026873.32
1152006.03.07 00:58buy362.701.18690.68672.1869
1162006.03.07 00:58close362.701.19240.68672.18691485.0028358.32
1172006.03.07 00:58sell372.901.19511.69530.1951
1182006.03.07 00:59modify372.901.19511.19450.1951
1192006.03.07 00:59s/l372.901.19451.19450.1951174.0028532.32
1202006.03.07 00:59sell382.901.19601.69620.1960
1212006.03.07 01:01close382.901.18691.69620.19602639.0031171.32
1222006.03.07 01:01sell393.201.20031.70050.2003
1232006.03.07 01:01modify393.201.20031.20010.2003
1242006.03.07 01:01modify393.201.20031.19670.2003
1252006.03.07 01:02modify393.201.20031.19660.2003
1262006.03.07 01:02s/l393.201.19661.19660.20031184.0032355.32
1272006.03.07 01:02sell403.301.19661.69680.1966
1282006.03.07 01:02modify403.301.19661.19560.1966
1292006.03.07 01:02modify403.301.19661.19460.1966
1302006.03.07 01:02modify403.301.19661.19300.1966
1312006.03.07 01:03close403.301.19111.19300.19661815.0034170.32
1322006.03.07 01:03sell413.501.19171.69190.1917
1332006.03.07 01:03close413.501.18951.69190.1917770.0034940.32
1342006.03.07 01:03buy423.501.18940.68922.1894
1352006.03.07 01:05close423.501.19320.68922.18941330.0036270.32
1362006.03.07 01:05sell433.701.19351.69370.1935
1372006.03.07 01:05close433.701.18781.69370.19352109.0038379.32
1382006.03.07 01:05buy443.901.18690.68672.1869
1392006.03.07 01:06close443.901.19260.68672.18692223.0040602.32
1402006.03.07 01:06sell454.101.19541.69560.1954
1412006.03.07 01:07modify454.101.19541.19480.1954
1422006.03.07 01:07s/l454.101.19481.19480.1954246.0040848.32
1432006.03.07 01:07sell464.101.19641.69660.1964
1442006.03.07 01:09modify464.101.19641.19560.1964
1452006.03.07 01:09modify464.101.19641.19460.1964
1462006.03.07 01:09modify464.101.19641.19300.1964
1472006.03.07 01:09close464.101.19111.19300.19642173.0043021.32
1482006.03.07 01:10sell474.401.19171.69190.1917
1492006.03.07 01:10close474.401.18951.69190.1917968.0043989.32
1502006.03.07 01:10buy484.401.18940.68922.1894
1512006.03.07 01:12close484.401.19320.68922.18941672.0045661.32
1522006.03.07 01:12sell494.601.19351.69370.1935
1532006.03.07 01:12close494.601.18781.69370.19352622.0048283.32
1542006.03.07 01:12buy504.901.18690.68672.1869
1552006.03.07 01:12close504.901.19260.68672.18692793.0051076.32
1562006.03.07 01:13sell515.201.19541.69560.1954
1572006.03.07 01:14modify515.201.19541.19480.1954
1582006.03.07 01:14s/l515.201.19481.19480.1954312.0051388.32
1592006.03.07 01:14sell525.201.19641.69660.1964
1602006.03.07 01:16modify525.201.19641.19560.1964
1612006.03.07 01:16modify525.201.19641.19460.1964
1622006.03.07 01:16modify525.201.19641.19300.1964
1632006.03.07 01:16close525.201.19111.19300.19642756.0054144.32
1642006.03.07 01:17sell535.501.19171.69190.1917
1652006.03.07 01:17close535.501.18951.69190.19171210.0055354.32
1662006.03.07 01:17buy545.601.18940.68922.1894
1672006.03.07 01:19close545.601.19320.68922.18942128.0057482.32
1682006.03.07 01:19sell555.801.19351.69370.1935
1692006.03.07 01:19close555.801.18781.69370.19353306.0060788.32
1702006.03.07 01:19buy566.101.18690.68672.1869
1712006.03.07 01:19close566.101.19260.68672.18693477.0064265.32
1722006.03.07 01:20sell576.501.19541.69560.1954
1732006.03.07 01:20modify576.501.19541.19480.1954
1742006.03.07 01:21s/l576.501.19481.19480.1954390.0064655.32
1752006.03.07 01:21sell586.501.19641.69660.1964
1762006.03.07 01:23modify586.501.19641.19560.1964
1772006.03.07 01:23modify586.501.19641.19460.1964
1782006.03.07 01:23modify586.501.19641.19300.1964
1792006.03.07 01:23close586.501.19111.19300.19643445.0068100.32
1802006.03.07 01:23sell596.901.19171.69190.1917
1812006.03.07 01:24close596.901.18951.69190.19171518.0069618.32
1822006.03.07 01:24buy607.001.18940.68922.1894
1832006.03.07 01:26close607.001.19320.68922.18942660.0072278.32
1842006.03.07 01:26sell617.301.19351.69370.1935
1852006.03.07 01:26close617.301.18781.69370.19354161.0076439.32
1862006.03.07 01:26buy627.701.18690.68672.1869
1872006.03.07 01:26close627.701.19260.68672.18694389.0080828.32
1882006.03.07 01:26sell638.101.19541.69560.1954
1892006.03.07 01:27modify638.101.19541.19480.1954
1902006.03.07 01:27s/l638.101.19481.19480.1954486.0081314.32
1912006.03.07 01:27sell648.201.19641.69660.1964
1922006.03.07 01:29modify648.201.19641.19560.1964
1932006.03.07 01:30modify648.201.19641.19460.1964
1942006.03.07 01:30modify648.201.19641.19300.1964
1952006.03.07 01:30close648.201.19111.19300.19644346.0085660.32
1962006.03.07 01:30sell658.601.19171.69190.1917
1972006.03.07 01:30close658.601.18951.69190.19171892.0087552.32
1982006.03.07 01:31buy668.801.18940.68922.1894
1992006.03.07 01:31close668.801.20110.68922.189410296.0097848.32
2002006.03.07 01:32sell679.801.20121.70140.2012
2012006.03.07 23:29modify679.801.20121.19720.2012
2022006.03.07 23:29modify679.801.20121.19650.2012
2032006.03.07 23:29s/l679.801.19651.19650.20124606.00102454.32
2042006.03.07 23:29sell6810.301.19701.69720.1970
2052006.03.07 23:29modify6810.301.19701.19580.1970
2062006.03.07 23:29s/l6810.301.19581.19580.19701236.00103690.32
2072006.03.07 23:29sell6910.401.19711.69730.1971
2082006.03.07 23:31modify6910.401.19711.19650.1971
2092006.03.07 23:32modify6910.401.19711.19570.1971
2102006.03.07 23:32modify6910.401.19711.19430.1971
2112006.03.07 23:32modify6910.401.19711.19390.1971
2122006.03.07 23:32close6910.401.19101.19390.19716344.00110034.32
2132006.03.07 23:33buy7011.101.19090.69072.1909
2142006.03.07 23:33close7011.101.19170.69072.1909888.00110922.32
2152006.03.07 23:33sell7111.101.19161.69180.1916
2162006.03.07 23:34close7111.101.19111.69180.1916555.00111477.32
2172006.03.07 23:34sell7211.201.19111.69130.1911
2182006.03.07 23:34close7211.201.19021.69130.19111008.00112485.32
2192006.03.07 23:34buy7311.301.18940.68922.1894
2202006.03.07 23:34close7311.301.19140.68922.18942260.00114745.32
2212006.03.07 23:34sell7411.501.19121.69140.1912
2222006.03.07 23:35close7411.501.18951.69140.19121955.00116700.32
2232006.03.07 23:35buy7511.701.18870.68852.1887
2242006.03.07 23:35close7511.701.19370.68852.18875850.00122550.32
2252006.03.07 23:35sell7612.301.19621.69640.1962
2262006.03.07 23:36modify7612.301.19621.19580.1962
2272006.03.07 23:36s/l7612.301.19581.19580.1962492.00123042.32
2282006.03.07 23:36sell7712.401.19711.69730.1971
2292006.03.07 23:38modify7712.401.19711.19650.1971
2302006.03.07 23:39modify7712.401.19711.19570.1971
2312006.03.07 23:39modify7712.401.19711.19430.1971
2322006.03.07 23:39modify7712.401.19711.19390.1971
2332006.03.07 23:39close7712.401.19101.19390.19717564.00130606.32
2342006.03.07 23:39buy7813.101.19090.69072.1909
2352006.03.07 23:40close7813.101.19170.69072.19091048.00131654.32
2362006.03.07 23:40sell7913.201.19161.69180.1916
2372006.03.07 23:40close7913.201.19111.69180.1916660.00132314.32
2382006.03.07 23:41sell8013.301.19111.69130.1911
2392006.03.07 23:41close8013.301.19021.69130.19111197.00133511.32
2402006.03.07 23:41buy8113.401.18940.68922.1894
2412006.03.07 23:41close8113.401.19140.68922.18942680.00136191.32
2422006.03.07 23:41sell8213.701.19121.69140.1912
2432006.03.07 23:42close8213.701.18951.69140.19122329.00138520.32
2442006.03.07 23:42buy8313.901.18870.68852.1887
2452006.03.07 23:42close8313.901.19370.68852.18876950.00145470.32
2462006.03.07 23:42sell8414.601.19621.69640.1962
2472006.03.07 23:43modify8414.601.19621.19580.1962
2482006.03.07 23:43s/l8414.601.19581.19580.1962584.00146054.32
2492006.03.07 23:43sell8514.701.19711.69730.1971
2502006.03.07 23:45modify8514.701.19711.19650.1971
2512006.03.07 23:45modify8514.701.19711.19570.1971
2522006.03.07 23:46modify8514.701.19711.19430.1971
2532006.03.07 23:46modify8514.701.19711.19390.1971
2542006.03.07 23:46close8514.701.19101.19390.19718967.00155021.32
2552006.03.07 23:46buy8615.601.19090.69072.1909
2562006.03.07 23:47close8615.601.19170.69072.19091248.00156269.32
2572006.03.07 23:47sell8715.701.19161.69180.1916
2582006.03.07 23:47close8715.701.19111.69180.1916785.00157054.32
2592006.03.07 23:48sell8815.801.19111.69130.1911
2602006.03.07 23:48close8815.801.19021.69130.19111422.00158476.32
2612006.03.07 23:48buy8915.901.18940.68922.1894
2622006.03.07 23:48close8915.901.19140.68922.18943180.00161656.32
2632006.03.07 23:48sell9016.201.19121.69140.1912
2642006.03.07 23:49close9016.201.18951.69140.19122754.00164410.32
2652006.03.07 23:49buy9116.501.18870.68852.1887
2662006.03.07 23:49close9116.501.19370.68852.18878250.00172660.32
2672006.03.07 23:49sell9217.301.19621.69640.1962
2682006.03.07 23:50modify9217.301.19621.19580.1962
2692006.03.07 23:50s/l9217.301.19581.19580.1962692.00173352.32
2702006.03.07 23:50sell9317.401.19711.69730.1971
2712006.03.07 23:52modify9317.401.19711.19650.1971
2722006.03.07 23:52modify9317.401.19711.19570.1971
2732006.03.07 23:52modify9317.401.19711.19430.1971
2742006.03.07 23:53modify9317.401.19711.19390.1971
2752006.03.07 23:53close9317.401.19101.19390.197110614.00183966.32
2762006.03.07 23:53buy9418.401.19090.69072.1909
2772006.03.07 23:54close9418.401.19170.69072.19091472.00185438.32
2782006.03.07 23:54sell9518.601.19161.69180.1916
2792006.03.07 23:54close9518.601.19111.69180.1916930.00186368.32
2802006.03.07 23:54sell9618.701.19111.69130.1911
2812006.03.07 23:55close9618.701.19021.69130.19111683.00188051.32
2822006.03.07 23:55buy9718.901.18940.68922.1894
2832006.03.07 23:55close9718.901.19140.68922.18943780.00191831.32
2842006.03.07 23:55sell9819.201.19121.69140.1912
2852006.03.07 23:55close9819.201.18951.69140.19123264.00195095.32
2862006.03.07 23:56buy9919.601.18870.68852.1887
2872006.03.07 23:56close9919.601.19370.68852.18879800.00204895.32
2882006.03.07 23:56sell10020.501.19621.69640.1962
2892006.03.07 23:57modify10020.501.19621.19580.1962
2902006.03.07 23:57s/l10020.501.19581.19580.1962820.00205715.32
2912006.03.07 23:57sell10120.601.19711.69730.1971
2922006.03.07 23:59close10120.601.18871.69730.197117304.00223019.32
2932006.03.08 00:00buy10222.401.18880.68862.1888
2942006.03.08 00:33modify10222.401.18881.18912.1888
2952006.03.08 00:34s/l10222.401.18911.18912.1888672.00223691.32
2962006.03.08 00:34buy10322.401.18930.68912.1893
2972006.03.08 01:01modify10322.401.18931.18972.1893
2982006.03.08 01:01modify10322.401.18931.18992.1893
2992006.03.08 01:08modify10322.401.18931.19022.1893
3002006.03.08 02:02modify10322.401.18931.19062.1893
3012006.03.08 02:10modify10322.401.18931.19072.1893
3022006.03.08 07:39modify10322.401.18931.19082.1893
3032006.03.08 07:40modify10322.401.18931.19102.1893
3042006.03.08 07:41modify10322.401.18931.19142.1893
3052006.03.08 07:42modify10322.401.18931.19172.1893
3062006.03.08 07:42modify10322.401.18931.19182.1893
3072006.03.08 07:45modify10322.401.18931.19242.1893
3082006.03.08 07:47s/l10322.401.19241.19242.18936944.00230635.32
3092006.03.08 07:47buy10423.101.19250.69232.1925
3102006.03.09 07:09modify10423.101.19251.19262.1925
3112006.03.09 07:10modify10423.101.19251.19292.1925
3122006.03.09 07:10modify10423.101.19251.19302.1925
3132006.03.09 07:12modify10423.101.19251.19362.1925
3142006.03.09 07:14s/l10423.101.19361.19362.19252000.46232635.78
3152006.03.09 07:14buy10523.301.19370.69352.1937
3162006.03.13 08:37modify10523.301.19371.19392.1937
3172006.03.13 08:37modify10523.301.19371.19412.1937
3182006.03.13 08:37modify10523.301.19371.19422.1937
3192006.03.13 08:37modify10523.301.19371.19442.1937
3202006.03.13 08:37modify10523.301.19371.19462.1937
3212006.03.13 08:38modify10523.301.19371.19482.1937
3222006.03.13 08:38modify10523.301.19371.19502.1937
3232006.03.13 08:50s/l10523.301.19501.19502.19372665.52235301.30
3242006.03.13 08:50buy10623.601.19510.69492.1951
3252006.03.13 21:28modify10623.601.19511.19512.1951
3262006.03.14 00:28modify10623.601.19511.19542.1951
3272006.03.14 00:33modify10623.601.19511.19552.1951
3282006.03.14 01:40modify10623.601.19511.19562.1951
3292006.03.14 01:40modify10623.601.19511.19572.1951
3302006.03.14 01:41modify10623.601.19511.19582.1951
3312006.03.14 01:42modify10623.601.19511.19602.1951
3322006.03.14 01:42modify10623.601.19511.19612.1951
3332006.03.14 01:43modify10623.601.19511.19632.1951
3342006.03.14 01:53modify10623.601.19511.19642.1951
3352006.03.14 02:11s/l10623.601.19641.19642.19512883.92238185.22
3362006.03.14 02:11buy10723.901.19650.69632.1965
3372006.03.14 09:06modify10723.901.19651.19652.1965
3382006.03.14 09:06modify10723.901.19651.19672.1965
3392006.03.14 10:27modify10723.901.19651.19682.1965
3402006.03.14 10:32modify10723.901.19651.19692.1965
3412006.03.14 10:33modify10723.901.19651.19702.1965
3422006.03.14 10:44s/l10723.901.19701.19702.19651195.00239380.22
3432006.03.14 10:44buy10824.001.19710.69692.1971
3442006.03.14 15:56modify10824.001.19711.19712.1971
3452006.03.14 16:00modify10824.001.19711.19732.1971
3462006.03.14 16:01modify10824.001.19711.19742.1971
3472006.03.14 16:01modify10824.001.19711.19752.1971
3482006.03.14 16:01modify10824.001.19711.19772.1971
3492006.03.14 16:01modify10824.001.19711.19792.1971
3502006.03.14 16:01modify10824.001.19711.19802.1971
3512006.03.14 16:01modify10824.001.19711.19812.1971
3522006.03.14 16:03modify10824.001.19711.19822.1971
3532006.03.14 16:04modify10824.001.19711.19842.1971
3542006.03.14 16:21modify10824.001.19711.19852.1971
3552006.03.14 16:24modify10824.001.19711.19912.1971
3562006.03.14 16:26modify10824.001.19711.19932.1971
3572006.03.14 16:26modify10824.001.19711.19942.1971
3582006.03.14 16:27modify10824.001.19711.19962.1971
3592006.03.14 16:27modify10824.001.19711.19972.1971
3602006.03.14 16:29modify10824.001.19711.19982.1971
3612006.03.14 16:29modify10824.001.19711.19992.1971
3622006.03.14 16:30modify10824.001.19711.20002.1971
3632006.03.14 16:30modify10824.001.19711.20012.1971
3642006.03.14 16:31modify10824.001.19711.20022.1971
3652006.03.14 16:46close10824.001.20181.20022.197111280.00250660.22
3662006.03.14 16:46buy10925.101.20190.70172.2019
3672006.03.14 16:57close10925.101.20180.70172.2019-251.00250409.22
3682006.03.14 16:57sell11025.101.20201.70220.2020
3692006.03.14 16:59close11025.101.20181.70220.2020502.00250911.22
3702006.03.14 17:00buy11125.101.20170.70152.2017
3712006.03.14 17:14close11125.101.20180.70152.2017251.00251162.22
3722006.03.14 17:14sell11225.201.20191.70210.2019
3732006.03.14 17:15close11225.201.20191.70210.20190.00251162.22
3742006.03.14 17:15sell11325.201.20181.70200.2018
3752006.03.14 17:16close11325.201.20191.70200.2018-252.00250910.22
3762006.03.14 17:17buy11425.101.20180.70162.2018
3772006.03.14 17:18close11425.101.20180.70162.20180.00250910.22
3782006.03.14 17:18sell11525.101.20191.70210.2019
3792006.03.14 17:21close11525.101.20181.70210.2019251.00251161.22
3802006.03.14 17:22sell11625.201.20181.70200.2018
3812006.03.14 17:23close11625.201.20181.70200.20180.00251161.22
3822006.03.14 17:23buy11725.201.20190.70172.2019
3832006.03.14 17:24close11725.201.20180.70172.2019-252.00250909.22
3842006.03.14 17:24sell11825.101.20191.70210.2019
3852006.03.14 17:27close11825.101.20191.70210.20190.00250909.22
3862006.03.14 17:27sell11925.101.20181.70200.2018
3872006.03.14 17:27close11925.101.20191.70200.2018-251.00250658.22
3882006.03.14 17:27buy12025.101.20180.70162.2018
3892006.03.14 17:28close12025.101.20180.70162.20180.00250658.22
3902006.03.14 17:28sell12125.101.20191.70210.2019
3912006.03.14 17:29close12125.101.20191.70210.20190.00250658.22
3922006.03.14 17:30sell12225.101.20181.70200.2018
3932006.03.14 17:30close12225.101.20191.70200.2018-251.00250407.22
3942006.03.14 17:30buy12325.101.20180.70162.2018
3952006.03.14 17:31close12325.101.20180.70162.20180.00250407.22
3962006.03.14 17:31sell12425.101.20191.70210.2019
3972006.03.14 17:32close12425.101.20181.70210.2019251.00250658.22
3982006.03.14 17:33buy12525.101.20160.70142.2016
3992006.03.14 17:33close12525.101.20180.70142.2016502.00251160.22
4002006.03.14 17:33buy12625.201.20190.70172.2019
4012006.03.14 17:34close12625.201.20180.70172.2019-252.00250908.22
4022006.03.14 17:34buy12725.101.20190.70172.2019
4032006.03.14 17:34close12725.101.20180.70172.2019-251.00250657.22
4042006.03.14 17:35sell12825.101.20191.70210.2019
4052006.03.14 17:35close12825.101.20191.70210.20190.00250657.22
4062006.03.14 17:36sell12925.101.20181.70200.2018
4072006.03.14 17:39close12925.101.20181.70200.20180.00250657.22
4082006.03.14 17:39buy13025.101.20170.70152.2017
4092006.03.14 17:46close13025.101.20180.70152.2017251.00250908.22
4102006.03.14 17:46sell13125.101.20191.70210.2019
4112006.03.14 17:47close13125.101.20191.70210.20190.00250908.22
4122006.03.14 17:47buy13225.101.20180.70162.2018
4132006.03.14 17:55close13225.101.20180.70162.20180.00250908.22
4142006.03.14 17:55sell13325.101.20191.70210.2019
4152006.03.14 18:16close13325.101.20191.70210.20190.00250908.22
4162006.03.14 18:16buy13425.101.20180.70162.2018
4172006.03.14 18:18close13425.101.20190.70162.2018251.00251159.22
4182006.03.14 18:18sell13525.201.20211.70230.2021
4192006.03.14 18:43close13525.201.20191.70230.2021504.00251663.22
4202006.03.14 18:43sell13625.201.20181.70200.2018
4212006.03.14 18:47close13625.201.20191.70200.2018-252.00251411.22
4222006.03.14 18:47sell13725.201.20181.70200.2018
4232006.03.14 18:50close13725.201.20181.70200.20180.00251411.22
4242006.03.14 18:50sell13825.201.20181.70200.2018
4252006.03.14 18:51close13825.201.20191.70200.2018-252.00251159.22
4262006.03.14 18:51buy13925.201.20180.70162.2018
4272006.03.14 19:04close13925.201.20180.70162.20180.00251159.22
4282006.03.14 19:04buy14025.201.20180.70162.2018
4292006.03.14 19:06close14025.201.20180.70162.20180.00251159.22
4302006.03.14 19:06buy14125.201.20190.70172.2019
4312006.03.14 19:08close14125.201.20180.70172.2019-252.00250907.22
4322006.03.14 19:08buy14225.101.20190.70172.2019
4332006.03.14 19:09close14225.101.20180.70172.2019-251.00250656.22
4342006.03.14 19:09buy14325.101.20190.70172.2019
4352006.03.14 19:10close14325.101.20180.70172.2019-251.00250405.22
4362006.03.14 19:10sell14425.101.20191.70210.2019
4372006.03.14 19:12close14425.101.20191.70210.20190.00250405.22
4382006.03.14 19:13sell14525.101.20191.70210.2019
4392006.03.14 19:32close14525.101.20191.70210.20190.00250405.22
4402006.03.14 19:33sell14625.101.20181.70200.2018
4412006.03.14 19:33close14625.101.20191.70200.2018-251.00250154.22
4422006.03.14 19:33buy14725.101.20180.70162.2018
4432006.03.14 19:34close14725.101.20190.70162.2018251.00250405.22
4442006.03.14 19:34buy14825.101.20190.70172.2019
4452006.03.14 19:35close14825.101.20180.70172.2019-251.00250154.22
4462006.03.14 19:35sell14925.101.20191.70210.2019
4472006.03.14 19:35close14925.101.20181.70210.2019251.00250405.22
4482006.03.14 19:35buy15025.101.20170.70152.2017
4492006.03.14 19:49close15025.101.20180.70152.2017251.00250656.22
4502006.03.14 19:50buy15125.101.20190.70172.2019
4512006.03.14 19:50close15125.101.20180.70172.2019-251.00250405.22
4522006.03.14 19:50buy15225.101.20190.70172.2019
4532006.03.14 19:51close15225.101.20180.70172.2019-251.00250154.22
4542006.03.14 19:52buy15325.101.20190.70172.2019
4552006.03.14 19:53close15325.101.20180.70172.2019-251.00249903.22
4562006.03.14 19:54buy15425.001.20190.70172.2019
4572006.03.14 19:55close15425.001.20180.70172.2019-250.00249653.22
4582006.03.14 19:55buy15525.001.20180.70162.2018
4592006.03.14 19:56close15525.001.20180.70162.20180.00249653.22
4602006.03.14 19:56buy15625.001.20190.70172.2019
4612006.03.14 19:57close15625.001.20180.70172.2019-250.00249403.22
4622006.03.14 19:58buy15725.001.20190.70172.2019
4632006.03.14 19:59close15725.001.20180.70172.2019-250.00249153.22
4642006.03.14 19:59sell15825.001.20191.70210.2019
4652006.03.14 20:00close15825.001.20181.70210.2019250.00249403.22
4662006.03.14 20:00buy15925.001.20190.70172.2019
4672006.03.14 20:01close15925.001.20180.70172.2019-250.00249153.22
4682006.03.14 20:01sell16025.001.20201.70220.2020
4692006.03.14 20:05close16025.001.20191.70220.2020250.00249403.22
4702006.03.14 20:05sell16125.001.20181.70200.2018
4712006.03.14 20:06close16125.001.20191.70200.2018-250.00249153.22
4722006.03.14 20:06sell16225.001.20181.70200.2018
4732006.03.14 20:23close16225.001.20191.70200.2018-250.00248903.22
4742006.03.14 20:24sell16324.901.20181.70200.2018
4752006.03.14 20:24close16324.901.20181.70200.20180.00248903.22
4762006.03.14 20:24buy16424.901.20190.70172.2019
4772006.03.14 20:25close16424.901.20180.70172.2019-249.00248654.22
4782006.03.14 20:25sell16524.901.20191.70210.2019
4792006.03.14 20:36close16524.901.20181.70210.2019249.00248903.22
4802006.03.14 20:36buy16624.901.20190.70172.2019
4812006.03.14 20:37close16624.901.20210.70172.2019498.00249401.22
4822006.03.14 20:38sell16725.001.20191.70210.2019
4832006.03.14 20:38close16725.001.20191.70210.20190.00249401.22
4842006.03.14 20:39buy16825.001.20180.70162.2018
4852006.03.14 20:40close16825.001.20190.70162.2018250.00249651.22
4862006.03.14 20:40sell16925.001.20181.70200.2018
4872006.03.14 21:18close16925.001.20191.70200.2018-250.00249401.22
4882006.03.14 21:19sell17025.001.20181.70200.2018
4892006.03.14 21:20close17025.001.20191.70200.2018-250.00249151.22
4902006.03.14 21:20buy17125.001.20180.70162.2018
4912006.03.14 21:20close17125.001.20180.70162.20180.00249151.22
4922006.03.14 21:21sell17225.001.20201.70220.2020
4932006.03.14 21:22close17225.001.20181.70220.2020500.00249651.22
4942006.03.14 21:22buy17325.001.20190.70172.2019
4952006.03.14 21:22close17325.001.20180.70172.2019-250.00249401.22
4962006.03.14 21:22buy17425.001.20190.70172.2019
4972006.03.14 21:23close17425.001.20180.70172.2019-250.00249151.22
4982006.03.14 21:23sell17525.001.20201.70220.2020
4992006.03.14 21:24close17525.001.20191.70220.2020250.00249401.22
5002006.03.14 21:25sell17625.001.20191.70210.2019
5012006.03.14 21:31close17625.001.20191.70210.20190.00249401.22
5022006.03.14 21:31sell17725.001.20181.70200.2018
5032006.03.14 21:50close17725.001.20181.70200.20180.00249401.22
5042006.03.14 21:51buy17825.001.20190.70172.2019
5052006.03.14 23:18close17825.001.20190.70172.20190.00249401.22
5062006.03.14 23:18buy17925.001.20180.70162.2018
5072006.03.14 23:20close17925.001.20180.70162.20180.00249401.22
5082006.03.14 23:20buy18025.001.20190.70172.2019
5092006.03.14 23:21close18025.001.20180.70172.2019-250.00249151.22
5102006.03.14 23:21buy18125.001.20180.70162.2018
5112006.03.15 00:04close18125.001.20180.70162.2018-195.00248956.22
5122006.03.15 00:04buy18224.901.20190.70172.2019
5132006.03.15 00:05close18224.901.20180.70172.2019-249.00248707.22
5142006.03.15 00:05buy18324.901.20190.70172.2019
5152006.03.15 00:05close18324.901.20180.70172.2019-249.00248458.22
5162006.03.15 00:06sell18424.901.20191.70210.2019
5172006.03.15 00:07close18424.901.20191.70210.20190.00248458.22
5182006.03.15 00:07sell18524.901.20181.70200.2018
5192006.03.15 00:10close18524.901.20191.70200.2018-249.00248209.22
5202006.03.15 00:10buy18624.901.20180.70162.2018
5212006.03.15 00:11close18624.901.20180.70162.20180.00248209.22
5222006.03.15 00:11buy18724.901.20190.70172.2019
5232006.03.15 00:12close18724.901.20180.70172.2019-249.00247960.22
5242006.03.15 00:12buy18824.801.20190.70172.2019
5252006.03.15 00:13close18824.801.20180.70172.2019-248.00247712.22
5262006.03.15 00:13buy18924.801.20190.70172.2019
5272006.03.15 00:14close18924.801.20180.70172.2019-248.00247464.22
5282006.03.15 00:14buy19024.801.20190.70172.2019
5292006.03.15 00:15close19024.801.20180.70172.2019-248.00247216.22
5302006.03.15 00:15buy19124.801.20190.70172.2019
5312006.03.15 00:16close19124.801.20180.70172.2019-248.00246968.22
5322006.03.15 00:16buy19224.701.20180.70162.2018
5332006.03.15 00:17close19224.701.20180.70162.20180.00246968.22
5342006.03.15 00:17buy19324.701.20190.70172.2019
5352006.03.15 00:17close19324.701.20180.70172.2019-247.00246721.22
5362006.03.15 00:18buy19424.701.20170.70152.2017
5372006.03.15 00:18close19424.701.20180.70152.2017247.00246968.22
5382006.03.15 00:19buy19524.701.20190.70172.2019
5392006.03.15 00:19close19524.701.20180.70172.2019-247.00246721.22
5402006.03.15 00:19sell19624.701.20201.70220.2020
5412006.03.15 00:20close19624.701.20191.70220.2020247.00246968.22
5422006.03.15 00:20sell19724.701.20181.70200.2018
5432006.03.15 00:21close19724.701.20191.70200.2018-247.00246721.22
5442006.03.15 00:21sell19824.701.20181.70200.2018
5452006.03.15 00:22close19824.701.20171.70200.2018247.00246968.22
5462006.03.15 00:22sell19924.701.20181.70200.2018
5472006.03.15 00:23close19924.701.20191.70200.2018-247.00246721.22
5482006.03.15 00:23buy20024.701.20180.70162.2018
5492006.03.15 00:24close20024.701.20190.70162.2018247.00246968.22
5502006.03.15 00:24buy20124.701.20190.70172.2019
5512006.03.15 00:25close20124.701.20180.70172.2019-247.00246721.22
5522006.03.15 00:25buy20224.701.20180.70162.2018
5532006.03.15 00:26close20224.701.20180.70162.20180.00246721.22
5542006.03.15 00:27buy20324.701.20170.70152.2017
5552006.03.15 00:27close20324.701.20180.70152.2017247.00246968.22
5562006.03.15 00:28buy20424.701.20180.70162.2018
5572006.03.15 00:29close20424.701.20180.70162.20180.00246968.22
5582006.03.15 00:29sell20524.701.20191.70210.2019
5592006.03.15 00:34close20524.701.20191.70210.20190.00246968.22
5602006.03.15 00:34sell20624.701.20181.70200.2018
5612006.03.15 00:35close20624.701.20191.70200.2018-247.00246721.22
5622006.03.15 00:35sell20724.701.20181.70200.2018
5632006.03.15 00:36close20724.701.20191.70200.2018-247.00246474.22
5642006.03.15 00:36sell20824.701.20181.70200.2018
5652006.03.15 00:37close20824.701.20191.70200.2018-247.00246227.22
5662006.03.15 00:37buy20924.701.20180.70162.2018
5672006.03.15 00:37close20924.701.20180.70162.20180.00246227.22
5682006.03.15 00:37sell21024.701.20191.70210.2019
5692006.03.15 00:38close21024.701.20171.70210.2019494.00246721.22
5702006.03.15 00:38buy21124.701.20190.70172.2019
5712006.03.15 00:40close21124.701.20180.70172.2019-247.00246474.22
5722006.03.15 00:40buy21224.701.20190.70172.2019
5732006.03.15 00:41close21224.701.20190.70172.20190.00246474.22
5742006.03.15 00:41buy21324.701.20190.70172.2019
5752006.03.15 00:43close21324.701.20190.70172.20190.00246474.22
5762006.03.15 00:44sell21424.701.20181.70200.2018
5772006.03.15 00:44close21424.701.20191.70200.2018-247.00246227.22
5782006.03.15 00:44sell21524.701.20181.70200.2018
5792006.03.15 00:45close21524.701.20191.70200.2018-247.00245980.22
5802006.03.15 00:46sell21624.601.20191.70210.2019
5812006.03.15 00:47close21624.601.20191.70210.20190.00245980.22
5822006.03.15 00:48sell21724.601.20181.70200.2018
5832006.03.15 00:48close21724.601.20181.70200.20180.00245980.22
5842006.03.15 00:49buy21824.601.20190.70172.2019
5852006.03.15 01:13close21824.601.20180.70172.2019-246.00245734.22
5862006.03.15 01:13buy21924.601.20190.70172.2019
5872006.03.15 01:20close21924.601.20180.70172.2019-246.00245488.22
5882006.03.15 01:21buy22024.601.20180.70162.2018
5892006.03.15 01:22close22024.601.20180.70162.20180.00245488.22
5902006.03.15 01:22buy22124.601.20190.70172.2019
5912006.03.15 01:23close22124.601.20180.70172.2019-246.00245242.22
5922006.03.15 01:24buy22224.601.20190.70172.2019
5932006.03.15 01:25close22224.601.20180.70172.2019-246.00244996.22
5942006.03.15 01:26sell22324.501.20191.70210.2019
5952006.03.15 01:32close22324.501.20191.70210.20190.00244996.22
5962006.03.15 01:33buy22424.501.20180.70162.2018
5972006.03.15 01:33close22424.501.20180.70162.20180.00244996.22
5982006.03.15 01:33buy22524.501.20190.70172.2019
5992006.03.15 01:35close22524.501.20180.70172.2019-245.00244751.22
6002006.03.15 01:35buy22624.501.20190.70172.2019
6012006.03.15 01:53close22624.501.20180.70172.2019-245.00244506.22
6022006.03.15 01:53buy22724.501.20180.70162.2018
6032006.03.15 01:56close22724.501.20180.70162.20180.00244506.22
6042006.03.15 01:56buy22824.501.20190.70172.2019
6052006.03.15 01:57close22824.501.20180.70172.2019-245.00244261.22
6062006.03.15 01:57buy22924.501.20190.70172.2019
6072006.03.15 01:58close22924.501.20190.70172.20190.00244261.22
6082006.03.15 01:58sell23024.501.20181.70200.2018
6092006.03.15 01:59close23024.501.20191.70200.2018-245.00244016.22
6102006.03.15 01:59sell23124.501.20181.70200.2018
6112006.03.15 02:06close23124.501.20181.70200.20180.00244016.22
6122006.03.15 02:07buy23224.501.20160.70142.2016
6132006.03.15 02:19close23224.501.20180.70142.2016490.00244506.22
6142006.03.15 02:19buy23324.501.20190.70172.2019
6152006.03.15 02:19close23324.501.20180.70172.2019-245.00244261.22
6162006.03.15 02:20buy23424.501.20190.70172.2019
6172006.03.15 02:20close23424.501.20190.70172.20190.00244261.22
6182006.03.15 02:21sell23524.501.20201.70220.2020
6192006.03.15 03:04close23524.501.20191.70220.2020245.00244506.22
6202006.03.15 03:05sell23624.501.20181.70200.2018
6212006.03.15 03:05close23624.501.20191.70200.2018-245.00244261.22
6222006.03.15 03:05sell23724.501.20181.70200.2018
6232006.03.15 03:50close23724.501.20191.70200.2018-245.00244016.22
6242006.03.15 03:50sell23824.501.20181.70200.2018
6252006.03.15 03:52close23824.501.20191.70200.2018-245.00243771.22
6262006.03.15 03:53sell23924.401.20181.70200.2018
6272006.03.15 03:55close23924.401.20181.70200.20180.00243771.22
6282006.03.15 03:55sell24024.401.20191.70210.2019
6292006.03.15 03:59close24024.401.20191.70210.20190.00243771.22
6302006.03.15 03:59buy24124.401.20180.70162.2018
6312006.03.15 04:03close24124.401.20180.70162.20180.00243771.22
6322006.03.15 04:03buy24224.401.20180.70162.2018
6332006.03.15 04:13close24224.401.20190.70162.2018244.00244015.22
6342006.03.15 04:13buy24324.501.20170.70152.2017
6352006.03.15 04:14close24324.501.20180.70152.2017245.00244260.22
6362006.03.15 04:14buy24424.501.20190.70172.2019
6372006.03.15 04:15close24424.501.20180.70172.2019-245.00244015.22
6382006.03.15 04:15buy24524.501.20180.70162.2018
6392006.03.15 04:16close24524.501.20180.70162.20180.00244015.22
6402006.03.15 04:16buy24624.501.20180.70162.2018
6412006.03.15 04:18close24624.501.20180.70162.20180.00244015.22
6422006.03.15 04:18buy24724.501.20190.70172.2019
6432006.03.15 04:19close24724.501.20180.70172.2019-245.00243770.22
6442006.03.15 04:19buy24824.401.20190.70172.2019
6452006.03.15 04:20close24824.401.20180.70172.2019-244.00243526.22
6462006.03.15 04:20buy24924.401.20180.70162.2018
6472006.03.15 04:21close24924.401.20180.70162.20180.00243526.22
6482006.03.15 04:21buy25024.401.20190.70172.2019
6492006.03.15 04:22close25024.401.20180.70172.2019-244.00243282.22
6502006.03.15 04:22buy25124.401.20190.70172.2019
6512006.03.15 04:23close25124.401.20180.70172.2019-244.00243038.22
6522006.03.15 04:23buy25224.401.20180.70162.2018
6532006.03.15 04:24close25224.401.20190.70162.2018244.00243282.22
6542006.03.15 04:25buy25324.401.20180.70162.2018
6552006.03.15 04:27close25324.401.20180.70162.20180.00243282.22
6562006.03.15 04:27buy25424.401.20180.70162.2018
6572006.03.15 04:28close25424.401.20180.70162.20180.00243282.22
6582006.03.15 04:28sell25524.401.20201.70220.2020
6592006.03.15 04:28close25524.401.20181.70220.2020488.00243770.22
6602006.03.15 04:29sell25624.401.20211.70230.2021
6612006.03.15 04:29close25624.401.20171.70230.2021976.00244746.22
6622006.03.15 04:30buy25724.501.20180.70162.2018
6632006.03.15 04:31close25724.501.20190.70162.2018245.00244991.22
6642006.03.15 04:32buy25824.501.20180.70162.2018
6652006.03.15 04:33close25824.501.20180.70162.20180.00244991.22
6662006.03.15 04:33sell25924.501.20191.70210.2019
6672006.03.15 04:34close25924.501.20191.70210.20190.00244991.22
6682006.03.15 04:35sell26024.501.20181.70200.2018
6692006.03.15 04:35close26024.501.20191.70200.2018-245.00244746.22
6702006.03.15 04:35buy26124.501.20180.70162.2018
6712006.03.15 04:36close26124.501.20180.70162.20180.00244746.22
6722006.03.15 04:36sell26224.501.20201.70220.2020
6732006.03.15 04:37close26224.501.20191.70220.2020245.00244991.22
6742006.03.15 04:37sell26324.501.20181.70200.2018
6752006.03.15 04:38close26324.501.20191.70200.2018-245.00244746.22
6762006.03.15 04:38sell26424.501.20181.70200.2018
6772006.03.15 04:39close26424.501.20191.70200.2018-245.00244501.22
6782006.03.15 04:39sell26524.501.20211.70230.2021
6792006.03.15 05:21close26524.501.20191.70230.2021490.00244991.22
6802006.03.15 05:21sell26624.501.20181.70200.2018
6812006.03.15 05:22close26624.501.20191.70200.2018-245.00244746.22
6822006.03.15 05:22sell26724.501.20201.70220.2020
6832006.03.15 05:23close26724.501.20191.70220.2020245.00244991.22
6842006.03.15 05:24sell26824.501.20181.70200.2018
6852006.03.15 05:24close26824.501.20191.70200.2018-245.00244746.22
6862006.03.15 05:24sell26924.501.20181.70200.2018
6872006.03.15 05:26close26924.501.20191.70200.2018-245.00244501.22
6882006.03.15 05:26sell27024.501.20181.70200.2018
6892006.03.15 05:42close27024.501.20191.70200.2018-245.00244256.22
6902006.03.15 05:44sell27124.501.20191.70210.2019
6912006.03.15 05:44close27124.501.20191.70210.20190.00244256.22
6922006.03.15 05:44buy27224.501.20180.70162.2018
6932006.03.15 05:45close27224.501.20180.70162.20180.00244256.22
6942006.03.15 05:45buy27324.501.20180.70162.2018
6952006.03.15 05:46close27324.501.20180.70162.20180.00244256.22
6962006.03.15 05:46sell27424.501.20191.70210.2019
6972006.03.15 05:46close27424.501.20191.70210.20190.00244256.22
6982006.03.15 05:46buy27524.501.20180.70162.2018
6992006.03.15 05:47close27524.501.20180.70162.20180.00244256.22
7002006.03.15 05:47buy27624.501.20180.70162.2018
7012006.03.15 05:48close27624.501.20180.70162.20180.00244256.22
7022006.03.15 05:48buy27724.501.20190.70172.2019
7032006.03.15 05:49close27724.501.20180.70172.2019-245.00244011.22
7042006.03.15 05:49buy27824.501.20190.70172.2019
7052006.03.15 05:51close27824.501.20190.70172.20190.00244011.22
7062006.03.15 05:51buy27924.501.20180.70162.2018
7072006.03.15 05:53close27924.501.20180.70162.20180.00244011.22
7082006.03.15 05:53buy28024.501.20190.70172.2019
7092006.03.15 05:54close28024.501.20190.70172.20190.00244011.22
7102006.03.15 05:55buy28124.501.20190.70172.2019
7112006.03.15 05:57close28124.501.20180.70172.2019-245.00243766.22
7122006.03.15 05:57buy28224.401.20180.70162.2018
7132006.03.15 05:58close28224.401.20180.70162.20180.00243766.22
7142006.03.15 05:58buy28324.401.20190.70172.2019
7152006.03.15 06:01close28324.401.20180.70172.2019-244.00243522.22
7162006.03.15 06:02buy28424.401.20180.70162.2018
7172006.03.15 06:02close28424.401.20180.70162.20180.00243522.22
7182006.03.15 06:02sell28524.401.20191.70210.2019
7192006.03.15 06:03close28524.401.20191.70210.20190.00243522.22
7202006.03.15 06:03buy28624.401.20180.70162.2018
7212006.03.15 06:03close28624.401.20180.70162.20180.00243522.22
7222006.03.15 06:03sell28724.401.20191.70210.2019
7232006.03.15 06:04close28724.401.20191.70210.20190.00243522.22
7242006.03.15 06:04buy28824.401.20180.70162.2018
7252006.03.15 06:05close28824.401.20180.70162.20180.00243522.22
7262006.03.15 06:05buy28924.401.20180.70162.2018
7272006.03.15 06:08close28924.401.20180.70162.20180.00243522.22
7282006.03.15 06:08buy29024.401.20180.70162.2018
7292006.03.15 06:17close29024.401.20180.70162.20180.00243522.22
7302006.03.15 06:17buy29124.401.20190.70172.2019
7312006.03.15 06:23close29124.401.20190.70172.20190.00243522.22
7322006.03.15 06:23buy29224.401.20160.70142.2016
7332006.03.15 06:24close29224.401.20180.70142.2016488.00244010.22
7342006.03.15 06:24buy29324.501.20180.70162.2018
7352006.03.15 06:27close29324.501.20180.70162.20180.00244010.22
7362006.03.15 06:27buy29424.501.20190.70172.2019
7372006.03.15 06:28close29424.501.20180.70172.2019-245.00243765.22
7382006.03.15 06:28buy29524.401.20190.70172.2019
7392006.03.15 06:29close29524.401.20180.70172.2019-244.00243521.22
7402006.03.15 06:29sell29624.401.20201.70220.2020
7412006.03.15 06:29close29624.401.20191.70220.2020244.00243765.22
7422006.03.15 06:29sell29724.401.20181.70200.2018
7432006.03.15 06:30close29724.401.20191.70200.2018-244.00243521.22
7442006.03.15 06:30sell29824.401.20181.70200.2018
7452006.03.15 06:34close29824.401.20191.70200.2018-244.00243277.22
7462006.03.15 06:34sell29924.401.20181.70200.2018
7472006.03.15 10:50close29924.401.20181.70200.20180.00243277.22
7482006.03.15 10:50buy30024.401.20170.70152.2017
7492006.03.15 10:54close30024.401.20180.70152.2017244.00243521.22
7502006.03.15 10:54buy30124.401.20190.70172.2019
7512006.03.15 10:55close30124.401.20180.70172.2019-244.00243277.22
7522006.03.15 10:55buy30224.401.20190.70172.2019
7532006.03.15 10:57close30224.401.20180.70172.2019-244.00243033.22
7542006.03.15 10:57buy30324.401.20190.70172.2019
7552006.03.15 10:57close30324.401.20180.70172.2019-244.00242789.22
7562006.03.15 10:57sell30424.301.20201.70220.2020
7572006.03.15 11:00close30424.301.20181.70220.2020486.00243275.22
7582006.03.15 11:00buy30524.401.20190.70172.2019
7592006.03.15 11:04close30524.401.20180.70172.2019-244.00243031.22
7602006.03.15 11:04buy30624.401.20180.70162.2018
7612006.03.15 11:05close30624.401.20180.70162.20180.00243031.22
7622006.03.15 11:05buy30724.401.20190.70172.2019
7632006.03.15 11:06close30724.401.20180.70172.2019-244.00242787.22
7642006.03.15 11:06sell30824.301.20211.70230.2021
7652006.03.15 14:37close30824.301.20191.70230.2021486.00243273.22
7662006.03.15 14:37buy30924.401.20180.70162.2018
7672006.03.15 14:45close30924.401.20180.70162.20180.00243273.22
7682006.03.15 14:45buy31024.401.20190.70172.2019
7692006.03.15 14:46close31024.401.20180.70172.2019-244.00243029.22
7702006.03.15 14:46sell31124.401.20201.70220.2020
7712006.03.15 14:57close31124.401.20191.70220.2020244.00243273.22
7722006.03.15 14:57sell31224.401.20181.70200.2018
7732006.03.15 14:57close31224.401.20191.70200.2018-244.00243029.22
7742006.03.15 14:57buy31324.401.20170.70152.2017
7752006.03.15 15:00close31324.401.20180.70152.2017244.00243273.22
7762006.03.15 15:00sell31424.401.20191.70210.2019
7772006.03.23 16:22close31424.401.20081.70210.20193952.80247226.02
7782006.03.23 16:22buy31524.801.20070.70052.2007
7792006.03.23 16:23close31524.801.20070.70052.20070.00247226.02
7802006.03.23 16:23sell31624.801.20081.70100.2008
7812006.03.23 16:25close31624.801.20081.70100.20080.00247226.02
7822006.03.23 16:26buy31724.801.20070.70052.2007
7832006.03.24 16:20modify31724.801.20071.20072.2007
7842006.03.24 16:21modify31724.801.20071.20082.2007
7852006.03.24 16:25s/l31724.801.20081.20082.200754.56247280.58
7862006.03.24 16:25buy31824.801.20090.70072.2009
7872006.03.24 17:29modify31824.801.20091.20102.2009
7882006.03.24 17:30modify31824.801.20091.20112.2009
7892006.03.24 17:31modify31824.801.20091.20122.2009
7902006.03.24 17:40modify31824.801.20091.20132.2009
7912006.03.24 17:40modify31824.801.20091.20142.2009
7922006.03.24 17:40modify31824.801.20091.20152.2009
7932006.03.24 17:40modify31824.801.20091.20162.2009
7942006.03.24 17:43modify31824.801.20091.20172.2009
7952006.03.24 17:46modify31824.801.20091.20192.2009
7962006.03.24 17:50modify31824.801.20091.20202.2009
7972006.03.24 17:51modify31824.801.20091.20212.2009
7982006.03.24 17:51modify31824.801.20091.20222.2009
7992006.03.24 18:43modify31824.801.20091.20232.2009
8002006.03.24 18:56modify31824.801.20091.20252.2009
8012006.03.24 19:06modify31824.801.20091.20262.2009
8022006.03.24 19:08modify31824.801.20091.20302.2009
8032006.03.24 20:40s/l31824.801.20301.20302.20095208.00252488.58
8042006.03.24 20:40buy31925.301.20300.70282.2030
8052006.03.27 04:23modify31925.301.20301.20312.2030
8062006.03.27 04:23modify31925.301.20301.20322.2030
8072006.03.27 04:26modify31925.301.20301.20332.2030
8082006.03.27 04:31modify31925.301.20301.20342.2030
8092006.03.27 04:32modify31925.301.20301.20352.2030
8102006.03.27 04:33modify31925.301.20301.20372.2030
8112006.03.27 04:33modify31925.301.20301.20382.2030
8122006.03.27 04:33modify31925.301.20301.20402.2030
8132006.03.27 04:33modify31925.301.20301.20412.2030
8142006.03.27 06:10modify31925.301.20301.20422.2030
8152006.03.27 07:01s/l31925.301.20421.20422.20302838.66255327.24
8162006.03.27 07:01buy32025.601.20440.70422.2044
8172006.03.28 10:14modify32025.601.20441.20462.2044
8182006.03.28 10:15modify32025.601.20441.20482.2044
8192006.03.28 10:15modify32025.601.20441.20492.2044
8202006.03.28 10:15modify32025.601.20441.20502.2044
8212006.03.28 10:18modify32025.601.20441.20512.2044
8222006.03.28 10:20modify32025.601.20441.20522.2044
8232006.03.28 10:21modify32025.601.20441.20532.2044
8242006.03.28 10:22modify32025.601.20441.20542.2044
8252006.03.28 10:22modify32025.601.20441.20552.2044
8262006.03.28 10:23modify32025.601.20441.20562.2044
8272006.03.28 10:23modify32025.601.20441.20572.2044
8282006.03.28 10:32modify32025.601.20441.20582.2044
8292006.03.28 10:42s/l32025.601.20581.20582.20443384.32258711.56
8302006.03.28 10:42buy32125.901.20600.70582.2060
8312006.03.28 13:58modify32125.901.20601.20612.2060
8322006.03.28 13:58modify32125.901.20601.20632.2060
8332006.03.28 14:01modify32125.901.20601.20642.2060
8342006.03.28 14:01modify32125.901.20601.20662.2060
8352006.03.28 14:01modify32125.901.20601.20672.2060
8362006.03.28 14:02modify32125.901.20601.20692.2060
8372006.03.28 14:04modify32125.901.20601.20702.2060
8382006.03.28 14:04modify32125.901.20601.20712.2060
8392006.03.28 14:04modify32125.901.20601.20722.2060
8402006.03.28 14:04modify32125.901.20601.20742.2060
8412006.03.28 14:04modify32125.901.20601.20752.2060
8422006.03.28 14:04modify32125.901.20601.20762.2060
8432006.03.28 14:04modify32125.901.20601.20772.2060
8442006.03.28 15:26modify32125.901.20601.20782.2060
8452006.03.28 15:26modify32125.901.20601.20802.2060
8462006.03.28 15:28modify32125.901.20601.20812.2060
8472006.03.28 15:29modify32125.901.20601.20822.2060
8482006.03.28 15:30modify32125.901.20601.20842.2060
8492006.03.28 15:31modify32125.901.20601.20852.2060
8502006.03.28 15:32modify32125.901.20601.20862.2060
8512006.03.28 15:32modify32125.901.20601.20872.2060
8522006.03.28 15:34modify32125.901.20601.20882.2060
8532006.03.28 15:47modify32125.901.20601.20892.2060
8542006.03.28 15:47modify32125.901.20601.20902.2060
8552006.03.28 16:21s/l32125.901.20901.20902.20607770.00266481.56
8562006.03.28 16:21buy32226.701.20910.70892.2091
8572006.03.29 23:59close at stop32226.701.20220.70892.2091-18631.26247850.30