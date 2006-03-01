|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Periode
|Täglich (D1) 2006.01.02 00:00 - 2006.04.30 00:00 (2006.03.01 - 2006.03.30)
|Modell
|Jeder Tick (basierend auf dem nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen mit fraktaler Interpolation jedes Ticksignals)
|Parameter
|lStopLoss=5000; sStopLoss=5000; lTakeProfit=10000; sTakeProfit=10000; lTrailingStop=15; sTrailingStop=15; MainTrend=1440; ShiftBars=0; SigValMin=5; Risk=1; EnableCloseByASCTrend=true; Slippage=5; UseHourTrade=false; FromHourTrade=0; ToHourTrade=0; UseSound=false; NameFileSound="alert.wav"; Lots=1; _Parameters_b_Lots="Ïàðàìåòðû ìîäóëÿ ðàñ÷¸òà ëîòà"; LotsWayChoice=1; LotsPercent=10; LotsDeltaDepo=500; LotsDepoForOne=500; LotsMax=10000; clOpenBuy=Aqua; clCloseBuy=Red; clOpenSell=Magenta; clCloseSell=Blue; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; Name_Expert="Marphe";
|Balken im Test
|4455
|Ticks modelliert
|319723
|Modellierungsqualität
|90.00%
|Ursprüngliche Einlage
|10000.00
|Gesamt netto Profit
|237850.30
|Brutto Profit
|277953.56
|Brutto Loss
|-40103.26
|Profit Faktor
|6.93
|Erwartetes Ergebnis
|738.67
|Drawdown absolut
|0.00
|Maximaler Drawdown %
|18631.26 (7.0%)
|Trades gesamt
|322
|Short Positionen (gewonnen %)
|157 (79.62%)
|Long Positionen (gewonnen %)
|165 (66.06%)
|Profit Trades (% gesamt)
|234 (72.67%)
|Loss Trades (% gesamtl)
|88 (27.33%)
|Grösster
|Profit Trade
|17304.00
|Loss Trade
|-18631.26
|Durchschnitt
|Profit Trade
|1187.84
|Loss Trade
|-455.72
|Maximum
|aufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)
|108 (240660.22)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)
|5 (-1241.00)
|Maximal
|Aufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)
|240660.22 (108)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)
|-18631.26 (1)
|Durchschnitt
|aufeinanderfolgende Gewinne
|4
|aufeinanderfolgende Verluste
|2
|Nr.
|Zeit
|Typ
|Auftrag
|Lots
|Preis
|S / L
|T / P
|Profit
|Bilanz
|1
|2006.03.01 00:00
|sell
|1
|1.00
|1.1927
|1.6929
|0.1927
|2
|2006.03.01 00:30
|modify
|1
|1.00
|1.1927
|1.1917
|0.1927
|3
|2006.03.01 00:31
|modify
|1
|1.00
|1.1927
|1.1916
|0.1927
|4
|2006.03.01 00:32
|modify
|1
|1.00
|1.1927
|1.1915
|0.1927
|5
|2006.03.01 00:32
|modify
|1
|1.00
|1.1927
|1.1914
|0.1927
|6
|2006.03.01 00:35
|s/l
|1
|1.00
|1.1914
|1.1914
|0.1927
|130.00
|10130.00
|7
|2006.03.01 00:35
|sell
|2
|1.10
|1.1913
|1.6915
|0.1913
|8
|2006.03.01 02:35
|modify
|2
|1.10
|1.1913
|1.1911
|0.1913
|9
|2006.03.01 02:37
|modify
|2
|1.10
|1.1913
|1.1910
|0.1913
|10
|2006.03.01 02:37
|modify
|2
|1.10
|1.1913
|1.1908
|0.1913
|11
|2006.03.01 02:37
|modify
|2
|1.10
|1.1913
|1.1907
|0.1913
|12
|2006.03.01 02:39
|s/l
|2
|1.10
|1.1907
|1.1907
|0.1913
|66.00
|10196.00
|13
|2006.03.01 02:39
|sell
|3
|1.10
|1.1907
|1.6909
|0.1907
|14
|2006.03.01 02:45
|modify
|3
|1.10
|1.1907
|1.1907
|0.1907
|15
|2006.03.01 02:46
|s/l
|3
|1.10
|1.1907
|1.1907
|0.1907
|0.00
|10196.00
|16
|2006.03.01 02:46
|sell
|4
|1.10
|1.1907
|1.6909
|0.1907
|17
|2006.03.01 02:53
|modify
|4
|1.10
|1.1907
|1.1907
|0.1907
|18
|2006.03.01 02:54
|s/l
|4
|1.10
|1.1907
|1.1907
|0.1907
|0.00
|10196.00
|19
|2006.03.01 02:54
|sell
|5
|1.10
|1.1907
|1.6909
|0.1907
|20
|2006.03.01 03:00
|modify
|5
|1.10
|1.1907
|1.1907
|0.1907
|21
|2006.03.01 03:02
|s/l
|5
|1.10
|1.1907
|1.1907
|0.1907
|0.00
|10196.00
|22
|2006.03.01 03:02
|sell
|6
|1.10
|1.1907
|1.6909
|0.1907
|23
|2006.03.01 03:03
|modify
|6
|1.10
|1.1907
|1.1907
|0.1907
|24
|2006.03.01 03:03
|s/l
|6
|1.10
|1.1907
|1.1907
|0.1907
|0.00
|10196.00
|25
|2006.03.01 03:03
|sell
|7
|1.10
|1.1923
|1.6925
|0.1923
|26
|2006.03.01 03:06
|modify
|7
|1.10
|1.1923
|1.1922
|0.1923
|27
|2006.03.01 03:06
|modify
|7
|1.10
|1.1923
|1.1916
|0.1923
|28
|2006.03.01 03:07
|modify
|7
|1.10
|1.1923
|1.1915
|0.1923
|29
|2006.03.01 03:08
|modify
|7
|1.10
|1.1923
|1.1913
|0.1923
|30
|2006.03.01 03:08
|modify
|7
|1.10
|1.1923
|1.1910
|0.1923
|31
|2006.03.01 03:08
|modify
|7
|1.10
|1.1923
|1.1908
|0.1923
|32
|2006.03.01 03:09
|modify
|7
|1.10
|1.1923
|1.1907
|0.1923
|33
|2006.03.01 03:09
|s/l
|7
|1.10
|1.1907
|1.1907
|0.1923
|176.00
|10372.00
|34
|2006.03.01 03:09
|sell
|8
|1.10
|1.1911
|1.6913
|0.1911
|35
|2006.03.01 03:16
|modify
|8
|1.10
|1.1911
|1.1910
|0.1911
|36
|2006.03.01 03:16
|modify
|8
|1.10
|1.1911
|1.1908
|0.1911
|37
|2006.03.01 03:17
|modify
|8
|1.10
|1.1911
|1.1907
|0.1911
|38
|2006.03.01 03:17
|s/l
|8
|1.10
|1.1907
|1.1907
|0.1911
|44.00
|10416.00
|39
|2006.03.01 03:17
|sell
|9
|1.10
|1.1911
|1.6913
|0.1911
|40
|2006.03.01 03:24
|modify
|9
|1.10
|1.1911
|1.1910
|0.1911
|41
|2006.03.01 03:24
|modify
|9
|1.10
|1.1911
|1.1908
|0.1911
|42
|2006.03.01 03:24
|modify
|9
|1.10
|1.1911
|1.1907
|0.1911
|43
|2006.03.01 03:25
|s/l
|9
|1.10
|1.1907
|1.1907
|0.1911
|44.00
|10460.00
|44
|2006.03.01 03:25
|sell
|10
|1.10
|1.1911
|1.6913
|0.1911
|45
|2006.03.01 03:31
|modify
|10
|1.10
|1.1911
|1.1910
|0.1911
|46
|2006.03.01 03:31
|modify
|10
|1.10
|1.1911
|1.1908
|0.1911
|47
|2006.03.01 03:32
|modify
|10
|1.10
|1.1911
|1.1907
|0.1911
|48
|2006.03.01 03:32
|s/l
|10
|1.10
|1.1907
|1.1907
|0.1911
|44.00
|10504.00
|49
|2006.03.01 03:32
|sell
|11
|1.10
|1.1911
|1.6913
|0.1911
|50
|2006.03.07 00:30
|close
|11
|1.10
|1.1877
|1.6913
|0.1911
|408.32
|10912.32
|51
|2006.03.07 00:30
|buy
|12
|1.10
|1.1869
|0.6867
|2.1869
|52
|2006.03.07 00:31
|close
|12
|1.10
|1.1924
|0.6867
|2.1869
|605.00
|11517.32
|53
|2006.03.07 00:31
|sell
|13
|1.20
|1.1951
|1.6953
|0.1951
|54
|2006.03.07 00:32
|modify
|13
|1.20
|1.1951
|1.1945
|0.1951
|55
|2006.03.07 00:32
|s/l
|13
|1.20
|1.1945
|1.1945
|0.1951
|72.00
|11589.32
|56
|2006.03.07 00:32
|sell
|14
|1.20
|1.1960
|1.6962
|0.1960
|57
|2006.03.07 00:34
|modify
|14
|1.20
|1.1960
|1.1953
|0.1960
|58
|2006.03.07 00:34
|modify
|14
|1.20
|1.1960
|1.1944
|0.1960
|59
|2006.03.07 00:34
|modify
|14
|1.20
|1.1960
|1.1928
|0.1960
|60
|2006.03.07 00:34
|close
|14
|1.20
|1.1909
|1.1928
|0.1960
|612.00
|12201.32
|61
|2006.03.07 00:35
|sell
|15
|1.30
|1.1915
|1.6917
|0.1915
|62
|2006.03.07 00:35
|close
|15
|1.30
|1.1894
|1.6917
|0.1915
|273.00
|12474.32
|63
|2006.03.07 00:35
|buy
|16
|1.30
|1.1893
|0.6891
|2.1893
|64
|2006.03.07 00:37
|close
|16
|1.30
|1.1929
|0.6891
|2.1893
|468.00
|12942.32
|65
|2006.03.07 00:37
|sell
|17
|1.30
|1.1932
|1.6934
|0.1932
|66
|2006.03.07 00:37
|close
|17
|1.30
|1.1877
|1.6934
|0.1932
|715.00
|13657.32
|67
|2006.03.07 00:37
|buy
|18
|1.40
|1.1869
|0.6867
|2.1869
|68
|2006.03.07 00:37
|close
|18
|1.40
|1.1924
|0.6867
|2.1869
|770.00
|14427.32
|69
|2006.03.07 00:38
|sell
|19
|1.50
|1.1951
|1.6953
|0.1951
|70
|2006.03.07 00:39
|modify
|19
|1.50
|1.1951
|1.1945
|0.1951
|71
|2006.03.07 00:39
|s/l
|19
|1.50
|1.1945
|1.1945
|0.1951
|90.00
|14517.32
|72
|2006.03.07 00:39
|sell
|20
|1.50
|1.1960
|1.6962
|0.1960
|73
|2006.03.07 00:41
|modify
|20
|1.50
|1.1960
|1.1953
|0.1960
|74
|2006.03.07 00:41
|modify
|20
|1.50
|1.1960
|1.1944
|0.1960
|75
|2006.03.07 00:41
|modify
|20
|1.50
|1.1960
|1.1928
|0.1960
|76
|2006.03.07 00:41
|close
|20
|1.50
|1.1909
|1.1928
|0.1960
|765.00
|15282.32
|77
|2006.03.07 00:42
|sell
|21
|1.60
|1.1915
|1.6917
|0.1915
|78
|2006.03.07 00:42
|close
|21
|1.60
|1.1894
|1.6917
|0.1915
|336.00
|15618.32
|79
|2006.03.07 00:42
|buy
|22
|1.60
|1.1893
|0.6891
|2.1893
|80
|2006.03.07 00:44
|close
|22
|1.60
|1.1929
|0.6891
|2.1893
|576.00
|16194.32
|81
|2006.03.07 00:44
|sell
|23
|1.70
|1.1932
|1.6934
|0.1932
|82
|2006.03.07 00:44
|close
|23
|1.70
|1.1877
|1.6934
|0.1932
|935.00
|17129.32
|83
|2006.03.07 00:44
|buy
|24
|1.80
|1.1869
|0.6867
|2.1869
|84
|2006.03.07 00:44
|close
|24
|1.80
|1.1924
|0.6867
|2.1869
|990.00
|18119.32
|85
|2006.03.07 00:45
|sell
|25
|1.90
|1.1951
|1.6953
|0.1951
|86
|2006.03.07 00:45
|modify
|25
|1.90
|1.1951
|1.1945
|0.1951
|87
|2006.03.07 00:46
|s/l
|25
|1.90
|1.1945
|1.1945
|0.1951
|114.00
|18233.32
|88
|2006.03.07 00:46
|sell
|26
|1.90
|1.1960
|1.6962
|0.1960
|89
|2006.03.07 00:48
|modify
|26
|1.90
|1.1960
|1.1953
|0.1960
|90
|2006.03.07 00:48
|modify
|26
|1.90
|1.1960
|1.1944
|0.1960
|91
|2006.03.07 00:48
|modify
|26
|1.90
|1.1960
|1.1928
|0.1960
|92
|2006.03.07 00:48
|close
|26
|1.90
|1.1909
|1.1928
|0.1960
|969.00
|19202.32
|93
|2006.03.07 00:48
|sell
|27
|2.00
|1.1915
|1.6917
|0.1915
|94
|2006.03.07 00:49
|close
|27
|2.00
|1.1894
|1.6917
|0.1915
|420.00
|19622.32
|95
|2006.03.07 00:49
|buy
|28
|2.00
|1.1893
|0.6891
|2.1893
|96
|2006.03.07 00:51
|close
|28
|2.00
|1.1929
|0.6891
|2.1893
|720.00
|20342.32
|97
|2006.03.07 00:51
|sell
|29
|2.10
|1.1932
|1.6934
|0.1932
|98
|2006.03.07 00:51
|close
|29
|2.10
|1.1877
|1.6934
|0.1932
|1155.00
|21497.32
|99
|2006.03.07 00:51
|buy
|30
|2.20
|1.1869
|0.6867
|2.1869
|100
|2006.03.07 00:51
|close
|30
|2.20
|1.1924
|0.6867
|2.1869
|1210.00
|22707.32
|101
|2006.03.07 00:51
|sell
|31
|2.30
|1.1951
|1.6953
|0.1951
|102
|2006.03.07 00:52
|modify
|31
|2.30
|1.1951
|1.1945
|0.1951
|103
|2006.03.07 00:52
|s/l
|31
|2.30
|1.1945
|1.1945
|0.1951
|138.00
|22845.32
|104
|2006.03.07 00:52
|sell
|32
|2.30
|1.1960
|1.6962
|0.1960
|105
|2006.03.07 00:54
|modify
|32
|2.30
|1.1960
|1.1953
|0.1960
|106
|2006.03.07 00:55
|modify
|32
|2.30
|1.1960
|1.1944
|0.1960
|107
|2006.03.07 00:55
|modify
|32
|2.30
|1.1960
|1.1928
|0.1960
|108
|2006.03.07 00:55
|close
|32
|2.30
|1.1909
|1.1928
|0.1960
|1173.00
|24018.32
|109
|2006.03.07 00:55
|sell
|33
|2.50
|1.1915
|1.6917
|0.1915
|110
|2006.03.07 00:55
|close
|33
|2.50
|1.1894
|1.6917
|0.1915
|525.00
|24543.32
|111
|2006.03.07 00:56
|buy
|34
|2.50
|1.1893
|0.6891
|2.1893
|112
|2006.03.07 00:58
|close
|34
|2.50
|1.1929
|0.6891
|2.1893
|900.00
|25443.32
|113
|2006.03.07 00:58
|sell
|35
|2.60
|1.1932
|1.6934
|0.1932
|114
|2006.03.07 00:58
|close
|35
|2.60
|1.1877
|1.6934
|0.1932
|1430.00
|26873.32
|115
|2006.03.07 00:58
|buy
|36
|2.70
|1.1869
|0.6867
|2.1869
|116
|2006.03.07 00:58
|close
|36
|2.70
|1.1924
|0.6867
|2.1869
|1485.00
|28358.32
|117
|2006.03.07 00:58
|sell
|37
|2.90
|1.1951
|1.6953
|0.1951
|118
|2006.03.07 00:59
|modify
|37
|2.90
|1.1951
|1.1945
|0.1951
|119
|2006.03.07 00:59
|s/l
|37
|2.90
|1.1945
|1.1945
|0.1951
|174.00
|28532.32
|120
|2006.03.07 00:59
|sell
|38
|2.90
|1.1960
|1.6962
|0.1960
|121
|2006.03.07 01:01
|close
|38
|2.90
|1.1869
|1.6962
|0.1960
|2639.00
|31171.32
|122
|2006.03.07 01:01
|sell
|39
|3.20
|1.2003
|1.7005
|0.2003
|123
|2006.03.07 01:01
|modify
|39
|3.20
|1.2003
|1.2001
|0.2003
|124
|2006.03.07 01:01
|modify
|39
|3.20
|1.2003
|1.1967
|0.2003
|125
|2006.03.07 01:02
|modify
|39
|3.20
|1.2003
|1.1966
|0.2003
|126
|2006.03.07 01:02
|s/l
|39
|3.20
|1.1966
|1.1966
|0.2003
|1184.00
|32355.32
|127
|2006.03.07 01:02
|sell
|40
|3.30
|1.1966
|1.6968
|0.1966
|128
|2006.03.07 01:02
|modify
|40
|3.30
|1.1966
|1.1956
|0.1966
|129
|2006.03.07 01:02
|modify
|40
|3.30
|1.1966
|1.1946
|0.1966
|130
|2006.03.07 01:02
|modify
|40
|3.30
|1.1966
|1.1930
|0.1966
|131
|2006.03.07 01:03
|close
|40
|3.30
|1.1911
|1.1930
|0.1966
|1815.00
|34170.32
|132
|2006.03.07 01:03
|sell
|41
|3.50
|1.1917
|1.6919
|0.1917
|133
|2006.03.07 01:03
|close
|41
|3.50
|1.1895
|1.6919
|0.1917
|770.00
|34940.32
|134
|2006.03.07 01:03
|buy
|42
|3.50
|1.1894
|0.6892
|2.1894
|135
|2006.03.07 01:05
|close
|42
|3.50
|1.1932
|0.6892
|2.1894
|1330.00
|36270.32
|136
|2006.03.07 01:05
|sell
|43
|3.70
|1.1935
|1.6937
|0.1935
|137
|2006.03.07 01:05
|close
|43
|3.70
|1.1878
|1.6937
|0.1935
|2109.00
|38379.32
|138
|2006.03.07 01:05
|buy
|44
|3.90
|1.1869
|0.6867
|2.1869
|139
|2006.03.07 01:06
|close
|44
|3.90
|1.1926
|0.6867
|2.1869
|2223.00
|40602.32
|140
|2006.03.07 01:06
|sell
|45
|4.10
|1.1954
|1.6956
|0.1954
|141
|2006.03.07 01:07
|modify
|45
|4.10
|1.1954
|1.1948
|0.1954
|142
|2006.03.07 01:07
|s/l
|45
|4.10
|1.1948
|1.1948
|0.1954
|246.00
|40848.32
|143
|2006.03.07 01:07
|sell
|46
|4.10
|1.1964
|1.6966
|0.1964
|144
|2006.03.07 01:09
|modify
|46
|4.10
|1.1964
|1.1956
|0.1964
|145
|2006.03.07 01:09
|modify
|46
|4.10
|1.1964
|1.1946
|0.1964
|146
|2006.03.07 01:09
|modify
|46
|4.10
|1.1964
|1.1930
|0.1964
|147
|2006.03.07 01:09
|close
|46
|4.10
|1.1911
|1.1930
|0.1964
|2173.00
|43021.32
|148
|2006.03.07 01:10
|sell
|47
|4.40
|1.1917
|1.6919
|0.1917
|149
|2006.03.07 01:10
|close
|47
|4.40
|1.1895
|1.6919
|0.1917
|968.00
|43989.32
|150
|2006.03.07 01:10
|buy
|48
|4.40
|1.1894
|0.6892
|2.1894
|151
|2006.03.07 01:12
|close
|48
|4.40
|1.1932
|0.6892
|2.1894
|1672.00
|45661.32
|152
|2006.03.07 01:12
|sell
|49
|4.60
|1.1935
|1.6937
|0.1935
|153
|2006.03.07 01:12
|close
|49
|4.60
|1.1878
|1.6937
|0.1935
|2622.00
|48283.32
|154
|2006.03.07 01:12
|buy
|50
|4.90
|1.1869
|0.6867
|2.1869
|155
|2006.03.07 01:12
|close
|50
|4.90
|1.1926
|0.6867
|2.1869
|2793.00
|51076.32
|156
|2006.03.07 01:13
|sell
|51
|5.20
|1.1954
|1.6956
|0.1954
|157
|2006.03.07 01:14
|modify
|51
|5.20
|1.1954
|1.1948
|0.1954
|158
|2006.03.07 01:14
|s/l
|51
|5.20
|1.1948
|1.1948
|0.1954
|312.00
|51388.32
|159
|2006.03.07 01:14
|sell
|52
|5.20
|1.1964
|1.6966
|0.1964
|160
|2006.03.07 01:16
|modify
|52
|5.20
|1.1964
|1.1956
|0.1964
|161
|2006.03.07 01:16
|modify
|52
|5.20
|1.1964
|1.1946
|0.1964
|162
|2006.03.07 01:16
|modify
|52
|5.20
|1.1964
|1.1930
|0.1964
|163
|2006.03.07 01:16
|close
|52
|5.20
|1.1911
|1.1930
|0.1964
|2756.00
|54144.32
|164
|2006.03.07 01:17
|sell
|53
|5.50
|1.1917
|1.6919
|0.1917
|165
|2006.03.07 01:17
|close
|53
|5.50
|1.1895
|1.6919
|0.1917
|1210.00
|55354.32
|166
|2006.03.07 01:17
|buy
|54
|5.60
|1.1894
|0.6892
|2.1894
|167
|2006.03.07 01:19
|close
|54
|5.60
|1.1932
|0.6892
|2.1894
|2128.00
|57482.32
|168
|2006.03.07 01:19
|sell
|55
|5.80
|1.1935
|1.6937
|0.1935
|169
|2006.03.07 01:19
|close
|55
|5.80
|1.1878
|1.6937
|0.1935
|3306.00
|60788.32
|170
|2006.03.07 01:19
|buy
|56
|6.10
|1.1869
|0.6867
|2.1869
|171
|2006.03.07 01:19
|close
|56
|6.10
|1.1926
|0.6867
|2.1869
|3477.00
|64265.32
|172
|2006.03.07 01:20
|sell
|57
|6.50
|1.1954
|1.6956
|0.1954
|173
|2006.03.07 01:20
|modify
|57
|6.50
|1.1954
|1.1948
|0.1954
|174
|2006.03.07 01:21
|s/l
|57
|6.50
|1.1948
|1.1948
|0.1954
|390.00
|64655.32
|175
|2006.03.07 01:21
|sell
|58
|6.50
|1.1964
|1.6966
|0.1964
|176
|2006.03.07 01:23
|modify
|58
|6.50
|1.1964
|1.1956
|0.1964
|177
|2006.03.07 01:23
|modify
|58
|6.50
|1.1964
|1.1946
|0.1964
|178
|2006.03.07 01:23
|modify
|58
|6.50
|1.1964
|1.1930
|0.1964
|179
|2006.03.07 01:23
|close
|58
|6.50
|1.1911
|1.1930
|0.1964
|3445.00
|68100.32
|180
|2006.03.07 01:23
|sell
|59
|6.90
|1.1917
|1.6919
|0.1917
|181
|2006.03.07 01:24
|close
|59
|6.90
|1.1895
|1.6919
|0.1917
|1518.00
|69618.32
|182
|2006.03.07 01:24
|buy
|60
|7.00
|1.1894
|0.6892
|2.1894
|183
|2006.03.07 01:26
|close
|60
|7.00
|1.1932
|0.6892
|2.1894
|2660.00
|72278.32
|184
|2006.03.07 01:26
|sell
|61
|7.30
|1.1935
|1.6937
|0.1935
|185
|2006.03.07 01:26
|close
|61
|7.30
|1.1878
|1.6937
|0.1935
|4161.00
|76439.32
|186
|2006.03.07 01:26
|buy
|62
|7.70
|1.1869
|0.6867
|2.1869
|187
|2006.03.07 01:26
|close
|62
|7.70
|1.1926
|0.6867
|2.1869
|4389.00
|80828.32
|188
|2006.03.07 01:26
|sell
|63
|8.10
|1.1954
|1.6956
|0.1954
|189
|2006.03.07 01:27
|modify
|63
|8.10
|1.1954
|1.1948
|0.1954
|190
|2006.03.07 01:27
|s/l
|63
|8.10
|1.1948
|1.1948
|0.1954
|486.00
|81314.32
|191
|2006.03.07 01:27
|sell
|64
|8.20
|1.1964
|1.6966
|0.1964
|192
|2006.03.07 01:29
|modify
|64
|8.20
|1.1964
|1.1956
|0.1964
|193
|2006.03.07 01:30
|modify
|64
|8.20
|1.1964
|1.1946
|0.1964
|194
|2006.03.07 01:30
|modify
|64
|8.20
|1.1964
|1.1930
|0.1964
|195
|2006.03.07 01:30
|close
|64
|8.20
|1.1911
|1.1930
|0.1964
|4346.00
|85660.32
|196
|2006.03.07 01:30
|sell
|65
|8.60
|1.1917
|1.6919
|0.1917
|197
|2006.03.07 01:30
|close
|65
|8.60
|1.1895
|1.6919
|0.1917
|1892.00
|87552.32
|198
|2006.03.07 01:31
|buy
|66
|8.80
|1.1894
|0.6892
|2.1894
|199
|2006.03.07 01:31
|close
|66
|8.80
|1.2011
|0.6892
|2.1894
|10296.00
|97848.32
|200
|2006.03.07 01:32
|sell
|67
|9.80
|1.2012
|1.7014
|0.2012
|201
|2006.03.07 23:29
|modify
|67
|9.80
|1.2012
|1.1972
|0.2012
|202
|2006.03.07 23:29
|modify
|67
|9.80
|1.2012
|1.1965
|0.2012
|203
|2006.03.07 23:29
|s/l
|67
|9.80
|1.1965
|1.1965
|0.2012
|4606.00
|102454.32
|204
|2006.03.07 23:29
|sell
|68
|10.30
|1.1970
|1.6972
|0.1970
|205
|2006.03.07 23:29
|modify
|68
|10.30
|1.1970
|1.1958
|0.1970
|206
|2006.03.07 23:29
|s/l
|68
|10.30
|1.1958
|1.1958
|0.1970
|1236.00
|103690.32
|207
|2006.03.07 23:29
|sell
|69
|10.40
|1.1971
|1.6973
|0.1971
|208
|2006.03.07 23:31
|modify
|69
|10.40
|1.1971
|1.1965
|0.1971
|209
|2006.03.07 23:32
|modify
|69
|10.40
|1.1971
|1.1957
|0.1971
|210
|2006.03.07 23:32
|modify
|69
|10.40
|1.1971
|1.1943
|0.1971
|211
|2006.03.07 23:32
|modify
|69
|10.40
|1.1971
|1.1939
|0.1971
|212
|2006.03.07 23:32
|close
|69
|10.40
|1.1910
|1.1939
|0.1971
|6344.00
|110034.32
|213
|2006.03.07 23:33
|buy
|70
|11.10
|1.1909
|0.6907
|2.1909
|214
|2006.03.07 23:33
|close
|70
|11.10
|1.1917
|0.6907
|2.1909
|888.00
|110922.32
|215
|2006.03.07 23:33
|sell
|71
|11.10
|1.1916
|1.6918
|0.1916
|216
|2006.03.07 23:34
|close
|71
|11.10
|1.1911
|1.6918
|0.1916
|555.00
|111477.32
|217
|2006.03.07 23:34
|sell
|72
|11.20
|1.1911
|1.6913
|0.1911
|218
|2006.03.07 23:34
|close
|72
|11.20
|1.1902
|1.6913
|0.1911
|1008.00
|112485.32
|219
|2006.03.07 23:34
|buy
|73
|11.30
|1.1894
|0.6892
|2.1894
|220
|2006.03.07 23:34
|close
|73
|11.30
|1.1914
|0.6892
|2.1894
|2260.00
|114745.32
|221
|2006.03.07 23:34
|sell
|74
|11.50
|1.1912
|1.6914
|0.1912
|222
|2006.03.07 23:35
|close
|74
|11.50
|1.1895
|1.6914
|0.1912
|1955.00
|116700.32
|223
|2006.03.07 23:35
|buy
|75
|11.70
|1.1887
|0.6885
|2.1887
|224
|2006.03.07 23:35
|close
|75
|11.70
|1.1937
|0.6885
|2.1887
|5850.00
|122550.32
|225
|2006.03.07 23:35
|sell
|76
|12.30
|1.1962
|1.6964
|0.1962
|226
|2006.03.07 23:36
|modify
|76
|12.30
|1.1962
|1.1958
|0.1962
|227
|2006.03.07 23:36
|s/l
|76
|12.30
|1.1958
|1.1958
|0.1962
|492.00
|123042.32
|228
|2006.03.07 23:36
|sell
|77
|12.40
|1.1971
|1.6973
|0.1971
|229
|2006.03.07 23:38
|modify
|77
|12.40
|1.1971
|1.1965
|0.1971
|230
|2006.03.07 23:39
|modify
|77
|12.40
|1.1971
|1.1957
|0.1971
|231
|2006.03.07 23:39
|modify
|77
|12.40
|1.1971
|1.1943
|0.1971
|232
|2006.03.07 23:39
|modify
|77
|12.40
|1.1971
|1.1939
|0.1971
|233
|2006.03.07 23:39
|close
|77
|12.40
|1.1910
|1.1939
|0.1971
|7564.00
|130606.32
|234
|2006.03.07 23:39
|buy
|78
|13.10
|1.1909
|0.6907
|2.1909
|235
|2006.03.07 23:40
|close
|78
|13.10
|1.1917
|0.6907
|2.1909
|1048.00
|131654.32
|236
|2006.03.07 23:40
|sell
|79
|13.20
|1.1916
|1.6918
|0.1916
|237
|2006.03.07 23:40
|close
|79
|13.20
|1.1911
|1.6918
|0.1916
|660.00
|132314.32
|238
|2006.03.07 23:41
|sell
|80
|13.30
|1.1911
|1.6913
|0.1911
|239
|2006.03.07 23:41
|close
|80
|13.30
|1.1902
|1.6913
|0.1911
|1197.00
|133511.32
|240
|2006.03.07 23:41
|buy
|81
|13.40
|1.1894
|0.6892
|2.1894
|241
|2006.03.07 23:41
|close
|81
|13.40
|1.1914
|0.6892
|2.1894
|2680.00
|136191.32
|242
|2006.03.07 23:41
|sell
|82
|13.70
|1.1912
|1.6914
|0.1912
|243
|2006.03.07 23:42
|close
|82
|13.70
|1.1895
|1.6914
|0.1912
|2329.00
|138520.32
|244
|2006.03.07 23:42
|buy
|83
|13.90
|1.1887
|0.6885
|2.1887
|245
|2006.03.07 23:42
|close
|83
|13.90
|1.1937
|0.6885
|2.1887
|6950.00
|145470.32
|246
|2006.03.07 23:42
|sell
|84
|14.60
|1.1962
|1.6964
|0.1962
|247
|2006.03.07 23:43
|modify
|84
|14.60
|1.1962
|1.1958
|0.1962
|248
|2006.03.07 23:43
|s/l
|84
|14.60
|1.1958
|1.1958
|0.1962
|584.00
|146054.32
|249
|2006.03.07 23:43
|sell
|85
|14.70
|1.1971
|1.6973
|0.1971
|250
|2006.03.07 23:45
|modify
|85
|14.70
|1.1971
|1.1965
|0.1971
|251
|2006.03.07 23:45
|modify
|85
|14.70
|1.1971
|1.1957
|0.1971
|252
|2006.03.07 23:46
|modify
|85
|14.70
|1.1971
|1.1943
|0.1971
|253
|2006.03.07 23:46
|modify
|85
|14.70
|1.1971
|1.1939
|0.1971
|254
|2006.03.07 23:46
|close
|85
|14.70
|1.1910
|1.1939
|0.1971
|8967.00
|155021.32
|255
|2006.03.07 23:46
|buy
|86
|15.60
|1.1909
|0.6907
|2.1909
|256
|2006.03.07 23:47
|close
|86
|15.60
|1.1917
|0.6907
|2.1909
|1248.00
|156269.32
|257
|2006.03.07 23:47
|sell
|87
|15.70
|1.1916
|1.6918
|0.1916
|258
|2006.03.07 23:47
|close
|87
|15.70
|1.1911
|1.6918
|0.1916
|785.00
|157054.32
|259
|2006.03.07 23:48
|sell
|88
|15.80
|1.1911
|1.6913
|0.1911
|260
|2006.03.07 23:48
|close
|88
|15.80
|1.1902
|1.6913
|0.1911
|1422.00
|158476.32
|261
|2006.03.07 23:48
|buy
|89
|15.90
|1.1894
|0.6892
|2.1894
|262
|2006.03.07 23:48
|close
|89
|15.90
|1.1914
|0.6892
|2.1894
|3180.00
|161656.32
|263
|2006.03.07 23:48
|sell
|90
|16.20
|1.1912
|1.6914
|0.1912
|264
|2006.03.07 23:49
|close
|90
|16.20
|1.1895
|1.6914
|0.1912
|2754.00
|164410.32
|265
|2006.03.07 23:49
|buy
|91
|16.50
|1.1887
|0.6885
|2.1887
|266
|2006.03.07 23:49
|close
|91
|16.50
|1.1937
|0.6885
|2.1887
|8250.00
|172660.32
|267
|2006.03.07 23:49
|sell
|92
|17.30
|1.1962
|1.6964
|0.1962
|268
|2006.03.07 23:50
|modify
|92
|17.30
|1.1962
|1.1958
|0.1962
|269
|2006.03.07 23:50
|s/l
|92
|17.30
|1.1958
|1.1958
|0.1962
|692.00
|173352.32
|270
|2006.03.07 23:50
|sell
|93
|17.40
|1.1971
|1.6973
|0.1971
|271
|2006.03.07 23:52
|modify
|93
|17.40
|1.1971
|1.1965
|0.1971
|272
|2006.03.07 23:52
|modify
|93
|17.40
|1.1971
|1.1957
|0.1971
|273
|2006.03.07 23:52
|modify
|93
|17.40
|1.1971
|1.1943
|0.1971
|274
|2006.03.07 23:53
|modify
|93
|17.40
|1.1971
|1.1939
|0.1971
|275
|2006.03.07 23:53
|close
|93
|17.40
|1.1910
|1.1939
|0.1971
|10614.00
|183966.32
|276
|2006.03.07 23:53
|buy
|94
|18.40
|1.1909
|0.6907
|2.1909
|277
|2006.03.07 23:54
|close
|94
|18.40
|1.1917
|0.6907
|2.1909
|1472.00
|185438.32
|278
|2006.03.07 23:54
|sell
|95
|18.60
|1.1916
|1.6918
|0.1916
|279
|2006.03.07 23:54
|close
|95
|18.60
|1.1911
|1.6918
|0.1916
|930.00
|186368.32
|280
|2006.03.07 23:54
|sell
|96
|18.70
|1.1911
|1.6913
|0.1911
|281
|2006.03.07 23:55
|close
|96
|18.70
|1.1902
|1.6913
|0.1911
|1683.00
|188051.32
|282
|2006.03.07 23:55
|buy
|97
|18.90
|1.1894
|0.6892
|2.1894
|283
|2006.03.07 23:55
|close
|97
|18.90
|1.1914
|0.6892
|2.1894
|3780.00
|191831.32
|284
|2006.03.07 23:55
|sell
|98
|19.20
|1.1912
|1.6914
|0.1912
|285
|2006.03.07 23:55
|close
|98
|19.20
|1.1895
|1.6914
|0.1912
|3264.00
|195095.32
|286
|2006.03.07 23:56
|buy
|99
|19.60
|1.1887
|0.6885
|2.1887
|287
|2006.03.07 23:56
|close
|99
|19.60
|1.1937
|0.6885
|2.1887
|9800.00
|204895.32
|288
|2006.03.07 23:56
|sell
|100
|20.50
|1.1962
|1.6964
|0.1962
|289
|2006.03.07 23:57
|modify
|100
|20.50
|1.1962
|1.1958
|0.1962
|290
|2006.03.07 23:57
|s/l
|100
|20.50
|1.1958
|1.1958
|0.1962
|820.00
|205715.32
|291
|2006.03.07 23:57
|sell
|101
|20.60
|1.1971
|1.6973
|0.1971
|292
|2006.03.07 23:59
|close
|101
|20.60
|1.1887
|1.6973
|0.1971
|17304.00
|223019.32
|293
|2006.03.08 00:00
|buy
|102
|22.40
|1.1888
|0.6886
|2.1888
|294
|2006.03.08 00:33
|modify
|102
|22.40
|1.1888
|1.1891
|2.1888
|295
|2006.03.08 00:34
|s/l
|102
|22.40
|1.1891
|1.1891
|2.1888
|672.00
|223691.32
|296
|2006.03.08 00:34
|buy
|103
|22.40
|1.1893
|0.6891
|2.1893
|297
|2006.03.08 01:01
|modify
|103
|22.40
|1.1893
|1.1897
|2.1893
|298
|2006.03.08 01:01
|modify
|103
|22.40
|1.1893
|1.1899
|2.1893
|299
|2006.03.08 01:08
|modify
|103
|22.40
|1.1893
|1.1902
|2.1893
|300
|2006.03.08 02:02
|modify
|103
|22.40
|1.1893
|1.1906
|2.1893
|301
|2006.03.08 02:10
|modify
|103
|22.40
|1.1893
|1.1907
|2.1893
|302
|2006.03.08 07:39
|modify
|103
|22.40
|1.1893
|1.1908
|2.1893
|303
|2006.03.08 07:40
|modify
|103
|22.40
|1.1893
|1.1910
|2.1893
|304
|2006.03.08 07:41
|modify
|103
|22.40
|1.1893
|1.1914
|2.1893
|305
|2006.03.08 07:42
|modify
|103
|22.40
|1.1893
|1.1917
|2.1893
|306
|2006.03.08 07:42
|modify
|103
|22.40
|1.1893
|1.1918
|2.1893
|307
|2006.03.08 07:45
|modify
|103
|22.40
|1.1893
|1.1924
|2.1893
|308
|2006.03.08 07:47
|s/l
|103
|22.40
|1.1924
|1.1924
|2.1893
|6944.00
|230635.32
|309
|2006.03.08 07:47
|buy
|104
|23.10
|1.1925
|0.6923
|2.1925
|310
|2006.03.09 07:09
|modify
|104
|23.10
|1.1925
|1.1926
|2.1925
|311
|2006.03.09 07:10
|modify
|104
|23.10
|1.1925
|1.1929
|2.1925
|312
|2006.03.09 07:10
|modify
|104
|23.10
|1.1925
|1.1930
|2.1925
|313
|2006.03.09 07:12
|modify
|104
|23.10
|1.1925
|1.1936
|2.1925
|314
|2006.03.09 07:14
|s/l
|104
|23.10
|1.1936
|1.1936
|2.1925
|2000.46
|232635.78
|315
|2006.03.09 07:14
|buy
|105
|23.30
|1.1937
|0.6935
|2.1937
|316
|2006.03.13 08:37
|modify
|105
|23.30
|1.1937
|1.1939
|2.1937
|317
|2006.03.13 08:37
|modify
|105
|23.30
|1.1937
|1.1941
|2.1937
|318
|2006.03.13 08:37
|modify
|105
|23.30
|1.1937
|1.1942
|2.1937
|319
|2006.03.13 08:37
|modify
|105
|23.30
|1.1937
|1.1944
|2.1937
|320
|2006.03.13 08:37
|modify
|105
|23.30
|1.1937
|1.1946
|2.1937
|321
|2006.03.13 08:38
|modify
|105
|23.30
|1.1937
|1.1948
|2.1937
|322
|2006.03.13 08:38
|modify
|105
|23.30
|1.1937
|1.1950
|2.1937
|323
|2006.03.13 08:50
|s/l
|105
|23.30
|1.1950
|1.1950
|2.1937
|2665.52
|235301.30
|324
|2006.03.13 08:50
|buy
|106
|23.60
|1.1951
|0.6949
|2.1951
|325
|2006.03.13 21:28
|modify
|106
|23.60
|1.1951
|1.1951
|2.1951
|326
|2006.03.14 00:28
|modify
|106
|23.60
|1.1951
|1.1954
|2.1951
|327
|2006.03.14 00:33
|modify
|106
|23.60
|1.1951
|1.1955
|2.1951
|328
|2006.03.14 01:40
|modify
|106
|23.60
|1.1951
|1.1956
|2.1951
|329
|2006.03.14 01:40
|modify
|106
|23.60
|1.1951
|1.1957
|2.1951
|330
|2006.03.14 01:41
|modify
|106
|23.60
|1.1951
|1.1958
|2.1951
|331
|2006.03.14 01:42
|modify
|106
|23.60
|1.1951
|1.1960
|2.1951
|332
|2006.03.14 01:42
|modify
|106
|23.60
|1.1951
|1.1961
|2.1951
|333
|2006.03.14 01:43
|modify
|106
|23.60
|1.1951
|1.1963
|2.1951
|334
|2006.03.14 01:53
|modify
|106
|23.60
|1.1951
|1.1964
|2.1951
|335
|2006.03.14 02:11
|s/l
|106
|23.60
|1.1964
|1.1964
|2.1951
|2883.92
|238185.22
|336
|2006.03.14 02:11
|buy
|107
|23.90
|1.1965
|0.6963
|2.1965
|337
|2006.03.14 09:06
|modify
|107
|23.90
|1.1965
|1.1965
|2.1965
|338
|2006.03.14 09:06
|modify
|107
|23.90
|1.1965
|1.1967
|2.1965
|339
|2006.03.14 10:27
|modify
|107
|23.90
|1.1965
|1.1968
|2.1965
|340
|2006.03.14 10:32
|modify
|107
|23.90
|1.1965
|1.1969
|2.1965
|341
|2006.03.14 10:33
|modify
|107
|23.90
|1.1965
|1.1970
|2.1965
|342
|2006.03.14 10:44
|s/l
|107
|23.90
|1.1970
|1.1970
|2.1965
|1195.00
|239380.22
|343
|2006.03.14 10:44
|buy
|108
|24.00
|1.1971
|0.6969
|2.1971
|344
|2006.03.14 15:56
|modify
|108
|24.00
|1.1971
|1.1971
|2.1971
|345
|2006.03.14 16:00
|modify
|108
|24.00
|1.1971
|1.1973
|2.1971
|346
|2006.03.14 16:01
|modify
|108
|24.00
|1.1971
|1.1974
|2.1971
|347
|2006.03.14 16:01
|modify
|108
|24.00
|1.1971
|1.1975
|2.1971
|348
|2006.03.14 16:01
|modify
|108
|24.00
|1.1971
|1.1977
|2.1971
|349
|2006.03.14 16:01
|modify
|108
|24.00
|1.1971
|1.1979
|2.1971
|350
|2006.03.14 16:01
|modify
|108
|24.00
|1.1971
|1.1980
|2.1971
|351
|2006.03.14 16:01
|modify
|108
|24.00
|1.1971
|1.1981
|2.1971
|352
|2006.03.14 16:03
|modify
|108
|24.00
|1.1971
|1.1982
|2.1971
|353
|2006.03.14 16:04
|modify
|108
|24.00
|1.1971
|1.1984
|2.1971
|354
|2006.03.14 16:21
|modify
|108
|24.00
|1.1971
|1.1985
|2.1971
|355
|2006.03.14 16:24
|modify
|108
|24.00
|1.1971
|1.1991
|2.1971
|356
|2006.03.14 16:26
|modify
|108
|24.00
|1.1971
|1.1993
|2.1971
|357
|2006.03.14 16:26
|modify
|108
|24.00
|1.1971
|1.1994
|2.1971
|358
|2006.03.14 16:27
|modify
|108
|24.00
|1.1971
|1.1996
|2.1971
|359
|2006.03.14 16:27
|modify
|108
|24.00
|1.1971
|1.1997
|2.1971
|360
|2006.03.14 16:29
|modify
|108
|24.00
|1.1971
|1.1998
|2.1971
|361
|2006.03.14 16:29
|modify
|108
|24.00
|1.1971
|1.1999
|2.1971
|362
|2006.03.14 16:30
|modify
|108
|24.00
|1.1971
|1.2000
|2.1971
|363
|2006.03.14 16:30
|modify
|108
|24.00
|1.1971
|1.2001
|2.1971
|364
|2006.03.14 16:31
|modify
|108
|24.00
|1.1971
|1.2002
|2.1971
|365
|2006.03.14 16:46
|close
|108
|24.00
|1.2018
|1.2002
|2.1971
|11280.00
|250660.22
|366
|2006.03.14 16:46
|buy
|109
|25.10
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|367
|2006.03.14 16:57
|close
|109
|25.10
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-251.00
|250409.22
|368
|2006.03.14 16:57
|sell
|110
|25.10
|1.2020
|1.7022
|0.2020
|369
|2006.03.14 16:59
|close
|110
|25.10
|1.2018
|1.7022
|0.2020
|502.00
|250911.22
|370
|2006.03.14 17:00
|buy
|111
|25.10
|1.2017
|0.7015
|2.2017
|371
|2006.03.14 17:14
|close
|111
|25.10
|1.2018
|0.7015
|2.2017
|251.00
|251162.22
|372
|2006.03.14 17:14
|sell
|112
|25.20
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|373
|2006.03.14 17:15
|close
|112
|25.20
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|0.00
|251162.22
|374
|2006.03.14 17:15
|sell
|113
|25.20
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|375
|2006.03.14 17:16
|close
|113
|25.20
|1.2019
|1.7020
|0.2018
|-252.00
|250910.22
|376
|2006.03.14 17:17
|buy
|114
|25.10
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|377
|2006.03.14 17:18
|close
|114
|25.10
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|0.00
|250910.22
|378
|2006.03.14 17:18
|sell
|115
|25.10
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|379
|2006.03.14 17:21
|close
|115
|25.10
|1.2018
|1.7021
|0.2019
|251.00
|251161.22
|380
|2006.03.14 17:22
|sell
|116
|25.20
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|381
|2006.03.14 17:23
|close
|116
|25.20
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|0.00
|251161.22
|382
|2006.03.14 17:23
|buy
|117
|25.20
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|383
|2006.03.14 17:24
|close
|117
|25.20
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-252.00
|250909.22
|384
|2006.03.14 17:24
|sell
|118
|25.10
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|385
|2006.03.14 17:27
|close
|118
|25.10
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|0.00
|250909.22
|386
|2006.03.14 17:27
|sell
|119
|25.10
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|387
|2006.03.14 17:27
|close
|119
|25.10
|1.2019
|1.7020
|0.2018
|-251.00
|250658.22
|388
|2006.03.14 17:27
|buy
|120
|25.10
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|389
|2006.03.14 17:28
|close
|120
|25.10
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|0.00
|250658.22
|390
|2006.03.14 17:28
|sell
|121
|25.10
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|391
|2006.03.14 17:29
|close
|121
|25.10
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|0.00
|250658.22
|392
|2006.03.14 17:30
|sell
|122
|25.10
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|393
|2006.03.14 17:30
|close
|122
|25.10
|1.2019
|1.7020
|0.2018
|-251.00
|250407.22
|394
|2006.03.14 17:30
|buy
|123
|25.10
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|395
|2006.03.14 17:31
|close
|123
|25.10
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|0.00
|250407.22
|396
|2006.03.14 17:31
|sell
|124
|25.10
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|397
|2006.03.14 17:32
|close
|124
|25.10
|1.2018
|1.7021
|0.2019
|251.00
|250658.22
|398
|2006.03.14 17:33
|buy
|125
|25.10
|1.2016
|0.7014
|2.2016
|399
|2006.03.14 17:33
|close
|125
|25.10
|1.2018
|0.7014
|2.2016
|502.00
|251160.22
|400
|2006.03.14 17:33
|buy
|126
|25.20
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|401
|2006.03.14 17:34
|close
|126
|25.20
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-252.00
|250908.22
|402
|2006.03.14 17:34
|buy
|127
|25.10
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|403
|2006.03.14 17:34
|close
|127
|25.10
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-251.00
|250657.22
|404
|2006.03.14 17:35
|sell
|128
|25.10
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|405
|2006.03.14 17:35
|close
|128
|25.10
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|0.00
|250657.22
|406
|2006.03.14 17:36
|sell
|129
|25.10
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|407
|2006.03.14 17:39
|close
|129
|25.10
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|0.00
|250657.22
|408
|2006.03.14 17:39
|buy
|130
|25.10
|1.2017
|0.7015
|2.2017
|409
|2006.03.14 17:46
|close
|130
|25.10
|1.2018
|0.7015
|2.2017
|251.00
|250908.22
|410
|2006.03.14 17:46
|sell
|131
|25.10
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|411
|2006.03.14 17:47
|close
|131
|25.10
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|0.00
|250908.22
|412
|2006.03.14 17:47
|buy
|132
|25.10
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|413
|2006.03.14 17:55
|close
|132
|25.10
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|0.00
|250908.22
|414
|2006.03.14 17:55
|sell
|133
|25.10
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|415
|2006.03.14 18:16
|close
|133
|25.10
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|0.00
|250908.22
|416
|2006.03.14 18:16
|buy
|134
|25.10
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|417
|2006.03.14 18:18
|close
|134
|25.10
|1.2019
|0.7016
|2.2018
|251.00
|251159.22
|418
|2006.03.14 18:18
|sell
|135
|25.20
|1.2021
|1.7023
|0.2021
|419
|2006.03.14 18:43
|close
|135
|25.20
|1.2019
|1.7023
|0.2021
|504.00
|251663.22
|420
|2006.03.14 18:43
|sell
|136
|25.20
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|421
|2006.03.14 18:47
|close
|136
|25.20
|1.2019
|1.7020
|0.2018
|-252.00
|251411.22
|422
|2006.03.14 18:47
|sell
|137
|25.20
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|423
|2006.03.14 18:50
|close
|137
|25.20
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|0.00
|251411.22
|424
|2006.03.14 18:50
|sell
|138
|25.20
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|425
|2006.03.14 18:51
|close
|138
|25.20
|1.2019
|1.7020
|0.2018
|-252.00
|251159.22
|426
|2006.03.14 18:51
|buy
|139
|25.20
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|427
|2006.03.14 19:04
|close
|139
|25.20
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|0.00
|251159.22
|428
|2006.03.14 19:04
|buy
|140
|25.20
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|429
|2006.03.14 19:06
|close
|140
|25.20
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|0.00
|251159.22
|430
|2006.03.14 19:06
|buy
|141
|25.20
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|431
|2006.03.14 19:08
|close
|141
|25.20
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-252.00
|250907.22
|432
|2006.03.14 19:08
|buy
|142
|25.10
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|433
|2006.03.14 19:09
|close
|142
|25.10
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-251.00
|250656.22
|434
|2006.03.14 19:09
|buy
|143
|25.10
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|435
|2006.03.14 19:10
|close
|143
|25.10
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-251.00
|250405.22
|436
|2006.03.14 19:10
|sell
|144
|25.10
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|437
|2006.03.14 19:12
|close
|144
|25.10
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|0.00
|250405.22
|438
|2006.03.14 19:13
|sell
|145
|25.10
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|439
|2006.03.14 19:32
|close
|145
|25.10
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|0.00
|250405.22
|440
|2006.03.14 19:33
|sell
|146
|25.10
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|441
|2006.03.14 19:33
|close
|146
|25.10
|1.2019
|1.7020
|0.2018
|-251.00
|250154.22
|442
|2006.03.14 19:33
|buy
|147
|25.10
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|443
|2006.03.14 19:34
|close
|147
|25.10
|1.2019
|0.7016
|2.2018
|251.00
|250405.22
|444
|2006.03.14 19:34
|buy
|148
|25.10
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|445
|2006.03.14 19:35
|close
|148
|25.10
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-251.00
|250154.22
|446
|2006.03.14 19:35
|sell
|149
|25.10
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|447
|2006.03.14 19:35
|close
|149
|25.10
|1.2018
|1.7021
|0.2019
|251.00
|250405.22
|448
|2006.03.14 19:35
|buy
|150
|25.10
|1.2017
|0.7015
|2.2017
|449
|2006.03.14 19:49
|close
|150
|25.10
|1.2018
|0.7015
|2.2017
|251.00
|250656.22
|450
|2006.03.14 19:50
|buy
|151
|25.10
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|451
|2006.03.14 19:50
|close
|151
|25.10
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-251.00
|250405.22
|452
|2006.03.14 19:50
|buy
|152
|25.10
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|453
|2006.03.14 19:51
|close
|152
|25.10
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-251.00
|250154.22
|454
|2006.03.14 19:52
|buy
|153
|25.10
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|455
|2006.03.14 19:53
|close
|153
|25.10
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-251.00
|249903.22
|456
|2006.03.14 19:54
|buy
|154
|25.00
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|457
|2006.03.14 19:55
|close
|154
|25.00
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-250.00
|249653.22
|458
|2006.03.14 19:55
|buy
|155
|25.00
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|459
|2006.03.14 19:56
|close
|155
|25.00
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|0.00
|249653.22
|460
|2006.03.14 19:56
|buy
|156
|25.00
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|461
|2006.03.14 19:57
|close
|156
|25.00
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-250.00
|249403.22
|462
|2006.03.14 19:58
|buy
|157
|25.00
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|463
|2006.03.14 19:59
|close
|157
|25.00
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-250.00
|249153.22
|464
|2006.03.14 19:59
|sell
|158
|25.00
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|465
|2006.03.14 20:00
|close
|158
|25.00
|1.2018
|1.7021
|0.2019
|250.00
|249403.22
|466
|2006.03.14 20:00
|buy
|159
|25.00
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|467
|2006.03.14 20:01
|close
|159
|25.00
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-250.00
|249153.22
|468
|2006.03.14 20:01
|sell
|160
|25.00
|1.2020
|1.7022
|0.2020
|469
|2006.03.14 20:05
|close
|160
|25.00
|1.2019
|1.7022
|0.2020
|250.00
|249403.22
|470
|2006.03.14 20:05
|sell
|161
|25.00
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|471
|2006.03.14 20:06
|close
|161
|25.00
|1.2019
|1.7020
|0.2018
|-250.00
|249153.22
|472
|2006.03.14 20:06
|sell
|162
|25.00
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|473
|2006.03.14 20:23
|close
|162
|25.00
|1.2019
|1.7020
|0.2018
|-250.00
|248903.22
|474
|2006.03.14 20:24
|sell
|163
|24.90
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|475
|2006.03.14 20:24
|close
|163
|24.90
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|0.00
|248903.22
|476
|2006.03.14 20:24
|buy
|164
|24.90
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|477
|2006.03.14 20:25
|close
|164
|24.90
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-249.00
|248654.22
|478
|2006.03.14 20:25
|sell
|165
|24.90
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|479
|2006.03.14 20:36
|close
|165
|24.90
|1.2018
|1.7021
|0.2019
|249.00
|248903.22
|480
|2006.03.14 20:36
|buy
|166
|24.90
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|481
|2006.03.14 20:37
|close
|166
|24.90
|1.2021
|0.7017
|2.2019
|498.00
|249401.22
|482
|2006.03.14 20:38
|sell
|167
|25.00
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|483
|2006.03.14 20:38
|close
|167
|25.00
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|0.00
|249401.22
|484
|2006.03.14 20:39
|buy
|168
|25.00
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|485
|2006.03.14 20:40
|close
|168
|25.00
|1.2019
|0.7016
|2.2018
|250.00
|249651.22
|486
|2006.03.14 20:40
|sell
|169
|25.00
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|487
|2006.03.14 21:18
|close
|169
|25.00
|1.2019
|1.7020
|0.2018
|-250.00
|249401.22
|488
|2006.03.14 21:19
|sell
|170
|25.00
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|489
|2006.03.14 21:20
|close
|170
|25.00
|1.2019
|1.7020
|0.2018
|-250.00
|249151.22
|490
|2006.03.14 21:20
|buy
|171
|25.00
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|491
|2006.03.14 21:20
|close
|171
|25.00
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|0.00
|249151.22
|492
|2006.03.14 21:21
|sell
|172
|25.00
|1.2020
|1.7022
|0.2020
|493
|2006.03.14 21:22
|close
|172
|25.00
|1.2018
|1.7022
|0.2020
|500.00
|249651.22
|494
|2006.03.14 21:22
|buy
|173
|25.00
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|495
|2006.03.14 21:22
|close
|173
|25.00
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-250.00
|249401.22
|496
|2006.03.14 21:22
|buy
|174
|25.00
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|497
|2006.03.14 21:23
|close
|174
|25.00
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-250.00
|249151.22
|498
|2006.03.14 21:23
|sell
|175
|25.00
|1.2020
|1.7022
|0.2020
|499
|2006.03.14 21:24
|close
|175
|25.00
|1.2019
|1.7022
|0.2020
|250.00
|249401.22
|500
|2006.03.14 21:25
|sell
|176
|25.00
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|501
|2006.03.14 21:31
|close
|176
|25.00
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|0.00
|249401.22
|502
|2006.03.14 21:31
|sell
|177
|25.00
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|503
|2006.03.14 21:50
|close
|177
|25.00
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|0.00
|249401.22
|504
|2006.03.14 21:51
|buy
|178
|25.00
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|505
|2006.03.14 23:18
|close
|178
|25.00
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|0.00
|249401.22
|506
|2006.03.14 23:18
|buy
|179
|25.00
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|507
|2006.03.14 23:20
|close
|179
|25.00
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|0.00
|249401.22
|508
|2006.03.14 23:20
|buy
|180
|25.00
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|509
|2006.03.14 23:21
|close
|180
|25.00
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-250.00
|249151.22
|510
|2006.03.14 23:21
|buy
|181
|25.00
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|511
|2006.03.15 00:04
|close
|181
|25.00
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|-195.00
|248956.22
|512
|2006.03.15 00:04
|buy
|182
|24.90
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|513
|2006.03.15 00:05
|close
|182
|24.90
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-249.00
|248707.22
|514
|2006.03.15 00:05
|buy
|183
|24.90
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|515
|2006.03.15 00:05
|close
|183
|24.90
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-249.00
|248458.22
|516
|2006.03.15 00:06
|sell
|184
|24.90
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|517
|2006.03.15 00:07
|close
|184
|24.90
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|0.00
|248458.22
|518
|2006.03.15 00:07
|sell
|185
|24.90
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|519
|2006.03.15 00:10
|close
|185
|24.90
|1.2019
|1.7020
|0.2018
|-249.00
|248209.22
|520
|2006.03.15 00:10
|buy
|186
|24.90
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|521
|2006.03.15 00:11
|close
|186
|24.90
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|0.00
|248209.22
|522
|2006.03.15 00:11
|buy
|187
|24.90
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|523
|2006.03.15 00:12
|close
|187
|24.90
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-249.00
|247960.22
|524
|2006.03.15 00:12
|buy
|188
|24.80
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|525
|2006.03.15 00:13
|close
|188
|24.80
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-248.00
|247712.22
|526
|2006.03.15 00:13
|buy
|189
|24.80
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|527
|2006.03.15 00:14
|close
|189
|24.80
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-248.00
|247464.22
|528
|2006.03.15 00:14
|buy
|190
|24.80
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|529
|2006.03.15 00:15
|close
|190
|24.80
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-248.00
|247216.22
|530
|2006.03.15 00:15
|buy
|191
|24.80
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|531
|2006.03.15 00:16
|close
|191
|24.80
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-248.00
|246968.22
|532
|2006.03.15 00:16
|buy
|192
|24.70
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|533
|2006.03.15 00:17
|close
|192
|24.70
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|0.00
|246968.22
|534
|2006.03.15 00:17
|buy
|193
|24.70
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|535
|2006.03.15 00:17
|close
|193
|24.70
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-247.00
|246721.22
|536
|2006.03.15 00:18
|buy
|194
|24.70
|1.2017
|0.7015
|2.2017
|537
|2006.03.15 00:18
|close
|194
|24.70
|1.2018
|0.7015
|2.2017
|247.00
|246968.22
|538
|2006.03.15 00:19
|buy
|195
|24.70
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|539
|2006.03.15 00:19
|close
|195
|24.70
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-247.00
|246721.22
|540
|2006.03.15 00:19
|sell
|196
|24.70
|1.2020
|1.7022
|0.2020
|541
|2006.03.15 00:20
|close
|196
|24.70
|1.2019
|1.7022
|0.2020
|247.00
|246968.22
|542
|2006.03.15 00:20
|sell
|197
|24.70
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|543
|2006.03.15 00:21
|close
|197
|24.70
|1.2019
|1.7020
|0.2018
|-247.00
|246721.22
|544
|2006.03.15 00:21
|sell
|198
|24.70
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|545
|2006.03.15 00:22
|close
|198
|24.70
|1.2017
|1.7020
|0.2018
|247.00
|246968.22
|546
|2006.03.15 00:22
|sell
|199
|24.70
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|547
|2006.03.15 00:23
|close
|199
|24.70
|1.2019
|1.7020
|0.2018
|-247.00
|246721.22
|548
|2006.03.15 00:23
|buy
|200
|24.70
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|549
|2006.03.15 00:24
|close
|200
|24.70
|1.2019
|0.7016
|2.2018
|247.00
|246968.22
|550
|2006.03.15 00:24
|buy
|201
|24.70
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|551
|2006.03.15 00:25
|close
|201
|24.70
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-247.00
|246721.22
|552
|2006.03.15 00:25
|buy
|202
|24.70
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|553
|2006.03.15 00:26
|close
|202
|24.70
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|0.00
|246721.22
|554
|2006.03.15 00:27
|buy
|203
|24.70
|1.2017
|0.7015
|2.2017
|555
|2006.03.15 00:27
|close
|203
|24.70
|1.2018
|0.7015
|2.2017
|247.00
|246968.22
|556
|2006.03.15 00:28
|buy
|204
|24.70
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|557
|2006.03.15 00:29
|close
|204
|24.70
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|0.00
|246968.22
|558
|2006.03.15 00:29
|sell
|205
|24.70
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|559
|2006.03.15 00:34
|close
|205
|24.70
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|0.00
|246968.22
|560
|2006.03.15 00:34
|sell
|206
|24.70
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|561
|2006.03.15 00:35
|close
|206
|24.70
|1.2019
|1.7020
|0.2018
|-247.00
|246721.22
|562
|2006.03.15 00:35
|sell
|207
|24.70
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|563
|2006.03.15 00:36
|close
|207
|24.70
|1.2019
|1.7020
|0.2018
|-247.00
|246474.22
|564
|2006.03.15 00:36
|sell
|208
|24.70
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|565
|2006.03.15 00:37
|close
|208
|24.70
|1.2019
|1.7020
|0.2018
|-247.00
|246227.22
|566
|2006.03.15 00:37
|buy
|209
|24.70
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|567
|2006.03.15 00:37
|close
|209
|24.70
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|0.00
|246227.22
|568
|2006.03.15 00:37
|sell
|210
|24.70
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|569
|2006.03.15 00:38
|close
|210
|24.70
|1.2017
|1.7021
|0.2019
|494.00
|246721.22
|570
|2006.03.15 00:38
|buy
|211
|24.70
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|571
|2006.03.15 00:40
|close
|211
|24.70
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-247.00
|246474.22
|572
|2006.03.15 00:40
|buy
|212
|24.70
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|573
|2006.03.15 00:41
|close
|212
|24.70
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|0.00
|246474.22
|574
|2006.03.15 00:41
|buy
|213
|24.70
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|575
|2006.03.15 00:43
|close
|213
|24.70
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|0.00
|246474.22
|576
|2006.03.15 00:44
|sell
|214
|24.70
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|577
|2006.03.15 00:44
|close
|214
|24.70
|1.2019
|1.7020
|0.2018
|-247.00
|246227.22
|578
|2006.03.15 00:44
|sell
|215
|24.70
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|579
|2006.03.15 00:45
|close
|215
|24.70
|1.2019
|1.7020
|0.2018
|-247.00
|245980.22
|580
|2006.03.15 00:46
|sell
|216
|24.60
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|581
|2006.03.15 00:47
|close
|216
|24.60
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|0.00
|245980.22
|582
|2006.03.15 00:48
|sell
|217
|24.60
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|583
|2006.03.15 00:48
|close
|217
|24.60
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|0.00
|245980.22
|584
|2006.03.15 00:49
|buy
|218
|24.60
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|585
|2006.03.15 01:13
|close
|218
|24.60
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-246.00
|245734.22
|586
|2006.03.15 01:13
|buy
|219
|24.60
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|587
|2006.03.15 01:20
|close
|219
|24.60
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-246.00
|245488.22
|588
|2006.03.15 01:21
|buy
|220
|24.60
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|589
|2006.03.15 01:22
|close
|220
|24.60
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|0.00
|245488.22
|590
|2006.03.15 01:22
|buy
|221
|24.60
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|591
|2006.03.15 01:23
|close
|221
|24.60
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-246.00
|245242.22
|592
|2006.03.15 01:24
|buy
|222
|24.60
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|593
|2006.03.15 01:25
|close
|222
|24.60
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-246.00
|244996.22
|594
|2006.03.15 01:26
|sell
|223
|24.50
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|595
|2006.03.15 01:32
|close
|223
|24.50
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|0.00
|244996.22
|596
|2006.03.15 01:33
|buy
|224
|24.50
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|597
|2006.03.15 01:33
|close
|224
|24.50
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|0.00
|244996.22
|598
|2006.03.15 01:33
|buy
|225
|24.50
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|599
|2006.03.15 01:35
|close
|225
|24.50
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-245.00
|244751.22
|600
|2006.03.15 01:35
|buy
|226
|24.50
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|601
|2006.03.15 01:53
|close
|226
|24.50
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-245.00
|244506.22
|602
|2006.03.15 01:53
|buy
|227
|24.50
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|603
|2006.03.15 01:56
|close
|227
|24.50
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|0.00
|244506.22
|604
|2006.03.15 01:56
|buy
|228
|24.50
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|605
|2006.03.15 01:57
|close
|228
|24.50
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-245.00
|244261.22
|606
|2006.03.15 01:57
|buy
|229
|24.50
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|607
|2006.03.15 01:58
|close
|229
|24.50
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|0.00
|244261.22
|608
|2006.03.15 01:58
|sell
|230
|24.50
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|609
|2006.03.15 01:59
|close
|230
|24.50
|1.2019
|1.7020
|0.2018
|-245.00
|244016.22
|610
|2006.03.15 01:59
|sell
|231
|24.50
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|611
|2006.03.15 02:06
|close
|231
|24.50
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|0.00
|244016.22
|612
|2006.03.15 02:07
|buy
|232
|24.50
|1.2016
|0.7014
|2.2016
|613
|2006.03.15 02:19
|close
|232
|24.50
|1.2018
|0.7014
|2.2016
|490.00
|244506.22
|614
|2006.03.15 02:19
|buy
|233
|24.50
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|615
|2006.03.15 02:19
|close
|233
|24.50
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-245.00
|244261.22
|616
|2006.03.15 02:20
|buy
|234
|24.50
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|617
|2006.03.15 02:20
|close
|234
|24.50
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|0.00
|244261.22
|618
|2006.03.15 02:21
|sell
|235
|24.50
|1.2020
|1.7022
|0.2020
|619
|2006.03.15 03:04
|close
|235
|24.50
|1.2019
|1.7022
|0.2020
|245.00
|244506.22
|620
|2006.03.15 03:05
|sell
|236
|24.50
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|621
|2006.03.15 03:05
|close
|236
|24.50
|1.2019
|1.7020
|0.2018
|-245.00
|244261.22
|622
|2006.03.15 03:05
|sell
|237
|24.50
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|623
|2006.03.15 03:50
|close
|237
|24.50
|1.2019
|1.7020
|0.2018
|-245.00
|244016.22
|624
|2006.03.15 03:50
|sell
|238
|24.50
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|625
|2006.03.15 03:52
|close
|238
|24.50
|1.2019
|1.7020
|0.2018
|-245.00
|243771.22
|626
|2006.03.15 03:53
|sell
|239
|24.40
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|627
|2006.03.15 03:55
|close
|239
|24.40
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|0.00
|243771.22
|628
|2006.03.15 03:55
|sell
|240
|24.40
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|629
|2006.03.15 03:59
|close
|240
|24.40
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|0.00
|243771.22
|630
|2006.03.15 03:59
|buy
|241
|24.40
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|631
|2006.03.15 04:03
|close
|241
|24.40
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|0.00
|243771.22
|632
|2006.03.15 04:03
|buy
|242
|24.40
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|633
|2006.03.15 04:13
|close
|242
|24.40
|1.2019
|0.7016
|2.2018
|244.00
|244015.22
|634
|2006.03.15 04:13
|buy
|243
|24.50
|1.2017
|0.7015
|2.2017
|635
|2006.03.15 04:14
|close
|243
|24.50
|1.2018
|0.7015
|2.2017
|245.00
|244260.22
|636
|2006.03.15 04:14
|buy
|244
|24.50
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|637
|2006.03.15 04:15
|close
|244
|24.50
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-245.00
|244015.22
|638
|2006.03.15 04:15
|buy
|245
|24.50
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|639
|2006.03.15 04:16
|close
|245
|24.50
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|0.00
|244015.22
|640
|2006.03.15 04:16
|buy
|246
|24.50
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|641
|2006.03.15 04:18
|close
|246
|24.50
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|0.00
|244015.22
|642
|2006.03.15 04:18
|buy
|247
|24.50
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|643
|2006.03.15 04:19
|close
|247
|24.50
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-245.00
|243770.22
|644
|2006.03.15 04:19
|buy
|248
|24.40
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|645
|2006.03.15 04:20
|close
|248
|24.40
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-244.00
|243526.22
|646
|2006.03.15 04:20
|buy
|249
|24.40
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|647
|2006.03.15 04:21
|close
|249
|24.40
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|0.00
|243526.22
|648
|2006.03.15 04:21
|buy
|250
|24.40
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|649
|2006.03.15 04:22
|close
|250
|24.40
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-244.00
|243282.22
|650
|2006.03.15 04:22
|buy
|251
|24.40
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|651
|2006.03.15 04:23
|close
|251
|24.40
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-244.00
|243038.22
|652
|2006.03.15 04:23
|buy
|252
|24.40
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|653
|2006.03.15 04:24
|close
|252
|24.40
|1.2019
|0.7016
|2.2018
|244.00
|243282.22
|654
|2006.03.15 04:25
|buy
|253
|24.40
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|655
|2006.03.15 04:27
|close
|253
|24.40
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|0.00
|243282.22
|656
|2006.03.15 04:27
|buy
|254
|24.40
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|657
|2006.03.15 04:28
|close
|254
|24.40
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|0.00
|243282.22
|658
|2006.03.15 04:28
|sell
|255
|24.40
|1.2020
|1.7022
|0.2020
|659
|2006.03.15 04:28
|close
|255
|24.40
|1.2018
|1.7022
|0.2020
|488.00
|243770.22
|660
|2006.03.15 04:29
|sell
|256
|24.40
|1.2021
|1.7023
|0.2021
|661
|2006.03.15 04:29
|close
|256
|24.40
|1.2017
|1.7023
|0.2021
|976.00
|244746.22
|662
|2006.03.15 04:30
|buy
|257
|24.50
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|663
|2006.03.15 04:31
|close
|257
|24.50
|1.2019
|0.7016
|2.2018
|245.00
|244991.22
|664
|2006.03.15 04:32
|buy
|258
|24.50
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|665
|2006.03.15 04:33
|close
|258
|24.50
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|0.00
|244991.22
|666
|2006.03.15 04:33
|sell
|259
|24.50
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|667
|2006.03.15 04:34
|close
|259
|24.50
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|0.00
|244991.22
|668
|2006.03.15 04:35
|sell
|260
|24.50
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|669
|2006.03.15 04:35
|close
|260
|24.50
|1.2019
|1.7020
|0.2018
|-245.00
|244746.22
|670
|2006.03.15 04:35
|buy
|261
|24.50
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|671
|2006.03.15 04:36
|close
|261
|24.50
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|0.00
|244746.22
|672
|2006.03.15 04:36
|sell
|262
|24.50
|1.2020
|1.7022
|0.2020
|673
|2006.03.15 04:37
|close
|262
|24.50
|1.2019
|1.7022
|0.2020
|245.00
|244991.22
|674
|2006.03.15 04:37
|sell
|263
|24.50
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|675
|2006.03.15 04:38
|close
|263
|24.50
|1.2019
|1.7020
|0.2018
|-245.00
|244746.22
|676
|2006.03.15 04:38
|sell
|264
|24.50
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|677
|2006.03.15 04:39
|close
|264
|24.50
|1.2019
|1.7020
|0.2018
|-245.00
|244501.22
|678
|2006.03.15 04:39
|sell
|265
|24.50
|1.2021
|1.7023
|0.2021
|679
|2006.03.15 05:21
|close
|265
|24.50
|1.2019
|1.7023
|0.2021
|490.00
|244991.22
|680
|2006.03.15 05:21
|sell
|266
|24.50
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|681
|2006.03.15 05:22
|close
|266
|24.50
|1.2019
|1.7020
|0.2018
|-245.00
|244746.22
|682
|2006.03.15 05:22
|sell
|267
|24.50
|1.2020
|1.7022
|0.2020
|683
|2006.03.15 05:23
|close
|267
|24.50
|1.2019
|1.7022
|0.2020
|245.00
|244991.22
|684
|2006.03.15 05:24
|sell
|268
|24.50
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|685
|2006.03.15 05:24
|close
|268
|24.50
|1.2019
|1.7020
|0.2018
|-245.00
|244746.22
|686
|2006.03.15 05:24
|sell
|269
|24.50
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|687
|2006.03.15 05:26
|close
|269
|24.50
|1.2019
|1.7020
|0.2018
|-245.00
|244501.22
|688
|2006.03.15 05:26
|sell
|270
|24.50
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|689
|2006.03.15 05:42
|close
|270
|24.50
|1.2019
|1.7020
|0.2018
|-245.00
|244256.22
|690
|2006.03.15 05:44
|sell
|271
|24.50
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|691
|2006.03.15 05:44
|close
|271
|24.50
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|0.00
|244256.22
|692
|2006.03.15 05:44
|buy
|272
|24.50
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|693
|2006.03.15 05:45
|close
|272
|24.50
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|0.00
|244256.22
|694
|2006.03.15 05:45
|buy
|273
|24.50
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|695
|2006.03.15 05:46
|close
|273
|24.50
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|0.00
|244256.22
|696
|2006.03.15 05:46
|sell
|274
|24.50
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|697
|2006.03.15 05:46
|close
|274
|24.50
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|0.00
|244256.22
|698
|2006.03.15 05:46
|buy
|275
|24.50
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|699
|2006.03.15 05:47
|close
|275
|24.50
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|0.00
|244256.22
|700
|2006.03.15 05:47
|buy
|276
|24.50
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|701
|2006.03.15 05:48
|close
|276
|24.50
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|0.00
|244256.22
|702
|2006.03.15 05:48
|buy
|277
|24.50
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|703
|2006.03.15 05:49
|close
|277
|24.50
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-245.00
|244011.22
|704
|2006.03.15 05:49
|buy
|278
|24.50
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|705
|2006.03.15 05:51
|close
|278
|24.50
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|0.00
|244011.22
|706
|2006.03.15 05:51
|buy
|279
|24.50
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|707
|2006.03.15 05:53
|close
|279
|24.50
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|0.00
|244011.22
|708
|2006.03.15 05:53
|buy
|280
|24.50
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|709
|2006.03.15 05:54
|close
|280
|24.50
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|0.00
|244011.22
|710
|2006.03.15 05:55
|buy
|281
|24.50
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|711
|2006.03.15 05:57
|close
|281
|24.50
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-245.00
|243766.22
|712
|2006.03.15 05:57
|buy
|282
|24.40
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|713
|2006.03.15 05:58
|close
|282
|24.40
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|0.00
|243766.22
|714
|2006.03.15 05:58
|buy
|283
|24.40
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|715
|2006.03.15 06:01
|close
|283
|24.40
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-244.00
|243522.22
|716
|2006.03.15 06:02
|buy
|284
|24.40
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|717
|2006.03.15 06:02
|close
|284
|24.40
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|0.00
|243522.22
|718
|2006.03.15 06:02
|sell
|285
|24.40
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|719
|2006.03.15 06:03
|close
|285
|24.40
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|0.00
|243522.22
|720
|2006.03.15 06:03
|buy
|286
|24.40
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|721
|2006.03.15 06:03
|close
|286
|24.40
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|0.00
|243522.22
|722
|2006.03.15 06:03
|sell
|287
|24.40
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|723
|2006.03.15 06:04
|close
|287
|24.40
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|0.00
|243522.22
|724
|2006.03.15 06:04
|buy
|288
|24.40
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|725
|2006.03.15 06:05
|close
|288
|24.40
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|0.00
|243522.22
|726
|2006.03.15 06:05
|buy
|289
|24.40
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|727
|2006.03.15 06:08
|close
|289
|24.40
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|0.00
|243522.22
|728
|2006.03.15 06:08
|buy
|290
|24.40
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|729
|2006.03.15 06:17
|close
|290
|24.40
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|0.00
|243522.22
|730
|2006.03.15 06:17
|buy
|291
|24.40
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|731
|2006.03.15 06:23
|close
|291
|24.40
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|0.00
|243522.22
|732
|2006.03.15 06:23
|buy
|292
|24.40
|1.2016
|0.7014
|2.2016
|733
|2006.03.15 06:24
|close
|292
|24.40
|1.2018
|0.7014
|2.2016
|488.00
|244010.22
|734
|2006.03.15 06:24
|buy
|293
|24.50
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|735
|2006.03.15 06:27
|close
|293
|24.50
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|0.00
|244010.22
|736
|2006.03.15 06:27
|buy
|294
|24.50
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|737
|2006.03.15 06:28
|close
|294
|24.50
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-245.00
|243765.22
|738
|2006.03.15 06:28
|buy
|295
|24.40
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|739
|2006.03.15 06:29
|close
|295
|24.40
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-244.00
|243521.22
|740
|2006.03.15 06:29
|sell
|296
|24.40
|1.2020
|1.7022
|0.2020
|741
|2006.03.15 06:29
|close
|296
|24.40
|1.2019
|1.7022
|0.2020
|244.00
|243765.22
|742
|2006.03.15 06:29
|sell
|297
|24.40
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|743
|2006.03.15 06:30
|close
|297
|24.40
|1.2019
|1.7020
|0.2018
|-244.00
|243521.22
|744
|2006.03.15 06:30
|sell
|298
|24.40
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|745
|2006.03.15 06:34
|close
|298
|24.40
|1.2019
|1.7020
|0.2018
|-244.00
|243277.22
|746
|2006.03.15 06:34
|sell
|299
|24.40
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|747
|2006.03.15 10:50
|close
|299
|24.40
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|0.00
|243277.22
|748
|2006.03.15 10:50
|buy
|300
|24.40
|1.2017
|0.7015
|2.2017
|749
|2006.03.15 10:54
|close
|300
|24.40
|1.2018
|0.7015
|2.2017
|244.00
|243521.22
|750
|2006.03.15 10:54
|buy
|301
|24.40
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|751
|2006.03.15 10:55
|close
|301
|24.40
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-244.00
|243277.22
|752
|2006.03.15 10:55
|buy
|302
|24.40
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|753
|2006.03.15 10:57
|close
|302
|24.40
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-244.00
|243033.22
|754
|2006.03.15 10:57
|buy
|303
|24.40
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|755
|2006.03.15 10:57
|close
|303
|24.40
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-244.00
|242789.22
|756
|2006.03.15 10:57
|sell
|304
|24.30
|1.2020
|1.7022
|0.2020
|757
|2006.03.15 11:00
|close
|304
|24.30
|1.2018
|1.7022
|0.2020
|486.00
|243275.22
|758
|2006.03.15 11:00
|buy
|305
|24.40
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|759
|2006.03.15 11:04
|close
|305
|24.40
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-244.00
|243031.22
|760
|2006.03.15 11:04
|buy
|306
|24.40
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|761
|2006.03.15 11:05
|close
|306
|24.40
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|0.00
|243031.22
|762
|2006.03.15 11:05
|buy
|307
|24.40
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|763
|2006.03.15 11:06
|close
|307
|24.40
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-244.00
|242787.22
|764
|2006.03.15 11:06
|sell
|308
|24.30
|1.2021
|1.7023
|0.2021
|765
|2006.03.15 14:37
|close
|308
|24.30
|1.2019
|1.7023
|0.2021
|486.00
|243273.22
|766
|2006.03.15 14:37
|buy
|309
|24.40
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|767
|2006.03.15 14:45
|close
|309
|24.40
|1.2018
|0.7016
|2.2018
|0.00
|243273.22
|768
|2006.03.15 14:45
|buy
|310
|24.40
|1.2019
|0.7017
|2.2019
|769
|2006.03.15 14:46
|close
|310
|24.40
|1.2018
|0.7017
|2.2019
|-244.00
|243029.22
|770
|2006.03.15 14:46
|sell
|311
|24.40
|1.2020
|1.7022
|0.2020
|771
|2006.03.15 14:57
|close
|311
|24.40
|1.2019
|1.7022
|0.2020
|244.00
|243273.22
|772
|2006.03.15 14:57
|sell
|312
|24.40
|1.2018
|1.7020
|0.2018
|773
|2006.03.15 14:57
|close
|312
|24.40
|1.2019
|1.7020
|0.2018
|-244.00
|243029.22
|774
|2006.03.15 14:57
|buy
|313
|24.40
|1.2017
|0.7015
|2.2017
|775
|2006.03.15 15:00
|close
|313
|24.40
|1.2018
|0.7015
|2.2017
|244.00
|243273.22
|776
|2006.03.15 15:00
|sell
|314
|24.40
|1.2019
|1.7021
|0.2019
|777
|2006.03.23 16:22
|close
|314
|24.40
|1.2008
|1.7021
|0.2019
|3952.80
|247226.02
|778
|2006.03.23 16:22
|buy
|315
|24.80
|1.2007
|0.7005
|2.2007
|779
|2006.03.23 16:23
|close
|315
|24.80
|1.2007
|0.7005
|2.2007
|0.00
|247226.02
|780
|2006.03.23 16:23
|sell
|316
|24.80
|1.2008
|1.7010
|0.2008
|781
|2006.03.23 16:25
|close
|316
|24.80
|1.2008
|1.7010
|0.2008
|0.00
|247226.02
|782
|2006.03.23 16:26
|buy
|317
|24.80
|1.2007
|0.7005
|2.2007
|783
|2006.03.24 16:20
|modify
|317
|24.80
|1.2007
|1.2007
|2.2007
|784
|2006.03.24 16:21
|modify
|317
|24.80
|1.2007
|1.2008
|2.2007
|785
|2006.03.24 16:25
|s/l
|317
|24.80
|1.2008
|1.2008
|2.2007
|54.56
|247280.58
|786
|2006.03.24 16:25
|buy
|318
|24.80
|1.2009
|0.7007
|2.2009
|787
|2006.03.24 17:29
|modify
|318
|24.80
|1.2009
|1.2010
|2.2009
|788
|2006.03.24 17:30
|modify
|318
|24.80
|1.2009
|1.2011
|2.2009
|789
|2006.03.24 17:31
|modify
|318
|24.80
|1.2009
|1.2012
|2.2009
|790
|2006.03.24 17:40
|modify
|318
|24.80
|1.2009
|1.2013
|2.2009
|791
|2006.03.24 17:40
|modify
|318
|24.80
|1.2009
|1.2014
|2.2009
|792
|2006.03.24 17:40
|modify
|318
|24.80
|1.2009
|1.2015
|2.2009
|793
|2006.03.24 17:40
|modify
|318
|24.80
|1.2009
|1.2016
|2.2009
|794
|2006.03.24 17:43
|modify
|318
|24.80
|1.2009
|1.2017
|2.2009
|795
|2006.03.24 17:46
|modify
|318
|24.80
|1.2009
|1.2019
|2.2009
|796
|2006.03.24 17:50
|modify
|318
|24.80
|1.2009
|1.2020
|2.2009
|797
|2006.03.24 17:51
|modify
|318
|24.80
|1.2009
|1.2021
|2.2009
|798
|2006.03.24 17:51
|modify
|318
|24.80
|1.2009
|1.2022
|2.2009
|799
|2006.03.24 18:43
|modify
|318
|24.80
|1.2009
|1.2023
|2.2009
|800
|2006.03.24 18:56
|modify
|318
|24.80
|1.2009
|1.2025
|2.2009
|801
|2006.03.24 19:06
|modify
|318
|24.80
|1.2009
|1.2026
|2.2009
|802
|2006.03.24 19:08
|modify
|318
|24.80
|1.2009
|1.2030
|2.2009
|803
|2006.03.24 20:40
|s/l
|318
|24.80
|1.2030
|1.2030
|2.2009
|5208.00
|252488.58
|804
|2006.03.24 20:40
|buy
|319
|25.30
|1.2030
|0.7028
|2.2030
|805
|2006.03.27 04:23
|modify
|319
|25.30
|1.2030
|1.2031
|2.2030
|806
|2006.03.27 04:23
|modify
|319
|25.30
|1.2030
|1.2032
|2.2030
|807
|2006.03.27 04:26
|modify
|319
|25.30
|1.2030
|1.2033
|2.2030
|808
|2006.03.27 04:31
|modify
|319
|25.30
|1.2030
|1.2034
|2.2030
|809
|2006.03.27 04:32
|modify
|319
|25.30
|1.2030
|1.2035
|2.2030
|810
|2006.03.27 04:33
|modify
|319
|25.30
|1.2030
|1.2037
|2.2030
|811
|2006.03.27 04:33
|modify
|319
|25.30
|1.2030
|1.2038
|2.2030
|812
|2006.03.27 04:33
|modify
|319
|25.30
|1.2030
|1.2040
|2.2030
|813
|2006.03.27 04:33
|modify
|319
|25.30
|1.2030
|1.2041
|2.2030
|814
|2006.03.27 06:10
|modify
|319
|25.30
|1.2030
|1.2042
|2.2030
|815
|2006.03.27 07:01
|s/l
|319
|25.30
|1.2042
|1.2042
|2.2030
|2838.66
|255327.24
|816
|2006.03.27 07:01
|buy
|320
|25.60
|1.2044
|0.7042
|2.2044
|817
|2006.03.28 10:14
|modify
|320
|25.60
|1.2044
|1.2046
|2.2044
|818
|2006.03.28 10:15
|modify
|320
|25.60
|1.2044
|1.2048
|2.2044
|819
|2006.03.28 10:15
|modify
|320
|25.60
|1.2044
|1.2049
|2.2044
|820
|2006.03.28 10:15
|modify
|320
|25.60
|1.2044
|1.2050
|2.2044
|821
|2006.03.28 10:18
|modify
|320
|25.60
|1.2044
|1.2051
|2.2044
|822
|2006.03.28 10:20
|modify
|320
|25.60
|1.2044
|1.2052
|2.2044
|823
|2006.03.28 10:21
|modify
|320
|25.60
|1.2044
|1.2053
|2.2044
|824
|2006.03.28 10:22
|modify
|320
|25.60
|1.2044
|1.2054
|2.2044
|825
|2006.03.28 10:22
|modify
|320
|25.60
|1.2044
|1.2055
|2.2044
|826
|2006.03.28 10:23
|modify
|320
|25.60
|1.2044
|1.2056
|2.2044
|827
|2006.03.28 10:23
|modify
|320
|25.60
|1.2044
|1.2057
|2.2044
|828
|2006.03.28 10:32
|modify
|320
|25.60
|1.2044
|1.2058
|2.2044
|829
|2006.03.28 10:42
|s/l
|320
|25.60
|1.2058
|1.2058
|2.2044
|3384.32
|258711.56
|830
|2006.03.28 10:42
|buy
|321
|25.90
|1.2060
|0.7058
|2.2060
|831
|2006.03.28 13:58
|modify
|321
|25.90
|1.2060
|1.2061
|2.2060
|832
|2006.03.28 13:58
|modify
|321
|25.90
|1.2060
|1.2063
|2.2060
|833
|2006.03.28 14:01
|modify
|321
|25.90
|1.2060
|1.2064
|2.2060
|834
|2006.03.28 14:01
|modify
|321
|25.90
|1.2060
|1.2066
|2.2060
|835
|2006.03.28 14:01
|modify
|321
|25.90
|1.2060
|1.2067
|2.2060
|836
|2006.03.28 14:02
|modify
|321
|25.90
|1.2060
|1.2069
|2.2060
|837
|2006.03.28 14:04
|modify
|321
|25.90
|1.2060
|1.2070
|2.2060
|838
|2006.03.28 14:04
|modify
|321
|25.90
|1.2060
|1.2071
|2.2060
|839
|2006.03.28 14:04
|modify
|321
|25.90
|1.2060
|1.2072
|2.2060
|840
|2006.03.28 14:04
|modify
|321
|25.90
|1.2060
|1.2074
|2.2060
|841
|2006.03.28 14:04
|modify
|321
|25.90
|1.2060
|1.2075
|2.2060
|842
|2006.03.28 14:04
|modify
|321
|25.90
|1.2060
|1.2076
|2.2060
|843
|2006.03.28 14:04
|modify
|321
|25.90
|1.2060
|1.2077
|2.2060
|844
|2006.03.28 15:26
|modify
|321
|25.90
|1.2060
|1.2078
|2.2060
|845
|2006.03.28 15:26
|modify
|321
|25.90
|1.2060
|1.2080
|2.2060
|846
|2006.03.28 15:28
|modify
|321
|25.90
|1.2060
|1.2081
|2.2060
|847
|2006.03.28 15:29
|modify
|321
|25.90
|1.2060
|1.2082
|2.2060
|848
|2006.03.28 15:30
|modify
|321
|25.90
|1.2060
|1.2084
|2.2060
|849
|2006.03.28 15:31
|modify
|321
|25.90
|1.2060
|1.2085
|2.2060
|850
|2006.03.28 15:32
|modify
|321
|25.90
|1.2060
|1.2086
|2.2060
|851
|2006.03.28 15:32
|modify
|321
|25.90
|1.2060
|1.2087
|2.2060
|852
|2006.03.28 15:34
|modify
|321
|25.90
|1.2060
|1.2088
|2.2060
|853
|2006.03.28 15:47
|modify
|321
|25.90
|1.2060
|1.2089
|2.2060
|854
|2006.03.28 15:47
|modify
|321
|25.90
|1.2060
|1.2090
|2.2060
|855
|2006.03.28 16:21
|s/l
|321
|25.90
|1.2090
|1.2090
|2.2060
|7770.00
|266481.56
|856
|2006.03.28 16:21
|buy
|322
|26.70
|1.2091
|0.7089
|2.2091
|857
|2006.03.29 23:59
|close at stop
|322
|26.70
|1.2022
|0.7089
|2.2091
|-18631.26
|247850.30