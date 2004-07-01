|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.07.01 00:00 - 2005.06.30 00:00 (2004.07.01 - 2005.06.30)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Expert_Name="---- 20PipsExpert_v1 ----"; Magic=10000; Slippage=6; Main_Parameters=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; Data=" Input Data "; StartTime=20; MinuteforOpen=5; FridayTrade=0; InitialStop=50; TakeProfit=20; PendOrdGap=25; DaysBack=1; MM_Parameters=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=false; MMRisk=0.15; LossMax=1000;
|Bars in test
|6438
|Ticks modelled
|796181
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-183.05
|Gross profit
|1396.75
|Gross loss
|-1579.80
|Profit factor
|0.88
|Expected payoff
|-1.79
|Absolute drawdown
|249.50
|Maximal drawdown (%)
|364.70 (3.6%)
|Total trades
|102
|Short positions (won %)
|52 (63.46%)
|Long positions (won %)
|50 (74.00%)
|Profit trades (% of total)
|70 (68.63%)
|Loss trades (% of total)
|32 (31.37%)
|Largest
|profit trade
|21.95
|loss trade
|-52.70
|Average
|profit trade
|19.95
|loss trade
|-49.37
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|18 (365.60)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-153.60)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|365.60 (18)
|consecutive loss (count of losses)
|-153.60 (3)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.01 20:00
|sell stop
|1
|0.10
|1.2145
|1.2195
|1.2125
|2
|2004.07.02 02:26
|sell
|1
|0.10
|1.2145
|1.2195
|1.2125
|3
|2004.07.02 14:30
|s/l
|1
|0.10
|1.2195
|1.2195
|1.2125
|-50.00
|9950.00
|4
|2004.07.05 20:00
|buy stop
|2
|0.10
|1.2307
|1.2257
|1.2327
|5
|2004.07.06 01:37
|buy
|2
|0.10
|1.2307
|1.2257
|1.2327
|6
|2004.07.06 15:01
|t/p
|2
|0.10
|1.2327
|1.2257
|1.2327
|20.00
|9970.00
|7
|2004.07.07 20:00
|sell stop
|3
|0.10
|1.2347
|1.2397
|1.2327
|8
|2004.07.08 09:08
|sell
|3
|0.10
|1.2347
|1.2397
|1.2327
|9
|2004.07.08 16:08
|s/l
|3
|0.10
|1.2397
|1.2397
|1.2327
|-50.00
|9920.00
|10
|2004.07.13 20:00
|buy stop
|4
|0.10
|1.2333
|1.2283
|1.2353
|11
|2004.07.13 20:58
|buy
|4
|0.10
|1.2333
|1.2283
|1.2353
|12
|2004.07.14 09:15
|t/p
|4
|0.10
|1.2353
|1.2283
|1.2353
|19.10
|9939.10
|13
|2004.07.14 20:00
|sell stop
|5
|0.10
|1.2370
|1.2420
|1.2350
|14
|2004.07.15 04:38
|sell
|5
|0.10
|1.2370
|1.2420
|1.2350
|15
|2004.07.15 08:43
|t/p
|5
|0.10
|1.2350
|1.2420
|1.2350
|20.00
|9959.10
|16
|2004.07.15 20:00
|buy stop
|6
|0.10
|1.2365
|1.2315
|1.2385
|17
|2004.07.16 03:39
|buy
|6
|0.10
|1.2365
|1.2315
|1.2385
|18
|2004.07.16 14:47
|t/p
|6
|0.10
|1.2385
|1.2315
|1.2385
|20.00
|9979.10
|19
|2004.07.20 20:00
|buy stop
|7
|0.10
|1.2399
|1.2349
|1.2419
|20
|2004.07.21 20:00
|delete
|7
|0.10
|1.2399
|1.2349
|1.2419
|21
|2004.07.21 20:00
|buy stop
|8
|0.10
|1.2259
|1.2209
|1.2279
|22
|2004.07.21 22:21
|buy
|8
|0.10
|1.2259
|1.2209
|1.2279
|23
|2004.07.22 15:10
|t/p
|8
|0.10
|1.2279
|1.2209
|1.2279
|17.30
|9996.40
|24
|2004.07.22 20:00
|sell stop
|9
|0.10
|1.2245
|1.2295
|1.2225
|25
|2004.07.22 20:42
|sell
|9
|0.10
|1.2245
|1.2295
|1.2225
|26
|2004.07.23 08:19
|t/p
|9
|0.10
|1.2225
|1.2295
|1.2225
|20.65
|10017.05
|27
|2004.07.27 20:00
|buy stop
|10
|0.10
|1.2075
|1.2025
|1.2095
|28
|2004.07.28 06:46
|buy
|10
|0.10
|1.2075
|1.2025
|1.2095
|29
|2004.07.28 11:11
|s/l
|10
|0.10
|1.2025
|1.2025
|1.2095
|-50.00
|9967.05
|30
|2004.08.10 20:00
|sell stop
|11
|0.10
|1.2273
|1.2323
|1.2253
|31
|2004.08.10 20:17
|sell
|11
|0.10
|1.2273
|1.2323
|1.2253
|32
|2004.08.10 20:47
|t/p
|11
|0.10
|1.2253
|1.2323
|1.2253
|20.00
|9987.05
|33
|2004.08.11 20:00
|buy stop
|12
|0.10
|1.2241
|1.2191
|1.2261
|34
|2004.08.12 08:10
|buy
|12
|0.10
|1.2241
|1.2191
|1.2261
|35
|2004.08.12 10:32
|t/p
|12
|0.10
|1.2261
|1.2191
|1.2261
|20.00
|10007.05
|36
|2004.08.19 20:00
|sell stop
|13
|0.10
|1.2342
|1.2392
|1.2322
|37
|2004.08.20 11:46
|sell
|13
|0.10
|1.2342
|1.2392
|1.2322
|38
|2004.08.20 12:52
|t/p
|13
|0.10
|1.2322
|1.2392
|1.2322
|20.00
|10027.05
|39
|2004.08.23 20:00
|buy stop
|14
|0.10
|1.2204
|1.2154
|1.2224
|40
|2004.08.24 20:00
|delete
|14
|0.10
|1.2204
|1.2154
|1.2224
|41
|2004.08.24 20:00
|buy stop
|15
|0.10
|1.2115
|1.2065
|1.2135
|42
|2004.08.25 16:06
|buy
|15
|0.10
|1.2115
|1.2065
|1.2135
|43
|2004.08.26 03:12
|s/l
|15
|0.10
|1.2065
|1.2065
|1.2135
|-52.70
|9974.35
|44
|2004.08.30 20:00
|sell stop
|16
|0.10
|1.2030
|1.2080
|1.2010
|45
|2004.08.31 20:00
|delete
|16
|0.10
|1.2030
|1.2080
|1.2010
|46
|2004.08.31 20:00
|sell stop
|17
|0.10
|1.2157
|1.2207
|1.2137
|47
|2004.09.01 09:22
|sell
|17
|0.10
|1.2157
|1.2207
|1.2137
|48
|2004.09.01 19:09
|s/l
|17
|0.10
|1.2207
|1.2207
|1.2137
|-50.00
|9924.35
|49
|2004.09.02 20:00
|buy stop
|18
|0.10
|1.2176
|1.2126
|1.2196
|50
|2004.09.02 22:59
|buy
|18
|0.10
|1.2176
|1.2126
|1.2196
|51
|2004.09.03 14:30
|s/l
|18
|0.10
|1.2126
|1.2126
|1.2196
|-50.90
|9873.45
|52
|2004.09.08 20:00
|sell stop
|19
|0.10
|1.2145
|1.2195
|1.2125
|53
|2004.09.09 20:00
|delete
|19
|0.10
|1.2145
|1.2195
|1.2125
|54
|2004.09.15 20:00
|buy stop
|20
|0.10
|1.2176
|1.2126
|1.2196
|55
|2004.09.16 18:00
|buy
|20
|0.10
|1.2176
|1.2126
|1.2196
|56
|2004.09.17 08:28
|t/p
|20
|0.10
|1.2196
|1.2126
|1.2196
|19.10
|9892.55
|57
|2004.09.21 20:00
|sell stop
|21
|0.10
|1.2244
|1.2294
|1.2224
|58
|2004.09.21 20:16
|sell
|21
|0.10
|1.2244
|1.2294
|1.2224
|59
|2004.09.21 20:20
|s/l
|21
|0.10
|1.2294
|1.2294
|1.2224
|-50.00
|9842.55
|60
|2004.09.23 20:00
|sell stop
|22
|0.10
|1.2298
|1.2348
|1.2278
|61
|2004.09.23 20:13
|sell
|22
|0.10
|1.2298
|1.2348
|1.2278
|62
|2004.09.23 20:48
|t/p
|22
|0.10
|1.2278
|1.2348
|1.2278
|20.00
|9862.55
|63
|2004.09.30 20:00
|sell stop
|23
|0.10
|1.2404
|1.2454
|1.2384
|64
|2004.10.01 09:55
|sell
|23
|0.10
|1.2404
|1.2454
|1.2384
|65
|2004.10.04 02:14
|t/p
|23
|0.10
|1.2384
|1.2454
|1.2384
|20.65
|9883.20
|66
|2004.10.04 20:00
|buy stop
|24
|0.10
|1.2298
|1.2248
|1.2318
|67
|2004.10.05 14:00
|buy
|24
|0.10
|1.2298
|1.2248
|1.2318
|68
|2004.10.05 18:19
|t/p
|24
|0.10
|1.2318
|1.2248
|1.2318
|20.00
|9903.20
|69
|2004.10.05 20:00
|sell stop
|25
|0.10
|1.2292
|1.2342
|1.2272
|70
|2004.10.06 09:07
|sell
|25
|0.10
|1.2292
|1.2342
|1.2272
|71
|2004.10.06 11:02
|t/p
|25
|0.10
|1.2272
|1.2342
|1.2272
|20.00
|9923.20
|72
|2004.10.11 20:00
|buy stop
|26
|0.10
|1.2399
|1.2349
|1.2419
|73
|2004.10.12 20:00
|delete
|26
|0.10
|1.2399
|1.2349
|1.2419
|74
|2004.10.12 20:00
|buy stop
|27
|0.10
|1.2344
|1.2294
|1.2364
|75
|2004.10.13 19:54
|buy
|27
|0.10
|1.2344
|1.2294
|1.2364
|76
|2004.10.14 07:11
|t/p
|27
|0.10
|1.2364
|1.2294
|1.2364
|17.30
|9940.50
|77
|2004.10.14 20:00
|sell stop
|28
|0.10
|1.2359
|1.2409
|1.2339
|78
|2004.10.15 20:00
|delete
|28
|0.10
|1.2359
|1.2409
|1.2339
|79
|2004.10.18 20:00
|sell stop
|29
|0.10
|1.2470
|1.2520
|1.2450
|80
|2004.10.19 02:33
|sell
|29
|0.10
|1.2470
|1.2520
|1.2450
|81
|2004.10.19 14:27
|s/l
|29
|0.10
|1.2520
|1.2520
|1.2450
|-50.00
|9890.50
|82
|2004.10.20 20:00
|sell stop
|30
|0.10
|1.2561
|1.2611
|1.2541
|83
|2004.10.21 20:00
|delete
|30
|0.10
|1.2561
|1.2611
|1.2541
|84
|2004.10.21 20:00
|sell stop
|31
|0.10
|1.2601
|1.2651
|1.2581
|85
|2004.10.22 03:22
|sell
|31
|0.10
|1.2601
|1.2651
|1.2581
|86
|2004.10.22 13:56
|s/l
|31
|0.10
|1.2651
|1.2651
|1.2581
|-50.00
|9840.50
|87
|2004.10.25 20:00
|sell stop
|32
|0.10
|1.2776
|1.2826
|1.2756
|88
|2004.10.26 02:09
|sell
|32
|0.10
|1.2776
|1.2826
|1.2756
|89
|2004.10.26 04:36
|s/l
|32
|0.10
|1.2826
|1.2826
|1.2756
|-50.00
|9790.50
|90
|2004.10.26 20:00
|buy stop
|33
|0.10
|1.2773
|1.2723
|1.2793
|91
|2004.10.27 12:24
|buy
|33
|0.10
|1.2773
|1.2723
|1.2793
|92
|2004.10.27 13:09
|t/p
|33
|0.10
|1.2793
|1.2723
|1.2793
|20.00
|9810.50
|93
|2004.10.27 20:00
|buy stop
|34
|0.10
|1.2738
|1.2688
|1.2758
|94
|2004.10.28 08:47
|buy
|34
|0.10
|1.2738
|1.2688
|1.2758
|95
|2004.10.28 12:39
|s/l
|34
|0.10
|1.2688
|1.2688
|1.2758
|-50.00
|9760.50
|96
|2004.11.01 20:00
|buy stop
|35
|0.10
|1.2767
|1.2717
|1.2787
|97
|2004.11.02 20:00
|delete
|35
|0.10
|1.2767
|1.2717
|1.2787
|98
|2004.11.02 20:00
|buy stop
|36
|0.10
|1.2713
|1.2663
|1.2733
|99
|2004.11.02 21:06
|buy
|36
|0.10
|1.2713
|1.2663
|1.2733
|100
|2004.11.02 22:48
|t/p
|36
|0.10
|1.2733
|1.2663
|1.2733
|20.00
|9780.50
|101
|2004.11.03 20:00
|sell stop
|37
|0.10
|1.2782
|1.2832
|1.2762
|102
|2004.11.04 20:00
|delete
|37
|0.10
|1.2782
|1.2832
|1.2762
|103
|2004.11.04 20:00
|sell stop
|38
|0.10
|1.2835
|1.2885
|1.2815
|104
|2004.11.05 14:30
|sell
|38
|0.10
|1.2835
|1.2885
|1.2815
|105
|2004.11.05 14:30
|t/p
|38
|0.10
|1.2815
|1.2885
|1.2815
|20.00
|9800.50
|106
|2004.11.11 20:00
|sell stop
|39
|0.10
|1.2891
|1.2941
|1.2871
|107
|2004.11.12 15:05
|sell
|39
|0.10
|1.2891
|1.2941
|1.2871
|108
|2004.11.12 17:01
|s/l
|39
|0.10
|1.2941
|1.2941
|1.2871
|-50.00
|9750.50
|109
|2004.11.15 20:00
|buy stop
|40
|0.10
|1.2954
|1.2904
|1.2974
|110
|2004.11.16 08:50
|buy
|40
|0.10
|1.2954
|1.2904
|1.2974
|111
|2004.11.16 10:15
|t/p
|40
|0.10
|1.2974
|1.2904
|1.2974
|20.00
|9770.50
|112
|2004.11.16 20:00
|sell stop
|41
|0.10
|1.2940
|1.2990
|1.2920
|113
|2004.11.17 20:00
|delete
|41
|0.10
|1.2940
|1.2990
|1.2920
|114
|2004.11.17 20:00
|sell stop
|42
|0.10
|1.3002
|1.3052
|1.2982
|115
|2004.11.18 13:29
|sell
|42
|0.10
|1.3002
|1.3052
|1.2982
|116
|2004.11.18 17:20
|t/p
|42
|0.10
|1.2982
|1.3052
|1.2982
|20.00
|9790.50
|117
|2004.11.18 20:00
|buy stop
|43
|0.10
|1.2988
|1.2938
|1.3008
|118
|2004.11.19 09:45
|buy
|43
|0.10
|1.2988
|1.2938
|1.3008
|119
|2004.11.19 11:34
|t/p
|43
|0.10
|1.3008
|1.2938
|1.3008
|20.00
|9810.50
|120
|2004.11.23 20:00
|sell stop
|44
|0.10
|1.3064
|1.3114
|1.3044
|121
|2004.11.24 20:00
|delete
|44
|0.10
|1.3064
|1.3114
|1.3044
|122
|2004.11.24 20:00
|sell stop
|45
|0.10
|1.3146
|1.3196
|1.3126
|123
|2004.11.25 20:00
|delete
|45
|0.10
|1.3146
|1.3196
|1.3126
|124
|2004.11.25 20:00
|sell stop
|46
|0.10
|1.3210
|1.3260
|1.3190
|125
|2004.11.26 09:29
|sell
|46
|0.10
|1.3210
|1.3260
|1.3190
|126
|2004.11.26 09:29
|t/p
|46
|0.10
|1.3190
|1.3260
|1.3190
|20.00
|9830.50
|127
|2004.12.01 20:00
|sell stop
|47
|0.10
|1.3293
|1.3343
|1.3273
|128
|2004.12.02 16:36
|sell
|47
|0.10
|1.3293
|1.3343
|1.3273
|129
|2004.12.02 16:39
|t/p
|47
|0.10
|1.3273
|1.3343
|1.3273
|20.00
|9850.50
|130
|2004.12.02 20:00
|buy stop
|48
|0.10
|1.3299
|1.3249
|1.3319
|131
|2004.12.03 13:23
|buy
|48
|0.10
|1.3299
|1.3249
|1.3319
|132
|2004.12.03 14:30
|t/p
|48
|0.10
|1.3319
|1.3249
|1.3319
|20.00
|9870.50
|133
|2004.12.08 20:00
|buy stop
|49
|0.10
|1.3326
|1.3276
|1.3346
|134
|2004.12.08 20:37
|buy
|49
|0.10
|1.3326
|1.3276
|1.3346
|135
|2004.12.08 23:30
|t/p
|49
|0.10
|1.3346
|1.3276
|1.3346
|20.00
|9890.50
|136
|2004.12.09 20:00
|sell stop
|50
|0.10
|1.3313
|1.3363
|1.3293
|137
|2004.12.09 20:16
|sell
|50
|0.10
|1.3313
|1.3363
|1.3293
|138
|2004.12.10 01:09
|t/p
|50
|0.10
|1.3293
|1.3363
|1.3293
|20.65
|9911.15
|139
|2004.12.13 20:00
|sell stop
|51
|0.10
|1.3286
|1.3336
|1.3266
|140
|2004.12.14 03:25
|sell
|51
|0.10
|1.3286
|1.3336
|1.3266
|141
|2004.12.14 17:57
|t/p
|51
|0.10
|1.3266
|1.3336
|1.3266
|20.00
|9931.15
|142
|2004.12.15 20:00
|sell stop
|52
|0.10
|1.3390
|1.3440
|1.3370
|143
|2004.12.15 22:12
|sell
|52
|0.10
|1.3390
|1.3440
|1.3370
|144
|2004.12.16 15:04
|t/p
|52
|0.10
|1.3370
|1.3440
|1.3370
|21.95
|9953.10
|145
|2004.12.16 20:00
|buy stop
|53
|0.10
|1.3240
|1.3190
|1.3260
|146
|2004.12.16 20:26
|buy
|53
|0.10
|1.3240
|1.3190
|1.3260
|147
|2004.12.17 05:12
|t/p
|53
|0.10
|1.3260
|1.3190
|1.3260
|19.10
|9972.20
|148
|2004.12.20 20:00
|sell stop
|54
|0.10
|1.3366
|1.3416
|1.3346
|149
|2004.12.21 08:32
|sell
|54
|0.10
|1.3366
|1.3416
|1.3346
|150
|2004.12.22 02:13
|t/p
|54
|0.10
|1.3346
|1.3416
|1.3346
|20.65
|9992.85
|151
|2004.12.23 20:00
|sell stop
|55
|0.10
|1.3466
|1.3516
|1.3446
|152
|2004.12.24 20:00
|delete
|55
|0.10
|1.3466
|1.3516
|1.3446
|153
|2004.12.27 20:00
|sell stop
|56
|0.10
|1.3601
|1.3651
|1.3581
|154
|2004.12.28 01:25
|sell
|56
|0.10
|1.3601
|1.3651
|1.3581
|155
|2004.12.29 01:13
|t/p
|56
|0.10
|1.3581
|1.3651
|1.3581
|20.65
|10013.50
|156
|2004.12.30 20:00
|sell stop
|57
|0.10
|1.3615
|1.3665
|1.3595
|157
|2004.12.31 01:29
|sell
|57
|0.10
|1.3615
|1.3665
|1.3595
|158
|2004.12.31 02:32
|t/p
|57
|0.10
|1.3595
|1.3665
|1.3595
|20.00
|10033.50
|159
|2005.01.03 20:00
|buy stop
|58
|0.10
|1.3500
|1.3450
|1.3520
|160
|2005.01.04 20:00
|delete
|58
|0.10
|1.3500
|1.3450
|1.3520
|161
|2005.01.04 20:00
|buy stop
|59
|0.10
|1.3327
|1.3277
|1.3347
|162
|2005.01.05 20:00
|delete
|59
|0.10
|1.3327
|1.3277
|1.3347
|163
|2005.01.06 20:00
|buy stop
|60
|0.10
|1.3201
|1.3151
|1.3221
|164
|2005.01.07 06:04
|buy
|60
|0.10
|1.3201
|1.3151
|1.3221
|165
|2005.01.07 10:05
|t/p
|60
|0.10
|1.3221
|1.3151
|1.3221
|20.00
|10053.50
|166
|2005.01.10 20:00
|sell stop
|61
|0.10
|1.3062
|1.3112
|1.3042
|167
|2005.01.11 20:00
|delete
|61
|0.10
|1.3062
|1.3112
|1.3042
|168
|2005.01.11 20:00
|sell stop
|62
|0.10
|1.3105
|1.3155
|1.3085
|169
|2005.01.11 21:03
|sell
|62
|0.10
|1.3105
|1.3155
|1.3085
|170
|2005.01.12 09:53
|t/p
|62
|0.10
|1.3085
|1.3155
|1.3085
|20.65
|10074.15
|171
|2005.01.12 20:00
|sell stop
|63
|0.10
|1.3253
|1.3303
|1.3233
|172
|2005.01.12 22:43
|sell
|63
|0.10
|1.3253
|1.3303
|1.3233
|173
|2005.01.13 09:21
|t/p
|63
|0.10
|1.3233
|1.3303
|1.3233
|21.95
|10096.10
|174
|2005.01.13 20:00
|buy stop
|64
|0.10
|1.3231
|1.3181
|1.3251
|175
|2005.01.14 20:00
|delete
|64
|0.10
|1.3231
|1.3181
|1.3251
|176
|2005.01.18 20:00
|buy stop
|65
|0.10
|1.3057
|1.3007
|1.3077
|177
|2005.01.19 09:14
|buy
|65
|0.10
|1.3057
|1.3007
|1.3077
|178
|2005.01.19 09:37
|t/p
|65
|0.10
|1.3077
|1.3007
|1.3077
|20.00
|10116.10
|179
|2005.01.19 20:00
|buy stop
|66
|0.10
|1.3010
|1.2960
|1.3030
|180
|2005.01.19 22:59
|buy
|66
|0.10
|1.3010
|1.2960
|1.3030
|181
|2005.01.20 11:20
|s/l
|66
|0.10
|1.2960
|1.2960
|1.3030
|-52.70
|10063.40
|182
|2005.01.25 20:00
|buy stop
|67
|0.10
|1.2987
|1.2937
|1.3007
|183
|2005.01.26 04:12
|buy
|67
|0.10
|1.2987
|1.2937
|1.3007
|184
|2005.01.26 10:33
|t/p
|67
|0.10
|1.3007
|1.2937
|1.3007
|20.00
|10083.40
|185
|2005.01.26 20:00
|sell stop
|68
|0.10
|1.3057
|1.3107
|1.3037
|186
|2005.01.26 21:18
|sell
|68
|0.10
|1.3057
|1.3107
|1.3037
|187
|2005.01.27 08:50
|s/l
|68
|0.10
|1.3107
|1.3107
|1.3037
|-48.05
|10035.35
|188
|2005.01.27 20:00
|buy stop
|69
|0.10
|1.3066
|1.3016
|1.3086
|189
|2005.01.27 23:21
|buy
|69
|0.10
|1.3066
|1.3016
|1.3086
|190
|2005.01.28 03:21
|s/l
|69
|0.10
|1.3016
|1.3016
|1.3086
|-50.90
|9984.45
|191
|2005.02.03 20:00
|buy stop
|70
|0.10
|1.2988
|1.2938
|1.3008
|192
|2005.02.04 14:30
|buy
|70
|0.10
|1.2988
|1.2938
|1.3008
|193
|2005.02.04 14:30
|t/p
|70
|0.10
|1.3008
|1.2938
|1.3008
|20.00
|10004.45
|194
|2005.02.07 20:00
|buy stop
|71
|0.10
|1.2789
|1.2739
|1.2809
|195
|2005.02.08 17:20
|buy
|71
|0.10
|1.2789
|1.2739
|1.2809
|196
|2005.02.09 15:25
|s/l
|71
|0.10
|1.2739
|1.2739
|1.2809
|-50.90
|9953.55
|197
|2005.02.09 20:00
|sell stop
|72
|0.10
|1.2779
|1.2829
|1.2759
|198
|2005.02.10 13:14
|sell
|72
|0.10
|1.2779
|1.2829
|1.2759
|199
|2005.02.10 14:31
|t/p
|72
|0.10
|1.2759
|1.2829
|1.2759
|20.00
|9973.55
|200
|2005.02.10 20:00
|sell stop
|73
|0.10
|1.2860
|1.2910
|1.2840
|201
|2005.02.11 02:20
|sell
|73
|0.10
|1.2860
|1.2910
|1.2840
|202
|2005.02.14 02:06
|s/l
|73
|0.10
|1.2910
|1.2910
|1.2840
|-49.35
|9924.20
|203
|2005.02.14 20:00
|sell stop
|74
|0.10
|1.2946
|1.2996
|1.2926
|204
|2005.02.15 20:00
|delete
|74
|0.10
|1.2946
|1.2996
|1.2926
|205
|2005.02.15 20:00
|sell stop
|75
|0.10
|1.2979
|1.3029
|1.2959
|206
|2005.02.16 16:21
|sell
|75
|0.10
|1.2979
|1.3029
|1.2959
|207
|2005.02.16 19:12
|s/l
|75
|0.10
|1.3029
|1.3029
|1.2959
|-50.00
|9874.20
|208
|2005.02.16 20:00
|sell stop
|76
|0.10
|1.3016
|1.3066
|1.2996
|209
|2005.02.17 15:03
|sell
|76
|0.10
|1.3016
|1.3066
|1.2996
|210
|2005.02.17 17:00
|s/l
|76
|0.10
|1.3066
|1.3066
|1.2996
|-50.00
|9824.20
|211
|2005.02.17 20:00
|sell stop
|77
|0.10
|1.3052
|1.3102
|1.3032
|212
|2005.02.18 11:12
|sell
|77
|0.10
|1.3052
|1.3102
|1.3032
|213
|2005.02.18 12:48
|t/p
|77
|0.10
|1.3032
|1.3102
|1.3032
|20.00
|9844.20
|214
|2005.02.22 20:00
|sell stop
|78
|0.10
|1.3230
|1.3280
|1.3210
|215
|2005.02.23 02:25
|sell
|78
|0.10
|1.3230
|1.3280
|1.3210
|216
|2005.02.23 09:22
|t/p
|78
|0.10
|1.3210
|1.3280
|1.3210
|20.00
|9864.20
|217
|2005.02.23 20:00
|buy stop
|79
|0.10
|1.3242
|1.3192
|1.3262
|218
|2005.02.23 20:23
|buy
|79
|0.10
|1.3242
|1.3192
|1.3262
|219
|2005.02.24 01:05
|s/l
|79
|0.10
|1.3192
|1.3192
|1.3262
|-52.70
|9811.50
|220
|2005.03.01 20:00
|buy stop
|80
|0.10
|1.3207
|1.3157
|1.3227
|221
|2005.03.02 20:00
|delete
|80
|0.10
|1.3207
|1.3157
|1.3227
|222
|2005.03.02 20:00
|buy stop
|81
|0.10
|1.3143
|1.3093
|1.3163
|223
|2005.03.02 22:59
|buy
|81
|0.10
|1.3143
|1.3093
|1.3163
|224
|2005.03.03 11:32
|t/p
|81
|0.10
|1.3163
|1.3093
|1.3163
|17.30
|9828.80
|225
|2005.03.07 20:00
|buy stop
|82
|0.10
|1.3229
|1.3179
|1.3249
|226
|2005.03.08 03:43
|buy
|82
|0.10
|1.3229
|1.3179
|1.3249
|227
|2005.03.08 09:40
|t/p
|82
|0.10
|1.3249
|1.3179
|1.3249
|20.00
|9848.80
|228
|2005.03.08 20:00
|sell stop
|83
|0.10
|1.3314
|1.3364
|1.3294
|229
|2005.03.09 20:00
|delete
|83
|0.10
|1.3314
|1.3364
|1.3294
|230
|2005.03.09 20:00
|sell stop
|84
|0.10
|1.3386
|1.3436
|1.3366
|231
|2005.03.09 21:36
|sell
|84
|0.10
|1.3386
|1.3436
|1.3366
|232
|2005.03.10 03:10
|s/l
|84
|0.10
|1.3436
|1.3436
|1.3366
|-48.05
|9800.75
|233
|2005.03.10 20:00
|sell stop
|85
|0.10
|1.3422
|1.3472
|1.3402
|234
|2005.03.10 20:52
|sell
|85
|0.10
|1.3422
|1.3472
|1.3402
|235
|2005.03.11 14:36
|s/l
|85
|0.10
|1.3472
|1.3472
|1.3402
|-49.35
|9751.40
|236
|2005.03.14 20:00
|buy stop
|86
|0.10
|1.3379
|1.3329
|1.3399
|237
|2005.03.15 11:43
|buy
|86
|0.10
|1.3379
|1.3329
|1.3399
|238
|2005.03.15 14:31
|t/p
|86
|0.10
|1.3399
|1.3329
|1.3399
|20.00
|9771.40
|239
|2005.03.15 20:00
|buy stop
|87
|0.10
|1.3341
|1.3291
|1.3361
|240
|2005.03.16 08:32
|buy
|87
|0.10
|1.3341
|1.3291
|1.3361
|241
|2005.03.16 09:03
|t/p
|87
|0.10
|1.3361
|1.3291
|1.3361
|20.00
|9791.40
|242
|2005.03.16 20:00
|sell stop
|88
|0.10
|1.3397
|1.3447
|1.3377
|243
|2005.03.17 04:14
|sell
|88
|0.10
|1.3397
|1.3447
|1.3377
|244
|2005.03.17 11:29
|t/p
|88
|0.10
|1.3377
|1.3447
|1.3377
|20.00
|9811.40
|245
|2005.03.17 20:00
|buy stop
|89
|0.10
|1.3388
|1.3338
|1.3408
|246
|2005.03.18 20:00
|delete
|89
|0.10
|1.3388
|1.3338
|1.3408
|247
|2005.03.21 20:00
|buy stop
|90
|0.10
|1.3191
|1.3141
|1.3211
|248
|2005.03.22 12:08
|buy
|90
|0.10
|1.3191
|1.3141
|1.3211
|249
|2005.03.22 16:27
|t/p
|90
|0.10
|1.3211
|1.3141
|1.3211
|20.00
|9831.40
|250
|2005.03.22 20:00
|sell stop
|91
|0.10
|1.3173
|1.3223
|1.3153
|251
|2005.03.22 20:19
|sell
|91
|0.10
|1.3173
|1.3223
|1.3153
|252
|2005.03.22 20:24
|t/p
|91
|0.10
|1.3153
|1.3223
|1.3153
|20.00
|9851.40
|253
|2005.03.23 20:00
|buy stop
|92
|0.10
|1.3007
|1.2957
|1.3027
|254
|2005.03.24 07:41
|buy
|92
|0.10
|1.3007
|1.2957
|1.3027
|255
|2005.03.24 10:06
|t/p
|92
|0.10
|1.3027
|1.2957
|1.3027
|20.00
|9871.40
|256
|2005.03.24 20:00
|buy stop
|93
|0.10
|1.2968
|1.2918
|1.2988
|257
|2005.03.25 09:52
|buy
|93
|0.10
|1.2968
|1.2918
|1.2988
|258
|2005.03.28 03:16
|s/l
|93
|0.10
|1.2918
|1.2918
|1.2988
|-50.90
|9820.50
|259
|2005.03.28 20:00
|buy stop
|94
|0.10
|1.2906
|1.2856
|1.2926
|260
|2005.03.29 02:31
|buy
|94
|0.10
|1.2906
|1.2856
|1.2926
|261
|2005.03.29 03:13
|t/p
|94
|0.10
|1.2926
|1.2856
|1.2926
|20.00
|9840.50
|262
|2005.03.29 20:00
|sell stop
|95
|0.10
|1.2887
|1.2937
|1.2867
|263
|2005.03.30 20:00
|delete
|95
|0.10
|1.2887
|1.2937
|1.2867
|264
|2005.03.30 20:00
|sell stop
|96
|0.10
|1.2939
|1.2989
|1.2919
|265
|2005.03.30 21:13
|sell
|96
|0.10
|1.2939
|1.2989
|1.2919
|266
|2005.03.30 22:40
|t/p
|96
|0.10
|1.2919
|1.2989
|1.2919
|20.00
|9860.50
|267
|2005.04.04 20:00
|buy stop
|97
|0.10
|1.2862
|1.2812
|1.2882
|268
|2005.04.05 15:30
|buy
|97
|0.10
|1.2862
|1.2812
|1.2882
|269
|2005.04.06 04:55
|t/p
|97
|0.10
|1.2882
|1.2812
|1.2882
|19.10
|9879.60
|270
|2005.04.06 20:00
|sell stop
|98
|0.10
|1.2864
|1.2914
|1.2844
|271
|2005.04.06 21:23
|sell
|98
|0.10
|1.2864
|1.2914
|1.2844
|272
|2005.04.07 07:51
|s/l
|98
|0.10
|1.2914
|1.2914
|1.2844
|-48.05
|9831.55
|273
|2005.04.07 20:00
|buy stop
|99
|0.10
|1.2882
|1.2832
|1.2902
|274
|2005.04.08 17:23
|buy
|99
|0.10
|1.2882
|1.2832
|1.2902
|275
|2005.04.08 17:41
|t/p
|99
|0.10
|1.2902
|1.2832
|1.2902
|20.00
|9851.55
|276
|2005.04.11 20:00
|sell stop
|100
|0.10
|1.2956
|1.3006
|1.2936
|277
|2005.04.12 14:33
|sell
|100
|0.10
|1.2956
|1.3006
|1.2936
|278
|2005.04.12 14:48
|t/p
|100
|0.10
|1.2936
|1.3006
|1.2936
|20.00
|9871.55
|279
|2005.04.12 20:00
|buy stop
|101
|0.10
|1.2904
|1.2854
|1.2924
|280
|2005.04.12 20:07
|buy
|101
|0.10
|1.2904
|1.2854
|1.2924
|281
|2005.04.12 21:00
|t/p
|101
|0.10
|1.2924
|1.2854
|1.2924
|20.00
|9891.55
|282
|2005.04.13 20:00
|sell stop
|102
|0.10
|1.2885
|1.2935
|1.2865
|283
|2005.04.14 03:53
|sell
|102
|0.10
|1.2885
|1.2935
|1.2865
|284
|2005.04.14 08:38
|t/p
|102
|0.10
|1.2865
|1.2935
|1.2865
|20.00
|9911.55
|285
|2005.04.14 20:00
|buy stop
|103
|0.10
|1.2835
|1.2785
|1.2855
|286
|2005.04.15 09:42
|buy
|103
|0.10
|1.2835
|1.2785
|1.2855
|287
|2005.04.15 13:41
|t/p
|103
|0.10
|1.2855
|1.2785
|1.2855
|20.00
|9931.55
|288
|2005.04.18 20:00
|sell stop
|104
|0.10
|1.3003
|1.3053
|1.2983
|289
|2005.04.18 20:00
|sell
|104
|0.10
|1.3003
|1.3053
|1.2983
|290
|2005.04.19 11:01
|t/p
|104
|0.10
|1.2983
|1.3053
|1.2983
|20.65
|9952.20
|291
|2005.04.20 20:00
|sell stop
|105
|0.10
|1.3064
|1.3114
|1.3044
|292
|2005.04.21 13:33
|sell
|105
|0.10
|1.3064
|1.3114
|1.3044
|293
|2005.04.21 16:59
|s/l
|105
|0.10
|1.3114
|1.3114
|1.3044
|-50.00
|9902.20
|294
|2005.04.21 20:00
|buy stop
|106
|0.10
|1.3069
|1.3019
|1.3089
|295
|2005.04.22 10:02
|buy
|106
|0.10
|1.3069
|1.3019
|1.3089
|296
|2005.04.22 14:57
|t/p
|106
|0.10
|1.3089
|1.3019
|1.3089
|20.00
|9922.20
|297
|2005.04.25 20:00
|buy stop
|107
|0.10
|1.3003
|1.2953
|1.3023
|298
|2005.04.25 22:23
|buy
|107
|0.10
|1.3003
|1.2953
|1.3023
|299
|2005.04.26 16:18
|s/l
|107
|0.10
|1.2953
|1.2953
|1.3023
|-50.90
|9871.30
|300
|2005.04.28 20:00
|buy stop
|108
|0.10
|1.2915
|1.2865
|1.2935
|301
|2005.04.29 02:35
|buy
|108
|0.10
|1.2915
|1.2865
|1.2935
|302
|2005.04.29 06:41
|t/p
|108
|0.10
|1.2935
|1.2865
|1.2935
|20.00
|9891.30
|303
|2005.05.03 20:00
|sell stop
|109
|0.10
|1.2861
|1.2911
|1.2841
|304
|2005.05.03 20:20
|sell
|109
|0.10
|1.2861
|1.2911
|1.2841
|305
|2005.05.04 03:33
|s/l
|109
|0.10
|1.2911
|1.2911
|1.2841
|-49.35
|9841.95
|306
|2005.05.04 20:00
|sell stop
|110
|0.10
|1.2913
|1.2963
|1.2893
|307
|2005.05.05 20:00
|delete
|110
|0.10
|1.2913
|1.2963
|1.2893
|308
|2005.05.10 20:00
|sell stop
|111
|0.10
|1.2846
|1.2896
|1.2826
|309
|2005.05.11 14:30
|sell
|111
|0.10
|1.2846
|1.2896
|1.2826
|310
|2005.05.11 14:30
|t/p
|111
|0.10
|1.2826
|1.2896
|1.2826
|20.00
|9861.95
|311
|2005.05.11 20:00
|buy stop
|112
|0.10
|1.2836
|1.2786
|1.2856
|312
|2005.05.12 20:00
|delete
|112
|0.10
|1.2836
|1.2786
|1.2856
|313
|2005.05.12 20:00
|buy stop
|113
|0.10
|1.2729
|1.2679
|1.2749
|314
|2005.05.13 20:00
|delete
|113
|0.10
|1.2729
|1.2679
|1.2749
|315
|2005.05.18 20:00
|sell stop
|114
|0.10
|1.2652
|1.2702
|1.2632
|316
|2005.05.19 11:02
|sell
|114
|0.10
|1.2652
|1.2702
|1.2632
|317
|2005.05.19 13:45
|t/p
|114
|0.10
|1.2632
|1.2702
|1.2632
|20.00
|9881.95
|318
|2005.05.19 20:00
|buy stop
|115
|0.10
|1.2661
|1.2611
|1.2681
|319
|2005.05.20 20:00
|delete
|115
|0.10
|1.2661
|1.2611
|1.2681
|320
|2005.05.25 20:00
|sell stop
|116
|0.10
|1.2576
|1.2626
|1.2556
|321
|2005.05.26 06:31
|sell
|116
|0.10
|1.2576
|1.2626
|1.2556
|322
|2005.05.26 07:51
|t/p
|116
|0.10
|1.2556
|1.2626
|1.2556
|20.00
|9901.95
|323
|2005.05.26 20:00
|buy stop
|117
|0.10
|1.2538
|1.2488
|1.2558
|324
|2005.05.27 09:34
|buy
|117
|0.10
|1.2538
|1.2488
|1.2558
|325
|2005.05.27 17:27
|t/p
|117
|0.10
|1.2558
|1.2488
|1.2558
|20.00
|9921.95
|326
|2005.05.30 20:00
|buy stop
|118
|0.10
|1.2494
|1.2444
|1.2514
|327
|2005.05.31 20:00
|delete
|118
|0.10
|1.2494
|1.2444
|1.2514
|328
|2005.05.31 20:00
|buy stop
|119
|0.10
|1.2333
|1.2283
|1.2353
|329
|2005.06.01 08:14
|buy
|119
|0.10
|1.2333
|1.2283
|1.2353
|330
|2005.06.01 10:05
|s/l
|119
|0.10
|1.2283
|1.2283
|1.2353
|-50.00
|9871.95
|331
|2005.06.01 20:00
|buy stop
|120
|0.10
|1.2258
|1.2208
|1.2278
|332
|2005.06.02 09:14
|buy
|120
|0.10
|1.2258
|1.2208
|1.2278
|333
|2005.06.02 10:33
|t/p
|120
|0.10
|1.2278
|1.2208
|1.2278
|20.00
|9891.95
|334
|2005.06.02 20:00
|sell stop
|121
|0.10
|1.2246
|1.2296
|1.2226
|335
|2005.06.03 08:09
|sell
|121
|0.10
|1.2246
|1.2296
|1.2226
|336
|2005.06.03 13:06
|s/l
|121
|0.10
|1.2296
|1.2296
|1.2226
|-50.00
|9841.95
|337
|2005.06.06 20:00
|sell stop
|122
|0.10
|1.2250
|1.2300
|1.2230
|338
|2005.06.07 03:08
|sell
|122
|0.10
|1.2250
|1.2300
|1.2230
|339
|2005.06.07 08:28
|s/l
|122
|0.10
|1.2300
|1.2300
|1.2230
|-50.00
|9791.95
|340
|2005.06.14 20:00
|buy stop
|123
|0.10
|1.2075
|1.2025
|1.2095
|341
|2005.06.15 15:00
|buy
|123
|0.10
|1.2075
|1.2025
|1.2095
|342
|2005.06.15 15:37
|t/p
|123
|0.10
|1.2095
|1.2025
|1.2095
|20.00
|9811.95
|343
|2005.06.15 20:00
|sell stop
|124
|0.10
|1.2096
|1.2146
|1.2076
|344
|2005.06.16 03:16
|sell
|124
|0.10
|1.2096
|1.2146
|1.2076
|345
|2005.06.16 05:48
|t/p
|124
|0.10
|1.2076
|1.2146
|1.2076
|20.00
|9831.95
|346
|2005.06.16 20:00
|buy stop
|125
|0.10
|1.2111
|1.2061
|1.2131
|347
|2005.06.17 03:46
|buy
|125
|0.10
|1.2111
|1.2061
|1.2131
|348
|2005.06.17 09:10
|t/p
|125
|0.10
|1.2131
|1.2061
|1.2131
|20.00
|9851.95
|349
|2005.06.20 20:00
|buy stop
|126
|0.10
|1.2169
|1.2119
|1.2189
|350
|2005.06.21 20:00
|delete
|126
|0.10
|1.2169
|1.2119
|1.2189
|351
|2005.06.22 20:00
|buy stop
|127
|0.10
|1.2138
|1.2088
|1.2158
|352
|2005.06.23 02:03
|buy
|127
|0.10
|1.2138
|1.2088
|1.2158
|353
|2005.06.23 09:36
|s/l
|127
|0.10
|1.2088
|1.2088
|1.2158
|-50.00
|9801.95
|354
|2005.06.23 20:00
|buy stop
|128
|0.10
|1.2068
|1.2018
|1.2088
|355
|2005.06.24 10:19
|buy
|128
|0.10
|1.2068
|1.2018
|1.2088
|356
|2005.06.24 13:44
|t/p
|128
|0.10
|1.2088
|1.2018
|1.2088
|20.00
|9821.95
|357
|2005.06.27 20:00
|sell stop
|129
|0.10
|1.2131
|1.2181
|1.2111
|358
|2005.06.28 08:20
|sell
|129
|0.10
|1.2131
|1.2181
|1.2111
|359
|2005.06.28 09:30
|t/p
|129
|0.10
|1.2111
|1.2181
|1.2111
|20.00
|9841.95
|360
|2005.06.28 20:00
|buy stop
|130
|0.10
|1.2093
|1.2043
|1.2113
|361
|2005.06.29 17:43
|buy
|130
|0.10
|1.2093
|1.2043
|1.2113
|362
|2005.06.29 23:59
|close at stop
|130
|0.10
|1.2068
|1.2043
|1.2113
|-25.00
|9816.95