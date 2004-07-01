Strategy Tester Report
20PipsExpert_v1

Symbol EURUSD (Euro vs US Dollar)
Period 1 Hour (H1) 2004.07.01 00:00 - 2005.06.30 00:00 (2004.07.01 - 2005.06.30)
Model Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Parameters Expert_Name="---- 20PipsExpert_v1 ----"; Magic=10000; Slippage=6; Main_Parameters=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; Data=" Input Data "; StartTime=20; MinuteforOpen=5; FridayTrade=0; InitialStop=50; TakeProfit=20; PendOrdGap=25; DaysBack=1; MM_Parameters=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=false; MMRisk=0.15; LossMax=1000;
Bars in test 6438 Ticks modelled 796181 Modelling quality 90.00%
Initial deposit 10000.00
Total net profit -183.05 Gross profit 1396.75 Gross loss -1579.80
Profit factor 0.88 Expected payoff -1.79
Absolute drawdown 249.50 Maximal drawdown (%) 364.70 (3.6%)
Total trades 102 Short positions (won %) 52 (63.46%) Long positions (won %) 50 (74.00%)
Profit trades (% of total) 70 (68.63%) Loss trades (% of total) 32 (31.37%)
Largest profit trade 21.95 loss trade -52.70
Average profit trade 19.95 loss trade -49.37
Maximum consecutive wins (profit in money) 18 (365.60) consecutive losses (loss in money) 3 (-153.60)
Maximal consecutive profit (count of wins) 365.60 (18) consecutive loss (count of losses) -153.60 (3)
Average consecutive wins 3 consecutive losses 1
Graph
# Time Type Order Lots Price S / L T / P Profit Balance
1 2004.07.01 20:00 sell stop 1 0.10 1.2145 1.2195 1.2125
2 2004.07.02 02:26 sell 1 0.10 1.2145 1.2195 1.2125
3 2004.07.02 14:30 s/l 1 0.10 1.2195 1.2195 1.2125 -50.00 9950.00
4 2004.07.05 20:00 buy stop 2 0.10 1.2307 1.2257 1.2327
5 2004.07.06 01:37 buy 2 0.10 1.2307 1.2257 1.2327
6 2004.07.06 15:01 t/p 2 0.10 1.2327 1.2257 1.2327 20.00 9970.00
7 2004.07.07 20:00 sell stop 3 0.10 1.2347 1.2397 1.2327
8 2004.07.08 09:08 sell 3 0.10 1.2347 1.2397 1.2327
9 2004.07.08 16:08 s/l 3 0.10 1.2397 1.2397 1.2327 -50.00 9920.00
10 2004.07.13 20:00 buy stop 4 0.10 1.2333 1.2283 1.2353
11 2004.07.13 20:58 buy 4 0.10 1.2333 1.2283 1.2353
12 2004.07.14 09:15 t/p 4 0.10 1.2353 1.2283 1.2353 19.10 9939.10
13 2004.07.14 20:00 sell stop 5 0.10 1.2370 1.2420 1.2350
14 2004.07.15 04:38 sell 5 0.10 1.2370 1.2420 1.2350
15 2004.07.15 08:43 t/p 5 0.10 1.2350 1.2420 1.2350 20.00 9959.10
16 2004.07.15 20:00 buy stop 6 0.10 1.2365 1.2315 1.2385
17 2004.07.16 03:39 buy 6 0.10 1.2365 1.2315 1.2385
18 2004.07.16 14:47 t/p 6 0.10 1.2385 1.2315 1.2385 20.00 9979.10
19 2004.07.20 20:00 buy stop 7 0.10 1.2399 1.2349 1.2419
20 2004.07.21 20:00 delete 7 0.10 1.2399 1.2349 1.2419
21 2004.07.21 20:00 buy stop 8 0.10 1.2259 1.2209 1.2279
22 2004.07.21 22:21 buy 8 0.10 1.2259 1.2209 1.2279
23 2004.07.22 15:10 t/p 8 0.10 1.2279 1.2209 1.2279 17.30 9996.40
24 2004.07.22 20:00 sell stop 9 0.10 1.2245 1.2295 1.2225
25 2004.07.22 20:42 sell 9 0.10 1.2245 1.2295 1.2225
26 2004.07.23 08:19 t/p 9 0.10 1.2225 1.2295 1.2225 20.65 10017.05
27 2004.07.27 20:00 buy stop 10 0.10 1.2075 1.2025 1.2095
28 2004.07.28 06:46 buy 10 0.10 1.2075 1.2025 1.2095
29 2004.07.28 11:11 s/l 10 0.10 1.2025 1.2025 1.2095 -50.00 9967.05
30 2004.08.10 20:00 sell stop 11 0.10 1.2273 1.2323 1.2253
31 2004.08.10 20:17 sell 11 0.10 1.2273 1.2323 1.2253
32 2004.08.10 20:47 t/p 11 0.10 1.2253 1.2323 1.2253 20.00 9987.05
33 2004.08.11 20:00 buy stop 12 0.10 1.2241 1.2191 1.2261
34 2004.08.12 08:10 buy 12 0.10 1.2241 1.2191 1.2261
35 2004.08.12 10:32 t/p 12 0.10 1.2261 1.2191 1.2261 20.00 10007.05
36 2004.08.19 20:00 sell stop 13 0.10 1.2342 1.2392 1.2322
37 2004.08.20 11:46 sell 13 0.10 1.2342 1.2392 1.2322
38 2004.08.20 12:52 t/p 13 0.10 1.2322 1.2392 1.2322 20.00 10027.05
39 2004.08.23 20:00 buy stop 14 0.10 1.2204 1.2154 1.2224
40 2004.08.24 20:00 delete 14 0.10 1.2204 1.2154 1.2224
41 2004.08.24 20:00 buy stop 15 0.10 1.2115 1.2065 1.2135
42 2004.08.25 16:06 buy 15 0.10 1.2115 1.2065 1.2135
43 2004.08.26 03:12 s/l 15 0.10 1.2065 1.2065 1.2135 -52.70 9974.35
44 2004.08.30 20:00 sell stop 16 0.10 1.2030 1.2080 1.2010
45 2004.08.31 20:00 delete 16 0.10 1.2030 1.2080 1.2010
46 2004.08.31 20:00 sell stop 17 0.10 1.2157 1.2207 1.2137
47 2004.09.01 09:22 sell 17 0.10 1.2157 1.2207 1.2137
48 2004.09.01 19:09 s/l 17 0.10 1.2207 1.2207 1.2137 -50.00 9924.35
49 2004.09.02 20:00 buy stop 18 0.10 1.2176 1.2126 1.2196
50 2004.09.02 22:59 buy 18 0.10 1.2176 1.2126 1.2196
51 2004.09.03 14:30 s/l 18 0.10 1.2126 1.2126 1.2196 -50.90 9873.45
52 2004.09.08 20:00 sell stop 19 0.10 1.2145 1.2195 1.2125
53 2004.09.09 20:00 delete 19 0.10 1.2145 1.2195 1.2125
54 2004.09.15 20:00 buy stop 20 0.10 1.2176 1.2126 1.2196
55 2004.09.16 18:00 buy 20 0.10 1.2176 1.2126 1.2196
56 2004.09.17 08:28 t/p 20 0.10 1.2196 1.2126 1.2196 19.10 9892.55
57 2004.09.21 20:00 sell stop 21 0.10 1.2244 1.2294 1.2224
58 2004.09.21 20:16 sell 21 0.10 1.2244 1.2294 1.2224
59 2004.09.21 20:20 s/l 21 0.10 1.2294 1.2294 1.2224 -50.00 9842.55
60 2004.09.23 20:00 sell stop 22 0.10 1.2298 1.2348 1.2278
61 2004.09.23 20:13 sell 22 0.10 1.2298 1.2348 1.2278
62 2004.09.23 20:48 t/p 22 0.10 1.2278 1.2348 1.2278 20.00 9862.55
63 2004.09.30 20:00 sell stop 23 0.10 1.2404 1.2454 1.2384
64 2004.10.01 09:55 sell 23 0.10 1.2404 1.2454 1.2384
65 2004.10.04 02:14 t/p 23 0.10 1.2384 1.2454 1.2384 20.65 9883.20
66 2004.10.04 20:00 buy stop 24 0.10 1.2298 1.2248 1.2318
67 2004.10.05 14:00 buy 24 0.10 1.2298 1.2248 1.2318
68 2004.10.05 18:19 t/p 24 0.10 1.2318 1.2248 1.2318 20.00 9903.20
69 2004.10.05 20:00 sell stop 25 0.10 1.2292 1.2342 1.2272
70 2004.10.06 09:07 sell 25 0.10 1.2292 1.2342 1.2272
71 2004.10.06 11:02 t/p 25 0.10 1.2272 1.2342 1.2272 20.00 9923.20
72 2004.10.11 20:00 buy stop 26 0.10 1.2399 1.2349 1.2419
73 2004.10.12 20:00 delete 26 0.10 1.2399 1.2349 1.2419
74 2004.10.12 20:00 buy stop 27 0.10 1.2344 1.2294 1.2364
75 2004.10.13 19:54 buy 27 0.10 1.2344 1.2294 1.2364
76 2004.10.14 07:11 t/p 27 0.10 1.2364 1.2294 1.2364 17.30 9940.50
77 2004.10.14 20:00 sell stop 28 0.10 1.2359 1.2409 1.2339
78 2004.10.15 20:00 delete 28 0.10 1.2359 1.2409 1.2339
79 2004.10.18 20:00 sell stop 29 0.10 1.2470 1.2520 1.2450
80 2004.10.19 02:33 sell 29 0.10 1.2470 1.2520 1.2450
81 2004.10.19 14:27 s/l 29 0.10 1.2520 1.2520 1.2450 -50.00 9890.50
82 2004.10.20 20:00 sell stop 30 0.10 1.2561 1.2611 1.2541
83 2004.10.21 20:00 delete 30 0.10 1.2561 1.2611 1.2541
84 2004.10.21 20:00 sell stop 31 0.10 1.2601 1.2651 1.2581
85 2004.10.22 03:22 sell 31 0.10 1.2601 1.2651 1.2581
86 2004.10.22 13:56 s/l 31 0.10 1.2651 1.2651 1.2581 -50.00 9840.50
87 2004.10.25 20:00 sell stop 32 0.10 1.2776 1.2826 1.2756
88 2004.10.26 02:09 sell 32 0.10 1.2776 1.2826 1.2756
89 2004.10.26 04:36 s/l 32 0.10 1.2826 1.2826 1.2756 -50.00 9790.50
90 2004.10.26 20:00 buy stop 33 0.10 1.2773 1.2723 1.2793
91 2004.10.27 12:24 buy 33 0.10 1.2773 1.2723 1.2793
92 2004.10.27 13:09 t/p 33 0.10 1.2793 1.2723 1.2793 20.00 9810.50
93 2004.10.27 20:00 buy stop 34 0.10 1.2738 1.2688 1.2758
94 2004.10.28 08:47 buy 34 0.10 1.2738 1.2688 1.2758
95 2004.10.28 12:39 s/l 34 0.10 1.2688 1.2688 1.2758 -50.00 9760.50
96 2004.11.01 20:00 buy stop 35 0.10 1.2767 1.2717 1.2787
97 2004.11.02 20:00 delete 35 0.10 1.2767 1.2717 1.2787
98 2004.11.02 20:00 buy stop 36 0.10 1.2713 1.2663 1.2733
99 2004.11.02 21:06 buy 36 0.10 1.2713 1.2663 1.2733
100 2004.11.02 22:48 t/p 36 0.10 1.2733 1.2663 1.2733 20.00 9780.50
101 2004.11.03 20:00 sell stop 37 0.10 1.2782 1.2832 1.2762
102 2004.11.04 20:00 delete 37 0.10 1.2782 1.2832 1.2762
103 2004.11.04 20:00 sell stop 38 0.10 1.2835 1.2885 1.2815
104 2004.11.05 14:30 sell 38 0.10 1.2835 1.2885 1.2815
105 2004.11.05 14:30 t/p 38 0.10 1.2815 1.2885 1.2815 20.00 9800.50
106 2004.11.11 20:00 sell stop 39 0.10 1.2891 1.2941 1.2871
107 2004.11.12 15:05 sell 39 0.10 1.2891 1.2941 1.2871
108 2004.11.12 17:01 s/l 39 0.10 1.2941 1.2941 1.2871 -50.00 9750.50
109 2004.11.15 20:00 buy stop 40 0.10 1.2954 1.2904 1.2974
110 2004.11.16 08:50 buy 40 0.10 1.2954 1.2904 1.2974
111 2004.11.16 10:15 t/p 40 0.10 1.2974 1.2904 1.2974 20.00 9770.50
112 2004.11.16 20:00 sell stop 41 0.10 1.2940 1.2990 1.2920
113 2004.11.17 20:00 delete 41 0.10 1.2940 1.2990 1.2920
114 2004.11.17 20:00 sell stop 42 0.10 1.3002 1.3052 1.2982
115 2004.11.18 13:29 sell 42 0.10 1.3002 1.3052 1.2982
116 2004.11.18 17:20 t/p 42 0.10 1.2982 1.3052 1.2982 20.00 9790.50
117 2004.11.18 20:00 buy stop 43 0.10 1.2988 1.2938 1.3008
118 2004.11.19 09:45 buy 43 0.10 1.2988 1.2938 1.3008
119 2004.11.19 11:34 t/p 43 0.10 1.3008 1.2938 1.3008 20.00 9810.50
120 2004.11.23 20:00 sell stop 44 0.10 1.3064 1.3114 1.3044
121 2004.11.24 20:00 delete 44 0.10 1.3064 1.3114 1.3044
122 2004.11.24 20:00 sell stop 45 0.10 1.3146 1.3196 1.3126
123 2004.11.25 20:00 delete 45 0.10 1.3146 1.3196 1.3126
124 2004.11.25 20:00 sell stop 46 0.10 1.3210 1.3260 1.3190
125 2004.11.26 09:29 sell 46 0.10 1.3210 1.3260 1.3190
126 2004.11.26 09:29 t/p 46 0.10 1.3190 1.3260 1.3190 20.00 9830.50
127 2004.12.01 20:00 sell stop 47 0.10 1.3293 1.3343 1.3273
128 2004.12.02 16:36 sell 47 0.10 1.3293 1.3343 1.3273
129 2004.12.02 16:39 t/p 47 0.10 1.3273 1.3343 1.3273 20.00 9850.50
130 2004.12.02 20:00 buy stop 48 0.10 1.3299 1.3249 1.3319
131 2004.12.03 13:23 buy 48 0.10 1.3299 1.3249 1.3319
132 2004.12.03 14:30 t/p 48 0.10 1.3319 1.3249 1.3319 20.00 9870.50
133 2004.12.08 20:00 buy stop 49 0.10 1.3326 1.3276 1.3346
134 2004.12.08 20:37 buy 49 0.10 1.3326 1.3276 1.3346
135 2004.12.08 23:30 t/p 49 0.10 1.3346 1.3276 1.3346 20.00 9890.50
136 2004.12.09 20:00 sell stop 50 0.10 1.3313 1.3363 1.3293
137 2004.12.09 20:16 sell 50 0.10 1.3313 1.3363 1.3293
138 2004.12.10 01:09 t/p 50 0.10 1.3293 1.3363 1.3293 20.65 9911.15
139 2004.12.13 20:00 sell stop 51 0.10 1.3286 1.3336 1.3266
140 2004.12.14 03:25 sell 51 0.10 1.3286 1.3336 1.3266
141 2004.12.14 17:57 t/p 51 0.10 1.3266 1.3336 1.3266 20.00 9931.15
142 2004.12.15 20:00 sell stop 52 0.10 1.3390 1.3440 1.3370
143 2004.12.15 22:12 sell 52 0.10 1.3390 1.3440 1.3370
144 2004.12.16 15:04 t/p 52 0.10 1.3370 1.3440 1.3370 21.95 9953.10
145 2004.12.16 20:00 buy stop 53 0.10 1.3240 1.3190 1.3260
146 2004.12.16 20:26 buy 53 0.10 1.3240 1.3190 1.3260
147 2004.12.17 05:12 t/p 53 0.10 1.3260 1.3190 1.3260 19.10 9972.20
148 2004.12.20 20:00 sell stop 54 0.10 1.3366 1.3416 1.3346
149 2004.12.21 08:32 sell 54 0.10 1.3366 1.3416 1.3346
150 2004.12.22 02:13 t/p 54 0.10 1.3346 1.3416 1.3346 20.65 9992.85
151 2004.12.23 20:00 sell stop 55 0.10 1.3466 1.3516 1.3446
152 2004.12.24 20:00 delete 55 0.10 1.3466 1.3516 1.3446
153 2004.12.27 20:00 sell stop 56 0.10 1.3601 1.3651 1.3581
154 2004.12.28 01:25 sell 56 0.10 1.3601 1.3651 1.3581
155 2004.12.29 01:13 t/p 56 0.10 1.3581 1.3651 1.3581 20.65 10013.50
156 2004.12.30 20:00 sell stop 57 0.10 1.3615 1.3665 1.3595
157 2004.12.31 01:29 sell 57 0.10 1.3615 1.3665 1.3595
158 2004.12.31 02:32 t/p 57 0.10 1.3595 1.3665 1.3595 20.00 10033.50
159 2005.01.03 20:00 buy stop 58 0.10 1.3500 1.3450 1.3520
160 2005.01.04 20:00 delete 58 0.10 1.3500 1.3450 1.3520
161 2005.01.04 20:00 buy stop 59 0.10 1.3327 1.3277 1.3347
162 2005.01.05 20:00 delete 59 0.10 1.3327 1.3277 1.3347
163 2005.01.06 20:00 buy stop 60 0.10 1.3201 1.3151 1.3221
164 2005.01.07 06:04 buy 60 0.10 1.3201 1.3151 1.3221
165 2005.01.07 10:05 t/p 60 0.10 1.3221 1.3151 1.3221 20.00 10053.50
166 2005.01.10 20:00 sell stop 61 0.10 1.3062 1.3112 1.3042
167 2005.01.11 20:00 delete 61 0.10 1.3062 1.3112 1.3042
168 2005.01.11 20:00 sell stop 62 0.10 1.3105 1.3155 1.3085
169 2005.01.11 21:03 sell 62 0.10 1.3105 1.3155 1.3085
170 2005.01.12 09:53 t/p 62 0.10 1.3085 1.3155 1.3085 20.65 10074.15
171 2005.01.12 20:00 sell stop 63 0.10 1.3253 1.3303 1.3233
172 2005.01.12 22:43 sell 63 0.10 1.3253 1.3303 1.3233
173 2005.01.13 09:21 t/p 63 0.10 1.3233 1.3303 1.3233 21.95 10096.10
174 2005.01.13 20:00 buy stop 64 0.10 1.3231 1.3181 1.3251
175 2005.01.14 20:00 delete 64 0.10 1.3231 1.3181 1.3251
176 2005.01.18 20:00 buy stop 65 0.10 1.3057 1.3007 1.3077
177 2005.01.19 09:14 buy 65 0.10 1.3057 1.3007 1.3077
178 2005.01.19 09:37 t/p 65 0.10 1.3077 1.3007 1.3077 20.00 10116.10
179 2005.01.19 20:00 buy stop 66 0.10 1.3010 1.2960 1.3030
180 2005.01.19 22:59 buy 66 0.10 1.3010 1.2960 1.3030
181 2005.01.20 11:20 s/l 66 0.10 1.2960 1.2960 1.3030 -52.70 10063.40
182 2005.01.25 20:00 buy stop 67 0.10 1.2987 1.2937 1.3007
183 2005.01.26 04:12 buy 67 0.10 1.2987 1.2937 1.3007
184 2005.01.26 10:33 t/p 67 0.10 1.3007 1.2937 1.3007 20.00 10083.40
185 2005.01.26 20:00 sell stop 68 0.10 1.3057 1.3107 1.3037
186 2005.01.26 21:18 sell 68 0.10 1.3057 1.3107 1.3037
187 2005.01.27 08:50 s/l 68 0.10 1.3107 1.3107 1.3037 -48.05 10035.35
188 2005.01.27 20:00 buy stop 69 0.10 1.3066 1.3016 1.3086
189 2005.01.27 23:21 buy 69 0.10 1.3066 1.3016 1.3086
190 2005.01.28 03:21 s/l 69 0.10 1.3016 1.3016 1.3086 -50.90 9984.45
191 2005.02.03 20:00 buy stop 70 0.10 1.2988 1.2938 1.3008
192 2005.02.04 14:30 buy 70 0.10 1.2988 1.2938 1.3008
193 2005.02.04 14:30 t/p 70 0.10 1.3008 1.2938 1.3008 20.00 10004.45
194 2005.02.07 20:00 buy stop 71 0.10 1.2789 1.2739 1.2809
195 2005.02.08 17:20 buy 71 0.10 1.2789 1.2739 1.2809
196 2005.02.09 15:25 s/l 71 0.10 1.2739 1.2739 1.2809 -50.90 9953.55
197 2005.02.09 20:00 sell stop 72 0.10 1.2779 1.2829 1.2759
198 2005.02.10 13:14 sell 72 0.10 1.2779 1.2829 1.2759
199 2005.02.10 14:31 t/p 72 0.10 1.2759 1.2829 1.2759 20.00 9973.55
200 2005.02.10 20:00 sell stop 73 0.10 1.2860 1.2910 1.2840
201 2005.02.11 02:20 sell 73 0.10 1.2860 1.2910 1.2840
202 2005.02.14 02:06 s/l 73 0.10 1.2910 1.2910 1.2840 -49.35 9924.20
203 2005.02.14 20:00 sell stop 74 0.10 1.2946 1.2996 1.2926
204 2005.02.15 20:00 delete 74 0.10 1.2946 1.2996 1.2926
205 2005.02.15 20:00 sell stop 75 0.10 1.2979 1.3029 1.2959
206 2005.02.16 16:21 sell 75 0.10 1.2979 1.3029 1.2959
207 2005.02.16 19:12 s/l 75 0.10 1.3029 1.3029 1.2959 -50.00 9874.20
208 2005.02.16 20:00 sell stop 76 0.10 1.3016 1.3066 1.2996
209 2005.02.17 15:03 sell 76 0.10 1.3016 1.3066 1.2996
210 2005.02.17 17:00 s/l 76 0.10 1.3066 1.3066 1.2996 -50.00 9824.20
211 2005.02.17 20:00 sell stop 77 0.10 1.3052 1.3102 1.3032
212 2005.02.18 11:12 sell 77 0.10 1.3052 1.3102 1.3032
213 2005.02.18 12:48 t/p 77 0.10 1.3032 1.3102 1.3032 20.00 9844.20
214 2005.02.22 20:00 sell stop 78 0.10 1.3230 1.3280 1.3210
215 2005.02.23 02:25 sell 78 0.10 1.3230 1.3280 1.3210
216 2005.02.23 09:22 t/p 78 0.10 1.3210 1.3280 1.3210 20.00 9864.20
217 2005.02.23 20:00 buy stop 79 0.10 1.3242 1.3192 1.3262
218 2005.02.23 20:23 buy 79 0.10 1.3242 1.3192 1.3262
219 2005.02.24 01:05 s/l 79 0.10 1.3192 1.3192 1.3262 -52.70 9811.50
220 2005.03.01 20:00 buy stop 80 0.10 1.3207 1.3157 1.3227
221 2005.03.02 20:00 delete 80 0.10 1.3207 1.3157 1.3227
222 2005.03.02 20:00 buy stop 81 0.10 1.3143 1.3093 1.3163
223 2005.03.02 22:59 buy 81 0.10 1.3143 1.3093 1.3163
224 2005.03.03 11:32 t/p 81 0.10 1.3163 1.3093 1.3163 17.30 9828.80
225 2005.03.07 20:00 buy stop 82 0.10 1.3229 1.3179 1.3249
226 2005.03.08 03:43 buy 82 0.10 1.3229 1.3179 1.3249
227 2005.03.08 09:40 t/p 82 0.10 1.3249 1.3179 1.3249 20.00 9848.80
228 2005.03.08 20:00 sell stop 83 0.10 1.3314 1.3364 1.3294
229 2005.03.09 20:00 delete 83 0.10 1.3314 1.3364 1.3294
230 2005.03.09 20:00 sell stop 84 0.10 1.3386 1.3436 1.3366
231 2005.03.09 21:36 sell 84 0.10 1.3386 1.3436 1.3366
232 2005.03.10 03:10 s/l 84 0.10 1.3436 1.3436 1.3366 -48.05 9800.75
233 2005.03.10 20:00 sell stop 85 0.10 1.3422 1.3472 1.3402
234 2005.03.10 20:52 sell 85 0.10 1.3422 1.3472 1.3402
235 2005.03.11 14:36 s/l 85 0.10 1.3472 1.3472 1.3402 -49.35 9751.40
236 2005.03.14 20:00 buy stop 86 0.10 1.3379 1.3329 1.3399
237 2005.03.15 11:43 buy 86 0.10 1.3379 1.3329 1.3399
238 2005.03.15 14:31 t/p 86 0.10 1.3399 1.3329 1.3399 20.00 9771.40
239 2005.03.15 20:00 buy stop 87 0.10 1.3341 1.3291 1.3361
240 2005.03.16 08:32 buy 87 0.10 1.3341 1.3291 1.3361
241 2005.03.16 09:03 t/p 87 0.10 1.3361 1.3291 1.3361 20.00 9791.40
242 2005.03.16 20:00 sell stop 88 0.10 1.3397 1.3447 1.3377
243 2005.03.17 04:14 sell 88 0.10 1.3397 1.3447 1.3377
244 2005.03.17 11:29 t/p 88 0.10 1.3377 1.3447 1.3377 20.00 9811.40
245 2005.03.17 20:00 buy stop 89 0.10 1.3388 1.3338 1.3408
246 2005.03.18 20:00 delete 89 0.10 1.3388 1.3338 1.3408
247 2005.03.21 20:00 buy stop 90 0.10 1.3191 1.3141 1.3211
248 2005.03.22 12:08 buy 90 0.10 1.3191 1.3141 1.3211
249 2005.03.22 16:27 t/p 90 0.10 1.3211 1.3141 1.3211 20.00 9831.40
250 2005.03.22 20:00 sell stop 91 0.10 1.3173 1.3223 1.3153
251 2005.03.22 20:19 sell 91 0.10 1.3173 1.3223 1.3153
252 2005.03.22 20:24 t/p 91 0.10 1.3153 1.3223 1.3153 20.00 9851.40
253 2005.03.23 20:00 buy stop 92 0.10 1.3007 1.2957 1.3027
254 2005.03.24 07:41 buy 92 0.10 1.3007 1.2957 1.3027
255 2005.03.24 10:06 t/p 92 0.10 1.3027 1.2957 1.3027 20.00 9871.40
256 2005.03.24 20:00 buy stop 93 0.10 1.2968 1.2918 1.2988
257 2005.03.25 09:52 buy 93 0.10 1.2968 1.2918 1.2988
258 2005.03.28 03:16 s/l 93 0.10 1.2918 1.2918 1.2988 -50.90 9820.50
259 2005.03.28 20:00 buy stop 94 0.10 1.2906 1.2856 1.2926
260 2005.03.29 02:31 buy 94 0.10 1.2906 1.2856 1.2926
261 2005.03.29 03:13 t/p 94 0.10 1.2926 1.2856 1.2926 20.00 9840.50
262 2005.03.29 20:00 sell stop 95 0.10 1.2887 1.2937 1.2867
263 2005.03.30 20:00 delete 95 0.10 1.2887 1.2937 1.2867
264 2005.03.30 20:00 sell stop 96 0.10 1.2939 1.2989 1.2919
265 2005.03.30 21:13 sell 96 0.10 1.2939 1.2989 1.2919
266 2005.03.30 22:40 t/p 96 0.10 1.2919 1.2989 1.2919 20.00 9860.50
267 2005.04.04 20:00 buy stop 97 0.10 1.2862 1.2812 1.2882
268 2005.04.05 15:30 buy 97 0.10 1.2862 1.2812 1.2882
269 2005.04.06 04:55 t/p 97 0.10 1.2882 1.2812 1.2882 19.10 9879.60
270 2005.04.06 20:00 sell stop 98 0.10 1.2864 1.2914 1.2844
271 2005.04.06 21:23 sell 98 0.10 1.2864 1.2914 1.2844
272 2005.04.07 07:51 s/l 98 0.10 1.2914 1.2914 1.2844 -48.05 9831.55
273 2005.04.07 20:00 buy stop 99 0.10 1.2882 1.2832 1.2902
274 2005.04.08 17:23 buy 99 0.10 1.2882 1.2832 1.2902
275 2005.04.08 17:41 t/p 99 0.10 1.2902 1.2832 1.2902 20.00 9851.55
276 2005.04.11 20:00 sell stop 100 0.10 1.2956 1.3006 1.2936
277 2005.04.12 14:33 sell 100 0.10 1.2956 1.3006 1.2936
278 2005.04.12 14:48 t/p 100 0.10 1.2936 1.3006 1.2936 20.00 9871.55
279 2005.04.12 20:00 buy stop 101 0.10 1.2904 1.2854 1.2924
280 2005.04.12 20:07 buy 101 0.10 1.2904 1.2854 1.2924
281 2005.04.12 21:00 t/p 101 0.10 1.2924 1.2854 1.2924 20.00 9891.55
282 2005.04.13 20:00 sell stop 102 0.10 1.2885 1.2935 1.2865
283 2005.04.14 03:53 sell 102 0.10 1.2885 1.2935 1.2865
284 2005.04.14 08:38 t/p 102 0.10 1.2865 1.2935 1.2865 20.00 9911.55
285 2005.04.14 20:00 buy stop 103 0.10 1.2835 1.2785 1.2855
286 2005.04.15 09:42 buy 103 0.10 1.2835 1.2785 1.2855
287 2005.04.15 13:41 t/p 103 0.10 1.2855 1.2785 1.2855 20.00 9931.55
288 2005.04.18 20:00 sell stop 104 0.10 1.3003 1.3053 1.2983
289 2005.04.18 20:00 sell 104 0.10 1.3003 1.3053 1.2983
290 2005.04.19 11:01 t/p 104 0.10 1.2983 1.3053 1.2983 20.65 9952.20
291 2005.04.20 20:00 sell stop 105 0.10 1.3064 1.3114 1.3044
292 2005.04.21 13:33 sell 105 0.10 1.3064 1.3114 1.3044
293 2005.04.21 16:59 s/l 105 0.10 1.3114 1.3114 1.3044 -50.00 9902.20
294 2005.04.21 20:00 buy stop 106 0.10 1.3069 1.3019 1.3089
295 2005.04.22 10:02 buy 106 0.10 1.3069 1.3019 1.3089
296 2005.04.22 14:57 t/p 106 0.10 1.3089 1.3019 1.3089 20.00 9922.20
297 2005.04.25 20:00 buy stop 107 0.10 1.3003 1.2953 1.3023
298 2005.04.25 22:23 buy 107 0.10 1.3003 1.2953 1.3023
299 2005.04.26 16:18 s/l 107 0.10 1.2953 1.2953 1.3023 -50.90 9871.30
300 2005.04.28 20:00 buy stop 108 0.10 1.2915 1.2865 1.2935
301 2005.04.29 02:35 buy 108 0.10 1.2915 1.2865 1.2935
302 2005.04.29 06:41 t/p 108 0.10 1.2935 1.2865 1.2935 20.00 9891.30
303 2005.05.03 20:00 sell stop 109 0.10 1.2861 1.2911 1.2841
304 2005.05.03 20:20 sell 109 0.10 1.2861 1.2911 1.2841
305 2005.05.04 03:33 s/l 109 0.10 1.2911 1.2911 1.2841 -49.35 9841.95
306 2005.05.04 20:00 sell stop 110 0.10 1.2913 1.2963 1.2893
307 2005.05.05 20:00 delete 110 0.10 1.2913 1.2963 1.2893
308 2005.05.10 20:00 sell stop 111 0.10 1.2846 1.2896 1.2826
309 2005.05.11 14:30 sell 111 0.10 1.2846 1.2896 1.2826
310 2005.05.11 14:30 t/p 111 0.10 1.2826 1.2896 1.2826 20.00 9861.95
311 2005.05.11 20:00 buy stop 112 0.10 1.2836 1.2786 1.2856
312 2005.05.12 20:00 delete 112 0.10 1.2836 1.2786 1.2856
313 2005.05.12 20:00 buy stop 113 0.10 1.2729 1.2679 1.2749
314 2005.05.13 20:00 delete 113 0.10 1.2729 1.2679 1.2749
315 2005.05.18 20:00 sell stop 114 0.10 1.2652 1.2702 1.2632
316 2005.05.19 11:02 sell 114 0.10 1.2652 1.2702 1.2632
317 2005.05.19 13:45 t/p 114 0.10 1.2632 1.2702 1.2632 20.00 9881.95
318 2005.05.19 20:00 buy stop 115 0.10 1.2661 1.2611 1.2681
319 2005.05.20 20:00 delete 115 0.10 1.2661 1.2611 1.2681
320 2005.05.25 20:00 sell stop 116 0.10 1.2576 1.2626 1.2556
321 2005.05.26 06:31 sell 116 0.10 1.2576 1.2626 1.2556
322 2005.05.26 07:51 t/p 116 0.10 1.2556 1.2626 1.2556 20.00 9901.95
323 2005.05.26 20:00 buy stop 117 0.10 1.2538 1.2488 1.2558
324 2005.05.27 09:34 buy 117 0.10 1.2538 1.2488 1.2558
325 2005.05.27 17:27 t/p 117 0.10 1.2558 1.2488 1.2558 20.00 9921.95
326 2005.05.30 20:00 buy stop 118 0.10 1.2494 1.2444 1.2514
327 2005.05.31 20:00 delete 118 0.10 1.2494 1.2444 1.2514
328 2005.05.31 20:00 buy stop 119 0.10 1.2333 1.2283 1.2353
329 2005.06.01 08:14 buy 119 0.10 1.2333 1.2283 1.2353
330 2005.06.01 10:05 s/l 119 0.10 1.2283 1.2283 1.2353 -50.00 9871.95
331 2005.06.01 20:00 buy stop 120 0.10 1.2258 1.2208 1.2278
332 2005.06.02 09:14 buy 120 0.10 1.2258 1.2208 1.2278
333 2005.06.02 10:33 t/p 120 0.10 1.2278 1.2208 1.2278 20.00 9891.95
334 2005.06.02 20:00 sell stop 121 0.10 1.2246 1.2296 1.2226
335 2005.06.03 08:09 sell 121 0.10 1.2246 1.2296 1.2226
336 2005.06.03 13:06 s/l 121 0.10 1.2296 1.2296 1.2226 -50.00 9841.95
337 2005.06.06 20:00 sell stop 122 0.10 1.2250 1.2300 1.2230
338 2005.06.07 03:08 sell 122 0.10 1.2250 1.2300 1.2230
339 2005.06.07 08:28 s/l 122 0.10 1.2300 1.2300 1.2230 -50.00 9791.95
340 2005.06.14 20:00 buy stop 123 0.10 1.2075 1.2025 1.2095
341 2005.06.15 15:00 buy 123 0.10 1.2075 1.2025 1.2095
342 2005.06.15 15:37 t/p 123 0.10 1.2095 1.2025 1.2095 20.00 9811.95
343 2005.06.15 20:00 sell stop 124 0.10 1.2096 1.2146 1.2076
344 2005.06.16 03:16 sell 124 0.10 1.2096 1.2146 1.2076
345 2005.06.16 05:48 t/p 124 0.10 1.2076 1.2146 1.2076 20.00 9831.95
346 2005.06.16 20:00 buy stop 125 0.10 1.2111 1.2061 1.2131
347 2005.06.17 03:46 buy 125 0.10 1.2111 1.2061 1.2131
348 2005.06.17 09:10 t/p 125 0.10 1.2131 1.2061 1.2131 20.00 9851.95
349 2005.06.20 20:00 buy stop 126 0.10 1.2169 1.2119 1.2189
350 2005.06.21 20:00 delete 126 0.10 1.2169 1.2119 1.2189
351 2005.06.22 20:00 buy stop 127 0.10 1.2138 1.2088 1.2158
352 2005.06.23 02:03 buy 127 0.10 1.2138 1.2088 1.2158
353 2005.06.23 09:36 s/l 127 0.10 1.2088 1.2088 1.2158 -50.00 9801.95
354 2005.06.23 20:00 buy stop 128 0.10 1.2068 1.2018 1.2088
355 2005.06.24 10:19 buy 128 0.10 1.2068 1.2018 1.2088
356 2005.06.24 13:44 t/p 128 0.10 1.2088 1.2018 1.2088 20.00 9821.95
357 2005.06.27 20:00 sell stop 129 0.10 1.2131 1.2181 1.2111
358 2005.06.28 08:20 sell 129 0.10 1.2131 1.2181 1.2111
359 2005.06.28 09:30 t/p 129 0.10 1.2111 1.2181 1.2111 20.00 9841.95
360 2005.06.28 20:00 buy stop 130 0.10 1.2093 1.2043 1.2113
361 2005.06.29 17:43 buy 130 0.10 1.2093 1.2043 1.2113
362 2005.06.29 23:59 close at stop 130 0.10 1.2068 1.2043 1.2113 -25.00 9816.95