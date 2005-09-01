|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2004.12.30 05:30 - 2006.05.05 20:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MM_Parameters="---------- Money Management ----------"; MM=true; Lots=1; Risk=10; Other_Paramaters="-------- Execution Management --------"; stoploss=17; takeprofit=10; BarSpread=10; MaxTrades=1;
|Bars in test
|16445
|Ticks modelled
|2304409
|Modelling quality
|40.77%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|9529270.00
|Gross profit
|19067800.00
|Gross loss
|-9538530.00
|Profit factor
|2.00
|Expected payoff
|2339.05
|Absolute drawdown
|110.00
|Maximal drawdown (%)
|618000.00 (6.1%)
|Total trades
|4074
|Short positions (won %)
|3124 (75.54%)
|Long positions (won %)
|950 (75.58%)
|Profit trades (% of total)
|3078 (75.55%)
|Loss trades (% of total)
|996 (24.45%)
|Largest
|profit trade
|10000.00
|loss trade
|-17000.00
|Average
|profit trade
|6194.87
|loss trade
|-9576.84
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|86 (860000.00)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-119000.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|860000.00 (86)
|consecutive loss (count of losses)
|-119000.00 (7)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.12.30 06:59
|sell
|1
|1.00
|1.3620
|1.3637
|1.3610
|2
|2004.12.30 09:33
|t/p
|1
|1.00
|1.3610
|1.3637
|1.3610
|100.00
|10100.00
|3
|2004.12.30 09:52
|sell
|2
|1.00
|1.3615
|1.3632
|1.3605
|4
|2004.12.30 10:02
|t/p
|2
|1.00
|1.3605
|1.3632
|1.3605
|100.00
|10200.00
|5
|2004.12.30 10:21
|sell
|3
|1.00
|1.3607
|1.3624
|1.3597
|6
|2004.12.30 11:50
|s/l
|3
|1.00
|1.3624
|1.3624
|1.3597
|-170.00
|10030.00
|7
|2004.12.30 12:18
|sell
|4
|1.00
|1.3609
|1.3626
|1.3599
|8
|2004.12.30 12:30
|t/p
|4
|1.00
|1.3599
|1.3626
|1.3599
|100.00
|10130.00
|9
|2004.12.30 12:31
|sell
|5
|1.00
|1.3597
|1.3614
|1.3587
|10
|2004.12.30 12:33
|t/p
|5
|1.00
|1.3587
|1.3614
|1.3587
|100.00
|10230.00
|11
|2004.12.30 12:38
|sell
|6
|1.00
|1.3597
|1.3614
|1.3587
|12
|2004.12.30 14:07
|s/l
|6
|1.00
|1.3614
|1.3614
|1.3587
|-170.00
|10060.00
|13
|2004.12.30 15:08
|sell
|7
|1.00
|1.3631
|1.3648
|1.3621
|14
|2004.12.30 17:31
|s/l
|7
|1.00
|1.3648
|1.3648
|1.3621
|-170.00
|9890.00
|15
|2004.12.30 19:12
|sell
|8
|1.00
|1.3649
|1.3666
|1.3639
|16
|2004.12.30 19:29
|t/p
|8
|1.00
|1.3639
|1.3666
|1.3639
|100.00
|9990.00
|17
|2004.12.30 20:45
|sell
|9
|1.00
|1.3642
|1.3659
|1.3632
|18
|2004.12.30 22:30
|t/p
|9
|1.00
|1.3632
|1.3659
|1.3632
|100.00
|10090.00
|19
|2004.12.30 22:36
|sell
|10
|1.00
|1.3630
|1.3647
|1.3620
|20
|2004.12.30 23:30
|t/p
|10
|1.00
|1.3620
|1.3647
|1.3620
|100.00
|10190.00
|21
|2004.12.30 23:52
|sell
|11
|1.00
|1.3619
|1.3636
|1.3609
|22
|2004.12.31 00:00
|t/p
|11
|1.00
|1.3609
|1.3636
|1.3609
|100.00
|10290.00
|23
|2004.12.31 00:22
|sell
|12
|1.00
|1.3617
|1.3634
|1.3607
|24
|2004.12.31 00:29
|t/p
|12
|1.00
|1.3607
|1.3634
|1.3607
|100.00
|10390.00
|25
|2004.12.31 00:47
|sell
|13
|1.00
|1.3605
|1.3622
|1.3595
|26
|2004.12.31 01:21
|s/l
|13
|1.00
|1.3622
|1.3622
|1.3595
|-170.00
|10220.00
|27
|2004.12.31 01:49
|sell
|14
|1.00
|1.3616
|1.3633
|1.3606
|28
|2004.12.31 02:12
|t/p
|14
|1.00
|1.3606
|1.3633
|1.3606
|100.00
|10320.00
|29
|2004.12.31 02:15
|sell
|15
|1.00
|1.3611
|1.3628
|1.3601
|30
|2004.12.31 03:48
|s/l
|15
|1.00
|1.3628
|1.3628
|1.3601
|-170.00
|10150.00
|31
|2004.12.31 06:10
|sell
|16
|1.00
|1.3644
|1.3661
|1.3634
|32
|2004.12.31 06:31
|t/p
|16
|1.00
|1.3634
|1.3661
|1.3634
|100.00
|10250.00
|33
|2004.12.31 06:45
|sell
|17
|1.00
|1.3632
|1.3649
|1.3622
|34
|2004.12.31 09:10
|s/l
|17
|1.00
|1.3649
|1.3649
|1.3622
|-170.00
|10080.00
|35
|2004.12.31 09:41
|sell
|18
|1.00
|1.3651
|1.3668
|1.3641
|36
|2004.12.31 11:00
|t/p
|18
|1.00
|1.3641
|1.3668
|1.3641
|100.00
|10180.00
|37
|2004.12.31 11:05
|sell
|19
|1.00
|1.3641
|1.3658
|1.3631
|38
|2004.12.31 12:00
|t/p
|19
|1.00
|1.3631
|1.3658
|1.3631
|100.00
|10280.00
|39
|2004.12.31 12:03
|sell
|20
|1.00
|1.3647
|1.3664
|1.3637
|40
|2004.12.31 12:30
|t/p
|20
|1.00
|1.3637
|1.3664
|1.3637
|100.00
|10380.00
|41
|2004.12.31 13:02
|sell
|21
|1.00
|1.3632
|1.3649
|1.3622
|42
|2004.12.31 13:43
|t/p
|21
|1.00
|1.3622
|1.3649
|1.3622
|100.00
|10480.00
|43
|2004.12.31 13:55
|sell
|22
|1.00
|1.3625
|1.3642
|1.3615
|44
|2004.12.31 14:12
|t/p
|22
|1.00
|1.3615
|1.3642
|1.3615
|100.00
|10580.00
|45
|2004.12.31 14:33
|sell
|23
|1.00
|1.3615
|1.3632
|1.3605
|46
|2004.12.31 14:41
|t/p
|23
|1.00
|1.3605
|1.3632
|1.3605
|100.00
|10680.00
|47
|2004.12.31 14:48
|sell
|24
|1.00
|1.3612
|1.3629
|1.3602
|48
|2004.12.31 14:59
|t/p
|24
|1.00
|1.3602
|1.3629
|1.3602
|100.00
|10780.00
|49
|2005.01.03 02:22
|sell
|25
|1.00
|1.3501
|1.3518
|1.3491
|50
|2005.01.03 02:28
|t/p
|25
|1.00
|1.3491
|1.3518
|1.3491
|100.00
|10880.00
|51
|2005.01.03 02:46
|sell
|26
|1.00
|1.3455
|1.3472
|1.3445
|52
|2005.01.03 02:57
|t/p
|26
|1.00
|1.3445
|1.3472
|1.3445
|100.00
|10980.00
|53
|2005.01.03 04:28
|buy
|27
|1.00
|1.3441
|1.3424
|1.3451
|54
|2005.01.03 05:19
|t/p
|27
|1.00
|1.3451
|1.3424
|1.3451
|100.00
|11080.00
|55
|2005.01.03 07:23
|buy
|28
|1.00
|1.3523
|1.3506
|1.3533
|56
|2005.01.03 07:53
|s/l
|28
|1.00
|1.3506
|1.3506
|1.3533
|-170.00
|10910.00
|57
|2005.01.03 07:53
|buy
|29
|1.00
|1.3510
|1.3493
|1.3520
|58
|2005.01.03 07:59
|t/p
|29
|1.00
|1.3520
|1.3493
|1.3520
|100.00
|11010.00
|59
|2005.01.03 08:22
|buy
|30
|1.00
|1.3521
|1.3504
|1.3531
|60
|2005.01.03 08:29
|t/p
|30
|1.00
|1.3531
|1.3504
|1.3531
|100.00
|11110.00
|61
|2005.01.03 11:18
|buy
|31
|1.00
|1.3511
|1.3494
|1.3521
|62
|2005.01.03 11:41
|t/p
|31
|1.00
|1.3521
|1.3494
|1.3521
|100.00
|11210.00
|63
|2005.01.03 11:59
|sell
|32
|1.00
|1.3518
|1.3535
|1.3508
|64
|2005.01.03 12:17
|t/p
|32
|1.00
|1.3508
|1.3535
|1.3508
|100.00
|11310.00
|65
|2005.01.03 13:46
|buy
|33
|1.00
|1.3462
|1.3445
|1.3472
|66
|2005.01.03 13:59
|t/p
|33
|1.00
|1.3472
|1.3445
|1.3472
|100.00
|11410.00
|67
|2005.01.03 14:14
|buy
|34
|1.00
|1.3486
|1.3469
|1.3496
|68
|2005.01.03 14:36
|t/p
|34
|1.00
|1.3496
|1.3469
|1.3496
|100.00
|11510.00
|69
|2005.01.03 15:13
|buy
|35
|1.00
|1.3461
|1.3444
|1.3471
|70
|2005.01.03 15:29
|t/p
|35
|1.00
|1.3471
|1.3444
|1.3471
|100.00
|11610.00
|71
|2005.01.03 16:59
|sell
|36
|1.00
|1.3477
|1.3494
|1.3467
|72
|2005.01.03 18:30
|s/l
|36
|1.00
|1.3494
|1.3494
|1.3467
|-170.00
|11440.00
|73
|2005.01.03 22:29
|sell
|37
|1.00
|1.3465
|1.3482
|1.3455
|74
|2005.01.04 01:36
|s/l
|37
|1.00
|1.3482
|1.3482
|1.3455
|-170.00
|11270.00
|75
|2005.01.04 02:07
|sell
|38
|1.00
|1.3487
|1.3504
|1.3477
|76
|2005.01.04 05:38
|t/p
|38
|1.00
|1.3477
|1.3504
|1.3477
|100.00
|11370.00
|77
|2005.01.04 05:40
|sell
|39
|1.00
|1.3474
|1.3491
|1.3464
|78
|2005.01.04 05:48
|t/p
|39
|1.00
|1.3464
|1.3491
|1.3464
|100.00
|11470.00
|79
|2005.01.04 05:59
|sell
|40
|1.00
|1.3474
|1.3491
|1.3464
|80
|2005.01.04 06:08
|t/p
|40
|1.00
|1.3464
|1.3491
|1.3464
|100.00
|11570.00
|81
|2005.01.04 06:09
|sell
|41
|1.00
|1.3461
|1.3478
|1.3451
|82
|2005.01.04 06:37
|t/p
|41
|1.00
|1.3451
|1.3478
|1.3451
|100.00
|11670.00
|83
|2005.01.04 06:37
|buy
|42
|1.00
|1.3450
|1.3433
|1.3460
|84
|2005.01.04 06:59
|t/p
|42
|1.00
|1.3460
|1.3433
|1.3460
|100.00
|11770.00
|85
|2005.01.04 08:05
|buy
|43
|1.00
|1.3421
|1.3404
|1.3431
|86
|2005.01.04 08:32
|s/l
|43
|1.00
|1.3404
|1.3404
|1.3431
|-170.00
|11600.00
|87
|2005.01.04 09:28
|buy
|44
|1.00
|1.3366
|1.3349
|1.3376
|88
|2005.01.04 09:29
|t/p
|44
|1.00
|1.3376
|1.3349
|1.3376
|100.00
|11700.00
|89
|2005.01.04 09:58
|buy
|45
|1.00
|1.3379
|1.3362
|1.3389
|90
|2005.01.04 10:00
|t/p
|45
|1.00
|1.3389
|1.3362
|1.3389
|100.00
|11800.00
|91
|2005.01.04 12:25
|buy
|46
|1.00
|1.3365
|1.3348
|1.3375
|92
|2005.01.04 12:30
|t/p
|46
|1.00
|1.3375
|1.3348
|1.3375
|100.00
|11900.00
|93
|2005.01.04 14:16
|sell
|47
|1.00
|1.3367
|1.3384
|1.3357
|94
|2005.01.04 14:20
|t/p
|47
|1.00
|1.3357
|1.3384
|1.3357
|100.00
|12000.00
|95
|2005.01.04 14:51
|buy
|48
|1.00
|1.3303
|1.3286
|1.3313
|96
|2005.01.04 15:29
|s/l
|48
|1.00
|1.3286
|1.3286
|1.3313
|-170.00
|11830.00
|97
|2005.01.04 15:59
|sell
|49
|1.00
|1.3292
|1.3309
|1.3282
|98
|2005.01.04 16:13
|s/l
|49
|1.00
|1.3309
|1.3309
|1.3282
|-170.00
|11660.00
|99
|2005.01.05 05:26
|buy
|50
|1.00
|1.3271
|1.3254
|1.3281
|100
|2005.01.05 05:29
|t/p
|50
|1.00
|1.3281
|1.3254
|1.3281
|100.00
|11760.00
|101
|2005.01.05 05:59
|sell
|51
|1.00
|1.3284
|1.3301
|1.3274
|102
|2005.01.05 06:31
|t/p
|51
|1.00
|1.3274
|1.3301
|1.3274
|100.00
|11860.00
|103
|2005.01.05 07:43
|buy
|52
|1.00
|1.3271
|1.3254
|1.3281
|104
|2005.01.05 08:01
|t/p
|52
|1.00
|1.3281
|1.3254
|1.3281
|100.00
|11960.00
|105
|2005.01.05 08:08
|buy
|53
|1.00
|1.3275
|1.3258
|1.3285
|106
|2005.01.05 08:37
|s/l
|53
|1.00
|1.3258
|1.3258
|1.3285
|-170.00
|11790.00
|107
|2005.01.05 09:35
|buy
|54
|1.00
|1.3230
|1.3213
|1.3240
|108
|2005.01.05 09:59
|t/p
|54
|1.00
|1.3240
|1.3213
|1.3240
|100.00
|11890.00
|109
|2005.01.05 10:04
|buy
|55
|1.00
|1.3245
|1.3228
|1.3255
|110
|2005.01.05 10:19
|s/l
|55
|1.00
|1.3228
|1.3228
|1.3255
|-170.00
|11720.00
|111
|2005.01.05 13:16
|buy
|56
|1.00
|1.3240
|1.3223
|1.3250
|112
|2005.01.05 13:29
|t/p
|56
|1.00
|1.3250
|1.3223
|1.3250
|100.00
|11820.00
|113
|2005.01.05 13:36
|buy
|57
|1.00
|1.3260
|1.3243
|1.3270
|114
|2005.01.05 13:54
|s/l
|57
|1.00
|1.3243
|1.3243
|1.3270
|-170.00
|11650.00
|115
|2005.01.05 14:06
|buy
|58
|1.00
|1.3238
|1.3221
|1.3248
|116
|2005.01.05 14:29
|t/p
|58
|1.00
|1.3248
|1.3221
|1.3248
|100.00
|11750.00
|117
|2005.01.05 14:52
|buy
|59
|1.00
|1.3261
|1.3244
|1.3271
|118
|2005.01.05 14:59
|t/p
|59
|1.00
|1.3271
|1.3244
|1.3271
|100.00
|11850.00
|119
|2005.01.05 15:51
|buy
|60
|1.00
|1.3291
|1.3274
|1.3301
|120
|2005.01.05 16:01
|t/p
|60
|1.00
|1.3301
|1.3274
|1.3301
|100.00
|11950.00
|121
|2005.01.05 16:12
|buy
|61
|1.00
|1.3290
|1.3273
|1.3300
|122
|2005.01.05 16:50
|s/l
|61
|1.00
|1.3273
|1.3273
|1.3300
|-170.00
|11780.00
|123
|2005.01.05 17:56
|sell
|62
|1.00
|1.3278
|1.3295
|1.3268
|124
|2005.01.05 18:18
|t/p
|62
|1.00
|1.3268
|1.3295
|1.3268
|100.00
|11880.00
|125
|2005.01.05 18:27
|sell
|63
|1.00
|1.3282
|1.3299
|1.3272
|126
|2005.01.05 18:29
|t/p
|63
|1.00
|1.3272
|1.3299
|1.3272
|100.00
|11980.00
|127
|2005.01.05 22:51
|sell
|64
|1.00
|1.3281
|1.3298
|1.3271
|128
|2005.01.05 23:12
|t/p
|64
|1.00
|1.3271
|1.3298
|1.3271
|100.00
|12080.00
|129
|2005.01.05 23:50
|sell
|65
|1.00
|1.3267
|1.3284
|1.3257
|130
|2005.01.06 05:30
|t/p
|65
|1.00
|1.3257
|1.3284
|1.3257
|100.00
|12180.00
|131
|2005.01.06 05:42
|sell
|66
|1.00
|1.3260
|1.3277
|1.3250
|132
|2005.01.06 05:59
|t/p
|66
|1.00
|1.3250
|1.3277
|1.3250
|100.00
|12280.00
|133
|2005.01.06 06:12
|sell
|67
|1.00
|1.3241
|1.3258
|1.3231
|134
|2005.01.06 06:29
|t/p
|67
|1.00
|1.3231
|1.3258
|1.3231
|100.00
|12380.00
|135
|2005.01.06 06:39
|sell
|68
|1.00
|1.3226
|1.3243
|1.3216
|136
|2005.01.06 06:59
|t/p
|68
|1.00
|1.3216
|1.3243
|1.3216
|100.00
|12480.00
|137
|2005.01.06 07:09
|sell
|69
|1.00
|1.3213
|1.3230
|1.3203
|138
|2005.01.06 07:28
|t/p
|69
|1.00
|1.3203
|1.3230
|1.3203
|100.00
|12580.00
|139
|2005.01.06 07:39
|sell
|70
|1.00
|1.3192
|1.3209
|1.3182
|140
|2005.01.06 07:58
|t/p
|70
|1.00
|1.3182
|1.3209
|1.3182
|100.00
|12680.00
|141
|2005.01.06 08:35
|sell
|71
|1.00
|1.3197
|1.3214
|1.3187
|142
|2005.01.06 08:58
|t/p
|71
|1.00
|1.3187
|1.3214
|1.3187
|100.00
|12780.00
|143
|2005.01.06 09:28
|buy
|72
|1.00
|1.3172
|1.3155
|1.3182
|144
|2005.01.06 09:29
|t/p
|72
|1.00
|1.3182
|1.3155
|1.3182
|100.00
|12880.00
|145
|2005.01.06 09:59
|sell
|73
|1.00
|1.3186
|1.3203
|1.3176
|146
|2005.01.06 12:24
|t/p
|73
|1.00
|1.3176
|1.3203
|1.3176
|100.00
|12980.00
|147
|2005.01.06 16:47
|buy
|74
|1.00
|1.3166
|1.3149
|1.3176
|148
|2005.01.06 16:59
|t/p
|74
|1.00
|1.3176
|1.3149
|1.3176
|100.00
|13080.00
|149
|2005.01.06 16:59
|sell
|75
|1.00
|1.3181
|1.3198
|1.3171
|150
|2005.01.06 18:17
|t/p
|75
|1.00
|1.3171
|1.3198
|1.3171
|100.00
|13180.00
|151
|2005.01.06 21:14
|buy
|76
|1.00
|1.3171
|1.3154
|1.3181
|152
|2005.01.06 21:29
|t/p
|76
|1.00
|1.3181
|1.3154
|1.3181
|100.00
|13280.00
|153
|2005.01.07 06:36
|buy
|77
|1.00
|1.3186
|1.3169
|1.3196
|154
|2005.01.07 06:38
|t/p
|77
|1.00
|1.3196
|1.3169
|1.3196
|100.00
|13380.00
|155
|2005.01.07 06:39
|buy
|78
|1.00
|1.3186
|1.3169
|1.3196
|156
|2005.01.07 06:40
|t/p
|78
|1.00
|1.3196
|1.3169
|1.3196
|100.00
|13480.00
|157
|2005.01.07 06:45
|buy
|79
|1.00
|1.3186
|1.3169
|1.3196
|158
|2005.01.07 06:56
|t/p
|79
|1.00
|1.3196
|1.3169
|1.3196
|100.00
|13580.00
|159
|2005.01.07 07:07
|sell
|80
|1.00
|1.3196
|1.3213
|1.3186
|160
|2005.01.07 08:05
|s/l
|80
|1.00
|1.3213
|1.3213
|1.3186
|-170.00
|13410.00
|161
|2005.01.07 09:06
|buy
|81
|1.00
|1.3229
|1.3212
|1.3239
|162
|2005.01.07 09:28
|t/p
|81
|1.00
|1.3239
|1.3212
|1.3239
|100.00
|13510.00
|163
|2005.01.07 09:58
|sell
|82
|1.00
|1.3240
|1.3257
|1.3230
|164
|2005.01.07 10:02
|t/p
|82
|1.00
|1.3230
|1.3257
|1.3230
|100.00
|13610.00
|165
|2005.01.07 10:04
|sell
|83
|1.00
|1.3231
|1.3248
|1.3221
|166
|2005.01.07 10:30
|t/p
|83
|1.00
|1.3221
|1.3248
|1.3221
|100.00
|13710.00
|167
|2005.01.07 11:32
|sell
|84
|1.00
|1.3219
|1.3236
|1.3209
|168
|2005.01.07 11:34
|t/p
|84
|1.00
|1.3209
|1.3236
|1.3209
|100.00
|13810.00
|169
|2005.01.07 11:34
|sell
|85
|1.00
|1.3219
|1.3236
|1.3209
|170
|2005.01.07 12:00
|t/p
|85
|1.00
|1.3209
|1.3236
|1.3209
|100.00
|13910.00
|171
|2005.01.07 12:03
|sell
|86
|1.00
|1.3205
|1.3222
|1.3195
|172
|2005.01.07 12:29
|t/p
|86
|1.00
|1.3195
|1.3222
|1.3195
|100.00
|14010.00
|173
|2005.01.07 12:33
|sell
|87
|1.00
|1.3205
|1.3222
|1.3195
|174
|2005.01.07 12:33
|t/p
|87
|1.00
|1.3195
|1.3222
|1.3195
|100.00
|14110.00
|175
|2005.01.07 12:47
|sell
|88
|1.00
|1.3189
|1.3206
|1.3179
|176
|2005.01.07 12:49
|s/l
|88
|1.00
|1.3206
|1.3206
|1.3179
|-170.00
|13940.00
|177
|2005.01.07 12:49
|sell
|89
|1.00
|1.3202
|1.3219
|1.3192
|178
|2005.01.07 12:51
|t/p
|89
|1.00
|1.3192
|1.3219
|1.3192
|100.00
|14040.00
|179
|2005.01.07 12:52
|sell
|90
|1.00
|1.3189
|1.3206
|1.3179
|180
|2005.01.07 12:54
|s/l
|90
|1.00
|1.3206
|1.3206
|1.3179
|-170.00
|13870.00
|181
|2005.01.07 12:54
|sell
|91
|1.00
|1.3202
|1.3219
|1.3192
|182
|2005.01.07 12:54
|s/l
|91
|1.00
|1.3219
|1.3219
|1.3192
|-170.00
|13700.00
|183
|2005.01.07 13:53
|sell
|92
|1.00
|1.3219
|1.3236
|1.3209
|184
|2005.01.07 13:59
|t/p
|92
|1.00
|1.3209
|1.3236
|1.3209
|100.00
|13800.00
|185
|2005.01.07 14:26
|sell
|93
|1.00
|1.3195
|1.3212
|1.3185
|186
|2005.01.07 14:29
|t/p
|93
|1.00
|1.3185
|1.3212
|1.3185
|100.00
|13900.00
|187
|2005.01.07 14:52
|sell
|94
|1.00
|1.3096
|1.3113
|1.3086
|188
|2005.01.07 14:56
|t/p
|94
|1.00
|1.3086
|1.3113
|1.3086
|100.00
|14000.00
|189
|2005.01.07 15:58
|buy
|95
|1.00
|1.3058
|1.3041
|1.3068
|190
|2005.01.07 16:27
|s/l
|95
|1.00
|1.3041
|1.3041
|1.3068
|-170.00
|13830.00
|191
|2005.01.07 18:54
|buy
|96
|1.00
|1.3059
|1.3042
|1.3069
|192
|2005.01.07 19:24
|s/l
|96
|1.00
|1.3042
|1.3042
|1.3069
|-170.00
|13660.00
|193
|2005.01.07 19:59
|sell
|97
|1.00
|1.3046
|1.3063
|1.3036
|194
|2005.01.09 23:00
|s/l
|97
|1.00
|1.3063
|1.3063
|1.3036
|-170.00
|13490.00
|195
|2005.01.10 07:41
|buy
|98
|1.00
|1.3085
|1.3068
|1.3095
|196
|2005.01.10 07:59
|t/p
|98
|1.00
|1.3095
|1.3068
|1.3095
|100.00
|13590.00
|197
|2005.01.10 12:38
|buy
|99
|1.00
|1.3097
|1.3080
|1.3107
|198
|2005.01.10 12:59
|t/p
|99
|1.00
|1.3107
|1.3080
|1.3107
|100.00
|13690.00
|199
|2005.01.10 13:33
|buy
|100
|1.00
|1.3102
|1.3085
|1.3112
|200
|2005.01.10 14:04
|s/l
|100
|1.00
|1.3085
|1.3085
|1.3112
|-170.00
|13520.00
|201
|2005.01.10 14:59
|sell
|101
|1.00
|1.3097
|1.3114
|1.3087
|202
|2005.01.10 15:00
|s/l
|101
|1.00
|1.3114
|1.3114
|1.3087
|-170.00
|13350.00
|203
|2005.01.10 15:01
|buy
|102
|1.00
|1.3094
|1.3077
|1.3104
|204
|2005.01.10 15:29
|t/p
|102
|1.00
|1.3104
|1.3077
|1.3104
|100.00
|13450.00
|205
|2005.01.10 15:33
|buy
|103
|1.00
|1.3106
|1.3089
|1.3116
|206
|2005.01.10 16:02
|s/l
|103
|1.00
|1.3089
|1.3089
|1.3116
|-170.00
|13280.00
|207
|2005.01.10 16:22
|sell
|104
|1.00
|1.3107
|1.3124
|1.3097
|208
|2005.01.10 16:29
|t/p
|104
|1.00
|1.3097
|1.3124
|1.3097
|100.00
|13380.00
|209
|2005.01.10 16:50
|sell
|105
|1.00
|1.3088
|1.3105
|1.3078
|210
|2005.01.10 20:31
|t/p
|105
|1.00
|1.3078
|1.3105
|1.3078
|100.00
|13480.00
|211
|2005.01.10 21:02
|sell
|106
|1.00
|1.3077
|1.3094
|1.3067
|212
|2005.01.10 21:15
|s/l
|106
|1.00
|1.3094
|1.3094
|1.3067
|-170.00
|13310.00
|213
|2005.01.10 23:39
|sell
|107
|1.00
|1.3121
|1.3138
|1.3111
|214
|2005.01.11 03:55
|s/l
|107
|1.00
|1.3138
|1.3138
|1.3111
|-170.00
|13140.00
|215
|2005.01.11 05:33
|sell
|108
|1.00
|1.3130
|1.3147
|1.3120
|216
|2005.01.11 06:00
|t/p
|108
|1.00
|1.3120
|1.3147
|1.3120
|100.00
|13240.00
|217
|2005.01.11 07:18
|sell
|109
|1.00
|1.3134
|1.3151
|1.3124
|218
|2005.01.11 08:10
|t/p
|109
|1.00
|1.3124
|1.3151
|1.3124
|100.00
|13340.00
|219
|2005.01.11 08:18
|sell
|110
|1.00
|1.3125
|1.3142
|1.3115
|220
|2005.01.11 08:25
|s/l
|110
|1.00
|1.3142
|1.3142
|1.3115
|-170.00
|13170.00
|221
|2005.01.11 09:58
|sell
|111
|1.00
|1.3165
|1.3182
|1.3155
|222
|2005.01.11 11:35
|t/p
|111
|1.00
|1.3155
|1.3182
|1.3155
|100.00
|13270.00
|223
|2005.01.11 12:21
|sell
|112
|1.00
|1.3148
|1.3165
|1.3138
|224
|2005.01.11 13:32
|s/l
|112
|1.00
|1.3165
|1.3165
|1.3138
|-170.00
|13100.00
|225
|2005.01.11 13:43
|sell
|113
|1.00
|1.3160
|1.3177
|1.3150
|226
|2005.01.11 14:08
|t/p
|113
|1.00
|1.3150
|1.3177
|1.3150
|100.00
|13200.00
|227
|2005.01.11 14:44
|sell
|114
|1.00
|1.3152
|1.3169
|1.3142
|228
|2005.01.11 15:52
|s/l
|114
|1.00
|1.3169
|1.3169
|1.3142
|-170.00
|13030.00
|229
|2005.01.11 16:10
|sell
|115
|1.00
|1.3157
|1.3174
|1.3147
|230
|2005.01.11 16:29
|t/p
|115
|1.00
|1.3147
|1.3174
|1.3147
|100.00
|13130.00
|231
|2005.01.11 16:35
|sell
|116
|1.00
|1.3142
|1.3159
|1.3132
|232
|2005.01.11 17:04
|t/p
|116
|1.00
|1.3132
|1.3159
|1.3132
|100.00
|13230.00
|233
|2005.01.11 17:09
|sell
|117
|1.00
|1.3135
|1.3152
|1.3125
|234
|2005.01.11 17:33
|t/p
|117
|1.00
|1.3125
|1.3152
|1.3125
|100.00
|13330.00
|235
|2005.01.11 17:36
|sell
|118
|1.00
|1.3131
|1.3148
|1.3121
|236
|2005.01.11 19:01
|t/p
|118
|1.00
|1.3121
|1.3148
|1.3121
|100.00
|13430.00
|237
|2005.01.11 19:12
|sell
|119
|1.00
|1.3120
|1.3137
|1.3110
|238
|2005.01.11 20:30
|t/p
|119
|1.00
|1.3110
|1.3137
|1.3110
|100.00
|13530.00
|239
|2005.01.11 21:11
|sell
|120
|1.00
|1.3110
|1.3127
|1.3100
|240
|2005.01.12 06:02
|s/l
|120
|1.00
|1.3127
|1.3127
|1.3100
|-170.00
|13360.00
|241
|2005.01.12 06:45
|buy
|121
|1.00
|1.3114
|1.3097
|1.3124
|242
|2005.01.12 07:15
|s/l
|121
|1.00
|1.3097
|1.3097
|1.3124
|-170.00
|13190.00
|243
|2005.01.12 08:29
|sell
|122
|1.00
|1.3094
|1.3111
|1.3084
|244
|2005.01.12 10:30
|s/l
|122
|1.00
|1.3111
|1.3111
|1.3084
|-170.00
|13020.00
|245
|2005.01.14 01:28
|sell
|123
|1.00
|1.3175
|1.3192
|1.3165
|246
|2005.01.14 01:34
|t/p
|123
|1.00
|1.3165
|1.3192
|1.3165
|100.00
|13120.00
|247
|2005.01.14 01:57
|sell
|124
|1.00
|1.3176
|1.3193
|1.3166
|248
|2005.01.14 01:58
|t/p
|124
|1.00
|1.3166
|1.3193
|1.3166
|100.00
|13220.00
|249
|2005.01.14 02:29
|buy
|125
|1.00
|1.3137
|1.3120
|1.3147
|250
|2005.01.14 02:51
|s/l
|125
|1.00
|1.3120
|1.3120
|1.3147
|-170.00
|13050.00
|251
|2005.01.14 04:53
|sell
|126
|1.00
|1.3119
|1.3136
|1.3109
|252
|2005.01.14 05:02
|t/p
|126
|1.00
|1.3109
|1.3136
|1.3109
|100.00
|13150.00
|253
|2005.01.14 05:23
|sell
|127
|1.00
|1.3109
|1.3126
|1.3099
|254
|2005.01.14 05:54
|s/l
|127
|1.00
|1.3126
|1.3126
|1.3099
|-170.00
|12980.00
|255
|2005.01.14 05:59
|buy
|128
|1.00
|1.3112
|1.3095
|1.3122
|256
|2005.01.14 06:24
|t/p
|128
|1.00
|1.3122
|1.3095
|1.3122
|100.00
|13080.00
|257
|2005.01.14 07:20
|sell
|129
|1.00
|1.3120
|1.3137
|1.3110
|258
|2005.01.14 07:29
|t/p
|129
|1.00
|1.3110
|1.3137
|1.3110
|100.00
|13180.00
|259
|2005.01.14 08:18
|sell
|130
|1.00
|1.3074
|1.3091
|1.3064
|260
|2005.01.14 08:19
|s/l
|130
|1.00
|1.3091
|1.3091
|1.3064
|-170.00
|13010.00
|261
|2005.01.14 08:59
|buy
|131
|1.00
|1.3096
|1.3079
|1.3106
|262
|2005.01.14 08:59
|t/p
|131
|1.00
|1.3106
|1.3079
|1.3106
|100.00
|13110.00
|263
|2005.01.14 11:14
|sell
|132
|1.00
|1.3103
|1.3120
|1.3093
|264
|2005.01.14 11:25
|t/p
|132
|1.00
|1.3093
|1.3120
|1.3093
|100.00
|13210.00
|265
|2005.01.14 11:27
|sell
|133
|1.00
|1.3103
|1.3120
|1.3093
|266
|2005.01.14 11:46
|s/l
|133
|1.00
|1.3120
|1.3120
|1.3093
|-170.00
|13040.00
|267
|2005.01.14 12:14
|sell
|134
|1.00
|1.3110
|1.3127
|1.3100
|268
|2005.01.14 12:24
|t/p
|134
|1.00
|1.3100
|1.3127
|1.3100
|100.00
|13140.00
|269
|2005.01.14 12:26
|sell
|135
|1.00
|1.3110
|1.3127
|1.3100
|270
|2005.01.14 12:37
|t/p
|135
|1.00
|1.3100
|1.3127
|1.3100
|100.00
|13240.00
|271
|2005.01.14 12:42
|sell
|136
|1.00
|1.3105
|1.3122
|1.3095
|272
|2005.01.14 12:45
|s/l
|136
|1.00
|1.3122
|1.3122
|1.3095
|-170.00
|13070.00
|273
|2005.01.14 12:53
|buy
|137
|1.00
|1.3093
|1.3076
|1.3103
|274
|2005.01.14 12:55
|t/p
|137
|1.00
|1.3103
|1.3076
|1.3103
|100.00
|13170.00
|275
|2005.01.14 12:55
|sell
|138
|1.00
|1.3104
|1.3121
|1.3094
|276
|2005.01.14 12:59
|t/p
|138
|1.00
|1.3094
|1.3121
|1.3094
|100.00
|13270.00
|277
|2005.01.14 13:23
|buy
|139
|1.00
|1.3082
|1.3065
|1.3092
|278
|2005.01.14 13:35
|t/p
|139
|1.00
|1.3092
|1.3065
|1.3092
|100.00
|13370.00
|279
|2005.01.14 14:41
|sell
|140
|1.00
|1.3120
|1.3137
|1.3110
|280
|2005.01.14 14:51
|t/p
|140
|1.00
|1.3110
|1.3137
|1.3110
|100.00
|13470.00
|281
|2005.01.14 15:50
|buy
|141
|1.00
|1.3097
|1.3080
|1.3107
|282
|2005.01.14 16:40
|t/p
|141
|1.00
|1.3107
|1.3080
|1.3107
|100.00
|13570.00
|283
|2005.01.14 17:17
|buy
|142
|1.00
|1.3096
|1.3079
|1.3106
|284
|2005.01.14 18:38
|t/p
|142
|1.00
|1.3106
|1.3079
|1.3106
|100.00
|13670.00
|285
|2005.01.17 08:03
|sell
|143
|1.00
|1.3119
|1.3136
|1.3109
|286
|2005.01.17 08:31
|t/p
|143
|1.00
|1.3109
|1.3136
|1.3109
|100.00
|13770.00
|287
|2005.01.17 08:34
|sell
|144
|1.00
|1.3114
|1.3131
|1.3104
|288
|2005.01.17 09:00
|t/p
|144
|1.00
|1.3104
|1.3131
|1.3104
|100.00
|13870.00
|289
|2005.01.17 09:02
|sell
|145
|1.00
|1.3104
|1.3121
|1.3094
|290
|2005.01.17 11:31
|t/p
|145
|1.00
|1.3094
|1.3121
|1.3094
|100.00
|13970.00
|291
|2005.01.17 11:53
|sell
|146
|1.00
|1.3094
|1.3111
|1.3084
|292
|2005.01.17 14:01
|t/p
|146
|1.00
|1.3084
|1.3111
|1.3084
|100.00
|14070.00
|293
|2005.01.17 14:02
|sell
|147
|1.00
|1.3089
|1.3106
|1.3079
|294
|2005.01.17 15:57
|t/p
|147
|1.00
|1.3079
|1.3106
|1.3079
|100.00
|14170.00
|295
|2005.01.17 21:48
|buy
|148
|1.00
|1.3061
|1.3044
|1.3071
|296
|2005.01.17 21:58
|s/l
|148
|1.00
|1.3044
|1.3044
|1.3071
|-170.00
|14000.00
|297
|2005.01.17 22:27
|buy
|149
|1.00
|1.3042
|1.3025
|1.3052
|298
|2005.01.17 22:34
|t/p
|149
|1.00
|1.3052
|1.3025
|1.3052
|100.00
|14100.00
|299
|2005.01.17 22:59
|buy
|150
|1.00
|1.3046
|1.3029
|1.3056
|300
|2005.01.17 23:59
|s/l
|150
|1.00
|1.3029
|1.3029
|1.3056
|-170.00
|13930.00
|301
|2005.01.18 00:59
|buy
|151
|1.00
|1.3031
|1.3014
|1.3041
|302
|2005.01.18 01:27
|s/l
|151
|1.00
|1.3014
|1.3014
|1.3041
|-170.00
|13760.00
|303
|2005.01.18 07:49
|buy
|152
|1.00
|1.3010
|1.2993
|1.3020
|304
|2005.01.18 07:59
|t/p
|152
|1.00
|1.3020
|1.2993
|1.3020
|100.00
|13860.00
|305
|2005.01.18 14:28
|sell
|153
|1.00
|1.3015
|1.3032
|1.3005
|306
|2005.01.18 15:00
|s/l
|153
|1.00
|1.3032
|1.3032
|1.3005
|-170.00
|13690.00
|307
|2005.01.18 15:39
|buy
|154
|1.00
|1.3040
|1.3023
|1.3050
|308
|2005.01.18 18:35
|s/l
|154
|1.00
|1.3023
|1.3023
|1.3050
|-170.00
|13520.00
|309
|2005.01.18 18:52
|sell
|155
|1.00
|1.3029
|1.3046
|1.3019
|310
|2005.01.18 21:03
|t/p
|155
|1.00
|1.3019
|1.3046
|1.3019
|100.00
|13620.00
|311
|2005.01.19 00:44
|sell
|156
|1.00
|1.3035
|1.3052
|1.3025
|312
|2005.01.19 05:31
|t/p
|156
|1.00
|1.3025
|1.3052
|1.3025
|100.00
|13720.00
|313
|2005.01.19 06:04
|sell
|157
|1.00
|1.3021
|1.3038
|1.3011
|314
|2005.01.19 06:34
|s/l
|157
|1.00
|1.3038
|1.3038
|1.3011
|-170.00
|13550.00
|315
|2005.01.19 07:09
|buy
|158
|1.00
|1.3047
|1.3030
|1.3057
|316
|2005.01.19 07:10
|t/p
|158
|1.00
|1.3057
|1.3030
|1.3057
|100.00
|13650.00
|317
|2005.01.19 07:38
|buy
|159
|1.00
|1.3061
|1.3044
|1.3071
|318
|2005.01.19 07:40
|t/p
|159
|1.00
|1.3071
|1.3044
|1.3071
|100.00
|13750.00
|319
|2005.01.19 07:49
|buy
|160
|1.00
|1.3061
|1.3044
|1.3071
|320
|2005.01.19 07:59
|t/p
|160
|1.00
|1.3071
|1.3044
|1.3071
|100.00
|13850.00
|321
|2005.01.19 08:08
|sell
|161
|1.00
|1.3096
|1.3113
|1.3086
|322
|2005.01.19 09:06
|t/p
|161
|1.00
|1.3086
|1.3113
|1.3086
|100.00
|13950.00
|323
|2005.01.19 09:08
|sell
|162
|1.00
|1.3090
|1.3107
|1.3080
|324
|2005.01.19 09:35
|t/p
|162
|1.00
|1.3080
|1.3107
|1.3080
|100.00
|14050.00
|325
|2005.01.19 09:59
|sell
|163
|1.00
|1.3086
|1.3103
|1.3076
|326
|2005.01.19 11:25
|s/l
|163
|1.00
|1.3103
|1.3103
|1.3076
|-170.00
|13880.00
|327
|2005.01.19 11:29
|buy
|164
|1.00
|1.3089
|1.3072
|1.3099
|328
|2005.01.19 12:30
|s/l
|164
|1.00
|1.3072
|1.3072
|1.3099
|-170.00
|13710.00
|329
|2005.01.19 12:53
|sell
|165
|1.00
|1.3083
|1.3100
|1.3073
|330
|2005.01.19 12:54
|s/l
|165
|1.00
|1.3100
|1.3100
|1.3073
|-170.00
|13540.00
|331
|2005.01.19 13:03
|sell
|166
|1.00
|1.3092
|1.3109
|1.3082
|332
|2005.01.19 13:30
|t/p
|166
|1.00
|1.3082
|1.3109
|1.3082
|100.00
|13640.00
|333
|2005.01.19 13:32
|sell
|167
|1.00
|1.3086
|1.3103
|1.3076
|334
|2005.01.19 13:41
|t/p
|167
|1.00
|1.3076
|1.3103
|1.3076
|100.00
|13740.00
|335
|2005.01.19 13:52
|sell
|168
|1.00
|1.3086
|1.3103
|1.3076
|336
|2005.01.19 13:59
|t/p
|168
|1.00
|1.3076
|1.3103
|1.3076
|100.00
|13840.00
|337
|2005.01.19 14:22
|sell
|169
|1.00
|1.3065
|1.3082
|1.3055
|338
|2005.01.19 14:29
|t/p
|169
|1.00
|1.3055
|1.3082
|1.3055
|100.00
|13940.00
|339
|2005.01.19 14:59
|sell
|170
|1.00
|1.3048
|1.3065
|1.3038
|340
|2005.01.19 14:59
|t/p
|170
|1.00
|1.3038
|1.3065
|1.3038
|100.00
|14040.00
|341
|2005.01.19 15:19
|sell
|171
|1.00
|1.3033
|1.3050
|1.3023
|342
|2005.01.19 16:04
|t/p
|171
|1.00
|1.3023
|1.3050
|1.3023
|100.00
|14140.00
|343
|2005.01.19 16:27
|sell
|172
|1.00
|1.3026
|1.3043
|1.3016
|344
|2005.01.19 16:29
|t/p
|172
|1.00
|1.3016
|1.3043
|1.3016
|100.00
|14240.00
|345
|2005.01.19 16:48
|sell
|173
|1.00
|1.3008
|1.3025
|1.2998
|346
|2005.01.19 17:05
|t/p
|173
|1.00
|1.2998
|1.3025
|1.2998
|100.00
|14340.00
|347
|2005.01.19 17:55
|sell
|174
|1.00
|1.2999
|1.3016
|1.2989
|348
|2005.01.19 18:01
|t/p
|174
|1.00
|1.2989
|1.3016
|1.2989
|100.00
|14440.00
|349
|2005.01.19 18:16
|sell
|175
|1.00
|1.2986
|1.3003
|1.2976
|350
|2005.01.19 18:27
|t/p
|175
|1.00
|1.2976
|1.3003
|1.2976
|100.00
|14540.00
|351
|2005.01.19 19:29
|buy
|176
|1.00
|1.2992
|1.2975
|1.3002
|352
|2005.01.19 19:45
|t/p
|176
|1.00
|1.3002
|1.2975
|1.3002
|100.00
|14640.00
|353
|2005.01.19 22:54
|buy
|177
|1.00
|1.2994
|1.2977
|1.3004
|354
|2005.01.19 23:09
|t/p
|177
|1.00
|1.3004
|1.2977
|1.3004
|100.00
|14740.00
|355
|2005.01.20 09:35
|buy
|178
|1.00
|1.2950
|1.2933
|1.2960
|356
|2005.01.20 09:59
|t/p
|178
|1.00
|1.2960
|1.2933
|1.2960
|100.00
|14840.00
|357
|2005.01.20 09:59
|sell
|179
|1.00
|1.2961
|1.2978
|1.2951
|358
|2005.01.20 10:36
|t/p
|179
|1.00
|1.2951
|1.2978
|1.2951
|100.00
|14940.00
|359
|2005.01.20 12:04
|buy
|180
|1.00
|1.2949
|1.2932
|1.2959
|360
|2005.01.20 12:30
|t/p
|180
|1.00
|1.2959
|1.2932
|1.2959
|100.00
|15040.00
|361
|2005.01.20 12:57
|buy
|181
|1.00
|1.2947
|1.2930
|1.2957
|362
|2005.01.20 13:30
|t/p
|181
|1.00
|1.2957
|1.2930
|1.2957
|100.00
|15140.00
|363
|2005.01.20 14:24
|buy
|182
|1.00
|1.2957
|1.2940
|1.2967
|364
|2005.01.20 16:12
|t/p
|182
|1.00
|1.2967
|1.2940
|1.2967
|100.00
|15240.00
|365
|2005.01.20 16:24
|buy
|183
|1.00
|1.2951
|1.2934
|1.2961
|366
|2005.01.20 17:05
|t/p
|183
|1.00
|1.2961
|1.2934
|1.2961
|100.00
|15340.00
|367
|2005.01.21 05:36
|buy
|184
|1.00
|1.2948
|1.2931
|1.2958
|368
|2005.01.21 06:00
|t/p
|184
|1.00
|1.2958
|1.2931
|1.2958
|100.00
|15440.00
|369
|2005.01.21 08:57
|sell
|185
|1.00
|1.2997
|1.3014
|1.2987
|370
|2005.01.21 09:29
|s/l
|185
|1.00
|1.3014
|1.3014
|1.2987
|-170.00
|15270.00
|371
|2005.01.21 09:42
|sell
|186
|1.00
|1.3003
|1.3020
|1.2993
|372
|2005.01.21 09:48
|t/p
|186
|1.00
|1.2993
|1.3020
|1.2993
|100.00
|15370.00
|373
|2005.01.21 09:56
|sell
|187
|1.00
|1.3003
|1.3020
|1.2993
|374
|2005.01.21 10:00
|t/p
|187
|1.00
|1.2993
|1.3020
|1.2993
|100.00
|15470.00
|375
|2005.01.21 10:12
|sell
|188
|1.00
|1.2993
|1.3010
|1.2983
|376
|2005.01.21 10:30
|t/p
|188
|1.00
|1.2983
|1.3010
|1.2983
|100.00
|15570.00
|377
|2005.01.21 10:31
|sell
|189
|1.00
|1.2987
|1.3004
|1.2977
|378
|2005.01.21 10:47
|t/p
|189
|1.00
|1.2977
|1.3004
|1.2977
|100.00
|15670.00
|379
|2005.01.21 10:52
|sell
|190
|1.00
|1.2987
|1.3004
|1.2977
|380
|2005.01.21 10:59
|t/p
|190
|1.00
|1.2977
|1.3004
|1.2977
|100.00
|15770.00
|381
|2005.01.21 11:27
|sell
|191
|1.00
|1.2969
|1.2986
|1.2959
|382
|2005.01.21 11:31
|t/p
|191
|1.00
|1.2959
|1.2986
|1.2959
|100.00
|15870.00
|383
|2005.01.21 11:51
|sell
|192
|1.00
|1.2958
|1.2975
|1.2948
|384
|2005.01.21 12:30
|s/l
|192
|1.00
|1.2975
|1.2975
|1.2948
|-170.00
|15700.00
|385
|2005.01.21 13:51
|sell
|193
|1.00
|1.2993
|1.3010
|1.2983
|386
|2005.01.21 14:20
|s/l
|193
|1.00
|1.3010
|1.3010
|1.2983
|-170.00
|15530.00
|387
|2005.01.21 14:46
|sell
|194
|1.00
|1.3010
|1.3027
|1.3000
|388
|2005.01.21 14:59
|t/p
|194
|1.00
|1.3000
|1.3027
|1.3000
|100.00
|15630.00
|389
|2005.01.21 17:16
|sell
|195
|1.00
|1.3056
|1.3073
|1.3046
|390
|2005.01.23 23:00
|t/p
|195
|1.00
|1.3046
|1.3073
|1.3046
|100.00
|15730.00
|391
|2005.01.24 06:03
|sell
|196
|1.00
|1.3069
|1.3086
|1.3059
|392
|2005.01.24 07:13
|s/l
|196
|1.00
|1.3086
|1.3086
|1.3059
|-170.00
|15560.00
|393
|2005.01.24 07:13
|sell
|197
|1.00
|1.3082
|1.3099
|1.3072
|394
|2005.01.24 11:02
|t/p
|197
|1.00
|1.3072
|1.3099
|1.3072
|100.00
|15660.00
|395
|2005.01.24 11:08
|sell
|198
|1.00
|1.3074
|1.3091
|1.3064
|396
|2005.01.24 11:31
|t/p
|198
|1.00
|1.3064
|1.3091
|1.3064
|100.00
|15760.00
|397
|2005.01.24 11:58
|sell
|199
|1.00
|1.3066
|1.3083
|1.3056
|398
|2005.01.24 13:05
|s/l
|199
|1.00
|1.3083
|1.3083
|1.3056
|-170.00
|15590.00
|399
|2005.01.24 13:38
|sell
|200
|1.00
|1.3079
|1.3096
|1.3069
|400
|2005.01.24 14:00
|t/p
|200
|1.00
|1.3069
|1.3096
|1.3069
|100.00
|15690.00
|401
|2005.01.24 14:21
|sell
|201
|1.00
|1.3069
|1.3086
|1.3059
|402
|2005.01.24 14:29
|t/p
|201
|1.00
|1.3059
|1.3086
|1.3059
|100.00
|15790.00
|403
|2005.01.24 14:50
|sell
|202
|1.00
|1.3049
|1.3066
|1.3039
|404
|2005.01.24 15:00
|t/p
|202
|1.00
|1.3039
|1.3066
|1.3039
|100.00
|15890.00
|405
|2005.01.24 15:21
|sell
|203
|1.00
|1.3043
|1.3060
|1.3033
|406
|2005.01.24 15:30
|t/p
|203
|1.00
|1.3033
|1.3060
|1.3033
|100.00
|15990.00
|407
|2005.01.24 15:31
|sell
|204
|1.00
|1.3042
|1.3059
|1.3032
|408
|2005.01.24 18:45
|s/l
|204
|1.00
|1.3059
|1.3059
|1.3032
|-170.00
|15820.00
|409
|2005.01.24 19:16
|sell
|205
|1.00
|1.3062
|1.3079
|1.3052
|410
|2005.01.24 21:02
|t/p
|205
|1.00
|1.3052
|1.3079
|1.3052
|100.00
|15920.00
|411
|2005.01.24 22:10
|sell
|206
|1.00
|1.3045
|1.3062
|1.3035
|412
|2005.01.25 00:30
|t/p
|206
|1.00
|1.3035
|1.3062
|1.3035
|100.00
|16020.00
|413
|2005.01.25 05:40
|buy
|207
|1.00
|1.3037
|1.3020
|1.3047
|414
|2005.01.25 06:23
|s/l
|207
|1.00
|1.3020
|1.3020
|1.3047
|-170.00
|15850.00
|415
|2005.01.25 06:23
|buy
|208
|1.00
|1.3023
|1.3006
|1.3033
|416
|2005.01.25 06:29
|t/p
|208
|1.00
|1.3033
|1.3006
|1.3033
|100.00
|15950.00
|417
|2005.01.25 07:22
|buy
|209
|1.00
|1.3041
|1.3024
|1.3051
|418
|2005.01.25 07:29
|t/p
|209
|1.00
|1.3051
|1.3024
|1.3051
|100.00
|16050.00
|419
|2005.01.25 09:57
|sell
|210
|1.00
|1.3068
|1.3085
|1.3058
|420
|2005.01.25 10:01
|t/p
|210
|1.00
|1.3058
|1.3085
|1.3058
|100.00
|16150.00
|421
|2005.01.25 12:15
|buy
|211
|1.00
|1.3023
|1.3006
|1.3033
|422
|2005.01.25 12:30
|t/p
|211
|1.00
|1.3033
|1.3006
|1.3033
|100.00
|16250.00
|423
|2005.01.25 12:44
|buy
|212
|1.00
|1.3025
|1.3008
|1.3035
|424
|2005.01.25 13:00
|t/p
|212
|1.00
|1.3035
|1.3008
|1.3035
|100.00
|16350.00
|425
|2005.01.25 13:14
|buy
|213
|1.00
|1.3032
|1.3015
|1.3042
|426
|2005.01.25 13:23
|t/p
|213
|1.00
|1.3042
|1.3015
|1.3042
|100.00
|16450.00
|427
|2005.01.25 14:47
|sell
|214
|1.00
|1.2965
|1.2982
|1.2955
|428
|2005.01.25 15:58
|t/p
|214
|1.00
|1.2955
|1.2982
|1.2955
|100.00
|16550.00
|429
|2005.01.25 16:28
|buy
|215
|1.00
|1.2948
|1.2931
|1.2958
|430
|2005.01.25 16:29
|t/p
|215
|1.00
|1.2958
|1.2931
|1.2958
|100.00
|16650.00
|431
|2005.01.25 19:24
|buy
|216
|1.00
|1.2964
|1.2947
|1.2974
|432
|2005.01.25 20:14
|t/p
|216
|1.00
|1.2974
|1.2947
|1.2974
|100.00
|16750.00
|433
|2005.01.26 02:59
|sell
|217
|1.00
|1.2993
|1.3010
|1.2983
|434
|2005.01.26 05:40
|t/p
|217
|1.00
|1.2983
|1.3010
|1.2983
|100.00
|16850.00
|435
|2005.01.26 07:37
|buy
|218
|1.00
|1.2995
|1.2978
|1.3005
|436
|2005.01.26 08:01
|t/p
|218
|1.00
|1.3005
|1.2978
|1.3005
|100.00
|16950.00
|437
|2005.01.26 09:59
|sell
|219
|1.00
|1.3012
|1.3029
|1.3002
|438
|2005.01.26 12:30
|s/l
|219
|1.00
|1.3029
|1.3029
|1.3002
|-170.00
|16780.00
|439
|2005.01.26 15:13
|sell
|220
|1.00
|1.3075
|1.3092
|1.3065
|440
|2005.01.26 16:55
|s/l
|220
|1.00
|1.3092
|1.3092
|1.3065
|-170.00
|16610.00
|441
|2005.01.26 17:16
|sell
|221
|1.00
|1.3097
|1.3114
|1.3087
|442
|2005.01.26 17:29
|t/p
|221
|1.00
|1.3087
|1.3114
|1.3087
|100.00
|16710.00
|443
|2005.01.26 18:57
|sell
|222
|1.00
|1.3076
|1.3093
|1.3066
|444
|2005.01.26 19:00
|t/p
|222
|1.00
|1.3066
|1.3093
|1.3066
|100.00
|16810.00
|445
|2005.01.26 19:29
|sell
|223
|1.00
|1.3070
|1.3087
|1.3060
|446
|2005.01.26 20:24
|s/l
|223
|1.00
|1.3087
|1.3087
|1.3060
|-170.00
|16640.00
|447
|2005.01.26 20:35
|sell
|224
|1.00
|1.3081
|1.3098
|1.3071
|448
|2005.01.26 23:30
|t/p
|224
|1.00
|1.3071
|1.3098
|1.3071
|100.00
|16740.00
|449
|2005.01.27 05:41
|sell
|225
|1.00
|1.3089
|1.3106
|1.3079
|450
|2005.01.27 06:38
|s/l
|225
|1.00
|1.3106
|1.3106
|1.3079
|-170.00
|16570.00
|451
|2005.01.27 07:10
|sell
|226
|1.00
|1.3115
|1.3132
|1.3105
|452
|2005.01.27 07:29
|t/p
|226
|1.00
|1.3105
|1.3132
|1.3105
|100.00
|16670.00
|453
|2005.01.27 07:59
|sell
|227
|1.00
|1.3092
|1.3109
|1.3082
|454
|2005.01.27 07:59
|t/p
|227
|1.00
|1.3082
|1.3109
|1.3082
|100.00
|16770.00
|455
|2005.01.27 08:09
|sell
|228
|1.00
|1.3075
|1.3092
|1.3065
|456
|2005.01.27 09:02
|t/p
|228
|1.00
|1.3065
|1.3092
|1.3065
|100.00
|16870.00
|457
|2005.01.27 09:09
|sell
|229
|1.00
|1.3067
|1.3084
|1.3057
|458
|2005.01.27 09:29
|t/p
|229
|1.00
|1.3057
|1.3084
|1.3057
|100.00
|16970.00
|459
|2005.01.27 09:38
|sell
|230
|1.00
|1.3045
|1.3062
|1.3035
|460
|2005.01.27 11:00
|t/p
|230
|1.00
|1.3035
|1.3062
|1.3035
|100.00
|17070.00
|461
|2005.01.27 11:24
|sell
|231
|1.00
|1.3051
|1.3068
|1.3041
|462
|2005.01.27 11:27
|t/p
|231
|1.00
|1.3041
|1.3068
|1.3041
|100.00
|17170.00
|463
|2005.01.27 12:23
|sell
|232
|1.00
|1.3038
|1.3055
|1.3028
|464
|2005.01.27 12:35
|s/l
|232
|1.00
|1.3055
|1.3055
|1.3028
|-170.00
|17000.00
|465
|2005.01.27 12:58
|buy
|233
|1.00
|1.3025
|1.3008
|1.3035
|466
|2005.01.27 13:51
|t/p
|233
|1.00
|1.3035
|1.3008
|1.3035
|100.00
|17100.00
|467
|2005.01.27 14:26
|buy
|234
|1.00
|1.3025
|1.3008
|1.3035
|468
|2005.01.27 14:29
|t/p
|234
|1.00
|1.3035
|1.3008
|1.3035
|100.00
|17200.00
|469
|2005.01.27 15:29
|sell
|235
|1.00
|1.3040
|1.3057
|1.3030
|470
|2005.01.27 15:54
|t/p
|235
|1.00
|1.3030
|1.3057
|1.3030
|100.00
|17300.00
|471
|2005.01.27 21:18
|buy
|236
|1.00
|1.3042
|1.3025
|1.3052
|472
|2005.01.27 21:29
|t/p
|236
|1.00
|1.3052
|1.3025
|1.3052
|100.00
|17400.00
|473
|2005.01.28 01:11
|buy
|237
|1.00
|1.3029
|1.3012
|1.3039
|474
|2005.01.28 05:01
|t/p
|237
|1.00
|1.3039
|1.3012
|1.3039
|100.00
|17500.00
|475
|2005.01.28 06:04
|buy
|238
|1.00
|1.3043
|1.3026
|1.3053
|476
|2005.01.28 07:04
|s/l
|238
|1.00
|1.3026
|1.3026
|1.3053
|-170.00
|17330.00
|477
|2005.01.28 10:13
|sell
|239
|1.00
|1.3045
|1.3062
|1.3035
|478
|2005.01.28 10:18
|t/p
|239
|1.00
|1.3035
|1.3062
|1.3035
|100.00
|17430.00
|479
|2005.01.28 10:29
|sell
|240
|1.00
|1.3044
|1.3061
|1.3034
|480
|2005.01.28 10:29
|t/p
|240
|1.00
|1.3034
|1.3061
|1.3034
|100.00
|17530.00
|481
|2005.01.28 12:06
|sell
|241
|1.00
|1.3037
|1.3054
|1.3027
|482
|2005.01.28 12:16
|t/p
|241
|1.00
|1.3027
|1.3054
|1.3027
|100.00
|17630.00
|483
|2005.01.28 12:21
|sell
|242
|1.00
|1.3037
|1.3054
|1.3027
|484
|2005.01.28 12:31
|s/l
|242
|1.00
|1.3054
|1.3054
|1.3027
|-170.00
|17460.00
|485
|2005.01.28 14:08
|sell
|243
|1.00
|1.3049
|1.3066
|1.3039
|486
|2005.01.28 14:11
|t/p
|243
|1.00
|1.3039
|1.3066
|1.3039
|100.00
|17560.00
|487
|2005.01.28 14:28
|sell
|244
|1.00
|1.3050
|1.3067
|1.3040
|488
|2005.01.28 14:29
|t/p
|244
|1.00
|1.3040
|1.3067
|1.3040
|100.00
|17660.00
|489
|2005.01.28 14:33
|sell
|245
|1.00
|1.3003
|1.3020
|1.2993
|490
|2005.01.28 14:57
|s/l
|245
|1.00
|1.3020
|1.3020
|1.2993
|-170.00
|17490.00
|491
|2005.01.31 06:15
|buy
|246
|1.00
|1.3016
|1.2999
|1.3026
|492
|2005.01.31 08:13
|s/l
|246
|1.00
|1.2999
|1.2999
|1.3026
|-170.00
|17320.00
|493
|2005.01.31 08:13
|buy
|247
|1.00
|1.2998
|1.2981
|1.3008
|494
|2005.01.31 08:42
|s/l
|247
|1.00
|1.2981
|1.2981
|1.3008
|-170.00
|17150.00
|495
|2005.01.31 16:05
|sell
|248
|1.00
|1.3053
|1.3070
|1.3043
|496
|2005.01.31 16:20
|t/p
|248
|1.00
|1.3043
|1.3070
|1.3043
|100.00
|17250.00
|497
|2005.01.31 16:24
|sell
|249
|1.00
|1.3053
|1.3070
|1.3043
|498
|2005.01.31 16:50
|t/p
|249
|1.00
|1.3043
|1.3070
|1.3043
|100.00
|17350.00
|499
|2005.01.31 20:24
|sell
|250
|1.00
|1.3036
|1.3053
|1.3026
|500
|2005.01.31 21:23
|s/l
|250
|1.00
|1.3053
|1.3053
|1.3026
|-170.00
|17180.00
|501
|2005.02.01 05:13
|sell
|251
|1.00
|1.3056
|1.3073
|1.3046
|502
|2005.02.01 06:02
|t/p
|251
|1.00
|1.3046
|1.3073
|1.3046
|100.00
|17280.00
|503
|2005.02.01 06:05
|sell
|252
|1.00
|1.3055
|1.3072
|1.3045
|504
|2005.02.01 06:29
|t/p
|252
|1.00
|1.3045
|1.3072
|1.3045
|100.00
|17380.00
|505
|2005.02.01 06:35
|sell
|253
|1.00
|1.3034
|1.3051
|1.3024
|506
|2005.02.01 07:01
|t/p
|253
|1.00
|1.3024
|1.3051
|1.3024
|100.00
|17480.00
|507
|2005.02.01 07:04
|sell
|254
|1.00
|1.3028
|1.3045
|1.3018
|508
|2005.02.01 12:30
|t/p
|254
|1.00
|1.3018
|1.3045
|1.3018
|100.00
|17580.00
|509
|2005.02.01 13:03
|sell
|255
|1.00
|1.3015
|1.3032
|1.3005
|510
|2005.02.01 14:58
|t/p
|255
|1.00
|1.3005
|1.3032
|1.3005
|100.00
|17680.00
|511
|2005.02.01 17:27
|buy
|256
|1.00
|1.3032
|1.3015
|1.3042
|512
|2005.02.01 17:36
|t/p
|256
|1.00
|1.3042
|1.3015
|1.3042
|100.00
|17780.00
|513
|2005.02.01 19:29
|sell
|257
|1.00
|1.3053
|1.3070
|1.3043
|514
|2005.02.01 21:19
|t/p
|257
|1.00
|1.3043
|1.3070
|1.3043
|100.00
|17880.00
|515
|2005.02.02 05:29
|sell
|258
|1.00
|1.3087
|1.3104
|1.3077
|516
|2005.02.02 05:38
|t/p
|258
|1.00
|1.3077
|1.3104
|1.3077
|100.00
|17980.00
|517
|2005.02.02 05:55
|sell
|259
|1.00
|1.3080
|1.3097
|1.3070
|518
|2005.02.02 06:10
|t/p
|259
|1.00
|1.3070
|1.3097
|1.3070
|100.00
|18080.00
|519
|2005.02.02 06:45
|sell
|260
|1.00
|1.3079
|1.3096
|1.3069
|520
|2005.02.02 12:00
|t/p
|260
|1.00
|1.3069
|1.3096
|1.3069
|100.00
|18180.00
|521
|2005.02.02 12:29
|sell
|261
|1.00
|1.3071
|1.3088
|1.3061
|522
|2005.02.02 13:30
|t/p
|261
|1.00
|1.3061
|1.3088
|1.3061
|100.00
|18280.00
|523
|2005.02.02 14:02
|sell
|262
|1.00
|1.3054
|1.3071
|1.3044
|524
|2005.02.02 14:30
|t/p
|262
|1.00
|1.3044
|1.3071
|1.3044
|100.00
|18380.00
|525
|2005.02.02 15:14
|sell
|263
|1.00
|1.3035
|1.3052
|1.3025
|526
|2005.02.02 15:29
|t/p
|263
|1.00
|1.3025
|1.3052
|1.3025
|100.00
|18480.00
|527
|2005.02.02 15:43
|sell
|264
|1.00
|1.3023
|1.3040
|1.3013
|528
|2005.02.02 18:06
|s/l
|264
|1.00
|1.3040
|1.3040
|1.3013
|-170.00
|18310.00
|529
|2005.02.02 18:25
|buy
|265
|1.00
|1.3030
|1.3013
|1.3040
|530
|2005.02.02 18:37
|t/p
|265
|1.00
|1.3040
|1.3013
|1.3040
|100.00
|18410.00
|531
|2005.02.03 00:20
|buy
|266
|1.00
|1.3021
|1.3004
|1.3031
|532
|2005.02.03 09:02
|t/p
|266
|1.00
|1.3031
|1.3004
|1.3031
|100.00
|18510.00
|533
|2005.02.03 12:29
|sell
|267
|1.00
|1.2997
|1.3014
|1.2987
|534
|2005.02.03 12:32
|t/p
|267
|1.00
|1.2987
|1.3014
|1.2987
|100.00
|18610.00
|535
|2005.02.03 13:28
|buy
|268
|1.00
|1.2945
|1.2928
|1.2955
|536
|2005.02.03 13:29
|t/p
|268
|1.00
|1.2955
|1.2928
|1.2955
|100.00
|18710.00
|537
|2005.02.03 14:28
|buy
|269
|1.00
|1.2957
|1.2940
|1.2967
|538
|2005.02.03 14:29
|t/p
|269
|1.00
|1.2967
|1.2940
|1.2967
|100.00
|18810.00
|539
|2005.02.04 12:31
|sell
|270
|1.00
|1.2983
|1.3000
|1.2973
|540
|2005.02.04 12:32
|t/p
|270
|1.00
|1.2973
|1.3000
|1.2973
|100.00
|18910.00
|541
|2005.02.04 12:32
|sell
|271
|1.00
|1.2980
|1.2997
|1.2970
|542
|2005.02.04 12:32
|t/p
|271
|1.00
|1.2970
|1.2997
|1.2970
|100.00
|19010.00
|543
|2005.02.04 12:36
|sell
|272
|1.00
|1.2964
|1.2981
|1.2954
|544
|2005.02.04 12:37
|s/l
|272
|1.00
|1.2981
|1.2981
|1.2954
|-170.00
|18840.00
|545
|2005.02.04 12:37
|sell
|273
|1.00
|1.2978
|1.2995
|1.2968
|546
|2005.02.04 12:37
|s/l
|273
|1.00
|1.2995
|1.2995
|1.2968
|-170.00
|18670.00
|547
|2005.02.04 12:54
|buy
|274
|1.00
|1.2948
|1.2931
|1.2958
|548
|2005.02.04 12:55
|t/p
|274
|1.00
|1.2958
|1.2931
|1.2958
|100.00
|18770.00
|549
|2005.02.04 12:58
|buy
|275
|1.00
|1.2953
|1.2936
|1.2963
|550
|2005.02.04 13:00
|s/l
|275
|1.00
|1.2936
|1.2936
|1.2963
|-170.00
|18600.00
|551
|2005.02.04 13:01
|sell
|276
|1.00
|1.2952
|1.2969
|1.2942
|552
|2005.02.04 13:01
|t/p
|276
|1.00
|1.2942
|1.2969
|1.2942
|100.00
|18700.00
|553
|2005.02.04 13:02
|sell
|277
|1.00
|1.2950
|1.2967
|1.2940
|554
|2005.02.04 13:36
|s/l
|277
|1.00
|1.2967
|1.2967
|1.2940
|-170.00
|18530.00
|555
|2005.02.04 17:59
|buy
|278
|1.00
|1.2873
|1.2856
|1.2883
|556
|2005.02.04 18:00
|t/p
|278
|1.00
|1.2883
|1.2856
|1.2883
|100.00
|18630.00
|557
|2005.02.07 06:15
|buy
|279
|1.00
|1.2847
|1.2830
|1.2857
|558
|2005.02.07 06:30
|t/p
|279
|1.00
|1.2857
|1.2830
|1.2857
|100.00
|18730.00
|559
|2005.02.07 11:15
|buy
|280
|1.00
|1.2857
|1.2840
|1.2867
|560
|2005.02.07 12:09
|s/l
|280
|1.00
|1.2840
|1.2840
|1.2867
|-170.00
|18560.00
|561
|2005.02.07 14:11
|buy
|281
|1.00
|1.2834
|1.2817
|1.2844
|562
|2005.02.07 15:09
|s/l
|281
|1.00
|1.2817
|1.2817
|1.2844
|-170.00
|18390.00
|563
|2005.02.07 16:58
|buy
|282
|1.00
|1.2739
|1.2722
|1.2749
|564
|2005.02.07 16:59
|t/p
|282
|1.00
|1.2749
|1.2722
|1.2749
|100.00
|18490.00
|565
|2005.02.07 17:29
|sell
|283
|1.00
|1.2761
|1.2778
|1.2751
|566
|2005.02.07 18:00
|s/l
|283
|1.00
|1.2778
|1.2778
|1.2751
|-170.00
|18320.00
|567
|2005.02.08 01:19
|buy
|284
|1.00
|1.2755
|1.2738
|1.2765
|568
|2005.02.08 02:33
|t/p
|284
|1.00
|1.2765
|1.2738
|1.2765
|100.00
|18420.00
|569
|2005.02.08 15:01
|buy
|285
|1.00
|1.2765
|1.2748
|1.2775
|570
|2005.02.08 15:02
|t/p
|285
|1.00
|1.2775
|1.2748
|1.2775
|100.00
|18520.00
|571
|2005.02.08 15:22
|buy
|286
|1.00
|1.2765
|1.2748
|1.2775
|572
|2005.02.08 15:25
|t/p
|286
|1.00
|1.2775
|1.2748
|1.2775
|100.00
|18620.00
|573
|2005.02.08 15:32
|sell
|287
|1.00
|1.2788
|1.2805
|1.2778
|574
|2005.02.08 15:52
|t/p
|287
|1.00
|1.2778
|1.2805
|1.2778
|100.00
|18720.00
|575
|2005.02.08 19:57
|sell
|288
|1.00
|1.2773
|1.2790
|1.2763
|576
|2005.02.09 00:32
|t/p
|288
|1.00
|1.2763
|1.2790
|1.2763
|100.00
|18820.00
|577
|2005.02.09 05:08
|sell
|289
|1.00
|1.2780
|1.2797
|1.2770
|578
|2005.02.09 06:40
|s/l
|289
|1.00
|1.2797
|1.2797
|1.2770
|-170.00
|18650.00
|579
|2005.02.09 07:12
|sell
|290
|1.00
|1.2793
|1.2810
|1.2783
|580
|2005.02.09 07:30
|t/p
|290
|1.00
|1.2783
|1.2810
|1.2783
|100.00
|18750.00
|581
|2005.02.09 07:39
|sell
|291
|1.00
|1.2781
|1.2798
|1.2771
|582
|2005.02.09 08:01
|t/p
|291
|1.00
|1.2771
|1.2798
|1.2771
|100.00
|18850.00
|583
|2005.02.09 10:06
|sell
|292
|1.00
|1.2793
|1.2810
|1.2783
|584
|2005.02.09 10:33
|t/p
|292
|1.00
|1.2783
|1.2810
|1.2783
|100.00
|18950.00
|585
|2005.02.09 10:34
|sell
|293
|1.00
|1.2793
|1.2810
|1.2783
|586
|2005.02.09 11:02
|t/p
|293
|1.00
|1.2783
|1.2810
|1.2783
|100.00
|19050.00
|587
|2005.02.09 11:04
|sell
|294
|1.00
|1.2781
|1.2798
|1.2771
|588
|2005.02.09 12:01
|t/p
|294
|1.00
|1.2771
|1.2798
|1.2771
|100.00
|19150.00
|589
|2005.02.09 12:32
|sell
|295
|1.00
|1.2765
|1.2782
|1.2755
|590
|2005.02.09 12:59
|t/p
|295
|1.00
|1.2755
|1.2782
|1.2755
|100.00
|19250.00
|591
|2005.02.09 13:01
|sell
|296
|1.00
|1.2750
|1.2767
|1.2740
|592
|2005.02.09 14:00
|s/l
|296
|1.00
|1.2767
|1.2767
|1.2740
|-170.00
|19080.00
|593
|2005.02.09 15:12
|buy
|297
|1.00
|1.2788
|1.2771
|1.2798
|594
|2005.02.09 15:19
|t/p
|297
|1.00
|1.2798
|1.2771
|1.2798
|100.00
|19180.00
|595
|2005.02.09 15:27
|buy
|298
|1.00
|1.2788
|1.2771
|1.2798
|596
|2005.02.09 15:30
|t/p
|298
|1.00
|1.2798
|1.2771
|1.2798
|100.00
|19280.00
|597
|2005.02.09 15:45
|buy
|299
|1.00
|1.2788
|1.2771
|1.2798
|598
|2005.02.09 15:48
|t/p
|299
|1.00
|1.2798
|1.2771
|1.2798
|100.00
|19380.00
|599
|2005.02.09 15:56
|buy
|300
|1.00
|1.2789
|1.2772
|1.2799
|600
|2005.02.09 15:59
|t/p
|300
|1.00
|1.2799
|1.2772
|1.2799
|100.00
|19480.00
|601
|2005.02.09 16:26
|buy
|301
|1.00
|1.2793
|1.2776
|1.2803
|602
|2005.02.09 17:28
|t/p
|301
|1.00
|1.2803
|1.2776
|1.2803
|100.00
|19580.00
|603
|2005.02.09 18:57
|sell
|302
|1.00
|1.2802
|1.2819
|1.2792
|604
|2005.02.10 02:50
|s/l
|302
|1.00
|1.2819
|1.2819
|1.2792
|-170.00
|19410.00
|605
|2005.02.10 06:12
|sell
|303
|1.00
|1.2821
|1.2838
|1.2811
|606
|2005.02.10 07:36
|t/p
|303
|1.00
|1.2811
|1.2838
|1.2811
|100.00
|19510.00
|607
|2005.02.10 07:47
|sell
|304
|1.00
|1.2815
|1.2832
|1.2805
|608
|2005.02.10 08:00
|t/p
|304
|1.00
|1.2805
|1.2832
|1.2805
|100.00
|19610.00
|609
|2005.02.10 08:07
|sell
|305
|1.00
|1.2801
|1.2818
|1.2791
|610
|2005.02.10 08:35
|t/p
|305
|1.00
|1.2791
|1.2818
|1.2791
|100.00
|19710.00
|611
|2005.02.10 08:41
|sell
|306
|1.00
|1.2799
|1.2816
|1.2789
|612
|2005.02.10 10:32
|t/p
|306
|1.00
|1.2789
|1.2816
|1.2789
|100.00
|19810.00
|613
|2005.02.10 10:38
|sell
|307
|1.00
|1.2793
|1.2810
|1.2783
|614
|2005.02.10 11:02
|t/p
|307
|1.00
|1.2783
|1.2810
|1.2783
|100.00
|19910.00
|615
|2005.02.10 12:31
|sell
|308
|2.00
|1.2782
|1.2799
|1.2772
|616
|2005.02.10 13:01
|s/l
|308
|2.00
|1.2799
|1.2799
|1.2772
|-340.00
|19570.00
|617
|2005.02.10 15:27
|sell
|309
|1.00
|1.2893
|1.2910
|1.2883
|618
|2005.02.10 18:52
|t/p
|309
|1.00
|1.2883
|1.2910
|1.2883
|100.00
|19670.00
|619
|2005.02.10 23:48
|sell
|310
|1.00
|1.2877
|1.2894
|1.2867
|620
|2005.02.11 00:12
|t/p
|310
|1.00
|1.2867
|1.2894
|1.2867
|100.00
|19770.00
|621
|2005.02.11 01:20
|sell
|311
|1.00
|1.2874
|1.2891
|1.2864
|622
|2005.02.11 09:00
|t/p
|311
|1.00
|1.2864
|1.2891
|1.2864
|100.00
|19870.00
|623
|2005.02.11 09:09
|sell
|312
|1.00
|1.2866
|1.2883
|1.2856
|624
|2005.02.11 12:00
|t/p
|312
|1.00
|1.2856
|1.2883
|1.2856
|100.00
|19970.00
|625
|2005.02.11 12:01
|sell
|313
|2.00
|1.2855
|1.2872
|1.2845
|626
|2005.02.11 12:33
|s/l
|313
|2.00
|1.2872
|1.2872
|1.2845
|-340.00
|19630.00
|627
|2005.02.11 15:33
|buy
|314
|1.00
|1.2886
|1.2869
|1.2896
|628
|2005.02.11 15:40
|s/l
|314
|1.00
|1.2869
|1.2869
|1.2896
|-170.00
|19460.00
|629
|2005.02.11 16:58
|sell
|315
|1.00
|1.2871
|1.2888
|1.2861
|630
|2005.02.13 23:00
|s/l
|315
|1.00
|1.2888
|1.2888
|1.2861
|-170.00
|19290.00
|631
|2005.02.13 23:24
|sell
|316
|1.00
|1.2890
|1.2907
|1.2880
|632
|2005.02.14 00:12
|s/l
|316
|1.00
|1.2907
|1.2907
|1.2880
|-170.00
|19120.00
|633
|2005.02.14 03:29
|sell
|317
|1.00
|1.2940
|1.2957
|1.2930
|634
|2005.02.14 06:10
|t/p
|317
|1.00
|1.2930
|1.2957
|1.2930
|100.00
|19220.00
|635
|2005.02.14 06:22
|sell
|318
|1.00
|1.2935
|1.2952
|1.2925
|636
|2005.02.14 07:20
|s/l
|318
|1.00
|1.2952
|1.2952
|1.2925
|-170.00
|19050.00
|637
|2005.02.14 08:19
|sell
|319
|1.00
|1.2974
|1.2991
|1.2964
|638
|2005.02.14 08:59
|s/l
|319
|1.00
|1.2991
|1.2991
|1.2964
|-170.00
|18880.00
|639
|2005.02.14 09:19
|sell
|320
|1.00
|1.2988
|1.3005
|1.2978
|640
|2005.02.14 09:31
|t/p
|320
|1.00
|1.2978
|1.3005
|1.2978
|100.00
|18980.00
|641
|2005.02.14 13:06
|sell
|321
|1.00
|1.2975
|1.2992
|1.2965
|642
|2005.02.14 13:30
|t/p
|321
|1.00
|1.2965
|1.2992
|1.2965
|100.00
|19080.00
|643
|2005.02.14 13:59
|sell
|322
|1.00
|1.2966
|1.2983
|1.2956
|644
|2005.02.14 14:00
|t/p
|322
|1.00
|1.2956
|1.2983
|1.2956
|100.00
|19180.00
|645
|2005.02.14 14:04
|sell
|323
|1.00
|1.2955
|1.2972
|1.2945
|646
|2005.02.14 15:11
|s/l
|323
|1.00
|1.2972
|1.2972
|1.2945
|-170.00
|19010.00
|647
|2005.02.14 15:44
|sell
|324
|1.00
|1.2977
|1.2994
|1.2967
|648
|2005.02.14 18:32
|t/p
|324
|1.00
|1.2967
|1.2994
|1.2967
|100.00
|19110.00
|649
|2005.02.14 23:12
|sell
|325
|1.00
|1.2974
|1.2991
|1.2964
|650
|2005.02.15 00:37
|t/p
|325
|1.00
|1.2964
|1.2991
|1.2964
|100.00
|19210.00
|651
|2005.02.15 06:03
|sell
|326
|1.00
|1.2978
|1.2995
|1.2968
|652
|2005.02.15 06:38
|t/p
|326
|1.00
|1.2968
|1.2995
|1.2968
|100.00
|19310.00
|653
|2005.02.15 07:10
|sell
|327
|1.00
|1.2968
|1.2985
|1.2958
|654
|2005.02.15 08:00
|s/l
|327
|1.00
|1.2985
|1.2985
|1.2958
|-170.00
|19140.00
|655
|2005.02.15 08:37
|sell
|328
|1.00
|1.2984
|1.3001
|1.2974
|656
|2005.02.15 12:00
|s/l
|328
|1.00
|1.3001
|1.3001
|1.2974
|-170.00
|18970.00
|657
|2005.02.15 13:02
|sell
|329
|1.00
|1.3037
|1.3054
|1.3027
|658
|2005.02.15 13:06
|t/p
|329
|1.00
|1.3027
|1.3054
|1.3027
|100.00
|19070.00
|659
|2005.02.15 13:09
|sell
|330
|1.00
|1.3037
|1.3054
|1.3027
|660
|2005.02.15 13:13
|t/p
|330
|1.00
|1.3027
|1.3054
|1.3027
|100.00
|19170.00
|661
|2005.02.15 13:20
|sell
|331
|1.00
|1.3037
|1.3054
|1.3027
|662
|2005.02.15 13:29
|t/p
|331
|1.00
|1.3027
|1.3054
|1.3027
|100.00
|19270.00
|663
|2005.02.15 13:32
|sell
|332
|1.00
|1.2992
|1.3009
|1.2982
|664
|2005.02.15 14:00
|t/p
|332
|1.00
|1.2982
|1.3009
|1.2982
|100.00
|19370.00
|665
|2005.02.15 14:27
|sell
|333
|1.00
|1.2984
|1.3001
|1.2974
|666
|2005.02.15 14:34
|t/p
|333
|1.00
|1.2974
|1.3001
|1.2974
|100.00
|19470.00
|667
|2005.02.15 14:57
|sell
|334
|1.00
|1.2974
|1.2991
|1.2964
|668
|2005.02.15 15:26
|s/l
|334
|1.00
|1.2991
|1.2991
|1.2964
|-170.00
|19300.00
|669
|2005.02.15 15:52
|sell
|335
|1.00
|1.2989
|1.3006
|1.2979
|670
|2005.02.15 16:54
|s/l
|335
|1.00
|1.3006
|1.3006
|1.2979
|-170.00
|19130.00
|671
|2005.02.15 17:24
|sell
|336
|1.00
|1.3023
|1.3040
|1.3013
|672
|2005.02.15 17:31
|t/p
|336
|1.00
|1.3013
|1.3040
|1.3013
|100.00
|19230.00
|673
|2005.02.15 17:51
|sell
|337
|1.00
|1.3016
|1.3033
|1.3006
|674
|2005.02.15 18:12
|t/p
|337
|1.00
|1.3006
|1.3033
|1.3006
|100.00
|19330.00
|675
|2005.02.15 18:52
|sell
|338
|1.00
|1.3017
|1.3034
|1.3007
|676
|2005.02.16 00:01
|t/p
|338
|1.00
|1.3007
|1.3034
|1.3007
|100.00
|19430.00
|677
|2005.02.16 00:14
|sell
|339
|1.00
|1.3010
|1.3027
|1.3000
|678
|2005.02.16 03:11
|s/l
|339
|1.00
|1.3027
|1.3027
|1.3000
|-170.00
|19260.00
|679
|2005.02.16 04:10
|sell
|340
|1.00
|1.3023
|1.3040
|1.3013
|680
|2005.02.16 05:30
|t/p
|340
|1.00
|1.3013
|1.3040
|1.3013
|100.00
|19360.00
|681
|2005.02.16 05:39
|sell
|341
|1.00
|1.3018
|1.3035
|1.3008
|682
|2005.02.16 07:06
|s/l
|341
|1.00
|1.3035
|1.3035
|1.3008
|-170.00
|19190.00
|683
|2005.02.16 07:06
|sell
|342
|1.00
|1.3031
|1.3048
|1.3021
|684
|2005.02.16 07:08
|t/p
|342
|1.00
|1.3021
|1.3048
|1.3021
|100.00
|19290.00
|685
|2005.02.16 07:11
|sell
|343
|1.00
|1.3026
|1.3043
|1.3016
|686
|2005.02.16 07:33
|t/p
|343
|1.00
|1.3016
|1.3043
|1.3016
|100.00
|19390.00
|687
|2005.02.16 07:40
|sell
|344
|1.00
|1.3015
|1.3032
|1.3005
|688
|2005.02.16 10:02
|s/l
|344
|1.00
|1.3032
|1.3032
|1.3005
|-170.00
|19220.00
|689
|2005.02.16 11:05
|sell
|345
|1.00
|1.3023
|1.3040
|1.3013
|690
|2005.02.16 11:30
|s/l
|345
|1.00
|1.3040
|1.3040
|1.3013
|-170.00
|19050.00
|691
|2005.02.16 13:03
|sell
|346
|1.00
|1.3038
|1.3055
|1.3028
|692
|2005.02.16 13:30
|t/p
|346
|1.00
|1.3028
|1.3055
|1.3028
|100.00
|19150.00
|693
|2005.02.16 13:34
|sell
|347
|1.00
|1.3030
|1.3047
|1.3020
|694
|2005.02.16 14:00
|t/p
|347
|1.00
|1.3020
|1.3047
|1.3020
|100.00
|19250.00
|695
|2005.02.16 14:03
|sell
|348
|1.00
|1.3024
|1.3041
|1.3014
|696
|2005.02.16 14:29
|t/p
|348
|1.00
|1.3014
|1.3041
|1.3014
|100.00
|19350.00
|697
|2005.02.16 14:56
|sell
|349
|1.00
|1.2980
|1.2997
|1.2970
|698
|2005.02.16 15:26
|s/l
|349
|1.00
|1.2997
|1.2997
|1.2970
|-170.00
|19180.00
|699
|2005.02.16 15:28
|buy
|350
|1.00
|1.2983
|1.2966
|1.2993
|700
|2005.02.16 15:55
|t/p
|350
|1.00
|1.2993
|1.2966
|1.2993
|100.00
|19280.00
|701
|2005.02.16 16:27
|buy
|351
|1.00
|1.2990
|1.2973
|1.3000
|702
|2005.02.16 16:54
|t/p
|351
|1.00
|1.3000
|1.2973
|1.3000
|100.00
|19380.00
|703
|2005.02.16 21:57
|sell
|352
|1.00
|1.3034
|1.3051
|1.3024
|704
|2005.02.16 22:49
|t/p
|352
|1.00
|1.3024
|1.3051
|1.3024
|100.00
|19480.00
|705
|2005.02.16 22:53
|sell
|353
|1.00
|1.3030
|1.3047
|1.3020
|706
|2005.02.17 00:14
|s/l
|353
|1.00
|1.3047
|1.3047
|1.3020
|-170.00
|19310.00
|707
|2005.02.17 06:16
|sell
|354
|1.00
|1.3042
|1.3059
|1.3032
|708
|2005.02.17 06:36
|s/l
|354
|1.00
|1.3059
|1.3059
|1.3032
|-170.00
|19140.00
|709
|2005.02.17 07:12
|sell
|355
|1.00
|1.3054
|1.3071
|1.3044
|710
|2005.02.17 09:03
|s/l
|355
|1.00
|1.3071
|1.3071
|1.3044
|-170.00
|18970.00
|711
|2005.02.17 09:39
|sell
|356
|1.00
|1.3065
|1.3082
|1.3055
|712
|2005.02.17 11:32
|t/p
|356
|1.00
|1.3055
|1.3082
|1.3055
|100.00
|19070.00
|713
|2005.02.17 11:48
|sell
|357
|1.00
|1.3054
|1.3071
|1.3044
|714
|2005.02.17 12:02
|t/p
|357
|1.00
|1.3044
|1.3071
|1.3044
|100.00
|19170.00
|715
|2005.02.17 12:26
|sell
|358
|1.00
|1.3051
|1.3068
|1.3041
|716
|2005.02.17 12:31
|t/p
|358
|1.00
|1.3041
|1.3068
|1.3041
|100.00
|19270.00
|717
|2005.02.17 12:54
|sell
|359
|1.00
|1.3044
|1.3061
|1.3034
|718
|2005.02.17 12:59
|t/p
|359
|1.00
|1.3034
|1.3061
|1.3034
|100.00
|19370.00
|719
|2005.02.17 13:04
|sell
|360
|1.00
|1.3030
|1.3047
|1.3020
|720
|2005.02.17 13:56
|s/l
|360
|1.00
|1.3047
|1.3047
|1.3020
|-170.00
|19200.00
|721
|2005.02.17 16:22
|sell
|361
|1.00
|1.3085
|1.3102
|1.3075
|722
|2005.02.17 16:25
|t/p
|361
|1.00
|1.3075
|1.3102
|1.3075
|100.00
|19300.00
|723
|2005.02.17 16:29
|sell
|362
|1.00
|1.3087
|1.3104
|1.3077
|724
|2005.02.17 18:35
|t/p
|362
|1.00
|1.3077
|1.3104
|1.3077
|100.00
|19400.00
|725
|2005.02.17 19:17
|sell
|363
|1.00
|1.3074
|1.3091
|1.3064
|726
|2005.02.18 00:15
|t/p
|363
|1.00
|1.3064
|1.3091
|1.3064
|100.00
|19500.00
|727
|2005.02.18 06:40
|sell
|364
|1.00
|1.3077
|1.3094
|1.3067
|728
|2005.02.18 07:06
|t/p
|364
|1.00
|1.3067
|1.3094
|1.3067
|100.00
|19600.00
|729
|2005.02.18 07:10
|sell
|365
|1.00
|1.3070
|1.3087
|1.3060
|730
|2005.02.18 08:35
|t/p
|365
|1.00
|1.3060
|1.3087
|1.3060
|100.00
|19700.00
|731
|2005.02.18 09:36
|sell
|366
|1.00
|1.3056
|1.3073
|1.3046
|732
|2005.02.18 10:01
|t/p
|366
|1.00
|1.3046
|1.3073
|1.3046
|100.00
|19800.00
|733
|2005.02.18 10:35
|sell
|367
|1.00
|1.3039
|1.3056
|1.3029
|734
|2005.02.18 11:01
|t/p
|367
|1.00
|1.3029
|1.3056
|1.3029
|100.00
|19900.00
|735
|2005.02.18 11:33
|sell
|368
|1.00
|1.3040
|1.3057
|1.3030
|736
|2005.02.18 12:30
|t/p
|368
|1.00
|1.3030
|1.3057
|1.3030
|100.00
|20000.00
|737
|2005.02.18 12:32
|sell
|369
|2.00
|1.3041
|1.3058
|1.3031
|738
|2005.02.18 12:56
|t/p
|369
|2.00
|1.3031
|1.3058
|1.3031
|200.00
|20200.00
|739
|2005.02.18 12:59
|sell
|370
|2.00
|1.3041
|1.3058
|1.3031
|740
|2005.02.18 13:01
|s/l
|370
|2.00
|1.3058
|1.3058
|1.3031
|-340.00
|19860.00
|741
|2005.02.18 13:56
|buy
|371
|1.00
|1.3054
|1.3037
|1.3064
|742
|2005.02.18 13:59
|t/p
|371
|1.00
|1.3064
|1.3037
|1.3064
|100.00
|19960.00
|743
|2005.02.21 02:51
|sell
|372
|2.00
|1.3048
|1.3065
|1.3038
|744
|2005.02.21 05:31
|s/l
|372
|2.00
|1.3065
|1.3065
|1.3038
|-340.00
|19620.00
|745
|2005.02.21 06:09
|buy
|373
|1.00
|1.3060
|1.3043
|1.3070
|746
|2005.02.21 07:01
|t/p
|373
|1.00
|1.3070
|1.3043
|1.3070
|100.00
|19720.00
|747
|2005.02.21 08:14
|sell
|374
|1.00
|1.3069
|1.3086
|1.3059
|748
|2005.02.21 09:33
|t/p
|374
|1.00
|1.3059
|1.3086
|1.3059
|100.00
|19820.00
|749
|2005.02.21 09:42
|sell
|375
|1.00
|1.3061
|1.3078
|1.3051
|750
|2005.02.22 01:11
|s/l
|375
|1.00
|1.3078
|1.3078
|1.3051
|-170.00
|19650.00
|751
|2005.02.22 05:26
|sell
|376
|1.00
|1.3176
|1.3193
|1.3166
|752
|2005.02.22 06:58
|s/l
|376
|1.00
|1.3193
|1.3193
|1.3166
|-170.00
|19480.00
|753
|2005.02.22 07:29
|sell
|377
|1.00
|1.3188
|1.3205
|1.3178
|754
|2005.02.22 07:32
|t/p
|377
|1.00
|1.3178
|1.3205
|1.3178
|100.00
|19580.00
|755
|2005.02.22 07:53
|sell
|378
|1.00
|1.3182
|1.3199
|1.3172
|756
|2005.02.22 09:49
|s/l
|378
|1.00
|1.3199
|1.3199
|1.3172
|-170.00
|19410.00
|757
|2005.02.22 10:20
|sell
|379
|1.00
|1.3218
|1.3235
|1.3208
|758
|2005.02.22 10:31
|t/p
|379
|1.00
|1.3208
|1.3235
|1.3208
|100.00
|19510.00
|759
|2005.02.22 14:14
|sell
|380
|1.00
|1.3216
|1.3233
|1.3206
|760
|2005.02.22 14:24
|s/l
|380
|1.00
|1.3233
|1.3233
|1.3206
|-170.00
|19340.00
|761
|2005.02.22 15:13
|sell
|381
|1.00
|1.3225
|1.3242
|1.3215
|762
|2005.02.22 15:19
|s/l
|381
|1.00
|1.3242
|1.3242
|1.3215
|-170.00
|19170.00
|763
|2005.02.22 15:42
|sell
|382
|1.00
|1.3238
|1.3255
|1.3228
|764
|2005.02.22 17:46
|s/l
|382
|1.00
|1.3255
|1.3255
|1.3228
|-170.00
|19000.00
|765
|2005.02.22 19:29
|sell
|383
|1.00
|1.3259
|1.3276
|1.3249
|766
|2005.02.22 23:30
|t/p
|383
|1.00
|1.3249
|1.3276
|1.3249
|100.00
|19100.00
|767
|2005.02.22 23:35
|sell
|384
|1.00
|1.3255
|1.3272
|1.3245
|768
|2005.02.23 00:00
|t/p
|384
|1.00
|1.3245
|1.3272
|1.3245
|100.00
|19200.00
|769
|2005.02.23 00:22
|sell
|385
|1.00
|1.3248
|1.3265
|1.3238
|770
|2005.02.23 00:29
|t/p
|385
|1.00
|1.3238
|1.3265
|1.3238
|100.00
|19300.00
|771
|2005.02.23 02:48
|sell
|386
|1.00
|1.3246
|1.3263
|1.3236
|772
|2005.02.23 06:00
|t/p
|386
|1.00
|1.3236
|1.3263
|1.3236
|100.00
|19400.00
|773
|2005.02.23 06:16
|sell
|387
|1.00
|1.3237
|1.3254
|1.3227
|774
|2005.02.23 06:30
|t/p
|387
|1.00
|1.3227
|1.3254
|1.3227
|100.00
|19500.00
|775
|2005.02.23 07:02
|sell
|388
|1.00
|1.3219
|1.3236
|1.3209
|776
|2005.02.23 10:01
|t/p
|388
|1.00
|1.3209
|1.3236
|1.3209
|100.00
|19600.00
|777
|2005.02.23 11:33
|sell
|389
|1.00
|1.3207
|1.3224
|1.3197
|778
|2005.02.23 12:33
|s/l
|389
|1.00
|1.3224
|1.3224
|1.3197
|-170.00
|19430.00
|779
|2005.02.23 13:31
|sell
|390
|1.00
|1.3201
|1.3218
|1.3191
|780
|2005.02.23 13:58
|t/p
|390
|1.00
|1.3191
|1.3218
|1.3191
|100.00
|19530.00
|781
|2005.02.23 13:58
|sell
|391
|1.00
|1.3201
|1.3218
|1.3191
|782
|2005.02.23 14:01
|s/l
|391
|1.00
|1.3218
|1.3218
|1.3191
|-170.00
|19360.00
|783
|2005.02.23 14:27
|buy
|392
|1.00
|1.3208
|1.3191
|1.3218
|784
|2005.02.23 14:57
|s/l
|392
|1.00
|1.3191
|1.3191
|1.3218
|-170.00
|19190.00
|785
|2005.02.23 15:20
|buy
|393
|1.00
|1.3193
|1.3176
|1.3203
|786
|2005.02.23 15:32
|t/p
|393
|1.00
|1.3203
|1.3176
|1.3203
|100.00
|19290.00
|787
|2005.02.23 15:55
|buy
|394
|1.00
|1.3200
|1.3183
|1.3210
|788
|2005.02.23 15:59
|t/p
|394
|1.00
|1.3210
|1.3183
|1.3210
|100.00
|19390.00
|789
|2005.02.23 22:40
|buy
|395
|1.00
|1.3207
|1.3190
|1.3217
|790
|2005.02.24 00:01
|t/p
|395
|1.00
|1.3217
|1.3190
|1.3217
|100.00
|19490.00
|791
|2005.02.24 05:57
|sell
|396
|1.00
|1.3246
|1.3263
|1.3236
|792
|2005.02.24 06:06
|t/p
|396
|1.00
|1.3236
|1.3263
|1.3236
|100.00
|19590.00
|793
|2005.02.24 06:26
|sell
|397
|1.00
|1.3239
|1.3256
|1.3229
|794
|2005.02.24 07:09
|t/p
|397
|1.00
|1.3229
|1.3256
|1.3229
|100.00
|19690.00
|795
|2005.02.24 08:05
|sell
|398
|1.00
|1.3257
|1.3274
|1.3247
|796
|2005.02.24 08:06
|t/p
|398
|1.00
|1.3247
|1.3274
|1.3247
|100.00
|19790.00
|797
|2005.02.24 08:12
|sell
|399
|1.00
|1.3259
|1.3276
|1.3249
|798
|2005.02.24 08:17
|t/p
|399
|1.00
|1.3249
|1.3276
|1.3249
|100.00
|19890.00
|799
|2005.02.24 08:21
|sell
|400
|1.00
|1.3257
|1.3274
|1.3247
|800
|2005.02.24 08:29
|t/p
|400
|1.00
|1.3247
|1.3274
|1.3247
|100.00
|19990.00
|801
|2005.02.24 10:07
|sell
|401
|2.00
|1.3261
|1.3278
|1.3251
|802
|2005.02.24 12:30
|t/p
|401
|2.00
|1.3251
|1.3278
|1.3251
|200.00
|20190.00
|803
|2005.02.24 12:50
|sell
|402
|2.00
|1.3257
|1.3274
|1.3247
|804
|2005.02.24 12:59
|t/p
|402
|2.00
|1.3247
|1.3274
|1.3247
|200.00
|20390.00
|805
|2005.02.24 13:35
|sell
|403
|2.00
|1.3242
|1.3259
|1.3232
|806
|2005.02.24 13:41
|t/p
|403
|2.00
|1.3232
|1.3259
|1.3232
|200.00
|20590.00
|807
|2005.02.24 13:52
|sell
|404
|2.00
|1.3242
|1.3259
|1.3232
|808
|2005.02.24 13:59
|t/p
|404
|2.00
|1.3232
|1.3259
|1.3232
|200.00
|20790.00
|809
|2005.02.24 14:01
|sell
|405
|2.00
|1.3220
|1.3237
|1.3210
|810
|2005.02.24 14:29
|t/p
|405
|2.00
|1.3210
|1.3237
|1.3210
|200.00
|20990.00
|811
|2005.02.24 14:54
|sell
|406
|2.00
|1.3207
|1.3224
|1.3197
|812
|2005.02.24 15:00
|t/p
|406
|2.00
|1.3197
|1.3224
|1.3197
|200.00
|21190.00
|813
|2005.02.24 15:23
|sell
|407
|2.00
|1.3204
|1.3221
|1.3194
|814
|2005.02.24 15:28
|t/p
|407
|2.00
|1.3194
|1.3221
|1.3194
|200.00
|21390.00
|815
|2005.02.24 15:32
|sell
|408
|2.00
|1.3197
|1.3214
|1.3187
|816
|2005.02.24 15:38
|t/p
|408
|2.00
|1.3187
|1.3214
|1.3187
|200.00
|21590.00
|817
|2005.02.24 15:40
|sell
|409
|2.00
|1.3193
|1.3210
|1.3183
|818
|2005.02.24 15:49
|s/l
|409
|2.00
|1.3210
|1.3210
|1.3183
|-340.00
|21250.00
|819
|2005.02.24 15:58
|buy
|410
|2.00
|1.3191
|1.3174
|1.3201
|820
|2005.02.24 15:59
|t/p
|410
|2.00
|1.3201
|1.3174
|1.3201
|200.00
|21450.00
|821
|2005.02.24 16:29
|buy
|411
|2.00
|1.3207
|1.3190
|1.3217
|822
|2005.02.24 16:45
|t/p
|411
|2.00
|1.3217
|1.3190
|1.3217
|200.00
|21650.00
|823
|2005.02.24 16:58
|buy
|412
|2.00
|1.3208
|1.3191
|1.3218
|824
|2005.02.24 20:53
|s/l
|412
|2.00
|1.3191
|1.3191
|1.3218
|-340.00
|21310.00
|825
|2005.02.24 22:53
|sell
|413
|2.00
|1.3187
|1.3204
|1.3177
|826
|2005.02.24 23:40
|s/l
|413
|2.00
|1.3204
|1.3204
|1.3177
|-340.00
|20970.00
|827
|2005.02.25 07:29
|sell
|414
|2.00
|1.3202
|1.3219
|1.3192
|828
|2005.02.25 09:33
|t/p
|414
|2.00
|1.3192
|1.3219
|1.3192
|200.00
|21170.00
|829
|2005.02.25 10:29
|sell
|415
|2.00
|1.3166
|1.3183
|1.3156
|830
|2005.02.25 10:59
|t/p
|415
|2.00
|1.3156
|1.3183
|1.3156
|200.00
|21370.00
|831
|2005.02.25 11:04
|buy
|416
|2.00
|1.3157
|1.3140
|1.3167
|832
|2005.02.25 11:30
|t/p
|416
|2.00
|1.3167
|1.3140
|1.3167
|200.00
|21570.00
|833
|2005.02.25 12:57
|buy
|417
|2.00
|1.3166
|1.3149
|1.3176
|834
|2005.02.25 12:59
|t/p
|417
|2.00
|1.3176
|1.3149
|1.3176
|200.00
|21770.00
|835
|2005.02.25 13:27
|buy
|418
|2.00
|1.3192
|1.3175
|1.3202
|836
|2005.02.25 13:34
|t/p
|418
|2.00
|1.3202
|1.3175
|1.3202
|200.00
|21970.00
|837
|2005.02.25 13:41
|buy
|419
|2.00
|1.3194
|1.3177
|1.3204
|838
|2005.02.25 13:56
|s/l
|419
|2.00
|1.3177
|1.3177
|1.3204
|-340.00
|21630.00
|839
|2005.02.25 15:38
|buy
|420
|2.00
|1.3199
|1.3182
|1.3209
|840
|2005.02.25 16:00
|t/p
|420
|2.00
|1.3209
|1.3182
|1.3209
|200.00
|21830.00
|841
|2005.02.25 18:27
|sell
|421
|2.00
|1.3233
|1.3250
|1.3223
|842
|2005.02.25 19:29
|s/l
|421
|2.00
|1.3250
|1.3250
|1.3223
|-340.00
|21490.00
|843
|2005.02.28 00:25
|sell
|422
|2.00
|1.3263
|1.3280
|1.3253
|844
|2005.02.28 01:27
|s/l
|422
|2.00
|1.3280
|1.3280
|1.3253
|-340.00
|21150.00
|845
|2005.02.28 03:54
|sell
|423
|2.00
|1.3271
|1.3288
|1.3261
|846
|2005.02.28 04:13
|t/p
|423
|2.00
|1.3261
|1.3288
|1.3261
|200.00
|21350.00
|847
|2005.02.28 05:59
|sell
|424
|2.00
|1.3278
|1.3295
|1.3268
|848
|2005.02.28 06:09
|t/p
|424
|2.00
|1.3268
|1.3295
|1.3268
|200.00
|21550.00
|849
|2005.02.28 06:20
|sell
|425
|2.00
|1.3270
|1.3287
|1.3260
|850
|2005.02.28 06:37
|t/p
|425
|2.00
|1.3260
|1.3287
|1.3260
|200.00
|21750.00
|851
|2005.02.28 06:59
|sell
|426
|2.00
|1.3267
|1.3284
|1.3257
|852
|2005.02.28 06:59
|t/p
|426
|2.00
|1.3257
|1.3284
|1.3257
|200.00
|21950.00
|853
|2005.02.28 07:15
|sell
|427
|2.00
|1.3254
|1.3271
|1.3244
|854
|2005.02.28 07:52
|s/l
|427
|2.00
|1.3271
|1.3271
|1.3244
|-340.00
|21610.00
|855
|2005.02.28 08:18
|sell
|428
|2.00
|1.3264
|1.3281
|1.3254
|856
|2005.02.28 08:29
|t/p
|428
|2.00
|1.3254
|1.3281
|1.3254
|200.00
|21810.00
|857
|2005.02.28 09:27
|sell
|429
|2.00
|1.3266
|1.3283
|1.3256
|858
|2005.02.28 10:05
|t/p
|429
|2.00
|1.3256
|1.3283
|1.3256
|200.00
|22010.00
|859
|2005.02.28 12:33
|sell
|430
|2.00
|1.3258
|1.3275
|1.3248
|860
|2005.02.28 12:43
|s/l
|430
|2.00
|1.3275
|1.3275
|1.3248
|-340.00
|21670.00
|861
|2005.02.28 13:03
|sell
|431
|2.00
|1.3267
|1.3284
|1.3257
|862
|2005.02.28 13:29
|t/p
|431
|2.00
|1.3257
|1.3284
|1.3257
|200.00
|21870.00
|863
|2005.02.28 14:05
|sell
|432
|2.00
|1.3252
|1.3269
|1.3242
|864
|2005.02.28 14:14
|s/l
|432
|2.00
|1.3269
|1.3269
|1.3242
|-340.00
|21530.00
|865
|2005.02.28 15:34
|sell
|433
|2.00
|1.3272
|1.3289
|1.3262
|866
|2005.02.28 15:59
|t/p
|433
|2.00
|1.3262
|1.3289
|1.3262
|200.00
|21730.00
|867
|2005.02.28 16:03
|sell
|434
|2.00
|1.3261
|1.3278
|1.3251
|868
|2005.02.28 18:00
|t/p
|434
|2.00
|1.3251
|1.3278
|1.3251
|200.00
|21930.00
|869
|2005.02.28 18:38
|sell
|435
|2.00
|1.3253
|1.3270
|1.3243
|870
|2005.02.28 19:00
|t/p
|435
|2.00
|1.3243
|1.3270
|1.3243
|200.00
|22130.00
|871
|2005.02.28 19:02
|sell
|436
|2.00
|1.3240
|1.3257
|1.3230
|872
|2005.02.28 20:30
|t/p
|436
|2.00
|1.3230
|1.3257
|1.3230
|200.00
|22330.00
|873
|2005.02.28 20:35
|sell
|437
|2.00
|1.3234
|1.3251
|1.3224
|874
|2005.02.28 20:58
|t/p
|437
|2.00
|1.3224
|1.3251
|1.3224
|200.00
|22530.00
|875
|2005.03.01 02:29
|sell
|438
|2.00
|1.3185
|1.3202
|1.3175
|876
|2005.03.01 02:32
|s/l
|438
|2.00
|1.3202
|1.3202
|1.3175
|-340.00
|22190.00
|877
|2005.03.01 07:53
|buy
|439
|2.00
|1.3190
|1.3173
|1.3200
|878
|2005.03.01 08:35
|t/p
|439
|2.00
|1.3200
|1.3173
|1.3200
|200.00
|22390.00
|879
|2005.03.01 11:29
|sell
|440
|2.00
|1.3209
|1.3226
|1.3199
|880
|2005.03.01 11:33
|s/l
|440
|2.00
|1.3226
|1.3226
|1.3199
|-340.00
|22050.00
|881
|2005.03.01 15:42
|buy
|441
|2.00
|1.3192
|1.3175
|1.3202
|882
|2005.03.01 16:37
|s/l
|441
|2.00
|1.3175
|1.3175
|1.3202
|-340.00
|21710.00
|883
|2005.03.01 17:59
|sell
|442
|2.00
|1.3184
|1.3201
|1.3174
|884
|2005.03.01 22:33
|t/p
|442
|2.00
|1.3174
|1.3201
|1.3174
|200.00
|21910.00
|885
|2005.03.02 00:16
|buy
|443
|2.00
|1.3158
|1.3141
|1.3168
|886
|2005.03.02 02:12
|t/p
|443
|2.00
|1.3168
|1.3141
|1.3168
|200.00
|22110.00
|887
|2005.03.02 07:38
|sell
|444
|2.00
|1.3163
|1.3180
|1.3153
|888
|2005.03.02 07:41
|t/p
|444
|2.00
|1.3153
|1.3180
|1.3153
|200.00
|22310.00
|889
|2005.03.02 09:28
|buy
|445
|2.00
|1.3107
|1.3090
|1.3117
|890
|2005.03.02 09:32
|t/p
|445
|2.00
|1.3117
|1.3090
|1.3117
|200.00
|22510.00
|891
|2005.03.02 09:49
|buy
|446
|2.00
|1.3110
|1.3093
|1.3120
|892
|2005.03.02 12:54
|s/l
|446
|2.00
|1.3093
|1.3093
|1.3120
|-340.00
|22170.00
|893
|2005.03.02 12:54
|buy
|447
|2.00
|1.3098
|1.3081
|1.3108
|894
|2005.03.02 13:01
|t/p
|447
|2.00
|1.3108
|1.3081
|1.3108
|200.00
|22370.00
|895
|2005.03.02 14:52
|buy
|448
|2.00
|1.3121
|1.3104
|1.3131
|896
|2005.03.02 15:33
|t/p
|448
|2.00
|1.3131
|1.3104
|1.3131
|200.00
|22570.00
|897
|2005.03.03 07:49
|sell
|449
|2.00
|1.3142
|1.3159
|1.3132
|898
|2005.03.03 08:16
|s/l
|449
|2.00
|1.3159
|1.3159
|1.3132
|-340.00
|22230.00
|899
|2005.03.03 08:38
|sell
|450
|2.00
|1.3156
|1.3173
|1.3146
|900
|2005.03.03 10:31
|t/p
|450
|2.00
|1.3146
|1.3173
|1.3146
|200.00
|22430.00
|901
|2005.03.03 10:36
|sell
|451
|2.00
|1.3145
|1.3162
|1.3135
|902
|2005.03.03 13:00
|t/p
|451
|2.00
|1.3135
|1.3162
|1.3135
|200.00
|22630.00
|903
|2005.03.03 13:01
|sell
|452
|2.00
|1.3136
|1.3153
|1.3126
|904
|2005.03.03 14:00
|t/p
|452
|2.00
|1.3126
|1.3153
|1.3126
|200.00
|22830.00
|905
|2005.03.03 14:05
|sell
|453
|2.00
|1.3134
|1.3151
|1.3124
|906
|2005.03.03 14:29
|t/p
|453
|2.00
|1.3124
|1.3151
|1.3124
|200.00
|23030.00
|907
|2005.03.03 15:04
|sell
|454
|2.00
|1.3129
|1.3146
|1.3119
|908
|2005.03.03 17:00
|t/p
|454
|2.00
|1.3119
|1.3146
|1.3119
|200.00
|23230.00
|909
|2005.03.03 17:03
|sell
|455
|2.00
|1.3124
|1.3141
|1.3114
|910
|2005.03.03 17:26
|t/p
|455
|2.00
|1.3114
|1.3141
|1.3114
|200.00
|23430.00
|911
|2005.03.04 12:35
|buy
|456
|2.00
|1.3112
|1.3095
|1.3122
|912
|2005.03.04 12:59
|t/p
|456
|2.00
|1.3122
|1.3095
|1.3122
|200.00
|23630.00
|913
|2005.03.04 14:29
|sell
|457
|2.00
|1.3218
|1.3235
|1.3208
|914
|2005.03.04 14:58
|s/l
|457
|2.00
|1.3235
|1.3235
|1.3208
|-340.00
|23290.00
|915
|2005.03.04 15:27
|sell
|458
|2.00
|1.3246
|1.3263
|1.3236
|916
|2005.03.04 19:04
|t/p
|458
|2.00
|1.3236
|1.3263
|1.3236
|200.00
|23490.00
|917
|2005.03.06 23:22
|sell
|459
|2.00
|1.3237
|1.3254
|1.3227
|918
|2005.03.07 07:00
|t/p
|459
|2.00
|1.3227
|1.3254
|1.3227
|200.00
|23690.00
|919
|2005.03.07 07:12
|sell
|460
|2.00
|1.3232
|1.3249
|1.3222
|920
|2005.03.07 07:30
|t/p
|460
|2.00
|1.3222
|1.3249
|1.3222
|200.00
|23890.00
|921
|2005.03.07 07:41
|sell
|461
|2.00
|1.3224
|1.3241
|1.3214
|922
|2005.03.07 09:00
|t/p
|461
|2.00
|1.3214
|1.3241
|1.3214
|200.00
|24090.00
|923
|2005.03.07 11:04
|sell
|462
|2.00
|1.3208
|1.3225
|1.3198
|924
|2005.03.07 11:04
|t/p
|462
|2.00
|1.3198
|1.3225
|1.3198
|200.00
|24290.00
|925
|2005.03.07 11:04
|sell
|463
|2.00
|1.3209
|1.3226
|1.3199
|926
|2005.03.07 11:31
|t/p
|463
|2.00
|1.3199
|1.3226
|1.3199
|200.00
|24490.00
|927
|2005.03.07 13:03
|sell
|464
|2.00
|1.3192
|1.3209
|1.3182
|928
|2005.03.07 15:30
|s/l
|464
|2.00
|1.3209
|1.3209
|1.3182
|-340.00
|24150.00
|929
|2005.03.08 05:53
|sell
|465
|2.00
|1.3225
|1.3242
|1.3215
|930
|2005.03.08 06:31
|s/l
|465
|2.00
|1.3242
|1.3242
|1.3215
|-340.00
|23810.00
|931
|2005.03.08 08:17
|sell
|466
|2.00
|1.3257
|1.3274
|1.3247
|932
|2005.03.08 08:32
|t/p
|466
|2.00
|1.3247
|1.3274
|1.3247
|200.00
|24010.00
|933
|2005.03.08 08:57
|sell
|467
|2.00
|1.3251
|1.3268
|1.3241
|934
|2005.03.08 08:59
|t/p
|467
|2.00
|1.3241
|1.3268
|1.3241
|200.00
|24210.00
|935
|2005.03.08 09:19
|sell
|468
|2.00
|1.3239
|1.3256
|1.3229
|936
|2005.03.08 10:26
|s/l
|468
|2.00
|1.3256
|1.3256
|1.3229
|-340.00
|23870.00
|937
|2005.03.08 12:23
|sell
|469
|2.00
|1.3251
|1.3268
|1.3241
|938
|2005.03.08 13:02
|s/l
|469
|2.00
|1.3268
|1.3268
|1.3241
|-340.00
|23530.00
|939
|2005.03.08 13:31
|sell
|470
|2.00
|1.3298
|1.3315
|1.3288
|940
|2005.03.08 13:40
|s/l
|470
|2.00
|1.3315
|1.3315
|1.3288
|-340.00
|23190.00
|941
|2005.03.08 14:28
|sell
|471
|2.00
|1.3323
|1.3340
|1.3313
|942
|2005.03.08 14:57
|s/l
|471
|2.00
|1.3340
|1.3340
|1.3313
|-340.00
|22850.00
|943
|2005.03.08 15:20
|sell
|472
|2.00
|1.3345
|1.3362
|1.3335
|944
|2005.03.08 15:27
|s/l
|472
|2.00
|1.3362
|1.3362
|1.3335
|-340.00
|22510.00
|945
|2005.03.08 15:49
|sell
|473
|2.00
|1.3353
|1.3370
|1.3343
|946
|2005.03.08 15:59
|t/p
|473
|2.00
|1.3343
|1.3370
|1.3343
|200.00
|22710.00
|947
|2005.03.08 16:10
|sell
|474
|2.00
|1.3339
|1.3356
|1.3329
|948
|2005.03.08 18:26
|s/l
|474
|2.00
|1.3356
|1.3356
|1.3329
|-340.00
|22370.00
|949
|2005.03.09 02:14
|sell
|475
|2.00
|1.3346
|1.3363
|1.3336
|950
|2005.03.09 06:40
|s/l
|475
|2.00
|1.3363
|1.3363
|1.3336
|-340.00
|22030.00
|951
|2005.03.09 07:03
|sell
|476
|2.00
|1.3356
|1.3373
|1.3346
|952
|2005.03.09 07:07
|s/l
|476
|2.00
|1.3373
|1.3373
|1.3346
|-340.00
|21690.00
|953
|2005.03.09 07:36
|sell
|477
|2.00
|1.3378
|1.3395
|1.3368
|954
|2005.03.09 08:30
|t/p
|477
|2.00
|1.3368
|1.3395
|1.3368
|200.00
|21890.00
|955
|2005.03.09 08:32
|sell
|478
|2.00
|1.3370
|1.3387
|1.3360
|956
|2005.03.09 10:33
|s/l
|478
|2.00
|1.3387
|1.3387
|1.3360
|-340.00
|21550.00
|957
|2005.03.09 11:59
|sell
|479
|2.00
|1.3364
|1.3381
|1.3354
|958
|2005.03.09 12:00
|t/p
|479
|2.00
|1.3354
|1.3381
|1.3354
|200.00
|21750.00
|959
|2005.03.09 12:03
|sell
|480
|2.00
|1.3352
|1.3369
|1.3342
|960
|2005.03.09 13:00
|t/p
|480
|2.00
|1.3342
|1.3369
|1.3342
|200.00
|21950.00
|961
|2005.03.09 13:26
|sell
|481
|2.00
|1.3349
|1.3366
|1.3339
|962
|2005.03.09 13:30
|t/p
|481
|2.00
|1.3339
|1.3366
|1.3339
|200.00
|22150.00
|963
|2005.03.09 19:44
|sell
|482
|2.00
|1.3403
|1.3420
|1.3393
|964
|2005.03.09 19:51
|t/p
|482
|2.00
|1.3393
|1.3420
|1.3393
|200.00
|22350.00
|965
|2005.03.09 19:54
|sell
|483
|2.00
|1.3403
|1.3420
|1.3393
|966
|2005.03.09 19:59
|t/p
|483
|2.00
|1.3393
|1.3420
|1.3393
|200.00
|22550.00
|967
|2005.03.09 22:11
|sell
|484
|2.00
|1.3391
|1.3408
|1.3381
|968
|2005.03.09 22:31
|t/p
|484
|2.00
|1.3381
|1.3408
|1.3381
|200.00
|22750.00
|969
|2005.03.09 22:44
|sell
|485
|2.00
|1.3384
|1.3401
|1.3374
|970
|2005.03.09 23:08
|t/p
|485
|2.00
|1.3374
|1.3401
|1.3374
|200.00
|22950.00
|971
|2005.03.10 00:37
|sell
|486
|2.00
|1.3392
|1.3409
|1.3382
|972
|2005.03.10 00:49
|s/l
|486
|2.00
|1.3409
|1.3409
|1.3382
|-340.00
|22610.00
|973
|2005.03.10 01:36
|sell
|487
|2.00
|1.3438
|1.3455
|1.3428
|974
|2005.03.10 01:36
|t/p
|487
|2.00
|1.3428
|1.3455
|1.3428
|200.00
|22810.00
|975
|2005.03.10 01:36
|sell
|488
|2.00
|1.3438
|1.3455
|1.3428
|976
|2005.03.10 01:43
|t/p
|488
|2.00
|1.3428
|1.3455
|1.3428
|200.00
|23010.00
|977
|2005.03.10 01:44
|sell
|489
|2.00
|1.3438
|1.3455
|1.3428
|978
|2005.03.10 01:44
|t/p
|489
|2.00
|1.3428
|1.3455
|1.3428
|200.00
|23210.00
|979
|2005.03.10 01:44
|sell
|490
|2.00
|1.3438
|1.3455
|1.3428
|980
|2005.03.10 01:45
|t/p
|490
|2.00
|1.3428
|1.3455
|1.3428
|200.00
|23410.00
|981
|2005.03.10 01:45
|sell
|491
|2.00
|1.3438
|1.3455
|1.3428
|982
|2005.03.10 01:59
|t/p
|491
|2.00
|1.3428
|1.3455
|1.3428
|200.00
|23610.00
|983
|2005.03.10 01:59
|sell
|492
|2.00
|1.3441
|1.3458
|1.3431
|984
|2005.03.10 01:59
|t/p
|492
|2.00
|1.3431
|1.3458
|1.3431
|200.00
|23810.00
|985
|2005.03.10 02:05
|sell
|493
|2.00
|1.3417
|1.3434
|1.3407
|986
|2005.03.10 02:47
|s/l
|493
|2.00
|1.3434
|1.3434
|1.3407
|-340.00
|23470.00
|987
|2005.03.10 03:46
|sell
|494
|2.00
|1.3436
|1.3453
|1.3426
|988
|2005.03.10 04:01
|t/p
|494
|2.00
|1.3426
|1.3453
|1.3426
|200.00
|23670.00
|989
|2005.03.10 04:44
|sell
|495
|2.00
|1.3424
|1.3441
|1.3414
|990
|2005.03.10 06:13
|s/l
|495
|2.00
|1.3441
|1.3441
|1.3414
|-340.00
|23330.00
|991
|2005.03.10 06:39
|sell
|496
|2.00
|1.3439
|1.3456
|1.3429
|992
|2005.03.10 06:53
|s/l
|496
|2.00
|1.3456
|1.3456
|1.3429
|-340.00
|22990.00
|993
|2005.03.10 07:10
|sell
|497
|2.00
|1.3441
|1.3458
|1.3431
|994
|2005.03.10 08:05
|t/p
|497
|2.00
|1.3431
|1.3458
|1.3431
|200.00
|23190.00
|995
|2005.03.10 08:08
|sell
|498
|2.00
|1.3434
|1.3451
|1.3424
|996
|2005.03.10 08:28
|s/l
|498
|2.00
|1.3451
|1.3451
|1.3424
|-340.00
|22850.00
|997
|2005.03.10 08:40
|sell
|499
|2.00
|1.3442
|1.3459
|1.3432
|998
|2005.03.10 08:59
|t/p
|499
|2.00
|1.3432
|1.3459
|1.3432
|200.00
|23050.00
|999
|2005.03.10 09:07
|sell
|500
|2.00
|1.3426
|1.3443
|1.3416
|1000
|2005.03.10 09:29
|t/p
|500
|2.00
|1.3416
|1.3443
|1.3416
|200.00
|23250.00
|1001
|2005.03.10 09:38
|sell
|501
|2.00
|1.3410
|1.3427
|1.3400
|1002
|2005.03.10 10:37
|s/l
|501
|2.00
|1.3427
|1.3427
|1.3400
|-340.00
|22910.00
|1003
|2005.03.10 11:05
|sell
|502
|2.00
|1.3420
|1.3437
|1.3410
|1004
|2005.03.10 12:01
|t/p
|502
|2.00
|1.3410
|1.3437
|1.3410
|200.00
|23110.00
|1005
|2005.03.10 12:15
|sell
|503
|2.00
|1.3416
|1.3433
|1.3406
|1006
|2005.03.10 12:45
|s/l
|503
|2.00
|1.3433
|1.3433
|1.3406
|-340.00
|22770.00
|1007
|2005.03.10 13:14
|sell
|504
|2.00
|1.3432
|1.3449
|1.3422
|1008
|2005.03.10 13:30
|t/p
|504
|2.00
|1.3422
|1.3449
|1.3422
|200.00
|22970.00
|1009
|2005.03.10 13:36
|sell
|505
|2.00
|1.3423
|1.3440
|1.3413
|1010
|2005.03.10 14:30
|t/p
|505
|2.00
|1.3413
|1.3440
|1.3413
|200.00
|23170.00
|1011
|2005.03.10 14:42
|sell
|506
|2.00
|1.3418
|1.3435
|1.3408
|1012
|2005.03.10 16:07
|t/p
|506
|2.00
|1.3408
|1.3435
|1.3408
|200.00
|23370.00
|1013
|2005.03.10 16:09
|sell
|507
|2.00
|1.3409
|1.3426
|1.3399
|1014
|2005.03.10 17:09
|s/l
|507
|2.00
|1.3426
|1.3426
|1.3399
|-340.00
|23030.00
|1015
|2005.03.10 18:08
|sell
|508
|2.00
|1.3448
|1.3465
|1.3438
|1016
|2005.03.10 18:30
|t/p
|508
|2.00
|1.3438
|1.3465
|1.3438
|200.00
|23230.00
|1017
|2005.03.10 18:37
|sell
|509
|2.00
|1.3438
|1.3455
|1.3428
|1018
|2005.03.10 19:00
|t/p
|509
|2.00
|1.3428
|1.3455
|1.3428
|200.00
|23430.00
|1019
|2005.03.10 20:05
|sell
|510
|2.00
|1.3432
|1.3449
|1.3422
|1020
|2005.03.10 20:29
|t/p
|510
|2.00
|1.3422
|1.3449
|1.3422
|200.00
|23630.00
|1021
|2005.03.10 21:03
|sell
|511
|2.00
|1.3419
|1.3436
|1.3409
|1022
|2005.03.10 22:03
|s/l
|511
|2.00
|1.3436
|1.3436
|1.3409
|-340.00
|23290.00
|1023
|2005.03.10 22:32
|sell
|512
|2.00
|1.3440
|1.3457
|1.3430
|1024
|2005.03.10 23:00
|t/p
|512
|2.00
|1.3430
|1.3457
|1.3430
|200.00
|23490.00
|1025
|2005.03.10 23:22
|sell
|513
|2.00
|1.3438
|1.3455
|1.3428
|1026
|2005.03.10 23:29
|t/p
|513
|2.00
|1.3428
|1.3455
|1.3428
|200.00
|23690.00
|1027
|2005.03.11 01:49
|sell
|514
|2.00
|1.3429
|1.3446
|1.3419
|1028
|2005.03.11 07:32
|t/p
|514
|2.00
|1.3419
|1.3446
|1.3419
|200.00
|23890.00
|1029
|2005.03.11 07:42
|sell
|515
|2.00
|1.3426
|1.3443
|1.3416
|1030
|2005.03.11 08:00
|t/p
|515
|2.00
|1.3416
|1.3443
|1.3416
|200.00
|24090.00
|1031
|2005.03.11 08:11
|sell
|516
|2.00
|1.3418
|1.3435
|1.3408
|1032
|2005.03.11 08:30
|t/p
|516
|2.00
|1.3408
|1.3435
|1.3408
|200.00
|24290.00
|1033
|2005.03.11 09:03
|sell
|517
|2.00
|1.3413
|1.3430
|1.3403
|1034
|2005.03.11 12:31
|t/p
|517
|2.00
|1.3403
|1.3430
|1.3403
|200.00
|24490.00
|1035
|2005.03.11 12:35
|sell
|518
|2.00
|1.3444
|1.3461
|1.3434
|1036
|2005.03.11 12:35
|t/p
|518
|2.00
|1.3434
|1.3461
|1.3434
|200.00
|24690.00
|1037
|2005.03.11 12:35
|sell
|519
|2.00
|1.3426
|1.3443
|1.3416
|1038
|2005.03.11 12:35
|s/l
|519
|2.00
|1.3443
|1.3443
|1.3416
|-340.00
|24350.00
|1039
|2005.03.11 12:37
|buy
|520
|2.00
|1.3420
|1.3403
|1.3430
|1040
|2005.03.11 12:37
|t/p
|520
|2.00
|1.3430
|1.3403
|1.3430
|200.00
|24550.00
|1041
|2005.03.11 12:37
|buy
|521
|2.00
|1.3420
|1.3403
|1.3430
|1042
|2005.03.11 12:41
|t/p
|521
|2.00
|1.3430
|1.3403
|1.3430
|200.00
|24750.00
|1043
|2005.03.11 12:41
|buy
|522
|2.00
|1.3423
|1.3406
|1.3433
|1044
|2005.03.11 12:41
|t/p
|522
|2.00
|1.3433
|1.3406
|1.3433
|200.00
|24950.00
|1045
|2005.03.11 12:42
|buy
|523
|2.00
|1.3422
|1.3405
|1.3432
|1046
|2005.03.11 12:42
|t/p
|523
|2.00
|1.3432
|1.3405
|1.3432
|200.00
|25150.00
|1047
|2005.03.11 12:42
|buy
|524
|2.00
|1.3422
|1.3405
|1.3432
|1048
|2005.03.11 12:53
|s/l
|524
|2.00
|1.3405
|1.3405
|1.3432
|-340.00
|24810.00
|1049
|2005.03.11 12:53
|buy
|525
|2.00
|1.3409
|1.3392
|1.3419
|1050
|2005.03.11 13:05
|t/p
|525
|2.00
|1.3419
|1.3392
|1.3419
|200.00
|25010.00
|1051
|2005.03.11 13:23
|buy
|526
|2.00
|1.3406
|1.3389
|1.3416
|1052
|2005.03.11 13:29
|t/p
|526
|2.00
|1.3416
|1.3389
|1.3416
|200.00
|25210.00
|1053
|2005.03.11 13:33
|sell
|527
|2.00
|1.3432
|1.3449
|1.3422
|1054
|2005.03.11 13:34
|s/l
|527
|2.00
|1.3449
|1.3449
|1.3422
|-340.00
|24870.00
|1055
|2005.03.11 13:52
|buy
|528
|2.00
|1.3425
|1.3408
|1.3435
|1056
|2005.03.11 14:03
|t/p
|528
|2.00
|1.3435
|1.3408
|1.3435
|200.00
|25070.00
|1057
|2005.03.11 14:51
|buy
|529
|2.00
|1.3450
|1.3433
|1.3460
|1058
|2005.03.11 14:59
|t/p
|529
|2.00
|1.3460
|1.3433
|1.3460
|200.00
|25270.00
|1059
|2005.03.11 15:20
|buy
|530
|2.00
|1.3459
|1.3442
|1.3469
|1060
|2005.03.11 15:28
|t/p
|530
|2.00
|1.3469
|1.3442
|1.3469
|200.00
|25470.00
|1061
|2005.03.11 15:50
|sell
|531
|2.00
|1.3466
|1.3483
|1.3456
|1062
|2005.03.11 18:46
|t/p
|531
|2.00
|1.3456
|1.3483
|1.3456
|200.00
|25670.00
|1063
|2005.03.11 19:24
|sell
|532
|2.00
|1.3459
|1.3476
|1.3449
|1064
|2005.03.13 23:01
|s/l
|532
|2.00
|1.3476
|1.3476
|1.3449
|-340.00
|25330.00
|1065
|2005.03.13 23:21
|sell
|533
|2.00
|1.3475
|1.3492
|1.3465
|1066
|2005.03.13 23:43
|t/p
|533
|2.00
|1.3465
|1.3492
|1.3465
|200.00
|25530.00
|1067
|2005.03.14 00:21
|sell
|534
|2.00
|1.3462
|1.3479
|1.3452
|1068
|2005.03.14 00:30
|t/p
|534
|2.00
|1.3452
|1.3479
|1.3452
|200.00
|25730.00
|1069
|2005.03.14 00:49
|sell
|535
|2.00
|1.3453
|1.3470
|1.3443
|1070
|2005.03.14 04:37
|t/p
|535
|2.00
|1.3443
|1.3470
|1.3443
|200.00
|25930.00
|1071
|2005.03.14 05:24
|sell
|536
|2.00
|1.3442
|1.3459
|1.3432
|1072
|2005.03.14 05:35
|t/p
|536
|2.00
|1.3432
|1.3459
|1.3432
|200.00
|26130.00
|1073
|2005.03.14 06:14
|sell
|537
|2.00
|1.3432
|1.3449
|1.3422
|1074
|2005.03.14 06:34
|t/p
|537
|2.00
|1.3422
|1.3449
|1.3422
|200.00
|26330.00
|1075
|2005.03.14 06:48
|sell
|538
|2.00
|1.3427
|1.3444
|1.3417
|1076
|2005.03.14 07:03
|t/p
|538
|2.00
|1.3417
|1.3444
|1.3417
|200.00
|26530.00
|1077
|2005.03.14 07:40
|sell
|539
|2.00
|1.3405
|1.3422
|1.3395
|1078
|2005.03.14 10:08
|s/l
|539
|2.00
|1.3422
|1.3422
|1.3395
|-340.00
|26190.00
|1079
|2005.03.14 11:28
|sell
|540
|2.00
|1.3407
|1.3424
|1.3397
|1080
|2005.03.14 11:31
|t/p
|540
|2.00
|1.3397
|1.3424
|1.3397
|200.00
|26390.00
|1081
|2005.03.14 11:34
|sell
|541
|2.00
|1.3399
|1.3416
|1.3389
|1082
|2005.03.14 11:54
|t/p
|541
|2.00
|1.3389
|1.3416
|1.3389
|200.00
|26590.00
|1083
|2005.03.14 14:27
|buy
|542
|2.00
|1.3379
|1.3362
|1.3389
|1084
|2005.03.14 15:26
|s/l
|542
|2.00
|1.3362
|1.3362
|1.3389
|-340.00
|26250.00
|1085
|2005.03.14 16:58
|buy
|543
|2.00
|1.3343
|1.3326
|1.3353
|1086
|2005.03.14 17:00
|t/p
|543
|2.00
|1.3353
|1.3326
|1.3353
|200.00
|26450.00
|1087
|2005.03.14 23:19
|buy
|544
|2.00
|1.3361
|1.3344
|1.3371
|1088
|2005.03.15 06:40
|s/l
|544
|2.00
|1.3344
|1.3344
|1.3371
|-340.00
|26110.00
|1089
|2005.03.15 09:29
|sell
|545
|2.00
|1.3363
|1.3380
|1.3353
|1090
|2005.03.15 09:30
|s/l
|545
|2.00
|1.3380
|1.3380
|1.3353
|-340.00
|25770.00
|1091
|2005.03.15 10:58
|sell
|546
|2.00
|1.3389
|1.3406
|1.3379
|1092
|2005.03.15 11:05
|t/p
|546
|2.00
|1.3379
|1.3406
|1.3379
|200.00
|25970.00
|1093
|2005.03.15 11:28
|sell
|547
|2.00
|1.3382
|1.3399
|1.3372
|1094
|2005.03.15 12:30
|s/l
|547
|2.00
|1.3399
|1.3399
|1.3372
|-340.00
|25630.00
|1095
|2005.03.15 13:59
|sell
|548
|2.00
|1.3349
|1.3366
|1.3339
|1096
|2005.03.15 13:59
|t/p
|548
|2.00
|1.3339
|1.3366
|1.3339
|200.00
|25830.00
|1097
|2005.03.15 14:55
|sell
|549
|2.00
|1.3326
|1.3343
|1.3316
|1098
|2005.03.15 14:58
|t/p
|549
|2.00
|1.3316
|1.3343
|1.3316
|200.00
|26030.00
|1099
|2005.03.15 15:26
|sell
|550
|2.00
|1.3316
|1.3333
|1.3306
|1100
|2005.03.15 15:28
|t/p
|550
|2.00
|1.3306
|1.3333
|1.3306
|200.00
|26230.00
|1101
|2005.03.15 15:57
|buy
|551
|2.00
|1.3308
|1.3291
|1.3318
|1102
|2005.03.15 16:55
|t/p
|551
|2.00
|1.3318
|1.3291
|1.3318
|200.00
|26430.00
|1103
|2005.03.16 09:49
|buy
|552
|2.00
|1.3354
|1.3337
|1.3364
|1104
|2005.03.16 10:32
|t/p
|552
|2.00
|1.3364
|1.3337
|1.3364
|200.00
|26630.00
|1105
|2005.03.16 12:29
|sell
|553
|2.00
|1.3382
|1.3399
|1.3372
|1106
|2005.03.16 12:30
|s/l
|553
|2.00
|1.3399
|1.3399
|1.3372
|-340.00
|26290.00
|1107
|2005.03.16 13:22
|sell
|554
|2.00
|1.3424
|1.3441
|1.3414
|1108
|2005.03.16 13:44
|t/p
|554
|2.00
|1.3414
|1.3441
|1.3414
|200.00
|26490.00
|1109
|2005.03.16 14:20
|sell
|555
|2.00
|1.3422
|1.3439
|1.3412
|1110
|2005.03.16 14:57
|s/l
|555
|2.00
|1.3439
|1.3439
|1.3412
|-340.00
|26150.00
|1111
|2005.03.16 15:18
|sell
|556
|2.00
|1.3429
|1.3446
|1.3419
|1112
|2005.03.16 16:04
|t/p
|556
|2.00
|1.3419
|1.3446
|1.3419
|200.00
|26350.00
|1113
|2005.03.16 16:16
|sell
|557
|2.00
|1.3417
|1.3434
|1.3407
|1114
|2005.03.16 16:39
|t/p
|557
|2.00
|1.3407
|1.3434
|1.3407
|200.00
|26550.00
|1115
|2005.03.16 16:47
|sell
|558
|2.00
|1.3410
|1.3427
|1.3400
|1116
|2005.03.16 17:53
|s/l
|558
|2.00
|1.3427
|1.3427
|1.3400
|-340.00
|26210.00
|1117
|2005.03.16 18:22
|sell
|559
|2.00
|1.3424
|1.3441
|1.3414
|1118
|2005.03.16 18:37
|t/p
|559
|2.00
|1.3414
|1.3441
|1.3414
|200.00
|26410.00
|1119
|2005.03.16 22:47
|sell
|560
|2.00
|1.3418
|1.3435
|1.3408
|1120
|2005.03.16 23:03
|t/p
|560
|2.00
|1.3408
|1.3435
|1.3408
|200.00
|26610.00
|1121
|2005.03.17 01:41
|sell
|561
|2.00
|1.3415
|1.3432
|1.3405
|1122
|2005.03.17 02:00
|t/p
|561
|2.00
|1.3405
|1.3432
|1.3405
|200.00
|26810.00
|1123
|2005.03.17 03:33
|sell
|562
|2.00
|1.3407
|1.3424
|1.3397
|1124
|2005.03.17 04:00
|t/p
|562
|2.00
|1.3397
|1.3424
|1.3397
|200.00
|27010.00
|1125
|2005.03.17 04:10
|sell
|563
|2.00
|1.3400
|1.3417
|1.3390
|1126
|2005.03.17 05:08
|s/l
|563
|2.00
|1.3417
|1.3417
|1.3390
|-340.00
|26670.00
|1127
|2005.03.17 06:35
|sell
|564
|2.00
|1.3413
|1.3430
|1.3403
|1128
|2005.03.17 06:59
|t/p
|564
|2.00
|1.3403
|1.3430
|1.3403
|200.00
|26870.00
|1129
|2005.03.17 06:59
|sell
|565
|2.00
|1.3413
|1.3430
|1.3403
|1130
|2005.03.17 06:59
|t/p
|565
|2.00
|1.3403
|1.3430
|1.3403
|200.00
|27070.00
|1131
|2005.03.17 07:55
|sell
|566
|2.00
|1.3406
|1.3423
|1.3396
|1132
|2005.03.17 08:31
|t/p
|566
|2.00
|1.3396
|1.3423
|1.3396
|200.00
|27270.00
|1133
|2005.03.17 08:32
|sell
|567
|2.00
|1.3397
|1.3414
|1.3387
|1134
|2005.03.17 09:00
|t/p
|567
|2.00
|1.3387
|1.3414
|1.3387
|200.00
|27470.00
|1135
|2005.03.17 09:03
|sell
|568
|2.00
|1.3395
|1.3412
|1.3385
|1136
|2005.03.17 09:29
|t/p
|568
|2.00
|1.3385
|1.3412
|1.3385
|200.00
|27670.00
|1137
|2005.03.17 09:29
|sell
|569
|2.00
|1.3395
|1.3412
|1.3385
|1138
|2005.03.17 09:29
|t/p
|569
|2.00
|1.3385
|1.3412
|1.3385
|200.00
|27870.00
|1139
|2005.03.17 09:31
|sell
|570
|2.00
|1.3377
|1.3394
|1.3367
|1140
|2005.03.17 11:01
|s/l
|570
|2.00
|1.3394
|1.3394
|1.3367
|-340.00
|27530.00
|1141
|2005.03.17 11:27
|buy
|571
|2.00
|1.3382
|1.3365
|1.3392
|1142
|2005.03.17 11:30
|t/p
|571
|2.00
|1.3392
|1.3365
|1.3392
|200.00
|27730.00
|1143
|2005.03.17 13:24
|buy
|572
|2.00
|1.3350
|1.3333
|1.3360
|1144
|2005.03.17 13:30
|t/p
|572
|2.00
|1.3360
|1.3333
|1.3360
|200.00
|27930.00
|1145
|2005.03.17 13:48
|buy
|573
|2.00
|1.3359
|1.3342
|1.3369
|1146
|2005.03.17 14:00
|t/p
|573
|2.00
|1.3369
|1.3342
|1.3369
|200.00
|28130.00
|1147
|2005.03.17 14:23
|buy
|574
|2.00
|1.3360
|1.3343
|1.3370
|1148
|2005.03.17 14:29
|t/p
|574
|2.00
|1.3370
|1.3343
|1.3370
|200.00
|28330.00
|1149
|2005.03.18 07:31
|buy
|575
|2.00
|1.3342
|1.3325
|1.3352
|1150
|2005.03.18 07:35
|s/l
|575
|2.00
|1.3325
|1.3325
|1.3352
|-340.00
|27990.00
|1151
|2005.03.18 09:29
|sell
|576
|2.00
|1.3317
|1.3334
|1.3307
|1152
|2005.03.18 11:25
|t/p
|576
|2.00
|1.3307
|1.3334
|1.3307
|200.00
|28190.00
|1153
|2005.03.18 14:27
|buy
|577
|2.00
|1.3275
|1.3258
|1.3285
|1154
|2005.03.18 14:40
|t/p
|577
|2.00
|1.3285
|1.3258
|1.3285
|200.00
|28390.00
|1155
|2005.03.18 15:29
|sell
|578
|2.00
|1.3288
|1.3305
|1.3278
|1156
|2005.03.18 15:30
|s/l
|578
|2.00
|1.3305
|1.3305
|1.3278
|-340.00
|28050.00
|1157
|2005.03.21 07:10
|buy
|579
|2.00
|1.3218
|1.3201
|1.3228
|1158
|2005.03.21 09:00
|t/p
|579
|2.00
|1.3228
|1.3201
|1.3228
|200.00
|28250.00
|1159
|2005.03.21 10:47
|buy
|580
|2.00
|1.3200
|1.3183
|1.3210
|1160
|2005.03.21 12:27
|s/l
|580
|2.00
|1.3183
|1.3183
|1.3210
|-340.00
|27910.00
|1161
|2005.03.21 12:45
|buy
|581
|2.00
|1.3181
|1.3164
|1.3191
|1162
|2005.03.21 13:06
|t/p
|581
|2.00
|1.3191
|1.3164
|1.3191
|200.00
|28110.00
|1163
|2005.03.21 13:26
|buy
|582
|2.00
|1.3183
|1.3166
|1.3193
|1164
|2005.03.21 13:35
|t/p
|582
|2.00
|1.3193
|1.3166
|1.3193
|200.00
|28310.00
|1165
|2005.03.21 13:53
|buy
|583
|2.00
|1.3190
|1.3173
|1.3200
|1166
|2005.03.21 14:05
|t/p
|583
|2.00
|1.3200
|1.3173
|1.3200
|200.00
|28510.00
|1167
|2005.03.21 14:20
|buy
|584
|2.00
|1.3186
|1.3169
|1.3196
|1168
|2005.03.21 15:45
|s/l
|584
|2.00
|1.3169
|1.3169
|1.3196
|-340.00
|28170.00
|1169
|2005.03.21 23:59
|sell
|585
|2.00
|1.3163
|1.3180
|1.3153
|1170
|2005.03.22 07:01
|s/l
|585
|2.00
|1.3180
|1.3180
|1.3153
|-340.00
|27830.00
|1171
|2005.03.22 07:40
|buy
|586
|2.00
|1.3180
|1.3163
|1.3190
|1172
|2005.03.22 10:01
|t/p
|586
|2.00
|1.3190
|1.3163
|1.3190
|200.00
|28030.00
|1173
|2005.03.22 16:26
|sell
|587
|2.00
|1.3206
|1.3223
|1.3196
|1174
|2005.03.22 16:46
|t/p
|587
|2.00
|1.3196
|1.3223
|1.3196
|200.00
|28230.00
|1175
|2005.03.22 18:03
|sell
|588
|2.00
|1.3198
|1.3215
|1.3188
|1176
|2005.03.22 18:03
|t/p
|588
|2.00
|1.3188
|1.3215
|1.3188
|200.00
|28430.00
|1177
|2005.03.22 18:07
|sell
|589
|2.00
|1.3198
|1.3215
|1.3188
|1178
|2005.03.22 18:11
|t/p
|589
|2.00
|1.3188
|1.3215
|1.3188
|200.00
|28630.00
|1179
|2005.03.22 18:15
|sell
|590
|2.00
|1.3198
|1.3215
|1.3188
|1180
|2005.03.22 18:24
|s/l
|590
|2.00
|1.3215
|1.3215
|1.3188
|-340.00
|28290.00
|1181
|2005.03.22 18:24
|sell
|591
|2.00
|1.3211
|1.3228
|1.3201
|1182
|2005.03.22 18:29
|t/p
|591
|2.00
|1.3201
|1.3228
|1.3201
|200.00
|28490.00
|1183
|2005.03.22 18:29
|sell
|592
|2.00
|1.3202
|1.3219
|1.3192
|1184
|2005.03.22 18:29
|t/p
|592
|2.00
|1.3192
|1.3219
|1.3192
|200.00
|28690.00
|1185
|2005.03.22 18:45
|sell
|593
|2.00
|1.3136
|1.3153
|1.3126
|1186
|2005.03.22 18:45
|t/p
|593
|2.00
|1.3126
|1.3153
|1.3126
|200.00
|28890.00
|1187
|2005.03.22 18:45
|sell
|594
|2.00
|1.3137
|1.3154
|1.3127
|1188
|2005.03.22 18:46
|t/p
|594
|2.00
|1.3127
|1.3154
|1.3127
|200.00
|29090.00
|1189
|2005.03.22 18:47
|sell
|595
|2.00
|1.3137
|1.3154
|1.3127
|1190
|2005.03.22 18:59
|t/p
|595
|2.00
|1.3127
|1.3154
|1.3127
|200.00
|29290.00
|1191
|2005.03.22 18:59
|sell
|596
|2.00
|1.3141
|1.3158
|1.3131
|1192
|2005.03.22 18:59
|t/p
|596
|2.00
|1.3131
|1.3158
|1.3131
|200.00
|29490.00
|1193
|2005.03.22 19:17
|sell
|597
|2.00
|1.3086
|1.3103
|1.3076
|1194
|2005.03.22 19:28
|t/p
|597
|2.00
|1.3076
|1.3103
|1.3076
|200.00
|29690.00
|1195
|2005.03.22 19:29
|sell
|598
|2.00
|1.3086
|1.3103
|1.3076
|1196
|2005.03.22 19:29
|t/p
|598
|2.00
|1.3076
|1.3103
|1.3076
|200.00
|29890.00
|1197
|2005.03.22 20:57
|buy
|599
|2.00
|1.3077
|1.3060
|1.3087
|1198
|2005.03.23 08:12
|s/l
|599
|2.00
|1.3060
|1.3060
|1.3087
|-340.00
|29550.00
|1199
|2005.03.23 08:12
|sell
|600
|2.00
|1.3071
|1.3088
|1.3061
|1200
|2005.03.23 08:12
|t/p
|600
|2.00
|1.3061
|1.3088
|1.3061
|200.00
|29750.00
|1201
|2005.03.23 10:13
|buy
|601
|2.00
|1.3047
|1.3030
|1.3057
|1202
|2005.03.23 11:55
|s/l
|601
|2.00
|1.3030
|1.3030
|1.3057
|-340.00
|29410.00
|1203
|2005.03.23 12:07
|buy
|602
|2.00
|1.3040
|1.3023
|1.3050
|1204
|2005.03.23 12:36
|s/l
|602
|2.00
|1.3023
|1.3023
|1.3050
|-340.00
|29070.00
|1205
|2005.03.23 13:35
|buy
|603
|2.00
|1.3031
|1.3014
|1.3041
|1206
|2005.03.23 14:35
|s/l
|603
|2.00
|1.3014
|1.3014
|1.3041
|-340.00
|28730.00
|1207
|2005.03.23 15:21
|buy
|604
|2.00
|1.3010
|1.2993
|1.3020
|1208
|2005.03.23 15:50
|s/l
|604
|2.00
|1.2993
|1.2993
|1.3020
|-340.00
|28390.00
|1209
|2005.03.23 16:02
|sell
|605
|2.00
|1.3005
|1.3022
|1.2995
|1210
|2005.03.23 16:02
|t/p
|605
|2.00
|1.2995
|1.3022
|1.2995
|200.00
|28590.00
|1211
|2005.03.24 00:49
|buy
|606
|2.00
|1.2971
|1.2954
|1.2981
|1212
|2005.03.24 01:02
|t/p
|606
|2.00
|1.2981
|1.2954
|1.2981
|200.00
|28790.00
|1213
|2005.03.24 06:12
|buy
|607
|2.00
|1.3002
|1.2985
|1.3012
|1214
|2005.03.24 06:30
|t/p
|607
|2.00
|1.3012
|1.2985
|1.3012
|200.00
|28990.00
|1215
|2005.03.24 06:37
|buy
|608
|2.00
|1.3007
|1.2990
|1.3017
|1216
|2005.03.24 07:31
|t/p
|608
|2.00
|1.3017
|1.2990
|1.3017
|200.00
|29190.00
|1217
|2005.03.24 08:09
|buy
|609
|2.00
|1.3014
|1.2997
|1.3024
|1218
|2005.03.24 08:38
|s/l
|609
|2.00
|1.2997
|1.2997
|1.3024
|-340.00
|28850.00
|1219
|2005.03.24 09:59
|sell
|610
|2.00
|1.2983
|1.3000
|1.2973
|1220
|2005.03.24 11:00
|s/l
|610
|2.00
|1.3000
|1.3000
|1.2973
|-340.00
|28510.00
|1221
|2005.03.24 13:03
|buy
|611
|2.00
|1.2987
|1.2970
|1.2997
|1222
|2005.03.24 13:22
|t/p
|611
|2.00
|1.2997
|1.2970
|1.2997
|200.00
|28710.00
|1223
|2005.03.24 13:26
|buy
|612
|2.00
|1.2987
|1.2970
|1.2997
|1224
|2005.03.24 14:01
|s/l
|612
|2.00
|1.2970
|1.2970
|1.2997
|-340.00
|28370.00
|1225
|2005.03.24 14:21
|sell
|613
|2.00
|1.2989
|1.3006
|1.2979
|1226
|2005.03.24 14:23
|t/p
|613
|2.00
|1.2979
|1.3006
|1.2979
|200.00
|28570.00
|1227
|2005.03.24 14:51
|sell
|614
|2.00
|1.2976
|1.2993
|1.2966
|1228
|2005.03.24 14:52
|t/p
|614
|2.00
|1.2966
|1.2993
|1.2966
|200.00
|28770.00
|1229
|2005.03.24 15:47
|sell
|615
|2.00
|1.2967
|1.2984
|1.2957
|1230
|2005.03.24 15:58
|t/p
|615
|2.00
|1.2957
|1.2984
|1.2957
|200.00
|28970.00
|1231
|2005.03.24 16:16
|sell
|616
|2.00
|1.2959
|1.2976
|1.2949
|1232
|2005.03.24 17:27
|t/p
|616
|2.00
|1.2949
|1.2976
|1.2949
|200.00
|29170.00
|1233
|2005.03.27 23:16
|sell
|617
|2.00
|1.2956
|1.2973
|1.2946
|1234
|2005.03.27 23:34
|t/p
|617
|2.00
|1.2946
|1.2973
|1.2946
|200.00
|29370.00
|1235
|2005.03.27 23:44
|sell
|618
|2.00
|1.2953
|1.2970
|1.2943
|1236
|2005.03.27 23:59
|t/p
|618
|2.00
|1.2943
|1.2970
|1.2943
|200.00
|29570.00
|1237
|2005.03.28 00:06
|sell
|619
|2.00
|1.2927
|1.2944
|1.2917
|1238
|2005.03.28 00:29
|t/p
|619
|2.00
|1.2917
|1.2944
|1.2917
|200.00
|29770.00
|1239
|2005.03.28 00:29
|sell
|620
|2.00
|1.2929
|1.2946
|1.2919
|1240
|2005.03.28 00:29
|t/p
|620
|2.00
|1.2919
|1.2946
|1.2919
|200.00
|29970.00
|1241
|2005.03.28 00:39
|sell
|621
|3.00
|1.2907
|1.2924
|1.2897
|1242
|2005.03.28 00:58
|t/p
|621
|3.00
|1.2897
|1.2924
|1.2897
|300.00
|30270.00
|1243
|2005.03.28 09:48
|buy
|622
|3.00
|1.2916
|1.2899
|1.2926
|1244
|2005.03.28 10:02
|t/p
|622
|3.00
|1.2926
|1.2899
|1.2926
|300.00
|30570.00
|1245
|2005.03.28 13:44
|buy
|623
|3.00
|1.2882
|1.2865
|1.2892
|1246
|2005.03.28 14:41
|s/l
|623
|3.00
|1.2865
|1.2865
|1.2892
|-510.00
|30060.00
|1247
|2005.03.28 15:11
|buy
|624
|3.00
|1.2866
|1.2849
|1.2876
|1248
|2005.03.28 15:30
|t/p
|624
|3.00
|1.2876
|1.2849
|1.2876
|300.00
|30360.00
|1249
|2005.03.28 15:40
|buy
|625
|3.00
|1.2873
|1.2856
|1.2883
|1250
|2005.03.28 16:00
|t/p
|625
|3.00
|1.2883
|1.2856
|1.2883
|300.00
|30660.00
|1251
|2005.03.28 16:25
|buy
|626
|3.00
|1.2874
|1.2857
|1.2884
|1252
|2005.03.28 16:30
|t/p
|626
|3.00
|1.2884
|1.2857
|1.2884
|300.00
|30960.00
|1253
|2005.03.28 20:59
|sell
|627
|3.00
|1.2896
|1.2913
|1.2886
|1254
|2005.03.28 22:17
|t/p
|627
|3.00
|1.2886
|1.2913
|1.2886
|300.00
|31260.00
|1255
|2005.03.28 22:59
|sell
|628
|3.00
|1.2883
|1.2900
|1.2873
|1256
|2005.03.28 23:00
|s/l
|628
|3.00
|1.2900
|1.2900
|1.2873
|-510.00
|30750.00
|1257
|2005.03.29 01:23
|sell
|629
|3.00
|1.2921
|1.2938
|1.2911
|1258
|2005.03.29 01:32
|s/l
|629
|3.00
|1.2938
|1.2938
|1.2911
|-510.00
|30240.00
|1259
|2005.03.29 02:56
|sell
|630
|3.00
|1.2946
|1.2963
|1.2936
|1260
|2005.03.29 03:11
|t/p
|630
|3.00
|1.2936
|1.2963
|1.2936
|300.00
|30540.00
|1261
|2005.03.29 03:28
|sell
|631
|3.00
|1.2940
|1.2957
|1.2930
|1262
|2005.03.29 04:10
|t/p
|631
|3.00
|1.2930
|1.2957
|1.2930
|300.00
|30840.00
|1263
|2005.03.29 04:24
|sell
|632
|3.00
|1.2936
|1.2953
|1.2926
|1264
|2005.03.29 04:39
|t/p
|632
|3.00
|1.2926
|1.2953
|1.2926
|300.00
|31140.00
|1265
|2005.03.29 04:54
|sell
|633
|3.00
|1.2929
|1.2946
|1.2919
|1266
|2005.03.29 05:54
|s/l
|633
|3.00
|1.2946
|1.2946
|1.2919
|-510.00
|30630.00
|1267
|2005.03.29 06:21
|sell
|634
|3.00
|1.2948
|1.2965
|1.2938
|1268
|2005.03.29 06:37
|t/p
|634
|3.00
|1.2938
|1.2965
|1.2938
|300.00
|30930.00
|1269
|2005.03.29 06:57
|sell
|635
|3.00
|1.2946
|1.2963
|1.2936
|1270
|2005.03.29 06:59
|t/p
|635
|3.00
|1.2936
|1.2963
|1.2936
|300.00
|31230.00
|1271
|2005.03.29 06:59
|sell
|636
|3.00
|1.2946
|1.2963
|1.2936
|1272
|2005.03.29 06:59
|t/p
|636
|3.00
|1.2936
|1.2963
|1.2936
|300.00
|31530.00
|1273
|2005.03.29 09:21
|sell
|637
|3.00
|1.2941
|1.2958
|1.2931
|1274
|2005.03.29 09:36
|t/p
|637
|3.00
|1.2931
|1.2958
|1.2931
|300.00
|31830.00
|1275
|2005.03.29 09:52
|sell
|638
|3.00
|1.2939
|1.2956
|1.2929
|1276
|2005.03.29 10:02
|t/p
|638
|3.00
|1.2929
|1.2956
|1.2929
|300.00
|32130.00
|1277
|2005.03.29 10:19
|sell
|639
|3.00
|1.2928
|1.2945
|1.2918
|1278
|2005.03.29 10:31
|t/p
|639
|3.00
|1.2918
|1.2945
|1.2918
|300.00
|32430.00
|1279
|2005.03.29 10:48
|sell
|640
|3.00
|1.2921
|1.2938
|1.2911
|1280
|2005.03.29 11:47
|s/l
|640
|3.00
|1.2938
|1.2938
|1.2911
|-510.00
|31920.00
|1281
|2005.03.29 12:14
|sell
|641
|3.00
|1.2928
|1.2945
|1.2918
|1282
|2005.03.29 12:31
|t/p
|641
|3.00
|1.2918
|1.2945
|1.2918
|300.00
|32220.00
|1283
|2005.03.29 12:34
|sell
|642
|3.00
|1.2920
|1.2937
|1.2910
|1284
|2005.03.29 13:01
|t/p
|642
|3.00
|1.2910
|1.2937
|1.2910
|300.00
|32520.00
|1285
|2005.03.29 13:09
|sell
|643
|3.00
|1.2913
|1.2930
|1.2903
|1286
|2005.03.29 13:31
|t/p
|643
|3.00
|1.2903
|1.2930
|1.2903
|300.00
|32820.00
|1287
|2005.03.29 13:37
|sell
|644
|3.00
|1.2908
|1.2925
|1.2898
|1288
|2005.03.29 14:14
|s/l
|644
|3.00
|1.2925
|1.2925
|1.2898
|-510.00
|32310.00
|1289
|2005.03.29 15:10
|sell
|645
|3.00
|1.2922
|1.2939
|1.2912
|1290
|2005.03.29 15:31
|t/p
|645
|3.00
|1.2912
|1.2939
|1.2912
|300.00
|32610.00
|1291
|2005.03.29 15:39
|sell
|646
|3.00
|1.2918
|1.2935
|1.2908
|1292
|2005.03.29 17:40
|s/l
|646
|3.00
|1.2935
|1.2935
|1.2908
|-510.00
|32100.00
|1293
|2005.03.29 22:31
|sell
|647
|3.00
|1.2931
|1.2948
|1.2921
|1294
|2005.03.30 01:00
|s/l
|647
|3.00
|1.2948
|1.2948
|1.2921
|-510.00
|31590.00
|1295
|2005.03.30 05:15
|sell
|648
|3.00
|1.2955
|1.2972
|1.2945
|1296
|2005.03.30 06:27
|s/l
|648
|3.00
|1.2972
|1.2972
|1.2945
|-510.00
|31080.00
|1297
|2005.03.30 07:22
|sell
|649
|3.00
|1.2970
|1.2987
|1.2960
|1298
|2005.03.30 07:35
|t/p
|649
|3.00
|1.2960
|1.2987
|1.2960
|300.00
|31380.00
|1299
|2005.03.30 07:54
|sell
|650
|3.00
|1.2963
|1.2980
|1.2953
|1300
|2005.03.30 08:31
|t/p
|650
|3.00
|1.2953
|1.2980
|1.2953
|300.00
|31680.00
|1301
|2005.03.30 08:51
|sell
|651
|3.00
|1.2968
|1.2985
|1.2958
|1302
|2005.03.30 08:59
|t/p
|651
|3.00
|1.2958
|1.2985
|1.2958
|300.00
|31980.00
|1303
|2005.03.30 09:43
|sell
|652
|3.00
|1.2949
|1.2966
|1.2939
|1304
|2005.03.30 10:03
|t/p
|652
|3.00
|1.2939
|1.2966
|1.2939
|300.00
|32280.00
|1305
|2005.03.30 10:08
|sell
|653
|3.00
|1.2945
|1.2962
|1.2935
|1306
|2005.03.30 12:45
|s/l
|653
|3.00
|1.2962
|1.2962
|1.2935
|-510.00
|31770.00
|1307
|2005.03.30 13:50
|sell
|654
|3.00
|1.2972
|1.2989
|1.2962
|1308
|2005.03.30 14:01
|t/p
|654
|3.00
|1.2962
|1.2989
|1.2962
|300.00
|32070.00
|1309
|2005.03.30 14:08
|sell
|655
|3.00
|1.2964
|1.2981
|1.2954
|1310
|2005.03.30 14:30
|t/p
|655
|3.00
|1.2954
|1.2981
|1.2954
|300.00
|32370.00
|1311
|2005.03.30 14:34
|sell
|656
|3.00
|1.2962
|1.2979
|1.2952
|1312
|2005.03.30 14:59
|t/p
|656
|3.00
|1.2952
|1.2979
|1.2952
|300.00
|32670.00
|1313
|2005.03.30 14:59
|sell
|657
|3.00
|1.2963
|1.2980
|1.2953
|1314
|2005.03.30 14:59
|t/p
|657
|3.00
|1.2953
|1.2980
|1.2953
|300.00
|32970.00
|1315
|2005.03.30 15:02
|sell
|658
|3.00
|1.2943
|1.2960
|1.2933
|1316
|2005.03.30 16:42
|s/l
|658
|3.00
|1.2960
|1.2960
|1.2933
|-510.00
|32460.00
|1317
|2005.03.30 17:16
|sell
|659
|3.00
|1.2962
|1.2979
|1.2952
|1318
|2005.03.30 17:30
|t/p
|659
|3.00
|1.2952
|1.2979
|1.2952
|300.00
|32760.00
|1319
|2005.03.30 17:43
|sell
|660
|3.00
|1.2954
|1.2971
|1.2944
|1320
|2005.03.30 18:00
|t/p
|660
|3.00
|1.2944
|1.2971
|1.2944
|300.00
|33060.00
|1321
|2005.03.30 18:10
|sell
|661
|3.00
|1.2948
|1.2965
|1.2938
|1322
|2005.03.30 18:30
|t/p
|661
|3.00
|1.2938
|1.2965
|1.2938
|300.00
|33360.00
|1323
|2005.03.30 19:02
|sell
|662
|3.00
|1.2933
|1.2950
|1.2923
|1324
|2005.03.30 19:30
|t/p
|662
|3.00
|1.2923
|1.2950
|1.2923
|300.00
|33660.00
|1325
|2005.03.30 23:59
|sell
|663
|3.00
|1.2929
|1.2946
|1.2919
|1326
|2005.03.31 00:53
|t/p
|663
|3.00
|1.2919
|1.2946
|1.2919
|300.00
|33960.00
|1327
|2005.03.31 07:15
|buy
|664
|3.00
|1.2958
|1.2941
|1.2968
|1328
|2005.03.31 12:30
|t/p
|664
|3.00
|1.2968
|1.2941
|1.2968
|300.00
|34260.00
|1329
|2005.03.31 13:58
|sell
|665
|3.00
|1.3015
|1.3032
|1.3005
|1330
|2005.03.31 13:59
|t/p
|665
|3.00
|1.3005
|1.3032
|1.3005
|300.00
|34560.00
|1331
|2005.03.31 13:59
|sell
|666
|3.00
|1.3018
|1.3035
|1.3008
|1332
|2005.03.31 13:59
|t/p
|666
|3.00
|1.3008
|1.3035
|1.3008
|300.00
|34860.00
|1333
|2005.03.31 14:28
|sell
|667
|3.00
|1.2994
|1.3011
|1.2984
|1334
|2005.03.31 14:29
|t/p
|667
|3.00
|1.2984
|1.3011
|1.2984
|300.00
|35160.00
|1335
|2005.03.31 14:49
|sell
|668
|3.00
|1.2966
|1.2983
|1.2956
|1336
|2005.03.31 22:47
|s/l
|668
|3.00
|1.2983
|1.2983
|1.2956
|-510.00
|34650.00
|1337
|2005.04.01 05:09
|sell
|669
|3.00
|1.2966
|1.2983
|1.2956
|1338
|2005.04.01 12:30
|s/l
|669
|3.00
|1.2983
|1.2983
|1.2956
|-510.00
|34140.00
|1339
|2005.04.01 13:01
|sell
|670
|3.00
|1.3012
|1.3029
|1.3002
|1340
|2005.04.01 13:01
|t/p
|670
|3.00
|1.3002
|1.3029
|1.3002
|300.00
|34440.00
|1341
|2005.04.01 13:59
|sell
|671
|3.00
|1.2976
|1.2993
|1.2966
|1342
|2005.04.01 13:59
|t/p
|671
|3.00
|1.2966
|1.2993
|1.2966
|300.00
|34740.00
|1343
|2005.04.01 14:19
|sell
|672
|3.00
|1.2962
|1.2979
|1.2952
|1344
|2005.04.01 14:23
|t/p
|672
|3.00
|1.2952
|1.2979
|1.2952
|300.00
|35040.00
|1345
|2005.04.01 14:28
|sell
|673
|3.00
|1.2968
|1.2985
|1.2958
|1346
|2005.04.01 14:29
|t/p
|673
|3.00
|1.2958
|1.2985
|1.2958
|300.00
|35340.00
|1347
|2005.04.01 14:29
|sell
|674
|3.00
|1.2962
|1.2979
|1.2952
|1348
|2005.04.01 14:29
|t/p
|674
|3.00
|1.2952
|1.2979
|1.2952
|300.00
|35640.00
|1349
|2005.04.01 14:49
|sell
|675
|3.00
|1.2883
|1.2900
|1.2873
|1350
|2005.04.01 14:57
|s/l
|675
|3.00
|1.2900
|1.2900
|1.2873
|-510.00
|35130.00
|1351
|2005.04.01 14:58
|buy
|676
|3.00
|1.2881
|1.2864
|1.2891
|1352
|2005.04.01 15:27
|t/p
|676
|3.00
|1.2891
|1.2864
|1.2891
|300.00
|35430.00
|1353
|2005.04.01 15:29
|sell
|677
|3.00
|1.2886
|1.2903
|1.2876
|1354
|2005.04.01 15:56
|s/l
|677
|3.00
|1.2903
|1.2903
|1.2876
|-510.00
|34920.00
|1355
|2005.04.01 17:59
|sell
|678
|3.00
|1.2908
|1.2925
|1.2898
|1356
|2005.04.01 17:59
|t/p
|678
|3.00
|1.2898
|1.2925
|1.2898
|300.00
|35220.00
|1357
|2005.04.01 17:59
|sell
|679
|3.00
|1.2908
|1.2925
|1.2898
|1358
|2005.04.01 18:25
|t/p
|679
|3.00
|1.2898
|1.2925
|1.2898
|300.00
|35520.00
|1359
|2005.04.01 18:54
|buy
|680
|3.00
|1.2898
|1.2881
|1.2908
|1360
|2005.04.01 19:51
|t/p
|680
|3.00
|1.2908
|1.2881
|1.2908
|300.00
|35820.00
|1361
|2005.04.05 09:36
|buy
|681
|3.00
|1.2818
|1.2801
|1.2828
|1362
|2005.04.05 11:32
|s/l
|681
|3.00
|1.2801
|1.2801
|1.2828
|-510.00
|35310.00
|1363
|2005.04.05 13:45
|buy
|682
|3.00
|1.2853
|1.2836
|1.2863
|1364
|2005.04.05 13:58
|t/p
|682
|3.00
|1.2863
|1.2836
|1.2863
|300.00
|35610.00
|1365
|2005.04.05 13:59
|buy
|683
|3.00
|1.2852
|1.2835
|1.2862
|1366
|2005.04.05 13:59
|t/p
|683
|3.00
|1.2862
|1.2835
|1.2862
|300.00
|35910.00
|1367
|2005.04.05 13:59
|buy
|684
|3.00
|1.2850
|1.2833
|1.2860
|1368
|2005.04.05 18:00
|t/p
|684
|3.00
|1.2860
|1.2833
|1.2860
|300.00
|36210.00
|1369
|2005.04.05 21:56
|sell
|685
|3.00
|1.2858
|1.2875
|1.2848
|1370
|2005.04.05 23:45
|t/p
|685
|3.00
|1.2848
|1.2875
|1.2848
|300.00
|36510.00
|1371
|2005.04.05 23:53
|sell
|686
|3.00
|1.2854
|1.2871
|1.2844
|1372
|2005.04.06 00:08
|t/p
|686
|3.00
|1.2844
|1.2871
|1.2844
|300.00
|36810.00
|1373
|2005.04.06 00:23
|sell
|687
|3.00
|1.2849
|1.2866
|1.2839
|1374
|2005.04.06 01:43
|s/l
|687
|3.00
|1.2866
|1.2866
|1.2839
|-510.00
|36300.00
|1375
|2005.04.06 03:13
|sell
|688
|3.00
|1.2880
|1.2897
|1.2870
|1376
|2005.04.06 08:52
|s/l
|688
|3.00
|1.2897
|1.2897
|1.2870
|-510.00
|35790.00
|1377
|2005.04.06 09:32
|sell
|689
|3.00
|1.2904
|1.2921
|1.2894
|1378
|2005.04.06 09:32
|t/p
|689
|3.00
|1.2894
|1.2921
|1.2894
|300.00
|36090.00
|1379
|2005.04.06 09:33
|sell
|690
|3.00
|1.2904
|1.2921
|1.2894
|1380
|2005.04.06 09:59
|t/p
|690
|3.00
|1.2894
|1.2921
|1.2894
|300.00
|36390.00
|1381
|2005.04.06 09:59
|sell
|691
|3.00
|1.2906
|1.2923
|1.2896
|1382
|2005.04.06 09:59
|t/p
|691
|3.00
|1.2896
|1.2923
|1.2896
|300.00
|36690.00
|1383
|2005.04.06 10:31
|sell
|692
|3.00
|1.2896
|1.2913
|1.2886
|1384
|2005.04.06 11:30
|t/p
|692
|3.00
|1.2886
|1.2913
|1.2886
|300.00
|36990.00
|1385
|2005.04.06 12:26
|sell
|693
|3.00
|1.2877
|1.2894
|1.2867
|1386
|2005.04.06 12:29
|t/p
|693
|3.00
|1.2867
|1.2894
|1.2867
|300.00
|37290.00
|1387
|2005.04.06 14:04
|sell
|694
|3.00
|1.2865
|1.2882
|1.2855
|1388
|2005.04.06 14:30
|t/p
|694
|3.00
|1.2855
|1.2882
|1.2855
|300.00
|37590.00
|1389
|2005.04.06 14:53
|sell
|695
|3.00
|1.2855
|1.2872
|1.2845
|1390
|2005.04.06 16:20
|s/l
|695
|3.00
|1.2872
|1.2872
|1.2845
|-510.00
|37080.00
|1391
|2005.04.06 16:20
|sell
|696
|3.00
|1.2868
|1.2885
|1.2858
|1392
|2005.04.06 16:24
|t/p
|696
|3.00
|1.2858
|1.2885
|1.2858
|300.00
|37380.00
|1393
|2005.04.06 16:29
|sell
|697
|3.00
|1.2866
|1.2883
|1.2856
|1394
|2005.04.06 16:32
|s/l
|697
|3.00
|1.2883
|1.2883
|1.2856
|-510.00
|36870.00
|1395
|2005.04.06 17:11
|sell
|698
|3.00
|1.2886
|1.2903
|1.2876
|1396
|2005.04.06 19:02
|t/p
|698
|3.00
|1.2876
|1.2903
|1.2876
|300.00
|37170.00
|1397
|2005.04.06 19:08
|sell
|699
|3.00
|1.2878
|1.2895
|1.2868
|1398
|2005.04.06 19:31
|t/p
|699
|3.00
|1.2868
|1.2895
|1.2868
|300.00
|37470.00
|1399
|2005.04.06 23:10
|sell
|700
|3.00
|1.2871
|1.2888
|1.2861
|1400
|2005.04.07 02:08
|s/l
|700
|3.00
|1.2888
|1.2888
|1.2861
|-510.00
|36960.00
|1401
|2005.04.07 06:07
|buy
|701
|3.00
|1.2910
|1.2893
|1.2920
|1402
|2005.04.07 06:28
|t/p
|701
|3.00
|1.2920
|1.2893
|1.2920
|300.00
|37260.00
|1403
|2005.04.07 08:10
|sell
|702
|3.00
|1.2933
|1.2950
|1.2923
|1404
|2005.04.07 08:29
|t/p
|702
|3.00
|1.2923
|1.2950
|1.2923
|300.00
|37560.00
|1405
|2005.04.07 08:40
|sell
|703
|3.00
|1.2913
|1.2930
|1.2903
|1406
|2005.04.07 08:58
|s/l
|703
|3.00
|1.2930
|1.2930
|1.2903
|-510.00
|37050.00
|1407
|2005.04.07 09:26
|sell
|704
|3.00
|1.2923
|1.2940
|1.2913
|1408
|2005.04.07 09:32
|t/p
|704
|3.00
|1.2913
|1.2940
|1.2913
|300.00
|37350.00
|1409
|2005.04.07 10:24
|sell
|705
|3.00
|1.2913
|1.2930
|1.2903
|1410
|2005.04.07 10:29
|t/p
|705
|3.00
|1.2903
|1.2930
|1.2903
|300.00
|37650.00
|1411
|2005.04.07 11:07
|sell
|706
|3.00
|1.2904
|1.2921
|1.2894
|1412
|2005.04.07 11:25
|s/l
|706
|3.00
|1.2921
|1.2921
|1.2894
|-510.00
|37140.00
|1413
|2005.04.07 11:51
|sell
|707
|3.00
|1.2916
|1.2933
|1.2906
|1414
|2005.04.07 12:23
|s/l
|707
|3.00
|1.2933
|1.2933
|1.2906
|-510.00
|36630.00
|1415
|2005.04.07 12:34
|sell
|708
|3.00
|1.2926
|1.2943
|1.2916
|1416
|2005.04.07 13:01
|t/p
|708
|3.00
|1.2916
|1.2943
|1.2916
|300.00
|36930.00
|1417
|2005.04.07 13:02
|sell
|709
|3.00
|1.2923
|1.2940
|1.2913
|1418
|2005.04.07 14:00
|t/p
|709
|3.00
|1.2913
|1.2940
|1.2913
|300.00
|37230.00
|1419
|2005.04.07 14:05
|sell
|710
|3.00
|1.2922
|1.2939
|1.2912
|1420
|2005.04.07 14:30
|t/p
|710
|3.00
|1.2912
|1.2939
|1.2912
|300.00
|37530.00
|1421
|2005.04.07 14:49
|sell
|711
|3.00
|1.2922
|1.2939
|1.2912
|1422
|2005.04.07 14:59
|t/p
|711
|3.00
|1.2912
|1.2939
|1.2912
|300.00
|37830.00
|1423
|2005.04.07 14:59
|sell
|712
|3.00
|1.2922
|1.2939
|1.2912
|1424
|2005.04.07 14:59
|t/p
|712
|3.00
|1.2912
|1.2939
|1.2912
|300.00
|38130.00
|1425
|2005.04.07 15:19
|sell
|713
|3.00
|1.2909
|1.2926
|1.2899
|1426
|2005.04.07 17:01
|t/p
|713
|3.00
|1.2899
|1.2926
|1.2899
|300.00
|38430.00
|1427
|2005.04.07 17:12
|sell
|714
|3.00
|1.2902
|1.2919
|1.2892
|1428
|2005.04.07 17:29
|t/p
|714
|3.00
|1.2892
|1.2919
|1.2892
|300.00
|38730.00
|1429
|2005.04.07 17:29
|sell
|715
|3.00
|1.2902
|1.2919
|1.2892
|1430
|2005.04.07 17:29
|t/p
|715
|3.00
|1.2892
|1.2919
|1.2892
|300.00
|39030.00
|1431
|2005.04.07 18:12
|sell
|716
|3.00
|1.2858
|1.2875
|1.2848
|1432
|2005.04.07 22:24
|t/p
|716
|3.00
|1.2848
|1.2875
|1.2848
|300.00
|39330.00
|1433
|2005.04.08 00:58
|buy
|717
|3.00
|1.2817
|1.2800
|1.2827
|1434
|2005.04.08 02:05
|t/p
|717
|3.00
|1.2827
|1.2800
|1.2827
|300.00
|39630.00
|1435
|2005.04.08 05:29
|sell
|718
|3.00
|1.2821
|1.2838
|1.2811
|1436
|2005.04.08 09:04
|s/l
|718
|3.00
|1.2838
|1.2838
|1.2811
|-510.00
|39120.00
|1437
|2005.04.08 12:35
|buy
|719
|3.00
|1.2820
|1.2803
|1.2830
|1438
|2005.04.08 13:00
|t/p
|719
|3.00
|1.2830
|1.2803
|1.2830
|300.00
|39420.00
|1439
|2005.04.08 14:20
|buy
|720
|3.00
|1.2826
|1.2809
|1.2836
|1440
|2005.04.08 14:30
|t/p
|720
|3.00
|1.2836
|1.2809
|1.2836
|300.00
|39720.00
|1441
|2005.04.08 16:58
|sell
|721
|3.00
|1.2919
|1.2936
|1.2909
|1442
|2005.04.11 02:50
|s/l
|721
|3.00
|1.2936
|1.2936
|1.2909
|-510.00
|39210.00
|1443
|2005.04.11 08:41
|sell
|722
|3.00
|1.2973
|1.2990
|1.2963
|1444
|2005.04.11 10:05
|t/p
|722
|3.00
|1.2963
|1.2990
|1.2963
|300.00
|39510.00
|1445
|2005.04.11 10:09
|sell
|723
|3.00
|1.2968
|1.2985
|1.2958
|1446
|2005.04.11 10:34
|t/p
|723
|3.00
|1.2958
|1.2985
|1.2958
|300.00
|39810.00
|1447
|2005.04.11 10:38
|sell
|724
|3.00
|1.2960
|1.2977
|1.2950
|1448
|2005.04.11 11:09
|s/l
|724
|3.00
|1.2977
|1.2977
|1.2950
|-510.00
|39300.00
|1449
|2005.04.11 11:54
|sell
|725
|3.00
|1.2981
|1.2998
|1.2971
|1450
|2005.04.11 12:02
|t/p
|725
|3.00
|1.2971
|1.2998
|1.2971
|300.00
|39600.00
|1451
|2005.04.11 12:06
|sell
|726
|3.00
|1.2978
|1.2995
|1.2968
|1452
|2005.04.11 12:29
|t/p
|726
|3.00
|1.2968
|1.2995
|1.2968
|300.00
|39900.00
|1453
|2005.04.11 12:38
|sell
|727
|3.00
|1.2965
|1.2982
|1.2955
|1454
|2005.04.11 14:01
|t/p
|727
|3.00
|1.2955
|1.2982
|1.2955
|300.00
|40200.00
|1455
|2005.04.11 14:29
|sell
|728
|4.00
|1.2965
|1.2982
|1.2955
|1456
|2005.04.11 14:30
|t/p
|728
|4.00
|1.2955
|1.2982
|1.2955
|400.00
|40600.00
|1457
|2005.04.11 15:04
|sell
|729
|4.00
|1.2959
|1.2976
|1.2949
|1458
|2005.04.11 15:50
|s/l
|729
|4.00
|1.2976
|1.2976
|1.2949
|-680.00
|39920.00
|1459
|2005.04.11 17:28
|sell
|730
|4.00
|1.2996
|1.3013
|1.2986
|1460
|2005.04.11 18:00
|t/p
|730
|4.00
|1.2986
|1.3013
|1.2986
|400.00
|40320.00
|1461
|2005.04.11 19:16
|sell
|731
|4.00
|1.2983
|1.3000
|1.2973
|1462
|2005.04.11 19:33
|t/p
|731
|4.00
|1.2973
|1.3000
|1.2973
|400.00
|40720.00
|1463
|2005.04.11 19:45
|sell
|732
|4.00
|1.2974
|1.2991
|1.2964
|1464
|2005.04.12 06:05
|s/l
|732
|4.00
|1.2991
|1.2991
|1.2964
|-680.00
|40040.00
|1465
|2005.04.12 07:05
|sell
|733
|4.00
|1.2992
|1.3009
|1.2982
|1466
|2005.04.12 09:30
|t/p
|733
|4.00
|1.2982
|1.3009
|1.2982
|400.00
|40440.00
|1467
|2005.04.12 09:31
|sell
|734
|4.00
|1.2989
|1.3006
|1.2979
|1468
|2005.04.12 09:35
|t/p
|734
|4.00
|1.2979
|1.3006
|1.2979
|400.00
|40840.00
|1469
|2005.04.12 09:37
|sell
|735
|4.00
|1.2989
|1.3006
|1.2979
|1470
|2005.04.12 10:00
|t/p
|735
|4.00
|1.2979
|1.3006
|1.2979
|400.00
|41240.00
|1471
|2005.04.12 12:30
|sell
|736
|4.00
|1.2986
|1.3003
|1.2976
|1472
|2005.04.12 12:31
|t/p
|736
|4.00
|1.2976
|1.3003
|1.2976
|400.00
|41640.00
|1473
|2005.04.12 12:31
|sell
|737
|4.00
|1.2986
|1.3003
|1.2976
|1474
|2005.04.12 12:31
|t/p
|737
|4.00
|1.2976
|1.3003
|1.2976
|400.00
|42040.00
|1475
|2005.04.12 12:31
|sell
|738
|4.00
|1.2987
|1.3004
|1.2977
|1476
|2005.04.12 12:31
|t/p
|738
|4.00
|1.2977
|1.3004
|1.2977
|400.00
|42440.00
|1477
|2005.04.12 12:32
|sell
|739
|4.00
|1.2987
|1.3004
|1.2977
|1478
|2005.04.12 12:32
|t/p
|739
|4.00
|1.2977
|1.3004
|1.2977
|400.00
|42840.00
|1479
|2005.04.12 12:32
|sell
|740
|4.00
|1.2989
|1.3006
|1.2979
|1480
|2005.04.12 12:33
|t/p
|740
|4.00
|1.2979
|1.3006
|1.2979
|400.00
|43240.00
|1481
|2005.04.12 12:33
|sell
|741
|4.00
|1.2990
|1.3007
|1.2980
|1482
|2005.04.12 12:33
|s/l
|741
|4.00
|1.3007
|1.3007
|1.2980
|-680.00
|42560.00
|1483
|2005.04.12 12:33
|sell
|742
|4.00
|1.3005
|1.3022
|1.2995
|1484
|2005.04.12 12:42
|t/p
|742
|4.00
|1.2995
|1.3022
|1.2995
|400.00
|42960.00
|1485
|2005.04.12 12:42
|sell
|743
|4.00
|1.2990
|1.3007
|1.2980
|1486
|2005.04.12 12:45
|s/l
|743
|4.00
|1.3007
|1.3007
|1.2980
|-680.00
|42280.00
|1487
|2005.04.12 12:45
|sell
|744
|4.00
|1.3002
|1.3019
|1.2992
|1488
|2005.04.12 12:59
|t/p
|744
|4.00
|1.2992
|1.3019
|1.2992
|400.00
|42680.00
|1489
|2005.04.12 12:59
|sell
|745
|4.00
|1.2994
|1.3011
|1.2984
|1490
|2005.04.12 12:59
|t/p
|745
|4.00
|1.2984
|1.3011
|1.2984
|400.00
|43080.00
|1491
|2005.04.12 12:59
|sell
|746
|4.00
|1.2987
|1.3004
|1.2977
|1492
|2005.04.12 12:59
|t/p
|746
|4.00
|1.2977
|1.3004
|1.2977
|400.00
|43480.00
|1493
|2005.04.12 12:59
|sell
|747
|4.00
|1.3000
|1.3017
|1.2990
|1494
|2005.04.12 12:59
|t/p
|747
|4.00
|1.2990
|1.3017
|1.2990
|400.00
|43880.00
|1495
|2005.04.12 13:00
|sell
|748
|4.00
|1.2925
|1.2942
|1.2915
|1496
|2005.04.12 13:00
|t/p
|748
|4.00
|1.2915
|1.2942
|1.2915
|400.00
|44280.00
|1497
|2005.04.12 13:01
|sell
|749
|4.00
|1.2925
|1.2942
|1.2915
|1498
|2005.04.12 13:01
|t/p
|749
|4.00
|1.2915
|1.2942
|1.2915
|400.00
|44680.00
|1499
|2005.04.12 13:02
|sell
|750
|4.00
|1.2925
|1.2942
|1.2915
|1500
|2005.04.12 13:29
|t/p
|750
|4.00
|1.2915
|1.2942
|1.2915
|400.00
|45080.00
|1501
|2005.04.12 13:29
|sell
|751
|4.00
|1.2926
|1.2943
|1.2916
|1502
|2005.04.12 13:29
|t/p
|751
|4.00
|1.2916
|1.2943
|1.2916
|400.00
|45480.00
|1503
|2005.04.12 13:58
|sell
|752
|4.00
|1.2898
|1.2915
|1.2888
|1504
|2005.04.12 13:59
|t/p
|752
|4.00
|1.2888
|1.2915
|1.2888
|400.00
|45880.00
|1505
|2005.04.12 13:59
|sell
|753
|4.00
|1.2893
|1.2910
|1.2883
|1506
|2005.04.12 13:59
|t/p
|753
|4.00
|1.2883
|1.2910
|1.2883
|400.00
|46280.00
|1507
|2005.04.12 13:59
|sell
|754
|4.00
|1.2894
|1.2911
|1.2884
|1508
|2005.04.12 14:29
|t/p
|754
|4.00
|1.2884
|1.2911
|1.2884
|400.00
|46680.00
|1509
|2005.04.12 15:56
|sell
|755
|4.00
|1.2881
|1.2898
|1.2871
|1510
|2005.04.12 15:56
|t/p
|755
|4.00
|1.2871
|1.2898
|1.2871
|400.00
|47080.00
|1511
|2005.04.12 17:27
|buy
|756
|4.00
|1.2880
|1.2863
|1.2890
|1512
|2005.04.12 18:14
|t/p
|756
|4.00
|1.2890
|1.2863
|1.2890
|400.00
|47480.00
|1513
|2005.04.12 18:22
|buy
|757
|4.00
|1.2880
|1.2863
|1.2890
|1514
|2005.04.12 18:22
|t/p
|757
|4.00
|1.2890
|1.2863
|1.2890
|400.00
|47880.00
|1515
|2005.04.12 18:23
|buy
|758
|4.00
|1.2879
|1.2862
|1.2889
|1516
|2005.04.12 18:29
|t/p
|758
|4.00
|1.2889
|1.2862
|1.2889
|400.00
|48280.00
|1517
|2005.04.12 18:29
|buy
|759
|4.00
|1.2881
|1.2864
|1.2891
|1518
|2005.04.12 18:29
|t/p
|759
|4.00
|1.2891
|1.2864
|1.2891
|400.00
|48680.00
|1519
|2005.04.12 18:52
|buy
|760
|4.00
|1.2909
|1.2892
|1.2919
|1520
|2005.04.12 18:56
|s/l
|760
|4.00
|1.2892
|1.2892
|1.2919
|-680.00
|48000.00
|1521
|2005.04.12 18:59
|sell
|761
|4.00
|1.2917
|1.2934
|1.2907
|1522
|2005.04.12 18:59
|t/p
|761
|4.00
|1.2907
|1.2934
|1.2907
|400.00
|48400.00
|1523
|2005.04.12 18:59
|sell
|762
|4.00
|1.2917
|1.2934
|1.2907
|1524
|2005.04.12 23:46
|t/p
|762
|4.00
|1.2907
|1.2934
|1.2907
|400.00
|48800.00
|1525
|2005.04.13 01:59
|sell
|763
|4.00
|1.2901
|1.2918
|1.2891
|1526
|2005.04.13 03:03
|s/l
|763
|4.00
|1.2918
|1.2918
|1.2891
|-680.00
|48120.00
|1527
|2005.04.13 10:04
|buy
|764
|4.00
|1.2938
|1.2921
|1.2948
|1528
|2005.04.13 12:00
|s/l
|764
|4.00
|1.2921
|1.2921
|1.2948
|-680.00
|47440.00
|1529
|2005.04.13 12:22
|sell
|765
|4.00
|1.2924
|1.2941
|1.2914
|1530
|2005.04.13 12:30
|t/p
|765
|4.00
|1.2914
|1.2941
|1.2914
|400.00
|47840.00
|1531
|2005.04.13 12:51
|sell
|766
|4.00
|1.2926
|1.2943
|1.2916
|1532
|2005.04.13 12:53
|s/l
|766
|4.00
|1.2943
|1.2943
|1.2916
|-680.00
|47160.00
|1533
|2005.04.13 12:53
|sell
|767
|4.00
|1.2940
|1.2957
|1.2930
|1534
|2005.04.13 12:58
|t/p
|767
|4.00
|1.2930
|1.2957
|1.2930
|400.00
|47560.00
|1535
|2005.04.13 12:58
|sell
|768
|4.00
|1.2917
|1.2934
|1.2907
|1536
|2005.04.13 12:59
|t/p
|768
|4.00
|1.2907
|1.2934
|1.2907
|400.00
|47960.00
|1537
|2005.04.13 13:05
|sell
|769
|4.00
|1.2881
|1.2898
|1.2871
|1538
|2005.04.13 13:30
|t/p
|769
|4.00
|1.2871
|1.2898
|1.2871
|400.00
|48360.00
|1539
|2005.04.13 14:34
|sell
|770
|4.00
|1.2895
|1.2912
|1.2885
|1540
|2005.04.13 15:03
|s/l
|770
|4.00
|1.2912
|1.2912
|1.2885
|-680.00
|47680.00
|1541
|2005.04.13 15:28
|buy
|771
|4.00
|1.2897
|1.2880
|1.2907
|1542
|2005.04.13 15:29
|t/p
|771
|4.00
|1.2907
|1.2880
|1.2907
|400.00
|48080.00
|1543
|2005.04.13 16:28
|sell
|772
|4.00
|1.2920
|1.2937
|1.2910
|1544
|2005.04.13 16:55
|t/p
|772
|4.00
|1.2910
|1.2937
|1.2910
|400.00
|48480.00
|1545
|2005.04.13 17:55
|sell
|773
|4.00
|1.2908
|1.2925
|1.2898
|1546
|2005.04.13 21:13
|s/l
|773
|4.00
|1.2925
|1.2925
|1.2898
|-680.00
|47800.00
|1547
|2005.04.14 01:18
|sell
|774
|4.00
|1.2905
|1.2922
|1.2895
|1548
|2005.04.14 01:43
|t/p
|774
|4.00
|1.2895
|1.2922
|1.2895
|400.00
|48200.00
|1549
|2005.04.14 09:04
|buy
|775
|4.00
|1.2868
|1.2851
|1.2878
|1550
|2005.04.14 09:33
|s/l
|775
|4.00
|1.2851
|1.2851
|1.2878
|-680.00
|47520.00
|1551
|2005.04.14 10:05
|sell
|776
|4.00
|1.2846
|1.2863
|1.2836
|1552
|2005.04.14 10:32
|t/p
|776
|4.00
|1.2836
|1.2863
|1.2836
|400.00
|47920.00
|1553
|2005.04.14 11:04
|sell
|777
|4.00
|1.2833
|1.2850
|1.2823
|1554
|2005.04.14 11:27
|t/p
|777
|4.00
|1.2823
|1.2850
|1.2823
|400.00
|48320.00
|1555
|2005.04.14 12:28
|buy
|778
|4.00
|1.2824
|1.2807
|1.2834
|1556
|2005.04.14 12:56
|s/l
|778
|4.00
|1.2807
|1.2807
|1.2834
|-680.00
|47640.00
|1557
|2005.04.14 13:54
|buy
|779
|4.00
|1.2806
|1.2789
|1.2816
|1558
|2005.04.14 13:58
|s/l
|779
|4.00
|1.2789
|1.2789
|1.2816
|-680.00
|46960.00
|1559
|2005.04.14 14:20
|buy
|780
|4.00
|1.2784
|1.2767
|1.2794
|1560
|2005.04.14 14:28
|s/l
|780
|4.00
|1.2767
|1.2767
|1.2794
|-680.00
|46280.00
|1561
|2005.04.14 15:22
|buy
|781
|4.00
|1.2805
|1.2788
|1.2815
|1562
|2005.04.14 15:29
|t/p
|781
|4.00
|1.2815
|1.2788
|1.2815
|400.00
|46680.00
|1563
|2005.04.15 06:29
|sell
|782
|4.00
|1.2799
|1.2816
|1.2789
|1564
|2005.04.15 06:29
|t/p
|782
|4.00
|1.2789
|1.2816
|1.2789
|400.00
|47080.00
|1565
|2005.04.15 06:29
|sell
|783
|4.00
|1.2799
|1.2816
|1.2789
|1566
|2005.04.15 06:30
|s/l
|783
|4.00
|1.2816
|1.2816
|1.2789
|-680.00
|46400.00
|1567
|2005.04.15 09:58
|sell
|784
|4.00
|1.2841
|1.2858
|1.2831
|1568
|2005.04.15 09:59
|t/p
|784
|4.00
|1.2831
|1.2858
|1.2831
|400.00
|46800.00
|1569
|2005.04.15 09:59
|sell
|785
|4.00
|1.2841
|1.2858
|1.2831
|1570
|2005.04.15 09:59
|t/p
|785
|4.00
|1.2831
|1.2858
|1.2831
|400.00
|47200.00
|1571
|2005.04.15 11:25
|sell
|786
|4.00
|1.2835
|1.2852
|1.2825
|1572
|2005.04.15 11:54
|s/l
|786
|4.00
|1.2852
|1.2852
|1.2825
|-680.00
|46520.00
|1573
|2005.04.15 12:24
|sell
|787
|4.00
|1.2872
|1.2889
|1.2862
|1574
|2005.04.15 12:55
|s/l
|787
|4.00
|1.2889
|1.2889
|1.2862
|-680.00
|45840.00
|1575
|2005.04.15 13:23
|sell
|788
|4.00
|1.2881
|1.2898
|1.2871
|1576
|2005.04.15 13:48
|t/p
|788
|4.00
|1.2871
|1.2898
|1.2871
|400.00
|46240.00
|1577
|2005.04.15 13:48
|buy
|789
|4.00
|1.2865
|1.2848
|1.2875
|1578
|2005.04.15 13:49
|t/p
|789
|4.00
|1.2875
|1.2848
|1.2875
|400.00
|46640.00
|1579
|2005.04.15 13:49
|sell
|790
|4.00
|1.2875
|1.2892
|1.2865
|1580
|2005.04.15 13:49
|t/p
|790
|4.00
|1.2865
|1.2892
|1.2865
|400.00
|47040.00
|1581
|2005.04.15 13:49
|sell
|791
|4.00
|1.2875
|1.2892
|1.2865
|1582
|2005.04.15 13:52
|s/l
|791
|4.00
|1.2892
|1.2892
|1.2865
|-680.00
|46360.00
|1583
|2005.04.15 13:52
|sell
|792
|4.00
|1.2888
|1.2905
|1.2878
|1584
|2005.04.15 13:57
|s/l
|792
|4.00
|1.2905
|1.2905
|1.2878
|-680.00
|45680.00
|1585
|2005.04.15 15:20
|sell
|793
|4.00
|1.2936
|1.2953
|1.2926
|1586
|2005.04.15 15:45
|t/p
|793
|4.00
|1.2926
|1.2953
|1.2926
|400.00
|46080.00
|1587
|2005.04.15 15:55
|sell
|794
|4.00
|1.2930
|1.2947
|1.2920
|1588
|2005.04.15 16:36
|t/p
|794
|4.00
|1.2920
|1.2947
|1.2920
|400.00
|46480.00
|1589
|2005.04.15 17:17
|sell
|795
|4.00
|1.2920
|1.2937
|1.2910
|1590
|2005.04.15 17:35
|t/p
|795
|4.00
|1.2910
|1.2937
|1.2910
|400.00
|46880.00
|1591
|2005.04.15 17:47
|sell
|796
|4.00
|1.2912
|1.2929
|1.2902
|1592
|2005.04.18 00:37
|t/p
|796
|4.00
|1.2902
|1.2929
|1.2902
|400.00
|47280.00
|1593
|2005.04.18 01:29
|sell
|797
|4.00
|1.2889
|1.2906
|1.2879
|1594
|2005.04.18 06:10
|s/l
|797
|4.00
|1.2906
|1.2906
|1.2879
|-680.00
|46600.00
|1595
|2005.04.18 09:10
|sell
|798
|4.00
|1.2982
|1.2999
|1.2972
|1596
|2005.04.18 11:31
|t/p
|798
|4.00
|1.2972
|1.2999
|1.2972
|400.00
|47000.00
|1597
|2005.04.18 11:36
|sell
|799
|4.00
|1.2976
|1.2993
|1.2966
|1598
|2005.04.18 12:00
|t/p
|799
|4.00
|1.2966
|1.2993
|1.2966
|400.00
|47400.00
|1599
|2005.04.18 12:35
|sell
|800
|4.00
|1.2970
|1.2987
|1.2960
|1600
|2005.04.18 13:02
|s/l
|800
|4.00
|1.2987
|1.2987
|1.2960
|-680.00
|46720.00
|1601
|2005.04.18 13:33
|sell
|801
|4.00
|1.2982
|1.2999
|1.2972
|1602
|2005.04.18 13:54
|s/l
|801
|4.00
|1.2999
|1.2999
|1.2972
|-680.00
|46040.00
|1603
|2005.04.18 14:04
|sell
|802
|4.00
|1.2986
|1.3003
|1.2976
|1604
|2005.04.18 14:30
|s/l
|802
|4.00
|1.3003
|1.3003
|1.2976
|-680.00
|45360.00
|1605
|2005.04.18 15:02
|sell
|803
|4.00
|1.3017
|1.3034
|1.3007
|1606
|2005.04.18 15:28
|s/l
|803
|4.00
|1.3034
|1.3034
|1.3007
|-680.00
|44680.00
|1607
|2005.04.18 17:16
|sell
|804
|4.00
|1.3030
|1.3047
|1.3020
|1608
|2005.04.18 19:06
|t/p
|804
|4.00
|1.3020
|1.3047
|1.3020
|400.00
|45080.00
|1609
|2005.04.18 19:24
|sell
|805
|4.00
|1.3020
|1.3037
|1.3010
|1610
|2005.04.19 01:17
|s/l
|805
|4.00
|1.3037
|1.3037
|1.3010
|-680.00
|44400.00
|1611
|2005.04.19 01:17
|sell
|806
|4.00
|1.3033
|1.3050
|1.3023
|1612
|2005.04.19 02:30
|t/p
|806
|4.00
|1.3023
|1.3050
|1.3023
|400.00
|44800.00
|1613
|2005.04.19 06:40
|sell
|807
|4.00
|1.3028
|1.3045
|1.3018
|1614
|2005.04.19 07:00
|t/p
|807
|4.00
|1.3018
|1.3045
|1.3018
|400.00
|45200.00
|1615
|2005.04.19 08:07
|sell
|808
|4.00
|1.3033
|1.3050
|1.3023
|1616
|2005.04.19 08:29
|t/p
|808
|4.00
|1.3023
|1.3050
|1.3023
|400.00
|45600.00
|1617
|2005.04.19 08:29
|sell
|809
|4.00
|1.3034
|1.3051
|1.3024
|1618
|2005.04.19 08:29
|t/p
|809
|4.00
|1.3024
|1.3051
|1.3024
|400.00
|46000.00
|1619
|2005.04.19 08:36
|sell
|810
|4.00
|1.3018
|1.3035
|1.3008
|1620
|2005.04.19 08:59
|t/p
|810
|4.00
|1.3008
|1.3035
|1.3008
|400.00
|46400.00
|1621
|2005.04.19 08:59
|sell
|811
|4.00
|1.3021
|1.3038
|1.3011
|1622
|2005.04.19 08:59
|t/p
|811
|4.00
|1.3011
|1.3038
|1.3011
|400.00
|46800.00
|1623
|2005.04.19 09:04
|sell
|812
|4.00
|1.2994
|1.3011
|1.2984
|1624
|2005.04.19 10:04
|s/l
|812
|4.00
|1.3011
|1.3011
|1.2984
|-680.00
|46120.00
|1625
|2005.04.19 10:34
|sell
|813
|4.00
|1.3013
|1.3030
|1.3003
|1626
|2005.04.19 10:59
|t/p
|813
|4.00
|1.3003
|1.3030
|1.3003
|400.00
|46520.00
|1627
|2005.04.19 10:59
|sell
|814
|4.00
|1.3013
|1.3030
|1.3003
|1628
|2005.04.19 10:59
|t/p
|814
|4.00
|1.3003
|1.3030
|1.3003
|400.00
|46920.00
|1629
|2005.04.19 11:03
|sell
|815
|4.00
|1.2994
|1.3011
|1.2984
|1630
|2005.04.19 12:32
|s/l
|815
|4.00
|1.3011
|1.3011
|1.2984
|-680.00
|46240.00
|1631
|2005.04.19 15:58
|sell
|816
|4.00
|1.3037
|1.3054
|1.3027
|1632
|2005.04.19 16:20
|t/p
|816
|4.00
|1.3027
|1.3054
|1.3027
|400.00
|46640.00
|1633
|2005.04.19 16:27
|sell
|817
|4.00
|1.3033
|1.3050
|1.3023
|1634
|2005.04.19 17:50
|t/p
|817
|4.00
|1.3023
|1.3050
|1.3023
|400.00
|47040.00
|1635
|2005.04.19 18:54
|sell
|818
|4.00
|1.3037
|1.3054
|1.3027
|1636
|2005.04.19 19:01
|s/l
|818
|4.00
|1.3054
|1.3054
|1.3027
|-680.00
|46360.00
|1637
|2005.04.20 00:53
|sell
|819
|4.00
|1.3075
|1.3092
|1.3065
|1638
|2005.04.20 06:31
|t/p
|819
|4.00
|1.3065
|1.3092
|1.3065
|400.00
|46760.00
|1639
|2005.04.20 07:14
|sell
|820
|4.00
|1.3065
|1.3082
|1.3055
|1640
|2005.04.20 07:30
|t/p
|820
|4.00
|1.3055
|1.3082
|1.3055
|400.00
|47160.00
|1641
|2005.04.20 07:44
|sell
|821
|4.00
|1.3058
|1.3075
|1.3048
|1642
|2005.04.20 07:59
|t/p
|821
|4.00
|1.3048
|1.3075
|1.3048
|400.00
|47560.00
|1643
|2005.04.20 07:59
|sell
|822
|4.00
|1.3058
|1.3075
|1.3048
|1644
|2005.04.20 07:59
|t/p
|822
|4.00
|1.3048
|1.3075
|1.3048
|400.00
|47960.00
|1645
|2005.04.20 08:07
|sell
|823
|4.00
|1.3043
|1.3060
|1.3033
|1646
|2005.04.20 12:30
|t/p
|823
|4.00
|1.3033
|1.3060
|1.3033
|400.00
|48360.00
|1647
|2005.04.20 12:33
|sell
|824
|4.00
|1.3046
|1.3063
|1.3036
|1648
|2005.04.20 12:59
|t/p
|824
|4.00
|1.3036
|1.3063
|1.3036
|400.00
|48760.00
|1649
|2005.04.20 13:00
|sell
|825
|4.00
|1.3012
|1.3029
|1.3002
|1650
|2005.04.20 13:01
|t/p
|825
|4.00
|1.3002
|1.3029
|1.3002
|400.00
|49160.00
|1651
|2005.04.20 13:06
|sell
|826
|4.00
|1.3012
|1.3029
|1.3002
|1652
|2005.04.20 13:36
|s/l
|826
|4.00
|1.3029
|1.3029
|1.3002
|-680.00
|48480.00
|1653
|2005.04.20 15:56
|sell
|827
|4.00
|1.3095
|1.3112
|1.3085
|1654
|2005.04.20 15:57
|t/p
|827
|4.00
|1.3085
|1.3112
|1.3085
|400.00
|48880.00
|1655
|2005.04.20 15:57
|sell
|828
|4.00
|1.3094
|1.3111
|1.3084
|1656
|2005.04.20 15:59
|t/p
|828
|4.00
|1.3084
|1.3111
|1.3084
|400.00
|49280.00
|1657
|2005.04.20 16:27
|sell
|829
|4.00
|1.3079
|1.3096
|1.3069
|1658
|2005.04.20 17:02
|s/l
|829
|4.00
|1.3096
|1.3096
|1.3069
|-680.00
|48600.00
|1659
|2005.04.20 17:25
|sell
|830
|4.00
|1.3088
|1.3105
|1.3078
|1660
|2005.04.20 19:54
|s/l
|830
|4.00
|1.3105
|1.3105
|1.3078
|-680.00
|47920.00
|1661
|2005.04.21 05:12
|sell
|831
|4.00
|1.3094
|1.3111
|1.3084
|1662
|2005.04.21 06:22
|s/l
|831
|4.00
|1.3111
|1.3111
|1.3084
|-680.00
|47240.00
|1663
|2005.04.21 06:22
|sell
|832
|4.00
|1.3106
|1.3123
|1.3096
|1664
|2005.04.21 06:29
|t/p
|832
|4.00
|1.3096
|1.3123
|1.3096
|400.00
|47640.00
|1665
|2005.04.21 07:09
|sell
|833
|4.00
|1.3092
|1.3109
|1.3082
|1666
|2005.04.21 07:35
|t/p
|833
|4.00
|1.3082
|1.3109
|1.3082
|400.00
|48040.00
|1667
|2005.04.21 07:37
|sell
|834
|4.00
|1.3083
|1.3100
|1.3073
|1668
|2005.04.21 08:48
|s/l
|834
|4.00
|1.3100
|1.3100
|1.3073
|-680.00
|47360.00
|1669
|2005.04.21 09:07
|sell
|835
|4.00
|1.3096
|1.3113
|1.3086
|1670
|2005.04.21 11:01
|t/p
|835
|4.00
|1.3086
|1.3113
|1.3086
|400.00
|47760.00
|1671
|2005.04.21 11:03
|sell
|836
|4.00
|1.3092
|1.3109
|1.3082
|1672
|2005.04.21 11:30
|t/p
|836
|4.00
|1.3082
|1.3109
|1.3082
|400.00
|48160.00
|1673
|2005.04.21 11:35
|sell
|837
|4.00
|1.3079
|1.3096
|1.3069
|1674
|2005.04.21 11:59
|t/p
|837
|4.00
|1.3069
|1.3096
|1.3069
|400.00
|48560.00
|1675
|2005.04.21 12:30
|sell
|838
|4.00
|1.3073
|1.3090
|1.3063
|1676
|2005.04.21 13:12
|s/l
|838
|4.00
|1.3090
|1.3090
|1.3063
|-680.00
|47880.00
|1677
|2005.04.21 13:12
|sell
|839
|4.00
|1.3085
|1.3102
|1.3075
|1678
|2005.04.21 13:30
|t/p
|839
|4.00
|1.3075
|1.3102
|1.3075
|400.00
|48280.00
|1679
|2005.04.21 14:56
|buy
|840
|4.00
|1.3104
|1.3087
|1.3114
|1680
|2005.04.21 14:59
|t/p
|840
|4.00
|1.3114
|1.3087
|1.3114
|400.00
|48680.00
|1681
|2005.04.21 15:05
|sell
|841
|4.00
|1.3115
|1.3132
|1.3105
|1682
|2005.04.21 15:20
|t/p
|841
|4.00
|1.3105
|1.3132
|1.3105
|400.00
|49080.00
|1683
|2005.04.21 15:21
|sell
|842
|4.00
|1.3116
|1.3133
|1.3106
|1684
|2005.04.21 15:21
|t/p
|842
|4.00
|1.3106
|1.3133
|1.3106
|400.00
|49480.00
|1685
|2005.04.21 15:22
|sell
|843
|4.00
|1.3115
|1.3132
|1.3105
|1686
|2005.04.21 15:25
|t/p
|843
|4.00
|1.3105
|1.3132
|1.3105
|400.00
|49880.00
|1687
|2005.04.21 15:28
|sell
|844
|4.00
|1.3121
|1.3138
|1.3111
|1688
|2005.04.21 15:28
|t/p
|844
|4.00
|1.3111
|1.3138
|1.3111
|400.00
|50280.00
|1689
|2005.04.21 15:28
|sell
|845
|5.00
|1.3118
|1.3135
|1.3108
|1690
|2005.04.21 15:29
|t/p
|845
|5.00
|1.3108
|1.3135
|1.3108
|500.00
|50780.00
|1691
|2005.04.21 15:29
|sell
|846
|5.00
|1.3121
|1.3138
|1.3111
|1692
|2005.04.21 15:29
|t/p
|846
|5.00
|1.3111
|1.3138
|1.3111
|500.00
|51280.00
|1693
|2005.04.21 15:29
|sell
|847
|5.00
|1.3118
|1.3135
|1.3108
|1694
|2005.04.21 15:29
|t/p
|847
|5.00
|1.3108
|1.3135
|1.3108
|500.00
|51780.00
|1695
|2005.04.21 16:28
|sell
|848
|5.00
|1.3092
|1.3109
|1.3082
|1696
|2005.04.21 16:29
|t/p
|848
|5.00
|1.3082
|1.3109
|1.3082
|500.00
|52280.00
|1697
|2005.04.21 16:29
|sell
|849
|5.00
|1.3091
|1.3108
|1.3081
|1698
|2005.04.21 16:29
|t/p
|849
|5.00
|1.3081
|1.3108
|1.3081
|500.00
|52780.00
|1699
|2005.04.21 16:56
|sell
|850
|5.00
|1.3036
|1.3053
|1.3026
|1700
|2005.04.21 17:08
|s/l
|850
|5.00
|1.3053
|1.3053
|1.3026
|-850.00
|51930.00
|1701
|2005.04.21 21:50
|sell
|851
|5.00
|1.3058
|1.3075
|1.3048
|1702
|2005.04.21 21:52
|t/p
|851
|5.00
|1.3048
|1.3075
|1.3048
|500.00
|52430.00
|1703
|2005.04.22 00:17
|sell
|852
|5.00
|1.3041
|1.3058
|1.3031
|1704
|2005.04.22 00:49
|t/p
|852
|5.00
|1.3031
|1.3058
|1.3031
|500.00
|52930.00
|1705
|2005.04.22 01:18
|buy
|853
|5.00
|1.3026
|1.3009
|1.3036
|1706
|2005.04.22 02:15
|t/p
|853
|5.00
|1.3036
|1.3009
|1.3036
|500.00
|53430.00
|1707
|2005.04.22 05:42
|buy
|854
|5.00
|1.3039
|1.3022
|1.3049
|1708
|2005.04.22 06:02
|t/p
|854
|5.00
|1.3049
|1.3022
|1.3049
|500.00
|53930.00
|1709
|2005.04.22 08:36
|sell
|855
|5.00
|1.3071
|1.3088
|1.3061
|1710
|2005.04.22 08:49
|t/p
|855
|5.00
|1.3061
|1.3088
|1.3061
|500.00
|54430.00
|1711
|2005.04.22 15:00
|sell
|856
|5.00
|1.3082
|1.3099
|1.3072
|1712
|2005.04.22 15:11
|t/p
|856
|5.00
|1.3072
|1.3099
|1.3072
|500.00
|54930.00
|1713
|2005.04.22 15:23
|sell
|857
|5.00
|1.3081
|1.3098
|1.3071
|1714
|2005.04.22 15:29
|t/p
|857
|5.00
|1.3071
|1.3098
|1.3071
|500.00
|55430.00
|1715
|2005.04.22 16:47
|sell
|858
|5.00
|1.3067
|1.3084
|1.3057
|1716
|2005.04.22 17:07
|t/p
|858
|5.00
|1.3057
|1.3084
|1.3057
|500.00
|55930.00
|1717
|2005.04.22 17:18
|sell
|859
|5.00
|1.3056
|1.3073
|1.3046
|1718
|2005.04.22 18:52
|s/l
|859
|5.00
|1.3073
|1.3073
|1.3046
|-850.00
|55080.00
|1719
|2005.04.24 23:43
|sell
|860
|5.00
|1.3048
|1.3065
|1.3038
|1720
|2005.04.25 00:01
|t/p
|860
|5.00
|1.3038
|1.3065
|1.3038
|500.00
|55580.00
|1721
|2005.04.25 00:12
|sell
|861
|5.00
|1.3042
|1.3059
|1.3032
|1722
|2005.04.25 00:29
|t/p
|861
|5.00
|1.3032
|1.3059
|1.3032
|500.00
|56080.00
|1723
|2005.04.25 00:42
|sell
|862
|5.00
|1.3014
|1.3031
|1.3004
|1724
|2005.04.25 05:41
|s/l
|862
|5.00
|1.3031
|1.3031
|1.3004
|-850.00
|55230.00
|1725
|2005.04.25 06:22
|buy
|863
|5.00
|1.3022
|1.3005
|1.3032
|1726
|2005.04.25 06:29
|t/p
|863
|5.00
|1.3032
|1.3005
|1.3032
|500.00
|55730.00
|1727
|2005.04.25 10:56
|buy
|864
|5.00
|1.2976
|1.2959
|1.2986
|1728
|2005.04.25 11:26
|s/l
|864
|5.00
|1.2959
|1.2959
|1.2986
|-850.00
|54880.00
|1729
|2005.04.25 14:54
|buy
|865
|5.00
|1.2959
|1.2942
|1.2969
|1730
|2005.04.25 14:59
|t/p
|865
|5.00
|1.2969
|1.2942
|1.2969
|500.00
|55380.00
|1731
|2005.04.25 15:29
|sell
|866
|5.00
|1.2979
|1.2996
|1.2969
|1732
|2005.04.25 19:01
|s/l
|866
|5.00
|1.2996
|1.2996
|1.2969
|-850.00
|54530.00
|1733
|2005.04.26 04:29
|sell
|867
|5.00
|1.3009
|1.3026
|1.2999
|1734
|2005.04.26 06:34
|t/p
|867
|5.00
|1.2999
|1.3026
|1.2999
|500.00
|55030.00
|1735
|2005.04.26 07:25
|sell
|868
|5.00
|1.2995
|1.3012
|1.2985
|1736
|2005.04.26 07:33
|t/p
|868
|5.00
|1.2985
|1.3012
|1.2985
|500.00
|55530.00
|1737
|2005.04.26 12:38
|sell
|869
|5.00
|1.2996
|1.3013
|1.2986
|1738
|2005.04.26 13:30
|t/p
|869
|5.00
|1.2986
|1.3013
|1.2986
|500.00
|56030.00
|1739
|2005.04.26 13:37
|sell
|870
|5.00
|1.2996
|1.3013
|1.2986
|1740
|2005.04.26 14:00
|t/p
|870
|5.00
|1.2986
|1.3013
|1.2986
|500.00
|56530.00
|1741
|2005.04.26 14:17
|sell
|871
|5.00
|1.2985
|1.3002
|1.2975
|1742
|2005.04.26 14:20
|t/p
|871
|5.00
|1.2975
|1.3002
|1.2975
|500.00
|57030.00
|1743
|2005.04.26 16:27
|buy
|872
|5.00
|1.2960
|1.2943
|1.2970
|1744
|2005.04.26 17:12
|t/p
|872
|5.00
|1.2970
|1.2943
|1.2970
|500.00
|57530.00
|1745
|2005.04.27 06:01
|sell
|873
|5.00
|1.2937
|1.2954
|1.2927
|1746
|2005.04.27 06:09
|t/p
|873
|5.00
|1.2927
|1.2954
|1.2927
|500.00
|58030.00
|1747
|2005.04.27 13:21
|buy
|874
|5.00
|1.2975
|1.2958
|1.2985
|1748
|2005.04.27 15:18
|s/l
|874
|5.00
|1.2958
|1.2958
|1.2985
|-850.00
|57180.00
|1749
|2005.04.27 15:55
|sell
|875
|5.00
|1.2953
|1.2970
|1.2943
|1750
|2005.04.27 15:59
|t/p
|875
|5.00
|1.2943
|1.2970
|1.2943
|500.00
|57680.00
|1751
|2005.04.27 16:16
|sell
|876
|5.00
|1.2938
|1.2955
|1.2928
|1752
|2005.04.27 16:17
|t/p
|876
|5.00
|1.2928
|1.2955
|1.2928
|500.00
|58180.00
|1753
|2005.04.27 16:25
|sell
|877
|5.00
|1.2938
|1.2955
|1.2928
|1754
|2005.04.27 21:40
|t/p
|877
|5.00
|1.2928
|1.2955
|1.2928
|500.00
|58680.00
|1755
|2005.04.28 00:44
|sell
|878
|5.00
|1.2932
|1.2949
|1.2922
|1756
|2005.04.28 06:30
|t/p
|878
|5.00
|1.2922
|1.2949
|1.2922
|500.00
|59180.00
|1757
|2005.04.28 06:37
|sell
|879
|5.00
|1.2928
|1.2945
|1.2918
|1758
|2005.04.28 07:01
|t/p
|879
|5.00
|1.2918
|1.2945
|1.2918
|500.00
|59680.00
|1759
|2005.04.28 07:06
|sell
|880
|5.00
|1.2927
|1.2944
|1.2917
|1760
|2005.04.28 10:00
|t/p
|880
|5.00
|1.2917
|1.2944
|1.2917
|500.00
|60180.00
|1761
|2005.04.28 10:02
|sell
|881
|6.00
|1.2922
|1.2939
|1.2912
|1762
|2005.04.28 10:15
|t/p
|881
|6.00
|1.2912
|1.2939
|1.2912
|600.00
|60780.00
|1763
|2005.04.28 12:32
|buy
|882
|6.00
|1.2906
|1.2889
|1.2916
|1764
|2005.04.28 12:56
|s/l
|882
|6.00
|1.2889
|1.2889
|1.2916
|-1020.00
|59760.00
|1765
|2005.04.28 12:56
|buy
|883
|5.00
|1.2894
|1.2877
|1.2904
|1766
|2005.04.28 12:59
|t/p
|883
|5.00
|1.2904
|1.2877
|1.2904
|500.00
|60260.00
|1767
|2005.04.28 12:59
|buy
|884
|6.00
|1.2905
|1.2888
|1.2915
|1768
|2005.04.28 13:01
|t/p
|884
|6.00
|1.2915
|1.2888
|1.2915
|600.00
|60860.00
|1769
|2005.04.28 13:02
|buy
|885
|6.00
|1.2906
|1.2889
|1.2916
|1770
|2005.04.28 13:10
|s/l
|885
|6.00
|1.2889
|1.2889
|1.2916
|-1020.00
|59840.00
|1771
|2005.04.28 14:10
|buy
|886
|5.00
|1.2917
|1.2900
|1.2927
|1772
|2005.04.28 14:30
|t/p
|886
|5.00
|1.2927
|1.2900
|1.2927
|500.00
|60340.00
|1773
|2005.04.28 15:08
|buy
|887
|6.00
|1.2909
|1.2892
|1.2919
|1774
|2005.04.28 15:32
|t/p
|887
|6.00
|1.2919
|1.2892
|1.2919
|600.00
|60940.00
|1775
|2005.04.29 07:27
|sell
|888
|6.00
|1.2963
|1.2980
|1.2953
|1776
|2005.04.29 12:34
|t/p
|888
|6.00
|1.2953
|1.2980
|1.2953
|600.00
|61540.00
|1777
|2005.04.29 12:50
|sell
|889
|6.00
|1.2954
|1.2971
|1.2944
|1778
|2005.04.29 13:04
|t/p
|889
|6.00
|1.2944
|1.2971
|1.2944
|600.00
|62140.00
|1779
|2005.04.29 13:49
|sell
|890
|6.00
|1.2940
|1.2957
|1.2930
|1780
|2005.04.29 14:02
|t/p
|890
|6.00
|1.2930
|1.2957
|1.2930
|600.00
|62740.00
|1781
|2005.04.29 14:19
|sell
|891
|6.00
|1.2936
|1.2953
|1.2926
|1782
|2005.04.29 14:30
|t/p
|891
|6.00
|1.2926
|1.2953
|1.2926
|600.00
|63340.00
|1783
|2005.04.29 14:49
|sell
|892
|6.00
|1.2924
|1.2941
|1.2914
|1784
|2005.04.29 15:02
|t/p
|892
|6.00
|1.2914
|1.2941
|1.2914
|600.00
|63940.00
|1785
|2005.04.29 15:09
|sell
|893
|6.00
|1.2916
|1.2933
|1.2906
|1786
|2005.04.29 15:18
|s/l
|893
|6.00
|1.2933
|1.2933
|1.2906
|-1020.00
|62920.00
|1787
|2005.04.29 15:48
|sell
|894
|6.00
|1.2930
|1.2947
|1.2920
|1788
|2005.04.29 16:00
|t/p
|894
|6.00
|1.2920
|1.2947
|1.2920
|600.00
|63520.00
|1789
|2005.04.29 16:40
|sell
|895
|6.00
|1.2914
|1.2931
|1.2904
|1790
|2005.04.29 17:00
|t/p
|895
|6.00
|1.2904
|1.2931
|1.2904
|600.00
|64120.00
|1791
|2005.04.29 17:09
|sell
|896
|6.00
|1.2906
|1.2923
|1.2896
|1792
|2005.04.29 17:29
|t/p
|896
|6.00
|1.2896
|1.2923
|1.2896
|600.00
|64720.00
|1793
|2005.04.29 17:29
|sell
|897
|6.00
|1.2906
|1.2923
|1.2896
|1794
|2005.04.29 17:29
|t/p
|897
|6.00
|1.2896
|1.2923
|1.2896
|600.00
|65320.00
|1795
|2005.04.29 19:27
|sell
|898
|6.00
|1.2868
|1.2885
|1.2858
|1796
|2005.05.01 23:25
|t/p
|898
|6.00
|1.2858
|1.2885
|1.2858
|600.00
|65920.00
|1797
|2005.05.02 12:44
|buy
|899
|6.00
|1.2862
|1.2845
|1.2872
|1798
|2005.05.02 14:07
|s/l
|899
|6.00
|1.2845
|1.2845
|1.2872
|-1020.00
|64900.00
|1799
|2005.05.03 01:46
|sell
|900
|6.00
|1.2849
|1.2866
|1.2839
|1800
|2005.05.03 01:46
|t/p
|900
|6.00
|1.2839
|1.2866
|1.2839
|600.00
|65500.00
|1801
|2005.05.03 01:47
|sell
|901
|6.00
|1.2849
|1.2866
|1.2839
|1802
|2005.05.03 01:59
|t/p
|901
|6.00
|1.2839
|1.2866
|1.2839
|600.00
|66100.00
|1803
|2005.05.03 07:59
|sell
|902
|6.00
|1.2859
|1.2876
|1.2849
|1804
|2005.05.03 09:01
|s/l
|902
|6.00
|1.2876
|1.2876
|1.2849
|-1020.00
|65080.00
|1805
|2005.05.03 11:27
|sell
|903
|6.00
|1.2858
|1.2875
|1.2848
|1806
|2005.05.03 13:24
|s/l
|903
|6.00
|1.2875
|1.2875
|1.2848
|-1020.00
|64060.00
|1807
|2005.05.03 13:54
|sell
|904
|6.00
|1.2893
|1.2910
|1.2883
|1808
|2005.05.03 14:43
|t/p
|904
|6.00
|1.2883
|1.2910
|1.2883
|600.00
|64660.00
|1809
|2005.05.03 16:55
|sell
|905
|6.00
|1.2898
|1.2915
|1.2888
|1810
|2005.05.03 17:10
|t/p
|905
|6.00
|1.2888
|1.2915
|1.2888
|600.00
|65260.00
|1811
|2005.05.03 18:06
|sell
|906
|6.00
|1.2888
|1.2905
|1.2878
|1812
|2005.05.03 18:08
|t/p
|906
|6.00
|1.2878
|1.2905
|1.2878
|600.00
|65860.00
|1813
|2005.05.03 18:16
|sell
|907
|6.00
|1.2888
|1.2905
|1.2878
|1814
|2005.05.03 18:23
|s/l
|907
|6.00
|1.2905
|1.2905
|1.2878
|-1020.00
|64840.00
|1815
|2005.05.03 18:23
|sell
|908
|6.00
|1.2900
|1.2917
|1.2890
|1816
|2005.05.03 18:29
|t/p
|908
|6.00
|1.2890
|1.2917
|1.2890
|600.00
|65440.00
|1817
|2005.05.03 18:29
|sell
|909
|6.00
|1.2889
|1.2906
|1.2879
|1818
|2005.05.03 18:29
|s/l
|909
|6.00
|1.2906
|1.2906
|1.2879
|-1020.00
|64420.00
|1819
|2005.05.03 18:29
|sell
|910
|6.00
|1.2904
|1.2921
|1.2894
|1820
|2005.05.03 18:29
|t/p
|910
|6.00
|1.2894
|1.2921
|1.2894
|600.00
|65020.00
|1821
|2005.05.03 18:47
|sell
|911
|6.00
|1.2869
|1.2886
|1.2859
|1822
|2005.05.03 18:52
|s/l
|911
|6.00
|1.2886
|1.2886
|1.2859
|-1020.00
|64000.00
|1823
|2005.05.03 20:20
|sell
|912
|6.00
|1.2892
|1.2909
|1.2882
|1824
|2005.05.03 20:31
|t/p
|912
|6.00
|1.2882
|1.2909
|1.2882
|600.00
|64600.00
|1825
|2005.05.03 20:50
|sell
|913
|6.00
|1.2883
|1.2900
|1.2873
|1826
|2005.05.03 21:05
|t/p
|913
|6.00
|1.2873
|1.2900
|1.2873
|600.00
|65200.00
|1827
|2005.05.04 02:05
|sell
|914
|6.00
|1.2961
|1.2978
|1.2951
|1828
|2005.05.04 06:30
|t/p
|914
|6.00
|1.2951
|1.2978
|1.2951
|600.00
|65800.00
|1829
|2005.05.04 06:57
|sell
|915
|6.00
|1.2953
|1.2970
|1.2943
|1830
|2005.05.04 07:00
|t/p
|915
|6.00
|1.2943
|1.2970
|1.2943
|600.00
|66400.00
|1831
|2005.05.04 12:45
|sell
|916
|6.00
|1.2959
|1.2976
|1.2949
|1832
|2005.05.04 13:00
|t/p
|916
|6.00
|1.2949
|1.2976
|1.2949
|600.00
|67000.00
|1833
|2005.05.04 14:13
|sell
|917
|6.00
|1.2957
|1.2974
|1.2947
|1834
|2005.05.04 14:29
|t/p
|917
|6.00
|1.2947
|1.2974
|1.2947
|600.00
|67600.00
|1835
|2005.05.04 14:29
|sell
|918
|6.00
|1.2958
|1.2975
|1.2948
|1836
|2005.05.04 14:29
|t/p
|918
|6.00
|1.2948
|1.2975
|1.2948
|600.00
|68200.00
|1837
|2005.05.04 15:59
|sell
|919
|6.00
|1.2946
|1.2963
|1.2936
|1838
|2005.05.04 16:00
|t/p
|919
|6.00
|1.2936
|1.2963
|1.2936
|600.00
|68800.00
|1839
|2005.05.04 16:11
|sell
|920
|6.00
|1.2935
|1.2952
|1.2925
|1840
|2005.05.04 18:12
|s/l
|920
|6.00
|1.2952
|1.2952
|1.2925
|-1020.00
|67780.00
|1841
|2005.05.05 01:07
|buy
|921
|6.00
|1.2937
|1.2920
|1.2947
|1842
|2005.05.05 04:30
|t/p
|921
|6.00
|1.2947
|1.2920
|1.2947
|600.00
|68380.00
|1843
|2005.05.05 09:27
|sell
|922
|6.00
|1.2981
|1.2998
|1.2971
|1844
|2005.05.05 09:37
|t/p
|922
|6.00
|1.2971
|1.2998
|1.2971
|600.00
|68980.00
|1845
|2005.05.05 13:22
|sell
|923
|6.00
|1.2966
|1.2983
|1.2956
|1846
|2005.05.05 13:30
|t/p
|923
|6.00
|1.2956
|1.2983
|1.2956
|600.00
|69580.00
|1847
|2005.05.05 13:51
|sell
|924
|6.00
|1.2959
|1.2976
|1.2949
|1848
|2005.05.05 14:30
|t/p
|924
|6.00
|1.2949
|1.2976
|1.2949
|600.00
|70180.00
|1849
|2005.05.05 15:18
|sell
|925
|7.00
|1.2943
|1.2960
|1.2933
|1850
|2005.05.05 15:30
|t/p
|925
|7.00
|1.2933
|1.2960
|1.2933
|700.00
|70880.00
|1851
|2005.05.05 16:44
|sell
|926
|7.00
|1.2945
|1.2962
|1.2935
|1852
|2005.05.05 16:49
|s/l
|926
|7.00
|1.2962
|1.2962
|1.2935
|-1190.00
|69690.00
|1853
|2005.05.05 17:13
|sell
|927
|6.00
|1.2954
|1.2971
|1.2944
|1854
|2005.05.05 17:19
|s/l
|927
|6.00
|1.2971
|1.2971
|1.2944
|-1020.00
|68670.00
|1855
|2005.05.05 17:27
|buy
|928
|6.00
|1.2952
|1.2935
|1.2962
|1856
|2005.05.05 17:38
|s/l
|928
|6.00
|1.2935
|1.2935
|1.2962
|-1020.00
|67650.00
|1857
|2005.05.05 17:46
|sell
|929
|6.00
|1.2943
|1.2960
|1.2933
|1858
|2005.05.05 19:15
|s/l
|929
|6.00
|1.2960
|1.2960
|1.2933
|-1020.00
|66630.00
|1859
|2005.05.06 00:05
|sell
|930
|6.00
|1.2946
|1.2963
|1.2936
|1860
|2005.05.06 10:02
|s/l
|930
|6.00
|1.2963
|1.2963
|1.2936
|-1020.00
|65610.00
|1861
|2005.05.06 11:34
|buy
|931
|6.00
|1.2954
|1.2937
|1.2964
|1862
|2005.05.06 12:30
|s/l
|931
|6.00
|1.2937
|1.2937
|1.2964
|-1020.00
|64590.00
|1863
|2005.05.06 12:57
|sell
|932
|6.00
|1.2949
|1.2966
|1.2939
|1864
|2005.05.06 12:57
|t/p
|932
|6.00
|1.2939
|1.2966
|1.2939
|600.00
|65190.00
|1865
|2005.05.06 12:57
|sell
|933
|6.00
|1.2949
|1.2966
|1.2939
|1866
|2005.05.06 12:57
|t/p
|933
|6.00
|1.2939
|1.2966
|1.2939
|600.00
|65790.00
|1867
|2005.05.06 13:09
|sell
|934
|6.00
|1.2862
|1.2879
|1.2852
|1868
|2005.05.06 13:13
|t/p
|934
|6.00
|1.2852
|1.2879
|1.2852
|600.00
|66390.00
|1869
|2005.05.06 13:26
|sell
|935
|6.00
|1.2862
|1.2879
|1.2852
|1870
|2005.05.06 13:58
|t/p
|935
|6.00
|1.2852
|1.2879
|1.2852
|600.00
|66990.00
|1871
|2005.05.06 14:28
|buy
|936
|6.00
|1.2848
|1.2831
|1.2858
|1872
|2005.05.06 15:26
|s/l
|936
|6.00
|1.2831
|1.2831
|1.2858
|-1020.00
|65970.00
|1873
|2005.05.06 16:58
|buy
|937
|6.00
|1.2834
|1.2817
|1.2844
|1874
|2005.05.06 18:53
|s/l
|937
|6.00
|1.2817
|1.2817
|1.2844
|-1020.00
|64950.00
|1875
|2005.05.09 04:59
|sell
|938
|6.00
|1.2798
|1.2815
|1.2788
|1876
|2005.05.09 05:38
|s/l
|938
|6.00
|1.2815
|1.2815
|1.2788
|-1020.00
|63930.00
|1877
|2005.05.09 06:29
|buy
|939
|6.00
|1.2803
|1.2786
|1.2813
|1878
|2005.05.09 07:04
|t/p
|939
|6.00
|1.2813
|1.2786
|1.2813
|600.00
|64530.00
|1879
|2005.05.09 15:41
|buy
|940
|6.00
|1.2836
|1.2819
|1.2846
|1880
|2005.05.09 19:47
|t/p
|940
|6.00
|1.2846
|1.2819
|1.2846
|600.00
|65130.00
|1881
|2005.05.09 22:58
|sell
|941
|6.00
|1.2855
|1.2872
|1.2845
|1882
|2005.05.09 23:32
|t/p
|941
|6.00
|1.2845
|1.2872
|1.2845
|600.00
|65730.00
|1883
|2005.05.09 23:54
|sell
|942
|6.00
|1.2849
|1.2866
|1.2839
|1884
|2005.05.10 00:01
|t/p
|942
|6.00
|1.2839
|1.2866
|1.2839
|600.00
|66330.00
|1885
|2005.05.10 00:26
|sell
|943
|6.00
|1.2846
|1.2863
|1.2836
|1886
|2005.05.10 06:00
|t/p
|943
|6.00
|1.2836
|1.2863
|1.2836
|600.00
|66930.00
|1887
|2005.05.10 06:02
|sell
|944
|6.00
|1.2842
|1.2859
|1.2832
|1888
|2005.05.10 06:30
|t/p
|944
|6.00
|1.2832
|1.2859
|1.2832
|600.00
|67530.00
|1889
|2005.05.10 06:48
|sell
|945
|6.00
|1.2837
|1.2854
|1.2827
|1890
|2005.05.10 07:06
|t/p
|945
|6.00
|1.2827
|1.2854
|1.2827
|600.00
|68130.00
|1891
|2005.05.10 07:46
|sell
|946
|6.00
|1.2826
|1.2843
|1.2816
|1892
|2005.05.10 08:45
|s/l
|946
|6.00
|1.2843
|1.2843
|1.2816
|-1020.00
|67110.00
|1893
|2005.05.10 09:14
|sell
|947
|6.00
|1.2853
|1.2870
|1.2843
|1894
|2005.05.10 11:12
|s/l
|947
|6.00
|1.2870
|1.2870
|1.2843
|-1020.00
|66090.00
|1895
|2005.05.10 12:54
|buy
|948
|6.00
|1.2853
|1.2836
|1.2863
|1896
|2005.05.10 12:57
|t/p
|948
|6.00
|1.2863
|1.2836
|1.2863
|600.00
|66690.00
|1897
|2005.05.10 14:22
|buy
|949
|6.00
|1.2862
|1.2845
|1.2872
|1898
|2005.05.10 14:37
|t/p
|949
|6.00
|1.2872
|1.2845
|1.2872
|600.00
|67290.00
|1899
|2005.05.10 16:20
|sell
|950
|6.00
|1.2877
|1.2894
|1.2867
|1900
|2005.05.11 02:12
|s/l
|950
|6.00
|1.2894
|1.2894
|1.2867
|-1020.00
|66270.00
|1901
|2005.05.11 02:12
|sell
|951
|6.00
|1.2890
|1.2907
|1.2880
|1902
|2005.05.11 02:34
|t/p
|951
|6.00
|1.2880
|1.2907
|1.2880
|600.00
|66870.00
|1903
|2005.05.11 03:24
|sell
|952
|6.00
|1.2874
|1.2891
|1.2864
|1904
|2005.05.11 06:47
|s/l
|952
|6.00
|1.2891
|1.2891
|1.2864
|-1020.00
|65850.00
|1905
|2005.05.11 07:38
|sell
|953
|6.00
|1.2890
|1.2907
|1.2880
|1906
|2005.05.11 08:07
|s/l
|953
|6.00
|1.2907
|1.2907
|1.2880
|-1020.00
|64830.00
|1907
|2005.05.11 08:29
|buy
|954
|6.00
|1.2888
|1.2871
|1.2898
|1908
|2005.05.11 08:29
|t/p
|954
|6.00
|1.2898
|1.2871
|1.2898
|600.00
|65430.00
|1909
|2005.05.11 08:29
|buy
|955
|6.00
|1.2888
|1.2871
|1.2898
|1910
|2005.05.11 08:31
|s/l
|955
|6.00
|1.2871
|1.2871
|1.2898
|-1020.00
|64410.00
|1911
|2005.05.11 08:32
|sell
|956
|6.00
|1.2883
|1.2900
|1.2873
|1912
|2005.05.11 08:32
|t/p
|956
|6.00
|1.2873
|1.2900
|1.2873
|600.00
|65010.00
|1913
|2005.05.11 08:32
|sell
|957
|6.00
|1.2883
|1.2900
|1.2873
|1914
|2005.05.11 09:14
|s/l
|957
|6.00
|1.2900
|1.2900
|1.2873
|-1020.00
|63990.00
|1915
|2005.05.11 09:36
|sell
|958
|6.00
|1.2894
|1.2911
|1.2884
|1916
|2005.05.11 11:30
|t/p
|958
|6.00
|1.2884
|1.2911
|1.2884
|600.00
|64590.00
|1917
|2005.05.11 12:26
|sell
|959
|6.00
|1.2885
|1.2902
|1.2875
|1918
|2005.05.11 12:30
|t/p
|959
|6.00
|1.2875
|1.2902
|1.2875
|600.00
|65190.00
|1919
|2005.05.11 13:00
|sell
|960
|6.00
|1.2803
|1.2820
|1.2793
|1920
|2005.05.11 13:01
|t/p
|960
|6.00
|1.2793
|1.2820
|1.2793
|600.00
|65790.00
|1921
|2005.05.11 13:01
|sell
|961
|6.00
|1.2804
|1.2821
|1.2794
|1922
|2005.05.11 14:28
|t/p
|961
|6.00
|1.2794
|1.2821
|1.2794
|600.00
|66390.00
|1923
|2005.05.11 14:28
|sell
|962
|6.00
|1.2800
|1.2817
|1.2790
|1924
|2005.05.11 14:28
|t/p
|962
|6.00
|1.2790
|1.2817
|1.2790
|600.00
|66990.00
|1925
|2005.05.11 14:29
|sell
|963
|6.00
|1.2800
|1.2817
|1.2790
|1926
|2005.05.11 14:50
|s/l
|963
|6.00
|1.2817
|1.2817
|1.2790
|-1020.00
|65970.00
|1927
|2005.05.11 14:59
|buy
|964
|6.00
|1.2805
|1.2788
|1.2815
|1928
|2005.05.11 14:59
|t/p
|964
|6.00
|1.2815
|1.2788
|1.2815
|600.00
|66570.00
|1929
|2005.05.11 15:26
|buy
|965
|6.00
|1.2816
|1.2799
|1.2826
|1930
|2005.05.11 16:19
|t/p
|965
|6.00
|1.2826
|1.2799
|1.2826
|600.00
|67170.00
|1931
|2005.05.12 06:09
|buy
|966
|6.00
|1.2786
|1.2769
|1.2796
|1932
|2005.05.12 06:37
|s/l
|966
|6.00
|1.2769
|1.2769
|1.2796
|-1020.00
|66150.00
|1933
|2005.05.12 07:06
|buy
|967
|6.00
|1.2753
|1.2736
|1.2763
|1934
|2005.05.12 07:31
|t/p
|967
|6.00
|1.2763
|1.2736
|1.2763
|600.00
|66750.00
|1935
|2005.05.12 07:35
|buy
|968
|6.00
|1.2753
|1.2736
|1.2763
|1936
|2005.05.12 08:00
|t/p
|968
|6.00
|1.2763
|1.2736
|1.2763
|600.00
|67350.00
|1937
|2005.05.12 08:29
|sell
|969
|6.00
|1.2765
|1.2782
|1.2755
|1938
|2005.05.12 12:30
|t/p
|969
|6.00
|1.2755
|1.2782
|1.2755
|600.00
|67950.00
|1939
|2005.05.12 13:22
|buy
|970
|6.00
|1.2712
|1.2695
|1.2722
|1940
|2005.05.12 14:27
|s/l
|970
|6.00
|1.2695
|1.2695
|1.2722
|-1020.00
|66930.00
|1941
|2005.05.12 14:59
|buy
|971
|6.00
|1.2699
|1.2682
|1.2709
|1942
|2005.05.12 14:59
|t/p
|971
|6.00
|1.2709
|1.2682
|1.2709
|600.00
|67530.00
|1943
|2005.05.12 15:27
|buy
|972
|6.00
|1.2714
|1.2697
|1.2724
|1944
|2005.05.12 18:52
|s/l
|972
|6.00
|1.2697
|1.2697
|1.2724
|-1020.00
|66510.00
|1945
|2005.05.13 06:48
|buy
|973
|6.00
|1.2671
|1.2654
|1.2681
|1946
|2005.05.13 07:00
|t/p
|973
|6.00
|1.2681
|1.2654
|1.2681
|600.00
|67110.00
|1947
|2005.05.13 10:03
|buy
|974
|6.00
|1.2636
|1.2619
|1.2646
|1948
|2005.05.13 12:49
|s/l
|974
|6.00
|1.2619
|1.2619
|1.2646
|-1020.00
|66090.00
|1949
|2005.05.13 12:57
|buy
|975
|6.00
|1.2621
|1.2604
|1.2631
|1950
|2005.05.13 12:59
|t/p
|975
|6.00
|1.2631
|1.2604
|1.2631
|600.00
|66690.00
|1951
|2005.05.13 13:29
|buy
|976
|6.00
|1.2628
|1.2611
|1.2638
|1952
|2005.05.13 13:29
|t/p
|976
|6.00
|1.2638
|1.2611
|1.2638
|600.00
|67290.00
|1953
|2005.05.16 06:49
|buy
|977
|6.00
|1.2588
|1.2571
|1.2598
|1954
|2005.05.16 07:01
|t/p
|977
|6.00
|1.2598
|1.2571
|1.2598
|600.00
|67890.00
|1955
|2005.05.16 07:29
|buy
|978
|6.00
|1.2595
|1.2578
|1.2605
|1956
|2005.05.16 08:02
|t/p
|978
|6.00
|1.2605
|1.2578
|1.2605
|600.00
|68490.00
|1957
|2005.05.16 10:24
|buy
|979
|6.00
|1.2613
|1.2596
|1.2623
|1958
|2005.05.16 12:35
|t/p
|979
|6.00
|1.2623
|1.2596
|1.2623
|600.00
|69090.00
|1959
|2005.05.16 17:26
|sell
|980
|6.00
|1.2638
|1.2655
|1.2628
|1960
|2005.05.16 23:38
|t/p
|980
|6.00
|1.2628
|1.2655
|1.2628
|600.00
|69690.00
|1961
|2005.05.17 00:40
|sell
|981
|6.00
|1.2619
|1.2636
|1.2609
|1962
|2005.05.17 02:52
|s/l
|981
|6.00
|1.2636
|1.2636
|1.2609
|-1020.00
|68670.00
|1963
|2005.05.17 05:59
|buy
|982
|6.00
|1.2642
|1.2625
|1.2652
|1964
|2005.05.17 06:00
|s/l
|982
|6.00
|1.2625
|1.2625
|1.2652
|-1020.00
|67650.00
|1965
|2005.05.17 06:10
|sell
|983
|6.00
|1.2636
|1.2653
|1.2626
|1966
|2005.05.17 07:31
|t/p
|983
|6.00
|1.2626
|1.2653
|1.2626
|600.00
|68250.00
|1967
|2005.05.17 07:38
|sell
|984
|6.00
|1.2632
|1.2649
|1.2622
|1968
|2005.05.17 08:30
|s/l
|984
|6.00
|1.2649
|1.2649
|1.2622
|-1020.00
|67230.00
|1969
|2005.05.17 10:58
|sell
|985
|6.00
|1.2647
|1.2664
|1.2637
|1970
|2005.05.17 11:31
|t/p
|985
|6.00
|1.2637
|1.2664
|1.2637
|600.00
|67830.00
|1971
|2005.05.17 11:33
|sell
|986
|6.00
|1.2640
|1.2657
|1.2630
|1972
|2005.05.17 12:00
|t/p
|986
|6.00
|1.2630
|1.2657
|1.2630
|600.00
|68430.00
|1973
|2005.05.17 12:01
|sell
|987
|6.00
|1.2635
|1.2652
|1.2625
|1974
|2005.05.17 12:30
|t/p
|987
|6.00
|1.2625
|1.2652
|1.2625
|600.00
|69030.00
|1975
|2005.05.17 12:50
|sell
|988
|6.00
|1.2621
|1.2638
|1.2611
|1976
|2005.05.17 12:55
|s/l
|988
|6.00
|1.2638
|1.2638
|1.2611
|-1020.00
|68010.00
|1977
|2005.05.17 18:43
|sell
|989
|6.00
|1.2648
|1.2665
|1.2638
|1978
|2005.05.17 18:45
|t/p
|989
|6.00
|1.2638
|1.2665
|1.2638
|600.00
|68610.00
|1979
|2005.05.17 18:47
|sell
|990
|6.00
|1.2650
|1.2667
|1.2640
|1980
|2005.05.17 18:52
|t/p
|990
|6.00
|1.2640
|1.2667
|1.2640
|600.00
|69210.00
|1981
|2005.05.17 18:57
|sell
|991
|6.00
|1.2648
|1.2665
|1.2638
|1982
|2005.05.17 18:59
|t/p
|991
|6.00
|1.2638
|1.2665
|1.2638
|600.00
|69810.00
|1983
|2005.05.17 18:59
|sell
|992
|6.00
|1.2648
|1.2665
|1.2638
|1984
|2005.05.17 18:59
|t/p
|992
|6.00
|1.2638
|1.2665
|1.2638
|600.00
|70410.00
|1985
|2005.05.17 19:47
|sell
|993
|7.00
|1.2620
|1.2637
|1.2610
|1986
|2005.05.17 19:51
|t/p
|993
|7.00
|1.2610
|1.2637
|1.2610
|700.00
|71110.00
|1987
|2005.05.17 23:55
|buy
|994
|7.00
|1.2592
|1.2575
|1.2602
|1988
|2005.05.18 01:09
|t/p
|994
|7.00
|1.2602
|1.2575
|1.2602
|700.00
|71810.00
|1989
|2005.05.18 13:59
|sell
|995
|7.00
|1.2628
|1.2645
|1.2618
|1990
|2005.05.18 14:31
|s/l
|995
|7.00
|1.2645
|1.2645
|1.2618
|-1190.00
|70620.00
|1991
|2005.05.18 15:12
|buy
|996
|7.00
|1.2636
|1.2619
|1.2646
|1992
|2005.05.18 15:27
|t/p
|996
|7.00
|1.2646
|1.2619
|1.2646
|700.00
|71320.00
|1993
|2005.05.18 16:25
|sell
|997
|7.00
|1.2656
|1.2673
|1.2646
|1994
|2005.05.18 16:59
|s/l
|997
|7.00
|1.2673
|1.2673
|1.2646
|-1190.00
|70130.00
|1995
|2005.05.18 17:58
|sell
|998
|7.00
|1.2681
|1.2698
|1.2671
|1996
|2005.05.19 05:34
|t/p
|998
|7.00
|1.2671
|1.2698
|1.2671
|700.00
|70830.00
|1997
|2005.05.19 07:07
|sell
|999
|7.00
|1.2678
|1.2695
|1.2668
|1998
|2005.05.19 07:30
|t/p
|999
|7.00
|1.2668
|1.2695
|1.2668
|700.00
|71530.00
|1999
|2005.05.19 09:33
|sell
|1000
|7.00
|1.2653
|1.2670
|1.2643
|2000
|2005.05.19 11:00
|t/p
|1000
|7.00
|1.2643
|1.2670
|1.2643
|700.00
|72230.00
|2001
|2005.05.19 11:06
|sell
|1001
|7.00
|1.2648
|1.2665
|1.2638
|2002
|2005.05.19 11:30
|t/p
|1001
|7.00
|1.2638
|1.2665
|1.2638
|700.00
|72930.00
|2003
|2005.05.19 12:53
|sell
|1002
|7.00
|1.2638
|1.2655
|1.2628
|2004
|2005.05.19 13:00
|t/p
|1002
|7.00
|1.2628
|1.2655
|1.2628
|700.00
|73630.00
|2005
|2005.05.19 13:02
|sell
|1003
|7.00
|1.2629
|1.2646
|1.2619
|2006
|2005.05.19 16:24
|t/p
|1003
|7.00
|1.2619
|1.2646
|1.2619
|700.00
|74330.00
|2007
|2005.05.19 16:24
|buy
|1004
|7.00
|1.2619
|1.2602
|1.2629
|2008
|2005.05.19 16:28
|s/l
|1004
|7.00
|1.2602
|1.2602
|1.2629
|-1190.00
|73140.00
|2009
|2005.05.19 16:29
|sell
|1005
|7.00
|1.2631
|1.2648
|1.2621
|2010
|2005.05.19 17:11
|s/l
|1005
|7.00
|1.2648
|1.2648
|1.2621
|-1190.00
|71950.00
|2011
|2005.05.19 18:50
|buy
|1006
|7.00
|1.2634
|1.2617
|1.2644
|2012
|2005.05.19 21:06
|t/p
|1006
|7.00
|1.2644
|1.2617
|1.2644
|700.00
|72650.00
|2013
|2005.05.20 00:29
|sell
|1007
|7.00
|1.2633
|1.2650
|1.2623
|2014
|2005.05.20 02:01
|s/l
|1007
|7.00
|1.2650
|1.2650
|1.2623
|-1190.00
|71460.00
|2015
|2005.05.20 07:55
|sell
|1008
|7.00
|1.2636
|1.2653
|1.2626
|2016
|2005.05.20 11:02
|t/p
|1008
|7.00
|1.2626
|1.2653
|1.2626
|700.00
|72160.00
|2017
|2005.05.20 11:36
|sell
|1009
|7.00
|1.2619
|1.2636
|1.2609
|2018
|2005.05.20 12:30
|t/p
|1009
|7.00
|1.2609
|1.2636
|1.2609
|700.00
|72860.00
|2019
|2005.05.20 14:29
|buy
|1010
|7.00
|1.2554
|1.2537
|1.2564
|2020
|2005.05.20 14:38
|t/p
|1010
|7.00
|1.2564
|1.2537
|1.2564
|700.00
|73560.00
|2021
|2005.05.20 15:57
|buy
|1011
|7.00
|1.2541
|1.2524
|1.2551
|2022
|2005.05.20 15:59
|t/p
|1011
|7.00
|1.2551
|1.2524
|1.2551
|700.00
|74260.00
|2023
|2005.05.20 16:25
|buy
|1012
|7.00
|1.2552
|1.2535
|1.2562
|2024
|2005.05.20 16:36
|t/p
|1012
|7.00
|1.2562
|1.2535
|1.2562
|700.00
|74960.00
|2025
|2005.05.23 14:58
|sell
|1013
|7.00
|1.2592
|1.2609
|1.2582
|2026
|2005.05.23 15:00
|t/p
|1013
|7.00
|1.2582
|1.2609
|1.2582
|700.00
|75660.00
|2027
|2005.05.23 15:28
|sell
|1014
|7.00
|1.2580
|1.2597
|1.2570
|2028
|2005.05.23 16:00
|t/p
|1014
|7.00
|1.2570
|1.2597
|1.2570
|700.00
|76360.00
|2029
|2005.05.24 06:38
|sell
|1015
|7.00
|1.2593
|1.2610
|1.2583
|2030
|2005.05.24 08:00
|t/p
|1015
|7.00
|1.2583
|1.2610
|1.2583
|700.00
|77060.00
|2031
|2005.05.24 08:02
|sell
|1016
|7.00
|1.2594
|1.2611
|1.2584
|2032
|2005.05.24 08:30
|t/p
|1016
|7.00
|1.2584
|1.2611
|1.2584
|700.00
|77760.00
|2033
|2005.05.24 09:08
|sell
|1017
|7.00
|1.2585
|1.2602
|1.2575
|2034
|2005.05.24 09:29
|t/p
|1017
|7.00
|1.2575
|1.2602
|1.2575
|700.00
|78460.00
|2035
|2005.05.24 11:03
|sell
|1018
|7.00
|1.2604
|1.2621
|1.2594
|2036
|2005.05.24 11:32
|s/l
|1018
|7.00
|1.2621
|1.2621
|1.2594
|-1190.00
|77270.00
|2037
|2005.05.24 13:28
|sell
|1019
|7.00
|1.2615
|1.2632
|1.2605
|2038
|2005.05.24 13:32
|t/p
|1019
|7.00
|1.2605
|1.2632
|1.2605
|700.00
|77970.00
|2039
|2005.05.24 14:25
|sell
|1020
|7.00
|1.2599
|1.2616
|1.2589
|2040
|2005.05.24 14:31
|t/p
|1020
|7.00
|1.2589
|1.2616
|1.2589
|700.00
|78670.00
|2041
|2005.05.24 14:50
|sell
|1021
|7.00
|1.2593
|1.2610
|1.2583
|2042
|2005.05.24 15:01
|t/p
|1021
|7.00
|1.2583
|1.2610
|1.2583
|700.00
|79370.00
|2043
|2005.05.24 15:19
|sell
|1022
|7.00
|1.2584
|1.2601
|1.2574
|2044
|2005.05.24 17:39
|t/p
|1022
|7.00
|1.2574
|1.2601
|1.2574
|700.00
|80070.00
|2045
|2005.05.24 17:47
|sell
|1023
|8.00
|1.2582
|1.2599
|1.2572
|2046
|2005.05.24 22:33
|t/p
|1023
|8.00
|1.2572
|1.2599
|1.2572
|800.00
|80870.00
|2047
|2005.05.24 22:45
|sell
|1024
|8.00
|1.2572
|1.2589
|1.2562
|2048
|2005.05.25 01:42
|s/l
|1024
|8.00
|1.2589
|1.2589
|1.2562
|-1360.00
|79510.00
|2049
|2005.05.25 06:26
|sell
|1025
|7.00
|1.2584
|1.2601
|1.2574
|2050
|2005.05.25 08:30
|t/p
|1025
|7.00
|1.2574
|1.2601
|1.2574
|700.00
|80210.00
|2051
|2005.05.25 12:58
|buy
|1026
|8.00
|1.2557
|1.2540
|1.2567
|2052
|2005.05.25 12:59
|t/p
|1026
|8.00
|1.2567
|1.2540
|1.2567
|800.00
|81010.00
|2053
|2005.05.25 13:48
|sell
|1027
|8.00
|1.2610
|1.2627
|1.2600
|2054
|2005.05.25 14:40
|t/p
|1027
|8.00
|1.2600
|1.2627
|1.2600
|800.00
|81810.00
|2055
|2005.05.25 14:43
|sell
|1028
|8.00
|1.2605
|1.2622
|1.2595
|2056
|2005.05.26 04:02
|t/p
|1028
|8.00
|1.2595
|1.2622
|1.2595
|800.00
|82610.00
|2057
|2005.05.26 04:11
|sell
|1029
|8.00
|1.2600
|1.2617
|1.2590
|2058
|2005.05.26 04:29
|t/p
|1029
|8.00
|1.2590
|1.2617
|1.2590
|800.00
|83410.00
|2059
|2005.05.26 04:41
|sell
|1030
|8.00
|1.2583
|1.2600
|1.2573
|2060
|2005.05.26 04:59
|t/p
|1030
|8.00
|1.2573
|1.2600
|1.2573
|800.00
|84210.00
|2061
|2005.05.26 05:10
|sell
|1031
|8.00
|1.2571
|1.2588
|1.2561
|2062
|2005.05.26 05:36
|t/p
|1031
|8.00
|1.2561
|1.2588
|1.2561
|800.00
|85010.00
|2063
|2005.05.26 05:41
|sell
|1032
|8.00
|1.2570
|1.2587
|1.2560
|2064
|2005.05.26 05:59
|t/p
|1032
|8.00
|1.2560
|1.2587
|1.2560
|800.00
|85810.00
|2065
|2005.05.26 06:08
|sell
|1033
|8.00
|1.2555
|1.2572
|1.2545
|2066
|2005.05.26 06:35
|t/p
|1033
|8.00
|1.2545
|1.2572
|1.2545
|800.00
|86610.00
|2067
|2005.05.26 06:37
|sell
|1034
|8.00
|1.2549
|1.2566
|1.2539
|2068
|2005.05.26 06:38
|s/l
|1034
|8.00
|1.2566
|1.2566
|1.2539
|-1360.00
|85250.00
|2069
|2005.05.26 06:58
|buy
|1035
|8.00
|1.2546
|1.2529
|1.2556
|2070
|2005.05.26 06:59
|t/p
|1035
|8.00
|1.2556
|1.2529
|1.2556
|800.00
|86050.00
|2071
|2005.05.26 07:36
|sell
|1036
|8.00
|1.2552
|1.2569
|1.2542
|2072
|2005.05.26 09:04
|s/l
|1036
|8.00
|1.2569
|1.2569
|1.2542
|-1360.00
|84690.00
|2073
|2005.05.26 09:34
|sell
|1037
|8.00
|1.2567
|1.2584
|1.2557
|2074
|2005.05.26 09:55
|t/p
|1037
|8.00
|1.2557
|1.2584
|1.2557
|800.00
|85490.00
|2075
|2005.05.26 11:59
|sell
|1038
|8.00
|1.2527
|1.2544
|1.2517
|2076
|2005.05.26 12:57
|t/p
|1038
|8.00
|1.2517
|1.2544
|1.2517
|800.00
|86290.00
|2077
|2005.05.26 14:55
|buy
|1039
|8.00
|1.2518
|1.2501
|1.2528
|2078
|2005.05.26 15:10
|t/p
|1039
|8.00
|1.2528
|1.2501
|1.2528
|800.00
|87090.00
|2079
|2005.05.26 15:16
|buy
|1040
|8.00
|1.2521
|1.2504
|1.2531
|2080
|2005.05.26 15:28
|s/l
|1040
|8.00
|1.2504
|1.2504
|1.2531
|-1360.00
|85730.00
|2081
|2005.05.26 15:55
|buy
|1041
|8.00
|1.2511
|1.2494
|1.2521
|2082
|2005.05.26 18:55
|s/l
|1041
|8.00
|1.2494
|1.2494
|1.2521
|-1360.00
|84370.00
|2083
|2005.05.26 18:59
|sell
|1042
|8.00
|1.2512
|1.2529
|1.2502
|2084
|2005.05.27 02:00
|s/l
|1042
|8.00
|1.2529
|1.2529
|1.2502
|-1360.00
|83010.00
|2085
|2005.05.27 12:52
|sell
|1043
|8.00
|1.2537
|1.2554
|1.2527
|2086
|2005.05.27 13:35
|t/p
|1043
|8.00
|1.2527
|1.2554
|1.2527
|800.00
|83810.00
|2087
|2005.05.27 13:52
|sell
|1044
|8.00
|1.2540
|1.2557
|1.2530
|2088
|2005.05.27 15:19
|s/l
|1044
|8.00
|1.2557
|1.2557
|1.2530
|-1360.00
|82450.00
|2089
|2005.05.27 16:19
|sell
|1045
|8.00
|1.2572
|1.2589
|1.2562
|2090
|2005.05.27 16:58
|s/l
|1045
|8.00
|1.2589
|1.2589
|1.2562
|-1360.00
|81090.00
|2091
|2005.05.30 05:51
|sell
|1046
|8.00
|1.2535
|1.2552
|1.2525
|2092
|2005.05.30 05:52
|t/p
|1046
|8.00
|1.2525
|1.2552
|1.2525
|800.00
|81890.00
|2093
|2005.05.30 09:23
|sell
|1047
|8.00
|1.2527
|1.2544
|1.2517
|2094
|2005.05.30 10:17
|t/p
|1047
|8.00
|1.2517
|1.2544
|1.2517
|800.00
|82690.00
|2095
|2005.05.30 11:59
|sell
|1048
|8.00
|1.2482
|1.2499
|1.2472
|2096
|2005.05.30 12:29
|t/p
|1048
|8.00
|1.2472
|1.2499
|1.2472
|800.00
|83490.00
|2097
|2005.05.31 01:42
|buy
|1049
|8.00
|1.2390
|1.2373
|1.2400
|2098
|2005.05.31 02:00
|t/p
|1049
|8.00
|1.2400
|1.2373
|1.2400
|800.00
|84290.00
|2099
|2005.05.31 14:16
|buy
|1050
|8.00
|1.2345
|1.2328
|1.2355
|2100
|2005.05.31 14:29
|t/p
|1050
|8.00
|1.2355
|1.2328
|1.2355
|800.00
|85090.00
|2101
|2005.05.31 14:29
|sell
|1051
|8.00
|1.2355
|1.2372
|1.2345
|2102
|2005.05.31 14:41
|s/l
|1051
|8.00
|1.2372
|1.2372
|1.2345
|-1360.00
|83730.00
|2103
|2005.05.31 14:54
|buy
|1052
|8.00
|1.2354
|1.2337
|1.2364
|2104
|2005.05.31 16:51
|s/l
|1052
|8.00
|1.2337
|1.2337
|1.2364
|-1360.00
|82370.00
|2105
|2005.06.01 07:33
|buy
|1053
|8.00
|1.2311
|1.2294
|1.2321
|2106
|2005.06.01 08:01
|s/l
|1053
|8.00
|1.2294
|1.2294
|1.2321
|-1360.00
|81010.00
|2107
|2005.06.01 08:32
|buy
|1054
|8.00
|1.2275
|1.2258
|1.2285
|2108
|2005.06.01 08:36
|t/p
|1054
|8.00
|1.2285
|1.2258
|1.2285
|800.00
|81810.00
|2109
|2005.06.01 08:41
|buy
|1055
|8.00
|1.2273
|1.2256
|1.2283
|2110
|2005.06.01 09:29
|s/l
|1055
|8.00
|1.2256
|1.2256
|1.2283
|-1360.00
|80450.00
|2111
|2005.06.01 09:59
|buy
|1056
|8.00
|1.2255
|1.2238
|1.2265
|2112
|2005.06.01 10:04
|t/p
|1056
|8.00
|1.2265
|1.2238
|1.2265
|800.00
|81250.00
|2113
|2005.06.01 10:21
|sell
|1057
|8.00
|1.2262
|1.2279
|1.2252
|2114
|2005.06.01 10:27
|t/p
|1057
|8.00
|1.2252
|1.2279
|1.2252
|800.00
|82050.00
|2115
|2005.06.01 10:59
|sell
|1058
|8.00
|1.2238
|1.2255
|1.2228
|2116
|2005.06.01 11:03
|s/l
|1058
|8.00
|1.2255
|1.2255
|1.2228
|-1360.00
|80690.00
|2117
|2005.06.01 11:27
|buy
|1059
|8.00
|1.2237
|1.2220
|1.2247
|2118
|2005.06.01 11:29
|t/p
|1059
|8.00
|1.2247
|1.2220
|1.2247
|800.00
|81490.00
|2119
|2005.06.01 11:59
|buy
|1060
|8.00
|1.2251
|1.2234
|1.2261
|2120
|2005.06.01 12:26
|s/l
|1060
|8.00
|1.2234
|1.2234
|1.2261
|-1360.00
|80130.00
|2121
|2005.06.01 12:57
|buy
|1061
|8.00
|1.2228
|1.2211
|1.2238
|2122
|2005.06.01 13:00
|t/p
|1061
|8.00
|1.2238
|1.2211
|1.2238
|800.00
|80930.00
|2123
|2005.06.01 14:22
|buy
|1062
|8.00
|1.2249
|1.2232
|1.2259
|2124
|2005.06.01 14:28
|s/l
|1062
|8.00
|1.2232
|1.2232
|1.2259
|-1360.00
|79570.00
|2125
|2005.06.01 14:29
|sell
|1063
|7.00
|1.2256
|1.2273
|1.2246
|2126
|2005.06.01 14:30
|s/l
|1063
|7.00
|1.2273
|1.2273
|1.2246
|-1190.00
|78380.00
|2127
|2005.06.01 15:47
|sell
|1064
|7.00
|1.2251
|1.2268
|1.2241
|2128
|2005.06.01 15:52
|t/p
|1064
|7.00
|1.2241
|1.2268
|1.2241
|700.00
|79080.00
|2129
|2005.06.02 00:44
|buy
|1065
|7.00
|1.2211
|1.2194
|1.2221
|2130
|2005.06.02 01:35
|t/p
|1065
|7.00
|1.2221
|1.2194
|1.2221
|700.00
|79780.00
|2131
|2005.06.02 06:47
|buy
|1066
|7.00
|1.2226
|1.2209
|1.2236
|2132
|2005.06.02 06:54
|t/p
|1066
|7.00
|1.2236
|1.2209
|1.2236
|700.00
|80480.00
|2133
|2005.06.02 07:16
|buy
|1067
|8.00
|1.2236
|1.2219
|1.2246
|2134
|2005.06.02 07:23
|t/p
|1067
|8.00
|1.2246
|1.2219
|1.2246
|800.00
|81280.00
|2135
|2005.06.02 08:14
|buy
|1068
|8.00
|1.2263
|1.2246
|1.2273
|2136
|2005.06.02 08:30
|t/p
|1068
|8.00
|1.2273
|1.2246
|1.2273
|800.00
|82080.00
|2137
|2005.06.02 09:58
|sell
|1069
|8.00
|1.2283
|1.2300
|1.2273
|2138
|2005.06.02 09:59
|t/p
|1069
|8.00
|1.2273
|1.2300
|1.2273
|800.00
|82880.00
|2139
|2005.06.02 10:26
|sell
|1070
|8.00
|1.2266
|1.2283
|1.2256
|2140
|2005.06.02 10:57
|s/l
|1070
|8.00
|1.2283
|1.2283
|1.2256
|-1360.00
|81520.00
|2141
|2005.06.02 13:22
|sell
|1071
|8.00
|1.2266
|1.2283
|1.2256
|2142
|2005.06.02 13:32
|t/p
|1071
|8.00
|1.2256
|1.2283
|1.2256
|800.00
|82320.00
|2143
|2005.06.02 13:52
|sell
|1072
|8.00
|1.2255
|1.2272
|1.2245
|2144
|2005.06.02 13:59
|t/p
|1072
|8.00
|1.2245
|1.2272
|1.2245
|800.00
|83120.00
|2145
|2005.06.02 15:20
|sell
|1073
|8.00
|1.2287
|1.2304
|1.2277
|2146
|2005.06.02 15:34
|t/p
|1073
|8.00
|1.2277
|1.2304
|1.2277
|800.00
|83920.00
|2147
|2005.06.02 15:48
|sell
|1074
|8.00
|1.2280
|1.2297
|1.2270
|2148
|2005.06.02 15:59
|t/p
|1074
|8.00
|1.2270
|1.2297
|1.2270
|800.00
|84720.00
|2149
|2005.06.02 18:46
|sell
|1075
|8.00
|1.2290
|1.2307
|1.2280
|2150
|2005.06.02 19:00
|t/p
|1075
|8.00
|1.2280
|1.2307
|1.2280
|800.00
|85520.00
|2151
|2005.06.03 01:06
|sell
|1076
|8.00
|1.2289
|1.2306
|1.2279
|2152
|2005.06.03 05:04
|s/l
|1076
|8.00
|1.2306
|1.2306
|1.2279
|-1360.00
|84160.00
|2153
|2005.06.03 06:39
|sell
|1077
|8.00
|1.2266
|1.2283
|1.2256
|2154
|2005.06.03 07:13
|s/l
|1077
|8.00
|1.2283
|1.2283
|1.2256
|-1360.00
|82800.00
|2155
|2005.06.03 07:39
|sell
|1078
|8.00
|1.2284
|1.2301
|1.2274
|2156
|2005.06.03 08:06
|t/p
|1078
|8.00
|1.2274
|1.2301
|1.2274
|800.00
|83600.00
|2157
|2005.06.03 11:34
|sell
|1079
|8.00
|1.2291
|1.2308
|1.2281
|2158
|2005.06.03 12:30
|t/p
|1079
|8.00
|1.2281
|1.2308
|1.2281
|800.00
|84400.00
|2159
|2005.06.03 12:31
|sell
|1080
|8.00
|1.2290
|1.2307
|1.2280
|2160
|2005.06.03 12:31
|t/p
|1080
|8.00
|1.2280
|1.2307
|1.2280
|800.00
|85200.00
|2161
|2005.06.03 12:31
|sell
|1081
|8.00
|1.2304
|1.2321
|1.2294
|2162
|2005.06.03 12:33
|t/p
|1081
|8.00
|1.2294
|1.2321
|1.2294
|800.00
|86000.00
|2163
|2005.06.03 12:34
|sell
|1082
|8.00
|1.2290
|1.2307
|1.2280
|2164
|2005.06.03 12:35
|s/l
|1082
|8.00
|1.2307
|1.2307
|1.2280
|-1360.00
|84640.00
|2165
|2005.06.03 12:35
|sell
|1083
|8.00
|1.2304
|1.2321
|1.2294
|2166
|2005.06.03 12:36
|s/l
|1083
|8.00
|1.2321
|1.2321
|1.2294
|-1360.00
|83280.00
|2167
|2005.06.03 12:36
|sell
|1084
|8.00
|1.2319
|1.2336
|1.2309
|2168
|2005.06.03 12:36
|t/p
|1084
|8.00
|1.2309
|1.2336
|1.2309
|800.00
|84080.00
|2169
|2005.06.03 12:36
|sell
|1085
|8.00
|1.2304
|1.2321
|1.2294
|2170
|2005.06.03 12:36
|s/l
|1085
|8.00
|1.2321
|1.2321
|1.2294
|-1360.00
|82720.00
|2171
|2005.06.03 12:36
|sell
|1086
|8.00
|1.2316
|1.2333
|1.2306
|2172
|2005.06.03 12:38
|t/p
|1086
|8.00
|1.2306
|1.2333
|1.2306
|800.00
|83520.00
|2173
|2005.06.03 12:52
|buy
|1087
|8.00
|1.2289
|1.2272
|1.2299
|2174
|2005.06.03 12:52
|t/p
|1087
|8.00
|1.2299
|1.2272
|1.2299
|800.00
|84320.00
|2175
|2005.06.03 13:01
|sell
|1088
|8.00
|1.2308
|1.2325
|1.2298
|2176
|2005.06.03 13:29
|t/p
|1088
|8.00
|1.2298
|1.2325
|1.2298
|800.00
|85120.00
|2177
|2005.06.03 14:04
|sell
|1089
|8.00
|1.2282
|1.2299
|1.2272
|2178
|2005.06.03 14:20
|t/p
|1089
|8.00
|1.2272
|1.2299
|1.2272
|800.00
|85920.00
|2179
|2005.06.03 14:21
|sell
|1090
|8.00
|1.2281
|1.2298
|1.2271
|2180
|2005.06.03 15:00
|t/p
|1090
|8.00
|1.2271
|1.2298
|1.2271
|800.00
|86720.00
|2181
|2005.06.03 15:12
|sell
|1091
|8.00
|1.2273
|1.2290
|1.2263
|2182
|2005.06.03 15:18
|t/p
|1091
|8.00
|1.2263
|1.2290
|1.2263
|800.00
|87520.00
|2183
|2005.06.03 15:27
|sell
|1092
|8.00
|1.2273
|1.2290
|1.2263
|2184
|2005.06.03 15:29
|t/p
|1092
|8.00
|1.2263
|1.2290
|1.2263
|800.00
|88320.00
|2185
|2005.06.03 15:42
|sell
|1093
|8.00
|1.2238
|1.2255
|1.2228
|2186
|2005.06.03 15:47
|t/p
|1093
|8.00
|1.2228
|1.2255
|1.2228
|800.00
|89120.00
|2187
|2005.06.03 15:56
|sell
|1094
|8.00
|1.2242
|1.2259
|1.2232
|2188
|2005.06.03 15:57
|t/p
|1094
|8.00
|1.2232
|1.2259
|1.2232
|800.00
|89920.00
|2189
|2005.06.03 16:28
|buy
|1095
|9.00
|1.2222
|1.2205
|1.2232
|2190
|2005.06.03 17:58
|s/l
|1095
|9.00
|1.2205
|1.2205
|1.2232
|-1530.00
|88390.00
|2191
|2005.06.06 04:46
|buy
|1096
|8.00
|1.2262
|1.2245
|1.2272
|2192
|2005.06.06 05:42
|t/p
|1096
|8.00
|1.2272
|1.2245
|1.2272
|800.00
|89190.00
|2193
|2005.06.06 06:09
|sell
|1097
|8.00
|1.2266
|1.2283
|1.2256
|2194
|2005.06.06 06:14
|t/p
|1097
|8.00
|1.2256
|1.2283
|1.2256
|800.00
|89990.00
|2195
|2005.06.06 10:10
|buy
|1098
|9.00
|1.2264
|1.2247
|1.2274
|2196
|2005.06.06 11:04
|t/p
|1098
|9.00
|1.2274
|1.2247
|1.2274
|900.00
|90890.00
|2197
|2005.06.06 12:06
|buy
|1099
|9.00
|1.2272
|1.2255
|1.2282
|2198
|2005.06.06 12:33
|t/p
|1099
|9.00
|1.2282
|1.2255
|1.2282
|900.00
|91790.00
|2199
|2005.06.06 12:36
|buy
|1100
|9.00
|1.2273
|1.2256
|1.2283
|2200
|2005.06.06 13:02
|t/p
|1100
|9.00
|1.2283
|1.2256
|1.2283
|900.00
|92690.00
|2201
|2005.06.06 13:39
|buy
|1101
|9.00
|1.2278
|1.2261
|1.2288
|2202
|2005.06.06 14:00
|t/p
|1101
|9.00
|1.2288
|1.2261
|1.2288
|900.00
|93590.00
|2203
|2005.06.06 15:20
|sell
|1102
|9.00
|1.2281
|1.2298
|1.2271
|2204
|2005.06.06 15:33
|t/p
|1102
|9.00
|1.2271
|1.2298
|1.2271
|900.00
|94490.00
|2205
|2005.06.06 15:51
|sell
|1103
|9.00
|1.2277
|1.2294
|1.2267
|2206
|2005.06.06 20:00
|t/p
|1103
|9.00
|1.2267
|1.2294
|1.2267
|900.00
|95390.00
|2207
|2005.06.07 03:36
|sell
|1104
|9.00
|1.2261
|1.2278
|1.2251
|2208
|2005.06.07 05:33
|s/l
|1104
|9.00
|1.2278
|1.2278
|1.2251
|-1530.00
|93860.00
|2209
|2005.06.07 06:32
|sell
|1105
|9.00
|1.2308
|1.2325
|1.2298
|2210
|2005.06.07 06:49
|t/p
|1105
|9.00
|1.2298
|1.2325
|1.2298
|900.00
|94760.00
|2211
|2005.06.07 06:58
|sell
|1106
|9.00
|1.2305
|1.2322
|1.2295
|2212
|2005.06.07 07:00
|t/p
|1106
|9.00
|1.2295
|1.2322
|1.2295
|900.00
|95660.00
|2213
|2005.06.07 07:29
|sell
|1107
|9.00
|1.2292
|1.2309
|1.2282
|2214
|2005.06.07 07:52
|t/p
|1107
|9.00
|1.2282
|1.2309
|1.2282
|900.00
|96560.00
|2215
|2005.06.07 10:26
|sell
|1108
|9.00
|1.2310
|1.2327
|1.2300
|2216
|2005.06.07 10:45
|t/p
|1108
|9.00
|1.2300
|1.2327
|1.2300
|900.00
|97460.00
|2217
|2005.06.07 11:53
|sell
|1109
|9.00
|1.2296
|1.2313
|1.2286
|2218
|2005.06.07 12:10
|t/p
|1109
|9.00
|1.2286
|1.2313
|1.2286
|900.00
|98360.00
|2219
|2005.06.07 15:18
|sell
|1110
|9.00
|1.2270
|1.2287
|1.2260
|2220
|2005.06.07 18:30
|s/l
|1110
|9.00
|1.2287
|1.2287
|1.2260
|-1530.00
|96830.00
|2221
|2005.06.08 02:33
|sell
|1111
|9.00
|1.2298
|1.2315
|1.2288
|2222
|2005.06.08 03:31
|s/l
|1111
|9.00
|1.2315
|1.2315
|1.2288
|-1530.00
|95300.00
|2223
|2005.06.08 05:50
|sell
|1112
|9.00
|1.2329
|1.2346
|1.2319
|2224
|2005.06.08 06:01
|t/p
|1112
|9.00
|1.2319
|1.2346
|1.2319
|900.00
|96200.00
|2225
|2005.06.08 06:54
|sell
|1113
|9.00
|1.2321
|1.2338
|1.2311
|2226
|2005.06.08 07:08
|t/p
|1113
|9.00
|1.2311
|1.2338
|1.2311
|900.00
|97100.00
|2227
|2005.06.08 07:24
|sell
|1114
|9.00
|1.2325
|1.2342
|1.2315
|2228
|2005.06.08 07:29
|t/p
|1114
|9.00
|1.2315
|1.2342
|1.2315
|900.00
|98000.00
|2229
|2005.06.08 07:48
|sell
|1115
|9.00
|1.2309
|1.2326
|1.2299
|2230
|2005.06.08 09:54
|s/l
|1115
|9.00
|1.2326
|1.2326
|1.2299
|-1530.00
|96470.00
|2231
|2005.06.08 10:23
|sell
|1116
|9.00
|1.2338
|1.2355
|1.2328
|2232
|2005.06.08 10:33
|t/p
|1116
|9.00
|1.2328
|1.2355
|1.2328
|900.00
|97370.00
|2233
|2005.06.08 10:52
|sell
|1117
|9.00
|1.2330
|1.2347
|1.2320
|2234
|2005.06.08 12:30
|t/p
|1117
|9.00
|1.2320
|1.2347
|1.2320
|900.00
|98270.00
|2235
|2005.06.08 13:49
|sell
|1118
|9.00
|1.2323
|1.2340
|1.2313
|2236
|2005.06.08 15:37
|s/l
|1118
|9.00
|1.2340
|1.2340
|1.2313
|-1530.00
|96740.00
|2237
|2005.06.08 15:37
|sell
|1119
|9.00
|1.2335
|1.2352
|1.2325
|2238
|2005.06.08 15:47
|s/l
|1119
|9.00
|1.2352
|1.2352
|1.2325
|-1530.00
|95210.00
|2239
|2005.06.08 15:47
|sell
|1120
|9.00
|1.2350
|1.2367
|1.2340
|2240
|2005.06.08 15:59
|t/p
|1120
|9.00
|1.2340
|1.2367
|1.2340
|900.00
|96110.00
|2241
|2005.06.08 15:59
|buy
|1121
|9.00
|1.2321
|1.2304
|1.2331
|2242
|2005.06.08 16:00
|s/l
|1121
|9.00
|1.2304
|1.2304
|1.2331
|-1530.00
|94580.00
|2243
|2005.06.08 16:06
|sell
|1122
|9.00
|1.2318
|1.2335
|1.2308
|2244
|2005.06.08 16:30
|t/p
|1122
|9.00
|1.2308
|1.2335
|1.2308
|900.00
|95480.00
|2245
|2005.06.08 16:51
|sell
|1123
|9.00
|1.2307
|1.2324
|1.2297
|2246
|2005.06.08 16:59
|t/p
|1123
|9.00
|1.2297
|1.2324
|1.2297
|900.00
|96380.00
|2247
|2005.06.08 17:14
|sell
|1124
|9.00
|1.2283
|1.2300
|1.2273
|2248
|2005.06.08 17:29
|t/p
|1124
|9.00
|1.2273
|1.2300
|1.2273
|900.00
|97280.00
|2249
|2005.06.08 17:44
|sell
|1125
|9.00
|1.2241
|1.2258
|1.2231
|2250
|2005.06.08 18:28
|t/p
|1125
|9.00
|1.2231
|1.2258
|1.2231
|900.00
|98180.00
|2251
|2005.06.08 18:59
|buy
|1126
|9.00
|1.2219
|1.2202
|1.2229
|2252
|2005.06.08 18:59
|t/p
|1126
|9.00
|1.2229
|1.2202
|1.2229
|900.00
|99080.00
|2253
|2005.06.09 07:42
|buy
|1127
|9.00
|1.2230
|1.2213
|1.2240
|2254
|2005.06.09 10:06
|t/p
|1127
|9.00
|1.2240
|1.2213
|1.2240
|900.00
|99980.00
|2255
|2005.06.09 12:35
|buy
|1128
|10.00
|1.2236
|1.2219
|1.2246
|2256
|2005.06.09 14:01
|t/p
|1128
|10.00
|1.2246
|1.2219
|1.2246
|1000.00
|100980.00
|2257
|2005.06.09 14:01
|buy
|1129
|10.00
|1.2231
|1.2214
|1.2241
|2258
|2005.06.09 14:03
|s/l
|1129
|10.00
|1.2214
|1.2214
|1.2241
|-1700.00
|99280.00
|2259
|2005.06.09 15:58
|buy
|1130
|9.00
|1.2202
|1.2185
|1.2212
|2260
|2005.06.09 15:59
|t/p
|1130
|9.00
|1.2212
|1.2185
|1.2212
|900.00
|100180.00
|2261
|2005.06.09 17:10
|sell
|1131
|10.00
|1.2240
|1.2257
|1.2230
|2262
|2005.06.09 17:26
|t/p
|1131
|10.00
|1.2230
|1.2257
|1.2230
|1000.00
|101180.00
|2263
|2005.06.10 10:08
|sell
|1132
|10.00
|1.2233
|1.2250
|1.2223
|2264
|2005.06.10 12:31
|t/p
|1132
|10.00
|1.2223
|1.2250
|1.2223
|1000.00
|102180.00
|2265
|2005.06.10 12:43
|sell
|1133
|10.00
|1.2231
|1.2248
|1.2221
|2266
|2005.06.10 12:52
|t/p
|1133
|10.00
|1.2221
|1.2248
|1.2221
|1000.00
|103180.00
|2267
|2005.06.10 12:58
|sell
|1134
|10.00
|1.2231
|1.2248
|1.2221
|2268
|2005.06.10 12:59
|t/p
|1134
|10.00
|1.2221
|1.2248
|1.2221
|1000.00
|104180.00
|2269
|2005.06.10 13:33
|sell
|1135
|10.00
|1.2197
|1.2214
|1.2187
|2270
|2005.06.10 13:35
|t/p
|1135
|10.00
|1.2187
|1.2214
|1.2187
|1000.00
|105180.00
|2271
|2005.06.10 13:43
|sell
|1136
|10.00
|1.2197
|1.2214
|1.2187
|2272
|2005.06.10 13:50
|t/p
|1136
|10.00
|1.2187
|1.2214
|1.2187
|1000.00
|106180.00
|2273
|2005.06.10 13:57
|sell
|1137
|10.00
|1.2197
|1.2214
|1.2187
|2274
|2005.06.10 13:58
|t/p
|1137
|10.00
|1.2187
|1.2214
|1.2187
|1000.00
|107180.00
|2275
|2005.06.10 14:04
|sell
|1138
|10.00
|1.2168
|1.2185
|1.2158
|2276
|2005.06.10 14:28
|t/p
|1138
|10.00
|1.2158
|1.2185
|1.2158
|1000.00
|108180.00
|2277
|2005.06.10 14:58
|buy
|1139
|10.00
|1.2136
|1.2119
|1.2146
|2278
|2005.06.10 14:59
|s/l
|1139
|10.00
|1.2119
|1.2119
|1.2146
|-1700.00
|106480.00
|2279
|2005.06.10 15:29
|sell
|1140
|10.00
|1.2122
|1.2139
|1.2112
|2280
|2005.06.10 16:00
|s/l
|1140
|10.00
|1.2139
|1.2139
|1.2112
|-1700.00
|104780.00
|2281
|2005.06.10 18:59
|sell
|1141
|10.00
|1.2116
|1.2133
|1.2106
|2282
|2005.06.13 01:17
|t/p
|1141
|10.00
|1.2106
|1.2133
|1.2106
|1000.00
|105780.00
|2283
|2005.06.13 05:29
|sell
|1142
|10.00
|1.2108
|1.2125
|1.2098
|2284
|2005.06.13 06:12
|t/p
|1142
|10.00
|1.2098
|1.2125
|1.2098
|1000.00
|106780.00
|2285
|2005.06.13 06:13
|buy
|1143
|10.00
|1.2094
|1.2077
|1.2104
|2286
|2005.06.13 06:38
|t/p
|1143
|10.00
|1.2104
|1.2077
|1.2104
|1000.00
|107780.00
|2287
|2005.06.13 12:35
|buy
|1144
|10.00
|1.2064
|1.2047
|1.2074
|2288
|2005.06.13 13:45
|s/l
|1144
|10.00
|1.2047
|1.2047
|1.2074
|-1700.00
|106080.00
|2289
|2005.06.13 23:42
|buy
|1145
|10.00
|1.2107
|1.2090
|1.2117
|2290
|2005.06.14 00:00
|t/p
|1145
|10.00
|1.2117
|1.2090
|1.2117
|1000.00
|107080.00
|2291
|2005.06.14 01:49
|sell
|1146
|10.00
|1.2141
|1.2158
|1.2131
|2292
|2005.06.14 02:08
|t/p
|1146
|10.00
|1.2131
|1.2158
|1.2131
|1000.00
|108080.00
|2293
|2005.06.14 02:29
|sell
|1147
|10.00
|1.2133
|1.2150
|1.2123
|2294
|2005.06.14 05:31
|t/p
|1147
|10.00
|1.2123
|1.2150
|1.2123
|1000.00
|109080.00
|2295
|2005.06.14 06:14
|sell
|1148
|10.00
|1.2113
|1.2130
|1.2103
|2296
|2005.06.14 06:45
|s/l
|1148
|10.00
|1.2130
|1.2130
|1.2103
|-1700.00
|107380.00
|2297
|2005.06.14 07:12
|sell
|1149
|10.00
|1.2145
|1.2162
|1.2135
|2298
|2005.06.14 07:31
|t/p
|1149
|10.00
|1.2135
|1.2162
|1.2135
|1000.00
|108380.00
|2299
|2005.06.14 07:43
|sell
|1150
|10.00
|1.2140
|1.2157
|1.2130
|2300
|2005.06.14 08:01
|t/p
|1150
|10.00
|1.2130
|1.2157
|1.2130
|1000.00
|109380.00
|2301
|2005.06.14 09:11
|sell
|1151
|10.00
|1.2132
|1.2149
|1.2122
|2302
|2005.06.14 09:36
|t/p
|1151
|10.00
|1.2122
|1.2149
|1.2122
|1000.00
|110380.00
|2303
|2005.06.14 12:06
|sell
|1152
|11.00
|1.2111
|1.2128
|1.2101
|2304
|2005.06.14 12:35
|s/l
|1152
|11.00
|1.2128
|1.2128
|1.2101
|-1870.00
|108510.00
|2305
|2005.06.14 13:03
|sell
|1153
|10.00
|1.2132
|1.2149
|1.2122
|2306
|2005.06.14 13:03
|t/p
|1153
|10.00
|1.2122
|1.2149
|1.2122
|1000.00
|109510.00
|2307
|2005.06.14 13:04
|sell
|1154
|10.00
|1.2132
|1.2149
|1.2122
|2308
|2005.06.14 13:29
|t/p
|1154
|10.00
|1.2122
|1.2149
|1.2122
|1000.00
|110510.00
|2309
|2005.06.14 13:32
|sell
|1155
|11.00
|1.2061
|1.2078
|1.2051
|2310
|2005.06.14 13:59
|t/p
|1155
|11.00
|1.2051
|1.2078
|1.2051
|1100.00
|111610.00
|2311
|2005.06.14 14:03
|sell
|1156
|11.00
|1.2045
|1.2062
|1.2035
|2312
|2005.06.14 14:43
|s/l
|1156
|11.00
|1.2062
|1.2062
|1.2035
|-1870.00
|109740.00
|2313
|2005.06.14 14:43
|sell
|1157
|10.00
|1.2057
|1.2074
|1.2047
|2314
|2005.06.14 14:58
|t/p
|1157
|10.00
|1.2047
|1.2074
|1.2047
|1000.00
|110740.00
|2315
|2005.06.14 15:11
|sell
|1158
|11.00
|1.2045
|1.2062
|1.2035
|2316
|2005.06.14 15:41
|s/l
|1158
|11.00
|1.2062
|1.2062
|1.2035
|-1870.00
|108870.00
|2317
|2005.06.14 15:57
|buy
|1159
|10.00
|1.2044
|1.2027
|1.2054
|2318
|2005.06.14 16:27
|s/l
|1159
|10.00
|1.2027
|1.2027
|1.2054
|-1700.00
|107170.00
|2319
|2005.06.15 09:43
|buy
|1160
|10.00
|1.2044
|1.2027
|1.2054
|2320
|2005.06.15 11:30
|t/p
|1160
|10.00
|1.2054
|1.2027
|1.2054
|1000.00
|108170.00
|2321
|2005.06.15 12:02
|buy
|1161
|10.00
|1.2055
|1.2038
|1.2065
|2322
|2005.06.15 12:33
|s/l
|1161
|10.00
|1.2038
|1.2038
|1.2065
|-1700.00
|106470.00
|2323
|2005.06.15 12:52
|sell
|1162
|10.00
|1.2052
|1.2069
|1.2042
|2324
|2005.06.15 12:53
|s/l
|1162
|10.00
|1.2069
|1.2069
|1.2042
|-1700.00
|104770.00
|2325
|2005.06.15 12:53
|sell
|1163
|10.00
|1.2065
|1.2082
|1.2055
|2326
|2005.06.15 12:54
|t/p
|1163
|10.00
|1.2055
|1.2082
|1.2055
|1000.00
|105770.00
|2327
|2005.06.15 12:59
|sell
|1164
|10.00
|1.2057
|1.2074
|1.2047
|2328
|2005.06.15 13:02
|t/p
|1164
|10.00
|1.2047
|1.2074
|1.2047
|1000.00
|106770.00
|2329
|2005.06.15 13:22
|sell
|1165
|10.00
|1.2063
|1.2080
|1.2053
|2330
|2005.06.15 13:23
|s/l
|1165
|10.00
|1.2080
|1.2080
|1.2053
|-1700.00
|105070.00
|2331
|2005.06.15 13:25
|buy
|1166
|10.00
|1.2049
|1.2032
|1.2059
|2332
|2005.06.15 13:29
|t/p
|1166
|10.00
|1.2059
|1.2032
|1.2059
|1000.00
|106070.00
|2333
|2005.06.15 14:22
|sell
|1167
|10.00
|1.2112
|1.2129
|1.2102
|2334
|2005.06.15 14:25
|t/p
|1167
|10.00
|1.2102
|1.2129
|1.2102
|1000.00
|107070.00
|2335
|2005.06.15 14:28
|sell
|1168
|10.00
|1.2110
|1.2127
|1.2100
|2336
|2005.06.15 14:29
|t/p
|1168
|10.00
|1.2100
|1.2127
|1.2100
|1000.00
|108070.00
|2337
|2005.06.15 15:20
|sell
|1169
|10.00
|1.2110
|1.2127
|1.2100
|2338
|2005.06.15 15:38
|t/p
|1169
|10.00
|1.2100
|1.2127
|1.2100
|1000.00
|109070.00
|2339
|2005.06.15 15:50
|sell
|1170
|10.00
|1.2105
|1.2122
|1.2095
|2340
|2005.06.15 17:55
|s/l
|1170
|10.00
|1.2122
|1.2122
|1.2095
|-1700.00
|107370.00
|2341
|2005.06.15 18:17
|sell
|1171
|10.00
|1.2126
|1.2143
|1.2116
|2342
|2005.06.15 18:35
|t/p
|1171
|10.00
|1.2116
|1.2143
|1.2116
|1000.00
|108370.00
|2343
|2005.06.15 19:23
|sell
|1172
|10.00
|1.2117
|1.2134
|1.2107
|2344
|2005.06.16 00:36
|t/p
|1172
|10.00
|1.2107
|1.2134
|1.2107
|1000.00
|109370.00
|2345
|2005.06.16 00:46
|sell
|1173
|10.00
|1.2112
|1.2129
|1.2102
|2346
|2005.06.16 01:06
|t/p
|1173
|10.00
|1.2102
|1.2129
|1.2102
|1000.00
|110370.00
|2347
|2005.06.16 01:08
|sell
|1174
|11.00
|1.2105
|1.2122
|1.2095
|2348
|2005.06.16 01:35
|t/p
|1174
|11.00
|1.2095
|1.2122
|1.2095
|1100.00
|111470.00
|2349
|2005.06.16 02:36
|sell
|1175
|11.00
|1.2094
|1.2111
|1.2084
|2350
|2005.06.16 03:31
|t/p
|1175
|11.00
|1.2084
|1.2111
|1.2084
|1100.00
|112570.00
|2351
|2005.06.16 03:59
|sell
|1176
|11.00
|1.2088
|1.2105
|1.2078
|2352
|2005.06.16 03:59
|t/p
|1176
|11.00
|1.2078
|1.2105
|1.2078
|1100.00
|113670.00
|2353
|2005.06.16 07:14
|sell
|1177
|11.00
|1.2083
|1.2100
|1.2073
|2354
|2005.06.16 08:36
|s/l
|1177
|11.00
|1.2100
|1.2100
|1.2073
|-1870.00
|111800.00
|2355
|2005.06.16 09:33
|sell
|1178
|11.00
|1.2104
|1.2121
|1.2094
|2356
|2005.06.16 09:40
|s/l
|1178
|11.00
|1.2121
|1.2121
|1.2094
|-1870.00
|109930.00
|2357
|2005.06.16 10:33
|sell
|1179
|11.00
|1.2127
|1.2144
|1.2117
|2358
|2005.06.16 11:30
|t/p
|1179
|11.00
|1.2117
|1.2144
|1.2117
|1100.00
|111030.00
|2359
|2005.06.16 11:32
|sell
|1180
|11.00
|1.2124
|1.2141
|1.2114
|2360
|2005.06.16 12:30
|t/p
|1180
|11.00
|1.2114
|1.2141
|1.2114
|1100.00
|112130.00
|2361
|2005.06.16 13:59
|sell
|1181
|11.00
|1.2145
|1.2162
|1.2135
|2362
|2005.06.16 13:59
|t/p
|1181
|11.00
|1.2135
|1.2162
|1.2135
|1100.00
|113230.00
|2363
|2005.06.16 14:23
|sell
|1182
|11.00
|1.2085
|1.2102
|1.2075
|2364
|2005.06.16 14:29
|s/l
|1182
|11.00
|1.2102
|1.2102
|1.2075
|-1870.00
|111360.00
|2365
|2005.06.16 14:29
|sell
|1183
|11.00
|1.2097
|1.2114
|1.2087
|2366
|2005.06.16 14:29
|t/p
|1183
|11.00
|1.2087
|1.2114
|1.2087
|1100.00
|112460.00
|2367
|2005.06.16 14:29
|sell
|1184
|11.00
|1.2085
|1.2102
|1.2075
|2368
|2005.06.16 14:29
|t/p
|1184
|11.00
|1.2075
|1.2102
|1.2075
|1100.00
|113560.00
|2369
|2005.06.16 15:25
|sell
|1185
|11.00
|1.2086
|1.2103
|1.2076
|2370
|2005.06.16 16:25
|s/l
|1185
|11.00
|1.2103
|1.2103
|1.2076
|-1870.00
|111690.00
|2371
|2005.06.16 16:27
|buy
|1186
|11.00
|1.2086
|1.2069
|1.2096
|2372
|2005.06.16 16:29
|t/p
|1186
|11.00
|1.2096
|1.2069
|1.2096
|1100.00
|112790.00
|2373
|2005.06.16 16:53
|sell
|1187
|11.00
|1.2097
|1.2114
|1.2087
|2374
|2005.06.16 17:10
|t/p
|1187
|11.00
|1.2087
|1.2114
|1.2087
|1100.00
|113890.00
|2375
|2005.06.16 17:23
|sell
|1188
|11.00
|1.2087
|1.2104
|1.2077
|2376
|2005.06.16 17:26
|t/p
|1188
|11.00
|1.2077
|1.2104
|1.2077
|1100.00
|114990.00
|2377
|2005.06.16 22:18
|sell
|1189
|11.00
|1.2104
|1.2121
|1.2094
|2378
|2005.06.17 01:44
|s/l
|1189
|11.00
|1.2121
|1.2121
|1.2094
|-1870.00
|113120.00
|2379
|2005.06.17 06:12
|sell
|1190
|11.00
|1.2102
|1.2119
|1.2092
|2380
|2005.06.17 06:38
|s/l
|1190
|11.00
|1.2119
|1.2119
|1.2092
|-1870.00
|111250.00
|2381
|2005.06.17 07:41
|sell
|1191
|11.00
|1.2136
|1.2153
|1.2126
|2382
|2005.06.17 10:03
|s/l
|1191
|11.00
|1.2153
|1.2153
|1.2126
|-1870.00
|109380.00
|2383
|2005.06.17 11:59
|sell
|1192
|10.00
|1.2185
|1.2202
|1.2175
|2384
|2005.06.17 12:02
|t/p
|1192
|10.00
|1.2175
|1.2202
|1.2175
|1000.00
|110380.00
|2385
|2005.06.17 12:56
|sell
|1193
|11.00
|1.2174
|1.2191
|1.2164
|2386
|2005.06.17 12:57
|s/l
|1193
|11.00
|1.2191
|1.2191
|1.2164
|-1870.00
|108510.00
|2387
|2005.06.17 12:57
|sell
|1194
|10.00
|1.2187
|1.2204
|1.2177
|2388
|2005.06.17 12:58
|s/l
|1194
|10.00
|1.2204
|1.2204
|1.2177
|-1700.00
|106810.00
|2389
|2005.06.17 13:26
|sell
|1195
|10.00
|1.2174
|1.2191
|1.2164
|2390
|2005.06.17 14:22
|s/l
|1195
|10.00
|1.2191
|1.2191
|1.2164
|-1700.00
|105110.00
|2391
|2005.06.17 15:03
|sell
|1196
|10.00
|1.2228
|1.2245
|1.2218
|2392
|2005.06.17 15:24
|s/l
|1196
|10.00
|1.2245
|1.2245
|1.2218
|-1700.00
|103410.00
|2393
|2005.06.17 16:29
|sell
|1197
|10.00
|1.2242
|1.2259
|1.2232
|2394
|2005.06.17 18:20
|s/l
|1197
|10.00
|1.2259
|1.2259
|1.2232
|-1700.00
|101710.00
|2395
|2005.06.20 02:25
|sell
|1198
|10.00
|1.2235
|1.2252
|1.2225
|2396
|2005.06.20 02:37
|t/p
|1198
|10.00
|1.2225
|1.2252
|1.2225
|1000.00
|102710.00
|2397
|2005.06.20 04:39
|sell
|1199
|10.00
|1.2231
|1.2248
|1.2221
|2398
|2005.06.20 05:02
|t/p
|1199
|10.00
|1.2221
|1.2248
|1.2221
|1000.00
|103710.00
|2399
|2005.06.20 05:46
|sell
|1200
|10.00
|1.2214
|1.2231
|1.2204
|2400
|2005.06.20 06:01
|t/p
|1200
|10.00
|1.2204
|1.2231
|1.2204
|1000.00
|104710.00
|2401
|2005.06.20 06:06
|sell
|1201
|10.00
|1.2206
|1.2223
|1.2196
|2402
|2005.06.20 06:14
|s/l
|1201
|10.00
|1.2223
|1.2223
|1.2196
|-1700.00
|103010.00
|2403
|2005.06.20 06:33
|sell
|1202
|10.00
|1.2226
|1.2243
|1.2216
|2404
|2005.06.20 07:20
|s/l
|1202
|10.00
|1.2243
|1.2243
|1.2216
|-1700.00
|101310.00
|2405
|2005.06.20 07:20
|sell
|1203
|10.00
|1.2238
|1.2255
|1.2228
|2406
|2005.06.20 08:00
|t/p
|1203
|10.00
|1.2228
|1.2255
|1.2228
|1000.00
|102310.00
|2407
|2005.06.20 08:43
|sell
|1204
|10.00
|1.2212
|1.2229
|1.2202
|2408
|2005.06.20 09:09
|s/l
|1204
|10.00
|1.2229
|1.2229
|1.2202
|-1700.00
|100610.00
|2409
|2005.06.20 09:42
|sell
|1205
|10.00
|1.2228
|1.2245
|1.2218
|2410
|2005.06.20 10:01
|t/p
|1205
|10.00
|1.2218
|1.2245
|1.2218
|1000.00
|101610.00
|2411
|2005.06.20 11:14
|sell
|1206
|10.00
|1.2217
|1.2234
|1.2207
|2412
|2005.06.20 12:30
|t/p
|1206
|10.00
|1.2207
|1.2234
|1.2207
|1000.00
|102610.00
|2413
|2005.06.20 12:40
|sell
|1207
|10.00
|1.2217
|1.2234
|1.2207
|2414
|2005.06.20 12:43
|t/p
|1207
|10.00
|1.2207
|1.2234
|1.2207
|1000.00
|103610.00
|2415
|2005.06.20 13:04
|sell
|1208
|10.00
|1.2177
|1.2194
|1.2167
|2416
|2005.06.20 13:30
|t/p
|1208
|10.00
|1.2167
|1.2194
|1.2167
|1000.00
|104610.00
|2417
|2005.06.20 13:33
|sell
|1209
|10.00
|1.2173
|1.2190
|1.2163
|2418
|2005.06.20 13:59
|t/p
|1209
|10.00
|1.2163
|1.2190
|1.2163
|1000.00
|105610.00
|2419
|2005.06.20 14:02
|sell
|1210
|10.00
|1.2149
|1.2166
|1.2139
|2420
|2005.06.20 14:58
|t/p
|1210
|10.00
|1.2139
|1.2166
|1.2139
|1000.00
|106610.00
|2421
|2005.06.20 15:58
|buy
|1211
|10.00
|1.2131
|1.2114
|1.2141
|2422
|2005.06.20 16:00
|t/p
|1211
|10.00
|1.2141
|1.2114
|1.2141
|1000.00
|107610.00
|2423
|2005.06.20 16:57
|buy
|1212
|10.00
|1.2146
|1.2129
|1.2156
|2424
|2005.06.20 21:01
|t/p
|1212
|10.00
|1.2156
|1.2129
|1.2156
|1000.00
|108610.00
|2425
|2005.06.20 21:19
|buy
|1213
|10.00
|1.2152
|1.2135
|1.2162
|2426
|2005.06.20 23:47
|s/l
|1213
|10.00
|1.2135
|1.2135
|1.2162
|-1700.00
|106910.00
|2427
|2005.06.21 00:18
|buy
|1214
|10.00
|1.2133
|1.2116
|1.2143
|2428
|2005.06.21 00:30
|t/p
|1214
|10.00
|1.2143
|1.2116
|1.2143
|1000.00
|107910.00
|2429
|2005.06.21 09:08
|buy
|1215
|10.00
|1.2091
|1.2074
|1.2101
|2430
|2005.06.21 11:28
|s/l
|1215
|10.00
|1.2074
|1.2074
|1.2101
|-1700.00
|106210.00
|2431
|2005.06.21 12:54
|buy
|1216
|10.00
|1.2094
|1.2077
|1.2104
|2432
|2005.06.21 13:00
|t/p
|1216
|10.00
|1.2104
|1.2077
|1.2104
|1000.00
|107210.00
|2433
|2005.06.21 14:51
|buy
|1217
|10.00
|1.2102
|1.2085
|1.2112
|2434
|2005.06.21 14:59
|t/p
|1217
|10.00
|1.2112
|1.2085
|1.2112
|1000.00
|108210.00
|2435
|2005.06.21 15:24
|buy
|1218
|10.00
|1.2132
|1.2115
|1.2142
|2436
|2005.06.21 16:00
|t/p
|1218
|10.00
|1.2142
|1.2115
|1.2142
|1000.00
|109210.00
|2437
|2005.06.21 17:50
|buy
|1219
|10.00
|1.2153
|1.2136
|1.2163
|2438
|2005.06.21 18:03
|t/p
|1219
|10.00
|1.2163
|1.2136
|1.2163
|1000.00
|110210.00
|2439
|2005.06.21 18:58
|sell
|1220
|11.00
|1.2176
|1.2193
|1.2166
|2440
|2005.06.21 23:52
|s/l
|1220
|11.00
|1.2193
|1.2193
|1.2166
|-1870.00
|108340.00
|2441
|2005.06.22 00:29
|sell
|1221
|10.00
|1.2188
|1.2205
|1.2178
|2442
|2005.06.22 00:39
|t/p
|1221
|10.00
|1.2178
|1.2205
|1.2178
|1000.00
|109340.00
|2443
|2005.06.22 00:53
|sell
|1222
|10.00
|1.2182
|1.2199
|1.2172
|2444
|2005.06.22 01:10
|t/p
|1222
|10.00
|1.2172
|1.2199
|1.2172
|1000.00
|110340.00
|2445
|2005.06.22 06:43
|sell
|1223
|11.00
|1.2187
|1.2204
|1.2177
|2446
|2005.06.22 09:00
|t/p
|1223
|11.00
|1.2177
|1.2204
|1.2177
|1100.00
|111440.00
|2447
|2005.06.22 09:06
|sell
|1224
|11.00
|1.2186
|1.2203
|1.2176
|2448
|2005.06.22 09:29
|t/p
|1224
|11.00
|1.2176
|1.2203
|1.2176
|1100.00
|112540.00
|2449
|2005.06.22 11:15
|sell
|1225
|11.00
|1.2123
|1.2140
|1.2113
|2450
|2005.06.22 11:30
|t/p
|1225
|11.00
|1.2113
|1.2140
|1.2113
|1100.00
|113640.00
|2451
|2005.06.22 11:37
|sell
|1226
|11.00
|1.2112
|1.2129
|1.2102
|2452
|2005.06.22 12:52
|s/l
|1226
|11.00
|1.2129
|1.2129
|1.2102
|-1870.00
|111770.00
|2453
|2005.06.22 14:26
|buy
|1227
|11.00
|1.2110
|1.2093
|1.2120
|2454
|2005.06.22 14:29
|t/p
|1227
|11.00
|1.2120
|1.2093
|1.2120
|1100.00
|112870.00
|2455
|2005.06.22 14:55
|buy
|1228
|11.00
|1.2129
|1.2112
|1.2139
|2456
|2005.06.22 15:33
|t/p
|1228
|11.00
|1.2139
|1.2112
|1.2139
|1100.00
|113970.00
|2457
|2005.06.22 15:54
|buy
|1229
|11.00
|1.2134
|1.2117
|1.2144
|2458
|2005.06.22 16:22
|s/l
|1229
|11.00
|1.2117
|1.2117
|1.2144
|-1870.00
|112100.00
|2459
|2005.06.23 01:12
|buy
|1230
|11.00
|1.2134
|1.2117
|1.2144
|2460
|2005.06.23 05:06
|s/l
|1230
|11.00
|1.2117
|1.2117
|1.2144
|-1870.00
|110230.00
|2461
|2005.06.23 11:55
|buy
|1231
|11.00
|1.2075
|1.2058
|1.2085
|2462
|2005.06.23 12:24
|s/l
|1231
|11.00
|1.2058
|1.2058
|1.2085
|-1870.00
|108360.00
|2463
|2005.06.23 14:28
|buy
|1232
|10.00
|1.2044
|1.2027
|1.2054
|2464
|2005.06.23 14:42
|t/p
|1232
|10.00
|1.2054
|1.2027
|1.2054
|1000.00
|109360.00
|2465
|2005.06.23 14:51
|buy
|1233
|10.00
|1.2042
|1.2025
|1.2052
|2466
|2005.06.23 15:11
|t/p
|1233
|10.00
|1.2052
|1.2025
|1.2052
|1000.00
|110360.00
|2467
|2005.06.24 04:09
|buy
|1234
|11.00
|1.2016
|1.1999
|1.2026
|2468
|2005.06.24 04:10
|s/l
|1234
|11.00
|1.1999
|1.1999
|1.2026
|-1870.00
|108490.00
|2469
|2005.06.24 04:29
|sell
|1235
|10.00
|1.2037
|1.2054
|1.2027
|2470
|2005.06.24 04:30
|s/l
|1235
|10.00
|1.2054
|1.2054
|1.2027
|-1700.00
|106790.00
|2471
|2005.06.24 06:20
|buy
|1236
|10.00
|1.2031
|1.2014
|1.2041
|2472
|2005.06.24 06:30
|t/p
|1236
|10.00
|1.2041
|1.2014
|1.2041
|1000.00
|107790.00
|2473
|2005.06.24 06:50
|buy
|1237
|10.00
|1.2031
|1.2014
|1.2041
|2474
|2005.06.24 07:00
|t/p
|1237
|10.00
|1.2041
|1.2014
|1.2041
|1000.00
|108790.00
|2475
|2005.06.24 09:29
|sell
|1238
|10.00
|1.2058
|1.2075
|1.2048
|2476
|2005.06.24 09:30
|s/l
|1238
|10.00
|1.2075
|1.2075
|1.2048
|-1700.00
|107090.00
|2477
|2005.06.24 09:45
|buy
|1239
|10.00
|1.2059
|1.2042
|1.2069
|2478
|2005.06.24 09:59
|t/p
|1239
|10.00
|1.2069
|1.2042
|1.2069
|1000.00
|108090.00
|2479
|2005.06.24 10:57
|sell
|1240
|10.00
|1.2079
|1.2096
|1.2069
|2480
|2005.06.24 11:58
|s/l
|1240
|10.00
|1.2096
|1.2096
|1.2069
|-1700.00
|106390.00
|2481
|2005.06.24 12:25
|sell
|1241
|10.00
|1.2081
|1.2098
|1.2071
|2482
|2005.06.24 12:36
|t/p
|1241
|10.00
|1.2071
|1.2098
|1.2071
|1000.00
|107390.00
|2483
|2005.06.24 12:36
|buy
|1242
|10.00
|1.2070
|1.2053
|1.2080
|2484
|2005.06.24 12:48
|s/l
|1242
|10.00
|1.2053
|1.2053
|1.2080
|-1700.00
|105690.00
|2485
|2005.06.24 12:53
|sell
|1243
|10.00
|1.2073
|1.2090
|1.2063
|2486
|2005.06.24 12:57
|s/l
|1243
|10.00
|1.2090
|1.2090
|1.2063
|-1700.00
|103990.00
|2487
|2005.06.24 12:57
|sell
|1244
|10.00
|1.2087
|1.2104
|1.2077
|2488
|2005.06.24 12:59
|t/p
|1244
|10.00
|1.2077
|1.2104
|1.2077
|1000.00
|104990.00
|2489
|2005.06.24 12:59
|buy
|1245
|10.00
|1.2068
|1.2051
|1.2078
|2490
|2005.06.24 13:25
|t/p
|1245
|10.00
|1.2078
|1.2051
|1.2078
|1000.00
|105990.00
|2491
|2005.06.24 13:40
|buy
|1246
|10.00
|1.2067
|1.2050
|1.2077
|2492
|2005.06.24 13:53
|t/p
|1246
|10.00
|1.2077
|1.2050
|1.2077
|1000.00
|106990.00
|2493
|2005.06.24 14:35
|buy
|1247
|10.00
|1.2090
|1.2073
|1.2100
|2494
|2005.06.24 14:52
|t/p
|1247
|10.00
|1.2100
|1.2073
|1.2100
|1000.00
|107990.00
|2495
|2005.06.27 07:27
|sell
|1248
|10.00
|1.2170
|1.2187
|1.2160
|2496
|2005.06.27 08:00
|t/p
|1248
|10.00
|1.2160
|1.2187
|1.2160
|1000.00
|108990.00
|2497
|2005.06.27 08:29
|sell
|1249
|10.00
|1.2169
|1.2186
|1.2159
|2498
|2005.06.27 08:29
|t/p
|1249
|10.00
|1.2159
|1.2186
|1.2159
|1000.00
|109990.00
|2499
|2005.06.27 12:23
|sell
|1250
|11.00
|1.2173
|1.2190
|1.2163
|2500
|2005.06.27 12:32
|t/p
|1250
|11.00
|1.2163
|1.2190
|1.2163
|1100.00
|111090.00
|2501
|2005.06.27 13:50
|sell
|1251
|11.00
|1.2163
|1.2180
|1.2153
|2502
|2005.06.27 15:00
|t/p
|1251
|11.00
|1.2153
|1.2180
|1.2153
|1100.00
|112190.00
|2503
|2005.06.27 15:24
|sell
|1252
|11.00
|1.2159
|1.2176
|1.2149
|2504
|2005.06.27 21:40
|s/l
|1252
|11.00
|1.2176
|1.2176
|1.2149
|-1870.00
|110320.00
|2505
|2005.06.27 22:45
|sell
|1253
|11.00
|1.2169
|1.2186
|1.2159
|2506
|2005.06.27 23:16
|t/p
|1253
|11.00
|1.2159
|1.2186
|1.2159
|1100.00
|111420.00
|2507
|2005.06.28 03:05
|sell
|1254
|11.00
|1.2166
|1.2183
|1.2156
|2508
|2005.06.28 05:30
|t/p
|1254
|11.00
|1.2156
|1.2183
|1.2156
|1100.00
|112520.00
|2509
|2005.06.28 05:37
|sell
|1255
|11.00
|1.2168
|1.2185
|1.2158
|2510
|2005.06.28 05:42
|t/p
|1255
|11.00
|1.2158
|1.2185
|1.2158
|1100.00
|113620.00
|2511
|2005.06.28 06:05
|sell
|1256
|11.00
|1.2157
|1.2174
|1.2147
|2512
|2005.06.28 06:07
|t/p
|1256
|11.00
|1.2147
|1.2174
|1.2147
|1100.00
|114720.00
|2513
|2005.06.28 06:34
|sell
|1257
|11.00
|1.2136
|1.2153
|1.2126
|2514
|2005.06.28 06:41
|t/p
|1257
|11.00
|1.2126
|1.2153
|1.2126
|1100.00
|115820.00
|2515
|2005.06.28 07:04
|sell
|1258
|11.00
|1.2128
|1.2145
|1.2118
|2516
|2005.06.28 07:29
|t/p
|1258
|11.00
|1.2118
|1.2145
|1.2118
|1100.00
|116920.00
|2517
|2005.06.28 11:28
|buy
|1259
|11.00
|1.2105
|1.2088
|1.2115
|2518
|2005.06.28 12:27
|s/l
|1259
|11.00
|1.2088
|1.2088
|1.2115
|-1870.00
|115050.00
|2519
|2005.06.28 14:19
|buy
|1260
|11.00
|1.2079
|1.2062
|1.2089
|2520
|2005.06.28 17:59
|s/l
|1260
|11.00
|1.2062
|1.2062
|1.2089
|-1870.00
|113180.00
|2521
|2005.06.29 08:27
|buy
|1261
|11.00
|1.2029
|1.2012
|1.2039
|2522
|2005.06.29 08:31
|t/p
|1261
|11.00
|1.2039
|1.2012
|1.2039
|1100.00
|114280.00
|2523
|2005.06.29 12:44
|sell
|1262
|11.00
|1.2053
|1.2070
|1.2043
|2524
|2005.06.29 12:54
|t/p
|1262
|11.00
|1.2043
|1.2070
|1.2043
|1100.00
|115380.00
|2525
|2005.06.29 13:29
|sell
|1263
|11.00
|1.2041
|1.2058
|1.2031
|2526
|2005.06.29 14:20
|t/p
|1263
|11.00
|1.2031
|1.2058
|1.2031
|1100.00
|116480.00
|2527
|2005.06.29 14:25
|sell
|1264
|11.00
|1.2038
|1.2055
|1.2028
|2528
|2005.06.29 14:27
|t/p
|1264
|11.00
|1.2028
|1.2055
|1.2028
|1100.00
|117580.00
|2529
|2005.06.29 15:48
|buy
|1265
|11.00
|1.2084
|1.2067
|1.2094
|2530
|2005.06.29 15:59
|t/p
|1265
|11.00
|1.2094
|1.2067
|1.2094
|1100.00
|118680.00
|2531
|2005.06.29 16:29
|sell
|1266
|11.00
|1.2099
|1.2116
|1.2089
|2532
|2005.06.29 16:29
|t/p
|1266
|11.00
|1.2089
|1.2116
|1.2089
|1100.00
|119780.00
|2533
|2005.06.30 00:19
|sell
|1267
|11.00
|1.2095
|1.2112
|1.2085
|2534
|2005.06.30 00:37
|t/p
|1267
|11.00
|1.2085
|1.2112
|1.2085
|1100.00
|120880.00
|2535
|2005.06.30 00:48
|sell
|1268
|12.00
|1.2088
|1.2105
|1.2078
|2536
|2005.06.30 06:04
|s/l
|1268
|12.00
|1.2105
|1.2105
|1.2078
|-2040.00
|118840.00
|2537
|2005.06.30 06:33
|sell
|1269
|11.00
|1.2106
|1.2123
|1.2096
|2538
|2005.06.30 06:38
|t/p
|1269
|11.00
|1.2096
|1.2123
|1.2096
|1100.00
|119940.00
|2539
|2005.06.30 06:46
|sell
|1270
|12.00
|1.2106
|1.2123
|1.2096
|2540
|2005.06.30 06:59
|t/p
|1270
|12.00
|1.2096
|1.2123
|1.2096
|1200.00
|121140.00
|2541
|2005.06.30 08:37
|sell
|1271
|12.00
|1.2078
|1.2095
|1.2068
|2542
|2005.06.30 09:06
|t/p
|1271
|12.00
|1.2068
|1.2095
|1.2068
|1200.00
|122340.00
|2543
|2005.06.30 09:38
|sell
|1272
|12.00
|1.2066
|1.2083
|1.2056
|2544
|2005.06.30 10:01
|t/p
|1272
|12.00
|1.2056
|1.2083
|1.2056
|1200.00
|123540.00
|2545
|2005.06.30 10:06
|sell
|1273
|12.00
|1.2057
|1.2074
|1.2047
|2546
|2005.06.30 11:05
|s/l
|1273
|12.00
|1.2074
|1.2074
|1.2047
|-2040.00
|121500.00
|2547
|2005.06.30 12:31
|sell
|1274
|12.00
|1.2088
|1.2105
|1.2078
|2548
|2005.06.30 12:33
|s/l
|1274
|12.00
|1.2105
|1.2105
|1.2078
|-2040.00
|119460.00
|2549
|2005.06.30 13:01
|sell
|1275
|11.00
|1.2085
|1.2102
|1.2075
|2550
|2005.06.30 13:30
|t/p
|1275
|11.00
|1.2075
|1.2102
|1.2075
|1100.00
|120560.00
|2551
|2005.06.30 15:47
|sell
|1276
|12.00
|1.2104
|1.2121
|1.2094
|2552
|2005.06.30 15:53
|t/p
|1276
|12.00
|1.2094
|1.2121
|1.2094
|1200.00
|121760.00
|2553
|2005.06.30 15:58
|sell
|1277
|12.00
|1.2104
|1.2121
|1.2094
|2554
|2005.06.30 16:17
|s/l
|1277
|12.00
|1.2121
|1.2121
|1.2094
|-2040.00
|119720.00
|2555
|2005.06.30 16:38
|sell
|1278
|11.00
|1.2103
|1.2120
|1.2093
|2556
|2005.06.30 16:51
|t/p
|1278
|11.00
|1.2093
|1.2120
|1.2093
|1100.00
|120820.00
|2557
|2005.06.30 16:57
|sell
|1279
|12.00
|1.2104
|1.2121
|1.2094
|2558
|2005.06.30 17:32
|t/p
|1279
|12.00
|1.2094
|1.2121
|1.2094
|1200.00
|122020.00
|2559
|2005.06.30 18:05
|sell
|1280
|12.00
|1.2089
|1.2106
|1.2079
|2560
|2005.06.30 18:15
|s/l
|1280
|12.00
|1.2106
|1.2106
|1.2079
|-2040.00
|119980.00
|2561
|2005.06.30 18:19
|buy
|1281
|12.00
|1.2085
|1.2068
|1.2095
|2562
|2005.06.30 18:19
|s/l
|1281
|12.00
|1.2068
|1.2068
|1.2095
|-2040.00
|117940.00
|2563
|2005.06.30 18:21
|sell
|1282
|11.00
|1.2089
|1.2106
|1.2079
|2564
|2005.06.30 18:25
|s/l
|1282
|11.00
|1.2106
|1.2106
|1.2079
|-1870.00
|116070.00
|2565
|2005.06.30 18:25
|sell
|1283
|11.00
|1.2102
|1.2119
|1.2092
|2566
|2005.06.30 18:29
|t/p
|1283
|11.00
|1.2092
|1.2119
|1.2092
|1100.00
|117170.00
|2567
|2005.06.30 19:19
|buy
|1284
|11.00
|1.2099
|1.2082
|1.2109
|2568
|2005.06.30 22:44
|s/l
|1284
|11.00
|1.2082
|1.2082
|1.2109
|-1870.00
|115300.00
|2569
|2005.06.30 22:46
|sell
|1285
|11.00
|1.2092
|1.2109
|1.2082
|2570
|2005.07.01 04:06
|t/p
|1285
|11.00
|1.2082
|1.2109
|1.2082
|1100.00
|116400.00
|2571
|2005.07.01 04:13
|sell
|1286
|11.00
|1.2086
|1.2103
|1.2076
|2572
|2005.07.01 04:30
|t/p
|1286
|11.00
|1.2076
|1.2103
|1.2076
|1100.00
|117500.00
|2573
|2005.07.01 04:42
|sell
|1287
|11.00
|1.2073
|1.2090
|1.2063
|2574
|2005.07.01 05:05
|t/p
|1287
|11.00
|1.2063
|1.2090
|1.2063
|1100.00
|118600.00
|2575
|2005.07.01 05:41
|sell
|1288
|11.00
|1.2055
|1.2072
|1.2045
|2576
|2005.07.01 05:59
|t/p
|1288
|11.00
|1.2045
|1.2072
|1.2045
|1100.00
|119700.00
|2577
|2005.07.01 06:10
|sell
|1289
|11.00
|1.2042
|1.2059
|1.2032
|2578
|2005.07.01 07:09
|s/l
|1289
|11.00
|1.2059
|1.2059
|1.2032
|-1870.00
|117830.00
|2579
|2005.07.01 07:38
|sell
|1290
|11.00
|1.2048
|1.2065
|1.2038
|2580
|2005.07.01 08:37
|s/l
|1290
|11.00
|1.2065
|1.2065
|1.2038
|-1870.00
|115960.00
|2581
|2005.07.01 08:37
|sell
|1291
|11.00
|1.2062
|1.2079
|1.2052
|2582
|2005.07.01 09:07
|s/l
|1291
|11.00
|1.2079
|1.2079
|1.2052
|-1870.00
|114090.00
|2583
|2005.07.01 10:28
|sell
|1292
|11.00
|1.2094
|1.2111
|1.2084
|2584
|2005.07.01 11:23
|t/p
|1292
|11.00
|1.2084
|1.2111
|1.2084
|1100.00
|115190.00
|2585
|2005.07.01 11:26
|sell
|1293
|11.00
|1.2084
|1.2101
|1.2074
|2586
|2005.07.01 13:19
|t/p
|1293
|11.00
|1.2074
|1.2101
|1.2074
|1100.00
|116290.00
|2587
|2005.07.01 13:25
|sell
|1294
|11.00
|1.2079
|1.2096
|1.2069
|2588
|2005.07.01 13:29
|t/p
|1294
|11.00
|1.2069
|1.2096
|1.2069
|1100.00
|117390.00
|2589
|2005.07.01 14:06
|sell
|1295
|11.00
|1.2063
|1.2080
|1.2053
|2590
|2005.07.01 14:17
|t/p
|1295
|11.00
|1.2053
|1.2080
|1.2053
|1100.00
|118490.00
|2591
|2005.07.01 14:24
|sell
|1296
|11.00
|1.2062
|1.2079
|1.2052
|2592
|2005.07.01 14:28
|t/p
|1296
|11.00
|1.2052
|1.2079
|1.2052
|1100.00
|119590.00
|2593
|2005.07.01 14:34
|buy
|1297
|11.00
|1.1983
|1.1966
|1.1993
|2594
|2005.07.01 14:35
|t/p
|1297
|11.00
|1.1993
|1.1966
|1.1993
|1100.00
|120690.00
|2595
|2005.07.01 14:35
|buy
|1298
|12.00
|1.1983
|1.1966
|1.1993
|2596
|2005.07.01 14:35
|t/p
|1298
|12.00
|1.1993
|1.1966
|1.1993
|1200.00
|121890.00
|2597
|2005.07.01 14:47
|buy
|1299
|12.00
|1.1983
|1.1966
|1.1993
|2598
|2005.07.01 14:49
|s/l
|1299
|12.00
|1.1966
|1.1966
|1.1993
|-2040.00
|119850.00
|2599
|2005.07.01 14:49
|buy
|1300
|11.00
|1.1970
|1.1953
|1.1980
|2600
|2005.07.01 14:52
|t/p
|1300
|11.00
|1.1980
|1.1953
|1.1980
|1100.00
|120950.00
|2601
|2005.07.01 14:52
|buy
|1301
|12.00
|1.1983
|1.1966
|1.1993
|2602
|2005.07.01 14:53
|t/p
|1301
|12.00
|1.1993
|1.1966
|1.1993
|1200.00
|122150.00
|2603
|2005.07.01 14:57
|buy
|1302
|12.00
|1.1983
|1.1966
|1.1993
|2604
|2005.07.01 15:28
|s/l
|1302
|12.00
|1.1966
|1.1966
|1.1993
|-2040.00
|120110.00
|2605
|2005.07.01 16:16
|buy
|1303
|12.00
|1.1955
|1.1938
|1.1965
|2606
|2005.07.01 16:32
|t/p
|1303
|12.00
|1.1965
|1.1938
|1.1965
|1200.00
|121310.00
|2607
|2005.07.04 07:53
|buy
|1304
|12.00
|1.1933
|1.1916
|1.1943
|2608
|2005.07.04 08:19
|s/l
|1304
|12.00
|1.1916
|1.1916
|1.1943
|-2040.00
|119270.00
|2609
|2005.07.04 10:07
|buy
|1305
|11.00
|1.1911
|1.1894
|1.1921
|2610
|2005.07.04 11:37
|s/l
|1305
|11.00
|1.1894
|1.1894
|1.1921
|-1870.00
|117400.00
|2611
|2005.07.04 12:13
|buy
|1306
|11.00
|1.1895
|1.1878
|1.1905
|2612
|2005.07.04 12:30
|t/p
|1306
|11.00
|1.1905
|1.1878
|1.1905
|1100.00
|118500.00
|2613
|2005.07.04 13:46
|buy
|1307
|11.00
|1.1901
|1.1884
|1.1911
|2614
|2005.07.04 23:30
|t/p
|1307
|11.00
|1.1911
|1.1884
|1.1911
|1100.00
|119600.00
|2615
|2005.07.05 06:06
|buy
|1308
|11.00
|1.1901
|1.1884
|1.1911
|2616
|2005.07.05 06:33
|s/l
|1308
|11.00
|1.1884
|1.1884
|1.1911
|-1870.00
|117730.00
|2617
|2005.07.05 07:05
|buy
|1309
|11.00
|1.1875
|1.1858
|1.1885
|2618
|2005.07.05 07:30
|t/p
|1309
|11.00
|1.1885
|1.1858
|1.1885
|1100.00
|118830.00
|2619
|2005.07.05 07:59
|sell
|1310
|11.00
|1.1882
|1.1899
|1.1872
|2620
|2005.07.05 08:00
|s/l
|1310
|11.00
|1.1899
|1.1899
|1.1872
|-1870.00
|116960.00
|2621
|2005.07.05 08:27
|buy
|1311
|11.00
|1.1882
|1.1865
|1.1892
|2622
|2005.07.05 08:29
|t/p
|1311
|11.00
|1.1892
|1.1865
|1.1892
|1100.00
|118060.00
|2623
|2005.07.05 09:19
|sell
|1312
|11.00
|1.1931
|1.1948
|1.1921
|2624
|2005.07.05 09:26
|t/p
|1312
|11.00
|1.1921
|1.1948
|1.1921
|1100.00
|119160.00
|2625
|2005.07.05 09:58
|sell
|1313
|11.00
|1.1911
|1.1928
|1.1901
|2626
|2005.07.05 10:25
|t/p
|1313
|11.00
|1.1901
|1.1928
|1.1901
|1100.00
|120260.00
|2627
|2005.07.05 13:24
|sell
|1314
|12.00
|1.1913
|1.1930
|1.1903
|2628
|2005.07.05 14:22
|s/l
|1314
|12.00
|1.1930
|1.1930
|1.1903
|-2040.00
|118220.00
|2629
|2005.07.05 14:52
|sell
|1315
|11.00
|1.1928
|1.1945
|1.1918
|2630
|2005.07.05 14:52
|t/p
|1315
|11.00
|1.1918
|1.1945
|1.1918
|1100.00
|119320.00
|2631
|2005.07.05 14:52
|sell
|1316
|11.00
|1.1922
|1.1939
|1.1912
|2632
|2005.07.05 14:56
|t/p
|1316
|11.00
|1.1912
|1.1939
|1.1912
|1100.00
|120420.00
|2633
|2005.07.05 14:57
|sell
|1317
|12.00
|1.1921
|1.1938
|1.1911
|2634
|2005.07.05 14:59
|t/p
|1317
|12.00
|1.1911
|1.1938
|1.1911
|1200.00
|121620.00
|2635
|2005.07.05 15:21
|sell
|1318
|12.00
|1.1911
|1.1928
|1.1901
|2636
|2005.07.05 15:25
|t/p
|1318
|12.00
|1.1901
|1.1928
|1.1901
|1200.00
|122820.00
|2637
|2005.07.05 15:26
|sell
|1319
|12.00
|1.1908
|1.1925
|1.1898
|2638
|2005.07.05 15:48
|t/p
|1319
|12.00
|1.1898
|1.1925
|1.1898
|1200.00
|124020.00
|2639
|2005.07.05 16:20
|sell
|1320
|12.00
|1.1917
|1.1934
|1.1907
|2640
|2005.07.05 16:47
|t/p
|1320
|12.00
|1.1907
|1.1934
|1.1907
|1200.00
|125220.00
|2641
|2005.07.05 16:49
|sell
|1321
|12.00
|1.1910
|1.1927
|1.1900
|2642
|2005.07.05 17:48
|s/l
|1321
|12.00
|1.1927
|1.1927
|1.1900
|-2040.00
|123180.00
|2643
|2005.07.06 01:09
|sell
|1322
|12.00
|1.1927
|1.1944
|1.1917
|2644
|2005.07.06 02:05
|t/p
|1322
|12.00
|1.1917
|1.1944
|1.1917
|1200.00
|124380.00
|2645
|2005.07.06 06:31
|sell
|1323
|12.00
|1.1945
|1.1962
|1.1935
|2646
|2005.07.06 06:32
|t/p
|1323
|12.00
|1.1935
|1.1962
|1.1935
|1200.00
|125580.00
|2647
|2005.07.06 06:32
|sell
|1324
|12.00
|1.1944
|1.1961
|1.1934
|2648
|2005.07.06 06:33
|t/p
|1324
|12.00
|1.1934
|1.1961
|1.1934
|1200.00
|126780.00
|2649
|2005.07.06 06:49
|sell
|1325
|12.00
|1.1944
|1.1961
|1.1934
|2650
|2005.07.06 06:59
|t/p
|1325
|12.00
|1.1934
|1.1961
|1.1934
|1200.00
|127980.00
|2651
|2005.07.06 06:59
|sell
|1326
|12.00
|1.1944
|1.1961
|1.1934
|2652
|2005.07.06 06:59
|t/p
|1326
|12.00
|1.1934
|1.1961
|1.1934
|1200.00
|129180.00
|2653
|2005.07.06 07:35
|sell
|1327
|12.00
|1.1936
|1.1953
|1.1926
|2654
|2005.07.06 08:33
|t/p
|1327
|12.00
|1.1926
|1.1953
|1.1926
|1200.00
|130380.00
|2655
|2005.07.06 08:56
|sell
|1328
|13.00
|1.1943
|1.1960
|1.1933
|2656
|2005.07.06 08:59
|t/p
|1328
|13.00
|1.1933
|1.1960
|1.1933
|1300.00
|131680.00
|2657
|2005.07.06 08:59
|buy
|1329
|13.00
|1.1928
|1.1911
|1.1938
|2658
|2005.07.06 09:01
|s/l
|1329
|13.00
|1.1911
|1.1911
|1.1938
|-2210.00
|129470.00
|2659
|2005.07.06 09:06
|sell
|1330
|12.00
|1.1924
|1.1941
|1.1914
|2660
|2005.07.06 09:29
|t/p
|1330
|12.00
|1.1914
|1.1941
|1.1914
|1200.00
|130670.00
|2661
|2005.07.06 09:35
|sell
|1331
|13.00
|1.1905
|1.1922
|1.1895
|2662
|2005.07.06 12:22
|s/l
|1331
|13.00
|1.1922
|1.1922
|1.1895
|-2210.00
|128460.00
|2663
|2005.07.06 12:51
|sell
|1332
|12.00
|1.1922
|1.1939
|1.1912
|2664
|2005.07.06 13:50
|s/l
|1332
|12.00
|1.1939
|1.1939
|1.1912
|-2040.00
|126420.00
|2665
|2005.07.06 14:09
|sell
|1333
|12.00
|1.1928
|1.1945
|1.1918
|2666
|2005.07.06 15:01
|t/p
|1333
|12.00
|1.1918
|1.1945
|1.1918
|1200.00
|127620.00
|2667
|2005.07.06 15:18
|sell
|1334
|12.00
|1.1931
|1.1948
|1.1921
|2668
|2005.07.06 15:22
|t/p
|1334
|12.00
|1.1921
|1.1948
|1.1921
|1200.00
|128820.00
|2669
|2005.07.06 15:28
|sell
|1335
|12.00
|1.1929
|1.1946
|1.1919
|2670
|2005.07.06 15:29
|t/p
|1335
|12.00
|1.1919
|1.1946
|1.1919
|1200.00
|130020.00
|2671
|2005.07.06 15:29
|sell
|1336
|13.00
|1.1929
|1.1946
|1.1919
|2672
|2005.07.06 15:29
|t/p
|1336
|13.00
|1.1919
|1.1946
|1.1919
|1300.00
|131320.00
|2673
|2005.07.06 16:00
|sell
|1337
|13.00
|1.1918
|1.1935
|1.1908
|2674
|2005.07.06 17:16
|s/l
|1337
|13.00
|1.1935
|1.1935
|1.1908
|-2210.00
|129110.00
|2675
|2005.07.07 02:13
|sell
|1338
|12.00
|1.1926
|1.1943
|1.1916
|2676
|2005.07.07 02:37
|t/p
|1338
|12.00
|1.1916
|1.1943
|1.1916
|1200.00
|130310.00
|2677
|2005.07.07 02:44
|sell
|1339
|13.00
|1.1923
|1.1940
|1.1913
|2678
|2005.07.07 06:30
|s/l
|1339
|13.00
|1.1940
|1.1940
|1.1913
|-2210.00
|128100.00
|2679
|2005.07.07 07:02
|buy
|1340
|12.00
|1.1928
|1.1911
|1.1938
|2680
|2005.07.07 07:30
|t/p
|1340
|12.00
|1.1938
|1.1911
|1.1938
|1200.00
|129300.00
|2681
|2005.07.07 08:06
|sell
|1341
|12.00
|1.1939
|1.1956
|1.1929
|2682
|2005.07.07 08:36
|s/l
|1341
|12.00
|1.1956
|1.1956
|1.1929
|-2040.00
|127260.00
|2683
|2005.07.07 09:32
|sell
|1342
|12.00
|1.2019
|1.2036
|1.2009
|2684
|2005.07.07 09:32
|t/p
|1342
|12.00
|1.2009
|1.2036
|1.2009
|1200.00
|128460.00
|2685
|2005.07.07 09:33
|sell
|1343
|12.00
|1.2019
|1.2036
|1.2009
|2686
|2005.07.07 09:58
|s/l
|1343
|12.00
|1.2036
|1.2036
|1.2009
|-2040.00
|126420.00
|2687
|2005.07.07 09:58
|sell
|1344
|12.00
|1.2033
|1.2050
|1.2023
|2688
|2005.07.07 09:59
|t/p
|1344
|12.00
|1.2023
|1.2050
|1.2023
|1200.00
|127620.00
|2689
|2005.07.07 09:59
|sell
|1345
|12.00
|1.2017
|1.2034
|1.2007
|2690
|2005.07.07 09:59
|s/l
|1345
|12.00
|1.2034
|1.2034
|1.2007
|-2040.00
|125580.00
|2691
|2005.07.07 09:59
|sell
|1346
|12.00
|1.2033
|1.2050
|1.2023
|2692
|2005.07.07 09:59
|t/p
|1346
|12.00
|1.2023
|1.2050
|1.2023
|1200.00
|126780.00
|2693
|2005.07.07 10:02
|sell
|1347
|12.00
|1.1988
|1.2005
|1.1978
|2694
|2005.07.07 10:57
|s/l
|1347
|12.00
|1.2005
|1.2005
|1.1978
|-2040.00
|124740.00
|2695
|2005.07.07 11:27
|sell
|1348
|12.00
|1.1996
|1.2013
|1.1986
|2696
|2005.07.07 11:30
|t/p
|1348
|12.00
|1.1986
|1.2013
|1.1986
|1200.00
|125940.00
|2697
|2005.07.07 11:57
|sell
|1349
|12.00
|1.1997
|1.2014
|1.1987
|2698
|2005.07.07 11:59
|t/p
|1349
|12.00
|1.1987
|1.2014
|1.1987
|1200.00
|127140.00
|2699
|2005.07.07 12:55
|sell
|1350
|12.00
|1.1963
|1.1980
|1.1953
|2700
|2005.07.07 12:59
|t/p
|1350
|12.00
|1.1953
|1.1980
|1.1953
|1200.00
|128340.00
|2701
|2005.07.07 12:59
|sell
|1351
|12.00
|1.1963
|1.1980
|1.1953
|2702
|2005.07.07 12:59
|t/p
|1351
|12.00
|1.1953
|1.1980
|1.1953
|1200.00
|129540.00
|2703
|2005.07.07 13:02
|sell
|1352
|12.00
|1.1945
|1.1962
|1.1935
|2704
|2005.07.07 13:16
|t/p
|1352
|12.00
|1.1935
|1.1962
|1.1935
|1200.00
|130740.00
|2705
|2005.07.07 13:21
|sell
|1353
|13.00
|1.1945
|1.1962
|1.1935
|2706
|2005.07.07 13:29
|t/p
|1353
|13.00
|1.1935
|1.1962
|1.1935
|1300.00
|132040.00
|2707
|2005.07.07 13:51
|sell
|1354
|13.00
|1.1930
|1.1947
|1.1920
|2708
|2005.07.07 13:54
|s/l
|1354
|13.00
|1.1947
|1.1947
|1.1920
|-2210.00
|129830.00
|2709
|2005.07.07 14:23
|sell
|1355
|12.00
|1.1942
|1.1959
|1.1932
|2710
|2005.07.07 14:53
|s/l
|1355
|12.00
|1.1959
|1.1959
|1.1932
|-2040.00
|127790.00
|2711
|2005.07.07 15:16
|sell
|1356
|12.00
|1.1953
|1.1970
|1.1943
|2712
|2005.07.07 15:43
|t/p
|1356
|12.00
|1.1943
|1.1970
|1.1943
|1200.00
|128990.00
|2713
|2005.07.07 15:49
|sell
|1357
|12.00
|1.1948
|1.1965
|1.1938
|2714
|2005.07.07 15:59
|t/p
|1357
|12.00
|1.1938
|1.1965
|1.1938
|1200.00
|130190.00
|2715
|2005.07.07 15:59
|sell
|1358
|13.00
|1.1948
|1.1965
|1.1938
|2716
|2005.07.07 15:59
|t/p
|1358
|13.00
|1.1938
|1.1965
|1.1938
|1300.00
|131490.00
|2717
|2005.07.07 17:20
|sell
|1359
|13.00
|1.1932
|1.1949
|1.1922
|2718
|2005.07.07 17:49
|s/l
|1359
|13.00
|1.1949
|1.1949
|1.1922
|-2210.00
|129280.00
|2719
|2005.07.07 22:13
|sell
|1360
|12.00
|1.1953
|1.1970
|1.1943
|2720
|2005.07.07 23:03
|t/p
|1360
|12.00
|1.1943
|1.1970
|1.1943
|1200.00
|130480.00
|2721
|2005.07.08 05:33
|sell
|1361
|13.00
|1.1935
|1.1952
|1.1925
|2722
|2005.07.08 06:00
|t/p
|1361
|13.00
|1.1925
|1.1952
|1.1925
|1300.00
|131780.00
|2723
|2005.07.08 06:40
|sell
|1362
|13.00
|1.1923
|1.1940
|1.1913
|2724
|2005.07.08 07:10
|t/p
|1362
|13.00
|1.1913
|1.1940
|1.1913
|1300.00
|133080.00
|2725
|2005.07.08 12:33
|buy
|1363
|13.00
|1.1894
|1.1877
|1.1904
|2726
|2005.07.08 12:33
|t/p
|1363
|13.00
|1.1904
|1.1877
|1.1904
|1300.00
|134380.00
|2727
|2005.07.08 12:33
|buy
|1364
|13.00
|1.1891
|1.1874
|1.1901
|2728
|2005.07.08 12:35
|t/p
|1364
|13.00
|1.1901
|1.1874
|1.1901
|1300.00
|135680.00
|2729
|2005.07.08 12:35
|buy
|1365
|13.00
|1.1895
|1.1878
|1.1905
|2730
|2005.07.08 12:36
|t/p
|1365
|13.00
|1.1905
|1.1878
|1.1905
|1300.00
|136980.00
|2731
|2005.07.08 12:43
|buy
|1366
|13.00
|1.1896
|1.1879
|1.1906
|2732
|2005.07.08 12:52
|s/l
|1366
|13.00
|1.1879
|1.1879
|1.1906
|-2210.00
|134770.00
|2733
|2005.07.08 12:52
|buy
|1367
|13.00
|1.1884
|1.1867
|1.1894
|2734
|2005.07.08 12:59
|t/p
|1367
|13.00
|1.1894
|1.1867
|1.1894
|1300.00
|136070.00
|2735
|2005.07.08 12:59
|buy
|1368
|13.00
|1.1891
|1.1874
|1.1901
|2736
|2005.07.08 12:59
|t/p
|1368
|13.00
|1.1901
|1.1874
|1.1901
|1300.00
|137370.00
|2737
|2005.07.08 14:58
|sell
|1369
|13.00
|1.1962
|1.1979
|1.1952
|2738
|2005.07.08 14:59
|t/p
|1369
|13.00
|1.1952
|1.1979
|1.1952
|1300.00
|138670.00
|2739
|2005.07.08 14:59
|sell
|1370
|13.00
|1.1962
|1.1979
|1.1952
|2740
|2005.07.08 14:59
|t/p
|1370
|13.00
|1.1952
|1.1979
|1.1952
|1300.00
|139970.00
|2741
|2005.07.08 15:28
|sell
|1371
|14.00
|1.1935
|1.1952
|1.1925
|2742
|2005.07.08 16:54
|t/p
|1371
|14.00
|1.1925
|1.1952
|1.1925
|1400.00
|141370.00
|2743
|2005.07.10 23:50
|sell
|1372
|14.00
|1.1972
|1.1989
|1.1962
|2744
|2005.07.11 02:26
|s/l
|1372
|14.00
|1.1989
|1.1989
|1.1962
|-2380.00
|138990.00
|2745
|2005.07.11 05:13
|sell
|1373
|13.00
|1.2009
|1.2026
|1.1999
|2746
|2005.07.11 06:54
|s/l
|1373
|13.00
|1.2026
|1.2026
|1.1999
|-2210.00
|136780.00
|2747
|2005.07.11 07:19
|sell
|1374
|13.00
|1.2022
|1.2039
|1.2012
|2748
|2005.07.11 07:29
|t/p
|1374
|13.00
|1.2012
|1.2039
|1.2012
|1300.00
|138080.00
|2749
|2005.07.11 07:40
|sell
|1375
|13.00
|1.2005
|1.2022
|1.1995
|2750
|2005.07.11 08:25
|s/l
|1375
|13.00
|1.2022
|1.2022
|1.1995
|-2210.00
|135870.00
|2751
|2005.07.11 09:09
|sell
|1376
|13.00
|1.2016
|1.2033
|1.2006
|2752
|2005.07.11 09:35
|t/p
|1376
|13.00
|1.2006
|1.2033
|1.2006
|1300.00
|137170.00
|2753
|2005.07.11 09:46
|sell
|1377
|13.00
|1.2013
|1.2030
|1.2003
|2754
|2005.07.11 10:00
|t/p
|1377
|13.00
|1.2003
|1.2030
|1.2003
|1300.00
|138470.00
|2755
|2005.07.11 10:22
|sell
|1378
|13.00
|1.2005
|1.2022
|1.1995
|2756
|2005.07.11 13:22
|s/l
|1378
|13.00
|1.2022
|1.2022
|1.1995
|-2210.00
|136260.00
|2757
|2005.07.11 14:31
|sell
|1379
|13.00
|1.2035
|1.2052
|1.2025
|2758
|2005.07.11 14:40
|s/l
|1379
|13.00
|1.2052
|1.2052
|1.2025
|-2210.00
|134050.00
|2759
|2005.07.11 15:36
|sell
|1380
|13.00
|1.2075
|1.2092
|1.2065
|2760
|2005.07.11 16:03
|t/p
|1380
|13.00
|1.2065
|1.2092
|1.2065
|1300.00
|135350.00
|2761
|2005.07.11 23:33
|sell
|1381
|13.00
|1.2065
|1.2082
|1.2055
|2762
|2005.07.12 01:30
|s/l
|1381
|13.00
|1.2082
|1.2082
|1.2055
|-2210.00
|133140.00
|2763
|2005.07.12 02:34
|sell
|1382
|13.00
|1.2135
|1.2152
|1.2125
|2764
|2005.07.12 02:59
|t/p
|1382
|13.00
|1.2125
|1.2152
|1.2125
|1300.00
|134440.00
|2765
|2005.07.12 03:14
|sell
|1383
|13.00
|1.2123
|1.2140
|1.2113
|2766
|2005.07.12 03:42
|s/l
|1383
|13.00
|1.2140
|1.2140
|1.2113
|-2210.00
|132230.00
|2767
|2005.07.12 04:12
|sell
|1384
|13.00
|1.2154
|1.2171
|1.2144
|2768
|2005.07.12 04:26
|s/l
|1384
|13.00
|1.2171
|1.2171
|1.2144
|-2210.00
|130020.00
|2769
|2005.07.12 04:32
|sell
|1385
|13.00
|1.2172
|1.2189
|1.2162
|2770
|2005.07.12 04:36
|t/p
|1385
|13.00
|1.2162
|1.2189
|1.2162
|1300.00
|131320.00
|2771
|2005.07.12 04:41
|sell
|1386
|13.00
|1.2172
|1.2189
|1.2162
|2772
|2005.07.12 04:59
|t/p
|1386
|13.00
|1.2162
|1.2189
|1.2162
|1300.00
|132620.00
|2773
|2005.07.12 05:54
|sell
|1387
|13.00
|1.2163
|1.2180
|1.2153
|2774
|2005.07.12 06:04
|t/p
|1387
|13.00
|1.2153
|1.2180
|1.2153
|1300.00
|133920.00
|2775
|2005.07.12 07:08
|sell
|1388
|13.00
|1.2168
|1.2185
|1.2158
|2776
|2005.07.12 07:22
|s/l
|1388
|13.00
|1.2185
|1.2185
|1.2158
|-2210.00
|131710.00
|2777
|2005.07.12 07:38
|sell
|1389
|13.00
|1.2187
|1.2204
|1.2177
|2778
|2005.07.12 08:02
|t/p
|1389
|13.00
|1.2177
|1.2204
|1.2177
|1300.00
|133010.00
|2779
|2005.07.12 09:05
|sell
|1390
|13.00
|1.2184
|1.2201
|1.2174
|2780
|2005.07.12 09:30
|t/p
|1390
|13.00
|1.2174
|1.2201
|1.2174
|1300.00
|134310.00
|2781
|2005.07.12 09:36
|sell
|1391
|13.00
|1.2176
|1.2193
|1.2166
|2782
|2005.07.12 10:00
|t/p
|1391
|13.00
|1.2166
|1.2193
|1.2166
|1300.00
|135610.00
|2783
|2005.07.12 10:50
|sell
|1392
|13.00
|1.2194
|1.2211
|1.2184
|2784
|2005.07.12 10:59
|t/p
|1392
|13.00
|1.2184
|1.2211
|1.2184
|1300.00
|136910.00
|2785
|2005.07.12 11:20
|sell
|1393
|13.00
|1.2170
|1.2187
|1.2160
|2786
|2005.07.12 11:29
|t/p
|1393
|13.00
|1.2160
|1.2187
|1.2160
|1300.00
|138210.00
|2787
|2005.07.12 11:47
|sell
|1394
|13.00
|1.2160
|1.2177
|1.2150
|2788
|2005.07.12 12:17
|s/l
|1394
|13.00
|1.2177
|1.2177
|1.2150
|-2210.00
|136000.00
|2789
|2005.07.12 12:49
|sell
|1395
|13.00
|1.2168
|1.2185
|1.2158
|2790
|2005.07.12 13:17
|s/l
|1395
|13.00
|1.2185
|1.2185
|1.2158
|-2210.00
|133790.00
|2791
|2005.07.12 13:45
|sell
|1396
|13.00
|1.2188
|1.2205
|1.2178
|2792
|2005.07.12 14:17
|s/l
|1396
|13.00
|1.2205
|1.2205
|1.2178
|-2210.00
|131580.00
|2793
|2005.07.12 14:17
|sell
|1397
|13.00
|1.2202
|1.2219
|1.2192
|2794
|2005.07.12 14:40
|t/p
|1397
|13.00
|1.2192
|1.2219
|1.2192
|1300.00
|132880.00
|2795
|2005.07.12 15:12
|sell
|1398
|13.00
|1.2198
|1.2215
|1.2188
|2796
|2005.07.12 15:45
|s/l
|1398
|13.00
|1.2215
|1.2215
|1.2188
|-2210.00
|130670.00
|2797
|2005.07.12 16:14
|sell
|1399
|13.00
|1.2202
|1.2219
|1.2192
|2798
|2005.07.12 17:10
|s/l
|1399
|13.00
|1.2219
|1.2219
|1.2192
|-2210.00
|128460.00
|2799
|2005.07.12 18:08
|sell
|1400
|12.00
|1.2243
|1.2260
|1.2233
|2800
|2005.07.12 22:01
|t/p
|1400
|12.00
|1.2233
|1.2260
|1.2233
|1200.00
|129660.00
|2801
|2005.07.12 22:04
|sell
|1401
|12.00
|1.2238
|1.2255
|1.2228
|2802
|2005.07.12 23:30
|t/p
|1401
|12.00
|1.2228
|1.2255
|1.2228
|1200.00
|130860.00
|2803
|2005.07.13 00:20
|sell
|1402
|13.00
|1.2217
|1.2234
|1.2207
|2804
|2005.07.13 05:01
|t/p
|1402
|13.00
|1.2207
|1.2234
|1.2207
|1300.00
|132160.00
|2805
|2005.07.13 05:14
|sell
|1403
|13.00
|1.2217
|1.2234
|1.2207
|2806
|2005.07.13 05:30
|t/p
|1403
|13.00
|1.2207
|1.2234
|1.2207
|1300.00
|133460.00
|2807
|2005.07.13 05:31
|sell
|1404
|13.00
|1.2208
|1.2225
|1.2198
|2808
|2005.07.13 07:02
|t/p
|1404
|13.00
|1.2198
|1.2225
|1.2198
|1300.00
|134760.00
|2809
|2005.07.13 07:07
|sell
|1405
|13.00
|1.2199
|1.2216
|1.2189
|2810
|2005.07.13 07:33
|t/p
|1405
|13.00
|1.2189
|1.2216
|1.2189
|1300.00
|136060.00
|2811
|2005.07.13 07:41
|sell
|1406
|13.00
|1.2201
|1.2218
|1.2191
|2812
|2005.07.13 07:59
|t/p
|1406
|13.00
|1.2191
|1.2218
|1.2191
|1300.00
|137360.00
|2813
|2005.07.13 08:10
|sell
|1407
|13.00
|1.2186
|1.2203
|1.2176
|2814
|2005.07.13 09:31
|t/p
|1407
|13.00
|1.2176
|1.2203
|1.2176
|1300.00
|138660.00
|2815
|2005.07.13 09:33
|sell
|1408
|13.00
|1.2186
|1.2203
|1.2176
|2816
|2005.07.13 12:30
|t/p
|1408
|13.00
|1.2176
|1.2203
|1.2176
|1300.00
|139960.00
|2817
|2005.07.13 15:29
|sell
|1409
|14.00
|1.2091
|1.2108
|1.2081
|2818
|2005.07.13 18:52
|t/p
|1409
|14.00
|1.2081
|1.2108
|1.2081
|1400.00
|141360.00
|2819
|2005.07.13 18:52
|buy
|1410
|14.00
|1.2081
|1.2064
|1.2091
|2820
|2005.07.13 19:30
|t/p
|1410
|14.00
|1.2091
|1.2064
|1.2091
|1400.00
|142760.00
|2821
|2005.07.13 22:49
|buy
|1411
|14.00
|1.2070
|1.2053
|1.2080
|2822
|2005.07.13 23:00
|t/p
|1411
|14.00
|1.2080
|1.2053
|1.2080
|1400.00
|144160.00
|2823
|2005.07.13 23:28
|buy
|1412
|14.00
|1.2075
|1.2058
|1.2085
|2824
|2005.07.14 02:13
|s/l
|1412
|14.00
|1.2058
|1.2058
|1.2085
|-2380.00
|141780.00
|2825
|2005.07.14 06:37
|buy
|1413
|14.00
|1.2071
|1.2054
|1.2081
|2826
|2005.07.14 07:00
|t/p
|1413
|14.00
|1.2081
|1.2054
|1.2081
|1400.00
|143180.00
|2827
|2005.07.14 12:43
|buy
|1414
|14.00
|1.2071
|1.2054
|1.2081
|2828
|2005.07.14 12:54
|t/p
|1414
|14.00
|1.2081
|1.2054
|1.2081
|1400.00
|144580.00
|2829
|2005.07.14 12:57
|buy
|1415
|14.00
|1.2071
|1.2054
|1.2081
|2830
|2005.07.14 12:59
|t/p
|1415
|14.00
|1.2081
|1.2054
|1.2081
|1400.00
|145980.00
|2831
|2005.07.14 14:57
|sell
|1416
|14.00
|1.2114
|1.2131
|1.2104
|2832
|2005.07.14 15:03
|t/p
|1416
|14.00
|1.2104
|1.2131
|1.2104
|1400.00
|147380.00
|2833
|2005.07.14 15:27
|sell
|1417
|14.00
|1.2106
|1.2123
|1.2096
|2834
|2005.07.14 15:32
|t/p
|1417
|14.00
|1.2096
|1.2123
|1.2096
|1400.00
|148780.00
|2835
|2005.07.14 15:56
|sell
|1418
|14.00
|1.2096
|1.2113
|1.2086
|2836
|2005.07.14 16:06
|t/p
|1418
|14.00
|1.2086
|1.2113
|1.2086
|1400.00
|150180.00
|2837
|2005.07.14 16:25
|sell
|1419
|15.00
|1.2089
|1.2106
|1.2079
|2838
|2005.07.15 00:15
|s/l
|1419
|15.00
|1.2106
|1.2106
|1.2079
|-2550.00
|147630.00
|2839
|2005.07.15 00:15
|sell
|1420
|14.00
|1.2103
|1.2120
|1.2093
|2840
|2005.07.15 06:01
|s/l
|1420
|14.00
|1.2120
|1.2120
|1.2093
|-2380.00
|145250.00
|2841
|2005.07.15 08:34
|sell
|1421
|14.00
|1.2132
|1.2149
|1.2122
|2842
|2005.07.15 08:34
|t/p
|1421
|14.00
|1.2122
|1.2149
|1.2122
|1400.00
|146650.00
|2843
|2005.07.15 08:38
|sell
|1422
|14.00
|1.2132
|1.2149
|1.2122
|2844
|2005.07.15 08:59
|t/p
|1422
|14.00
|1.2122
|1.2149
|1.2122
|1400.00
|148050.00
|2845
|2005.07.15 08:59
|sell
|1423
|14.00
|1.2133
|1.2150
|1.2123
|2846
|2005.07.15 08:59
|t/p
|1423
|14.00
|1.2123
|1.2150
|1.2123
|1400.00
|149450.00
|2847
|2005.07.15 09:33
|sell
|1424
|14.00
|1.2114
|1.2131
|1.2104
|2848
|2005.07.15 09:33
|t/p
|1424
|14.00
|1.2104
|1.2131
|1.2104
|1400.00
|150850.00
|2849
|2005.07.15 09:33
|sell
|1425
|15.00
|1.2114
|1.2131
|1.2104
|2850
|2005.07.15 09:59
|t/p
|1425
|15.00
|1.2104
|1.2131
|1.2104
|1500.00
|152350.00
|2851
|2005.07.15 10:02
|sell
|1426
|15.00
|1.2097
|1.2114
|1.2087
|2852
|2005.07.15 11:30
|t/p
|1426
|15.00
|1.2087
|1.2114
|1.2087
|1500.00
|153850.00
|2853
|2005.07.15 11:30
|sell
|1427
|15.00
|1.2089
|1.2106
|1.2079
|2854
|2005.07.15 12:00
|t/p
|1427
|15.00
|1.2079
|1.2106
|1.2079
|1500.00
|155350.00
|2855
|2005.07.15 12:23
|sell
|1428
|15.00
|1.2082
|1.2099
|1.2072
|2856
|2005.07.15 12:30
|t/p
|1428
|15.00
|1.2072
|1.2099
|1.2072
|1500.00
|156850.00
|2857
|2005.07.15 12:52
|sell
|1429
|15.00
|1.2077
|1.2094
|1.2067
|2858
|2005.07.15 12:55
|t/p
|1429
|15.00
|1.2067
|1.2094
|1.2067
|1500.00
|158350.00
|2859
|2005.07.15 13:20
|sell
|1430
|15.00
|1.2042
|1.2059
|1.2032
|2860
|2005.07.15 13:28
|t/p
|1430
|15.00
|1.2032
|1.2059
|1.2032
|1500.00
|159850.00
|2861
|2005.07.15 14:28
|buy
|1431
|15.00
|1.2037
|1.2020
|1.2047
|2862
|2005.07.15 14:42
|t/p
|1431
|15.00
|1.2047
|1.2020
|1.2047
|1500.00
|161350.00
|2863
|2005.07.15 14:57
|buy
|1432
|16.00
|1.2044
|1.2027
|1.2054
|2864
|2005.07.15 16:17
|t/p
|1432
|16.00
|1.2054
|1.2027
|1.2054
|1600.00
|162950.00
|2865
|2005.07.18 07:38
|buy
|1433
|16.00
|1.2070
|1.2053
|1.2080
|2866
|2005.07.18 08:01
|t/p
|1433
|16.00
|1.2080
|1.2053
|1.2080
|1600.00
|164550.00
|2867
|2005.07.18 08:08
|buy
|1434
|16.00
|1.2068
|1.2051
|1.2078
|2868
|2005.07.18 08:30
|t/p
|1434
|16.00
|1.2078
|1.2051
|1.2078
|1600.00
|166150.00
|2869
|2005.07.18 13:31
|buy
|1435
|16.00
|1.2059
|1.2042
|1.2069
|2870
|2005.07.18 14:20
|t/p
|1435
|16.00
|1.2069
|1.2042
|1.2069
|1600.00
|167750.00
|2871
|2005.07.18 14:49
|sell
|1436
|16.00
|1.2067
|1.2084
|1.2057
|2872
|2005.07.18 15:33
|s/l
|1436
|16.00
|1.2084
|1.2084
|1.2057
|-2720.00
|165030.00
|2873
|2005.07.18 16:17
|sell
|1437
|16.00
|1.2079
|1.2096
|1.2069
|2874
|2005.07.18 17:00
|t/p
|1437
|16.00
|1.2069
|1.2096
|1.2069
|1600.00
|166630.00
|2875
|2005.07.18 17:01
|sell
|1438
|16.00
|1.2070
|1.2087
|1.2060
|2876
|2005.07.18 17:30
|t/p
|1438
|16.00
|1.2060
|1.2087
|1.2060
|1600.00
|168230.00
|2877
|2005.07.18 18:06
|sell
|1439
|16.00
|1.2061
|1.2078
|1.2051
|2878
|2005.07.19 01:00
|t/p
|1439
|16.00
|1.2051
|1.2078
|1.2051
|1600.00
|169830.00
|2879
|2005.07.19 03:32
|sell
|1440
|16.00
|1.2060
|1.2077
|1.2050
|2880
|2005.07.19 04:00
|t/p
|1440
|16.00
|1.2050
|1.2077
|1.2050
|1600.00
|171430.00
|2881
|2005.07.19 04:31
|sell
|1441
|17.00
|1.2039
|1.2056
|1.2029
|2882
|2005.07.19 05:28
|t/p
|1441
|17.00
|1.2029
|1.2056
|1.2029
|1700.00
|173130.00
|2883
|2005.07.19 12:50
|buy
|1442
|17.00
|1.1970
|1.1953
|1.1980
|2884
|2005.07.19 14:00
|t/p
|1442
|17.00
|1.1980
|1.1953
|1.1980
|1700.00
|174830.00
|2885
|2005.07.20 01:58
|sell
|1443
|17.00
|1.2081
|1.2098
|1.2071
|2886
|2005.07.20 06:04
|t/p
|1443
|17.00
|1.2071
|1.2098
|1.2071
|1700.00
|176530.00
|2887
|2005.07.20 06:23
|sell
|1444
|17.00
|1.2074
|1.2091
|1.2064
|2888
|2005.07.20 06:34
|t/p
|1444
|17.00
|1.2064
|1.2091
|1.2064
|1700.00
|178230.00
|2889
|2005.07.20 06:52
|sell
|1445
|17.00
|1.2066
|1.2083
|1.2056
|2890
|2005.07.20 08:20
|s/l
|1445
|17.00
|1.2083
|1.2083
|1.2056
|-2890.00
|175340.00
|2891
|2005.07.20 08:42
|sell
|1446
|17.00
|1.2086
|1.2103
|1.2076
|2892
|2005.07.20 08:59
|t/p
|1446
|17.00
|1.2076
|1.2103
|1.2076
|1700.00
|177040.00
|2893
|2005.07.20 08:59
|sell
|1447
|17.00
|1.2086
|1.2103
|1.2076
|2894
|2005.07.20 08:59
|t/p
|1447
|17.00
|1.2076
|1.2103
|1.2076
|1700.00
|178740.00
|2895
|2005.07.20 09:38
|sell
|1448
|17.00
|1.2088
|1.2105
|1.2078
|2896
|2005.07.20 11:30
|t/p
|1448
|17.00
|1.2078
|1.2105
|1.2078
|1700.00
|180440.00
|2897
|2005.07.20 11:34
|sell
|1449
|18.00
|1.2077
|1.2094
|1.2067
|2898
|2005.07.20 12:00
|t/p
|1449
|18.00
|1.2067
|1.2094
|1.2067
|1800.00
|182240.00
|2899
|2005.07.20 12:04
|sell
|1450
|18.00
|1.2070
|1.2087
|1.2060
|2900
|2005.07.20 14:00
|t/p
|1450
|18.00
|1.2060
|1.2087
|1.2060
|1800.00
|184040.00
|2901
|2005.07.20 14:05
|sell
|1451
|18.00
|1.2074
|1.2091
|1.2064
|2902
|2005.07.20 14:29
|t/p
|1451
|18.00
|1.2064
|1.2091
|1.2064
|1800.00
|185840.00
|2903
|2005.07.20 14:29
|sell
|1452
|18.00
|1.2074
|1.2091
|1.2064
|2904
|2005.07.20 14:29
|t/p
|1452
|18.00
|1.2064
|1.2091
|1.2064
|1800.00
|187640.00
|2905
|2005.07.20 15:40
|sell
|1453
|18.00
|1.2033
|1.2050
|1.2023
|2906
|2005.07.20 15:42
|s/l
|1453
|18.00
|1.2050
|1.2050
|1.2023
|-3060.00
|184580.00
|2907
|2005.07.20 15:58
|buy
|1454
|18.00
|1.2031
|1.2014
|1.2041
|2908
|2005.07.20 15:59
|t/p
|1454
|18.00
|1.2041
|1.2014
|1.2041
|1800.00
|186380.00
|2909
|2005.07.20 18:37
|sell
|1455
|18.00
|1.2184
|1.2201
|1.2174
|2910
|2005.07.20 18:54
|t/p
|1455
|18.00
|1.2174
|1.2201
|1.2174
|1800.00
|188180.00
|2911
|2005.07.20 18:57
|sell
|1456
|18.00
|1.2184
|1.2201
|1.2174
|2912
|2005.07.20 18:59
|t/p
|1456
|18.00
|1.2174
|1.2201
|1.2174
|1800.00
|189980.00
|2913
|2005.07.20 19:59
|sell
|1457
|19.00
|1.2159
|1.2176
|1.2149
|2914
|2005.07.20 20:01
|t/p
|1457
|19.00
|1.2149
|1.2176
|1.2149
|1900.00
|191880.00
|2915
|2005.07.20 20:56
|sell
|1458
|19.00
|1.2145
|1.2162
|1.2135
|2916
|2005.07.20 22:24
|s/l
|1458
|19.00
|1.2162
|1.2162
|1.2135
|-3230.00
|188650.00
|2917
|2005.07.20 23:53
|sell
|1459
|18.00
|1.2149
|1.2166
|1.2139
|2918
|2005.07.21 00:22
|s/l
|1459
|18.00
|1.2166
|1.2166
|1.2139
|-3060.00
|185590.00
|2919
|2005.07.21 03:18
|sell
|1460
|18.00
|1.2159
|1.2176
|1.2149
|2920
|2005.07.21 06:09
|t/p
|1460
|18.00
|1.2149
|1.2176
|1.2149
|1800.00
|187390.00
|2921
|2005.07.21 06:13
|sell
|1461
|18.00
|1.2150
|1.2167
|1.2140
|2922
|2005.07.21 06:44
|s/l
|1461
|18.00
|1.2167
|1.2167
|1.2140
|-3060.00
|184330.00
|2923
|2005.07.21 07:41
|sell
|1462
|18.00
|1.2178
|1.2195
|1.2168
|2924
|2005.07.21 07:59
|t/p
|1462
|18.00
|1.2168
|1.2195
|1.2168
|1800.00
|186130.00
|2925
|2005.07.21 07:59
|sell
|1463
|18.00
|1.2180
|1.2197
|1.2170
|2926
|2005.07.21 07:59
|t/p
|1463
|18.00
|1.2170
|1.2197
|1.2170
|1800.00
|187930.00
|2927
|2005.07.21 09:10
|sell
|1464
|18.00
|1.2165
|1.2182
|1.2155
|2928
|2005.07.21 10:04
|t/p
|1464
|18.00
|1.2155
|1.2182
|1.2155
|1800.00
|189730.00
|2929
|2005.07.21 10:08
|sell
|1465
|18.00
|1.2159
|1.2176
|1.2149
|2930
|2005.07.21 10:34
|t/p
|1465
|18.00
|1.2149
|1.2176
|1.2149
|1800.00
|191530.00
|2931
|2005.07.21 11:32
|sell
|1466
|19.00
|1.2236
|1.2253
|1.2226
|2932
|2005.07.21 11:32
|t/p
|1466
|19.00
|1.2226
|1.2253
|1.2226
|1900.00
|193430.00
|2933
|2005.07.21 11:33
|sell
|1467
|19.00
|1.2236
|1.2253
|1.2226
|2934
|2005.07.21 11:33
|t/p
|1467
|19.00
|1.2226
|1.2253
|1.2226
|1900.00
|195330.00
|2935
|2005.07.21 11:36
|sell
|1468
|19.00
|1.2238
|1.2255
|1.2228
|2936
|2005.07.21 11:36
|t/p
|1468
|19.00
|1.2228
|1.2255
|1.2228
|1900.00
|197230.00
|2937
|2005.07.21 11:36
|sell
|1469
|19.00
|1.2238
|1.2255
|1.2228
|2938
|2005.07.21 11:37
|s/l
|1469
|19.00
|1.2255
|1.2255
|1.2228
|-3230.00
|194000.00
|2939
|2005.07.21 11:37
|sell
|1470
|19.00
|1.2250
|1.2267
|1.2240
|2940
|2005.07.21 11:59
|t/p
|1470
|19.00
|1.2240
|1.2267
|1.2240
|1900.00
|195900.00
|2941
|2005.07.21 11:59
|sell
|1471
|19.00
|1.2245
|1.2262
|1.2235
|2942
|2005.07.21 11:59
|t/p
|1471
|19.00
|1.2235
|1.2262
|1.2235
|1900.00
|197800.00
|2943
|2005.07.21 12:07
|sell
|1472
|19.00
|1.2213
|1.2230
|1.2203
|2944
|2005.07.21 12:29
|t/p
|1472
|19.00
|1.2203
|1.2230
|1.2203
|1900.00
|199700.00
|2945
|2005.07.21 12:35
|sell
|1473
|19.00
|1.2192
|1.2209
|1.2182
|2946
|2005.07.21 13:00
|t/p
|1473
|19.00
|1.2182
|1.2209
|1.2182
|1900.00
|201600.00
|2947
|2005.07.21 13:04
|sell
|1474
|20.00
|1.2199
|1.2216
|1.2189
|2948
|2005.07.21 13:29
|t/p
|1474
|20.00
|1.2189
|1.2216
|1.2189
|2000.00
|203600.00
|2949
|2005.07.21 13:34
|sell
|1475
|20.00
|1.2175
|1.2192
|1.2165
|2950
|2005.07.21 13:59
|t/p
|1475
|20.00
|1.2165
|1.2192
|1.2165
|2000.00
|205600.00
|2951
|2005.07.21 14:02
|sell
|1476
|20.00
|1.2152
|1.2169
|1.2142
|2952
|2005.07.21 14:26
|s/l
|1476
|20.00
|1.2169
|1.2169
|1.2142
|-3400.00
|202200.00
|2953
|2005.07.21 14:26
|sell
|1477
|20.00
|1.2166
|1.2183
|1.2156
|2954
|2005.07.21 14:29
|t/p
|1477
|20.00
|1.2156
|1.2183
|1.2156
|2000.00
|204200.00
|2955
|2005.07.21 14:29
|sell
|1478
|20.00
|1.2162
|1.2179
|1.2152
|2956
|2005.07.21 14:29
|t/p
|1478
|20.00
|1.2152
|1.2179
|1.2152
|2000.00
|206200.00
|2957
|2005.07.21 14:34
|sell
|1479
|20.00
|1.2118
|1.2135
|1.2108
|2958
|2005.07.21 15:30
|t/p
|1479
|20.00
|1.2108
|1.2135
|1.2108
|2000.00
|208200.00
|2959
|2005.07.21 15:31
|sell
|1480
|20.00
|1.2118
|1.2135
|1.2108
|2960
|2005.07.21 16:02
|s/l
|1480
|20.00
|1.2135
|1.2135
|1.2108
|-3400.00
|204800.00
|2961
|2005.07.21 18:21
|sell
|1481
|20.00
|1.2216
|1.2233
|1.2206
|2962
|2005.07.21 18:21
|t/p
|1481
|20.00
|1.2206
|1.2233
|1.2206
|2000.00
|206800.00
|2963
|2005.07.21 18:21
|sell
|1482
|20.00
|1.2216
|1.2233
|1.2206
|2964
|2005.07.21 18:24
|t/p
|1482
|20.00
|1.2206
|1.2233
|1.2206
|2000.00
|208800.00
|2965
|2005.07.21 18:57
|sell
|1483
|20.00
|1.2181
|1.2198
|1.2171
|2966
|2005.07.21 19:00
|t/p
|1483
|20.00
|1.2171
|1.2198
|1.2171
|2000.00
|210800.00
|2967
|2005.07.21 19:20
|sell
|1484
|21.00
|1.2172
|1.2189
|1.2162
|2968
|2005.07.21 19:23
|t/p
|1484
|21.00
|1.2162
|1.2189
|1.2162
|2100.00
|212900.00
|2969
|2005.07.21 19:27
|sell
|1485
|21.00
|1.2169
|1.2186
|1.2159
|2970
|2005.07.21 22:19
|t/p
|1485
|21.00
|1.2159
|1.2186
|1.2159
|2100.00
|215000.00
|2971
|2005.07.21 22:23
|sell
|1486
|21.00
|1.2162
|1.2179
|1.2152
|2972
|2005.07.21 23:49
|t/p
|1486
|21.00
|1.2152
|1.2179
|1.2152
|2100.00
|217100.00
|2973
|2005.07.21 23:52
|sell
|1487
|21.00
|1.2163
|1.2180
|1.2153
|2974
|2005.07.22 00:17
|t/p
|1487
|21.00
|1.2153
|1.2180
|1.2153
|2100.00
|219200.00
|2975
|2005.07.22 00:17
|buy
|1488
|21.00
|1.2153
|1.2136
|1.2163
|2976
|2005.07.22 00:43
|t/p
|1488
|21.00
|1.2163
|1.2136
|1.2163
|2100.00
|221300.00
|2977
|2005.07.22 00:48
|buy
|1489
|22.00
|1.2146
|1.2129
|1.2156
|2978
|2005.07.22 01:12
|t/p
|1489
|22.00
|1.2156
|1.2129
|1.2156
|2200.00
|223500.00
|2979
|2005.07.22 02:11
|sell
|1490
|22.00
|1.2175
|1.2192
|1.2165
|2980
|2005.07.22 06:05
|s/l
|1490
|22.00
|1.2192
|1.2192
|1.2165
|-3740.00
|219760.00
|2981
|2005.07.22 07:10
|buy
|1491
|21.00
|1.2175
|1.2158
|1.2185
|2982
|2005.07.22 08:32
|t/p
|1491
|21.00
|1.2185
|1.2158
|1.2185
|2100.00
|221860.00
|2983
|2005.07.22 09:09
|sell
|1492
|22.00
|1.2178
|1.2195
|1.2168
|2984
|2005.07.22 10:33
|t/p
|1492
|22.00
|1.2168
|1.2195
|1.2168
|2200.00
|224060.00
|2985
|2005.07.22 10:37
|sell
|1493
|22.00
|1.2167
|1.2184
|1.2157
|2986
|2005.07.22 10:59
|t/p
|1493
|22.00
|1.2157
|1.2184
|1.2157
|2200.00
|226260.00
|2987
|2005.07.22 12:06
|sell
|1494
|22.00
|1.2151
|1.2168
|1.2141
|2988
|2005.07.22 12:31
|t/p
|1494
|22.00
|1.2141
|1.2168
|1.2141
|2200.00
|228460.00
|2989
|2005.07.22 13:33
|sell
|1495
|22.00
|1.2152
|1.2169
|1.2142
|2990
|2005.07.22 13:59
|t/p
|1495
|22.00
|1.2142
|1.2169
|1.2142
|2200.00
|230660.00
|2991
|2005.07.22 14:02
|sell
|1496
|23.00
|1.2124
|1.2141
|1.2114
|2992
|2005.07.22 14:30
|t/p
|1496
|23.00
|1.2114
|1.2141
|1.2114
|2300.00
|232960.00
|2993
|2005.07.22 14:31
|sell
|1497
|23.00
|1.2122
|1.2139
|1.2112
|2994
|2005.07.22 14:33
|s/l
|1497
|23.00
|1.2139
|1.2139
|1.2112
|-3910.00
|229050.00
|2995
|2005.07.22 15:01
|sell
|1498
|22.00
|1.2115
|1.2132
|1.2105
|2996
|2005.07.22 15:30
|t/p
|1498
|22.00
|1.2105
|1.2132
|1.2105
|2200.00
|231250.00
|2997
|2005.07.22 15:31
|sell
|1499
|23.00
|1.2119
|1.2136
|1.2109
|2998
|2005.07.22 15:33
|t/p
|1499
|23.00
|1.2109
|1.2136
|1.2109
|2300.00
|233550.00
|2999
|2005.07.22 16:29
|sell
|1500
|23.00
|1.2070
|1.2087
|1.2060
|3000
|2005.07.22 19:54
|t/p
|1500
|23.00
|1.2060
|1.2087
|1.2060
|2300.00
|235850.00
|3001
|2005.07.25 07:59
|sell
|1501
|23.00
|1.2038
|1.2055
|1.2028
|3002
|2005.07.25 08:30
|s/l
|1501
|23.00
|1.2055
|1.2055
|1.2028
|-3910.00
|231940.00
|3003
|2005.07.25 14:12
|buy
|1502
|23.00
|1.2068
|1.2051
|1.2078
|3004
|2005.07.25 14:29
|t/p
|1502
|23.00
|1.2078
|1.2051
|1.2078
|2300.00
|234240.00
|3005
|2005.07.25 17:54
|sell
|1503
|23.00
|1.2058
|1.2075
|1.2048
|3006
|2005.07.25 19:51
|s/l
|1503
|23.00
|1.2075
|1.2075
|1.2048
|-3910.00
|230330.00
|3007
|2005.07.25 23:41
|sell
|1504
|23.00
|1.2054
|1.2071
|1.2044
|3008
|2005.07.26 00:08
|t/p
|1504
|23.00
|1.2044
|1.2071
|1.2044
|2300.00
|232630.00
|3009
|2005.07.26 00:10
|sell
|1505
|23.00
|1.2049
|1.2066
|1.2039
|3010
|2005.07.26 01:36
|t/p
|1505
|23.00
|1.2039
|1.2066
|1.2039
|2300.00
|234930.00
|3011
|2005.07.26 01:38
|sell
|1506
|23.00
|1.2045
|1.2062
|1.2035
|3012
|2005.07.26 02:34
|t/p
|1506
|23.00
|1.2035
|1.2062
|1.2035
|2300.00
|237230.00
|3013
|2005.07.26 02:37
|sell
|1507
|23.00
|1.2036
|1.2053
|1.2026
|3014
|2005.07.26 05:39
|s/l
|1507
|23.00
|1.2053
|1.2053
|1.2026
|-3910.00
|233320.00
|3015
|2005.07.26 07:58
|sell
|1508
|23.00
|1.2049
|1.2066
|1.2039
|3016
|2005.07.26 08:21
|t/p
|1508
|23.00
|1.2039
|1.2066
|1.2039
|2300.00
|235620.00
|3017
|2005.07.26 08:27
|sell
|1509
|23.00
|1.2048
|1.2065
|1.2038
|3018
|2005.07.26 08:29
|t/p
|1509
|23.00
|1.2038
|1.2065
|1.2038
|2300.00
|237920.00
|3019
|2005.07.26 10:57
|buy
|1510
|23.00
|1.1998
|1.1981
|1.2008
|3020
|2005.07.26 11:02
|t/p
|1510
|23.00
|1.2008
|1.1981
|1.2008
|2300.00
|240220.00
|3021
|2005.07.26 14:52
|buy
|1511
|24.00
|1.2023
|1.2006
|1.2033
|3022
|2005.07.26 15:04
|t/p
|1511
|24.00
|1.2033
|1.2006
|1.2033
|2400.00
|242620.00
|3023
|2005.07.26 15:22
|buy
|1512
|24.00
|1.2020
|1.2003
|1.2030
|3024
|2005.07.26 15:51
|s/l
|1512
|24.00
|1.2003
|1.2003
|1.2030
|-4080.00
|238540.00
|3025
|2005.07.26 17:25
|buy
|1513
|23.00
|1.2025
|1.2008
|1.2035
|3026
|2005.07.26 20:49
|s/l
|1513
|23.00
|1.2008
|1.2008
|1.2035
|-3910.00
|234630.00
|3027
|2005.07.27 06:13
|sell
|1514
|23.00
|1.2002
|1.2019
|1.1992
|3028
|2005.07.27 07:05
|t/p
|1514
|23.00
|1.1992
|1.2019
|1.1992
|2300.00
|236930.00
|3029
|2005.07.27 07:05
|buy
|1515
|23.00
|1.1991
|1.1974
|1.2001
|3030
|2005.07.27 08:36
|t/p
|1515
|23.00
|1.2001
|1.1974
|1.2001
|2300.00
|239230.00
|3031
|2005.07.27 09:05
|sell
|1516
|23.00
|1.2004
|1.2021
|1.1994
|3032
|2005.07.27 09:27
|t/p
|1516
|23.00
|1.1994
|1.2021
|1.1994
|2300.00
|241530.00
|3033
|2005.07.27 12:53
|buy
|1517
|24.00
|1.1988
|1.1971
|1.1998
|3034
|2005.07.27 12:53
|s/l
|1517
|24.00
|1.1971
|1.1971
|1.1998
|-4080.00
|237450.00
|3035
|2005.07.27 12:53
|buy
|1518
|23.00
|1.1975
|1.1958
|1.1985
|3036
|2005.07.27 12:53
|t/p
|1518
|23.00
|1.1985
|1.1958
|1.1985
|2300.00
|239750.00
|3037
|2005.07.27 12:53
|buy
|1519
|23.00
|1.1987
|1.1970
|1.1997
|3038
|2005.07.27 12:54
|s/l
|1519
|23.00
|1.1970
|1.1970
|1.1997
|-3910.00
|235840.00
|3039
|2005.07.27 12:54
|buy
|1520
|23.00
|1.1970
|1.1953
|1.1980
|3040
|2005.07.27 12:54
|t/p
|1520
|23.00
|1.1980
|1.1953
|1.1980
|2300.00
|238140.00
|3041
|2005.07.27 12:54
|buy
|1521
|23.00
|1.1988
|1.1971
|1.1998
|3042
|2005.07.27 12:54
|s/l
|1521
|23.00
|1.1971
|1.1971
|1.1998
|-3910.00
|234230.00
|3043
|2005.07.27 12:54
|buy
|1522
|23.00
|1.1974
|1.1957
|1.1984
|3044
|2005.07.27 12:54
|t/p
|1522
|23.00
|1.1984
|1.1957
|1.1984
|2300.00
|236530.00
|3045
|2005.07.27 17:24
|sell
|1523
|23.00
|1.2057
|1.2074
|1.2047
|3046
|2005.07.27 17:57
|s/l
|1523
|23.00
|1.2074
|1.2074
|1.2047
|-3910.00
|232620.00
|3047
|2005.07.27 20:52
|sell
|1524
|23.00
|1.2073
|1.2090
|1.2063
|3048
|2005.07.28 06:00
|t/p
|1524
|23.00
|1.2063
|1.2090
|1.2063
|2300.00
|234920.00
|3049
|2005.07.28 06:07
|sell
|1525
|23.00
|1.2061
|1.2078
|1.2051
|3050
|2005.07.28 07:00
|t/p
|1525
|23.00
|1.2051
|1.2078
|1.2051
|2300.00
|237220.00
|3051
|2005.07.28 07:10
|sell
|1526
|23.00
|1.2057
|1.2074
|1.2047
|3052
|2005.07.28 07:30
|t/p
|1526
|23.00
|1.2047
|1.2074
|1.2047
|2300.00
|239520.00
|3053
|2005.07.28 07:43
|sell
|1527
|23.00
|1.2050
|1.2067
|1.2040
|3054
|2005.07.28 09:03
|s/l
|1527
|23.00
|1.2067
|1.2067
|1.2040
|-3910.00
|235610.00
|3055
|2005.07.28 09:33
|sell
|1528
|23.00
|1.2066
|1.2083
|1.2056
|3056
|2005.07.28 09:33
|t/p
|1528
|23.00
|1.2056
|1.2083
|1.2056
|2300.00
|237910.00
|3057
|2005.07.28 09:33
|sell
|1529
|23.00
|1.2066
|1.2083
|1.2056
|3058
|2005.07.28 10:00
|t/p
|1529
|23.00
|1.2056
|1.2083
|1.2056
|2300.00
|240210.00
|3059
|2005.07.28 10:02
|sell
|1530
|24.00
|1.2054
|1.2071
|1.2044
|3060
|2005.07.28 10:32
|s/l
|1530
|24.00
|1.2071
|1.2071
|1.2044
|-4080.00
|236130.00
|3061
|2005.07.28 11:30
|sell
|1531
|23.00
|1.2097
|1.2114
|1.2087
|3062
|2005.07.28 11:31
|t/p
|1531
|23.00
|1.2087
|1.2114
|1.2087
|2300.00
|238430.00
|3063
|2005.07.28 11:31
|sell
|1532
|23.00
|1.2094
|1.2111
|1.2084
|3064
|2005.07.28 13:30
|t/p
|1532
|23.00
|1.2084
|1.2111
|1.2084
|2300.00
|240730.00
|3065
|2005.07.28 13:56
|sell
|1533
|24.00
|1.2094
|1.2111
|1.2084
|3066
|2005.07.28 13:59
|t/p
|1533
|24.00
|1.2084
|1.2111
|1.2084
|2400.00
|243130.00
|3067
|2005.07.28 14:26
|sell
|1534
|24.00
|1.2078
|1.2095
|1.2068
|3068
|2005.07.28 15:03
|s/l
|1534
|24.00
|1.2095
|1.2095
|1.2068
|-4080.00
|239050.00
|3069
|2005.07.29 00:49
|sell
|1535
|23.00
|1.2140
|1.2157
|1.2130
|3070
|2005.07.29 02:35
|t/p
|1535
|23.00
|1.2130
|1.2157
|1.2130
|2300.00
|241350.00
|3071
|2005.07.29 02:39
|sell
|1536
|24.00
|1.2135
|1.2152
|1.2125
|3072
|2005.07.29 05:00
|t/p
|1536
|24.00
|1.2125
|1.2152
|1.2125
|2400.00
|243750.00
|3073
|2005.07.29 06:41
|sell
|1537
|24.00
|1.2128
|1.2145
|1.2118
|3074
|2005.07.29 07:30
|t/p
|1537
|24.00
|1.2118
|1.2145
|1.2118
|2400.00
|246150.00
|3075
|2005.07.29 07:41
|sell
|1538
|24.00
|1.2128
|1.2145
|1.2118
|3076
|2005.07.29 07:59
|t/p
|1538
|24.00
|1.2118
|1.2145
|1.2118
|2400.00
|248550.00
|3077
|2005.07.29 09:07
|sell
|1539
|24.00
|1.2095
|1.2112
|1.2085
|3078
|2005.07.29 09:30
|t/p
|1539
|24.00
|1.2085
|1.2112
|1.2085
|2400.00
|250950.00
|3079
|2005.07.29 09:31
|sell
|1540
|25.00
|1.2087
|1.2104
|1.2077
|3080
|2005.07.29 10:36
|s/l
|1540
|25.00
|1.2104
|1.2104
|1.2077
|-4250.00
|246700.00
|3081
|2005.07.29 11:35
|sell
|1541
|24.00
|1.2105
|1.2122
|1.2095
|3082
|2005.07.29 12:01
|t/p
|1541
|24.00
|1.2095
|1.2122
|1.2095
|2400.00
|249100.00
|3083
|2005.07.29 13:01
|sell
|1542
|24.00
|1.2133
|1.2150
|1.2123
|3084
|2005.07.29 14:00
|t/p
|1542
|24.00
|1.2123
|1.2150
|1.2123
|2400.00
|251500.00
|3085
|2005.07.29 14:01
|sell
|1543
|25.00
|1.2134
|1.2151
|1.2124
|3086
|2005.07.29 14:22
|t/p
|1543
|25.00
|1.2124
|1.2151
|1.2124
|2500.00
|254000.00
|3087
|2005.07.29 14:27
|sell
|1544
|25.00
|1.2138
|1.2155
|1.2128
|3088
|2005.07.29 14:28
|t/p
|1544
|25.00
|1.2128
|1.2155
|1.2128
|2500.00
|256500.00
|3089
|2005.07.29 14:28
|sell
|1545
|25.00
|1.2139
|1.2156
|1.2129
|3090
|2005.07.29 14:31
|s/l
|1545
|25.00
|1.2156
|1.2156
|1.2129
|-4250.00
|252250.00
|3091
|2005.07.29 15:26
|sell
|1546
|25.00
|1.2147
|1.2164
|1.2137
|3092
|2005.07.29 15:27
|t/p
|1546
|25.00
|1.2137
|1.2164
|1.2137
|2500.00
|254750.00
|3093
|2005.07.29 15:28
|sell
|1547
|25.00
|1.2147
|1.2164
|1.2137
|3094
|2005.07.29 15:29
|t/p
|1547
|25.00
|1.2137
|1.2164
|1.2137
|2500.00
|257250.00
|3095
|2005.07.29 15:29
|sell
|1548
|25.00
|1.2144
|1.2161
|1.2134
|3096
|2005.07.29 15:29
|t/p
|1548
|25.00
|1.2134
|1.2161
|1.2134
|2500.00
|259750.00
|3097
|2005.07.29 16:27
|sell
|1549
|25.00
|1.2131
|1.2148
|1.2121
|3098
|2005.07.31 23:13
|t/p
|1549
|25.00
|1.2121
|1.2148
|1.2121
|2500.00
|262250.00
|3099
|2005.08.01 00:50
|sell
|1550
|26.00
|1.2140
|1.2157
|1.2130
|3100
|2005.08.01 01:49
|s/l
|1550
|26.00
|1.2157
|1.2157
|1.2130
|-4420.00
|257830.00
|3101
|2005.08.01 05:26
|sell
|1551
|25.00
|1.2187
|1.2204
|1.2177
|3102
|2005.08.01 06:05
|t/p
|1551
|25.00
|1.2177
|1.2204
|1.2177
|2500.00
|260330.00
|3103
|2005.08.01 06:13
|sell
|1552
|26.00
|1.2180
|1.2197
|1.2170
|3104
|2005.08.01 07:53
|s/l
|1552
|26.00
|1.2197
|1.2197
|1.2170
|-4420.00
|255910.00
|3105
|2005.08.01 09:22
|sell
|1553
|25.00
|1.2222
|1.2239
|1.2212
|3106
|2005.08.01 09:30
|t/p
|1553
|25.00
|1.2212
|1.2239
|1.2212
|2500.00
|258410.00
|3107
|2005.08.01 11:02
|sell
|1554
|25.00
|1.2229
|1.2246
|1.2219
|3108
|2005.08.01 12:28
|s/l
|1554
|25.00
|1.2246
|1.2246
|1.2219
|-4250.00
|254160.00
|3109
|2005.08.01 12:55
|sell
|1555
|25.00
|1.2242
|1.2259
|1.2232
|3110
|2005.08.01 13:00
|t/p
|1555
|25.00
|1.2232
|1.2259
|1.2232
|2500.00
|256660.00
|3111
|2005.08.01 14:00
|sell
|1556
|25.00
|1.2224
|1.2241
|1.2214
|3112
|2005.08.01 14:25
|s/l
|1556
|25.00
|1.2241
|1.2241
|1.2214
|-4250.00
|252410.00
|3113
|2005.08.01 14:52
|sell
|1557
|25.00
|1.2238
|1.2255
|1.2228
|3114
|2005.08.01 14:59
|t/p
|1557
|25.00
|1.2228
|1.2255
|1.2228
|2500.00
|254910.00
|3115
|2005.08.01 15:12
|sell
|1558
|25.00
|1.2207
|1.2224
|1.2197
|3116
|2005.08.01 15:29
|t/p
|1558
|25.00
|1.2197
|1.2224
|1.2197
|2500.00
|257410.00
|3117
|2005.08.01 18:41
|sell
|1559
|25.00
|1.2206
|1.2223
|1.2196
|3118
|2005.08.01 19:01
|t/p
|1559
|25.00
|1.2196
|1.2223
|1.2196
|2500.00
|259910.00
|3119
|2005.08.01 19:08
|sell
|1560
|26.00
|1.2195
|1.2212
|1.2185
|3120
|2005.08.01 20:32
|t/p
|1560
|26.00
|1.2185
|1.2212
|1.2185
|2600.00
|262510.00
|3121
|2005.08.02 04:04
|sell
|1561
|26.00
|1.2220
|1.2237
|1.2210
|3122
|2005.08.02 05:30
|t/p
|1561
|26.00
|1.2210
|1.2237
|1.2210
|2600.00
|265110.00
|3123
|2005.08.02 05:32
|sell
|1562
|26.00
|1.2222
|1.2239
|1.2212
|3124
|2005.08.02 06:00
|t/p
|1562
|26.00
|1.2212
|1.2239
|1.2212
|2600.00
|267710.00
|3125
|2005.08.02 06:07
|sell
|1563
|26.00
|1.2213
|1.2230
|1.2203
|3126
|2005.08.02 07:16
|t/p
|1563
|26.00
|1.2203
|1.2230
|1.2203
|2600.00
|270310.00
|3127
|2005.08.02 07:16
|buy
|1564
|27.00
|1.2202
|1.2185
|1.2212
|3128
|2005.08.02 07:30
|t/p
|1564
|27.00
|1.2212
|1.2185
|1.2212
|2700.00
|273010.00
|3129
|2005.08.02 08:08
|buy
|1565
|27.00
|1.2225
|1.2208
|1.2235
|3130
|2005.08.02 08:29
|t/p
|1565
|27.00
|1.2235
|1.2208
|1.2235
|2700.00
|275710.00
|3131
|2005.08.02 12:24
|sell
|1566
|27.00
|1.2222
|1.2239
|1.2212
|3132
|2005.08.02 12:31
|s/l
|1566
|27.00
|1.2239
|1.2239
|1.2212
|-4590.00
|271120.00
|3133
|2005.08.02 12:32
|buy
|1567
|27.00
|1.2212
|1.2195
|1.2222
|3134
|2005.08.02 12:54
|t/p
|1567
|27.00
|1.2222
|1.2195
|1.2222
|2700.00
|273820.00
|3135
|2005.08.02 13:23
|sell
|1568
|27.00
|1.2232
|1.2249
|1.2222
|3136
|2005.08.02 13:31
|t/p
|1568
|27.00
|1.2222
|1.2249
|1.2222
|2700.00
|276520.00
|3137
|2005.08.02 13:52
|sell
|1569
|27.00
|1.2224
|1.2241
|1.2214
|3138
|2005.08.02 14:00
|t/p
|1569
|27.00
|1.2214
|1.2241
|1.2214
|2700.00
|279220.00
|3139
|2005.08.02 14:22
|sell
|1570
|27.00
|1.2216
|1.2233
|1.2206
|3140
|2005.08.02 14:30
|t/p
|1570
|27.00
|1.2206
|1.2233
|1.2206
|2700.00
|281920.00
|3141
|2005.08.02 14:43
|sell
|1571
|28.00
|1.2208
|1.2225
|1.2198
|3142
|2005.08.02 16:05
|t/p
|1571
|28.00
|1.2198
|1.2225
|1.2198
|2800.00
|284720.00
|3143
|2005.08.02 16:49
|sell
|1572
|28.00
|1.2203
|1.2220
|1.2193
|3144
|2005.08.02 21:00
|t/p
|1572
|28.00
|1.2193
|1.2220
|1.2193
|2800.00
|287520.00
|3145
|2005.08.03 01:19
|buy
|1573
|28.00
|1.2164
|1.2147
|1.2174
|3146
|2005.08.03 06:01
|t/p
|1573
|28.00
|1.2174
|1.2147
|1.2174
|2800.00
|290320.00
|3147
|2005.08.03 06:53
|buy
|1574
|29.00
|1.2190
|1.2173
|1.2200
|3148
|2005.08.03 06:59
|t/p
|1574
|29.00
|1.2200
|1.2173
|1.2200
|2900.00
|293220.00
|3149
|2005.08.03 07:21
|buy
|1575
|29.00
|1.2201
|1.2184
|1.2211
|3150
|2005.08.03 07:30
|t/p
|1575
|29.00
|1.2211
|1.2184
|1.2211
|2900.00
|296120.00
|3151
|2005.08.03 09:58
|sell
|1576
|29.00
|1.2315
|1.2332
|1.2305
|3152
|2005.08.03 11:17
|t/p
|1576
|29.00
|1.2305
|1.2332
|1.2305
|2900.00
|299020.00
|3153
|2005.08.03 11:56
|sell
|1577
|29.00
|1.2308
|1.2325
|1.2298
|3154
|2005.08.03 12:25
|s/l
|1577
|29.00
|1.2325
|1.2325
|1.2298
|-4930.00
|294090.00
|3155
|2005.08.03 12:55
|sell
|1578
|29.00
|1.2326
|1.2343
|1.2316
|3156
|2005.08.03 12:59
|t/p
|1578
|29.00
|1.2316
|1.2343
|1.2316
|2900.00
|296990.00
|3157
|2005.08.03 12:59
|sell
|1579
|29.00
|1.2326
|1.2343
|1.2316
|3158
|2005.08.03 12:59
|t/p
|1579
|29.00
|1.2316
|1.2343
|1.2316
|2900.00
|299890.00
|3159
|2005.08.03 13:53
|sell
|1580
|29.00
|1.2310
|1.2327
|1.2300
|3160
|2005.08.03 14:24
|s/l
|1580
|29.00
|1.2327
|1.2327
|1.2300
|-4930.00
|294960.00
|3161
|2005.08.03 14:52
|sell
|1581
|29.00
|1.2323
|1.2340
|1.2313
|3162
|2005.08.03 15:51
|s/l
|1581
|29.00
|1.2340
|1.2340
|1.2313
|-4930.00
|290030.00
|3163
|2005.08.03 16:50
|sell
|1582
|29.00
|1.2335
|1.2352
|1.2325
|3164
|2005.08.04 00:01
|t/p
|1582
|29.00
|1.2325
|1.2352
|1.2325
|2900.00
|292930.00
|3165
|2005.08.04 00:29
|sell
|1583
|29.00
|1.2329
|1.2346
|1.2319
|3166
|2005.08.04 01:08
|s/l
|1583
|29.00
|1.2346
|1.2346
|1.2319
|-4930.00
|288000.00
|3167
|2005.08.04 01:43
|sell
|1584
|28.00
|1.2368
|1.2385
|1.2358
|3168
|2005.08.04 01:59
|t/p
|1584
|28.00
|1.2358
|1.2385
|1.2358
|2800.00
|290800.00
|3169
|2005.08.04 02:59
|sell
|1585
|29.00
|1.2338
|1.2355
|1.2328
|3170
|2005.08.04 04:00
|t/p
|1585
|29.00
|1.2328
|1.2355
|1.2328
|2900.00
|293700.00
|3171
|2005.08.04 07:22
|sell
|1586
|29.00
|1.2339
|1.2356
|1.2329
|3172
|2005.08.04 07:29
|t/p
|1586
|29.00
|1.2329
|1.2356
|1.2329
|2900.00
|296600.00
|3173
|2005.08.04 07:35
|sell
|1587
|29.00
|1.2314
|1.2331
|1.2304
|3174
|2005.08.04 09:30
|t/p
|1587
|29.00
|1.2304
|1.2331
|1.2304
|2900.00
|299500.00
|3175
|2005.08.04 09:33
|sell
|1588
|29.00
|1.2315
|1.2332
|1.2305
|3176
|2005.08.04 10:18
|s/l
|1588
|29.00
|1.2332
|1.2332
|1.2305
|-4930.00
|294570.00
|3177
|2005.08.04 10:47
|sell
|1589
|29.00
|1.2341
|1.2358
|1.2331
|3178
|2005.08.04 11:00
|t/p
|1589
|29.00
|1.2331
|1.2358
|1.2331
|2900.00
|297470.00
|3179
|2005.08.04 11:17
|sell
|1590
|29.00
|1.2337
|1.2354
|1.2327
|3180
|2005.08.04 11:32
|t/p
|1590
|29.00
|1.2327
|1.2354
|1.2327
|2900.00
|300370.00
|3181
|2005.08.04 11:34
|sell
|1591
|30.00
|1.2331
|1.2348
|1.2321
|3182
|2005.08.04 12:01
|t/p
|1591
|30.00
|1.2321
|1.2348
|1.2321
|3000.00
|303370.00
|3183
|2005.08.04 12:31
|sell
|1592
|30.00
|1.2324
|1.2341
|1.2314
|3184
|2005.08.04 12:54
|t/p
|1592
|30.00
|1.2314
|1.2341
|1.2314
|3000.00
|306370.00
|3185
|2005.08.04 12:59
|sell
|1593
|30.00
|1.2324
|1.2341
|1.2314
|3186
|2005.08.04 13:44
|s/l
|1593
|30.00
|1.2341
|1.2341
|1.2314
|-5100.00
|301270.00
|3187
|2005.08.04 15:41
|sell
|1594
|30.00
|1.2395
|1.2412
|1.2385
|3188
|2005.08.04 15:49
|t/p
|1594
|30.00
|1.2385
|1.2412
|1.2385
|3000.00
|304270.00
|3189
|2005.08.04 15:57
|sell
|1595
|30.00
|1.2392
|1.2409
|1.2382
|3190
|2005.08.04 17:17
|t/p
|1595
|30.00
|1.2382
|1.2409
|1.2382
|3000.00
|307270.00
|3191
|2005.08.04 17:26
|sell
|1596
|30.00
|1.2389
|1.2406
|1.2379
|3192
|2005.08.04 17:46
|t/p
|1596
|30.00
|1.2379
|1.2406
|1.2379
|3000.00
|310270.00
|3193
|2005.08.04 18:54
|sell
|1597
|31.00
|1.2383
|1.2400
|1.2373
|3194
|2005.08.05 02:36
|t/p
|1597
|31.00
|1.2373
|1.2400
|1.2373
|3100.00
|313370.00
|3195
|2005.08.05 03:14
|sell
|1598
|31.00
|1.2373
|1.2390
|1.2363
|3196
|2005.08.05 03:33
|t/p
|1598
|31.00
|1.2363
|1.2390
|1.2363
|3100.00
|316470.00
|3197
|2005.08.05 06:04
|sell
|1599
|31.00
|1.2372
|1.2389
|1.2362
|3198
|2005.08.05 07:38
|s/l
|1599
|31.00
|1.2389
|1.2389
|1.2362
|-5270.00
|311200.00
|3199
|2005.08.05 08:07
|sell
|1600
|31.00
|1.2386
|1.2403
|1.2376
|3200
|2005.08.05 09:00
|t/p
|1600
|31.00
|1.2376
|1.2403
|1.2376
|3100.00
|314300.00
|3201
|2005.08.05 10:34
|sell
|1601
|31.00
|1.2369
|1.2386
|1.2359
|3202
|2005.08.05 11:05
|s/l
|1601
|31.00
|1.2386
|1.2386
|1.2359
|-5270.00
|309030.00
|3203
|2005.08.05 11:33
|sell
|1602
|30.00
|1.2388
|1.2405
|1.2378
|3204
|2005.08.05 12:30
|t/p
|1602
|30.00
|1.2378
|1.2405
|1.2378
|3000.00
|312030.00
|3205
|2005.08.05 12:32
|sell
|1603
|31.00
|1.2383
|1.2400
|1.2373
|3206
|2005.08.05 12:47
|t/p
|1603
|31.00
|1.2373
|1.2400
|1.2373
|3100.00
|315130.00
|3207
|2005.08.05 12:48
|sell
|1604
|31.00
|1.2373
|1.2390
|1.2363
|3208
|2005.08.05 12:59
|t/p
|1604
|31.00
|1.2363
|1.2390
|1.2363
|3100.00
|318230.00
|3209
|2005.08.05 12:59
|sell
|1605
|31.00
|1.2381
|1.2398
|1.2371
|3210
|2005.08.05 12:59
|t/p
|1605
|31.00
|1.2371
|1.2398
|1.2371
|3100.00
|321330.00
|3211
|2005.08.05 13:01
|sell
|1606
|32.00
|1.2348
|1.2365
|1.2338
|3212
|2005.08.05 13:17
|t/p
|1606
|32.00
|1.2338
|1.2365
|1.2338
|3200.00
|324530.00
|3213
|2005.08.05 13:22
|sell
|1607
|32.00
|1.2347
|1.2364
|1.2337
|3214
|2005.08.05 13:26
|t/p
|1607
|32.00
|1.2337
|1.2364
|1.2337
|3200.00
|327730.00
|3215
|2005.08.05 13:29
|sell
|1608
|32.00
|1.2348
|1.2365
|1.2338
|3216
|2005.08.05 13:30
|t/p
|1608
|32.00
|1.2338
|1.2365
|1.2338
|3200.00
|330930.00
|3217
|2005.08.05 13:31
|sell
|1609
|33.00
|1.2359
|1.2376
|1.2349
|3218
|2005.08.05 13:46
|t/p
|1609
|33.00
|1.2349
|1.2376
|1.2349
|3300.00
|334230.00
|3219
|2005.08.05 13:52
|sell
|1610
|33.00
|1.2355
|1.2372
|1.2345
|3220
|2005.08.05 13:56
|t/p
|1610
|33.00
|1.2345
|1.2372
|1.2345
|3300.00
|337530.00
|3221
|2005.08.05 13:56
|sell
|1611
|33.00
|1.2354
|1.2371
|1.2344
|3222
|2005.08.05 13:58
|t/p
|1611
|33.00
|1.2344
|1.2371
|1.2344
|3300.00
|340830.00
|3223
|2005.08.05 13:58
|sell
|1612
|34.00
|1.2356
|1.2373
|1.2346
|3224
|2005.08.05 13:59
|t/p
|1612
|34.00
|1.2346
|1.2373
|1.2346
|3400.00
|344230.00
|3225
|2005.08.05 15:02
|buy
|1613
|34.00
|1.2336
|1.2319
|1.2346
|3226
|2005.08.05 15:57
|s/l
|1613
|34.00
|1.2319
|1.2319
|1.2346
|-5780.00
|338450.00
|3227
|2005.08.05 16:59
|sell
|1614
|33.00
|1.2324
|1.2341
|1.2314
|3228
|2005.08.05 17:30
|s/l
|1614
|33.00
|1.2341
|1.2341
|1.2314
|-5610.00
|332840.00
|3229
|2005.08.08 05:12
|sell
|1615
|33.00
|1.2333
|1.2350
|1.2323
|3230
|2005.08.08 05:15
|t/p
|1615
|33.00
|1.2323
|1.2350
|1.2323
|3300.00
|336140.00
|3231
|2005.08.08 06:29
|sell
|1616
|33.00
|1.2328
|1.2345
|1.2318
|3232
|2005.08.08 07:01
|s/l
|1616
|33.00
|1.2345
|1.2345
|1.2318
|-5610.00
|330530.00
|3233
|2005.08.08 10:35
|sell
|1617
|33.00
|1.2385
|1.2402
|1.2375
|3234
|2005.08.08 10:38
|t/p
|1617
|33.00
|1.2375
|1.2402
|1.2375
|3300.00
|333830.00
|3235
|2005.08.08 10:57
|sell
|1618
|33.00
|1.2386
|1.2403
|1.2376
|3236
|2005.08.08 10:59
|t/p
|1618
|33.00
|1.2376
|1.2403
|1.2376
|3300.00
|337130.00
|3237
|2005.08.08 10:59
|sell
|1619
|33.00
|1.2387
|1.2404
|1.2377
|3238
|2005.08.08 10:59
|t/p
|1619
|33.00
|1.2377
|1.2404
|1.2377
|3300.00
|340430.00
|3239
|2005.08.08 11:04
|buy
|1620
|34.00
|1.2370
|1.2353
|1.2380
|3240
|2005.08.08 11:28
|t/p
|1620
|34.00
|1.2380
|1.2353
|1.2380
|3400.00
|343830.00
|3241
|2005.08.08 12:26
|sell
|1621
|34.00
|1.2378
|1.2395
|1.2368
|3242
|2005.08.08 14:33
|t/p
|1621
|34.00
|1.2368
|1.2395
|1.2368
|3400.00
|347230.00
|3243
|2005.08.08 14:54
|sell
|1622
|34.00
|1.2373
|1.2390
|1.2363
|3244
|2005.08.08 15:30
|t/p
|1622
|34.00
|1.2363
|1.2390
|1.2363
|3400.00
|350630.00
|3245
|2005.08.08 19:45
|sell
|1623
|35.00
|1.2358
|1.2375
|1.2348
|3246
|2005.08.09 00:12
|s/l
|1623
|35.00
|1.2375
|1.2375
|1.2348
|-5950.00
|344680.00
|3247
|2005.08.09 03:05
|sell
|1624
|34.00
|1.2376
|1.2393
|1.2366
|3248
|2005.08.09 03:30
|t/p
|1624
|34.00
|1.2366
|1.2393
|1.2366
|3400.00
|348080.00
|3249
|2005.08.09 06:24
|sell
|1625
|34.00
|1.2408
|1.2425
|1.2398
|3250
|2005.08.09 06:29
|t/p
|1625
|34.00
|1.2398
|1.2425
|1.2398
|3400.00
|351480.00
|3251
|2005.08.09 07:52
|sell
|1626
|35.00
|1.2390
|1.2407
|1.2380
|3252
|2005.08.09 08:13
|t/p
|1626
|35.00
|1.2380
|1.2407
|1.2380
|3500.00
|354980.00
|3253
|2005.08.09 10:47
|sell
|1627
|35.00
|1.2367
|1.2384
|1.2357
|3254
|2005.08.09 12:33
|t/p
|1627
|35.00
|1.2357
|1.2384
|1.2357
|3500.00
|358480.00
|3255
|2005.08.09 12:45
|sell
|1628
|35.00
|1.2363
|1.2380
|1.2353
|3256
|2005.08.09 12:59
|t/p
|1628
|35.00
|1.2353
|1.2380
|1.2353
|3500.00
|361980.00
|3257
|2005.08.09 13:15
|sell
|1629
|36.00
|1.2343
|1.2360
|1.2333
|3258
|2005.08.09 15:17
|s/l
|1629
|36.00
|1.2360
|1.2360
|1.2333
|-6120.00
|355860.00
|3259
|2005.08.09 23:57
|sell
|1630
|35.00
|1.2372
|1.2389
|1.2362
|3260
|2005.08.09 23:59
|t/p
|1630
|35.00
|1.2362
|1.2389
|1.2362
|3500.00
|359360.00
|3261
|2005.08.10 00:56
|sell
|1631
|35.00
|1.2365
|1.2382
|1.2355
|3262
|2005.08.10 01:01
|t/p
|1631
|35.00
|1.2355
|1.2382
|1.2355
|3500.00
|362860.00
|3263
|2005.08.10 06:05
|buy
|1632
|36.00
|1.2374
|1.2357
|1.2384
|3264
|2005.08.10 06:30
|t/p
|1632
|36.00
|1.2384
|1.2357
|1.2384
|3600.00
|366460.00
|3265
|2005.08.10 07:47
|sell
|1633
|36.00
|1.2386
|1.2403
|1.2376
|3266
|2005.08.10 09:15
|s/l
|1633
|36.00
|1.2403
|1.2403
|1.2376
|-6120.00
|360340.00
|3267
|2005.08.10 09:45
|sell
|1634
|36.00
|1.2421
|1.2438
|1.2411
|3268
|2005.08.10 09:49
|t/p
|1634
|36.00
|1.2411
|1.2438
|1.2411
|3600.00
|363940.00
|3269
|2005.08.10 09:55
|sell
|1635
|36.00
|1.2421
|1.2438
|1.2411
|3270
|2005.08.10 09:59
|t/p
|1635
|36.00
|1.2411
|1.2438
|1.2411
|3600.00
|367540.00
|3271
|2005.08.10 10:14
|sell
|1636
|36.00
|1.2406
|1.2423
|1.2396
|3272
|2005.08.10 10:31
|t/p
|1636
|36.00
|1.2396
|1.2423
|1.2396
|3600.00
|371140.00
|3273
|2005.08.10 10:40
|sell
|1637
|37.00
|1.2398
|1.2415
|1.2388
|3274
|2005.08.10 10:59
|t/p
|1637
|37.00
|1.2388
|1.2415
|1.2388
|3700.00
|374840.00
|3275
|2005.08.10 12:23
|sell
|1638
|37.00
|1.2387
|1.2404
|1.2377
|3276
|2005.08.10 13:00
|t/p
|1638
|37.00
|1.2377
|1.2404
|1.2377
|3700.00
|378540.00
|3277
|2005.08.10 13:06
|sell
|1639
|37.00
|1.2383
|1.2400
|1.2373
|3278
|2005.08.10 14:05
|s/l
|1639
|37.00
|1.2400
|1.2400
|1.2373
|-6290.00
|372250.00
|3279
|2005.08.10 14:34
|sell
|1640
|37.00
|1.2394
|1.2411
|1.2384
|3280
|2005.08.10 15:00
|t/p
|1640
|37.00
|1.2384
|1.2411
|1.2384
|3700.00
|375950.00
|3281
|2005.08.10 15:19
|sell
|1641
|37.00
|1.2384
|1.2401
|1.2374
|3282
|2005.08.10 15:29
|t/p
|1641
|37.00
|1.2374
|1.2401
|1.2374
|3700.00
|379650.00
|3283
|2005.08.10 15:33
|sell
|1642
|37.00
|1.2351
|1.2368
|1.2341
|3284
|2005.08.10 18:19
|s/l
|1642
|37.00
|1.2368
|1.2368
|1.2341
|-6290.00
|373360.00
|3285
|2005.08.10 18:26
|buy
|1643
|37.00
|1.2356
|1.2339
|1.2366
|3286
|2005.08.10 18:34
|t/p
|1643
|37.00
|1.2366
|1.2339
|1.2366
|3700.00
|377060.00
|3287
|2005.08.11 02:20
|sell
|1644
|37.00
|1.2404
|1.2421
|1.2394
|3288
|2005.08.11 03:36
|s/l
|1644
|37.00
|1.2421
|1.2421
|1.2394
|-6290.00
|370770.00
|3289
|2005.08.11 04:47
|sell
|1645
|37.00
|1.2413
|1.2430
|1.2403
|3290
|2005.08.11 05:42
|t/p
|1645
|37.00
|1.2403
|1.2430
|1.2403
|3700.00
|374470.00
|3291
|2005.08.11 05:49
|sell
|1646
|37.00
|1.2418
|1.2435
|1.2408
|3292
|2005.08.11 05:59
|t/p
|1646
|37.00
|1.2408
|1.2435
|1.2408
|3700.00
|378170.00
|3293
|2005.08.11 06:40
|buy
|1647
|37.00
|1.2393
|1.2376
|1.2403
|3294
|2005.08.11 06:56
|t/p
|1647
|37.00
|1.2403
|1.2376
|1.2403
|3700.00
|381870.00
|3295
|2005.08.11 06:56
|sell
|1648
|38.00
|1.2404
|1.2421
|1.2394
|3296
|2005.08.11 07:02
|s/l
|1648
|38.00
|1.2421
|1.2421
|1.2394
|-6460.00
|375410.00
|3297
|2005.08.11 07:10
|buy
|1649
|37.00
|1.2404
|1.2387
|1.2414
|3298
|2005.08.11 07:25
|t/p
|1649
|37.00
|1.2414
|1.2387
|1.2414
|3700.00
|379110.00
|3299
|2005.08.11 07:38
|buy
|1650
|37.00
|1.2413
|1.2396
|1.2423
|3300
|2005.08.11 07:54
|t/p
|1650
|37.00
|1.2423
|1.2396
|1.2423
|3700.00
|382810.00
|3301
|2005.08.11 07:54
|sell
|1651
|38.00
|1.2423
|1.2440
|1.2413
|3302
|2005.08.11 08:08
|t/p
|1651
|38.00
|1.2413
|1.2440
|1.2413
|3800.00
|386610.00
|3303
|2005.08.11 08:15
|sell
|1652
|38.00
|1.2428
|1.2445
|1.2418
|3304
|2005.08.11 08:29
|t/p
|1652
|38.00
|1.2418
|1.2445
|1.2418
|3800.00
|390410.00
|3305
|2005.08.11 08:29
|sell
|1653
|39.00
|1.2429
|1.2446
|1.2419
|3306
|2005.08.11 08:29
|t/p
|1653
|39.00
|1.2419
|1.2446
|1.2419
|3900.00
|394310.00
|3307
|2005.08.11 08:50
|sell
|1654
|39.00
|1.2414
|1.2431
|1.2404
|3308
|2005.08.11 12:33
|t/p
|1654
|39.00
|1.2404
|1.2431
|1.2404
|3900.00
|398210.00
|3309
|2005.08.11 12:45
|sell
|1655
|39.00
|1.2412
|1.2429
|1.2402
|3310
|2005.08.11 13:01
|s/l
|1655
|39.00
|1.2429
|1.2429
|1.2402
|-6630.00
|391580.00
|3311
|2005.08.11 14:13
|sell
|1656
|39.00
|1.2439
|1.2456
|1.2429
|3312
|2005.08.11 17:00
|t/p
|1656
|39.00
|1.2429
|1.2456
|1.2429
|3900.00
|395480.00
|3313
|2005.08.11 17:47
|sell
|1657
|39.00
|1.2438
|1.2455
|1.2428
|3314
|2005.08.11 19:36
|s/l
|1657
|39.00
|1.2455
|1.2455
|1.2428
|-6630.00
|388850.00
|3315
|2005.08.11 23:25
|sell
|1658
|38.00
|1.2472
|1.2489
|1.2462
|3316
|2005.08.11 23:30
|t/p
|1658
|38.00
|1.2462
|1.2489
|1.2462
|3800.00
|392650.00
|3317
|2005.08.12 07:44
|sell
|1659
|39.00
|1.2477
|1.2494
|1.2467
|3318
|2005.08.12 09:00
|t/p
|1659
|39.00
|1.2467
|1.2494
|1.2467
|3900.00
|396550.00
|3319
|2005.08.12 10:41
|sell
|1660
|39.00
|1.2475
|1.2492
|1.2465
|3320
|2005.08.12 11:00
|t/p
|1660
|39.00
|1.2465
|1.2492
|1.2465
|3900.00
|400450.00
|3321
|2005.08.12 11:26
|sell
|1661
|40.00
|1.2468
|1.2485
|1.2458
|3322
|2005.08.12 12:30
|t/p
|1661
|40.00
|1.2458
|1.2485
|1.2458
|4000.00
|404450.00
|3323
|2005.08.12 12:52
|sell
|1662
|40.00
|1.2461
|1.2478
|1.2451
|3324
|2005.08.12 12:54
|s/l
|1662
|40.00
|1.2478
|1.2478
|1.2451
|-6800.00
|397650.00
|3325
|2005.08.12 12:54
|sell
|1663
|39.00
|1.2473
|1.2490
|1.2463
|3326
|2005.08.12 12:54
|t/p
|1663
|39.00
|1.2463
|1.2490
|1.2463
|3900.00
|401550.00
|3327
|2005.08.12 12:55
|sell
|1664
|40.00
|1.2466
|1.2483
|1.2456
|3328
|2005.08.12 12:58
|t/p
|1664
|40.00
|1.2456
|1.2483
|1.2456
|4000.00
|405550.00
|3329
|2005.08.12 13:07
|sell
|1665
|40.00
|1.2412
|1.2429
|1.2402
|3330
|2005.08.12 13:37
|s/l
|1665
|40.00
|1.2429
|1.2429
|1.2402
|-6800.00
|398750.00
|3331
|2005.08.12 14:06
|sell
|1666
|39.00
|1.2438
|1.2455
|1.2428
|3332
|2005.08.12 14:28
|t/p
|1666
|39.00
|1.2428
|1.2455
|1.2428
|3900.00
|402650.00
|3333
|2005.08.15 09:29
|sell
|1667
|40.00
|1.2388
|1.2405
|1.2378
|3334
|2005.08.15 10:35
|t/p
|1667
|40.00
|1.2378
|1.2405
|1.2378
|4000.00
|406650.00
|3335
|2005.08.15 11:58
|buy
|1668
|40.00
|1.2365
|1.2348
|1.2375
|3336
|2005.08.15 12:00
|t/p
|1668
|40.00
|1.2375
|1.2348
|1.2375
|4000.00
|410650.00
|3337
|2005.08.15 13:56
|buy
|1669
|41.00
|1.2350
|1.2333
|1.2360
|3338
|2005.08.15 13:59
|t/p
|1669
|41.00
|1.2360
|1.2333
|1.2360
|4100.00
|414750.00
|3339
|2005.08.15 14:28
|buy
|1670
|41.00
|1.2360
|1.2343
|1.2370
|3340
|2005.08.15 14:29
|t/p
|1670
|41.00
|1.2370
|1.2343
|1.2370
|4100.00
|418850.00
|3341
|2005.08.16 11:27
|buy
|1671
|41.00
|1.2314
|1.2297
|1.2324
|3342
|2005.08.16 11:29
|t/p
|1671
|41.00
|1.2324
|1.2297
|1.2324
|4100.00
|422950.00
|3343
|2005.08.16 12:52
|sell
|1672
|42.00
|1.2317
|1.2334
|1.2307
|3344
|2005.08.16 12:55
|t/p
|1672
|42.00
|1.2307
|1.2334
|1.2307
|4200.00
|427150.00
|3345
|2005.08.16 13:24
|buy
|1673
|42.00
|1.2307
|1.2290
|1.2317
|3346
|2005.08.16 13:30
|t/p
|1673
|42.00
|1.2317
|1.2290
|1.2317
|4200.00
|431350.00
|3347
|2005.08.16 14:54
|buy
|1674
|43.00
|1.2317
|1.2300
|1.2327
|3348
|2005.08.16 15:00
|t/p
|1674
|43.00
|1.2327
|1.2300
|1.2327
|4300.00
|435650.00
|3349
|2005.08.16 21:59
|sell
|1675
|43.00
|1.2354
|1.2371
|1.2344
|3350
|2005.08.16 23:10
|s/l
|1675
|43.00
|1.2371
|1.2371
|1.2344
|-7310.00
|428340.00
|3351
|2005.08.16 23:52
|sell
|1676
|42.00
|1.2365
|1.2382
|1.2355
|3352
|2005.08.17 00:44
|t/p
|1676
|42.00
|1.2355
|1.2382
|1.2355
|4200.00
|432540.00
|3353
|2005.08.17 00:50
|sell
|1677
|43.00
|1.2360
|1.2377
|1.2350
|3354
|2005.08.17 01:09
|t/p
|1677
|43.00
|1.2350
|1.2377
|1.2350
|4300.00
|436840.00
|3355
|2005.08.17 01:20
|sell
|1678
|43.00
|1.2354
|1.2371
|1.2344
|3356
|2005.08.17 02:10
|t/p
|1678
|43.00
|1.2344
|1.2371
|1.2344
|4300.00
|441140.00
|3357
|2005.08.17 04:16
|sell
|1679
|44.00
|1.2333
|1.2350
|1.2323
|3358
|2005.08.17 05:06
|t/p
|1679
|44.00
|1.2323
|1.2350
|1.2323
|4400.00
|445540.00
|3359
|2005.08.17 05:44
|sell
|1680
|44.00
|1.2324
|1.2341
|1.2314
|3360
|2005.08.17 06:02
|t/p
|1680
|44.00
|1.2314
|1.2341
|1.2314
|4400.00
|449940.00
|3361
|2005.08.17 06:34
|buy
|1681
|45.00
|1.2291
|1.2274
|1.2301
|3362
|2005.08.17 06:47
|t/p
|1681
|45.00
|1.2301
|1.2274
|1.2301
|4500.00
|454440.00
|3363
|2005.08.17 06:58
|buy
|1682
|45.00
|1.2291
|1.2274
|1.2301
|3364
|2005.08.17 10:38
|t/p
|1682
|45.00
|1.2301
|1.2274
|1.2301
|4500.00
|458940.00
|3365
|2005.08.17 11:23
|buy
|1683
|45.00
|1.2300
|1.2283
|1.2310
|3366
|2005.08.17 12:53
|s/l
|1683
|45.00
|1.2283
|1.2283
|1.2310
|-7650.00
|451290.00
|3367
|2005.08.17 12:59
|sell
|1684
|45.00
|1.2299
|1.2316
|1.2289
|3368
|2005.08.17 13:05
|s/l
|1684
|45.00
|1.2316
|1.2316
|1.2289
|-7650.00
|443640.00
|3369
|2005.08.17 13:21
|buy
|1685
|44.00
|1.2302
|1.2285
|1.2312
|3370
|2005.08.17 14:24
|s/l
|1685
|44.00
|1.2285
|1.2285
|1.2312
|-7480.00
|436160.00
|3371
|2005.08.17 14:29
|sell
|1686
|43.00
|1.2295
|1.2312
|1.2285
|3372
|2005.08.17 14:33
|s/l
|1686
|43.00
|1.2312
|1.2312
|1.2285
|-7310.00
|428850.00
|3373
|2005.08.17 16:16
|buy
|1687
|42.00
|1.2289
|1.2272
|1.2299
|3374
|2005.08.17 16:44
|s/l
|1687
|42.00
|1.2272
|1.2272
|1.2299
|-7140.00
|421710.00
|3375
|2005.08.18 05:38
|sell
|1688
|42.00
|1.2283
|1.2300
|1.2273
|3376
|2005.08.18 05:42
|t/p
|1688
|42.00
|1.2273
|1.2300
|1.2273
|4200.00
|425910.00
|3377
|2005.08.18 07:11
|buy
|1689
|42.00
|1.2270
|1.2253
|1.2280
|3378
|2005.08.18 07:33
|t/p
|1689
|42.00
|1.2280
|1.2253
|1.2280
|4200.00
|430110.00
|3379
|2005.08.18 08:52
|sell
|1690
|43.00
|1.2269
|1.2286
|1.2259
|3380
|2005.08.18 09:08
|t/p
|1690
|43.00
|1.2259
|1.2286
|1.2259
|4300.00
|434410.00
|3381
|2005.08.18 11:59
|sell
|1691
|43.00
|1.2219
|1.2236
|1.2209
|3382
|2005.08.18 12:28
|t/p
|1691
|43.00
|1.2209
|1.2236
|1.2209
|4300.00
|438710.00
|3383
|2005.08.18 12:33
|buy
|1692
|43.00
|1.2208
|1.2191
|1.2218
|3384
|2005.08.18 12:56
|s/l
|1692
|43.00
|1.2191
|1.2191
|1.2218
|-7310.00
|431400.00
|3385
|2005.08.18 13:28
|buy
|1693
|43.00
|1.2185
|1.2168
|1.2195
|3386
|2005.08.18 14:24
|s/l
|1693
|43.00
|1.2168
|1.2168
|1.2195
|-7310.00
|424090.00
|3387
|2005.08.18 14:58
|buy
|1694
|42.00
|1.2163
|1.2146
|1.2173
|3388
|2005.08.18 14:59
|t/p
|1694
|42.00
|1.2173
|1.2146
|1.2173
|4200.00
|428290.00
|3389
|2005.08.18 15:29
|sell
|1695
|42.00
|1.2174
|1.2191
|1.2164
|3390
|2005.08.18 16:13
|s/l
|1695
|42.00
|1.2191
|1.2191
|1.2164
|-7140.00
|421150.00
|3391
|2005.08.18 16:25
|buy
|1696
|42.00
|1.2175
|1.2158
|1.2185
|3392
|2005.08.18 16:55
|t/p
|1696
|42.00
|1.2185
|1.2158
|1.2185
|4200.00
|425350.00
|3393
|2005.08.18 17:14
|sell
|1697
|42.00
|1.2187
|1.2204
|1.2177
|3394
|2005.08.18 18:00
|t/p
|1697
|42.00
|1.2177
|1.2204
|1.2177
|4200.00
|429550.00
|3395
|2005.08.18 23:55
|sell
|1698
|42.00
|1.2185
|1.2202
|1.2175
|3396
|2005.08.19 01:14
|t/p
|1698
|42.00
|1.2175
|1.2202
|1.2175
|4200.00
|433750.00
|3397
|2005.08.19 04:26
|buy
|1699
|43.00
|1.2169
|1.2152
|1.2179
|3398
|2005.08.19 07:22
|s/l
|1699
|43.00
|1.2152
|1.2152
|1.2179
|-7310.00
|426440.00
|3399
|2005.08.19 07:22
|sell
|1700
|42.00
|1.2161
|1.2178
|1.2151
|3400
|2005.08.19 07:26
|t/p
|1700
|42.00
|1.2151
|1.2178
|1.2151
|4200.00
|430640.00
|3401
|2005.08.19 09:41
|sell
|1701
|43.00
|1.2183
|1.2200
|1.2173
|3402
|2005.08.19 10:01
|t/p
|1701
|43.00
|1.2173
|1.2200
|1.2173
|4300.00
|434940.00
|3403
|2005.08.19 10:10
|sell
|1702
|43.00
|1.2177
|1.2194
|1.2167
|3404
|2005.08.19 11:31
|s/l
|1702
|43.00
|1.2194
|1.2194
|1.2167
|-7310.00
|427630.00
|3405
|2005.08.19 13:06
|sell
|1703
|42.00
|1.2177
|1.2194
|1.2167
|3406
|2005.08.19 13:14
|t/p
|1703
|42.00
|1.2167
|1.2194
|1.2167
|4200.00
|431830.00
|3407
|2005.08.19 14:56
|buy
|1704
|43.00
|1.2145
|1.2128
|1.2155
|3408
|2005.08.19 16:02
|t/p
|1704
|43.00
|1.2155
|1.2128
|1.2155
|4300.00
|436130.00
|3409
|2005.08.22 06:44
|sell
|1705
|43.00
|1.2184
|1.2201
|1.2174
|3410
|2005.08.22 09:01
|t/p
|1705
|43.00
|1.2174
|1.2201
|1.2174
|4300.00
|440430.00
|3411
|2005.08.22 09:03
|sell
|1706
|44.00
|1.2182
|1.2199
|1.2172
|3412
|2005.08.22 10:44
|s/l
|1706
|44.00
|1.2199
|1.2199
|1.2172
|-7480.00
|432950.00
|3413
|2005.08.22 11:26
|sell
|1707
|43.00
|1.2224
|1.2241
|1.2214
|3414
|2005.08.22 12:07
|s/l
|1707
|43.00
|1.2241
|1.2241
|1.2214
|-7310.00
|425640.00
|3415
|2005.08.22 12:14
|buy
|1708
|42.00
|1.2230
|1.2213
|1.2240
|3416
|2005.08.22 16:38
|t/p
|1708
|42.00
|1.2240
|1.2213
|1.2240
|4200.00
|429840.00
|3417
|2005.08.22 17:11
|sell
|1709
|42.00
|1.2236
|1.2253
|1.2226
|3418
|2005.08.23 00:14
|t/p
|1709
|42.00
|1.2226
|1.2253
|1.2226
|4200.00
|434040.00
|3419
|2005.08.23 05:47
|sell
|1710
|43.00
|1.2201
|1.2218
|1.2191
|3420
|2005.08.23 06:01
|s/l
|1710
|43.00
|1.2218
|1.2218
|1.2191
|-7310.00
|426730.00
|3421
|2005.08.23 06:41
|sell
|1711
|42.00
|1.2230
|1.2247
|1.2220
|3422
|2005.08.23 07:51
|s/l
|1711
|42.00
|1.2247
|1.2247
|1.2220
|-7140.00
|419590.00
|3423
|2005.08.23 09:07
|buy
|1712
|41.00
|1.2237
|1.2220
|1.2247
|3424
|2005.08.23 09:07
|t/p
|1712
|41.00
|1.2247
|1.2220
|1.2247
|4100.00
|423690.00
|3425
|2005.08.23 09:07
|buy
|1713
|42.00
|1.2237
|1.2220
|1.2247
|3426
|2005.08.23 09:07
|t/p
|1713
|42.00
|1.2247
|1.2220
|1.2247
|4200.00
|427890.00
|3427
|2005.08.23 09:07
|buy
|1714
|42.00
|1.2237
|1.2220
|1.2247
|3428
|2005.08.23 09:08
|t/p
|1714
|42.00
|1.2247
|1.2220
|1.2247
|4200.00
|432090.00
|3429
|2005.08.23 09:08
|buy
|1715
|43.00
|1.2237
|1.2220
|1.2247
|3430
|2005.08.23 09:08
|t/p
|1715
|43.00
|1.2247
|1.2220
|1.2247
|4300.00
|436390.00
|3431
|2005.08.23 09:08
|buy
|1716
|43.00
|1.2236
|1.2219
|1.2246
|3432
|2005.08.23 09:08
|t/p
|1716
|43.00
|1.2246
|1.2219
|1.2246
|4300.00
|440690.00
|3433
|2005.08.23 09:08
|buy
|1717
|44.00
|1.2236
|1.2219
|1.2246
|3434
|2005.08.23 09:09
|t/p
|1717
|44.00
|1.2246
|1.2219
|1.2246
|4400.00
|445090.00
|3435
|2005.08.23 09:09
|buy
|1718
|44.00
|1.2236
|1.2219
|1.2246
|3436
|2005.08.23 09:09
|t/p
|1718
|44.00
|1.2246
|1.2219
|1.2246
|4400.00
|449490.00
|3437
|2005.08.23 09:09
|buy
|1719
|44.00
|1.2236
|1.2219
|1.2246
|3438
|2005.08.23 09:09
|t/p
|1719
|44.00
|1.2246
|1.2219
|1.2246
|4400.00
|453890.00
|3439
|2005.08.23 09:09
|buy
|1720
|45.00
|1.2236
|1.2219
|1.2246
|3440
|2005.08.23 11:30
|t/p
|1720
|45.00
|1.2246
|1.2219
|1.2246
|4500.00
|458390.00
|3441
|2005.08.23 12:37
|sell
|1721
|45.00
|1.2231
|1.2248
|1.2221
|3442
|2005.08.23 12:44
|t/p
|1721
|45.00
|1.2221
|1.2248
|1.2221
|4500.00
|462890.00
|3443
|2005.08.23 13:26
|buy
|1722
|46.00
|1.2212
|1.2195
|1.2222
|3444
|2005.08.23 14:00
|t/p
|1722
|46.00
|1.2222
|1.2195
|1.2222
|4600.00
|467490.00
|3445
|2005.08.23 14:06
|buy
|1723
|46.00
|1.2216
|1.2199
|1.2226
|3446
|2005.08.23 14:48
|s/l
|1723
|46.00
|1.2199
|1.2199
|1.2226
|-7820.00
|459670.00
|3447
|2005.08.23 15:12
|sell
|1724
|45.00
|1.2206
|1.2223
|1.2196
|3448
|2005.08.23 15:33
|s/l
|1724
|45.00
|1.2223
|1.2223
|1.2196
|-7650.00
|452020.00
|3449
|2005.08.23 17:11
|sell
|1725
|45.00
|1.2231
|1.2248
|1.2221
|3450
|2005.08.24 00:08
|t/p
|1725
|45.00
|1.2221
|1.2248
|1.2221
|4500.00
|456520.00
|3451
|2005.08.24 00:48
|sell
|1726
|45.00
|1.2212
|1.2229
|1.2202
|3452
|2005.08.24 01:52
|t/p
|1726
|45.00
|1.2202
|1.2229
|1.2202
|4500.00
|461020.00
|3453
|2005.08.24 04:05
|sell
|1727
|46.00
|1.2211
|1.2228
|1.2201
|3454
|2005.08.24 04:30
|t/p
|1727
|46.00
|1.2201
|1.2228
|1.2201
|4600.00
|465620.00
|3455
|2005.08.24 04:32
|sell
|1728
|46.00
|1.2199
|1.2216
|1.2189
|3456
|2005.08.24 04:44
|t/p
|1728
|46.00
|1.2189
|1.2216
|1.2189
|4600.00
|470220.00
|3457
|2005.08.24 07:14
|sell
|1729
|47.00
|1.2177
|1.2194
|1.2167
|3458
|2005.08.24 09:23
|s/l
|1729
|47.00
|1.2194
|1.2194
|1.2167
|-7990.00
|462230.00
|3459
|2005.08.24 11:18
|sell
|1730
|46.00
|1.2208
|1.2225
|1.2198
|3460
|2005.08.24 12:31
|s/l
|1730
|46.00
|1.2225
|1.2225
|1.2198
|-7820.00
|454410.00
|3461
|2005.08.24 13:38
|sell
|1731
|45.00
|1.2276
|1.2293
|1.2266
|3462
|2005.08.24 14:14
|t/p
|1731
|45.00
|1.2266
|1.2293
|1.2266
|4500.00
|458910.00
|3463
|2005.08.24 15:03
|sell
|1732
|45.00
|1.2256
|1.2273
|1.2246
|3464
|2005.08.24 15:14
|t/p
|1732
|45.00
|1.2246
|1.2273
|1.2246
|4500.00
|463410.00
|3465
|2005.08.25 02:44
|buy
|1733
|46.00
|1.2292
|1.2275
|1.2302
|3466
|2005.08.25 03:23
|t/p
|1733
|46.00
|1.2302
|1.2275
|1.2302
|4600.00
|468010.00
|3467
|2005.08.25 04:44
|buy
|1734
|46.00
|1.2311
|1.2294
|1.2321
|3468
|2005.08.25 08:01
|s/l
|1734
|46.00
|1.2294
|1.2294
|1.2321
|-7820.00
|460190.00
|3469
|2005.08.25 08:06
|sell
|1735
|46.00
|1.2304
|1.2321
|1.2294
|3470
|2005.08.25 08:12
|t/p
|1735
|46.00
|1.2294
|1.2321
|1.2294
|4600.00
|464790.00
|3471
|2005.08.25 08:12
|sell
|1736
|46.00
|1.2303
|1.2320
|1.2293
|3472
|2005.08.25 08:12
|t/p
|1736
|46.00
|1.2293
|1.2320
|1.2293
|4600.00
|469390.00
|3473
|2005.08.25 08:12
|sell
|1737
|46.00
|1.2303
|1.2320
|1.2293
|3474
|2005.08.25 08:12
|t/p
|1737
|46.00
|1.2293
|1.2320
|1.2293
|4600.00
|473990.00
|3475
|2005.08.25 08:12
|sell
|1738
|47.00
|1.2303
|1.2320
|1.2293
|3476
|2005.08.25 08:13
|t/p
|1738
|47.00
|1.2293
|1.2320
|1.2293
|4700.00
|478690.00
|3477
|2005.08.25 08:13
|sell
|1739
|47.00
|1.2303
|1.2320
|1.2293
|3478
|2005.08.25 08:13
|t/p
|1739
|47.00
|1.2293
|1.2320
|1.2293
|4700.00
|483390.00
|3479
|2005.08.25 08:13
|sell
|1740
|48.00
|1.2303
|1.2320
|1.2293
|3480
|2005.08.25 08:14
|t/p
|1740
|48.00
|1.2293
|1.2320
|1.2293
|4800.00
|488190.00
|3481
|2005.08.25 10:48
|sell
|1741
|48.00
|1.2309
|1.2326
|1.2299
|3482
|2005.08.25 11:00
|t/p
|1741
|48.00
|1.2299
|1.2326
|1.2299
|4800.00
|492990.00
|3483
|2005.08.25 12:42
|sell
|1742
|49.00
|1.2279
|1.2296
|1.2269
|3484
|2005.08.25 12:55
|t/p
|1742
|49.00
|1.2269
|1.2296
|1.2269
|4900.00
|497890.00
|3485
|2005.08.25 15:36
|sell
|1743
|49.00
|1.2319
|1.2336
|1.2309
|3486
|2005.08.25 15:44
|t/p
|1743
|49.00
|1.2309
|1.2336
|1.2309
|4900.00
|502790.00
|3487
|2005.08.25 15:44
|sell
|1744
|50.00
|1.2319
|1.2336
|1.2309
|3488
|2005.08.25 15:44
|t/p
|1744
|50.00
|1.2309
|1.2336
|1.2309
|5000.00
|507790.00
|3489
|2005.08.25 15:44
|sell
|1745
|50.00
|1.2319
|1.2336
|1.2309
|3490
|2005.08.25 15:44
|t/p
|1745
|50.00
|1.2309
|1.2336
|1.2309
|5000.00
|512790.00
|3491
|2005.08.25 15:44
|sell
|1746
|51.00
|1.2319
|1.2336
|1.2309
|3492
|2005.08.25 15:44
|t/p
|1746
|51.00
|1.2309
|1.2336
|1.2309
|5100.00
|517890.00
|3493
|2005.08.25 15:44
|sell
|1747
|51.00
|1.2319
|1.2336
|1.2309
|3494
|2005.08.25 15:44
|t/p
|1747
|51.00
|1.2309
|1.2336
|1.2309
|5100.00
|522990.00
|3495
|2005.08.25 15:44
|sell
|1748
|52.00
|1.2319
|1.2336
|1.2309
|3496
|2005.08.25 15:44
|t/p
|1748
|52.00
|1.2309
|1.2336
|1.2309
|5200.00
|528190.00
|3497
|2005.08.25 15:44
|sell
|1749
|52.00
|1.2319
|1.2336
|1.2309
|3498
|2005.08.25 15:44
|t/p
|1749
|52.00
|1.2309
|1.2336
|1.2309
|5200.00
|533390.00
|3499
|2005.08.25 15:44
|sell
|1750
|53.00
|1.2319
|1.2336
|1.2309
|3500
|2005.08.25 15:44
|t/p
|1750
|53.00
|1.2309
|1.2336
|1.2309
|5300.00
|538690.00
|3501
|2005.08.25 15:44
|sell
|1751
|53.00
|1.2319
|1.2336
|1.2309
|3502
|2005.08.25 15:44
|t/p
|1751
|53.00
|1.2309
|1.2336
|1.2309
|5300.00
|543990.00
|3503
|2005.08.25 15:44
|sell
|1752
|54.00
|1.2319
|1.2336
|1.2309
|3504
|2005.08.25 15:44
|t/p
|1752
|54.00
|1.2309
|1.2336
|1.2309
|5400.00
|549390.00
|3505
|2005.08.25 15:56
|sell
|1753
|54.00
|1.2317
|1.2334
|1.2307
|3506
|2005.08.25 16:14
|t/p
|1753
|54.00
|1.2307
|1.2334
|1.2307
|5400.00
|554790.00
|3507
|2005.08.25 16:14
|buy
|1754
|55.00
|1.2303
|1.2286
|1.2313
|3508
|2005.08.25 17:46
|t/p
|1754
|55.00
|1.2313
|1.2286
|1.2313
|5500.00
|560290.00
|3509
|2005.08.25 19:33
|sell
|1755
|56.00
|1.2309
|1.2326
|1.2299
|3510
|2005.08.25 20:26
|t/p
|1755
|56.00
|1.2299
|1.2326
|1.2299
|5600.00
|565890.00
|3511
|2005.08.26 01:44
|sell
|1756
|56.00
|1.2297
|1.2314
|1.2287
|3512
|2005.08.26 04:37
|s/l
|1756
|56.00
|1.2314
|1.2314
|1.2287
|-9520.00
|556370.00
|3513
|2005.08.26 06:01
|sell
|1757
|55.00
|1.2318
|1.2335
|1.2308
|3514
|2005.08.26 07:16
|s/l
|1757
|55.00
|1.2335
|1.2335
|1.2308
|-9350.00
|547020.00
|3515
|2005.08.26 07:41
|sell
|1758
|54.00
|1.2333
|1.2350
|1.2323
|3516
|2005.08.26 07:50
|t/p
|1758
|54.00
|1.2323
|1.2350
|1.2323
|5400.00
|552420.00
|3517
|2005.08.26 08:37
|sell
|1759
|55.00
|1.2321
|1.2338
|1.2311
|3518
|2005.08.26 08:46
|t/p
|1759
|55.00
|1.2311
|1.2338
|1.2311
|5500.00
|557920.00
|3519
|2005.08.26 13:51
|sell
|1760
|55.00
|1.2318
|1.2335
|1.2308
|3520
|2005.08.26 13:51
|t/p
|1760
|55.00
|1.2308
|1.2335
|1.2308
|5500.00
|563420.00
|3521
|2005.08.26 13:51
|sell
|1761
|56.00
|1.2318
|1.2335
|1.2308
|3522
|2005.08.26 13:51
|t/p
|1761
|56.00
|1.2308
|1.2335
|1.2308
|5600.00
|569020.00
|3523
|2005.08.26 13:51
|sell
|1762
|56.00
|1.2318
|1.2335
|1.2308
|3524
|2005.08.26 13:51
|t/p
|1762
|56.00
|1.2308
|1.2335
|1.2308
|5600.00
|574620.00
|3525
|2005.08.26 13:51
|sell
|1763
|57.00
|1.2318
|1.2335
|1.2308
|3526
|2005.08.26 13:51
|t/p
|1763
|57.00
|1.2308
|1.2335
|1.2308
|5700.00
|580320.00
|3527
|2005.08.26 13:51
|sell
|1764
|58.00
|1.2318
|1.2335
|1.2308
|3528
|2005.08.26 13:52
|t/p
|1764
|58.00
|1.2308
|1.2335
|1.2308
|5800.00
|586120.00
|3529
|2005.08.26 13:52
|sell
|1765
|58.00
|1.2319
|1.2336
|1.2309
|3530
|2005.08.26 13:52
|t/p
|1765
|58.00
|1.2309
|1.2336
|1.2309
|5800.00
|591920.00
|3531
|2005.08.26 13:52
|sell
|1766
|59.00
|1.2319
|1.2336
|1.2309
|3532
|2005.08.26 13:52
|t/p
|1766
|59.00
|1.2309
|1.2336
|1.2309
|5900.00
|597820.00
|3533
|2005.08.26 13:52
|sell
|1767
|59.00
|1.2319
|1.2336
|1.2309
|3534
|2005.08.26 13:53
|t/p
|1767
|59.00
|1.2309
|1.2336
|1.2309
|5900.00
|603720.00
|3535
|2005.08.26 13:53
|sell
|1768
|60.00
|1.2319
|1.2336
|1.2309
|3536
|2005.08.26 13:53
|t/p
|1768
|60.00
|1.2309
|1.2336
|1.2309
|6000.00
|609720.00
|3537
|2005.08.26 13:53
|sell
|1769
|60.00
|1.2319
|1.2336
|1.2309
|3538
|2005.08.26 14:22
|s/l
|1769
|60.00
|1.2336
|1.2336
|1.2309
|-10200.00
|599520.00
|3539
|2005.08.26 14:46
|sell
|1770
|59.00
|1.2335
|1.2352
|1.2325
|3540
|2005.08.26 15:14
|t/p
|1770
|59.00
|1.2325
|1.2352
|1.2325
|5900.00
|605420.00
|3541
|2005.08.26 15:25
|sell
|1771
|60.00
|1.2331
|1.2348
|1.2321
|3542
|2005.08.26 15:30
|t/p
|1771
|60.00
|1.2321
|1.2348
|1.2321
|6000.00
|611420.00
|3543
|2005.08.26 15:38
|sell
|1772
|61.00
|1.2326
|1.2343
|1.2316
|3544
|2005.08.26 17:03
|t/p
|1772
|61.00
|1.2316
|1.2343
|1.2316
|6100.00
|617520.00
|3545
|2005.08.26 19:14
|sell
|1773
|61.00
|1.2285
|1.2302
|1.2275
|3546
|2005.08.28 23:00
|s/l
|1773
|61.00
|1.2302
|1.2302
|1.2275
|-10370.00
|607150.00
|3547
|2005.08.29 00:08
|sell
|1774
|60.00
|1.2339
|1.2356
|1.2329
|3548
|2005.08.29 01:01
|t/p
|1774
|60.00
|1.2329
|1.2356
|1.2329
|6000.00
|613150.00
|3549
|2005.08.29 01:03
|sell
|1775
|61.00
|1.2342
|1.2359
|1.2332
|3550
|2005.08.29 01:03
|t/p
|1775
|61.00
|1.2332
|1.2359
|1.2332
|6100.00
|619250.00
|3551
|2005.08.29 01:03
|sell
|1776
|61.00
|1.2342
|1.2359
|1.2332
|3552
|2005.08.29 01:03
|t/p
|1776
|61.00
|1.2332
|1.2359
|1.2332
|6100.00
|625350.00
|3553
|2005.08.29 01:04
|sell
|1777
|62.00
|1.2342
|1.2359
|1.2332
|3554
|2005.08.29 01:04
|t/p
|1777
|62.00
|1.2332
|1.2359
|1.2332
|6200.00
|631550.00
|3555
|2005.08.29 01:04
|sell
|1778
|63.00
|1.2342
|1.2359
|1.2332
|3556
|2005.08.29 01:04
|t/p
|1778
|63.00
|1.2332
|1.2359
|1.2332
|6300.00
|637850.00
|3557
|2005.08.29 01:04
|sell
|1779
|63.00
|1.2342
|1.2359
|1.2332
|3558
|2005.08.29 01:04
|t/p
|1779
|63.00
|1.2332
|1.2359
|1.2332
|6300.00
|644150.00
|3559
|2005.08.29 01:06
|sell
|1780
|64.00
|1.2343
|1.2360
|1.2333
|3560
|2005.08.29 01:12
|t/p
|1780
|64.00
|1.2333
|1.2360
|1.2333
|6400.00
|650550.00
|3561
|2005.08.29 01:12
|sell
|1781
|65.00
|1.2343
|1.2360
|1.2333
|3562
|2005.08.29 01:12
|t/p
|1781
|65.00
|1.2333
|1.2360
|1.2333
|6500.00
|657050.00
|3563
|2005.08.29 01:12
|sell
|1782
|65.00
|1.2343
|1.2360
|1.2333
|3564
|2005.08.29 01:12
|t/p
|1782
|65.00
|1.2333
|1.2360
|1.2333
|6500.00
|663550.00
|3565
|2005.08.29 01:12
|sell
|1783
|66.00
|1.2343
|1.2360
|1.2333
|3566
|2005.08.29 01:13
|t/p
|1783
|66.00
|1.2333
|1.2360
|1.2333
|6600.00
|670150.00
|3567
|2005.08.29 01:13
|sell
|1784
|67.00
|1.2343
|1.2360
|1.2333
|3568
|2005.08.29 01:13
|t/p
|1784
|67.00
|1.2333
|1.2360
|1.2333
|6700.00
|676850.00
|3569
|2005.08.29 01:13
|sell
|1785
|67.00
|1.2343
|1.2360
|1.2333
|3570
|2005.08.29 01:14
|t/p
|1785
|67.00
|1.2333
|1.2360
|1.2333
|6700.00
|683550.00
|3571
|2005.08.29 07:10
|sell
|1786
|68.00
|1.2343
|1.2360
|1.2333
|3572
|2005.08.29 07:12
|t/p
|1786
|68.00
|1.2333
|1.2360
|1.2333
|6800.00
|690350.00
|3573
|2005.08.29 07:12
|sell
|1787
|69.00
|1.2343
|1.2360
|1.2333
|3574
|2005.08.29 07:13
|t/p
|1787
|69.00
|1.2333
|1.2360
|1.2333
|6900.00
|697250.00
|3575
|2005.08.29 07:52
|sell
|1788
|69.00
|1.2327
|1.2344
|1.2317
|3576
|2005.08.29 08:15
|t/p
|1788
|69.00
|1.2317
|1.2344
|1.2317
|6900.00
|704150.00
|3577
|2005.08.29 12:45
|sell
|1789
|70.00
|1.2291
|1.2308
|1.2281
|3578
|2005.08.29 14:20
|t/p
|1789
|70.00
|1.2281
|1.2308
|1.2281
|7000.00
|711150.00
|3579
|2005.08.29 14:47
|buy
|1790
|71.00
|1.2279
|1.2262
|1.2289
|3580
|2005.08.29 15:01
|s/l
|1790
|71.00
|1.2262
|1.2262
|1.2289
|-12070.00
|699080.00
|3581
|2005.08.29 15:05
|sell
|1791
|69.00
|1.2272
|1.2289
|1.2262
|3582
|2005.08.29 15:05
|t/p
|1791
|69.00
|1.2262
|1.2289
|1.2262
|6900.00
|705980.00
|3583
|2005.08.29 15:05
|sell
|1792
|70.00
|1.2272
|1.2289
|1.2262
|3584
|2005.08.29 15:05
|t/p
|1792
|70.00
|1.2262
|1.2289
|1.2262
|7000.00
|712980.00
|3585
|2005.08.29 15:06
|sell
|1793
|71.00
|1.2272
|1.2289
|1.2262
|3586
|2005.08.29 15:10
|t/p
|1793
|71.00
|1.2262
|1.2289
|1.2262
|7100.00
|720080.00
|3587
|2005.08.29 15:42
|sell
|1794
|72.00
|1.2261
|1.2278
|1.2251
|3588
|2005.08.29 15:55
|t/p
|1794
|72.00
|1.2251
|1.2278
|1.2251
|7200.00
|727280.00
|3589
|2005.08.29 21:09
|sell
|1795
|72.00
|1.2236
|1.2253
|1.2226
|3590
|2005.08.29 21:15
|t/p
|1795
|72.00
|1.2226
|1.2253
|1.2226
|7200.00
|734480.00
|3591
|2005.08.29 23:54
|sell
|1796
|73.00
|1.2232
|1.2249
|1.2222
|3592
|2005.08.30 02:03
|t/p
|1796
|73.00
|1.2222
|1.2249
|1.2222
|7300.00
|741780.00
|3593
|2005.08.30 06:11
|sell
|1797
|74.00
|1.2218
|1.2235
|1.2208
|3594
|2005.08.30 06:52
|s/l
|1797
|74.00
|1.2235
|1.2235
|1.2208
|-12580.00
|729200.00
|3595
|2005.08.30 07:20
|sell
|1798
|72.00
|1.2225
|1.2242
|1.2215
|3596
|2005.08.30 08:31
|t/p
|1798
|72.00
|1.2215
|1.2242
|1.2215
|7200.00
|736400.00
|3597
|2005.08.30 08:35
|sell
|1799
|73.00
|1.2221
|1.2238
|1.2211
|3598
|2005.08.30 09:45
|t/p
|1799
|73.00
|1.2211
|1.2238
|1.2211
|7300.00
|743700.00
|3599
|2005.08.30 13:12
|sell
|1800
|74.00
|1.2185
|1.2202
|1.2175
|3600
|2005.08.30 13:48
|s/l
|1800
|74.00
|1.2202
|1.2202
|1.2175
|-12580.00
|731120.00
|3601
|2005.08.30 14:08
|sell
|1801
|73.00
|1.2192
|1.2209
|1.2182
|3602
|2005.08.30 14:18
|t/p
|1801
|73.00
|1.2182
|1.2209
|1.2182
|7300.00
|738420.00
|3603
|2005.08.30 14:32
|buy
|1802
|73.00
|1.2178
|1.2161
|1.2188
|3604
|2005.08.30 14:42
|t/p
|1802
|73.00
|1.2188
|1.2161
|1.2188
|7300.00
|745720.00
|3605
|2005.08.30 16:23
|sell
|1803
|74.00
|1.2203
|1.2220
|1.2193
|3606
|2005.08.30 16:27
|t/p
|1803
|74.00
|1.2193
|1.2220
|1.2193
|7400.00
|753120.00
|3607
|2005.08.30 17:41
|sell
|1804
|75.00
|1.2205
|1.2222
|1.2195
|3608
|2005.08.30 18:55
|s/l
|1804
|75.00
|1.2222
|1.2222
|1.2195
|-12750.00
|740370.00
|3609
|2005.08.30 19:23
|sell
|1805
|74.00
|1.2225
|1.2242
|1.2215
|3610
|2005.08.30 23:03
|t/p
|1805
|74.00
|1.2215
|1.2242
|1.2215
|7400.00
|747770.00
|3611
|2005.08.31 00:52
|sell
|1806
|74.00
|1.2225
|1.2242
|1.2215
|3612
|2005.08.31 04:56
|t/p
|1806
|74.00
|1.2215
|1.2242
|1.2215
|7400.00
|755170.00
|3613
|2005.08.31 06:26
|buy
|1807
|75.00
|1.2204
|1.2187
|1.2214
|3614
|2005.08.31 06:27
|t/p
|1807
|75.00
|1.2214
|1.2187
|1.2214
|7500.00
|762670.00
|3615
|2005.08.31 06:27
|buy
|1808
|76.00
|1.2203
|1.2186
|1.2213
|3616
|2005.08.31 06:27
|t/p
|1808
|76.00
|1.2213
|1.2186
|1.2213
|7600.00
|770270.00
|3617
|2005.08.31 06:27
|buy
|1809
|77.00
|1.2203
|1.2186
|1.2213
|3618
|2005.08.31 06:27
|t/p
|1809
|77.00
|1.2213
|1.2186
|1.2213
|7700.00
|777970.00
|3619
|2005.08.31 06:28
|buy
|1810
|77.00
|1.2203
|1.2186
|1.2213
|3620
|2005.08.31 06:28
|t/p
|1810
|77.00
|1.2213
|1.2186
|1.2213
|7700.00
|785670.00
|3621
|2005.08.31 06:28
|buy
|1811
|78.00
|1.2203
|1.2186
|1.2213
|3622
|2005.08.31 06:28
|t/p
|1811
|78.00
|1.2213
|1.2186
|1.2213
|7800.00
|793470.00
|3623
|2005.08.31 06:28
|buy
|1812
|79.00
|1.2203
|1.2186
|1.2213
|3624
|2005.08.31 06:28
|t/p
|1812
|79.00
|1.2213
|1.2186
|1.2213
|7900.00
|801370.00
|3625
|2005.08.31 07:11
|sell
|1813
|80.00
|1.2224
|1.2241
|1.2214
|3626
|2005.08.31 07:17
|t/p
|1813
|80.00
|1.2214
|1.2241
|1.2214
|8000.00
|809370.00
|3627
|2005.08.31 08:05
|sell
|1814
|80.00
|1.2213
|1.2230
|1.2203
|3628
|2005.08.31 10:30
|t/p
|1814
|80.00
|1.2203
|1.2230
|1.2203
|8000.00
|817370.00
|3629
|2005.08.31 11:52
|buy
|1815
|81.00
|1.2195
|1.2178
|1.2205
|3630
|2005.08.31 12:30
|t/p
|1815
|81.00
|1.2205
|1.2178
|1.2205
|8100.00
|825470.00
|3631
|2005.08.31 13:11
|sell
|1816
|82.00
|1.2226
|1.2243
|1.2216
|3632
|2005.08.31 13:14
|t/p
|1816
|82.00
|1.2216
|1.2243
|1.2216
|8200.00
|833670.00
|3633
|2005.08.31 13:38
|sell
|1817
|83.00
|1.2214
|1.2231
|1.2204
|3634
|2005.08.31 13:53
|s/l
|1817
|83.00
|1.2231
|1.2231
|1.2204
|-14110.00
|819560.00
|3635
|2005.08.31 14:40
|sell
|1818
|81.00
|1.2294
|1.2311
|1.2284
|3636
|2005.08.31 15:36
|s/l
|1818
|81.00
|1.2311
|1.2311
|1.2284
|-13770.00
|805790.00
|3637
|2005.08.31 16:03
|sell
|1819
|80.00
|1.2336
|1.2353
|1.2326
|3638
|2005.08.31 16:35
|s/l
|1819
|80.00
|1.2353
|1.2353
|1.2326
|-13600.00
|792190.00
|3639
|2005.08.31 16:35
|sell
|1820
|79.00
|1.2349
|1.2366
|1.2339
|3640
|2005.08.31 16:42
|t/p
|1820
|79.00
|1.2339
|1.2366
|1.2339
|7900.00
|800090.00
|3641
|2005.08.31 16:42
|buy
|1821
|80.00
|1.2337
|1.2320
|1.2347
|3642
|2005.08.31 16:42
|t/p
|1821
|80.00
|1.2347
|1.2320
|1.2347
|8000.00
|808090.00
|3643
|2005.08.31 16:42
|buy
|1822
|80.00
|1.2337
|1.2320
|1.2347
|3644
|2005.08.31 16:42
|t/p
|1822
|80.00
|1.2347
|1.2320
|1.2347
|8000.00
|816090.00
|3645
|2005.08.31 16:42
|buy
|1823
|81.00
|1.2337
|1.2320
|1.2347
|3646
|2005.08.31 16:42
|t/p
|1823
|81.00
|1.2347
|1.2320
|1.2347
|8100.00
|824190.00
|3647
|2005.08.31 16:43
|buy
|1824
|82.00
|1.2337
|1.2320
|1.2347
|3648
|2005.08.31 16:43
|t/p
|1824
|82.00
|1.2347
|1.2320
|1.2347
|8200.00
|832390.00
|3649
|2005.08.31 16:43
|buy
|1825
|83.00
|1.2337
|1.2320
|1.2347
|3650
|2005.08.31 16:43
|t/p
|1825
|83.00
|1.2347
|1.2320
|1.2347
|8300.00
|840690.00
|3651
|2005.08.31 16:43
|buy
|1826
|84.00
|1.2337
|1.2320
|1.2347
|3652
|2005.08.31 16:43
|t/p
|1826
|84.00
|1.2347
|1.2320
|1.2347
|8400.00
|849090.00
|3653
|2005.08.31 16:44
|buy
|1827
|84.00
|1.2337
|1.2320
|1.2347
|3654
|2005.08.31 20:32
|t/p
|1827
|84.00
|1.2347
|1.2320
|1.2347
|8400.00
|857490.00
|3655
|2005.09.01 06:18
|buy
|1828
|85.00
|1.2333
|1.2316
|1.2343
|3656
|2005.09.01 07:02
|t/p
|1828
|85.00
|1.2343
|1.2316
|1.2343
|8500.00
|865990.00
|3657
|2005.09.01 08:55
|sell
|1829
|86.00
|1.2374
|1.2391
|1.2364
|3658
|2005.09.01 09:30
|t/p
|1829
|86.00
|1.2364
|1.2391
|1.2364
|8600.00
|874590.00
|3659
|2005.09.01 11:20
|buy
|1830
|87.00
|1.2391
|1.2374
|1.2401
|3660
|2005.09.01 12:32
|t/p
|1830
|87.00
|1.2401
|1.2374
|1.2401
|8700.00
|883290.00
|3661
|2005.09.01 12:32
|sell
|1831
|88.00
|1.2401
|1.2418
|1.2391
|3662
|2005.09.01 12:33
|s/l
|1831
|88.00
|1.2418
|1.2418
|1.2391
|-14960.00
|868330.00
|3663
|2005.09.01 15:14
|buy
|1832
|86.00
|1.2464
|1.2447
|1.2474
|3664
|2005.09.01 15:22
|t/p
|1832
|86.00
|1.2474
|1.2447
|1.2474
|8600.00
|876930.00
|3665
|2005.09.01 15:22
|buy
|1833
|87.00
|1.2464
|1.2447
|1.2474
|3666
|2005.09.01 15:22
|t/p
|1833
|87.00
|1.2474
|1.2447
|1.2474
|8700.00
|885630.00
|3667
|2005.09.01 15:22
|buy
|1834
|88.00
|1.2464
|1.2447
|1.2474
|3668
|2005.09.01 15:22
|t/p
|1834
|88.00
|1.2474
|1.2447
|1.2474
|8800.00
|894430.00
|3669
|2005.09.01 15:22
|buy
|1835
|89.00
|1.2464
|1.2447
|1.2474
|3670
|2005.09.01 15:22
|t/p
|1835
|89.00
|1.2474
|1.2447
|1.2474
|8900.00
|903330.00
|3671
|2005.09.01 15:23
|buy
|1836
|90.00
|1.2464
|1.2447
|1.2474
|3672
|2005.09.01 15:23
|t/p
|1836
|90.00
|1.2474
|1.2447
|1.2474
|9000.00
|912330.00
|3673
|2005.09.01 15:23
|buy
|1837
|91.00
|1.2464
|1.2447
|1.2474
|3674
|2005.09.01 15:23
|t/p
|1837
|91.00
|1.2474
|1.2447
|1.2474
|9100.00
|921430.00
|3675
|2005.09.01 15:23
|buy
|1838
|92.00
|1.2464
|1.2447
|1.2474
|3676
|2005.09.01 15:23
|t/p
|1838
|92.00
|1.2474
|1.2447
|1.2474
|9200.00
|930630.00
|3677
|2005.09.01 15:27
|buy
|1839
|93.00
|1.2464
|1.2447
|1.2474
|3678
|2005.09.01 15:27
|t/p
|1839
|93.00
|1.2474
|1.2447
|1.2474
|9300.00
|939930.00
|3679
|2005.09.01 15:27
|buy
|1840
|94.00
|1.2464
|1.2447
|1.2474
|3680
|2005.09.01 15:27
|t/p
|1840
|94.00
|1.2474
|1.2447
|1.2474
|9400.00
|949330.00
|3681
|2005.09.01 15:27
|buy
|1841
|94.00
|1.2464
|1.2447
|1.2474
|3682
|2005.09.01 15:27
|t/p
|1841
|94.00
|1.2474
|1.2447
|1.2474
|9400.00
|958730.00
|3683
|2005.09.01 15:28
|buy
|1842
|95.00
|1.2464
|1.2447
|1.2474
|3684
|2005.09.01 15:28
|t/p
|1842
|95.00
|1.2474
|1.2447
|1.2474
|9500.00
|968230.00
|3685
|2005.09.01 15:28
|buy
|1843
|96.00
|1.2464
|1.2447
|1.2474
|3686
|2005.09.01 15:28
|t/p
|1843
|96.00
|1.2474
|1.2447
|1.2474
|9600.00
|977830.00
|3687
|2005.09.01 15:28
|buy
|1844
|97.00
|1.2464
|1.2447
|1.2474
|3688
|2005.09.01 15:28
|t/p
|1844
|97.00
|1.2474
|1.2447
|1.2474
|9700.00
|987530.00
|3689
|2005.09.01 15:29
|buy
|1845
|98.00
|1.2464
|1.2447
|1.2474
|3690
|2005.09.01 15:44
|s/l
|1845
|98.00
|1.2447
|1.2447
|1.2474
|-16660.00
|970870.00
|3691
|2005.09.01 15:44
|sell
|1846
|97.00
|1.2460
|1.2477
|1.2450
|3692
|2005.09.01 15:44
|t/p
|1846
|97.00
|1.2450
|1.2477
|1.2450
|9700.00
|980570.00
|3693
|2005.09.01 15:44
|sell
|1847
|98.00
|1.2460
|1.2477
|1.2450
|3694
|2005.09.01 15:44
|t/p
|1847
|98.00
|1.2450
|1.2477
|1.2450
|9800.00
|990370.00
|3695
|2005.09.01 15:44
|sell
|1848
|99.00
|1.2460
|1.2477
|1.2450
|3696
|2005.09.01 15:44
|t/p
|1848
|99.00
|1.2450
|1.2477
|1.2450
|9900.00
|1000270.00
|3697
|2005.09.01 15:44
|sell
|1849
|100.00
|1.2460
|1.2477
|1.2450
|3698
|2005.09.01 15:44
|t/p
|1849
|100.00
|1.2450
|1.2477
|1.2450
|10000.00
|1010270.00
|3699
|2005.09.01 15:44
|sell
|1850
|100.00
|1.2460
|1.2477
|1.2450
|3700
|2005.09.01 15:44
|t/p
|1850
|100.00
|1.2450
|1.2477
|1.2450
|10000.00
|1020270.00
|3701
|2005.09.01 15:44
|sell
|1851
|100.00
|1.2460
|1.2477
|1.2450
|3702
|2005.09.01 15:44
|t/p
|1851
|100.00
|1.2450
|1.2477
|1.2450
|10000.00
|1030270.00
|3703
|2005.09.01 15:44
|sell
|1852
|100.00
|1.2460
|1.2477
|1.2450
|3704
|2005.09.01 15:44
|t/p
|1852
|100.00
|1.2450
|1.2477
|1.2450
|10000.00
|1040270.00
|3705
|2005.09.01 15:44
|sell
|1853
|100.00
|1.2460
|1.2477
|1.2450
|3706
|2005.09.01 15:44
|t/p
|1853
|100.00
|1.2450
|1.2477
|1.2450
|10000.00
|1050270.00
|3707
|2005.09.01 15:44
|sell
|1854
|100.00
|1.2460
|1.2477
|1.2450
|3708
|2005.09.01 15:44
|t/p
|1854
|100.00
|1.2450
|1.2477
|1.2450
|10000.00
|1060270.00
|3709
|2005.09.01 15:44
|sell
|1855
|100.00
|1.2460
|1.2477
|1.2450
|3710
|2005.09.01 15:44
|t/p
|1855
|100.00
|1.2450
|1.2477
|1.2450
|10000.00
|1070270.00
|3711
|2005.09.01 15:50
|sell
|1856
|100.00
|1.2467
|1.2484
|1.2457
|3712
|2005.09.01 15:50
|t/p
|1856
|100.00
|1.2457
|1.2484
|1.2457
|10000.00
|1080270.00
|3713
|2005.09.01 15:50
|sell
|1857
|100.00
|1.2467
|1.2484
|1.2457
|3714
|2005.09.01 15:50
|t/p
|1857
|100.00
|1.2457
|1.2484
|1.2457
|10000.00
|1090270.00
|3715
|2005.09.01 15:50
|sell
|1858
|100.00
|1.2467
|1.2484
|1.2457
|3716
|2005.09.01 15:50
|t/p
|1858
|100.00
|1.2457
|1.2484
|1.2457
|10000.00
|1100270.00
|3717
|2005.09.01 15:50
|sell
|1859
|100.00
|1.2467
|1.2484
|1.2457
|3718
|2005.09.01 15:50
|t/p
|1859
|100.00
|1.2457
|1.2484
|1.2457
|10000.00
|1110270.00
|3719
|2005.09.01 15:50
|sell
|1860
|100.00
|1.2467
|1.2484
|1.2457
|3720
|2005.09.01 15:50
|t/p
|1860
|100.00
|1.2457
|1.2484
|1.2457
|10000.00
|1120270.00
|3721
|2005.09.01 15:51
|sell
|1861
|100.00
|1.2470
|1.2487
|1.2460
|3722
|2005.09.01 15:57
|t/p
|1861
|100.00
|1.2460
|1.2487
|1.2460
|10000.00
|1130270.00
|3723
|2005.09.01 15:57
|sell
|1862
|100.00
|1.2468
|1.2485
|1.2458
|3724
|2005.09.01 16:00
|t/p
|1862
|100.00
|1.2458
|1.2485
|1.2458
|10000.00
|1140270.00
|3725
|2005.09.01 16:03
|sell
|1863
|100.00
|1.2456
|1.2473
|1.2446
|3726
|2005.09.01 17:44
|s/l
|1863
|100.00
|1.2473
|1.2473
|1.2446
|-17000.00
|1123270.00
|3727
|2005.09.01 18:36
|sell
|1864
|100.00
|1.2501
|1.2518
|1.2491
|3728
|2005.09.01 18:40
|s/l
|1864
|100.00
|1.2518
|1.2518
|1.2491
|-17000.00
|1106270.00
|3729
|2005.09.01 22:21
|sell
|1865
|100.00
|1.2496
|1.2513
|1.2486
|3730
|2005.09.01 23:48
|t/p
|1865
|100.00
|1.2486
|1.2513
|1.2486
|10000.00
|1116270.00
|3731
|2005.09.02 00:26
|buy
|1866
|100.00
|1.2475
|1.2458
|1.2485
|3732
|2005.09.02 01:01
|t/p
|1866
|100.00
|1.2485
|1.2458
|1.2485
|10000.00
|1126270.00
|3733
|2005.09.02 05:52
|sell
|1867
|100.00
|1.2488
|1.2505
|1.2478
|3734
|2005.09.02 06:06
|s/l
|1867
|100.00
|1.2505
|1.2505
|1.2478
|-17000.00
|1109270.00
|3735
|2005.09.02 06:41
|sell
|1868
|100.00
|1.2505
|1.2522
|1.2495
|3736
|2005.09.02 07:26
|s/l
|1868
|100.00
|1.2522
|1.2522
|1.2495
|-17000.00
|1092270.00
|3737
|2005.09.02 07:26
|sell
|1869
|100.00
|1.2517
|1.2534
|1.2507
|3738
|2005.09.02 07:36
|s/l
|1869
|100.00
|1.2534
|1.2534
|1.2507
|-17000.00
|1075270.00
|3739
|2005.09.02 08:41
|sell
|1870
|100.00
|1.2568
|1.2585
|1.2558
|3740
|2005.09.02 09:06
|s/l
|1870
|100.00
|1.2585
|1.2585
|1.2558
|-17000.00
|1058270.00
|3741
|2005.09.02 09:14
|buy
|1871
|100.00
|1.2569
|1.2552
|1.2579
|3742
|2005.09.02 09:14
|t/p
|1871
|100.00
|1.2579
|1.2552
|1.2579
|10000.00
|1068270.00
|3743
|2005.09.02 09:14
|buy
|1872
|100.00
|1.2569
|1.2552
|1.2579
|3744
|2005.09.02 09:14
|t/p
|1872
|100.00
|1.2579
|1.2552
|1.2579
|10000.00
|1078270.00
|3745
|2005.09.02 09:14
|buy
|1873
|100.00
|1.2569
|1.2552
|1.2579
|3746
|2005.09.02 09:14
|t/p
|1873
|100.00
|1.2579
|1.2552
|1.2579
|10000.00
|1088270.00
|3747
|2005.09.02 09:14
|buy
|1874
|100.00
|1.2569
|1.2552
|1.2579
|3748
|2005.09.02 09:14
|t/p
|1874
|100.00
|1.2579
|1.2552
|1.2579
|10000.00
|1098270.00
|3749
|2005.09.02 09:14
|buy
|1875
|100.00
|1.2569
|1.2552
|1.2579
|3750
|2005.09.02 09:14
|t/p
|1875
|100.00
|1.2579
|1.2552
|1.2579
|10000.00
|1108270.00
|3751
|2005.09.02 09:14
|buy
|1876
|100.00
|1.2569
|1.2552
|1.2579
|3752
|2005.09.02 09:14
|t/p
|1876
|100.00
|1.2579
|1.2552
|1.2579
|10000.00
|1118270.00
|3753
|2005.09.02 09:14
|buy
|1877
|100.00
|1.2569
|1.2552
|1.2579
|3754
|2005.09.02 09:14
|t/p
|1877
|100.00
|1.2579
|1.2552
|1.2579
|10000.00
|1128270.00
|3755
|2005.09.02 09:14
|buy
|1878
|100.00
|1.2569
|1.2552
|1.2579
|3756
|2005.09.02 09:14
|t/p
|1878
|100.00
|1.2579
|1.2552
|1.2579
|10000.00
|1138270.00
|3757
|2005.09.02 09:14
|buy
|1879
|100.00
|1.2569
|1.2552
|1.2579
|3758
|2005.09.02 09:14
|t/p
|1879
|100.00
|1.2579
|1.2552
|1.2579
|10000.00
|1148270.00
|3759
|2005.09.02 09:14
|buy
|1880
|100.00
|1.2569
|1.2552
|1.2579
|3760
|2005.09.02 09:14
|t/p
|1880
|100.00
|1.2579
|1.2552
|1.2579
|10000.00
|1158270.00
|3761
|2005.09.02 09:14
|buy
|1881
|100.00
|1.2569
|1.2552
|1.2579
|3762
|2005.09.02 09:14
|t/p
|1881
|100.00
|1.2579
|1.2552
|1.2579
|10000.00
|1168270.00
|3763
|2005.09.02 09:14
|buy
|1882
|100.00
|1.2569
|1.2552
|1.2579
|3764
|2005.09.02 09:14
|t/p
|1882
|100.00
|1.2579
|1.2552
|1.2579
|10000.00
|1178270.00
|3765
|2005.09.02 09:16
|buy
|1883
|100.00
|1.2569
|1.2552
|1.2579
|3766
|2005.09.02 09:22
|t/p
|1883
|100.00
|1.2579
|1.2552
|1.2579
|10000.00
|1188270.00
|3767
|2005.09.02 09:27
|buy
|1884
|100.00
|1.2572
|1.2555
|1.2582
|3768
|2005.09.02 09:27
|t/p
|1884
|100.00
|1.2582
|1.2555
|1.2582
|10000.00
|1198270.00
|3769
|2005.09.02 09:27
|buy
|1885
|100.00
|1.2572
|1.2555
|1.2582
|3770
|2005.09.02 09:27
|t/p
|1885
|100.00
|1.2582
|1.2555
|1.2582
|10000.00
|1208270.00
|3771
|2005.09.02 09:27
|buy
|1886
|100.00
|1.2572
|1.2555
|1.2582
|3772
|2005.09.02 09:28
|t/p
|1886
|100.00
|1.2582
|1.2555
|1.2582
|10000.00
|1218270.00
|3773
|2005.09.02 09:28
|buy
|1887
|100.00
|1.2572
|1.2555
|1.2582
|3774
|2005.09.02 09:28
|t/p
|1887
|100.00
|1.2582
|1.2555
|1.2582
|10000.00
|1228270.00
|3775
|2005.09.02 09:28
|buy
|1888
|100.00
|1.2572
|1.2555
|1.2582
|3776
|2005.09.02 09:28
|t/p
|1888
|100.00
|1.2582
|1.2555
|1.2582
|10000.00
|1238270.00
|3777
|2005.09.02 09:28
|buy
|1889
|100.00
|1.2572
|1.2555
|1.2582
|3778
|2005.09.02 09:31
|s/l
|1889
|100.00
|1.2555
|1.2555
|1.2582
|-17000.00
|1221270.00
|3779
|2005.09.02 09:37
|sell
|1890
|100.00
|1.2568
|1.2585
|1.2558
|3780
|2005.09.02 10:30
|t/p
|1890
|100.00
|1.2558
|1.2585
|1.2558
|10000.00
|1231270.00
|3781
|2005.09.02 12:33
|buy
|1891
|100.00
|1.2546
|1.2529
|1.2556
|3782
|2005.09.02 12:33
|t/p
|1891
|100.00
|1.2556
|1.2529
|1.2556
|10000.00
|1241270.00
|3783
|2005.09.02 12:34
|buy
|1892
|100.00
|1.2546
|1.2529
|1.2556
|3784
|2005.09.02 12:34
|t/p
|1892
|100.00
|1.2556
|1.2529
|1.2556
|10000.00
|1251270.00
|3785
|2005.09.02 12:34
|buy
|1893
|100.00
|1.2546
|1.2529
|1.2556
|3786
|2005.09.02 12:34
|t/p
|1893
|100.00
|1.2556
|1.2529
|1.2556
|10000.00
|1261270.00
|3787
|2005.09.02 12:34
|buy
|1894
|100.00
|1.2546
|1.2529
|1.2556
|3788
|2005.09.02 12:34
|t/p
|1894
|100.00
|1.2556
|1.2529
|1.2556
|10000.00
|1271270.00
|3789
|2005.09.02 12:34
|buy
|1895
|100.00
|1.2546
|1.2529
|1.2556
|3790
|2005.09.02 12:34
|t/p
|1895
|100.00
|1.2556
|1.2529
|1.2556
|10000.00
|1281270.00
|3791
|2005.09.02 12:34
|buy
|1896
|100.00
|1.2546
|1.2529
|1.2556
|3792
|2005.09.02 12:36
|s/l
|1896
|100.00
|1.2529
|1.2529
|1.2556
|-17000.00
|1264270.00
|3793
|2005.09.02 12:36
|buy
|1897
|100.00
|1.2530
|1.2513
|1.2540
|3794
|2005.09.02 12:36
|s/l
|1897
|100.00
|1.2513
|1.2513
|1.2540
|-17000.00
|1247270.00
|3795
|2005.09.02 12:38
|sell
|1898
|100.00
|1.2563
|1.2580
|1.2553
|3796
|2005.09.02 12:38
|t/p
|1898
|100.00
|1.2553
|1.2580
|1.2553
|10000.00
|1257270.00
|3797
|2005.09.02 12:38
|sell
|1899
|100.00
|1.2565
|1.2582
|1.2555
|3798
|2005.09.02 12:38
|t/p
|1899
|100.00
|1.2555
|1.2582
|1.2555
|10000.00
|1267270.00
|3799
|2005.09.02 12:38
|sell
|1900
|100.00
|1.2550
|1.2567
|1.2540
|3800
|2005.09.02 12:38
|t/p
|1900
|100.00
|1.2540
|1.2567
|1.2540
|10000.00
|1277270.00
|3801
|2005.09.02 12:38
|sell
|1901
|100.00
|1.2563
|1.2580
|1.2553
|3802
|2005.09.02 12:38
|t/p
|1901
|100.00
|1.2553
|1.2580
|1.2553
|10000.00
|1287270.00
|3803
|2005.09.02 12:38
|sell
|1902
|100.00
|1.2565
|1.2582
|1.2555
|3804
|2005.09.02 12:39
|t/p
|1902
|100.00
|1.2555
|1.2582
|1.2555
|10000.00
|1297270.00
|3805
|2005.09.02 12:39
|sell
|1903
|100.00
|1.2550
|1.2567
|1.2540
|3806
|2005.09.02 12:39
|t/p
|1903
|100.00
|1.2540
|1.2567
|1.2540
|10000.00
|1307270.00
|3807
|2005.09.02 12:39
|sell
|1904
|100.00
|1.2563
|1.2580
|1.2553
|3808
|2005.09.02 12:39
|t/p
|1904
|100.00
|1.2553
|1.2580
|1.2553
|10000.00
|1317270.00
|3809
|2005.09.02 12:39
|sell
|1905
|100.00
|1.2565
|1.2582
|1.2555
|3810
|2005.09.02 12:39
|t/p
|1905
|100.00
|1.2555
|1.2582
|1.2555
|10000.00
|1327270.00
|3811
|2005.09.02 12:39
|sell
|1906
|100.00
|1.2550
|1.2567
|1.2540
|3812
|2005.09.02 12:39
|t/p
|1906
|100.00
|1.2540
|1.2567
|1.2540
|10000.00
|1337270.00
|3813
|2005.09.02 12:39
|sell
|1907
|100.00
|1.2563
|1.2580
|1.2553
|3814
|2005.09.02 12:39
|t/p
|1907
|100.00
|1.2553
|1.2580
|1.2553
|10000.00
|1347270.00
|3815
|2005.09.02 12:39
|sell
|1908
|100.00
|1.2565
|1.2582
|1.2555
|3816
|2005.09.02 12:39
|t/p
|1908
|100.00
|1.2555
|1.2582
|1.2555
|10000.00
|1357270.00
|3817
|2005.09.02 12:39
|sell
|1909
|100.00
|1.2550
|1.2567
|1.2540
|3818
|2005.09.02 12:39
|t/p
|1909
|100.00
|1.2540
|1.2567
|1.2540
|10000.00
|1367270.00
|3819
|2005.09.02 12:39
|sell
|1910
|100.00
|1.2563
|1.2580
|1.2553
|3820
|2005.09.02 12:39
|t/p
|1910
|100.00
|1.2553
|1.2580
|1.2553
|10000.00
|1377270.00
|3821
|2005.09.02 12:39
|sell
|1911
|100.00
|1.2565
|1.2582
|1.2555
|3822
|2005.09.02 12:39
|t/p
|1911
|100.00
|1.2555
|1.2582
|1.2555
|10000.00
|1387270.00
|3823
|2005.09.02 12:39
|sell
|1912
|100.00
|1.2550
|1.2567
|1.2540
|3824
|2005.09.02 12:39
|t/p
|1912
|100.00
|1.2540
|1.2567
|1.2540
|10000.00
|1397270.00
|3825
|2005.09.02 12:39
|sell
|1913
|100.00
|1.2563
|1.2580
|1.2553
|3826
|2005.09.02 12:39
|t/p
|1913
|100.00
|1.2553
|1.2580
|1.2553
|10000.00
|1407270.00
|3827
|2005.09.02 12:39
|sell
|1914
|100.00
|1.2565
|1.2582
|1.2555
|3828
|2005.09.02 12:39
|t/p
|1914
|100.00
|1.2555
|1.2582
|1.2555
|10000.00
|1417270.00
|3829
|2005.09.02 12:39
|sell
|1915
|100.00
|1.2550
|1.2567
|1.2540
|3830
|2005.09.02 12:39
|t/p
|1915
|100.00
|1.2540
|1.2567
|1.2540
|10000.00
|1427270.00
|3831
|2005.09.02 12:40
|sell
|1916
|100.00
|1.2566
|1.2583
|1.2556
|3832
|2005.09.02 12:40
|t/p
|1916
|100.00
|1.2556
|1.2583
|1.2556
|10000.00
|1437270.00
|3833
|2005.09.02 12:40
|sell
|1917
|100.00
|1.2565
|1.2582
|1.2555
|3834
|2005.09.02 12:40
|t/p
|1917
|100.00
|1.2555
|1.2582
|1.2555
|10000.00
|1447270.00
|3835
|2005.09.02 12:40
|sell
|1918
|100.00
|1.2550
|1.2567
|1.2540
|3836
|2005.09.02 12:40
|s/l
|1918
|100.00
|1.2567
|1.2567
|1.2540
|-17000.00
|1430270.00
|3837
|2005.09.02 12:40
|sell
|1919
|100.00
|1.2563
|1.2580
|1.2553
|3838
|2005.09.02 12:40
|t/p
|1919
|100.00
|1.2553
|1.2580
|1.2553
|10000.00
|1440270.00
|3839
|2005.09.02 12:40
|sell
|1920
|100.00
|1.2565
|1.2582
|1.2555
|3840
|2005.09.02 12:40
|t/p
|1920
|100.00
|1.2555
|1.2582
|1.2555
|10000.00
|1450270.00
|3841
|2005.09.02 12:40
|sell
|1921
|100.00
|1.2550
|1.2567
|1.2540
|3842
|2005.09.02 12:40
|s/l
|1921
|100.00
|1.2567
|1.2567
|1.2540
|-17000.00
|1433270.00
|3843
|2005.09.02 12:40
|sell
|1922
|100.00
|1.2563
|1.2580
|1.2553
|3844
|2005.09.02 12:40
|t/p
|1922
|100.00
|1.2553
|1.2580
|1.2553
|10000.00
|1443270.00
|3845
|2005.09.02 12:40
|sell
|1923
|100.00
|1.2565
|1.2582
|1.2555
|3846
|2005.09.02 12:40
|t/p
|1923
|100.00
|1.2555
|1.2582
|1.2555
|10000.00
|1453270.00
|3847
|2005.09.02 12:40
|sell
|1924
|100.00
|1.2550
|1.2567
|1.2540
|3848
|2005.09.02 12:40
|s/l
|1924
|100.00
|1.2567
|1.2567
|1.2540
|-17000.00
|1436270.00
|3849
|2005.09.02 12:40
|sell
|1925
|100.00
|1.2563
|1.2580
|1.2553
|3850
|2005.09.02 12:40
|t/p
|1925
|100.00
|1.2553
|1.2580
|1.2553
|10000.00
|1446270.00
|3851
|2005.09.02 12:40
|sell
|1926
|100.00
|1.2565
|1.2582
|1.2555
|3852
|2005.09.02 12:40
|t/p
|1926
|100.00
|1.2555
|1.2582
|1.2555
|10000.00
|1456270.00
|3853
|2005.09.02 12:40
|sell
|1927
|100.00
|1.2550
|1.2567
|1.2540
|3854
|2005.09.02 12:40
|s/l
|1927
|100.00
|1.2567
|1.2567
|1.2540
|-17000.00
|1439270.00
|3855
|2005.09.02 12:40
|sell
|1928
|100.00
|1.2563
|1.2580
|1.2553
|3856
|2005.09.02 12:40
|t/p
|1928
|100.00
|1.2553
|1.2580
|1.2553
|10000.00
|1449270.00
|3857
|2005.09.02 12:40
|sell
|1929
|100.00
|1.2565
|1.2582
|1.2555
|3858
|2005.09.02 12:40
|t/p
|1929
|100.00
|1.2555
|1.2582
|1.2555
|10000.00
|1459270.00
|3859
|2005.09.02 12:40
|sell
|1930
|100.00
|1.2550
|1.2567
|1.2540
|3860
|2005.09.02 12:40
|s/l
|1930
|100.00
|1.2567
|1.2567
|1.2540
|-17000.00
|1442270.00
|3861
|2005.09.02 12:40
|sell
|1931
|100.00
|1.2563
|1.2580
|1.2553
|3862
|2005.09.02 12:40
|t/p
|1931
|100.00
|1.2553
|1.2580
|1.2553
|10000.00
|1452270.00
|3863
|2005.09.02 12:40
|sell
|1932
|100.00
|1.2565
|1.2582
|1.2555
|3864
|2005.09.02 12:41
|t/p
|1932
|100.00
|1.2555
|1.2582
|1.2555
|10000.00
|1462270.00
|3865
|2005.09.02 13:11
|buy
|1933
|100.00
|1.2517
|1.2500
|1.2527
|3866
|2005.09.02 13:11
|t/p
|1933
|100.00
|1.2527
|1.2500
|1.2527
|10000.00
|1472270.00
|3867
|2005.09.02 13:11
|buy
|1934
|100.00
|1.2517
|1.2500
|1.2527
|3868
|2005.09.02 13:11
|t/p
|1934
|100.00
|1.2527
|1.2500
|1.2527
|10000.00
|1482270.00
|3869
|2005.09.02 13:11
|buy
|1935
|100.00
|1.2517
|1.2500
|1.2527
|3870
|2005.09.02 13:11
|t/p
|1935
|100.00
|1.2527
|1.2500
|1.2527
|10000.00
|1492270.00
|3871
|2005.09.02 13:11
|buy
|1936
|100.00
|1.2517
|1.2500
|1.2527
|3872
|2005.09.02 13:11
|t/p
|1936
|100.00
|1.2527
|1.2500
|1.2527
|10000.00
|1502270.00
|3873
|2005.09.02 13:11
|buy
|1937
|100.00
|1.2517
|1.2500
|1.2527
|3874
|2005.09.02 13:12
|t/p
|1937
|100.00
|1.2527
|1.2500
|1.2527
|10000.00
|1512270.00
|3875
|2005.09.02 13:12
|buy
|1938
|100.00
|1.2517
|1.2500
|1.2527
|3876
|2005.09.02 13:12
|t/p
|1938
|100.00
|1.2527
|1.2500
|1.2527
|10000.00
|1522270.00
|3877
|2005.09.02 13:12
|buy
|1939
|100.00
|1.2517
|1.2500
|1.2527
|3878
|2005.09.02 13:12
|t/p
|1939
|100.00
|1.2527
|1.2500
|1.2527
|10000.00
|1532270.00
|3879
|2005.09.02 13:12
|buy
|1940
|100.00
|1.2517
|1.2500
|1.2527
|3880
|2005.09.02 13:12
|t/p
|1940
|100.00
|1.2527
|1.2500
|1.2527
|10000.00
|1542270.00
|3881
|2005.09.02 13:12
|buy
|1941
|100.00
|1.2517
|1.2500
|1.2527
|3882
|2005.09.02 13:13
|t/p
|1941
|100.00
|1.2527
|1.2500
|1.2527
|10000.00
|1552270.00
|3883
|2005.09.02 13:13
|buy
|1942
|100.00
|1.2517
|1.2500
|1.2527
|3884
|2005.09.02 13:13
|t/p
|1942
|100.00
|1.2527
|1.2500
|1.2527
|10000.00
|1562270.00
|3885
|2005.09.02 13:13
|buy
|1943
|100.00
|1.2517
|1.2500
|1.2527
|3886
|2005.09.02 13:13
|t/p
|1943
|100.00
|1.2527
|1.2500
|1.2527
|10000.00
|1572270.00
|3887
|2005.09.02 13:13
|buy
|1944
|100.00
|1.2517
|1.2500
|1.2527
|3888
|2005.09.02 13:14
|t/p
|1944
|100.00
|1.2527
|1.2500
|1.2527
|10000.00
|1582270.00
|3889
|2005.09.02 13:25
|buy
|1945
|100.00
|1.2513
|1.2496
|1.2523
|3890
|2005.09.02 13:25
|t/p
|1945
|100.00
|1.2523
|1.2496
|1.2523
|10000.00
|1592270.00
|3891
|2005.09.02 13:25
|buy
|1946
|100.00
|1.2513
|1.2496
|1.2523
|3892
|2005.09.02 13:25
|t/p
|1946
|100.00
|1.2523
|1.2496
|1.2523
|10000.00
|1602270.00
|3893
|2005.09.02 13:25
|buy
|1947
|100.00
|1.2513
|1.2496
|1.2523
|3894
|2005.09.02 13:25
|t/p
|1947
|100.00
|1.2523
|1.2496
|1.2523
|10000.00
|1612270.00
|3895
|2005.09.02 13:25
|buy
|1948
|100.00
|1.2513
|1.2496
|1.2523
|3896
|2005.09.02 13:25
|t/p
|1948
|100.00
|1.2523
|1.2496
|1.2523
|10000.00
|1622270.00
|3897
|2005.09.02 13:25
|buy
|1949
|100.00
|1.2513
|1.2496
|1.2523
|3898
|2005.09.02 13:25
|t/p
|1949
|100.00
|1.2523
|1.2496
|1.2523
|10000.00
|1632270.00
|3899
|2005.09.02 13:25
|buy
|1950
|100.00
|1.2513
|1.2496
|1.2523
|3900
|2005.09.02 13:25
|t/p
|1950
|100.00
|1.2523
|1.2496
|1.2523
|10000.00
|1642270.00
|3901
|2005.09.02 13:26
|buy
|1951
|100.00
|1.2512
|1.2495
|1.2522
|3902
|2005.09.02 13:33
|t/p
|1951
|100.00
|1.2522
|1.2495
|1.2522
|10000.00
|1652270.00
|3903
|2005.09.02 13:36
|buy
|1952
|100.00
|1.2512
|1.2495
|1.2522
|3904
|2005.09.02 13:47
|t/p
|1952
|100.00
|1.2522
|1.2495
|1.2522
|10000.00
|1662270.00
|3905
|2005.09.02 13:47
|sell
|1953
|100.00
|1.2528
|1.2545
|1.2518
|3906
|2005.09.02 14:00
|s/l
|1953
|100.00
|1.2545
|1.2545
|1.2518
|-17000.00
|1645270.00
|3907
|2005.09.02 14:06
|buy
|1954
|100.00
|1.2534
|1.2517
|1.2544
|3908
|2005.09.02 14:06
|t/p
|1954
|100.00
|1.2544
|1.2517
|1.2544
|10000.00
|1655270.00
|3909
|2005.09.02 14:06
|buy
|1955
|100.00
|1.2534
|1.2517
|1.2544
|3910
|2005.09.02 14:06
|t/p
|1955
|100.00
|1.2544
|1.2517
|1.2544
|10000.00
|1665270.00
|3911
|2005.09.02 14:06
|buy
|1956
|100.00
|1.2534
|1.2517
|1.2544
|3912
|2005.09.02 14:06
|t/p
|1956
|100.00
|1.2544
|1.2517
|1.2544
|10000.00
|1675270.00
|3913
|2005.09.02 14:06
|buy
|1957
|100.00
|1.2534
|1.2517
|1.2544
|3914
|2005.09.02 14:06
|t/p
|1957
|100.00
|1.2544
|1.2517
|1.2544
|10000.00
|1685270.00
|3915
|2005.09.02 14:07
|buy
|1958
|100.00
|1.2534
|1.2517
|1.2544
|3916
|2005.09.02 14:07
|t/p
|1958
|100.00
|1.2544
|1.2517
|1.2544
|10000.00
|1695270.00
|3917
|2005.09.02 14:07
|buy
|1959
|100.00
|1.2534
|1.2517
|1.2544
|3918
|2005.09.02 14:30
|t/p
|1959
|100.00
|1.2544
|1.2517
|1.2544
|10000.00
|1705270.00
|3919
|2005.09.02 15:32
|sell
|1960
|100.00
|1.2537
|1.2554
|1.2527
|3920
|2005.09.02 16:06
|s/l
|1960
|100.00
|1.2554
|1.2554
|1.2527
|-17000.00
|1688270.00
|3921
|2005.09.02 16:06
|sell
|1961
|100.00
|1.2550
|1.2567
|1.2540
|3922
|2005.09.02 16:31
|t/p
|1961
|100.00
|1.2540
|1.2567
|1.2540
|10000.00
|1698270.00
|3923
|2005.09.02 16:35
|sell
|1962
|100.00
|1.2544
|1.2561
|1.2534
|3924
|2005.09.02 17:11
|t/p
|1962
|100.00
|1.2534
|1.2561
|1.2534
|10000.00
|1708270.00
|3925
|2005.09.02 17:16
|sell
|1963
|100.00
|1.2541
|1.2558
|1.2531
|3926
|2005.09.02 20:53
|t/p
|1963
|100.00
|1.2531
|1.2558
|1.2531
|10000.00
|1718270.00
|3927
|2005.09.05 02:41
|sell
|1964
|100.00
|1.2576
|1.2593
|1.2566
|3928
|2005.09.05 06:20
|t/p
|1964
|100.00
|1.2566
|1.2593
|1.2566
|10000.00
|1728270.00
|3929
|2005.09.05 06:20
|sell
|1965
|100.00
|1.2576
|1.2593
|1.2566
|3930
|2005.09.05 06:20
|t/p
|1965
|100.00
|1.2566
|1.2593
|1.2566
|10000.00
|1738270.00
|3931
|2005.09.05 06:20
|sell
|1966
|100.00
|1.2576
|1.2593
|1.2566
|3932
|2005.09.05 06:20
|t/p
|1966
|100.00
|1.2566
|1.2593
|1.2566
|10000.00
|1748270.00
|3933
|2005.09.05 06:20
|sell
|1967
|100.00
|1.2576
|1.2593
|1.2566
|3934
|2005.09.05 06:20
|t/p
|1967
|100.00
|1.2566
|1.2593
|1.2566
|10000.00
|1758270.00
|3935
|2005.09.05 06:20
|sell
|1968
|100.00
|1.2576
|1.2593
|1.2566
|3936
|2005.09.05 06:20
|t/p
|1968
|100.00
|1.2566
|1.2593
|1.2566
|10000.00
|1768270.00
|3937
|2005.09.05 06:20
|sell
|1969
|100.00
|1.2576
|1.2593
|1.2566
|3938
|2005.09.05 06:20
|t/p
|1969
|100.00
|1.2566
|1.2593
|1.2566
|10000.00
|1778270.00
|3939
|2005.09.05 06:20
|sell
|1970
|100.00
|1.2576
|1.2593
|1.2566
|3940
|2005.09.05 06:20
|t/p
|1970
|100.00
|1.2566
|1.2593
|1.2566
|10000.00
|1788270.00
|3941
|2005.09.05 06:21
|sell
|1971
|100.00
|1.2574
|1.2591
|1.2564
|3942
|2005.09.05 06:21
|t/p
|1971
|100.00
|1.2564
|1.2591
|1.2564
|10000.00
|1798270.00
|3943
|2005.09.05 06:21
|sell
|1972
|100.00
|1.2574
|1.2591
|1.2564
|3944
|2005.09.05 06:21
|t/p
|1972
|100.00
|1.2564
|1.2591
|1.2564
|10000.00
|1808270.00
|3945
|2005.09.05 06:21
|sell
|1973
|100.00
|1.2574
|1.2591
|1.2564
|3946
|2005.09.05 06:21
|t/p
|1973
|100.00
|1.2564
|1.2591
|1.2564
|10000.00
|1818270.00
|3947
|2005.09.05 06:21
|sell
|1974
|100.00
|1.2574
|1.2591
|1.2564
|3948
|2005.09.05 06:21
|t/p
|1974
|100.00
|1.2564
|1.2591
|1.2564
|10000.00
|1828270.00
|3949
|2005.09.05 06:21
|sell
|1975
|100.00
|1.2574
|1.2591
|1.2564
|3950
|2005.09.05 06:22
|t/p
|1975
|100.00
|1.2564
|1.2591
|1.2564
|10000.00
|1838270.00
|3951
|2005.09.05 06:22
|sell
|1976
|100.00
|1.2574
|1.2591
|1.2564
|3952
|2005.09.05 06:22
|t/p
|1976
|100.00
|1.2564
|1.2591
|1.2564
|10000.00
|1848270.00
|3953
|2005.09.05 06:26
|sell
|1977
|100.00
|1.2574
|1.2591
|1.2564
|3954
|2005.09.05 06:26
|t/p
|1977
|100.00
|1.2564
|1.2591
|1.2564
|10000.00
|1858270.00
|3955
|2005.09.05 06:26
|sell
|1978
|100.00
|1.2574
|1.2591
|1.2564
|3956
|2005.09.05 06:26
|t/p
|1978
|100.00
|1.2564
|1.2591
|1.2564
|10000.00
|1868270.00
|3957
|2005.09.05 06:26
|sell
|1979
|100.00
|1.2574
|1.2591
|1.2564
|3958
|2005.09.05 06:26
|t/p
|1979
|100.00
|1.2564
|1.2591
|1.2564
|10000.00
|1878270.00
|3959
|2005.09.05 06:26
|sell
|1980
|100.00
|1.2574
|1.2591
|1.2564
|3960
|2005.09.05 06:26
|t/p
|1980
|100.00
|1.2564
|1.2591
|1.2564
|10000.00
|1888270.00
|3961
|2005.09.05 06:26
|sell
|1981
|100.00
|1.2574
|1.2591
|1.2564
|3962
|2005.09.05 06:26
|t/p
|1981
|100.00
|1.2564
|1.2591
|1.2564
|10000.00
|1898270.00
|3963
|2005.09.05 06:26
|sell
|1982
|100.00
|1.2574
|1.2591
|1.2564
|3964
|2005.09.05 06:27
|t/p
|1982
|100.00
|1.2564
|1.2591
|1.2564
|10000.00
|1908270.00
|3965
|2005.09.05 06:27
|sell
|1983
|100.00
|1.2574
|1.2591
|1.2564
|3966
|2005.09.05 06:27
|t/p
|1983
|100.00
|1.2564
|1.2591
|1.2564
|10000.00
|1918270.00
|3967
|2005.09.05 07:11
|buy
|1984
|100.00
|1.2546
|1.2529
|1.2556
|3968
|2005.09.05 07:25
|s/l
|1984
|100.00
|1.2529
|1.2529
|1.2556
|-17000.00
|1901270.00
|3969
|2005.09.05 08:37
|buy
|1985
|100.00
|1.2559
|1.2542
|1.2569
|3970
|2005.09.05 08:44
|t/p
|1985
|100.00
|1.2569
|1.2542
|1.2569
|10000.00
|1911270.00
|3971
|2005.09.05 13:52
|sell
|1986
|100.00
|1.2546
|1.2563
|1.2536
|3972
|2005.09.05 14:18
|t/p
|1986
|100.00
|1.2536
|1.2563
|1.2536
|10000.00
|1921270.00
|3973
|2005.09.05 14:20
|sell
|1987
|100.00
|1.2544
|1.2561
|1.2534
|3974
|2005.09.05 14:46
|t/p
|1987
|100.00
|1.2534
|1.2561
|1.2534
|10000.00
|1931270.00
|3975
|2005.09.05 14:46
|sell
|1988
|100.00
|1.2534
|1.2551
|1.2524
|3976
|2005.09.05 14:56
|t/p
|1988
|100.00
|1.2524
|1.2551
|1.2524
|10000.00
|1941270.00
|3977
|2005.09.05 14:56
|sell
|1989
|100.00
|1.2534
|1.2551
|1.2524
|3978
|2005.09.05 14:56
|t/p
|1989
|100.00
|1.2524
|1.2551
|1.2524
|10000.00
|1951270.00
|3979
|2005.09.05 14:56
|sell
|1990
|100.00
|1.2534
|1.2551
|1.2524
|3980
|2005.09.05 14:56
|t/p
|1990
|100.00
|1.2524
|1.2551
|1.2524
|10000.00
|1961270.00
|3981
|2005.09.05 14:56
|sell
|1991
|100.00
|1.2534
|1.2551
|1.2524
|3982
|2005.09.05 14:56
|t/p
|1991
|100.00
|1.2524
|1.2551
|1.2524
|10000.00
|1971270.00
|3983
|2005.09.05 14:56
|sell
|1992
|100.00
|1.2534
|1.2551
|1.2524
|3984
|2005.09.05 14:56
|t/p
|1992
|100.00
|1.2524
|1.2551
|1.2524
|10000.00
|1981270.00
|3985
|2005.09.05 14:56
|sell
|1993
|100.00
|1.2534
|1.2551
|1.2524
|3986
|2005.09.05 14:57
|t/p
|1993
|100.00
|1.2524
|1.2551
|1.2524
|10000.00
|1991270.00
|3987
|2005.09.05 14:57
|sell
|1994
|100.00
|1.2534
|1.2551
|1.2524
|3988
|2005.09.05 14:57
|t/p
|1994
|100.00
|1.2524
|1.2551
|1.2524
|10000.00
|2001270.00
|3989
|2005.09.05 22:37
|sell
|1995
|100.00
|1.2528
|1.2545
|1.2518
|3990
|2005.09.05 23:11
|t/p
|1995
|100.00
|1.2518
|1.2545
|1.2518
|10000.00
|2011270.00
|3991
|2005.09.06 01:44
|sell
|1996
|100.00
|1.2496
|1.2513
|1.2486
|3992
|2005.09.06 04:14
|t/p
|1996
|100.00
|1.2486
|1.2513
|1.2486
|10000.00
|2021270.00
|3993
|2005.09.06 04:14
|sell
|1997
|100.00
|1.2492
|1.2509
|1.2482
|3994
|2005.09.06 05:44
|s/l
|1997
|100.00
|1.2509
|1.2509
|1.2482
|-17000.00
|2004270.00
|3995
|2005.09.06 06:11
|sell
|1998
|100.00
|1.2512
|1.2529
|1.2502
|3996
|2005.09.06 06:12
|t/p
|1998
|100.00
|1.2502
|1.2529
|1.2502
|10000.00
|2014270.00
|3997
|2005.09.06 06:12
|sell
|1999
|100.00
|1.2512
|1.2529
|1.2502
|3998
|2005.09.06 06:12
|t/p
|1999
|100.00
|1.2502
|1.2529
|1.2502
|10000.00
|2024270.00
|3999
|2005.09.06 06:12
|sell
|2000
|100.00
|1.2512
|1.2529
|1.2502
|4000
|2005.09.06 06:12
|t/p
|2000
|100.00
|1.2502
|1.2529
|1.2502
|10000.00
|2034270.00
|4001
|2005.09.06 06:13
|sell
|2001
|100.00
|1.2512
|1.2529
|1.2502
|4002
|2005.09.06 06:13
|t/p
|2001
|100.00
|1.2502
|1.2529
|1.2502
|10000.00
|2044270.00
|4003
|2005.09.06 06:13
|sell
|2002
|100.00
|1.2512
|1.2529
|1.2502
|4004
|2005.09.06 06:13
|t/p
|2002
|100.00
|1.2502
|1.2529
|1.2502
|10000.00
|2054270.00
|4005
|2005.09.06 06:13
|sell
|2003
|100.00
|1.2512
|1.2529
|1.2502
|4006
|2005.09.06 06:13
|t/p
|2003
|100.00
|1.2502
|1.2529
|1.2502
|10000.00
|2064270.00
|4007
|2005.09.06 06:40
|sell
|2004
|100.00
|1.2493
|1.2510
|1.2483
|4008
|2005.09.06 06:42
|t/p
|2004
|100.00
|1.2483
|1.2510
|1.2483
|10000.00
|2074270.00
|4009
|2005.09.06 07:38
|buy
|2005
|100.00
|1.2453
|1.2436
|1.2463
|4010
|2005.09.06 07:42
|t/p
|2005
|100.00
|1.2463
|1.2436
|1.2463
|10000.00
|2084270.00
|4011
|2005.09.06 07:56
|buy
|2006
|100.00
|1.2454
|1.2437
|1.2464
|4012
|2005.09.06 08:16
|t/p
|2006
|100.00
|1.2464
|1.2437
|1.2464
|10000.00
|2094270.00
|4013
|2005.09.06 11:52
|sell
|2007
|100.00
|1.2481
|1.2498
|1.2471
|4014
|2005.09.06 12:22
|s/l
|2007
|100.00
|1.2498
|1.2498
|1.2471
|-17000.00
|2077270.00
|4015
|2005.09.06 13:11
|sell
|2008
|100.00
|1.2511
|1.2528
|1.2501
|4016
|2005.09.06 13:14
|t/p
|2008
|100.00
|1.2501
|1.2528
|1.2501
|10000.00
|2087270.00
|4017
|2005.09.06 15:08
|sell
|2009
|100.00
|1.2484
|1.2501
|1.2474
|4018
|2005.09.06 15:36
|t/p
|2009
|100.00
|1.2474
|1.2501
|1.2474
|10000.00
|2097270.00
|4019
|2005.09.06 15:44
|sell
|2010
|100.00
|1.2483
|1.2500
|1.2473
|4020
|2005.09.06 16:00
|s/l
|2010
|100.00
|1.2500
|1.2500
|1.2473
|-17000.00
|2080270.00
|4021
|2005.09.06 16:31
|sell
|2011
|100.00
|1.2491
|1.2508
|1.2481
|4022
|2005.09.06 17:06
|t/p
|2011
|100.00
|1.2481
|1.2508
|1.2481
|10000.00
|2090270.00
|4023
|2005.09.06 17:22
|sell
|2012
|100.00
|1.2484
|1.2501
|1.2474
|4024
|2005.09.06 20:25
|t/p
|2012
|100.00
|1.2474
|1.2501
|1.2474
|10000.00
|2100270.00
|4025
|2005.09.07 01:41
|sell
|2013
|100.00
|1.2468
|1.2485
|1.2458
|4026
|2005.09.07 02:03
|t/p
|2013
|100.00
|1.2458
|1.2485
|1.2458
|10000.00
|2110270.00
|4027
|2005.09.07 03:16
|sell
|2014
|100.00
|1.2457
|1.2474
|1.2447
|4028
|2005.09.07 03:18
|s/l
|2014
|100.00
|1.2474
|1.2474
|1.2447
|-17000.00
|2093270.00
|4029
|2005.09.07 07:10
|sell
|2015
|100.00
|1.2524
|1.2541
|1.2514
|4030
|2005.09.07 07:26
|s/l
|2015
|100.00
|1.2541
|1.2541
|1.2514
|-17000.00
|2076270.00
|4031
|2005.09.07 08:07
|sell
|2016
|100.00
|1.2520
|1.2537
|1.2510
|4032
|2005.09.07 08:14
|t/p
|2016
|100.00
|1.2510
|1.2537
|1.2510
|10000.00
|2086270.00
|4033
|2005.09.07 09:26
|buy
|2017
|100.00
|1.2483
|1.2466
|1.2493
|4034
|2005.09.07 10:26
|s/l
|2017
|100.00
|1.2466
|1.2466
|1.2493
|-17000.00
|2069270.00
|4035
|2005.09.07 10:26
|buy
|2018
|100.00
|1.2471
|1.2454
|1.2481
|4036
|2005.09.07 11:11
|s/l
|2018
|100.00
|1.2454
|1.2454
|1.2481
|-17000.00
|2052270.00
|4037
|2005.09.07 11:14
|sell
|2019
|100.00
|1.2465
|1.2482
|1.2455
|4038
|2005.09.07 11:52
|t/p
|2019
|100.00
|1.2455
|1.2482
|1.2455
|10000.00
|2062270.00
|4039
|2005.09.07 12:50
|buy
|2020
|100.00
|1.2462
|1.2445
|1.2472
|4040
|2005.09.07 13:03
|s/l
|2020
|100.00
|1.2445
|1.2445
|1.2472
|-17000.00
|2045270.00
|4041
|2005.09.07 14:08
|sell
|2021
|100.00
|1.2441
|1.2458
|1.2431
|4042
|2005.09.07 14:22
|t/p
|2021
|100.00
|1.2431
|1.2458
|1.2431
|10000.00
|2055270.00
|4043
|2005.09.07 14:22
|sell
|2022
|100.00
|1.2440
|1.2457
|1.2430
|4044
|2005.09.07 14:22
|t/p
|2022
|100.00
|1.2430
|1.2457
|1.2430
|10000.00
|2065270.00
|4045
|2005.09.07 14:22
|sell
|2023
|100.00
|1.2440
|1.2457
|1.2430
|4046
|2005.09.07 14:22
|t/p
|2023
|100.00
|1.2430
|1.2457
|1.2430
|10000.00
|2075270.00
|4047
|2005.09.07 14:23
|sell
|2024
|100.00
|1.2440
|1.2457
|1.2430
|4048
|2005.09.07 14:23
|t/p
|2024
|100.00
|1.2430
|1.2457
|1.2430
|10000.00
|2085270.00
|4049
|2005.09.07 14:23
|sell
|2025
|100.00
|1.2440
|1.2457
|1.2430
|4050
|2005.09.07 14:23
|t/p
|2025
|100.00
|1.2430
|1.2457
|1.2430
|10000.00
|2095270.00
|4051
|2005.09.07 14:23
|sell
|2026
|100.00
|1.2440
|1.2457
|1.2430
|4052
|2005.09.07 14:23
|t/p
|2026
|100.00
|1.2430
|1.2457
|1.2430
|10000.00
|2105270.00
|4053
|2005.09.07 14:27
|sell
|2027
|100.00
|1.2441
|1.2458
|1.2431
|4054
|2005.09.07 14:32
|s/l
|2027
|100.00
|1.2458
|1.2458
|1.2431
|-17000.00
|2088270.00
|4055
|2005.09.07 15:03
|sell
|2028
|100.00
|1.2447
|1.2464
|1.2437
|4056
|2005.09.07 15:44
|t/p
|2028
|100.00
|1.2437
|1.2464
|1.2437
|10000.00
|2098270.00
|4057
|2005.09.07 15:52
|sell
|2029
|100.00
|1.2447
|1.2464
|1.2437
|4058
|2005.09.07 16:06
|s/l
|2029
|100.00
|1.2464
|1.2464
|1.2437
|-17000.00
|2081270.00
|4059
|2005.09.07 17:06
|buy
|2030
|100.00
|1.2446
|1.2429
|1.2456
|4060
|2005.09.07 17:08
|t/p
|2030
|100.00
|1.2456
|1.2429
|1.2456
|10000.00
|2091270.00
|4061
|2005.09.07 17:20
|buy
|2031
|100.00
|1.2446
|1.2429
|1.2456
|4062
|2005.09.07 17:47
|s/l
|2031
|100.00
|1.2429
|1.2429
|1.2456
|-17000.00
|2074270.00
|4063
|2005.09.07 17:48
|sell
|2032
|100.00
|1.2442
|1.2459
|1.2432
|4064
|2005.09.07 18:01
|t/p
|2032
|100.00
|1.2432
|1.2459
|1.2432
|10000.00
|2084270.00
|4065
|2005.09.08 00:36
|sell
|2033
|100.00
|1.2423
|1.2440
|1.2413
|4066
|2005.09.08 00:44
|t/p
|2033
|100.00
|1.2413
|1.2440
|1.2413
|10000.00
|2094270.00
|4067
|2005.09.08 01:54
|sell
|2034
|100.00
|1.2416
|1.2433
|1.2406
|4068
|2005.09.08 02:32
|s/l
|2034
|100.00
|1.2433
|1.2433
|1.2406
|-17000.00
|2077270.00
|4069
|2005.09.08 07:08
|sell
|2035
|100.00
|1.2446
|1.2463
|1.2436
|4070
|2005.09.08 07:44
|t/p
|2035
|100.00
|1.2436
|1.2463
|1.2436
|10000.00
|2087270.00
|4071
|2005.09.08 08:14
|buy
|2036
|100.00
|1.2426
|1.2409
|1.2436
|4072
|2005.09.08 08:14
|t/p
|2036
|100.00
|1.2436
|1.2409
|1.2436
|10000.00
|2097270.00
|4073
|2005.09.08 08:14
|buy
|2037
|100.00
|1.2426
|1.2409
|1.2436
|4074
|2005.09.08 08:14
|t/p
|2037
|100.00
|1.2436
|1.2409
|1.2436
|10000.00
|2107270.00
|4075
|2005.09.08 08:14
|buy
|2038
|100.00
|1.2426
|1.2409
|1.2436
|4076
|2005.09.08 08:14
|t/p
|2038
|100.00
|1.2436
|1.2409
|1.2436
|10000.00
|2117270.00
|4077
|2005.09.08 08:14
|buy
|2039
|100.00
|1.2426
|1.2409
|1.2436
|4078
|2005.09.08 08:14
|t/p
|2039
|100.00
|1.2436
|1.2409
|1.2436
|10000.00
|2127270.00
|4079
|2005.09.08 08:14
|buy
|2040
|100.00
|1.2426
|1.2409
|1.2436
|4080
|2005.09.08 08:14
|t/p
|2040
|100.00
|1.2436
|1.2409
|1.2436
|10000.00
|2137270.00
|4081
|2005.09.08 08:14
|buy
|2041
|100.00
|1.2426
|1.2409
|1.2436
|4082
|2005.09.08 08:14
|t/p
|2041
|100.00
|1.2436
|1.2409
|1.2436
|10000.00
|2147270.00
|4083
|2005.09.08 08:14
|buy
|2042
|100.00
|1.2426
|1.2409
|1.2436
|4084
|2005.09.08 08:14
|t/p
|2042
|100.00
|1.2436
|1.2409
|1.2436
|10000.00
|2157270.00
|4085
|2005.09.08 08:14
|buy
|2043
|100.00
|1.2426
|1.2409
|1.2436
|4086
|2005.09.08 08:14
|t/p
|2043
|100.00
|1.2436
|1.2409
|1.2436
|10000.00
|2167270.00
|4087
|2005.09.08 08:14
|buy
|2044
|100.00
|1.2426
|1.2409
|1.2436
|4088
|2005.09.08 08:14
|t/p
|2044
|100.00
|1.2436
|1.2409
|1.2436
|10000.00
|2177270.00
|4089
|2005.09.08 08:14
|buy
|2045
|100.00
|1.2426
|1.2409
|1.2436
|4090
|2005.09.08 08:14
|t/p
|2045
|100.00
|1.2436
|1.2409
|1.2436
|10000.00
|2187270.00
|4091
|2005.09.08 08:14
|buy
|2046
|100.00
|1.2426
|1.2409
|1.2436
|4092
|2005.09.08 08:14
|t/p
|2046
|100.00
|1.2436
|1.2409
|1.2436
|10000.00
|2197270.00
|4093
|2005.09.08 08:14
|buy
|2047
|100.00
|1.2426
|1.2409
|1.2436
|4094
|2005.09.08 08:14
|t/p
|2047
|100.00
|1.2436
|1.2409
|1.2436
|10000.00
|2207270.00
|4095
|2005.09.08 08:17
|buy
|2048
|100.00
|1.2426
|1.2409
|1.2436
|4096
|2005.09.08 08:21
|t/p
|2048
|100.00
|1.2436
|1.2409
|1.2436
|10000.00
|2217270.00
|4097
|2005.09.08 08:27
|buy
|2049
|100.00
|1.2428
|1.2411
|1.2438
|4098
|2005.09.08 10:05
|s/l
|2049
|100.00
|1.2411
|1.2411
|1.2438
|-17000.00
|2200270.00
|4099
|2005.09.08 13:02
|sell
|2050
|100.00
|1.2444
|1.2461
|1.2434
|4100
|2005.09.08 13:16
|t/p
|2050
|100.00
|1.2434
|1.2461
|1.2434
|10000.00
|2210270.00
|4101
|2005.09.08 14:07
|sell
|2051
|100.00
|1.2431
|1.2448
|1.2421
|4102
|2005.09.08 14:10
|t/p
|2051
|100.00
|1.2421
|1.2448
|1.2421
|10000.00
|2220270.00
|4103
|2005.09.08 14:41
|sell
|2052
|100.00
|1.2408
|1.2425
|1.2398
|4104
|2005.09.08 14:41
|t/p
|2052
|100.00
|1.2398
|1.2425
|1.2398
|10000.00
|2230270.00
|4105
|2005.09.08 14:41
|sell
|2053
|100.00
|1.2408
|1.2425
|1.2398
|4106
|2005.09.08 14:41
|t/p
|2053
|100.00
|1.2398
|1.2425
|1.2398
|10000.00
|2240270.00
|4107
|2005.09.08 14:41
|sell
|2054
|100.00
|1.2408
|1.2425
|1.2398
|4108
|2005.09.08 14:41
|t/p
|2054
|100.00
|1.2398
|1.2425
|1.2398
|10000.00
|2250270.00
|4109
|2005.09.08 14:41
|sell
|2055
|100.00
|1.2408
|1.2425
|1.2398
|4110
|2005.09.08 14:41
|t/p
|2055
|100.00
|1.2398
|1.2425
|1.2398
|10000.00
|2260270.00
|4111
|2005.09.08 14:42
|sell
|2056
|100.00
|1.2408
|1.2425
|1.2398
|4112
|2005.09.08 14:42
|t/p
|2056
|100.00
|1.2398
|1.2425
|1.2398
|10000.00
|2270270.00
|4113
|2005.09.08 14:42
|sell
|2057
|100.00
|1.2408
|1.2425
|1.2398
|4114
|2005.09.08 14:42
|t/p
|2057
|100.00
|1.2398
|1.2425
|1.2398
|10000.00
|2280270.00
|4115
|2005.09.08 14:47
|sell
|2058
|100.00
|1.2409
|1.2426
|1.2399
|4116
|2005.09.08 15:11
|t/p
|2058
|100.00
|1.2399
|1.2426
|1.2399
|10000.00
|2290270.00
|4117
|2005.09.08 16:48
|sell
|2059
|100.00
|1.2404
|1.2421
|1.2394
|4118
|2005.09.08 16:50
|t/p
|2059
|100.00
|1.2394
|1.2421
|1.2394
|10000.00
|2300270.00
|4119
|2005.09.08 16:50
|sell
|2060
|100.00
|1.2402
|1.2419
|1.2392
|4120
|2005.09.08 16:50
|t/p
|2060
|100.00
|1.2392
|1.2419
|1.2392
|10000.00
|2310270.00
|4121
|2005.09.08 16:50
|sell
|2061
|100.00
|1.2402
|1.2419
|1.2392
|4122
|2005.09.08 16:50
|t/p
|2061
|100.00
|1.2392
|1.2419
|1.2392
|10000.00
|2320270.00
|4123
|2005.09.08 16:50
|sell
|2062
|100.00
|1.2402
|1.2419
|1.2392
|4124
|2005.09.08 16:50
|t/p
|2062
|100.00
|1.2392
|1.2419
|1.2392
|10000.00
|2330270.00
|4125
|2005.09.08 16:50
|sell
|2063
|100.00
|1.2402
|1.2419
|1.2392
|4126
|2005.09.08 16:50
|t/p
|2063
|100.00
|1.2392
|1.2419
|1.2392
|10000.00
|2340270.00
|4127
|2005.09.08 16:50
|sell
|2064
|100.00
|1.2402
|1.2419
|1.2392
|4128
|2005.09.08 16:50
|t/p
|2064
|100.00
|1.2392
|1.2419
|1.2392
|10000.00
|2350270.00
|4129
|2005.09.08 17:03
|sell
|2065
|100.00
|1.2390
|1.2407
|1.2380
|4130
|2005.09.08 18:47
|s/l
|2065
|100.00
|1.2407
|1.2407
|1.2380
|-17000.00
|2333270.00
|4131
|2005.09.08 19:14
|sell
|2066
|100.00
|1.2403
|1.2420
|1.2393
|4132
|2005.09.09 00:14
|t/p
|2066
|100.00
|1.2393
|1.2420
|1.2393
|10000.00
|2343270.00
|4133
|2005.09.09 02:41
|sell
|2067
|100.00
|1.2428
|1.2445
|1.2418
|4134
|2005.09.09 03:14
|t/p
|2067
|100.00
|1.2418
|1.2445
|1.2418
|10000.00
|2353270.00
|4135
|2005.09.09 03:22
|sell
|2068
|100.00
|1.2425
|1.2442
|1.2415
|4136
|2005.09.09 05:53
|s/l
|2068
|100.00
|1.2442
|1.2442
|1.2415
|-17000.00
|2336270.00
|4137
|2005.09.09 06:26
|sell
|2069
|100.00
|1.2443
|1.2460
|1.2433
|4138
|2005.09.09 06:46
|t/p
|2069
|100.00
|1.2433
|1.2460
|1.2433
|10000.00
|2346270.00
|4139
|2005.09.09 06:53
|sell
|2070
|100.00
|1.2438
|1.2455
|1.2428
|4140
|2005.09.09 06:57
|t/p
|2070
|100.00
|1.2428
|1.2455
|1.2428
|10000.00
|2356270.00
|4141
|2005.09.09 07:02
|sell
|2071
|100.00
|1.2425
|1.2442
|1.2415
|4142
|2005.09.09 09:07
|t/p
|2071
|100.00
|1.2415
|1.2442
|1.2415
|10000.00
|2366270.00
|4143
|2005.09.09 10:52
|buy
|2072
|100.00
|1.2397
|1.2380
|1.2407
|4144
|2005.09.09 12:00
|t/p
|2072
|100.00
|1.2407
|1.2380
|1.2407
|10000.00
|2376270.00
|4145
|2005.09.09 13:16
|sell
|2073
|100.00
|1.2424
|1.2441
|1.2414
|4146
|2005.09.09 13:16
|t/p
|2073
|100.00
|1.2414
|1.2441
|1.2414
|10000.00
|2386270.00
|4147
|2005.09.09 13:16
|sell
|2074
|100.00
|1.2424
|1.2441
|1.2414
|4148
|2005.09.09 13:16
|t/p
|2074
|100.00
|1.2414
|1.2441
|1.2414
|10000.00
|2396270.00
|4149
|2005.09.09 13:16
|sell
|2075
|100.00
|1.2424
|1.2441
|1.2414
|4150
|2005.09.09 13:16
|t/p
|2075
|100.00
|1.2414
|1.2441
|1.2414
|10000.00
|2406270.00
|4151
|2005.09.09 13:16
|sell
|2076
|100.00
|1.2424
|1.2441
|1.2414
|4152
|2005.09.09 13:16
|t/p
|2076
|100.00
|1.2414
|1.2441
|1.2414
|10000.00
|2416270.00
|4153
|2005.09.09 13:17
|sell
|2077
|100.00
|1.2424
|1.2441
|1.2414
|4154
|2005.09.09 13:17
|t/p
|2077
|100.00
|1.2414
|1.2441
|1.2414
|10000.00
|2426270.00
|4155
|2005.09.09 13:17
|sell
|2078
|100.00
|1.2424
|1.2441
|1.2414
|4156
|2005.09.09 13:17
|t/p
|2078
|100.00
|1.2414
|1.2441
|1.2414
|10000.00
|2436270.00
|4157
|2005.09.09 13:22
|sell
|2079
|100.00
|1.2425
|1.2442
|1.2415
|4158
|2005.09.09 13:27
|t/p
|2079
|100.00
|1.2415
|1.2442
|1.2415
|10000.00
|2446270.00
|4159
|2005.09.09 13:27
|sell
|2080
|100.00
|1.2426
|1.2443
|1.2416
|4160
|2005.09.09 13:27
|t/p
|2080
|100.00
|1.2416
|1.2443
|1.2416
|10000.00
|2456270.00
|4161
|2005.09.09 13:27
|sell
|2081
|100.00
|1.2426
|1.2443
|1.2416
|4162
|2005.09.09 13:27
|t/p
|2081
|100.00
|1.2416
|1.2443
|1.2416
|10000.00
|2466270.00
|4163
|2005.09.09 13:28
|sell
|2082
|100.00
|1.2426
|1.2443
|1.2416
|4164
|2005.09.09 13:28
|t/p
|2082
|100.00
|1.2416
|1.2443
|1.2416
|10000.00
|2476270.00
|4165
|2005.09.09 13:28
|sell
|2083
|100.00
|1.2426
|1.2443
|1.2416
|4166
|2005.09.09 13:28
|t/p
|2083
|100.00
|1.2416
|1.2443
|1.2416
|10000.00
|2486270.00
|4167
|2005.09.09 13:28
|sell
|2084
|100.00
|1.2426
|1.2443
|1.2416
|4168
|2005.09.09 13:28
|t/p
|2084
|100.00
|1.2416
|1.2443
|1.2416
|10000.00
|2496270.00
|4169
|2005.09.09 15:41
|sell
|2085
|100.00
|1.2446
|1.2463
|1.2436
|4170
|2005.09.09 15:46
|t/p
|2085
|100.00
|1.2436
|1.2463
|1.2436
|10000.00
|2506270.00
|4171
|2005.09.09 16:22
|sell
|2086
|100.00
|1.2423
|1.2440
|1.2413
|4172
|2005.09.09 17:23
|t/p
|2086
|100.00
|1.2413
|1.2440
|1.2413
|10000.00
|2516270.00
|4173
|2005.09.09 17:23
|sell
|2087
|100.00
|1.2419
|1.2436
|1.2409
|4174
|2005.09.09 18:46
|t/p
|2087
|100.00
|1.2409
|1.2436
|1.2409
|10000.00
|2526270.00
|4175
|2005.09.09 20:41
|sell
|2088
|100.00
|1.2415
|1.2432
|1.2405
|4176
|2005.09.11 23:00
|t/p
|2088
|100.00
|1.2405
|1.2432
|1.2405
|10000.00
|2536270.00
|4177
|2005.09.11 23:55
|buy
|2089
|100.00
|1.2400
|1.2383
|1.2410
|4178
|2005.09.11 23:57
|t/p
|2089
|100.00
|1.2410
|1.2383
|1.2410
|10000.00
|2546270.00
|4179
|2005.09.12 03:14
|sell
|2090
|100.00
|1.2336
|1.2353
|1.2326
|4180
|2005.09.12 03:26
|t/p
|2090
|100.00
|1.2326
|1.2353
|1.2326
|10000.00
|2556270.00
|4181
|2005.09.12 06:38
|sell
|2091
|100.00
|1.2338
|1.2355
|1.2328
|4182
|2005.09.12 07:03
|t/p
|2091
|100.00
|1.2328
|1.2355
|1.2328
|10000.00
|2566270.00
|4183
|2005.09.12 07:07
|sell
|2092
|100.00
|1.2332
|1.2349
|1.2322
|4184
|2005.09.12 07:16
|t/p
|2092
|100.00
|1.2322
|1.2349
|1.2322
|10000.00
|2576270.00
|4185
|2005.09.12 12:53
|sell
|2093
|100.00
|1.2309
|1.2326
|1.2299
|4186
|2005.09.12 12:56
|t/p
|2093
|100.00
|1.2299
|1.2326
|1.2299
|10000.00
|2586270.00
|4187
|2005.09.12 13:27
|sell
|2094
|100.00
|1.2291
|1.2308
|1.2281
|4188
|2005.09.12 14:35
|t/p
|2094
|100.00
|1.2281
|1.2308
|1.2281
|10000.00
|2596270.00
|4189
|2005.09.12 14:44
|sell
|2095
|100.00
|1.2289
|1.2306
|1.2279
|4190
|2005.09.12 14:52
|t/p
|2095
|100.00
|1.2279
|1.2306
|1.2279
|10000.00
|2606270.00
|4191
|2005.09.12 15:11
|buy
|2096
|100.00
|1.2283
|1.2266
|1.2293
|4192
|2005.09.12 15:36
|t/p
|2096
|100.00
|1.2293
|1.2266
|1.2293
|10000.00
|2616270.00
|4193
|2005.09.12 15:56
|sell
|2097
|100.00
|1.2289
|1.2306
|1.2279
|4194
|2005.09.12 18:33
|t/p
|2097
|100.00
|1.2279
|1.2306
|1.2279
|10000.00
|2626270.00
|4195
|2005.09.12 18:33
|sell
|2098
|100.00
|1.2284
|1.2301
|1.2274
|4196
|2005.09.12 23:53
|s/l
|2098
|100.00
|1.2301
|1.2301
|1.2274
|-17000.00
|2609270.00
|4197
|2005.09.13 00:55
|sell
|2099
|100.00
|1.2287
|1.2304
|1.2277
|4198
|2005.09.13 01:01
|t/p
|2099
|100.00
|1.2277
|1.2304
|1.2277
|10000.00
|2619270.00
|4199
|2005.09.13 06:11
|sell
|2100
|100.00
|1.2304
|1.2321
|1.2294
|4200
|2005.09.13 06:12
|t/p
|2100
|100.00
|1.2294
|1.2321
|1.2294
|10000.00
|2629270.00
|4201
|2005.09.13 06:12
|sell
|2101
|100.00
|1.2304
|1.2321
|1.2294
|4202
|2005.09.13 06:12
|t/p
|2101
|100.00
|1.2294
|1.2321
|1.2294
|10000.00
|2639270.00
|4203
|2005.09.13 06:12
|sell
|2102
|100.00
|1.2304
|1.2321
|1.2294
|4204
|2005.09.13 06:12
|t/p
|2102
|100.00
|1.2294
|1.2321
|1.2294
|10000.00
|2649270.00
|4205
|2005.09.13 06:13
|sell
|2103
|100.00
|1.2304
|1.2321
|1.2294
|4206
|2005.09.13 06:13
|t/p
|2103
|100.00
|1.2294
|1.2321
|1.2294
|10000.00
|2659270.00
|4207
|2005.09.13 06:13
|sell
|2104
|100.00
|1.2304
|1.2321
|1.2294
|4208
|2005.09.13 06:13
|t/p
|2104
|100.00
|1.2294
|1.2321
|1.2294
|10000.00
|2669270.00
|4209
|2005.09.13 06:13
|sell
|2105
|100.00
|1.2304
|1.2321
|1.2294
|4210
|2005.09.13 06:13
|t/p
|2105
|100.00
|1.2294
|1.2321
|1.2294
|10000.00
|2679270.00
|4211
|2005.09.13 09:52
|sell
|2106
|100.00
|1.2291
|1.2308
|1.2281
|4212
|2005.09.13 09:52
|t/p
|2106
|100.00
|1.2281
|1.2308
|1.2281
|10000.00
|2689270.00
|4213
|2005.09.13 09:52
|sell
|2107
|100.00
|1.2291
|1.2308
|1.2281
|4214
|2005.09.13 09:52
|t/p
|2107
|100.00
|1.2281
|1.2308
|1.2281
|10000.00
|2699270.00
|4215
|2005.09.13 09:52
|sell
|2108
|100.00
|1.2291
|1.2308
|1.2281
|4216
|2005.09.13 09:52
|t/p
|2108
|100.00
|1.2281
|1.2308
|1.2281
|10000.00
|2709270.00
|4217
|2005.09.13 09:53
|sell
|2109
|100.00
|1.2291
|1.2308
|1.2281
|4218
|2005.09.13 09:53
|t/p
|2109
|100.00
|1.2281
|1.2308
|1.2281
|10000.00
|2719270.00
|4219
|2005.09.13 09:53
|sell
|2110
|100.00
|1.2291
|1.2308
|1.2281
|4220
|2005.09.13 09:53
|t/p
|2110
|100.00
|1.2281
|1.2308
|1.2281
|10000.00
|2729270.00
|4221
|2005.09.13 09:53
|sell
|2111
|100.00
|1.2291
|1.2308
|1.2281
|4222
|2005.09.13 09:53
|t/p
|2111
|100.00
|1.2281
|1.2308
|1.2281
|10000.00
|2739270.00
|4223
|2005.09.13 09:55
|sell
|2112
|100.00
|1.2291
|1.2308
|1.2281
|4224
|2005.09.13 09:55
|t/p
|2112
|100.00
|1.2281
|1.2308
|1.2281
|10000.00
|2749270.00
|4225
|2005.09.13 09:55
|sell
|2113
|100.00
|1.2291
|1.2308
|1.2281
|4226
|2005.09.13 09:55
|t/p
|2113
|100.00
|1.2281
|1.2308
|1.2281
|10000.00
|2759270.00
|4227
|2005.09.13 09:55
|sell
|2114
|100.00
|1.2291
|1.2308
|1.2281
|4228
|2005.09.13 09:55
|t/p
|2114
|100.00
|1.2281
|1.2308
|1.2281
|10000.00
|2769270.00
|4229
|2005.09.13 09:55
|sell
|2115
|100.00
|1.2291
|1.2308
|1.2281
|4230
|2005.09.13 09:55
|t/p
|2115
|100.00
|1.2281
|1.2308
|1.2281
|10000.00
|2779270.00
|4231
|2005.09.13 09:55
|sell
|2116
|100.00
|1.2291
|1.2308
|1.2281
|4232
|2005.09.13 09:55
|t/p
|2116
|100.00
|1.2281
|1.2308
|1.2281
|10000.00
|2789270.00
|4233
|2005.09.13 09:55
|sell
|2117
|100.00
|1.2291
|1.2308
|1.2281
|4234
|2005.09.13 09:55
|t/p
|2117
|100.00
|1.2281
|1.2308
|1.2281
|10000.00
|2799270.00
|4235
|2005.09.13 09:56
|sell
|2118
|100.00
|1.2291
|1.2308
|1.2281
|4236
|2005.09.13 09:57
|t/p
|2118
|100.00
|1.2281
|1.2308
|1.2281
|10000.00
|2809270.00
|4237
|2005.09.13 10:07
|buy
|2119
|100.00
|1.2261
|1.2244
|1.2271
|4238
|2005.09.13 10:12
|t/p
|2119
|100.00
|1.2271
|1.2244
|1.2271
|10000.00
|2819270.00
|4239
|2005.09.13 11:17
|sell
|2120
|100.00
|1.2276
|1.2293
|1.2266
|4240
|2005.09.13 11:44
|s/l
|2120
|100.00
|1.2293
|1.2293
|1.2266
|-17000.00
|2802270.00
|4241
|2005.09.13 12:02
|sell
|2121
|100.00
|1.2287
|1.2304
|1.2277
|4242
|2005.09.13 12:16
|t/p
|2121
|100.00
|1.2277
|1.2304
|1.2277
|10000.00
|2812270.00
|4243
|2005.09.13 12:16
|sell
|2122
|100.00
|1.2287
|1.2304
|1.2277
|4244
|2005.09.13 12:16
|t/p
|2122
|100.00
|1.2277
|1.2304
|1.2277
|10000.00
|2822270.00
|4245
|2005.09.13 12:16
|sell
|2123
|100.00
|1.2287
|1.2304
|1.2277
|4246
|2005.09.13 12:16
|t/p
|2123
|100.00
|1.2277
|1.2304
|1.2277
|10000.00
|2832270.00
|4247
|2005.09.13 12:16
|sell
|2124
|100.00
|1.2287
|1.2304
|1.2277
|4248
|2005.09.13 12:16
|t/p
|2124
|100.00
|1.2277
|1.2304
|1.2277
|10000.00
|2842270.00
|4249
|2005.09.13 12:16
|sell
|2125
|100.00
|1.2287
|1.2304
|1.2277
|4250
|2005.09.13 12:16
|t/p
|2125
|100.00
|1.2277
|1.2304
|1.2277
|10000.00
|2852270.00
|4251
|2005.09.13 12:17
|sell
|2126
|100.00
|1.2287
|1.2304
|1.2277
|4252
|2005.09.13 12:17
|t/p
|2126
|100.00
|1.2277
|1.2304
|1.2277
|10000.00
|2862270.00
|4253
|2005.09.13 12:27
|sell
|2127
|100.00
|1.2287
|1.2304
|1.2277
|4254
|2005.09.13 12:30
|t/p
|2127
|100.00
|1.2277
|1.2304
|1.2277
|10000.00
|2872270.00
|4255
|2005.09.13 12:52
|sell
|2128
|100.00
|1.2292
|1.2309
|1.2282
|4256
|2005.09.13 12:52
|t/p
|2128
|100.00
|1.2282
|1.2309
|1.2282
|10000.00
|2882270.00
|4257
|2005.09.13 12:52
|sell
|2129
|100.00
|1.2289
|1.2306
|1.2279
|4258
|2005.09.13 13:14
|t/p
|2129
|100.00
|1.2279
|1.2306
|1.2279
|10000.00
|2892270.00
|4259
|2005.09.13 13:38
|sell
|2130
|100.00
|1.2276
|1.2293
|1.2266
|4260
|2005.09.13 15:31
|t/p
|2130
|100.00
|1.2266
|1.2293
|1.2266
|10000.00
|2902270.00
|4261
|2005.09.13 15:31
|sell
|2131
|100.00
|1.2272
|1.2289
|1.2262
|4262
|2005.09.13 15:32
|t/p
|2131
|100.00
|1.2262
|1.2289
|1.2262
|10000.00
|2912270.00
|4263
|2005.09.14 01:35
|sell
|2132
|100.00
|1.2301
|1.2318
|1.2291
|4264
|2005.09.14 05:53
|t/p
|2132
|100.00
|1.2291
|1.2318
|1.2291
|10000.00
|2922270.00
|4265
|2005.09.14 08:16
|buy
|2133
|100.00
|1.2289
|1.2272
|1.2299
|4266
|2005.09.14 09:31
|s/l
|2133
|100.00
|1.2272
|1.2272
|1.2299
|-17000.00
|2905270.00
|4267
|2005.09.14 09:33
|sell
|2134
|100.00
|1.2285
|1.2302
|1.2275
|4268
|2005.09.14 11:30
|s/l
|2134
|100.00
|1.2302
|1.2302
|1.2275
|-17000.00
|2888270.00
|4269
|2005.09.14 12:40
|sell
|2135
|100.00
|1.2322
|1.2339
|1.2312
|4270
|2005.09.14 12:40
|t/p
|2135
|100.00
|1.2312
|1.2339
|1.2312
|10000.00
|2898270.00
|4271
|2005.09.14 12:40
|sell
|2136
|100.00
|1.2322
|1.2339
|1.2312
|4272
|2005.09.14 12:40
|t/p
|2136
|100.00
|1.2312
|1.2339
|1.2312
|10000.00
|2908270.00
|4273
|2005.09.14 12:40
|sell
|2137
|100.00
|1.2322
|1.2339
|1.2312
|4274
|2005.09.14 12:40
|t/p
|2137
|100.00
|1.2312
|1.2339
|1.2312
|10000.00
|2918270.00
|4275
|2005.09.14 12:40
|sell
|2138
|100.00
|1.2322
|1.2339
|1.2312
|4276
|2005.09.14 12:40
|t/p
|2138
|100.00
|1.2312
|1.2339
|1.2312
|10000.00
|2928270.00
|4277
|2005.09.14 12:40
|sell
|2139
|100.00
|1.2322
|1.2339
|1.2312
|4278
|2005.09.14 12:40
|t/p
|2139
|100.00
|1.2312
|1.2339
|1.2312
|10000.00
|2938270.00
|4279
|2005.09.14 12:40
|sell
|2140
|100.00
|1.2322
|1.2339
|1.2312
|4280
|2005.09.14 12:40
|t/p
|2140
|100.00
|1.2312
|1.2339
|1.2312
|10000.00
|2948270.00
|4281
|2005.09.14 12:41
|sell
|2141
|100.00
|1.2322
|1.2339
|1.2312
|4282
|2005.09.14 12:42
|t/p
|2141
|100.00
|1.2312
|1.2339
|1.2312
|10000.00
|2958270.00
|4283
|2005.09.14 12:42
|sell
|2142
|100.00
|1.2323
|1.2340
|1.2313
|4284
|2005.09.14 12:42
|t/p
|2142
|100.00
|1.2313
|1.2340
|1.2313
|10000.00
|2968270.00
|4285
|2005.09.14 12:42
|sell
|2143
|100.00
|1.2323
|1.2340
|1.2313
|4286
|2005.09.14 12:42
|t/p
|2143
|100.00
|1.2313
|1.2340
|1.2313
|10000.00
|2978270.00
|4287
|2005.09.14 12:43
|sell
|2144
|100.00
|1.2323
|1.2340
|1.2313
|4288
|2005.09.14 12:43
|t/p
|2144
|100.00
|1.2313
|1.2340
|1.2313
|10000.00
|2988270.00
|4289
|2005.09.14 12:43
|sell
|2145
|100.00
|1.2323
|1.2340
|1.2313
|4290
|2005.09.14 12:43
|t/p
|2145
|100.00
|1.2313
|1.2340
|1.2313
|10000.00
|2998270.00
|4291
|2005.09.14 12:43
|sell
|2146
|100.00
|1.2323
|1.2340
|1.2313
|4292
|2005.09.14 12:43
|t/p
|2146
|100.00
|1.2313
|1.2340
|1.2313
|10000.00
|3008270.00
|4293
|2005.09.14 13:07
|sell
|2147
|100.00
|1.2313
|1.2330
|1.2303
|4294
|2005.09.14 13:16
|t/p
|2147
|100.00
|1.2303
|1.2330
|1.2303
|10000.00
|3018270.00
|4295
|2005.09.14 14:33
|sell
|2148
|100.00
|1.2319
|1.2336
|1.2309
|4296
|2005.09.14 14:33
|t/p
|2148
|100.00
|1.2309
|1.2336
|1.2309
|10000.00
|3028270.00
|4297
|2005.09.14 14:33
|sell
|2149
|100.00
|1.2325
|1.2342
|1.2315
|4298
|2005.09.14 14:34
|t/p
|2149
|100.00
|1.2315
|1.2342
|1.2315
|10000.00
|3038270.00
|4299
|2005.09.14 14:34
|sell
|2150
|100.00
|1.2319
|1.2336
|1.2309
|4300
|2005.09.14 14:34
|t/p
|2150
|100.00
|1.2309
|1.2336
|1.2309
|10000.00
|3048270.00
|4301
|2005.09.14 14:34
|sell
|2151
|100.00
|1.2325
|1.2342
|1.2315
|4302
|2005.09.14 14:34
|t/p
|2151
|100.00
|1.2315
|1.2342
|1.2315
|10000.00
|3058270.00
|4303
|2005.09.14 14:34
|sell
|2152
|100.00
|1.2319
|1.2336
|1.2309
|4304
|2005.09.14 14:34
|t/p
|2152
|100.00
|1.2309
|1.2336
|1.2309
|10000.00
|3068270.00
|4305
|2005.09.14 14:34
|sell
|2153
|100.00
|1.2325
|1.2342
|1.2315
|4306
|2005.09.14 14:34
|t/p
|2153
|100.00
|1.2315
|1.2342
|1.2315
|10000.00
|3078270.00
|4307
|2005.09.14 14:34
|sell
|2154
|100.00
|1.2319
|1.2336
|1.2309
|4308
|2005.09.14 14:34
|t/p
|2154
|100.00
|1.2309
|1.2336
|1.2309
|10000.00
|3088270.00
|4309
|2005.09.14 14:34
|sell
|2155
|100.00
|1.2325
|1.2342
|1.2315
|4310
|2005.09.14 14:34
|t/p
|2155
|100.00
|1.2315
|1.2342
|1.2315
|10000.00
|3098270.00
|4311
|2005.09.14 14:34
|sell
|2156
|100.00
|1.2319
|1.2336
|1.2309
|4312
|2005.09.14 14:34
|t/p
|2156
|100.00
|1.2309
|1.2336
|1.2309
|10000.00
|3108270.00
|4313
|2005.09.14 14:34
|sell
|2157
|100.00
|1.2325
|1.2342
|1.2315
|4314
|2005.09.14 14:34
|t/p
|2157
|100.00
|1.2315
|1.2342
|1.2315
|10000.00
|3118270.00
|4315
|2005.09.14 14:34
|sell
|2158
|100.00
|1.2319
|1.2336
|1.2309
|4316
|2005.09.14 14:34
|t/p
|2158
|100.00
|1.2309
|1.2336
|1.2309
|10000.00
|3128270.00
|4317
|2005.09.14 14:35
|sell
|2159
|100.00
|1.2318
|1.2335
|1.2308
|4318
|2005.09.14 14:35
|t/p
|2159
|100.00
|1.2308
|1.2335
|1.2308
|10000.00
|3138270.00
|4319
|2005.09.14 14:35
|sell
|2160
|100.00
|1.2318
|1.2335
|1.2308
|4320
|2005.09.14 14:35
|t/p
|2160
|100.00
|1.2308
|1.2335
|1.2308
|10000.00
|3148270.00
|4321
|2005.09.14 14:35
|sell
|2161
|100.00
|1.2318
|1.2335
|1.2308
|4322
|2005.09.14 14:35
|t/p
|2161
|100.00
|1.2308
|1.2335
|1.2308
|10000.00
|3158270.00
|4323
|2005.09.14 14:35
|sell
|2162
|100.00
|1.2318
|1.2335
|1.2308
|4324
|2005.09.14 14:35
|t/p
|2162
|100.00
|1.2308
|1.2335
|1.2308
|10000.00
|3168270.00
|4325
|2005.09.14 14:35
|sell
|2163
|100.00
|1.2318
|1.2335
|1.2308
|4326
|2005.09.14 14:35
|t/p
|2163
|100.00
|1.2308
|1.2335
|1.2308
|10000.00
|3178270.00
|4327
|2005.09.14 14:35
|sell
|2164
|100.00
|1.2318
|1.2335
|1.2308
|4328
|2005.09.14 14:35
|t/p
|2164
|100.00
|1.2308
|1.2335
|1.2308
|10000.00
|3188270.00
|4329
|2005.09.14 14:36
|sell
|2165
|100.00
|1.2318
|1.2335
|1.2308
|4330
|2005.09.14 14:37
|t/p
|2165
|100.00
|1.2308
|1.2335
|1.2308
|10000.00
|3198270.00
|4331
|2005.09.14 14:41
|sell
|2166
|100.00
|1.2324
|1.2341
|1.2314
|4332
|2005.09.14 14:41
|t/p
|2166
|100.00
|1.2314
|1.2341
|1.2314
|10000.00
|3208270.00
|4333
|2005.09.14 14:41
|sell
|2167
|100.00
|1.2324
|1.2341
|1.2314
|4334
|2005.09.14 14:41
|t/p
|2167
|100.00
|1.2314
|1.2341
|1.2314
|10000.00
|3218270.00
|4335
|2005.09.14 14:41
|sell
|2168
|100.00
|1.2324
|1.2341
|1.2314
|4336
|2005.09.14 14:41
|t/p
|2168
|100.00
|1.2314
|1.2341
|1.2314
|10000.00
|3228270.00
|4337
|2005.09.14 14:41
|sell
|2169
|100.00
|1.2324
|1.2341
|1.2314
|4338
|2005.09.14 14:41
|t/p
|2169
|100.00
|1.2314
|1.2341
|1.2314
|10000.00
|3238270.00
|4339
|2005.09.14 14:41
|sell
|2170
|100.00
|1.2324
|1.2341
|1.2314
|4340
|2005.09.14 14:42
|t/p
|2170
|100.00
|1.2314
|1.2341
|1.2314
|10000.00
|3248270.00
|4341
|2005.09.14 14:42
|sell
|2171
|100.00
|1.2324
|1.2341
|1.2314
|4342
|2005.09.14 14:42
|t/p
|2171
|100.00
|1.2314
|1.2341
|1.2314
|10000.00
|3258270.00
|4343
|2005.09.14 14:42
|sell
|2172
|100.00
|1.2325
|1.2342
|1.2315
|4344
|2005.09.14 14:47
|t/p
|2172
|100.00
|1.2315
|1.2342
|1.2315
|10000.00
|3268270.00
|4345
|2005.09.14 15:01
|sell
|2173
|100.00
|1.2308
|1.2325
|1.2298
|4346
|2005.09.14 15:01
|t/p
|2173
|100.00
|1.2298
|1.2325
|1.2298
|10000.00
|3278270.00
|4347
|2005.09.14 15:01
|sell
|2174
|100.00
|1.2308
|1.2325
|1.2298
|4348
|2005.09.14 15:01
|t/p
|2174
|100.00
|1.2298
|1.2325
|1.2298
|10000.00
|3288270.00
|4349
|2005.09.14 15:01
|sell
|2175
|100.00
|1.2308
|1.2325
|1.2298
|4350
|2005.09.14 15:01
|t/p
|2175
|100.00
|1.2298
|1.2325
|1.2298
|10000.00
|3298270.00
|4351
|2005.09.14 15:01
|sell
|2176
|100.00
|1.2308
|1.2325
|1.2298
|4352
|2005.09.14 15:01
|t/p
|2176
|100.00
|1.2298
|1.2325
|1.2298
|10000.00
|3308270.00
|4353
|2005.09.14 15:02
|sell
|2177
|100.00
|1.2308
|1.2325
|1.2298
|4354
|2005.09.14 15:02
|t/p
|2177
|100.00
|1.2298
|1.2325
|1.2298
|10000.00
|3318270.00
|4355
|2005.09.14 15:08
|sell
|2178
|100.00
|1.2307
|1.2324
|1.2297
|4356
|2005.09.14 15:08
|t/p
|2178
|100.00
|1.2297
|1.2324
|1.2297
|10000.00
|3328270.00
|4357
|2005.09.14 15:08
|sell
|2179
|100.00
|1.2307
|1.2324
|1.2297
|4358
|2005.09.14 15:08
|t/p
|2179
|100.00
|1.2297
|1.2324
|1.2297
|10000.00
|3338270.00
|4359
|2005.09.14 15:09
|sell
|2180
|100.00
|1.2307
|1.2324
|1.2297
|4360
|2005.09.14 15:09
|t/p
|2180
|100.00
|1.2297
|1.2324
|1.2297
|10000.00
|3348270.00
|4361
|2005.09.14 15:09
|sell
|2181
|100.00
|1.2307
|1.2324
|1.2297
|4362
|2005.09.14 15:09
|t/p
|2181
|100.00
|1.2297
|1.2324
|1.2297
|10000.00
|3358270.00
|4363
|2005.09.14 15:09
|sell
|2182
|100.00
|1.2307
|1.2324
|1.2297
|4364
|2005.09.14 15:09
|t/p
|2182
|100.00
|1.2297
|1.2324
|1.2297
|10000.00
|3368270.00
|4365
|2005.09.14 15:09
|sell
|2183
|100.00
|1.2307
|1.2324
|1.2297
|4366
|2005.09.14 15:09
|t/p
|2183
|100.00
|1.2297
|1.2324
|1.2297
|10000.00
|3378270.00
|4367
|2005.09.14 15:11
|sell
|2184
|100.00
|1.2307
|1.2324
|1.2297
|4368
|2005.09.14 15:12
|t/p
|2184
|100.00
|1.2297
|1.2324
|1.2297
|10000.00
|3388270.00
|4369
|2005.09.14 23:12
|sell
|2185
|100.00
|1.2279
|1.2296
|1.2269
|4370
|2005.09.15 00:52
|t/p
|2185
|100.00
|1.2269
|1.2296
|1.2269
|10000.00
|3398270.00
|4371
|2005.09.15 01:03
|sell
|2186
|100.00
|1.2264
|1.2281
|1.2254
|4372
|2005.09.15 01:03
|t/p
|2186
|100.00
|1.2254
|1.2281
|1.2254
|10000.00
|3408270.00
|4373
|2005.09.15 01:03
|sell
|2187
|100.00
|1.2264
|1.2281
|1.2254
|4374
|2005.09.15 01:04
|t/p
|2187
|100.00
|1.2254
|1.2281
|1.2254
|10000.00
|3418270.00
|4375
|2005.09.15 01:04
|sell
|2188
|100.00
|1.2264
|1.2281
|1.2254
|4376
|2005.09.15 01:04
|t/p
|2188
|100.00
|1.2254
|1.2281
|1.2254
|10000.00
|3428270.00
|4377
|2005.09.15 01:04
|sell
|2189
|100.00
|1.2264
|1.2281
|1.2254
|4378
|2005.09.15 01:04
|t/p
|2189
|100.00
|1.2254
|1.2281
|1.2254
|10000.00
|3438270.00
|4379
|2005.09.15 01:04
|sell
|2190
|100.00
|1.2264
|1.2281
|1.2254
|4380
|2005.09.15 01:04
|t/p
|2190
|100.00
|1.2254
|1.2281
|1.2254
|10000.00
|3448270.00
|4381
|2005.09.15 01:04
|sell
|2191
|100.00
|1.2264
|1.2281
|1.2254
|4382
|2005.09.15 01:04
|t/p
|2191
|100.00
|1.2254
|1.2281
|1.2254
|10000.00
|3458270.00
|4383
|2005.09.15 01:06
|sell
|2192
|100.00
|1.2265
|1.2282
|1.2255
|4384
|2005.09.15 01:06
|t/p
|2192
|100.00
|1.2255
|1.2282
|1.2255
|10000.00
|3468270.00
|4385
|2005.09.15 01:06
|sell
|2193
|100.00
|1.2265
|1.2282
|1.2255
|4386
|2005.09.15 01:06
|t/p
|2193
|100.00
|1.2255
|1.2282
|1.2255
|10000.00
|3478270.00
|4387
|2005.09.15 01:06
|sell
|2194
|100.00
|1.2265
|1.2282
|1.2255
|4388
|2005.09.15 01:06
|t/p
|2194
|100.00
|1.2255
|1.2282
|1.2255
|10000.00
|3488270.00
|4389
|2005.09.15 01:06
|sell
|2195
|100.00
|1.2265
|1.2282
|1.2255
|4390
|2005.09.15 01:06
|t/p
|2195
|100.00
|1.2255
|1.2282
|1.2255
|10000.00
|3498270.00
|4391
|2005.09.15 01:06
|sell
|2196
|100.00
|1.2265
|1.2282
|1.2255
|4392
|2005.09.15 01:06
|t/p
|2196
|100.00
|1.2255
|1.2282
|1.2255
|10000.00
|3508270.00
|4393
|2005.09.15 01:07
|sell
|2197
|100.00
|1.2265
|1.2282
|1.2255
|4394
|2005.09.15 01:07
|t/p
|2197
|100.00
|1.2255
|1.2282
|1.2255
|10000.00
|3518270.00
|4395
|2005.09.15 01:07
|sell
|2198
|100.00
|1.2265
|1.2282
|1.2255
|4396
|2005.09.15 01:07
|t/p
|2198
|100.00
|1.2255
|1.2282
|1.2255
|10000.00
|3528270.00
|4397
|2005.09.15 02:44
|sell
|2199
|100.00
|1.2225
|1.2242
|1.2215
|4398
|2005.09.15 06:47
|t/p
|2199
|100.00
|1.2215
|1.2242
|1.2215
|10000.00
|3538270.00
|4399
|2005.09.15 12:11
|sell
|2200
|100.00
|1.2237
|1.2254
|1.2227
|4400
|2005.09.15 12:12
|t/p
|2200
|100.00
|1.2227
|1.2254
|1.2227
|10000.00
|3548270.00
|4401
|2005.09.15 12:12
|sell
|2201
|100.00
|1.2237
|1.2254
|1.2227
|4402
|2005.09.15 12:12
|t/p
|2201
|100.00
|1.2227
|1.2254
|1.2227
|10000.00
|3558270.00
|4403
|2005.09.15 12:12
|sell
|2202
|100.00
|1.2237
|1.2254
|1.2227
|4404
|2005.09.15 12:12
|t/p
|2202
|100.00
|1.2227
|1.2254
|1.2227
|10000.00
|3568270.00
|4405
|2005.09.15 12:13
|sell
|2203
|100.00
|1.2237
|1.2254
|1.2227
|4406
|2005.09.15 12:13
|t/p
|2203
|100.00
|1.2227
|1.2254
|1.2227
|10000.00
|3578270.00
|4407
|2005.09.15 12:13
|sell
|2204
|100.00
|1.2237
|1.2254
|1.2227
|4408
|2005.09.15 12:13
|t/p
|2204
|100.00
|1.2227
|1.2254
|1.2227
|10000.00
|3588270.00
|4409
|2005.09.15 12:13
|sell
|2205
|100.00
|1.2237
|1.2254
|1.2227
|4410
|2005.09.15 12:13
|t/p
|2205
|100.00
|1.2227
|1.2254
|1.2227
|10000.00
|3598270.00
|4411
|2005.09.15 12:32
|sell
|2206
|100.00
|1.2232
|1.2249
|1.2222
|4412
|2005.09.15 12:32
|t/p
|2206
|100.00
|1.2222
|1.2249
|1.2222
|10000.00
|3608270.00
|4413
|2005.09.15 12:32
|sell
|2207
|100.00
|1.2232
|1.2249
|1.2222
|4414
|2005.09.15 12:32
|t/p
|2207
|100.00
|1.2222
|1.2249
|1.2222
|10000.00
|3618270.00
|4415
|2005.09.15 12:32
|sell
|2208
|100.00
|1.2232
|1.2249
|1.2222
|4416
|2005.09.15 12:33
|t/p
|2208
|100.00
|1.2222
|1.2249
|1.2222
|10000.00
|3628270.00
|4417
|2005.09.15 12:33
|sell
|2209
|100.00
|1.2232
|1.2249
|1.2222
|4418
|2005.09.15 12:33
|t/p
|2209
|100.00
|1.2222
|1.2249
|1.2222
|10000.00
|3638270.00
|4419
|2005.09.15 12:33
|sell
|2210
|100.00
|1.2232
|1.2249
|1.2222
|4420
|2005.09.15 12:33
|t/p
|2210
|100.00
|1.2222
|1.2249
|1.2222
|10000.00
|3648270.00
|4421
|2005.09.15 12:33
|sell
|2211
|100.00
|1.2232
|1.2249
|1.2222
|4422
|2005.09.15 12:35
|t/p
|2211
|100.00
|1.2222
|1.2249
|1.2222
|10000.00
|3658270.00
|4423
|2005.09.15 12:36
|sell
|2212
|100.00
|1.2230
|1.2247
|1.2220
|4424
|2005.09.15 12:41
|t/p
|2212
|100.00
|1.2220
|1.2247
|1.2220
|10000.00
|3668270.00
|4425
|2005.09.15 12:41
|sell
|2213
|100.00
|1.2237
|1.2254
|1.2227
|4426
|2005.09.15 12:41
|t/p
|2213
|100.00
|1.2227
|1.2254
|1.2227
|10000.00
|3678270.00
|4427
|2005.09.15 12:41
|sell
|2214
|100.00
|1.2237
|1.2254
|1.2227
|4428
|2005.09.15 12:41
|t/p
|2214
|100.00
|1.2227
|1.2254
|1.2227
|10000.00
|3688270.00
|4429
|2005.09.15 12:41
|sell
|2215
|100.00
|1.2237
|1.2254
|1.2227
|4430
|2005.09.15 12:41
|t/p
|2215
|100.00
|1.2227
|1.2254
|1.2227
|10000.00
|3698270.00
|4431
|2005.09.15 12:41
|sell
|2216
|100.00
|1.2237
|1.2254
|1.2227
|4432
|2005.09.15 12:41
|t/p
|2216
|100.00
|1.2227
|1.2254
|1.2227
|10000.00
|3708270.00
|4433
|2005.09.15 12:42
|sell
|2217
|100.00
|1.2237
|1.2254
|1.2227
|4434
|2005.09.15 12:42
|t/p
|2217
|100.00
|1.2227
|1.2254
|1.2227
|10000.00
|3718270.00
|4435
|2005.09.15 12:42
|sell
|2218
|100.00
|1.2237
|1.2254
|1.2227
|4436
|2005.09.15 12:42
|t/p
|2218
|100.00
|1.2227
|1.2254
|1.2227
|10000.00
|3728270.00
|4437
|2005.09.15 13:25
|buy
|2219
|100.00
|1.2210
|1.2193
|1.2220
|4438
|2005.09.15 14:30
|t/p
|2219
|100.00
|1.2220
|1.2193
|1.2220
|10000.00
|3738270.00
|4439
|2005.09.15 15:14
|sell
|2220
|100.00
|1.2219
|1.2236
|1.2209
|4440
|2005.09.15 16:00
|t/p
|2220
|100.00
|1.2209
|1.2236
|1.2209
|10000.00
|3748270.00
|4441
|2005.09.15 16:03
|sell
|2221
|100.00
|1.2218
|1.2235
|1.2208
|4442
|2005.09.15 16:20
|s/l
|2221
|100.00
|1.2235
|1.2235
|1.2208
|-17000.00
|3731270.00
|4443
|2005.09.16 01:25
|buy
|2222
|100.00
|1.2228
|1.2211
|1.2238
|4444
|2005.09.16 01:44
|t/p
|2222
|100.00
|1.2238
|1.2211
|1.2238
|10000.00
|3741270.00
|4445
|2005.09.16 05:52
|sell
|2223
|100.00
|1.2299
|1.2316
|1.2289
|4446
|2005.09.16 06:00
|t/p
|2223
|100.00
|1.2289
|1.2316
|1.2289
|10000.00
|3751270.00
|4447
|2005.09.16 06:44
|sell
|2224
|100.00
|1.2294
|1.2311
|1.2284
|4448
|2005.09.16 07:00
|t/p
|2224
|100.00
|1.2284
|1.2311
|1.2284
|10000.00
|3761270.00
|4449
|2005.09.16 07:01
|sell
|2225
|100.00
|1.2288
|1.2305
|1.2278
|4450
|2005.09.16 07:55
|t/p
|2225
|100.00
|1.2278
|1.2305
|1.2278
|10000.00
|3771270.00
|4451
|2005.09.16 13:51
|buy
|2226
|100.00
|1.2225
|1.2208
|1.2235
|4452
|2005.09.16 14:08
|s/l
|2226
|100.00
|1.2208
|1.2208
|1.2235
|-17000.00
|3754270.00
|4453
|2005.09.16 14:12
|sell
|2227
|100.00
|1.2222
|1.2239
|1.2212
|4454
|2005.09.16 14:36
|t/p
|2227
|100.00
|1.2212
|1.2239
|1.2212
|10000.00
|3764270.00
|4455
|2005.09.16 14:44
|sell
|2228
|100.00
|1.2218
|1.2235
|1.2208
|4456
|2005.09.16 14:53
|t/p
|2228
|100.00
|1.2208
|1.2235
|1.2208
|10000.00
|3774270.00
|4457
|2005.09.16 14:57
|sell
|2229
|100.00
|1.2216
|1.2233
|1.2206
|4458
|2005.09.16 14:57
|t/p
|2229
|100.00
|1.2206
|1.2233
|1.2206
|10000.00
|3784270.00
|4459
|2005.09.16 14:57
|sell
|2230
|100.00
|1.2216
|1.2233
|1.2206
|4460
|2005.09.16 14:57
|t/p
|2230
|100.00
|1.2206
|1.2233
|1.2206
|10000.00
|3794270.00
|4461
|2005.09.16 14:57
|sell
|2231
|100.00
|1.2216
|1.2233
|1.2206
|4462
|2005.09.16 14:58
|t/p
|2231
|100.00
|1.2206
|1.2233
|1.2206
|10000.00
|3804270.00
|4463
|2005.09.16 14:58
|sell
|2232
|100.00
|1.2216
|1.2233
|1.2206
|4464
|2005.09.16 14:58
|t/p
|2232
|100.00
|1.2206
|1.2233
|1.2206
|10000.00
|3814270.00
|4465
|2005.09.16 14:58
|sell
|2233
|100.00
|1.2216
|1.2233
|1.2206
|4466
|2005.09.16 14:58
|t/p
|2233
|100.00
|1.2206
|1.2233
|1.2206
|10000.00
|3824270.00
|4467
|2005.09.16 14:58
|sell
|2234
|100.00
|1.2216
|1.2233
|1.2206
|4468
|2005.09.16 18:01
|s/l
|2234
|100.00
|1.2233
|1.2233
|1.2206
|-17000.00
|3807270.00
|4469
|2005.09.19 11:44
|sell
|2235
|100.00
|1.2145
|1.2162
|1.2135
|4470
|2005.09.19 12:30
|t/p
|2235
|100.00
|1.2135
|1.2162
|1.2135
|10000.00
|3817270.00
|4471
|2005.09.19 12:40
|sell
|2236
|100.00
|1.2138
|1.2155
|1.2128
|4472
|2005.09.19 12:56
|t/p
|2236
|100.00
|1.2128
|1.2155
|1.2128
|10000.00
|3827270.00
|4473
|2005.09.19 13:53
|buy
|2237
|100.00
|1.2141
|1.2124
|1.2151
|4474
|2005.09.19 14:16
|t/p
|2237
|100.00
|1.2151
|1.2124
|1.2151
|10000.00
|3837270.00
|4475
|2005.09.19 14:56
|sell
|2238
|100.00
|1.2155
|1.2172
|1.2145
|4476
|2005.09.19 17:14
|t/p
|2238
|100.00
|1.2145
|1.2172
|1.2145
|10000.00
|3847270.00
|4477
|2005.09.19 17:56
|sell
|2239
|100.00
|1.2143
|1.2160
|1.2133
|4478
|2005.09.20 01:21
|s/l
|2239
|100.00
|1.2160
|1.2160
|1.2133
|-17000.00
|3830270.00
|4479
|2005.09.20 08:18
|sell
|2240
|100.00
|1.2160
|1.2177
|1.2150
|4480
|2005.09.20 09:05
|t/p
|2240
|100.00
|1.2150
|1.2177
|1.2150
|10000.00
|3840270.00
|4481
|2005.09.20 09:14
|sell
|2241
|100.00
|1.2158
|1.2175
|1.2148
|4482
|2005.09.20 09:18
|t/p
|2241
|100.00
|1.2148
|1.2175
|1.2148
|10000.00
|3850270.00
|4483
|2005.09.20 09:27
|sell
|2242
|100.00
|1.2157
|1.2174
|1.2147
|4484
|2005.09.20 10:51
|s/l
|2242
|100.00
|1.2174
|1.2174
|1.2147
|-17000.00
|3833270.00
|4485
|2005.09.20 11:20
|sell
|2243
|100.00
|1.2171
|1.2188
|1.2161
|4486
|2005.09.20 12:02
|t/p
|2243
|100.00
|1.2161
|1.2188
|1.2161
|10000.00
|3843270.00
|4487
|2005.09.20 15:14
|sell
|2244
|100.00
|1.2173
|1.2190
|1.2163
|4488
|2005.09.20 16:06
|s/l
|2244
|100.00
|1.2190
|1.2190
|1.2163
|-17000.00
|3826270.00
|4489
|2005.09.20 18:16
|sell
|2245
|100.00
|1.2169
|1.2186
|1.2159
|4490
|2005.09.20 18:22
|t/p
|2245
|100.00
|1.2159
|1.2186
|1.2159
|10000.00
|3836270.00
|4491
|2005.09.20 18:41
|buy
|2246
|100.00
|1.2135
|1.2118
|1.2145
|4492
|2005.09.20 20:18
|s/l
|2246
|100.00
|1.2118
|1.2118
|1.2145
|-17000.00
|3819270.00
|4493
|2005.09.21 02:40
|sell
|2247
|100.00
|1.2155
|1.2172
|1.2145
|4494
|2005.09.21 03:14
|s/l
|2247
|100.00
|1.2172
|1.2172
|1.2145
|-17000.00
|3802270.00
|4495
|2005.09.21 05:38
|sell
|2248
|100.00
|1.2211
|1.2228
|1.2201
|4496
|2005.09.21 05:44
|t/p
|2248
|100.00
|1.2201
|1.2228
|1.2201
|10000.00
|3812270.00
|4497
|2005.09.21 06:10
|sell
|2249
|100.00
|1.2193
|1.2210
|1.2183
|4498
|2005.09.21 06:37
|s/l
|2249
|100.00
|1.2210
|1.2210
|1.2183
|-17000.00
|3795270.00
|4499
|2005.09.21 07:52
|sell
|2250
|100.00
|1.2196
|1.2213
|1.2186
|4500
|2005.09.21 08:00
|s/l
|2250
|100.00
|1.2213
|1.2213
|1.2186
|-17000.00
|3778270.00
|4501
|2005.09.21 09:11
|sell
|2251
|100.00
|1.2228
|1.2245
|1.2218
|4502
|2005.09.21 09:32
|t/p
|2251
|100.00
|1.2218
|1.2245
|1.2218
|10000.00
|3788270.00
|4503
|2005.09.21 09:37
|sell
|2252
|100.00
|1.2219
|1.2236
|1.2209
|4504
|2005.09.21 09:42
|t/p
|2252
|100.00
|1.2209
|1.2236
|1.2209
|10000.00
|3798270.00
|4505
|2005.09.21 09:42
|sell
|2253
|100.00
|1.2219
|1.2236
|1.2209
|4506
|2005.09.21 09:42
|t/p
|2253
|100.00
|1.2209
|1.2236
|1.2209
|10000.00
|3808270.00
|4507
|2005.09.21 09:42
|sell
|2254
|100.00
|1.2219
|1.2236
|1.2209
|4508
|2005.09.21 09:42
|t/p
|2254
|100.00
|1.2209
|1.2236
|1.2209
|10000.00
|3818270.00
|4509
|2005.09.21 09:43
|sell
|2255
|100.00
|1.2219
|1.2236
|1.2209
|4510
|2005.09.21 09:43
|t/p
|2255
|100.00
|1.2209
|1.2236
|1.2209
|10000.00
|3828270.00
|4511
|2005.09.21 09:43
|sell
|2256
|100.00
|1.2219
|1.2236
|1.2209
|4512
|2005.09.21 09:43
|t/p
|2256
|100.00
|1.2209
|1.2236
|1.2209
|10000.00
|3838270.00
|4513
|2005.09.21 09:43
|sell
|2257
|100.00
|1.2219
|1.2236
|1.2209
|4514
|2005.09.21 09:43
|t/p
|2257
|100.00
|1.2209
|1.2236
|1.2209
|10000.00
|3848270.00
|4515
|2005.09.21 09:43
|sell
|2258
|100.00
|1.2219
|1.2236
|1.2209
|4516
|2005.09.21 09:44
|t/p
|2258
|100.00
|1.2209
|1.2236
|1.2209
|10000.00
|3858270.00
|4517
|2005.09.21 10:52
|sell
|2259
|100.00
|1.2221
|1.2238
|1.2211
|4518
|2005.09.21 11:44
|s/l
|2259
|100.00
|1.2238
|1.2238
|1.2211
|-17000.00
|3841270.00
|4519
|2005.09.21 11:44
|sell
|2260
|100.00
|1.2236
|1.2253
|1.2226
|4520
|2005.09.21 11:44
|t/p
|2260
|100.00
|1.2226
|1.2253
|1.2226
|10000.00
|3851270.00
|4521
|2005.09.21 11:44
|sell
|2261
|100.00
|1.2232
|1.2249
|1.2222
|4522
|2005.09.21 13:16
|t/p
|2261
|100.00
|1.2222
|1.2249
|1.2222
|10000.00
|3861270.00
|4523
|2005.09.21 13:59
|sell
|2262
|100.00
|1.2222
|1.2239
|1.2212
|4524
|2005.09.21 14:02
|s/l
|2262
|100.00
|1.2239
|1.2239
|1.2212
|-17000.00
|3844270.00
|4525
|2005.09.21 14:41
|sell
|2263
|100.00
|1.2229
|1.2246
|1.2219
|4526
|2005.09.21 15:18
|t/p
|2263
|100.00
|1.2219
|1.2246
|1.2219
|10000.00
|3854270.00
|4527
|2005.09.21 15:36
|sell
|2264
|100.00
|1.2211
|1.2228
|1.2201
|4528
|2005.09.21 16:38
|t/p
|2264
|100.00
|1.2201
|1.2228
|1.2201
|10000.00
|3864270.00
|4529
|2005.09.21 16:44
|sell
|2265
|100.00
|1.2207
|1.2224
|1.2197
|4530
|2005.09.21 17:44
|s/l
|2265
|100.00
|1.2224
|1.2224
|1.2197
|-17000.00
|3847270.00
|4531
|2005.09.22 00:11
|sell
|2266
|100.00
|1.2267
|1.2284
|1.2257
|4532
|2005.09.22 00:44
|t/p
|2266
|100.00
|1.2257
|1.2284
|1.2257
|10000.00
|3857270.00
|4533
|2005.09.22 01:44
|sell
|2267
|100.00
|1.2226
|1.2243
|1.2216
|4534
|2005.09.22 01:46
|t/p
|2267
|100.00
|1.2216
|1.2243
|1.2216
|10000.00
|3867270.00
|4535
|2005.09.22 01:47
|sell
|2268
|100.00
|1.2226
|1.2243
|1.2216
|4536
|2005.09.22 01:47
|t/p
|2268
|100.00
|1.2216
|1.2243
|1.2216
|10000.00
|3877270.00
|4537
|2005.09.22 01:47
|sell
|2269
|100.00
|1.2226
|1.2243
|1.2216
|4538
|2005.09.22 01:47
|t/p
|2269
|100.00
|1.2216
|1.2243
|1.2216
|10000.00
|3887270.00
|4539
|2005.09.22 01:47
|sell
|2270
|100.00
|1.2226
|1.2243
|1.2216
|4540
|2005.09.22 01:47
|t/p
|2270
|100.00
|1.2216
|1.2243
|1.2216
|10000.00
|3897270.00
|4541
|2005.09.22 01:48
|sell
|2271
|100.00
|1.2226
|1.2243
|1.2216
|4542
|2005.09.22 01:48
|t/p
|2271
|100.00
|1.2216
|1.2243
|1.2216
|10000.00
|3907270.00
|4543
|2005.09.22 01:48
|sell
|2272
|100.00
|1.2226
|1.2243
|1.2216
|4544
|2005.09.22 01:48
|t/p
|2272
|100.00
|1.2216
|1.2243
|1.2216
|10000.00
|3917270.00
|4545
|2005.09.22 01:48
|sell
|2273
|100.00
|1.2226
|1.2243
|1.2216
|4546
|2005.09.22 01:48
|t/p
|2273
|100.00
|1.2216
|1.2243
|1.2216
|10000.00
|3927270.00
|4547
|2005.09.22 01:54
|sell
|2274
|100.00
|1.2226
|1.2243
|1.2216
|4548
|2005.09.22 01:56
|t/p
|2274
|100.00
|1.2216
|1.2243
|1.2216
|10000.00
|3937270.00
|4549
|2005.09.22 02:01
|sell
|2275
|100.00
|1.2209
|1.2226
|1.2199
|4550
|2005.09.22 02:10
|t/p
|2275
|100.00
|1.2199
|1.2226
|1.2199
|10000.00
|3947270.00
|4551
|2005.09.22 04:14
|sell
|2276
|100.00
|1.2213
|1.2230
|1.2203
|4552
|2005.09.22 04:44
|t/p
|2276
|100.00
|1.2203
|1.2230
|1.2203
|10000.00
|3957270.00
|4553
|2005.09.22 06:07
|sell
|2277
|100.00
|1.2215
|1.2232
|1.2205
|4554
|2005.09.22 06:38
|s/l
|2277
|100.00
|1.2232
|1.2232
|1.2205
|-17000.00
|3940270.00
|4555
|2005.09.22 10:12
|sell
|2278
|100.00
|1.2214
|1.2231
|1.2204
|4556
|2005.09.22 11:14
|s/l
|2278
|100.00
|1.2231
|1.2231
|1.2204
|-17000.00
|3923270.00
|4557
|2005.09.22 11:56
|sell
|2279
|100.00
|1.2232
|1.2249
|1.2222
|4558
|2005.09.22 12:30
|t/p
|2279
|100.00
|1.2222
|1.2249
|1.2222
|10000.00
|3933270.00
|4559
|2005.09.22 12:36
|sell
|2280
|100.00
|1.2223
|1.2240
|1.2213
|4560
|2005.09.22 12:44
|t/p
|2280
|100.00
|1.2213
|1.2240
|1.2213
|10000.00
|3943270.00
|4561
|2005.09.22 13:25
|buy
|2281
|100.00
|1.2206
|1.2189
|1.2216
|4562
|2005.09.22 13:38
|s/l
|2281
|100.00
|1.2189
|1.2189
|1.2216
|-17000.00
|3926270.00
|4563
|2005.09.22 13:44
|sell
|2282
|100.00
|1.2197
|1.2214
|1.2187
|4564
|2005.09.22 14:06
|t/p
|2282
|100.00
|1.2187
|1.2214
|1.2187
|10000.00
|3936270.00
|4565
|2005.09.23 01:17
|sell
|2283
|100.00
|1.2149
|1.2166
|1.2139
|4566
|2005.09.23 06:32
|t/p
|2283
|100.00
|1.2139
|1.2166
|1.2139
|10000.00
|3946270.00
|4567
|2005.09.23 07:26
|buy
|2284
|100.00
|1.2120
|1.2103
|1.2130
|4568
|2005.09.23 08:00
|t/p
|2284
|100.00
|1.2130
|1.2103
|1.2130
|10000.00
|3956270.00
|4569
|2005.09.23 08:47
|sell
|2285
|100.00
|1.2134
|1.2151
|1.2124
|4570
|2005.09.23 08:51
|t/p
|2285
|100.00
|1.2124
|1.2151
|1.2124
|10000.00
|3966270.00
|4571
|2005.09.23 09:52
|sell
|2286
|100.00
|1.2132
|1.2149
|1.2122
|4572
|2005.09.23 10:30
|t/p
|2286
|100.00
|1.2122
|1.2149
|1.2122
|10000.00
|3976270.00
|4573
|2005.09.23 10:42
|sell
|2287
|100.00
|1.2120
|1.2137
|1.2110
|4574
|2005.09.23 12:35
|t/p
|2287
|100.00
|1.2110
|1.2137
|1.2110
|10000.00
|3986270.00
|4575
|2005.09.23 13:42
|sell
|2288
|100.00
|1.2075
|1.2092
|1.2065
|4576
|2005.09.23 14:14
|s/l
|2288
|100.00
|1.2092
|1.2092
|1.2065
|-17000.00
|3969270.00
|4577
|2005.09.26 00:42
|sell
|2289
|100.00
|1.2024
|1.2041
|1.2014
|4578
|2005.09.26 03:44
|s/l
|2289
|100.00
|1.2041
|1.2041
|1.2014
|-17000.00
|3952270.00
|4579
|2005.09.26 05:21
|sell
|2290
|100.00
|1.2041
|1.2058
|1.2031
|4580
|2005.09.26 06:00
|t/p
|2290
|100.00
|1.2031
|1.2058
|1.2031
|10000.00
|3962270.00
|4581
|2005.09.26 06:02
|sell
|2291
|100.00
|1.2036
|1.2053
|1.2026
|4582
|2005.09.26 07:08
|t/p
|2291
|100.00
|1.2026
|1.2053
|1.2026
|10000.00
|3972270.00
|4583
|2005.09.26 12:29
|sell
|2292
|100.00
|1.2035
|1.2052
|1.2025
|4584
|2005.09.26 13:07
|t/p
|2292
|100.00
|1.2025
|1.2052
|1.2025
|10000.00
|3982270.00
|4585
|2005.09.26 16:11
|sell
|2293
|100.00
|1.2060
|1.2077
|1.2050
|4586
|2005.09.26 17:30
|t/p
|2293
|100.00
|1.2050
|1.2077
|1.2050
|10000.00
|3992270.00
|4587
|2005.09.26 23:59
|sell
|2294
|100.00
|1.2074
|1.2091
|1.2064
|4588
|2005.09.27 01:14
|t/p
|2294
|100.00
|1.2064
|1.2091
|1.2064
|10000.00
|4002270.00
|4589
|2005.09.27 01:41
|sell
|2295
|100.00
|1.2045
|1.2062
|1.2035
|4590
|2005.09.27 01:56
|t/p
|2295
|100.00
|1.2035
|1.2062
|1.2035
|10000.00
|4012270.00
|4591
|2005.09.27 08:03
|buy
|2296
|100.00
|1.2010
|1.1993
|1.2020
|4592
|2005.09.27 08:12
|t/p
|2296
|100.00
|1.2020
|1.1993
|1.2020
|10000.00
|4022270.00
|4593
|2005.09.27 08:56
|sell
|2297
|100.00
|1.2043
|1.2060
|1.2033
|4594
|2005.09.27 09:30
|t/p
|2297
|100.00
|1.2033
|1.2060
|1.2033
|10000.00
|4032270.00
|4595
|2005.09.27 12:44
|sell
|2298
|100.00
|1.2012
|1.2029
|1.2002
|4596
|2005.09.27 14:00
|s/l
|2298
|100.00
|1.2029
|1.2029
|1.2002
|-17000.00
|4015270.00
|4597
|2005.09.27 14:01
|sell
|2299
|100.00
|1.2030
|1.2047
|1.2020
|4598
|2005.09.27 14:01
|t/p
|2299
|100.00
|1.2020
|1.2047
|1.2020
|10000.00
|4025270.00
|4599
|2005.09.27 14:01
|sell
|2300
|100.00
|1.2030
|1.2047
|1.2020
|4600
|2005.09.27 14:01
|t/p
|2300
|100.00
|1.2020
|1.2047
|1.2020
|10000.00
|4035270.00
|4601
|2005.09.27 14:01
|sell
|2301
|100.00
|1.2030
|1.2047
|1.2020
|4602
|2005.09.27 14:01
|t/p
|2301
|100.00
|1.2020
|1.2047
|1.2020
|10000.00
|4045270.00
|4603
|2005.09.27 14:01
|sell
|2302
|100.00
|1.2030
|1.2047
|1.2020
|4604
|2005.09.27 14:01
|t/p
|2302
|100.00
|1.2020
|1.2047
|1.2020
|10000.00
|4055270.00
|4605
|2005.09.27 14:02
|sell
|2303
|100.00
|1.2030
|1.2047
|1.2020
|4606
|2005.09.27 14:02
|t/p
|2303
|100.00
|1.2020
|1.2047
|1.2020
|10000.00
|4065270.00
|4607
|2005.09.27 14:41
|sell
|2304
|100.00
|1.2026
|1.2043
|1.2016
|4608
|2005.09.27 14:41
|t/p
|2304
|100.00
|1.2016
|1.2043
|1.2016
|10000.00
|4075270.00
|4609
|2005.09.27 14:41
|sell
|2305
|100.00
|1.2026
|1.2043
|1.2016
|4610
|2005.09.27 14:41
|t/p
|2305
|100.00
|1.2016
|1.2043
|1.2016
|10000.00
|4085270.00
|4611
|2005.09.27 14:41
|sell
|2306
|100.00
|1.2026
|1.2043
|1.2016
|4612
|2005.09.27 14:41
|t/p
|2306
|100.00
|1.2016
|1.2043
|1.2016
|10000.00
|4095270.00
|4613
|2005.09.27 14:41
|sell
|2307
|100.00
|1.2026
|1.2043
|1.2016
|4614
|2005.09.27 14:41
|t/p
|2307
|100.00
|1.2016
|1.2043
|1.2016
|10000.00
|4105270.00
|4615
|2005.09.27 14:42
|sell
|2308
|100.00
|1.2026
|1.2043
|1.2016
|4616
|2005.09.27 14:42
|t/p
|2308
|100.00
|1.2016
|1.2043
|1.2016
|10000.00
|4115270.00
|4617
|2005.09.27 16:03
|sell
|2309
|100.00
|1.2010
|1.2027
|1.2000
|4618
|2005.09.27 16:31
|t/p
|2309
|100.00
|1.2000
|1.2027
|1.2000
|10000.00
|4125270.00
|4619
|2005.09.28 02:18
|sell
|2310
|100.00
|1.2024
|1.2041
|1.2014
|4620
|2005.09.28 03:48
|s/l
|2310
|100.00
|1.2041
|1.2041
|1.2014
|-17000.00
|4108270.00
|4621
|2005.09.28 05:51
|sell
|2311
|100.00
|1.2029
|1.2046
|1.2019
|4622
|2005.09.28 08:33
|t/p
|2311
|100.00
|1.2019
|1.2046
|1.2019
|10000.00
|4118270.00
|4623
|2005.09.28 08:33
|sell
|2312
|100.00
|1.2024
|1.2041
|1.2014
|4624
|2005.09.28 08:36
|t/p
|2312
|100.00
|1.2014
|1.2041
|1.2014
|10000.00
|4128270.00
|4625
|2005.09.28 11:51
|sell
|2313
|100.00
|1.2031
|1.2048
|1.2021
|4626
|2005.09.28 13:18
|t/p
|2313
|100.00
|1.2021
|1.2048
|1.2021
|10000.00
|4138270.00
|4627
|2005.09.28 13:22
|sell
|2314
|100.00
|1.2026
|1.2043
|1.2016
|4628
|2005.09.28 14:47
|t/p
|2314
|100.00
|1.2016
|1.2043
|1.2016
|10000.00
|4148270.00
|4629
|2005.09.28 15:46
|sell
|2315
|100.00
|1.2016
|1.2033
|1.2006
|4630
|2005.09.28 15:46
|t/p
|2315
|100.00
|1.2006
|1.2033
|1.2006
|10000.00
|4158270.00
|4631
|2005.09.28 15:46
|sell
|2316
|100.00
|1.2016
|1.2033
|1.2006
|4632
|2005.09.28 15:46
|t/p
|2316
|100.00
|1.2006
|1.2033
|1.2006
|10000.00
|4168270.00
|4633
|2005.09.28 15:46
|sell
|2317
|100.00
|1.2016
|1.2033
|1.2006
|4634
|2005.09.28 15:46
|t/p
|2317
|100.00
|1.2006
|1.2033
|1.2006
|10000.00
|4178270.00
|4635
|2005.09.28 15:46
|sell
|2318
|100.00
|1.2016
|1.2033
|1.2006
|4636
|2005.09.28 15:46
|t/p
|2318
|100.00
|1.2006
|1.2033
|1.2006
|10000.00
|4188270.00
|4637
|2005.09.28 15:46
|sell
|2319
|100.00
|1.2016
|1.2033
|1.2006
|4638
|2005.09.28 15:47
|t/p
|2319
|100.00
|1.2006
|1.2033
|1.2006
|10000.00
|4198270.00
|4639
|2005.09.28 15:47
|sell
|2320
|100.00
|1.2016
|1.2033
|1.2006
|4640
|2005.09.28 15:47
|t/p
|2320
|100.00
|1.2006
|1.2033
|1.2006
|10000.00
|4208270.00
|4641
|2005.09.28 15:47
|sell
|2321
|100.00
|1.2016
|1.2033
|1.2006
|4642
|2005.09.28 15:50
|t/p
|2321
|100.00
|1.2006
|1.2033
|1.2006
|10000.00
|4218270.00
|4643
|2005.09.28 15:57
|sell
|2322
|100.00
|1.2014
|1.2031
|1.2004
|4644
|2005.09.28 15:57
|t/p
|2322
|100.00
|1.2004
|1.2031
|1.2004
|10000.00
|4228270.00
|4645
|2005.09.28 15:57
|sell
|2323
|100.00
|1.2014
|1.2031
|1.2004
|4646
|2005.09.28 15:57
|t/p
|2323
|100.00
|1.2004
|1.2031
|1.2004
|10000.00
|4238270.00
|4647
|2005.09.28 15:57
|sell
|2324
|100.00
|1.2014
|1.2031
|1.2004
|4648
|2005.09.28 15:57
|t/p
|2324
|100.00
|1.2004
|1.2031
|1.2004
|10000.00
|4248270.00
|4649
|2005.09.28 15:58
|sell
|2325
|100.00
|1.2014
|1.2031
|1.2004
|4650
|2005.09.28 15:58
|t/p
|2325
|100.00
|1.2004
|1.2031
|1.2004
|10000.00
|4258270.00
|4651
|2005.09.28 15:58
|sell
|2326
|100.00
|1.2014
|1.2031
|1.2004
|4652
|2005.09.28 15:58
|t/p
|2326
|100.00
|1.2004
|1.2031
|1.2004
|10000.00
|4268270.00
|4653
|2005.09.28 15:58
|sell
|2327
|100.00
|1.2014
|1.2031
|1.2004
|4654
|2005.09.28 15:58
|t/p
|2327
|100.00
|1.2004
|1.2031
|1.2004
|10000.00
|4278270.00
|4655
|2005.09.28 15:59
|sell
|2328
|100.00
|1.2014
|1.2031
|1.2004
|4656
|2005.09.28 16:00
|s/l
|2328
|100.00
|1.2031
|1.2031
|1.2004
|-17000.00
|4261270.00
|4657
|2005.09.28 16:41
|sell
|2329
|100.00
|1.2046
|1.2063
|1.2036
|4658
|2005.09.28 16:48
|t/p
|2329
|100.00
|1.2036
|1.2063
|1.2036
|10000.00
|4271270.00
|4659
|2005.09.28 17:23
|sell
|2330
|100.00
|1.2035
|1.2052
|1.2025
|4660
|2005.09.28 22:37
|s/l
|2330
|100.00
|1.2052
|1.2052
|1.2025
|-17000.00
|4254270.00
|4661
|2005.09.28 23:44
|sell
|2331
|100.00
|1.2062
|1.2079
|1.2052
|4662
|2005.09.29 00:01
|t/p
|2331
|100.00
|1.2052
|1.2079
|1.2052
|10000.00
|4264270.00
|4663
|2005.09.29 07:10
|sell
|2332
|100.00
|1.2065
|1.2082
|1.2055
|4664
|2005.09.29 08:02
|t/p
|2332
|100.00
|1.2055
|1.2082
|1.2055
|10000.00
|4274270.00
|4665
|2005.09.29 08:44
|sell
|2333
|100.00
|1.2052
|1.2069
|1.2042
|4666
|2005.09.29 09:14
|s/l
|2333
|100.00
|1.2069
|1.2069
|1.2042
|-17000.00
|4257270.00
|4667
|2005.09.29 12:21
|sell
|2334
|100.00
|1.2059
|1.2076
|1.2049
|4668
|2005.09.29 12:31
|t/p
|2334
|100.00
|1.2049
|1.2076
|1.2049
|10000.00
|4267270.00
|4669
|2005.09.29 12:41
|sell
|2335
|100.00
|1.2054
|1.2071
|1.2044
|4670
|2005.09.29 12:42
|t/p
|2335
|100.00
|1.2044
|1.2071
|1.2044
|10000.00
|4277270.00
|4671
|2005.09.29 12:42
|sell
|2336
|100.00
|1.2054
|1.2071
|1.2044
|4672
|2005.09.29 12:42
|t/p
|2336
|100.00
|1.2044
|1.2071
|1.2044
|10000.00
|4287270.00
|4673
|2005.09.29 12:42
|sell
|2337
|100.00
|1.2054
|1.2071
|1.2044
|4674
|2005.09.29 12:42
|t/p
|2337
|100.00
|1.2044
|1.2071
|1.2044
|10000.00
|4297270.00
|4675
|2005.09.29 12:43
|sell
|2338
|100.00
|1.2054
|1.2071
|1.2044
|4676
|2005.09.29 12:43
|t/p
|2338
|100.00
|1.2044
|1.2071
|1.2044
|10000.00
|4307270.00
|4677
|2005.09.29 12:43
|sell
|2339
|100.00
|1.2054
|1.2071
|1.2044
|4678
|2005.09.29 12:43
|t/p
|2339
|100.00
|1.2044
|1.2071
|1.2044
|10000.00
|4317270.00
|4679
|2005.09.29 12:43
|sell
|2340
|100.00
|1.2054
|1.2071
|1.2044
|4680
|2005.09.29 12:43
|t/p
|2340
|100.00
|1.2044
|1.2071
|1.2044
|10000.00
|4327270.00
|4681
|2005.09.29 13:27
|sell
|2341
|100.00
|1.2019
|1.2036
|1.2009
|4682
|2005.09.29 15:35
|s/l
|2341
|100.00
|1.2036
|1.2036
|1.2009
|-17000.00
|4310270.00
|4683
|2005.09.29 15:52
|buy
|2342
|100.00
|1.2020
|1.2003
|1.2030
|4684
|2005.09.29 17:46
|t/p
|2342
|100.00
|1.2030
|1.2003
|1.2030
|10000.00
|4320270.00
|4685
|2005.09.29 18:06
|buy
|2343
|100.00
|1.2043
|1.2026
|1.2053
|4686
|2005.09.29 22:21
|s/l
|2343
|100.00
|1.2026
|1.2026
|1.2053
|-17000.00
|4303270.00
|4687
|2005.09.30 00:57
|sell
|2344
|100.00
|1.2031
|1.2048
|1.2021
|4688
|2005.09.30 01:37
|s/l
|2344
|100.00
|1.2048
|1.2048
|1.2021
|-17000.00
|4286270.00
|4689
|2005.09.30 05:42
|sell
|2345
|100.00
|1.2036
|1.2053
|1.2026
|4690
|2005.09.30 07:05
|t/p
|2345
|100.00
|1.2026
|1.2053
|1.2026
|10000.00
|4296270.00
|4691
|2005.09.30 12:33
|sell
|2346
|100.00
|1.2045
|1.2062
|1.2035
|4692
|2005.09.30 12:44
|t/p
|2346
|100.00
|1.2035
|1.2062
|1.2035
|10000.00
|4306270.00
|4693
|2005.09.30 13:14
|sell
|2347
|100.00
|1.2035
|1.2052
|1.2025
|4694
|2005.09.30 13:31
|s/l
|2347
|100.00
|1.2052
|1.2052
|1.2025
|-17000.00
|4289270.00
|4695
|2005.09.30 13:50
|buy
|2348
|100.00
|1.2038
|1.2021
|1.2048
|4696
|2005.09.30 14:14
|t/p
|2348
|100.00
|1.2048
|1.2021
|1.2048
|10000.00
|4299270.00
|4697
|2005.09.30 15:10
|sell
|2349
|100.00
|1.2059
|1.2076
|1.2049
|4698
|2005.09.30 15:25
|s/l
|2349
|100.00
|1.2076
|1.2076
|1.2049
|-17000.00
|4282270.00
|4699
|2005.09.30 15:25
|sell
|2350
|100.00
|1.2074
|1.2091
|1.2064
|4700
|2005.09.30 15:25
|t/p
|2350
|100.00
|1.2064
|1.2091
|1.2064
|10000.00
|4292270.00
|4701
|2005.09.30 15:25
|sell
|2351
|100.00
|1.2059
|1.2076
|1.2049
|4702
|2005.09.30 15:25
|s/l
|2351
|100.00
|1.2076
|1.2076
|1.2049
|-17000.00
|4275270.00
|4703
|2005.09.30 15:25
|sell
|2352
|100.00
|1.2074
|1.2091
|1.2064
|4704
|2005.09.30 15:25
|t/p
|2352
|100.00
|1.2064
|1.2091
|1.2064
|10000.00
|4285270.00
|4705
|2005.09.30 15:25
|sell
|2353
|100.00
|1.2059
|1.2076
|1.2049
|4706
|2005.09.30 15:25
|s/l
|2353
|100.00
|1.2076
|1.2076
|1.2049
|-17000.00
|4268270.00
|4707
|2005.09.30 15:25
|sell
|2354
|100.00
|1.2074
|1.2091
|1.2064
|4708
|2005.09.30 15:25
|t/p
|2354
|100.00
|1.2064
|1.2091
|1.2064
|10000.00
|4278270.00
|4709
|2005.09.30 15:25
|sell
|2355
|100.00
|1.2059
|1.2076
|1.2049
|4710
|2005.09.30 15:25
|s/l
|2355
|100.00
|1.2076
|1.2076
|1.2049
|-17000.00
|4261270.00
|4711
|2005.09.30 15:25
|sell
|2356
|100.00
|1.2074
|1.2091
|1.2064
|4712
|2005.09.30 15:25
|t/p
|2356
|100.00
|1.2064
|1.2091
|1.2064
|10000.00
|4271270.00
|4713
|2005.09.30 15:25
|sell
|2357
|100.00
|1.2059
|1.2076
|1.2049
|4714
|2005.09.30 15:25
|s/l
|2357
|100.00
|1.2076
|1.2076
|1.2049
|-17000.00
|4254270.00
|4715
|2005.09.30 15:25
|sell
|2358
|100.00
|1.2074
|1.2091
|1.2064
|4716
|2005.09.30 15:25
|t/p
|2358
|100.00
|1.2064
|1.2091
|1.2064
|10000.00
|4264270.00
|4717
|2005.09.30 15:25
|sell
|2359
|100.00
|1.2059
|1.2076
|1.2049
|4718
|2005.09.30 15:26
|s/l
|2359
|100.00
|1.2076
|1.2076
|1.2049
|-17000.00
|4247270.00
|4719
|2005.09.30 15:26
|sell
|2360
|100.00
|1.2074
|1.2091
|1.2064
|4720
|2005.09.30 15:38
|s/l
|2360
|100.00
|1.2091
|1.2091
|1.2064
|-17000.00
|4230270.00
|4721
|2005.09.30 15:48
|buy
|2361
|100.00
|1.2057
|1.2040
|1.2067
|4722
|2005.09.30 15:48
|t/p
|2361
|100.00
|1.2067
|1.2040
|1.2067
|10000.00
|4240270.00
|4723
|2005.09.30 15:59
|buy
|2362
|100.00
|1.2064
|1.2047
|1.2074
|4724
|2005.09.30 16:16
|s/l
|2362
|100.00
|1.2047
|1.2047
|1.2074
|-17000.00
|4223270.00
|4725
|2005.09.30 16:16
|sell
|2363
|100.00
|1.2059
|1.2076
|1.2049
|4726
|2005.09.30 16:16
|t/p
|2363
|100.00
|1.2049
|1.2076
|1.2049
|10000.00
|4233270.00
|4727
|2005.09.30 16:16
|sell
|2364
|100.00
|1.2059
|1.2076
|1.2049
|4728
|2005.09.30 16:16
|t/p
|2364
|100.00
|1.2049
|1.2076
|1.2049
|10000.00
|4243270.00
|4729
|2005.09.30 16:16
|sell
|2365
|100.00
|1.2059
|1.2076
|1.2049
|4730
|2005.09.30 16:16
|t/p
|2365
|100.00
|1.2049
|1.2076
|1.2049
|10000.00
|4253270.00
|4731
|2005.09.30 16:16
|sell
|2366
|100.00
|1.2059
|1.2076
|1.2049
|4732
|2005.09.30 16:16
|t/p
|2366
|100.00
|1.2049
|1.2076
|1.2049
|10000.00
|4263270.00
|4733
|2005.09.30 16:16
|sell
|2367
|100.00
|1.2059
|1.2076
|1.2049
|4734
|2005.09.30 16:17
|t/p
|2367
|100.00
|1.2049
|1.2076
|1.2049
|10000.00
|4273270.00
|4735
|2005.09.30 16:17
|sell
|2368
|100.00
|1.2059
|1.2076
|1.2049
|4736
|2005.09.30 16:17
|t/p
|2368
|100.00
|1.2049
|1.2076
|1.2049
|10000.00
|4283270.00
|4737
|2005.09.30 16:18
|sell
|2369
|100.00
|1.2059
|1.2076
|1.2049
|4738
|2005.09.30 16:27
|t/p
|2369
|100.00
|1.2049
|1.2076
|1.2049
|10000.00
|4293270.00
|4739
|2005.09.30 16:27
|sell
|2370
|100.00
|1.2060
|1.2077
|1.2050
|4740
|2005.09.30 16:27
|t/p
|2370
|100.00
|1.2050
|1.2077
|1.2050
|10000.00
|4303270.00
|4741
|2005.09.30 16:27
|sell
|2371
|100.00
|1.2060
|1.2077
|1.2050
|4742
|2005.09.30 16:27
|t/p
|2371
|100.00
|1.2050
|1.2077
|1.2050
|10000.00
|4313270.00
|4743
|2005.09.30 16:27
|sell
|2372
|100.00
|1.2060
|1.2077
|1.2050
|4744
|2005.09.30 16:28
|t/p
|2372
|100.00
|1.2050
|1.2077
|1.2050
|10000.00
|4323270.00
|4745
|2005.09.30 16:28
|sell
|2373
|100.00
|1.2060
|1.2077
|1.2050
|4746
|2005.09.30 16:28
|t/p
|2373
|100.00
|1.2050
|1.2077
|1.2050
|10000.00
|4333270.00
|4747
|2005.09.30 16:28
|sell
|2374
|100.00
|1.2060
|1.2077
|1.2050
|4748
|2005.09.30 16:28
|t/p
|2374
|100.00
|1.2050
|1.2077
|1.2050
|10000.00
|4343270.00
|4749
|2005.09.30 16:28
|sell
|2375
|100.00
|1.2060
|1.2077
|1.2050
|4750
|2005.09.30 16:29
|t/p
|2375
|100.00
|1.2050
|1.2077
|1.2050
|10000.00
|4353270.00
|4751
|2005.09.30 16:33
|sell
|2376
|100.00
|1.2046
|1.2063
|1.2036
|4752
|2005.09.30 16:44
|t/p
|2376
|100.00
|1.2036
|1.2063
|1.2036
|10000.00
|4363270.00
|4753
|2005.10.03 00:01
|sell
|2377
|100.00
|1.2024
|1.2041
|1.2014
|4754
|2005.10.03 00:01
|t/p
|2377
|100.00
|1.2014
|1.2041
|1.2014
|10000.00
|4373270.00
|4755
|2005.10.03 00:01
|sell
|2378
|100.00
|1.2024
|1.2041
|1.2014
|4756
|2005.10.03 00:01
|t/p
|2378
|100.00
|1.2014
|1.2041
|1.2014
|10000.00
|4383270.00
|4757
|2005.10.03 00:01
|sell
|2379
|100.00
|1.2024
|1.2041
|1.2014
|4758
|2005.10.03 00:01
|t/p
|2379
|100.00
|1.2014
|1.2041
|1.2014
|10000.00
|4393270.00
|4759
|2005.10.03 00:01
|sell
|2380
|100.00
|1.2024
|1.2041
|1.2014
|4760
|2005.10.03 00:01
|t/p
|2380
|100.00
|1.2014
|1.2041
|1.2014
|10000.00
|4403270.00
|4761
|2005.10.03 00:02
|sell
|2381
|100.00
|1.2024
|1.2041
|1.2014
|4762
|2005.10.03 00:02
|t/p
|2381
|100.00
|1.2014
|1.2041
|1.2014
|10000.00
|4413270.00
|4763
|2005.10.03 00:02
|sell
|2382
|100.00
|1.2024
|1.2041
|1.2014
|4764
|2005.10.03 00:02
|t/p
|2382
|100.00
|1.2014
|1.2041
|1.2014
|10000.00
|4423270.00
|4765
|2005.10.03 00:05
|sell
|2383
|100.00
|1.2023
|1.2040
|1.2013
|4766
|2005.10.03 00:14
|t/p
|2383
|100.00
|1.2013
|1.2040
|1.2013
|10000.00
|4433270.00
|4767
|2005.10.03 00:33
|sell
|2384
|100.00
|1.2004
|1.2021
|1.1994
|4768
|2005.10.03 00:35
|t/p
|2384
|100.00
|1.1994
|1.2021
|1.1994
|10000.00
|4443270.00
|4769
|2005.10.03 00:35
|sell
|2385
|100.00
|1.2004
|1.2021
|1.1994
|4770
|2005.10.03 00:35
|t/p
|2385
|100.00
|1.1994
|1.2021
|1.1994
|10000.00
|4453270.00
|4771
|2005.10.03 00:35
|sell
|2386
|100.00
|1.2004
|1.2021
|1.1994
|4772
|2005.10.03 00:35
|t/p
|2386
|100.00
|1.1994
|1.2021
|1.1994
|10000.00
|4463270.00
|4773
|2005.10.03 00:35
|sell
|2387
|100.00
|1.2004
|1.2021
|1.1994
|4774
|2005.10.03 00:35
|t/p
|2387
|100.00
|1.1994
|1.2021
|1.1994
|10000.00
|4473270.00
|4775
|2005.10.03 00:35
|sell
|2388
|100.00
|1.2004
|1.2021
|1.1994
|4776
|2005.10.03 00:35
|t/p
|2388
|100.00
|1.1994
|1.2021
|1.1994
|10000.00
|4483270.00
|4777
|2005.10.03 00:35
|sell
|2389
|100.00
|1.2004
|1.2021
|1.1994
|4778
|2005.10.03 00:35
|t/p
|2389
|100.00
|1.1994
|1.2021
|1.1994
|10000.00
|4493270.00
|4779
|2005.10.03 00:35
|sell
|2390
|100.00
|1.2004
|1.2021
|1.1994
|4780
|2005.10.03 00:35
|t/p
|2390
|100.00
|1.1994
|1.2021
|1.1994
|10000.00
|4503270.00
|4781
|2005.10.03 02:36
|buy
|2391
|100.00
|1.1932
|1.1915
|1.1942
|4782
|2005.10.03 02:44
|t/p
|2391
|100.00
|1.1942
|1.1915
|1.1942
|10000.00
|4513270.00
|4783
|2005.10.03 03:12
|sell
|2392
|100.00
|1.1943
|1.1960
|1.1933
|4784
|2005.10.03 05:17
|s/l
|2392
|100.00
|1.1960
|1.1960
|1.1933
|-17000.00
|4496270.00
|4785
|2005.10.03 07:03
|sell
|2393
|100.00
|1.1967
|1.1984
|1.1957
|4786
|2005.10.03 07:03
|t/p
|2393
|100.00
|1.1957
|1.1984
|1.1957
|10000.00
|4506270.00
|4787
|2005.10.03 07:04
|sell
|2394
|100.00
|1.1967
|1.1984
|1.1957
|4788
|2005.10.03 07:04
|t/p
|2394
|100.00
|1.1957
|1.1984
|1.1957
|10000.00
|4516270.00
|4789
|2005.10.03 07:04
|sell
|2395
|100.00
|1.1967
|1.1984
|1.1957
|4790
|2005.10.03 07:04
|t/p
|2395
|100.00
|1.1957
|1.1984
|1.1957
|10000.00
|4526270.00
|4791
|2005.10.03 07:04
|sell
|2396
|100.00
|1.1967
|1.1984
|1.1957
|4792
|2005.10.03 07:04
|t/p
|2396
|100.00
|1.1957
|1.1984
|1.1957
|10000.00
|4536270.00
|4793
|2005.10.03 07:04
|sell
|2397
|100.00
|1.1967
|1.1984
|1.1957
|4794
|2005.10.03 07:04
|t/p
|2397
|100.00
|1.1957
|1.1984
|1.1957
|10000.00
|4546270.00
|4795
|2005.10.03 07:05
|sell
|2398
|100.00
|1.1967
|1.1984
|1.1957
|4796
|2005.10.03 07:12
|t/p
|2398
|100.00
|1.1957
|1.1984
|1.1957
|10000.00
|4556270.00
|4797
|2005.10.03 07:12
|sell
|2399
|100.00
|1.1969
|1.1986
|1.1959
|4798
|2005.10.03 07:12
|t/p
|2399
|100.00
|1.1959
|1.1986
|1.1959
|10000.00
|4566270.00
|4799
|2005.10.03 07:12
|sell
|2400
|100.00
|1.1969
|1.1986
|1.1959
|4800
|2005.10.03 07:12
|t/p
|2400
|100.00
|1.1959
|1.1986
|1.1959
|10000.00
|4576270.00
|4801
|2005.10.03 07:13
|sell
|2401
|100.00
|1.1969
|1.1986
|1.1959
|4802
|2005.10.03 07:13
|t/p
|2401
|100.00
|1.1959
|1.1986
|1.1959
|10000.00
|4586270.00
|4803
|2005.10.03 07:13
|sell
|2402
|100.00
|1.1969
|1.1986
|1.1959
|4804
|2005.10.03 07:13
|t/p
|2402
|100.00
|1.1959
|1.1986
|1.1959
|10000.00
|4596270.00
|4805
|2005.10.03 07:13
|sell
|2403
|100.00
|1.1969
|1.1986
|1.1959
|4806
|2005.10.03 07:13
|t/p
|2403
|100.00
|1.1959
|1.1986
|1.1959
|10000.00
|4606270.00
|4807
|2005.10.03 07:31
|sell
|2404
|100.00
|1.1960
|1.1977
|1.1950
|4808
|2005.10.03 08:25
|t/p
|2404
|100.00
|1.1950
|1.1977
|1.1950
|10000.00
|4616270.00
|4809
|2005.10.03 13:14
|sell
|2405
|100.00
|1.1934
|1.1951
|1.1924
|4810
|2005.10.03 14:00
|t/p
|2405
|100.00
|1.1924
|1.1951
|1.1924
|10000.00
|4626270.00
|4811
|2005.10.03 14:41
|sell
|2406
|100.00
|1.1913
|1.1930
|1.1903
|4812
|2005.10.04 00:25
|s/l
|2406
|100.00
|1.1930
|1.1930
|1.1903
|-17000.00
|4609270.00
|4813
|2005.10.04 01:06
|sell
|2407
|100.00
|1.1918
|1.1935
|1.1908
|4814
|2005.10.04 03:00
|s/l
|2407
|100.00
|1.1935
|1.1935
|1.1908
|-17000.00
|4592270.00
|4815
|2005.10.04 07:38
|buy
|2408
|100.00
|1.1918
|1.1901
|1.1928
|4816
|2005.10.04 08:14
|t/p
|2408
|100.00
|1.1928
|1.1901
|1.1928
|10000.00
|4602270.00
|4817
|2005.10.04 08:44
|sell
|2409
|100.00
|1.1925
|1.1942
|1.1915
|4818
|2005.10.04 09:37
|s/l
|2409
|100.00
|1.1942
|1.1942
|1.1915
|-17000.00
|4585270.00
|4819
|2005.10.04 12:29
|buy
|2410
|100.00
|1.1933
|1.1916
|1.1943
|4820
|2005.10.04 13:33
|t/p
|2410
|100.00
|1.1943
|1.1916
|1.1943
|10000.00
|4595270.00
|4821
|2005.10.04 13:46
|buy
|2411
|100.00
|1.1936
|1.1919
|1.1946
|4822
|2005.10.04 15:31
|s/l
|2411
|100.00
|1.1919
|1.1919
|1.1946
|-17000.00
|4578270.00
|4823
|2005.10.04 17:44
|sell
|2412
|100.00
|1.1928
|1.1945
|1.1918
|4824
|2005.10.05 01:56
|s/l
|2412
|100.00
|1.1945
|1.1945
|1.1918
|-17000.00
|4561270.00
|4825
|2005.10.05 05:12
|sell
|2413
|100.00
|1.1958
|1.1975
|1.1948
|4826
|2005.10.05 05:15
|t/p
|2413
|100.00
|1.1948
|1.1975
|1.1948
|10000.00
|4571270.00
|4827
|2005.10.05 06:18
|sell
|2414
|100.00
|1.1946
|1.1963
|1.1936
|4828
|2005.10.05 07:30
|s/l
|2414
|100.00
|1.1963
|1.1963
|1.1936
|-17000.00
|4554270.00
|4829
|2005.10.05 07:36
|buy
|2415
|100.00
|1.1948
|1.1931
|1.1958
|4830
|2005.10.05 07:41
|t/p
|2415
|100.00
|1.1958
|1.1931
|1.1958
|10000.00
|4564270.00
|4831
|2005.10.05 08:11
|sell
|2416
|100.00
|1.1966
|1.1983
|1.1956
|4832
|2005.10.05 08:31
|t/p
|2416
|100.00
|1.1956
|1.1983
|1.1956
|10000.00
|4574270.00
|4833
|2005.10.05 08:52
|sell
|2417
|100.00
|1.1961
|1.1978
|1.1951
|4834
|2005.10.05 12:05
|t/p
|2417
|100.00
|1.1951
|1.1978
|1.1951
|10000.00
|4584270.00
|4835
|2005.10.05 13:26
|buy
|2418
|100.00
|1.1933
|1.1916
|1.1943
|4836
|2005.10.05 14:00
|t/p
|2418
|100.00
|1.1943
|1.1916
|1.1943
|10000.00
|4594270.00
|4837
|2005.10.05 14:41
|buy
|2419
|100.00
|1.1963
|1.1946
|1.1973
|4838
|2005.10.05 14:41
|t/p
|2419
|100.00
|1.1973
|1.1946
|1.1973
|10000.00
|4604270.00
|4839
|2005.10.05 14:42
|buy
|2420
|100.00
|1.1963
|1.1946
|1.1973
|4840
|2005.10.05 14:42
|t/p
|2420
|100.00
|1.1973
|1.1946
|1.1973
|10000.00
|4614270.00
|4841
|2005.10.05 14:42
|buy
|2421
|100.00
|1.1964
|1.1947
|1.1974
|4842
|2005.10.05 14:43
|t/p
|2421
|100.00
|1.1974
|1.1947
|1.1974
|10000.00
|4624270.00
|4843
|2005.10.05 14:43
|buy
|2422
|100.00
|1.1964
|1.1947
|1.1974
|4844
|2005.10.05 14:43
|t/p
|2422
|100.00
|1.1974
|1.1947
|1.1974
|10000.00
|4634270.00
|4845
|2005.10.05 14:44
|buy
|2423
|100.00
|1.1958
|1.1941
|1.1968
|4846
|2005.10.05 15:33
|t/p
|2423
|100.00
|1.1968
|1.1941
|1.1968
|10000.00
|4644270.00
|4847
|2005.10.05 16:40
|sell
|2424
|100.00
|1.1964
|1.1981
|1.1954
|4848
|2005.10.05 18:37
|t/p
|2424
|100.00
|1.1954
|1.1981
|1.1954
|10000.00
|4654270.00
|4849
|2005.10.05 22:11
|sell
|2425
|100.00
|1.2013
|1.2030
|1.2003
|4850
|2005.10.05 22:13
|t/p
|2425
|100.00
|1.2003
|1.2030
|1.2003
|10000.00
|4664270.00
|4851
|2005.10.05 23:15
|sell
|2426
|100.00
|1.2013
|1.2030
|1.2003
|4852
|2005.10.06 00:02
|s/l
|2426
|100.00
|1.2030
|1.2030
|1.2003
|-17000.00
|4647270.00
|4853
|2005.10.06 00:31
|sell
|2427
|100.00
|1.2043
|1.2060
|1.2033
|4854
|2005.10.06 00:56
|s/l
|2427
|100.00
|1.2060
|1.2060
|1.2033
|-17000.00
|4630270.00
|4855
|2005.10.06 01:10
|sell
|2428
|100.00
|1.2055
|1.2072
|1.2045
|4856
|2005.10.06 01:15
|t/p
|2428
|100.00
|1.2045
|1.2072
|1.2045
|10000.00
|4640270.00
|4857
|2005.10.06 09:53
|buy
|2429
|100.00
|1.2058
|1.2041
|1.2068
|4858
|2005.10.06 10:17
|s/l
|2429
|100.00
|1.2041
|1.2041
|1.2068
|-17000.00
|4623270.00
|4859
|2005.10.06 11:46
|sell
|2430
|100.00
|1.2062
|1.2079
|1.2052
|4860
|2005.10.06 12:18
|t/p
|2430
|100.00
|1.2052
|1.2079
|1.2052
|10000.00
|4633270.00
|4861
|2005.10.06 12:23
|sell
|2431
|100.00
|1.2065
|1.2082
|1.2055
|4862
|2005.10.06 12:56
|s/l
|2431
|100.00
|1.2082
|1.2082
|1.2055
|-17000.00
|4616270.00
|4863
|2005.10.06 12:56
|sell
|2432
|100.00
|1.2080
|1.2097
|1.2070
|4864
|2005.10.06 13:07
|s/l
|2432
|100.00
|1.2097
|1.2097
|1.2070
|-17000.00
|4599270.00
|4865
|2005.10.06 13:54
|sell
|2433
|100.00
|1.2119
|1.2136
|1.2109
|4866
|2005.10.06 13:56
|s/l
|2433
|100.00
|1.2136
|1.2136
|1.2109
|-17000.00
|4582270.00
|4867
|2005.10.06 14:09
|sell
|2434
|100.00
|1.2137
|1.2154
|1.2127
|4868
|2005.10.06 14:20
|t/p
|2434
|100.00
|1.2127
|1.2154
|1.2127
|10000.00
|4592270.00
|4869
|2005.10.06 14:23
|sell
|2435
|100.00
|1.2134
|1.2151
|1.2124
|4870
|2005.10.06 15:15
|t/p
|2435
|100.00
|1.2124
|1.2151
|1.2124
|10000.00
|4602270.00
|4871
|2005.10.06 16:16
|sell
|2436
|100.00
|1.2135
|1.2152
|1.2125
|4872
|2005.10.06 16:30
|s/l
|2436
|100.00
|1.2152
|1.2152
|1.2125
|-17000.00
|4585270.00
|4873
|2005.10.06 18:46
|buy
|2437
|100.00
|1.2189
|1.2172
|1.2199
|4874
|2005.10.06 18:53
|t/p
|2437
|100.00
|1.2199
|1.2172
|1.2199
|10000.00
|4595270.00
|4875
|2005.10.06 18:57
|buy
|2438
|100.00
|1.2189
|1.2172
|1.2199
|4876
|2005.10.06 22:17
|s/l
|2438
|100.00
|1.2172
|1.2172
|1.2199
|-17000.00
|4578270.00
|4877
|2005.10.07 10:27
|sell
|2439
|100.00
|1.2154
|1.2171
|1.2144
|4878
|2005.10.07 12:17
|t/p
|2439
|100.00
|1.2144
|1.2171
|1.2144
|10000.00
|4588270.00
|4879
|2005.10.07 13:10
|buy
|2440
|100.00
|1.2110
|1.2093
|1.2120
|4880
|2005.10.07 13:26
|s/l
|2440
|100.00
|1.2093
|1.2093
|1.2120
|-17000.00
|4571270.00
|4881
|2005.10.07 13:27
|sell
|2441
|100.00
|1.2111
|1.2128
|1.2101
|4882
|2005.10.07 13:28
|t/p
|2441
|100.00
|1.2101
|1.2128
|1.2101
|10000.00
|4581270.00
|4883
|2005.10.07 13:28
|sell
|2442
|100.00
|1.2111
|1.2128
|1.2101
|4884
|2005.10.07 13:41
|t/p
|2442
|100.00
|1.2101
|1.2128
|1.2101
|10000.00
|4591270.00
|4885
|2005.10.07 13:45
|sell
|2443
|100.00
|1.2112
|1.2129
|1.2102
|4886
|2005.10.07 14:01
|s/l
|2443
|100.00
|1.2129
|1.2129
|1.2102
|-17000.00
|4574270.00
|4887
|2005.10.07 15:16
|buy
|2444
|100.00
|1.2114
|1.2097
|1.2124
|4888
|2005.10.07 16:01
|s/l
|2444
|100.00
|1.2097
|1.2097
|1.2124
|-17000.00
|4557270.00
|4889
|2005.10.07 16:04
|sell
|2445
|100.00
|1.2115
|1.2132
|1.2105
|4890
|2005.10.07 18:37
|s/l
|2445
|100.00
|1.2132
|1.2132
|1.2105
|-17000.00
|4540270.00
|4891
|2005.10.10 06:25
|sell
|2446
|100.00
|1.2129
|1.2146
|1.2119
|4892
|2005.10.10 07:10
|s/l
|2446
|100.00
|1.2146
|1.2146
|1.2119
|-17000.00
|4523270.00
|4893
|2005.10.10 07:42
|sell
|2447
|100.00
|1.2147
|1.2164
|1.2137
|4894
|2005.10.10 09:00
|t/p
|2447
|100.00
|1.2137
|1.2164
|1.2137
|10000.00
|4533270.00
|4895
|2005.10.10 13:15
|sell
|2448
|100.00
|1.2073
|1.2090
|1.2063
|4896
|2005.10.10 14:03
|t/p
|2448
|100.00
|1.2063
|1.2090
|1.2063
|10000.00
|4543270.00
|4897
|2005.10.10 23:45
|sell
|2449
|100.00
|1.2055
|1.2072
|1.2045
|4898
|2005.10.11 00:47
|t/p
|2449
|100.00
|1.2045
|1.2072
|1.2045
|10000.00
|4553270.00
|4899
|2005.10.11 01:15
|sell
|2450
|100.00
|1.2034
|1.2051
|1.2024
|4900
|2005.10.11 06:06
|t/p
|2450
|100.00
|1.2024
|1.2051
|1.2024
|10000.00
|4563270.00
|4901
|2005.10.11 07:56
|sell
|2451
|100.00
|1.2025
|1.2042
|1.2015
|4902
|2005.10.11 08:00
|s/l
|2451
|100.00
|1.2042
|1.2042
|1.2015
|-17000.00
|4546270.00
|4903
|2005.10.11 10:15
|sell
|2452
|100.00
|1.2035
|1.2052
|1.2025
|4904
|2005.10.11 10:15
|t/p
|2452
|100.00
|1.2025
|1.2052
|1.2025
|10000.00
|4556270.00
|4905
|2005.10.11 10:15
|sell
|2453
|100.00
|1.2035
|1.2052
|1.2025
|4906
|2005.10.11 10:16
|t/p
|2453
|100.00
|1.2025
|1.2052
|1.2025
|10000.00
|4566270.00
|4907
|2005.10.11 10:16
|sell
|2454
|100.00
|1.2035
|1.2052
|1.2025
|4908
|2005.10.11 10:30
|t/p
|2454
|100.00
|1.2025
|1.2052
|1.2025
|10000.00
|4576270.00
|4909
|2005.10.11 10:47
|sell
|2455
|100.00
|1.2028
|1.2045
|1.2018
|4910
|2005.10.11 12:19
|t/p
|2455
|100.00
|1.2018
|1.2045
|1.2018
|10000.00
|4586270.00
|4911
|2005.10.11 13:26
|sell
|2456
|100.00
|1.2018
|1.2035
|1.2008
|4912
|2005.10.11 13:54
|t/p
|2456
|100.00
|1.2008
|1.2035
|1.2008
|10000.00
|4596270.00
|4913
|2005.10.11 14:16
|sell
|2457
|100.00
|1.2003
|1.2020
|1.1993
|4914
|2005.10.11 14:41
|t/p
|2457
|100.00
|1.1993
|1.2020
|1.1993
|10000.00
|4606270.00
|4915
|2005.10.11 17:45
|sell
|2458
|100.00
|1.2002
|1.2019
|1.1992
|4916
|2005.10.11 18:06
|t/p
|2458
|100.00
|1.1992
|1.2019
|1.1992
|10000.00
|4616270.00
|4917
|2005.10.11 18:16
|sell
|2459
|100.00
|1.1997
|1.2014
|1.1987
|4918
|2005.10.11 18:21
|t/p
|2459
|100.00
|1.1987
|1.2014
|1.1987
|10000.00
|4626270.00
|4919
|2005.10.11 18:31
|sell
|2460
|100.00
|1.1994
|1.2011
|1.1984
|4920
|2005.10.11 18:33
|t/p
|2460
|100.00
|1.1984
|1.2011
|1.1984
|10000.00
|4636270.00
|4921
|2005.10.12 00:59
|sell
|2461
|100.00
|1.1964
|1.1981
|1.1954
|4922
|2005.10.12 02:00
|s/l
|2461
|100.00
|1.1981
|1.1981
|1.1954
|-17000.00
|4619270.00
|4923
|2005.10.12 07:45
|sell
|2462
|100.00
|1.1968
|1.1985
|1.1958
|4924
|2005.10.12 08:00
|s/l
|2462
|100.00
|1.1985
|1.1985
|1.1958
|-17000.00
|4602270.00
|4925
|2005.10.12 09:56
|sell
|2463
|100.00
|1.1996
|1.2013
|1.1986
|4926
|2005.10.12 11:07
|s/l
|2463
|100.00
|1.2013
|1.2013
|1.1986
|-17000.00
|4585270.00
|4927
|2005.10.12 11:42
|sell
|2464
|100.00
|1.2023
|1.2040
|1.2013
|4928
|2005.10.12 11:45
|t/p
|2464
|100.00
|1.2013
|1.2040
|1.2013
|10000.00
|4595270.00
|4929
|2005.10.12 12:50
|sell
|2465
|100.00
|1.2009
|1.2026
|1.1999
|4930
|2005.10.12 13:03
|s/l
|2465
|100.00
|1.2026
|1.2026
|1.1999
|-17000.00
|4578270.00
|4931
|2005.10.12 13:45
|buy
|2466
|100.00
|1.2031
|1.2014
|1.2041
|4932
|2005.10.12 14:34
|s/l
|2466
|100.00
|1.2014
|1.2014
|1.2041
|-17000.00
|4561270.00
|4933
|2005.10.12 15:16
|sell
|2467
|100.00
|1.2034
|1.2051
|1.2024
|4934
|2005.10.12 16:23
|s/l
|2467
|100.00
|1.2051
|1.2051
|1.2024
|-17000.00
|4544270.00
|4935
|2005.10.12 16:24
|buy
|2468
|100.00
|1.2037
|1.2020
|1.2047
|4936
|2005.10.12 16:24
|t/p
|2468
|100.00
|1.2047
|1.2020
|1.2047
|10000.00
|4554270.00
|4937
|2005.10.12 20:24
|sell
|2469
|100.00
|1.2027
|1.2044
|1.2017
|4938
|2005.10.13 00:37
|t/p
|2469
|100.00
|1.2017
|1.2044
|1.2017
|10000.00
|4564270.00
|4939
|2005.10.13 01:06
|sell
|2470
|100.00
|1.2014
|1.2031
|1.2004
|4940
|2005.10.13 01:10
|t/p
|2470
|100.00
|1.2004
|1.2031
|1.2004
|10000.00
|4574270.00
|4941
|2005.10.13 01:47
|sell
|2471
|100.00
|1.1988
|1.2005
|1.1978
|4942
|2005.10.13 02:50
|t/p
|2471
|100.00
|1.1978
|1.2005
|1.1978
|10000.00
|4584270.00
|4943
|2005.10.13 06:56
|sell
|2472
|100.00
|1.1999
|1.2016
|1.1989
|4944
|2005.10.13 07:20
|t/p
|2472
|100.00
|1.1989
|1.2016
|1.1989
|10000.00
|4594270.00
|4945
|2005.10.13 07:51
|sell
|2473
|100.00
|1.1989
|1.2006
|1.1979
|4946
|2005.10.13 08:26
|t/p
|2473
|100.00
|1.1979
|1.2006
|1.1979
|10000.00
|4604270.00
|4947
|2005.10.13 14:41
|buy
|2474
|100.00
|1.1917
|1.1900
|1.1927
|4948
|2005.10.13 14:42
|t/p
|2474
|100.00
|1.1927
|1.1900
|1.1927
|10000.00
|4614270.00
|4949
|2005.10.13 14:43
|buy
|2475
|100.00
|1.1917
|1.1900
|1.1927
|4950
|2005.10.13 14:43
|t/p
|2475
|100.00
|1.1927
|1.1900
|1.1927
|10000.00
|4624270.00
|4951
|2005.10.13 16:10
|sell
|2476
|100.00
|1.1938
|1.1955
|1.1928
|4952
|2005.10.13 16:23
|s/l
|2476
|100.00
|1.1955
|1.1955
|1.1928
|-17000.00
|4607270.00
|4953
|2005.10.13 16:23
|buy
|2477
|100.00
|1.1933
|1.1916
|1.1943
|4954
|2005.10.13 16:24
|t/p
|2477
|100.00
|1.1943
|1.1916
|1.1943
|10000.00
|4617270.00
|4955
|2005.10.13 16:24
|buy
|2478
|100.00
|1.1933
|1.1916
|1.1943
|4956
|2005.10.13 16:27
|t/p
|2478
|100.00
|1.1943
|1.1916
|1.1943
|10000.00
|4627270.00
|4957
|2005.10.13 16:27
|buy
|2479
|100.00
|1.1933
|1.1916
|1.1943
|4958
|2005.10.13 16:27
|t/p
|2479
|100.00
|1.1943
|1.1916
|1.1943
|10000.00
|4637270.00
|4959
|2005.10.13 17:25
|sell
|2480
|100.00
|1.1986
|1.2003
|1.1976
|4960
|2005.10.13 17:38
|s/l
|2480
|100.00
|1.2003
|1.2003
|1.1976
|-17000.00
|4620270.00
|4961
|2005.10.13 19:20
|sell
|2481
|100.00
|1.2023
|1.2040
|1.2013
|4962
|2005.10.13 19:40
|s/l
|2481
|100.00
|1.2040
|1.2040
|1.2013
|-17000.00
|4603270.00
|4963
|2005.10.13 19:42
|buy
|2482
|100.00
|1.2030
|1.2013
|1.2040
|4964
|2005.10.13 23:12
|s/l
|2482
|100.00
|1.2013
|1.2013
|1.2040
|-17000.00
|4586270.00
|4965
|2005.10.14 01:15
|buy
|2483
|100.00
|1.2003
|1.1986
|1.2013
|4966
|2005.10.14 01:15
|t/p
|2483
|100.00
|1.2013
|1.1986
|1.2013
|10000.00
|4596270.00
|4967
|2005.10.14 01:25
|buy
|2484
|100.00
|1.2002
|1.1985
|1.2012
|4968
|2005.10.14 01:27
|t/p
|2484
|100.00
|1.2012
|1.1985
|1.2012
|10000.00
|4606270.00
|4969
|2005.10.14 03:59
|sell
|2485
|100.00
|1.2036
|1.2053
|1.2026
|4970
|2005.10.14 05:45
|t/p
|2485
|100.00
|1.2026
|1.2053
|1.2026
|10000.00
|4616270.00
|4971
|2005.10.14 07:29
|sell
|2486
|100.00
|1.2022
|1.2039
|1.2012
|4972
|2005.10.14 09:10
|t/p
|2486
|100.00
|1.2012
|1.2039
|1.2012
|10000.00
|4626270.00
|4973
|2005.10.14 09:47
|sell
|2487
|100.00
|1.2006
|1.2023
|1.1996
|4974
|2005.10.14 10:50
|t/p
|2487
|100.00
|1.1996
|1.2023
|1.1996
|10000.00
|4636270.00
|4975
|2005.10.14 12:35
|buy
|2488
|100.00
|1.1991
|1.1974
|1.2001
|4976
|2005.10.14 12:35
|t/p
|2488
|100.00
|1.2001
|1.1974
|1.2001
|10000.00
|4646270.00
|4977
|2005.10.14 12:35
|buy
|2489
|100.00
|1.1991
|1.1974
|1.2001
|4978
|2005.10.14 12:35
|t/p
|2489
|100.00
|1.2001
|1.1974
|1.2001
|10000.00
|4656270.00
|4979
|2005.10.14 12:35
|buy
|2490
|100.00
|1.1991
|1.1974
|1.2001
|4980
|2005.10.14 12:42
|t/p
|2490
|100.00
|1.2001
|1.1974
|1.2001
|10000.00
|4666270.00
|4981
|2005.10.14 13:11
|sell
|2491
|100.00
|1.2029
|1.2046
|1.2019
|4982
|2005.10.14 13:15
|t/p
|2491
|100.00
|1.2019
|1.2046
|1.2019
|10000.00
|4676270.00
|4983
|2005.10.14 13:25
|sell
|2492
|100.00
|1.2029
|1.2046
|1.2019
|4984
|2005.10.14 13:25
|t/p
|2492
|100.00
|1.2019
|1.2046
|1.2019
|10000.00
|4686270.00
|4985
|2005.10.14 13:25
|sell
|2493
|100.00
|1.2029
|1.2046
|1.2019
|4986
|2005.10.14 13:25
|t/p
|2493
|100.00
|1.2019
|1.2046
|1.2019
|10000.00
|4696270.00
|4987
|2005.10.14 13:26
|sell
|2494
|100.00
|1.2029
|1.2046
|1.2019
|4988
|2005.10.14 13:27
|t/p
|2494
|100.00
|1.2019
|1.2046
|1.2019
|10000.00
|4706270.00
|4989
|2005.10.14 13:38
|sell
|2495
|100.00
|1.2015
|1.2032
|1.2005
|4990
|2005.10.14 13:45
|t/p
|2495
|100.00
|1.2005
|1.2032
|1.2005
|10000.00
|4716270.00
|4991
|2005.10.14 13:52
|sell
|2496
|100.00
|1.2023
|1.2040
|1.2013
|4992
|2005.10.14 13:52
|t/p
|2496
|100.00
|1.2013
|1.2040
|1.2013
|10000.00
|4726270.00
|4993
|2005.10.14 13:53
|sell
|2497
|100.00
|1.2023
|1.2040
|1.2013
|4994
|2005.10.14 13:53
|t/p
|2497
|100.00
|1.2013
|1.2040
|1.2013
|10000.00
|4736270.00
|4995
|2005.10.14 13:53
|sell
|2498
|100.00
|1.2023
|1.2040
|1.2013
|4996
|2005.10.14 13:57
|t/p
|2498
|100.00
|1.2013
|1.2040
|1.2013
|10000.00
|4746270.00
|4997
|2005.10.14 13:58
|sell
|2499
|100.00
|1.2012
|1.2029
|1.2002
|4998
|2005.10.14 14:20
|s/l
|2499
|100.00
|1.2029
|1.2029
|1.2002
|-17000.00
|4729270.00
|4999
|2005.10.14 15:01
|sell
|2500
|100.00
|1.2073
|1.2090
|1.2063
|5000
|2005.10.14 15:15
|s/l
|2500
|100.00
|1.2090
|1.2090
|1.2063
|-17000.00
|4712270.00
|5001
|2005.10.14 15:39
|sell
|2501
|100.00
|1.2087
|1.2104
|1.2077
|5002
|2005.10.14 15:46
|t/p
|2501
|100.00
|1.2077
|1.2104
|1.2077
|10000.00
|4722270.00
|5003
|2005.10.14 16:33
|sell
|2502
|100.00
|1.2088
|1.2105
|1.2078
|5004
|2005.10.14 17:15
|t/p
|2502
|100.00
|1.2078
|1.2105
|1.2078
|10000.00
|4732270.00
|5005
|2005.10.14 18:12
|sell
|2503
|100.00
|1.2097
|1.2114
|1.2087
|5006
|2005.10.14 19:06
|t/p
|2503
|100.00
|1.2087
|1.2114
|1.2087
|10000.00
|4742270.00
|5007
|2005.10.14 19:06
|sell
|2504
|100.00
|1.2094
|1.2111
|1.2084
|5008
|2005.10.14 19:19
|t/p
|2504
|100.00
|1.2084
|1.2111
|1.2084
|10000.00
|4752270.00
|5009
|2005.10.17 00:36
|sell
|2505
|100.00
|1.2110
|1.2127
|1.2100
|5010
|2005.10.17 00:37
|t/p
|2505
|100.00
|1.2100
|1.2127
|1.2100
|10000.00
|4762270.00
|5011
|2005.10.17 00:41
|sell
|2506
|100.00
|1.2114
|1.2131
|1.2104
|5012
|2005.10.17 01:17
|t/p
|2506
|100.00
|1.2104
|1.2131
|1.2104
|10000.00
|4772270.00
|5013
|2005.10.17 06:45
|sell
|2507
|100.00
|1.2091
|1.2108
|1.2081
|5014
|2005.10.17 07:21
|t/p
|2507
|100.00
|1.2081
|1.2108
|1.2081
|10000.00
|4782270.00
|5015
|2005.10.17 10:18
|sell
|2508
|100.00
|1.2034
|1.2051
|1.2024
|5016
|2005.10.17 12:16
|t/p
|2508
|100.00
|1.2024
|1.2051
|1.2024
|10000.00
|4792270.00
|5017
|2005.10.17 16:37
|sell
|2509
|100.00
|1.2053
|1.2070
|1.2043
|5018
|2005.10.17 17:45
|t/p
|2509
|100.00
|1.2043
|1.2070
|1.2043
|10000.00
|4802270.00
|5019
|2005.10.17 18:08
|sell
|2510
|100.00
|1.2036
|1.2053
|1.2026
|5020
|2005.10.17 20:09
|t/p
|2510
|100.00
|1.2026
|1.2053
|1.2026
|10000.00
|4812270.00
|5021
|2005.10.18 01:59
|sell
|2511
|100.00
|1.2004
|1.2021
|1.1994
|5022
|2005.10.18 04:18
|t/p
|2511
|100.00
|1.1994
|1.2021
|1.1994
|10000.00
|4822270.00
|5023
|2005.10.18 04:49
|sell
|2512
|100.00
|1.1993
|1.2010
|1.1983
|5024
|2005.10.18 06:47
|t/p
|2512
|100.00
|1.1983
|1.2010
|1.1983
|10000.00
|4832270.00
|5025
|2005.10.18 07:37
|sell
|2513
|100.00
|1.1994
|1.2011
|1.1984
|5026
|2005.10.18 07:48
|t/p
|2513
|100.00
|1.1984
|1.2011
|1.1984
|10000.00
|4842270.00
|5027
|2005.10.18 12:43
|sell
|2514
|100.00
|1.1941
|1.1958
|1.1931
|5028
|2005.10.18 13:00
|t/p
|2514
|100.00
|1.1931
|1.1958
|1.1931
|10000.00
|4852270.00
|5029
|2005.10.18 13:45
|sell
|2515
|100.00
|1.1945
|1.1962
|1.1935
|5030
|2005.10.18 14:23
|t/p
|2515
|100.00
|1.1935
|1.1962
|1.1935
|10000.00
|4862270.00
|5031
|2005.10.18 14:48
|sell
|2516
|100.00
|1.1933
|1.1950
|1.1923
|5032
|2005.10.18 15:21
|s/l
|2516
|100.00
|1.1950
|1.1950
|1.1923
|-17000.00
|4845270.00
|5033
|2005.10.18 16:23
|sell
|2517
|100.00
|1.1944
|1.1961
|1.1934
|5034
|2005.10.18 17:17
|s/l
|2517
|100.00
|1.1961
|1.1961
|1.1934
|-17000.00
|4828270.00
|5035
|2005.10.18 18:54
|sell
|2518
|100.00
|1.1956
|1.1973
|1.1946
|5036
|2005.10.18 23:00
|t/p
|2518
|100.00
|1.1946
|1.1973
|1.1946
|10000.00
|4838270.00
|5037
|2005.10.18 23:05
|sell
|2519
|100.00
|1.1952
|1.1969
|1.1942
|5038
|2005.10.18 23:27
|t/p
|2519
|100.00
|1.1942
|1.1969
|1.1942
|10000.00
|4848270.00
|5039
|2005.10.19 05:20
|sell
|2520
|100.00
|1.1934
|1.1951
|1.1924
|5040
|2005.10.19 06:00
|s/l
|2520
|100.00
|1.1951
|1.1951
|1.1924
|-17000.00
|4831270.00
|5041
|2005.10.19 07:11
|sell
|2521
|100.00
|1.1888
|1.1905
|1.1878
|5042
|2005.10.19 07:12
|t/p
|2521
|100.00
|1.1878
|1.1905
|1.1878
|10000.00
|4841270.00
|5043
|2005.10.19 07:12
|sell
|2522
|100.00
|1.1888
|1.1905
|1.1878
|5044
|2005.10.19 07:12
|t/p
|2522
|100.00
|1.1878
|1.1905
|1.1878
|10000.00
|4851270.00
|5045
|2005.10.19 07:13
|sell
|2523
|100.00
|1.1888
|1.1905
|1.1878
|5046
|2005.10.19 07:13
|t/p
|2523
|100.00
|1.1878
|1.1905
|1.1878
|10000.00
|4861270.00
|5047
|2005.10.19 07:24
|sell
|2524
|100.00
|1.1891
|1.1908
|1.1881
|5048
|2005.10.19 08:02
|s/l
|2524
|100.00
|1.1908
|1.1908
|1.1881
|-17000.00
|4844270.00
|5049
|2005.10.19 08:20
|buy
|2525
|100.00
|1.1895
|1.1878
|1.1905
|5050
|2005.10.19 08:45
|t/p
|2525
|100.00
|1.1905
|1.1878
|1.1905
|10000.00
|4854270.00
|5051
|2005.10.19 09:34
|sell
|2526
|100.00
|1.1951
|1.1968
|1.1941
|5052
|2005.10.19 10:23
|s/l
|2526
|100.00
|1.1968
|1.1968
|1.1941
|-17000.00
|4837270.00
|5053
|2005.10.19 10:50
|sell
|2527
|100.00
|1.1970
|1.1987
|1.1960
|5054
|2005.10.19 11:30
|t/p
|2527
|100.00
|1.1960
|1.1987
|1.1960
|10000.00
|4847270.00
|5055
|2005.10.19 12:36
|sell
|2528
|100.00
|1.1947
|1.1964
|1.1937
|5056
|2005.10.19 13:11
|t/p
|2528
|100.00
|1.1937
|1.1964
|1.1937
|10000.00
|4857270.00
|5057
|2005.10.19 14:15
|sell
|2529
|100.00
|1.1965
|1.1982
|1.1955
|5058
|2005.10.19 14:53
|s/l
|2529
|100.00
|1.1982
|1.1982
|1.1955
|-17000.00
|4840270.00
|5059
|2005.10.19 17:04
|sell
|2530
|100.00
|1.1975
|1.1992
|1.1965
|5060
|2005.10.19 19:00
|s/l
|2530
|100.00
|1.1992
|1.1992
|1.1965
|-17000.00
|4823270.00
|5061
|2005.10.20 00:48
|buy
|2531
|100.00
|1.1973
|1.1956
|1.1983
|5062
|2005.10.20 03:56
|s/l
|2531
|100.00
|1.1956
|1.1956
|1.1983
|-17000.00
|4806270.00
|5063
|2005.10.20 06:25
|sell
|2532
|100.00
|1.1973
|1.1990
|1.1963
|5064
|2005.10.20 06:47
|s/l
|2532
|100.00
|1.1990
|1.1990
|1.1963
|-17000.00
|4789270.00
|5065
|2005.10.20 07:01
|sell
|2533
|100.00
|1.1993
|1.2010
|1.1983
|5066
|2005.10.20 07:17
|t/p
|2533
|100.00
|1.1983
|1.2010
|1.1983
|10000.00
|4799270.00
|5067
|2005.10.20 07:26
|sell
|2534
|100.00
|1.1991
|1.2008
|1.1981
|5068
|2005.10.20 07:27
|t/p
|2534
|100.00
|1.1981
|1.2008
|1.1981
|10000.00
|4809270.00
|5069
|2005.10.20 07:27
|sell
|2535
|100.00
|1.1991
|1.2008
|1.1981
|5070
|2005.10.20 07:28
|t/p
|2535
|100.00
|1.1981
|1.2008
|1.1981
|10000.00
|4819270.00
|5071
|2005.10.20 08:21
|sell
|2536
|100.00
|1.1967
|1.1984
|1.1957
|5072
|2005.10.20 08:35
|s/l
|2536
|100.00
|1.1984
|1.1984
|1.1957
|-17000.00
|4802270.00
|5073
|2005.10.20 10:52
|sell
|2537
|100.00
|1.1969
|1.1986
|1.1959
|5074
|2005.10.20 11:31
|t/p
|2537
|100.00
|1.1959
|1.1986
|1.1959
|10000.00
|4812270.00
|5075
|2005.10.20 12:45
|sell
|2538
|100.00
|1.1963
|1.1980
|1.1953
|5076
|2005.10.20 13:57
|s/l
|2538
|100.00
|1.1980
|1.1980
|1.1953
|-17000.00
|4795270.00
|5077
|2005.10.20 13:57
|sell
|2539
|100.00
|1.1976
|1.1993
|1.1966
|5078
|2005.10.20 14:40
|s/l
|2539
|100.00
|1.1993
|1.1993
|1.1966
|-17000.00
|4778270.00
|5079
|2005.10.20 15:25
|sell
|2540
|100.00
|1.1983
|1.2000
|1.1973
|5080
|2005.10.20 16:51
|t/p
|2540
|100.00
|1.1973
|1.2000
|1.1973
|10000.00
|4788270.00
|5081
|2005.10.20 19:15
|sell
|2541
|100.00
|1.1995
|1.2012
|1.1985
|5082
|2005.10.20 19:22
|s/l
|2541
|100.00
|1.2012
|1.2012
|1.1985
|-17000.00
|4771270.00
|5083
|2005.10.20 19:34
|sell
|2542
|100.00
|1.2017
|1.2034
|1.2007
|5084
|2005.10.20 23:30
|s/l
|2542
|100.00
|1.2034
|1.2034
|1.2007
|-17000.00
|4754270.00
|5085
|2005.10.21 00:40
|sell
|2543
|100.00
|1.2061
|1.2078
|1.2051
|5086
|2005.10.21 01:15
|t/p
|2543
|100.00
|1.2051
|1.2078
|1.2051
|10000.00
|4764270.00
|5087
|2005.10.21 01:15
|sell
|2544
|100.00
|1.2060
|1.2077
|1.2050
|5088
|2005.10.21 01:15
|t/p
|2544
|100.00
|1.2050
|1.2077
|1.2050
|10000.00
|4774270.00
|5089
|2005.10.21 01:15
|sell
|2545
|100.00
|1.2060
|1.2077
|1.2050
|5090
|2005.10.21 01:15
|t/p
|2545
|100.00
|1.2050
|1.2077
|1.2050
|10000.00
|4784270.00
|5091
|2005.10.21 01:15
|sell
|2546
|100.00
|1.2060
|1.2077
|1.2050
|5092
|2005.10.21 01:15
|t/p
|2546
|100.00
|1.2050
|1.2077
|1.2050
|10000.00
|4794270.00
|5093
|2005.10.21 01:15
|sell
|2547
|100.00
|1.2060
|1.2077
|1.2050
|5094
|2005.10.21 01:15
|t/p
|2547
|100.00
|1.2050
|1.2077
|1.2050
|10000.00
|4804270.00
|5095
|2005.10.21 01:18
|sell
|2548
|100.00
|1.2060
|1.2077
|1.2050
|5096
|2005.10.21 01:22
|s/l
|2548
|100.00
|1.2077
|1.2077
|1.2050
|-17000.00
|4787270.00
|5097
|2005.10.21 01:22
|sell
|2549
|100.00
|1.2074
|1.2091
|1.2064
|5098
|2005.10.21 01:27
|t/p
|2549
|100.00
|1.2064
|1.2091
|1.2064
|10000.00
|4797270.00
|5099
|2005.10.21 01:29
|buy
|2550
|100.00
|1.2051
|1.2034
|1.2061
|5100
|2005.10.21 02:15
|s/l
|2550
|100.00
|1.2034
|1.2034
|1.2061
|-17000.00
|4780270.00
|5101
|2005.10.21 03:45
|sell
|2551
|100.00
|1.2047
|1.2064
|1.2037
|5102
|2005.10.21 05:34
|t/p
|2551
|100.00
|1.2037
|1.2064
|1.2037
|10000.00
|4790270.00
|5103
|2005.10.21 06:53
|buy
|2552
|100.00
|1.2042
|1.2025
|1.2052
|5104
|2005.10.21 07:50
|t/p
|2552
|100.00
|1.2052
|1.2025
|1.2052
|10000.00
|4800270.00
|5105
|2005.10.21 08:04
|sell
|2553
|100.00
|1.2059
|1.2076
|1.2049
|5106
|2005.10.21 08:15
|t/p
|2553
|100.00
|1.2049
|1.2076
|1.2049
|10000.00
|4810270.00
|5107
|2005.10.21 09:35
|sell
|2554
|100.00
|1.2042
|1.2059
|1.2032
|5108
|2005.10.21 09:45
|t/p
|2554
|100.00
|1.2032
|1.2059
|1.2032
|10000.00
|4820270.00
|5109
|2005.10.21 13:25
|sell
|2555
|100.00
|1.2034
|1.2051
|1.2024
|5110
|2005.10.21 14:30
|t/p
|2555
|100.00
|1.2024
|1.2051
|1.2024
|10000.00
|4830270.00
|5111
|2005.10.21 14:36
|sell
|2556
|100.00
|1.2029
|1.2046
|1.2019
|5112
|2005.10.21 14:45
|t/p
|2556
|100.00
|1.2019
|1.2046
|1.2019
|10000.00
|4840270.00
|5113
|2005.10.21 15:41
|buy
|2557
|100.00
|1.1965
|1.1948
|1.1975
|5114
|2005.10.21 16:24
|s/l
|2557
|100.00
|1.1948
|1.1948
|1.1975
|-17000.00
|4823270.00
|5115
|2005.10.21 16:24
|buy
|2558
|100.00
|1.1949
|1.1932
|1.1959
|5116
|2005.10.21 16:30
|t/p
|2558
|100.00
|1.1959
|1.1932
|1.1959
|10000.00
|4833270.00
|5117
|2005.10.21 18:26
|buy
|2559
|100.00
|1.1937
|1.1920
|1.1947
|5118
|2005.10.21 18:47
|t/p
|2559
|100.00
|1.1947
|1.1920
|1.1947
|10000.00
|4843270.00
|5119
|2005.10.21 19:05
|buy
|2560
|100.00
|1.1949
|1.1932
|1.1959
|5120
|2005.10.21 19:15
|t/p
|2560
|100.00
|1.1959
|1.1932
|1.1959
|10000.00
|4853270.00
|5121
|2005.10.24 02:06
|sell
|2561
|100.00
|1.1938
|1.1955
|1.1928
|5122
|2005.10.24 03:05
|t/p
|2561
|100.00
|1.1928
|1.1955
|1.1928
|10000.00
|4863270.00
|5123
|2005.10.24 06:41
|sell
|2562
|100.00
|1.1953
|1.1970
|1.1943
|5124
|2005.10.24 06:53
|t/p
|2562
|100.00
|1.1943
|1.1970
|1.1943
|10000.00
|4873270.00
|5125
|2005.10.24 06:55
|sell
|2563
|100.00
|1.1952
|1.1969
|1.1942
|5126
|2005.10.24 07:34
|t/p
|2563
|100.00
|1.1942
|1.1969
|1.1942
|10000.00
|4883270.00
|5127
|2005.10.24 12:10
|sell
|2564
|100.00
|1.1948
|1.1965
|1.1938
|5128
|2005.10.24 13:05
|s/l
|2564
|100.00
|1.1965
|1.1965
|1.1938
|-17000.00
|4866270.00
|5129
|2005.10.24 14:07
|sell
|2565
|100.00
|1.1969
|1.1986
|1.1959
|5130
|2005.10.24 14:22
|s/l
|2565
|100.00
|1.1986
|1.1986
|1.1959
|-17000.00
|4849270.00
|5131
|2005.10.24 17:05
|sell
|2566
|100.00
|1.1994
|1.2011
|1.1984
|5132
|2005.10.24 17:05
|t/p
|2566
|100.00
|1.1984
|1.2011
|1.1984
|10000.00
|4859270.00
|5133
|2005.10.24 17:06
|sell
|2567
|100.00
|1.1993
|1.2010
|1.1983
|5134
|2005.10.24 17:06
|t/p
|2567
|100.00
|1.1983
|1.2010
|1.1983
|10000.00
|4869270.00
|5135
|2005.10.24 17:07
|sell
|2568
|100.00
|1.1993
|1.2010
|1.1983
|5136
|2005.10.24 17:07
|t/p
|2568
|100.00
|1.1983
|1.2010
|1.1983
|10000.00
|4879270.00
|5137
|2005.10.24 17:07
|sell
|2569
|100.00
|1.1996
|1.2013
|1.1986
|5138
|2005.10.24 17:12
|t/p
|2569
|100.00
|1.1986
|1.2013
|1.1986
|10000.00
|4889270.00
|5139
|2005.10.24 17:13
|sell
|2570
|100.00
|1.1994
|1.2011
|1.1984
|5140
|2005.10.24 17:13
|t/p
|2570
|100.00
|1.1984
|1.2011
|1.1984
|10000.00
|4899270.00
|5141
|2005.10.25 03:59
|sell
|2571
|100.00
|1.1976
|1.1993
|1.1966
|5142
|2005.10.25 05:45
|t/p
|2571
|100.00
|1.1966
|1.1993
|1.1966
|10000.00
|4909270.00
|5143
|2005.10.25 06:04
|sell
|2572
|100.00
|1.1960
|1.1977
|1.1950
|5144
|2005.10.25 06:41
|t/p
|2572
|100.00
|1.1950
|1.1977
|1.1950
|10000.00
|4919270.00
|5145
|2005.10.25 06:46
|sell
|2573
|100.00
|1.1954
|1.1971
|1.1944
|5146
|2005.10.25 07:09
|t/p
|2573
|100.00
|1.1944
|1.1971
|1.1944
|10000.00
|4929270.00
|5147
|2005.10.25 07:17
|sell
|2574
|100.00
|1.1952
|1.1969
|1.1942
|5148
|2005.10.25 07:31
|s/l
|2574
|100.00
|1.1969
|1.1969
|1.1942
|-17000.00
|4912270.00
|5149
|2005.10.25 09:10
|sell
|2575
|100.00
|1.2026
|1.2043
|1.2016
|5150
|2005.10.25 12:46
|s/l
|2575
|100.00
|1.2043
|1.2043
|1.2016
|-17000.00
|4895270.00
|5151
|2005.10.25 13:09
|buy
|2576
|100.00
|1.2058
|1.2041
|1.2068
|5152
|2005.10.25 13:41
|t/p
|2576
|100.00
|1.2068
|1.2041
|1.2068
|10000.00
|4905270.00
|5153
|2005.10.25 14:41
|sell
|2577
|100.00
|1.2112
|1.2129
|1.2102
|5154
|2005.10.25 14:45
|t/p
|2577
|100.00
|1.2102
|1.2129
|1.2102
|10000.00
|4915270.00
|5155
|2005.10.25 14:55
|sell
|2578
|100.00
|1.2111
|1.2128
|1.2101
|5156
|2005.10.25 15:00
|t/p
|2578
|100.00
|1.2101
|1.2128
|1.2101
|10000.00
|4925270.00
|5157
|2005.10.25 15:10
|sell
|2579
|100.00
|1.2101
|1.2118
|1.2091
|5158
|2005.10.25 18:08
|s/l
|2579
|100.00
|1.2118
|1.2118
|1.2091
|-17000.00
|4908270.00
|5159
|2005.10.25 19:50
|sell
|2580
|100.00
|1.2100
|1.2117
|1.2090
|5160
|2005.10.25 21:00
|s/l
|2580
|100.00
|1.2117
|1.2117
|1.2090
|-17000.00
|4891270.00
|5161
|2005.10.26 01:16
|sell
|2581
|100.00
|1.2095
|1.2112
|1.2085
|5162
|2005.10.26 01:30
|s/l
|2581
|100.00
|1.2112
|1.2112
|1.2085
|-17000.00
|4874270.00
|5163
|2005.10.26 06:41
|sell
|2582
|100.00
|1.2134
|1.2151
|1.2124
|5164
|2005.10.26 06:42
|t/p
|2582
|100.00
|1.2124
|1.2151
|1.2124
|10000.00
|4884270.00
|5165
|2005.10.26 06:43
|sell
|2583
|100.00
|1.2135
|1.2152
|1.2125
|5166
|2005.10.26 06:43
|t/p
|2583
|100.00
|1.2125
|1.2152
|1.2125
|10000.00
|4894270.00
|5167
|2005.10.26 07:09
|sell
|2584
|100.00
|1.2112
|1.2129
|1.2102
|5168
|2005.10.26 07:12
|t/p
|2584
|100.00
|1.2102
|1.2129
|1.2102
|10000.00
|4904270.00
|5169
|2005.10.26 07:36
|sell
|2585
|100.00
|1.2081
|1.2098
|1.2071
|5170
|2005.10.26 07:57
|t/p
|2585
|100.00
|1.2071
|1.2098
|1.2071
|10000.00
|4914270.00
|5171
|2005.10.26 08:10
|buy
|2586
|100.00
|1.2074
|1.2057
|1.2084
|5172
|2005.10.26 08:15
|t/p
|2586
|100.00
|1.2084
|1.2057
|1.2084
|10000.00
|4924270.00
|5173
|2005.10.26 10:05
|buy
|2587
|100.00
|1.2067
|1.2050
|1.2077
|5174
|2005.10.26 10:18
|t/p
|2587
|100.00
|1.2077
|1.2050
|1.2077
|10000.00
|4934270.00
|5175
|2005.10.26 11:21
|buy
|2588
|100.00
|1.2070
|1.2053
|1.2080
|5176
|2005.10.26 11:30
|t/p
|2588
|100.00
|1.2080
|1.2053
|1.2080
|10000.00
|4944270.00
|5177
|2005.10.26 15:51
|sell
|2589
|100.00
|1.2082
|1.2099
|1.2072
|5178
|2005.10.26 16:00
|t/p
|2589
|100.00
|1.2072
|1.2099
|1.2072
|10000.00
|4954270.00
|5179
|2005.10.26 19:45
|sell
|2590
|100.00
|1.2074
|1.2091
|1.2064
|5180
|2005.10.26 21:50
|t/p
|2590
|100.00
|1.2064
|1.2091
|1.2064
|10000.00
|4964270.00
|5181
|2005.10.27 01:37
|sell
|2591
|100.00
|1.2094
|1.2111
|1.2084
|5182
|2005.10.27 03:05
|s/l
|2591
|100.00
|1.2111
|1.2111
|1.2084
|-17000.00
|4947270.00
|5183
|2005.10.27 03:41
|sell
|2592
|100.00
|1.2110
|1.2127
|1.2100
|5184
|2005.10.27 04:22
|s/l
|2592
|100.00
|1.2127
|1.2127
|1.2100
|-17000.00
|4930270.00
|5185
|2005.10.27 05:47
|buy
|2593
|100.00
|1.2099
|1.2082
|1.2109
|5186
|2005.10.27 05:52
|t/p
|2593
|100.00
|1.2109
|1.2082
|1.2109
|10000.00
|4940270.00
|5187
|2005.10.27 06:10
|sell
|2594
|100.00
|1.2101
|1.2118
|1.2091
|5188
|2005.10.27 06:26
|t/p
|2594
|100.00
|1.2091
|1.2118
|1.2091
|10000.00
|4950270.00
|5189
|2005.10.27 06:46
|sell
|2595
|100.00
|1.2093
|1.2110
|1.2083
|5190
|2005.10.27 06:47
|s/l
|2595
|100.00
|1.2110
|1.2110
|1.2083
|-17000.00
|4933270.00
|5191
|2005.10.27 06:52
|buy
|2596
|100.00
|1.2090
|1.2073
|1.2100
|5192
|2005.10.27 06:52
|t/p
|2596
|100.00
|1.2100
|1.2073
|1.2100
|10000.00
|4943270.00
|5193
|2005.10.27 06:57
|buy
|2597
|100.00
|1.2090
|1.2073
|1.2100
|5194
|2005.10.27 06:57
|t/p
|2597
|100.00
|1.2100
|1.2073
|1.2100
|10000.00
|4953270.00
|5195
|2005.10.27 06:57
|buy
|2598
|100.00
|1.2091
|1.2074
|1.2101
|5196
|2005.10.27 06:58
|t/p
|2598
|100.00
|1.2101
|1.2074
|1.2101
|10000.00
|4963270.00
|5197
|2005.10.27 07:50
|buy
|2599
|100.00
|1.2119
|1.2102
|1.2129
|5198
|2005.10.27 08:01
|t/p
|2599
|100.00
|1.2129
|1.2102
|1.2129
|10000.00
|4973270.00
|5199
|2005.10.27 08:39
|sell
|2600
|100.00
|1.2146
|1.2163
|1.2136
|5200
|2005.10.27 08:45
|t/p
|2600
|100.00
|1.2136
|1.2163
|1.2136
|10000.00
|4983270.00
|5201
|2005.10.27 09:05
|sell
|2601
|100.00
|1.2127
|1.2144
|1.2117
|5202
|2005.10.27 10:04
|s/l
|2601
|100.00
|1.2144
|1.2144
|1.2117
|-17000.00
|4966270.00
|5203
|2005.10.27 11:15
|sell
|2602
|100.00
|1.2134
|1.2151
|1.2124
|5204
|2005.10.27 13:30
|s/l
|2602
|100.00
|1.2151
|1.2151
|1.2124
|-17000.00
|4949270.00
|5205
|2005.10.27 14:10
|sell
|2603
|100.00
|1.2148
|1.2165
|1.2138
|5206
|2005.10.27 14:15
|t/p
|2603
|100.00
|1.2138
|1.2165
|1.2138
|10000.00
|4959270.00
|5207
|2005.10.27 14:25
|sell
|2604
|100.00
|1.2146
|1.2163
|1.2136
|5208
|2005.10.27 14:30
|t/p
|2604
|100.00
|1.2136
|1.2163
|1.2136
|10000.00
|4969270.00
|5209
|2005.10.27 14:37
|sell
|2605
|100.00
|1.2144
|1.2161
|1.2134
|5210
|2005.10.27 15:03
|t/p
|2605
|100.00
|1.2134
|1.2161
|1.2134
|10000.00
|4979270.00
|5211
|2005.10.27 16:15
|sell
|2606
|100.00
|1.2153
|1.2170
|1.2143
|5212
|2005.10.27 16:45
|t/p
|2606
|100.00
|1.2143
|1.2170
|1.2143
|10000.00
|4989270.00
|5213
|2005.10.27 18:46
|sell
|2607
|100.00
|1.2137
|1.2154
|1.2127
|5214
|2005.10.28 00:02
|s/l
|2607
|100.00
|1.2154
|1.2154
|1.2127
|-17000.00
|4972270.00
|5215
|2005.10.28 01:36
|sell
|2608
|100.00
|1.2136
|1.2153
|1.2126
|5216
|2005.10.28 06:15
|s/l
|2608
|100.00
|1.2153
|1.2153
|1.2126
|-17000.00
|4955270.00
|5217
|2005.10.28 06:52
|buy
|2609
|100.00
|1.2150
|1.2133
|1.2160
|5218
|2005.10.28 07:24
|t/p
|2609
|100.00
|1.2160
|1.2133
|1.2160
|10000.00
|4965270.00
|5219
|2005.10.28 07:51
|sell
|2610
|100.00
|1.2161
|1.2178
|1.2151
|5220
|2005.10.28 09:15
|t/p
|2610
|100.00
|1.2151
|1.2178
|1.2151
|10000.00
|4975270.00
|5221
|2005.10.28 09:15
|sell
|2611
|100.00
|1.2157
|1.2174
|1.2147
|5222
|2005.10.28 11:40
|t/p
|2611
|100.00
|1.2147
|1.2174
|1.2147
|10000.00
|4985270.00
|5223
|2005.10.28 12:39
|buy
|2612
|100.00
|1.2130
|1.2113
|1.2140
|5224
|2005.10.28 12:52
|s/l
|2612
|100.00
|1.2113
|1.2113
|1.2140
|-17000.00
|4968270.00
|5225
|2005.10.28 13:15
|sell
|2613
|100.00
|1.2113
|1.2130
|1.2103
|5226
|2005.10.28 13:26
|t/p
|2613
|100.00
|1.2103
|1.2130
|1.2103
|10000.00
|4978270.00
|5227
|2005.10.28 13:27
|sell
|2614
|100.00
|1.2108
|1.2125
|1.2098
|5228
|2005.10.28 13:46
|s/l
|2614
|100.00
|1.2125
|1.2125
|1.2098
|-17000.00
|4961270.00
|5229
|2005.10.28 13:46
|buy
|2615
|100.00
|1.2109
|1.2092
|1.2119
|5230
|2005.10.28 13:46
|t/p
|2615
|100.00
|1.2119
|1.2092
|1.2119
|10000.00
|4971270.00
|5231
|2005.10.28 13:47
|buy
|2616
|100.00
|1.2109
|1.2092
|1.2119
|5232
|2005.10.28 13:47
|t/p
|2616
|100.00
|1.2119
|1.2092
|1.2119
|10000.00
|4981270.00
|5233
|2005.10.28 13:48
|buy
|2617
|100.00
|1.2109
|1.2092
|1.2119
|5234
|2005.10.28 13:57
|t/p
|2617
|100.00
|1.2119
|1.2092
|1.2119
|10000.00
|4991270.00
|5235
|2005.10.28 13:58
|buy
|2618
|100.00
|1.2109
|1.2092
|1.2119
|5236
|2005.10.28 13:58
|t/p
|2618
|100.00
|1.2119
|1.2092
|1.2119
|10000.00
|5001270.00
|5237
|2005.10.28 17:15
|sell
|2619
|100.00
|1.2068
|1.2085
|1.2058
|5238
|2005.10.28 17:23
|t/p
|2619
|100.00
|1.2058
|1.2085
|1.2058
|10000.00
|5011270.00
|5239
|2005.10.28 18:29
|sell
|2620
|100.00
|1.2062
|1.2079
|1.2052
|5240
|2005.10.30 23:00
|t/p
|2620
|100.00
|1.2052
|1.2079
|1.2052
|10000.00
|5021270.00
|5241
|2005.10.31 00:29
|sell
|2621
|100.00
|1.2049
|1.2066
|1.2039
|5242
|2005.10.31 00:46
|s/l
|2621
|100.00
|1.2066
|1.2066
|1.2039
|-17000.00
|5004270.00
|5243
|2005.10.31 07:54
|sell
|2622
|100.00
|1.2065
|1.2082
|1.2055
|5244
|2005.10.31 08:17
|s/l
|2622
|100.00
|1.2082
|1.2082
|1.2055
|-17000.00
|4987270.00
|5245
|2005.10.31 08:17
|sell
|2623
|100.00
|1.2077
|1.2094
|1.2067
|5246
|2005.10.31 08:18
|t/p
|2623
|100.00
|1.2067
|1.2094
|1.2067
|10000.00
|4997270.00
|5247
|2005.10.31 08:18
|sell
|2624
|100.00
|1.2073
|1.2090
|1.2063
|5248
|2005.10.31 08:31
|s/l
|2624
|100.00
|1.2090
|1.2090
|1.2063
|-17000.00
|4980270.00
|5249
|2005.10.31 08:55
|buy
|2625
|100.00
|1.2079
|1.2062
|1.2089
|5250
|2005.10.31 09:50
|s/l
|2625
|100.00
|1.2062
|1.2062
|1.2089
|-17000.00
|4963270.00
|5251
|2005.10.31 10:07
|sell
|2626
|100.00
|1.2071
|1.2088
|1.2061
|5252
|2005.10.31 10:31
|t/p
|2626
|100.00
|1.2061
|1.2088
|1.2061
|10000.00
|4973270.00
|5253
|2005.10.31 16:46
|sell
|2627
|100.00
|1.1996
|1.2013
|1.1986
|5254
|2005.10.31 18:01
|t/p
|2627
|100.00
|1.1986
|1.2013
|1.1986
|10000.00
|4983270.00
|5255
|2005.10.31 18:05
|sell
|2628
|100.00
|1.1989
|1.2006
|1.1979
|5256
|2005.10.31 18:15
|t/p
|2628
|100.00
|1.1979
|1.2006
|1.1979
|10000.00
|4993270.00
|5257
|2005.10.31 19:59
|sell
|2629
|100.00
|1.1992
|1.2009
|1.1982
|5258
|2005.10.31 22:45
|t/p
|2629
|100.00
|1.1982
|1.2009
|1.1982
|10000.00
|5003270.00
|5259
|2005.10.31 22:53
|sell
|2630
|100.00
|1.1987
|1.2004
|1.1977
|5260
|2005.11.01 08:23
|s/l
|2630
|100.00
|1.2004
|1.2004
|1.1977
|-17000.00
|4986270.00
|5261
|2005.11.01 08:23
|sell
|2631
|100.00
|1.2000
|1.2017
|1.1990
|5262
|2005.11.01 09:39
|s/l
|2631
|100.00
|1.2017
|1.2017
|1.1990
|-17000.00
|4969270.00
|5263
|2005.11.01 10:40
|sell
|2632
|100.00
|1.2012
|1.2029
|1.2002
|5264
|2005.11.01 12:31
|s/l
|2632
|100.00
|1.2029
|1.2029
|1.2002
|-17000.00
|4952270.00
|5265
|2005.11.01 13:11
|sell
|2633
|100.00
|1.2020
|1.2037
|1.2010
|5266
|2005.11.01 13:46
|t/p
|2633
|100.00
|1.2010
|1.2037
|1.2010
|10000.00
|4962270.00
|5267
|2005.11.01 15:13
|sell
|2634
|100.00
|1.1993
|1.2010
|1.1983
|5268
|2005.11.01 15:13
|t/p
|2634
|100.00
|1.1983
|1.2010
|1.1983
|10000.00
|4972270.00
|5269
|2005.11.01 15:14
|sell
|2635
|100.00
|1.1993
|1.2010
|1.1983
|5270
|2005.11.01 15:39
|t/p
|2635
|100.00
|1.1983
|1.2010
|1.1983
|10000.00
|4982270.00
|5271
|2005.11.01 15:45
|sell
|2636
|100.00
|1.1993
|1.2010
|1.1983
|5272
|2005.11.01 16:30
|s/l
|2636
|100.00
|1.2010
|1.2010
|1.1983
|-17000.00
|4965270.00
|5273
|2005.11.01 17:25
|sell
|2637
|100.00
|1.2003
|1.2020
|1.1993
|5274
|2005.11.01 19:17
|t/p
|2637
|100.00
|1.1993
|1.2020
|1.1993
|10000.00
|4975270.00
|5275
|2005.11.01 19:19
|sell
|2638
|100.00
|1.2007
|1.2024
|1.1997
|5276
|2005.11.01 19:19
|t/p
|2638
|100.00
|1.1997
|1.2024
|1.1997
|10000.00
|4985270.00
|5277
|2005.11.01 19:19
|sell
|2639
|100.00
|1.2007
|1.2024
|1.1997
|5278
|2005.11.01 19:30
|t/p
|2639
|100.00
|1.1997
|1.2024
|1.1997
|10000.00
|4995270.00
|5279
|2005.11.01 22:53
|sell
|2640
|100.00
|1.2035
|1.2052
|1.2025
|5280
|2005.11.01 23:15
|t/p
|2640
|100.00
|1.2025
|1.2052
|1.2025
|10000.00
|5005270.00
|5281
|2005.11.02 07:57
|buy
|2641
|100.00
|1.2030
|1.2013
|1.2040
|5282
|2005.11.02 08:53
|s/l
|2641
|100.00
|1.2013
|1.2013
|1.2040
|-17000.00
|4988270.00
|5283
|2005.11.02 14:55
|sell
|2642
|100.00
|1.2043
|1.2060
|1.2033
|5284
|2005.11.02 15:00
|t/p
|2642
|100.00
|1.2033
|1.2060
|1.2033
|10000.00
|4998270.00
|5285
|2005.11.02 15:19
|sell
|2643
|100.00
|1.2034
|1.2051
|1.2024
|5286
|2005.11.02 15:23
|s/l
|2643
|100.00
|1.2051
|1.2051
|1.2024
|-17000.00
|4981270.00
|5287
|2005.11.02 18:59
|sell
|2644
|100.00
|1.2065
|1.2082
|1.2055
|5288
|2005.11.02 22:00
|s/l
|2644
|100.00
|1.2082
|1.2082
|1.2055
|-17000.00
|4964270.00
|5289
|2005.11.03 09:49
|sell
|2645
|100.00
|1.2075
|1.2092
|1.2065
|5290
|2005.11.03 09:51
|t/p
|2645
|100.00
|1.2065
|1.2092
|1.2065
|10000.00
|4974270.00
|5291
|2005.11.03 09:57
|sell
|2646
|100.00
|1.2075
|1.2092
|1.2065
|5292
|2005.11.03 09:57
|t/p
|2646
|100.00
|1.2065
|1.2092
|1.2065
|10000.00
|4984270.00
|5293
|2005.11.03 10:49
|sell
|2647
|100.00
|1.2061
|1.2078
|1.2051
|5294
|2005.11.03 12:49
|t/p
|2647
|100.00
|1.2051
|1.2078
|1.2051
|10000.00
|4994270.00
|5295
|2005.11.03 12:50
|sell
|2648
|100.00
|1.2062
|1.2079
|1.2052
|5296
|2005.11.03 13:00
|t/p
|2648
|100.00
|1.2052
|1.2079
|1.2052
|10000.00
|5004270.00
|5297
|2005.11.03 13:34
|sell
|2649
|100.00
|1.2044
|1.2061
|1.2034
|5298
|2005.11.03 13:41
|t/p
|2649
|100.00
|1.2034
|1.2061
|1.2034
|10000.00
|5014270.00
|5299
|2005.11.03 14:20
|sell
|2650
|100.00
|1.2016
|1.2033
|1.2006
|5300
|2005.11.03 14:21
|t/p
|2650
|100.00
|1.2006
|1.2033
|1.2006
|10000.00
|5024270.00
|5301
|2005.11.03 14:22
|sell
|2651
|100.00
|1.2016
|1.2033
|1.2006
|5302
|2005.11.03 14:25
|t/p
|2651
|100.00
|1.2006
|1.2033
|1.2006
|10000.00
|5034270.00
|5303
|2005.11.03 14:29
|sell
|2652
|100.00
|1.2014
|1.2031
|1.2004
|5304
|2005.11.03 15:09
|t/p
|2652
|100.00
|1.2004
|1.2031
|1.2004
|10000.00
|5044270.00
|5305
|2005.11.03 15:09
|buy
|2653
|100.00
|1.2004
|1.1987
|1.2014
|5306
|2005.11.03 15:57
|s/l
|2653
|100.00
|1.1987
|1.1987
|1.2014
|-17000.00
|5027270.00
|5307
|2005.11.03 16:19
|sell
|2654
|100.00
|1.2009
|1.2026
|1.1999
|5308
|2005.11.03 16:32
|t/p
|2654
|100.00
|1.1999
|1.2026
|1.1999
|10000.00
|5037270.00
|5309
|2005.11.03 17:06
|sell
|2655
|100.00
|1.1972
|1.1989
|1.1962
|5310
|2005.11.03 17:07
|t/p
|2655
|100.00
|1.1962
|1.1989
|1.1962
|10000.00
|5047270.00
|5311
|2005.11.03 17:07
|sell
|2656
|100.00
|1.1972
|1.1989
|1.1962
|5312
|2005.11.03 17:11
|t/p
|2656
|100.00
|1.1962
|1.1989
|1.1962
|10000.00
|5057270.00
|5313
|2005.11.03 17:11
|sell
|2657
|100.00
|1.1973
|1.1990
|1.1963
|5314
|2005.11.03 17:12
|t/p
|2657
|100.00
|1.1963
|1.1990
|1.1963
|10000.00
|5067270.00
|5315
|2005.11.03 20:29
|sell
|2658
|100.00
|1.1945
|1.1962
|1.1935
|5316
|2005.11.04 06:09
|t/p
|2658
|100.00
|1.1935
|1.1962
|1.1935
|10000.00
|5077270.00
|5317
|2005.11.04 08:18
|sell
|2659
|100.00
|1.1940
|1.1957
|1.1930
|5318
|2005.11.04 08:36
|s/l
|2659
|100.00
|1.1957
|1.1957
|1.1930
|-17000.00
|5060270.00
|5319
|2005.11.04 09:53
|sell
|2660
|100.00
|1.1945
|1.1962
|1.1935
|5320
|2005.11.04 13:04
|t/p
|2660
|100.00
|1.1935
|1.1962
|1.1935
|10000.00
|5070270.00
|5321
|2005.11.04 13:43
|buy
|2661
|100.00
|1.1922
|1.1905
|1.1932
|5322
|2005.11.04 13:59
|t/p
|2661
|100.00
|1.1932
|1.1905
|1.1932
|10000.00
|5080270.00
|5323
|2005.11.04 14:03
|buy
|2662
|100.00
|1.1973
|1.1956
|1.1983
|5324
|2005.11.04 14:06
|s/l
|2662
|100.00
|1.1956
|1.1956
|1.1983
|-17000.00
|5063270.00
|5325
|2005.11.04 17:57
|buy
|2663
|100.00
|1.1815
|1.1798
|1.1825
|5326
|2005.11.04 18:24
|t/p
|2663
|100.00
|1.1825
|1.1798
|1.1825
|10000.00
|5073270.00
|5327
|2005.11.04 18:56
|buy
|2664
|100.00
|1.1821
|1.1804
|1.1831
|5328
|2005.11.04 20:51
|t/p
|2664
|100.00
|1.1831
|1.1804
|1.1831
|10000.00
|5083270.00
|5329
|2005.11.04 20:54
|buy
|2665
|100.00
|1.1823
|1.1806
|1.1833
|5330
|2005.11.06 23:10
|s/l
|2665
|100.00
|1.1806
|1.1806
|1.1833
|-17000.00
|5066270.00
|5331
|2005.11.06 23:23
|buy
|2666
|100.00
|1.1806
|1.1789
|1.1816
|5332
|2005.11.07 01:18
|t/p
|2666
|100.00
|1.1816
|1.1789
|1.1816
|10000.00
|5076270.00
|5333
|2005.11.07 01:29
|sell
|2667
|100.00
|1.1813
|1.1830
|1.1803
|5334
|2005.11.07 03:45
|s/l
|2667
|100.00
|1.1830
|1.1830
|1.1803
|-17000.00
|5059270.00
|5335
|2005.11.07 07:12
|buy
|2668
|100.00
|1.1812
|1.1795
|1.1822
|5336
|2005.11.07 07:41
|s/l
|2668
|100.00
|1.1795
|1.1795
|1.1822
|-17000.00
|5042270.00
|5337
|2005.11.07 08:40
|buy
|2669
|100.00
|1.1811
|1.1794
|1.1821
|5338
|2005.11.07 09:07
|t/p
|2669
|100.00
|1.1821
|1.1794
|1.1821
|10000.00
|5052270.00
|5339
|2005.11.07 13:04
|buy
|2670
|100.00
|1.1818
|1.1801
|1.1828
|5340
|2005.11.07 13:34
|s/l
|2670
|100.00
|1.1801
|1.1801
|1.1828
|-17000.00
|5035270.00
|5341
|2005.11.07 15:32
|buy
|2671
|100.00
|1.1798
|1.1781
|1.1808
|5342
|2005.11.07 16:30
|t/p
|2671
|100.00
|1.1808
|1.1781
|1.1808
|10000.00
|5045270.00
|5343
|2005.11.07 16:49
|buy
|2672
|100.00
|1.1797
|1.1780
|1.1807
|5344
|2005.11.07 17:01
|t/p
|2672
|100.00
|1.1807
|1.1780
|1.1807
|10000.00
|5055270.00
|5345
|2005.11.07 17:18
|buy
|2673
|100.00
|1.1792
|1.1775
|1.1802
|5346
|2005.11.07 17:20
|t/p
|2673
|100.00
|1.1802
|1.1775
|1.1802
|10000.00
|5065270.00
|5347
|2005.11.07 17:25
|buy
|2674
|100.00
|1.1791
|1.1774
|1.1801
|5348
|2005.11.07 19:00
|t/p
|2674
|100.00
|1.1801
|1.1774
|1.1801
|10000.00
|5075270.00
|5349
|2005.11.08 00:27
|sell
|2675
|100.00
|1.1792
|1.1809
|1.1782
|5350
|2005.11.08 00:39
|t/p
|2675
|100.00
|1.1782
|1.1809
|1.1782
|10000.00
|5085270.00
|5351
|2005.11.08 00:41
|sell
|2676
|100.00
|1.1786
|1.1803
|1.1776
|5352
|2005.11.08 00:47
|t/p
|2676
|100.00
|1.1776
|1.1803
|1.1776
|10000.00
|5095270.00
|5353
|2005.11.08 00:56
|sell
|2677
|100.00
|1.1786
|1.1803
|1.1776
|5354
|2005.11.08 00:57
|t/p
|2677
|100.00
|1.1776
|1.1803
|1.1776
|10000.00
|5105270.00
|5355
|2005.11.08 01:10
|sell
|2678
|100.00
|1.1767
|1.1784
|1.1757
|5356
|2005.11.08 01:16
|t/p
|2678
|100.00
|1.1757
|1.1784
|1.1757
|10000.00
|5115270.00
|5357
|2005.11.08 01:54
|sell
|2679
|100.00
|1.1730
|1.1747
|1.1720
|5358
|2005.11.08 03:29
|t/p
|2679
|100.00
|1.1720
|1.1747
|1.1720
|10000.00
|5125270.00
|5359
|2005.11.08 03:29
|sell
|2680
|100.00
|1.1723
|1.1740
|1.1713
|5360
|2005.11.08 07:03
|s/l
|2680
|100.00
|1.1740
|1.1740
|1.1713
|-17000.00
|5108270.00
|5361
|2005.11.08 09:19
|buy
|2681
|100.00
|1.1716
|1.1699
|1.1726
|5362
|2005.11.08 09:29
|t/p
|2681
|100.00
|1.1726
|1.1699
|1.1726
|10000.00
|5118270.00
|5363
|2005.11.08 09:49
|buy
|2682
|100.00
|1.1726
|1.1709
|1.1736
|5364
|2005.11.08 09:59
|t/p
|2682
|100.00
|1.1736
|1.1709
|1.1736
|10000.00
|5128270.00
|5365
|2005.11.08 10:29
|sell
|2683
|100.00
|1.1739
|1.1756
|1.1729
|5366
|2005.11.08 11:18
|t/p
|2683
|100.00
|1.1729
|1.1756
|1.1729
|10000.00
|5138270.00
|5367
|2005.11.08 12:16
|buy
|2684
|100.00
|1.1725
|1.1708
|1.1735
|5368
|2005.11.08 12:29
|t/p
|2684
|100.00
|1.1735
|1.1708
|1.1735
|10000.00
|5148270.00
|5369
|2005.11.08 12:49
|buy
|2685
|100.00
|1.1739
|1.1722
|1.1749
|5370
|2005.11.08 13:39
|t/p
|2685
|100.00
|1.1749
|1.1722
|1.1749
|10000.00
|5158270.00
|5371
|2005.11.08 20:57
|sell
|2686
|100.00
|1.1784
|1.1801
|1.1774
|5372
|2005.11.08 23:03
|t/p
|2686
|100.00
|1.1774
|1.1801
|1.1774
|10000.00
|5168270.00
|5373
|2005.11.08 23:24
|sell
|2687
|100.00
|1.1784
|1.1801
|1.1774
|5374
|2005.11.08 23:31
|t/p
|2687
|100.00
|1.1774
|1.1801
|1.1774
|10000.00
|5178270.00
|5375
|2005.11.09 00:23
|sell
|2688
|100.00
|1.1771
|1.1788
|1.1761
|5376
|2005.11.09 10:30
|t/p
|2688
|100.00
|1.1761
|1.1788
|1.1761
|10000.00
|5188270.00
|5377
|2005.11.09 10:40
|sell
|2689
|100.00
|1.1765
|1.1782
|1.1755
|5378
|2005.11.09 11:00
|t/p
|2689
|100.00
|1.1755
|1.1782
|1.1755
|10000.00
|5198270.00
|5379
|2005.11.09 11:02
|sell
|2690
|100.00
|1.1761
|1.1778
|1.1751
|5380
|2005.11.09 11:29
|t/p
|2690
|100.00
|1.1751
|1.1778
|1.1751
|10000.00
|5208270.00
|5381
|2005.11.09 11:38
|sell
|2691
|100.00
|1.1742
|1.1759
|1.1732
|5382
|2005.11.09 12:07
|s/l
|2691
|100.00
|1.1759
|1.1759
|1.1732
|-17000.00
|5191270.00
|5383
|2005.11.09 12:36
|sell
|2692
|100.00
|1.1757
|1.1774
|1.1747
|5384
|2005.11.09 12:58
|t/p
|2692
|100.00
|1.1747
|1.1774
|1.1747
|10000.00
|5201270.00
|5385
|2005.11.09 14:26
|buy
|2693
|100.00
|1.1782
|1.1765
|1.1792
|5386
|2005.11.09 14:26
|s/l
|2693
|100.00
|1.1765
|1.1765
|1.1792
|-17000.00
|5184270.00
|5387
|2005.11.09 14:27
|sell
|2694
|100.00
|1.1784
|1.1801
|1.1774
|5388
|2005.11.09 14:28
|t/p
|2694
|100.00
|1.1774
|1.1801
|1.1774
|10000.00
|5194270.00
|5389
|2005.11.09 14:59
|sell
|2695
|100.00
|1.1752
|1.1769
|1.1742
|5390
|2005.11.09 14:59
|t/p
|2695
|100.00
|1.1742
|1.1769
|1.1742
|10000.00
|5204270.00
|5391
|2005.11.09 15:25
|buy
|2696
|100.00
|1.1724
|1.1707
|1.1734
|5392
|2005.11.09 15:28
|t/p
|2696
|100.00
|1.1734
|1.1707
|1.1734
|10000.00
|5214270.00
|5393
|2005.11.09 15:29
|buy
|2697
|100.00
|1.1730
|1.1713
|1.1740
|5394
|2005.11.09 15:33
|t/p
|2697
|100.00
|1.1740
|1.1713
|1.1740
|10000.00
|5224270.00
|5395
|2005.11.09 16:26
|sell
|2698
|100.00
|1.1736
|1.1753
|1.1726
|5396
|2005.11.09 16:29
|t/p
|2698
|100.00
|1.1726
|1.1753
|1.1726
|10000.00
|5234270.00
|5397
|2005.11.09 16:29
|sell
|2699
|100.00
|1.1736
|1.1753
|1.1726
|5398
|2005.11.09 16:32
|s/l
|2699
|100.00
|1.1753
|1.1753
|1.1726
|-17000.00
|5217270.00
|5399
|2005.11.09 20:29
|sell
|2700
|100.00
|1.1772
|1.1789
|1.1762
|5400
|2005.11.10 00:43
|t/p
|2700
|100.00
|1.1762
|1.1789
|1.1762
|10000.00
|5227270.00
|5401
|2005.11.10 00:58
|sell
|2701
|100.00
|1.1765
|1.1782
|1.1755
|5402
|2005.11.10 09:35
|s/l
|2701
|100.00
|1.1782
|1.1782
|1.1755
|-17000.00
|5210270.00
|5403
|2005.11.10 09:36
|buy
|2702
|100.00
|1.1768
|1.1751
|1.1778
|5404
|2005.11.10 09:41
|t/p
|2702
|100.00
|1.1778
|1.1751
|1.1778
|10000.00
|5220270.00
|5405
|2005.11.10 10:06
|buy
|2703
|100.00
|1.1778
|1.1761
|1.1788
|5406
|2005.11.10 10:16
|t/p
|2703
|100.00
|1.1788
|1.1761
|1.1788
|10000.00
|5230270.00
|5407
|2005.11.10 10:33
|sell
|2704
|100.00
|1.1786
|1.1803
|1.1776
|5408
|2005.11.10 10:35
|t/p
|2704
|100.00
|1.1776
|1.1803
|1.1776
|10000.00
|5240270.00
|5409
|2005.11.10 10:39
|sell
|2705
|100.00
|1.1784
|1.1801
|1.1774
|5410
|2005.11.10 11:05
|t/p
|2705
|100.00
|1.1774
|1.1801
|1.1774
|10000.00
|5250270.00
|5411
|2005.11.10 11:07
|sell
|2706
|100.00
|1.1778
|1.1795
|1.1768
|5412
|2005.11.10 12:32
|t/p
|2706
|100.00
|1.1768
|1.1795
|1.1768
|10000.00
|5260270.00
|5413
|2005.11.10 12:42
|sell
|2707
|100.00
|1.1771
|1.1788
|1.1761
|5414
|2005.11.10 13:30
|t/p
|2707
|100.00
|1.1761
|1.1788
|1.1761
|10000.00
|5270270.00
|5415
|2005.11.10 13:55
|sell
|2708
|100.00
|1.1791
|1.1808
|1.1781
|5416
|2005.11.10 13:56
|t/p
|2708
|100.00
|1.1781
|1.1808
|1.1781
|10000.00
|5280270.00
|5417
|2005.11.10 13:57
|buy
|2709
|100.00
|1.1768
|1.1751
|1.1778
|5418
|2005.11.10 13:59
|s/l
|2709
|100.00
|1.1751
|1.1751
|1.1778
|-17000.00
|5263270.00
|5419
|2005.11.10 13:59
|buy
|2710
|100.00
|1.1754
|1.1737
|1.1764
|5420
|2005.11.10 14:01
|s/l
|2710
|100.00
|1.1737
|1.1737
|1.1764
|-17000.00
|5246270.00
|5421
|2005.11.10 14:05
|sell
|2711
|100.00
|1.1756
|1.1773
|1.1746
|5422
|2005.11.10 14:11
|s/l
|2711
|100.00
|1.1773
|1.1773
|1.1746
|-17000.00
|5229270.00
|5423
|2005.11.10 14:33
|sell
|2712
|100.00
|1.1761
|1.1778
|1.1751
|5424
|2005.11.10 14:59
|t/p
|2712
|100.00
|1.1751
|1.1778
|1.1751
|10000.00
|5239270.00
|5425
|2005.11.10 15:04
|sell
|2713
|100.00
|1.1742
|1.1759
|1.1732
|5426
|2005.11.10 16:31
|t/p
|2713
|100.00
|1.1732
|1.1759
|1.1732
|10000.00
|5249270.00
|5427
|2005.11.10 16:31
|sell
|2714
|100.00
|1.1740
|1.1757
|1.1730
|5428
|2005.11.10 17:21
|s/l
|2714
|100.00
|1.1757
|1.1757
|1.1730
|-17000.00
|5232270.00
|5429
|2005.11.10 19:34
|sell
|2715
|100.00
|1.1733
|1.1750
|1.1723
|5430
|2005.11.10 19:40
|t/p
|2715
|100.00
|1.1723
|1.1750
|1.1723
|10000.00
|5242270.00
|5431
|2005.11.10 19:47
|sell
|2716
|100.00
|1.1733
|1.1750
|1.1723
|5432
|2005.11.10 19:52
|t/p
|2716
|100.00
|1.1723
|1.1750
|1.1723
|10000.00
|5252270.00
|5433
|2005.11.11 06:17
|buy
|2717
|100.00
|1.1688
|1.1671
|1.1698
|5434
|2005.11.11 06:33
|t/p
|2717
|100.00
|1.1698
|1.1671
|1.1698
|10000.00
|5262270.00
|5435
|2005.11.11 10:12
|buy
|2718
|100.00
|1.1695
|1.1678
|1.1705
|5436
|2005.11.11 10:31
|t/p
|2718
|100.00
|1.1705
|1.1678
|1.1705
|10000.00
|5272270.00
|5437
|2005.11.11 15:35
|buy
|2719
|100.00
|1.1700
|1.1683
|1.1710
|5438
|2005.11.11 16:01
|t/p
|2719
|100.00
|1.1710
|1.1683
|1.1710
|10000.00
|5282270.00
|5439
|2005.11.14 00:04
|sell
|2720
|100.00
|1.1735
|1.1752
|1.1725
|5440
|2005.11.14 04:04
|s/l
|2720
|100.00
|1.1752
|1.1752
|1.1725
|-17000.00
|5265270.00
|5441
|2005.11.14 05:08
|sell
|2721
|100.00
|1.1767
|1.1784
|1.1757
|5442
|2005.11.14 07:01
|t/p
|2721
|100.00
|1.1757
|1.1784
|1.1757
|10000.00
|5275270.00
|5443
|2005.11.14 07:08
|sell
|2722
|100.00
|1.1757
|1.1774
|1.1747
|5444
|2005.11.14 08:00
|t/p
|2722
|100.00
|1.1747
|1.1774
|1.1747
|10000.00
|5285270.00
|5445
|2005.11.14 09:59
|sell
|2723
|100.00
|1.1765
|1.1782
|1.1755
|5446
|2005.11.14 10:02
|t/p
|2723
|100.00
|1.1755
|1.1782
|1.1755
|10000.00
|5295270.00
|5447
|2005.11.14 10:46
|sell
|2724
|100.00
|1.1748
|1.1765
|1.1738
|5448
|2005.11.14 11:30
|t/p
|2724
|100.00
|1.1738
|1.1765
|1.1738
|10000.00
|5305270.00
|5449
|2005.11.14 11:50
|sell
|2725
|100.00
|1.1744
|1.1761
|1.1734
|5450
|2005.11.14 12:00
|t/p
|2725
|100.00
|1.1734
|1.1761
|1.1734
|10000.00
|5315270.00
|5451
|2005.11.14 12:49
|sell
|2726
|100.00
|1.1731
|1.1748
|1.1721
|5452
|2005.11.14 12:59
|t/p
|2726
|100.00
|1.1721
|1.1748
|1.1721
|10000.00
|5325270.00
|5453
|2005.11.14 13:15
|sell
|2727
|100.00
|1.1714
|1.1731
|1.1704
|5454
|2005.11.14 13:29
|t/p
|2727
|100.00
|1.1704
|1.1731
|1.1704
|10000.00
|5335270.00
|5455
|2005.11.14 14:12
|sell
|2728
|100.00
|1.1705
|1.1722
|1.1695
|5456
|2005.11.14 16:26
|t/p
|2728
|100.00
|1.1695
|1.1722
|1.1695
|10000.00
|5345270.00
|5457
|2005.11.14 19:29
|sell
|2729
|100.00
|1.1698
|1.1715
|1.1688
|5458
|2005.11.15 08:00
|s/l
|2729
|100.00
|1.1715
|1.1715
|1.1688
|-17000.00
|5328270.00
|5459
|2005.11.15 10:36
|sell
|2730
|100.00
|1.1683
|1.1700
|1.1673
|5460
|2005.11.15 10:49
|t/p
|2730
|100.00
|1.1673
|1.1700
|1.1673
|10000.00
|5338270.00
|5461
|2005.11.15 12:16
|sell
|2731
|100.00
|1.1659
|1.1676
|1.1649
|5462
|2005.11.15 13:00
|s/l
|2731
|100.00
|1.1676
|1.1676
|1.1649
|-17000.00
|5321270.00
|5463
|2005.11.15 13:09
|buy
|2732
|100.00
|1.1663
|1.1646
|1.1673
|5464
|2005.11.15 13:30
|t/p
|2732
|100.00
|1.1673
|1.1646
|1.1673
|10000.00
|5331270.00
|5465
|2005.11.15 13:36
|buy
|2733
|100.00
|1.1666
|1.1649
|1.1676
|5466
|2005.11.15 13:42
|t/p
|2733
|100.00
|1.1676
|1.1649
|1.1676
|10000.00
|5341270.00
|5467
|2005.11.15 13:42
|sell
|2734
|100.00
|1.1676
|1.1693
|1.1666
|5468
|2005.11.15 13:56
|s/l
|2734
|100.00
|1.1693
|1.1693
|1.1666
|-17000.00
|5324270.00
|5469
|2005.11.15 14:40
|sell
|2735
|100.00
|1.1686
|1.1703
|1.1676
|5470
|2005.11.15 15:00
|t/p
|2735
|100.00
|1.1676
|1.1703
|1.1676
|10000.00
|5334270.00
|5471
|2005.11.15 15:09
|sell
|2736
|100.00
|1.1680
|1.1697
|1.1670
|5472
|2005.11.15 15:13
|t/p
|2736
|100.00
|1.1670
|1.1697
|1.1670
|10000.00
|5344270.00
|5473
|2005.11.15 15:19
|sell
|2737
|100.00
|1.1680
|1.1697
|1.1670
|5474
|2005.11.15 15:22
|s/l
|2737
|100.00
|1.1697
|1.1697
|1.1670
|-17000.00
|5327270.00
|5475
|2005.11.15 15:22
|sell
|2738
|100.00
|1.1692
|1.1709
|1.1682
|5476
|2005.11.15 15:45
|t/p
|2738
|100.00
|1.1682
|1.1709
|1.1682
|10000.00
|5337270.00
|5477
|2005.11.15 16:37
|buy
|2739
|100.00
|1.1708
|1.1691
|1.1718
|5478
|2005.11.15 16:38
|t/p
|2739
|100.00
|1.1718
|1.1691
|1.1718
|10000.00
|5347270.00
|5479
|2005.11.15 16:50
|buy
|2740
|100.00
|1.1703
|1.1686
|1.1713
|5480
|2005.11.15 17:32
|s/l
|2740
|100.00
|1.1686
|1.1686
|1.1713
|-17000.00
|5330270.00
|5481
|2005.11.16 07:36
|sell
|2741
|100.00
|1.1723
|1.1740
|1.1713
|5482
|2005.11.16 10:17
|t/p
|2741
|100.00
|1.1713
|1.1740
|1.1713
|10000.00
|5340270.00
|5483
|2005.11.16 10:41
|sell
|2742
|100.00
|1.1708
|1.1725
|1.1698
|5484
|2005.11.16 10:56
|t/p
|2742
|100.00
|1.1698
|1.1725
|1.1698
|10000.00
|5350270.00
|5485
|2005.11.16 11:11
|buy
|2743
|100.00
|1.1681
|1.1664
|1.1691
|5486
|2005.11.16 11:22
|t/p
|2743
|100.00
|1.1691
|1.1664
|1.1691
|10000.00
|5360270.00
|5487
|2005.11.16 13:15
|sell
|2744
|100.00
|1.1691
|1.1708
|1.1681
|5488
|2005.11.16 13:21
|t/p
|2744
|100.00
|1.1681
|1.1708
|1.1681
|10000.00
|5370270.00
|5489
|2005.11.16 13:33
|buy
|2745
|100.00
|1.1681
|1.1664
|1.1691
|5490
|2005.11.16 13:33
|t/p
|2745
|100.00
|1.1691
|1.1664
|1.1691
|10000.00
|5380270.00
|5491
|2005.11.16 13:35
|buy
|2746
|100.00
|1.1681
|1.1664
|1.1691
|5492
|2005.11.16 13:37
|t/p
|2746
|100.00
|1.1691
|1.1664
|1.1691
|10000.00
|5390270.00
|5493
|2005.11.16 13:41
|buy
|2747
|100.00
|1.1681
|1.1664
|1.1691
|5494
|2005.11.16 13:42
|t/p
|2747
|100.00
|1.1691
|1.1664
|1.1691
|10000.00
|5400270.00
|5495
|2005.11.16 13:42
|buy
|2748
|100.00
|1.1681
|1.1664
|1.1691
|5496
|2005.11.16 13:42
|t/p
|2748
|100.00
|1.1691
|1.1664
|1.1691
|10000.00
|5410270.00
|5497
|2005.11.16 13:42
|buy
|2749
|100.00
|1.1681
|1.1664
|1.1691
|5498
|2005.11.16 13:43
|t/p
|2749
|100.00
|1.1691
|1.1664
|1.1691
|10000.00
|5420270.00
|5499
|2005.11.16 13:43
|buy
|2750
|100.00
|1.1681
|1.1664
|1.1691
|5500
|2005.11.16 13:44
|t/p
|2750
|100.00
|1.1691
|1.1664
|1.1691
|10000.00
|5430270.00
|5501
|2005.11.16 14:11
|sell
|2751
|100.00
|1.1698
|1.1715
|1.1688
|5502
|2005.11.16 14:12
|t/p
|2751
|100.00
|1.1688
|1.1715
|1.1688
|10000.00
|5440270.00
|5503
|2005.11.16 14:13
|sell
|2752
|100.00
|1.1698
|1.1715
|1.1688
|5504
|2005.11.16 14:14
|t/p
|2752
|100.00
|1.1688
|1.1715
|1.1688
|10000.00
|5450270.00
|5505
|2005.11.16 14:42
|sell
|2753
|100.00
|1.1675
|1.1692
|1.1665
|5506
|2005.11.16 14:43
|t/p
|2753
|100.00
|1.1665
|1.1692
|1.1665
|10000.00
|5460270.00
|5507
|2005.11.16 15:45
|buy
|2754
|100.00
|1.1666
|1.1649
|1.1676
|5508
|2005.11.16 16:01
|t/p
|2754
|100.00
|1.1676
|1.1649
|1.1676
|10000.00
|5470270.00
|5509
|2005.11.17 02:56
|buy
|2755
|100.00
|1.1665
|1.1648
|1.1675
|5510
|2005.11.17 03:15
|t/p
|2755
|100.00
|1.1675
|1.1648
|1.1675
|10000.00
|5480270.00
|5511
|2005.11.17 04:51
|sell
|2756
|100.00
|1.1677
|1.1694
|1.1667
|5512
|2005.11.17 07:31
|t/p
|2756
|100.00
|1.1667
|1.1694
|1.1667
|10000.00
|5490270.00
|5513
|2005.11.17 07:41
|sell
|2757
|100.00
|1.1671
|1.1688
|1.1661
|5514
|2005.11.17 07:43
|t/p
|2757
|100.00
|1.1661
|1.1688
|1.1661
|10000.00
|5500270.00
|5515
|2005.11.17 08:12
|sell
|2758
|100.00
|1.1656
|1.1673
|1.1646
|5516
|2005.11.17 08:22
|s/l
|2758
|100.00
|1.1673
|1.1673
|1.1646
|-17000.00
|5483270.00
|5517
|2005.11.17 09:39
|sell
|2759
|100.00
|1.1699
|1.1716
|1.1689
|5518
|2005.11.17 09:46
|t/p
|2759
|100.00
|1.1689
|1.1716
|1.1689
|10000.00
|5493270.00
|5519
|2005.11.17 10:07
|sell
|2760
|100.00
|1.1681
|1.1698
|1.1671
|5520
|2005.11.17 12:15
|s/l
|2760
|100.00
|1.1698
|1.1698
|1.1671
|-17000.00
|5476270.00
|5521
|2005.11.17 13:11
|sell
|2761
|100.00
|1.1693
|1.1710
|1.1683
|5522
|2005.11.17 13:45
|t/p
|2761
|100.00
|1.1683
|1.1710
|1.1683
|10000.00
|5486270.00
|5523
|2005.11.17 13:45
|sell
|2762
|100.00
|1.1690
|1.1707
|1.1680
|5524
|2005.11.17 13:45
|t/p
|2762
|100.00
|1.1680
|1.1707
|1.1680
|10000.00
|5496270.00
|5525
|2005.11.17 13:45
|sell
|2763
|100.00
|1.1690
|1.1707
|1.1680
|5526
|2005.11.17 13:46
|t/p
|2763
|100.00
|1.1680
|1.1707
|1.1680
|10000.00
|5506270.00
|5527
|2005.11.17 13:52
|sell
|2764
|100.00
|1.1689
|1.1706
|1.1679
|5528
|2005.11.17 14:00
|t/p
|2764
|100.00
|1.1679
|1.1706
|1.1679
|10000.00
|5516270.00
|5529
|2005.11.17 14:06
|sell
|2765
|100.00
|1.1677
|1.1694
|1.1667
|5530
|2005.11.17 14:20
|s/l
|2765
|100.00
|1.1694
|1.1694
|1.1667
|-17000.00
|5499270.00
|5531
|2005.11.17 14:26
|buy
|2766
|100.00
|1.1674
|1.1657
|1.1684
|5532
|2005.11.17 14:27
|t/p
|2766
|100.00
|1.1684
|1.1657
|1.1684
|10000.00
|5509270.00
|5533
|2005.11.17 14:28
|buy
|2767
|100.00
|1.1674
|1.1657
|1.1684
|5534
|2005.11.17 14:29
|t/p
|2767
|100.00
|1.1684
|1.1657
|1.1684
|10000.00
|5519270.00
|5535
|2005.11.17 16:22
|sell
|2768
|100.00
|1.1727
|1.1744
|1.1717
|5536
|2005.11.17 16:27
|t/p
|2768
|100.00
|1.1717
|1.1744
|1.1717
|10000.00
|5529270.00
|5537
|2005.11.17 16:28
|sell
|2769
|100.00
|1.1727
|1.1744
|1.1717
|5538
|2005.11.17 16:28
|t/p
|2769
|100.00
|1.1717
|1.1744
|1.1717
|10000.00
|5539270.00
|5539
|2005.11.17 16:45
|sell
|2770
|100.00
|1.1713
|1.1730
|1.1703
|5540
|2005.11.17 18:02
|s/l
|2770
|100.00
|1.1730
|1.1730
|1.1703
|-17000.00
|5522270.00
|5541
|2005.11.17 19:10
|sell
|2771
|100.00
|1.1761
|1.1778
|1.1751
|5542
|2005.11.17 19:16
|t/p
|2771
|100.00
|1.1751
|1.1778
|1.1751
|10000.00
|5532270.00
|5543
|2005.11.17 21:56
|sell
|2772
|100.00
|1.1760
|1.1777
|1.1750
|5544
|2005.11.17 22:15
|t/p
|2772
|100.00
|1.1750
|1.1777
|1.1750
|10000.00
|5542270.00
|5545
|2005.11.18 01:55
|sell
|2773
|100.00
|1.1754
|1.1771
|1.1744
|5546
|2005.11.18 02:55
|t/p
|2773
|100.00
|1.1744
|1.1771
|1.1744
|10000.00
|5552270.00
|5547
|2005.11.18 06:25
|sell
|2774
|100.00
|1.1727
|1.1744
|1.1717
|5548
|2005.11.18 07:00
|t/p
|2774
|100.00
|1.1717
|1.1744
|1.1717
|10000.00
|5562270.00
|5549
|2005.11.18 07:08
|sell
|2775
|100.00
|1.1723
|1.1740
|1.1713
|5550
|2005.11.18 08:05
|t/p
|2775
|100.00
|1.1713
|1.1740
|1.1713
|10000.00
|5572270.00
|5551
|2005.11.18 10:45
|sell
|2776
|100.00
|1.1684
|1.1701
|1.1674
|5552
|2005.11.18 12:37
|s/l
|2776
|100.00
|1.1701
|1.1701
|1.1674
|-17000.00
|5555270.00
|5553
|2005.11.18 13:04
|sell
|2777
|100.00
|1.1689
|1.1706
|1.1679
|5554
|2005.11.18 13:15
|t/p
|2777
|100.00
|1.1679
|1.1706
|1.1679
|10000.00
|5565270.00
|5555
|2005.11.18 13:56
|buy
|2778
|100.00
|1.1674
|1.1657
|1.1684
|5556
|2005.11.18 13:57
|t/p
|2778
|100.00
|1.1684
|1.1657
|1.1684
|10000.00
|5575270.00
|5557
|2005.11.18 13:57
|buy
|2779
|100.00
|1.1673
|1.1656
|1.1683
|5558
|2005.11.18 13:57
|t/p
|2779
|100.00
|1.1683
|1.1656
|1.1683
|10000.00
|5585270.00
|5559
|2005.11.18 13:58
|buy
|2780
|100.00
|1.1673
|1.1656
|1.1683
|5560
|2005.11.18 13:58
|t/p
|2780
|100.00
|1.1683
|1.1656
|1.1683
|10000.00
|5595270.00
|5561
|2005.11.18 15:07
|sell
|2781
|100.00
|1.1770
|1.1787
|1.1760
|5562
|2005.11.18 15:07
|t/p
|2781
|100.00
|1.1760
|1.1787
|1.1760
|10000.00
|5605270.00
|5563
|2005.11.18 15:08
|sell
|2782
|100.00
|1.1770
|1.1787
|1.1760
|5564
|2005.11.18 15:08
|t/p
|2782
|100.00
|1.1760
|1.1787
|1.1760
|10000.00
|5615270.00
|5565
|2005.11.18 15:10
|sell
|2783
|100.00
|1.1770
|1.1787
|1.1760
|5566
|2005.11.18 15:12
|t/p
|2783
|100.00
|1.1760
|1.1787
|1.1760
|10000.00
|5625270.00
|5567
|2005.11.18 15:13
|sell
|2784
|100.00
|1.1771
|1.1788
|1.1761
|5568
|2005.11.18 15:13
|t/p
|2784
|100.00
|1.1761
|1.1788
|1.1761
|10000.00
|5635270.00
|5569
|2005.11.18 15:35
|sell
|2785
|100.00
|1.1715
|1.1732
|1.1705
|5570
|2005.11.18 16:06
|s/l
|2785
|100.00
|1.1732
|1.1732
|1.1705
|-17000.00
|5618270.00
|5571
|2005.11.18 17:52
|sell
|2786
|100.00
|1.1746
|1.1763
|1.1736
|5572
|2005.11.18 18:19
|s/l
|2786
|100.00
|1.1763
|1.1763
|1.1736
|-17000.00
|5601270.00
|5573
|2005.11.18 18:34
|sell
|2787
|100.00
|1.1768
|1.1785
|1.1758
|5574
|2005.11.20 23:10
|s/l
|2787
|100.00
|1.1785
|1.1785
|1.1758
|-17000.00
|5584270.00
|5575
|2005.11.21 00:11
|sell
|2788
|100.00
|1.1780
|1.1797
|1.1770
|5576
|2005.11.21 00:30
|t/p
|2788
|100.00
|1.1770
|1.1797
|1.1770
|10000.00
|5594270.00
|5577
|2005.11.21 07:26
|buy
|2789
|100.00
|1.1775
|1.1758
|1.1785
|5578
|2005.11.21 07:30
|t/p
|2789
|100.00
|1.1785
|1.1758
|1.1785
|10000.00
|5604270.00
|5579
|2005.11.21 07:50
|buy
|2790
|100.00
|1.1773
|1.1756
|1.1783
|5580
|2005.11.21 08:00
|t/p
|2790
|100.00
|1.1783
|1.1756
|1.1783
|10000.00
|5614270.00
|5581
|2005.11.21 08:09
|sell
|2791
|100.00
|1.1779
|1.1796
|1.1769
|5582
|2005.11.21 08:15
|s/l
|2791
|100.00
|1.1796
|1.1796
|1.1769
|-17000.00
|5597270.00
|5583
|2005.11.21 08:41
|sell
|2792
|100.00
|1.1821
|1.1838
|1.1811
|5584
|2005.11.21 08:45
|t/p
|2792
|100.00
|1.1811
|1.1838
|1.1811
|10000.00
|5607270.00
|5585
|2005.11.21 10:47
|buy
|2793
|100.00
|1.1817
|1.1800
|1.1827
|5586
|2005.11.21 10:47
|t/p
|2793
|100.00
|1.1827
|1.1800
|1.1827
|10000.00
|5617270.00
|5587
|2005.11.21 11:06
|sell
|2794
|100.00
|1.1829
|1.1846
|1.1819
|5588
|2005.11.21 11:52
|t/p
|2794
|100.00
|1.1819
|1.1846
|1.1819
|10000.00
|5627270.00
|5589
|2005.11.21 14:25
|sell
|2795
|100.00
|1.1836
|1.1853
|1.1826
|5590
|2005.11.21 14:25
|t/p
|2795
|100.00
|1.1826
|1.1853
|1.1826
|10000.00
|5637270.00
|5591
|2005.11.21 14:25
|sell
|2796
|100.00
|1.1836
|1.1853
|1.1826
|5592
|2005.11.21 14:25
|t/p
|2796
|100.00
|1.1826
|1.1853
|1.1826
|10000.00
|5647270.00
|5593
|2005.11.21 14:26
|sell
|2797
|100.00
|1.1836
|1.1853
|1.1826
|5594
|2005.11.21 14:35
|t/p
|2797
|100.00
|1.1826
|1.1853
|1.1826
|10000.00
|5657270.00
|5595
|2005.11.21 14:39
|sell
|2798
|100.00
|1.1829
|1.1846
|1.1819
|5596
|2005.11.21 15:00
|t/p
|2798
|100.00
|1.1819
|1.1846
|1.1819
|10000.00
|5667270.00
|5597
|2005.11.21 15:06
|sell
|2799
|100.00
|1.1829
|1.1846
|1.1819
|5598
|2005.11.21 15:06
|t/p
|2799
|100.00
|1.1819
|1.1846
|1.1819
|10000.00
|5677270.00
|5599
|2005.11.21 15:06
|sell
|2800
|100.00
|1.1829
|1.1846
|1.1819
|5600
|2005.11.21 15:07
|t/p
|2800
|100.00
|1.1819
|1.1846
|1.1819
|10000.00
|5687270.00
|5601
|2005.11.21 15:07
|sell
|2801
|100.00
|1.1829
|1.1846
|1.1819
|5602
|2005.11.21 15:12
|t/p
|2801
|100.00
|1.1819
|1.1846
|1.1819
|10000.00
|5697270.00
|5603
|2005.11.21 15:12
|sell
|2802
|100.00
|1.1824
|1.1841
|1.1814
|5604
|2005.11.21 15:12
|t/p
|2802
|100.00
|1.1814
|1.1841
|1.1814
|10000.00
|5707270.00
|5605
|2005.11.21 15:13
|sell
|2803
|100.00
|1.1824
|1.1841
|1.1814
|5606
|2005.11.21 15:13
|t/p
|2803
|100.00
|1.1814
|1.1841
|1.1814
|10000.00
|5717270.00
|5607
|2005.11.21 15:13
|sell
|2804
|100.00
|1.1824
|1.1841
|1.1814
|5608
|2005.11.21 15:15
|t/p
|2804
|100.00
|1.1814
|1.1841
|1.1814
|10000.00
|5727270.00
|5609
|2005.11.21 16:22
|buy
|2805
|100.00
|1.1732
|1.1715
|1.1742
|5610
|2005.11.21 17:15
|t/p
|2805
|100.00
|1.1742
|1.1715
|1.1742
|10000.00
|5737270.00
|5611
|2005.11.21 17:24
|buy
|2806
|100.00
|1.1731
|1.1714
|1.1741
|5612
|2005.11.21 19:04
|t/p
|2806
|100.00
|1.1741
|1.1714
|1.1741
|10000.00
|5747270.00
|5613
|2005.11.21 19:56
|sell
|2807
|100.00
|1.1734
|1.1751
|1.1724
|5614
|2005.11.21 20:06
|t/p
|2807
|100.00
|1.1724
|1.1751
|1.1724
|10000.00
|5757270.00
|5615
|2005.11.21 20:10
|sell
|2808
|100.00
|1.1729
|1.1746
|1.1719
|5616
|2005.11.22 08:30
|t/p
|2808
|100.00
|1.1719
|1.1746
|1.1719
|10000.00
|5767270.00
|5617
|2005.11.22 08:33
|sell
|2809
|100.00
|1.1734
|1.1751
|1.1724
|5618
|2005.11.22 08:42
|t/p
|2809
|100.00
|1.1724
|1.1751
|1.1724
|10000.00
|5777270.00
|5619
|2005.11.22 08:43
|sell
|2810
|100.00
|1.1734
|1.1751
|1.1724
|5620
|2005.11.22 08:43
|t/p
|2810
|100.00
|1.1724
|1.1751
|1.1724
|10000.00
|5787270.00
|5621
|2005.11.22 09:27
|sell
|2811
|100.00
|1.1711
|1.1728
|1.1701
|5622
|2005.11.22 09:39
|t/p
|2811
|100.00
|1.1701
|1.1728
|1.1701
|10000.00
|5797270.00
|5623
|2005.11.22 11:25
|sell
|2812
|100.00
|1.1712
|1.1729
|1.1702
|5624
|2005.11.22 11:34
|t/p
|2812
|100.00
|1.1702
|1.1729
|1.1702
|10000.00
|5807270.00
|5625
|2005.11.22 13:11
|sell
|2813
|100.00
|1.1707
|1.1724
|1.1697
|5626
|2005.11.22 14:46
|t/p
|2813
|100.00
|1.1697
|1.1724
|1.1697
|10000.00
|5817270.00
|5627
|2005.11.22 14:46
|sell
|2814
|100.00
|1.1705
|1.1722
|1.1695
|5628
|2005.11.22 14:47
|t/p
|2814
|100.00
|1.1695
|1.1722
|1.1695
|10000.00
|5827270.00
|5629
|2005.11.22 14:47
|sell
|2815
|100.00
|1.1705
|1.1722
|1.1695
|5630
|2005.11.22 15:00
|t/p
|2815
|100.00
|1.1695
|1.1722
|1.1695
|10000.00
|5837270.00
|5631
|2005.11.22 16:36
|sell
|2816
|100.00
|1.1728
|1.1745
|1.1718
|5632
|2005.11.22 16:36
|t/p
|2816
|100.00
|1.1718
|1.1745
|1.1718
|10000.00
|5847270.00
|5633
|2005.11.22 16:36
|sell
|2817
|100.00
|1.1728
|1.1745
|1.1718
|5634
|2005.11.22 16:56
|s/l
|2817
|100.00
|1.1745
|1.1745
|1.1718
|-17000.00
|5830270.00
|5635
|2005.11.22 16:56
|sell
|2818
|100.00
|1.1741
|1.1758
|1.1731
|5636
|2005.11.22 17:10
|s/l
|2818
|100.00
|1.1758
|1.1758
|1.1731
|-17000.00
|5813270.00
|5637
|2005.11.22 18:23
|sell
|2819
|100.00
|1.1741
|1.1758
|1.1731
|5638
|2005.11.22 19:02
|s/l
|2819
|100.00
|1.1758
|1.1758
|1.1731
|-17000.00
|5796270.00
|5639
|2005.11.22 20:08
|sell
|2820
|100.00
|1.1813
|1.1830
|1.1803
|5640
|2005.11.22 22:39
|s/l
|2820
|100.00
|1.1830
|1.1830
|1.1803
|-17000.00
|5779270.00
|5641
|2005.11.23 06:41
|sell
|2821
|100.00
|1.1845
|1.1862
|1.1835
|5642
|2005.11.23 06:43
|t/p
|2821
|100.00
|1.1835
|1.1862
|1.1835
|10000.00
|5789270.00
|5643
|2005.11.23 07:15
|sell
|2822
|100.00
|1.1838
|1.1855
|1.1828
|5644
|2005.11.23 07:15
|t/p
|2822
|100.00
|1.1828
|1.1855
|1.1828
|10000.00
|5799270.00
|5645
|2005.11.23 07:15
|sell
|2823
|100.00
|1.1838
|1.1855
|1.1828
|5646
|2005.11.23 07:16
|t/p
|2823
|100.00
|1.1828
|1.1855
|1.1828
|10000.00
|5809270.00
|5647
|2005.11.23 07:22
|sell
|2824
|100.00
|1.1838
|1.1855
|1.1828
|5648
|2005.11.23 07:30
|t/p
|2824
|100.00
|1.1828
|1.1855
|1.1828
|10000.00
|5819270.00
|5649
|2005.11.23 07:37
|sell
|2825
|100.00
|1.1839
|1.1856
|1.1829
|5650
|2005.11.23 07:43
|t/p
|2825
|100.00
|1.1829
|1.1856
|1.1829
|10000.00
|5829270.00
|5651
|2005.11.23 07:50
|sell
|2826
|100.00
|1.1838
|1.1855
|1.1828
|5652
|2005.11.23 08:30
|t/p
|2826
|100.00
|1.1828
|1.1855
|1.1828
|10000.00
|5839270.00
|5653
|2005.11.23 08:32
|sell
|2827
|100.00
|1.1833
|1.1850
|1.1823
|5654
|2005.11.23 08:38
|t/p
|2827
|100.00
|1.1823
|1.1850
|1.1823
|10000.00
|5849270.00
|5655
|2005.11.23 09:02
|sell
|2828
|100.00
|1.1819
|1.1836
|1.1809
|5656
|2005.11.23 09:06
|t/p
|2828
|100.00
|1.1809
|1.1836
|1.1809
|10000.00
|5859270.00
|5657
|2005.11.23 09:42
|sell
|2829
|100.00
|1.1798
|1.1815
|1.1788
|5658
|2005.11.23 10:45
|s/l
|2829
|100.00
|1.1815
|1.1815
|1.1788
|-17000.00
|5842270.00
|5659
|2005.11.23 14:41
|sell
|2830
|100.00
|1.1814
|1.1831
|1.1804
|5660
|2005.11.23 14:43
|t/p
|2830
|100.00
|1.1804
|1.1831
|1.1804
|10000.00
|5852270.00
|5661
|2005.11.23 14:56
|sell
|2831
|100.00
|1.1816
|1.1833
|1.1806
|5662
|2005.11.23 15:01
|t/p
|2831
|100.00
|1.1806
|1.1833
|1.1806
|10000.00
|5862270.00
|5663
|2005.11.23 15:01
|sell
|2832
|100.00
|1.1803
|1.1820
|1.1793
|5664
|2005.11.23 15:01
|t/p
|2832
|100.00
|1.1793
|1.1820
|1.1793
|10000.00
|5872270.00
|5665
|2005.11.23 15:05
|sell
|2833
|100.00
|1.1803
|1.1820
|1.1793
|5666
|2005.11.23 15:05
|t/p
|2833
|100.00
|1.1793
|1.1820
|1.1793
|10000.00
|5882270.00
|5667
|2005.11.23 15:05
|sell
|2834
|100.00
|1.1803
|1.1820
|1.1793
|5668
|2005.11.23 15:05
|t/p
|2834
|100.00
|1.1793
|1.1820
|1.1793
|10000.00
|5892270.00
|5669
|2005.11.23 15:06
|sell
|2835
|100.00
|1.1803
|1.1820
|1.1793
|5670
|2005.11.23 15:12
|t/p
|2835
|100.00
|1.1793
|1.1820
|1.1793
|10000.00
|5902270.00
|5671
|2005.11.23 15:13
|sell
|2836
|100.00
|1.1805
|1.1822
|1.1795
|5672
|2005.11.23 15:13
|t/p
|2836
|100.00
|1.1795
|1.1822
|1.1795
|10000.00
|5912270.00
|5673
|2005.11.23 16:22
|buy
|2837
|100.00
|1.1787
|1.1770
|1.1797
|5674
|2005.11.23 16:31
|t/p
|2837
|100.00
|1.1797
|1.1770
|1.1797
|10000.00
|5922270.00
|5675
|2005.11.23 19:52
|sell
|2838
|100.00
|1.1814
|1.1831
|1.1804
|5676
|2005.11.24 06:54
|t/p
|2838
|100.00
|1.1804
|1.1831
|1.1804
|10000.00
|5932270.00
|5677
|2005.11.24 07:12
|sell
|2839
|100.00
|1.1799
|1.1816
|1.1789
|5678
|2005.11.24 07:45
|s/l
|2839
|100.00
|1.1816
|1.1816
|1.1789
|-17000.00
|5915270.00
|5679
|2005.11.24 09:08
|sell
|2840
|100.00
|1.1808
|1.1825
|1.1798
|5680
|2005.11.24 09:12
|t/p
|2840
|100.00
|1.1798
|1.1825
|1.1798
|10000.00
|5925270.00
|5681
|2005.11.24 09:13
|sell
|2841
|100.00
|1.1808
|1.1825
|1.1798
|5682
|2005.11.24 09:16
|t/p
|2841
|100.00
|1.1798
|1.1825
|1.1798
|10000.00
|5935270.00
|5683
|2005.11.24 11:15
|sell
|2842
|100.00
|1.1806
|1.1823
|1.1796
|5684
|2005.11.24 11:45
|t/p
|2842
|100.00
|1.1796
|1.1823
|1.1796
|10000.00
|5945270.00
|5685
|2005.11.24 12:15
|sell
|2843
|100.00
|1.1797
|1.1814
|1.1787
|5686
|2005.11.24 12:30
|t/p
|2843
|100.00
|1.1787
|1.1814
|1.1787
|10000.00
|5955270.00
|5687
|2005.11.24 21:35
|sell
|2844
|100.00
|1.1792
|1.1809
|1.1782
|5688
|2005.11.24 22:42
|t/p
|2844
|100.00
|1.1782
|1.1809
|1.1782
|10000.00
|5965270.00
|5689
|2005.11.25 02:15
|sell
|2845
|100.00
|1.1772
|1.1789
|1.1762
|5690
|2005.11.25 07:31
|t/p
|2845
|100.00
|1.1762
|1.1789
|1.1762
|10000.00
|5975270.00
|5691
|2005.11.25 07:39
|sell
|2846
|100.00
|1.1768
|1.1785
|1.1758
|5692
|2005.11.25 07:42
|t/p
|2846
|100.00
|1.1758
|1.1785
|1.1758
|10000.00
|5985270.00
|5693
|2005.11.25 09:45
|sell
|2847
|100.00
|1.1756
|1.1773
|1.1746
|5694
|2005.11.25 13:03
|s/l
|2847
|100.00
|1.1773
|1.1773
|1.1746
|-17000.00
|5968270.00
|5695
|2005.11.25 13:41
|sell
|2848
|100.00
|1.1767
|1.1784
|1.1757
|5696
|2005.11.25 15:00
|t/p
|2848
|100.00
|1.1757
|1.1784
|1.1757
|10000.00
|5978270.00
|5697
|2005.11.25 15:08
|sell
|2849
|100.00
|1.1759
|1.1776
|1.1749
|5698
|2005.11.25 15:12
|t/p
|2849
|100.00
|1.1749
|1.1776
|1.1749
|10000.00
|5988270.00
|5699
|2005.11.28 00:09
|sell
|2850
|100.00
|1.1713
|1.1730
|1.1703
|5700
|2005.11.28 00:36
|t/p
|2850
|100.00
|1.1703
|1.1730
|1.1703
|10000.00
|5998270.00
|5701
|2005.11.28 07:10
|sell
|2851
|100.00
|1.1703
|1.1720
|1.1693
|5702
|2005.11.28 07:57
|t/p
|2851
|100.00
|1.1693
|1.1720
|1.1693
|10000.00
|6008270.00
|5703
|2005.11.28 08:13
|sell
|2852
|100.00
|1.1692
|1.1709
|1.1682
|5704
|2005.11.28 09:17
|s/l
|2852
|100.00
|1.1709
|1.1709
|1.1682
|-17000.00
|5991270.00
|5705
|2005.11.28 10:42
|sell
|2853
|100.00
|1.1709
|1.1726
|1.1699
|5706
|2005.11.28 13:02
|s/l
|2853
|100.00
|1.1726
|1.1726
|1.1699
|-17000.00
|5974270.00
|5707
|2005.11.28 13:42
|sell
|2854
|100.00
|1.1725
|1.1742
|1.1715
|5708
|2005.11.28 13:42
|t/p
|2854
|100.00
|1.1715
|1.1742
|1.1715
|10000.00
|5984270.00
|5709
|2005.11.28 15:06
|buy
|2855
|100.00
|1.1724
|1.1707
|1.1734
|5710
|2005.11.28 15:06
|t/p
|2855
|100.00
|1.1734
|1.1707
|1.1734
|10000.00
|5994270.00
|5711
|2005.11.28 15:06
|buy
|2856
|100.00
|1.1724
|1.1707
|1.1734
|5712
|2005.11.28 15:07
|t/p
|2856
|100.00
|1.1734
|1.1707
|1.1734
|10000.00
|6004270.00
|5713
|2005.11.28 15:07
|buy
|2857
|100.00
|1.1724
|1.1707
|1.1734
|5714
|2005.11.28 15:08
|t/p
|2857
|100.00
|1.1734
|1.1707
|1.1734
|10000.00
|6014270.00
|5715
|2005.11.28 16:09
|sell
|2858
|100.00
|1.1795
|1.1812
|1.1785
|5716
|2005.11.28 16:40
|s/l
|2858
|100.00
|1.1812
|1.1812
|1.1785
|-17000.00
|5997270.00
|5717
|2005.11.28 17:07
|sell
|2859
|100.00
|1.1804
|1.1821
|1.1794
|5718
|2005.11.28 17:16
|t/p
|2859
|100.00
|1.1794
|1.1821
|1.1794
|10000.00
|6007270.00
|5719
|2005.11.28 17:21
|sell
|2860
|100.00
|1.1804
|1.1821
|1.1794
|5720
|2005.11.28 18:02
|s/l
|2860
|100.00
|1.1821
|1.1821
|1.1794
|-17000.00
|5990270.00
|5721
|2005.11.28 19:55
|sell
|2861
|100.00
|1.1876
|1.1893
|1.1866
|5722
|2005.11.28 20:30
|t/p
|2861
|100.00
|1.1866
|1.1893
|1.1866
|10000.00
|6000270.00
|5723
|2005.11.28 20:37
|sell
|2862
|100.00
|1.1867
|1.1884
|1.1857
|5724
|2005.11.28 20:45
|t/p
|2862
|100.00
|1.1857
|1.1884
|1.1857
|10000.00
|6010270.00
|5725
|2005.11.28 21:03
|sell
|2863
|100.00
|1.1854
|1.1871
|1.1844
|5726
|2005.11.28 21:30
|t/p
|2863
|100.00
|1.1844
|1.1871
|1.1844
|10000.00
|6020270.00
|5727
|2005.11.28 21:31
|sell
|2864
|100.00
|1.1848
|1.1865
|1.1838
|5728
|2005.11.28 23:47
|t/p
|2864
|100.00
|1.1838
|1.1865
|1.1838
|10000.00
|6030270.00
|5729
|2005.11.28 23:48
|sell
|2865
|100.00
|1.1846
|1.1863
|1.1836
|5730
|2005.11.28 23:49
|t/p
|2865
|100.00
|1.1836
|1.1863
|1.1836
|10000.00
|6040270.00
|5731
|2005.11.28 23:49
|sell
|2866
|100.00
|1.1846
|1.1863
|1.1836
|5732
|2005.11.28 23:56
|t/p
|2866
|100.00
|1.1836
|1.1863
|1.1836
|10000.00
|6050270.00
|5733
|2005.11.28 23:57
|sell
|2867
|100.00
|1.1845
|1.1862
|1.1835
|5734
|2005.11.29 00:16
|s/l
|2867
|100.00
|1.1862
|1.1862
|1.1835
|-17000.00
|6033270.00
|5735
|2005.11.29 00:56
|sell
|2868
|100.00
|1.1857
|1.1874
|1.1847
|5736
|2005.11.29 01:18
|t/p
|2868
|100.00
|1.1847
|1.1874
|1.1847
|10000.00
|6043270.00
|5737
|2005.11.29 01:24
|sell
|2869
|100.00
|1.1853
|1.1870
|1.1843
|5738
|2005.11.29 01:27
|t/p
|2869
|100.00
|1.1843
|1.1870
|1.1843
|10000.00
|6053270.00
|5739
|2005.11.29 01:37
|sell
|2870
|100.00
|1.1824
|1.1841
|1.1814
|5740
|2005.11.29 02:54
|t/p
|2870
|100.00
|1.1814
|1.1841
|1.1814
|10000.00
|6063270.00
|5741
|2005.11.29 04:42
|sell
|2871
|100.00
|1.1826
|1.1843
|1.1816
|5742
|2005.11.29 07:21
|s/l
|2871
|100.00
|1.1843
|1.1843
|1.1816
|-17000.00
|6046270.00
|5743
|2005.11.29 07:41
|sell
|2872
|100.00
|1.1834
|1.1851
|1.1824
|5744
|2005.11.29 08:35
|t/p
|2872
|100.00
|1.1824
|1.1851
|1.1824
|10000.00
|6056270.00
|5745
|2005.11.29 08:35
|sell
|2873
|100.00
|1.1830
|1.1847
|1.1820
|5746
|2005.11.29 09:02
|t/p
|2873
|100.00
|1.1820
|1.1847
|1.1820
|10000.00
|6066270.00
|5747
|2005.11.29 09:18
|sell
|2874
|100.00
|1.1825
|1.1842
|1.1815
|5748
|2005.11.29 09:55
|t/p
|2874
|100.00
|1.1815
|1.1842
|1.1815
|10000.00
|6076270.00
|5749
|2005.11.29 10:45
|sell
|2875
|100.00
|1.1822
|1.1839
|1.1812
|5750
|2005.11.29 12:45
|t/p
|2875
|100.00
|1.1812
|1.1839
|1.1812
|10000.00
|6086270.00
|5751
|2005.11.29 13:10
|sell
|2876
|100.00
|1.1806
|1.1823
|1.1796
|5752
|2005.11.29 13:26
|t/p
|2876
|100.00
|1.1796
|1.1823
|1.1796
|10000.00
|6096270.00
|5753
|2005.11.29 13:50
|sell
|2877
|100.00
|1.1782
|1.1799
|1.1772
|5754
|2005.11.29 13:55
|t/p
|2877
|100.00
|1.1772
|1.1799
|1.1772
|10000.00
|6106270.00
|5755
|2005.11.29 15:55
|buy
|2878
|100.00
|1.1751
|1.1734
|1.1761
|5756
|2005.11.29 15:55
|t/p
|2878
|100.00
|1.1761
|1.1734
|1.1761
|10000.00
|6116270.00
|5757
|2005.11.29 15:56
|buy
|2879
|100.00
|1.1751
|1.1734
|1.1761
|5758
|2005.11.29 15:58
|t/p
|2879
|100.00
|1.1761
|1.1734
|1.1761
|10000.00
|6126270.00
|5759
|2005.11.29 16:38
|buy
|2880
|100.00
|1.1783
|1.1766
|1.1793
|5760
|2005.11.29 19:01
|t/p
|2880
|100.00
|1.1793
|1.1766
|1.1793
|10000.00
|6136270.00
|5761
|2005.11.29 19:05
|buy
|2881
|100.00
|1.1768
|1.1751
|1.1778
|5762
|2005.11.29 19:05
|t/p
|2881
|100.00
|1.1778
|1.1751
|1.1778
|10000.00
|6146270.00
|5763
|2005.11.29 19:05
|buy
|2882
|100.00
|1.1768
|1.1751
|1.1778
|5764
|2005.11.29 19:05
|t/p
|2882
|100.00
|1.1778
|1.1751
|1.1778
|10000.00
|6156270.00
|5765
|2005.11.29 19:05
|buy
|2883
|100.00
|1.1768
|1.1751
|1.1778
|5766
|2005.11.29 19:05
|t/p
|2883
|100.00
|1.1778
|1.1751
|1.1778
|10000.00
|6166270.00
|5767
|2005.11.29 19:05
|buy
|2884
|100.00
|1.1768
|1.1751
|1.1778
|5768
|2005.11.29 19:05
|t/p
|2884
|100.00
|1.1778
|1.1751
|1.1778
|10000.00
|6176270.00
|5769
|2005.11.29 19:05
|buy
|2885
|100.00
|1.1768
|1.1751
|1.1778
|5770
|2005.11.29 19:05
|t/p
|2885
|100.00
|1.1778
|1.1751
|1.1778
|10000.00
|6186270.00
|5771
|2005.11.29 19:05
|buy
|2886
|100.00
|1.1768
|1.1751
|1.1778
|5772
|2005.11.29 19:05
|t/p
|2886
|100.00
|1.1778
|1.1751
|1.1778
|10000.00
|6196270.00
|5773
|2005.11.29 19:06
|buy
|2887
|100.00
|1.1768
|1.1751
|1.1778
|5774
|2005.11.29 19:06
|t/p
|2887
|100.00
|1.1778
|1.1751
|1.1778
|10000.00
|6206270.00
|5775
|2005.11.29 19:06
|buy
|2888
|100.00
|1.1768
|1.1751
|1.1778
|5776
|2005.11.29 19:08
|t/p
|2888
|100.00
|1.1778
|1.1751
|1.1778
|10000.00
|6216270.00
|5777
|2005.11.29 19:08
|buy
|2889
|100.00
|1.1772
|1.1755
|1.1782
|5778
|2005.11.29 19:10
|t/p
|2889
|100.00
|1.1782
|1.1755
|1.1782
|10000.00
|6226270.00
|5779
|2005.11.29 19:57
|sell
|2890
|100.00
|1.1793
|1.1810
|1.1783
|5780
|2005.11.29 21:45
|t/p
|2890
|100.00
|1.1783
|1.1810
|1.1783
|10000.00
|6236270.00
|5781
|2005.11.30 00:27
|buy
|2891
|100.00
|1.1766
|1.1749
|1.1776
|5782
|2005.11.30 00:45
|t/p
|2891
|100.00
|1.1776
|1.1749
|1.1776
|10000.00
|6246270.00
|5783
|2005.11.30 01:27
|sell
|2892
|100.00
|1.1776
|1.1793
|1.1766
|5784
|2005.11.30 03:27
|s/l
|2892
|100.00
|1.1793
|1.1793
|1.1766
|-17000.00
|6229270.00
|5785
|2005.11.30 07:17
|buy
|2893
|100.00
|1.1788
|1.1771
|1.1798
|5786
|2005.11.30 08:02
|t/p
|2893
|100.00
|1.1798
|1.1771
|1.1798
|10000.00
|6239270.00
|5787
|2005.11.30 08:41
|sell
|2894
|100.00
|1.1790
|1.1807
|1.1780
|5788
|2005.11.30 08:51
|t/p
|2894
|100.00
|1.1780
|1.1807
|1.1780
|10000.00
|6249270.00
|5789
|2005.11.30 09:50
|sell
|2895
|100.00
|1.1784
|1.1801
|1.1774
|5790
|2005.11.30 13:09
|t/p
|2895
|100.00
|1.1774
|1.1801
|1.1774
|10000.00
|6259270.00
|5791
|2005.11.30 13:11
|sell
|2896
|100.00
|1.1780
|1.1797
|1.1770
|5792
|2005.11.30 13:39
|s/l
|2896
|100.00
|1.1797
|1.1797
|1.1770
|-17000.00
|6242270.00
|5793
|2005.11.30 13:39
|buy
|2897
|100.00
|1.1776
|1.1759
|1.1786
|5794
|2005.11.30 13:39
|t/p
|2897
|100.00
|1.1786
|1.1759
|1.1786
|10000.00
|6252270.00
|5795
|2005.11.30 13:39
|buy
|2898
|100.00
|1.1776
|1.1759
|1.1786
|5796
|2005.11.30 13:40
|t/p
|2898
|100.00
|1.1786
|1.1759
|1.1786
|10000.00
|6262270.00
|5797
|2005.11.30 13:41
|buy
|2899
|100.00
|1.1777
|1.1760
|1.1787
|5798
|2005.11.30 13:55
|s/l
|2899
|100.00
|1.1760
|1.1760
|1.1787
|-17000.00
|6245270.00
|5799
|2005.11.30 13:56
|sell
|2900
|100.00
|1.1781
|1.1798
|1.1771
|5800
|2005.11.30 13:56
|t/p
|2900
|100.00
|1.1771
|1.1798
|1.1771
|10000.00
|6255270.00
|5801
|2005.11.30 13:57
|sell
|2901
|100.00
|1.1781
|1.1798
|1.1771
|5802
|2005.11.30 13:57
|t/p
|2901
|100.00
|1.1771
|1.1798
|1.1771
|10000.00
|6265270.00
|5803
|2005.11.30 13:58
|sell
|2902
|100.00
|1.1781
|1.1798
|1.1771
|5804
|2005.11.30 13:58
|t/p
|2902
|100.00
|1.1771
|1.1798
|1.1771
|10000.00
|6275270.00
|5805
|2005.11.30 14:22
|buy
|2903
|100.00
|1.1763
|1.1746
|1.1773
|5806
|2005.11.30 14:29
|t/p
|2903
|100.00
|1.1773
|1.1746
|1.1773
|10000.00
|6285270.00
|5807
|2005.11.30 14:53
|sell
|2904
|100.00
|1.1778
|1.1795
|1.1768
|5808
|2005.11.30 15:08
|t/p
|2904
|100.00
|1.1768
|1.1795
|1.1768
|10000.00
|6295270.00
|5809
|2005.11.30 15:10
|sell
|2905
|100.00
|1.1772
|1.1789
|1.1762
|5810
|2005.11.30 15:15
|s/l
|2905
|100.00
|1.1789
|1.1789
|1.1762
|-17000.00
|6278270.00
|5811
|2005.11.30 16:11
|sell
|2906
|100.00
|1.1793
|1.1810
|1.1783
|5812
|2005.11.30 16:17
|t/p
|2906
|100.00
|1.1783
|1.1810
|1.1783
|10000.00
|6288270.00
|5813
|2005.11.30 16:24
|sell
|2907
|100.00
|1.1789
|1.1806
|1.1779
|5814
|2005.11.30 16:52
|s/l
|2907
|100.00
|1.1806
|1.1806
|1.1779
|-17000.00
|6271270.00
|5815
|2005.11.30 17:20
|sell
|2908
|100.00
|1.1791
|1.1808
|1.1781
|5816
|2005.11.30 18:22
|t/p
|2908
|100.00
|1.1781
|1.1808
|1.1781
|10000.00
|6281270.00
|5817
|2005.11.30 18:28
|sell
|2909
|100.00
|1.1790
|1.1807
|1.1780
|5818
|2005.12.01 00:33
|s/l
|2909
|100.00
|1.1807
|1.1807
|1.1780
|-17000.00
|6264270.00
|5819
|2005.12.01 12:27
|buy
|2910
|100.00
|1.1768
|1.1751
|1.1778
|5820
|2005.12.01 12:53
|s/l
|2910
|100.00
|1.1751
|1.1751
|1.1778
|-17000.00
|6247270.00
|5821
|2005.12.01 13:40
|buy
|2911
|100.00
|1.1738
|1.1721
|1.1748
|5822
|2005.12.01 13:53
|s/l
|2911
|100.00
|1.1721
|1.1721
|1.1748
|-17000.00
|6230270.00
|5823
|2005.12.01 15:09
|buy
|2912
|100.00
|1.1708
|1.1691
|1.1718
|5824
|2005.12.01 15:30
|t/p
|2912
|100.00
|1.1718
|1.1691
|1.1718
|10000.00
|6240270.00
|5825
|2005.12.01 17:11
|buy
|2913
|100.00
|1.1699
|1.1682
|1.1709
|5826
|2005.12.01 17:15
|t/p
|2913
|100.00
|1.1709
|1.1682
|1.1709
|10000.00
|6250270.00
|5827
|2005.12.01 17:39
|buy
|2914
|100.00
|1.1708
|1.1691
|1.1718
|5828
|2005.12.01 17:49
|t/p
|2914
|100.00
|1.1718
|1.1691
|1.1718
|10000.00
|6260270.00
|5829
|2005.12.01 20:09
|sell
|2915
|100.00
|1.1746
|1.1763
|1.1736
|5830
|2005.12.01 20:15
|t/p
|2915
|100.00
|1.1736
|1.1763
|1.1736
|10000.00
|6270270.00
|5831
|2005.12.01 21:49
|sell
|2916
|100.00
|1.1741
|1.1758
|1.1731
|5832
|2005.12.02 01:38
|t/p
|2916
|100.00
|1.1731
|1.1758
|1.1731
|10000.00
|6280270.00
|5833
|2005.12.02 11:06
|sell
|2917
|100.00
|1.1709
|1.1726
|1.1699
|5834
|2005.12.02 12:40
|t/p
|2917
|100.00
|1.1699
|1.1726
|1.1699
|10000.00
|6290270.00
|5835
|2005.12.02 13:15
|sell
|2918
|100.00
|1.1710
|1.1727
|1.1700
|5836
|2005.12.02 13:20
|t/p
|2918
|100.00
|1.1700
|1.1727
|1.1700
|10000.00
|6300270.00
|5837
|2005.12.02 13:33
|buy
|2919
|100.00
|1.1699
|1.1682
|1.1709
|5838
|2005.12.02 13:40
|t/p
|2919
|100.00
|1.1709
|1.1682
|1.1709
|10000.00
|6310270.00
|5839
|2005.12.02 13:40
|sell
|2920
|100.00
|1.1713
|1.1730
|1.1703
|5840
|2005.12.02 13:41
|t/p
|2920
|100.00
|1.1703
|1.1730
|1.1703
|10000.00
|6320270.00
|5841
|2005.12.02 13:41
|sell
|2921
|100.00
|1.1708
|1.1725
|1.1698
|5842
|2005.12.02 13:41
|t/p
|2921
|100.00
|1.1698
|1.1725
|1.1698
|10000.00
|6330270.00
|5843
|2005.12.02 13:41
|sell
|2922
|100.00
|1.1715
|1.1732
|1.1705
|5844
|2005.12.02 13:41
|t/p
|2922
|100.00
|1.1705
|1.1732
|1.1705
|10000.00
|6340270.00
|5845
|2005.12.02 13:41
|sell
|2923
|100.00
|1.1708
|1.1725
|1.1698
|5846
|2005.12.02 13:41
|t/p
|2923
|100.00
|1.1698
|1.1725
|1.1698
|10000.00
|6350270.00
|5847
|2005.12.02 13:41
|sell
|2924
|100.00
|1.1715
|1.1732
|1.1705
|5848
|2005.12.02 13:41
|t/p
|2924
|100.00
|1.1705
|1.1732
|1.1705
|10000.00
|6360270.00
|5849
|2005.12.02 13:41
|sell
|2925
|100.00
|1.1708
|1.1725
|1.1698
|5850
|2005.12.02 13:41
|t/p
|2925
|100.00
|1.1698
|1.1725
|1.1698
|10000.00
|6370270.00
|5851
|2005.12.02 13:41
|sell
|2926
|100.00
|1.1715
|1.1732
|1.1705
|5852
|2005.12.02 13:41
|t/p
|2926
|100.00
|1.1705
|1.1732
|1.1705
|10000.00
|6380270.00
|5853
|2005.12.02 13:41
|sell
|2927
|100.00
|1.1708
|1.1725
|1.1698
|5854
|2005.12.02 13:41
|t/p
|2927
|100.00
|1.1698
|1.1725
|1.1698
|10000.00
|6390270.00
|5855
|2005.12.02 13:41
|sell
|2928
|100.00
|1.1715
|1.1732
|1.1705
|5856
|2005.12.02 13:41
|t/p
|2928
|100.00
|1.1705
|1.1732
|1.1705
|10000.00
|6400270.00
|5857
|2005.12.02 13:41
|sell
|2929
|100.00
|1.1708
|1.1725
|1.1698
|5858
|2005.12.02 13:41
|t/p
|2929
|100.00
|1.1698
|1.1725
|1.1698
|10000.00
|6410270.00
|5859
|2005.12.02 13:42
|sell
|2930
|100.00
|1.1715
|1.1732
|1.1705
|5860
|2005.12.02 13:42
|t/p
|2930
|100.00
|1.1705
|1.1732
|1.1705
|10000.00
|6420270.00
|5861
|2005.12.02 13:42
|sell
|2931
|100.00
|1.1708
|1.1725
|1.1698
|5862
|2005.12.02 13:42
|t/p
|2931
|100.00
|1.1698
|1.1725
|1.1698
|10000.00
|6430270.00
|5863
|2005.12.02 13:55
|buy
|2932
|100.00
|1.1698
|1.1681
|1.1708
|5864
|2005.12.02 13:55
|t/p
|2932
|100.00
|1.1708
|1.1681
|1.1708
|10000.00
|6440270.00
|5865
|2005.12.02 13:55
|buy
|2933
|100.00
|1.1698
|1.1681
|1.1708
|5866
|2005.12.02 13:55
|t/p
|2933
|100.00
|1.1708
|1.1681
|1.1708
|10000.00
|6450270.00
|5867
|2005.12.02 13:55
|buy
|2934
|100.00
|1.1698
|1.1681
|1.1708
|5868
|2005.12.02 13:55
|t/p
|2934
|100.00
|1.1708
|1.1681
|1.1708
|10000.00
|6460270.00
|5869
|2005.12.02 13:56
|buy
|2935
|100.00
|1.1698
|1.1681
|1.1708
|5870
|2005.12.02 13:56
|t/p
|2935
|100.00
|1.1708
|1.1681
|1.1708
|10000.00
|6470270.00
|5871
|2005.12.02 13:56
|buy
|2936
|100.00
|1.1698
|1.1681
|1.1708
|5872
|2005.12.02 13:56
|t/p
|2936
|100.00
|1.1708
|1.1681
|1.1708
|10000.00
|6480270.00
|5873
|2005.12.02 13:56
|buy
|2937
|100.00
|1.1700
|1.1683
|1.1710
|5874
|2005.12.02 13:56
|t/p
|2937
|100.00
|1.1710
|1.1683
|1.1710
|10000.00
|6490270.00
|5875
|2005.12.02 13:56
|buy
|2938
|100.00
|1.1698
|1.1681
|1.1708
|5876
|2005.12.02 13:56
|t/p
|2938
|100.00
|1.1708
|1.1681
|1.1708
|10000.00
|6500270.00
|5877
|2005.12.02 13:56
|buy
|2939
|100.00
|1.1700
|1.1683
|1.1710
|5878
|2005.12.02 13:56
|t/p
|2939
|100.00
|1.1710
|1.1683
|1.1710
|10000.00
|6510270.00
|5879
|2005.12.02 13:57
|buy
|2940
|100.00
|1.1698
|1.1681
|1.1708
|5880
|2005.12.02 13:57
|t/p
|2940
|100.00
|1.1708
|1.1681
|1.1708
|10000.00
|6520270.00
|5881
|2005.12.02 13:57
|buy
|2941
|100.00
|1.1700
|1.1683
|1.1710
|5882
|2005.12.02 13:57
|t/p
|2941
|100.00
|1.1710
|1.1683
|1.1710
|10000.00
|6530270.00
|5883
|2005.12.02 14:06
|sell
|2942
|100.00
|1.1731
|1.1748
|1.1721
|5884
|2005.12.02 14:09
|t/p
|2942
|100.00
|1.1721
|1.1748
|1.1721
|10000.00
|6540270.00
|5885
|2005.12.02 14:09
|sell
|2943
|100.00
|1.1734
|1.1751
|1.1724
|5886
|2005.12.02 14:09
|t/p
|2943
|100.00
|1.1724
|1.1751
|1.1724
|10000.00
|6550270.00
|5887
|2005.12.02 14:09
|sell
|2944
|100.00
|1.1734
|1.1751
|1.1724
|5888
|2005.12.02 14:09
|t/p
|2944
|100.00
|1.1724
|1.1751
|1.1724
|10000.00
|6560270.00
|5889
|2005.12.02 14:09
|sell
|2945
|100.00
|1.1734
|1.1751
|1.1724
|5890
|2005.12.02 14:09
|t/p
|2945
|100.00
|1.1724
|1.1751
|1.1724
|10000.00
|6570270.00
|5891
|2005.12.02 14:26
|sell
|2946
|100.00
|1.1729
|1.1746
|1.1719
|5892
|2005.12.02 14:26
|t/p
|2946
|100.00
|1.1719
|1.1746
|1.1719
|10000.00
|6580270.00
|5893
|2005.12.02 14:27
|sell
|2947
|100.00
|1.1729
|1.1746
|1.1719
|5894
|2005.12.02 14:27
|t/p
|2947
|100.00
|1.1719
|1.1746
|1.1719
|10000.00
|6590270.00
|5895
|2005.12.02 14:28
|sell
|2948
|100.00
|1.1729
|1.1746
|1.1719
|5896
|2005.12.02 14:28
|t/p
|2948
|100.00
|1.1719
|1.1746
|1.1719
|10000.00
|6600270.00
|5897
|2005.12.02 14:46
|sell
|2949
|100.00
|1.1704
|1.1721
|1.1694
|5898
|2005.12.02 14:46
|t/p
|2949
|100.00
|1.1694
|1.1721
|1.1694
|10000.00
|6610270.00
|5899
|2005.12.02 14:47
|sell
|2950
|100.00
|1.1704
|1.1721
|1.1694
|5900
|2005.12.02 14:47
|t/p
|2950
|100.00
|1.1694
|1.1721
|1.1694
|10000.00
|6620270.00
|5901
|2005.12.02 14:47
|sell
|2951
|100.00
|1.1704
|1.1721
|1.1694
|5902
|2005.12.02 14:47
|t/p
|2951
|100.00
|1.1694
|1.1721
|1.1694
|10000.00
|6630270.00
|5903
|2005.12.02 14:48
|sell
|2952
|100.00
|1.1704
|1.1721
|1.1694
|5904
|2005.12.02 14:48
|t/p
|2952
|100.00
|1.1694
|1.1721
|1.1694
|10000.00
|6640270.00
|5905
|2005.12.02 14:48
|sell
|2953
|100.00
|1.1704
|1.1721
|1.1694
|5906
|2005.12.02 14:50
|t/p
|2953
|100.00
|1.1694
|1.1721
|1.1694
|10000.00
|6650270.00
|5907
|2005.12.02 14:50
|sell
|2954
|100.00
|1.1705
|1.1722
|1.1695
|5908
|2005.12.02 14:50
|t/p
|2954
|100.00
|1.1695
|1.1722
|1.1695
|10000.00
|6660270.00
|5909
|2005.12.02 14:51
|sell
|2955
|100.00
|1.1705
|1.1722
|1.1695
|5910
|2005.12.02 14:51
|t/p
|2955
|100.00
|1.1695
|1.1722
|1.1695
|10000.00
|6670270.00
|5911
|2005.12.02 14:51
|sell
|2956
|100.00
|1.1704
|1.1721
|1.1694
|5912
|2005.12.02 14:51
|t/p
|2956
|100.00
|1.1694
|1.1721
|1.1694
|10000.00
|6680270.00
|5913
|2005.12.02 14:52
|sell
|2957
|100.00
|1.1704
|1.1721
|1.1694
|5914
|2005.12.02 14:52
|t/p
|2957
|100.00
|1.1694
|1.1721
|1.1694
|10000.00
|6690270.00
|5915
|2005.12.02 14:52
|sell
|2958
|100.00
|1.1704
|1.1721
|1.1694
|5916
|2005.12.02 14:52
|t/p
|2958
|100.00
|1.1694
|1.1721
|1.1694
|10000.00
|6700270.00
|5917
|2005.12.02 14:52
|sell
|2959
|100.00
|1.1704
|1.1721
|1.1694
|5918
|2005.12.02 14:52
|t/p
|2959
|100.00
|1.1694
|1.1721
|1.1694
|10000.00
|6710270.00
|5919
|2005.12.02 14:53
|sell
|2960
|100.00
|1.1704
|1.1721
|1.1694
|5920
|2005.12.02 14:53
|t/p
|2960
|100.00
|1.1694
|1.1721
|1.1694
|10000.00
|6720270.00
|5921
|2005.12.02 14:53
|sell
|2961
|100.00
|1.1706
|1.1723
|1.1696
|5922
|2005.12.02 14:53
|t/p
|2961
|100.00
|1.1696
|1.1723
|1.1696
|10000.00
|6730270.00
|5923
|2005.12.02 14:54
|sell
|2962
|100.00
|1.1706
|1.1723
|1.1696
|5924
|2005.12.02 14:54
|t/p
|2962
|100.00
|1.1696
|1.1723
|1.1696
|10000.00
|6740270.00
|5925
|2005.12.02 14:56
|sell
|2963
|100.00
|1.1706
|1.1723
|1.1696
|5926
|2005.12.02 14:57
|t/p
|2963
|100.00
|1.1696
|1.1723
|1.1696
|10000.00
|6750270.00
|5927
|2005.12.02 14:57
|sell
|2964
|100.00
|1.1704
|1.1721
|1.1694
|5928
|2005.12.02 14:57
|t/p
|2964
|100.00
|1.1694
|1.1721
|1.1694
|10000.00
|6760270.00
|5929
|2005.12.02 14:58
|sell
|2965
|100.00
|1.1704
|1.1721
|1.1694
|5930
|2005.12.02 14:58
|t/p
|2965
|100.00
|1.1694
|1.1721
|1.1694
|10000.00
|6770270.00
|5931
|2005.12.02 15:40
|buy
|2966
|100.00
|1.1686
|1.1669
|1.1696
|5932
|2005.12.02 15:42
|t/p
|2966
|100.00
|1.1696
|1.1669
|1.1696
|10000.00
|6780270.00
|5933
|2005.12.02 15:53
|buy
|2967
|100.00
|1.1686
|1.1669
|1.1696
|5934
|2005.12.02 15:54
|t/p
|2967
|100.00
|1.1696
|1.1669
|1.1696
|10000.00
|6790270.00
|5935
|2005.12.02 15:54
|buy
|2968
|100.00
|1.1686
|1.1669
|1.1696
|5936
|2005.12.02 15:54
|t/p
|2968
|100.00
|1.1696
|1.1669
|1.1696
|10000.00
|6800270.00
|5937
|2005.12.02 15:55
|buy
|2969
|100.00
|1.1686
|1.1669
|1.1696
|5938
|2005.12.02 16:02
|t/p
|2969
|100.00
|1.1696
|1.1669
|1.1696
|10000.00
|6810270.00
|5939
|2005.12.02 19:11
|sell
|2970
|100.00
|1.1715
|1.1732
|1.1705
|5940
|2005.12.04 23:00
|t/p
|2970
|100.00
|1.1705
|1.1732
|1.1705
|10000.00
|6820270.00
|5941
|2005.12.05 01:06
|sell
|2971
|100.00
|1.1714
|1.1731
|1.1704
|5942
|2005.12.05 01:32
|t/p
|2971
|100.00
|1.1704
|1.1731
|1.1704
|10000.00
|6830270.00
|5943
|2005.12.05 01:38
|sell
|2972
|100.00
|1.1711
|1.1728
|1.1701
|5944
|2005.12.05 02:25
|t/p
|2972
|100.00
|1.1701
|1.1728
|1.1701
|10000.00
|6840270.00
|5945
|2005.12.05 07:24
|sell
|2973
|100.00
|1.1700
|1.1717
|1.1690
|5946
|2005.12.05 11:02
|s/l
|2973
|100.00
|1.1717
|1.1717
|1.1690
|-17000.00
|6823270.00
|5947
|2005.12.05 11:55
|sell
|2974
|100.00
|1.1744
|1.1761
|1.1734
|5948
|2005.12.05 12:32
|t/p
|2974
|100.00
|1.1734
|1.1761
|1.1734
|10000.00
|6833270.00
|5949
|2005.12.05 12:36
|sell
|2975
|100.00
|1.1739
|1.1756
|1.1729
|5950
|2005.12.05 12:50
|s/l
|2975
|100.00
|1.1756
|1.1756
|1.1729
|-17000.00
|6816270.00
|5951
|2005.12.05 13:15
|buy
|2976
|100.00
|1.1770
|1.1753
|1.1780
|5952
|2005.12.05 13:42
|t/p
|2976
|100.00
|1.1780
|1.1753
|1.1780
|10000.00
|6826270.00
|5953
|2005.12.05 13:45
|buy
|2977
|100.00
|1.1770
|1.1753
|1.1780
|5954
|2005.12.05 14:00
|s/l
|2977
|100.00
|1.1753
|1.1753
|1.1780
|-17000.00
|6809270.00
|5955
|2005.12.05 14:11
|sell
|2978
|100.00
|1.1768
|1.1785
|1.1758
|5956
|2005.12.05 14:15
|t/p
|2978
|100.00
|1.1758
|1.1785
|1.1758
|10000.00
|6819270.00
|5957
|2005.12.05 15:02
|sell
|2979
|100.00
|1.1773
|1.1790
|1.1763
|5958
|2005.12.05 15:37
|t/p
|2979
|100.00
|1.1763
|1.1790
|1.1763
|10000.00
|6829270.00
|5959
|2005.12.05 15:41
|sell
|2980
|100.00
|1.1766
|1.1783
|1.1756
|5960
|2005.12.05 15:50
|t/p
|2980
|100.00
|1.1756
|1.1783
|1.1756
|10000.00
|6839270.00
|5961
|2005.12.05 15:55
|sell
|2981
|100.00
|1.1766
|1.1783
|1.1756
|5962
|2005.12.05 16:36
|s/l
|2981
|100.00
|1.1783
|1.1783
|1.1756
|-17000.00
|6822270.00
|5963
|2005.12.05 18:39
|sell
|2982
|100.00
|1.1816
|1.1833
|1.1806
|5964
|2005.12.05 18:45
|t/p
|2982
|100.00
|1.1806
|1.1833
|1.1806
|10000.00
|6832270.00
|5965
|2005.12.06 08:16
|sell
|2983
|100.00
|1.1786
|1.1803
|1.1776
|5966
|2005.12.06 09:05
|t/p
|2983
|100.00
|1.1776
|1.1803
|1.1776
|10000.00
|6842270.00
|5967
|2005.12.06 09:45
|sell
|2984
|100.00
|1.1779
|1.1796
|1.1769
|5968
|2005.12.06 10:23
|t/p
|2984
|100.00
|1.1769
|1.1796
|1.1769
|10000.00
|6852270.00
|5969
|2005.12.06 13:37
|sell
|2985
|100.00
|1.1789
|1.1806
|1.1779
|5970
|2005.12.06 13:44
|t/p
|2985
|100.00
|1.1779
|1.1806
|1.1779
|10000.00
|6862270.00
|5971
|2005.12.06 14:16
|buy
|2986
|100.00
|1.1785
|1.1768
|1.1795
|5972
|2005.12.06 14:17
|t/p
|2986
|100.00
|1.1795
|1.1768
|1.1795
|10000.00
|6872270.00
|5973
|2005.12.06 14:17
|buy
|2987
|100.00
|1.1780
|1.1763
|1.1790
|5974
|2005.12.06 14:18
|t/p
|2987
|100.00
|1.1790
|1.1763
|1.1790
|10000.00
|6882270.00
|5975
|2005.12.06 14:18
|buy
|2988
|100.00
|1.1784
|1.1767
|1.1794
|5976
|2005.12.06 14:18
|t/p
|2988
|100.00
|1.1794
|1.1767
|1.1794
|10000.00
|6892270.00
|5977
|2005.12.06 14:25
|buy
|2989
|100.00
|1.1769
|1.1752
|1.1779
|5978
|2005.12.06 14:25
|t/p
|2989
|100.00
|1.1779
|1.1752
|1.1779
|10000.00
|6902270.00
|5979
|2005.12.06 14:25
|buy
|2990
|100.00
|1.1778
|1.1761
|1.1788
|5980
|2005.12.06 14:25
|t/p
|2990
|100.00
|1.1788
|1.1761
|1.1788
|10000.00
|6912270.00
|5981
|2005.12.06 14:26
|buy
|2991
|100.00
|1.1769
|1.1752
|1.1779
|5982
|2005.12.06 14:26
|t/p
|2991
|100.00
|1.1779
|1.1752
|1.1779
|10000.00
|6922270.00
|5983
|2005.12.06 14:26
|buy
|2992
|100.00
|1.1778
|1.1761
|1.1788
|5984
|2005.12.06 14:26
|t/p
|2992
|100.00
|1.1788
|1.1761
|1.1788
|10000.00
|6932270.00
|5985
|2005.12.06 14:27
|buy
|2993
|100.00
|1.1769
|1.1752
|1.1779
|5986
|2005.12.06 14:27
|t/p
|2993
|100.00
|1.1779
|1.1752
|1.1779
|10000.00
|6942270.00
|5987
|2005.12.06 14:27
|buy
|2994
|100.00
|1.1778
|1.1761
|1.1788
|5988
|2005.12.06 14:27
|t/p
|2994
|100.00
|1.1788
|1.1761
|1.1788
|10000.00
|6952270.00
|5989
|2005.12.06 14:27
|buy
|2995
|100.00
|1.1772
|1.1755
|1.1782
|5990
|2005.12.06 14:28
|t/p
|2995
|100.00
|1.1782
|1.1755
|1.1782
|10000.00
|6962270.00
|5991
|2005.12.06 14:28
|buy
|2996
|100.00
|1.1780
|1.1763
|1.1790
|5992
|2005.12.06 14:28
|t/p
|2996
|100.00
|1.1790
|1.1763
|1.1790
|10000.00
|6972270.00
|5993
|2005.12.06 14:29
|buy
|2997
|100.00
|1.1772
|1.1755
|1.1782
|5994
|2005.12.06 14:56
|s/l
|2997
|100.00
|1.1755
|1.1755
|1.1782
|-17000.00
|6955270.00
|5995
|2005.12.06 14:57
|sell
|2998
|100.00
|1.1768
|1.1785
|1.1758
|5996
|2005.12.06 15:08
|s/l
|2998
|100.00
|1.1785
|1.1785
|1.1758
|-17000.00
|6938270.00
|5997
|2005.12.06 15:51
|sell
|2999
|100.00
|1.1778
|1.1795
|1.1768
|5998
|2005.12.06 16:17
|s/l
|2999
|100.00
|1.1795
|1.1795
|1.1768
|-17000.00
|6921270.00
|5999
|2005.12.06 16:21
|buy
|3000
|100.00
|1.1774
|1.1757
|1.1784
|6000
|2005.12.06 16:32
|t/p
|3000
|100.00
|1.1784
|1.1757
|1.1784
|10000.00
|6931270.00
|6001
|2005.12.06 16:41
|sell
|3001
|100.00
|1.1782
|1.1799
|1.1772
|6002
|2005.12.06 17:08
|s/l
|3001
|100.00
|1.1799
|1.1799
|1.1772
|-17000.00
|6914270.00
|6003
|2005.12.07 01:10
|sell
|3002
|100.00
|1.1786
|1.1803
|1.1776
|6004
|2005.12.07 01:17
|t/p
|3002
|100.00
|1.1776
|1.1803
|1.1776
|10000.00
|6924270.00
|6005
|2005.12.07 06:27
|sell
|3003
|100.00
|1.1777
|1.1794
|1.1767
|6006
|2005.12.07 06:39
|t/p
|3003
|100.00
|1.1767
|1.1794
|1.1767
|10000.00
|6934270.00
|6007
|2005.12.07 06:40
|sell
|3004
|100.00
|1.1775
|1.1792
|1.1765
|6008
|2005.12.07 06:40
|t/p
|3004
|100.00
|1.1765
|1.1792
|1.1765
|10000.00
|6944270.00
|6009
|2005.12.07 06:40
|sell
|3005
|100.00
|1.1775
|1.1792
|1.1765
|6010
|2005.12.07 06:41
|t/p
|3005
|100.00
|1.1765
|1.1792
|1.1765
|10000.00
|6954270.00
|6011
|2005.12.07 06:41
|sell
|3006
|100.00
|1.1775
|1.1792
|1.1765
|6012
|2005.12.07 06:42
|t/p
|3006
|100.00
|1.1765
|1.1792
|1.1765
|10000.00
|6964270.00
|6013
|2005.12.07 07:42
|sell
|3007
|100.00
|1.1748
|1.1765
|1.1738
|6014
|2005.12.07 08:04
|s/l
|3007
|100.00
|1.1765
|1.1765
|1.1738
|-17000.00
|6947270.00
|6015
|2005.12.07 09:51
|sell
|3008
|100.00
|1.1749
|1.1766
|1.1739
|6016
|2005.12.07 09:55
|t/p
|3008
|100.00
|1.1739
|1.1766
|1.1739
|10000.00
|6957270.00
|6017
|2005.12.07 11:45
|sell
|3009
|100.00
|1.1715
|1.1732
|1.1705
|6018
|2005.12.07 12:02
|s/l
|3009
|100.00
|1.1732
|1.1732
|1.1705
|-17000.00
|6940270.00
|6019
|2005.12.07 13:10
|sell
|3010
|100.00
|1.1720
|1.1737
|1.1710
|6020
|2005.12.07 13:20
|t/p
|3010
|100.00
|1.1710
|1.1737
|1.1710
|10000.00
|6950270.00
|6021
|2005.12.07 14:09
|buy
|3011
|100.00
|1.1724
|1.1707
|1.1734
|6022
|2005.12.07 14:45
|t/p
|3011
|100.00
|1.1734
|1.1707
|1.1734
|10000.00
|6960270.00
|6023
|2005.12.07 15:11
|sell
|3012
|100.00
|1.1729
|1.1746
|1.1719
|6024
|2005.12.07 15:45
|t/p
|3012
|100.00
|1.1719
|1.1746
|1.1719
|10000.00
|6970270.00
|6025
|2005.12.07 15:49
|sell
|3013
|100.00
|1.1725
|1.1742
|1.1715
|6026
|2005.12.07 17:05
|t/p
|3013
|100.00
|1.1715
|1.1742
|1.1715
|10000.00
|6980270.00
|6027
|2005.12.07 17:10
|sell
|3014
|100.00
|1.1723
|1.1740
|1.1713
|6028
|2005.12.07 17:17
|t/p
|3014
|100.00
|1.1713
|1.1740
|1.1713
|10000.00
|6990270.00
|6029
|2005.12.08 02:03
|sell
|3015
|100.00
|1.1714
|1.1731
|1.1704
|6030
|2005.12.08 04:15
|s/l
|3015
|100.00
|1.1731
|1.1731
|1.1704
|-17000.00
|6973270.00
|6031
|2005.12.08 06:17
|sell
|3016
|100.00
|1.1727
|1.1744
|1.1717
|6032
|2005.12.08 06:30
|t/p
|3016
|100.00
|1.1717
|1.1744
|1.1717
|10000.00
|6983270.00
|6033
|2005.12.08 06:46
|sell
|3017
|100.00
|1.1721
|1.1738
|1.1711
|6034
|2005.12.08 07:21
|s/l
|3017
|100.00
|1.1738
|1.1738
|1.1711
|-17000.00
|6966270.00
|6035
|2005.12.08 07:38
|buy
|3018
|100.00
|1.1728
|1.1711
|1.1738
|6036
|2005.12.08 07:56
|t/p
|3018
|100.00
|1.1738
|1.1711
|1.1738
|10000.00
|6976270.00
|6037
|2005.12.08 08:47
|buy
|3019
|100.00
|1.1768
|1.1751
|1.1778
|6038
|2005.12.08 09:10
|t/p
|3019
|100.00
|1.1778
|1.1751
|1.1778
|10000.00
|6986270.00
|6039
|2005.12.08 09:45
|sell
|3020
|100.00
|1.1777
|1.1794
|1.1767
|6040
|2005.12.08 09:45
|t/p
|3020
|100.00
|1.1767
|1.1794
|1.1767
|10000.00
|6996270.00
|6041
|2005.12.08 09:51
|sell
|3021
|100.00
|1.1777
|1.1794
|1.1767
|6042
|2005.12.08 10:00
|t/p
|3021
|100.00
|1.1767
|1.1794
|1.1767
|10000.00
|7006270.00
|6043
|2005.12.08 11:05
|sell
|3022
|100.00
|1.1774
|1.1791
|1.1764
|6044
|2005.12.08 14:16
|s/l
|3022
|100.00
|1.1791
|1.1791
|1.1764
|-17000.00
|6989270.00
|6045
|2005.12.08 14:41
|sell
|3023
|100.00
|1.1778
|1.1795
|1.1768
|6046
|2005.12.08 15:00
|s/l
|3023
|100.00
|1.1795
|1.1795
|1.1768
|-17000.00
|6972270.00
|6047
|2005.12.08 15:04
|buy
|3024
|100.00
|1.1777
|1.1760
|1.1787
|6048
|2005.12.08 15:08
|t/p
|3024
|100.00
|1.1787
|1.1760
|1.1787
|10000.00
|6982270.00
|6049
|2005.12.08 15:36
|sell
|3025
|100.00
|1.1832
|1.1849
|1.1822
|6050
|2005.12.08 15:45
|t/p
|3025
|100.00
|1.1822
|1.1849
|1.1822
|10000.00
|6992270.00
|6051
|2005.12.08 16:10
|sell
|3026
|100.00
|1.1829
|1.1846
|1.1819
|6052
|2005.12.08 16:23
|s/l
|3026
|100.00
|1.1846
|1.1846
|1.1819
|-17000.00
|6975270.00
|6053
|2005.12.08 16:48
|sell
|3027
|100.00
|1.1847
|1.1864
|1.1837
|6054
|2005.12.08 16:49
|t/p
|3027
|100.00
|1.1837
|1.1864
|1.1837
|10000.00
|6985270.00
|6055
|2005.12.08 16:49
|sell
|3028
|100.00
|1.1847
|1.1864
|1.1837
|6056
|2005.12.08 16:57
|t/p
|3028
|100.00
|1.1837
|1.1864
|1.1837
|10000.00
|6995270.00
|6057
|2005.12.08 16:57
|sell
|3029
|100.00
|1.1846
|1.1863
|1.1836
|6058
|2005.12.08 16:59
|t/p
|3029
|100.00
|1.1836
|1.1863
|1.1836
|10000.00
|7005270.00
|6059
|2005.12.08 18:45
|buy
|3030
|100.00
|1.1833
|1.1816
|1.1843
|6060
|2005.12.08 18:46
|t/p
|3030
|100.00
|1.1843
|1.1816
|1.1843
|10000.00
|7015270.00
|6061
|2005.12.08 18:46
|buy
|3031
|100.00
|1.1833
|1.1816
|1.1843
|6062
|2005.12.08 18:47
|t/p
|3031
|100.00
|1.1843
|1.1816
|1.1843
|10000.00
|7025270.00
|6063
|2005.12.08 18:48
|buy
|3032
|100.00
|1.1830
|1.1813
|1.1840
|6064
|2005.12.08 19:41
|s/l
|3032
|100.00
|1.1813
|1.1813
|1.1840
|-17000.00
|7008270.00
|6065
|2005.12.08 22:15
|buy
|3033
|100.00
|1.1816
|1.1799
|1.1826
|6066
|2005.12.09 00:32
|s/l
|3033
|100.00
|1.1799
|1.1799
|1.1826
|-17000.00
|6991270.00
|6067
|2005.12.09 03:15
|buy
|3034
|100.00
|1.1807
|1.1790
|1.1817
|6068
|2005.12.09 03:27
|t/p
|3034
|100.00
|1.1817
|1.1790
|1.1817
|10000.00
|7001270.00
|6069
|2005.12.09 06:02
|sell
|3035
|100.00
|1.1812
|1.1829
|1.1802
|6070
|2005.12.09 06:26
|t/p
|3035
|100.00
|1.1802
|1.1829
|1.1802
|10000.00
|7011270.00
|6071
|2005.12.09 06:27
|sell
|3036
|100.00
|1.1808
|1.1825
|1.1798
|6072
|2005.12.09 07:35
|t/p
|3036
|100.00
|1.1798
|1.1825
|1.1798
|10000.00
|7021270.00
|6073
|2005.12.09 07:37
|sell
|3037
|100.00
|1.1800
|1.1817
|1.1790
|6074
|2005.12.09 07:38
|t/p
|3037
|100.00
|1.1790
|1.1817
|1.1790
|10000.00
|7031270.00
|6075
|2005.12.09 09:06
|buy
|3038
|100.00
|1.1773
|1.1756
|1.1783
|6076
|2005.12.09 09:15
|t/p
|3038
|100.00
|1.1783
|1.1756
|1.1783
|10000.00
|7041270.00
|6077
|2005.12.09 12:32
|sell
|3039
|100.00
|1.1817
|1.1834
|1.1807
|6078
|2005.12.09 12:45
|t/p
|3039
|100.00
|1.1807
|1.1834
|1.1807
|10000.00
|7051270.00
|6079
|2005.12.09 13:10
|sell
|3040
|100.00
|1.1797
|1.1814
|1.1787
|6080
|2005.12.09 14:45
|s/l
|3040
|100.00
|1.1814
|1.1814
|1.1787
|-17000.00
|7034270.00
|6081
|2005.12.09 15:17
|buy
|3041
|100.00
|1.1816
|1.1799
|1.1826
|6082
|2005.12.09 15:26
|t/p
|3041
|100.00
|1.1826
|1.1799
|1.1826
|10000.00
|7044270.00
|6083
|2005.12.09 16:11
|sell
|3042
|100.00
|1.1836
|1.1853
|1.1826
|6084
|2005.12.09 16:18
|t/p
|3042
|100.00
|1.1826
|1.1853
|1.1826
|10000.00
|7054270.00
|6085
|2005.12.09 16:35
|sell
|3043
|100.00
|1.1824
|1.1841
|1.1814
|6086
|2005.12.11 23:00
|t/p
|3043
|100.00
|1.1814
|1.1841
|1.1814
|10000.00
|7064270.00
|6087
|2005.12.11 23:04
|sell
|3044
|100.00
|1.1792
|1.1809
|1.1782
|6088
|2005.12.12 00:15
|s/l
|3044
|100.00
|1.1809
|1.1809
|1.1782
|-17000.00
|7047270.00
|6089
|2005.12.12 00:45
|sell
|3045
|100.00
|1.1808
|1.1825
|1.1798
|6090
|2005.12.12 00:55
|t/p
|3045
|100.00
|1.1798
|1.1825
|1.1798
|10000.00
|7057270.00
|6091
|2005.12.12 03:49
|sell
|3046
|100.00
|1.1844
|1.1861
|1.1834
|6092
|2005.12.12 04:00
|t/p
|3046
|100.00
|1.1834
|1.1861
|1.1834
|10000.00
|7067270.00
|6093
|2005.12.12 04:04
|sell
|3047
|100.00
|1.1844
|1.1861
|1.1834
|6094
|2005.12.12 04:23
|t/p
|3047
|100.00
|1.1834
|1.1861
|1.1834
|10000.00
|7077270.00
|6095
|2005.12.12 08:15
|buy
|3048
|100.00
|1.1832
|1.1815
|1.1842
|6096
|2005.12.12 08:15
|t/p
|3048
|100.00
|1.1842
|1.1815
|1.1842
|10000.00
|7087270.00
|6097
|2005.12.12 08:15
|buy
|3049
|100.00
|1.1832
|1.1815
|1.1842
|6098
|2005.12.12 08:16
|t/p
|3049
|100.00
|1.1842
|1.1815
|1.1842
|10000.00
|7097270.00
|6099
|2005.12.12 08:19
|buy
|3050
|100.00
|1.1832
|1.1815
|1.1842
|6100
|2005.12.12 08:20
|t/p
|3050
|100.00
|1.1842
|1.1815
|1.1842
|10000.00
|7107270.00
|6101
|2005.12.12 08:22
|buy
|3051
|100.00
|1.1832
|1.1815
|1.1842
|6102
|2005.12.12 08:27
|t/p
|3051
|100.00
|1.1842
|1.1815
|1.1842
|10000.00
|7117270.00
|6103
|2005.12.12 08:28
|buy
|3052
|100.00
|1.1832
|1.1815
|1.1842
|6104
|2005.12.12 08:28
|t/p
|3052
|100.00
|1.1842
|1.1815
|1.1842
|10000.00
|7127270.00
|6105
|2005.12.12 08:42
|sell
|3053
|100.00
|1.1870
|1.1887
|1.1860
|6106
|2005.12.12 09:10
|s/l
|3053
|100.00
|1.1887
|1.1887
|1.1860
|-17000.00
|7110270.00
|6107
|2005.12.12 10:18
|sell
|3054
|100.00
|1.1883
|1.1900
|1.1873
|6108
|2005.12.12 12:46
|s/l
|3054
|100.00
|1.1900
|1.1900
|1.1873
|-17000.00
|7093270.00
|6109
|2005.12.12 14:09
|sell
|3055
|100.00
|1.1960
|1.1977
|1.1950
|6110
|2005.12.12 14:30
|t/p
|3055
|100.00
|1.1950
|1.1977
|1.1950
|10000.00
|7103270.00
|6111
|2005.12.12 14:38
|sell
|3056
|100.00
|1.1954
|1.1971
|1.1944
|6112
|2005.12.12 16:15
|s/l
|3056
|100.00
|1.1971
|1.1971
|1.1944
|-17000.00
|7086270.00
|6113
|2005.12.12 16:45
|sell
|3057
|100.00
|1.1973
|1.1990
|1.1963
|6114
|2005.12.12 18:45
|t/p
|3057
|100.00
|1.1963
|1.1990
|1.1963
|10000.00
|7096270.00
|6115
|2005.12.12 22:02
|buy
|3058
|100.00
|1.1949
|1.1932
|1.1959
|6116
|2005.12.12 22:10
|t/p
|3058
|100.00
|1.1959
|1.1932
|1.1959
|10000.00
|7106270.00
|6117
|2005.12.13 02:12
|sell
|3059
|100.00
|1.1973
|1.1990
|1.1963
|6118
|2005.12.13 04:00
|t/p
|3059
|100.00
|1.1963
|1.1990
|1.1963
|10000.00
|7116270.00
|6119
|2005.12.13 04:12
|sell
|3060
|100.00
|1.1964
|1.1981
|1.1954
|6120
|2005.12.13 05:23
|t/p
|3060
|100.00
|1.1954
|1.1981
|1.1954
|10000.00
|7126270.00
|6121
|2005.12.13 05:23
|buy
|3061
|100.00
|1.1954
|1.1937
|1.1964
|6122
|2005.12.13 06:15
|t/p
|3061
|100.00
|1.1964
|1.1937
|1.1964
|10000.00
|7136270.00
|6123
|2005.12.13 06:50
|sell
|3062
|100.00
|1.1963
|1.1980
|1.1953
|6124
|2005.12.13 08:00
|t/p
|3062
|100.00
|1.1953
|1.1980
|1.1953
|10000.00
|7146270.00
|6125
|2005.12.13 08:10
|sell
|3063
|100.00
|1.1963
|1.1980
|1.1953
|6126
|2005.12.13 08:12
|t/p
|3063
|100.00
|1.1953
|1.1980
|1.1953
|10000.00
|7156270.00
|6127
|2005.12.13 08:13
|sell
|3064
|100.00
|1.1964
|1.1981
|1.1954
|6128
|2005.12.13 08:13
|t/p
|3064
|100.00
|1.1954
|1.1981
|1.1954
|10000.00
|7166270.00
|6129
|2005.12.13 09:23
|buy
|3065
|100.00
|1.1921
|1.1904
|1.1931
|6130
|2005.12.13 10:00
|t/p
|3065
|100.00
|1.1931
|1.1904
|1.1931
|10000.00
|7176270.00
|6131
|2005.12.13 10:21
|buy
|3066
|100.00
|1.1922
|1.1905
|1.1932
|6132
|2005.12.13 10:45
|t/p
|3066
|100.00
|1.1932
|1.1905
|1.1932
|10000.00
|7186270.00
|6133
|2005.12.13 11:10
|sell
|3067
|100.00
|1.1925
|1.1942
|1.1915
|6134
|2005.12.13 13:01
|s/l
|3067
|100.00
|1.1942
|1.1942
|1.1915
|-17000.00
|7169270.00
|6135
|2005.12.13 13:40
|sell
|3068
|100.00
|1.1931
|1.1948
|1.1921
|6136
|2005.12.13 14:45
|t/p
|3068
|100.00
|1.1921
|1.1948
|1.1921
|10000.00
|7179270.00
|6137
|2005.12.13 14:48
|sell
|3069
|100.00
|1.1929
|1.1946
|1.1919
|6138
|2005.12.13 15:26
|s/l
|3069
|100.00
|1.1946
|1.1946
|1.1919
|-17000.00
|7162270.00
|6139
|2005.12.13 15:27
|buy
|3070
|100.00
|1.1934
|1.1917
|1.1944
|6140
|2005.12.13 15:27
|t/p
|3070
|100.00
|1.1944
|1.1917
|1.1944
|10000.00
|7172270.00
|6141
|2005.12.13 15:41
|sell
|3071
|100.00
|1.1942
|1.1959
|1.1932
|6142
|2005.12.13 16:45
|t/p
|3071
|100.00
|1.1932
|1.1959
|1.1932
|10000.00
|7182270.00
|6143
|2005.12.13 19:33
|sell
|3072
|100.00
|1.1977
|1.1994
|1.1967
|6144
|2005.12.13 19:33
|t/p
|3072
|100.00
|1.1967
|1.1994
|1.1967
|10000.00
|7192270.00
|6145
|2005.12.13 19:33
|sell
|3073
|100.00
|1.1977
|1.1994
|1.1967
|6146
|2005.12.13 19:33
|t/p
|3073
|100.00
|1.1967
|1.1994
|1.1967
|10000.00
|7202270.00
|6147
|2005.12.13 19:35
|sell
|3074
|100.00
|1.1977
|1.1994
|1.1967
|6148
|2005.12.13 19:42
|t/p
|3074
|100.00
|1.1967
|1.1994
|1.1967
|10000.00
|7212270.00
|6149
|2005.12.13 19:42
|sell
|3075
|100.00
|1.1984
|1.2001
|1.1974
|6150
|2005.12.13 19:43
|t/p
|3075
|100.00
|1.1974
|1.2001
|1.1974
|10000.00
|7222270.00
|6151
|2005.12.13 19:43
|sell
|3076
|100.00
|1.1984
|1.2001
|1.1974
|6152
|2005.12.13 19:44
|t/p
|3076
|100.00
|1.1974
|1.2001
|1.1974
|10000.00
|7232270.00
|6153
|2005.12.13 20:15
|sell
|3077
|100.00
|1.1959
|1.1976
|1.1949
|6154
|2005.12.13 20:15
|t/p
|3077
|100.00
|1.1949
|1.1976
|1.1949
|10000.00
|7242270.00
|6155
|2005.12.13 20:15
|sell
|3078
|100.00
|1.1959
|1.1976
|1.1949
|6156
|2005.12.13 20:16
|t/p
|3078
|100.00
|1.1949
|1.1976
|1.1949
|10000.00
|7252270.00
|6157
|2005.12.13 20:23
|sell
|3079
|100.00
|1.1962
|1.1979
|1.1952
|6158
|2005.12.13 20:27
|t/p
|3079
|100.00
|1.1952
|1.1979
|1.1952
|10000.00
|7262270.00
|6159
|2005.12.13 20:45
|buy
|3080
|100.00
|1.1939
|1.1922
|1.1949
|6160
|2005.12.14 00:00
|t/p
|3080
|100.00
|1.1949
|1.1922
|1.1949
|10000.00
|7272270.00
|6161
|2005.12.14 02:42
|sell
|3081
|100.00
|1.2032
|1.2049
|1.2022
|6162
|2005.12.14 03:15
|t/p
|3081
|100.00
|1.2022
|1.2049
|1.2022
|10000.00
|7282270.00
|6163
|2005.12.14 03:45
|sell
|3082
|100.00
|1.2024
|1.2041
|1.2014
|6164
|2005.12.14 03:45
|t/p
|3082
|100.00
|1.2014
|1.2041
|1.2014
|10000.00
|7292270.00
|6165
|2005.12.14 03:46
|sell
|3083
|100.00
|1.2024
|1.2041
|1.2014
|6166
|2005.12.14 03:46
|t/p
|3083
|100.00
|1.2014
|1.2041
|1.2014
|10000.00
|7302270.00
|6167
|2005.12.14 03:52
|sell
|3084
|100.00
|1.2024
|1.2041
|1.2014
|6168
|2005.12.14 05:19
|t/p
|3084
|100.00
|1.2014
|1.2041
|1.2014
|10000.00
|7312270.00
|6169
|2005.12.14 05:48
|sell
|3085
|100.00
|1.2017
|1.2034
|1.2007
|6170
|2005.12.14 05:50
|t/p
|3085
|100.00
|1.2007
|1.2034
|1.2007
|10000.00
|7322270.00
|6171
|2005.12.14 06:12
|sell
|3086
|100.00
|1.2006
|1.2023
|1.1996
|6172
|2005.12.14 07:07
|t/p
|3086
|100.00
|1.1996
|1.2023
|1.1996
|10000.00
|7332270.00
|6173
|2005.12.14 07:08
|sell
|3087
|100.00
|1.1997
|1.2014
|1.1987
|6174
|2005.12.14 07:33
|s/l
|3087
|100.00
|1.2014
|1.2014
|1.1987
|-17000.00
|7315270.00
|6175
|2005.12.14 09:10
|sell
|3088
|100.00
|1.2036
|1.2053
|1.2026
|6176
|2005.12.14 09:17
|t/p
|3088
|100.00
|1.2026
|1.2053
|1.2026
|10000.00
|7325270.00
|6177
|2005.12.14 10:35
|sell
|3089
|100.00
|1.2030
|1.2047
|1.2020
|6178
|2005.12.14 10:51
|t/p
|3089
|100.00
|1.2020
|1.2047
|1.2020
|10000.00
|7335270.00
|6179
|2005.12.14 14:11
|sell
|3090
|100.00
|1.2036
|1.2053
|1.2026
|6180
|2005.12.14 14:20
|t/p
|3090
|100.00
|1.2026
|1.2053
|1.2026
|10000.00
|7345270.00
|6181
|2005.12.14 14:25
|sell
|3091
|100.00
|1.2034
|1.2051
|1.2024
|6182
|2005.12.14 14:45
|t/p
|3091
|100.00
|1.2024
|1.2051
|1.2024
|10000.00
|7355270.00
|6183
|2005.12.14 14:52
|sell
|3092
|100.00
|1.2032
|1.2049
|1.2022
|6184
|2005.12.14 14:58
|t/p
|3092
|100.00
|1.2022
|1.2049
|1.2022
|10000.00
|7365270.00
|6185
|2005.12.14 15:34
|sell
|3093
|100.00
|1.2035
|1.2052
|1.2025
|6186
|2005.12.14 16:51
|s/l
|3093
|100.00
|1.2052
|1.2052
|1.2025
|-17000.00
|7348270.00
|6187
|2005.12.14 18:10
|buy
|3094
|100.00
|1.2015
|1.1998
|1.2025
|6188
|2005.12.14 18:56
|s/l
|3094
|100.00
|1.1998
|1.1998
|1.2025
|-17000.00
|7331270.00
|6189
|2005.12.14 19:15
|sell
|3095
|100.00
|1.2005
|1.2022
|1.1995
|6190
|2005.12.14 22:18
|t/p
|3095
|100.00
|1.1995
|1.2022
|1.1995
|10000.00
|7341270.00
|6191
|2005.12.15 00:45
|sell
|3096
|100.00
|1.1987
|1.2004
|1.1977
|6192
|2005.12.15 01:05
|s/l
|3096
|100.00
|1.2004
|1.2004
|1.1977
|-17000.00
|7324270.00
|6193
|2005.12.15 01:56
|sell
|3097
|100.00
|1.2018
|1.2035
|1.2008
|6194
|2005.12.15 02:48
|t/p
|3097
|100.00
|1.2008
|1.2035
|1.2008
|10000.00
|7334270.00
|6195
|2005.12.15 03:12
|sell
|3098
|100.00
|1.2006
|1.2023
|1.1996
|6196
|2005.12.15 03:15
|t/p
|3098
|100.00
|1.1996
|1.2023
|1.1996
|10000.00
|7344270.00
|6197
|2005.12.15 04:37
|buy
|3099
|100.00
|1.1986
|1.1969
|1.1996
|6198
|2005.12.15 04:42
|t/p
|3099
|100.00
|1.1996
|1.1969
|1.1996
|10000.00
|7354270.00
|6199
|2005.12.15 05:43
|sell
|3100
|100.00
|1.1982
|1.1999
|1.1972
|6200
|2005.12.15 07:15
|s/l
|3100
|100.00
|1.1999
|1.1999
|1.1972
|-17000.00
|7337270.00
|6201
|2005.12.15 07:45
|sell
|3101
|100.00
|1.1998
|1.2015
|1.1988
|6202
|2005.12.15 07:46
|t/p
|3101
|100.00
|1.1988
|1.2015
|1.1988
|10000.00
|7347270.00
|6203
|2005.12.15 07:56
|sell
|3102
|100.00
|1.2002
|1.2019
|1.1992
|6204
|2005.12.15 08:11
|s/l
|3102
|100.00
|1.2019
|1.2019
|1.1992
|-17000.00
|7330270.00
|6205
|2005.12.15 08:36
|sell
|3103
|100.00
|1.2014
|1.2031
|1.2004
|6206
|2005.12.15 08:46
|t/p
|3103
|100.00
|1.2004
|1.2031
|1.2004
|10000.00
|7340270.00
|6207
|2005.12.15 08:55
|sell
|3104
|100.00
|1.2013
|1.2030
|1.2003
|6208
|2005.12.15 09:32
|s/l
|3104
|100.00
|1.2030
|1.2030
|1.2003
|-17000.00
|7323270.00
|6209
|2005.12.15 11:33
|sell
|3105
|100.00
|1.2022
|1.2039
|1.2012
|6210
|2005.12.15 11:45
|t/p
|3105
|100.00
|1.2012
|1.2039
|1.2012
|10000.00
|7333270.00
|6211
|2005.12.15 12:41
|buy
|3106
|100.00
|1.2007
|1.1990
|1.2017
|6212
|2005.12.15 13:30
|t/p
|3106
|100.00
|1.2017
|1.1990
|1.2017
|10000.00
|7343270.00
|6213
|2005.12.15 13:37
|buy
|3107
|100.00
|1.2009
|1.1992
|1.2019
|6214
|2005.12.15 14:09
|s/l
|3107
|100.00
|1.1992
|1.1992
|1.2019
|-17000.00
|7326270.00
|6215
|2005.12.15 14:13
|sell
|3108
|100.00
|1.2005
|1.2022
|1.1995
|6216
|2005.12.15 14:37
|t/p
|3108
|100.00
|1.1995
|1.2022
|1.1995
|10000.00
|7336270.00
|6217
|2005.12.15 15:41
|buy
|3109
|100.00
|1.1946
|1.1929
|1.1956
|6218
|2005.12.15 16:00
|t/p
|3109
|100.00
|1.1956
|1.1929
|1.1956
|10000.00
|7346270.00
|6219
|2005.12.15 17:38
|sell
|3110
|100.00
|1.1967
|1.1984
|1.1957
|6220
|2005.12.15 18:53
|t/p
|3110
|100.00
|1.1957
|1.1984
|1.1957
|10000.00
|7356270.00
|6221
|2005.12.15 19:42
|sell
|3111
|100.00
|1.1962
|1.1979
|1.1952
|6222
|2005.12.15 20:27
|s/l
|3111
|100.00
|1.1979
|1.1979
|1.1952
|-17000.00
|7339270.00
|6223
|2005.12.15 23:10
|sell
|3112
|100.00
|1.1971
|1.1988
|1.1961
|6224
|2005.12.16 00:15
|t/p
|3112
|100.00
|1.1961
|1.1988
|1.1961
|10000.00
|7349270.00
|6225
|2005.12.16 00:52
|buy
|3113
|100.00
|1.1955
|1.1938
|1.1965
|6226
|2005.12.16 01:23
|s/l
|3113
|100.00
|1.1938
|1.1938
|1.1965
|-17000.00
|7332270.00
|6227
|2005.12.16 02:11
|buy
|3114
|100.00
|1.1950
|1.1933
|1.1960
|6228
|2005.12.16 02:16
|t/p
|3114
|100.00
|1.1960
|1.1933
|1.1960
|10000.00
|7342270.00
|6229
|2005.12.16 05:41
|sell
|3115
|100.00
|1.1967
|1.1984
|1.1957
|6230
|2005.12.16 07:37
|s/l
|3115
|100.00
|1.1984
|1.1984
|1.1957
|-17000.00
|7325270.00
|6231
|2005.12.16 07:50
|sell
|3116
|100.00
|1.1975
|1.1992
|1.1965
|6232
|2005.12.16 08:02
|s/l
|3116
|100.00
|1.1992
|1.1992
|1.1965
|-17000.00
|7308270.00
|6233
|2005.12.16 08:42
|sell
|3117
|100.00
|1.2001
|1.2018
|1.1991
|6234
|2005.12.16 09:09
|s/l
|3117
|100.00
|1.2018
|1.2018
|1.1991
|-17000.00
|7291270.00
|6235
|2005.12.16 09:09
|sell
|3118
|100.00
|1.2013
|1.2030
|1.2003
|6236
|2005.12.16 09:26
|s/l
|3118
|100.00
|1.2030
|1.2030
|1.2003
|-17000.00
|7274270.00
|6237
|2005.12.16 09:35
|sell
|3119
|100.00
|1.2017
|1.2034
|1.2007
|6238
|2005.12.16 09:45
|t/p
|3119
|100.00
|1.2007
|1.2034
|1.2007
|10000.00
|7284270.00
|6239
|2005.12.16 10:38
|sell
|3120
|100.00
|1.2005
|1.2022
|1.1995
|6240
|2005.12.16 11:01
|t/p
|3120
|100.00
|1.1995
|1.2022
|1.1995
|10000.00
|7294270.00
|6241
|2005.12.16 11:02
|sell
|3121
|100.00
|1.2002
|1.2019
|1.1992
|6242
|2005.12.16 11:02
|t/p
|3121
|100.00
|1.1992
|1.2019
|1.1992
|10000.00
|7304270.00
|6243
|2005.12.16 11:03
|sell
|3122
|100.00
|1.2002
|1.2019
|1.1992
|6244
|2005.12.16 11:12
|t/p
|3122
|100.00
|1.1992
|1.2019
|1.1992
|10000.00
|7314270.00
|6245
|2005.12.16 11:12
|sell
|3123
|100.00
|1.2002
|1.2019
|1.1992
|6246
|2005.12.16 11:13
|t/p
|3123
|100.00
|1.1992
|1.2019
|1.1992
|10000.00
|7324270.00
|6247
|2005.12.16 13:32
|sell
|3124
|100.00
|1.1998
|1.2015
|1.1988
|6248
|2005.12.16 13:32
|t/p
|3124
|100.00
|1.1988
|1.2015
|1.1988
|10000.00
|7334270.00
|6249
|2005.12.16 15:21
|buy
|3125
|100.00
|1.1993
|1.1976
|1.2003
|6250
|2005.12.16 15:21
|t/p
|3125
|100.00
|1.2003
|1.1976
|1.2003
|10000.00
|7344270.00
|6251
|2005.12.16 15:22
|buy
|3126
|100.00
|1.1993
|1.1976
|1.2003
|6252
|2005.12.16 15:22
|t/p
|3126
|100.00
|1.2003
|1.1976
|1.2003
|10000.00
|7354270.00
|6253
|2005.12.16 15:22
|buy
|3127
|100.00
|1.1993
|1.1976
|1.2003
|6254
|2005.12.16 15:22
|t/p
|3127
|100.00
|1.2003
|1.1976
|1.2003
|10000.00
|7364270.00
|6255
|2005.12.16 15:23
|buy
|3128
|100.00
|1.1993
|1.1976
|1.2003
|6256
|2005.12.16 15:23
|t/p
|3128
|100.00
|1.2003
|1.1976
|1.2003
|10000.00
|7374270.00
|6257
|2005.12.16 16:07
|sell
|3129
|100.00
|1.2010
|1.2027
|1.2000
|6258
|2005.12.16 16:45
|t/p
|3129
|100.00
|1.2000
|1.2027
|1.2000
|10000.00
|7384270.00
|6259
|2005.12.16 16:50
|sell
|3130
|100.00
|1.2008
|1.2025
|1.1998
|6260
|2005.12.18 23:00
|s/l
|3130
|100.00
|1.2025
|1.2025
|1.1998
|-17000.00
|7367270.00
|6261
|2005.12.19 00:42
|sell
|3131
|100.00
|1.2036
|1.2053
|1.2026
|6262
|2005.12.19 00:45
|t/p
|3131
|100.00
|1.2026
|1.2053
|1.2026
|10000.00
|7377270.00
|6263
|2005.12.19 01:15
|sell
|3132
|100.00
|1.2027
|1.2044
|1.2017
|6264
|2005.12.19 02:40
|t/p
|3132
|100.00
|1.2017
|1.2044
|1.2017
|10000.00
|7387270.00
|6265
|2005.12.19 02:45
|sell
|3133
|100.00
|1.2024
|1.2041
|1.2014
|6266
|2005.12.19 03:22
|t/p
|3133
|100.00
|1.2014
|1.2041
|1.2014
|10000.00
|7397270.00
|6267
|2005.12.19 06:42
|sell
|3134
|100.00
|1.2023
|1.2040
|1.2013
|6268
|2005.12.19 07:00
|t/p
|3134
|100.00
|1.2013
|1.2040
|1.2013
|10000.00
|7407270.00
|6269
|2005.12.19 07:09
|sell
|3135
|100.00
|1.2018
|1.2035
|1.2008
|6270
|2005.12.19 07:15
|t/p
|3135
|100.00
|1.2008
|1.2035
|1.2008
|10000.00
|7417270.00
|6271
|2005.12.19 08:10
|buy
|3136
|100.00
|1.2014
|1.1997
|1.2024
|6272
|2005.12.19 08:13
|t/p
|3136
|100.00
|1.2024
|1.1997
|1.2024
|10000.00
|7427270.00
|6273
|2005.12.19 08:57
|sell
|3137
|100.00
|1.2028
|1.2045
|1.2018
|6274
|2005.12.19 08:58
|t/p
|3137
|100.00
|1.2018
|1.2045
|1.2018
|10000.00
|7437270.00
|6275
|2005.12.19 09:11
|sell
|3138
|100.00
|1.2016
|1.2033
|1.2006
|6276
|2005.12.19 10:00
|t/p
|3138
|100.00
|1.2006
|1.2033
|1.2006
|10000.00
|7447270.00
|6277
|2005.12.19 10:03
|sell
|3139
|100.00
|1.2018
|1.2035
|1.2008
|6278
|2005.12.19 10:15
|t/p
|3139
|100.00
|1.2008
|1.2035
|1.2008
|10000.00
|7457270.00
|6279
|2005.12.19 12:18
|sell
|3140
|100.00
|1.2018
|1.2035
|1.2008
|6280
|2005.12.19 12:18
|t/p
|3140
|100.00
|1.2008
|1.2035
|1.2008
|10000.00
|7467270.00
|6281
|2005.12.19 12:23
|sell
|3141
|100.00
|1.2017
|1.2034
|1.2007
|6282
|2005.12.19 12:27
|t/p
|3141
|100.00
|1.2007
|1.2034
|1.2007
|10000.00
|7477270.00
|6283
|2005.12.19 12:31
|sell
|3142
|100.00
|1.2000
|1.2017
|1.1990
|6284
|2005.12.19 12:32
|t/p
|3142
|100.00
|1.1990
|1.2017
|1.1990
|10000.00
|7487270.00
|6285
|2005.12.19 12:38
|sell
|3143
|100.00
|1.2000
|1.2017
|1.1990
|6286
|2005.12.19 12:47
|t/p
|3143
|100.00
|1.1990
|1.2017
|1.1990
|10000.00
|7497270.00
|6287
|2005.12.19 14:42
|sell
|3144
|100.00
|1.1991
|1.2008
|1.1981
|6288
|2005.12.19 15:00
|s/l
|3144
|100.00
|1.2008
|1.2008
|1.1981
|-17000.00
|7480270.00
|6289
|2005.12.19 18:12
|sell
|3145
|100.00
|1.2001
|1.2018
|1.1991
|6290
|2005.12.19 20:01
|s/l
|3145
|100.00
|1.2018
|1.2018
|1.1991
|-17000.00
|7463270.00
|6291
|2005.12.20 01:06
|sell
|3146
|100.00
|1.2008
|1.2025
|1.1998
|6292
|2005.12.20 01:19
|t/p
|3146
|100.00
|1.1998
|1.2025
|1.1998
|10000.00
|7473270.00
|6293
|2005.12.20 04:36
|sell
|3147
|100.00
|1.1984
|1.2001
|1.1974
|6294
|2005.12.20 04:39
|t/p
|3147
|100.00
|1.1974
|1.2001
|1.1974
|10000.00
|7483270.00
|6295
|2005.12.20 04:47
|sell
|3148
|100.00
|1.1984
|1.2001
|1.1974
|6296
|2005.12.20 04:50
|t/p
|3148
|100.00
|1.1974
|1.2001
|1.1974
|10000.00
|7493270.00
|6297
|2005.12.20 06:15
|sell
|3149
|100.00
|1.1993
|1.2010
|1.1983
|6298
|2005.12.20 07:15
|t/p
|3149
|100.00
|1.1983
|1.2010
|1.1983
|10000.00
|7503270.00
|6299
|2005.12.20 07:56
|buy
|3150
|100.00
|1.1975
|1.1958
|1.1985
|6300
|2005.12.20 07:57
|t/p
|3150
|100.00
|1.1985
|1.1958
|1.1985
|10000.00
|7513270.00
|6301
|2005.12.20 07:57
|buy
|3151
|100.00
|1.1975
|1.1958
|1.1985
|6302
|2005.12.20 08:00
|t/p
|3151
|100.00
|1.1985
|1.1958
|1.1985
|10000.00
|7523270.00
|6303
|2005.12.20 08:24
|buy
|3152
|100.00
|1.1977
|1.1960
|1.1987
|6304
|2005.12.20 08:30
|t/p
|3152
|100.00
|1.1987
|1.1960
|1.1987
|10000.00
|7533270.00
|6305
|2005.12.20 09:45
|sell
|3153
|100.00
|1.1978
|1.1995
|1.1968
|6306
|2005.12.20 09:45
|t/p
|3153
|100.00
|1.1968
|1.1995
|1.1968
|10000.00
|7543270.00
|6307
|2005.12.20 09:45
|sell
|3154
|100.00
|1.1978
|1.1995
|1.1968
|6308
|2005.12.20 09:45
|t/p
|3154
|100.00
|1.1968
|1.1995
|1.1968
|10000.00
|7553270.00
|6309
|2005.12.20 09:46
|sell
|3155
|100.00
|1.1979
|1.1996
|1.1969
|6310
|2005.12.20 09:55
|t/p
|3155
|100.00
|1.1969
|1.1996
|1.1969
|10000.00
|7563270.00
|6311
|2005.12.20 09:57
|sell
|3156
|100.00
|1.1978
|1.1995
|1.1968
|6312
|2005.12.20 11:41
|s/l
|3156
|100.00
|1.1995
|1.1995
|1.1968
|-17000.00
|7546270.00
|6313
|2005.12.20 12:07
|sell
|3157
|100.00
|1.1971
|1.1988
|1.1961
|6314
|2005.12.20 13:09
|t/p
|3157
|100.00
|1.1961
|1.1988
|1.1961
|10000.00
|7556270.00
|6315
|2005.12.20 13:17
|sell
|3158
|100.00
|1.1965
|1.1982
|1.1955
|6316
|2005.12.20 13:40
|t/p
|3158
|100.00
|1.1955
|1.1982
|1.1955
|10000.00
|7566270.00
|6317
|2005.12.20 14:22
|buy
|3159
|100.00
|1.1931
|1.1914
|1.1941
|6318
|2005.12.20 14:26
|s/l
|3159
|100.00
|1.1914
|1.1914
|1.1941
|-17000.00
|7549270.00
|6319
|2005.12.20 14:53
|buy
|3160
|100.00
|1.1917
|1.1900
|1.1927
|6320
|2005.12.20 15:06
|s/l
|3160
|100.00
|1.1900
|1.1900
|1.1927
|-17000.00
|7532270.00
|6321
|2005.12.20 15:51
|buy
|3161
|100.00
|1.1892
|1.1875
|1.1902
|6322
|2005.12.20 16:12
|s/l
|3161
|100.00
|1.1875
|1.1875
|1.1902
|-17000.00
|7515270.00
|6323
|2005.12.20 16:15
|sell
|3162
|100.00
|1.1895
|1.1912
|1.1885
|6324
|2005.12.20 16:15
|t/p
|3162
|100.00
|1.1885
|1.1912
|1.1885
|10000.00
|7525270.00
|6325
|2005.12.20 16:15
|sell
|3163
|100.00
|1.1895
|1.1912
|1.1885
|6326
|2005.12.20 16:26
|t/p
|3163
|100.00
|1.1885
|1.1912
|1.1885
|10000.00
|7535270.00
|6327
|2005.12.20 16:36
|buy
|3164
|100.00
|1.1886
|1.1869
|1.1896
|6328
|2005.12.20 16:46
|s/l
|3164
|100.00
|1.1869
|1.1869
|1.1896
|-17000.00
|7518270.00
|6329
|2005.12.20 17:11
|buy
|3165
|100.00
|1.1848
|1.1831
|1.1858
|6330
|2005.12.20 17:15
|t/p
|3165
|100.00
|1.1858
|1.1831
|1.1858
|10000.00
|7528270.00
|6331
|2005.12.20 19:03
|buy
|3166
|100.00
|1.1854
|1.1837
|1.1864
|6332
|2005.12.20 19:31
|t/p
|3166
|100.00
|1.1864
|1.1837
|1.1864
|10000.00
|7538270.00
|6333
|2005.12.20 21:52
|sell
|3167
|100.00
|1.1866
|1.1883
|1.1856
|6334
|2005.12.21 00:52
|s/l
|3167
|100.00
|1.1883
|1.1883
|1.1856
|-17000.00
|7521270.00
|6335
|2005.12.21 01:40
|sell
|3168
|100.00
|1.1886
|1.1903
|1.1876
|6336
|2005.12.21 02:00
|t/p
|3168
|100.00
|1.1876
|1.1903
|1.1876
|10000.00
|7531270.00
|6337
|2005.12.21 03:02
|sell
|3169
|100.00
|1.1873
|1.1890
|1.1863
|6338
|2005.12.21 05:08
|t/p
|3169
|100.00
|1.1863
|1.1890
|1.1863
|10000.00
|7541270.00
|6339
|2005.12.21 06:12
|sell
|3170
|100.00
|1.1873
|1.1890
|1.1863
|6340
|2005.12.21 07:23
|s/l
|3170
|100.00
|1.1890
|1.1890
|1.1863
|-17000.00
|7524270.00
|6341
|2005.12.21 07:36
|sell
|3171
|100.00
|1.1890
|1.1907
|1.1880
|6342
|2005.12.21 07:45
|t/p
|3171
|100.00
|1.1880
|1.1907
|1.1880
|10000.00
|7534270.00
|6343
|2005.12.21 08:41
|sell
|3172
|100.00
|1.1897
|1.1914
|1.1887
|6344
|2005.12.21 08:43
|t/p
|3172
|100.00
|1.1887
|1.1914
|1.1887
|10000.00
|7544270.00
|6345
|2005.12.21 10:20
|buy
|3173
|100.00
|1.1886
|1.1869
|1.1896
|6346
|2005.12.21 11:01
|s/l
|3173
|100.00
|1.1869
|1.1869
|1.1896
|-17000.00
|7527270.00
|6347
|2005.12.21 11:06
|sell
|3174
|100.00
|1.1887
|1.1904
|1.1877
|6348
|2005.12.21 11:13
|t/p
|3174
|100.00
|1.1877
|1.1904
|1.1877
|10000.00
|7537270.00
|6349
|2005.12.21 14:08
|sell
|3175
|100.00
|1.1860
|1.1877
|1.1850
|6350
|2005.12.21 14:27
|t/p
|3175
|100.00
|1.1850
|1.1877
|1.1850
|10000.00
|7547270.00
|6351
|2005.12.21 14:35
|sell
|3176
|100.00
|1.1854
|1.1871
|1.1844
|6352
|2005.12.21 14:40
|t/p
|3176
|100.00
|1.1844
|1.1871
|1.1844
|10000.00
|7557270.00
|6353
|2005.12.21 15:25
|buy
|3177
|100.00
|1.1808
|1.1791
|1.1818
|6354
|2005.12.21 15:30
|t/p
|3177
|100.00
|1.1818
|1.1791
|1.1818
|10000.00
|7567270.00
|6355
|2005.12.21 16:37
|buy
|3178
|100.00
|1.1812
|1.1795
|1.1822
|6356
|2005.12.21 16:45
|t/p
|3178
|100.00
|1.1822
|1.1795
|1.1822
|10000.00
|7577270.00
|6357
|2005.12.21 16:50
|buy
|3179
|100.00
|1.1812
|1.1795
|1.1822
|6358
|2005.12.21 18:04
|t/p
|3179
|100.00
|1.1822
|1.1795
|1.1822
|10000.00
|7587270.00
|6359
|2005.12.21 18:35
|buy
|3180
|100.00
|1.1826
|1.1809
|1.1836
|6360
|2005.12.21 19:10
|t/p
|3180
|100.00
|1.1836
|1.1809
|1.1836
|10000.00
|7597270.00
|6361
|2005.12.21 20:05
|sell
|3181
|100.00
|1.1844
|1.1861
|1.1834
|6362
|2005.12.21 23:32
|t/p
|3181
|100.00
|1.1834
|1.1861
|1.1834
|10000.00
|7607270.00
|6363
|2005.12.22 01:40
|sell
|3182
|100.00
|1.1835
|1.1852
|1.1825
|6364
|2005.12.22 07:12
|t/p
|3182
|100.00
|1.1825
|1.1852
|1.1825
|10000.00
|7617270.00
|6365
|2005.12.22 07:24
|sell
|3183
|100.00
|1.1831
|1.1848
|1.1821
|6366
|2005.12.22 08:50
|t/p
|3183
|100.00
|1.1821
|1.1848
|1.1821
|10000.00
|7627270.00
|6367
|2005.12.22 09:20
|sell
|3184
|100.00
|1.1827
|1.1844
|1.1817
|6368
|2005.12.22 09:35
|s/l
|3184
|100.00
|1.1844
|1.1844
|1.1817
|-17000.00
|7610270.00
|6369
|2005.12.22 10:11
|sell
|3185
|100.00
|1.1834
|1.1851
|1.1824
|6370
|2005.12.22 11:33
|t/p
|3185
|100.00
|1.1824
|1.1851
|1.1824
|10000.00
|7620270.00
|6371
|2005.12.22 15:35
|sell
|3186
|100.00
|1.1894
|1.1911
|1.1884
|6372
|2005.12.22 15:42
|t/p
|3186
|100.00
|1.1884
|1.1911
|1.1884
|10000.00
|7630270.00
|6373
|2005.12.22 17:40
|sell
|3187
|100.00
|1.1878
|1.1895
|1.1868
|6374
|2005.12.22 17:49
|t/p
|3187
|100.00
|1.1868
|1.1895
|1.1868
|10000.00
|7640270.00
|6375
|2005.12.23 04:10
|sell
|3188
|100.00
|1.1881
|1.1898
|1.1871
|6376
|2005.12.23 04:18
|t/p
|3188
|100.00
|1.1871
|1.1898
|1.1871
|10000.00
|7650270.00
|6377
|2005.12.23 11:20
|sell
|3189
|100.00
|1.1877
|1.1894
|1.1867
|6378
|2005.12.23 11:45
|t/p
|3189
|100.00
|1.1867
|1.1894
|1.1867
|10000.00
|7660270.00
|6379
|2005.12.23 12:45
|sell
|3190
|100.00
|1.1854
|1.1871
|1.1844
|6380
|2005.12.23 13:21
|t/p
|3190
|100.00
|1.1844
|1.1871
|1.1844
|10000.00
|7670270.00
|6381
|2005.12.23 13:21
|buy
|3191
|100.00
|1.1843
|1.1826
|1.1853
|6382
|2005.12.23 13:22
|t/p
|3191
|100.00
|1.1853
|1.1826
|1.1853
|10000.00
|7680270.00
|6383
|2005.12.23 13:22
|buy
|3192
|100.00
|1.1843
|1.1826
|1.1853
|6384
|2005.12.23 13:30
|t/p
|3192
|100.00
|1.1853
|1.1826
|1.1853
|10000.00
|7690270.00
|6385
|2005.12.23 13:48
|buy
|3193
|100.00
|1.1840
|1.1823
|1.1850
|6386
|2005.12.23 13:48
|t/p
|3193
|100.00
|1.1850
|1.1823
|1.1850
|10000.00
|7700270.00
|6387
|2005.12.23 13:49
|buy
|3194
|100.00
|1.1841
|1.1824
|1.1851
|6388
|2005.12.23 13:49
|t/p
|3194
|100.00
|1.1851
|1.1824
|1.1851
|10000.00
|7710270.00
|6389
|2005.12.23 13:49
|buy
|3195
|100.00
|1.1840
|1.1823
|1.1850
|6390
|2005.12.23 14:15
|t/p
|3195
|100.00
|1.1850
|1.1823
|1.1850
|10000.00
|7720270.00
|6391
|2005.12.23 15:49
|buy
|3196
|100.00
|1.1868
|1.1851
|1.1878
|6392
|2005.12.23 16:45
|s/l
|3196
|100.00
|1.1851
|1.1851
|1.1878
|-17000.00
|7703270.00
|6393
|2005.12.23 17:19
|sell
|3197
|100.00
|1.1858
|1.1875
|1.1848
|6394
|2005.12.23 17:30
|t/p
|3197
|100.00
|1.1848
|1.1875
|1.1848
|10000.00
|7713270.00
|6395
|2005.12.23 17:32
|sell
|3198
|100.00
|1.1853
|1.1870
|1.1843
|6396
|2005.12.23 17:51
|s/l
|3198
|100.00
|1.1870
|1.1870
|1.1843
|-17000.00
|7696270.00
|6397
|2005.12.23 19:40
|sell
|3199
|100.00
|1.1870
|1.1887
|1.1860
|6398
|2005.12.26 23:00
|t/p
|3199
|100.00
|1.1860
|1.1887
|1.1860
|10000.00
|7706270.00
|6399
|2005.12.26 23:02
|sell
|3200
|100.00
|1.1878
|1.1895
|1.1868
|6400
|2005.12.26 23:02
|t/p
|3200
|100.00
|1.1868
|1.1895
|1.1868
|10000.00
|7716270.00
|6401
|2005.12.26 23:05
|sell
|3201
|100.00
|1.1878
|1.1895
|1.1868
|6402
|2005.12.26 23:05
|t/p
|3201
|100.00
|1.1868
|1.1895
|1.1868
|10000.00
|7726270.00
|6403
|2005.12.26 23:08
|sell
|3202
|100.00
|1.1877
|1.1894
|1.1867
|6404
|2005.12.26 23:12
|t/p
|3202
|100.00
|1.1867
|1.1894
|1.1867
|10000.00
|7736270.00
|6405
|2005.12.27 10:15
|buy
|3203
|100.00
|1.1865
|1.1848
|1.1875
|6406
|2005.12.27 12:00
|s/l
|3203
|100.00
|1.1848
|1.1848
|1.1875
|-17000.00
|7719270.00
|6407
|2005.12.27 12:16
|sell
|3204
|100.00
|1.1858
|1.1875
|1.1848
|6408
|2005.12.27 14:04
|t/p
|3204
|100.00
|1.1848
|1.1875
|1.1848
|10000.00
|7729270.00
|6409
|2005.12.27 14:15
|sell
|3205
|100.00
|1.1855
|1.1872
|1.1845
|6410
|2005.12.27 19:23
|t/p
|3205
|100.00
|1.1845
|1.1872
|1.1845
|10000.00
|7739270.00
|6411
|2005.12.28 01:12
|sell
|3206
|100.00
|1.1856
|1.1873
|1.1846
|6412
|2005.12.28 01:45
|t/p
|3206
|100.00
|1.1846
|1.1873
|1.1846
|10000.00
|7749270.00
|6413
|2005.12.28 05:08
|sell
|3207
|100.00
|1.1849
|1.1866
|1.1839
|6414
|2005.12.28 06:15
|s/l
|3207
|100.00
|1.1866
|1.1866
|1.1839
|-17000.00
|7732270.00
|6415
|2005.12.28 06:35
|buy
|3208
|100.00
|1.1862
|1.1845
|1.1872
|6416
|2005.12.28 06:45
|t/p
|3208
|100.00
|1.1872
|1.1845
|1.1872
|10000.00
|7742270.00
|6417
|2005.12.28 07:41
|sell
|3209
|100.00
|1.1915
|1.1932
|1.1905
|6418
|2005.12.28 07:56
|s/l
|3209
|100.00
|1.1932
|1.1932
|1.1905
|-17000.00
|7725270.00
|6419
|2005.12.28 08:32
|sell
|3210
|100.00
|1.1924
|1.1941
|1.1914
|6420
|2005.12.28 08:45
|t/p
|3210
|100.00
|1.1914
|1.1941
|1.1914
|10000.00
|7735270.00
|6421
|2005.12.28 09:07
|sell
|3211
|100.00
|1.1914
|1.1931
|1.1904
|6422
|2005.12.28 09:15
|t/p
|3211
|100.00
|1.1904
|1.1931
|1.1904
|10000.00
|7745270.00
|6423
|2005.12.28 13:38
|sell
|3212
|100.00
|1.1915
|1.1932
|1.1905
|6424
|2005.12.28 14:31
|s/l
|3212
|100.00
|1.1932
|1.1932
|1.1905
|-17000.00
|7728270.00
|6425
|2005.12.28 14:53
|buy
|3213
|100.00
|1.1919
|1.1902
|1.1929
|6426
|2005.12.28 15:06
|s/l
|3213
|100.00
|1.1902
|1.1902
|1.1929
|-17000.00
|7711270.00
|6427
|2005.12.28 15:12
|sell
|3214
|100.00
|1.1923
|1.1940
|1.1913
|6428
|2005.12.28 15:22
|t/p
|3214
|100.00
|1.1913
|1.1940
|1.1913
|10000.00
|7721270.00
|6429
|2005.12.28 15:38
|sell
|3215
|100.00
|1.1923
|1.1940
|1.1913
|6430
|2005.12.28 15:42
|t/p
|3215
|100.00
|1.1913
|1.1940
|1.1913
|10000.00
|7731270.00
|6431
|2005.12.28 16:08
|sell
|3216
|100.00
|1.1919
|1.1936
|1.1909
|6432
|2005.12.28 16:30
|t/p
|3216
|100.00
|1.1909
|1.1936
|1.1909
|10000.00
|7741270.00
|6433
|2005.12.28 16:35
|sell
|3217
|100.00
|1.1914
|1.1931
|1.1904
|6434
|2005.12.28 16:45
|t/p
|3217
|100.00
|1.1904
|1.1931
|1.1904
|10000.00
|7751270.00
|6435
|2005.12.28 17:04
|sell
|3218
|100.00
|1.1877
|1.1894
|1.1867
|6436
|2005.12.28 17:04
|t/p
|3218
|100.00
|1.1867
|1.1894
|1.1867
|10000.00
|7761270.00
|6437
|2005.12.28 17:04
|sell
|3219
|100.00
|1.1877
|1.1894
|1.1867
|6438
|2005.12.28 17:04
|t/p
|3219
|100.00
|1.1867
|1.1894
|1.1867
|10000.00
|7771270.00
|6439
|2005.12.28 23:10
|sell
|3220
|100.00
|1.1839
|1.1856
|1.1829
|6440
|2005.12.29 00:39
|s/l
|3220
|100.00
|1.1856
|1.1856
|1.1829
|-17000.00
|7754270.00
|6441
|2005.12.29 01:34
|sell
|3221
|100.00
|1.1852
|1.1869
|1.1842
|6442
|2005.12.29 07:25
|s/l
|3221
|100.00
|1.1869
|1.1869
|1.1842
|-17000.00
|7737270.00
|6443
|2005.12.29 07:45
|buy
|3222
|100.00
|1.1868
|1.1851
|1.1878
|6444
|2005.12.29 09:15
|s/l
|3222
|100.00
|1.1851
|1.1851
|1.1878
|-17000.00
|7720270.00
|6445
|2005.12.29 10:27
|sell
|3223
|100.00
|1.1847
|1.1864
|1.1837
|6446
|2005.12.29 11:39
|t/p
|3223
|100.00
|1.1837
|1.1864
|1.1837
|10000.00
|7730270.00
|6447
|2005.12.29 11:45
|sell
|3224
|100.00
|1.1849
|1.1866
|1.1839
|6448
|2005.12.29 12:25
|t/p
|3224
|100.00
|1.1839
|1.1866
|1.1839
|10000.00
|7740270.00
|6449
|2005.12.29 14:15
|sell
|3225
|100.00
|1.1836
|1.1853
|1.1826
|6450
|2005.12.29 15:47
|s/l
|3225
|100.00
|1.1853
|1.1853
|1.1826
|-17000.00
|7723270.00
|6451
|2005.12.29 16:40
|sell
|3226
|100.00
|1.1848
|1.1865
|1.1838
|6452
|2005.12.29 16:45
|t/p
|3226
|100.00
|1.1838
|1.1865
|1.1838
|10000.00
|7733270.00
|6453
|2005.12.29 16:56
|sell
|3227
|100.00
|1.1849
|1.1866
|1.1839
|6454
|2005.12.29 18:15
|t/p
|3227
|100.00
|1.1839
|1.1866
|1.1839
|10000.00
|7743270.00
|6455
|2005.12.29 18:22
|sell
|3228
|100.00
|1.1843
|1.1860
|1.1833
|6456
|2005.12.30 02:15
|s/l
|3228
|100.00
|1.1860
|1.1860
|1.1833
|-17000.00
|7726270.00
|6457
|2005.12.30 03:39
|sell
|3229
|100.00
|1.1880
|1.1897
|1.1870
|6458
|2005.12.30 03:45
|t/p
|3229
|100.00
|1.1870
|1.1897
|1.1870
|10000.00
|7736270.00
|6459
|2005.12.30 03:51
|sell
|3230
|100.00
|1.1874
|1.1891
|1.1864
|6460
|2005.12.30 04:24
|s/l
|3230
|100.00
|1.1891
|1.1891
|1.1864
|-17000.00
|7719270.00
|6461
|2005.12.30 05:39
|sell
|3231
|100.00
|1.1878
|1.1895
|1.1868
|6462
|2005.12.30 06:34
|s/l
|3231
|100.00
|1.1895
|1.1895
|1.1868
|-17000.00
|7702270.00
|6463
|2005.12.30 07:24
|sell
|3232
|100.00
|1.1886
|1.1903
|1.1876
|6464
|2005.12.30 07:31
|t/p
|3232
|100.00
|1.1876
|1.1903
|1.1876
|10000.00
|7712270.00
|6465
|2005.12.30 07:39
|sell
|3233
|100.00
|1.1879
|1.1896
|1.1869
|6466
|2005.12.30 07:42
|t/p
|3233
|100.00
|1.1869
|1.1896
|1.1869
|10000.00
|7722270.00
|6467
|2005.12.30 08:25
|sell
|3234
|100.00
|1.1864
|1.1881
|1.1854
|6468
|2005.12.30 08:52
|t/p
|3234
|100.00
|1.1854
|1.1881
|1.1854
|10000.00
|7732270.00
|6469
|2005.12.30 12:10
|sell
|3235
|100.00
|1.1838
|1.1855
|1.1828
|6470
|2005.12.30 12:21
|t/p
|3235
|100.00
|1.1828
|1.1855
|1.1828
|10000.00
|7742270.00
|6471
|2005.12.30 12:37
|sell
|3236
|100.00
|1.1820
|1.1837
|1.1810
|6472
|2005.12.30 12:41
|t/p
|3236
|100.00
|1.1810
|1.1837
|1.1810
|10000.00
|7752270.00
|6473
|2005.12.30 14:39
|buy
|3237
|100.00
|1.1783
|1.1766
|1.1793
|6474
|2005.12.30 14:45
|t/p
|3237
|100.00
|1.1793
|1.1766
|1.1793
|10000.00
|7762270.00
|6475
|2005.12.30 17:03
|sell
|3238
|100.00
|1.1843
|1.1860
|1.1833
|6476
|2005.12.30 17:13
|t/p
|3238
|100.00
|1.1833
|1.1860
|1.1833
|10000.00
|7772270.00
|6477
|2005.12.30 18:06
|sell
|3239
|100.00
|1.1834
|1.1851
|1.1824
|6478
|2005.12.30 18:15
|t/p
|3239
|100.00
|1.1824
|1.1851
|1.1824
|10000.00
|7782270.00
|6479
|2005.12.30 20:08
|sell
|3240
|100.00
|1.1836
|1.1853
|1.1826
|6480
|2006.01.02 22:00
|t/p
|3240
|100.00
|1.1826
|1.1853
|1.1826
|10000.00
|7792270.00
|6481
|2006.01.02 23:45
|sell
|3241
|100.00
|1.1818
|1.1835
|1.1808
|6482
|2006.01.03 00:01
|s/l
|3241
|100.00
|1.1835
|1.1835
|1.1808
|-17000.00
|7775270.00
|6483
|2006.01.03 00:57
|sell
|3242
|100.00
|1.1845
|1.1862
|1.1835
|6484
|2006.01.03 01:53
|s/l
|3242
|100.00
|1.1862
|1.1862
|1.1835
|-17000.00
|7758270.00
|6485
|2006.01.03 02:55
|sell
|3243
|100.00
|1.1876
|1.1893
|1.1866
|6486
|2006.01.03 05:07
|s/l
|3243
|100.00
|1.1893
|1.1893
|1.1866
|-17000.00
|7741270.00
|6487
|2006.01.03 05:42
|sell
|3244
|100.00
|1.1902
|1.1919
|1.1892
|6488
|2006.01.03 06:30
|t/p
|3244
|100.00
|1.1892
|1.1919
|1.1892
|10000.00
|7751270.00
|6489
|2006.01.03 06:37
|sell
|3245
|100.00
|1.1895
|1.1912
|1.1885
|6490
|2006.01.03 06:42
|t/p
|3245
|100.00
|1.1885
|1.1912
|1.1885
|10000.00
|7761270.00
|6491
|2006.01.03 07:42
|sell
|3246
|100.00
|1.1882
|1.1899
|1.1872
|6492
|2006.01.03 08:00
|s/l
|3246
|100.00
|1.1899
|1.1899
|1.1872
|-17000.00
|7744270.00
|6493
|2006.01.03 08:20
|buy
|3247
|100.00
|1.1885
|1.1868
|1.1895
|6494
|2006.01.03 09:01
|s/l
|3247
|100.00
|1.1868
|1.1868
|1.1895
|-17000.00
|7727270.00
|6495
|2006.01.03 12:16
|sell
|3248
|100.00
|1.1892
|1.1909
|1.1882
|6496
|2006.01.03 12:52
|t/p
|3248
|100.00
|1.1882
|1.1909
|1.1882
|10000.00
|7737270.00
|6497
|2006.01.03 13:24
|sell
|3249
|100.00
|1.1877
|1.1894
|1.1867
|6498
|2006.01.03 14:16
|s/l
|3249
|100.00
|1.1894
|1.1894
|1.1867
|-17000.00
|7720270.00
|6499
|2006.01.03 15:39
|sell
|3250
|100.00
|1.1961
|1.1978
|1.1951
|6500
|2006.01.03 15:54
|s/l
|3250
|100.00
|1.1978
|1.1978
|1.1951
|-17000.00
|7703270.00
|6501
|2006.01.03 16:06
|sell
|3251
|100.00
|1.1979
|1.1996
|1.1969
|6502
|2006.01.03 16:15
|t/p
|3251
|100.00
|1.1969
|1.1996
|1.1969
|10000.00
|7713270.00
|6503
|2006.01.03 16:26
|sell
|3252
|100.00
|1.1980
|1.1997
|1.1970
|6504
|2006.01.03 17:30
|t/p
|3252
|100.00
|1.1970
|1.1997
|1.1970
|10000.00
|7723270.00
|6505
|2006.01.03 17:35
|sell
|3253
|100.00
|1.1974
|1.1991
|1.1964
|6506
|2006.01.03 17:54
|s/l
|3253
|100.00
|1.1991
|1.1991
|1.1964
|-17000.00
|7706270.00
|6507
|2006.01.03 18:09
|sell
|3254
|100.00
|1.1983
|1.2000
|1.1973
|6508
|2006.01.03 19:00
|s/l
|3254
|100.00
|1.2000
|1.2000
|1.1973
|-17000.00
|7689270.00
|6509
|2006.01.03 19:06
|buy
|3255
|100.00
|1.1980
|1.1963
|1.1990
|6510
|2006.01.03 19:07
|t/p
|3255
|100.00
|1.1990
|1.1963
|1.1990
|10000.00
|7699270.00
|6511
|2006.01.03 19:07
|buy
|3256
|100.00
|1.1980
|1.1963
|1.1990
|6512
|2006.01.03 19:07
|t/p
|3256
|100.00
|1.1990
|1.1963
|1.1990
|10000.00
|7709270.00
|6513
|2006.01.03 19:08
|buy
|3257
|100.00
|1.1980
|1.1963
|1.1990
|6514
|2006.01.03 19:08
|t/p
|3257
|100.00
|1.1990
|1.1963
|1.1990
|10000.00
|7719270.00
|6515
|2006.01.03 21:15
|sell
|3258
|100.00
|1.2016
|1.2033
|1.2006
|6516
|2006.01.03 23:30
|s/l
|3258
|100.00
|1.2033
|1.2033
|1.2006
|-17000.00
|7702270.00
|6517
|2006.01.04 00:12
|sell
|3259
|100.00
|1.2035
|1.2052
|1.2025
|6518
|2006.01.04 00:41
|s/l
|3259
|100.00
|1.2052
|1.2052
|1.2025
|-17000.00
|7685270.00
|6519
|2006.01.04 01:12
|sell
|3260
|100.00
|1.2038
|1.2055
|1.2028
|6520
|2006.01.04 02:01
|s/l
|3260
|100.00
|1.2055
|1.2055
|1.2028
|-17000.00
|7668270.00
|6521
|2006.01.04 02:56
|sell
|3261
|100.00
|1.2071
|1.2088
|1.2061
|6522
|2006.01.04 03:27
|s/l
|3261
|100.00
|1.2088
|1.2088
|1.2061
|-17000.00
|7651270.00
|6523
|2006.01.04 03:42
|sell
|3262
|100.00
|1.2079
|1.2096
|1.2069
|6524
|2006.01.04 03:45
|t/p
|3262
|100.00
|1.2069
|1.2096
|1.2069
|10000.00
|7661270.00
|6525
|2006.01.04 06:21
|buy
|3263
|100.00
|1.2063
|1.2046
|1.2073
|6526
|2006.01.04 07:00
|s/l
|3263
|100.00
|1.2046
|1.2046
|1.2073
|-17000.00
|7644270.00
|6527
|2006.01.04 07:07
|sell
|3264
|100.00
|1.2050
|1.2067
|1.2040
|6528
|2006.01.04 07:11
|t/p
|3264
|100.00
|1.2040
|1.2067
|1.2040
|10000.00
|7654270.00
|6529
|2006.01.04 08:48
|buy
|3265
|100.00
|1.2050
|1.2033
|1.2060
|6530
|2006.01.04 09:20
|t/p
|3265
|100.00
|1.2060
|1.2033
|1.2060
|10000.00
|7664270.00
|6531
|2006.01.04 09:33
|buy
|3266
|100.00
|1.2068
|1.2051
|1.2078
|6532
|2006.01.04 09:34
|t/p
|3266
|100.00
|1.2078
|1.2051
|1.2078
|10000.00
|7674270.00
|6533
|2006.01.04 09:34
|buy
|3267
|100.00
|1.2066
|1.2049
|1.2076
|6534
|2006.01.04 09:34
|t/p
|3267
|100.00
|1.2076
|1.2049
|1.2076
|10000.00
|7684270.00
|6535
|2006.01.04 09:34
|buy
|3268
|100.00
|1.2068
|1.2051
|1.2078
|6536
|2006.01.04 09:34
|t/p
|3268
|100.00
|1.2078
|1.2051
|1.2078
|10000.00
|7694270.00
|6537
|2006.01.04 09:34
|buy
|3269
|100.00
|1.2066
|1.2049
|1.2076
|6538
|2006.01.04 09:35
|t/p
|3269
|100.00
|1.2076
|1.2049
|1.2076
|10000.00
|7704270.00
|6539
|2006.01.04 09:35
|buy
|3270
|100.00
|1.2068
|1.2051
|1.2078
|6540
|2006.01.04 09:35
|t/p
|3270
|100.00
|1.2078
|1.2051
|1.2078
|10000.00
|7714270.00
|6541
|2006.01.04 09:35
|buy
|3271
|100.00
|1.2066
|1.2049
|1.2076
|6542
|2006.01.04 09:35
|t/p
|3271
|100.00
|1.2076
|1.2049
|1.2076
|10000.00
|7724270.00
|6543
|2006.01.04 09:35
|buy
|3272
|100.00
|1.2068
|1.2051
|1.2078
|6544
|2006.01.04 09:35
|t/p
|3272
|100.00
|1.2078
|1.2051
|1.2078
|10000.00
|7734270.00
|6545
|2006.01.04 09:35
|buy
|3273
|100.00
|1.2066
|1.2049
|1.2076
|6546
|2006.01.04 09:36
|t/p
|3273
|100.00
|1.2076
|1.2049
|1.2076
|10000.00
|7744270.00
|6547
|2006.01.04 09:36
|buy
|3274
|100.00
|1.2068
|1.2051
|1.2078
|6548
|2006.01.04 12:00
|t/p
|3274
|100.00
|1.2078
|1.2051
|1.2078
|10000.00
|7754270.00
|6549
|2006.01.04 13:10
|sell
|3275
|100.00
|1.2090
|1.2107
|1.2080
|6550
|2006.01.04 13:20
|t/p
|3275
|100.00
|1.2080
|1.2107
|1.2080
|10000.00
|7764270.00
|6551
|2006.01.04 13:25
|sell
|3276
|100.00
|1.2088
|1.2105
|1.2078
|6552
|2006.01.04 13:38
|s/l
|3276
|100.00
|1.2105
|1.2105
|1.2078
|-17000.00
|7747270.00
|6553
|2006.01.04 14:03
|sell
|3277
|100.00
|1.2095
|1.2112
|1.2085
|6554
|2006.01.04 14:15
|t/p
|3277
|100.00
|1.2085
|1.2112
|1.2085
|10000.00
|7757270.00
|6555
|2006.01.04 14:33
|sell
|3278
|100.00
|1.2095
|1.2112
|1.2085
|6556
|2006.01.04 14:45
|t/p
|3278
|100.00
|1.2085
|1.2112
|1.2085
|10000.00
|7767270.00
|6557
|2006.01.04 15:05
|buy
|3279
|100.00
|1.2081
|1.2064
|1.2091
|6558
|2006.01.04 15:06
|t/p
|3279
|100.00
|1.2091
|1.2064
|1.2091
|10000.00
|7777270.00
|6559
|2006.01.04 15:06
|buy
|3280
|100.00
|1.2078
|1.2061
|1.2088
|6560
|2006.01.04 15:07
|t/p
|3280
|100.00
|1.2088
|1.2061
|1.2088
|10000.00
|7787270.00
|6561
|2006.01.04 15:18
|buy
|3281
|100.00
|1.2080
|1.2063
|1.2090
|6562
|2006.01.04 15:33
|t/p
|3281
|100.00
|1.2090
|1.2063
|1.2090
|10000.00
|7797270.00
|6563
|2006.01.04 16:02
|buy
|3282
|100.00
|1.2087
|1.2070
|1.2097
|6564
|2006.01.04 16:02
|t/p
|3282
|100.00
|1.2097
|1.2070
|1.2097
|10000.00
|7807270.00
|6565
|2006.01.04 16:08
|buy
|3283
|100.00
|1.2089
|1.2072
|1.2099
|6566
|2006.01.04 16:22
|s/l
|3283
|100.00
|1.2072
|1.2072
|1.2099
|-17000.00
|7790270.00
|6567
|2006.01.04 16:40
|sell
|3284
|100.00
|1.2081
|1.2098
|1.2071
|6568
|2006.01.04 16:55
|s/l
|3284
|100.00
|1.2098
|1.2098
|1.2071
|-17000.00
|7773270.00
|6569
|2006.01.04 17:36
|sell
|3285
|100.00
|1.2131
|1.2148
|1.2121
|6570
|2006.01.04 17:45
|t/p
|3285
|100.00
|1.2121
|1.2148
|1.2121
|10000.00
|7783270.00
|6571
|2006.01.04 18:15
|buy
|3286
|100.00
|1.2128
|1.2111
|1.2138
|6572
|2006.01.04 18:25
|t/p
|3286
|100.00
|1.2138
|1.2111
|1.2138
|10000.00
|7793270.00
|6573
|2006.01.04 19:45
|sell
|3287
|100.00
|1.2127
|1.2144
|1.2117
|6574
|2006.01.04 22:01
|t/p
|3287
|100.00
|1.2117
|1.2144
|1.2117
|10000.00
|7803270.00
|6575
|2006.01.05 00:45
|sell
|3288
|100.00
|1.2115
|1.2132
|1.2105
|6576
|2006.01.05 01:02
|t/p
|3288
|100.00
|1.2105
|1.2132
|1.2105
|10000.00
|7813270.00
|6577
|2006.01.05 01:09
|sell
|3289
|100.00
|1.2111
|1.2128
|1.2101
|6578
|2006.01.05 01:12
|t/p
|3289
|100.00
|1.2101
|1.2128
|1.2101
|10000.00
|7823270.00
|6579
|2006.01.05 02:12
|sell
|3290
|100.00
|1.2113
|1.2130
|1.2103
|6580
|2006.01.05 03:31
|t/p
|3290
|100.00
|1.2103
|1.2130
|1.2103
|10000.00
|7833270.00
|6581
|2006.01.05 06:10
|buy
|3291
|100.00
|1.2107
|1.2090
|1.2117
|6582
|2006.01.05 07:56
|s/l
|3291
|100.00
|1.2090
|1.2090
|1.2117
|-17000.00
|7816270.00
|6583
|2006.01.05 08:27
|sell
|3292
|100.00
|1.2096
|1.2113
|1.2086
|6584
|2006.01.05 08:45
|s/l
|3292
|100.00
|1.2113
|1.2113
|1.2086
|-17000.00
|7799270.00
|6585
|2006.01.05 08:55
|buy
|3293
|100.00
|1.2096
|1.2079
|1.2106
|6586
|2006.01.05 08:57
|t/p
|3293
|100.00
|1.2106
|1.2079
|1.2106
|10000.00
|7809270.00
|6587
|2006.01.05 10:33
|sell
|3294
|100.00
|1.2100
|1.2117
|1.2090
|6588
|2006.01.05 10:33
|s/l
|3294
|100.00
|1.2117
|1.2117
|1.2090
|-17000.00
|7792270.00
|6589
|2006.01.05 10:44
|buy
|3295
|100.00
|1.2096
|1.2079
|1.2106
|6590
|2006.01.05 10:45
|s/l
|3295
|100.00
|1.2079
|1.2079
|1.2106
|-17000.00
|7775270.00
|6591
|2006.01.05 10:45
|buy
|3296
|100.00
|1.2080
|1.2063
|1.2090
|6592
|2006.01.05 10:45
|t/p
|3296
|100.00
|1.2090
|1.2063
|1.2090
|10000.00
|7785270.00
|6593
|2006.01.05 10:45
|buy
|3297
|100.00
|1.2096
|1.2079
|1.2106
|6594
|2006.01.05 10:45
|s/l
|3297
|100.00
|1.2079
|1.2079
|1.2106
|-17000.00
|7768270.00
|6595
|2006.01.05 10:45
|buy
|3298
|100.00
|1.2084
|1.2067
|1.2094
|6596
|2006.01.05 10:46
|t/p
|3298
|100.00
|1.2094
|1.2067
|1.2094
|10000.00
|7778270.00
|6597
|2006.01.05 10:46
|buy
|3299
|100.00
|1.2089
|1.2072
|1.2099
|6598
|2006.01.05 10:47
|t/p
|3299
|100.00
|1.2099
|1.2072
|1.2099
|10000.00
|7788270.00
|6599
|2006.01.05 10:48
|buy
|3300
|100.00
|1.2091
|1.2074
|1.2101
|6600
|2006.01.05 10:49
|t/p
|3300
|100.00
|1.2101
|1.2074
|1.2101
|10000.00
|7798270.00
|6601
|2006.01.05 10:59
|buy
|3301
|100.00
|1.2086
|1.2069
|1.2096
|6602
|2006.01.05 11:00
|t/p
|3301
|100.00
|1.2096
|1.2069
|1.2096
|10000.00
|7808270.00
|6603
|2006.01.05 11:12
|buy
|3302
|100.00
|1.2070
|1.2053
|1.2080
|6604
|2006.01.05 11:16
|t/p
|3302
|100.00
|1.2080
|1.2053
|1.2080
|10000.00
|7818270.00
|6605
|2006.01.05 11:18
|buy
|3303
|100.00
|1.2077
|1.2060
|1.2087
|6606
|2006.01.05 11:27
|t/p
|3303
|100.00
|1.2087
|1.2060
|1.2087
|10000.00
|7828270.00
|6607
|2006.01.05 12:43
|sell
|3304
|100.00
|1.2089
|1.2106
|1.2079
|6608
|2006.01.05 13:40
|s/l
|3304
|100.00
|1.2106
|1.2106
|1.2079
|-17000.00
|7811270.00
|6609
|2006.01.05 13:40
|sell
|3305
|100.00
|1.2105
|1.2122
|1.2095
|6610
|2006.01.05 13:42
|t/p
|3305
|100.00
|1.2095
|1.2122
|1.2095
|10000.00
|7821270.00
|6611
|2006.01.05 14:21
|sell
|3306
|100.00
|1.2090
|1.2107
|1.2080
|6612
|2006.01.05 16:00
|s/l
|3306
|100.00
|1.2107
|1.2107
|1.2080
|-17000.00
|7804270.00
|6613
|2006.01.05 16:01
|buy
|3307
|100.00
|1.2091
|1.2074
|1.2101
|6614
|2006.01.05 16:02
|t/p
|3307
|100.00
|1.2101
|1.2074
|1.2101
|10000.00
|7814270.00
|6615
|2006.01.05 16:02
|buy
|3308
|100.00
|1.2089
|1.2072
|1.2099
|6616
|2006.01.05 16:12
|t/p
|3308
|100.00
|1.2099
|1.2072
|1.2099
|10000.00
|7824270.00
|6617
|2006.01.05 17:05
|sell
|3309
|100.00
|1.2102
|1.2119
|1.2092
|6618
|2006.01.05 17:30
|t/p
|3309
|100.00
|1.2092
|1.2119
|1.2092
|10000.00
|7834270.00
|6619
|2006.01.05 17:35
|sell
|3310
|100.00
|1.2096
|1.2113
|1.2086
|6620
|2006.01.05 17:36
|s/l
|3310
|100.00
|1.2113
|1.2113
|1.2086
|-17000.00
|7817270.00
|6621
|2006.01.05 19:45
|buy
|3311
|100.00
|1.2109
|1.2092
|1.2119
|6622
|2006.01.06 00:30
|t/p
|3311
|100.00
|1.2119
|1.2092
|1.2119
|10000.00
|7827270.00
|6623
|2006.01.06 00:47
|buy
|3312
|100.00
|1.2111
|1.2094
|1.2121
|6624
|2006.01.06 01:30
|s/l
|3312
|100.00
|1.2094
|1.2094
|1.2121
|-17000.00
|7810270.00
|6625
|2006.01.06 01:38
|sell
|3313
|100.00
|1.2102
|1.2119
|1.2092
|6626
|2006.01.06 01:45
|t/p
|3313
|100.00
|1.2092
|1.2119
|1.2092
|10000.00
|7820270.00
|6627
|2006.01.06 07:10
|sell
|3314
|100.00
|1.2093
|1.2110
|1.2083
|6628
|2006.01.06 13:36
|s/l
|3314
|100.00
|1.2110
|1.2110
|1.2083
|-17000.00
|7803270.00
|6629
|2006.01.06 14:11
|sell
|3315
|100.00
|1.2170
|1.2187
|1.2160
|6630
|2006.01.06 14:11
|t/p
|3315
|100.00
|1.2160
|1.2187
|1.2160
|10000.00
|7813270.00
|6631
|2006.01.06 14:11
|sell
|3316
|100.00
|1.2170
|1.2187
|1.2160
|6632
|2006.01.06 14:11
|t/p
|3316
|100.00
|1.2160
|1.2187
|1.2160
|10000.00
|7823270.00
|6633
|2006.01.06 14:11
|sell
|3317
|100.00
|1.2170
|1.2187
|1.2160
|6634
|2006.01.06 14:12
|t/p
|3317
|100.00
|1.2160
|1.2187
|1.2160
|10000.00
|7833270.00
|6635
|2006.01.06 14:12
|sell
|3318
|100.00
|1.2170
|1.2187
|1.2160
|6636
|2006.01.06 14:12
|t/p
|3318
|100.00
|1.2160
|1.2187
|1.2160
|10000.00
|7843270.00
|6637
|2006.01.06 14:12
|sell
|3319
|100.00
|1.2170
|1.2187
|1.2160
|6638
|2006.01.06 14:12
|t/p
|3319
|100.00
|1.2160
|1.2187
|1.2160
|10000.00
|7853270.00
|6639
|2006.01.06 14:13
|sell
|3320
|100.00
|1.2170
|1.2187
|1.2160
|6640
|2006.01.06 14:13
|t/p
|3320
|100.00
|1.2160
|1.2187
|1.2160
|10000.00
|7863270.00
|6641
|2006.01.06 14:13
|sell
|3321
|100.00
|1.2170
|1.2187
|1.2160
|6642
|2006.01.06 14:14
|t/p
|3321
|100.00
|1.2160
|1.2187
|1.2160
|10000.00
|7873270.00
|6643
|2006.01.06 14:40
|sell
|3322
|100.00
|1.2149
|1.2166
|1.2139
|6644
|2006.01.06 15:08
|s/l
|3322
|100.00
|1.2166
|1.2166
|1.2139
|-17000.00
|7856270.00
|6645
|2006.01.06 15:17
|buy
|3323
|100.00
|1.2150
|1.2133
|1.2160
|6646
|2006.01.06 15:17
|t/p
|3323
|100.00
|1.2160
|1.2133
|1.2160
|10000.00
|7866270.00
|6647
|2006.01.06 15:18
|buy
|3324
|100.00
|1.2150
|1.2133
|1.2160
|6648
|2006.01.06 15:20
|t/p
|3324
|100.00
|1.2160
|1.2133
|1.2160
|10000.00
|7876270.00
|6649
|2006.01.06 16:02
|sell
|3325
|100.00
|1.2149
|1.2166
|1.2139
|6650
|2006.01.06 16:03
|t/p
|3325
|100.00
|1.2139
|1.2166
|1.2139
|10000.00
|7886270.00
|6651
|2006.01.06 16:03
|sell
|3326
|100.00
|1.2149
|1.2166
|1.2139
|6652
|2006.01.06 16:15
|t/p
|3326
|100.00
|1.2139
|1.2166
|1.2139
|10000.00
|7896270.00
|6653
|2006.01.06 18:21
|sell
|3327
|100.00
|1.2156
|1.2173
|1.2146
|6654
|2006.01.08 23:00
|t/p
|3327
|100.00
|1.2146
|1.2173
|1.2146
|10000.00
|7906270.00
|6655
|2006.01.08 23:04
|sell
|3328
|100.00
|1.2147
|1.2164
|1.2137
|6656
|2006.01.09 00:09
|t/p
|3328
|100.00
|1.2137
|1.2164
|1.2137
|10000.00
|7916270.00
|6657
|2006.01.09 01:04
|sell
|3329
|100.00
|1.2152
|1.2169
|1.2142
|6658
|2006.01.09 01:53
|t/p
|3329
|100.00
|1.2142
|1.2169
|1.2142
|10000.00
|7926270.00
|6659
|2006.01.09 02:35
|sell
|3330
|100.00
|1.2150
|1.2167
|1.2140
|6660
|2006.01.09 03:32
|t/p
|3330
|100.00
|1.2140
|1.2167
|1.2140
|10000.00
|7936270.00
|6661
|2006.01.09 07:26
|buy
|3331
|100.00
|1.2123
|1.2106
|1.2133
|6662
|2006.01.09 07:57
|s/l
|3331
|100.00
|1.2106
|1.2106
|1.2133
|-17000.00
|7919270.00
|6663
|2006.01.09 10:08
|buy
|3332
|100.00
|1.2087
|1.2070
|1.2097
|6664
|2006.01.09 11:06
|s/l
|3332
|100.00
|1.2070
|1.2070
|1.2097
|-17000.00
|7902270.00
|6665
|2006.01.09 11:48
|sell
|3333
|100.00
|1.2080
|1.2097
|1.2070
|6666
|2006.01.09 12:30
|s/l
|3333
|100.00
|1.2097
|1.2097
|1.2070
|-17000.00
|7885270.00
|6667
|2006.01.09 13:11
|sell
|3334
|100.00
|1.2085
|1.2102
|1.2075
|6668
|2006.01.09 15:04
|t/p
|3334
|100.00
|1.2075
|1.2102
|1.2075
|10000.00
|7895270.00
|6669
|2006.01.09 15:04
|sell
|3335
|100.00
|1.2078
|1.2095
|1.2068
|6670
|2006.01.09 15:30
|s/l
|3335
|100.00
|1.2095
|1.2095
|1.2068
|-17000.00
|7878270.00
|6671
|2006.01.09 15:42
|buy
|3336
|100.00
|1.2084
|1.2067
|1.2094
|6672
|2006.01.09 16:21
|s/l
|3336
|100.00
|1.2067
|1.2067
|1.2094
|-17000.00
|7861270.00
|6673
|2006.01.09 18:25
|sell
|3337
|100.00
|1.2084
|1.2101
|1.2074
|6674
|2006.01.10 00:11
|t/p
|3337
|100.00
|1.2074
|1.2101
|1.2074
|10000.00
|7871270.00
|6675
|2006.01.10 00:42
|sell
|3338
|100.00
|1.2070
|1.2087
|1.2060
|6676
|2006.01.10 02:00
|s/l
|3338
|100.00
|1.2087
|1.2087
|1.2060
|-17000.00
|7854270.00
|6677
|2006.01.10 02:12
|sell
|3339
|100.00
|1.2080
|1.2097
|1.2070
|6678
|2006.01.10 02:17
|t/p
|3339
|100.00
|1.2070
|1.2097
|1.2070
|10000.00
|7864270.00
|6679
|2006.01.10 02:36
|sell
|3340
|100.00
|1.2064
|1.2081
|1.2054
|6680
|2006.01.10 02:37
|t/p
|3340
|100.00
|1.2054
|1.2081
|1.2054
|10000.00
|7874270.00
|6681
|2006.01.10 02:41
|sell
|3341
|100.00
|1.2064
|1.2081
|1.2054
|6682
|2006.01.10 06:50
|t/p
|3341
|100.00
|1.2054
|1.2081
|1.2054
|10000.00
|7884270.00
|6683
|2006.01.10 06:54
|sell
|3342
|100.00
|1.2055
|1.2072
|1.2045
|6684
|2006.01.10 07:03
|s/l
|3342
|100.00
|1.2072
|1.2072
|1.2045
|-17000.00
|7867270.00
|6685
|2006.01.10 07:18
|buy
|3343
|100.00
|1.2055
|1.2038
|1.2065
|6686
|2006.01.10 07:32
|s/l
|3343
|100.00
|1.2038
|1.2038
|1.2065
|-17000.00
|7850270.00
|6687
|2006.01.10 08:40
|sell
|3344
|100.00
|1.2083
|1.2100
|1.2073
|6688
|2006.01.10 09:06
|t/p
|3344
|100.00
|1.2073
|1.2100
|1.2073
|10000.00
|7860270.00
|6689
|2006.01.10 11:09
|sell
|3345
|100.00
|1.2110
|1.2127
|1.2100
|6690
|2006.01.10 11:16
|t/p
|3345
|100.00
|1.2100
|1.2127
|1.2100
|10000.00
|7870270.00
|6691
|2006.01.10 12:08
|sell
|3346
|100.00
|1.2091
|1.2108
|1.2081
|6692
|2006.01.10 12:15
|t/p
|3346
|100.00
|1.2081
|1.2108
|1.2081
|10000.00
|7880270.00
|6693
|2006.01.10 15:34
|buy
|3347
|100.00
|1.2072
|1.2055
|1.2082
|6694
|2006.01.10 15:41
|t/p
|3347
|100.00
|1.2082
|1.2055
|1.2082
|10000.00
|7890270.00
|6695
|2006.01.10 15:47
|buy
|3348
|100.00
|1.2072
|1.2055
|1.2082
|6696
|2006.01.10 15:55
|t/p
|3348
|100.00
|1.2082
|1.2055
|1.2082
|10000.00
|7900270.00
|6697
|2006.01.10 15:57
|buy
|3349
|100.00
|1.2073
|1.2056
|1.2083
|6698
|2006.01.10 16:11
|t/p
|3349
|100.00
|1.2083
|1.2056
|1.2083
|10000.00
|7910270.00
|6699
|2006.01.10 16:37
|sell
|3350
|100.00
|1.2074
|1.2091
|1.2064
|6700
|2006.01.10 16:47
|t/p
|3350
|100.00
|1.2064
|1.2091
|1.2064
|10000.00
|7920270.00
|6701
|2006.01.10 16:50
|sell
|3351
|100.00
|1.2073
|1.2090
|1.2063
|6702
|2006.01.10 17:00
|t/p
|3351
|100.00
|1.2063
|1.2090
|1.2063
|10000.00
|7930270.00
|6703
|2006.01.10 17:07
|sell
|3352
|100.00
|1.2066
|1.2083
|1.2056
|6704
|2006.01.10 19:00
|s/l
|3352
|100.00
|1.2083
|1.2083
|1.2056
|-17000.00
|7913270.00
|6705
|2006.01.11 01:18
|sell
|3353
|100.00
|1.2065
|1.2082
|1.2055
|6706
|2006.01.11 02:56
|s/l
|3353
|100.00
|1.2082
|1.2082
|1.2055
|-17000.00
|7896270.00
|6707
|2006.01.11 03:27
|sell
|3354
|100.00
|1.2078
|1.2095
|1.2068
|6708
|2006.01.11 05:15
|t/p
|3354
|100.00
|1.2068
|1.2095
|1.2068
|10000.00
|7906270.00
|6709
|2006.01.11 07:08
|buy
|3355
|100.00
|1.2058
|1.2041
|1.2068
|6710
|2006.01.11 07:30
|t/p
|3355
|100.00
|1.2068
|1.2041
|1.2068
|10000.00
|7916270.00
|6711
|2006.01.11 07:48
|buy
|3356
|100.00
|1.2060
|1.2043
|1.2070
|6712
|2006.01.11 10:32
|t/p
|3356
|100.00
|1.2070
|1.2043
|1.2070
|10000.00
|7926270.00
|6713
|2006.01.11 11:11
|sell
|3357
|100.00
|1.2068
|1.2085
|1.2058
|6714
|2006.01.11 11:40
|s/l
|3357
|100.00
|1.2085
|1.2085
|1.2058
|-17000.00
|7909270.00
|6715
|2006.01.11 12:34
|sell
|3358
|100.00
|1.2096
|1.2113
|1.2086
|6716
|2006.01.11 13:30
|t/p
|3358
|100.00
|1.2086
|1.2113
|1.2086
|10000.00
|7919270.00
|6717
|2006.01.11 13:37
|sell
|3359
|100.00
|1.2091
|1.2108
|1.2081
|6718
|2006.01.11 14:18
|s/l
|3359
|100.00
|1.2108
|1.2108
|1.2081
|-17000.00
|7902270.00
|6719
|2006.01.11 15:11
|sell
|3360
|100.00
|1.2115
|1.2132
|1.2105
|6720
|2006.01.11 15:16
|t/p
|3360
|100.00
|1.2105
|1.2132
|1.2105
|10000.00
|7912270.00
|6721
|2006.01.11 15:50
|sell
|3361
|100.00
|1.2109
|1.2126
|1.2099
|6722
|2006.01.11 16:03
|t/p
|3361
|100.00
|1.2099
|1.2126
|1.2099
|10000.00
|7922270.00
|6723
|2006.01.11 16:09
|sell
|3362
|100.00
|1.2103
|1.2120
|1.2093
|6724
|2006.01.11 16:20
|s/l
|3362
|100.00
|1.2120
|1.2120
|1.2093
|-17000.00
|7905270.00
|6725
|2006.01.11 16:36
|sell
|3363
|100.00
|1.2116
|1.2133
|1.2106
|6726
|2006.01.11 16:47
|s/l
|3363
|100.00
|1.2133
|1.2133
|1.2106
|-17000.00
|7888270.00
|6727
|2006.01.11 18:17
|sell
|3364
|100.00
|1.2134
|1.2151
|1.2124
|6728
|2006.01.11 20:06
|t/p
|3364
|100.00
|1.2124
|1.2151
|1.2124
|10000.00
|7898270.00
|6729
|2006.01.11 20:11
|sell
|3365
|100.00
|1.2126
|1.2143
|1.2116
|6730
|2006.01.11 22:15
|s/l
|3365
|100.00
|1.2143
|1.2143
|1.2116
|-17000.00
|7881270.00
|6731
|2006.01.12 03:05
|sell
|3366
|100.00
|1.2153
|1.2170
|1.2143
|6732
|2006.01.12 04:50
|t/p
|3366
|100.00
|1.2143
|1.2170
|1.2143
|10000.00
|7891270.00
|6733
|2006.01.12 06:13
|sell
|3367
|100.00
|1.2145
|1.2162
|1.2135
|6734
|2006.01.12 06:56
|s/l
|3367
|100.00
|1.2162
|1.2162
|1.2135
|-17000.00
|7874270.00
|6735
|2006.01.12 07:09
|sell
|3368
|100.00
|1.2154
|1.2171
|1.2144
|6736
|2006.01.12 07:16
|t/p
|3368
|100.00
|1.2144
|1.2171
|1.2144
|10000.00
|7884270.00
|6737
|2006.01.12 08:07
|sell
|3369
|100.00
|1.2149
|1.2166
|1.2139
|6738
|2006.01.12 09:02
|s/l
|3369
|100.00
|1.2166
|1.2166
|1.2139
|-17000.00
|7867270.00
|6739
|2006.01.12 10:08
|sell
|3370
|100.00
|1.2149
|1.2166
|1.2139
|6740
|2006.01.12 12:00
|t/p
|3370
|100.00
|1.2139
|1.2166
|1.2139
|10000.00
|7877270.00
|6741
|2006.01.12 12:42
|sell
|3371
|100.00
|1.2133
|1.2150
|1.2123
|6742
|2006.01.12 13:09
|t/p
|3371
|100.00
|1.2123
|1.2150
|1.2123
|10000.00
|7887270.00
|6743
|2006.01.12 13:36
|buy
|3372
|100.00
|1.2110
|1.2093
|1.2120
|6744
|2006.01.12 13:45
|t/p
|3372
|100.00
|1.2120
|1.2093
|1.2120
|10000.00
|7897270.00
|6745
|2006.01.12 13:45
|sell
|3373
|100.00
|1.2120
|1.2137
|1.2110
|6746
|2006.01.12 13:50
|t/p
|3373
|100.00
|1.2110
|1.2137
|1.2110
|10000.00
|7907270.00
|6747
|2006.01.12 15:15
|sell
|3374
|100.00
|1.2032
|1.2049
|1.2022
|6748
|2006.01.12 15:15
|t/p
|3374
|100.00
|1.2022
|1.2049
|1.2022
|10000.00
|7917270.00
|6749
|2006.01.12 15:15
|sell
|3375
|100.00
|1.2032
|1.2049
|1.2022
|6750
|2006.01.12 15:15
|t/p
|3375
|100.00
|1.2022
|1.2049
|1.2022
|10000.00
|7927270.00
|6751
|2006.01.12 15:15
|sell
|3376
|100.00
|1.2032
|1.2049
|1.2022
|6752
|2006.01.12 15:15
|t/p
|3376
|100.00
|1.2022
|1.2049
|1.2022
|10000.00
|7937270.00
|6753
|2006.01.12 15:17
|sell
|3377
|100.00
|1.2032
|1.2049
|1.2022
|6754
|2006.01.12 15:18
|t/p
|3377
|100.00
|1.2022
|1.2049
|1.2022
|10000.00
|7947270.00
|6755
|2006.01.12 15:18
|sell
|3378
|100.00
|1.2032
|1.2049
|1.2022
|6756
|2006.01.12 15:21
|t/p
|3378
|100.00
|1.2022
|1.2049
|1.2022
|10000.00
|7957270.00
|6757
|2006.01.12 16:46
|sell
|3379
|100.00
|1.2036
|1.2053
|1.2026
|6758
|2006.01.12 17:32
|t/p
|3379
|100.00
|1.2026
|1.2053
|1.2026
|10000.00
|7967270.00
|6759
|2006.01.12 20:05
|sell
|3380
|100.00
|1.2045
|1.2062
|1.2035
|6760
|2006.01.12 22:18
|t/p
|3380
|100.00
|1.2035
|1.2062
|1.2035
|10000.00
|7977270.00
|6761
|2006.01.13 00:10
|sell
|3381
|100.00
|1.2045
|1.2062
|1.2035
|6762
|2006.01.13 00:48
|t/p
|3381
|100.00
|1.2035
|1.2062
|1.2035
|10000.00
|7987270.00
|6763
|2006.01.13 02:36
|sell
|3382
|100.00
|1.2043
|1.2060
|1.2033
|6764
|2006.01.13 06:27
|s/l
|3382
|100.00
|1.2060
|1.2060
|1.2033
|-17000.00
|7970270.00
|6765
|2006.01.13 06:56
|sell
|3383
|100.00
|1.2059
|1.2076
|1.2049
|6766
|2006.01.13 07:38
|s/l
|3383
|100.00
|1.2076
|1.2076
|1.2049
|-17000.00
|7953270.00
|6767
|2006.01.13 07:38
|sell
|3384
|100.00
|1.2071
|1.2088
|1.2061
|6768
|2006.01.13 07:48
|t/p
|3384
|100.00
|1.2061
|1.2088
|1.2061
|10000.00
|7963270.00
|6769
|2006.01.13 07:48
|buy
|3385
|100.00
|1.2061
|1.2044
|1.2071
|6770
|2006.01.13 07:54
|t/p
|3385
|100.00
|1.2071
|1.2044
|1.2071
|10000.00
|7973270.00
|6771
|2006.01.13 08:41
|sell
|3386
|100.00
|1.2074
|1.2091
|1.2064
|6772
|2006.01.13 08:45
|t/p
|3386
|100.00
|1.2064
|1.2091
|1.2064
|10000.00
|7983270.00
|6773
|2006.01.13 08:45
|sell
|3387
|100.00
|1.2071
|1.2088
|1.2061
|6774
|2006.01.13 08:46
|t/p
|3387
|100.00
|1.2061
|1.2088
|1.2061
|10000.00
|7993270.00
|6775
|2006.01.13 08:53
|sell
|3388
|100.00
|1.2070
|1.2087
|1.2060
|6776
|2006.01.13 09:35
|s/l
|3388
|100.00
|1.2087
|1.2087
|1.2060
|-17000.00
|7976270.00
|6777
|2006.01.13 10:15
|sell
|3389
|100.00
|1.2075
|1.2092
|1.2065
|6778
|2006.01.13 10:15
|t/p
|3389
|100.00
|1.2065
|1.2092
|1.2065
|10000.00
|7986270.00
|6779
|2006.01.13 10:17
|sell
|3390
|100.00
|1.2076
|1.2093
|1.2066
|6780
|2006.01.13 10:30
|t/p
|3390
|100.00
|1.2066
|1.2093
|1.2066
|10000.00
|7996270.00
|6781
|2006.01.13 10:39
|sell
|3391
|100.00
|1.2067
|1.2084
|1.2057
|6782
|2006.01.13 11:11
|t/p
|3391
|100.00
|1.2057
|1.2084
|1.2057
|10000.00
|8006270.00
|6783
|2006.01.13 12:45
|sell
|3392
|100.00
|1.2060
|1.2077
|1.2050
|6784
|2006.01.13 12:50
|t/p
|3392
|100.00
|1.2050
|1.2077
|1.2050
|10000.00
|8016270.00
|6785
|2006.01.13 13:40
|buy
|3393
|100.00
|1.2046
|1.2029
|1.2056
|6786
|2006.01.13 13:42
|t/p
|3393
|100.00
|1.2056
|1.2029
|1.2056
|10000.00
|8026270.00
|6787
|2006.01.13 13:42
|buy
|3394
|100.00
|1.2047
|1.2030
|1.2057
|6788
|2006.01.13 13:42
|t/p
|3394
|100.00
|1.2057
|1.2030
|1.2057
|10000.00
|8036270.00
|6789
|2006.01.13 13:42
|buy
|3395
|100.00
|1.2047
|1.2030
|1.2057
|6790
|2006.01.13 13:42
|t/p
|3395
|100.00
|1.2057
|1.2030
|1.2057
|10000.00
|8046270.00
|6791
|2006.01.13 13:42
|buy
|3396
|100.00
|1.2047
|1.2030
|1.2057
|6792
|2006.01.13 13:43
|t/p
|3396
|100.00
|1.2057
|1.2030
|1.2057
|10000.00
|8056270.00
|6793
|2006.01.13 14:21
|sell
|3397
|100.00
|1.2070
|1.2087
|1.2060
|6794
|2006.01.13 14:21
|t/p
|3397
|100.00
|1.2060
|1.2087
|1.2060
|10000.00
|8066270.00
|6795
|2006.01.13 14:22
|sell
|3398
|100.00
|1.2070
|1.2087
|1.2060
|6796
|2006.01.13 14:22
|t/p
|3398
|100.00
|1.2060
|1.2087
|1.2060
|10000.00
|8076270.00
|6797
|2006.01.13 14:25
|sell
|3399
|100.00
|1.2066
|1.2083
|1.2056
|6798
|2006.01.13 14:27
|t/p
|3399
|100.00
|1.2056
|1.2083
|1.2056
|10000.00
|8086270.00
|6799
|2006.01.13 14:27
|sell
|3400
|100.00
|1.2071
|1.2088
|1.2061
|6800
|2006.01.13 14:28
|t/p
|3400
|100.00
|1.2061
|1.2088
|1.2061
|10000.00
|8096270.00
|6801
|2006.01.13 14:28
|sell
|3401
|100.00
|1.2071
|1.2088
|1.2061
|6802
|2006.01.13 14:29
|t/p
|3401
|100.00
|1.2061
|1.2088
|1.2061
|10000.00
|8106270.00
|6803
|2006.01.13 14:38
|sell
|3402
|100.00
|1.2060
|1.2077
|1.2050
|6804
|2006.01.13 15:33
|s/l
|3402
|100.00
|1.2077
|1.2077
|1.2050
|-17000.00
|8089270.00
|6805
|2006.01.13 16:01
|sell
|3403
|100.00
|1.2079
|1.2096
|1.2069
|6806
|2006.01.13 16:25
|s/l
|3403
|100.00
|1.2096
|1.2096
|1.2069
|-17000.00
|8072270.00
|6807
|2006.01.13 16:38
|sell
|3404
|100.00
|1.2106
|1.2123
|1.2096
|6808
|2006.01.13 16:38
|t/p
|3404
|100.00
|1.2096
|1.2123
|1.2096
|10000.00
|8082270.00
|6809
|2006.01.13 16:38
|sell
|3405
|100.00
|1.2102
|1.2119
|1.2092
|6810
|2006.01.13 16:39
|s/l
|3405
|100.00
|1.2119
|1.2119
|1.2092
|-17000.00
|8065270.00
|6811
|2006.01.13 16:39
|buy
|3406
|100.00
|1.2096
|1.2079
|1.2106
|6812
|2006.01.13 16:39
|t/p
|3406
|100.00
|1.2106
|1.2079
|1.2106
|10000.00
|8075270.00
|6813
|2006.01.13 16:39
|buy
|3407
|100.00
|1.2096
|1.2079
|1.2106
|6814
|2006.01.13 16:40
|t/p
|3407
|100.00
|1.2106
|1.2079
|1.2106
|10000.00
|8085270.00
|6815
|2006.01.16 00:08
|sell
|3408
|100.00
|1.2171
|1.2188
|1.2161
|6816
|2006.01.16 01:16
|t/p
|3408
|100.00
|1.2161
|1.2188
|1.2161
|10000.00
|8095270.00
|6817
|2006.01.16 02:25
|buy
|3409
|100.00
|1.2149
|1.2132
|1.2159
|6818
|2006.01.16 03:45
|t/p
|3409
|100.00
|1.2159
|1.2132
|1.2159
|10000.00
|8105270.00
|6819
|2006.01.16 04:27
|sell
|3410
|100.00
|1.2166
|1.2183
|1.2156
|6820
|2006.01.16 05:00
|t/p
|3410
|100.00
|1.2156
|1.2183
|1.2156
|10000.00
|8115270.00
|6821
|2006.01.16 05:37
|sell
|3411
|100.00
|1.2149
|1.2166
|1.2139
|6822
|2006.01.16 05:56
|t/p
|3411
|100.00
|1.2139
|1.2166
|1.2139
|10000.00
|8125270.00
|6823
|2006.01.16 06:46
|sell
|3412
|100.00
|1.2147
|1.2164
|1.2137
|6824
|2006.01.16 08:33
|t/p
|3412
|100.00
|1.2137
|1.2164
|1.2137
|10000.00
|8135270.00
|6825
|2006.01.16 08:39
|sell
|3413
|100.00
|1.2150
|1.2167
|1.2140
|6826
|2006.01.16 08:39
|t/p
|3413
|100.00
|1.2140
|1.2167
|1.2140
|10000.00
|8145270.00
|6827
|2006.01.16 08:40
|sell
|3414
|100.00
|1.2150
|1.2167
|1.2140
|6828
|2006.01.16 08:40
|t/p
|3414
|100.00
|1.2140
|1.2167
|1.2140
|10000.00
|8155270.00
|6829
|2006.01.16 08:40
|sell
|3415
|100.00
|1.2150
|1.2167
|1.2140
|6830
|2006.01.16 08:41
|t/p
|3415
|100.00
|1.2140
|1.2167
|1.2140
|10000.00
|8165270.00
|6831
|2006.01.16 08:53
|sell
|3416
|100.00
|1.2144
|1.2161
|1.2134
|6832
|2006.01.16 11:50
|t/p
|3416
|100.00
|1.2134
|1.2161
|1.2134
|10000.00
|8175270.00
|6833
|2006.01.16 12:04
|sell
|3417
|100.00
|1.2135
|1.2152
|1.2125
|6834
|2006.01.16 13:07
|t/p
|3417
|100.00
|1.2125
|1.2152
|1.2125
|10000.00
|8185270.00
|6835
|2006.01.16 14:45
|sell
|3418
|100.00
|1.2118
|1.2135
|1.2108
|6836
|2006.01.16 15:30
|s/l
|3418
|100.00
|1.2135
|1.2135
|1.2108
|-17000.00
|8168270.00
|6837
|2006.01.16 22:41
|sell
|3419
|100.00
|1.2125
|1.2142
|1.2115
|6838
|2006.01.16 23:12
|t/p
|3419
|100.00
|1.2115
|1.2142
|1.2115
|10000.00
|8178270.00
|6839
|2006.01.16 23:27
|sell
|3420
|100.00
|1.2116
|1.2133
|1.2106
|6840
|2006.01.17 00:47
|t/p
|3420
|100.00
|1.2106
|1.2133
|1.2106
|10000.00
|8188270.00
|6841
|2006.01.17 01:15
|sell
|3421
|100.00
|1.2090
|1.2107
|1.2080
|6842
|2006.01.17 01:47
|s/l
|3421
|100.00
|1.2107
|1.2107
|1.2080
|-17000.00
|8171270.00
|6843
|2006.01.17 06:52
|sell
|3422
|100.00
|1.2130
|1.2147
|1.2120
|6844
|2006.01.17 07:00
|t/p
|3422
|100.00
|1.2120
|1.2147
|1.2120
|10000.00
|8181270.00
|6845
|2006.01.17 07:06
|sell
|3423
|100.00
|1.2128
|1.2145
|1.2118
|6846
|2006.01.17 08:12
|s/l
|3423
|100.00
|1.2145
|1.2145
|1.2118
|-17000.00
|8164270.00
|6847
|2006.01.17 08:16
|sell
|3424
|100.00
|1.2136
|1.2153
|1.2126
|6848
|2006.01.17 09:15
|t/p
|3424
|100.00
|1.2126
|1.2153
|1.2126
|10000.00
|8174270.00
|6849
|2006.01.17 09:32
|sell
|3425
|100.00
|1.2122
|1.2139
|1.2112
|6850
|2006.01.17 09:56
|t/p
|3425
|100.00
|1.2112
|1.2139
|1.2112
|10000.00
|8184270.00
|6851
|2006.01.17 10:15
|sell
|3426
|100.00
|1.2108
|1.2125
|1.2098
|6852
|2006.01.17 11:19
|t/p
|3426
|100.00
|1.2098
|1.2125
|1.2098
|10000.00
|8194270.00
|6853
|2006.01.17 11:32
|buy
|3427
|100.00
|1.2081
|1.2064
|1.2091
|6854
|2006.01.17 11:36
|s/l
|3427
|100.00
|1.2064
|1.2064
|1.2091
|-17000.00
|8177270.00
|6855
|2006.01.17 12:15
|sell
|3428
|100.00
|1.2074
|1.2091
|1.2064
|6856
|2006.01.17 12:33
|s/l
|3428
|100.00
|1.2091
|1.2091
|1.2064
|-17000.00
|8160270.00
|6857
|2006.01.17 13:47
|buy
|3429
|100.00
|1.2072
|1.2055
|1.2082
|6858
|2006.01.17 14:15
|s/l
|3429
|100.00
|1.2055
|1.2055
|1.2082
|-17000.00
|8143270.00
|6859
|2006.01.17 15:45
|sell
|3430
|100.00
|1.2067
|1.2084
|1.2057
|6860
|2006.01.17 16:01
|s/l
|3430
|100.00
|1.2084
|1.2084
|1.2057
|-17000.00
|8126270.00
|6861
|2006.01.17 16:41
|sell
|3431
|100.00
|1.2078
|1.2095
|1.2068
|6862
|2006.01.17 16:45
|t/p
|3431
|100.00
|1.2068
|1.2095
|1.2068
|10000.00
|8136270.00
|6863
|2006.01.17 16:56
|sell
|3432
|100.00
|1.2077
|1.2094
|1.2067
|6864
|2006.01.17 18:42
|s/l
|3432
|100.00
|1.2094
|1.2094
|1.2067
|-17000.00
|8119270.00
|6865
|2006.01.18 00:05
|sell
|3433
|100.00
|1.2109
|1.2126
|1.2099
|6866
|2006.01.18 00:42
|t/p
|3433
|100.00
|1.2099
|1.2126
|1.2099
|10000.00
|8129270.00
|6867
|2006.01.18 02:12
|sell
|3434
|100.00
|1.2096
|1.2113
|1.2086
|6868
|2006.01.18 04:16
|t/p
|3434
|100.00
|1.2086
|1.2113
|1.2086
|10000.00
|8139270.00
|6869
|2006.01.18 06:16
|sell
|3435
|100.00
|1.2092
|1.2109
|1.2082
|6870
|2006.01.18 06:19
|t/p
|3435
|100.00
|1.2082
|1.2109
|1.2082
|10000.00
|8149270.00
|6871
|2006.01.18 07:38
|buy
|3436
|100.00
|1.2089
|1.2072
|1.2099
|6872
|2006.01.18 07:45
|t/p
|3436
|100.00
|1.2099
|1.2072
|1.2099
|10000.00
|8159270.00
|6873
|2006.01.18 09:07
|sell
|3437
|100.00
|1.2139
|1.2156
|1.2129
|6874
|2006.01.18 09:15
|t/p
|3437
|100.00
|1.2129
|1.2156
|1.2129
|10000.00
|8169270.00
|6875
|2006.01.18 09:45
|buy
|3438
|100.00
|1.2117
|1.2100
|1.2127
|6876
|2006.01.18 09:53
|t/p
|3438
|100.00
|1.2127
|1.2100
|1.2127
|10000.00
|8179270.00
|6877
|2006.01.18 10:02
|sell
|3439
|100.00
|1.2113
|1.2130
|1.2103
|6878
|2006.01.18 10:17
|s/l
|3439
|100.00
|1.2130
|1.2130
|1.2103
|-17000.00
|8162270.00
|6879
|2006.01.18 10:54
|buy
|3440
|100.00
|1.2123
|1.2106
|1.2133
|6880
|2006.01.18 11:16
|t/p
|3440
|100.00
|1.2133
|1.2106
|1.2133
|10000.00
|8172270.00
|6881
|2006.01.18 11:47
|sell
|3441
|100.00
|1.2131
|1.2148
|1.2121
|6882
|2006.01.18 12:00
|t/p
|3441
|100.00
|1.2121
|1.2148
|1.2121
|10000.00
|8182270.00
|6883
|2006.01.18 12:20
|sell
|3442
|100.00
|1.2119
|1.2136
|1.2109
|6884
|2006.01.18 13:18
|s/l
|3442
|100.00
|1.2136
|1.2136
|1.2109
|-17000.00
|8165270.00
|6885
|2006.01.18 13:35
|buy
|3443
|100.00
|1.2129
|1.2112
|1.2139
|6886
|2006.01.18 13:35
|t/p
|3443
|100.00
|1.2139
|1.2112
|1.2139
|10000.00
|8175270.00
|6887
|2006.01.18 13:36
|buy
|3444
|100.00
|1.2129
|1.2112
|1.2139
|6888
|2006.01.18 13:45
|t/p
|3444
|100.00
|1.2139
|1.2112
|1.2139
|10000.00
|8185270.00
|6889
|2006.01.18 13:49
|buy
|3445
|100.00
|1.2129
|1.2112
|1.2139
|6890
|2006.01.18 13:49
|t/p
|3445
|100.00
|1.2139
|1.2112
|1.2139
|10000.00
|8195270.00
|6891
|2006.01.18 13:49
|buy
|3446
|100.00
|1.2129
|1.2112
|1.2139
|6892
|2006.01.18 13:56
|t/p
|3446
|100.00
|1.2139
|1.2112
|1.2139
|10000.00
|8205270.00
|6893
|2006.01.18 14:02
|sell
|3447
|100.00
|1.2139
|1.2156
|1.2129
|6894
|2006.01.18 14:02
|t/p
|3447
|100.00
|1.2129
|1.2156
|1.2129
|10000.00
|8215270.00
|6895
|2006.01.18 14:03
|sell
|3448
|100.00
|1.2139
|1.2156
|1.2129
|6896
|2006.01.18 14:03
|t/p
|3448
|100.00
|1.2129
|1.2156
|1.2129
|10000.00
|8225270.00
|6897
|2006.01.18 15:11
|sell
|3449
|100.00
|1.2147
|1.2164
|1.2137
|6898
|2006.01.18 15:11
|t/p
|3449
|100.00
|1.2137
|1.2164
|1.2137
|10000.00
|8235270.00
|6899
|2006.01.18 15:12
|sell
|3450
|100.00
|1.2147
|1.2164
|1.2137
|6900
|2006.01.18 15:12
|t/p
|3450
|100.00
|1.2137
|1.2164
|1.2137
|10000.00
|8245270.00
|6901
|2006.01.18 15:12
|sell
|3451
|100.00
|1.2147
|1.2164
|1.2137
|6902
|2006.01.18 15:12
|t/p
|3451
|100.00
|1.2137
|1.2164
|1.2137
|10000.00
|8255270.00
|6903
|2006.01.18 15:12
|sell
|3452
|100.00
|1.2147
|1.2164
|1.2137
|6904
|2006.01.18 15:12
|t/p
|3452
|100.00
|1.2137
|1.2164
|1.2137
|10000.00
|8265270.00
|6905
|2006.01.18 15:13
|sell
|3453
|100.00
|1.2147
|1.2164
|1.2137
|6906
|2006.01.18 15:13
|t/p
|3453
|100.00
|1.2137
|1.2164
|1.2137
|10000.00
|8275270.00
|6907
|2006.01.18 15:13
|sell
|3454
|100.00
|1.2147
|1.2164
|1.2137
|6908
|2006.01.18 15:14
|t/p
|3454
|100.00
|1.2137
|1.2164
|1.2137
|10000.00
|8285270.00
|6909
|2006.01.18 15:52
|sell
|3455
|100.00
|1.2114
|1.2131
|1.2104
|6910
|2006.01.18 15:55
|t/p
|3455
|100.00
|1.2104
|1.2131
|1.2104
|10000.00
|8295270.00
|6911
|2006.01.18 16:22
|buy
|3456
|100.00
|1.2100
|1.2083
|1.2110
|6912
|2006.01.18 16:36
|s/l
|3456
|100.00
|1.2083
|1.2083
|1.2110
|-17000.00
|8278270.00
|6913
|2006.01.18 16:36
|sell
|3457
|100.00
|1.2103
|1.2120
|1.2093
|6914
|2006.01.18 16:36
|t/p
|3457
|100.00
|1.2093
|1.2120
|1.2093
|10000.00
|8288270.00
|6915
|2006.01.18 17:04
|sell
|3458
|100.00
|1.2084
|1.2101
|1.2074
|6916
|2006.01.18 18:30
|s/l
|3458
|100.00
|1.2101
|1.2101
|1.2074
|-17000.00
|8271270.00
|6917
|2006.01.18 23:35
|sell
|3459
|100.00
|1.2122
|1.2139
|1.2112
|6918
|2006.01.18 23:44
|t/p
|3459
|100.00
|1.2112
|1.2139
|1.2112
|10000.00
|8281270.00
|6919
|2006.01.19 00:57
|sell
|3460
|100.00
|1.2095
|1.2112
|1.2085
|6920
|2006.01.19 06:23
|s/l
|3460
|100.00
|1.2112
|1.2112
|1.2085
|-17000.00
|8264270.00
|6921
|2006.01.19 06:37
|sell
|3461
|100.00
|1.2108
|1.2125
|1.2098
|6922
|2006.01.19 07:15
|t/p
|3461
|100.00
|1.2098
|1.2125
|1.2098
|10000.00
|8274270.00
|6923
|2006.01.19 07:15
|sell
|3462
|100.00
|1.2104
|1.2121
|1.2094
|6924
|2006.01.19 07:15
|t/p
|3462
|100.00
|1.2094
|1.2121
|1.2094
|10000.00
|8284270.00
|6925
|2006.01.19 07:15
|sell
|3463
|100.00
|1.2104
|1.2121
|1.2094
|6926
|2006.01.19 07:16
|t/p
|3463
|100.00
|1.2094
|1.2121
|1.2094
|10000.00
|8294270.00
|6927
|2006.01.19 07:23
|sell
|3464
|100.00
|1.2105
|1.2122
|1.2095
|6928
|2006.01.19 07:24
|t/p
|3464
|100.00
|1.2095
|1.2122
|1.2095
|10000.00
|8304270.00
|6929
|2006.01.19 07:24
|sell
|3465
|100.00
|1.2105
|1.2122
|1.2095
|6930
|2006.01.19 07:30
|t/p
|3465
|100.00
|1.2095
|1.2122
|1.2095
|10000.00
|8314270.00
|6931
|2006.01.19 07:37
|sell
|3466
|100.00
|1.2094
|1.2111
|1.2084
|6932
|2006.01.19 07:56
|t/p
|3466
|100.00
|1.2084
|1.2111
|1.2084
|10000.00
|8324270.00
|6933
|2006.01.19 10:12
|sell
|3467
|100.00
|1.2086
|1.2103
|1.2076
|6934
|2006.01.19 11:30
|t/p
|3467
|100.00
|1.2076
|1.2103
|1.2076
|10000.00
|8334270.00
|6935
|2006.01.19 12:45
|sell
|3468
|100.00
|1.2086
|1.2103
|1.2076
|6936
|2006.01.19 13:18
|t/p
|3468
|100.00
|1.2076
|1.2103
|1.2076
|10000.00
|8344270.00
|6937
|2006.01.19 13:36
|sell
|3469
|100.00
|1.2083
|1.2100
|1.2073
|6938
|2006.01.19 13:36
|t/p
|3469
|100.00
|1.2073
|1.2100
|1.2073
|10000.00
|8354270.00
|6939
|2006.01.19 13:37
|sell
|3470
|100.00
|1.2083
|1.2100
|1.2073
|6940
|2006.01.19 13:37
|t/p
|3470
|100.00
|1.2073
|1.2100
|1.2073
|10000.00
|8364270.00
|6941
|2006.01.19 13:37
|sell
|3471
|100.00
|1.2083
|1.2100
|1.2073
|6942
|2006.01.19 13:38
|t/p
|3471
|100.00
|1.2073
|1.2100
|1.2073
|10000.00
|8374270.00
|6943
|2006.01.19 14:03
|sell
|3472
|100.00
|1.2067
|1.2084
|1.2057
|6944
|2006.01.19 14:32
|s/l
|3472
|100.00
|1.2084
|1.2084
|1.2057
|-17000.00
|8357270.00
|6945
|2006.01.19 14:40
|buy
|3473
|100.00
|1.2067
|1.2050
|1.2077
|6946
|2006.01.19 14:42
|t/p
|3473
|100.00
|1.2077
|1.2050
|1.2077
|10000.00
|8367270.00
|6947
|2006.01.19 14:43
|buy
|3474
|100.00
|1.2067
|1.2050
|1.2077
|6948
|2006.01.19 14:44
|t/p
|3474
|100.00
|1.2077
|1.2050
|1.2077
|10000.00
|8377270.00
|6949
|2006.01.19 15:36
|buy
|3475
|100.00
|1.2096
|1.2079
|1.2106
|6950
|2006.01.19 15:41
|t/p
|3475
|100.00
|1.2106
|1.2079
|1.2106
|10000.00
|8387270.00
|6951
|2006.01.19 16:24
|sell
|3476
|100.00
|1.2114
|1.2131
|1.2104
|6952
|2006.01.19 16:45
|t/p
|3476
|100.00
|1.2104
|1.2131
|1.2104
|10000.00
|8397270.00
|6953
|2006.01.19 16:51
|sell
|3477
|100.00
|1.2110
|1.2127
|1.2100
|6954
|2006.01.19 18:33
|t/p
|3477
|100.00
|1.2100
|1.2127
|1.2100
|10000.00
|8407270.00
|6955
|2006.01.19 22:22
|sell
|3478
|100.00
|1.2098
|1.2115
|1.2088
|6956
|2006.01.20 00:20
|t/p
|3478
|100.00
|1.2088
|1.2115
|1.2088
|10000.00
|8417270.00
|6957
|2006.01.20 06:05
|sell
|3479
|100.00
|1.2078
|1.2095
|1.2068
|6958
|2006.01.20 06:09
|t/p
|3479
|100.00
|1.2068
|1.2095
|1.2068
|10000.00
|8427270.00
|6959
|2006.01.20 07:37
|sell
|3480
|100.00
|1.2090
|1.2107
|1.2080
|6960
|2006.01.20 08:04
|t/p
|3480
|100.00
|1.2080
|1.2107
|1.2080
|10000.00
|8437270.00
|6961
|2006.01.20 08:10
|sell
|3481
|100.00
|1.2083
|1.2100
|1.2073
|6962
|2006.01.20 08:17
|t/p
|3481
|100.00
|1.2073
|1.2100
|1.2073
|10000.00
|8447270.00
|6963
|2006.01.20 08:37
|sell
|3482
|100.00
|1.2070
|1.2087
|1.2060
|6964
|2006.01.20 08:45
|t/p
|3482
|100.00
|1.2060
|1.2087
|1.2060
|10000.00
|8457270.00
|6965
|2006.01.20 08:52
|sell
|3483
|100.00
|1.2072
|1.2089
|1.2062
|6966
|2006.01.20 08:55
|t/p
|3483
|100.00
|1.2062
|1.2089
|1.2062
|10000.00
|8467270.00
|6967
|2006.01.20 09:41
|sell
|3484
|100.00
|1.2083
|1.2100
|1.2073
|6968
|2006.01.20 10:48
|t/p
|3484
|100.00
|1.2073
|1.2100
|1.2073
|10000.00
|8477270.00
|6969
|2006.01.20 10:50
|sell
|3485
|100.00
|1.2082
|1.2099
|1.2072
|6970
|2006.01.20 11:00
|t/p
|3485
|100.00
|1.2072
|1.2099
|1.2072
|10000.00
|8487270.00
|6971
|2006.01.20 13:24
|sell
|3486
|100.00
|1.2075
|1.2092
|1.2065
|6972
|2006.01.20 13:38
|s/l
|3486
|100.00
|1.2092
|1.2092
|1.2065
|-17000.00
|8470270.00
|6973
|2006.01.20 14:41
|sell
|3487
|100.00
|1.2106
|1.2123
|1.2096
|6974
|2006.01.20 14:50
|t/p
|3487
|100.00
|1.2096
|1.2123
|1.2096
|10000.00
|8480270.00
|6975
|2006.01.20 15:17
|buy
|3488
|100.00
|1.2091
|1.2074
|1.2101
|6976
|2006.01.20 15:20
|t/p
|3488
|100.00
|1.2101
|1.2074
|1.2101
|10000.00
|8490270.00
|6977
|2006.01.20 15:21
|buy
|3489
|100.00
|1.2093
|1.2076
|1.2103
|6978
|2006.01.20 15:21
|t/p
|3489
|100.00
|1.2103
|1.2076
|1.2103
|10000.00
|8500270.00
|6979
|2006.01.20 15:34
|sell
|3490
|100.00
|1.2093
|1.2110
|1.2083
|6980
|2006.01.20 15:34
|t/p
|3490
|100.00
|1.2083
|1.2110
|1.2083
|10000.00
|8510270.00
|6981
|2006.01.20 15:36
|sell
|3491
|100.00
|1.2093
|1.2110
|1.2083
|6982
|2006.01.20 15:45
|t/p
|3491
|100.00
|1.2083
|1.2110
|1.2083
|10000.00
|8520270.00
|6983
|2006.01.20 15:48
|sell
|3492
|100.00
|1.2093
|1.2110
|1.2083
|6984
|2006.01.20 17:00
|s/l
|3492
|100.00
|1.2110
|1.2110
|1.2083
|-17000.00
|8503270.00
|6985
|2006.01.20 17:55
|sell
|3493
|100.00
|1.2105
|1.2122
|1.2095
|6986
|2006.01.20 18:35
|s/l
|3493
|100.00
|1.2122
|1.2122
|1.2095
|-17000.00
|8486270.00
|6987
|2006.01.22 22:18
|sell
|3494
|100.00
|1.2155
|1.2172
|1.2145
|6988
|2006.01.22 22:30
|t/p
|3494
|100.00
|1.2145
|1.2172
|1.2145
|10000.00
|8496270.00
|6989
|2006.01.22 22:41
|sell
|3495
|100.00
|1.2151
|1.2168
|1.2141
|6990
|2006.01.22 22:45
|t/p
|3495
|100.00
|1.2141
|1.2168
|1.2141
|10000.00
|8506270.00
|6991
|2006.01.22 22:57
|sell
|3496
|100.00
|1.2153
|1.2170
|1.2143
|6992
|2006.01.22 23:06
|t/p
|3496
|100.00
|1.2143
|1.2170
|1.2143
|10000.00
|8516270.00
|6993
|2006.01.23 01:12
|sell
|3497
|100.00
|1.2224
|1.2241
|1.2214
|6994
|2006.01.23 01:25
|s/l
|3497
|100.00
|1.2241
|1.2241
|1.2214
|-17000.00
|8499270.00
|6995
|2006.01.23 01:25
|sell
|3498
|100.00
|1.2236
|1.2253
|1.2226
|6996
|2006.01.23 01:30
|t/p
|3498
|100.00
|1.2226
|1.2253
|1.2226
|10000.00
|8509270.00
|6997
|2006.01.23 02:34
|sell
|3499
|100.00
|1.2248
|1.2265
|1.2238
|6998
|2006.01.23 03:00
|t/p
|3499
|100.00
|1.2238
|1.2265
|1.2238
|10000.00
|8519270.00
|6999
|2006.01.23 04:05
|sell
|3500
|100.00
|1.2255
|1.2272
|1.2245
|7000
|2006.01.23 04:12
|t/p
|3500
|100.00
|1.2245
|1.2272
|1.2245
|10000.00
|8529270.00
|7001
|2006.01.23 04:13
|sell
|3501
|100.00
|1.2252
|1.2269
|1.2242
|7002
|2006.01.23 04:14
|t/p
|3501
|100.00
|1.2242
|1.2269
|1.2242
|10000.00
|8539270.00
|7003
|2006.01.23 05:08
|sell
|3502
|100.00
|1.2243
|1.2260
|1.2233
|7004
|2006.01.23 05:10
|t/p
|3502
|100.00
|1.2233
|1.2260
|1.2233
|10000.00
|8549270.00
|7005
|2006.01.23 06:32
|sell
|3503
|100.00
|1.2248
|1.2265
|1.2238
|7006
|2006.01.23 06:45
|t/p
|3503
|100.00
|1.2238
|1.2265
|1.2238
|10000.00
|8559270.00
|7007
|2006.01.23 07:36
|sell
|3504
|100.00
|1.2245
|1.2262
|1.2235
|7008
|2006.01.23 08:47
|t/p
|3504
|100.00
|1.2235
|1.2262
|1.2235
|10000.00
|8569270.00
|7009
|2006.01.23 08:50
|sell
|3505
|100.00
|1.2241
|1.2258
|1.2231
|7010
|2006.01.23 08:50
|t/p
|3505
|100.00
|1.2231
|1.2258
|1.2231
|10000.00
|8579270.00
|7011
|2006.01.23 08:50
|sell
|3506
|100.00
|1.2243
|1.2260
|1.2233
|7012
|2006.01.23 08:54
|t/p
|3506
|100.00
|1.2233
|1.2260
|1.2233
|10000.00
|8589270.00
|7013
|2006.01.23 11:06
|sell
|3507
|100.00
|1.2287
|1.2304
|1.2277
|7014
|2006.01.23 11:16
|t/p
|3507
|100.00
|1.2277
|1.2304
|1.2277
|10000.00
|8599270.00
|7015
|2006.01.23 12:08
|sell
|3508
|100.00
|1.2278
|1.2295
|1.2268
|7016
|2006.01.23 12:48
|s/l
|3508
|100.00
|1.2295
|1.2295
|1.2268
|-17000.00
|8582270.00
|7017
|2006.01.23 13:01
|sell
|3509
|100.00
|1.2289
|1.2306
|1.2279
|7018
|2006.01.23 13:46
|t/p
|3509
|100.00
|1.2279
|1.2306
|1.2279
|10000.00
|8592270.00
|7019
|2006.01.23 14:49
|sell
|3510
|100.00
|1.2283
|1.2300
|1.2273
|7020
|2006.01.23 15:00
|t/p
|3510
|100.00
|1.2273
|1.2300
|1.2273
|10000.00
|8602270.00
|7021
|2006.01.23 15:03
|sell
|3511
|100.00
|1.2283
|1.2300
|1.2273
|7022
|2006.01.23 17:35
|s/l
|3511
|100.00
|1.2300
|1.2300
|1.2273
|-17000.00
|8585270.00
|7023
|2006.01.23 18:10
|sell
|3512
|100.00
|1.2295
|1.2312
|1.2285
|7024
|2006.01.23 20:23
|s/l
|3512
|100.00
|1.2312
|1.2312
|1.2285
|-17000.00
|8568270.00
|7025
|2006.01.23 23:51
|buy
|3513
|100.00
|1.2308
|1.2291
|1.2318
|7026
|2006.01.23 23:55
|t/p
|3513
|100.00
|1.2318
|1.2291
|1.2318
|10000.00
|8578270.00
|7027
|2006.01.23 23:55
|sell
|3514
|100.00
|1.2319
|1.2336
|1.2309
|7028
|2006.01.23 23:55
|t/p
|3514
|100.00
|1.2309
|1.2336
|1.2309
|10000.00
|8588270.00
|7029
|2006.01.23 23:56
|sell
|3515
|100.00
|1.2319
|1.2336
|1.2309
|7030
|2006.01.23 23:58
|t/p
|3515
|100.00
|1.2309
|1.2336
|1.2309
|10000.00
|8598270.00
|7031
|2006.01.23 23:58
|sell
|3516
|100.00
|1.2318
|1.2335
|1.2308
|7032
|2006.01.24 00:00
|t/p
|3516
|100.00
|1.2308
|1.2335
|1.2308
|10000.00
|8608270.00
|7033
|2006.01.24 00:11
|sell
|3517
|100.00
|1.2304
|1.2321
|1.2294
|7034
|2006.01.24 00:18
|t/p
|3517
|100.00
|1.2294
|1.2321
|1.2294
|10000.00
|8618270.00
|7035
|2006.01.24 01:20
|sell
|3518
|100.00
|1.2301
|1.2318
|1.2291
|7036
|2006.01.24 02:18
|t/p
|3518
|100.00
|1.2291
|1.2318
|1.2291
|10000.00
|8628270.00
|7037
|2006.01.24 02:32
|sell
|3519
|100.00
|1.2294
|1.2311
|1.2284
|7038
|2006.01.24 05:33
|s/l
|3519
|100.00
|1.2311
|1.2311
|1.2284
|-17000.00
|8611270.00
|7039
|2006.01.24 06:38
|sell
|3520
|100.00
|1.2304
|1.2321
|1.2294
|7040
|2006.01.24 07:00
|t/p
|3520
|100.00
|1.2294
|1.2321
|1.2294
|10000.00
|8621270.00
|7041
|2006.01.24 07:07
|sell
|3521
|100.00
|1.2297
|1.2314
|1.2287
|7042
|2006.01.24 08:00
|t/p
|3521
|100.00
|1.2287
|1.2314
|1.2287
|10000.00
|8631270.00
|7043
|2006.01.24 08:07
|buy
|3522
|100.00
|1.2285
|1.2268
|1.2295
|7044
|2006.01.24 08:55
|s/l
|3522
|100.00
|1.2268
|1.2268
|1.2295
|-17000.00
|8614270.00
|7045
|2006.01.24 09:15
|sell
|3523
|100.00
|1.2280
|1.2297
|1.2270
|7046
|2006.01.24 11:41
|t/p
|3523
|100.00
|1.2270
|1.2297
|1.2270
|10000.00
|8624270.00
|7047
|2006.01.24 12:52
|buy
|3524
|100.00
|1.2284
|1.2267
|1.2294
|7048
|2006.01.24 13:45
|s/l
|3524
|100.00
|1.2267
|1.2267
|1.2294
|-17000.00
|8607270.00
|7049
|2006.01.24 13:52
|sell
|3525
|100.00
|1.2274
|1.2291
|1.2264
|7050
|2006.01.24 15:30
|s/l
|3525
|100.00
|1.2291
|1.2291
|1.2264
|-17000.00
|8590270.00
|7051
|2006.01.24 15:35
|buy
|3526
|100.00
|1.2279
|1.2262
|1.2289
|7052
|2006.01.24 16:52
|t/p
|3526
|100.00
|1.2289
|1.2262
|1.2289
|10000.00
|8600270.00
|7053
|2006.01.24 18:25
|sell
|3527
|100.00
|1.2294
|1.2311
|1.2284
|7054
|2006.01.24 19:15
|t/p
|3527
|100.00
|1.2284
|1.2311
|1.2284
|10000.00
|8610270.00
|7055
|2006.01.24 19:15
|sell
|3528
|100.00
|1.2294
|1.2311
|1.2284
|7056
|2006.01.24 19:15
|t/p
|3528
|100.00
|1.2284
|1.2311
|1.2284
|10000.00
|8620270.00
|7057
|2006.01.24 19:15
|sell
|3529
|100.00
|1.2294
|1.2311
|1.2284
|7058
|2006.01.24 19:15
|t/p
|3529
|100.00
|1.2284
|1.2311
|1.2284
|10000.00
|8630270.00
|7059
|2006.01.24 19:15
|sell
|3530
|100.00
|1.2294
|1.2311
|1.2284
|7060
|2006.01.24 19:16
|t/p
|3530
|100.00
|1.2284
|1.2311
|1.2284
|10000.00
|8640270.00
|7061
|2006.01.24 19:20
|sell
|3531
|100.00
|1.2292
|1.2309
|1.2282
|7062
|2006.01.24 19:27
|t/p
|3531
|100.00
|1.2282
|1.2309
|1.2282
|10000.00
|8650270.00
|7063
|2006.01.24 20:24
|buy
|3532
|100.00
|1.2289
|1.2272
|1.2299
|7064
|2006.01.24 22:00
|s/l
|3532
|100.00
|1.2272
|1.2272
|1.2299
|-17000.00
|8633270.00
|7065
|2006.01.24 22:04
|sell
|3533
|100.00
|1.2281
|1.2298
|1.2271
|7066
|2006.01.24 23:19
|t/p
|3533
|100.00
|1.2271
|1.2298
|1.2271
|10000.00
|8643270.00
|7067
|2006.01.25 00:15
|sell
|3534
|100.00
|1.2267
|1.2284
|1.2257
|7068
|2006.01.25 02:45
|t/p
|3534
|100.00
|1.2257
|1.2284
|1.2257
|10000.00
|8653270.00
|7069
|2006.01.25 06:42
|sell
|3535
|100.00
|1.2282
|1.2299
|1.2272
|7070
|2006.01.25 07:05
|t/p
|3535
|100.00
|1.2272
|1.2299
|1.2272
|10000.00
|8663270.00
|7071
|2006.01.25 07:08
|sell
|3536
|100.00
|1.2276
|1.2293
|1.2266
|7072
|2006.01.25 07:20
|t/p
|3536
|100.00
|1.2266
|1.2293
|1.2266
|10000.00
|8673270.00
|7073
|2006.01.25 10:09
|sell
|3537
|100.00
|1.2320
|1.2337
|1.2310
|7074
|2006.01.25 10:30
|t/p
|3537
|100.00
|1.2310
|1.2337
|1.2310
|10000.00
|8683270.00
|7075
|2006.01.25 10:34
|sell
|3538
|100.00
|1.2310
|1.2327
|1.2300
|7076
|2006.01.25 10:42
|t/p
|3538
|100.00
|1.2300
|1.2327
|1.2300
|10000.00
|8693270.00
|7077
|2006.01.25 10:43
|sell
|3539
|100.00
|1.2311
|1.2328
|1.2301
|7078
|2006.01.25 10:44
|t/p
|3539
|100.00
|1.2301
|1.2328
|1.2301
|10000.00
|8703270.00
|7079
|2006.01.25 13:07
|sell
|3540
|100.00
|1.2309
|1.2326
|1.2299
|7080
|2006.01.25 13:10
|t/p
|3540
|100.00
|1.2299
|1.2326
|1.2299
|10000.00
|8713270.00
|7081
|2006.01.25 13:34
|sell
|3541
|100.00
|1.2286
|1.2303
|1.2276
|7082
|2006.01.25 13:34
|t/p
|3541
|100.00
|1.2276
|1.2303
|1.2276
|10000.00
|8723270.00
|7083
|2006.01.25 13:35
|sell
|3542
|100.00
|1.2286
|1.2303
|1.2276
|7084
|2006.01.25 13:41
|t/p
|3542
|100.00
|1.2276
|1.2303
|1.2276
|10000.00
|8733270.00
|7085
|2006.01.25 13:41
|sell
|3543
|100.00
|1.2286
|1.2303
|1.2276
|7086
|2006.01.25 13:41
|t/p
|3543
|100.00
|1.2276
|1.2303
|1.2276
|10000.00
|8743270.00
|7087
|2006.01.25 13:42
|sell
|3544
|100.00
|1.2286
|1.2303
|1.2276
|7088
|2006.01.25 13:42
|t/p
|3544
|100.00
|1.2276
|1.2303
|1.2276
|10000.00
|8753270.00
|7089
|2006.01.25 14:11
|buy
|3545
|100.00
|1.2269
|1.2252
|1.2279
|7090
|2006.01.25 14:30
|t/p
|3545
|100.00
|1.2279
|1.2252
|1.2279
|10000.00
|8763270.00
|7091
|2006.01.25 14:50
|sell
|3546
|100.00
|1.2276
|1.2293
|1.2266
|7092
|2006.01.25 14:51
|t/p
|3546
|100.00
|1.2266
|1.2293
|1.2266
|10000.00
|8773270.00
|7093
|2006.01.25 16:07
|buy
|3547
|100.00
|1.2262
|1.2245
|1.2272
|7094
|2006.01.25 17:15
|t/p
|3547
|100.00
|1.2272
|1.2245
|1.2272
|10000.00
|8783270.00
|7095
|2006.01.25 17:54
|buy
|3548
|100.00
|1.2272
|1.2255
|1.2282
|7096
|2006.01.25 19:30
|s/l
|3548
|100.00
|1.2255
|1.2255
|1.2282
|-17000.00
|8766270.00
|7097
|2006.01.25 19:32
|sell
|3549
|100.00
|1.2261
|1.2278
|1.2251
|7098
|2006.01.25 19:45
|t/p
|3549
|100.00
|1.2251
|1.2278
|1.2251
|10000.00
|8776270.00
|7099
|2006.01.25 19:46
|sell
|3550
|100.00
|1.2261
|1.2278
|1.2251
|7100
|2006.01.25 19:47
|t/p
|3550
|100.00
|1.2251
|1.2278
|1.2251
|10000.00
|8786270.00
|7101
|2006.01.25 19:48
|sell
|3551
|100.00
|1.2261
|1.2278
|1.2251
|7102
|2006.01.25 20:24
|t/p
|3551
|100.00
|1.2251
|1.2278
|1.2251
|10000.00
|8796270.00
|7103
|2006.01.25 20:38
|buy
|3552
|100.00
|1.2241
|1.2224
|1.2251
|7104
|2006.01.26 00:22
|t/p
|3552
|100.00
|1.2251
|1.2224
|1.2251
|10000.00
|8806270.00
|7105
|2006.01.26 02:52
|sell
|3553
|100.00
|1.2259
|1.2276
|1.2249
|7106
|2006.01.26 04:27
|t/p
|3553
|100.00
|1.2249
|1.2276
|1.2249
|10000.00
|8816270.00
|7107
|2006.01.26 08:08
|sell
|3554
|100.00
|1.2267
|1.2284
|1.2257
|7108
|2006.01.26 08:18
|t/p
|3554
|100.00
|1.2257
|1.2284
|1.2257
|10000.00
|8826270.00
|7109
|2006.01.26 09:11
|buy
|3555
|100.00
|1.2241
|1.2224
|1.2251
|7110
|2006.01.26 09:21
|t/p
|3555
|100.00
|1.2251
|1.2224
|1.2251
|10000.00
|8836270.00
|7111
|2006.01.26 10:40
|sell
|3556
|100.00
|1.2255
|1.2272
|1.2245
|7112
|2006.01.26 10:48
|t/p
|3556
|100.00
|1.2245
|1.2272
|1.2245
|10000.00
|8846270.00
|7113
|2006.01.26 11:34
|sell
|3557
|100.00
|1.2243
|1.2260
|1.2233
|7114
|2006.01.26 13:00
|s/l
|3557
|100.00
|1.2260
|1.2260
|1.2233
|-17000.00
|8829270.00
|7115
|2006.01.26 13:35
|sell
|3558
|100.00
|1.2251
|1.2268
|1.2241
|7116
|2006.01.26 13:35
|t/p
|3558
|100.00
|1.2241
|1.2268
|1.2241
|10000.00
|8839270.00
|7117
|2006.01.26 13:35
|sell
|3559
|100.00
|1.2250
|1.2267
|1.2240
|7118
|2006.01.26 13:35
|t/p
|3559
|100.00
|1.2240
|1.2267
|1.2240
|10000.00
|8849270.00
|7119
|2006.01.26 13:35
|sell
|3560
|100.00
|1.2250
|1.2267
|1.2240
|7120
|2006.01.26 13:55
|s/l
|3560
|100.00
|1.2267
|1.2267
|1.2240
|-17000.00
|8832270.00
|7121
|2006.01.26 13:55
|sell
|3561
|100.00
|1.2263
|1.2280
|1.2253
|7122
|2006.01.26 14:15
|t/p
|3561
|100.00
|1.2253
|1.2280
|1.2253
|10000.00
|8842270.00
|7123
|2006.01.26 15:36
|sell
|3562
|100.00
|1.2253
|1.2270
|1.2243
|7124
|2006.01.26 15:38
|t/p
|3562
|100.00
|1.2243
|1.2270
|1.2243
|10000.00
|8852270.00
|7125
|2006.01.26 15:38
|sell
|3563
|100.00
|1.2253
|1.2270
|1.2243
|7126
|2006.01.26 15:38
|t/p
|3563
|100.00
|1.2243
|1.2270
|1.2243
|10000.00
|8862270.00
|7127
|2006.01.26 15:41
|sell
|3564
|100.00
|1.2256
|1.2273
|1.2246
|7128
|2006.01.26 16:05
|t/p
|3564
|100.00
|1.2246
|1.2273
|1.2246
|10000.00
|8872270.00
|7129
|2006.01.26 16:09
|sell
|3565
|100.00
|1.2251
|1.2268
|1.2241
|7130
|2006.01.26 16:18
|t/p
|3565
|100.00
|1.2241
|1.2268
|1.2241
|10000.00
|8882270.00
|7131
|2006.01.26 16:33
|sell
|3566
|100.00
|1.2237
|1.2254
|1.2227
|7132
|2006.01.26 18:01
|t/p
|3566
|100.00
|1.2227
|1.2254
|1.2227
|10000.00
|8892270.00
|7133
|2006.01.26 18:01
|sell
|3567
|100.00
|1.2230
|1.2247
|1.2220
|7134
|2006.01.26 18:05
|t/p
|3567
|100.00
|1.2220
|1.2247
|1.2220
|10000.00
|8902270.00
|7135
|2006.01.26 18:45
|sell
|3568
|100.00
|1.2218
|1.2235
|1.2208
|7136
|2006.01.26 19:09
|t/p
|3568
|100.00
|1.2208
|1.2235
|1.2208
|10000.00
|8912270.00
|7137
|2006.01.27 00:33
|sell
|3569
|100.00
|1.2216
|1.2233
|1.2206
|7138
|2006.01.27 01:15
|t/p
|3569
|100.00
|1.2206
|1.2233
|1.2206
|10000.00
|8922270.00
|7139
|2006.01.27 01:20
|sell
|3570
|100.00
|1.2212
|1.2229
|1.2202
|7140
|2006.01.27 01:27
|t/p
|3570
|100.00
|1.2202
|1.2229
|1.2202
|10000.00
|8932270.00
|7141
|2006.01.27 05:40
|sell
|3571
|100.00
|1.2209
|1.2226
|1.2199
|7142
|2006.01.27 07:06
|t/p
|3571
|100.00
|1.2199
|1.2226
|1.2199
|10000.00
|8942270.00
|7143
|2006.01.27 07:11
|sell
|3572
|100.00
|1.2211
|1.2228
|1.2201
|7144
|2006.01.27 07:12
|t/p
|3572
|100.00
|1.2201
|1.2228
|1.2201
|10000.00
|8952270.00
|7145
|2006.01.27 07:13
|sell
|3573
|100.00
|1.2211
|1.2228
|1.2201
|7146
|2006.01.27 07:16
|t/p
|3573
|100.00
|1.2201
|1.2228
|1.2201
|10000.00
|8962270.00
|7147
|2006.01.27 08:07
|sell
|3574
|100.00
|1.2212
|1.2229
|1.2202
|7148
|2006.01.27 10:50
|t/p
|3574
|100.00
|1.2202
|1.2229
|1.2202
|10000.00
|8972270.00
|7149
|2006.01.27 11:04
|sell
|3575
|100.00
|1.2187
|1.2204
|1.2177
|7150
|2006.01.27 11:04
|t/p
|3575
|100.00
|1.2177
|1.2204
|1.2177
|10000.00
|8982270.00
|7151
|2006.01.27 11:04
|sell
|3576
|100.00
|1.2187
|1.2204
|1.2177
|7152
|2006.01.27 11:05
|t/p
|3576
|100.00
|1.2177
|1.2204
|1.2177
|10000.00
|8992270.00
|7153
|2006.01.27 11:05
|sell
|3577
|100.00
|1.2189
|1.2206
|1.2179
|7154
|2006.01.27 11:05
|t/p
|3577
|100.00
|1.2179
|1.2206
|1.2179
|10000.00
|9002270.00
|7155
|2006.01.27 11:05
|sell
|3578
|100.00
|1.2186
|1.2203
|1.2176
|7156
|2006.01.27 11:11
|t/p
|3578
|100.00
|1.2176
|1.2203
|1.2176
|10000.00
|9012270.00
|7157
|2006.01.27 11:11
|sell
|3579
|100.00
|1.2186
|1.2203
|1.2176
|7158
|2006.01.27 11:12
|t/p
|3579
|100.00
|1.2176
|1.2203
|1.2176
|10000.00
|9022270.00
|7159
|2006.01.27 11:18
|sell
|3580
|100.00
|1.2186
|1.2203
|1.2176
|7160
|2006.01.27 11:26
|t/p
|3580
|100.00
|1.2176
|1.2203
|1.2176
|10000.00
|9032270.00
|7161
|2006.01.27 13:41
|buy
|3581
|100.00
|1.2177
|1.2160
|1.2187
|7162
|2006.01.27 13:41
|t/p
|3581
|100.00
|1.2187
|1.2160
|1.2187
|10000.00
|9042270.00
|7163
|2006.01.27 13:41
|buy
|3582
|100.00
|1.2177
|1.2160
|1.2187
|7164
|2006.01.27 13:41
|t/p
|3582
|100.00
|1.2187
|1.2160
|1.2187
|10000.00
|9052270.00
|7165
|2006.01.27 13:42
|buy
|3583
|100.00
|1.2177
|1.2160
|1.2187
|7166
|2006.01.27 13:42
|t/p
|3583
|100.00
|1.2187
|1.2160
|1.2187
|10000.00
|9062270.00
|7167
|2006.01.27 13:42
|buy
|3584
|100.00
|1.2177
|1.2160
|1.2187
|7168
|2006.01.27 13:42
|t/p
|3584
|100.00
|1.2187
|1.2160
|1.2187
|10000.00
|9072270.00
|7169
|2006.01.27 13:42
|buy
|3585
|100.00
|1.2177
|1.2160
|1.2187
|7170
|2006.01.27 13:42
|t/p
|3585
|100.00
|1.2187
|1.2160
|1.2187
|10000.00
|9082270.00
|7171
|2006.01.27 13:43
|buy
|3586
|100.00
|1.2177
|1.2160
|1.2187
|7172
|2006.01.27 13:43
|t/p
|3586
|100.00
|1.2187
|1.2160
|1.2187
|10000.00
|9092270.00
|7173
|2006.01.27 13:43
|buy
|3587
|100.00
|1.2177
|1.2160
|1.2187
|7174
|2006.01.27 13:43
|t/p
|3587
|100.00
|1.2187
|1.2160
|1.2187
|10000.00
|9102270.00
|7175
|2006.01.27 14:11
|sell
|3588
|100.00
|1.2225
|1.2242
|1.2215
|7176
|2006.01.27 15:03
|t/p
|3588
|100.00
|1.2215
|1.2242
|1.2215
|10000.00
|9112270.00
|7177
|2006.01.27 15:06
|sell
|3589
|100.00
|1.2224
|1.2241
|1.2214
|7178
|2006.01.27 15:07
|t/p
|3589
|100.00
|1.2214
|1.2241
|1.2214
|10000.00
|9122270.00
|7179
|2006.01.27 15:08
|sell
|3590
|100.00
|1.2224
|1.2241
|1.2214
|7180
|2006.01.27 15:12
|t/p
|3590
|100.00
|1.2214
|1.2241
|1.2214
|10000.00
|9132270.00
|7181
|2006.01.27 15:12
|sell
|3591
|100.00
|1.2224
|1.2241
|1.2214
|7182
|2006.01.27 15:13
|t/p
|3591
|100.00
|1.2214
|1.2241
|1.2214
|10000.00
|9142270.00
|7183
|2006.01.27 15:13
|sell
|3592
|100.00
|1.2224
|1.2241
|1.2214
|7184
|2006.01.27 15:14
|t/p
|3592
|100.00
|1.2214
|1.2241
|1.2214
|10000.00
|9152270.00
|7185
|2006.01.27 15:34
|sell
|3593
|100.00
|1.2178
|1.2195
|1.2168
|7186
|2006.01.27 15:45
|t/p
|3593
|100.00
|1.2168
|1.2195
|1.2168
|10000.00
|9162270.00
|7187
|2006.01.27 16:15
|sell
|3594
|100.00
|1.2138
|1.2155
|1.2128
|7188
|2006.01.27 16:15
|t/p
|3594
|100.00
|1.2128
|1.2155
|1.2128
|10000.00
|9172270.00
|7189
|2006.01.27 16:15
|sell
|3595
|100.00
|1.2138
|1.2155
|1.2128
|7190
|2006.01.27 16:15
|t/p
|3595
|100.00
|1.2128
|1.2155
|1.2128
|10000.00
|9182270.00
|7191
|2006.01.27 16:15
|sell
|3596
|100.00
|1.2138
|1.2155
|1.2128
|7192
|2006.01.27 16:23
|t/p
|3596
|100.00
|1.2128
|1.2155
|1.2128
|10000.00
|9192270.00
|7193
|2006.01.27 17:08
|buy
|3597
|100.00
|1.2130
|1.2113
|1.2140
|7194
|2006.01.27 18:16
|s/l
|3597
|100.00
|1.2113
|1.2113
|1.2140
|-17000.00
|9175270.00
|7195
|2006.01.27 18:31
|buy
|3598
|100.00
|1.2092
|1.2075
|1.2102
|7196
|2006.01.27 18:31
|t/p
|3598
|100.00
|1.2102
|1.2075
|1.2102
|10000.00
|9185270.00
|7197
|2006.01.27 18:31
|buy
|3599
|100.00
|1.2091
|1.2074
|1.2101
|7198
|2006.01.27 18:32
|t/p
|3599
|100.00
|1.2101
|1.2074
|1.2101
|10000.00
|9195270.00
|7199
|2006.01.27 18:32
|buy
|3600
|100.00
|1.2091
|1.2074
|1.2101
|7200
|2006.01.27 18:32
|t/p
|3600
|100.00
|1.2101
|1.2074
|1.2101
|10000.00
|9205270.00
|7201
|2006.01.27 18:33
|buy
|3601
|100.00
|1.2091
|1.2074
|1.2101
|7202
|2006.01.27 18:33
|t/p
|3601
|100.00
|1.2101
|1.2074
|1.2101
|10000.00
|9215270.00
|7203
|2006.01.27 18:33
|buy
|3602
|100.00
|1.2092
|1.2075
|1.2102
|7204
|2006.01.27 18:33
|t/p
|3602
|100.00
|1.2102
|1.2075
|1.2102
|10000.00
|9225270.00
|7205
|2006.01.27 18:38
|buy
|3603
|100.00
|1.2092
|1.2075
|1.2102
|7206
|2006.01.27 18:46
|t/p
|3603
|100.00
|1.2102
|1.2075
|1.2102
|10000.00
|9235270.00
|7207
|2006.01.27 19:10
|buy
|3604
|100.00
|1.2098
|1.2081
|1.2108
|7208
|2006.01.27 19:15
|t/p
|3604
|100.00
|1.2108
|1.2081
|1.2108
|10000.00
|9245270.00
|7209
|2006.01.29 23:40
|sell
|3605
|100.00
|1.2109
|1.2126
|1.2099
|7210
|2006.01.30 00:30
|t/p
|3605
|100.00
|1.2099
|1.2126
|1.2099
|10000.00
|9255270.00
|7211
|2006.01.30 00:45
|sell
|3606
|100.00
|1.2105
|1.2122
|1.2095
|7212
|2006.01.30 01:25
|t/p
|3606
|100.00
|1.2095
|1.2122
|1.2095
|10000.00
|9265270.00
|7213
|2006.01.30 02:22
|sell
|3607
|100.00
|1.2097
|1.2114
|1.2087
|7214
|2006.01.30 06:42
|s/l
|3607
|100.00
|1.2114
|1.2114
|1.2087
|-17000.00
|9248270.00
|7215
|2006.01.30 07:09
|sell
|3608
|100.00
|1.2110
|1.2127
|1.2100
|7216
|2006.01.30 08:15
|t/p
|3608
|100.00
|1.2100
|1.2127
|1.2100
|10000.00
|9258270.00
|7217
|2006.01.30 08:17
|sell
|3609
|100.00
|1.2110
|1.2127
|1.2100
|7218
|2006.01.30 08:28
|t/p
|3609
|100.00
|1.2100
|1.2127
|1.2100
|10000.00
|9268270.00
|7219
|2006.01.30 08:39
|sell
|3610
|100.00
|1.2092
|1.2109
|1.2082
|7220
|2006.01.30 08:57
|t/p
|3610
|100.00
|1.2082
|1.2109
|1.2082
|10000.00
|9278270.00
|7221
|2006.01.30 12:02
|sell
|3611
|100.00
|1.2093
|1.2110
|1.2083
|7222
|2006.01.30 12:48
|t/p
|3611
|100.00
|1.2083
|1.2110
|1.2083
|10000.00
|9288270.00
|7223
|2006.01.30 13:21
|sell
|3612
|100.00
|1.2083
|1.2100
|1.2073
|7224
|2006.01.30 13:23
|t/p
|3612
|100.00
|1.2073
|1.2100
|1.2073
|10000.00
|9298270.00
|7225
|2006.01.30 14:10
|buy
|3613
|100.00
|1.2081
|1.2064
|1.2091
|7226
|2006.01.30 14:12
|t/p
|3613
|100.00
|1.2091
|1.2064
|1.2091
|10000.00
|9308270.00
|7227
|2006.01.30 14:51
|buy
|3614
|100.00
|1.2088
|1.2071
|1.2098
|7228
|2006.01.30 15:36
|t/p
|3614
|100.00
|1.2098
|1.2071
|1.2098
|10000.00
|9318270.00
|7229
|2006.01.30 15:58
|buy
|3615
|100.00
|1.2089
|1.2072
|1.2099
|7230
|2006.01.30 15:58
|t/p
|3615
|100.00
|1.2099
|1.2072
|1.2099
|10000.00
|9328270.00
|7231
|2006.01.30 15:59
|buy
|3616
|100.00
|1.2089
|1.2072
|1.2099
|7232
|2006.01.30 16:25
|t/p
|3616
|100.00
|1.2099
|1.2072
|1.2099
|10000.00
|9338270.00
|7233
|2006.01.30 16:38
|sell
|3617
|100.00
|1.2099
|1.2116
|1.2089
|7234
|2006.01.30 17:17
|t/p
|3617
|100.00
|1.2089
|1.2116
|1.2089
|10000.00
|9348270.00
|7235
|2006.01.30 17:34
|sell
|3618
|100.00
|1.2090
|1.2107
|1.2080
|7236
|2006.01.30 18:45
|t/p
|3618
|100.00
|1.2080
|1.2107
|1.2080
|10000.00
|9358270.00
|7237
|2006.01.30 23:37
|sell
|3619
|100.00
|1.2089
|1.2106
|1.2079
|7238
|2006.01.31 02:00
|s/l
|3619
|100.00
|1.2106
|1.2106
|1.2079
|-17000.00
|9341270.00
|7239
|2006.01.31 04:36
|sell
|3620
|100.00
|1.2107
|1.2124
|1.2097
|7240
|2006.01.31 05:00
|t/p
|3620
|100.00
|1.2097
|1.2124
|1.2097
|10000.00
|9351270.00
|7241
|2006.01.31 05:06
|sell
|3621
|100.00
|1.2101
|1.2118
|1.2091
|7242
|2006.01.31 07:03
|t/p
|3621
|100.00
|1.2091
|1.2118
|1.2091
|10000.00
|9361270.00
|7243
|2006.01.31 07:13
|sell
|3622
|100.00
|1.2094
|1.2111
|1.2084
|7244
|2006.01.31 07:49
|s/l
|3622
|100.00
|1.2111
|1.2111
|1.2084
|-17000.00
|9344270.00
|7245
|2006.01.31 08:17
|buy
|3623
|100.00
|1.2108
|1.2091
|1.2118
|7246
|2006.01.31 08:31
|s/l
|3623
|100.00
|1.2091
|1.2091
|1.2118
|-17000.00
|9327270.00
|7247
|2006.01.31 08:40
|sell
|3624
|100.00
|1.2101
|1.2118
|1.2091
|7248
|2006.01.31 11:32
|s/l
|3624
|100.00
|1.2118
|1.2118
|1.2091
|-17000.00
|9310270.00
|7249
|2006.01.31 11:53
|sell
|3625
|100.00
|1.2109
|1.2126
|1.2099
|7250
|2006.01.31 12:11
|s/l
|3625
|100.00
|1.2126
|1.2126
|1.2099
|-17000.00
|9293270.00
|7251
|2006.01.31 12:42
|sell
|3626
|100.00
|1.2131
|1.2148
|1.2121
|7252
|2006.01.31 13:01
|t/p
|3626
|100.00
|1.2121
|1.2148
|1.2121
|10000.00
|9303270.00
|7253
|2006.01.31 13:10
|sell
|3627
|100.00
|1.2124
|1.2141
|1.2114
|7254
|2006.01.31 13:15
|t/p
|3627
|100.00
|1.2114
|1.2141
|1.2114
|10000.00
|9313270.00
|7255
|2006.01.31 15:07
|sell
|3628
|100.00
|1.2125
|1.2142
|1.2115
|7256
|2006.01.31 15:53
|s/l
|3628
|100.00
|1.2142
|1.2142
|1.2115
|-17000.00
|9296270.00
|7257
|2006.01.31 16:07
|sell
|3629
|100.00
|1.2143
|1.2160
|1.2133
|7258
|2006.01.31 16:52
|s/l
|3629
|100.00
|1.2160
|1.2160
|1.2133
|-17000.00
|9279270.00
|7259
|2006.01.31 18:39
|sell
|3630
|100.00
|1.2179
|1.2196
|1.2169
|7260
|2006.01.31 18:45
|t/p
|3630
|100.00
|1.2169
|1.2196
|1.2169
|10000.00
|9289270.00
|7261
|2006.01.31 19:04
|sell
|3631
|100.00
|1.2177
|1.2194
|1.2167
|7262
|2006.01.31 19:06
|s/l
|3631
|100.00
|1.2194
|1.2194
|1.2167
|-17000.00
|9272270.00
|7263
|2006.01.31 19:06
|sell
|3632
|100.00
|1.2189
|1.2206
|1.2179
|7264
|2006.01.31 19:15
|t/p
|3632
|100.00
|1.2179
|1.2206
|1.2179
|10000.00
|9282270.00
|7265
|2006.01.31 19:15
|sell
|3633
|100.00
|1.2184
|1.2201
|1.2174
|7266
|2006.01.31 19:15
|t/p
|3633
|100.00
|1.2174
|1.2201
|1.2174
|10000.00
|9292270.00
|7267
|2006.01.31 19:15
|sell
|3634
|100.00
|1.2175
|1.2192
|1.2165
|7268
|2006.01.31 19:15
|t/p
|3634
|100.00
|1.2165
|1.2192
|1.2165
|10000.00
|9302270.00
|7269
|2006.01.31 19:15
|sell
|3635
|100.00
|1.2184
|1.2201
|1.2174
|7270
|2006.01.31 19:15
|t/p
|3635
|100.00
|1.2174
|1.2201
|1.2174
|10000.00
|9312270.00
|7271
|2006.01.31 19:15
|sell
|3636
|100.00
|1.2175
|1.2192
|1.2165
|7272
|2006.01.31 19:15
|t/p
|3636
|100.00
|1.2165
|1.2192
|1.2165
|10000.00
|9322270.00
|7273
|2006.01.31 19:15
|sell
|3637
|100.00
|1.2184
|1.2201
|1.2174
|7274
|2006.01.31 19:15
|t/p
|3637
|100.00
|1.2174
|1.2201
|1.2174
|10000.00
|9332270.00
|7275
|2006.01.31 19:15
|sell
|3638
|100.00
|1.2175
|1.2192
|1.2165
|7276
|2006.01.31 19:15
|t/p
|3638
|100.00
|1.2165
|1.2192
|1.2165
|10000.00
|9342270.00
|7277
|2006.01.31 19:15
|sell
|3639
|100.00
|1.2184
|1.2201
|1.2174
|7278
|2006.01.31 19:15
|t/p
|3639
|100.00
|1.2174
|1.2201
|1.2174
|10000.00
|9352270.00
|7279
|2006.01.31 19:20
|sell
|3640
|100.00
|1.2177
|1.2194
|1.2167
|7280
|2006.01.31 19:25
|t/p
|3640
|100.00
|1.2167
|1.2194
|1.2167
|10000.00
|9362270.00
|7281
|2006.01.31 19:25
|sell
|3641
|100.00
|1.2175
|1.2192
|1.2165
|7282
|2006.01.31 19:25
|t/p
|3641
|100.00
|1.2165
|1.2192
|1.2165
|10000.00
|9372270.00
|7283
|2006.01.31 19:25
|sell
|3642
|100.00
|1.2175
|1.2192
|1.2165
|7284
|2006.01.31 19:26
|t/p
|3642
|100.00
|1.2165
|1.2192
|1.2165
|10000.00
|9382270.00
|7285
|2006.01.31 19:33
|sell
|3643
|100.00
|1.2134
|1.2151
|1.2124
|7286
|2006.01.31 19:47
|s/l
|3643
|100.00
|1.2151
|1.2151
|1.2124
|-17000.00
|9365270.00
|7287
|2006.01.31 20:24
|buy
|3644
|100.00
|1.2150
|1.2133
|1.2160
|7288
|2006.01.31 21:45
|t/p
|3644
|100.00
|1.2160
|1.2133
|1.2160
|10000.00
|9375270.00
|7289
|2006.01.31 21:46
|sell
|3645
|100.00
|1.2156
|1.2173
|1.2146
|7290
|2006.01.31 22:33
|t/p
|3645
|100.00
|1.2146
|1.2173
|1.2146
|10000.00
|9385270.00
|7291
|2006.01.31 22:45
|sell
|3646
|100.00
|1.2153
|1.2170
|1.2143
|7292
|2006.01.31 23:25
|t/p
|3646
|100.00
|1.2143
|1.2170
|1.2143
|10000.00
|9395270.00
|7293
|2006.02.01 00:16
|sell
|3647
|100.00
|1.2149
|1.2166
|1.2139
|7294
|2006.02.01 02:05
|s/l
|3647
|100.00
|1.2166
|1.2166
|1.2139
|-17000.00
|9378270.00
|7295
|2006.02.01 02:41
|sell
|3648
|100.00
|1.2156
|1.2173
|1.2146
|7296
|2006.02.01 07:55
|t/p
|3648
|100.00
|1.2146
|1.2173
|1.2146
|10000.00
|9388270.00
|7297
|2006.02.01 08:54
|buy
|3649
|100.00
|1.2142
|1.2125
|1.2152
|7298
|2006.02.01 09:21
|s/l
|3649
|100.00
|1.2125
|1.2125
|1.2152
|-17000.00
|9371270.00
|7299
|2006.02.01 09:57
|sell
|3650
|100.00
|1.2125
|1.2142
|1.2115
|7300
|2006.02.01 10:51
|t/p
|3650
|100.00
|1.2115
|1.2142
|1.2115
|10000.00
|9381270.00
|7301
|2006.02.01 11:15
|sell
|3651
|100.00
|1.2116
|1.2133
|1.2106
|7302
|2006.02.01 11:26
|t/p
|3651
|100.00
|1.2106
|1.2133
|1.2106
|10000.00
|9391270.00
|7303
|2006.02.01 11:45
|sell
|3652
|100.00
|1.2105
|1.2122
|1.2095
|7304
|2006.02.01 13:16
|t/p
|3652
|100.00
|1.2095
|1.2122
|1.2095
|10000.00
|9401270.00
|7305
|2006.02.01 13:45
|sell
|3653
|100.00
|1.2094
|1.2111
|1.2084
|7306
|2006.02.01 13:55
|t/p
|3653
|100.00
|1.2084
|1.2111
|1.2084
|10000.00
|9411270.00
|7307
|2006.02.01 13:55
|sell
|3654
|100.00
|1.2093
|1.2110
|1.2083
|7308
|2006.02.01 13:57
|t/p
|3654
|100.00
|1.2083
|1.2110
|1.2083
|10000.00
|9421270.00
|7309
|2006.02.01 13:58
|sell
|3655
|100.00
|1.2092
|1.2109
|1.2082
|7310
|2006.02.01 15:02
|s/l
|3655
|100.00
|1.2109
|1.2109
|1.2082
|-17000.00
|9404270.00
|7311
|2006.02.01 16:09
|sell
|3656
|100.00
|1.2102
|1.2119
|1.2092
|7312
|2006.02.01 16:15
|t/p
|3656
|100.00
|1.2092
|1.2119
|1.2092
|10000.00
|9414270.00
|7313
|2006.02.01 16:37
|sell
|3657
|100.00
|1.2095
|1.2112
|1.2085
|7314
|2006.02.01 17:11
|t/p
|3657
|100.00
|1.2085
|1.2112
|1.2085
|10000.00
|9424270.00
|7315
|2006.02.01 17:45
|sell
|3658
|100.00
|1.2087
|1.2104
|1.2077
|7316
|2006.02.01 18:11
|t/p
|3658
|100.00
|1.2077
|1.2104
|1.2077
|10000.00
|9434270.00
|7317
|2006.02.01 22:51
|sell
|3659
|100.00
|1.2064
|1.2081
|1.2054
|7318
|2006.02.02 00:02
|s/l
|3659
|100.00
|1.2081
|1.2081
|1.2054
|-17000.00
|9417270.00
|7319
|2006.02.02 01:09
|sell
|3660
|100.00
|1.2073
|1.2090
|1.2063
|7320
|2006.02.02 04:15
|t/p
|3660
|100.00
|1.2063
|1.2090
|1.2063
|10000.00
|9427270.00
|7321
|2006.02.02 04:19
|sell
|3661
|100.00
|1.2068
|1.2085
|1.2058
|7322
|2006.02.02 05:38
|t/p
|3661
|100.00
|1.2058
|1.2085
|1.2058
|10000.00
|9437270.00
|7323
|2006.02.02 08:08
|sell
|3662
|100.00
|1.2068
|1.2085
|1.2058
|7324
|2006.02.02 08:30
|t/p
|3662
|100.00
|1.2058
|1.2085
|1.2058
|10000.00
|9447270.00
|7325
|2006.02.02 08:36
|sell
|3663
|100.00
|1.2064
|1.2081
|1.2054
|7326
|2006.02.02 08:46
|t/p
|3663
|100.00
|1.2054
|1.2081
|1.2054
|10000.00
|9457270.00
|7327
|2006.02.02 10:26
|sell
|3664
|100.00
|1.2070
|1.2087
|1.2060
|7328
|2006.02.02 11:45
|t/p
|3664
|100.00
|1.2060
|1.2087
|1.2060
|10000.00
|9467270.00
|7329
|2006.02.02 12:16
|sell
|3665
|100.00
|1.2066
|1.2083
|1.2056
|7330
|2006.02.02 13:46
|t/p
|3665
|100.00
|1.2056
|1.2083
|1.2056
|10000.00
|9477270.00
|7331
|2006.02.02 15:42
|sell
|3666
|100.00
|1.2097
|1.2114
|1.2087
|7332
|2006.02.02 16:38
|s/l
|3666
|100.00
|1.2114
|1.2114
|1.2087
|-17000.00
|9460270.00
|7333
|2006.02.02 16:38
|sell
|3667
|100.00
|1.2109
|1.2126
|1.2099
|7334
|2006.02.02 16:45
|t/p
|3667
|100.00
|1.2099
|1.2126
|1.2099
|10000.00
|9470270.00
|7335
|2006.02.02 16:56
|sell
|3668
|100.00
|1.2105
|1.2122
|1.2095
|7336
|2006.02.02 17:00
|t/p
|3668
|100.00
|1.2095
|1.2122
|1.2095
|10000.00
|9480270.00
|7337
|2006.02.02 17:10
|sell
|3669
|100.00
|1.2102
|1.2119
|1.2092
|7338
|2006.02.02 22:41
|t/p
|3669
|100.00
|1.2092
|1.2119
|1.2092
|10000.00
|9490270.00
|7339
|2006.02.03 07:09
|sell
|3670
|100.00
|1.2092
|1.2109
|1.2082
|7340
|2006.02.03 07:41
|t/p
|3670
|100.00
|1.2082
|1.2109
|1.2082
|10000.00
|9500270.00
|7341
|2006.02.03 10:52
|sell
|3671
|100.00
|1.2078
|1.2095
|1.2068
|7342
|2006.02.03 11:05
|t/p
|3671
|100.00
|1.2068
|1.2095
|1.2068
|10000.00
|9510270.00
|7343
|2006.02.03 13:31
|sell
|3672
|100.00
|1.2064
|1.2081
|1.2054
|7344
|2006.02.03 13:31
|t/p
|3672
|100.00
|1.2054
|1.2081
|1.2054
|10000.00
|9520270.00
|7345
|2006.02.03 13:31
|sell
|3673
|100.00
|1.2064
|1.2081
|1.2054
|7346
|2006.02.03 13:31
|t/p
|3673
|100.00
|1.2054
|1.2081
|1.2054
|10000.00
|9530270.00
|7347
|2006.02.03 13:31
|sell
|3674
|100.00
|1.2087
|1.2104
|1.2077
|7348
|2006.02.03 13:31
|t/p
|3674
|100.00
|1.2077
|1.2104
|1.2077
|10000.00
|9540270.00
|7349
|2006.02.03 13:32
|sell
|3675
|100.00
|1.2064
|1.2081
|1.2054
|7350
|2006.02.03 13:32
|t/p
|3675
|100.00
|1.2054
|1.2081
|1.2054
|10000.00
|9550270.00
|7351
|2006.02.03 13:32
|sell
|3676
|100.00
|1.2064
|1.2081
|1.2054
|7352
|2006.02.03 13:32
|t/p
|3676
|100.00
|1.2054
|1.2081
|1.2054
|10000.00
|9560270.00
|7353
|2006.02.03 14:11
|buy
|3677
|100.00
|1.2006
|1.1989
|1.2016
|7354
|2006.02.03 14:11
|s/l
|3677
|100.00
|1.1989
|1.1989
|1.2016
|-17000.00
|9543270.00
|7355
|2006.02.03 15:38
|buy
|3678
|100.00
|1.1990
|1.1973
|1.2000
|7356
|2006.02.03 15:45
|t/p
|3678
|100.00
|1.2000
|1.1973
|1.2000
|10000.00
|9553270.00
|7357
|2006.02.03 16:05
|buy
|3679
|100.00
|1.2000
|1.1983
|1.2010
|7358
|2006.02.03 16:13
|t/p
|3679
|100.00
|1.2010
|1.1983
|1.2010
|10000.00
|9563270.00
|7359
|2006.02.03 18:19
|sell
|3680
|100.00
|1.2014
|1.2031
|1.2004
|7360
|2006.02.03 19:30
|s/l
|3680
|100.00
|1.2031
|1.2031
|1.2004
|-17000.00
|9546270.00
|7361
|2006.02.06 01:01
|sell
|3681
|100.00
|1.2039
|1.2056
|1.2029
|7362
|2006.02.06 02:50
|t/p
|3681
|100.00
|1.2029
|1.2056
|1.2029
|10000.00
|9556270.00
|7363
|2006.02.06 10:56
|sell
|3682
|100.00
|1.1999
|1.2016
|1.1989
|7364
|2006.02.06 11:07
|t/p
|3682
|100.00
|1.1989
|1.2016
|1.1989
|10000.00
|9566270.00
|7365
|2006.02.06 11:10
|sell
|3683
|100.00
|1.1993
|1.2010
|1.1983
|7366
|2006.02.06 11:16
|t/p
|3683
|100.00
|1.1983
|1.2010
|1.1983
|10000.00
|9576270.00
|7367
|2006.02.06 11:51
|sell
|3684
|100.00
|1.1983
|1.2000
|1.1973
|7368
|2006.02.06 13:18
|t/p
|3684
|100.00
|1.1973
|1.2000
|1.1973
|10000.00
|9586270.00
|7369
|2006.02.06 14:51
|sell
|3685
|100.00
|1.1980
|1.1997
|1.1970
|7370
|2006.02.06 17:02
|t/p
|3685
|100.00
|1.1970
|1.1997
|1.1970
|10000.00
|9596270.00
|7371
|2006.02.06 17:03
|sell
|3686
|100.00
|1.1972
|1.1989
|1.1962
|7372
|2006.02.06 17:04
|t/p
|3686
|100.00
|1.1962
|1.1989
|1.1962
|10000.00
|9606270.00
|7373
|2006.02.06 17:04
|sell
|3687
|100.00
|1.1972
|1.1989
|1.1962
|7374
|2006.02.06 17:04
|t/p
|3687
|100.00
|1.1962
|1.1989
|1.1962
|10000.00
|9616270.00
|7375
|2006.02.06 17:04
|sell
|3688
|100.00
|1.1972
|1.1989
|1.1962
|7376
|2006.02.06 17:04
|t/p
|3688
|100.00
|1.1962
|1.1989
|1.1962
|10000.00
|9626270.00
|7377
|2006.02.06 17:04
|sell
|3689
|100.00
|1.1972
|1.1989
|1.1962
|7378
|2006.02.06 17:04
|t/p
|3689
|100.00
|1.1962
|1.1989
|1.1962
|10000.00
|9636270.00
|7379
|2006.02.06 17:04
|sell
|3690
|100.00
|1.1972
|1.1989
|1.1962
|7380
|2006.02.06 17:04
|t/p
|3690
|100.00
|1.1962
|1.1989
|1.1962
|10000.00
|9646270.00
|7381
|2006.02.06 17:04
|sell
|3691
|100.00
|1.1972
|1.1989
|1.1962
|7382
|2006.02.06 17:12
|t/p
|3691
|100.00
|1.1962
|1.1989
|1.1962
|10000.00
|9656270.00
|7383
|2006.02.06 17:42
|sell
|3692
|100.00
|1.1962
|1.1979
|1.1952
|7384
|2006.02.06 18:23
|t/p
|3692
|100.00
|1.1952
|1.1979
|1.1952
|10000.00
|9666270.00
|7385
|2006.02.06 20:06
|sell
|3693
|100.00
|1.1968
|1.1985
|1.1958
|7386
|2006.02.07 01:36
|t/p
|3693
|100.00
|1.1958
|1.1985
|1.1958
|10000.00
|9676270.00
|7387
|2006.02.07 04:15
|sell
|3694
|100.00
|1.1974
|1.1991
|1.1964
|7388
|2006.02.07 07:52
|s/l
|3694
|100.00
|1.1991
|1.1991
|1.1964
|-17000.00
|9659270.00
|7389
|2006.02.07 08:34
|sell
|3695
|100.00
|1.1990
|1.2007
|1.1980
|7390
|2006.02.07 09:36
|s/l
|3695
|100.00
|1.2007
|1.2007
|1.1980
|-17000.00
|9642270.00
|7391
|2006.02.07 10:39
|sell
|3696
|100.00
|1.2001
|1.2018
|1.1991
|7392
|2006.02.07 11:15
|t/p
|3696
|100.00
|1.1991
|1.2018
|1.1991
|10000.00
|9652270.00
|7393
|2006.02.07 11:48
|sell
|3697
|100.00
|1.1992
|1.2009
|1.1982
|7394
|2006.02.07 12:00
|t/p
|3697
|100.00
|1.1982
|1.2009
|1.1982
|10000.00
|9662270.00
|7395
|2006.02.07 12:01
|sell
|3698
|100.00
|1.1986
|1.2003
|1.1976
|7396
|2006.02.07 12:10
|t/p
|3698
|100.00
|1.1976
|1.2003
|1.1976
|10000.00
|9672270.00
|7397
|2006.02.07 14:15
|sell
|3699
|100.00
|1.1986
|1.2003
|1.1976
|7398
|2006.02.07 15:01
|t/p
|3699
|100.00
|1.1976
|1.2003
|1.1976
|10000.00
|9682270.00
|7399
|2006.02.07 15:05
|sell
|3700
|100.00
|1.1978
|1.1995
|1.1968
|7400
|2006.02.07 15:15
|t/p
|3700
|100.00
|1.1968
|1.1995
|1.1968
|10000.00
|9692270.00
|7401
|2006.02.07 15:32
|sell
|3701
|100.00
|1.1967
|1.1984
|1.1957
|7402
|2006.02.07 15:41
|t/p
|3701
|100.00
|1.1957
|1.1984
|1.1957
|10000.00
|9702270.00
|7403
|2006.02.07 15:41
|sell
|3702
|100.00
|1.1966
|1.1983
|1.1956
|7404
|2006.02.07 15:41
|t/p
|3702
|100.00
|1.1956
|1.1983
|1.1956
|10000.00
|9712270.00
|7405
|2006.02.07 15:42
|sell
|3703
|100.00
|1.1966
|1.1983
|1.1956
|7406
|2006.02.07 15:42
|t/p
|3703
|100.00
|1.1956
|1.1983
|1.1956
|10000.00
|9722270.00
|7407
|2006.02.07 15:46
|sell
|3704
|100.00
|1.1965
|1.1982
|1.1955
|7408
|2006.02.07 15:55
|t/p
|3704
|100.00
|1.1955
|1.1982
|1.1955
|10000.00
|9732270.00
|7409
|2006.02.07 16:08
|buy
|3705
|100.00
|1.1949
|1.1932
|1.1959
|7410
|2006.02.07 16:12
|t/p
|3705
|100.00
|1.1959
|1.1932
|1.1959
|10000.00
|9742270.00
|7411
|2006.02.07 16:12
|buy
|3706
|100.00
|1.1945
|1.1928
|1.1955
|7412
|2006.02.07 16:12
|t/p
|3706
|100.00
|1.1955
|1.1928
|1.1955
|10000.00
|9752270.00
|7413
|2006.02.07 16:13
|buy
|3707
|100.00
|1.1945
|1.1928
|1.1955
|7414
|2006.02.07 16:13
|t/p
|3707
|100.00
|1.1955
|1.1928
|1.1955
|10000.00
|9762270.00
|7415
|2006.02.07 16:42
|sell
|3708
|100.00
|1.1966
|1.1983
|1.1956
|7416
|2006.02.07 17:53
|s/l
|3708
|100.00
|1.1983
|1.1983
|1.1956
|-17000.00
|9745270.00
|7417
|2006.02.08 05:46
|sell
|3709
|100.00
|1.1975
|1.1992
|1.1965
|7418
|2006.02.08 06:56
|s/l
|3709
|100.00
|1.1992
|1.1992
|1.1965
|-17000.00
|9728270.00
|7419
|2006.02.08 08:19
|sell
|3710
|100.00
|1.1975
|1.1992
|1.1965
|7420
|2006.02.08 12:05
|t/p
|3710
|100.00
|1.1965
|1.1992
|1.1965
|10000.00
|9738270.00
|7421
|2006.02.08 12:05
|sell
|3711
|100.00
|1.1968
|1.1985
|1.1958
|7422
|2006.02.08 12:19
|t/p
|3711
|100.00
|1.1958
|1.1985
|1.1958
|10000.00
|9748270.00
|7423
|2006.02.08 14:39
|sell
|3712
|100.00
|1.1963
|1.1980
|1.1953
|7424
|2006.02.08 15:17
|t/p
|3712
|100.00
|1.1953
|1.1980
|1.1953
|10000.00
|9758270.00
|7425
|2006.02.08 15:20
|sell
|3713
|100.00
|1.1959
|1.1976
|1.1949
|7426
|2006.02.08 15:45
|t/p
|3713
|100.00
|1.1949
|1.1976
|1.1949
|10000.00
|9768270.00
|7427
|2006.02.08 16:01
|sell
|3714
|100.00
|1.1953
|1.1970
|1.1943
|7428
|2006.02.08 16:01
|t/p
|3714
|100.00
|1.1943
|1.1970
|1.1943
|10000.00
|9778270.00
|7429
|2006.02.08 16:01
|sell
|3715
|100.00
|1.1953
|1.1970
|1.1943
|7430
|2006.02.08 16:01
|t/p
|3715
|100.00
|1.1943
|1.1970
|1.1943
|10000.00
|9788270.00
|7431
|2006.02.08 16:02
|sell
|3716
|100.00
|1.1953
|1.1970
|1.1943
|7432
|2006.02.08 16:02
|t/p
|3716
|100.00
|1.1943
|1.1970
|1.1943
|10000.00
|9798270.00
|7433
|2006.02.08 16:02
|sell
|3717
|100.00
|1.1953
|1.1970
|1.1943
|7434
|2006.02.08 16:02
|t/p
|3717
|100.00
|1.1943
|1.1970
|1.1943
|10000.00
|9808270.00
|7435
|2006.02.08 16:02
|sell
|3718
|100.00
|1.1953
|1.1970
|1.1943
|7436
|2006.02.08 16:02
|t/p
|3718
|100.00
|1.1943
|1.1970
|1.1943
|10000.00
|9818270.00
|7437
|2006.02.08 16:02
|sell
|3719
|100.00
|1.1953
|1.1970
|1.1943
|7438
|2006.02.08 16:03
|t/p
|3719
|100.00
|1.1943
|1.1970
|1.1943
|10000.00
|9828270.00
|7439
|2006.02.08 16:03
|sell
|3720
|100.00
|1.1953
|1.1970
|1.1943
|7440
|2006.02.08 16:03
|t/p
|3720
|100.00
|1.1943
|1.1970
|1.1943
|10000.00
|9838270.00
|7441
|2006.02.08 17:15
|sell
|3721
|100.00
|1.1937
|1.1954
|1.1927
|7442
|2006.02.08 17:46
|s/l
|3721
|100.00
|1.1954
|1.1954
|1.1927
|-17000.00
|9821270.00
|7443
|2006.02.09 01:06
|sell
|3722
|100.00
|1.1988
|1.2005
|1.1978
|7444
|2006.02.09 01:12
|t/p
|3722
|100.00
|1.1978
|1.2005
|1.1978
|10000.00
|9831270.00
|7445
|2006.02.09 01:13
|sell
|3723
|100.00
|1.1994
|1.2011
|1.1984
|7446
|2006.02.09 01:13
|t/p
|3723
|100.00
|1.1984
|1.2011
|1.1984
|10000.00
|9841270.00
|7447
|2006.02.09 05:45
|sell
|3724
|100.00
|1.1984
|1.2001
|1.1974
|7448
|2006.02.09 06:30
|t/p
|3724
|100.00
|1.1974
|1.2001
|1.1974
|10000.00
|9851270.00
|7449
|2006.02.09 06:38
|sell
|3725
|100.00
|1.1978
|1.1995
|1.1968
|7450
|2006.02.09 07:06
|s/l
|3725
|100.00
|1.1995
|1.1995
|1.1968
|-17000.00
|9834270.00
|7451
|2006.02.09 07:18
|sell
|3726
|100.00
|1.1987
|1.2004
|1.1977
|7452
|2006.02.09 08:05
|t/p
|3726
|100.00
|1.1977
|1.2004
|1.1977
|10000.00
|9844270.00
|7453
|2006.02.09 09:40
|sell
|3727
|100.00
|1.1978
|1.1995
|1.1968
|7454
|2006.02.09 11:51
|s/l
|3727
|100.00
|1.1995
|1.1995
|1.1968
|-17000.00
|9827270.00
|7455
|2006.02.09 14:56
|sell
|3728
|100.00
|1.1985
|1.2002
|1.1975
|7456
|2006.02.09 15:01
|t/p
|3728
|100.00
|1.1975
|1.2002
|1.1975
|10000.00
|9837270.00
|7457
|2006.02.09 15:08
|sell
|3729
|100.00
|1.1973
|1.1990
|1.1963
|7458
|2006.02.09 15:12
|t/p
|3729
|100.00
|1.1963
|1.1990
|1.1963
|10000.00
|9847270.00
|7459
|2006.02.09 15:12
|sell
|3730
|100.00
|1.1973
|1.1990
|1.1963
|7460
|2006.02.09 15:12
|t/p
|3730
|100.00
|1.1963
|1.1990
|1.1963
|10000.00
|9857270.00
|7461
|2006.02.09 15:13
|sell
|3731
|100.00
|1.1973
|1.1990
|1.1963
|7462
|2006.02.09 15:13
|t/p
|3731
|100.00
|1.1963
|1.1990
|1.1963
|10000.00
|9867270.00
|7463
|2006.02.09 15:13
|sell
|3732
|100.00
|1.1973
|1.1990
|1.1963
|7464
|2006.02.09 15:15
|t/p
|3732
|100.00
|1.1963
|1.1990
|1.1963
|10000.00
|9877270.00
|7465
|2006.02.09 16:46
|sell
|3733
|100.00
|1.1965
|1.1982
|1.1955
|7466
|2006.02.09 17:54
|s/l
|3733
|100.00
|1.1982
|1.1982
|1.1955
|-17000.00
|9860270.00
|7467
|2006.02.09 18:02
|sell
|3734
|100.00
|1.1976
|1.1993
|1.1966
|7468
|2006.02.09 18:16
|t/p
|3734
|100.00
|1.1966
|1.1993
|1.1966
|10000.00
|9870270.00
|7469
|2006.02.10 00:06
|buy
|3735
|100.00
|1.1990
|1.1973
|1.2000
|7470
|2006.02.10 00:38
|s/l
|3735
|100.00
|1.1973
|1.1973
|1.2000
|-17000.00
|9853270.00
|7471
|2006.02.10 06:21
|sell
|3736
|100.00
|1.1990
|1.2007
|1.1980
|7472
|2006.02.10 07:13
|t/p
|3736
|100.00
|1.1980
|1.2007
|1.1980
|10000.00
|9863270.00
|7473
|2006.02.10 07:35
|sell
|3737
|100.00
|1.1986
|1.2003
|1.1976
|7474
|2006.02.10 07:47
|t/p
|3737
|100.00
|1.1976
|1.2003
|1.1976
|10000.00
|9873270.00
|7475
|2006.02.10 08:50
|sell
|3738
|100.00
|1.1966
|1.1983
|1.1956
|7476
|2006.02.10 09:52
|s/l
|3738
|100.00
|1.1983
|1.1983
|1.1956
|-17000.00
|9856270.00
|7477
|2006.02.10 09:52
|sell
|3739
|100.00
|1.1980
|1.1997
|1.1970
|7478
|2006.02.10 12:40
|t/p
|3739
|100.00
|1.1970
|1.1997
|1.1970
|10000.00
|9866270.00
|7479
|2006.02.10 12:40
|sell
|3740
|100.00
|1.1976
|1.1993
|1.1966
|7480
|2006.02.10 12:40
|t/p
|3740
|100.00
|1.1966
|1.1993
|1.1966
|10000.00
|9876270.00
|7481
|2006.02.10 12:41
|sell
|3741
|100.00
|1.1976
|1.1993
|1.1966
|7482
|2006.02.10 13:41
|s/l
|3741
|100.00
|1.1993
|1.1993
|1.1966
|-17000.00
|9859270.00
|7483
|2006.02.10 14:03
|sell
|3742
|100.00
|1.2020
|1.2037
|1.2010
|7484
|2006.02.10 14:35
|t/p
|3742
|100.00
|1.2010
|1.2037
|1.2010
|10000.00
|9869270.00
|7485
|2006.02.10 14:46
|sell
|3743
|100.00
|1.2015
|1.2032
|1.2005
|7486
|2006.02.10 15:16
|t/p
|3743
|100.00
|1.2005
|1.2032
|1.2005
|10000.00
|9879270.00
|7487
|2006.02.10 16:04
|sell
|3744
|100.00
|1.1917
|1.1934
|1.1907
|7488
|2006.02.10 16:48
|s/l
|3744
|100.00
|1.1934
|1.1934
|1.1907
|-17000.00
|9862270.00
|7489
|2006.02.10 17:47
|sell
|3745
|100.00
|1.1924
|1.1941
|1.1914
|7490
|2006.02.10 18:55
|t/p
|3745
|100.00
|1.1914
|1.1941
|1.1914
|10000.00
|9872270.00
|7491
|2006.02.10 19:41
|buy
|3746
|100.00
|1.1915
|1.1898
|1.1925
|7492
|2006.02.10 20:30
|s/l
|3746
|100.00
|1.1898
|1.1898
|1.1925
|-17000.00
|9855270.00
|7493
|2006.02.10 20:35
|sell
|3747
|100.00
|1.1903
|1.1920
|1.1893
|7494
|2006.02.13 00:19
|t/p
|3747
|100.00
|1.1893
|1.1920
|1.1893
|10000.00
|9865270.00
|7495
|2006.02.13 00:43
|sell
|3748
|100.00
|1.1894
|1.1911
|1.1884
|7496
|2006.02.13 06:15
|s/l
|3748
|100.00
|1.1911
|1.1911
|1.1884
|-17000.00
|9848270.00
|7497
|2006.02.13 07:38
|sell
|3749
|100.00
|1.1916
|1.1933
|1.1906
|7498
|2006.02.13 07:55
|t/p
|3749
|100.00
|1.1906
|1.1933
|1.1906
|10000.00
|9858270.00
|7499
|2006.02.13 08:15
|sell
|3750
|100.00
|1.1901
|1.1918
|1.1891
|7500
|2006.02.13 09:18
|t/p
|3750
|100.00
|1.1891
|1.1918
|1.1891
|10000.00
|9868270.00
|7501
|2006.02.13 11:26
|sell
|3751
|100.00
|1.1895
|1.1912
|1.1885
|7502
|2006.02.13 14:23
|t/p
|3751
|100.00
|1.1885
|1.1912
|1.1885
|10000.00
|9878270.00
|7503
|2006.02.13 14:24
|sell
|3752
|100.00
|1.1888
|1.1905
|1.1878
|7504
|2006.02.13 14:52
|s/l
|3752
|100.00
|1.1905
|1.1905
|1.1878
|-17000.00
|9861270.00
|7505
|2006.02.13 16:15
|sell
|3753
|100.00
|1.1907
|1.1924
|1.1897
|7506
|2006.02.14 01:46
|t/p
|3753
|100.00
|1.1897
|1.1924
|1.1897
|10000.00
|9871270.00
|7507
|2006.02.14 03:53
|sell
|3754
|100.00
|1.1907
|1.1924
|1.1897
|7508
|2006.02.14 06:16
|s/l
|3754
|100.00
|1.1924
|1.1924
|1.1897
|-17000.00
|9854270.00
|7509
|2006.02.14 07:55
|sell
|3755
|100.00
|1.1914
|1.1931
|1.1904
|7510
|2006.02.14 11:39
|t/p
|3755
|100.00
|1.1904
|1.1931
|1.1904
|10000.00
|9864270.00
|7511
|2006.02.14 11:45
|sell
|3756
|100.00
|1.1903
|1.1920
|1.1893
|7512
|2006.02.14 13:31
|t/p
|3756
|100.00
|1.1893
|1.1920
|1.1893
|10000.00
|9874270.00
|7513
|2006.02.14 14:10
|sell
|3757
|100.00
|1.1875
|1.1892
|1.1865
|7514
|2006.02.14 14:40
|s/l
|3757
|100.00
|1.1892
|1.1892
|1.1865
|-17000.00
|9857270.00
|7515
|2006.02.14 16:45
|buy
|3758
|100.00
|1.1902
|1.1885
|1.1912
|7516
|2006.02.14 19:36
|t/p
|3758
|100.00
|1.1912
|1.1885
|1.1912
|10000.00
|9867270.00
|7517
|2006.02.15 10:15
|sell
|3759
|100.00
|1.1914
|1.1931
|1.1904
|7518
|2006.02.15 13:48
|s/l
|3759
|100.00
|1.1931
|1.1931
|1.1904
|-17000.00
|9850270.00
|7519
|2006.02.15 14:55
|sell
|3760
|100.00
|1.1936
|1.1953
|1.1926
|7520
|2006.02.15 15:02
|t/p
|3760
|100.00
|1.1926
|1.1953
|1.1926
|10000.00
|9860270.00
|7521
|2006.02.15 15:04
|sell
|3761
|100.00
|1.1940
|1.1957
|1.1930
|7522
|2006.02.15 15:04
|t/p
|3761
|100.00
|1.1930
|1.1957
|1.1930
|10000.00
|9870270.00
|7523
|2006.02.15 15:04
|sell
|3762
|100.00
|1.1932
|1.1949
|1.1922
|7524
|2006.02.15 15:07
|t/p
|3762
|100.00
|1.1922
|1.1949
|1.1922
|10000.00
|9880270.00
|7525
|2006.02.15 15:08
|sell
|3763
|100.00
|1.1932
|1.1949
|1.1922
|7526
|2006.02.15 15:10
|s/l
|3763
|100.00
|1.1949
|1.1949
|1.1922
|-17000.00
|9863270.00
|7527
|2006.02.15 15:10
|sell
|3764
|100.00
|1.1946
|1.1963
|1.1936
|7528
|2006.02.15 15:12
|t/p
|3764
|100.00
|1.1936
|1.1963
|1.1936
|10000.00
|9873270.00
|7529
|2006.02.15 15:12
|sell
|3765
|100.00
|1.1936
|1.1953
|1.1926
|7530
|2006.02.15 15:14
|s/l
|3765
|100.00
|1.1953
|1.1953
|1.1926
|-17000.00
|9856270.00
|7531
|2006.02.15 15:25
|buy
|3766
|100.00
|1.1929
|1.1912
|1.1939
|7532
|2006.02.15 15:27
|t/p
|3766
|100.00
|1.1939
|1.1912
|1.1939
|10000.00
|9866270.00
|7533
|2006.02.15 15:29
|buy
|3767
|100.00
|1.1929
|1.1912
|1.1939
|7534
|2006.02.15 15:29
|t/p
|3767
|100.00
|1.1939
|1.1912
|1.1939
|10000.00
|9876270.00
|7535
|2006.02.15 15:29
|buy
|3768
|100.00
|1.1926
|1.1909
|1.1936
|7536
|2006.02.15 15:29
|t/p
|3768
|100.00
|1.1936
|1.1909
|1.1936
|10000.00
|9886270.00
|7537
|2006.02.15 15:29
|buy
|3769
|100.00
|1.1926
|1.1909
|1.1936
|7538
|2006.02.15 15:34
|s/l
|3769
|100.00
|1.1909
|1.1909
|1.1936
|-17000.00
|9869270.00
|7539
|2006.02.15 16:17
|buy
|3770
|100.00
|1.1896
|1.1879
|1.1906
|7540
|2006.02.15 16:47
|s/l
|3770
|100.00
|1.1879
|1.1879
|1.1906
|-17000.00
|9852270.00
|7541
|2006.02.15 17:33
|sell
|3771
|100.00
|1.1886
|1.1903
|1.1876
|7542
|2006.02.16 08:48
|t/p
|3771
|100.00
|1.1876
|1.1903
|1.1876
|10000.00
|9862270.00
|7543
|2006.02.16 10:11
|sell
|3772
|100.00
|1.1871
|1.1888
|1.1861
|7544
|2006.02.16 11:18
|t/p
|3772
|100.00
|1.1861
|1.1888
|1.1861
|10000.00
|9872270.00
|7545
|2006.02.16 11:39
|sell
|3773
|100.00
|1.1858
|1.1875
|1.1848
|7546
|2006.02.16 12:05
|s/l
|3773
|100.00
|1.1875
|1.1875
|1.1848
|-17000.00
|9855270.00
|7547
|2006.02.16 13:15
|sell
|3774
|100.00
|1.1866
|1.1883
|1.1856
|7548
|2006.02.16 13:53
|s/l
|3774
|100.00
|1.1883
|1.1883
|1.1856
|-17000.00
|9838270.00
|7549
|2006.02.16 15:11
|sell
|3775
|100.00
|1.1874
|1.1891
|1.1864
|7550
|2006.02.16 15:48
|s/l
|3775
|100.00
|1.1891
|1.1891
|1.1864
|-17000.00
|9821270.00
|7551
|2006.02.16 16:51
|sell
|3776
|100.00
|1.1886
|1.1903
|1.1876
|7552
|2006.02.16 17:38
|t/p
|3776
|100.00
|1.1876
|1.1903
|1.1876
|10000.00
|9831270.00
|7553
|2006.02.16 17:52
|sell
|3777
|100.00
|1.1883
|1.1900
|1.1873
|7554
|2006.02.16 20:24
|s/l
|3777
|100.00
|1.1900
|1.1900
|1.1873
|-17000.00
|9814270.00
|7555
|2006.02.16 21:13
|sell
|3778
|100.00
|1.1898
|1.1915
|1.1888
|7556
|2006.02.16 21:34
|s/l
|3778
|100.00
|1.1915
|1.1915
|1.1888
|-17000.00
|9797270.00
|7557
|2006.02.16 22:56
|sell
|3779
|100.00
|1.1906
|1.1923
|1.1896
|7558
|2006.02.17 01:19
|t/p
|3779
|100.00
|1.1896
|1.1923
|1.1896
|10000.00
|9807270.00
|7559
|2006.02.17 06:27
|sell
|3780
|100.00
|1.1892
|1.1909
|1.1882
|7560
|2006.02.17 08:02
|t/p
|3780
|100.00
|1.1882
|1.1909
|1.1882
|10000.00
|9817270.00
|7561
|2006.02.17 08:27
|sell
|3781
|100.00
|1.1886
|1.1903
|1.1876
|7562
|2006.02.17 09:03
|t/p
|3781
|100.00
|1.1876
|1.1903
|1.1876
|10000.00
|9827270.00
|7563
|2006.02.17 10:10
|buy
|3782
|100.00
|1.1886
|1.1869
|1.1896
|7564
|2006.02.17 12:05
|s/l
|3782
|100.00
|1.1869
|1.1869
|1.1896
|-17000.00
|9810270.00
|7565
|2006.02.17 12:06
|sell
|3783
|100.00
|1.1874
|1.1891
|1.1864
|7566
|2006.02.17 13:32
|t/p
|3783
|100.00
|1.1864
|1.1891
|1.1864
|10000.00
|9820270.00
|7567
|2006.02.17 15:55
|buy
|3784
|100.00
|1.1919
|1.1902
|1.1929
|7568
|2006.02.17 15:58
|t/p
|3784
|100.00
|1.1929
|1.1902
|1.1929
|10000.00
|9830270.00
|7569
|2006.02.17 16:45
|sell
|3785
|100.00
|1.1926
|1.1943
|1.1916
|7570
|2006.02.17 16:45
|t/p
|3785
|100.00
|1.1916
|1.1943
|1.1916
|10000.00
|9840270.00
|7571
|2006.02.17 16:47
|sell
|3786
|100.00
|1.1929
|1.1946
|1.1919
|7572
|2006.02.17 16:47
|t/p
|3786
|100.00
|1.1919
|1.1946
|1.1919
|10000.00
|9850270.00
|7573
|2006.02.17 17:18
|buy
|3787
|100.00
|1.1904
|1.1887
|1.1914
|7574
|2006.02.17 17:21
|s/l
|3787
|100.00
|1.1887
|1.1887
|1.1914
|-17000.00
|9833270.00
|7575
|2006.02.17 17:33
|buy
|3788
|100.00
|1.1878
|1.1861
|1.1888
|7576
|2006.02.17 17:34
|t/p
|3788
|100.00
|1.1888
|1.1861
|1.1888
|10000.00
|9843270.00
|7577
|2006.02.20 00:57
|buy
|3789
|100.00
|1.1942
|1.1925
|1.1952
|7578
|2006.02.20 00:59
|t/p
|3789
|100.00
|1.1952
|1.1925
|1.1952
|10000.00
|9853270.00
|7579
|2006.02.20 04:46
|sell
|3790
|100.00
|1.1973
|1.1990
|1.1963
|7580
|2006.02.20 07:23
|t/p
|3790
|100.00
|1.1963
|1.1990
|1.1963
|10000.00
|9863270.00
|7581
|2006.02.20 07:56
|buy
|3791
|100.00
|1.1958
|1.1941
|1.1968
|7582
|2006.02.20 08:36
|s/l
|3791
|100.00
|1.1941
|1.1941
|1.1968
|-17000.00
|9846270.00
|7583
|2006.02.21 00:55
|sell
|3792
|100.00
|1.1934
|1.1951
|1.1924
|7584
|2006.02.21 02:36
|t/p
|3792
|100.00
|1.1924
|1.1951
|1.1924
|10000.00
|9856270.00
|7585
|2006.02.21 03:20
|sell
|3793
|100.00
|1.1925
|1.1942
|1.1915
|7586
|2006.02.21 07:28
|t/p
|3793
|100.00
|1.1915
|1.1942
|1.1915
|10000.00
|9866270.00
|7587
|2006.02.21 07:44
|sell
|3794
|100.00
|1.1916
|1.1933
|1.1906
|7588
|2006.02.21 12:03
|t/p
|3794
|100.00
|1.1906
|1.1933
|1.1906
|10000.00
|9876270.00
|7589
|2006.02.21 13:46
|sell
|3795
|100.00
|1.1909
|1.1926
|1.1899
|7590
|2006.02.21 15:08
|t/p
|3795
|100.00
|1.1899
|1.1926
|1.1899
|10000.00
|9886270.00
|7591
|2006.02.21 15:12
|sell
|3796
|100.00
|1.1907
|1.1924
|1.1897
|7592
|2006.02.21 15:43
|t/p
|3796
|100.00
|1.1897
|1.1924
|1.1897
|10000.00
|9896270.00
|7593
|2006.02.21 15:45
|sell
|3797
|100.00
|1.1899
|1.1916
|1.1889
|7594
|2006.02.21 16:48
|s/l
|3797
|100.00
|1.1916
|1.1916
|1.1889
|-17000.00
|9879270.00
|7595
|2006.02.21 19:01
|buy
|3798
|100.00
|1.1917
|1.1900
|1.1927
|7596
|2006.02.21 19:02
|t/p
|3798
|100.00
|1.1927
|1.1900
|1.1927
|10000.00
|9889270.00
|7597
|2006.02.21 19:02
|sell
|3799
|100.00
|1.1927
|1.1944
|1.1917
|7598
|2006.02.21 20:58
|t/p
|3799
|100.00
|1.1917
|1.1944
|1.1917
|10000.00
|9899270.00
|7599
|2006.02.22 10:50
|sell
|3800
|100.00
|1.1879
|1.1896
|1.1869
|7600
|2006.02.22 11:10
|s/l
|3800
|100.00
|1.1896
|1.1896
|1.1869
|-17000.00
|9882270.00
|7601
|2006.02.22 13:03
|sell
|3801
|100.00
|1.1886
|1.1903
|1.1876
|7602
|2006.02.22 13:19
|t/p
|3801
|100.00
|1.1876
|1.1903
|1.1876
|10000.00
|9892270.00
|7603
|2006.02.22 13:33
|buy
|3802
|100.00
|1.1867
|1.1850
|1.1877
|7604
|2006.02.22 13:35
|t/p
|3802
|100.00
|1.1877
|1.1850
|1.1877
|10000.00
|9902270.00
|7605
|2006.02.22 14:07
|sell
|3803
|100.00
|1.1888
|1.1905
|1.1878
|7606
|2006.02.22 16:30
|s/l
|3803
|100.00
|1.1905
|1.1905
|1.1878
|-17000.00
|9885270.00
|7607
|2006.02.22 17:12
|sell
|3804
|100.00
|1.1911
|1.1928
|1.1901
|7608
|2006.02.22 19:20
|t/p
|3804
|100.00
|1.1901
|1.1928
|1.1901
|10000.00
|9895270.00
|7609
|2006.02.23 13:33
|sell
|3805
|100.00
|1.1959
|1.1976
|1.1949
|7610
|2006.02.23 13:35
|t/p
|3805
|100.00
|1.1949
|1.1976
|1.1949
|10000.00
|9905270.00
|7611
|2006.02.23 14:20
|buy
|3806
|100.00
|1.1953
|1.1936
|1.1963
|7612
|2006.02.23 14:30
|s/l
|3806
|100.00
|1.1936
|1.1936
|1.1963
|-17000.00
|9888270.00
|7613
|2006.02.23 14:31
|sell
|3807
|100.00
|1.1946
|1.1963
|1.1936
|7614
|2006.02.23 14:47
|t/p
|3807
|100.00
|1.1936
|1.1963
|1.1936
|10000.00
|9898270.00
|7615
|2006.02.23 15:10
|sell
|3808
|100.00
|1.1925
|1.1942
|1.1915
|7616
|2006.02.23 15:21
|t/p
|3808
|100.00
|1.1915
|1.1942
|1.1915
|10000.00
|9908270.00
|7617
|2006.02.23 15:43
|buy
|3809
|100.00
|1.1910
|1.1893
|1.1920
|7618
|2006.02.23 15:45
|t/p
|3809
|100.00
|1.1920
|1.1893
|1.1920
|10000.00
|9918270.00
|7619
|2006.02.23 16:20
|buy
|3810
|100.00
|1.1917
|1.1900
|1.1927
|7620
|2006.02.23 16:37
|t/p
|3810
|100.00
|1.1927
|1.1900
|1.1927
|10000.00
|9928270.00
|7621
|2006.02.23 17:27
|buy
|3811
|100.00
|1.1920
|1.1903
|1.1930
|7622
|2006.02.23 17:33
|t/p
|3811
|100.00
|1.1930
|1.1903
|1.1930
|10000.00
|9938270.00
|7623
|2006.02.23 19:27
|sell
|3812
|100.00
|1.1932
|1.1949
|1.1922
|7624
|2006.02.23 20:18
|t/p
|3812
|100.00
|1.1922
|1.1949
|1.1922
|10000.00
|9948270.00
|7625
|2006.02.23 20:29
|buy
|3813
|100.00
|1.1920
|1.1903
|1.1930
|7626
|2006.02.24 00:27
|t/p
|3813
|100.00
|1.1930
|1.1903
|1.1930
|10000.00
|9958270.00
|7627
|2006.02.24 00:55
|buy
|3814
|100.00
|1.1926
|1.1909
|1.1936
|7628
|2006.02.24 08:07
|s/l
|3814
|100.00
|1.1909
|1.1909
|1.1936
|-17000.00
|9941270.00
|7629
|2006.02.24 08:40
|sell
|3815
|100.00
|1.1900
|1.1917
|1.1890
|7630
|2006.02.24 10:53
|t/p
|3815
|100.00
|1.1890
|1.1917
|1.1890
|10000.00
|9951270.00
|7631
|2006.02.24 12:25
|sell
|3816
|100.00
|1.1902
|1.1919
|1.1892
|7632
|2006.02.24 13:32
|s/l
|3816
|100.00
|1.1919
|1.1919
|1.1892
|-17000.00
|9934270.00
|7633
|2006.02.24 13:47
|buy
|3817
|100.00
|1.1896
|1.1879
|1.1906
|7634
|2006.02.24 15:12
|t/p
|3817
|100.00
|1.1906
|1.1879
|1.1906
|10000.00
|9944270.00
|7635
|2006.02.24 15:15
|buy
|3818
|100.00
|1.1897
|1.1880
|1.1907
|7636
|2006.02.24 15:38
|s/l
|3818
|100.00
|1.1880
|1.1880
|1.1907
|-17000.00
|9927270.00
|7637
|2006.02.24 16:40
|sell
|3819
|100.00
|1.1882
|1.1899
|1.1872
|7638
|2006.02.24 19:26
|t/p
|3819
|100.00
|1.1872
|1.1899
|1.1872
|10000.00
|9937270.00
|7639
|2006.02.26 22:45
|sell
|3820
|100.00
|1.1872
|1.1889
|1.1862
|7640
|2006.02.26 23:12
|t/p
|3820
|100.00
|1.1862
|1.1889
|1.1862
|10000.00
|9947270.00
|7641
|2006.02.26 23:35
|sell
|3821
|100.00
|1.1843
|1.1860
|1.1833
|7642
|2006.02.27 00:43
|t/p
|3821
|100.00
|1.1833
|1.1860
|1.1833
|10000.00
|9957270.00
|7643
|2006.02.27 00:55
|sell
|3822
|100.00
|1.1845
|1.1862
|1.1835
|7644
|2006.02.27 00:55
|t/p
|3822
|100.00
|1.1835
|1.1862
|1.1835
|10000.00
|9967270.00
|7645
|2006.02.27 00:55
|sell
|3823
|100.00
|1.1845
|1.1862
|1.1835
|7646
|2006.02.27 00:55
|t/p
|3823
|100.00
|1.1835
|1.1862
|1.1835
|10000.00
|9977270.00
|7647
|2006.02.27 00:55
|sell
|3824
|100.00
|1.1845
|1.1862
|1.1835
|7648
|2006.02.27 00:55
|t/p
|3824
|100.00
|1.1835
|1.1862
|1.1835
|10000.00
|9987270.00
|7649
|2006.02.27 00:55
|sell
|3825
|100.00
|1.1845
|1.1862
|1.1835
|7650
|2006.02.27 00:55
|t/p
|3825
|100.00
|1.1835
|1.1862
|1.1835
|10000.00
|9997270.00
|7651
|2006.02.27 00:59
|sell
|3826
|100.00
|1.1840
|1.1857
|1.1830
|7652
|2006.02.27 01:53
|s/l
|3826
|100.00
|1.1857
|1.1857
|1.1830
|-17000.00
|9980270.00
|7653
|2006.02.27 04:40
|sell
|3827
|100.00
|1.1871
|1.1888
|1.1861
|7654
|2006.02.27 06:21
|t/p
|3827
|100.00
|1.1861
|1.1888
|1.1861
|10000.00
|9990270.00
|7655
|2006.02.27 06:52
|buy
|3828
|100.00
|1.1857
|1.1840
|1.1867
|7656
|2006.02.27 08:15
|s/l
|3828
|100.00
|1.1840
|1.1840
|1.1867
|-17000.00
|9973270.00
|7657
|2006.02.27 09:18
|sell
|3829
|100.00
|1.1850
|1.1867
|1.1840
|7658
|2006.02.27 12:50
|s/l
|3829
|100.00
|1.1867
|1.1867
|1.1840
|-17000.00
|9956270.00
|7659
|2006.02.27 14:15
|sell
|3830
|100.00
|1.1850
|1.1867
|1.1840
|7660
|2006.02.27 15:40
|s/l
|3830
|100.00
|1.1867
|1.1867
|1.1840
|-17000.00
|9939270.00
|7661
|2006.02.27 16:26
|sell
|3831
|100.00
|1.1858
|1.1875
|1.1848
|7662
|2006.02.27 16:40
|s/l
|3831
|100.00
|1.1875
|1.1875
|1.1848
|-17000.00
|9922270.00
|7663
|2006.02.27 17:12
|sell
|3832
|100.00
|1.1859
|1.1876
|1.1849
|7664
|2006.02.27 17:33
|t/p
|3832
|100.00
|1.1849
|1.1876
|1.1849
|10000.00
|9932270.00
|7665
|2006.02.28 03:16
|sell
|3833
|100.00
|1.1858
|1.1875
|1.1848
|7666
|2006.02.28 07:33
|t/p
|3833
|100.00
|1.1848
|1.1875
|1.1848
|10000.00
|9942270.00
|7667
|2006.02.28 07:40
|sell
|3834
|100.00
|1.1853
|1.1870
|1.1843
|7668
|2006.02.28 08:41
|s/l
|3834
|100.00
|1.1870
|1.1870
|1.1843
|-17000.00
|9925270.00
|7669
|2006.02.28 11:50
|buy
|3835
|100.00
|1.1887
|1.1870
|1.1897
|7670
|2006.02.28 15:00
|t/p
|3835
|100.00
|1.1897
|1.1870
|1.1897
|10000.00
|9935270.00
|7671
|2006.02.28 15:35
|buy
|3836
|100.00
|1.1926
|1.1909
|1.1936
|7672
|2006.02.28 16:05
|s/l
|3836
|100.00
|1.1909
|1.1909
|1.1936
|-17000.00
|9918270.00
|7673
|2006.02.28 16:11
|sell
|3837
|100.00
|1.1925
|1.1942
|1.1915
|7674
|2006.02.28 18:52
|s/l
|3837
|100.00
|1.1942
|1.1942
|1.1915
|-17000.00
|9901270.00
|7675
|2006.02.28 23:52
|buy
|3838
|100.00
|1.1929
|1.1912
|1.1939
|7676
|2006.03.01 00:20
|t/p
|3838
|100.00
|1.1939
|1.1912
|1.1939
|10000.00
|9911270.00
|7677
|2006.03.01 00:50
|buy
|3839
|100.00
|1.1944
|1.1927
|1.1954
|7678
|2006.03.01 13:05
|t/p
|3839
|100.00
|1.1954
|1.1927
|1.1954
|10000.00
|9921270.00
|7679
|2006.03.01 14:13
|sell
|3840
|100.00
|1.1966
|1.1983
|1.1956
|7680
|2006.03.01 14:53
|t/p
|3840
|100.00
|1.1956
|1.1983
|1.1956
|10000.00
|9931270.00
|7681
|2006.03.01 17:04
|sell
|3841
|100.00
|1.1900
|1.1917
|1.1890
|7682
|2006.03.01 17:30
|s/l
|3841
|100.00
|1.1917
|1.1917
|1.1890
|-17000.00
|9914270.00
|7683
|2006.03.01 19:06
|sell
|3842
|100.00
|1.1918
|1.1935
|1.1908
|7684
|2006.03.02 06:53
|s/l
|3842
|100.00
|1.1935
|1.1935
|1.1908
|-17000.00
|9897270.00
|7685
|2006.03.02 14:02
|sell
|3843
|100.00
|1.1942
|1.1959
|1.1932
|7686
|2006.03.02 14:40
|s/l
|3843
|100.00
|1.1959
|1.1959
|1.1932
|-17000.00
|9880270.00
|7687
|2006.03.02 15:50
|buy
|3844
|100.00
|1.1989
|1.1972
|1.1999
|7688
|2006.03.02 16:20
|t/p
|3844
|100.00
|1.1999
|1.1972
|1.1999
|10000.00
|9890270.00
|7689
|2006.03.02 16:38
|sell
|3845
|100.00
|1.2010
|1.2027
|1.2000
|7690
|2006.03.02 16:55
|t/p
|3845
|100.00
|1.2000
|1.2027
|1.2000
|10000.00
|9900270.00
|7691
|2006.03.02 17:50
|sell
|3846
|100.00
|1.2018
|1.2035
|1.2008
|7692
|2006.03.02 19:21
|s/l
|3846
|100.00
|1.2035
|1.2035
|1.2008
|-17000.00
|9883270.00
|7693
|2006.03.03 14:57
|sell
|3847
|100.00
|1.2050
|1.2067
|1.2040
|7694
|2006.03.03 15:00
|t/p
|3847
|100.00
|1.2040
|1.2067
|1.2040
|10000.00
|9893270.00
|7695
|2006.03.03 15:55
|buy
|3848
|100.00
|1.2013
|1.1996
|1.2023
|7696
|2006.03.03 16:01
|t/p
|3848
|100.00
|1.2023
|1.1996
|1.2023
|10000.00
|9903270.00
|7697
|2006.03.03 16:42
|sell
|3849
|100.00
|1.2031
|1.2048
|1.2021
|7698
|2006.03.03 17:37
|t/p
|3849
|100.00
|1.2021
|1.2048
|1.2021
|10000.00
|9913270.00
|7699
|2006.03.03 17:56
|sell
|3850
|100.00
|1.2027
|1.2044
|1.2017
|7700
|2006.03.03 20:14
|s/l
|3850
|100.00
|1.2044
|1.2044
|1.2017
|-17000.00
|9896270.00
|7701
|2006.03.06 00:10
|buy
|3851
|100.00
|1.2081
|1.2064
|1.2091
|7702
|2006.03.06 04:48
|s/l
|3851
|100.00
|1.2064
|1.2064
|1.2091
|-17000.00
|9879270.00
|7703
|2006.03.06 13:50
|sell
|3852
|100.00
|1.2021
|1.2038
|1.2011
|7704
|2006.03.06 14:58
|s/l
|3852
|100.00
|1.2038
|1.2038
|1.2011
|-17000.00
|9862270.00
|7705
|2006.03.06 16:25
|buy
|3853
|100.00
|1.2008
|1.1991
|1.2018
|7706
|2006.03.06 19:57
|t/p
|3853
|100.00
|1.2018
|1.1991
|1.2018
|10000.00
|9872270.00
|7707
|2006.03.06 19:57
|sell
|3854
|100.00
|1.2018
|1.2035
|1.2008
|7708
|2006.03.06 23:42
|t/p
|3854
|100.00
|1.2008
|1.2035
|1.2008
|10000.00
|9882270.00
|7709
|2006.03.06 23:45
|sell
|3855
|100.00
|1.2009
|1.2026
|1.1999
|7710
|2006.03.07 00:48
|t/p
|3855
|100.00
|1.1999
|1.2026
|1.1999
|10000.00
|9892270.00
|7711
|2006.03.07 09:35
|sell
|3856
|100.00
|1.1924
|1.1941
|1.1914
|7712
|2006.03.07 10:37
|t/p
|3856
|100.00
|1.1914
|1.1941
|1.1914
|10000.00
|9902270.00
|7713
|2006.03.07 14:25
|sell
|3857
|100.00
|1.1905
|1.1922
|1.1895
|7714
|2006.03.07 15:05
|t/p
|3857
|100.00
|1.1895
|1.1922
|1.1895
|10000.00
|9912270.00
|7715
|2006.03.07 15:05
|sell
|3858
|100.00
|1.1899
|1.1916
|1.1889
|7716
|2006.03.07 15:37
|t/p
|3858
|100.00
|1.1889
|1.1916
|1.1889
|10000.00
|9922270.00
|7717
|2006.03.07 16:15
|sell
|3859
|100.00
|1.1886
|1.1903
|1.1876
|7718
|2006.03.07 18:58
|t/p
|3859
|100.00
|1.1876
|1.1903
|1.1876
|10000.00
|9932270.00
|7719
|2006.03.08 14:25
|sell
|3860
|100.00
|1.1908
|1.1925
|1.1898
|7720
|2006.03.08 15:07
|s/l
|3860
|100.00
|1.1925
|1.1925
|1.1898
|-17000.00
|9915270.00
|7721
|2006.03.08 15:51
|sell
|3861
|100.00
|1.1926
|1.1943
|1.1916
|7722
|2006.03.08 16:00
|t/p
|3861
|100.00
|1.1916
|1.1943
|1.1916
|10000.00
|9925270.00
|7723
|2006.03.08 17:45
|sell
|3862
|100.00
|1.1930
|1.1947
|1.1920
|7724
|2006.03.08 18:21
|t/p
|3862
|100.00
|1.1920
|1.1947
|1.1920
|10000.00
|9935270.00
|7725
|2006.03.09 01:28
|sell
|3863
|100.00
|1.1937
|1.1954
|1.1927
|7726
|2006.03.09 01:43
|t/p
|3863
|100.00
|1.1927
|1.1954
|1.1927
|10000.00
|9945270.00
|7727
|2006.03.09 05:01
|sell
|3864
|100.00
|1.1951
|1.1968
|1.1941
|7728
|2006.03.09 05:15
|t/p
|3864
|100.00
|1.1941
|1.1968
|1.1941
|10000.00
|9955270.00
|7729
|2006.03.09 05:47
|sell
|3865
|100.00
|1.1941
|1.1958
|1.1931
|7730
|2006.03.09 05:51
|t/p
|3865
|100.00
|1.1931
|1.1958
|1.1931
|10000.00
|9965270.00
|7731
|2006.03.09 07:12
|sell
|3866
|100.00
|1.1929
|1.1946
|1.1919
|7732
|2006.03.09 07:53
|s/l
|3866
|100.00
|1.1946
|1.1946
|1.1919
|-17000.00
|9948270.00
|7733
|2006.03.09 13:51
|buy
|3867
|100.00
|1.1917
|1.1900
|1.1927
|7734
|2006.03.09 14:12
|t/p
|3867
|100.00
|1.1927
|1.1900
|1.1927
|10000.00
|9958270.00
|7735
|2006.03.10 13:38
|sell
|3868
|100.00
|1.1922
|1.1939
|1.1912
|7736
|2006.03.10 13:38
|t/p
|3868
|100.00
|1.1912
|1.1939
|1.1912
|10000.00
|9968270.00
|7737
|2006.03.10 13:39
|sell
|3869
|100.00
|1.1922
|1.1939
|1.1912
|7738
|2006.03.10 13:43
|t/p
|3869
|100.00
|1.1912
|1.1939
|1.1912
|10000.00
|9978270.00
|7739
|2006.03.10 14:36
|sell
|3870
|100.00
|1.1871
|1.1888
|1.1861
|7740
|2006.03.10 15:05
|s/l
|3870
|100.00
|1.1888
|1.1888
|1.1861
|-17000.00
|9961270.00
|7741
|2006.03.10 15:25
|buy
|3871
|100.00
|1.1873
|1.1856
|1.1883
|7742
|2006.03.10 15:50
|t/p
|3871
|100.00
|1.1883
|1.1856
|1.1883
|10000.00
|9971270.00
|7743
|2006.03.10 16:46
|sell
|3872
|100.00
|1.1891
|1.1908
|1.1881
|7744
|2006.03.10 19:20
|s/l
|3872
|100.00
|1.1908
|1.1908
|1.1881
|-17000.00
|9954270.00
|7745
|2006.03.13 17:20
|sell
|3873
|100.00
|1.1943
|1.1960
|1.1933
|7746
|2006.03.13 18:09
|t/p
|3873
|100.00
|1.1933
|1.1960
|1.1933
|10000.00
|9964270.00
|7747
|2006.03.14 13:32
|sell
|3874
|100.00
|1.1966
|1.1983
|1.1956
|7748
|2006.03.14 13:50
|t/p
|3874
|100.00
|1.1956
|1.1983
|1.1956
|10000.00
|9974270.00
|7749
|2006.03.14 13:54
|sell
|3875
|100.00
|1.1966
|1.1983
|1.1956
|7750
|2006.03.14 13:55
|t/p
|3875
|100.00
|1.1956
|1.1983
|1.1956
|10000.00
|9984270.00
|7751
|2006.03.14 15:47
|sell
|3876
|100.00
|1.2018
|1.2035
|1.2008
|7752
|2006.03.14 17:09
|s/l
|3876
|100.00
|1.2035
|1.2035
|1.2008
|-17000.00
|9967270.00
|7753
|2006.03.14 17:23
|sell
|3877
|100.00
|1.2026
|1.2043
|1.2016
|7754
|2006.03.14 17:58
|t/p
|3877
|100.00
|1.2016
|1.2043
|1.2016
|10000.00
|9977270.00
|7755
|2006.03.15 01:08
|sell
|3878
|100.00
|1.2022
|1.2039
|1.2012
|7756
|2006.03.15 01:11
|t/p
|3878
|100.00
|1.2012
|1.2039
|1.2012
|10000.00
|9987270.00
|7757
|2006.03.15 01:18
|sell
|3879
|100.00
|1.2021
|1.2038
|1.2011
|7758
|2006.03.15 08:15
|s/l
|3879
|100.00
|1.2038
|1.2038
|1.2011
|-17000.00
|9970270.00
|7759
|2006.03.15 08:45
|buy
|3880
|100.00
|1.2033
|1.2016
|1.2043
|7760
|2006.03.15 09:51
|s/l
|3880
|100.00
|1.2016
|1.2016
|1.2043
|-17000.00
|9953270.00
|7761
|2006.03.15 14:35
|sell
|3881
|100.00
|1.2056
|1.2073
|1.2046
|7762
|2006.03.15 14:40
|t/p
|3881
|100.00
|1.2046
|1.2073
|1.2046
|10000.00
|9963270.00
|7763
|2006.03.15 15:37
|sell
|3882
|100.00
|1.2046
|1.2063
|1.2036
|7764
|2006.03.15 15:53
|t/p
|3882
|100.00
|1.2036
|1.2063
|1.2036
|10000.00
|9973270.00
|7765
|2006.03.15 19:43
|sell
|3883
|100.00
|1.2071
|1.2088
|1.2061
|7766
|2006.03.16 01:07
|t/p
|3883
|100.00
|1.2061
|1.2088
|1.2061
|10000.00
|9983270.00
|7767
|2006.03.16 04:50
|sell
|3884
|100.00
|1.2054
|1.2071
|1.2044
|7768
|2006.03.16 07:06
|t/p
|3884
|100.00
|1.2044
|1.2071
|1.2044
|10000.00
|9993270.00
|7769
|2006.03.16 09:47
|sell
|3885
|100.00
|1.2073
|1.2090
|1.2063
|7770
|2006.03.16 10:17
|s/l
|3885
|100.00
|1.2090
|1.2090
|1.2063
|-17000.00
|9976270.00
|7771
|2006.03.16 12:52
|sell
|3886
|100.00
|1.2075
|1.2092
|1.2065
|7772
|2006.03.16 13:31
|s/l
|3886
|100.00
|1.2092
|1.2092
|1.2065
|-17000.00
|9959270.00
|7773
|2006.03.16 14:15
|buy
|3887
|100.00
|1.2125
|1.2108
|1.2135
|7774
|2006.03.16 14:41
|t/p
|3887
|100.00
|1.2135
|1.2108
|1.2135
|10000.00
|9969270.00
|7775
|2006.03.16 15:40
|buy
|3888
|100.00
|1.2148
|1.2131
|1.2158
|7776
|2006.03.16 16:00
|t/p
|3888
|100.00
|1.2158
|1.2131
|1.2158
|10000.00
|9979270.00
|7777
|2006.03.16 17:55
|sell
|3889
|100.00
|1.2181
|1.2198
|1.2171
|7778
|2006.03.16 23:17
|t/p
|3889
|100.00
|1.2171
|1.2198
|1.2171
|10000.00
|9989270.00
|7779
|2006.03.17 02:51
|sell
|3890
|100.00
|1.2168
|1.2185
|1.2158
|7780
|2006.03.17 07:14
|t/p
|3890
|100.00
|1.2158
|1.2185
|1.2158
|10000.00
|9999270.00
|7781
|2006.03.17 08:41
|sell
|3891
|100.00
|1.2170
|1.2187
|1.2160
|7782
|2006.03.17 09:45
|s/l
|3891
|100.00
|1.2187
|1.2187
|1.2160
|-17000.00
|9982270.00
|7783
|2006.03.17 10:18
|sell
|3892
|100.00
|1.2185
|1.2202
|1.2175
|7784
|2006.03.17 11:13
|t/p
|3892
|100.00
|1.2175
|1.2202
|1.2175
|10000.00
|9992270.00
|7785
|2006.03.17 12:55
|sell
|3893
|100.00
|1.2185
|1.2202
|1.2175
|7786
|2006.03.17 13:45
|s/l
|3893
|100.00
|1.2202
|1.2202
|1.2175
|-17000.00
|9975270.00
|7787
|2006.03.17 14:17
|sell
|3894
|100.00
|1.2185
|1.2202
|1.2175
|7788
|2006.03.17 14:18
|t/p
|3894
|100.00
|1.2175
|1.2202
|1.2175
|10000.00
|9985270.00
|7789
|2006.03.17 15:05
|sell
|3895
|100.00
|1.2156
|1.2173
|1.2146
|7790
|2006.03.17 15:30
|s/l
|3895
|100.00
|1.2173
|1.2173
|1.2146
|-17000.00
|9968270.00
|7791
|2006.03.17 17:20
|buy
|3896
|100.00
|1.2193
|1.2176
|1.2203
|7792
|2006.03.17 20:27
|t/p
|3896
|100.00
|1.2203
|1.2176
|1.2203
|10000.00
|9978270.00
|7793
|2006.03.20 07:56
|sell
|3897
|100.00
|1.2181
|1.2198
|1.2171
|7794
|2006.03.20 09:18
|s/l
|3897
|100.00
|1.2198
|1.2198
|1.2171
|-17000.00
|9961270.00
|7795
|2006.03.20 13:50
|sell
|3898
|100.00
|1.2184
|1.2201
|1.2174
|7796
|2006.03.20 14:16
|t/p
|3898
|100.00
|1.2174
|1.2201
|1.2174
|10000.00
|9971270.00
|7797
|2006.03.20 14:35
|sell
|3899
|100.00
|1.2171
|1.2188
|1.2161
|7798
|2006.03.20 14:48
|t/p
|3899
|100.00
|1.2161
|1.2188
|1.2161
|10000.00
|9981270.00
|7799
|2006.03.20 14:55
|sell
|3900
|100.00
|1.2172
|1.2189
|1.2162
|7800
|2006.03.20 17:35
|t/p
|3900
|100.00
|1.2162
|1.2189
|1.2162
|10000.00
|9991270.00
|7801
|2006.03.20 18:15
|sell
|3901
|100.00
|1.2161
|1.2178
|1.2151
|7802
|2006.03.20 18:39
|s/l
|3901
|100.00
|1.2178
|1.2178
|1.2151
|-17000.00
|9974270.00
|7803
|2006.03.20 19:50
|sell
|3902
|100.00
|1.2164
|1.2181
|1.2154
|7804
|2006.03.21 00:25
|t/p
|3902
|100.00
|1.2154
|1.2181
|1.2154
|10000.00
|9984270.00
|7805
|2006.03.21 00:40
|sell
|3903
|100.00
|1.2140
|1.2157
|1.2130
|7806
|2006.03.21 03:01
|t/p
|3903
|100.00
|1.2130
|1.2157
|1.2130
|10000.00
|9994270.00
|7807
|2006.03.21 03:05
|sell
|3904
|100.00
|1.2139
|1.2156
|1.2129
|7808
|2006.03.21 04:32
|t/p
|3904
|100.00
|1.2129
|1.2156
|1.2129
|10000.00
|10004270.00
|7809
|2006.03.21 06:46
|sell
|3905
|100.00
|1.2135
|1.2152
|1.2125
|7810
|2006.03.21 08:29
|t/p
|3905
|100.00
|1.2125
|1.2152
|1.2125
|10000.00
|10014270.00
|7811
|2006.03.21 13:36
|buy
|3906
|100.00
|1.2155
|1.2138
|1.2165
|7812
|2006.03.21 13:40
|s/l
|3906
|100.00
|1.2138
|1.2138
|1.2165
|-17000.00
|9997270.00
|7813
|2006.03.21 18:37
|sell
|3907
|100.00
|1.2098
|1.2115
|1.2088
|7814
|2006.03.21 20:59
|t/p
|3907
|100.00
|1.2088
|1.2115
|1.2088
|10000.00
|10007270.00
|7815
|2006.03.22 04:36
|sell
|3908
|100.00
|1.2085
|1.2102
|1.2075
|7816
|2006.03.22 07:10
|s/l
|3908
|100.00
|1.2102
|1.2102
|1.2075
|-17000.00
|9990270.00
|7817
|2006.03.22 10:03
|sell
|3909
|100.00
|1.2081
|1.2098
|1.2071
|7818
|2006.03.22 10:06
|t/p
|3909
|100.00
|1.2071
|1.2098
|1.2071
|10000.00
|10000270.00
|7819
|2006.03.22 14:06
|sell
|3910
|100.00
|1.2096
|1.2113
|1.2086
|7820
|2006.03.22 17:22
|t/p
|3910
|100.00
|1.2086
|1.2113
|1.2086
|10000.00
|10010270.00
|7821
|2006.03.22 18:12
|sell
|3911
|100.00
|1.2083
|1.2100
|1.2073
|7822
|2006.03.23 00:55
|t/p
|3911
|100.00
|1.2073
|1.2100
|1.2073
|10000.00
|10020270.00
|7823
|2006.03.23 01:26
|sell
|3912
|100.00
|1.2060
|1.2077
|1.2050
|7824
|2006.03.23 08:06
|s/l
|3912
|100.00
|1.2077
|1.2077
|1.2050
|-17000.00
|10003270.00
|7825
|2006.03.23 14:52
|sell
|3913
|100.00
|1.2063
|1.2080
|1.2053
|7826
|2006.03.23 15:00
|t/p
|3913
|100.00
|1.2053
|1.2080
|1.2053
|10000.00
|10013270.00
|7827
|2006.03.23 16:15
|sell
|3914
|100.00
|1.1991
|1.2008
|1.1981
|7828
|2006.03.23 17:17
|t/p
|3914
|100.00
|1.1981
|1.2008
|1.1981
|10000.00
|10023270.00
|7829
|2006.03.24 12:22
|sell
|3915
|100.00
|1.1966
|1.1983
|1.1956
|7830
|2006.03.24 13:31
|s/l
|3915
|100.00
|1.1983
|1.1983
|1.1956
|-17000.00
|10006270.00
|7831
|2006.03.24 13:52
|buy
|3916
|100.00
|1.1960
|1.1943
|1.1970
|7832
|2006.03.24 14:07
|t/p
|3916
|100.00
|1.1970
|1.1943
|1.1970
|10000.00
|10016270.00
|7833
|2006.03.24 14:07
|sell
|3917
|100.00
|1.1970
|1.1987
|1.1960
|7834
|2006.03.24 15:01
|s/l
|3917
|100.00
|1.1987
|1.1987
|1.1960
|-17000.00
|9999270.00
|7835
|2006.03.24 15:33
|sell
|3918
|100.00
|1.2020
|1.2037
|1.2010
|7836
|2006.03.24 16:43
|s/l
|3918
|100.00
|1.2037
|1.2037
|1.2010
|-17000.00
|9982270.00
|7837
|2006.03.27 03:59
|buy
|3919
|100.00
|1.2045
|1.2028
|1.2055
|7838
|2006.03.27 05:09
|t/p
|3919
|100.00
|1.2055
|1.2028
|1.2055
|10000.00
|9992270.00
|7839
|2006.03.28 08:39
|sell
|3920
|100.00
|1.2071
|1.2088
|1.2061
|7840
|2006.03.28 08:40
|t/p
|3920
|100.00
|1.2061
|1.2088
|1.2061
|10000.00
|10002270.00
|7841
|2006.03.28 13:47
|sell
|3921
|100.00
|1.2103
|1.2120
|1.2093
|7842
|2006.03.28 14:21
|t/p
|3921
|100.00
|1.2093
|1.2120
|1.2093
|10000.00
|10012270.00
|7843
|2006.03.28 15:35
|sell
|3922
|100.00
|1.2068
|1.2085
|1.2058
|7844
|2006.03.28 16:39
|s/l
|3922
|100.00
|1.2085
|1.2085
|1.2058
|-17000.00
|9995270.00
|7845
|2006.03.28 19:15
|sell
|3923
|100.00
|1.2071
|1.2088
|1.2061
|7846
|2006.03.28 19:15
|t/p
|3923
|100.00
|1.2061
|1.2088
|1.2061
|10000.00
|10005270.00
|7847
|2006.03.28 19:15
|sell
|3924
|100.00
|1.2071
|1.2088
|1.2061
|7848
|2006.03.28 19:15
|t/p
|3924
|100.00
|1.2061
|1.2088
|1.2061
|10000.00
|10015270.00
|7849
|2006.03.28 19:15
|sell
|3925
|100.00
|1.2066
|1.2083
|1.2056
|7850
|2006.03.28 19:18
|t/p
|3925
|100.00
|1.2056
|1.2083
|1.2056
|10000.00
|10025270.00
|7851
|2006.03.29 06:20
|sell
|3926
|100.00
|1.2014
|1.2031
|1.2004
|7852
|2006.03.29 06:33
|t/p
|3926
|100.00
|1.2004
|1.2031
|1.2004
|10000.00
|10035270.00
|7853
|2006.03.29 06:37
|sell
|3927
|100.00
|1.2008
|1.2025
|1.1998
|7854
|2006.03.29 07:55
|t/p
|3927
|100.00
|1.1998
|1.2025
|1.1998
|10000.00
|10045270.00
|7855
|2006.03.29 16:45
|buy
|3928
|100.00
|1.2032
|1.2015
|1.2042
|7856
|2006.03.29 17:54
|t/p
|3928
|100.00
|1.2042
|1.2015
|1.2042
|10000.00
|10055270.00
|7857
|2006.03.29 18:15
|sell
|3929
|100.00
|1.2046
|1.2063
|1.2036
|7858
|2006.03.29 18:20
|t/p
|3929
|100.00
|1.2036
|1.2063
|1.2036
|10000.00
|10065270.00
|7859
|2006.03.30 06:15
|sell
|3930
|100.00
|1.2067
|1.2084
|1.2057
|7860
|2006.03.30 07:03
|t/p
|3930
|100.00
|1.2057
|1.2084
|1.2057
|10000.00
|10075270.00
|7861
|2006.03.30 07:25
|sell
|3931
|100.00
|1.2056
|1.2073
|1.2046
|7862
|2006.03.30 08:28
|s/l
|3931
|100.00
|1.2073
|1.2073
|1.2046
|-17000.00
|10058270.00
|7863
|2006.03.30 13:33
|sell
|3932
|100.00
|1.2092
|1.2109
|1.2082
|7864
|2006.03.30 13:40
|t/p
|3932
|100.00
|1.2082
|1.2109
|1.2082
|10000.00
|10068270.00
|7865
|2006.03.30 13:43
|sell
|3933
|100.00
|1.2093
|1.2110
|1.2083
|7866
|2006.03.30 13:45
|t/p
|3933
|100.00
|1.2083
|1.2110
|1.2083
|10000.00
|10078270.00
|7867
|2006.03.30 14:11
|sell
|3934
|100.00
|1.2077
|1.2094
|1.2067
|7868
|2006.03.30 14:15
|s/l
|3934
|100.00
|1.2094
|1.2094
|1.2067
|-17000.00
|10061270.00
|7869
|2006.03.30 15:25
|buy
|3935
|100.00
|1.2136
|1.2119
|1.2146
|7870
|2006.03.30 15:52
|s/l
|3935
|100.00
|1.2119
|1.2119
|1.2146
|-17000.00
|10044270.00
|7871
|2006.03.30 23:40
|sell
|3936
|100.00
|1.2170
|1.2187
|1.2160
|7872
|2006.03.31 00:10
|t/p
|3936
|100.00
|1.2160
|1.2187
|1.2160
|10000.00
|10054270.00
|7873
|2006.03.31 07:50
|sell
|3937
|100.00
|1.2136
|1.2153
|1.2126
|7874
|2006.03.31 08:25
|t/p
|3937
|100.00
|1.2126
|1.2153
|1.2126
|10000.00
|10064270.00
|7875
|2006.03.31 11:50
|sell
|3938
|100.00
|1.2102
|1.2119
|1.2092
|7876
|2006.03.31 12:28
|s/l
|3938
|100.00
|1.2119
|1.2119
|1.2092
|-17000.00
|10047270.00
|7877
|2006.03.31 13:46
|buy
|3939
|100.00
|1.2097
|1.2080
|1.2107
|7878
|2006.03.31 13:48
|t/p
|3939
|100.00
|1.2107
|1.2080
|1.2107
|10000.00
|10057270.00
|7879
|2006.03.31 13:49
|buy
|3940
|100.00
|1.2097
|1.2080
|1.2107
|7880
|2006.03.31 13:49
|t/p
|3940
|100.00
|1.2107
|1.2080
|1.2107
|10000.00
|10067270.00
|7881
|2006.03.31 13:49
|buy
|3941
|100.00
|1.2097
|1.2080
|1.2107
|7882
|2006.03.31 13:57
|t/p
|3941
|100.00
|1.2107
|1.2080
|1.2107
|10000.00
|10077270.00
|7883
|2006.03.31 14:56
|buy
|3942
|100.00
|1.2104
|1.2087
|1.2114
|7884
|2006.03.31 15:00
|s/l
|3942
|100.00
|1.2087
|1.2087
|1.2114
|-17000.00
|10060270.00
|7885
|2006.03.31 15:04
|buy
|3943
|100.00
|1.2096
|1.2079
|1.2106
|7886
|2006.03.31 15:04
|t/p
|3943
|100.00
|1.2106
|1.2079
|1.2106
|10000.00
|10070270.00
|7887
|2006.03.31 15:04
|buy
|3944
|100.00
|1.2096
|1.2079
|1.2106
|7888
|2006.03.31 15:04
|t/p
|3944
|100.00
|1.2106
|1.2079
|1.2106
|10000.00
|10080270.00
|7889
|2006.03.31 15:04
|buy
|3945
|100.00
|1.2096
|1.2079
|1.2106
|7890
|2006.03.31 15:04
|t/p
|3945
|100.00
|1.2106
|1.2079
|1.2106
|10000.00
|10090270.00
|7891
|2006.03.31 15:08
|buy
|3946
|100.00
|1.2096
|1.2079
|1.2106
|7892
|2006.03.31 15:08
|t/p
|3946
|100.00
|1.2106
|1.2079
|1.2106
|10000.00
|10100270.00
|7893
|2006.03.31 15:09
|buy
|3947
|100.00
|1.2096
|1.2079
|1.2106
|7894
|2006.03.31 15:09
|t/p
|3947
|100.00
|1.2106
|1.2079
|1.2106
|10000.00
|10110270.00
|7895
|2006.03.31 15:09
|buy
|3948
|100.00
|1.2096
|1.2079
|1.2106
|7896
|2006.03.31 15:09
|t/p
|3948
|100.00
|1.2106
|1.2079
|1.2106
|10000.00
|10120270.00
|7897
|2006.03.31 17:55
|sell
|3949
|100.00
|1.2128
|1.2145
|1.2118
|7898
|2006.03.31 20:02
|t/p
|3949
|100.00
|1.2118
|1.2145
|1.2118
|10000.00
|10130270.00
|7899
|2006.04.03 04:32
|sell
|3950
|100.00
|1.2071
|1.2088
|1.2061
|7900
|2006.04.03 04:36
|t/p
|3950
|100.00
|1.2061
|1.2088
|1.2061
|10000.00
|10140270.00
|7901
|2006.04.03 07:15
|sell
|3951
|100.00
|1.2047
|1.2064
|1.2037
|7902
|2006.04.03 08:45
|s/l
|3951
|100.00
|1.2064
|1.2064
|1.2037
|-17000.00
|10123270.00
|7903
|2006.04.03 11:36
|sell
|3952
|100.00
|1.2068
|1.2085
|1.2058
|7904
|2006.04.03 14:03
|s/l
|3952
|100.00
|1.2085
|1.2085
|1.2058
|-17000.00
|10106270.00
|7905
|2006.04.03 15:13
|sell
|3953
|100.00
|1.2115
|1.2132
|1.2105
|7906
|2006.04.03 15:16
|s/l
|3953
|100.00
|1.2132
|1.2132
|1.2105
|-17000.00
|10089270.00
|7907
|2006.04.03 15:42
|sell
|3954
|100.00
|1.2136
|1.2153
|1.2126
|7908
|2006.04.03 15:55
|t/p
|3954
|100.00
|1.2126
|1.2153
|1.2126
|10000.00
|10099270.00
|7909
|2006.04.03 16:45
|sell
|3955
|100.00
|1.2127
|1.2144
|1.2117
|7910
|2006.04.03 17:27
|s/l
|3955
|100.00
|1.2144
|1.2144
|1.2117
|-17000.00
|10082270.00
|7911
|2006.04.04 00:07
|sell
|3956
|100.00
|1.2146
|1.2163
|1.2136
|7912
|2006.04.04 00:12
|t/p
|3956
|100.00
|1.2136
|1.2163
|1.2136
|10000.00
|10092270.00
|7913
|2006.04.04 03:15
|sell
|3957
|100.00
|1.2145
|1.2162
|1.2135
|7914
|2006.04.04 03:15
|t/p
|3957
|100.00
|1.2135
|1.2162
|1.2135
|10000.00
|10102270.00
|7915
|2006.04.04 03:17
|sell
|3958
|100.00
|1.2146
|1.2163
|1.2136
|7916
|2006.04.04 03:20
|t/p
|3958
|100.00
|1.2136
|1.2163
|1.2136
|10000.00
|10112270.00
|7917
|2006.04.04 06:44
|sell
|3959
|100.00
|1.2143
|1.2160
|1.2133
|7918
|2006.04.04 06:57
|t/p
|3959
|100.00
|1.2133
|1.2160
|1.2133
|10000.00
|10122270.00
|7919
|2006.04.04 08:08
|buy
|3960
|100.00
|1.2161
|1.2144
|1.2171
|7920
|2006.04.04 09:35
|t/p
|3960
|100.00
|1.2171
|1.2144
|1.2171
|10000.00
|10132270.00
|7921
|2006.04.04 14:22
|sell
|3961
|100.00
|1.2267
|1.2284
|1.2257
|7922
|2006.04.04 14:53
|t/p
|3961
|100.00
|1.2257
|1.2284
|1.2257
|10000.00
|10142270.00
|7923
|2006.04.05 07:53
|sell
|3962
|100.00
|1.2272
|1.2289
|1.2262
|7924
|2006.04.05 07:57
|t/p
|3962
|100.00
|1.2262
|1.2289
|1.2262
|10000.00
|10152270.00
|7925
|2006.04.05 09:41
|sell
|3963
|100.00
|1.2258
|1.2275
|1.2248
|7926
|2006.04.05 12:20
|s/l
|3963
|100.00
|1.2275
|1.2275
|1.2248
|-17000.00
|10135270.00
|7927
|2006.04.05 14:01
|sell
|3964
|100.00
|1.2294
|1.2311
|1.2284
|7928
|2006.04.05 14:05
|t/p
|3964
|100.00
|1.2284
|1.2311
|1.2284
|10000.00
|10145270.00
|7929
|2006.04.05 14:05
|buy
|3965
|100.00
|1.2284
|1.2267
|1.2294
|7930
|2006.04.05 14:07
|s/l
|3965
|100.00
|1.2267
|1.2267
|1.2294
|-17000.00
|10128270.00
|7931
|2006.04.06 06:56
|sell
|3966
|100.00
|1.2290
|1.2307
|1.2280
|7932
|2006.04.06 07:24
|s/l
|3966
|100.00
|1.2307
|1.2307
|1.2280
|-17000.00
|10111270.00
|7933
|2006.04.06 12:20
|buy
|3967
|100.00
|1.2311
|1.2294
|1.2321
|7934
|2006.04.06 12:36
|s/l
|3967
|100.00
|1.2294
|1.2294
|1.2321
|-17000.00
|10094270.00
|7935
|2006.04.06 13:02
|sell
|3968
|100.00
|1.2245
|1.2262
|1.2235
|7936
|2006.04.06 13:05
|t/p
|3968
|100.00
|1.2235
|1.2262
|1.2235
|10000.00
|10104270.00
|7937
|2006.04.06 14:14
|sell
|3969
|100.00
|1.2217
|1.2234
|1.2207
|7938
|2006.04.06 14:29
|s/l
|3969
|100.00
|1.2234
|1.2234
|1.2207
|-17000.00
|10087270.00
|7939
|2006.04.06 14:29
|sell
|3970
|100.00
|1.2229
|1.2246
|1.2219
|7940
|2006.04.06 15:33
|t/p
|3970
|100.00
|1.2219
|1.2246
|1.2219
|10000.00
|10097270.00
|7941
|2006.04.06 16:15
|buy
|3971
|100.00
|1.2213
|1.2196
|1.2223
|7942
|2006.04.06 16:52
|t/p
|3971
|100.00
|1.2223
|1.2196
|1.2223
|10000.00
|10107270.00
|7943
|2006.04.06 17:21
|sell
|3972
|100.00
|1.2223
|1.2240
|1.2213
|7944
|2006.04.06 18:18
|t/p
|3972
|100.00
|1.2213
|1.2240
|1.2213
|10000.00
|10117270.00
|7945
|2006.04.06 23:59
|sell
|3973
|100.00
|1.2205
|1.2222
|1.2195
|7946
|2006.04.07 00:12
|t/p
|3973
|100.00
|1.2195
|1.2222
|1.2195
|10000.00
|10127270.00
|7947
|2006.04.07 13:10
|buy
|3974
|100.00
|1.2194
|1.2177
|1.2204
|7948
|2006.04.07 13:13
|s/l
|3974
|100.00
|1.2177
|1.2177
|1.2204
|-17000.00
|10110270.00
|7949
|2006.04.07 13:41
|buy
|3975
|100.00
|1.2156
|1.2139
|1.2166
|7950
|2006.04.07 14:05
|s/l
|3975
|100.00
|1.2139
|1.2139
|1.2166
|-17000.00
|10093270.00
|7951
|2006.04.07 15:45
|buy
|3976
|100.00
|1.2114
|1.2097
|1.2124
|7952
|2006.04.07 19:04
|s/l
|3976
|100.00
|1.2097
|1.2097
|1.2124
|-17000.00
|10076270.00
|7953
|2006.04.10 06:50
|sell
|3977
|100.00
|1.2104
|1.2121
|1.2094
|7954
|2006.04.10 07:01
|s/l
|3977
|100.00
|1.2121
|1.2121
|1.2094
|-17000.00
|10059270.00
|7955
|2006.04.10 07:48
|sell
|3978
|100.00
|1.2124
|1.2141
|1.2114
|7956
|2006.04.10 10:19
|t/p
|3978
|100.00
|1.2114
|1.2141
|1.2114
|10000.00
|10069270.00
|7957
|2006.04.10 12:21
|sell
|3979
|100.00
|1.2106
|1.2123
|1.2096
|7958
|2006.04.10 13:41
|s/l
|3979
|100.00
|1.2123
|1.2123
|1.2096
|-17000.00
|10052270.00
|7959
|2006.04.10 15:46
|sell
|3980
|100.00
|1.2097
|1.2114
|1.2087
|7960
|2006.04.10 16:30
|t/p
|3980
|100.00
|1.2087
|1.2114
|1.2087
|10000.00
|10062270.00
|7961
|2006.04.11 07:15
|sell
|3981
|100.00
|1.2132
|1.2149
|1.2122
|7962
|2006.04.11 09:11
|t/p
|3981
|100.00
|1.2122
|1.2149
|1.2122
|10000.00
|10072270.00
|7963
|2006.04.11 12:43
|sell
|3982
|100.00
|1.2106
|1.2123
|1.2096
|7964
|2006.04.11 13:16
|s/l
|3982
|100.00
|1.2123
|1.2123
|1.2096
|-17000.00
|10055270.00
|7965
|2006.04.11 13:17
|sell
|3983
|100.00
|1.2120
|1.2137
|1.2110
|7966
|2006.04.11 13:52
|s/l
|3983
|100.00
|1.2137
|1.2137
|1.2110
|-17000.00
|10038270.00
|7967
|2006.04.11 14:16
|buy
|3984
|100.00
|1.2130
|1.2113
|1.2140
|7968
|2006.04.11 18:24
|t/p
|3984
|100.00
|1.2140
|1.2113
|1.2140
|10000.00
|10048270.00
|7969
|2006.04.12 08:45
|sell
|3985
|100.00
|1.2152
|1.2169
|1.2142
|7970
|2006.04.12 10:41
|t/p
|3985
|100.00
|1.2142
|1.2169
|1.2142
|10000.00
|10058270.00
|7971
|2006.04.13 09:56
|buy
|3986
|100.00
|1.2111
|1.2094
|1.2121
|7972
|2006.04.13 11:08
|s/l
|3986
|100.00
|1.2094
|1.2094
|1.2121
|-17000.00
|10041270.00
|7973
|2006.04.13 12:07
|sell
|3987
|100.00
|1.2099
|1.2116
|1.2089
|7974
|2006.04.13 12:57
|t/p
|3987
|100.00
|1.2089
|1.2116
|1.2089
|10000.00
|10051270.00
|7975
|2006.04.13 12:57
|buy
|3988
|100.00
|1.2089
|1.2072
|1.2099
|7976
|2006.04.13 13:12
|s/l
|3988
|100.00
|1.2072
|1.2072
|1.2099
|-17000.00
|10034270.00
|7977
|2006.04.13 13:42
|sell
|3989
|100.00
|1.2089
|1.2106
|1.2079
|7978
|2006.04.13 14:07
|s/l
|3989
|100.00
|1.2106
|1.2106
|1.2079
|-17000.00
|10017270.00
|7979
|2006.04.13 15:46
|sell
|3990
|100.00
|1.2098
|1.2115
|1.2088
|7980
|2006.04.13 17:27
|s/l
|3990
|100.00
|1.2115
|1.2115
|1.2088
|-17000.00
|10000270.00
|7981
|2006.04.17 03:27
|buy
|3991
|100.00
|1.2186
|1.2169
|1.2196
|7982
|2006.04.17 08:34
|s/l
|3991
|100.00
|1.2169
|1.2169
|1.2196
|-17000.00
|9983270.00
|7983
|2006.04.17 08:56
|sell
|3992
|100.00
|1.2176
|1.2193
|1.2166
|7984
|2006.04.17 10:00
|s/l
|3992
|100.00
|1.2193
|1.2193
|1.2166
|-17000.00
|9966270.00
|7985
|2006.04.18 08:28
|sell
|3993
|100.00
|1.2236
|1.2253
|1.2226
|7986
|2006.04.18 08:50
|s/l
|3993
|100.00
|1.2253
|1.2253
|1.2226
|-17000.00
|9949270.00
|7987
|2006.04.18 09:07
|sell
|3994
|100.00
|1.2245
|1.2262
|1.2235
|7988
|2006.04.18 09:17
|s/l
|3994
|100.00
|1.2262
|1.2262
|1.2235
|-17000.00
|9932270.00
|7989
|2006.04.18 09:47
|buy
|3995
|100.00
|1.2263
|1.2246
|1.2273
|7990
|2006.04.18 12:31
|t/p
|3995
|100.00
|1.2273
|1.2246
|1.2273
|10000.00
|9942270.00
|7991
|2006.04.18 13:08
|buy
|3996
|100.00
|1.2293
|1.2276
|1.2303
|7992
|2006.04.18 14:17
|s/l
|3996
|100.00
|1.2276
|1.2276
|1.2303
|-17000.00
|9925270.00
|7993
|2006.04.18 15:39
|sell
|3997
|100.00
|1.2274
|1.2291
|1.2264
|7994
|2006.04.18 16:20
|s/l
|3997
|100.00
|1.2291
|1.2291
|1.2264
|-17000.00
|9908270.00
|7995
|2006.04.18 23:50
|sell
|3998
|100.00
|1.2360
|1.2377
|1.2350
|7996
|2006.04.19 03:14
|t/p
|3998
|100.00
|1.2350
|1.2377
|1.2350
|10000.00
|9918270.00
|7997
|2006.04.19 06:18
|sell
|3999
|100.00
|1.2347
|1.2364
|1.2337
|7998
|2006.04.19 06:51
|s/l
|3999
|100.00
|1.2364
|1.2364
|1.2337
|-17000.00
|9901270.00
|7999
|2006.04.19 06:51
|sell
|4000
|100.00
|1.2359
|1.2376
|1.2349
|8000
|2006.04.19 09:14
|s/l
|4000
|100.00
|1.2376
|1.2376
|1.2349
|-17000.00
|9884270.00
|8001
|2006.04.19 10:29
|sell
|4001
|100.00
|1.2347
|1.2364
|1.2337
|8002
|2006.04.19 11:08
|t/p
|4001
|100.00
|1.2337
|1.2364
|1.2337
|10000.00
|9894270.00
|8003
|2006.04.19 15:58
|sell
|4002
|100.00
|1.2340
|1.2357
|1.2330
|8004
|2006.04.19 16:07
|s/l
|4002
|100.00
|1.2357
|1.2357
|1.2330
|-17000.00
|9877270.00
|8005
|2006.04.19 16:57
|sell
|4003
|100.00
|1.2374
|1.2391
|1.2364
|8006
|2006.04.19 17:19
|s/l
|4003
|100.00
|1.2391
|1.2391
|1.2364
|-17000.00
|9860270.00
|8007
|2006.04.20 00:43
|sell
|4004
|100.00
|1.2355
|1.2372
|1.2345
|8008
|2006.04.20 06:26
|t/p
|4004
|100.00
|1.2345
|1.2372
|1.2345
|10000.00
|9870270.00
|8009
|2006.04.20 08:27
|buy
|4005
|100.00
|1.2349
|1.2332
|1.2359
|8010
|2006.04.20 10:41
|s/l
|4005
|100.00
|1.2332
|1.2332
|1.2359
|-17000.00
|9853270.00
|8011
|2006.04.20 11:11
|sell
|4006
|100.00
|1.2324
|1.2341
|1.2314
|8012
|2006.04.20 12:01
|s/l
|4006
|100.00
|1.2341
|1.2341
|1.2314
|-17000.00
|9836270.00
|8013
|2006.04.20 13:26
|sell
|4007
|100.00
|1.2329
|1.2346
|1.2319
|8014
|2006.04.20 14:03
|t/p
|4007
|100.00
|1.2319
|1.2346
|1.2319
|10000.00
|9846270.00
|8015
|2006.04.20 15:44
|sell
|4008
|100.00
|1.2317
|1.2334
|1.2307
|8016
|2006.04.20 22:35
|t/p
|4008
|100.00
|1.2307
|1.2334
|1.2307
|10000.00
|9856270.00
|8017
|2006.04.20 23:58
|sell
|4009
|100.00
|1.2299
|1.2316
|1.2289
|8018
|2006.04.21 00:25
|s/l
|4009
|100.00
|1.2316
|1.2316
|1.2289
|-17000.00
|9839270.00
|8019
|2006.04.21 06:59
|sell
|4010
|100.00
|1.2290
|1.2307
|1.2280
|8020
|2006.04.21 08:02
|s/l
|4010
|100.00
|1.2307
|1.2307
|1.2280
|-17000.00
|9822270.00
|8021
|2006.04.21 17:25
|sell
|4011
|100.00
|1.2336
|1.2353
|1.2326
|8022
|2006.04.21 18:22
|s/l
|4011
|100.00
|1.2353
|1.2353
|1.2326
|-17000.00
|9805270.00
|8023
|2006.04.23 23:56
|sell
|4012
|100.00
|1.2372
|1.2389
|1.2362
|8024
|2006.04.24 00:29
|t/p
|4012
|100.00
|1.2362
|1.2389
|1.2362
|10000.00
|9815270.00
|8025
|2006.04.24 02:37
|sell
|4013
|100.00
|1.2350
|1.2367
|1.2340
|8026
|2006.04.24 06:03
|s/l
|4013
|100.00
|1.2367
|1.2367
|1.2340
|-17000.00
|9798270.00
|8027
|2006.04.24 07:26
|sell
|4014
|100.00
|1.2385
|1.2402
|1.2375
|8028
|2006.04.24 07:40
|s/l
|4014
|100.00
|1.2402
|1.2402
|1.2375
|-17000.00
|9781270.00
|8029
|2006.04.24 07:55
|buy
|4015
|100.00
|1.2393
|1.2376
|1.2403
|8030
|2006.04.24 08:32
|s/l
|4015
|100.00
|1.2376
|1.2376
|1.2403
|-17000.00
|9764270.00
|8031
|2006.04.24 09:40
|sell
|4016
|100.00
|1.2373
|1.2390
|1.2363
|8032
|2006.04.24 12:40
|t/p
|4016
|100.00
|1.2363
|1.2390
|1.2363
|10000.00
|9774270.00
|8033
|2006.04.24 13:40
|buy
|4017
|100.00
|1.2355
|1.2338
|1.2365
|8034
|2006.04.24 14:03
|s/l
|4017
|100.00
|1.2338
|1.2338
|1.2365
|-17000.00
|9757270.00
|8035
|2006.04.24 14:10
|sell
|4018
|100.00
|1.2348
|1.2365
|1.2338
|8036
|2006.04.24 14:53
|s/l
|4018
|100.00
|1.2365
|1.2365
|1.2338
|-17000.00
|9740270.00
|8037
|2006.04.24 19:13
|sell
|4019
|100.00
|1.2408
|1.2425
|1.2398
|8038
|2006.04.24 20:50
|t/p
|4019
|100.00
|1.2398
|1.2425
|1.2398
|10000.00
|9750270.00
|8039
|2006.04.25 05:58
|sell
|4020
|100.00
|1.2386
|1.2403
|1.2376
|8040
|2006.04.25 07:44
|s/l
|4020
|100.00
|1.2403
|1.2403
|1.2376
|-17000.00
|9733270.00
|8041
|2006.04.25 08:01
|sell
|4021
|100.00
|1.2399
|1.2416
|1.2389
|8042
|2006.04.25 08:05
|s/l
|4021
|100.00
|1.2416
|1.2416
|1.2389
|-17000.00
|9716270.00
|8043
|2006.04.25 08:11
|buy
|4022
|100.00
|1.2394
|1.2377
|1.2404
|8044
|2006.04.25 10:12
|s/l
|4022
|100.00
|1.2377
|1.2377
|1.2404
|-17000.00
|9699270.00
|8045
|2006.04.25 10:25
|sell
|4023
|100.00
|1.2388
|1.2405
|1.2378
|8046
|2006.04.25 11:12
|s/l
|4023
|100.00
|1.2405
|1.2405
|1.2378
|-17000.00
|9682270.00
|8047
|2006.04.25 13:14
|sell
|4024
|100.00
|1.2427
|1.2444
|1.2417
|8048
|2006.04.25 13:59
|t/p
|4024
|100.00
|1.2417
|1.2444
|1.2417
|10000.00
|9692270.00
|8049
|2006.04.25 15:51
|sell
|4025
|100.00
|1.2408
|1.2425
|1.2398
|8050
|2006.04.25 18:44
|s/l
|4025
|100.00
|1.2425
|1.2425
|1.2398
|-17000.00
|9675270.00
|8051
|2006.04.26 04:29
|sell
|4026
|100.00
|1.2419
|1.2436
|1.2409
|8052
|2006.04.26 07:33
|t/p
|4026
|100.00
|1.2409
|1.2436
|1.2409
|10000.00
|9685270.00
|8053
|2006.04.26 10:57
|buy
|4027
|100.00
|1.2411
|1.2394
|1.2421
|8054
|2006.04.26 11:58
|t/p
|4027
|100.00
|1.2421
|1.2394
|1.2421
|10000.00
|9695270.00
|8055
|2006.04.26 12:59
|sell
|4028
|100.00
|1.2422
|1.2439
|1.2412
|8056
|2006.04.26 13:04
|s/l
|4028
|100.00
|1.2439
|1.2439
|1.2412
|-17000.00
|9678270.00
|8057
|2006.04.26 14:06
|sell
|4029
|100.00
|1.2437
|1.2454
|1.2427
|8058
|2006.04.26 14:07
|s/l
|4029
|100.00
|1.2454
|1.2454
|1.2427
|-17000.00
|9661270.00
|8059
|2006.04.26 14:07
|sell
|4030
|100.00
|1.2450
|1.2467
|1.2440
|8060
|2006.04.26 14:16
|t/p
|4030
|100.00
|1.2440
|1.2467
|1.2440
|10000.00
|9671270.00
|8061
|2006.04.26 14:19
|buy
|4031
|100.00
|1.2435
|1.2418
|1.2445
|8062
|2006.04.26 15:10
|t/p
|4031
|100.00
|1.2445
|1.2418
|1.2445
|10000.00
|9681270.00
|8063
|2006.04.26 15:10
|sell
|4032
|100.00
|1.2446
|1.2463
|1.2436
|8064
|2006.04.26 15:57
|s/l
|4032
|100.00
|1.2463
|1.2463
|1.2436
|-17000.00
|9664270.00
|8065
|2006.04.27 09:47
|sell
|4033
|100.00
|1.2439
|1.2456
|1.2429
|8066
|2006.04.27 10:40
|t/p
|4033
|100.00
|1.2429
|1.2456
|1.2429
|10000.00
|9674270.00
|8067
|2006.04.27 12:21
|sell
|4034
|100.00
|1.2418
|1.2435
|1.2408
|8068
|2006.04.27 13:07
|s/l
|4034
|100.00
|1.2435
|1.2435
|1.2408
|-17000.00
|9657270.00
|8069
|2006.04.27 15:06
|buy
|4035
|100.00
|1.2535
|1.2518
|1.2545
|8070
|2006.04.27 15:52
|s/l
|4035
|100.00
|1.2518
|1.2518
|1.2545
|-17000.00
|9640270.00
|8071
|2006.04.27 15:52
|buy
|4036
|100.00
|1.2520
|1.2503
|1.2530
|8072
|2006.04.27 15:52
|s/l
|4036
|100.00
|1.2503
|1.2503
|1.2530
|-17000.00
|9623270.00
|8073
|2006.04.27 15:54
|sell
|4037
|100.00
|1.2523
|1.2540
|1.2513
|8074
|2006.04.27 16:01
|s/l
|4037
|100.00
|1.2540
|1.2540
|1.2513
|-17000.00
|9606270.00
|8075
|2006.04.27 16:46
|buy
|4038
|100.00
|1.2534
|1.2517
|1.2544
|8076
|2006.04.27 16:56
|t/p
|4038
|100.00
|1.2544
|1.2517
|1.2544
|10000.00
|9616270.00
|8077
|2006.04.28 09:28
|sell
|4039
|100.00
|1.2561
|1.2578
|1.2551
|8078
|2006.04.28 10:02
|t/p
|4039
|100.00
|1.2551
|1.2578
|1.2551
|10000.00
|9626270.00
|8079
|2006.04.28 15:44
|buy
|4040
|100.00
|1.2612
|1.2595
|1.2622
|8080
|2006.04.28 15:57
|t/p
|4040
|100.00
|1.2622
|1.2595
|1.2622
|10000.00
|9636270.00
|8081
|2006.04.28 16:50
|sell
|4041
|100.00
|1.2624
|1.2641
|1.2614
|8082
|2006.04.28 18:58
|t/p
|4041
|100.00
|1.2614
|1.2641
|1.2614
|10000.00
|9646270.00
|8083
|2006.04.28 19:58
|sell
|4042
|100.00
|1.2617
|1.2634
|1.2607
|8084
|2006.04.28 20:12
|s/l
|4042
|100.00
|1.2634
|1.2634
|1.2607
|-17000.00
|9629270.00
|8085
|2006.05.01 06:55
|buy
|4043
|100.00
|1.2632
|1.2615
|1.2642
|8086
|2006.05.01 08:26
|s/l
|4043
|100.00
|1.2615
|1.2615
|1.2642
|-17000.00
|9612270.00
|8087
|2006.05.01 12:36
|sell
|4044
|100.00
|1.2634
|1.2651
|1.2624
|8088
|2006.05.01 12:54
|s/l
|4044
|100.00
|1.2651
|1.2651
|1.2624
|-17000.00
|9595270.00
|8089
|2006.05.01 13:35
|sell
|4045
|100.00
|1.2679
|1.2696
|1.2669
|8090
|2006.05.01 13:52
|t/p
|4045
|100.00
|1.2669
|1.2696
|1.2669
|10000.00
|9605270.00
|8091
|2006.05.01 14:04
|sell
|4046
|100.00
|1.2658
|1.2675
|1.2648
|8092
|2006.05.01 14:08
|t/p
|4046
|100.00
|1.2648
|1.2675
|1.2648
|10000.00
|9615270.00
|8093
|2006.05.01 14:28
|sell
|4047
|100.00
|1.2658
|1.2675
|1.2648
|8094
|2006.05.01 14:43
|t/p
|4047
|100.00
|1.2648
|1.2675
|1.2648
|10000.00
|9625270.00
|8095
|2006.05.01 15:04
|sell
|4048
|100.00
|1.2617
|1.2634
|1.2607
|8096
|2006.05.01 15:42
|t/p
|4048
|100.00
|1.2607
|1.2634
|1.2607
|10000.00
|9635270.00
|8097
|2006.05.01 20:28
|buy
|4049
|100.00
|1.2587
|1.2570
|1.2597
|8098
|2006.05.01 21:39
|s/l
|4049
|100.00
|1.2570
|1.2570
|1.2597
|-17000.00
|9618270.00
|8099
|2006.05.02 00:57
|sell
|4050
|100.00
|1.2571
|1.2588
|1.2561
|8100
|2006.05.02 01:49
|s/l
|4050
|100.00
|1.2588
|1.2588
|1.2561
|-17000.00
|9601270.00
|8101
|2006.05.02 10:50
|sell
|4051
|100.00
|1.2651
|1.2668
|1.2641
|8102
|2006.05.02 11:03
|t/p
|4051
|100.00
|1.2641
|1.2668
|1.2641
|10000.00
|9611270.00
|8103
|2006.05.02 11:50
|sell
|4052
|100.00
|1.2631
|1.2648
|1.2621
|8104
|2006.05.02 12:12
|s/l
|4052
|100.00
|1.2648
|1.2648
|1.2621
|-17000.00
|9594270.00
|8105
|2006.05.02 13:21
|sell
|4053
|100.00
|1.2639
|1.2656
|1.2629
|8106
|2006.05.02 14:10
|t/p
|4053
|100.00
|1.2629
|1.2656
|1.2629
|10000.00
|9604270.00
|8107
|2006.05.02 14:21
|sell
|4054
|100.00
|1.2639
|1.2656
|1.2629
|8108
|2006.05.02 14:37
|s/l
|4054
|100.00
|1.2656
|1.2656
|1.2629
|-17000.00
|9587270.00
|8109
|2006.05.02 15:27
|sell
|4055
|100.00
|1.2644
|1.2661
|1.2634
|8110
|2006.05.02 16:06
|t/p
|4055
|100.00
|1.2634
|1.2661
|1.2634
|10000.00
|9597270.00
|8111
|2006.05.02 18:16
|sell
|4056
|100.00
|1.2620
|1.2637
|1.2610
|8112
|2006.05.02 23:40
|t/p
|4056
|100.00
|1.2610
|1.2637
|1.2610
|10000.00
|9607270.00
|8113
|2006.05.02 23:48
|sell
|4057
|100.00
|1.2612
|1.2629
|1.2602
|8114
|2006.05.03 01:03
|s/l
|4057
|100.00
|1.2629
|1.2629
|1.2602
|-17000.00
|9590270.00
|8115
|2006.05.03 10:57
|sell
|4058
|100.00
|1.2631
|1.2648
|1.2621
|8116
|2006.05.03 13:12
|t/p
|4058
|100.00
|1.2621
|1.2648
|1.2621
|10000.00
|9600270.00
|8117
|2006.05.03 13:57
|sell
|4059
|100.00
|1.2626
|1.2643
|1.2616
|8118
|2006.05.03 14:01
|t/p
|4059
|100.00
|1.2616
|1.2643
|1.2616
|10000.00
|9610270.00
|8119
|2006.05.03 15:46
|sell
|4060
|100.00
|1.2646
|1.2663
|1.2636
|8120
|2006.05.03 17:42
|t/p
|4060
|100.00
|1.2636
|1.2663
|1.2636
|10000.00
|9620270.00
|8121
|2006.05.03 17:43
|buy
|4061
|100.00
|1.2635
|1.2618
|1.2645
|8122
|2006.05.04 03:30
|s/l
|4061
|100.00
|1.2618
|1.2618
|1.2645
|-17000.00
|9603270.00
|8123
|2006.05.04 06:50
|sell
|4062
|100.00
|1.2605
|1.2622
|1.2595
|8124
|2006.05.04 07:08
|t/p
|4062
|100.00
|1.2595
|1.2622
|1.2595
|10000.00
|9613270.00
|8125
|2006.05.04 07:17
|sell
|4063
|100.00
|1.2606
|1.2623
|1.2596
|8126
|2006.05.04 08:07
|t/p
|4063
|100.00
|1.2596
|1.2623
|1.2596
|10000.00
|9623270.00
|8127
|2006.05.04 10:15
|sell
|4064
|100.00
|1.2596
|1.2613
|1.2586
|8128
|2006.05.04 12:33
|s/l
|4064
|100.00
|1.2613
|1.2613
|1.2586
|-17000.00
|9606270.00
|8129
|2006.05.04 14:01
|sell
|4065
|100.00
|1.2650
|1.2667
|1.2640
|8130
|2006.05.04 14:05
|s/l
|4065
|100.00
|1.2667
|1.2667
|1.2640
|-17000.00
|9589270.00
|8131
|2006.05.04 14:40
|sell
|4066
|100.00
|1.2681
|1.2698
|1.2671
|8132
|2006.05.04 14:56
|s/l
|4066
|100.00
|1.2698
|1.2698
|1.2671
|-17000.00
|9572270.00
|8133
|2006.05.04 15:04
|sell
|4067
|100.00
|1.2688
|1.2705
|1.2678
|8134
|2006.05.04 15:19
|t/p
|4067
|100.00
|1.2678
|1.2705
|1.2678
|10000.00
|9582270.00
|8135
|2006.05.04 15:23
|sell
|4068
|100.00
|1.2686
|1.2703
|1.2676
|8136
|2006.05.04 15:40
|s/l
|4068
|100.00
|1.2703
|1.2703
|1.2676
|-17000.00
|9565270.00
|8137
|2006.05.04 15:52
|buy
|4069
|100.00
|1.2688
|1.2671
|1.2698
|8138
|2006.05.04 16:12
|s/l
|4069
|100.00
|1.2671
|1.2671
|1.2698
|-17000.00
|9548270.00
|8139
|2006.05.05 06:52
|sell
|4070
|100.00
|1.2692
|1.2709
|1.2682
|8140
|2006.05.05 07:03
|t/p
|4070
|100.00
|1.2682
|1.2709
|1.2682
|10000.00
|9558270.00
|8141
|2006.05.05 09:43
|sell
|4071
|100.00
|1.2688
|1.2705
|1.2678
|8142
|2006.05.05 09:43
|s/l
|4071
|100.00
|1.2705
|1.2705
|1.2678
|-17000.00
|9541270.00
|8143
|2006.05.05 12:14
|buy
|4072
|100.00
|1.2692
|1.2675
|1.2702
|8144
|2006.05.05 12:30
|t/p
|4072
|100.00
|1.2702
|1.2675
|1.2702
|10000.00
|9551270.00
|8145
|2006.05.05 14:21
|buy
|4073
|100.00
|1.2747
|1.2730
|1.2757
|8146
|2006.05.05 14:46
|s/l
|4073
|100.00
|1.2730
|1.2730
|1.2757
|-17000.00
|9534270.00
|8147
|2006.05.05 15:07
|sell
|4074
|100.00
|1.2737
|1.2754
|1.2727
|8148
|2006.05.05 20:29
|close at stop
|4074
|100.00
|1.2732
|1.2754
|1.2727
|5000.00
|9539270.00