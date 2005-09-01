Strategy Tester Report
SuperFXAnt

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2004.12.30 05:30 - 2006.05.05 20:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMM_Parameters="---------- Money Management ----------"; MM=true; Lots=1; Risk=10; Other_Paramaters="-------- Execution Management --------"; stoploss=17; takeprofit=10; BarSpread=10; MaxTrades=1;
Bars in test16445Ticks modelled2304409Modelling quality40.77%
Initial deposit10000.00
Total net profit9529270.00Gross profit19067800.00Gross loss-9538530.00
Profit factor2.00Expected payoff2339.05
Absolute drawdown110.00Maximal drawdown (%)618000.00 (6.1%)
Total trades4074Short positions (won %)3124 (75.54%)Long positions (won %)950 (75.58%)
Profit trades (% of total)3078 (75.55%)Loss trades (% of total)996 (24.45%)
Largestprofit trade10000.00loss trade-17000.00
Averageprofit trade6194.87loss trade-9576.84
Maximumconsecutive wins (profit in money)86 (860000.00)consecutive losses (loss in money)7 (-119000.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)860000.00 (86)consecutive loss (count of losses)-119000.00 (7)
Averageconsecutive wins4consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.12.30 06:59sell11.001.36201.36371.3610
22004.12.30 09:33t/p11.001.36101.36371.3610100.0010100.00
32004.12.30 09:52sell21.001.36151.36321.3605
42004.12.30 10:02t/p21.001.36051.36321.3605100.0010200.00
52004.12.30 10:21sell31.001.36071.36241.3597
62004.12.30 11:50s/l31.001.36241.36241.3597-170.0010030.00
72004.12.30 12:18sell41.001.36091.36261.3599
82004.12.30 12:30t/p41.001.35991.36261.3599100.0010130.00
92004.12.30 12:31sell51.001.35971.36141.3587
102004.12.30 12:33t/p51.001.35871.36141.3587100.0010230.00
112004.12.30 12:38sell61.001.35971.36141.3587
122004.12.30 14:07s/l61.001.36141.36141.3587-170.0010060.00
132004.12.30 15:08sell71.001.36311.36481.3621
142004.12.30 17:31s/l71.001.36481.36481.3621-170.009890.00
152004.12.30 19:12sell81.001.36491.36661.3639
162004.12.30 19:29t/p81.001.36391.36661.3639100.009990.00
172004.12.30 20:45sell91.001.36421.36591.3632
182004.12.30 22:30t/p91.001.36321.36591.3632100.0010090.00
192004.12.30 22:36sell101.001.36301.36471.3620
202004.12.30 23:30t/p101.001.36201.36471.3620100.0010190.00
212004.12.30 23:52sell111.001.36191.36361.3609
222004.12.31 00:00t/p111.001.36091.36361.3609100.0010290.00
232004.12.31 00:22sell121.001.36171.36341.3607
242004.12.31 00:29t/p121.001.36071.36341.3607100.0010390.00
252004.12.31 00:47sell131.001.36051.36221.3595
262004.12.31 01:21s/l131.001.36221.36221.3595-170.0010220.00
272004.12.31 01:49sell141.001.36161.36331.3606
282004.12.31 02:12t/p141.001.36061.36331.3606100.0010320.00
292004.12.31 02:15sell151.001.36111.36281.3601
302004.12.31 03:48s/l151.001.36281.36281.3601-170.0010150.00
312004.12.31 06:10sell161.001.36441.36611.3634
322004.12.31 06:31t/p161.001.36341.36611.3634100.0010250.00
332004.12.31 06:45sell171.001.36321.36491.3622
342004.12.31 09:10s/l171.001.36491.36491.3622-170.0010080.00
352004.12.31 09:41sell181.001.36511.36681.3641
362004.12.31 11:00t/p181.001.36411.36681.3641100.0010180.00
372004.12.31 11:05sell191.001.36411.36581.3631
382004.12.31 12:00t/p191.001.36311.36581.3631100.0010280.00
392004.12.31 12:03sell201.001.36471.36641.3637
402004.12.31 12:30t/p201.001.36371.36641.3637100.0010380.00
412004.12.31 13:02sell211.001.36321.36491.3622
422004.12.31 13:43t/p211.001.36221.36491.3622100.0010480.00
432004.12.31 13:55sell221.001.36251.36421.3615
442004.12.31 14:12t/p221.001.36151.36421.3615100.0010580.00
452004.12.31 14:33sell231.001.36151.36321.3605
462004.12.31 14:41t/p231.001.36051.36321.3605100.0010680.00
472004.12.31 14:48sell241.001.36121.36291.3602
482004.12.31 14:59t/p241.001.36021.36291.3602100.0010780.00
492005.01.03 02:22sell251.001.35011.35181.3491
502005.01.03 02:28t/p251.001.34911.35181.3491100.0010880.00
512005.01.03 02:46sell261.001.34551.34721.3445
522005.01.03 02:57t/p261.001.34451.34721.3445100.0010980.00
532005.01.03 04:28buy271.001.34411.34241.3451
542005.01.03 05:19t/p271.001.34511.34241.3451100.0011080.00
552005.01.03 07:23buy281.001.35231.35061.3533
562005.01.03 07:53s/l281.001.35061.35061.3533-170.0010910.00
572005.01.03 07:53buy291.001.35101.34931.3520
582005.01.03 07:59t/p291.001.35201.34931.3520100.0011010.00
592005.01.03 08:22buy301.001.35211.35041.3531
602005.01.03 08:29t/p301.001.35311.35041.3531100.0011110.00
612005.01.03 11:18buy311.001.35111.34941.3521
622005.01.03 11:41t/p311.001.35211.34941.3521100.0011210.00
632005.01.03 11:59sell321.001.35181.35351.3508
642005.01.03 12:17t/p321.001.35081.35351.3508100.0011310.00
652005.01.03 13:46buy331.001.34621.34451.3472
662005.01.03 13:59t/p331.001.34721.34451.3472100.0011410.00
672005.01.03 14:14buy341.001.34861.34691.3496
682005.01.03 14:36t/p341.001.34961.34691.3496100.0011510.00
692005.01.03 15:13buy351.001.34611.34441.3471
702005.01.03 15:29t/p351.001.34711.34441.3471100.0011610.00
712005.01.03 16:59sell361.001.34771.34941.3467
722005.01.03 18:30s/l361.001.34941.34941.3467-170.0011440.00
732005.01.03 22:29sell371.001.34651.34821.3455
742005.01.04 01:36s/l371.001.34821.34821.3455-170.0011270.00
752005.01.04 02:07sell381.001.34871.35041.3477
762005.01.04 05:38t/p381.001.34771.35041.3477100.0011370.00
772005.01.04 05:40sell391.001.34741.34911.3464
782005.01.04 05:48t/p391.001.34641.34911.3464100.0011470.00
792005.01.04 05:59sell401.001.34741.34911.3464
802005.01.04 06:08t/p401.001.34641.34911.3464100.0011570.00
812005.01.04 06:09sell411.001.34611.34781.3451
822005.01.04 06:37t/p411.001.34511.34781.3451100.0011670.00
832005.01.04 06:37buy421.001.34501.34331.3460
842005.01.04 06:59t/p421.001.34601.34331.3460100.0011770.00
852005.01.04 08:05buy431.001.34211.34041.3431
862005.01.04 08:32s/l431.001.34041.34041.3431-170.0011600.00
872005.01.04 09:28buy441.001.33661.33491.3376
882005.01.04 09:29t/p441.001.33761.33491.3376100.0011700.00
892005.01.04 09:58buy451.001.33791.33621.3389
902005.01.04 10:00t/p451.001.33891.33621.3389100.0011800.00
912005.01.04 12:25buy461.001.33651.33481.3375
922005.01.04 12:30t/p461.001.33751.33481.3375100.0011900.00
932005.01.04 14:16sell471.001.33671.33841.3357
942005.01.04 14:20t/p471.001.33571.33841.3357100.0012000.00
952005.01.04 14:51buy481.001.33031.32861.3313
962005.01.04 15:29s/l481.001.32861.32861.3313-170.0011830.00
972005.01.04 15:59sell491.001.32921.33091.3282
982005.01.04 16:13s/l491.001.33091.33091.3282-170.0011660.00
992005.01.05 05:26buy501.001.32711.32541.3281
1002005.01.05 05:29t/p501.001.32811.32541.3281100.0011760.00
1012005.01.05 05:59sell511.001.32841.33011.3274
1022005.01.05 06:31t/p511.001.32741.33011.3274100.0011860.00
1032005.01.05 07:43buy521.001.32711.32541.3281
1042005.01.05 08:01t/p521.001.32811.32541.3281100.0011960.00
1052005.01.05 08:08buy531.001.32751.32581.3285
1062005.01.05 08:37s/l531.001.32581.32581.3285-170.0011790.00
1072005.01.05 09:35buy541.001.32301.32131.3240
1082005.01.05 09:59t/p541.001.32401.32131.3240100.0011890.00
1092005.01.05 10:04buy551.001.32451.32281.3255
1102005.01.05 10:19s/l551.001.32281.32281.3255-170.0011720.00
1112005.01.05 13:16buy561.001.32401.32231.3250
1122005.01.05 13:29t/p561.001.32501.32231.3250100.0011820.00
1132005.01.05 13:36buy571.001.32601.32431.3270
1142005.01.05 13:54s/l571.001.32431.32431.3270-170.0011650.00
1152005.01.05 14:06buy581.001.32381.32211.3248
1162005.01.05 14:29t/p581.001.32481.32211.3248100.0011750.00
1172005.01.05 14:52buy591.001.32611.32441.3271
1182005.01.05 14:59t/p591.001.32711.32441.3271100.0011850.00
1192005.01.05 15:51buy601.001.32911.32741.3301
1202005.01.05 16:01t/p601.001.33011.32741.3301100.0011950.00
1212005.01.05 16:12buy611.001.32901.32731.3300
1222005.01.05 16:50s/l611.001.32731.32731.3300-170.0011780.00
1232005.01.05 17:56sell621.001.32781.32951.3268
1242005.01.05 18:18t/p621.001.32681.32951.3268100.0011880.00
1252005.01.05 18:27sell631.001.32821.32991.3272
1262005.01.05 18:29t/p631.001.32721.32991.3272100.0011980.00
1272005.01.05 22:51sell641.001.32811.32981.3271
1282005.01.05 23:12t/p641.001.32711.32981.3271100.0012080.00
1292005.01.05 23:50sell651.001.32671.32841.3257
1302005.01.06 05:30t/p651.001.32571.32841.3257100.0012180.00
1312005.01.06 05:42sell661.001.32601.32771.3250
1322005.01.06 05:59t/p661.001.32501.32771.3250100.0012280.00
1332005.01.06 06:12sell671.001.32411.32581.3231
1342005.01.06 06:29t/p671.001.32311.32581.3231100.0012380.00
1352005.01.06 06:39sell681.001.32261.32431.3216
1362005.01.06 06:59t/p681.001.32161.32431.3216100.0012480.00
1372005.01.06 07:09sell691.001.32131.32301.3203
1382005.01.06 07:28t/p691.001.32031.32301.3203100.0012580.00
1392005.01.06 07:39sell701.001.31921.32091.3182
1402005.01.06 07:58t/p701.001.31821.32091.3182100.0012680.00
1412005.01.06 08:35sell711.001.31971.32141.3187
1422005.01.06 08:58t/p711.001.31871.32141.3187100.0012780.00
1432005.01.06 09:28buy721.001.31721.31551.3182
1442005.01.06 09:29t/p721.001.31821.31551.3182100.0012880.00
1452005.01.06 09:59sell731.001.31861.32031.3176
1462005.01.06 12:24t/p731.001.31761.32031.3176100.0012980.00
1472005.01.06 16:47buy741.001.31661.31491.3176
1482005.01.06 16:59t/p741.001.31761.31491.3176100.0013080.00
1492005.01.06 16:59sell751.001.31811.31981.3171
1502005.01.06 18:17t/p751.001.31711.31981.3171100.0013180.00
1512005.01.06 21:14buy761.001.31711.31541.3181
1522005.01.06 21:29t/p761.001.31811.31541.3181100.0013280.00
1532005.01.07 06:36buy771.001.31861.31691.3196
1542005.01.07 06:38t/p771.001.31961.31691.3196100.0013380.00
1552005.01.07 06:39buy781.001.31861.31691.3196
1562005.01.07 06:40t/p781.001.31961.31691.3196100.0013480.00
1572005.01.07 06:45buy791.001.31861.31691.3196
1582005.01.07 06:56t/p791.001.31961.31691.3196100.0013580.00
1592005.01.07 07:07sell801.001.31961.32131.3186
1602005.01.07 08:05s/l801.001.32131.32131.3186-170.0013410.00
1612005.01.07 09:06buy811.001.32291.32121.3239
1622005.01.07 09:28t/p811.001.32391.32121.3239100.0013510.00
1632005.01.07 09:58sell821.001.32401.32571.3230
1642005.01.07 10:02t/p821.001.32301.32571.3230100.0013610.00
1652005.01.07 10:04sell831.001.32311.32481.3221
1662005.01.07 10:30t/p831.001.32211.32481.3221100.0013710.00
1672005.01.07 11:32sell841.001.32191.32361.3209
1682005.01.07 11:34t/p841.001.32091.32361.3209100.0013810.00
1692005.01.07 11:34sell851.001.32191.32361.3209
1702005.01.07 12:00t/p851.001.32091.32361.3209100.0013910.00
1712005.01.07 12:03sell861.001.32051.32221.3195
1722005.01.07 12:29t/p861.001.31951.32221.3195100.0014010.00
1732005.01.07 12:33sell871.001.32051.32221.3195
1742005.01.07 12:33t/p871.001.31951.32221.3195100.0014110.00
1752005.01.07 12:47sell881.001.31891.32061.3179
1762005.01.07 12:49s/l881.001.32061.32061.3179-170.0013940.00
1772005.01.07 12:49sell891.001.32021.32191.3192
1782005.01.07 12:51t/p891.001.31921.32191.3192100.0014040.00
1792005.01.07 12:52sell901.001.31891.32061.3179
1802005.01.07 12:54s/l901.001.32061.32061.3179-170.0013870.00
1812005.01.07 12:54sell911.001.32021.32191.3192
1822005.01.07 12:54s/l911.001.32191.32191.3192-170.0013700.00
1832005.01.07 13:53sell921.001.32191.32361.3209
1842005.01.07 13:59t/p921.001.32091.32361.3209100.0013800.00
1852005.01.07 14:26sell931.001.31951.32121.3185
1862005.01.07 14:29t/p931.001.31851.32121.3185100.0013900.00
1872005.01.07 14:52sell941.001.30961.31131.3086
1882005.01.07 14:56t/p941.001.30861.31131.3086100.0014000.00
1892005.01.07 15:58buy951.001.30581.30411.3068
1902005.01.07 16:27s/l951.001.30411.30411.3068-170.0013830.00
1912005.01.07 18:54buy961.001.30591.30421.3069
1922005.01.07 19:24s/l961.001.30421.30421.3069-170.0013660.00
1932005.01.07 19:59sell971.001.30461.30631.3036
1942005.01.09 23:00s/l971.001.30631.30631.3036-170.0013490.00
1952005.01.10 07:41buy981.001.30851.30681.3095
1962005.01.10 07:59t/p981.001.30951.30681.3095100.0013590.00
1972005.01.10 12:38buy991.001.30971.30801.3107
1982005.01.10 12:59t/p991.001.31071.30801.3107100.0013690.00
1992005.01.10 13:33buy1001.001.31021.30851.3112
2002005.01.10 14:04s/l1001.001.30851.30851.3112-170.0013520.00
2012005.01.10 14:59sell1011.001.30971.31141.3087
2022005.01.10 15:00s/l1011.001.31141.31141.3087-170.0013350.00
2032005.01.10 15:01buy1021.001.30941.30771.3104
2042005.01.10 15:29t/p1021.001.31041.30771.3104100.0013450.00
2052005.01.10 15:33buy1031.001.31061.30891.3116
2062005.01.10 16:02s/l1031.001.30891.30891.3116-170.0013280.00
2072005.01.10 16:22sell1041.001.31071.31241.3097
2082005.01.10 16:29t/p1041.001.30971.31241.3097100.0013380.00
2092005.01.10 16:50sell1051.001.30881.31051.3078
2102005.01.10 20:31t/p1051.001.30781.31051.3078100.0013480.00
2112005.01.10 21:02sell1061.001.30771.30941.3067
2122005.01.10 21:15s/l1061.001.30941.30941.3067-170.0013310.00
2132005.01.10 23:39sell1071.001.31211.31381.3111
2142005.01.11 03:55s/l1071.001.31381.31381.3111-170.0013140.00
2152005.01.11 05:33sell1081.001.31301.31471.3120
2162005.01.11 06:00t/p1081.001.31201.31471.3120100.0013240.00
2172005.01.11 07:18sell1091.001.31341.31511.3124
2182005.01.11 08:10t/p1091.001.31241.31511.3124100.0013340.00
2192005.01.11 08:18sell1101.001.31251.31421.3115
2202005.01.11 08:25s/l1101.001.31421.31421.3115-170.0013170.00
2212005.01.11 09:58sell1111.001.31651.31821.3155
2222005.01.11 11:35t/p1111.001.31551.31821.3155100.0013270.00
2232005.01.11 12:21sell1121.001.31481.31651.3138
2242005.01.11 13:32s/l1121.001.31651.31651.3138-170.0013100.00
2252005.01.11 13:43sell1131.001.31601.31771.3150
2262005.01.11 14:08t/p1131.001.31501.31771.3150100.0013200.00
2272005.01.11 14:44sell1141.001.31521.31691.3142
2282005.01.11 15:52s/l1141.001.31691.31691.3142-170.0013030.00
2292005.01.11 16:10sell1151.001.31571.31741.3147
2302005.01.11 16:29t/p1151.001.31471.31741.3147100.0013130.00
2312005.01.11 16:35sell1161.001.31421.31591.3132
2322005.01.11 17:04t/p1161.001.31321.31591.3132100.0013230.00
2332005.01.11 17:09sell1171.001.31351.31521.3125
2342005.01.11 17:33t/p1171.001.31251.31521.3125100.0013330.00
2352005.01.11 17:36sell1181.001.31311.31481.3121
2362005.01.11 19:01t/p1181.001.31211.31481.3121100.0013430.00
2372005.01.11 19:12sell1191.001.31201.31371.3110
2382005.01.11 20:30t/p1191.001.31101.31371.3110100.0013530.00
2392005.01.11 21:11sell1201.001.31101.31271.3100
2402005.01.12 06:02s/l1201.001.31271.31271.3100-170.0013360.00
2412005.01.12 06:45buy1211.001.31141.30971.3124
2422005.01.12 07:15s/l1211.001.30971.30971.3124-170.0013190.00
2432005.01.12 08:29sell1221.001.30941.31111.3084
2442005.01.12 10:30s/l1221.001.31111.31111.3084-170.0013020.00
2452005.01.14 01:28sell1231.001.31751.31921.3165
2462005.01.14 01:34t/p1231.001.31651.31921.3165100.0013120.00
2472005.01.14 01:57sell1241.001.31761.31931.3166
2482005.01.14 01:58t/p1241.001.31661.31931.3166100.0013220.00
2492005.01.14 02:29buy1251.001.31371.31201.3147
2502005.01.14 02:51s/l1251.001.31201.31201.3147-170.0013050.00
2512005.01.14 04:53sell1261.001.31191.31361.3109
2522005.01.14 05:02t/p1261.001.31091.31361.3109100.0013150.00
2532005.01.14 05:23sell1271.001.31091.31261.3099
2542005.01.14 05:54s/l1271.001.31261.31261.3099-170.0012980.00
2552005.01.14 05:59buy1281.001.31121.30951.3122
2562005.01.14 06:24t/p1281.001.31221.30951.3122100.0013080.00
2572005.01.14 07:20sell1291.001.31201.31371.3110
2582005.01.14 07:29t/p1291.001.31101.31371.3110100.0013180.00
2592005.01.14 08:18sell1301.001.30741.30911.3064
2602005.01.14 08:19s/l1301.001.30911.30911.3064-170.0013010.00
2612005.01.14 08:59buy1311.001.30961.30791.3106
2622005.01.14 08:59t/p1311.001.31061.30791.3106100.0013110.00
2632005.01.14 11:14sell1321.001.31031.31201.3093
2642005.01.14 11:25t/p1321.001.30931.31201.3093100.0013210.00
2652005.01.14 11:27sell1331.001.31031.31201.3093
2662005.01.14 11:46s/l1331.001.31201.31201.3093-170.0013040.00
2672005.01.14 12:14sell1341.001.31101.31271.3100
2682005.01.14 12:24t/p1341.001.31001.31271.3100100.0013140.00
2692005.01.14 12:26sell1351.001.31101.31271.3100
2702005.01.14 12:37t/p1351.001.31001.31271.3100100.0013240.00
2712005.01.14 12:42sell1361.001.31051.31221.3095
2722005.01.14 12:45s/l1361.001.31221.31221.3095-170.0013070.00
2732005.01.14 12:53buy1371.001.30931.30761.3103
2742005.01.14 12:55t/p1371.001.31031.30761.3103100.0013170.00
2752005.01.14 12:55sell1381.001.31041.31211.3094
2762005.01.14 12:59t/p1381.001.30941.31211.3094100.0013270.00
2772005.01.14 13:23buy1391.001.30821.30651.3092
2782005.01.14 13:35t/p1391.001.30921.30651.3092100.0013370.00
2792005.01.14 14:41sell1401.001.31201.31371.3110
2802005.01.14 14:51t/p1401.001.31101.31371.3110100.0013470.00
2812005.01.14 15:50buy1411.001.30971.30801.3107
2822005.01.14 16:40t/p1411.001.31071.30801.3107100.0013570.00
2832005.01.14 17:17buy1421.001.30961.30791.3106
2842005.01.14 18:38t/p1421.001.31061.30791.3106100.0013670.00
2852005.01.17 08:03sell1431.001.31191.31361.3109
2862005.01.17 08:31t/p1431.001.31091.31361.3109100.0013770.00
2872005.01.17 08:34sell1441.001.31141.31311.3104
2882005.01.17 09:00t/p1441.001.31041.31311.3104100.0013870.00
2892005.01.17 09:02sell1451.001.31041.31211.3094
2902005.01.17 11:31t/p1451.001.30941.31211.3094100.0013970.00
2912005.01.17 11:53sell1461.001.30941.31111.3084
2922005.01.17 14:01t/p1461.001.30841.31111.3084100.0014070.00
2932005.01.17 14:02sell1471.001.30891.31061.3079
2942005.01.17 15:57t/p1471.001.30791.31061.3079100.0014170.00
2952005.01.17 21:48buy1481.001.30611.30441.3071
2962005.01.17 21:58s/l1481.001.30441.30441.3071-170.0014000.00
2972005.01.17 22:27buy1491.001.30421.30251.3052
2982005.01.17 22:34t/p1491.001.30521.30251.3052100.0014100.00
2992005.01.17 22:59buy1501.001.30461.30291.3056
3002005.01.17 23:59s/l1501.001.30291.30291.3056-170.0013930.00
3012005.01.18 00:59buy1511.001.30311.30141.3041
3022005.01.18 01:27s/l1511.001.30141.30141.3041-170.0013760.00
3032005.01.18 07:49buy1521.001.30101.29931.3020
3042005.01.18 07:59t/p1521.001.30201.29931.3020100.0013860.00
3052005.01.18 14:28sell1531.001.30151.30321.3005
3062005.01.18 15:00s/l1531.001.30321.30321.3005-170.0013690.00
3072005.01.18 15:39buy1541.001.30401.30231.3050
3082005.01.18 18:35s/l1541.001.30231.30231.3050-170.0013520.00
3092005.01.18 18:52sell1551.001.30291.30461.3019
3102005.01.18 21:03t/p1551.001.30191.30461.3019100.0013620.00
3112005.01.19 00:44sell1561.001.30351.30521.3025
3122005.01.19 05:31t/p1561.001.30251.30521.3025100.0013720.00
3132005.01.19 06:04sell1571.001.30211.30381.3011
3142005.01.19 06:34s/l1571.001.30381.30381.3011-170.0013550.00
3152005.01.19 07:09buy1581.001.30471.30301.3057
3162005.01.19 07:10t/p1581.001.30571.30301.3057100.0013650.00
3172005.01.19 07:38buy1591.001.30611.30441.3071
3182005.01.19 07:40t/p1591.001.30711.30441.3071100.0013750.00
3192005.01.19 07:49buy1601.001.30611.30441.3071
3202005.01.19 07:59t/p1601.001.30711.30441.3071100.0013850.00
3212005.01.19 08:08sell1611.001.30961.31131.3086
3222005.01.19 09:06t/p1611.001.30861.31131.3086100.0013950.00
3232005.01.19 09:08sell1621.001.30901.31071.3080
3242005.01.19 09:35t/p1621.001.30801.31071.3080100.0014050.00
3252005.01.19 09:59sell1631.001.30861.31031.3076
3262005.01.19 11:25s/l1631.001.31031.31031.3076-170.0013880.00
3272005.01.19 11:29buy1641.001.30891.30721.3099
3282005.01.19 12:30s/l1641.001.30721.30721.3099-170.0013710.00
3292005.01.19 12:53sell1651.001.30831.31001.3073
3302005.01.19 12:54s/l1651.001.31001.31001.3073-170.0013540.00
3312005.01.19 13:03sell1661.001.30921.31091.3082
3322005.01.19 13:30t/p1661.001.30821.31091.3082100.0013640.00
3332005.01.19 13:32sell1671.001.30861.31031.3076
3342005.01.19 13:41t/p1671.001.30761.31031.3076100.0013740.00
3352005.01.19 13:52sell1681.001.30861.31031.3076
3362005.01.19 13:59t/p1681.001.30761.31031.3076100.0013840.00
3372005.01.19 14:22sell1691.001.30651.30821.3055
3382005.01.19 14:29t/p1691.001.30551.30821.3055100.0013940.00
3392005.01.19 14:59sell1701.001.30481.30651.3038
3402005.01.19 14:59t/p1701.001.30381.30651.3038100.0014040.00
3412005.01.19 15:19sell1711.001.30331.30501.3023
3422005.01.19 16:04t/p1711.001.30231.30501.3023100.0014140.00
3432005.01.19 16:27sell1721.001.30261.30431.3016
3442005.01.19 16:29t/p1721.001.30161.30431.3016100.0014240.00
3452005.01.19 16:48sell1731.001.30081.30251.2998
3462005.01.19 17:05t/p1731.001.29981.30251.2998100.0014340.00
3472005.01.19 17:55sell1741.001.29991.30161.2989
3482005.01.19 18:01t/p1741.001.29891.30161.2989100.0014440.00
3492005.01.19 18:16sell1751.001.29861.30031.2976
3502005.01.19 18:27t/p1751.001.29761.30031.2976100.0014540.00
3512005.01.19 19:29buy1761.001.29921.29751.3002
3522005.01.19 19:45t/p1761.001.30021.29751.3002100.0014640.00
3532005.01.19 22:54buy1771.001.29941.29771.3004
3542005.01.19 23:09t/p1771.001.30041.29771.3004100.0014740.00
3552005.01.20 09:35buy1781.001.29501.29331.2960
3562005.01.20 09:59t/p1781.001.29601.29331.2960100.0014840.00
3572005.01.20 09:59sell1791.001.29611.29781.2951
3582005.01.20 10:36t/p1791.001.29511.29781.2951100.0014940.00
3592005.01.20 12:04buy1801.001.29491.29321.2959
3602005.01.20 12:30t/p1801.001.29591.29321.2959100.0015040.00
3612005.01.20 12:57buy1811.001.29471.29301.2957
3622005.01.20 13:30t/p1811.001.29571.29301.2957100.0015140.00
3632005.01.20 14:24buy1821.001.29571.29401.2967
3642005.01.20 16:12t/p1821.001.29671.29401.2967100.0015240.00
3652005.01.20 16:24buy1831.001.29511.29341.2961
3662005.01.20 17:05t/p1831.001.29611.29341.2961100.0015340.00
3672005.01.21 05:36buy1841.001.29481.29311.2958
3682005.01.21 06:00t/p1841.001.29581.29311.2958100.0015440.00
3692005.01.21 08:57sell1851.001.29971.30141.2987
3702005.01.21 09:29s/l1851.001.30141.30141.2987-170.0015270.00
3712005.01.21 09:42sell1861.001.30031.30201.2993
3722005.01.21 09:48t/p1861.001.29931.30201.2993100.0015370.00
3732005.01.21 09:56sell1871.001.30031.30201.2993
3742005.01.21 10:00t/p1871.001.29931.30201.2993100.0015470.00
3752005.01.21 10:12sell1881.001.29931.30101.2983
3762005.01.21 10:30t/p1881.001.29831.30101.2983100.0015570.00
3772005.01.21 10:31sell1891.001.29871.30041.2977
3782005.01.21 10:47t/p1891.001.29771.30041.2977100.0015670.00
3792005.01.21 10:52sell1901.001.29871.30041.2977
3802005.01.21 10:59t/p1901.001.29771.30041.2977100.0015770.00
3812005.01.21 11:27sell1911.001.29691.29861.2959
3822005.01.21 11:31t/p1911.001.29591.29861.2959100.0015870.00
3832005.01.21 11:51sell1921.001.29581.29751.2948
3842005.01.21 12:30s/l1921.001.29751.29751.2948-170.0015700.00
3852005.01.21 13:51sell1931.001.29931.30101.2983
3862005.01.21 14:20s/l1931.001.30101.30101.2983-170.0015530.00
3872005.01.21 14:46sell1941.001.30101.30271.3000
3882005.01.21 14:59t/p1941.001.30001.30271.3000100.0015630.00
3892005.01.21 17:16sell1951.001.30561.30731.3046
3902005.01.23 23:00t/p1951.001.30461.30731.3046100.0015730.00
3912005.01.24 06:03sell1961.001.30691.30861.3059
3922005.01.24 07:13s/l1961.001.30861.30861.3059-170.0015560.00
3932005.01.24 07:13sell1971.001.30821.30991.3072
3942005.01.24 11:02t/p1971.001.30721.30991.3072100.0015660.00
3952005.01.24 11:08sell1981.001.30741.30911.3064
3962005.01.24 11:31t/p1981.001.30641.30911.3064100.0015760.00
3972005.01.24 11:58sell1991.001.30661.30831.3056
3982005.01.24 13:05s/l1991.001.30831.30831.3056-170.0015590.00
3992005.01.24 13:38sell2001.001.30791.30961.3069
4002005.01.24 14:00t/p2001.001.30691.30961.3069100.0015690.00
4012005.01.24 14:21sell2011.001.30691.30861.3059
4022005.01.24 14:29t/p2011.001.30591.30861.3059100.0015790.00
4032005.01.24 14:50sell2021.001.30491.30661.3039
4042005.01.24 15:00t/p2021.001.30391.30661.3039100.0015890.00
4052005.01.24 15:21sell2031.001.30431.30601.3033
4062005.01.24 15:30t/p2031.001.30331.30601.3033100.0015990.00
4072005.01.24 15:31sell2041.001.30421.30591.3032
4082005.01.24 18:45s/l2041.001.30591.30591.3032-170.0015820.00
4092005.01.24 19:16sell2051.001.30621.30791.3052
4102005.01.24 21:02t/p2051.001.30521.30791.3052100.0015920.00
4112005.01.24 22:10sell2061.001.30451.30621.3035
4122005.01.25 00:30t/p2061.001.30351.30621.3035100.0016020.00
4132005.01.25 05:40buy2071.001.30371.30201.3047
4142005.01.25 06:23s/l2071.001.30201.30201.3047-170.0015850.00
4152005.01.25 06:23buy2081.001.30231.30061.3033
4162005.01.25 06:29t/p2081.001.30331.30061.3033100.0015950.00
4172005.01.25 07:22buy2091.001.30411.30241.3051
4182005.01.25 07:29t/p2091.001.30511.30241.3051100.0016050.00
4192005.01.25 09:57sell2101.001.30681.30851.3058
4202005.01.25 10:01t/p2101.001.30581.30851.3058100.0016150.00
4212005.01.25 12:15buy2111.001.30231.30061.3033
4222005.01.25 12:30t/p2111.001.30331.30061.3033100.0016250.00
4232005.01.25 12:44buy2121.001.30251.30081.3035
4242005.01.25 13:00t/p2121.001.30351.30081.3035100.0016350.00
4252005.01.25 13:14buy2131.001.30321.30151.3042
4262005.01.25 13:23t/p2131.001.30421.30151.3042100.0016450.00
4272005.01.25 14:47sell2141.001.29651.29821.2955
4282005.01.25 15:58t/p2141.001.29551.29821.2955100.0016550.00
4292005.01.25 16:28buy2151.001.29481.29311.2958
4302005.01.25 16:29t/p2151.001.29581.29311.2958100.0016650.00
4312005.01.25 19:24buy2161.001.29641.29471.2974
4322005.01.25 20:14t/p2161.001.29741.29471.2974100.0016750.00
4332005.01.26 02:59sell2171.001.29931.30101.2983
4342005.01.26 05:40t/p2171.001.29831.30101.2983100.0016850.00
4352005.01.26 07:37buy2181.001.29951.29781.3005
4362005.01.26 08:01t/p2181.001.30051.29781.3005100.0016950.00
4372005.01.26 09:59sell2191.001.30121.30291.3002
4382005.01.26 12:30s/l2191.001.30291.30291.3002-170.0016780.00
4392005.01.26 15:13sell2201.001.30751.30921.3065
4402005.01.26 16:55s/l2201.001.30921.30921.3065-170.0016610.00
4412005.01.26 17:16sell2211.001.30971.31141.3087
4422005.01.26 17:29t/p2211.001.30871.31141.3087100.0016710.00
4432005.01.26 18:57sell2221.001.30761.30931.3066
4442005.01.26 19:00t/p2221.001.30661.30931.3066100.0016810.00
4452005.01.26 19:29sell2231.001.30701.30871.3060
4462005.01.26 20:24s/l2231.001.30871.30871.3060-170.0016640.00
4472005.01.26 20:35sell2241.001.30811.30981.3071
4482005.01.26 23:30t/p2241.001.30711.30981.3071100.0016740.00
4492005.01.27 05:41sell2251.001.30891.31061.3079
4502005.01.27 06:38s/l2251.001.31061.31061.3079-170.0016570.00
4512005.01.27 07:10sell2261.001.31151.31321.3105
4522005.01.27 07:29t/p2261.001.31051.31321.3105100.0016670.00
4532005.01.27 07:59sell2271.001.30921.31091.3082
4542005.01.27 07:59t/p2271.001.30821.31091.3082100.0016770.00
4552005.01.27 08:09sell2281.001.30751.30921.3065
4562005.01.27 09:02t/p2281.001.30651.30921.3065100.0016870.00
4572005.01.27 09:09sell2291.001.30671.30841.3057
4582005.01.27 09:29t/p2291.001.30571.30841.3057100.0016970.00
4592005.01.27 09:38sell2301.001.30451.30621.3035
4602005.01.27 11:00t/p2301.001.30351.30621.3035100.0017070.00
4612005.01.27 11:24sell2311.001.30511.30681.3041
4622005.01.27 11:27t/p2311.001.30411.30681.3041100.0017170.00
4632005.01.27 12:23sell2321.001.30381.30551.3028
4642005.01.27 12:35s/l2321.001.30551.30551.3028-170.0017000.00
4652005.01.27 12:58buy2331.001.30251.30081.3035
4662005.01.27 13:51t/p2331.001.30351.30081.3035100.0017100.00
4672005.01.27 14:26buy2341.001.30251.30081.3035
4682005.01.27 14:29t/p2341.001.30351.30081.3035100.0017200.00
4692005.01.27 15:29sell2351.001.30401.30571.3030
4702005.01.27 15:54t/p2351.001.30301.30571.3030100.0017300.00
4712005.01.27 21:18buy2361.001.30421.30251.3052
4722005.01.27 21:29t/p2361.001.30521.30251.3052100.0017400.00
4732005.01.28 01:11buy2371.001.30291.30121.3039
4742005.01.28 05:01t/p2371.001.30391.30121.3039100.0017500.00
4752005.01.28 06:04buy2381.001.30431.30261.3053
4762005.01.28 07:04s/l2381.001.30261.30261.3053-170.0017330.00
4772005.01.28 10:13sell2391.001.30451.30621.3035
4782005.01.28 10:18t/p2391.001.30351.30621.3035100.0017430.00
4792005.01.28 10:29sell2401.001.30441.30611.3034
4802005.01.28 10:29t/p2401.001.30341.30611.3034100.0017530.00
4812005.01.28 12:06sell2411.001.30371.30541.3027
4822005.01.28 12:16t/p2411.001.30271.30541.3027100.0017630.00
4832005.01.28 12:21sell2421.001.30371.30541.3027
4842005.01.28 12:31s/l2421.001.30541.30541.3027-170.0017460.00
4852005.01.28 14:08sell2431.001.30491.30661.3039
4862005.01.28 14:11t/p2431.001.30391.30661.3039100.0017560.00
4872005.01.28 14:28sell2441.001.30501.30671.3040
4882005.01.28 14:29t/p2441.001.30401.30671.3040100.0017660.00
4892005.01.28 14:33sell2451.001.30031.30201.2993
4902005.01.28 14:57s/l2451.001.30201.30201.2993-170.0017490.00
4912005.01.31 06:15buy2461.001.30161.29991.3026
4922005.01.31 08:13s/l2461.001.29991.29991.3026-170.0017320.00
4932005.01.31 08:13buy2471.001.29981.29811.3008
4942005.01.31 08:42s/l2471.001.29811.29811.3008-170.0017150.00
4952005.01.31 16:05sell2481.001.30531.30701.3043
4962005.01.31 16:20t/p2481.001.30431.30701.3043100.0017250.00
4972005.01.31 16:24sell2491.001.30531.30701.3043
4982005.01.31 16:50t/p2491.001.30431.30701.3043100.0017350.00
4992005.01.31 20:24sell2501.001.30361.30531.3026
5002005.01.31 21:23s/l2501.001.30531.30531.3026-170.0017180.00
5012005.02.01 05:13sell2511.001.30561.30731.3046
5022005.02.01 06:02t/p2511.001.30461.30731.3046100.0017280.00
5032005.02.01 06:05sell2521.001.30551.30721.3045
5042005.02.01 06:29t/p2521.001.30451.30721.3045100.0017380.00
5052005.02.01 06:35sell2531.001.30341.30511.3024
5062005.02.01 07:01t/p2531.001.30241.30511.3024100.0017480.00
5072005.02.01 07:04sell2541.001.30281.30451.3018
5082005.02.01 12:30t/p2541.001.30181.30451.3018100.0017580.00
5092005.02.01 13:03sell2551.001.30151.30321.3005
5102005.02.01 14:58t/p2551.001.30051.30321.3005100.0017680.00
5112005.02.01 17:27buy2561.001.30321.30151.3042
5122005.02.01 17:36t/p2561.001.30421.30151.3042100.0017780.00
5132005.02.01 19:29sell2571.001.30531.30701.3043
5142005.02.01 21:19t/p2571.001.30431.30701.3043100.0017880.00
5152005.02.02 05:29sell2581.001.30871.31041.3077
5162005.02.02 05:38t/p2581.001.30771.31041.3077100.0017980.00
5172005.02.02 05:55sell2591.001.30801.30971.3070
5182005.02.02 06:10t/p2591.001.30701.30971.3070100.0018080.00
5192005.02.02 06:45sell2601.001.30791.30961.3069
5202005.02.02 12:00t/p2601.001.30691.30961.3069100.0018180.00
5212005.02.02 12:29sell2611.001.30711.30881.3061
5222005.02.02 13:30t/p2611.001.30611.30881.3061100.0018280.00
5232005.02.02 14:02sell2621.001.30541.30711.3044
5242005.02.02 14:30t/p2621.001.30441.30711.3044100.0018380.00
5252005.02.02 15:14sell2631.001.30351.30521.3025
5262005.02.02 15:29t/p2631.001.30251.30521.3025100.0018480.00
5272005.02.02 15:43sell2641.001.30231.30401.3013
5282005.02.02 18:06s/l2641.001.30401.30401.3013-170.0018310.00
5292005.02.02 18:25buy2651.001.30301.30131.3040
5302005.02.02 18:37t/p2651.001.30401.30131.3040100.0018410.00
5312005.02.03 00:20buy2661.001.30211.30041.3031
5322005.02.03 09:02t/p2661.001.30311.30041.3031100.0018510.00
5332005.02.03 12:29sell2671.001.29971.30141.2987
5342005.02.03 12:32t/p2671.001.29871.30141.2987100.0018610.00
5352005.02.03 13:28buy2681.001.29451.29281.2955
5362005.02.03 13:29t/p2681.001.29551.29281.2955100.0018710.00
5372005.02.03 14:28buy2691.001.29571.29401.2967
5382005.02.03 14:29t/p2691.001.29671.29401.2967100.0018810.00
5392005.02.04 12:31sell2701.001.29831.30001.2973
5402005.02.04 12:32t/p2701.001.29731.30001.2973100.0018910.00
5412005.02.04 12:32sell2711.001.29801.29971.2970
5422005.02.04 12:32t/p2711.001.29701.29971.2970100.0019010.00
5432005.02.04 12:36sell2721.001.29641.29811.2954
5442005.02.04 12:37s/l2721.001.29811.29811.2954-170.0018840.00
5452005.02.04 12:37sell2731.001.29781.29951.2968
5462005.02.04 12:37s/l2731.001.29951.29951.2968-170.0018670.00
5472005.02.04 12:54buy2741.001.29481.29311.2958
5482005.02.04 12:55t/p2741.001.29581.29311.2958100.0018770.00
5492005.02.04 12:58buy2751.001.29531.29361.2963
5502005.02.04 13:00s/l2751.001.29361.29361.2963-170.0018600.00
5512005.02.04 13:01sell2761.001.29521.29691.2942
5522005.02.04 13:01t/p2761.001.29421.29691.2942100.0018700.00
5532005.02.04 13:02sell2771.001.29501.29671.2940
5542005.02.04 13:36s/l2771.001.29671.29671.2940-170.0018530.00
5552005.02.04 17:59buy2781.001.28731.28561.2883
5562005.02.04 18:00t/p2781.001.28831.28561.2883100.0018630.00
5572005.02.07 06:15buy2791.001.28471.28301.2857
5582005.02.07 06:30t/p2791.001.28571.28301.2857100.0018730.00
5592005.02.07 11:15buy2801.001.28571.28401.2867
5602005.02.07 12:09s/l2801.001.28401.28401.2867-170.0018560.00
5612005.02.07 14:11buy2811.001.28341.28171.2844
5622005.02.07 15:09s/l2811.001.28171.28171.2844-170.0018390.00
5632005.02.07 16:58buy2821.001.27391.27221.2749
5642005.02.07 16:59t/p2821.001.27491.27221.2749100.0018490.00
5652005.02.07 17:29sell2831.001.27611.27781.2751
5662005.02.07 18:00s/l2831.001.27781.27781.2751-170.0018320.00
5672005.02.08 01:19buy2841.001.27551.27381.2765
5682005.02.08 02:33t/p2841.001.27651.27381.2765100.0018420.00
5692005.02.08 15:01buy2851.001.27651.27481.2775
5702005.02.08 15:02t/p2851.001.27751.27481.2775100.0018520.00
5712005.02.08 15:22buy2861.001.27651.27481.2775
5722005.02.08 15:25t/p2861.001.27751.27481.2775100.0018620.00
5732005.02.08 15:32sell2871.001.27881.28051.2778
5742005.02.08 15:52t/p2871.001.27781.28051.2778100.0018720.00
5752005.02.08 19:57sell2881.001.27731.27901.2763
5762005.02.09 00:32t/p2881.001.27631.27901.2763100.0018820.00
5772005.02.09 05:08sell2891.001.27801.27971.2770
5782005.02.09 06:40s/l2891.001.27971.27971.2770-170.0018650.00
5792005.02.09 07:12sell2901.001.27931.28101.2783
5802005.02.09 07:30t/p2901.001.27831.28101.2783100.0018750.00
5812005.02.09 07:39sell2911.001.27811.27981.2771
5822005.02.09 08:01t/p2911.001.27711.27981.2771100.0018850.00
5832005.02.09 10:06sell2921.001.27931.28101.2783
5842005.02.09 10:33t/p2921.001.27831.28101.2783100.0018950.00
5852005.02.09 10:34sell2931.001.27931.28101.2783
5862005.02.09 11:02t/p2931.001.27831.28101.2783100.0019050.00
5872005.02.09 11:04sell2941.001.27811.27981.2771
5882005.02.09 12:01t/p2941.001.27711.27981.2771100.0019150.00
5892005.02.09 12:32sell2951.001.27651.27821.2755
5902005.02.09 12:59t/p2951.001.27551.27821.2755100.0019250.00
5912005.02.09 13:01sell2961.001.27501.27671.2740
5922005.02.09 14:00s/l2961.001.27671.27671.2740-170.0019080.00
5932005.02.09 15:12buy2971.001.27881.27711.2798
5942005.02.09 15:19t/p2971.001.27981.27711.2798100.0019180.00
5952005.02.09 15:27buy2981.001.27881.27711.2798
5962005.02.09 15:30t/p2981.001.27981.27711.2798100.0019280.00
5972005.02.09 15:45buy2991.001.27881.27711.2798
5982005.02.09 15:48t/p2991.001.27981.27711.2798100.0019380.00
5992005.02.09 15:56buy3001.001.27891.27721.2799
6002005.02.09 15:59t/p3001.001.27991.27721.2799100.0019480.00
6012005.02.09 16:26buy3011.001.27931.27761.2803
6022005.02.09 17:28t/p3011.001.28031.27761.2803100.0019580.00
6032005.02.09 18:57sell3021.001.28021.28191.2792
6042005.02.10 02:50s/l3021.001.28191.28191.2792-170.0019410.00
6052005.02.10 06:12sell3031.001.28211.28381.2811
6062005.02.10 07:36t/p3031.001.28111.28381.2811100.0019510.00
6072005.02.10 07:47sell3041.001.28151.28321.2805
6082005.02.10 08:00t/p3041.001.28051.28321.2805100.0019610.00
6092005.02.10 08:07sell3051.001.28011.28181.2791
6102005.02.10 08:35t/p3051.001.27911.28181.2791100.0019710.00
6112005.02.10 08:41sell3061.001.27991.28161.2789
6122005.02.10 10:32t/p3061.001.27891.28161.2789100.0019810.00
6132005.02.10 10:38sell3071.001.27931.28101.2783
6142005.02.10 11:02t/p3071.001.27831.28101.2783100.0019910.00
6152005.02.10 12:31sell3082.001.27821.27991.2772
6162005.02.10 13:01s/l3082.001.27991.27991.2772-340.0019570.00
6172005.02.10 15:27sell3091.001.28931.29101.2883
6182005.02.10 18:52t/p3091.001.28831.29101.2883100.0019670.00
6192005.02.10 23:48sell3101.001.28771.28941.2867
6202005.02.11 00:12t/p3101.001.28671.28941.2867100.0019770.00
6212005.02.11 01:20sell3111.001.28741.28911.2864
6222005.02.11 09:00t/p3111.001.28641.28911.2864100.0019870.00
6232005.02.11 09:09sell3121.001.28661.28831.2856
6242005.02.11 12:00t/p3121.001.28561.28831.2856100.0019970.00
6252005.02.11 12:01sell3132.001.28551.28721.2845
6262005.02.11 12:33s/l3132.001.28721.28721.2845-340.0019630.00
6272005.02.11 15:33buy3141.001.28861.28691.2896
6282005.02.11 15:40s/l3141.001.28691.28691.2896-170.0019460.00
6292005.02.11 16:58sell3151.001.28711.28881.2861
6302005.02.13 23:00s/l3151.001.28881.28881.2861-170.0019290.00
6312005.02.13 23:24sell3161.001.28901.29071.2880
6322005.02.14 00:12s/l3161.001.29071.29071.2880-170.0019120.00
6332005.02.14 03:29sell3171.001.29401.29571.2930
6342005.02.14 06:10t/p3171.001.29301.29571.2930100.0019220.00
6352005.02.14 06:22sell3181.001.29351.29521.2925
6362005.02.14 07:20s/l3181.001.29521.29521.2925-170.0019050.00
6372005.02.14 08:19sell3191.001.29741.29911.2964
6382005.02.14 08:59s/l3191.001.29911.29911.2964-170.0018880.00
6392005.02.14 09:19sell3201.001.29881.30051.2978
6402005.02.14 09:31t/p3201.001.29781.30051.2978100.0018980.00
6412005.02.14 13:06sell3211.001.29751.29921.2965
6422005.02.14 13:30t/p3211.001.29651.29921.2965100.0019080.00
6432005.02.14 13:59sell3221.001.29661.29831.2956
6442005.02.14 14:00t/p3221.001.29561.29831.2956100.0019180.00
6452005.02.14 14:04sell3231.001.29551.29721.2945
6462005.02.14 15:11s/l3231.001.29721.29721.2945-170.0019010.00
6472005.02.14 15:44sell3241.001.29771.29941.2967
6482005.02.14 18:32t/p3241.001.29671.29941.2967100.0019110.00
6492005.02.14 23:12sell3251.001.29741.29911.2964
6502005.02.15 00:37t/p3251.001.29641.29911.2964100.0019210.00
6512005.02.15 06:03sell3261.001.29781.29951.2968
6522005.02.15 06:38t/p3261.001.29681.29951.2968100.0019310.00
6532005.02.15 07:10sell3271.001.29681.29851.2958
6542005.02.15 08:00s/l3271.001.29851.29851.2958-170.0019140.00
6552005.02.15 08:37sell3281.001.29841.30011.2974
6562005.02.15 12:00s/l3281.001.30011.30011.2974-170.0018970.00
6572005.02.15 13:02sell3291.001.30371.30541.3027
6582005.02.15 13:06t/p3291.001.30271.30541.3027100.0019070.00
6592005.02.15 13:09sell3301.001.30371.30541.3027
6602005.02.15 13:13t/p3301.001.30271.30541.3027100.0019170.00
6612005.02.15 13:20sell3311.001.30371.30541.3027
6622005.02.15 13:29t/p3311.001.30271.30541.3027100.0019270.00
6632005.02.15 13:32sell3321.001.29921.30091.2982
6642005.02.15 14:00t/p3321.001.29821.30091.2982100.0019370.00
6652005.02.15 14:27sell3331.001.29841.30011.2974
6662005.02.15 14:34t/p3331.001.29741.30011.2974100.0019470.00
6672005.02.15 14:57sell3341.001.29741.29911.2964
6682005.02.15 15:26s/l3341.001.29911.29911.2964-170.0019300.00
6692005.02.15 15:52sell3351.001.29891.30061.2979
6702005.02.15 16:54s/l3351.001.30061.30061.2979-170.0019130.00
6712005.02.15 17:24sell3361.001.30231.30401.3013
6722005.02.15 17:31t/p3361.001.30131.30401.3013100.0019230.00
6732005.02.15 17:51sell3371.001.30161.30331.3006
6742005.02.15 18:12t/p3371.001.30061.30331.3006100.0019330.00
6752005.02.15 18:52sell3381.001.30171.30341.3007
6762005.02.16 00:01t/p3381.001.30071.30341.3007100.0019430.00
6772005.02.16 00:14sell3391.001.30101.30271.3000
6782005.02.16 03:11s/l3391.001.30271.30271.3000-170.0019260.00
6792005.02.16 04:10sell3401.001.30231.30401.3013
6802005.02.16 05:30t/p3401.001.30131.30401.3013100.0019360.00
6812005.02.16 05:39sell3411.001.30181.30351.3008
6822005.02.16 07:06s/l3411.001.30351.30351.3008-170.0019190.00
6832005.02.16 07:06sell3421.001.30311.30481.3021
6842005.02.16 07:08t/p3421.001.30211.30481.3021100.0019290.00
6852005.02.16 07:11sell3431.001.30261.30431.3016
6862005.02.16 07:33t/p3431.001.30161.30431.3016100.0019390.00
6872005.02.16 07:40sell3441.001.30151.30321.3005
6882005.02.16 10:02s/l3441.001.30321.30321.3005-170.0019220.00
6892005.02.16 11:05sell3451.001.30231.30401.3013
6902005.02.16 11:30s/l3451.001.30401.30401.3013-170.0019050.00
6912005.02.16 13:03sell3461.001.30381.30551.3028
6922005.02.16 13:30t/p3461.001.30281.30551.3028100.0019150.00
6932005.02.16 13:34sell3471.001.30301.30471.3020
6942005.02.16 14:00t/p3471.001.30201.30471.3020100.0019250.00
6952005.02.16 14:03sell3481.001.30241.30411.3014
6962005.02.16 14:29t/p3481.001.30141.30411.3014100.0019350.00
6972005.02.16 14:56sell3491.001.29801.29971.2970
6982005.02.16 15:26s/l3491.001.29971.29971.2970-170.0019180.00
6992005.02.16 15:28buy3501.001.29831.29661.2993
7002005.02.16 15:55t/p3501.001.29931.29661.2993100.0019280.00
7012005.02.16 16:27buy3511.001.29901.29731.3000
7022005.02.16 16:54t/p3511.001.30001.29731.3000100.0019380.00
7032005.02.16 21:57sell3521.001.30341.30511.3024
7042005.02.16 22:49t/p3521.001.30241.30511.3024100.0019480.00
7052005.02.16 22:53sell3531.001.30301.30471.3020
7062005.02.17 00:14s/l3531.001.30471.30471.3020-170.0019310.00
7072005.02.17 06:16sell3541.001.30421.30591.3032
7082005.02.17 06:36s/l3541.001.30591.30591.3032-170.0019140.00
7092005.02.17 07:12sell3551.001.30541.30711.3044
7102005.02.17 09:03s/l3551.001.30711.30711.3044-170.0018970.00
7112005.02.17 09:39sell3561.001.30651.30821.3055
7122005.02.17 11:32t/p3561.001.30551.30821.3055100.0019070.00
7132005.02.17 11:48sell3571.001.30541.30711.3044
7142005.02.17 12:02t/p3571.001.30441.30711.3044100.0019170.00
7152005.02.17 12:26sell3581.001.30511.30681.3041
7162005.02.17 12:31t/p3581.001.30411.30681.3041100.0019270.00
7172005.02.17 12:54sell3591.001.30441.30611.3034
7182005.02.17 12:59t/p3591.001.30341.30611.3034100.0019370.00
7192005.02.17 13:04sell3601.001.30301.30471.3020
7202005.02.17 13:56s/l3601.001.30471.30471.3020-170.0019200.00
7212005.02.17 16:22sell3611.001.30851.31021.3075
7222005.02.17 16:25t/p3611.001.30751.31021.3075100.0019300.00
7232005.02.17 16:29sell3621.001.30871.31041.3077
7242005.02.17 18:35t/p3621.001.30771.31041.3077100.0019400.00
7252005.02.17 19:17sell3631.001.30741.30911.3064
7262005.02.18 00:15t/p3631.001.30641.30911.3064100.0019500.00
7272005.02.18 06:40sell3641.001.30771.30941.3067
7282005.02.18 07:06t/p3641.001.30671.30941.3067100.0019600.00
7292005.02.18 07:10sell3651.001.30701.30871.3060
7302005.02.18 08:35t/p3651.001.30601.30871.3060100.0019700.00
7312005.02.18 09:36sell3661.001.30561.30731.3046
7322005.02.18 10:01t/p3661.001.30461.30731.3046100.0019800.00
7332005.02.18 10:35sell3671.001.30391.30561.3029
7342005.02.18 11:01t/p3671.001.30291.30561.3029100.0019900.00
7352005.02.18 11:33sell3681.001.30401.30571.3030
7362005.02.18 12:30t/p3681.001.30301.30571.3030100.0020000.00
7372005.02.18 12:32sell3692.001.30411.30581.3031
7382005.02.18 12:56t/p3692.001.30311.30581.3031200.0020200.00
7392005.02.18 12:59sell3702.001.30411.30581.3031
7402005.02.18 13:01s/l3702.001.30581.30581.3031-340.0019860.00
7412005.02.18 13:56buy3711.001.30541.30371.3064
7422005.02.18 13:59t/p3711.001.30641.30371.3064100.0019960.00
7432005.02.21 02:51sell3722.001.30481.30651.3038
7442005.02.21 05:31s/l3722.001.30651.30651.3038-340.0019620.00
7452005.02.21 06:09buy3731.001.30601.30431.3070
7462005.02.21 07:01t/p3731.001.30701.30431.3070100.0019720.00
7472005.02.21 08:14sell3741.001.30691.30861.3059
7482005.02.21 09:33t/p3741.001.30591.30861.3059100.0019820.00
7492005.02.21 09:42sell3751.001.30611.30781.3051
7502005.02.22 01:11s/l3751.001.30781.30781.3051-170.0019650.00
7512005.02.22 05:26sell3761.001.31761.31931.3166
7522005.02.22 06:58s/l3761.001.31931.31931.3166-170.0019480.00
7532005.02.22 07:29sell3771.001.31881.32051.3178
7542005.02.22 07:32t/p3771.001.31781.32051.3178100.0019580.00
7552005.02.22 07:53sell3781.001.31821.31991.3172
7562005.02.22 09:49s/l3781.001.31991.31991.3172-170.0019410.00
7572005.02.22 10:20sell3791.001.32181.32351.3208
7582005.02.22 10:31t/p3791.001.32081.32351.3208100.0019510.00
7592005.02.22 14:14sell3801.001.32161.32331.3206
7602005.02.22 14:24s/l3801.001.32331.32331.3206-170.0019340.00
7612005.02.22 15:13sell3811.001.32251.32421.3215
7622005.02.22 15:19s/l3811.001.32421.32421.3215-170.0019170.00
7632005.02.22 15:42sell3821.001.32381.32551.3228
7642005.02.22 17:46s/l3821.001.32551.32551.3228-170.0019000.00
7652005.02.22 19:29sell3831.001.32591.32761.3249
7662005.02.22 23:30t/p3831.001.32491.32761.3249100.0019100.00
7672005.02.22 23:35sell3841.001.32551.32721.3245
7682005.02.23 00:00t/p3841.001.32451.32721.3245100.0019200.00
7692005.02.23 00:22sell3851.001.32481.32651.3238
7702005.02.23 00:29t/p3851.001.32381.32651.3238100.0019300.00
7712005.02.23 02:48sell3861.001.32461.32631.3236
7722005.02.23 06:00t/p3861.001.32361.32631.3236100.0019400.00
7732005.02.23 06:16sell3871.001.32371.32541.3227
7742005.02.23 06:30t/p3871.001.32271.32541.3227100.0019500.00
7752005.02.23 07:02sell3881.001.32191.32361.3209
7762005.02.23 10:01t/p3881.001.32091.32361.3209100.0019600.00
7772005.02.23 11:33sell3891.001.32071.32241.3197
7782005.02.23 12:33s/l3891.001.32241.32241.3197-170.0019430.00
7792005.02.23 13:31sell3901.001.32011.32181.3191
7802005.02.23 13:58t/p3901.001.31911.32181.3191100.0019530.00
7812005.02.23 13:58sell3911.001.32011.32181.3191
7822005.02.23 14:01s/l3911.001.32181.32181.3191-170.0019360.00
7832005.02.23 14:27buy3921.001.32081.31911.3218
7842005.02.23 14:57s/l3921.001.31911.31911.3218-170.0019190.00
7852005.02.23 15:20buy3931.001.31931.31761.3203
7862005.02.23 15:32t/p3931.001.32031.31761.3203100.0019290.00
7872005.02.23 15:55buy3941.001.32001.31831.3210
7882005.02.23 15:59t/p3941.001.32101.31831.3210100.0019390.00
7892005.02.23 22:40buy3951.001.32071.31901.3217
7902005.02.24 00:01t/p3951.001.32171.31901.3217100.0019490.00
7912005.02.24 05:57sell3961.001.32461.32631.3236
7922005.02.24 06:06t/p3961.001.32361.32631.3236100.0019590.00
7932005.02.24 06:26sell3971.001.32391.32561.3229
7942005.02.24 07:09t/p3971.001.32291.32561.3229100.0019690.00
7952005.02.24 08:05sell3981.001.32571.32741.3247
7962005.02.24 08:06t/p3981.001.32471.32741.3247100.0019790.00
7972005.02.24 08:12sell3991.001.32591.32761.3249
7982005.02.24 08:17t/p3991.001.32491.32761.3249100.0019890.00
7992005.02.24 08:21sell4001.001.32571.32741.3247
8002005.02.24 08:29t/p4001.001.32471.32741.3247100.0019990.00
8012005.02.24 10:07sell4012.001.32611.32781.3251
8022005.02.24 12:30t/p4012.001.32511.32781.3251200.0020190.00
8032005.02.24 12:50sell4022.001.32571.32741.3247
8042005.02.24 12:59t/p4022.001.32471.32741.3247200.0020390.00
8052005.02.24 13:35sell4032.001.32421.32591.3232
8062005.02.24 13:41t/p4032.001.32321.32591.3232200.0020590.00
8072005.02.24 13:52sell4042.001.32421.32591.3232
8082005.02.24 13:59t/p4042.001.32321.32591.3232200.0020790.00
8092005.02.24 14:01sell4052.001.32201.32371.3210
8102005.02.24 14:29t/p4052.001.32101.32371.3210200.0020990.00
8112005.02.24 14:54sell4062.001.32071.32241.3197
8122005.02.24 15:00t/p4062.001.31971.32241.3197200.0021190.00
8132005.02.24 15:23sell4072.001.32041.32211.3194
8142005.02.24 15:28t/p4072.001.31941.32211.3194200.0021390.00
8152005.02.24 15:32sell4082.001.31971.32141.3187
8162005.02.24 15:38t/p4082.001.31871.32141.3187200.0021590.00
8172005.02.24 15:40sell4092.001.31931.32101.3183
8182005.02.24 15:49s/l4092.001.32101.32101.3183-340.0021250.00
8192005.02.24 15:58buy4102.001.31911.31741.3201
8202005.02.24 15:59t/p4102.001.32011.31741.3201200.0021450.00
8212005.02.24 16:29buy4112.001.32071.31901.3217
8222005.02.24 16:45t/p4112.001.32171.31901.3217200.0021650.00
8232005.02.24 16:58buy4122.001.32081.31911.3218
8242005.02.24 20:53s/l4122.001.31911.31911.3218-340.0021310.00
8252005.02.24 22:53sell4132.001.31871.32041.3177
8262005.02.24 23:40s/l4132.001.32041.32041.3177-340.0020970.00
8272005.02.25 07:29sell4142.001.32021.32191.3192
8282005.02.25 09:33t/p4142.001.31921.32191.3192200.0021170.00
8292005.02.25 10:29sell4152.001.31661.31831.3156
8302005.02.25 10:59t/p4152.001.31561.31831.3156200.0021370.00
8312005.02.25 11:04buy4162.001.31571.31401.3167
8322005.02.25 11:30t/p4162.001.31671.31401.3167200.0021570.00
8332005.02.25 12:57buy4172.001.31661.31491.3176
8342005.02.25 12:59t/p4172.001.31761.31491.3176200.0021770.00
8352005.02.25 13:27buy4182.001.31921.31751.3202
8362005.02.25 13:34t/p4182.001.32021.31751.3202200.0021970.00
8372005.02.25 13:41buy4192.001.31941.31771.3204
8382005.02.25 13:56s/l4192.001.31771.31771.3204-340.0021630.00
8392005.02.25 15:38buy4202.001.31991.31821.3209
8402005.02.25 16:00t/p4202.001.32091.31821.3209200.0021830.00
8412005.02.25 18:27sell4212.001.32331.32501.3223
8422005.02.25 19:29s/l4212.001.32501.32501.3223-340.0021490.00
8432005.02.28 00:25sell4222.001.32631.32801.3253
8442005.02.28 01:27s/l4222.001.32801.32801.3253-340.0021150.00
8452005.02.28 03:54sell4232.001.32711.32881.3261
8462005.02.28 04:13t/p4232.001.32611.32881.3261200.0021350.00
8472005.02.28 05:59sell4242.001.32781.32951.3268
8482005.02.28 06:09t/p4242.001.32681.32951.3268200.0021550.00
8492005.02.28 06:20sell4252.001.32701.32871.3260
8502005.02.28 06:37t/p4252.001.32601.32871.3260200.0021750.00
8512005.02.28 06:59sell4262.001.32671.32841.3257
8522005.02.28 06:59t/p4262.001.32571.32841.3257200.0021950.00
8532005.02.28 07:15sell4272.001.32541.32711.3244
8542005.02.28 07:52s/l4272.001.32711.32711.3244-340.0021610.00
8552005.02.28 08:18sell4282.001.32641.32811.3254
8562005.02.28 08:29t/p4282.001.32541.32811.3254200.0021810.00
8572005.02.28 09:27sell4292.001.32661.32831.3256
8582005.02.28 10:05t/p4292.001.32561.32831.3256200.0022010.00
8592005.02.28 12:33sell4302.001.32581.32751.3248
8602005.02.28 12:43s/l4302.001.32751.32751.3248-340.0021670.00
8612005.02.28 13:03sell4312.001.32671.32841.3257
8622005.02.28 13:29t/p4312.001.32571.32841.3257200.0021870.00
8632005.02.28 14:05sell4322.001.32521.32691.3242
8642005.02.28 14:14s/l4322.001.32691.32691.3242-340.0021530.00
8652005.02.28 15:34sell4332.001.32721.32891.3262
8662005.02.28 15:59t/p4332.001.32621.32891.3262200.0021730.00
8672005.02.28 16:03sell4342.001.32611.32781.3251
8682005.02.28 18:00t/p4342.001.32511.32781.3251200.0021930.00
8692005.02.28 18:38sell4352.001.32531.32701.3243
8702005.02.28 19:00t/p4352.001.32431.32701.3243200.0022130.00
8712005.02.28 19:02sell4362.001.32401.32571.3230
8722005.02.28 20:30t/p4362.001.32301.32571.3230200.0022330.00
8732005.02.28 20:35sell4372.001.32341.32511.3224
8742005.02.28 20:58t/p4372.001.32241.32511.3224200.0022530.00
8752005.03.01 02:29sell4382.001.31851.32021.3175
8762005.03.01 02:32s/l4382.001.32021.32021.3175-340.0022190.00
8772005.03.01 07:53buy4392.001.31901.31731.3200
8782005.03.01 08:35t/p4392.001.32001.31731.3200200.0022390.00
8792005.03.01 11:29sell4402.001.32091.32261.3199
8802005.03.01 11:33s/l4402.001.32261.32261.3199-340.0022050.00
8812005.03.01 15:42buy4412.001.31921.31751.3202
8822005.03.01 16:37s/l4412.001.31751.31751.3202-340.0021710.00
8832005.03.01 17:59sell4422.001.31841.32011.3174
8842005.03.01 22:33t/p4422.001.31741.32011.3174200.0021910.00
8852005.03.02 00:16buy4432.001.31581.31411.3168
8862005.03.02 02:12t/p4432.001.31681.31411.3168200.0022110.00
8872005.03.02 07:38sell4442.001.31631.31801.3153
8882005.03.02 07:41t/p4442.001.31531.31801.3153200.0022310.00
8892005.03.02 09:28buy4452.001.31071.30901.3117
8902005.03.02 09:32t/p4452.001.31171.30901.3117200.0022510.00
8912005.03.02 09:49buy4462.001.31101.30931.3120
8922005.03.02 12:54s/l4462.001.30931.30931.3120-340.0022170.00
8932005.03.02 12:54buy4472.001.30981.30811.3108
8942005.03.02 13:01t/p4472.001.31081.30811.3108200.0022370.00
8952005.03.02 14:52buy4482.001.31211.31041.3131
8962005.03.02 15:33t/p4482.001.31311.31041.3131200.0022570.00
8972005.03.03 07:49sell4492.001.31421.31591.3132
8982005.03.03 08:16s/l4492.001.31591.31591.3132-340.0022230.00
8992005.03.03 08:38sell4502.001.31561.31731.3146
9002005.03.03 10:31t/p4502.001.31461.31731.3146200.0022430.00
9012005.03.03 10:36sell4512.001.31451.31621.3135
9022005.03.03 13:00t/p4512.001.31351.31621.3135200.0022630.00
9032005.03.03 13:01sell4522.001.31361.31531.3126
9042005.03.03 14:00t/p4522.001.31261.31531.3126200.0022830.00
9052005.03.03 14:05sell4532.001.31341.31511.3124
9062005.03.03 14:29t/p4532.001.31241.31511.3124200.0023030.00
9072005.03.03 15:04sell4542.001.31291.31461.3119
9082005.03.03 17:00t/p4542.001.31191.31461.3119200.0023230.00
9092005.03.03 17:03sell4552.001.31241.31411.3114
9102005.03.03 17:26t/p4552.001.31141.31411.3114200.0023430.00
9112005.03.04 12:35buy4562.001.31121.30951.3122
9122005.03.04 12:59t/p4562.001.31221.30951.3122200.0023630.00
9132005.03.04 14:29sell4572.001.32181.32351.3208
9142005.03.04 14:58s/l4572.001.32351.32351.3208-340.0023290.00
9152005.03.04 15:27sell4582.001.32461.32631.3236
9162005.03.04 19:04t/p4582.001.32361.32631.3236200.0023490.00
9172005.03.06 23:22sell4592.001.32371.32541.3227
9182005.03.07 07:00t/p4592.001.32271.32541.3227200.0023690.00
9192005.03.07 07:12sell4602.001.32321.32491.3222
9202005.03.07 07:30t/p4602.001.32221.32491.3222200.0023890.00
9212005.03.07 07:41sell4612.001.32241.32411.3214
9222005.03.07 09:00t/p4612.001.32141.32411.3214200.0024090.00
9232005.03.07 11:04sell4622.001.32081.32251.3198
9242005.03.07 11:04t/p4622.001.31981.32251.3198200.0024290.00
9252005.03.07 11:04sell4632.001.32091.32261.3199
9262005.03.07 11:31t/p4632.001.31991.32261.3199200.0024490.00
9272005.03.07 13:03sell4642.001.31921.32091.3182
9282005.03.07 15:30s/l4642.001.32091.32091.3182-340.0024150.00
9292005.03.08 05:53sell4652.001.32251.32421.3215
9302005.03.08 06:31s/l4652.001.32421.32421.3215-340.0023810.00
9312005.03.08 08:17sell4662.001.32571.32741.3247
9322005.03.08 08:32t/p4662.001.32471.32741.3247200.0024010.00
9332005.03.08 08:57sell4672.001.32511.32681.3241
9342005.03.08 08:59t/p4672.001.32411.32681.3241200.0024210.00
9352005.03.08 09:19sell4682.001.32391.32561.3229
9362005.03.08 10:26s/l4682.001.32561.32561.3229-340.0023870.00
9372005.03.08 12:23sell4692.001.32511.32681.3241
9382005.03.08 13:02s/l4692.001.32681.32681.3241-340.0023530.00
9392005.03.08 13:31sell4702.001.32981.33151.3288
9402005.03.08 13:40s/l4702.001.33151.33151.3288-340.0023190.00
9412005.03.08 14:28sell4712.001.33231.33401.3313
9422005.03.08 14:57s/l4712.001.33401.33401.3313-340.0022850.00
9432005.03.08 15:20sell4722.001.33451.33621.3335
9442005.03.08 15:27s/l4722.001.33621.33621.3335-340.0022510.00
9452005.03.08 15:49sell4732.001.33531.33701.3343
9462005.03.08 15:59t/p4732.001.33431.33701.3343200.0022710.00
9472005.03.08 16:10sell4742.001.33391.33561.3329
9482005.03.08 18:26s/l4742.001.33561.33561.3329-340.0022370.00
9492005.03.09 02:14sell4752.001.33461.33631.3336
9502005.03.09 06:40s/l4752.001.33631.33631.3336-340.0022030.00
9512005.03.09 07:03sell4762.001.33561.33731.3346
9522005.03.09 07:07s/l4762.001.33731.33731.3346-340.0021690.00
9532005.03.09 07:36sell4772.001.33781.33951.3368
9542005.03.09 08:30t/p4772.001.33681.33951.3368200.0021890.00
9552005.03.09 08:32sell4782.001.33701.33871.3360
9562005.03.09 10:33s/l4782.001.33871.33871.3360-340.0021550.00
9572005.03.09 11:59sell4792.001.33641.33811.3354
9582005.03.09 12:00t/p4792.001.33541.33811.3354200.0021750.00
9592005.03.09 12:03sell4802.001.33521.33691.3342
9602005.03.09 13:00t/p4802.001.33421.33691.3342200.0021950.00
9612005.03.09 13:26sell4812.001.33491.33661.3339
9622005.03.09 13:30t/p4812.001.33391.33661.3339200.0022150.00
9632005.03.09 19:44sell4822.001.34031.34201.3393
9642005.03.09 19:51t/p4822.001.33931.34201.3393200.0022350.00
9652005.03.09 19:54sell4832.001.34031.34201.3393
9662005.03.09 19:59t/p4832.001.33931.34201.3393200.0022550.00
9672005.03.09 22:11sell4842.001.33911.34081.3381
9682005.03.09 22:31t/p4842.001.33811.34081.3381200.0022750.00
9692005.03.09 22:44sell4852.001.33841.34011.3374
9702005.03.09 23:08t/p4852.001.33741.34011.3374200.0022950.00
9712005.03.10 00:37sell4862.001.33921.34091.3382
9722005.03.10 00:49s/l4862.001.34091.34091.3382-340.0022610.00
9732005.03.10 01:36sell4872.001.34381.34551.3428
9742005.03.10 01:36t/p4872.001.34281.34551.3428200.0022810.00
9752005.03.10 01:36sell4882.001.34381.34551.3428
9762005.03.10 01:43t/p4882.001.34281.34551.3428200.0023010.00
9772005.03.10 01:44sell4892.001.34381.34551.3428
9782005.03.10 01:44t/p4892.001.34281.34551.3428200.0023210.00
9792005.03.10 01:44sell4902.001.34381.34551.3428
9802005.03.10 01:45t/p4902.001.34281.34551.3428200.0023410.00
9812005.03.10 01:45sell4912.001.34381.34551.3428
9822005.03.10 01:59t/p4912.001.34281.34551.3428200.0023610.00
9832005.03.10 01:59sell4922.001.34411.34581.3431
9842005.03.10 01:59t/p4922.001.34311.34581.3431200.0023810.00
9852005.03.10 02:05sell4932.001.34171.34341.3407
9862005.03.10 02:47s/l4932.001.34341.34341.3407-340.0023470.00
9872005.03.10 03:46sell4942.001.34361.34531.3426
9882005.03.10 04:01t/p4942.001.34261.34531.3426200.0023670.00
9892005.03.10 04:44sell4952.001.34241.34411.3414
9902005.03.10 06:13s/l4952.001.34411.34411.3414-340.0023330.00
9912005.03.10 06:39sell4962.001.34391.34561.3429
9922005.03.10 06:53s/l4962.001.34561.34561.3429-340.0022990.00
9932005.03.10 07:10sell4972.001.34411.34581.3431
9942005.03.10 08:05t/p4972.001.34311.34581.3431200.0023190.00
9952005.03.10 08:08sell4982.001.34341.34511.3424
9962005.03.10 08:28s/l4982.001.34511.34511.3424-340.0022850.00
9972005.03.10 08:40sell4992.001.34421.34591.3432
9982005.03.10 08:59t/p4992.001.34321.34591.3432200.0023050.00
9992005.03.10 09:07sell5002.001.34261.34431.3416
10002005.03.10 09:29t/p5002.001.34161.34431.3416200.0023250.00
10012005.03.10 09:38sell5012.001.34101.34271.3400
10022005.03.10 10:37s/l5012.001.34271.34271.3400-340.0022910.00
10032005.03.10 11:05sell5022.001.34201.34371.3410
10042005.03.10 12:01t/p5022.001.34101.34371.3410200.0023110.00
10052005.03.10 12:15sell5032.001.34161.34331.3406
10062005.03.10 12:45s/l5032.001.34331.34331.3406-340.0022770.00
10072005.03.10 13:14sell5042.001.34321.34491.3422
10082005.03.10 13:30t/p5042.001.34221.34491.3422200.0022970.00
10092005.03.10 13:36sell5052.001.34231.34401.3413
10102005.03.10 14:30t/p5052.001.34131.34401.3413200.0023170.00
10112005.03.10 14:42sell5062.001.34181.34351.3408
10122005.03.10 16:07t/p5062.001.34081.34351.3408200.0023370.00
10132005.03.10 16:09sell5072.001.34091.34261.3399
10142005.03.10 17:09s/l5072.001.34261.34261.3399-340.0023030.00
10152005.03.10 18:08sell5082.001.34481.34651.3438
10162005.03.10 18:30t/p5082.001.34381.34651.3438200.0023230.00
10172005.03.10 18:37sell5092.001.34381.34551.3428
10182005.03.10 19:00t/p5092.001.34281.34551.3428200.0023430.00
10192005.03.10 20:05sell5102.001.34321.34491.3422
10202005.03.10 20:29t/p5102.001.34221.34491.3422200.0023630.00
10212005.03.10 21:03sell5112.001.34191.34361.3409
10222005.03.10 22:03s/l5112.001.34361.34361.3409-340.0023290.00
10232005.03.10 22:32sell5122.001.34401.34571.3430
10242005.03.10 23:00t/p5122.001.34301.34571.3430200.0023490.00
10252005.03.10 23:22sell5132.001.34381.34551.3428
10262005.03.10 23:29t/p5132.001.34281.34551.3428200.0023690.00
10272005.03.11 01:49sell5142.001.34291.34461.3419
10282005.03.11 07:32t/p5142.001.34191.34461.3419200.0023890.00
10292005.03.11 07:42sell5152.001.34261.34431.3416
10302005.03.11 08:00t/p5152.001.34161.34431.3416200.0024090.00
10312005.03.11 08:11sell5162.001.34181.34351.3408
10322005.03.11 08:30t/p5162.001.34081.34351.3408200.0024290.00
10332005.03.11 09:03sell5172.001.34131.34301.3403
10342005.03.11 12:31t/p5172.001.34031.34301.3403200.0024490.00
10352005.03.11 12:35sell5182.001.34441.34611.3434
10362005.03.11 12:35t/p5182.001.34341.34611.3434200.0024690.00
10372005.03.11 12:35sell5192.001.34261.34431.3416
10382005.03.11 12:35s/l5192.001.34431.34431.3416-340.0024350.00
10392005.03.11 12:37buy5202.001.34201.34031.3430
10402005.03.11 12:37t/p5202.001.34301.34031.3430200.0024550.00
10412005.03.11 12:37buy5212.001.34201.34031.3430
10422005.03.11 12:41t/p5212.001.34301.34031.3430200.0024750.00
10432005.03.11 12:41buy5222.001.34231.34061.3433
10442005.03.11 12:41t/p5222.001.34331.34061.3433200.0024950.00
10452005.03.11 12:42buy5232.001.34221.34051.3432
10462005.03.11 12:42t/p5232.001.34321.34051.3432200.0025150.00
10472005.03.11 12:42buy5242.001.34221.34051.3432
10482005.03.11 12:53s/l5242.001.34051.34051.3432-340.0024810.00
10492005.03.11 12:53buy5252.001.34091.33921.3419
10502005.03.11 13:05t/p5252.001.34191.33921.3419200.0025010.00
10512005.03.11 13:23buy5262.001.34061.33891.3416
10522005.03.11 13:29t/p5262.001.34161.33891.3416200.0025210.00
10532005.03.11 13:33sell5272.001.34321.34491.3422
10542005.03.11 13:34s/l5272.001.34491.34491.3422-340.0024870.00
10552005.03.11 13:52buy5282.001.34251.34081.3435
10562005.03.11 14:03t/p5282.001.34351.34081.3435200.0025070.00
10572005.03.11 14:51buy5292.001.34501.34331.3460
10582005.03.11 14:59t/p5292.001.34601.34331.3460200.0025270.00
10592005.03.11 15:20buy5302.001.34591.34421.3469
10602005.03.11 15:28t/p5302.001.34691.34421.3469200.0025470.00
10612005.03.11 15:50sell5312.001.34661.34831.3456
10622005.03.11 18:46t/p5312.001.34561.34831.3456200.0025670.00
10632005.03.11 19:24sell5322.001.34591.34761.3449
10642005.03.13 23:01s/l5322.001.34761.34761.3449-340.0025330.00
10652005.03.13 23:21sell5332.001.34751.34921.3465
10662005.03.13 23:43t/p5332.001.34651.34921.3465200.0025530.00
10672005.03.14 00:21sell5342.001.34621.34791.3452
10682005.03.14 00:30t/p5342.001.34521.34791.3452200.0025730.00
10692005.03.14 00:49sell5352.001.34531.34701.3443
10702005.03.14 04:37t/p5352.001.34431.34701.3443200.0025930.00
10712005.03.14 05:24sell5362.001.34421.34591.3432
10722005.03.14 05:35t/p5362.001.34321.34591.3432200.0026130.00
10732005.03.14 06:14sell5372.001.34321.34491.3422
10742005.03.14 06:34t/p5372.001.34221.34491.3422200.0026330.00
10752005.03.14 06:48sell5382.001.34271.34441.3417
10762005.03.14 07:03t/p5382.001.34171.34441.3417200.0026530.00
10772005.03.14 07:40sell5392.001.34051.34221.3395
10782005.03.14 10:08s/l5392.001.34221.34221.3395-340.0026190.00
10792005.03.14 11:28sell5402.001.34071.34241.3397
10802005.03.14 11:31t/p5402.001.33971.34241.3397200.0026390.00
10812005.03.14 11:34sell5412.001.33991.34161.3389
10822005.03.14 11:54t/p5412.001.33891.34161.3389200.0026590.00
10832005.03.14 14:27buy5422.001.33791.33621.3389
10842005.03.14 15:26s/l5422.001.33621.33621.3389-340.0026250.00
10852005.03.14 16:58buy5432.001.33431.33261.3353
10862005.03.14 17:00t/p5432.001.33531.33261.3353200.0026450.00
10872005.03.14 23:19buy5442.001.33611.33441.3371
10882005.03.15 06:40s/l5442.001.33441.33441.3371-340.0026110.00
10892005.03.15 09:29sell5452.001.33631.33801.3353
10902005.03.15 09:30s/l5452.001.33801.33801.3353-340.0025770.00
10912005.03.15 10:58sell5462.001.33891.34061.3379
10922005.03.15 11:05t/p5462.001.33791.34061.3379200.0025970.00
10932005.03.15 11:28sell5472.001.33821.33991.3372
10942005.03.15 12:30s/l5472.001.33991.33991.3372-340.0025630.00
10952005.03.15 13:59sell5482.001.33491.33661.3339
10962005.03.15 13:59t/p5482.001.33391.33661.3339200.0025830.00
10972005.03.15 14:55sell5492.001.33261.33431.3316
10982005.03.15 14:58t/p5492.001.33161.33431.3316200.0026030.00
10992005.03.15 15:26sell5502.001.33161.33331.3306
11002005.03.15 15:28t/p5502.001.33061.33331.3306200.0026230.00
11012005.03.15 15:57buy5512.001.33081.32911.3318
11022005.03.15 16:55t/p5512.001.33181.32911.3318200.0026430.00
11032005.03.16 09:49buy5522.001.33541.33371.3364
11042005.03.16 10:32t/p5522.001.33641.33371.3364200.0026630.00
11052005.03.16 12:29sell5532.001.33821.33991.3372
11062005.03.16 12:30s/l5532.001.33991.33991.3372-340.0026290.00
11072005.03.16 13:22sell5542.001.34241.34411.3414
11082005.03.16 13:44t/p5542.001.34141.34411.3414200.0026490.00
11092005.03.16 14:20sell5552.001.34221.34391.3412
11102005.03.16 14:57s/l5552.001.34391.34391.3412-340.0026150.00
11112005.03.16 15:18sell5562.001.34291.34461.3419
11122005.03.16 16:04t/p5562.001.34191.34461.3419200.0026350.00
11132005.03.16 16:16sell5572.001.34171.34341.3407
11142005.03.16 16:39t/p5572.001.34071.34341.3407200.0026550.00
11152005.03.16 16:47sell5582.001.34101.34271.3400
11162005.03.16 17:53s/l5582.001.34271.34271.3400-340.0026210.00
11172005.03.16 18:22sell5592.001.34241.34411.3414
11182005.03.16 18:37t/p5592.001.34141.34411.3414200.0026410.00
11192005.03.16 22:47sell5602.001.34181.34351.3408
11202005.03.16 23:03t/p5602.001.34081.34351.3408200.0026610.00
11212005.03.17 01:41sell5612.001.34151.34321.3405
11222005.03.17 02:00t/p5612.001.34051.34321.3405200.0026810.00
11232005.03.17 03:33sell5622.001.34071.34241.3397
11242005.03.17 04:00t/p5622.001.33971.34241.3397200.0027010.00
11252005.03.17 04:10sell5632.001.34001.34171.3390
11262005.03.17 05:08s/l5632.001.34171.34171.3390-340.0026670.00
11272005.03.17 06:35sell5642.001.34131.34301.3403
11282005.03.17 06:59t/p5642.001.34031.34301.3403200.0026870.00
11292005.03.17 06:59sell5652.001.34131.34301.3403
11302005.03.17 06:59t/p5652.001.34031.34301.3403200.0027070.00
11312005.03.17 07:55sell5662.001.34061.34231.3396
11322005.03.17 08:31t/p5662.001.33961.34231.3396200.0027270.00
11332005.03.17 08:32sell5672.001.33971.34141.3387
11342005.03.17 09:00t/p5672.001.33871.34141.3387200.0027470.00
11352005.03.17 09:03sell5682.001.33951.34121.3385
11362005.03.17 09:29t/p5682.001.33851.34121.3385200.0027670.00
11372005.03.17 09:29sell5692.001.33951.34121.3385
11382005.03.17 09:29t/p5692.001.33851.34121.3385200.0027870.00
11392005.03.17 09:31sell5702.001.33771.33941.3367
11402005.03.17 11:01s/l5702.001.33941.33941.3367-340.0027530.00
11412005.03.17 11:27buy5712.001.33821.33651.3392
11422005.03.17 11:30t/p5712.001.33921.33651.3392200.0027730.00
11432005.03.17 13:24buy5722.001.33501.33331.3360
11442005.03.17 13:30t/p5722.001.33601.33331.3360200.0027930.00
11452005.03.17 13:48buy5732.001.33591.33421.3369
11462005.03.17 14:00t/p5732.001.33691.33421.3369200.0028130.00
11472005.03.17 14:23buy5742.001.33601.33431.3370
11482005.03.17 14:29t/p5742.001.33701.33431.3370200.0028330.00
11492005.03.18 07:31buy5752.001.33421.33251.3352
11502005.03.18 07:35s/l5752.001.33251.33251.3352-340.0027990.00
11512005.03.18 09:29sell5762.001.33171.33341.3307
11522005.03.18 11:25t/p5762.001.33071.33341.3307200.0028190.00
11532005.03.18 14:27buy5772.001.32751.32581.3285
11542005.03.18 14:40t/p5772.001.32851.32581.3285200.0028390.00
11552005.03.18 15:29sell5782.001.32881.33051.3278
11562005.03.18 15:30s/l5782.001.33051.33051.3278-340.0028050.00
11572005.03.21 07:10buy5792.001.32181.32011.3228
11582005.03.21 09:00t/p5792.001.32281.32011.3228200.0028250.00
11592005.03.21 10:47buy5802.001.32001.31831.3210
11602005.03.21 12:27s/l5802.001.31831.31831.3210-340.0027910.00
11612005.03.21 12:45buy5812.001.31811.31641.3191
11622005.03.21 13:06t/p5812.001.31911.31641.3191200.0028110.00
11632005.03.21 13:26buy5822.001.31831.31661.3193
11642005.03.21 13:35t/p5822.001.31931.31661.3193200.0028310.00
11652005.03.21 13:53buy5832.001.31901.31731.3200
11662005.03.21 14:05t/p5832.001.32001.31731.3200200.0028510.00
11672005.03.21 14:20buy5842.001.31861.31691.3196
11682005.03.21 15:45s/l5842.001.31691.31691.3196-340.0028170.00
11692005.03.21 23:59sell5852.001.31631.31801.3153
11702005.03.22 07:01s/l5852.001.31801.31801.3153-340.0027830.00
11712005.03.22 07:40buy5862.001.31801.31631.3190
11722005.03.22 10:01t/p5862.001.31901.31631.3190200.0028030.00
11732005.03.22 16:26sell5872.001.32061.32231.3196
11742005.03.22 16:46t/p5872.001.31961.32231.3196200.0028230.00
11752005.03.22 18:03sell5882.001.31981.32151.3188
11762005.03.22 18:03t/p5882.001.31881.32151.3188200.0028430.00
11772005.03.22 18:07sell5892.001.31981.32151.3188
11782005.03.22 18:11t/p5892.001.31881.32151.3188200.0028630.00
11792005.03.22 18:15sell5902.001.31981.32151.3188
11802005.03.22 18:24s/l5902.001.32151.32151.3188-340.0028290.00
11812005.03.22 18:24sell5912.001.32111.32281.3201
11822005.03.22 18:29t/p5912.001.32011.32281.3201200.0028490.00
11832005.03.22 18:29sell5922.001.32021.32191.3192
11842005.03.22 18:29t/p5922.001.31921.32191.3192200.0028690.00
11852005.03.22 18:45sell5932.001.31361.31531.3126
11862005.03.22 18:45t/p5932.001.31261.31531.3126200.0028890.00
11872005.03.22 18:45sell5942.001.31371.31541.3127
11882005.03.22 18:46t/p5942.001.31271.31541.3127200.0029090.00
11892005.03.22 18:47sell5952.001.31371.31541.3127
11902005.03.22 18:59t/p5952.001.31271.31541.3127200.0029290.00
11912005.03.22 18:59sell5962.001.31411.31581.3131
11922005.03.22 18:59t/p5962.001.31311.31581.3131200.0029490.00
11932005.03.22 19:17sell5972.001.30861.31031.3076
11942005.03.22 19:28t/p5972.001.30761.31031.3076200.0029690.00
11952005.03.22 19:29sell5982.001.30861.31031.3076
11962005.03.22 19:29t/p5982.001.30761.31031.3076200.0029890.00
11972005.03.22 20:57buy5992.001.30771.30601.3087
11982005.03.23 08:12s/l5992.001.30601.30601.3087-340.0029550.00
11992005.03.23 08:12sell6002.001.30711.30881.3061
12002005.03.23 08:12t/p6002.001.30611.30881.3061200.0029750.00
12012005.03.23 10:13buy6012.001.30471.30301.3057
12022005.03.23 11:55s/l6012.001.30301.30301.3057-340.0029410.00
12032005.03.23 12:07buy6022.001.30401.30231.3050
12042005.03.23 12:36s/l6022.001.30231.30231.3050-340.0029070.00
12052005.03.23 13:35buy6032.001.30311.30141.3041
12062005.03.23 14:35s/l6032.001.30141.30141.3041-340.0028730.00
12072005.03.23 15:21buy6042.001.30101.29931.3020
12082005.03.23 15:50s/l6042.001.29931.29931.3020-340.0028390.00
12092005.03.23 16:02sell6052.001.30051.30221.2995
12102005.03.23 16:02t/p6052.001.29951.30221.2995200.0028590.00
12112005.03.24 00:49buy6062.001.29711.29541.2981
12122005.03.24 01:02t/p6062.001.29811.29541.2981200.0028790.00
12132005.03.24 06:12buy6072.001.30021.29851.3012
12142005.03.24 06:30t/p6072.001.30121.29851.3012200.0028990.00
12152005.03.24 06:37buy6082.001.30071.29901.3017
12162005.03.24 07:31t/p6082.001.30171.29901.3017200.0029190.00
12172005.03.24 08:09buy6092.001.30141.29971.3024
12182005.03.24 08:38s/l6092.001.29971.29971.3024-340.0028850.00
12192005.03.24 09:59sell6102.001.29831.30001.2973
12202005.03.24 11:00s/l6102.001.30001.30001.2973-340.0028510.00
12212005.03.24 13:03buy6112.001.29871.29701.2997
12222005.03.24 13:22t/p6112.001.29971.29701.2997200.0028710.00
12232005.03.24 13:26buy6122.001.29871.29701.2997
12242005.03.24 14:01s/l6122.001.29701.29701.2997-340.0028370.00
12252005.03.24 14:21sell6132.001.29891.30061.2979
12262005.03.24 14:23t/p6132.001.29791.30061.2979200.0028570.00
12272005.03.24 14:51sell6142.001.29761.29931.2966
12282005.03.24 14:52t/p6142.001.29661.29931.2966200.0028770.00
12292005.03.24 15:47sell6152.001.29671.29841.2957
12302005.03.24 15:58t/p6152.001.29571.29841.2957200.0028970.00
12312005.03.24 16:16sell6162.001.29591.29761.2949
12322005.03.24 17:27t/p6162.001.29491.29761.2949200.0029170.00
12332005.03.27 23:16sell6172.001.29561.29731.2946
12342005.03.27 23:34t/p6172.001.29461.29731.2946200.0029370.00
12352005.03.27 23:44sell6182.001.29531.29701.2943
12362005.03.27 23:59t/p6182.001.29431.29701.2943200.0029570.00
12372005.03.28 00:06sell6192.001.29271.29441.2917
12382005.03.28 00:29t/p6192.001.29171.29441.2917200.0029770.00
12392005.03.28 00:29sell6202.001.29291.29461.2919
12402005.03.28 00:29t/p6202.001.29191.29461.2919200.0029970.00
12412005.03.28 00:39sell6213.001.29071.29241.2897
12422005.03.28 00:58t/p6213.001.28971.29241.2897300.0030270.00
12432005.03.28 09:48buy6223.001.29161.28991.2926
12442005.03.28 10:02t/p6223.001.29261.28991.2926300.0030570.00
12452005.03.28 13:44buy6233.001.28821.28651.2892
12462005.03.28 14:41s/l6233.001.28651.28651.2892-510.0030060.00
12472005.03.28 15:11buy6243.001.28661.28491.2876
12482005.03.28 15:30t/p6243.001.28761.28491.2876300.0030360.00
12492005.03.28 15:40buy6253.001.28731.28561.2883
12502005.03.28 16:00t/p6253.001.28831.28561.2883300.0030660.00
12512005.03.28 16:25buy6263.001.28741.28571.2884
12522005.03.28 16:30t/p6263.001.28841.28571.2884300.0030960.00
12532005.03.28 20:59sell6273.001.28961.29131.2886
12542005.03.28 22:17t/p6273.001.28861.29131.2886300.0031260.00
12552005.03.28 22:59sell6283.001.28831.29001.2873
12562005.03.28 23:00s/l6283.001.29001.29001.2873-510.0030750.00
12572005.03.29 01:23sell6293.001.29211.29381.2911
12582005.03.29 01:32s/l6293.001.29381.29381.2911-510.0030240.00
12592005.03.29 02:56sell6303.001.29461.29631.2936
12602005.03.29 03:11t/p6303.001.29361.29631.2936300.0030540.00
12612005.03.29 03:28sell6313.001.29401.29571.2930
12622005.03.29 04:10t/p6313.001.29301.29571.2930300.0030840.00
12632005.03.29 04:24sell6323.001.29361.29531.2926
12642005.03.29 04:39t/p6323.001.29261.29531.2926300.0031140.00
12652005.03.29 04:54sell6333.001.29291.29461.2919
12662005.03.29 05:54s/l6333.001.29461.29461.2919-510.0030630.00
12672005.03.29 06:21sell6343.001.29481.29651.2938
12682005.03.29 06:37t/p6343.001.29381.29651.2938300.0030930.00
12692005.03.29 06:57sell6353.001.29461.29631.2936
12702005.03.29 06:59t/p6353.001.29361.29631.2936300.0031230.00
12712005.03.29 06:59sell6363.001.29461.29631.2936
12722005.03.29 06:59t/p6363.001.29361.29631.2936300.0031530.00
12732005.03.29 09:21sell6373.001.29411.29581.2931
12742005.03.29 09:36t/p6373.001.29311.29581.2931300.0031830.00
12752005.03.29 09:52sell6383.001.29391.29561.2929
12762005.03.29 10:02t/p6383.001.29291.29561.2929300.0032130.00
12772005.03.29 10:19sell6393.001.29281.29451.2918
12782005.03.29 10:31t/p6393.001.29181.29451.2918300.0032430.00
12792005.03.29 10:48sell6403.001.29211.29381.2911
12802005.03.29 11:47s/l6403.001.29381.29381.2911-510.0031920.00
12812005.03.29 12:14sell6413.001.29281.29451.2918
12822005.03.29 12:31t/p6413.001.29181.29451.2918300.0032220.00
12832005.03.29 12:34sell6423.001.29201.29371.2910
12842005.03.29 13:01t/p6423.001.29101.29371.2910300.0032520.00
12852005.03.29 13:09sell6433.001.29131.29301.2903
12862005.03.29 13:31t/p6433.001.29031.29301.2903300.0032820.00
12872005.03.29 13:37sell6443.001.29081.29251.2898
12882005.03.29 14:14s/l6443.001.29251.29251.2898-510.0032310.00
12892005.03.29 15:10sell6453.001.29221.29391.2912
12902005.03.29 15:31t/p6453.001.29121.29391.2912300.0032610.00
12912005.03.29 15:39sell6463.001.29181.29351.2908
12922005.03.29 17:40s/l6463.001.29351.29351.2908-510.0032100.00
12932005.03.29 22:31sell6473.001.29311.29481.2921
12942005.03.30 01:00s/l6473.001.29481.29481.2921-510.0031590.00
12952005.03.30 05:15sell6483.001.29551.29721.2945
12962005.03.30 06:27s/l6483.001.29721.29721.2945-510.0031080.00
12972005.03.30 07:22sell6493.001.29701.29871.2960
12982005.03.30 07:35t/p6493.001.29601.29871.2960300.0031380.00
12992005.03.30 07:54sell6503.001.29631.29801.2953
13002005.03.30 08:31t/p6503.001.29531.29801.2953300.0031680.00
13012005.03.30 08:51sell6513.001.29681.29851.2958
13022005.03.30 08:59t/p6513.001.29581.29851.2958300.0031980.00
13032005.03.30 09:43sell6523.001.29491.29661.2939
13042005.03.30 10:03t/p6523.001.29391.29661.2939300.0032280.00
13052005.03.30 10:08sell6533.001.29451.29621.2935
13062005.03.30 12:45s/l6533.001.29621.29621.2935-510.0031770.00
13072005.03.30 13:50sell6543.001.29721.29891.2962
13082005.03.30 14:01t/p6543.001.29621.29891.2962300.0032070.00
13092005.03.30 14:08sell6553.001.29641.29811.2954
13102005.03.30 14:30t/p6553.001.29541.29811.2954300.0032370.00
13112005.03.30 14:34sell6563.001.29621.29791.2952
13122005.03.30 14:59t/p6563.001.29521.29791.2952300.0032670.00
13132005.03.30 14:59sell6573.001.29631.29801.2953
13142005.03.30 14:59t/p6573.001.29531.29801.2953300.0032970.00
13152005.03.30 15:02sell6583.001.29431.29601.2933
13162005.03.30 16:42s/l6583.001.29601.29601.2933-510.0032460.00
13172005.03.30 17:16sell6593.001.29621.29791.2952
13182005.03.30 17:30t/p6593.001.29521.29791.2952300.0032760.00
13192005.03.30 17:43sell6603.001.29541.29711.2944
13202005.03.30 18:00t/p6603.001.29441.29711.2944300.0033060.00
13212005.03.30 18:10sell6613.001.29481.29651.2938
13222005.03.30 18:30t/p6613.001.29381.29651.2938300.0033360.00
13232005.03.30 19:02sell6623.001.29331.29501.2923
13242005.03.30 19:30t/p6623.001.29231.29501.2923300.0033660.00
13252005.03.30 23:59sell6633.001.29291.29461.2919
13262005.03.31 00:53t/p6633.001.29191.29461.2919300.0033960.00
13272005.03.31 07:15buy6643.001.29581.29411.2968
13282005.03.31 12:30t/p6643.001.29681.29411.2968300.0034260.00
13292005.03.31 13:58sell6653.001.30151.30321.3005
13302005.03.31 13:59t/p6653.001.30051.30321.3005300.0034560.00
13312005.03.31 13:59sell6663.001.30181.30351.3008
13322005.03.31 13:59t/p6663.001.30081.30351.3008300.0034860.00
13332005.03.31 14:28sell6673.001.29941.30111.2984
13342005.03.31 14:29t/p6673.001.29841.30111.2984300.0035160.00
13352005.03.31 14:49sell6683.001.29661.29831.2956
13362005.03.31 22:47s/l6683.001.29831.29831.2956-510.0034650.00
13372005.04.01 05:09sell6693.001.29661.29831.2956
13382005.04.01 12:30s/l6693.001.29831.29831.2956-510.0034140.00
13392005.04.01 13:01sell6703.001.30121.30291.3002
13402005.04.01 13:01t/p6703.001.30021.30291.3002300.0034440.00
13412005.04.01 13:59sell6713.001.29761.29931.2966
13422005.04.01 13:59t/p6713.001.29661.29931.2966300.0034740.00
13432005.04.01 14:19sell6723.001.29621.29791.2952
13442005.04.01 14:23t/p6723.001.29521.29791.2952300.0035040.00
13452005.04.01 14:28sell6733.001.29681.29851.2958
13462005.04.01 14:29t/p6733.001.29581.29851.2958300.0035340.00
13472005.04.01 14:29sell6743.001.29621.29791.2952
13482005.04.01 14:29t/p6743.001.29521.29791.2952300.0035640.00
13492005.04.01 14:49sell6753.001.28831.29001.2873
13502005.04.01 14:57s/l6753.001.29001.29001.2873-510.0035130.00
13512005.04.01 14:58buy6763.001.28811.28641.2891
13522005.04.01 15:27t/p6763.001.28911.28641.2891300.0035430.00
13532005.04.01 15:29sell6773.001.28861.29031.2876
13542005.04.01 15:56s/l6773.001.29031.29031.2876-510.0034920.00
13552005.04.01 17:59sell6783.001.29081.29251.2898
13562005.04.01 17:59t/p6783.001.28981.29251.2898300.0035220.00
13572005.04.01 17:59sell6793.001.29081.29251.2898
13582005.04.01 18:25t/p6793.001.28981.29251.2898300.0035520.00
13592005.04.01 18:54buy6803.001.28981.28811.2908
13602005.04.01 19:51t/p6803.001.29081.28811.2908300.0035820.00
13612005.04.05 09:36buy6813.001.28181.28011.2828
13622005.04.05 11:32s/l6813.001.28011.28011.2828-510.0035310.00
13632005.04.05 13:45buy6823.001.28531.28361.2863
13642005.04.05 13:58t/p6823.001.28631.28361.2863300.0035610.00
13652005.04.05 13:59buy6833.001.28521.28351.2862
13662005.04.05 13:59t/p6833.001.28621.28351.2862300.0035910.00
13672005.04.05 13:59buy6843.001.28501.28331.2860
13682005.04.05 18:00t/p6843.001.28601.28331.2860300.0036210.00
13692005.04.05 21:56sell6853.001.28581.28751.2848
13702005.04.05 23:45t/p6853.001.28481.28751.2848300.0036510.00
13712005.04.05 23:53sell6863.001.28541.28711.2844
13722005.04.06 00:08t/p6863.001.28441.28711.2844300.0036810.00
13732005.04.06 00:23sell6873.001.28491.28661.2839
13742005.04.06 01:43s/l6873.001.28661.28661.2839-510.0036300.00
13752005.04.06 03:13sell6883.001.28801.28971.2870
13762005.04.06 08:52s/l6883.001.28971.28971.2870-510.0035790.00
13772005.04.06 09:32sell6893.001.29041.29211.2894
13782005.04.06 09:32t/p6893.001.28941.29211.2894300.0036090.00
13792005.04.06 09:33sell6903.001.29041.29211.2894
13802005.04.06 09:59t/p6903.001.28941.29211.2894300.0036390.00
13812005.04.06 09:59sell6913.001.29061.29231.2896
13822005.04.06 09:59t/p6913.001.28961.29231.2896300.0036690.00
13832005.04.06 10:31sell6923.001.28961.29131.2886
13842005.04.06 11:30t/p6923.001.28861.29131.2886300.0036990.00
13852005.04.06 12:26sell6933.001.28771.28941.2867
13862005.04.06 12:29t/p6933.001.28671.28941.2867300.0037290.00
13872005.04.06 14:04sell6943.001.28651.28821.2855
13882005.04.06 14:30t/p6943.001.28551.28821.2855300.0037590.00
13892005.04.06 14:53sell6953.001.28551.28721.2845
13902005.04.06 16:20s/l6953.001.28721.28721.2845-510.0037080.00
13912005.04.06 16:20sell6963.001.28681.28851.2858
13922005.04.06 16:24t/p6963.001.28581.28851.2858300.0037380.00
13932005.04.06 16:29sell6973.001.28661.28831.2856
13942005.04.06 16:32s/l6973.001.28831.28831.2856-510.0036870.00
13952005.04.06 17:11sell6983.001.28861.29031.2876
13962005.04.06 19:02t/p6983.001.28761.29031.2876300.0037170.00
13972005.04.06 19:08sell6993.001.28781.28951.2868
13982005.04.06 19:31t/p6993.001.28681.28951.2868300.0037470.00
13992005.04.06 23:10sell7003.001.28711.28881.2861
14002005.04.07 02:08s/l7003.001.28881.28881.2861-510.0036960.00
14012005.04.07 06:07buy7013.001.29101.28931.2920
14022005.04.07 06:28t/p7013.001.29201.28931.2920300.0037260.00
14032005.04.07 08:10sell7023.001.29331.29501.2923
14042005.04.07 08:29t/p7023.001.29231.29501.2923300.0037560.00
14052005.04.07 08:40sell7033.001.29131.29301.2903
14062005.04.07 08:58s/l7033.001.29301.29301.2903-510.0037050.00
14072005.04.07 09:26sell7043.001.29231.29401.2913
14082005.04.07 09:32t/p7043.001.29131.29401.2913300.0037350.00
14092005.04.07 10:24sell7053.001.29131.29301.2903
14102005.04.07 10:29t/p7053.001.29031.29301.2903300.0037650.00
14112005.04.07 11:07sell7063.001.29041.29211.2894
14122005.04.07 11:25s/l7063.001.29211.29211.2894-510.0037140.00
14132005.04.07 11:51sell7073.001.29161.29331.2906
14142005.04.07 12:23s/l7073.001.29331.29331.2906-510.0036630.00
14152005.04.07 12:34sell7083.001.29261.29431.2916
14162005.04.07 13:01t/p7083.001.29161.29431.2916300.0036930.00
14172005.04.07 13:02sell7093.001.29231.29401.2913
14182005.04.07 14:00t/p7093.001.29131.29401.2913300.0037230.00
14192005.04.07 14:05sell7103.001.29221.29391.2912
14202005.04.07 14:30t/p7103.001.29121.29391.2912300.0037530.00
14212005.04.07 14:49sell7113.001.29221.29391.2912
14222005.04.07 14:59t/p7113.001.29121.29391.2912300.0037830.00
14232005.04.07 14:59sell7123.001.29221.29391.2912
14242005.04.07 14:59t/p7123.001.29121.29391.2912300.0038130.00
14252005.04.07 15:19sell7133.001.29091.29261.2899
14262005.04.07 17:01t/p7133.001.28991.29261.2899300.0038430.00
14272005.04.07 17:12sell7143.001.29021.29191.2892
14282005.04.07 17:29t/p7143.001.28921.29191.2892300.0038730.00
14292005.04.07 17:29sell7153.001.29021.29191.2892
14302005.04.07 17:29t/p7153.001.28921.29191.2892300.0039030.00
14312005.04.07 18:12sell7163.001.28581.28751.2848
14322005.04.07 22:24t/p7163.001.28481.28751.2848300.0039330.00
14332005.04.08 00:58buy7173.001.28171.28001.2827
14342005.04.08 02:05t/p7173.001.28271.28001.2827300.0039630.00
14352005.04.08 05:29sell7183.001.28211.28381.2811
14362005.04.08 09:04s/l7183.001.28381.28381.2811-510.0039120.00
14372005.04.08 12:35buy7193.001.28201.28031.2830
14382005.04.08 13:00t/p7193.001.28301.28031.2830300.0039420.00
14392005.04.08 14:20buy7203.001.28261.28091.2836
14402005.04.08 14:30t/p7203.001.28361.28091.2836300.0039720.00
14412005.04.08 16:58sell7213.001.29191.29361.2909
14422005.04.11 02:50s/l7213.001.29361.29361.2909-510.0039210.00
14432005.04.11 08:41sell7223.001.29731.29901.2963
14442005.04.11 10:05t/p7223.001.29631.29901.2963300.0039510.00
14452005.04.11 10:09sell7233.001.29681.29851.2958
14462005.04.11 10:34t/p7233.001.29581.29851.2958300.0039810.00
14472005.04.11 10:38sell7243.001.29601.29771.2950
14482005.04.11 11:09s/l7243.001.29771.29771.2950-510.0039300.00
14492005.04.11 11:54sell7253.001.29811.29981.2971
14502005.04.11 12:02t/p7253.001.29711.29981.2971300.0039600.00
14512005.04.11 12:06sell7263.001.29781.29951.2968
14522005.04.11 12:29t/p7263.001.29681.29951.2968300.0039900.00
14532005.04.11 12:38sell7273.001.29651.29821.2955
14542005.04.11 14:01t/p7273.001.29551.29821.2955300.0040200.00
14552005.04.11 14:29sell7284.001.29651.29821.2955
14562005.04.11 14:30t/p7284.001.29551.29821.2955400.0040600.00
14572005.04.11 15:04sell7294.001.29591.29761.2949
14582005.04.11 15:50s/l7294.001.29761.29761.2949-680.0039920.00
14592005.04.11 17:28sell7304.001.29961.30131.2986
14602005.04.11 18:00t/p7304.001.29861.30131.2986400.0040320.00
14612005.04.11 19:16sell7314.001.29831.30001.2973
14622005.04.11 19:33t/p7314.001.29731.30001.2973400.0040720.00
14632005.04.11 19:45sell7324.001.29741.29911.2964
14642005.04.12 06:05s/l7324.001.29911.29911.2964-680.0040040.00
14652005.04.12 07:05sell7334.001.29921.30091.2982
14662005.04.12 09:30t/p7334.001.29821.30091.2982400.0040440.00
14672005.04.12 09:31sell7344.001.29891.30061.2979
14682005.04.12 09:35t/p7344.001.29791.30061.2979400.0040840.00
14692005.04.12 09:37sell7354.001.29891.30061.2979
14702005.04.12 10:00t/p7354.001.29791.30061.2979400.0041240.00
14712005.04.12 12:30sell7364.001.29861.30031.2976
14722005.04.12 12:31t/p7364.001.29761.30031.2976400.0041640.00
14732005.04.12 12:31sell7374.001.29861.30031.2976
14742005.04.12 12:31t/p7374.001.29761.30031.2976400.0042040.00
14752005.04.12 12:31sell7384.001.29871.30041.2977
14762005.04.12 12:31t/p7384.001.29771.30041.2977400.0042440.00
14772005.04.12 12:32sell7394.001.29871.30041.2977
14782005.04.12 12:32t/p7394.001.29771.30041.2977400.0042840.00
14792005.04.12 12:32sell7404.001.29891.30061.2979
14802005.04.12 12:33t/p7404.001.29791.30061.2979400.0043240.00
14812005.04.12 12:33sell7414.001.29901.30071.2980
14822005.04.12 12:33s/l7414.001.30071.30071.2980-680.0042560.00
14832005.04.12 12:33sell7424.001.30051.30221.2995
14842005.04.12 12:42t/p7424.001.29951.30221.2995400.0042960.00
14852005.04.12 12:42sell7434.001.29901.30071.2980
14862005.04.12 12:45s/l7434.001.30071.30071.2980-680.0042280.00
14872005.04.12 12:45sell7444.001.30021.30191.2992
14882005.04.12 12:59t/p7444.001.29921.30191.2992400.0042680.00
14892005.04.12 12:59sell7454.001.29941.30111.2984
14902005.04.12 12:59t/p7454.001.29841.30111.2984400.0043080.00
14912005.04.12 12:59sell7464.001.29871.30041.2977
14922005.04.12 12:59t/p7464.001.29771.30041.2977400.0043480.00
14932005.04.12 12:59sell7474.001.30001.30171.2990
14942005.04.12 12:59t/p7474.001.29901.30171.2990400.0043880.00
14952005.04.12 13:00sell7484.001.29251.29421.2915
14962005.04.12 13:00t/p7484.001.29151.29421.2915400.0044280.00
14972005.04.12 13:01sell7494.001.29251.29421.2915
14982005.04.12 13:01t/p7494.001.29151.29421.2915400.0044680.00
14992005.04.12 13:02sell7504.001.29251.29421.2915
15002005.04.12 13:29t/p7504.001.29151.29421.2915400.0045080.00
15012005.04.12 13:29sell7514.001.29261.29431.2916
15022005.04.12 13:29t/p7514.001.29161.29431.2916400.0045480.00
15032005.04.12 13:58sell7524.001.28981.29151.2888
15042005.04.12 13:59t/p7524.001.28881.29151.2888400.0045880.00
15052005.04.12 13:59sell7534.001.28931.29101.2883
15062005.04.12 13:59t/p7534.001.28831.29101.2883400.0046280.00
15072005.04.12 13:59sell7544.001.28941.29111.2884
15082005.04.12 14:29t/p7544.001.28841.29111.2884400.0046680.00
15092005.04.12 15:56sell7554.001.28811.28981.2871
15102005.04.12 15:56t/p7554.001.28711.28981.2871400.0047080.00
15112005.04.12 17:27buy7564.001.28801.28631.2890
15122005.04.12 18:14t/p7564.001.28901.28631.2890400.0047480.00
15132005.04.12 18:22buy7574.001.28801.28631.2890
15142005.04.12 18:22t/p7574.001.28901.28631.2890400.0047880.00
15152005.04.12 18:23buy7584.001.28791.28621.2889
15162005.04.12 18:29t/p7584.001.28891.28621.2889400.0048280.00
15172005.04.12 18:29buy7594.001.28811.28641.2891
15182005.04.12 18:29t/p7594.001.28911.28641.2891400.0048680.00
15192005.04.12 18:52buy7604.001.29091.28921.2919
15202005.04.12 18:56s/l7604.001.28921.28921.2919-680.0048000.00
15212005.04.12 18:59sell7614.001.29171.29341.2907
15222005.04.12 18:59t/p7614.001.29071.29341.2907400.0048400.00
15232005.04.12 18:59sell7624.001.29171.29341.2907
15242005.04.12 23:46t/p7624.001.29071.29341.2907400.0048800.00
15252005.04.13 01:59sell7634.001.29011.29181.2891
15262005.04.13 03:03s/l7634.001.29181.29181.2891-680.0048120.00
15272005.04.13 10:04buy7644.001.29381.29211.2948
15282005.04.13 12:00s/l7644.001.29211.29211.2948-680.0047440.00
15292005.04.13 12:22sell7654.001.29241.29411.2914
15302005.04.13 12:30t/p7654.001.29141.29411.2914400.0047840.00
15312005.04.13 12:51sell7664.001.29261.29431.2916
15322005.04.13 12:53s/l7664.001.29431.29431.2916-680.0047160.00
15332005.04.13 12:53sell7674.001.29401.29571.2930
15342005.04.13 12:58t/p7674.001.29301.29571.2930400.0047560.00
15352005.04.13 12:58sell7684.001.29171.29341.2907
15362005.04.13 12:59t/p7684.001.29071.29341.2907400.0047960.00
15372005.04.13 13:05sell7694.001.28811.28981.2871
15382005.04.13 13:30t/p7694.001.28711.28981.2871400.0048360.00
15392005.04.13 14:34sell7704.001.28951.29121.2885
15402005.04.13 15:03s/l7704.001.29121.29121.2885-680.0047680.00
15412005.04.13 15:28buy7714.001.28971.28801.2907
15422005.04.13 15:29t/p7714.001.29071.28801.2907400.0048080.00
15432005.04.13 16:28sell7724.001.29201.29371.2910
15442005.04.13 16:55t/p7724.001.29101.29371.2910400.0048480.00
15452005.04.13 17:55sell7734.001.29081.29251.2898
15462005.04.13 21:13s/l7734.001.29251.29251.2898-680.0047800.00
15472005.04.14 01:18sell7744.001.29051.29221.2895
15482005.04.14 01:43t/p7744.001.28951.29221.2895400.0048200.00
15492005.04.14 09:04buy7754.001.28681.28511.2878
15502005.04.14 09:33s/l7754.001.28511.28511.2878-680.0047520.00
15512005.04.14 10:05sell7764.001.28461.28631.2836
15522005.04.14 10:32t/p7764.001.28361.28631.2836400.0047920.00
15532005.04.14 11:04sell7774.001.28331.28501.2823
15542005.04.14 11:27t/p7774.001.28231.28501.2823400.0048320.00
15552005.04.14 12:28buy7784.001.28241.28071.2834
15562005.04.14 12:56s/l7784.001.28071.28071.2834-680.0047640.00
15572005.04.14 13:54buy7794.001.28061.27891.2816
15582005.04.14 13:58s/l7794.001.27891.27891.2816-680.0046960.00
15592005.04.14 14:20buy7804.001.27841.27671.2794
15602005.04.14 14:28s/l7804.001.27671.27671.2794-680.0046280.00
15612005.04.14 15:22buy7814.001.28051.27881.2815
15622005.04.14 15:29t/p7814.001.28151.27881.2815400.0046680.00
15632005.04.15 06:29sell7824.001.27991.28161.2789
15642005.04.15 06:29t/p7824.001.27891.28161.2789400.0047080.00
15652005.04.15 06:29sell7834.001.27991.28161.2789
15662005.04.15 06:30s/l7834.001.28161.28161.2789-680.0046400.00
15672005.04.15 09:58sell7844.001.28411.28581.2831
15682005.04.15 09:59t/p7844.001.28311.28581.2831400.0046800.00
15692005.04.15 09:59sell7854.001.28411.28581.2831
15702005.04.15 09:59t/p7854.001.28311.28581.2831400.0047200.00
15712005.04.15 11:25sell7864.001.28351.28521.2825
15722005.04.15 11:54s/l7864.001.28521.28521.2825-680.0046520.00
15732005.04.15 12:24sell7874.001.28721.28891.2862
15742005.04.15 12:55s/l7874.001.28891.28891.2862-680.0045840.00
15752005.04.15 13:23sell7884.001.28811.28981.2871
15762005.04.15 13:48t/p7884.001.28711.28981.2871400.0046240.00
15772005.04.15 13:48buy7894.001.28651.28481.2875
15782005.04.15 13:49t/p7894.001.28751.28481.2875400.0046640.00
15792005.04.15 13:49sell7904.001.28751.28921.2865
15802005.04.15 13:49t/p7904.001.28651.28921.2865400.0047040.00
15812005.04.15 13:49sell7914.001.28751.28921.2865
15822005.04.15 13:52s/l7914.001.28921.28921.2865-680.0046360.00
15832005.04.15 13:52sell7924.001.28881.29051.2878
15842005.04.15 13:57s/l7924.001.29051.29051.2878-680.0045680.00
15852005.04.15 15:20sell7934.001.29361.29531.2926
15862005.04.15 15:45t/p7934.001.29261.29531.2926400.0046080.00
15872005.04.15 15:55sell7944.001.29301.29471.2920
15882005.04.15 16:36t/p7944.001.29201.29471.2920400.0046480.00
15892005.04.15 17:17sell7954.001.29201.29371.2910
15902005.04.15 17:35t/p7954.001.29101.29371.2910400.0046880.00
15912005.04.15 17:47sell7964.001.29121.29291.2902
15922005.04.18 00:37t/p7964.001.29021.29291.2902400.0047280.00
15932005.04.18 01:29sell7974.001.28891.29061.2879
15942005.04.18 06:10s/l7974.001.29061.29061.2879-680.0046600.00
15952005.04.18 09:10sell7984.001.29821.29991.2972
15962005.04.18 11:31t/p7984.001.29721.29991.2972400.0047000.00
15972005.04.18 11:36sell7994.001.29761.29931.2966
15982005.04.18 12:00t/p7994.001.29661.29931.2966400.0047400.00
15992005.04.18 12:35sell8004.001.29701.29871.2960
16002005.04.18 13:02s/l8004.001.29871.29871.2960-680.0046720.00
16012005.04.18 13:33sell8014.001.29821.29991.2972
16022005.04.18 13:54s/l8014.001.29991.29991.2972-680.0046040.00
16032005.04.18 14:04sell8024.001.29861.30031.2976
16042005.04.18 14:30s/l8024.001.30031.30031.2976-680.0045360.00
16052005.04.18 15:02sell8034.001.30171.30341.3007
16062005.04.18 15:28s/l8034.001.30341.30341.3007-680.0044680.00
16072005.04.18 17:16sell8044.001.30301.30471.3020
16082005.04.18 19:06t/p8044.001.30201.30471.3020400.0045080.00
16092005.04.18 19:24sell8054.001.30201.30371.3010
16102005.04.19 01:17s/l8054.001.30371.30371.3010-680.0044400.00
16112005.04.19 01:17sell8064.001.30331.30501.3023
16122005.04.19 02:30t/p8064.001.30231.30501.3023400.0044800.00
16132005.04.19 06:40sell8074.001.30281.30451.3018
16142005.04.19 07:00t/p8074.001.30181.30451.3018400.0045200.00
16152005.04.19 08:07sell8084.001.30331.30501.3023
16162005.04.19 08:29t/p8084.001.30231.30501.3023400.0045600.00
16172005.04.19 08:29sell8094.001.30341.30511.3024
16182005.04.19 08:29t/p8094.001.30241.30511.3024400.0046000.00
16192005.04.19 08:36sell8104.001.30181.30351.3008
16202005.04.19 08:59t/p8104.001.30081.30351.3008400.0046400.00
16212005.04.19 08:59sell8114.001.30211.30381.3011
16222005.04.19 08:59t/p8114.001.30111.30381.3011400.0046800.00
16232005.04.19 09:04sell8124.001.29941.30111.2984
16242005.04.19 10:04s/l8124.001.30111.30111.2984-680.0046120.00
16252005.04.19 10:34sell8134.001.30131.30301.3003
16262005.04.19 10:59t/p8134.001.30031.30301.3003400.0046520.00
16272005.04.19 10:59sell8144.001.30131.30301.3003
16282005.04.19 10:59t/p8144.001.30031.30301.3003400.0046920.00
16292005.04.19 11:03sell8154.001.29941.30111.2984
16302005.04.19 12:32s/l8154.001.30111.30111.2984-680.0046240.00
16312005.04.19 15:58sell8164.001.30371.30541.3027
16322005.04.19 16:20t/p8164.001.30271.30541.3027400.0046640.00
16332005.04.19 16:27sell8174.001.30331.30501.3023
16342005.04.19 17:50t/p8174.001.30231.30501.3023400.0047040.00
16352005.04.19 18:54sell8184.001.30371.30541.3027
16362005.04.19 19:01s/l8184.001.30541.30541.3027-680.0046360.00
16372005.04.20 00:53sell8194.001.30751.30921.3065
16382005.04.20 06:31t/p8194.001.30651.30921.3065400.0046760.00
16392005.04.20 07:14sell8204.001.30651.30821.3055
16402005.04.20 07:30t/p8204.001.30551.30821.3055400.0047160.00
16412005.04.20 07:44sell8214.001.30581.30751.3048
16422005.04.20 07:59t/p8214.001.30481.30751.3048400.0047560.00
16432005.04.20 07:59sell8224.001.30581.30751.3048
16442005.04.20 07:59t/p8224.001.30481.30751.3048400.0047960.00
16452005.04.20 08:07sell8234.001.30431.30601.3033
16462005.04.20 12:30t/p8234.001.30331.30601.3033400.0048360.00
16472005.04.20 12:33sell8244.001.30461.30631.3036
16482005.04.20 12:59t/p8244.001.30361.30631.3036400.0048760.00
16492005.04.20 13:00sell8254.001.30121.30291.3002
16502005.04.20 13:01t/p8254.001.30021.30291.3002400.0049160.00
16512005.04.20 13:06sell8264.001.30121.30291.3002
16522005.04.20 13:36s/l8264.001.30291.30291.3002-680.0048480.00
16532005.04.20 15:56sell8274.001.30951.31121.3085
16542005.04.20 15:57t/p8274.001.30851.31121.3085400.0048880.00
16552005.04.20 15:57sell8284.001.30941.31111.3084
16562005.04.20 15:59t/p8284.001.30841.31111.3084400.0049280.00
16572005.04.20 16:27sell8294.001.30791.30961.3069
16582005.04.20 17:02s/l8294.001.30961.30961.3069-680.0048600.00
16592005.04.20 17:25sell8304.001.30881.31051.3078
16602005.04.20 19:54s/l8304.001.31051.31051.3078-680.0047920.00
16612005.04.21 05:12sell8314.001.30941.31111.3084
16622005.04.21 06:22s/l8314.001.31111.31111.3084-680.0047240.00
16632005.04.21 06:22sell8324.001.31061.31231.3096
16642005.04.21 06:29t/p8324.001.30961.31231.3096400.0047640.00
16652005.04.21 07:09sell8334.001.30921.31091.3082
16662005.04.21 07:35t/p8334.001.30821.31091.3082400.0048040.00
16672005.04.21 07:37sell8344.001.30831.31001.3073
16682005.04.21 08:48s/l8344.001.31001.31001.3073-680.0047360.00
16692005.04.21 09:07sell8354.001.30961.31131.3086
16702005.04.21 11:01t/p8354.001.30861.31131.3086400.0047760.00
16712005.04.21 11:03sell8364.001.30921.31091.3082
16722005.04.21 11:30t/p8364.001.30821.31091.3082400.0048160.00
16732005.04.21 11:35sell8374.001.30791.30961.3069
16742005.04.21 11:59t/p8374.001.30691.30961.3069400.0048560.00
16752005.04.21 12:30sell8384.001.30731.30901.3063
16762005.04.21 13:12s/l8384.001.30901.30901.3063-680.0047880.00
16772005.04.21 13:12sell8394.001.30851.31021.3075
16782005.04.21 13:30t/p8394.001.30751.31021.3075400.0048280.00
16792005.04.21 14:56buy8404.001.31041.30871.3114
16802005.04.21 14:59t/p8404.001.31141.30871.3114400.0048680.00
16812005.04.21 15:05sell8414.001.31151.31321.3105
16822005.04.21 15:20t/p8414.001.31051.31321.3105400.0049080.00
16832005.04.21 15:21sell8424.001.31161.31331.3106
16842005.04.21 15:21t/p8424.001.31061.31331.3106400.0049480.00
16852005.04.21 15:22sell8434.001.31151.31321.3105
16862005.04.21 15:25t/p8434.001.31051.31321.3105400.0049880.00
16872005.04.21 15:28sell8444.001.31211.31381.3111
16882005.04.21 15:28t/p8444.001.31111.31381.3111400.0050280.00
16892005.04.21 15:28sell8455.001.31181.31351.3108
16902005.04.21 15:29t/p8455.001.31081.31351.3108500.0050780.00
16912005.04.21 15:29sell8465.001.31211.31381.3111
16922005.04.21 15:29t/p8465.001.31111.31381.3111500.0051280.00
16932005.04.21 15:29sell8475.001.31181.31351.3108
16942005.04.21 15:29t/p8475.001.31081.31351.3108500.0051780.00
16952005.04.21 16:28sell8485.001.30921.31091.3082
16962005.04.21 16:29t/p8485.001.30821.31091.3082500.0052280.00
16972005.04.21 16:29sell8495.001.30911.31081.3081
16982005.04.21 16:29t/p8495.001.30811.31081.3081500.0052780.00
16992005.04.21 16:56sell8505.001.30361.30531.3026
17002005.04.21 17:08s/l8505.001.30531.30531.3026-850.0051930.00
17012005.04.21 21:50sell8515.001.30581.30751.3048
17022005.04.21 21:52t/p8515.001.30481.30751.3048500.0052430.00
17032005.04.22 00:17sell8525.001.30411.30581.3031
17042005.04.22 00:49t/p8525.001.30311.30581.3031500.0052930.00
17052005.04.22 01:18buy8535.001.30261.30091.3036
17062005.04.22 02:15t/p8535.001.30361.30091.3036500.0053430.00
17072005.04.22 05:42buy8545.001.30391.30221.3049
17082005.04.22 06:02t/p8545.001.30491.30221.3049500.0053930.00
17092005.04.22 08:36sell8555.001.30711.30881.3061
17102005.04.22 08:49t/p8555.001.30611.30881.3061500.0054430.00
17112005.04.22 15:00sell8565.001.30821.30991.3072
17122005.04.22 15:11t/p8565.001.30721.30991.3072500.0054930.00
17132005.04.22 15:23sell8575.001.30811.30981.3071
17142005.04.22 15:29t/p8575.001.30711.30981.3071500.0055430.00
17152005.04.22 16:47sell8585.001.30671.30841.3057
17162005.04.22 17:07t/p8585.001.30571.30841.3057500.0055930.00
17172005.04.22 17:18sell8595.001.30561.30731.3046
17182005.04.22 18:52s/l8595.001.30731.30731.3046-850.0055080.00
17192005.04.24 23:43sell8605.001.30481.30651.3038
17202005.04.25 00:01t/p8605.001.30381.30651.3038500.0055580.00
17212005.04.25 00:12sell8615.001.30421.30591.3032
17222005.04.25 00:29t/p8615.001.30321.30591.3032500.0056080.00
17232005.04.25 00:42sell8625.001.30141.30311.3004
17242005.04.25 05:41s/l8625.001.30311.30311.3004-850.0055230.00
17252005.04.25 06:22buy8635.001.30221.30051.3032
17262005.04.25 06:29t/p8635.001.30321.30051.3032500.0055730.00
17272005.04.25 10:56buy8645.001.29761.29591.2986
17282005.04.25 11:26s/l8645.001.29591.29591.2986-850.0054880.00
17292005.04.25 14:54buy8655.001.29591.29421.2969
17302005.04.25 14:59t/p8655.001.29691.29421.2969500.0055380.00
17312005.04.25 15:29sell8665.001.29791.29961.2969
17322005.04.25 19:01s/l8665.001.29961.29961.2969-850.0054530.00
17332005.04.26 04:29sell8675.001.30091.30261.2999
17342005.04.26 06:34t/p8675.001.29991.30261.2999500.0055030.00
17352005.04.26 07:25sell8685.001.29951.30121.2985
17362005.04.26 07:33t/p8685.001.29851.30121.2985500.0055530.00
17372005.04.26 12:38sell8695.001.29961.30131.2986
17382005.04.26 13:30t/p8695.001.29861.30131.2986500.0056030.00
17392005.04.26 13:37sell8705.001.29961.30131.2986
17402005.04.26 14:00t/p8705.001.29861.30131.2986500.0056530.00
17412005.04.26 14:17sell8715.001.29851.30021.2975
17422005.04.26 14:20t/p8715.001.29751.30021.2975500.0057030.00
17432005.04.26 16:27buy8725.001.29601.29431.2970
17442005.04.26 17:12t/p8725.001.29701.29431.2970500.0057530.00
17452005.04.27 06:01sell8735.001.29371.29541.2927
17462005.04.27 06:09t/p8735.001.29271.29541.2927500.0058030.00
17472005.04.27 13:21buy8745.001.29751.29581.2985
17482005.04.27 15:18s/l8745.001.29581.29581.2985-850.0057180.00
17492005.04.27 15:55sell8755.001.29531.29701.2943
17502005.04.27 15:59t/p8755.001.29431.29701.2943500.0057680.00
17512005.04.27 16:16sell8765.001.29381.29551.2928
17522005.04.27 16:17t/p8765.001.29281.29551.2928500.0058180.00
17532005.04.27 16:25sell8775.001.29381.29551.2928
17542005.04.27 21:40t/p8775.001.29281.29551.2928500.0058680.00
17552005.04.28 00:44sell8785.001.29321.29491.2922
17562005.04.28 06:30t/p8785.001.29221.29491.2922500.0059180.00
17572005.04.28 06:37sell8795.001.29281.29451.2918
17582005.04.28 07:01t/p8795.001.29181.29451.2918500.0059680.00
17592005.04.28 07:06sell8805.001.29271.29441.2917
17602005.04.28 10:00t/p8805.001.29171.29441.2917500.0060180.00
17612005.04.28 10:02sell8816.001.29221.29391.2912
17622005.04.28 10:15t/p8816.001.29121.29391.2912600.0060780.00
17632005.04.28 12:32buy8826.001.29061.28891.2916
17642005.04.28 12:56s/l8826.001.28891.28891.2916-1020.0059760.00
17652005.04.28 12:56buy8835.001.28941.28771.2904
17662005.04.28 12:59t/p8835.001.29041.28771.2904500.0060260.00
17672005.04.28 12:59buy8846.001.29051.28881.2915
17682005.04.28 13:01t/p8846.001.29151.28881.2915600.0060860.00
17692005.04.28 13:02buy8856.001.29061.28891.2916
17702005.04.28 13:10s/l8856.001.28891.28891.2916-1020.0059840.00
17712005.04.28 14:10buy8865.001.29171.29001.2927
17722005.04.28 14:30t/p8865.001.29271.29001.2927500.0060340.00
17732005.04.28 15:08buy8876.001.29091.28921.2919
17742005.04.28 15:32t/p8876.001.29191.28921.2919600.0060940.00
17752005.04.29 07:27sell8886.001.29631.29801.2953
17762005.04.29 12:34t/p8886.001.29531.29801.2953600.0061540.00
17772005.04.29 12:50sell8896.001.29541.29711.2944
17782005.04.29 13:04t/p8896.001.29441.29711.2944600.0062140.00
17792005.04.29 13:49sell8906.001.29401.29571.2930
17802005.04.29 14:02t/p8906.001.29301.29571.2930600.0062740.00
17812005.04.29 14:19sell8916.001.29361.29531.2926
17822005.04.29 14:30t/p8916.001.29261.29531.2926600.0063340.00
17832005.04.29 14:49sell8926.001.29241.29411.2914
17842005.04.29 15:02t/p8926.001.29141.29411.2914600.0063940.00
17852005.04.29 15:09sell8936.001.29161.29331.2906
17862005.04.29 15:18s/l8936.001.29331.29331.2906-1020.0062920.00
17872005.04.29 15:48sell8946.001.29301.29471.2920
17882005.04.29 16:00t/p8946.001.29201.29471.2920600.0063520.00
17892005.04.29 16:40sell8956.001.29141.29311.2904
17902005.04.29 17:00t/p8956.001.29041.29311.2904600.0064120.00
17912005.04.29 17:09sell8966.001.29061.29231.2896
17922005.04.29 17:29t/p8966.001.28961.29231.2896600.0064720.00
17932005.04.29 17:29sell8976.001.29061.29231.2896
17942005.04.29 17:29t/p8976.001.28961.29231.2896600.0065320.00
17952005.04.29 19:27sell8986.001.28681.28851.2858
17962005.05.01 23:25t/p8986.001.28581.28851.2858600.0065920.00
17972005.05.02 12:44buy8996.001.28621.28451.2872
17982005.05.02 14:07s/l8996.001.28451.28451.2872-1020.0064900.00
17992005.05.03 01:46sell9006.001.28491.28661.2839
18002005.05.03 01:46t/p9006.001.28391.28661.2839600.0065500.00
18012005.05.03 01:47sell9016.001.28491.28661.2839
18022005.05.03 01:59t/p9016.001.28391.28661.2839600.0066100.00
18032005.05.03 07:59sell9026.001.28591.28761.2849
18042005.05.03 09:01s/l9026.001.28761.28761.2849-1020.0065080.00
18052005.05.03 11:27sell9036.001.28581.28751.2848
18062005.05.03 13:24s/l9036.001.28751.28751.2848-1020.0064060.00
18072005.05.03 13:54sell9046.001.28931.29101.2883
18082005.05.03 14:43t/p9046.001.28831.29101.2883600.0064660.00
18092005.05.03 16:55sell9056.001.28981.29151.2888
18102005.05.03 17:10t/p9056.001.28881.29151.2888600.0065260.00
18112005.05.03 18:06sell9066.001.28881.29051.2878
18122005.05.03 18:08t/p9066.001.28781.29051.2878600.0065860.00
18132005.05.03 18:16sell9076.001.28881.29051.2878
18142005.05.03 18:23s/l9076.001.29051.29051.2878-1020.0064840.00
18152005.05.03 18:23sell9086.001.29001.29171.2890
18162005.05.03 18:29t/p9086.001.28901.29171.2890600.0065440.00
18172005.05.03 18:29sell9096.001.28891.29061.2879
18182005.05.03 18:29s/l9096.001.29061.29061.2879-1020.0064420.00
18192005.05.03 18:29sell9106.001.29041.29211.2894
18202005.05.03 18:29t/p9106.001.28941.29211.2894600.0065020.00
18212005.05.03 18:47sell9116.001.28691.28861.2859
18222005.05.03 18:52s/l9116.001.28861.28861.2859-1020.0064000.00
18232005.05.03 20:20sell9126.001.28921.29091.2882
18242005.05.03 20:31t/p9126.001.28821.29091.2882600.0064600.00
18252005.05.03 20:50sell9136.001.28831.29001.2873
18262005.05.03 21:05t/p9136.001.28731.29001.2873600.0065200.00
18272005.05.04 02:05sell9146.001.29611.29781.2951
18282005.05.04 06:30t/p9146.001.29511.29781.2951600.0065800.00
18292005.05.04 06:57sell9156.001.29531.29701.2943
18302005.05.04 07:00t/p9156.001.29431.29701.2943600.0066400.00
18312005.05.04 12:45sell9166.001.29591.29761.2949
18322005.05.04 13:00t/p9166.001.29491.29761.2949600.0067000.00
18332005.05.04 14:13sell9176.001.29571.29741.2947
18342005.05.04 14:29t/p9176.001.29471.29741.2947600.0067600.00
18352005.05.04 14:29sell9186.001.29581.29751.2948
18362005.05.04 14:29t/p9186.001.29481.29751.2948600.0068200.00
18372005.05.04 15:59sell9196.001.29461.29631.2936
18382005.05.04 16:00t/p9196.001.29361.29631.2936600.0068800.00
18392005.05.04 16:11sell9206.001.29351.29521.2925
18402005.05.04 18:12s/l9206.001.29521.29521.2925-1020.0067780.00
18412005.05.05 01:07buy9216.001.29371.29201.2947
18422005.05.05 04:30t/p9216.001.29471.29201.2947600.0068380.00
18432005.05.05 09:27sell9226.001.29811.29981.2971
18442005.05.05 09:37t/p9226.001.29711.29981.2971600.0068980.00
18452005.05.05 13:22sell9236.001.29661.29831.2956
18462005.05.05 13:30t/p9236.001.29561.29831.2956600.0069580.00
18472005.05.05 13:51sell9246.001.29591.29761.2949
18482005.05.05 14:30t/p9246.001.29491.29761.2949600.0070180.00
18492005.05.05 15:18sell9257.001.29431.29601.2933
18502005.05.05 15:30t/p9257.001.29331.29601.2933700.0070880.00
18512005.05.05 16:44sell9267.001.29451.29621.2935
18522005.05.05 16:49s/l9267.001.29621.29621.2935-1190.0069690.00
18532005.05.05 17:13sell9276.001.29541.29711.2944
18542005.05.05 17:19s/l9276.001.29711.29711.2944-1020.0068670.00
18552005.05.05 17:27buy9286.001.29521.29351.2962
18562005.05.05 17:38s/l9286.001.29351.29351.2962-1020.0067650.00
18572005.05.05 17:46sell9296.001.29431.29601.2933
18582005.05.05 19:15s/l9296.001.29601.29601.2933-1020.0066630.00
18592005.05.06 00:05sell9306.001.29461.29631.2936
18602005.05.06 10:02s/l9306.001.29631.29631.2936-1020.0065610.00
18612005.05.06 11:34buy9316.001.29541.29371.2964
18622005.05.06 12:30s/l9316.001.29371.29371.2964-1020.0064590.00
18632005.05.06 12:57sell9326.001.29491.29661.2939
18642005.05.06 12:57t/p9326.001.29391.29661.2939600.0065190.00
18652005.05.06 12:57sell9336.001.29491.29661.2939
18662005.05.06 12:57t/p9336.001.29391.29661.2939600.0065790.00
18672005.05.06 13:09sell9346.001.28621.28791.2852
18682005.05.06 13:13t/p9346.001.28521.28791.2852600.0066390.00
18692005.05.06 13:26sell9356.001.28621.28791.2852
18702005.05.06 13:58t/p9356.001.28521.28791.2852600.0066990.00
18712005.05.06 14:28buy9366.001.28481.28311.2858
18722005.05.06 15:26s/l9366.001.28311.28311.2858-1020.0065970.00
18732005.05.06 16:58buy9376.001.28341.28171.2844
18742005.05.06 18:53s/l9376.001.28171.28171.2844-1020.0064950.00
18752005.05.09 04:59sell9386.001.27981.28151.2788
18762005.05.09 05:38s/l9386.001.28151.28151.2788-1020.0063930.00
18772005.05.09 06:29buy9396.001.28031.27861.2813
18782005.05.09 07:04t/p9396.001.28131.27861.2813600.0064530.00
18792005.05.09 15:41buy9406.001.28361.28191.2846
18802005.05.09 19:47t/p9406.001.28461.28191.2846600.0065130.00
18812005.05.09 22:58sell9416.001.28551.28721.2845
18822005.05.09 23:32t/p9416.001.28451.28721.2845600.0065730.00
18832005.05.09 23:54sell9426.001.28491.28661.2839
18842005.05.10 00:01t/p9426.001.28391.28661.2839600.0066330.00
18852005.05.10 00:26sell9436.001.28461.28631.2836
18862005.05.10 06:00t/p9436.001.28361.28631.2836600.0066930.00
18872005.05.10 06:02sell9446.001.28421.28591.2832
18882005.05.10 06:30t/p9446.001.28321.28591.2832600.0067530.00
18892005.05.10 06:48sell9456.001.28371.28541.2827
18902005.05.10 07:06t/p9456.001.28271.28541.2827600.0068130.00
18912005.05.10 07:46sell9466.001.28261.28431.2816
18922005.05.10 08:45s/l9466.001.28431.28431.2816-1020.0067110.00
18932005.05.10 09:14sell9476.001.28531.28701.2843
18942005.05.10 11:12s/l9476.001.28701.28701.2843-1020.0066090.00
18952005.05.10 12:54buy9486.001.28531.28361.2863
18962005.05.10 12:57t/p9486.001.28631.28361.2863600.0066690.00
18972005.05.10 14:22buy9496.001.28621.28451.2872
18982005.05.10 14:37t/p9496.001.28721.28451.2872600.0067290.00
18992005.05.10 16:20sell9506.001.28771.28941.2867
19002005.05.11 02:12s/l9506.001.28941.28941.2867-1020.0066270.00
19012005.05.11 02:12sell9516.001.28901.29071.2880
19022005.05.11 02:34t/p9516.001.28801.29071.2880600.0066870.00
19032005.05.11 03:24sell9526.001.28741.28911.2864
19042005.05.11 06:47s/l9526.001.28911.28911.2864-1020.0065850.00
19052005.05.11 07:38sell9536.001.28901.29071.2880
19062005.05.11 08:07s/l9536.001.29071.29071.2880-1020.0064830.00
19072005.05.11 08:29buy9546.001.28881.28711.2898
19082005.05.11 08:29t/p9546.001.28981.28711.2898600.0065430.00
19092005.05.11 08:29buy9556.001.28881.28711.2898
19102005.05.11 08:31s/l9556.001.28711.28711.2898-1020.0064410.00
19112005.05.11 08:32sell9566.001.28831.29001.2873
19122005.05.11 08:32t/p9566.001.28731.29001.2873600.0065010.00
19132005.05.11 08:32sell9576.001.28831.29001.2873
19142005.05.11 09:14s/l9576.001.29001.29001.2873-1020.0063990.00
19152005.05.11 09:36sell9586.001.28941.29111.2884
19162005.05.11 11:30t/p9586.001.28841.29111.2884600.0064590.00
19172005.05.11 12:26sell9596.001.28851.29021.2875
19182005.05.11 12:30t/p9596.001.28751.29021.2875600.0065190.00
19192005.05.11 13:00sell9606.001.28031.28201.2793
19202005.05.11 13:01t/p9606.001.27931.28201.2793600.0065790.00
19212005.05.11 13:01sell9616.001.28041.28211.2794
19222005.05.11 14:28t/p9616.001.27941.28211.2794600.0066390.00
19232005.05.11 14:28sell9626.001.28001.28171.2790
19242005.05.11 14:28t/p9626.001.27901.28171.2790600.0066990.00
19252005.05.11 14:29sell9636.001.28001.28171.2790
19262005.05.11 14:50s/l9636.001.28171.28171.2790-1020.0065970.00
19272005.05.11 14:59buy9646.001.28051.27881.2815
19282005.05.11 14:59t/p9646.001.28151.27881.2815600.0066570.00
19292005.05.11 15:26buy9656.001.28161.27991.2826
19302005.05.11 16:19t/p9656.001.28261.27991.2826600.0067170.00
19312005.05.12 06:09buy9666.001.27861.27691.2796
19322005.05.12 06:37s/l9666.001.27691.27691.2796-1020.0066150.00
19332005.05.12 07:06buy9676.001.27531.27361.2763
19342005.05.12 07:31t/p9676.001.27631.27361.2763600.0066750.00
19352005.05.12 07:35buy9686.001.27531.27361.2763
19362005.05.12 08:00t/p9686.001.27631.27361.2763600.0067350.00
19372005.05.12 08:29sell9696.001.27651.27821.2755
19382005.05.12 12:30t/p9696.001.27551.27821.2755600.0067950.00
19392005.05.12 13:22buy9706.001.27121.26951.2722
19402005.05.12 14:27s/l9706.001.26951.26951.2722-1020.0066930.00
19412005.05.12 14:59buy9716.001.26991.26821.2709
19422005.05.12 14:59t/p9716.001.27091.26821.2709600.0067530.00
19432005.05.12 15:27buy9726.001.27141.26971.2724
19442005.05.12 18:52s/l9726.001.26971.26971.2724-1020.0066510.00
19452005.05.13 06:48buy9736.001.26711.26541.2681
19462005.05.13 07:00t/p9736.001.26811.26541.2681600.0067110.00
19472005.05.13 10:03buy9746.001.26361.26191.2646
19482005.05.13 12:49s/l9746.001.26191.26191.2646-1020.0066090.00
19492005.05.13 12:57buy9756.001.26211.26041.2631
19502005.05.13 12:59t/p9756.001.26311.26041.2631600.0066690.00
19512005.05.13 13:29buy9766.001.26281.26111.2638
19522005.05.13 13:29t/p9766.001.26381.26111.2638600.0067290.00
19532005.05.16 06:49buy9776.001.25881.25711.2598
19542005.05.16 07:01t/p9776.001.25981.25711.2598600.0067890.00
19552005.05.16 07:29buy9786.001.25951.25781.2605
19562005.05.16 08:02t/p9786.001.26051.25781.2605600.0068490.00
19572005.05.16 10:24buy9796.001.26131.25961.2623
19582005.05.16 12:35t/p9796.001.26231.25961.2623600.0069090.00
19592005.05.16 17:26sell9806.001.26381.26551.2628
19602005.05.16 23:38t/p9806.001.26281.26551.2628600.0069690.00
19612005.05.17 00:40sell9816.001.26191.26361.2609
19622005.05.17 02:52s/l9816.001.26361.26361.2609-1020.0068670.00
19632005.05.17 05:59buy9826.001.26421.26251.2652
19642005.05.17 06:00s/l9826.001.26251.26251.2652-1020.0067650.00
19652005.05.17 06:10sell9836.001.26361.26531.2626
19662005.05.17 07:31t/p9836.001.26261.26531.2626600.0068250.00
19672005.05.17 07:38sell9846.001.26321.26491.2622
19682005.05.17 08:30s/l9846.001.26491.26491.2622-1020.0067230.00
19692005.05.17 10:58sell9856.001.26471.26641.2637
19702005.05.17 11:31t/p9856.001.26371.26641.2637600.0067830.00
19712005.05.17 11:33sell9866.001.26401.26571.2630
19722005.05.17 12:00t/p9866.001.26301.26571.2630600.0068430.00
19732005.05.17 12:01sell9876.001.26351.26521.2625
19742005.05.17 12:30t/p9876.001.26251.26521.2625600.0069030.00
19752005.05.17 12:50sell9886.001.26211.26381.2611
19762005.05.17 12:55s/l9886.001.26381.26381.2611-1020.0068010.00
19772005.05.17 18:43sell9896.001.26481.26651.2638
19782005.05.17 18:45t/p9896.001.26381.26651.2638600.0068610.00
19792005.05.17 18:47sell9906.001.26501.26671.2640
19802005.05.17 18:52t/p9906.001.26401.26671.2640600.0069210.00
19812005.05.17 18:57sell9916.001.26481.26651.2638
19822005.05.17 18:59t/p9916.001.26381.26651.2638600.0069810.00
19832005.05.17 18:59sell9926.001.26481.26651.2638
19842005.05.17 18:59t/p9926.001.26381.26651.2638600.0070410.00
19852005.05.17 19:47sell9937.001.26201.26371.2610
19862005.05.17 19:51t/p9937.001.26101.26371.2610700.0071110.00
19872005.05.17 23:55buy9947.001.25921.25751.2602
19882005.05.18 01:09t/p9947.001.26021.25751.2602700.0071810.00
19892005.05.18 13:59sell9957.001.26281.26451.2618
19902005.05.18 14:31s/l9957.001.26451.26451.2618-1190.0070620.00
19912005.05.18 15:12buy9967.001.26361.26191.2646
19922005.05.18 15:27t/p9967.001.26461.26191.2646700.0071320.00
19932005.05.18 16:25sell9977.001.26561.26731.2646
19942005.05.18 16:59s/l9977.001.26731.26731.2646-1190.0070130.00
19952005.05.18 17:58sell9987.001.26811.26981.2671
19962005.05.19 05:34t/p9987.001.26711.26981.2671700.0070830.00
19972005.05.19 07:07sell9997.001.26781.26951.2668
19982005.05.19 07:30t/p9997.001.26681.26951.2668700.0071530.00
19992005.05.19 09:33sell10007.001.26531.26701.2643
20002005.05.19 11:00t/p10007.001.26431.26701.2643700.0072230.00
20012005.05.19 11:06sell10017.001.26481.26651.2638
20022005.05.19 11:30t/p10017.001.26381.26651.2638700.0072930.00
20032005.05.19 12:53sell10027.001.26381.26551.2628
20042005.05.19 13:00t/p10027.001.26281.26551.2628700.0073630.00
20052005.05.19 13:02sell10037.001.26291.26461.2619
20062005.05.19 16:24t/p10037.001.26191.26461.2619700.0074330.00
20072005.05.19 16:24buy10047.001.26191.26021.2629
20082005.05.19 16:28s/l10047.001.26021.26021.2629-1190.0073140.00
20092005.05.19 16:29sell10057.001.26311.26481.2621
20102005.05.19 17:11s/l10057.001.26481.26481.2621-1190.0071950.00
20112005.05.19 18:50buy10067.001.26341.26171.2644
20122005.05.19 21:06t/p10067.001.26441.26171.2644700.0072650.00
20132005.05.20 00:29sell10077.001.26331.26501.2623
20142005.05.20 02:01s/l10077.001.26501.26501.2623-1190.0071460.00
20152005.05.20 07:55sell10087.001.26361.26531.2626
20162005.05.20 11:02t/p10087.001.26261.26531.2626700.0072160.00
20172005.05.20 11:36sell10097.001.26191.26361.2609
20182005.05.20 12:30t/p10097.001.26091.26361.2609700.0072860.00
20192005.05.20 14:29buy10107.001.25541.25371.2564
20202005.05.20 14:38t/p10107.001.25641.25371.2564700.0073560.00
20212005.05.20 15:57buy10117.001.25411.25241.2551
20222005.05.20 15:59t/p10117.001.25511.25241.2551700.0074260.00
20232005.05.20 16:25buy10127.001.25521.25351.2562
20242005.05.20 16:36t/p10127.001.25621.25351.2562700.0074960.00
20252005.05.23 14:58sell10137.001.25921.26091.2582
20262005.05.23 15:00t/p10137.001.25821.26091.2582700.0075660.00
20272005.05.23 15:28sell10147.001.25801.25971.2570
20282005.05.23 16:00t/p10147.001.25701.25971.2570700.0076360.00
20292005.05.24 06:38sell10157.001.25931.26101.2583
20302005.05.24 08:00t/p10157.001.25831.26101.2583700.0077060.00
20312005.05.24 08:02sell10167.001.25941.26111.2584
20322005.05.24 08:30t/p10167.001.25841.26111.2584700.0077760.00
20332005.05.24 09:08sell10177.001.25851.26021.2575
20342005.05.24 09:29t/p10177.001.25751.26021.2575700.0078460.00
20352005.05.24 11:03sell10187.001.26041.26211.2594
20362005.05.24 11:32s/l10187.001.26211.26211.2594-1190.0077270.00
20372005.05.24 13:28sell10197.001.26151.26321.2605
20382005.05.24 13:32t/p10197.001.26051.26321.2605700.0077970.00
20392005.05.24 14:25sell10207.001.25991.26161.2589
20402005.05.24 14:31t/p10207.001.25891.26161.2589700.0078670.00
20412005.05.24 14:50sell10217.001.25931.26101.2583
20422005.05.24 15:01t/p10217.001.25831.26101.2583700.0079370.00
20432005.05.24 15:19sell10227.001.25841.26011.2574
20442005.05.24 17:39t/p10227.001.25741.26011.2574700.0080070.00
20452005.05.24 17:47sell10238.001.25821.25991.2572
20462005.05.24 22:33t/p10238.001.25721.25991.2572800.0080870.00
20472005.05.24 22:45sell10248.001.25721.25891.2562
20482005.05.25 01:42s/l10248.001.25891.25891.2562-1360.0079510.00
20492005.05.25 06:26sell10257.001.25841.26011.2574
20502005.05.25 08:30t/p10257.001.25741.26011.2574700.0080210.00
20512005.05.25 12:58buy10268.001.25571.25401.2567
20522005.05.25 12:59t/p10268.001.25671.25401.2567800.0081010.00
20532005.05.25 13:48sell10278.001.26101.26271.2600
20542005.05.25 14:40t/p10278.001.26001.26271.2600800.0081810.00
20552005.05.25 14:43sell10288.001.26051.26221.2595
20562005.05.26 04:02t/p10288.001.25951.26221.2595800.0082610.00
20572005.05.26 04:11sell10298.001.26001.26171.2590
20582005.05.26 04:29t/p10298.001.25901.26171.2590800.0083410.00
20592005.05.26 04:41sell10308.001.25831.26001.2573
20602005.05.26 04:59t/p10308.001.25731.26001.2573800.0084210.00
20612005.05.26 05:10sell10318.001.25711.25881.2561
20622005.05.26 05:36t/p10318.001.25611.25881.2561800.0085010.00
20632005.05.26 05:41sell10328.001.25701.25871.2560
20642005.05.26 05:59t/p10328.001.25601.25871.2560800.0085810.00
20652005.05.26 06:08sell10338.001.25551.25721.2545
20662005.05.26 06:35t/p10338.001.25451.25721.2545800.0086610.00
20672005.05.26 06:37sell10348.001.25491.25661.2539
20682005.05.26 06:38s/l10348.001.25661.25661.2539-1360.0085250.00
20692005.05.26 06:58buy10358.001.25461.25291.2556
20702005.05.26 06:59t/p10358.001.25561.25291.2556800.0086050.00
20712005.05.26 07:36sell10368.001.25521.25691.2542
20722005.05.26 09:04s/l10368.001.25691.25691.2542-1360.0084690.00
20732005.05.26 09:34sell10378.001.25671.25841.2557
20742005.05.26 09:55t/p10378.001.25571.25841.2557800.0085490.00
20752005.05.26 11:59sell10388.001.25271.25441.2517
20762005.05.26 12:57t/p10388.001.25171.25441.2517800.0086290.00
20772005.05.26 14:55buy10398.001.25181.25011.2528
20782005.05.26 15:10t/p10398.001.25281.25011.2528800.0087090.00
20792005.05.26 15:16buy10408.001.25211.25041.2531
20802005.05.26 15:28s/l10408.001.25041.25041.2531-1360.0085730.00
20812005.05.26 15:55buy10418.001.25111.24941.2521
20822005.05.26 18:55s/l10418.001.24941.24941.2521-1360.0084370.00
20832005.05.26 18:59sell10428.001.25121.25291.2502
20842005.05.27 02:00s/l10428.001.25291.25291.2502-1360.0083010.00
20852005.05.27 12:52sell10438.001.25371.25541.2527
20862005.05.27 13:35t/p10438.001.25271.25541.2527800.0083810.00
20872005.05.27 13:52sell10448.001.25401.25571.2530
20882005.05.27 15:19s/l10448.001.25571.25571.2530-1360.0082450.00
20892005.05.27 16:19sell10458.001.25721.25891.2562
20902005.05.27 16:58s/l10458.001.25891.25891.2562-1360.0081090.00
20912005.05.30 05:51sell10468.001.25351.25521.2525
20922005.05.30 05:52t/p10468.001.25251.25521.2525800.0081890.00
20932005.05.30 09:23sell10478.001.25271.25441.2517
20942005.05.30 10:17t/p10478.001.25171.25441.2517800.0082690.00
20952005.05.30 11:59sell10488.001.24821.24991.2472
20962005.05.30 12:29t/p10488.001.24721.24991.2472800.0083490.00
20972005.05.31 01:42buy10498.001.23901.23731.2400
20982005.05.31 02:00t/p10498.001.24001.23731.2400800.0084290.00
20992005.05.31 14:16buy10508.001.23451.23281.2355
21002005.05.31 14:29t/p10508.001.23551.23281.2355800.0085090.00
21012005.05.31 14:29sell10518.001.23551.23721.2345
21022005.05.31 14:41s/l10518.001.23721.23721.2345-1360.0083730.00
21032005.05.31 14:54buy10528.001.23541.23371.2364
21042005.05.31 16:51s/l10528.001.23371.23371.2364-1360.0082370.00
21052005.06.01 07:33buy10538.001.23111.22941.2321
21062005.06.01 08:01s/l10538.001.22941.22941.2321-1360.0081010.00
21072005.06.01 08:32buy10548.001.22751.22581.2285
21082005.06.01 08:36t/p10548.001.22851.22581.2285800.0081810.00
21092005.06.01 08:41buy10558.001.22731.22561.2283
21102005.06.01 09:29s/l10558.001.22561.22561.2283-1360.0080450.00
21112005.06.01 09:59buy10568.001.22551.22381.2265
21122005.06.01 10:04t/p10568.001.22651.22381.2265800.0081250.00
21132005.06.01 10:21sell10578.001.22621.22791.2252
21142005.06.01 10:27t/p10578.001.22521.22791.2252800.0082050.00
21152005.06.01 10:59sell10588.001.22381.22551.2228
21162005.06.01 11:03s/l10588.001.22551.22551.2228-1360.0080690.00
21172005.06.01 11:27buy10598.001.22371.22201.2247
21182005.06.01 11:29t/p10598.001.22471.22201.2247800.0081490.00
21192005.06.01 11:59buy10608.001.22511.22341.2261
21202005.06.01 12:26s/l10608.001.22341.22341.2261-1360.0080130.00
21212005.06.01 12:57buy10618.001.22281.22111.2238
21222005.06.01 13:00t/p10618.001.22381.22111.2238800.0080930.00
21232005.06.01 14:22buy10628.001.22491.22321.2259
21242005.06.01 14:28s/l10628.001.22321.22321.2259-1360.0079570.00
21252005.06.01 14:29sell10637.001.22561.22731.2246
21262005.06.01 14:30s/l10637.001.22731.22731.2246-1190.0078380.00
21272005.06.01 15:47sell10647.001.22511.22681.2241
21282005.06.01 15:52t/p10647.001.22411.22681.2241700.0079080.00
21292005.06.02 00:44buy10657.001.22111.21941.2221
21302005.06.02 01:35t/p10657.001.22211.21941.2221700.0079780.00
21312005.06.02 06:47buy10667.001.22261.22091.2236
21322005.06.02 06:54t/p10667.001.22361.22091.2236700.0080480.00
21332005.06.02 07:16buy10678.001.22361.22191.2246
21342005.06.02 07:23t/p10678.001.22461.22191.2246800.0081280.00
21352005.06.02 08:14buy10688.001.22631.22461.2273
21362005.06.02 08:30t/p10688.001.22731.22461.2273800.0082080.00
21372005.06.02 09:58sell10698.001.22831.23001.2273
21382005.06.02 09:59t/p10698.001.22731.23001.2273800.0082880.00
21392005.06.02 10:26sell10708.001.22661.22831.2256
21402005.06.02 10:57s/l10708.001.22831.22831.2256-1360.0081520.00
21412005.06.02 13:22sell10718.001.22661.22831.2256
21422005.06.02 13:32t/p10718.001.22561.22831.2256800.0082320.00
21432005.06.02 13:52sell10728.001.22551.22721.2245
21442005.06.02 13:59t/p10728.001.22451.22721.2245800.0083120.00
21452005.06.02 15:20sell10738.001.22871.23041.2277
21462005.06.02 15:34t/p10738.001.22771.23041.2277800.0083920.00
21472005.06.02 15:48sell10748.001.22801.22971.2270
21482005.06.02 15:59t/p10748.001.22701.22971.2270800.0084720.00
21492005.06.02 18:46sell10758.001.22901.23071.2280
21502005.06.02 19:00t/p10758.001.22801.23071.2280800.0085520.00
21512005.06.03 01:06sell10768.001.22891.23061.2279
21522005.06.03 05:04s/l10768.001.23061.23061.2279-1360.0084160.00
21532005.06.03 06:39sell10778.001.22661.22831.2256
21542005.06.03 07:13s/l10778.001.22831.22831.2256-1360.0082800.00
21552005.06.03 07:39sell10788.001.22841.23011.2274
21562005.06.03 08:06t/p10788.001.22741.23011.2274800.0083600.00
21572005.06.03 11:34sell10798.001.22911.23081.2281
21582005.06.03 12:30t/p10798.001.22811.23081.2281800.0084400.00
21592005.06.03 12:31sell10808.001.22901.23071.2280
21602005.06.03 12:31t/p10808.001.22801.23071.2280800.0085200.00
21612005.06.03 12:31sell10818.001.23041.23211.2294
21622005.06.03 12:33t/p10818.001.22941.23211.2294800.0086000.00
21632005.06.03 12:34sell10828.001.22901.23071.2280
21642005.06.03 12:35s/l10828.001.23071.23071.2280-1360.0084640.00
21652005.06.03 12:35sell10838.001.23041.23211.2294
21662005.06.03 12:36s/l10838.001.23211.23211.2294-1360.0083280.00
21672005.06.03 12:36sell10848.001.23191.23361.2309
21682005.06.03 12:36t/p10848.001.23091.23361.2309800.0084080.00
21692005.06.03 12:36sell10858.001.23041.23211.2294
21702005.06.03 12:36s/l10858.001.23211.23211.2294-1360.0082720.00
21712005.06.03 12:36sell10868.001.23161.23331.2306
21722005.06.03 12:38t/p10868.001.23061.23331.2306800.0083520.00
21732005.06.03 12:52buy10878.001.22891.22721.2299
21742005.06.03 12:52t/p10878.001.22991.22721.2299800.0084320.00
21752005.06.03 13:01sell10888.001.23081.23251.2298
21762005.06.03 13:29t/p10888.001.22981.23251.2298800.0085120.00
21772005.06.03 14:04sell10898.001.22821.22991.2272
21782005.06.03 14:20t/p10898.001.22721.22991.2272800.0085920.00
21792005.06.03 14:21sell10908.001.22811.22981.2271
21802005.06.03 15:00t/p10908.001.22711.22981.2271800.0086720.00
21812005.06.03 15:12sell10918.001.22731.22901.2263
21822005.06.03 15:18t/p10918.001.22631.22901.2263800.0087520.00
21832005.06.03 15:27sell10928.001.22731.22901.2263
21842005.06.03 15:29t/p10928.001.22631.22901.2263800.0088320.00
21852005.06.03 15:42sell10938.001.22381.22551.2228
21862005.06.03 15:47t/p10938.001.22281.22551.2228800.0089120.00
21872005.06.03 15:56sell10948.001.22421.22591.2232
21882005.06.03 15:57t/p10948.001.22321.22591.2232800.0089920.00
21892005.06.03 16:28buy10959.001.22221.22051.2232
21902005.06.03 17:58s/l10959.001.22051.22051.2232-1530.0088390.00
21912005.06.06 04:46buy10968.001.22621.22451.2272
21922005.06.06 05:42t/p10968.001.22721.22451.2272800.0089190.00
21932005.06.06 06:09sell10978.001.22661.22831.2256
21942005.06.06 06:14t/p10978.001.22561.22831.2256800.0089990.00
21952005.06.06 10:10buy10989.001.22641.22471.2274
21962005.06.06 11:04t/p10989.001.22741.22471.2274900.0090890.00
21972005.06.06 12:06buy10999.001.22721.22551.2282
21982005.06.06 12:33t/p10999.001.22821.22551.2282900.0091790.00
21992005.06.06 12:36buy11009.001.22731.22561.2283
22002005.06.06 13:02t/p11009.001.22831.22561.2283900.0092690.00
22012005.06.06 13:39buy11019.001.22781.22611.2288
22022005.06.06 14:00t/p11019.001.22881.22611.2288900.0093590.00
22032005.06.06 15:20sell11029.001.22811.22981.2271
22042005.06.06 15:33t/p11029.001.22711.22981.2271900.0094490.00
22052005.06.06 15:51sell11039.001.22771.22941.2267
22062005.06.06 20:00t/p11039.001.22671.22941.2267900.0095390.00
22072005.06.07 03:36sell11049.001.22611.22781.2251
22082005.06.07 05:33s/l11049.001.22781.22781.2251-1530.0093860.00
22092005.06.07 06:32sell11059.001.23081.23251.2298
22102005.06.07 06:49t/p11059.001.22981.23251.2298900.0094760.00
22112005.06.07 06:58sell11069.001.23051.23221.2295
22122005.06.07 07:00t/p11069.001.22951.23221.2295900.0095660.00
22132005.06.07 07:29sell11079.001.22921.23091.2282
22142005.06.07 07:52t/p11079.001.22821.23091.2282900.0096560.00
22152005.06.07 10:26sell11089.001.23101.23271.2300
22162005.06.07 10:45t/p11089.001.23001.23271.2300900.0097460.00
22172005.06.07 11:53sell11099.001.22961.23131.2286
22182005.06.07 12:10t/p11099.001.22861.23131.2286900.0098360.00
22192005.06.07 15:18sell11109.001.22701.22871.2260
22202005.06.07 18:30s/l11109.001.22871.22871.2260-1530.0096830.00
22212005.06.08 02:33sell11119.001.22981.23151.2288
22222005.06.08 03:31s/l11119.001.23151.23151.2288-1530.0095300.00
22232005.06.08 05:50sell11129.001.23291.23461.2319
22242005.06.08 06:01t/p11129.001.23191.23461.2319900.0096200.00
22252005.06.08 06:54sell11139.001.23211.23381.2311
22262005.06.08 07:08t/p11139.001.23111.23381.2311900.0097100.00
22272005.06.08 07:24sell11149.001.23251.23421.2315
22282005.06.08 07:29t/p11149.001.23151.23421.2315900.0098000.00
22292005.06.08 07:48sell11159.001.23091.23261.2299
22302005.06.08 09:54s/l11159.001.23261.23261.2299-1530.0096470.00
22312005.06.08 10:23sell11169.001.23381.23551.2328
22322005.06.08 10:33t/p11169.001.23281.23551.2328900.0097370.00
22332005.06.08 10:52sell11179.001.23301.23471.2320
22342005.06.08 12:30t/p11179.001.23201.23471.2320900.0098270.00
22352005.06.08 13:49sell11189.001.23231.23401.2313
22362005.06.08 15:37s/l11189.001.23401.23401.2313-1530.0096740.00
22372005.06.08 15:37sell11199.001.23351.23521.2325
22382005.06.08 15:47s/l11199.001.23521.23521.2325-1530.0095210.00
22392005.06.08 15:47sell11209.001.23501.23671.2340
22402005.06.08 15:59t/p11209.001.23401.23671.2340900.0096110.00
22412005.06.08 15:59buy11219.001.23211.23041.2331
22422005.06.08 16:00s/l11219.001.23041.23041.2331-1530.0094580.00
22432005.06.08 16:06sell11229.001.23181.23351.2308
22442005.06.08 16:30t/p11229.001.23081.23351.2308900.0095480.00
22452005.06.08 16:51sell11239.001.23071.23241.2297
22462005.06.08 16:59t/p11239.001.22971.23241.2297900.0096380.00
22472005.06.08 17:14sell11249.001.22831.23001.2273
22482005.06.08 17:29t/p11249.001.22731.23001.2273900.0097280.00
22492005.06.08 17:44sell11259.001.22411.22581.2231
22502005.06.08 18:28t/p11259.001.22311.22581.2231900.0098180.00
22512005.06.08 18:59buy11269.001.22191.22021.2229
22522005.06.08 18:59t/p11269.001.22291.22021.2229900.0099080.00
22532005.06.09 07:42buy11279.001.22301.22131.2240
22542005.06.09 10:06t/p11279.001.22401.22131.2240900.0099980.00
22552005.06.09 12:35buy112810.001.22361.22191.2246
22562005.06.09 14:01t/p112810.001.22461.22191.22461000.00100980.00
22572005.06.09 14:01buy112910.001.22311.22141.2241
22582005.06.09 14:03s/l112910.001.22141.22141.2241-1700.0099280.00
22592005.06.09 15:58buy11309.001.22021.21851.2212
22602005.06.09 15:59t/p11309.001.22121.21851.2212900.00100180.00
22612005.06.09 17:10sell113110.001.22401.22571.2230
22622005.06.09 17:26t/p113110.001.22301.22571.22301000.00101180.00
22632005.06.10 10:08sell113210.001.22331.22501.2223
22642005.06.10 12:31t/p113210.001.22231.22501.22231000.00102180.00
22652005.06.10 12:43sell113310.001.22311.22481.2221
22662005.06.10 12:52t/p113310.001.22211.22481.22211000.00103180.00
22672005.06.10 12:58sell113410.001.22311.22481.2221
22682005.06.10 12:59t/p113410.001.22211.22481.22211000.00104180.00
22692005.06.10 13:33sell113510.001.21971.22141.2187
22702005.06.10 13:35t/p113510.001.21871.22141.21871000.00105180.00
22712005.06.10 13:43sell113610.001.21971.22141.2187
22722005.06.10 13:50t/p113610.001.21871.22141.21871000.00106180.00
22732005.06.10 13:57sell113710.001.21971.22141.2187
22742005.06.10 13:58t/p113710.001.21871.22141.21871000.00107180.00
22752005.06.10 14:04sell113810.001.21681.21851.2158
22762005.06.10 14:28t/p113810.001.21581.21851.21581000.00108180.00
22772005.06.10 14:58buy113910.001.21361.21191.2146
22782005.06.10 14:59s/l113910.001.21191.21191.2146-1700.00106480.00
22792005.06.10 15:29sell114010.001.21221.21391.2112
22802005.06.10 16:00s/l114010.001.21391.21391.2112-1700.00104780.00
22812005.06.10 18:59sell114110.001.21161.21331.2106
22822005.06.13 01:17t/p114110.001.21061.21331.21061000.00105780.00
22832005.06.13 05:29sell114210.001.21081.21251.2098
22842005.06.13 06:12t/p114210.001.20981.21251.20981000.00106780.00
22852005.06.13 06:13buy114310.001.20941.20771.2104
22862005.06.13 06:38t/p114310.001.21041.20771.21041000.00107780.00
22872005.06.13 12:35buy114410.001.20641.20471.2074
22882005.06.13 13:45s/l114410.001.20471.20471.2074-1700.00106080.00
22892005.06.13 23:42buy114510.001.21071.20901.2117
22902005.06.14 00:00t/p114510.001.21171.20901.21171000.00107080.00
22912005.06.14 01:49sell114610.001.21411.21581.2131
22922005.06.14 02:08t/p114610.001.21311.21581.21311000.00108080.00
22932005.06.14 02:29sell114710.001.21331.21501.2123
22942005.06.14 05:31t/p114710.001.21231.21501.21231000.00109080.00
22952005.06.14 06:14sell114810.001.21131.21301.2103
22962005.06.14 06:45s/l114810.001.21301.21301.2103-1700.00107380.00
22972005.06.14 07:12sell114910.001.21451.21621.2135
22982005.06.14 07:31t/p114910.001.21351.21621.21351000.00108380.00
22992005.06.14 07:43sell115010.001.21401.21571.2130
23002005.06.14 08:01t/p115010.001.21301.21571.21301000.00109380.00
23012005.06.14 09:11sell115110.001.21321.21491.2122
23022005.06.14 09:36t/p115110.001.21221.21491.21221000.00110380.00
23032005.06.14 12:06sell115211.001.21111.21281.2101
23042005.06.14 12:35s/l115211.001.21281.21281.2101-1870.00108510.00
23052005.06.14 13:03sell115310.001.21321.21491.2122
23062005.06.14 13:03t/p115310.001.21221.21491.21221000.00109510.00
23072005.06.14 13:04sell115410.001.21321.21491.2122
23082005.06.14 13:29t/p115410.001.21221.21491.21221000.00110510.00
23092005.06.14 13:32sell115511.001.20611.20781.2051
23102005.06.14 13:59t/p115511.001.20511.20781.20511100.00111610.00
23112005.06.14 14:03sell115611.001.20451.20621.2035
23122005.06.14 14:43s/l115611.001.20621.20621.2035-1870.00109740.00
23132005.06.14 14:43sell115710.001.20571.20741.2047
23142005.06.14 14:58t/p115710.001.20471.20741.20471000.00110740.00
23152005.06.14 15:11sell115811.001.20451.20621.2035
23162005.06.14 15:41s/l115811.001.20621.20621.2035-1870.00108870.00
23172005.06.14 15:57buy115910.001.20441.20271.2054
23182005.06.14 16:27s/l115910.001.20271.20271.2054-1700.00107170.00
23192005.06.15 09:43buy116010.001.20441.20271.2054
23202005.06.15 11:30t/p116010.001.20541.20271.20541000.00108170.00
23212005.06.15 12:02buy116110.001.20551.20381.2065
23222005.06.15 12:33s/l116110.001.20381.20381.2065-1700.00106470.00
23232005.06.15 12:52sell116210.001.20521.20691.2042
23242005.06.15 12:53s/l116210.001.20691.20691.2042-1700.00104770.00
23252005.06.15 12:53sell116310.001.20651.20821.2055
23262005.06.15 12:54t/p116310.001.20551.20821.20551000.00105770.00
23272005.06.15 12:59sell116410.001.20571.20741.2047
23282005.06.15 13:02t/p116410.001.20471.20741.20471000.00106770.00
23292005.06.15 13:22sell116510.001.20631.20801.2053
23302005.06.15 13:23s/l116510.001.20801.20801.2053-1700.00105070.00
23312005.06.15 13:25buy116610.001.20491.20321.2059
23322005.06.15 13:29t/p116610.001.20591.20321.20591000.00106070.00
23332005.06.15 14:22sell116710.001.21121.21291.2102
23342005.06.15 14:25t/p116710.001.21021.21291.21021000.00107070.00
23352005.06.15 14:28sell116810.001.21101.21271.2100
23362005.06.15 14:29t/p116810.001.21001.21271.21001000.00108070.00
23372005.06.15 15:20sell116910.001.21101.21271.2100
23382005.06.15 15:38t/p116910.001.21001.21271.21001000.00109070.00
23392005.06.15 15:50sell117010.001.21051.21221.2095
23402005.06.15 17:55s/l117010.001.21221.21221.2095-1700.00107370.00
23412005.06.15 18:17sell117110.001.21261.21431.2116
23422005.06.15 18:35t/p117110.001.21161.21431.21161000.00108370.00
23432005.06.15 19:23sell117210.001.21171.21341.2107
23442005.06.16 00:36t/p117210.001.21071.21341.21071000.00109370.00
23452005.06.16 00:46sell117310.001.21121.21291.2102
23462005.06.16 01:06t/p117310.001.21021.21291.21021000.00110370.00
23472005.06.16 01:08sell117411.001.21051.21221.2095
23482005.06.16 01:35t/p117411.001.20951.21221.20951100.00111470.00
23492005.06.16 02:36sell117511.001.20941.21111.2084
23502005.06.16 03:31t/p117511.001.20841.21111.20841100.00112570.00
23512005.06.16 03:59sell117611.001.20881.21051.2078
23522005.06.16 03:59t/p117611.001.20781.21051.20781100.00113670.00
23532005.06.16 07:14sell117711.001.20831.21001.2073
23542005.06.16 08:36s/l117711.001.21001.21001.2073-1870.00111800.00
23552005.06.16 09:33sell117811.001.21041.21211.2094
23562005.06.16 09:40s/l117811.001.21211.21211.2094-1870.00109930.00
23572005.06.16 10:33sell117911.001.21271.21441.2117
23582005.06.16 11:30t/p117911.001.21171.21441.21171100.00111030.00
23592005.06.16 11:32sell118011.001.21241.21411.2114
23602005.06.16 12:30t/p118011.001.21141.21411.21141100.00112130.00
23612005.06.16 13:59sell118111.001.21451.21621.2135
23622005.06.16 13:59t/p118111.001.21351.21621.21351100.00113230.00
23632005.06.16 14:23sell118211.001.20851.21021.2075
23642005.06.16 14:29s/l118211.001.21021.21021.2075-1870.00111360.00
23652005.06.16 14:29sell118311.001.20971.21141.2087
23662005.06.16 14:29t/p118311.001.20871.21141.20871100.00112460.00
23672005.06.16 14:29sell118411.001.20851.21021.2075
23682005.06.16 14:29t/p118411.001.20751.21021.20751100.00113560.00
23692005.06.16 15:25sell118511.001.20861.21031.2076
23702005.06.16 16:25s/l118511.001.21031.21031.2076-1870.00111690.00
23712005.06.16 16:27buy118611.001.20861.20691.2096
23722005.06.16 16:29t/p118611.001.20961.20691.20961100.00112790.00
23732005.06.16 16:53sell118711.001.20971.21141.2087
23742005.06.16 17:10t/p118711.001.20871.21141.20871100.00113890.00
23752005.06.16 17:23sell118811.001.20871.21041.2077
23762005.06.16 17:26t/p118811.001.20771.21041.20771100.00114990.00
23772005.06.16 22:18sell118911.001.21041.21211.2094
23782005.06.17 01:44s/l118911.001.21211.21211.2094-1870.00113120.00
23792005.06.17 06:12sell119011.001.21021.21191.2092
23802005.06.17 06:38s/l119011.001.21191.21191.2092-1870.00111250.00
23812005.06.17 07:41sell119111.001.21361.21531.2126
23822005.06.17 10:03s/l119111.001.21531.21531.2126-1870.00109380.00
23832005.06.17 11:59sell119210.001.21851.22021.2175
23842005.06.17 12:02t/p119210.001.21751.22021.21751000.00110380.00
23852005.06.17 12:56sell119311.001.21741.21911.2164
23862005.06.17 12:57s/l119311.001.21911.21911.2164-1870.00108510.00
23872005.06.17 12:57sell119410.001.21871.22041.2177
23882005.06.17 12:58s/l119410.001.22041.22041.2177-1700.00106810.00
23892005.06.17 13:26sell119510.001.21741.21911.2164
23902005.06.17 14:22s/l119510.001.21911.21911.2164-1700.00105110.00
23912005.06.17 15:03sell119610.001.22281.22451.2218
23922005.06.17 15:24s/l119610.001.22451.22451.2218-1700.00103410.00
23932005.06.17 16:29sell119710.001.22421.22591.2232
23942005.06.17 18:20s/l119710.001.22591.22591.2232-1700.00101710.00
23952005.06.20 02:25sell119810.001.22351.22521.2225
23962005.06.20 02:37t/p119810.001.22251.22521.22251000.00102710.00
23972005.06.20 04:39sell119910.001.22311.22481.2221
23982005.06.20 05:02t/p119910.001.22211.22481.22211000.00103710.00
23992005.06.20 05:46sell120010.001.22141.22311.2204
24002005.06.20 06:01t/p120010.001.22041.22311.22041000.00104710.00
24012005.06.20 06:06sell120110.001.22061.22231.2196
24022005.06.20 06:14s/l120110.001.22231.22231.2196-1700.00103010.00
24032005.06.20 06:33sell120210.001.22261.22431.2216
24042005.06.20 07:20s/l120210.001.22431.22431.2216-1700.00101310.00
24052005.06.20 07:20sell120310.001.22381.22551.2228
24062005.06.20 08:00t/p120310.001.22281.22551.22281000.00102310.00
24072005.06.20 08:43sell120410.001.22121.22291.2202
24082005.06.20 09:09s/l120410.001.22291.22291.2202-1700.00100610.00
24092005.06.20 09:42sell120510.001.22281.22451.2218
24102005.06.20 10:01t/p120510.001.22181.22451.22181000.00101610.00
24112005.06.20 11:14sell120610.001.22171.22341.2207
24122005.06.20 12:30t/p120610.001.22071.22341.22071000.00102610.00
24132005.06.20 12:40sell120710.001.22171.22341.2207
24142005.06.20 12:43t/p120710.001.22071.22341.22071000.00103610.00
24152005.06.20 13:04sell120810.001.21771.21941.2167
24162005.06.20 13:30t/p120810.001.21671.21941.21671000.00104610.00
24172005.06.20 13:33sell120910.001.21731.21901.2163
24182005.06.20 13:59t/p120910.001.21631.21901.21631000.00105610.00
24192005.06.20 14:02sell121010.001.21491.21661.2139
24202005.06.20 14:58t/p121010.001.21391.21661.21391000.00106610.00
24212005.06.20 15:58buy121110.001.21311.21141.2141
24222005.06.20 16:00t/p121110.001.21411.21141.21411000.00107610.00
24232005.06.20 16:57buy121210.001.21461.21291.2156
24242005.06.20 21:01t/p121210.001.21561.21291.21561000.00108610.00
24252005.06.20 21:19buy121310.001.21521.21351.2162
24262005.06.20 23:47s/l121310.001.21351.21351.2162-1700.00106910.00
24272005.06.21 00:18buy121410.001.21331.21161.2143
24282005.06.21 00:30t/p121410.001.21431.21161.21431000.00107910.00
24292005.06.21 09:08buy121510.001.20911.20741.2101
24302005.06.21 11:28s/l121510.001.20741.20741.2101-1700.00106210.00
24312005.06.21 12:54buy121610.001.20941.20771.2104
24322005.06.21 13:00t/p121610.001.21041.20771.21041000.00107210.00
24332005.06.21 14:51buy121710.001.21021.20851.2112
24342005.06.21 14:59t/p121710.001.21121.20851.21121000.00108210.00
24352005.06.21 15:24buy121810.001.21321.21151.2142
24362005.06.21 16:00t/p121810.001.21421.21151.21421000.00109210.00
24372005.06.21 17:50buy121910.001.21531.21361.2163
24382005.06.21 18:03t/p121910.001.21631.21361.21631000.00110210.00
24392005.06.21 18:58sell122011.001.21761.21931.2166
24402005.06.21 23:52s/l122011.001.21931.21931.2166-1870.00108340.00
24412005.06.22 00:29sell122110.001.21881.22051.2178
24422005.06.22 00:39t/p122110.001.21781.22051.21781000.00109340.00
24432005.06.22 00:53sell122210.001.21821.21991.2172
24442005.06.22 01:10t/p122210.001.21721.21991.21721000.00110340.00
24452005.06.22 06:43sell122311.001.21871.22041.2177
24462005.06.22 09:00t/p122311.001.21771.22041.21771100.00111440.00
24472005.06.22 09:06sell122411.001.21861.22031.2176
24482005.06.22 09:29t/p122411.001.21761.22031.21761100.00112540.00
24492005.06.22 11:15sell122511.001.21231.21401.2113
24502005.06.22 11:30t/p122511.001.21131.21401.21131100.00113640.00
24512005.06.22 11:37sell122611.001.21121.21291.2102
24522005.06.22 12:52s/l122611.001.21291.21291.2102-1870.00111770.00
24532005.06.22 14:26buy122711.001.21101.20931.2120
24542005.06.22 14:29t/p122711.001.21201.20931.21201100.00112870.00
24552005.06.22 14:55buy122811.001.21291.21121.2139
24562005.06.22 15:33t/p122811.001.21391.21121.21391100.00113970.00
24572005.06.22 15:54buy122911.001.21341.21171.2144
24582005.06.22 16:22s/l122911.001.21171.21171.2144-1870.00112100.00
24592005.06.23 01:12buy123011.001.21341.21171.2144
24602005.06.23 05:06s/l123011.001.21171.21171.2144-1870.00110230.00
24612005.06.23 11:55buy123111.001.20751.20581.2085
24622005.06.23 12:24s/l123111.001.20581.20581.2085-1870.00108360.00
24632005.06.23 14:28buy123210.001.20441.20271.2054
24642005.06.23 14:42t/p123210.001.20541.20271.20541000.00109360.00
24652005.06.23 14:51buy123310.001.20421.20251.2052
24662005.06.23 15:11t/p123310.001.20521.20251.20521000.00110360.00
24672005.06.24 04:09buy123411.001.20161.19991.2026
24682005.06.24 04:10s/l123411.001.19991.19991.2026-1870.00108490.00
24692005.06.24 04:29sell123510.001.20371.20541.2027
24702005.06.24 04:30s/l123510.001.20541.20541.2027-1700.00106790.00
24712005.06.24 06:20buy123610.001.20311.20141.2041
24722005.06.24 06:30t/p123610.001.20411.20141.20411000.00107790.00
24732005.06.24 06:50buy123710.001.20311.20141.2041
24742005.06.24 07:00t/p123710.001.20411.20141.20411000.00108790.00
24752005.06.24 09:29sell123810.001.20581.20751.2048
24762005.06.24 09:30s/l123810.001.20751.20751.2048-1700.00107090.00
24772005.06.24 09:45buy123910.001.20591.20421.2069
24782005.06.24 09:59t/p123910.001.20691.20421.20691000.00108090.00
24792005.06.24 10:57sell124010.001.20791.20961.2069
24802005.06.24 11:58s/l124010.001.20961.20961.2069-1700.00106390.00
24812005.06.24 12:25sell124110.001.20811.20981.2071
24822005.06.24 12:36t/p124110.001.20711.20981.20711000.00107390.00
24832005.06.24 12:36buy124210.001.20701.20531.2080
24842005.06.24 12:48s/l124210.001.20531.20531.2080-1700.00105690.00
24852005.06.24 12:53sell124310.001.20731.20901.2063
24862005.06.24 12:57s/l124310.001.20901.20901.2063-1700.00103990.00
24872005.06.24 12:57sell124410.001.20871.21041.2077
24882005.06.24 12:59t/p124410.001.20771.21041.20771000.00104990.00
24892005.06.24 12:59buy124510.001.20681.20511.2078
24902005.06.24 13:25t/p124510.001.20781.20511.20781000.00105990.00
24912005.06.24 13:40buy124610.001.20671.20501.2077
24922005.06.24 13:53t/p124610.001.20771.20501.20771000.00106990.00
24932005.06.24 14:35buy124710.001.20901.20731.2100
24942005.06.24 14:52t/p124710.001.21001.20731.21001000.00107990.00
24952005.06.27 07:27sell124810.001.21701.21871.2160
24962005.06.27 08:00t/p124810.001.21601.21871.21601000.00108990.00
24972005.06.27 08:29sell124910.001.21691.21861.2159
24982005.06.27 08:29t/p124910.001.21591.21861.21591000.00109990.00
24992005.06.27 12:23sell125011.001.21731.21901.2163
25002005.06.27 12:32t/p125011.001.21631.21901.21631100.00111090.00
25012005.06.27 13:50sell125111.001.21631.21801.2153
25022005.06.27 15:00t/p125111.001.21531.21801.21531100.00112190.00
25032005.06.27 15:24sell125211.001.21591.21761.2149
25042005.06.27 21:40s/l125211.001.21761.21761.2149-1870.00110320.00
25052005.06.27 22:45sell125311.001.21691.21861.2159
25062005.06.27 23:16t/p125311.001.21591.21861.21591100.00111420.00
25072005.06.28 03:05sell125411.001.21661.21831.2156
25082005.06.28 05:30t/p125411.001.21561.21831.21561100.00112520.00
25092005.06.28 05:37sell125511.001.21681.21851.2158
25102005.06.28 05:42t/p125511.001.21581.21851.21581100.00113620.00
25112005.06.28 06:05sell125611.001.21571.21741.2147
25122005.06.28 06:07t/p125611.001.21471.21741.21471100.00114720.00
25132005.06.28 06:34sell125711.001.21361.21531.2126
25142005.06.28 06:41t/p125711.001.21261.21531.21261100.00115820.00
25152005.06.28 07:04sell125811.001.21281.21451.2118
25162005.06.28 07:29t/p125811.001.21181.21451.21181100.00116920.00
25172005.06.28 11:28buy125911.001.21051.20881.2115
25182005.06.28 12:27s/l125911.001.20881.20881.2115-1870.00115050.00
25192005.06.28 14:19buy126011.001.20791.20621.2089
25202005.06.28 17:59s/l126011.001.20621.20621.2089-1870.00113180.00
25212005.06.29 08:27buy126111.001.20291.20121.2039
25222005.06.29 08:31t/p126111.001.20391.20121.20391100.00114280.00
25232005.06.29 12:44sell126211.001.20531.20701.2043
25242005.06.29 12:54t/p126211.001.20431.20701.20431100.00115380.00
25252005.06.29 13:29sell126311.001.20411.20581.2031
25262005.06.29 14:20t/p126311.001.20311.20581.20311100.00116480.00
25272005.06.29 14:25sell126411.001.20381.20551.2028
25282005.06.29 14:27t/p126411.001.20281.20551.20281100.00117580.00
25292005.06.29 15:48buy126511.001.20841.20671.2094
25302005.06.29 15:59t/p126511.001.20941.20671.20941100.00118680.00
25312005.06.29 16:29sell126611.001.20991.21161.2089
25322005.06.29 16:29t/p126611.001.20891.21161.20891100.00119780.00
25332005.06.30 00:19sell126711.001.20951.21121.2085
25342005.06.30 00:37t/p126711.001.20851.21121.20851100.00120880.00
25352005.06.30 00:48sell126812.001.20881.21051.2078
25362005.06.30 06:04s/l126812.001.21051.21051.2078-2040.00118840.00
25372005.06.30 06:33sell126911.001.21061.21231.2096
25382005.06.30 06:38t/p126911.001.20961.21231.20961100.00119940.00
25392005.06.30 06:46sell127012.001.21061.21231.2096
25402005.06.30 06:59t/p127012.001.20961.21231.20961200.00121140.00
25412005.06.30 08:37sell127112.001.20781.20951.2068
25422005.06.30 09:06t/p127112.001.20681.20951.20681200.00122340.00
25432005.06.30 09:38sell127212.001.20661.20831.2056
25442005.06.30 10:01t/p127212.001.20561.20831.20561200.00123540.00
25452005.06.30 10:06sell127312.001.20571.20741.2047
25462005.06.30 11:05s/l127312.001.20741.20741.2047-2040.00121500.00
25472005.06.30 12:31sell127412.001.20881.21051.2078
25482005.06.30 12:33s/l127412.001.21051.21051.2078-2040.00119460.00
25492005.06.30 13:01sell127511.001.20851.21021.2075
25502005.06.30 13:30t/p127511.001.20751.21021.20751100.00120560.00
25512005.06.30 15:47sell127612.001.21041.21211.2094
25522005.06.30 15:53t/p127612.001.20941.21211.20941200.00121760.00
25532005.06.30 15:58sell127712.001.21041.21211.2094
25542005.06.30 16:17s/l127712.001.21211.21211.2094-2040.00119720.00
25552005.06.30 16:38sell127811.001.21031.21201.2093
25562005.06.30 16:51t/p127811.001.20931.21201.20931100.00120820.00
25572005.06.30 16:57sell127912.001.21041.21211.2094
25582005.06.30 17:32t/p127912.001.20941.21211.20941200.00122020.00
25592005.06.30 18:05sell128012.001.20891.21061.2079
25602005.06.30 18:15s/l128012.001.21061.21061.2079-2040.00119980.00
25612005.06.30 18:19buy128112.001.20851.20681.2095
25622005.06.30 18:19s/l128112.001.20681.20681.2095-2040.00117940.00
25632005.06.30 18:21sell128211.001.20891.21061.2079
25642005.06.30 18:25s/l128211.001.21061.21061.2079-1870.00116070.00
25652005.06.30 18:25sell128311.001.21021.21191.2092
25662005.06.30 18:29t/p128311.001.20921.21191.20921100.00117170.00
25672005.06.30 19:19buy128411.001.20991.20821.2109
25682005.06.30 22:44s/l128411.001.20821.20821.2109-1870.00115300.00
25692005.06.30 22:46sell128511.001.20921.21091.2082
25702005.07.01 04:06t/p128511.001.20821.21091.20821100.00116400.00
25712005.07.01 04:13sell128611.001.20861.21031.2076
25722005.07.01 04:30t/p128611.001.20761.21031.20761100.00117500.00
25732005.07.01 04:42sell128711.001.20731.20901.2063
25742005.07.01 05:05t/p128711.001.20631.20901.20631100.00118600.00
25752005.07.01 05:41sell128811.001.20551.20721.2045
25762005.07.01 05:59t/p128811.001.20451.20721.20451100.00119700.00
25772005.07.01 06:10sell128911.001.20421.20591.2032
25782005.07.01 07:09s/l128911.001.20591.20591.2032-1870.00117830.00
25792005.07.01 07:38sell129011.001.20481.20651.2038
25802005.07.01 08:37s/l129011.001.20651.20651.2038-1870.00115960.00
25812005.07.01 08:37sell129111.001.20621.20791.2052
25822005.07.01 09:07s/l129111.001.20791.20791.2052-1870.00114090.00
25832005.07.01 10:28sell129211.001.20941.21111.2084
25842005.07.01 11:23t/p129211.001.20841.21111.20841100.00115190.00
25852005.07.01 11:26sell129311.001.20841.21011.2074
25862005.07.01 13:19t/p129311.001.20741.21011.20741100.00116290.00
25872005.07.01 13:25sell129411.001.20791.20961.2069
25882005.07.01 13:29t/p129411.001.20691.20961.20691100.00117390.00
25892005.07.01 14:06sell129511.001.20631.20801.2053
25902005.07.01 14:17t/p129511.001.20531.20801.20531100.00118490.00
25912005.07.01 14:24sell129611.001.20621.20791.2052
25922005.07.01 14:28t/p129611.001.20521.20791.20521100.00119590.00
25932005.07.01 14:34buy129711.001.19831.19661.1993
25942005.07.01 14:35t/p129711.001.19931.19661.19931100.00120690.00
25952005.07.01 14:35buy129812.001.19831.19661.1993
25962005.07.01 14:35t/p129812.001.19931.19661.19931200.00121890.00
25972005.07.01 14:47buy129912.001.19831.19661.1993
25982005.07.01 14:49s/l129912.001.19661.19661.1993-2040.00119850.00
25992005.07.01 14:49buy130011.001.19701.19531.1980
26002005.07.01 14:52t/p130011.001.19801.19531.19801100.00120950.00
26012005.07.01 14:52buy130112.001.19831.19661.1993
26022005.07.01 14:53t/p130112.001.19931.19661.19931200.00122150.00
26032005.07.01 14:57buy130212.001.19831.19661.1993
26042005.07.01 15:28s/l130212.001.19661.19661.1993-2040.00120110.00
26052005.07.01 16:16buy130312.001.19551.19381.1965
26062005.07.01 16:32t/p130312.001.19651.19381.19651200.00121310.00
26072005.07.04 07:53buy130412.001.19331.19161.1943
26082005.07.04 08:19s/l130412.001.19161.19161.1943-2040.00119270.00
26092005.07.04 10:07buy130511.001.19111.18941.1921
26102005.07.04 11:37s/l130511.001.18941.18941.1921-1870.00117400.00
26112005.07.04 12:13buy130611.001.18951.18781.1905
26122005.07.04 12:30t/p130611.001.19051.18781.19051100.00118500.00
26132005.07.04 13:46buy130711.001.19011.18841.1911
26142005.07.04 23:30t/p130711.001.19111.18841.19111100.00119600.00
26152005.07.05 06:06buy130811.001.19011.18841.1911
26162005.07.05 06:33s/l130811.001.18841.18841.1911-1870.00117730.00
26172005.07.05 07:05buy130911.001.18751.18581.1885
26182005.07.05 07:30t/p130911.001.18851.18581.18851100.00118830.00
26192005.07.05 07:59sell131011.001.18821.18991.1872
26202005.07.05 08:00s/l131011.001.18991.18991.1872-1870.00116960.00
26212005.07.05 08:27buy131111.001.18821.18651.1892
26222005.07.05 08:29t/p131111.001.18921.18651.18921100.00118060.00
26232005.07.05 09:19sell131211.001.19311.19481.1921
26242005.07.05 09:26t/p131211.001.19211.19481.19211100.00119160.00
26252005.07.05 09:58sell131311.001.19111.19281.1901
26262005.07.05 10:25t/p131311.001.19011.19281.19011100.00120260.00
26272005.07.05 13:24sell131412.001.19131.19301.1903
26282005.07.05 14:22s/l131412.001.19301.19301.1903-2040.00118220.00
26292005.07.05 14:52sell131511.001.19281.19451.1918
26302005.07.05 14:52t/p131511.001.19181.19451.19181100.00119320.00
26312005.07.05 14:52sell131611.001.19221.19391.1912
26322005.07.05 14:56t/p131611.001.19121.19391.19121100.00120420.00
26332005.07.05 14:57sell131712.001.19211.19381.1911
26342005.07.05 14:59t/p131712.001.19111.19381.19111200.00121620.00
26352005.07.05 15:21sell131812.001.19111.19281.1901
26362005.07.05 15:25t/p131812.001.19011.19281.19011200.00122820.00
26372005.07.05 15:26sell131912.001.19081.19251.1898
26382005.07.05 15:48t/p131912.001.18981.19251.18981200.00124020.00
26392005.07.05 16:20sell132012.001.19171.19341.1907
26402005.07.05 16:47t/p132012.001.19071.19341.19071200.00125220.00
26412005.07.05 16:49sell132112.001.19101.19271.1900
26422005.07.05 17:48s/l132112.001.19271.19271.1900-2040.00123180.00
26432005.07.06 01:09sell132212.001.19271.19441.1917
26442005.07.06 02:05t/p132212.001.19171.19441.19171200.00124380.00
26452005.07.06 06:31sell132312.001.19451.19621.1935
26462005.07.06 06:32t/p132312.001.19351.19621.19351200.00125580.00
26472005.07.06 06:32sell132412.001.19441.19611.1934
26482005.07.06 06:33t/p132412.001.19341.19611.19341200.00126780.00
26492005.07.06 06:49sell132512.001.19441.19611.1934
26502005.07.06 06:59t/p132512.001.19341.19611.19341200.00127980.00
26512005.07.06 06:59sell132612.001.19441.19611.1934
26522005.07.06 06:59t/p132612.001.19341.19611.19341200.00129180.00
26532005.07.06 07:35sell132712.001.19361.19531.1926
26542005.07.06 08:33t/p132712.001.19261.19531.19261200.00130380.00
26552005.07.06 08:56sell132813.001.19431.19601.1933
26562005.07.06 08:59t/p132813.001.19331.19601.19331300.00131680.00
26572005.07.06 08:59buy132913.001.19281.19111.1938
26582005.07.06 09:01s/l132913.001.19111.19111.1938-2210.00129470.00
26592005.07.06 09:06sell133012.001.19241.19411.1914
26602005.07.06 09:29t/p133012.001.19141.19411.19141200.00130670.00
26612005.07.06 09:35sell133113.001.19051.19221.1895
26622005.07.06 12:22s/l133113.001.19221.19221.1895-2210.00128460.00
26632005.07.06 12:51sell133212.001.19221.19391.1912
26642005.07.06 13:50s/l133212.001.19391.19391.1912-2040.00126420.00
26652005.07.06 14:09sell133312.001.19281.19451.1918
26662005.07.06 15:01t/p133312.001.19181.19451.19181200.00127620.00
26672005.07.06 15:18sell133412.001.19311.19481.1921
26682005.07.06 15:22t/p133412.001.19211.19481.19211200.00128820.00
26692005.07.06 15:28sell133512.001.19291.19461.1919
26702005.07.06 15:29t/p133512.001.19191.19461.19191200.00130020.00
26712005.07.06 15:29sell133613.001.19291.19461.1919
26722005.07.06 15:29t/p133613.001.19191.19461.19191300.00131320.00
26732005.07.06 16:00sell133713.001.19181.19351.1908
26742005.07.06 17:16s/l133713.001.19351.19351.1908-2210.00129110.00
26752005.07.07 02:13sell133812.001.19261.19431.1916
26762005.07.07 02:37t/p133812.001.19161.19431.19161200.00130310.00
26772005.07.07 02:44sell133913.001.19231.19401.1913
26782005.07.07 06:30s/l133913.001.19401.19401.1913-2210.00128100.00
26792005.07.07 07:02buy134012.001.19281.19111.1938
26802005.07.07 07:30t/p134012.001.19381.19111.19381200.00129300.00
26812005.07.07 08:06sell134112.001.19391.19561.1929
26822005.07.07 08:36s/l134112.001.19561.19561.1929-2040.00127260.00
26832005.07.07 09:32sell134212.001.20191.20361.2009
26842005.07.07 09:32t/p134212.001.20091.20361.20091200.00128460.00
26852005.07.07 09:33sell134312.001.20191.20361.2009
26862005.07.07 09:58s/l134312.001.20361.20361.2009-2040.00126420.00
26872005.07.07 09:58sell134412.001.20331.20501.2023
26882005.07.07 09:59t/p134412.001.20231.20501.20231200.00127620.00
26892005.07.07 09:59sell134512.001.20171.20341.2007
26902005.07.07 09:59s/l134512.001.20341.20341.2007-2040.00125580.00
26912005.07.07 09:59sell134612.001.20331.20501.2023
26922005.07.07 09:59t/p134612.001.20231.20501.20231200.00126780.00
26932005.07.07 10:02sell134712.001.19881.20051.1978
26942005.07.07 10:57s/l134712.001.20051.20051.1978-2040.00124740.00
26952005.07.07 11:27sell134812.001.19961.20131.1986
26962005.07.07 11:30t/p134812.001.19861.20131.19861200.00125940.00
26972005.07.07 11:57sell134912.001.19971.20141.1987
26982005.07.07 11:59t/p134912.001.19871.20141.19871200.00127140.00
26992005.07.07 12:55sell135012.001.19631.19801.1953
27002005.07.07 12:59t/p135012.001.19531.19801.19531200.00128340.00
27012005.07.07 12:59sell135112.001.19631.19801.1953
27022005.07.07 12:59t/p135112.001.19531.19801.19531200.00129540.00
27032005.07.07 13:02sell135212.001.19451.19621.1935
27042005.07.07 13:16t/p135212.001.19351.19621.19351200.00130740.00
27052005.07.07 13:21sell135313.001.19451.19621.1935
27062005.07.07 13:29t/p135313.001.19351.19621.19351300.00132040.00
27072005.07.07 13:51sell135413.001.19301.19471.1920
27082005.07.07 13:54s/l135413.001.19471.19471.1920-2210.00129830.00
27092005.07.07 14:23sell135512.001.19421.19591.1932
27102005.07.07 14:53s/l135512.001.19591.19591.1932-2040.00127790.00
27112005.07.07 15:16sell135612.001.19531.19701.1943
27122005.07.07 15:43t/p135612.001.19431.19701.19431200.00128990.00
27132005.07.07 15:49sell135712.001.19481.19651.1938
27142005.07.07 15:59t/p135712.001.19381.19651.19381200.00130190.00
27152005.07.07 15:59sell135813.001.19481.19651.1938
27162005.07.07 15:59t/p135813.001.19381.19651.19381300.00131490.00
27172005.07.07 17:20sell135913.001.19321.19491.1922
27182005.07.07 17:49s/l135913.001.19491.19491.1922-2210.00129280.00
27192005.07.07 22:13sell136012.001.19531.19701.1943
27202005.07.07 23:03t/p136012.001.19431.19701.19431200.00130480.00
27212005.07.08 05:33sell136113.001.19351.19521.1925
27222005.07.08 06:00t/p136113.001.19251.19521.19251300.00131780.00
27232005.07.08 06:40sell136213.001.19231.19401.1913
27242005.07.08 07:10t/p136213.001.19131.19401.19131300.00133080.00
27252005.07.08 12:33buy136313.001.18941.18771.1904
27262005.07.08 12:33t/p136313.001.19041.18771.19041300.00134380.00
27272005.07.08 12:33buy136413.001.18911.18741.1901
27282005.07.08 12:35t/p136413.001.19011.18741.19011300.00135680.00
27292005.07.08 12:35buy136513.001.18951.18781.1905
27302005.07.08 12:36t/p136513.001.19051.18781.19051300.00136980.00
27312005.07.08 12:43buy136613.001.18961.18791.1906
27322005.07.08 12:52s/l136613.001.18791.18791.1906-2210.00134770.00
27332005.07.08 12:52buy136713.001.18841.18671.1894
27342005.07.08 12:59t/p136713.001.18941.18671.18941300.00136070.00
27352005.07.08 12:59buy136813.001.18911.18741.1901
27362005.07.08 12:59t/p136813.001.19011.18741.19011300.00137370.00
27372005.07.08 14:58sell136913.001.19621.19791.1952
27382005.07.08 14:59t/p136913.001.19521.19791.19521300.00138670.00
27392005.07.08 14:59sell137013.001.19621.19791.1952
27402005.07.08 14:59t/p137013.001.19521.19791.19521300.00139970.00
27412005.07.08 15:28sell137114.001.19351.19521.1925
27422005.07.08 16:54t/p137114.001.19251.19521.19251400.00141370.00
27432005.07.10 23:50sell137214.001.19721.19891.1962
27442005.07.11 02:26s/l137214.001.19891.19891.1962-2380.00138990.00
27452005.07.11 05:13sell137313.001.20091.20261.1999
27462005.07.11 06:54s/l137313.001.20261.20261.1999-2210.00136780.00
27472005.07.11 07:19sell137413.001.20221.20391.2012
27482005.07.11 07:29t/p137413.001.20121.20391.20121300.00138080.00
27492005.07.11 07:40sell137513.001.20051.20221.1995
27502005.07.11 08:25s/l137513.001.20221.20221.1995-2210.00135870.00
27512005.07.11 09:09sell137613.001.20161.20331.2006
27522005.07.11 09:35t/p137613.001.20061.20331.20061300.00137170.00
27532005.07.11 09:46sell137713.001.20131.20301.2003
27542005.07.11 10:00t/p137713.001.20031.20301.20031300.00138470.00
27552005.07.11 10:22sell137813.001.20051.20221.1995
27562005.07.11 13:22s/l137813.001.20221.20221.1995-2210.00136260.00
27572005.07.11 14:31sell137913.001.20351.20521.2025
27582005.07.11 14:40s/l137913.001.20521.20521.2025-2210.00134050.00
27592005.07.11 15:36sell138013.001.20751.20921.2065
27602005.07.11 16:03t/p138013.001.20651.20921.20651300.00135350.00
27612005.07.11 23:33sell138113.001.20651.20821.2055
27622005.07.12 01:30s/l138113.001.20821.20821.2055-2210.00133140.00
27632005.07.12 02:34sell138213.001.21351.21521.2125
27642005.07.12 02:59t/p138213.001.21251.21521.21251300.00134440.00
27652005.07.12 03:14sell138313.001.21231.21401.2113
27662005.07.12 03:42s/l138313.001.21401.21401.2113-2210.00132230.00
27672005.07.12 04:12sell138413.001.21541.21711.2144
27682005.07.12 04:26s/l138413.001.21711.21711.2144-2210.00130020.00
27692005.07.12 04:32sell138513.001.21721.21891.2162
27702005.07.12 04:36t/p138513.001.21621.21891.21621300.00131320.00
27712005.07.12 04:41sell138613.001.21721.21891.2162
27722005.07.12 04:59t/p138613.001.21621.21891.21621300.00132620.00
27732005.07.12 05:54sell138713.001.21631.21801.2153
27742005.07.12 06:04t/p138713.001.21531.21801.21531300.00133920.00
27752005.07.12 07:08sell138813.001.21681.21851.2158
27762005.07.12 07:22s/l138813.001.21851.21851.2158-2210.00131710.00
27772005.07.12 07:38sell138913.001.21871.22041.2177
27782005.07.12 08:02t/p138913.001.21771.22041.21771300.00133010.00
27792005.07.12 09:05sell139013.001.21841.22011.2174
27802005.07.12 09:30t/p139013.001.21741.22011.21741300.00134310.00
27812005.07.12 09:36sell139113.001.21761.21931.2166
27822005.07.12 10:00t/p139113.001.21661.21931.21661300.00135610.00
27832005.07.12 10:50sell139213.001.21941.22111.2184
27842005.07.12 10:59t/p139213.001.21841.22111.21841300.00136910.00
27852005.07.12 11:20sell139313.001.21701.21871.2160
27862005.07.12 11:29t/p139313.001.21601.21871.21601300.00138210.00
27872005.07.12 11:47sell139413.001.21601.21771.2150
27882005.07.12 12:17s/l139413.001.21771.21771.2150-2210.00136000.00
27892005.07.12 12:49sell139513.001.21681.21851.2158
27902005.07.12 13:17s/l139513.001.21851.21851.2158-2210.00133790.00
27912005.07.12 13:45sell139613.001.21881.22051.2178
27922005.07.12 14:17s/l139613.001.22051.22051.2178-2210.00131580.00
27932005.07.12 14:17sell139713.001.22021.22191.2192
27942005.07.12 14:40t/p139713.001.21921.22191.21921300.00132880.00
27952005.07.12 15:12sell139813.001.21981.22151.2188
27962005.07.12 15:45s/l139813.001.22151.22151.2188-2210.00130670.00
27972005.07.12 16:14sell139913.001.22021.22191.2192
27982005.07.12 17:10s/l139913.001.22191.22191.2192-2210.00128460.00
27992005.07.12 18:08sell140012.001.22431.22601.2233
28002005.07.12 22:01t/p140012.001.22331.22601.22331200.00129660.00
28012005.07.12 22:04sell140112.001.22381.22551.2228
28022005.07.12 23:30t/p140112.001.22281.22551.22281200.00130860.00
28032005.07.13 00:20sell140213.001.22171.22341.2207
28042005.07.13 05:01t/p140213.001.22071.22341.22071300.00132160.00
28052005.07.13 05:14sell140313.001.22171.22341.2207
28062005.07.13 05:30t/p140313.001.22071.22341.22071300.00133460.00
28072005.07.13 05:31sell140413.001.22081.22251.2198
28082005.07.13 07:02t/p140413.001.21981.22251.21981300.00134760.00
28092005.07.13 07:07sell140513.001.21991.22161.2189
28102005.07.13 07:33t/p140513.001.21891.22161.21891300.00136060.00
28112005.07.13 07:41sell140613.001.22011.22181.2191
28122005.07.13 07:59t/p140613.001.21911.22181.21911300.00137360.00
28132005.07.13 08:10sell140713.001.21861.22031.2176
28142005.07.13 09:31t/p140713.001.21761.22031.21761300.00138660.00
28152005.07.13 09:33sell140813.001.21861.22031.2176
28162005.07.13 12:30t/p140813.001.21761.22031.21761300.00139960.00
28172005.07.13 15:29sell140914.001.20911.21081.2081
28182005.07.13 18:52t/p140914.001.20811.21081.20811400.00141360.00
28192005.07.13 18:52buy141014.001.20811.20641.2091
28202005.07.13 19:30t/p141014.001.20911.20641.20911400.00142760.00
28212005.07.13 22:49buy141114.001.20701.20531.2080
28222005.07.13 23:00t/p141114.001.20801.20531.20801400.00144160.00
28232005.07.13 23:28buy141214.001.20751.20581.2085
28242005.07.14 02:13s/l141214.001.20581.20581.2085-2380.00141780.00
28252005.07.14 06:37buy141314.001.20711.20541.2081
28262005.07.14 07:00t/p141314.001.20811.20541.20811400.00143180.00
28272005.07.14 12:43buy141414.001.20711.20541.2081
28282005.07.14 12:54t/p141414.001.20811.20541.20811400.00144580.00
28292005.07.14 12:57buy141514.001.20711.20541.2081
28302005.07.14 12:59t/p141514.001.20811.20541.20811400.00145980.00
28312005.07.14 14:57sell141614.001.21141.21311.2104
28322005.07.14 15:03t/p141614.001.21041.21311.21041400.00147380.00
28332005.07.14 15:27sell141714.001.21061.21231.2096
28342005.07.14 15:32t/p141714.001.20961.21231.20961400.00148780.00
28352005.07.14 15:56sell141814.001.20961.21131.2086
28362005.07.14 16:06t/p141814.001.20861.21131.20861400.00150180.00
28372005.07.14 16:25sell141915.001.20891.21061.2079
28382005.07.15 00:15s/l141915.001.21061.21061.2079-2550.00147630.00
28392005.07.15 00:15sell142014.001.21031.21201.2093
28402005.07.15 06:01s/l142014.001.21201.21201.2093-2380.00145250.00
28412005.07.15 08:34sell142114.001.21321.21491.2122
28422005.07.15 08:34t/p142114.001.21221.21491.21221400.00146650.00
28432005.07.15 08:38sell142214.001.21321.21491.2122
28442005.07.15 08:59t/p142214.001.21221.21491.21221400.00148050.00
28452005.07.15 08:59sell142314.001.21331.21501.2123
28462005.07.15 08:59t/p142314.001.21231.21501.21231400.00149450.00
28472005.07.15 09:33sell142414.001.21141.21311.2104
28482005.07.15 09:33t/p142414.001.21041.21311.21041400.00150850.00
28492005.07.15 09:33sell142515.001.21141.21311.2104
28502005.07.15 09:59t/p142515.001.21041.21311.21041500.00152350.00
28512005.07.15 10:02sell142615.001.20971.21141.2087
28522005.07.15 11:30t/p142615.001.20871.21141.20871500.00153850.00
28532005.07.15 11:30sell142715.001.20891.21061.2079
28542005.07.15 12:00t/p142715.001.20791.21061.20791500.00155350.00
28552005.07.15 12:23sell142815.001.20821.20991.2072
28562005.07.15 12:30t/p142815.001.20721.20991.20721500.00156850.00
28572005.07.15 12:52sell142915.001.20771.20941.2067
28582005.07.15 12:55t/p142915.001.20671.20941.20671500.00158350.00
28592005.07.15 13:20sell143015.001.20421.20591.2032
28602005.07.15 13:28t/p143015.001.20321.20591.20321500.00159850.00
28612005.07.15 14:28buy143115.001.20371.20201.2047
28622005.07.15 14:42t/p143115.001.20471.20201.20471500.00161350.00
28632005.07.15 14:57buy143216.001.20441.20271.2054
28642005.07.15 16:17t/p143216.001.20541.20271.20541600.00162950.00
28652005.07.18 07:38buy143316.001.20701.20531.2080
28662005.07.18 08:01t/p143316.001.20801.20531.20801600.00164550.00
28672005.07.18 08:08buy143416.001.20681.20511.2078
28682005.07.18 08:30t/p143416.001.20781.20511.20781600.00166150.00
28692005.07.18 13:31buy143516.001.20591.20421.2069
28702005.07.18 14:20t/p143516.001.20691.20421.20691600.00167750.00
28712005.07.18 14:49sell143616.001.20671.20841.2057
28722005.07.18 15:33s/l143616.001.20841.20841.2057-2720.00165030.00
28732005.07.18 16:17sell143716.001.20791.20961.2069
28742005.07.18 17:00t/p143716.001.20691.20961.20691600.00166630.00
28752005.07.18 17:01sell143816.001.20701.20871.2060
28762005.07.18 17:30t/p143816.001.20601.20871.20601600.00168230.00
28772005.07.18 18:06sell143916.001.20611.20781.2051
28782005.07.19 01:00t/p143916.001.20511.20781.20511600.00169830.00
28792005.07.19 03:32sell144016.001.20601.20771.2050
28802005.07.19 04:00t/p144016.001.20501.20771.20501600.00171430.00
28812005.07.19 04:31sell144117.001.20391.20561.2029
28822005.07.19 05:28t/p144117.001.20291.20561.20291700.00173130.00
28832005.07.19 12:50buy144217.001.19701.19531.1980
28842005.07.19 14:00t/p144217.001.19801.19531.19801700.00174830.00
28852005.07.20 01:58sell144317.001.20811.20981.2071
28862005.07.20 06:04t/p144317.001.20711.20981.20711700.00176530.00
28872005.07.20 06:23sell144417.001.20741.20911.2064
28882005.07.20 06:34t/p144417.001.20641.20911.20641700.00178230.00
28892005.07.20 06:52sell144517.001.20661.20831.2056
28902005.07.20 08:20s/l144517.001.20831.20831.2056-2890.00175340.00
28912005.07.20 08:42sell144617.001.20861.21031.2076
28922005.07.20 08:59t/p144617.001.20761.21031.20761700.00177040.00
28932005.07.20 08:59sell144717.001.20861.21031.2076
28942005.07.20 08:59t/p144717.001.20761.21031.20761700.00178740.00
28952005.07.20 09:38sell144817.001.20881.21051.2078
28962005.07.20 11:30t/p144817.001.20781.21051.20781700.00180440.00
28972005.07.20 11:34sell144918.001.20771.20941.2067
28982005.07.20 12:00t/p144918.001.20671.20941.20671800.00182240.00
28992005.07.20 12:04sell145018.001.20701.20871.2060
29002005.07.20 14:00t/p145018.001.20601.20871.20601800.00184040.00
29012005.07.20 14:05sell145118.001.20741.20911.2064
29022005.07.20 14:29t/p145118.001.20641.20911.20641800.00185840.00
29032005.07.20 14:29sell145218.001.20741.20911.2064
29042005.07.20 14:29t/p145218.001.20641.20911.20641800.00187640.00
29052005.07.20 15:40sell145318.001.20331.20501.2023
29062005.07.20 15:42s/l145318.001.20501.20501.2023-3060.00184580.00
29072005.07.20 15:58buy145418.001.20311.20141.2041
29082005.07.20 15:59t/p145418.001.20411.20141.20411800.00186380.00
29092005.07.20 18:37sell145518.001.21841.22011.2174
29102005.07.20 18:54t/p145518.001.21741.22011.21741800.00188180.00
29112005.07.20 18:57sell145618.001.21841.22011.2174
29122005.07.20 18:59t/p145618.001.21741.22011.21741800.00189980.00
29132005.07.20 19:59sell145719.001.21591.21761.2149
29142005.07.20 20:01t/p145719.001.21491.21761.21491900.00191880.00
29152005.07.20 20:56sell145819.001.21451.21621.2135
29162005.07.20 22:24s/l145819.001.21621.21621.2135-3230.00188650.00
29172005.07.20 23:53sell145918.001.21491.21661.2139
29182005.07.21 00:22s/l145918.001.21661.21661.2139-3060.00185590.00
29192005.07.21 03:18sell146018.001.21591.21761.2149
29202005.07.21 06:09t/p146018.001.21491.21761.21491800.00187390.00
29212005.07.21 06:13sell146118.001.21501.21671.2140
29222005.07.21 06:44s/l146118.001.21671.21671.2140-3060.00184330.00
29232005.07.21 07:41sell146218.001.21781.21951.2168
29242005.07.21 07:59t/p146218.001.21681.21951.21681800.00186130.00
29252005.07.21 07:59sell146318.001.21801.21971.2170
29262005.07.21 07:59t/p146318.001.21701.21971.21701800.00187930.00
29272005.07.21 09:10sell146418.001.21651.21821.2155
29282005.07.21 10:04t/p146418.001.21551.21821.21551800.00189730.00
29292005.07.21 10:08sell146518.001.21591.21761.2149
29302005.07.21 10:34t/p146518.001.21491.21761.21491800.00191530.00
29312005.07.21 11:32sell146619.001.22361.22531.2226
29322005.07.21 11:32t/p146619.001.22261.22531.22261900.00193430.00
29332005.07.21 11:33sell146719.001.22361.22531.2226
29342005.07.21 11:33t/p146719.001.22261.22531.22261900.00195330.00
29352005.07.21 11:36sell146819.001.22381.22551.2228
29362005.07.21 11:36t/p146819.001.22281.22551.22281900.00197230.00
29372005.07.21 11:36sell146919.001.22381.22551.2228
29382005.07.21 11:37s/l146919.001.22551.22551.2228-3230.00194000.00
29392005.07.21 11:37sell147019.001.22501.22671.2240
29402005.07.21 11:59t/p147019.001.22401.22671.22401900.00195900.00
29412005.07.21 11:59sell147119.001.22451.22621.2235
29422005.07.21 11:59t/p147119.001.22351.22621.22351900.00197800.00
29432005.07.21 12:07sell147219.001.22131.22301.2203
29442005.07.21 12:29t/p147219.001.22031.22301.22031900.00199700.00
29452005.07.21 12:35sell147319.001.21921.22091.2182
29462005.07.21 13:00t/p147319.001.21821.22091.21821900.00201600.00
29472005.07.21 13:04sell147420.001.21991.22161.2189
29482005.07.21 13:29t/p147420.001.21891.22161.21892000.00203600.00
29492005.07.21 13:34sell147520.001.21751.21921.2165
29502005.07.21 13:59t/p147520.001.21651.21921.21652000.00205600.00
29512005.07.21 14:02sell147620.001.21521.21691.2142
29522005.07.21 14:26s/l147620.001.21691.21691.2142-3400.00202200.00
29532005.07.21 14:26sell147720.001.21661.21831.2156
29542005.07.21 14:29t/p147720.001.21561.21831.21562000.00204200.00
29552005.07.21 14:29sell147820.001.21621.21791.2152
29562005.07.21 14:29t/p147820.001.21521.21791.21522000.00206200.00
29572005.07.21 14:34sell147920.001.21181.21351.2108
29582005.07.21 15:30t/p147920.001.21081.21351.21082000.00208200.00
29592005.07.21 15:31sell148020.001.21181.21351.2108
29602005.07.21 16:02s/l148020.001.21351.21351.2108-3400.00204800.00
29612005.07.21 18:21sell148120.001.22161.22331.2206
29622005.07.21 18:21t/p148120.001.22061.22331.22062000.00206800.00
29632005.07.21 18:21sell148220.001.22161.22331.2206
29642005.07.21 18:24t/p148220.001.22061.22331.22062000.00208800.00
29652005.07.21 18:57sell148320.001.21811.21981.2171
29662005.07.21 19:00t/p148320.001.21711.21981.21712000.00210800.00
29672005.07.21 19:20sell148421.001.21721.21891.2162
29682005.07.21 19:23t/p148421.001.21621.21891.21622100.00212900.00
29692005.07.21 19:27sell148521.001.21691.21861.2159
29702005.07.21 22:19t/p148521.001.21591.21861.21592100.00215000.00
29712005.07.21 22:23sell148621.001.21621.21791.2152
29722005.07.21 23:49t/p148621.001.21521.21791.21522100.00217100.00
29732005.07.21 23:52sell148721.001.21631.21801.2153
29742005.07.22 00:17t/p148721.001.21531.21801.21532100.00219200.00
29752005.07.22 00:17buy148821.001.21531.21361.2163
29762005.07.22 00:43t/p148821.001.21631.21361.21632100.00221300.00
29772005.07.22 00:48buy148922.001.21461.21291.2156
29782005.07.22 01:12t/p148922.001.21561.21291.21562200.00223500.00
29792005.07.22 02:11sell149022.001.21751.21921.2165
29802005.07.22 06:05s/l149022.001.21921.21921.2165-3740.00219760.00
29812005.07.22 07:10buy149121.001.21751.21581.2185
29822005.07.22 08:32t/p149121.001.21851.21581.21852100.00221860.00
29832005.07.22 09:09sell149222.001.21781.21951.2168
29842005.07.22 10:33t/p149222.001.21681.21951.21682200.00224060.00
29852005.07.22 10:37sell149322.001.21671.21841.2157
29862005.07.22 10:59t/p149322.001.21571.21841.21572200.00226260.00
29872005.07.22 12:06sell149422.001.21511.21681.2141
29882005.07.22 12:31t/p149422.001.21411.21681.21412200.00228460.00
29892005.07.22 13:33sell149522.001.21521.21691.2142
29902005.07.22 13:59t/p149522.001.21421.21691.21422200.00230660.00
29912005.07.22 14:02sell149623.001.21241.21411.2114
29922005.07.22 14:30t/p149623.001.21141.21411.21142300.00232960.00
29932005.07.22 14:31sell149723.001.21221.21391.2112
29942005.07.22 14:33s/l149723.001.21391.21391.2112-3910.00229050.00
29952005.07.22 15:01sell149822.001.21151.21321.2105
29962005.07.22 15:30t/p149822.001.21051.21321.21052200.00231250.00
29972005.07.22 15:31sell149923.001.21191.21361.2109
29982005.07.22 15:33t/p149923.001.21091.21361.21092300.00233550.00
29992005.07.22 16:29sell150023.001.20701.20871.2060
30002005.07.22 19:54t/p150023.001.20601.20871.20602300.00235850.00
30012005.07.25 07:59sell150123.001.20381.20551.2028
30022005.07.25 08:30s/l150123.001.20551.20551.2028-3910.00231940.00
30032005.07.25 14:12buy150223.001.20681.20511.2078
30042005.07.25 14:29t/p150223.001.20781.20511.20782300.00234240.00
30052005.07.25 17:54sell150323.001.20581.20751.2048
30062005.07.25 19:51s/l150323.001.20751.20751.2048-3910.00230330.00
30072005.07.25 23:41sell150423.001.20541.20711.2044
30082005.07.26 00:08t/p150423.001.20441.20711.20442300.00232630.00
30092005.07.26 00:10sell150523.001.20491.20661.2039
30102005.07.26 01:36t/p150523.001.20391.20661.20392300.00234930.00
30112005.07.26 01:38sell150623.001.20451.20621.2035
30122005.07.26 02:34t/p150623.001.20351.20621.20352300.00237230.00
30132005.07.26 02:37sell150723.001.20361.20531.2026
30142005.07.26 05:39s/l150723.001.20531.20531.2026-3910.00233320.00
30152005.07.26 07:58sell150823.001.20491.20661.2039
30162005.07.26 08:21t/p150823.001.20391.20661.20392300.00235620.00
30172005.07.26 08:27sell150923.001.20481.20651.2038
30182005.07.26 08:29t/p150923.001.20381.20651.20382300.00237920.00
30192005.07.26 10:57buy151023.001.19981.19811.2008
30202005.07.26 11:02t/p151023.001.20081.19811.20082300.00240220.00
30212005.07.26 14:52buy151124.001.20231.20061.2033
30222005.07.26 15:04t/p151124.001.20331.20061.20332400.00242620.00
30232005.07.26 15:22buy151224.001.20201.20031.2030
30242005.07.26 15:51s/l151224.001.20031.20031.2030-4080.00238540.00
30252005.07.26 17:25buy151323.001.20251.20081.2035
30262005.07.26 20:49s/l151323.001.20081.20081.2035-3910.00234630.00
30272005.07.27 06:13sell151423.001.20021.20191.1992
30282005.07.27 07:05t/p151423.001.19921.20191.19922300.00236930.00
30292005.07.27 07:05buy151523.001.19911.19741.2001
30302005.07.27 08:36t/p151523.001.20011.19741.20012300.00239230.00
30312005.07.27 09:05sell151623.001.20041.20211.1994
30322005.07.27 09:27t/p151623.001.19941.20211.19942300.00241530.00
30332005.07.27 12:53buy151724.001.19881.19711.1998
30342005.07.27 12:53s/l151724.001.19711.19711.1998-4080.00237450.00
30352005.07.27 12:53buy151823.001.19751.19581.1985
30362005.07.27 12:53t/p151823.001.19851.19581.19852300.00239750.00
30372005.07.27 12:53buy151923.001.19871.19701.1997
30382005.07.27 12:54s/l151923.001.19701.19701.1997-3910.00235840.00
30392005.07.27 12:54buy152023.001.19701.19531.1980
30402005.07.27 12:54t/p152023.001.19801.19531.19802300.00238140.00
30412005.07.27 12:54buy152123.001.19881.19711.1998
30422005.07.27 12:54s/l152123.001.19711.19711.1998-3910.00234230.00
30432005.07.27 12:54buy152223.001.19741.19571.1984
30442005.07.27 12:54t/p152223.001.19841.19571.19842300.00236530.00
30452005.07.27 17:24sell152323.001.20571.20741.2047
30462005.07.27 17:57s/l152323.001.20741.20741.2047-3910.00232620.00
30472005.07.27 20:52sell152423.001.20731.20901.2063
30482005.07.28 06:00t/p152423.001.20631.20901.20632300.00234920.00
30492005.07.28 06:07sell152523.001.20611.20781.2051
30502005.07.28 07:00t/p152523.001.20511.20781.20512300.00237220.00
30512005.07.28 07:10sell152623.001.20571.20741.2047
30522005.07.28 07:30t/p152623.001.20471.20741.20472300.00239520.00
30532005.07.28 07:43sell152723.001.20501.20671.2040
30542005.07.28 09:03s/l152723.001.20671.20671.2040-3910.00235610.00
30552005.07.28 09:33sell152823.001.20661.20831.2056
30562005.07.28 09:33t/p152823.001.20561.20831.20562300.00237910.00
30572005.07.28 09:33sell152923.001.20661.20831.2056
30582005.07.28 10:00t/p152923.001.20561.20831.20562300.00240210.00
30592005.07.28 10:02sell153024.001.20541.20711.2044
30602005.07.28 10:32s/l153024.001.20711.20711.2044-4080.00236130.00
30612005.07.28 11:30sell153123.001.20971.21141.2087
30622005.07.28 11:31t/p153123.001.20871.21141.20872300.00238430.00
30632005.07.28 11:31sell153223.001.20941.21111.2084
30642005.07.28 13:30t/p153223.001.20841.21111.20842300.00240730.00
30652005.07.28 13:56sell153324.001.20941.21111.2084
30662005.07.28 13:59t/p153324.001.20841.21111.20842400.00243130.00
30672005.07.28 14:26sell153424.001.20781.20951.2068
30682005.07.28 15:03s/l153424.001.20951.20951.2068-4080.00239050.00
30692005.07.29 00:49sell153523.001.21401.21571.2130
30702005.07.29 02:35t/p153523.001.21301.21571.21302300.00241350.00
30712005.07.29 02:39sell153624.001.21351.21521.2125
30722005.07.29 05:00t/p153624.001.21251.21521.21252400.00243750.00
30732005.07.29 06:41sell153724.001.21281.21451.2118
30742005.07.29 07:30t/p153724.001.21181.21451.21182400.00246150.00
30752005.07.29 07:41sell153824.001.21281.21451.2118
30762005.07.29 07:59t/p153824.001.21181.21451.21182400.00248550.00
30772005.07.29 09:07sell153924.001.20951.21121.2085
30782005.07.29 09:30t/p153924.001.20851.21121.20852400.00250950.00
30792005.07.29 09:31sell154025.001.20871.21041.2077
30802005.07.29 10:36s/l154025.001.21041.21041.2077-4250.00246700.00
30812005.07.29 11:35sell154124.001.21051.21221.2095
30822005.07.29 12:01t/p154124.001.20951.21221.20952400.00249100.00
30832005.07.29 13:01sell154224.001.21331.21501.2123
30842005.07.29 14:00t/p154224.001.21231.21501.21232400.00251500.00
30852005.07.29 14:01sell154325.001.21341.21511.2124
30862005.07.29 14:22t/p154325.001.21241.21511.21242500.00254000.00
30872005.07.29 14:27sell154425.001.21381.21551.2128
30882005.07.29 14:28t/p154425.001.21281.21551.21282500.00256500.00
30892005.07.29 14:28sell154525.001.21391.21561.2129
30902005.07.29 14:31s/l154525.001.21561.21561.2129-4250.00252250.00
30912005.07.29 15:26sell154625.001.21471.21641.2137
30922005.07.29 15:27t/p154625.001.21371.21641.21372500.00254750.00
30932005.07.29 15:28sell154725.001.21471.21641.2137
30942005.07.29 15:29t/p154725.001.21371.21641.21372500.00257250.00
30952005.07.29 15:29sell154825.001.21441.21611.2134
30962005.07.29 15:29t/p154825.001.21341.21611.21342500.00259750.00
30972005.07.29 16:27sell154925.001.21311.21481.2121
30982005.07.31 23:13t/p154925.001.21211.21481.21212500.00262250.00
30992005.08.01 00:50sell155026.001.21401.21571.2130
31002005.08.01 01:49s/l155026.001.21571.21571.2130-4420.00257830.00
31012005.08.01 05:26sell155125.001.21871.22041.2177
31022005.08.01 06:05t/p155125.001.21771.22041.21772500.00260330.00
31032005.08.01 06:13sell155226.001.21801.21971.2170
31042005.08.01 07:53s/l155226.001.21971.21971.2170-4420.00255910.00
31052005.08.01 09:22sell155325.001.22221.22391.2212
31062005.08.01 09:30t/p155325.001.22121.22391.22122500.00258410.00
31072005.08.01 11:02sell155425.001.22291.22461.2219
31082005.08.01 12:28s/l155425.001.22461.22461.2219-4250.00254160.00
31092005.08.01 12:55sell155525.001.22421.22591.2232
31102005.08.01 13:00t/p155525.001.22321.22591.22322500.00256660.00
31112005.08.01 14:00sell155625.001.22241.22411.2214
31122005.08.01 14:25s/l155625.001.22411.22411.2214-4250.00252410.00
31132005.08.01 14:52sell155725.001.22381.22551.2228
31142005.08.01 14:59t/p155725.001.22281.22551.22282500.00254910.00
31152005.08.01 15:12sell155825.001.22071.22241.2197
31162005.08.01 15:29t/p155825.001.21971.22241.21972500.00257410.00
31172005.08.01 18:41sell155925.001.22061.22231.2196
31182005.08.01 19:01t/p155925.001.21961.22231.21962500.00259910.00
31192005.08.01 19:08sell156026.001.21951.22121.2185
31202005.08.01 20:32t/p156026.001.21851.22121.21852600.00262510.00
31212005.08.02 04:04sell156126.001.22201.22371.2210
31222005.08.02 05:30t/p156126.001.22101.22371.22102600.00265110.00
31232005.08.02 05:32sell156226.001.22221.22391.2212
31242005.08.02 06:00t/p156226.001.22121.22391.22122600.00267710.00
31252005.08.02 06:07sell156326.001.22131.22301.2203
31262005.08.02 07:16t/p156326.001.22031.22301.22032600.00270310.00
31272005.08.02 07:16buy156427.001.22021.21851.2212
31282005.08.02 07:30t/p156427.001.22121.21851.22122700.00273010.00
31292005.08.02 08:08buy156527.001.22251.22081.2235
31302005.08.02 08:29t/p156527.001.22351.22081.22352700.00275710.00
31312005.08.02 12:24sell156627.001.22221.22391.2212
31322005.08.02 12:31s/l156627.001.22391.22391.2212-4590.00271120.00
31332005.08.02 12:32buy156727.001.22121.21951.2222
31342005.08.02 12:54t/p156727.001.22221.21951.22222700.00273820.00
31352005.08.02 13:23sell156827.001.22321.22491.2222
31362005.08.02 13:31t/p156827.001.22221.22491.22222700.00276520.00
31372005.08.02 13:52sell156927.001.22241.22411.2214
31382005.08.02 14:00t/p156927.001.22141.22411.22142700.00279220.00
31392005.08.02 14:22sell157027.001.22161.22331.2206
31402005.08.02 14:30t/p157027.001.22061.22331.22062700.00281920.00
31412005.08.02 14:43sell157128.001.22081.22251.2198
31422005.08.02 16:05t/p157128.001.21981.22251.21982800.00284720.00
31432005.08.02 16:49sell157228.001.22031.22201.2193
31442005.08.02 21:00t/p157228.001.21931.22201.21932800.00287520.00
31452005.08.03 01:19buy157328.001.21641.21471.2174
31462005.08.03 06:01t/p157328.001.21741.21471.21742800.00290320.00
31472005.08.03 06:53buy157429.001.21901.21731.2200
31482005.08.03 06:59t/p157429.001.22001.21731.22002900.00293220.00
31492005.08.03 07:21buy157529.001.22011.21841.2211
31502005.08.03 07:30t/p157529.001.22111.21841.22112900.00296120.00
31512005.08.03 09:58sell157629.001.23151.23321.2305
31522005.08.03 11:17t/p157629.001.23051.23321.23052900.00299020.00
31532005.08.03 11:56sell157729.001.23081.23251.2298
31542005.08.03 12:25s/l157729.001.23251.23251.2298-4930.00294090.00
31552005.08.03 12:55sell157829.001.23261.23431.2316
31562005.08.03 12:59t/p157829.001.23161.23431.23162900.00296990.00
31572005.08.03 12:59sell157929.001.23261.23431.2316
31582005.08.03 12:59t/p157929.001.23161.23431.23162900.00299890.00
31592005.08.03 13:53sell158029.001.23101.23271.2300
31602005.08.03 14:24s/l158029.001.23271.23271.2300-4930.00294960.00
31612005.08.03 14:52sell158129.001.23231.23401.2313
31622005.08.03 15:51s/l158129.001.23401.23401.2313-4930.00290030.00
31632005.08.03 16:50sell158229.001.23351.23521.2325
31642005.08.04 00:01t/p158229.001.23251.23521.23252900.00292930.00
31652005.08.04 00:29sell158329.001.23291.23461.2319
31662005.08.04 01:08s/l158329.001.23461.23461.2319-4930.00288000.00
31672005.08.04 01:43sell158428.001.23681.23851.2358
31682005.08.04 01:59t/p158428.001.23581.23851.23582800.00290800.00
31692005.08.04 02:59sell158529.001.23381.23551.2328
31702005.08.04 04:00t/p158529.001.23281.23551.23282900.00293700.00
31712005.08.04 07:22sell158629.001.23391.23561.2329
31722005.08.04 07:29t/p158629.001.23291.23561.23292900.00296600.00
31732005.08.04 07:35sell158729.001.23141.23311.2304
31742005.08.04 09:30t/p158729.001.23041.23311.23042900.00299500.00
31752005.08.04 09:33sell158829.001.23151.23321.2305
31762005.08.04 10:18s/l158829.001.23321.23321.2305-4930.00294570.00
31772005.08.04 10:47sell158929.001.23411.23581.2331
31782005.08.04 11:00t/p158929.001.23311.23581.23312900.00297470.00
31792005.08.04 11:17sell159029.001.23371.23541.2327
31802005.08.04 11:32t/p159029.001.23271.23541.23272900.00300370.00
31812005.08.04 11:34sell159130.001.23311.23481.2321
31822005.08.04 12:01t/p159130.001.23211.23481.23213000.00303370.00
31832005.08.04 12:31sell159230.001.23241.23411.2314
31842005.08.04 12:54t/p159230.001.23141.23411.23143000.00306370.00
31852005.08.04 12:59sell159330.001.23241.23411.2314
31862005.08.04 13:44s/l159330.001.23411.23411.2314-5100.00301270.00
31872005.08.04 15:41sell159430.001.23951.24121.2385
31882005.08.04 15:49t/p159430.001.23851.24121.23853000.00304270.00
31892005.08.04 15:57sell159530.001.23921.24091.2382
31902005.08.04 17:17t/p159530.001.23821.24091.23823000.00307270.00
31912005.08.04 17:26sell159630.001.23891.24061.2379
31922005.08.04 17:46t/p159630.001.23791.24061.23793000.00310270.00
31932005.08.04 18:54sell159731.001.23831.24001.2373
31942005.08.05 02:36t/p159731.001.23731.24001.23733100.00313370.00
31952005.08.05 03:14sell159831.001.23731.23901.2363
31962005.08.05 03:33t/p159831.001.23631.23901.23633100.00316470.00
31972005.08.05 06:04sell159931.001.23721.23891.2362
31982005.08.05 07:38s/l159931.001.23891.23891.2362-5270.00311200.00
31992005.08.05 08:07sell160031.001.23861.24031.2376
32002005.08.05 09:00t/p160031.001.23761.24031.23763100.00314300.00
32012005.08.05 10:34sell160131.001.23691.23861.2359
32022005.08.05 11:05s/l160131.001.23861.23861.2359-5270.00309030.00
32032005.08.05 11:33sell160230.001.23881.24051.2378
32042005.08.05 12:30t/p160230.001.23781.24051.23783000.00312030.00
32052005.08.05 12:32sell160331.001.23831.24001.2373
32062005.08.05 12:47t/p160331.001.23731.24001.23733100.00315130.00
32072005.08.05 12:48sell160431.001.23731.23901.2363
32082005.08.05 12:59t/p160431.001.23631.23901.23633100.00318230.00
32092005.08.05 12:59sell160531.001.23811.23981.2371
32102005.08.05 12:59t/p160531.001.23711.23981.23713100.00321330.00
32112005.08.05 13:01sell160632.001.23481.23651.2338
32122005.08.05 13:17t/p160632.001.23381.23651.23383200.00324530.00
32132005.08.05 13:22sell160732.001.23471.23641.2337
32142005.08.05 13:26t/p160732.001.23371.23641.23373200.00327730.00
32152005.08.05 13:29sell160832.001.23481.23651.2338
32162005.08.05 13:30t/p160832.001.23381.23651.23383200.00330930.00
32172005.08.05 13:31sell160933.001.23591.23761.2349
32182005.08.05 13:46t/p160933.001.23491.23761.23493300.00334230.00
32192005.08.05 13:52sell161033.001.23551.23721.2345
32202005.08.05 13:56t/p161033.001.23451.23721.23453300.00337530.00
32212005.08.05 13:56sell161133.001.23541.23711.2344
32222005.08.05 13:58t/p161133.001.23441.23711.23443300.00340830.00
32232005.08.05 13:58sell161234.001.23561.23731.2346
32242005.08.05 13:59t/p161234.001.23461.23731.23463400.00344230.00
32252005.08.05 15:02buy161334.001.23361.23191.2346
32262005.08.05 15:57s/l161334.001.23191.23191.2346-5780.00338450.00
32272005.08.05 16:59sell161433.001.23241.23411.2314
32282005.08.05 17:30s/l161433.001.23411.23411.2314-5610.00332840.00
32292005.08.08 05:12sell161533.001.23331.23501.2323
32302005.08.08 05:15t/p161533.001.23231.23501.23233300.00336140.00
32312005.08.08 06:29sell161633.001.23281.23451.2318
32322005.08.08 07:01s/l161633.001.23451.23451.2318-5610.00330530.00
32332005.08.08 10:35sell161733.001.23851.24021.2375
32342005.08.08 10:38t/p161733.001.23751.24021.23753300.00333830.00
32352005.08.08 10:57sell161833.001.23861.24031.2376
32362005.08.08 10:59t/p161833.001.23761.24031.23763300.00337130.00
32372005.08.08 10:59sell161933.001.23871.24041.2377
32382005.08.08 10:59t/p161933.001.23771.24041.23773300.00340430.00
32392005.08.08 11:04buy162034.001.23701.23531.2380
32402005.08.08 11:28t/p162034.001.23801.23531.23803400.00343830.00
32412005.08.08 12:26sell162134.001.23781.23951.2368
32422005.08.08 14:33t/p162134.001.23681.23951.23683400.00347230.00
32432005.08.08 14:54sell162234.001.23731.23901.2363
32442005.08.08 15:30t/p162234.001.23631.23901.23633400.00350630.00
32452005.08.08 19:45sell162335.001.23581.23751.2348
32462005.08.09 00:12s/l162335.001.23751.23751.2348-5950.00344680.00
32472005.08.09 03:05sell162434.001.23761.23931.2366
32482005.08.09 03:30t/p162434.001.23661.23931.23663400.00348080.00
32492005.08.09 06:24sell162534.001.24081.24251.2398
32502005.08.09 06:29t/p162534.001.23981.24251.23983400.00351480.00
32512005.08.09 07:52sell162635.001.23901.24071.2380
32522005.08.09 08:13t/p162635.001.23801.24071.23803500.00354980.00
32532005.08.09 10:47sell162735.001.23671.23841.2357
32542005.08.09 12:33t/p162735.001.23571.23841.23573500.00358480.00
32552005.08.09 12:45sell162835.001.23631.23801.2353
32562005.08.09 12:59t/p162835.001.23531.23801.23533500.00361980.00
32572005.08.09 13:15sell162936.001.23431.23601.2333
32582005.08.09 15:17s/l162936.001.23601.23601.2333-6120.00355860.00
32592005.08.09 23:57sell163035.001.23721.23891.2362
32602005.08.09 23:59t/p163035.001.23621.23891.23623500.00359360.00
32612005.08.10 00:56sell163135.001.23651.23821.2355
32622005.08.10 01:01t/p163135.001.23551.23821.23553500.00362860.00
32632005.08.10 06:05buy163236.001.23741.23571.2384
32642005.08.10 06:30t/p163236.001.23841.23571.23843600.00366460.00
32652005.08.10 07:47sell163336.001.23861.24031.2376
32662005.08.10 09:15s/l163336.001.24031.24031.2376-6120.00360340.00
32672005.08.10 09:45sell163436.001.24211.24381.2411
32682005.08.10 09:49t/p163436.001.24111.24381.24113600.00363940.00
32692005.08.10 09:55sell163536.001.24211.24381.2411
32702005.08.10 09:59t/p163536.001.24111.24381.24113600.00367540.00
32712005.08.10 10:14sell163636.001.24061.24231.2396
32722005.08.10 10:31t/p163636.001.23961.24231.23963600.00371140.00
32732005.08.10 10:40sell163737.001.23981.24151.2388
32742005.08.10 10:59t/p163737.001.23881.24151.23883700.00374840.00
32752005.08.10 12:23sell163837.001.23871.24041.2377
32762005.08.10 13:00t/p163837.001.23771.24041.23773700.00378540.00
32772005.08.10 13:06sell163937.001.23831.24001.2373
32782005.08.10 14:05s/l163937.001.24001.24001.2373-6290.00372250.00
32792005.08.10 14:34sell164037.001.23941.24111.2384
32802005.08.10 15:00t/p164037.001.23841.24111.23843700.00375950.00
32812005.08.10 15:19sell164137.001.23841.24011.2374
32822005.08.10 15:29t/p164137.001.23741.24011.23743700.00379650.00
32832005.08.10 15:33sell164237.001.23511.23681.2341
32842005.08.10 18:19s/l164237.001.23681.23681.2341-6290.00373360.00
32852005.08.10 18:26buy164337.001.23561.23391.2366
32862005.08.10 18:34t/p164337.001.23661.23391.23663700.00377060.00
32872005.08.11 02:20sell164437.001.24041.24211.2394
32882005.08.11 03:36s/l164437.001.24211.24211.2394-6290.00370770.00
32892005.08.11 04:47sell164537.001.24131.24301.2403
32902005.08.11 05:42t/p164537.001.24031.24301.24033700.00374470.00
32912005.08.11 05:49sell164637.001.24181.24351.2408
32922005.08.11 05:59t/p164637.001.24081.24351.24083700.00378170.00
32932005.08.11 06:40buy164737.001.23931.23761.2403
32942005.08.11 06:56t/p164737.001.24031.23761.24033700.00381870.00
32952005.08.11 06:56sell164838.001.24041.24211.2394
32962005.08.11 07:02s/l164838.001.24211.24211.2394-6460.00375410.00
32972005.08.11 07:10buy164937.001.24041.23871.2414
32982005.08.11 07:25t/p164937.001.24141.23871.24143700.00379110.00
32992005.08.11 07:38buy165037.001.24131.23961.2423
33002005.08.11 07:54t/p165037.001.24231.23961.24233700.00382810.00
33012005.08.11 07:54sell165138.001.24231.24401.2413
33022005.08.11 08:08t/p165138.001.24131.24401.24133800.00386610.00
33032005.08.11 08:15sell165238.001.24281.24451.2418
33042005.08.11 08:29t/p165238.001.24181.24451.24183800.00390410.00
33052005.08.11 08:29sell165339.001.24291.24461.2419
33062005.08.11 08:29t/p165339.001.24191.24461.24193900.00394310.00
33072005.08.11 08:50sell165439.001.24141.24311.2404
33082005.08.11 12:33t/p165439.001.24041.24311.24043900.00398210.00
33092005.08.11 12:45sell165539.001.24121.24291.2402
33102005.08.11 13:01s/l165539.001.24291.24291.2402-6630.00391580.00
33112005.08.11 14:13sell165639.001.24391.24561.2429
33122005.08.11 17:00t/p165639.001.24291.24561.24293900.00395480.00
33132005.08.11 17:47sell165739.001.24381.24551.2428
33142005.08.11 19:36s/l165739.001.24551.24551.2428-6630.00388850.00
33152005.08.11 23:25sell165838.001.24721.24891.2462
33162005.08.11 23:30t/p165838.001.24621.24891.24623800.00392650.00
33172005.08.12 07:44sell165939.001.24771.24941.2467
33182005.08.12 09:00t/p165939.001.24671.24941.24673900.00396550.00
33192005.08.12 10:41sell166039.001.24751.24921.2465
33202005.08.12 11:00t/p166039.001.24651.24921.24653900.00400450.00
33212005.08.12 11:26sell166140.001.24681.24851.2458
33222005.08.12 12:30t/p166140.001.24581.24851.24584000.00404450.00
33232005.08.12 12:52sell166240.001.24611.24781.2451
33242005.08.12 12:54s/l166240.001.24781.24781.2451-6800.00397650.00
33252005.08.12 12:54sell166339.001.24731.24901.2463
33262005.08.12 12:54t/p166339.001.24631.24901.24633900.00401550.00
33272005.08.12 12:55sell166440.001.24661.24831.2456
33282005.08.12 12:58t/p166440.001.24561.24831.24564000.00405550.00
33292005.08.12 13:07sell166540.001.24121.24291.2402
33302005.08.12 13:37s/l166540.001.24291.24291.2402-6800.00398750.00
33312005.08.12 14:06sell166639.001.24381.24551.2428
33322005.08.12 14:28t/p166639.001.24281.24551.24283900.00402650.00
33332005.08.15 09:29sell166740.001.23881.24051.2378
33342005.08.15 10:35t/p166740.001.23781.24051.23784000.00406650.00
33352005.08.15 11:58buy166840.001.23651.23481.2375
33362005.08.15 12:00t/p166840.001.23751.23481.23754000.00410650.00
33372005.08.15 13:56buy166941.001.23501.23331.2360
33382005.08.15 13:59t/p166941.001.23601.23331.23604100.00414750.00
33392005.08.15 14:28buy167041.001.23601.23431.2370
33402005.08.15 14:29t/p167041.001.23701.23431.23704100.00418850.00
33412005.08.16 11:27buy167141.001.23141.22971.2324
33422005.08.16 11:29t/p167141.001.23241.22971.23244100.00422950.00
33432005.08.16 12:52sell167242.001.23171.23341.2307
33442005.08.16 12:55t/p167242.001.23071.23341.23074200.00427150.00
33452005.08.16 13:24buy167342.001.23071.22901.2317
33462005.08.16 13:30t/p167342.001.23171.22901.23174200.00431350.00
33472005.08.16 14:54buy167443.001.23171.23001.2327
33482005.08.16 15:00t/p167443.001.23271.23001.23274300.00435650.00
33492005.08.16 21:59sell167543.001.23541.23711.2344
33502005.08.16 23:10s/l167543.001.23711.23711.2344-7310.00428340.00
33512005.08.16 23:52sell167642.001.23651.23821.2355
33522005.08.17 00:44t/p167642.001.23551.23821.23554200.00432540.00
33532005.08.17 00:50sell167743.001.23601.23771.2350
33542005.08.17 01:09t/p167743.001.23501.23771.23504300.00436840.00
33552005.08.17 01:20sell167843.001.23541.23711.2344
33562005.08.17 02:10t/p167843.001.23441.23711.23444300.00441140.00
33572005.08.17 04:16sell167944.001.23331.23501.2323
33582005.08.17 05:06t/p167944.001.23231.23501.23234400.00445540.00
33592005.08.17 05:44sell168044.001.23241.23411.2314
33602005.08.17 06:02t/p168044.001.23141.23411.23144400.00449940.00
33612005.08.17 06:34buy168145.001.22911.22741.2301
33622005.08.17 06:47t/p168145.001.23011.22741.23014500.00454440.00
33632005.08.17 06:58buy168245.001.22911.22741.2301
33642005.08.17 10:38t/p168245.001.23011.22741.23014500.00458940.00
33652005.08.17 11:23buy168345.001.23001.22831.2310
33662005.08.17 12:53s/l168345.001.22831.22831.2310-7650.00451290.00
33672005.08.17 12:59sell168445.001.22991.23161.2289
33682005.08.17 13:05s/l168445.001.23161.23161.2289-7650.00443640.00
33692005.08.17 13:21buy168544.001.23021.22851.2312
33702005.08.17 14:24s/l168544.001.22851.22851.2312-7480.00436160.00
33712005.08.17 14:29sell168643.001.22951.23121.2285
33722005.08.17 14:33s/l168643.001.23121.23121.2285-7310.00428850.00
33732005.08.17 16:16buy168742.001.22891.22721.2299
33742005.08.17 16:44s/l168742.001.22721.22721.2299-7140.00421710.00
33752005.08.18 05:38sell168842.001.22831.23001.2273
33762005.08.18 05:42t/p168842.001.22731.23001.22734200.00425910.00
33772005.08.18 07:11buy168942.001.22701.22531.2280
33782005.08.18 07:33t/p168942.001.22801.22531.22804200.00430110.00
33792005.08.18 08:52sell169043.001.22691.22861.2259
33802005.08.18 09:08t/p169043.001.22591.22861.22594300.00434410.00
33812005.08.18 11:59sell169143.001.22191.22361.2209
33822005.08.18 12:28t/p169143.001.22091.22361.22094300.00438710.00
33832005.08.18 12:33buy169243.001.22081.21911.2218
33842005.08.18 12:56s/l169243.001.21911.21911.2218-7310.00431400.00
33852005.08.18 13:28buy169343.001.21851.21681.2195
33862005.08.18 14:24s/l169343.001.21681.21681.2195-7310.00424090.00
33872005.08.18 14:58buy169442.001.21631.21461.2173
33882005.08.18 14:59t/p169442.001.21731.21461.21734200.00428290.00
33892005.08.18 15:29sell169542.001.21741.21911.2164
33902005.08.18 16:13s/l169542.001.21911.21911.2164-7140.00421150.00
33912005.08.18 16:25buy169642.001.21751.21581.2185
33922005.08.18 16:55t/p169642.001.21851.21581.21854200.00425350.00
33932005.08.18 17:14sell169742.001.21871.22041.2177
33942005.08.18 18:00t/p169742.001.21771.22041.21774200.00429550.00
33952005.08.18 23:55sell169842.001.21851.22021.2175
33962005.08.19 01:14t/p169842.001.21751.22021.21754200.00433750.00
33972005.08.19 04:26buy169943.001.21691.21521.2179
33982005.08.19 07:22s/l169943.001.21521.21521.2179-7310.00426440.00
33992005.08.19 07:22sell170042.001.21611.21781.2151
34002005.08.19 07:26t/p170042.001.21511.21781.21514200.00430640.00
34012005.08.19 09:41sell170143.001.21831.22001.2173
34022005.08.19 10:01t/p170143.001.21731.22001.21734300.00434940.00
34032005.08.19 10:10sell170243.001.21771.21941.2167
34042005.08.19 11:31s/l170243.001.21941.21941.2167-7310.00427630.00
34052005.08.19 13:06sell170342.001.21771.21941.2167
34062005.08.19 13:14t/p170342.001.21671.21941.21674200.00431830.00
34072005.08.19 14:56buy170443.001.21451.21281.2155
34082005.08.19 16:02t/p170443.001.21551.21281.21554300.00436130.00
34092005.08.22 06:44sell170543.001.21841.22011.2174
34102005.08.22 09:01t/p170543.001.21741.22011.21744300.00440430.00
34112005.08.22 09:03sell170644.001.21821.21991.2172
34122005.08.22 10:44s/l170644.001.21991.21991.2172-7480.00432950.00
34132005.08.22 11:26sell170743.001.22241.22411.2214
34142005.08.22 12:07s/l170743.001.22411.22411.2214-7310.00425640.00
34152005.08.22 12:14buy170842.001.22301.22131.2240
34162005.08.22 16:38t/p170842.001.22401.22131.22404200.00429840.00
34172005.08.22 17:11sell170942.001.22361.22531.2226
34182005.08.23 00:14t/p170942.001.22261.22531.22264200.00434040.00
34192005.08.23 05:47sell171043.001.22011.22181.2191
34202005.08.23 06:01s/l171043.001.22181.22181.2191-7310.00426730.00
34212005.08.23 06:41sell171142.001.22301.22471.2220
34222005.08.23 07:51s/l171142.001.22471.22471.2220-7140.00419590.00
34232005.08.23 09:07buy171241.001.22371.22201.2247
34242005.08.23 09:07t/p171241.001.22471.22201.22474100.00423690.00
34252005.08.23 09:07buy171342.001.22371.22201.2247
34262005.08.23 09:07t/p171342.001.22471.22201.22474200.00427890.00
34272005.08.23 09:07buy171442.001.22371.22201.2247
34282005.08.23 09:08t/p171442.001.22471.22201.22474200.00432090.00
34292005.08.23 09:08buy171543.001.22371.22201.2247
34302005.08.23 09:08t/p171543.001.22471.22201.22474300.00436390.00
34312005.08.23 09:08buy171643.001.22361.22191.2246
34322005.08.23 09:08t/p171643.001.22461.22191.22464300.00440690.00
34332005.08.23 09:08buy171744.001.22361.22191.2246
34342005.08.23 09:09t/p171744.001.22461.22191.22464400.00445090.00
34352005.08.23 09:09buy171844.001.22361.22191.2246
34362005.08.23 09:09t/p171844.001.22461.22191.22464400.00449490.00
34372005.08.23 09:09buy171944.001.22361.22191.2246
34382005.08.23 09:09t/p171944.001.22461.22191.22464400.00453890.00
34392005.08.23 09:09buy172045.001.22361.22191.2246
34402005.08.23 11:30t/p172045.001.22461.22191.22464500.00458390.00
34412005.08.23 12:37sell172145.001.22311.22481.2221
34422005.08.23 12:44t/p172145.001.22211.22481.22214500.00462890.00
34432005.08.23 13:26buy172246.001.22121.21951.2222
34442005.08.23 14:00t/p172246.001.22221.21951.22224600.00467490.00
34452005.08.23 14:06buy172346.001.22161.21991.2226
34462005.08.23 14:48s/l172346.001.21991.21991.2226-7820.00459670.00
34472005.08.23 15:12sell172445.001.22061.22231.2196
34482005.08.23 15:33s/l172445.001.22231.22231.2196-7650.00452020.00
34492005.08.23 17:11sell172545.001.22311.22481.2221
34502005.08.24 00:08t/p172545.001.22211.22481.22214500.00456520.00
34512005.08.24 00:48sell172645.001.22121.22291.2202
34522005.08.24 01:52t/p172645.001.22021.22291.22024500.00461020.00
34532005.08.24 04:05sell172746.001.22111.22281.2201
34542005.08.24 04:30t/p172746.001.22011.22281.22014600.00465620.00
34552005.08.24 04:32sell172846.001.21991.22161.2189
34562005.08.24 04:44t/p172846.001.21891.22161.21894600.00470220.00
34572005.08.24 07:14sell172947.001.21771.21941.2167
34582005.08.24 09:23s/l172947.001.21941.21941.2167-7990.00462230.00
34592005.08.24 11:18sell173046.001.22081.22251.2198
34602005.08.24 12:31s/l173046.001.22251.22251.2198-7820.00454410.00
34612005.08.24 13:38sell173145.001.22761.22931.2266
34622005.08.24 14:14t/p173145.001.22661.22931.22664500.00458910.00
34632005.08.24 15:03sell173245.001.22561.22731.2246
34642005.08.24 15:14t/p173245.001.22461.22731.22464500.00463410.00
34652005.08.25 02:44buy173346.001.22921.22751.2302
34662005.08.25 03:23t/p173346.001.23021.22751.23024600.00468010.00
34672005.08.25 04:44buy173446.001.23111.22941.2321
34682005.08.25 08:01s/l173446.001.22941.22941.2321-7820.00460190.00
34692005.08.25 08:06sell173546.001.23041.23211.2294
34702005.08.25 08:12t/p173546.001.22941.23211.22944600.00464790.00
34712005.08.25 08:12sell173646.001.23031.23201.2293
34722005.08.25 08:12t/p173646.001.22931.23201.22934600.00469390.00
34732005.08.25 08:12sell173746.001.23031.23201.2293
34742005.08.25 08:12t/p173746.001.22931.23201.22934600.00473990.00
34752005.08.25 08:12sell173847.001.23031.23201.2293
34762005.08.25 08:13t/p173847.001.22931.23201.22934700.00478690.00
34772005.08.25 08:13sell173947.001.23031.23201.2293
34782005.08.25 08:13t/p173947.001.22931.23201.22934700.00483390.00
34792005.08.25 08:13sell174048.001.23031.23201.2293
34802005.08.25 08:14t/p174048.001.22931.23201.22934800.00488190.00
34812005.08.25 10:48sell174148.001.23091.23261.2299
34822005.08.25 11:00t/p174148.001.22991.23261.22994800.00492990.00
34832005.08.25 12:42sell174249.001.22791.22961.2269
34842005.08.25 12:55t/p174249.001.22691.22961.22694900.00497890.00
34852005.08.25 15:36sell174349.001.23191.23361.2309
34862005.08.25 15:44t/p174349.001.23091.23361.23094900.00502790.00
34872005.08.25 15:44sell174450.001.23191.23361.2309
34882005.08.25 15:44t/p174450.001.23091.23361.23095000.00507790.00
34892005.08.25 15:44sell174550.001.23191.23361.2309
34902005.08.25 15:44t/p174550.001.23091.23361.23095000.00512790.00
34912005.08.25 15:44sell174651.001.23191.23361.2309
34922005.08.25 15:44t/p174651.001.23091.23361.23095100.00517890.00
34932005.08.25 15:44sell174751.001.23191.23361.2309
34942005.08.25 15:44t/p174751.001.23091.23361.23095100.00522990.00
34952005.08.25 15:44sell174852.001.23191.23361.2309
34962005.08.25 15:44t/p174852.001.23091.23361.23095200.00528190.00
34972005.08.25 15:44sell174952.001.23191.23361.2309
34982005.08.25 15:44t/p174952.001.23091.23361.23095200.00533390.00
34992005.08.25 15:44sell175053.001.23191.23361.2309
35002005.08.25 15:44t/p175053.001.23091.23361.23095300.00538690.00
35012005.08.25 15:44sell175153.001.23191.23361.2309
35022005.08.25 15:44t/p175153.001.23091.23361.23095300.00543990.00
35032005.08.25 15:44sell175254.001.23191.23361.2309
35042005.08.25 15:44t/p175254.001.23091.23361.23095400.00549390.00
35052005.08.25 15:56sell175354.001.23171.23341.2307
35062005.08.25 16:14t/p175354.001.23071.23341.23075400.00554790.00
35072005.08.25 16:14buy175455.001.23031.22861.2313
35082005.08.25 17:46t/p175455.001.23131.22861.23135500.00560290.00
35092005.08.25 19:33sell175556.001.23091.23261.2299
35102005.08.25 20:26t/p175556.001.22991.23261.22995600.00565890.00
35112005.08.26 01:44sell175656.001.22971.23141.2287
35122005.08.26 04:37s/l175656.001.23141.23141.2287-9520.00556370.00
35132005.08.26 06:01sell175755.001.23181.23351.2308
35142005.08.26 07:16s/l175755.001.23351.23351.2308-9350.00547020.00
35152005.08.26 07:41sell175854.001.23331.23501.2323
35162005.08.26 07:50t/p175854.001.23231.23501.23235400.00552420.00
35172005.08.26 08:37sell175955.001.23211.23381.2311
35182005.08.26 08:46t/p175955.001.23111.23381.23115500.00557920.00
35192005.08.26 13:51sell176055.001.23181.23351.2308
35202005.08.26 13:51t/p176055.001.23081.23351.23085500.00563420.00
35212005.08.26 13:51sell176156.001.23181.23351.2308
35222005.08.26 13:51t/p176156.001.23081.23351.23085600.00569020.00
35232005.08.26 13:51sell176256.001.23181.23351.2308
35242005.08.26 13:51t/p176256.001.23081.23351.23085600.00574620.00
35252005.08.26 13:51sell176357.001.23181.23351.2308
35262005.08.26 13:51t/p176357.001.23081.23351.23085700.00580320.00
35272005.08.26 13:51sell176458.001.23181.23351.2308
35282005.08.26 13:52t/p176458.001.23081.23351.23085800.00586120.00
35292005.08.26 13:52sell176558.001.23191.23361.2309
35302005.08.26 13:52t/p176558.001.23091.23361.23095800.00591920.00
35312005.08.26 13:52sell176659.001.23191.23361.2309
35322005.08.26 13:52t/p176659.001.23091.23361.23095900.00597820.00
35332005.08.26 13:52sell176759.001.23191.23361.2309
35342005.08.26 13:53t/p176759.001.23091.23361.23095900.00603720.00
35352005.08.26 13:53sell176860.001.23191.23361.2309
35362005.08.26 13:53t/p176860.001.23091.23361.23096000.00609720.00
35372005.08.26 13:53sell176960.001.23191.23361.2309
35382005.08.26 14:22s/l176960.001.23361.23361.2309-10200.00599520.00
35392005.08.26 14:46sell177059.001.23351.23521.2325
35402005.08.26 15:14t/p177059.001.23251.23521.23255900.00605420.00
35412005.08.26 15:25sell177160.001.23311.23481.2321
35422005.08.26 15:30t/p177160.001.23211.23481.23216000.00611420.00
35432005.08.26 15:38sell177261.001.23261.23431.2316
35442005.08.26 17:03t/p177261.001.23161.23431.23166100.00617520.00
35452005.08.26 19:14sell177361.001.22851.23021.2275
35462005.08.28 23:00s/l177361.001.23021.23021.2275-10370.00607150.00
35472005.08.29 00:08sell177460.001.23391.23561.2329
35482005.08.29 01:01t/p177460.001.23291.23561.23296000.00613150.00
35492005.08.29 01:03sell177561.001.23421.23591.2332
35502005.08.29 01:03t/p177561.001.23321.23591.23326100.00619250.00
35512005.08.29 01:03sell177661.001.23421.23591.2332
35522005.08.29 01:03t/p177661.001.23321.23591.23326100.00625350.00
35532005.08.29 01:04sell177762.001.23421.23591.2332
35542005.08.29 01:04t/p177762.001.23321.23591.23326200.00631550.00
35552005.08.29 01:04sell177863.001.23421.23591.2332
35562005.08.29 01:04t/p177863.001.23321.23591.23326300.00637850.00
35572005.08.29 01:04sell177963.001.23421.23591.2332
35582005.08.29 01:04t/p177963.001.23321.23591.23326300.00644150.00
35592005.08.29 01:06sell178064.001.23431.23601.2333
35602005.08.29 01:12t/p178064.001.23331.23601.23336400.00650550.00
35612005.08.29 01:12sell178165.001.23431.23601.2333
35622005.08.29 01:12t/p178165.001.23331.23601.23336500.00657050.00
35632005.08.29 01:12sell178265.001.23431.23601.2333
35642005.08.29 01:12t/p178265.001.23331.23601.23336500.00663550.00
35652005.08.29 01:12sell178366.001.23431.23601.2333
35662005.08.29 01:13t/p178366.001.23331.23601.23336600.00670150.00
35672005.08.29 01:13sell178467.001.23431.23601.2333
35682005.08.29 01:13t/p178467.001.23331.23601.23336700.00676850.00
35692005.08.29 01:13sell178567.001.23431.23601.2333
35702005.08.29 01:14t/p178567.001.23331.23601.23336700.00683550.00
35712005.08.29 07:10sell178668.001.23431.23601.2333
35722005.08.29 07:12t/p178668.001.23331.23601.23336800.00690350.00
35732005.08.29 07:12sell178769.001.23431.23601.2333
35742005.08.29 07:13t/p178769.001.23331.23601.23336900.00697250.00
35752005.08.29 07:52sell178869.001.23271.23441.2317
35762005.08.29 08:15t/p178869.001.23171.23441.23176900.00704150.00
35772005.08.29 12:45sell178970.001.22911.23081.2281
35782005.08.29 14:20t/p178970.001.22811.23081.22817000.00711150.00
35792005.08.29 14:47buy179071.001.22791.22621.2289
35802005.08.29 15:01s/l179071.001.22621.22621.2289-12070.00699080.00
35812005.08.29 15:05sell179169.001.22721.22891.2262
35822005.08.29 15:05t/p179169.001.22621.22891.22626900.00705980.00
35832005.08.29 15:05sell179270.001.22721.22891.2262
35842005.08.29 15:05t/p179270.001.22621.22891.22627000.00712980.00
35852005.08.29 15:06sell179371.001.22721.22891.2262
35862005.08.29 15:10t/p179371.001.22621.22891.22627100.00720080.00
35872005.08.29 15:42sell179472.001.22611.22781.2251
35882005.08.29 15:55t/p179472.001.22511.22781.22517200.00727280.00
35892005.08.29 21:09sell179572.001.22361.22531.2226
35902005.08.29 21:15t/p179572.001.22261.22531.22267200.00734480.00
35912005.08.29 23:54sell179673.001.22321.22491.2222
35922005.08.30 02:03t/p179673.001.22221.22491.22227300.00741780.00
35932005.08.30 06:11sell179774.001.22181.22351.2208
35942005.08.30 06:52s/l179774.001.22351.22351.2208-12580.00729200.00
35952005.08.30 07:20sell179872.001.22251.22421.2215
35962005.08.30 08:31t/p179872.001.22151.22421.22157200.00736400.00
35972005.08.30 08:35sell179973.001.22211.22381.2211
35982005.08.30 09:45t/p179973.001.22111.22381.22117300.00743700.00
35992005.08.30 13:12sell180074.001.21851.22021.2175
36002005.08.30 13:48s/l180074.001.22021.22021.2175-12580.00731120.00
36012005.08.30 14:08sell180173.001.21921.22091.2182
36022005.08.30 14:18t/p180173.001.21821.22091.21827300.00738420.00
36032005.08.30 14:32buy180273.001.21781.21611.2188
36042005.08.30 14:42t/p180273.001.21881.21611.21887300.00745720.00
36052005.08.30 16:23sell180374.001.22031.22201.2193
36062005.08.30 16:27t/p180374.001.21931.22201.21937400.00753120.00
36072005.08.30 17:41sell180475.001.22051.22221.2195
36082005.08.30 18:55s/l180475.001.22221.22221.2195-12750.00740370.00
36092005.08.30 19:23sell180574.001.22251.22421.2215
36102005.08.30 23:03t/p180574.001.22151.22421.22157400.00747770.00
36112005.08.31 00:52sell180674.001.22251.22421.2215
36122005.08.31 04:56t/p180674.001.22151.22421.22157400.00755170.00
36132005.08.31 06:26buy180775.001.22041.21871.2214
36142005.08.31 06:27t/p180775.001.22141.21871.22147500.00762670.00
36152005.08.31 06:27buy180876.001.22031.21861.2213
36162005.08.31 06:27t/p180876.001.22131.21861.22137600.00770270.00
36172005.08.31 06:27buy180977.001.22031.21861.2213
36182005.08.31 06:27t/p180977.001.22131.21861.22137700.00777970.00
36192005.08.31 06:28buy181077.001.22031.21861.2213
36202005.08.31 06:28t/p181077.001.22131.21861.22137700.00785670.00
36212005.08.31 06:28buy181178.001.22031.21861.2213
36222005.08.31 06:28t/p181178.001.22131.21861.22137800.00793470.00
36232005.08.31 06:28buy181279.001.22031.21861.2213
36242005.08.31 06:28t/p181279.001.22131.21861.22137900.00801370.00
36252005.08.31 07:11sell181380.001.22241.22411.2214
36262005.08.31 07:17t/p181380.001.22141.22411.22148000.00809370.00
36272005.08.31 08:05sell181480.001.22131.22301.2203
36282005.08.31 10:30t/p181480.001.22031.22301.22038000.00817370.00
36292005.08.31 11:52buy181581.001.21951.21781.2205
36302005.08.31 12:30t/p181581.001.22051.21781.22058100.00825470.00
36312005.08.31 13:11sell181682.001.22261.22431.2216
36322005.08.31 13:14t/p181682.001.22161.22431.22168200.00833670.00
36332005.08.31 13:38sell181783.001.22141.22311.2204
36342005.08.31 13:53s/l181783.001.22311.22311.2204-14110.00819560.00
36352005.08.31 14:40sell181881.001.22941.23111.2284
36362005.08.31 15:36s/l181881.001.23111.23111.2284-13770.00805790.00
36372005.08.31 16:03sell181980.001.23361.23531.2326
36382005.08.31 16:35s/l181980.001.23531.23531.2326-13600.00792190.00
36392005.08.31 16:35sell182079.001.23491.23661.2339
36402005.08.31 16:42t/p182079.001.23391.23661.23397900.00800090.00
36412005.08.31 16:42buy182180.001.23371.23201.2347
36422005.08.31 16:42t/p182180.001.23471.23201.23478000.00808090.00
36432005.08.31 16:42buy182280.001.23371.23201.2347
36442005.08.31 16:42t/p182280.001.23471.23201.23478000.00816090.00
36452005.08.31 16:42buy182381.001.23371.23201.2347
36462005.08.31 16:42t/p182381.001.23471.23201.23478100.00824190.00
36472005.08.31 16:43buy182482.001.23371.23201.2347
36482005.08.31 16:43t/p182482.001.23471.23201.23478200.00832390.00
36492005.08.31 16:43buy182583.001.23371.23201.2347
36502005.08.31 16:43t/p182583.001.23471.23201.23478300.00840690.00
36512005.08.31 16:43buy182684.001.23371.23201.2347
36522005.08.31 16:43t/p182684.001.23471.23201.23478400.00849090.00
36532005.08.31 16:44buy182784.001.23371.23201.2347
36542005.08.31 20:32t/p182784.001.23471.23201.23478400.00857490.00
36552005.09.01 06:18buy182885.001.23331.23161.2343
36562005.09.01 07:02t/p182885.001.23431.23161.23438500.00865990.00
36572005.09.01 08:55sell182986.001.23741.23911.2364
36582005.09.01 09:30t/p182986.001.23641.23911.23648600.00874590.00
36592005.09.01 11:20buy183087.001.23911.23741.2401
36602005.09.01 12:32t/p183087.001.24011.23741.24018700.00883290.00
36612005.09.01 12:32sell183188.001.24011.24181.2391
36622005.09.01 12:33s/l183188.001.24181.24181.2391-14960.00868330.00
36632005.09.01 15:14buy183286.001.24641.24471.2474
36642005.09.01 15:22t/p183286.001.24741.24471.24748600.00876930.00
36652005.09.01 15:22buy183387.001.24641.24471.2474
36662005.09.01 15:22t/p183387.001.24741.24471.24748700.00885630.00
36672005.09.01 15:22buy183488.001.24641.24471.2474
36682005.09.01 15:22t/p183488.001.24741.24471.24748800.00894430.00
36692005.09.01 15:22buy183589.001.24641.24471.2474
36702005.09.01 15:22t/p183589.001.24741.24471.24748900.00903330.00
36712005.09.01 15:23buy183690.001.24641.24471.2474
36722005.09.01 15:23t/p183690.001.24741.24471.24749000.00912330.00
36732005.09.01 15:23buy183791.001.24641.24471.2474
36742005.09.01 15:23t/p183791.001.24741.24471.24749100.00921430.00
36752005.09.01 15:23buy183892.001.24641.24471.2474
36762005.09.01 15:23t/p183892.001.24741.24471.24749200.00930630.00
36772005.09.01 15:27buy183993.001.24641.24471.2474
36782005.09.01 15:27t/p183993.001.24741.24471.24749300.00939930.00
36792005.09.01 15:27buy184094.001.24641.24471.2474
36802005.09.01 15:27t/p184094.001.24741.24471.24749400.00949330.00
36812005.09.01 15:27buy184194.001.24641.24471.2474
36822005.09.01 15:27t/p184194.001.24741.24471.24749400.00958730.00
36832005.09.01 15:28buy184295.001.24641.24471.2474
36842005.09.01 15:28t/p184295.001.24741.24471.24749500.00968230.00
36852005.09.01 15:28buy184396.001.24641.24471.2474
36862005.09.01 15:28t/p184396.001.24741.24471.24749600.00977830.00
36872005.09.01 15:28buy184497.001.24641.24471.2474
36882005.09.01 15:28t/p184497.001.24741.24471.24749700.00987530.00
36892005.09.01 15:29buy184598.001.24641.24471.2474
36902005.09.01 15:44s/l184598.001.24471.24471.2474-16660.00970870.00
36912005.09.01 15:44sell184697.001.24601.24771.2450
36922005.09.01 15:44t/p184697.001.24501.24771.24509700.00980570.00
36932005.09.01 15:44sell184798.001.24601.24771.2450
36942005.09.01 15:44t/p184798.001.24501.24771.24509800.00990370.00
36952005.09.01 15:44sell184899.001.24601.24771.2450
36962005.09.01 15:44t/p184899.001.24501.24771.24509900.001000270.00
36972005.09.01 15:44sell1849100.001.24601.24771.2450
36982005.09.01 15:44t/p1849100.001.24501.24771.245010000.001010270.00
36992005.09.01 15:44sell1850100.001.24601.24771.2450
37002005.09.01 15:44t/p1850100.001.24501.24771.245010000.001020270.00
37012005.09.01 15:44sell1851100.001.24601.24771.2450
37022005.09.01 15:44t/p1851100.001.24501.24771.245010000.001030270.00
37032005.09.01 15:44sell1852100.001.24601.24771.2450
37042005.09.01 15:44t/p1852100.001.24501.24771.245010000.001040270.00
37052005.09.01 15:44sell1853100.001.24601.24771.2450
37062005.09.01 15:44t/p1853100.001.24501.24771.245010000.001050270.00
37072005.09.01 15:44sell1854100.001.24601.24771.2450
37082005.09.01 15:44t/p1854100.001.24501.24771.245010000.001060270.00
37092005.09.01 15:44sell1855100.001.24601.24771.2450
37102005.09.01 15:44t/p1855100.001.24501.24771.245010000.001070270.00
37112005.09.01 15:50sell1856100.001.24671.24841.2457
37122005.09.01 15:50t/p1856100.001.24571.24841.245710000.001080270.00
37132005.09.01 15:50sell1857100.001.24671.24841.2457
37142005.09.01 15:50t/p1857100.001.24571.24841.245710000.001090270.00
37152005.09.01 15:50sell1858100.001.24671.24841.2457
37162005.09.01 15:50t/p1858100.001.24571.24841.245710000.001100270.00
37172005.09.01 15:50sell1859100.001.24671.24841.2457
37182005.09.01 15:50t/p1859100.001.24571.24841.245710000.001110270.00
37192005.09.01 15:50sell1860100.001.24671.24841.2457
37202005.09.01 15:50t/p1860100.001.24571.24841.245710000.001120270.00
37212005.09.01 15:51sell1861100.001.24701.24871.2460
37222005.09.01 15:57t/p1861100.001.24601.24871.246010000.001130270.00
37232005.09.01 15:57sell1862100.001.24681.24851.2458
37242005.09.01 16:00t/p1862100.001.24581.24851.245810000.001140270.00
37252005.09.01 16:03sell1863100.001.24561.24731.2446
37262005.09.01 17:44s/l1863100.001.24731.24731.2446-17000.001123270.00
37272005.09.01 18:36sell1864100.001.25011.25181.2491
37282005.09.01 18:40s/l1864100.001.25181.25181.2491-17000.001106270.00
37292005.09.01 22:21sell1865100.001.24961.25131.2486
37302005.09.01 23:48t/p1865100.001.24861.25131.248610000.001116270.00
37312005.09.02 00:26buy1866100.001.24751.24581.2485
37322005.09.02 01:01t/p1866100.001.24851.24581.248510000.001126270.00
37332005.09.02 05:52sell1867100.001.24881.25051.2478
37342005.09.02 06:06s/l1867100.001.25051.25051.2478-17000.001109270.00
37352005.09.02 06:41sell1868100.001.25051.25221.2495
37362005.09.02 07:26s/l1868100.001.25221.25221.2495-17000.001092270.00
37372005.09.02 07:26sell1869100.001.25171.25341.2507
37382005.09.02 07:36s/l1869100.001.25341.25341.2507-17000.001075270.00
37392005.09.02 08:41sell1870100.001.25681.25851.2558
37402005.09.02 09:06s/l1870100.001.25851.25851.2558-17000.001058270.00
37412005.09.02 09:14buy1871100.001.25691.25521.2579
37422005.09.02 09:14t/p1871100.001.25791.25521.257910000.001068270.00
37432005.09.02 09:14buy1872100.001.25691.25521.2579
37442005.09.02 09:14t/p1872100.001.25791.25521.257910000.001078270.00
37452005.09.02 09:14buy1873100.001.25691.25521.2579
37462005.09.02 09:14t/p1873100.001.25791.25521.257910000.001088270.00
37472005.09.02 09:14buy1874100.001.25691.25521.2579
37482005.09.02 09:14t/p1874100.001.25791.25521.257910000.001098270.00
37492005.09.02 09:14buy1875100.001.25691.25521.2579
37502005.09.02 09:14t/p1875100.001.25791.25521.257910000.001108270.00
37512005.09.02 09:14buy1876100.001.25691.25521.2579
37522005.09.02 09:14t/p1876100.001.25791.25521.257910000.001118270.00
37532005.09.02 09:14buy1877100.001.25691.25521.2579
37542005.09.02 09:14t/p1877100.001.25791.25521.257910000.001128270.00
37552005.09.02 09:14buy1878100.001.25691.25521.2579
37562005.09.02 09:14t/p1878100.001.25791.25521.257910000.001138270.00
37572005.09.02 09:14buy1879100.001.25691.25521.2579
37582005.09.02 09:14t/p1879100.001.25791.25521.257910000.001148270.00
37592005.09.02 09:14buy1880100.001.25691.25521.2579
37602005.09.02 09:14t/p1880100.001.25791.25521.257910000.001158270.00
37612005.09.02 09:14buy1881100.001.25691.25521.2579
37622005.09.02 09:14t/p1881100.001.25791.25521.257910000.001168270.00
37632005.09.02 09:14buy1882100.001.25691.25521.2579
37642005.09.02 09:14t/p1882100.001.25791.25521.257910000.001178270.00
37652005.09.02 09:16buy1883100.001.25691.25521.2579
37662005.09.02 09:22t/p1883100.001.25791.25521.257910000.001188270.00
37672005.09.02 09:27buy1884100.001.25721.25551.2582
37682005.09.02 09:27t/p1884100.001.25821.25551.258210000.001198270.00
37692005.09.02 09:27buy1885100.001.25721.25551.2582
37702005.09.02 09:27t/p1885100.001.25821.25551.258210000.001208270.00
37712005.09.02 09:27buy1886100.001.25721.25551.2582
37722005.09.02 09:28t/p1886100.001.25821.25551.258210000.001218270.00
37732005.09.02 09:28buy1887100.001.25721.25551.2582
37742005.09.02 09:28t/p1887100.001.25821.25551.258210000.001228270.00
37752005.09.02 09:28buy1888100.001.25721.25551.2582
37762005.09.02 09:28t/p1888100.001.25821.25551.258210000.001238270.00
37772005.09.02 09:28buy1889100.001.25721.25551.2582
37782005.09.02 09:31s/l1889100.001.25551.25551.2582-17000.001221270.00
37792005.09.02 09:37sell1890100.001.25681.25851.2558
37802005.09.02 10:30t/p1890100.001.25581.25851.255810000.001231270.00
37812005.09.02 12:33buy1891100.001.25461.25291.2556
37822005.09.02 12:33t/p1891100.001.25561.25291.255610000.001241270.00
37832005.09.02 12:34buy1892100.001.25461.25291.2556
37842005.09.02 12:34t/p1892100.001.25561.25291.255610000.001251270.00
37852005.09.02 12:34buy1893100.001.25461.25291.2556
37862005.09.02 12:34t/p1893100.001.25561.25291.255610000.001261270.00
37872005.09.02 12:34buy1894100.001.25461.25291.2556
37882005.09.02 12:34t/p1894100.001.25561.25291.255610000.001271270.00
37892005.09.02 12:34buy1895100.001.25461.25291.2556
37902005.09.02 12:34t/p1895100.001.25561.25291.255610000.001281270.00
37912005.09.02 12:34buy1896100.001.25461.25291.2556
37922005.09.02 12:36s/l1896100.001.25291.25291.2556-17000.001264270.00
37932005.09.02 12:36buy1897100.001.25301.25131.2540
37942005.09.02 12:36s/l1897100.001.25131.25131.2540-17000.001247270.00
37952005.09.02 12:38sell1898100.001.25631.25801.2553
37962005.09.02 12:38t/p1898100.001.25531.25801.255310000.001257270.00
37972005.09.02 12:38sell1899100.001.25651.25821.2555
37982005.09.02 12:38t/p1899100.001.25551.25821.255510000.001267270.00
37992005.09.02 12:38sell1900100.001.25501.25671.2540
38002005.09.02 12:38t/p1900100.001.25401.25671.254010000.001277270.00
38012005.09.02 12:38sell1901100.001.25631.25801.2553
38022005.09.02 12:38t/p1901100.001.25531.25801.255310000.001287270.00
38032005.09.02 12:38sell1902100.001.25651.25821.2555
38042005.09.02 12:39t/p1902100.001.25551.25821.255510000.001297270.00
38052005.09.02 12:39sell1903100.001.25501.25671.2540
38062005.09.02 12:39t/p1903100.001.25401.25671.254010000.001307270.00
38072005.09.02 12:39sell1904100.001.25631.25801.2553
38082005.09.02 12:39t/p1904100.001.25531.25801.255310000.001317270.00
38092005.09.02 12:39sell1905100.001.25651.25821.2555
38102005.09.02 12:39t/p1905100.001.25551.25821.255510000.001327270.00
38112005.09.02 12:39sell1906100.001.25501.25671.2540
38122005.09.02 12:39t/p1906100.001.25401.25671.254010000.001337270.00
38132005.09.02 12:39sell1907100.001.25631.25801.2553
38142005.09.02 12:39t/p1907100.001.25531.25801.255310000.001347270.00
38152005.09.02 12:39sell1908100.001.25651.25821.2555
38162005.09.02 12:39t/p1908100.001.25551.25821.255510000.001357270.00
38172005.09.02 12:39sell1909100.001.25501.25671.2540
38182005.09.02 12:39t/p1909100.001.25401.25671.254010000.001367270.00
38192005.09.02 12:39sell1910100.001.25631.25801.2553
38202005.09.02 12:39t/p1910100.001.25531.25801.255310000.001377270.00
38212005.09.02 12:39sell1911100.001.25651.25821.2555
38222005.09.02 12:39t/p1911100.001.25551.25821.255510000.001387270.00
38232005.09.02 12:39sell1912100.001.25501.25671.2540
38242005.09.02 12:39t/p1912100.001.25401.25671.254010000.001397270.00
38252005.09.02 12:39sell1913100.001.25631.25801.2553
38262005.09.02 12:39t/p1913100.001.25531.25801.255310000.001407270.00
38272005.09.02 12:39sell1914100.001.25651.25821.2555
38282005.09.02 12:39t/p1914100.001.25551.25821.255510000.001417270.00
38292005.09.02 12:39sell1915100.001.25501.25671.2540
38302005.09.02 12:39t/p1915100.001.25401.25671.254010000.001427270.00
38312005.09.02 12:40sell1916100.001.25661.25831.2556
38322005.09.02 12:40t/p1916100.001.25561.25831.255610000.001437270.00
38332005.09.02 12:40sell1917100.001.25651.25821.2555
38342005.09.02 12:40t/p1917100.001.25551.25821.255510000.001447270.00
38352005.09.02 12:40sell1918100.001.25501.25671.2540
38362005.09.02 12:40s/l1918100.001.25671.25671.2540-17000.001430270.00
38372005.09.02 12:40sell1919100.001.25631.25801.2553
38382005.09.02 12:40t/p1919100.001.25531.25801.255310000.001440270.00
38392005.09.02 12:40sell1920100.001.25651.25821.2555
38402005.09.02 12:40t/p1920100.001.25551.25821.255510000.001450270.00
38412005.09.02 12:40sell1921100.001.25501.25671.2540
38422005.09.02 12:40s/l1921100.001.25671.25671.2540-17000.001433270.00
38432005.09.02 12:40sell1922100.001.25631.25801.2553
38442005.09.02 12:40t/p1922100.001.25531.25801.255310000.001443270.00
38452005.09.02 12:40sell1923100.001.25651.25821.2555
38462005.09.02 12:40t/p1923100.001.25551.25821.255510000.001453270.00
38472005.09.02 12:40sell1924100.001.25501.25671.2540
38482005.09.02 12:40s/l1924100.001.25671.25671.2540-17000.001436270.00
38492005.09.02 12:40sell1925100.001.25631.25801.2553
38502005.09.02 12:40t/p1925100.001.25531.25801.255310000.001446270.00
38512005.09.02 12:40sell1926100.001.25651.25821.2555
38522005.09.02 12:40t/p1926100.001.25551.25821.255510000.001456270.00
38532005.09.02 12:40sell1927100.001.25501.25671.2540
38542005.09.02 12:40s/l1927100.001.25671.25671.2540-17000.001439270.00
38552005.09.02 12:40sell1928100.001.25631.25801.2553
38562005.09.02 12:40t/p1928100.001.25531.25801.255310000.001449270.00
38572005.09.02 12:40sell1929100.001.25651.25821.2555
38582005.09.02 12:40t/p1929100.001.25551.25821.255510000.001459270.00
38592005.09.02 12:40sell1930100.001.25501.25671.2540
38602005.09.02 12:40s/l1930100.001.25671.25671.2540-17000.001442270.00
38612005.09.02 12:40sell1931100.001.25631.25801.2553
38622005.09.02 12:40t/p1931100.001.25531.25801.255310000.001452270.00
38632005.09.02 12:40sell1932100.001.25651.25821.2555
38642005.09.02 12:41t/p1932100.001.25551.25821.255510000.001462270.00
38652005.09.02 13:11buy1933100.001.25171.25001.2527
38662005.09.02 13:11t/p1933100.001.25271.25001.252710000.001472270.00
38672005.09.02 13:11buy1934100.001.25171.25001.2527
38682005.09.02 13:11t/p1934100.001.25271.25001.252710000.001482270.00
38692005.09.02 13:11buy1935100.001.25171.25001.2527
38702005.09.02 13:11t/p1935100.001.25271.25001.252710000.001492270.00
38712005.09.02 13:11buy1936100.001.25171.25001.2527
38722005.09.02 13:11t/p1936100.001.25271.25001.252710000.001502270.00
38732005.09.02 13:11buy1937100.001.25171.25001.2527
38742005.09.02 13:12t/p1937100.001.25271.25001.252710000.001512270.00
38752005.09.02 13:12buy1938100.001.25171.25001.2527
38762005.09.02 13:12t/p1938100.001.25271.25001.252710000.001522270.00
38772005.09.02 13:12buy1939100.001.25171.25001.2527
38782005.09.02 13:12t/p1939100.001.25271.25001.252710000.001532270.00
38792005.09.02 13:12buy1940100.001.25171.25001.2527
38802005.09.02 13:12t/p1940100.001.25271.25001.252710000.001542270.00
38812005.09.02 13:12buy1941100.001.25171.25001.2527
38822005.09.02 13:13t/p1941100.001.25271.25001.252710000.001552270.00
38832005.09.02 13:13buy1942100.001.25171.25001.2527
38842005.09.02 13:13t/p1942100.001.25271.25001.252710000.001562270.00
38852005.09.02 13:13buy1943100.001.25171.25001.2527
38862005.09.02 13:13t/p1943100.001.25271.25001.252710000.001572270.00
38872005.09.02 13:13buy1944100.001.25171.25001.2527
38882005.09.02 13:14t/p1944100.001.25271.25001.252710000.001582270.00
38892005.09.02 13:25buy1945100.001.25131.24961.2523
38902005.09.02 13:25t/p1945100.001.25231.24961.252310000.001592270.00
38912005.09.02 13:25buy1946100.001.25131.24961.2523
38922005.09.02 13:25t/p1946100.001.25231.24961.252310000.001602270.00
38932005.09.02 13:25buy1947100.001.25131.24961.2523
38942005.09.02 13:25t/p1947100.001.25231.24961.252310000.001612270.00
38952005.09.02 13:25buy1948100.001.25131.24961.2523
38962005.09.02 13:25t/p1948100.001.25231.24961.252310000.001622270.00
38972005.09.02 13:25buy1949100.001.25131.24961.2523
38982005.09.02 13:25t/p1949100.001.25231.24961.252310000.001632270.00
38992005.09.02 13:25buy1950100.001.25131.24961.2523
39002005.09.02 13:25t/p1950100.001.25231.24961.252310000.001642270.00
39012005.09.02 13:26buy1951100.001.25121.24951.2522
39022005.09.02 13:33t/p1951100.001.25221.24951.252210000.001652270.00
39032005.09.02 13:36buy1952100.001.25121.24951.2522
39042005.09.02 13:47t/p1952100.001.25221.24951.252210000.001662270.00
39052005.09.02 13:47sell1953100.001.25281.25451.2518
39062005.09.02 14:00s/l1953100.001.25451.25451.2518-17000.001645270.00
39072005.09.02 14:06buy1954100.001.25341.25171.2544
39082005.09.02 14:06t/p1954100.001.25441.25171.254410000.001655270.00
39092005.09.02 14:06buy1955100.001.25341.25171.2544
39102005.09.02 14:06t/p1955100.001.25441.25171.254410000.001665270.00
39112005.09.02 14:06buy1956100.001.25341.25171.2544
39122005.09.02 14:06t/p1956100.001.25441.25171.254410000.001675270.00
39132005.09.02 14:06buy1957100.001.25341.25171.2544
39142005.09.02 14:06t/p1957100.001.25441.25171.254410000.001685270.00
39152005.09.02 14:07buy1958100.001.25341.25171.2544
39162005.09.02 14:07t/p1958100.001.25441.25171.254410000.001695270.00
39172005.09.02 14:07buy1959100.001.25341.25171.2544
39182005.09.02 14:30t/p1959100.001.25441.25171.254410000.001705270.00
39192005.09.02 15:32sell1960100.001.25371.25541.2527
39202005.09.02 16:06s/l1960100.001.25541.25541.2527-17000.001688270.00
39212005.09.02 16:06sell1961100.001.25501.25671.2540
39222005.09.02 16:31t/p1961100.001.25401.25671.254010000.001698270.00
39232005.09.02 16:35sell1962100.001.25441.25611.2534
39242005.09.02 17:11t/p1962100.001.25341.25611.253410000.001708270.00
39252005.09.02 17:16sell1963100.001.25411.25581.2531
39262005.09.02 20:53t/p1963100.001.25311.25581.253110000.001718270.00
39272005.09.05 02:41sell1964100.001.25761.25931.2566
39282005.09.05 06:20t/p1964100.001.25661.25931.256610000.001728270.00
39292005.09.05 06:20sell1965100.001.25761.25931.2566
39302005.09.05 06:20t/p1965100.001.25661.25931.256610000.001738270.00
39312005.09.05 06:20sell1966100.001.25761.25931.2566
39322005.09.05 06:20t/p1966100.001.25661.25931.256610000.001748270.00
39332005.09.05 06:20sell1967100.001.25761.25931.2566
39342005.09.05 06:20t/p1967100.001.25661.25931.256610000.001758270.00
39352005.09.05 06:20sell1968100.001.25761.25931.2566
39362005.09.05 06:20t/p1968100.001.25661.25931.256610000.001768270.00
39372005.09.05 06:20sell1969100.001.25761.25931.2566
39382005.09.05 06:20t/p1969100.001.25661.25931.256610000.001778270.00
39392005.09.05 06:20sell1970100.001.25761.25931.2566
39402005.09.05 06:20t/p1970100.001.25661.25931.256610000.001788270.00
39412005.09.05 06:21sell1971100.001.25741.25911.2564
39422005.09.05 06:21t/p1971100.001.25641.25911.256410000.001798270.00
39432005.09.05 06:21sell1972100.001.25741.25911.2564
39442005.09.05 06:21t/p1972100.001.25641.25911.256410000.001808270.00
39452005.09.05 06:21sell1973100.001.25741.25911.2564
39462005.09.05 06:21t/p1973100.001.25641.25911.256410000.001818270.00
39472005.09.05 06:21sell1974100.001.25741.25911.2564
39482005.09.05 06:21t/p1974100.001.25641.25911.256410000.001828270.00
39492005.09.05 06:21sell1975100.001.25741.25911.2564
39502005.09.05 06:22t/p1975100.001.25641.25911.256410000.001838270.00
39512005.09.05 06:22sell1976100.001.25741.25911.2564
39522005.09.05 06:22t/p1976100.001.25641.25911.256410000.001848270.00
39532005.09.05 06:26sell1977100.001.25741.25911.2564
39542005.09.05 06:26t/p1977100.001.25641.25911.256410000.001858270.00
39552005.09.05 06:26sell1978100.001.25741.25911.2564
39562005.09.05 06:26t/p1978100.001.25641.25911.256410000.001868270.00
39572005.09.05 06:26sell1979100.001.25741.25911.2564
39582005.09.05 06:26t/p1979100.001.25641.25911.256410000.001878270.00
39592005.09.05 06:26sell1980100.001.25741.25911.2564
39602005.09.05 06:26t/p1980100.001.25641.25911.256410000.001888270.00
39612005.09.05 06:26sell1981100.001.25741.25911.2564
39622005.09.05 06:26t/p1981100.001.25641.25911.256410000.001898270.00
39632005.09.05 06:26sell1982100.001.25741.25911.2564
39642005.09.05 06:27t/p1982100.001.25641.25911.256410000.001908270.00
39652005.09.05 06:27sell1983100.001.25741.25911.2564
39662005.09.05 06:27t/p1983100.001.25641.25911.256410000.001918270.00
39672005.09.05 07:11buy1984100.001.25461.25291.2556
39682005.09.05 07:25s/l1984100.001.25291.25291.2556-17000.001901270.00
39692005.09.05 08:37buy1985100.001.25591.25421.2569
39702005.09.05 08:44t/p1985100.001.25691.25421.256910000.001911270.00
39712005.09.05 13:52sell1986100.001.25461.25631.2536
39722005.09.05 14:18t/p1986100.001.25361.25631.253610000.001921270.00
39732005.09.05 14:20sell1987100.001.25441.25611.2534
39742005.09.05 14:46t/p1987100.001.25341.25611.253410000.001931270.00
39752005.09.05 14:46sell1988100.001.25341.25511.2524
39762005.09.05 14:56t/p1988100.001.25241.25511.252410000.001941270.00
39772005.09.05 14:56sell1989100.001.25341.25511.2524
39782005.09.05 14:56t/p1989100.001.25241.25511.252410000.001951270.00
39792005.09.05 14:56sell1990100.001.25341.25511.2524
39802005.09.05 14:56t/p1990100.001.25241.25511.252410000.001961270.00
39812005.09.05 14:56sell1991100.001.25341.25511.2524
39822005.09.05 14:56t/p1991100.001.25241.25511.252410000.001971270.00
39832005.09.05 14:56sell1992100.001.25341.25511.2524
39842005.09.05 14:56t/p1992100.001.25241.25511.252410000.001981270.00
39852005.09.05 14:56sell1993100.001.25341.25511.2524
39862005.09.05 14:57t/p1993100.001.25241.25511.252410000.001991270.00
39872005.09.05 14:57sell1994100.001.25341.25511.2524
39882005.09.05 14:57t/p1994100.001.25241.25511.252410000.002001270.00
39892005.09.05 22:37sell1995100.001.25281.25451.2518
39902005.09.05 23:11t/p1995100.001.25181.25451.251810000.002011270.00
39912005.09.06 01:44sell1996100.001.24961.25131.2486
39922005.09.06 04:14t/p1996100.001.24861.25131.248610000.002021270.00
39932005.09.06 04:14sell1997100.001.24921.25091.2482
39942005.09.06 05:44s/l1997100.001.25091.25091.2482-17000.002004270.00
39952005.09.06 06:11sell1998100.001.25121.25291.2502
39962005.09.06 06:12t/p1998100.001.25021.25291.250210000.002014270.00
39972005.09.06 06:12sell1999100.001.25121.25291.2502
39982005.09.06 06:12t/p1999100.001.25021.25291.250210000.002024270.00
39992005.09.06 06:12sell2000100.001.25121.25291.2502
40002005.09.06 06:12t/p2000100.001.25021.25291.250210000.002034270.00
40012005.09.06 06:13sell2001100.001.25121.25291.2502
40022005.09.06 06:13t/p2001100.001.25021.25291.250210000.002044270.00
40032005.09.06 06:13sell2002100.001.25121.25291.2502
40042005.09.06 06:13t/p2002100.001.25021.25291.250210000.002054270.00
40052005.09.06 06:13sell2003100.001.25121.25291.2502
40062005.09.06 06:13t/p2003100.001.25021.25291.250210000.002064270.00
40072005.09.06 06:40sell2004100.001.24931.25101.2483
40082005.09.06 06:42t/p2004100.001.24831.25101.248310000.002074270.00
40092005.09.06 07:38buy2005100.001.24531.24361.2463
40102005.09.06 07:42t/p2005100.001.24631.24361.246310000.002084270.00
40112005.09.06 07:56buy2006100.001.24541.24371.2464
40122005.09.06 08:16t/p2006100.001.24641.24371.246410000.002094270.00
40132005.09.06 11:52sell2007100.001.24811.24981.2471
40142005.09.06 12:22s/l2007100.001.24981.24981.2471-17000.002077270.00
40152005.09.06 13:11sell2008100.001.25111.25281.2501
40162005.09.06 13:14t/p2008100.001.25011.25281.250110000.002087270.00
40172005.09.06 15:08sell2009100.001.24841.25011.2474
40182005.09.06 15:36t/p2009100.001.24741.25011.247410000.002097270.00
40192005.09.06 15:44sell2010100.001.24831.25001.2473
40202005.09.06 16:00s/l2010100.001.25001.25001.2473-17000.002080270.00
40212005.09.06 16:31sell2011100.001.24911.25081.2481
40222005.09.06 17:06t/p2011100.001.24811.25081.248110000.002090270.00
40232005.09.06 17:22sell2012100.001.24841.25011.2474
40242005.09.06 20:25t/p2012100.001.24741.25011.247410000.002100270.00
40252005.09.07 01:41sell2013100.001.24681.24851.2458
40262005.09.07 02:03t/p2013100.001.24581.24851.245810000.002110270.00
40272005.09.07 03:16sell2014100.001.24571.24741.2447
40282005.09.07 03:18s/l2014100.001.24741.24741.2447-17000.002093270.00
40292005.09.07 07:10sell2015100.001.25241.25411.2514
40302005.09.07 07:26s/l2015100.001.25411.25411.2514-17000.002076270.00
40312005.09.07 08:07sell2016100.001.25201.25371.2510
40322005.09.07 08:14t/p2016100.001.25101.25371.251010000.002086270.00
40332005.09.07 09:26buy2017100.001.24831.24661.2493
40342005.09.07 10:26s/l2017100.001.24661.24661.2493-17000.002069270.00
40352005.09.07 10:26buy2018100.001.24711.24541.2481
40362005.09.07 11:11s/l2018100.001.24541.24541.2481-17000.002052270.00
40372005.09.07 11:14sell2019100.001.24651.24821.2455
40382005.09.07 11:52t/p2019100.001.24551.24821.245510000.002062270.00
40392005.09.07 12:50buy2020100.001.24621.24451.2472
40402005.09.07 13:03s/l2020100.001.24451.24451.2472-17000.002045270.00
40412005.09.07 14:08sell2021100.001.24411.24581.2431
40422005.09.07 14:22t/p2021100.001.24311.24581.243110000.002055270.00
40432005.09.07 14:22sell2022100.001.24401.24571.2430
40442005.09.07 14:22t/p2022100.001.24301.24571.243010000.002065270.00
40452005.09.07 14:22sell2023100.001.24401.24571.2430
40462005.09.07 14:22t/p2023100.001.24301.24571.243010000.002075270.00
40472005.09.07 14:23sell2024100.001.24401.24571.2430
40482005.09.07 14:23t/p2024100.001.24301.24571.243010000.002085270.00
40492005.09.07 14:23sell2025100.001.24401.24571.2430
40502005.09.07 14:23t/p2025100.001.24301.24571.243010000.002095270.00
40512005.09.07 14:23sell2026100.001.24401.24571.2430
40522005.09.07 14:23t/p2026100.001.24301.24571.243010000.002105270.00
40532005.09.07 14:27sell2027100.001.24411.24581.2431
40542005.09.07 14:32s/l2027100.001.24581.24581.2431-17000.002088270.00
40552005.09.07 15:03sell2028100.001.24471.24641.2437
40562005.09.07 15:44t/p2028100.001.24371.24641.243710000.002098270.00
40572005.09.07 15:52sell2029100.001.24471.24641.2437
40582005.09.07 16:06s/l2029100.001.24641.24641.2437-17000.002081270.00
40592005.09.07 17:06buy2030100.001.24461.24291.2456
40602005.09.07 17:08t/p2030100.001.24561.24291.245610000.002091270.00
40612005.09.07 17:20buy2031100.001.24461.24291.2456
40622005.09.07 17:47s/l2031100.001.24291.24291.2456-17000.002074270.00
40632005.09.07 17:48sell2032100.001.24421.24591.2432
40642005.09.07 18:01t/p2032100.001.24321.24591.243210000.002084270.00
40652005.09.08 00:36sell2033100.001.24231.24401.2413
40662005.09.08 00:44t/p2033100.001.24131.24401.241310000.002094270.00
40672005.09.08 01:54sell2034100.001.24161.24331.2406
40682005.09.08 02:32s/l2034100.001.24331.24331.2406-17000.002077270.00
40692005.09.08 07:08sell2035100.001.24461.24631.2436
40702005.09.08 07:44t/p2035100.001.24361.24631.243610000.002087270.00
40712005.09.08 08:14buy2036100.001.24261.24091.2436
40722005.09.08 08:14t/p2036100.001.24361.24091.243610000.002097270.00
40732005.09.08 08:14buy2037100.001.24261.24091.2436
40742005.09.08 08:14t/p2037100.001.24361.24091.243610000.002107270.00
40752005.09.08 08:14buy2038100.001.24261.24091.2436
40762005.09.08 08:14t/p2038100.001.24361.24091.243610000.002117270.00
40772005.09.08 08:14buy2039100.001.24261.24091.2436
40782005.09.08 08:14t/p2039100.001.24361.24091.243610000.002127270.00
40792005.09.08 08:14buy2040100.001.24261.24091.2436
40802005.09.08 08:14t/p2040100.001.24361.24091.243610000.002137270.00
40812005.09.08 08:14buy2041100.001.24261.24091.2436
40822005.09.08 08:14t/p2041100.001.24361.24091.243610000.002147270.00
40832005.09.08 08:14buy2042100.001.24261.24091.2436
40842005.09.08 08:14t/p2042100.001.24361.24091.243610000.002157270.00
40852005.09.08 08:14buy2043100.001.24261.24091.2436
40862005.09.08 08:14t/p2043100.001.24361.24091.243610000.002167270.00
40872005.09.08 08:14buy2044100.001.24261.24091.2436
40882005.09.08 08:14t/p2044100.001.24361.24091.243610000.002177270.00
40892005.09.08 08:14buy2045100.001.24261.24091.2436
40902005.09.08 08:14t/p2045100.001.24361.24091.243610000.002187270.00
40912005.09.08 08:14buy2046100.001.24261.24091.2436
40922005.09.08 08:14t/p2046100.001.24361.24091.243610000.002197270.00
40932005.09.08 08:14buy2047100.001.24261.24091.2436
40942005.09.08 08:14t/p2047100.001.24361.24091.243610000.002207270.00
40952005.09.08 08:17buy2048100.001.24261.24091.2436
40962005.09.08 08:21t/p2048100.001.24361.24091.243610000.002217270.00
40972005.09.08 08:27buy2049100.001.24281.24111.2438
40982005.09.08 10:05s/l2049100.001.24111.24111.2438-17000.002200270.00
40992005.09.08 13:02sell2050100.001.24441.24611.2434
41002005.09.08 13:16t/p2050100.001.24341.24611.243410000.002210270.00
41012005.09.08 14:07sell2051100.001.24311.24481.2421
41022005.09.08 14:10t/p2051100.001.24211.24481.242110000.002220270.00
41032005.09.08 14:41sell2052100.001.24081.24251.2398
41042005.09.08 14:41t/p2052100.001.23981.24251.239810000.002230270.00
41052005.09.08 14:41sell2053100.001.24081.24251.2398
41062005.09.08 14:41t/p2053100.001.23981.24251.239810000.002240270.00
41072005.09.08 14:41sell2054100.001.24081.24251.2398
41082005.09.08 14:41t/p2054100.001.23981.24251.239810000.002250270.00
41092005.09.08 14:41sell2055100.001.24081.24251.2398
41102005.09.08 14:41t/p2055100.001.23981.24251.239810000.002260270.00
41112005.09.08 14:42sell2056100.001.24081.24251.2398
41122005.09.08 14:42t/p2056100.001.23981.24251.239810000.002270270.00
41132005.09.08 14:42sell2057100.001.24081.24251.2398
41142005.09.08 14:42t/p2057100.001.23981.24251.239810000.002280270.00
41152005.09.08 14:47sell2058100.001.24091.24261.2399
41162005.09.08 15:11t/p2058100.001.23991.24261.239910000.002290270.00
41172005.09.08 16:48sell2059100.001.24041.24211.2394
41182005.09.08 16:50t/p2059100.001.23941.24211.239410000.002300270.00
41192005.09.08 16:50sell2060100.001.24021.24191.2392
41202005.09.08 16:50t/p2060100.001.23921.24191.239210000.002310270.00
41212005.09.08 16:50sell2061100.001.24021.24191.2392
41222005.09.08 16:50t/p2061100.001.23921.24191.239210000.002320270.00
41232005.09.08 16:50sell2062100.001.24021.24191.2392
41242005.09.08 16:50t/p2062100.001.23921.24191.239210000.002330270.00
41252005.09.08 16:50sell2063100.001.24021.24191.2392
41262005.09.08 16:50t/p2063100.001.23921.24191.239210000.002340270.00
41272005.09.08 16:50sell2064100.001.24021.24191.2392
41282005.09.08 16:50t/p2064100.001.23921.24191.239210000.002350270.00
41292005.09.08 17:03sell2065100.001.23901.24071.2380
41302005.09.08 18:47s/l2065100.001.24071.24071.2380-17000.002333270.00
41312005.09.08 19:14sell2066100.001.24031.24201.2393
41322005.09.09 00:14t/p2066100.001.23931.24201.239310000.002343270.00
41332005.09.09 02:41sell2067100.001.24281.24451.2418
41342005.09.09 03:14t/p2067100.001.24181.24451.241810000.002353270.00
41352005.09.09 03:22sell2068100.001.24251.24421.2415
41362005.09.09 05:53s/l2068100.001.24421.24421.2415-17000.002336270.00
41372005.09.09 06:26sell2069100.001.24431.24601.2433
41382005.09.09 06:46t/p2069100.001.24331.24601.243310000.002346270.00
41392005.09.09 06:53sell2070100.001.24381.24551.2428
41402005.09.09 06:57t/p2070100.001.24281.24551.242810000.002356270.00
41412005.09.09 07:02sell2071100.001.24251.24421.2415
41422005.09.09 09:07t/p2071100.001.24151.24421.241510000.002366270.00
41432005.09.09 10:52buy2072100.001.23971.23801.2407
41442005.09.09 12:00t/p2072100.001.24071.23801.240710000.002376270.00
41452005.09.09 13:16sell2073100.001.24241.24411.2414
41462005.09.09 13:16t/p2073100.001.24141.24411.241410000.002386270.00
41472005.09.09 13:16sell2074100.001.24241.24411.2414
41482005.09.09 13:16t/p2074100.001.24141.24411.241410000.002396270.00
41492005.09.09 13:16sell2075100.001.24241.24411.2414
41502005.09.09 13:16t/p2075100.001.24141.24411.241410000.002406270.00
41512005.09.09 13:16sell2076100.001.24241.24411.2414
41522005.09.09 13:16t/p2076100.001.24141.24411.241410000.002416270.00
41532005.09.09 13:17sell2077100.001.24241.24411.2414
41542005.09.09 13:17t/p2077100.001.24141.24411.241410000.002426270.00
41552005.09.09 13:17sell2078100.001.24241.24411.2414
41562005.09.09 13:17t/p2078100.001.24141.24411.241410000.002436270.00
41572005.09.09 13:22sell2079100.001.24251.24421.2415
41582005.09.09 13:27t/p2079100.001.24151.24421.241510000.002446270.00
41592005.09.09 13:27sell2080100.001.24261.24431.2416
41602005.09.09 13:27t/p2080100.001.24161.24431.241610000.002456270.00
41612005.09.09 13:27sell2081100.001.24261.24431.2416
41622005.09.09 13:27t/p2081100.001.24161.24431.241610000.002466270.00
41632005.09.09 13:28sell2082100.001.24261.24431.2416
41642005.09.09 13:28t/p2082100.001.24161.24431.241610000.002476270.00
41652005.09.09 13:28sell2083100.001.24261.24431.2416
41662005.09.09 13:28t/p2083100.001.24161.24431.241610000.002486270.00
41672005.09.09 13:28sell2084100.001.24261.24431.2416
41682005.09.09 13:28t/p2084100.001.24161.24431.241610000.002496270.00
41692005.09.09 15:41sell2085100.001.24461.24631.2436
41702005.09.09 15:46t/p2085100.001.24361.24631.243610000.002506270.00
41712005.09.09 16:22sell2086100.001.24231.24401.2413
41722005.09.09 17:23t/p2086100.001.24131.24401.241310000.002516270.00
41732005.09.09 17:23sell2087100.001.24191.24361.2409
41742005.09.09 18:46t/p2087100.001.24091.24361.240910000.002526270.00
41752005.09.09 20:41sell2088100.001.24151.24321.2405
41762005.09.11 23:00t/p2088100.001.24051.24321.240510000.002536270.00
41772005.09.11 23:55buy2089100.001.24001.23831.2410
41782005.09.11 23:57t/p2089100.001.24101.23831.241010000.002546270.00
41792005.09.12 03:14sell2090100.001.23361.23531.2326
41802005.09.12 03:26t/p2090100.001.23261.23531.232610000.002556270.00
41812005.09.12 06:38sell2091100.001.23381.23551.2328
41822005.09.12 07:03t/p2091100.001.23281.23551.232810000.002566270.00
41832005.09.12 07:07sell2092100.001.23321.23491.2322
41842005.09.12 07:16t/p2092100.001.23221.23491.232210000.002576270.00
41852005.09.12 12:53sell2093100.001.23091.23261.2299
41862005.09.12 12:56t/p2093100.001.22991.23261.229910000.002586270.00
41872005.09.12 13:27sell2094100.001.22911.23081.2281
41882005.09.12 14:35t/p2094100.001.22811.23081.228110000.002596270.00
41892005.09.12 14:44sell2095100.001.22891.23061.2279
41902005.09.12 14:52t/p2095100.001.22791.23061.227910000.002606270.00
41912005.09.12 15:11buy2096100.001.22831.22661.2293
41922005.09.12 15:36t/p2096100.001.22931.22661.229310000.002616270.00
41932005.09.12 15:56sell2097100.001.22891.23061.2279
41942005.09.12 18:33t/p2097100.001.22791.23061.227910000.002626270.00
41952005.09.12 18:33sell2098100.001.22841.23011.2274
41962005.09.12 23:53s/l2098100.001.23011.23011.2274-17000.002609270.00
41972005.09.13 00:55sell2099100.001.22871.23041.2277
41982005.09.13 01:01t/p2099100.001.22771.23041.227710000.002619270.00
41992005.09.13 06:11sell2100100.001.23041.23211.2294
42002005.09.13 06:12t/p2100100.001.22941.23211.229410000.002629270.00
42012005.09.13 06:12sell2101100.001.23041.23211.2294
42022005.09.13 06:12t/p2101100.001.22941.23211.229410000.002639270.00
42032005.09.13 06:12sell2102100.001.23041.23211.2294
42042005.09.13 06:12t/p2102100.001.22941.23211.229410000.002649270.00
42052005.09.13 06:13sell2103100.001.23041.23211.2294
42062005.09.13 06:13t/p2103100.001.22941.23211.229410000.002659270.00
42072005.09.13 06:13sell2104100.001.23041.23211.2294
42082005.09.13 06:13t/p2104100.001.22941.23211.229410000.002669270.00
42092005.09.13 06:13sell2105100.001.23041.23211.2294
42102005.09.13 06:13t/p2105100.001.22941.23211.229410000.002679270.00
42112005.09.13 09:52sell2106100.001.22911.23081.2281
42122005.09.13 09:52t/p2106100.001.22811.23081.228110000.002689270.00
42132005.09.13 09:52sell2107100.001.22911.23081.2281
42142005.09.13 09:52t/p2107100.001.22811.23081.228110000.002699270.00
42152005.09.13 09:52sell2108100.001.22911.23081.2281
42162005.09.13 09:52t/p2108100.001.22811.23081.228110000.002709270.00
42172005.09.13 09:53sell2109100.001.22911.23081.2281
42182005.09.13 09:53t/p2109100.001.22811.23081.228110000.002719270.00
42192005.09.13 09:53sell2110100.001.22911.23081.2281
42202005.09.13 09:53t/p2110100.001.22811.23081.228110000.002729270.00
42212005.09.13 09:53sell2111100.001.22911.23081.2281
42222005.09.13 09:53t/p2111100.001.22811.23081.228110000.002739270.00
42232005.09.13 09:55sell2112100.001.22911.23081.2281
42242005.09.13 09:55t/p2112100.001.22811.23081.228110000.002749270.00
42252005.09.13 09:55sell2113100.001.22911.23081.2281
42262005.09.13 09:55t/p2113100.001.22811.23081.228110000.002759270.00
42272005.09.13 09:55sell2114100.001.22911.23081.2281
42282005.09.13 09:55t/p2114100.001.22811.23081.228110000.002769270.00
42292005.09.13 09:55sell2115100.001.22911.23081.2281
42302005.09.13 09:55t/p2115100.001.22811.23081.228110000.002779270.00
42312005.09.13 09:55sell2116100.001.22911.23081.2281
42322005.09.13 09:55t/p2116100.001.22811.23081.228110000.002789270.00
42332005.09.13 09:55sell2117100.001.22911.23081.2281
42342005.09.13 09:55t/p2117100.001.22811.23081.228110000.002799270.00
42352005.09.13 09:56sell2118100.001.22911.23081.2281
42362005.09.13 09:57t/p2118100.001.22811.23081.228110000.002809270.00
42372005.09.13 10:07buy2119100.001.22611.22441.2271
42382005.09.13 10:12t/p2119100.001.22711.22441.227110000.002819270.00
42392005.09.13 11:17sell2120100.001.22761.22931.2266
42402005.09.13 11:44s/l2120100.001.22931.22931.2266-17000.002802270.00
42412005.09.13 12:02sell2121100.001.22871.23041.2277
42422005.09.13 12:16t/p2121100.001.22771.23041.227710000.002812270.00
42432005.09.13 12:16sell2122100.001.22871.23041.2277
42442005.09.13 12:16t/p2122100.001.22771.23041.227710000.002822270.00
42452005.09.13 12:16sell2123100.001.22871.23041.2277
42462005.09.13 12:16t/p2123100.001.22771.23041.227710000.002832270.00
42472005.09.13 12:16sell2124100.001.22871.23041.2277
42482005.09.13 12:16t/p2124100.001.22771.23041.227710000.002842270.00
42492005.09.13 12:16sell2125100.001.22871.23041.2277
42502005.09.13 12:16t/p2125100.001.22771.23041.227710000.002852270.00
42512005.09.13 12:17sell2126100.001.22871.23041.2277
42522005.09.13 12:17t/p2126100.001.22771.23041.227710000.002862270.00
42532005.09.13 12:27sell2127100.001.22871.23041.2277
42542005.09.13 12:30t/p2127100.001.22771.23041.227710000.002872270.00
42552005.09.13 12:52sell2128100.001.22921.23091.2282
42562005.09.13 12:52t/p2128100.001.22821.23091.228210000.002882270.00
42572005.09.13 12:52sell2129100.001.22891.23061.2279
42582005.09.13 13:14t/p2129100.001.22791.23061.227910000.002892270.00
42592005.09.13 13:38sell2130100.001.22761.22931.2266
42602005.09.13 15:31t/p2130100.001.22661.22931.226610000.002902270.00
42612005.09.13 15:31sell2131100.001.22721.22891.2262
42622005.09.13 15:32t/p2131100.001.22621.22891.226210000.002912270.00
42632005.09.14 01:35sell2132100.001.23011.23181.2291
42642005.09.14 05:53t/p2132100.001.22911.23181.229110000.002922270.00
42652005.09.14 08:16buy2133100.001.22891.22721.2299
42662005.09.14 09:31s/l2133100.001.22721.22721.2299-17000.002905270.00
42672005.09.14 09:33sell2134100.001.22851.23021.2275
42682005.09.14 11:30s/l2134100.001.23021.23021.2275-17000.002888270.00
42692005.09.14 12:40sell2135100.001.23221.23391.2312
42702005.09.14 12:40t/p2135100.001.23121.23391.231210000.002898270.00
42712005.09.14 12:40sell2136100.001.23221.23391.2312
42722005.09.14 12:40t/p2136100.001.23121.23391.231210000.002908270.00
42732005.09.14 12:40sell2137100.001.23221.23391.2312
42742005.09.14 12:40t/p2137100.001.23121.23391.231210000.002918270.00
42752005.09.14 12:40sell2138100.001.23221.23391.2312
42762005.09.14 12:40t/p2138100.001.23121.23391.231210000.002928270.00
42772005.09.14 12:40sell2139100.001.23221.23391.2312
42782005.09.14 12:40t/p2139100.001.23121.23391.231210000.002938270.00
42792005.09.14 12:40sell2140100.001.23221.23391.2312
42802005.09.14 12:40t/p2140100.001.23121.23391.231210000.002948270.00
42812005.09.14 12:41sell2141100.001.23221.23391.2312
42822005.09.14 12:42t/p2141100.001.23121.23391.231210000.002958270.00
42832005.09.14 12:42sell2142100.001.23231.23401.2313
42842005.09.14 12:42t/p2142100.001.23131.23401.231310000.002968270.00
42852005.09.14 12:42sell2143100.001.23231.23401.2313
42862005.09.14 12:42t/p2143100.001.23131.23401.231310000.002978270.00
42872005.09.14 12:43sell2144100.001.23231.23401.2313
42882005.09.14 12:43t/p2144100.001.23131.23401.231310000.002988270.00
42892005.09.14 12:43sell2145100.001.23231.23401.2313
42902005.09.14 12:43t/p2145100.001.23131.23401.231310000.002998270.00
42912005.09.14 12:43sell2146100.001.23231.23401.2313
42922005.09.14 12:43t/p2146100.001.23131.23401.231310000.003008270.00
42932005.09.14 13:07sell2147100.001.23131.23301.2303
42942005.09.14 13:16t/p2147100.001.23031.23301.230310000.003018270.00
42952005.09.14 14:33sell2148100.001.23191.23361.2309
42962005.09.14 14:33t/p2148100.001.23091.23361.230910000.003028270.00
42972005.09.14 14:33sell2149100.001.23251.23421.2315
42982005.09.14 14:34t/p2149100.001.23151.23421.231510000.003038270.00
42992005.09.14 14:34sell2150100.001.23191.23361.2309
43002005.09.14 14:34t/p2150100.001.23091.23361.230910000.003048270.00
43012005.09.14 14:34sell2151100.001.23251.23421.2315
43022005.09.14 14:34t/p2151100.001.23151.23421.231510000.003058270.00
43032005.09.14 14:34sell2152100.001.23191.23361.2309
43042005.09.14 14:34t/p2152100.001.23091.23361.230910000.003068270.00
43052005.09.14 14:34sell2153100.001.23251.23421.2315
43062005.09.14 14:34t/p2153100.001.23151.23421.231510000.003078270.00
43072005.09.14 14:34sell2154100.001.23191.23361.2309
43082005.09.14 14:34t/p2154100.001.23091.23361.230910000.003088270.00
43092005.09.14 14:34sell2155100.001.23251.23421.2315
43102005.09.14 14:34t/p2155100.001.23151.23421.231510000.003098270.00
43112005.09.14 14:34sell2156100.001.23191.23361.2309
43122005.09.14 14:34t/p2156100.001.23091.23361.230910000.003108270.00
43132005.09.14 14:34sell2157100.001.23251.23421.2315
43142005.09.14 14:34t/p2157100.001.23151.23421.231510000.003118270.00
43152005.09.14 14:34sell2158100.001.23191.23361.2309
43162005.09.14 14:34t/p2158100.001.23091.23361.230910000.003128270.00
43172005.09.14 14:35sell2159100.001.23181.23351.2308
43182005.09.14 14:35t/p2159100.001.23081.23351.230810000.003138270.00
43192005.09.14 14:35sell2160100.001.23181.23351.2308
43202005.09.14 14:35t/p2160100.001.23081.23351.230810000.003148270.00
43212005.09.14 14:35sell2161100.001.23181.23351.2308
43222005.09.14 14:35t/p2161100.001.23081.23351.230810000.003158270.00
43232005.09.14 14:35sell2162100.001.23181.23351.2308
43242005.09.14 14:35t/p2162100.001.23081.23351.230810000.003168270.00
43252005.09.14 14:35sell2163100.001.23181.23351.2308
43262005.09.14 14:35t/p2163100.001.23081.23351.230810000.003178270.00
43272005.09.14 14:35sell2164100.001.23181.23351.2308
43282005.09.14 14:35t/p2164100.001.23081.23351.230810000.003188270.00
43292005.09.14 14:36sell2165100.001.23181.23351.2308
43302005.09.14 14:37t/p2165100.001.23081.23351.230810000.003198270.00
43312005.09.14 14:41sell2166100.001.23241.23411.2314
43322005.09.14 14:41t/p2166100.001.23141.23411.231410000.003208270.00
43332005.09.14 14:41sell2167100.001.23241.23411.2314
43342005.09.14 14:41t/p2167100.001.23141.23411.231410000.003218270.00
43352005.09.14 14:41sell2168100.001.23241.23411.2314
43362005.09.14 14:41t/p2168100.001.23141.23411.231410000.003228270.00
43372005.09.14 14:41sell2169100.001.23241.23411.2314
43382005.09.14 14:41t/p2169100.001.23141.23411.231410000.003238270.00
43392005.09.14 14:41sell2170100.001.23241.23411.2314
43402005.09.14 14:42t/p2170100.001.23141.23411.231410000.003248270.00
43412005.09.14 14:42sell2171100.001.23241.23411.2314
43422005.09.14 14:42t/p2171100.001.23141.23411.231410000.003258270.00
43432005.09.14 14:42sell2172100.001.23251.23421.2315
43442005.09.14 14:47t/p2172100.001.23151.23421.231510000.003268270.00
43452005.09.14 15:01sell2173100.001.23081.23251.2298
43462005.09.14 15:01t/p2173100.001.22981.23251.229810000.003278270.00
43472005.09.14 15:01sell2174100.001.23081.23251.2298
43482005.09.14 15:01t/p2174100.001.22981.23251.229810000.003288270.00
43492005.09.14 15:01sell2175100.001.23081.23251.2298
43502005.09.14 15:01t/p2175100.001.22981.23251.229810000.003298270.00
43512005.09.14 15:01sell2176100.001.23081.23251.2298
43522005.09.14 15:01t/p2176100.001.22981.23251.229810000.003308270.00
43532005.09.14 15:02sell2177100.001.23081.23251.2298
43542005.09.14 15:02t/p2177100.001.22981.23251.229810000.003318270.00
43552005.09.14 15:08sell2178100.001.23071.23241.2297
43562005.09.14 15:08t/p2178100.001.22971.23241.229710000.003328270.00
43572005.09.14 15:08sell2179100.001.23071.23241.2297
43582005.09.14 15:08t/p2179100.001.22971.23241.229710000.003338270.00
43592005.09.14 15:09sell2180100.001.23071.23241.2297
43602005.09.14 15:09t/p2180100.001.22971.23241.229710000.003348270.00
43612005.09.14 15:09sell2181100.001.23071.23241.2297
43622005.09.14 15:09t/p2181100.001.22971.23241.229710000.003358270.00
43632005.09.14 15:09sell2182100.001.23071.23241.2297
43642005.09.14 15:09t/p2182100.001.22971.23241.229710000.003368270.00
43652005.09.14 15:09sell2183100.001.23071.23241.2297
43662005.09.14 15:09t/p2183100.001.22971.23241.229710000.003378270.00
43672005.09.14 15:11sell2184100.001.23071.23241.2297
43682005.09.14 15:12t/p2184100.001.22971.23241.229710000.003388270.00
43692005.09.14 23:12sell2185100.001.22791.22961.2269
43702005.09.15 00:52t/p2185100.001.22691.22961.226910000.003398270.00
43712005.09.15 01:03sell2186100.001.22641.22811.2254
43722005.09.15 01:03t/p2186100.001.22541.22811.225410000.003408270.00
43732005.09.15 01:03sell2187100.001.22641.22811.2254
43742005.09.15 01:04t/p2187100.001.22541.22811.225410000.003418270.00
43752005.09.15 01:04sell2188100.001.22641.22811.2254
43762005.09.15 01:04t/p2188100.001.22541.22811.225410000.003428270.00
43772005.09.15 01:04sell2189100.001.22641.22811.2254
43782005.09.15 01:04t/p2189100.001.22541.22811.225410000.003438270.00
43792005.09.15 01:04sell2190100.001.22641.22811.2254
43802005.09.15 01:04t/p2190100.001.22541.22811.225410000.003448270.00
43812005.09.15 01:04sell2191100.001.22641.22811.2254
43822005.09.15 01:04t/p2191100.001.22541.22811.225410000.003458270.00
43832005.09.15 01:06sell2192100.001.22651.22821.2255
43842005.09.15 01:06t/p2192100.001.22551.22821.225510000.003468270.00
43852005.09.15 01:06sell2193100.001.22651.22821.2255
43862005.09.15 01:06t/p2193100.001.22551.22821.225510000.003478270.00
43872005.09.15 01:06sell2194100.001.22651.22821.2255
43882005.09.15 01:06t/p2194100.001.22551.22821.225510000.003488270.00
43892005.09.15 01:06sell2195100.001.22651.22821.2255
43902005.09.15 01:06t/p2195100.001.22551.22821.225510000.003498270.00
43912005.09.15 01:06sell2196100.001.22651.22821.2255
43922005.09.15 01:06t/p2196100.001.22551.22821.225510000.003508270.00
43932005.09.15 01:07sell2197100.001.22651.22821.2255
43942005.09.15 01:07t/p2197100.001.22551.22821.225510000.003518270.00
43952005.09.15 01:07sell2198100.001.22651.22821.2255
43962005.09.15 01:07t/p2198100.001.22551.22821.225510000.003528270.00
43972005.09.15 02:44sell2199100.001.22251.22421.2215
43982005.09.15 06:47t/p2199100.001.22151.22421.221510000.003538270.00
43992005.09.15 12:11sell2200100.001.22371.22541.2227
44002005.09.15 12:12t/p2200100.001.22271.22541.222710000.003548270.00
44012005.09.15 12:12sell2201100.001.22371.22541.2227
44022005.09.15 12:12t/p2201100.001.22271.22541.222710000.003558270.00
44032005.09.15 12:12sell2202100.001.22371.22541.2227
44042005.09.15 12:12t/p2202100.001.22271.22541.222710000.003568270.00
44052005.09.15 12:13sell2203100.001.22371.22541.2227
44062005.09.15 12:13t/p2203100.001.22271.22541.222710000.003578270.00
44072005.09.15 12:13sell2204100.001.22371.22541.2227
44082005.09.15 12:13t/p2204100.001.22271.22541.222710000.003588270.00
44092005.09.15 12:13sell2205100.001.22371.22541.2227
44102005.09.15 12:13t/p2205100.001.22271.22541.222710000.003598270.00
44112005.09.15 12:32sell2206100.001.22321.22491.2222
44122005.09.15 12:32t/p2206100.001.22221.22491.222210000.003608270.00
44132005.09.15 12:32sell2207100.001.22321.22491.2222
44142005.09.15 12:32t/p2207100.001.22221.22491.222210000.003618270.00
44152005.09.15 12:32sell2208100.001.22321.22491.2222
44162005.09.15 12:33t/p2208100.001.22221.22491.222210000.003628270.00
44172005.09.15 12:33sell2209100.001.22321.22491.2222
44182005.09.15 12:33t/p2209100.001.22221.22491.222210000.003638270.00
44192005.09.15 12:33sell2210100.001.22321.22491.2222
44202005.09.15 12:33t/p2210100.001.22221.22491.222210000.003648270.00
44212005.09.15 12:33sell2211100.001.22321.22491.2222
44222005.09.15 12:35t/p2211100.001.22221.22491.222210000.003658270.00
44232005.09.15 12:36sell2212100.001.22301.22471.2220
44242005.09.15 12:41t/p2212100.001.22201.22471.222010000.003668270.00
44252005.09.15 12:41sell2213100.001.22371.22541.2227
44262005.09.15 12:41t/p2213100.001.22271.22541.222710000.003678270.00
44272005.09.15 12:41sell2214100.001.22371.22541.2227
44282005.09.15 12:41t/p2214100.001.22271.22541.222710000.003688270.00
44292005.09.15 12:41sell2215100.001.22371.22541.2227
44302005.09.15 12:41t/p2215100.001.22271.22541.222710000.003698270.00
44312005.09.15 12:41sell2216100.001.22371.22541.2227
44322005.09.15 12:41t/p2216100.001.22271.22541.222710000.003708270.00
44332005.09.15 12:42sell2217100.001.22371.22541.2227
44342005.09.15 12:42t/p2217100.001.22271.22541.222710000.003718270.00
44352005.09.15 12:42sell2218100.001.22371.22541.2227
44362005.09.15 12:42t/p2218100.001.22271.22541.222710000.003728270.00
44372005.09.15 13:25buy2219100.001.22101.21931.2220
44382005.09.15 14:30t/p2219100.001.22201.21931.222010000.003738270.00
44392005.09.15 15:14sell2220100.001.22191.22361.2209
44402005.09.15 16:00t/p2220100.001.22091.22361.220910000.003748270.00
44412005.09.15 16:03sell2221100.001.22181.22351.2208
44422005.09.15 16:20s/l2221100.001.22351.22351.2208-17000.003731270.00
44432005.09.16 01:25buy2222100.001.22281.22111.2238
44442005.09.16 01:44t/p2222100.001.22381.22111.223810000.003741270.00
44452005.09.16 05:52sell2223100.001.22991.23161.2289
44462005.09.16 06:00t/p2223100.001.22891.23161.228910000.003751270.00
44472005.09.16 06:44sell2224100.001.22941.23111.2284
44482005.09.16 07:00t/p2224100.001.22841.23111.228410000.003761270.00
44492005.09.16 07:01sell2225100.001.22881.23051.2278
44502005.09.16 07:55t/p2225100.001.22781.23051.227810000.003771270.00
44512005.09.16 13:51buy2226100.001.22251.22081.2235
44522005.09.16 14:08s/l2226100.001.22081.22081.2235-17000.003754270.00
44532005.09.16 14:12sell2227100.001.22221.22391.2212
44542005.09.16 14:36t/p2227100.001.22121.22391.221210000.003764270.00
44552005.09.16 14:44sell2228100.001.22181.22351.2208
44562005.09.16 14:53t/p2228100.001.22081.22351.220810000.003774270.00
44572005.09.16 14:57sell2229100.001.22161.22331.2206
44582005.09.16 14:57t/p2229100.001.22061.22331.220610000.003784270.00
44592005.09.16 14:57sell2230100.001.22161.22331.2206
44602005.09.16 14:57t/p2230100.001.22061.22331.220610000.003794270.00
44612005.09.16 14:57sell2231100.001.22161.22331.2206
44622005.09.16 14:58t/p2231100.001.22061.22331.220610000.003804270.00
44632005.09.16 14:58sell2232100.001.22161.22331.2206
44642005.09.16 14:58t/p2232100.001.22061.22331.220610000.003814270.00
44652005.09.16 14:58sell2233100.001.22161.22331.2206
44662005.09.16 14:58t/p2233100.001.22061.22331.220610000.003824270.00
44672005.09.16 14:58sell2234100.001.22161.22331.2206
44682005.09.16 18:01s/l2234100.001.22331.22331.2206-17000.003807270.00
44692005.09.19 11:44sell2235100.001.21451.21621.2135
44702005.09.19 12:30t/p2235100.001.21351.21621.213510000.003817270.00
44712005.09.19 12:40sell2236100.001.21381.21551.2128
44722005.09.19 12:56t/p2236100.001.21281.21551.212810000.003827270.00
44732005.09.19 13:53buy2237100.001.21411.21241.2151
44742005.09.19 14:16t/p2237100.001.21511.21241.215110000.003837270.00
44752005.09.19 14:56sell2238100.001.21551.21721.2145
44762005.09.19 17:14t/p2238100.001.21451.21721.214510000.003847270.00
44772005.09.19 17:56sell2239100.001.21431.21601.2133
44782005.09.20 01:21s/l2239100.001.21601.21601.2133-17000.003830270.00
44792005.09.20 08:18sell2240100.001.21601.21771.2150
44802005.09.20 09:05t/p2240100.001.21501.21771.215010000.003840270.00
44812005.09.20 09:14sell2241100.001.21581.21751.2148
44822005.09.20 09:18t/p2241100.001.21481.21751.214810000.003850270.00
44832005.09.20 09:27sell2242100.001.21571.21741.2147
44842005.09.20 10:51s/l2242100.001.21741.21741.2147-17000.003833270.00
44852005.09.20 11:20sell2243100.001.21711.21881.2161
44862005.09.20 12:02t/p2243100.001.21611.21881.216110000.003843270.00
44872005.09.20 15:14sell2244100.001.21731.21901.2163
44882005.09.20 16:06s/l2244100.001.21901.21901.2163-17000.003826270.00
44892005.09.20 18:16sell2245100.001.21691.21861.2159
44902005.09.20 18:22t/p2245100.001.21591.21861.215910000.003836270.00
44912005.09.20 18:41buy2246100.001.21351.21181.2145
44922005.09.20 20:18s/l2246100.001.21181.21181.2145-17000.003819270.00
44932005.09.21 02:40sell2247100.001.21551.21721.2145
44942005.09.21 03:14s/l2247100.001.21721.21721.2145-17000.003802270.00
44952005.09.21 05:38sell2248100.001.22111.22281.2201
44962005.09.21 05:44t/p2248100.001.22011.22281.220110000.003812270.00
44972005.09.21 06:10sell2249100.001.21931.22101.2183
44982005.09.21 06:37s/l2249100.001.22101.22101.2183-17000.003795270.00
44992005.09.21 07:52sell2250100.001.21961.22131.2186
45002005.09.21 08:00s/l2250100.001.22131.22131.2186-17000.003778270.00
45012005.09.21 09:11sell2251100.001.22281.22451.2218
45022005.09.21 09:32t/p2251100.001.22181.22451.221810000.003788270.00
45032005.09.21 09:37sell2252100.001.22191.22361.2209
45042005.09.21 09:42t/p2252100.001.22091.22361.220910000.003798270.00
45052005.09.21 09:42sell2253100.001.22191.22361.2209
45062005.09.21 09:42t/p2253100.001.22091.22361.220910000.003808270.00
45072005.09.21 09:42sell2254100.001.22191.22361.2209
45082005.09.21 09:42t/p2254100.001.22091.22361.220910000.003818270.00
45092005.09.21 09:43sell2255100.001.22191.22361.2209
45102005.09.21 09:43t/p2255100.001.22091.22361.220910000.003828270.00
45112005.09.21 09:43sell2256100.001.22191.22361.2209
45122005.09.21 09:43t/p2256100.001.22091.22361.220910000.003838270.00
45132005.09.21 09:43sell2257100.001.22191.22361.2209
45142005.09.21 09:43t/p2257100.001.22091.22361.220910000.003848270.00
45152005.09.21 09:43sell2258100.001.22191.22361.2209
45162005.09.21 09:44t/p2258100.001.22091.22361.220910000.003858270.00
45172005.09.21 10:52sell2259100.001.22211.22381.2211
45182005.09.21 11:44s/l2259100.001.22381.22381.2211-17000.003841270.00
45192005.09.21 11:44sell2260100.001.22361.22531.2226
45202005.09.21 11:44t/p2260100.001.22261.22531.222610000.003851270.00
45212005.09.21 11:44sell2261100.001.22321.22491.2222
45222005.09.21 13:16t/p2261100.001.22221.22491.222210000.003861270.00
45232005.09.21 13:59sell2262100.001.22221.22391.2212
45242005.09.21 14:02s/l2262100.001.22391.22391.2212-17000.003844270.00
45252005.09.21 14:41sell2263100.001.22291.22461.2219
45262005.09.21 15:18t/p2263100.001.22191.22461.221910000.003854270.00
45272005.09.21 15:36sell2264100.001.22111.22281.2201
45282005.09.21 16:38t/p2264100.001.22011.22281.220110000.003864270.00
45292005.09.21 16:44sell2265100.001.22071.22241.2197
45302005.09.21 17:44s/l2265100.001.22241.22241.2197-17000.003847270.00
45312005.09.22 00:11sell2266100.001.22671.22841.2257
45322005.09.22 00:44t/p2266100.001.22571.22841.225710000.003857270.00
45332005.09.22 01:44sell2267100.001.22261.22431.2216
45342005.09.22 01:46t/p2267100.001.22161.22431.221610000.003867270.00
45352005.09.22 01:47sell2268100.001.22261.22431.2216
45362005.09.22 01:47t/p2268100.001.22161.22431.221610000.003877270.00
45372005.09.22 01:47sell2269100.001.22261.22431.2216
45382005.09.22 01:47t/p2269100.001.22161.22431.221610000.003887270.00
45392005.09.22 01:47sell2270100.001.22261.22431.2216
45402005.09.22 01:47t/p2270100.001.22161.22431.221610000.003897270.00
45412005.09.22 01:48sell2271100.001.22261.22431.2216
45422005.09.22 01:48t/p2271100.001.22161.22431.221610000.003907270.00
45432005.09.22 01:48sell2272100.001.22261.22431.2216
45442005.09.22 01:48t/p2272100.001.22161.22431.221610000.003917270.00
45452005.09.22 01:48sell2273100.001.22261.22431.2216
45462005.09.22 01:48t/p2273100.001.22161.22431.221610000.003927270.00
45472005.09.22 01:54sell2274100.001.22261.22431.2216
45482005.09.22 01:56t/p2274100.001.22161.22431.221610000.003937270.00
45492005.09.22 02:01sell2275100.001.22091.22261.2199
45502005.09.22 02:10t/p2275100.001.21991.22261.219910000.003947270.00
45512005.09.22 04:14sell2276100.001.22131.22301.2203
45522005.09.22 04:44t/p2276100.001.22031.22301.220310000.003957270.00
45532005.09.22 06:07sell2277100.001.22151.22321.2205
45542005.09.22 06:38s/l2277100.001.22321.22321.2205-17000.003940270.00
45552005.09.22 10:12sell2278100.001.22141.22311.2204
45562005.09.22 11:14s/l2278100.001.22311.22311.2204-17000.003923270.00
45572005.09.22 11:56sell2279100.001.22321.22491.2222
45582005.09.22 12:30t/p2279100.001.22221.22491.222210000.003933270.00
45592005.09.22 12:36sell2280100.001.22231.22401.2213
45602005.09.22 12:44t/p2280100.001.22131.22401.221310000.003943270.00
45612005.09.22 13:25buy2281100.001.22061.21891.2216
45622005.09.22 13:38s/l2281100.001.21891.21891.2216-17000.003926270.00
45632005.09.22 13:44sell2282100.001.21971.22141.2187
45642005.09.22 14:06t/p2282100.001.21871.22141.218710000.003936270.00
45652005.09.23 01:17sell2283100.001.21491.21661.2139
45662005.09.23 06:32t/p2283100.001.21391.21661.213910000.003946270.00
45672005.09.23 07:26buy2284100.001.21201.21031.2130
45682005.09.23 08:00t/p2284100.001.21301.21031.213010000.003956270.00
45692005.09.23 08:47sell2285100.001.21341.21511.2124
45702005.09.23 08:51t/p2285100.001.21241.21511.212410000.003966270.00
45712005.09.23 09:52sell2286100.001.21321.21491.2122
45722005.09.23 10:30t/p2286100.001.21221.21491.212210000.003976270.00
45732005.09.23 10:42sell2287100.001.21201.21371.2110
45742005.09.23 12:35t/p2287100.001.21101.21371.211010000.003986270.00
45752005.09.23 13:42sell2288100.001.20751.20921.2065
45762005.09.23 14:14s/l2288100.001.20921.20921.2065-17000.003969270.00
45772005.09.26 00:42sell2289100.001.20241.20411.2014
45782005.09.26 03:44s/l2289100.001.20411.20411.2014-17000.003952270.00
45792005.09.26 05:21sell2290100.001.20411.20581.2031
45802005.09.26 06:00t/p2290100.001.20311.20581.203110000.003962270.00
45812005.09.26 06:02sell2291100.001.20361.20531.2026
45822005.09.26 07:08t/p2291100.001.20261.20531.202610000.003972270.00
45832005.09.26 12:29sell2292100.001.20351.20521.2025
45842005.09.26 13:07t/p2292100.001.20251.20521.202510000.003982270.00
45852005.09.26 16:11sell2293100.001.20601.20771.2050
45862005.09.26 17:30t/p2293100.001.20501.20771.205010000.003992270.00
45872005.09.26 23:59sell2294100.001.20741.20911.2064
45882005.09.27 01:14t/p2294100.001.20641.20911.206410000.004002270.00
45892005.09.27 01:41sell2295100.001.20451.20621.2035
45902005.09.27 01:56t/p2295100.001.20351.20621.203510000.004012270.00
45912005.09.27 08:03buy2296100.001.20101.19931.2020
45922005.09.27 08:12t/p2296100.001.20201.19931.202010000.004022270.00
45932005.09.27 08:56sell2297100.001.20431.20601.2033
45942005.09.27 09:30t/p2297100.001.20331.20601.203310000.004032270.00
45952005.09.27 12:44sell2298100.001.20121.20291.2002
45962005.09.27 14:00s/l2298100.001.20291.20291.2002-17000.004015270.00
45972005.09.27 14:01sell2299100.001.20301.20471.2020
45982005.09.27 14:01t/p2299100.001.20201.20471.202010000.004025270.00
45992005.09.27 14:01sell2300100.001.20301.20471.2020
46002005.09.27 14:01t/p2300100.001.20201.20471.202010000.004035270.00
46012005.09.27 14:01sell2301100.001.20301.20471.2020
46022005.09.27 14:01t/p2301100.001.20201.20471.202010000.004045270.00
46032005.09.27 14:01sell2302100.001.20301.20471.2020
46042005.09.27 14:01t/p2302100.001.20201.20471.202010000.004055270.00
46052005.09.27 14:02sell2303100.001.20301.20471.2020
46062005.09.27 14:02t/p2303100.001.20201.20471.202010000.004065270.00
46072005.09.27 14:41sell2304100.001.20261.20431.2016
46082005.09.27 14:41t/p2304100.001.20161.20431.201610000.004075270.00
46092005.09.27 14:41sell2305100.001.20261.20431.2016
46102005.09.27 14:41t/p2305100.001.20161.20431.201610000.004085270.00
46112005.09.27 14:41sell2306100.001.20261.20431.2016
46122005.09.27 14:41t/p2306100.001.20161.20431.201610000.004095270.00
46132005.09.27 14:41sell2307100.001.20261.20431.2016
46142005.09.27 14:41t/p2307100.001.20161.20431.201610000.004105270.00
46152005.09.27 14:42sell2308100.001.20261.20431.2016
46162005.09.27 14:42t/p2308100.001.20161.20431.201610000.004115270.00
46172005.09.27 16:03sell2309100.001.20101.20271.2000
46182005.09.27 16:31t/p2309100.001.20001.20271.200010000.004125270.00
46192005.09.28 02:18sell2310100.001.20241.20411.2014
46202005.09.28 03:48s/l2310100.001.20411.20411.2014-17000.004108270.00
46212005.09.28 05:51sell2311100.001.20291.20461.2019
46222005.09.28 08:33t/p2311100.001.20191.20461.201910000.004118270.00
46232005.09.28 08:33sell2312100.001.20241.20411.2014
46242005.09.28 08:36t/p2312100.001.20141.20411.201410000.004128270.00
46252005.09.28 11:51sell2313100.001.20311.20481.2021
46262005.09.28 13:18t/p2313100.001.20211.20481.202110000.004138270.00
46272005.09.28 13:22sell2314100.001.20261.20431.2016
46282005.09.28 14:47t/p2314100.001.20161.20431.201610000.004148270.00
46292005.09.28 15:46sell2315100.001.20161.20331.2006
46302005.09.28 15:46t/p2315100.001.20061.20331.200610000.004158270.00
46312005.09.28 15:46sell2316100.001.20161.20331.2006
46322005.09.28 15:46t/p2316100.001.20061.20331.200610000.004168270.00
46332005.09.28 15:46sell2317100.001.20161.20331.2006
46342005.09.28 15:46t/p2317100.001.20061.20331.200610000.004178270.00
46352005.09.28 15:46sell2318100.001.20161.20331.2006
46362005.09.28 15:46t/p2318100.001.20061.20331.200610000.004188270.00
46372005.09.28 15:46sell2319100.001.20161.20331.2006
46382005.09.28 15:47t/p2319100.001.20061.20331.200610000.004198270.00
46392005.09.28 15:47sell2320100.001.20161.20331.2006
46402005.09.28 15:47t/p2320100.001.20061.20331.200610000.004208270.00
46412005.09.28 15:47sell2321100.001.20161.20331.2006
46422005.09.28 15:50t/p2321100.001.20061.20331.200610000.004218270.00
46432005.09.28 15:57sell2322100.001.20141.20311.2004
46442005.09.28 15:57t/p2322100.001.20041.20311.200410000.004228270.00
46452005.09.28 15:57sell2323100.001.20141.20311.2004
46462005.09.28 15:57t/p2323100.001.20041.20311.200410000.004238270.00
46472005.09.28 15:57sell2324100.001.20141.20311.2004
46482005.09.28 15:57t/p2324100.001.20041.20311.200410000.004248270.00
46492005.09.28 15:58sell2325100.001.20141.20311.2004
46502005.09.28 15:58t/p2325100.001.20041.20311.200410000.004258270.00
46512005.09.28 15:58sell2326100.001.20141.20311.2004
46522005.09.28 15:58t/p2326100.001.20041.20311.200410000.004268270.00
46532005.09.28 15:58sell2327100.001.20141.20311.2004
46542005.09.28 15:58t/p2327100.001.20041.20311.200410000.004278270.00
46552005.09.28 15:59sell2328100.001.20141.20311.2004
46562005.09.28 16:00s/l2328100.001.20311.20311.2004-17000.004261270.00
46572005.09.28 16:41sell2329100.001.20461.20631.2036
46582005.09.28 16:48t/p2329100.001.20361.20631.203610000.004271270.00
46592005.09.28 17:23sell2330100.001.20351.20521.2025
46602005.09.28 22:37s/l2330100.001.20521.20521.2025-17000.004254270.00
46612005.09.28 23:44sell2331100.001.20621.20791.2052
46622005.09.29 00:01t/p2331100.001.20521.20791.205210000.004264270.00
46632005.09.29 07:10sell2332100.001.20651.20821.2055
46642005.09.29 08:02t/p2332100.001.20551.20821.205510000.004274270.00
46652005.09.29 08:44sell2333100.001.20521.20691.2042
46662005.09.29 09:14s/l2333100.001.20691.20691.2042-17000.004257270.00
46672005.09.29 12:21sell2334100.001.20591.20761.2049
46682005.09.29 12:31t/p2334100.001.20491.20761.204910000.004267270.00
46692005.09.29 12:41sell2335100.001.20541.20711.2044
46702005.09.29 12:42t/p2335100.001.20441.20711.204410000.004277270.00
46712005.09.29 12:42sell2336100.001.20541.20711.2044
46722005.09.29 12:42t/p2336100.001.20441.20711.204410000.004287270.00
46732005.09.29 12:42sell2337100.001.20541.20711.2044
46742005.09.29 12:42t/p2337100.001.20441.20711.204410000.004297270.00
46752005.09.29 12:43sell2338100.001.20541.20711.2044
46762005.09.29 12:43t/p2338100.001.20441.20711.204410000.004307270.00
46772005.09.29 12:43sell2339100.001.20541.20711.2044
46782005.09.29 12:43t/p2339100.001.20441.20711.204410000.004317270.00
46792005.09.29 12:43sell2340100.001.20541.20711.2044
46802005.09.29 12:43t/p2340100.001.20441.20711.204410000.004327270.00
46812005.09.29 13:27sell2341100.001.20191.20361.2009
46822005.09.29 15:35s/l2341100.001.20361.20361.2009-17000.004310270.00
46832005.09.29 15:52buy2342100.001.20201.20031.2030
46842005.09.29 17:46t/p2342100.001.20301.20031.203010000.004320270.00
46852005.09.29 18:06buy2343100.001.20431.20261.2053
46862005.09.29 22:21s/l2343100.001.20261.20261.2053-17000.004303270.00
46872005.09.30 00:57sell2344100.001.20311.20481.2021
46882005.09.30 01:37s/l2344100.001.20481.20481.2021-17000.004286270.00
46892005.09.30 05:42sell2345100.001.20361.20531.2026
46902005.09.30 07:05t/p2345100.001.20261.20531.202610000.004296270.00
46912005.09.30 12:33sell2346100.001.20451.20621.2035
46922005.09.30 12:44t/p2346100.001.20351.20621.203510000.004306270.00
46932005.09.30 13:14sell2347100.001.20351.20521.2025
46942005.09.30 13:31s/l2347100.001.20521.20521.2025-17000.004289270.00
46952005.09.30 13:50buy2348100.001.20381.20211.2048
46962005.09.30 14:14t/p2348100.001.20481.20211.204810000.004299270.00
46972005.09.30 15:10sell2349100.001.20591.20761.2049
46982005.09.30 15:25s/l2349100.001.20761.20761.2049-17000.004282270.00
46992005.09.30 15:25sell2350100.001.20741.20911.2064
47002005.09.30 15:25t/p2350100.001.20641.20911.206410000.004292270.00
47012005.09.30 15:25sell2351100.001.20591.20761.2049
47022005.09.30 15:25s/l2351100.001.20761.20761.2049-17000.004275270.00
47032005.09.30 15:25sell2352100.001.20741.20911.2064
47042005.09.30 15:25t/p2352100.001.20641.20911.206410000.004285270.00
47052005.09.30 15:25sell2353100.001.20591.20761.2049
47062005.09.30 15:25s/l2353100.001.20761.20761.2049-17000.004268270.00
47072005.09.30 15:25sell2354100.001.20741.20911.2064
47082005.09.30 15:25t/p2354100.001.20641.20911.206410000.004278270.00
47092005.09.30 15:25sell2355100.001.20591.20761.2049
47102005.09.30 15:25s/l2355100.001.20761.20761.2049-17000.004261270.00
47112005.09.30 15:25sell2356100.001.20741.20911.2064
47122005.09.30 15:25t/p2356100.001.20641.20911.206410000.004271270.00
47132005.09.30 15:25sell2357100.001.20591.20761.2049
47142005.09.30 15:25s/l2357100.001.20761.20761.2049-17000.004254270.00
47152005.09.30 15:25sell2358100.001.20741.20911.2064
47162005.09.30 15:25t/p2358100.001.20641.20911.206410000.004264270.00
47172005.09.30 15:25sell2359100.001.20591.20761.2049
47182005.09.30 15:26s/l2359100.001.20761.20761.2049-17000.004247270.00
47192005.09.30 15:26sell2360100.001.20741.20911.2064
47202005.09.30 15:38s/l2360100.001.20911.20911.2064-17000.004230270.00
47212005.09.30 15:48buy2361100.001.20571.20401.2067
47222005.09.30 15:48t/p2361100.001.20671.20401.206710000.004240270.00
47232005.09.30 15:59buy2362100.001.20641.20471.2074
47242005.09.30 16:16s/l2362100.001.20471.20471.2074-17000.004223270.00
47252005.09.30 16:16sell2363100.001.20591.20761.2049
47262005.09.30 16:16t/p2363100.001.20491.20761.204910000.004233270.00
47272005.09.30 16:16sell2364100.001.20591.20761.2049
47282005.09.30 16:16t/p2364100.001.20491.20761.204910000.004243270.00
47292005.09.30 16:16sell2365100.001.20591.20761.2049
47302005.09.30 16:16t/p2365100.001.20491.20761.204910000.004253270.00
47312005.09.30 16:16sell2366100.001.20591.20761.2049
47322005.09.30 16:16t/p2366100.001.20491.20761.204910000.004263270.00
47332005.09.30 16:16sell2367100.001.20591.20761.2049
47342005.09.30 16:17t/p2367100.001.20491.20761.204910000.004273270.00
47352005.09.30 16:17sell2368100.001.20591.20761.2049
47362005.09.30 16:17t/p2368100.001.20491.20761.204910000.004283270.00
47372005.09.30 16:18sell2369100.001.20591.20761.2049
47382005.09.30 16:27t/p2369100.001.20491.20761.204910000.004293270.00
47392005.09.30 16:27sell2370100.001.20601.20771.2050
47402005.09.30 16:27t/p2370100.001.20501.20771.205010000.004303270.00
47412005.09.30 16:27sell2371100.001.20601.20771.2050
47422005.09.30 16:27t/p2371100.001.20501.20771.205010000.004313270.00
47432005.09.30 16:27sell2372100.001.20601.20771.2050
47442005.09.30 16:28t/p2372100.001.20501.20771.205010000.004323270.00
47452005.09.30 16:28sell2373100.001.20601.20771.2050
47462005.09.30 16:28t/p2373100.001.20501.20771.205010000.004333270.00
47472005.09.30 16:28sell2374100.001.20601.20771.2050
47482005.09.30 16:28t/p2374100.001.20501.20771.205010000.004343270.00
47492005.09.30 16:28sell2375100.001.20601.20771.2050
47502005.09.30 16:29t/p2375100.001.20501.20771.205010000.004353270.00
47512005.09.30 16:33sell2376100.001.20461.20631.2036
47522005.09.30 16:44t/p2376100.001.20361.20631.203610000.004363270.00
47532005.10.03 00:01sell2377100.001.20241.20411.2014
47542005.10.03 00:01t/p2377100.001.20141.20411.201410000.004373270.00
47552005.10.03 00:01sell2378100.001.20241.20411.2014
47562005.10.03 00:01t/p2378100.001.20141.20411.201410000.004383270.00
47572005.10.03 00:01sell2379100.001.20241.20411.2014
47582005.10.03 00:01t/p2379100.001.20141.20411.201410000.004393270.00
47592005.10.03 00:01sell2380100.001.20241.20411.2014
47602005.10.03 00:01t/p2380100.001.20141.20411.201410000.004403270.00
47612005.10.03 00:02sell2381100.001.20241.20411.2014
47622005.10.03 00:02t/p2381100.001.20141.20411.201410000.004413270.00
47632005.10.03 00:02sell2382100.001.20241.20411.2014
47642005.10.03 00:02t/p2382100.001.20141.20411.201410000.004423270.00
47652005.10.03 00:05sell2383100.001.20231.20401.2013
47662005.10.03 00:14t/p2383100.001.20131.20401.201310000.004433270.00
47672005.10.03 00:33sell2384100.001.20041.20211.1994
47682005.10.03 00:35t/p2384100.001.19941.20211.199410000.004443270.00
47692005.10.03 00:35sell2385100.001.20041.20211.1994
47702005.10.03 00:35t/p2385100.001.19941.20211.199410000.004453270.00
47712005.10.03 00:35sell2386100.001.20041.20211.1994
47722005.10.03 00:35t/p2386100.001.19941.20211.199410000.004463270.00
47732005.10.03 00:35sell2387100.001.20041.20211.1994
47742005.10.03 00:35t/p2387100.001.19941.20211.199410000.004473270.00
47752005.10.03 00:35sell2388100.001.20041.20211.1994
47762005.10.03 00:35t/p2388100.001.19941.20211.199410000.004483270.00
47772005.10.03 00:35sell2389100.001.20041.20211.1994
47782005.10.03 00:35t/p2389100.001.19941.20211.199410000.004493270.00
47792005.10.03 00:35sell2390100.001.20041.20211.1994
47802005.10.03 00:35t/p2390100.001.19941.20211.199410000.004503270.00
47812005.10.03 02:36buy2391100.001.19321.19151.1942
47822005.10.03 02:44t/p2391100.001.19421.19151.194210000.004513270.00
47832005.10.03 03:12sell2392100.001.19431.19601.1933
47842005.10.03 05:17s/l2392100.001.19601.19601.1933-17000.004496270.00
47852005.10.03 07:03sell2393100.001.19671.19841.1957
47862005.10.03 07:03t/p2393100.001.19571.19841.195710000.004506270.00
47872005.10.03 07:04sell2394100.001.19671.19841.1957
47882005.10.03 07:04t/p2394100.001.19571.19841.195710000.004516270.00
47892005.10.03 07:04sell2395100.001.19671.19841.1957
47902005.10.03 07:04t/p2395100.001.19571.19841.195710000.004526270.00
47912005.10.03 07:04sell2396100.001.19671.19841.1957
47922005.10.03 07:04t/p2396100.001.19571.19841.195710000.004536270.00
47932005.10.03 07:04sell2397100.001.19671.19841.1957
47942005.10.03 07:04t/p2397100.001.19571.19841.195710000.004546270.00
47952005.10.03 07:05sell2398100.001.19671.19841.1957
47962005.10.03 07:12t/p2398100.001.19571.19841.195710000.004556270.00
47972005.10.03 07:12sell2399100.001.19691.19861.1959
47982005.10.03 07:12t/p2399100.001.19591.19861.195910000.004566270.00
47992005.10.03 07:12sell2400100.001.19691.19861.1959
48002005.10.03 07:12t/p2400100.001.19591.19861.195910000.004576270.00
48012005.10.03 07:13sell2401100.001.19691.19861.1959
48022005.10.03 07:13t/p2401100.001.19591.19861.195910000.004586270.00
48032005.10.03 07:13sell2402100.001.19691.19861.1959
48042005.10.03 07:13t/p2402100.001.19591.19861.195910000.004596270.00
48052005.10.03 07:13sell2403100.001.19691.19861.1959
48062005.10.03 07:13t/p2403100.001.19591.19861.195910000.004606270.00
48072005.10.03 07:31sell2404100.001.19601.19771.1950
48082005.10.03 08:25t/p2404100.001.19501.19771.195010000.004616270.00
48092005.10.03 13:14sell2405100.001.19341.19511.1924
48102005.10.03 14:00t/p2405100.001.19241.19511.192410000.004626270.00
48112005.10.03 14:41sell2406100.001.19131.19301.1903
48122005.10.04 00:25s/l2406100.001.19301.19301.1903-17000.004609270.00
48132005.10.04 01:06sell2407100.001.19181.19351.1908
48142005.10.04 03:00s/l2407100.001.19351.19351.1908-17000.004592270.00
48152005.10.04 07:38buy2408100.001.19181.19011.1928
48162005.10.04 08:14t/p2408100.001.19281.19011.192810000.004602270.00
48172005.10.04 08:44sell2409100.001.19251.19421.1915
48182005.10.04 09:37s/l2409100.001.19421.19421.1915-17000.004585270.00
48192005.10.04 12:29buy2410100.001.19331.19161.1943
48202005.10.04 13:33t/p2410100.001.19431.19161.194310000.004595270.00
48212005.10.04 13:46buy2411100.001.19361.19191.1946
48222005.10.04 15:31s/l2411100.001.19191.19191.1946-17000.004578270.00
48232005.10.04 17:44sell2412100.001.19281.19451.1918
48242005.10.05 01:56s/l2412100.001.19451.19451.1918-17000.004561270.00
48252005.10.05 05:12sell2413100.001.19581.19751.1948
48262005.10.05 05:15t/p2413100.001.19481.19751.194810000.004571270.00
48272005.10.05 06:18sell2414100.001.19461.19631.1936
48282005.10.05 07:30s/l2414100.001.19631.19631.1936-17000.004554270.00
48292005.10.05 07:36buy2415100.001.19481.19311.1958
48302005.10.05 07:41t/p2415100.001.19581.19311.195810000.004564270.00
48312005.10.05 08:11sell2416100.001.19661.19831.1956
48322005.10.05 08:31t/p2416100.001.19561.19831.195610000.004574270.00
48332005.10.05 08:52sell2417100.001.19611.19781.1951
48342005.10.05 12:05t/p2417100.001.19511.19781.195110000.004584270.00
48352005.10.05 13:26buy2418100.001.19331.19161.1943
48362005.10.05 14:00t/p2418100.001.19431.19161.194310000.004594270.00
48372005.10.05 14:41buy2419100.001.19631.19461.1973
48382005.10.05 14:41t/p2419100.001.19731.19461.197310000.004604270.00
48392005.10.05 14:42buy2420100.001.19631.19461.1973
48402005.10.05 14:42t/p2420100.001.19731.19461.197310000.004614270.00
48412005.10.05 14:42buy2421100.001.19641.19471.1974
48422005.10.05 14:43t/p2421100.001.19741.19471.197410000.004624270.00
48432005.10.05 14:43buy2422100.001.19641.19471.1974
48442005.10.05 14:43t/p2422100.001.19741.19471.197410000.004634270.00
48452005.10.05 14:44buy2423100.001.19581.19411.1968
48462005.10.05 15:33t/p2423100.001.19681.19411.196810000.004644270.00
48472005.10.05 16:40sell2424100.001.19641.19811.1954
48482005.10.05 18:37t/p2424100.001.19541.19811.195410000.004654270.00
48492005.10.05 22:11sell2425100.001.20131.20301.2003
48502005.10.05 22:13t/p2425100.001.20031.20301.200310000.004664270.00
48512005.10.05 23:15sell2426100.001.20131.20301.2003
48522005.10.06 00:02s/l2426100.001.20301.20301.2003-17000.004647270.00
48532005.10.06 00:31sell2427100.001.20431.20601.2033
48542005.10.06 00:56s/l2427100.001.20601.20601.2033-17000.004630270.00
48552005.10.06 01:10sell2428100.001.20551.20721.2045
48562005.10.06 01:15t/p2428100.001.20451.20721.204510000.004640270.00
48572005.10.06 09:53buy2429100.001.20581.20411.2068
48582005.10.06 10:17s/l2429100.001.20411.20411.2068-17000.004623270.00
48592005.10.06 11:46sell2430100.001.20621.20791.2052
48602005.10.06 12:18t/p2430100.001.20521.20791.205210000.004633270.00
48612005.10.06 12:23sell2431100.001.20651.20821.2055
48622005.10.06 12:56s/l2431100.001.20821.20821.2055-17000.004616270.00
48632005.10.06 12:56sell2432100.001.20801.20971.2070
48642005.10.06 13:07s/l2432100.001.20971.20971.2070-17000.004599270.00
48652005.10.06 13:54sell2433100.001.21191.21361.2109
48662005.10.06 13:56s/l2433100.001.21361.21361.2109-17000.004582270.00
48672005.10.06 14:09sell2434100.001.21371.21541.2127
48682005.10.06 14:20t/p2434100.001.21271.21541.212710000.004592270.00
48692005.10.06 14:23sell2435100.001.21341.21511.2124
48702005.10.06 15:15t/p2435100.001.21241.21511.212410000.004602270.00
48712005.10.06 16:16sell2436100.001.21351.21521.2125
48722005.10.06 16:30s/l2436100.001.21521.21521.2125-17000.004585270.00
48732005.10.06 18:46buy2437100.001.21891.21721.2199
48742005.10.06 18:53t/p2437100.001.21991.21721.219910000.004595270.00
48752005.10.06 18:57buy2438100.001.21891.21721.2199
48762005.10.06 22:17s/l2438100.001.21721.21721.2199-17000.004578270.00
48772005.10.07 10:27sell2439100.001.21541.21711.2144
48782005.10.07 12:17t/p2439100.001.21441.21711.214410000.004588270.00
48792005.10.07 13:10buy2440100.001.21101.20931.2120
48802005.10.07 13:26s/l2440100.001.20931.20931.2120-17000.004571270.00
48812005.10.07 13:27sell2441100.001.21111.21281.2101
48822005.10.07 13:28t/p2441100.001.21011.21281.210110000.004581270.00
48832005.10.07 13:28sell2442100.001.21111.21281.2101
48842005.10.07 13:41t/p2442100.001.21011.21281.210110000.004591270.00
48852005.10.07 13:45sell2443100.001.21121.21291.2102
48862005.10.07 14:01s/l2443100.001.21291.21291.2102-17000.004574270.00
48872005.10.07 15:16buy2444100.001.21141.20971.2124
48882005.10.07 16:01s/l2444100.001.20971.20971.2124-17000.004557270.00
48892005.10.07 16:04sell2445100.001.21151.21321.2105
48902005.10.07 18:37s/l2445100.001.21321.21321.2105-17000.004540270.00
48912005.10.10 06:25sell2446100.001.21291.21461.2119
48922005.10.10 07:10s/l2446100.001.21461.21461.2119-17000.004523270.00
48932005.10.10 07:42sell2447100.001.21471.21641.2137
48942005.10.10 09:00t/p2447100.001.21371.21641.213710000.004533270.00
48952005.10.10 13:15sell2448100.001.20731.20901.2063
48962005.10.10 14:03t/p2448100.001.20631.20901.206310000.004543270.00
48972005.10.10 23:45sell2449100.001.20551.20721.2045
48982005.10.11 00:47t/p2449100.001.20451.20721.204510000.004553270.00
48992005.10.11 01:15sell2450100.001.20341.20511.2024
49002005.10.11 06:06t/p2450100.001.20241.20511.202410000.004563270.00
49012005.10.11 07:56sell2451100.001.20251.20421.2015
49022005.10.11 08:00s/l2451100.001.20421.20421.2015-17000.004546270.00
49032005.10.11 10:15sell2452100.001.20351.20521.2025
49042005.10.11 10:15t/p2452100.001.20251.20521.202510000.004556270.00
49052005.10.11 10:15sell2453100.001.20351.20521.2025
49062005.10.11 10:16t/p2453100.001.20251.20521.202510000.004566270.00
49072005.10.11 10:16sell2454100.001.20351.20521.2025
49082005.10.11 10:30t/p2454100.001.20251.20521.202510000.004576270.00
49092005.10.11 10:47sell2455100.001.20281.20451.2018
49102005.10.11 12:19t/p2455100.001.20181.20451.201810000.004586270.00
49112005.10.11 13:26sell2456100.001.20181.20351.2008
49122005.10.11 13:54t/p2456100.001.20081.20351.200810000.004596270.00
49132005.10.11 14:16sell2457100.001.20031.20201.1993
49142005.10.11 14:41t/p2457100.001.19931.20201.199310000.004606270.00
49152005.10.11 17:45sell2458100.001.20021.20191.1992
49162005.10.11 18:06t/p2458100.001.19921.20191.199210000.004616270.00
49172005.10.11 18:16sell2459100.001.19971.20141.1987
49182005.10.11 18:21t/p2459100.001.19871.20141.198710000.004626270.00
49192005.10.11 18:31sell2460100.001.19941.20111.1984
49202005.10.11 18:33t/p2460100.001.19841.20111.198410000.004636270.00
49212005.10.12 00:59sell2461100.001.19641.19811.1954
49222005.10.12 02:00s/l2461100.001.19811.19811.1954-17000.004619270.00
49232005.10.12 07:45sell2462100.001.19681.19851.1958
49242005.10.12 08:00s/l2462100.001.19851.19851.1958-17000.004602270.00
49252005.10.12 09:56sell2463100.001.19961.20131.1986
49262005.10.12 11:07s/l2463100.001.20131.20131.1986-17000.004585270.00
49272005.10.12 11:42sell2464100.001.20231.20401.2013
49282005.10.12 11:45t/p2464100.001.20131.20401.201310000.004595270.00
49292005.10.12 12:50sell2465100.001.20091.20261.1999
49302005.10.12 13:03s/l2465100.001.20261.20261.1999-17000.004578270.00
49312005.10.12 13:45buy2466100.001.20311.20141.2041
49322005.10.12 14:34s/l2466100.001.20141.20141.2041-17000.004561270.00
49332005.10.12 15:16sell2467100.001.20341.20511.2024
49342005.10.12 16:23s/l2467100.001.20511.20511.2024-17000.004544270.00
49352005.10.12 16:24buy2468100.001.20371.20201.2047
49362005.10.12 16:24t/p2468100.001.20471.20201.204710000.004554270.00
49372005.10.12 20:24sell2469100.001.20271.20441.2017
49382005.10.13 00:37t/p2469100.001.20171.20441.201710000.004564270.00
49392005.10.13 01:06sell2470100.001.20141.20311.2004
49402005.10.13 01:10t/p2470100.001.20041.20311.200410000.004574270.00
49412005.10.13 01:47sell2471100.001.19881.20051.1978
49422005.10.13 02:50t/p2471100.001.19781.20051.197810000.004584270.00
49432005.10.13 06:56sell2472100.001.19991.20161.1989
49442005.10.13 07:20t/p2472100.001.19891.20161.198910000.004594270.00
49452005.10.13 07:51sell2473100.001.19891.20061.1979
49462005.10.13 08:26t/p2473100.001.19791.20061.197910000.004604270.00
49472005.10.13 14:41buy2474100.001.19171.19001.1927
49482005.10.13 14:42t/p2474100.001.19271.19001.192710000.004614270.00
49492005.10.13 14:43buy2475100.001.19171.19001.1927
49502005.10.13 14:43t/p2475100.001.19271.19001.192710000.004624270.00
49512005.10.13 16:10sell2476100.001.19381.19551.1928
49522005.10.13 16:23s/l2476100.001.19551.19551.1928-17000.004607270.00
49532005.10.13 16:23buy2477100.001.19331.19161.1943
49542005.10.13 16:24t/p2477100.001.19431.19161.194310000.004617270.00
49552005.10.13 16:24buy2478100.001.19331.19161.1943
49562005.10.13 16:27t/p2478100.001.19431.19161.194310000.004627270.00
49572005.10.13 16:27buy2479100.001.19331.19161.1943
49582005.10.13 16:27t/p2479100.001.19431.19161.194310000.004637270.00
49592005.10.13 17:25sell2480100.001.19861.20031.1976
49602005.10.13 17:38s/l2480100.001.20031.20031.1976-17000.004620270.00
49612005.10.13 19:20sell2481100.001.20231.20401.2013
49622005.10.13 19:40s/l2481100.001.20401.20401.2013-17000.004603270.00
49632005.10.13 19:42buy2482100.001.20301.20131.2040
49642005.10.13 23:12s/l2482100.001.20131.20131.2040-17000.004586270.00
49652005.10.14 01:15buy2483100.001.20031.19861.2013
49662005.10.14 01:15t/p2483100.001.20131.19861.201310000.004596270.00
49672005.10.14 01:25buy2484100.001.20021.19851.2012
49682005.10.14 01:27t/p2484100.001.20121.19851.201210000.004606270.00
49692005.10.14 03:59sell2485100.001.20361.20531.2026
49702005.10.14 05:45t/p2485100.001.20261.20531.202610000.004616270.00
49712005.10.14 07:29sell2486100.001.20221.20391.2012
49722005.10.14 09:10t/p2486100.001.20121.20391.201210000.004626270.00
49732005.10.14 09:47sell2487100.001.20061.20231.1996
49742005.10.14 10:50t/p2487100.001.19961.20231.199610000.004636270.00
49752005.10.14 12:35buy2488100.001.19911.19741.2001
49762005.10.14 12:35t/p2488100.001.20011.19741.200110000.004646270.00
49772005.10.14 12:35buy2489100.001.19911.19741.2001
49782005.10.14 12:35t/p2489100.001.20011.19741.200110000.004656270.00
49792005.10.14 12:35buy2490100.001.19911.19741.2001
49802005.10.14 12:42t/p2490100.001.20011.19741.200110000.004666270.00
49812005.10.14 13:11sell2491100.001.20291.20461.2019
49822005.10.14 13:15t/p2491100.001.20191.20461.201910000.004676270.00
49832005.10.14 13:25sell2492100.001.20291.20461.2019
49842005.10.14 13:25t/p2492100.001.20191.20461.201910000.004686270.00
49852005.10.14 13:25sell2493100.001.20291.20461.2019
49862005.10.14 13:25t/p2493100.001.20191.20461.201910000.004696270.00
49872005.10.14 13:26sell2494100.001.20291.20461.2019
49882005.10.14 13:27t/p2494100.001.20191.20461.201910000.004706270.00
49892005.10.14 13:38sell2495100.001.20151.20321.2005
49902005.10.14 13:45t/p2495100.001.20051.20321.200510000.004716270.00
49912005.10.14 13:52sell2496100.001.20231.20401.2013
49922005.10.14 13:52t/p2496100.001.20131.20401.201310000.004726270.00
49932005.10.14 13:53sell2497100.001.20231.20401.2013
49942005.10.14 13:53t/p2497100.001.20131.20401.201310000.004736270.00
49952005.10.14 13:53sell2498100.001.20231.20401.2013
49962005.10.14 13:57t/p2498100.001.20131.20401.201310000.004746270.00
49972005.10.14 13:58sell2499100.001.20121.20291.2002
49982005.10.14 14:20s/l2499100.001.20291.20291.2002-17000.004729270.00
49992005.10.14 15:01sell2500100.001.20731.20901.2063
50002005.10.14 15:15s/l2500100.001.20901.20901.2063-17000.004712270.00
50012005.10.14 15:39sell2501100.001.20871.21041.2077
50022005.10.14 15:46t/p2501100.001.20771.21041.207710000.004722270.00
50032005.10.14 16:33sell2502100.001.20881.21051.2078
50042005.10.14 17:15t/p2502100.001.20781.21051.207810000.004732270.00
50052005.10.14 18:12sell2503100.001.20971.21141.2087
50062005.10.14 19:06t/p2503100.001.20871.21141.208710000.004742270.00
50072005.10.14 19:06sell2504100.001.20941.21111.2084
50082005.10.14 19:19t/p2504100.001.20841.21111.208410000.004752270.00
50092005.10.17 00:36sell2505100.001.21101.21271.2100
50102005.10.17 00:37t/p2505100.001.21001.21271.210010000.004762270.00
50112005.10.17 00:41sell2506100.001.21141.21311.2104
50122005.10.17 01:17t/p2506100.001.21041.21311.210410000.004772270.00
50132005.10.17 06:45sell2507100.001.20911.21081.2081
50142005.10.17 07:21t/p2507100.001.20811.21081.208110000.004782270.00
50152005.10.17 10:18sell2508100.001.20341.20511.2024
50162005.10.17 12:16t/p2508100.001.20241.20511.202410000.004792270.00
50172005.10.17 16:37sell2509100.001.20531.20701.2043
50182005.10.17 17:45t/p2509100.001.20431.20701.204310000.004802270.00
50192005.10.17 18:08sell2510100.001.20361.20531.2026
50202005.10.17 20:09t/p2510100.001.20261.20531.202610000.004812270.00
50212005.10.18 01:59sell2511100.001.20041.20211.1994
50222005.10.18 04:18t/p2511100.001.19941.20211.199410000.004822270.00
50232005.10.18 04:49sell2512100.001.19931.20101.1983
50242005.10.18 06:47t/p2512100.001.19831.20101.198310000.004832270.00
50252005.10.18 07:37sell2513100.001.19941.20111.1984
50262005.10.18 07:48t/p2513100.001.19841.20111.198410000.004842270.00
50272005.10.18 12:43sell2514100.001.19411.19581.1931
50282005.10.18 13:00t/p2514100.001.19311.19581.193110000.004852270.00
50292005.10.18 13:45sell2515100.001.19451.19621.1935
50302005.10.18 14:23t/p2515100.001.19351.19621.193510000.004862270.00
50312005.10.18 14:48sell2516100.001.19331.19501.1923
50322005.10.18 15:21s/l2516100.001.19501.19501.1923-17000.004845270.00
50332005.10.18 16:23sell2517100.001.19441.19611.1934
50342005.10.18 17:17s/l2517100.001.19611.19611.1934-17000.004828270.00
50352005.10.18 18:54sell2518100.001.19561.19731.1946
50362005.10.18 23:00t/p2518100.001.19461.19731.194610000.004838270.00
50372005.10.18 23:05sell2519100.001.19521.19691.1942
50382005.10.18 23:27t/p2519100.001.19421.19691.194210000.004848270.00
50392005.10.19 05:20sell2520100.001.19341.19511.1924
50402005.10.19 06:00s/l2520100.001.19511.19511.1924-17000.004831270.00
50412005.10.19 07:11sell2521100.001.18881.19051.1878
50422005.10.19 07:12t/p2521100.001.18781.19051.187810000.004841270.00
50432005.10.19 07:12sell2522100.001.18881.19051.1878
50442005.10.19 07:12t/p2522100.001.18781.19051.187810000.004851270.00
50452005.10.19 07:13sell2523100.001.18881.19051.1878
50462005.10.19 07:13t/p2523100.001.18781.19051.187810000.004861270.00
50472005.10.19 07:24sell2524100.001.18911.19081.1881
50482005.10.19 08:02s/l2524100.001.19081.19081.1881-17000.004844270.00
50492005.10.19 08:20buy2525100.001.18951.18781.1905
50502005.10.19 08:45t/p2525100.001.19051.18781.190510000.004854270.00
50512005.10.19 09:34sell2526100.001.19511.19681.1941
50522005.10.19 10:23s/l2526100.001.19681.19681.1941-17000.004837270.00
50532005.10.19 10:50sell2527100.001.19701.19871.1960
50542005.10.19 11:30t/p2527100.001.19601.19871.196010000.004847270.00
50552005.10.19 12:36sell2528100.001.19471.19641.1937
50562005.10.19 13:11t/p2528100.001.19371.19641.193710000.004857270.00
50572005.10.19 14:15sell2529100.001.19651.19821.1955
50582005.10.19 14:53s/l2529100.001.19821.19821.1955-17000.004840270.00
50592005.10.19 17:04sell2530100.001.19751.19921.1965
50602005.10.19 19:00s/l2530100.001.19921.19921.1965-17000.004823270.00
50612005.10.20 00:48buy2531100.001.19731.19561.1983
50622005.10.20 03:56s/l2531100.001.19561.19561.1983-17000.004806270.00
50632005.10.20 06:25sell2532100.001.19731.19901.1963
50642005.10.20 06:47s/l2532100.001.19901.19901.1963-17000.004789270.00
50652005.10.20 07:01sell2533100.001.19931.20101.1983
50662005.10.20 07:17t/p2533100.001.19831.20101.198310000.004799270.00
50672005.10.20 07:26sell2534100.001.19911.20081.1981
50682005.10.20 07:27t/p2534100.001.19811.20081.198110000.004809270.00
50692005.10.20 07:27sell2535100.001.19911.20081.1981
50702005.10.20 07:28t/p2535100.001.19811.20081.198110000.004819270.00
50712005.10.20 08:21sell2536100.001.19671.19841.1957
50722005.10.20 08:35s/l2536100.001.19841.19841.1957-17000.004802270.00
50732005.10.20 10:52sell2537100.001.19691.19861.1959
50742005.10.20 11:31t/p2537100.001.19591.19861.195910000.004812270.00
50752005.10.20 12:45sell2538100.001.19631.19801.1953
50762005.10.20 13:57s/l2538100.001.19801.19801.1953-17000.004795270.00
50772005.10.20 13:57sell2539100.001.19761.19931.1966
50782005.10.20 14:40s/l2539100.001.19931.19931.1966-17000.004778270.00
50792005.10.20 15:25sell2540100.001.19831.20001.1973
50802005.10.20 16:51t/p2540100.001.19731.20001.197310000.004788270.00
50812005.10.20 19:15sell2541100.001.19951.20121.1985
50822005.10.20 19:22s/l2541100.001.20121.20121.1985-17000.004771270.00
50832005.10.20 19:34sell2542100.001.20171.20341.2007
50842005.10.20 23:30s/l2542100.001.20341.20341.2007-17000.004754270.00
50852005.10.21 00:40sell2543100.001.20611.20781.2051
50862005.10.21 01:15t/p2543100.001.20511.20781.205110000.004764270.00
50872005.10.21 01:15sell2544100.001.20601.20771.2050
50882005.10.21 01:15t/p2544100.001.20501.20771.205010000.004774270.00
50892005.10.21 01:15sell2545100.001.20601.20771.2050
50902005.10.21 01:15t/p2545100.001.20501.20771.205010000.004784270.00
50912005.10.21 01:15sell2546100.001.20601.20771.2050
50922005.10.21 01:15t/p2546100.001.20501.20771.205010000.004794270.00
50932005.10.21 01:15sell2547100.001.20601.20771.2050
50942005.10.21 01:15t/p2547100.001.20501.20771.205010000.004804270.00
50952005.10.21 01:18sell2548100.001.20601.20771.2050
50962005.10.21 01:22s/l2548100.001.20771.20771.2050-17000.004787270.00
50972005.10.21 01:22sell2549100.001.20741.20911.2064
50982005.10.21 01:27t/p2549100.001.20641.20911.206410000.004797270.00
50992005.10.21 01:29buy2550100.001.20511.20341.2061
51002005.10.21 02:15s/l2550100.001.20341.20341.2061-17000.004780270.00
51012005.10.21 03:45sell2551100.001.20471.20641.2037
51022005.10.21 05:34t/p2551100.001.20371.20641.203710000.004790270.00
51032005.10.21 06:53buy2552100.001.20421.20251.2052
51042005.10.21 07:50t/p2552100.001.20521.20251.205210000.004800270.00
51052005.10.21 08:04sell2553100.001.20591.20761.2049
51062005.10.21 08:15t/p2553100.001.20491.20761.204910000.004810270.00
51072005.10.21 09:35sell2554100.001.20421.20591.2032
51082005.10.21 09:45t/p2554100.001.20321.20591.203210000.004820270.00
51092005.10.21 13:25sell2555100.001.20341.20511.2024
51102005.10.21 14:30t/p2555100.001.20241.20511.202410000.004830270.00
51112005.10.21 14:36sell2556100.001.20291.20461.2019
51122005.10.21 14:45t/p2556100.001.20191.20461.201910000.004840270.00
51132005.10.21 15:41buy2557100.001.19651.19481.1975
51142005.10.21 16:24s/l2557100.001.19481.19481.1975-17000.004823270.00
51152005.10.21 16:24buy2558100.001.19491.19321.1959
51162005.10.21 16:30t/p2558100.001.19591.19321.195910000.004833270.00
51172005.10.21 18:26buy2559100.001.19371.19201.1947
51182005.10.21 18:47t/p2559100.001.19471.19201.194710000.004843270.00
51192005.10.21 19:05buy2560100.001.19491.19321.1959
51202005.10.21 19:15t/p2560100.001.19591.19321.195910000.004853270.00
51212005.10.24 02:06sell2561100.001.19381.19551.1928
51222005.10.24 03:05t/p2561100.001.19281.19551.192810000.004863270.00
51232005.10.24 06:41sell2562100.001.19531.19701.1943
51242005.10.24 06:53t/p2562100.001.19431.19701.194310000.004873270.00
51252005.10.24 06:55sell2563100.001.19521.19691.1942
51262005.10.24 07:34t/p2563100.001.19421.19691.194210000.004883270.00
51272005.10.24 12:10sell2564100.001.19481.19651.1938
51282005.10.24 13:05s/l2564100.001.19651.19651.1938-17000.004866270.00
51292005.10.24 14:07sell2565100.001.19691.19861.1959
51302005.10.24 14:22s/l2565100.001.19861.19861.1959-17000.004849270.00
51312005.10.24 17:05sell2566100.001.19941.20111.1984
51322005.10.24 17:05t/p2566100.001.19841.20111.198410000.004859270.00
51332005.10.24 17:06sell2567100.001.19931.20101.1983
51342005.10.24 17:06t/p2567100.001.19831.20101.198310000.004869270.00
51352005.10.24 17:07sell2568100.001.19931.20101.1983
51362005.10.24 17:07t/p2568100.001.19831.20101.198310000.004879270.00
51372005.10.24 17:07sell2569100.001.19961.20131.1986
51382005.10.24 17:12t/p2569100.001.19861.20131.198610000.004889270.00
51392005.10.24 17:13sell2570100.001.19941.20111.1984
51402005.10.24 17:13t/p2570100.001.19841.20111.198410000.004899270.00
51412005.10.25 03:59sell2571100.001.19761.19931.1966
51422005.10.25 05:45t/p2571100.001.19661.19931.196610000.004909270.00
51432005.10.25 06:04sell2572100.001.19601.19771.1950
51442005.10.25 06:41t/p2572100.001.19501.19771.195010000.004919270.00
51452005.10.25 06:46sell2573100.001.19541.19711.1944
51462005.10.25 07:09t/p2573100.001.19441.19711.194410000.004929270.00
51472005.10.25 07:17sell2574100.001.19521.19691.1942
51482005.10.25 07:31s/l2574100.001.19691.19691.1942-17000.004912270.00
51492005.10.25 09:10sell2575100.001.20261.20431.2016
51502005.10.25 12:46s/l2575100.001.20431.20431.2016-17000.004895270.00
51512005.10.25 13:09buy2576100.001.20581.20411.2068
51522005.10.25 13:41t/p2576100.001.20681.20411.206810000.004905270.00
51532005.10.25 14:41sell2577100.001.21121.21291.2102
51542005.10.25 14:45t/p2577100.001.21021.21291.210210000.004915270.00
51552005.10.25 14:55sell2578100.001.21111.21281.2101
51562005.10.25 15:00t/p2578100.001.21011.21281.210110000.004925270.00
51572005.10.25 15:10sell2579100.001.21011.21181.2091
51582005.10.25 18:08s/l2579100.001.21181.21181.2091-17000.004908270.00
51592005.10.25 19:50sell2580100.001.21001.21171.2090
51602005.10.25 21:00s/l2580100.001.21171.21171.2090-17000.004891270.00
51612005.10.26 01:16sell2581100.001.20951.21121.2085
51622005.10.26 01:30s/l2581100.001.21121.21121.2085-17000.004874270.00
51632005.10.26 06:41sell2582100.001.21341.21511.2124
51642005.10.26 06:42t/p2582100.001.21241.21511.212410000.004884270.00
51652005.10.26 06:43sell2583100.001.21351.21521.2125
51662005.10.26 06:43t/p2583100.001.21251.21521.212510000.004894270.00
51672005.10.26 07:09sell2584100.001.21121.21291.2102
51682005.10.26 07:12t/p2584100.001.21021.21291.210210000.004904270.00
51692005.10.26 07:36sell2585100.001.20811.20981.2071
51702005.10.26 07:57t/p2585100.001.20711.20981.207110000.004914270.00
51712005.10.26 08:10buy2586100.001.20741.20571.2084
51722005.10.26 08:15t/p2586100.001.20841.20571.208410000.004924270.00
51732005.10.26 10:05buy2587100.001.20671.20501.2077
51742005.10.26 10:18t/p2587100.001.20771.20501.207710000.004934270.00
51752005.10.26 11:21buy2588100.001.20701.20531.2080
51762005.10.26 11:30t/p2588100.001.20801.20531.208010000.004944270.00
51772005.10.26 15:51sell2589100.001.20821.20991.2072
51782005.10.26 16:00t/p2589100.001.20721.20991.207210000.004954270.00
51792005.10.26 19:45sell2590100.001.20741.20911.2064
51802005.10.26 21:50t/p2590100.001.20641.20911.206410000.004964270.00
51812005.10.27 01:37sell2591100.001.20941.21111.2084
51822005.10.27 03:05s/l2591100.001.21111.21111.2084-17000.004947270.00
51832005.10.27 03:41sell2592100.001.21101.21271.2100
51842005.10.27 04:22s/l2592100.001.21271.21271.2100-17000.004930270.00
51852005.10.27 05:47buy2593100.001.20991.20821.2109
51862005.10.27 05:52t/p2593100.001.21091.20821.210910000.004940270.00
51872005.10.27 06:10sell2594100.001.21011.21181.2091
51882005.10.27 06:26t/p2594100.001.20911.21181.209110000.004950270.00
51892005.10.27 06:46sell2595100.001.20931.21101.2083
51902005.10.27 06:47s/l2595100.001.21101.21101.2083-17000.004933270.00
51912005.10.27 06:52buy2596100.001.20901.20731.2100
51922005.10.27 06:52t/p2596100.001.21001.20731.210010000.004943270.00
51932005.10.27 06:57buy2597100.001.20901.20731.2100
51942005.10.27 06:57t/p2597100.001.21001.20731.210010000.004953270.00
51952005.10.27 06:57buy2598100.001.20911.20741.2101
51962005.10.27 06:58t/p2598100.001.21011.20741.210110000.004963270.00
51972005.10.27 07:50buy2599100.001.21191.21021.2129
51982005.10.27 08:01t/p2599100.001.21291.21021.212910000.004973270.00
51992005.10.27 08:39sell2600100.001.21461.21631.2136
52002005.10.27 08:45t/p2600100.001.21361.21631.213610000.004983270.00
52012005.10.27 09:05sell2601100.001.21271.21441.2117
52022005.10.27 10:04s/l2601100.001.21441.21441.2117-17000.004966270.00
52032005.10.27 11:15sell2602100.001.21341.21511.2124
52042005.10.27 13:30s/l2602100.001.21511.21511.2124-17000.004949270.00
52052005.10.27 14:10sell2603100.001.21481.21651.2138
52062005.10.27 14:15t/p2603100.001.21381.21651.213810000.004959270.00
52072005.10.27 14:25sell2604100.001.21461.21631.2136
52082005.10.27 14:30t/p2604100.001.21361.21631.213610000.004969270.00
52092005.10.27 14:37sell2605100.001.21441.21611.2134
52102005.10.27 15:03t/p2605100.001.21341.21611.213410000.004979270.00
52112005.10.27 16:15sell2606100.001.21531.21701.2143
52122005.10.27 16:45t/p2606100.001.21431.21701.214310000.004989270.00
52132005.10.27 18:46sell2607100.001.21371.21541.2127
52142005.10.28 00:02s/l2607100.001.21541.21541.2127-17000.004972270.00
52152005.10.28 01:36sell2608100.001.21361.21531.2126
52162005.10.28 06:15s/l2608100.001.21531.21531.2126-17000.004955270.00
52172005.10.28 06:52buy2609100.001.21501.21331.2160
52182005.10.28 07:24t/p2609100.001.21601.21331.216010000.004965270.00
52192005.10.28 07:51sell2610100.001.21611.21781.2151
52202005.10.28 09:15t/p2610100.001.21511.21781.215110000.004975270.00
52212005.10.28 09:15sell2611100.001.21571.21741.2147
52222005.10.28 11:40t/p2611100.001.21471.21741.214710000.004985270.00
52232005.10.28 12:39buy2612100.001.21301.21131.2140
52242005.10.28 12:52s/l2612100.001.21131.21131.2140-17000.004968270.00
52252005.10.28 13:15sell2613100.001.21131.21301.2103
52262005.10.28 13:26t/p2613100.001.21031.21301.210310000.004978270.00
52272005.10.28 13:27sell2614100.001.21081.21251.2098
52282005.10.28 13:46s/l2614100.001.21251.21251.2098-17000.004961270.00
52292005.10.28 13:46buy2615100.001.21091.20921.2119
52302005.10.28 13:46t/p2615100.001.21191.20921.211910000.004971270.00
52312005.10.28 13:47buy2616100.001.21091.20921.2119
52322005.10.28 13:47t/p2616100.001.21191.20921.211910000.004981270.00
52332005.10.28 13:48buy2617100.001.21091.20921.2119
52342005.10.28 13:57t/p2617100.001.21191.20921.211910000.004991270.00
52352005.10.28 13:58buy2618100.001.21091.20921.2119
52362005.10.28 13:58t/p2618100.001.21191.20921.211910000.005001270.00
52372005.10.28 17:15sell2619100.001.20681.20851.2058
52382005.10.28 17:23t/p2619100.001.20581.20851.205810000.005011270.00
52392005.10.28 18:29sell2620100.001.20621.20791.2052
52402005.10.30 23:00t/p2620100.001.20521.20791.205210000.005021270.00
52412005.10.31 00:29sell2621100.001.20491.20661.2039
52422005.10.31 00:46s/l2621100.001.20661.20661.2039-17000.005004270.00
52432005.10.31 07:54sell2622100.001.20651.20821.2055
52442005.10.31 08:17s/l2622100.001.20821.20821.2055-17000.004987270.00
52452005.10.31 08:17sell2623100.001.20771.20941.2067
52462005.10.31 08:18t/p2623100.001.20671.20941.206710000.004997270.00
52472005.10.31 08:18sell2624100.001.20731.20901.2063
52482005.10.31 08:31s/l2624100.001.20901.20901.2063-17000.004980270.00
52492005.10.31 08:55buy2625100.001.20791.20621.2089
52502005.10.31 09:50s/l2625100.001.20621.20621.2089-17000.004963270.00
52512005.10.31 10:07sell2626100.001.20711.20881.2061
52522005.10.31 10:31t/p2626100.001.20611.20881.206110000.004973270.00
52532005.10.31 16:46sell2627100.001.19961.20131.1986
52542005.10.31 18:01t/p2627100.001.19861.20131.198610000.004983270.00
52552005.10.31 18:05sell2628100.001.19891.20061.1979
52562005.10.31 18:15t/p2628100.001.19791.20061.197910000.004993270.00
52572005.10.31 19:59sell2629100.001.19921.20091.1982
52582005.10.31 22:45t/p2629100.001.19821.20091.198210000.005003270.00
52592005.10.31 22:53sell2630100.001.19871.20041.1977
52602005.11.01 08:23s/l2630100.001.20041.20041.1977-17000.004986270.00
52612005.11.01 08:23sell2631100.001.20001.20171.1990
52622005.11.01 09:39s/l2631100.001.20171.20171.1990-17000.004969270.00
52632005.11.01 10:40sell2632100.001.20121.20291.2002
52642005.11.01 12:31s/l2632100.001.20291.20291.2002-17000.004952270.00
52652005.11.01 13:11sell2633100.001.20201.20371.2010
52662005.11.01 13:46t/p2633100.001.20101.20371.201010000.004962270.00
52672005.11.01 15:13sell2634100.001.19931.20101.1983
52682005.11.01 15:13t/p2634100.001.19831.20101.198310000.004972270.00
52692005.11.01 15:14sell2635100.001.19931.20101.1983
52702005.11.01 15:39t/p2635100.001.19831.20101.198310000.004982270.00
52712005.11.01 15:45sell2636100.001.19931.20101.1983
52722005.11.01 16:30s/l2636100.001.20101.20101.1983-17000.004965270.00
52732005.11.01 17:25sell2637100.001.20031.20201.1993
52742005.11.01 19:17t/p2637100.001.19931.20201.199310000.004975270.00
52752005.11.01 19:19sell2638100.001.20071.20241.1997
52762005.11.01 19:19t/p2638100.001.19971.20241.199710000.004985270.00
52772005.11.01 19:19sell2639100.001.20071.20241.1997
52782005.11.01 19:30t/p2639100.001.19971.20241.199710000.004995270.00
52792005.11.01 22:53sell2640100.001.20351.20521.2025
52802005.11.01 23:15t/p2640100.001.20251.20521.202510000.005005270.00
52812005.11.02 07:57buy2641100.001.20301.20131.2040
52822005.11.02 08:53s/l2641100.001.20131.20131.2040-17000.004988270.00
52832005.11.02 14:55sell2642100.001.20431.20601.2033
52842005.11.02 15:00t/p2642100.001.20331.20601.203310000.004998270.00
52852005.11.02 15:19sell2643100.001.20341.20511.2024
52862005.11.02 15:23s/l2643100.001.20511.20511.2024-17000.004981270.00
52872005.11.02 18:59sell2644100.001.20651.20821.2055
52882005.11.02 22:00s/l2644100.001.20821.20821.2055-17000.004964270.00
52892005.11.03 09:49sell2645100.001.20751.20921.2065
52902005.11.03 09:51t/p2645100.001.20651.20921.206510000.004974270.00
52912005.11.03 09:57sell2646100.001.20751.20921.2065
52922005.11.03 09:57t/p2646100.001.20651.20921.206510000.004984270.00
52932005.11.03 10:49sell2647100.001.20611.20781.2051
52942005.11.03 12:49t/p2647100.001.20511.20781.205110000.004994270.00
52952005.11.03 12:50sell2648100.001.20621.20791.2052
52962005.11.03 13:00t/p2648100.001.20521.20791.205210000.005004270.00
52972005.11.03 13:34sell2649100.001.20441.20611.2034
52982005.11.03 13:41t/p2649100.001.20341.20611.203410000.005014270.00
52992005.11.03 14:20sell2650100.001.20161.20331.2006
53002005.11.03 14:21t/p2650100.001.20061.20331.200610000.005024270.00
53012005.11.03 14:22sell2651100.001.20161.20331.2006
53022005.11.03 14:25t/p2651100.001.20061.20331.200610000.005034270.00
53032005.11.03 14:29sell2652100.001.20141.20311.2004
53042005.11.03 15:09t/p2652100.001.20041.20311.200410000.005044270.00
53052005.11.03 15:09buy2653100.001.20041.19871.2014
53062005.11.03 15:57s/l2653100.001.19871.19871.2014-17000.005027270.00
53072005.11.03 16:19sell2654100.001.20091.20261.1999
53082005.11.03 16:32t/p2654100.001.19991.20261.199910000.005037270.00
53092005.11.03 17:06sell2655100.001.19721.19891.1962
53102005.11.03 17:07t/p2655100.001.19621.19891.196210000.005047270.00
53112005.11.03 17:07sell2656100.001.19721.19891.1962
53122005.11.03 17:11t/p2656100.001.19621.19891.196210000.005057270.00
53132005.11.03 17:11sell2657100.001.19731.19901.1963
53142005.11.03 17:12t/p2657100.001.19631.19901.196310000.005067270.00
53152005.11.03 20:29sell2658100.001.19451.19621.1935
53162005.11.04 06:09t/p2658100.001.19351.19621.193510000.005077270.00
53172005.11.04 08:18sell2659100.001.19401.19571.1930
53182005.11.04 08:36s/l2659100.001.19571.19571.1930-17000.005060270.00
53192005.11.04 09:53sell2660100.001.19451.19621.1935
53202005.11.04 13:04t/p2660100.001.19351.19621.193510000.005070270.00
53212005.11.04 13:43buy2661100.001.19221.19051.1932
53222005.11.04 13:59t/p2661100.001.19321.19051.193210000.005080270.00
53232005.11.04 14:03buy2662100.001.19731.19561.1983
53242005.11.04 14:06s/l2662100.001.19561.19561.1983-17000.005063270.00
53252005.11.04 17:57buy2663100.001.18151.17981.1825
53262005.11.04 18:24t/p2663100.001.18251.17981.182510000.005073270.00
53272005.11.04 18:56buy2664100.001.18211.18041.1831
53282005.11.04 20:51t/p2664100.001.18311.18041.183110000.005083270.00
53292005.11.04 20:54buy2665100.001.18231.18061.1833
53302005.11.06 23:10s/l2665100.001.18061.18061.1833-17000.005066270.00
53312005.11.06 23:23buy2666100.001.18061.17891.1816
53322005.11.07 01:18t/p2666100.001.18161.17891.181610000.005076270.00
53332005.11.07 01:29sell2667100.001.18131.18301.1803
53342005.11.07 03:45s/l2667100.001.18301.18301.1803-17000.005059270.00
53352005.11.07 07:12buy2668100.001.18121.17951.1822
53362005.11.07 07:41s/l2668100.001.17951.17951.1822-17000.005042270.00
53372005.11.07 08:40buy2669100.001.18111.17941.1821
53382005.11.07 09:07t/p2669100.001.18211.17941.182110000.005052270.00
53392005.11.07 13:04buy2670100.001.18181.18011.1828
53402005.11.07 13:34s/l2670100.001.18011.18011.1828-17000.005035270.00
53412005.11.07 15:32buy2671100.001.17981.17811.1808
53422005.11.07 16:30t/p2671100.001.18081.17811.180810000.005045270.00
53432005.11.07 16:49buy2672100.001.17971.17801.1807
53442005.11.07 17:01t/p2672100.001.18071.17801.180710000.005055270.00
53452005.11.07 17:18buy2673100.001.17921.17751.1802
53462005.11.07 17:20t/p2673100.001.18021.17751.180210000.005065270.00
53472005.11.07 17:25buy2674100.001.17911.17741.1801
53482005.11.07 19:00t/p2674100.001.18011.17741.180110000.005075270.00
53492005.11.08 00:27sell2675100.001.17921.18091.1782
53502005.11.08 00:39t/p2675100.001.17821.18091.178210000.005085270.00
53512005.11.08 00:41sell2676100.001.17861.18031.1776
53522005.11.08 00:47t/p2676100.001.17761.18031.177610000.005095270.00
53532005.11.08 00:56sell2677100.001.17861.18031.1776
53542005.11.08 00:57t/p2677100.001.17761.18031.177610000.005105270.00
53552005.11.08 01:10sell2678100.001.17671.17841.1757
53562005.11.08 01:16t/p2678100.001.17571.17841.175710000.005115270.00
53572005.11.08 01:54sell2679100.001.17301.17471.1720
53582005.11.08 03:29t/p2679100.001.17201.17471.172010000.005125270.00
53592005.11.08 03:29sell2680100.001.17231.17401.1713
53602005.11.08 07:03s/l2680100.001.17401.17401.1713-17000.005108270.00
53612005.11.08 09:19buy2681100.001.17161.16991.1726
53622005.11.08 09:29t/p2681100.001.17261.16991.172610000.005118270.00
53632005.11.08 09:49buy2682100.001.17261.17091.1736
53642005.11.08 09:59t/p2682100.001.17361.17091.173610000.005128270.00
53652005.11.08 10:29sell2683100.001.17391.17561.1729
53662005.11.08 11:18t/p2683100.001.17291.17561.172910000.005138270.00
53672005.11.08 12:16buy2684100.001.17251.17081.1735
53682005.11.08 12:29t/p2684100.001.17351.17081.173510000.005148270.00
53692005.11.08 12:49buy2685100.001.17391.17221.1749
53702005.11.08 13:39t/p2685100.001.17491.17221.174910000.005158270.00
53712005.11.08 20:57sell2686100.001.17841.18011.1774
53722005.11.08 23:03t/p2686100.001.17741.18011.177410000.005168270.00
53732005.11.08 23:24sell2687100.001.17841.18011.1774
53742005.11.08 23:31t/p2687100.001.17741.18011.177410000.005178270.00
53752005.11.09 00:23sell2688100.001.17711.17881.1761
53762005.11.09 10:30t/p2688100.001.17611.17881.176110000.005188270.00
53772005.11.09 10:40sell2689100.001.17651.17821.1755
53782005.11.09 11:00t/p2689100.001.17551.17821.175510000.005198270.00
53792005.11.09 11:02sell2690100.001.17611.17781.1751
53802005.11.09 11:29t/p2690100.001.17511.17781.175110000.005208270.00
53812005.11.09 11:38sell2691100.001.17421.17591.1732
53822005.11.09 12:07s/l2691100.001.17591.17591.1732-17000.005191270.00
53832005.11.09 12:36sell2692100.001.17571.17741.1747
53842005.11.09 12:58t/p2692100.001.17471.17741.174710000.005201270.00
53852005.11.09 14:26buy2693100.001.17821.17651.1792
53862005.11.09 14:26s/l2693100.001.17651.17651.1792-17000.005184270.00
53872005.11.09 14:27sell2694100.001.17841.18011.1774
53882005.11.09 14:28t/p2694100.001.17741.18011.177410000.005194270.00
53892005.11.09 14:59sell2695100.001.17521.17691.1742
53902005.11.09 14:59t/p2695100.001.17421.17691.174210000.005204270.00
53912005.11.09 15:25buy2696100.001.17241.17071.1734
53922005.11.09 15:28t/p2696100.001.17341.17071.173410000.005214270.00
53932005.11.09 15:29buy2697100.001.17301.17131.1740
53942005.11.09 15:33t/p2697100.001.17401.17131.174010000.005224270.00
53952005.11.09 16:26sell2698100.001.17361.17531.1726
53962005.11.09 16:29t/p2698100.001.17261.17531.172610000.005234270.00
53972005.11.09 16:29sell2699100.001.17361.17531.1726
53982005.11.09 16:32s/l2699100.001.17531.17531.1726-17000.005217270.00
53992005.11.09 20:29sell2700100.001.17721.17891.1762
54002005.11.10 00:43t/p2700100.001.17621.17891.176210000.005227270.00
54012005.11.10 00:58sell2701100.001.17651.17821.1755
54022005.11.10 09:35s/l2701100.001.17821.17821.1755-17000.005210270.00
54032005.11.10 09:36buy2702100.001.17681.17511.1778
54042005.11.10 09:41t/p2702100.001.17781.17511.177810000.005220270.00
54052005.11.10 10:06buy2703100.001.17781.17611.1788
54062005.11.10 10:16t/p2703100.001.17881.17611.178810000.005230270.00
54072005.11.10 10:33sell2704100.001.17861.18031.1776
54082005.11.10 10:35t/p2704100.001.17761.18031.177610000.005240270.00
54092005.11.10 10:39sell2705100.001.17841.18011.1774
54102005.11.10 11:05t/p2705100.001.17741.18011.177410000.005250270.00
54112005.11.10 11:07sell2706100.001.17781.17951.1768
54122005.11.10 12:32t/p2706100.001.17681.17951.176810000.005260270.00
54132005.11.10 12:42sell2707100.001.17711.17881.1761
54142005.11.10 13:30t/p2707100.001.17611.17881.176110000.005270270.00
54152005.11.10 13:55sell2708100.001.17911.18081.1781
54162005.11.10 13:56t/p2708100.001.17811.18081.178110000.005280270.00
54172005.11.10 13:57buy2709100.001.17681.17511.1778
54182005.11.10 13:59s/l2709100.001.17511.17511.1778-17000.005263270.00
54192005.11.10 13:59buy2710100.001.17541.17371.1764
54202005.11.10 14:01s/l2710100.001.17371.17371.1764-17000.005246270.00
54212005.11.10 14:05sell2711100.001.17561.17731.1746
54222005.11.10 14:11s/l2711100.001.17731.17731.1746-17000.005229270.00
54232005.11.10 14:33sell2712100.001.17611.17781.1751
54242005.11.10 14:59t/p2712100.001.17511.17781.175110000.005239270.00
54252005.11.10 15:04sell2713100.001.17421.17591.1732
54262005.11.10 16:31t/p2713100.001.17321.17591.173210000.005249270.00
54272005.11.10 16:31sell2714100.001.17401.17571.1730
54282005.11.10 17:21s/l2714100.001.17571.17571.1730-17000.005232270.00
54292005.11.10 19:34sell2715100.001.17331.17501.1723
54302005.11.10 19:40t/p2715100.001.17231.17501.172310000.005242270.00
54312005.11.10 19:47sell2716100.001.17331.17501.1723
54322005.11.10 19:52t/p2716100.001.17231.17501.172310000.005252270.00
54332005.11.11 06:17buy2717100.001.16881.16711.1698
54342005.11.11 06:33t/p2717100.001.16981.16711.169810000.005262270.00
54352005.11.11 10:12buy2718100.001.16951.16781.1705
54362005.11.11 10:31t/p2718100.001.17051.16781.170510000.005272270.00
54372005.11.11 15:35buy2719100.001.17001.16831.1710
54382005.11.11 16:01t/p2719100.001.17101.16831.171010000.005282270.00
54392005.11.14 00:04sell2720100.001.17351.17521.1725
54402005.11.14 04:04s/l2720100.001.17521.17521.1725-17000.005265270.00
54412005.11.14 05:08sell2721100.001.17671.17841.1757
54422005.11.14 07:01t/p2721100.001.17571.17841.175710000.005275270.00
54432005.11.14 07:08sell2722100.001.17571.17741.1747
54442005.11.14 08:00t/p2722100.001.17471.17741.174710000.005285270.00
54452005.11.14 09:59sell2723100.001.17651.17821.1755
54462005.11.14 10:02t/p2723100.001.17551.17821.175510000.005295270.00
54472005.11.14 10:46sell2724100.001.17481.17651.1738
54482005.11.14 11:30t/p2724100.001.17381.17651.173810000.005305270.00
54492005.11.14 11:50sell2725100.001.17441.17611.1734
54502005.11.14 12:00t/p2725100.001.17341.17611.173410000.005315270.00
54512005.11.14 12:49sell2726100.001.17311.17481.1721
54522005.11.14 12:59t/p2726100.001.17211.17481.172110000.005325270.00
54532005.11.14 13:15sell2727100.001.17141.17311.1704
54542005.11.14 13:29t/p2727100.001.17041.17311.170410000.005335270.00
54552005.11.14 14:12sell2728100.001.17051.17221.1695
54562005.11.14 16:26t/p2728100.001.16951.17221.169510000.005345270.00
54572005.11.14 19:29sell2729100.001.16981.17151.1688
54582005.11.15 08:00s/l2729100.001.17151.17151.1688-17000.005328270.00
54592005.11.15 10:36sell2730100.001.16831.17001.1673
54602005.11.15 10:49t/p2730100.001.16731.17001.167310000.005338270.00
54612005.11.15 12:16sell2731100.001.16591.16761.1649
54622005.11.15 13:00s/l2731100.001.16761.16761.1649-17000.005321270.00
54632005.11.15 13:09buy2732100.001.16631.16461.1673
54642005.11.15 13:30t/p2732100.001.16731.16461.167310000.005331270.00
54652005.11.15 13:36buy2733100.001.16661.16491.1676
54662005.11.15 13:42t/p2733100.001.16761.16491.167610000.005341270.00
54672005.11.15 13:42sell2734100.001.16761.16931.1666
54682005.11.15 13:56s/l2734100.001.16931.16931.1666-17000.005324270.00
54692005.11.15 14:40sell2735100.001.16861.17031.1676
54702005.11.15 15:00t/p2735100.001.16761.17031.167610000.005334270.00
54712005.11.15 15:09sell2736100.001.16801.16971.1670
54722005.11.15 15:13t/p2736100.001.16701.16971.167010000.005344270.00
54732005.11.15 15:19sell2737100.001.16801.16971.1670
54742005.11.15 15:22s/l2737100.001.16971.16971.1670-17000.005327270.00
54752005.11.15 15:22sell2738100.001.16921.17091.1682
54762005.11.15 15:45t/p2738100.001.16821.17091.168210000.005337270.00
54772005.11.15 16:37buy2739100.001.17081.16911.1718
54782005.11.15 16:38t/p2739100.001.17181.16911.171810000.005347270.00
54792005.11.15 16:50buy2740100.001.17031.16861.1713
54802005.11.15 17:32s/l2740100.001.16861.16861.1713-17000.005330270.00
54812005.11.16 07:36sell2741100.001.17231.17401.1713
54822005.11.16 10:17t/p2741100.001.17131.17401.171310000.005340270.00
54832005.11.16 10:41sell2742100.001.17081.17251.1698
54842005.11.16 10:56t/p2742100.001.16981.17251.169810000.005350270.00
54852005.11.16 11:11buy2743100.001.16811.16641.1691
54862005.11.16 11:22t/p2743100.001.16911.16641.169110000.005360270.00
54872005.11.16 13:15sell2744100.001.16911.17081.1681
54882005.11.16 13:21t/p2744100.001.16811.17081.168110000.005370270.00
54892005.11.16 13:33buy2745100.001.16811.16641.1691
54902005.11.16 13:33t/p2745100.001.16911.16641.169110000.005380270.00
54912005.11.16 13:35buy2746100.001.16811.16641.1691
54922005.11.16 13:37t/p2746100.001.16911.16641.169110000.005390270.00
54932005.11.16 13:41buy2747100.001.16811.16641.1691
54942005.11.16 13:42t/p2747100.001.16911.16641.169110000.005400270.00
54952005.11.16 13:42buy2748100.001.16811.16641.1691
54962005.11.16 13:42t/p2748100.001.16911.16641.169110000.005410270.00
54972005.11.16 13:42buy2749100.001.16811.16641.1691
54982005.11.16 13:43t/p2749100.001.16911.16641.169110000.005420270.00
54992005.11.16 13:43buy2750100.001.16811.16641.1691
55002005.11.16 13:44t/p2750100.001.16911.16641.169110000.005430270.00
55012005.11.16 14:11sell2751100.001.16981.17151.1688
55022005.11.16 14:12t/p2751100.001.16881.17151.168810000.005440270.00
55032005.11.16 14:13sell2752100.001.16981.17151.1688
55042005.11.16 14:14t/p2752100.001.16881.17151.168810000.005450270.00
55052005.11.16 14:42sell2753100.001.16751.16921.1665
55062005.11.16 14:43t/p2753100.001.16651.16921.166510000.005460270.00
55072005.11.16 15:45buy2754100.001.16661.16491.1676
55082005.11.16 16:01t/p2754100.001.16761.16491.167610000.005470270.00
55092005.11.17 02:56buy2755100.001.16651.16481.1675
55102005.11.17 03:15t/p2755100.001.16751.16481.167510000.005480270.00
55112005.11.17 04:51sell2756100.001.16771.16941.1667
55122005.11.17 07:31t/p2756100.001.16671.16941.166710000.005490270.00
55132005.11.17 07:41sell2757100.001.16711.16881.1661
55142005.11.17 07:43t/p2757100.001.16611.16881.166110000.005500270.00
55152005.11.17 08:12sell2758100.001.16561.16731.1646
55162005.11.17 08:22s/l2758100.001.16731.16731.1646-17000.005483270.00
55172005.11.17 09:39sell2759100.001.16991.17161.1689
55182005.11.17 09:46t/p2759100.001.16891.17161.168910000.005493270.00
55192005.11.17 10:07sell2760100.001.16811.16981.1671
55202005.11.17 12:15s/l2760100.001.16981.16981.1671-17000.005476270.00
55212005.11.17 13:11sell2761100.001.16931.17101.1683
55222005.11.17 13:45t/p2761100.001.16831.17101.168310000.005486270.00
55232005.11.17 13:45sell2762100.001.16901.17071.1680
55242005.11.17 13:45t/p2762100.001.16801.17071.168010000.005496270.00
55252005.11.17 13:45sell2763100.001.16901.17071.1680
55262005.11.17 13:46t/p2763100.001.16801.17071.168010000.005506270.00
55272005.11.17 13:52sell2764100.001.16891.17061.1679
55282005.11.17 14:00t/p2764100.001.16791.17061.167910000.005516270.00
55292005.11.17 14:06sell2765100.001.16771.16941.1667
55302005.11.17 14:20s/l2765100.001.16941.16941.1667-17000.005499270.00
55312005.11.17 14:26buy2766100.001.16741.16571.1684
55322005.11.17 14:27t/p2766100.001.16841.16571.168410000.005509270.00
55332005.11.17 14:28buy2767100.001.16741.16571.1684
55342005.11.17 14:29t/p2767100.001.16841.16571.168410000.005519270.00
55352005.11.17 16:22sell2768100.001.17271.17441.1717
55362005.11.17 16:27t/p2768100.001.17171.17441.171710000.005529270.00
55372005.11.17 16:28sell2769100.001.17271.17441.1717
55382005.11.17 16:28t/p2769100.001.17171.17441.171710000.005539270.00
55392005.11.17 16:45sell2770100.001.17131.17301.1703
55402005.11.17 18:02s/l2770100.001.17301.17301.1703-17000.005522270.00
55412005.11.17 19:10sell2771100.001.17611.17781.1751
55422005.11.17 19:16t/p2771100.001.17511.17781.175110000.005532270.00
55432005.11.17 21:56sell2772100.001.17601.17771.1750
55442005.11.17 22:15t/p2772100.001.17501.17771.175010000.005542270.00
55452005.11.18 01:55sell2773100.001.17541.17711.1744
55462005.11.18 02:55t/p2773100.001.17441.17711.174410000.005552270.00
55472005.11.18 06:25sell2774100.001.17271.17441.1717
55482005.11.18 07:00t/p2774100.001.17171.17441.171710000.005562270.00
55492005.11.18 07:08sell2775100.001.17231.17401.1713
55502005.11.18 08:05t/p2775100.001.17131.17401.171310000.005572270.00
55512005.11.18 10:45sell2776100.001.16841.17011.1674
55522005.11.18 12:37s/l2776100.001.17011.17011.1674-17000.005555270.00
55532005.11.18 13:04sell2777100.001.16891.17061.1679
55542005.11.18 13:15t/p2777100.001.16791.17061.167910000.005565270.00
55552005.11.18 13:56buy2778100.001.16741.16571.1684
55562005.11.18 13:57t/p2778100.001.16841.16571.168410000.005575270.00
55572005.11.18 13:57buy2779100.001.16731.16561.1683
55582005.11.18 13:57t/p2779100.001.16831.16561.168310000.005585270.00
55592005.11.18 13:58buy2780100.001.16731.16561.1683
55602005.11.18 13:58t/p2780100.001.16831.16561.168310000.005595270.00
55612005.11.18 15:07sell2781100.001.17701.17871.1760
55622005.11.18 15:07t/p2781100.001.17601.17871.176010000.005605270.00
55632005.11.18 15:08sell2782100.001.17701.17871.1760
55642005.11.18 15:08t/p2782100.001.17601.17871.176010000.005615270.00
55652005.11.18 15:10sell2783100.001.17701.17871.1760
55662005.11.18 15:12t/p2783100.001.17601.17871.176010000.005625270.00
55672005.11.18 15:13sell2784100.001.17711.17881.1761
55682005.11.18 15:13t/p2784100.001.17611.17881.176110000.005635270.00
55692005.11.18 15:35sell2785100.001.17151.17321.1705
55702005.11.18 16:06s/l2785100.001.17321.17321.1705-17000.005618270.00
55712005.11.18 17:52sell2786100.001.17461.17631.1736
55722005.11.18 18:19s/l2786100.001.17631.17631.1736-17000.005601270.00
55732005.11.18 18:34sell2787100.001.17681.17851.1758
55742005.11.20 23:10s/l2787100.001.17851.17851.1758-17000.005584270.00
55752005.11.21 00:11sell2788100.001.17801.17971.1770
55762005.11.21 00:30t/p2788100.001.17701.17971.177010000.005594270.00
55772005.11.21 07:26buy2789100.001.17751.17581.1785
55782005.11.21 07:30t/p2789100.001.17851.17581.178510000.005604270.00
55792005.11.21 07:50buy2790100.001.17731.17561.1783
55802005.11.21 08:00t/p2790100.001.17831.17561.178310000.005614270.00
55812005.11.21 08:09sell2791100.001.17791.17961.1769
55822005.11.21 08:15s/l2791100.001.17961.17961.1769-17000.005597270.00
55832005.11.21 08:41sell2792100.001.18211.18381.1811
55842005.11.21 08:45t/p2792100.001.18111.18381.181110000.005607270.00
55852005.11.21 10:47buy2793100.001.18171.18001.1827
55862005.11.21 10:47t/p2793100.001.18271.18001.182710000.005617270.00
55872005.11.21 11:06sell2794100.001.18291.18461.1819
55882005.11.21 11:52t/p2794100.001.18191.18461.181910000.005627270.00
55892005.11.21 14:25sell2795100.001.18361.18531.1826
55902005.11.21 14:25t/p2795100.001.18261.18531.182610000.005637270.00
55912005.11.21 14:25sell2796100.001.18361.18531.1826
55922005.11.21 14:25t/p2796100.001.18261.18531.182610000.005647270.00
55932005.11.21 14:26sell2797100.001.18361.18531.1826
55942005.11.21 14:35t/p2797100.001.18261.18531.182610000.005657270.00
55952005.11.21 14:39sell2798100.001.18291.18461.1819
55962005.11.21 15:00t/p2798100.001.18191.18461.181910000.005667270.00
55972005.11.21 15:06sell2799100.001.18291.18461.1819
55982005.11.21 15:06t/p2799100.001.18191.18461.181910000.005677270.00
55992005.11.21 15:06sell2800100.001.18291.18461.1819
56002005.11.21 15:07t/p2800100.001.18191.18461.181910000.005687270.00
56012005.11.21 15:07sell2801100.001.18291.18461.1819
56022005.11.21 15:12t/p2801100.001.18191.18461.181910000.005697270.00
56032005.11.21 15:12sell2802100.001.18241.18411.1814
56042005.11.21 15:12t/p2802100.001.18141.18411.181410000.005707270.00
56052005.11.21 15:13sell2803100.001.18241.18411.1814
56062005.11.21 15:13t/p2803100.001.18141.18411.181410000.005717270.00
56072005.11.21 15:13sell2804100.001.18241.18411.1814
56082005.11.21 15:15t/p2804100.001.18141.18411.181410000.005727270.00
56092005.11.21 16:22buy2805100.001.17321.17151.1742
56102005.11.21 17:15t/p2805100.001.17421.17151.174210000.005737270.00
56112005.11.21 17:24buy2806100.001.17311.17141.1741
56122005.11.21 19:04t/p2806100.001.17411.17141.174110000.005747270.00
56132005.11.21 19:56sell2807100.001.17341.17511.1724
56142005.11.21 20:06t/p2807100.001.17241.17511.172410000.005757270.00
56152005.11.21 20:10sell2808100.001.17291.17461.1719
56162005.11.22 08:30t/p2808100.001.17191.17461.171910000.005767270.00
56172005.11.22 08:33sell2809100.001.17341.17511.1724
56182005.11.22 08:42t/p2809100.001.17241.17511.172410000.005777270.00
56192005.11.22 08:43sell2810100.001.17341.17511.1724
56202005.11.22 08:43t/p2810100.001.17241.17511.172410000.005787270.00
56212005.11.22 09:27sell2811100.001.17111.17281.1701
56222005.11.22 09:39t/p2811100.001.17011.17281.170110000.005797270.00
56232005.11.22 11:25sell2812100.001.17121.17291.1702
56242005.11.22 11:34t/p2812100.001.17021.17291.170210000.005807270.00
56252005.11.22 13:11sell2813100.001.17071.17241.1697
56262005.11.22 14:46t/p2813100.001.16971.17241.169710000.005817270.00
56272005.11.22 14:46sell2814100.001.17051.17221.1695
56282005.11.22 14:47t/p2814100.001.16951.17221.169510000.005827270.00
56292005.11.22 14:47sell2815100.001.17051.17221.1695
56302005.11.22 15:00t/p2815100.001.16951.17221.169510000.005837270.00
56312005.11.22 16:36sell2816100.001.17281.17451.1718
56322005.11.22 16:36t/p2816100.001.17181.17451.171810000.005847270.00
56332005.11.22 16:36sell2817100.001.17281.17451.1718
56342005.11.22 16:56s/l2817100.001.17451.17451.1718-17000.005830270.00
56352005.11.22 16:56sell2818100.001.17411.17581.1731
56362005.11.22 17:10s/l2818100.001.17581.17581.1731-17000.005813270.00
56372005.11.22 18:23sell2819100.001.17411.17581.1731
56382005.11.22 19:02s/l2819100.001.17581.17581.1731-17000.005796270.00
56392005.11.22 20:08sell2820100.001.18131.18301.1803
56402005.11.22 22:39s/l2820100.001.18301.18301.1803-17000.005779270.00
56412005.11.23 06:41sell2821100.001.18451.18621.1835
56422005.11.23 06:43t/p2821100.001.18351.18621.183510000.005789270.00
56432005.11.23 07:15sell2822100.001.18381.18551.1828
56442005.11.23 07:15t/p2822100.001.18281.18551.182810000.005799270.00
56452005.11.23 07:15sell2823100.001.18381.18551.1828
56462005.11.23 07:16t/p2823100.001.18281.18551.182810000.005809270.00
56472005.11.23 07:22sell2824100.001.18381.18551.1828
56482005.11.23 07:30t/p2824100.001.18281.18551.182810000.005819270.00
56492005.11.23 07:37sell2825100.001.18391.18561.1829
56502005.11.23 07:43t/p2825100.001.18291.18561.182910000.005829270.00
56512005.11.23 07:50sell2826100.001.18381.18551.1828
56522005.11.23 08:30t/p2826100.001.18281.18551.182810000.005839270.00
56532005.11.23 08:32sell2827100.001.18331.18501.1823
56542005.11.23 08:38t/p2827100.001.18231.18501.182310000.005849270.00
56552005.11.23 09:02sell2828100.001.18191.18361.1809
56562005.11.23 09:06t/p2828100.001.18091.18361.180910000.005859270.00
56572005.11.23 09:42sell2829100.001.17981.18151.1788
56582005.11.23 10:45s/l2829100.001.18151.18151.1788-17000.005842270.00
56592005.11.23 14:41sell2830100.001.18141.18311.1804
56602005.11.23 14:43t/p2830100.001.18041.18311.180410000.005852270.00
56612005.11.23 14:56sell2831100.001.18161.18331.1806
56622005.11.23 15:01t/p2831100.001.18061.18331.180610000.005862270.00
56632005.11.23 15:01sell2832100.001.18031.18201.1793
56642005.11.23 15:01t/p2832100.001.17931.18201.179310000.005872270.00
56652005.11.23 15:05sell2833100.001.18031.18201.1793
56662005.11.23 15:05t/p2833100.001.17931.18201.179310000.005882270.00
56672005.11.23 15:05sell2834100.001.18031.18201.1793
56682005.11.23 15:05t/p2834100.001.17931.18201.179310000.005892270.00
56692005.11.23 15:06sell2835100.001.18031.18201.1793
56702005.11.23 15:12t/p2835100.001.17931.18201.179310000.005902270.00
56712005.11.23 15:13sell2836100.001.18051.18221.1795
56722005.11.23 15:13t/p2836100.001.17951.18221.179510000.005912270.00
56732005.11.23 16:22buy2837100.001.17871.17701.1797
56742005.11.23 16:31t/p2837100.001.17971.17701.179710000.005922270.00
56752005.11.23 19:52sell2838100.001.18141.18311.1804
56762005.11.24 06:54t/p2838100.001.18041.18311.180410000.005932270.00
56772005.11.24 07:12sell2839100.001.17991.18161.1789
56782005.11.24 07:45s/l2839100.001.18161.18161.1789-17000.005915270.00
56792005.11.24 09:08sell2840100.001.18081.18251.1798
56802005.11.24 09:12t/p2840100.001.17981.18251.179810000.005925270.00
56812005.11.24 09:13sell2841100.001.18081.18251.1798
56822005.11.24 09:16t/p2841100.001.17981.18251.179810000.005935270.00
56832005.11.24 11:15sell2842100.001.18061.18231.1796
56842005.11.24 11:45t/p2842100.001.17961.18231.179610000.005945270.00
56852005.11.24 12:15sell2843100.001.17971.18141.1787
56862005.11.24 12:30t/p2843100.001.17871.18141.178710000.005955270.00
56872005.11.24 21:35sell2844100.001.17921.18091.1782
56882005.11.24 22:42t/p2844100.001.17821.18091.178210000.005965270.00
56892005.11.25 02:15sell2845100.001.17721.17891.1762
56902005.11.25 07:31t/p2845100.001.17621.17891.176210000.005975270.00
56912005.11.25 07:39sell2846100.001.17681.17851.1758
56922005.11.25 07:42t/p2846100.001.17581.17851.175810000.005985270.00
56932005.11.25 09:45sell2847100.001.17561.17731.1746
56942005.11.25 13:03s/l2847100.001.17731.17731.1746-17000.005968270.00
56952005.11.25 13:41sell2848100.001.17671.17841.1757
56962005.11.25 15:00t/p2848100.001.17571.17841.175710000.005978270.00
56972005.11.25 15:08sell2849100.001.17591.17761.1749
56982005.11.25 15:12t/p2849100.001.17491.17761.174910000.005988270.00
56992005.11.28 00:09sell2850100.001.17131.17301.1703
57002005.11.28 00:36t/p2850100.001.17031.17301.170310000.005998270.00
57012005.11.28 07:10sell2851100.001.17031.17201.1693
57022005.11.28 07:57t/p2851100.001.16931.17201.169310000.006008270.00
57032005.11.28 08:13sell2852100.001.16921.17091.1682
57042005.11.28 09:17s/l2852100.001.17091.17091.1682-17000.005991270.00
57052005.11.28 10:42sell2853100.001.17091.17261.1699
57062005.11.28 13:02s/l2853100.001.17261.17261.1699-17000.005974270.00
57072005.11.28 13:42sell2854100.001.17251.17421.1715
57082005.11.28 13:42t/p2854100.001.17151.17421.171510000.005984270.00
57092005.11.28 15:06buy2855100.001.17241.17071.1734
57102005.11.28 15:06t/p2855100.001.17341.17071.173410000.005994270.00
57112005.11.28 15:06buy2856100.001.17241.17071.1734
57122005.11.28 15:07t/p2856100.001.17341.17071.173410000.006004270.00
57132005.11.28 15:07buy2857100.001.17241.17071.1734
57142005.11.28 15:08t/p2857100.001.17341.17071.173410000.006014270.00
57152005.11.28 16:09sell2858100.001.17951.18121.1785
57162005.11.28 16:40s/l2858100.001.18121.18121.1785-17000.005997270.00
57172005.11.28 17:07sell2859100.001.18041.18211.1794
57182005.11.28 17:16t/p2859100.001.17941.18211.179410000.006007270.00
57192005.11.28 17:21sell2860100.001.18041.18211.1794
57202005.11.28 18:02s/l2860100.001.18211.18211.1794-17000.005990270.00
57212005.11.28 19:55sell2861100.001.18761.18931.1866
57222005.11.28 20:30t/p2861100.001.18661.18931.186610000.006000270.00
57232005.11.28 20:37sell2862100.001.18671.18841.1857
57242005.11.28 20:45t/p2862100.001.18571.18841.185710000.006010270.00
57252005.11.28 21:03sell2863100.001.18541.18711.1844
57262005.11.28 21:30t/p2863100.001.18441.18711.184410000.006020270.00
57272005.11.28 21:31sell2864100.001.18481.18651.1838
57282005.11.28 23:47t/p2864100.001.18381.18651.183810000.006030270.00
57292005.11.28 23:48sell2865100.001.18461.18631.1836
57302005.11.28 23:49t/p2865100.001.18361.18631.183610000.006040270.00
57312005.11.28 23:49sell2866100.001.18461.18631.1836
57322005.11.28 23:56t/p2866100.001.18361.18631.183610000.006050270.00
57332005.11.28 23:57sell2867100.001.18451.18621.1835
57342005.11.29 00:16s/l2867100.001.18621.18621.1835-17000.006033270.00
57352005.11.29 00:56sell2868100.001.18571.18741.1847
57362005.11.29 01:18t/p2868100.001.18471.18741.184710000.006043270.00
57372005.11.29 01:24sell2869100.001.18531.18701.1843
57382005.11.29 01:27t/p2869100.001.18431.18701.184310000.006053270.00
57392005.11.29 01:37sell2870100.001.18241.18411.1814
57402005.11.29 02:54t/p2870100.001.18141.18411.181410000.006063270.00
57412005.11.29 04:42sell2871100.001.18261.18431.1816
57422005.11.29 07:21s/l2871100.001.18431.18431.1816-17000.006046270.00
57432005.11.29 07:41sell2872100.001.18341.18511.1824
57442005.11.29 08:35t/p2872100.001.18241.18511.182410000.006056270.00
57452005.11.29 08:35sell2873100.001.18301.18471.1820
57462005.11.29 09:02t/p2873100.001.18201.18471.182010000.006066270.00
57472005.11.29 09:18sell2874100.001.18251.18421.1815
57482005.11.29 09:55t/p2874100.001.18151.18421.181510000.006076270.00
57492005.11.29 10:45sell2875100.001.18221.18391.1812
57502005.11.29 12:45t/p2875100.001.18121.18391.181210000.006086270.00
57512005.11.29 13:10sell2876100.001.18061.18231.1796
57522005.11.29 13:26t/p2876100.001.17961.18231.179610000.006096270.00
57532005.11.29 13:50sell2877100.001.17821.17991.1772
57542005.11.29 13:55t/p2877100.001.17721.17991.177210000.006106270.00
57552005.11.29 15:55buy2878100.001.17511.17341.1761
57562005.11.29 15:55t/p2878100.001.17611.17341.176110000.006116270.00
57572005.11.29 15:56buy2879100.001.17511.17341.1761
57582005.11.29 15:58t/p2879100.001.17611.17341.176110000.006126270.00
57592005.11.29 16:38buy2880100.001.17831.17661.1793
57602005.11.29 19:01t/p2880100.001.17931.17661.179310000.006136270.00
57612005.11.29 19:05buy2881100.001.17681.17511.1778
57622005.11.29 19:05t/p2881100.001.17781.17511.177810000.006146270.00
57632005.11.29 19:05buy2882100.001.17681.17511.1778
57642005.11.29 19:05t/p2882100.001.17781.17511.177810000.006156270.00
57652005.11.29 19:05buy2883100.001.17681.17511.1778
57662005.11.29 19:05t/p2883100.001.17781.17511.177810000.006166270.00
57672005.11.29 19:05buy2884100.001.17681.17511.1778
57682005.11.29 19:05t/p2884100.001.17781.17511.177810000.006176270.00
57692005.11.29 19:05buy2885100.001.17681.17511.1778
57702005.11.29 19:05t/p2885100.001.17781.17511.177810000.006186270.00
57712005.11.29 19:05buy2886100.001.17681.17511.1778
57722005.11.29 19:05t/p2886100.001.17781.17511.177810000.006196270.00
57732005.11.29 19:06buy2887100.001.17681.17511.1778
57742005.11.29 19:06t/p2887100.001.17781.17511.177810000.006206270.00
57752005.11.29 19:06buy2888100.001.17681.17511.1778
57762005.11.29 19:08t/p2888100.001.17781.17511.177810000.006216270.00
57772005.11.29 19:08buy2889100.001.17721.17551.1782
57782005.11.29 19:10t/p2889100.001.17821.17551.178210000.006226270.00
57792005.11.29 19:57sell2890100.001.17931.18101.1783
57802005.11.29 21:45t/p2890100.001.17831.18101.178310000.006236270.00
57812005.11.30 00:27buy2891100.001.17661.17491.1776
57822005.11.30 00:45t/p2891100.001.17761.17491.177610000.006246270.00
57832005.11.30 01:27sell2892100.001.17761.17931.1766
57842005.11.30 03:27s/l2892100.001.17931.17931.1766-17000.006229270.00
57852005.11.30 07:17buy2893100.001.17881.17711.1798
57862005.11.30 08:02t/p2893100.001.17981.17711.179810000.006239270.00
57872005.11.30 08:41sell2894100.001.17901.18071.1780
57882005.11.30 08:51t/p2894100.001.17801.18071.178010000.006249270.00
57892005.11.30 09:50sell2895100.001.17841.18011.1774
57902005.11.30 13:09t/p2895100.001.17741.18011.177410000.006259270.00
57912005.11.30 13:11sell2896100.001.17801.17971.1770
57922005.11.30 13:39s/l2896100.001.17971.17971.1770-17000.006242270.00
57932005.11.30 13:39buy2897100.001.17761.17591.1786
57942005.11.30 13:39t/p2897100.001.17861.17591.178610000.006252270.00
57952005.11.30 13:39buy2898100.001.17761.17591.1786
57962005.11.30 13:40t/p2898100.001.17861.17591.178610000.006262270.00
57972005.11.30 13:41buy2899100.001.17771.17601.1787
57982005.11.30 13:55s/l2899100.001.17601.17601.1787-17000.006245270.00
57992005.11.30 13:56sell2900100.001.17811.17981.1771
58002005.11.30 13:56t/p2900100.001.17711.17981.177110000.006255270.00
58012005.11.30 13:57sell2901100.001.17811.17981.1771
58022005.11.30 13:57t/p2901100.001.17711.17981.177110000.006265270.00
58032005.11.30 13:58sell2902100.001.17811.17981.1771
58042005.11.30 13:58t/p2902100.001.17711.17981.177110000.006275270.00
58052005.11.30 14:22buy2903100.001.17631.17461.1773
58062005.11.30 14:29t/p2903100.001.17731.17461.177310000.006285270.00
58072005.11.30 14:53sell2904100.001.17781.17951.1768
58082005.11.30 15:08t/p2904100.001.17681.17951.176810000.006295270.00
58092005.11.30 15:10sell2905100.001.17721.17891.1762
58102005.11.30 15:15s/l2905100.001.17891.17891.1762-17000.006278270.00
58112005.11.30 16:11sell2906100.001.17931.18101.1783
58122005.11.30 16:17t/p2906100.001.17831.18101.178310000.006288270.00
58132005.11.30 16:24sell2907100.001.17891.18061.1779
58142005.11.30 16:52s/l2907100.001.18061.18061.1779-17000.006271270.00
58152005.11.30 17:20sell2908100.001.17911.18081.1781
58162005.11.30 18:22t/p2908100.001.17811.18081.178110000.006281270.00
58172005.11.30 18:28sell2909100.001.17901.18071.1780
58182005.12.01 00:33s/l2909100.001.18071.18071.1780-17000.006264270.00
58192005.12.01 12:27buy2910100.001.17681.17511.1778
58202005.12.01 12:53s/l2910100.001.17511.17511.1778-17000.006247270.00
58212005.12.01 13:40buy2911100.001.17381.17211.1748
58222005.12.01 13:53s/l2911100.001.17211.17211.1748-17000.006230270.00
58232005.12.01 15:09buy2912100.001.17081.16911.1718
58242005.12.01 15:30t/p2912100.001.17181.16911.171810000.006240270.00
58252005.12.01 17:11buy2913100.001.16991.16821.1709
58262005.12.01 17:15t/p2913100.001.17091.16821.170910000.006250270.00
58272005.12.01 17:39buy2914100.001.17081.16911.1718
58282005.12.01 17:49t/p2914100.001.17181.16911.171810000.006260270.00
58292005.12.01 20:09sell2915100.001.17461.17631.1736
58302005.12.01 20:15t/p2915100.001.17361.17631.173610000.006270270.00
58312005.12.01 21:49sell2916100.001.17411.17581.1731
58322005.12.02 01:38t/p2916100.001.17311.17581.173110000.006280270.00
58332005.12.02 11:06sell2917100.001.17091.17261.1699
58342005.12.02 12:40t/p2917100.001.16991.17261.169910000.006290270.00
58352005.12.02 13:15sell2918100.001.17101.17271.1700
58362005.12.02 13:20t/p2918100.001.17001.17271.170010000.006300270.00
58372005.12.02 13:33buy2919100.001.16991.16821.1709
58382005.12.02 13:40t/p2919100.001.17091.16821.170910000.006310270.00
58392005.12.02 13:40sell2920100.001.17131.17301.1703
58402005.12.02 13:41t/p2920100.001.17031.17301.170310000.006320270.00
58412005.12.02 13:41sell2921100.001.17081.17251.1698
58422005.12.02 13:41t/p2921100.001.16981.17251.169810000.006330270.00
58432005.12.02 13:41sell2922100.001.17151.17321.1705
58442005.12.02 13:41t/p2922100.001.17051.17321.170510000.006340270.00
58452005.12.02 13:41sell2923100.001.17081.17251.1698
58462005.12.02 13:41t/p2923100.001.16981.17251.169810000.006350270.00
58472005.12.02 13:41sell2924100.001.17151.17321.1705
58482005.12.02 13:41t/p2924100.001.17051.17321.170510000.006360270.00
58492005.12.02 13:41sell2925100.001.17081.17251.1698
58502005.12.02 13:41t/p2925100.001.16981.17251.169810000.006370270.00
58512005.12.02 13:41sell2926100.001.17151.17321.1705
58522005.12.02 13:41t/p2926100.001.17051.17321.170510000.006380270.00
58532005.12.02 13:41sell2927100.001.17081.17251.1698
58542005.12.02 13:41t/p2927100.001.16981.17251.169810000.006390270.00
58552005.12.02 13:41sell2928100.001.17151.17321.1705
58562005.12.02 13:41t/p2928100.001.17051.17321.170510000.006400270.00
58572005.12.02 13:41sell2929100.001.17081.17251.1698
58582005.12.02 13:41t/p2929100.001.16981.17251.169810000.006410270.00
58592005.12.02 13:42sell2930100.001.17151.17321.1705
58602005.12.02 13:42t/p2930100.001.17051.17321.170510000.006420270.00
58612005.12.02 13:42sell2931100.001.17081.17251.1698
58622005.12.02 13:42t/p2931100.001.16981.17251.169810000.006430270.00
58632005.12.02 13:55buy2932100.001.16981.16811.1708
58642005.12.02 13:55t/p2932100.001.17081.16811.170810000.006440270.00
58652005.12.02 13:55buy2933100.001.16981.16811.1708
58662005.12.02 13:55t/p2933100.001.17081.16811.170810000.006450270.00
58672005.12.02 13:55buy2934100.001.16981.16811.1708
58682005.12.02 13:55t/p2934100.001.17081.16811.170810000.006460270.00
58692005.12.02 13:56buy2935100.001.16981.16811.1708
58702005.12.02 13:56t/p2935100.001.17081.16811.170810000.006470270.00
58712005.12.02 13:56buy2936100.001.16981.16811.1708
58722005.12.02 13:56t/p2936100.001.17081.16811.170810000.006480270.00
58732005.12.02 13:56buy2937100.001.17001.16831.1710
58742005.12.02 13:56t/p2937100.001.17101.16831.171010000.006490270.00
58752005.12.02 13:56buy2938100.001.16981.16811.1708
58762005.12.02 13:56t/p2938100.001.17081.16811.170810000.006500270.00
58772005.12.02 13:56buy2939100.001.17001.16831.1710
58782005.12.02 13:56t/p2939100.001.17101.16831.171010000.006510270.00
58792005.12.02 13:57buy2940100.001.16981.16811.1708
58802005.12.02 13:57t/p2940100.001.17081.16811.170810000.006520270.00
58812005.12.02 13:57buy2941100.001.17001.16831.1710
58822005.12.02 13:57t/p2941100.001.17101.16831.171010000.006530270.00
58832005.12.02 14:06sell2942100.001.17311.17481.1721
58842005.12.02 14:09t/p2942100.001.17211.17481.172110000.006540270.00
58852005.12.02 14:09sell2943100.001.17341.17511.1724
58862005.12.02 14:09t/p2943100.001.17241.17511.172410000.006550270.00
58872005.12.02 14:09sell2944100.001.17341.17511.1724
58882005.12.02 14:09t/p2944100.001.17241.17511.172410000.006560270.00
58892005.12.02 14:09sell2945100.001.17341.17511.1724
58902005.12.02 14:09t/p2945100.001.17241.17511.172410000.006570270.00
58912005.12.02 14:26sell2946100.001.17291.17461.1719
58922005.12.02 14:26t/p2946100.001.17191.17461.171910000.006580270.00
58932005.12.02 14:27sell2947100.001.17291.17461.1719
58942005.12.02 14:27t/p2947100.001.17191.17461.171910000.006590270.00
58952005.12.02 14:28sell2948100.001.17291.17461.1719
58962005.12.02 14:28t/p2948100.001.17191.17461.171910000.006600270.00
58972005.12.02 14:46sell2949100.001.17041.17211.1694
58982005.12.02 14:46t/p2949100.001.16941.17211.169410000.006610270.00
58992005.12.02 14:47sell2950100.001.17041.17211.1694
59002005.12.02 14:47t/p2950100.001.16941.17211.169410000.006620270.00
59012005.12.02 14:47sell2951100.001.17041.17211.1694
59022005.12.02 14:47t/p2951100.001.16941.17211.169410000.006630270.00
59032005.12.02 14:48sell2952100.001.17041.17211.1694
59042005.12.02 14:48t/p2952100.001.16941.17211.169410000.006640270.00
59052005.12.02 14:48sell2953100.001.17041.17211.1694
59062005.12.02 14:50t/p2953100.001.16941.17211.169410000.006650270.00
59072005.12.02 14:50sell2954100.001.17051.17221.1695
59082005.12.02 14:50t/p2954100.001.16951.17221.169510000.006660270.00
59092005.12.02 14:51sell2955100.001.17051.17221.1695
59102005.12.02 14:51t/p2955100.001.16951.17221.169510000.006670270.00
59112005.12.02 14:51sell2956100.001.17041.17211.1694
59122005.12.02 14:51t/p2956100.001.16941.17211.169410000.006680270.00
59132005.12.02 14:52sell2957100.001.17041.17211.1694
59142005.12.02 14:52t/p2957100.001.16941.17211.169410000.006690270.00
59152005.12.02 14:52sell2958100.001.17041.17211.1694
59162005.12.02 14:52t/p2958100.001.16941.17211.169410000.006700270.00
59172005.12.02 14:52sell2959100.001.17041.17211.1694
59182005.12.02 14:52t/p2959100.001.16941.17211.169410000.006710270.00
59192005.12.02 14:53sell2960100.001.17041.17211.1694
59202005.12.02 14:53t/p2960100.001.16941.17211.169410000.006720270.00
59212005.12.02 14:53sell2961100.001.17061.17231.1696
59222005.12.02 14:53t/p2961100.001.16961.17231.169610000.006730270.00
59232005.12.02 14:54sell2962100.001.17061.17231.1696
59242005.12.02 14:54t/p2962100.001.16961.17231.169610000.006740270.00
59252005.12.02 14:56sell2963100.001.17061.17231.1696
59262005.12.02 14:57t/p2963100.001.16961.17231.169610000.006750270.00
59272005.12.02 14:57sell2964100.001.17041.17211.1694
59282005.12.02 14:57t/p2964100.001.16941.17211.169410000.006760270.00
59292005.12.02 14:58sell2965100.001.17041.17211.1694
59302005.12.02 14:58t/p2965100.001.16941.17211.169410000.006770270.00
59312005.12.02 15:40buy2966100.001.16861.16691.1696
59322005.12.02 15:42t/p2966100.001.16961.16691.169610000.006780270.00
59332005.12.02 15:53buy2967100.001.16861.16691.1696
59342005.12.02 15:54t/p2967100.001.16961.16691.169610000.006790270.00
59352005.12.02 15:54buy2968100.001.16861.16691.1696
59362005.12.02 15:54t/p2968100.001.16961.16691.169610000.006800270.00
59372005.12.02 15:55buy2969100.001.16861.16691.1696
59382005.12.02 16:02t/p2969100.001.16961.16691.169610000.006810270.00
59392005.12.02 19:11sell2970100.001.17151.17321.1705
59402005.12.04 23:00t/p2970100.001.17051.17321.170510000.006820270.00
59412005.12.05 01:06sell2971100.001.17141.17311.1704
59422005.12.05 01:32t/p2971100.001.17041.17311.170410000.006830270.00
59432005.12.05 01:38sell2972100.001.17111.17281.1701
59442005.12.05 02:25t/p2972100.001.17011.17281.170110000.006840270.00
59452005.12.05 07:24sell2973100.001.17001.17171.1690
59462005.12.05 11:02s/l2973100.001.17171.17171.1690-17000.006823270.00
59472005.12.05 11:55sell2974100.001.17441.17611.1734
59482005.12.05 12:32t/p2974100.001.17341.17611.173410000.006833270.00
59492005.12.05 12:36sell2975100.001.17391.17561.1729
59502005.12.05 12:50s/l2975100.001.17561.17561.1729-17000.006816270.00
59512005.12.05 13:15buy2976100.001.17701.17531.1780
59522005.12.05 13:42t/p2976100.001.17801.17531.178010000.006826270.00
59532005.12.05 13:45buy2977100.001.17701.17531.1780
59542005.12.05 14:00s/l2977100.001.17531.17531.1780-17000.006809270.00
59552005.12.05 14:11sell2978100.001.17681.17851.1758
59562005.12.05 14:15t/p2978100.001.17581.17851.175810000.006819270.00
59572005.12.05 15:02sell2979100.001.17731.17901.1763
59582005.12.05 15:37t/p2979100.001.17631.17901.176310000.006829270.00
59592005.12.05 15:41sell2980100.001.17661.17831.1756
59602005.12.05 15:50t/p2980100.001.17561.17831.175610000.006839270.00
59612005.12.05 15:55sell2981100.001.17661.17831.1756
59622005.12.05 16:36s/l2981100.001.17831.17831.1756-17000.006822270.00
59632005.12.05 18:39sell2982100.001.18161.18331.1806
59642005.12.05 18:45t/p2982100.001.18061.18331.180610000.006832270.00
59652005.12.06 08:16sell2983100.001.17861.18031.1776
59662005.12.06 09:05t/p2983100.001.17761.18031.177610000.006842270.00
59672005.12.06 09:45sell2984100.001.17791.17961.1769
59682005.12.06 10:23t/p2984100.001.17691.17961.176910000.006852270.00
59692005.12.06 13:37sell2985100.001.17891.18061.1779
59702005.12.06 13:44t/p2985100.001.17791.18061.177910000.006862270.00
59712005.12.06 14:16buy2986100.001.17851.17681.1795
59722005.12.06 14:17t/p2986100.001.17951.17681.179510000.006872270.00
59732005.12.06 14:17buy2987100.001.17801.17631.1790
59742005.12.06 14:18t/p2987100.001.17901.17631.179010000.006882270.00
59752005.12.06 14:18buy2988100.001.17841.17671.1794
59762005.12.06 14:18t/p2988100.001.17941.17671.179410000.006892270.00
59772005.12.06 14:25buy2989100.001.17691.17521.1779
59782005.12.06 14:25t/p2989100.001.17791.17521.177910000.006902270.00
59792005.12.06 14:25buy2990100.001.17781.17611.1788
59802005.12.06 14:25t/p2990100.001.17881.17611.178810000.006912270.00
59812005.12.06 14:26buy2991100.001.17691.17521.1779
59822005.12.06 14:26t/p2991100.001.17791.17521.177910000.006922270.00
59832005.12.06 14:26buy2992100.001.17781.17611.1788
59842005.12.06 14:26t/p2992100.001.17881.17611.178810000.006932270.00
59852005.12.06 14:27buy2993100.001.17691.17521.1779
59862005.12.06 14:27t/p2993100.001.17791.17521.177910000.006942270.00
59872005.12.06 14:27buy2994100.001.17781.17611.1788
59882005.12.06 14:27t/p2994100.001.17881.17611.178810000.006952270.00
59892005.12.06 14:27buy2995100.001.17721.17551.1782
59902005.12.06 14:28t/p2995100.001.17821.17551.178210000.006962270.00
59912005.12.06 14:28buy2996100.001.17801.17631.1790
59922005.12.06 14:28t/p2996100.001.17901.17631.179010000.006972270.00
59932005.12.06 14:29buy2997100.001.17721.17551.1782
59942005.12.06 14:56s/l2997100.001.17551.17551.1782-17000.006955270.00
59952005.12.06 14:57sell2998100.001.17681.17851.1758
59962005.12.06 15:08s/l2998100.001.17851.17851.1758-17000.006938270.00
59972005.12.06 15:51sell2999100.001.17781.17951.1768
59982005.12.06 16:17s/l2999100.001.17951.17951.1768-17000.006921270.00
59992005.12.06 16:21buy3000100.001.17741.17571.1784
60002005.12.06 16:32t/p3000100.001.17841.17571.178410000.006931270.00
60012005.12.06 16:41sell3001100.001.17821.17991.1772
60022005.12.06 17:08s/l3001100.001.17991.17991.1772-17000.006914270.00
60032005.12.07 01:10sell3002100.001.17861.18031.1776
60042005.12.07 01:17t/p3002100.001.17761.18031.177610000.006924270.00
60052005.12.07 06:27sell3003100.001.17771.17941.1767
60062005.12.07 06:39t/p3003100.001.17671.17941.176710000.006934270.00
60072005.12.07 06:40sell3004100.001.17751.17921.1765
60082005.12.07 06:40t/p3004100.001.17651.17921.176510000.006944270.00
60092005.12.07 06:40sell3005100.001.17751.17921.1765
60102005.12.07 06:41t/p3005100.001.17651.17921.176510000.006954270.00
60112005.12.07 06:41sell3006100.001.17751.17921.1765
60122005.12.07 06:42t/p3006100.001.17651.17921.176510000.006964270.00
60132005.12.07 07:42sell3007100.001.17481.17651.1738
60142005.12.07 08:04s/l3007100.001.17651.17651.1738-17000.006947270.00
60152005.12.07 09:51sell3008100.001.17491.17661.1739
60162005.12.07 09:55t/p3008100.001.17391.17661.173910000.006957270.00
60172005.12.07 11:45sell3009100.001.17151.17321.1705
60182005.12.07 12:02s/l3009100.001.17321.17321.1705-17000.006940270.00
60192005.12.07 13:10sell3010100.001.17201.17371.1710
60202005.12.07 13:20t/p3010100.001.17101.17371.171010000.006950270.00
60212005.12.07 14:09buy3011100.001.17241.17071.1734
60222005.12.07 14:45t/p3011100.001.17341.17071.173410000.006960270.00
60232005.12.07 15:11sell3012100.001.17291.17461.1719
60242005.12.07 15:45t/p3012100.001.17191.17461.171910000.006970270.00
60252005.12.07 15:49sell3013100.001.17251.17421.1715
60262005.12.07 17:05t/p3013100.001.17151.17421.171510000.006980270.00
60272005.12.07 17:10sell3014100.001.17231.17401.1713
60282005.12.07 17:17t/p3014100.001.17131.17401.171310000.006990270.00
60292005.12.08 02:03sell3015100.001.17141.17311.1704
60302005.12.08 04:15s/l3015100.001.17311.17311.1704-17000.006973270.00
60312005.12.08 06:17sell3016100.001.17271.17441.1717
60322005.12.08 06:30t/p3016100.001.17171.17441.171710000.006983270.00
60332005.12.08 06:46sell3017100.001.17211.17381.1711
60342005.12.08 07:21s/l3017100.001.17381.17381.1711-17000.006966270.00
60352005.12.08 07:38buy3018100.001.17281.17111.1738
60362005.12.08 07:56t/p3018100.001.17381.17111.173810000.006976270.00
60372005.12.08 08:47buy3019100.001.17681.17511.1778
60382005.12.08 09:10t/p3019100.001.17781.17511.177810000.006986270.00
60392005.12.08 09:45sell3020100.001.17771.17941.1767
60402005.12.08 09:45t/p3020100.001.17671.17941.176710000.006996270.00
60412005.12.08 09:51sell3021100.001.17771.17941.1767
60422005.12.08 10:00t/p3021100.001.17671.17941.176710000.007006270.00
60432005.12.08 11:05sell3022100.001.17741.17911.1764
60442005.12.08 14:16s/l3022100.001.17911.17911.1764-17000.006989270.00
60452005.12.08 14:41sell3023100.001.17781.17951.1768
60462005.12.08 15:00s/l3023100.001.17951.17951.1768-17000.006972270.00
60472005.12.08 15:04buy3024100.001.17771.17601.1787
60482005.12.08 15:08t/p3024100.001.17871.17601.178710000.006982270.00
60492005.12.08 15:36sell3025100.001.18321.18491.1822
60502005.12.08 15:45t/p3025100.001.18221.18491.182210000.006992270.00
60512005.12.08 16:10sell3026100.001.18291.18461.1819
60522005.12.08 16:23s/l3026100.001.18461.18461.1819-17000.006975270.00
60532005.12.08 16:48sell3027100.001.18471.18641.1837
60542005.12.08 16:49t/p3027100.001.18371.18641.183710000.006985270.00
60552005.12.08 16:49sell3028100.001.18471.18641.1837
60562005.12.08 16:57t/p3028100.001.18371.18641.183710000.006995270.00
60572005.12.08 16:57sell3029100.001.18461.18631.1836
60582005.12.08 16:59t/p3029100.001.18361.18631.183610000.007005270.00
60592005.12.08 18:45buy3030100.001.18331.18161.1843
60602005.12.08 18:46t/p3030100.001.18431.18161.184310000.007015270.00
60612005.12.08 18:46buy3031100.001.18331.18161.1843
60622005.12.08 18:47t/p3031100.001.18431.18161.184310000.007025270.00
60632005.12.08 18:48buy3032100.001.18301.18131.1840
60642005.12.08 19:41s/l3032100.001.18131.18131.1840-17000.007008270.00
60652005.12.08 22:15buy3033100.001.18161.17991.1826
60662005.12.09 00:32s/l3033100.001.17991.17991.1826-17000.006991270.00
60672005.12.09 03:15buy3034100.001.18071.17901.1817
60682005.12.09 03:27t/p3034100.001.18171.17901.181710000.007001270.00
60692005.12.09 06:02sell3035100.001.18121.18291.1802
60702005.12.09 06:26t/p3035100.001.18021.18291.180210000.007011270.00
60712005.12.09 06:27sell3036100.001.18081.18251.1798
60722005.12.09 07:35t/p3036100.001.17981.18251.179810000.007021270.00
60732005.12.09 07:37sell3037100.001.18001.18171.1790
60742005.12.09 07:38t/p3037100.001.17901.18171.179010000.007031270.00
60752005.12.09 09:06buy3038100.001.17731.17561.1783
60762005.12.09 09:15t/p3038100.001.17831.17561.178310000.007041270.00
60772005.12.09 12:32sell3039100.001.18171.18341.1807
60782005.12.09 12:45t/p3039100.001.18071.18341.180710000.007051270.00
60792005.12.09 13:10sell3040100.001.17971.18141.1787
60802005.12.09 14:45s/l3040100.001.18141.18141.1787-17000.007034270.00
60812005.12.09 15:17buy3041100.001.18161.17991.1826
60822005.12.09 15:26t/p3041100.001.18261.17991.182610000.007044270.00
60832005.12.09 16:11sell3042100.001.18361.18531.1826
60842005.12.09 16:18t/p3042100.001.18261.18531.182610000.007054270.00
60852005.12.09 16:35sell3043100.001.18241.18411.1814
60862005.12.11 23:00t/p3043100.001.18141.18411.181410000.007064270.00
60872005.12.11 23:04sell3044100.001.17921.18091.1782
60882005.12.12 00:15s/l3044100.001.18091.18091.1782-17000.007047270.00
60892005.12.12 00:45sell3045100.001.18081.18251.1798
60902005.12.12 00:55t/p3045100.001.17981.18251.179810000.007057270.00
60912005.12.12 03:49sell3046100.001.18441.18611.1834
60922005.12.12 04:00t/p3046100.001.18341.18611.183410000.007067270.00
60932005.12.12 04:04sell3047100.001.18441.18611.1834
60942005.12.12 04:23t/p3047100.001.18341.18611.183410000.007077270.00
60952005.12.12 08:15buy3048100.001.18321.18151.1842
60962005.12.12 08:15t/p3048100.001.18421.18151.184210000.007087270.00
60972005.12.12 08:15buy3049100.001.18321.18151.1842
60982005.12.12 08:16t/p3049100.001.18421.18151.184210000.007097270.00
60992005.12.12 08:19buy3050100.001.18321.18151.1842
61002005.12.12 08:20t/p3050100.001.18421.18151.184210000.007107270.00
61012005.12.12 08:22buy3051100.001.18321.18151.1842
61022005.12.12 08:27t/p3051100.001.18421.18151.184210000.007117270.00
61032005.12.12 08:28buy3052100.001.18321.18151.1842
61042005.12.12 08:28t/p3052100.001.18421.18151.184210000.007127270.00
61052005.12.12 08:42sell3053100.001.18701.18871.1860
61062005.12.12 09:10s/l3053100.001.18871.18871.1860-17000.007110270.00
61072005.12.12 10:18sell3054100.001.18831.19001.1873
61082005.12.12 12:46s/l3054100.001.19001.19001.1873-17000.007093270.00
61092005.12.12 14:09sell3055100.001.19601.19771.1950
61102005.12.12 14:30t/p3055100.001.19501.19771.195010000.007103270.00
61112005.12.12 14:38sell3056100.001.19541.19711.1944
61122005.12.12 16:15s/l3056100.001.19711.19711.1944-17000.007086270.00
61132005.12.12 16:45sell3057100.001.19731.19901.1963
61142005.12.12 18:45t/p3057100.001.19631.19901.196310000.007096270.00
61152005.12.12 22:02buy3058100.001.19491.19321.1959
61162005.12.12 22:10t/p3058100.001.19591.19321.195910000.007106270.00
61172005.12.13 02:12sell3059100.001.19731.19901.1963
61182005.12.13 04:00t/p3059100.001.19631.19901.196310000.007116270.00
61192005.12.13 04:12sell3060100.001.19641.19811.1954
61202005.12.13 05:23t/p3060100.001.19541.19811.195410000.007126270.00
61212005.12.13 05:23buy3061100.001.19541.19371.1964
61222005.12.13 06:15t/p3061100.001.19641.19371.196410000.007136270.00
61232005.12.13 06:50sell3062100.001.19631.19801.1953
61242005.12.13 08:00t/p3062100.001.19531.19801.195310000.007146270.00
61252005.12.13 08:10sell3063100.001.19631.19801.1953
61262005.12.13 08:12t/p3063100.001.19531.19801.195310000.007156270.00
61272005.12.13 08:13sell3064100.001.19641.19811.1954
61282005.12.13 08:13t/p3064100.001.19541.19811.195410000.007166270.00
61292005.12.13 09:23buy3065100.001.19211.19041.1931
61302005.12.13 10:00t/p3065100.001.19311.19041.193110000.007176270.00
61312005.12.13 10:21buy3066100.001.19221.19051.1932
61322005.12.13 10:45t/p3066100.001.19321.19051.193210000.007186270.00
61332005.12.13 11:10sell3067100.001.19251.19421.1915
61342005.12.13 13:01s/l3067100.001.19421.19421.1915-17000.007169270.00
61352005.12.13 13:40sell3068100.001.19311.19481.1921
61362005.12.13 14:45t/p3068100.001.19211.19481.192110000.007179270.00
61372005.12.13 14:48sell3069100.001.19291.19461.1919
61382005.12.13 15:26s/l3069100.001.19461.19461.1919-17000.007162270.00
61392005.12.13 15:27buy3070100.001.19341.19171.1944
61402005.12.13 15:27t/p3070100.001.19441.19171.194410000.007172270.00
61412005.12.13 15:41sell3071100.001.19421.19591.1932
61422005.12.13 16:45t/p3071100.001.19321.19591.193210000.007182270.00
61432005.12.13 19:33sell3072100.001.19771.19941.1967
61442005.12.13 19:33t/p3072100.001.19671.19941.196710000.007192270.00
61452005.12.13 19:33sell3073100.001.19771.19941.1967
61462005.12.13 19:33t/p3073100.001.19671.19941.196710000.007202270.00
61472005.12.13 19:35sell3074100.001.19771.19941.1967
61482005.12.13 19:42t/p3074100.001.19671.19941.196710000.007212270.00
61492005.12.13 19:42sell3075100.001.19841.20011.1974
61502005.12.13 19:43t/p3075100.001.19741.20011.197410000.007222270.00
61512005.12.13 19:43sell3076100.001.19841.20011.1974
61522005.12.13 19:44t/p3076100.001.19741.20011.197410000.007232270.00
61532005.12.13 20:15sell3077100.001.19591.19761.1949
61542005.12.13 20:15t/p3077100.001.19491.19761.194910000.007242270.00
61552005.12.13 20:15sell3078100.001.19591.19761.1949
61562005.12.13 20:16t/p3078100.001.19491.19761.194910000.007252270.00
61572005.12.13 20:23sell3079100.001.19621.19791.1952
61582005.12.13 20:27t/p3079100.001.19521.19791.195210000.007262270.00
61592005.12.13 20:45buy3080100.001.19391.19221.1949
61602005.12.14 00:00t/p3080100.001.19491.19221.194910000.007272270.00
61612005.12.14 02:42sell3081100.001.20321.20491.2022
61622005.12.14 03:15t/p3081100.001.20221.20491.202210000.007282270.00
61632005.12.14 03:45sell3082100.001.20241.20411.2014
61642005.12.14 03:45t/p3082100.001.20141.20411.201410000.007292270.00
61652005.12.14 03:46sell3083100.001.20241.20411.2014
61662005.12.14 03:46t/p3083100.001.20141.20411.201410000.007302270.00
61672005.12.14 03:52sell3084100.001.20241.20411.2014
61682005.12.14 05:19t/p3084100.001.20141.20411.201410000.007312270.00
61692005.12.14 05:48sell3085100.001.20171.20341.2007
61702005.12.14 05:50t/p3085100.001.20071.20341.200710000.007322270.00
61712005.12.14 06:12sell3086100.001.20061.20231.1996
61722005.12.14 07:07t/p3086100.001.19961.20231.199610000.007332270.00
61732005.12.14 07:08sell3087100.001.19971.20141.1987
61742005.12.14 07:33s/l3087100.001.20141.20141.1987-17000.007315270.00
61752005.12.14 09:10sell3088100.001.20361.20531.2026
61762005.12.14 09:17t/p3088100.001.20261.20531.202610000.007325270.00
61772005.12.14 10:35sell3089100.001.20301.20471.2020
61782005.12.14 10:51t/p3089100.001.20201.20471.202010000.007335270.00
61792005.12.14 14:11sell3090100.001.20361.20531.2026
61802005.12.14 14:20t/p3090100.001.20261.20531.202610000.007345270.00
61812005.12.14 14:25sell3091100.001.20341.20511.2024
61822005.12.14 14:45t/p3091100.001.20241.20511.202410000.007355270.00
61832005.12.14 14:52sell3092100.001.20321.20491.2022
61842005.12.14 14:58t/p3092100.001.20221.20491.202210000.007365270.00
61852005.12.14 15:34sell3093100.001.20351.20521.2025
61862005.12.14 16:51s/l3093100.001.20521.20521.2025-17000.007348270.00
61872005.12.14 18:10buy3094100.001.20151.19981.2025
61882005.12.14 18:56s/l3094100.001.19981.19981.2025-17000.007331270.00
61892005.12.14 19:15sell3095100.001.20051.20221.1995
61902005.12.14 22:18t/p3095100.001.19951.20221.199510000.007341270.00
61912005.12.15 00:45sell3096100.001.19871.20041.1977
61922005.12.15 01:05s/l3096100.001.20041.20041.1977-17000.007324270.00
61932005.12.15 01:56sell3097100.001.20181.20351.2008
61942005.12.15 02:48t/p3097100.001.20081.20351.200810000.007334270.00
61952005.12.15 03:12sell3098100.001.20061.20231.1996
61962005.12.15 03:15t/p3098100.001.19961.20231.199610000.007344270.00
61972005.12.15 04:37buy3099100.001.19861.19691.1996
61982005.12.15 04:42t/p3099100.001.19961.19691.199610000.007354270.00
61992005.12.15 05:43sell3100100.001.19821.19991.1972
62002005.12.15 07:15s/l3100100.001.19991.19991.1972-17000.007337270.00
62012005.12.15 07:45sell3101100.001.19981.20151.1988
62022005.12.15 07:46t/p3101100.001.19881.20151.198810000.007347270.00
62032005.12.15 07:56sell3102100.001.20021.20191.1992
62042005.12.15 08:11s/l3102100.001.20191.20191.1992-17000.007330270.00
62052005.12.15 08:36sell3103100.001.20141.20311.2004
62062005.12.15 08:46t/p3103100.001.20041.20311.200410000.007340270.00
62072005.12.15 08:55sell3104100.001.20131.20301.2003
62082005.12.15 09:32s/l3104100.001.20301.20301.2003-17000.007323270.00
62092005.12.15 11:33sell3105100.001.20221.20391.2012
62102005.12.15 11:45t/p3105100.001.20121.20391.201210000.007333270.00
62112005.12.15 12:41buy3106100.001.20071.19901.2017
62122005.12.15 13:30t/p3106100.001.20171.19901.201710000.007343270.00
62132005.12.15 13:37buy3107100.001.20091.19921.2019
62142005.12.15 14:09s/l3107100.001.19921.19921.2019-17000.007326270.00
62152005.12.15 14:13sell3108100.001.20051.20221.1995
62162005.12.15 14:37t/p3108100.001.19951.20221.199510000.007336270.00
62172005.12.15 15:41buy3109100.001.19461.19291.1956
62182005.12.15 16:00t/p3109100.001.19561.19291.195610000.007346270.00
62192005.12.15 17:38sell3110100.001.19671.19841.1957
62202005.12.15 18:53t/p3110100.001.19571.19841.195710000.007356270.00
62212005.12.15 19:42sell3111100.001.19621.19791.1952
62222005.12.15 20:27s/l3111100.001.19791.19791.1952-17000.007339270.00
62232005.12.15 23:10sell3112100.001.19711.19881.1961
62242005.12.16 00:15t/p3112100.001.19611.19881.196110000.007349270.00
62252005.12.16 00:52buy3113100.001.19551.19381.1965
62262005.12.16 01:23s/l3113100.001.19381.19381.1965-17000.007332270.00
62272005.12.16 02:11buy3114100.001.19501.19331.1960
62282005.12.16 02:16t/p3114100.001.19601.19331.196010000.007342270.00
62292005.12.16 05:41sell3115100.001.19671.19841.1957
62302005.12.16 07:37s/l3115100.001.19841.19841.1957-17000.007325270.00
62312005.12.16 07:50sell3116100.001.19751.19921.1965
62322005.12.16 08:02s/l3116100.001.19921.19921.1965-17000.007308270.00
62332005.12.16 08:42sell3117100.001.20011.20181.1991
62342005.12.16 09:09s/l3117100.001.20181.20181.1991-17000.007291270.00
62352005.12.16 09:09sell3118100.001.20131.20301.2003
62362005.12.16 09:26s/l3118100.001.20301.20301.2003-17000.007274270.00
62372005.12.16 09:35sell3119100.001.20171.20341.2007
62382005.12.16 09:45t/p3119100.001.20071.20341.200710000.007284270.00
62392005.12.16 10:38sell3120100.001.20051.20221.1995
62402005.12.16 11:01t/p3120100.001.19951.20221.199510000.007294270.00
62412005.12.16 11:02sell3121100.001.20021.20191.1992
62422005.12.16 11:02t/p3121100.001.19921.20191.199210000.007304270.00
62432005.12.16 11:03sell3122100.001.20021.20191.1992
62442005.12.16 11:12t/p3122100.001.19921.20191.199210000.007314270.00
62452005.12.16 11:12sell3123100.001.20021.20191.1992
62462005.12.16 11:13t/p3123100.001.19921.20191.199210000.007324270.00
62472005.12.16 13:32sell3124100.001.19981.20151.1988
62482005.12.16 13:32t/p3124100.001.19881.20151.198810000.007334270.00
62492005.12.16 15:21buy3125100.001.19931.19761.2003
62502005.12.16 15:21t/p3125100.001.20031.19761.200310000.007344270.00
62512005.12.16 15:22buy3126100.001.19931.19761.2003
62522005.12.16 15:22t/p3126100.001.20031.19761.200310000.007354270.00
62532005.12.16 15:22buy3127100.001.19931.19761.2003
62542005.12.16 15:22t/p3127100.001.20031.19761.200310000.007364270.00
62552005.12.16 15:23buy3128100.001.19931.19761.2003
62562005.12.16 15:23t/p3128100.001.20031.19761.200310000.007374270.00
62572005.12.16 16:07sell3129100.001.20101.20271.2000
62582005.12.16 16:45t/p3129100.001.20001.20271.200010000.007384270.00
62592005.12.16 16:50sell3130100.001.20081.20251.1998
62602005.12.18 23:00s/l3130100.001.20251.20251.1998-17000.007367270.00
62612005.12.19 00:42sell3131100.001.20361.20531.2026
62622005.12.19 00:45t/p3131100.001.20261.20531.202610000.007377270.00
62632005.12.19 01:15sell3132100.001.20271.20441.2017
62642005.12.19 02:40t/p3132100.001.20171.20441.201710000.007387270.00
62652005.12.19 02:45sell3133100.001.20241.20411.2014
62662005.12.19 03:22t/p3133100.001.20141.20411.201410000.007397270.00
62672005.12.19 06:42sell3134100.001.20231.20401.2013
62682005.12.19 07:00t/p3134100.001.20131.20401.201310000.007407270.00
62692005.12.19 07:09sell3135100.001.20181.20351.2008
62702005.12.19 07:15t/p3135100.001.20081.20351.200810000.007417270.00
62712005.12.19 08:10buy3136100.001.20141.19971.2024
62722005.12.19 08:13t/p3136100.001.20241.19971.202410000.007427270.00
62732005.12.19 08:57sell3137100.001.20281.20451.2018
62742005.12.19 08:58t/p3137100.001.20181.20451.201810000.007437270.00
62752005.12.19 09:11sell3138100.001.20161.20331.2006
62762005.12.19 10:00t/p3138100.001.20061.20331.200610000.007447270.00
62772005.12.19 10:03sell3139100.001.20181.20351.2008
62782005.12.19 10:15t/p3139100.001.20081.20351.200810000.007457270.00
62792005.12.19 12:18sell3140100.001.20181.20351.2008
62802005.12.19 12:18t/p3140100.001.20081.20351.200810000.007467270.00
62812005.12.19 12:23sell3141100.001.20171.20341.2007
62822005.12.19 12:27t/p3141100.001.20071.20341.200710000.007477270.00
62832005.12.19 12:31sell3142100.001.20001.20171.1990
62842005.12.19 12:32t/p3142100.001.19901.20171.199010000.007487270.00
62852005.12.19 12:38sell3143100.001.20001.20171.1990
62862005.12.19 12:47t/p3143100.001.19901.20171.199010000.007497270.00
62872005.12.19 14:42sell3144100.001.19911.20081.1981
62882005.12.19 15:00s/l3144100.001.20081.20081.1981-17000.007480270.00
62892005.12.19 18:12sell3145100.001.20011.20181.1991
62902005.12.19 20:01s/l3145100.001.20181.20181.1991-17000.007463270.00
62912005.12.20 01:06sell3146100.001.20081.20251.1998
62922005.12.20 01:19t/p3146100.001.19981.20251.199810000.007473270.00
62932005.12.20 04:36sell3147100.001.19841.20011.1974
62942005.12.20 04:39t/p3147100.001.19741.20011.197410000.007483270.00
62952005.12.20 04:47sell3148100.001.19841.20011.1974
62962005.12.20 04:50t/p3148100.001.19741.20011.197410000.007493270.00
62972005.12.20 06:15sell3149100.001.19931.20101.1983
62982005.12.20 07:15t/p3149100.001.19831.20101.198310000.007503270.00
62992005.12.20 07:56buy3150100.001.19751.19581.1985
63002005.12.20 07:57t/p3150100.001.19851.19581.198510000.007513270.00
63012005.12.20 07:57buy3151100.001.19751.19581.1985
63022005.12.20 08:00t/p3151100.001.19851.19581.198510000.007523270.00
63032005.12.20 08:24buy3152100.001.19771.19601.1987
63042005.12.20 08:30t/p3152100.001.19871.19601.198710000.007533270.00
63052005.12.20 09:45sell3153100.001.19781.19951.1968
63062005.12.20 09:45t/p3153100.001.19681.19951.196810000.007543270.00
63072005.12.20 09:45sell3154100.001.19781.19951.1968
63082005.12.20 09:45t/p3154100.001.19681.19951.196810000.007553270.00
63092005.12.20 09:46sell3155100.001.19791.19961.1969
63102005.12.20 09:55t/p3155100.001.19691.19961.196910000.007563270.00
63112005.12.20 09:57sell3156100.001.19781.19951.1968
63122005.12.20 11:41s/l3156100.001.19951.19951.1968-17000.007546270.00
63132005.12.20 12:07sell3157100.001.19711.19881.1961
63142005.12.20 13:09t/p3157100.001.19611.19881.196110000.007556270.00
63152005.12.20 13:17sell3158100.001.19651.19821.1955
63162005.12.20 13:40t/p3158100.001.19551.19821.195510000.007566270.00
63172005.12.20 14:22buy3159100.001.19311.19141.1941
63182005.12.20 14:26s/l3159100.001.19141.19141.1941-17000.007549270.00
63192005.12.20 14:53buy3160100.001.19171.19001.1927
63202005.12.20 15:06s/l3160100.001.19001.19001.1927-17000.007532270.00
63212005.12.20 15:51buy3161100.001.18921.18751.1902
63222005.12.20 16:12s/l3161100.001.18751.18751.1902-17000.007515270.00
63232005.12.20 16:15sell3162100.001.18951.19121.1885
63242005.12.20 16:15t/p3162100.001.18851.19121.188510000.007525270.00
63252005.12.20 16:15sell3163100.001.18951.19121.1885
63262005.12.20 16:26t/p3163100.001.18851.19121.188510000.007535270.00
63272005.12.20 16:36buy3164100.001.18861.18691.1896
63282005.12.20 16:46s/l3164100.001.18691.18691.1896-17000.007518270.00
63292005.12.20 17:11buy3165100.001.18481.18311.1858
63302005.12.20 17:15t/p3165100.001.18581.18311.185810000.007528270.00
63312005.12.20 19:03buy3166100.001.18541.18371.1864
63322005.12.20 19:31t/p3166100.001.18641.18371.186410000.007538270.00
63332005.12.20 21:52sell3167100.001.18661.18831.1856
63342005.12.21 00:52s/l3167100.001.18831.18831.1856-17000.007521270.00
63352005.12.21 01:40sell3168100.001.18861.19031.1876
63362005.12.21 02:00t/p3168100.001.18761.19031.187610000.007531270.00
63372005.12.21 03:02sell3169100.001.18731.18901.1863
63382005.12.21 05:08t/p3169100.001.18631.18901.186310000.007541270.00
63392005.12.21 06:12sell3170100.001.18731.18901.1863
63402005.12.21 07:23s/l3170100.001.18901.18901.1863-17000.007524270.00
63412005.12.21 07:36sell3171100.001.18901.19071.1880
63422005.12.21 07:45t/p3171100.001.18801.19071.188010000.007534270.00
63432005.12.21 08:41sell3172100.001.18971.19141.1887
63442005.12.21 08:43t/p3172100.001.18871.19141.188710000.007544270.00
63452005.12.21 10:20buy3173100.001.18861.18691.1896
63462005.12.21 11:01s/l3173100.001.18691.18691.1896-17000.007527270.00
63472005.12.21 11:06sell3174100.001.18871.19041.1877
63482005.12.21 11:13t/p3174100.001.18771.19041.187710000.007537270.00
63492005.12.21 14:08sell3175100.001.18601.18771.1850
63502005.12.21 14:27t/p3175100.001.18501.18771.185010000.007547270.00
63512005.12.21 14:35sell3176100.001.18541.18711.1844
63522005.12.21 14:40t/p3176100.001.18441.18711.184410000.007557270.00
63532005.12.21 15:25buy3177100.001.18081.17911.1818
63542005.12.21 15:30t/p3177100.001.18181.17911.181810000.007567270.00
63552005.12.21 16:37buy3178100.001.18121.17951.1822
63562005.12.21 16:45t/p3178100.001.18221.17951.182210000.007577270.00
63572005.12.21 16:50buy3179100.001.18121.17951.1822
63582005.12.21 18:04t/p3179100.001.18221.17951.182210000.007587270.00
63592005.12.21 18:35buy3180100.001.18261.18091.1836
63602005.12.21 19:10t/p3180100.001.18361.18091.183610000.007597270.00
63612005.12.21 20:05sell3181100.001.18441.18611.1834
63622005.12.21 23:32t/p3181100.001.18341.18611.183410000.007607270.00
63632005.12.22 01:40sell3182100.001.18351.18521.1825
63642005.12.22 07:12t/p3182100.001.18251.18521.182510000.007617270.00
63652005.12.22 07:24sell3183100.001.18311.18481.1821
63662005.12.22 08:50t/p3183100.001.18211.18481.182110000.007627270.00
63672005.12.22 09:20sell3184100.001.18271.18441.1817
63682005.12.22 09:35s/l3184100.001.18441.18441.1817-17000.007610270.00
63692005.12.22 10:11sell3185100.001.18341.18511.1824
63702005.12.22 11:33t/p3185100.001.18241.18511.182410000.007620270.00
63712005.12.22 15:35sell3186100.001.18941.19111.1884
63722005.12.22 15:42t/p3186100.001.18841.19111.188410000.007630270.00
63732005.12.22 17:40sell3187100.001.18781.18951.1868
63742005.12.22 17:49t/p3187100.001.18681.18951.186810000.007640270.00
63752005.12.23 04:10sell3188100.001.18811.18981.1871
63762005.12.23 04:18t/p3188100.001.18711.18981.187110000.007650270.00
63772005.12.23 11:20sell3189100.001.18771.18941.1867
63782005.12.23 11:45t/p3189100.001.18671.18941.186710000.007660270.00
63792005.12.23 12:45sell3190100.001.18541.18711.1844
63802005.12.23 13:21t/p3190100.001.18441.18711.184410000.007670270.00
63812005.12.23 13:21buy3191100.001.18431.18261.1853
63822005.12.23 13:22t/p3191100.001.18531.18261.185310000.007680270.00
63832005.12.23 13:22buy3192100.001.18431.18261.1853
63842005.12.23 13:30t/p3192100.001.18531.18261.185310000.007690270.00
63852005.12.23 13:48buy3193100.001.18401.18231.1850
63862005.12.23 13:48t/p3193100.001.18501.18231.185010000.007700270.00
63872005.12.23 13:49buy3194100.001.18411.18241.1851
63882005.12.23 13:49t/p3194100.001.18511.18241.185110000.007710270.00
63892005.12.23 13:49buy3195100.001.18401.18231.1850
63902005.12.23 14:15t/p3195100.001.18501.18231.185010000.007720270.00
63912005.12.23 15:49buy3196100.001.18681.18511.1878
63922005.12.23 16:45s/l3196100.001.18511.18511.1878-17000.007703270.00
63932005.12.23 17:19sell3197100.001.18581.18751.1848
63942005.12.23 17:30t/p3197100.001.18481.18751.184810000.007713270.00
63952005.12.23 17:32sell3198100.001.18531.18701.1843
63962005.12.23 17:51s/l3198100.001.18701.18701.1843-17000.007696270.00
63972005.12.23 19:40sell3199100.001.18701.18871.1860
63982005.12.26 23:00t/p3199100.001.18601.18871.186010000.007706270.00
63992005.12.26 23:02sell3200100.001.18781.18951.1868
64002005.12.26 23:02t/p3200100.001.18681.18951.186810000.007716270.00
64012005.12.26 23:05sell3201100.001.18781.18951.1868
64022005.12.26 23:05t/p3201100.001.18681.18951.186810000.007726270.00
64032005.12.26 23:08sell3202100.001.18771.18941.1867
64042005.12.26 23:12t/p3202100.001.18671.18941.186710000.007736270.00
64052005.12.27 10:15buy3203100.001.18651.18481.1875
64062005.12.27 12:00s/l3203100.001.18481.18481.1875-17000.007719270.00
64072005.12.27 12:16sell3204100.001.18581.18751.1848
64082005.12.27 14:04t/p3204100.001.18481.18751.184810000.007729270.00
64092005.12.27 14:15sell3205100.001.18551.18721.1845
64102005.12.27 19:23t/p3205100.001.18451.18721.184510000.007739270.00
64112005.12.28 01:12sell3206100.001.18561.18731.1846
64122005.12.28 01:45t/p3206100.001.18461.18731.184610000.007749270.00
64132005.12.28 05:08sell3207100.001.18491.18661.1839
64142005.12.28 06:15s/l3207100.001.18661.18661.1839-17000.007732270.00
64152005.12.28 06:35buy3208100.001.18621.18451.1872
64162005.12.28 06:45t/p3208100.001.18721.18451.187210000.007742270.00
64172005.12.28 07:41sell3209100.001.19151.19321.1905
64182005.12.28 07:56s/l3209100.001.19321.19321.1905-17000.007725270.00
64192005.12.28 08:32sell3210100.001.19241.19411.1914
64202005.12.28 08:45t/p3210100.001.19141.19411.191410000.007735270.00
64212005.12.28 09:07sell3211100.001.19141.19311.1904
64222005.12.28 09:15t/p3211100.001.19041.19311.190410000.007745270.00
64232005.12.28 13:38sell3212100.001.19151.19321.1905
64242005.12.28 14:31s/l3212100.001.19321.19321.1905-17000.007728270.00
64252005.12.28 14:53buy3213100.001.19191.19021.1929
64262005.12.28 15:06s/l3213100.001.19021.19021.1929-17000.007711270.00
64272005.12.28 15:12sell3214100.001.19231.19401.1913
64282005.12.28 15:22t/p3214100.001.19131.19401.191310000.007721270.00
64292005.12.28 15:38sell3215100.001.19231.19401.1913
64302005.12.28 15:42t/p3215100.001.19131.19401.191310000.007731270.00
64312005.12.28 16:08sell3216100.001.19191.19361.1909
64322005.12.28 16:30t/p3216100.001.19091.19361.190910000.007741270.00
64332005.12.28 16:35sell3217100.001.19141.19311.1904
64342005.12.28 16:45t/p3217100.001.19041.19311.190410000.007751270.00
64352005.12.28 17:04sell3218100.001.18771.18941.1867
64362005.12.28 17:04t/p3218100.001.18671.18941.186710000.007761270.00
64372005.12.28 17:04sell3219100.001.18771.18941.1867
64382005.12.28 17:04t/p3219100.001.18671.18941.186710000.007771270.00
64392005.12.28 23:10sell3220100.001.18391.18561.1829
64402005.12.29 00:39s/l3220100.001.18561.18561.1829-17000.007754270.00
64412005.12.29 01:34sell3221100.001.18521.18691.1842
64422005.12.29 07:25s/l3221100.001.18691.18691.1842-17000.007737270.00
64432005.12.29 07:45buy3222100.001.18681.18511.1878
64442005.12.29 09:15s/l3222100.001.18511.18511.1878-17000.007720270.00
64452005.12.29 10:27sell3223100.001.18471.18641.1837
64462005.12.29 11:39t/p3223100.001.18371.18641.183710000.007730270.00
64472005.12.29 11:45sell3224100.001.18491.18661.1839
64482005.12.29 12:25t/p3224100.001.18391.18661.183910000.007740270.00
64492005.12.29 14:15sell3225100.001.18361.18531.1826
64502005.12.29 15:47s/l3225100.001.18531.18531.1826-17000.007723270.00
64512005.12.29 16:40sell3226100.001.18481.18651.1838
64522005.12.29 16:45t/p3226100.001.18381.18651.183810000.007733270.00
64532005.12.29 16:56sell3227100.001.18491.18661.1839
64542005.12.29 18:15t/p3227100.001.18391.18661.183910000.007743270.00
64552005.12.29 18:22sell3228100.001.18431.18601.1833
64562005.12.30 02:15s/l3228100.001.18601.18601.1833-17000.007726270.00
64572005.12.30 03:39sell3229100.001.18801.18971.1870
64582005.12.30 03:45t/p3229100.001.18701.18971.187010000.007736270.00
64592005.12.30 03:51sell3230100.001.18741.18911.1864
64602005.12.30 04:24s/l3230100.001.18911.18911.1864-17000.007719270.00
64612005.12.30 05:39sell3231100.001.18781.18951.1868
64622005.12.30 06:34s/l3231100.001.18951.18951.1868-17000.007702270.00
64632005.12.30 07:24sell3232100.001.18861.19031.1876
64642005.12.30 07:31t/p3232100.001.18761.19031.187610000.007712270.00
64652005.12.30 07:39sell3233100.001.18791.18961.1869
64662005.12.30 07:42t/p3233100.001.18691.18961.186910000.007722270.00
64672005.12.30 08:25sell3234100.001.18641.18811.1854
64682005.12.30 08:52t/p3234100.001.18541.18811.185410000.007732270.00
64692005.12.30 12:10sell3235100.001.18381.18551.1828
64702005.12.30 12:21t/p3235100.001.18281.18551.182810000.007742270.00
64712005.12.30 12:37sell3236100.001.18201.18371.1810
64722005.12.30 12:41t/p3236100.001.18101.18371.181010000.007752270.00
64732005.12.30 14:39buy3237100.001.17831.17661.1793
64742005.12.30 14:45t/p3237100.001.17931.17661.179310000.007762270.00
64752005.12.30 17:03sell3238100.001.18431.18601.1833
64762005.12.30 17:13t/p3238100.001.18331.18601.183310000.007772270.00
64772005.12.30 18:06sell3239100.001.18341.18511.1824
64782005.12.30 18:15t/p3239100.001.18241.18511.182410000.007782270.00
64792005.12.30 20:08sell3240100.001.18361.18531.1826
64802006.01.02 22:00t/p3240100.001.18261.18531.182610000.007792270.00
64812006.01.02 23:45sell3241100.001.18181.18351.1808
64822006.01.03 00:01s/l3241100.001.18351.18351.1808-17000.007775270.00
64832006.01.03 00:57sell3242100.001.18451.18621.1835
64842006.01.03 01:53s/l3242100.001.18621.18621.1835-17000.007758270.00
64852006.01.03 02:55sell3243100.001.18761.18931.1866
64862006.01.03 05:07s/l3243100.001.18931.18931.1866-17000.007741270.00
64872006.01.03 05:42sell3244100.001.19021.19191.1892
64882006.01.03 06:30t/p3244100.001.18921.19191.189210000.007751270.00
64892006.01.03 06:37sell3245100.001.18951.19121.1885
64902006.01.03 06:42t/p3245100.001.18851.19121.188510000.007761270.00
64912006.01.03 07:42sell3246100.001.18821.18991.1872
64922006.01.03 08:00s/l3246100.001.18991.18991.1872-17000.007744270.00
64932006.01.03 08:20buy3247100.001.18851.18681.1895
64942006.01.03 09:01s/l3247100.001.18681.18681.1895-17000.007727270.00
64952006.01.03 12:16sell3248100.001.18921.19091.1882
64962006.01.03 12:52t/p3248100.001.18821.19091.188210000.007737270.00
64972006.01.03 13:24sell3249100.001.18771.18941.1867
64982006.01.03 14:16s/l3249100.001.18941.18941.1867-17000.007720270.00
64992006.01.03 15:39sell3250100.001.19611.19781.1951
65002006.01.03 15:54s/l3250100.001.19781.19781.1951-17000.007703270.00
65012006.01.03 16:06sell3251100.001.19791.19961.1969
65022006.01.03 16:15t/p3251100.001.19691.19961.196910000.007713270.00
65032006.01.03 16:26sell3252100.001.19801.19971.1970
65042006.01.03 17:30t/p3252100.001.19701.19971.197010000.007723270.00
65052006.01.03 17:35sell3253100.001.19741.19911.1964
65062006.01.03 17:54s/l3253100.001.19911.19911.1964-17000.007706270.00
65072006.01.03 18:09sell3254100.001.19831.20001.1973
65082006.01.03 19:00s/l3254100.001.20001.20001.1973-17000.007689270.00
65092006.01.03 19:06buy3255100.001.19801.19631.1990
65102006.01.03 19:07t/p3255100.001.19901.19631.199010000.007699270.00
65112006.01.03 19:07buy3256100.001.19801.19631.1990
65122006.01.03 19:07t/p3256100.001.19901.19631.199010000.007709270.00
65132006.01.03 19:08buy3257100.001.19801.19631.1990
65142006.01.03 19:08t/p3257100.001.19901.19631.199010000.007719270.00
65152006.01.03 21:15sell3258100.001.20161.20331.2006
65162006.01.03 23:30s/l3258100.001.20331.20331.2006-17000.007702270.00
65172006.01.04 00:12sell3259100.001.20351.20521.2025
65182006.01.04 00:41s/l3259100.001.20521.20521.2025-17000.007685270.00
65192006.01.04 01:12sell3260100.001.20381.20551.2028
65202006.01.04 02:01s/l3260100.001.20551.20551.2028-17000.007668270.00
65212006.01.04 02:56sell3261100.001.20711.20881.2061
65222006.01.04 03:27s/l3261100.001.20881.20881.2061-17000.007651270.00
65232006.01.04 03:42sell3262100.001.20791.20961.2069
65242006.01.04 03:45t/p3262100.001.20691.20961.206910000.007661270.00
65252006.01.04 06:21buy3263100.001.20631.20461.2073
65262006.01.04 07:00s/l3263100.001.20461.20461.2073-17000.007644270.00
65272006.01.04 07:07sell3264100.001.20501.20671.2040
65282006.01.04 07:11t/p3264100.001.20401.20671.204010000.007654270.00
65292006.01.04 08:48buy3265100.001.20501.20331.2060
65302006.01.04 09:20t/p3265100.001.20601.20331.206010000.007664270.00
65312006.01.04 09:33buy3266100.001.20681.20511.2078
65322006.01.04 09:34t/p3266100.001.20781.20511.207810000.007674270.00
65332006.01.04 09:34buy3267100.001.20661.20491.2076
65342006.01.04 09:34t/p3267100.001.20761.20491.207610000.007684270.00
65352006.01.04 09:34buy3268100.001.20681.20511.2078
65362006.01.04 09:34t/p3268100.001.20781.20511.207810000.007694270.00
65372006.01.04 09:34buy3269100.001.20661.20491.2076
65382006.01.04 09:35t/p3269100.001.20761.20491.207610000.007704270.00
65392006.01.04 09:35buy3270100.001.20681.20511.2078
65402006.01.04 09:35t/p3270100.001.20781.20511.207810000.007714270.00
65412006.01.04 09:35buy3271100.001.20661.20491.2076
65422006.01.04 09:35t/p3271100.001.20761.20491.207610000.007724270.00
65432006.01.04 09:35buy3272100.001.20681.20511.2078
65442006.01.04 09:35t/p3272100.001.20781.20511.207810000.007734270.00
65452006.01.04 09:35buy3273100.001.20661.20491.2076
65462006.01.04 09:36t/p3273100.001.20761.20491.207610000.007744270.00
65472006.01.04 09:36buy3274100.001.20681.20511.2078
65482006.01.04 12:00t/p3274100.001.20781.20511.207810000.007754270.00
65492006.01.04 13:10sell3275100.001.20901.21071.2080
65502006.01.04 13:20t/p3275100.001.20801.21071.208010000.007764270.00
65512006.01.04 13:25sell3276100.001.20881.21051.2078
65522006.01.04 13:38s/l3276100.001.21051.21051.2078-17000.007747270.00
65532006.01.04 14:03sell3277100.001.20951.21121.2085
65542006.01.04 14:15t/p3277100.001.20851.21121.208510000.007757270.00
65552006.01.04 14:33sell3278100.001.20951.21121.2085
65562006.01.04 14:45t/p3278100.001.20851.21121.208510000.007767270.00
65572006.01.04 15:05buy3279100.001.20811.20641.2091
65582006.01.04 15:06t/p3279100.001.20911.20641.209110000.007777270.00
65592006.01.04 15:06buy3280100.001.20781.20611.2088
65602006.01.04 15:07t/p3280100.001.20881.20611.208810000.007787270.00
65612006.01.04 15:18buy3281100.001.20801.20631.2090
65622006.01.04 15:33t/p3281100.001.20901.20631.209010000.007797270.00
65632006.01.04 16:02buy3282100.001.20871.20701.2097
65642006.01.04 16:02t/p3282100.001.20971.20701.209710000.007807270.00
65652006.01.04 16:08buy3283100.001.20891.20721.2099
65662006.01.04 16:22s/l3283100.001.20721.20721.2099-17000.007790270.00
65672006.01.04 16:40sell3284100.001.20811.20981.2071
65682006.01.04 16:55s/l3284100.001.20981.20981.2071-17000.007773270.00
65692006.01.04 17:36sell3285100.001.21311.21481.2121
65702006.01.04 17:45t/p3285100.001.21211.21481.212110000.007783270.00
65712006.01.04 18:15buy3286100.001.21281.21111.2138
65722006.01.04 18:25t/p3286100.001.21381.21111.213810000.007793270.00
65732006.01.04 19:45sell3287100.001.21271.21441.2117
65742006.01.04 22:01t/p3287100.001.21171.21441.211710000.007803270.00
65752006.01.05 00:45sell3288100.001.21151.21321.2105
65762006.01.05 01:02t/p3288100.001.21051.21321.210510000.007813270.00
65772006.01.05 01:09sell3289100.001.21111.21281.2101
65782006.01.05 01:12t/p3289100.001.21011.21281.210110000.007823270.00
65792006.01.05 02:12sell3290100.001.21131.21301.2103
65802006.01.05 03:31t/p3290100.001.21031.21301.210310000.007833270.00
65812006.01.05 06:10buy3291100.001.21071.20901.2117
65822006.01.05 07:56s/l3291100.001.20901.20901.2117-17000.007816270.00
65832006.01.05 08:27sell3292100.001.20961.21131.2086
65842006.01.05 08:45s/l3292100.001.21131.21131.2086-17000.007799270.00
65852006.01.05 08:55buy3293100.001.20961.20791.2106
65862006.01.05 08:57t/p3293100.001.21061.20791.210610000.007809270.00
65872006.01.05 10:33sell3294100.001.21001.21171.2090
65882006.01.05 10:33s/l3294100.001.21171.21171.2090-17000.007792270.00
65892006.01.05 10:44buy3295100.001.20961.20791.2106
65902006.01.05 10:45s/l3295100.001.20791.20791.2106-17000.007775270.00
65912006.01.05 10:45buy3296100.001.20801.20631.2090
65922006.01.05 10:45t/p3296100.001.20901.20631.209010000.007785270.00
65932006.01.05 10:45buy3297100.001.20961.20791.2106
65942006.01.05 10:45s/l3297100.001.20791.20791.2106-17000.007768270.00
65952006.01.05 10:45buy3298100.001.20841.20671.2094
65962006.01.05 10:46t/p3298100.001.20941.20671.209410000.007778270.00
65972006.01.05 10:46buy3299100.001.20891.20721.2099
65982006.01.05 10:47t/p3299100.001.20991.20721.209910000.007788270.00
65992006.01.05 10:48buy3300100.001.20911.20741.2101
66002006.01.05 10:49t/p3300100.001.21011.20741.210110000.007798270.00
66012006.01.05 10:59buy3301100.001.20861.20691.2096
66022006.01.05 11:00t/p3301100.001.20961.20691.209610000.007808270.00
66032006.01.05 11:12buy3302100.001.20701.20531.2080
66042006.01.05 11:16t/p3302100.001.20801.20531.208010000.007818270.00
66052006.01.05 11:18buy3303100.001.20771.20601.2087
66062006.01.05 11:27t/p3303100.001.20871.20601.208710000.007828270.00
66072006.01.05 12:43sell3304100.001.20891.21061.2079
66082006.01.05 13:40s/l3304100.001.21061.21061.2079-17000.007811270.00
66092006.01.05 13:40sell3305100.001.21051.21221.2095
66102006.01.05 13:42t/p3305100.001.20951.21221.209510000.007821270.00
66112006.01.05 14:21sell3306100.001.20901.21071.2080
66122006.01.05 16:00s/l3306100.001.21071.21071.2080-17000.007804270.00
66132006.01.05 16:01buy3307100.001.20911.20741.2101
66142006.01.05 16:02t/p3307100.001.21011.20741.210110000.007814270.00
66152006.01.05 16:02buy3308100.001.20891.20721.2099
66162006.01.05 16:12t/p3308100.001.20991.20721.209910000.007824270.00
66172006.01.05 17:05sell3309100.001.21021.21191.2092
66182006.01.05 17:30t/p3309100.001.20921.21191.209210000.007834270.00
66192006.01.05 17:35sell3310100.001.20961.21131.2086
66202006.01.05 17:36s/l3310100.001.21131.21131.2086-17000.007817270.00
66212006.01.05 19:45buy3311100.001.21091.20921.2119
66222006.01.06 00:30t/p3311100.001.21191.20921.211910000.007827270.00
66232006.01.06 00:47buy3312100.001.21111.20941.2121
66242006.01.06 01:30s/l3312100.001.20941.20941.2121-17000.007810270.00
66252006.01.06 01:38sell3313100.001.21021.21191.2092
66262006.01.06 01:45t/p3313100.001.20921.21191.209210000.007820270.00
66272006.01.06 07:10sell3314100.001.20931.21101.2083
66282006.01.06 13:36s/l3314100.001.21101.21101.2083-17000.007803270.00
66292006.01.06 14:11sell3315100.001.21701.21871.2160
66302006.01.06 14:11t/p3315100.001.21601.21871.216010000.007813270.00
66312006.01.06 14:11sell3316100.001.21701.21871.2160
66322006.01.06 14:11t/p3316100.001.21601.21871.216010000.007823270.00
66332006.01.06 14:11sell3317100.001.21701.21871.2160
66342006.01.06 14:12t/p3317100.001.21601.21871.216010000.007833270.00
66352006.01.06 14:12sell3318100.001.21701.21871.2160
66362006.01.06 14:12t/p3318100.001.21601.21871.216010000.007843270.00
66372006.01.06 14:12sell3319100.001.21701.21871.2160
66382006.01.06 14:12t/p3319100.001.21601.21871.216010000.007853270.00
66392006.01.06 14:13sell3320100.001.21701.21871.2160
66402006.01.06 14:13t/p3320100.001.21601.21871.216010000.007863270.00
66412006.01.06 14:13sell3321100.001.21701.21871.2160
66422006.01.06 14:14t/p3321100.001.21601.21871.216010000.007873270.00
66432006.01.06 14:40sell3322100.001.21491.21661.2139
66442006.01.06 15:08s/l3322100.001.21661.21661.2139-17000.007856270.00
66452006.01.06 15:17buy3323100.001.21501.21331.2160
66462006.01.06 15:17t/p3323100.001.21601.21331.216010000.007866270.00
66472006.01.06 15:18buy3324100.001.21501.21331.2160
66482006.01.06 15:20t/p3324100.001.21601.21331.216010000.007876270.00
66492006.01.06 16:02sell3325100.001.21491.21661.2139
66502006.01.06 16:03t/p3325100.001.21391.21661.213910000.007886270.00
66512006.01.06 16:03sell3326100.001.21491.21661.2139
66522006.01.06 16:15t/p3326100.001.21391.21661.213910000.007896270.00
66532006.01.06 18:21sell3327100.001.21561.21731.2146
66542006.01.08 23:00t/p3327100.001.21461.21731.214610000.007906270.00
66552006.01.08 23:04sell3328100.001.21471.21641.2137
66562006.01.09 00:09t/p3328100.001.21371.21641.213710000.007916270.00
66572006.01.09 01:04sell3329100.001.21521.21691.2142
66582006.01.09 01:53t/p3329100.001.21421.21691.214210000.007926270.00
66592006.01.09 02:35sell3330100.001.21501.21671.2140
66602006.01.09 03:32t/p3330100.001.21401.21671.214010000.007936270.00
66612006.01.09 07:26buy3331100.001.21231.21061.2133
66622006.01.09 07:57s/l3331100.001.21061.21061.2133-17000.007919270.00
66632006.01.09 10:08buy3332100.001.20871.20701.2097
66642006.01.09 11:06s/l3332100.001.20701.20701.2097-17000.007902270.00
66652006.01.09 11:48sell3333100.001.20801.20971.2070
66662006.01.09 12:30s/l3333100.001.20971.20971.2070-17000.007885270.00
66672006.01.09 13:11sell3334100.001.20851.21021.2075
66682006.01.09 15:04t/p3334100.001.20751.21021.207510000.007895270.00
66692006.01.09 15:04sell3335100.001.20781.20951.2068
66702006.01.09 15:30s/l3335100.001.20951.20951.2068-17000.007878270.00
66712006.01.09 15:42buy3336100.001.20841.20671.2094
66722006.01.09 16:21s/l3336100.001.20671.20671.2094-17000.007861270.00
66732006.01.09 18:25sell3337100.001.20841.21011.2074
66742006.01.10 00:11t/p3337100.001.20741.21011.207410000.007871270.00
66752006.01.10 00:42sell3338100.001.20701.20871.2060
66762006.01.10 02:00s/l3338100.001.20871.20871.2060-17000.007854270.00
66772006.01.10 02:12sell3339100.001.20801.20971.2070
66782006.01.10 02:17t/p3339100.001.20701.20971.207010000.007864270.00
66792006.01.10 02:36sell3340100.001.20641.20811.2054
66802006.01.10 02:37t/p3340100.001.20541.20811.205410000.007874270.00
66812006.01.10 02:41sell3341100.001.20641.20811.2054
66822006.01.10 06:50t/p3341100.001.20541.20811.205410000.007884270.00
66832006.01.10 06:54sell3342100.001.20551.20721.2045
66842006.01.10 07:03s/l3342100.001.20721.20721.2045-17000.007867270.00
66852006.01.10 07:18buy3343100.001.20551.20381.2065
66862006.01.10 07:32s/l3343100.001.20381.20381.2065-17000.007850270.00
66872006.01.10 08:40sell3344100.001.20831.21001.2073
66882006.01.10 09:06t/p3344100.001.20731.21001.207310000.007860270.00
66892006.01.10 11:09sell3345100.001.21101.21271.2100
66902006.01.10 11:16t/p3345100.001.21001.21271.210010000.007870270.00
66912006.01.10 12:08sell3346100.001.20911.21081.2081
66922006.01.10 12:15t/p3346100.001.20811.21081.208110000.007880270.00
66932006.01.10 15:34buy3347100.001.20721.20551.2082
66942006.01.10 15:41t/p3347100.001.20821.20551.208210000.007890270.00
66952006.01.10 15:47buy3348100.001.20721.20551.2082
66962006.01.10 15:55t/p3348100.001.20821.20551.208210000.007900270.00
66972006.01.10 15:57buy3349100.001.20731.20561.2083
66982006.01.10 16:11t/p3349100.001.20831.20561.208310000.007910270.00
66992006.01.10 16:37sell3350100.001.20741.20911.2064
67002006.01.10 16:47t/p3350100.001.20641.20911.206410000.007920270.00
67012006.01.10 16:50sell3351100.001.20731.20901.2063
67022006.01.10 17:00t/p3351100.001.20631.20901.206310000.007930270.00
67032006.01.10 17:07sell3352100.001.20661.20831.2056
67042006.01.10 19:00s/l3352100.001.20831.20831.2056-17000.007913270.00
67052006.01.11 01:18sell3353100.001.20651.20821.2055
67062006.01.11 02:56s/l3353100.001.20821.20821.2055-17000.007896270.00
67072006.01.11 03:27sell3354100.001.20781.20951.2068
67082006.01.11 05:15t/p3354100.001.20681.20951.206810000.007906270.00
67092006.01.11 07:08buy3355100.001.20581.20411.2068
67102006.01.11 07:30t/p3355100.001.20681.20411.206810000.007916270.00
67112006.01.11 07:48buy3356100.001.20601.20431.2070
67122006.01.11 10:32t/p3356100.001.20701.20431.207010000.007926270.00
67132006.01.11 11:11sell3357100.001.20681.20851.2058
67142006.01.11 11:40s/l3357100.001.20851.20851.2058-17000.007909270.00
67152006.01.11 12:34sell3358100.001.20961.21131.2086
67162006.01.11 13:30t/p3358100.001.20861.21131.208610000.007919270.00
67172006.01.11 13:37sell3359100.001.20911.21081.2081
67182006.01.11 14:18s/l3359100.001.21081.21081.2081-17000.007902270.00
67192006.01.11 15:11sell3360100.001.21151.21321.2105
67202006.01.11 15:16t/p3360100.001.21051.21321.210510000.007912270.00
67212006.01.11 15:50sell3361100.001.21091.21261.2099
67222006.01.11 16:03t/p3361100.001.20991.21261.209910000.007922270.00
67232006.01.11 16:09sell3362100.001.21031.21201.2093
67242006.01.11 16:20s/l3362100.001.21201.21201.2093-17000.007905270.00
67252006.01.11 16:36sell3363100.001.21161.21331.2106
67262006.01.11 16:47s/l3363100.001.21331.21331.2106-17000.007888270.00
67272006.01.11 18:17sell3364100.001.21341.21511.2124
67282006.01.11 20:06t/p3364100.001.21241.21511.212410000.007898270.00
67292006.01.11 20:11sell3365100.001.21261.21431.2116
67302006.01.11 22:15s/l3365100.001.21431.21431.2116-17000.007881270.00
67312006.01.12 03:05sell3366100.001.21531.21701.2143
67322006.01.12 04:50t/p3366100.001.21431.21701.214310000.007891270.00
67332006.01.12 06:13sell3367100.001.21451.21621.2135
67342006.01.12 06:56s/l3367100.001.21621.21621.2135-17000.007874270.00
67352006.01.12 07:09sell3368100.001.21541.21711.2144
67362006.01.12 07:16t/p3368100.001.21441.21711.214410000.007884270.00
67372006.01.12 08:07sell3369100.001.21491.21661.2139
67382006.01.12 09:02s/l3369100.001.21661.21661.2139-17000.007867270.00
67392006.01.12 10:08sell3370100.001.21491.21661.2139
67402006.01.12 12:00t/p3370100.001.21391.21661.213910000.007877270.00
67412006.01.12 12:42sell3371100.001.21331.21501.2123
67422006.01.12 13:09t/p3371100.001.21231.21501.212310000.007887270.00
67432006.01.12 13:36buy3372100.001.21101.20931.2120
67442006.01.12 13:45t/p3372100.001.21201.20931.212010000.007897270.00
67452006.01.12 13:45sell3373100.001.21201.21371.2110
67462006.01.12 13:50t/p3373100.001.21101.21371.211010000.007907270.00
67472006.01.12 15:15sell3374100.001.20321.20491.2022
67482006.01.12 15:15t/p3374100.001.20221.20491.202210000.007917270.00
67492006.01.12 15:15sell3375100.001.20321.20491.2022
67502006.01.12 15:15t/p3375100.001.20221.20491.202210000.007927270.00
67512006.01.12 15:15sell3376100.001.20321.20491.2022
67522006.01.12 15:15t/p3376100.001.20221.20491.202210000.007937270.00
67532006.01.12 15:17sell3377100.001.20321.20491.2022
67542006.01.12 15:18t/p3377100.001.20221.20491.202210000.007947270.00
67552006.01.12 15:18sell3378100.001.20321.20491.2022
67562006.01.12 15:21t/p3378100.001.20221.20491.202210000.007957270.00
67572006.01.12 16:46sell3379100.001.20361.20531.2026
67582006.01.12 17:32t/p3379100.001.20261.20531.202610000.007967270.00
67592006.01.12 20:05sell3380100.001.20451.20621.2035
67602006.01.12 22:18t/p3380100.001.20351.20621.203510000.007977270.00
67612006.01.13 00:10sell3381100.001.20451.20621.2035
67622006.01.13 00:48t/p3381100.001.20351.20621.203510000.007987270.00
67632006.01.13 02:36sell3382100.001.20431.20601.2033
67642006.01.13 06:27s/l3382100.001.20601.20601.2033-17000.007970270.00
67652006.01.13 06:56sell3383100.001.20591.20761.2049
67662006.01.13 07:38s/l3383100.001.20761.20761.2049-17000.007953270.00
67672006.01.13 07:38sell3384100.001.20711.20881.2061
67682006.01.13 07:48t/p3384100.001.20611.20881.206110000.007963270.00
67692006.01.13 07:48buy3385100.001.20611.20441.2071
67702006.01.13 07:54t/p3385100.001.20711.20441.207110000.007973270.00
67712006.01.13 08:41sell3386100.001.20741.20911.2064
67722006.01.13 08:45t/p3386100.001.20641.20911.206410000.007983270.00
67732006.01.13 08:45sell3387100.001.20711.20881.2061
67742006.01.13 08:46t/p3387100.001.20611.20881.206110000.007993270.00
67752006.01.13 08:53sell3388100.001.20701.20871.2060
67762006.01.13 09:35s/l3388100.001.20871.20871.2060-17000.007976270.00
67772006.01.13 10:15sell3389100.001.20751.20921.2065
67782006.01.13 10:15t/p3389100.001.20651.20921.206510000.007986270.00
67792006.01.13 10:17sell3390100.001.20761.20931.2066
67802006.01.13 10:30t/p3390100.001.20661.20931.206610000.007996270.00
67812006.01.13 10:39sell3391100.001.20671.20841.2057
67822006.01.13 11:11t/p3391100.001.20571.20841.205710000.008006270.00
67832006.01.13 12:45sell3392100.001.20601.20771.2050
67842006.01.13 12:50t/p3392100.001.20501.20771.205010000.008016270.00
67852006.01.13 13:40buy3393100.001.20461.20291.2056
67862006.01.13 13:42t/p3393100.001.20561.20291.205610000.008026270.00
67872006.01.13 13:42buy3394100.001.20471.20301.2057
67882006.01.13 13:42t/p3394100.001.20571.20301.205710000.008036270.00
67892006.01.13 13:42buy3395100.001.20471.20301.2057
67902006.01.13 13:42t/p3395100.001.20571.20301.205710000.008046270.00
67912006.01.13 13:42buy3396100.001.20471.20301.2057
67922006.01.13 13:43t/p3396100.001.20571.20301.205710000.008056270.00
67932006.01.13 14:21sell3397100.001.20701.20871.2060
67942006.01.13 14:21t/p3397100.001.20601.20871.206010000.008066270.00
67952006.01.13 14:22sell3398100.001.20701.20871.2060
67962006.01.13 14:22t/p3398100.001.20601.20871.206010000.008076270.00
67972006.01.13 14:25sell3399100.001.20661.20831.2056
67982006.01.13 14:27t/p3399100.001.20561.20831.205610000.008086270.00
67992006.01.13 14:27sell3400100.001.20711.20881.2061
68002006.01.13 14:28t/p3400100.001.20611.20881.206110000.008096270.00
68012006.01.13 14:28sell3401100.001.20711.20881.2061
68022006.01.13 14:29t/p3401100.001.20611.20881.206110000.008106270.00
68032006.01.13 14:38sell3402100.001.20601.20771.2050
68042006.01.13 15:33s/l3402100.001.20771.20771.2050-17000.008089270.00
68052006.01.13 16:01sell3403100.001.20791.20961.2069
68062006.01.13 16:25s/l3403100.001.20961.20961.2069-17000.008072270.00
68072006.01.13 16:38sell3404100.001.21061.21231.2096
68082006.01.13 16:38t/p3404100.001.20961.21231.209610000.008082270.00
68092006.01.13 16:38sell3405100.001.21021.21191.2092
68102006.01.13 16:39s/l3405100.001.21191.21191.2092-17000.008065270.00
68112006.01.13 16:39buy3406100.001.20961.20791.2106
68122006.01.13 16:39t/p3406100.001.21061.20791.210610000.008075270.00
68132006.01.13 16:39buy3407100.001.20961.20791.2106
68142006.01.13 16:40t/p3407100.001.21061.20791.210610000.008085270.00
68152006.01.16 00:08sell3408100.001.21711.21881.2161
68162006.01.16 01:16t/p3408100.001.21611.21881.216110000.008095270.00
68172006.01.16 02:25buy3409100.001.21491.21321.2159
68182006.01.16 03:45t/p3409100.001.21591.21321.215910000.008105270.00
68192006.01.16 04:27sell3410100.001.21661.21831.2156
68202006.01.16 05:00t/p3410100.001.21561.21831.215610000.008115270.00
68212006.01.16 05:37sell3411100.001.21491.21661.2139
68222006.01.16 05:56t/p3411100.001.21391.21661.213910000.008125270.00
68232006.01.16 06:46sell3412100.001.21471.21641.2137
68242006.01.16 08:33t/p3412100.001.21371.21641.213710000.008135270.00
68252006.01.16 08:39sell3413100.001.21501.21671.2140
68262006.01.16 08:39t/p3413100.001.21401.21671.214010000.008145270.00
68272006.01.16 08:40sell3414100.001.21501.21671.2140
68282006.01.16 08:40t/p3414100.001.21401.21671.214010000.008155270.00
68292006.01.16 08:40sell3415100.001.21501.21671.2140
68302006.01.16 08:41t/p3415100.001.21401.21671.214010000.008165270.00
68312006.01.16 08:53sell3416100.001.21441.21611.2134
68322006.01.16 11:50t/p3416100.001.21341.21611.213410000.008175270.00
68332006.01.16 12:04sell3417100.001.21351.21521.2125
68342006.01.16 13:07t/p3417100.001.21251.21521.212510000.008185270.00
68352006.01.16 14:45sell3418100.001.21181.21351.2108
68362006.01.16 15:30s/l3418100.001.21351.21351.2108-17000.008168270.00
68372006.01.16 22:41sell3419100.001.21251.21421.2115
68382006.01.16 23:12t/p3419100.001.21151.21421.211510000.008178270.00
68392006.01.16 23:27sell3420100.001.21161.21331.2106
68402006.01.17 00:47t/p3420100.001.21061.21331.210610000.008188270.00
68412006.01.17 01:15sell3421100.001.20901.21071.2080
68422006.01.17 01:47s/l3421100.001.21071.21071.2080-17000.008171270.00
68432006.01.17 06:52sell3422100.001.21301.21471.2120
68442006.01.17 07:00t/p3422100.001.21201.21471.212010000.008181270.00
68452006.01.17 07:06sell3423100.001.21281.21451.2118
68462006.01.17 08:12s/l3423100.001.21451.21451.2118-17000.008164270.00
68472006.01.17 08:16sell3424100.001.21361.21531.2126
68482006.01.17 09:15t/p3424100.001.21261.21531.212610000.008174270.00
68492006.01.17 09:32sell3425100.001.21221.21391.2112
68502006.01.17 09:56t/p3425100.001.21121.21391.211210000.008184270.00
68512006.01.17 10:15sell3426100.001.21081.21251.2098
68522006.01.17 11:19t/p3426100.001.20981.21251.209810000.008194270.00
68532006.01.17 11:32buy3427100.001.20811.20641.2091
68542006.01.17 11:36s/l3427100.001.20641.20641.2091-17000.008177270.00
68552006.01.17 12:15sell3428100.001.20741.20911.2064
68562006.01.17 12:33s/l3428100.001.20911.20911.2064-17000.008160270.00
68572006.01.17 13:47buy3429100.001.20721.20551.2082
68582006.01.17 14:15s/l3429100.001.20551.20551.2082-17000.008143270.00
68592006.01.17 15:45sell3430100.001.20671.20841.2057
68602006.01.17 16:01s/l3430100.001.20841.20841.2057-17000.008126270.00
68612006.01.17 16:41sell3431100.001.20781.20951.2068
68622006.01.17 16:45t/p3431100.001.20681.20951.206810000.008136270.00
68632006.01.17 16:56sell3432100.001.20771.20941.2067
68642006.01.17 18:42s/l3432100.001.20941.20941.2067-17000.008119270.00
68652006.01.18 00:05sell3433100.001.21091.21261.2099
68662006.01.18 00:42t/p3433100.001.20991.21261.209910000.008129270.00
68672006.01.18 02:12sell3434100.001.20961.21131.2086
68682006.01.18 04:16t/p3434100.001.20861.21131.208610000.008139270.00
68692006.01.18 06:16sell3435100.001.20921.21091.2082
68702006.01.18 06:19t/p3435100.001.20821.21091.208210000.008149270.00
68712006.01.18 07:38buy3436100.001.20891.20721.2099
68722006.01.18 07:45t/p3436100.001.20991.20721.209910000.008159270.00
68732006.01.18 09:07sell3437100.001.21391.21561.2129
68742006.01.18 09:15t/p3437100.001.21291.21561.212910000.008169270.00
68752006.01.18 09:45buy3438100.001.21171.21001.2127
68762006.01.18 09:53t/p3438100.001.21271.21001.212710000.008179270.00
68772006.01.18 10:02sell3439100.001.21131.21301.2103
68782006.01.18 10:17s/l3439100.001.21301.21301.2103-17000.008162270.00
68792006.01.18 10:54buy3440100.001.21231.21061.2133
68802006.01.18 11:16t/p3440100.001.21331.21061.213310000.008172270.00
68812006.01.18 11:47sell3441100.001.21311.21481.2121
68822006.01.18 12:00t/p3441100.001.21211.21481.212110000.008182270.00
68832006.01.18 12:20sell3442100.001.21191.21361.2109
68842006.01.18 13:18s/l3442100.001.21361.21361.2109-17000.008165270.00
68852006.01.18 13:35buy3443100.001.21291.21121.2139
68862006.01.18 13:35t/p3443100.001.21391.21121.213910000.008175270.00
68872006.01.18 13:36buy3444100.001.21291.21121.2139
68882006.01.18 13:45t/p3444100.001.21391.21121.213910000.008185270.00
68892006.01.18 13:49buy3445100.001.21291.21121.2139
68902006.01.18 13:49t/p3445100.001.21391.21121.213910000.008195270.00
68912006.01.18 13:49buy3446100.001.21291.21121.2139
68922006.01.18 13:56t/p3446100.001.21391.21121.213910000.008205270.00
68932006.01.18 14:02sell3447100.001.21391.21561.2129
68942006.01.18 14:02t/p3447100.001.21291.21561.212910000.008215270.00
68952006.01.18 14:03sell3448100.001.21391.21561.2129
68962006.01.18 14:03t/p3448100.001.21291.21561.212910000.008225270.00
68972006.01.18 15:11sell3449100.001.21471.21641.2137
68982006.01.18 15:11t/p3449100.001.21371.21641.213710000.008235270.00
68992006.01.18 15:12sell3450100.001.21471.21641.2137
69002006.01.18 15:12t/p3450100.001.21371.21641.213710000.008245270.00
69012006.01.18 15:12sell3451100.001.21471.21641.2137
69022006.01.18 15:12t/p3451100.001.21371.21641.213710000.008255270.00
69032006.01.18 15:12sell3452100.001.21471.21641.2137
69042006.01.18 15:12t/p3452100.001.21371.21641.213710000.008265270.00
69052006.01.18 15:13sell3453100.001.21471.21641.2137
69062006.01.18 15:13t/p3453100.001.21371.21641.213710000.008275270.00
69072006.01.18 15:13sell3454100.001.21471.21641.2137
69082006.01.18 15:14t/p3454100.001.21371.21641.213710000.008285270.00
69092006.01.18 15:52sell3455100.001.21141.21311.2104
69102006.01.18 15:55t/p3455100.001.21041.21311.210410000.008295270.00
69112006.01.18 16:22buy3456100.001.21001.20831.2110
69122006.01.18 16:36s/l3456100.001.20831.20831.2110-17000.008278270.00
69132006.01.18 16:36sell3457100.001.21031.21201.2093
69142006.01.18 16:36t/p3457100.001.20931.21201.209310000.008288270.00
69152006.01.18 17:04sell3458100.001.20841.21011.2074
69162006.01.18 18:30s/l3458100.001.21011.21011.2074-17000.008271270.00
69172006.01.18 23:35sell3459100.001.21221.21391.2112
69182006.01.18 23:44t/p3459100.001.21121.21391.211210000.008281270.00
69192006.01.19 00:57sell3460100.001.20951.21121.2085
69202006.01.19 06:23s/l3460100.001.21121.21121.2085-17000.008264270.00
69212006.01.19 06:37sell3461100.001.21081.21251.2098
69222006.01.19 07:15t/p3461100.001.20981.21251.209810000.008274270.00
69232006.01.19 07:15sell3462100.001.21041.21211.2094
69242006.01.19 07:15t/p3462100.001.20941.21211.209410000.008284270.00
69252006.01.19 07:15sell3463100.001.21041.21211.2094
69262006.01.19 07:16t/p3463100.001.20941.21211.209410000.008294270.00
69272006.01.19 07:23sell3464100.001.21051.21221.2095
69282006.01.19 07:24t/p3464100.001.20951.21221.209510000.008304270.00
69292006.01.19 07:24sell3465100.001.21051.21221.2095
69302006.01.19 07:30t/p3465100.001.20951.21221.209510000.008314270.00
69312006.01.19 07:37sell3466100.001.20941.21111.2084
69322006.01.19 07:56t/p3466100.001.20841.21111.208410000.008324270.00
69332006.01.19 10:12sell3467100.001.20861.21031.2076
69342006.01.19 11:30t/p3467100.001.20761.21031.207610000.008334270.00
69352006.01.19 12:45sell3468100.001.20861.21031.2076
69362006.01.19 13:18t/p3468100.001.20761.21031.207610000.008344270.00
69372006.01.19 13:36sell3469100.001.20831.21001.2073
69382006.01.19 13:36t/p3469100.001.20731.21001.207310000.008354270.00
69392006.01.19 13:37sell3470100.001.20831.21001.2073
69402006.01.19 13:37t/p3470100.001.20731.21001.207310000.008364270.00
69412006.01.19 13:37sell3471100.001.20831.21001.2073
69422006.01.19 13:38t/p3471100.001.20731.21001.207310000.008374270.00
69432006.01.19 14:03sell3472100.001.20671.20841.2057
69442006.01.19 14:32s/l3472100.001.20841.20841.2057-17000.008357270.00
69452006.01.19 14:40buy3473100.001.20671.20501.2077
69462006.01.19 14:42t/p3473100.001.20771.20501.207710000.008367270.00
69472006.01.19 14:43buy3474100.001.20671.20501.2077
69482006.01.19 14:44t/p3474100.001.20771.20501.207710000.008377270.00
69492006.01.19 15:36buy3475100.001.20961.20791.2106
69502006.01.19 15:41t/p3475100.001.21061.20791.210610000.008387270.00
69512006.01.19 16:24sell3476100.001.21141.21311.2104
69522006.01.19 16:45t/p3476100.001.21041.21311.210410000.008397270.00
69532006.01.19 16:51sell3477100.001.21101.21271.2100
69542006.01.19 18:33t/p3477100.001.21001.21271.210010000.008407270.00
69552006.01.19 22:22sell3478100.001.20981.21151.2088
69562006.01.20 00:20t/p3478100.001.20881.21151.208810000.008417270.00
69572006.01.20 06:05sell3479100.001.20781.20951.2068
69582006.01.20 06:09t/p3479100.001.20681.20951.206810000.008427270.00
69592006.01.20 07:37sell3480100.001.20901.21071.2080
69602006.01.20 08:04t/p3480100.001.20801.21071.208010000.008437270.00
69612006.01.20 08:10sell3481100.001.20831.21001.2073
69622006.01.20 08:17t/p3481100.001.20731.21001.207310000.008447270.00
69632006.01.20 08:37sell3482100.001.20701.20871.2060
69642006.01.20 08:45t/p3482100.001.20601.20871.206010000.008457270.00
69652006.01.20 08:52sell3483100.001.20721.20891.2062
69662006.01.20 08:55t/p3483100.001.20621.20891.206210000.008467270.00
69672006.01.20 09:41sell3484100.001.20831.21001.2073
69682006.01.20 10:48t/p3484100.001.20731.21001.207310000.008477270.00
69692006.01.20 10:50sell3485100.001.20821.20991.2072
69702006.01.20 11:00t/p3485100.001.20721.20991.207210000.008487270.00
69712006.01.20 13:24sell3486100.001.20751.20921.2065
69722006.01.20 13:38s/l3486100.001.20921.20921.2065-17000.008470270.00
69732006.01.20 14:41sell3487100.001.21061.21231.2096
69742006.01.20 14:50t/p3487100.001.20961.21231.209610000.008480270.00
69752006.01.20 15:17buy3488100.001.20911.20741.2101
69762006.01.20 15:20t/p3488100.001.21011.20741.210110000.008490270.00
69772006.01.20 15:21buy3489100.001.20931.20761.2103
69782006.01.20 15:21t/p3489100.001.21031.20761.210310000.008500270.00
69792006.01.20 15:34sell3490100.001.20931.21101.2083
69802006.01.20 15:34t/p3490100.001.20831.21101.208310000.008510270.00
69812006.01.20 15:36sell3491100.001.20931.21101.2083
69822006.01.20 15:45t/p3491100.001.20831.21101.208310000.008520270.00
69832006.01.20 15:48sell3492100.001.20931.21101.2083
69842006.01.20 17:00s/l3492100.001.21101.21101.2083-17000.008503270.00
69852006.01.20 17:55sell3493100.001.21051.21221.2095
69862006.01.20 18:35s/l3493100.001.21221.21221.2095-17000.008486270.00
69872006.01.22 22:18sell3494100.001.21551.21721.2145
69882006.01.22 22:30t/p3494100.001.21451.21721.214510000.008496270.00
69892006.01.22 22:41sell3495100.001.21511.21681.2141
69902006.01.22 22:45t/p3495100.001.21411.21681.214110000.008506270.00
69912006.01.22 22:57sell3496100.001.21531.21701.2143
69922006.01.22 23:06t/p3496100.001.21431.21701.214310000.008516270.00
69932006.01.23 01:12sell3497100.001.22241.22411.2214
69942006.01.23 01:25s/l3497100.001.22411.22411.2214-17000.008499270.00
69952006.01.23 01:25sell3498100.001.22361.22531.2226
69962006.01.23 01:30t/p3498100.001.22261.22531.222610000.008509270.00
69972006.01.23 02:34sell3499100.001.22481.22651.2238
69982006.01.23 03:00t/p3499100.001.22381.22651.223810000.008519270.00
69992006.01.23 04:05sell3500100.001.22551.22721.2245
70002006.01.23 04:12t/p3500100.001.22451.22721.224510000.008529270.00
70012006.01.23 04:13sell3501100.001.22521.22691.2242
70022006.01.23 04:14t/p3501100.001.22421.22691.224210000.008539270.00
70032006.01.23 05:08sell3502100.001.22431.22601.2233
70042006.01.23 05:10t/p3502100.001.22331.22601.223310000.008549270.00
70052006.01.23 06:32sell3503100.001.22481.22651.2238
70062006.01.23 06:45t/p3503100.001.22381.22651.223810000.008559270.00
70072006.01.23 07:36sell3504100.001.22451.22621.2235
70082006.01.23 08:47t/p3504100.001.22351.22621.223510000.008569270.00
70092006.01.23 08:50sell3505100.001.22411.22581.2231
70102006.01.23 08:50t/p3505100.001.22311.22581.223110000.008579270.00
70112006.01.23 08:50sell3506100.001.22431.22601.2233
70122006.01.23 08:54t/p3506100.001.22331.22601.223310000.008589270.00
70132006.01.23 11:06sell3507100.001.22871.23041.2277
70142006.01.23 11:16t/p3507100.001.22771.23041.227710000.008599270.00
70152006.01.23 12:08sell3508100.001.22781.22951.2268
70162006.01.23 12:48s/l3508100.001.22951.22951.2268-17000.008582270.00
70172006.01.23 13:01sell3509100.001.22891.23061.2279
70182006.01.23 13:46t/p3509100.001.22791.23061.227910000.008592270.00
70192006.01.23 14:49sell3510100.001.22831.23001.2273
70202006.01.23 15:00t/p3510100.001.22731.23001.227310000.008602270.00
70212006.01.23 15:03sell3511100.001.22831.23001.2273
70222006.01.23 17:35s/l3511100.001.23001.23001.2273-17000.008585270.00
70232006.01.23 18:10sell3512100.001.22951.23121.2285
70242006.01.23 20:23s/l3512100.001.23121.23121.2285-17000.008568270.00
70252006.01.23 23:51buy3513100.001.23081.22911.2318
70262006.01.23 23:55t/p3513100.001.23181.22911.231810000.008578270.00
70272006.01.23 23:55sell3514100.001.23191.23361.2309
70282006.01.23 23:55t/p3514100.001.23091.23361.230910000.008588270.00
70292006.01.23 23:56sell3515100.001.23191.23361.2309
70302006.01.23 23:58t/p3515100.001.23091.23361.230910000.008598270.00
70312006.01.23 23:58sell3516100.001.23181.23351.2308
70322006.01.24 00:00t/p3516100.001.23081.23351.230810000.008608270.00
70332006.01.24 00:11sell3517100.001.23041.23211.2294
70342006.01.24 00:18t/p3517100.001.22941.23211.229410000.008618270.00
70352006.01.24 01:20sell3518100.001.23011.23181.2291
70362006.01.24 02:18t/p3518100.001.22911.23181.229110000.008628270.00
70372006.01.24 02:32sell3519100.001.22941.23111.2284
70382006.01.24 05:33s/l3519100.001.23111.23111.2284-17000.008611270.00
70392006.01.24 06:38sell3520100.001.23041.23211.2294
70402006.01.24 07:00t/p3520100.001.22941.23211.229410000.008621270.00
70412006.01.24 07:07sell3521100.001.22971.23141.2287
70422006.01.24 08:00t/p3521100.001.22871.23141.228710000.008631270.00
70432006.01.24 08:07buy3522100.001.22851.22681.2295
70442006.01.24 08:55s/l3522100.001.22681.22681.2295-17000.008614270.00
70452006.01.24 09:15sell3523100.001.22801.22971.2270
70462006.01.24 11:41t/p3523100.001.22701.22971.227010000.008624270.00
70472006.01.24 12:52buy3524100.001.22841.22671.2294
70482006.01.24 13:45s/l3524100.001.22671.22671.2294-17000.008607270.00
70492006.01.24 13:52sell3525100.001.22741.22911.2264
70502006.01.24 15:30s/l3525100.001.22911.22911.2264-17000.008590270.00
70512006.01.24 15:35buy3526100.001.22791.22621.2289
70522006.01.24 16:52t/p3526100.001.22891.22621.228910000.008600270.00
70532006.01.24 18:25sell3527100.001.22941.23111.2284
70542006.01.24 19:15t/p3527100.001.22841.23111.228410000.008610270.00
70552006.01.24 19:15sell3528100.001.22941.23111.2284
70562006.01.24 19:15t/p3528100.001.22841.23111.228410000.008620270.00
70572006.01.24 19:15sell3529100.001.22941.23111.2284
70582006.01.24 19:15t/p3529100.001.22841.23111.228410000.008630270.00
70592006.01.24 19:15sell3530100.001.22941.23111.2284
70602006.01.24 19:16t/p3530100.001.22841.23111.228410000.008640270.00
70612006.01.24 19:20sell3531100.001.22921.23091.2282
70622006.01.24 19:27t/p3531100.001.22821.23091.228210000.008650270.00
70632006.01.24 20:24buy3532100.001.22891.22721.2299
70642006.01.24 22:00s/l3532100.001.22721.22721.2299-17000.008633270.00
70652006.01.24 22:04sell3533100.001.22811.22981.2271
70662006.01.24 23:19t/p3533100.001.22711.22981.227110000.008643270.00
70672006.01.25 00:15sell3534100.001.22671.22841.2257
70682006.01.25 02:45t/p3534100.001.22571.22841.225710000.008653270.00
70692006.01.25 06:42sell3535100.001.22821.22991.2272
70702006.01.25 07:05t/p3535100.001.22721.22991.227210000.008663270.00
70712006.01.25 07:08sell3536100.001.22761.22931.2266
70722006.01.25 07:20t/p3536100.001.22661.22931.226610000.008673270.00
70732006.01.25 10:09sell3537100.001.23201.23371.2310
70742006.01.25 10:30t/p3537100.001.23101.23371.231010000.008683270.00
70752006.01.25 10:34sell3538100.001.23101.23271.2300
70762006.01.25 10:42t/p3538100.001.23001.23271.230010000.008693270.00
70772006.01.25 10:43sell3539100.001.23111.23281.2301
70782006.01.25 10:44t/p3539100.001.23011.23281.230110000.008703270.00
70792006.01.25 13:07sell3540100.001.23091.23261.2299
70802006.01.25 13:10t/p3540100.001.22991.23261.229910000.008713270.00
70812006.01.25 13:34sell3541100.001.22861.23031.2276
70822006.01.25 13:34t/p3541100.001.22761.23031.227610000.008723270.00
70832006.01.25 13:35sell3542100.001.22861.23031.2276
70842006.01.25 13:41t/p3542100.001.22761.23031.227610000.008733270.00
70852006.01.25 13:41sell3543100.001.22861.23031.2276
70862006.01.25 13:41t/p3543100.001.22761.23031.227610000.008743270.00
70872006.01.25 13:42sell3544100.001.22861.23031.2276
70882006.01.25 13:42t/p3544100.001.22761.23031.227610000.008753270.00
70892006.01.25 14:11buy3545100.001.22691.22521.2279
70902006.01.25 14:30t/p3545100.001.22791.22521.227910000.008763270.00
70912006.01.25 14:50sell3546100.001.22761.22931.2266
70922006.01.25 14:51t/p3546100.001.22661.22931.226610000.008773270.00
70932006.01.25 16:07buy3547100.001.22621.22451.2272
70942006.01.25 17:15t/p3547100.001.22721.22451.227210000.008783270.00
70952006.01.25 17:54buy3548100.001.22721.22551.2282
70962006.01.25 19:30s/l3548100.001.22551.22551.2282-17000.008766270.00
70972006.01.25 19:32sell3549100.001.22611.22781.2251
70982006.01.25 19:45t/p3549100.001.22511.22781.225110000.008776270.00
70992006.01.25 19:46sell3550100.001.22611.22781.2251
71002006.01.25 19:47t/p3550100.001.22511.22781.225110000.008786270.00
71012006.01.25 19:48sell3551100.001.22611.22781.2251
71022006.01.25 20:24t/p3551100.001.22511.22781.225110000.008796270.00
71032006.01.25 20:38buy3552100.001.22411.22241.2251
71042006.01.26 00:22t/p3552100.001.22511.22241.225110000.008806270.00
71052006.01.26 02:52sell3553100.001.22591.22761.2249
71062006.01.26 04:27t/p3553100.001.22491.22761.224910000.008816270.00
71072006.01.26 08:08sell3554100.001.22671.22841.2257
71082006.01.26 08:18t/p3554100.001.22571.22841.225710000.008826270.00
71092006.01.26 09:11buy3555100.001.22411.22241.2251
71102006.01.26 09:21t/p3555100.001.22511.22241.225110000.008836270.00
71112006.01.26 10:40sell3556100.001.22551.22721.2245
71122006.01.26 10:48t/p3556100.001.22451.22721.224510000.008846270.00
71132006.01.26 11:34sell3557100.001.22431.22601.2233
71142006.01.26 13:00s/l3557100.001.22601.22601.2233-17000.008829270.00
71152006.01.26 13:35sell3558100.001.22511.22681.2241
71162006.01.26 13:35t/p3558100.001.22411.22681.224110000.008839270.00
71172006.01.26 13:35sell3559100.001.22501.22671.2240
71182006.01.26 13:35t/p3559100.001.22401.22671.224010000.008849270.00
71192006.01.26 13:35sell3560100.001.22501.22671.2240
71202006.01.26 13:55s/l3560100.001.22671.22671.2240-17000.008832270.00
71212006.01.26 13:55sell3561100.001.22631.22801.2253
71222006.01.26 14:15t/p3561100.001.22531.22801.225310000.008842270.00
71232006.01.26 15:36sell3562100.001.22531.22701.2243
71242006.01.26 15:38t/p3562100.001.22431.22701.224310000.008852270.00
71252006.01.26 15:38sell3563100.001.22531.22701.2243
71262006.01.26 15:38t/p3563100.001.22431.22701.224310000.008862270.00
71272006.01.26 15:41sell3564100.001.22561.22731.2246
71282006.01.26 16:05t/p3564100.001.22461.22731.224610000.008872270.00
71292006.01.26 16:09sell3565100.001.22511.22681.2241
71302006.01.26 16:18t/p3565100.001.22411.22681.224110000.008882270.00
71312006.01.26 16:33sell3566100.001.22371.22541.2227
71322006.01.26 18:01t/p3566100.001.22271.22541.222710000.008892270.00
71332006.01.26 18:01sell3567100.001.22301.22471.2220
71342006.01.26 18:05t/p3567100.001.22201.22471.222010000.008902270.00
71352006.01.26 18:45sell3568100.001.22181.22351.2208
71362006.01.26 19:09t/p3568100.001.22081.22351.220810000.008912270.00
71372006.01.27 00:33sell3569100.001.22161.22331.2206
71382006.01.27 01:15t/p3569100.001.22061.22331.220610000.008922270.00
71392006.01.27 01:20sell3570100.001.22121.22291.2202
71402006.01.27 01:27t/p3570100.001.22021.22291.220210000.008932270.00
71412006.01.27 05:40sell3571100.001.22091.22261.2199
71422006.01.27 07:06t/p3571100.001.21991.22261.219910000.008942270.00
71432006.01.27 07:11sell3572100.001.22111.22281.2201
71442006.01.27 07:12t/p3572100.001.22011.22281.220110000.008952270.00
71452006.01.27 07:13sell3573100.001.22111.22281.2201
71462006.01.27 07:16t/p3573100.001.22011.22281.220110000.008962270.00
71472006.01.27 08:07sell3574100.001.22121.22291.2202
71482006.01.27 10:50t/p3574100.001.22021.22291.220210000.008972270.00
71492006.01.27 11:04sell3575100.001.21871.22041.2177
71502006.01.27 11:04t/p3575100.001.21771.22041.217710000.008982270.00
71512006.01.27 11:04sell3576100.001.21871.22041.2177
71522006.01.27 11:05t/p3576100.001.21771.22041.217710000.008992270.00
71532006.01.27 11:05sell3577100.001.21891.22061.2179
71542006.01.27 11:05t/p3577100.001.21791.22061.217910000.009002270.00
71552006.01.27 11:05sell3578100.001.21861.22031.2176
71562006.01.27 11:11t/p3578100.001.21761.22031.217610000.009012270.00
71572006.01.27 11:11sell3579100.001.21861.22031.2176
71582006.01.27 11:12t/p3579100.001.21761.22031.217610000.009022270.00
71592006.01.27 11:18sell3580100.001.21861.22031.2176
71602006.01.27 11:26t/p3580100.001.21761.22031.217610000.009032270.00
71612006.01.27 13:41buy3581100.001.21771.21601.2187
71622006.01.27 13:41t/p3581100.001.21871.21601.218710000.009042270.00
71632006.01.27 13:41buy3582100.001.21771.21601.2187
71642006.01.27 13:41t/p3582100.001.21871.21601.218710000.009052270.00
71652006.01.27 13:42buy3583100.001.21771.21601.2187
71662006.01.27 13:42t/p3583100.001.21871.21601.218710000.009062270.00
71672006.01.27 13:42buy3584100.001.21771.21601.2187
71682006.01.27 13:42t/p3584100.001.21871.21601.218710000.009072270.00
71692006.01.27 13:42buy3585100.001.21771.21601.2187
71702006.01.27 13:42t/p3585100.001.21871.21601.218710000.009082270.00
71712006.01.27 13:43buy3586100.001.21771.21601.2187
71722006.01.27 13:43t/p3586100.001.21871.21601.218710000.009092270.00
71732006.01.27 13:43buy3587100.001.21771.21601.2187
71742006.01.27 13:43t/p3587100.001.21871.21601.218710000.009102270.00
71752006.01.27 14:11sell3588100.001.22251.22421.2215
71762006.01.27 15:03t/p3588100.001.22151.22421.221510000.009112270.00
71772006.01.27 15:06sell3589100.001.22241.22411.2214
71782006.01.27 15:07t/p3589100.001.22141.22411.221410000.009122270.00
71792006.01.27 15:08sell3590100.001.22241.22411.2214
71802006.01.27 15:12t/p3590100.001.22141.22411.221410000.009132270.00
71812006.01.27 15:12sell3591100.001.22241.22411.2214
71822006.01.27 15:13t/p3591100.001.22141.22411.221410000.009142270.00
71832006.01.27 15:13sell3592100.001.22241.22411.2214
71842006.01.27 15:14t/p3592100.001.22141.22411.221410000.009152270.00
71852006.01.27 15:34sell3593100.001.21781.21951.2168
71862006.01.27 15:45t/p3593100.001.21681.21951.216810000.009162270.00
71872006.01.27 16:15sell3594100.001.21381.21551.2128
71882006.01.27 16:15t/p3594100.001.21281.21551.212810000.009172270.00
71892006.01.27 16:15sell3595100.001.21381.21551.2128
71902006.01.27 16:15t/p3595100.001.21281.21551.212810000.009182270.00
71912006.01.27 16:15sell3596100.001.21381.21551.2128
71922006.01.27 16:23t/p3596100.001.21281.21551.212810000.009192270.00
71932006.01.27 17:08buy3597100.001.21301.21131.2140
71942006.01.27 18:16s/l3597100.001.21131.21131.2140-17000.009175270.00
71952006.01.27 18:31buy3598100.001.20921.20751.2102
71962006.01.27 18:31t/p3598100.001.21021.20751.210210000.009185270.00
71972006.01.27 18:31buy3599100.001.20911.20741.2101
71982006.01.27 18:32t/p3599100.001.21011.20741.210110000.009195270.00
71992006.01.27 18:32buy3600100.001.20911.20741.2101
72002006.01.27 18:32t/p3600100.001.21011.20741.210110000.009205270.00
72012006.01.27 18:33buy3601100.001.20911.20741.2101
72022006.01.27 18:33t/p3601100.001.21011.20741.210110000.009215270.00
72032006.01.27 18:33buy3602100.001.20921.20751.2102
72042006.01.27 18:33t/p3602100.001.21021.20751.210210000.009225270.00
72052006.01.27 18:38buy3603100.001.20921.20751.2102
72062006.01.27 18:46t/p3603100.001.21021.20751.210210000.009235270.00
72072006.01.27 19:10buy3604100.001.20981.20811.2108
72082006.01.27 19:15t/p3604100.001.21081.20811.210810000.009245270.00
72092006.01.29 23:40sell3605100.001.21091.21261.2099
72102006.01.30 00:30t/p3605100.001.20991.21261.209910000.009255270.00
72112006.01.30 00:45sell3606100.001.21051.21221.2095
72122006.01.30 01:25t/p3606100.001.20951.21221.209510000.009265270.00
72132006.01.30 02:22sell3607100.001.20971.21141.2087
72142006.01.30 06:42s/l3607100.001.21141.21141.2087-17000.009248270.00
72152006.01.30 07:09sell3608100.001.21101.21271.2100
72162006.01.30 08:15t/p3608100.001.21001.21271.210010000.009258270.00
72172006.01.30 08:17sell3609100.001.21101.21271.2100
72182006.01.30 08:28t/p3609100.001.21001.21271.210010000.009268270.00
72192006.01.30 08:39sell3610100.001.20921.21091.2082
72202006.01.30 08:57t/p3610100.001.20821.21091.208210000.009278270.00
72212006.01.30 12:02sell3611100.001.20931.21101.2083
72222006.01.30 12:48t/p3611100.001.20831.21101.208310000.009288270.00
72232006.01.30 13:21sell3612100.001.20831.21001.2073
72242006.01.30 13:23t/p3612100.001.20731.21001.207310000.009298270.00
72252006.01.30 14:10buy3613100.001.20811.20641.2091
72262006.01.30 14:12t/p3613100.001.20911.20641.209110000.009308270.00
72272006.01.30 14:51buy3614100.001.20881.20711.2098
72282006.01.30 15:36t/p3614100.001.20981.20711.209810000.009318270.00
72292006.01.30 15:58buy3615100.001.20891.20721.2099
72302006.01.30 15:58t/p3615100.001.20991.20721.209910000.009328270.00
72312006.01.30 15:59buy3616100.001.20891.20721.2099
72322006.01.30 16:25t/p3616100.001.20991.20721.209910000.009338270.00
72332006.01.30 16:38sell3617100.001.20991.21161.2089
72342006.01.30 17:17t/p3617100.001.20891.21161.208910000.009348270.00
72352006.01.30 17:34sell3618100.001.20901.21071.2080
72362006.01.30 18:45t/p3618100.001.20801.21071.208010000.009358270.00
72372006.01.30 23:37sell3619100.001.20891.21061.2079
72382006.01.31 02:00s/l3619100.001.21061.21061.2079-17000.009341270.00
72392006.01.31 04:36sell3620100.001.21071.21241.2097
72402006.01.31 05:00t/p3620100.001.20971.21241.209710000.009351270.00
72412006.01.31 05:06sell3621100.001.21011.21181.2091
72422006.01.31 07:03t/p3621100.001.20911.21181.209110000.009361270.00
72432006.01.31 07:13sell3622100.001.20941.21111.2084
72442006.01.31 07:49s/l3622100.001.21111.21111.2084-17000.009344270.00
72452006.01.31 08:17buy3623100.001.21081.20911.2118
72462006.01.31 08:31s/l3623100.001.20911.20911.2118-17000.009327270.00
72472006.01.31 08:40sell3624100.001.21011.21181.2091
72482006.01.31 11:32s/l3624100.001.21181.21181.2091-17000.009310270.00
72492006.01.31 11:53sell3625100.001.21091.21261.2099
72502006.01.31 12:11s/l3625100.001.21261.21261.2099-17000.009293270.00
72512006.01.31 12:42sell3626100.001.21311.21481.2121
72522006.01.31 13:01t/p3626100.001.21211.21481.212110000.009303270.00
72532006.01.31 13:10sell3627100.001.21241.21411.2114
72542006.01.31 13:15t/p3627100.001.21141.21411.211410000.009313270.00
72552006.01.31 15:07sell3628100.001.21251.21421.2115
72562006.01.31 15:53s/l3628100.001.21421.21421.2115-17000.009296270.00
72572006.01.31 16:07sell3629100.001.21431.21601.2133
72582006.01.31 16:52s/l3629100.001.21601.21601.2133-17000.009279270.00
72592006.01.31 18:39sell3630100.001.21791.21961.2169
72602006.01.31 18:45t/p3630100.001.21691.21961.216910000.009289270.00
72612006.01.31 19:04sell3631100.001.21771.21941.2167
72622006.01.31 19:06s/l3631100.001.21941.21941.2167-17000.009272270.00
72632006.01.31 19:06sell3632100.001.21891.22061.2179
72642006.01.31 19:15t/p3632100.001.21791.22061.217910000.009282270.00
72652006.01.31 19:15sell3633100.001.21841.22011.2174
72662006.01.31 19:15t/p3633100.001.21741.22011.217410000.009292270.00
72672006.01.31 19:15sell3634100.001.21751.21921.2165
72682006.01.31 19:15t/p3634100.001.21651.21921.216510000.009302270.00
72692006.01.31 19:15sell3635100.001.21841.22011.2174
72702006.01.31 19:15t/p3635100.001.21741.22011.217410000.009312270.00
72712006.01.31 19:15sell3636100.001.21751.21921.2165
72722006.01.31 19:15t/p3636100.001.21651.21921.216510000.009322270.00
72732006.01.31 19:15sell3637100.001.21841.22011.2174
72742006.01.31 19:15t/p3637100.001.21741.22011.217410000.009332270.00
72752006.01.31 19:15sell3638100.001.21751.21921.2165
72762006.01.31 19:15t/p3638100.001.21651.21921.216510000.009342270.00
72772006.01.31 19:15sell3639100.001.21841.22011.2174
72782006.01.31 19:15t/p3639100.001.21741.22011.217410000.009352270.00
72792006.01.31 19:20sell3640100.001.21771.21941.2167
72802006.01.31 19:25t/p3640100.001.21671.21941.216710000.009362270.00
72812006.01.31 19:25sell3641100.001.21751.21921.2165
72822006.01.31 19:25t/p3641100.001.21651.21921.216510000.009372270.00
72832006.01.31 19:25sell3642100.001.21751.21921.2165
72842006.01.31 19:26t/p3642100.001.21651.21921.216510000.009382270.00
72852006.01.31 19:33sell3643100.001.21341.21511.2124
72862006.01.31 19:47s/l3643100.001.21511.21511.2124-17000.009365270.00
72872006.01.31 20:24buy3644100.001.21501.21331.2160
72882006.01.31 21:45t/p3644100.001.21601.21331.216010000.009375270.00
72892006.01.31 21:46sell3645100.001.21561.21731.2146
72902006.01.31 22:33t/p3645100.001.21461.21731.214610000.009385270.00
72912006.01.31 22:45sell3646100.001.21531.21701.2143
72922006.01.31 23:25t/p3646100.001.21431.21701.214310000.009395270.00
72932006.02.01 00:16sell3647100.001.21491.21661.2139
72942006.02.01 02:05s/l3647100.001.21661.21661.2139-17000.009378270.00
72952006.02.01 02:41sell3648100.001.21561.21731.2146
72962006.02.01 07:55t/p3648100.001.21461.21731.214610000.009388270.00
72972006.02.01 08:54buy3649100.001.21421.21251.2152
72982006.02.01 09:21s/l3649100.001.21251.21251.2152-17000.009371270.00
72992006.02.01 09:57sell3650100.001.21251.21421.2115
73002006.02.01 10:51t/p3650100.001.21151.21421.211510000.009381270.00
73012006.02.01 11:15sell3651100.001.21161.21331.2106
73022006.02.01 11:26t/p3651100.001.21061.21331.210610000.009391270.00
73032006.02.01 11:45sell3652100.001.21051.21221.2095
73042006.02.01 13:16t/p3652100.001.20951.21221.209510000.009401270.00
73052006.02.01 13:45sell3653100.001.20941.21111.2084
73062006.02.01 13:55t/p3653100.001.20841.21111.208410000.009411270.00
73072006.02.01 13:55sell3654100.001.20931.21101.2083
73082006.02.01 13:57t/p3654100.001.20831.21101.208310000.009421270.00
73092006.02.01 13:58sell3655100.001.20921.21091.2082
73102006.02.01 15:02s/l3655100.001.21091.21091.2082-17000.009404270.00
73112006.02.01 16:09sell3656100.001.21021.21191.2092
73122006.02.01 16:15t/p3656100.001.20921.21191.209210000.009414270.00
73132006.02.01 16:37sell3657100.001.20951.21121.2085
73142006.02.01 17:11t/p3657100.001.20851.21121.208510000.009424270.00
73152006.02.01 17:45sell3658100.001.20871.21041.2077
73162006.02.01 18:11t/p3658100.001.20771.21041.207710000.009434270.00
73172006.02.01 22:51sell3659100.001.20641.20811.2054
73182006.02.02 00:02s/l3659100.001.20811.20811.2054-17000.009417270.00
73192006.02.02 01:09sell3660100.001.20731.20901.2063
73202006.02.02 04:15t/p3660100.001.20631.20901.206310000.009427270.00
73212006.02.02 04:19sell3661100.001.20681.20851.2058
73222006.02.02 05:38t/p3661100.001.20581.20851.205810000.009437270.00
73232006.02.02 08:08sell3662100.001.20681.20851.2058
73242006.02.02 08:30t/p3662100.001.20581.20851.205810000.009447270.00
73252006.02.02 08:36sell3663100.001.20641.20811.2054
73262006.02.02 08:46t/p3663100.001.20541.20811.205410000.009457270.00
73272006.02.02 10:26sell3664100.001.20701.20871.2060
73282006.02.02 11:45t/p3664100.001.20601.20871.206010000.009467270.00
73292006.02.02 12:16sell3665100.001.20661.20831.2056
73302006.02.02 13:46t/p3665100.001.20561.20831.205610000.009477270.00
73312006.02.02 15:42sell3666100.001.20971.21141.2087
73322006.02.02 16:38s/l3666100.001.21141.21141.2087-17000.009460270.00
73332006.02.02 16:38sell3667100.001.21091.21261.2099
73342006.02.02 16:45t/p3667100.001.20991.21261.209910000.009470270.00
73352006.02.02 16:56sell3668100.001.21051.21221.2095
73362006.02.02 17:00t/p3668100.001.20951.21221.209510000.009480270.00
73372006.02.02 17:10sell3669100.001.21021.21191.2092
73382006.02.02 22:41t/p3669100.001.20921.21191.209210000.009490270.00
73392006.02.03 07:09sell3670100.001.20921.21091.2082
73402006.02.03 07:41t/p3670100.001.20821.21091.208210000.009500270.00
73412006.02.03 10:52sell3671100.001.20781.20951.2068
73422006.02.03 11:05t/p3671100.001.20681.20951.206810000.009510270.00
73432006.02.03 13:31sell3672100.001.20641.20811.2054
73442006.02.03 13:31t/p3672100.001.20541.20811.205410000.009520270.00
73452006.02.03 13:31sell3673100.001.20641.20811.2054
73462006.02.03 13:31t/p3673100.001.20541.20811.205410000.009530270.00
73472006.02.03 13:31sell3674100.001.20871.21041.2077
73482006.02.03 13:31t/p3674100.001.20771.21041.207710000.009540270.00
73492006.02.03 13:32sell3675100.001.20641.20811.2054
73502006.02.03 13:32t/p3675100.001.20541.20811.205410000.009550270.00
73512006.02.03 13:32sell3676100.001.20641.20811.2054
73522006.02.03 13:32t/p3676100.001.20541.20811.205410000.009560270.00
73532006.02.03 14:11buy3677100.001.20061.19891.2016
73542006.02.03 14:11s/l3677100.001.19891.19891.2016-17000.009543270.00
73552006.02.03 15:38buy3678100.001.19901.19731.2000
73562006.02.03 15:45t/p3678100.001.20001.19731.200010000.009553270.00
73572006.02.03 16:05buy3679100.001.20001.19831.2010
73582006.02.03 16:13t/p3679100.001.20101.19831.201010000.009563270.00
73592006.02.03 18:19sell3680100.001.20141.20311.2004
73602006.02.03 19:30s/l3680100.001.20311.20311.2004-17000.009546270.00
73612006.02.06 01:01sell3681100.001.20391.20561.2029
73622006.02.06 02:50t/p3681100.001.20291.20561.202910000.009556270.00
73632006.02.06 10:56sell3682100.001.19991.20161.1989
73642006.02.06 11:07t/p3682100.001.19891.20161.198910000.009566270.00
73652006.02.06 11:10sell3683100.001.19931.20101.1983
73662006.02.06 11:16t/p3683100.001.19831.20101.198310000.009576270.00
73672006.02.06 11:51sell3684100.001.19831.20001.1973
73682006.02.06 13:18t/p3684100.001.19731.20001.197310000.009586270.00
73692006.02.06 14:51sell3685100.001.19801.19971.1970
73702006.02.06 17:02t/p3685100.001.19701.19971.197010000.009596270.00
73712006.02.06 17:03sell3686100.001.19721.19891.1962
73722006.02.06 17:04t/p3686100.001.19621.19891.196210000.009606270.00
73732006.02.06 17:04sell3687100.001.19721.19891.1962
73742006.02.06 17:04t/p3687100.001.19621.19891.196210000.009616270.00
73752006.02.06 17:04sell3688100.001.19721.19891.1962
73762006.02.06 17:04t/p3688100.001.19621.19891.196210000.009626270.00
73772006.02.06 17:04sell3689100.001.19721.19891.1962
73782006.02.06 17:04t/p3689100.001.19621.19891.196210000.009636270.00
73792006.02.06 17:04sell3690100.001.19721.19891.1962
73802006.02.06 17:04t/p3690100.001.19621.19891.196210000.009646270.00
73812006.02.06 17:04sell3691100.001.19721.19891.1962
73822006.02.06 17:12t/p3691100.001.19621.19891.196210000.009656270.00
73832006.02.06 17:42sell3692100.001.19621.19791.1952
73842006.02.06 18:23t/p3692100.001.19521.19791.195210000.009666270.00
73852006.02.06 20:06sell3693100.001.19681.19851.1958
73862006.02.07 01:36t/p3693100.001.19581.19851.195810000.009676270.00
73872006.02.07 04:15sell3694100.001.19741.19911.1964
73882006.02.07 07:52s/l3694100.001.19911.19911.1964-17000.009659270.00
73892006.02.07 08:34sell3695100.001.19901.20071.1980
73902006.02.07 09:36s/l3695100.001.20071.20071.1980-17000.009642270.00
73912006.02.07 10:39sell3696100.001.20011.20181.1991
73922006.02.07 11:15t/p3696100.001.19911.20181.199110000.009652270.00
73932006.02.07 11:48sell3697100.001.19921.20091.1982
73942006.02.07 12:00t/p3697100.001.19821.20091.198210000.009662270.00
73952006.02.07 12:01sell3698100.001.19861.20031.1976
73962006.02.07 12:10t/p3698100.001.19761.20031.197610000.009672270.00
73972006.02.07 14:15sell3699100.001.19861.20031.1976
73982006.02.07 15:01t/p3699100.001.19761.20031.197610000.009682270.00
73992006.02.07 15:05sell3700100.001.19781.19951.1968
74002006.02.07 15:15t/p3700100.001.19681.19951.196810000.009692270.00
74012006.02.07 15:32sell3701100.001.19671.19841.1957
74022006.02.07 15:41t/p3701100.001.19571.19841.195710000.009702270.00
74032006.02.07 15:41sell3702100.001.19661.19831.1956
74042006.02.07 15:41t/p3702100.001.19561.19831.195610000.009712270.00
74052006.02.07 15:42sell3703100.001.19661.19831.1956
74062006.02.07 15:42t/p3703100.001.19561.19831.195610000.009722270.00
74072006.02.07 15:46sell3704100.001.19651.19821.1955
74082006.02.07 15:55t/p3704100.001.19551.19821.195510000.009732270.00
74092006.02.07 16:08buy3705100.001.19491.19321.1959
74102006.02.07 16:12t/p3705100.001.19591.19321.195910000.009742270.00
74112006.02.07 16:12buy3706100.001.19451.19281.1955
74122006.02.07 16:12t/p3706100.001.19551.19281.195510000.009752270.00
74132006.02.07 16:13buy3707100.001.19451.19281.1955
74142006.02.07 16:13t/p3707100.001.19551.19281.195510000.009762270.00
74152006.02.07 16:42sell3708100.001.19661.19831.1956
74162006.02.07 17:53s/l3708100.001.19831.19831.1956-17000.009745270.00
74172006.02.08 05:46sell3709100.001.19751.19921.1965
74182006.02.08 06:56s/l3709100.001.19921.19921.1965-17000.009728270.00
74192006.02.08 08:19sell3710100.001.19751.19921.1965
74202006.02.08 12:05t/p3710100.001.19651.19921.196510000.009738270.00
74212006.02.08 12:05sell3711100.001.19681.19851.1958
74222006.02.08 12:19t/p3711100.001.19581.19851.195810000.009748270.00
74232006.02.08 14:39sell3712100.001.19631.19801.1953
74242006.02.08 15:17t/p3712100.001.19531.19801.195310000.009758270.00
74252006.02.08 15:20sell3713100.001.19591.19761.1949
74262006.02.08 15:45t/p3713100.001.19491.19761.194910000.009768270.00
74272006.02.08 16:01sell3714100.001.19531.19701.1943
74282006.02.08 16:01t/p3714100.001.19431.19701.194310000.009778270.00
74292006.02.08 16:01sell3715100.001.19531.19701.1943
74302006.02.08 16:01t/p3715100.001.19431.19701.194310000.009788270.00
74312006.02.08 16:02sell3716100.001.19531.19701.1943
74322006.02.08 16:02t/p3716100.001.19431.19701.194310000.009798270.00
74332006.02.08 16:02sell3717100.001.19531.19701.1943
74342006.02.08 16:02t/p3717100.001.19431.19701.194310000.009808270.00
74352006.02.08 16:02sell3718100.001.19531.19701.1943
74362006.02.08 16:02t/p3718100.001.19431.19701.194310000.009818270.00
74372006.02.08 16:02sell3719100.001.19531.19701.1943
74382006.02.08 16:03t/p3719100.001.19431.19701.194310000.009828270.00
74392006.02.08 16:03sell3720100.001.19531.19701.1943
74402006.02.08 16:03t/p3720100.001.19431.19701.194310000.009838270.00
74412006.02.08 17:15sell3721100.001.19371.19541.1927
74422006.02.08 17:46s/l3721100.001.19541.19541.1927-17000.009821270.00
74432006.02.09 01:06sell3722100.001.19881.20051.1978
74442006.02.09 01:12t/p3722100.001.19781.20051.197810000.009831270.00
74452006.02.09 01:13sell3723100.001.19941.20111.1984
74462006.02.09 01:13t/p3723100.001.19841.20111.198410000.009841270.00
74472006.02.09 05:45sell3724100.001.19841.20011.1974
74482006.02.09 06:30t/p3724100.001.19741.20011.197410000.009851270.00
74492006.02.09 06:38sell3725100.001.19781.19951.1968
74502006.02.09 07:06s/l3725100.001.19951.19951.1968-17000.009834270.00
74512006.02.09 07:18sell3726100.001.19871.20041.1977
74522006.02.09 08:05t/p3726100.001.19771.20041.197710000.009844270.00
74532006.02.09 09:40sell3727100.001.19781.19951.1968
74542006.02.09 11:51s/l3727100.001.19951.19951.1968-17000.009827270.00
74552006.02.09 14:56sell3728100.001.19851.20021.1975
74562006.02.09 15:01t/p3728100.001.19751.20021.197510000.009837270.00
74572006.02.09 15:08sell3729100.001.19731.19901.1963
74582006.02.09 15:12t/p3729100.001.19631.19901.196310000.009847270.00
74592006.02.09 15:12sell3730100.001.19731.19901.1963
74602006.02.09 15:12t/p3730100.001.19631.19901.196310000.009857270.00
74612006.02.09 15:13sell3731100.001.19731.19901.1963
74622006.02.09 15:13t/p3731100.001.19631.19901.196310000.009867270.00
74632006.02.09 15:13sell3732100.001.19731.19901.1963
74642006.02.09 15:15t/p3732100.001.19631.19901.196310000.009877270.00
74652006.02.09 16:46sell3733100.001.19651.19821.1955
74662006.02.09 17:54s/l3733100.001.19821.19821.1955-17000.009860270.00
74672006.02.09 18:02sell3734100.001.19761.19931.1966
74682006.02.09 18:16t/p3734100.001.19661.19931.196610000.009870270.00
74692006.02.10 00:06buy3735100.001.19901.19731.2000
74702006.02.10 00:38s/l3735100.001.19731.19731.2000-17000.009853270.00
74712006.02.10 06:21sell3736100.001.19901.20071.1980
74722006.02.10 07:13t/p3736100.001.19801.20071.198010000.009863270.00
74732006.02.10 07:35sell3737100.001.19861.20031.1976
74742006.02.10 07:47t/p3737100.001.19761.20031.197610000.009873270.00
74752006.02.10 08:50sell3738100.001.19661.19831.1956
74762006.02.10 09:52s/l3738100.001.19831.19831.1956-17000.009856270.00
74772006.02.10 09:52sell3739100.001.19801.19971.1970
74782006.02.10 12:40t/p3739100.001.19701.19971.197010000.009866270.00
74792006.02.10 12:40sell3740100.001.19761.19931.1966
74802006.02.10 12:40t/p3740100.001.19661.19931.196610000.009876270.00
74812006.02.10 12:41sell3741100.001.19761.19931.1966
74822006.02.10 13:41s/l3741100.001.19931.19931.1966-17000.009859270.00
74832006.02.10 14:03sell3742100.001.20201.20371.2010
74842006.02.10 14:35t/p3742100.001.20101.20371.201010000.009869270.00
74852006.02.10 14:46sell3743100.001.20151.20321.2005
74862006.02.10 15:16t/p3743100.001.20051.20321.200510000.009879270.00
74872006.02.10 16:04sell3744100.001.19171.19341.1907
74882006.02.10 16:48s/l3744100.001.19341.19341.1907-17000.009862270.00
74892006.02.10 17:47sell3745100.001.19241.19411.1914
74902006.02.10 18:55t/p3745100.001.19141.19411.191410000.009872270.00
74912006.02.10 19:41buy3746100.001.19151.18981.1925
74922006.02.10 20:30s/l3746100.001.18981.18981.1925-17000.009855270.00
74932006.02.10 20:35sell3747100.001.19031.19201.1893
74942006.02.13 00:19t/p3747100.001.18931.19201.189310000.009865270.00
74952006.02.13 00:43sell3748100.001.18941.19111.1884
74962006.02.13 06:15s/l3748100.001.19111.19111.1884-17000.009848270.00
74972006.02.13 07:38sell3749100.001.19161.19331.1906
74982006.02.13 07:55t/p3749100.001.19061.19331.190610000.009858270.00
74992006.02.13 08:15sell3750100.001.19011.19181.1891
75002006.02.13 09:18t/p3750100.001.18911.19181.189110000.009868270.00
75012006.02.13 11:26sell3751100.001.18951.19121.1885
75022006.02.13 14:23t/p3751100.001.18851.19121.188510000.009878270.00
75032006.02.13 14:24sell3752100.001.18881.19051.1878
75042006.02.13 14:52s/l3752100.001.19051.19051.1878-17000.009861270.00
75052006.02.13 16:15sell3753100.001.19071.19241.1897
75062006.02.14 01:46t/p3753100.001.18971.19241.189710000.009871270.00
75072006.02.14 03:53sell3754100.001.19071.19241.1897
75082006.02.14 06:16s/l3754100.001.19241.19241.1897-17000.009854270.00
75092006.02.14 07:55sell3755100.001.19141.19311.1904
75102006.02.14 11:39t/p3755100.001.19041.19311.190410000.009864270.00
75112006.02.14 11:45sell3756100.001.19031.19201.1893
75122006.02.14 13:31t/p3756100.001.18931.19201.189310000.009874270.00
75132006.02.14 14:10sell3757100.001.18751.18921.1865
75142006.02.14 14:40s/l3757100.001.18921.18921.1865-17000.009857270.00
75152006.02.14 16:45buy3758100.001.19021.18851.1912
75162006.02.14 19:36t/p3758100.001.19121.18851.191210000.009867270.00
75172006.02.15 10:15sell3759100.001.19141.19311.1904
75182006.02.15 13:48s/l3759100.001.19311.19311.1904-17000.009850270.00
75192006.02.15 14:55sell3760100.001.19361.19531.1926
75202006.02.15 15:02t/p3760100.001.19261.19531.192610000.009860270.00
75212006.02.15 15:04sell3761100.001.19401.19571.1930
75222006.02.15 15:04t/p3761100.001.19301.19571.193010000.009870270.00
75232006.02.15 15:04sell3762100.001.19321.19491.1922
75242006.02.15 15:07t/p3762100.001.19221.19491.192210000.009880270.00
75252006.02.15 15:08sell3763100.001.19321.19491.1922
75262006.02.15 15:10s/l3763100.001.19491.19491.1922-17000.009863270.00
75272006.02.15 15:10sell3764100.001.19461.19631.1936
75282006.02.15 15:12t/p3764100.001.19361.19631.193610000.009873270.00
75292006.02.15 15:12sell3765100.001.19361.19531.1926
75302006.02.15 15:14s/l3765100.001.19531.19531.1926-17000.009856270.00
75312006.02.15 15:25buy3766100.001.19291.19121.1939
75322006.02.15 15:27t/p3766100.001.19391.19121.193910000.009866270.00
75332006.02.15 15:29buy3767100.001.19291.19121.1939
75342006.02.15 15:29t/p3767100.001.19391.19121.193910000.009876270.00
75352006.02.15 15:29buy3768100.001.19261.19091.1936
75362006.02.15 15:29t/p3768100.001.19361.19091.193610000.009886270.00
75372006.02.15 15:29buy3769100.001.19261.19091.1936
75382006.02.15 15:34s/l3769100.001.19091.19091.1936-17000.009869270.00
75392006.02.15 16:17buy3770100.001.18961.18791.1906
75402006.02.15 16:47s/l3770100.001.18791.18791.1906-17000.009852270.00
75412006.02.15 17:33sell3771100.001.18861.19031.1876
75422006.02.16 08:48t/p3771100.001.18761.19031.187610000.009862270.00
75432006.02.16 10:11sell3772100.001.18711.18881.1861
75442006.02.16 11:18t/p3772100.001.18611.18881.186110000.009872270.00
75452006.02.16 11:39sell3773100.001.18581.18751.1848
75462006.02.16 12:05s/l3773100.001.18751.18751.1848-17000.009855270.00
75472006.02.16 13:15sell3774100.001.18661.18831.1856
75482006.02.16 13:53s/l3774100.001.18831.18831.1856-17000.009838270.00
75492006.02.16 15:11sell3775100.001.18741.18911.1864
75502006.02.16 15:48s/l3775100.001.18911.18911.1864-17000.009821270.00
75512006.02.16 16:51sell3776100.001.18861.19031.1876
75522006.02.16 17:38t/p3776100.001.18761.19031.187610000.009831270.00
75532006.02.16 17:52sell3777100.001.18831.19001.1873
75542006.02.16 20:24s/l3777100.001.19001.19001.1873-17000.009814270.00
75552006.02.16 21:13sell3778100.001.18981.19151.1888
75562006.02.16 21:34s/l3778100.001.19151.19151.1888-17000.009797270.00
75572006.02.16 22:56sell3779100.001.19061.19231.1896
75582006.02.17 01:19t/p3779100.001.18961.19231.189610000.009807270.00
75592006.02.17 06:27sell3780100.001.18921.19091.1882
75602006.02.17 08:02t/p3780100.001.18821.19091.188210000.009817270.00
75612006.02.17 08:27sell3781100.001.18861.19031.1876
75622006.02.17 09:03t/p3781100.001.18761.19031.187610000.009827270.00
75632006.02.17 10:10buy3782100.001.18861.18691.1896
75642006.02.17 12:05s/l3782100.001.18691.18691.1896-17000.009810270.00
75652006.02.17 12:06sell3783100.001.18741.18911.1864
75662006.02.17 13:32t/p3783100.001.18641.18911.186410000.009820270.00
75672006.02.17 15:55buy3784100.001.19191.19021.1929
75682006.02.17 15:58t/p3784100.001.19291.19021.192910000.009830270.00
75692006.02.17 16:45sell3785100.001.19261.19431.1916
75702006.02.17 16:45t/p3785100.001.19161.19431.191610000.009840270.00
75712006.02.17 16:47sell3786100.001.19291.19461.1919
75722006.02.17 16:47t/p3786100.001.19191.19461.191910000.009850270.00
75732006.02.17 17:18buy3787100.001.19041.18871.1914
75742006.02.17 17:21s/l3787100.001.18871.18871.1914-17000.009833270.00
75752006.02.17 17:33buy3788100.001.18781.18611.1888
75762006.02.17 17:34t/p3788100.001.18881.18611.188810000.009843270.00
75772006.02.20 00:57buy3789100.001.19421.19251.1952
75782006.02.20 00:59t/p3789100.001.19521.19251.195210000.009853270.00
75792006.02.20 04:46sell3790100.001.19731.19901.1963
75802006.02.20 07:23t/p3790100.001.19631.19901.196310000.009863270.00
75812006.02.20 07:56buy3791100.001.19581.19411.1968
75822006.02.20 08:36s/l3791100.001.19411.19411.1968-17000.009846270.00
75832006.02.21 00:55sell3792100.001.19341.19511.1924
75842006.02.21 02:36t/p3792100.001.19241.19511.192410000.009856270.00
75852006.02.21 03:20sell3793100.001.19251.19421.1915
75862006.02.21 07:28t/p3793100.001.19151.19421.191510000.009866270.00
75872006.02.21 07:44sell3794100.001.19161.19331.1906
75882006.02.21 12:03t/p3794100.001.19061.19331.190610000.009876270.00
75892006.02.21 13:46sell3795100.001.19091.19261.1899
75902006.02.21 15:08t/p3795100.001.18991.19261.189910000.009886270.00
75912006.02.21 15:12sell3796100.001.19071.19241.1897
75922006.02.21 15:43t/p3796100.001.18971.19241.189710000.009896270.00
75932006.02.21 15:45sell3797100.001.18991.19161.1889
75942006.02.21 16:48s/l3797100.001.19161.19161.1889-17000.009879270.00
75952006.02.21 19:01buy3798100.001.19171.19001.1927
75962006.02.21 19:02t/p3798100.001.19271.19001.192710000.009889270.00
75972006.02.21 19:02sell3799100.001.19271.19441.1917
75982006.02.21 20:58t/p3799100.001.19171.19441.191710000.009899270.00
75992006.02.22 10:50sell3800100.001.18791.18961.1869
76002006.02.22 11:10s/l3800100.001.18961.18961.1869-17000.009882270.00
76012006.02.22 13:03sell3801100.001.18861.19031.1876
76022006.02.22 13:19t/p3801100.001.18761.19031.187610000.009892270.00
76032006.02.22 13:33buy3802100.001.18671.18501.1877
76042006.02.22 13:35t/p3802100.001.18771.18501.187710000.009902270.00
76052006.02.22 14:07sell3803100.001.18881.19051.1878
76062006.02.22 16:30s/l3803100.001.19051.19051.1878-17000.009885270.00
76072006.02.22 17:12sell3804100.001.19111.19281.1901
76082006.02.22 19:20t/p3804100.001.19011.19281.190110000.009895270.00
76092006.02.23 13:33sell3805100.001.19591.19761.1949
76102006.02.23 13:35t/p3805100.001.19491.19761.194910000.009905270.00
76112006.02.23 14:20buy3806100.001.19531.19361.1963
76122006.02.23 14:30s/l3806100.001.19361.19361.1963-17000.009888270.00
76132006.02.23 14:31sell3807100.001.19461.19631.1936
76142006.02.23 14:47t/p3807100.001.19361.19631.193610000.009898270.00
76152006.02.23 15:10sell3808100.001.19251.19421.1915
76162006.02.23 15:21t/p3808100.001.19151.19421.191510000.009908270.00
76172006.02.23 15:43buy3809100.001.19101.18931.1920
76182006.02.23 15:45t/p3809100.001.19201.18931.192010000.009918270.00
76192006.02.23 16:20buy3810100.001.19171.19001.1927
76202006.02.23 16:37t/p3810100.001.19271.19001.192710000.009928270.00
76212006.02.23 17:27buy3811100.001.19201.19031.1930
76222006.02.23 17:33t/p3811100.001.19301.19031.193010000.009938270.00
76232006.02.23 19:27sell3812100.001.19321.19491.1922
76242006.02.23 20:18t/p3812100.001.19221.19491.192210000.009948270.00
76252006.02.23 20:29buy3813100.001.19201.19031.1930
76262006.02.24 00:27t/p3813100.001.19301.19031.193010000.009958270.00
76272006.02.24 00:55buy3814100.001.19261.19091.1936
76282006.02.24 08:07s/l3814100.001.19091.19091.1936-17000.009941270.00
76292006.02.24 08:40sell3815100.001.19001.19171.1890
76302006.02.24 10:53t/p3815100.001.18901.19171.189010000.009951270.00
76312006.02.24 12:25sell3816100.001.19021.19191.1892
76322006.02.24 13:32s/l3816100.001.19191.19191.1892-17000.009934270.00
76332006.02.24 13:47buy3817100.001.18961.18791.1906
76342006.02.24 15:12t/p3817100.001.19061.18791.190610000.009944270.00
76352006.02.24 15:15buy3818100.001.18971.18801.1907
76362006.02.24 15:38s/l3818100.001.18801.18801.1907-17000.009927270.00
76372006.02.24 16:40sell3819100.001.18821.18991.1872
76382006.02.24 19:26t/p3819100.001.18721.18991.187210000.009937270.00
76392006.02.26 22:45sell3820100.001.18721.18891.1862
76402006.02.26 23:12t/p3820100.001.18621.18891.186210000.009947270.00
76412006.02.26 23:35sell3821100.001.18431.18601.1833
76422006.02.27 00:43t/p3821100.001.18331.18601.183310000.009957270.00
76432006.02.27 00:55sell3822100.001.18451.18621.1835
76442006.02.27 00:55t/p3822100.001.18351.18621.183510000.009967270.00
76452006.02.27 00:55sell3823100.001.18451.18621.1835
76462006.02.27 00:55t/p3823100.001.18351.18621.183510000.009977270.00
76472006.02.27 00:55sell3824100.001.18451.18621.1835
76482006.02.27 00:55t/p3824100.001.18351.18621.183510000.009987270.00
76492006.02.27 00:55sell3825100.001.18451.18621.1835
76502006.02.27 00:55t/p3825100.001.18351.18621.183510000.009997270.00
76512006.02.27 00:59sell3826100.001.18401.18571.1830
76522006.02.27 01:53s/l3826100.001.18571.18571.1830-17000.009980270.00
76532006.02.27 04:40sell3827100.001.18711.18881.1861
76542006.02.27 06:21t/p3827100.001.18611.18881.186110000.009990270.00
76552006.02.27 06:52buy3828100.001.18571.18401.1867
76562006.02.27 08:15s/l3828100.001.18401.18401.1867-17000.009973270.00
76572006.02.27 09:18sell3829100.001.18501.18671.1840
76582006.02.27 12:50s/l3829100.001.18671.18671.1840-17000.009956270.00
76592006.02.27 14:15sell3830100.001.18501.18671.1840
76602006.02.27 15:40s/l3830100.001.18671.18671.1840-17000.009939270.00
76612006.02.27 16:26sell3831100.001.18581.18751.1848
76622006.02.27 16:40s/l3831100.001.18751.18751.1848-17000.009922270.00
76632006.02.27 17:12sell3832100.001.18591.18761.1849
76642006.02.27 17:33t/p3832100.001.18491.18761.184910000.009932270.00
76652006.02.28 03:16sell3833100.001.18581.18751.1848
76662006.02.28 07:33t/p3833100.001.18481.18751.184810000.009942270.00
76672006.02.28 07:40sell3834100.001.18531.18701.1843
76682006.02.28 08:41s/l3834100.001.18701.18701.1843-17000.009925270.00
76692006.02.28 11:50buy3835100.001.18871.18701.1897
76702006.02.28 15:00t/p3835100.001.18971.18701.189710000.009935270.00
76712006.02.28 15:35buy3836100.001.19261.19091.1936
76722006.02.28 16:05s/l3836100.001.19091.19091.1936-17000.009918270.00
76732006.02.28 16:11sell3837100.001.19251.19421.1915
76742006.02.28 18:52s/l3837100.001.19421.19421.1915-17000.009901270.00
76752006.02.28 23:52buy3838100.001.19291.19121.1939
76762006.03.01 00:20t/p3838100.001.19391.19121.193910000.009911270.00
76772006.03.01 00:50buy3839100.001.19441.19271.1954
76782006.03.01 13:05t/p3839100.001.19541.19271.195410000.009921270.00
76792006.03.01 14:13sell3840100.001.19661.19831.1956
76802006.03.01 14:53t/p3840100.001.19561.19831.195610000.009931270.00
76812006.03.01 17:04sell3841100.001.19001.19171.1890
76822006.03.01 17:30s/l3841100.001.19171.19171.1890-17000.009914270.00
76832006.03.01 19:06sell3842100.001.19181.19351.1908
76842006.03.02 06:53s/l3842100.001.19351.19351.1908-17000.009897270.00
76852006.03.02 14:02sell3843100.001.19421.19591.1932
76862006.03.02 14:40s/l3843100.001.19591.19591.1932-17000.009880270.00
76872006.03.02 15:50buy3844100.001.19891.19721.1999
76882006.03.02 16:20t/p3844100.001.19991.19721.199910000.009890270.00
76892006.03.02 16:38sell3845100.001.20101.20271.2000
76902006.03.02 16:55t/p3845100.001.20001.20271.200010000.009900270.00
76912006.03.02 17:50sell3846100.001.20181.20351.2008
76922006.03.02 19:21s/l3846100.001.20351.20351.2008-17000.009883270.00
76932006.03.03 14:57sell3847100.001.20501.20671.2040
76942006.03.03 15:00t/p3847100.001.20401.20671.204010000.009893270.00
76952006.03.03 15:55buy3848100.001.20131.19961.2023
76962006.03.03 16:01t/p3848100.001.20231.19961.202310000.009903270.00
76972006.03.03 16:42sell3849100.001.20311.20481.2021
76982006.03.03 17:37t/p3849100.001.20211.20481.202110000.009913270.00
76992006.03.03 17:56sell3850100.001.20271.20441.2017
77002006.03.03 20:14s/l3850100.001.20441.20441.2017-17000.009896270.00
77012006.03.06 00:10buy3851100.001.20811.20641.2091
77022006.03.06 04:48s/l3851100.001.20641.20641.2091-17000.009879270.00
77032006.03.06 13:50sell3852100.001.20211.20381.2011
77042006.03.06 14:58s/l3852100.001.20381.20381.2011-17000.009862270.00
77052006.03.06 16:25buy3853100.001.20081.19911.2018
77062006.03.06 19:57t/p3853100.001.20181.19911.201810000.009872270.00
77072006.03.06 19:57sell3854100.001.20181.20351.2008
77082006.03.06 23:42t/p3854100.001.20081.20351.200810000.009882270.00
77092006.03.06 23:45sell3855100.001.20091.20261.1999
77102006.03.07 00:48t/p3855100.001.19991.20261.199910000.009892270.00
77112006.03.07 09:35sell3856100.001.19241.19411.1914
77122006.03.07 10:37t/p3856100.001.19141.19411.191410000.009902270.00
77132006.03.07 14:25sell3857100.001.19051.19221.1895
77142006.03.07 15:05t/p3857100.001.18951.19221.189510000.009912270.00
77152006.03.07 15:05sell3858100.001.18991.19161.1889
77162006.03.07 15:37t/p3858100.001.18891.19161.188910000.009922270.00
77172006.03.07 16:15sell3859100.001.18861.19031.1876
77182006.03.07 18:58t/p3859100.001.18761.19031.187610000.009932270.00
77192006.03.08 14:25sell3860100.001.19081.19251.1898
77202006.03.08 15:07s/l3860100.001.19251.19251.1898-17000.009915270.00
77212006.03.08 15:51sell3861100.001.19261.19431.1916
77222006.03.08 16:00t/p3861100.001.19161.19431.191610000.009925270.00
77232006.03.08 17:45sell3862100.001.19301.19471.1920
77242006.03.08 18:21t/p3862100.001.19201.19471.192010000.009935270.00
77252006.03.09 01:28sell3863100.001.19371.19541.1927
77262006.03.09 01:43t/p3863100.001.19271.19541.192710000.009945270.00
77272006.03.09 05:01sell3864100.001.19511.19681.1941
77282006.03.09 05:15t/p3864100.001.19411.19681.194110000.009955270.00
77292006.03.09 05:47sell3865100.001.19411.19581.1931
77302006.03.09 05:51t/p3865100.001.19311.19581.193110000.009965270.00
77312006.03.09 07:12sell3866100.001.19291.19461.1919
77322006.03.09 07:53s/l3866100.001.19461.19461.1919-17000.009948270.00
77332006.03.09 13:51buy3867100.001.19171.19001.1927
77342006.03.09 14:12t/p3867100.001.19271.19001.192710000.009958270.00
77352006.03.10 13:38sell3868100.001.19221.19391.1912
77362006.03.10 13:38t/p3868100.001.19121.19391.191210000.009968270.00
77372006.03.10 13:39sell3869100.001.19221.19391.1912
77382006.03.10 13:43t/p3869100.001.19121.19391.191210000.009978270.00
77392006.03.10 14:36sell3870100.001.18711.18881.1861
77402006.03.10 15:05s/l3870100.001.18881.18881.1861-17000.009961270.00
77412006.03.10 15:25buy3871100.001.18731.18561.1883
77422006.03.10 15:50t/p3871100.001.18831.18561.188310000.009971270.00
77432006.03.10 16:46sell3872100.001.18911.19081.1881
77442006.03.10 19:20s/l3872100.001.19081.19081.1881-17000.009954270.00
77452006.03.13 17:20sell3873100.001.19431.19601.1933
77462006.03.13 18:09t/p3873100.001.19331.19601.193310000.009964270.00
77472006.03.14 13:32sell3874100.001.19661.19831.1956
77482006.03.14 13:50t/p3874100.001.19561.19831.195610000.009974270.00
77492006.03.14 13:54sell3875100.001.19661.19831.1956
77502006.03.14 13:55t/p3875100.001.19561.19831.195610000.009984270.00
77512006.03.14 15:47sell3876100.001.20181.20351.2008
77522006.03.14 17:09s/l3876100.001.20351.20351.2008-17000.009967270.00
77532006.03.14 17:23sell3877100.001.20261.20431.2016
77542006.03.14 17:58t/p3877100.001.20161.20431.201610000.009977270.00
77552006.03.15 01:08sell3878100.001.20221.20391.2012
77562006.03.15 01:11t/p3878100.001.20121.20391.201210000.009987270.00
77572006.03.15 01:18sell3879100.001.20211.20381.2011
77582006.03.15 08:15s/l3879100.001.20381.20381.2011-17000.009970270.00
77592006.03.15 08:45buy3880100.001.20331.20161.2043
77602006.03.15 09:51s/l3880100.001.20161.20161.2043-17000.009953270.00
77612006.03.15 14:35sell3881100.001.20561.20731.2046
77622006.03.15 14:40t/p3881100.001.20461.20731.204610000.009963270.00
77632006.03.15 15:37sell3882100.001.20461.20631.2036
77642006.03.15 15:53t/p3882100.001.20361.20631.203610000.009973270.00
77652006.03.15 19:43sell3883100.001.20711.20881.2061
77662006.03.16 01:07t/p3883100.001.20611.20881.206110000.009983270.00
77672006.03.16 04:50sell3884100.001.20541.20711.2044
77682006.03.16 07:06t/p3884100.001.20441.20711.204410000.009993270.00
77692006.03.16 09:47sell3885100.001.20731.20901.2063
77702006.03.16 10:17s/l3885100.001.20901.20901.2063-17000.009976270.00
77712006.03.16 12:52sell3886100.001.20751.20921.2065
77722006.03.16 13:31s/l3886100.001.20921.20921.2065-17000.009959270.00
77732006.03.16 14:15buy3887100.001.21251.21081.2135
77742006.03.16 14:41t/p3887100.001.21351.21081.213510000.009969270.00
77752006.03.16 15:40buy3888100.001.21481.21311.2158
77762006.03.16 16:00t/p3888100.001.21581.21311.215810000.009979270.00
77772006.03.16 17:55sell3889100.001.21811.21981.2171
77782006.03.16 23:17t/p3889100.001.21711.21981.217110000.009989270.00
77792006.03.17 02:51sell3890100.001.21681.21851.2158
77802006.03.17 07:14t/p3890100.001.21581.21851.215810000.009999270.00
77812006.03.17 08:41sell3891100.001.21701.21871.2160
77822006.03.17 09:45s/l3891100.001.21871.21871.2160-17000.009982270.00
77832006.03.17 10:18sell3892100.001.21851.22021.2175
77842006.03.17 11:13t/p3892100.001.21751.22021.217510000.009992270.00
77852006.03.17 12:55sell3893100.001.21851.22021.2175
77862006.03.17 13:45s/l3893100.001.22021.22021.2175-17000.009975270.00
77872006.03.17 14:17sell3894100.001.21851.22021.2175
77882006.03.17 14:18t/p3894100.001.21751.22021.217510000.009985270.00
77892006.03.17 15:05sell3895100.001.21561.21731.2146
77902006.03.17 15:30s/l3895100.001.21731.21731.2146-17000.009968270.00
77912006.03.17 17:20buy3896100.001.21931.21761.2203
77922006.03.17 20:27t/p3896100.001.22031.21761.220310000.009978270.00
77932006.03.20 07:56sell3897100.001.21811.21981.2171
77942006.03.20 09:18s/l3897100.001.21981.21981.2171-17000.009961270.00
77952006.03.20 13:50sell3898100.001.21841.22011.2174
77962006.03.20 14:16t/p3898100.001.21741.22011.217410000.009971270.00
77972006.03.20 14:35sell3899100.001.21711.21881.2161
77982006.03.20 14:48t/p3899100.001.21611.21881.216110000.009981270.00
77992006.03.20 14:55sell3900100.001.21721.21891.2162
78002006.03.20 17:35t/p3900100.001.21621.21891.216210000.009991270.00
78012006.03.20 18:15sell3901100.001.21611.21781.2151
78022006.03.20 18:39s/l3901100.001.21781.21781.2151-17000.009974270.00
78032006.03.20 19:50sell3902100.001.21641.21811.2154
78042006.03.21 00:25t/p3902100.001.21541.21811.215410000.009984270.00
78052006.03.21 00:40sell3903100.001.21401.21571.2130
78062006.03.21 03:01t/p3903100.001.21301.21571.213010000.009994270.00
78072006.03.21 03:05sell3904100.001.21391.21561.2129
78082006.03.21 04:32t/p3904100.001.21291.21561.212910000.0010004270.00
78092006.03.21 06:46sell3905100.001.21351.21521.2125
78102006.03.21 08:29t/p3905100.001.21251.21521.212510000.0010014270.00
78112006.03.21 13:36buy3906100.001.21551.21381.2165
78122006.03.21 13:40s/l3906100.001.21381.21381.2165-17000.009997270.00
78132006.03.21 18:37sell3907100.001.20981.21151.2088
78142006.03.21 20:59t/p3907100.001.20881.21151.208810000.0010007270.00
78152006.03.22 04:36sell3908100.001.20851.21021.2075
78162006.03.22 07:10s/l3908100.001.21021.21021.2075-17000.009990270.00
78172006.03.22 10:03sell3909100.001.20811.20981.2071
78182006.03.22 10:06t/p3909100.001.20711.20981.207110000.0010000270.00
78192006.03.22 14:06sell3910100.001.20961.21131.2086
78202006.03.22 17:22t/p3910100.001.20861.21131.208610000.0010010270.00
78212006.03.22 18:12sell3911100.001.20831.21001.2073
78222006.03.23 00:55t/p3911100.001.20731.21001.207310000.0010020270.00
78232006.03.23 01:26sell3912100.001.20601.20771.2050
78242006.03.23 08:06s/l3912100.001.20771.20771.2050-17000.0010003270.00
78252006.03.23 14:52sell3913100.001.20631.20801.2053
78262006.03.23 15:00t/p3913100.001.20531.20801.205310000.0010013270.00
78272006.03.23 16:15sell3914100.001.19911.20081.1981
78282006.03.23 17:17t/p3914100.001.19811.20081.198110000.0010023270.00
78292006.03.24 12:22sell3915100.001.19661.19831.1956
78302006.03.24 13:31s/l3915100.001.19831.19831.1956-17000.0010006270.00
78312006.03.24 13:52buy3916100.001.19601.19431.1970
78322006.03.24 14:07t/p3916100.001.19701.19431.197010000.0010016270.00
78332006.03.24 14:07sell3917100.001.19701.19871.1960
78342006.03.24 15:01s/l3917100.001.19871.19871.1960-17000.009999270.00
78352006.03.24 15:33sell3918100.001.20201.20371.2010
78362006.03.24 16:43s/l3918100.001.20371.20371.2010-17000.009982270.00
78372006.03.27 03:59buy3919100.001.20451.20281.2055
78382006.03.27 05:09t/p3919100.001.20551.20281.205510000.009992270.00
78392006.03.28 08:39sell3920100.001.20711.20881.2061
78402006.03.28 08:40t/p3920100.001.20611.20881.206110000.0010002270.00
78412006.03.28 13:47sell3921100.001.21031.21201.2093
78422006.03.28 14:21t/p3921100.001.20931.21201.209310000.0010012270.00
78432006.03.28 15:35sell3922100.001.20681.20851.2058
78442006.03.28 16:39s/l3922100.001.20851.20851.2058-17000.009995270.00
78452006.03.28 19:15sell3923100.001.20711.20881.2061
78462006.03.28 19:15t/p3923100.001.20611.20881.206110000.0010005270.00
78472006.03.28 19:15sell3924100.001.20711.20881.2061
78482006.03.28 19:15t/p3924100.001.20611.20881.206110000.0010015270.00
78492006.03.28 19:15sell3925100.001.20661.20831.2056
78502006.03.28 19:18t/p3925100.001.20561.20831.205610000.0010025270.00
78512006.03.29 06:20sell3926100.001.20141.20311.2004
78522006.03.29 06:33t/p3926100.001.20041.20311.200410000.0010035270.00
78532006.03.29 06:37sell3927100.001.20081.20251.1998
78542006.03.29 07:55t/p3927100.001.19981.20251.199810000.0010045270.00
78552006.03.29 16:45buy3928100.001.20321.20151.2042
78562006.03.29 17:54t/p3928100.001.20421.20151.204210000.0010055270.00
78572006.03.29 18:15sell3929100.001.20461.20631.2036
78582006.03.29 18:20t/p3929100.001.20361.20631.203610000.0010065270.00
78592006.03.30 06:15sell3930100.001.20671.20841.2057
78602006.03.30 07:03t/p3930100.001.20571.20841.205710000.0010075270.00
78612006.03.30 07:25sell3931100.001.20561.20731.2046
78622006.03.30 08:28s/l3931100.001.20731.20731.2046-17000.0010058270.00
78632006.03.30 13:33sell3932100.001.20921.21091.2082
78642006.03.30 13:40t/p3932100.001.20821.21091.208210000.0010068270.00
78652006.03.30 13:43sell3933100.001.20931.21101.2083
78662006.03.30 13:45t/p3933100.001.20831.21101.208310000.0010078270.00
78672006.03.30 14:11sell3934100.001.20771.20941.2067
78682006.03.30 14:15s/l3934100.001.20941.20941.2067-17000.0010061270.00
78692006.03.30 15:25buy3935100.001.21361.21191.2146
78702006.03.30 15:52s/l3935100.001.21191.21191.2146-17000.0010044270.00
78712006.03.30 23:40sell3936100.001.21701.21871.2160
78722006.03.31 00:10t/p3936100.001.21601.21871.216010000.0010054270.00
78732006.03.31 07:50sell3937100.001.21361.21531.2126
78742006.03.31 08:25t/p3937100.001.21261.21531.212610000.0010064270.00
78752006.03.31 11:50sell3938100.001.21021.21191.2092
78762006.03.31 12:28s/l3938100.001.21191.21191.2092-17000.0010047270.00
78772006.03.31 13:46buy3939100.001.20971.20801.2107
78782006.03.31 13:48t/p3939100.001.21071.20801.210710000.0010057270.00
78792006.03.31 13:49buy3940100.001.20971.20801.2107
78802006.03.31 13:49t/p3940100.001.21071.20801.210710000.0010067270.00
78812006.03.31 13:49buy3941100.001.20971.20801.2107
78822006.03.31 13:57t/p3941100.001.21071.20801.210710000.0010077270.00
78832006.03.31 14:56buy3942100.001.21041.20871.2114
78842006.03.31 15:00s/l3942100.001.20871.20871.2114-17000.0010060270.00
78852006.03.31 15:04buy3943100.001.20961.20791.2106
78862006.03.31 15:04t/p3943100.001.21061.20791.210610000.0010070270.00
78872006.03.31 15:04buy3944100.001.20961.20791.2106
78882006.03.31 15:04t/p3944100.001.21061.20791.210610000.0010080270.00
78892006.03.31 15:04buy3945100.001.20961.20791.2106
78902006.03.31 15:04t/p3945100.001.21061.20791.210610000.0010090270.00
78912006.03.31 15:08buy3946100.001.20961.20791.2106
78922006.03.31 15:08t/p3946100.001.21061.20791.210610000.0010100270.00
78932006.03.31 15:09buy3947100.001.20961.20791.2106
78942006.03.31 15:09t/p3947100.001.21061.20791.210610000.0010110270.00
78952006.03.31 15:09buy3948100.001.20961.20791.2106
78962006.03.31 15:09t/p3948100.001.21061.20791.210610000.0010120270.00
78972006.03.31 17:55sell3949100.001.21281.21451.2118
78982006.03.31 20:02t/p3949100.001.21181.21451.211810000.0010130270.00
78992006.04.03 04:32sell3950100.001.20711.20881.2061
79002006.04.03 04:36t/p3950100.001.20611.20881.206110000.0010140270.00
79012006.04.03 07:15sell3951100.001.20471.20641.2037
79022006.04.03 08:45s/l3951100.001.20641.20641.2037-17000.0010123270.00
79032006.04.03 11:36sell3952100.001.20681.20851.2058
79042006.04.03 14:03s/l3952100.001.20851.20851.2058-17000.0010106270.00
79052006.04.03 15:13sell3953100.001.21151.21321.2105
79062006.04.03 15:16s/l3953100.001.21321.21321.2105-17000.0010089270.00
79072006.04.03 15:42sell3954100.001.21361.21531.2126
79082006.04.03 15:55t/p3954100.001.21261.21531.212610000.0010099270.00
79092006.04.03 16:45sell3955100.001.21271.21441.2117
79102006.04.03 17:27s/l3955100.001.21441.21441.2117-17000.0010082270.00
79112006.04.04 00:07sell3956100.001.21461.21631.2136
79122006.04.04 00:12t/p3956100.001.21361.21631.213610000.0010092270.00
79132006.04.04 03:15sell3957100.001.21451.21621.2135
79142006.04.04 03:15t/p3957100.001.21351.21621.213510000.0010102270.00
79152006.04.04 03:17sell3958100.001.21461.21631.2136
79162006.04.04 03:20t/p3958100.001.21361.21631.213610000.0010112270.00
79172006.04.04 06:44sell3959100.001.21431.21601.2133
79182006.04.04 06:57t/p3959100.001.21331.21601.213310000.0010122270.00
79192006.04.04 08:08buy3960100.001.21611.21441.2171
79202006.04.04 09:35t/p3960100.001.21711.21441.217110000.0010132270.00
79212006.04.04 14:22sell3961100.001.22671.22841.2257
79222006.04.04 14:53t/p3961100.001.22571.22841.225710000.0010142270.00
79232006.04.05 07:53sell3962100.001.22721.22891.2262
79242006.04.05 07:57t/p3962100.001.22621.22891.226210000.0010152270.00
79252006.04.05 09:41sell3963100.001.22581.22751.2248
79262006.04.05 12:20s/l3963100.001.22751.22751.2248-17000.0010135270.00
79272006.04.05 14:01sell3964100.001.22941.23111.2284
79282006.04.05 14:05t/p3964100.001.22841.23111.228410000.0010145270.00
79292006.04.05 14:05buy3965100.001.22841.22671.2294
79302006.04.05 14:07s/l3965100.001.22671.22671.2294-17000.0010128270.00
79312006.04.06 06:56sell3966100.001.22901.23071.2280
79322006.04.06 07:24s/l3966100.001.23071.23071.2280-17000.0010111270.00
79332006.04.06 12:20buy3967100.001.23111.22941.2321
79342006.04.06 12:36s/l3967100.001.22941.22941.2321-17000.0010094270.00
79352006.04.06 13:02sell3968100.001.22451.22621.2235
79362006.04.06 13:05t/p3968100.001.22351.22621.223510000.0010104270.00
79372006.04.06 14:14sell3969100.001.22171.22341.2207
79382006.04.06 14:29s/l3969100.001.22341.22341.2207-17000.0010087270.00
79392006.04.06 14:29sell3970100.001.22291.22461.2219
79402006.04.06 15:33t/p3970100.001.22191.22461.221910000.0010097270.00
79412006.04.06 16:15buy3971100.001.22131.21961.2223
79422006.04.06 16:52t/p3971100.001.22231.21961.222310000.0010107270.00
79432006.04.06 17:21sell3972100.001.22231.22401.2213
79442006.04.06 18:18t/p3972100.001.22131.22401.221310000.0010117270.00
79452006.04.06 23:59sell3973100.001.22051.22221.2195
79462006.04.07 00:12t/p3973100.001.21951.22221.219510000.0010127270.00
79472006.04.07 13:10buy3974100.001.21941.21771.2204
79482006.04.07 13:13s/l3974100.001.21771.21771.2204-17000.0010110270.00
79492006.04.07 13:41buy3975100.001.21561.21391.2166
79502006.04.07 14:05s/l3975100.001.21391.21391.2166-17000.0010093270.00
79512006.04.07 15:45buy3976100.001.21141.20971.2124
79522006.04.07 19:04s/l3976100.001.20971.20971.2124-17000.0010076270.00
79532006.04.10 06:50sell3977100.001.21041.21211.2094
79542006.04.10 07:01s/l3977100.001.21211.21211.2094-17000.0010059270.00
79552006.04.10 07:48sell3978100.001.21241.21411.2114
79562006.04.10 10:19t/p3978100.001.21141.21411.211410000.0010069270.00
79572006.04.10 12:21sell3979100.001.21061.21231.2096
79582006.04.10 13:41s/l3979100.001.21231.21231.2096-17000.0010052270.00
79592006.04.10 15:46sell3980100.001.20971.21141.2087
79602006.04.10 16:30t/p3980100.001.20871.21141.208710000.0010062270.00
79612006.04.11 07:15sell3981100.001.21321.21491.2122
79622006.04.11 09:11t/p3981100.001.21221.21491.212210000.0010072270.00
79632006.04.11 12:43sell3982100.001.21061.21231.2096
79642006.04.11 13:16s/l3982100.001.21231.21231.2096-17000.0010055270.00
79652006.04.11 13:17sell3983100.001.21201.21371.2110
79662006.04.11 13:52s/l3983100.001.21371.21371.2110-17000.0010038270.00
79672006.04.11 14:16buy3984100.001.21301.21131.2140
79682006.04.11 18:24t/p3984100.001.21401.21131.214010000.0010048270.00
79692006.04.12 08:45sell3985100.001.21521.21691.2142
79702006.04.12 10:41t/p3985100.001.21421.21691.214210000.0010058270.00
79712006.04.13 09:56buy3986100.001.21111.20941.2121
79722006.04.13 11:08s/l3986100.001.20941.20941.2121-17000.0010041270.00
79732006.04.13 12:07sell3987100.001.20991.21161.2089
79742006.04.13 12:57t/p3987100.001.20891.21161.208910000.0010051270.00
79752006.04.13 12:57buy3988100.001.20891.20721.2099
79762006.04.13 13:12s/l3988100.001.20721.20721.2099-17000.0010034270.00
79772006.04.13 13:42sell3989100.001.20891.21061.2079
79782006.04.13 14:07s/l3989100.001.21061.21061.2079-17000.0010017270.00
79792006.04.13 15:46sell3990100.001.20981.21151.2088
79802006.04.13 17:27s/l3990100.001.21151.21151.2088-17000.0010000270.00
79812006.04.17 03:27buy3991100.001.21861.21691.2196
79822006.04.17 08:34s/l3991100.001.21691.21691.2196-17000.009983270.00
79832006.04.17 08:56sell3992100.001.21761.21931.2166
79842006.04.17 10:00s/l3992100.001.21931.21931.2166-17000.009966270.00
79852006.04.18 08:28sell3993100.001.22361.22531.2226
79862006.04.18 08:50s/l3993100.001.22531.22531.2226-17000.009949270.00
79872006.04.18 09:07sell3994100.001.22451.22621.2235
79882006.04.18 09:17s/l3994100.001.22621.22621.2235-17000.009932270.00
79892006.04.18 09:47buy3995100.001.22631.22461.2273
79902006.04.18 12:31t/p3995100.001.22731.22461.227310000.009942270.00
79912006.04.18 13:08buy3996100.001.22931.22761.2303
79922006.04.18 14:17s/l3996100.001.22761.22761.2303-17000.009925270.00
79932006.04.18 15:39sell3997100.001.22741.22911.2264
79942006.04.18 16:20s/l3997100.001.22911.22911.2264-17000.009908270.00
79952006.04.18 23:50sell3998100.001.23601.23771.2350
79962006.04.19 03:14t/p3998100.001.23501.23771.235010000.009918270.00
79972006.04.19 06:18sell3999100.001.23471.23641.2337
79982006.04.19 06:51s/l3999100.001.23641.23641.2337-17000.009901270.00
79992006.04.19 06:51sell4000100.001.23591.23761.2349
80002006.04.19 09:14s/l4000100.001.23761.23761.2349-17000.009884270.00
80012006.04.19 10:29sell4001100.001.23471.23641.2337
80022006.04.19 11:08t/p4001100.001.23371.23641.233710000.009894270.00
80032006.04.19 15:58sell4002100.001.23401.23571.2330
80042006.04.19 16:07s/l4002100.001.23571.23571.2330-17000.009877270.00
80052006.04.19 16:57sell4003100.001.23741.23911.2364
80062006.04.19 17:19s/l4003100.001.23911.23911.2364-17000.009860270.00
80072006.04.20 00:43sell4004100.001.23551.23721.2345
80082006.04.20 06:26t/p4004100.001.23451.23721.234510000.009870270.00
80092006.04.20 08:27buy4005100.001.23491.23321.2359
80102006.04.20 10:41s/l4005100.001.23321.23321.2359-17000.009853270.00
80112006.04.20 11:11sell4006100.001.23241.23411.2314
80122006.04.20 12:01s/l4006100.001.23411.23411.2314-17000.009836270.00
80132006.04.20 13:26sell4007100.001.23291.23461.2319
80142006.04.20 14:03t/p4007100.001.23191.23461.231910000.009846270.00
80152006.04.20 15:44sell4008100.001.23171.23341.2307
80162006.04.20 22:35t/p4008100.001.23071.23341.230710000.009856270.00
80172006.04.20 23:58sell4009100.001.22991.23161.2289
80182006.04.21 00:25s/l4009100.001.23161.23161.2289-17000.009839270.00
80192006.04.21 06:59sell4010100.001.22901.23071.2280
80202006.04.21 08:02s/l4010100.001.23071.23071.2280-17000.009822270.00
80212006.04.21 17:25sell4011100.001.23361.23531.2326
80222006.04.21 18:22s/l4011100.001.23531.23531.2326-17000.009805270.00
80232006.04.23 23:56sell4012100.001.23721.23891.2362
80242006.04.24 00:29t/p4012100.001.23621.23891.236210000.009815270.00
80252006.04.24 02:37sell4013100.001.23501.23671.2340
80262006.04.24 06:03s/l4013100.001.23671.23671.2340-17000.009798270.00
80272006.04.24 07:26sell4014100.001.23851.24021.2375
80282006.04.24 07:40s/l4014100.001.24021.24021.2375-17000.009781270.00
80292006.04.24 07:55buy4015100.001.23931.23761.2403
80302006.04.24 08:32s/l4015100.001.23761.23761.2403-17000.009764270.00
80312006.04.24 09:40sell4016100.001.23731.23901.2363
80322006.04.24 12:40t/p4016100.001.23631.23901.236310000.009774270.00
80332006.04.24 13:40buy4017100.001.23551.23381.2365
80342006.04.24 14:03s/l4017100.001.23381.23381.2365-17000.009757270.00
80352006.04.24 14:10sell4018100.001.23481.23651.2338
80362006.04.24 14:53s/l4018100.001.23651.23651.2338-17000.009740270.00
80372006.04.24 19:13sell4019100.001.24081.24251.2398
80382006.04.24 20:50t/p4019100.001.23981.24251.239810000.009750270.00
80392006.04.25 05:58sell4020100.001.23861.24031.2376
80402006.04.25 07:44s/l4020100.001.24031.24031.2376-17000.009733270.00
80412006.04.25 08:01sell4021100.001.23991.24161.2389
80422006.04.25 08:05s/l4021100.001.24161.24161.2389-17000.009716270.00
80432006.04.25 08:11buy4022100.001.23941.23771.2404
80442006.04.25 10:12s/l4022100.001.23771.23771.2404-17000.009699270.00
80452006.04.25 10:25sell4023100.001.23881.24051.2378
80462006.04.25 11:12s/l4023100.001.24051.24051.2378-17000.009682270.00
80472006.04.25 13:14sell4024100.001.24271.24441.2417
80482006.04.25 13:59t/p4024100.001.24171.24441.241710000.009692270.00
80492006.04.25 15:51sell4025100.001.24081.24251.2398
80502006.04.25 18:44s/l4025100.001.24251.24251.2398-17000.009675270.00
80512006.04.26 04:29sell4026100.001.24191.24361.2409
80522006.04.26 07:33t/p4026100.001.24091.24361.240910000.009685270.00
80532006.04.26 10:57buy4027100.001.24111.23941.2421
80542006.04.26 11:58t/p4027100.001.24211.23941.242110000.009695270.00
80552006.04.26 12:59sell4028100.001.24221.24391.2412
80562006.04.26 13:04s/l4028100.001.24391.24391.2412-17000.009678270.00
80572006.04.26 14:06sell4029100.001.24371.24541.2427
80582006.04.26 14:07s/l4029100.001.24541.24541.2427-17000.009661270.00
80592006.04.26 14:07sell4030100.001.24501.24671.2440
80602006.04.26 14:16t/p4030100.001.24401.24671.244010000.009671270.00
80612006.04.26 14:19buy4031100.001.24351.24181.2445
80622006.04.26 15:10t/p4031100.001.24451.24181.244510000.009681270.00
80632006.04.26 15:10sell4032100.001.24461.24631.2436
80642006.04.26 15:57s/l4032100.001.24631.24631.2436-17000.009664270.00
80652006.04.27 09:47sell4033100.001.24391.24561.2429
80662006.04.27 10:40t/p4033100.001.24291.24561.242910000.009674270.00
80672006.04.27 12:21sell4034100.001.24181.24351.2408
80682006.04.27 13:07s/l4034100.001.24351.24351.2408-17000.009657270.00
80692006.04.27 15:06buy4035100.001.25351.25181.2545
80702006.04.27 15:52s/l4035100.001.25181.25181.2545-17000.009640270.00
80712006.04.27 15:52buy4036100.001.25201.25031.2530
80722006.04.27 15:52s/l4036100.001.25031.25031.2530-17000.009623270.00
80732006.04.27 15:54sell4037100.001.25231.25401.2513
80742006.04.27 16:01s/l4037100.001.25401.25401.2513-17000.009606270.00
80752006.04.27 16:46buy4038100.001.25341.25171.2544
80762006.04.27 16:56t/p4038100.001.25441.25171.254410000.009616270.00
80772006.04.28 09:28sell4039100.001.25611.25781.2551
80782006.04.28 10:02t/p4039100.001.25511.25781.255110000.009626270.00
80792006.04.28 15:44buy4040100.001.26121.25951.2622
80802006.04.28 15:57t/p4040100.001.26221.25951.262210000.009636270.00
80812006.04.28 16:50sell4041100.001.26241.26411.2614
80822006.04.28 18:58t/p4041100.001.26141.26411.261410000.009646270.00
80832006.04.28 19:58sell4042100.001.26171.26341.2607
80842006.04.28 20:12s/l4042100.001.26341.26341.2607-17000.009629270.00
80852006.05.01 06:55buy4043100.001.26321.26151.2642
80862006.05.01 08:26s/l4043100.001.26151.26151.2642-17000.009612270.00
80872006.05.01 12:36sell4044100.001.26341.26511.2624
80882006.05.01 12:54s/l4044100.001.26511.26511.2624-17000.009595270.00
80892006.05.01 13:35sell4045100.001.26791.26961.2669
80902006.05.01 13:52t/p4045100.001.26691.26961.266910000.009605270.00
80912006.05.01 14:04sell4046100.001.26581.26751.2648
80922006.05.01 14:08t/p4046100.001.26481.26751.264810000.009615270.00
80932006.05.01 14:28sell4047100.001.26581.26751.2648
80942006.05.01 14:43t/p4047100.001.26481.26751.264810000.009625270.00
80952006.05.01 15:04sell4048100.001.26171.26341.2607
80962006.05.01 15:42t/p4048100.001.26071.26341.260710000.009635270.00
80972006.05.01 20:28buy4049100.001.25871.25701.2597
80982006.05.01 21:39s/l4049100.001.25701.25701.2597-17000.009618270.00
80992006.05.02 00:57sell4050100.001.25711.25881.2561
81002006.05.02 01:49s/l4050100.001.25881.25881.2561-17000.009601270.00
81012006.05.02 10:50sell4051100.001.26511.26681.2641
81022006.05.02 11:03t/p4051100.001.26411.26681.264110000.009611270.00
81032006.05.02 11:50sell4052100.001.26311.26481.2621
81042006.05.02 12:12s/l4052100.001.26481.26481.2621-17000.009594270.00
81052006.05.02 13:21sell4053100.001.26391.26561.2629
81062006.05.02 14:10t/p4053100.001.26291.26561.262910000.009604270.00
81072006.05.02 14:21sell4054100.001.26391.26561.2629
81082006.05.02 14:37s/l4054100.001.26561.26561.2629-17000.009587270.00
81092006.05.02 15:27sell4055100.001.26441.26611.2634
81102006.05.02 16:06t/p4055100.001.26341.26611.263410000.009597270.00
81112006.05.02 18:16sell4056100.001.26201.26371.2610
81122006.05.02 23:40t/p4056100.001.26101.26371.261010000.009607270.00
81132006.05.02 23:48sell4057100.001.26121.26291.2602
81142006.05.03 01:03s/l4057100.001.26291.26291.2602-17000.009590270.00
81152006.05.03 10:57sell4058100.001.26311.26481.2621
81162006.05.03 13:12t/p4058100.001.26211.26481.262110000.009600270.00
81172006.05.03 13:57sell4059100.001.26261.26431.2616
81182006.05.03 14:01t/p4059100.001.26161.26431.261610000.009610270.00
81192006.05.03 15:46sell4060100.001.26461.26631.2636
81202006.05.03 17:42t/p4060100.001.26361.26631.263610000.009620270.00
81212006.05.03 17:43buy4061100.001.26351.26181.2645
81222006.05.04 03:30s/l4061100.001.26181.26181.2645-17000.009603270.00
81232006.05.04 06:50sell4062100.001.26051.26221.2595
81242006.05.04 07:08t/p4062100.001.25951.26221.259510000.009613270.00
81252006.05.04 07:17sell4063100.001.26061.26231.2596
81262006.05.04 08:07t/p4063100.001.25961.26231.259610000.009623270.00
81272006.05.04 10:15sell4064100.001.25961.26131.2586
81282006.05.04 12:33s/l4064100.001.26131.26131.2586-17000.009606270.00
81292006.05.04 14:01sell4065100.001.26501.26671.2640
81302006.05.04 14:05s/l4065100.001.26671.26671.2640-17000.009589270.00
81312006.05.04 14:40sell4066100.001.26811.26981.2671
81322006.05.04 14:56s/l4066100.001.26981.26981.2671-17000.009572270.00
81332006.05.04 15:04sell4067100.001.26881.27051.2678
81342006.05.04 15:19t/p4067100.001.26781.27051.267810000.009582270.00
81352006.05.04 15:23sell4068100.001.26861.27031.2676
81362006.05.04 15:40s/l4068100.001.27031.27031.2676-17000.009565270.00
81372006.05.04 15:52buy4069100.001.26881.26711.2698
81382006.05.04 16:12s/l4069100.001.26711.26711.2698-17000.009548270.00
81392006.05.05 06:52sell4070100.001.26921.27091.2682
81402006.05.05 07:03t/p4070100.001.26821.27091.268210000.009558270.00
81412006.05.05 09:43sell4071100.001.26881.27051.2678
81422006.05.05 09:43s/l4071100.001.27051.27051.2678-17000.009541270.00
81432006.05.05 12:14buy4072100.001.26921.26751.2702
81442006.05.05 12:30t/p4072100.001.27021.26751.270210000.009551270.00
81452006.05.05 14:21buy4073100.001.27471.27301.2757
81462006.05.05 14:46s/l4073100.001.27301.27301.2757-17000.009534270.00
81472006.05.05 15:07sell4074100.001.27371.27541.2727
81482006.05.05 20:29close at stop4074100.001.27321.27541.27275000.009539270.00