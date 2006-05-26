Straighthold Investment Group, Inc.
A/C No: 1000023858Name: newdigital133342006.05.29 17:18 (local time)
 
Open Trades:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
159141802006.05.29 16:25buy5.00usdchf1.22410.00001.2249 1.22360.000.00-5.00
0.000.00-5.00
 
Summary P/L:-5.00
 
158311102006.05.26 10:42sell5.00usdjpy111.850.00111.79 112.440.000.00-59.00
0.000.00-59.00
 
Summary P/L:-59.00
 
159140902006.05.29 16:24sell5.00eurusd1.27540.00001.2747 1.27600.000.00-6.00
0.000.00-6.00
 
Summary P/L:-6.00
 
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