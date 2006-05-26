Straighthold Investment Group, Inc.
|A/C No: 1000023858
|Name: newdigital13334
|2006.05.29 17:18 (local time)
|
|Open Trades:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|591418
|0
|2006.05.29 16:25
|buy
|5.00
|usdchf
|1.2241
|0.0000
|1.2249
|
|1.2236
|0.00
|0.00
|-5.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|
|Summary P/L:
|-5.00
|
|1
|583111
|0
|2006.05.26 10:42
|sell
|5.00
|usdjpy
|111.85
|0.00
|111.79
|
|112.44
|0.00
|0.00
|-59.00
|0.00
|0.00
|-59.00
|
|Summary P/L:
|-59.00
|
|1
|591409
|0
|2006.05.29 16:24
|sell
|5.00
|eurusd
|1.2754
|0.0000
|1.2747
|
|1.2760
|0.00
|0.00
|-6.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|
|Summary P/L:
|-6.00
|
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