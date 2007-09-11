Strategy Tester Report
TimPSAR_Martin
AlpariUS-Demo (Build 223)

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Period1 Hour (H1) 2007.09.05 00:00 - 2010.01.29 22:00 (2007.09.05 - 2010.02.01)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersCodeVersion=2; Slippage=3; StopAfterNoTrades=false; MM=false; DefaultLots=0.1; MinLots=0.1; MaxLots=50; ProfitTarget=500; RockBottomEquity=250; MinEqForMinLots=5000; Magic=12345; DebugOn=true;
Bars in test15738Ticks modelled16127953Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000000.00
Total net profit110191.82Gross profit919511.33Gross loss-809319.51
Profit factor1.14Expected payoff94.02
Absolute drawdown13436.39Maximal drawdown33798.73 (0.34%)Relative drawdown0.34% (33798.73)
Total trades1172Short positions (won %)586 (55.29%)Long positions (won %)586 (52.73%)
Profit trades (% of total)633 (54.01%)Loss trades (% of total)539 (45.99%)
Largestprofit trade44551.07loss trade-42386.67
Averageprofit trade1452.62loss trade-1501.52
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (17937.09)consecutive losses (loss in money)7 (-19552.95)
Maximalconsecutive profit (count of wins)54439.04 (4)consecutive loss (count of losses)-55003.22 (6)
Averageconsecutive wins3consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.09.05 00:00buy10.10116.2300.0000.000
22007.09.05 05:00sell20.30116.0300.0000.000
32007.09.06 04:00buy30.60115.2900.0000.000
42007.09.06 13:00sell41.20115.0800.0000.000
52007.09.06 16:00buy52.40115.2300.0000.000
62007.09.07 03:01sell64.80115.4200.0000.000
72007.09.07 03:50close10.10115.2600.0000.000-84.169999915.84
82007.09.07 03:50close30.60115.2600.0000.000-15.629999900.22
92007.09.07 03:50close52.40115.2600.0000.00062.479999962.69
102007.09.07 03:50close20.30115.2900.0000.000191.9410000154.63
112007.09.07 03:50close64.80115.2900.0000.000541.2410000695.87
122007.09.07 03:50close41.20115.3000.0000.000-229.5910000466.28
132007.09.07 13:00buy70.10115.2400.0000.000
142007.09.07 16:00sell80.30114.0700.0000.000
152007.09.10 10:00buy90.60113.3700.0000.000
162007.09.10 18:00sell101.20113.4200.0000.000
172007.09.10 22:00buy112.40113.6400.0000.000
182007.09.11 02:00sell124.80113.5400.0000.000
192007.09.11 07:00buy139.60113.7600.0000.000
202007.09.11 09:00sell1419.20113.4800.0000.000
212007.09.11 14:00buy1538.40113.8800.0000.000
222007.09.11 20:03close70.10114.2400.0000.000-87.5410000378.74
232007.09.11 20:03close90.60114.2400.0000.000456.9310000835.67
242007.09.11 20:03close112.40114.2400.0000.0001260.5010002096.17
252007.09.11 20:03close139.60114.2400.0000.0004033.6110006129.78
262007.09.11 20:03close1538.40114.2400.0000.00012100.8410018230.62
272007.09.11 20:03close80.30114.2490.0000.000-47.3110018183.31
282007.09.11 20:03close124.80114.2490.0000.000-2978.7610015204.55
292007.09.11 20:03close101.20114.2520.0000.000-874.4810014330.07
302007.09.11 20:03close1419.20114.2550.0000.000-13023.5010001306.57
312007.09.12 05:00sell160.10114.1000.0000.000
322007.09.12 15:00buy170.30114.1200.0000.000
332007.09.13 01:00sell180.60114.1200.0000.000
342007.09.13 03:00buy191.20114.3500.0000.000
352007.09.13 06:00sell202.40114.1900.0000.000
362007.09.13 10:00buy214.80114.4700.0000.000
372007.09.13 14:36close160.10115.1500.0000.000-91.3410001215.23
382007.09.13 14:36close180.60115.1500.0000.000-536.6910000678.54
392007.09.13 14:36close202.40115.1500.0000.000-2000.879998677.67
402007.09.13 14:36close170.30115.1450.0000.000267.059998944.72
412007.09.13 14:36close214.80115.1450.0000.0002813.8410001758.56
422007.09.13 14:36close191.20115.1390.0000.000822.3110002580.87
432007.09.13 23:01sell220.10114.7400.0000.000
442007.09.14 06:00buy230.30115.0800.0000.000
452007.09.14 12:00sell240.60114.9100.0000.000
462007.09.14 16:00buy251.20115.0600.0000.000
472007.09.17 10:00sell262.40114.8300.0000.000
482007.09.17 16:00buy274.80115.1400.0000.000
492007.09.18 02:00sell289.60115.0200.0000.000
502007.09.18 11:01buy2919.20115.0800.0000.000
512007.09.18 14:03close220.10115.2950.0000.000-48.2910002532.57
522007.09.18 14:03close240.60115.2950.0000.000-200.9810002331.59
532007.09.18 14:03close262.40115.2950.0000.000-969.1910001362.41
542007.09.18 14:03close289.60115.2950.0000.000-2289.789999072.63
552007.09.18 14:03close230.30115.2930.0000.00055.429999128.05
562007.09.18 14:03close274.80115.2930.0000.000636.999999765.04
572007.09.18 14:03close251.20115.2890.0000.000238.3610000003.40
582007.09.18 14:03close2919.20115.2840.0000.0003397.5210003400.92
592007.09.19 07:00sell300.10115.8400.0000.000
602007.09.19 15:00buy310.30116.0300.0000.000
612007.09.19 21:00sell320.60116.0700.0000.000
622007.09.20 16:59close300.10114.5910.0000.000108.8510003509.76
632007.09.20 16:59close320.60114.5910.0000.000773.4810004283.24
642007.09.20 16:59close310.30114.5750.0000.000-380.9710003902.27
652007.09.21 02:00buy330.10114.9400.0000.000
662007.09.21 21:00sell340.30115.3700.0000.000
672007.09.24 15:00buy350.60115.0100.0000.000
682007.09.24 17:00sell361.20114.9600.0000.000
692007.09.25 01:00buy372.40114.9000.0000.000
702007.09.25 03:00sell384.80114.6700.0000.000
712007.09.25 12:58close330.10114.3600.0000.000-50.7210003851.55
722007.09.25 12:58close350.60114.3600.0000.000-341.0310003510.52
732007.09.25 12:58close372.40114.3600.0000.000-1133.2610002377.26
742007.09.25 12:59close340.30114.3700.0000.000262.0010002639.26
752007.09.25 12:59close384.80114.3700.0000.0001259.0710003898.33
762007.09.25 12:59close361.20114.3930.0000.000594.1710004492.50
772007.09.25 18:00buy390.10114.4900.0000.000
782007.09.27 11:00sell400.30115.5500.0000.000
792007.09.27 17:00buy410.60115.6500.0000.000
802007.09.28 02:00sell421.20115.5300.0000.000
812007.09.28 11:00buy432.40115.4900.0000.000
822007.09.28 16:00sell444.80115.2300.0000.000
832007.09.28 16:31close390.10114.9020.0000.00035.8610004528.36
842007.09.28 16:31close410.60114.9020.0000.000-390.5910004137.77
852007.09.28 16:31close432.40114.9020.0000.000-1228.1810002909.59
862007.09.28 16:31close400.30114.9240.0000.000163.2610003072.85
872007.09.28 16:31close444.80114.9240.0000.0001278.0610004350.91
882007.09.28 16:31close421.20114.9270.0000.000629.6210004980.53
892007.10.01 05:00buy450.10115.0500.0000.000
902007.10.02 01:00sell460.30115.7800.0000.000
912007.10.02 11:00buy470.60115.6000.0000.000
922007.10.03 00:00sell481.20115.6100.0000.000
932007.10.03 08:00buy492.40115.7600.0000.000
942007.10.03 08:53close450.10116.1550.0000.00095.1310005075.66
952007.10.03 08:53close470.60116.1550.0000.000286.6910005362.35
962007.10.03 08:53close492.40116.1550.0000.000816.1510006178.50
972007.10.03 08:53close460.30116.1890.0000.000-105.7510006072.74
982007.10.03 08:53close481.20116.2040.0000.000-613.4010005459.34
992007.10.04 06:00sell500.10116.5900.0000.000
1002007.10.04 12:00buy510.30116.7200.0000.000
1012007.10.04 16:00sell520.60116.5100.0000.000
1022007.10.05 05:00buy531.20116.4800.0000.000
1032007.10.05 10:00sell542.40116.5100.0000.000
1042007.10.05 12:01buy554.80116.5800.0000.000
1052007.10.05 14:00sell569.60116.4900.0000.000
1062007.10.05 15:00buy5719.20117.0700.0000.000
1072007.10.08 12:37close500.10117.4800.0000.000-75.8610005383.48
1082007.10.08 12:37close520.60117.4800.0000.000-496.0210004887.46
1092007.10.08 12:37close542.40117.4800.0000.000-1982.8510002904.61
1102007.10.08 12:37close569.60117.4800.0000.000-8094.849994809.77
1112007.10.08 12:38close510.30117.4500.0000.000186.469994996.23
1122007.10.08 12:38close554.80117.4500.0000.0003555.569998551.79
1132007.10.08 12:38close531.20117.4520.0000.000993.099999544.88
1142007.10.08 12:38close5719.20117.4540.0000.0006277.1810005822.06
1152007.10.08 19:00sell580.10117.3800.0000.000
1162007.10.09 00:02buy590.30117.3900.0000.000
1172007.10.09 04:00sell600.60117.1700.0000.000
1182007.10.09 09:00buy611.20117.3500.0000.000
1192007.10.09 14:01sell622.40117.2100.0000.000
1202007.10.09 21:00buy634.80117.2000.0000.000
1212007.10.10 12:35close580.10117.4900.0000.000-9.4610005812.60
1222007.10.10 12:35close600.60117.4900.0000.000-163.7310005648.87
1232007.10.10 12:35close622.40117.4900.0000.000-573.2010005075.67
1242007.10.10 12:35close590.30117.4600.0000.00017.8810005093.55
1252007.10.10 12:35close634.80117.4600.0000.0001062.4910006156.04
1262007.10.10 12:35close611.20117.4700.0000.000122.5810006278.62
1272007.10.10 15:00sell640.10117.3000.0000.000
1282007.10.11 05:00buy650.30117.2700.0000.000
1292007.10.11 21:00sell660.60117.2300.0000.000
1302007.10.12 09:00buy671.20117.3200.0000.000
1312007.10.15 01:00sell682.40117.5700.0000.000
1322007.10.15 03:00buy694.80117.6900.0000.000
1332007.10.15 15:02close640.10117.9300.0000.000-53.6810006224.94
1342007.10.15 15:02close660.60117.9300.0000.000-356.7610005868.18
1352007.10.15 15:02close682.40117.9300.0000.000-732.6410005135.54
1362007.10.15 15:03close650.30117.9000.0000.000160.3110005295.85
1372007.10.15 15:03close694.80117.9000.0000.000854.9610006150.81
1382007.10.15 15:03close671.20117.9060.0000.000596.4110006747.22
1392007.10.15 17:00sell700.10117.4500.0000.000
1402007.10.16 07:00buy710.30117.4000.0000.000
1412007.10.16 10:00sell720.60116.7600.0000.000
1422007.10.16 21:00buy731.20116.7200.0000.000
1432007.10.17 03:00sell742.40116.7600.0000.000
1442007.10.17 06:54close700.10116.3300.0000.00096.1810006843.40
1452007.10.17 06:54close720.60116.3300.0000.000221.4710007064.87
1462007.10.17 06:54close742.40116.3300.0000.000887.1310007952.00
1472007.10.17 06:54close710.30116.3040.0000.000-282.7110007669.29
1482007.10.17 06:54close731.20116.3070.0000.000-426.1110007243.18
1492007.10.17 11:00buy750.10116.7800.0000.000
1502007.10.17 18:00sell760.30116.6200.0000.000
1512007.10.18 08:00buy770.60116.5900.0000.000
1522007.10.18 10:00sell781.20116.2800.0000.000
1532007.10.18 14:10close750.10115.3490.0000.000-124.0610007119.12
1542007.10.18 14:10close770.60115.3490.0000.000-645.5210006473.60
1552007.10.18 14:10close760.30115.3760.0000.000323.0010006796.59
1562007.10.18 14:10close781.20115.3580.0000.000959.1010007755.69
1572007.10.19 11:00buy790.10115.1600.0000.000
1582007.10.19 16:00sell800.30115.2200.0000.000
1592007.10.22 08:00buy810.60114.1800.0000.000
1602007.10.22 13:00sell821.20113.5400.0000.000
1612007.10.22 15:00buy832.40114.1200.0000.000
1622007.10.23 10:00sell844.80114.3700.0000.000
1632007.10.23 14:00buy859.60114.6800.0000.000
1642007.10.23 15:16close790.10114.9680.0000.000-16.7010007738.99
1652007.10.23 15:16close810.60114.9680.0000.000411.2410008150.23
1662007.10.23 15:16close832.40114.9680.0000.0001770.2310009920.46
1672007.10.23 15:16close859.60114.9680.0000.0002404.8410012325.30
1682007.10.23 15:16close800.30114.9850.0000.00061.0010012386.30
1692007.10.23 15:16close844.80114.9850.0000.000-2567.2910009819.01
1702007.10.23 15:16close821.20114.9920.0000.000-1515.8610008303.15
1712007.10.24 04:00sell860.10114.7100.0000.000
1722007.10.24 22:00buy870.30114.2200.0000.000
1732007.10.25 06:00sell880.60113.9300.0000.000
1742007.10.25 10:00buy891.20114.2200.0000.000
1752007.10.25 15:00sell902.40114.1300.0000.000
1762007.10.26 00:01buy914.80114.2200.0000.000
1772007.10.26 09:03close860.10114.5600.0000.00012.8810008316.04
1782007.10.26 09:03close880.60114.5600.0000.000-330.2710007985.77
1792007.10.26 09:03close902.40114.5600.0000.000-902.0810007083.69
1802007.10.26 09:03close870.30114.5350.0000.00082.5110007166.20
1812007.10.26 09:03close914.80114.5350.0000.0001320.1210008486.32
1822007.10.26 09:03close891.20114.5300.0000.000324.8110008811.13
1832007.10.26 15:00sell920.10114.3600.0000.000
1842007.10.29 00:00buy930.30114.1500.0000.000
1852007.10.29 06:00sell940.60114.1300.0000.000
1862007.10.29 08:00buy951.20114.3200.0000.000
1872007.10.29 10:00sell962.40114.1900.0000.000
1882007.10.29 12:00buy974.80114.5100.0000.000
1892007.10.30 02:00sell989.60114.5300.0000.000
1902007.10.30 10:00buy9919.20114.7000.0000.000
1912007.10.30 13:30close920.10114.9200.0000.000-48.8310008762.30
1922007.10.30 13:30close940.60114.9200.0000.000-412.7710008349.53
1932007.10.30 13:30close962.40114.9200.0000.000-1525.7810006823.75
1942007.10.30 13:30close989.60114.9200.0000.000-3257.9210003565.83
1952007.10.30 13:30close930.30114.9080.0000.000197.9010003763.73
1962007.10.30 13:30close974.80114.9080.0000.0001662.5510005426.28
1972007.10.30 13:30close951.20114.9060.0000.000611.9810006038.26
1982007.10.30 13:30close9919.20114.9100.0000.0003508.8310009547.09
1992007.10.30 21:00sell1000.10114.6900.0000.000
2002007.10.31 05:01buy1010.30114.7700.0000.000
2012007.10.31 07:00sell1020.60114.6400.0000.000
2022007.10.31 09:00buy1031.20114.7900.0000.000
2032007.10.31 20:00sell1042.40115.3000.0000.000
2042007.10.31 22:00buy1054.80115.4300.0000.000
2052007.11.01 06:00sell1069.60115.3000.0000.000
2062007.11.01 08:00buy10719.20115.4500.0000.000
2072007.11.01 09:09close1000.10115.6430.0000.000-82.6210009464.47
2082007.11.01 09:09close1020.60115.6430.0000.000-521.3210008943.15
2092007.11.01 09:09close1042.40115.6430.0000.000-715.5710008227.59
2102007.11.01 09:09close1069.60115.6430.0000.000-2847.3810005380.21
2112007.11.01 09:09close1010.30115.6210.0000.000220.8110005601.02
2122007.11.01 09:09close1054.80115.6210.0000.000792.9410006393.96
2132007.11.01 09:09close1031.20115.6180.0000.000859.3810007253.34
2142007.11.01 09:09close10719.20115.6270.0000.0002939.1110010192.45
2152007.11.01 14:00sell1080.10115.3200.0000.000
2162007.11.02 05:00buy1090.30114.8600.0000.000
2172007.11.02 08:00sell1100.60114.5300.0000.000
2182007.11.02 11:00buy1111.20114.6900.0000.000
2192007.11.02 13:00sell1122.40114.6400.0000.000
2202007.11.02 14:00buy1134.80115.1200.0000.000
2212007.11.02 16:00sell1149.60114.7400.0000.000
2222007.11.05 07:00buy11519.20114.7200.0000.000
2232007.11.05 10:00sell11638.40114.5000.0000.000
2242007.11.05 11:00close1080.10114.2600.0000.00092.6710010285.12
2252007.11.05 11:00close1100.60114.2600.0000.000141.4710010426.59
2262007.11.05 11:00close1122.40114.2600.0000.000796.9410011223.53
2272007.11.05 11:00close1149.60114.2600.0000.0004027.9610015251.48
2282007.11.05 11:00close11638.40114.2600.0000.0008065.8110023317.29
2292007.11.05 11:00close1090.30114.2580.0000.000-158.0610023159.23
2302007.11.05 11:00close1134.80114.2580.0000.000-3621.2810019537.95
2312007.11.05 11:00close1111.20114.2540.0000.000-457.9310019080.02
2322007.11.05 11:00close11519.20114.2490.0000.000-7915.3410011164.68
2332007.11.05 17:00buy1170.10114.5000.0000.000
2342007.11.06 15:00sell1180.30114.5600.0000.000
2352007.11.06 22:00buy1190.60114.7100.0000.000
2362007.11.07 04:00sell1201.20114.4400.0000.000
2372007.11.07 10:28close1170.10113.5170.0000.000-86.5910011078.09
2382007.11.07 10:28close1190.60113.5170.0000.000-630.5710010447.52
2392007.11.07 10:28close1180.30113.5450.0000.000268.0310010715.55
2402007.11.07 10:28close1201.20113.5130.0000.000979.9810011695.53
2412007.11.08 03:00buy1210.10112.9700.0000.000
2422007.11.08 16:00sell1220.30112.8000.0000.000
2432007.11.09 02:00buy1230.60112.8300.0000.000
2442007.11.09 08:00sell1241.20112.4800.0000.000
2452007.11.09 11:09close1210.10111.5270.0000.000-129.3910011566.14
2462007.11.09 11:09close1230.60111.5270.0000.000-701.0010010865.14
2472007.11.09 11:09close1220.30111.5200.0000.000344.1810011209.31
2482007.11.09 11:09close1241.20111.5310.0000.0001021.0610012230.37
2492007.11.12 11:00buy1250.10110.3400.0000.000
2502007.11.12 13:00sell1260.30109.4000.0000.000
2512007.11.12 19:00buy1270.60109.9300.0000.000
2522007.11.12 23:00sell1281.20109.3700.0000.000
2532007.11.13 02:00buy1292.40110.0100.0000.000
2542007.11.13 10:00sell1304.80109.8500.0000.000
2552007.11.13 13:00buy1319.60110.0900.0000.000
2562007.11.13 20:31close1250.10110.5040.0000.00014.8410012245.21
2572007.11.13 20:31close1270.60110.5040.0000.000311.6610012556.87
2582007.11.13 20:31close1292.40110.5040.0000.0001072.9010013629.77
2592007.11.13 20:31close1319.60110.5040.0000.0003596.6110017226.38
2602007.11.13 20:31close1260.30110.5210.0000.000-304.4410016921.94
2612007.11.13 20:31close1304.80110.5210.0000.000-2914.2010014007.74
2622007.11.13 20:31close1281.20110.5180.0000.000-1247.1110012760.63
2632007.11.14 13:00sell1320.10111.0000.0000.000
2642007.11.14 15:00buy1330.30111.4000.0000.000
2652007.11.14 23:00sell1340.60111.3000.0000.000
2662007.11.15 03:00buy1351.20111.5500.0000.000
2672007.11.15 06:00sell1362.40111.3900.0000.000
2682007.11.15 10:08close1320.10110.8380.0000.00014.4710012775.10
2692007.11.15 10:08close1340.60110.8380.0000.000249.1610013024.26
2702007.11.15 10:08close1362.40110.8380.0000.0001195.2610014219.52
2712007.11.15 10:08close1330.30110.8090.0000.000-160.0110014059.51
2722007.11.15 10:08close1351.20110.8000.0000.000-812.2710013247.24
2732007.11.15 18:00buy1370.10110.8000.0000.000
2742007.11.15 21:00sell1380.30110.4200.0000.000
2752007.11.16 14:00buy1390.60110.5400.0000.000
2762007.11.19 04:00sell1401.20110.7000.0000.000
2772007.11.19 17:11close1370.10109.9700.0000.000-75.4810013171.76
2782007.11.19 17:11close1390.60109.9700.0000.000-310.9910012860.77
2792007.11.19 17:12close1380.30110.0000.0000.000114.2410012975.01
2802007.11.19 17:12close1401.20109.9930.0000.000771.3210013746.33
2812007.11.20 06:00buy1410.10110.2400.0000.000
2822007.11.20 15:00sell1420.30109.9100.0000.000
2832007.11.21 22:00buy1430.60108.4900.0000.000
2842007.11.21 23:00sell1441.20108.4100.0000.000
2852007.11.22 04:00buy1452.40108.7400.0000.000
2862007.11.22 05:04close1410.10109.1440.0000.000-100.4210013645.91
2872007.11.22 05:04close1430.60109.1440.0000.000359.5310014005.44
2882007.11.22 05:04close1452.40109.1440.0000.000888.3710014893.81
2892007.11.22 05:04close1420.30109.1620.0000.000204.9510015098.76
2902007.11.22 05:04close1441.20109.1590.0000.000-825.2510014273.51
2912007.11.22 11:00sell1460.10108.7000.0000.000
2922007.11.23 11:00buy1470.30108.2800.0000.000
2932007.11.23 14:00sell1480.60107.9400.0000.000
2942007.11.23 19:00buy1491.20108.2600.0000.000
2952007.11.26 05:00sell1502.40108.5000.0000.000
2962007.11.26 07:00buy1514.80108.5800.0000.000
2972007.11.26 09:00sell1529.60108.4200.0000.000
2982007.11.26 11:00buy15319.20108.3900.0000.000
2992007.11.26 12:04close1460.10108.5090.0000.00017.5010014291.01
3002007.11.26 12:04close1480.60108.5090.0000.000-314.9410013976.07
3012007.11.26 12:04close1502.40108.5090.0000.000-19.9110013956.16
3022007.11.26 12:04close1529.60108.5090.0000.000-787.4010013168.76
3032007.11.26 12:04close1470.30108.4850.0000.00056.6910013225.45
3042007.11.26 12:04close1514.80108.4850.0000.000-420.3310012805.12
3052007.11.26 12:04close1491.20108.5000.0000.000265.4410013070.56
3062007.11.26 12:05close15319.20108.4900.0000.0001769.7510014840.31
3072007.11.26 14:00sell1540.10108.4000.0000.000
3082007.11.27 05:00buy1550.30108.5700.0000.000
3092007.11.27 14:00sell1560.60107.6200.0000.000
3102007.11.27 17:00buy1571.20108.5700.0000.000
3112007.11.28 03:00sell1582.40108.6400.0000.000
3122007.11.28 09:00buy1594.80108.7400.0000.000
3132007.11.28 09:51close1540.10109.1670.0000.000-70.3610014769.94
3142007.11.28 09:51close1560.60109.1670.0000.000-850.5710013919.37
3152007.11.28 09:51close1582.40109.1670.0000.000-1158.5910012760.78
3162007.11.28 09:51close1550.30109.1440.0000.000157.7710012918.55
3172007.11.28 09:51close1594.80109.1440.0000.0001776.7410014695.29
3182007.11.28 09:51close1571.20109.1410.0000.000627.8110015323.10
3192007.11.29 06:00sell1600.10109.8800.0000.000
3202007.11.29 23:00buy1610.30109.9400.0000.000
3212007.12.03 02:00sell1620.60110.8300.0000.000
3222007.12.03 19:00buy1631.20110.5400.0000.000
3232007.12.04 02:00sell1642.40110.3600.0000.000
3242007.12.04 05:00buy1654.80110.4500.0000.000
3252007.12.04 06:00sell1669.60110.2200.0000.000
3262007.12.04 10:00buy16719.20110.2300.0000.000
3272007.12.04 11:00sell16838.40110.0000.0000.000
3282007.12.04 11:13close1600.10109.7900.0000.0008.0510015331.15
3292007.12.04 11:13close1620.60109.7900.0000.000568.0510015899.20
3302007.12.04 11:13close1642.40109.7900.0000.0001246.0210017145.22
3312007.12.04 11:13close1669.60109.7900.0000.0003759.9110020905.13
3322007.12.04 11:13close16838.40109.7900.0000.0007344.9310028250.06
3332007.12.04 11:14close1610.30109.7600.0000.000-49.2010028200.86
3342007.12.04 11:14close1654.80109.7600.0000.000-3017.4910025183.37
3352007.12.04 11:14close1631.20109.7570.0000.000-856.0710024327.30
3362007.12.04 11:14close16719.20109.7530.0000.000-8344.5610015982.74
3372007.12.05 02:00buy1690.10109.9200.0000.000
3382007.12.05 14:00sell1700.30110.3200.0000.000
3392007.12.05 15:00buy1710.60110.6300.0000.000
3402007.12.05 20:00sell1721.20110.5000.0000.000
3412007.12.05 22:00buy1732.40110.9000.0000.000
3422007.12.06 08:00sell1744.80110.8300.0000.000
3432007.12.06 13:00buy1759.60111.0700.0000.000
3442007.12.06 20:32close1690.10111.4100.0000.000133.7410016116.48
3452007.12.06 20:32close1710.60111.4100.0000.000420.0710016536.55
3462007.12.06 20:32close1732.40111.4100.0000.0001098.6410017635.19
3472007.12.06 20:32close1759.60111.4100.0000.0002929.7210020564.91
3482007.12.06 20:32close1700.30111.4220.0000.000-297.1710020267.74
3492007.12.06 20:32close1744.80111.4220.0000.000-2550.3010017717.44
3502007.12.06 20:32close1721.20111.4240.0000.000-996.9810016720.46
3512007.12.07 07:00sell1760.10111.3300.0000.000
3522007.12.07 12:00buy1770.30111.5200.0000.000
3532007.12.10 01:00sell1780.60111.6300.0000.000
3542007.12.10 07:00buy1791.20111.7500.0000.000
3552007.12.10 16:00sell1802.40111.6300.0000.000
3562007.12.11 01:00buy1814.80111.8300.0000.000
3572007.12.11 15:00sell1829.60111.8700.0000.000
3582007.12.11 15:21close1760.10111.7040.0000.000-33.5810016686.88
3592007.12.11 15:21close1780.60111.7040.0000.000-40.0610016646.82
3602007.12.11 15:21close1802.40111.7040.0000.000-160.2310016486.59
3612007.12.11 15:21close1829.60111.7040.0000.0001426.6310017913.22
3622007.12.11 15:21close1770.30111.6870.0000.00044.8610017958.08
3632007.12.11 15:21close1814.80111.6870.0000.000-614.5710017343.51
3642007.12.11 15:21close1791.20111.6800.0000.000-75.2110017268.30
3652007.12.12 07:00buy1830.10111.0700.0000.000
3662007.12.13 02:00sell1840.30111.8800.0000.000
3672007.12.13 13:00buy1850.60111.8100.0000.000
3682007.12.14 08:00sell1861.20112.3400.0000.000
3692007.12.14 11:00buy1872.40112.6000.0000.000
3702007.12.14 12:28close1830.10112.9130.0000.000163.2210017431.52
3712007.12.14 12:28close1850.60112.9130.0000.000586.1110018017.63
3722007.12.14 12:28close1872.40112.9130.0000.000665.2910018682.92
3732007.12.14 12:28close1840.30112.9310.0000.000-279.3510018403.56
3742007.12.14 12:28close1861.20112.9280.0000.000-624.8210017778.74
3752007.12.17 02:00sell1880.10113.2400.0000.000
3762007.12.17 11:00buy1890.30113.3100.0000.000
3772007.12.17 20:00sell1900.60113.1300.0000.000
3782007.12.18 05:00buy1911.20113.2400.0000.000
3792007.12.18 16:00sell1922.40113.2600.0000.000
3802007.12.18 22:00buy1934.80113.3900.0000.000
3812007.12.19 01:00sell1949.60113.3100.0000.000
3822007.12.19 09:50close1880.10113.1140.0000.00011.0410017789.78
3832007.12.19 09:50close1900.60113.1140.0000.0007.8710017797.65
3842007.12.19 09:50close1922.40113.1140.0000.000308.5410018106.19
3852007.12.19 09:50close1949.60113.1140.0000.0001663.4510019769.64
3862007.12.19 09:50close1890.30113.0860.0000.000-59.4210019710.22
3872007.12.19 09:50close1934.80113.0860.0000.000-1290.3510018419.87
3882007.12.19 09:50close1911.20113.0780.0000.000-171.9210018247.95
3892007.12.19 16:00buy1950.10113.0800.0000.000
3902007.12.20 07:00sell1960.30113.2100.0000.000
3912007.12.20 22:00buy1970.60113.0800.0000.000
3922007.12.21 08:00sell1981.20113.0200.0000.000
3932007.12.21 11:00buy1992.40113.3800.0000.000
3942007.12.21 17:05close1950.10113.9280.0000.00074.4310018322.38
3952007.12.21 17:05close1970.60113.9280.0000.000446.6010018768.98
3962007.12.21 17:05close1992.40113.9280.0000.0001154.4110019923.39
3972007.12.21 17:05close1960.30113.9450.0000.000-193.6610019729.73
3982007.12.21 17:05close1981.20113.9590.0000.000-988.7810018740.95
3992007.12.26 12:00sell2000.10114.1200.0000.000
4002007.12.26 21:01buy2010.30114.2500.0000.000
4012007.12.27 06:02sell2020.60114.2100.0000.000
4022007.12.27 10:00buy2031.20114.2300.0000.000
4032007.12.27 15:00sell2042.40114.0300.0000.000
4042007.12.28 03:15close2000.10113.5200.0000.00052.6410018793.59
4052007.12.28 03:15close2020.60113.5200.0000.000364.3810019157.97
4062007.12.28 03:15close2042.40113.5200.0000.0001076.9810020234.95
4072007.12.28 03:15close2010.30113.5100.0000.000-195.5810020039.37
4082007.12.28 03:15close2031.20113.5200.0000.000-750.5310019288.84
4092007.12.28 15:00buy2050.10113.2000.0000.000
4102007.12.28 19:00sell2060.30112.7800.0000.000
4112008.01.02 16:54close2050.10109.7700.0000.000-312.4710018976.37
4122008.01.02 16:54close2060.30109.8140.0000.000809.8210019786.19
4132008.01.03 15:00buy2070.10109.3500.0000.000
4142008.01.04 02:00sell2080.30109.2400.0000.000
4152008.01.04 07:00buy2090.60109.4600.0000.000
4162008.01.04 15:00sell2101.20108.4200.0000.000
4172008.01.07 01:00buy2112.40108.6400.0000.000
4182008.01.07 09:11close2070.10109.4100.0000.0005.4810019791.67
4192008.01.07 09:11close2090.60109.4100.0000.000-27.4210019764.25
4202008.01.07 09:11close2112.40109.4100.0000.0001689.0610021453.31
4212008.01.07 09:11close2080.30109.4480.0000.000-57.1610021396.14
4222008.01.07 09:11close2101.20109.4470.0000.000-1126.6410020269.50
4232008.01.07 15:00sell2120.10108.9400.0000.000
4242008.01.07 23:00buy2130.30109.1800.0000.000
4252008.01.08 15:00sell2140.60109.2200.0000.000
4262008.01.08 17:00buy2151.20109.7000.0000.000
4272008.01.08 22:00sell2162.40109.0000.0000.000
4282008.01.09 07:00buy2174.80109.4900.0000.000
4292008.01.09 16:00sell2189.60109.3500.0000.000
4302008.01.09 22:00buy21919.20109.8400.0000.000
4312008.01.10 07:00sell22038.40109.5600.0000.000
4322008.01.10 11:00buy22176.80109.8600.0000.000
4332008.01.10 15:00sell222153.60109.6100.0000.000
4342008.01.10 15:46close2120.10109.2930.0000.000-32.5610020236.95
4352008.01.10 15:46close2140.60109.2930.0000.000-41.3210020195.63
4362008.01.10 15:46close2162.40109.2930.0000.000-648.3610019547.26
4372008.01.10 15:46close2189.60109.2930.0000.000485.8110020033.07
4382008.01.10 15:46close22038.40109.2930.0000.0009381.0210029414.09
4392008.01.10 15:46close222153.60109.2930.0000.00044551.0710073965.16
4402008.01.10 15:46close2130.30109.2570.0000.00021.1410073986.30
4412008.01.10 15:46close2174.80109.2570.0000.000-1023.6410072962.66
4422008.01.10 15:46close22176.80109.2570.0000.000-42386.6710030575.99
4432008.01.10 15:46close2151.20109.2400.0000.000-505.3110030070.68
4442008.01.10 15:46close21919.20109.2450.0000.000-10457.2310019613.45
4452008.01.10 22:00buy2230.10109.4900.0000.000
4462008.01.11 05:00sell2240.30109.1900.0000.000
4472008.01.11 18:00buy2250.60109.1100.0000.000
4482008.01.11 22:00sell2261.20108.9900.0000.000
4492008.01.14 08:31close2230.10108.1900.0000.000-120.1610019493.29
4502008.01.14 08:31close2250.60108.1900.0000.000-510.2110018983.08
4512008.01.14 08:31close2240.30108.2150.0000.000270.1510019253.23
4522008.01.14 08:31close2261.20108.2200.0000.000853.2010020106.43
4532008.01.14 18:00buy2270.10108.1900.0000.000
4542008.01.15 03:00sell2280.30107.9000.0000.000
4552008.01.16 15:00buy2290.60106.5000.0000.000
4562008.01.16 17:31close2270.10107.2300.0000.000-89.5310020016.90
4572008.01.16 17:31close2290.60107.2300.0000.000408.4710020425.37
4582008.01.16 17:31close2280.30107.2640.0000.000177.7310020603.09
4592008.01.17 02:00sell2300.10106.9700.0000.000
4602008.01.17 09:00buy2310.30107.4500.0000.000
4612008.01.17 13:00sell2320.60107.0700.0000.000
4622008.01.18 05:00buy2331.20107.0000.0000.000
4632008.01.18 17:00sell2342.40107.0400.0000.000
4642008.01.18 20:29close2300.10106.6390.0000.00030.9910020634.08
4652008.01.18 20:29close2320.60106.6390.0000.000242.1910020876.27
4662008.01.18 20:29close2342.40106.6390.0000.000902.4810021778.75
4672008.01.18 20:29close2310.30106.6220.0000.000-232.9710021545.78
4682008.01.18 20:29close2331.20106.6110.0000.000-437.8510021107.93
4692008.01.21 06:00buy2350.10106.8200.0000.000
4702008.01.21 08:00sell2360.30106.4700.0000.000
4712008.01.21 20:00buy2370.60106.0800.0000.000
4722008.01.22 00:01sell2381.20105.7300.0000.000
4732008.01.22 03:00buy2392.40106.1800.0000.000
4742008.01.22 09:00sell2404.80106.0000.0000.000
4752008.01.22 11:00buy2419.60106.4500.0000.000
4762008.01.22 14:21close2350.10106.8990.0000.0007.3910021115.32
4772008.01.22 14:21close2370.60106.8990.0000.000459.6910021575.01
4782008.01.22 14:21close2392.40106.8990.0000.0001614.2310023189.24
4792008.01.22 14:21close2419.60106.8990.0000.0004032.2210027221.46
4802008.01.22 14:21close2360.30106.9300.0000.000-129.2110027092.25
4812008.01.22 14:21close2404.80106.9300.0000.000-4174.6910022917.56
4822008.01.22 14:21close2381.20106.9070.0000.000-1321.1510021596.41
4832008.01.22 23:00sell2420.10106.4300.0000.000
4842008.01.23 01:00buy2430.30107.0800.0000.000
4852008.01.23 05:00sell2440.60106.5200.0000.000
4862008.01.23 21:00buy2451.20105.7600.0000.000
4872008.01.23 21:35close2420.10106.3250.0000.0009.8310021606.24
4882008.01.23 21:35close2440.60106.3250.0000.000110.0410021716.28
4892008.01.23 21:35close2430.30106.2940.0000.000-221.8410021494.44
4902008.01.23 21:35close2451.20106.3160.0000.000627.5610022122.00
4912008.01.24 09:00sell2460.10106.3700.0000.000
4922008.01.24 13:00buy2470.30106.6900.0000.000
4932008.01.25 14:00sell2480.60107.5500.0000.000
4942008.01.25 16:00buy2491.20107.6700.0000.000
4952008.01.25 17:00sell2502.40107.2500.0000.000
4962008.01.25 22:17close2460.10106.7300.0000.000-33.7810022088.22
4972008.01.25 22:17close2480.60106.7300.0000.000460.9810022549.20
4982008.01.25 22:17close2502.40106.7300.0000.0001169.3110023718.51
4992008.01.25 22:17close2470.30106.7200.0000.0008.4310023726.94
5002008.01.25 22:18close2491.20106.7300.0000.000-1056.8710022670.07
5012008.01.28 11:00buy2510.10106.5300.0000.000
5022008.01.29 02:00sell2520.30106.8000.0000.000
5032008.01.29 12:00buy2530.60106.8200.0000.000
5042008.01.29 17:00sell2541.20106.9200.0000.000
5052008.01.29 22:00buy2552.40107.0700.0000.000
5062008.01.30 03:00sell2564.80106.8700.0000.000
5072008.01.30 08:04close2510.10106.5460.0000.0001.5010022671.57
5082008.01.30 08:04close2530.60106.5460.0000.000-154.3010022517.27
5092008.01.30 08:04close2552.40106.5460.0000.000-1180.3410021336.93
5102008.01.30 08:04close2520.30106.5600.0000.00067.4210021404.34
5112008.01.30 08:04close2564.80106.5600.0000.0001396.4010022800.74
5122008.01.30 08:05close2541.20106.5700.0000.000393.4910023194.23
5132008.01.30 11:00buy2570.10107.0100.0000.000
5142008.01.30 21:00sell2580.30106.9300.0000.000
5152008.01.31 09:00buy2590.60106.6300.0000.000
5162008.01.31 13:00sell2601.20106.1600.0000.000
5172008.01.31 18:00buy2612.40106.7500.0000.000
5182008.02.01 06:00sell2624.80106.3800.0000.000
5192008.02.01 13:00buy2639.60106.5200.0000.000
5202008.02.01 16:00sell26419.20106.2300.0000.000
5212008.02.01 17:00buy26538.40106.2500.0000.000
5222008.02.01 19:17close2570.10106.4400.0000.000-53.5510023140.68
5232008.02.01 19:17close2590.60106.4400.0000.000-107.1010023033.58
5242008.02.01 19:17close2612.40106.4400.0000.000-698.9910022334.59
5252008.02.01 19:17close2639.60106.4400.0000.000-721.5310021613.06
5262008.02.01 19:17close26538.40106.4400.0000.0006854.5710028467.63
5272008.02.01 19:17close2580.30106.4870.0000.000124.1810028591.81
5282008.02.01 19:17close2624.80106.4870.0000.000-482.3110028109.50
5292008.02.01 19:17close2601.20106.4850.0000.000-366.8710027742.63
5302008.02.01 19:17close26419.20106.4880.0000.000-4651.7910023090.84
5312008.02.04 16:00sell2660.10106.8100.0000.000
5322008.02.05 04:00buy2670.30106.7800.0000.000
5332008.02.05 15:00sell2680.60106.8700.0000.000
5342008.02.06 12:00buy2691.20106.5000.0000.000
5352008.02.06 21:00sell2702.40106.5500.0000.000
5362008.02.07 03:12close2660.10106.3100.0000.00046.7710023137.61
5372008.02.07 03:12close2680.60106.3100.0000.000314.8210023452.44
5382008.02.07 03:12close2702.40106.3100.0000.000538.0910023990.53
5392008.02.07 03:12close2670.30106.3000.0000.000-135.4710023855.06
5402008.02.07 03:13close2691.20106.2900.0000.000-237.0910023617.97
5412008.02.07 07:00buy2710.10106.5400.0000.000
5422008.02.07 12:00sell2720.30106.3300.0000.000
5432008.02.07 16:00buy2730.60106.4000.0000.000
5442008.02.08 12:00sell2741.20107.4000.0000.000
5452008.02.08 18:00buy2752.40107.3400.0000.000
5462008.02.08 18:06close2710.10107.4400.0000.00083.7710023701.74
5472008.02.08 18:06close2730.60107.4400.0000.000580.7910024282.53
5482008.02.08 18:06close2752.40107.4400.0000.000223.3810024505.91
5492008.02.08 18:06close2720.30107.4500.0000.000-312.8510024193.06
5502008.02.08 18:06close2741.20107.4400.0000.000-44.6810024148.38
5512008.02.08 20:00sell2760.10107.3400.0000.000
5522008.02.11 01:00buy2770.30107.4600.0000.000
5532008.02.11 04:00sell2780.60107.3400.0000.000
5542008.02.11 15:00buy2791.20106.9500.0000.000
5552008.02.11 17:00sell2802.40106.7500.0000.000
5562008.02.11 21:00buy2814.80106.9300.0000.000
5572008.02.12 11:00sell2829.60106.9300.0000.000
5582008.02.12 13:00buy28319.20107.1300.0000.000
5592008.02.12 14:06close2760.10107.3500.0000.000-1.0310024147.34
5602008.02.12 14:06close2780.60107.3500.0000.000-5.9010024141.44
5612008.02.12 14:06close2802.40107.3500.0000.000-1342.6510022798.80
5622008.02.12 14:06close2829.60107.3500.0000.000-3755.9410019042.86
5632008.02.12 14:06close2770.30107.3250.0000.000-37.7410019005.12
5642008.02.12 14:06close2814.80107.3250.0000.0001766.6010020771.72
5652008.02.12 14:06close2791.20107.3200.0000.000413.7210021185.44
5662008.02.12 14:06close28319.20107.3400.0000.0003756.2910024941.73
5672008.02.13 04:00sell2840.10107.1400.0000.000
5682008.02.13 11:00buy2850.30107.2800.0000.000
5692008.02.14 14:00sell2860.60108.2000.0000.000
5702008.02.14 16:00buy2871.20108.4300.0000.000
5712008.02.14 18:00sell2882.40107.9700.0000.000
5722008.02.15 07:00buy2894.80108.0300.0000.000
5732008.02.15 12:00sell2909.60107.8700.0000.000
5742008.02.15 14:00close2840.10107.6190.0000.000-44.7210024897.01
5752008.02.15 14:00close2860.60107.6190.0000.000323.6110025220.62
5762008.02.15 14:00close2882.40107.6190.0000.000781.5210026002.14
5772008.02.15 14:00close2909.60107.6190.0000.0002239.0110028241.15
5782008.02.15 14:00close2850.30107.6000.0000.00089.2210028330.37
5792008.02.15 14:00close2894.80107.6000.0000.000-1918.2210026412.15
5802008.02.15 14:00close2871.20107.6020.0000.000-923.4010025488.75
5812008.02.15 22:00buy2910.10107.8100.0000.000
5822008.02.18 18:00sell2920.30108.1500.0000.000
5832008.02.18 21:02buy2930.60108.2400.0000.000
5842008.02.19 06:00sell2941.20108.0900.0000.000
5852008.02.19 11:37close2910.10107.3250.0000.000-45.1910025443.56
5862008.02.19 11:37close2930.60107.3250.0000.000-511.5310024932.03
5872008.02.19 11:37close2920.30107.3480.0000.000223.9810025156.01
5882008.02.19 11:37close2941.20107.3300.0000.000849.7210026005.73
5892008.02.19 16:00buy2950.10107.7100.0000.000
5902008.02.20 07:00sell2960.30107.7200.0000.000
5912008.02.20 12:00buy2970.60107.8900.0000.000
5922008.02.21 00:00sell2981.20108.0500.0000.000
5932008.02.21 07:00buy2992.40108.2300.0000.000
5942008.02.21 10:00sell3004.80108.0200.0000.000
5952008.02.21 13:00buy3019.60108.2700.0000.000
5962008.02.21 17:00sell30219.20107.4900.0000.000
5972008.02.22 08:00buy30338.40107.4600.0000.000
5982008.02.22 10:00sell30476.80107.2500.0000.000
5992008.02.22 11:00close2950.10106.9800.0000.000-68.2410025937.49
6002008.02.22 11:00close2970.60106.9800.0000.000-510.3810025427.11
6012008.02.22 11:00close2992.40106.9800.0000.000-2804.2610022622.85
6022008.02.22 11:00close3019.60106.9800.0000.000-11576.0010011046.85
6032008.02.22 11:00close30338.40106.9800.0000.000-17229.399993817.46
6042008.02.22 11:00close2960.30107.0070.0000.000199.279994016.73
6052008.02.22 11:00close3004.80107.0070.0000.0004541.529998558.25
6062008.02.22 11:00close30476.80107.0070.0000.00017440.3510015998.60
6072008.02.22 11:00close2981.20107.0140.0000.0001161.1010017159.70
6082008.02.22 11:00close30219.20107.0130.0000.0008548.3010025708.00
6092008.02.22 22:00buy3050.10107.2300.0000.000
6102008.02.26 05:00sell3060.30107.8800.0000.000
6112008.02.26 11:00buy3070.60107.9800.0000.000
6122008.02.26 14:01sell3081.20107.8200.0000.000
6132008.02.27 04:02close3050.10107.0800.0000.000-14.0110025693.99
6142008.02.27 04:02close3070.60107.0800.0000.000-504.3010025189.69
6152008.02.27 04:02close3060.30107.1050.0000.000216.9310025406.62
6162008.02.27 04:02close3081.20107.1040.0000.000801.5910026208.21
6172008.02.28 07:00buy3090.10106.3700.0000.000
6182008.02.28 15:00sell3100.30105.9200.0000.000
6192008.03.03 00:13close3090.10103.0800.0000.000-319.1710025889.04
6202008.03.03 00:13close3100.30103.0910.0000.000822.9410026711.98
6212008.03.03 15:00buy3110.10103.1800.0000.000
6222008.03.03 22:00sell3120.30103.1900.0000.000
6232008.03.04 00:00buy3130.60103.4400.0000.000
6242008.03.04 09:00sell3141.20103.1600.0000.000
6252008.03.04 21:00buy3152.40103.1500.0000.000
6262008.03.05 08:15close3110.10103.5940.0000.00039.9610026751.94
6272008.03.05 08:15close3130.60103.5940.0000.00089.1910026841.13
6282008.03.05 08:15close3152.40103.5940.0000.0001028.6310027869.76
6292008.03.05 08:15close3120.30103.6270.0000.000-126.8210027742.94
6302008.03.05 08:15close3141.20103.6250.0000.000-539.1010027203.84
6312008.03.05 15:00sell3160.10103.4400.0000.000
6322008.03.05 17:00buy3170.30103.9800.0000.000
6332008.03.05 20:00sell3180.60103.7500.0000.000
6342008.03.05 23:00buy3191.20103.9700.0000.000
6352008.03.06 03:00sell3202.40103.7800.0000.000
6362008.03.06 11:05close3160.10103.2260.0000.00020.5810027224.42
6372008.03.06 11:05close3180.60103.2260.0000.000303.6410027528.06
6382008.03.06 11:05close3202.40103.2260.0000.0001288.0510028816.11
6392008.03.06 11:05close3170.30103.1900.0000.000-229.6710028586.44
6402008.03.06 11:05close3191.20103.2030.0000.000-891.8310027694.61
6412008.03.07 16:00buy3210.10102.7500.0000.000
6422008.03.10 01:00sell3220.30102.2700.0000.000
6432008.03.10 14:00buy3230.60102.2400.0000.000
6442008.03.10 17:00sell3241.20101.8000.0000.000
6452008.03.11 07:00buy3252.40101.9600.0000.000
6462008.03.11 13:31close3210.10102.5220.0000.000-22.2410027672.37
6472008.03.11 13:31close3230.60102.5220.0000.000165.0410027837.41
6482008.03.11 13:31close3252.40102.5220.0000.0001315.6210029153.03
6492008.03.11 13:31close3220.30102.5540.0000.000-83.2310029069.79
6502008.03.11 13:31close3241.20102.5510.0000.000-879.4010028190.39
6512008.03.12 02:00sell3260.10102.9800.0000.000
6522008.03.12 11:00buy3270.30103.1500.0000.000
6532008.03.12 12:00sell3280.60102.7000.0000.000
6542008.03.12 22:43close3260.10101.1400.0000.000181.9310028372.32
6552008.03.12 22:43close3280.60101.1400.0000.000925.4510029297.77
6562008.03.12 22:43close3270.30101.1280.0000.000-599.8310028697.94
6572008.03.13 14:00buy3290.10100.6700.0000.000
6582008.03.13 23:00sell3300.30100.3200.0000.000
6592008.03.14 02:00buy3310.60101.0000.0000.000
6602008.03.14 05:00sell3321.20100.5000.0000.000
6612008.03.14 10:00buy3332.40100.6600.0000.000
6622008.03.14 16:01sell3344.80100.1400.0000.000
6632008.03.14 19:19close3290.1099.5200.0000.000-115.5510028582.39
6642008.03.14 19:19close3310.6099.5200.0000.000-892.2810027690.11
6652008.03.14 19:19close3332.4099.5200.0000.000-2749.2010024940.91
6662008.03.14 19:19close3300.3099.5500.0000.000231.8910025172.80
6672008.03.14 19:19close3344.8099.5500.0000.0002844.8010028017.60
6682008.03.14 19:19close3321.2099.5400.0000.0001157.3210029174.92
6692008.03.17 15:00buy3350.1097.1400.0000.000
6702008.03.18 02:00sell3360.3097.0500.0000.000
6712008.03.18 08:00buy3370.6097.2500.0000.000
6722008.03.18 18:25close3350.1098.6450.0000.000152.5710029327.49
6732008.03.18 18:25close3370.6098.6450.0000.000848.5010030175.99
6742008.03.18 18:25close3360.3098.6610.0000.000-489.8610029686.13
6752008.03.19 06:00sell3380.1099.1600.0000.000
6762008.03.19 15:00buy3390.3099.1200.0000.000
6772008.03.19 23:00sell3400.6098.6900.0000.000
6782008.03.20 08:01buy3411.2098.9800.0000.000
6792008.03.20 10:35close3380.1099.8890.0000.000-73.1310029612.99
6802008.03.20 10:35close3400.6099.8890.0000.000-721.1310028891.87
6812008.03.20 10:35close3390.3099.8740.0000.000226.4910029118.36
6822008.03.20 10:35close3411.2099.8800.0000.0001081.3010030199.66
6832008.03.20 14:00sell3420.1099.1200.0000.000
6842008.03.20 22:00buy3430.3099.5300.0000.000
6852008.03.21 12:01sell3440.6099.3400.0000.000
6862008.03.21 19:00buy3451.2099.5000.0000.000
6872008.03.24 12:00sell3462.4099.7700.0000.000
6882008.03.24 15:00buy3474.8099.9800.0000.000
6892008.03.24 15:03close3420.10100.2590.0000.000-113.7110030085.94
6902008.03.24 15:03close3440.60100.2590.0000.000-550.2910029535.65
6912008.03.24 15:03close3462.40100.2590.0000.000-1170.5710028365.08
6922008.03.24 15:03close3430.30100.2470.0000.000214.5710028579.65
6932008.03.24 15:03close3474.80100.2470.0000.0001278.4410029858.09
6942008.03.24 15:03close3451.20100.2540.0000.000902.5110030760.60
6952008.03.25 04:00sell3480.10100.3800.0000.000
6962008.03.25 19:00buy3490.30100.3300.0000.000
6972008.03.26 00:02sell3500.6099.9800.0000.000
6982008.03.26 07:00buy3511.20100.0800.0000.000
6992008.03.26 11:00sell3522.4099.3400.0000.000
7002008.03.26 21:00buy3534.8099.3400.0000.000
7012008.03.26 23:00sell3549.6098.9700.0000.000
7022008.03.27 02:05close3480.1098.5700.0000.000183.4210030944.03
7032008.03.27 02:05close3500.6098.5700.0000.000857.3410031801.37
7042008.03.27 02:05close3522.4098.5700.0000.0001871.0910033672.46
7052008.03.27 02:05close3549.6098.5700.0000.0003880.8510037553.31
7062008.03.27 02:05close3490.3098.5660.0000.000-536.9010037016.41
7072008.03.27 02:05close3534.8098.5660.0000.000-3769.2510033247.16
7082008.03.27 02:05close3511.2098.5620.0000.000-1848.1810031398.98
7092008.03.27 08:00buy3550.1099.2300.0000.000
7102008.03.27 22:00sell3560.3099.6500.0000.000
7112008.03.28 05:00buy3570.6099.7200.0000.000
7122008.03.28 13:00sell3581.2099.7300.0000.000
7132008.03.28 20:50close3550.1099.1000.0000.000-13.1210031385.86
7142008.03.28 20:50close3570.6099.1000.0000.000-375.3810031010.48
7152008.03.28 20:50close3560.3099.1300.0000.000157.2210031167.70
7162008.03.28 20:51close3581.2099.1200.0000.000738.5010031906.20
7172008.03.31 03:00buy3590.1099.9400.0000.000
7182008.03.31 10:00sell3600.3099.3600.0000.000
7192008.03.31 18:00buy3610.6099.8600.0000.000
7202008.04.01 08:00sell3621.2099.6000.0000.000
7212008.04.01 10:00buy3632.40100.1400.0000.000
7222008.04.01 15:47close3590.10100.9100.0000.00096.1310032002.33
7232008.04.01 15:47close3610.60100.9100.0000.000624.3210032626.65
7242008.04.01 15:47close3632.40100.9100.0000.0001831.3310034457.98
7252008.04.01 15:47close3600.30100.9220.0000.000-464.4710033993.50
7262008.04.01 15:47close3621.20100.9230.0000.000-1573.0810032420.42
7272008.04.02 10:00sell3640.10101.9400.0000.000
7282008.04.02 13:00buy3650.30102.1400.0000.000
7292008.04.02 22:00sell3660.60102.4100.0000.000
7302008.04.03 07:00buy3671.20102.7100.0000.000
7312008.04.03 16:00sell3682.40102.1800.0000.000
7322008.04.04 02:00buy3694.80102.4400.0000.000
7332008.04.04 10:00sell3709.60102.3200.0000.000
7342008.04.04 14:30close3640.10102.0020.0000.000-6.2910032414.14
7352008.04.04 14:30close3660.60102.0020.0000.000238.7610032652.90
7362008.04.04 14:30close3682.40102.0020.0000.000417.5810033070.48
7372008.04.04 14:30close3709.60102.0020.0000.0002992.8810036063.36
7382008.04.04 14:30close3650.30101.9580.0000.000-53.5510036009.81
7392008.04.04 14:30close3694.80101.9580.0000.000-2269.1710033740.64
7402008.04.04 14:30close3671.20101.9340.0000.000-913.5310032827.11
7412008.04.07 03:00buy3710.10102.0900.0000.000
7422008.04.07 18:00sell3720.30102.6100.0000.000
7432008.04.08 07:00buy3730.60102.2900.0000.000
7442008.04.08 10:00sell3741.20101.9700.0000.000
7452008.04.08 14:00buy3752.40102.3000.0000.000
7462008.04.09 00:59close3710.10102.8190.0000.00070.9010032898.01
7472008.04.09 00:59close3730.60102.8190.0000.000308.7010033206.71
7482008.04.09 00:59close3752.40102.8190.0000.0001211.4510034418.16
7492008.04.09 00:59close3720.30102.8370.0000.000-66.5310034351.63
7502008.04.09 00:59close3741.20102.8350.0000.000-1010.0010033341.63
7512008.04.09 05:00sell3760.10102.5800.0000.000
7522008.04.09 13:00buy3770.30102.5700.0000.000
7532008.04.09 16:00sell3780.60102.4100.0000.000
7542008.04.10 05:52close3760.10101.0520.0000.000151.0610033492.68
7552008.04.10 05:52close3780.60101.0520.0000.000805.3910034298.08
7562008.04.10 05:52close3770.30101.0200.0000.000-460.3010033837.78
7572008.04.10 17:00buy3790.10101.0000.0000.000
7582008.04.11 10:00sell3800.30101.8100.0000.000
7592008.04.14 01:00buy3810.60101.2300.0000.000
7602008.04.14 07:00sell3821.20100.8900.0000.000
7612008.04.14 13:00buy3832.40100.8200.0000.000
7622008.04.14 14:00sell3844.80100.3400.0000.000
7632008.04.14 19:00buy3859.60101.1200.0000.000
7642008.04.15 10:00sell38619.20100.9200.0000.000
7652008.04.15 15:00buy38738.40101.3100.0000.000
7662008.04.15 19:26close3790.10101.7280.0000.00071.5610033909.34
7672008.04.15 19:26close3810.60101.7280.0000.000293.7210034203.06
7682008.04.15 19:26close3832.40101.7280.0000.0002142.1810036345.24
7692008.04.15 19:26close3859.60101.7280.0000.0005737.6510042082.89
7702008.04.15 19:26close38738.40101.7280.0000.00015778.5510057861.44
7712008.04.15 19:26close3800.30101.7470.0000.00018.2710057879.71
7722008.04.15 19:26close3844.80101.7470.0000.000-6640.1210051239.59
7732008.04.15 19:26close3821.20101.7450.0000.000-1009.0210050230.57
7742008.04.15 19:26close38619.20101.7520.0000.000-15699.3510034531.22
7752008.04.16 09:00sell3880.10101.5800.0000.000
7762008.04.16 18:00buy3890.30101.4300.0000.000
7772008.04.17 10:00sell3900.60101.7700.0000.000
7782008.04.17 12:00buy3911.20102.1300.0000.000
7792008.04.17 17:00sell3922.40102.3700.0000.000
7802008.04.17 20:00buy3934.80102.6200.0000.000
7812008.04.18 06:00sell3949.60102.3700.0000.000
7822008.04.18 12:00buy39519.20102.7500.0000.000
7832008.04.18 12:32close3880.10103.1100.0000.000-148.6010034382.62
7842008.04.18 12:32close3900.60103.1100.0000.000-780.0610033602.56
7852008.04.18 12:32close3922.40103.1100.0000.000-1723.6710031878.90
7862008.04.18 12:32close3949.60103.1100.0000.000-6889.7310024989.17
7872008.04.18 12:32close3890.30103.0850.0000.000481.6410025470.81
7882008.04.18 12:32close3934.80103.0850.0000.0002165.2010027636.01
7892008.04.18 12:32close3911.20103.0800.0000.0001105.9410028741.95
7902008.04.18 12:32close39519.20103.0750.0000.0006053.8410034795.79
7912008.04.21 07:00sell3960.10103.8100.0000.000
7922008.04.22 01:00buy3970.30103.3300.0000.000
7932008.04.22 04:00sell3980.60102.8900.0000.000
7942008.04.22 08:00buy3991.20103.0600.0000.000
7952008.04.22 18:00sell4002.40102.7100.0000.000
7962008.04.23 04:00buy4014.80103.0800.0000.000
7972008.04.23 14:00sell4029.60103.0100.0000.000
7982008.04.23 16:00buy40319.20103.3300.0000.000
7992008.04.23 16:41close3960.10103.6760.0000.00012.8210034808.60
8002008.04.23 16:41close3980.60103.6760.0000.000-455.1910034353.41
8012008.04.23 16:41close4002.40103.6760.0000.000-2237.4410032115.97
8022008.04.23 16:41close4029.60103.6760.0000.000-6166.9010025949.07
8032008.04.23 16:41close3970.30103.6550.0000.00094.0610026043.13
8042008.04.23 16:41close4014.80103.6550.0000.0002662.6810028705.81
8052008.04.23 16:41close3991.20103.6530.0000.000686.5210029392.33
8062008.04.23 16:41close40319.20103.6570.0000.0006056.9010035449.23
8072008.04.24 03:00sell4040.10103.3600.0000.000
8082008.04.24 06:00buy4050.30103.6800.0000.000
8092008.04.24 13:00sell4060.60103.4900.0000.000
8102008.04.24 16:00buy4071.20104.1400.0000.000
8112008.04.25 06:00sell4082.40104.2500.0000.000
8122008.04.25 09:00buy4094.80104.4000.0000.000
8132008.04.25 09:51close4040.10104.7600.0000.000-133.6910035315.54
8142008.04.25 09:51close4060.60104.7600.0000.000-727.6910034587.85
8152008.04.25 09:51close4082.40104.7600.0000.000-1168.3810033419.47
8162008.04.25 09:51close4050.30104.7280.0000.000300.2110033719.68
8172008.04.25 09:51close4094.80104.7280.0000.0001503.3210035223.00
8182008.04.25 09:51close4071.20104.7160.0000.000660.0710035883.07
8192008.04.25 16:00sell4100.10104.2300.0000.000
8202008.04.25 21:00buy4110.30104.5200.0000.000
8212008.04.28 09:00sell4120.60104.6100.0000.000
8222008.04.28 15:00buy4131.20104.5700.0000.000
8232008.04.28 16:00sell4142.40104.5200.0000.000
8242008.04.28 21:32close4100.10104.1500.0000.0007.6310035890.70
8252008.04.28 21:32close4120.60104.1500.0000.000265.0010036155.70
8262008.04.28 21:32close4142.40104.1500.0000.000852.6210037008.32
8272008.04.28 21:32close4110.30104.1350.0000.000-110.9110036897.41
8282008.04.28 21:32close4131.20104.1400.0000.000-495.4910036401.92
8292008.04.29 05:02buy4150.10104.2700.0000.000
8302008.04.29 09:00sell4160.30104.1500.0000.000
8312008.04.29 12:00buy4170.60104.2700.0000.000
8322008.04.29 13:00sell4181.20104.1200.0000.000
8332008.04.29 16:22close4150.10103.3080.0000.000-93.1210036308.80
8342008.04.29 16:22close4170.60103.3080.0000.000-558.7210035750.08
8352008.04.29 16:22close4160.30103.3180.0000.000241.5810035991.66
8362008.04.29 16:22close4181.20103.3070.0000.000944.3710036936.03
8372008.04.29 21:00buy4190.10104.0100.0000.000
8382008.04.30 08:00sell4200.30103.8300.0000.000
8392008.04.30 11:00buy4210.60104.1100.0000.000
8402008.04.30 21:00sell4221.20103.8900.0000.000
8412008.05.01 10:00buy4232.40104.1400.0000.000
8422008.05.01 16:00sell4244.80103.8800.0000.000
8432008.05.01 19:00buy4259.60104.3900.0000.000
8442008.05.02 08:51close4190.10104.8700.0000.00082.0110037018.04
8452008.05.02 08:51close4210.60104.8700.0000.000434.8210037452.86
8462008.05.02 08:51close4232.40104.8700.0000.0001670.6410039123.50
8472008.05.02 08:51close4259.60104.8700.0000.0004394.0110043517.51
8482008.05.02 08:51close4200.30104.8880.0000.000-303.2310043214.28
8492008.05.02 08:51close4244.80104.8880.0000.000-4615.4010038598.89
8502008.05.02 08:51close4221.20104.8870.0000.000-1143.1410037455.75
8512008.05.05 05:00sell4260.10105.2500.0000.000
8522008.05.05 17:00buy4270.30105.1800.0000.000
8532008.05.05 20:00sell4280.60104.7600.0000.000
8542008.05.06 09:00buy4291.20104.9400.0000.000
8552008.05.06 12:00sell4302.40104.6700.0000.000
8562008.05.06 16:15close4260.10104.0910.0000.000111.2910037567.04
8572008.05.06 16:15close4280.60104.0910.0000.000385.3110037952.35
8582008.05.06 16:15close4302.40104.0910.0000.0001334.9910039287.34
8592008.05.06 16:15close4270.30104.0630.0000.000-322.0210038965.32
8602008.05.06 16:15close4291.20104.0560.0000.000-1019.4510037945.87
8612008.05.06 19:00buy4310.10104.7400.0000.000
8622008.05.07 20:01sell4320.30105.0800.0000.000
8632008.05.08 14:00buy4330.60104.1300.0000.000
8642008.05.08 16:00sell4341.20103.9400.0000.000
8652008.05.08 16:44close4310.10103.4390.0000.000-125.7710037820.10
8662008.05.08 16:44close4330.60103.4390.0000.000-400.8210037419.28
8672008.05.08 16:44close4320.30103.4550.0000.000470.7610037890.03
8682008.05.08 16:44close4341.20103.4560.0000.000561.4010038451.43
8692008.05.09 17:00buy4350.10103.2400.0000.000
8702008.05.12 00:00sell4360.30102.9900.0000.000
8712008.05.12 05:00buy4370.60103.4100.0000.000
8722008.05.12 17:00sell4381.20103.6600.0000.000
8732008.05.12 19:00buy4392.40103.6900.0000.000
8742008.05.13 06:00sell4404.80103.7200.0000.000
8752008.05.13 10:25close4350.10103.5180.0000.00026.8610038478.29
8762008.05.13 10:25close4370.60103.5180.0000.00062.6010038540.89
8772008.05.13 10:25close4392.40103.5180.0000.000-398.7710038142.12
8782008.05.13 10:25close4360.30103.5250.0000.000-155.1910037986.93
8792008.05.13 10:25close4404.80103.5250.0000.000904.1310038891.06
8802008.05.13 10:25close4381.20103.5270.0000.000153.5410039044.60
8812008.05.13 14:00buy4410.10103.7900.0000.000
8822008.05.14 16:00sell4420.30105.2000.0000.000
8832008.05.14 18:00buy4430.60105.2300.0000.000
8842008.05.14 23:01sell4441.20105.0300.0000.000
8852008.05.15 03:00buy4452.40105.2800.0000.000
8862008.05.15 05:00sell4464.80105.0600.0000.000
8872008.05.15 08:29close4410.10104.6970.0000.00086.6310039131.23
8882008.05.15 08:29close4430.60104.6970.0000.000-305.4510038825.78
8892008.05.15 08:29close4452.40104.6970.0000.000-1336.4310037489.35
8902008.05.15 08:29close4420.30104.7040.0000.000141.6510037631.00
8912008.05.15 08:29close4464.80104.7040.0000.0001632.0310039263.03
8922008.05.15 08:29close4441.20104.6900.0000.000387.8610039650.89
8932008.05.15 12:00buy4470.10105.1700.0000.000
8942008.05.15 15:00sell4480.30104.8400.0000.000
8952008.05.15 20:00buy4490.60104.8900.0000.000
8962008.05.16 00:00sell4501.20104.6900.0000.000
8972008.05.16 12:00buy4512.40104.7000.0000.000
8982008.05.16 17:00sell4524.80104.0600.0000.000
8992008.05.19 03:00buy4539.60104.1400.0000.000
9002008.05.19 10:00sell45419.20103.9000.0000.000
9012008.05.19 16:00buy45538.40104.1200.0000.000
9022008.05.19 16:07close4470.10104.3900.0000.000-74.7210039576.17
9032008.05.19 16:07close4490.60104.3900.0000.000-287.3810039288.79
9042008.05.19 16:07close4512.40104.3900.0000.000-712.7110038576.08
9052008.05.19 16:07close4539.60104.3900.0000.0002299.0710040875.15
9062008.05.19 16:07close45538.40104.3900.0000.0009931.9910050807.14
9072008.05.19 16:07close4480.30104.4020.0000.000125.5510050932.69
9082008.05.19 16:07close4524.80104.4020.0000.000-1574.8610049357.83
9092008.05.19 16:07close4501.20104.3940.0000.000339.6310049697.46
9102008.05.19 16:07close45419.20104.3860.0000.000-8939.1310040758.33
9112008.05.20 03:00sell4560.10104.2800.0000.000
9122008.05.21 11:00buy4570.30103.4900.0000.000
9132008.05.21 13:00sell4580.60103.1500.0000.000
9142008.05.21 16:00buy4591.20103.4300.0000.000
9152008.05.21 21:00sell4602.40103.1000.0000.000
9162008.05.22 08:00buy4614.80103.1000.0000.000
9172008.05.22 10:13close4560.10103.4200.0000.00082.9510040841.29
9182008.05.22 10:13close4580.60103.4200.0000.000-157.5710040683.72
9192008.05.22 10:13close4602.40103.4200.0000.000-746.3210039937.40
9202008.05.22 10:14close4570.30103.3800.0000.000-31.9210039905.48
9212008.05.22 10:14close4614.80103.3800.0000.0001300.0610041205.54
9222008.05.22 10:14close4591.20103.3870.0000.000-49.9110041155.63
9232008.05.23 09:00sell4620.10104.0500.0000.000
9242008.05.26 07:00buy4630.30103.3300.0000.000
9252008.05.27 00:00sell4640.60103.3900.0000.000
9262008.05.27 07:00buy4651.20103.4900.0000.000
9272008.05.27 15:01close4620.10104.1410.0000.000-8.8410041146.79
9282008.05.27 15:01close4640.60104.1410.0000.000-432.6810040714.11
9292008.05.27 15:01close4630.30104.1400.0000.000233.3410040947.45
9302008.05.27 15:01close4651.20104.1330.0000.000740.9810041688.43
9312008.05.28 04:00sell4660.10104.0800.0000.000
9322008.05.28 11:00buy4670.30104.2800.0000.000
9332008.05.30 05:00sell4680.60105.4600.0000.000
9342008.05.30 14:00buy4691.20105.5400.0000.000
9352008.05.30 21:00sell4702.40105.4400.0000.000
9362008.06.02 06:00buy4714.80105.4600.0000.000
9372008.06.02 09:00sell4729.60105.3100.0000.000
9382008.06.02 09:20close4660.10105.1380.0000.000-100.8910041587.54
9392008.06.02 09:20close4680.60105.1380.0000.000183.4510041770.99
9402008.06.02 09:20close4702.40105.1380.0000.000688.1410042459.13
9412008.06.02 09:20close4729.60105.1380.0000.0001570.5110044029.64
9422008.06.02 09:20close4670.30105.1100.0000.000236.8910044266.53
9432008.06.02 09:20close4714.80105.1100.0000.000-1598.3310042668.20
9442008.06.02 09:20close4691.20105.1130.0000.000-487.4810042180.72
9452008.06.03 04:00buy4730.10104.6300.0000.000
9462008.06.03 08:00sell4740.30104.2300.0000.000
9472008.06.03 13:00buy4750.60104.3000.0000.000
9482008.06.04 03:00sell4761.20105.1800.0000.000
9492008.06.04 09:00buy4772.40105.1000.0000.000
9502008.06.04 10:00sell4784.80104.8900.0000.000
9512008.06.04 10:23close4730.10104.6900.0000.0005.7310042186.45
9522008.06.04 10:23close4750.60104.6900.0000.000223.5210042409.97
9532008.06.04 10:23close4772.40104.6900.0000.000-939.9210041470.05
9542008.06.04 10:24close4740.30104.7000.0000.000-134.8210041335.23
9552008.06.04 10:24close4784.80104.7000.0000.000871.0610042206.29
9562008.06.04 10:24close4761.20104.7040.0000.000545.5410042751.83
9572008.06.04 16:00buy4790.10105.1000.0000.000
9582008.06.05 19:00sell4800.30105.8800.0000.000
9592008.06.06 03:00buy4810.60106.1400.0000.000
9602008.06.06 16:00sell4821.20105.6300.0000.000
9612008.06.09 00:00close4790.10104.4400.0000.000-63.1910042688.64
9622008.06.09 00:00close4810.60104.4400.0000.000-976.6410041712.00
9632008.06.09 00:00close4800.30104.4660.0000.000405.7610042117.76
9642008.06.09 00:00close4821.20104.4720.0000.0001329.5010043447.26
9652008.06.09 05:00buy4830.10105.2800.0000.000
9662008.06.11 12:00sell4840.30107.4400.0000.000
9672008.06.12 03:00buy4850.60106.9800.0000.000
9682008.06.12 09:02close4830.10107.5700.0000.000212.8810043660.14
9692008.06.12 09:02close4850.60107.5700.0000.000329.0910043989.23
9702008.06.12 09:02close4840.30107.5850.0000.000-40.8910043948.33
9712008.06.13 04:00sell4860.10107.7600.0000.000
9722008.06.13 09:00buy4870.30108.0000.0000.000
9732008.06.13 17:00sell4880.60107.9900.0000.000
9742008.06.13 21:00buy4891.20108.2100.0000.000
9752008.06.16 11:00sell4902.40108.2900.0000.000
9762008.06.17 00:00buy4914.80108.2500.0000.000
9772008.06.17 04:00sell4929.60107.9500.0000.000
9782008.06.17 09:21close4860.10107.6970.0000.0005.7510043954.08
9792008.06.17 09:21close4880.60107.6970.0000.000162.6210044116.70
9802008.06.17 09:21close4902.40107.6970.0000.0001320.2510045436.95
9812008.06.17 09:21close4929.60107.6970.0000.0002255.2210047692.17
9822008.06.17 09:21close4870.30107.6680.0000.000-92.5110047599.66
9832008.06.17 09:21close4914.80107.6680.0000.000-2594.6410045005.02
9842008.06.17 09:21close4891.20107.6590.0000.000-614.1610044390.86
9852008.06.17 11:00buy4930.10108.1000.0000.000
9862008.06.17 19:00sell4940.30107.9400.0000.000
9872008.06.18 09:00buy4950.60108.0800.0000.000
9882008.06.18 16:00sell4961.20108.0500.0000.000
9892008.06.19 11:00buy4972.40107.8200.0000.000
9902008.06.20 04:00sell4984.80107.8900.0000.000
9912008.06.20 09:15close4930.10107.7500.0000.000-32.4810044358.38
9922008.06.20 09:15close4950.60107.7500.0000.000-183.7610044174.62
9932008.06.20 09:15close4972.40107.7500.0000.000-155.9210044018.70
9942008.06.20 09:16close4940.30107.7600.0000.00049.3410044068.04
9952008.06.20 09:16close4984.80107.7600.0000.000579.0610044647.10
9962008.06.20 09:16close4961.20107.7690.0000.000310.4110044957.51
9972008.06.20 11:00buy4990.10107.8900.0000.000
9982008.06.20 12:00sell5000.30107.6600.0000.000
9992008.06.23 01:00buy5010.60107.4600.0000.000
10002008.06.23 04:00sell5021.20107.2600.0000.000
10012008.06.23 08:00buy5032.40107.4600.0000.000
10022008.06.23 14:20close4990.10107.9620.0000.0006.6710044964.18
10032008.06.23 14:20close5010.60107.9620.0000.000278.9910045243.17
10042008.06.23 14:20close5032.40107.9620.0000.0001115.9510046359.12
10052008.06.23 14:20close5000.30107.9910.0000.000-92.1010046267.02
10062008.06.23 14:20close5021.20107.9890.0000.000-810.0810045456.94
10072008.06.24 10:00sell5040.10107.9500.0000.000
10082008.06.24 19:00buy5050.30107.9000.0000.000
10092008.06.25 04:01sell5060.60107.7000.0000.000
10102008.06.25 09:00buy5071.20107.9400.0000.000
10112008.06.25 16:00sell5082.40107.9200.0000.000
10122008.06.25 17:00buy5094.80108.2000.0000.000
10132008.06.25 22:00sell5109.60107.7500.0000.000
10142008.06.26 09:00buy51119.20108.1800.0000.000
10152008.06.26 12:00sell51238.40107.6700.0000.000
10162008.06.26 16:58close5040.10107.1800.0000.00071.6310045528.57
10172008.06.26 16:58close5060.60107.1800.0000.000290.1710045818.74
10182008.06.26 16:58close5082.40107.1800.0000.0001653.3110047472.06
10192008.06.26 16:58close5109.60107.1800.0000.0005090.5710052562.63
10202008.06.26 16:58close51238.40107.1800.0000.00017555.5110070118.14
10212008.06.26 16:59close5050.30107.1700.0000.000-204.3510069913.79
10222008.06.26 16:59close5094.80107.1700.0000.000-4613.2310065300.56
10232008.06.26 16:59close5071.20107.1660.0000.000-866.6910064433.87
10242008.06.26 16:59close51119.20107.1620.0000.000-18239.3010046194.57
10252008.06.27 06:01buy5130.10107.0700.0000.000
10262008.06.27 10:00sell5140.30106.3500.0000.000
10272008.06.30 01:00buy5150.60106.2800.0000.000
10282008.06.30 07:00sell5161.20106.0200.0000.000
10292008.06.30 10:10close5130.10105.1200.0000.000-185.5010046009.07
10302008.06.30 10:10close5150.60105.1200.0000.000-662.1010045346.97
10312008.06.30 10:11close5140.30105.1500.0000.000342.2210045689.18
10322008.06.30 10:11close5161.20105.1480.0000.000995.1710046684.35
10332008.06.30 16:00buy5170.10105.8300.0000.000
10342008.07.01 08:00sell5180.30105.7900.0000.000
10352008.07.01 17:00buy5190.60105.9700.0000.000
10362008.07.02 08:00sell5201.20105.9300.0000.000
10372008.07.02 09:00buy5212.40106.0800.0000.000
10382008.07.02 11:03close5170.10106.5480.0000.00067.3910046751.74
10392008.07.02 11:03close5190.60106.5480.0000.000325.4910047077.23
10402008.07.02 11:03close5212.40106.5480.0000.0001054.1710048131.40
10412008.07.02 11:03close5180.30106.5770.0000.000-221.6810047909.72
10422008.07.02 11:03close5201.20106.5750.0000.000-726.2510047183.47
10432008.07.02 15:00sell5220.10106.0200.0000.000
10442008.07.03 05:00buy5230.30106.0700.0000.000
10452008.07.04 05:00sell5240.60106.7200.0000.000
10462008.07.04 09:00buy5251.20106.8300.0000.000
10472008.07.04 14:00sell5262.40106.7400.0000.000
10482008.07.04 19:00buy5274.80106.7900.0000.000
10492008.07.07 03:48close5220.10107.0210.0000.000-93.7910047089.68
10502008.07.07 03:48close5240.60107.0210.0000.000-169.0610046920.62
10512008.07.07 03:48close5262.40107.0210.0000.000-631.4010046289.22
10522008.07.07 03:48close5230.30106.9980.0000.000260.1910046549.41
10532008.07.07 03:48close5274.80106.9980.0000.000933.1010047482.51
10542008.07.07 03:48close5251.20106.9950.0000.000185.0610047667.57
10552008.07.07 19:00sell5280.10106.9300.0000.000
10562008.07.08 05:00buy5290.30107.1000.0000.000
10572008.07.08 09:00sell5300.60106.7900.0000.000
10582008.07.08 14:00buy5311.20106.8500.0000.000
10592008.07.09 07:00sell5322.40107.1800.0000.000
10602008.07.09 10:00buy5334.80107.5400.0000.000
10612008.07.09 16:00sell5349.60107.1500.0000.000
10622008.07.09 22:13close5280.10106.7850.0000.00013.4810047681.05
10632008.07.09 22:13close5300.60106.7850.0000.0002.5010047683.55
10642008.07.09 22:13close5322.40106.7850.0000.000887.7710048571.32
10652008.07.09 22:13close5349.60106.7850.0000.0003281.3610051852.68
10662008.07.09 22:13close5290.30106.7670.0000.000-93.5710051759.11
10672008.07.09 22:13close5334.80106.7670.0000.000-3475.2310048283.88
10682008.07.09 22:13close5311.20106.7690.0000.000-91.0410048192.84
10692008.07.10 08:00buy5350.10106.8400.0000.000
10702008.07.10 17:00sell5360.30106.8800.0000.000
10712008.07.11 01:00buy5370.60107.0900.0000.000
10722008.07.11 13:00sell5381.20107.0400.0000.000
10732008.07.11 14:18close5350.10106.2630.0000.000-54.3010048138.54
10742008.07.11 14:18close5370.60106.2630.0000.000-466.9510047671.59
10752008.07.11 14:18close5360.30106.2750.0000.000170.6310047842.21
10762008.07.11 14:18close5381.20106.2680.0000.000871.7610048713.97
10772008.07.11 21:00buy5390.10106.5800.0000.000
10782008.07.14 16:00sell5400.30106.3400.0000.000
10792008.07.15 21:00buy5410.60105.0500.0000.000
10802008.07.16 05:00sell5421.20104.6200.0000.000
10812008.07.16 09:40close5390.10104.0000.0000.000-248.0810048465.89
10822008.07.16 09:40close5410.60104.0000.0000.000-605.7710047860.12
10832008.07.16 09:40close5400.30104.0250.0000.000667.3210048527.44
10842008.07.16 09:40close5421.20104.0290.0000.000681.7310049209.17
10852008.07.16 16:00buy5430.10104.4500.0000.000
10862008.07.18 07:00sell5440.30106.2000.0000.000
10872008.07.18 13:00buy5450.60106.6200.0000.000
10882008.07.21 05:00sell5461.20106.7700.0000.000
10892008.07.21 14:00buy5472.40106.9400.0000.000
10902008.07.21 22:00sell5484.80106.6900.0000.000
10912008.07.21 23:16close5430.10106.3500.0000.000178.6610049387.83
10922008.07.21 23:16close5450.60106.3500.0000.000-152.3310049235.50
10932008.07.21 23:16close5472.40106.3500.0000.000-1331.4510047904.05
10942008.07.21 23:16close5440.30106.3800.0000.000-50.9110047853.14
10952008.07.21 23:16close5484.80106.3800.0000.0001398.7610049251.90
10962008.07.21 23:16close5461.20106.3900.0000.000428.6110049680.51
10972008.07.22 15:00buy5490.10106.8400.0000.000
10982008.07.24 04:00sell5500.30107.7900.0000.000
10992008.07.25 12:00buy5510.60107.1700.0000.000
11002008.07.28 02:27close5490.10108.0000.0000.000107.4110049787.92
11012008.07.28 02:27close5510.60108.0000.0000.000461.1110050249.03
11022008.07.28 02:27close5500.30108.0280.0000.000-66.4010050182.63
11032008.07.28 09:00sell5520.10107.6800.0000.000
11042008.07.29 09:00buy5530.30107.5600.0000.000
11052008.07.30 04:00sell5540.60108.0400.0000.000
11062008.07.30 09:00buy5551.20108.0600.0000.000
11072008.07.30 10:00sell5562.40107.9300.0000.000
11082008.07.30 15:00buy5574.80108.2600.0000.000
11092008.07.31 04:00sell5589.60108.0100.0000.000
11102008.07.31 11:00buy55919.20108.2000.0000.000
11112008.07.31 16:00sell56038.40107.8800.0000.000
11122008.08.01 05:00buy56176.80107.8400.0000.000
11132008.08.01 07:00sell562153.60107.6100.0000.000
11142008.08.01 08:45close5520.10107.4100.0000.00024.8310050207.46
11152008.08.01 08:45close5540.60107.4100.0000.000350.6810050558.14
11162008.08.01 08:45close5562.40107.4100.0000.0001156.9510051715.09
11172008.08.01 08:45close5589.60107.4100.0000.0005357.6810057072.76
11182008.08.01 08:45close56038.40107.4100.0000.00016783.0910073855.85
11192008.08.01 08:45close562153.60107.4100.0000.00028600.6910102456.54
11202008.08.01 08:45close5530.30107.3930.0000.000-46.6510102409.89
11212008.08.01 08:45close5574.80107.3930.0000.000-3875.1110098534.78
11222008.08.01 08:45close56176.80107.3930.0000.000-31966.3310066568.45
11232008.08.01 08:45close5551.20107.3950.0000.000-743.0510065825.40
11242008.08.01 08:45close55919.20107.3940.0000.000-14409.7410051415.66
11252008.08.01 15:00buy5630.10107.7100.0000.000
11262008.08.01 17:00sell5640.30107.5300.0000.000
11272008.08.01 20:00buy5650.60107.6700.0000.000
11282008.08.04 03:00sell5661.20107.5800.0000.000
11292008.08.04 06:00buy5672.40107.7000.0000.000
11302008.08.04 14:12close5630.10108.1710.0000.00042.6210051458.28
11312008.08.04 14:12close5650.60108.1710.0000.000277.8910051736.17
11322008.08.04 14:12close5672.40108.1710.0000.0001045.0110052781.18
11332008.08.04 14:12close5640.30108.2000.0000.000-185.9210052595.26
11342008.08.04 14:12close5661.20108.1910.0000.000-677.6910051917.57
11352008.08.05 08:00sell5680.10108.1300.0000.000
11362008.08.05 16:00buy5690.30108.1200.0000.000
11372008.08.06 08:00sell5700.60108.3300.0000.000
11382008.08.06 09:00buy5711.20108.3500.0000.000
11392008.08.06 15:36close5680.10109.0400.0000.000-83.5110051834.05
11402008.08.06 15:36close5700.60109.0400.0000.000-390.6810051443.37
11412008.08.06 15:36close5690.30109.0490.0000.000255.5710051698.94
11422008.08.06 15:36close5711.20109.0430.0000.000762.6310052461.57
11432008.08.07 09:00sell5720.10109.4600.0000.000
11442008.08.07 17:00buy5730.30109.6100.0000.000
11452008.08.07 22:00sell5740.60109.4200.0000.000
11462008.08.08 03:00buy5751.20109.5600.0000.000
11472008.08.08 12:00sell5762.40109.7700.0000.000
11482008.08.08 15:01buy5774.80110.0000.0000.000
11492008.08.08 16:11close5720.10110.3110.0000.000-77.2010052384.37
11502008.08.08 16:11close5740.60110.3110.0000.000-484.9410051899.43
11512008.08.08 16:11close5762.40110.3110.0000.000-1177.0410050722.39
11522008.08.08 16:11close5730.30110.2880.0000.000184.4310050906.82
11532008.08.08 16:11close5774.80110.2880.0000.0001253.4510052160.27
11542008.08.08 16:11close5751.20110.2850.0000.000788.8710052949.14
11552008.08.11 02:00sell5780.10109.6800.0000.000
11562008.08.11 07:00buy5790.30110.0800.0000.000
11572008.08.11 11:00sell5800.60109.7100.0000.000
11582008.08.11 17:00buy5811.20109.9300.0000.000
11592008.08.12 03:00sell5822.40110.2100.0000.000
11602008.08.12 08:00buy5834.80110.2000.0000.000
11612008.08.12 09:00sell5849.60110.1100.0000.000
11622008.08.12 09:16close5780.10109.9640.0000.000-25.8810052923.26
11632008.08.12 09:16close5800.60109.9640.0000.000-138.9010052784.36
11642008.08.12 09:16close5822.40109.9640.0000.000536.9010053321.26
11652008.08.12 09:16close5849.60109.9640.0000.0001274.6010054595.86
11662008.08.12 09:16close5790.30109.9380.0000.000-38.7510054557.11
11672008.08.12 09:16close5834.80109.9380.0000.000-1143.9210053413.19
11682008.08.12 09:16close5811.20109.9400.0000.00010.9210053424.11
11692008.08.12 12:00buy5850.10110.2600.0000.000
11702008.08.12 15:00sell5860.30109.8400.0000.000
11712008.08.13 11:00buy5870.60108.9500.0000.000
11722008.08.13 15:00sell5881.20108.5900.0000.000
11732008.08.13 19:00buy5892.40108.9800.0000.000
11742008.08.13 19:35close5850.10109.5420.0000.000-65.5510053358.56
11752008.08.13 19:35close5870.60109.5420.0000.000324.2610053682.82
11762008.08.13 19:35close5892.40109.5420.0000.0001231.3110054914.13
11772008.08.13 19:35close5860.30109.5930.0000.00067.4610054981.59
11782008.08.13 19:35close5881.20109.6250.0000.000-1132.9510053848.64
11792008.08.14 02:00sell5900.10109.1800.0000.000
11802008.08.14 08:00buy5910.30109.4900.0000.000
11812008.08.14 15:00sell5920.60109.4300.0000.000
11822008.08.14 18:00buy5931.20109.7800.0000.000
11832008.08.15 03:00sell5942.40109.8900.0000.000
11842008.08.15 04:00buy5954.80110.1100.0000.000
11852008.08.15 09:22close5900.10110.4640.0000.000-116.2910053732.34
11862008.08.15 09:22close5920.60110.4640.0000.000-561.9410053170.41
11872008.08.15 09:22close5942.40110.4640.0000.000-1247.1010051923.31
11882008.08.15 09:22close5910.30110.4520.0000.000261.2910052184.60
11892008.08.15 09:22close5954.80110.4520.0000.0001486.2610053670.86
11902008.08.15 09:22close5931.20110.4600.0000.000738.7310054409.59
11912008.08.15 17:00sell5960.10110.4700.0000.000
11922008.08.15 20:00buy5970.30110.5500.0000.000
11932008.08.18 01:01sell5980.60110.3100.0000.000
11942008.08.18 10:00buy5991.20110.2600.0000.000
11952008.08.18 17:00sell6002.40110.2700.0000.000
11962008.08.19 01:00buy6014.80110.1200.0000.000
11972008.08.19 03:00sell6029.60109.8300.0000.000
11982008.08.19 08:00buy60319.20110.1200.0000.000
11992008.08.19 13:00sell60438.40109.7200.0000.000
12002008.08.20 03:00buy60576.80109.8600.0000.000
12012008.08.20 09:01close5960.10110.1400.0000.00029.8110054439.39
12022008.08.20 09:01close5980.60110.1400.0000.00091.9910054531.38
12032008.08.20 09:01close6002.40110.1400.0000.000280.8010054812.18
12042008.08.20 09:01close6029.60110.1400.0000.000-2706.9710052105.21
12052008.08.20 09:01close60438.40110.1400.0000.000-14662.9910037442.22
12062008.08.20 09:01close5970.30110.1150.0000.000-118.5110037323.71
12072008.08.20 09:01close6014.80110.1150.0000.000-21.8010037301.91
12082008.08.20 09:01close60576.80110.1150.0000.00017785.0410055086.95
12092008.08.20 09:01close5991.20110.1090.0000.000-164.5610054922.39
12102008.08.20 09:01close60319.20110.1120.0000.000-139.4910054782.90
12112008.08.20 16:00sell6060.10109.8000.0000.000
12122008.08.22 03:00buy6070.30108.6500.0000.000
12132008.08.25 09:00sell6080.60109.9300.0000.000
12142008.08.25 17:37close6060.10109.4720.0000.00029.7010054812.60
12152008.08.25 17:37close6080.60109.4720.0000.000251.0210055063.62
12162008.08.25 17:37close6070.30109.4500.0000.000219.2810055282.90
12172008.08.26 03:01buy6090.10109.4100.0000.000
12182008.08.26 16:00sell6100.30109.4400.0000.000
12192008.08.26 17:00buy6110.60109.8500.0000.000
12202008.08.27 02:00sell6121.20109.5500.0000.000
12212008.08.27 15:00buy6132.40109.6500.0000.000
12222008.08.28 02:00sell6144.80109.4000.0000.000
12232008.08.28 06:38close6090.10108.9700.0000.000-40.3810055242.52
12242008.08.28 06:38close6110.60108.9700.0000.000-484.5410054757.98
12252008.08.28 06:38close6132.40108.9700.0000.000-1497.6610053260.32
12262008.08.28 06:38close6100.30108.9950.0000.000121.8610053382.18
12272008.08.28 06:38close6144.80108.9950.0000.0001783.5710055165.75
12282008.08.28 06:38close6121.20108.9990.0000.000604.7510055770.50
12292008.08.28 14:00buy6150.10109.2800.0000.000
12302008.08.28 16:00sell6160.30109.1500.0000.000
12312008.08.28 18:00buy6170.60109.5700.0000.000
12322008.08.29 03:00sell6181.20109.3300.0000.000
12332008.09.01 00:01buy6192.40108.3300.0000.000
12342008.09.01 00:01close6150.10108.3200.0000.000-88.6310055681.87
12352008.09.01 00:01close6170.60108.3200.0000.000-692.3910054989.48
12362008.09.01 00:01close6192.40108.3200.0000.000-22.1610054967.32
12372008.09.01 00:03close6160.30108.3500.0000.000221.1910055188.51
12382008.09.01 00:03close6181.20108.3400.0000.0001095.9310056284.44
12392008.09.01 01:00sell6200.10108.4300.0000.000
12402008.09.01 09:00buy6210.30108.4000.0000.000
12412008.09.01 10:00sell6220.60107.7200.0000.000
12422008.09.01 16:00buy6231.20108.1900.0000.000
12432008.09.02 00:00sell6242.40108.1600.0000.000
12442008.09.02 03:00buy6254.80108.5500.0000.000
12452008.09.02 08:00sell6269.60108.0100.0000.000
12462008.09.02 11:00buy62719.20108.5700.0000.000
12472008.09.02 15:05close6200.10109.1480.0000.000-65.8310056218.61
12482008.09.02 15:05close6220.60109.1480.0000.000-785.3010055433.31
12492008.09.02 15:05close6242.40109.1480.0000.000-2172.4610053260.85
12502008.09.02 15:05close6269.60109.1480.0000.000-10009.1610043251.69
12512008.09.02 15:05close6210.30109.1410.0000.000203.6810043455.37
12522008.09.02 15:05close6254.80109.1410.0000.0002599.2110046054.58
12532008.09.02 15:05close6231.20109.1350.0000.0001039.0810047093.66
12542008.09.02 15:05close62719.20109.1600.0000.00010377.4310057471.09
12552008.09.02 21:00sell6280.10108.6400.0000.000
12562008.09.03 05:00buy6290.30108.8600.0000.000
12572008.09.03 11:00sell6300.60108.5500.0000.000
12582008.09.04 10:00buy6311.20108.3600.0000.000
12592008.09.04 16:00sell6322.40108.0600.0000.000
12602008.09.04 18:56close6280.10107.5440.0000.000101.7010057572.80
12612008.09.04 18:56close6300.60107.5440.0000.000560.3310058133.13
12622008.09.04 18:56close6322.40107.5440.0000.0001151.5310059284.66
12632008.09.04 18:56close6290.30107.5150.0000.000-375.3010058909.36
12642008.09.04 18:56close6311.20107.5060.0000.000-953.2510057956.11
12652008.09.05 04:00buy6330.10106.9900.0000.000
12662008.09.05 10:00sell6340.30106.4900.0000.000
12672008.09.05 16:00buy6350.60106.6300.0000.000
12682008.09.08 00:00close6330.10108.9900.0000.000183.5010058139.61
12692008.09.08 00:00close6350.60108.9900.0000.0001299.2010059438.81
12702008.09.08 00:00close6340.30109.0020.0000.000-691.5110058747.29
12712008.09.08 16:00sell6360.10108.2700.0000.000
12722008.09.08 23:00buy6370.30108.2900.0000.000
12732008.09.09 02:00sell6380.60108.0300.0000.000
12742008.09.09 12:00buy6391.20107.8900.0000.000
12752008.09.09 17:00sell6402.40107.4400.0000.000
12762008.09.09 20:11close6360.10106.8500.0000.000132.8510058880.14
12772008.09.09 20:11close6380.60106.8500.0000.000662.6110059542.75
12782008.09.09 20:11close6402.40106.8500.0000.0001325.2210060867.97
12792008.09.09 20:11close6370.30106.8430.0000.000-406.3010060461.67
12802008.09.09 20:11close6391.20106.8550.0000.000-1162.3210059299.35
12812008.09.10 04:00buy6410.10107.1500.0000.000
12822008.09.10 14:00sell6420.30106.8400.0000.000
12832008.09.10 16:00buy6430.60107.5800.0000.000
12842008.09.11 02:00sell6441.20107.4000.0000.000
12852008.09.11 14:30close6410.10106.3800.0000.000-72.3810059226.97
12862008.09.11 14:30close6430.60106.3800.0000.000-676.8210058550.15
12872008.09.11 14:30close6420.30106.3900.0000.000126.4310058676.58
12882008.09.11 14:30close6441.20106.3940.0000.0001134.6510059811.23
12892008.09.11 19:00buy6450.10106.7400.0000.000
12902008.09.12 14:00sell6460.30107.1400.0000.000
12912008.09.12 18:00buy6470.60107.5400.0000.000
12922008.09.15 01:00sell6481.20106.3100.0000.000
12932008.09.15 10:06close6450.10104.9500.0000.000-170.5610059640.67
12942008.09.15 10:06close6470.60104.9500.0000.000-1480.7110058159.96
12952008.09.15 10:06close6460.30104.9750.0000.000618.5710058778.52
12962008.09.15 10:06close6481.20104.9790.0000.0001521.4510060299.97
12972008.09.15 15:10buy6490.10105.8000.0000.000
12982008.09.15 22:00sell6500.30104.8800.0000.000
12992008.09.16 12:00buy6510.60104.6200.0000.000
13002008.09.16 14:00sell6521.20103.9900.0000.000
13012008.09.16 17:00buy6532.40104.9100.0000.000
13022008.09.16 20:49close6490.10105.9180.0000.00011.1410060311.11
13032008.09.16 20:49close6510.60105.9180.0000.000735.2910061046.40
13042008.09.16 20:49close6532.40105.9180.0000.0002284.0310063330.43
13052008.09.16 20:49close6500.30105.9590.0000.000-305.6510063024.78
13062008.09.16 20:49close6521.20105.9800.0000.000-2253.2610060771.52
13072008.09.17 10:00sell6540.10105.2000.0000.000
13082008.09.18 09:00buy6550.30104.6100.0000.000
13092008.09.18 12:00sell6560.60104.4600.0000.000
13102008.09.18 16:00buy6571.20105.2700.0000.000
13112008.09.18 19:00sell6582.40103.9900.0000.000
13122008.09.18 22:00buy6594.80105.6900.0000.000
13132008.09.19 09:15close6540.10107.1770.0000.000-184.6710060586.85
13142008.09.19 09:15close6560.60107.1770.0000.000-1521.3510059065.50
13152008.09.19 09:15close6582.40107.1770.0000.000-7137.8510051927.65
13162008.09.19 09:15close6550.30107.1520.0000.000711.7010052639.35
13172008.09.19 09:15close6594.80107.1520.0000.0006549.2010059188.55
13182008.09.19 09:15close6571.20107.1630.0000.0002119.7610061308.31
13192008.09.19 17:00sell6600.10106.8400.0000.000
13202008.09.22 14:00buy6610.30106.4200.0000.000
13212008.09.22 18:00sell6620.60106.3600.0000.000
13222008.09.23 10:00buy6631.20105.7500.0000.000
13232008.09.23 13:00sell6642.40105.3700.0000.000
13242008.09.23 17:00buy6654.80105.7200.0000.000
13252008.09.23 21:00sell6669.60105.3700.0000.000
13262008.09.24 01:00buy66719.20105.7500.0000.000
13272008.09.24 04:00sell66838.40105.4600.0000.000
13282008.09.24 07:00buy66976.80105.8000.0000.000
13292008.09.24 08:55close6600.10106.1910.0000.00060.9710061369.28
13302008.09.24 08:55close6620.60106.1910.0000.00094.8710061464.15
13312008.09.24 08:55close6642.40106.1910.0000.000-1856.7610059607.39
13322008.09.24 08:55close6669.60106.1910.0000.000-7427.0510052180.34
13332008.09.24 08:55close66838.40106.1910.0000.000-26433.8810025746.46
13342008.09.24 08:55close6610.30106.1650.0000.000-72.0610025674.40
13352008.09.24 08:55close6654.80106.1650.0000.0002011.9610027686.36
13362008.09.24 08:55close66976.80106.1650.0000.00026404.1810054090.54
13372008.09.24 08:55close6631.20106.1780.0000.000483.7210054574.26
13382008.09.24 08:55close66719.20106.1900.0000.0007955.5510062529.81
13392008.09.24 15:00sell6700.10105.8500.0000.000
13402008.09.24 19:00buy6710.30106.0400.0000.000
13412008.09.25 04:00sell6720.60105.9000.0000.000
13422008.09.25 12:00buy6731.20105.8900.0000.000
13432008.09.25 17:33close6700.10106.6510.0000.000-75.2510062454.55
13442008.09.25 17:33close6720.60106.6510.0000.000-422.5010062032.05
13452008.09.25 17:33close6710.30106.6450.0000.000170.1910062202.24
13462008.09.25 17:33close6731.20106.6600.0000.000866.3010063068.54
13472008.09.26 01:00sell6740.10106.3400.0000.000
13482008.09.26 17:00buy6750.30106.0400.0000.000
13492008.09.29 09:00sell6760.60106.2800.0000.000
13502008.09.29 16:15close6740.10105.1380.0000.000114.2810063182.82
13512008.09.29 16:15close6760.60105.1380.0000.000651.7110063834.53
13522008.09.29 16:15close6750.30105.1070.0000.000-266.3010063568.23
13532008.09.30 08:00buy6770.10104.3100.0000.000
13542008.10.01 05:00sell6780.30105.8400.0000.000
13552008.10.01 10:00buy6790.60106.2900.0000.000
13562008.10.01 16:00sell6801.20105.8800.0000.000
13572008.10.02 02:00buy6812.40106.0900.0000.000
13582008.10.02 09:00sell6824.80105.6900.0000.000
13592008.10.02 16:25close6770.10105.2000.0000.00084.6010063652.83
13602008.10.02 16:25close6790.60105.2000.0000.000-621.6710063031.16
13612008.10.02 16:25close6812.40105.2000.0000.000-2030.4210061000.74
13622008.10.02 16:25close6780.30105.2220.0000.000175.7410061176.47
13632008.10.02 16:25close6824.80105.2220.0000.0002134.9110063311.38
13642008.10.02 16:25close6801.20105.2230.0000.000747.4110064058.80
13652008.10.03 07:00buy6830.10105.2600.0000.000
13662008.10.03 10:00sell6840.30105.0100.0000.000
13672008.10.03 16:00buy6850.60105.4600.0000.000
13682008.10.06 01:00sell6861.20105.0500.0000.000
13692008.10.06 05:16close6830.10104.0100.0000.000-120.1810063938.62
13702008.10.06 05:16close6850.60104.0100.0000.000-836.4610063102.16
13712008.10.06 05:16close6840.30104.0230.0000.000284.5010063386.65
13722008.10.06 05:16close6861.20104.0240.0000.0001183.5710064570.22
13732008.10.07 02:00buy6870.10101.6300.0000.000
13742008.10.07 11:00sell6880.30101.8100.0000.000
13752008.10.07 16:00buy6890.60102.4200.0000.000
13762008.10.07 20:00sell6901.20101.7400.0000.000
13772008.10.08 07:01close6870.10100.5950.0000.000-102.8910064467.33
13782008.10.08 07:01close6890.60100.5950.0000.000-1088.5210063378.81
13792008.10.08 07:01close6880.30100.6000.0000.000360.6810063739.49
13802008.10.08 07:02close6901.20100.6100.0000.0001347.1610065086.65
13812008.10.08 10:00buy6910.10100.1000.0000.000
13822008.10.08 12:00sell6920.3098.7900.0000.000
13832008.10.08 14:00buy6930.60100.7800.0000.000
13842008.10.08 19:00sell6941.2099.4600.0000.000
13852008.10.09 03:00buy6952.4099.9100.0000.000
13862008.10.09 05:58close6910.10101.1310.0000.000101.9510065188.60
13872008.10.09 05:58close6930.60101.1310.0000.000208.2410065396.84
13882008.10.09 05:58close6952.40101.1310.0000.0002897.6310068294.47
13892008.10.09 05:58close6920.30101.1470.0000.000-699.5410067594.92
13902008.10.09 05:58close6941.20101.1440.0000.000-1999.8010065595.13
13912008.10.09 14:00sell6960.10100.6600.0000.000
13922008.10.09 16:00buy6970.30101.2300.0000.000
13932008.10.09 18:00sell6980.60100.6900.0000.000
13942008.10.10 01:45close6960.1099.0220.0000.000165.3710065760.49
13952008.10.10 01:45close6980.6099.0220.0000.0001010.3710066770.87
13962008.10.10 01:45close6970.3098.9870.0000.000-679.7910066091.08
13972008.10.10 08:00buy6990.1099.1900.0000.000
13982008.10.13 05:00sell7000.3099.8200.0000.000
13992008.10.13 10:00buy7010.60100.5700.0000.000
14002008.10.13 15:00sell7021.20100.4000.0000.000
14012008.10.13 17:00buy7032.40100.8000.0000.000
14022008.10.13 21:37close6990.10101.4400.0000.000221.8110066312.89
14032008.10.13 21:37close7010.60101.4400.0000.000514.5910066827.48
14042008.10.13 21:37close7032.40101.4400.0000.0001514.2010068341.68
14052008.10.13 21:37close7000.30101.4650.0000.000-486.3710067855.31
14062008.10.13 21:37close7021.20101.4690.0000.000-1264.2310066591.08
14072008.10.14 17:00sell7040.10102.4200.0000.000
14082008.10.15 08:00buy7050.30101.8700.0000.000
14092008.10.15 10:00sell7060.60101.2900.0000.000
14102008.10.15 17:00buy7071.20101.3600.0000.000
14112008.10.15 20:00sell7082.40100.6300.0000.000
14122008.10.15 23:08close7040.1099.8700.0000.000255.2810066846.35
14132008.10.15 23:08close7060.6099.8700.0000.000853.1110067699.46
14142008.10.15 23:08close7082.4099.8700.0000.0001826.3710069525.83
14152008.10.15 23:09close7050.3099.8100.0000.000-619.1810068906.65
14162008.10.15 23:09close7071.2099.8140.0000.000-1858.6610067047.99
14172008.10.16 10:00buy7090.10100.4500.0000.000
14182008.10.16 18:00sell7100.30100.4500.0000.000
14192008.10.16 21:00buy7110.60101.0700.0000.000
14202008.10.17 10:00sell7121.20101.0300.0000.000
14212008.10.17 17:00buy7132.40101.4000.0000.000
14222008.10.20 06:43close7090.10102.0110.0000.000153.0210067201.01
14232008.10.20 06:43close7110.60102.0110.0000.000553.4710067754.48
14242008.10.20 06:43close7132.40102.0110.0000.0001437.4910069191.97
14252008.10.20 06:43close7100.30102.0420.0000.000-468.3510068723.62
14262008.10.20 06:43close7121.20102.0400.0000.000-1188.3910067535.23
14272008.10.20 13:00sell7140.10102.0200.0000.000
14282008.10.20 22:00buy7150.30101.8000.0000.000
14292008.10.21 04:00sell7160.60101.8000.0000.000
14302008.10.21 17:46close7140.10100.5800.0000.000143.1210067678.35
14312008.10.21 17:46close7160.60100.5800.0000.000727.7810068406.13
14322008.10.21 17:46close7150.30100.5750.0000.000-365.4010068040.73
14332008.10.23 09:00buy7170.1098.0400.0000.000
14342008.10.23 14:00sell7180.3097.0100.0000.000
14352008.10.23 23:00buy7190.6097.3500.0000.000
14362008.10.24 04:00sell7201.2096.6200.0000.000
14372008.10.24 05:37close7170.1095.3960.0000.000-277.1610067763.57
14382008.10.24 05:37close7190.6095.3960.0000.000-1228.9810066534.59
14392008.10.24 05:37close7180.3095.4010.0000.000505.8210067040.41
14402008.10.24 05:37close7201.2095.3850.0000.0001553.7010068594.11
14412008.10.24 18:00buy7210.1094.2800.0000.000
14422008.10.27 07:00sell7220.3093.3400.0000.000
14432008.10.27 16:00buy7230.6093.8800.0000.000
14442008.10.27 22:00sell7241.2092.8000.0000.000
14452008.10.28 02:00buy7252.4093.3600.0000.000
14462008.10.28 06:40close7210.1094.3530.0000.0007.7410068601.85
14472008.10.28 06:40close7230.6094.3530.0000.000300.7910068902.64
14482008.10.28 06:40close7252.4094.3530.0000.0002525.8310071428.47
14492008.10.28 06:40close7220.3094.3700.0000.000-327.5810071100.88
14502008.10.28 06:40close7241.2094.3670.0000.000-1993.2710069107.61
14512008.10.29 03:00sell7260.1097.1400.0000.000
14522008.10.29 16:00buy7270.3097.3700.0000.000
14532008.10.29 20:00sell7280.6097.0800.0000.000
14542008.10.29 21:00buy7291.2097.3800.0000.000
14552008.10.30 01:18close7260.1098.2870.0000.000-116.8510068990.76
14562008.10.30 01:18close7280.6098.2870.0000.000-737.7510068253.01
14572008.10.30 01:18close7270.3098.2900.0000.000280.8010068533.81
14582008.10.30 01:18close7291.2098.2810.0000.0001100.1110069633.92
14592008.10.30 16:00sell7300.1097.9400.0000.000
14602008.10.30 20:00buy7310.3098.4800.0000.000
14612008.10.31 02:00sell7320.6098.2600.0000.000
14622008.10.31 08:19close7300.1096.7680.0000.000121.0610069754.98
14632008.10.31 08:19close7320.6096.7680.0000.000925.1010070680.08
14642008.10.31 08:19close7310.3096.7140.0000.000-547.8010070132.28
14652008.10.31 13:00buy7330.1097.6100.0000.000
14662008.11.03 14:00sell7340.3098.7700.0000.000
14672008.11.03 19:00buy7350.6099.0900.0000.000
14682008.11.04 03:00sell7361.2098.7600.0000.000
14692008.11.04 09:00buy7372.4099.1300.0000.000
14702008.11.04 13:27close7330.1099.6990.0000.000209.5310070341.81
14712008.11.04 13:27close7350.6099.6990.0000.000366.5010070708.31
14722008.11.04 13:27close7372.4099.6990.0000.0001369.7210072078.03
14732008.11.04 13:27close7340.3099.7230.0000.000-286.8410071791.18
14742008.11.04 13:27close7361.2099.7280.0000.000-1164.7710070626.41
14752008.11.05 00:00sell7380.1099.7800.0000.000
14762008.11.05 17:00buy7390.3099.3900.0000.000
14772008.11.05 22:00sell7400.6098.2000.0000.000
14782008.11.06 10:00buy7411.2098.1300.0000.000
14792008.11.06 12:00sell7422.4097.7500.0000.000
14802008.11.06 14:00buy7434.8097.7400.0000.000
14812008.11.06 14:50close7380.1098.0860.0000.000172.5610070798.97
14822008.11.06 14:50close7400.6098.0860.0000.00068.8010070867.77
14832008.11.06 14:50close7422.4098.0860.0000.000-822.1410070045.63
14842008.11.06 14:50close7390.3098.0630.0000.000-405.9610069639.67
14852008.11.06 14:50close7434.8098.0630.0000.0001581.0210071220.69
14862008.11.06 14:50close7411.2098.0600.0000.000-85.6610071135.03
14872008.11.06 15:00sell7440.1098.0200.0000.000
14882008.11.06 17:00buy7450.3098.0800.0000.000
14892008.11.06 20:00sell7460.6097.7800.0000.000
14902008.11.07 09:00buy7471.2097.6100.0000.000
14912008.11.07 15:00sell7482.4097.2700.0000.000
14922008.11.07 16:00buy7494.8097.9400.0000.000
14932008.11.07 20:40close7440.1098.5580.0000.000-54.6410071080.39
14942008.11.07 20:40close7460.6098.5580.0000.000-473.9410070606.45
14952008.11.07 20:40close7482.4098.5580.0000.000-3136.4310067470.02
14962008.11.07 20:40close7450.3098.5450.0000.000141.5610067611.58
14972008.11.07 20:40close7494.8098.5450.0000.0002946.8810070558.46
14982008.11.07 20:40close7471.2098.5510.0000.0001145.8010071704.26
14992008.11.10 16:00sell7500.1098.7600.0000.000
15002008.11.11 06:00buy7510.3098.1100.0000.000
15012008.11.11 09:00sell7520.6097.6300.0000.000
15022008.11.11 15:00buy7531.2097.9800.0000.000
15032008.11.11 16:00sell7542.4097.5200.0000.000
15042008.11.11 21:00buy7554.8097.6600.0000.000
15052008.11.12 01:00sell7569.6097.2700.0000.000
15062008.11.12 04:00buy75719.2097.8000.0000.000
15072008.11.12 11:00sell75838.4097.3200.0000.000
15082008.11.12 14:59close7500.1096.8200.0000.000200.2710071904.53
15092008.11.12 14:59close7520.6096.8200.0000.000501.6510072406.18
15102008.11.12 14:59close7542.4096.8200.0000.0001733.9410074140.12
15112008.11.12 14:59close7569.6096.8200.0000.0004461.8910078602.01
15122008.11.12 14:59close75838.4096.8200.0000.00019830.6110098432.62
15132008.11.12 14:59close7510.3096.8040.0000.000-404.7410098027.88
15142008.11.12 14:59close7554.8096.8040.0000.000-4244.4510093783.43
15152008.11.12 14:59close7531.2096.8080.0000.000-1452.7710092330.66
15162008.11.12 14:59close75719.2096.8120.0000.000-19594.2710072736.39
15172008.11.13 03:00buy7590.1095.5600.0000.000
15182008.11.13 18:00sell7600.3095.9700.0000.000
15192008.11.13 21:00buy7610.6096.4600.0000.000
15202008.11.13 21:46close7590.1097.8540.0000.000234.4310072970.82
15212008.11.13 21:46close7610.6097.8540.0000.000854.7410073825.56
15222008.11.13 21:46close7600.3097.8940.0000.000-589.6210073235.94
15232008.11.14 09:00sell7620.1096.8300.0000.000
15242008.11.14 16:00buy7630.3097.3000.0000.000
15252008.11.17 01:00sell7640.6096.2100.0000.000
15262008.11.17 05:00buy7651.2097.4200.0000.000
15272008.11.17 12:00sell7662.4096.5600.0000.000
15282008.11.17 18:00buy7674.8097.0600.0000.000
15292008.11.17 22:00sell7689.6096.4100.0000.000
15302008.11.18 10:00buy76919.2096.3500.0000.000
15312008.11.18 11:00sell77038.4096.5000.0000.000
15322008.11.18 11:33close7620.1096.3800.0000.00046.5910073282.53
15332008.11.18 11:33close7640.6096.3800.0000.000-106.1410073176.39
15342008.11.18 11:33close7662.4096.3800.0000.000446.9910073623.38
15352008.11.18 11:33close7689.6096.3800.0000.000293.8710073917.24
15362008.11.18 11:33close77038.4096.3800.0000.0004781.0710078698.31
15372008.11.18 11:33close7630.3096.3690.0000.000-289.8210078408.49
15382008.11.18 11:33close7674.8096.3690.0000.000-3441.7710074966.72
15392008.11.18 11:33close7651.2096.3780.0000.000-1297.3910073669.33
15402008.11.18 11:33close76919.2096.3870.0000.000737.0310074406.36
15412008.11.18 15:00buy7710.1096.6900.0000.000
15422008.11.18 20:00sell7720.3096.5500.0000.000
15432008.11.19 09:00buy7730.6096.7600.0000.000
15442008.11.19 15:00sell7741.2096.7000.0000.000
15452008.11.19 17:00buy7752.4096.9100.0000.000
15462008.11.19 19:00sell7764.8096.5800.0000.000
15472008.11.19 20:04close7710.1096.1360.0000.000-57.6310074348.73
15482008.11.19 20:04close7730.6096.1360.0000.000-389.4510073959.28
15492008.11.19 20:04close7752.4096.1360.0000.000-1932.2610072027.02
15502008.11.19 20:04close7720.3096.1400.0000.000127.7910072154.81
15512008.11.19 20:04close7764.8096.1400.0000.0002196.8010074351.61
15522008.11.19 20:04close7741.2096.1250.0000.000717.8210075069.43
15532008.11.20 13:00buy7770.1095.6500.0000.000
15542008.11.20 15:00sell7780.3095.0400.0000.000
15552008.11.20 19:00buy7790.6096.0000.0000.000
15562008.11.20 22:00sell7801.2094.1400.0000.000
15572008.11.21 06:00buy7812.4094.6500.0000.000
15582008.11.21 14:00sell7824.8094.7000.0000.000
15592008.11.21 18:00buy7839.6095.4400.0000.000
15602008.11.24 03:00sell78419.2095.0800.0000.000
15612008.11.24 14:00buy78538.4095.8000.0000.000
15622008.11.24 16:45close7770.1096.4350.0000.00081.4010075150.83
15632008.11.24 16:45close7790.6096.4350.0000.000270.6510075421.48
15642008.11.24 16:45close7812.4096.4350.0000.0004442.3710079863.85
15652008.11.24 16:45close7839.6096.4350.0000.0009905.1210089768.97
15662008.11.24 16:45close78538.4096.4350.0000.00025285.4310115054.40
15672008.11.24 16:45close7780.3096.4600.0000.000-441.9410114612.46
15682008.11.24 16:45close7824.8096.4600.0000.000-8760.5110105851.95
15692008.11.24 16:45close7801.2096.4470.0000.000-2871.6210102980.33
15702008.11.24 16:45close78419.2096.4330.0000.000-26938.5010076041.83
15712008.11.25 05:00sell7860.1096.3300.0000.000
15722008.11.25 15:00buy7870.3096.1400.0000.000
15732008.11.25 16:00sell7880.6095.4900.0000.000
15742008.11.26 10:00buy7891.2095.2300.0000.000
15752008.11.26 15:00sell7902.4095.2100.0000.000
15762008.11.26 15:44close7860.1094.8780.0000.000152.9910076194.82
15772008.11.26 15:44close7880.6094.8780.0000.000386.7110076581.53
15782008.11.26 15:44close7902.4094.8780.0000.000839.8210077421.35
15792008.11.26 15:44close7870.3094.8500.0000.000-408.0110077013.34
15802008.11.26 15:44close7891.2094.8540.0000.000-475.6810076537.66
15812008.11.26 18:00buy7910.1095.5100.0000.000
15822008.11.27 03:00sell7920.3095.2200.0000.000
15832008.11.27 12:00buy7930.6095.3900.0000.000
15842008.11.27 23:00sell7941.2095.2200.0000.000
15852008.11.28 02:00buy7952.4095.5000.0000.000
15862008.11.28 04:00sell7964.8095.2200.0000.000
15872008.11.28 14:00buy7979.6095.4600.0000.000
15882008.11.28 18:00sell79819.2095.4400.0000.000
15892008.11.28 21:00buy79938.4095.6600.0000.000
15902008.12.01 02:00sell80076.8095.2900.0000.000
15912008.12.01 09:17close7910.1094.9560.0000.000-58.3410076479.32
15922008.12.01 09:17close7930.6094.9560.0000.000-274.2310076205.09
15932008.12.01 09:17close7952.4094.9560.0000.000-1374.9510074830.14
15942008.12.01 09:17close7979.6094.9560.0000.000-5095.4110069734.73
15952008.12.01 09:17close79938.4094.9560.0000.000-28469.6110041265.12
15962008.12.01 09:17close7920.3095.0100.0000.00066.0010041331.12
15972008.12.01 09:17close7964.8095.0100.0000.0001058.4610042389.59
15982008.12.01 09:17close80076.8095.0100.0000.00022633.4110065023.00
15992008.12.01 09:17close7941.2094.9410.0000.000351.4010065374.40
16002008.12.01 09:17close79819.2094.9590.0000.0009715.5510075089.95
16012008.12.02 02:00buy8010.1093.6700.0000.000
16022008.12.02 07:00sell8020.3093.1100.0000.000
16032008.12.02 14:00buy8030.6093.2800.0000.000
16042008.12.02 21:00sell8041.2093.2100.0000.000
16052008.12.03 04:00buy8052.4093.5300.0000.000
16062008.12.03 10:00sell8064.8092.9000.0000.000
16072008.12.03 18:00buy8079.6093.2800.0000.000
16082008.12.04 06:00sell80819.2093.1100.0000.000
16092008.12.04 08:04close8010.1092.7300.0000.000-101.3710074988.58
16102008.12.04 08:04close8030.6092.7300.0000.000-355.8710074632.71
16112008.12.04 08:04close8052.4092.7300.0000.000-2070.5310072562.18
16122008.12.04 08:04close8079.6092.7300.0000.000-5693.9510066868.23
16132008.12.04 08:04close8020.3092.7550.0000.000114.2010066982.43
16142008.12.04 08:04close8064.8092.7550.0000.000742.9310067725.36
16152008.12.04 08:04close8041.2092.7600.0000.000579.6710068305.03
16162008.12.04 08:04close80819.2092.7350.0000.0007764.0610076069.09
16172008.12.04 18:00buy8090.1092.8000.0000.000
16182008.12.04 21:00sell8100.3092.4100.0000.000
16192008.12.05 04:00buy8110.6092.5000.0000.000
16202008.12.05 09:00sell8121.2092.2300.0000.000
16212008.12.05 20:00buy8132.4092.6500.0000.000
16222008.12.05 20:49close8090.1093.2880.0000.00052.3110076121.40
16232008.12.05 20:49close8110.6093.2880.0000.000506.8210076628.22
16242008.12.05 20:49close8132.4093.2880.0000.0001641.3710078269.59
16252008.12.05 20:49close8100.3093.3410.0000.000-299.3810077970.21
16262008.12.05 20:49close8121.2093.3360.0000.000-1421.9610076548.25
16272008.12.08 16:00sell8140.1093.0100.0000.000
16282008.12.09 12:00buy8150.3092.7600.0000.000
16292008.12.09 16:00sell8160.6092.3500.0000.000
16302008.12.10 02:00buy8171.2092.5600.0000.000
16312008.12.10 10:00sell8182.4092.4900.0000.000
16322008.12.10 13:00buy8194.8092.7700.0000.000
16332008.12.10 21:00sell8209.6092.5800.0000.000
16342008.12.11 07:00close8140.1092.2900.0000.00077.7510076626.00
16352008.12.11 07:00close8160.6092.2900.0000.00037.7710076663.77
16362008.12.11 07:00close8182.4092.2900.0000.000516.3810077180.16
16372008.12.11 07:00close8209.6092.2900.0000.0003001.7210080181.88
16382008.12.11 07:00close8150.3092.2790.0000.000-156.3710080025.51
16392008.12.11 07:00close8194.8092.2790.0000.000-2553.9910077471.52
16402008.12.11 07:00close8171.2092.2750.0000.000-370.6310077100.89
16412008.12.12 03:00buy8210.1091.7300.0000.000
16422008.12.12 05:00sell8220.3090.6000.0000.000
16432008.12.12 16:00buy8230.6090.5800.0000.000
16442008.12.15 10:00sell8241.2090.6900.0000.000
16452008.12.15 22:00buy8252.4090.7500.0000.000
16462008.12.16 02:00sell8264.8090.5000.0000.000
16472008.12.16 08:22close8210.1090.1580.0000.000-174.3610076926.53
16482008.12.16 08:22close8230.6090.1580.0000.000-280.8410076645.69
16492008.12.16 08:22close8252.4090.1580.0000.000-1575.9010075069.79
16502008.12.16 08:22close8220.3090.1810.0000.000139.0810075208.87
16512008.12.16 08:22close8264.8090.1810.0000.0001697.9210076906.79
16522008.12.16 08:22close8241.2090.1830.0000.000674.0110077580.80
16532008.12.17 14:00buy8270.1088.4500.0000.000
16542008.12.17 16:00sell8280.3087.6500.0000.000
16552008.12.18 03:00buy8290.6087.8900.0000.000
16562008.12.18 17:05close8270.1089.3600.0000.000101.8410077682.64
16572008.12.18 17:05close8290.6089.3600.0000.000987.0210078669.66
16582008.12.18 17:05close8280.3089.3700.0000.000-577.8310078091.82
16592008.12.19 03:00sell8300.1089.1500.0000.000
16602008.12.19 14:00buy8310.3089.3200.0000.000
16612008.12.19 22:00sell8320.6089.1100.0000.000
16622008.12.22 02:00buy8331.2089.9900.0000.000
16632008.12.22 10:00sell8342.4089.6500.0000.000
16642008.12.22 13:00buy8354.8089.9600.0000.000
16652008.12.22 16:00sell8369.6089.7100.0000.000
16662008.12.22 18:00buy83719.2090.0800.0000.000
16672008.12.23 10:00sell83838.4090.1500.0000.000
16682008.12.23 11:41close8300.1089.9700.0000.000-91.2410078000.58
16692008.12.23 11:41close8320.6089.9700.0000.000-574.1410077426.44
16702008.12.23 11:41close8342.4089.9700.0000.000-854.8610076571.58
16712008.12.23 11:41close8369.6089.9700.0000.000-2779.2110073792.37
16722008.12.23 11:41close83838.4089.9700.0000.0007682.5610081474.93
16732008.12.23 11:41close8310.3089.9550.0000.000211.7710081686.70
16742008.12.23 11:41close8354.8089.9550.0000.000-26.6810081660.02
16752008.12.23 11:41close8331.2089.9530.0000.000-49.3610081610.66
16762008.12.23 11:41close83719.2089.9600.0000.000-2561.1410079049.52
16772008.12.23 16:00buy8390.1090.3100.0000.000
16782008.12.24 03:00sell8400.3090.3600.0000.000
16792008.12.24 16:00buy8410.6090.5200.0000.000
16802008.12.26 10:00sell8421.2090.4200.0000.000
16812008.12.26 16:00buy8432.4090.6100.0000.000
16822008.12.26 21:00sell8444.8090.5700.0000.000
16832008.12.29 00:00buy8459.6090.6700.0000.000
16842008.12.29 04:00sell84619.2090.5700.0000.000
16852008.12.29 08:27close8390.1090.3740.0000.0007.0810079056.60
16862008.12.29 08:27close8410.6090.3740.0000.000-96.9310078959.67
16872008.12.29 08:27close8432.4090.3740.0000.000-626.7310078332.94
16882008.12.29 08:27close8459.6090.3740.0000.000-3144.2710075188.67
16892008.12.29 08:27close8400.3090.3970.0000.000-13.0510075175.62
16902008.12.29 08:27close8444.8090.3970.0000.000916.1310076091.75
16912008.12.29 08:27close8421.2090.3940.0000.00033.9010076125.65
16922008.12.29 08:27close84619.2090.3900.0000.0003823.4310079949.08
16932008.12.29 15:00buy8470.1090.3400.0000.000
16942008.12.29 20:00sell8480.3090.1200.0000.000
16952008.12.29 22:00buy8490.6090.5900.0000.000
16962008.12.30 04:00sell8501.2090.3900.0000.000
16972008.12.30 15:00buy8512.4090.4500.0000.000
16982008.12.30 18:00sell8524.8090.3900.0000.000
16992008.12.31 00:00buy8539.6090.2300.0000.000
17002008.12.31 00:45close8470.1090.3000.0000.000-4.4310079944.65
17012008.12.31 00:45close8490.6090.3000.0000.000-192.6910079751.96
17022008.12.31 00:45close8512.4090.3000.0000.000-398.6710079353.29
17032008.12.31 00:45close8539.6090.3000.0000.000744.1910080097.48
17042008.12.31 00:46close8480.3090.3000.0000.000-60.1110080037.37
17052008.12.31 00:46close8524.8090.3000.0000.000475.9310080513.30
17062008.12.31 00:46close8501.2090.3160.0000.00097.7010080611.00
17072008.12.31 08:00sell8540.1090.2000.0000.000
17082008.12.31 13:00buy8550.3090.5400.0000.000
17092009.01.02 17:00sell8560.6091.0100.0000.000
17102009.01.02 19:00buy8571.2091.3900.0000.000
17112009.01.02 20:26close8540.1092.1270.0000.000-209.3810080401.63
17122009.01.02 20:26close8560.6092.1270.0000.000-727.4710079674.16
17132009.01.02 20:26close8550.3092.1300.0000.000517.7510080191.91
17142009.01.02 20:26close8571.2092.1180.0000.000948.3510081140.26
17152009.01.05 09:00sell8580.1092.0200.0000.000
17162009.01.05 10:00buy8590.3092.9500.0000.000
17172009.01.06 02:00sell8600.6093.1200.0000.000
17182009.01.06 09:00buy8611.2093.5800.0000.000
17192009.01.06 15:52close8580.1094.5250.0000.000-265.0610080875.20
17202009.01.06 15:52close8600.6094.5250.0000.000-891.8310079983.37
17212009.01.06 15:52close8590.3094.5020.0000.000492.6910080476.06
17222009.01.06 15:52close8611.2094.4990.0000.0001167.0010081643.06
17232009.01.06 20:00sell8620.1093.8600.0000.000
17242009.01.07 03:00buy8630.3094.0000.0000.000
17252009.01.07 09:00sell8640.6093.4300.0000.000
17262009.01.08 02:00buy8651.2092.7300.0000.000
17272009.01.08 06:00sell8662.4092.5300.0000.000
17282009.01.08 07:23close8620.1092.2100.0000.000178.7310081821.79
17292009.01.08 07:23close8640.6092.2100.0000.000792.9110082614.70
17302009.01.08 07:23close8662.4092.2100.0000.000832.8810083447.58
17312009.01.08 07:23close8630.3092.2030.0000.000-584.6910082862.89
17322009.01.08 07:23close8651.2092.1960.0000.000-695.0410082167.85
17332009.01.09 02:00buy8670.1091.2800.0000.000
17342009.01.09 07:00sell8680.3091.1500.0000.000
17352009.01.09 15:00buy8690.6091.4100.0000.000
17362009.01.09 17:00sell8701.2090.2000.0000.000
17372009.01.12 17:40close8670.1088.9100.0000.000-266.5610081901.29
17382009.01.12 17:40close8690.6088.9100.0000.000-1687.1010080214.19
17392009.01.12 17:41close8680.3088.9400.0000.000745.3010080959.49
17402009.01.12 17:41close8701.2088.9450.0000.0001692.5610082652.05
17412009.01.13 01:00buy8710.1089.4500.0000.000
17422009.01.13 09:00sell8720.3089.2500.0000.000
17432009.01.13 14:00buy8730.6089.2400.0000.000
17442009.01.13 20:00sell8741.2089.0700.0000.000
17452009.01.14 03:00buy8752.4089.4800.0000.000
17462009.01.14 11:00sell8764.8089.3400.0000.000
17472009.01.14 15:17close8710.1088.9600.0000.000-55.0810082596.97
17482009.01.14 15:17close8730.6088.9600.0000.000-188.8510082408.12
17492009.01.14 15:17close8752.4088.9600.0000.000-1402.8810081005.24
17502009.01.14 15:17close8720.3088.9840.0000.00089.5310081094.76
17512009.01.14 15:17close8764.8088.9840.0000.0001920.3510083015.11
17522009.01.14 15:17close8741.2088.9870.0000.000111.3110083126.42
17532009.01.15 01:00buy8770.1089.1700.0000.000
17542009.01.15 06:00sell8780.3088.9400.0000.000
17552009.01.15 09:00buy8790.6089.1000.0000.000
17562009.01.15 11:00sell8801.2088.8000.0000.000
17572009.01.15 14:00buy8812.4089.3300.0000.000
17582009.01.15 20:44close8770.1090.0100.0000.00093.3210083219.74
17592009.01.15 20:44close8790.6090.0100.0000.000606.6010083826.34
17602009.01.15 20:44close8812.4090.0100.0000.0001813.1310085639.47
17612009.01.15 20:45close8780.3090.0200.0000.000-359.9210085279.55
17622009.01.15 20:45close8801.2090.0270.0000.000-1635.5110083644.04
17632009.01.16 19:00sell8820.1090.3900.0000.000
17642009.01.16 22:00buy8830.3090.5900.0000.000
17652009.01.19 08:00sell8840.6090.7000.0000.000
17662009.01.19 20:01buy8851.2090.6300.0000.000
17672009.01.20 02:00sell8862.4090.4000.0000.000
17682009.01.20 09:00buy8874.8090.4500.0000.000
17692009.01.20 09:09close8820.1090.7140.0000.000-35.8210083608.22
17702009.01.20 09:09close8840.6090.7140.0000.000-9.5710083598.65
17712009.01.20 09:09close8862.4090.7140.0000.000-830.7410082767.91
17722009.01.20 09:09close8830.3090.7100.0000.00039.6910082807.60
17732009.01.20 09:09close8874.8090.7100.0000.0001375.8110084183.41
17742009.01.20 09:09close8851.2090.6980.0000.00089.9710084273.38
17752009.01.20 13:00sell8880.1090.3400.0000.000
17762009.01.21 12:00buy8890.3089.9400.0000.000
17772009.01.21 18:00sell8900.6087.8000.0000.000
17782009.01.21 22:00buy8911.2089.4600.0000.000
17792009.01.22 13:00sell8922.4088.7300.0000.000
17802009.01.22 18:00buy8934.8088.6700.0000.000
17812009.01.22 20:08close8880.1089.3370.0000.000112.0610084385.44
17822009.01.22 20:08close8900.6089.3370.0000.000-1033.2010083352.24
17832009.01.22 20:08close8922.4089.3370.0000.000-1630.6810081721.56
17842009.01.22 20:08close8890.3089.3240.0000.000-206.8910081514.67
17852009.01.22 20:08close8934.8089.3240.0000.0003514.4010085029.07
17862009.01.22 20:08close8911.2089.3210.0000.000-186.7410084842.33
17872009.01.23 06:00sell8940.1088.6100.0000.000
17882009.01.23 14:00buy8950.3088.7400.0000.000
17892009.01.23 22:00sell8960.6088.8300.0000.000
17902009.01.26 04:00buy8971.2089.1400.0000.000
17912009.01.26 09:00sell8982.4088.5900.0000.000
17922009.01.26 12:00buy8994.8089.4300.0000.000
17932009.01.26 20:00sell9009.6088.9900.0000.000
17942009.01.27 02:00buy90119.2089.3100.0000.000
17952009.01.27 08:13close8940.1089.8040.0000.000-133.0610084709.27
17962009.01.27 08:13close8960.6089.8040.0000.000-651.3710084057.90
17972009.01.27 08:13close8982.4089.8040.0000.000-3245.6410080812.26
17982009.01.27 08:13close9009.6089.8040.0000.000-8706.5710072105.69
17992009.01.27 08:13close8950.3089.7860.0000.000349.5010072455.19
18002009.01.27 08:13close8994.8089.7860.0000.0001903.1910074358.38
18012009.01.27 08:13close8971.2089.7890.0000.000867.3710075225.75
18022009.01.27 08:13close90119.2089.7920.0000.00010306.4910085532.24
18032009.01.27 11:00sell9020.1089.4400.0000.000
18042009.01.28 00:00buy9030.3089.1300.0000.000
18052009.01.28 09:00sell9040.6089.1500.0000.000
18062009.01.28 13:00buy9051.2089.3000.0000.000
18072009.01.28 19:47close9020.1089.9330.0000.000-54.8710085477.37
18082009.01.28 19:47close9040.6089.9330.0000.000-522.3910084954.98
18092009.01.28 19:47close9030.3089.9150.0000.000261.9110085216.89
18102009.01.28 19:47close9051.2089.9170.0000.000823.4310086040.32
18112009.01.29 06:00sell9060.1089.6800.0000.000
18122009.01.29 22:01buy9070.3089.9000.0000.000
18132009.01.30 02:00sell9080.6089.6600.0000.000
18142009.01.30 13:00buy9091.2089.6700.0000.000
18152009.02.02 01:00sell9102.4089.6800.0000.000
18162009.02.02 09:01close9060.1089.3400.0000.00037.9610086078.28
18172009.02.02 09:01close9080.6089.3400.0000.000214.6010086292.88
18182009.02.02 09:01close9102.4089.3400.0000.000913.3610087206.24
18192009.02.02 09:01close9070.3089.3190.0000.000-195.1410087011.10
18202009.02.02 09:01close9091.2089.3200.0000.000-470.2210086540.88
18212009.02.02 16:00buy9110.1089.5200.0000.000
18222009.02.03 00:00sell9120.3089.3700.0000.000
18232009.02.03 04:00buy9130.6089.7400.0000.000
18242009.02.03 07:00sell9141.2089.4500.0000.000
18252009.02.03 16:24close9110.1088.6010.0000.000-103.7210086437.16
18262009.02.03 16:24close9130.6088.6010.0000.000-771.3210085665.84
18272009.02.03 16:24close9120.3088.6190.0000.000254.2310085920.07
18282009.02.03 16:24close9141.2088.6170.0000.0001128.0010087048.07
18292009.02.03 22:00buy9150.1089.2300.0000.000
18302009.02.04 09:00sell9160.3088.8600.0000.000
18312009.02.04 15:00buy9170.6089.2600.0000.000
18322009.02.05 00:00sell9181.2089.3100.0000.000
18332009.02.05 09:00buy9192.4089.4800.0000.000
18342009.02.05 13:17close9150.1089.9290.0000.00077.7310087125.80
18352009.02.05 13:17close9170.6089.9290.0000.000446.3510087572.15
18362009.02.05 13:17close9192.4089.9290.0000.0001198.2810088770.43
18372009.02.05 13:17close9160.3089.9540.0000.000-365.3110088405.11
18382009.02.05 13:17close9181.2089.9530.0000.000-857.7810087547.33
18392009.02.06 02:00sell9200.1090.8800.0000.000
18402009.02.06 11:00buy9210.3091.4300.0000.000
18412009.02.09 03:00sell9220.6091.6500.0000.000
18422009.02.09 13:00buy9231.2091.6900.0000.000
18432009.02.09 21:00sell9242.4091.4100.0000.000
18442009.02.10 04:00buy9254.8091.5600.0000.000
18452009.02.10 11:00sell9269.6091.1500.0000.000
18462009.02.10 17:12close9200.1090.7740.0000.00011.5810087558.91
18472009.02.10 17:12close9220.6090.7740.0000.000578.7110088137.62
18482009.02.10 17:12close9242.4090.7740.0000.0001680.3010089817.92
18492009.02.10 17:12close9269.6090.7740.0000.0003976.4710093794.39
18502009.02.10 17:12close9210.3090.7460.0000.000-226.1310093568.26
18512009.02.10 17:12close9254.8090.7460.0000.000-4305.6410089262.62
18522009.02.10 17:12close9231.2090.7380.0000.000-1259.0110088003.61
18532009.02.11 15:00buy9270.1090.2800.0000.000
18542009.02.12 01:00sell9280.3090.2800.0000.000
18552009.02.12 15:00buy9290.6090.1600.0000.000
18562009.02.13 08:46close9270.1091.2600.0000.000107.3910088111.00
18572009.02.13 08:46close9290.6091.2600.0000.000723.2110088834.21
18582009.02.13 08:46close9280.3091.2750.0000.000-327.1810088507.03
18592009.02.16 01:00sell9300.1091.4900.0000.000
18602009.02.16 10:00buy9310.3091.8100.0000.000
18612009.02.16 16:00sell9320.6091.6500.0000.000
18622009.02.17 02:00buy9331.2091.8700.0000.000
18632009.02.17 04:46close9300.1092.6780.0000.000-128.2410088378.78
18642009.02.17 04:46close9320.6092.6780.0000.000-665.8410087712.94
18652009.02.17 04:46close9310.3092.6540.0000.000273.2710087986.21
18662009.02.17 04:46close9331.2092.6490.0000.0001008.9710088995.18
18672009.02.17 10:00sell9340.1092.1000.0000.000
18682009.02.17 17:00buy9350.3092.4400.0000.000
18692009.02.18 02:00sell9360.6092.2600.0000.000
18702009.02.18 08:00buy9371.2092.3700.0000.000
18712009.02.18 15:05close9340.1093.1340.0000.000-111.0710088884.11
18722009.02.18 15:05close9360.6093.1340.0000.000-563.0610088321.05
18732009.02.18 15:05close9350.3093.1300.0000.000222.2710088543.32
18742009.02.18 15:05close9371.2093.1220.0000.000969.0510089512.37
18752009.02.19 06:00sell9380.1093.4700.0000.000
18762009.02.19 12:00buy9390.3093.6600.0000.000
18772009.02.20 01:00sell9400.6093.9900.0000.000
18782009.02.20 09:00buy9411.2094.1000.0000.000
18792009.02.20 10:00sell9422.4093.7400.0000.000
18802009.02.20 14:00buy9434.8094.1500.0000.000
18812009.02.20 19:00sell9449.6093.6700.0000.000
18822009.02.20 19:15close9380.1093.1650.0000.00032.6910089545.06
18832009.02.20 19:15close9400.6093.1650.0000.000531.3210090076.38
18842009.02.20 19:15close9422.4093.1650.0000.0001481.2410091557.62
18852009.02.20 19:15close9449.6093.1650.0000.0005203.6710096761.29
18862009.02.20 19:15close9390.3093.1180.0000.000-174.6210096586.67
18872009.02.20 19:15close9434.8093.1180.0000.000-5319.7010091266.97
18882009.02.20 19:15close9411.2093.0920.0000.000-1299.3610089967.61
18892009.02.23 09:00buy9450.1093.3600.0000.000
18902009.02.24 02:00sell9460.3094.3300.0000.000
18912009.02.24 05:00buy9470.6095.0600.0000.000
18922009.02.24 15:39close9450.1096.4030.0000.000315.6510090283.26
18932009.02.24 15:39close9470.6096.4030.0000.000835.8710091119.13
18942009.02.24 15:39close9460.3096.4290.0000.000-653.0210090466.11
18952009.02.25 09:00sell9480.1097.1400.0000.000
18962009.02.25 16:00buy9490.3096.8400.0000.000
18972009.02.26 16:00sell9500.6097.8800.0000.000
18982009.02.26 17:00buy9511.2098.4400.0000.000
18992009.02.27 02:00sell9522.4097.7300.0000.000
19002009.02.27 14:35close9480.1097.0520.0000.0008.8610090474.97
19012009.02.27 14:35close9500.6097.0520.0000.000511.5810090986.56
19022009.02.27 14:35close9522.4097.0520.0000.0001676.6310092663.19
19032009.02.27 14:35close9490.3097.0350.0000.00060.2910092723.48
19042009.02.27 14:35close9511.2097.0370.0000.000-1735.0110090988.47
19052009.02.27 16:00buy9530.1097.8200.0000.000
19062009.03.02 01:00sell9540.3097.2100.0000.000
19072009.03.02 04:00buy9550.6097.6000.0000.000
19082009.03.02 09:00sell9561.2097.2400.0000.000
19092009.03.02 16:00buy9572.4097.6300.0000.000
19102009.03.02 18:00sell9584.8097.1600.0000.000
19112009.03.02 21:00buy9599.6097.7200.0000.000
19122009.03.03 00:00sell96019.2097.0600.0000.000
19132009.03.03 04:00buy96138.4097.3500.0000.000
19142009.03.03 09:00close9530.1097.8320.0000.0001.2310090989.70
19152009.03.03 09:00close9550.6097.8320.0000.000142.2810091131.98
19162009.03.03 09:00close9572.4097.8320.0000.000495.5410091627.52
19172009.03.03 09:00close9599.6097.8320.0000.0001099.0310092726.55
19182009.03.03 09:00close96138.4097.8320.0000.00018918.9610111645.51
19192009.03.03 09:00close9540.3097.8790.0000.000-205.2010111440.30
19202009.03.03 09:00close9584.8097.8790.0000.000-3528.4710107911.83
19212009.03.03 09:00close9561.2097.8720.0000.000-775.5110107136.32
19222009.03.03 09:00close96019.2097.8650.0000.000-15793.1810091343.14
19232009.03.03 23:00sell9620.1098.1500.0000.000
19242009.03.04 01:00buy9630.3098.5400.0000.000
19252009.03.04 22:00sell9640.6099.0500.0000.000
19262009.03.05 03:00buy9651.2099.3900.0000.000
19272009.03.05 13:00sell9662.4099.1400.0000.000
19282009.03.05 15:12close9620.1098.6350.0000.000-49.3810091293.77
19292009.03.05 15:12close9640.6098.6350.0000.000251.5210091545.29
19302009.03.05 15:12close9662.4098.6350.0000.0001228.7710092774.06
19312009.03.05 15:12close9630.3098.5950.0000.00016.7410092790.80
19322009.03.05 15:12close9651.2098.5760.0000.000-990.9110091799.89
19332009.03.06 16:00buy9670.1098.0200.0000.000
19342009.03.09 22:00sell9680.3098.8400.0000.000
19352009.03.10 01:00buy9690.6098.9600.0000.000
19362009.03.10 07:00sell9701.2098.5500.0000.000
19372009.03.10 19:00buy9712.4098.6500.0000.000
19382009.03.11 04:00sell9724.8098.4300.0000.000
19392009.03.11 13:07close9670.1098.0600.0000.0004.0810091803.97
19402009.03.11 13:07close9690.6098.0600.0000.000-550.6810091253.29
19412009.03.11 13:07close9712.4098.0600.0000.000-1444.0110089809.28
19422009.03.11 13:07close9680.3098.0850.0000.000230.6110090039.89
19432009.03.11 13:07close9724.8098.0850.0000.0001688.3310091728.22
19442009.03.11 13:07close9701.2098.0900.0000.000562.1310092290.35
19452009.03.12 13:00buy9730.1096.5000.0000.000
19462009.03.13 01:00sell9740.3097.3100.0000.000
19472009.03.13 08:00buy9750.6097.8600.0000.000
19482009.03.13 17:00sell9761.2098.0200.0000.000
19492009.03.16 02:00buy9772.4098.3900.0000.000
19502009.03.16 09:00sell9784.8098.2600.0000.000
19512009.03.16 12:00buy9799.6098.3100.0000.000
19522009.03.16 12:49close9730.1098.5090.0000.000203.9410092494.29
19532009.03.16 12:49close9750.6098.5090.0000.000395.2910092889.58
19542009.03.16 12:49close9772.4098.5090.0000.000289.9210093179.50
19552009.03.16 12:49close9799.6098.5090.0000.0001939.3210095118.82
19562009.03.16 12:49close9740.3098.5370.0000.000-373.7210094745.10
19572009.03.16 12:49close9784.8098.5370.0000.000-1349.3410093395.76
19582009.03.16 12:49close9761.2098.5450.0000.000-639.9210092755.84
19592009.03.16 16:00sell9800.1098.0800.0000.000
19602009.03.17 01:00buy9810.3098.2500.0000.000
19612009.03.17 18:00sell9820.6098.5900.0000.000
19622009.03.18 01:00buy9831.2098.8000.0000.000
19632009.03.18 03:00sell9842.4098.4500.0000.000
19642009.03.18 09:00buy9854.8098.5500.0000.000
19652009.03.18 14:00sell9869.6098.3100.0000.000
19662009.03.18 15:11close9800.1098.0090.0000.0007.1410092762.97
19672009.03.18 15:11close9820.6098.0090.0000.000355.3710093118.34
19682009.03.18 15:11close9842.4098.0090.0000.0001079.9010094198.24
19692009.03.18 15:11close9869.6098.0090.0000.0002948.3010097146.54
19702009.03.18 15:11close9810.3097.9530.0000.000-90.9610097055.58
19712009.03.18 15:11close9854.8097.9530.0000.000-2925.4810094130.10
19722009.03.18 15:11close9831.2097.9590.0000.000-1030.2310093099.87
19732009.03.20 02:00buy9870.1094.6500.0000.000
19742009.03.20 09:00sell9880.3094.2200.0000.000
19752009.03.20 12:00buy9890.6095.3600.0000.000
19762009.03.23 09:00sell9901.2095.9740.0000.000
19772009.03.23 11:00buy9912.4096.4740.0000.000
19782009.03.23 14:53close9870.1097.0630.0000.000248.6010093348.47
19792009.03.23 14:53close9890.6097.0630.0000.0001052.7210094401.19
19802009.03.23 14:53close9912.4097.0630.0000.0001456.3710095857.56
19812009.03.23 14:53close9880.3097.0930.0000.000-887.8610094969.70
19822009.03.23 14:53close9901.2097.1030.0000.000-1395.2210093574.48
19832009.03.24 16:00sell9920.1097.9840.0000.000
19842009.03.25 01:00buy9930.3098.3420.0000.000
19852009.03.25 03:00sell9940.6097.8310.0000.000
19862009.03.25 14:00buy9951.2097.8720.0000.000
19872009.03.25 16:00sell9962.4097.5050.0000.000
19882009.03.25 19:00buy9974.8097.6000.0000.000
19892009.03.26 07:55close9920.1097.9810.0000.0000.1010093574.58
19902009.03.26 07:55close9940.6097.9810.0000.000-92.7810093481.80
19912009.03.26 07:55close9962.4097.9810.0000.000-1169.6610092312.15
19922009.03.26 07:55close9930.3097.9640.0000.000-115.7610092196.39
19932009.03.26 07:55close9974.8097.9640.0000.0001783.5110093979.90
19942009.03.26 07:55close9951.2097.9620.0000.000110.2510094090.15
19952009.03.27 02:00sell9980.1098.5300.0000.000
19962009.03.27 16:00buy9990.3098.0050.0000.000
19972009.03.30 05:00sell10000.6097.6950.0000.000
19982009.03.30 09:12close9980.1096.4410.0000.000216.5610094306.71
19992009.03.30 09:12close10000.6096.4410.0000.000780.1710095086.88
20002009.03.30 09:12close9990.3096.4390.0000.000-487.1510094599.73
20012009.03.30 18:00buy10010.1097.4630.0000.000
20022009.04.01 03:00sell10020.3098.7720.0000.000
20032009.04.01 11:00buy10030.6098.9090.0000.000
20042009.04.01 15:00sell10041.2098.5140.0000.000
20052009.04.01 17:00buy10052.4098.8240.0000.000
20062009.04.01 23:00sell10064.8098.4960.0000.000
20072009.04.02 05:00buy10079.6098.7400.0000.000
20082009.04.02 09:32close10010.1099.0890.0000.000164.0910094763.82
20092009.04.02 09:32close10030.6099.0890.0000.000108.9910094872.81
20102009.04.02 09:32close10052.4099.0890.0000.000641.8510095514.66
20112009.04.02 09:32close10079.6099.0890.0000.0003381.2010098895.86
20122009.04.02 09:32close10020.3099.1120.0000.000-103.3710098792.48
20132009.04.02 09:32close10064.8099.1120.0000.000-2990.7210095801.76
20142009.04.02 09:32close10041.2099.1140.0000.000-728.3010095073.46
20152009.04.02 16:00sell10080.1099.2090.0000.000
20162009.04.02 21:00buy10090.3099.6520.0000.000
20172009.04.03 08:00sell10100.6099.6110.0000.000
20182009.04.03 11:00buy10111.20100.0010.0000.000
20192009.04.03 17:00sell10122.4099.6810.0000.000
20202009.04.03 20:00buy10134.80100.1880.0000.000
20212009.04.06 02:58close10080.10100.7850.0000.000-156.4710094916.99
20222009.04.06 02:58close10100.60100.7850.0000.000-699.2210094217.77
20232009.04.06 02:58close10122.40100.7850.0000.000-2630.2010091587.57
20242009.04.06 02:58close10090.30100.7660.0000.000331.6610091919.23
20252009.04.06 02:58close10134.80100.7660.0000.0002753.3110094672.54
20262009.04.06 02:58close10111.20100.7680.0000.000913.3910095585.93
20272009.04.06 15:00sell10140.10100.8150.0000.000
20282009.04.06 21:00buy10150.30100.9420.0000.000
20292009.04.07 02:00sell10160.60100.4010.0000.000
20302009.04.07 17:00buy10171.20100.5350.0000.000
20312009.04.08 03:00sell10182.40100.4890.0000.000
20322009.04.08 04:55close10140.10100.0250.0000.00078.8810095664.81
20332009.04.08 04:55close10160.60100.0250.0000.000225.2310095890.04
20342009.04.08 04:55close10182.40100.0250.0000.0001113.3210097003.36
20352009.04.08 04:55close10150.3099.9960.0000.000-283.8110096719.55
20362009.04.08 04:56close10171.2099.9920.0000.000-651.6510096067.90
20372009.04.08 15:00buy10190.10100.2760.0000.000
20382009.04.08 19:00sell10200.3099.7480.0000.000
20392009.04.09 03:00buy10210.6099.8650.0000.000
20402009.04.10 04:00sell10221.20100.2880.0000.000
20412009.04.10 17:01buy10232.40100.4110.0000.000
20422009.04.10 21:00sell10244.80100.3060.0000.000
20432009.04.13 01:00buy10259.60100.3530.0000.000
20442009.04.13 03:45close10190.10100.5030.0000.00022.5910096090.49
20452009.04.13 03:45close10210.60100.5030.0000.000380.8810096471.37
20462009.04.13 03:45close10232.40100.5030.0000.000219.6910096691.06
20472009.04.13 03:45close10259.60100.5030.0000.0001432.7910098123.85
20482009.04.13 03:45close10200.30100.5220.0000.000-231.7610097892.09
20492009.04.13 03:45close10244.80100.5220.0000.000-1033.9010096858.19
20502009.04.13 03:45close10221.20100.5210.0000.000-278.7710096579.42
20512009.04.13 14:00sell10260.10100.5120.0000.000
20522009.04.14 02:00buy10270.30100.3430.0000.000
20532009.04.14 04:00sell10280.6099.8540.0000.000
20542009.04.15 05:52close10260.1098.4050.0000.000214.0210096793.44
20552009.04.15 05:52close10280.6098.4050.0000.000883.1810097676.62
20562009.04.15 05:52close10270.3098.3820.0000.000-597.9810097078.64
20572009.04.15 11:00buy10290.1099.1100.0000.000
20582009.04.16 05:00sell10300.3099.0910.0000.000
20592009.04.16 15:00buy10310.6099.1240.0000.000
20602009.04.17 07:00sell10321.2099.4730.0000.000
20612009.04.17 10:00buy10332.4099.4060.0000.000
20622009.04.17 11:00sell10344.8099.3860.0000.000
20632009.04.17 11:02close10290.1099.2350.0000.00012.6010097091.24
20642009.04.17 11:02close10310.6099.2350.0000.00067.1110097158.35
20652009.04.17 11:02close10332.4099.2350.0000.000-413.5610096744.79
20662009.04.17 11:02close10300.3099.2570.0000.000-50.3210096694.46
20672009.04.17 11:02close10344.8099.2570.0000.000623.8410097318.30
20682009.04.17 11:02close10321.2099.2590.0000.000258.7210097577.02
20692009.04.17 20:00buy10350.1099.3270.0000.000
20702009.04.20 04:00sell10360.3098.8870.0000.000
20712009.04.20 10:00buy10370.6099.0460.0000.000
20722009.04.20 12:00sell10381.2098.5580.0000.000
20732009.04.21 04:00buy10392.4098.1080.0000.000
20742009.04.21 06:40close10350.1098.3840.0000.000-95.8510097481.17
20752009.04.21 06:40close10370.6098.3840.0000.000-403.7210097077.45
20762009.04.21 06:40close10392.4098.3840.0000.000673.2810097750.73
20772009.04.21 06:40close10360.3098.4110.0000.000144.9610097895.69
20782009.04.21 06:40close10381.2098.4100.0000.000179.8510098075.54
20792009.04.21 10:00sell10400.1098.0100.0000.000
20802009.04.21 12:00buy10410.3098.2100.0000.000
20812009.04.21 16:00sell10420.6098.1210.0000.000
20822009.04.21 18:00buy10431.2098.6200.0000.000
20832009.04.22 04:00sell10442.4098.2510.0000.000
20842009.04.22 14:33close10400.1097.5940.0000.00042.5810098118.12
20852009.04.22 14:33close10420.6097.5940.0000.000323.6910098441.81
20862009.04.22 14:33close10442.4097.5940.0000.0001615.6710100057.48
20872009.04.22 14:33close10410.3097.5670.0000.000-197.7110099859.77
20882009.04.22 14:33close10431.2097.5600.0000.000-1303.8110098555.96
20892009.04.22 17:00buy10450.1098.0800.0000.000
20902009.04.22 23:00sell10460.3098.0010.0000.000
20912009.04.23 08:00buy10470.6098.0650.0000.000
20922009.04.23 17:00sell10481.2097.9040.0000.000
20932009.04.24 00:00buy10492.4098.0190.0000.000
20942009.04.24 03:00sell10504.8097.7620.0000.000
20952009.04.24 04:16close10450.1097.3860.0000.000-71.2610098484.70
20962009.04.24 04:16close10470.6097.3860.0000.000-418.3410098066.36
20972009.04.24 04:16close10492.4097.3860.0000.000-1559.9810096506.38
20982009.04.24 04:16close10460.3097.4100.0000.000181.3910096687.77
20992009.04.24 04:16close10504.8097.4100.0000.0001734.5210098422.29
21002009.04.24 04:16close10481.2097.4150.0000.000601.7510099024.04
21012009.04.24 16:00buy10510.1097.2810.0000.000
21022009.04.27 01:00sell10520.3096.6990.0000.000
21032009.04.27 16:00buy10530.6096.6570.0000.000
21042009.04.27 17:00sell10541.2096.6180.0000.000
21052009.04.27 20:00buy10552.4096.7330.0000.000
21062009.04.28 01:00sell10564.8096.5260.0000.000
21072009.04.28 06:09close10510.1096.1830.0000.000-114.1610098909.88
21082009.04.28 06:09close10530.6096.1830.0000.000-295.6910098614.19
21092009.04.28 06:09close10552.4096.1830.0000.000-1372.3810097241.81
21102009.04.28 06:09close10520.3096.2040.0000.000154.2110097396.01
21112009.04.28 06:09close10564.8096.2040.0000.0001606.5910099002.60
21122009.04.28 06:09close10541.2096.2050.0000.000514.5310099517.14
21132009.04.28 13:00buy10570.1096.2210.0000.000
21142009.04.29 09:00sell10580.3096.6780.0000.000
21152009.04.29 12:00buy10590.6097.0650.0000.000
21162009.04.29 15:00sell10601.2096.8070.0000.000
21172009.04.29 18:00buy10612.4096.9720.0000.000
21182009.04.29 20:21close10570.1097.4640.0000.000127.5310099644.67
21192009.04.29 20:21close10590.6097.4640.0000.000245.6310099890.30
21202009.04.29 20:21close10612.4097.4640.0000.0001211.5210101101.82
21212009.04.29 20:21close10580.3097.4820.0000.000-247.4310100854.39
21222009.04.29 20:21close10601.2097.4790.0000.000-827.2610100027.13
21232009.04.30 06:00sell10620.1097.3650.0000.000
21242009.04.30 11:00buy10630.3097.7480.0000.000
21252009.05.01 17:00sell10640.6099.3330.0000.000
21262009.05.01 20:00buy10651.2099.4900.0000.000
21272009.05.04 01:00sell10662.4099.4260.0000.000
21282009.05.04 05:00buy10674.8099.4620.0000.000
21292009.05.04 13:00sell10689.6099.3470.0000.000
21302009.05.04 17:00buy106919.2099.4110.0000.000
21312009.05.04 18:00sell107038.4099.1160.0000.000
21322009.05.04 18:06close10620.1098.9020.0000.000-155.5110099871.61
21332009.05.04 18:06close10640.6098.9020.0000.000261.1610100132.77
21342009.05.04 18:06close10662.4098.9020.0000.0001271.5610101404.33
21352009.05.04 18:06close10689.6098.9020.0000.0004319.4310105723.76
21362009.05.04 18:06close107038.4098.9020.0000.0008308.8310114032.59
21372009.05.04 18:06close10630.3098.8770.0000.000342.5510114375.14
21382009.05.04 18:06close10674.8098.8770.0000.000-2839.8910111535.25
21392009.05.04 18:06close10651.2098.8720.0000.000-750.0610110785.19
21402009.05.04 18:06close106919.2098.8670.0000.000-10564.5010100220.69
21412009.05.05 09:00buy10710.1098.8810.0000.000
21422009.05.05 15:00sell10720.3098.6660.0000.000
21432009.05.05 21:00buy10730.6099.0100.0000.000
21442009.05.06 02:00sell10741.2098.7460.0000.000
21452009.05.06 11:00buy10752.4098.4680.0000.000
21462009.05.06 14:22close10710.1098.7800.0000.000-10.2210100210.47
21472009.05.06 14:22close10730.6098.7800.0000.000-139.7010100070.77
21482009.05.06 14:22close10752.4098.7800.0000.000758.0510100828.82
21492009.05.06 14:22close10720.3098.7990.0000.000-40.5410100788.28
21502009.05.06 14:22close10741.2098.7970.0000.000-61.9510100726.33
21512009.05.06 20:00sell10760.1098.5380.0000.000
21522009.05.07 03:00buy10770.3098.6290.0000.000
21532009.05.07 07:00sell10780.6098.4940.0000.000
21542009.05.07 09:00buy10791.2098.7600.0000.000
21552009.05.07 14:37close10760.1099.6040.0000.000-107.1710100619.15
21562009.05.07 14:37close10780.6099.6040.0000.000-668.6510099950.50
21572009.05.07 14:37close10770.3099.5950.0000.000290.9810100241.48
21582009.05.07 14:37close10791.2099.6070.0000.0001020.4110101261.89
21592009.05.07 17:00sell10800.1098.9180.0000.000
21602009.05.08 00:00buy10810.3099.3010.0000.000
21612009.05.08 05:00sell10820.6099.0170.0000.000
21622009.05.08 08:00buy10831.2099.3020.0000.000
21632009.05.08 16:00sell10842.4099.1620.0000.000
21642009.05.08 19:46close10800.1098.6340.0000.00028.7410101290.63
21652009.05.08 19:46close10820.6098.6340.0000.000232.9810101523.61
21662009.05.08 19:46close10842.4098.6340.0000.0001284.7510102808.36
21672009.05.08 19:46close10810.3098.6080.0000.000-210.8310102597.53
21682009.05.08 19:46close10831.2098.6020.0000.000-851.9110101745.62
21692009.05.11 09:00buy10850.1098.6280.0000.000
21702009.05.11 11:00sell10860.3098.0100.0000.000
21712009.05.12 10:00buy10870.6097.6620.0000.000
21722009.05.12 14:00sell10881.2097.0830.0000.000
21732009.05.12 18:58close10850.1096.1620.0000.000-256.4410101489.18
21742009.05.12 18:58close10870.6096.1620.0000.000-935.9210100553.26
21752009.05.12 18:58close10860.3096.1750.0000.000572.2410101125.50
21762009.05.12 18:58close10881.2096.1680.0000.0001141.7510102267.25
21772009.05.13 07:00buy10890.1096.5210.0000.000
21782009.05.13 12:00sell10900.3096.0820.0000.000
21792009.05.14 04:00buy10910.6095.5610.0000.000
21802009.05.14 10:00sell10921.2095.5270.0000.000
21812009.05.14 16:00buy10932.4095.6860.0000.000
21822009.05.14 23:22close10890.1096.0570.0000.000-48.3010102218.95
21832009.05.14 23:22close10910.6096.0570.0000.000309.8210102528.77
21842009.05.14 23:22close10932.4096.0570.0000.000926.9510103455.72
21852009.05.14 23:22close10900.3096.0730.0000.0002.3510103458.06
21862009.05.14 23:22close10921.2096.0690.0000.000-677.0110102781.05
21872009.05.15 08:00sell10940.1095.8940.0000.000
21882009.05.15 16:00buy10950.3095.3960.0000.000
21892009.05.15 18:00sell10960.6094.8830.0000.000
21902009.05.18 08:00buy10971.2095.0260.0000.000
21912009.05.18 10:46close10940.1095.8000.0000.0009.7610102790.81
21922009.05.18 10:46close10960.6095.8000.0000.000-574.6310102216.18
21932009.05.18 10:46close10950.3095.7840.0000.000121.5210102337.70
21942009.05.18 10:46close10971.2095.7890.0000.000955.8510103293.55
21952009.05.19 12:00sell10980.1096.3010.0000.000
21962009.05.20 02:00buy10990.3096.2200.0000.000
21972009.05.20 04:00sell11000.6095.7310.0000.000
21982009.05.20 10:00buy11011.2095.9990.0000.000
21992009.05.20 15:00sell11022.4095.7470.0000.000
22002009.05.20 18:00close10980.1095.1810.0000.000117.6210103411.17
22012009.05.20 18:00close11000.6095.1810.0000.000346.7110103757.88
22022009.05.20 18:00close11022.4095.1810.0000.0001427.1810105185.06
22032009.05.20 18:00close10990.3095.1600.0000.000-334.1710104850.89
22042009.05.20 18:00close11011.2095.1610.0000.000-1056.7410103794.15
22052009.05.21 10:00buy11030.1094.7730.0000.000
22062009.05.21 16:00sell11040.3094.5860.0000.000
22072009.05.21 18:00buy11050.6094.9900.0000.000
22082009.05.21 19:00sell11061.2094.3990.0000.000
22092009.05.22 16:00buy11072.4094.2450.0000.000
22102009.05.22 16:50close11030.1094.6930.0000.000-8.4510103785.70
22112009.05.22 16:50close11050.6094.6930.0000.000-188.1910103597.51
22122009.05.22 16:50close11072.4094.6930.0000.0001135.4610104732.97
22132009.05.22 16:50close11040.3094.7140.0000.000-40.6910104692.27
22142009.05.22 16:50close11061.2094.7160.0000.000-402.2410104290.04
22152009.05.25 05:00sell11080.1094.4980.0000.000
22162009.05.25 08:00buy11090.3095.0850.0000.000
22172009.05.25 18:00sell11100.6094.8060.0000.000
22182009.05.26 03:00buy11111.2094.7910.0000.000
22192009.05.26 04:00sell11122.4094.7260.0000.000
22202009.05.26 12:00buy11134.8095.0280.0000.000
22212009.05.26 15:00sell11149.6094.6190.0000.000
22222009.05.26 20:00buy111519.2095.0140.0000.000
22232009.05.27 03:37close11080.1095.4420.0000.000-99.0110104191.02
22242009.05.27 03:37close11100.6095.4420.0000.000-400.4410103790.58
22252009.05.27 03:37close11122.4095.4420.0000.000-1801.7110101988.87
22262009.05.27 03:37close11149.6095.4420.0000.000-8283.0710093705.80
22272009.05.27 03:37close11090.3095.4230.0000.000106.2610093812.06
22282009.05.27 03:37close11134.8095.4230.0000.0001986.9410095799.00
22292009.05.27 03:37close11111.2095.4250.0000.000797.2810096596.28
22302009.05.27 03:37close111519.2095.4240.0000.0008249.5010104845.78
22312009.05.27 09:00sell11160.1095.1340.0000.000
22322009.05.27 11:00buy11170.3095.4650.0000.000
22332009.05.27 15:00sell11180.6095.1260.0000.000
22342009.05.27 20:00buy11191.2095.2700.0000.000
22352009.05.28 05:40close11160.1096.1070.0000.000-101.3910104744.39
22362009.05.28 05:40close11180.6096.1070.0000.000-613.3710104131.02
22372009.05.28 05:40close11170.3096.0860.0000.000193.8910104324.91
22382009.05.28 05:40close11191.2096.0850.0000.0001017.8510105342.76
22392009.05.29 02:00sell11200.1096.7110.0000.000
22402009.05.29 09:00buy11210.3096.8450.0000.000
22412009.05.29 11:00sell11220.6096.3760.0000.000
22422009.06.01 03:00close11200.1094.9050.0000.000190.2510105533.01
22432009.06.01 03:00close11220.6094.9050.0000.000929.6710106462.68
22442009.06.01 03:00close11210.3094.8860.0000.000-619.3710105843.31
22452009.06.01 09:00buy11230.1095.0550.0000.000
22462009.06.01 10:00sell11240.3094.7540.0000.000
22472009.06.01 15:00buy11250.6095.3600.0000.000
22482009.06.02 09:00sell11261.2096.2200.0000.000
22492009.06.02 12:26close11230.1095.8230.0000.00080.1510105923.46
22502009.06.02 12:26close11250.6095.8230.0000.000289.9110106213.37
22512009.06.02 12:26close11240.3095.8420.0000.000-340.7110105872.65
22522009.06.02 12:26close11261.2095.8400.0000.000475.7910106348.44
22532009.06.03 04:00buy11270.1095.7540.0000.000
22542009.06.03 13:00sell11280.3095.9370.0000.000
22552009.06.04 00:00buy11290.6095.9400.0000.000
22562009.06.04 16:00sell11301.2096.3920.0000.000
22572009.06.04 21:00buy11312.4096.8830.0000.000
22582009.06.05 09:00sell11324.8096.7220.0000.000
22592009.06.05 13:00buy11339.6096.8740.0000.000
22602009.06.05 14:30close11270.1097.1230.0000.000140.9610106489.40
22612009.06.05 14:30close11290.6097.1230.0000.000730.8310107220.23
22622009.06.05 14:30close11312.4097.1230.0000.000593.0610107813.29
22632009.06.05 14:30close11339.6097.1230.0000.0002461.2110110274.50
22642009.06.05 14:30close11280.3097.1700.0000.000-381.2910109893.21
22652009.06.05 14:30close11324.8097.1700.0000.000-2213.0310107680.18
22662009.06.05 14:30close11301.2097.1960.0000.000-993.2510106686.93
22672009.06.08 11:00sell11340.1098.3180.0000.000
22682009.06.08 17:00buy11350.3098.6650.0000.000
22692009.06.08 20:00sell11360.6098.3220.0000.000
22702009.06.09 02:00buy11371.2098.4840.0000.000
22712009.06.09 05:00sell11382.4098.2760.0000.000
22722009.06.09 12:00buy11394.8098.3490.0000.000
22732009.06.09 14:00sell11409.6098.0910.0000.000
22742009.06.09 14:51close11340.1097.7950.0000.00053.4310106740.36
22752009.06.09 14:51close11360.6097.7950.0000.000323.0210107063.38
22762009.06.09 14:51close11382.4097.7950.0000.0001180.4310108243.81
22772009.06.09 14:51close11409.6097.7950.0000.0002905.6710111149.48
22782009.06.09 14:51close11350.3097.7710.0000.000-274.3110110875.17
22792009.06.09 14:51close11394.8097.7710.0000.000-2837.6510108037.52
22802009.06.09 14:51close11371.2097.7720.0000.000-873.8710107163.65
22812009.06.10 06:00buy11410.1097.6820.0000.000
22822009.06.11 04:01sell11420.3098.0800.0000.000
22832009.06.11 13:00buy11430.6098.0920.0000.000
22842009.06.11 17:00sell11441.2097.8970.0000.000
22852009.06.12 04:00buy11452.4097.7800.0000.000
22862009.06.12 08:33close11410.1098.0730.0000.00039.8710107203.52
22872009.06.12 08:33close11430.6098.0730.0000.000-11.6210107191.90
22882009.06.12 08:33close11452.4098.0730.0000.000717.0210107908.92
22892009.06.12 08:33close11420.3098.0960.0000.000-5.0410107903.88
22902009.06.12 08:33close11441.2098.0980.0000.000-246.5010107657.38
22912009.06.15 03:00sell11460.1098.1870.0000.000
22922009.06.15 08:00buy11470.3098.5220.0000.000
22932009.06.15 10:00sell11480.6098.2430.0000.000
22942009.06.16 03:13close11460.1096.7930.0000.000143.9710107801.35
22952009.06.16 03:13close11480.6096.7930.0000.000898.5210108699.87
22962009.06.16 03:13close11470.3096.7690.0000.000-543.4610108156.41
22972009.06.16 14:00buy11490.1097.0170.0000.000
22982009.06.16 18:00sell11500.3096.2610.0000.000
22992009.06.17 06:00buy11510.6096.6390.0000.000
23002009.06.17 11:00sell11521.2096.2980.0000.000
23012009.06.18 02:00buy11532.4095.9710.0000.000
23022009.06.18 11:00sell11544.8095.6680.0000.000
23032009.06.18 15:00buy11559.6096.0350.0000.000
23042009.06.18 17:53close11490.1096.3960.0000.000-64.4210108091.99
23052009.06.18 17:53close11510.6096.3960.0000.000-151.2510107940.74
23062009.06.18 17:53close11532.4096.3960.0000.0001058.1410108998.88
23072009.06.18 17:53close11559.6096.3960.0000.0003595.1710112594.05
23082009.06.18 17:53close11500.3096.4190.0000.000-49.7810112544.27
23092009.06.18 17:53close11544.8096.4190.0000.000-3738.6810108805.59
23102009.06.18 17:53close11521.2096.4230.0000.000-157.4210108648.17
23112009.06.19 15:00sell11560.1096.7180.0000.000
23122009.06.22 10:00buy11570.3096.1240.0000.000
23132009.06.22 11:00sell11580.6095.9330.0000.000
23142009.06.22 19:00buy11591.2095.9250.0000.000
23152009.06.23 02:00sell11602.4095.4200.0000.000
23162009.06.23 13:00buy11614.8095.5830.0000.000
23172009.06.23 18:00sell11629.6095.3160.0000.000
23182009.06.23 18:32close11560.1094.9850.0000.000182.3510108830.52
23192009.06.23 18:32close11580.6094.9850.0000.000598.5210109429.04
23202009.06.23 18:32close11602.4094.9850.0000.0001099.1210110528.16
23212009.06.23 18:32close11629.6094.9850.0000.0003345.3710113873.53
23222009.06.23 18:32close11570.3094.9610.0000.000-367.4110113506.12
23232009.06.23 18:32close11614.8094.9610.0000.000-3144.0310110362.09
23242009.06.23 18:32close11591.2094.9580.0000.000-1222.0110109140.08
23252009.06.24 03:00buy11630.1095.3940.0000.000
23262009.06.24 11:00sell11640.3095.2440.0000.000
23272009.06.24 15:00buy11650.6095.3160.0000.000
23282009.06.25 15:00sell11661.2096.1210.0000.000
23292009.06.25 19:14close11630.1095.8500.0000.00047.5710109187.65
23302009.06.25 19:14close11650.6095.8500.0000.000334.2710109521.92
23312009.06.25 19:14close11640.3095.8650.0000.000-194.8010109327.11
23322009.06.25 19:14close11661.2095.8600.0000.000326.7310109653.84
23332009.06.26 05:00buy11670.1095.9590.0000.000
23342009.06.26 12:00sell11680.3095.7860.0000.000
23352009.06.29 04:00buy11690.6095.3620.0000.000
23362009.06.29 14:00sell11701.2095.3800.0000.000
23372009.06.29 17:00buy11712.4095.7040.0000.000
23382009.06.29 19:16close11670.1096.1390.0000.00018.7210109672.56
23392009.06.29 19:16close11690.6096.1390.0000.000484.9210110157.48
23402009.06.29 19:16close11712.4096.1390.0000.0001085.9310111243.41
23412009.06.29 19:16close11680.3096.1580.0000.000-116.2110111127.20
23422009.06.29 19:16close11701.2096.1570.0000.000-969.6610110157.54
23432009.06.30 07:00sell11720.1095.7190.0000.000
23442009.06.30 09:22close at stop11720.1095.3920.0000.00034.2810110191.82