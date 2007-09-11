Strategy Tester Report
TimPSAR_Martin
AlpariUS-Demo (Build 223)
|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.09.05 00:00 - 2010.01.29 22:00 (2007.09.05 - 2010.02.01)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|CodeVersion=2; Slippage=3; StopAfterNoTrades=false;
MM=false;
DefaultLots=0.1; MinLots=0.1; MaxLots=50; ProfitTarget=500; RockBottomEquity=250; MinEqForMinLots=5000; Magic=12345; DebugOn=true;
|Bars in test
|15738
|Ticks modelled
|16127953
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000000.00
|Total net profit
|110191.82
|Gross profit
|919511.33
|Gross loss
|-809319.51
|Profit factor
|1.14
|Expected payoff
|94.02
|Absolute drawdown
|13436.39
|Maximal drawdown
|33798.73 (0.34%)
|Relative drawdown
|0.34% (33798.73)
|Total trades
|1172
|Short positions (won %)
|586 (55.29%)
|Long positions (won %)
|586 (52.73%)
|Profit trades (% of total)
|633 (54.01%)
|Loss trades (% of total)
|539 (45.99%)
|Largest
|profit trade
|44551.07
|loss trade
|-42386.67
|Average
|profit trade
|1452.62
|loss trade
|-1501.52
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (17937.09)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-19552.95)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|54439.04 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-55003.22 (6)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.09.05 00:00
|buy
|1
|0.10
|116.230
|0.000
|0.000
|2
|2007.09.05 05:00
|sell
|2
|0.30
|116.030
|0.000
|0.000
|3
|2007.09.06 04:00
|buy
|3
|0.60
|115.290
|0.000
|0.000
|4
|2007.09.06 13:00
|sell
|4
|1.20
|115.080
|0.000
|0.000
|5
|2007.09.06 16:00
|buy
|5
|2.40
|115.230
|0.000
|0.000
|6
|2007.09.07 03:01
|sell
|6
|4.80
|115.420
|0.000
|0.000
|7
|2007.09.07 03:50
|close
|1
|0.10
|115.260
|0.000
|0.000
|-84.16
|9999915.84
|8
|2007.09.07 03:50
|close
|3
|0.60
|115.260
|0.000
|0.000
|-15.62
|9999900.22
|9
|2007.09.07 03:50
|close
|5
|2.40
|115.260
|0.000
|0.000
|62.47
|9999962.69
|10
|2007.09.07 03:50
|close
|2
|0.30
|115.290
|0.000
|0.000
|191.94
|10000154.63
|11
|2007.09.07 03:50
|close
|6
|4.80
|115.290
|0.000
|0.000
|541.24
|10000695.87
|12
|2007.09.07 03:50
|close
|4
|1.20
|115.300
|0.000
|0.000
|-229.59
|10000466.28
|13
|2007.09.07 13:00
|buy
|7
|0.10
|115.240
|0.000
|0.000
|14
|2007.09.07 16:00
|sell
|8
|0.30
|114.070
|0.000
|0.000
|15
|2007.09.10 10:00
|buy
|9
|0.60
|113.370
|0.000
|0.000
|16
|2007.09.10 18:00
|sell
|10
|1.20
|113.420
|0.000
|0.000
|17
|2007.09.10 22:00
|buy
|11
|2.40
|113.640
|0.000
|0.000
|18
|2007.09.11 02:00
|sell
|12
|4.80
|113.540
|0.000
|0.000
|19
|2007.09.11 07:00
|buy
|13
|9.60
|113.760
|0.000
|0.000
|20
|2007.09.11 09:00
|sell
|14
|19.20
|113.480
|0.000
|0.000
|21
|2007.09.11 14:00
|buy
|15
|38.40
|113.880
|0.000
|0.000
|22
|2007.09.11 20:03
|close
|7
|0.10
|114.240
|0.000
|0.000
|-87.54
|10000378.74
|23
|2007.09.11 20:03
|close
|9
|0.60
|114.240
|0.000
|0.000
|456.93
|10000835.67
|24
|2007.09.11 20:03
|close
|11
|2.40
|114.240
|0.000
|0.000
|1260.50
|10002096.17
|25
|2007.09.11 20:03
|close
|13
|9.60
|114.240
|0.000
|0.000
|4033.61
|10006129.78
|26
|2007.09.11 20:03
|close
|15
|38.40
|114.240
|0.000
|0.000
|12100.84
|10018230.62
|27
|2007.09.11 20:03
|close
|8
|0.30
|114.249
|0.000
|0.000
|-47.31
|10018183.31
|28
|2007.09.11 20:03
|close
|12
|4.80
|114.249
|0.000
|0.000
|-2978.76
|10015204.55
|29
|2007.09.11 20:03
|close
|10
|1.20
|114.252
|0.000
|0.000
|-874.48
|10014330.07
|30
|2007.09.11 20:03
|close
|14
|19.20
|114.255
|0.000
|0.000
|-13023.50
|10001306.57
|31
|2007.09.12 05:00
|sell
|16
|0.10
|114.100
|0.000
|0.000
|32
|2007.09.12 15:00
|buy
|17
|0.30
|114.120
|0.000
|0.000
|33
|2007.09.13 01:00
|sell
|18
|0.60
|114.120
|0.000
|0.000
|34
|2007.09.13 03:00
|buy
|19
|1.20
|114.350
|0.000
|0.000
|35
|2007.09.13 06:00
|sell
|20
|2.40
|114.190
|0.000
|0.000
|36
|2007.09.13 10:00
|buy
|21
|4.80
|114.470
|0.000
|0.000
|37
|2007.09.13 14:36
|close
|16
|0.10
|115.150
|0.000
|0.000
|-91.34
|10001215.23
|38
|2007.09.13 14:36
|close
|18
|0.60
|115.150
|0.000
|0.000
|-536.69
|10000678.54
|39
|2007.09.13 14:36
|close
|20
|2.40
|115.150
|0.000
|0.000
|-2000.87
|9998677.67
|40
|2007.09.13 14:36
|close
|17
|0.30
|115.145
|0.000
|0.000
|267.05
|9998944.72
|41
|2007.09.13 14:36
|close
|21
|4.80
|115.145
|0.000
|0.000
|2813.84
|10001758.56
|42
|2007.09.13 14:36
|close
|19
|1.20
|115.139
|0.000
|0.000
|822.31
|10002580.87
|43
|2007.09.13 23:01
|sell
|22
|0.10
|114.740
|0.000
|0.000
|44
|2007.09.14 06:00
|buy
|23
|0.30
|115.080
|0.000
|0.000
|45
|2007.09.14 12:00
|sell
|24
|0.60
|114.910
|0.000
|0.000
|46
|2007.09.14 16:00
|buy
|25
|1.20
|115.060
|0.000
|0.000
|47
|2007.09.17 10:00
|sell
|26
|2.40
|114.830
|0.000
|0.000
|48
|2007.09.17 16:00
|buy
|27
|4.80
|115.140
|0.000
|0.000
|49
|2007.09.18 02:00
|sell
|28
|9.60
|115.020
|0.000
|0.000
|50
|2007.09.18 11:01
|buy
|29
|19.20
|115.080
|0.000
|0.000
|51
|2007.09.18 14:03
|close
|22
|0.10
|115.295
|0.000
|0.000
|-48.29
|10002532.57
|52
|2007.09.18 14:03
|close
|24
|0.60
|115.295
|0.000
|0.000
|-200.98
|10002331.59
|53
|2007.09.18 14:03
|close
|26
|2.40
|115.295
|0.000
|0.000
|-969.19
|10001362.41
|54
|2007.09.18 14:03
|close
|28
|9.60
|115.295
|0.000
|0.000
|-2289.78
|9999072.63
|55
|2007.09.18 14:03
|close
|23
|0.30
|115.293
|0.000
|0.000
|55.42
|9999128.05
|56
|2007.09.18 14:03
|close
|27
|4.80
|115.293
|0.000
|0.000
|636.99
|9999765.04
|57
|2007.09.18 14:03
|close
|25
|1.20
|115.289
|0.000
|0.000
|238.36
|10000003.40
|58
|2007.09.18 14:03
|close
|29
|19.20
|115.284
|0.000
|0.000
|3397.52
|10003400.92
|59
|2007.09.19 07:00
|sell
|30
|0.10
|115.840
|0.000
|0.000
|60
|2007.09.19 15:00
|buy
|31
|0.30
|116.030
|0.000
|0.000
|61
|2007.09.19 21:00
|sell
|32
|0.60
|116.070
|0.000
|0.000
|62
|2007.09.20 16:59
|close
|30
|0.10
|114.591
|0.000
|0.000
|108.85
|10003509.76
|63
|2007.09.20 16:59
|close
|32
|0.60
|114.591
|0.000
|0.000
|773.48
|10004283.24
|64
|2007.09.20 16:59
|close
|31
|0.30
|114.575
|0.000
|0.000
|-380.97
|10003902.27
|65
|2007.09.21 02:00
|buy
|33
|0.10
|114.940
|0.000
|0.000
|66
|2007.09.21 21:00
|sell
|34
|0.30
|115.370
|0.000
|0.000
|67
|2007.09.24 15:00
|buy
|35
|0.60
|115.010
|0.000
|0.000
|68
|2007.09.24 17:00
|sell
|36
|1.20
|114.960
|0.000
|0.000
|69
|2007.09.25 01:00
|buy
|37
|2.40
|114.900
|0.000
|0.000
|70
|2007.09.25 03:00
|sell
|38
|4.80
|114.670
|0.000
|0.000
|71
|2007.09.25 12:58
|close
|33
|0.10
|114.360
|0.000
|0.000
|-50.72
|10003851.55
|72
|2007.09.25 12:58
|close
|35
|0.60
|114.360
|0.000
|0.000
|-341.03
|10003510.52
|73
|2007.09.25 12:58
|close
|37
|2.40
|114.360
|0.000
|0.000
|-1133.26
|10002377.26
|74
|2007.09.25 12:59
|close
|34
|0.30
|114.370
|0.000
|0.000
|262.00
|10002639.26
|75
|2007.09.25 12:59
|close
|38
|4.80
|114.370
|0.000
|0.000
|1259.07
|10003898.33
|76
|2007.09.25 12:59
|close
|36
|1.20
|114.393
|0.000
|0.000
|594.17
|10004492.50
|77
|2007.09.25 18:00
|buy
|39
|0.10
|114.490
|0.000
|0.000
|78
|2007.09.27 11:00
|sell
|40
|0.30
|115.550
|0.000
|0.000
|79
|2007.09.27 17:00
|buy
|41
|0.60
|115.650
|0.000
|0.000
|80
|2007.09.28 02:00
|sell
|42
|1.20
|115.530
|0.000
|0.000
|81
|2007.09.28 11:00
|buy
|43
|2.40
|115.490
|0.000
|0.000
|82
|2007.09.28 16:00
|sell
|44
|4.80
|115.230
|0.000
|0.000
|83
|2007.09.28 16:31
|close
|39
|0.10
|114.902
|0.000
|0.000
|35.86
|10004528.36
|84
|2007.09.28 16:31
|close
|41
|0.60
|114.902
|0.000
|0.000
|-390.59
|10004137.77
|85
|2007.09.28 16:31
|close
|43
|2.40
|114.902
|0.000
|0.000
|-1228.18
|10002909.59
|86
|2007.09.28 16:31
|close
|40
|0.30
|114.924
|0.000
|0.000
|163.26
|10003072.85
|87
|2007.09.28 16:31
|close
|44
|4.80
|114.924
|0.000
|0.000
|1278.06
|10004350.91
|88
|2007.09.28 16:31
|close
|42
|1.20
|114.927
|0.000
|0.000
|629.62
|10004980.53
|89
|2007.10.01 05:00
|buy
|45
|0.10
|115.050
|0.000
|0.000
|90
|2007.10.02 01:00
|sell
|46
|0.30
|115.780
|0.000
|0.000
|91
|2007.10.02 11:00
|buy
|47
|0.60
|115.600
|0.000
|0.000
|92
|2007.10.03 00:00
|sell
|48
|1.20
|115.610
|0.000
|0.000
|93
|2007.10.03 08:00
|buy
|49
|2.40
|115.760
|0.000
|0.000
|94
|2007.10.03 08:53
|close
|45
|0.10
|116.155
|0.000
|0.000
|95.13
|10005075.66
|95
|2007.10.03 08:53
|close
|47
|0.60
|116.155
|0.000
|0.000
|286.69
|10005362.35
|96
|2007.10.03 08:53
|close
|49
|2.40
|116.155
|0.000
|0.000
|816.15
|10006178.50
|97
|2007.10.03 08:53
|close
|46
|0.30
|116.189
|0.000
|0.000
|-105.75
|10006072.74
|98
|2007.10.03 08:53
|close
|48
|1.20
|116.204
|0.000
|0.000
|-613.40
|10005459.34
|99
|2007.10.04 06:00
|sell
|50
|0.10
|116.590
|0.000
|0.000
|100
|2007.10.04 12:00
|buy
|51
|0.30
|116.720
|0.000
|0.000
|101
|2007.10.04 16:00
|sell
|52
|0.60
|116.510
|0.000
|0.000
|102
|2007.10.05 05:00
|buy
|53
|1.20
|116.480
|0.000
|0.000
|103
|2007.10.05 10:00
|sell
|54
|2.40
|116.510
|0.000
|0.000
|104
|2007.10.05 12:01
|buy
|55
|4.80
|116.580
|0.000
|0.000
|105
|2007.10.05 14:00
|sell
|56
|9.60
|116.490
|0.000
|0.000
|106
|2007.10.05 15:00
|buy
|57
|19.20
|117.070
|0.000
|0.000
|107
|2007.10.08 12:37
|close
|50
|0.10
|117.480
|0.000
|0.000
|-75.86
|10005383.48
|108
|2007.10.08 12:37
|close
|52
|0.60
|117.480
|0.000
|0.000
|-496.02
|10004887.46
|109
|2007.10.08 12:37
|close
|54
|2.40
|117.480
|0.000
|0.000
|-1982.85
|10002904.61
|110
|2007.10.08 12:37
|close
|56
|9.60
|117.480
|0.000
|0.000
|-8094.84
|9994809.77
|111
|2007.10.08 12:38
|close
|51
|0.30
|117.450
|0.000
|0.000
|186.46
|9994996.23
|112
|2007.10.08 12:38
|close
|55
|4.80
|117.450
|0.000
|0.000
|3555.56
|9998551.79
|113
|2007.10.08 12:38
|close
|53
|1.20
|117.452
|0.000
|0.000
|993.09
|9999544.88
|114
|2007.10.08 12:38
|close
|57
|19.20
|117.454
|0.000
|0.000
|6277.18
|10005822.06
|115
|2007.10.08 19:00
|sell
|58
|0.10
|117.380
|0.000
|0.000
|116
|2007.10.09 00:02
|buy
|59
|0.30
|117.390
|0.000
|0.000
|117
|2007.10.09 04:00
|sell
|60
|0.60
|117.170
|0.000
|0.000
|118
|2007.10.09 09:00
|buy
|61
|1.20
|117.350
|0.000
|0.000
|119
|2007.10.09 14:01
|sell
|62
|2.40
|117.210
|0.000
|0.000
|120
|2007.10.09 21:00
|buy
|63
|4.80
|117.200
|0.000
|0.000
|121
|2007.10.10 12:35
|close
|58
|0.10
|117.490
|0.000
|0.000
|-9.46
|10005812.60
|122
|2007.10.10 12:35
|close
|60
|0.60
|117.490
|0.000
|0.000
|-163.73
|10005648.87
|123
|2007.10.10 12:35
|close
|62
|2.40
|117.490
|0.000
|0.000
|-573.20
|10005075.67
|124
|2007.10.10 12:35
|close
|59
|0.30
|117.460
|0.000
|0.000
|17.88
|10005093.55
|125
|2007.10.10 12:35
|close
|63
|4.80
|117.460
|0.000
|0.000
|1062.49
|10006156.04
|126
|2007.10.10 12:35
|close
|61
|1.20
|117.470
|0.000
|0.000
|122.58
|10006278.62
|127
|2007.10.10 15:00
|sell
|64
|0.10
|117.300
|0.000
|0.000
|128
|2007.10.11 05:00
|buy
|65
|0.30
|117.270
|0.000
|0.000
|129
|2007.10.11 21:00
|sell
|66
|0.60
|117.230
|0.000
|0.000
|130
|2007.10.12 09:00
|buy
|67
|1.20
|117.320
|0.000
|0.000
|131
|2007.10.15 01:00
|sell
|68
|2.40
|117.570
|0.000
|0.000
|132
|2007.10.15 03:00
|buy
|69
|4.80
|117.690
|0.000
|0.000
|133
|2007.10.15 15:02
|close
|64
|0.10
|117.930
|0.000
|0.000
|-53.68
|10006224.94
|134
|2007.10.15 15:02
|close
|66
|0.60
|117.930
|0.000
|0.000
|-356.76
|10005868.18
|135
|2007.10.15 15:02
|close
|68
|2.40
|117.930
|0.000
|0.000
|-732.64
|10005135.54
|136
|2007.10.15 15:03
|close
|65
|0.30
|117.900
|0.000
|0.000
|160.31
|10005295.85
|137
|2007.10.15 15:03
|close
|69
|4.80
|117.900
|0.000
|0.000
|854.96
|10006150.81
|138
|2007.10.15 15:03
|close
|67
|1.20
|117.906
|0.000
|0.000
|596.41
|10006747.22
|139
|2007.10.15 17:00
|sell
|70
|0.10
|117.450
|0.000
|0.000
|140
|2007.10.16 07:00
|buy
|71
|0.30
|117.400
|0.000
|0.000
|141
|2007.10.16 10:00
|sell
|72
|0.60
|116.760
|0.000
|0.000
|142
|2007.10.16 21:00
|buy
|73
|1.20
|116.720
|0.000
|0.000
|143
|2007.10.17 03:00
|sell
|74
|2.40
|116.760
|0.000
|0.000
|144
|2007.10.17 06:54
|close
|70
|0.10
|116.330
|0.000
|0.000
|96.18
|10006843.40
|145
|2007.10.17 06:54
|close
|72
|0.60
|116.330
|0.000
|0.000
|221.47
|10007064.87
|146
|2007.10.17 06:54
|close
|74
|2.40
|116.330
|0.000
|0.000
|887.13
|10007952.00
|147
|2007.10.17 06:54
|close
|71
|0.30
|116.304
|0.000
|0.000
|-282.71
|10007669.29
|148
|2007.10.17 06:54
|close
|73
|1.20
|116.307
|0.000
|0.000
|-426.11
|10007243.18
|149
|2007.10.17 11:00
|buy
|75
|0.10
|116.780
|0.000
|0.000
|150
|2007.10.17 18:00
|sell
|76
|0.30
|116.620
|0.000
|0.000
|151
|2007.10.18 08:00
|buy
|77
|0.60
|116.590
|0.000
|0.000
|152
|2007.10.18 10:00
|sell
|78
|1.20
|116.280
|0.000
|0.000
|153
|2007.10.18 14:10
|close
|75
|0.10
|115.349
|0.000
|0.000
|-124.06
|10007119.12
|154
|2007.10.18 14:10
|close
|77
|0.60
|115.349
|0.000
|0.000
|-645.52
|10006473.60
|155
|2007.10.18 14:10
|close
|76
|0.30
|115.376
|0.000
|0.000
|323.00
|10006796.59
|156
|2007.10.18 14:10
|close
|78
|1.20
|115.358
|0.000
|0.000
|959.10
|10007755.69
|157
|2007.10.19 11:00
|buy
|79
|0.10
|115.160
|0.000
|0.000
|158
|2007.10.19 16:00
|sell
|80
|0.30
|115.220
|0.000
|0.000
|159
|2007.10.22 08:00
|buy
|81
|0.60
|114.180
|0.000
|0.000
|160
|2007.10.22 13:00
|sell
|82
|1.20
|113.540
|0.000
|0.000
|161
|2007.10.22 15:00
|buy
|83
|2.40
|114.120
|0.000
|0.000
|162
|2007.10.23 10:00
|sell
|84
|4.80
|114.370
|0.000
|0.000
|163
|2007.10.23 14:00
|buy
|85
|9.60
|114.680
|0.000
|0.000
|164
|2007.10.23 15:16
|close
|79
|0.10
|114.968
|0.000
|0.000
|-16.70
|10007738.99
|165
|2007.10.23 15:16
|close
|81
|0.60
|114.968
|0.000
|0.000
|411.24
|10008150.23
|166
|2007.10.23 15:16
|close
|83
|2.40
|114.968
|0.000
|0.000
|1770.23
|10009920.46
|167
|2007.10.23 15:16
|close
|85
|9.60
|114.968
|0.000
|0.000
|2404.84
|10012325.30
|168
|2007.10.23 15:16
|close
|80
|0.30
|114.985
|0.000
|0.000
|61.00
|10012386.30
|169
|2007.10.23 15:16
|close
|84
|4.80
|114.985
|0.000
|0.000
|-2567.29
|10009819.01
|170
|2007.10.23 15:16
|close
|82
|1.20
|114.992
|0.000
|0.000
|-1515.86
|10008303.15
|171
|2007.10.24 04:00
|sell
|86
|0.10
|114.710
|0.000
|0.000
|172
|2007.10.24 22:00
|buy
|87
|0.30
|114.220
|0.000
|0.000
|173
|2007.10.25 06:00
|sell
|88
|0.60
|113.930
|0.000
|0.000
|174
|2007.10.25 10:00
|buy
|89
|1.20
|114.220
|0.000
|0.000
|175
|2007.10.25 15:00
|sell
|90
|2.40
|114.130
|0.000
|0.000
|176
|2007.10.26 00:01
|buy
|91
|4.80
|114.220
|0.000
|0.000
|177
|2007.10.26 09:03
|close
|86
|0.10
|114.560
|0.000
|0.000
|12.88
|10008316.04
|178
|2007.10.26 09:03
|close
|88
|0.60
|114.560
|0.000
|0.000
|-330.27
|10007985.77
|179
|2007.10.26 09:03
|close
|90
|2.40
|114.560
|0.000
|0.000
|-902.08
|10007083.69
|180
|2007.10.26 09:03
|close
|87
|0.30
|114.535
|0.000
|0.000
|82.51
|10007166.20
|181
|2007.10.26 09:03
|close
|91
|4.80
|114.535
|0.000
|0.000
|1320.12
|10008486.32
|182
|2007.10.26 09:03
|close
|89
|1.20
|114.530
|0.000
|0.000
|324.81
|10008811.13
|183
|2007.10.26 15:00
|sell
|92
|0.10
|114.360
|0.000
|0.000
|184
|2007.10.29 00:00
|buy
|93
|0.30
|114.150
|0.000
|0.000
|185
|2007.10.29 06:00
|sell
|94
|0.60
|114.130
|0.000
|0.000
|186
|2007.10.29 08:00
|buy
|95
|1.20
|114.320
|0.000
|0.000
|187
|2007.10.29 10:00
|sell
|96
|2.40
|114.190
|0.000
|0.000
|188
|2007.10.29 12:00
|buy
|97
|4.80
|114.510
|0.000
|0.000
|189
|2007.10.30 02:00
|sell
|98
|9.60
|114.530
|0.000
|0.000
|190
|2007.10.30 10:00
|buy
|99
|19.20
|114.700
|0.000
|0.000
|191
|2007.10.30 13:30
|close
|92
|0.10
|114.920
|0.000
|0.000
|-48.83
|10008762.30
|192
|2007.10.30 13:30
|close
|94
|0.60
|114.920
|0.000
|0.000
|-412.77
|10008349.53
|193
|2007.10.30 13:30
|close
|96
|2.40
|114.920
|0.000
|0.000
|-1525.78
|10006823.75
|194
|2007.10.30 13:30
|close
|98
|9.60
|114.920
|0.000
|0.000
|-3257.92
|10003565.83
|195
|2007.10.30 13:30
|close
|93
|0.30
|114.908
|0.000
|0.000
|197.90
|10003763.73
|196
|2007.10.30 13:30
|close
|97
|4.80
|114.908
|0.000
|0.000
|1662.55
|10005426.28
|197
|2007.10.30 13:30
|close
|95
|1.20
|114.906
|0.000
|0.000
|611.98
|10006038.26
|198
|2007.10.30 13:30
|close
|99
|19.20
|114.910
|0.000
|0.000
|3508.83
|10009547.09
|199
|2007.10.30 21:00
|sell
|100
|0.10
|114.690
|0.000
|0.000
|200
|2007.10.31 05:01
|buy
|101
|0.30
|114.770
|0.000
|0.000
|201
|2007.10.31 07:00
|sell
|102
|0.60
|114.640
|0.000
|0.000
|202
|2007.10.31 09:00
|buy
|103
|1.20
|114.790
|0.000
|0.000
|203
|2007.10.31 20:00
|sell
|104
|2.40
|115.300
|0.000
|0.000
|204
|2007.10.31 22:00
|buy
|105
|4.80
|115.430
|0.000
|0.000
|205
|2007.11.01 06:00
|sell
|106
|9.60
|115.300
|0.000
|0.000
|206
|2007.11.01 08:00
|buy
|107
|19.20
|115.450
|0.000
|0.000
|207
|2007.11.01 09:09
|close
|100
|0.10
|115.643
|0.000
|0.000
|-82.62
|10009464.47
|208
|2007.11.01 09:09
|close
|102
|0.60
|115.643
|0.000
|0.000
|-521.32
|10008943.15
|209
|2007.11.01 09:09
|close
|104
|2.40
|115.643
|0.000
|0.000
|-715.57
|10008227.59
|210
|2007.11.01 09:09
|close
|106
|9.60
|115.643
|0.000
|0.000
|-2847.38
|10005380.21
|211
|2007.11.01 09:09
|close
|101
|0.30
|115.621
|0.000
|0.000
|220.81
|10005601.02
|212
|2007.11.01 09:09
|close
|105
|4.80
|115.621
|0.000
|0.000
|792.94
|10006393.96
|213
|2007.11.01 09:09
|close
|103
|1.20
|115.618
|0.000
|0.000
|859.38
|10007253.34
|214
|2007.11.01 09:09
|close
|107
|19.20
|115.627
|0.000
|0.000
|2939.11
|10010192.45
|215
|2007.11.01 14:00
|sell
|108
|0.10
|115.320
|0.000
|0.000
|216
|2007.11.02 05:00
|buy
|109
|0.30
|114.860
|0.000
|0.000
|217
|2007.11.02 08:00
|sell
|110
|0.60
|114.530
|0.000
|0.000
|218
|2007.11.02 11:00
|buy
|111
|1.20
|114.690
|0.000
|0.000
|219
|2007.11.02 13:00
|sell
|112
|2.40
|114.640
|0.000
|0.000
|220
|2007.11.02 14:00
|buy
|113
|4.80
|115.120
|0.000
|0.000
|221
|2007.11.02 16:00
|sell
|114
|9.60
|114.740
|0.000
|0.000
|222
|2007.11.05 07:00
|buy
|115
|19.20
|114.720
|0.000
|0.000
|223
|2007.11.05 10:00
|sell
|116
|38.40
|114.500
|0.000
|0.000
|224
|2007.11.05 11:00
|close
|108
|0.10
|114.260
|0.000
|0.000
|92.67
|10010285.12
|225
|2007.11.05 11:00
|close
|110
|0.60
|114.260
|0.000
|0.000
|141.47
|10010426.59
|226
|2007.11.05 11:00
|close
|112
|2.40
|114.260
|0.000
|0.000
|796.94
|10011223.53
|227
|2007.11.05 11:00
|close
|114
|9.60
|114.260
|0.000
|0.000
|4027.96
|10015251.48
|228
|2007.11.05 11:00
|close
|116
|38.40
|114.260
|0.000
|0.000
|8065.81
|10023317.29
|229
|2007.11.05 11:00
|close
|109
|0.30
|114.258
|0.000
|0.000
|-158.06
|10023159.23
|230
|2007.11.05 11:00
|close
|113
|4.80
|114.258
|0.000
|0.000
|-3621.28
|10019537.95
|231
|2007.11.05 11:00
|close
|111
|1.20
|114.254
|0.000
|0.000
|-457.93
|10019080.02
|232
|2007.11.05 11:00
|close
|115
|19.20
|114.249
|0.000
|0.000
|-7915.34
|10011164.68
|233
|2007.11.05 17:00
|buy
|117
|0.10
|114.500
|0.000
|0.000
|234
|2007.11.06 15:00
|sell
|118
|0.30
|114.560
|0.000
|0.000
|235
|2007.11.06 22:00
|buy
|119
|0.60
|114.710
|0.000
|0.000
|236
|2007.11.07 04:00
|sell
|120
|1.20
|114.440
|0.000
|0.000
|237
|2007.11.07 10:28
|close
|117
|0.10
|113.517
|0.000
|0.000
|-86.59
|10011078.09
|238
|2007.11.07 10:28
|close
|119
|0.60
|113.517
|0.000
|0.000
|-630.57
|10010447.52
|239
|2007.11.07 10:28
|close
|118
|0.30
|113.545
|0.000
|0.000
|268.03
|10010715.55
|240
|2007.11.07 10:28
|close
|120
|1.20
|113.513
|0.000
|0.000
|979.98
|10011695.53
|241
|2007.11.08 03:00
|buy
|121
|0.10
|112.970
|0.000
|0.000
|242
|2007.11.08 16:00
|sell
|122
|0.30
|112.800
|0.000
|0.000
|243
|2007.11.09 02:00
|buy
|123
|0.60
|112.830
|0.000
|0.000
|244
|2007.11.09 08:00
|sell
|124
|1.20
|112.480
|0.000
|0.000
|245
|2007.11.09 11:09
|close
|121
|0.10
|111.527
|0.000
|0.000
|-129.39
|10011566.14
|246
|2007.11.09 11:09
|close
|123
|0.60
|111.527
|0.000
|0.000
|-701.00
|10010865.14
|247
|2007.11.09 11:09
|close
|122
|0.30
|111.520
|0.000
|0.000
|344.18
|10011209.31
|248
|2007.11.09 11:09
|close
|124
|1.20
|111.531
|0.000
|0.000
|1021.06
|10012230.37
|249
|2007.11.12 11:00
|buy
|125
|0.10
|110.340
|0.000
|0.000
|250
|2007.11.12 13:00
|sell
|126
|0.30
|109.400
|0.000
|0.000
|251
|2007.11.12 19:00
|buy
|127
|0.60
|109.930
|0.000
|0.000
|252
|2007.11.12 23:00
|sell
|128
|1.20
|109.370
|0.000
|0.000
|253
|2007.11.13 02:00
|buy
|129
|2.40
|110.010
|0.000
|0.000
|254
|2007.11.13 10:00
|sell
|130
|4.80
|109.850
|0.000
|0.000
|255
|2007.11.13 13:00
|buy
|131
|9.60
|110.090
|0.000
|0.000
|256
|2007.11.13 20:31
|close
|125
|0.10
|110.504
|0.000
|0.000
|14.84
|10012245.21
|257
|2007.11.13 20:31
|close
|127
|0.60
|110.504
|0.000
|0.000
|311.66
|10012556.87
|258
|2007.11.13 20:31
|close
|129
|2.40
|110.504
|0.000
|0.000
|1072.90
|10013629.77
|259
|2007.11.13 20:31
|close
|131
|9.60
|110.504
|0.000
|0.000
|3596.61
|10017226.38
|260
|2007.11.13 20:31
|close
|126
|0.30
|110.521
|0.000
|0.000
|-304.44
|10016921.94
|261
|2007.11.13 20:31
|close
|130
|4.80
|110.521
|0.000
|0.000
|-2914.20
|10014007.74
|262
|2007.11.13 20:31
|close
|128
|1.20
|110.518
|0.000
|0.000
|-1247.11
|10012760.63
|263
|2007.11.14 13:00
|sell
|132
|0.10
|111.000
|0.000
|0.000
|264
|2007.11.14 15:00
|buy
|133
|0.30
|111.400
|0.000
|0.000
|265
|2007.11.14 23:00
|sell
|134
|0.60
|111.300
|0.000
|0.000
|266
|2007.11.15 03:00
|buy
|135
|1.20
|111.550
|0.000
|0.000
|267
|2007.11.15 06:00
|sell
|136
|2.40
|111.390
|0.000
|0.000
|268
|2007.11.15 10:08
|close
|132
|0.10
|110.838
|0.000
|0.000
|14.47
|10012775.10
|269
|2007.11.15 10:08
|close
|134
|0.60
|110.838
|0.000
|0.000
|249.16
|10013024.26
|270
|2007.11.15 10:08
|close
|136
|2.40
|110.838
|0.000
|0.000
|1195.26
|10014219.52
|271
|2007.11.15 10:08
|close
|133
|0.30
|110.809
|0.000
|0.000
|-160.01
|10014059.51
|272
|2007.11.15 10:08
|close
|135
|1.20
|110.800
|0.000
|0.000
|-812.27
|10013247.24
|273
|2007.11.15 18:00
|buy
|137
|0.10
|110.800
|0.000
|0.000
|274
|2007.11.15 21:00
|sell
|138
|0.30
|110.420
|0.000
|0.000
|275
|2007.11.16 14:00
|buy
|139
|0.60
|110.540
|0.000
|0.000
|276
|2007.11.19 04:00
|sell
|140
|1.20
|110.700
|0.000
|0.000
|277
|2007.11.19 17:11
|close
|137
|0.10
|109.970
|0.000
|0.000
|-75.48
|10013171.76
|278
|2007.11.19 17:11
|close
|139
|0.60
|109.970
|0.000
|0.000
|-310.99
|10012860.77
|279
|2007.11.19 17:12
|close
|138
|0.30
|110.000
|0.000
|0.000
|114.24
|10012975.01
|280
|2007.11.19 17:12
|close
|140
|1.20
|109.993
|0.000
|0.000
|771.32
|10013746.33
|281
|2007.11.20 06:00
|buy
|141
|0.10
|110.240
|0.000
|0.000
|282
|2007.11.20 15:00
|sell
|142
|0.30
|109.910
|0.000
|0.000
|283
|2007.11.21 22:00
|buy
|143
|0.60
|108.490
|0.000
|0.000
|284
|2007.11.21 23:00
|sell
|144
|1.20
|108.410
|0.000
|0.000
|285
|2007.11.22 04:00
|buy
|145
|2.40
|108.740
|0.000
|0.000
|286
|2007.11.22 05:04
|close
|141
|0.10
|109.144
|0.000
|0.000
|-100.42
|10013645.91
|287
|2007.11.22 05:04
|close
|143
|0.60
|109.144
|0.000
|0.000
|359.53
|10014005.44
|288
|2007.11.22 05:04
|close
|145
|2.40
|109.144
|0.000
|0.000
|888.37
|10014893.81
|289
|2007.11.22 05:04
|close
|142
|0.30
|109.162
|0.000
|0.000
|204.95
|10015098.76
|290
|2007.11.22 05:04
|close
|144
|1.20
|109.159
|0.000
|0.000
|-825.25
|10014273.51
|291
|2007.11.22 11:00
|sell
|146
|0.10
|108.700
|0.000
|0.000
|292
|2007.11.23 11:00
|buy
|147
|0.30
|108.280
|0.000
|0.000
|293
|2007.11.23 14:00
|sell
|148
|0.60
|107.940
|0.000
|0.000
|294
|2007.11.23 19:00
|buy
|149
|1.20
|108.260
|0.000
|0.000
|295
|2007.11.26 05:00
|sell
|150
|2.40
|108.500
|0.000
|0.000
|296
|2007.11.26 07:00
|buy
|151
|4.80
|108.580
|0.000
|0.000
|297
|2007.11.26 09:00
|sell
|152
|9.60
|108.420
|0.000
|0.000
|298
|2007.11.26 11:00
|buy
|153
|19.20
|108.390
|0.000
|0.000
|299
|2007.11.26 12:04
|close
|146
|0.10
|108.509
|0.000
|0.000
|17.50
|10014291.01
|300
|2007.11.26 12:04
|close
|148
|0.60
|108.509
|0.000
|0.000
|-314.94
|10013976.07
|301
|2007.11.26 12:04
|close
|150
|2.40
|108.509
|0.000
|0.000
|-19.91
|10013956.16
|302
|2007.11.26 12:04
|close
|152
|9.60
|108.509
|0.000
|0.000
|-787.40
|10013168.76
|303
|2007.11.26 12:04
|close
|147
|0.30
|108.485
|0.000
|0.000
|56.69
|10013225.45
|304
|2007.11.26 12:04
|close
|151
|4.80
|108.485
|0.000
|0.000
|-420.33
|10012805.12
|305
|2007.11.26 12:04
|close
|149
|1.20
|108.500
|0.000
|0.000
|265.44
|10013070.56
|306
|2007.11.26 12:05
|close
|153
|19.20
|108.490
|0.000
|0.000
|1769.75
|10014840.31
|307
|2007.11.26 14:00
|sell
|154
|0.10
|108.400
|0.000
|0.000
|308
|2007.11.27 05:00
|buy
|155
|0.30
|108.570
|0.000
|0.000
|309
|2007.11.27 14:00
|sell
|156
|0.60
|107.620
|0.000
|0.000
|310
|2007.11.27 17:00
|buy
|157
|1.20
|108.570
|0.000
|0.000
|311
|2007.11.28 03:00
|sell
|158
|2.40
|108.640
|0.000
|0.000
|312
|2007.11.28 09:00
|buy
|159
|4.80
|108.740
|0.000
|0.000
|313
|2007.11.28 09:51
|close
|154
|0.10
|109.167
|0.000
|0.000
|-70.36
|10014769.94
|314
|2007.11.28 09:51
|close
|156
|0.60
|109.167
|0.000
|0.000
|-850.57
|10013919.37
|315
|2007.11.28 09:51
|close
|158
|2.40
|109.167
|0.000
|0.000
|-1158.59
|10012760.78
|316
|2007.11.28 09:51
|close
|155
|0.30
|109.144
|0.000
|0.000
|157.77
|10012918.55
|317
|2007.11.28 09:51
|close
|159
|4.80
|109.144
|0.000
|0.000
|1776.74
|10014695.29
|318
|2007.11.28 09:51
|close
|157
|1.20
|109.141
|0.000
|0.000
|627.81
|10015323.10
|319
|2007.11.29 06:00
|sell
|160
|0.10
|109.880
|0.000
|0.000
|320
|2007.11.29 23:00
|buy
|161
|0.30
|109.940
|0.000
|0.000
|321
|2007.12.03 02:00
|sell
|162
|0.60
|110.830
|0.000
|0.000
|322
|2007.12.03 19:00
|buy
|163
|1.20
|110.540
|0.000
|0.000
|323
|2007.12.04 02:00
|sell
|164
|2.40
|110.360
|0.000
|0.000
|324
|2007.12.04 05:00
|buy
|165
|4.80
|110.450
|0.000
|0.000
|325
|2007.12.04 06:00
|sell
|166
|9.60
|110.220
|0.000
|0.000
|326
|2007.12.04 10:00
|buy
|167
|19.20
|110.230
|0.000
|0.000
|327
|2007.12.04 11:00
|sell
|168
|38.40
|110.000
|0.000
|0.000
|328
|2007.12.04 11:13
|close
|160
|0.10
|109.790
|0.000
|0.000
|8.05
|10015331.15
|329
|2007.12.04 11:13
|close
|162
|0.60
|109.790
|0.000
|0.000
|568.05
|10015899.20
|330
|2007.12.04 11:13
|close
|164
|2.40
|109.790
|0.000
|0.000
|1246.02
|10017145.22
|331
|2007.12.04 11:13
|close
|166
|9.60
|109.790
|0.000
|0.000
|3759.91
|10020905.13
|332
|2007.12.04 11:13
|close
|168
|38.40
|109.790
|0.000
|0.000
|7344.93
|10028250.06
|333
|2007.12.04 11:14
|close
|161
|0.30
|109.760
|0.000
|0.000
|-49.20
|10028200.86
|334
|2007.12.04 11:14
|close
|165
|4.80
|109.760
|0.000
|0.000
|-3017.49
|10025183.37
|335
|2007.12.04 11:14
|close
|163
|1.20
|109.757
|0.000
|0.000
|-856.07
|10024327.30
|336
|2007.12.04 11:14
|close
|167
|19.20
|109.753
|0.000
|0.000
|-8344.56
|10015982.74
|337
|2007.12.05 02:00
|buy
|169
|0.10
|109.920
|0.000
|0.000
|338
|2007.12.05 14:00
|sell
|170
|0.30
|110.320
|0.000
|0.000
|339
|2007.12.05 15:00
|buy
|171
|0.60
|110.630
|0.000
|0.000
|340
|2007.12.05 20:00
|sell
|172
|1.20
|110.500
|0.000
|0.000
|341
|2007.12.05 22:00
|buy
|173
|2.40
|110.900
|0.000
|0.000
|342
|2007.12.06 08:00
|sell
|174
|4.80
|110.830
|0.000
|0.000
|343
|2007.12.06 13:00
|buy
|175
|9.60
|111.070
|0.000
|0.000
|344
|2007.12.06 20:32
|close
|169
|0.10
|111.410
|0.000
|0.000
|133.74
|10016116.48
|345
|2007.12.06 20:32
|close
|171
|0.60
|111.410
|0.000
|0.000
|420.07
|10016536.55
|346
|2007.12.06 20:32
|close
|173
|2.40
|111.410
|0.000
|0.000
|1098.64
|10017635.19
|347
|2007.12.06 20:32
|close
|175
|9.60
|111.410
|0.000
|0.000
|2929.72
|10020564.91
|348
|2007.12.06 20:32
|close
|170
|0.30
|111.422
|0.000
|0.000
|-297.17
|10020267.74
|349
|2007.12.06 20:32
|close
|174
|4.80
|111.422
|0.000
|0.000
|-2550.30
|10017717.44
|350
|2007.12.06 20:32
|close
|172
|1.20
|111.424
|0.000
|0.000
|-996.98
|10016720.46
|351
|2007.12.07 07:00
|sell
|176
|0.10
|111.330
|0.000
|0.000
|352
|2007.12.07 12:00
|buy
|177
|0.30
|111.520
|0.000
|0.000
|353
|2007.12.10 01:00
|sell
|178
|0.60
|111.630
|0.000
|0.000
|354
|2007.12.10 07:00
|buy
|179
|1.20
|111.750
|0.000
|0.000
|355
|2007.12.10 16:00
|sell
|180
|2.40
|111.630
|0.000
|0.000
|356
|2007.12.11 01:00
|buy
|181
|4.80
|111.830
|0.000
|0.000
|357
|2007.12.11 15:00
|sell
|182
|9.60
|111.870
|0.000
|0.000
|358
|2007.12.11 15:21
|close
|176
|0.10
|111.704
|0.000
|0.000
|-33.58
|10016686.88
|359
|2007.12.11 15:21
|close
|178
|0.60
|111.704
|0.000
|0.000
|-40.06
|10016646.82
|360
|2007.12.11 15:21
|close
|180
|2.40
|111.704
|0.000
|0.000
|-160.23
|10016486.59
|361
|2007.12.11 15:21
|close
|182
|9.60
|111.704
|0.000
|0.000
|1426.63
|10017913.22
|362
|2007.12.11 15:21
|close
|177
|0.30
|111.687
|0.000
|0.000
|44.86
|10017958.08
|363
|2007.12.11 15:21
|close
|181
|4.80
|111.687
|0.000
|0.000
|-614.57
|10017343.51
|364
|2007.12.11 15:21
|close
|179
|1.20
|111.680
|0.000
|0.000
|-75.21
|10017268.30
|365
|2007.12.12 07:00
|buy
|183
|0.10
|111.070
|0.000
|0.000
|366
|2007.12.13 02:00
|sell
|184
|0.30
|111.880
|0.000
|0.000
|367
|2007.12.13 13:00
|buy
|185
|0.60
|111.810
|0.000
|0.000
|368
|2007.12.14 08:00
|sell
|186
|1.20
|112.340
|0.000
|0.000
|369
|2007.12.14 11:00
|buy
|187
|2.40
|112.600
|0.000
|0.000
|370
|2007.12.14 12:28
|close
|183
|0.10
|112.913
|0.000
|0.000
|163.22
|10017431.52
|371
|2007.12.14 12:28
|close
|185
|0.60
|112.913
|0.000
|0.000
|586.11
|10018017.63
|372
|2007.12.14 12:28
|close
|187
|2.40
|112.913
|0.000
|0.000
|665.29
|10018682.92
|373
|2007.12.14 12:28
|close
|184
|0.30
|112.931
|0.000
|0.000
|-279.35
|10018403.56
|374
|2007.12.14 12:28
|close
|186
|1.20
|112.928
|0.000
|0.000
|-624.82
|10017778.74
|375
|2007.12.17 02:00
|sell
|188
|0.10
|113.240
|0.000
|0.000
|376
|2007.12.17 11:00
|buy
|189
|0.30
|113.310
|0.000
|0.000
|377
|2007.12.17 20:00
|sell
|190
|0.60
|113.130
|0.000
|0.000
|378
|2007.12.18 05:00
|buy
|191
|1.20
|113.240
|0.000
|0.000
|379
|2007.12.18 16:00
|sell
|192
|2.40
|113.260
|0.000
|0.000
|380
|2007.12.18 22:00
|buy
|193
|4.80
|113.390
|0.000
|0.000
|381
|2007.12.19 01:00
|sell
|194
|9.60
|113.310
|0.000
|0.000
|382
|2007.12.19 09:50
|close
|188
|0.10
|113.114
|0.000
|0.000
|11.04
|10017789.78
|383
|2007.12.19 09:50
|close
|190
|0.60
|113.114
|0.000
|0.000
|7.87
|10017797.65
|384
|2007.12.19 09:50
|close
|192
|2.40
|113.114
|0.000
|0.000
|308.54
|10018106.19
|385
|2007.12.19 09:50
|close
|194
|9.60
|113.114
|0.000
|0.000
|1663.45
|10019769.64
|386
|2007.12.19 09:50
|close
|189
|0.30
|113.086
|0.000
|0.000
|-59.42
|10019710.22
|387
|2007.12.19 09:50
|close
|193
|4.80
|113.086
|0.000
|0.000
|-1290.35
|10018419.87
|388
|2007.12.19 09:50
|close
|191
|1.20
|113.078
|0.000
|0.000
|-171.92
|10018247.95
|389
|2007.12.19 16:00
|buy
|195
|0.10
|113.080
|0.000
|0.000
|390
|2007.12.20 07:00
|sell
|196
|0.30
|113.210
|0.000
|0.000
|391
|2007.12.20 22:00
|buy
|197
|0.60
|113.080
|0.000
|0.000
|392
|2007.12.21 08:00
|sell
|198
|1.20
|113.020
|0.000
|0.000
|393
|2007.12.21 11:00
|buy
|199
|2.40
|113.380
|0.000
|0.000
|394
|2007.12.21 17:05
|close
|195
|0.10
|113.928
|0.000
|0.000
|74.43
|10018322.38
|395
|2007.12.21 17:05
|close
|197
|0.60
|113.928
|0.000
|0.000
|446.60
|10018768.98
|396
|2007.12.21 17:05
|close
|199
|2.40
|113.928
|0.000
|0.000
|1154.41
|10019923.39
|397
|2007.12.21 17:05
|close
|196
|0.30
|113.945
|0.000
|0.000
|-193.66
|10019729.73
|398
|2007.12.21 17:05
|close
|198
|1.20
|113.959
|0.000
|0.000
|-988.78
|10018740.95
|399
|2007.12.26 12:00
|sell
|200
|0.10
|114.120
|0.000
|0.000
|400
|2007.12.26 21:01
|buy
|201
|0.30
|114.250
|0.000
|0.000
|401
|2007.12.27 06:02
|sell
|202
|0.60
|114.210
|0.000
|0.000
|402
|2007.12.27 10:00
|buy
|203
|1.20
|114.230
|0.000
|0.000
|403
|2007.12.27 15:00
|sell
|204
|2.40
|114.030
|0.000
|0.000
|404
|2007.12.28 03:15
|close
|200
|0.10
|113.520
|0.000
|0.000
|52.64
|10018793.59
|405
|2007.12.28 03:15
|close
|202
|0.60
|113.520
|0.000
|0.000
|364.38
|10019157.97
|406
|2007.12.28 03:15
|close
|204
|2.40
|113.520
|0.000
|0.000
|1076.98
|10020234.95
|407
|2007.12.28 03:15
|close
|201
|0.30
|113.510
|0.000
|0.000
|-195.58
|10020039.37
|408
|2007.12.28 03:15
|close
|203
|1.20
|113.520
|0.000
|0.000
|-750.53
|10019288.84
|409
|2007.12.28 15:00
|buy
|205
|0.10
|113.200
|0.000
|0.000
|410
|2007.12.28 19:00
|sell
|206
|0.30
|112.780
|0.000
|0.000
|411
|2008.01.02 16:54
|close
|205
|0.10
|109.770
|0.000
|0.000
|-312.47
|10018976.37
|412
|2008.01.02 16:54
|close
|206
|0.30
|109.814
|0.000
|0.000
|809.82
|10019786.19
|413
|2008.01.03 15:00
|buy
|207
|0.10
|109.350
|0.000
|0.000
|414
|2008.01.04 02:00
|sell
|208
|0.30
|109.240
|0.000
|0.000
|415
|2008.01.04 07:00
|buy
|209
|0.60
|109.460
|0.000
|0.000
|416
|2008.01.04 15:00
|sell
|210
|1.20
|108.420
|0.000
|0.000
|417
|2008.01.07 01:00
|buy
|211
|2.40
|108.640
|0.000
|0.000
|418
|2008.01.07 09:11
|close
|207
|0.10
|109.410
|0.000
|0.000
|5.48
|10019791.67
|419
|2008.01.07 09:11
|close
|209
|0.60
|109.410
|0.000
|0.000
|-27.42
|10019764.25
|420
|2008.01.07 09:11
|close
|211
|2.40
|109.410
|0.000
|0.000
|1689.06
|10021453.31
|421
|2008.01.07 09:11
|close
|208
|0.30
|109.448
|0.000
|0.000
|-57.16
|10021396.14
|422
|2008.01.07 09:11
|close
|210
|1.20
|109.447
|0.000
|0.000
|-1126.64
|10020269.50
|423
|2008.01.07 15:00
|sell
|212
|0.10
|108.940
|0.000
|0.000
|424
|2008.01.07 23:00
|buy
|213
|0.30
|109.180
|0.000
|0.000
|425
|2008.01.08 15:00
|sell
|214
|0.60
|109.220
|0.000
|0.000
|426
|2008.01.08 17:00
|buy
|215
|1.20
|109.700
|0.000
|0.000
|427
|2008.01.08 22:00
|sell
|216
|2.40
|109.000
|0.000
|0.000
|428
|2008.01.09 07:00
|buy
|217
|4.80
|109.490
|0.000
|0.000
|429
|2008.01.09 16:00
|sell
|218
|9.60
|109.350
|0.000
|0.000
|430
|2008.01.09 22:00
|buy
|219
|19.20
|109.840
|0.000
|0.000
|431
|2008.01.10 07:00
|sell
|220
|38.40
|109.560
|0.000
|0.000
|432
|2008.01.10 11:00
|buy
|221
|76.80
|109.860
|0.000
|0.000
|433
|2008.01.10 15:00
|sell
|222
|153.60
|109.610
|0.000
|0.000
|434
|2008.01.10 15:46
|close
|212
|0.10
|109.293
|0.000
|0.000
|-32.56
|10020236.95
|435
|2008.01.10 15:46
|close
|214
|0.60
|109.293
|0.000
|0.000
|-41.32
|10020195.63
|436
|2008.01.10 15:46
|close
|216
|2.40
|109.293
|0.000
|0.000
|-648.36
|10019547.26
|437
|2008.01.10 15:46
|close
|218
|9.60
|109.293
|0.000
|0.000
|485.81
|10020033.07
|438
|2008.01.10 15:46
|close
|220
|38.40
|109.293
|0.000
|0.000
|9381.02
|10029414.09
|439
|2008.01.10 15:46
|close
|222
|153.60
|109.293
|0.000
|0.000
|44551.07
|10073965.16
|440
|2008.01.10 15:46
|close
|213
|0.30
|109.257
|0.000
|0.000
|21.14
|10073986.30
|441
|2008.01.10 15:46
|close
|217
|4.80
|109.257
|0.000
|0.000
|-1023.64
|10072962.66
|442
|2008.01.10 15:46
|close
|221
|76.80
|109.257
|0.000
|0.000
|-42386.67
|10030575.99
|443
|2008.01.10 15:46
|close
|215
|1.20
|109.240
|0.000
|0.000
|-505.31
|10030070.68
|444
|2008.01.10 15:46
|close
|219
|19.20
|109.245
|0.000
|0.000
|-10457.23
|10019613.45
|445
|2008.01.10 22:00
|buy
|223
|0.10
|109.490
|0.000
|0.000
|446
|2008.01.11 05:00
|sell
|224
|0.30
|109.190
|0.000
|0.000
|447
|2008.01.11 18:00
|buy
|225
|0.60
|109.110
|0.000
|0.000
|448
|2008.01.11 22:00
|sell
|226
|1.20
|108.990
|0.000
|0.000
|449
|2008.01.14 08:31
|close
|223
|0.10
|108.190
|0.000
|0.000
|-120.16
|10019493.29
|450
|2008.01.14 08:31
|close
|225
|0.60
|108.190
|0.000
|0.000
|-510.21
|10018983.08
|451
|2008.01.14 08:31
|close
|224
|0.30
|108.215
|0.000
|0.000
|270.15
|10019253.23
|452
|2008.01.14 08:31
|close
|226
|1.20
|108.220
|0.000
|0.000
|853.20
|10020106.43
|453
|2008.01.14 18:00
|buy
|227
|0.10
|108.190
|0.000
|0.000
|454
|2008.01.15 03:00
|sell
|228
|0.30
|107.900
|0.000
|0.000
|455
|2008.01.16 15:00
|buy
|229
|0.60
|106.500
|0.000
|0.000
|456
|2008.01.16 17:31
|close
|227
|0.10
|107.230
|0.000
|0.000
|-89.53
|10020016.90
|457
|2008.01.16 17:31
|close
|229
|0.60
|107.230
|0.000
|0.000
|408.47
|10020425.37
|458
|2008.01.16 17:31
|close
|228
|0.30
|107.264
|0.000
|0.000
|177.73
|10020603.09
|459
|2008.01.17 02:00
|sell
|230
|0.10
|106.970
|0.000
|0.000
|460
|2008.01.17 09:00
|buy
|231
|0.30
|107.450
|0.000
|0.000
|461
|2008.01.17 13:00
|sell
|232
|0.60
|107.070
|0.000
|0.000
|462
|2008.01.18 05:00
|buy
|233
|1.20
|107.000
|0.000
|0.000
|463
|2008.01.18 17:00
|sell
|234
|2.40
|107.040
|0.000
|0.000
|464
|2008.01.18 20:29
|close
|230
|0.10
|106.639
|0.000
|0.000
|30.99
|10020634.08
|465
|2008.01.18 20:29
|close
|232
|0.60
|106.639
|0.000
|0.000
|242.19
|10020876.27
|466
|2008.01.18 20:29
|close
|234
|2.40
|106.639
|0.000
|0.000
|902.48
|10021778.75
|467
|2008.01.18 20:29
|close
|231
|0.30
|106.622
|0.000
|0.000
|-232.97
|10021545.78
|468
|2008.01.18 20:29
|close
|233
|1.20
|106.611
|0.000
|0.000
|-437.85
|10021107.93
|469
|2008.01.21 06:00
|buy
|235
|0.10
|106.820
|0.000
|0.000
|470
|2008.01.21 08:00
|sell
|236
|0.30
|106.470
|0.000
|0.000
|471
|2008.01.21 20:00
|buy
|237
|0.60
|106.080
|0.000
|0.000
|472
|2008.01.22 00:01
|sell
|238
|1.20
|105.730
|0.000
|0.000
|473
|2008.01.22 03:00
|buy
|239
|2.40
|106.180
|0.000
|0.000
|474
|2008.01.22 09:00
|sell
|240
|4.80
|106.000
|0.000
|0.000
|475
|2008.01.22 11:00
|buy
|241
|9.60
|106.450
|0.000
|0.000
|476
|2008.01.22 14:21
|close
|235
|0.10
|106.899
|0.000
|0.000
|7.39
|10021115.32
|477
|2008.01.22 14:21
|close
|237
|0.60
|106.899
|0.000
|0.000
|459.69
|10021575.01
|478
|2008.01.22 14:21
|close
|239
|2.40
|106.899
|0.000
|0.000
|1614.23
|10023189.24
|479
|2008.01.22 14:21
|close
|241
|9.60
|106.899
|0.000
|0.000
|4032.22
|10027221.46
|480
|2008.01.22 14:21
|close
|236
|0.30
|106.930
|0.000
|0.000
|-129.21
|10027092.25
|481
|2008.01.22 14:21
|close
|240
|4.80
|106.930
|0.000
|0.000
|-4174.69
|10022917.56
|482
|2008.01.22 14:21
|close
|238
|1.20
|106.907
|0.000
|0.000
|-1321.15
|10021596.41
|483
|2008.01.22 23:00
|sell
|242
|0.10
|106.430
|0.000
|0.000
|484
|2008.01.23 01:00
|buy
|243
|0.30
|107.080
|0.000
|0.000
|485
|2008.01.23 05:00
|sell
|244
|0.60
|106.520
|0.000
|0.000
|486
|2008.01.23 21:00
|buy
|245
|1.20
|105.760
|0.000
|0.000
|487
|2008.01.23 21:35
|close
|242
|0.10
|106.325
|0.000
|0.000
|9.83
|10021606.24
|488
|2008.01.23 21:35
|close
|244
|0.60
|106.325
|0.000
|0.000
|110.04
|10021716.28
|489
|2008.01.23 21:35
|close
|243
|0.30
|106.294
|0.000
|0.000
|-221.84
|10021494.44
|490
|2008.01.23 21:35
|close
|245
|1.20
|106.316
|0.000
|0.000
|627.56
|10022122.00
|491
|2008.01.24 09:00
|sell
|246
|0.10
|106.370
|0.000
|0.000
|492
|2008.01.24 13:00
|buy
|247
|0.30
|106.690
|0.000
|0.000
|493
|2008.01.25 14:00
|sell
|248
|0.60
|107.550
|0.000
|0.000
|494
|2008.01.25 16:00
|buy
|249
|1.20
|107.670
|0.000
|0.000
|495
|2008.01.25 17:00
|sell
|250
|2.40
|107.250
|0.000
|0.000
|496
|2008.01.25 22:17
|close
|246
|0.10
|106.730
|0.000
|0.000
|-33.78
|10022088.22
|497
|2008.01.25 22:17
|close
|248
|0.60
|106.730
|0.000
|0.000
|460.98
|10022549.20
|498
|2008.01.25 22:17
|close
|250
|2.40
|106.730
|0.000
|0.000
|1169.31
|10023718.51
|499
|2008.01.25 22:17
|close
|247
|0.30
|106.720
|0.000
|0.000
|8.43
|10023726.94
|500
|2008.01.25 22:18
|close
|249
|1.20
|106.730
|0.000
|0.000
|-1056.87
|10022670.07
|501
|2008.01.28 11:00
|buy
|251
|0.10
|106.530
|0.000
|0.000
|502
|2008.01.29 02:00
|sell
|252
|0.30
|106.800
|0.000
|0.000
|503
|2008.01.29 12:00
|buy
|253
|0.60
|106.820
|0.000
|0.000
|504
|2008.01.29 17:00
|sell
|254
|1.20
|106.920
|0.000
|0.000
|505
|2008.01.29 22:00
|buy
|255
|2.40
|107.070
|0.000
|0.000
|506
|2008.01.30 03:00
|sell
|256
|4.80
|106.870
|0.000
|0.000
|507
|2008.01.30 08:04
|close
|251
|0.10
|106.546
|0.000
|0.000
|1.50
|10022671.57
|508
|2008.01.30 08:04
|close
|253
|0.60
|106.546
|0.000
|0.000
|-154.30
|10022517.27
|509
|2008.01.30 08:04
|close
|255
|2.40
|106.546
|0.000
|0.000
|-1180.34
|10021336.93
|510
|2008.01.30 08:04
|close
|252
|0.30
|106.560
|0.000
|0.000
|67.42
|10021404.34
|511
|2008.01.30 08:04
|close
|256
|4.80
|106.560
|0.000
|0.000
|1396.40
|10022800.74
|512
|2008.01.30 08:05
|close
|254
|1.20
|106.570
|0.000
|0.000
|393.49
|10023194.23
|513
|2008.01.30 11:00
|buy
|257
|0.10
|107.010
|0.000
|0.000
|514
|2008.01.30 21:00
|sell
|258
|0.30
|106.930
|0.000
|0.000
|515
|2008.01.31 09:00
|buy
|259
|0.60
|106.630
|0.000
|0.000
|516
|2008.01.31 13:00
|sell
|260
|1.20
|106.160
|0.000
|0.000
|517
|2008.01.31 18:00
|buy
|261
|2.40
|106.750
|0.000
|0.000
|518
|2008.02.01 06:00
|sell
|262
|4.80
|106.380
|0.000
|0.000
|519
|2008.02.01 13:00
|buy
|263
|9.60
|106.520
|0.000
|0.000
|520
|2008.02.01 16:00
|sell
|264
|19.20
|106.230
|0.000
|0.000
|521
|2008.02.01 17:00
|buy
|265
|38.40
|106.250
|0.000
|0.000
|522
|2008.02.01 19:17
|close
|257
|0.10
|106.440
|0.000
|0.000
|-53.55
|10023140.68
|523
|2008.02.01 19:17
|close
|259
|0.60
|106.440
|0.000
|0.000
|-107.10
|10023033.58
|524
|2008.02.01 19:17
|close
|261
|2.40
|106.440
|0.000
|0.000
|-698.99
|10022334.59
|525
|2008.02.01 19:17
|close
|263
|9.60
|106.440
|0.000
|0.000
|-721.53
|10021613.06
|526
|2008.02.01 19:17
|close
|265
|38.40
|106.440
|0.000
|0.000
|6854.57
|10028467.63
|527
|2008.02.01 19:17
|close
|258
|0.30
|106.487
|0.000
|0.000
|124.18
|10028591.81
|528
|2008.02.01 19:17
|close
|262
|4.80
|106.487
|0.000
|0.000
|-482.31
|10028109.50
|529
|2008.02.01 19:17
|close
|260
|1.20
|106.485
|0.000
|0.000
|-366.87
|10027742.63
|530
|2008.02.01 19:17
|close
|264
|19.20
|106.488
|0.000
|0.000
|-4651.79
|10023090.84
|531
|2008.02.04 16:00
|sell
|266
|0.10
|106.810
|0.000
|0.000
|532
|2008.02.05 04:00
|buy
|267
|0.30
|106.780
|0.000
|0.000
|533
|2008.02.05 15:00
|sell
|268
|0.60
|106.870
|0.000
|0.000
|534
|2008.02.06 12:00
|buy
|269
|1.20
|106.500
|0.000
|0.000
|535
|2008.02.06 21:00
|sell
|270
|2.40
|106.550
|0.000
|0.000
|536
|2008.02.07 03:12
|close
|266
|0.10
|106.310
|0.000
|0.000
|46.77
|10023137.61
|537
|2008.02.07 03:12
|close
|268
|0.60
|106.310
|0.000
|0.000
|314.82
|10023452.44
|538
|2008.02.07 03:12
|close
|270
|2.40
|106.310
|0.000
|0.000
|538.09
|10023990.53
|539
|2008.02.07 03:12
|close
|267
|0.30
|106.300
|0.000
|0.000
|-135.47
|10023855.06
|540
|2008.02.07 03:13
|close
|269
|1.20
|106.290
|0.000
|0.000
|-237.09
|10023617.97
|541
|2008.02.07 07:00
|buy
|271
|0.10
|106.540
|0.000
|0.000
|542
|2008.02.07 12:00
|sell
|272
|0.30
|106.330
|0.000
|0.000
|543
|2008.02.07 16:00
|buy
|273
|0.60
|106.400
|0.000
|0.000
|544
|2008.02.08 12:00
|sell
|274
|1.20
|107.400
|0.000
|0.000
|545
|2008.02.08 18:00
|buy
|275
|2.40
|107.340
|0.000
|0.000
|546
|2008.02.08 18:06
|close
|271
|0.10
|107.440
|0.000
|0.000
|83.77
|10023701.74
|547
|2008.02.08 18:06
|close
|273
|0.60
|107.440
|0.000
|0.000
|580.79
|10024282.53
|548
|2008.02.08 18:06
|close
|275
|2.40
|107.440
|0.000
|0.000
|223.38
|10024505.91
|549
|2008.02.08 18:06
|close
|272
|0.30
|107.450
|0.000
|0.000
|-312.85
|10024193.06
|550
|2008.02.08 18:06
|close
|274
|1.20
|107.440
|0.000
|0.000
|-44.68
|10024148.38
|551
|2008.02.08 20:00
|sell
|276
|0.10
|107.340
|0.000
|0.000
|552
|2008.02.11 01:00
|buy
|277
|0.30
|107.460
|0.000
|0.000
|553
|2008.02.11 04:00
|sell
|278
|0.60
|107.340
|0.000
|0.000
|554
|2008.02.11 15:00
|buy
|279
|1.20
|106.950
|0.000
|0.000
|555
|2008.02.11 17:00
|sell
|280
|2.40
|106.750
|0.000
|0.000
|556
|2008.02.11 21:00
|buy
|281
|4.80
|106.930
|0.000
|0.000
|557
|2008.02.12 11:00
|sell
|282
|9.60
|106.930
|0.000
|0.000
|558
|2008.02.12 13:00
|buy
|283
|19.20
|107.130
|0.000
|0.000
|559
|2008.02.12 14:06
|close
|276
|0.10
|107.350
|0.000
|0.000
|-1.03
|10024147.34
|560
|2008.02.12 14:06
|close
|278
|0.60
|107.350
|0.000
|0.000
|-5.90
|10024141.44
|561
|2008.02.12 14:06
|close
|280
|2.40
|107.350
|0.000
|0.000
|-1342.65
|10022798.80
|562
|2008.02.12 14:06
|close
|282
|9.60
|107.350
|0.000
|0.000
|-3755.94
|10019042.86
|563
|2008.02.12 14:06
|close
|277
|0.30
|107.325
|0.000
|0.000
|-37.74
|10019005.12
|564
|2008.02.12 14:06
|close
|281
|4.80
|107.325
|0.000
|0.000
|1766.60
|10020771.72
|565
|2008.02.12 14:06
|close
|279
|1.20
|107.320
|0.000
|0.000
|413.72
|10021185.44
|566
|2008.02.12 14:06
|close
|283
|19.20
|107.340
|0.000
|0.000
|3756.29
|10024941.73
|567
|2008.02.13 04:00
|sell
|284
|0.10
|107.140
|0.000
|0.000
|568
|2008.02.13 11:00
|buy
|285
|0.30
|107.280
|0.000
|0.000
|569
|2008.02.14 14:00
|sell
|286
|0.60
|108.200
|0.000
|0.000
|570
|2008.02.14 16:00
|buy
|287
|1.20
|108.430
|0.000
|0.000
|571
|2008.02.14 18:00
|sell
|288
|2.40
|107.970
|0.000
|0.000
|572
|2008.02.15 07:00
|buy
|289
|4.80
|108.030
|0.000
|0.000
|573
|2008.02.15 12:00
|sell
|290
|9.60
|107.870
|0.000
|0.000
|574
|2008.02.15 14:00
|close
|284
|0.10
|107.619
|0.000
|0.000
|-44.72
|10024897.01
|575
|2008.02.15 14:00
|close
|286
|0.60
|107.619
|0.000
|0.000
|323.61
|10025220.62
|576
|2008.02.15 14:00
|close
|288
|2.40
|107.619
|0.000
|0.000
|781.52
|10026002.14
|577
|2008.02.15 14:00
|close
|290
|9.60
|107.619
|0.000
|0.000
|2239.01
|10028241.15
|578
|2008.02.15 14:00
|close
|285
|0.30
|107.600
|0.000
|0.000
|89.22
|10028330.37
|579
|2008.02.15 14:00
|close
|289
|4.80
|107.600
|0.000
|0.000
|-1918.22
|10026412.15
|580
|2008.02.15 14:00
|close
|287
|1.20
|107.602
|0.000
|0.000
|-923.40
|10025488.75
|581
|2008.02.15 22:00
|buy
|291
|0.10
|107.810
|0.000
|0.000
|582
|2008.02.18 18:00
|sell
|292
|0.30
|108.150
|0.000
|0.000
|583
|2008.02.18 21:02
|buy
|293
|0.60
|108.240
|0.000
|0.000
|584
|2008.02.19 06:00
|sell
|294
|1.20
|108.090
|0.000
|0.000
|585
|2008.02.19 11:37
|close
|291
|0.10
|107.325
|0.000
|0.000
|-45.19
|10025443.56
|586
|2008.02.19 11:37
|close
|293
|0.60
|107.325
|0.000
|0.000
|-511.53
|10024932.03
|587
|2008.02.19 11:37
|close
|292
|0.30
|107.348
|0.000
|0.000
|223.98
|10025156.01
|588
|2008.02.19 11:37
|close
|294
|1.20
|107.330
|0.000
|0.000
|849.72
|10026005.73
|589
|2008.02.19 16:00
|buy
|295
|0.10
|107.710
|0.000
|0.000
|590
|2008.02.20 07:00
|sell
|296
|0.30
|107.720
|0.000
|0.000
|591
|2008.02.20 12:00
|buy
|297
|0.60
|107.890
|0.000
|0.000
|592
|2008.02.21 00:00
|sell
|298
|1.20
|108.050
|0.000
|0.000
|593
|2008.02.21 07:00
|buy
|299
|2.40
|108.230
|0.000
|0.000
|594
|2008.02.21 10:00
|sell
|300
|4.80
|108.020
|0.000
|0.000
|595
|2008.02.21 13:00
|buy
|301
|9.60
|108.270
|0.000
|0.000
|596
|2008.02.21 17:00
|sell
|302
|19.20
|107.490
|0.000
|0.000
|597
|2008.02.22 08:00
|buy
|303
|38.40
|107.460
|0.000
|0.000
|598
|2008.02.22 10:00
|sell
|304
|76.80
|107.250
|0.000
|0.000
|599
|2008.02.22 11:00
|close
|295
|0.10
|106.980
|0.000
|0.000
|-68.24
|10025937.49
|600
|2008.02.22 11:00
|close
|297
|0.60
|106.980
|0.000
|0.000
|-510.38
|10025427.11
|601
|2008.02.22 11:00
|close
|299
|2.40
|106.980
|0.000
|0.000
|-2804.26
|10022622.85
|602
|2008.02.22 11:00
|close
|301
|9.60
|106.980
|0.000
|0.000
|-11576.00
|10011046.85
|603
|2008.02.22 11:00
|close
|303
|38.40
|106.980
|0.000
|0.000
|-17229.39
|9993817.46
|604
|2008.02.22 11:00
|close
|296
|0.30
|107.007
|0.000
|0.000
|199.27
|9994016.73
|605
|2008.02.22 11:00
|close
|300
|4.80
|107.007
|0.000
|0.000
|4541.52
|9998558.25
|606
|2008.02.22 11:00
|close
|304
|76.80
|107.007
|0.000
|0.000
|17440.35
|10015998.60
|607
|2008.02.22 11:00
|close
|298
|1.20
|107.014
|0.000
|0.000
|1161.10
|10017159.70
|608
|2008.02.22 11:00
|close
|302
|19.20
|107.013
|0.000
|0.000
|8548.30
|10025708.00
|609
|2008.02.22 22:00
|buy
|305
|0.10
|107.230
|0.000
|0.000
|610
|2008.02.26 05:00
|sell
|306
|0.30
|107.880
|0.000
|0.000
|611
|2008.02.26 11:00
|buy
|307
|0.60
|107.980
|0.000
|0.000
|612
|2008.02.26 14:01
|sell
|308
|1.20
|107.820
|0.000
|0.000
|613
|2008.02.27 04:02
|close
|305
|0.10
|107.080
|0.000
|0.000
|-14.01
|10025693.99
|614
|2008.02.27 04:02
|close
|307
|0.60
|107.080
|0.000
|0.000
|-504.30
|10025189.69
|615
|2008.02.27 04:02
|close
|306
|0.30
|107.105
|0.000
|0.000
|216.93
|10025406.62
|616
|2008.02.27 04:02
|close
|308
|1.20
|107.104
|0.000
|0.000
|801.59
|10026208.21
|617
|2008.02.28 07:00
|buy
|309
|0.10
|106.370
|0.000
|0.000
|618
|2008.02.28 15:00
|sell
|310
|0.30
|105.920
|0.000
|0.000
|619
|2008.03.03 00:13
|close
|309
|0.10
|103.080
|0.000
|0.000
|-319.17
|10025889.04
|620
|2008.03.03 00:13
|close
|310
|0.30
|103.091
|0.000
|0.000
|822.94
|10026711.98
|621
|2008.03.03 15:00
|buy
|311
|0.10
|103.180
|0.000
|0.000
|622
|2008.03.03 22:00
|sell
|312
|0.30
|103.190
|0.000
|0.000
|623
|2008.03.04 00:00
|buy
|313
|0.60
|103.440
|0.000
|0.000
|624
|2008.03.04 09:00
|sell
|314
|1.20
|103.160
|0.000
|0.000
|625
|2008.03.04 21:00
|buy
|315
|2.40
|103.150
|0.000
|0.000
|626
|2008.03.05 08:15
|close
|311
|0.10
|103.594
|0.000
|0.000
|39.96
|10026751.94
|627
|2008.03.05 08:15
|close
|313
|0.60
|103.594
|0.000
|0.000
|89.19
|10026841.13
|628
|2008.03.05 08:15
|close
|315
|2.40
|103.594
|0.000
|0.000
|1028.63
|10027869.76
|629
|2008.03.05 08:15
|close
|312
|0.30
|103.627
|0.000
|0.000
|-126.82
|10027742.94
|630
|2008.03.05 08:15
|close
|314
|1.20
|103.625
|0.000
|0.000
|-539.10
|10027203.84
|631
|2008.03.05 15:00
|sell
|316
|0.10
|103.440
|0.000
|0.000
|632
|2008.03.05 17:00
|buy
|317
|0.30
|103.980
|0.000
|0.000
|633
|2008.03.05 20:00
|sell
|318
|0.60
|103.750
|0.000
|0.000
|634
|2008.03.05 23:00
|buy
|319
|1.20
|103.970
|0.000
|0.000
|635
|2008.03.06 03:00
|sell
|320
|2.40
|103.780
|0.000
|0.000
|636
|2008.03.06 11:05
|close
|316
|0.10
|103.226
|0.000
|0.000
|20.58
|10027224.42
|637
|2008.03.06 11:05
|close
|318
|0.60
|103.226
|0.000
|0.000
|303.64
|10027528.06
|638
|2008.03.06 11:05
|close
|320
|2.40
|103.226
|0.000
|0.000
|1288.05
|10028816.11
|639
|2008.03.06 11:05
|close
|317
|0.30
|103.190
|0.000
|0.000
|-229.67
|10028586.44
|640
|2008.03.06 11:05
|close
|319
|1.20
|103.203
|0.000
|0.000
|-891.83
|10027694.61
|641
|2008.03.07 16:00
|buy
|321
|0.10
|102.750
|0.000
|0.000
|642
|2008.03.10 01:00
|sell
|322
|0.30
|102.270
|0.000
|0.000
|643
|2008.03.10 14:00
|buy
|323
|0.60
|102.240
|0.000
|0.000
|644
|2008.03.10 17:00
|sell
|324
|1.20
|101.800
|0.000
|0.000
|645
|2008.03.11 07:00
|buy
|325
|2.40
|101.960
|0.000
|0.000
|646
|2008.03.11 13:31
|close
|321
|0.10
|102.522
|0.000
|0.000
|-22.24
|10027672.37
|647
|2008.03.11 13:31
|close
|323
|0.60
|102.522
|0.000
|0.000
|165.04
|10027837.41
|648
|2008.03.11 13:31
|close
|325
|2.40
|102.522
|0.000
|0.000
|1315.62
|10029153.03
|649
|2008.03.11 13:31
|close
|322
|0.30
|102.554
|0.000
|0.000
|-83.23
|10029069.79
|650
|2008.03.11 13:31
|close
|324
|1.20
|102.551
|0.000
|0.000
|-879.40
|10028190.39
|651
|2008.03.12 02:00
|sell
|326
|0.10
|102.980
|0.000
|0.000
|652
|2008.03.12 11:00
|buy
|327
|0.30
|103.150
|0.000
|0.000
|653
|2008.03.12 12:00
|sell
|328
|0.60
|102.700
|0.000
|0.000
|654
|2008.03.12 22:43
|close
|326
|0.10
|101.140
|0.000
|0.000
|181.93
|10028372.32
|655
|2008.03.12 22:43
|close
|328
|0.60
|101.140
|0.000
|0.000
|925.45
|10029297.77
|656
|2008.03.12 22:43
|close
|327
|0.30
|101.128
|0.000
|0.000
|-599.83
|10028697.94
|657
|2008.03.13 14:00
|buy
|329
|0.10
|100.670
|0.000
|0.000
|658
|2008.03.13 23:00
|sell
|330
|0.30
|100.320
|0.000
|0.000
|659
|2008.03.14 02:00
|buy
|331
|0.60
|101.000
|0.000
|0.000
|660
|2008.03.14 05:00
|sell
|332
|1.20
|100.500
|0.000
|0.000
|661
|2008.03.14 10:00
|buy
|333
|2.40
|100.660
|0.000
|0.000
|662
|2008.03.14 16:01
|sell
|334
|4.80
|100.140
|0.000
|0.000
|663
|2008.03.14 19:19
|close
|329
|0.10
|99.520
|0.000
|0.000
|-115.55
|10028582.39
|664
|2008.03.14 19:19
|close
|331
|0.60
|99.520
|0.000
|0.000
|-892.28
|10027690.11
|665
|2008.03.14 19:19
|close
|333
|2.40
|99.520
|0.000
|0.000
|-2749.20
|10024940.91
|666
|2008.03.14 19:19
|close
|330
|0.30
|99.550
|0.000
|0.000
|231.89
|10025172.80
|667
|2008.03.14 19:19
|close
|334
|4.80
|99.550
|0.000
|0.000
|2844.80
|10028017.60
|668
|2008.03.14 19:19
|close
|332
|1.20
|99.540
|0.000
|0.000
|1157.32
|10029174.92
|669
|2008.03.17 15:00
|buy
|335
|0.10
|97.140
|0.000
|0.000
|670
|2008.03.18 02:00
|sell
|336
|0.30
|97.050
|0.000
|0.000
|671
|2008.03.18 08:00
|buy
|337
|0.60
|97.250
|0.000
|0.000
|672
|2008.03.18 18:25
|close
|335
|0.10
|98.645
|0.000
|0.000
|152.57
|10029327.49
|673
|2008.03.18 18:25
|close
|337
|0.60
|98.645
|0.000
|0.000
|848.50
|10030175.99
|674
|2008.03.18 18:25
|close
|336
|0.30
|98.661
|0.000
|0.000
|-489.86
|10029686.13
|675
|2008.03.19 06:00
|sell
|338
|0.10
|99.160
|0.000
|0.000
|676
|2008.03.19 15:00
|buy
|339
|0.30
|99.120
|0.000
|0.000
|677
|2008.03.19 23:00
|sell
|340
|0.60
|98.690
|0.000
|0.000
|678
|2008.03.20 08:01
|buy
|341
|1.20
|98.980
|0.000
|0.000
|679
|2008.03.20 10:35
|close
|338
|0.10
|99.889
|0.000
|0.000
|-73.13
|10029612.99
|680
|2008.03.20 10:35
|close
|340
|0.60
|99.889
|0.000
|0.000
|-721.13
|10028891.87
|681
|2008.03.20 10:35
|close
|339
|0.30
|99.874
|0.000
|0.000
|226.49
|10029118.36
|682
|2008.03.20 10:35
|close
|341
|1.20
|99.880
|0.000
|0.000
|1081.30
|10030199.66
|683
|2008.03.20 14:00
|sell
|342
|0.10
|99.120
|0.000
|0.000
|684
|2008.03.20 22:00
|buy
|343
|0.30
|99.530
|0.000
|0.000
|685
|2008.03.21 12:01
|sell
|344
|0.60
|99.340
|0.000
|0.000
|686
|2008.03.21 19:00
|buy
|345
|1.20
|99.500
|0.000
|0.000
|687
|2008.03.24 12:00
|sell
|346
|2.40
|99.770
|0.000
|0.000
|688
|2008.03.24 15:00
|buy
|347
|4.80
|99.980
|0.000
|0.000
|689
|2008.03.24 15:03
|close
|342
|0.10
|100.259
|0.000
|0.000
|-113.71
|10030085.94
|690
|2008.03.24 15:03
|close
|344
|0.60
|100.259
|0.000
|0.000
|-550.29
|10029535.65
|691
|2008.03.24 15:03
|close
|346
|2.40
|100.259
|0.000
|0.000
|-1170.57
|10028365.08
|692
|2008.03.24 15:03
|close
|343
|0.30
|100.247
|0.000
|0.000
|214.57
|10028579.65
|693
|2008.03.24 15:03
|close
|347
|4.80
|100.247
|0.000
|0.000
|1278.44
|10029858.09
|694
|2008.03.24 15:03
|close
|345
|1.20
|100.254
|0.000
|0.000
|902.51
|10030760.60
|695
|2008.03.25 04:00
|sell
|348
|0.10
|100.380
|0.000
|0.000
|696
|2008.03.25 19:00
|buy
|349
|0.30
|100.330
|0.000
|0.000
|697
|2008.03.26 00:02
|sell
|350
|0.60
|99.980
|0.000
|0.000
|698
|2008.03.26 07:00
|buy
|351
|1.20
|100.080
|0.000
|0.000
|699
|2008.03.26 11:00
|sell
|352
|2.40
|99.340
|0.000
|0.000
|700
|2008.03.26 21:00
|buy
|353
|4.80
|99.340
|0.000
|0.000
|701
|2008.03.26 23:00
|sell
|354
|9.60
|98.970
|0.000
|0.000
|702
|2008.03.27 02:05
|close
|348
|0.10
|98.570
|0.000
|0.000
|183.42
|10030944.03
|703
|2008.03.27 02:05
|close
|350
|0.60
|98.570
|0.000
|0.000
|857.34
|10031801.37
|704
|2008.03.27 02:05
|close
|352
|2.40
|98.570
|0.000
|0.000
|1871.09
|10033672.46
|705
|2008.03.27 02:05
|close
|354
|9.60
|98.570
|0.000
|0.000
|3880.85
|10037553.31
|706
|2008.03.27 02:05
|close
|349
|0.30
|98.566
|0.000
|0.000
|-536.90
|10037016.41
|707
|2008.03.27 02:05
|close
|353
|4.80
|98.566
|0.000
|0.000
|-3769.25
|10033247.16
|708
|2008.03.27 02:05
|close
|351
|1.20
|98.562
|0.000
|0.000
|-1848.18
|10031398.98
|709
|2008.03.27 08:00
|buy
|355
|0.10
|99.230
|0.000
|0.000
|710
|2008.03.27 22:00
|sell
|356
|0.30
|99.650
|0.000
|0.000
|711
|2008.03.28 05:00
|buy
|357
|0.60
|99.720
|0.000
|0.000
|712
|2008.03.28 13:00
|sell
|358
|1.20
|99.730
|0.000
|0.000
|713
|2008.03.28 20:50
|close
|355
|0.10
|99.100
|0.000
|0.000
|-13.12
|10031385.86
|714
|2008.03.28 20:50
|close
|357
|0.60
|99.100
|0.000
|0.000
|-375.38
|10031010.48
|715
|2008.03.28 20:50
|close
|356
|0.30
|99.130
|0.000
|0.000
|157.22
|10031167.70
|716
|2008.03.28 20:51
|close
|358
|1.20
|99.120
|0.000
|0.000
|738.50
|10031906.20
|717
|2008.03.31 03:00
|buy
|359
|0.10
|99.940
|0.000
|0.000
|718
|2008.03.31 10:00
|sell
|360
|0.30
|99.360
|0.000
|0.000
|719
|2008.03.31 18:00
|buy
|361
|0.60
|99.860
|0.000
|0.000
|720
|2008.04.01 08:00
|sell
|362
|1.20
|99.600
|0.000
|0.000
|721
|2008.04.01 10:00
|buy
|363
|2.40
|100.140
|0.000
|0.000
|722
|2008.04.01 15:47
|close
|359
|0.10
|100.910
|0.000
|0.000
|96.13
|10032002.33
|723
|2008.04.01 15:47
|close
|361
|0.60
|100.910
|0.000
|0.000
|624.32
|10032626.65
|724
|2008.04.01 15:47
|close
|363
|2.40
|100.910
|0.000
|0.000
|1831.33
|10034457.98
|725
|2008.04.01 15:47
|close
|360
|0.30
|100.922
|0.000
|0.000
|-464.47
|10033993.50
|726
|2008.04.01 15:47
|close
|362
|1.20
|100.923
|0.000
|0.000
|-1573.08
|10032420.42
|727
|2008.04.02 10:00
|sell
|364
|0.10
|101.940
|0.000
|0.000
|728
|2008.04.02 13:00
|buy
|365
|0.30
|102.140
|0.000
|0.000
|729
|2008.04.02 22:00
|sell
|366
|0.60
|102.410
|0.000
|0.000
|730
|2008.04.03 07:00
|buy
|367
|1.20
|102.710
|0.000
|0.000
|731
|2008.04.03 16:00
|sell
|368
|2.40
|102.180
|0.000
|0.000
|732
|2008.04.04 02:00
|buy
|369
|4.80
|102.440
|0.000
|0.000
|733
|2008.04.04 10:00
|sell
|370
|9.60
|102.320
|0.000
|0.000
|734
|2008.04.04 14:30
|close
|364
|0.10
|102.002
|0.000
|0.000
|-6.29
|10032414.14
|735
|2008.04.04 14:30
|close
|366
|0.60
|102.002
|0.000
|0.000
|238.76
|10032652.90
|736
|2008.04.04 14:30
|close
|368
|2.40
|102.002
|0.000
|0.000
|417.58
|10033070.48
|737
|2008.04.04 14:30
|close
|370
|9.60
|102.002
|0.000
|0.000
|2992.88
|10036063.36
|738
|2008.04.04 14:30
|close
|365
|0.30
|101.958
|0.000
|0.000
|-53.55
|10036009.81
|739
|2008.04.04 14:30
|close
|369
|4.80
|101.958
|0.000
|0.000
|-2269.17
|10033740.64
|740
|2008.04.04 14:30
|close
|367
|1.20
|101.934
|0.000
|0.000
|-913.53
|10032827.11
|741
|2008.04.07 03:00
|buy
|371
|0.10
|102.090
|0.000
|0.000
|742
|2008.04.07 18:00
|sell
|372
|0.30
|102.610
|0.000
|0.000
|743
|2008.04.08 07:00
|buy
|373
|0.60
|102.290
|0.000
|0.000
|744
|2008.04.08 10:00
|sell
|374
|1.20
|101.970
|0.000
|0.000
|745
|2008.04.08 14:00
|buy
|375
|2.40
|102.300
|0.000
|0.000
|746
|2008.04.09 00:59
|close
|371
|0.10
|102.819
|0.000
|0.000
|70.90
|10032898.01
|747
|2008.04.09 00:59
|close
|373
|0.60
|102.819
|0.000
|0.000
|308.70
|10033206.71
|748
|2008.04.09 00:59
|close
|375
|2.40
|102.819
|0.000
|0.000
|1211.45
|10034418.16
|749
|2008.04.09 00:59
|close
|372
|0.30
|102.837
|0.000
|0.000
|-66.53
|10034351.63
|750
|2008.04.09 00:59
|close
|374
|1.20
|102.835
|0.000
|0.000
|-1010.00
|10033341.63
|751
|2008.04.09 05:00
|sell
|376
|0.10
|102.580
|0.000
|0.000
|752
|2008.04.09 13:00
|buy
|377
|0.30
|102.570
|0.000
|0.000
|753
|2008.04.09 16:00
|sell
|378
|0.60
|102.410
|0.000
|0.000
|754
|2008.04.10 05:52
|close
|376
|0.10
|101.052
|0.000
|0.000
|151.06
|10033492.68
|755
|2008.04.10 05:52
|close
|378
|0.60
|101.052
|0.000
|0.000
|805.39
|10034298.08
|756
|2008.04.10 05:52
|close
|377
|0.30
|101.020
|0.000
|0.000
|-460.30
|10033837.78
|757
|2008.04.10 17:00
|buy
|379
|0.10
|101.000
|0.000
|0.000
|758
|2008.04.11 10:00
|sell
|380
|0.30
|101.810
|0.000
|0.000
|759
|2008.04.14 01:00
|buy
|381
|0.60
|101.230
|0.000
|0.000
|760
|2008.04.14 07:00
|sell
|382
|1.20
|100.890
|0.000
|0.000
|761
|2008.04.14 13:00
|buy
|383
|2.40
|100.820
|0.000
|0.000
|762
|2008.04.14 14:00
|sell
|384
|4.80
|100.340
|0.000
|0.000
|763
|2008.04.14 19:00
|buy
|385
|9.60
|101.120
|0.000
|0.000
|764
|2008.04.15 10:00
|sell
|386
|19.20
|100.920
|0.000
|0.000
|765
|2008.04.15 15:00
|buy
|387
|38.40
|101.310
|0.000
|0.000
|766
|2008.04.15 19:26
|close
|379
|0.10
|101.728
|0.000
|0.000
|71.56
|10033909.34
|767
|2008.04.15 19:26
|close
|381
|0.60
|101.728
|0.000
|0.000
|293.72
|10034203.06
|768
|2008.04.15 19:26
|close
|383
|2.40
|101.728
|0.000
|0.000
|2142.18
|10036345.24
|769
|2008.04.15 19:26
|close
|385
|9.60
|101.728
|0.000
|0.000
|5737.65
|10042082.89
|770
|2008.04.15 19:26
|close
|387
|38.40
|101.728
|0.000
|0.000
|15778.55
|10057861.44
|771
|2008.04.15 19:26
|close
|380
|0.30
|101.747
|0.000
|0.000
|18.27
|10057879.71
|772
|2008.04.15 19:26
|close
|384
|4.80
|101.747
|0.000
|0.000
|-6640.12
|10051239.59
|773
|2008.04.15 19:26
|close
|382
|1.20
|101.745
|0.000
|0.000
|-1009.02
|10050230.57
|774
|2008.04.15 19:26
|close
|386
|19.20
|101.752
|0.000
|0.000
|-15699.35
|10034531.22
|775
|2008.04.16 09:00
|sell
|388
|0.10
|101.580
|0.000
|0.000
|776
|2008.04.16 18:00
|buy
|389
|0.30
|101.430
|0.000
|0.000
|777
|2008.04.17 10:00
|sell
|390
|0.60
|101.770
|0.000
|0.000
|778
|2008.04.17 12:00
|buy
|391
|1.20
|102.130
|0.000
|0.000
|779
|2008.04.17 17:00
|sell
|392
|2.40
|102.370
|0.000
|0.000
|780
|2008.04.17 20:00
|buy
|393
|4.80
|102.620
|0.000
|0.000
|781
|2008.04.18 06:00
|sell
|394
|9.60
|102.370
|0.000
|0.000
|782
|2008.04.18 12:00
|buy
|395
|19.20
|102.750
|0.000
|0.000
|783
|2008.04.18 12:32
|close
|388
|0.10
|103.110
|0.000
|0.000
|-148.60
|10034382.62
|784
|2008.04.18 12:32
|close
|390
|0.60
|103.110
|0.000
|0.000
|-780.06
|10033602.56
|785
|2008.04.18 12:32
|close
|392
|2.40
|103.110
|0.000
|0.000
|-1723.67
|10031878.90
|786
|2008.04.18 12:32
|close
|394
|9.60
|103.110
|0.000
|0.000
|-6889.73
|10024989.17
|787
|2008.04.18 12:32
|close
|389
|0.30
|103.085
|0.000
|0.000
|481.64
|10025470.81
|788
|2008.04.18 12:32
|close
|393
|4.80
|103.085
|0.000
|0.000
|2165.20
|10027636.01
|789
|2008.04.18 12:32
|close
|391
|1.20
|103.080
|0.000
|0.000
|1105.94
|10028741.95
|790
|2008.04.18 12:32
|close
|395
|19.20
|103.075
|0.000
|0.000
|6053.84
|10034795.79
|791
|2008.04.21 07:00
|sell
|396
|0.10
|103.810
|0.000
|0.000
|792
|2008.04.22 01:00
|buy
|397
|0.30
|103.330
|0.000
|0.000
|793
|2008.04.22 04:00
|sell
|398
|0.60
|102.890
|0.000
|0.000
|794
|2008.04.22 08:00
|buy
|399
|1.20
|103.060
|0.000
|0.000
|795
|2008.04.22 18:00
|sell
|400
|2.40
|102.710
|0.000
|0.000
|796
|2008.04.23 04:00
|buy
|401
|4.80
|103.080
|0.000
|0.000
|797
|2008.04.23 14:00
|sell
|402
|9.60
|103.010
|0.000
|0.000
|798
|2008.04.23 16:00
|buy
|403
|19.20
|103.330
|0.000
|0.000
|799
|2008.04.23 16:41
|close
|396
|0.10
|103.676
|0.000
|0.000
|12.82
|10034808.60
|800
|2008.04.23 16:41
|close
|398
|0.60
|103.676
|0.000
|0.000
|-455.19
|10034353.41
|801
|2008.04.23 16:41
|close
|400
|2.40
|103.676
|0.000
|0.000
|-2237.44
|10032115.97
|802
|2008.04.23 16:41
|close
|402
|9.60
|103.676
|0.000
|0.000
|-6166.90
|10025949.07
|803
|2008.04.23 16:41
|close
|397
|0.30
|103.655
|0.000
|0.000
|94.06
|10026043.13
|804
|2008.04.23 16:41
|close
|401
|4.80
|103.655
|0.000
|0.000
|2662.68
|10028705.81
|805
|2008.04.23 16:41
|close
|399
|1.20
|103.653
|0.000
|0.000
|686.52
|10029392.33
|806
|2008.04.23 16:41
|close
|403
|19.20
|103.657
|0.000
|0.000
|6056.90
|10035449.23
|807
|2008.04.24 03:00
|sell
|404
|0.10
|103.360
|0.000
|0.000
|808
|2008.04.24 06:00
|buy
|405
|0.30
|103.680
|0.000
|0.000
|809
|2008.04.24 13:00
|sell
|406
|0.60
|103.490
|0.000
|0.000
|810
|2008.04.24 16:00
|buy
|407
|1.20
|104.140
|0.000
|0.000
|811
|2008.04.25 06:00
|sell
|408
|2.40
|104.250
|0.000
|0.000
|812
|2008.04.25 09:00
|buy
|409
|4.80
|104.400
|0.000
|0.000
|813
|2008.04.25 09:51
|close
|404
|0.10
|104.760
|0.000
|0.000
|-133.69
|10035315.54
|814
|2008.04.25 09:51
|close
|406
|0.60
|104.760
|0.000
|0.000
|-727.69
|10034587.85
|815
|2008.04.25 09:51
|close
|408
|2.40
|104.760
|0.000
|0.000
|-1168.38
|10033419.47
|816
|2008.04.25 09:51
|close
|405
|0.30
|104.728
|0.000
|0.000
|300.21
|10033719.68
|817
|2008.04.25 09:51
|close
|409
|4.80
|104.728
|0.000
|0.000
|1503.32
|10035223.00
|818
|2008.04.25 09:51
|close
|407
|1.20
|104.716
|0.000
|0.000
|660.07
|10035883.07
|819
|2008.04.25 16:00
|sell
|410
|0.10
|104.230
|0.000
|0.000
|820
|2008.04.25 21:00
|buy
|411
|0.30
|104.520
|0.000
|0.000
|821
|2008.04.28 09:00
|sell
|412
|0.60
|104.610
|0.000
|0.000
|822
|2008.04.28 15:00
|buy
|413
|1.20
|104.570
|0.000
|0.000
|823
|2008.04.28 16:00
|sell
|414
|2.40
|104.520
|0.000
|0.000
|824
|2008.04.28 21:32
|close
|410
|0.10
|104.150
|0.000
|0.000
|7.63
|10035890.70
|825
|2008.04.28 21:32
|close
|412
|0.60
|104.150
|0.000
|0.000
|265.00
|10036155.70
|826
|2008.04.28 21:32
|close
|414
|2.40
|104.150
|0.000
|0.000
|852.62
|10037008.32
|827
|2008.04.28 21:32
|close
|411
|0.30
|104.135
|0.000
|0.000
|-110.91
|10036897.41
|828
|2008.04.28 21:32
|close
|413
|1.20
|104.140
|0.000
|0.000
|-495.49
|10036401.92
|829
|2008.04.29 05:02
|buy
|415
|0.10
|104.270
|0.000
|0.000
|830
|2008.04.29 09:00
|sell
|416
|0.30
|104.150
|0.000
|0.000
|831
|2008.04.29 12:00
|buy
|417
|0.60
|104.270
|0.000
|0.000
|832
|2008.04.29 13:00
|sell
|418
|1.20
|104.120
|0.000
|0.000
|833
|2008.04.29 16:22
|close
|415
|0.10
|103.308
|0.000
|0.000
|-93.12
|10036308.80
|834
|2008.04.29 16:22
|close
|417
|0.60
|103.308
|0.000
|0.000
|-558.72
|10035750.08
|835
|2008.04.29 16:22
|close
|416
|0.30
|103.318
|0.000
|0.000
|241.58
|10035991.66
|836
|2008.04.29 16:22
|close
|418
|1.20
|103.307
|0.000
|0.000
|944.37
|10036936.03
|837
|2008.04.29 21:00
|buy
|419
|0.10
|104.010
|0.000
|0.000
|838
|2008.04.30 08:00
|sell
|420
|0.30
|103.830
|0.000
|0.000
|839
|2008.04.30 11:00
|buy
|421
|0.60
|104.110
|0.000
|0.000
|840
|2008.04.30 21:00
|sell
|422
|1.20
|103.890
|0.000
|0.000
|841
|2008.05.01 10:00
|buy
|423
|2.40
|104.140
|0.000
|0.000
|842
|2008.05.01 16:00
|sell
|424
|4.80
|103.880
|0.000
|0.000
|843
|2008.05.01 19:00
|buy
|425
|9.60
|104.390
|0.000
|0.000
|844
|2008.05.02 08:51
|close
|419
|0.10
|104.870
|0.000
|0.000
|82.01
|10037018.04
|845
|2008.05.02 08:51
|close
|421
|0.60
|104.870
|0.000
|0.000
|434.82
|10037452.86
|846
|2008.05.02 08:51
|close
|423
|2.40
|104.870
|0.000
|0.000
|1670.64
|10039123.50
|847
|2008.05.02 08:51
|close
|425
|9.60
|104.870
|0.000
|0.000
|4394.01
|10043517.51
|848
|2008.05.02 08:51
|close
|420
|0.30
|104.888
|0.000
|0.000
|-303.23
|10043214.28
|849
|2008.05.02 08:51
|close
|424
|4.80
|104.888
|0.000
|0.000
|-4615.40
|10038598.89
|850
|2008.05.02 08:51
|close
|422
|1.20
|104.887
|0.000
|0.000
|-1143.14
|10037455.75
|851
|2008.05.05 05:00
|sell
|426
|0.10
|105.250
|0.000
|0.000
|852
|2008.05.05 17:00
|buy
|427
|0.30
|105.180
|0.000
|0.000
|853
|2008.05.05 20:00
|sell
|428
|0.60
|104.760
|0.000
|0.000
|854
|2008.05.06 09:00
|buy
|429
|1.20
|104.940
|0.000
|0.000
|855
|2008.05.06 12:00
|sell
|430
|2.40
|104.670
|0.000
|0.000
|856
|2008.05.06 16:15
|close
|426
|0.10
|104.091
|0.000
|0.000
|111.29
|10037567.04
|857
|2008.05.06 16:15
|close
|428
|0.60
|104.091
|0.000
|0.000
|385.31
|10037952.35
|858
|2008.05.06 16:15
|close
|430
|2.40
|104.091
|0.000
|0.000
|1334.99
|10039287.34
|859
|2008.05.06 16:15
|close
|427
|0.30
|104.063
|0.000
|0.000
|-322.02
|10038965.32
|860
|2008.05.06 16:15
|close
|429
|1.20
|104.056
|0.000
|0.000
|-1019.45
|10037945.87
|861
|2008.05.06 19:00
|buy
|431
|0.10
|104.740
|0.000
|0.000
|862
|2008.05.07 20:01
|sell
|432
|0.30
|105.080
|0.000
|0.000
|863
|2008.05.08 14:00
|buy
|433
|0.60
|104.130
|0.000
|0.000
|864
|2008.05.08 16:00
|sell
|434
|1.20
|103.940
|0.000
|0.000
|865
|2008.05.08 16:44
|close
|431
|0.10
|103.439
|0.000
|0.000
|-125.77
|10037820.10
|866
|2008.05.08 16:44
|close
|433
|0.60
|103.439
|0.000
|0.000
|-400.82
|10037419.28
|867
|2008.05.08 16:44
|close
|432
|0.30
|103.455
|0.000
|0.000
|470.76
|10037890.03
|868
|2008.05.08 16:44
|close
|434
|1.20
|103.456
|0.000
|0.000
|561.40
|10038451.43
|869
|2008.05.09 17:00
|buy
|435
|0.10
|103.240
|0.000
|0.000
|870
|2008.05.12 00:00
|sell
|436
|0.30
|102.990
|0.000
|0.000
|871
|2008.05.12 05:00
|buy
|437
|0.60
|103.410
|0.000
|0.000
|872
|2008.05.12 17:00
|sell
|438
|1.20
|103.660
|0.000
|0.000
|873
|2008.05.12 19:00
|buy
|439
|2.40
|103.690
|0.000
|0.000
|874
|2008.05.13 06:00
|sell
|440
|4.80
|103.720
|0.000
|0.000
|875
|2008.05.13 10:25
|close
|435
|0.10
|103.518
|0.000
|0.000
|26.86
|10038478.29
|876
|2008.05.13 10:25
|close
|437
|0.60
|103.518
|0.000
|0.000
|62.60
|10038540.89
|877
|2008.05.13 10:25
|close
|439
|2.40
|103.518
|0.000
|0.000
|-398.77
|10038142.12
|878
|2008.05.13 10:25
|close
|436
|0.30
|103.525
|0.000
|0.000
|-155.19
|10037986.93
|879
|2008.05.13 10:25
|close
|440
|4.80
|103.525
|0.000
|0.000
|904.13
|10038891.06
|880
|2008.05.13 10:25
|close
|438
|1.20
|103.527
|0.000
|0.000
|153.54
|10039044.60
|881
|2008.05.13 14:00
|buy
|441
|0.10
|103.790
|0.000
|0.000
|882
|2008.05.14 16:00
|sell
|442
|0.30
|105.200
|0.000
|0.000
|883
|2008.05.14 18:00
|buy
|443
|0.60
|105.230
|0.000
|0.000
|884
|2008.05.14 23:01
|sell
|444
|1.20
|105.030
|0.000
|0.000
|885
|2008.05.15 03:00
|buy
|445
|2.40
|105.280
|0.000
|0.000
|886
|2008.05.15 05:00
|sell
|446
|4.80
|105.060
|0.000
|0.000
|887
|2008.05.15 08:29
|close
|441
|0.10
|104.697
|0.000
|0.000
|86.63
|10039131.23
|888
|2008.05.15 08:29
|close
|443
|0.60
|104.697
|0.000
|0.000
|-305.45
|10038825.78
|889
|2008.05.15 08:29
|close
|445
|2.40
|104.697
|0.000
|0.000
|-1336.43
|10037489.35
|890
|2008.05.15 08:29
|close
|442
|0.30
|104.704
|0.000
|0.000
|141.65
|10037631.00
|891
|2008.05.15 08:29
|close
|446
|4.80
|104.704
|0.000
|0.000
|1632.03
|10039263.03
|892
|2008.05.15 08:29
|close
|444
|1.20
|104.690
|0.000
|0.000
|387.86
|10039650.89
|893
|2008.05.15 12:00
|buy
|447
|0.10
|105.170
|0.000
|0.000
|894
|2008.05.15 15:00
|sell
|448
|0.30
|104.840
|0.000
|0.000
|895
|2008.05.15 20:00
|buy
|449
|0.60
|104.890
|0.000
|0.000
|896
|2008.05.16 00:00
|sell
|450
|1.20
|104.690
|0.000
|0.000
|897
|2008.05.16 12:00
|buy
|451
|2.40
|104.700
|0.000
|0.000
|898
|2008.05.16 17:00
|sell
|452
|4.80
|104.060
|0.000
|0.000
|899
|2008.05.19 03:00
|buy
|453
|9.60
|104.140
|0.000
|0.000
|900
|2008.05.19 10:00
|sell
|454
|19.20
|103.900
|0.000
|0.000
|901
|2008.05.19 16:00
|buy
|455
|38.40
|104.120
|0.000
|0.000
|902
|2008.05.19 16:07
|close
|447
|0.10
|104.390
|0.000
|0.000
|-74.72
|10039576.17
|903
|2008.05.19 16:07
|close
|449
|0.60
|104.390
|0.000
|0.000
|-287.38
|10039288.79
|904
|2008.05.19 16:07
|close
|451
|2.40
|104.390
|0.000
|0.000
|-712.71
|10038576.08
|905
|2008.05.19 16:07
|close
|453
|9.60
|104.390
|0.000
|0.000
|2299.07
|10040875.15
|906
|2008.05.19 16:07
|close
|455
|38.40
|104.390
|0.000
|0.000
|9931.99
|10050807.14
|907
|2008.05.19 16:07
|close
|448
|0.30
|104.402
|0.000
|0.000
|125.55
|10050932.69
|908
|2008.05.19 16:07
|close
|452
|4.80
|104.402
|0.000
|0.000
|-1574.86
|10049357.83
|909
|2008.05.19 16:07
|close
|450
|1.20
|104.394
|0.000
|0.000
|339.63
|10049697.46
|910
|2008.05.19 16:07
|close
|454
|19.20
|104.386
|0.000
|0.000
|-8939.13
|10040758.33
|911
|2008.05.20 03:00
|sell
|456
|0.10
|104.280
|0.000
|0.000
|912
|2008.05.21 11:00
|buy
|457
|0.30
|103.490
|0.000
|0.000
|913
|2008.05.21 13:00
|sell
|458
|0.60
|103.150
|0.000
|0.000
|914
|2008.05.21 16:00
|buy
|459
|1.20
|103.430
|0.000
|0.000
|915
|2008.05.21 21:00
|sell
|460
|2.40
|103.100
|0.000
|0.000
|916
|2008.05.22 08:00
|buy
|461
|4.80
|103.100
|0.000
|0.000
|917
|2008.05.22 10:13
|close
|456
|0.10
|103.420
|0.000
|0.000
|82.95
|10040841.29
|918
|2008.05.22 10:13
|close
|458
|0.60
|103.420
|0.000
|0.000
|-157.57
|10040683.72
|919
|2008.05.22 10:13
|close
|460
|2.40
|103.420
|0.000
|0.000
|-746.32
|10039937.40
|920
|2008.05.22 10:14
|close
|457
|0.30
|103.380
|0.000
|0.000
|-31.92
|10039905.48
|921
|2008.05.22 10:14
|close
|461
|4.80
|103.380
|0.000
|0.000
|1300.06
|10041205.54
|922
|2008.05.22 10:14
|close
|459
|1.20
|103.387
|0.000
|0.000
|-49.91
|10041155.63
|923
|2008.05.23 09:00
|sell
|462
|0.10
|104.050
|0.000
|0.000
|924
|2008.05.26 07:00
|buy
|463
|0.30
|103.330
|0.000
|0.000
|925
|2008.05.27 00:00
|sell
|464
|0.60
|103.390
|0.000
|0.000
|926
|2008.05.27 07:00
|buy
|465
|1.20
|103.490
|0.000
|0.000
|927
|2008.05.27 15:01
|close
|462
|0.10
|104.141
|0.000
|0.000
|-8.84
|10041146.79
|928
|2008.05.27 15:01
|close
|464
|0.60
|104.141
|0.000
|0.000
|-432.68
|10040714.11
|929
|2008.05.27 15:01
|close
|463
|0.30
|104.140
|0.000
|0.000
|233.34
|10040947.45
|930
|2008.05.27 15:01
|close
|465
|1.20
|104.133
|0.000
|0.000
|740.98
|10041688.43
|931
|2008.05.28 04:00
|sell
|466
|0.10
|104.080
|0.000
|0.000
|932
|2008.05.28 11:00
|buy
|467
|0.30
|104.280
|0.000
|0.000
|933
|2008.05.30 05:00
|sell
|468
|0.60
|105.460
|0.000
|0.000
|934
|2008.05.30 14:00
|buy
|469
|1.20
|105.540
|0.000
|0.000
|935
|2008.05.30 21:00
|sell
|470
|2.40
|105.440
|0.000
|0.000
|936
|2008.06.02 06:00
|buy
|471
|4.80
|105.460
|0.000
|0.000
|937
|2008.06.02 09:00
|sell
|472
|9.60
|105.310
|0.000
|0.000
|938
|2008.06.02 09:20
|close
|466
|0.10
|105.138
|0.000
|0.000
|-100.89
|10041587.54
|939
|2008.06.02 09:20
|close
|468
|0.60
|105.138
|0.000
|0.000
|183.45
|10041770.99
|940
|2008.06.02 09:20
|close
|470
|2.40
|105.138
|0.000
|0.000
|688.14
|10042459.13
|941
|2008.06.02 09:20
|close
|472
|9.60
|105.138
|0.000
|0.000
|1570.51
|10044029.64
|942
|2008.06.02 09:20
|close
|467
|0.30
|105.110
|0.000
|0.000
|236.89
|10044266.53
|943
|2008.06.02 09:20
|close
|471
|4.80
|105.110
|0.000
|0.000
|-1598.33
|10042668.20
|944
|2008.06.02 09:20
|close
|469
|1.20
|105.113
|0.000
|0.000
|-487.48
|10042180.72
|945
|2008.06.03 04:00
|buy
|473
|0.10
|104.630
|0.000
|0.000
|946
|2008.06.03 08:00
|sell
|474
|0.30
|104.230
|0.000
|0.000
|947
|2008.06.03 13:00
|buy
|475
|0.60
|104.300
|0.000
|0.000
|948
|2008.06.04 03:00
|sell
|476
|1.20
|105.180
|0.000
|0.000
|949
|2008.06.04 09:00
|buy
|477
|2.40
|105.100
|0.000
|0.000
|950
|2008.06.04 10:00
|sell
|478
|4.80
|104.890
|0.000
|0.000
|951
|2008.06.04 10:23
|close
|473
|0.10
|104.690
|0.000
|0.000
|5.73
|10042186.45
|952
|2008.06.04 10:23
|close
|475
|0.60
|104.690
|0.000
|0.000
|223.52
|10042409.97
|953
|2008.06.04 10:23
|close
|477
|2.40
|104.690
|0.000
|0.000
|-939.92
|10041470.05
|954
|2008.06.04 10:24
|close
|474
|0.30
|104.700
|0.000
|0.000
|-134.82
|10041335.23
|955
|2008.06.04 10:24
|close
|478
|4.80
|104.700
|0.000
|0.000
|871.06
|10042206.29
|956
|2008.06.04 10:24
|close
|476
|1.20
|104.704
|0.000
|0.000
|545.54
|10042751.83
|957
|2008.06.04 16:00
|buy
|479
|0.10
|105.100
|0.000
|0.000
|958
|2008.06.05 19:00
|sell
|480
|0.30
|105.880
|0.000
|0.000
|959
|2008.06.06 03:00
|buy
|481
|0.60
|106.140
|0.000
|0.000
|960
|2008.06.06 16:00
|sell
|482
|1.20
|105.630
|0.000
|0.000
|961
|2008.06.09 00:00
|close
|479
|0.10
|104.440
|0.000
|0.000
|-63.19
|10042688.64
|962
|2008.06.09 00:00
|close
|481
|0.60
|104.440
|0.000
|0.000
|-976.64
|10041712.00
|963
|2008.06.09 00:00
|close
|480
|0.30
|104.466
|0.000
|0.000
|405.76
|10042117.76
|964
|2008.06.09 00:00
|close
|482
|1.20
|104.472
|0.000
|0.000
|1329.50
|10043447.26
|965
|2008.06.09 05:00
|buy
|483
|0.10
|105.280
|0.000
|0.000
|966
|2008.06.11 12:00
|sell
|484
|0.30
|107.440
|0.000
|0.000
|967
|2008.06.12 03:00
|buy
|485
|0.60
|106.980
|0.000
|0.000
|968
|2008.06.12 09:02
|close
|483
|0.10
|107.570
|0.000
|0.000
|212.88
|10043660.14
|969
|2008.06.12 09:02
|close
|485
|0.60
|107.570
|0.000
|0.000
|329.09
|10043989.23
|970
|2008.06.12 09:02
|close
|484
|0.30
|107.585
|0.000
|0.000
|-40.89
|10043948.33
|971
|2008.06.13 04:00
|sell
|486
|0.10
|107.760
|0.000
|0.000
|972
|2008.06.13 09:00
|buy
|487
|0.30
|108.000
|0.000
|0.000
|973
|2008.06.13 17:00
|sell
|488
|0.60
|107.990
|0.000
|0.000
|974
|2008.06.13 21:00
|buy
|489
|1.20
|108.210
|0.000
|0.000
|975
|2008.06.16 11:00
|sell
|490
|2.40
|108.290
|0.000
|0.000
|976
|2008.06.17 00:00
|buy
|491
|4.80
|108.250
|0.000
|0.000
|977
|2008.06.17 04:00
|sell
|492
|9.60
|107.950
|0.000
|0.000
|978
|2008.06.17 09:21
|close
|486
|0.10
|107.697
|0.000
|0.000
|5.75
|10043954.08
|979
|2008.06.17 09:21
|close
|488
|0.60
|107.697
|0.000
|0.000
|162.62
|10044116.70
|980
|2008.06.17 09:21
|close
|490
|2.40
|107.697
|0.000
|0.000
|1320.25
|10045436.95
|981
|2008.06.17 09:21
|close
|492
|9.60
|107.697
|0.000
|0.000
|2255.22
|10047692.17
|982
|2008.06.17 09:21
|close
|487
|0.30
|107.668
|0.000
|0.000
|-92.51
|10047599.66
|983
|2008.06.17 09:21
|close
|491
|4.80
|107.668
|0.000
|0.000
|-2594.64
|10045005.02
|984
|2008.06.17 09:21
|close
|489
|1.20
|107.659
|0.000
|0.000
|-614.16
|10044390.86
|985
|2008.06.17 11:00
|buy
|493
|0.10
|108.100
|0.000
|0.000
|986
|2008.06.17 19:00
|sell
|494
|0.30
|107.940
|0.000
|0.000
|987
|2008.06.18 09:00
|buy
|495
|0.60
|108.080
|0.000
|0.000
|988
|2008.06.18 16:00
|sell
|496
|1.20
|108.050
|0.000
|0.000
|989
|2008.06.19 11:00
|buy
|497
|2.40
|107.820
|0.000
|0.000
|990
|2008.06.20 04:00
|sell
|498
|4.80
|107.890
|0.000
|0.000
|991
|2008.06.20 09:15
|close
|493
|0.10
|107.750
|0.000
|0.000
|-32.48
|10044358.38
|992
|2008.06.20 09:15
|close
|495
|0.60
|107.750
|0.000
|0.000
|-183.76
|10044174.62
|993
|2008.06.20 09:15
|close
|497
|2.40
|107.750
|0.000
|0.000
|-155.92
|10044018.70
|994
|2008.06.20 09:16
|close
|494
|0.30
|107.760
|0.000
|0.000
|49.34
|10044068.04
|995
|2008.06.20 09:16
|close
|498
|4.80
|107.760
|0.000
|0.000
|579.06
|10044647.10
|996
|2008.06.20 09:16
|close
|496
|1.20
|107.769
|0.000
|0.000
|310.41
|10044957.51
|997
|2008.06.20 11:00
|buy
|499
|0.10
|107.890
|0.000
|0.000
|998
|2008.06.20 12:00
|sell
|500
|0.30
|107.660
|0.000
|0.000
|999
|2008.06.23 01:00
|buy
|501
|0.60
|107.460
|0.000
|0.000
|1000
|2008.06.23 04:00
|sell
|502
|1.20
|107.260
|0.000
|0.000
|1001
|2008.06.23 08:00
|buy
|503
|2.40
|107.460
|0.000
|0.000
|1002
|2008.06.23 14:20
|close
|499
|0.10
|107.962
|0.000
|0.000
|6.67
|10044964.18
|1003
|2008.06.23 14:20
|close
|501
|0.60
|107.962
|0.000
|0.000
|278.99
|10045243.17
|1004
|2008.06.23 14:20
|close
|503
|2.40
|107.962
|0.000
|0.000
|1115.95
|10046359.12
|1005
|2008.06.23 14:20
|close
|500
|0.30
|107.991
|0.000
|0.000
|-92.10
|10046267.02
|1006
|2008.06.23 14:20
|close
|502
|1.20
|107.989
|0.000
|0.000
|-810.08
|10045456.94
|1007
|2008.06.24 10:00
|sell
|504
|0.10
|107.950
|0.000
|0.000
|1008
|2008.06.24 19:00
|buy
|505
|0.30
|107.900
|0.000
|0.000
|1009
|2008.06.25 04:01
|sell
|506
|0.60
|107.700
|0.000
|0.000
|1010
|2008.06.25 09:00
|buy
|507
|1.20
|107.940
|0.000
|0.000
|1011
|2008.06.25 16:00
|sell
|508
|2.40
|107.920
|0.000
|0.000
|1012
|2008.06.25 17:00
|buy
|509
|4.80
|108.200
|0.000
|0.000
|1013
|2008.06.25 22:00
|sell
|510
|9.60
|107.750
|0.000
|0.000
|1014
|2008.06.26 09:00
|buy
|511
|19.20
|108.180
|0.000
|0.000
|1015
|2008.06.26 12:00
|sell
|512
|38.40
|107.670
|0.000
|0.000
|1016
|2008.06.26 16:58
|close
|504
|0.10
|107.180
|0.000
|0.000
|71.63
|10045528.57
|1017
|2008.06.26 16:58
|close
|506
|0.60
|107.180
|0.000
|0.000
|290.17
|10045818.74
|1018
|2008.06.26 16:58
|close
|508
|2.40
|107.180
|0.000
|0.000
|1653.31
|10047472.06
|1019
|2008.06.26 16:58
|close
|510
|9.60
|107.180
|0.000
|0.000
|5090.57
|10052562.63
|1020
|2008.06.26 16:58
|close
|512
|38.40
|107.180
|0.000
|0.000
|17555.51
|10070118.14
|1021
|2008.06.26 16:59
|close
|505
|0.30
|107.170
|0.000
|0.000
|-204.35
|10069913.79
|1022
|2008.06.26 16:59
|close
|509
|4.80
|107.170
|0.000
|0.000
|-4613.23
|10065300.56
|1023
|2008.06.26 16:59
|close
|507
|1.20
|107.166
|0.000
|0.000
|-866.69
|10064433.87
|1024
|2008.06.26 16:59
|close
|511
|19.20
|107.162
|0.000
|0.000
|-18239.30
|10046194.57
|1025
|2008.06.27 06:01
|buy
|513
|0.10
|107.070
|0.000
|0.000
|1026
|2008.06.27 10:00
|sell
|514
|0.30
|106.350
|0.000
|0.000
|1027
|2008.06.30 01:00
|buy
|515
|0.60
|106.280
|0.000
|0.000
|1028
|2008.06.30 07:00
|sell
|516
|1.20
|106.020
|0.000
|0.000
|1029
|2008.06.30 10:10
|close
|513
|0.10
|105.120
|0.000
|0.000
|-185.50
|10046009.07
|1030
|2008.06.30 10:10
|close
|515
|0.60
|105.120
|0.000
|0.000
|-662.10
|10045346.97
|1031
|2008.06.30 10:11
|close
|514
|0.30
|105.150
|0.000
|0.000
|342.22
|10045689.18
|1032
|2008.06.30 10:11
|close
|516
|1.20
|105.148
|0.000
|0.000
|995.17
|10046684.35
|1033
|2008.06.30 16:00
|buy
|517
|0.10
|105.830
|0.000
|0.000
|1034
|2008.07.01 08:00
|sell
|518
|0.30
|105.790
|0.000
|0.000
|1035
|2008.07.01 17:00
|buy
|519
|0.60
|105.970
|0.000
|0.000
|1036
|2008.07.02 08:00
|sell
|520
|1.20
|105.930
|0.000
|0.000
|1037
|2008.07.02 09:00
|buy
|521
|2.40
|106.080
|0.000
|0.000
|1038
|2008.07.02 11:03
|close
|517
|0.10
|106.548
|0.000
|0.000
|67.39
|10046751.74
|1039
|2008.07.02 11:03
|close
|519
|0.60
|106.548
|0.000
|0.000
|325.49
|10047077.23
|1040
|2008.07.02 11:03
|close
|521
|2.40
|106.548
|0.000
|0.000
|1054.17
|10048131.40
|1041
|2008.07.02 11:03
|close
|518
|0.30
|106.577
|0.000
|0.000
|-221.68
|10047909.72
|1042
|2008.07.02 11:03
|close
|520
|1.20
|106.575
|0.000
|0.000
|-726.25
|10047183.47
|1043
|2008.07.02 15:00
|sell
|522
|0.10
|106.020
|0.000
|0.000
|1044
|2008.07.03 05:00
|buy
|523
|0.30
|106.070
|0.000
|0.000
|1045
|2008.07.04 05:00
|sell
|524
|0.60
|106.720
|0.000
|0.000
|1046
|2008.07.04 09:00
|buy
|525
|1.20
|106.830
|0.000
|0.000
|1047
|2008.07.04 14:00
|sell
|526
|2.40
|106.740
|0.000
|0.000
|1048
|2008.07.04 19:00
|buy
|527
|4.80
|106.790
|0.000
|0.000
|1049
|2008.07.07 03:48
|close
|522
|0.10
|107.021
|0.000
|0.000
|-93.79
|10047089.68
|1050
|2008.07.07 03:48
|close
|524
|0.60
|107.021
|0.000
|0.000
|-169.06
|10046920.62
|1051
|2008.07.07 03:48
|close
|526
|2.40
|107.021
|0.000
|0.000
|-631.40
|10046289.22
|1052
|2008.07.07 03:48
|close
|523
|0.30
|106.998
|0.000
|0.000
|260.19
|10046549.41
|1053
|2008.07.07 03:48
|close
|527
|4.80
|106.998
|0.000
|0.000
|933.10
|10047482.51
|1054
|2008.07.07 03:48
|close
|525
|1.20
|106.995
|0.000
|0.000
|185.06
|10047667.57
|1055
|2008.07.07 19:00
|sell
|528
|0.10
|106.930
|0.000
|0.000
|1056
|2008.07.08 05:00
|buy
|529
|0.30
|107.100
|0.000
|0.000
|1057
|2008.07.08 09:00
|sell
|530
|0.60
|106.790
|0.000
|0.000
|1058
|2008.07.08 14:00
|buy
|531
|1.20
|106.850
|0.000
|0.000
|1059
|2008.07.09 07:00
|sell
|532
|2.40
|107.180
|0.000
|0.000
|1060
|2008.07.09 10:00
|buy
|533
|4.80
|107.540
|0.000
|0.000
|1061
|2008.07.09 16:00
|sell
|534
|9.60
|107.150
|0.000
|0.000
|1062
|2008.07.09 22:13
|close
|528
|0.10
|106.785
|0.000
|0.000
|13.48
|10047681.05
|1063
|2008.07.09 22:13
|close
|530
|0.60
|106.785
|0.000
|0.000
|2.50
|10047683.55
|1064
|2008.07.09 22:13
|close
|532
|2.40
|106.785
|0.000
|0.000
|887.77
|10048571.32
|1065
|2008.07.09 22:13
|close
|534
|9.60
|106.785
|0.000
|0.000
|3281.36
|10051852.68
|1066
|2008.07.09 22:13
|close
|529
|0.30
|106.767
|0.000
|0.000
|-93.57
|10051759.11
|1067
|2008.07.09 22:13
|close
|533
|4.80
|106.767
|0.000
|0.000
|-3475.23
|10048283.88
|1068
|2008.07.09 22:13
|close
|531
|1.20
|106.769
|0.000
|0.000
|-91.04
|10048192.84
|1069
|2008.07.10 08:00
|buy
|535
|0.10
|106.840
|0.000
|0.000
|1070
|2008.07.10 17:00
|sell
|536
|0.30
|106.880
|0.000
|0.000
|1071
|2008.07.11 01:00
|buy
|537
|0.60
|107.090
|0.000
|0.000
|1072
|2008.07.11 13:00
|sell
|538
|1.20
|107.040
|0.000
|0.000
|1073
|2008.07.11 14:18
|close
|535
|0.10
|106.263
|0.000
|0.000
|-54.30
|10048138.54
|1074
|2008.07.11 14:18
|close
|537
|0.60
|106.263
|0.000
|0.000
|-466.95
|10047671.59
|1075
|2008.07.11 14:18
|close
|536
|0.30
|106.275
|0.000
|0.000
|170.63
|10047842.21
|1076
|2008.07.11 14:18
|close
|538
|1.20
|106.268
|0.000
|0.000
|871.76
|10048713.97
|1077
|2008.07.11 21:00
|buy
|539
|0.10
|106.580
|0.000
|0.000
|1078
|2008.07.14 16:00
|sell
|540
|0.30
|106.340
|0.000
|0.000
|1079
|2008.07.15 21:00
|buy
|541
|0.60
|105.050
|0.000
|0.000
|1080
|2008.07.16 05:00
|sell
|542
|1.20
|104.620
|0.000
|0.000
|1081
|2008.07.16 09:40
|close
|539
|0.10
|104.000
|0.000
|0.000
|-248.08
|10048465.89
|1082
|2008.07.16 09:40
|close
|541
|0.60
|104.000
|0.000
|0.000
|-605.77
|10047860.12
|1083
|2008.07.16 09:40
|close
|540
|0.30
|104.025
|0.000
|0.000
|667.32
|10048527.44
|1084
|2008.07.16 09:40
|close
|542
|1.20
|104.029
|0.000
|0.000
|681.73
|10049209.17
|1085
|2008.07.16 16:00
|buy
|543
|0.10
|104.450
|0.000
|0.000
|1086
|2008.07.18 07:00
|sell
|544
|0.30
|106.200
|0.000
|0.000
|1087
|2008.07.18 13:00
|buy
|545
|0.60
|106.620
|0.000
|0.000
|1088
|2008.07.21 05:00
|sell
|546
|1.20
|106.770
|0.000
|0.000
|1089
|2008.07.21 14:00
|buy
|547
|2.40
|106.940
|0.000
|0.000
|1090
|2008.07.21 22:00
|sell
|548
|4.80
|106.690
|0.000
|0.000
|1091
|2008.07.21 23:16
|close
|543
|0.10
|106.350
|0.000
|0.000
|178.66
|10049387.83
|1092
|2008.07.21 23:16
|close
|545
|0.60
|106.350
|0.000
|0.000
|-152.33
|10049235.50
|1093
|2008.07.21 23:16
|close
|547
|2.40
|106.350
|0.000
|0.000
|-1331.45
|10047904.05
|1094
|2008.07.21 23:16
|close
|544
|0.30
|106.380
|0.000
|0.000
|-50.91
|10047853.14
|1095
|2008.07.21 23:16
|close
|548
|4.80
|106.380
|0.000
|0.000
|1398.76
|10049251.90
|1096
|2008.07.21 23:16
|close
|546
|1.20
|106.390
|0.000
|0.000
|428.61
|10049680.51
|1097
|2008.07.22 15:00
|buy
|549
|0.10
|106.840
|0.000
|0.000
|1098
|2008.07.24 04:00
|sell
|550
|0.30
|107.790
|0.000
|0.000
|1099
|2008.07.25 12:00
|buy
|551
|0.60
|107.170
|0.000
|0.000
|1100
|2008.07.28 02:27
|close
|549
|0.10
|108.000
|0.000
|0.000
|107.41
|10049787.92
|1101
|2008.07.28 02:27
|close
|551
|0.60
|108.000
|0.000
|0.000
|461.11
|10050249.03
|1102
|2008.07.28 02:27
|close
|550
|0.30
|108.028
|0.000
|0.000
|-66.40
|10050182.63
|1103
|2008.07.28 09:00
|sell
|552
|0.10
|107.680
|0.000
|0.000
|1104
|2008.07.29 09:00
|buy
|553
|0.30
|107.560
|0.000
|0.000
|1105
|2008.07.30 04:00
|sell
|554
|0.60
|108.040
|0.000
|0.000
|1106
|2008.07.30 09:00
|buy
|555
|1.20
|108.060
|0.000
|0.000
|1107
|2008.07.30 10:00
|sell
|556
|2.40
|107.930
|0.000
|0.000
|1108
|2008.07.30 15:00
|buy
|557
|4.80
|108.260
|0.000
|0.000
|1109
|2008.07.31 04:00
|sell
|558
|9.60
|108.010
|0.000
|0.000
|1110
|2008.07.31 11:00
|buy
|559
|19.20
|108.200
|0.000
|0.000
|1111
|2008.07.31 16:00
|sell
|560
|38.40
|107.880
|0.000
|0.000
|1112
|2008.08.01 05:00
|buy
|561
|76.80
|107.840
|0.000
|0.000
|1113
|2008.08.01 07:00
|sell
|562
|153.60
|107.610
|0.000
|0.000
|1114
|2008.08.01 08:45
|close
|552
|0.10
|107.410
|0.000
|0.000
|24.83
|10050207.46
|1115
|2008.08.01 08:45
|close
|554
|0.60
|107.410
|0.000
|0.000
|350.68
|10050558.14
|1116
|2008.08.01 08:45
|close
|556
|2.40
|107.410
|0.000
|0.000
|1156.95
|10051715.09
|1117
|2008.08.01 08:45
|close
|558
|9.60
|107.410
|0.000
|0.000
|5357.68
|10057072.76
|1118
|2008.08.01 08:45
|close
|560
|38.40
|107.410
|0.000
|0.000
|16783.09
|10073855.85
|1119
|2008.08.01 08:45
|close
|562
|153.60
|107.410
|0.000
|0.000
|28600.69
|10102456.54
|1120
|2008.08.01 08:45
|close
|553
|0.30
|107.393
|0.000
|0.000
|-46.65
|10102409.89
|1121
|2008.08.01 08:45
|close
|557
|4.80
|107.393
|0.000
|0.000
|-3875.11
|10098534.78
|1122
|2008.08.01 08:45
|close
|561
|76.80
|107.393
|0.000
|0.000
|-31966.33
|10066568.45
|1123
|2008.08.01 08:45
|close
|555
|1.20
|107.395
|0.000
|0.000
|-743.05
|10065825.40
|1124
|2008.08.01 08:45
|close
|559
|19.20
|107.394
|0.000
|0.000
|-14409.74
|10051415.66
|1125
|2008.08.01 15:00
|buy
|563
|0.10
|107.710
|0.000
|0.000
|1126
|2008.08.01 17:00
|sell
|564
|0.30
|107.530
|0.000
|0.000
|1127
|2008.08.01 20:00
|buy
|565
|0.60
|107.670
|0.000
|0.000
|1128
|2008.08.04 03:00
|sell
|566
|1.20
|107.580
|0.000
|0.000
|1129
|2008.08.04 06:00
|buy
|567
|2.40
|107.700
|0.000
|0.000
|1130
|2008.08.04 14:12
|close
|563
|0.10
|108.171
|0.000
|0.000
|42.62
|10051458.28
|1131
|2008.08.04 14:12
|close
|565
|0.60
|108.171
|0.000
|0.000
|277.89
|10051736.17
|1132
|2008.08.04 14:12
|close
|567
|2.40
|108.171
|0.000
|0.000
|1045.01
|10052781.18
|1133
|2008.08.04 14:12
|close
|564
|0.30
|108.200
|0.000
|0.000
|-185.92
|10052595.26
|1134
|2008.08.04 14:12
|close
|566
|1.20
|108.191
|0.000
|0.000
|-677.69
|10051917.57
|1135
|2008.08.05 08:00
|sell
|568
|0.10
|108.130
|0.000
|0.000
|1136
|2008.08.05 16:00
|buy
|569
|0.30
|108.120
|0.000
|0.000
|1137
|2008.08.06 08:00
|sell
|570
|0.60
|108.330
|0.000
|0.000
|1138
|2008.08.06 09:00
|buy
|571
|1.20
|108.350
|0.000
|0.000
|1139
|2008.08.06 15:36
|close
|568
|0.10
|109.040
|0.000
|0.000
|-83.51
|10051834.05
|1140
|2008.08.06 15:36
|close
|570
|0.60
|109.040
|0.000
|0.000
|-390.68
|10051443.37
|1141
|2008.08.06 15:36
|close
|569
|0.30
|109.049
|0.000
|0.000
|255.57
|10051698.94
|1142
|2008.08.06 15:36
|close
|571
|1.20
|109.043
|0.000
|0.000
|762.63
|10052461.57
|1143
|2008.08.07 09:00
|sell
|572
|0.10
|109.460
|0.000
|0.000
|1144
|2008.08.07 17:00
|buy
|573
|0.30
|109.610
|0.000
|0.000
|1145
|2008.08.07 22:00
|sell
|574
|0.60
|109.420
|0.000
|0.000
|1146
|2008.08.08 03:00
|buy
|575
|1.20
|109.560
|0.000
|0.000
|1147
|2008.08.08 12:00
|sell
|576
|2.40
|109.770
|0.000
|0.000
|1148
|2008.08.08 15:01
|buy
|577
|4.80
|110.000
|0.000
|0.000
|1149
|2008.08.08 16:11
|close
|572
|0.10
|110.311
|0.000
|0.000
|-77.20
|10052384.37
|1150
|2008.08.08 16:11
|close
|574
|0.60
|110.311
|0.000
|0.000
|-484.94
|10051899.43
|1151
|2008.08.08 16:11
|close
|576
|2.40
|110.311
|0.000
|0.000
|-1177.04
|10050722.39
|1152
|2008.08.08 16:11
|close
|573
|0.30
|110.288
|0.000
|0.000
|184.43
|10050906.82
|1153
|2008.08.08 16:11
|close
|577
|4.80
|110.288
|0.000
|0.000
|1253.45
|10052160.27
|1154
|2008.08.08 16:11
|close
|575
|1.20
|110.285
|0.000
|0.000
|788.87
|10052949.14
|1155
|2008.08.11 02:00
|sell
|578
|0.10
|109.680
|0.000
|0.000
|1156
|2008.08.11 07:00
|buy
|579
|0.30
|110.080
|0.000
|0.000
|1157
|2008.08.11 11:00
|sell
|580
|0.60
|109.710
|0.000
|0.000
|1158
|2008.08.11 17:00
|buy
|581
|1.20
|109.930
|0.000
|0.000
|1159
|2008.08.12 03:00
|sell
|582
|2.40
|110.210
|0.000
|0.000
|1160
|2008.08.12 08:00
|buy
|583
|4.80
|110.200
|0.000
|0.000
|1161
|2008.08.12 09:00
|sell
|584
|9.60
|110.110
|0.000
|0.000
|1162
|2008.08.12 09:16
|close
|578
|0.10
|109.964
|0.000
|0.000
|-25.88
|10052923.26
|1163
|2008.08.12 09:16
|close
|580
|0.60
|109.964
|0.000
|0.000
|-138.90
|10052784.36
|1164
|2008.08.12 09:16
|close
|582
|2.40
|109.964
|0.000
|0.000
|536.90
|10053321.26
|1165
|2008.08.12 09:16
|close
|584
|9.60
|109.964
|0.000
|0.000
|1274.60
|10054595.86
|1166
|2008.08.12 09:16
|close
|579
|0.30
|109.938
|0.000
|0.000
|-38.75
|10054557.11
|1167
|2008.08.12 09:16
|close
|583
|4.80
|109.938
|0.000
|0.000
|-1143.92
|10053413.19
|1168
|2008.08.12 09:16
|close
|581
|1.20
|109.940
|0.000
|0.000
|10.92
|10053424.11
|1169
|2008.08.12 12:00
|buy
|585
|0.10
|110.260
|0.000
|0.000
|1170
|2008.08.12 15:00
|sell
|586
|0.30
|109.840
|0.000
|0.000
|1171
|2008.08.13 11:00
|buy
|587
|0.60
|108.950
|0.000
|0.000
|1172
|2008.08.13 15:00
|sell
|588
|1.20
|108.590
|0.000
|0.000
|1173
|2008.08.13 19:00
|buy
|589
|2.40
|108.980
|0.000
|0.000
|1174
|2008.08.13 19:35
|close
|585
|0.10
|109.542
|0.000
|0.000
|-65.55
|10053358.56
|1175
|2008.08.13 19:35
|close
|587
|0.60
|109.542
|0.000
|0.000
|324.26
|10053682.82
|1176
|2008.08.13 19:35
|close
|589
|2.40
|109.542
|0.000
|0.000
|1231.31
|10054914.13
|1177
|2008.08.13 19:35
|close
|586
|0.30
|109.593
|0.000
|0.000
|67.46
|10054981.59
|1178
|2008.08.13 19:35
|close
|588
|1.20
|109.625
|0.000
|0.000
|-1132.95
|10053848.64
|1179
|2008.08.14 02:00
|sell
|590
|0.10
|109.180
|0.000
|0.000
|1180
|2008.08.14 08:00
|buy
|591
|0.30
|109.490
|0.000
|0.000
|1181
|2008.08.14 15:00
|sell
|592
|0.60
|109.430
|0.000
|0.000
|1182
|2008.08.14 18:00
|buy
|593
|1.20
|109.780
|0.000
|0.000
|1183
|2008.08.15 03:00
|sell
|594
|2.40
|109.890
|0.000
|0.000
|1184
|2008.08.15 04:00
|buy
|595
|4.80
|110.110
|0.000
|0.000
|1185
|2008.08.15 09:22
|close
|590
|0.10
|110.464
|0.000
|0.000
|-116.29
|10053732.34
|1186
|2008.08.15 09:22
|close
|592
|0.60
|110.464
|0.000
|0.000
|-561.94
|10053170.41
|1187
|2008.08.15 09:22
|close
|594
|2.40
|110.464
|0.000
|0.000
|-1247.10
|10051923.31
|1188
|2008.08.15 09:22
|close
|591
|0.30
|110.452
|0.000
|0.000
|261.29
|10052184.60
|1189
|2008.08.15 09:22
|close
|595
|4.80
|110.452
|0.000
|0.000
|1486.26
|10053670.86
|1190
|2008.08.15 09:22
|close
|593
|1.20
|110.460
|0.000
|0.000
|738.73
|10054409.59
|1191
|2008.08.15 17:00
|sell
|596
|0.10
|110.470
|0.000
|0.000
|1192
|2008.08.15 20:00
|buy
|597
|0.30
|110.550
|0.000
|0.000
|1193
|2008.08.18 01:01
|sell
|598
|0.60
|110.310
|0.000
|0.000
|1194
|2008.08.18 10:00
|buy
|599
|1.20
|110.260
|0.000
|0.000
|1195
|2008.08.18 17:00
|sell
|600
|2.40
|110.270
|0.000
|0.000
|1196
|2008.08.19 01:00
|buy
|601
|4.80
|110.120
|0.000
|0.000
|1197
|2008.08.19 03:00
|sell
|602
|9.60
|109.830
|0.000
|0.000
|1198
|2008.08.19 08:00
|buy
|603
|19.20
|110.120
|0.000
|0.000
|1199
|2008.08.19 13:00
|sell
|604
|38.40
|109.720
|0.000
|0.000
|1200
|2008.08.20 03:00
|buy
|605
|76.80
|109.860
|0.000
|0.000
|1201
|2008.08.20 09:01
|close
|596
|0.10
|110.140
|0.000
|0.000
|29.81
|10054439.39
|1202
|2008.08.20 09:01
|close
|598
|0.60
|110.140
|0.000
|0.000
|91.99
|10054531.38
|1203
|2008.08.20 09:01
|close
|600
|2.40
|110.140
|0.000
|0.000
|280.80
|10054812.18
|1204
|2008.08.20 09:01
|close
|602
|9.60
|110.140
|0.000
|0.000
|-2706.97
|10052105.21
|1205
|2008.08.20 09:01
|close
|604
|38.40
|110.140
|0.000
|0.000
|-14662.99
|10037442.22
|1206
|2008.08.20 09:01
|close
|597
|0.30
|110.115
|0.000
|0.000
|-118.51
|10037323.71
|1207
|2008.08.20 09:01
|close
|601
|4.80
|110.115
|0.000
|0.000
|-21.80
|10037301.91
|1208
|2008.08.20 09:01
|close
|605
|76.80
|110.115
|0.000
|0.000
|17785.04
|10055086.95
|1209
|2008.08.20 09:01
|close
|599
|1.20
|110.109
|0.000
|0.000
|-164.56
|10054922.39
|1210
|2008.08.20 09:01
|close
|603
|19.20
|110.112
|0.000
|0.000
|-139.49
|10054782.90
|1211
|2008.08.20 16:00
|sell
|606
|0.10
|109.800
|0.000
|0.000
|1212
|2008.08.22 03:00
|buy
|607
|0.30
|108.650
|0.000
|0.000
|1213
|2008.08.25 09:00
|sell
|608
|0.60
|109.930
|0.000
|0.000
|1214
|2008.08.25 17:37
|close
|606
|0.10
|109.472
|0.000
|0.000
|29.70
|10054812.60
|1215
|2008.08.25 17:37
|close
|608
|0.60
|109.472
|0.000
|0.000
|251.02
|10055063.62
|1216
|2008.08.25 17:37
|close
|607
|0.30
|109.450
|0.000
|0.000
|219.28
|10055282.90
|1217
|2008.08.26 03:01
|buy
|609
|0.10
|109.410
|0.000
|0.000
|1218
|2008.08.26 16:00
|sell
|610
|0.30
|109.440
|0.000
|0.000
|1219
|2008.08.26 17:00
|buy
|611
|0.60
|109.850
|0.000
|0.000
|1220
|2008.08.27 02:00
|sell
|612
|1.20
|109.550
|0.000
|0.000
|1221
|2008.08.27 15:00
|buy
|613
|2.40
|109.650
|0.000
|0.000
|1222
|2008.08.28 02:00
|sell
|614
|4.80
|109.400
|0.000
|0.000
|1223
|2008.08.28 06:38
|close
|609
|0.10
|108.970
|0.000
|0.000
|-40.38
|10055242.52
|1224
|2008.08.28 06:38
|close
|611
|0.60
|108.970
|0.000
|0.000
|-484.54
|10054757.98
|1225
|2008.08.28 06:38
|close
|613
|2.40
|108.970
|0.000
|0.000
|-1497.66
|10053260.32
|1226
|2008.08.28 06:38
|close
|610
|0.30
|108.995
|0.000
|0.000
|121.86
|10053382.18
|1227
|2008.08.28 06:38
|close
|614
|4.80
|108.995
|0.000
|0.000
|1783.57
|10055165.75
|1228
|2008.08.28 06:38
|close
|612
|1.20
|108.999
|0.000
|0.000
|604.75
|10055770.50
|1229
|2008.08.28 14:00
|buy
|615
|0.10
|109.280
|0.000
|0.000
|1230
|2008.08.28 16:00
|sell
|616
|0.30
|109.150
|0.000
|0.000
|1231
|2008.08.28 18:00
|buy
|617
|0.60
|109.570
|0.000
|0.000
|1232
|2008.08.29 03:00
|sell
|618
|1.20
|109.330
|0.000
|0.000
|1233
|2008.09.01 00:01
|buy
|619
|2.40
|108.330
|0.000
|0.000
|1234
|2008.09.01 00:01
|close
|615
|0.10
|108.320
|0.000
|0.000
|-88.63
|10055681.87
|1235
|2008.09.01 00:01
|close
|617
|0.60
|108.320
|0.000
|0.000
|-692.39
|10054989.48
|1236
|2008.09.01 00:01
|close
|619
|2.40
|108.320
|0.000
|0.000
|-22.16
|10054967.32
|1237
|2008.09.01 00:03
|close
|616
|0.30
|108.350
|0.000
|0.000
|221.19
|10055188.51
|1238
|2008.09.01 00:03
|close
|618
|1.20
|108.340
|0.000
|0.000
|1095.93
|10056284.44
|1239
|2008.09.01 01:00
|sell
|620
|0.10
|108.430
|0.000
|0.000
|1240
|2008.09.01 09:00
|buy
|621
|0.30
|108.400
|0.000
|0.000
|1241
|2008.09.01 10:00
|sell
|622
|0.60
|107.720
|0.000
|0.000
|1242
|2008.09.01 16:00
|buy
|623
|1.20
|108.190
|0.000
|0.000
|1243
|2008.09.02 00:00
|sell
|624
|2.40
|108.160
|0.000
|0.000
|1244
|2008.09.02 03:00
|buy
|625
|4.80
|108.550
|0.000
|0.000
|1245
|2008.09.02 08:00
|sell
|626
|9.60
|108.010
|0.000
|0.000
|1246
|2008.09.02 11:00
|buy
|627
|19.20
|108.570
|0.000
|0.000
|1247
|2008.09.02 15:05
|close
|620
|0.10
|109.148
|0.000
|0.000
|-65.83
|10056218.61
|1248
|2008.09.02 15:05
|close
|622
|0.60
|109.148
|0.000
|0.000
|-785.30
|10055433.31
|1249
|2008.09.02 15:05
|close
|624
|2.40
|109.148
|0.000
|0.000
|-2172.46
|10053260.85
|1250
|2008.09.02 15:05
|close
|626
|9.60
|109.148
|0.000
|0.000
|-10009.16
|10043251.69
|1251
|2008.09.02 15:05
|close
|621
|0.30
|109.141
|0.000
|0.000
|203.68
|10043455.37
|1252
|2008.09.02 15:05
|close
|625
|4.80
|109.141
|0.000
|0.000
|2599.21
|10046054.58
|1253
|2008.09.02 15:05
|close
|623
|1.20
|109.135
|0.000
|0.000
|1039.08
|10047093.66
|1254
|2008.09.02 15:05
|close
|627
|19.20
|109.160
|0.000
|0.000
|10377.43
|10057471.09
|1255
|2008.09.02 21:00
|sell
|628
|0.10
|108.640
|0.000
|0.000
|1256
|2008.09.03 05:00
|buy
|629
|0.30
|108.860
|0.000
|0.000
|1257
|2008.09.03 11:00
|sell
|630
|0.60
|108.550
|0.000
|0.000
|1258
|2008.09.04 10:00
|buy
|631
|1.20
|108.360
|0.000
|0.000
|1259
|2008.09.04 16:00
|sell
|632
|2.40
|108.060
|0.000
|0.000
|1260
|2008.09.04 18:56
|close
|628
|0.10
|107.544
|0.000
|0.000
|101.70
|10057572.80
|1261
|2008.09.04 18:56
|close
|630
|0.60
|107.544
|0.000
|0.000
|560.33
|10058133.13
|1262
|2008.09.04 18:56
|close
|632
|2.40
|107.544
|0.000
|0.000
|1151.53
|10059284.66
|1263
|2008.09.04 18:56
|close
|629
|0.30
|107.515
|0.000
|0.000
|-375.30
|10058909.36
|1264
|2008.09.04 18:56
|close
|631
|1.20
|107.506
|0.000
|0.000
|-953.25
|10057956.11
|1265
|2008.09.05 04:00
|buy
|633
|0.10
|106.990
|0.000
|0.000
|1266
|2008.09.05 10:00
|sell
|634
|0.30
|106.490
|0.000
|0.000
|1267
|2008.09.05 16:00
|buy
|635
|0.60
|106.630
|0.000
|0.000
|1268
|2008.09.08 00:00
|close
|633
|0.10
|108.990
|0.000
|0.000
|183.50
|10058139.61
|1269
|2008.09.08 00:00
|close
|635
|0.60
|108.990
|0.000
|0.000
|1299.20
|10059438.81
|1270
|2008.09.08 00:00
|close
|634
|0.30
|109.002
|0.000
|0.000
|-691.51
|10058747.29
|1271
|2008.09.08 16:00
|sell
|636
|0.10
|108.270
|0.000
|0.000
|1272
|2008.09.08 23:00
|buy
|637
|0.30
|108.290
|0.000
|0.000
|1273
|2008.09.09 02:00
|sell
|638
|0.60
|108.030
|0.000
|0.000
|1274
|2008.09.09 12:00
|buy
|639
|1.20
|107.890
|0.000
|0.000
|1275
|2008.09.09 17:00
|sell
|640
|2.40
|107.440
|0.000
|0.000
|1276
|2008.09.09 20:11
|close
|636
|0.10
|106.850
|0.000
|0.000
|132.85
|10058880.14
|1277
|2008.09.09 20:11
|close
|638
|0.60
|106.850
|0.000
|0.000
|662.61
|10059542.75
|1278
|2008.09.09 20:11
|close
|640
|2.40
|106.850
|0.000
|0.000
|1325.22
|10060867.97
|1279
|2008.09.09 20:11
|close
|637
|0.30
|106.843
|0.000
|0.000
|-406.30
|10060461.67
|1280
|2008.09.09 20:11
|close
|639
|1.20
|106.855
|0.000
|0.000
|-1162.32
|10059299.35
|1281
|2008.09.10 04:00
|buy
|641
|0.10
|107.150
|0.000
|0.000
|1282
|2008.09.10 14:00
|sell
|642
|0.30
|106.840
|0.000
|0.000
|1283
|2008.09.10 16:00
|buy
|643
|0.60
|107.580
|0.000
|0.000
|1284
|2008.09.11 02:00
|sell
|644
|1.20
|107.400
|0.000
|0.000
|1285
|2008.09.11 14:30
|close
|641
|0.10
|106.380
|0.000
|0.000
|-72.38
|10059226.97
|1286
|2008.09.11 14:30
|close
|643
|0.60
|106.380
|0.000
|0.000
|-676.82
|10058550.15
|1287
|2008.09.11 14:30
|close
|642
|0.30
|106.390
|0.000
|0.000
|126.43
|10058676.58
|1288
|2008.09.11 14:30
|close
|644
|1.20
|106.394
|0.000
|0.000
|1134.65
|10059811.23
|1289
|2008.09.11 19:00
|buy
|645
|0.10
|106.740
|0.000
|0.000
|1290
|2008.09.12 14:00
|sell
|646
|0.30
|107.140
|0.000
|0.000
|1291
|2008.09.12 18:00
|buy
|647
|0.60
|107.540
|0.000
|0.000
|1292
|2008.09.15 01:00
|sell
|648
|1.20
|106.310
|0.000
|0.000
|1293
|2008.09.15 10:06
|close
|645
|0.10
|104.950
|0.000
|0.000
|-170.56
|10059640.67
|1294
|2008.09.15 10:06
|close
|647
|0.60
|104.950
|0.000
|0.000
|-1480.71
|10058159.96
|1295
|2008.09.15 10:06
|close
|646
|0.30
|104.975
|0.000
|0.000
|618.57
|10058778.52
|1296
|2008.09.15 10:06
|close
|648
|1.20
|104.979
|0.000
|0.000
|1521.45
|10060299.97
|1297
|2008.09.15 15:10
|buy
|649
|0.10
|105.800
|0.000
|0.000
|1298
|2008.09.15 22:00
|sell
|650
|0.30
|104.880
|0.000
|0.000
|1299
|2008.09.16 12:00
|buy
|651
|0.60
|104.620
|0.000
|0.000
|1300
|2008.09.16 14:00
|sell
|652
|1.20
|103.990
|0.000
|0.000
|1301
|2008.09.16 17:00
|buy
|653
|2.40
|104.910
|0.000
|0.000
|1302
|2008.09.16 20:49
|close
|649
|0.10
|105.918
|0.000
|0.000
|11.14
|10060311.11
|1303
|2008.09.16 20:49
|close
|651
|0.60
|105.918
|0.000
|0.000
|735.29
|10061046.40
|1304
|2008.09.16 20:49
|close
|653
|2.40
|105.918
|0.000
|0.000
|2284.03
|10063330.43
|1305
|2008.09.16 20:49
|close
|650
|0.30
|105.959
|0.000
|0.000
|-305.65
|10063024.78
|1306
|2008.09.16 20:49
|close
|652
|1.20
|105.980
|0.000
|0.000
|-2253.26
|10060771.52
|1307
|2008.09.17 10:00
|sell
|654
|0.10
|105.200
|0.000
|0.000
|1308
|2008.09.18 09:00
|buy
|655
|0.30
|104.610
|0.000
|0.000
|1309
|2008.09.18 12:00
|sell
|656
|0.60
|104.460
|0.000
|0.000
|1310
|2008.09.18 16:00
|buy
|657
|1.20
|105.270
|0.000
|0.000
|1311
|2008.09.18 19:00
|sell
|658
|2.40
|103.990
|0.000
|0.000
|1312
|2008.09.18 22:00
|buy
|659
|4.80
|105.690
|0.000
|0.000
|1313
|2008.09.19 09:15
|close
|654
|0.10
|107.177
|0.000
|0.000
|-184.67
|10060586.85
|1314
|2008.09.19 09:15
|close
|656
|0.60
|107.177
|0.000
|0.000
|-1521.35
|10059065.50
|1315
|2008.09.19 09:15
|close
|658
|2.40
|107.177
|0.000
|0.000
|-7137.85
|10051927.65
|1316
|2008.09.19 09:15
|close
|655
|0.30
|107.152
|0.000
|0.000
|711.70
|10052639.35
|1317
|2008.09.19 09:15
|close
|659
|4.80
|107.152
|0.000
|0.000
|6549.20
|10059188.55
|1318
|2008.09.19 09:15
|close
|657
|1.20
|107.163
|0.000
|0.000
|2119.76
|10061308.31
|1319
|2008.09.19 17:00
|sell
|660
|0.10
|106.840
|0.000
|0.000
|1320
|2008.09.22 14:00
|buy
|661
|0.30
|106.420
|0.000
|0.000
|1321
|2008.09.22 18:00
|sell
|662
|0.60
|106.360
|0.000
|0.000
|1322
|2008.09.23 10:00
|buy
|663
|1.20
|105.750
|0.000
|0.000
|1323
|2008.09.23 13:00
|sell
|664
|2.40
|105.370
|0.000
|0.000
|1324
|2008.09.23 17:00
|buy
|665
|4.80
|105.720
|0.000
|0.000
|1325
|2008.09.23 21:00
|sell
|666
|9.60
|105.370
|0.000
|0.000
|1326
|2008.09.24 01:00
|buy
|667
|19.20
|105.750
|0.000
|0.000
|1327
|2008.09.24 04:00
|sell
|668
|38.40
|105.460
|0.000
|0.000
|1328
|2008.09.24 07:00
|buy
|669
|76.80
|105.800
|0.000
|0.000
|1329
|2008.09.24 08:55
|close
|660
|0.10
|106.191
|0.000
|0.000
|60.97
|10061369.28
|1330
|2008.09.24 08:55
|close
|662
|0.60
|106.191
|0.000
|0.000
|94.87
|10061464.15
|1331
|2008.09.24 08:55
|close
|664
|2.40
|106.191
|0.000
|0.000
|-1856.76
|10059607.39
|1332
|2008.09.24 08:55
|close
|666
|9.60
|106.191
|0.000
|0.000
|-7427.05
|10052180.34
|1333
|2008.09.24 08:55
|close
|668
|38.40
|106.191
|0.000
|0.000
|-26433.88
|10025746.46
|1334
|2008.09.24 08:55
|close
|661
|0.30
|106.165
|0.000
|0.000
|-72.06
|10025674.40
|1335
|2008.09.24 08:55
|close
|665
|4.80
|106.165
|0.000
|0.000
|2011.96
|10027686.36
|1336
|2008.09.24 08:55
|close
|669
|76.80
|106.165
|0.000
|0.000
|26404.18
|10054090.54
|1337
|2008.09.24 08:55
|close
|663
|1.20
|106.178
|0.000
|0.000
|483.72
|10054574.26
|1338
|2008.09.24 08:55
|close
|667
|19.20
|106.190
|0.000
|0.000
|7955.55
|10062529.81
|1339
|2008.09.24 15:00
|sell
|670
|0.10
|105.850
|0.000
|0.000
|1340
|2008.09.24 19:00
|buy
|671
|0.30
|106.040
|0.000
|0.000
|1341
|2008.09.25 04:00
|sell
|672
|0.60
|105.900
|0.000
|0.000
|1342
|2008.09.25 12:00
|buy
|673
|1.20
|105.890
|0.000
|0.000
|1343
|2008.09.25 17:33
|close
|670
|0.10
|106.651
|0.000
|0.000
|-75.25
|10062454.55
|1344
|2008.09.25 17:33
|close
|672
|0.60
|106.651
|0.000
|0.000
|-422.50
|10062032.05
|1345
|2008.09.25 17:33
|close
|671
|0.30
|106.645
|0.000
|0.000
|170.19
|10062202.24
|1346
|2008.09.25 17:33
|close
|673
|1.20
|106.660
|0.000
|0.000
|866.30
|10063068.54
|1347
|2008.09.26 01:00
|sell
|674
|0.10
|106.340
|0.000
|0.000
|1348
|2008.09.26 17:00
|buy
|675
|0.30
|106.040
|0.000
|0.000
|1349
|2008.09.29 09:00
|sell
|676
|0.60
|106.280
|0.000
|0.000
|1350
|2008.09.29 16:15
|close
|674
|0.10
|105.138
|0.000
|0.000
|114.28
|10063182.82
|1351
|2008.09.29 16:15
|close
|676
|0.60
|105.138
|0.000
|0.000
|651.71
|10063834.53
|1352
|2008.09.29 16:15
|close
|675
|0.30
|105.107
|0.000
|0.000
|-266.30
|10063568.23
|1353
|2008.09.30 08:00
|buy
|677
|0.10
|104.310
|0.000
|0.000
|1354
|2008.10.01 05:00
|sell
|678
|0.30
|105.840
|0.000
|0.000
|1355
|2008.10.01 10:00
|buy
|679
|0.60
|106.290
|0.000
|0.000
|1356
|2008.10.01 16:00
|sell
|680
|1.20
|105.880
|0.000
|0.000
|1357
|2008.10.02 02:00
|buy
|681
|2.40
|106.090
|0.000
|0.000
|1358
|2008.10.02 09:00
|sell
|682
|4.80
|105.690
|0.000
|0.000
|1359
|2008.10.02 16:25
|close
|677
|0.10
|105.200
|0.000
|0.000
|84.60
|10063652.83
|1360
|2008.10.02 16:25
|close
|679
|0.60
|105.200
|0.000
|0.000
|-621.67
|10063031.16
|1361
|2008.10.02 16:25
|close
|681
|2.40
|105.200
|0.000
|0.000
|-2030.42
|10061000.74
|1362
|2008.10.02 16:25
|close
|678
|0.30
|105.222
|0.000
|0.000
|175.74
|10061176.47
|1363
|2008.10.02 16:25
|close
|682
|4.80
|105.222
|0.000
|0.000
|2134.91
|10063311.38
|1364
|2008.10.02 16:25
|close
|680
|1.20
|105.223
|0.000
|0.000
|747.41
|10064058.80
|1365
|2008.10.03 07:00
|buy
|683
|0.10
|105.260
|0.000
|0.000
|1366
|2008.10.03 10:00
|sell
|684
|0.30
|105.010
|0.000
|0.000
|1367
|2008.10.03 16:00
|buy
|685
|0.60
|105.460
|0.000
|0.000
|1368
|2008.10.06 01:00
|sell
|686
|1.20
|105.050
|0.000
|0.000
|1369
|2008.10.06 05:16
|close
|683
|0.10
|104.010
|0.000
|0.000
|-120.18
|10063938.62
|1370
|2008.10.06 05:16
|close
|685
|0.60
|104.010
|0.000
|0.000
|-836.46
|10063102.16
|1371
|2008.10.06 05:16
|close
|684
|0.30
|104.023
|0.000
|0.000
|284.50
|10063386.65
|1372
|2008.10.06 05:16
|close
|686
|1.20
|104.024
|0.000
|0.000
|1183.57
|10064570.22
|1373
|2008.10.07 02:00
|buy
|687
|0.10
|101.630
|0.000
|0.000
|1374
|2008.10.07 11:00
|sell
|688
|0.30
|101.810
|0.000
|0.000
|1375
|2008.10.07 16:00
|buy
|689
|0.60
|102.420
|0.000
|0.000
|1376
|2008.10.07 20:00
|sell
|690
|1.20
|101.740
|0.000
|0.000
|1377
|2008.10.08 07:01
|close
|687
|0.10
|100.595
|0.000
|0.000
|-102.89
|10064467.33
|1378
|2008.10.08 07:01
|close
|689
|0.60
|100.595
|0.000
|0.000
|-1088.52
|10063378.81
|1379
|2008.10.08 07:01
|close
|688
|0.30
|100.600
|0.000
|0.000
|360.68
|10063739.49
|1380
|2008.10.08 07:02
|close
|690
|1.20
|100.610
|0.000
|0.000
|1347.16
|10065086.65
|1381
|2008.10.08 10:00
|buy
|691
|0.10
|100.100
|0.000
|0.000
|1382
|2008.10.08 12:00
|sell
|692
|0.30
|98.790
|0.000
|0.000
|1383
|2008.10.08 14:00
|buy
|693
|0.60
|100.780
|0.000
|0.000
|1384
|2008.10.08 19:00
|sell
|694
|1.20
|99.460
|0.000
|0.000
|1385
|2008.10.09 03:00
|buy
|695
|2.40
|99.910
|0.000
|0.000
|1386
|2008.10.09 05:58
|close
|691
|0.10
|101.131
|0.000
|0.000
|101.95
|10065188.60
|1387
|2008.10.09 05:58
|close
|693
|0.60
|101.131
|0.000
|0.000
|208.24
|10065396.84
|1388
|2008.10.09 05:58
|close
|695
|2.40
|101.131
|0.000
|0.000
|2897.63
|10068294.47
|1389
|2008.10.09 05:58
|close
|692
|0.30
|101.147
|0.000
|0.000
|-699.54
|10067594.92
|1390
|2008.10.09 05:58
|close
|694
|1.20
|101.144
|0.000
|0.000
|-1999.80
|10065595.13
|1391
|2008.10.09 14:00
|sell
|696
|0.10
|100.660
|0.000
|0.000
|1392
|2008.10.09 16:00
|buy
|697
|0.30
|101.230
|0.000
|0.000
|1393
|2008.10.09 18:00
|sell
|698
|0.60
|100.690
|0.000
|0.000
|1394
|2008.10.10 01:45
|close
|696
|0.10
|99.022
|0.000
|0.000
|165.37
|10065760.49
|1395
|2008.10.10 01:45
|close
|698
|0.60
|99.022
|0.000
|0.000
|1010.37
|10066770.87
|1396
|2008.10.10 01:45
|close
|697
|0.30
|98.987
|0.000
|0.000
|-679.79
|10066091.08
|1397
|2008.10.10 08:00
|buy
|699
|0.10
|99.190
|0.000
|0.000
|1398
|2008.10.13 05:00
|sell
|700
|0.30
|99.820
|0.000
|0.000
|1399
|2008.10.13 10:00
|buy
|701
|0.60
|100.570
|0.000
|0.000
|1400
|2008.10.13 15:00
|sell
|702
|1.20
|100.400
|0.000
|0.000
|1401
|2008.10.13 17:00
|buy
|703
|2.40
|100.800
|0.000
|0.000
|1402
|2008.10.13 21:37
|close
|699
|0.10
|101.440
|0.000
|0.000
|221.81
|10066312.89
|1403
|2008.10.13 21:37
|close
|701
|0.60
|101.440
|0.000
|0.000
|514.59
|10066827.48
|1404
|2008.10.13 21:37
|close
|703
|2.40
|101.440
|0.000
|0.000
|1514.20
|10068341.68
|1405
|2008.10.13 21:37
|close
|700
|0.30
|101.465
|0.000
|0.000
|-486.37
|10067855.31
|1406
|2008.10.13 21:37
|close
|702
|1.20
|101.469
|0.000
|0.000
|-1264.23
|10066591.08
|1407
|2008.10.14 17:00
|sell
|704
|0.10
|102.420
|0.000
|0.000
|1408
|2008.10.15 08:00
|buy
|705
|0.30
|101.870
|0.000
|0.000
|1409
|2008.10.15 10:00
|sell
|706
|0.60
|101.290
|0.000
|0.000
|1410
|2008.10.15 17:00
|buy
|707
|1.20
|101.360
|0.000
|0.000
|1411
|2008.10.15 20:00
|sell
|708
|2.40
|100.630
|0.000
|0.000
|1412
|2008.10.15 23:08
|close
|704
|0.10
|99.870
|0.000
|0.000
|255.28
|10066846.35
|1413
|2008.10.15 23:08
|close
|706
|0.60
|99.870
|0.000
|0.000
|853.11
|10067699.46
|1414
|2008.10.15 23:08
|close
|708
|2.40
|99.870
|0.000
|0.000
|1826.37
|10069525.83
|1415
|2008.10.15 23:09
|close
|705
|0.30
|99.810
|0.000
|0.000
|-619.18
|10068906.65
|1416
|2008.10.15 23:09
|close
|707
|1.20
|99.814
|0.000
|0.000
|-1858.66
|10067047.99
|1417
|2008.10.16 10:00
|buy
|709
|0.10
|100.450
|0.000
|0.000
|1418
|2008.10.16 18:00
|sell
|710
|0.30
|100.450
|0.000
|0.000
|1419
|2008.10.16 21:00
|buy
|711
|0.60
|101.070
|0.000
|0.000
|1420
|2008.10.17 10:00
|sell
|712
|1.20
|101.030
|0.000
|0.000
|1421
|2008.10.17 17:00
|buy
|713
|2.40
|101.400
|0.000
|0.000
|1422
|2008.10.20 06:43
|close
|709
|0.10
|102.011
|0.000
|0.000
|153.02
|10067201.01
|1423
|2008.10.20 06:43
|close
|711
|0.60
|102.011
|0.000
|0.000
|553.47
|10067754.48
|1424
|2008.10.20 06:43
|close
|713
|2.40
|102.011
|0.000
|0.000
|1437.49
|10069191.97
|1425
|2008.10.20 06:43
|close
|710
|0.30
|102.042
|0.000
|0.000
|-468.35
|10068723.62
|1426
|2008.10.20 06:43
|close
|712
|1.20
|102.040
|0.000
|0.000
|-1188.39
|10067535.23
|1427
|2008.10.20 13:00
|sell
|714
|0.10
|102.020
|0.000
|0.000
|1428
|2008.10.20 22:00
|buy
|715
|0.30
|101.800
|0.000
|0.000
|1429
|2008.10.21 04:00
|sell
|716
|0.60
|101.800
|0.000
|0.000
|1430
|2008.10.21 17:46
|close
|714
|0.10
|100.580
|0.000
|0.000
|143.12
|10067678.35
|1431
|2008.10.21 17:46
|close
|716
|0.60
|100.580
|0.000
|0.000
|727.78
|10068406.13
|1432
|2008.10.21 17:46
|close
|715
|0.30
|100.575
|0.000
|0.000
|-365.40
|10068040.73
|1433
|2008.10.23 09:00
|buy
|717
|0.10
|98.040
|0.000
|0.000
|1434
|2008.10.23 14:00
|sell
|718
|0.30
|97.010
|0.000
|0.000
|1435
|2008.10.23 23:00
|buy
|719
|0.60
|97.350
|0.000
|0.000
|1436
|2008.10.24 04:00
|sell
|720
|1.20
|96.620
|0.000
|0.000
|1437
|2008.10.24 05:37
|close
|717
|0.10
|95.396
|0.000
|0.000
|-277.16
|10067763.57
|1438
|2008.10.24 05:37
|close
|719
|0.60
|95.396
|0.000
|0.000
|-1228.98
|10066534.59
|1439
|2008.10.24 05:37
|close
|718
|0.30
|95.401
|0.000
|0.000
|505.82
|10067040.41
|1440
|2008.10.24 05:37
|close
|720
|1.20
|95.385
|0.000
|0.000
|1553.70
|10068594.11
|1441
|2008.10.24 18:00
|buy
|721
|0.10
|94.280
|0.000
|0.000
|1442
|2008.10.27 07:00
|sell
|722
|0.30
|93.340
|0.000
|0.000
|1443
|2008.10.27 16:00
|buy
|723
|0.60
|93.880
|0.000
|0.000
|1444
|2008.10.27 22:00
|sell
|724
|1.20
|92.800
|0.000
|0.000
|1445
|2008.10.28 02:00
|buy
|725
|2.40
|93.360
|0.000
|0.000
|1446
|2008.10.28 06:40
|close
|721
|0.10
|94.353
|0.000
|0.000
|7.74
|10068601.85
|1447
|2008.10.28 06:40
|close
|723
|0.60
|94.353
|0.000
|0.000
|300.79
|10068902.64
|1448
|2008.10.28 06:40
|close
|725
|2.40
|94.353
|0.000
|0.000
|2525.83
|10071428.47
|1449
|2008.10.28 06:40
|close
|722
|0.30
|94.370
|0.000
|0.000
|-327.58
|10071100.88
|1450
|2008.10.28 06:40
|close
|724
|1.20
|94.367
|0.000
|0.000
|-1993.27
|10069107.61
|1451
|2008.10.29 03:00
|sell
|726
|0.10
|97.140
|0.000
|0.000
|1452
|2008.10.29 16:00
|buy
|727
|0.30
|97.370
|0.000
|0.000
|1453
|2008.10.29 20:00
|sell
|728
|0.60
|97.080
|0.000
|0.000
|1454
|2008.10.29 21:00
|buy
|729
|1.20
|97.380
|0.000
|0.000
|1455
|2008.10.30 01:18
|close
|726
|0.10
|98.287
|0.000
|0.000
|-116.85
|10068990.76
|1456
|2008.10.30 01:18
|close
|728
|0.60
|98.287
|0.000
|0.000
|-737.75
|10068253.01
|1457
|2008.10.30 01:18
|close
|727
|0.30
|98.290
|0.000
|0.000
|280.80
|10068533.81
|1458
|2008.10.30 01:18
|close
|729
|1.20
|98.281
|0.000
|0.000
|1100.11
|10069633.92
|1459
|2008.10.30 16:00
|sell
|730
|0.10
|97.940
|0.000
|0.000
|1460
|2008.10.30 20:00
|buy
|731
|0.30
|98.480
|0.000
|0.000
|1461
|2008.10.31 02:00
|sell
|732
|0.60
|98.260
|0.000
|0.000
|1462
|2008.10.31 08:19
|close
|730
|0.10
|96.768
|0.000
|0.000
|121.06
|10069754.98
|1463
|2008.10.31 08:19
|close
|732
|0.60
|96.768
|0.000
|0.000
|925.10
|10070680.08
|1464
|2008.10.31 08:19
|close
|731
|0.30
|96.714
|0.000
|0.000
|-547.80
|10070132.28
|1465
|2008.10.31 13:00
|buy
|733
|0.10
|97.610
|0.000
|0.000
|1466
|2008.11.03 14:00
|sell
|734
|0.30
|98.770
|0.000
|0.000
|1467
|2008.11.03 19:00
|buy
|735
|0.60
|99.090
|0.000
|0.000
|1468
|2008.11.04 03:00
|sell
|736
|1.20
|98.760
|0.000
|0.000
|1469
|2008.11.04 09:00
|buy
|737
|2.40
|99.130
|0.000
|0.000
|1470
|2008.11.04 13:27
|close
|733
|0.10
|99.699
|0.000
|0.000
|209.53
|10070341.81
|1471
|2008.11.04 13:27
|close
|735
|0.60
|99.699
|0.000
|0.000
|366.50
|10070708.31
|1472
|2008.11.04 13:27
|close
|737
|2.40
|99.699
|0.000
|0.000
|1369.72
|10072078.03
|1473
|2008.11.04 13:27
|close
|734
|0.30
|99.723
|0.000
|0.000
|-286.84
|10071791.18
|1474
|2008.11.04 13:27
|close
|736
|1.20
|99.728
|0.000
|0.000
|-1164.77
|10070626.41
|1475
|2008.11.05 00:00
|sell
|738
|0.10
|99.780
|0.000
|0.000
|1476
|2008.11.05 17:00
|buy
|739
|0.30
|99.390
|0.000
|0.000
|1477
|2008.11.05 22:00
|sell
|740
|0.60
|98.200
|0.000
|0.000
|1478
|2008.11.06 10:00
|buy
|741
|1.20
|98.130
|0.000
|0.000
|1479
|2008.11.06 12:00
|sell
|742
|2.40
|97.750
|0.000
|0.000
|1480
|2008.11.06 14:00
|buy
|743
|4.80
|97.740
|0.000
|0.000
|1481
|2008.11.06 14:50
|close
|738
|0.10
|98.086
|0.000
|0.000
|172.56
|10070798.97
|1482
|2008.11.06 14:50
|close
|740
|0.60
|98.086
|0.000
|0.000
|68.80
|10070867.77
|1483
|2008.11.06 14:50
|close
|742
|2.40
|98.086
|0.000
|0.000
|-822.14
|10070045.63
|1484
|2008.11.06 14:50
|close
|739
|0.30
|98.063
|0.000
|0.000
|-405.96
|10069639.67
|1485
|2008.11.06 14:50
|close
|743
|4.80
|98.063
|0.000
|0.000
|1581.02
|10071220.69
|1486
|2008.11.06 14:50
|close
|741
|1.20
|98.060
|0.000
|0.000
|-85.66
|10071135.03
|1487
|2008.11.06 15:00
|sell
|744
|0.10
|98.020
|0.000
|0.000
|1488
|2008.11.06 17:00
|buy
|745
|0.30
|98.080
|0.000
|0.000
|1489
|2008.11.06 20:00
|sell
|746
|0.60
|97.780
|0.000
|0.000
|1490
|2008.11.07 09:00
|buy
|747
|1.20
|97.610
|0.000
|0.000
|1491
|2008.11.07 15:00
|sell
|748
|2.40
|97.270
|0.000
|0.000
|1492
|2008.11.07 16:00
|buy
|749
|4.80
|97.940
|0.000
|0.000
|1493
|2008.11.07 20:40
|close
|744
|0.10
|98.558
|0.000
|0.000
|-54.64
|10071080.39
|1494
|2008.11.07 20:40
|close
|746
|0.60
|98.558
|0.000
|0.000
|-473.94
|10070606.45
|1495
|2008.11.07 20:40
|close
|748
|2.40
|98.558
|0.000
|0.000
|-3136.43
|10067470.02
|1496
|2008.11.07 20:40
|close
|745
|0.30
|98.545
|0.000
|0.000
|141.56
|10067611.58
|1497
|2008.11.07 20:40
|close
|749
|4.80
|98.545
|0.000
|0.000
|2946.88
|10070558.46
|1498
|2008.11.07 20:40
|close
|747
|1.20
|98.551
|0.000
|0.000
|1145.80
|10071704.26
|1499
|2008.11.10 16:00
|sell
|750
|0.10
|98.760
|0.000
|0.000
|1500
|2008.11.11 06:00
|buy
|751
|0.30
|98.110
|0.000
|0.000
|1501
|2008.11.11 09:00
|sell
|752
|0.60
|97.630
|0.000
|0.000
|1502
|2008.11.11 15:00
|buy
|753
|1.20
|97.980
|0.000
|0.000
|1503
|2008.11.11 16:00
|sell
|754
|2.40
|97.520
|0.000
|0.000
|1504
|2008.11.11 21:00
|buy
|755
|4.80
|97.660
|0.000
|0.000
|1505
|2008.11.12 01:00
|sell
|756
|9.60
|97.270
|0.000
|0.000
|1506
|2008.11.12 04:00
|buy
|757
|19.20
|97.800
|0.000
|0.000
|1507
|2008.11.12 11:00
|sell
|758
|38.40
|97.320
|0.000
|0.000
|1508
|2008.11.12 14:59
|close
|750
|0.10
|96.820
|0.000
|0.000
|200.27
|10071904.53
|1509
|2008.11.12 14:59
|close
|752
|0.60
|96.820
|0.000
|0.000
|501.65
|10072406.18
|1510
|2008.11.12 14:59
|close
|754
|2.40
|96.820
|0.000
|0.000
|1733.94
|10074140.12
|1511
|2008.11.12 14:59
|close
|756
|9.60
|96.820
|0.000
|0.000
|4461.89
|10078602.01
|1512
|2008.11.12 14:59
|close
|758
|38.40
|96.820
|0.000
|0.000
|19830.61
|10098432.62
|1513
|2008.11.12 14:59
|close
|751
|0.30
|96.804
|0.000
|0.000
|-404.74
|10098027.88
|1514
|2008.11.12 14:59
|close
|755
|4.80
|96.804
|0.000
|0.000
|-4244.45
|10093783.43
|1515
|2008.11.12 14:59
|close
|753
|1.20
|96.808
|0.000
|0.000
|-1452.77
|10092330.66
|1516
|2008.11.12 14:59
|close
|757
|19.20
|96.812
|0.000
|0.000
|-19594.27
|10072736.39
|1517
|2008.11.13 03:00
|buy
|759
|0.10
|95.560
|0.000
|0.000
|1518
|2008.11.13 18:00
|sell
|760
|0.30
|95.970
|0.000
|0.000
|1519
|2008.11.13 21:00
|buy
|761
|0.60
|96.460
|0.000
|0.000
|1520
|2008.11.13 21:46
|close
|759
|0.10
|97.854
|0.000
|0.000
|234.43
|10072970.82
|1521
|2008.11.13 21:46
|close
|761
|0.60
|97.854
|0.000
|0.000
|854.74
|10073825.56
|1522
|2008.11.13 21:46
|close
|760
|0.30
|97.894
|0.000
|0.000
|-589.62
|10073235.94
|1523
|2008.11.14 09:00
|sell
|762
|0.10
|96.830
|0.000
|0.000
|1524
|2008.11.14 16:00
|buy
|763
|0.30
|97.300
|0.000
|0.000
|1525
|2008.11.17 01:00
|sell
|764
|0.60
|96.210
|0.000
|0.000
|1526
|2008.11.17 05:00
|buy
|765
|1.20
|97.420
|0.000
|0.000
|1527
|2008.11.17 12:00
|sell
|766
|2.40
|96.560
|0.000
|0.000
|1528
|2008.11.17 18:00
|buy
|767
|4.80
|97.060
|0.000
|0.000
|1529
|2008.11.17 22:00
|sell
|768
|9.60
|96.410
|0.000
|0.000
|1530
|2008.11.18 10:00
|buy
|769
|19.20
|96.350
|0.000
|0.000
|1531
|2008.11.18 11:00
|sell
|770
|38.40
|96.500
|0.000
|0.000
|1532
|2008.11.18 11:33
|close
|762
|0.10
|96.380
|0.000
|0.000
|46.59
|10073282.53
|1533
|2008.11.18 11:33
|close
|764
|0.60
|96.380
|0.000
|0.000
|-106.14
|10073176.39
|1534
|2008.11.18 11:33
|close
|766
|2.40
|96.380
|0.000
|0.000
|446.99
|10073623.38
|1535
|2008.11.18 11:33
|close
|768
|9.60
|96.380
|0.000
|0.000
|293.87
|10073917.24
|1536
|2008.11.18 11:33
|close
|770
|38.40
|96.380
|0.000
|0.000
|4781.07
|10078698.31
|1537
|2008.11.18 11:33
|close
|763
|0.30
|96.369
|0.000
|0.000
|-289.82
|10078408.49
|1538
|2008.11.18 11:33
|close
|767
|4.80
|96.369
|0.000
|0.000
|-3441.77
|10074966.72
|1539
|2008.11.18 11:33
|close
|765
|1.20
|96.378
|0.000
|0.000
|-1297.39
|10073669.33
|1540
|2008.11.18 11:33
|close
|769
|19.20
|96.387
|0.000
|0.000
|737.03
|10074406.36
|1541
|2008.11.18 15:00
|buy
|771
|0.10
|96.690
|0.000
|0.000
|1542
|2008.11.18 20:00
|sell
|772
|0.30
|96.550
|0.000
|0.000
|1543
|2008.11.19 09:00
|buy
|773
|0.60
|96.760
|0.000
|0.000
|1544
|2008.11.19 15:00
|sell
|774
|1.20
|96.700
|0.000
|0.000
|1545
|2008.11.19 17:00
|buy
|775
|2.40
|96.910
|0.000
|0.000
|1546
|2008.11.19 19:00
|sell
|776
|4.80
|96.580
|0.000
|0.000
|1547
|2008.11.19 20:04
|close
|771
|0.10
|96.136
|0.000
|0.000
|-57.63
|10074348.73
|1548
|2008.11.19 20:04
|close
|773
|0.60
|96.136
|0.000
|0.000
|-389.45
|10073959.28
|1549
|2008.11.19 20:04
|close
|775
|2.40
|96.136
|0.000
|0.000
|-1932.26
|10072027.02
|1550
|2008.11.19 20:04
|close
|772
|0.30
|96.140
|0.000
|0.000
|127.79
|10072154.81
|1551
|2008.11.19 20:04
|close
|776
|4.80
|96.140
|0.000
|0.000
|2196.80
|10074351.61
|1552
|2008.11.19 20:04
|close
|774
|1.20
|96.125
|0.000
|0.000
|717.82
|10075069.43
|1553
|2008.11.20 13:00
|buy
|777
|0.10
|95.650
|0.000
|0.000
|1554
|2008.11.20 15:00
|sell
|778
|0.30
|95.040
|0.000
|0.000
|1555
|2008.11.20 19:00
|buy
|779
|0.60
|96.000
|0.000
|0.000
|1556
|2008.11.20 22:00
|sell
|780
|1.20
|94.140
|0.000
|0.000
|1557
|2008.11.21 06:00
|buy
|781
|2.40
|94.650
|0.000
|0.000
|1558
|2008.11.21 14:00
|sell
|782
|4.80
|94.700
|0.000
|0.000
|1559
|2008.11.21 18:00
|buy
|783
|9.60
|95.440
|0.000
|0.000
|1560
|2008.11.24 03:00
|sell
|784
|19.20
|95.080
|0.000
|0.000
|1561
|2008.11.24 14:00
|buy
|785
|38.40
|95.800
|0.000
|0.000
|1562
|2008.11.24 16:45
|close
|777
|0.10
|96.435
|0.000
|0.000
|81.40
|10075150.83
|1563
|2008.11.24 16:45
|close
|779
|0.60
|96.435
|0.000
|0.000
|270.65
|10075421.48
|1564
|2008.11.24 16:45
|close
|781
|2.40
|96.435
|0.000
|0.000
|4442.37
|10079863.85
|1565
|2008.11.24 16:45
|close
|783
|9.60
|96.435
|0.000
|0.000
|9905.12
|10089768.97
|1566
|2008.11.24 16:45
|close
|785
|38.40
|96.435
|0.000
|0.000
|25285.43
|10115054.40
|1567
|2008.11.24 16:45
|close
|778
|0.30
|96.460
|0.000
|0.000
|-441.94
|10114612.46
|1568
|2008.11.24 16:45
|close
|782
|4.80
|96.460
|0.000
|0.000
|-8760.51
|10105851.95
|1569
|2008.11.24 16:45
|close
|780
|1.20
|96.447
|0.000
|0.000
|-2871.62
|10102980.33
|1570
|2008.11.24 16:45
|close
|784
|19.20
|96.433
|0.000
|0.000
|-26938.50
|10076041.83
|1571
|2008.11.25 05:00
|sell
|786
|0.10
|96.330
|0.000
|0.000
|1572
|2008.11.25 15:00
|buy
|787
|0.30
|96.140
|0.000
|0.000
|1573
|2008.11.25 16:00
|sell
|788
|0.60
|95.490
|0.000
|0.000
|1574
|2008.11.26 10:00
|buy
|789
|1.20
|95.230
|0.000
|0.000
|1575
|2008.11.26 15:00
|sell
|790
|2.40
|95.210
|0.000
|0.000
|1576
|2008.11.26 15:44
|close
|786
|0.10
|94.878
|0.000
|0.000
|152.99
|10076194.82
|1577
|2008.11.26 15:44
|close
|788
|0.60
|94.878
|0.000
|0.000
|386.71
|10076581.53
|1578
|2008.11.26 15:44
|close
|790
|2.40
|94.878
|0.000
|0.000
|839.82
|10077421.35
|1579
|2008.11.26 15:44
|close
|787
|0.30
|94.850
|0.000
|0.000
|-408.01
|10077013.34
|1580
|2008.11.26 15:44
|close
|789
|1.20
|94.854
|0.000
|0.000
|-475.68
|10076537.66
|1581
|2008.11.26 18:00
|buy
|791
|0.10
|95.510
|0.000
|0.000
|1582
|2008.11.27 03:00
|sell
|792
|0.30
|95.220
|0.000
|0.000
|1583
|2008.11.27 12:00
|buy
|793
|0.60
|95.390
|0.000
|0.000
|1584
|2008.11.27 23:00
|sell
|794
|1.20
|95.220
|0.000
|0.000
|1585
|2008.11.28 02:00
|buy
|795
|2.40
|95.500
|0.000
|0.000
|1586
|2008.11.28 04:00
|sell
|796
|4.80
|95.220
|0.000
|0.000
|1587
|2008.11.28 14:00
|buy
|797
|9.60
|95.460
|0.000
|0.000
|1588
|2008.11.28 18:00
|sell
|798
|19.20
|95.440
|0.000
|0.000
|1589
|2008.11.28 21:00
|buy
|799
|38.40
|95.660
|0.000
|0.000
|1590
|2008.12.01 02:00
|sell
|800
|76.80
|95.290
|0.000
|0.000
|1591
|2008.12.01 09:17
|close
|791
|0.10
|94.956
|0.000
|0.000
|-58.34
|10076479.32
|1592
|2008.12.01 09:17
|close
|793
|0.60
|94.956
|0.000
|0.000
|-274.23
|10076205.09
|1593
|2008.12.01 09:17
|close
|795
|2.40
|94.956
|0.000
|0.000
|-1374.95
|10074830.14
|1594
|2008.12.01 09:17
|close
|797
|9.60
|94.956
|0.000
|0.000
|-5095.41
|10069734.73
|1595
|2008.12.01 09:17
|close
|799
|38.40
|94.956
|0.000
|0.000
|-28469.61
|10041265.12
|1596
|2008.12.01 09:17
|close
|792
|0.30
|95.010
|0.000
|0.000
|66.00
|10041331.12
|1597
|2008.12.01 09:17
|close
|796
|4.80
|95.010
|0.000
|0.000
|1058.46
|10042389.59
|1598
|2008.12.01 09:17
|close
|800
|76.80
|95.010
|0.000
|0.000
|22633.41
|10065023.00
|1599
|2008.12.01 09:17
|close
|794
|1.20
|94.941
|0.000
|0.000
|351.40
|10065374.40
|1600
|2008.12.01 09:17
|close
|798
|19.20
|94.959
|0.000
|0.000
|9715.55
|10075089.95
|1601
|2008.12.02 02:00
|buy
|801
|0.10
|93.670
|0.000
|0.000
|1602
|2008.12.02 07:00
|sell
|802
|0.30
|93.110
|0.000
|0.000
|1603
|2008.12.02 14:00
|buy
|803
|0.60
|93.280
|0.000
|0.000
|1604
|2008.12.02 21:00
|sell
|804
|1.20
|93.210
|0.000
|0.000
|1605
|2008.12.03 04:00
|buy
|805
|2.40
|93.530
|0.000
|0.000
|1606
|2008.12.03 10:00
|sell
|806
|4.80
|92.900
|0.000
|0.000
|1607
|2008.12.03 18:00
|buy
|807
|9.60
|93.280
|0.000
|0.000
|1608
|2008.12.04 06:00
|sell
|808
|19.20
|93.110
|0.000
|0.000
|1609
|2008.12.04 08:04
|close
|801
|0.10
|92.730
|0.000
|0.000
|-101.37
|10074988.58
|1610
|2008.12.04 08:04
|close
|803
|0.60
|92.730
|0.000
|0.000
|-355.87
|10074632.71
|1611
|2008.12.04 08:04
|close
|805
|2.40
|92.730
|0.000
|0.000
|-2070.53
|10072562.18
|1612
|2008.12.04 08:04
|close
|807
|9.60
|92.730
|0.000
|0.000
|-5693.95
|10066868.23
|1613
|2008.12.04 08:04
|close
|802
|0.30
|92.755
|0.000
|0.000
|114.20
|10066982.43
|1614
|2008.12.04 08:04
|close
|806
|4.80
|92.755
|0.000
|0.000
|742.93
|10067725.36
|1615
|2008.12.04 08:04
|close
|804
|1.20
|92.760
|0.000
|0.000
|579.67
|10068305.03
|1616
|2008.12.04 08:04
|close
|808
|19.20
|92.735
|0.000
|0.000
|7764.06
|10076069.09
|1617
|2008.12.04 18:00
|buy
|809
|0.10
|92.800
|0.000
|0.000
|1618
|2008.12.04 21:00
|sell
|810
|0.30
|92.410
|0.000
|0.000
|1619
|2008.12.05 04:00
|buy
|811
|0.60
|92.500
|0.000
|0.000
|1620
|2008.12.05 09:00
|sell
|812
|1.20
|92.230
|0.000
|0.000
|1621
|2008.12.05 20:00
|buy
|813
|2.40
|92.650
|0.000
|0.000
|1622
|2008.12.05 20:49
|close
|809
|0.10
|93.288
|0.000
|0.000
|52.31
|10076121.40
|1623
|2008.12.05 20:49
|close
|811
|0.60
|93.288
|0.000
|0.000
|506.82
|10076628.22
|1624
|2008.12.05 20:49
|close
|813
|2.40
|93.288
|0.000
|0.000
|1641.37
|10078269.59
|1625
|2008.12.05 20:49
|close
|810
|0.30
|93.341
|0.000
|0.000
|-299.38
|10077970.21
|1626
|2008.12.05 20:49
|close
|812
|1.20
|93.336
|0.000
|0.000
|-1421.96
|10076548.25
|1627
|2008.12.08 16:00
|sell
|814
|0.10
|93.010
|0.000
|0.000
|1628
|2008.12.09 12:00
|buy
|815
|0.30
|92.760
|0.000
|0.000
|1629
|2008.12.09 16:00
|sell
|816
|0.60
|92.350
|0.000
|0.000
|1630
|2008.12.10 02:00
|buy
|817
|1.20
|92.560
|0.000
|0.000
|1631
|2008.12.10 10:00
|sell
|818
|2.40
|92.490
|0.000
|0.000
|1632
|2008.12.10 13:00
|buy
|819
|4.80
|92.770
|0.000
|0.000
|1633
|2008.12.10 21:00
|sell
|820
|9.60
|92.580
|0.000
|0.000
|1634
|2008.12.11 07:00
|close
|814
|0.10
|92.290
|0.000
|0.000
|77.75
|10076626.00
|1635
|2008.12.11 07:00
|close
|816
|0.60
|92.290
|0.000
|0.000
|37.77
|10076663.77
|1636
|2008.12.11 07:00
|close
|818
|2.40
|92.290
|0.000
|0.000
|516.38
|10077180.16
|1637
|2008.12.11 07:00
|close
|820
|9.60
|92.290
|0.000
|0.000
|3001.72
|10080181.88
|1638
|2008.12.11 07:00
|close
|815
|0.30
|92.279
|0.000
|0.000
|-156.37
|10080025.51
|1639
|2008.12.11 07:00
|close
|819
|4.80
|92.279
|0.000
|0.000
|-2553.99
|10077471.52
|1640
|2008.12.11 07:00
|close
|817
|1.20
|92.275
|0.000
|0.000
|-370.63
|10077100.89
|1641
|2008.12.12 03:00
|buy
|821
|0.10
|91.730
|0.000
|0.000
|1642
|2008.12.12 05:00
|sell
|822
|0.30
|90.600
|0.000
|0.000
|1643
|2008.12.12 16:00
|buy
|823
|0.60
|90.580
|0.000
|0.000
|1644
|2008.12.15 10:00
|sell
|824
|1.20
|90.690
|0.000
|0.000
|1645
|2008.12.15 22:00
|buy
|825
|2.40
|90.750
|0.000
|0.000
|1646
|2008.12.16 02:00
|sell
|826
|4.80
|90.500
|0.000
|0.000
|1647
|2008.12.16 08:22
|close
|821
|0.10
|90.158
|0.000
|0.000
|-174.36
|10076926.53
|1648
|2008.12.16 08:22
|close
|823
|0.60
|90.158
|0.000
|0.000
|-280.84
|10076645.69
|1649
|2008.12.16 08:22
|close
|825
|2.40
|90.158
|0.000
|0.000
|-1575.90
|10075069.79
|1650
|2008.12.16 08:22
|close
|822
|0.30
|90.181
|0.000
|0.000
|139.08
|10075208.87
|1651
|2008.12.16 08:22
|close
|826
|4.80
|90.181
|0.000
|0.000
|1697.92
|10076906.79
|1652
|2008.12.16 08:22
|close
|824
|1.20
|90.183
|0.000
|0.000
|674.01
|10077580.80
|1653
|2008.12.17 14:00
|buy
|827
|0.10
|88.450
|0.000
|0.000
|1654
|2008.12.17 16:00
|sell
|828
|0.30
|87.650
|0.000
|0.000
|1655
|2008.12.18 03:00
|buy
|829
|0.60
|87.890
|0.000
|0.000
|1656
|2008.12.18 17:05
|close
|827
|0.10
|89.360
|0.000
|0.000
|101.84
|10077682.64
|1657
|2008.12.18 17:05
|close
|829
|0.60
|89.360
|0.000
|0.000
|987.02
|10078669.66
|1658
|2008.12.18 17:05
|close
|828
|0.30
|89.370
|0.000
|0.000
|-577.83
|10078091.82
|1659
|2008.12.19 03:00
|sell
|830
|0.10
|89.150
|0.000
|0.000
|1660
|2008.12.19 14:00
|buy
|831
|0.30
|89.320
|0.000
|0.000
|1661
|2008.12.19 22:00
|sell
|832
|0.60
|89.110
|0.000
|0.000
|1662
|2008.12.22 02:00
|buy
|833
|1.20
|89.990
|0.000
|0.000
|1663
|2008.12.22 10:00
|sell
|834
|2.40
|89.650
|0.000
|0.000
|1664
|2008.12.22 13:00
|buy
|835
|4.80
|89.960
|0.000
|0.000
|1665
|2008.12.22 16:00
|sell
|836
|9.60
|89.710
|0.000
|0.000
|1666
|2008.12.22 18:00
|buy
|837
|19.20
|90.080
|0.000
|0.000
|1667
|2008.12.23 10:00
|sell
|838
|38.40
|90.150
|0.000
|0.000
|1668
|2008.12.23 11:41
|close
|830
|0.10
|89.970
|0.000
|0.000
|-91.24
|10078000.58
|1669
|2008.12.23 11:41
|close
|832
|0.60
|89.970
|0.000
|0.000
|-574.14
|10077426.44
|1670
|2008.12.23 11:41
|close
|834
|2.40
|89.970
|0.000
|0.000
|-854.86
|10076571.58
|1671
|2008.12.23 11:41
|close
|836
|9.60
|89.970
|0.000
|0.000
|-2779.21
|10073792.37
|1672
|2008.12.23 11:41
|close
|838
|38.40
|89.970
|0.000
|0.000
|7682.56
|10081474.93
|1673
|2008.12.23 11:41
|close
|831
|0.30
|89.955
|0.000
|0.000
|211.77
|10081686.70
|1674
|2008.12.23 11:41
|close
|835
|4.80
|89.955
|0.000
|0.000
|-26.68
|10081660.02
|1675
|2008.12.23 11:41
|close
|833
|1.20
|89.953
|0.000
|0.000
|-49.36
|10081610.66
|1676
|2008.12.23 11:41
|close
|837
|19.20
|89.960
|0.000
|0.000
|-2561.14
|10079049.52
|1677
|2008.12.23 16:00
|buy
|839
|0.10
|90.310
|0.000
|0.000
|1678
|2008.12.24 03:00
|sell
|840
|0.30
|90.360
|0.000
|0.000
|1679
|2008.12.24 16:00
|buy
|841
|0.60
|90.520
|0.000
|0.000
|1680
|2008.12.26 10:00
|sell
|842
|1.20
|90.420
|0.000
|0.000
|1681
|2008.12.26 16:00
|buy
|843
|2.40
|90.610
|0.000
|0.000
|1682
|2008.12.26 21:00
|sell
|844
|4.80
|90.570
|0.000
|0.000
|1683
|2008.12.29 00:00
|buy
|845
|9.60
|90.670
|0.000
|0.000
|1684
|2008.12.29 04:00
|sell
|846
|19.20
|90.570
|0.000
|0.000
|1685
|2008.12.29 08:27
|close
|839
|0.10
|90.374
|0.000
|0.000
|7.08
|10079056.60
|1686
|2008.12.29 08:27
|close
|841
|0.60
|90.374
|0.000
|0.000
|-96.93
|10078959.67
|1687
|2008.12.29 08:27
|close
|843
|2.40
|90.374
|0.000
|0.000
|-626.73
|10078332.94
|1688
|2008.12.29 08:27
|close
|845
|9.60
|90.374
|0.000
|0.000
|-3144.27
|10075188.67
|1689
|2008.12.29 08:27
|close
|840
|0.30
|90.397
|0.000
|0.000
|-13.05
|10075175.62
|1690
|2008.12.29 08:27
|close
|844
|4.80
|90.397
|0.000
|0.000
|916.13
|10076091.75
|1691
|2008.12.29 08:27
|close
|842
|1.20
|90.394
|0.000
|0.000
|33.90
|10076125.65
|1692
|2008.12.29 08:27
|close
|846
|19.20
|90.390
|0.000
|0.000
|3823.43
|10079949.08
|1693
|2008.12.29 15:00
|buy
|847
|0.10
|90.340
|0.000
|0.000
|1694
|2008.12.29 20:00
|sell
|848
|0.30
|90.120
|0.000
|0.000
|1695
|2008.12.29 22:00
|buy
|849
|0.60
|90.590
|0.000
|0.000
|1696
|2008.12.30 04:00
|sell
|850
|1.20
|90.390
|0.000
|0.000
|1697
|2008.12.30 15:00
|buy
|851
|2.40
|90.450
|0.000
|0.000
|1698
|2008.12.30 18:00
|sell
|852
|4.80
|90.390
|0.000
|0.000
|1699
|2008.12.31 00:00
|buy
|853
|9.60
|90.230
|0.000
|0.000
|1700
|2008.12.31 00:45
|close
|847
|0.10
|90.300
|0.000
|0.000
|-4.43
|10079944.65
|1701
|2008.12.31 00:45
|close
|849
|0.60
|90.300
|0.000
|0.000
|-192.69
|10079751.96
|1702
|2008.12.31 00:45
|close
|851
|2.40
|90.300
|0.000
|0.000
|-398.67
|10079353.29
|1703
|2008.12.31 00:45
|close
|853
|9.60
|90.300
|0.000
|0.000
|744.19
|10080097.48
|1704
|2008.12.31 00:46
|close
|848
|0.30
|90.300
|0.000
|0.000
|-60.11
|10080037.37
|1705
|2008.12.31 00:46
|close
|852
|4.80
|90.300
|0.000
|0.000
|475.93
|10080513.30
|1706
|2008.12.31 00:46
|close
|850
|1.20
|90.316
|0.000
|0.000
|97.70
|10080611.00
|1707
|2008.12.31 08:00
|sell
|854
|0.10
|90.200
|0.000
|0.000
|1708
|2008.12.31 13:00
|buy
|855
|0.30
|90.540
|0.000
|0.000
|1709
|2009.01.02 17:00
|sell
|856
|0.60
|91.010
|0.000
|0.000
|1710
|2009.01.02 19:00
|buy
|857
|1.20
|91.390
|0.000
|0.000
|1711
|2009.01.02 20:26
|close
|854
|0.10
|92.127
|0.000
|0.000
|-209.38
|10080401.63
|1712
|2009.01.02 20:26
|close
|856
|0.60
|92.127
|0.000
|0.000
|-727.47
|10079674.16
|1713
|2009.01.02 20:26
|close
|855
|0.30
|92.130
|0.000
|0.000
|517.75
|10080191.91
|1714
|2009.01.02 20:26
|close
|857
|1.20
|92.118
|0.000
|0.000
|948.35
|10081140.26
|1715
|2009.01.05 09:00
|sell
|858
|0.10
|92.020
|0.000
|0.000
|1716
|2009.01.05 10:00
|buy
|859
|0.30
|92.950
|0.000
|0.000
|1717
|2009.01.06 02:00
|sell
|860
|0.60
|93.120
|0.000
|0.000
|1718
|2009.01.06 09:00
|buy
|861
|1.20
|93.580
|0.000
|0.000
|1719
|2009.01.06 15:52
|close
|858
|0.10
|94.525
|0.000
|0.000
|-265.06
|10080875.20
|1720
|2009.01.06 15:52
|close
|860
|0.60
|94.525
|0.000
|0.000
|-891.83
|10079983.37
|1721
|2009.01.06 15:52
|close
|859
|0.30
|94.502
|0.000
|0.000
|492.69
|10080476.06
|1722
|2009.01.06 15:52
|close
|861
|1.20
|94.499
|0.000
|0.000
|1167.00
|10081643.06
|1723
|2009.01.06 20:00
|sell
|862
|0.10
|93.860
|0.000
|0.000
|1724
|2009.01.07 03:00
|buy
|863
|0.30
|94.000
|0.000
|0.000
|1725
|2009.01.07 09:00
|sell
|864
|0.60
|93.430
|0.000
|0.000
|1726
|2009.01.08 02:00
|buy
|865
|1.20
|92.730
|0.000
|0.000
|1727
|2009.01.08 06:00
|sell
|866
|2.40
|92.530
|0.000
|0.000
|1728
|2009.01.08 07:23
|close
|862
|0.10
|92.210
|0.000
|0.000
|178.73
|10081821.79
|1729
|2009.01.08 07:23
|close
|864
|0.60
|92.210
|0.000
|0.000
|792.91
|10082614.70
|1730
|2009.01.08 07:23
|close
|866
|2.40
|92.210
|0.000
|0.000
|832.88
|10083447.58
|1731
|2009.01.08 07:23
|close
|863
|0.30
|92.203
|0.000
|0.000
|-584.69
|10082862.89
|1732
|2009.01.08 07:23
|close
|865
|1.20
|92.196
|0.000
|0.000
|-695.04
|10082167.85
|1733
|2009.01.09 02:00
|buy
|867
|0.10
|91.280
|0.000
|0.000
|1734
|2009.01.09 07:00
|sell
|868
|0.30
|91.150
|0.000
|0.000
|1735
|2009.01.09 15:00
|buy
|869
|0.60
|91.410
|0.000
|0.000
|1736
|2009.01.09 17:00
|sell
|870
|1.20
|90.200
|0.000
|0.000
|1737
|2009.01.12 17:40
|close
|867
|0.10
|88.910
|0.000
|0.000
|-266.56
|10081901.29
|1738
|2009.01.12 17:40
|close
|869
|0.60
|88.910
|0.000
|0.000
|-1687.10
|10080214.19
|1739
|2009.01.12 17:41
|close
|868
|0.30
|88.940
|0.000
|0.000
|745.30
|10080959.49
|1740
|2009.01.12 17:41
|close
|870
|1.20
|88.945
|0.000
|0.000
|1692.56
|10082652.05
|1741
|2009.01.13 01:00
|buy
|871
|0.10
|89.450
|0.000
|0.000
|1742
|2009.01.13 09:00
|sell
|872
|0.30
|89.250
|0.000
|0.000
|1743
|2009.01.13 14:00
|buy
|873
|0.60
|89.240
|0.000
|0.000
|1744
|2009.01.13 20:00
|sell
|874
|1.20
|89.070
|0.000
|0.000
|1745
|2009.01.14 03:00
|buy
|875
|2.40
|89.480
|0.000
|0.000
|1746
|2009.01.14 11:00
|sell
|876
|4.80
|89.340
|0.000
|0.000
|1747
|2009.01.14 15:17
|close
|871
|0.10
|88.960
|0.000
|0.000
|-55.08
|10082596.97
|1748
|2009.01.14 15:17
|close
|873
|0.60
|88.960
|0.000
|0.000
|-188.85
|10082408.12
|1749
|2009.01.14 15:17
|close
|875
|2.40
|88.960
|0.000
|0.000
|-1402.88
|10081005.24
|1750
|2009.01.14 15:17
|close
|872
|0.30
|88.984
|0.000
|0.000
|89.53
|10081094.76
|1751
|2009.01.14 15:17
|close
|876
|4.80
|88.984
|0.000
|0.000
|1920.35
|10083015.11
|1752
|2009.01.14 15:17
|close
|874
|1.20
|88.987
|0.000
|0.000
|111.31
|10083126.42
|1753
|2009.01.15 01:00
|buy
|877
|0.10
|89.170
|0.000
|0.000
|1754
|2009.01.15 06:00
|sell
|878
|0.30
|88.940
|0.000
|0.000
|1755
|2009.01.15 09:00
|buy
|879
|0.60
|89.100
|0.000
|0.000
|1756
|2009.01.15 11:00
|sell
|880
|1.20
|88.800
|0.000
|0.000
|1757
|2009.01.15 14:00
|buy
|881
|2.40
|89.330
|0.000
|0.000
|1758
|2009.01.15 20:44
|close
|877
|0.10
|90.010
|0.000
|0.000
|93.32
|10083219.74
|1759
|2009.01.15 20:44
|close
|879
|0.60
|90.010
|0.000
|0.000
|606.60
|10083826.34
|1760
|2009.01.15 20:44
|close
|881
|2.40
|90.010
|0.000
|0.000
|1813.13
|10085639.47
|1761
|2009.01.15 20:45
|close
|878
|0.30
|90.020
|0.000
|0.000
|-359.92
|10085279.55
|1762
|2009.01.15 20:45
|close
|880
|1.20
|90.027
|0.000
|0.000
|-1635.51
|10083644.04
|1763
|2009.01.16 19:00
|sell
|882
|0.10
|90.390
|0.000
|0.000
|1764
|2009.01.16 22:00
|buy
|883
|0.30
|90.590
|0.000
|0.000
|1765
|2009.01.19 08:00
|sell
|884
|0.60
|90.700
|0.000
|0.000
|1766
|2009.01.19 20:01
|buy
|885
|1.20
|90.630
|0.000
|0.000
|1767
|2009.01.20 02:00
|sell
|886
|2.40
|90.400
|0.000
|0.000
|1768
|2009.01.20 09:00
|buy
|887
|4.80
|90.450
|0.000
|0.000
|1769
|2009.01.20 09:09
|close
|882
|0.10
|90.714
|0.000
|0.000
|-35.82
|10083608.22
|1770
|2009.01.20 09:09
|close
|884
|0.60
|90.714
|0.000
|0.000
|-9.57
|10083598.65
|1771
|2009.01.20 09:09
|close
|886
|2.40
|90.714
|0.000
|0.000
|-830.74
|10082767.91
|1772
|2009.01.20 09:09
|close
|883
|0.30
|90.710
|0.000
|0.000
|39.69
|10082807.60
|1773
|2009.01.20 09:09
|close
|887
|4.80
|90.710
|0.000
|0.000
|1375.81
|10084183.41
|1774
|2009.01.20 09:09
|close
|885
|1.20
|90.698
|0.000
|0.000
|89.97
|10084273.38
|1775
|2009.01.20 13:00
|sell
|888
|0.10
|90.340
|0.000
|0.000
|1776
|2009.01.21 12:00
|buy
|889
|0.30
|89.940
|0.000
|0.000
|1777
|2009.01.21 18:00
|sell
|890
|0.60
|87.800
|0.000
|0.000
|1778
|2009.01.21 22:00
|buy
|891
|1.20
|89.460
|0.000
|0.000
|1779
|2009.01.22 13:00
|sell
|892
|2.40
|88.730
|0.000
|0.000
|1780
|2009.01.22 18:00
|buy
|893
|4.80
|88.670
|0.000
|0.000
|1781
|2009.01.22 20:08
|close
|888
|0.10
|89.337
|0.000
|0.000
|112.06
|10084385.44
|1782
|2009.01.22 20:08
|close
|890
|0.60
|89.337
|0.000
|0.000
|-1033.20
|10083352.24
|1783
|2009.01.22 20:08
|close
|892
|2.40
|89.337
|0.000
|0.000
|-1630.68
|10081721.56
|1784
|2009.01.22 20:08
|close
|889
|0.30
|89.324
|0.000
|0.000
|-206.89
|10081514.67
|1785
|2009.01.22 20:08
|close
|893
|4.80
|89.324
|0.000
|0.000
|3514.40
|10085029.07
|1786
|2009.01.22 20:08
|close
|891
|1.20
|89.321
|0.000
|0.000
|-186.74
|10084842.33
|1787
|2009.01.23 06:00
|sell
|894
|0.10
|88.610
|0.000
|0.000
|1788
|2009.01.23 14:00
|buy
|895
|0.30
|88.740
|0.000
|0.000
|1789
|2009.01.23 22:00
|sell
|896
|0.60
|88.830
|0.000
|0.000
|1790
|2009.01.26 04:00
|buy
|897
|1.20
|89.140
|0.000
|0.000
|1791
|2009.01.26 09:00
|sell
|898
|2.40
|88.590
|0.000
|0.000
|1792
|2009.01.26 12:00
|buy
|899
|4.80
|89.430
|0.000
|0.000
|1793
|2009.01.26 20:00
|sell
|900
|9.60
|88.990
|0.000
|0.000
|1794
|2009.01.27 02:00
|buy
|901
|19.20
|89.310
|0.000
|0.000
|1795
|2009.01.27 08:13
|close
|894
|0.10
|89.804
|0.000
|0.000
|-133.06
|10084709.27
|1796
|2009.01.27 08:13
|close
|896
|0.60
|89.804
|0.000
|0.000
|-651.37
|10084057.90
|1797
|2009.01.27 08:13
|close
|898
|2.40
|89.804
|0.000
|0.000
|-3245.64
|10080812.26
|1798
|2009.01.27 08:13
|close
|900
|9.60
|89.804
|0.000
|0.000
|-8706.57
|10072105.69
|1799
|2009.01.27 08:13
|close
|895
|0.30
|89.786
|0.000
|0.000
|349.50
|10072455.19
|1800
|2009.01.27 08:13
|close
|899
|4.80
|89.786
|0.000
|0.000
|1903.19
|10074358.38
|1801
|2009.01.27 08:13
|close
|897
|1.20
|89.789
|0.000
|0.000
|867.37
|10075225.75
|1802
|2009.01.27 08:13
|close
|901
|19.20
|89.792
|0.000
|0.000
|10306.49
|10085532.24
|1803
|2009.01.27 11:00
|sell
|902
|0.10
|89.440
|0.000
|0.000
|1804
|2009.01.28 00:00
|buy
|903
|0.30
|89.130
|0.000
|0.000
|1805
|2009.01.28 09:00
|sell
|904
|0.60
|89.150
|0.000
|0.000
|1806
|2009.01.28 13:00
|buy
|905
|1.20
|89.300
|0.000
|0.000
|1807
|2009.01.28 19:47
|close
|902
|0.10
|89.933
|0.000
|0.000
|-54.87
|10085477.37
|1808
|2009.01.28 19:47
|close
|904
|0.60
|89.933
|0.000
|0.000
|-522.39
|10084954.98
|1809
|2009.01.28 19:47
|close
|903
|0.30
|89.915
|0.000
|0.000
|261.91
|10085216.89
|1810
|2009.01.28 19:47
|close
|905
|1.20
|89.917
|0.000
|0.000
|823.43
|10086040.32
|1811
|2009.01.29 06:00
|sell
|906
|0.10
|89.680
|0.000
|0.000
|1812
|2009.01.29 22:01
|buy
|907
|0.30
|89.900
|0.000
|0.000
|1813
|2009.01.30 02:00
|sell
|908
|0.60
|89.660
|0.000
|0.000
|1814
|2009.01.30 13:00
|buy
|909
|1.20
|89.670
|0.000
|0.000
|1815
|2009.02.02 01:00
|sell
|910
|2.40
|89.680
|0.000
|0.000
|1816
|2009.02.02 09:01
|close
|906
|0.10
|89.340
|0.000
|0.000
|37.96
|10086078.28
|1817
|2009.02.02 09:01
|close
|908
|0.60
|89.340
|0.000
|0.000
|214.60
|10086292.88
|1818
|2009.02.02 09:01
|close
|910
|2.40
|89.340
|0.000
|0.000
|913.36
|10087206.24
|1819
|2009.02.02 09:01
|close
|907
|0.30
|89.319
|0.000
|0.000
|-195.14
|10087011.10
|1820
|2009.02.02 09:01
|close
|909
|1.20
|89.320
|0.000
|0.000
|-470.22
|10086540.88
|1821
|2009.02.02 16:00
|buy
|911
|0.10
|89.520
|0.000
|0.000
|1822
|2009.02.03 00:00
|sell
|912
|0.30
|89.370
|0.000
|0.000
|1823
|2009.02.03 04:00
|buy
|913
|0.60
|89.740
|0.000
|0.000
|1824
|2009.02.03 07:00
|sell
|914
|1.20
|89.450
|0.000
|0.000
|1825
|2009.02.03 16:24
|close
|911
|0.10
|88.601
|0.000
|0.000
|-103.72
|10086437.16
|1826
|2009.02.03 16:24
|close
|913
|0.60
|88.601
|0.000
|0.000
|-771.32
|10085665.84
|1827
|2009.02.03 16:24
|close
|912
|0.30
|88.619
|0.000
|0.000
|254.23
|10085920.07
|1828
|2009.02.03 16:24
|close
|914
|1.20
|88.617
|0.000
|0.000
|1128.00
|10087048.07
|1829
|2009.02.03 22:00
|buy
|915
|0.10
|89.230
|0.000
|0.000
|1830
|2009.02.04 09:00
|sell
|916
|0.30
|88.860
|0.000
|0.000
|1831
|2009.02.04 15:00
|buy
|917
|0.60
|89.260
|0.000
|0.000
|1832
|2009.02.05 00:00
|sell
|918
|1.20
|89.310
|0.000
|0.000
|1833
|2009.02.05 09:00
|buy
|919
|2.40
|89.480
|0.000
|0.000
|1834
|2009.02.05 13:17
|close
|915
|0.10
|89.929
|0.000
|0.000
|77.73
|10087125.80
|1835
|2009.02.05 13:17
|close
|917
|0.60
|89.929
|0.000
|0.000
|446.35
|10087572.15
|1836
|2009.02.05 13:17
|close
|919
|2.40
|89.929
|0.000
|0.000
|1198.28
|10088770.43
|1837
|2009.02.05 13:17
|close
|916
|0.30
|89.954
|0.000
|0.000
|-365.31
|10088405.11
|1838
|2009.02.05 13:17
|close
|918
|1.20
|89.953
|0.000
|0.000
|-857.78
|10087547.33
|1839
|2009.02.06 02:00
|sell
|920
|0.10
|90.880
|0.000
|0.000
|1840
|2009.02.06 11:00
|buy
|921
|0.30
|91.430
|0.000
|0.000
|1841
|2009.02.09 03:00
|sell
|922
|0.60
|91.650
|0.000
|0.000
|1842
|2009.02.09 13:00
|buy
|923
|1.20
|91.690
|0.000
|0.000
|1843
|2009.02.09 21:00
|sell
|924
|2.40
|91.410
|0.000
|0.000
|1844
|2009.02.10 04:00
|buy
|925
|4.80
|91.560
|0.000
|0.000
|1845
|2009.02.10 11:00
|sell
|926
|9.60
|91.150
|0.000
|0.000
|1846
|2009.02.10 17:12
|close
|920
|0.10
|90.774
|0.000
|0.000
|11.58
|10087558.91
|1847
|2009.02.10 17:12
|close
|922
|0.60
|90.774
|0.000
|0.000
|578.71
|10088137.62
|1848
|2009.02.10 17:12
|close
|924
|2.40
|90.774
|0.000
|0.000
|1680.30
|10089817.92
|1849
|2009.02.10 17:12
|close
|926
|9.60
|90.774
|0.000
|0.000
|3976.47
|10093794.39
|1850
|2009.02.10 17:12
|close
|921
|0.30
|90.746
|0.000
|0.000
|-226.13
|10093568.26
|1851
|2009.02.10 17:12
|close
|925
|4.80
|90.746
|0.000
|0.000
|-4305.64
|10089262.62
|1852
|2009.02.10 17:12
|close
|923
|1.20
|90.738
|0.000
|0.000
|-1259.01
|10088003.61
|1853
|2009.02.11 15:00
|buy
|927
|0.10
|90.280
|0.000
|0.000
|1854
|2009.02.12 01:00
|sell
|928
|0.30
|90.280
|0.000
|0.000
|1855
|2009.02.12 15:00
|buy
|929
|0.60
|90.160
|0.000
|0.000
|1856
|2009.02.13 08:46
|close
|927
|0.10
|91.260
|0.000
|0.000
|107.39
|10088111.00
|1857
|2009.02.13 08:46
|close
|929
|0.60
|91.260
|0.000
|0.000
|723.21
|10088834.21
|1858
|2009.02.13 08:46
|close
|928
|0.30
|91.275
|0.000
|0.000
|-327.18
|10088507.03
|1859
|2009.02.16 01:00
|sell
|930
|0.10
|91.490
|0.000
|0.000
|1860
|2009.02.16 10:00
|buy
|931
|0.30
|91.810
|0.000
|0.000
|1861
|2009.02.16 16:00
|sell
|932
|0.60
|91.650
|0.000
|0.000
|1862
|2009.02.17 02:00
|buy
|933
|1.20
|91.870
|0.000
|0.000
|1863
|2009.02.17 04:46
|close
|930
|0.10
|92.678
|0.000
|0.000
|-128.24
|10088378.78
|1864
|2009.02.17 04:46
|close
|932
|0.60
|92.678
|0.000
|0.000
|-665.84
|10087712.94
|1865
|2009.02.17 04:46
|close
|931
|0.30
|92.654
|0.000
|0.000
|273.27
|10087986.21
|1866
|2009.02.17 04:46
|close
|933
|1.20
|92.649
|0.000
|0.000
|1008.97
|10088995.18
|1867
|2009.02.17 10:00
|sell
|934
|0.10
|92.100
|0.000
|0.000
|1868
|2009.02.17 17:00
|buy
|935
|0.30
|92.440
|0.000
|0.000
|1869
|2009.02.18 02:00
|sell
|936
|0.60
|92.260
|0.000
|0.000
|1870
|2009.02.18 08:00
|buy
|937
|1.20
|92.370
|0.000
|0.000
|1871
|2009.02.18 15:05
|close
|934
|0.10
|93.134
|0.000
|0.000
|-111.07
|10088884.11
|1872
|2009.02.18 15:05
|close
|936
|0.60
|93.134
|0.000
|0.000
|-563.06
|10088321.05
|1873
|2009.02.18 15:05
|close
|935
|0.30
|93.130
|0.000
|0.000
|222.27
|10088543.32
|1874
|2009.02.18 15:05
|close
|937
|1.20
|93.122
|0.000
|0.000
|969.05
|10089512.37
|1875
|2009.02.19 06:00
|sell
|938
|0.10
|93.470
|0.000
|0.000
|1876
|2009.02.19 12:00
|buy
|939
|0.30
|93.660
|0.000
|0.000
|1877
|2009.02.20 01:00
|sell
|940
|0.60
|93.990
|0.000
|0.000
|1878
|2009.02.20 09:00
|buy
|941
|1.20
|94.100
|0.000
|0.000
|1879
|2009.02.20 10:00
|sell
|942
|2.40
|93.740
|0.000
|0.000
|1880
|2009.02.20 14:00
|buy
|943
|4.80
|94.150
|0.000
|0.000
|1881
|2009.02.20 19:00
|sell
|944
|9.60
|93.670
|0.000
|0.000
|1882
|2009.02.20 19:15
|close
|938
|0.10
|93.165
|0.000
|0.000
|32.69
|10089545.06
|1883
|2009.02.20 19:15
|close
|940
|0.60
|93.165
|0.000
|0.000
|531.32
|10090076.38
|1884
|2009.02.20 19:15
|close
|942
|2.40
|93.165
|0.000
|0.000
|1481.24
|10091557.62
|1885
|2009.02.20 19:15
|close
|944
|9.60
|93.165
|0.000
|0.000
|5203.67
|10096761.29
|1886
|2009.02.20 19:15
|close
|939
|0.30
|93.118
|0.000
|0.000
|-174.62
|10096586.67
|1887
|2009.02.20 19:15
|close
|943
|4.80
|93.118
|0.000
|0.000
|-5319.70
|10091266.97
|1888
|2009.02.20 19:15
|close
|941
|1.20
|93.092
|0.000
|0.000
|-1299.36
|10089967.61
|1889
|2009.02.23 09:00
|buy
|945
|0.10
|93.360
|0.000
|0.000
|1890
|2009.02.24 02:00
|sell
|946
|0.30
|94.330
|0.000
|0.000
|1891
|2009.02.24 05:00
|buy
|947
|0.60
|95.060
|0.000
|0.000
|1892
|2009.02.24 15:39
|close
|945
|0.10
|96.403
|0.000
|0.000
|315.65
|10090283.26
|1893
|2009.02.24 15:39
|close
|947
|0.60
|96.403
|0.000
|0.000
|835.87
|10091119.13
|1894
|2009.02.24 15:39
|close
|946
|0.30
|96.429
|0.000
|0.000
|-653.02
|10090466.11
|1895
|2009.02.25 09:00
|sell
|948
|0.10
|97.140
|0.000
|0.000
|1896
|2009.02.25 16:00
|buy
|949
|0.30
|96.840
|0.000
|0.000
|1897
|2009.02.26 16:00
|sell
|950
|0.60
|97.880
|0.000
|0.000
|1898
|2009.02.26 17:00
|buy
|951
|1.20
|98.440
|0.000
|0.000
|1899
|2009.02.27 02:00
|sell
|952
|2.40
|97.730
|0.000
|0.000
|1900
|2009.02.27 14:35
|close
|948
|0.10
|97.052
|0.000
|0.000
|8.86
|10090474.97
|1901
|2009.02.27 14:35
|close
|950
|0.60
|97.052
|0.000
|0.000
|511.58
|10090986.56
|1902
|2009.02.27 14:35
|close
|952
|2.40
|97.052
|0.000
|0.000
|1676.63
|10092663.19
|1903
|2009.02.27 14:35
|close
|949
|0.30
|97.035
|0.000
|0.000
|60.29
|10092723.48
|1904
|2009.02.27 14:35
|close
|951
|1.20
|97.037
|0.000
|0.000
|-1735.01
|10090988.47
|1905
|2009.02.27 16:00
|buy
|953
|0.10
|97.820
|0.000
|0.000
|1906
|2009.03.02 01:00
|sell
|954
|0.30
|97.210
|0.000
|0.000
|1907
|2009.03.02 04:00
|buy
|955
|0.60
|97.600
|0.000
|0.000
|1908
|2009.03.02 09:00
|sell
|956
|1.20
|97.240
|0.000
|0.000
|1909
|2009.03.02 16:00
|buy
|957
|2.40
|97.630
|0.000
|0.000
|1910
|2009.03.02 18:00
|sell
|958
|4.80
|97.160
|0.000
|0.000
|1911
|2009.03.02 21:00
|buy
|959
|9.60
|97.720
|0.000
|0.000
|1912
|2009.03.03 00:00
|sell
|960
|19.20
|97.060
|0.000
|0.000
|1913
|2009.03.03 04:00
|buy
|961
|38.40
|97.350
|0.000
|0.000
|1914
|2009.03.03 09:00
|close
|953
|0.10
|97.832
|0.000
|0.000
|1.23
|10090989.70
|1915
|2009.03.03 09:00
|close
|955
|0.60
|97.832
|0.000
|0.000
|142.28
|10091131.98
|1916
|2009.03.03 09:00
|close
|957
|2.40
|97.832
|0.000
|0.000
|495.54
|10091627.52
|1917
|2009.03.03 09:00
|close
|959
|9.60
|97.832
|0.000
|0.000
|1099.03
|10092726.55
|1918
|2009.03.03 09:00
|close
|961
|38.40
|97.832
|0.000
|0.000
|18918.96
|10111645.51
|1919
|2009.03.03 09:00
|close
|954
|0.30
|97.879
|0.000
|0.000
|-205.20
|10111440.30
|1920
|2009.03.03 09:00
|close
|958
|4.80
|97.879
|0.000
|0.000
|-3528.47
|10107911.83
|1921
|2009.03.03 09:00
|close
|956
|1.20
|97.872
|0.000
|0.000
|-775.51
|10107136.32
|1922
|2009.03.03 09:00
|close
|960
|19.20
|97.865
|0.000
|0.000
|-15793.18
|10091343.14
|1923
|2009.03.03 23:00
|sell
|962
|0.10
|98.150
|0.000
|0.000
|1924
|2009.03.04 01:00
|buy
|963
|0.30
|98.540
|0.000
|0.000
|1925
|2009.03.04 22:00
|sell
|964
|0.60
|99.050
|0.000
|0.000
|1926
|2009.03.05 03:00
|buy
|965
|1.20
|99.390
|0.000
|0.000
|1927
|2009.03.05 13:00
|sell
|966
|2.40
|99.140
|0.000
|0.000
|1928
|2009.03.05 15:12
|close
|962
|0.10
|98.635
|0.000
|0.000
|-49.38
|10091293.77
|1929
|2009.03.05 15:12
|close
|964
|0.60
|98.635
|0.000
|0.000
|251.52
|10091545.29
|1930
|2009.03.05 15:12
|close
|966
|2.40
|98.635
|0.000
|0.000
|1228.77
|10092774.06
|1931
|2009.03.05 15:12
|close
|963
|0.30
|98.595
|0.000
|0.000
|16.74
|10092790.80
|1932
|2009.03.05 15:12
|close
|965
|1.20
|98.576
|0.000
|0.000
|-990.91
|10091799.89
|1933
|2009.03.06 16:00
|buy
|967
|0.10
|98.020
|0.000
|0.000
|1934
|2009.03.09 22:00
|sell
|968
|0.30
|98.840
|0.000
|0.000
|1935
|2009.03.10 01:00
|buy
|969
|0.60
|98.960
|0.000
|0.000
|1936
|2009.03.10 07:00
|sell
|970
|1.20
|98.550
|0.000
|0.000
|1937
|2009.03.10 19:00
|buy
|971
|2.40
|98.650
|0.000
|0.000
|1938
|2009.03.11 04:00
|sell
|972
|4.80
|98.430
|0.000
|0.000
|1939
|2009.03.11 13:07
|close
|967
|0.10
|98.060
|0.000
|0.000
|4.08
|10091803.97
|1940
|2009.03.11 13:07
|close
|969
|0.60
|98.060
|0.000
|0.000
|-550.68
|10091253.29
|1941
|2009.03.11 13:07
|close
|971
|2.40
|98.060
|0.000
|0.000
|-1444.01
|10089809.28
|1942
|2009.03.11 13:07
|close
|968
|0.30
|98.085
|0.000
|0.000
|230.61
|10090039.89
|1943
|2009.03.11 13:07
|close
|972
|4.80
|98.085
|0.000
|0.000
|1688.33
|10091728.22
|1944
|2009.03.11 13:07
|close
|970
|1.20
|98.090
|0.000
|0.000
|562.13
|10092290.35
|1945
|2009.03.12 13:00
|buy
|973
|0.10
|96.500
|0.000
|0.000
|1946
|2009.03.13 01:00
|sell
|974
|0.30
|97.310
|0.000
|0.000
|1947
|2009.03.13 08:00
|buy
|975
|0.60
|97.860
|0.000
|0.000
|1948
|2009.03.13 17:00
|sell
|976
|1.20
|98.020
|0.000
|0.000
|1949
|2009.03.16 02:00
|buy
|977
|2.40
|98.390
|0.000
|0.000
|1950
|2009.03.16 09:00
|sell
|978
|4.80
|98.260
|0.000
|0.000
|1951
|2009.03.16 12:00
|buy
|979
|9.60
|98.310
|0.000
|0.000
|1952
|2009.03.16 12:49
|close
|973
|0.10
|98.509
|0.000
|0.000
|203.94
|10092494.29
|1953
|2009.03.16 12:49
|close
|975
|0.60
|98.509
|0.000
|0.000
|395.29
|10092889.58
|1954
|2009.03.16 12:49
|close
|977
|2.40
|98.509
|0.000
|0.000
|289.92
|10093179.50
|1955
|2009.03.16 12:49
|close
|979
|9.60
|98.509
|0.000
|0.000
|1939.32
|10095118.82
|1956
|2009.03.16 12:49
|close
|974
|0.30
|98.537
|0.000
|0.000
|-373.72
|10094745.10
|1957
|2009.03.16 12:49
|close
|978
|4.80
|98.537
|0.000
|0.000
|-1349.34
|10093395.76
|1958
|2009.03.16 12:49
|close
|976
|1.20
|98.545
|0.000
|0.000
|-639.92
|10092755.84
|1959
|2009.03.16 16:00
|sell
|980
|0.10
|98.080
|0.000
|0.000
|1960
|2009.03.17 01:00
|buy
|981
|0.30
|98.250
|0.000
|0.000
|1961
|2009.03.17 18:00
|sell
|982
|0.60
|98.590
|0.000
|0.000
|1962
|2009.03.18 01:00
|buy
|983
|1.20
|98.800
|0.000
|0.000
|1963
|2009.03.18 03:00
|sell
|984
|2.40
|98.450
|0.000
|0.000
|1964
|2009.03.18 09:00
|buy
|985
|4.80
|98.550
|0.000
|0.000
|1965
|2009.03.18 14:00
|sell
|986
|9.60
|98.310
|0.000
|0.000
|1966
|2009.03.18 15:11
|close
|980
|0.10
|98.009
|0.000
|0.000
|7.14
|10092762.97
|1967
|2009.03.18 15:11
|close
|982
|0.60
|98.009
|0.000
|0.000
|355.37
|10093118.34
|1968
|2009.03.18 15:11
|close
|984
|2.40
|98.009
|0.000
|0.000
|1079.90
|10094198.24
|1969
|2009.03.18 15:11
|close
|986
|9.60
|98.009
|0.000
|0.000
|2948.30
|10097146.54
|1970
|2009.03.18 15:11
|close
|981
|0.30
|97.953
|0.000
|0.000
|-90.96
|10097055.58
|1971
|2009.03.18 15:11
|close
|985
|4.80
|97.953
|0.000
|0.000
|-2925.48
|10094130.10
|1972
|2009.03.18 15:11
|close
|983
|1.20
|97.959
|0.000
|0.000
|-1030.23
|10093099.87
|1973
|2009.03.20 02:00
|buy
|987
|0.10
|94.650
|0.000
|0.000
|1974
|2009.03.20 09:00
|sell
|988
|0.30
|94.220
|0.000
|0.000
|1975
|2009.03.20 12:00
|buy
|989
|0.60
|95.360
|0.000
|0.000
|1976
|2009.03.23 09:00
|sell
|990
|1.20
|95.974
|0.000
|0.000
|1977
|2009.03.23 11:00
|buy
|991
|2.40
|96.474
|0.000
|0.000
|1978
|2009.03.23 14:53
|close
|987
|0.10
|97.063
|0.000
|0.000
|248.60
|10093348.47
|1979
|2009.03.23 14:53
|close
|989
|0.60
|97.063
|0.000
|0.000
|1052.72
|10094401.19
|1980
|2009.03.23 14:53
|close
|991
|2.40
|97.063
|0.000
|0.000
|1456.37
|10095857.56
|1981
|2009.03.23 14:53
|close
|988
|0.30
|97.093
|0.000
|0.000
|-887.86
|10094969.70
|1982
|2009.03.23 14:53
|close
|990
|1.20
|97.103
|0.000
|0.000
|-1395.22
|10093574.48
|1983
|2009.03.24 16:00
|sell
|992
|0.10
|97.984
|0.000
|0.000
|1984
|2009.03.25 01:00
|buy
|993
|0.30
|98.342
|0.000
|0.000
|1985
|2009.03.25 03:00
|sell
|994
|0.60
|97.831
|0.000
|0.000
|1986
|2009.03.25 14:00
|buy
|995
|1.20
|97.872
|0.000
|0.000
|1987
|2009.03.25 16:00
|sell
|996
|2.40
|97.505
|0.000
|0.000
|1988
|2009.03.25 19:00
|buy
|997
|4.80
|97.600
|0.000
|0.000
|1989
|2009.03.26 07:55
|close
|992
|0.10
|97.981
|0.000
|0.000
|0.10
|10093574.58
|1990
|2009.03.26 07:55
|close
|994
|0.60
|97.981
|0.000
|0.000
|-92.78
|10093481.80
|1991
|2009.03.26 07:55
|close
|996
|2.40
|97.981
|0.000
|0.000
|-1169.66
|10092312.15
|1992
|2009.03.26 07:55
|close
|993
|0.30
|97.964
|0.000
|0.000
|-115.76
|10092196.39
|1993
|2009.03.26 07:55
|close
|997
|4.80
|97.964
|0.000
|0.000
|1783.51
|10093979.90
|1994
|2009.03.26 07:55
|close
|995
|1.20
|97.962
|0.000
|0.000
|110.25
|10094090.15
|1995
|2009.03.27 02:00
|sell
|998
|0.10
|98.530
|0.000
|0.000
|1996
|2009.03.27 16:00
|buy
|999
|0.30
|98.005
|0.000
|0.000
|1997
|2009.03.30 05:00
|sell
|1000
|0.60
|97.695
|0.000
|0.000
|1998
|2009.03.30 09:12
|close
|998
|0.10
|96.441
|0.000
|0.000
|216.56
|10094306.71
|1999
|2009.03.30 09:12
|close
|1000
|0.60
|96.441
|0.000
|0.000
|780.17
|10095086.88
|2000
|2009.03.30 09:12
|close
|999
|0.30
|96.439
|0.000
|0.000
|-487.15
|10094599.73
|2001
|2009.03.30 18:00
|buy
|1001
|0.10
|97.463
|0.000
|0.000
|2002
|2009.04.01 03:00
|sell
|1002
|0.30
|98.772
|0.000
|0.000
|2003
|2009.04.01 11:00
|buy
|1003
|0.60
|98.909
|0.000
|0.000
|2004
|2009.04.01 15:00
|sell
|1004
|1.20
|98.514
|0.000
|0.000
|2005
|2009.04.01 17:00
|buy
|1005
|2.40
|98.824
|0.000
|0.000
|2006
|2009.04.01 23:00
|sell
|1006
|4.80
|98.496
|0.000
|0.000
|2007
|2009.04.02 05:00
|buy
|1007
|9.60
|98.740
|0.000
|0.000
|2008
|2009.04.02 09:32
|close
|1001
|0.10
|99.089
|0.000
|0.000
|164.09
|10094763.82
|2009
|2009.04.02 09:32
|close
|1003
|0.60
|99.089
|0.000
|0.000
|108.99
|10094872.81
|2010
|2009.04.02 09:32
|close
|1005
|2.40
|99.089
|0.000
|0.000
|641.85
|10095514.66
|2011
|2009.04.02 09:32
|close
|1007
|9.60
|99.089
|0.000
|0.000
|3381.20
|10098895.86
|2012
|2009.04.02 09:32
|close
|1002
|0.30
|99.112
|0.000
|0.000
|-103.37
|10098792.48
|2013
|2009.04.02 09:32
|close
|1006
|4.80
|99.112
|0.000
|0.000
|-2990.72
|10095801.76
|2014
|2009.04.02 09:32
|close
|1004
|1.20
|99.114
|0.000
|0.000
|-728.30
|10095073.46
|2015
|2009.04.02 16:00
|sell
|1008
|0.10
|99.209
|0.000
|0.000
|2016
|2009.04.02 21:00
|buy
|1009
|0.30
|99.652
|0.000
|0.000
|2017
|2009.04.03 08:00
|sell
|1010
|0.60
|99.611
|0.000
|0.000
|2018
|2009.04.03 11:00
|buy
|1011
|1.20
|100.001
|0.000
|0.000
|2019
|2009.04.03 17:00
|sell
|1012
|2.40
|99.681
|0.000
|0.000
|2020
|2009.04.03 20:00
|buy
|1013
|4.80
|100.188
|0.000
|0.000
|2021
|2009.04.06 02:58
|close
|1008
|0.10
|100.785
|0.000
|0.000
|-156.47
|10094916.99
|2022
|2009.04.06 02:58
|close
|1010
|0.60
|100.785
|0.000
|0.000
|-699.22
|10094217.77
|2023
|2009.04.06 02:58
|close
|1012
|2.40
|100.785
|0.000
|0.000
|-2630.20
|10091587.57
|2024
|2009.04.06 02:58
|close
|1009
|0.30
|100.766
|0.000
|0.000
|331.66
|10091919.23
|2025
|2009.04.06 02:58
|close
|1013
|4.80
|100.766
|0.000
|0.000
|2753.31
|10094672.54
|2026
|2009.04.06 02:58
|close
|1011
|1.20
|100.768
|0.000
|0.000
|913.39
|10095585.93
|2027
|2009.04.06 15:00
|sell
|1014
|0.10
|100.815
|0.000
|0.000
|2028
|2009.04.06 21:00
|buy
|1015
|0.30
|100.942
|0.000
|0.000
|2029
|2009.04.07 02:00
|sell
|1016
|0.60
|100.401
|0.000
|0.000
|2030
|2009.04.07 17:00
|buy
|1017
|1.20
|100.535
|0.000
|0.000
|2031
|2009.04.08 03:00
|sell
|1018
|2.40
|100.489
|0.000
|0.000
|2032
|2009.04.08 04:55
|close
|1014
|0.10
|100.025
|0.000
|0.000
|78.88
|10095664.81
|2033
|2009.04.08 04:55
|close
|1016
|0.60
|100.025
|0.000
|0.000
|225.23
|10095890.04
|2034
|2009.04.08 04:55
|close
|1018
|2.40
|100.025
|0.000
|0.000
|1113.32
|10097003.36
|2035
|2009.04.08 04:55
|close
|1015
|0.30
|99.996
|0.000
|0.000
|-283.81
|10096719.55
|2036
|2009.04.08 04:56
|close
|1017
|1.20
|99.992
|0.000
|0.000
|-651.65
|10096067.90
|2037
|2009.04.08 15:00
|buy
|1019
|0.10
|100.276
|0.000
|0.000
|2038
|2009.04.08 19:00
|sell
|1020
|0.30
|99.748
|0.000
|0.000
|2039
|2009.04.09 03:00
|buy
|1021
|0.60
|99.865
|0.000
|0.000
|2040
|2009.04.10 04:00
|sell
|1022
|1.20
|100.288
|0.000
|0.000
|2041
|2009.04.10 17:01
|buy
|1023
|2.40
|100.411
|0.000
|0.000
|2042
|2009.04.10 21:00
|sell
|1024
|4.80
|100.306
|0.000
|0.000
|2043
|2009.04.13 01:00
|buy
|1025
|9.60
|100.353
|0.000
|0.000
|2044
|2009.04.13 03:45
|close
|1019
|0.10
|100.503
|0.000
|0.000
|22.59
|10096090.49
|2045
|2009.04.13 03:45
|close
|1021
|0.60
|100.503
|0.000
|0.000
|380.88
|10096471.37
|2046
|2009.04.13 03:45
|close
|1023
|2.40
|100.503
|0.000
|0.000
|219.69
|10096691.06
|2047
|2009.04.13 03:45
|close
|1025
|9.60
|100.503
|0.000
|0.000
|1432.79
|10098123.85
|2048
|2009.04.13 03:45
|close
|1020
|0.30
|100.522
|0.000
|0.000
|-231.76
|10097892.09
|2049
|2009.04.13 03:45
|close
|1024
|4.80
|100.522
|0.000
|0.000
|-1033.90
|10096858.19
|2050
|2009.04.13 03:45
|close
|1022
|1.20
|100.521
|0.000
|0.000
|-278.77
|10096579.42
|2051
|2009.04.13 14:00
|sell
|1026
|0.10
|100.512
|0.000
|0.000
|2052
|2009.04.14 02:00
|buy
|1027
|0.30
|100.343
|0.000
|0.000
|2053
|2009.04.14 04:00
|sell
|1028
|0.60
|99.854
|0.000
|0.000
|2054
|2009.04.15 05:52
|close
|1026
|0.10
|98.405
|0.000
|0.000
|214.02
|10096793.44
|2055
|2009.04.15 05:52
|close
|1028
|0.60
|98.405
|0.000
|0.000
|883.18
|10097676.62
|2056
|2009.04.15 05:52
|close
|1027
|0.30
|98.382
|0.000
|0.000
|-597.98
|10097078.64
|2057
|2009.04.15 11:00
|buy
|1029
|0.10
|99.110
|0.000
|0.000
|2058
|2009.04.16 05:00
|sell
|1030
|0.30
|99.091
|0.000
|0.000
|2059
|2009.04.16 15:00
|buy
|1031
|0.60
|99.124
|0.000
|0.000
|2060
|2009.04.17 07:00
|sell
|1032
|1.20
|99.473
|0.000
|0.000
|2061
|2009.04.17 10:00
|buy
|1033
|2.40
|99.406
|0.000
|0.000
|2062
|2009.04.17 11:00
|sell
|1034
|4.80
|99.386
|0.000
|0.000
|2063
|2009.04.17 11:02
|close
|1029
|0.10
|99.235
|0.000
|0.000
|12.60
|10097091.24
|2064
|2009.04.17 11:02
|close
|1031
|0.60
|99.235
|0.000
|0.000
|67.11
|10097158.35
|2065
|2009.04.17 11:02
|close
|1033
|2.40
|99.235
|0.000
|0.000
|-413.56
|10096744.79
|2066
|2009.04.17 11:02
|close
|1030
|0.30
|99.257
|0.000
|0.000
|-50.32
|10096694.46
|2067
|2009.04.17 11:02
|close
|1034
|4.80
|99.257
|0.000
|0.000
|623.84
|10097318.30
|2068
|2009.04.17 11:02
|close
|1032
|1.20
|99.259
|0.000
|0.000
|258.72
|10097577.02
|2069
|2009.04.17 20:00
|buy
|1035
|0.10
|99.327
|0.000
|0.000
|2070
|2009.04.20 04:00
|sell
|1036
|0.30
|98.887
|0.000
|0.000
|2071
|2009.04.20 10:00
|buy
|1037
|0.60
|99.046
|0.000
|0.000
|2072
|2009.04.20 12:00
|sell
|1038
|1.20
|98.558
|0.000
|0.000
|2073
|2009.04.21 04:00
|buy
|1039
|2.40
|98.108
|0.000
|0.000
|2074
|2009.04.21 06:40
|close
|1035
|0.10
|98.384
|0.000
|0.000
|-95.85
|10097481.17
|2075
|2009.04.21 06:40
|close
|1037
|0.60
|98.384
|0.000
|0.000
|-403.72
|10097077.45
|2076
|2009.04.21 06:40
|close
|1039
|2.40
|98.384
|0.000
|0.000
|673.28
|10097750.73
|2077
|2009.04.21 06:40
|close
|1036
|0.30
|98.411
|0.000
|0.000
|144.96
|10097895.69
|2078
|2009.04.21 06:40
|close
|1038
|1.20
|98.410
|0.000
|0.000
|179.85
|10098075.54
|2079
|2009.04.21 10:00
|sell
|1040
|0.10
|98.010
|0.000
|0.000
|2080
|2009.04.21 12:00
|buy
|1041
|0.30
|98.210
|0.000
|0.000
|2081
|2009.04.21 16:00
|sell
|1042
|0.60
|98.121
|0.000
|0.000
|2082
|2009.04.21 18:00
|buy
|1043
|1.20
|98.620
|0.000
|0.000
|2083
|2009.04.22 04:00
|sell
|1044
|2.40
|98.251
|0.000
|0.000
|2084
|2009.04.22 14:33
|close
|1040
|0.10
|97.594
|0.000
|0.000
|42.58
|10098118.12
|2085
|2009.04.22 14:33
|close
|1042
|0.60
|97.594
|0.000
|0.000
|323.69
|10098441.81
|2086
|2009.04.22 14:33
|close
|1044
|2.40
|97.594
|0.000
|0.000
|1615.67
|10100057.48
|2087
|2009.04.22 14:33
|close
|1041
|0.30
|97.567
|0.000
|0.000
|-197.71
|10099859.77
|2088
|2009.04.22 14:33
|close
|1043
|1.20
|97.560
|0.000
|0.000
|-1303.81
|10098555.96
|2089
|2009.04.22 17:00
|buy
|1045
|0.10
|98.080
|0.000
|0.000
|2090
|2009.04.22 23:00
|sell
|1046
|0.30
|98.001
|0.000
|0.000
|2091
|2009.04.23 08:00
|buy
|1047
|0.60
|98.065
|0.000
|0.000
|2092
|2009.04.23 17:00
|sell
|1048
|1.20
|97.904
|0.000
|0.000
|2093
|2009.04.24 00:00
|buy
|1049
|2.40
|98.019
|0.000
|0.000
|2094
|2009.04.24 03:00
|sell
|1050
|4.80
|97.762
|0.000
|0.000
|2095
|2009.04.24 04:16
|close
|1045
|0.10
|97.386
|0.000
|0.000
|-71.26
|10098484.70
|2096
|2009.04.24 04:16
|close
|1047
|0.60
|97.386
|0.000
|0.000
|-418.34
|10098066.36
|2097
|2009.04.24 04:16
|close
|1049
|2.40
|97.386
|0.000
|0.000
|-1559.98
|10096506.38
|2098
|2009.04.24 04:16
|close
|1046
|0.30
|97.410
|0.000
|0.000
|181.39
|10096687.77
|2099
|2009.04.24 04:16
|close
|1050
|4.80
|97.410
|0.000
|0.000
|1734.52
|10098422.29
|2100
|2009.04.24 04:16
|close
|1048
|1.20
|97.415
|0.000
|0.000
|601.75
|10099024.04
|2101
|2009.04.24 16:00
|buy
|1051
|0.10
|97.281
|0.000
|0.000
|2102
|2009.04.27 01:00
|sell
|1052
|0.30
|96.699
|0.000
|0.000
|2103
|2009.04.27 16:00
|buy
|1053
|0.60
|96.657
|0.000
|0.000
|2104
|2009.04.27 17:00
|sell
|1054
|1.20
|96.618
|0.000
|0.000
|2105
|2009.04.27 20:00
|buy
|1055
|2.40
|96.733
|0.000
|0.000
|2106
|2009.04.28 01:00
|sell
|1056
|4.80
|96.526
|0.000
|0.000
|2107
|2009.04.28 06:09
|close
|1051
|0.10
|96.183
|0.000
|0.000
|-114.16
|10098909.88
|2108
|2009.04.28 06:09
|close
|1053
|0.60
|96.183
|0.000
|0.000
|-295.69
|10098614.19
|2109
|2009.04.28 06:09
|close
|1055
|2.40
|96.183
|0.000
|0.000
|-1372.38
|10097241.81
|2110
|2009.04.28 06:09
|close
|1052
|0.30
|96.204
|0.000
|0.000
|154.21
|10097396.01
|2111
|2009.04.28 06:09
|close
|1056
|4.80
|96.204
|0.000
|0.000
|1606.59
|10099002.60
|2112
|2009.04.28 06:09
|close
|1054
|1.20
|96.205
|0.000
|0.000
|514.53
|10099517.14
|2113
|2009.04.28 13:00
|buy
|1057
|0.10
|96.221
|0.000
|0.000
|2114
|2009.04.29 09:00
|sell
|1058
|0.30
|96.678
|0.000
|0.000
|2115
|2009.04.29 12:00
|buy
|1059
|0.60
|97.065
|0.000
|0.000
|2116
|2009.04.29 15:00
|sell
|1060
|1.20
|96.807
|0.000
|0.000
|2117
|2009.04.29 18:00
|buy
|1061
|2.40
|96.972
|0.000
|0.000
|2118
|2009.04.29 20:21
|close
|1057
|0.10
|97.464
|0.000
|0.000
|127.53
|10099644.67
|2119
|2009.04.29 20:21
|close
|1059
|0.60
|97.464
|0.000
|0.000
|245.63
|10099890.30
|2120
|2009.04.29 20:21
|close
|1061
|2.40
|97.464
|0.000
|0.000
|1211.52
|10101101.82
|2121
|2009.04.29 20:21
|close
|1058
|0.30
|97.482
|0.000
|0.000
|-247.43
|10100854.39
|2122
|2009.04.29 20:21
|close
|1060
|1.20
|97.479
|0.000
|0.000
|-827.26
|10100027.13
|2123
|2009.04.30 06:00
|sell
|1062
|0.10
|97.365
|0.000
|0.000
|2124
|2009.04.30 11:00
|buy
|1063
|0.30
|97.748
|0.000
|0.000
|2125
|2009.05.01 17:00
|sell
|1064
|0.60
|99.333
|0.000
|0.000
|2126
|2009.05.01 20:00
|buy
|1065
|1.20
|99.490
|0.000
|0.000
|2127
|2009.05.04 01:00
|sell
|1066
|2.40
|99.426
|0.000
|0.000
|2128
|2009.05.04 05:00
|buy
|1067
|4.80
|99.462
|0.000
|0.000
|2129
|2009.05.04 13:00
|sell
|1068
|9.60
|99.347
|0.000
|0.000
|2130
|2009.05.04 17:00
|buy
|1069
|19.20
|99.411
|0.000
|0.000
|2131
|2009.05.04 18:00
|sell
|1070
|38.40
|99.116
|0.000
|0.000
|2132
|2009.05.04 18:06
|close
|1062
|0.10
|98.902
|0.000
|0.000
|-155.51
|10099871.61
|2133
|2009.05.04 18:06
|close
|1064
|0.60
|98.902
|0.000
|0.000
|261.16
|10100132.77
|2134
|2009.05.04 18:06
|close
|1066
|2.40
|98.902
|0.000
|0.000
|1271.56
|10101404.33
|2135
|2009.05.04 18:06
|close
|1068
|9.60
|98.902
|0.000
|0.000
|4319.43
|10105723.76
|2136
|2009.05.04 18:06
|close
|1070
|38.40
|98.902
|0.000
|0.000
|8308.83
|10114032.59
|2137
|2009.05.04 18:06
|close
|1063
|0.30
|98.877
|0.000
|0.000
|342.55
|10114375.14
|2138
|2009.05.04 18:06
|close
|1067
|4.80
|98.877
|0.000
|0.000
|-2839.89
|10111535.25
|2139
|2009.05.04 18:06
|close
|1065
|1.20
|98.872
|0.000
|0.000
|-750.06
|10110785.19
|2140
|2009.05.04 18:06
|close
|1069
|19.20
|98.867
|0.000
|0.000
|-10564.50
|10100220.69
|2141
|2009.05.05 09:00
|buy
|1071
|0.10
|98.881
|0.000
|0.000
|2142
|2009.05.05 15:00
|sell
|1072
|0.30
|98.666
|0.000
|0.000
|2143
|2009.05.05 21:00
|buy
|1073
|0.60
|99.010
|0.000
|0.000
|2144
|2009.05.06 02:00
|sell
|1074
|1.20
|98.746
|0.000
|0.000
|2145
|2009.05.06 11:00
|buy
|1075
|2.40
|98.468
|0.000
|0.000
|2146
|2009.05.06 14:22
|close
|1071
|0.10
|98.780
|0.000
|0.000
|-10.22
|10100210.47
|2147
|2009.05.06 14:22
|close
|1073
|0.60
|98.780
|0.000
|0.000
|-139.70
|10100070.77
|2148
|2009.05.06 14:22
|close
|1075
|2.40
|98.780
|0.000
|0.000
|758.05
|10100828.82
|2149
|2009.05.06 14:22
|close
|1072
|0.30
|98.799
|0.000
|0.000
|-40.54
|10100788.28
|2150
|2009.05.06 14:22
|close
|1074
|1.20
|98.797
|0.000
|0.000
|-61.95
|10100726.33
|2151
|2009.05.06 20:00
|sell
|1076
|0.10
|98.538
|0.000
|0.000
|2152
|2009.05.07 03:00
|buy
|1077
|0.30
|98.629
|0.000
|0.000
|2153
|2009.05.07 07:00
|sell
|1078
|0.60
|98.494
|0.000
|0.000
|2154
|2009.05.07 09:00
|buy
|1079
|1.20
|98.760
|0.000
|0.000
|2155
|2009.05.07 14:37
|close
|1076
|0.10
|99.604
|0.000
|0.000
|-107.17
|10100619.15
|2156
|2009.05.07 14:37
|close
|1078
|0.60
|99.604
|0.000
|0.000
|-668.65
|10099950.50
|2157
|2009.05.07 14:37
|close
|1077
|0.30
|99.595
|0.000
|0.000
|290.98
|10100241.48
|2158
|2009.05.07 14:37
|close
|1079
|1.20
|99.607
|0.000
|0.000
|1020.41
|10101261.89
|2159
|2009.05.07 17:00
|sell
|1080
|0.10
|98.918
|0.000
|0.000
|2160
|2009.05.08 00:00
|buy
|1081
|0.30
|99.301
|0.000
|0.000
|2161
|2009.05.08 05:00
|sell
|1082
|0.60
|99.017
|0.000
|0.000
|2162
|2009.05.08 08:00
|buy
|1083
|1.20
|99.302
|0.000
|0.000
|2163
|2009.05.08 16:00
|sell
|1084
|2.40
|99.162
|0.000
|0.000
|2164
|2009.05.08 19:46
|close
|1080
|0.10
|98.634
|0.000
|0.000
|28.74
|10101290.63
|2165
|2009.05.08 19:46
|close
|1082
|0.60
|98.634
|0.000
|0.000
|232.98
|10101523.61
|2166
|2009.05.08 19:46
|close
|1084
|2.40
|98.634
|0.000
|0.000
|1284.75
|10102808.36
|2167
|2009.05.08 19:46
|close
|1081
|0.30
|98.608
|0.000
|0.000
|-210.83
|10102597.53
|2168
|2009.05.08 19:46
|close
|1083
|1.20
|98.602
|0.000
|0.000
|-851.91
|10101745.62
|2169
|2009.05.11 09:00
|buy
|1085
|0.10
|98.628
|0.000
|0.000
|2170
|2009.05.11 11:00
|sell
|1086
|0.30
|98.010
|0.000
|0.000
|2171
|2009.05.12 10:00
|buy
|1087
|0.60
|97.662
|0.000
|0.000
|2172
|2009.05.12 14:00
|sell
|1088
|1.20
|97.083
|0.000
|0.000
|2173
|2009.05.12 18:58
|close
|1085
|0.10
|96.162
|0.000
|0.000
|-256.44
|10101489.18
|2174
|2009.05.12 18:58
|close
|1087
|0.60
|96.162
|0.000
|0.000
|-935.92
|10100553.26
|2175
|2009.05.12 18:58
|close
|1086
|0.30
|96.175
|0.000
|0.000
|572.24
|10101125.50
|2176
|2009.05.12 18:58
|close
|1088
|1.20
|96.168
|0.000
|0.000
|1141.75
|10102267.25
|2177
|2009.05.13 07:00
|buy
|1089
|0.10
|96.521
|0.000
|0.000
|2178
|2009.05.13 12:00
|sell
|1090
|0.30
|96.082
|0.000
|0.000
|2179
|2009.05.14 04:00
|buy
|1091
|0.60
|95.561
|0.000
|0.000
|2180
|2009.05.14 10:00
|sell
|1092
|1.20
|95.527
|0.000
|0.000
|2181
|2009.05.14 16:00
|buy
|1093
|2.40
|95.686
|0.000
|0.000
|2182
|2009.05.14 23:22
|close
|1089
|0.10
|96.057
|0.000
|0.000
|-48.30
|10102218.95
|2183
|2009.05.14 23:22
|close
|1091
|0.60
|96.057
|0.000
|0.000
|309.82
|10102528.77
|2184
|2009.05.14 23:22
|close
|1093
|2.40
|96.057
|0.000
|0.000
|926.95
|10103455.72
|2185
|2009.05.14 23:22
|close
|1090
|0.30
|96.073
|0.000
|0.000
|2.35
|10103458.06
|2186
|2009.05.14 23:22
|close
|1092
|1.20
|96.069
|0.000
|0.000
|-677.01
|10102781.05
|2187
|2009.05.15 08:00
|sell
|1094
|0.10
|95.894
|0.000
|0.000
|2188
|2009.05.15 16:00
|buy
|1095
|0.30
|95.396
|0.000
|0.000
|2189
|2009.05.15 18:00
|sell
|1096
|0.60
|94.883
|0.000
|0.000
|2190
|2009.05.18 08:00
|buy
|1097
|1.20
|95.026
|0.000
|0.000
|2191
|2009.05.18 10:46
|close
|1094
|0.10
|95.800
|0.000
|0.000
|9.76
|10102790.81
|2192
|2009.05.18 10:46
|close
|1096
|0.60
|95.800
|0.000
|0.000
|-574.63
|10102216.18
|2193
|2009.05.18 10:46
|close
|1095
|0.30
|95.784
|0.000
|0.000
|121.52
|10102337.70
|2194
|2009.05.18 10:46
|close
|1097
|1.20
|95.789
|0.000
|0.000
|955.85
|10103293.55
|2195
|2009.05.19 12:00
|sell
|1098
|0.10
|96.301
|0.000
|0.000
|2196
|2009.05.20 02:00
|buy
|1099
|0.30
|96.220
|0.000
|0.000
|2197
|2009.05.20 04:00
|sell
|1100
|0.60
|95.731
|0.000
|0.000
|2198
|2009.05.20 10:00
|buy
|1101
|1.20
|95.999
|0.000
|0.000
|2199
|2009.05.20 15:00
|sell
|1102
|2.40
|95.747
|0.000
|0.000
|2200
|2009.05.20 18:00
|close
|1098
|0.10
|95.181
|0.000
|0.000
|117.62
|10103411.17
|2201
|2009.05.20 18:00
|close
|1100
|0.60
|95.181
|0.000
|0.000
|346.71
|10103757.88
|2202
|2009.05.20 18:00
|close
|1102
|2.40
|95.181
|0.000
|0.000
|1427.18
|10105185.06
|2203
|2009.05.20 18:00
|close
|1099
|0.30
|95.160
|0.000
|0.000
|-334.17
|10104850.89
|2204
|2009.05.20 18:00
|close
|1101
|1.20
|95.161
|0.000
|0.000
|-1056.74
|10103794.15
|2205
|2009.05.21 10:00
|buy
|1103
|0.10
|94.773
|0.000
|0.000
|2206
|2009.05.21 16:00
|sell
|1104
|0.30
|94.586
|0.000
|0.000
|2207
|2009.05.21 18:00
|buy
|1105
|0.60
|94.990
|0.000
|0.000
|2208
|2009.05.21 19:00
|sell
|1106
|1.20
|94.399
|0.000
|0.000
|2209
|2009.05.22 16:00
|buy
|1107
|2.40
|94.245
|0.000
|0.000
|2210
|2009.05.22 16:50
|close
|1103
|0.10
|94.693
|0.000
|0.000
|-8.45
|10103785.70
|2211
|2009.05.22 16:50
|close
|1105
|0.60
|94.693
|0.000
|0.000
|-188.19
|10103597.51
|2212
|2009.05.22 16:50
|close
|1107
|2.40
|94.693
|0.000
|0.000
|1135.46
|10104732.97
|2213
|2009.05.22 16:50
|close
|1104
|0.30
|94.714
|0.000
|0.000
|-40.69
|10104692.27
|2214
|2009.05.22 16:50
|close
|1106
|1.20
|94.716
|0.000
|0.000
|-402.24
|10104290.04
|2215
|2009.05.25 05:00
|sell
|1108
|0.10
|94.498
|0.000
|0.000
|2216
|2009.05.25 08:00
|buy
|1109
|0.30
|95.085
|0.000
|0.000
|2217
|2009.05.25 18:00
|sell
|1110
|0.60
|94.806
|0.000
|0.000
|2218
|2009.05.26 03:00
|buy
|1111
|1.20
|94.791
|0.000
|0.000
|2219
|2009.05.26 04:00
|sell
|1112
|2.40
|94.726
|0.000
|0.000
|2220
|2009.05.26 12:00
|buy
|1113
|4.80
|95.028
|0.000
|0.000
|2221
|2009.05.26 15:00
|sell
|1114
|9.60
|94.619
|0.000
|0.000
|2222
|2009.05.26 20:00
|buy
|1115
|19.20
|95.014
|0.000
|0.000
|2223
|2009.05.27 03:37
|close
|1108
|0.10
|95.442
|0.000
|0.000
|-99.01
|10104191.02
|2224
|2009.05.27 03:37
|close
|1110
|0.60
|95.442
|0.000
|0.000
|-400.44
|10103790.58
|2225
|2009.05.27 03:37
|close
|1112
|2.40
|95.442
|0.000
|0.000
|-1801.71
|10101988.87
|2226
|2009.05.27 03:37
|close
|1114
|9.60
|95.442
|0.000
|0.000
|-8283.07
|10093705.80
|2227
|2009.05.27 03:37
|close
|1109
|0.30
|95.423
|0.000
|0.000
|106.26
|10093812.06
|2228
|2009.05.27 03:37
|close
|1113
|4.80
|95.423
|0.000
|0.000
|1986.94
|10095799.00
|2229
|2009.05.27 03:37
|close
|1111
|1.20
|95.425
|0.000
|0.000
|797.28
|10096596.28
|2230
|2009.05.27 03:37
|close
|1115
|19.20
|95.424
|0.000
|0.000
|8249.50
|10104845.78
|2231
|2009.05.27 09:00
|sell
|1116
|0.10
|95.134
|0.000
|0.000
|2232
|2009.05.27 11:00
|buy
|1117
|0.30
|95.465
|0.000
|0.000
|2233
|2009.05.27 15:00
|sell
|1118
|0.60
|95.126
|0.000
|0.000
|2234
|2009.05.27 20:00
|buy
|1119
|1.20
|95.270
|0.000
|0.000
|2235
|2009.05.28 05:40
|close
|1116
|0.10
|96.107
|0.000
|0.000
|-101.39
|10104744.39
|2236
|2009.05.28 05:40
|close
|1118
|0.60
|96.107
|0.000
|0.000
|-613.37
|10104131.02
|2237
|2009.05.28 05:40
|close
|1117
|0.30
|96.086
|0.000
|0.000
|193.89
|10104324.91
|2238
|2009.05.28 05:40
|close
|1119
|1.20
|96.085
|0.000
|0.000
|1017.85
|10105342.76
|2239
|2009.05.29 02:00
|sell
|1120
|0.10
|96.711
|0.000
|0.000
|2240
|2009.05.29 09:00
|buy
|1121
|0.30
|96.845
|0.000
|0.000
|2241
|2009.05.29 11:00
|sell
|1122
|0.60
|96.376
|0.000
|0.000
|2242
|2009.06.01 03:00
|close
|1120
|0.10
|94.905
|0.000
|0.000
|190.25
|10105533.01
|2243
|2009.06.01 03:00
|close
|1122
|0.60
|94.905
|0.000
|0.000
|929.67
|10106462.68
|2244
|2009.06.01 03:00
|close
|1121
|0.30
|94.886
|0.000
|0.000
|-619.37
|10105843.31
|2245
|2009.06.01 09:00
|buy
|1123
|0.10
|95.055
|0.000
|0.000
|2246
|2009.06.01 10:00
|sell
|1124
|0.30
|94.754
|0.000
|0.000
|2247
|2009.06.01 15:00
|buy
|1125
|0.60
|95.360
|0.000
|0.000
|2248
|2009.06.02 09:00
|sell
|1126
|1.20
|96.220
|0.000
|0.000
|2249
|2009.06.02 12:26
|close
|1123
|0.10
|95.823
|0.000
|0.000
|80.15
|10105923.46
|2250
|2009.06.02 12:26
|close
|1125
|0.60
|95.823
|0.000
|0.000
|289.91
|10106213.37
|2251
|2009.06.02 12:26
|close
|1124
|0.30
|95.842
|0.000
|0.000
|-340.71
|10105872.65
|2252
|2009.06.02 12:26
|close
|1126
|1.20
|95.840
|0.000
|0.000
|475.79
|10106348.44
|2253
|2009.06.03 04:00
|buy
|1127
|0.10
|95.754
|0.000
|0.000
|2254
|2009.06.03 13:00
|sell
|1128
|0.30
|95.937
|0.000
|0.000
|2255
|2009.06.04 00:00
|buy
|1129
|0.60
|95.940
|0.000
|0.000
|2256
|2009.06.04 16:00
|sell
|1130
|1.20
|96.392
|0.000
|0.000
|2257
|2009.06.04 21:00
|buy
|1131
|2.40
|96.883
|0.000
|0.000
|2258
|2009.06.05 09:00
|sell
|1132
|4.80
|96.722
|0.000
|0.000
|2259
|2009.06.05 13:00
|buy
|1133
|9.60
|96.874
|0.000
|0.000
|2260
|2009.06.05 14:30
|close
|1127
|0.10
|97.123
|0.000
|0.000
|140.96
|10106489.40
|2261
|2009.06.05 14:30
|close
|1129
|0.60
|97.123
|0.000
|0.000
|730.83
|10107220.23
|2262
|2009.06.05 14:30
|close
|1131
|2.40
|97.123
|0.000
|0.000
|593.06
|10107813.29
|2263
|2009.06.05 14:30
|close
|1133
|9.60
|97.123
|0.000
|0.000
|2461.21
|10110274.50
|2264
|2009.06.05 14:30
|close
|1128
|0.30
|97.170
|0.000
|0.000
|-381.29
|10109893.21
|2265
|2009.06.05 14:30
|close
|1132
|4.80
|97.170
|0.000
|0.000
|-2213.03
|10107680.18
|2266
|2009.06.05 14:30
|close
|1130
|1.20
|97.196
|0.000
|0.000
|-993.25
|10106686.93
|2267
|2009.06.08 11:00
|sell
|1134
|0.10
|98.318
|0.000
|0.000
|2268
|2009.06.08 17:00
|buy
|1135
|0.30
|98.665
|0.000
|0.000
|2269
|2009.06.08 20:00
|sell
|1136
|0.60
|98.322
|0.000
|0.000
|2270
|2009.06.09 02:00
|buy
|1137
|1.20
|98.484
|0.000
|0.000
|2271
|2009.06.09 05:00
|sell
|1138
|2.40
|98.276
|0.000
|0.000
|2272
|2009.06.09 12:00
|buy
|1139
|4.80
|98.349
|0.000
|0.000
|2273
|2009.06.09 14:00
|sell
|1140
|9.60
|98.091
|0.000
|0.000
|2274
|2009.06.09 14:51
|close
|1134
|0.10
|97.795
|0.000
|0.000
|53.43
|10106740.36
|2275
|2009.06.09 14:51
|close
|1136
|0.60
|97.795
|0.000
|0.000
|323.02
|10107063.38
|2276
|2009.06.09 14:51
|close
|1138
|2.40
|97.795
|0.000
|0.000
|1180.43
|10108243.81
|2277
|2009.06.09 14:51
|close
|1140
|9.60
|97.795
|0.000
|0.000
|2905.67
|10111149.48
|2278
|2009.06.09 14:51
|close
|1135
|0.30
|97.771
|0.000
|0.000
|-274.31
|10110875.17
|2279
|2009.06.09 14:51
|close
|1139
|4.80
|97.771
|0.000
|0.000
|-2837.65
|10108037.52
|2280
|2009.06.09 14:51
|close
|1137
|1.20
|97.772
|0.000
|0.000
|-873.87
|10107163.65
|2281
|2009.06.10 06:00
|buy
|1141
|0.10
|97.682
|0.000
|0.000
|2282
|2009.06.11 04:01
|sell
|1142
|0.30
|98.080
|0.000
|0.000
|2283
|2009.06.11 13:00
|buy
|1143
|0.60
|98.092
|0.000
|0.000
|2284
|2009.06.11 17:00
|sell
|1144
|1.20
|97.897
|0.000
|0.000
|2285
|2009.06.12 04:00
|buy
|1145
|2.40
|97.780
|0.000
|0.000
|2286
|2009.06.12 08:33
|close
|1141
|0.10
|98.073
|0.000
|0.000
|39.87
|10107203.52
|2287
|2009.06.12 08:33
|close
|1143
|0.60
|98.073
|0.000
|0.000
|-11.62
|10107191.90
|2288
|2009.06.12 08:33
|close
|1145
|2.40
|98.073
|0.000
|0.000
|717.02
|10107908.92
|2289
|2009.06.12 08:33
|close
|1142
|0.30
|98.096
|0.000
|0.000
|-5.04
|10107903.88
|2290
|2009.06.12 08:33
|close
|1144
|1.20
|98.098
|0.000
|0.000
|-246.50
|10107657.38
|2291
|2009.06.15 03:00
|sell
|1146
|0.10
|98.187
|0.000
|0.000
|2292
|2009.06.15 08:00
|buy
|1147
|0.30
|98.522
|0.000
|0.000
|2293
|2009.06.15 10:00
|sell
|1148
|0.60
|98.243
|0.000
|0.000
|2294
|2009.06.16 03:13
|close
|1146
|0.10
|96.793
|0.000
|0.000
|143.97
|10107801.35
|2295
|2009.06.16 03:13
|close
|1148
|0.60
|96.793
|0.000
|0.000
|898.52
|10108699.87
|2296
|2009.06.16 03:13
|close
|1147
|0.30
|96.769
|0.000
|0.000
|-543.46
|10108156.41
|2297
|2009.06.16 14:00
|buy
|1149
|0.10
|97.017
|0.000
|0.000
|2298
|2009.06.16 18:00
|sell
|1150
|0.30
|96.261
|0.000
|0.000
|2299
|2009.06.17 06:00
|buy
|1151
|0.60
|96.639
|0.000
|0.000
|2300
|2009.06.17 11:00
|sell
|1152
|1.20
|96.298
|0.000
|0.000
|2301
|2009.06.18 02:00
|buy
|1153
|2.40
|95.971
|0.000
|0.000
|2302
|2009.06.18 11:00
|sell
|1154
|4.80
|95.668
|0.000
|0.000
|2303
|2009.06.18 15:00
|buy
|1155
|9.60
|96.035
|0.000
|0.000
|2304
|2009.06.18 17:53
|close
|1149
|0.10
|96.396
|0.000
|0.000
|-64.42
|10108091.99
|2305
|2009.06.18 17:53
|close
|1151
|0.60
|96.396
|0.000
|0.000
|-151.25
|10107940.74
|2306
|2009.06.18 17:53
|close
|1153
|2.40
|96.396
|0.000
|0.000
|1058.14
|10108998.88
|2307
|2009.06.18 17:53
|close
|1155
|9.60
|96.396
|0.000
|0.000
|3595.17
|10112594.05
|2308
|2009.06.18 17:53
|close
|1150
|0.30
|96.419
|0.000
|0.000
|-49.78
|10112544.27
|2309
|2009.06.18 17:53
|close
|1154
|4.80
|96.419
|0.000
|0.000
|-3738.68
|10108805.59
|2310
|2009.06.18 17:53
|close
|1152
|1.20
|96.423
|0.000
|0.000
|-157.42
|10108648.17
|2311
|2009.06.19 15:00
|sell
|1156
|0.10
|96.718
|0.000
|0.000
|2312
|2009.06.22 10:00
|buy
|1157
|0.30
|96.124
|0.000
|0.000
|2313
|2009.06.22 11:00
|sell
|1158
|0.60
|95.933
|0.000
|0.000
|2314
|2009.06.22 19:00
|buy
|1159
|1.20
|95.925
|0.000
|0.000
|2315
|2009.06.23 02:00
|sell
|1160
|2.40
|95.420
|0.000
|0.000
|2316
|2009.06.23 13:00
|buy
|1161
|4.80
|95.583
|0.000
|0.000
|2317
|2009.06.23 18:00
|sell
|1162
|9.60
|95.316
|0.000
|0.000
|2318
|2009.06.23 18:32
|close
|1156
|0.10
|94.985
|0.000
|0.000
|182.35
|10108830.52
|2319
|2009.06.23 18:32
|close
|1158
|0.60
|94.985
|0.000
|0.000
|598.52
|10109429.04
|2320
|2009.06.23 18:32
|close
|1160
|2.40
|94.985
|0.000
|0.000
|1099.12
|10110528.16
|2321
|2009.06.23 18:32
|close
|1162
|9.60
|94.985
|0.000
|0.000
|3345.37
|10113873.53
|2322
|2009.06.23 18:32
|close
|1157
|0.30
|94.961
|0.000
|0.000
|-367.41
|10113506.12
|2323
|2009.06.23 18:32
|close
|1161
|4.80
|94.961
|0.000
|0.000
|-3144.03
|10110362.09
|2324
|2009.06.23 18:32
|close
|1159
|1.20
|94.958
|0.000
|0.000
|-1222.01
|10109140.08
|2325
|2009.06.24 03:00
|buy
|1163
|0.10
|95.394
|0.000
|0.000
|2326
|2009.06.24 11:00
|sell
|1164
|0.30
|95.244
|0.000
|0.000
|2327
|2009.06.24 15:00
|buy
|1165
|0.60
|95.316
|0.000
|0.000
|2328
|2009.06.25 15:00
|sell
|1166
|1.20
|96.121
|0.000
|0.000
|2329
|2009.06.25 19:14
|close
|1163
|0.10
|95.850
|0.000
|0.000
|47.57
|10109187.65
|2330
|2009.06.25 19:14
|close
|1165
|0.60
|95.850
|0.000
|0.000
|334.27
|10109521.92
|2331
|2009.06.25 19:14
|close
|1164
|0.30
|95.865
|0.000
|0.000
|-194.80
|10109327.11
|2332
|2009.06.25 19:14
|close
|1166
|1.20
|95.860
|0.000
|0.000
|326.73
|10109653.84
|2333
|2009.06.26 05:00
|buy
|1167
|0.10
|95.959
|0.000
|0.000
|2334
|2009.06.26 12:00
|sell
|1168
|0.30
|95.786
|0.000
|0.000
|2335
|2009.06.29 04:00
|buy
|1169
|0.60
|95.362
|0.000
|0.000
|2336
|2009.06.29 14:00
|sell
|1170
|1.20
|95.380
|0.000
|0.000
|2337
|2009.06.29 17:00
|buy
|1171
|2.40
|95.704
|0.000
|0.000
|2338
|2009.06.29 19:16
|close
|1167
|0.10
|96.139
|0.000
|0.000
|18.72
|10109672.56
|2339
|2009.06.29 19:16
|close
|1169
|0.60
|96.139
|0.000
|0.000
|484.92
|10110157.48
|2340
|2009.06.29 19:16
|close
|1171
|2.40
|96.139
|0.000
|0.000
|1085.93
|10111243.41
|2341
|2009.06.29 19:16
|close
|1168
|0.30
|96.158
|0.000
|0.000
|-116.21
|10111127.20
|2342
|2009.06.29 19:16
|close
|1170
|1.20
|96.157
|0.000
|0.000
|-969.66
|10110157.54
|2343
|2009.06.30 07:00
|sell
|1172
|0.10
|95.719
|0.000
|0.000
|2344
|2009.06.30 09:22
|close at stop
|1172
|0.10
|95.392
|0.000
|0.000
|34.28
|10110191.82