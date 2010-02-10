Alpari (UK) Ltd.

Account: 1470401 Name: breakout1 Currency: USD 2010 February 19, 19:48
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
903126352010.02.10 15:20balanceDeposit5 000.00
903158282010.02.10 15:31sell0.01eurchf1.465320.000000.000002010.02.12 02:161.464750.000.00-0.290.53
903484172010.02.10 16:50sell0.01gbpusd1.557900.000000.000002010.02.11 08:441.560310.000.00-0.08-2.41
903555372010.02.10 17:13buy0.01usdjpy89.8970.0000.0002010.02.10 17:1889.9480.000.000.000.57
903691292010.02.10 17:56buy0.01usdjpy89.9700.0000.0002010.02.10 19:0190.0270.000.000.000.63
903822782010.02.10 18:32buy0.01eurgbp0.880120.000000.000002010.02.10 19:240.880670.000.000.000.86
903917752010.02.10 19:18buy0.01usdjpy90.0240.0000.0002010.02.11 01:3290.0970.000.000.000.81
903975752010.02.10 19:43buy0.01eurgbp0.880550.000000.000002010.02.10 20:520.881060.000.000.000.80
904176932010.02.10 21:49buy0.01eurgbp0.881440.000000.000002010.02.11 08:040.881950.000.00-0.060.80
904184602010.02.10 21:57buy0.01eurjpy123.5440.0000.0002010.02.10 23:06123.5960.000.000.000.58
904420092010.02.11 01:30sell0.02gbpusd1.563100.000000.000002010.02.11 08:441.560240.000.000.005.72
904978802010.02.11 08:01buy0.01eurjpy124.0060.0000.0002010.02.11 08:10124.0590.000.000.000.59
905109642010.02.11 09:02buy0.01eurgbp0.882800.000000.000002010.02.11 09:510.883310.000.000.000.79
905154902010.02.11 09:26sell0.01gbpusd1.560280.000000.000002010.02.11 09:261.559760.000.000.000.52
905281192010.02.11 10:17buy0.01usdjpy90.0210.0000.0002010.02.12 08:3490.0840.000.000.000.70
905304772010.02.11 10:31sell0.01gbpusd1.556580.000000.000002010.02.11 15:451.559030.000.000.00-2.45
905715492010.02.11 12:52sell0.02gbpusd1.561980.000000.000002010.02.11 15:451.559030.000.000.005.90
906441932010.02.11 16:01sell0.01gbpusd1.559340.000000.000002010.02.12 11:111.564650.000.00-0.03-5.31
906535012010.02.11 16:22sell0.01eurusd1.364660.000000.000002010.02.11 16:311.364130.000.000.000.53
906537292010.02.11 16:23buy0.01usdchf1.074170.000000.000002010.02.11 16:311.074830.000.000.000.61
906537392010.02.11 16:23sell0.01eurjpy122.4850.0000.0002010.02.11 16:31122.4260.000.000.000.65
906565952010.02.11 16:32sell0.01eurjpy122.4500.0000.0002010.02.11 16:33122.3970.000.000.000.59
906804322010.02.11 17:24sell0.02gbpusd1.564710.000000.000002010.02.12 11:111.564650.000.00-0.050.12
906907682010.02.11 17:48sell0.01eurgbp0.871340.000000.000002010.02.11 17:580.870800.000.000.000.85
907014072010.02.11 18:18sell0.01eurgbp0.870570.000000.000002010.02.12 08:430.869990.000.00-0.010.91
907306342010.02.11 20:23sell0.04gbpusd1.570040.000000.000002010.02.12 11:111.564500.000.00-0.1022.16
908712182010.02.12 09:21sell0.01eurusd1.364090.000000.000002010.02.12 09:221.363510.000.000.000.58
908722072010.02.12 09:23buy0.01usdchf1.073680.000000.000002010.02.12 09:261.074200.000.000.000.48
908908262010.02.12 10:05buy0.01usdjpy90.2110.0000.0002010.02.12 10:3290.2620.000.000.000.57
908953672010.02.12 10:21sell0.01eurusd1.361580.000000.000002010.02.12 10:321.361020.000.000.000.56
908953832010.02.12 10:21buy0.01usdchf1.077180.000000.000002010.02.12 10:321.077720.000.000.000.50
909050962010.02.12 10:56buy0.01usdchf1.077710.000000.000002010.02.12 10:581.078500.000.000.000.73
909387972010.02.12 11:46sell0.01eurusd1.355600.000000.000002010.02.12 11:461.355050.000.000.000.55
909396472010.02.12 11:47buy0.01usdchf1.081070.000000.000002010.02.12 12:091.081670.000.000.000.55
909396752010.02.12 11:47sell0.01eurjpy121.7470.0000.0002010.02.12 12:28121.6950.000.000.000.58
909484172010.02.12 12:05sell0.01eurusd1.355610.000000.000002010.02.12 12:061.355090.000.000.000.52
909602472010.02.12 12:33sell0.01eurchf1.464960.000000.000002010.02.12 16:091.464450.000.000.000.47
909813812010.02.12 13:33buy0.01usdjpy90.0810.0000.0002010.02.12 13:4890.1340.000.000.000.59
909888972010.02.12 14:00buy0.01usdjpy90.1290.0000.0002010.02.12 14:2990.1940.000.000.000.72
912209122010.02.15 10:08buy0.01gbpusd1.568150.000000.000002010.02.15 10:141.568680.000.000.000.53
912226982010.02.15 10:18sell0.01eurgbp0.867360.000000.000002010.02.17 13:490.869790.000.00-0.02-3.84
912234692010.02.15 10:24sell0.01eurjpy122.4730.0000.0002010.02.15 10:44122.4170.000.000.000.62
912263562010.02.15 10:39buy0.01gbpusd1.568370.000000.000002010.02.15 12:411.568880.000.000.000.51
912747502010.02.15 13:51sell0.01eurjpy122.5120.0000.0002010.02.15 13:59122.4610.000.000.000.56
913131402010.02.15 16:37sell0.01eurjpy122.2980.0000.0002010.02.16 13:38122.5170.000.00-0.02-2.44
913201722010.02.15 17:08sell0.01eurusd1.358690.000000.000002010.02.17 16:401.366600.000.00-0.04-7.91
913203372010.02.15 17:09buy0.01usdchf1.078670.000000.000002010.02.17 16:371.073570.000.000.00-4.75
913322222010.02.15 18:02sell0.01eurchf1.465690.000000.000002010.02.18 09:421.465180.000.00-0.080.48
914047502010.02.16 05:38sell0.02eurusd1.364170.000000.000002010.02.17 16:401.366600.000.00-0.03-4.86
914245662010.02.16 07:04sell0.01usdjpy89.7900.0000.0002010.02.16 20:1790.0410.000.000.00-2.79
914554412010.02.16 09:04buy0.02usdchf1.073270.000000.000002010.02.17 16:371.073440.000.000.000.32
914566472010.02.16 09:06buy0.01gbpusd1.572610.000000.000002010.02.16 11:291.570210.000.000.00-2.40
914571422010.02.16 09:06sell0.02eurjpy122.8360.0000.0002010.02.16 13:38122.5170.000.000.007.10
914870332010.02.16 10:47buy0.02gbpusd1.567290.000000.000002010.02.16 11:291.570210.000.000.005.84
915546262010.02.16 15:16sell0.02eurgbp0.872780.000000.000002010.02.17 13:490.869790.000.00-0.029.44
915627632010.02.16 15:42buy0.01eurjpy123.0520.0000.0002010.02.16 16:31123.1380.000.000.000.96
915842492010.02.16 16:45sell0.04eurusd1.369590.000000.000002010.02.17 16:401.366650.000.00-0.0711.76
916019392010.02.16 17:31sell0.02usdjpy90.3400.0000.0002010.02.16 20:1790.0390.000.000.006.69
916081812010.02.16 17:41sell0.08eurusd1.375150.000000.000002010.02.17 16:401.366710.000.00-0.1467.52
916088192010.02.16 17:42buy0.04usdchf1.067870.000000.000002010.02.17 16:371.073440.000.000.0020.76
916368562010.02.16 19:19buy0.01gbpusd1.578150.000000.000002010.02.16 19:281.578720.000.000.000.57
916422262010.02.16 19:54buy0.01gbpusd1.578650.000000.000002010.02.16 20:261.579170.000.000.000.52
917244672010.02.17 07:05buy0.01usdjpy90.3360.0000.0002010.02.17 09:0790.3790.000.000.000.48
917710212010.02.17 09:44buy0.01eurjpy124.5460.0000.0002010.02.17 09:52124.5090.000.000.00-0.41
917716252010.02.17 09:46buy0.01gbpusd1.580420.000000.000002010.02.17 10:471.577960.000.000.00-2.46
917829982010.02.17 10:27buy0.02gbpusd1.574920.000000.000002010.02.17 10:471.577960.000.000.006.08
917985202010.02.17 11:25buy0.01usdjpy90.6060.0000.0002010.02.17 12:3290.6590.000.000.000.58
918246332010.02.17 13:02buy0.01usdjpy90.6650.0000.0002010.02.17 13:1290.7170.000.000.000.57
918261672010.02.17 13:09buy0.01eurjpy124.4720.0000.0002010.02.17 13:10124.5240.000.000.000.57
918451162010.02.17 14:21buy0.01usdjpy90.9560.0000.0002010.02.17 14:3291.0120.000.000.000.62
918459682010.02.17 14:23buy0.01eurjpy124.7970.0000.0002010.02.17 22:07124.2710.000.000.00-5.76
918569062010.02.17 14:55buy0.01usdjpy90.9280.0000.0002010.02.17 15:0490.9790.000.000.000.56
918753262010.02.17 15:58buy0.01usdjpy91.0060.0000.0002010.02.17 16:3991.0590.000.000.000.58
918965542010.02.17 16:48buy0.02eurjpy124.2610.0000.0002010.02.17 22:07124.2690.000.000.000.17
919065562010.02.17 17:04buy0.04eurjpy123.7240.0000.0002010.02.17 22:07124.2780.000.000.0024.27
919348772010.02.17 18:09buy0.01usdchf1.077290.000000.000002010.02.17 18:491.077820.000.000.000.49
919554782010.02.17 19:32buy0.01usdchf1.077930.000000.000002010.02.17 19:501.078830.000.000.000.83
919628302010.02.17 20:01buy0.01usdjpy91.1930.0000.0002010.02.17 21:4591.2270.000.000.000.37
919736012010.02.17 20:21sell0.01gbpusd1.567220.000000.000002010.02.18 01:281.566720.000.00-0.070.50
920865612010.02.18 07:00sell0.01eurjpy123.4040.0000.0002010.02.18 08:23123.3370.000.000.000.73
921304912010.02.18 09:17sell0.01gbpusd1.561980.000000.000002010.02.18 09:181.561460.000.000.000.52
921316182010.02.18 09:20sell0.01eurusd1.355020.000000.000002010.02.18 09:221.354520.000.000.000.50
921321432010.02.18 09:21buy0.01usdchf1.081910.000000.000002010.02.18 17:181.079490.000.000.00-2.24
921426802010.02.18 10:00sell0.01gbpusd1.561530.000000.000002010.02.18 10:081.560990.000.000.000.54
921507372010.02.18 10:31sell0.01gbpusd1.560940.000000.000002010.02.18 10:311.560410.000.000.000.53
921977592010.02.18 13:08sell0.01eurusd1.356100.000000.000002010.02.18 14:331.355510.000.000.000.59
921983662010.02.18 13:10sell0.01gbpusd1.559080.000000.000002010.02.18 14:041.558390.000.000.000.69
922051302010.02.18 13:35sell0.01eurchf1.464910.000000.000002010.02.19 00:511.464400.000.00-0.010.47
922190142010.02.18 14:32sell0.01gbpusd1.558740.000000.000002010.02.18 14:331.558220.000.000.000.52
922357792010.02.18 15:06sell0.01gbpusd1.557470.000000.000002010.02.18 15:081.556920.000.000.000.55
922432902010.02.18 15:24buy0.01eurgbp0.871690.000000.000002010.02.18 19:360.872070.000.000.000.59
922533272010.02.18 15:38buy0.02usdchf1.076490.000000.000002010.02.18 17:181.079480.000.000.005.54
923349802010.02.18 20:19buy0.01eurjpy124.2620.0000.0002010.02.18 20:19124.3150.000.000.000.58
925025642010.02.19 07:01sell0.01eurusd1.347190.000000.000002010.02.19 07:031.346690.000.000.000.50
925028442010.02.19 07:02sell0.01gbpusd1.540980.000000.000002010.02.19 07:141.540350.000.000.000.63
925037372010.02.19 07:06buy0.01eurgbp0.874550.000000.000002010.02.19 09:060.875070.000.000.000.80
925136872010.02.19 07:50sell0.01gbpusd1.538980.000000.000002010.02.19 09:071.538460.000.000.000.52
925138472010.02.19 07:51sell0.01eurusd1.346240.000000.000002010.02.19 16:221.348960.000.000.00-2.72
925140632010.02.19 07:52buy0.01usdchf1.089250.000000.000002010.02.19 08:221.089790.000.000.000.50
925141192010.02.19 07:52buy0.01usdjpy91.9220.0000.0002010.02.19 09:0991.9740.000.000.000.57
925454862010.02.19 09:36buy0.01eurgbp0.875520.000000.000002010.02.19 09:410.876090.000.000.000.87
925569572010.02.19 10:11sell0.01eurchf1.465120.000000.000002010.02.19 16:511.464600.000.000.000.48
925794022010.02.19 11:29buy0.01eurgbp0.877860.000000.000002010.02.19 14:110.878370.000.000.000.78
925833432010.02.19 11:55buy0.01eurjpy123.9400.0000.0002010.02.19 12:05123.9960.000.000.000.61
926041432010.02.19 13:43sell0.02eurusd1.351720.000000.000002010.02.19 16:221.348940.000.000.005.56
926124162010.02.19 14:13buy0.01eurjpy124.1590.0000.0002010.02.19 14:30124.2130.000.000.000.59
926790212010.02.19 17:59buy0.01eurjpy124.5090.0000.0002010.02.19 18:03124.5640.000.000.000.59
  0.00 0.00 -1.12 197.07
Closed P/L: 195.95
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
925278382010.02.19 08:39buy0.01usdchf1.089210.000000.00000 1.077190.000.000.00-11.16
925815442010.02.19 11:42sell0.01gbpusd1.537520.000000.00000 1.547300.000.000.00-9.78
926050402010.02.19 13:45buy0.02usdchf1.083710.000000.00000 1.077190.000.000.00-12.11
926200872010.02.19 14:32buy0.01eurgbp0.878620.000000.00000 0.878490.000.000.00-0.20
926674322010.02.19 17:06sell0.02gbpusd1.542980.000000.00000 1.547300.000.000.00-8.64
926694582010.02.19 17:12sell0.01eurchf1.464430.000000.00000 1.464290.000.000.000.13
926983592010.02.19 19:10buy0.04usdchf1.078310.000000.00000 1.077190.000.000.00-4.16
  0.00 0.00 0.00 -45.92
 Floating P/L: -45.92
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 195.95 Floating P/L: -45.92 Margin: 28.66
Balance: 5 195.95 Equity: 5 150.03 Free Margin: 5 121.37
 
Details:
Graph
Gross Profit: 248.92 Gross Loss: 52.97 Total Net Profit: 195.95
Profit Factor: 4.70 Expected Payoff: 1.85  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 12.84 (0.25%) Relative Drawdown: 0.25% (12.84)
 
Total Trades: 106 Short Positions (won %): 50 (82.00%) Long Positions (won %): 56 (89.29%)
Profit Trades (% of total): 91 (85.85%) Loss trades (% of total): 15 (14.15%)
Largest profit trade: 67.38 loss trade: -7.95
Average profit trade: 2.74 loss trade: -3.53
Maximum consecutive wins ($): 16 (30.62) consecutive losses ($): 2 (-12.84)
Maximal consecutive profit (count): 68.28 (3) consecutive loss (count): -12.84 (2)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 1