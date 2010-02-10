Alpari (UK) Ltd.

Account: 1470401 Name: breakout1 Currency: USD 2010 February 25, 14:14
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
903126352010.02.10 15:20balanceDeposit5 000.00
903158282010.02.10 15:31sell0.01eurchf1.465320.000000.000002010.02.12 02:161.464750.000.00-0.290.53
903484172010.02.10 16:50sell0.01gbpusd1.557900.000000.000002010.02.11 08:441.560310.000.00-0.08-2.41
903555372010.02.10 17:13buy0.01usdjpy89.8970.0000.0002010.02.10 17:1889.9480.000.000.000.57
903691292010.02.10 17:56buy0.01usdjpy89.9700.0000.0002010.02.10 19:0190.0270.000.000.000.63
903822782010.02.10 18:32buy0.01eurgbp0.880120.000000.000002010.02.10 19:240.880670.000.000.000.86
903917752010.02.10 19:18buy0.01usdjpy90.0240.0000.0002010.02.11 01:3290.0970.000.000.000.81
903975752010.02.10 19:43buy0.01eurgbp0.880550.000000.000002010.02.10 20:520.881060.000.000.000.80
904176932010.02.10 21:49buy0.01eurgbp0.881440.000000.000002010.02.11 08:040.881950.000.00-0.060.80
904184602010.02.10 21:57buy0.01eurjpy123.5440.0000.0002010.02.10 23:06123.5960.000.000.000.58
904420092010.02.11 01:30sell0.02gbpusd1.563100.000000.000002010.02.11 08:441.560240.000.000.005.72
904978802010.02.11 08:01buy0.01eurjpy124.0060.0000.0002010.02.11 08:10124.0590.000.000.000.59
905109642010.02.11 09:02buy0.01eurgbp0.882800.000000.000002010.02.11 09:510.883310.000.000.000.79
905154902010.02.11 09:26sell0.01gbpusd1.560280.000000.000002010.02.11 09:261.559760.000.000.000.52
905281192010.02.11 10:17buy0.01usdjpy90.0210.0000.0002010.02.12 08:3490.0840.000.000.000.70
905304772010.02.11 10:31sell0.01gbpusd1.556580.000000.000002010.02.11 15:451.559030.000.000.00-2.45
905715492010.02.11 12:52sell0.02gbpusd1.561980.000000.000002010.02.11 15:451.559030.000.000.005.90
906441932010.02.11 16:01sell0.01gbpusd1.559340.000000.000002010.02.12 11:111.564650.000.00-0.03-5.31
906535012010.02.11 16:22sell0.01eurusd1.364660.000000.000002010.02.11 16:311.364130.000.000.000.53
906537292010.02.11 16:23buy0.01usdchf1.074170.000000.000002010.02.11 16:311.074830.000.000.000.61
906537392010.02.11 16:23sell0.01eurjpy122.4850.0000.0002010.02.11 16:31122.4260.000.000.000.65
906565952010.02.11 16:32sell0.01eurjpy122.4500.0000.0002010.02.11 16:33122.3970.000.000.000.59
906804322010.02.11 17:24sell0.02gbpusd1.564710.000000.000002010.02.12 11:111.564650.000.00-0.050.12
906907682010.02.11 17:48sell0.01eurgbp0.871340.000000.000002010.02.11 17:580.870800.000.000.000.85
907014072010.02.11 18:18sell0.01eurgbp0.870570.000000.000002010.02.12 08:430.869990.000.00-0.010.91
907306342010.02.11 20:23sell0.04gbpusd1.570040.000000.000002010.02.12 11:111.564500.000.00-0.1022.16
908712182010.02.12 09:21sell0.01eurusd1.364090.000000.000002010.02.12 09:221.363510.000.000.000.58
908722072010.02.12 09:23buy0.01usdchf1.073680.000000.000002010.02.12 09:261.074200.000.000.000.48
908908262010.02.12 10:05buy0.01usdjpy90.2110.0000.0002010.02.12 10:3290.2620.000.000.000.57
908953672010.02.12 10:21sell0.01eurusd1.361580.000000.000002010.02.12 10:321.361020.000.000.000.56
908953832010.02.12 10:21buy0.01usdchf1.077180.000000.000002010.02.12 10:321.077720.000.000.000.50
909050962010.02.12 10:56buy0.01usdchf1.077710.000000.000002010.02.12 10:581.078500.000.000.000.73
909387972010.02.12 11:46sell0.01eurusd1.355600.000000.000002010.02.12 11:461.355050.000.000.000.55
909396472010.02.12 11:47buy0.01usdchf1.081070.000000.000002010.02.12 12:091.081670.000.000.000.55
909396752010.02.12 11:47sell0.01eurjpy121.7470.0000.0002010.02.12 12:28121.6950.000.000.000.58
909484172010.02.12 12:05sell0.01eurusd1.355610.000000.000002010.02.12 12:061.355090.000.000.000.52
909602472010.02.12 12:33sell0.01eurchf1.464960.000000.000002010.02.12 16:091.464450.000.000.000.47
909813812010.02.12 13:33buy0.01usdjpy90.0810.0000.0002010.02.12 13:4890.1340.000.000.000.59
909888972010.02.12 14:00buy0.01usdjpy90.1290.0000.0002010.02.12 14:2990.1940.000.000.000.72
912209122010.02.15 10:08buy0.01gbpusd1.568150.000000.000002010.02.15 10:141.568680.000.000.000.53
912226982010.02.15 10:18sell0.01eurgbp0.867360.000000.000002010.02.17 13:490.869790.000.00-0.02-3.84
912234692010.02.15 10:24sell0.01eurjpy122.4730.0000.0002010.02.15 10:44122.4170.000.000.000.62
912263562010.02.15 10:39buy0.01gbpusd1.568370.000000.000002010.02.15 12:411.568880.000.000.000.51
912747502010.02.15 13:51sell0.01eurjpy122.5120.0000.0002010.02.15 13:59122.4610.000.000.000.56
913131402010.02.15 16:37sell0.01eurjpy122.2980.0000.0002010.02.16 13:38122.5170.000.00-0.02-2.44
913201722010.02.15 17:08sell0.01eurusd1.358690.000000.000002010.02.17 16:401.366600.000.00-0.04-7.91
913203372010.02.15 17:09buy0.01usdchf1.078670.000000.000002010.02.17 16:371.073570.000.000.00-4.75
913322222010.02.15 18:02sell0.01eurchf1.465690.000000.000002010.02.18 09:421.465180.000.00-0.080.48
914047502010.02.16 05:38sell0.02eurusd1.364170.000000.000002010.02.17 16:401.366600.000.00-0.03-4.86
914245662010.02.16 07:04sell0.01usdjpy89.7900.0000.0002010.02.16 20:1790.0410.000.000.00-2.79
914554412010.02.16 09:04buy0.02usdchf1.073270.000000.000002010.02.17 16:371.073440.000.000.000.32
914566472010.02.16 09:06buy0.01gbpusd1.572610.000000.000002010.02.16 11:291.570210.000.000.00-2.40
914571422010.02.16 09:06sell0.02eurjpy122.8360.0000.0002010.02.16 13:38122.5170.000.000.007.10
914870332010.02.16 10:47buy0.02gbpusd1.567290.000000.000002010.02.16 11:291.570210.000.000.005.84
915546262010.02.16 15:16sell0.02eurgbp0.872780.000000.000002010.02.17 13:490.869790.000.00-0.029.44
915627632010.02.16 15:42buy0.01eurjpy123.0520.0000.0002010.02.16 16:31123.1380.000.000.000.96
915842492010.02.16 16:45sell0.04eurusd1.369590.000000.000002010.02.17 16:401.366650.000.00-0.0711.76
916019392010.02.16 17:31sell0.02usdjpy90.3400.0000.0002010.02.16 20:1790.0390.000.000.006.69
916081812010.02.16 17:41sell0.08eurusd1.375150.000000.000002010.02.17 16:401.366710.000.00-0.1467.52
916088192010.02.16 17:42buy0.04usdchf1.067870.000000.000002010.02.17 16:371.073440.000.000.0020.76
916368562010.02.16 19:19buy0.01gbpusd1.578150.000000.000002010.02.16 19:281.578720.000.000.000.57
916422262010.02.16 19:54buy0.01gbpusd1.578650.000000.000002010.02.16 20:261.579170.000.000.000.52
917244672010.02.17 07:05buy0.01usdjpy90.3360.0000.0002010.02.17 09:0790.3790.000.000.000.48
917710212010.02.17 09:44buy0.01eurjpy124.5460.0000.0002010.02.17 09:52124.5090.000.000.00-0.41
917716252010.02.17 09:46buy0.01gbpusd1.580420.000000.000002010.02.17 10:471.577960.000.000.00-2.46
917829982010.02.17 10:27buy0.02gbpusd1.574920.000000.000002010.02.17 10:471.577960.000.000.006.08
917985202010.02.17 11:25buy0.01usdjpy90.6060.0000.0002010.02.17 12:3290.6590.000.000.000.58
918246332010.02.17 13:02buy0.01usdjpy90.6650.0000.0002010.02.17 13:1290.7170.000.000.000.57
918261672010.02.17 13:09buy0.01eurjpy124.4720.0000.0002010.02.17 13:10124.5240.000.000.000.57
918451162010.02.17 14:21buy0.01usdjpy90.9560.0000.0002010.02.17 14:3291.0120.000.000.000.62
918459682010.02.17 14:23buy0.01eurjpy124.7970.0000.0002010.02.17 22:07124.2710.000.000.00-5.76
918569062010.02.17 14:55buy0.01usdjpy90.9280.0000.0002010.02.17 15:0490.9790.000.000.000.56
918753262010.02.17 15:58buy0.01usdjpy91.0060.0000.0002010.02.17 16:3991.0590.000.000.000.58
918965542010.02.17 16:48buy0.02eurjpy124.2610.0000.0002010.02.17 22:07124.2690.000.000.000.17
919065562010.02.17 17:04buy0.04eurjpy123.7240.0000.0002010.02.17 22:07124.2780.000.000.0024.27
919348772010.02.17 18:09buy0.01usdchf1.077290.000000.000002010.02.17 18:491.077820.000.000.000.49
919554782010.02.17 19:32buy0.01usdchf1.077930.000000.000002010.02.17 19:501.078830.000.000.000.83
919628302010.02.17 20:01buy0.01usdjpy91.1930.0000.0002010.02.17 21:4591.2270.000.000.000.37
919736012010.02.17 20:21sell0.01gbpusd1.567220.000000.000002010.02.18 01:281.566720.000.00-0.070.50
920865612010.02.18 07:00sell0.01eurjpy123.4040.0000.0002010.02.18 08:23123.3370.000.000.000.73
921304912010.02.18 09:17sell0.01gbpusd1.561980.000000.000002010.02.18 09:181.561460.000.000.000.52
921316182010.02.18 09:20sell0.01eurusd1.355020.000000.000002010.02.18 09:221.354520.000.000.000.50
921321432010.02.18 09:21buy0.01usdchf1.081910.000000.000002010.02.18 17:181.079490.000.000.00-2.24
921426802010.02.18 10:00sell0.01gbpusd1.561530.000000.000002010.02.18 10:081.560990.000.000.000.54
921507372010.02.18 10:31sell0.01gbpusd1.560940.000000.000002010.02.18 10:311.560410.000.000.000.53
921977592010.02.18 13:08sell0.01eurusd1.356100.000000.000002010.02.18 14:331.355510.000.000.000.59
921983662010.02.18 13:10sell0.01gbpusd1.559080.000000.000002010.02.18 14:041.558390.000.000.000.69
922051302010.02.18 13:35sell0.01eurchf1.464910.000000.000002010.02.19 00:511.464400.000.00-0.010.47
922190142010.02.18 14:32sell0.01gbpusd1.558740.000000.000002010.02.18 14:331.558220.000.000.000.52
922357792010.02.18 15:06sell0.01gbpusd1.557470.000000.000002010.02.18 15:081.556920.000.000.000.55
922432902010.02.18 15:24buy0.01eurgbp0.871690.000000.000002010.02.18 19:360.872070.000.000.000.59
922533272010.02.18 15:38buy0.02usdchf1.076490.000000.000002010.02.18 17:181.079480.000.000.005.54
923349802010.02.18 20:19buy0.01eurjpy124.2620.0000.0002010.02.18 20:19124.3150.000.000.000.58
925025642010.02.19 07:01sell0.01eurusd1.347190.000000.000002010.02.19 07:031.346690.000.000.000.50
925028442010.02.19 07:02sell0.01gbpusd1.540980.000000.000002010.02.19 07:141.540350.000.000.000.63
925037372010.02.19 07:06buy0.01eurgbp0.874550.000000.000002010.02.19 09:060.875070.000.000.000.80
925136872010.02.19 07:50sell0.01gbpusd1.538980.000000.000002010.02.19 09:071.538460.000.000.000.52
925138472010.02.19 07:51sell0.01eurusd1.346240.000000.000002010.02.19 16:221.348960.000.000.00-2.72
925140632010.02.19 07:52buy0.01usdchf1.089250.000000.000002010.02.19 08:221.089790.000.000.000.50
925141192010.02.19 07:52buy0.01usdjpy91.9220.0000.0002010.02.19 09:0991.9740.000.000.000.57
925278382010.02.19 08:39buy0.01usdchf1.089210.000000.000002010.02.23 12:451.081250.000.000.00-7.36
925454862010.02.19 09:36buy0.01eurgbp0.875520.000000.000002010.02.19 09:410.876090.000.000.000.87
925569572010.02.19 10:11sell0.01eurchf1.465120.000000.000002010.02.19 16:511.464600.000.000.000.48
925794022010.02.19 11:29buy0.01eurgbp0.877860.000000.000002010.02.19 14:110.878370.000.000.000.78
925815442010.02.19 11:42sell0.01gbpusd1.537520.000000.000002010.02.23 10:311.545310.000.00-0.04-7.79
925833432010.02.19 11:55buy0.01eurjpy123.9400.0000.0002010.02.19 12:05123.9960.000.000.000.61
926041432010.02.19 13:43sell0.02eurusd1.351720.000000.000002010.02.19 16:221.348940.000.000.005.56
926050402010.02.19 13:45buy0.02usdchf1.083710.000000.000002010.02.23 12:451.081250.000.000.00-4.55
926124162010.02.19 14:13buy0.01eurjpy124.1590.0000.0002010.02.19 14:30124.2130.000.000.000.59
926200872010.02.19 14:32buy0.01eurgbp0.878620.000000.000002010.02.19 20:520.879180.000.000.000.87
926674322010.02.19 17:06sell0.02gbpusd1.542980.000000.000002010.02.23 10:311.545290.000.00-0.10-4.62
926694582010.02.19 17:12sell0.01eurchf1.464430.000000.000002010.02.22 18:231.463890.000.00-0.010.50
926790212010.02.19 17:59buy0.01eurjpy124.5090.0000.0002010.02.19 18:03124.5640.000.000.000.59
926983592010.02.19 19:10buy0.04usdchf1.078310.000000.000002010.02.23 12:451.081250.000.000.0010.88
927585612010.02.22 02:14sell0.04gbpusd1.548330.000000.000002010.02.23 10:311.545400.000.00-0.1011.72
928482942010.02.22 11:32sell0.01usdjpy91.4640.0000.0002010.02.22 11:3591.4130.000.000.000.56
928634122010.02.22 12:24sell0.01usdjpy91.2910.0000.0002010.02.22 12:3891.2400.000.000.000.56
929023902010.02.22 14:45sell0.01usdjpy91.2790.0000.0002010.02.22 16:0591.2270.000.000.000.57
929049632010.02.22 14:58buy0.01eurusd1.362090.000000.000002010.02.22 15:321.362610.000.000.000.52
929425522010.02.22 17:00sell0.01usdjpy91.1600.0000.0002010.02.22 17:0791.1010.000.000.000.65
929505192010.02.22 17:28sell0.01eurjpy123.7610.0000.0002010.02.22 17:34123.7050.000.000.000.61
929932222010.02.22 20:59sell0.01usdjpy91.1600.0000.0002010.02.22 21:4391.1090.000.000.000.56
930748412010.02.23 06:07sell0.08gbpusd1.553650.000000.000002010.02.23 10:311.545420.000.000.0065.84
931071652010.02.23 08:17buy0.08usdchf1.072850.000000.000002010.02.23 12:451.081200.000.000.0061.78
931108802010.02.23 08:27sell0.01eurgbp0.877410.000000.000002010.02.23 14:250.879890.000.000.00-3.83
931357512010.02.23 09:32buy0.01eurusd1.368460.000000.000002010.02.23 10:001.368980.000.000.000.52
931667052010.02.23 10:42sell0.02eurgbp0.882830.000000.000002010.02.23 14:250.879860.000.000.009.16
932081692010.02.23 12:10sell0.01eurjpy123.6620.0000.0002010.02.23 12:17123.6060.000.000.000.61
932358152010.02.23 13:18sell0.01usdjpy90.9490.0000.0002010.02.23 13:3190.8960.000.000.000.58
932401482010.02.23 13:32sell0.01eurjpy123.4460.0000.0002010.02.23 13:34123.3930.000.000.000.58
932531322010.02.23 14:08sell0.01usdjpy90.7670.0000.0002010.02.23 14:1690.7110.000.000.000.62
932542772010.02.23 14:13sell0.01eurjpy123.2420.0000.0002010.02.23 14:15123.1890.000.000.000.58
932699842010.02.23 14:59buy0.01usdchf1.080950.000000.000002010.02.23 15:031.081560.000.000.000.56
932748172010.02.23 15:06sell0.01eurjpy123.0100.0000.0002010.02.23 15:38122.9600.000.000.000.55
932819972010.02.23 15:26buy0.01usdchf1.082280.000000.000002010.02.23 18:051.082790.000.000.000.47
932869852010.02.23 15:38sell0.01eurusd1.354100.000000.000002010.02.23 17:161.353510.000.000.000.59
933340032010.02.23 17:12sell0.01eurjpy122.2380.0000.0002010.02.23 17:15122.1790.000.000.000.65
933395582010.02.23 17:24sell0.01usdjpy90.1910.0000.0002010.02.23 17:2790.1400.000.000.000.57
933475432010.02.23 17:46sell0.01eurusd1.354010.000000.000002010.02.23 17:591.353500.000.000.000.51
933475692010.02.23 17:46sell0.01eurjpy122.1050.0000.0002010.02.23 17:55122.0370.000.000.000.76
933488332010.02.23 17:50sell0.01usdjpy90.1790.0000.0002010.02.23 17:5590.1250.000.000.000.60
933697982010.02.23 18:39sell0.01eurjpy121.8850.0000.0002010.02.23 18:45121.8340.000.000.000.57
933798582010.02.23 19:07sell0.01eurjpy121.8460.0000.0002010.02.23 19:07121.7830.000.000.000.70
933844592010.02.23 19:21sell0.01gbpusd1.542540.000000.000002010.02.23 21:441.542030.000.000.000.51
933873912010.02.23 19:33sell0.01eurjpy121.7310.0000.0002010.02.23 19:43121.6700.000.000.000.68
936038022010.02.24 11:45sell0.01usdjpy90.0700.0000.0002010.02.24 12:2890.0110.000.000.000.66
936305882010.02.24 13:08sell0.01usdjpy90.0350.0000.0002010.02.24 16:0289.9780.000.000.000.63
936662752010.02.24 15:26sell0.01gbpusd1.540680.000000.000002010.02.24 17:131.543120.000.000.00-2.44
937138412010.02.24 16:45sell0.02gbpusd1.546100.000000.000002010.02.24 17:131.543000.000.000.006.20
937260262010.02.24 17:04sell0.01usdjpy89.9000.0000.0002010.02.25 02:1889.8480.000.00-0.020.58
937439602010.02.24 17:45sell0.01gbpusd1.542810.000000.000002010.02.24 18:071.542280.000.000.000.53
937566022010.02.24 18:30sell0.01gbpusd1.542040.000000.000002010.02.24 18:321.541390.000.000.000.65
937674822010.02.24 19:07sell0.01gbpusd1.540670.000000.000002010.02.24 20:311.540040.000.000.000.63
937897482010.02.24 20:54sell0.01eurjpy121.9550.0000.0002010.02.25 01:58121.9030.000.00-0.040.58
937937322010.02.24 21:16sell0.01eurusd1.352410.000000.000002010.02.25 01:591.351900.000.00-0.030.51
937937412010.02.24 21:16buy0.01usdchf1.081750.000000.000002010.02.25 01:561.082260.000.000.000.47
937938952010.02.24 21:17sell0.01gbpusd1.539690.000000.000002010.02.25 01:571.539170.000.00-0.070.52
939303192010.02.25 07:07sell0.01eurjpy120.6590.0000.0002010.02.25 07:14120.6080.000.000.000.57
939303612010.02.25 07:07sell0.01gbpusd1.533080.000000.000002010.02.25 07:281.532570.000.000.000.51
939399802010.02.25 07:43sell0.01eurusd1.346020.000000.000002010.02.25 12:061.348300.000.000.00-2.28
939534532010.02.25 08:21sell0.01usdjpy89.4500.0000.0002010.02.25 08:4189.3990.000.000.000.57
939581122010.02.25 08:39sell0.01eurjpy120.5080.0000.0002010.02.25 08:40120.4530.000.000.000.62
939717962010.02.25 09:27sell0.01usdjpy89.3400.0000.0002010.02.25 10:3689.2760.000.000.000.72
939905352010.02.25 10:34sell0.01eurjpy120.4650.0000.0002010.02.25 10:35120.3960.000.000.000.77
940028592010.02.25 11:12sell0.01usdjpy89.3190.0000.0002010.02.25 12:0089.2630.000.000.000.63
940044272010.02.25 11:15sell0.02eurusd1.351480.000000.000002010.02.25 12:061.348320.000.000.006.32
940201602010.02.25 12:25sell0.01gbpusd1.529310.000000.000002010.02.25 12:261.528790.000.000.000.52
  0.00 0.00 -1.53 363.38
Closed P/L: 361.85
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
931348872010.02.23 09:30buy0.01eurchf1.467540.000000.00000 1.463250.000.000.01-3.95
935302172010.02.24 07:38sell0.01eurgbp0.875900.000000.00000 0.880920.000.00-0.01-7.69
939830152010.02.25 10:13sell0.02eurgbp0.881320.000000.00000 0.880920.000.000.001.23
939912912010.02.25 10:36sell0.01eurjpy120.3730.0000.000 120.6720.000.000.00-3.34
  0.00 0.00 0.00 -13.75
 Floating P/L: -13.75
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 361.85 Floating P/L: -13.75 Margin: 13.54
Balance: 5 361.85 Equity: 5 348.10 Free Margin: 5 334.56
 
Details:
Graph
Gross Profit: 447.83 Gross Loss: 85.98 Total Net Profit: 361.85
Profit Factor: 5.21 Expected Payoff: 2.18  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 12.84 (0.25%) Relative Drawdown: 0.25% (12.84)
 
Total Trades: 166 Short Positions (won %): 100 (86.00%) Long Positions (won %): 66 (87.88%)
Profit Trades (% of total): 144 (86.75%) Loss trades (% of total): 22 (13.25%)
Largest profit trade: 67.38 loss trade: -7.95
Average profit trade: 3.11 loss trade: -3.91
Maximum consecutive wins ($): 17 (24.37) consecutive losses ($): 2 (-12.84)
Maximal consecutive profit (count): 90.00 (15) consecutive loss (count): -12.84 (2)
Average consecutive wins: 7 consecutive losses: 1