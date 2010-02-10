|Account: 1470401
|Name: breakout1
|Currency: USD
|2010 February 25, 14:14
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|90312635
|2010.02.10 15:20
|balance
|Deposit
|5 000.00
|90315828
|2010.02.10 15:31
|sell
|0.01
|eurchf
|1.46532
|0.00000
|0.00000
|2010.02.12 02:16
|1.46475
|0.00
|0.00
|-0.29
|0.53
|90348417
|2010.02.10 16:50
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55790
|0.00000
|0.00000
|2010.02.11 08:44
|1.56031
|0.00
|0.00
|-0.08
|-2.41
|90355537
|2010.02.10 17:13
|buy
|0.01
|usdjpy
|89.897
|0.000
|0.000
|2010.02.10 17:18
|89.948
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|90369129
|2010.02.10 17:56
|buy
|0.01
|usdjpy
|89.970
|0.000
|0.000
|2010.02.10 19:01
|90.027
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|90382278
|2010.02.10 18:32
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88012
|0.00000
|0.00000
|2010.02.10 19:24
|0.88067
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|90391775
|2010.02.10 19:18
|buy
|0.01
|usdjpy
|90.024
|0.000
|0.000
|2010.02.11 01:32
|90.097
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|90397575
|2010.02.10 19:43
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88055
|0.00000
|0.00000
|2010.02.10 20:52
|0.88106
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|90417693
|2010.02.10 21:49
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88144
|0.00000
|0.00000
|2010.02.11 08:04
|0.88195
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.80
|90418460
|2010.02.10 21:57
|buy
|0.01
|eurjpy
|123.544
|0.000
|0.000
|2010.02.10 23:06
|123.596
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|90442009
|2010.02.11 01:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.56310
|0.00000
|0.00000
|2010.02.11 08:44
|1.56024
|0.00
|0.00
|0.00
|5.72
|90497880
|2010.02.11 08:01
|buy
|0.01
|eurjpy
|124.006
|0.000
|0.000
|2010.02.11 08:10
|124.059
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|90510964
|2010.02.11 09:02
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88280
|0.00000
|0.00000
|2010.02.11 09:51
|0.88331
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|90515490
|2010.02.11 09:26
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56028
|0.00000
|0.00000
|2010.02.11 09:26
|1.55976
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|90528119
|2010.02.11 10:17
|buy
|0.01
|usdjpy
|90.021
|0.000
|0.000
|2010.02.12 08:34
|90.084
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|90530477
|2010.02.11 10:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55658
|0.00000
|0.00000
|2010.02.11 15:45
|1.55903
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.45
|90571549
|2010.02.11 12:52
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.56198
|0.00000
|0.00000
|2010.02.11 15:45
|1.55903
|0.00
|0.00
|0.00
|5.90
|90644193
|2010.02.11 16:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55934
|0.00000
|0.00000
|2010.02.12 11:11
|1.56465
|0.00
|0.00
|-0.03
|-5.31
|90653501
|2010.02.11 16:22
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36466
|0.00000
|0.00000
|2010.02.11 16:31
|1.36413
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|90653729
|2010.02.11 16:23
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07417
|0.00000
|0.00000
|2010.02.11 16:31
|1.07483
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|90653739
|2010.02.11 16:23
|sell
|0.01
|eurjpy
|122.485
|0.000
|0.000
|2010.02.11 16:31
|122.426
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|90656595
|2010.02.11 16:32
|sell
|0.01
|eurjpy
|122.450
|0.000
|0.000
|2010.02.11 16:33
|122.397
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|90680432
|2010.02.11 17:24
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.56471
|0.00000
|0.00000
|2010.02.12 11:11
|1.56465
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.12
|90690768
|2010.02.11 17:48
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87134
|0.00000
|0.00000
|2010.02.11 17:58
|0.87080
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|90701407
|2010.02.11 18:18
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87057
|0.00000
|0.00000
|2010.02.12 08:43
|0.86999
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.91
|90730634
|2010.02.11 20:23
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.57004
|0.00000
|0.00000
|2010.02.12 11:11
|1.56450
|0.00
|0.00
|-0.10
|22.16
|90871218
|2010.02.12 09:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36409
|0.00000
|0.00000
|2010.02.12 09:22
|1.36351
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|90872207
|2010.02.12 09:23
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07368
|0.00000
|0.00000
|2010.02.12 09:26
|1.07420
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|90890826
|2010.02.12 10:05
|buy
|0.01
|usdjpy
|90.211
|0.000
|0.000
|2010.02.12 10:32
|90.262
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|90895367
|2010.02.12 10:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36158
|0.00000
|0.00000
|2010.02.12 10:32
|1.36102
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|90895383
|2010.02.12 10:21
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07718
|0.00000
|0.00000
|2010.02.12 10:32
|1.07772
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|90905096
|2010.02.12 10:56
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07771
|0.00000
|0.00000
|2010.02.12 10:58
|1.07850
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|90938797
|2010.02.12 11:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35560
|0.00000
|0.00000
|2010.02.12 11:46
|1.35505
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|90939647
|2010.02.12 11:47
|buy
|0.01
|usdchf
|1.08107
|0.00000
|0.00000
|2010.02.12 12:09
|1.08167
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|90939675
|2010.02.12 11:47
|sell
|0.01
|eurjpy
|121.747
|0.000
|0.000
|2010.02.12 12:28
|121.695
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|90948417
|2010.02.12 12:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35561
|0.00000
|0.00000
|2010.02.12 12:06
|1.35509
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|90960247
|2010.02.12 12:33
|sell
|0.01
|eurchf
|1.46496
|0.00000
|0.00000
|2010.02.12 16:09
|1.46445
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|90981381
|2010.02.12 13:33
|buy
|0.01
|usdjpy
|90.081
|0.000
|0.000
|2010.02.12 13:48
|90.134
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|90988897
|2010.02.12 14:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|90.129
|0.000
|0.000
|2010.02.12 14:29
|90.194
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|91220912
|2010.02.15 10:08
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56815
|0.00000
|0.00000
|2010.02.15 10:14
|1.56868
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|91222698
|2010.02.15 10:18
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86736
|0.00000
|0.00000
|2010.02.17 13:49
|0.86979
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.84
|91223469
|2010.02.15 10:24
|sell
|0.01
|eurjpy
|122.473
|0.000
|0.000
|2010.02.15 10:44
|122.417
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|91226356
|2010.02.15 10:39
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56837
|0.00000
|0.00000
|2010.02.15 12:41
|1.56888
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|91274750
|2010.02.15 13:51
|sell
|0.01
|eurjpy
|122.512
|0.000
|0.000
|2010.02.15 13:59
|122.461
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|91313140
|2010.02.15 16:37
|sell
|0.01
|eurjpy
|122.298
|0.000
|0.000
|2010.02.16 13:38
|122.517
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.44
|91320172
|2010.02.15 17:08
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35869
|0.00000
|0.00000
|2010.02.17 16:40
|1.36660
|0.00
|0.00
|-0.04
|-7.91
|91320337
|2010.02.15 17:09
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07867
|0.00000
|0.00000
|2010.02.17 16:37
|1.07357
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.75
|91332222
|2010.02.15 18:02
|sell
|0.01
|eurchf
|1.46569
|0.00000
|0.00000
|2010.02.18 09:42
|1.46518
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.48
|91404750
|2010.02.16 05:38
|sell
|0.02
|eurusd
|1.36417
|0.00000
|0.00000
|2010.02.17 16:40
|1.36660
|0.00
|0.00
|-0.03
|-4.86
|91424566
|2010.02.16 07:04
|sell
|0.01
|usdjpy
|89.790
|0.000
|0.000
|2010.02.16 20:17
|90.041
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.79
|91455441
|2010.02.16 09:04
|buy
|0.02
|usdchf
|1.07327
|0.00000
|0.00000
|2010.02.17 16:37
|1.07344
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|91456647
|2010.02.16 09:06
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57261
|0.00000
|0.00000
|2010.02.16 11:29
|1.57021
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|91457142
|2010.02.16 09:06
|sell
|0.02
|eurjpy
|122.836
|0.000
|0.000
|2010.02.16 13:38
|122.517
|0.00
|0.00
|0.00
|7.10
|91487033
|2010.02.16 10:47
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56729
|0.00000
|0.00000
|2010.02.16 11:29
|1.57021
|0.00
|0.00
|0.00
|5.84
|91554626
|2010.02.16 15:16
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.87278
|0.00000
|0.00000
|2010.02.17 13:49
|0.86979
|0.00
|0.00
|-0.02
|9.44
|91562763
|2010.02.16 15:42
|buy
|0.01
|eurjpy
|123.052
|0.000
|0.000
|2010.02.16 16:31
|123.138
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|91584249
|2010.02.16 16:45
|sell
|0.04
|eurusd
|1.36959
|0.00000
|0.00000
|2010.02.17 16:40
|1.36665
|0.00
|0.00
|-0.07
|11.76
|91601939
|2010.02.16 17:31
|sell
|0.02
|usdjpy
|90.340
|0.000
|0.000
|2010.02.16 20:17
|90.039
|0.00
|0.00
|0.00
|6.69
|91608181
|2010.02.16 17:41
|sell
|0.08
|eurusd
|1.37515
|0.00000
|0.00000
|2010.02.17 16:40
|1.36671
|0.00
|0.00
|-0.14
|67.52
|91608819
|2010.02.16 17:42
|buy
|0.04
|usdchf
|1.06787
|0.00000
|0.00000
|2010.02.17 16:37
|1.07344
|0.00
|0.00
|0.00
|20.76
|91636856
|2010.02.16 19:19
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57815
|0.00000
|0.00000
|2010.02.16 19:28
|1.57872
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|91642226
|2010.02.16 19:54
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57865
|0.00000
|0.00000
|2010.02.16 20:26
|1.57917
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|91724467
|2010.02.17 07:05
|buy
|0.01
|usdjpy
|90.336
|0.000
|0.000
|2010.02.17 09:07
|90.379
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|91771021
|2010.02.17 09:44
|buy
|0.01
|eurjpy
|124.546
|0.000
|0.000
|2010.02.17 09:52
|124.509
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|91771625
|2010.02.17 09:46
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58042
|0.00000
|0.00000
|2010.02.17 10:47
|1.57796
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.46
|91782998
|2010.02.17 10:27
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57492
|0.00000
|0.00000
|2010.02.17 10:47
|1.57796
|0.00
|0.00
|0.00
|6.08
|91798520
|2010.02.17 11:25
|buy
|0.01
|usdjpy
|90.606
|0.000
|0.000
|2010.02.17 12:32
|90.659
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|91824633
|2010.02.17 13:02
|buy
|0.01
|usdjpy
|90.665
|0.000
|0.000
|2010.02.17 13:12
|90.717
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|91826167
|2010.02.17 13:09
|buy
|0.01
|eurjpy
|124.472
|0.000
|0.000
|2010.02.17 13:10
|124.524
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|91845116
|2010.02.17 14:21
|buy
|0.01
|usdjpy
|90.956
|0.000
|0.000
|2010.02.17 14:32
|91.012
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|91845968
|2010.02.17 14:23
|buy
|0.01
|eurjpy
|124.797
|0.000
|0.000
|2010.02.17 22:07
|124.271
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.76
|91856906
|2010.02.17 14:55
|buy
|0.01
|usdjpy
|90.928
|0.000
|0.000
|2010.02.17 15:04
|90.979
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|91875326
|2010.02.17 15:58
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.006
|0.000
|0.000
|2010.02.17 16:39
|91.059
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|91896554
|2010.02.17 16:48
|buy
|0.02
|eurjpy
|124.261
|0.000
|0.000
|2010.02.17 22:07
|124.269
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|91906556
|2010.02.17 17:04
|buy
|0.04
|eurjpy
|123.724
|0.000
|0.000
|2010.02.17 22:07
|124.278
|0.00
|0.00
|0.00
|24.27
|91934877
|2010.02.17 18:09
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07729
|0.00000
|0.00000
|2010.02.17 18:49
|1.07782
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|91955478
|2010.02.17 19:32
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07793
|0.00000
|0.00000
|2010.02.17 19:50
|1.07883
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|91962830
|2010.02.17 20:01
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.193
|0.000
|0.000
|2010.02.17 21:45
|91.227
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|91973601
|2010.02.17 20:21
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56722
|0.00000
|0.00000
|2010.02.18 01:28
|1.56672
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.50
|92086561
|2010.02.18 07:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|123.404
|0.000
|0.000
|2010.02.18 08:23
|123.337
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|92130491
|2010.02.18 09:17
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56198
|0.00000
|0.00000
|2010.02.18 09:18
|1.56146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|92131618
|2010.02.18 09:20
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35502
|0.00000
|0.00000
|2010.02.18 09:22
|1.35452
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|92132143
|2010.02.18 09:21
|buy
|0.01
|usdchf
|1.08191
|0.00000
|0.00000
|2010.02.18 17:18
|1.07949
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.24
|92142680
|2010.02.18 10:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56153
|0.00000
|0.00000
|2010.02.18 10:08
|1.56099
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|92150737
|2010.02.18 10:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56094
|0.00000
|0.00000
|2010.02.18 10:31
|1.56041
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|92197759
|2010.02.18 13:08
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35610
|0.00000
|0.00000
|2010.02.18 14:33
|1.35551
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|92198366
|2010.02.18 13:10
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55908
|0.00000
|0.00000
|2010.02.18 14:04
|1.55839
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|92205130
|2010.02.18 13:35
|sell
|0.01
|eurchf
|1.46491
|0.00000
|0.00000
|2010.02.19 00:51
|1.46440
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.47
|92219014
|2010.02.18 14:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55874
|0.00000
|0.00000
|2010.02.18 14:33
|1.55822
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|92235779
|2010.02.18 15:06
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55747
|0.00000
|0.00000
|2010.02.18 15:08
|1.55692
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|92243290
|2010.02.18 15:24
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87169
|0.00000
|0.00000
|2010.02.18 19:36
|0.87207
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|92253327
|2010.02.18 15:38
|buy
|0.02
|usdchf
|1.07649
|0.00000
|0.00000
|2010.02.18 17:18
|1.07948
|0.00
|0.00
|0.00
|5.54
|92334980
|2010.02.18 20:19
|buy
|0.01
|eurjpy
|124.262
|0.000
|0.000
|2010.02.18 20:19
|124.315
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|92502564
|2010.02.19 07:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34719
|0.00000
|0.00000
|2010.02.19 07:03
|1.34669
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|92502844
|2010.02.19 07:02
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54098
|0.00000
|0.00000
|2010.02.19 07:14
|1.54035
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|92503737
|2010.02.19 07:06
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87455
|0.00000
|0.00000
|2010.02.19 09:06
|0.87507
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|92513687
|2010.02.19 07:50
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53898
|0.00000
|0.00000
|2010.02.19 09:07
|1.53846
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|92513847
|2010.02.19 07:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34624
|0.00000
|0.00000
|2010.02.19 16:22
|1.34896
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.72
|92514063
|2010.02.19 07:52
|buy
|0.01
|usdchf
|1.08925
|0.00000
|0.00000
|2010.02.19 08:22
|1.08979
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|92514119
|2010.02.19 07:52
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.922
|0.000
|0.000
|2010.02.19 09:09
|91.974
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|92527838
|2010.02.19 08:39
|buy
|0.01
|usdchf
|1.08921
|0.00000
|0.00000
|2010.02.23 12:45
|1.08125
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.36
|92545486
|2010.02.19 09:36
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87552
|0.00000
|0.00000
|2010.02.19 09:41
|0.87609
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|92556957
|2010.02.19 10:11
|sell
|0.01
|eurchf
|1.46512
|0.00000
|0.00000
|2010.02.19 16:51
|1.46460
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|92579402
|2010.02.19 11:29
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87786
|0.00000
|0.00000
|2010.02.19 14:11
|0.87837
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|92581544
|2010.02.19 11:42
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53752
|0.00000
|0.00000
|2010.02.23 10:31
|1.54531
|0.00
|0.00
|-0.04
|-7.79
|92583343
|2010.02.19 11:55
|buy
|0.01
|eurjpy
|123.940
|0.000
|0.000
|2010.02.19 12:05
|123.996
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|92604143
|2010.02.19 13:43
|sell
|0.02
|eurusd
|1.35172
|0.00000
|0.00000
|2010.02.19 16:22
|1.34894
|0.00
|0.00
|0.00
|5.56
|92605040
|2010.02.19 13:45
|buy
|0.02
|usdchf
|1.08371
|0.00000
|0.00000
|2010.02.23 12:45
|1.08125
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.55
|92612416
|2010.02.19 14:13
|buy
|0.01
|eurjpy
|124.159
|0.000
|0.000
|2010.02.19 14:30
|124.213
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|92620087
|2010.02.19 14:32
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87862
|0.00000
|0.00000
|2010.02.19 20:52
|0.87918
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|92667432
|2010.02.19 17:06
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54298
|0.00000
|0.00000
|2010.02.23 10:31
|1.54529
|0.00
|0.00
|-0.10
|-4.62
|92669458
|2010.02.19 17:12
|sell
|0.01
|eurchf
|1.46443
|0.00000
|0.00000
|2010.02.22 18:23
|1.46389
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.50
|92679021
|2010.02.19 17:59
|buy
|0.01
|eurjpy
|124.509
|0.000
|0.000
|2010.02.19 18:03
|124.564
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|92698359
|2010.02.19 19:10
|buy
|0.04
|usdchf
|1.07831
|0.00000
|0.00000
|2010.02.23 12:45
|1.08125
|0.00
|0.00
|0.00
|10.88
|92758561
|2010.02.22 02:14
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.54833
|0.00000
|0.00000
|2010.02.23 10:31
|1.54540
|0.00
|0.00
|-0.10
|11.72
|92848294
|2010.02.22 11:32
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.464
|0.000
|0.000
|2010.02.22 11:35
|91.413
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|92863412
|2010.02.22 12:24
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.291
|0.000
|0.000
|2010.02.22 12:38
|91.240
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|92902390
|2010.02.22 14:45
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.279
|0.000
|0.000
|2010.02.22 16:05
|91.227
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|92904963
|2010.02.22 14:58
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36209
|0.00000
|0.00000
|2010.02.22 15:32
|1.36261
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|92942552
|2010.02.22 17:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.160
|0.000
|0.000
|2010.02.22 17:07
|91.101
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|92950519
|2010.02.22 17:28
|sell
|0.01
|eurjpy
|123.761
|0.000
|0.000
|2010.02.22 17:34
|123.705
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|92993222
|2010.02.22 20:59
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.160
|0.000
|0.000
|2010.02.22 21:43
|91.109
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|93074841
|2010.02.23 06:07
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.55365
|0.00000
|0.00000
|2010.02.23 10:31
|1.54542
|0.00
|0.00
|0.00
|65.84
|93107165
|2010.02.23 08:17
|buy
|0.08
|usdchf
|1.07285
|0.00000
|0.00000
|2010.02.23 12:45
|1.08120
|0.00
|0.00
|0.00
|61.78
|93110880
|2010.02.23 08:27
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87741
|0.00000
|0.00000
|2010.02.23 14:25
|0.87989
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.83
|93135751
|2010.02.23 09:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36846
|0.00000
|0.00000
|2010.02.23 10:00
|1.36898
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|93166705
|2010.02.23 10:42
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.88283
|0.00000
|0.00000
|2010.02.23 14:25
|0.87986
|0.00
|0.00
|0.00
|9.16
|93208169
|2010.02.23 12:10
|sell
|0.01
|eurjpy
|123.662
|0.000
|0.000
|2010.02.23 12:17
|123.606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|93235815
|2010.02.23 13:18
|sell
|0.01
|usdjpy
|90.949
|0.000
|0.000
|2010.02.23 13:31
|90.896
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|93240148
|2010.02.23 13:32
|sell
|0.01
|eurjpy
|123.446
|0.000
|0.000
|2010.02.23 13:34
|123.393
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|93253132
|2010.02.23 14:08
|sell
|0.01
|usdjpy
|90.767
|0.000
|0.000
|2010.02.23 14:16
|90.711
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|93254277
|2010.02.23 14:13
|sell
|0.01
|eurjpy
|123.242
|0.000
|0.000
|2010.02.23 14:15
|123.189
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|93269984
|2010.02.23 14:59
|buy
|0.01
|usdchf
|1.08095
|0.00000
|0.00000
|2010.02.23 15:03
|1.08156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|93274817
|2010.02.23 15:06
|sell
|0.01
|eurjpy
|123.010
|0.000
|0.000
|2010.02.23 15:38
|122.960
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|93281997
|2010.02.23 15:26
|buy
|0.01
|usdchf
|1.08228
|0.00000
|0.00000
|2010.02.23 18:05
|1.08279
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|93286985
|2010.02.23 15:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35410
|0.00000
|0.00000
|2010.02.23 17:16
|1.35351
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|93334003
|2010.02.23 17:12
|sell
|0.01
|eurjpy
|122.238
|0.000
|0.000
|2010.02.23 17:15
|122.179
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|93339558
|2010.02.23 17:24
|sell
|0.01
|usdjpy
|90.191
|0.000
|0.000
|2010.02.23 17:27
|90.140
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|93347543
|2010.02.23 17:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35401
|0.00000
|0.00000
|2010.02.23 17:59
|1.35350
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|93347569
|2010.02.23 17:46
|sell
|0.01
|eurjpy
|122.105
|0.000
|0.000
|2010.02.23 17:55
|122.037
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|93348833
|2010.02.23 17:50
|sell
|0.01
|usdjpy
|90.179
|0.000
|0.000
|2010.02.23 17:55
|90.125
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|93369798
|2010.02.23 18:39
|sell
|0.01
|eurjpy
|121.885
|0.000
|0.000
|2010.02.23 18:45
|121.834
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|93379858
|2010.02.23 19:07
|sell
|0.01
|eurjpy
|121.846
|0.000
|0.000
|2010.02.23 19:07
|121.783
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|93384459
|2010.02.23 19:21
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54254
|0.00000
|0.00000
|2010.02.23 21:44
|1.54203
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|93387391
|2010.02.23 19:33
|sell
|0.01
|eurjpy
|121.731
|0.000
|0.000
|2010.02.23 19:43
|121.670
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|93603802
|2010.02.24 11:45
|sell
|0.01
|usdjpy
|90.070
|0.000
|0.000
|2010.02.24 12:28
|90.011
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|93630588
|2010.02.24 13:08
|sell
|0.01
|usdjpy
|90.035
|0.000
|0.000
|2010.02.24 16:02
|89.978
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|93666275
|2010.02.24 15:26
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54068
|0.00000
|0.00000
|2010.02.24 17:13
|1.54312
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.44
|93713841
|2010.02.24 16:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54610
|0.00000
|0.00000
|2010.02.24 17:13
|1.54300
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|93726026
|2010.02.24 17:04
|sell
|0.01
|usdjpy
|89.900
|0.000
|0.000
|2010.02.25 02:18
|89.848
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.58
|93743960
|2010.02.24 17:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54281
|0.00000
|0.00000
|2010.02.24 18:07
|1.54228
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|93756602
|2010.02.24 18:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54204
|0.00000
|0.00000
|2010.02.24 18:32
|1.54139
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|93767482
|2010.02.24 19:07
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54067
|0.00000
|0.00000
|2010.02.24 20:31
|1.54004
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|93789748
|2010.02.24 20:54
|sell
|0.01
|eurjpy
|121.955
|0.000
|0.000
|2010.02.25 01:58
|121.903
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.58
|93793732
|2010.02.24 21:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35241
|0.00000
|0.00000
|2010.02.25 01:59
|1.35190
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.51
|93793741
|2010.02.24 21:16
|buy
|0.01
|usdchf
|1.08175
|0.00000
|0.00000
|2010.02.25 01:56
|1.08226
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|93793895
|2010.02.24 21:17
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53969
|0.00000
|0.00000
|2010.02.25 01:57
|1.53917
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.52
|93930319
|2010.02.25 07:07
|sell
|0.01
|eurjpy
|120.659
|0.000
|0.000
|2010.02.25 07:14
|120.608
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|93930361
|2010.02.25 07:07
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53308
|0.00000
|0.00000
|2010.02.25 07:28
|1.53257
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|93939980
|2010.02.25 07:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34602
|0.00000
|0.00000
|2010.02.25 12:06
|1.34830
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.28
|93953453
|2010.02.25 08:21
|sell
|0.01
|usdjpy
|89.450
|0.000
|0.000
|2010.02.25 08:41
|89.399
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|93958112
|2010.02.25 08:39
|sell
|0.01
|eurjpy
|120.508
|0.000
|0.000
|2010.02.25 08:40
|120.453
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|93971796
|2010.02.25 09:27
|sell
|0.01
|usdjpy
|89.340
|0.000
|0.000
|2010.02.25 10:36
|89.276
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|93990535
|2010.02.25 10:34
|sell
|0.01
|eurjpy
|120.465
|0.000
|0.000
|2010.02.25 10:35
|120.396
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|94002859
|2010.02.25 11:12
|sell
|0.01
|usdjpy
|89.319
|0.000
|0.000
|2010.02.25 12:00
|89.263
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|94004427
|2010.02.25 11:15
|sell
|0.02
|eurusd
|1.35148
|0.00000
|0.00000
|2010.02.25 12:06
|1.34832
|0.00
|0.00
|0.00
|6.32
|94020160
|2010.02.25 12:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.52931
|0.00000
|0.00000
|2010.02.25 12:26
|1.52879
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|0.00
|0.00
|-1.53
|363.38
|Closed P/L:
|361.85
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|93134887
|2010.02.23 09:30
|buy
|0.01
|eurchf
|1.46754
|0.00000
|0.00000
|1.46325
|0.00
|0.00
|0.01
|-3.95
|93530217
|2010.02.24 07:38
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87590
|0.00000
|0.00000
|0.88092
|0.00
|0.00
|-0.01
|-7.69
|93983015
|2010.02.25 10:13
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.88132
|0.00000
|0.00000
|0.88092
|0.00
|0.00
|0.00
|1.23
|93991291
|2010.02.25 10:36
|sell
|0.01
|eurjpy
|120.373
|0.000
|0.000
|120.672
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.75
|Floating P/L:
|-13.75
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|361.85
|Floating P/L:
|-13.75
|Margin:
|13.54
|Balance:
|5 361.85
|Equity:
|5 348.10
|Free Margin:
|5 334.56
|Details:
|Gross Profit:
|447.83
|Gross Loss:
|85.98
|Total Net Profit:
|361.85
|Profit Factor:
|5.21
|Expected Payoff:
|2.18
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|12.84 (0.25%)
|Relative Drawdown:
|0.25% (12.84)
|Total Trades:
|166
|Short Positions (won %):
|100 (86.00%)
|Long Positions (won %):
|66 (87.88%)
|Profit Trades (% of total):
|144 (86.75%)
|Loss trades (% of total):
|22 (13.25%)
|Largest
|profit trade:
|67.38
|loss trade:
|-7.95
|Average
|profit trade:
|3.11
|loss trade:
|-3.91
|Maximum
|consecutive wins ($):
|17 (24.37)
|consecutive losses ($):
|2 (-12.84)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|90.00 (15)
|consecutive loss (count):
|-12.84 (2)
|Average
|consecutive wins:
|7
|consecutive losses:
|1