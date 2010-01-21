Straighthold Investment Group, Inc.
|Account: 1000861415
|Name: newtickscalp344
|Currency: USD
|2010 February 25, 15:19
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|37538747
|2010.01.21 19:30
|balance
|Deposit
|3 000.00
|37540405
|2010.01.21 20:11
|buy
|0.15
|eurgbp
|0.8704
|0.8604
|0.0000
|2010.01.21 20:18
|0.8705
|0.00
|0.00
|0.00
|2.43
|37541129
|2010.01.21 20:32
|buy
|0.15
|eurgbp
|0.8704
|0.8604
|0.0000
|2010.01.21 20:42
|0.8705
|0.00
|0.00
|0.00
|2.44
|37541622
|2010.01.21 20:45
|buy
|0.15
|eurgbp
|0.8705
|0.8605
|0.0000
|2010.01.21 20:49
|0.8707
|0.00
|0.00
|0.00
|4.86
|37543558
|2010.01.21 21:43
|buy
|0.15
|eurgbp
|0.8703
|0.8603
|0.0000
|2010.01.22 01:51
|0.8705
|0.00
|0.00
|-0.19
|4.86
|37559651
|2010.01.22 08:49
|buy
|0.30
|eurgbp
|0.8705
|0.8605
|0.0000
|2010.01.22 08:52
|0.8707
|0.00
|0.00
|0.00
|9.74
|37559855
|2010.01.22 08:57
|buy
|0.30
|eurgbp
|0.8705
|0.8605
|0.0000
|2010.01.22 09:01
|0.8707
|0.00
|0.00
|0.00
|9.73
|37560232
|2010.01.22 09:03
|buy
|0.30
|eurgbp
|0.8705
|0.8605
|0.0000
|2010.01.22 09:24
|0.8709
|0.00
|0.00
|0.00
|19.47
|37561719
|2010.01.22 09:39
|buy
|0.60
|eurgbp
|0.8693
|0.8593
|0.0000
|2010.01.22 09:42
|0.8695
|0.00
|0.00
|0.00
|19.50
|37561155
|2010.01.22 09:28
|buy
|0.30
|eurgbp
|0.8705
|0.8605
|0.0000
|2010.01.22 09:57
|0.8707
|0.00
|0.00
|0.00
|9.75
|37563177
|2010.01.22 10:09
|buy
|0.60
|eurgbp
|0.8693
|0.8593
|0.0000
|2010.01.22 10:10
|0.8695
|0.00
|0.00
|0.00
|19.51
|37563717
|2010.01.22 10:24
|buy
|0.60
|eurgbp
|0.8693
|0.8593
|0.0000
|2010.01.22 11:03
|0.8695
|0.00
|0.00
|0.00
|19.50
|37562935
|2010.01.22 10:02
|buy
|0.30
|eurgbp
|0.8705
|0.8605
|0.0000
|2010.01.22 11:20
|0.8707
|0.00
|0.00
|0.00
|9.74
|37558166
|2010.01.22 08:00
|buy
|0.15
|eurgbp
|0.8717
|0.8617
|0.0000
|2010.01.22 11:30
|0.8724
|0.00
|0.00
|0.00
|17.01
|37568193
|2010.01.22 12:07
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.8728
|0.8628
|0.0000
|2010.01.22 12:10
|0.8730
|0.00
|0.00
|0.00
|5.19
|37571126
|2010.01.22 13:28
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.8715
|0.8615
|0.0000
|2010.01.22 13:29
|0.8718
|0.00
|0.00
|0.00
|7.78
|37571989
|2010.01.22 13:40
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.8725
|0.8625
|0.0000
|2010.01.22 13:51
|0.8727
|0.00
|0.00
|0.00
|5.17
|37573840
|2010.01.22 14:08
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.8743
|0.8643
|0.0000
|2010.01.22 14:09
|0.8745
|0.00
|0.00
|0.00
|5.16
|37575026
|2010.01.22 14:26
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.8756
|0.8656
|0.0000
|2010.01.22 14:30
|0.8758
|0.00
|0.00
|0.00
|5.17
|37575699
|2010.01.22 14:39
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.8766
|0.8666
|0.0000
|2010.01.22 14:52
|0.8768
|0.00
|0.00
|0.00
|5.16
|37668090
|2010.01.25 20:26
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8715
|0.0000
|0.0000
|2010.01.25 20:56
|0.8710
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|37686078
|2010.01.26 08:24
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8687
|0.0000
|0.0000
|2010.01.26 08:57
|0.8681
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|37726851
|2010.01.27 10:07
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8702
|0.0000
|0.0000
|2010.01.27 10:21
|0.8695
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|37728815
|2010.01.27 11:05
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8701
|0.0000
|0.0000
|2010.01.27 11:07
|0.8695
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|37729640
|2010.01.27 11:32
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8691
|0.0000
|0.0000
|2010.01.27 11:58
|0.8684
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|37734851
|2010.01.27 14:28
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8671
|0.0000
|0.0000
|2010.01.27 15:57
|0.8665
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|37761581
|2010.01.28 09:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8648
|0.0000
|0.0000
|2010.01.28 09:21
|0.8643
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|37762906
|2010.01.28 09:41
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8643
|0.0000
|0.0000
|2010.01.28 09:50
|0.8637
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|37766246
|2010.01.28 11:19
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8627
|0.0000
|0.0000
|2010.01.28 12:20
|0.8622
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|37769345
|2010.01.28 13:14
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8625
|0.0000
|0.0000
|2010.01.28 13:20
|0.8620
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|37770543
|2010.01.28 14:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8615
|0.0000
|0.0000
|2010.01.28 15:32
|0.8610
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|37774252
|2010.01.28 16:04
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8606
|0.0000
|0.0000
|2010.02.03 10:34
|0.8715
|0.00
|0.00
|-0.20
|-17.49
|37777309
|2010.01.28 17:11
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8629
|0.0000
|0.0000
|2010.02.03 10:34
|0.8714
|0.00
|0.00
|-0.40
|-27.29
|37778813
|2010.01.28 17:53
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.8652
|0.0000
|0.0000
|2010.02.03 10:35
|0.8715
|0.00
|0.00
|-0.80
|-40.44
|37809573
|2010.01.29 15:43
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.8674
|0.0000
|0.0000
|2010.02.03 10:35
|0.8714
|0.00
|0.00
|-1.20
|-51.36
|37825192
|2010.02.01 01:03
|sell
|0.16
|eurgbp
|0.8696
|0.0000
|0.0000
|2010.02.03 10:35
|0.8716
|0.00
|0.00
|-1.58
|-51.35
|37835537
|2010.02.01 10:18
|sell
|0.32
|eurgbp
|0.8719
|0.0000
|0.0000
|2010.02.03 10:35
|0.8717
|0.00
|0.00
|-3.16
|10.27
|37837692
|2010.02.01 11:22
|sell
|0.64
|eurgbp
|0.8742
|0.0000
|0.0000
|2010.02.03 10:35
|0.8715
|0.00
|0.00
|-6.34
|277.33
|37840158
|2010.02.01 12:26
|sell
|1.28
|eurgbp
|0.8765
|0.0000
|0.0000
|2010.02.03 10:35
|0.8717
|0.00
|0.00
|-12.67
|986.05
|37971404
|2010.02.03 13:03
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8754
|0.0000
|0.0000
|2010.02.03 13:37
|0.8759
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|38080921
|2010.02.04 11:04
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.8721
|0.0000
|0.0000
|2010.02.04 12:20
|0.8747
|0.00
|0.00
|0.00
|16.47
|37986358
|2010.02.03 16:12
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8744
|0.0000
|0.0000
|2010.02.04 12:20
|0.8747
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.95
|37976240
|2010.02.03 14:16
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8766
|0.0000
|0.0000
|2010.02.04 12:20
|0.8747
|0.00
|0.00
|-0.04
|-3.01
|38114522
|2010.02.04 19:11
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8726
|0.0000
|0.0000
|2010.02.04 19:15
|0.8721
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|38115616
|2010.02.04 19:44
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8719
|0.0000
|0.0000
|2010.02.04 23:48
|0.8712
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|38178766
|2010.02.05 12:29
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8707
|0.0000
|0.0000
|2010.02.05 18:39
|0.8715
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.25
|38183398
|2010.02.05 13:26
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8730
|0.0000
|0.0000
|2010.02.05 18:39
|0.8715
|0.00
|0.00
|0.00
|4.69
|38240984
|2010.02.08 09:26
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8763
|0.0000
|0.0000
|2010.02.08 09:30
|0.8768
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|38245192
|2010.02.08 10:26
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8776
|0.0000
|0.0000
|2010.02.08 11:22
|0.8782
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|38293130
|2010.02.09 09:19
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8778
|0.0000
|0.0000
|2010.02.09 09:38
|0.8784
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|38294820
|2010.02.09 10:07
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8788
|0.0000
|0.0000
|2010.02.09 10:49
|0.8795
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|38318652
|2010.02.09 19:15
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8803
|0.0000
|0.0000
|2010.02.10 09:43
|0.8794
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.41
|38320084
|2010.02.09 19:42
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8779
|0.0000
|0.0000
|2010.02.10 09:43
|0.8794
|0.00
|0.00
|-0.03
|4.70
|38345362
|2010.02.10 11:35
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8767
|0.0000
|0.0000
|2010.02.10 12:36
|0.8781
|0.00
|0.00
|0.00
|4.39
|38343624
|2010.02.10 10:29
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8789
|0.0000
|0.0000
|2010.02.10 12:36
|0.8781
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.25
|38351641
|2010.02.10 13:46
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8811
|0.0000
|0.0000
|2010.02.10 14:17
|0.8817
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|38353743
|2010.02.10 14:41
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8819
|0.0000
|0.0000
|2010.02.10 21:37
|0.8811
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.25
|38354819
|2010.02.10 14:58
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8797
|0.0000
|0.0000
|2010.02.10 21:37
|0.8811
|0.00
|0.00
|0.00
|4.36
|38391604
|2010.02.11 08:59
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8817
|0.0000
|0.0000
|2010.02.11 09:08
|0.8824
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|38392756
|2010.02.11 09:31
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8827
|0.0000
|0.0000
|2010.02.11 10:50
|0.8833
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|38426772
|2010.02.11 18:47
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8711
|0.0000
|0.0000
|2010.02.11 19:00
|0.8705
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|38428467
|2010.02.11 19:19
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8704
|0.0000
|0.0000
|2010.02.12 04:58
|0.8712
|0.00
|0.00
|-0.05
|-1.25
|38438596
|2010.02.12 01:21
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8726
|0.0000
|0.0000
|2010.02.12 04:58
|0.8712
|0.00
|0.00
|0.00
|4.39
|38455213
|2010.02.12 11:25
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8670
|0.0000
|0.0000
|2010.02.12 12:03
|0.8663
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|38496067
|2010.02.15 08:27
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8682
|0.0000
|0.0000
|2010.02.15 10:52
|0.8676
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|38553720
|2010.02.16 15:47
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.8719
|0.0000
|0.0000
|2010.02.17 13:08
|0.8707
|0.00
|0.00
|0.00
|7.56
|38562421
|2010.02.16 18:03
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.8742
|0.0000
|0.0000
|2010.02.17 13:08
|0.8706
|0.00
|0.00
|0.00
|45.40
|38501700
|2010.02.15 11:15
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8674
|0.0000
|0.0000
|2010.02.17 13:08
|0.8707
|0.00
|0.00
|-0.05
|-5.20
|38540257
|2010.02.16 10:06
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8696
|0.0000
|0.0000
|2010.02.17 13:08
|0.8707
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.47
|38653433
|2010.02.18 16:24
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8719
|0.0000
|0.0000
|2010.02.18 23:39
|0.8714
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|38673186
|2010.02.18 23:38
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8694
|0.0000
|0.0000
|2010.02.18 23:39
|0.8713
|0.00
|0.00
|0.00
|5.91
|38690870
|2010.02.19 08:06
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8748
|0.0000
|0.0000
|2010.02.19 10:06
|0.8754
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|38696671
|2010.02.19 10:38
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8757
|0.0000
|0.0000
|2010.02.19 10:42
|0.8763
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|38702450
|2010.02.19 12:29
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8781
|0.0000
|0.0000
|2010.02.19 15:17
|0.8786
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|38707830
|2010.02.19 15:33
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8788
|0.0000
|0.0000
|2010.02.19 19:04
|0.8781
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|38711233
|2010.02.19 16:31
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8766
|0.0000
|0.0000
|2010.02.19 19:04
|0.8781
|0.00
|0.00
|0.00
|4.63
|38776534
|2010.02.23 11:25
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.8819
|0.0000
|0.0000
|2010.02.23 15:43
|0.8794
|0.00
|0.00
|0.00
|15.42
|38772071
|2010.02.23 09:28
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8773
|0.0000
|0.0000
|2010.02.23 15:43
|0.8794
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.23
|38773803
|2010.02.23 10:08
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8796
|0.0000
|0.0000
|2010.02.23 15:43
|0.8794
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|38832620
|2010.02.24 17:05
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8799
|0.0000
|0.0000
|2010.02.24 17:38
|0.8805
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|38853074
|2010.02.24 21:17
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8785
|0.0000
|0.0000
|2010.02.25 10:15
|0.8799
|0.00
|0.00
|-0.07
|4.29
|38842532
|2010.02.24 18:16
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8807
|0.0000
|0.0000
|2010.02.25 10:15
|0.8799
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.23
|38878505
|2010.02.25 11:11
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8813
|0.0000
|0.0000
|2010.02.25 11:15
|0.8818
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|
|0.00
|0.00
|-26.91
|1 394.17
|Closed P/L:
|1 367.26
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|38881862
|2010.02.25 12:17
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8824
|0.0000
|0.0000
|
|0.8816
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.22
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.22
|
|Floating P/L:
|-1.22
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 367.26
|Floating P/L:
|-1.22
|Margin:
|2.70
|Balance:
|4 367.26
|Equity:
|4 366.04
|Free Margin:
|4 363.34
|
|Details:
|Gross Profit:
|1 583.97
|Gross Loss:
|216.71
|Total Net Profit:
|1 367.26
|Profit Factor:
|7.31
|Expected Payoff:
|16.67
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|192.11 (6.02%)
|Relative Drawdown:
|6.02% (192.11)
|
|Total Trades:
|82
|Short Positions (won %):
|35 (71.43%)
|Long Positions (won %):
|47 (85.11%)
|Profit Trades (% of total):
|65 (79.27%)
|Loss trades (% of total):
|17 (20.73%)
|Largest
|profit trade:
|973.38
|loss trade:
|-52.93
|Average
|profit trade:
|24.37
|loss trade:
|-12.75
|Maximum
|consecutive wins ($):
|30 (192.21)
|consecutive losses ($):
|5 (-192.11)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 269.62 (6)
|consecutive loss (count):
|-192.11 (5)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|1