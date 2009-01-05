Strategy Tester Report
cacus_MACCImo_v1c
Masterforex-Demo (Build 225)

SembolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Zaman aralığı15 Dakika (D15) 2009.01.02 07:00 - 2010.02.10 22:15 (2009.01.01 - 2010.03.01)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametrelerTrailingstop=0; StopLoss=142; TakeProfit=10; RecoveryMode=true; RecoveryModeMulti=2; Risk=0.3; DayFilter=true; Day1=6; Day2=0; StopDayMonth=32; HourFilter=false; GMTOffset=2; ExceptHs1=0; SlipPage=2; Magic=4985; cualquier="AAAAAAAAAAAAAAAAAAA"; MaxOrders=100; PipDifMin=4; PerCCI1=14; PerIMA1=85; PerIMA2=212; PerIMA3=580; IMATrendRate1=0.58; IMATrendRate2=0.08; CCIRange=134; PipsFromIMA2=2; PipsFromIMA=17;
Barlar denemede28233Tikler modellenmiş13429971Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors303
Başlangıç depozitosu10000.00
Toplam net kar11341.23Toplam kar12132.46Toplam zarar-791.23
Profit factor15.33Expected payoff60.01
Absolute drawdown1038.30En fazla düşüş (%)1830.25 (15.06%)Relative drawdown16.30% (1745.30)
Toplam işlem189Short positions (won %)116 (97.41%)Long positions (won %)73 (100.00%)
Profit trades (% of total)186 (98.41%)Zararlı işlemler(% olarak)3 (1.59%)
En büyükprofit trade114.84loss trade-639.00
Ortalamaprofit trade65.23loss trade-263.74
Maximumconsecutive wins (profit in money)128 (8978.41)consecutive losses (loss in money)2 (-152.23)
Maximalconsecutive profit (count of wins)8978.41 (128)consecutive loss (count of losses)-639.00 (1)
Ortalamaconsecutive wins62consecutive losses2
Graph
#ZamanTürEmirMiktarFiyatS / LT / PKarVarlık
12009.01.05 08:30sell10.441.39170.00000.0000
22009.01.05 08:30modify10.441.39171.40591.3907
32009.01.05 09:00sell20.431.39250.00000.0000
42009.01.05 09:00modify20.431.39251.40671.3915
52009.01.05 09:12t/p20.431.39151.40671.391543.0010043.00
62009.01.05 10:09t/p10.441.39071.40591.390744.0010087.00
72009.01.07 05:30sell30.451.35240.00000.0000
82009.01.07 05:30modify30.451.35241.36661.3514
92009.01.07 05:37t/p30.451.35141.36661.351445.0010132.00
102009.01.07 09:45sell40.451.35450.00000.0000
112009.01.07 09:45modify40.451.35451.36871.3535
122009.01.07 10:00sell50.441.35880.00000.0000
132009.01.07 10:00modify50.441.35881.37301.3578
142009.01.07 10:03t/p50.441.35781.37301.357844.0010176.00
152009.01.07 10:30sell60.441.35720.00000.0000
162009.01.07 10:30modify60.441.35721.37141.3562
172009.01.07 10:45sell70.431.36010.00000.0000
182009.01.07 10:45modify70.431.36011.37431.3591
192009.01.07 11:01t/p70.431.35911.37431.359143.0010219.00
202009.01.07 11:18t/p60.441.35621.37141.356244.0010263.00
212009.01.07 13:00sell80.431.36270.00000.0000
222009.01.07 13:00modify80.431.36271.37691.3617
232009.01.07 13:24t/p80.431.36171.37691.361743.0010306.00
242009.01.07 13:30sell90.431.36390.00000.0000
252009.01.07 13:30modify90.431.36391.37811.3629
262009.01.07 13:36t/p90.431.36291.37811.362943.0010349.00
272009.01.07 15:29s/l40.451.36871.36871.3535-639.009710.00
282009.01.12 14:15sell100.881.34290.00000.0000
292009.01.12 14:15modify100.881.34291.35711.3419
302009.01.12 14:45sell110.841.34390.00000.0000
312009.01.12 14:45modify110.841.34391.35811.3429
322009.01.12 14:54t/p110.841.34291.35811.342984.009794.00
332009.01.12 14:57t/p100.881.34191.35711.341988.009882.00
342009.01.12 20:00sell120.901.34110.00000.0000
352009.01.12 20:00modify120.901.34111.35531.3401
362009.01.12 20:04t/p120.901.34011.35531.340190.009972.00
372009.01.14 03:15sell130.921.32400.00000.0000
382009.01.14 03:15modify130.921.32401.33821.3230
392009.01.14 03:30sell140.881.32590.00000.0000
402009.01.14 03:30modify140.881.32591.34011.3249
412009.01.14 03:40t/p140.881.32491.34011.324988.0010060.00
422009.01.14 10:44t/p130.921.32301.33821.323092.0010152.00
432009.01.15 02:00sell150.941.32120.00000.0000
442009.01.15 02:00modify150.941.32121.33541.3202
452009.01.15 02:15t/p150.941.32021.33541.320294.0010246.00
462009.01.15 08:30sell160.941.31920.00000.0000
472009.01.15 08:30modify160.941.31921.33341.3182
482009.01.15 08:45sell170.921.31980.00000.0000
492009.01.15 08:45modify170.921.31981.33401.3188
502009.01.15 08:57t/p170.921.31881.33401.318892.0010338.00
512009.01.15 08:59t/p160.941.31821.33341.318294.0010432.00
522009.01.21 04:15sell180.491.29350.00000.0000
532009.01.21 04:15modify180.491.29351.30771.2925
542009.01.21 04:45sell190.471.29660.00000.0000
552009.01.21 04:45modify190.471.29661.31081.2956
562009.01.21 05:15sell200.441.30160.00000.0000
572009.01.21 05:15modify200.441.30161.31581.3006
582009.01.21 05:16t/p200.441.30061.31581.300644.0010476.00
592009.01.21 08:17t/p190.471.29561.31081.295647.0010523.00
602009.01.21 08:50t/p180.491.29251.30771.292549.0010572.00
612009.01.21 16:30sell210.501.29440.00000.0000
622009.01.21 16:30modify210.501.29441.30861.2934
632009.01.21 16:40t/p210.501.29341.30861.293450.0010622.00
642009.01.21 22:00sell220.501.29510.00000.0000
652009.01.21 22:00modify220.501.29511.30931.2941
662009.01.21 22:02t/p220.501.29411.30931.294150.0010672.00
672009.01.21 22:15sell230.501.29480.00000.0000
682009.01.21 22:15modify230.501.29481.30901.2938
692009.01.21 22:30sell240.491.29690.00000.0000
702009.01.21 22:30modify240.491.29691.31111.2959
712009.01.21 22:45sell250.471.29940.00000.0000
722009.01.21 22:45modify250.471.29941.31361.2984
732009.01.22 02:00t/p250.471.29841.31361.298429.2310701.23
742009.01.22 03:20t/p240.491.29591.31111.295930.4810731.71
752009.01.22 15:43t/p230.501.29381.30901.293831.1010762.81
762009.01.28 17:45buy260.491.32190.00000.0000
772009.01.28 17:45modify260.491.32191.30771.3229
782009.01.28 17:47t/p260.491.32291.30771.322949.0010811.81
792009.02.02 13:45sell270.511.27740.00000.0000
802009.02.02 13:45modify270.511.27741.29161.2764
812009.02.02 14:00sell280.501.27940.00000.0000
822009.02.02 14:00modify280.501.27941.29361.2784
832009.02.02 14:00t/p280.501.27841.29361.278450.0010861.81
842009.02.02 14:10t/p270.511.27641.29161.276451.0010912.81
852009.02.18 08:30sell290.521.26090.00000.0000
862009.02.18 08:30modify290.521.26091.27511.2599
872009.02.18 08:45sell300.511.26240.00000.0000
882009.02.18 08:45modify300.511.26241.27661.2614
892009.02.18 08:59t/p300.511.26141.27661.261451.0010963.81
902009.02.18 09:00sell310.521.26130.00000.0000
912009.02.18 09:00modify310.521.26131.27551.2603
922009.02.18 09:15sell320.511.26250.00000.0000
932009.02.18 09:15modify320.511.26251.27671.2615
942009.02.18 09:17t/p320.511.26151.27671.261551.0011014.81
952009.02.18 10:54t/p310.521.26031.27551.260352.0011066.81
962009.02.18 10:55t/p290.521.25991.27511.259952.0011118.81
972009.02.19 02:45sell330.541.25800.00000.0000
982009.02.19 02:45modify330.541.25801.27221.2570
992009.02.19 03:45t/p330.541.25701.27221.257054.0011172.81
1002009.02.19 05:30sell340.541.25880.00000.0000
1012009.02.19 05:30modify340.541.25881.27301.2578
1022009.02.19 06:45t/p340.541.25781.27301.257854.0011226.81
1032009.03.02 22:15sell350.541.25950.00000.0000
1042009.03.02 22:15modify350.541.25951.27371.2585
1052009.03.02 22:39t/p350.541.25851.27371.258554.0011280.81
1062009.03.03 04:15sell360.541.25860.00000.0000
1072009.03.03 04:15modify360.541.25861.27281.2576
1082009.03.03 04:30sell370.531.25960.00000.0000
1092009.03.03 04:30modify370.531.25961.27381.2586
1102009.03.03 13:45t/p370.531.25861.27381.258653.0011333.81
1112009.03.03 17:01t/p360.541.25761.27281.257654.0011387.81
1122009.03.12 08:45buy380.541.27810.00000.0000
1132009.03.12 08:45modify380.541.27811.26391.2791
1142009.03.12 11:50t/p380.541.27911.26391.279154.0011441.81
1152009.03.13 17:45buy390.541.28810.00000.0000
1162009.03.13 17:45modify390.541.28811.27391.2891
1172009.03.13 17:57t/p390.541.28911.27391.289154.0011495.81
1182009.03.13 18:15buy400.541.28830.00000.0000
1192009.03.13 18:15modify400.541.28831.27411.2893
1202009.03.13 18:25t/p400.541.28931.27411.289354.0011549.81
1212009.03.16 22:00buy410.541.29570.00000.0000
1222009.03.16 22:00modify410.541.29571.28151.2967
1232009.03.16 22:17t/p410.541.29671.28151.296754.0011603.81
1242009.03.20 08:30buy420.521.36400.00000.0000
1252009.03.20 08:30modify420.521.36401.34981.3650
1262009.03.20 08:45buy430.511.36330.00000.0000
1272009.03.20 08:45modify430.511.36331.34911.3643
1282009.03.20 08:52t/p430.511.36431.34911.364351.0011654.81
1292009.03.20 08:59t/p420.521.36501.34981.365052.0011706.81
1302009.03.20 12:15buy440.521.36440.00000.0000
1312009.03.20 12:15modify440.521.36441.35021.3654
1322009.03.20 12:25t/p440.521.36541.35021.365452.0011758.81
1332009.03.20 12:30buy450.521.36330.00000.0000
1342009.03.20 12:30modify450.521.36331.34911.3643
1352009.03.20 12:45buy460.501.35720.00000.0000
1362009.03.20 12:45modify460.501.35721.34301.3582
1372009.03.20 13:01t/p460.501.35821.34301.358250.0011808.81
1382009.03.20 16:14t/p450.521.36431.34911.364352.0011860.81
1392009.03.20 17:30buy470.531.354160.00000.0000
1402009.03.20 17:30modify470.531.354161.34001.3552
1412009.03.20 17:50t/p470.531.35521.34001.355255.1211915.93
1422009.03.23 14:45buy480.531.358310.00000.0000
1432009.03.23 14:45modify480.531.358311.34411.3593
1442009.03.23 14:49t/p480.531.35931.34411.359352.4711968.40
1452009.03.23 15:00buy490.531.358060.00000.0000
1462009.03.23 15:00modify490.531.358061.34391.3591
1472009.03.23 15:03t/p490.531.35911.34391.359155.1212023.52
1482009.03.31 03:45sell500.551.320640.00000.0000
1492009.03.31 03:45modify500.551.320641.33481.3196
1502009.03.31 04:15sell510.541.321360.00000.0000
1512009.03.31 04:15modify510.541.321361.33561.3204
1522009.03.31 05:00sell520.521.324020.00000.0000
1532009.03.31 05:00modify520.521.324021.33821.3230
1542009.03.31 05:15sell530.511.32460.00000.0000
1552009.03.31 05:15modify530.511.32461.33881.3236
1562009.03.31 05:45t/p530.511.32361.33881.323651.0012074.52
1572009.03.31 06:45sell540.491.326960.00000.0000
1582009.03.31 06:45modify540.491.326961.34121.3260
1592009.03.31 06:50t/p540.491.32601.34121.326047.0412121.56
1602009.03.31 08:43t/p520.521.32301.33821.323053.0412174.60
1612009.03.31 10:45sell550.511.326520.00000.0000
1622009.03.31 10:45modify550.511.326521.34071.3255
1632009.03.31 11:00sell560.501.327680.00000.0000
1642009.03.31 11:00modify560.501.327681.34191.3267
1652009.03.31 11:15sell570.491.328380.00000.0000
1662009.03.31 11:15modify570.491.328381.34261.3274
1672009.03.31 11:21t/p570.491.32741.34261.327448.0212222.62
1682009.03.31 11:30sell580.491.328150.00000.0000
1692009.03.31 11:30modify580.491.328151.34241.3272
1702009.03.31 11:55t/p580.491.32721.34241.327246.5512269.17
1712009.03.31 12:11t/p560.501.32671.34191.326749.0012318.17
1722009.03.31 13:15sell590.491.330330.00000.0000
1732009.03.31 13:15modify590.491.330331.34451.3293
1742009.03.31 13:23t/p590.491.32931.34451.329350.4712368.64
1752009.03.31 13:30sell600.491.330650.00000.0000
1762009.03.31 13:30modify600.491.330651.34491.3297
1772009.03.31 13:45sell610.461.332740.00000.0000
1782009.03.31 13:45modify610.461.332741.34691.3317
1792009.03.31 14:30t/p610.461.33171.34691.331747.8412416.48
1802009.03.31 16:42t/p600.491.32971.34491.329746.5512463.03
1812009.03.31 18:07t/p550.511.32551.34071.325552.0212515.05
1822009.03.31 20:00close500.551.322971.33481.3196-128.1512386.90
1832009.04.01 03:15close510.541.321681.33561.3204-24.0812362.82
1842009.04.21 07:45sell621.161.294490.00000.0000
1852009.04.21 07:45modify621.161.294491.30871.2935
1862009.04.21 09:03t/p621.161.29351.30871.2935114.8412477.66
1872009.04.21 12:15sell631.161.296250.00000.0000
1882009.04.21 12:15modify631.161.296251.31051.2953
1892009.04.21 12:57t/p631.161.29531.31051.2953110.2012587.86
1902009.04.21 16:45sell640.591.296360.00000.0000
1912009.04.21 16:45modify640.591.296361.31061.2954
1922009.04.21 17:35t/p640.591.29541.31061.295456.6412644.50
1932009.04.30 14:15buy650.581.32610.00000.0000
1942009.04.30 14:15modify650.581.32611.31191.3271
1952009.04.30 14:18t/p650.581.32711.31191.327158.0012702.50
1962009.04.30 15:45buy660.581.324210.00000.0000
1972009.04.30 15:45modify660.581.324211.31001.3252
1982009.04.30 16:00buy670.571.323310.00000.0000
1992009.04.30 16:00modify670.571.323311.30911.3243
2002009.04.30 16:15buy680.561.321770.00000.0000
2012009.04.30 16:15modify680.561.321771.30761.3228
2022009.04.30 16:30t/p680.561.32281.30761.322857.6812760.18
2032009.04.30 17:08t/p670.571.32431.30911.324356.4312816.61
2042009.04.30 18:00t/p660.581.32521.31001.325257.4212874.03
2052009.04.30 20:00buy690.591.321030.00000.0000
2062009.04.30 20:00modify690.591.321031.30681.3220
2072009.04.30 20:03t/p690.591.32201.30681.322057.2312931.26
2082009.05.11 12:45buy700.581.358360.00000.0000
2092009.05.11 12:45modify700.581.358361.34421.3594
2102009.05.11 12:54t/p700.581.35941.34421.359460.3212991.58
2112009.05.11 14:30buy710.581.35730.00000.0000
2122009.05.11 14:30modify710.581.35731.34311.3583
2132009.05.11 14:39t/p710.581.35831.34311.358358.0013049.58
2142009.05.11 15:30buy720.581.356740.00000.0000
2152009.05.11 15:30modify720.581.356741.34251.3577
2162009.05.11 15:41t/p720.581.35771.34251.357755.6813105.26
2172009.05.11 23:00buy730.581.358420.00000.0000
2182009.05.11 23:00modify730.581.358421.34421.3594
2192009.05.12 02:12t/p730.581.35941.34421.359451.6213156.88
2202009.05.12 04:45buy740.591.35680.00000.0000
2212009.05.12 04:45modify740.591.35681.34261.3578
2222009.05.12 04:55t/p740.591.35781.34261.357859.0013215.88
2232009.05.12 19:15buy750.591.360810.00000.0000
2242009.05.12 19:15modify750.591.360811.34661.3618
2252009.05.12 19:30buy760.581.360270.00000.0000
2262009.05.12 19:30modify760.581.360271.34611.3613
2272009.05.12 20:06t/p760.581.36131.34611.361359.7413275.62
2282009.05.12 20:12t/p750.591.36181.34661.361858.4113334.03
2292009.05.21 14:30buy770.591.376790.00000.0000
2302009.05.21 14:30modify770.591.376791.36261.3778
2312009.05.21 15:00buy780.581.376010.00000.0000
2322009.05.21 15:00modify780.581.376011.36181.3770
2332009.05.21 15:14t/p780.581.37701.36181.377057.4213391.45
2342009.05.21 15:16t/p770.591.37781.36261.377859.5913451.04
2352009.05.25 05:45buy790.581.398210.00000.0000
2362009.05.25 05:45modify790.581.398211.38401.3992
2372009.05.25 06:00t/p790.581.39921.38401.399257.4213508.46
2382009.05.25 11:00buy800.581.398680.00000.0000
2392009.05.25 11:00modify800.581.398681.38451.3997
2402009.05.25 11:15buy810.581.397850.00000.0000
2412009.05.25 11:15modify810.581.397851.38371.3989
2422009.05.25 13:41t/p810.581.39891.38371.398960.9013569.36
2432009.05.25 14:23t/p800.581.39971.38451.399759.1613628.52
2442009.06.01 17:30buy820.581.415760.00000.0000
2452009.06.01 17:30modify820.581.415761.40161.4168
2462009.06.01 17:31t/p820.581.41681.40161.416860.3213688.84
2472009.06.01 18:00buy830.591.415940.00000.0000
2482009.06.01 18:00modify830.591.415941.40171.4169
2492009.06.01 18:12t/p830.591.41691.40171.416956.6413745.48
2502009.06.01 22:00buy840.591.41720.00000.0000
2512009.06.01 22:00modify840.591.41721.40301.4182
2522009.06.01 22:15buy850.571.414780.00000.0000
2532009.06.01 22:15modify850.571.414781.40061.4158
2542009.06.01 22:16t/p850.571.41581.40061.415858.1413803.62
2552009.06.02 03:02t/p840.591.41821.40301.418253.6913857.31
2562009.06.02 03:45buy860.591.41410.00000.0000
2572009.06.02 03:45modify860.591.41411.39991.4151
2582009.06.02 03:55t/p860.591.41511.39991.415159.0013916.31
2592009.06.02 08:45buy870.591.415450.00000.0000
2602009.06.02 08:45modify870.591.415451.40131.4165
2612009.06.02 09:00buy880.591.414420.00000.0000
2622009.06.02 09:00modify880.591.414421.40021.4154
2632009.06.02 09:15buy890.571.413550.00000.0000
2642009.06.02 09:15modify890.571.413551.39941.4146
2652009.06.02 09:30buy900.561.412580.00000.0000
2662009.06.02 09:30modify900.561.412581.39841.4136
2672009.06.02 09:45buy910.551.41200.00000.0000
2682009.06.02 09:45modify910.551.41201.39781.4130
2692009.06.02 10:00t/p910.551.41301.39781.413055.0013971.31
2702009.06.02 10:07t/p900.561.41361.39841.413657.1214028.43
2712009.06.02 10:30buy920.561.411330.00000.0000
2722009.06.02 10:30modify920.561.411331.39711.4123
2732009.06.02 10:50t/p920.561.41231.39711.412354.3214082.75
2742009.06.02 12:52t/p890.571.41461.39941.414659.8514142.60
2752009.06.02 12:53t/p880.591.41541.40021.415457.8214200.42
2762009.06.02 12:55t/p870.591.41651.40131.416561.9514262.37
2772009.06.08 22:45sell930.621.39200.00000.0000
2782009.06.08 22:45modify930.621.39201.40621.3910
2792009.06.08 23:00t/p930.621.39101.40621.391062.0014324.37
2802009.06.09 02:15sell940.621.391760.00000.0000
2812009.06.09 02:15modify940.621.391761.40601.3908
2822009.06.09 02:30sell950.611.392980.00000.0000
2832009.06.09 02:30modify950.611.392981.40721.3920
2842009.06.09 03:07t/p950.611.39201.40721.392059.7814384.15
2852009.06.09 04:49t/p940.621.39081.40601.390859.5214443.67
2862009.06.09 08:45sell960.631.389270.00000.0000
2872009.06.09 08:45modify960.631.389271.40351.3883
2882009.06.09 09:03t/p960.631.38831.40351.388361.1114504.78
2892009.06.09 09:30sell970.631.390460.00000.0000
2902009.06.09 09:30modify970.631.390461.40471.3895
2912009.06.09 09:45sell980.621.391480.00000.0000
2922009.06.09 09:45modify980.621.391481.40571.3905
2932009.06.09 10:15sell990.601.393720.00000.0000
2942009.06.09 10:15modify990.601.393721.40791.3927
2952009.06.09 10:30sell1000.581.39470.00000.0000
2962009.06.09 10:30modify1000.581.39471.40891.3937
2972009.06.09 11:04t/p1000.581.39371.40891.393758.0014562.78
2982009.06.09 11:47t/p990.601.39271.40791.392761.2014623.98
2992009.06.09 12:20t/p980.621.39051.40571.390560.7614684.74
3002009.06.09 12:32t/p970.631.38951.40471.389560.4814745.22
3012009.06.09 15:00sell1010.641.39650.00000.0000
3022009.06.09 15:00modify1010.641.39651.41071.3955
3032009.06.09 15:16t/p1010.641.39551.41071.395564.0014809.22
3042009.06.09 15:30sell1020.641.398260.00000.0000
3052009.06.09 15:30modify1020.641.398261.41251.3973
3062009.06.09 15:36t/p1020.641.39731.41251.397361.4414870.66
3072009.06.09 18:30sell1030.641.402550.00000.0000
3082009.06.09 18:30modify1030.641.402551.41681.4016
3092009.06.09 18:49t/p1030.641.40161.41681.401660.8014931.46
3102009.06.09 19:30sell1040.641.404360.00000.0000
3112009.06.09 19:30modify1040.641.404361.41861.4034
3122009.06.09 19:33t/p1040.641.40341.41861.403461.4414992.90
3132009.06.16 08:30sell1050.651.384410.00000.0000
3142009.06.16 08:30modify1050.651.384411.39861.3834
3152009.06.16 08:31t/p1050.651.38341.39861.383465.6515058.55
3162009.06.16 09:00sell1060.661.382970.00000.0000
3172009.06.16 09:00modify1060.661.382971.39721.3820
3182009.06.16 09:09t/p1060.661.38201.39721.382064.0215122.57
3192009.06.16 09:30sell1070.661.384480.00000.0000
3202009.06.16 09:30modify1070.661.384481.39871.3835
3212009.06.16 09:39t/p1070.661.38351.39871.383564.6815187.25
3222009.06.16 10:45sell1080.661.387220.00000.0000
3232009.06.16 10:45modify1080.661.387221.40141.3862
3242009.06.16 10:59t/p1080.661.38621.40141.386267.3215254.57
3252009.06.16 12:00sell1090.661.388420.00000.0000
3262009.06.16 12:00modify1090.661.388421.40261.3874
3272009.06.16 13:06t/p1090.661.38741.40261.387467.3215321.89
3282009.06.24 13:15buy1100.661.406910.00000.0000
3292009.06.24 13:15modify1100.661.406911.39271.4079
3302009.06.24 13:19t/p1100.661.40791.39271.407965.3415387.23
3312009.06.24 14:30buy1110.661.40300.00000.0000
3322009.06.24 14:30modify1110.661.40301.38881.4040
3332009.06.24 14:35t/p1110.661.40401.38881.404066.0015453.23
3342009.06.24 14:45buy1120.671.400880.00000.0000
3352009.06.24 14:45modify1120.671.400881.38671.4019
3362009.06.24 14:45t/p1120.671.40191.38671.401968.3415521.57
3372009.06.24 15:00buy1130.671.402290.00000.0000
3382009.06.24 15:00modify1130.671.402291.38811.4033
3392009.06.24 15:07t/p1130.671.40331.38811.403367.6715589.24
3402009.06.24 19:30buy1140.671.397040.00000.0000
3412009.06.24 19:30modify1140.671.397041.38281.3980
3422009.06.24 19:59t/p1140.671.39801.38281.398064.3215653.56
3432009.06.29 04:00buy1150.671.40330.00000.0000
3442009.06.29 04:00modify1150.671.40331.38911.4043
3452009.06.29 13:14t/p1150.671.40431.38911.404367.0015720.56
3462009.07.17 04:45buy1160.671.41000.00000.0000
3472009.07.17 04:45modify1160.671.41001.39581.4110
3482009.07.17 05:29t/p1160.671.41101.39581.411067.0015787.56
3492009.07.30 09:00sell1170.681.406730.00000.0000
3502009.07.30 09:00modify1170.681.406731.42091.4057
3512009.07.30 10:00sell1180.661.408710.00000.0000
3522009.07.30 10:00modify1180.661.408711.42291.4077
3532009.07.30 10:09t/p1180.661.40771.42291.407766.6615854.22
3542009.07.30 10:38t/p1170.681.40571.42091.405770.0415924.26
3552009.07.30 20:45sell1190.681.408290.00000.0000
3562009.07.30 20:45modify1190.681.408291.42251.4073
3572009.07.30 22:35t/p1190.681.40731.42251.407367.3215991.58
3582009.08.04 14:30buy1200.671.43830.00000.0000
3592009.08.04 14:30modify1200.671.43831.42411.4393
3602009.08.04 15:19t/p1200.671.43931.42411.439367.0016058.58
3612009.08.04 21:00buy1210.671.43940.00000.0000
3622009.08.04 21:00modify1210.671.43941.42521.4404
3632009.08.04 23:23t/p1210.671.44041.42521.440467.0016125.58
3642009.08.05 08:15buy1220.681.439950.00000.0000
3652009.08.05 08:15modify1220.681.439951.42581.4410
3662009.08.05 08:30buy1230.671.439510.00000.0000
3672009.08.05 08:30modify1230.671.439511.42531.4405
3682009.08.05 09:00buy1240.651.438520.00000.0000
3692009.08.05 09:00modify1240.651.438521.42431.4395
3702009.08.05 09:24t/p1240.651.43951.42431.439563.7016189.28
3712009.08.05 11:30t/p1230.671.44051.42531.440566.3316255.61
3722009.08.05 14:05t/p1220.681.44101.42581.441071.4016327.01
3732009.08.11 10:00sell1250.701.41650.00000.0000
3742009.08.11 10:00modify1250.701.41651.43071.4155
3752009.08.11 10:30sell1260.681.417490.00000.0000
3762009.08.11 10:30modify1260.681.417491.43171.4165
3772009.08.11 10:51t/p1260.681.41651.43171.416567.3216394.33
3782009.08.11 12:51t/p1250.701.41551.43071.415570.0016464.33
3792009.08.11 14:30sell1270.701.41820.00000.0000
3802009.08.11 14:30modify1270.701.41821.43241.4172
3812009.08.11 14:37t/p1270.701.41721.43241.417270.0016534.33
3822009.08.11 19:30sell1280.711.415580.00000.0000
3832009.08.11 19:30modify1280.711.415581.42981.4146
3842009.08.11 19:45sell1290.691.41660.00000.0000
3852009.08.11 19:45modify1290.691.41661.43081.4156
3862009.08.11 20:58t/p1290.691.41561.43081.415669.0016603.33
3872009.08.11 21:47t/p1280.711.41461.42981.414669.5816672.91
3882009.08.18 03:00sell1300.711.410630.00000.0000
3892009.08.18 03:00modify1300.711.410631.42481.4096
3902009.08.18 03:45sell1310.701.411420.00000.0000
3912009.08.18 03:45modify1310.701.411421.42561.4104
3922009.08.18 04:07t/p1310.701.41041.42561.410471.4016744.31
3932009.08.18 05:30sell1320.701.412820.00000.0000
3942009.08.18 05:30modify1320.701.412821.42701.4118
3952009.08.18 05:34t/p1320.701.41181.42701.411871.4016815.71
3962009.08.18 06:47t/p1300.711.40961.42481.409673.1316888.84
3972009.08.18 09:30sell1330.721.412740.00000.0000
3982009.08.18 09:30modify1330.721.412741.42691.4117
3992009.08.18 11:34t/p1330.721.41171.42691.411774.8816963.72
4002009.08.18 18:15sell1340.731.412230.00000.0000
4012009.08.18 18:15modify1340.731.412231.42641.4112
4022009.08.18 20:38t/p1340.731.41121.42641.411275.1917038.91
4032009.09.09 10:30buy1350.711.447220.00000.0000
4042009.09.09 10:30modify1350.711.447221.43301.4482
4052009.09.09 10:44t/p1350.711.44821.43301.448269.5817108.49
4062009.09.10 11:30buy1360.711.455010.00000.0000
4072009.09.10 11:30modify1360.711.455011.44081.4560
4082009.09.10 12:07t/p1360.711.45601.44081.456070.2917178.78
4092009.09.10 12:30buy1370.711.453930.00000.0000
4102009.09.10 12:30modify1370.711.453931.43971.4549
4112009.09.10 13:24t/p1370.711.45491.43971.454968.8717247.65
4122009.09.16 17:30buy1380.711.465630.00000.0000
4132009.09.16 17:30modify1380.711.465631.45141.4666
4142009.09.16 17:51t/p1380.711.46661.45141.466668.8717316.52
4152009.10.15 12:45buy1390.701.491830.00000.0000
4162009.10.15 12:45modify1390.701.491831.47761.4928
4172009.10.15 13:00buy1400.691.491170.00000.0000
4182009.10.15 13:00modify1400.691.491171.47701.4922
4192009.10.15 13:19t/p1400.691.49221.47701.492271.0717387.59
4202009.10.15 13:45t/p1390.701.49281.47761.492867.9017455.49
4212009.10.15 14:15buy1410.711.490520.00000.0000
4222009.10.15 14:15modify1410.711.490521.47631.4915
4232009.10.15 17:16t/p1410.711.49151.47631.491569.5817525.07
4242009.10.28 09:00sell1420.711.483710.00000.0000
4252009.10.28 09:00modify1420.711.483711.49791.4827
4262009.10.28 09:21t/p1420.711.48271.49791.482771.7117596.78
4272009.10.28 15:45sell1430.721.481120.00000.0000
4282009.10.28 15:45modify1430.721.481121.49531.4801
4292009.10.28 15:54t/p1430.721.48011.49531.480173.4417670.22
4302009.10.29 09:45sell1440.721.473940.00000.0000
4312009.10.29 09:45modify1440.721.473941.48811.4729
4322009.10.29 10:04t/p1440.721.47291.48811.472974.8817745.10
4332009.10.29 10:30sell1450.731.47410.00000.0000
4342009.10.29 10:30modify1450.731.47411.48831.4731
4352009.10.29 11:15sell1460.711.475380.00000.0000
4362009.10.29 11:15modify1460.711.475381.48961.4744
4372009.10.29 13:17t/p1460.711.47441.48961.474469.5817814.68
4382009.10.29 13:36t/p1450.731.47311.48831.473173.0017887.68
4392009.11.26 09:00buy1470.721.507350.00000.0000
4402009.11.26 09:00modify1470.721.507351.49321.5084
4412009.11.26 09:01t/p1470.721.50841.49321.508475.6017963.28
4422009.11.26 09:15buy1480.721.507960.00000.0000
4432009.11.26 09:15modify1480.721.507961.49381.5090
4442009.11.26 09:47t/p1480.721.50901.49381.509074.8818038.16
4452009.11.26 14:15buy1490.721.506160.00000.0000
4462009.11.26 14:15modify1490.721.506161.49201.5072
4472009.11.26 14:45buy1500.711.50530.00000.0000
4482009.11.26 14:45modify1500.711.50531.49111.5063
4492009.11.26 14:46t/p1500.711.50631.49111.506371.0018109.16
4502009.11.26 15:15t/p1490.721.50721.49201.507274.8818184.04
4512009.12.07 20:00sell1510.741.48460.00000.0000
4522009.12.07 20:00modify1510.741.48461.49881.4836
4532009.12.07 20:15sell1520.721.486170.00000.0000
4542009.12.07 20:15modify1520.721.486171.50041.4852
4552009.12.07 20:30sell1530.701.48830.00000.0000
4562009.12.07 20:30modify1530.701.48831.50251.4873
4572009.12.07 20:33t/p1530.701.48731.50251.487370.0018254.04
4582009.12.07 21:06t/p1520.721.48521.50041.485269.8418323.88
4592009.12.07 21:25t/p1510.741.48361.49881.483674.0018397.88
4602009.12.08 01:45sell1540.751.48380.00000.0000
4612009.12.08 01:45modify1540.751.48381.49801.4828
4622009.12.08 02:03t/p1540.751.48281.49801.482875.0018472.88
4632009.12.08 02:45sell1550.751.485840.00000.0000
4642009.12.08 02:45modify1550.751.485841.50001.4848
4652009.12.08 03:04t/p1550.751.48481.50001.484878.0018550.88
4662009.12.08 03:30sell1560.751.486010.00000.0000
4672009.12.08 03:30modify1560.751.486011.50021.4850
4682009.12.08 04:02t/p1560.751.48501.50021.485075.7518626.63
4692009.12.08 11:45sell1570.761.484770.00000.0000
4702009.12.08 11:45modify1570.761.484771.49901.4838
4712009.12.08 12:15sell1580.751.485320.00000.0000
4722009.12.08 12:15modify1580.751.485321.49951.4843
4732009.12.08 12:40t/p1580.751.48431.49951.484376.5018703.13
4742009.12.08 12:50t/p1570.761.48381.49901.483873.7218776.85
4752009.12.09 10:30sell1590.771.474070.00000.0000
4762009.12.09 10:30modify1590.771.474071.48831.4731
4772009.12.09 10:39t/p1590.771.47311.48831.473174.6918851.54
4782009.12.09 11:00sell1600.771.47430.00000.0000
4792009.12.09 11:00modify1600.771.47431.48851.4733
4802009.12.09 11:11t/p1600.771.47331.48851.473377.0018928.54
4812009.12.09 11:45sell1610.771.475720.00000.0000
4822009.12.09 11:45modify1610.771.475721.48991.4747
4832009.12.09 12:15sell1620.761.476790.00000.0000
4842009.12.09 12:15modify1620.761.476791.49101.4758
4852009.12.09 13:07t/p1620.761.47581.49101.475875.2419003.78
4862009.12.09 13:29t/p1610.771.47471.48991.474778.5419082.32
4872009.12.18 04:00sell1630.801.435960.00000.0000
4882009.12.18 04:00modify1630.801.435961.45021.4350
4892009.12.18 04:15sell1640.781.43880.00000.0000
4902009.12.18 04:15modify1640.781.43881.45301.4378
4912009.12.18 04:30sell1650.771.439580.00000.0000
4922009.12.18 04:30modify1650.771.439581.45381.4386
4932009.12.18 04:42t/p1650.771.43861.45381.438675.4619157.78
4942009.12.18 04:56t/p1640.781.43781.45301.437878.0019235.78
4952009.12.18 10:30sell1660.781.43960.00000.0000
4962009.12.18 10:30modify1660.781.43961.45381.4386
4972009.12.18 11:01t/p1660.781.43861.45381.438678.0019313.78
4982009.12.18 14:12t/p1630.801.43501.45021.435076.8019390.58
4992009.12.21 05:45sell1670.821.435430.00000.0000
5002009.12.21 05:45modify1670.821.435431.44961.4344
5012009.12.21 07:38t/p1670.821.43441.44961.434484.4619475.04
5022010.01.12 00:30buy1680.811.45060.00000.0000
5032010.01.12 00:30modify1680.811.45061.43641.4516
5042010.01.12 00:51t/p1680.811.45161.43641.451681.0019556.04
5052010.01.12 02:15buy1690.811.450080.00000.0000
5062010.01.12 02:15modify1690.811.450081.43591.4511
5072010.01.12 02:30buy1700.801.44950.00000.0000
5082010.01.12 02:30modify1700.801.44951.43531.4505
5092010.01.12 03:15buy1710.791.448810.00000.0000
5102010.01.12 03:15modify1710.791.448811.43461.4498
5112010.01.12 04:15buy1720.761.446710.00000.0000
5122010.01.12 04:15modify1720.761.446711.43251.4477
5132010.01.12 04:45buy1730.741.446130.00000.0000
5142010.01.12 04:45modify1730.741.446131.43191.4471
5152010.01.12 04:51t/p1730.741.44711.43191.447171.7819627.82
5162010.01.12 04:55t/p1720.761.44771.43251.447775.2419703.06
5172010.01.12 08:01t/p1710.791.44981.43461.449878.2119781.27
5182010.01.12 08:29t/p1700.801.45051.43531.450580.0019861.27
5192010.01.12 08:30t/p1690.811.45111.43591.451182.6219943.89
5202010.01.12 11:15buy1740.831.447690.00000.0000
5212010.01.12 11:15modify1740.831.447691.43351.4487
5222010.01.12 11:46t/p1740.831.44871.43351.448783.8320027.72
5232010.01.12 13:30buy1750.841.44660.00000.0000
5242010.01.12 13:30modify1750.841.44661.43241.4476
5252010.01.12 13:38t/p1750.841.44761.43241.447684.0020111.72
5262010.01.12 20:30buy1760.841.449040.00000.0000
5272010.01.12 20:30modify1760.841.449041.43481.4500
5282010.01.13 08:49t/p1760.841.45001.43481.450073.0820184.80
5292010.01.21 09:15sell1770.861.411570.00000.0000
5302010.01.21 09:15modify1770.861.411571.42581.4106
5312010.01.21 09:25t/p1770.861.41061.42581.410683.4220268.22
5322010.01.21 16:45sell1780.871.410240.00000.0000
5332010.01.21 16:45modify1780.871.410241.42441.4092
5342010.01.21 17:16t/p1780.871.40921.42441.409290.4820358.70
5352010.01.21 19:15sell1790.871.414090.00000.0000
5362010.01.21 19:15modify1790.871.414091.42831.4131
5372010.01.21 19:17t/p1790.871.41311.42831.413186.1320444.83
5382010.01.22 02:00sell1800.881.40980.00000.0000
5392010.01.22 02:00modify1800.881.40981.42401.4088
5402010.01.22 02:13t/p1800.881.40881.42401.408888.0020532.83
5412010.01.22 02:45sell1810.881.410220.00000.0000
5422010.01.22 02:45modify1810.881.410221.42441.4092
5432010.01.22 03:00sell1820.871.410660.00000.0000
5442010.01.22 03:00modify1820.871.410661.42491.4097
5452010.01.22 03:09t/p1820.871.40971.42491.409783.5220616.35
5462010.01.22 03:09t/p1810.881.40921.42441.409289.7620706.11
5472010.01.22 03:30sell1830.891.411120.00000.0000
5482010.01.22 03:30modify1830.891.411121.42531.4101
5492010.01.22 03:45sell1840.871.413080.00000.0000
5502010.01.22 03:45modify1840.871.413081.42731.4121
5512010.01.22 05:23t/p1840.871.41211.42731.412185.2620791.37
5522010.01.22 17:11t/p1830.891.41011.42531.410190.7820882.15
5532010.02.05 16:00sell1850.921.372990.00000.0000
5542010.02.05 16:00modify1850.921.372991.38721.3720
5552010.02.05 16:01t/p1850.921.37201.38721.372091.0820973.23
5562010.02.08 09:30sell1860.931.36590.00000.0000
5572010.02.08 09:30modify1860.931.36591.38011.3649
5582010.02.08 09:45sell1870.911.36710.00000.0000
5592010.02.08 09:45modify1870.911.36711.38131.3661
5602010.02.08 10:00t/p1870.911.36611.38131.366191.0021064.23
5612010.02.08 10:30sell1880.901.36970.00000.0000
5622010.02.08 10:30modify1880.901.36971.38391.3687
5632010.02.08 11:55t/p1880.901.36871.38391.368790.0021154.23
5642010.02.08 14:29t/p1860.931.36491.38011.364993.0021247.23
5652010.02.08 18:00sell1890.941.37000.00000.0000
5662010.02.08 18:00modify1890.941.37001.38421.3690
5672010.02.08 19:14t/p1890.941.36901.38421.369094.0021341.23