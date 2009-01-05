Strategy Tester Report
cacus_MACCImo_v1c
Masterforex-Demo (Build 225)
|Sembol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Zaman aralığı
|15 Dakika (D15) 2009.01.02 07:00 - 2010.02.10 22:15 (2009.01.01 - 2010.03.01)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parametreler
|Trailingstop=0; StopLoss=142; TakeProfit=10; RecoveryMode=true;
RecoveryModeMulti=2; Risk=0.3; DayFilter=true;
Day1=6; Day2=0; StopDayMonth=32; HourFilter=false;
GMTOffset=2; ExceptHs1=0; SlipPage=2; Magic=4985; cualquier="AAAAAAAAAAAAAAAAAAA"; MaxOrders=100; PipDifMin=4; PerCCI1=14; PerIMA1=85; PerIMA2=212; PerIMA3=580; IMATrendRate1=0.58; IMATrendRate2=0.08; CCIRange=134; PipsFromIMA2=2; PipsFromIMA=17;
|Barlar denemede
|28233
|Tikler modellenmiş
|13429971
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|303
|Başlangıç depozitosu
|10000.00
|Toplam net kar
|11341.23
|Toplam kar
|12132.46
|Toplam zarar
|-791.23
|Profit factor
|15.33
|Expected payoff
|60.01
|Absolute drawdown
|1038.30
|En fazla düşüş (%)
|1830.25 (15.06%)
|Relative drawdown
|16.30% (1745.30)
|Toplam işlem
|189
|Short positions (won %)
|116 (97.41%)
|Long positions (won %)
|73 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|186 (98.41%)
|Zararlı işlemler(% olarak)
|3 (1.59%)
|En büyük
|profit trade
|114.84
|loss trade
|-639.00
|Ortalama
|profit trade
|65.23
|loss trade
|-263.74
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|128 (8978.41)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-152.23)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|8978.41 (128)
|consecutive loss (count of losses)
|-639.00 (1)
|Ortalama
|consecutive wins
|62
|consecutive losses
|2
|#
|Zaman
|Tür
|Emir
|Miktar
|Fiyat
|S / L
|T / P
|Kar
|Varlık
|1
|2009.01.05 08:30
|sell
|1
|0.44
|1.3917
|0.0000
|0.0000
|2
|2009.01.05 08:30
|modify
|1
|0.44
|1.3917
|1.4059
|1.3907
|3
|2009.01.05 09:00
|sell
|2
|0.43
|1.3925
|0.0000
|0.0000
|4
|2009.01.05 09:00
|modify
|2
|0.43
|1.3925
|1.4067
|1.3915
|5
|2009.01.05 09:12
|t/p
|2
|0.43
|1.3915
|1.4067
|1.3915
|43.00
|10043.00
|6
|2009.01.05 10:09
|t/p
|1
|0.44
|1.3907
|1.4059
|1.3907
|44.00
|10087.00
|7
|2009.01.07 05:30
|sell
|3
|0.45
|1.3524
|0.0000
|0.0000
|8
|2009.01.07 05:30
|modify
|3
|0.45
|1.3524
|1.3666
|1.3514
|9
|2009.01.07 05:37
|t/p
|3
|0.45
|1.3514
|1.3666
|1.3514
|45.00
|10132.00
|10
|2009.01.07 09:45
|sell
|4
|0.45
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|11
|2009.01.07 09:45
|modify
|4
|0.45
|1.3545
|1.3687
|1.3535
|12
|2009.01.07 10:00
|sell
|5
|0.44
|1.3588
|0.0000
|0.0000
|13
|2009.01.07 10:00
|modify
|5
|0.44
|1.3588
|1.3730
|1.3578
|14
|2009.01.07 10:03
|t/p
|5
|0.44
|1.3578
|1.3730
|1.3578
|44.00
|10176.00
|15
|2009.01.07 10:30
|sell
|6
|0.44
|1.3572
|0.0000
|0.0000
|16
|2009.01.07 10:30
|modify
|6
|0.44
|1.3572
|1.3714
|1.3562
|17
|2009.01.07 10:45
|sell
|7
|0.43
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|18
|2009.01.07 10:45
|modify
|7
|0.43
|1.3601
|1.3743
|1.3591
|19
|2009.01.07 11:01
|t/p
|7
|0.43
|1.3591
|1.3743
|1.3591
|43.00
|10219.00
|20
|2009.01.07 11:18
|t/p
|6
|0.44
|1.3562
|1.3714
|1.3562
|44.00
|10263.00
|21
|2009.01.07 13:00
|sell
|8
|0.43
|1.3627
|0.0000
|0.0000
|22
|2009.01.07 13:00
|modify
|8
|0.43
|1.3627
|1.3769
|1.3617
|23
|2009.01.07 13:24
|t/p
|8
|0.43
|1.3617
|1.3769
|1.3617
|43.00
|10306.00
|24
|2009.01.07 13:30
|sell
|9
|0.43
|1.3639
|0.0000
|0.0000
|25
|2009.01.07 13:30
|modify
|9
|0.43
|1.3639
|1.3781
|1.3629
|26
|2009.01.07 13:36
|t/p
|9
|0.43
|1.3629
|1.3781
|1.3629
|43.00
|10349.00
|27
|2009.01.07 15:29
|s/l
|4
|0.45
|1.3687
|1.3687
|1.3535
|-639.00
|9710.00
|28
|2009.01.12 14:15
|sell
|10
|0.88
|1.3429
|0.0000
|0.0000
|29
|2009.01.12 14:15
|modify
|10
|0.88
|1.3429
|1.3571
|1.3419
|30
|2009.01.12 14:45
|sell
|11
|0.84
|1.3439
|0.0000
|0.0000
|31
|2009.01.12 14:45
|modify
|11
|0.84
|1.3439
|1.3581
|1.3429
|32
|2009.01.12 14:54
|t/p
|11
|0.84
|1.3429
|1.3581
|1.3429
|84.00
|9794.00
|33
|2009.01.12 14:57
|t/p
|10
|0.88
|1.3419
|1.3571
|1.3419
|88.00
|9882.00
|34
|2009.01.12 20:00
|sell
|12
|0.90
|1.3411
|0.0000
|0.0000
|35
|2009.01.12 20:00
|modify
|12
|0.90
|1.3411
|1.3553
|1.3401
|36
|2009.01.12 20:04
|t/p
|12
|0.90
|1.3401
|1.3553
|1.3401
|90.00
|9972.00
|37
|2009.01.14 03:15
|sell
|13
|0.92
|1.3240
|0.0000
|0.0000
|38
|2009.01.14 03:15
|modify
|13
|0.92
|1.3240
|1.3382
|1.3230
|39
|2009.01.14 03:30
|sell
|14
|0.88
|1.3259
|0.0000
|0.0000
|40
|2009.01.14 03:30
|modify
|14
|0.88
|1.3259
|1.3401
|1.3249
|41
|2009.01.14 03:40
|t/p
|14
|0.88
|1.3249
|1.3401
|1.3249
|88.00
|10060.00
|42
|2009.01.14 10:44
|t/p
|13
|0.92
|1.3230
|1.3382
|1.3230
|92.00
|10152.00
|43
|2009.01.15 02:00
|sell
|15
|0.94
|1.3212
|0.0000
|0.0000
|44
|2009.01.15 02:00
|modify
|15
|0.94
|1.3212
|1.3354
|1.3202
|45
|2009.01.15 02:15
|t/p
|15
|0.94
|1.3202
|1.3354
|1.3202
|94.00
|10246.00
|46
|2009.01.15 08:30
|sell
|16
|0.94
|1.3192
|0.0000
|0.0000
|47
|2009.01.15 08:30
|modify
|16
|0.94
|1.3192
|1.3334
|1.3182
|48
|2009.01.15 08:45
|sell
|17
|0.92
|1.3198
|0.0000
|0.0000
|49
|2009.01.15 08:45
|modify
|17
|0.92
|1.3198
|1.3340
|1.3188
|50
|2009.01.15 08:57
|t/p
|17
|0.92
|1.3188
|1.3340
|1.3188
|92.00
|10338.00
|51
|2009.01.15 08:59
|t/p
|16
|0.94
|1.3182
|1.3334
|1.3182
|94.00
|10432.00
|52
|2009.01.21 04:15
|sell
|18
|0.49
|1.2935
|0.0000
|0.0000
|53
|2009.01.21 04:15
|modify
|18
|0.49
|1.2935
|1.3077
|1.2925
|54
|2009.01.21 04:45
|sell
|19
|0.47
|1.2966
|0.0000
|0.0000
|55
|2009.01.21 04:45
|modify
|19
|0.47
|1.2966
|1.3108
|1.2956
|56
|2009.01.21 05:15
|sell
|20
|0.44
|1.3016
|0.0000
|0.0000
|57
|2009.01.21 05:15
|modify
|20
|0.44
|1.3016
|1.3158
|1.3006
|58
|2009.01.21 05:16
|t/p
|20
|0.44
|1.3006
|1.3158
|1.3006
|44.00
|10476.00
|59
|2009.01.21 08:17
|t/p
|19
|0.47
|1.2956
|1.3108
|1.2956
|47.00
|10523.00
|60
|2009.01.21 08:50
|t/p
|18
|0.49
|1.2925
|1.3077
|1.2925
|49.00
|10572.00
|61
|2009.01.21 16:30
|sell
|21
|0.50
|1.2944
|0.0000
|0.0000
|62
|2009.01.21 16:30
|modify
|21
|0.50
|1.2944
|1.3086
|1.2934
|63
|2009.01.21 16:40
|t/p
|21
|0.50
|1.2934
|1.3086
|1.2934
|50.00
|10622.00
|64
|2009.01.21 22:00
|sell
|22
|0.50
|1.2951
|0.0000
|0.0000
|65
|2009.01.21 22:00
|modify
|22
|0.50
|1.2951
|1.3093
|1.2941
|66
|2009.01.21 22:02
|t/p
|22
|0.50
|1.2941
|1.3093
|1.2941
|50.00
|10672.00
|67
|2009.01.21 22:15
|sell
|23
|0.50
|1.2948
|0.0000
|0.0000
|68
|2009.01.21 22:15
|modify
|23
|0.50
|1.2948
|1.3090
|1.2938
|69
|2009.01.21 22:30
|sell
|24
|0.49
|1.2969
|0.0000
|0.0000
|70
|2009.01.21 22:30
|modify
|24
|0.49
|1.2969
|1.3111
|1.2959
|71
|2009.01.21 22:45
|sell
|25
|0.47
|1.2994
|0.0000
|0.0000
|72
|2009.01.21 22:45
|modify
|25
|0.47
|1.2994
|1.3136
|1.2984
|73
|2009.01.22 02:00
|t/p
|25
|0.47
|1.2984
|1.3136
|1.2984
|29.23
|10701.23
|74
|2009.01.22 03:20
|t/p
|24
|0.49
|1.2959
|1.3111
|1.2959
|30.48
|10731.71
|75
|2009.01.22 15:43
|t/p
|23
|0.50
|1.2938
|1.3090
|1.2938
|31.10
|10762.81
|76
|2009.01.28 17:45
|buy
|26
|0.49
|1.3219
|0.0000
|0.0000
|77
|2009.01.28 17:45
|modify
|26
|0.49
|1.3219
|1.3077
|1.3229
|78
|2009.01.28 17:47
|t/p
|26
|0.49
|1.3229
|1.3077
|1.3229
|49.00
|10811.81
|79
|2009.02.02 13:45
|sell
|27
|0.51
|1.2774
|0.0000
|0.0000
|80
|2009.02.02 13:45
|modify
|27
|0.51
|1.2774
|1.2916
|1.2764
|81
|2009.02.02 14:00
|sell
|28
|0.50
|1.2794
|0.0000
|0.0000
|82
|2009.02.02 14:00
|modify
|28
|0.50
|1.2794
|1.2936
|1.2784
|83
|2009.02.02 14:00
|t/p
|28
|0.50
|1.2784
|1.2936
|1.2784
|50.00
|10861.81
|84
|2009.02.02 14:10
|t/p
|27
|0.51
|1.2764
|1.2916
|1.2764
|51.00
|10912.81
|85
|2009.02.18 08:30
|sell
|29
|0.52
|1.2609
|0.0000
|0.0000
|86
|2009.02.18 08:30
|modify
|29
|0.52
|1.2609
|1.2751
|1.2599
|87
|2009.02.18 08:45
|sell
|30
|0.51
|1.2624
|0.0000
|0.0000
|88
|2009.02.18 08:45
|modify
|30
|0.51
|1.2624
|1.2766
|1.2614
|89
|2009.02.18 08:59
|t/p
|30
|0.51
|1.2614
|1.2766
|1.2614
|51.00
|10963.81
|90
|2009.02.18 09:00
|sell
|31
|0.52
|1.2613
|0.0000
|0.0000
|91
|2009.02.18 09:00
|modify
|31
|0.52
|1.2613
|1.2755
|1.2603
|92
|2009.02.18 09:15
|sell
|32
|0.51
|1.2625
|0.0000
|0.0000
|93
|2009.02.18 09:15
|modify
|32
|0.51
|1.2625
|1.2767
|1.2615
|94
|2009.02.18 09:17
|t/p
|32
|0.51
|1.2615
|1.2767
|1.2615
|51.00
|11014.81
|95
|2009.02.18 10:54
|t/p
|31
|0.52
|1.2603
|1.2755
|1.2603
|52.00
|11066.81
|96
|2009.02.18 10:55
|t/p
|29
|0.52
|1.2599
|1.2751
|1.2599
|52.00
|11118.81
|97
|2009.02.19 02:45
|sell
|33
|0.54
|1.2580
|0.0000
|0.0000
|98
|2009.02.19 02:45
|modify
|33
|0.54
|1.2580
|1.2722
|1.2570
|99
|2009.02.19 03:45
|t/p
|33
|0.54
|1.2570
|1.2722
|1.2570
|54.00
|11172.81
|100
|2009.02.19 05:30
|sell
|34
|0.54
|1.2588
|0.0000
|0.0000
|101
|2009.02.19 05:30
|modify
|34
|0.54
|1.2588
|1.2730
|1.2578
|102
|2009.02.19 06:45
|t/p
|34
|0.54
|1.2578
|1.2730
|1.2578
|54.00
|11226.81
|103
|2009.03.02 22:15
|sell
|35
|0.54
|1.2595
|0.0000
|0.0000
|104
|2009.03.02 22:15
|modify
|35
|0.54
|1.2595
|1.2737
|1.2585
|105
|2009.03.02 22:39
|t/p
|35
|0.54
|1.2585
|1.2737
|1.2585
|54.00
|11280.81
|106
|2009.03.03 04:15
|sell
|36
|0.54
|1.2586
|0.0000
|0.0000
|107
|2009.03.03 04:15
|modify
|36
|0.54
|1.2586
|1.2728
|1.2576
|108
|2009.03.03 04:30
|sell
|37
|0.53
|1.2596
|0.0000
|0.0000
|109
|2009.03.03 04:30
|modify
|37
|0.53
|1.2596
|1.2738
|1.2586
|110
|2009.03.03 13:45
|t/p
|37
|0.53
|1.2586
|1.2738
|1.2586
|53.00
|11333.81
|111
|2009.03.03 17:01
|t/p
|36
|0.54
|1.2576
|1.2728
|1.2576
|54.00
|11387.81
|112
|2009.03.12 08:45
|buy
|38
|0.54
|1.2781
|0.0000
|0.0000
|113
|2009.03.12 08:45
|modify
|38
|0.54
|1.2781
|1.2639
|1.2791
|114
|2009.03.12 11:50
|t/p
|38
|0.54
|1.2791
|1.2639
|1.2791
|54.00
|11441.81
|115
|2009.03.13 17:45
|buy
|39
|0.54
|1.2881
|0.0000
|0.0000
|116
|2009.03.13 17:45
|modify
|39
|0.54
|1.2881
|1.2739
|1.2891
|117
|2009.03.13 17:57
|t/p
|39
|0.54
|1.2891
|1.2739
|1.2891
|54.00
|11495.81
|118
|2009.03.13 18:15
|buy
|40
|0.54
|1.2883
|0.0000
|0.0000
|119
|2009.03.13 18:15
|modify
|40
|0.54
|1.2883
|1.2741
|1.2893
|120
|2009.03.13 18:25
|t/p
|40
|0.54
|1.2893
|1.2741
|1.2893
|54.00
|11549.81
|121
|2009.03.16 22:00
|buy
|41
|0.54
|1.2957
|0.0000
|0.0000
|122
|2009.03.16 22:00
|modify
|41
|0.54
|1.2957
|1.2815
|1.2967
|123
|2009.03.16 22:17
|t/p
|41
|0.54
|1.2967
|1.2815
|1.2967
|54.00
|11603.81
|124
|2009.03.20 08:30
|buy
|42
|0.52
|1.3640
|0.0000
|0.0000
|125
|2009.03.20 08:30
|modify
|42
|0.52
|1.3640
|1.3498
|1.3650
|126
|2009.03.20 08:45
|buy
|43
|0.51
|1.3633
|0.0000
|0.0000
|127
|2009.03.20 08:45
|modify
|43
|0.51
|1.3633
|1.3491
|1.3643
|128
|2009.03.20 08:52
|t/p
|43
|0.51
|1.3643
|1.3491
|1.3643
|51.00
|11654.81
|129
|2009.03.20 08:59
|t/p
|42
|0.52
|1.3650
|1.3498
|1.3650
|52.00
|11706.81
|130
|2009.03.20 12:15
|buy
|44
|0.52
|1.3644
|0.0000
|0.0000
|131
|2009.03.20 12:15
|modify
|44
|0.52
|1.3644
|1.3502
|1.3654
|132
|2009.03.20 12:25
|t/p
|44
|0.52
|1.3654
|1.3502
|1.3654
|52.00
|11758.81
|133
|2009.03.20 12:30
|buy
|45
|0.52
|1.3633
|0.0000
|0.0000
|134
|2009.03.20 12:30
|modify
|45
|0.52
|1.3633
|1.3491
|1.3643
|135
|2009.03.20 12:45
|buy
|46
|0.50
|1.3572
|0.0000
|0.0000
|136
|2009.03.20 12:45
|modify
|46
|0.50
|1.3572
|1.3430
|1.3582
|137
|2009.03.20 13:01
|t/p
|46
|0.50
|1.3582
|1.3430
|1.3582
|50.00
|11808.81
|138
|2009.03.20 16:14
|t/p
|45
|0.52
|1.3643
|1.3491
|1.3643
|52.00
|11860.81
|139
|2009.03.20 17:30
|buy
|47
|0.53
|1.35416
|0.0000
|0.0000
|140
|2009.03.20 17:30
|modify
|47
|0.53
|1.35416
|1.3400
|1.3552
|141
|2009.03.20 17:50
|t/p
|47
|0.53
|1.3552
|1.3400
|1.3552
|55.12
|11915.93
|142
|2009.03.23 14:45
|buy
|48
|0.53
|1.35831
|0.0000
|0.0000
|143
|2009.03.23 14:45
|modify
|48
|0.53
|1.35831
|1.3441
|1.3593
|144
|2009.03.23 14:49
|t/p
|48
|0.53
|1.3593
|1.3441
|1.3593
|52.47
|11968.40
|145
|2009.03.23 15:00
|buy
|49
|0.53
|1.35806
|0.0000
|0.0000
|146
|2009.03.23 15:00
|modify
|49
|0.53
|1.35806
|1.3439
|1.3591
|147
|2009.03.23 15:03
|t/p
|49
|0.53
|1.3591
|1.3439
|1.3591
|55.12
|12023.52
|148
|2009.03.31 03:45
|sell
|50
|0.55
|1.32064
|0.0000
|0.0000
|149
|2009.03.31 03:45
|modify
|50
|0.55
|1.32064
|1.3348
|1.3196
|150
|2009.03.31 04:15
|sell
|51
|0.54
|1.32136
|0.0000
|0.0000
|151
|2009.03.31 04:15
|modify
|51
|0.54
|1.32136
|1.3356
|1.3204
|152
|2009.03.31 05:00
|sell
|52
|0.52
|1.32402
|0.0000
|0.0000
|153
|2009.03.31 05:00
|modify
|52
|0.52
|1.32402
|1.3382
|1.3230
|154
|2009.03.31 05:15
|sell
|53
|0.51
|1.3246
|0.0000
|0.0000
|155
|2009.03.31 05:15
|modify
|53
|0.51
|1.3246
|1.3388
|1.3236
|156
|2009.03.31 05:45
|t/p
|53
|0.51
|1.3236
|1.3388
|1.3236
|51.00
|12074.52
|157
|2009.03.31 06:45
|sell
|54
|0.49
|1.32696
|0.0000
|0.0000
|158
|2009.03.31 06:45
|modify
|54
|0.49
|1.32696
|1.3412
|1.3260
|159
|2009.03.31 06:50
|t/p
|54
|0.49
|1.3260
|1.3412
|1.3260
|47.04
|12121.56
|160
|2009.03.31 08:43
|t/p
|52
|0.52
|1.3230
|1.3382
|1.3230
|53.04
|12174.60
|161
|2009.03.31 10:45
|sell
|55
|0.51
|1.32652
|0.0000
|0.0000
|162
|2009.03.31 10:45
|modify
|55
|0.51
|1.32652
|1.3407
|1.3255
|163
|2009.03.31 11:00
|sell
|56
|0.50
|1.32768
|0.0000
|0.0000
|164
|2009.03.31 11:00
|modify
|56
|0.50
|1.32768
|1.3419
|1.3267
|165
|2009.03.31 11:15
|sell
|57
|0.49
|1.32838
|0.0000
|0.0000
|166
|2009.03.31 11:15
|modify
|57
|0.49
|1.32838
|1.3426
|1.3274
|167
|2009.03.31 11:21
|t/p
|57
|0.49
|1.3274
|1.3426
|1.3274
|48.02
|12222.62
|168
|2009.03.31 11:30
|sell
|58
|0.49
|1.32815
|0.0000
|0.0000
|169
|2009.03.31 11:30
|modify
|58
|0.49
|1.32815
|1.3424
|1.3272
|170
|2009.03.31 11:55
|t/p
|58
|0.49
|1.3272
|1.3424
|1.3272
|46.55
|12269.17
|171
|2009.03.31 12:11
|t/p
|56
|0.50
|1.3267
|1.3419
|1.3267
|49.00
|12318.17
|172
|2009.03.31 13:15
|sell
|59
|0.49
|1.33033
|0.0000
|0.0000
|173
|2009.03.31 13:15
|modify
|59
|0.49
|1.33033
|1.3445
|1.3293
|174
|2009.03.31 13:23
|t/p
|59
|0.49
|1.3293
|1.3445
|1.3293
|50.47
|12368.64
|175
|2009.03.31 13:30
|sell
|60
|0.49
|1.33065
|0.0000
|0.0000
|176
|2009.03.31 13:30
|modify
|60
|0.49
|1.33065
|1.3449
|1.3297
|177
|2009.03.31 13:45
|sell
|61
|0.46
|1.33274
|0.0000
|0.0000
|178
|2009.03.31 13:45
|modify
|61
|0.46
|1.33274
|1.3469
|1.3317
|179
|2009.03.31 14:30
|t/p
|61
|0.46
|1.3317
|1.3469
|1.3317
|47.84
|12416.48
|180
|2009.03.31 16:42
|t/p
|60
|0.49
|1.3297
|1.3449
|1.3297
|46.55
|12463.03
|181
|2009.03.31 18:07
|t/p
|55
|0.51
|1.3255
|1.3407
|1.3255
|52.02
|12515.05
|182
|2009.03.31 20:00
|close
|50
|0.55
|1.32297
|1.3348
|1.3196
|-128.15
|12386.90
|183
|2009.04.01 03:15
|close
|51
|0.54
|1.32168
|1.3356
|1.3204
|-24.08
|12362.82
|184
|2009.04.21 07:45
|sell
|62
|1.16
|1.29449
|0.0000
|0.0000
|185
|2009.04.21 07:45
|modify
|62
|1.16
|1.29449
|1.3087
|1.2935
|186
|2009.04.21 09:03
|t/p
|62
|1.16
|1.2935
|1.3087
|1.2935
|114.84
|12477.66
|187
|2009.04.21 12:15
|sell
|63
|1.16
|1.29625
|0.0000
|0.0000
|188
|2009.04.21 12:15
|modify
|63
|1.16
|1.29625
|1.3105
|1.2953
|189
|2009.04.21 12:57
|t/p
|63
|1.16
|1.2953
|1.3105
|1.2953
|110.20
|12587.86
|190
|2009.04.21 16:45
|sell
|64
|0.59
|1.29636
|0.0000
|0.0000
|191
|2009.04.21 16:45
|modify
|64
|0.59
|1.29636
|1.3106
|1.2954
|192
|2009.04.21 17:35
|t/p
|64
|0.59
|1.2954
|1.3106
|1.2954
|56.64
|12644.50
|193
|2009.04.30 14:15
|buy
|65
|0.58
|1.3261
|0.0000
|0.0000
|194
|2009.04.30 14:15
|modify
|65
|0.58
|1.3261
|1.3119
|1.3271
|195
|2009.04.30 14:18
|t/p
|65
|0.58
|1.3271
|1.3119
|1.3271
|58.00
|12702.50
|196
|2009.04.30 15:45
|buy
|66
|0.58
|1.32421
|0.0000
|0.0000
|197
|2009.04.30 15:45
|modify
|66
|0.58
|1.32421
|1.3100
|1.3252
|198
|2009.04.30 16:00
|buy
|67
|0.57
|1.32331
|0.0000
|0.0000
|199
|2009.04.30 16:00
|modify
|67
|0.57
|1.32331
|1.3091
|1.3243
|200
|2009.04.30 16:15
|buy
|68
|0.56
|1.32177
|0.0000
|0.0000
|201
|2009.04.30 16:15
|modify
|68
|0.56
|1.32177
|1.3076
|1.3228
|202
|2009.04.30 16:30
|t/p
|68
|0.56
|1.3228
|1.3076
|1.3228
|57.68
|12760.18
|203
|2009.04.30 17:08
|t/p
|67
|0.57
|1.3243
|1.3091
|1.3243
|56.43
|12816.61
|204
|2009.04.30 18:00
|t/p
|66
|0.58
|1.3252
|1.3100
|1.3252
|57.42
|12874.03
|205
|2009.04.30 20:00
|buy
|69
|0.59
|1.32103
|0.0000
|0.0000
|206
|2009.04.30 20:00
|modify
|69
|0.59
|1.32103
|1.3068
|1.3220
|207
|2009.04.30 20:03
|t/p
|69
|0.59
|1.3220
|1.3068
|1.3220
|57.23
|12931.26
|208
|2009.05.11 12:45
|buy
|70
|0.58
|1.35836
|0.0000
|0.0000
|209
|2009.05.11 12:45
|modify
|70
|0.58
|1.35836
|1.3442
|1.3594
|210
|2009.05.11 12:54
|t/p
|70
|0.58
|1.3594
|1.3442
|1.3594
|60.32
|12991.58
|211
|2009.05.11 14:30
|buy
|71
|0.58
|1.3573
|0.0000
|0.0000
|212
|2009.05.11 14:30
|modify
|71
|0.58
|1.3573
|1.3431
|1.3583
|213
|2009.05.11 14:39
|t/p
|71
|0.58
|1.3583
|1.3431
|1.3583
|58.00
|13049.58
|214
|2009.05.11 15:30
|buy
|72
|0.58
|1.35674
|0.0000
|0.0000
|215
|2009.05.11 15:30
|modify
|72
|0.58
|1.35674
|1.3425
|1.3577
|216
|2009.05.11 15:41
|t/p
|72
|0.58
|1.3577
|1.3425
|1.3577
|55.68
|13105.26
|217
|2009.05.11 23:00
|buy
|73
|0.58
|1.35842
|0.0000
|0.0000
|218
|2009.05.11 23:00
|modify
|73
|0.58
|1.35842
|1.3442
|1.3594
|219
|2009.05.12 02:12
|t/p
|73
|0.58
|1.3594
|1.3442
|1.3594
|51.62
|13156.88
|220
|2009.05.12 04:45
|buy
|74
|0.59
|1.3568
|0.0000
|0.0000
|221
|2009.05.12 04:45
|modify
|74
|0.59
|1.3568
|1.3426
|1.3578
|222
|2009.05.12 04:55
|t/p
|74
|0.59
|1.3578
|1.3426
|1.3578
|59.00
|13215.88
|223
|2009.05.12 19:15
|buy
|75
|0.59
|1.36081
|0.0000
|0.0000
|224
|2009.05.12 19:15
|modify
|75
|0.59
|1.36081
|1.3466
|1.3618
|225
|2009.05.12 19:30
|buy
|76
|0.58
|1.36027
|0.0000
|0.0000
|226
|2009.05.12 19:30
|modify
|76
|0.58
|1.36027
|1.3461
|1.3613
|227
|2009.05.12 20:06
|t/p
|76
|0.58
|1.3613
|1.3461
|1.3613
|59.74
|13275.62
|228
|2009.05.12 20:12
|t/p
|75
|0.59
|1.3618
|1.3466
|1.3618
|58.41
|13334.03
|229
|2009.05.21 14:30
|buy
|77
|0.59
|1.37679
|0.0000
|0.0000
|230
|2009.05.21 14:30
|modify
|77
|0.59
|1.37679
|1.3626
|1.3778
|231
|2009.05.21 15:00
|buy
|78
|0.58
|1.37601
|0.0000
|0.0000
|232
|2009.05.21 15:00
|modify
|78
|0.58
|1.37601
|1.3618
|1.3770
|233
|2009.05.21 15:14
|t/p
|78
|0.58
|1.3770
|1.3618
|1.3770
|57.42
|13391.45
|234
|2009.05.21 15:16
|t/p
|77
|0.59
|1.3778
|1.3626
|1.3778
|59.59
|13451.04
|235
|2009.05.25 05:45
|buy
|79
|0.58
|1.39821
|0.0000
|0.0000
|236
|2009.05.25 05:45
|modify
|79
|0.58
|1.39821
|1.3840
|1.3992
|237
|2009.05.25 06:00
|t/p
|79
|0.58
|1.3992
|1.3840
|1.3992
|57.42
|13508.46
|238
|2009.05.25 11:00
|buy
|80
|0.58
|1.39868
|0.0000
|0.0000
|239
|2009.05.25 11:00
|modify
|80
|0.58
|1.39868
|1.3845
|1.3997
|240
|2009.05.25 11:15
|buy
|81
|0.58
|1.39785
|0.0000
|0.0000
|241
|2009.05.25 11:15
|modify
|81
|0.58
|1.39785
|1.3837
|1.3989
|242
|2009.05.25 13:41
|t/p
|81
|0.58
|1.3989
|1.3837
|1.3989
|60.90
|13569.36
|243
|2009.05.25 14:23
|t/p
|80
|0.58
|1.3997
|1.3845
|1.3997
|59.16
|13628.52
|244
|2009.06.01 17:30
|buy
|82
|0.58
|1.41576
|0.0000
|0.0000
|245
|2009.06.01 17:30
|modify
|82
|0.58
|1.41576
|1.4016
|1.4168
|246
|2009.06.01 17:31
|t/p
|82
|0.58
|1.4168
|1.4016
|1.4168
|60.32
|13688.84
|247
|2009.06.01 18:00
|buy
|83
|0.59
|1.41594
|0.0000
|0.0000
|248
|2009.06.01 18:00
|modify
|83
|0.59
|1.41594
|1.4017
|1.4169
|249
|2009.06.01 18:12
|t/p
|83
|0.59
|1.4169
|1.4017
|1.4169
|56.64
|13745.48
|250
|2009.06.01 22:00
|buy
|84
|0.59
|1.4172
|0.0000
|0.0000
|251
|2009.06.01 22:00
|modify
|84
|0.59
|1.4172
|1.4030
|1.4182
|252
|2009.06.01 22:15
|buy
|85
|0.57
|1.41478
|0.0000
|0.0000
|253
|2009.06.01 22:15
|modify
|85
|0.57
|1.41478
|1.4006
|1.4158
|254
|2009.06.01 22:16
|t/p
|85
|0.57
|1.4158
|1.4006
|1.4158
|58.14
|13803.62
|255
|2009.06.02 03:02
|t/p
|84
|0.59
|1.4182
|1.4030
|1.4182
|53.69
|13857.31
|256
|2009.06.02 03:45
|buy
|86
|0.59
|1.4141
|0.0000
|0.0000
|257
|2009.06.02 03:45
|modify
|86
|0.59
|1.4141
|1.3999
|1.4151
|258
|2009.06.02 03:55
|t/p
|86
|0.59
|1.4151
|1.3999
|1.4151
|59.00
|13916.31
|259
|2009.06.02 08:45
|buy
|87
|0.59
|1.41545
|0.0000
|0.0000
|260
|2009.06.02 08:45
|modify
|87
|0.59
|1.41545
|1.4013
|1.4165
|261
|2009.06.02 09:00
|buy
|88
|0.59
|1.41442
|0.0000
|0.0000
|262
|2009.06.02 09:00
|modify
|88
|0.59
|1.41442
|1.4002
|1.4154
|263
|2009.06.02 09:15
|buy
|89
|0.57
|1.41355
|0.0000
|0.0000
|264
|2009.06.02 09:15
|modify
|89
|0.57
|1.41355
|1.3994
|1.4146
|265
|2009.06.02 09:30
|buy
|90
|0.56
|1.41258
|0.0000
|0.0000
|266
|2009.06.02 09:30
|modify
|90
|0.56
|1.41258
|1.3984
|1.4136
|267
|2009.06.02 09:45
|buy
|91
|0.55
|1.4120
|0.0000
|0.0000
|268
|2009.06.02 09:45
|modify
|91
|0.55
|1.4120
|1.3978
|1.4130
|269
|2009.06.02 10:00
|t/p
|91
|0.55
|1.4130
|1.3978
|1.4130
|55.00
|13971.31
|270
|2009.06.02 10:07
|t/p
|90
|0.56
|1.4136
|1.3984
|1.4136
|57.12
|14028.43
|271
|2009.06.02 10:30
|buy
|92
|0.56
|1.41133
|0.0000
|0.0000
|272
|2009.06.02 10:30
|modify
|92
|0.56
|1.41133
|1.3971
|1.4123
|273
|2009.06.02 10:50
|t/p
|92
|0.56
|1.4123
|1.3971
|1.4123
|54.32
|14082.75
|274
|2009.06.02 12:52
|t/p
|89
|0.57
|1.4146
|1.3994
|1.4146
|59.85
|14142.60
|275
|2009.06.02 12:53
|t/p
|88
|0.59
|1.4154
|1.4002
|1.4154
|57.82
|14200.42
|276
|2009.06.02 12:55
|t/p
|87
|0.59
|1.4165
|1.4013
|1.4165
|61.95
|14262.37
|277
|2009.06.08 22:45
|sell
|93
|0.62
|1.3920
|0.0000
|0.0000
|278
|2009.06.08 22:45
|modify
|93
|0.62
|1.3920
|1.4062
|1.3910
|279
|2009.06.08 23:00
|t/p
|93
|0.62
|1.3910
|1.4062
|1.3910
|62.00
|14324.37
|280
|2009.06.09 02:15
|sell
|94
|0.62
|1.39176
|0.0000
|0.0000
|281
|2009.06.09 02:15
|modify
|94
|0.62
|1.39176
|1.4060
|1.3908
|282
|2009.06.09 02:30
|sell
|95
|0.61
|1.39298
|0.0000
|0.0000
|283
|2009.06.09 02:30
|modify
|95
|0.61
|1.39298
|1.4072
|1.3920
|284
|2009.06.09 03:07
|t/p
|95
|0.61
|1.3920
|1.4072
|1.3920
|59.78
|14384.15
|285
|2009.06.09 04:49
|t/p
|94
|0.62
|1.3908
|1.4060
|1.3908
|59.52
|14443.67
|286
|2009.06.09 08:45
|sell
|96
|0.63
|1.38927
|0.0000
|0.0000
|287
|2009.06.09 08:45
|modify
|96
|0.63
|1.38927
|1.4035
|1.3883
|288
|2009.06.09 09:03
|t/p
|96
|0.63
|1.3883
|1.4035
|1.3883
|61.11
|14504.78
|289
|2009.06.09 09:30
|sell
|97
|0.63
|1.39046
|0.0000
|0.0000
|290
|2009.06.09 09:30
|modify
|97
|0.63
|1.39046
|1.4047
|1.3895
|291
|2009.06.09 09:45
|sell
|98
|0.62
|1.39148
|0.0000
|0.0000
|292
|2009.06.09 09:45
|modify
|98
|0.62
|1.39148
|1.4057
|1.3905
|293
|2009.06.09 10:15
|sell
|99
|0.60
|1.39372
|0.0000
|0.0000
|294
|2009.06.09 10:15
|modify
|99
|0.60
|1.39372
|1.4079
|1.3927
|295
|2009.06.09 10:30
|sell
|100
|0.58
|1.3947
|0.0000
|0.0000
|296
|2009.06.09 10:30
|modify
|100
|0.58
|1.3947
|1.4089
|1.3937
|297
|2009.06.09 11:04
|t/p
|100
|0.58
|1.3937
|1.4089
|1.3937
|58.00
|14562.78
|298
|2009.06.09 11:47
|t/p
|99
|0.60
|1.3927
|1.4079
|1.3927
|61.20
|14623.98
|299
|2009.06.09 12:20
|t/p
|98
|0.62
|1.3905
|1.4057
|1.3905
|60.76
|14684.74
|300
|2009.06.09 12:32
|t/p
|97
|0.63
|1.3895
|1.4047
|1.3895
|60.48
|14745.22
|301
|2009.06.09 15:00
|sell
|101
|0.64
|1.3965
|0.0000
|0.0000
|302
|2009.06.09 15:00
|modify
|101
|0.64
|1.3965
|1.4107
|1.3955
|303
|2009.06.09 15:16
|t/p
|101
|0.64
|1.3955
|1.4107
|1.3955
|64.00
|14809.22
|304
|2009.06.09 15:30
|sell
|102
|0.64
|1.39826
|0.0000
|0.0000
|305
|2009.06.09 15:30
|modify
|102
|0.64
|1.39826
|1.4125
|1.3973
|306
|2009.06.09 15:36
|t/p
|102
|0.64
|1.3973
|1.4125
|1.3973
|61.44
|14870.66
|307
|2009.06.09 18:30
|sell
|103
|0.64
|1.40255
|0.0000
|0.0000
|308
|2009.06.09 18:30
|modify
|103
|0.64
|1.40255
|1.4168
|1.4016
|309
|2009.06.09 18:49
|t/p
|103
|0.64
|1.4016
|1.4168
|1.4016
|60.80
|14931.46
|310
|2009.06.09 19:30
|sell
|104
|0.64
|1.40436
|0.0000
|0.0000
|311
|2009.06.09 19:30
|modify
|104
|0.64
|1.40436
|1.4186
|1.4034
|312
|2009.06.09 19:33
|t/p
|104
|0.64
|1.4034
|1.4186
|1.4034
|61.44
|14992.90
|313
|2009.06.16 08:30
|sell
|105
|0.65
|1.38441
|0.0000
|0.0000
|314
|2009.06.16 08:30
|modify
|105
|0.65
|1.38441
|1.3986
|1.3834
|315
|2009.06.16 08:31
|t/p
|105
|0.65
|1.3834
|1.3986
|1.3834
|65.65
|15058.55
|316
|2009.06.16 09:00
|sell
|106
|0.66
|1.38297
|0.0000
|0.0000
|317
|2009.06.16 09:00
|modify
|106
|0.66
|1.38297
|1.3972
|1.3820
|318
|2009.06.16 09:09
|t/p
|106
|0.66
|1.3820
|1.3972
|1.3820
|64.02
|15122.57
|319
|2009.06.16 09:30
|sell
|107
|0.66
|1.38448
|0.0000
|0.0000
|320
|2009.06.16 09:30
|modify
|107
|0.66
|1.38448
|1.3987
|1.3835
|321
|2009.06.16 09:39
|t/p
|107
|0.66
|1.3835
|1.3987
|1.3835
|64.68
|15187.25
|322
|2009.06.16 10:45
|sell
|108
|0.66
|1.38722
|0.0000
|0.0000
|323
|2009.06.16 10:45
|modify
|108
|0.66
|1.38722
|1.4014
|1.3862
|324
|2009.06.16 10:59
|t/p
|108
|0.66
|1.3862
|1.4014
|1.3862
|67.32
|15254.57
|325
|2009.06.16 12:00
|sell
|109
|0.66
|1.38842
|0.0000
|0.0000
|326
|2009.06.16 12:00
|modify
|109
|0.66
|1.38842
|1.4026
|1.3874
|327
|2009.06.16 13:06
|t/p
|109
|0.66
|1.3874
|1.4026
|1.3874
|67.32
|15321.89
|328
|2009.06.24 13:15
|buy
|110
|0.66
|1.40691
|0.0000
|0.0000
|329
|2009.06.24 13:15
|modify
|110
|0.66
|1.40691
|1.3927
|1.4079
|330
|2009.06.24 13:19
|t/p
|110
|0.66
|1.4079
|1.3927
|1.4079
|65.34
|15387.23
|331
|2009.06.24 14:30
|buy
|111
|0.66
|1.4030
|0.0000
|0.0000
|332
|2009.06.24 14:30
|modify
|111
|0.66
|1.4030
|1.3888
|1.4040
|333
|2009.06.24 14:35
|t/p
|111
|0.66
|1.4040
|1.3888
|1.4040
|66.00
|15453.23
|334
|2009.06.24 14:45
|buy
|112
|0.67
|1.40088
|0.0000
|0.0000
|335
|2009.06.24 14:45
|modify
|112
|0.67
|1.40088
|1.3867
|1.4019
|336
|2009.06.24 14:45
|t/p
|112
|0.67
|1.4019
|1.3867
|1.4019
|68.34
|15521.57
|337
|2009.06.24 15:00
|buy
|113
|0.67
|1.40229
|0.0000
|0.0000
|338
|2009.06.24 15:00
|modify
|113
|0.67
|1.40229
|1.3881
|1.4033
|339
|2009.06.24 15:07
|t/p
|113
|0.67
|1.4033
|1.3881
|1.4033
|67.67
|15589.24
|340
|2009.06.24 19:30
|buy
|114
|0.67
|1.39704
|0.0000
|0.0000
|341
|2009.06.24 19:30
|modify
|114
|0.67
|1.39704
|1.3828
|1.3980
|342
|2009.06.24 19:59
|t/p
|114
|0.67
|1.3980
|1.3828
|1.3980
|64.32
|15653.56
|343
|2009.06.29 04:00
|buy
|115
|0.67
|1.4033
|0.0000
|0.0000
|344
|2009.06.29 04:00
|modify
|115
|0.67
|1.4033
|1.3891
|1.4043
|345
|2009.06.29 13:14
|t/p
|115
|0.67
|1.4043
|1.3891
|1.4043
|67.00
|15720.56
|346
|2009.07.17 04:45
|buy
|116
|0.67
|1.4100
|0.0000
|0.0000
|347
|2009.07.17 04:45
|modify
|116
|0.67
|1.4100
|1.3958
|1.4110
|348
|2009.07.17 05:29
|t/p
|116
|0.67
|1.4110
|1.3958
|1.4110
|67.00
|15787.56
|349
|2009.07.30 09:00
|sell
|117
|0.68
|1.40673
|0.0000
|0.0000
|350
|2009.07.30 09:00
|modify
|117
|0.68
|1.40673
|1.4209
|1.4057
|351
|2009.07.30 10:00
|sell
|118
|0.66
|1.40871
|0.0000
|0.0000
|352
|2009.07.30 10:00
|modify
|118
|0.66
|1.40871
|1.4229
|1.4077
|353
|2009.07.30 10:09
|t/p
|118
|0.66
|1.4077
|1.4229
|1.4077
|66.66
|15854.22
|354
|2009.07.30 10:38
|t/p
|117
|0.68
|1.4057
|1.4209
|1.4057
|70.04
|15924.26
|355
|2009.07.30 20:45
|sell
|119
|0.68
|1.40829
|0.0000
|0.0000
|356
|2009.07.30 20:45
|modify
|119
|0.68
|1.40829
|1.4225
|1.4073
|357
|2009.07.30 22:35
|t/p
|119
|0.68
|1.4073
|1.4225
|1.4073
|67.32
|15991.58
|358
|2009.08.04 14:30
|buy
|120
|0.67
|1.4383
|0.0000
|0.0000
|359
|2009.08.04 14:30
|modify
|120
|0.67
|1.4383
|1.4241
|1.4393
|360
|2009.08.04 15:19
|t/p
|120
|0.67
|1.4393
|1.4241
|1.4393
|67.00
|16058.58
|361
|2009.08.04 21:00
|buy
|121
|0.67
|1.4394
|0.0000
|0.0000
|362
|2009.08.04 21:00
|modify
|121
|0.67
|1.4394
|1.4252
|1.4404
|363
|2009.08.04 23:23
|t/p
|121
|0.67
|1.4404
|1.4252
|1.4404
|67.00
|16125.58
|364
|2009.08.05 08:15
|buy
|122
|0.68
|1.43995
|0.0000
|0.0000
|365
|2009.08.05 08:15
|modify
|122
|0.68
|1.43995
|1.4258
|1.4410
|366
|2009.08.05 08:30
|buy
|123
|0.67
|1.43951
|0.0000
|0.0000
|367
|2009.08.05 08:30
|modify
|123
|0.67
|1.43951
|1.4253
|1.4405
|368
|2009.08.05 09:00
|buy
|124
|0.65
|1.43852
|0.0000
|0.0000
|369
|2009.08.05 09:00
|modify
|124
|0.65
|1.43852
|1.4243
|1.4395
|370
|2009.08.05 09:24
|t/p
|124
|0.65
|1.4395
|1.4243
|1.4395
|63.70
|16189.28
|371
|2009.08.05 11:30
|t/p
|123
|0.67
|1.4405
|1.4253
|1.4405
|66.33
|16255.61
|372
|2009.08.05 14:05
|t/p
|122
|0.68
|1.4410
|1.4258
|1.4410
|71.40
|16327.01
|373
|2009.08.11 10:00
|sell
|125
|0.70
|1.4165
|0.0000
|0.0000
|374
|2009.08.11 10:00
|modify
|125
|0.70
|1.4165
|1.4307
|1.4155
|375
|2009.08.11 10:30
|sell
|126
|0.68
|1.41749
|0.0000
|0.0000
|376
|2009.08.11 10:30
|modify
|126
|0.68
|1.41749
|1.4317
|1.4165
|377
|2009.08.11 10:51
|t/p
|126
|0.68
|1.4165
|1.4317
|1.4165
|67.32
|16394.33
|378
|2009.08.11 12:51
|t/p
|125
|0.70
|1.4155
|1.4307
|1.4155
|70.00
|16464.33
|379
|2009.08.11 14:30
|sell
|127
|0.70
|1.4182
|0.0000
|0.0000
|380
|2009.08.11 14:30
|modify
|127
|0.70
|1.4182
|1.4324
|1.4172
|381
|2009.08.11 14:37
|t/p
|127
|0.70
|1.4172
|1.4324
|1.4172
|70.00
|16534.33
|382
|2009.08.11 19:30
|sell
|128
|0.71
|1.41558
|0.0000
|0.0000
|383
|2009.08.11 19:30
|modify
|128
|0.71
|1.41558
|1.4298
|1.4146
|384
|2009.08.11 19:45
|sell
|129
|0.69
|1.4166
|0.0000
|0.0000
|385
|2009.08.11 19:45
|modify
|129
|0.69
|1.4166
|1.4308
|1.4156
|386
|2009.08.11 20:58
|t/p
|129
|0.69
|1.4156
|1.4308
|1.4156
|69.00
|16603.33
|387
|2009.08.11 21:47
|t/p
|128
|0.71
|1.4146
|1.4298
|1.4146
|69.58
|16672.91
|388
|2009.08.18 03:00
|sell
|130
|0.71
|1.41063
|0.0000
|0.0000
|389
|2009.08.18 03:00
|modify
|130
|0.71
|1.41063
|1.4248
|1.4096
|390
|2009.08.18 03:45
|sell
|131
|0.70
|1.41142
|0.0000
|0.0000
|391
|2009.08.18 03:45
|modify
|131
|0.70
|1.41142
|1.4256
|1.4104
|392
|2009.08.18 04:07
|t/p
|131
|0.70
|1.4104
|1.4256
|1.4104
|71.40
|16744.31
|393
|2009.08.18 05:30
|sell
|132
|0.70
|1.41282
|0.0000
|0.0000
|394
|2009.08.18 05:30
|modify
|132
|0.70
|1.41282
|1.4270
|1.4118
|395
|2009.08.18 05:34
|t/p
|132
|0.70
|1.4118
|1.4270
|1.4118
|71.40
|16815.71
|396
|2009.08.18 06:47
|t/p
|130
|0.71
|1.4096
|1.4248
|1.4096
|73.13
|16888.84
|397
|2009.08.18 09:30
|sell
|133
|0.72
|1.41274
|0.0000
|0.0000
|398
|2009.08.18 09:30
|modify
|133
|0.72
|1.41274
|1.4269
|1.4117
|399
|2009.08.18 11:34
|t/p
|133
|0.72
|1.4117
|1.4269
|1.4117
|74.88
|16963.72
|400
|2009.08.18 18:15
|sell
|134
|0.73
|1.41223
|0.0000
|0.0000
|401
|2009.08.18 18:15
|modify
|134
|0.73
|1.41223
|1.4264
|1.4112
|402
|2009.08.18 20:38
|t/p
|134
|0.73
|1.4112
|1.4264
|1.4112
|75.19
|17038.91
|403
|2009.09.09 10:30
|buy
|135
|0.71
|1.44722
|0.0000
|0.0000
|404
|2009.09.09 10:30
|modify
|135
|0.71
|1.44722
|1.4330
|1.4482
|405
|2009.09.09 10:44
|t/p
|135
|0.71
|1.4482
|1.4330
|1.4482
|69.58
|17108.49
|406
|2009.09.10 11:30
|buy
|136
|0.71
|1.45501
|0.0000
|0.0000
|407
|2009.09.10 11:30
|modify
|136
|0.71
|1.45501
|1.4408
|1.4560
|408
|2009.09.10 12:07
|t/p
|136
|0.71
|1.4560
|1.4408
|1.4560
|70.29
|17178.78
|409
|2009.09.10 12:30
|buy
|137
|0.71
|1.45393
|0.0000
|0.0000
|410
|2009.09.10 12:30
|modify
|137
|0.71
|1.45393
|1.4397
|1.4549
|411
|2009.09.10 13:24
|t/p
|137
|0.71
|1.4549
|1.4397
|1.4549
|68.87
|17247.65
|412
|2009.09.16 17:30
|buy
|138
|0.71
|1.46563
|0.0000
|0.0000
|413
|2009.09.16 17:30
|modify
|138
|0.71
|1.46563
|1.4514
|1.4666
|414
|2009.09.16 17:51
|t/p
|138
|0.71
|1.4666
|1.4514
|1.4666
|68.87
|17316.52
|415
|2009.10.15 12:45
|buy
|139
|0.70
|1.49183
|0.0000
|0.0000
|416
|2009.10.15 12:45
|modify
|139
|0.70
|1.49183
|1.4776
|1.4928
|417
|2009.10.15 13:00
|buy
|140
|0.69
|1.49117
|0.0000
|0.0000
|418
|2009.10.15 13:00
|modify
|140
|0.69
|1.49117
|1.4770
|1.4922
|419
|2009.10.15 13:19
|t/p
|140
|0.69
|1.4922
|1.4770
|1.4922
|71.07
|17387.59
|420
|2009.10.15 13:45
|t/p
|139
|0.70
|1.4928
|1.4776
|1.4928
|67.90
|17455.49
|421
|2009.10.15 14:15
|buy
|141
|0.71
|1.49052
|0.0000
|0.0000
|422
|2009.10.15 14:15
|modify
|141
|0.71
|1.49052
|1.4763
|1.4915
|423
|2009.10.15 17:16
|t/p
|141
|0.71
|1.4915
|1.4763
|1.4915
|69.58
|17525.07
|424
|2009.10.28 09:00
|sell
|142
|0.71
|1.48371
|0.0000
|0.0000
|425
|2009.10.28 09:00
|modify
|142
|0.71
|1.48371
|1.4979
|1.4827
|426
|2009.10.28 09:21
|t/p
|142
|0.71
|1.4827
|1.4979
|1.4827
|71.71
|17596.78
|427
|2009.10.28 15:45
|sell
|143
|0.72
|1.48112
|0.0000
|0.0000
|428
|2009.10.28 15:45
|modify
|143
|0.72
|1.48112
|1.4953
|1.4801
|429
|2009.10.28 15:54
|t/p
|143
|0.72
|1.4801
|1.4953
|1.4801
|73.44
|17670.22
|430
|2009.10.29 09:45
|sell
|144
|0.72
|1.47394
|0.0000
|0.0000
|431
|2009.10.29 09:45
|modify
|144
|0.72
|1.47394
|1.4881
|1.4729
|432
|2009.10.29 10:04
|t/p
|144
|0.72
|1.4729
|1.4881
|1.4729
|74.88
|17745.10
|433
|2009.10.29 10:30
|sell
|145
|0.73
|1.4741
|0.0000
|0.0000
|434
|2009.10.29 10:30
|modify
|145
|0.73
|1.4741
|1.4883
|1.4731
|435
|2009.10.29 11:15
|sell
|146
|0.71
|1.47538
|0.0000
|0.0000
|436
|2009.10.29 11:15
|modify
|146
|0.71
|1.47538
|1.4896
|1.4744
|437
|2009.10.29 13:17
|t/p
|146
|0.71
|1.4744
|1.4896
|1.4744
|69.58
|17814.68
|438
|2009.10.29 13:36
|t/p
|145
|0.73
|1.4731
|1.4883
|1.4731
|73.00
|17887.68
|439
|2009.11.26 09:00
|buy
|147
|0.72
|1.50735
|0.0000
|0.0000
|440
|2009.11.26 09:00
|modify
|147
|0.72
|1.50735
|1.4932
|1.5084
|441
|2009.11.26 09:01
|t/p
|147
|0.72
|1.5084
|1.4932
|1.5084
|75.60
|17963.28
|442
|2009.11.26 09:15
|buy
|148
|0.72
|1.50796
|0.0000
|0.0000
|443
|2009.11.26 09:15
|modify
|148
|0.72
|1.50796
|1.4938
|1.5090
|444
|2009.11.26 09:47
|t/p
|148
|0.72
|1.5090
|1.4938
|1.5090
|74.88
|18038.16
|445
|2009.11.26 14:15
|buy
|149
|0.72
|1.50616
|0.0000
|0.0000
|446
|2009.11.26 14:15
|modify
|149
|0.72
|1.50616
|1.4920
|1.5072
|447
|2009.11.26 14:45
|buy
|150
|0.71
|1.5053
|0.0000
|0.0000
|448
|2009.11.26 14:45
|modify
|150
|0.71
|1.5053
|1.4911
|1.5063
|449
|2009.11.26 14:46
|t/p
|150
|0.71
|1.5063
|1.4911
|1.5063
|71.00
|18109.16
|450
|2009.11.26 15:15
|t/p
|149
|0.72
|1.5072
|1.4920
|1.5072
|74.88
|18184.04
|451
|2009.12.07 20:00
|sell
|151
|0.74
|1.4846
|0.0000
|0.0000
|452
|2009.12.07 20:00
|modify
|151
|0.74
|1.4846
|1.4988
|1.4836
|453
|2009.12.07 20:15
|sell
|152
|0.72
|1.48617
|0.0000
|0.0000
|454
|2009.12.07 20:15
|modify
|152
|0.72
|1.48617
|1.5004
|1.4852
|455
|2009.12.07 20:30
|sell
|153
|0.70
|1.4883
|0.0000
|0.0000
|456
|2009.12.07 20:30
|modify
|153
|0.70
|1.4883
|1.5025
|1.4873
|457
|2009.12.07 20:33
|t/p
|153
|0.70
|1.4873
|1.5025
|1.4873
|70.00
|18254.04
|458
|2009.12.07 21:06
|t/p
|152
|0.72
|1.4852
|1.5004
|1.4852
|69.84
|18323.88
|459
|2009.12.07 21:25
|t/p
|151
|0.74
|1.4836
|1.4988
|1.4836
|74.00
|18397.88
|460
|2009.12.08 01:45
|sell
|154
|0.75
|1.4838
|0.0000
|0.0000
|461
|2009.12.08 01:45
|modify
|154
|0.75
|1.4838
|1.4980
|1.4828
|462
|2009.12.08 02:03
|t/p
|154
|0.75
|1.4828
|1.4980
|1.4828
|75.00
|18472.88
|463
|2009.12.08 02:45
|sell
|155
|0.75
|1.48584
|0.0000
|0.0000
|464
|2009.12.08 02:45
|modify
|155
|0.75
|1.48584
|1.5000
|1.4848
|465
|2009.12.08 03:04
|t/p
|155
|0.75
|1.4848
|1.5000
|1.4848
|78.00
|18550.88
|466
|2009.12.08 03:30
|sell
|156
|0.75
|1.48601
|0.0000
|0.0000
|467
|2009.12.08 03:30
|modify
|156
|0.75
|1.48601
|1.5002
|1.4850
|468
|2009.12.08 04:02
|t/p
|156
|0.75
|1.4850
|1.5002
|1.4850
|75.75
|18626.63
|469
|2009.12.08 11:45
|sell
|157
|0.76
|1.48477
|0.0000
|0.0000
|470
|2009.12.08 11:45
|modify
|157
|0.76
|1.48477
|1.4990
|1.4838
|471
|2009.12.08 12:15
|sell
|158
|0.75
|1.48532
|0.0000
|0.0000
|472
|2009.12.08 12:15
|modify
|158
|0.75
|1.48532
|1.4995
|1.4843
|473
|2009.12.08 12:40
|t/p
|158
|0.75
|1.4843
|1.4995
|1.4843
|76.50
|18703.13
|474
|2009.12.08 12:50
|t/p
|157
|0.76
|1.4838
|1.4990
|1.4838
|73.72
|18776.85
|475
|2009.12.09 10:30
|sell
|159
|0.77
|1.47407
|0.0000
|0.0000
|476
|2009.12.09 10:30
|modify
|159
|0.77
|1.47407
|1.4883
|1.4731
|477
|2009.12.09 10:39
|t/p
|159
|0.77
|1.4731
|1.4883
|1.4731
|74.69
|18851.54
|478
|2009.12.09 11:00
|sell
|160
|0.77
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|479
|2009.12.09 11:00
|modify
|160
|0.77
|1.4743
|1.4885
|1.4733
|480
|2009.12.09 11:11
|t/p
|160
|0.77
|1.4733
|1.4885
|1.4733
|77.00
|18928.54
|481
|2009.12.09 11:45
|sell
|161
|0.77
|1.47572
|0.0000
|0.0000
|482
|2009.12.09 11:45
|modify
|161
|0.77
|1.47572
|1.4899
|1.4747
|483
|2009.12.09 12:15
|sell
|162
|0.76
|1.47679
|0.0000
|0.0000
|484
|2009.12.09 12:15
|modify
|162
|0.76
|1.47679
|1.4910
|1.4758
|485
|2009.12.09 13:07
|t/p
|162
|0.76
|1.4758
|1.4910
|1.4758
|75.24
|19003.78
|486
|2009.12.09 13:29
|t/p
|161
|0.77
|1.4747
|1.4899
|1.4747
|78.54
|19082.32
|487
|2009.12.18 04:00
|sell
|163
|0.80
|1.43596
|0.0000
|0.0000
|488
|2009.12.18 04:00
|modify
|163
|0.80
|1.43596
|1.4502
|1.4350
|489
|2009.12.18 04:15
|sell
|164
|0.78
|1.4388
|0.0000
|0.0000
|490
|2009.12.18 04:15
|modify
|164
|0.78
|1.4388
|1.4530
|1.4378
|491
|2009.12.18 04:30
|sell
|165
|0.77
|1.43958
|0.0000
|0.0000
|492
|2009.12.18 04:30
|modify
|165
|0.77
|1.43958
|1.4538
|1.4386
|493
|2009.12.18 04:42
|t/p
|165
|0.77
|1.4386
|1.4538
|1.4386
|75.46
|19157.78
|494
|2009.12.18 04:56
|t/p
|164
|0.78
|1.4378
|1.4530
|1.4378
|78.00
|19235.78
|495
|2009.12.18 10:30
|sell
|166
|0.78
|1.4396
|0.0000
|0.0000
|496
|2009.12.18 10:30
|modify
|166
|0.78
|1.4396
|1.4538
|1.4386
|497
|2009.12.18 11:01
|t/p
|166
|0.78
|1.4386
|1.4538
|1.4386
|78.00
|19313.78
|498
|2009.12.18 14:12
|t/p
|163
|0.80
|1.4350
|1.4502
|1.4350
|76.80
|19390.58
|499
|2009.12.21 05:45
|sell
|167
|0.82
|1.43543
|0.0000
|0.0000
|500
|2009.12.21 05:45
|modify
|167
|0.82
|1.43543
|1.4496
|1.4344
|501
|2009.12.21 07:38
|t/p
|167
|0.82
|1.4344
|1.4496
|1.4344
|84.46
|19475.04
|502
|2010.01.12 00:30
|buy
|168
|0.81
|1.4506
|0.0000
|0.0000
|503
|2010.01.12 00:30
|modify
|168
|0.81
|1.4506
|1.4364
|1.4516
|504
|2010.01.12 00:51
|t/p
|168
|0.81
|1.4516
|1.4364
|1.4516
|81.00
|19556.04
|505
|2010.01.12 02:15
|buy
|169
|0.81
|1.45008
|0.0000
|0.0000
|506
|2010.01.12 02:15
|modify
|169
|0.81
|1.45008
|1.4359
|1.4511
|507
|2010.01.12 02:30
|buy
|170
|0.80
|1.4495
|0.0000
|0.0000
|508
|2010.01.12 02:30
|modify
|170
|0.80
|1.4495
|1.4353
|1.4505
|509
|2010.01.12 03:15
|buy
|171
|0.79
|1.44881
|0.0000
|0.0000
|510
|2010.01.12 03:15
|modify
|171
|0.79
|1.44881
|1.4346
|1.4498
|511
|2010.01.12 04:15
|buy
|172
|0.76
|1.44671
|0.0000
|0.0000
|512
|2010.01.12 04:15
|modify
|172
|0.76
|1.44671
|1.4325
|1.4477
|513
|2010.01.12 04:45
|buy
|173
|0.74
|1.44613
|0.0000
|0.0000
|514
|2010.01.12 04:45
|modify
|173
|0.74
|1.44613
|1.4319
|1.4471
|515
|2010.01.12 04:51
|t/p
|173
|0.74
|1.4471
|1.4319
|1.4471
|71.78
|19627.82
|516
|2010.01.12 04:55
|t/p
|172
|0.76
|1.4477
|1.4325
|1.4477
|75.24
|19703.06
|517
|2010.01.12 08:01
|t/p
|171
|0.79
|1.4498
|1.4346
|1.4498
|78.21
|19781.27
|518
|2010.01.12 08:29
|t/p
|170
|0.80
|1.4505
|1.4353
|1.4505
|80.00
|19861.27
|519
|2010.01.12 08:30
|t/p
|169
|0.81
|1.4511
|1.4359
|1.4511
|82.62
|19943.89
|520
|2010.01.12 11:15
|buy
|174
|0.83
|1.44769
|0.0000
|0.0000
|521
|2010.01.12 11:15
|modify
|174
|0.83
|1.44769
|1.4335
|1.4487
|522
|2010.01.12 11:46
|t/p
|174
|0.83
|1.4487
|1.4335
|1.4487
|83.83
|20027.72
|523
|2010.01.12 13:30
|buy
|175
|0.84
|1.4466
|0.0000
|0.0000
|524
|2010.01.12 13:30
|modify
|175
|0.84
|1.4466
|1.4324
|1.4476
|525
|2010.01.12 13:38
|t/p
|175
|0.84
|1.4476
|1.4324
|1.4476
|84.00
|20111.72
|526
|2010.01.12 20:30
|buy
|176
|0.84
|1.44904
|0.0000
|0.0000
|527
|2010.01.12 20:30
|modify
|176
|0.84
|1.44904
|1.4348
|1.4500
|528
|2010.01.13 08:49
|t/p
|176
|0.84
|1.4500
|1.4348
|1.4500
|73.08
|20184.80
|529
|2010.01.21 09:15
|sell
|177
|0.86
|1.41157
|0.0000
|0.0000
|530
|2010.01.21 09:15
|modify
|177
|0.86
|1.41157
|1.4258
|1.4106
|531
|2010.01.21 09:25
|t/p
|177
|0.86
|1.4106
|1.4258
|1.4106
|83.42
|20268.22
|532
|2010.01.21 16:45
|sell
|178
|0.87
|1.41024
|0.0000
|0.0000
|533
|2010.01.21 16:45
|modify
|178
|0.87
|1.41024
|1.4244
|1.4092
|534
|2010.01.21 17:16
|t/p
|178
|0.87
|1.4092
|1.4244
|1.4092
|90.48
|20358.70
|535
|2010.01.21 19:15
|sell
|179
|0.87
|1.41409
|0.0000
|0.0000
|536
|2010.01.21 19:15
|modify
|179
|0.87
|1.41409
|1.4283
|1.4131
|537
|2010.01.21 19:17
|t/p
|179
|0.87
|1.4131
|1.4283
|1.4131
|86.13
|20444.83
|538
|2010.01.22 02:00
|sell
|180
|0.88
|1.4098
|0.0000
|0.0000
|539
|2010.01.22 02:00
|modify
|180
|0.88
|1.4098
|1.4240
|1.4088
|540
|2010.01.22 02:13
|t/p
|180
|0.88
|1.4088
|1.4240
|1.4088
|88.00
|20532.83
|541
|2010.01.22 02:45
|sell
|181
|0.88
|1.41022
|0.0000
|0.0000
|542
|2010.01.22 02:45
|modify
|181
|0.88
|1.41022
|1.4244
|1.4092
|543
|2010.01.22 03:00
|sell
|182
|0.87
|1.41066
|0.0000
|0.0000
|544
|2010.01.22 03:00
|modify
|182
|0.87
|1.41066
|1.4249
|1.4097
|545
|2010.01.22 03:09
|t/p
|182
|0.87
|1.4097
|1.4249
|1.4097
|83.52
|20616.35
|546
|2010.01.22 03:09
|t/p
|181
|0.88
|1.4092
|1.4244
|1.4092
|89.76
|20706.11
|547
|2010.01.22 03:30
|sell
|183
|0.89
|1.41112
|0.0000
|0.0000
|548
|2010.01.22 03:30
|modify
|183
|0.89
|1.41112
|1.4253
|1.4101
|549
|2010.01.22 03:45
|sell
|184
|0.87
|1.41308
|0.0000
|0.0000
|550
|2010.01.22 03:45
|modify
|184
|0.87
|1.41308
|1.4273
|1.4121
|551
|2010.01.22 05:23
|t/p
|184
|0.87
|1.4121
|1.4273
|1.4121
|85.26
|20791.37
|552
|2010.01.22 17:11
|t/p
|183
|0.89
|1.4101
|1.4253
|1.4101
|90.78
|20882.15
|553
|2010.02.05 16:00
|sell
|185
|0.92
|1.37299
|0.0000
|0.0000
|554
|2010.02.05 16:00
|modify
|185
|0.92
|1.37299
|1.3872
|1.3720
|555
|2010.02.05 16:01
|t/p
|185
|0.92
|1.3720
|1.3872
|1.3720
|91.08
|20973.23
|556
|2010.02.08 09:30
|sell
|186
|0.93
|1.3659
|0.0000
|0.0000
|557
|2010.02.08 09:30
|modify
|186
|0.93
|1.3659
|1.3801
|1.3649
|558
|2010.02.08 09:45
|sell
|187
|0.91
|1.3671
|0.0000
|0.0000
|559
|2010.02.08 09:45
|modify
|187
|0.91
|1.3671
|1.3813
|1.3661
|560
|2010.02.08 10:00
|t/p
|187
|0.91
|1.3661
|1.3813
|1.3661
|91.00
|21064.23
|561
|2010.02.08 10:30
|sell
|188
|0.90
|1.3697
|0.0000
|0.0000
|562
|2010.02.08 10:30
|modify
|188
|0.90
|1.3697
|1.3839
|1.3687
|563
|2010.02.08 11:55
|t/p
|188
|0.90
|1.3687
|1.3839
|1.3687
|90.00
|21154.23
|564
|2010.02.08 14:29
|t/p
|186
|0.93
|1.3649
|1.3801
|1.3649
|93.00
|21247.23
|565
|2010.02.08 18:00
|sell
|189
|0.94
|1.3700
|0.0000
|0.0000
|566
|2010.02.08 18:00
|modify
|189
|0.94
|1.3700
|1.3842
|1.3690
|567
|2010.02.08 19:14
|t/p
|189
|0.94
|1.3690
|1.3842
|1.3690
|94.00
|21341.23