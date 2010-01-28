|Account: 1435872
|Name: polifit3
|Currency: USD
|2010 February 19, 19:54
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|87346236
|2010.01.28 16:51
|balance
|Deposit
|5 000.00
|87791526
|2010.02.01 05:52
|sell
|0.59
|eurchf
|1.47170
|1.47620
|0.00000
|2010.02.01 06:09
|1.47143
|0.00
|0.00
|0.00
|15.02
|88036506
|2010.02.01 21:50
|buy
|0.59
|eurchf
|1.47183
|1.46733
|0.00000
|2010.02.01 23:00
|1.47163
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.17
|88036939
|2010.02.01 21:51
|buy
|0.57
|eurchf
|1.47156
|1.46706
|0.00000
|2010.02.01 23:00
|1.47163
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|88037359
|2010.02.01 21:52
|buy
|0.55
|eurchf
|1.47140
|1.46690
|0.00000
|2010.02.01 23:00
|1.47163
|0.00
|0.00
|0.00
|11.97
|88097661
|2010.02.02 04:37
|buy
|0.59
|eurchf
|1.47158
|1.46708
|0.00000
|2010.02.02 04:39
|1.47209
|0.00
|0.00
|0.00
|28.40
|88102839
|2010.02.02 04:55
|buy
|0.59
|eurchf
|1.47162
|1.46712
|0.00000
|2010.02.02 05:20
|1.47154
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.45
|88103065
|2010.02.02 04:56
|buy
|0.57
|eurchf
|1.47143
|1.46693
|0.00000
|2010.02.02 05:20
|1.47143
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|88108910
|2010.02.02 05:22
|sell
|0.59
|eurchf
|1.47229
|1.47679
|0.00000
|2010.02.02 07:12
|1.47338
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.79
|88109403
|2010.02.02 05:24
|sell
|0.57
|eurchf
|1.47259
|1.47709
|0.00000
|2010.02.02 07:12
|1.47338
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.57
|88109828
|2010.02.02 05:25
|sell
|0.55
|eurchf
|1.47292
|1.47742
|0.00000
|2010.02.02 07:12
|1.47338
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.91
|88315579
|2010.02.02 19:31
|sell
|0.58
|eurchf
|1.47329
|1.47779
|0.00000
|2010.02.02 20:01
|1.47313
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|88316039
|2010.02.02 19:34
|sell
|0.56
|eurchf
|1.47346
|1.47796
|0.00000
|2010.02.02 20:01
|1.47313
|0.00
|0.00
|0.00
|17.53
|88655264
|2010.02.04 00:57
|sell
|0.58
|eurchf
|1.47105
|1.47555
|0.00000
|2010.02.04 01:47
|1.47083
|0.00
|0.00
|0.00
|12.05
|88701646
|2010.02.04 06:51
|sell
|0.58
|eurchf
|1.47098
|1.47548
|0.00000
|2010.02.04 07:44
|1.47086
|0.00
|0.00
|0.00
|6.57
|89734477
|2010.02.08 21:58
|buy
|0.58
|eurchf
|1.46519
|1.46069
|0.00000
|2010.02.08 22:31
|1.46534
|0.00
|0.00
|0.00
|8.11
|89774372
|2010.02.09 01:30
|sell
|0.59
|eurchf
|1.46673
|1.47123
|0.00000
|2010.02.09 01:58
|1.46714
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.51
|89775493
|2010.02.09 01:39
|sell
|0.56
|eurchf
|1.46771
|1.47221
|0.00000
|2010.02.09 01:58
|1.46714
|0.00
|0.00
|0.00
|29.70
|89805357
|2010.02.09 05:29
|sell
|0.59
|eurchf
|1.46774
|1.47224
|0.00000
|2010.02.09 05:58
|1.46762
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|90080035
|2010.02.09 21:53
|buy
|0.59
|eurchf
|1.46732
|1.46282
|0.00000
|2010.02.09 21:59
|1.46784
|0.00
|0.00
|0.00
|28.80
|90147748
|2010.02.10 04:25
|buy
|0.59
|eurchf
|1.46708
|1.46258
|0.00000
|2010.02.10 05:04
|1.46719
|0.00
|0.00
|0.00
|6.09
|90162781
|2010.02.10 05:57
|sell
|0.59
|eurchf
|1.46726
|1.47176
|0.00000
|2010.02.10 06:28
|1.46690
|0.00
|0.00
|0.00
|19.90
|90395217
|2010.02.10 19:32
|buy
|0.59
|eurchf
|1.46699
|1.46249
|0.00000
|2010.02.10 20:46
|1.46711
|0.00
|0.00
|0.00
|6.63
|90751310
|2010.02.11 22:15
|sell
|0.59
|eurchf
|1.46585
|1.47035
|0.00000
|2010.02.11 23:09
|1.46572
|0.00
|0.00
|0.00
|7.16
|91404288
|2010.02.16 05:37
|sell
|0.60
|eurchf
|1.46580
|1.47030
|0.00000
|2010.02.16 06:27
|1.46579
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|91404544
|2010.02.16 05:38
|sell
|0.57
|eurchf
|1.46590
|1.47040
|0.00000
|2010.02.16 06:27
|1.46579
|0.00
|0.00
|0.00
|5.83
|91406628
|2010.02.16 05:40
|sell
|0.55
|eurchf
|1.46609
|1.47059
|0.00000
|2010.02.16 06:27
|1.46579
|0.00
|0.00
|0.00
|15.36
|91681099
|2010.02.17 01:11
|sell
|0.60
|eurchf
|1.46808
|1.47258
|0.00000
|2010.02.17 01:52
|1.46792
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|91968048
|2010.02.17 20:06
|buy
|0.60
|eurchf
|1.46705
|1.46255
|0.00000
|2010.02.17 20:11
|1.46763
|0.00
|0.00
|0.00
|32.26
|92040276
|2010.02.18 01:38
|buy
|0.60
|eurchf
|1.46589
|1.46139
|0.00000
|2010.02.18 02:09
|1.46588
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|92040762
|2010.02.18 01:39
|buy
|0.58
|eurchf
|1.46558
|1.46108
|0.00000
|2010.02.18 02:09
|1.46578
|0.00
|0.00
|0.00
|10.75
|92354994
|2010.02.18 22:28
|sell
|0.60
|eurchf
|1.46702
|1.47152
|0.00000
|2010.02.18 22:30
|1.46689
|0.00
|0.00
|0.00
|7.22
|92355644
|2010.02.18 22:30
|sell
|0.58
|eurchf
|1.46738
|1.47188
|0.00000
|2010.02.18 22:30
|1.46684
|0.00
|0.00
|0.00
|28.99
|92363962
|2010.02.18 22:34
|buy
|0.61
|eurchf
|1.46621
|1.46171
|0.00000
|2010.02.18 22:38
|1.46650
|0.00
|0.00
|0.00
|16.36
|92364580
|2010.02.18 22:35
|buy
|0.59
|eurchf
|1.46602
|1.46152
|0.00000
|2010.02.18 22:38
|1.46655
|0.00
|0.00
|0.00
|28.91
|92376035
|2010.02.18 22:38
|buy
|0.61
|eurchf
|1.46590
|1.46140
|0.00000
|2010.02.18 22:41
|1.46485
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.26
|92376634
|2010.02.18 22:39
|buy
|0.59
|eurchf
|1.46532
|1.46082
|0.00000
|2010.02.18 22:41
|1.46527
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.73
|92380876
|2010.02.18 22:41
|buy
|0.61
|eurchf
|1.46554
|1.46104
|0.00000
|2010.02.18 22:56
|1.46611
|0.00
|0.00
|0.00
|32.09
|92381328
|2010.02.18 22:42
|buy
|0.58
|eurchf
|1.46550
|1.46100
|0.00000
|2010.02.18 22:56
|1.46653
|0.00
|0.00
|0.00
|55.12
|92381896
|2010.02.18 22:43
|buy
|0.56
|eurchf
|1.46507
|1.46057
|0.00000
|2010.02.18 22:56
|1.46641
|0.00
|0.00
|0.00
|69.24
|92498831
|2010.02.19 06:41
|sell
|0.62
|eurchf
|1.46553
|1.47003
|0.00000
|2010.02.19 07:44
|1.46562
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.13
|92499117
|2010.02.19 06:43
|sell
|0.60
|eurchf
|1.46576
|1.47026
|0.00000
|2010.02.19 07:44
|1.46555
|0.00
|0.00
|0.00
|11.58
|92499776
|2010.02.19 06:46
|sell
|0.58
|eurchf
|1.46613
|1.47063
|0.00000
|2010.02.19 07:28
|1.46602
|0.00
|0.00
|0.00
|5.86
|0.00
|0.00
|0.00
|313.16
|Closed P/L:
|313.16
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|313.16
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|5 313.16
|Equity:
|5 313.16
|Free Margin:
|5 313.16
|Details:
|Gross Profit:
|546.24
|Gross Loss:
|233.08
|Total Net Profit:
|313.16
|Profit Factor:
|2.34
|Expected Payoff:
|7.46
|Absolute Drawdown:
|83.72
|Maximal Drawdown:
|131.72 (2.61%)
|Relative Drawdown:
|2.61% (131.72)
|Total Trades:
|42
|Short Positions (won %):
|22 (77.27%)
|Long Positions (won %):
|20 (75.00%)
|Profit Trades (% of total):
|32 (76.19%)
|Loss trades (% of total):
|10 (23.81%)
|Largest
|profit trade:
|69.24
|loss trade:
|-60.79
|Average
|profit trade:
|17.07
|loss trade:
|-23.31
|Maximum
|consecutive wins ($):
|13 (178.64)
|consecutive losses ($):
|4 (-131.72)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|178.64 (13)
|consecutive loss (count):
|-131.72 (4)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2