Alpari (UK) Ltd.

Account: 1435872 Name: polifit3 Currency: USD 2010 February 19, 19:54
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
873462362010.01.28 16:51balanceDeposit5 000.00
877915262010.02.01 05:52sell0.59eurchf1.471701.476200.000002010.02.01 06:091.471430.000.000.0015.02
880365062010.02.01 21:50buy0.59eurchf1.471831.467330.000002010.02.01 23:001.471630.000.000.00-11.17
880369392010.02.01 21:51buy0.57eurchf1.471561.467060.000002010.02.01 23:001.471630.000.000.003.78
880373592010.02.01 21:52buy0.55eurchf1.471401.466900.000002010.02.01 23:001.471630.000.000.0011.97
880976612010.02.02 04:37buy0.59eurchf1.471581.467080.000002010.02.02 04:391.472090.000.000.0028.40
881028392010.02.02 04:55buy0.59eurchf1.471621.467120.000002010.02.02 05:201.471540.000.000.00-4.45
881030652010.02.02 04:56buy0.57eurchf1.471431.466930.000002010.02.02 05:201.471430.000.000.000.00
881089102010.02.02 05:22sell0.59eurchf1.472291.476790.000002010.02.02 07:121.473380.000.000.00-60.79
881094032010.02.02 05:24sell0.57eurchf1.472591.477090.000002010.02.02 07:121.473380.000.000.00-42.57
881098282010.02.02 05:25sell0.55eurchf1.472921.477420.000002010.02.02 07:121.473380.000.000.00-23.91
883155792010.02.02 19:31sell0.58eurchf1.473291.477790.000002010.02.02 20:011.473130.000.000.008.80
883160392010.02.02 19:34sell0.56eurchf1.473461.477960.000002010.02.02 20:011.473130.000.000.0017.53
886552642010.02.04 00:57sell0.58eurchf1.471051.475550.000002010.02.04 01:471.470830.000.000.0012.05
887016462010.02.04 06:51sell0.58eurchf1.470981.475480.000002010.02.04 07:441.470860.000.000.006.57
897344772010.02.08 21:58buy0.58eurchf1.465191.460690.000002010.02.08 22:311.465340.000.000.008.11
897743722010.02.09 01:30sell0.59eurchf1.466731.471230.000002010.02.09 01:581.467140.000.000.00-22.51
897754932010.02.09 01:39sell0.56eurchf1.467711.472210.000002010.02.09 01:581.467140.000.000.0029.70
898053572010.02.09 05:29sell0.59eurchf1.467741.472240.000002010.02.09 05:581.467620.000.000.006.60
900800352010.02.09 21:53buy0.59eurchf1.467321.462820.000002010.02.09 21:591.467840.000.000.0028.80
901477482010.02.10 04:25buy0.59eurchf1.467081.462580.000002010.02.10 05:041.467190.000.000.006.09
901627812010.02.10 05:57sell0.59eurchf1.467261.471760.000002010.02.10 06:281.466900.000.000.0019.90
903952172010.02.10 19:32buy0.59eurchf1.466991.462490.000002010.02.10 20:461.467110.000.000.006.63
907513102010.02.11 22:15sell0.59eurchf1.465851.470350.000002010.02.11 23:091.465720.000.000.007.16
914042882010.02.16 05:37sell0.60eurchf1.465801.470300.000002010.02.16 06:271.465790.000.000.000.56
914045442010.02.16 05:38sell0.57eurchf1.465901.470400.000002010.02.16 06:271.465790.000.000.005.83
914066282010.02.16 05:40sell0.55eurchf1.466091.470590.000002010.02.16 06:271.465790.000.000.0015.36
916810992010.02.17 01:11sell0.60eurchf1.468081.472580.000002010.02.17 01:521.467920.000.000.009.00
919680482010.02.17 20:06buy0.60eurchf1.467051.462550.000002010.02.17 20:111.467630.000.000.0032.26
920402762010.02.18 01:38buy0.60eurchf1.465891.461390.000002010.02.18 02:091.465880.000.000.00-0.56
920407622010.02.18 01:39buy0.58eurchf1.465581.461080.000002010.02.18 02:091.465780.000.000.0010.75
923549942010.02.18 22:28sell0.60eurchf1.467021.471520.000002010.02.18 22:301.466890.000.000.007.22
923556442010.02.18 22:30sell0.58eurchf1.467381.471880.000002010.02.18 22:301.466840.000.000.0028.99
923639622010.02.18 22:34buy0.61eurchf1.466211.461710.000002010.02.18 22:381.466500.000.000.0016.36
923645802010.02.18 22:35buy0.59eurchf1.466021.461520.000002010.02.18 22:381.466550.000.000.0028.91
923760352010.02.18 22:38buy0.61eurchf1.465901.461400.000002010.02.18 22:411.464850.000.000.00-59.26
923766342010.02.18 22:39buy0.59eurchf1.465321.460820.000002010.02.18 22:411.465270.000.000.00-2.73
923808762010.02.18 22:41buy0.61eurchf1.465541.461040.000002010.02.18 22:561.466110.000.000.0032.09
923813282010.02.18 22:42buy0.58eurchf1.465501.461000.000002010.02.18 22:561.466530.000.000.0055.12
923818962010.02.18 22:43buy0.56eurchf1.465071.460570.000002010.02.18 22:561.466410.000.000.0069.24
924988312010.02.19 06:41sell0.62eurchf1.465531.470030.000002010.02.19 07:441.465620.000.000.00-5.13
924991172010.02.19 06:43sell0.60eurchf1.465761.470260.000002010.02.19 07:441.465550.000.000.0011.58
924997762010.02.19 06:46sell0.58eurchf1.466131.470630.000002010.02.19 07:281.466020.000.000.005.86
  0.00 0.00 0.00 313.16
Closed P/L: 313.16
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 313.16 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 5 313.16 Equity: 5 313.16 Free Margin: 5 313.16
 
Details:
Graph
Gross Profit: 546.24 Gross Loss: 233.08 Total Net Profit: 313.16
Profit Factor: 2.34 Expected Payoff: 7.46  
Absolute Drawdown: 83.72 Maximal Drawdown: 131.72 (2.61%) Relative Drawdown: 2.61% (131.72)
 
Total Trades: 42 Short Positions (won %): 22 (77.27%) Long Positions (won %): 20 (75.00%)
Profit Trades (% of total): 32 (76.19%) Loss trades (% of total): 10 (23.81%)
Largest profit trade: 69.24 loss trade: -60.79
Average profit trade: 17.07 loss trade: -23.31
Maximum consecutive wins ($): 13 (178.64) consecutive losses ($): 4 (-131.72)
Maximal consecutive profit (count): 178.64 (13) consecutive loss (count): -131.72 (4)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2