Alpari (UK) Ltd.

Account: 1297276 Name: polifit2 Currency: USD 2010 February 10, 15:39
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
776465892009.11.30 21:07balanceDeposit3 000.00
777069512009.12.01 05:17sell0.33eurchf1.508171.512670.000002009.12.01 06:411.508000.000.000.005.57
777079092009.12.01 05:27sell0.32eurchf1.508251.512750.000002009.12.01 06:411.508000.000.000.007.96
778883102009.12.02 01:06sell0.34eurchf1.507431.511930.000002009.12.02 02:001.507250.000.000.006.13
779167592009.12.02 05:26sell0.34eurchf1.507341.511840.000002009.12.02 06:151.507310.000.000.001.03
779180042009.12.02 05:47sell0.32eurchf1.507641.512140.000002009.12.02 06:151.507310.000.000.0010.57
780798552009.12.02 20:14sell0.34eurchf1.507241.511740.000002009.12.03 15:001.507940.000.00-1.33-23.82
782884662009.12.03 19:42sell0.33eurchf1.507211.511710.000002009.12.03 20:511.506990.000.000.007.27
782989222009.12.03 21:42sell0.33eurchf1.507101.511600.000002009.12.03 23:021.506980.000.000.003.96
783422162009.12.04 02:36sell0.33eurchf1.506251.510750.000002009.12.04 10:551.506300.000.000.00-1.65
783422902009.12.04 02:37sell0.32eurchf1.506311.510810.000002009.12.04 10:551.506300.000.000.000.32
783425802009.12.04 02:39sell0.31eurchf1.506351.510850.000002009.12.04 10:551.506300.000.000.001.55
787401872009.12.07 21:47sell0.33eurchf1.511271.515770.000002009.12.08 00:311.511250.000.00-1.070.64
787402252009.12.07 21:48sell0.32eurchf1.511341.515840.000002009.12.08 00:311.511310.000.00-1.030.94
787798592009.12.08 05:18sell0.33eurchf1.511571.516070.000002009.12.08 06:181.511170.000.000.0012.96
789679742009.12.09 01:34sell0.34eurchf1.510121.514620.000002009.12.10 08:361.511990.000.00-1.70-61.89
789684582009.12.09 01:39sell0.32eurchf1.510251.514750.000002009.12.10 08:361.512010.000.00-1.60-54.82
793876622009.12.10 21:54sell0.32eurchf1.511401.515900.000002009.12.10 22:031.511200.000.000.006.24
793878102009.12.10 21:55sell0.31eurchf1.511461.515960.000002009.12.10 22:031.511230.000.000.006.95
793898982009.12.10 22:22sell0.32eurchf1.511571.516070.000002009.12.10 22:381.511220.000.000.0010.92
794300342009.12.11 06:51sell0.33eurchf1.511591.516090.000002009.12.11 08:021.511460.000.000.004.17
796213142009.12.14 05:24sell0.33eurchf1.513381.517880.000002009.12.14 07:521.513260.000.000.003.84
797878092009.12.15 01:05sell0.33eurchf1.512011.516510.000002009.12.16 12:331.512080.000.00-0.54-2.22
799930952009.12.15 22:06sell0.31eurchf1.512311.516810.000002009.12.16 12:331.512090.000.00-0.516.57
800304002009.12.16 04:50sell0.29eurchf1.513461.517960.000002009.12.16 06:071.513330.000.000.003.62
801973842009.12.16 20:05sell0.33eurchf1.509021.513520.000002009.12.16 21:021.509040.000.000.00-0.64
801975702009.12.16 20:06sell0.31eurchf1.509171.513670.000002009.12.16 21:021.509090.000.000.002.39
805990592009.12.18 06:39sell0.33eurchf1.497671.502170.000002009.12.18 07:241.497540.000.000.004.12
810604442009.12.22 06:30sell0.33eurchf1.494491.498990.000002009.12.22 11:171.498990.000.000.00-141.78
812661832009.12.23 01:34sell0.31eurchf1.495131.499630.000002009.12.23 01:541.494960.000.000.005.02
814903292009.12.24 06:31sell0.31eurchf1.490641.495140.000002009.12.24 07:101.490610.000.000.000.89
814904422009.12.24 06:33sell0.30eurchf1.490731.495230.000002009.12.24 07:101.490610.000.000.003.46
817390992009.12.29 04:16sell0.31eurchf1.487831.492330.000002009.12.29 04:591.487620.000.000.006.29
817391832009.12.29 04:17sell0.30eurchf1.487881.492380.000002009.12.29 04:591.487620.000.000.007.53
817393192009.12.29 04:18sell0.29eurchf1.488031.492530.000002009.12.29 04:591.487620.000.000.0011.48
817479512009.12.29 06:35buy0.32eurchf1.487601.483100.000002009.12.29 06:461.488030.000.000.0013.29
821089172009.12.31 01:30sell0.32eurchf1.486511.491010.000002009.12.31 07:351.486380.000.000.004.02
821092602009.12.31 01:31sell0.31eurchf1.486561.491060.000002009.12.31 07:351.486130.000.000.0012.89
825765072010.01.05 06:50sell0.32eurchf1.484721.489220.000002010.01.05 08:031.484990.000.000.00-8.42
825768132010.01.05 06:50sell0.31eurchf1.484961.489460.000002010.01.05 08:031.485010.000.000.00-1.51
827214272010.01.05 19:30sell0.32eurchf1.486401.490900.000002010.01.05 20:041.485970.000.000.0013.29
827217612010.01.05 19:32sell0.31eurchf1.486631.491130.000002010.01.05 20:041.485970.000.000.0019.77
827607872010.01.06 01:02sell0.32eurchf1.485151.489650.000002010.01.06 01:391.484870.000.000.008.66
827674692010.01.06 01:43buy0.32eurchf1.484431.479930.000002010.01.06 02:251.484580.000.000.004.64
827784432010.01.06 02:30sell0.32eurchf1.484951.489450.000002010.01.06 02:511.484180.000.000.0023.83
827790142010.01.06 02:34sell0.31eurchf1.485261.489760.000002010.01.06 02:511.484170.000.000.0032.69
827951492010.01.06 04:24sell0.33eurchf1.485131.489630.000002010.01.06 05:071.485010.000.000.003.83
830027172010.01.06 20:12buy0.33eurchf1.480051.475550.000002010.01.06 20:311.480550.000.000.0016.09
830030282010.01.06 20:13buy0.32eurchf1.479531.475030.000002010.01.06 20:311.480520.000.000.0030.88
830453402010.01.07 01:01buy0.34eurchf1.479581.475080.000002010.01.07 01:181.479430.000.000.00-4.98
830456482010.01.07 01:02buy0.32eurchf1.478791.474290.000002010.01.07 01:181.479470.000.000.0021.23
830465312010.01.07 01:03buy0.30eurchf1.477931.473430.000002010.01.07 01:181.479470.000.000.0045.07
830909172010.01.07 05:30sell0.34eurchf1.480981.485480.000002010.01.07 06:111.481170.000.000.00-6.28
830910712010.01.07 05:31sell0.33eurchf1.481201.485700.000002010.01.07 06:111.481170.000.000.000.96
830919162010.01.07 05:35sell0.31eurchf1.481561.486060.000002010.01.07 06:111.481150.000.000.0012.35
832663402010.01.07 21:40sell0.34eurchf1.480261.484760.000002010.01.07 21:591.479910.000.000.0011.52
833208122010.01.08 06:30sell0.34eurchf1.480511.485010.000002010.01.08 06:561.480290.000.000.007.22
833221842010.01.08 06:44sell0.33eurchf1.480571.485070.000002010.01.08 06:561.480360.000.000.006.69
837782032010.01.12 00:51sell0.35eurchf1.475211.479710.000002010.01.12 01:131.474820.000.000.0013.42
842306972010.01.14 01:03sell0.35eurchf1.478031.482530.000002010.01.14 01:251.477880.000.000.005.16
842309902010.01.14 01:04sell0.33eurchf1.478201.482700.000002010.01.14 01:251.477870.000.000.0010.71
842313532010.01.14 01:05sell0.32eurchf1.478301.482800.000002010.01.14 01:251.477870.000.000.0013.52
842625712010.01.14 06:43sell0.35eurchf1.478841.483340.000002010.01.14 07:461.478730.000.000.003.78
842629462010.01.14 06:44sell0.34eurchf1.479061.483560.000002010.01.14 07:291.478950.000.000.003.67
842632842010.01.14 06:45sell0.32eurchf1.479121.483620.000002010.01.14 07:201.479010.000.000.003.46
844390132010.01.14 19:36sell0.35eurchf1.476261.480760.000002010.01.14 20:271.476400.000.000.00-4.81
844400432010.01.14 19:43sell0.34eurchf1.476591.481090.000002010.01.14 20:271.476500.000.000.003.00
844403382010.01.14 19:44sell0.33eurchf1.476831.481330.000002010.01.14 20:271.476500.000.000.0010.69
845098302010.01.15 05:23sell0.35eurchf1.476401.480900.000002010.01.15 06:281.476260.000.000.004.79
848672192010.01.18 19:22sell0.35eurchf1.474371.478870.000002010.01.18 19:421.473950.000.000.0014.36
849425062010.01.19 04:49sell0.35eurchf1.475181.479680.000002010.01.19 06:001.475010.000.000.005.80
851627852010.01.19 19:47sell0.36eurchf1.475261.479760.000002010.01.19 20:411.474940.000.000.0011.16
852096062010.01.20 01:07sell0.36eurchf1.475581.480080.000002010.01.20 02:191.475120.000.000.0015.97
852651252010.01.20 05:43sell0.36eurchf1.475041.479540.000002010.01.20 05:471.474730.000.000.0010.75
854724582010.01.20 19:31sell0.36eurchf1.473111.477610.000002010.01.20 20:161.472650.000.000.0015.87
854932782010.01.20 21:51sell0.36eurchf1.472701.477200.000002010.01.21 03:031.472610.000.00-1.143.10
855209172010.01.21 01:39sell0.35eurchf1.473031.477530.000002010.01.21 02:081.472900.000.000.004.36
855211712010.01.21 01:40sell0.34eurchf1.473091.477590.000002010.01.21 02:071.472980.000.000.003.59
857804402010.01.21 19:46buy0.36eurchf1.469461.464960.000002010.01.22 00:541.468710.000.000.17-25.91
865067482010.01.26 02:44sell0.36eurchf1.471691.476190.000002010.01.26 03:391.471580.000.000.003.81
865385882010.01.26 04:54sell0.36eurchf1.471391.475890.000002010.01.26 06:001.471310.000.000.002.76
865410282010.01.26 05:02sell0.35eurchf1.471631.476130.000002010.01.26 06:001.470980.000.000.0021.80
867748282010.01.26 19:44sell0.36eurchf1.472511.477010.000002010.01.26 22:041.472520.000.000.00-0.34
867749842010.01.26 19:45sell0.35eurchf1.472651.477150.000002010.01.26 22:041.472720.000.000.00-2.34
867767262010.01.26 19:59sell0.33eurchf1.473391.477890.000002010.01.26 20:471.473230.000.000.005.05
867979432010.01.26 22:42sell0.36eurchf1.472851.477350.000002010.01.27 02:051.472780.000.00-0.622.41
867980302010.01.26 22:44sell0.35eurchf1.472951.477450.000002010.01.27 02:051.472780.000.00-0.605.69
870496332010.01.27 19:27sell0.36eurchf1.472261.476760.000002010.01.27 20:071.472050.000.000.007.21
877891722010.02.01 05:36sell0.36eurchf1.471241.475740.000002010.02.01 09:151.472420.000.000.00-40.09
880369132010.02.01 21:51buy0.36eurchf1.471561.467060.000002010.02.01 23:001.471630.000.000.002.38
880371032010.02.01 21:52buy0.35eurchf1.471451.466950.000002010.02.01 23:001.471630.000.000.005.96
880379922010.02.01 21:54buy0.33eurchf1.471151.466650.000002010.02.01 22:391.471270.000.000.003.75
880976542010.02.02 04:37buy0.36eurchf1.471581.467080.000002010.02.02 04:391.472090.000.000.0017.33
881030622010.02.02 04:56buy0.36eurchf1.471441.466940.000002010.02.02 05:201.471560.000.000.004.08
881088992010.02.02 05:22sell0.36eurchf1.472291.476790.000002010.02.02 09:201.472850.000.000.00-19.06
881098012010.02.02 05:25sell0.35eurchf1.472961.477460.000002010.02.02 09:201.472850.000.000.003.64
881098752010.02.02 05:26sell0.34eurchf1.472931.477430.000002010.02.02 09:201.472850.000.000.002.57
883155652010.02.02 19:31sell0.36eurchf1.473251.477750.000002010.02.02 20:011.472990.000.000.008.88
883156932010.02.02 19:32sell0.35eurchf1.473341.477840.000002010.02.02 20:011.472990.000.000.0011.61
883340812010.02.02 21:59sell0.36eurchf1.473441.477940.000002010.02.02 22:291.473230.000.000.007.17
887010992010.02.04 06:46sell0.37eurchf1.470801.475300.000002010.02.04 07:451.470850.000.000.00-1.74
887013862010.02.04 06:49sell0.35eurchf1.470881.475380.000002010.02.04 07:451.470930.000.000.00-1.65
887014382010.02.04 06:50sell0.34eurchf1.470901.475400.000002010.02.04 07:451.470930.000.000.00-0.96
897352142010.02.08 21:59buy0.36eurchf1.464921.460420.000002010.02.08 22:311.465190.000.000.009.06
897352612010.02.08 22:00buy0.35eurchf1.464761.460260.000002010.02.08 22:311.465070.000.000.0010.11
897754072010.02.09 01:39sell0.37eurchf1.467531.472030.000002010.02.09 01:591.467070.000.000.0015.85
897758082010.02.09 01:40sell0.35eurchf1.467941.472440.000002010.02.09 01:591.467070.000.000.0028.35
898053072010.02.09 05:29sell0.37eurchf1.467641.472140.000002010.02.09 06:001.467430.000.000.007.26
898054212010.02.09 05:30sell0.36eurchf1.467781.472280.000002010.02.09 06:001.467480.000.000.0010.08
901627992010.02.10 05:57sell0.37eurchf1.467301.471800.000002010.02.10 06:281.466970.000.000.0011.44
  0.00 0.00 -9.97 391.81
Closed P/L: 381.84
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 381.84 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 3 381.84 Equity: 3 381.84 Free Margin: 3 381.84
 
Details:
Graph
Gross Profit: 792.27 Gross Loss: 410.43 Total Net Profit: 381.84
Profit Factor: 1.93 Expected Payoff: 3.50  
Absolute Drawdown: 186.88 Maximal Drawdown: 218.14 (7.20%) Relative Drawdown: 7.20% (218.14)
 
Total Trades: 109 Short Positions (won %): 94 (78.72%) Long Positions (won %): 15 (86.67%)
Profit Trades (% of total): 87 (79.82%) Loss trades (% of total): 22 (20.18%)
Largest profit trade: 45.07 loss trade: -141.78
Average profit trade: 9.11 loss trade: -18.66
Maximum consecutive wins ($): 12 (102.30) consecutive losses ($): 3 (-4.35)
Maximal consecutive profit (count): 153.68 (9) consecutive loss (count): -141.78 (1)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 1