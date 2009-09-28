Strategy Tester Report
OmniFX3
Forex.com-Demo(R) (Build 225)

SimbolisGBPJPYFXF (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
Periodas1 Valandos (H1) 2009.09.28 06:00 - 2010.03.08 15:00
ModelisKiekvienas kainos pokytis (pats tiksliausias metodas, pagrystas visais laiko periodais)
parametraiMagicNumber=123; Lots=1; UseHedge=false; TPMultiplier=5; SLMultiplier=5; EMA_PERIOD=24; FAST_EMA_PERIOD=12; SLOW_EMA_PERIOD=26; MACD_SIGNAL_PERIOD=6; ATR_PERIOD=14;
Stulpelių testavime2827Sumodeliuota momentinių kainų3462161Modeliavimo kokybėn/a
Grafikų nesutapimo klaida130
Pradinis depozitas10000.00
Grynasis pelnas24642.58Didžiausias pelnas78696.92Didžiausias nuostolis-54054.34
Pelno faktorius1.46Tikėtina išmoka397.46
Absoliutus nuosmukis1342.96Maksimalus nuosmukis8189.41 (32.27%)Sąlyginis nuosmukis45.40% (7197.66)
Viso sandorių62Pardavimo pozicijos (laimėtos %)31 (67.74%)Pirkimo pozicijos (laimėtos %)31 (48.39%)
Pelningų sandorių (procentaliai)36 (58.06%)Nuostolingų sandorių (procentaliai)26 (41.94%)
Didžiausiaspelningas sandoris4113.95nuostolingas sandoris-2927.45
Vidurkispelningas sandoris2186.03nuostolingas sandoris-2079.01
Maksumumaslaimėjimų iš eilės (pelnas pinigais)4 (9657.88)pralaimėjimų iš eilės (nuostolis pinigais)3 (-6892.97)
Maksmaluspelnas iš eilės (laimėjimų skaičius)9657.88 (4)nuostolis iš eilės (pralaimėjimų skaičius)-6892.97 (3)
Vidurkislaimėjimų iš eilės2pralaimėjimų iš eilės2
Graph
#LaikasTipasĮsakymasDydisKainaS / LT / PPelnasBalansas
12009.09.28 09:00buy11.00142.28138.58145.98
22009.09.30 14:00sell21.00143.17145.38140.96
32009.10.01 10:00buy31.00144.25142.47146.03
42009.10.01 14:00sell41.00143.19145.13141.25
52009.10.01 22:42s/l31.00142.47142.47146.03-1969.258030.75
62009.10.02 12:32t/p41.00141.25145.13141.252140.2510171.00
72009.10.02 12:32t/p21.00140.96145.38140.962422.2812593.28
82009.10.02 18:00buy51.00142.68140.05145.31
92009.10.05 16:00sell61.00142.63144.29140.97
102009.10.07 05:17t/p61.00140.97144.29140.971824.8114418.09
112009.10.07 10:03s/l51.00140.05140.05145.31-2905.9711512.12
122009.10.07 13:00buy71.00141.74139.40144.08
132009.10.09 11:00sell81.00142.05143.92140.18
142009.10.13 16:00buy91.00142.60140.52144.68
152009.10.14 06:00sell101.00142.22143.91140.53
162009.10.15 06:17s/l101.00143.91143.91140.53-1885.679626.45
172009.10.15 06:17s/l81.00143.92143.92140.18-2101.347525.11
182009.10.15 06:47t/p71.00144.08139.40144.082599.5610124.67
192009.10.15 07:53t/p91.00144.68140.52144.682305.3212429.99
202009.10.15 09:37t/p11.00145.98138.58145.984113.9516543.94
212009.10.26 13:00buy111.00150.27148.53152.01
222009.10.27 19:00sell121.00150.37152.50148.24
232009.10.28 09:22s/l111.00148.53148.53152.01-1922.5714621.38
242009.10.29 00:08t/p121.00148.24152.50148.242333.2716954.65
252009.10.29 09:00buy131.00148.98146.79151.17
262009.10.29 13:37t/p131.00151.17146.79151.172422.5719377.22
272009.10.30 07:00sell141.00150.33152.01148.65
282009.10.30 15:52t/p141.00148.65152.01148.651857.7921235.01
292009.11.02 16:00buy151.00148.25145.50151.00
302009.11.04 19:15t/p151.00151.00145.50151.003044.2524279.26
312009.11.05 02:00sell161.00149.45151.75147.15
322009.11.09 04:00buy171.00150.74148.58152.90
332009.11.09 19:00sell181.00150.39152.58148.20
342009.11.10 23:00buy191.00150.32148.39152.25
352009.11.11 18:53s/l171.00148.58148.58152.90-2387.1721892.09
362009.11.12 07:47s/l191.00148.39148.39152.25-2130.5319761.56
372009.11.13 15:00sell201.00149.12150.87147.37
382009.11.19 07:47t/p181.00148.20152.58148.202355.3422116.90
392009.11.19 14:53t/p201.00147.37150.87147.371901.9924018.89
402009.11.19 23:00buy211.00148.12146.33149.91
412009.11.20 09:38t/p161.00147.15151.75147.152460.3826479.27
422009.11.24 04:00sell221.00147.25148.56145.94
432009.11.24 09:36s/l211.00146.33146.33149.91-1976.7724502.50
442009.11.25 00:00buy231.00146.94145.53148.35
452009.11.25 14:43t/p221.00145.94148.56145.941443.1025945.59
462009.11.26 03:30s/l231.00145.53145.53148.35-1556.4224389.17
472009.12.02 21:00sell241.00145.36147.31143.41
482009.12.04 12:13s/l241.00147.31147.31143.41-2178.7522210.42
492009.12.09 05:00buy251.00143.78141.87145.69
502009.12.13 23:00sell261.00144.76146.89142.63
512009.12.14 20:00buy271.00144.49142.63146.35
522009.12.15 15:17t/p251.00145.69141.87145.692118.7724329.20
532009.12.16 04:00sell281.00145.48146.89144.07
542009.12.16 10:02t/p271.00146.35142.63146.352059.0526388.25
552009.12.16 14:08s/l261.00146.89146.89142.63-2371.5124016.75
562009.12.16 14:08s/l281.00146.89146.89144.07-1558.8822457.87
572009.12.18 09:00buy291.00146.21143.19149.23
582009.12.21 10:00sell301.00145.86147.39144.33
592009.12.24 03:00buy311.00146.41145.28147.54
602009.12.29 16:00sell321.00146.65147.72145.58
612009.12.30 14:59s/l301.00147.39147.39144.33-1741.3720716.50
622009.12.30 15:00buy331.00147.41145.96148.86
632009.12.30 15:16t/p311.00147.54145.28147.541254.1521970.65
642009.12.30 15:17s/l321.00147.72147.72145.58-1188.5120782.14
652009.12.30 17:06t/p331.00148.86145.96148.861603.6322385.77
662009.12.31 11:00t/p291.00149.23143.19149.233354.3625740.13
672010.01.04 00:00sell341.00149.65151.41147.89
682010.01.05 04:40t/p341.00147.89151.41147.891940.2927680.43
692010.01.06 04:00buy351.00146.88145.05148.71
702010.01.07 20:20t/p351.00148.71145.05148.712027.2129707.64
712010.01.08 15:00sell361.00148.76150.77146.75
722010.01.11 10:00buy371.00149.34147.86150.82
732010.01.11 18:00sell381.00148.33150.05146.61
742010.01.12 01:16s/l371.00147.86147.86150.82-1635.6928071.95
752010.01.12 17:52t/p361.00146.75150.77146.752211.1630283.11
762010.01.13 06:00buy391.00147.46145.70149.22
772010.01.14 02:45t/p391.00149.22145.70149.221949.7932232.90
782010.01.14 15:00sell401.00148.74150.71146.77
792010.01.18 05:00buy411.00148.27146.46150.08
802010.01.20 04:00sell421.00148.91150.14147.68
812010.01.20 08:02t/p421.00147.68150.14147.681360.0233592.92
822010.01.20 22:00buy431.00148.68146.82150.54
832010.01.21 11:00sell441.00148.00149.60146.40
842010.01.21 16:07s/l431.00146.82146.82150.54-2053.7531539.17
852010.01.21 16:07t/p401.00146.77150.71146.772139.4933678.66
862010.01.21 16:15t/p381.00146.61150.05146.611835.4035514.06
872010.01.21 16:15s/l411.00146.46146.46150.08-1996.2333517.83
882010.01.21 16:42t/p441.00146.40149.60146.401769.1335286.96
892010.01.22 10:00buy451.00146.64143.99149.29
902010.01.26 09:00sell461.00146.12148.69143.55
912010.01.27 03:41s/l451.00143.99143.99149.29-2927.4532359.51
922010.01.27 11:00buy471.00145.10142.81147.39
932010.01.28 17:00sell481.00144.94147.54142.34
942010.01.29 11:00buy491.00145.81143.70147.92
952010.01.29 18:00sell501.00144.85147.39142.31
962010.01.31 22:00t/p461.00143.55148.69143.552813.9835173.50
972010.01.31 22:00s/l491.00143.70143.70147.92-2333.5532839.95
982010.02.01 16:00buy511.00144.39142.30146.48
992010.02.02 14:00sell521.00144.12146.15142.09
1002010.02.03 00:00buy531.00144.65143.22146.08
1012010.02.03 22:00sell541.00144.57146.22142.92
1022010.02.04 14:15s/l531.00143.22143.22146.08-1578.1931261.76
1032010.02.04 14:57t/p541.00142.92146.22142.921807.8233069.57
1042010.02.04 15:07s/l471.00142.81142.81147.39-2521.5630548.01
1052010.02.04 16:12s/l511.00142.30142.30146.48-2305.9028242.12
1062010.02.04 16:13t/p481.00142.34147.54142.342836.1031078.21
1072010.02.04 16:13t/p501.00142.31147.39142.312775.2833853.49
1082010.02.04 16:17t/p521.00142.09146.15142.092222.4436075.93
1092010.02.05 11:00buy551.00140.45138.09142.81
1102010.02.10 12:00sell561.00140.41142.42138.40
1112010.02.11 19:00buy571.00140.69138.62142.76
1122010.02.12 13:00sell581.00140.56143.09138.03
1132010.02.16 16:42s/l561.00142.42142.42138.40-2255.9233820.01
1142010.02.17 08:05t/p571.00142.76138.62142.762294.0036114.01
1152010.02.17 08:06t/p551.00142.81138.09142.812621.4038735.41
1162010.02.17 12:12s/l581.00143.09143.09138.03-2814.3635921.05
1172010.02.18 21:00buy591.00142.60140.30144.90
1182010.02.23 10:01s/l591.00140.30140.30144.90-2540.6533380.41
1192010.03.04 06:00sell601.00133.23134.33132.13
1202010.03.04 14:00buy611.00134.13132.40135.86
1212010.03.04 14:03s/l601.00134.33134.33132.13-1216.4132164.00
1222010.03.05 15:16t/p611.00135.86132.40135.861914.6234078.61
1232010.03.08 10:00sell621.00136.78138.24135.32
1242010.03.08 15:23close at stop621.00136.27138.24135.32563.9734642.58