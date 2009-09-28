Strategy Tester Report
OmniFX3
Forex.com-Demo(R) (Build 225)
|Simbolis
|GBPJPYFXF (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
|Periodas
|1 Valandos (H1) 2009.09.28 06:00 - 2010.03.08 15:00
|Modelis
|Kiekvienas kainos pokytis (pats tiksliausias metodas, pagrystas visais laiko periodais)
|parametrai
|MagicNumber=123; Lots=1; UseHedge=false;
TPMultiplier=5; SLMultiplier=5; EMA_PERIOD=24; FAST_EMA_PERIOD=12; SLOW_EMA_PERIOD=26; MACD_SIGNAL_PERIOD=6; ATR_PERIOD=14;
|Stulpelių testavime
|2827
|Sumodeliuota momentinių kainų
|3462161
|Modeliavimo kokybė
|n/a
|Grafikų nesutapimo klaida
|130
|Pradinis depozitas
|10000.00
|Grynasis pelnas
|24642.58
|Didžiausias pelnas
|78696.92
|Didžiausias nuostolis
|-54054.34
|Pelno faktorius
|1.46
|Tikėtina išmoka
|397.46
|Absoliutus nuosmukis
|1342.96
|Maksimalus nuosmukis
|8189.41 (32.27%)
|Sąlyginis nuosmukis
|45.40% (7197.66)
|Viso sandorių
|62
|Pardavimo pozicijos (laimėtos %)
|31 (67.74%)
|Pirkimo pozicijos (laimėtos %)
|31 (48.39%)
|Pelningų sandorių (procentaliai)
|36 (58.06%)
|Nuostolingų sandorių (procentaliai)
|26 (41.94%)
|Didžiausias
|pelningas sandoris
|4113.95
|nuostolingas sandoris
|-2927.45
|Vidurkis
|pelningas sandoris
|2186.03
|nuostolingas sandoris
|-2079.01
|Maksumumas
|laimėjimų iš eilės (pelnas pinigais)
|4 (9657.88)
|pralaimėjimų iš eilės (nuostolis pinigais)
|3 (-6892.97)
|Maksmalus
|pelnas iš eilės (laimėjimų skaičius)
|9657.88 (4)
|nuostolis iš eilės (pralaimėjimų skaičius)
|-6892.97 (3)
|Vidurkis
|laimėjimų iš eilės
|2
|pralaimėjimų iš eilės
|2
|#
|Laikas
|Tipas
|Įsakymas
|Dydis
|Kaina
|S / L
|T / P
|Pelnas
|Balansas
|1
|2009.09.28 09:00
|buy
|1
|1.00
|142.28
|138.58
|145.98
|2
|2009.09.30 14:00
|sell
|2
|1.00
|143.17
|145.38
|140.96
|3
|2009.10.01 10:00
|buy
|3
|1.00
|144.25
|142.47
|146.03
|4
|2009.10.01 14:00
|sell
|4
|1.00
|143.19
|145.13
|141.25
|5
|2009.10.01 22:42
|s/l
|3
|1.00
|142.47
|142.47
|146.03
|-1969.25
|8030.75
|6
|2009.10.02 12:32
|t/p
|4
|1.00
|141.25
|145.13
|141.25
|2140.25
|10171.00
|7
|2009.10.02 12:32
|t/p
|2
|1.00
|140.96
|145.38
|140.96
|2422.28
|12593.28
|8
|2009.10.02 18:00
|buy
|5
|1.00
|142.68
|140.05
|145.31
|9
|2009.10.05 16:00
|sell
|6
|1.00
|142.63
|144.29
|140.97
|10
|2009.10.07 05:17
|t/p
|6
|1.00
|140.97
|144.29
|140.97
|1824.81
|14418.09
|11
|2009.10.07 10:03
|s/l
|5
|1.00
|140.05
|140.05
|145.31
|-2905.97
|11512.12
|12
|2009.10.07 13:00
|buy
|7
|1.00
|141.74
|139.40
|144.08
|13
|2009.10.09 11:00
|sell
|8
|1.00
|142.05
|143.92
|140.18
|14
|2009.10.13 16:00
|buy
|9
|1.00
|142.60
|140.52
|144.68
|15
|2009.10.14 06:00
|sell
|10
|1.00
|142.22
|143.91
|140.53
|16
|2009.10.15 06:17
|s/l
|10
|1.00
|143.91
|143.91
|140.53
|-1885.67
|9626.45
|17
|2009.10.15 06:17
|s/l
|8
|1.00
|143.92
|143.92
|140.18
|-2101.34
|7525.11
|18
|2009.10.15 06:47
|t/p
|7
|1.00
|144.08
|139.40
|144.08
|2599.56
|10124.67
|19
|2009.10.15 07:53
|t/p
|9
|1.00
|144.68
|140.52
|144.68
|2305.32
|12429.99
|20
|2009.10.15 09:37
|t/p
|1
|1.00
|145.98
|138.58
|145.98
|4113.95
|16543.94
|21
|2009.10.26 13:00
|buy
|11
|1.00
|150.27
|148.53
|152.01
|22
|2009.10.27 19:00
|sell
|12
|1.00
|150.37
|152.50
|148.24
|23
|2009.10.28 09:22
|s/l
|11
|1.00
|148.53
|148.53
|152.01
|-1922.57
|14621.38
|24
|2009.10.29 00:08
|t/p
|12
|1.00
|148.24
|152.50
|148.24
|2333.27
|16954.65
|25
|2009.10.29 09:00
|buy
|13
|1.00
|148.98
|146.79
|151.17
|26
|2009.10.29 13:37
|t/p
|13
|1.00
|151.17
|146.79
|151.17
|2422.57
|19377.22
|27
|2009.10.30 07:00
|sell
|14
|1.00
|150.33
|152.01
|148.65
|28
|2009.10.30 15:52
|t/p
|14
|1.00
|148.65
|152.01
|148.65
|1857.79
|21235.01
|29
|2009.11.02 16:00
|buy
|15
|1.00
|148.25
|145.50
|151.00
|30
|2009.11.04 19:15
|t/p
|15
|1.00
|151.00
|145.50
|151.00
|3044.25
|24279.26
|31
|2009.11.05 02:00
|sell
|16
|1.00
|149.45
|151.75
|147.15
|32
|2009.11.09 04:00
|buy
|17
|1.00
|150.74
|148.58
|152.90
|33
|2009.11.09 19:00
|sell
|18
|1.00
|150.39
|152.58
|148.20
|34
|2009.11.10 23:00
|buy
|19
|1.00
|150.32
|148.39
|152.25
|35
|2009.11.11 18:53
|s/l
|17
|1.00
|148.58
|148.58
|152.90
|-2387.17
|21892.09
|36
|2009.11.12 07:47
|s/l
|19
|1.00
|148.39
|148.39
|152.25
|-2130.53
|19761.56
|37
|2009.11.13 15:00
|sell
|20
|1.00
|149.12
|150.87
|147.37
|38
|2009.11.19 07:47
|t/p
|18
|1.00
|148.20
|152.58
|148.20
|2355.34
|22116.90
|39
|2009.11.19 14:53
|t/p
|20
|1.00
|147.37
|150.87
|147.37
|1901.99
|24018.89
|40
|2009.11.19 23:00
|buy
|21
|1.00
|148.12
|146.33
|149.91
|41
|2009.11.20 09:38
|t/p
|16
|1.00
|147.15
|151.75
|147.15
|2460.38
|26479.27
|42
|2009.11.24 04:00
|sell
|22
|1.00
|147.25
|148.56
|145.94
|43
|2009.11.24 09:36
|s/l
|21
|1.00
|146.33
|146.33
|149.91
|-1976.77
|24502.50
|44
|2009.11.25 00:00
|buy
|23
|1.00
|146.94
|145.53
|148.35
|45
|2009.11.25 14:43
|t/p
|22
|1.00
|145.94
|148.56
|145.94
|1443.10
|25945.59
|46
|2009.11.26 03:30
|s/l
|23
|1.00
|145.53
|145.53
|148.35
|-1556.42
|24389.17
|47
|2009.12.02 21:00
|sell
|24
|1.00
|145.36
|147.31
|143.41
|48
|2009.12.04 12:13
|s/l
|24
|1.00
|147.31
|147.31
|143.41
|-2178.75
|22210.42
|49
|2009.12.09 05:00
|buy
|25
|1.00
|143.78
|141.87
|145.69
|50
|2009.12.13 23:00
|sell
|26
|1.00
|144.76
|146.89
|142.63
|51
|2009.12.14 20:00
|buy
|27
|1.00
|144.49
|142.63
|146.35
|52
|2009.12.15 15:17
|t/p
|25
|1.00
|145.69
|141.87
|145.69
|2118.77
|24329.20
|53
|2009.12.16 04:00
|sell
|28
|1.00
|145.48
|146.89
|144.07
|54
|2009.12.16 10:02
|t/p
|27
|1.00
|146.35
|142.63
|146.35
|2059.05
|26388.25
|55
|2009.12.16 14:08
|s/l
|26
|1.00
|146.89
|146.89
|142.63
|-2371.51
|24016.75
|56
|2009.12.16 14:08
|s/l
|28
|1.00
|146.89
|146.89
|144.07
|-1558.88
|22457.87
|57
|2009.12.18 09:00
|buy
|29
|1.00
|146.21
|143.19
|149.23
|58
|2009.12.21 10:00
|sell
|30
|1.00
|145.86
|147.39
|144.33
|59
|2009.12.24 03:00
|buy
|31
|1.00
|146.41
|145.28
|147.54
|60
|2009.12.29 16:00
|sell
|32
|1.00
|146.65
|147.72
|145.58
|61
|2009.12.30 14:59
|s/l
|30
|1.00
|147.39
|147.39
|144.33
|-1741.37
|20716.50
|62
|2009.12.30 15:00
|buy
|33
|1.00
|147.41
|145.96
|148.86
|63
|2009.12.30 15:16
|t/p
|31
|1.00
|147.54
|145.28
|147.54
|1254.15
|21970.65
|64
|2009.12.30 15:17
|s/l
|32
|1.00
|147.72
|147.72
|145.58
|-1188.51
|20782.14
|65
|2009.12.30 17:06
|t/p
|33
|1.00
|148.86
|145.96
|148.86
|1603.63
|22385.77
|66
|2009.12.31 11:00
|t/p
|29
|1.00
|149.23
|143.19
|149.23
|3354.36
|25740.13
|67
|2010.01.04 00:00
|sell
|34
|1.00
|149.65
|151.41
|147.89
|68
|2010.01.05 04:40
|t/p
|34
|1.00
|147.89
|151.41
|147.89
|1940.29
|27680.43
|69
|2010.01.06 04:00
|buy
|35
|1.00
|146.88
|145.05
|148.71
|70
|2010.01.07 20:20
|t/p
|35
|1.00
|148.71
|145.05
|148.71
|2027.21
|29707.64
|71
|2010.01.08 15:00
|sell
|36
|1.00
|148.76
|150.77
|146.75
|72
|2010.01.11 10:00
|buy
|37
|1.00
|149.34
|147.86
|150.82
|73
|2010.01.11 18:00
|sell
|38
|1.00
|148.33
|150.05
|146.61
|74
|2010.01.12 01:16
|s/l
|37
|1.00
|147.86
|147.86
|150.82
|-1635.69
|28071.95
|75
|2010.01.12 17:52
|t/p
|36
|1.00
|146.75
|150.77
|146.75
|2211.16
|30283.11
|76
|2010.01.13 06:00
|buy
|39
|1.00
|147.46
|145.70
|149.22
|77
|2010.01.14 02:45
|t/p
|39
|1.00
|149.22
|145.70
|149.22
|1949.79
|32232.90
|78
|2010.01.14 15:00
|sell
|40
|1.00
|148.74
|150.71
|146.77
|79
|2010.01.18 05:00
|buy
|41
|1.00
|148.27
|146.46
|150.08
|80
|2010.01.20 04:00
|sell
|42
|1.00
|148.91
|150.14
|147.68
|81
|2010.01.20 08:02
|t/p
|42
|1.00
|147.68
|150.14
|147.68
|1360.02
|33592.92
|82
|2010.01.20 22:00
|buy
|43
|1.00
|148.68
|146.82
|150.54
|83
|2010.01.21 11:00
|sell
|44
|1.00
|148.00
|149.60
|146.40
|84
|2010.01.21 16:07
|s/l
|43
|1.00
|146.82
|146.82
|150.54
|-2053.75
|31539.17
|85
|2010.01.21 16:07
|t/p
|40
|1.00
|146.77
|150.71
|146.77
|2139.49
|33678.66
|86
|2010.01.21 16:15
|t/p
|38
|1.00
|146.61
|150.05
|146.61
|1835.40
|35514.06
|87
|2010.01.21 16:15
|s/l
|41
|1.00
|146.46
|146.46
|150.08
|-1996.23
|33517.83
|88
|2010.01.21 16:42
|t/p
|44
|1.00
|146.40
|149.60
|146.40
|1769.13
|35286.96
|89
|2010.01.22 10:00
|buy
|45
|1.00
|146.64
|143.99
|149.29
|90
|2010.01.26 09:00
|sell
|46
|1.00
|146.12
|148.69
|143.55
|91
|2010.01.27 03:41
|s/l
|45
|1.00
|143.99
|143.99
|149.29
|-2927.45
|32359.51
|92
|2010.01.27 11:00
|buy
|47
|1.00
|145.10
|142.81
|147.39
|93
|2010.01.28 17:00
|sell
|48
|1.00
|144.94
|147.54
|142.34
|94
|2010.01.29 11:00
|buy
|49
|1.00
|145.81
|143.70
|147.92
|95
|2010.01.29 18:00
|sell
|50
|1.00
|144.85
|147.39
|142.31
|96
|2010.01.31 22:00
|t/p
|46
|1.00
|143.55
|148.69
|143.55
|2813.98
|35173.50
|97
|2010.01.31 22:00
|s/l
|49
|1.00
|143.70
|143.70
|147.92
|-2333.55
|32839.95
|98
|2010.02.01 16:00
|buy
|51
|1.00
|144.39
|142.30
|146.48
|99
|2010.02.02 14:00
|sell
|52
|1.00
|144.12
|146.15
|142.09
|100
|2010.02.03 00:00
|buy
|53
|1.00
|144.65
|143.22
|146.08
|101
|2010.02.03 22:00
|sell
|54
|1.00
|144.57
|146.22
|142.92
|102
|2010.02.04 14:15
|s/l
|53
|1.00
|143.22
|143.22
|146.08
|-1578.19
|31261.76
|103
|2010.02.04 14:57
|t/p
|54
|1.00
|142.92
|146.22
|142.92
|1807.82
|33069.57
|104
|2010.02.04 15:07
|s/l
|47
|1.00
|142.81
|142.81
|147.39
|-2521.56
|30548.01
|105
|2010.02.04 16:12
|s/l
|51
|1.00
|142.30
|142.30
|146.48
|-2305.90
|28242.12
|106
|2010.02.04 16:13
|t/p
|48
|1.00
|142.34
|147.54
|142.34
|2836.10
|31078.21
|107
|2010.02.04 16:13
|t/p
|50
|1.00
|142.31
|147.39
|142.31
|2775.28
|33853.49
|108
|2010.02.04 16:17
|t/p
|52
|1.00
|142.09
|146.15
|142.09
|2222.44
|36075.93
|109
|2010.02.05 11:00
|buy
|55
|1.00
|140.45
|138.09
|142.81
|110
|2010.02.10 12:00
|sell
|56
|1.00
|140.41
|142.42
|138.40
|111
|2010.02.11 19:00
|buy
|57
|1.00
|140.69
|138.62
|142.76
|112
|2010.02.12 13:00
|sell
|58
|1.00
|140.56
|143.09
|138.03
|113
|2010.02.16 16:42
|s/l
|56
|1.00
|142.42
|142.42
|138.40
|-2255.92
|33820.01
|114
|2010.02.17 08:05
|t/p
|57
|1.00
|142.76
|138.62
|142.76
|2294.00
|36114.01
|115
|2010.02.17 08:06
|t/p
|55
|1.00
|142.81
|138.09
|142.81
|2621.40
|38735.41
|116
|2010.02.17 12:12
|s/l
|58
|1.00
|143.09
|143.09
|138.03
|-2814.36
|35921.05
|117
|2010.02.18 21:00
|buy
|59
|1.00
|142.60
|140.30
|144.90
|118
|2010.02.23 10:01
|s/l
|59
|1.00
|140.30
|140.30
|144.90
|-2540.65
|33380.41
|119
|2010.03.04 06:00
|sell
|60
|1.00
|133.23
|134.33
|132.13
|120
|2010.03.04 14:00
|buy
|61
|1.00
|134.13
|132.40
|135.86
|121
|2010.03.04 14:03
|s/l
|60
|1.00
|134.33
|134.33
|132.13
|-1216.41
|32164.00
|122
|2010.03.05 15:16
|t/p
|61
|1.00
|135.86
|132.40
|135.86
|1914.62
|34078.61
|123
|2010.03.08 10:00
|sell
|62
|1.00
|136.78
|138.24
|135.32
|124
|2010.03.08 15:23
|close at stop
|62
|1.00
|136.27
|138.24
|135.32
|563.97
|34642.58