MetaQuotes Software Corp.

Account: 32780 Name: betatesting 2 Currency: USD 2010.02.10 13:13
Orders:
   Open TimeTicketTypeSizeItem PriceS / LT / PTimeState Comment
2009.11.25 19:24138678sell2.00 / 2.00usdcad1.048880.000000.000002009.11.25 19:24filled
2009.11.25 19:26138680sell2.00 / 2.00gbpjpy145.9150.0000.0002009.11.25 19:26filled
2009.11.25 19:27138687sell2.00 / 2.00gbpchf1.666570.000000.000002009.11.25 19:27filled
2009.11.25 19:30138696sell0.50 / 0.50eurjpy132.1100.0000.0002009.11.25 19:30filled
2009.11.25 19:31138698sell0.10 / 0.10eurjpy132.0750.0000.0002009.11.25 19:31filled
2009.11.25 19:32138701sell0.20 / 0.20eurjpy132.059133.7500.0002009.11.25 19:32filled
2009.11.25 20:06138778sell0.10 / 0.10eurjpy132.021133.7500.0002009.11.25 20:06filled
2009.11.25 20:30138906sell0.50 / 0.50eurjpy132.053133.7500.0002009.11.25 20:30filled
2009.11.27 03:11142116buy2.00 / 2.00usdcad1.064000.000000.000002009.11.27 03:11filled[sl at 1.06400]
2009.11.27 13:39143578buy1.40 / 1.40eurjpy128.7840.0000.0002009.11.27 13:39filled
2009.11.27 13:39143579buy2.00 / 2.00gbpchf1.656200.000000.000002009.11.27 13:39filled
2009.11.27 13:39143580buy2.00 / 2.00gbpjpy141.6160.0000.0002009.11.27 13:39filled
2009.12.08 08:56177051sell2.00 / 2.00gbpusd1.633750.000000.000002009.12.08 08:56filled
2009.12.08 09:02177071sell2.00 / 2.00eurusd1.479050.000000.000002009.12.08 09:02filled
2009.12.08 09:05177089buy2.00 / 2.00usdchf1.021950.000000.000002009.12.08 09:05filled
2009.12.09 13:41187497buy2.00 / 2.00eurusd1.473900.000000.000002009.12.09 13:41filled
2009.12.09 13:41187498buy2.00 / 2.00gbpusd1.631650.000000.000002009.12.09 13:41filled
2009.12.09 13:41187502sell2.00 / 2.00usdchf1.024960.000000.000002009.12.09 13:41filled
2009.12.11 19:09195895sell2.00 / 2.00gbpusd1.623620.000000.000002009.12.11 19:09filled
2009.12.15 17:49204274buy2.00 / 2.00usdjpy89.9230.0000.0002009.12.15 17:49filled
2009.12.15 17:50204278buy2.00 / 2.00gbpjpy145.9240.0000.0002009.12.15 17:50filled
2009.12.15 17:51204281buy2.00 / 2.00gbpchf1.691650.000000.000002009.12.15 17:51filled
2009.12.15 17:51204282sell2.00 / 2.00eurgbp0.894260.000000.000002009.12.15 17:51filled
2009.12.23 12:12220415buy2.00 / 2.00eurgbp0.893750.000000.000002009.12.23 12:12filled
2009.12.23 12:12220416sell2.00 / 2.00gbpchf1.669170.000000.000002009.12.23 12:12filled
2009.12.23 12:12220417sell2.00 / 2.00gbpjpy146.4260.0000.0002009.12.23 12:12filled
2009.12.23 12:12220418buy2.00 / 2.00gbpusd1.594890.000000.000002009.12.23 12:12filled
2009.12.23 12:12220419sell2.00 / 2.00usdjpy91.8170.0000.0002009.12.23 12:12filled
2010.01.11 08:07249473buy2.00 / 2.00audusd0.930110.000000.000002010.01.11 08:07filled
2010.01.14 17:53261251buy2.00 / 2.00gbpusd1.632830.000000.000002010.01.14 17:53filled
2010.01.14 17:54261257sell2.00 / 2.00eurgbp0.886780.000000.000002010.01.14 17:54filled
2010.01.14 17:54261260sell2.00 / 2.00eurjpy131.8370.0000.0002010.01.14 17:54filled
2010.01.18 08:51266203buy2.00 / 2.00gbpchf1.676540.000000.000002010.01.18 08:51filled
2010.01.19 12:01269898sell2.00 / 2.00gbpusd1.636800.000000.000002010.01.19 12:01filled[sl at 1.63680]
2010.01.19 14:00270355sell2.00 / 2.00audusd0.917600.000000.000002010.01.19 14:00filled[sl at 0.91760]
2010.01.21 15:17277818buy2.00 / 2.00eurjpy129.2540.0000.0002010.01.21 15:17filled
2010.01.21 15:18277820sell2.00 / 2.00gbpusd1.618800.000000.000002010.01.21 15:18filled
2010.01.21 15:19277821sell2.00 / 2.00audusd0.912450.000000.000002010.01.21 15:19filled
2010.01.21 15:19277822buy2.00 / 2.00eurgbp0.870350.000000.000002010.01.21 15:19filled
2010.01.22 09:10279928sell2.00 / 2.00chfjpy86.8560.0000.0002010.01.22 09:10filled
2010.01.22 13:08280597sell2.00 / 2.00gbpchf1.682160.000000.000002010.01.22 13:08filled[sl at 1.68220]
2010.01.25 15:40284646buy2.00 / 2.00usdcad1.060370.000000.000002010.01.25 15:40filled
2010.01.26 13:09288609buy2.00 / 2.00audusd0.895990.000000.000002010.01.26 13:09filled
2010.01.26 13:48288981sell2.00 / 2.00gbpjpy144.6890.0000.0002010.01.26 13:48filled
2010.01.28 09:03298710buy2.00 / 2.00chfjpy86.2600.0000.0002010.01.28 09:03filled[sl at 86.260]
2010.01.28 19:54301924sell2.00 / 2.00chfjpy85.5320.0000.0002010.01.28 19:54filled
2010.02.01 16:20325451buy2.00 / 2.00gbpjpy144.6170.0000.0002010.02.01 16:20filled[sl at 144.610]
2010.02.01 18:35326466buy2.00 / 2.00chfjpy85.7570.0000.0002010.02.01 18:35filled
2010.02.01 18:35326467buy2.00 / 2.00gbpusd1.592810.000000.000002010.02.01 18:35filled
2010.02.01 18:35326468sell2.00 / 2.00usdcad1.063670.000000.000002010.02.01 18:35filled
2010.02.01 18:36326472sell2.00 / 2.00gbpusd1.592570.000000.000002010.02.01 18:36filled
2010.02.01 18:37326477buy2.00 / 2.00eurjpy126.1820.0000.0002010.02.01 18:37filled
2010.02.02 11:10333417sell2.00 / 2.00audusd0.879880.000000.000002010.02.02 11:10filled
2010.02.02 11:11333525sell2.00 / 2.00eurjpy126.3050.0000.0002010.02.02 11:11filled
2010.02.02 11:12333583sell2.00 / 2.00audcad0.931190.000000.000002010.02.02 11:12filled
2010.02.02 11:12333589sell2.00 / 2.00audnzd1.243970.000000.000002010.02.02 11:12filled
2010.02.04 17:22368465sell2.00 / 2.00chfjpy84.3830.0000.0002010.02.04 17:22filled
2010.02.04 17:23368507sell2.00 / 2.00eurjpy123.6710.0000.0002010.02.04 17:23filled
2010.02.05 02:01375362buy2.00 / 2.00chfjpy84.1600.0000.0002010.02.05 02:01filled[sl at 84.160]
2010.02.05 14:55386448buy2.00 / 2.00gbpusd1.572590.000000.000002010.02.05 14:55filled
2010.02.05 14:55386465buy2.00 / 2.00eurjpy123.0900.0000.0002010.02.05 14:55filled
2010.02.05 14:56386469buy2.00 / 2.00audcad0.927040.000000.000002010.02.05 14:56filled
2010.02.05 14:56386470buy2.00 / 2.00audusd0.870750.000000.000002010.02.05 14:56filled
2010.02.05 14:56386474buy2.00 / 2.00audnzd1.257620.000000.000002010.02.05 14:56filled
2010.02.08 07:43395316buy2.00 / 2.00eurgbp0.875800.000000.000002010.02.08 07:43filled
 
Deals:
   Open TimeTicketTypeSizeItem PriceS / LT / POrderEntry CommissionSwapProfit
2009.11.25 19:22166932balance10 000.00
2009.11.25 19:24166939sell2.00usdcad1.048880.000000.00000138678in0.00 
2009.11.25 19:26166943sell2.00gbpjpy145.9150.0000.000138680in0.00 
2009.11.25 19:27166951sell2.00gbpchf1.666570.000000.00000138687in0.00 
2009.11.25 19:30166959sell0.50eurjpy132.1100.0000.000138696in0.00 
2009.11.25 19:31166961sell0.10eurjpy132.0750.0000.000138698in0.00 
2009.11.25 19:32166964sell0.20eurjpy132.059133.7500.000138701in0.00 
2009.11.25 20:06167051sell0.10eurjpy132.021133.7500.000138778in0.00 
2009.11.25 20:30167192sell0.50eurjpy132.053133.7500.000138906in0.00 
2009.11.27 03:11171128buy2.00usdcad1.064000.000000.00000142116out0.00-5.35-2 842.11
2009.11.27 13:39172666buy1.40eurjpy128.7840.0000.000143578out0.00-8.975 325.71
2009.11.27 13:39172667buy2.00gbpchf1.656200.000000.00000143579out0.00-23.202 050.74
2009.11.27 13:39172668buy2.00gbpjpy141.6160.0000.000143580out0.00-22.909 942.87
2009.12.08 08:56209573sell2.00gbpusd1.633750.000000.00000177051in0.00 
2009.12.08 09:02209596sell2.00eurusd1.479050.000000.00000177071in0.00 
2009.12.08 09:05209615buy2.00usdchf1.021950.000000.00000177089in0.00 
2009.12.09 13:41220292buy2.00eurusd1.473900.000000.00000187497out0.00-3.001 030.00
2009.12.09 13:41220293buy2.00gbpusd1.631650.000000.00000187498out0.00-4.80420.00
2009.12.09 13:41220297sell2.00usdchf1.024960.000000.00000187502out0.000.19587.34
2009.12.11 19:09229271sell2.00gbpusd1.623620.000000.00000195895in0.00 
2009.12.15 17:49238664buy2.00usdjpy89.9230.0000.000204274in0.00 
2009.12.15 17:50238668buy2.00gbpjpy145.9240.0000.000204278in0.00 
2009.12.15 17:51238670buy2.00gbpchf1.691650.000000.00000204281in0.00 
2009.12.15 17:51238672sell2.00eurgbp0.894260.000000.00000204282in0.00 
2009.12.23 12:12256983buy2.00eurgbp0.893750.000000.00000220415out0.00-233.28162.66
2009.12.23 12:12256984sell2.00gbpchf1.669170.000000.00000220416out0.0015.34-4 295.77
2009.12.23 12:12256985sell2.00gbpjpy146.4260.0000.000220417out0.0014.151 093.27
2009.12.23 12:12256986buy2.00gbpusd1.594890.000000.00000220418out0.00-48.005 746.00
2009.12.23 12:12256987sell2.00usdjpy91.8170.0000.000220419out0.00-28.294 125.60
2010.01.11 08:07290546buy2.00audusd0.930110.000000.00000249473in0.00 
2010.01.14 17:53302840buy2.00gbpusd1.632830.000000.00000261251in0.00 
2010.01.14 17:54302843sell2.00eurgbp0.886780.000000.00000261257in0.00 
2010.01.14 17:54302845sell2.00eurjpy131.8370.0000.000261260in0.00 
2010.01.18 08:51308793buy2.00gbpchf1.676540.000000.00000266203in0.00 
2010.01.19 12:01312851sell2.00gbpusd1.636800.000000.00000269898out0.00-8.40794.00
2010.01.19 14:00313352sell2.00audusd0.917600.000000.00000270355out0.0075.20-2 502.00
2010.01.21 15:17321323buy2.00eurjpy129.2540.0000.000277818out0.00-21.565 631.13
2010.01.21 15:18321325sell2.00gbpusd1.618800.000000.00000277820in0.00 
2010.01.21 15:19321327sell2.00audusd0.912450.000000.00000277821in0.00 
2010.01.21 15:19321328buy2.00eurgbp0.870350.000000.00000277822out0.00-205.565 321.09
2010.01.22 09:10323579sell2.00chfjpy86.8560.0000.000279928in0.00 
2010.01.22 13:08324296sell2.00gbpchf1.682160.000000.00000280597out0.0011.581 079.09
2010.01.25 15:40329120buy2.00usdcad1.060370.000000.00000284646in0.00 
2010.01.26 13:09333313buy2.00audusd0.895990.000000.00000288609out0.00-62.403 292.00
2010.01.26 13:48333633sell2.00gbpjpy144.6890.0000.000288981in0.00 
2010.01.28 09:03343936buy2.00chfjpy86.2600.0000.000298710out0.00-120.061 317.32
2010.01.28 19:54347309sell2.00chfjpy85.5320.0000.000301924in0.00 
2010.02.01 16:20371783buy2.00gbpjpy144.6170.0000.000325451out0.00-33.35158.55
2010.02.01 18:35372816buy2.00chfjpy85.7570.0000.000326466out0.00-39.96-496.08
2010.02.01 18:35372817buy2.00gbpusd1.592810.000000.00000326467out0.00-43.205 198.00
2010.02.01 18:35372818sell2.00usdcad1.063670.000000.00000326468out0.00-7.90620.49
2010.02.01 18:36372822sell2.00gbpusd1.592570.000000.00000326472in0.00 
2010.02.01 18:37372827buy2.00eurjpy126.1820.0000.000326477in0.00 
2010.02.02 11:10379869sell2.00audusd0.879880.000000.00000333417in0.00 
2010.02.02 11:11379979sell2.00eurjpy126.3050.0000.000333525out0.00-1.76271.30
2010.02.02 11:12380037sell2.00audcad0.931190.000000.00000333583in0.00 
2010.02.02 11:12380044sell2.00audnzd1.243970.000000.00000333589in0.00 
2010.02.04 17:22415643sell2.00chfjpy84.3830.0000.000368465in0.00 
2010.02.04 17:23415685sell2.00eurjpy123.6710.0000.000368507in0.00 
2010.02.05 02:01422639buy2.00chfjpy84.1600.0000.000375362out0.00-20.16497.35
2010.02.05 14:55433887buy2.00gbpusd1.572590.000000.00000386448out0.00-28.803 996.00
2010.02.05 14:55433904buy2.00eurjpy123.0900.0000.000386465out0.00-3.141 296.70
2010.02.05 14:56433907buy2.00audcad0.927040.000000.00000386469out0.00-106.22779.46
2010.02.05 14:56433908buy2.00audusd0.870750.000000.00000386470out0.00-104.001 826.00
2010.02.05 14:56433912buy2.00audnzd1.257620.000000.00000386474out0.00-60.90-1 890.91
2010.02.08 07:43443500buy2.00eurgbp0.875800.000000.00000395316in0.00 
  0.00 -1 128.70 50 535.80
Closed P/L: 49 407.10
Positions:
   Open TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket PriceCommissionSwapProfit
2010.02.08 07:43buy2.00eurgbp0.875800.877800.000000.881220.00-7.511 695.04
  0.00 -7.51 1 695.04
 Floating P/L: 1 687.53
Working Orders:
   Open TimeTicketTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket PriceComment
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 49 407.10 Floating P/L: 1 687.53 Margin: 2 725.94
Balance: 59 407.10 Equity: 61 094.63 Free Margin: 58 368.69
 
Details:
Graph
Gross Profit: 61 520.26 Gross Loss: 12 113.16 Total Net Profit: 49 407.10
Profit Factor: 5.08 Expected Payoff: 1646.90  
Absolute Drawdown: 2 847.46 Maximal Drawdown: 4 351.05 (16.45%) Relative Drawdown: 28.47% (2 847.46)
 
Total Trades: 30 Short Positions (won %): 9 (77.78%) Long Positions (won %): 21 (80.95%)
Profit Trades (% of total): 24 (80.00%) Loss trades (% of total): 6 (20.00%)
Largest profit trade: 9 919.97 loss trade: -4 280.43
Average profit trade: 2 563.34 loss trade: -2 018.86
Maximum consecutive wins ($): 8 (14 170.12) consecutive losses ($): 2 (-4 351.05)
Maximal consecutive profit (count): 19 293.98 (6) consecutive loss (count): -4 351.05 (2)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 1