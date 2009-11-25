MetaQuotes Software Corp.
|Account: 32780
|Name: betatesting 2
|Currency: USD
|2010.02.10 13:13
|Orders:
| Open Time
|Ticket
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Time
|State
|Comment
|2009.11.25 19:24
|138678
|sell
|2.00 / 2.00
|usdcad
|1.04888
|0.00000
|0.00000
|2009.11.25 19:24
|filled
|2009.11.25 19:26
|138680
|sell
|2.00 / 2.00
|gbpjpy
|145.915
|0.000
|0.000
|2009.11.25 19:26
|filled
|2009.11.25 19:27
|138687
|sell
|2.00 / 2.00
|gbpchf
|1.66657
|0.00000
|0.00000
|2009.11.25 19:27
|filled
|2009.11.25 19:30
|138696
|sell
|0.50 / 0.50
|eurjpy
|132.110
|0.000
|0.000
|2009.11.25 19:30
|filled
|2009.11.25 19:31
|138698
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|132.075
|0.000
|0.000
|2009.11.25 19:31
|filled
|2009.11.25 19:32
|138701
|sell
|0.20 / 0.20
|eurjpy
|132.059
|133.750
|0.000
|2009.11.25 19:32
|filled
|2009.11.25 20:06
|138778
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|132.021
|133.750
|0.000
|2009.11.25 20:06
|filled
|2009.11.25 20:30
|138906
|sell
|0.50 / 0.50
|eurjpy
|132.053
|133.750
|0.000
|2009.11.25 20:30
|filled
|2009.11.27 03:11
|142116
|buy
|2.00 / 2.00
|usdcad
|1.06400
|0.00000
|0.00000
|2009.11.27 03:11
|filled
|[sl at 1.06400]
|2009.11.27 13:39
|143578
|buy
|1.40 / 1.40
|eurjpy
|128.784
|0.000
|0.000
|2009.11.27 13:39
|filled
|2009.11.27 13:39
|143579
|buy
|2.00 / 2.00
|gbpchf
|1.65620
|0.00000
|0.00000
|2009.11.27 13:39
|filled
|2009.11.27 13:39
|143580
|buy
|2.00 / 2.00
|gbpjpy
|141.616
|0.000
|0.000
|2009.11.27 13:39
|filled
|2009.12.08 08:56
|177051
|sell
|2.00 / 2.00
|gbpusd
|1.63375
|0.00000
|0.00000
|2009.12.08 08:56
|filled
|2009.12.08 09:02
|177071
|sell
|2.00 / 2.00
|eurusd
|1.47905
|0.00000
|0.00000
|2009.12.08 09:02
|filled
|2009.12.08 09:05
|177089
|buy
|2.00 / 2.00
|usdchf
|1.02195
|0.00000
|0.00000
|2009.12.08 09:05
|filled
|2009.12.09 13:41
|187497
|buy
|2.00 / 2.00
|eurusd
|1.47390
|0.00000
|0.00000
|2009.12.09 13:41
|filled
|2009.12.09 13:41
|187498
|buy
|2.00 / 2.00
|gbpusd
|1.63165
|0.00000
|0.00000
|2009.12.09 13:41
|filled
|2009.12.09 13:41
|187502
|sell
|2.00 / 2.00
|usdchf
|1.02496
|0.00000
|0.00000
|2009.12.09 13:41
|filled
|2009.12.11 19:09
|195895
|sell
|2.00 / 2.00
|gbpusd
|1.62362
|0.00000
|0.00000
|2009.12.11 19:09
|filled
|2009.12.15 17:49
|204274
|buy
|2.00 / 2.00
|usdjpy
|89.923
|0.000
|0.000
|2009.12.15 17:49
|filled
|2009.12.15 17:50
|204278
|buy
|2.00 / 2.00
|gbpjpy
|145.924
|0.000
|0.000
|2009.12.15 17:50
|filled
|2009.12.15 17:51
|204281
|buy
|2.00 / 2.00
|gbpchf
|1.69165
|0.00000
|0.00000
|2009.12.15 17:51
|filled
|2009.12.15 17:51
|204282
|sell
|2.00 / 2.00
|eurgbp
|0.89426
|0.00000
|0.00000
|2009.12.15 17:51
|filled
|2009.12.23 12:12
|220415
|buy
|2.00 / 2.00
|eurgbp
|0.89375
|0.00000
|0.00000
|2009.12.23 12:12
|filled
|2009.12.23 12:12
|220416
|sell
|2.00 / 2.00
|gbpchf
|1.66917
|0.00000
|0.00000
|2009.12.23 12:12
|filled
|2009.12.23 12:12
|220417
|sell
|2.00 / 2.00
|gbpjpy
|146.426
|0.000
|0.000
|2009.12.23 12:12
|filled
|2009.12.23 12:12
|220418
|buy
|2.00 / 2.00
|gbpusd
|1.59489
|0.00000
|0.00000
|2009.12.23 12:12
|filled
|2009.12.23 12:12
|220419
|sell
|2.00 / 2.00
|usdjpy
|91.817
|0.000
|0.000
|2009.12.23 12:12
|filled
|2010.01.11 08:07
|249473
|buy
|2.00 / 2.00
|audusd
|0.93011
|0.00000
|0.00000
|2010.01.11 08:07
|filled
|2010.01.14 17:53
|261251
|buy
|2.00 / 2.00
|gbpusd
|1.63283
|0.00000
|0.00000
|2010.01.14 17:53
|filled
|2010.01.14 17:54
|261257
|sell
|2.00 / 2.00
|eurgbp
|0.88678
|0.00000
|0.00000
|2010.01.14 17:54
|filled
|2010.01.14 17:54
|261260
|sell
|2.00 / 2.00
|eurjpy
|131.837
|0.000
|0.000
|2010.01.14 17:54
|filled
|2010.01.18 08:51
|266203
|buy
|2.00 / 2.00
|gbpchf
|1.67654
|0.00000
|0.00000
|2010.01.18 08:51
|filled
|2010.01.19 12:01
|269898
|sell
|2.00 / 2.00
|gbpusd
|1.63680
|0.00000
|0.00000
|2010.01.19 12:01
|filled
|[sl at 1.63680]
|2010.01.19 14:00
|270355
|sell
|2.00 / 2.00
|audusd
|0.91760
|0.00000
|0.00000
|2010.01.19 14:00
|filled
|[sl at 0.91760]
|2010.01.21 15:17
|277818
|buy
|2.00 / 2.00
|eurjpy
|129.254
|0.000
|0.000
|2010.01.21 15:17
|filled
|2010.01.21 15:18
|277820
|sell
|2.00 / 2.00
|gbpusd
|1.61880
|0.00000
|0.00000
|2010.01.21 15:18
|filled
|2010.01.21 15:19
|277821
|sell
|2.00 / 2.00
|audusd
|0.91245
|0.00000
|0.00000
|2010.01.21 15:19
|filled
|2010.01.21 15:19
|277822
|buy
|2.00 / 2.00
|eurgbp
|0.87035
|0.00000
|0.00000
|2010.01.21 15:19
|filled
|2010.01.22 09:10
|279928
|sell
|2.00 / 2.00
|chfjpy
|86.856
|0.000
|0.000
|2010.01.22 09:10
|filled
|2010.01.22 13:08
|280597
|sell
|2.00 / 2.00
|gbpchf
|1.68216
|0.00000
|0.00000
|2010.01.22 13:08
|filled
|[sl at 1.68220]
|2010.01.25 15:40
|284646
|buy
|2.00 / 2.00
|usdcad
|1.06037
|0.00000
|0.00000
|2010.01.25 15:40
|filled
|2010.01.26 13:09
|288609
|buy
|2.00 / 2.00
|audusd
|0.89599
|0.00000
|0.00000
|2010.01.26 13:09
|filled
|2010.01.26 13:48
|288981
|sell
|2.00 / 2.00
|gbpjpy
|144.689
|0.000
|0.000
|2010.01.26 13:48
|filled
|2010.01.28 09:03
|298710
|buy
|2.00 / 2.00
|chfjpy
|86.260
|0.000
|0.000
|2010.01.28 09:03
|filled
|[sl at 86.260]
|2010.01.28 19:54
|301924
|sell
|2.00 / 2.00
|chfjpy
|85.532
|0.000
|0.000
|2010.01.28 19:54
|filled
|2010.02.01 16:20
|325451
|buy
|2.00 / 2.00
|gbpjpy
|144.617
|0.000
|0.000
|2010.02.01 16:20
|filled
|[sl at 144.610]
|2010.02.01 18:35
|326466
|buy
|2.00 / 2.00
|chfjpy
|85.757
|0.000
|0.000
|2010.02.01 18:35
|filled
|2010.02.01 18:35
|326467
|buy
|2.00 / 2.00
|gbpusd
|1.59281
|0.00000
|0.00000
|2010.02.01 18:35
|filled
|2010.02.01 18:35
|326468
|sell
|2.00 / 2.00
|usdcad
|1.06367
|0.00000
|0.00000
|2010.02.01 18:35
|filled
|2010.02.01 18:36
|326472
|sell
|2.00 / 2.00
|gbpusd
|1.59257
|0.00000
|0.00000
|2010.02.01 18:36
|filled
|2010.02.01 18:37
|326477
|buy
|2.00 / 2.00
|eurjpy
|126.182
|0.000
|0.000
|2010.02.01 18:37
|filled
|2010.02.02 11:10
|333417
|sell
|2.00 / 2.00
|audusd
|0.87988
|0.00000
|0.00000
|2010.02.02 11:10
|filled
|2010.02.02 11:11
|333525
|sell
|2.00 / 2.00
|eurjpy
|126.305
|0.000
|0.000
|2010.02.02 11:11
|filled
|2010.02.02 11:12
|333583
|sell
|2.00 / 2.00
|audcad
|0.93119
|0.00000
|0.00000
|2010.02.02 11:12
|filled
|2010.02.02 11:12
|333589
|sell
|2.00 / 2.00
|audnzd
|1.24397
|0.00000
|0.00000
|2010.02.02 11:12
|filled
|2010.02.04 17:22
|368465
|sell
|2.00 / 2.00
|chfjpy
|84.383
|0.000
|0.000
|2010.02.04 17:22
|filled
|2010.02.04 17:23
|368507
|sell
|2.00 / 2.00
|eurjpy
|123.671
|0.000
|0.000
|2010.02.04 17:23
|filled
|2010.02.05 02:01
|375362
|buy
|2.00 / 2.00
|chfjpy
|84.160
|0.000
|0.000
|2010.02.05 02:01
|filled
|[sl at 84.160]
|2010.02.05 14:55
|386448
|buy
|2.00 / 2.00
|gbpusd
|1.57259
|0.00000
|0.00000
|2010.02.05 14:55
|filled
|2010.02.05 14:55
|386465
|buy
|2.00 / 2.00
|eurjpy
|123.090
|0.000
|0.000
|2010.02.05 14:55
|filled
|2010.02.05 14:56
|386469
|buy
|2.00 / 2.00
|audcad
|0.92704
|0.00000
|0.00000
|2010.02.05 14:56
|filled
|2010.02.05 14:56
|386470
|buy
|2.00 / 2.00
|audusd
|0.87075
|0.00000
|0.00000
|2010.02.05 14:56
|filled
|2010.02.05 14:56
|386474
|buy
|2.00 / 2.00
|audnzd
|1.25762
|0.00000
|0.00000
|2010.02.05 14:56
|filled
|2010.02.08 07:43
|395316
|buy
|2.00 / 2.00
|eurgbp
|0.87580
|0.00000
|0.00000
|2010.02.08 07:43
|filled
|
|Deals:
| Open Time
|Ticket
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Order
|Entry
|Commission
|Swap
|Profit
|2009.11.25 19:22
|166932
|balance
|10 000.00
|2009.11.25 19:24
|166939
|sell
|2.00
|usdcad
|1.04888
|0.00000
|0.00000
|138678
|in
|0.00
|
|2009.11.25 19:26
|166943
|sell
|2.00
|gbpjpy
|145.915
|0.000
|0.000
|138680
|in
|0.00
|
|2009.11.25 19:27
|166951
|sell
|2.00
|gbpchf
|1.66657
|0.00000
|0.00000
|138687
|in
|0.00
|
|2009.11.25 19:30
|166959
|sell
|0.50
|eurjpy
|132.110
|0.000
|0.000
|138696
|in
|0.00
|
|2009.11.25 19:31
|166961
|sell
|0.10
|eurjpy
|132.075
|0.000
|0.000
|138698
|in
|0.00
|
|2009.11.25 19:32
|166964
|sell
|0.20
|eurjpy
|132.059
|133.750
|0.000
|138701
|in
|0.00
|
|2009.11.25 20:06
|167051
|sell
|0.10
|eurjpy
|132.021
|133.750
|0.000
|138778
|in
|0.00
|
|2009.11.25 20:30
|167192
|sell
|0.50
|eurjpy
|132.053
|133.750
|0.000
|138906
|in
|0.00
|
|2009.11.27 03:11
|171128
|buy
|2.00
|usdcad
|1.06400
|0.00000
|0.00000
|142116
|out
|0.00
|-5.35
|-2 842.11
|2009.11.27 13:39
|172666
|buy
|1.40
|eurjpy
|128.784
|0.000
|0.000
|143578
|out
|0.00
|-8.97
|5 325.71
|2009.11.27 13:39
|172667
|buy
|2.00
|gbpchf
|1.65620
|0.00000
|0.00000
|143579
|out
|0.00
|-23.20
|2 050.74
|2009.11.27 13:39
|172668
|buy
|2.00
|gbpjpy
|141.616
|0.000
|0.000
|143580
|out
|0.00
|-22.90
|9 942.87
|2009.12.08 08:56
|209573
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.63375
|0.00000
|0.00000
|177051
|in
|0.00
|
|2009.12.08 09:02
|209596
|sell
|2.00
|eurusd
|1.47905
|0.00000
|0.00000
|177071
|in
|0.00
|
|2009.12.08 09:05
|209615
|buy
|2.00
|usdchf
|1.02195
|0.00000
|0.00000
|177089
|in
|0.00
|
|2009.12.09 13:41
|220292
|buy
|2.00
|eurusd
|1.47390
|0.00000
|0.00000
|187497
|out
|0.00
|-3.00
|1 030.00
|2009.12.09 13:41
|220293
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.63165
|0.00000
|0.00000
|187498
|out
|0.00
|-4.80
|420.00
|2009.12.09 13:41
|220297
|sell
|2.00
|usdchf
|1.02496
|0.00000
|0.00000
|187502
|out
|0.00
|0.19
|587.34
|2009.12.11 19:09
|229271
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.62362
|0.00000
|0.00000
|195895
|in
|0.00
|
|2009.12.15 17:49
|238664
|buy
|2.00
|usdjpy
|89.923
|0.000
|0.000
|204274
|in
|0.00
|
|2009.12.15 17:50
|238668
|buy
|2.00
|gbpjpy
|145.924
|0.000
|0.000
|204278
|in
|0.00
|
|2009.12.15 17:51
|238670
|buy
|2.00
|gbpchf
|1.69165
|0.00000
|0.00000
|204281
|in
|0.00
|
|2009.12.15 17:51
|238672
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.89426
|0.00000
|0.00000
|204282
|in
|0.00
|
|2009.12.23 12:12
|256983
|buy
|2.00
|eurgbp
|0.89375
|0.00000
|0.00000
|220415
|out
|0.00
|-233.28
|162.66
|2009.12.23 12:12
|256984
|sell
|2.00
|gbpchf
|1.66917
|0.00000
|0.00000
|220416
|out
|0.00
|15.34
|-4 295.77
|2009.12.23 12:12
|256985
|sell
|2.00
|gbpjpy
|146.426
|0.000
|0.000
|220417
|out
|0.00
|14.15
|1 093.27
|2009.12.23 12:12
|256986
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.59489
|0.00000
|0.00000
|220418
|out
|0.00
|-48.00
|5 746.00
|2009.12.23 12:12
|256987
|sell
|2.00
|usdjpy
|91.817
|0.000
|0.000
|220419
|out
|0.00
|-28.29
|4 125.60
|2010.01.11 08:07
|290546
|buy
|2.00
|audusd
|0.93011
|0.00000
|0.00000
|249473
|in
|0.00
|
|2010.01.14 17:53
|302840
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.63283
|0.00000
|0.00000
|261251
|in
|0.00
|
|2010.01.14 17:54
|302843
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.88678
|0.00000
|0.00000
|261257
|in
|0.00
|
|2010.01.14 17:54
|302845
|sell
|2.00
|eurjpy
|131.837
|0.000
|0.000
|261260
|in
|0.00
|
|2010.01.18 08:51
|308793
|buy
|2.00
|gbpchf
|1.67654
|0.00000
|0.00000
|266203
|in
|0.00
|
|2010.01.19 12:01
|312851
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.63680
|0.00000
|0.00000
|269898
|out
|0.00
|-8.40
|794.00
|2010.01.19 14:00
|313352
|sell
|2.00
|audusd
|0.91760
|0.00000
|0.00000
|270355
|out
|0.00
|75.20
|-2 502.00
|2010.01.21 15:17
|321323
|buy
|2.00
|eurjpy
|129.254
|0.000
|0.000
|277818
|out
|0.00
|-21.56
|5 631.13
|2010.01.21 15:18
|321325
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.61880
|0.00000
|0.00000
|277820
|in
|0.00
|
|2010.01.21 15:19
|321327
|sell
|2.00
|audusd
|0.91245
|0.00000
|0.00000
|277821
|in
|0.00
|
|2010.01.21 15:19
|321328
|buy
|2.00
|eurgbp
|0.87035
|0.00000
|0.00000
|277822
|out
|0.00
|-205.56
|5 321.09
|2010.01.22 09:10
|323579
|sell
|2.00
|chfjpy
|86.856
|0.000
|0.000
|279928
|in
|0.00
|
|2010.01.22 13:08
|324296
|sell
|2.00
|gbpchf
|1.68216
|0.00000
|0.00000
|280597
|out
|0.00
|11.58
|1 079.09
|2010.01.25 15:40
|329120
|buy
|2.00
|usdcad
|1.06037
|0.00000
|0.00000
|284646
|in
|0.00
|
|2010.01.26 13:09
|333313
|buy
|2.00
|audusd
|0.89599
|0.00000
|0.00000
|288609
|out
|0.00
|-62.40
|3 292.00
|2010.01.26 13:48
|333633
|sell
|2.00
|gbpjpy
|144.689
|0.000
|0.000
|288981
|in
|0.00
|
|2010.01.28 09:03
|343936
|buy
|2.00
|chfjpy
|86.260
|0.000
|0.000
|298710
|out
|0.00
|-120.06
|1 317.32
|2010.01.28 19:54
|347309
|sell
|2.00
|chfjpy
|85.532
|0.000
|0.000
|301924
|in
|0.00
|
|2010.02.01 16:20
|371783
|buy
|2.00
|gbpjpy
|144.617
|0.000
|0.000
|325451
|out
|0.00
|-33.35
|158.55
|2010.02.01 18:35
|372816
|buy
|2.00
|chfjpy
|85.757
|0.000
|0.000
|326466
|out
|0.00
|-39.96
|-496.08
|2010.02.01 18:35
|372817
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.59281
|0.00000
|0.00000
|326467
|out
|0.00
|-43.20
|5 198.00
|2010.02.01 18:35
|372818
|sell
|2.00
|usdcad
|1.06367
|0.00000
|0.00000
|326468
|out
|0.00
|-7.90
|620.49
|2010.02.01 18:36
|372822
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.59257
|0.00000
|0.00000
|326472
|in
|0.00
|
|2010.02.01 18:37
|372827
|buy
|2.00
|eurjpy
|126.182
|0.000
|0.000
|326477
|in
|0.00
|
|2010.02.02 11:10
|379869
|sell
|2.00
|audusd
|0.87988
|0.00000
|0.00000
|333417
|in
|0.00
|
|2010.02.02 11:11
|379979
|sell
|2.00
|eurjpy
|126.305
|0.000
|0.000
|333525
|out
|0.00
|-1.76
|271.30
|2010.02.02 11:12
|380037
|sell
|2.00
|audcad
|0.93119
|0.00000
|0.00000
|333583
|in
|0.00
|
|2010.02.02 11:12
|380044
|sell
|2.00
|audnzd
|1.24397
|0.00000
|0.00000
|333589
|in
|0.00
|
|2010.02.04 17:22
|415643
|sell
|2.00
|chfjpy
|84.383
|0.000
|0.000
|368465
|in
|0.00
|
|2010.02.04 17:23
|415685
|sell
|2.00
|eurjpy
|123.671
|0.000
|0.000
|368507
|in
|0.00
|
|2010.02.05 02:01
|422639
|buy
|2.00
|chfjpy
|84.160
|0.000
|0.000
|375362
|out
|0.00
|-20.16
|497.35
|2010.02.05 14:55
|433887
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.57259
|0.00000
|0.00000
|386448
|out
|0.00
|-28.80
|3 996.00
|2010.02.05 14:55
|433904
|buy
|2.00
|eurjpy
|123.090
|0.000
|0.000
|386465
|out
|0.00
|-3.14
|1 296.70
|2010.02.05 14:56
|433907
|buy
|2.00
|audcad
|0.92704
|0.00000
|0.00000
|386469
|out
|0.00
|-106.22
|779.46
|2010.02.05 14:56
|433908
|buy
|2.00
|audusd
|0.87075
|0.00000
|0.00000
|386470
|out
|0.00
|-104.00
|1 826.00
|2010.02.05 14:56
|433912
|buy
|2.00
|audnzd
|1.25762
|0.00000
|0.00000
|386474
|out
|0.00
|-60.90
|-1 890.91
|2010.02.08 07:43
|443500
|buy
|2.00
|eurgbp
|0.87580
|0.00000
|0.00000
|395316
|in
|0.00
|
|
|0.00
|-1 128.70
|50 535.80
|Closed P/L:
|49 407.10
|Positions:
| Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|Commission
|Swap
|Profit
|2010.02.08 07:43
|buy
|2.00
|eurgbp
|0.87580
|0.87780
|0.00000
|0.88122
|0.00
|-7.51
|1 695.04
|
|0.00
|-7.51
|1 695.04
|
|Floating P/L:
|1 687.53
|Working Orders:
| Open Time
|Ticket
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|Comment
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|49 407.10
|Floating P/L:
|1 687.53
|Margin:
|2 725.94
|Balance:
|59 407.10
|Equity:
|61 094.63
|Free Margin:
|58 368.69
|
|Details:
|
|Gross Profit:
|61 520.26
|Gross Loss:
|12 113.16
|Total Net Profit:
|49 407.10
|Profit Factor:
|5.08
|Expected Payoff:
|1646.90
|
|Absolute Drawdown:
|2 847.46
|Maximal Drawdown:
|4 351.05 (16.45%)
|Relative Drawdown:
|28.47% (2 847.46)
|
|Total Trades:
|30
|Short Positions (won %):
|9 (77.78%)
|Long Positions (won %):
|21 (80.95%)
|Profit Trades (% of total):
|24 (80.00%)
|Loss trades (% of total):
|6 (20.00%)
|Largest
|profit trade:
|9 919.97
|loss trade:
|-4 280.43
|Average
|profit trade:
|2 563.34
|loss trade:
|-2 018.86
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (14 170.12)
|consecutive losses ($):
|2 (-4 351.05)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|19 293.98 (6)
|consecutive loss (count):
|-4 351.05 (2)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|1