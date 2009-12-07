Alpari NZ Limited

Account: 2048538 Name: simple_ichimoku1 Currency: USD 2010 February 10, 13:13
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
613197082009.12.07 19:13balanceDeposit10 000.00
613197932009.12.07 19:14sell2.00eurusd1.485671.485500.000002009.12.08 11:011.485500.000.00-3.6034.00
613198852009.12.07 19:14buy2.00usdchf1.016891.016930.000002009.12.08 11:021.016930.000.00-1.767.87
614060802009.12.08 08:40sell2.00gbpusd1.635141.657590.000002009.12.08 15:131.629210.000.000.001 186.00
614674872009.12.08 15:59sell2.00eurusd1.476091.483000.000002009.12.14 19:171.465100.000.00-23.402 198.00
614675102009.12.08 15:59buy2.00usdchf1.023401.026000.000002009.12.14 19:171.031900.000.00-12.621 647.45
614675552009.12.08 15:59sell2.00gbpusd1.629631.643120.000002009.12.14 19:171.629650.000.00-31.20-4.00
620783642009.12.15 11:50buy2.00gbpchf1.689021.678121.714922009.12.18 09:361.689940.000.006.91176.64
620783912009.12.15 11:51sell2.00eurgbp0.895560.000000.000002009.12.15 19:530.893610.000.000.00633.69
621096652009.12.15 17:47sell2.00eurgbp0.894180.906680.000002009.12.18 09:360.887220.000.00-6.872 258.13
621097572009.12.15 17:47sell2.00audusd0.906230.897080.000002009.12.21 15:050.886030.000.00-148.804 040.00
626006592009.12.22 11:49buy2.00usdjpy91.3240.0000.0002009.12.23 12:1291.8170.000.00-0.221 073.88
628250522009.12.28 10:17buy2.00eurgbp0.900700.000000.000002009.12.28 15:030.900040.000.000.00-211.11
628250602009.12.28 10:17buy2.00eurjpy131.6990.0000.0002009.12.28 15:03131.8290.000.000.00284.03
628250672009.12.28 10:17buy2.00chfjpy88.4430.0000.0002009.12.28 15:0388.5520.000.000.00238.19
635208892010.01.11 08:06buy2.00audusd0.930030.917000.000002010.01.20 03:010.917000.000.0096.60-2 606.00
636672912010.01.12 13:25sell2.00eurgbp0.896850.876000.000002010.01.19 13:150.876000.000.00-5.536 812.41
638041932010.01.13 17:14buy2.00gbpusd1.626871.635300.000002010.01.19 12:471.635300.000.00-0.401 686.00
638042142010.01.13 17:14sell2.00usdjpy91.3550.0000.0002010.01.18 08:5090.9920.000.00-7.44797.87
640641542010.01.18 08:51buy2.00gbpchf1.676521.693600.000002010.01.21 09:461.693600.000.007.713 266.06
640952012010.01.18 15:36buy2.00gbpusd1.630701.635300.000002010.01.19 12:471.635300.000.00-1.00920.00
644393372010.01.22 15:00sell2.00gbpusd1.609901.600300.000002010.02.01 18:351.592500.000.00-39.603 480.00
645335702010.01.22 09:08sell2.00audusd0.907470.892300.000002010.02.01 18:350.888310.000.00-198.603 832.00
645336062010.01.22 09:08buy2.00gbpchf1.692031.682300.000002010.02.01 11:081.682300.000.0013.36-1 839.79
646874302010.01.25 15:40buy2.00usdcad1.060221.062400.000002010.02.01 18:351.063730.000.00-7.71659.94
647920702010.01.26 13:48sell2.00gbpjpy144.702144.4000.0002010.02.01 16:00144.4000.000.00-34.19667.01
653118192010.02.01 18:35sell2.00gbpusd1.592461.585000.000002010.02.05 14:551.572610.000.00-29.403 970.00
653878132010.02.02 11:05sell2.00audcad0.931800.931500.000002010.02.05 00:520.931500.000.00-123.1455.94
653879052010.02.02 11:06sell2.00audnzd1.244640.000000.000002010.02.05 14:571.257770.000.00-83.56-1 818.66
655464022010.02.03 16:39sell2.00audusd0.882800.877900.000002010.02.05 14:570.870390.000.00-98.402 482.00
656909972010.02.04 17:20sell2.00eurusd1.376811.376700.000002010.02.05 14:571.373380.000.00-2.00686.00
656910622010.02.04 17:20buy2.00usdchf1.064691.067400.000002010.02.05 14:571.070670.000.00-1.321 117.06
656913702010.02.04 17:21sell2.00chfjpy84.38884.1600.0002010.02.05 02:0184.1600.000.00-0.45508.51
  0.00 0.00 -736.63 38 239.12
Closed P/L: 37 502.49
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
659160272010.02.08 07:42buy2.00eurgbp0.875820.877800.00000 0.881240.000.00-7.221 695.05
659160532010.02.08 07:42sell2.00gbpchf1.674291.669100.00000 1.663880.000.00-11.851 957.19
  0.00 0.00 -19.07 3 652.24
 Floating P/L: 3 633.17
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 37 502.49 Floating P/L: 3 633.17 Margin: 1 167.51
Balance: 47 502.49 Equity: 51 135.66 Free Margin: 49 968.15
 
Details:
Graph
Gross Profit: 44 054.05 Gross Loss: 6 551.56 Total Net Profit: 37 502.49
Profit Factor: 6.72 Expected Payoff: 1171.95  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 2 509.40 (7.48%) Relative Drawdown: 7.48% (2 509.40)
 
Total Trades: 32 Short Positions (won %): 18 (83.33%) Long Positions (won %): 14 (78.57%)
Profit Trades (% of total): 26 (81.25%) Loss trades (% of total): 6 (18.75%)
Largest profit trade: 6 806.88 loss trade: -2 509.40
Average profit trade: 1 694.39 loss trade: -1 091.93
Maximum consecutive wins ($): 7 (8 555.58) consecutive losses ($): 1 (-2 509.40)
Maximal consecutive profit (count): 10 201.91 (4) consecutive loss (count): -2 509.40 (1)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1