|Account: 2048538
|Name: simple_ichimoku1
|Currency: USD
|2010 February 10, 13:13
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|61319708
|2009.12.07 19:13
|balance
|Deposit
|10 000.00
|61319793
|2009.12.07 19:14
|sell
|2.00
|eurusd
|1.48567
|1.48550
|0.00000
|2009.12.08 11:01
|1.48550
|0.00
|0.00
|-3.60
|34.00
|61319885
|2009.12.07 19:14
|buy
|2.00
|usdchf
|1.01689
|1.01693
|0.00000
|2009.12.08 11:02
|1.01693
|0.00
|0.00
|-1.76
|7.87
|61406080
|2009.12.08 08:40
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.63514
|1.65759
|0.00000
|2009.12.08 15:13
|1.62921
|0.00
|0.00
|0.00
|1 186.00
|61467487
|2009.12.08 15:59
|sell
|2.00
|eurusd
|1.47609
|1.48300
|0.00000
|2009.12.14 19:17
|1.46510
|0.00
|0.00
|-23.40
|2 198.00
|61467510
|2009.12.08 15:59
|buy
|2.00
|usdchf
|1.02340
|1.02600
|0.00000
|2009.12.14 19:17
|1.03190
|0.00
|0.00
|-12.62
|1 647.45
|61467555
|2009.12.08 15:59
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.62963
|1.64312
|0.00000
|2009.12.14 19:17
|1.62965
|0.00
|0.00
|-31.20
|-4.00
|62078364
|2009.12.15 11:50
|buy
|2.00
|gbpchf
|1.68902
|1.67812
|1.71492
|2009.12.18 09:36
|1.68994
|0.00
|0.00
|6.91
|176.64
|62078391
|2009.12.15 11:51
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.89556
|0.00000
|0.00000
|2009.12.15 19:53
|0.89361
|0.00
|0.00
|0.00
|633.69
|62109665
|2009.12.15 17:47
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.89418
|0.90668
|0.00000
|2009.12.18 09:36
|0.88722
|0.00
|0.00
|-6.87
|2 258.13
|62109757
|2009.12.15 17:47
|sell
|2.00
|audusd
|0.90623
|0.89708
|0.00000
|2009.12.21 15:05
|0.88603
|0.00
|0.00
|-148.80
|4 040.00
|62600659
|2009.12.22 11:49
|buy
|2.00
|usdjpy
|91.324
|0.000
|0.000
|2009.12.23 12:12
|91.817
|0.00
|0.00
|-0.22
|1 073.88
|62825052
|2009.12.28 10:17
|buy
|2.00
|eurgbp
|0.90070
|0.00000
|0.00000
|2009.12.28 15:03
|0.90004
|0.00
|0.00
|0.00
|-211.11
|62825060
|2009.12.28 10:17
|buy
|2.00
|eurjpy
|131.699
|0.000
|0.000
|2009.12.28 15:03
|131.829
|0.00
|0.00
|0.00
|284.03
|62825067
|2009.12.28 10:17
|buy
|2.00
|chfjpy
|88.443
|0.000
|0.000
|2009.12.28 15:03
|88.552
|0.00
|0.00
|0.00
|238.19
|63520889
|2010.01.11 08:06
|buy
|2.00
|audusd
|0.93003
|0.91700
|0.00000
|2010.01.20 03:01
|0.91700
|0.00
|0.00
|96.60
|-2 606.00
|63667291
|2010.01.12 13:25
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.89685
|0.87600
|0.00000
|2010.01.19 13:15
|0.87600
|0.00
|0.00
|-5.53
|6 812.41
|63804193
|2010.01.13 17:14
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.62687
|1.63530
|0.00000
|2010.01.19 12:47
|1.63530
|0.00
|0.00
|-0.40
|1 686.00
|63804214
|2010.01.13 17:14
|sell
|2.00
|usdjpy
|91.355
|0.000
|0.000
|2010.01.18 08:50
|90.992
|0.00
|0.00
|-7.44
|797.87
|64064154
|2010.01.18 08:51
|buy
|2.00
|gbpchf
|1.67652
|1.69360
|0.00000
|2010.01.21 09:46
|1.69360
|0.00
|0.00
|7.71
|3 266.06
|64095201
|2010.01.18 15:36
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.63070
|1.63530
|0.00000
|2010.01.19 12:47
|1.63530
|0.00
|0.00
|-1.00
|920.00
|64439337
|2010.01.22 15:00
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.60990
|1.60030
|0.00000
|2010.02.01 18:35
|1.59250
|0.00
|0.00
|-39.60
|3 480.00
|64533570
|2010.01.22 09:08
|sell
|2.00
|audusd
|0.90747
|0.89230
|0.00000
|2010.02.01 18:35
|0.88831
|0.00
|0.00
|-198.60
|3 832.00
|64533606
|2010.01.22 09:08
|buy
|2.00
|gbpchf
|1.69203
|1.68230
|0.00000
|2010.02.01 11:08
|1.68230
|0.00
|0.00
|13.36
|-1 839.79
|64687430
|2010.01.25 15:40
|buy
|2.00
|usdcad
|1.06022
|1.06240
|0.00000
|2010.02.01 18:35
|1.06373
|0.00
|0.00
|-7.71
|659.94
|64792070
|2010.01.26 13:48
|sell
|2.00
|gbpjpy
|144.702
|144.400
|0.000
|2010.02.01 16:00
|144.400
|0.00
|0.00
|-34.19
|667.01
|65311819
|2010.02.01 18:35
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.59246
|1.58500
|0.00000
|2010.02.05 14:55
|1.57261
|0.00
|0.00
|-29.40
|3 970.00
|65387813
|2010.02.02 11:05
|sell
|2.00
|audcad
|0.93180
|0.93150
|0.00000
|2010.02.05 00:52
|0.93150
|0.00
|0.00
|-123.14
|55.94
|65387905
|2010.02.02 11:06
|sell
|2.00
|audnzd
|1.24464
|0.00000
|0.00000
|2010.02.05 14:57
|1.25777
|0.00
|0.00
|-83.56
|-1 818.66
|65546402
|2010.02.03 16:39
|sell
|2.00
|audusd
|0.88280
|0.87790
|0.00000
|2010.02.05 14:57
|0.87039
|0.00
|0.00
|-98.40
|2 482.00
|65690997
|2010.02.04 17:20
|sell
|2.00
|eurusd
|1.37681
|1.37670
|0.00000
|2010.02.05 14:57
|1.37338
|0.00
|0.00
|-2.00
|686.00
|65691062
|2010.02.04 17:20
|buy
|2.00
|usdchf
|1.06469
|1.06740
|0.00000
|2010.02.05 14:57
|1.07067
|0.00
|0.00
|-1.32
|1 117.06
|65691370
|2010.02.04 17:21
|sell
|2.00
|chfjpy
|84.388
|84.160
|0.000
|2010.02.05 02:01
|84.160
|0.00
|0.00
|-0.45
|508.51
|0.00
|0.00
|-736.63
|38 239.12
|Closed P/L:
|37 502.49
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|65916027
|2010.02.08 07:42
|buy
|2.00
|eurgbp
|0.87582
|0.87780
|0.00000
|0.88124
|0.00
|0.00
|-7.22
|1 695.05
|65916053
|2010.02.08 07:42
|sell
|2.00
|gbpchf
|1.67429
|1.66910
|0.00000
|1.66388
|0.00
|0.00
|-11.85
|1 957.19
|0.00
|0.00
|-19.07
|3 652.24
|Floating P/L:
|3 633.17
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|37 502.49
|Floating P/L:
|3 633.17
|Margin:
|1 167.51
|Balance:
|47 502.49
|Equity:
|51 135.66
|Free Margin:
|49 968.15
|Details:
|Gross Profit:
|44 054.05
|Gross Loss:
|6 551.56
|Total Net Profit:
|37 502.49
|Profit Factor:
|6.72
|Expected Payoff:
|1171.95
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|2 509.40 (7.48%)
|Relative Drawdown:
|7.48% (2 509.40)
|Total Trades:
|32
|Short Positions (won %):
|18 (83.33%)
|Long Positions (won %):
|14 (78.57%)
|Profit Trades (% of total):
|26 (81.25%)
|Loss trades (% of total):
|6 (18.75%)
|Largest
|profit trade:
|6 806.88
|loss trade:
|-2 509.40
|Average
|profit trade:
|1 694.39
|loss trade:
|-1 091.93
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (8 555.58)
|consecutive losses ($):
|1 (-2 509.40)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|10 201.91 (4)
|consecutive loss (count):
|-2 509.40 (1)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|1