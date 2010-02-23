Straighthold Investment Group, Inc.
|Account: 1000883369
|Name: Tarlie
|Currency: USD
|2010 February 26, 05:16
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|38778459
|2010.02.23 11:59
|balance
|Deposit
|5 000.00
|38779212
|2010.02.23 12:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3631
|0.0000
|1.3611
|2010.02.23 12:25
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779162
|2010.02.23 12:09
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3631
|0.0000
|1.3611
|2010.02.23 12:25
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779238
|2010.02.23 12:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3631
|0.0000
|1.3611
|2010.02.23 12:25
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779248
|2010.02.23 12:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3631
|0.0000
|1.3611
|2010.02.23 12:25
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779179
|2010.02.23 12:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3631
|0.0000
|1.3611
|2010.02.23 12:25
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779240
|2010.02.23 12:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3610
|2010.02.23 12:27
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779251
|2010.02.23 12:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3610
|2010.02.23 12:27
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779259
|2010.02.23 12:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3610
|2010.02.23 12:27
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779226
|2010.02.23 12:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3610
|2010.02.23 12:27
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779215
|2010.02.23 12:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3610
|2010.02.23 12:27
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779263
|2010.02.23 12:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3610
|2010.02.23 12:27
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779206
|2010.02.23 12:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3610
|2010.02.23 12:27
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779180
|2010.02.23 12:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3610
|2010.02.23 12:27
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779315
|2010.02.23 12:17
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3610
|2010.02.23 12:27
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779165
|2010.02.23 12:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3610
|2010.02.23 12:27
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779236
|2010.02.23 12:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3610
|2010.02.23 12:27
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779158
|2010.02.23 12:09
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3610
|2010.02.23 12:27
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779143
|2010.02.23 12:09
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3610
|2010.02.23 12:27
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779155
|2010.02.23 12:09
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3629
|0.0000
|1.3609
|2010.02.23 12:27
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779134
|2010.02.23 12:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3629
|0.0000
|1.3609
|2010.02.23 12:27
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778976
|2010.02.23 12:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3629
|0.0000
|1.3609
|2010.02.23 12:27
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779323
|2010.02.23 12:17
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3629
|0.0000
|1.3609
|2010.02.23 12:27
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779231
|2010.02.23 12:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3629
|0.0000
|1.3609
|2010.02.23 12:27
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778973
|2010.02.23 12:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3629
|0.0000
|1.3609
|2010.02.23 12:27
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779228
|2010.02.23 12:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3629
|0.0000
|1.3609
|2010.02.23 12:27
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779224
|2010.02.23 12:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3629
|0.0000
|1.3609
|2010.02.23 12:27
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779183
|2010.02.23 12:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3629
|0.0000
|1.3609
|2010.02.23 12:27
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779202
|2010.02.23 12:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3629
|0.0000
|1.3609
|2010.02.23 12:27
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779126
|2010.02.23 12:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3629
|0.0000
|1.3609
|2010.02.23 12:27
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779185
|2010.02.23 12:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3608
|2010.02.23 12:27
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778953
|2010.02.23 12:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3608
|2010.02.23 12:27
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779229
|2010.02.23 12:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3608
|2010.02.23 12:27
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778975
|2010.02.23 12:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3608
|2010.02.23 12:27
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779328
|2010.02.23 12:17
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3608
|2010.02.23 12:27
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779353
|2010.02.23 12:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3608
|2010.02.23 12:27
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778979
|2010.02.23 12:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3608
|2010.02.23 12:27
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778988
|2010.02.23 12:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3608
|2010.02.23 12:27
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779132
|2010.02.23 12:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3608
|2010.02.23 12:27
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779200
|2010.02.23 12:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3608
|2010.02.23 12:27
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779122
|2010.02.23 12:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3608
|2010.02.23 12:27
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779100
|2010.02.23 12:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3608
|2010.02.23 12:27
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779091
|2010.02.23 12:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779103
|2010.02.23 12:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779115
|2010.02.23 12:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779330
|2010.02.23 12:17
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778990
|2010.02.23 12:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779358
|2010.02.23 12:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778996
|2010.02.23 12:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779004
|2010.02.23 12:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778934
|2010.02.23 12:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778949
|2010.02.23 12:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779029
|2010.02.23 12:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779188
|2010.02.23 12:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778965
|2010.02.23 12:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778983
|2010.02.23 12:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779087
|2010.02.23 12:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3606
|2010.02.23 12:30
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778995
|2010.02.23 12:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3606
|2010.02.23 12:30
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779362
|2010.02.23 12:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3606
|2010.02.23 12:30
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778931
|2010.02.23 12:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3606
|2010.02.23 12:30
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779031
|2010.02.23 12:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3606
|2010.02.23 12:30
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778961
|2010.02.23 12:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3606
|2010.02.23 12:30
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778999
|2010.02.23 12:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3606
|2010.02.23 12:30
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778942
|2010.02.23 12:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3606
|2010.02.23 12:30
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779005
|2010.02.23 12:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3606
|2010.02.23 12:30
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779051
|2010.02.23 12:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3606
|2010.02.23 12:30
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779050
|2010.02.23 12:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3625
|0.0000
|1.3605
|2010.02.23 12:30
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779042
|2010.02.23 12:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3625
|0.0000
|1.3605
|2010.02.23 12:30
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779074
|2010.02.23 12:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3625
|0.0000
|1.3605
|2010.02.23 12:30
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778928
|2010.02.23 12:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3625
|0.0000
|1.3605
|2010.02.23 12:30
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779369
|2010.02.23 12:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3625
|0.0000
|1.3605
|2010.02.23 12:30
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779040
|2010.02.23 12:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|1.3604
|2010.02.23 12:30
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778897
|2010.02.23 12:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|1.3604
|2010.02.23 12:30
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779367
|2010.02.23 12:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|1.3604
|2010.02.23 12:30
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779372
|2010.02.23 12:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|1.3604
|2010.02.23 12:30
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779072
|2010.02.23 12:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|1.3604
|2010.02.23 12:30
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779049
|2010.02.23 12:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|1.3604
|2010.02.23 12:30
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779055
|2010.02.23 12:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|1.3604
|2010.02.23 12:30
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778921
|2010.02.23 12:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|1.3604
|2010.02.23 12:30
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779045
|2010.02.23 12:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|1.3604
|2010.02.23 12:30
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779066
|2010.02.23 12:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|1.3604
|2010.02.23 12:30
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778879
|2010.02.23 12:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3623
|0.0000
|1.3603
|2010.02.23 12:30
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778907
|2010.02.23 12:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3623
|0.0000
|1.3603
|2010.02.23 12:30
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779376
|2010.02.23 12:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3623
|0.0000
|1.3603
|2010.02.23 12:30
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779047
|2010.02.23 12:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3623
|0.0000
|1.3603
|2010.02.23 12:30
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778869
|2010.02.23 12:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3622
|0.0000
|1.3602
|2010.02.23 12:30
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778859
|2010.02.23 12:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3622
|0.0000
|1.3602
|2010.02.23 12:30
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779389
|2010.02.23 12:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3622
|0.0000
|1.3602
|2010.02.23 12:30
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779396
|2010.02.23 12:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3621
|0.0000
|1.3601
|2010.02.23 12:30
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779401
|2010.02.23 12:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3622
|0.0000
|1.3602
|2010.02.23 12:30
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779435
|2010.02.23 12:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3621
|0.0000
|1.3601
|2010.02.23 12:30
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779418
|2010.02.23 12:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3621
|0.0000
|1.3601
|2010.02.23 12:30
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779428
|2010.02.23 12:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3622
|0.0000
|1.3602
|2010.02.23 12:30
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779436
|2010.02.23 12:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3620
|0.0000
|1.3600
|2010.02.23 12:30
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779424
|2010.02.23 12:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3620
|0.0000
|1.3600
|2010.02.23 12:30
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779408
|2010.02.23 12:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3620
|0.0000
|1.3600
|2010.02.23 12:30
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779455
|2010.02.23 12:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3619
|0.0000
|1.3599
|2010.02.23 12:50
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779465
|2010.02.23 12:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3617
|0.0000
|1.3597
|2010.02.23 13:00
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779490
|2010.02.23 12:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3617
|0.0000
|1.3597
|2010.02.23 13:00
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779477
|2010.02.23 12:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3616
|0.0000
|1.3596
|2010.02.23 13:00
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779497
|2010.02.23 12:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3616
|0.0000
|1.3596
|2010.02.23 13:00
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779788
|2010.02.23 12:25
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3609
|0.0000
|1.3589
|2010.02.23 13:08
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779796
|2010.02.23 12:25
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3610
|0.0000
|1.3590
|2010.02.23 13:08
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779801
|2010.02.23 12:25
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3611
|0.0000
|1.3591
|2010.02.23 13:08
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779811
|2010.02.23 12:25
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3610
|0.0000
|1.3590
|2010.02.23 13:08
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779816
|2010.02.23 12:25
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3611
|0.0000
|1.3591
|2010.02.23 13:08
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780905
|2010.02.23 12:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3609
|0.0000
|1.3589
|2010.02.23 13:08
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780917
|2010.02.23 12:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3609
|0.0000
|1.3589
|2010.02.23 13:08
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780240
|2010.02.23 12:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3609
|0.0000
|1.3589
|2010.02.23 13:08
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780224
|2010.02.23 12:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3609
|0.0000
|1.3589
|2010.02.23 13:08
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780912
|2010.02.23 12:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3609
|0.0000
|1.3589
|2010.02.23 13:08
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780692
|2010.02.23 12:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3609
|0.0000
|1.3589
|2010.02.23 13:08
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780908
|2010.02.23 12:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780173
|2010.02.23 12:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780885
|2010.02.23 12:36
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780284
|2010.02.23 12:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780734
|2010.02.23 12:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780717
|2010.02.23 12:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780310
|2010.02.23 12:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780315
|2010.02.23 12:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780698
|2010.02.23 12:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780352
|2010.02.23 12:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780913
|2010.02.23 12:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780381
|2010.02.23 12:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780372
|2010.02.23 12:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780366
|2010.02.23 12:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780364
|2010.02.23 12:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780192
|2010.02.23 12:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780368
|2010.02.23 12:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780227
|2010.02.23 12:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780248
|2010.02.23 12:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780360
|2010.02.23 12:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780383
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780281
|2010.02.23 12:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780450
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780884
|2010.02.23 12:36
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780760
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780753
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780288
|2010.02.23 12:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780726
|2010.02.23 12:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780706
|2010.02.23 12:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780337
|2010.02.23 12:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780800
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3584
|2010.02.23 13:09
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780367
|2010.02.23 12:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780206
|2010.02.23 12:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780361
|2010.02.23 12:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780375
|2010.02.23 12:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780411
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780651
|2010.02.23 12:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3602
|0.0000
|1.3582
|2010.02.23 13:09
|1.3582
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780666
|2010.02.23 12:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3584
|2010.02.23 13:09
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780687
|2010.02.23 12:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780356
|2010.02.23 12:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780522
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3602
|0.0000
|1.3582
|2010.02.23 13:09
|1.3582
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780702
|2010.02.23 12:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780518
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3603
|0.0000
|1.3583
|2010.02.23 13:09
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780292
|2010.02.23 12:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780510
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3584
|2010.02.23 13:09
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780497
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3603
|0.0000
|1.3583
|2010.02.23 13:09
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780484
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3603
|0.0000
|1.3583
|2010.02.23 13:09
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780756
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780477
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3584
|2010.02.23 13:09
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780764
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780769
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.23 13:09
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780776
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780779
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.23 13:09
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780781
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780793
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.23 13:09
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780795
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780799
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.23 13:09
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780470
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.23 13:09
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780802
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3603
|0.0000
|1.3583
|2010.02.23 13:09
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780805
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3584
|2010.02.23 13:09
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780809
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.23 13:09
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780819
|2010.02.23 12:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3584
|2010.02.23 13:09
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780825
|2010.02.23 12:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.23 13:09
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780828
|2010.02.23 12:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3584
|2010.02.23 13:09
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780833
|2010.02.23 12:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3603
|0.0000
|1.3583
|2010.02.23 13:09
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780836
|2010.02.23 12:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3584
|2010.02.23 13:09
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780837
|2010.02.23 12:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3603
|0.0000
|1.3583
|2010.02.23 13:09
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780839
|2010.02.23 12:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3584
|2010.02.23 13:09
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780841
|2010.02.23 12:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3602
|0.0000
|1.3582
|2010.02.23 13:09
|1.3582
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780845
|2010.02.23 12:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.23 13:09
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780860
|2010.02.23 12:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780864
|2010.02.23 12:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.23 13:09
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780866
|2010.02.23 12:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3584
|2010.02.23 13:09
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780867
|2010.02.23 12:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.23 13:09
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780871
|2010.02.23 12:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780873
|2010.02.23 12:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.23 13:09
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780874
|2010.02.23 12:36
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780273
|2010.02.23 12:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780545
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3601
|0.0000
|1.3581
|2010.02.23 13:10
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780623
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3601
|0.0000
|1.3581
|2010.02.23 13:10
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780553
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3600
|0.0000
|1.3580
|2010.02.23 13:10
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780560
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3599
|0.0000
|1.3579
|2010.02.23 13:10
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780612
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3600
|0.0000
|1.3580
|2010.02.23 13:10
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780587
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3598
|0.0000
|1.3578
|2010.02.23 13:16
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38781335
|2010.02.23 12:50
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3597
|0.0000
|1.3577
|2010.02.23 13:16
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38841766
|2010.02.24 18:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3598
|0.0000
|1.3578
|2010.02.24 18:15
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38841714
|2010.02.24 18:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3598
|0.0000
|1.3578
|2010.02.24 18:15
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38841754
|2010.02.24 18:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3597
|0.0000
|1.3577
|2010.02.24 18:16
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38841795
|2010.02.24 18:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3597
|0.0000
|1.3577
|2010.02.24 18:16
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38841744
|2010.02.24 18:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3596
|0.0000
|1.3576
|2010.02.24 18:16
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38841800
|2010.02.24 18:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3596
|0.0000
|1.3576
|2010.02.24 18:16
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38841809
|2010.02.24 18:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3595
|0.0000
|1.3575
|2010.02.24 18:16
|1.3575
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38842278
|2010.02.24 18:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3585
|0.0000
|1.3575
|2010.02.24 18:16
|1.3575
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842261
|2010.02.24 18:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3576
|2010.02.24 18:16
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842259
|2010.02.24 18:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3585
|0.0000
|1.3575
|2010.02.24 18:16
|1.3575
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842254
|2010.02.24 18:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3576
|2010.02.24 18:16
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843142
|2010.02.24 18:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|1.3577
|2010.02.24 18:23
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843110
|2010.02.24 18:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|1.3577
|2010.02.24 18:23
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843068
|2010.02.24 18:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3576
|2010.02.24 18:23
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843073
|2010.02.24 18:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|1.3577
|2010.02.24 18:23
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843104
|2010.02.24 18:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3576
|2010.02.24 18:23
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843096
|2010.02.24 18:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|1.3577
|2010.02.24 18:23
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843123
|2010.02.24 18:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|1.3577
|2010.02.24 18:23
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843085
|2010.02.24 18:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3576
|2010.02.24 18:23
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843128
|2010.02.24 18:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3576
|2010.02.24 18:23
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843176
|2010.02.24 18:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3576
|2010.02.24 18:23
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843172
|2010.02.24 18:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|1.3577
|2010.02.24 18:23
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843157
|2010.02.24 18:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3576
|2010.02.24 18:23
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843117
|2010.02.24 18:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3576
|2010.02.24 18:23
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843134
|2010.02.24 18:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3576
|2010.02.24 18:23
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843130
|2010.02.24 18:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|1.3577
|2010.02.24 18:23
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843061
|2010.02.24 18:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3585
|0.0000
|1.3575
|2010.02.24 18:23
|1.3575
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843046
|2010.02.24 18:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3585
|0.0000
|1.3575
|2010.02.24 18:23
|1.3575
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38841843
|2010.02.24 18:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3594
|0.0000
|1.3574
|2010.02.24 18:23
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38841983
|2010.02.24 18:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3594
|0.0000
|1.3574
|2010.02.24 18:23
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38842269
|2010.02.24 18:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3584
|0.0000
|1.3574
|2010.02.24 18:23
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38841813
|2010.02.24 18:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3594
|0.0000
|1.3574
|2010.02.24 18:23
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38843014
|2010.02.24 18:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3584
|0.0000
|1.3574
|2010.02.24 18:23
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843179
|2010.02.24 18:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3584
|0.0000
|1.3574
|2010.02.24 18:23
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842284
|2010.02.24 18:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3584
|0.0000
|1.3574
|2010.02.24 18:23
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842298
|2010.02.24 18:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3584
|0.0000
|1.3574
|2010.02.24 18:23
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843054
|2010.02.24 18:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3584
|0.0000
|1.3574
|2010.02.24 18:23
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843035
|2010.02.24 18:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3583
|0.0000
|1.3573
|2010.02.24 18:23
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842293
|2010.02.24 18:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3583
|0.0000
|1.3573
|2010.02.24 18:23
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842836
|2010.02.24 18:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3583
|0.0000
|1.3573
|2010.02.24 18:23
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38841830
|2010.02.24 18:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3592
|0.0000
|1.3572
|2010.02.24 18:23
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38841869
|2010.02.24 18:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3592
|0.0000
|1.3572
|2010.02.24 18:23
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38843184
|2010.02.24 18:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3583
|0.0000
|1.3573
|2010.02.24 18:23
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38841993
|2010.02.24 18:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3592
|0.0000
|1.3572
|2010.02.24 18:23
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38841969
|2010.02.24 18:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3592
|0.0000
|1.3572
|2010.02.24 18:23
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38843011
|2010.02.24 18:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3583
|0.0000
|1.3573
|2010.02.24 18:23
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842850
|2010.02.24 18:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3582
|0.0000
|1.3572
|2010.02.24 18:23
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842306
|2010.02.24 18:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3583
|0.0000
|1.3573
|2010.02.24 18:23
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842018
|2010.02.24 18:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3591
|0.0000
|1.3571
|2010.02.24 18:23
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38841933
|2010.02.24 18:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3591
|0.0000
|1.3571
|2010.02.24 18:23
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38842859
|2010.02.24 18:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3581
|0.0000
|1.3571
|2010.02.24 18:23
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843190
|2010.02.24 18:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3581
|0.0000
|1.3571
|2010.02.24 18:23
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38841876
|2010.02.24 18:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3591
|0.0000
|1.3571
|2010.02.24 18:23
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38842491
|2010.02.24 18:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3581
|0.0000
|1.3571
|2010.02.24 18:23
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842317
|2010.02.24 18:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3581
|0.0000
|1.3571
|2010.02.24 18:23
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842480
|2010.02.24 18:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3580
|0.0000
|1.3570
|2010.02.24 18:23
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843197
|2010.02.24 18:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3579
|0.0000
|1.3569
|2010.02.24 18:23
|1.3569
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843192
|2010.02.24 18:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3580
|0.0000
|1.3570
|2010.02.24 18:23
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38841912
|2010.02.24 18:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3590
|0.0000
|1.3570
|2010.02.24 18:23
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38842033
|2010.02.24 18:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3590
|0.0000
|1.3570
|2010.02.24 18:23
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38842516
|2010.02.24 18:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3579
|0.0000
|1.3569
|2010.02.24 18:23
|1.3569
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842673
|2010.02.24 18:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3579
|0.0000
|1.3569
|2010.02.24 18:23
|1.3569
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842052
|2010.02.24 18:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3589
|0.0000
|1.3569
|2010.02.24 18:23
|1.3569
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38842341
|2010.02.24 18:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3580
|0.0000
|1.3570
|2010.02.24 18:23
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842467
|2010.02.24 18:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3579
|0.0000
|1.3569
|2010.02.24 18:23
|1.3569
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842864
|2010.02.24 18:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3580
|0.0000
|1.3570
|2010.02.24 18:23
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842507
|2010.02.24 18:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3579
|0.0000
|1.3569
|2010.02.24 18:23
|1.3569
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842498
|2010.02.24 18:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3580
|0.0000
|1.3570
|2010.02.24 18:23
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842510
|2010.02.24 18:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3580
|0.0000
|1.3570
|2010.02.24 18:23
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842533
|2010.02.24 18:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3578
|0.0000
|1.3568
|2010.02.24 18:23
|1.3568
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842605
|2010.02.24 18:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3578
|0.0000
|1.3568
|2010.02.24 18:23
|1.3568
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842665
|2010.02.24 18:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3578
|0.0000
|1.3568
|2010.02.24 18:23
|1.3568
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842544
|2010.02.24 18:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3577
|0.0000
|1.3567
|2010.02.24 18:27
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843474
|2010.02.24 18:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3577
|0.0000
|1.3567
|2010.02.24 18:27
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842649
|2010.02.24 18:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3577
|0.0000
|1.3567
|2010.02.24 18:27
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842071
|2010.02.24 18:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|1.3567
|2010.02.24 18:27
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38842402
|2010.02.24 18:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3577
|0.0000
|1.3567
|2010.02.24 18:27
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843533
|2010.02.24 18:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3577
|0.0000
|1.3567
|2010.02.24 18:27
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842595
|2010.02.24 18:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3577
|0.0000
|1.3567
|2010.02.24 18:27
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843520
|2010.02.24 18:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3577
|0.0000
|1.3567
|2010.02.24 18:27
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843527
|2010.02.24 18:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3578
|0.0000
|1.3568
|2010.02.24 18:27
|1.3568
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842127
|2010.02.24 18:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|1.3567
|2010.02.24 18:27
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38843201
|2010.02.24 18:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3577
|0.0000
|1.3567
|2010.02.24 18:27
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842139
|2010.02.24 18:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3566
|2010.02.24 19:06
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38842385
|2010.02.24 18:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3566
|2010.02.24 19:06
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842102
|2010.02.24 18:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3566
|2010.02.24 19:06
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38842582
|2010.02.24 18:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3566
|2010.02.24 19:06
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842600
|2010.02.24 18:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3566
|2010.02.24 19:06
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843492
|2010.02.24 18:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3566
|2010.02.24 19:06
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842638
|2010.02.24 18:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3566
|2010.02.24 19:06
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842558
|2010.02.24 18:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3566
|2010.02.24 19:06
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842613
|2010.02.24 18:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3566
|2010.02.24 19:06
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842121
|2010.02.24 18:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3566
|2010.02.24 19:06
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38843218
|2010.02.24 18:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3566
|2010.02.24 19:06
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842110
|2010.02.24 18:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3584
|0.0000
|1.3564
|2010.02.24 19:06
|1.3564
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38842114
|2010.02.24 18:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3585
|0.0000
|1.3565
|2010.02.24 19:06
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38842145
|2010.02.24 18:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3585
|0.0000
|1.3565
|2010.02.24 19:06
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38843459
|2010.02.24 18:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3575
|0.0000
|1.3565
|2010.02.24 19:06
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843455
|2010.02.24 18:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|1.3564
|2010.02.24 19:06
|1.3564
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842564
|2010.02.24 18:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3575
|0.0000
|1.3565
|2010.02.24 19:06
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842630
|2010.02.24 18:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|1.3564
|2010.02.24 19:06
|1.3564
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843444
|2010.02.24 18:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3563
|2010.02.24 19:08
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843226
|2010.02.24 18:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3563
|2010.02.24 19:08
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843362
|2010.02.24 18:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3571
|0.0000
|1.3561
|2010.02.24 19:09
|1.3561
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843318
|2010.02.24 18:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3571
|0.0000
|1.3561
|2010.02.24 19:09
|1.3561
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843338
|2010.02.24 18:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3571
|0.0000
|1.3561
|2010.02.24 19:09
|1.3561
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843442
|2010.02.24 18:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3572
|0.0000
|1.3562
|2010.02.24 19:09
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843436
|2010.02.24 18:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3571
|0.0000
|1.3561
|2010.02.24 19:09
|1.3561
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843430
|2010.02.24 18:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3571
|0.0000
|1.3561
|2010.02.24 19:09
|1.3561
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843344
|2010.02.24 18:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3572
|0.0000
|1.3562
|2010.02.24 19:09
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843421
|2010.02.24 18:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3570
|0.0000
|1.3560
|2010.02.24 19:09
|1.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843240
|2010.02.24 18:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3570
|0.0000
|1.3560
|2010.02.24 19:09
|1.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843405
|2010.02.24 18:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3570
|0.0000
|1.3560
|2010.02.24 19:09
|1.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843372
|2010.02.24 18:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3570
|0.0000
|1.3560
|2010.02.24 19:09
|1.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843324
|2010.02.24 18:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3570
|0.0000
|1.3560
|2010.02.24 19:09
|1.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843383
|2010.02.24 18:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3570
|0.0000
|1.3560
|2010.02.24 19:09
|1.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843297
|2010.02.24 18:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3569
|0.0000
|1.3559
|2010.02.24 19:10
|1.3559
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843391
|2010.02.24 18:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3569
|0.0000
|1.3559
|2010.02.24 19:10
|1.3559
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843411
|2010.02.24 18:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3569
|0.0000
|1.3559
|2010.02.24 19:10
|1.3559
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843290
|2010.02.24 18:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3568
|0.0000
|1.3558
|2010.02.24 19:10
|1.3558
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843264
|2010.02.24 18:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3567
|0.0000
|1.3557
|2010.02.24 19:11
|1.3557
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843281
|2010.02.24 18:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3566
|0.0000
|1.3556
|2010.02.24 19:12
|1.3556
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917196
|2010.02.26 00:48
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3544
|0.0000
|1.3534
|2010.02.26 01:42
|1.3534
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917193
|2010.02.26 00:48
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3533
|2010.02.26 01:42
|1.3533
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917203
|2010.02.26 00:48
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3533
|2010.02.26 01:42
|1.3533
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917317
|2010.02.26 00:52
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3542
|0.0000
|1.3532
|2010.02.26 01:43
|1.3532
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917299
|2010.02.26 00:51
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3542
|0.0000
|1.3532
|2010.02.26 01:43
|1.3532
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917336
|2010.02.26 00:54
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3542
|0.0000
|1.3532
|2010.02.26 01:43
|1.3532
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917638
|2010.02.26 01:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917259
|2010.02.26 00:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917729
|2010.02.26 01:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917267
|2010.02.26 00:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917714
|2010.02.26 01:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917273
|2010.02.26 00:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917706
|2010.02.26 01:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917276
|2010.02.26 00:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917697
|2010.02.26 01:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917289
|2010.02.26 00:51
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917251
|2010.02.26 00:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917302
|2010.02.26 00:52
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917679
|2010.02.26 01:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917214
|2010.02.26 00:48
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917348
|2010.02.26 00:54
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917667
|2010.02.26 01:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917662
|2010.02.26 01:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917646
|2010.02.26 01:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917738
|2010.02.26 01:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917554
|2010.02.26 01:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917627
|2010.02.26 01:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917582
|2010.02.26 01:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917593
|2010.02.26 01:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917596
|2010.02.26 01:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917609
|2010.02.26 01:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917561
|2010.02.26 01:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917735
|2010.02.26 01:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917634
|2010.02.26 01:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917543
|2010.02.26 01:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917263
|2010.02.26 00:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917394
|2010.02.26 00:56
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917720
|2010.02.26 01:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917656
|2010.02.26 01:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917390
|2010.02.26 00:56
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917270
|2010.02.26 00:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917665
|2010.02.26 01:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917363
|2010.02.26 00:55
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917275
|2010.02.26 00:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917674
|2010.02.26 01:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917238
|2010.02.26 00:48
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917288
|2010.02.26 00:51
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917687
|2010.02.26 01:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917693
|2010.02.26 01:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917256
|2010.02.26 00:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917699
|2010.02.26 01:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3553
|2010.02.26 02:08
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917704
|2010.02.26 01:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3544
|0.0000
|1.3554
|2010.02.26 02:08
|1.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917668
|2010.02.26 01:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3553
|2010.02.26 02:08
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917707
|2010.02.26 01:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3553
|2010.02.26 02:08
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917712
|2010.02.26 01:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3544
|0.0000
|1.3554
|2010.02.26 02:08
|1.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917664
|2010.02.26 01:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3553
|2010.02.26 02:08
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917715
|2010.02.26 01:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3553
|2010.02.26 02:08
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917649
|2010.02.26 01:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3553
|2010.02.26 02:08
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917640
|2010.02.26 01:05
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3553
|2010.02.26 02:08
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917730
|2010.02.26 01:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3553
|2010.02.26 02:08
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917630
|2010.02.26 01:05
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3553
|2010.02.26 02:08
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917681
|2010.02.26 01:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3553
|2010.02.26 02:08
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917741
|2010.02.26 01:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3553
|2010.02.26 02:08
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917766
|2010.02.26 01:09
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3544
|0.0000
|1.3554
|2010.02.26 02:08
|1.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917774
|2010.02.26 01:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3545
|0.0000
|1.3555
|2010.02.26 02:09
|1.3555
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|12 140.00
|Closed P/L:
|12 140.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|38917368
|2010.02.26 00:55
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3538
|0.0000
|1.3528
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|38917376
|2010.02.26 00:55
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3539
|0.0000
|1.3529
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.00
|38917383
|2010.02.26 00:55
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3538
|0.0000
|1.3528
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|38917388
|2010.02.26 00:55
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3539
|0.0000
|1.3529
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.00
|38917392
|2010.02.26 00:56
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3539
|0.0000
|1.3529
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.00
|38917399
|2010.02.26 00:56
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3538
|0.0000
|1.3528
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|38917516
|2010.02.26 01:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3538
|0.0000
|1.3528
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|38917518
|2010.02.26 01:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3538
|0.0000
|1.3528
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|38917519
|2010.02.26 01:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3537
|0.0000
|1.3527
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-82.00
|38917528
|2010.02.26 01:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3538
|0.0000
|1.3528
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|38917532
|2010.02.26 01:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3537
|0.0000
|1.3527
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-82.00
|38917535
|2010.02.26 01:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3536
|0.0000
|1.3526
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|38917538
|2010.02.26 01:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3537
|0.0000
|1.3527
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-82.00
|38917540
|2010.02.26 01:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3538
|0.0000
|1.3528
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|38917542
|2010.02.26 01:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3539
|0.0000
|1.3529
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.00
|38917569
|2010.02.26 01:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3539
|0.0000
|1.3529
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.00
|38917574
|2010.02.26 01:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3538
|0.0000
|1.3528
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|38917581
|2010.02.26 01:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3539
|0.0000
|1.3529
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.00
|38917585
|2010.02.26 01:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3539
|0.0000
|1.3529
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.00
|38917592
|2010.02.26 01:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3539
|0.0000
|1.3529
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.00
|38917595
|2010.02.26 01:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3539
|0.0000
|1.3529
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.00
|38917605
|2010.02.26 01:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3539
|0.0000
|1.3529
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.00
|38917653
|2010.02.26 01:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3538
|0.0000
|1.3528
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|38917685
|2010.02.26 01:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3539
|0.0000
|1.3529
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.00
|38917690
|2010.02.26 01:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3539
|0.0000
|1.3529
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.00
|38925275
|2010.02.26 05:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|1.3564
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|38925276
|2010.02.26 05:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3563
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|38925279
|2010.02.26 05:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|1.3564
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|38925285
|2010.02.26 05:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3563
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|38925287
|2010.02.26 05:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|1.3564
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|38925290
|2010.02.26 05:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3563
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|38925292
|2010.02.26 05:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3572
|0.0000
|1.3562
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|38925298
|2010.02.26 05:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3571
|0.0000
|1.3561
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|38925300
|2010.02.26 05:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3572
|0.0000
|1.3562
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|38925305
|2010.02.26 05:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3563
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|38925313
|2010.02.26 05:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3571
|0.0000
|1.3561
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|38925315
|2010.02.26 05:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3572
|0.0000
|1.3562
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|38925319
|2010.02.26 05:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3563
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|38925322
|2010.02.26 05:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|1.3564
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|38925326
|2010.02.26 05:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3563
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|38925335
|2010.02.26 05:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|1.3564
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|38925343
|2010.02.26 05:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3563
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|38925356
|2010.02.26 05:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3572
|0.0000
|1.3562
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|38925364
|2010.02.26 05:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3563
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|38925375
|2010.02.26 05:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|1.3564
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|38925380
|2010.02.26 05:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3575
|0.0000
|1.3565
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|38925385
|2010.02.26 05:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3566
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|38925387
|2010.02.26 05:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|1.3564
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|38925389
|2010.02.26 05:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3563
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|38925392
|2010.02.26 05:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|1.3564
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|38925395
|2010.02.26 05:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3575
|0.0000
|1.3565
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|38925397
|2010.02.26 05:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|1.3564
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|38925398
|2010.02.26 05:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3575
|0.0000
|1.3565
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|38925401
|2010.02.26 05:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3566
|
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 250.00
|
|Floating P/L:
|-2 250.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|12 140.00
|Floating P/L:
|-2 250.00
|Margin:
|2 928.35
|Balance:
|17 140.00
|Equity:
|14 890.00
|Free Margin:
|11 961.65
|
|Details:
|Gross Profit:
|12 140.00
|Gross Loss:
|0.00
|Total Net Profit:
|12 140.00
|Profit Factor:
|
|Expected Payoff:
|31.70
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|0.00 (0.00%)
|Relative Drawdown:
|0.00% (0.00)
|
|Total Trades:
|383
|Short Positions (won %):
|368 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|15 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|383 (100.00%)
|Loss trades (% of total):
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade:
|40.00
|loss trade:
|0.00
|Average
|profit trade:
|31.70
|loss trade:
|0.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|383 (12 140.00)
|consecutive losses ($):
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|12 140.00 (383)
|consecutive loss (count):
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins:
|383
|consecutive losses:
|0