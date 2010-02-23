Straighthold Investment Group, Inc.

Account: 1000883369 Name: Tarlie Currency: USD 2010 February 26, 05:16
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
387784592010.02.23 11:59balanceDeposit5 000.00
387792122010.02.23 12:11sell0.20eurusd1.36310.00001.36112010.02.23 12:251.36110.000.000.0040.00
387791622010.02.23 12:09sell0.20eurusd1.36310.00001.36112010.02.23 12:251.36110.000.000.0040.00
387792382010.02.23 12:12sell0.20eurusd1.36310.00001.36112010.02.23 12:251.36110.000.000.0040.00
387792482010.02.23 12:13sell0.20eurusd1.36310.00001.36112010.02.23 12:251.36110.000.000.0040.00
387791792010.02.23 12:10sell0.20eurusd1.36310.00001.36112010.02.23 12:251.36110.000.000.0040.00
387792402010.02.23 12:12sell0.20eurusd1.36300.00001.36102010.02.23 12:271.36100.000.000.0040.00
387792512010.02.23 12:13sell0.20eurusd1.36300.00001.36102010.02.23 12:271.36100.000.000.0040.00
387792592010.02.23 12:13sell0.20eurusd1.36300.00001.36102010.02.23 12:271.36100.000.000.0040.00
387792262010.02.23 12:12sell0.20eurusd1.36300.00001.36102010.02.23 12:271.36100.000.000.0040.00
387792152010.02.23 12:11sell0.20eurusd1.36300.00001.36102010.02.23 12:271.36100.000.000.0040.00
387792632010.02.23 12:13sell0.20eurusd1.36300.00001.36102010.02.23 12:271.36100.000.000.0040.00
387792062010.02.23 12:11sell0.20eurusd1.36300.00001.36102010.02.23 12:271.36100.000.000.0040.00
387791802010.02.23 12:10sell0.20eurusd1.36300.00001.36102010.02.23 12:271.36100.000.000.0040.00
387793152010.02.23 12:17sell0.20eurusd1.36300.00001.36102010.02.23 12:271.36100.000.000.0040.00
387791652010.02.23 12:10sell0.20eurusd1.36300.00001.36102010.02.23 12:271.36100.000.000.0040.00
387792362010.02.23 12:12sell0.20eurusd1.36300.00001.36102010.02.23 12:271.36100.000.000.0040.00
387791582010.02.23 12:09sell0.20eurusd1.36300.00001.36102010.02.23 12:271.36100.000.000.0040.00
387791432010.02.23 12:09sell0.20eurusd1.36300.00001.36102010.02.23 12:271.36100.000.000.0040.00
387791552010.02.23 12:09sell0.20eurusd1.36290.00001.36092010.02.23 12:271.36090.000.000.0040.00
387791342010.02.23 12:08sell0.20eurusd1.36290.00001.36092010.02.23 12:271.36090.000.000.0040.00
387789762010.02.23 12:03sell0.20eurusd1.36290.00001.36092010.02.23 12:271.36090.000.000.0040.00
387793232010.02.23 12:17sell0.20eurusd1.36290.00001.36092010.02.23 12:271.36090.000.000.0040.00
387792312010.02.23 12:12sell0.20eurusd1.36290.00001.36092010.02.23 12:271.36090.000.000.0040.00
387789732010.02.23 12:03sell0.20eurusd1.36290.00001.36092010.02.23 12:271.36090.000.000.0040.00
387792282010.02.23 12:12sell0.20eurusd1.36290.00001.36092010.02.23 12:271.36090.000.000.0040.00
387792242010.02.23 12:12sell0.20eurusd1.36290.00001.36092010.02.23 12:271.36090.000.000.0040.00
387791832010.02.23 12:10sell0.20eurusd1.36290.00001.36092010.02.23 12:271.36090.000.000.0040.00
387792022010.02.23 12:11sell0.20eurusd1.36290.00001.36092010.02.23 12:271.36090.000.000.0040.00
387791262010.02.23 12:08sell0.20eurusd1.36290.00001.36092010.02.23 12:271.36090.000.000.0040.00
387791852010.02.23 12:10sell0.20eurusd1.36280.00001.36082010.02.23 12:271.36080.000.000.0040.00
387789532010.02.23 12:03sell0.20eurusd1.36280.00001.36082010.02.23 12:271.36080.000.000.0040.00
387792292010.02.23 12:12sell0.20eurusd1.36280.00001.36082010.02.23 12:271.36080.000.000.0040.00
387789752010.02.23 12:03sell0.20eurusd1.36280.00001.36082010.02.23 12:271.36080.000.000.0040.00
387793282010.02.23 12:17sell0.20eurusd1.36280.00001.36082010.02.23 12:271.36080.000.000.0040.00
387793532010.02.23 12:18sell0.20eurusd1.36280.00001.36082010.02.23 12:271.36080.000.000.0040.00
387789792010.02.23 12:03sell0.20eurusd1.36280.00001.36082010.02.23 12:271.36080.000.000.0040.00
387789882010.02.23 12:04sell0.20eurusd1.36280.00001.36082010.02.23 12:271.36080.000.000.0040.00
387791322010.02.23 12:08sell0.20eurusd1.36280.00001.36082010.02.23 12:271.36080.000.000.0040.00
387792002010.02.23 12:11sell0.20eurusd1.36280.00001.36082010.02.23 12:271.36080.000.000.0040.00
387791222010.02.23 12:08sell0.20eurusd1.36280.00001.36082010.02.23 12:271.36080.000.000.0040.00
387791002010.02.23 12:07sell0.20eurusd1.36280.00001.36082010.02.23 12:271.36080.000.000.0040.00
387790912010.02.23 12:07sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387791032010.02.23 12:08sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387791152010.02.23 12:08sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387793302010.02.23 12:17sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387789902010.02.23 12:04sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387793582010.02.23 12:18sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387789962010.02.23 12:04sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387790042010.02.23 12:04sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387789342010.02.23 12:02sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387789492010.02.23 12:03sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387790292010.02.23 12:05sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387791882010.02.23 12:11sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387789652010.02.23 12:03sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387789832010.02.23 12:03sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387790872010.02.23 12:07sell0.20eurusd1.36260.00001.36062010.02.23 12:301.36060.000.000.0040.00
387789952010.02.23 12:04sell0.20eurusd1.36260.00001.36062010.02.23 12:301.36060.000.000.0040.00
387793622010.02.23 12:18sell0.20eurusd1.36260.00001.36062010.02.23 12:301.36060.000.000.0040.00
387789312010.02.23 12:02sell0.20eurusd1.36260.00001.36062010.02.23 12:301.36060.000.000.0040.00
387790312010.02.23 12:05sell0.20eurusd1.36260.00001.36062010.02.23 12:301.36060.000.000.0040.00
387789612010.02.23 12:03sell0.20eurusd1.36260.00001.36062010.02.23 12:301.36060.000.000.0040.00
387789992010.02.23 12:04sell0.20eurusd1.36260.00001.36062010.02.23 12:301.36060.000.000.0040.00
387789422010.02.23 12:02sell0.20eurusd1.36260.00001.36062010.02.23 12:301.36060.000.000.0040.00
387790052010.02.23 12:04sell0.20eurusd1.36260.00001.36062010.02.23 12:301.36060.000.000.0040.00
387790512010.02.23 12:05sell0.20eurusd1.36260.00001.36062010.02.23 12:301.36060.000.000.0040.00
387790502010.02.23 12:05sell0.20eurusd1.36250.00001.36052010.02.23 12:301.36050.000.000.0040.00
387790422010.02.23 12:05sell0.20eurusd1.36250.00001.36052010.02.23 12:301.36050.000.000.0040.00
387790742010.02.23 12:07sell0.20eurusd1.36250.00001.36052010.02.23 12:301.36050.000.000.0040.00
387789282010.02.23 12:02sell0.20eurusd1.36250.00001.36052010.02.23 12:301.36050.000.000.0040.00
387793692010.02.23 12:18sell0.20eurusd1.36250.00001.36052010.02.23 12:301.36050.000.000.0040.00
387790402010.02.23 12:05sell0.20eurusd1.36240.00001.36042010.02.23 12:301.36040.000.000.0040.00
387788972010.02.23 12:02sell0.20eurusd1.36240.00001.36042010.02.23 12:301.36040.000.000.0040.00
387793672010.02.23 12:18sell0.20eurusd1.36240.00001.36042010.02.23 12:301.36040.000.000.0040.00
387793722010.02.23 12:18sell0.20eurusd1.36240.00001.36042010.02.23 12:301.36040.000.000.0040.00
387790722010.02.23 12:07sell0.20eurusd1.36240.00001.36042010.02.23 12:301.36040.000.000.0040.00
387790492010.02.23 12:05sell0.20eurusd1.36240.00001.36042010.02.23 12:301.36040.000.000.0040.00
387790552010.02.23 12:06sell0.20eurusd1.36240.00001.36042010.02.23 12:301.36040.000.000.0040.00
387789212010.02.23 12:02sell0.20eurusd1.36240.00001.36042010.02.23 12:301.36040.000.000.0040.00
387790452010.02.23 12:05sell0.20eurusd1.36240.00001.36042010.02.23 12:301.36040.000.000.0040.00
387790662010.02.23 12:07sell0.20eurusd1.36240.00001.36042010.02.23 12:301.36040.000.000.0040.00
387788792010.02.23 12:01sell0.20eurusd1.36230.00001.36032010.02.23 12:301.36030.000.000.0040.00
387789072010.02.23 12:02sell0.20eurusd1.36230.00001.36032010.02.23 12:301.36030.000.000.0040.00
387793762010.02.23 12:18sell0.20eurusd1.36230.00001.36032010.02.23 12:301.36030.000.000.0040.00
387790472010.02.23 12:05sell0.20eurusd1.36230.00001.36032010.02.23 12:301.36030.000.000.0040.00
387788692010.02.23 12:01sell0.20eurusd1.36220.00001.36022010.02.23 12:301.36020.000.000.0040.00
387788592010.02.23 12:01sell0.20eurusd1.36220.00001.36022010.02.23 12:301.36020.000.000.0040.00
387793892010.02.23 12:18sell0.20eurusd1.36220.00001.36022010.02.23 12:301.36020.000.000.0040.00
387793962010.02.23 12:18sell0.20eurusd1.36210.00001.36012010.02.23 12:301.36010.000.000.0040.00
387794012010.02.23 12:19sell0.20eurusd1.36220.00001.36022010.02.23 12:301.36020.000.000.0040.00
387794352010.02.23 12:19sell0.20eurusd1.36210.00001.36012010.02.23 12:301.36010.000.000.0040.00
387794182010.02.23 12:19sell0.20eurusd1.36210.00001.36012010.02.23 12:301.36010.000.000.0040.00
387794282010.02.23 12:19sell0.20eurusd1.36220.00001.36022010.02.23 12:301.36020.000.000.0040.00
387794362010.02.23 12:19sell0.20eurusd1.36200.00001.36002010.02.23 12:301.36000.000.000.0040.00
387794242010.02.23 12:19sell0.20eurusd1.36200.00001.36002010.02.23 12:301.36000.000.000.0040.00
387794082010.02.23 12:19sell0.20eurusd1.36200.00001.36002010.02.23 12:301.36000.000.000.0040.00
387794552010.02.23 12:20sell0.20eurusd1.36190.00001.35992010.02.23 12:501.35990.000.000.0040.00
387794652010.02.23 12:20sell0.20eurusd1.36170.00001.35972010.02.23 13:001.35970.000.000.0040.00
387794902010.02.23 12:20sell0.20eurusd1.36170.00001.35972010.02.23 13:001.35970.000.000.0040.00
387794772010.02.23 12:20sell0.20eurusd1.36160.00001.35962010.02.23 13:001.35960.000.000.0040.00
387794972010.02.23 12:20sell0.20eurusd1.36160.00001.35962010.02.23 13:001.35960.000.000.0040.00
387797882010.02.23 12:25sell0.20eurusd1.36090.00001.35892010.02.23 13:081.35890.000.000.0040.00
387797962010.02.23 12:25sell0.20eurusd1.36100.00001.35902010.02.23 13:081.35900.000.000.0040.00
387798012010.02.23 12:25sell0.20eurusd1.36110.00001.35912010.02.23 13:081.35910.000.000.0040.00
387798112010.02.23 12:25sell0.20eurusd1.36100.00001.35902010.02.23 13:081.35900.000.000.0040.00
387798162010.02.23 12:25sell0.20eurusd1.36110.00001.35912010.02.23 13:081.35910.000.000.0040.00
387809052010.02.23 12:37sell0.20eurusd1.36090.00001.35892010.02.23 13:081.35890.000.000.0040.00
387809172010.02.23 12:37sell0.20eurusd1.36090.00001.35892010.02.23 13:081.35890.000.000.0040.00
387802402010.02.23 12:28sell0.20eurusd1.36090.00001.35892010.02.23 13:081.35890.000.000.0040.00
387802242010.02.23 12:27sell0.20eurusd1.36090.00001.35892010.02.23 13:081.35890.000.000.0040.00
387809122010.02.23 12:37sell0.20eurusd1.36090.00001.35892010.02.23 13:081.35890.000.000.0040.00
387806922010.02.23 12:32sell0.20eurusd1.36090.00001.35892010.02.23 13:081.35890.000.000.0040.00
387809082010.02.23 12:37sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387801732010.02.23 12:27sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387808852010.02.23 12:36sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387802842010.02.23 12:28sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387807342010.02.23 12:32sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387807172010.02.23 12:32sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387803102010.02.23 12:28sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387803152010.02.23 12:28sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387806982010.02.23 12:32sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387803522010.02.23 12:29sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387809132010.02.23 12:37sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387803812010.02.23 12:29sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387803722010.02.23 12:29sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387803662010.02.23 12:29sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387803642010.02.23 12:29sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387801922010.02.23 12:27sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387803682010.02.23 12:29sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387802272010.02.23 12:27sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387802482010.02.23 12:28sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387803602010.02.23 12:29sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387803832010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387802812010.02.23 12:28sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387804502010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387808842010.02.23 12:36sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387807602010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387807532010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387802882010.02.23 12:28sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387807262010.02.23 12:32sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387807062010.02.23 12:32sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387803372010.02.23 12:29sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387808002010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36040.00001.35842010.02.23 13:091.35840.000.000.0040.00
387803672010.02.23 12:29sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387802062010.02.23 12:27sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387803612010.02.23 12:29sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387803752010.02.23 12:29sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387804112010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387806512010.02.23 12:31sell0.20eurusd1.36020.00001.35822010.02.23 13:091.35820.000.000.0040.00
387806662010.02.23 12:31sell0.20eurusd1.36040.00001.35842010.02.23 13:091.35840.000.000.0040.00
387806872010.02.23 12:32sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387803562010.02.23 12:29sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387805222010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36020.00001.35822010.02.23 13:091.35820.000.000.0040.00
387807022010.02.23 12:32sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387805182010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36030.00001.35832010.02.23 13:091.35830.000.000.0040.00
387802922010.02.23 12:28sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387805102010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36040.00001.35842010.02.23 13:091.35840.000.000.0040.00
387804972010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36030.00001.35832010.02.23 13:091.35830.000.000.0040.00
387804842010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36030.00001.35832010.02.23 13:091.35830.000.000.0040.00
387807562010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387804772010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36040.00001.35842010.02.23 13:091.35840.000.000.0040.00
387807642010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387807692010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36050.00001.35852010.02.23 13:091.35850.000.000.0040.00
387807762010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387807792010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36050.00001.35852010.02.23 13:091.35850.000.000.0040.00
387807812010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387807932010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36050.00001.35852010.02.23 13:091.35850.000.000.0040.00
387807952010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387807992010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36050.00001.35852010.02.23 13:091.35850.000.000.0040.00
387804702010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36050.00001.35852010.02.23 13:091.35850.000.000.0040.00
387808022010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36030.00001.35832010.02.23 13:091.35830.000.000.0040.00
387808052010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36040.00001.35842010.02.23 13:091.35840.000.000.0040.00
387808092010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36050.00001.35852010.02.23 13:091.35850.000.000.0040.00
387808192010.02.23 12:34sell0.20eurusd1.36040.00001.35842010.02.23 13:091.35840.000.000.0040.00
387808252010.02.23 12:34sell0.20eurusd1.36050.00001.35852010.02.23 13:091.35850.000.000.0040.00
387808282010.02.23 12:34sell0.20eurusd1.36040.00001.35842010.02.23 13:091.35840.000.000.0040.00
387808332010.02.23 12:34sell0.20eurusd1.36030.00001.35832010.02.23 13:091.35830.000.000.0040.00
387808362010.02.23 12:34sell0.20eurusd1.36040.00001.35842010.02.23 13:091.35840.000.000.0040.00
387808372010.02.23 12:34sell0.20eurusd1.36030.00001.35832010.02.23 13:091.35830.000.000.0040.00
387808392010.02.23 12:34sell0.20eurusd1.36040.00001.35842010.02.23 13:091.35840.000.000.0040.00
387808412010.02.23 12:34sell0.20eurusd1.36020.00001.35822010.02.23 13:091.35820.000.000.0040.00
387808452010.02.23 12:35sell0.20eurusd1.36050.00001.35852010.02.23 13:091.35850.000.000.0040.00
387808602010.02.23 12:35sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387808642010.02.23 12:35sell0.20eurusd1.36050.00001.35852010.02.23 13:091.35850.000.000.0040.00
387808662010.02.23 12:35sell0.20eurusd1.36040.00001.35842010.02.23 13:091.35840.000.000.0040.00
387808672010.02.23 12:35sell0.20eurusd1.36050.00001.35852010.02.23 13:091.35850.000.000.0040.00
387808712010.02.23 12:35sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387808732010.02.23 12:35sell0.20eurusd1.36050.00001.35852010.02.23 13:091.35850.000.000.0040.00
387808742010.02.23 12:36sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387802732010.02.23 12:28sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387805452010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36010.00001.35812010.02.23 13:101.35810.000.000.0040.00
387806232010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36010.00001.35812010.02.23 13:101.35810.000.000.0040.00
387805532010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36000.00001.35802010.02.23 13:101.35800.000.000.0040.00
387805602010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.35990.00001.35792010.02.23 13:101.35790.000.000.0040.00
387806122010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36000.00001.35802010.02.23 13:101.35800.000.000.0040.00
387805872010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.35980.00001.35782010.02.23 13:161.35780.000.000.0040.00
387813352010.02.23 12:50sell0.20eurusd1.35970.00001.35772010.02.23 13:161.35770.000.000.0040.00
388417662010.02.24 18:11sell0.20eurusd1.35980.00001.35782010.02.24 18:151.35780.000.000.0040.00
388417142010.02.24 18:10sell0.20eurusd1.35980.00001.35782010.02.24 18:151.35780.000.000.0040.00
388417542010.02.24 18:11sell0.20eurusd1.35970.00001.35772010.02.24 18:161.35770.000.000.0040.00
388417952010.02.24 18:11sell0.20eurusd1.35970.00001.35772010.02.24 18:161.35770.000.000.0040.00
388417442010.02.24 18:11sell0.20eurusd1.35960.00001.35762010.02.24 18:161.35760.000.000.0040.00
388418002010.02.24 18:11sell0.20eurusd1.35960.00001.35762010.02.24 18:161.35760.000.000.0040.00
388418092010.02.24 18:11sell0.20eurusd1.35950.00001.35752010.02.24 18:161.35750.000.000.0040.00
388422782010.02.24 18:14sell0.20eurusd1.35850.00001.35752010.02.24 18:161.35750.000.000.0020.00
388422612010.02.24 18:14sell0.20eurusd1.35860.00001.35762010.02.24 18:161.35760.000.000.0020.00
388422592010.02.24 18:14sell0.20eurusd1.35850.00001.35752010.02.24 18:161.35750.000.000.0020.00
388422542010.02.24 18:14sell0.20eurusd1.35860.00001.35762010.02.24 18:161.35760.000.000.0020.00
388431422010.02.24 18:22sell0.20eurusd1.35870.00001.35772010.02.24 18:231.35770.000.000.0020.00
388431102010.02.24 18:22sell0.20eurusd1.35870.00001.35772010.02.24 18:231.35770.000.000.0020.00
388430682010.02.24 18:21sell0.20eurusd1.35860.00001.35762010.02.24 18:231.35760.000.000.0020.00
388430732010.02.24 18:21sell0.20eurusd1.35870.00001.35772010.02.24 18:231.35770.000.000.0020.00
388431042010.02.24 18:22sell0.20eurusd1.35860.00001.35762010.02.24 18:231.35760.000.000.0020.00
388430962010.02.24 18:22sell0.20eurusd1.35870.00001.35772010.02.24 18:231.35770.000.000.0020.00
388431232010.02.24 18:22sell0.20eurusd1.35870.00001.35772010.02.24 18:231.35770.000.000.0020.00
388430852010.02.24 18:22sell0.20eurusd1.35860.00001.35762010.02.24 18:231.35760.000.000.0020.00
388431282010.02.24 18:22sell0.20eurusd1.35860.00001.35762010.02.24 18:231.35760.000.000.0020.00
388431762010.02.24 18:23sell0.20eurusd1.35860.00001.35762010.02.24 18:231.35760.000.000.0020.00
388431722010.02.24 18:23sell0.20eurusd1.35870.00001.35772010.02.24 18:231.35770.000.000.0020.00
388431572010.02.24 18:23sell0.20eurusd1.35860.00001.35762010.02.24 18:231.35760.000.000.0020.00
388431172010.02.24 18:22sell0.20eurusd1.35860.00001.35762010.02.24 18:231.35760.000.000.0020.00
388431342010.02.24 18:22sell0.20eurusd1.35860.00001.35762010.02.24 18:231.35760.000.000.0020.00
388431302010.02.24 18:22sell0.20eurusd1.35870.00001.35772010.02.24 18:231.35770.000.000.0020.00
388430612010.02.24 18:21sell0.20eurusd1.35850.00001.35752010.02.24 18:231.35750.000.000.0020.00
388430462010.02.24 18:21sell0.20eurusd1.35850.00001.35752010.02.24 18:231.35750.000.000.0020.00
388418432010.02.24 18:11sell0.20eurusd1.35940.00001.35742010.02.24 18:231.35740.000.000.0040.00
388419832010.02.24 18:13sell0.20eurusd1.35940.00001.35742010.02.24 18:231.35740.000.000.0040.00
388422692010.02.24 18:14sell0.20eurusd1.35840.00001.35742010.02.24 18:231.35740.000.000.0020.00
388418132010.02.24 18:11sell0.20eurusd1.35940.00001.35742010.02.24 18:231.35740.000.000.0040.00
388430142010.02.24 18:21sell0.20eurusd1.35840.00001.35742010.02.24 18:231.35740.000.000.0020.00
388431792010.02.24 18:23sell0.20eurusd1.35840.00001.35742010.02.24 18:231.35740.000.000.0020.00
388422842010.02.24 18:14sell0.20eurusd1.35840.00001.35742010.02.24 18:231.35740.000.000.0020.00
388422982010.02.24 18:14sell0.20eurusd1.35840.00001.35742010.02.24 18:231.35740.000.000.0020.00
388430542010.02.24 18:21sell0.20eurusd1.35840.00001.35742010.02.24 18:231.35740.000.000.0020.00
388430352010.02.24 18:21sell0.20eurusd1.35830.00001.35732010.02.24 18:231.35730.000.000.0020.00
388422932010.02.24 18:14sell0.20eurusd1.35830.00001.35732010.02.24 18:231.35730.000.000.0020.00
388428362010.02.24 18:19sell0.20eurusd1.35830.00001.35732010.02.24 18:231.35730.000.000.0020.00
388418302010.02.24 18:11sell0.20eurusd1.35920.00001.35722010.02.24 18:231.35720.000.000.0040.00
388418692010.02.24 18:12sell0.20eurusd1.35920.00001.35722010.02.24 18:231.35720.000.000.0040.00
388431842010.02.24 18:23sell0.20eurusd1.35830.00001.35732010.02.24 18:231.35730.000.000.0020.00
388419932010.02.24 18:13sell0.20eurusd1.35920.00001.35722010.02.24 18:231.35720.000.000.0040.00
388419692010.02.24 18:13sell0.20eurusd1.35920.00001.35722010.02.24 18:231.35720.000.000.0040.00
388430112010.02.24 18:21sell0.20eurusd1.35830.00001.35732010.02.24 18:231.35730.000.000.0020.00
388428502010.02.24 18:19sell0.20eurusd1.35820.00001.35722010.02.24 18:231.35720.000.000.0020.00
388423062010.02.24 18:14sell0.20eurusd1.35830.00001.35732010.02.24 18:231.35730.000.000.0020.00
388420182010.02.24 18:13sell0.20eurusd1.35910.00001.35712010.02.24 18:231.35710.000.000.0040.00
388419332010.02.24 18:12sell0.20eurusd1.35910.00001.35712010.02.24 18:231.35710.000.000.0040.00
388428592010.02.24 18:19sell0.20eurusd1.35810.00001.35712010.02.24 18:231.35710.000.000.0020.00
388431902010.02.24 18:23sell0.20eurusd1.35810.00001.35712010.02.24 18:231.35710.000.000.0020.00
388418762010.02.24 18:12sell0.20eurusd1.35910.00001.35712010.02.24 18:231.35710.000.000.0040.00
388424912010.02.24 18:15sell0.20eurusd1.35810.00001.35712010.02.24 18:231.35710.000.000.0020.00
388423172010.02.24 18:15sell0.20eurusd1.35810.00001.35712010.02.24 18:231.35710.000.000.0020.00
388424802010.02.24 18:15sell0.20eurusd1.35800.00001.35702010.02.24 18:231.35700.000.000.0020.00
388431972010.02.24 18:23sell0.20eurusd1.35790.00001.35692010.02.24 18:231.35690.000.000.0020.00
388431922010.02.24 18:23sell0.20eurusd1.35800.00001.35702010.02.24 18:231.35700.000.000.0020.00
388419122010.02.24 18:12sell0.20eurusd1.35900.00001.35702010.02.24 18:231.35700.000.000.0040.00
388420332010.02.24 18:13sell0.20eurusd1.35900.00001.35702010.02.24 18:231.35700.000.000.0040.00
388425162010.02.24 18:15sell0.20eurusd1.35790.00001.35692010.02.24 18:231.35690.000.000.0020.00
388426732010.02.24 18:16sell0.20eurusd1.35790.00001.35692010.02.24 18:231.35690.000.000.0020.00
388420522010.02.24 18:13sell0.20eurusd1.35890.00001.35692010.02.24 18:231.35690.000.000.0040.00
388423412010.02.24 18:15sell0.20eurusd1.35800.00001.35702010.02.24 18:231.35700.000.000.0020.00
388424672010.02.24 18:15sell0.20eurusd1.35790.00001.35692010.02.24 18:231.35690.000.000.0020.00
388428642010.02.24 18:19sell0.20eurusd1.35800.00001.35702010.02.24 18:231.35700.000.000.0020.00
388425072010.02.24 18:15sell0.20eurusd1.35790.00001.35692010.02.24 18:231.35690.000.000.0020.00
388424982010.02.24 18:15sell0.20eurusd1.35800.00001.35702010.02.24 18:231.35700.000.000.0020.00
388425102010.02.24 18:15sell0.20eurusd1.35800.00001.35702010.02.24 18:231.35700.000.000.0020.00
388425332010.02.24 18:16sell0.20eurusd1.35780.00001.35682010.02.24 18:231.35680.000.000.0020.00
388426052010.02.24 18:16sell0.20eurusd1.35780.00001.35682010.02.24 18:231.35680.000.000.0020.00
388426652010.02.24 18:16sell0.20eurusd1.35780.00001.35682010.02.24 18:231.35680.000.000.0020.00
388425442010.02.24 18:16sell0.20eurusd1.35770.00001.35672010.02.24 18:271.35670.000.000.0020.00
388434742010.02.24 18:24sell0.20eurusd1.35770.00001.35672010.02.24 18:271.35670.000.000.0020.00
388426492010.02.24 18:16sell0.20eurusd1.35770.00001.35672010.02.24 18:271.35670.000.000.0020.00
388420712010.02.24 18:13sell0.20eurusd1.35870.00001.35672010.02.24 18:271.35670.000.000.0040.00
388424022010.02.24 18:15sell0.20eurusd1.35770.00001.35672010.02.24 18:271.35670.000.000.0020.00
388435332010.02.24 18:24sell0.20eurusd1.35770.00001.35672010.02.24 18:271.35670.000.000.0020.00
388425952010.02.24 18:16sell0.20eurusd1.35770.00001.35672010.02.24 18:271.35670.000.000.0020.00
388435202010.02.24 18:24sell0.20eurusd1.35770.00001.35672010.02.24 18:271.35670.000.000.0020.00
388435272010.02.24 18:24sell0.20eurusd1.35780.00001.35682010.02.24 18:271.35680.000.000.0020.00
388421272010.02.24 18:13sell0.20eurusd1.35870.00001.35672010.02.24 18:271.35670.000.000.0040.00
388432012010.02.24 18:23sell0.20eurusd1.35770.00001.35672010.02.24 18:271.35670.000.000.0020.00
388421392010.02.24 18:13sell0.20eurusd1.35860.00001.35662010.02.24 19:061.35660.000.000.0040.00
388423852010.02.24 18:15sell0.20eurusd1.35760.00001.35662010.02.24 19:061.35660.000.000.0020.00
388421022010.02.24 18:13sell0.20eurusd1.35860.00001.35662010.02.24 19:061.35660.000.000.0040.00
388425822010.02.24 18:16sell0.20eurusd1.35760.00001.35662010.02.24 19:061.35660.000.000.0020.00
388426002010.02.24 18:16sell0.20eurusd1.35760.00001.35662010.02.24 19:061.35660.000.000.0020.00
388434922010.02.24 18:24sell0.20eurusd1.35760.00001.35662010.02.24 19:061.35660.000.000.0020.00
388426382010.02.24 18:16sell0.20eurusd1.35760.00001.35662010.02.24 19:061.35660.000.000.0020.00
388425582010.02.24 18:16sell0.20eurusd1.35760.00001.35662010.02.24 19:061.35660.000.000.0020.00
388426132010.02.24 18:16sell0.20eurusd1.35760.00001.35662010.02.24 19:061.35660.000.000.0020.00
388421212010.02.24 18:13sell0.20eurusd1.35860.00001.35662010.02.24 19:061.35660.000.000.0040.00
388432182010.02.24 18:23sell0.20eurusd1.35760.00001.35662010.02.24 19:061.35660.000.000.0020.00
388421102010.02.24 18:13sell0.20eurusd1.35840.00001.35642010.02.24 19:061.35640.000.000.0040.00
388421142010.02.24 18:13sell0.20eurusd1.35850.00001.35652010.02.24 19:061.35650.000.000.0040.00
388421452010.02.24 18:13sell0.20eurusd1.35850.00001.35652010.02.24 19:061.35650.000.000.0040.00
388434592010.02.24 18:24sell0.20eurusd1.35750.00001.35652010.02.24 19:061.35650.000.000.0020.00
388434552010.02.24 18:24sell0.20eurusd1.35740.00001.35642010.02.24 19:061.35640.000.000.0020.00
388425642010.02.24 18:16sell0.20eurusd1.35750.00001.35652010.02.24 19:061.35650.000.000.0020.00
388426302010.02.24 18:16sell0.20eurusd1.35740.00001.35642010.02.24 19:061.35640.000.000.0020.00
388434442010.02.24 18:24sell0.20eurusd1.35730.00001.35632010.02.24 19:081.35630.000.000.0020.00
388432262010.02.24 18:23sell0.20eurusd1.35730.00001.35632010.02.24 19:081.35630.000.000.0020.00
388433622010.02.24 18:24sell0.20eurusd1.35710.00001.35612010.02.24 19:091.35610.000.000.0020.00
388433182010.02.24 18:23sell0.20eurusd1.35710.00001.35612010.02.24 19:091.35610.000.000.0020.00
388433382010.02.24 18:23sell0.20eurusd1.35710.00001.35612010.02.24 19:091.35610.000.000.0020.00
388434422010.02.24 18:24sell0.20eurusd1.35720.00001.35622010.02.24 19:091.35620.000.000.0020.00
388434362010.02.24 18:24sell0.20eurusd1.35710.00001.35612010.02.24 19:091.35610.000.000.0020.00
388434302010.02.24 18:24sell0.20eurusd1.35710.00001.35612010.02.24 19:091.35610.000.000.0020.00
388433442010.02.24 18:23sell0.20eurusd1.35720.00001.35622010.02.24 19:091.35620.000.000.0020.00
388434212010.02.24 18:24sell0.20eurusd1.35700.00001.35602010.02.24 19:091.35600.000.000.0020.00
388432402010.02.24 18:23sell0.20eurusd1.35700.00001.35602010.02.24 19:091.35600.000.000.0020.00
388434052010.02.24 18:24sell0.20eurusd1.35700.00001.35602010.02.24 19:091.35600.000.000.0020.00
388433722010.02.24 18:24sell0.20eurusd1.35700.00001.35602010.02.24 19:091.35600.000.000.0020.00
388433242010.02.24 18:23sell0.20eurusd1.35700.00001.35602010.02.24 19:091.35600.000.000.0020.00
388433832010.02.24 18:24sell0.20eurusd1.35700.00001.35602010.02.24 19:091.35600.000.000.0020.00
388432972010.02.24 18:23sell0.20eurusd1.35690.00001.35592010.02.24 19:101.35590.000.000.0020.00
388433912010.02.24 18:24sell0.20eurusd1.35690.00001.35592010.02.24 19:101.35590.000.000.0020.00
388434112010.02.24 18:24sell0.20eurusd1.35690.00001.35592010.02.24 19:101.35590.000.000.0020.00
388432902010.02.24 18:23sell0.20eurusd1.35680.00001.35582010.02.24 19:101.35580.000.000.0020.00
388432642010.02.24 18:23sell0.20eurusd1.35670.00001.35572010.02.24 19:111.35570.000.000.0020.00
388432812010.02.24 18:23sell0.20eurusd1.35660.00001.35562010.02.24 19:121.35560.000.000.0020.00
389171962010.02.26 00:48sell0.20eurusd1.35440.00001.35342010.02.26 01:421.35340.000.000.0020.00
389171932010.02.26 00:48sell0.20eurusd1.35430.00001.35332010.02.26 01:421.35330.000.000.0020.00
389172032010.02.26 00:48sell0.20eurusd1.35430.00001.35332010.02.26 01:421.35330.000.000.0020.00
389173172010.02.26 00:52sell0.20eurusd1.35420.00001.35322010.02.26 01:431.35320.000.000.0020.00
389172992010.02.26 00:51sell0.20eurusd1.35420.00001.35322010.02.26 01:431.35320.000.000.0020.00
389173362010.02.26 00:54sell0.20eurusd1.35420.00001.35322010.02.26 01:431.35320.000.000.0020.00
389176382010.02.26 01:05sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389172592010.02.26 00:49sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389177292010.02.26 01:08sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389172672010.02.26 00:49sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389177142010.02.26 01:08sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389172732010.02.26 00:49sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389177062010.02.26 01:07sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389172762010.02.26 00:49sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389176972010.02.26 01:07sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389172892010.02.26 00:51sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389172512010.02.26 00:49sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389173022010.02.26 00:52sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389176792010.02.26 01:06sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389172142010.02.26 00:48sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389173482010.02.26 00:54sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389176672010.02.26 01:06sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389176622010.02.26 01:06sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389176462010.02.26 01:06sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389177382010.02.26 01:08sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389175542010.02.26 01:03sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389176272010.02.26 01:05sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389175822010.02.26 01:04sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389175932010.02.26 01:04sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389175962010.02.26 01:04sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389176092010.02.26 01:05sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389175612010.02.26 01:03sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389177352010.02.26 01:08sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389176342010.02.26 01:05sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389175432010.02.26 01:02sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389172632010.02.26 00:49sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389173942010.02.26 00:56sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389177202010.02.26 01:08sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389176562010.02.26 01:06sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389173902010.02.26 00:56sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389172702010.02.26 00:49sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389176652010.02.26 01:06sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389173632010.02.26 00:55sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389172752010.02.26 00:49sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389176742010.02.26 01:06sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389172382010.02.26 00:48sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389172882010.02.26 00:51sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389176872010.02.26 01:06sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389176932010.02.26 01:07sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389172562010.02.26 00:49sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389176992010.02.26 01:07buy0.20eurusd1.35430.00001.35532010.02.26 02:081.35530.000.000.0020.00
389177042010.02.26 01:07buy0.20eurusd1.35440.00001.35542010.02.26 02:081.35540.000.000.0020.00
389176682010.02.26 01:06buy0.20eurusd1.35430.00001.35532010.02.26 02:081.35530.000.000.0020.00
389177072010.02.26 01:07buy0.20eurusd1.35430.00001.35532010.02.26 02:081.35530.000.000.0020.00
389177122010.02.26 01:08buy0.20eurusd1.35440.00001.35542010.02.26 02:081.35540.000.000.0020.00
389176642010.02.26 01:06buy0.20eurusd1.35430.00001.35532010.02.26 02:081.35530.000.000.0020.00
389177152010.02.26 01:08buy0.20eurusd1.35430.00001.35532010.02.26 02:081.35530.000.000.0020.00
389176492010.02.26 01:06buy0.20eurusd1.35430.00001.35532010.02.26 02:081.35530.000.000.0020.00
389176402010.02.26 01:05buy0.20eurusd1.35430.00001.35532010.02.26 02:081.35530.000.000.0020.00
389177302010.02.26 01:08buy0.20eurusd1.35430.00001.35532010.02.26 02:081.35530.000.000.0020.00
389176302010.02.26 01:05buy0.20eurusd1.35430.00001.35532010.02.26 02:081.35530.000.000.0020.00
389176812010.02.26 01:06buy0.20eurusd1.35430.00001.35532010.02.26 02:081.35530.000.000.0020.00
389177412010.02.26 01:08buy0.20eurusd1.35430.00001.35532010.02.26 02:081.35530.000.000.0020.00
389177662010.02.26 01:09buy0.20eurusd1.35440.00001.35542010.02.26 02:081.35540.000.000.0020.00
389177742010.02.26 01:11buy0.20eurusd1.35450.00001.35552010.02.26 02:091.35550.000.000.0020.00
  0.00 0.00 0.00 12 140.00
Closed P/L: 12 140.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
389173682010.02.26 00:55sell0.20eurusd1.35380.00001.3528 1.35780.000.000.00-80.00
389173762010.02.26 00:55sell0.20eurusd1.35390.00001.3529 1.35780.000.000.00-78.00
389173832010.02.26 00:55sell0.20eurusd1.35380.00001.3528 1.35780.000.000.00-80.00
389173882010.02.26 00:55sell0.20eurusd1.35390.00001.3529 1.35780.000.000.00-78.00
389173922010.02.26 00:56sell0.20eurusd1.35390.00001.3529 1.35780.000.000.00-78.00
389173992010.02.26 00:56sell0.20eurusd1.35380.00001.3528 1.35780.000.000.00-80.00
389175162010.02.26 01:00sell0.20eurusd1.35380.00001.3528 1.35780.000.000.00-80.00
389175182010.02.26 01:00sell0.20eurusd1.35380.00001.3528 1.35780.000.000.00-80.00
389175192010.02.26 01:00sell0.20eurusd1.35370.00001.3527 1.35780.000.000.00-82.00
389175282010.02.26 01:00sell0.20eurusd1.35380.00001.3528 1.35780.000.000.00-80.00
389175322010.02.26 01:00sell0.20eurusd1.35370.00001.3527 1.35780.000.000.00-82.00
389175352010.02.26 01:01sell0.20eurusd1.35360.00001.3526 1.35780.000.000.00-84.00
389175382010.02.26 01:01sell0.20eurusd1.35370.00001.3527 1.35780.000.000.00-82.00
389175402010.02.26 01:01sell0.20eurusd1.35380.00001.3528 1.35780.000.000.00-80.00
389175422010.02.26 01:01sell0.20eurusd1.35390.00001.3529 1.35780.000.000.00-78.00
389175692010.02.26 01:04sell0.20eurusd1.35390.00001.3529 1.35780.000.000.00-78.00
389175742010.02.26 01:04sell0.20eurusd1.35380.00001.3528 1.35780.000.000.00-80.00
389175812010.02.26 01:04sell0.20eurusd1.35390.00001.3529 1.35780.000.000.00-78.00
389175852010.02.26 01:04sell0.20eurusd1.35390.00001.3529 1.35780.000.000.00-78.00
389175922010.02.26 01:04sell0.20eurusd1.35390.00001.3529 1.35780.000.000.00-78.00
389175952010.02.26 01:04sell0.20eurusd1.35390.00001.3529 1.35780.000.000.00-78.00
389176052010.02.26 01:05sell0.20eurusd1.35390.00001.3529 1.35780.000.000.00-78.00
389176532010.02.26 01:06sell0.20eurusd1.35380.00001.3528 1.35780.000.000.00-80.00
389176852010.02.26 01:06sell0.20eurusd1.35390.00001.3529 1.35780.000.000.00-78.00
389176902010.02.26 01:06sell0.20eurusd1.35390.00001.3529 1.35780.000.000.00-78.00
389252752010.02.26 05:12sell0.20eurusd1.35740.00001.3564 1.35780.000.000.00-8.00
389252762010.02.26 05:12sell0.20eurusd1.35730.00001.3563 1.35780.000.000.00-10.00
389252792010.02.26 05:12sell0.20eurusd1.35740.00001.3564 1.35780.000.000.00-8.00
389252852010.02.26 05:13sell0.20eurusd1.35730.00001.3563 1.35780.000.000.00-10.00
389252872010.02.26 05:13sell0.20eurusd1.35740.00001.3564 1.35780.000.000.00-8.00
389252902010.02.26 05:13sell0.20eurusd1.35730.00001.3563 1.35780.000.000.00-10.00
389252922010.02.26 05:13sell0.20eurusd1.35720.00001.3562 1.35780.000.000.00-12.00
389252982010.02.26 05:13sell0.20eurusd1.35710.00001.3561 1.35780.000.000.00-14.00
389253002010.02.26 05:13sell0.20eurusd1.35720.00001.3562 1.35780.000.000.00-12.00
389253052010.02.26 05:13sell0.20eurusd1.35730.00001.3563 1.35780.000.000.00-10.00
389253132010.02.26 05:13sell0.20eurusd1.35710.00001.3561 1.35780.000.000.00-14.00
389253152010.02.26 05:14sell0.20eurusd1.35720.00001.3562 1.35780.000.000.00-12.00
389253192010.02.26 05:14sell0.20eurusd1.35730.00001.3563 1.35780.000.000.00-10.00
389253222010.02.26 05:14sell0.20eurusd1.35740.00001.3564 1.35780.000.000.00-8.00
389253262010.02.26 05:14sell0.20eurusd1.35730.00001.3563 1.35780.000.000.00-10.00
389253352010.02.26 05:14sell0.20eurusd1.35740.00001.3564 1.35780.000.000.00-8.00
389253432010.02.26 05:14sell0.20eurusd1.35730.00001.3563 1.35780.000.000.00-10.00
389253562010.02.26 05:15sell0.20eurusd1.35720.00001.3562 1.35780.000.000.00-12.00
389253642010.02.26 05:15sell0.20eurusd1.35730.00001.3563 1.35780.000.000.00-10.00
389253752010.02.26 05:15sell0.20eurusd1.35740.00001.3564 1.35780.000.000.00-8.00
389253802010.02.26 05:15sell0.20eurusd1.35750.00001.3565 1.35780.000.000.00-6.00
389253852010.02.26 05:15sell0.20eurusd1.35760.00001.3566 1.35780.000.000.00-4.00
389253872010.02.26 05:15sell0.20eurusd1.35740.00001.3564 1.35780.000.000.00-8.00
389253892010.02.26 05:15sell0.20eurusd1.35730.00001.3563 1.35780.000.000.00-10.00
389253922010.02.26 05:15sell0.20eurusd1.35740.00001.3564 1.35780.000.000.00-8.00
389253952010.02.26 05:15sell0.20eurusd1.35750.00001.3565 1.35780.000.000.00-6.00
389253972010.02.26 05:16sell0.20eurusd1.35740.00001.3564 1.35780.000.000.00-8.00
389253982010.02.26 05:16sell0.20eurusd1.35750.00001.3565 1.35780.000.000.00-6.00
389254012010.02.26 05:16sell0.20eurusd1.35760.00001.3566 1.35780.000.000.00-4.00
  0.00 0.00 0.00 -2 250.00
 Floating P/L: -2 250.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 12 140.00 Floating P/L: -2 250.00 Margin: 2 928.35
Balance: 17 140.00 Equity: 14 890.00 Free Margin: 11 961.65
 
Details:
Graph
Gross Profit: 12 140.00 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 12 140.00
Profit Factor: Expected Payoff: 31.70  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)
 
Total Trades: 383 Short Positions (won %): 368 (100.00%) Long Positions (won %): 15 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 383 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 40.00 loss trade: 0.00
Average profit trade: 31.70 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 383 (12 140.00) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 12 140.00 (383) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 383 consecutive losses: 0