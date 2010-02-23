Straighthold Investment Group, Inc.
|Account: 1000883369
|Name: Tarlie
|Currency: USD
|2010 March 5, 12:47
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|38778459
|2010.02.23 11:59
|balance
|Deposit
|5 000.00
|38779212
|2010.02.23 12:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3631
|0.0000
|1.3611
|2010.02.23 12:25
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779162
|2010.02.23 12:09
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3631
|0.0000
|1.3611
|2010.02.23 12:25
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779238
|2010.02.23 12:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3631
|0.0000
|1.3611
|2010.02.23 12:25
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779248
|2010.02.23 12:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3631
|0.0000
|1.3611
|2010.02.23 12:25
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779179
|2010.02.23 12:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3631
|0.0000
|1.3611
|2010.02.23 12:25
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779240
|2010.02.23 12:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3610
|2010.02.23 12:27
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779251
|2010.02.23 12:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3610
|2010.02.23 12:27
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779259
|2010.02.23 12:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3610
|2010.02.23 12:27
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779226
|2010.02.23 12:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3610
|2010.02.23 12:27
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779215
|2010.02.23 12:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3610
|2010.02.23 12:27
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779263
|2010.02.23 12:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3610
|2010.02.23 12:27
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779206
|2010.02.23 12:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3610
|2010.02.23 12:27
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779180
|2010.02.23 12:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3610
|2010.02.23 12:27
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779315
|2010.02.23 12:17
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3610
|2010.02.23 12:27
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779165
|2010.02.23 12:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3610
|2010.02.23 12:27
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779236
|2010.02.23 12:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3610
|2010.02.23 12:27
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779158
|2010.02.23 12:09
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3610
|2010.02.23 12:27
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779143
|2010.02.23 12:09
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3610
|2010.02.23 12:27
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779202
|2010.02.23 12:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3629
|0.0000
|1.3609
|2010.02.23 12:27
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778973
|2010.02.23 12:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3629
|0.0000
|1.3609
|2010.02.23 12:27
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778976
|2010.02.23 12:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3629
|0.0000
|1.3609
|2010.02.23 12:27
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779155
|2010.02.23 12:09
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3629
|0.0000
|1.3609
|2010.02.23 12:27
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779134
|2010.02.23 12:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3629
|0.0000
|1.3609
|2010.02.23 12:27
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779126
|2010.02.23 12:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3629
|0.0000
|1.3609
|2010.02.23 12:27
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779183
|2010.02.23 12:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3629
|0.0000
|1.3609
|2010.02.23 12:27
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779224
|2010.02.23 12:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3629
|0.0000
|1.3609
|2010.02.23 12:27
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779228
|2010.02.23 12:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3629
|0.0000
|1.3609
|2010.02.23 12:27
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779231
|2010.02.23 12:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3629
|0.0000
|1.3609
|2010.02.23 12:27
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779323
|2010.02.23 12:17
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3629
|0.0000
|1.3609
|2010.02.23 12:27
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779328
|2010.02.23 12:17
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3608
|2010.02.23 12:27
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779229
|2010.02.23 12:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3608
|2010.02.23 12:27
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778988
|2010.02.23 12:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3608
|2010.02.23 12:27
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778975
|2010.02.23 12:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3608
|2010.02.23 12:27
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778979
|2010.02.23 12:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3608
|2010.02.23 12:27
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779132
|2010.02.23 12:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3608
|2010.02.23 12:27
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778953
|2010.02.23 12:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3608
|2010.02.23 12:27
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779122
|2010.02.23 12:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3608
|2010.02.23 12:27
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779200
|2010.02.23 12:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3608
|2010.02.23 12:27
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779353
|2010.02.23 12:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3608
|2010.02.23 12:27
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779185
|2010.02.23 12:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3608
|2010.02.23 12:27
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779100
|2010.02.23 12:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3608
|2010.02.23 12:27
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779091
|2010.02.23 12:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779188
|2010.02.23 12:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779115
|2010.02.23 12:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779004
|2010.02.23 12:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778983
|2010.02.23 12:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778949
|2010.02.23 12:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778996
|2010.02.23 12:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779330
|2010.02.23 12:17
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779358
|2010.02.23 12:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778990
|2010.02.23 12:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778934
|2010.02.23 12:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779029
|2010.02.23 12:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778965
|2010.02.23 12:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779103
|2010.02.23 12:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3607
|2010.02.23 12:30
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778961
|2010.02.23 12:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3606
|2010.02.23 12:30
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779087
|2010.02.23 12:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3606
|2010.02.23 12:30
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779005
|2010.02.23 12:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3606
|2010.02.23 12:30
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779031
|2010.02.23 12:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3606
|2010.02.23 12:30
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778995
|2010.02.23 12:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3606
|2010.02.23 12:30
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779362
|2010.02.23 12:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3606
|2010.02.23 12:30
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779051
|2010.02.23 12:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3606
|2010.02.23 12:30
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778942
|2010.02.23 12:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3606
|2010.02.23 12:30
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778931
|2010.02.23 12:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3606
|2010.02.23 12:30
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778999
|2010.02.23 12:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3606
|2010.02.23 12:30
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779074
|2010.02.23 12:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3625
|0.0000
|1.3605
|2010.02.23 12:30
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779369
|2010.02.23 12:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3625
|0.0000
|1.3605
|2010.02.23 12:30
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779050
|2010.02.23 12:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3625
|0.0000
|1.3605
|2010.02.23 12:30
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778928
|2010.02.23 12:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3625
|0.0000
|1.3605
|2010.02.23 12:30
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779042
|2010.02.23 12:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3625
|0.0000
|1.3605
|2010.02.23 12:30
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778921
|2010.02.23 12:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|1.3604
|2010.02.23 12:30
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779049
|2010.02.23 12:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|1.3604
|2010.02.23 12:30
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779045
|2010.02.23 12:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|1.3604
|2010.02.23 12:30
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779367
|2010.02.23 12:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|1.3604
|2010.02.23 12:30
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779055
|2010.02.23 12:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|1.3604
|2010.02.23 12:30
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779066
|2010.02.23 12:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|1.3604
|2010.02.23 12:30
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779040
|2010.02.23 12:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|1.3604
|2010.02.23 12:30
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779072
|2010.02.23 12:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|1.3604
|2010.02.23 12:30
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778897
|2010.02.23 12:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|1.3604
|2010.02.23 12:30
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779372
|2010.02.23 12:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|1.3604
|2010.02.23 12:30
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778879
|2010.02.23 12:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3623
|0.0000
|1.3603
|2010.02.23 12:30
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778907
|2010.02.23 12:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3623
|0.0000
|1.3603
|2010.02.23 12:30
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779376
|2010.02.23 12:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3623
|0.0000
|1.3603
|2010.02.23 12:30
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779047
|2010.02.23 12:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3623
|0.0000
|1.3603
|2010.02.23 12:30
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778869
|2010.02.23 12:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3622
|0.0000
|1.3602
|2010.02.23 12:30
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38778859
|2010.02.23 12:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3622
|0.0000
|1.3602
|2010.02.23 12:30
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779389
|2010.02.23 12:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3622
|0.0000
|1.3602
|2010.02.23 12:30
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779396
|2010.02.23 12:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3621
|0.0000
|1.3601
|2010.02.23 12:30
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779401
|2010.02.23 12:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3622
|0.0000
|1.3602
|2010.02.23 12:30
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779435
|2010.02.23 12:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3621
|0.0000
|1.3601
|2010.02.23 12:30
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779418
|2010.02.23 12:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3621
|0.0000
|1.3601
|2010.02.23 12:30
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779428
|2010.02.23 12:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3622
|0.0000
|1.3602
|2010.02.23 12:30
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779436
|2010.02.23 12:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3620
|0.0000
|1.3600
|2010.02.23 12:30
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779424
|2010.02.23 12:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3620
|0.0000
|1.3600
|2010.02.23 12:30
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779408
|2010.02.23 12:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3620
|0.0000
|1.3600
|2010.02.23 12:30
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779455
|2010.02.23 12:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3619
|0.0000
|1.3599
|2010.02.23 12:50
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779490
|2010.02.23 12:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3617
|0.0000
|1.3597
|2010.02.23 13:00
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779465
|2010.02.23 12:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3617
|0.0000
|1.3597
|2010.02.23 13:00
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779477
|2010.02.23 12:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3616
|0.0000
|1.3596
|2010.02.23 13:00
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779497
|2010.02.23 12:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3616
|0.0000
|1.3596
|2010.02.23 13:00
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779788
|2010.02.23 12:25
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3609
|0.0000
|1.3589
|2010.02.23 13:08
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779796
|2010.02.23 12:25
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3610
|0.0000
|1.3590
|2010.02.23 13:08
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779801
|2010.02.23 12:25
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3611
|0.0000
|1.3591
|2010.02.23 13:08
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779811
|2010.02.23 12:25
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3610
|0.0000
|1.3590
|2010.02.23 13:08
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38779816
|2010.02.23 12:25
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3611
|0.0000
|1.3591
|2010.02.23 13:08
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780905
|2010.02.23 12:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3609
|0.0000
|1.3589
|2010.02.23 13:08
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780692
|2010.02.23 12:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3609
|0.0000
|1.3589
|2010.02.23 13:08
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780917
|2010.02.23 12:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3609
|0.0000
|1.3589
|2010.02.23 13:08
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780224
|2010.02.23 12:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3609
|0.0000
|1.3589
|2010.02.23 13:08
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780912
|2010.02.23 12:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3609
|0.0000
|1.3589
|2010.02.23 13:08
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780240
|2010.02.23 12:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3609
|0.0000
|1.3589
|2010.02.23 13:08
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780885
|2010.02.23 12:36
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780913
|2010.02.23 12:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780717
|2010.02.23 12:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780284
|2010.02.23 12:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780734
|2010.02.23 12:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780381
|2010.02.23 12:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780310
|2010.02.23 12:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780315
|2010.02.23 12:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780372
|2010.02.23 12:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780352
|2010.02.23 12:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780908
|2010.02.23 12:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780366
|2010.02.23 12:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780173
|2010.02.23 12:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780698
|2010.02.23 12:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|2010.02.23 13:08
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780360
|2010.02.23 12:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780248
|2010.02.23 12:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780368
|2010.02.23 12:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780192
|2010.02.23 12:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780884
|2010.02.23 12:36
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780227
|2010.02.23 12:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780383
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780760
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780450
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780753
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780288
|2010.02.23 12:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780726
|2010.02.23 12:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780281
|2010.02.23 12:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780706
|2010.02.23 12:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780364
|2010.02.23 12:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780337
|2010.02.23 12:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3587
|2010.02.23 13:09
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780809
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.23 13:09
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780206
|2010.02.23 12:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780273
|2010.02.23 12:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780292
|2010.02.23 12:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780356
|2010.02.23 12:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780367
|2010.02.23 12:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780651
|2010.02.23 12:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3602
|0.0000
|1.3582
|2010.02.23 13:09
|1.3582
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780666
|2010.02.23 12:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3584
|2010.02.23 13:09
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780687
|2010.02.23 12:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780522
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3602
|0.0000
|1.3582
|2010.02.23 13:09
|1.3582
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780518
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3603
|0.0000
|1.3583
|2010.02.23 13:09
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780702
|2010.02.23 12:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780510
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3584
|2010.02.23 13:09
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780497
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3603
|0.0000
|1.3583
|2010.02.23 13:09
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780484
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3603
|0.0000
|1.3583
|2010.02.23 13:09
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780477
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3584
|2010.02.23 13:09
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780470
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.23 13:09
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780756
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780411
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780764
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780769
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.23 13:09
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780776
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780779
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.23 13:09
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780781
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780793
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.23 13:09
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780795
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780799
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.23 13:09
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780800
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3584
|2010.02.23 13:09
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780802
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3603
|0.0000
|1.3583
|2010.02.23 13:09
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780805
|2010.02.23 12:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3584
|2010.02.23 13:09
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780375
|2010.02.23 12:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780819
|2010.02.23 12:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3584
|2010.02.23 13:09
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780825
|2010.02.23 12:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.23 13:09
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780828
|2010.02.23 12:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3584
|2010.02.23 13:09
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780833
|2010.02.23 12:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3603
|0.0000
|1.3583
|2010.02.23 13:09
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780836
|2010.02.23 12:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3584
|2010.02.23 13:09
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780837
|2010.02.23 12:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3603
|0.0000
|1.3583
|2010.02.23 13:09
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780839
|2010.02.23 12:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3584
|2010.02.23 13:09
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780841
|2010.02.23 12:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3602
|0.0000
|1.3582
|2010.02.23 13:09
|1.3582
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780845
|2010.02.23 12:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.23 13:09
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780860
|2010.02.23 12:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780864
|2010.02.23 12:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.23 13:09
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780866
|2010.02.23 12:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3584
|2010.02.23 13:09
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780867
|2010.02.23 12:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.23 13:09
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780871
|2010.02.23 12:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780873
|2010.02.23 12:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2010.02.23 13:09
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780874
|2010.02.23 12:36
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780361
|2010.02.23 12:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3586
|2010.02.23 13:09
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780545
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3601
|0.0000
|1.3581
|2010.02.23 13:10
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780623
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3601
|0.0000
|1.3581
|2010.02.23 13:10
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780560
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3599
|0.0000
|1.3579
|2010.02.23 13:10
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780612
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3600
|0.0000
|1.3580
|2010.02.23 13:10
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780553
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3600
|0.0000
|1.3580
|2010.02.23 13:10
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38780587
|2010.02.23 12:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3598
|0.0000
|1.3578
|2010.02.23 13:16
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38781335
|2010.02.23 12:50
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3597
|0.0000
|1.3577
|2010.02.23 13:16
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38841766
|2010.02.24 18:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3598
|0.0000
|1.3578
|2010.02.24 18:15
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38841714
|2010.02.24 18:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3598
|0.0000
|1.3578
|2010.02.24 18:15
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38841754
|2010.02.24 18:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3597
|0.0000
|1.3577
|2010.02.24 18:16
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38841795
|2010.02.24 18:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3597
|0.0000
|1.3577
|2010.02.24 18:16
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38841744
|2010.02.24 18:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3596
|0.0000
|1.3576
|2010.02.24 18:16
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38841800
|2010.02.24 18:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3596
|0.0000
|1.3576
|2010.02.24 18:16
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38841809
|2010.02.24 18:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3595
|0.0000
|1.3575
|2010.02.24 18:16
|1.3575
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38842278
|2010.02.24 18:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3585
|0.0000
|1.3575
|2010.02.24 18:16
|1.3575
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842261
|2010.02.24 18:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3576
|2010.02.24 18:16
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842259
|2010.02.24 18:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3585
|0.0000
|1.3575
|2010.02.24 18:16
|1.3575
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842254
|2010.02.24 18:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3576
|2010.02.24 18:16
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843142
|2010.02.24 18:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|1.3577
|2010.02.24 18:23
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843068
|2010.02.24 18:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3576
|2010.02.24 18:23
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843117
|2010.02.24 18:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3576
|2010.02.24 18:23
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843073
|2010.02.24 18:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|1.3577
|2010.02.24 18:23
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843110
|2010.02.24 18:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|1.3577
|2010.02.24 18:23
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843104
|2010.02.24 18:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3576
|2010.02.24 18:23
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843085
|2010.02.24 18:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3576
|2010.02.24 18:23
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843096
|2010.02.24 18:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|1.3577
|2010.02.24 18:23
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843123
|2010.02.24 18:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|1.3577
|2010.02.24 18:23
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843176
|2010.02.24 18:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3576
|2010.02.24 18:23
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843172
|2010.02.24 18:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|1.3577
|2010.02.24 18:23
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843157
|2010.02.24 18:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3576
|2010.02.24 18:23
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843130
|2010.02.24 18:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|1.3577
|2010.02.24 18:23
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843134
|2010.02.24 18:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3576
|2010.02.24 18:23
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843128
|2010.02.24 18:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3576
|2010.02.24 18:23
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843046
|2010.02.24 18:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3585
|0.0000
|1.3575
|2010.02.24 18:23
|1.3575
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843061
|2010.02.24 18:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3585
|0.0000
|1.3575
|2010.02.24 18:23
|1.3575
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38841843
|2010.02.24 18:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3594
|0.0000
|1.3574
|2010.02.24 18:23
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38841983
|2010.02.24 18:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3594
|0.0000
|1.3574
|2010.02.24 18:23
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38842269
|2010.02.24 18:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3584
|0.0000
|1.3574
|2010.02.24 18:23
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38841813
|2010.02.24 18:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3594
|0.0000
|1.3574
|2010.02.24 18:23
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38843014
|2010.02.24 18:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3584
|0.0000
|1.3574
|2010.02.24 18:23
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843054
|2010.02.24 18:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3584
|0.0000
|1.3574
|2010.02.24 18:23
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843179
|2010.02.24 18:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3584
|0.0000
|1.3574
|2010.02.24 18:23
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842298
|2010.02.24 18:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3584
|0.0000
|1.3574
|2010.02.24 18:23
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842284
|2010.02.24 18:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3584
|0.0000
|1.3574
|2010.02.24 18:23
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842293
|2010.02.24 18:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3583
|0.0000
|1.3573
|2010.02.24 18:23
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842850
|2010.02.24 18:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3582
|0.0000
|1.3572
|2010.02.24 18:23
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38841830
|2010.02.24 18:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3592
|0.0000
|1.3572
|2010.02.24 18:23
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38841869
|2010.02.24 18:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3592
|0.0000
|1.3572
|2010.02.24 18:23
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38843184
|2010.02.24 18:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3583
|0.0000
|1.3573
|2010.02.24 18:23
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843035
|2010.02.24 18:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3583
|0.0000
|1.3573
|2010.02.24 18:23
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38841993
|2010.02.24 18:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3592
|0.0000
|1.3572
|2010.02.24 18:23
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38841969
|2010.02.24 18:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3592
|0.0000
|1.3572
|2010.02.24 18:23
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38843011
|2010.02.24 18:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3583
|0.0000
|1.3573
|2010.02.24 18:23
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842306
|2010.02.24 18:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3583
|0.0000
|1.3573
|2010.02.24 18:23
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842836
|2010.02.24 18:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3583
|0.0000
|1.3573
|2010.02.24 18:23
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842018
|2010.02.24 18:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3591
|0.0000
|1.3571
|2010.02.24 18:23
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38841933
|2010.02.24 18:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3591
|0.0000
|1.3571
|2010.02.24 18:23
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38843190
|2010.02.24 18:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3581
|0.0000
|1.3571
|2010.02.24 18:23
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842859
|2010.02.24 18:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3581
|0.0000
|1.3571
|2010.02.24 18:23
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38841876
|2010.02.24 18:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3591
|0.0000
|1.3571
|2010.02.24 18:23
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38842317
|2010.02.24 18:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3581
|0.0000
|1.3571
|2010.02.24 18:23
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842491
|2010.02.24 18:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3581
|0.0000
|1.3571
|2010.02.24 18:23
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842480
|2010.02.24 18:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3580
|0.0000
|1.3570
|2010.02.24 18:23
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843197
|2010.02.24 18:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3579
|0.0000
|1.3569
|2010.02.24 18:23
|1.3569
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843192
|2010.02.24 18:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3580
|0.0000
|1.3570
|2010.02.24 18:23
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38841912
|2010.02.24 18:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3590
|0.0000
|1.3570
|2010.02.24 18:23
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38842033
|2010.02.24 18:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3590
|0.0000
|1.3570
|2010.02.24 18:23
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38842516
|2010.02.24 18:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3579
|0.0000
|1.3569
|2010.02.24 18:23
|1.3569
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842673
|2010.02.24 18:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3579
|0.0000
|1.3569
|2010.02.24 18:23
|1.3569
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842052
|2010.02.24 18:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3589
|0.0000
|1.3569
|2010.02.24 18:23
|1.3569
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38842341
|2010.02.24 18:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3580
|0.0000
|1.3570
|2010.02.24 18:23
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842467
|2010.02.24 18:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3579
|0.0000
|1.3569
|2010.02.24 18:23
|1.3569
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842864
|2010.02.24 18:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3580
|0.0000
|1.3570
|2010.02.24 18:23
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842507
|2010.02.24 18:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3579
|0.0000
|1.3569
|2010.02.24 18:23
|1.3569
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842498
|2010.02.24 18:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3580
|0.0000
|1.3570
|2010.02.24 18:23
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842510
|2010.02.24 18:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3580
|0.0000
|1.3570
|2010.02.24 18:23
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842665
|2010.02.24 18:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3578
|0.0000
|1.3568
|2010.02.24 18:23
|1.3568
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842533
|2010.02.24 18:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3578
|0.0000
|1.3568
|2010.02.24 18:23
|1.3568
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842605
|2010.02.24 18:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3578
|0.0000
|1.3568
|2010.02.24 18:23
|1.3568
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842544
|2010.02.24 18:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3577
|0.0000
|1.3567
|2010.02.24 18:27
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843474
|2010.02.24 18:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3577
|0.0000
|1.3567
|2010.02.24 18:27
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842649
|2010.02.24 18:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3577
|0.0000
|1.3567
|2010.02.24 18:27
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842071
|2010.02.24 18:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|1.3567
|2010.02.24 18:27
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38842402
|2010.02.24 18:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3577
|0.0000
|1.3567
|2010.02.24 18:27
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843533
|2010.02.24 18:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3577
|0.0000
|1.3567
|2010.02.24 18:27
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842595
|2010.02.24 18:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3577
|0.0000
|1.3567
|2010.02.24 18:27
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843520
|2010.02.24 18:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3577
|0.0000
|1.3567
|2010.02.24 18:27
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843527
|2010.02.24 18:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3578
|0.0000
|1.3568
|2010.02.24 18:27
|1.3568
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842127
|2010.02.24 18:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|1.3567
|2010.02.24 18:27
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38843201
|2010.02.24 18:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3577
|0.0000
|1.3567
|2010.02.24 18:27
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842139
|2010.02.24 18:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3566
|2010.02.24 19:06
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38842385
|2010.02.24 18:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3566
|2010.02.24 19:06
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842102
|2010.02.24 18:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3566
|2010.02.24 19:06
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38842582
|2010.02.24 18:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3566
|2010.02.24 19:06
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842600
|2010.02.24 18:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3566
|2010.02.24 19:06
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843492
|2010.02.24 18:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3566
|2010.02.24 19:06
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842638
|2010.02.24 18:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3566
|2010.02.24 19:06
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842558
|2010.02.24 18:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3566
|2010.02.24 19:06
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842613
|2010.02.24 18:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3566
|2010.02.24 19:06
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842121
|2010.02.24 18:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3566
|2010.02.24 19:06
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38843218
|2010.02.24 18:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3566
|2010.02.24 19:06
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842110
|2010.02.24 18:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3584
|0.0000
|1.3564
|2010.02.24 19:06
|1.3564
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38842114
|2010.02.24 18:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3585
|0.0000
|1.3565
|2010.02.24 19:06
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38842145
|2010.02.24 18:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3585
|0.0000
|1.3565
|2010.02.24 19:06
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|38842564
|2010.02.24 18:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3575
|0.0000
|1.3565
|2010.02.24 19:06
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843459
|2010.02.24 18:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3575
|0.0000
|1.3565
|2010.02.24 19:06
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843455
|2010.02.24 18:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|1.3564
|2010.02.24 19:06
|1.3564
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38842630
|2010.02.24 18:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|1.3564
|2010.02.24 19:06
|1.3564
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843444
|2010.02.24 18:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3563
|2010.02.24 19:08
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843226
|2010.02.24 18:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3563
|2010.02.24 19:08
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843362
|2010.02.24 18:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3571
|0.0000
|1.3561
|2010.02.24 19:09
|1.3561
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843338
|2010.02.24 18:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3571
|0.0000
|1.3561
|2010.02.24 19:09
|1.3561
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843442
|2010.02.24 18:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3572
|0.0000
|1.3562
|2010.02.24 19:09
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843436
|2010.02.24 18:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3571
|0.0000
|1.3561
|2010.02.24 19:09
|1.3561
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843430
|2010.02.24 18:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3571
|0.0000
|1.3561
|2010.02.24 19:09
|1.3561
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843318
|2010.02.24 18:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3571
|0.0000
|1.3561
|2010.02.24 19:09
|1.3561
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843344
|2010.02.24 18:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3572
|0.0000
|1.3562
|2010.02.24 19:09
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843405
|2010.02.24 18:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3570
|0.0000
|1.3560
|2010.02.24 19:09
|1.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843324
|2010.02.24 18:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3570
|0.0000
|1.3560
|2010.02.24 19:09
|1.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843383
|2010.02.24 18:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3570
|0.0000
|1.3560
|2010.02.24 19:09
|1.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843240
|2010.02.24 18:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3570
|0.0000
|1.3560
|2010.02.24 19:09
|1.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843372
|2010.02.24 18:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3570
|0.0000
|1.3560
|2010.02.24 19:09
|1.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843421
|2010.02.24 18:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3570
|0.0000
|1.3560
|2010.02.24 19:09
|1.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843297
|2010.02.24 18:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3569
|0.0000
|1.3559
|2010.02.24 19:10
|1.3559
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843411
|2010.02.24 18:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3569
|0.0000
|1.3559
|2010.02.24 19:10
|1.3559
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843391
|2010.02.24 18:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3569
|0.0000
|1.3559
|2010.02.24 19:10
|1.3559
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843290
|2010.02.24 18:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3568
|0.0000
|1.3558
|2010.02.24 19:10
|1.3558
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843264
|2010.02.24 18:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3567
|0.0000
|1.3557
|2010.02.24 19:11
|1.3557
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38843281
|2010.02.24 18:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3566
|0.0000
|1.3556
|2010.02.24 19:12
|1.3556
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917196
|2010.02.26 00:48
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3544
|0.0000
|1.3534
|2010.02.26 01:42
|1.3534
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917193
|2010.02.26 00:48
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3533
|2010.02.26 01:42
|1.3533
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917203
|2010.02.26 00:48
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3533
|2010.02.26 01:42
|1.3533
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917299
|2010.02.26 00:51
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3542
|0.0000
|1.3532
|2010.02.26 01:43
|1.3532
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917336
|2010.02.26 00:54
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3542
|0.0000
|1.3532
|2010.02.26 01:43
|1.3532
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917317
|2010.02.26 00:52
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3542
|0.0000
|1.3532
|2010.02.26 01:43
|1.3532
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917638
|2010.02.26 01:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917251
|2010.02.26 00:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917627
|2010.02.26 01:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917267
|2010.02.26 00:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917738
|2010.02.26 01:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917273
|2010.02.26 00:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917667
|2010.02.26 01:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917276
|2010.02.26 00:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917554
|2010.02.26 01:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917289
|2010.02.26 00:51
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917646
|2010.02.26 01:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917302
|2010.02.26 00:52
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917214
|2010.02.26 00:48
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917259
|2010.02.26 00:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917348
|2010.02.26 00:54
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917679
|2010.02.26 01:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917714
|2010.02.26 01:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917729
|2010.02.26 01:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917697
|2010.02.26 01:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917706
|2010.02.26 01:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917662
|2010.02.26 01:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2010.02.26 01:44
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917582
|2010.02.26 01:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917390
|2010.02.26 00:56
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917656
|2010.02.26 01:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917238
|2010.02.26 00:48
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917693
|2010.02.26 01:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917720
|2010.02.26 01:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917687
|2010.02.26 01:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917256
|2010.02.26 00:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917634
|2010.02.26 01:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917363
|2010.02.26 00:55
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917674
|2010.02.26 01:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917263
|2010.02.26 00:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917543
|2010.02.26 01:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917288
|2010.02.26 00:51
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917561
|2010.02.26 01:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917609
|2010.02.26 01:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917275
|2010.02.26 00:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917665
|2010.02.26 01:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917394
|2010.02.26 00:56
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917735
|2010.02.26 01:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917596
|2010.02.26 01:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917593
|2010.02.26 01:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917270
|2010.02.26 00:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3530
|2010.02.26 01:50
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917741
|2010.02.26 01:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3553
|2010.02.26 02:08
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917766
|2010.02.26 01:09
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3544
|0.0000
|1.3554
|2010.02.26 02:08
|1.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917668
|2010.02.26 01:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3553
|2010.02.26 02:08
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917715
|2010.02.26 01:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3553
|2010.02.26 02:08
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917630
|2010.02.26 01:05
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3553
|2010.02.26 02:08
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917681
|2010.02.26 01:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3553
|2010.02.26 02:08
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917712
|2010.02.26 01:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3544
|0.0000
|1.3554
|2010.02.26 02:08
|1.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917640
|2010.02.26 01:05
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3553
|2010.02.26 02:08
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917707
|2010.02.26 01:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3553
|2010.02.26 02:08
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917649
|2010.02.26 01:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3553
|2010.02.26 02:08
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917730
|2010.02.26 01:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3553
|2010.02.26 02:08
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917699
|2010.02.26 01:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3553
|2010.02.26 02:08
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917704
|2010.02.26 01:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3544
|0.0000
|1.3554
|2010.02.26 02:08
|1.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917664
|2010.02.26 01:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3553
|2010.02.26 02:08
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917774
|2010.02.26 01:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3545
|0.0000
|1.3555
|2010.02.26 02:09
|1.3555
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925416
|2010.02.26 05:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3577
|0.0000
|1.3567
|2010.02.26 09:02
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925485
|2010.02.26 05:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3577
|0.0000
|1.3567
|2010.02.26 09:02
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925453
|2010.02.26 05:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3566
|2010.02.26 09:02
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925461
|2010.02.26 05:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3566
|2010.02.26 09:02
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925475
|2010.02.26 05:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3566
|2010.02.26 09:02
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925481
|2010.02.26 05:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3566
|2010.02.26 09:02
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925421
|2010.02.26 05:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3566
|2010.02.26 09:02
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925401
|2010.02.26 05:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3566
|2010.02.26 09:02
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925385
|2010.02.26 05:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3566
|2010.02.26 09:02
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925498
|2010.02.26 05:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3566
|2010.02.26 09:02
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925518
|2010.02.26 05:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3566
|2010.02.26 09:02
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925536
|2010.02.26 05:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3566
|2010.02.26 09:02
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925570
|2010.02.26 05:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3566
|2010.02.26 09:02
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925579
|2010.02.26 05:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3566
|2010.02.26 09:02
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925583
|2010.02.26 05:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3566
|2010.02.26 09:02
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925603
|2010.02.26 05:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3566
|2010.02.26 09:02
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925487
|2010.02.26 05:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3566
|2010.02.26 09:02
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925569
|2010.02.26 05:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3575
|0.0000
|1.3565
|2010.02.26 09:02
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925601
|2010.02.26 05:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3575
|0.0000
|1.3565
|2010.02.26 09:02
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925571
|2010.02.26 05:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3575
|0.0000
|1.3565
|2010.02.26 09:02
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925565
|2010.02.26 05:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3575
|0.0000
|1.3565
|2010.02.26 09:02
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925549
|2010.02.26 05:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3575
|0.0000
|1.3565
|2010.02.26 09:02
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925542
|2010.02.26 05:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3575
|0.0000
|1.3565
|2010.02.26 09:02
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925608
|2010.02.26 05:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3575
|0.0000
|1.3565
|2010.02.26 09:02
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925533
|2010.02.26 05:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3575
|0.0000
|1.3565
|2010.02.26 09:02
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925522
|2010.02.26 05:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3575
|0.0000
|1.3565
|2010.02.26 09:02
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925510
|2010.02.26 05:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3575
|0.0000
|1.3565
|2010.02.26 09:02
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925499
|2010.02.26 05:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3575
|0.0000
|1.3565
|2010.02.26 09:02
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925492
|2010.02.26 05:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3575
|0.0000
|1.3565
|2010.02.26 09:02
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925477
|2010.02.26 05:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3575
|0.0000
|1.3565
|2010.02.26 09:02
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925473
|2010.02.26 05:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3575
|0.0000
|1.3565
|2010.02.26 09:02
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925455
|2010.02.26 05:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3575
|0.0000
|1.3565
|2010.02.26 09:02
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925446
|2010.02.26 05:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3575
|0.0000
|1.3565
|2010.02.26 09:02
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925437
|2010.02.26 05:17
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3575
|0.0000
|1.3565
|2010.02.26 09:02
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925424
|2010.02.26 05:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3575
|0.0000
|1.3565
|2010.02.26 09:02
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925398
|2010.02.26 05:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3575
|0.0000
|1.3565
|2010.02.26 09:02
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925395
|2010.02.26 05:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3575
|0.0000
|1.3565
|2010.02.26 09:02
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925380
|2010.02.26 05:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3575
|0.0000
|1.3565
|2010.02.26 09:02
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925595
|2010.02.26 05:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3575
|0.0000
|1.3565
|2010.02.26 09:02
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925596
|2010.02.26 05:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|1.3564
|2010.02.26 09:03
|1.3564
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925335
|2010.02.26 05:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|1.3564
|2010.02.26 09:03
|1.3564
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925552
|2010.02.26 05:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|1.3564
|2010.02.26 09:03
|1.3564
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925544
|2010.02.26 05:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|1.3564
|2010.02.26 09:03
|1.3564
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925524
|2010.02.26 05:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|1.3564
|2010.02.26 09:03
|1.3564
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925375
|2010.02.26 05:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|1.3564
|2010.02.26 09:03
|1.3564
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925275
|2010.02.26 05:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|1.3564
|2010.02.26 09:03
|1.3564
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925504
|2010.02.26 05:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|1.3564
|2010.02.26 09:03
|1.3564
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925387
|2010.02.26 05:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|1.3564
|2010.02.26 09:03
|1.3564
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925279
|2010.02.26 05:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|1.3564
|2010.02.26 09:03
|1.3564
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925392
|2010.02.26 05:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|1.3564
|2010.02.26 09:03
|1.3564
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925287
|2010.02.26 05:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|1.3564
|2010.02.26 09:03
|1.3564
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925397
|2010.02.26 05:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|1.3564
|2010.02.26 09:03
|1.3564
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925470
|2010.02.26 05:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|1.3564
|2010.02.26 09:03
|1.3564
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925322
|2010.02.26 05:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|1.3564
|2010.02.26 09:03
|1.3564
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925467
|2010.02.26 05:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|1.3564
|2010.02.26 09:03
|1.3564
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925440
|2010.02.26 05:17
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|1.3564
|2010.02.26 09:03
|1.3564
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925434
|2010.02.26 05:17
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|1.3564
|2010.02.26 09:03
|1.3564
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925427
|2010.02.26 05:17
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|1.3564
|2010.02.26 09:03
|1.3564
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925432
|2010.02.26 05:17
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3563
|2010.02.26 09:03
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925305
|2010.02.26 05:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3563
|2010.02.26 09:03
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925326
|2010.02.26 05:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3563
|2010.02.26 09:03
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925343
|2010.02.26 05:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3563
|2010.02.26 09:03
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925364
|2010.02.26 05:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3563
|2010.02.26 09:03
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925319
|2010.02.26 05:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3563
|2010.02.26 09:03
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925276
|2010.02.26 05:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3563
|2010.02.26 09:03
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925389
|2010.02.26 05:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3563
|2010.02.26 09:03
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925285
|2010.02.26 05:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3563
|2010.02.26 09:03
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925290
|2010.02.26 05:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3563
|2010.02.26 09:03
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925469
|2010.02.26 05:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3563
|2010.02.26 09:03
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925315
|2010.02.26 05:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3572
|0.0000
|1.3562
|2010.02.26 09:03
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925292
|2010.02.26 05:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3572
|0.0000
|1.3562
|2010.02.26 09:03
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925300
|2010.02.26 05:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3572
|0.0000
|1.3562
|2010.02.26 09:03
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925356
|2010.02.26 05:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3572
|0.0000
|1.3562
|2010.02.26 09:03
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925313
|2010.02.26 05:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3571
|0.0000
|1.3561
|2010.02.26 09:15
|1.3561
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38925298
|2010.02.26 05:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3571
|0.0000
|1.3561
|2010.02.26 09:15
|1.3561
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917368
|2010.02.26 00:55
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3538
|1.3610
|0.0000
|2010.02.26 11:41
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.00
|38998959
|2010.03.01 11:40
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3638
|0.0000
|1.3628
|2010.03.01 12:09
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38998770
|2010.03.01 11:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3640
|0.0000
|1.3630
|2010.03.01 12:09
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38998798
|2010.03.01 11:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3638
|0.0000
|1.3628
|2010.03.01 12:09
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38998755
|2010.03.01 11:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3640
|0.0000
|1.3630
|2010.03.01 12:09
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38998973
|2010.03.01 11:40
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3638
|0.0000
|1.3628
|2010.03.01 12:09
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38998775
|2010.03.01 11:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3639
|0.0000
|1.3629
|2010.03.01 12:09
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38998759
|2010.03.01 11:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3638
|0.0000
|1.3628
|2010.03.01 12:09
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38998788
|2010.03.01 11:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3639
|0.0000
|1.3629
|2010.03.01 12:09
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38998893
|2010.03.01 11:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3638
|0.0000
|1.3628
|2010.03.01 12:09
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38998900
|2010.03.01 11:39
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3638
|0.0000
|1.3628
|2010.03.01 12:09
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38998766
|2010.03.01 11:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3639
|0.0000
|1.3629
|2010.03.01 12:09
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38998903
|2010.03.01 11:39
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3639
|0.0000
|1.3629
|2010.03.01 12:09
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38998779
|2010.03.01 11:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3640
|0.0000
|1.3630
|2010.03.01 12:09
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38998905
|2010.03.01 11:39
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3638
|0.0000
|1.3628
|2010.03.01 12:09
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38998945
|2010.03.01 11:40
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3638
|0.0000
|1.3628
|2010.03.01 12:09
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38998852
|2010.03.01 11:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3638
|0.0000
|1.3628
|2010.03.01 12:09
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38998930
|2010.03.01 11:39
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3638
|0.0000
|1.3628
|2010.03.01 12:09
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38998942
|2010.03.01 11:39
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3639
|0.0000
|1.3629
|2010.03.01 12:09
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38998791
|2010.03.01 11:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3638
|0.0000
|1.3628
|2010.03.01 12:09
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38998958
|2010.03.01 11:40
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3639
|0.0000
|1.3629
|2010.03.01 12:09
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38999040
|2010.03.01 11:41
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3637
|0.0000
|1.3627
|2010.03.01 12:09
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38998922
|2010.03.01 11:39
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3637
|0.0000
|1.3627
|2010.03.01 12:09
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38998916
|2010.03.01 11:39
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3636
|0.0000
|1.3626
|2010.03.01 12:09
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38998906
|2010.03.01 11:39
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3637
|0.0000
|1.3627
|2010.03.01 12:09
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38998896
|2010.03.01 11:39
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3637
|0.0000
|1.3627
|2010.03.01 12:09
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38998968
|2010.03.01 11:40
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3637
|0.0000
|1.3627
|2010.03.01 12:09
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38998821
|2010.03.01 11:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3636
|0.0000
|1.3626
|2010.03.01 12:09
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38998986
|2010.03.01 11:40
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3636
|0.0000
|1.3626
|2010.03.01 12:09
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38998989
|2010.03.01 11:40
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3637
|0.0000
|1.3627
|2010.03.01 12:09
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38999001
|2010.03.01 11:41
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3636
|0.0000
|1.3626
|2010.03.01 12:09
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38999014
|2010.03.01 11:41
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3636
|0.0000
|1.3626
|2010.03.01 12:09
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38998886
|2010.03.01 11:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3637
|0.0000
|1.3627
|2010.03.01 12:09
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38999039
|2010.03.01 11:41
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3636
|0.0000
|1.3626
|2010.03.01 12:09
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38998885
|2010.03.01 11:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3636
|0.0000
|1.3626
|2010.03.01 12:09
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38998805
|2010.03.01 11:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3637
|0.0000
|1.3627
|2010.03.01 12:09
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38998870
|2010.03.01 11:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3636
|0.0000
|1.3626
|2010.03.01 12:09
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38998853
|2010.03.01 11:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3637
|0.0000
|1.3627
|2010.03.01 12:09
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38998849
|2010.03.01 11:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3637
|0.0000
|1.3627
|2010.03.01 12:09
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38998881
|2010.03.01 11:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3635
|0.0000
|1.3625
|2010.03.01 12:10
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38999018
|2010.03.01 11:41
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3635
|0.0000
|1.3625
|2010.03.01 12:10
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38998996
|2010.03.01 11:40
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3635
|0.0000
|1.3625
|2010.03.01 12:10
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38998236
|2010.03.01 11:28
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3643
|1.3615
|1.3653
|2010.03.01 12:12
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|38998304
|2010.03.01 11:28
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3644
|1.3615
|1.3654
|2010.03.01 12:12
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.00
|38998228
|2010.03.01 11:28
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3644
|1.3615
|1.3654
|2010.03.01 12:12
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.00
|38998200
|2010.03.01 11:28
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3644
|1.3615
|1.3654
|2010.03.01 12:12
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.00
|38998174
|2010.03.01 11:26
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3644
|1.3615
|1.3654
|2010.03.01 12:12
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.00
|38998166
|2010.03.01 11:26
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3643
|1.3615
|1.3653
|2010.03.01 12:12
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|38998384
|2010.03.01 11:29
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3644
|1.3615
|1.3654
|2010.03.01 12:12
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.00
|38998247
|2010.03.01 11:28
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3644
|1.3615
|1.3654
|2010.03.01 12:12
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.00
|38998401
|2010.03.01 11:29
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3645
|1.3615
|1.3655
|2010.03.01 12:12
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|39000165
|2010.03.01 12:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3616
|2010.03.01 12:12
|1.3616
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39000257
|2010.03.01 12:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3623
|0.0000
|1.3613
|2010.03.01 12:12
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39000207
|2010.03.01 12:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3623
|0.0000
|1.3613
|2010.03.01 12:12
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39000233
|2010.03.01 12:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3622
|0.0000
|1.3612
|2010.03.01 12:14
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39000274
|2010.03.01 12:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3622
|0.0000
|1.3612
|2010.03.01 12:14
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39000301
|2010.03.01 12:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3621
|0.0000
|1.3611
|2010.03.01 12:14
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39000525
|2010.03.01 12:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3621
|0.0000
|1.3611
|2010.03.01 12:14
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39000444
|2010.03.01 12:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3621
|0.0000
|1.3611
|2010.03.01 12:14
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39000476
|2010.03.01 12:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3620
|0.0000
|1.3610
|2010.03.01 12:14
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39000567
|2010.03.01 12:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3620
|0.0000
|1.3610
|2010.03.01 12:14
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39000529
|2010.03.01 12:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3620
|0.0000
|1.3610
|2010.03.01 12:14
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39000551
|2010.03.01 12:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3619
|0.0000
|1.3609
|2010.03.01 12:14
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39000579
|2010.03.01 12:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3619
|0.0000
|1.3609
|2010.03.01 12:14
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39000647
|2010.03.01 12:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3618
|0.0000
|1.3608
|2010.03.01 12:14
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39000614
|2010.03.01 12:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3618
|0.0000
|1.3608
|2010.03.01 12:14
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39000594
|2010.03.01 12:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3618
|0.0000
|1.3608
|2010.03.01 12:14
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001343
|2010.03.01 12:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3617
|0.0000
|1.3607
|2010.03.01 12:54
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001356
|2010.03.01 12:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3617
|0.0000
|1.3607
|2010.03.01 12:54
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001299
|2010.03.01 12:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3617
|0.0000
|1.3607
|2010.03.01 12:54
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001320
|2010.03.01 12:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3617
|0.0000
|1.3607
|2010.03.01 12:54
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001336
|2010.03.01 12:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3617
|0.0000
|1.3607
|2010.03.01 12:54
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001506
|2010.03.01 12:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3617
|0.0000
|1.3607
|2010.03.01 12:54
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001498
|2010.03.01 12:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3617
|0.0000
|1.3607
|2010.03.01 12:54
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001457
|2010.03.01 12:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3617
|0.0000
|1.3607
|2010.03.01 12:54
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001477
|2010.03.01 12:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3617
|0.0000
|1.3607
|2010.03.01 12:54
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001349
|2010.03.01 12:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3617
|0.0000
|1.3607
|2010.03.01 12:54
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001480
|2010.03.01 12:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3616
|0.0000
|1.3606
|2010.03.01 12:54
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39000623
|2010.03.01 12:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3616
|0.0000
|1.3606
|2010.03.01 12:54
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001449
|2010.03.01 12:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3616
|0.0000
|1.3606
|2010.03.01 12:54
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001328
|2010.03.01 12:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3616
|0.0000
|1.3606
|2010.03.01 12:54
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001282
|2010.03.01 12:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3616
|0.0000
|1.3606
|2010.03.01 12:54
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001371
|2010.03.01 12:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3616
|0.0000
|1.3606
|2010.03.01 12:54
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001351
|2010.03.01 12:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3616
|0.0000
|1.3606
|2010.03.01 12:54
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001348
|2010.03.01 12:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3616
|0.0000
|1.3606
|2010.03.01 12:54
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001359
|2010.03.01 12:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3616
|0.0000
|1.3606
|2010.03.01 12:54
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001310
|2010.03.01 12:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3616
|0.0000
|1.3606
|2010.03.01 12:54
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001338
|2010.03.01 12:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3616
|0.0000
|1.3606
|2010.03.01 12:54
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001461
|2010.03.01 12:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3616
|0.0000
|1.3606
|2010.03.01 12:54
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39000677
|2010.03.01 12:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3615
|0.0000
|1.3605
|2010.03.01 12:54
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001278
|2010.03.01 12:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3615
|0.0000
|1.3605
|2010.03.01 12:54
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001396
|2010.03.01 12:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3615
|0.0000
|1.3605
|2010.03.01 12:54
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001412
|2010.03.01 12:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3615
|0.0000
|1.3605
|2010.03.01 12:54
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001364
|2010.03.01 12:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3615
|0.0000
|1.3605
|2010.03.01 12:54
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001411
|2010.03.01 12:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3614
|0.0000
|1.3604
|2010.03.01 12:54
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001392
|2010.03.01 12:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3614
|0.0000
|1.3604
|2010.03.01 12:54
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001416
|2010.03.01 12:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3614
|0.0000
|1.3604
|2010.03.01 12:54
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001424
|2010.03.01 12:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3614
|0.0000
|1.3604
|2010.03.01 12:54
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001445
|2010.03.01 12:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3614
|0.0000
|1.3604
|2010.03.01 12:54
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001435
|2010.03.01 12:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3613
|0.0000
|1.3603
|2010.03.01 12:55
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001375
|2010.03.01 12:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3613
|0.0000
|1.3603
|2010.03.01 12:55
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39000716
|2010.03.01 12:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3613
|0.0000
|1.3603
|2010.03.01 12:55
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001401
|2010.03.01 12:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3613
|0.0000
|1.3603
|2010.03.01 12:55
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39000743
|2010.03.01 12:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3613
|0.0000
|1.3603
|2010.03.01 12:55
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39000841
|2010.03.01 12:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3613
|0.0000
|1.3603
|2010.03.01 12:55
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39000784
|2010.03.01 12:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3612
|0.0000
|1.3602
|2010.03.01 12:55
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001165
|2010.03.01 12:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3612
|0.0000
|1.3602
|2010.03.01 12:55
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001990
|2010.03.01 12:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3611
|0.0000
|1.3601
|2010.03.01 12:55
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001153
|2010.03.01 12:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3611
|0.0000
|1.3601
|2010.03.01 12:55
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001981
|2010.03.01 12:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3611
|0.0000
|1.3601
|2010.03.01 12:55
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001986
|2010.03.01 12:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3610
|0.0000
|1.3600
|2010.03.01 12:55
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001143
|2010.03.01 12:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3610
|0.0000
|1.3600
|2010.03.01 12:55
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001142
|2010.03.01 12:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3610
|0.0000
|1.3600
|2010.03.01 12:55
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001148
|2010.03.01 12:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3610
|0.0000
|1.3600
|2010.03.01 12:55
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001007
|2010.03.01 12:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3598
|2010.03.01 12:55
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001091
|2010.03.01 12:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3597
|2010.03.01 12:55
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39001005
|2010.03.01 12:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3597
|2010.03.01 12:55
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38917518
|2010.02.26 01:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3538
|0.0000
|1.3528
|2010.03.01 13:42
|1.3528
|0.00
|0.00
|-1.18
|20.00
|38917585
|2010.02.26 01:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3539
|0.0000
|1.3529
|2010.03.01 13:42
|1.3529
|0.00
|0.00
|-1.18
|20.00
|38917399
|2010.02.26 00:56
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3538
|0.0000
|1.3528
|2010.03.01 13:42
|1.3528
|0.00
|0.00
|-1.18
|20.00
|38917392
|2010.02.26 00:56
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3539
|0.0000
|1.3529
|2010.03.01 13:42
|1.3529
|0.00
|0.00
|-1.18
|20.00
|38917388
|2010.02.26 00:55
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3539
|0.0000
|1.3529
|2010.03.01 13:42
|1.3529
|0.00
|0.00
|-1.18
|20.00
|38917581
|2010.02.26 01:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3539
|0.0000
|1.3529
|2010.03.01 13:42
|1.3529
|0.00
|0.00
|-1.18
|20.00
|38917528
|2010.02.26 01:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3538
|0.0000
|1.3528
|2010.03.01 13:42
|1.3528
|0.00
|0.00
|-1.18
|20.00
|38917592
|2010.02.26 01:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3539
|0.0000
|1.3529
|2010.03.01 13:42
|1.3529
|0.00
|0.00
|-1.18
|20.00
|38917574
|2010.02.26 01:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3538
|0.0000
|1.3528
|2010.03.01 13:42
|1.3528
|0.00
|0.00
|-1.18
|20.00
|38917542
|2010.02.26 01:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3539
|0.0000
|1.3529
|2010.03.01 13:42
|1.3529
|0.00
|0.00
|-1.18
|20.00
|38917540
|2010.02.26 01:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3538
|0.0000
|1.3528
|2010.03.01 13:42
|1.3528
|0.00
|0.00
|-1.18
|20.00
|38917516
|2010.02.26 01:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3538
|0.0000
|1.3528
|2010.03.01 13:42
|1.3528
|0.00
|0.00
|-1.18
|20.00
|38917383
|2010.02.26 00:55
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3538
|0.0000
|1.3528
|2010.03.01 13:42
|1.3528
|0.00
|0.00
|-1.18
|20.00
|38917376
|2010.02.26 00:55
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3539
|0.0000
|1.3529
|2010.03.01 13:42
|1.3529
|0.00
|0.00
|-1.18
|20.00
|38917569
|2010.02.26 01:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3539
|0.0000
|1.3529
|2010.03.01 13:42
|1.3529
|0.00
|0.00
|-1.18
|20.00
|38917595
|2010.02.26 01:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3539
|0.0000
|1.3529
|2010.03.01 13:42
|1.3529
|0.00
|0.00
|-1.18
|20.00
|38917605
|2010.02.26 01:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3539
|0.0000
|1.3529
|2010.03.01 13:42
|1.3529
|0.00
|0.00
|-1.18
|20.00
|38917653
|2010.02.26 01:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3538
|0.0000
|1.3528
|2010.03.01 13:42
|1.3528
|0.00
|0.00
|-1.18
|20.00
|38917685
|2010.02.26 01:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3539
|0.0000
|1.3529
|2010.03.01 13:42
|1.3529
|0.00
|0.00
|-1.18
|20.00
|38917690
|2010.02.26 01:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3539
|0.0000
|1.3529
|2010.03.01 13:42
|1.3529
|0.00
|0.00
|-1.18
|20.00
|38917532
|2010.02.26 01:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3537
|0.0000
|1.3527
|2010.03.01 13:42
|1.3527
|0.00
|0.00
|-1.18
|20.00
|38917538
|2010.02.26 01:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3537
|0.0000
|1.3527
|2010.03.01 13:42
|1.3527
|0.00
|0.00
|-1.18
|20.00
|38917519
|2010.02.26 01:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3537
|0.0000
|1.3527
|2010.03.01 13:42
|1.3527
|0.00
|0.00
|-1.18
|20.00
|38917535
|2010.02.26 01:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3536
|0.0000
|1.3526
|2010.03.01 14:13
|1.3526
|0.00
|0.00
|-1.18
|20.00
|39019496
|2010.03.01 16:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3533
|1.3511
|1.3543
|2010.03.01 16:33
|1.3543
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39019475
|2010.03.01 16:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3534
|1.3513
|1.3544
|2010.03.01 16:34
|1.3544
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39019502
|2010.03.01 16:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3534
|1.3513
|1.3544
|2010.03.01 16:34
|1.3544
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39019491
|2010.03.01 16:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3534
|1.3513
|1.3544
|2010.03.01 16:34
|1.3544
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39019451
|2010.03.01 16:14
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3535
|1.3514
|1.3545
|2010.03.01 16:36
|1.3533
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|39019454
|2010.03.01 16:14
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3536
|1.3514
|1.3546
|2010.03.01 16:59
|1.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|39019477
|2010.03.01 16:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3535
|1.3514
|1.3545
|2010.03.01 16:59
|1.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|39019467
|2010.03.01 16:14
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3535
|1.3514
|1.3545
|2010.03.01 16:59
|1.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|39019084
|2010.03.01 16:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3542
|1.3514
|1.3552
|2010.03.01 16:59
|1.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|39019442
|2010.03.01 16:14
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3535
|1.3514
|1.3545
|2010.03.01 16:59
|1.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|39019440
|2010.03.01 16:14
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3536
|1.3514
|1.3546
|2010.03.01 16:59
|1.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|39019438
|2010.03.01 16:14
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3535
|1.3514
|1.3545
|2010.03.01 16:59
|1.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|39019425
|2010.03.01 16:13
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3536
|1.3514
|1.3546
|2010.03.01 16:59
|1.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|39019423
|2010.03.01 16:13
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3535
|1.3514
|1.3545
|2010.03.01 16:59
|1.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|39019421
|2010.03.01 16:13
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3536
|1.3514
|1.3546
|2010.03.01 16:59
|1.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|39019417
|2010.03.01 16:13
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3535
|1.3514
|1.3545
|2010.03.01 16:59
|1.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|39019415
|2010.03.01 16:13
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3537
|1.3514
|1.3547
|2010.03.01 16:59
|1.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.00
|39019074
|2010.03.01 16:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3543
|1.3514
|1.3553
|2010.03.01 16:59
|1.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.00
|39019090
|2010.03.01 16:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3543
|1.3514
|1.3553
|2010.03.01 16:59
|1.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.00
|39019504
|2010.03.01 16:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3535
|1.3514
|1.3545
|2010.03.01 16:59
|1.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|39019445
|2010.03.01 16:14
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3536
|1.3514
|1.3546
|2010.03.01 16:59
|1.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|39019100
|2010.03.01 16:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3542
|1.3514
|1.3552
|2010.03.01 16:59
|1.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|39019151
|2010.03.01 16:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3540
|1.3513
|1.3550
|2010.03.01 16:59
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.00
|39019158
|2010.03.01 16:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3539
|1.3513
|1.3549
|2010.03.01 16:59
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|39019168
|2010.03.01 16:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3540
|1.3513
|1.3550
|2010.03.01 16:59
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.00
|39019178
|2010.03.01 16:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3542
|1.3513
|1.3552
|2010.03.01 16:59
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.00
|39019145
|2010.03.01 16:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3541
|1.3513
|1.3551
|2010.03.01 16:59
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|39019269
|2010.03.01 16:09
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3540
|1.3513
|1.3550
|2010.03.01 16:59
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.00
|39019370
|2010.03.01 16:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3540
|1.3513
|1.3550
|2010.03.01 16:59
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.00
|39019358
|2010.03.01 16:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3539
|1.3513
|1.3549
|2010.03.01 16:59
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|39019355
|2010.03.01 16:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3540
|1.3513
|1.3550
|2010.03.01 16:59
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.00
|39019348
|2010.03.01 16:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3538
|1.3513
|1.3548
|2010.03.01 16:59
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|39019335
|2010.03.01 16:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3538
|1.3513
|1.3548
|2010.03.01 16:59
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|39019402
|2010.03.01 16:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3539
|1.3513
|1.3549
|2010.03.01 16:59
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|39019170
|2010.03.01 16:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3542
|1.3513
|1.3552
|2010.03.01 16:59
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.00
|39019186
|2010.03.01 16:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3540
|1.3513
|1.3550
|2010.03.01 16:59
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.00
|39019376
|2010.03.01 16:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3539
|1.3513
|1.3549
|2010.03.01 16:59
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|39019102
|2010.03.01 16:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3541
|1.3513
|1.3551
|2010.03.01 16:59
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|39019106
|2010.03.01 16:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3540
|1.3513
|1.3550
|2010.03.01 16:59
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.00
|39019110
|2010.03.01 16:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3541
|1.3513
|1.3551
|2010.03.01 16:59
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|39019326
|2010.03.01 16:09
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3539
|1.3513
|1.3549
|2010.03.01 16:59
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|39019320
|2010.03.01 16:09
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3540
|1.3513
|1.3550
|2010.03.01 16:59
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.00
|39019133
|2010.03.01 16:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3542
|1.3513
|1.3552
|2010.03.01 16:59
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.00
|39019317
|2010.03.01 16:09
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3541
|1.3512
|1.3551
|2010.03.01 16:59
|1.3512
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.00
|39019372
|2010.03.01 16:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3541
|1.3512
|1.3551
|2010.03.01 16:59
|1.3512
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.00
|39019374
|2010.03.01 16:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3540
|1.3512
|1.3550
|2010.03.01 16:59
|1.3512
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|39019397
|2010.03.01 16:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3540
|1.3512
|1.3550
|2010.03.01 16:59
|1.3512
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|39019400
|2010.03.01 16:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3541
|1.3512
|1.3551
|2010.03.01 16:59
|1.3512
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.00
|39019401
|2010.03.01 16:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3540
|1.3512
|1.3550
|2010.03.01 16:59
|1.3512
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|39019237
|2010.03.01 16:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3541
|1.3512
|1.3551
|2010.03.01 16:59
|1.3512
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.00
|39019259
|2010.03.01 16:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3541
|1.3512
|1.3551
|2010.03.01 16:59
|1.3512
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.00
|39019184
|2010.03.01 16:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3541
|1.3512
|1.3551
|2010.03.01 16:59
|1.3512
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.00
|39020074
|2010.03.01 16:34
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3539
|1.3510
|1.3549
|2010.03.01 17:00
|1.3510
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.00
|39020082
|2010.03.01 16:35
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3550
|2010.03.01 20:52
|1.3550
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39020088
|2010.03.01 16:35
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3551
|2010.03.01 20:52
|1.3551
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39019231
|2010.03.01 16:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3542
|0.0000
|1.3552
|2010.03.01 20:52
|1.3552
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39019262
|2010.03.01 16:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3542
|0.0000
|1.3552
|2010.03.01 20:52
|1.3552
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39019239
|2010.03.01 16:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3542
|0.0000
|1.3552
|2010.03.01 20:52
|1.3552
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39019191
|2010.03.01 16:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3542
|0.0000
|1.3552
|2010.03.01 20:52
|1.3552
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39019249
|2010.03.01 16:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3542
|0.0000
|1.3552
|2010.03.01 20:52
|1.3552
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39019301
|2010.03.01 16:09
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3542
|0.0000
|1.3552
|2010.03.01 20:52
|1.3552
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39019137
|2010.03.01 16:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3553
|2010.03.01 20:53
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39019282
|2010.03.01 16:09
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3553
|2010.03.01 20:53
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39019206
|2010.03.01 16:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3553
|2010.03.01 20:53
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39019246
|2010.03.01 16:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3553
|2010.03.01 20:53
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39019313
|2010.03.01 16:09
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3553
|2010.03.01 20:53
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39019130
|2010.03.01 16:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3553
|2010.03.01 20:53
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39019116
|2010.03.01 16:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3553
|2010.03.01 20:53
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39019325
|2010.03.01 16:09
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3553
|2010.03.01 20:53
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39019069
|2010.03.01 16:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3544
|0.0000
|1.3554
|2010.03.01 20:53
|1.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39018973
|2010.03.01 16:05
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3544
|0.0000
|1.3554
|2010.03.01 20:53
|1.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39020053
|2010.03.01 16:34
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3544
|0.0000
|1.3554
|2010.03.01 20:53
|1.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39019124
|2010.03.01 16:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3544
|0.0000
|1.3554
|2010.03.01 20:53
|1.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39018983
|2010.03.01 16:05
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3545
|0.0000
|1.3555
|2010.03.01 20:56
|1.3555
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39019056
|2010.03.01 16:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3545
|0.0000
|1.3555
|2010.03.01 20:56
|1.3555
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39018958
|2010.03.01 16:05
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3545
|0.0000
|1.3555
|2010.03.01 20:56
|1.3555
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39019050
|2010.03.01 16:05
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3545
|0.0000
|1.3555
|2010.03.01 20:56
|1.3555
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|39019053
|2010.03.01 16:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3546
|0.0000
|1.3556
|2010.03.01 20:58
|1.3556
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|38998306
|2010.03.01 11:28
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3645
|0.0000
|1.3655
|2010.03.03 11:22
|1.3655
|0.00
|0.00
|-0.04
|20.00
|38998548
|2010.03.01 11:31
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3645
|0.0000
|1.3655
|2010.03.03 11:22
|1.3655
|0.00
|0.00
|-0.04
|20.00
|38998162
|2010.03.01 11:25
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3645
|0.0000
|1.3655
|2010.03.03 11:22
|1.3655
|0.00
|0.00
|-0.04
|20.00
|38998298
|2010.03.01 11:28
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3645
|0.0000
|1.3655
|2010.03.03 11:22
|1.3655
|0.00
|0.00
|-0.04
|20.00
|38998374
|2010.03.01 11:29
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3645
|0.0000
|1.3655
|2010.03.03 11:22
|1.3655
|0.00
|0.00
|-0.04
|20.00
|38998544
|2010.03.01 11:31
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3645
|0.0000
|1.3655
|2010.03.03 11:22
|1.3655
|0.00
|0.00
|-0.04
|20.00
|38998412
|2010.03.01 11:29
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3645
|0.0000
|1.3655
|2010.03.03 11:22
|1.3655
|0.00
|0.00
|-0.04
|20.00
|38998521
|2010.03.01 11:31
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3645
|0.0000
|1.3655
|2010.03.03 11:22
|1.3655
|0.00
|0.00
|-0.04
|20.00
|38998511
|2010.03.01 11:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3645
|0.0000
|1.3655
|2010.03.03 11:22
|1.3655
|0.00
|0.00
|-0.04
|20.00
|38998437
|2010.03.01 11:29
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3645
|0.0000
|1.3655
|2010.03.03 11:22
|1.3655
|0.00
|0.00
|-0.04
|20.00
|38998507
|2010.03.01 11:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3645
|0.0000
|1.3655
|2010.03.03 11:22
|1.3655
|0.00
|0.00
|-0.04
|20.00
|38998479
|2010.03.01 11:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3645
|0.0000
|1.3655
|2010.03.03 11:22
|1.3655
|0.00
|0.00
|-0.04
|20.00
|38998506
|2010.03.01 11:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3645
|0.0000
|1.3655
|2010.03.03 11:22
|1.3655
|0.00
|0.00
|-0.04
|20.00
|38998494
|2010.03.01 11:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3645
|0.0000
|1.3655
|2010.03.03 11:22
|1.3655
|0.00
|0.00
|-0.04
|20.00
|38998562
|2010.03.01 11:31
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3645
|0.0000
|1.3655
|2010.03.03 11:22
|1.3655
|0.00
|0.00
|-0.04
|20.00
|38998505
|2010.03.01 11:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3646
|0.0000
|1.3656
|2010.03.03 11:22
|1.3656
|0.00
|0.00
|-0.04
|20.00
|38998485
|2010.03.01 11:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3646
|0.0000
|1.3656
|2010.03.03 11:22
|1.3656
|0.00
|0.00
|-0.04
|20.00
|38998440
|2010.03.01 11:29
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3646
|0.0000
|1.3656
|2010.03.03 11:22
|1.3656
|0.00
|0.00
|-0.04
|20.00
|38998508
|2010.03.01 11:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3646
|0.0000
|1.3656
|2010.03.03 11:22
|1.3656
|0.00
|0.00
|-0.04
|20.00
|38998559
|2010.03.01 11:31
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3646
|0.0000
|1.3656
|2010.03.03 11:22
|1.3656
|0.00
|0.00
|-0.04
|20.00
|38998427
|2010.03.01 11:29
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3646
|0.0000
|1.3656
|2010.03.03 11:22
|1.3656
|0.00
|0.00
|-0.04
|20.00
|38998406
|2010.03.01 11:29
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3646
|0.0000
|1.3656
|2010.03.03 11:22
|1.3656
|0.00
|0.00
|-0.04
|20.00
|38998354
|2010.03.01 11:29
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3646
|0.0000
|1.3656
|2010.03.03 11:22
|1.3656
|0.00
|0.00
|-0.04
|20.00
|38998322
|2010.03.01 11:28
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3646
|0.0000
|1.3656
|2010.03.03 11:22
|1.3656
|0.00
|0.00
|-0.04
|20.00
|38998498
|2010.03.01 11:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3646
|0.0000
|1.3656
|2010.03.03 11:22
|1.3656
|0.00
|0.00
|-0.04
|20.00
|38998435
|2010.03.01 11:29
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3647
|0.0000
|1.3657
|2010.03.03 11:22
|1.3657
|0.00
|0.00
|-0.04
|20.00
|
|0.00
|0.00
|-29.36
|14 196.00
|Closed P/L:
|14 166.64
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|39256569
|2010.03.05 12:18
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3585
|0.0000
|1.3565
|
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|39256580
|2010.03.05 12:18
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3566
|
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|39256582
|2010.03.05 12:19
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3585
|0.0000
|1.3565
|
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|39256596
|2010.03.05 12:19
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3585
|0.0000
|1.3565
|
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|39256597
|2010.03.05 12:19
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3584
|0.0000
|1.3564
|
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|39256603
|2010.03.05 12:19
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3566
|
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|39256622
|2010.03.05 12:20
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3585
|0.0000
|1.3565
|
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|39256625
|2010.03.05 12:20
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3584
|0.0000
|1.3564
|
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|39256627
|2010.03.05 12:20
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3566
|
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|39256629
|2010.03.05 12:20
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3585
|0.0000
|1.3565
|
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|39256633
|2010.03.05 12:20
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3566
|
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|39256640
|2010.03.05 12:21
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3585
|0.0000
|1.3565
|
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|39256641
|2010.03.05 12:21
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3566
|
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|39256644
|2010.03.05 12:21
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|1.3567
|
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|39256645
|2010.03.05 12:21
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3589
|1.3563
|1.3609
|
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|39256647
|2010.03.05 12:21
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3566
|
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|39256653
|2010.03.05 12:21
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|1.3567
|
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|39256654
|2010.03.05 12:21
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3589
|1.3563
|1.3609
|
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|39256655
|2010.03.05 12:21
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3566
|
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|39256656
|2010.03.05 12:21
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|1.3567
|
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|39256657
|2010.03.05 12:21
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3589
|1.3563
|1.3609
|
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|39256658
|2010.03.05 12:21
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|1.3567
|
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|39256659
|2010.03.05 12:21
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3589
|1.3563
|1.3609
|
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|39256662
|2010.03.05 12:22
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3566
|
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|39256666
|2010.03.05 12:22
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|1.3567
|
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|39256668
|2010.03.05 12:22
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3589
|1.3563
|1.3609
|
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|39256682
|2010.03.05 12:22
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3566
|
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|39256684
|2010.03.05 12:22
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3585
|0.0000
|1.3565
|
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|39256686
|2010.03.05 12:22
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3584
|0.0000
|1.3564
|
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|39256687
|2010.03.05 12:22
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3566
|
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|39256691
|2010.03.05 12:22
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|1.3567
|
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|39256692
|2010.03.05 12:22
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3589
|1.3563
|1.3609
|
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|39256693
|2010.03.05 12:22
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3588
|0.0000
|1.3568
|
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|39256695
|2010.03.05 12:22
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3590
|1.3563
|1.3610
|
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|39256696
|2010.03.05 12:22
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|1.3567
|
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|39256697
|2010.03.05 12:22
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3589
|1.3563
|1.3609
|
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|39256698
|2010.03.05 12:22
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3588
|0.0000
|1.3568
|
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|39256699
|2010.03.05 12:22
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3590
|1.3563
|1.3610
|
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|39256708
|2010.03.05 12:23
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|1.3567
|
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|39256709
|2010.03.05 12:23
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3589
|1.3563
|1.3609
|
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|39256711
|2010.03.05 12:23
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3586
|0.0000
|1.3566
|
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|39256712
|2010.03.05 12:23
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|1.3567
|
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|39256713
|2010.03.05 12:23
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3589
|1.3563
|1.3609
|
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|39256715
|2010.03.05 12:23
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3588
|0.0000
|1.3568
|
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|39256717
|2010.03.05 12:23
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3590
|1.3563
|1.3610
|
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|39256720
|2010.03.05 12:23
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|1.3567
|
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|39256724
|2010.03.05 12:24
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3591
|1.3563
|1.3611
|
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|39256725
|2010.03.05 12:24
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3588
|0.0000
|1.3568
|
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|39256726
|2010.03.05 12:24
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3590
|1.3563
|1.3610
|
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|39256729
|2010.03.05 12:24
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|1.3567
|
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|39256730
|2010.03.05 12:24
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3589
|1.3563
|1.3609
|
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-673.00
|
|Floating P/L:
|-673.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|14 166.64
|Floating P/L:
|-673.00
|Margin:
|2 595.11
|Balance:
|19 166.64
|Equity:
|18 493.64
|Free Margin:
|15 898.53
|
|Details:
|Gross Profit:
|17 330.64
|Gross Loss:
|3 164.00
|Total Net Profit:
|14 166.64
|Profit Factor:
|5.48
|Expected Payoff:
|20.15
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|2 500.00 (12.11%)
|Relative Drawdown:
|12.11% (2 500.00)
|
|Total Trades:
|703
|Short Positions (won %):
|575 (99.83%)
|Long Positions (won %):
|128 (54.69%)
|Profit Trades (% of total):
|644 (91.61%)
|Loss trades (% of total):
|59 (8.39%)
|Largest
|profit trade:
|40.00
|loss trade:
|-144.00
|Average
|profit trade:
|26.91
|loss trade:
|-53.63
|Maximum
|consecutive wins ($):
|458 (13 640.00)
|consecutive losses ($):
|49 (-2 500.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|13 640.00 (458)
|consecutive loss (count):
|-2 500.00 (49)
|Average
|consecutive wins:
|161
|consecutive losses:
|20