Straighthold Investment Group, Inc.

Account: 1000883369 Name: Tarlie Currency: USD 2010 March 5, 12:47
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
387784592010.02.23 11:59balanceDeposit5 000.00
387792122010.02.23 12:11sell0.20eurusd1.36310.00001.36112010.02.23 12:251.36110.000.000.0040.00
387791622010.02.23 12:09sell0.20eurusd1.36310.00001.36112010.02.23 12:251.36110.000.000.0040.00
387792382010.02.23 12:12sell0.20eurusd1.36310.00001.36112010.02.23 12:251.36110.000.000.0040.00
387792482010.02.23 12:13sell0.20eurusd1.36310.00001.36112010.02.23 12:251.36110.000.000.0040.00
387791792010.02.23 12:10sell0.20eurusd1.36310.00001.36112010.02.23 12:251.36110.000.000.0040.00
387792402010.02.23 12:12sell0.20eurusd1.36300.00001.36102010.02.23 12:271.36100.000.000.0040.00
387792512010.02.23 12:13sell0.20eurusd1.36300.00001.36102010.02.23 12:271.36100.000.000.0040.00
387792592010.02.23 12:13sell0.20eurusd1.36300.00001.36102010.02.23 12:271.36100.000.000.0040.00
387792262010.02.23 12:12sell0.20eurusd1.36300.00001.36102010.02.23 12:271.36100.000.000.0040.00
387792152010.02.23 12:11sell0.20eurusd1.36300.00001.36102010.02.23 12:271.36100.000.000.0040.00
387792632010.02.23 12:13sell0.20eurusd1.36300.00001.36102010.02.23 12:271.36100.000.000.0040.00
387792062010.02.23 12:11sell0.20eurusd1.36300.00001.36102010.02.23 12:271.36100.000.000.0040.00
387791802010.02.23 12:10sell0.20eurusd1.36300.00001.36102010.02.23 12:271.36100.000.000.0040.00
387793152010.02.23 12:17sell0.20eurusd1.36300.00001.36102010.02.23 12:271.36100.000.000.0040.00
387791652010.02.23 12:10sell0.20eurusd1.36300.00001.36102010.02.23 12:271.36100.000.000.0040.00
387792362010.02.23 12:12sell0.20eurusd1.36300.00001.36102010.02.23 12:271.36100.000.000.0040.00
387791582010.02.23 12:09sell0.20eurusd1.36300.00001.36102010.02.23 12:271.36100.000.000.0040.00
387791432010.02.23 12:09sell0.20eurusd1.36300.00001.36102010.02.23 12:271.36100.000.000.0040.00
387792022010.02.23 12:11sell0.20eurusd1.36290.00001.36092010.02.23 12:271.36090.000.000.0040.00
387789732010.02.23 12:03sell0.20eurusd1.36290.00001.36092010.02.23 12:271.36090.000.000.0040.00
387789762010.02.23 12:03sell0.20eurusd1.36290.00001.36092010.02.23 12:271.36090.000.000.0040.00
387791552010.02.23 12:09sell0.20eurusd1.36290.00001.36092010.02.23 12:271.36090.000.000.0040.00
387791342010.02.23 12:08sell0.20eurusd1.36290.00001.36092010.02.23 12:271.36090.000.000.0040.00
387791262010.02.23 12:08sell0.20eurusd1.36290.00001.36092010.02.23 12:271.36090.000.000.0040.00
387791832010.02.23 12:10sell0.20eurusd1.36290.00001.36092010.02.23 12:271.36090.000.000.0040.00
387792242010.02.23 12:12sell0.20eurusd1.36290.00001.36092010.02.23 12:271.36090.000.000.0040.00
387792282010.02.23 12:12sell0.20eurusd1.36290.00001.36092010.02.23 12:271.36090.000.000.0040.00
387792312010.02.23 12:12sell0.20eurusd1.36290.00001.36092010.02.23 12:271.36090.000.000.0040.00
387793232010.02.23 12:17sell0.20eurusd1.36290.00001.36092010.02.23 12:271.36090.000.000.0040.00
387793282010.02.23 12:17sell0.20eurusd1.36280.00001.36082010.02.23 12:271.36080.000.000.0040.00
387792292010.02.23 12:12sell0.20eurusd1.36280.00001.36082010.02.23 12:271.36080.000.000.0040.00
387789882010.02.23 12:04sell0.20eurusd1.36280.00001.36082010.02.23 12:271.36080.000.000.0040.00
387789752010.02.23 12:03sell0.20eurusd1.36280.00001.36082010.02.23 12:271.36080.000.000.0040.00
387789792010.02.23 12:03sell0.20eurusd1.36280.00001.36082010.02.23 12:271.36080.000.000.0040.00
387791322010.02.23 12:08sell0.20eurusd1.36280.00001.36082010.02.23 12:271.36080.000.000.0040.00
387789532010.02.23 12:03sell0.20eurusd1.36280.00001.36082010.02.23 12:271.36080.000.000.0040.00
387791222010.02.23 12:08sell0.20eurusd1.36280.00001.36082010.02.23 12:271.36080.000.000.0040.00
387792002010.02.23 12:11sell0.20eurusd1.36280.00001.36082010.02.23 12:271.36080.000.000.0040.00
387793532010.02.23 12:18sell0.20eurusd1.36280.00001.36082010.02.23 12:271.36080.000.000.0040.00
387791852010.02.23 12:10sell0.20eurusd1.36280.00001.36082010.02.23 12:271.36080.000.000.0040.00
387791002010.02.23 12:07sell0.20eurusd1.36280.00001.36082010.02.23 12:271.36080.000.000.0040.00
387790912010.02.23 12:07sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387791882010.02.23 12:11sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387791152010.02.23 12:08sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387790042010.02.23 12:04sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387789832010.02.23 12:03sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387789492010.02.23 12:03sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387789962010.02.23 12:04sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387793302010.02.23 12:17sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387793582010.02.23 12:18sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387789902010.02.23 12:04sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387789342010.02.23 12:02sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387790292010.02.23 12:05sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387789652010.02.23 12:03sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387791032010.02.23 12:08sell0.20eurusd1.36270.00001.36072010.02.23 12:301.36070.000.000.0040.00
387789612010.02.23 12:03sell0.20eurusd1.36260.00001.36062010.02.23 12:301.36060.000.000.0040.00
387790872010.02.23 12:07sell0.20eurusd1.36260.00001.36062010.02.23 12:301.36060.000.000.0040.00
387790052010.02.23 12:04sell0.20eurusd1.36260.00001.36062010.02.23 12:301.36060.000.000.0040.00
387790312010.02.23 12:05sell0.20eurusd1.36260.00001.36062010.02.23 12:301.36060.000.000.0040.00
387789952010.02.23 12:04sell0.20eurusd1.36260.00001.36062010.02.23 12:301.36060.000.000.0040.00
387793622010.02.23 12:18sell0.20eurusd1.36260.00001.36062010.02.23 12:301.36060.000.000.0040.00
387790512010.02.23 12:05sell0.20eurusd1.36260.00001.36062010.02.23 12:301.36060.000.000.0040.00
387789422010.02.23 12:02sell0.20eurusd1.36260.00001.36062010.02.23 12:301.36060.000.000.0040.00
387789312010.02.23 12:02sell0.20eurusd1.36260.00001.36062010.02.23 12:301.36060.000.000.0040.00
387789992010.02.23 12:04sell0.20eurusd1.36260.00001.36062010.02.23 12:301.36060.000.000.0040.00
387790742010.02.23 12:07sell0.20eurusd1.36250.00001.36052010.02.23 12:301.36050.000.000.0040.00
387793692010.02.23 12:18sell0.20eurusd1.36250.00001.36052010.02.23 12:301.36050.000.000.0040.00
387790502010.02.23 12:05sell0.20eurusd1.36250.00001.36052010.02.23 12:301.36050.000.000.0040.00
387789282010.02.23 12:02sell0.20eurusd1.36250.00001.36052010.02.23 12:301.36050.000.000.0040.00
387790422010.02.23 12:05sell0.20eurusd1.36250.00001.36052010.02.23 12:301.36050.000.000.0040.00
387789212010.02.23 12:02sell0.20eurusd1.36240.00001.36042010.02.23 12:301.36040.000.000.0040.00
387790492010.02.23 12:05sell0.20eurusd1.36240.00001.36042010.02.23 12:301.36040.000.000.0040.00
387790452010.02.23 12:05sell0.20eurusd1.36240.00001.36042010.02.23 12:301.36040.000.000.0040.00
387793672010.02.23 12:18sell0.20eurusd1.36240.00001.36042010.02.23 12:301.36040.000.000.0040.00
387790552010.02.23 12:06sell0.20eurusd1.36240.00001.36042010.02.23 12:301.36040.000.000.0040.00
387790662010.02.23 12:07sell0.20eurusd1.36240.00001.36042010.02.23 12:301.36040.000.000.0040.00
387790402010.02.23 12:05sell0.20eurusd1.36240.00001.36042010.02.23 12:301.36040.000.000.0040.00
387790722010.02.23 12:07sell0.20eurusd1.36240.00001.36042010.02.23 12:301.36040.000.000.0040.00
387788972010.02.23 12:02sell0.20eurusd1.36240.00001.36042010.02.23 12:301.36040.000.000.0040.00
387793722010.02.23 12:18sell0.20eurusd1.36240.00001.36042010.02.23 12:301.36040.000.000.0040.00
387788792010.02.23 12:01sell0.20eurusd1.36230.00001.36032010.02.23 12:301.36030.000.000.0040.00
387789072010.02.23 12:02sell0.20eurusd1.36230.00001.36032010.02.23 12:301.36030.000.000.0040.00
387793762010.02.23 12:18sell0.20eurusd1.36230.00001.36032010.02.23 12:301.36030.000.000.0040.00
387790472010.02.23 12:05sell0.20eurusd1.36230.00001.36032010.02.23 12:301.36030.000.000.0040.00
387788692010.02.23 12:01sell0.20eurusd1.36220.00001.36022010.02.23 12:301.36020.000.000.0040.00
387788592010.02.23 12:01sell0.20eurusd1.36220.00001.36022010.02.23 12:301.36020.000.000.0040.00
387793892010.02.23 12:18sell0.20eurusd1.36220.00001.36022010.02.23 12:301.36020.000.000.0040.00
387793962010.02.23 12:18sell0.20eurusd1.36210.00001.36012010.02.23 12:301.36010.000.000.0040.00
387794012010.02.23 12:19sell0.20eurusd1.36220.00001.36022010.02.23 12:301.36020.000.000.0040.00
387794352010.02.23 12:19sell0.20eurusd1.36210.00001.36012010.02.23 12:301.36010.000.000.0040.00
387794182010.02.23 12:19sell0.20eurusd1.36210.00001.36012010.02.23 12:301.36010.000.000.0040.00
387794282010.02.23 12:19sell0.20eurusd1.36220.00001.36022010.02.23 12:301.36020.000.000.0040.00
387794362010.02.23 12:19sell0.20eurusd1.36200.00001.36002010.02.23 12:301.36000.000.000.0040.00
387794242010.02.23 12:19sell0.20eurusd1.36200.00001.36002010.02.23 12:301.36000.000.000.0040.00
387794082010.02.23 12:19sell0.20eurusd1.36200.00001.36002010.02.23 12:301.36000.000.000.0040.00
387794552010.02.23 12:20sell0.20eurusd1.36190.00001.35992010.02.23 12:501.35990.000.000.0040.00
387794902010.02.23 12:20sell0.20eurusd1.36170.00001.35972010.02.23 13:001.35970.000.000.0040.00
387794652010.02.23 12:20sell0.20eurusd1.36170.00001.35972010.02.23 13:001.35970.000.000.0040.00
387794772010.02.23 12:20sell0.20eurusd1.36160.00001.35962010.02.23 13:001.35960.000.000.0040.00
387794972010.02.23 12:20sell0.20eurusd1.36160.00001.35962010.02.23 13:001.35960.000.000.0040.00
387797882010.02.23 12:25sell0.20eurusd1.36090.00001.35892010.02.23 13:081.35890.000.000.0040.00
387797962010.02.23 12:25sell0.20eurusd1.36100.00001.35902010.02.23 13:081.35900.000.000.0040.00
387798012010.02.23 12:25sell0.20eurusd1.36110.00001.35912010.02.23 13:081.35910.000.000.0040.00
387798112010.02.23 12:25sell0.20eurusd1.36100.00001.35902010.02.23 13:081.35900.000.000.0040.00
387798162010.02.23 12:25sell0.20eurusd1.36110.00001.35912010.02.23 13:081.35910.000.000.0040.00
387809052010.02.23 12:37sell0.20eurusd1.36090.00001.35892010.02.23 13:081.35890.000.000.0040.00
387806922010.02.23 12:32sell0.20eurusd1.36090.00001.35892010.02.23 13:081.35890.000.000.0040.00
387809172010.02.23 12:37sell0.20eurusd1.36090.00001.35892010.02.23 13:081.35890.000.000.0040.00
387802242010.02.23 12:27sell0.20eurusd1.36090.00001.35892010.02.23 13:081.35890.000.000.0040.00
387809122010.02.23 12:37sell0.20eurusd1.36090.00001.35892010.02.23 13:081.35890.000.000.0040.00
387802402010.02.23 12:28sell0.20eurusd1.36090.00001.35892010.02.23 13:081.35890.000.000.0040.00
387808852010.02.23 12:36sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387809132010.02.23 12:37sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387807172010.02.23 12:32sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387802842010.02.23 12:28sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387807342010.02.23 12:32sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387803812010.02.23 12:29sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387803102010.02.23 12:28sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387803152010.02.23 12:28sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387803722010.02.23 12:29sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387803522010.02.23 12:29sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387809082010.02.23 12:37sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387803662010.02.23 12:29sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387801732010.02.23 12:27sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387806982010.02.23 12:32sell0.20eurusd1.36080.00001.35882010.02.23 13:081.35880.000.000.0040.00
387803602010.02.23 12:29sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387802482010.02.23 12:28sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387803682010.02.23 12:29sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387801922010.02.23 12:27sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387808842010.02.23 12:36sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387802272010.02.23 12:27sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387803832010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387807602010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387804502010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387807532010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387802882010.02.23 12:28sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387807262010.02.23 12:32sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387802812010.02.23 12:28sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387807062010.02.23 12:32sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387803642010.02.23 12:29sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387803372010.02.23 12:29sell0.20eurusd1.36070.00001.35872010.02.23 13:091.35870.000.000.0040.00
387808092010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36050.00001.35852010.02.23 13:091.35850.000.000.0040.00
387802062010.02.23 12:27sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387802732010.02.23 12:28sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387802922010.02.23 12:28sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387803562010.02.23 12:29sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387803672010.02.23 12:29sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387806512010.02.23 12:31sell0.20eurusd1.36020.00001.35822010.02.23 13:091.35820.000.000.0040.00
387806662010.02.23 12:31sell0.20eurusd1.36040.00001.35842010.02.23 13:091.35840.000.000.0040.00
387806872010.02.23 12:32sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387805222010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36020.00001.35822010.02.23 13:091.35820.000.000.0040.00
387805182010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36030.00001.35832010.02.23 13:091.35830.000.000.0040.00
387807022010.02.23 12:32sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387805102010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36040.00001.35842010.02.23 13:091.35840.000.000.0040.00
387804972010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36030.00001.35832010.02.23 13:091.35830.000.000.0040.00
387804842010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36030.00001.35832010.02.23 13:091.35830.000.000.0040.00
387804772010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36040.00001.35842010.02.23 13:091.35840.000.000.0040.00
387804702010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36050.00001.35852010.02.23 13:091.35850.000.000.0040.00
387807562010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387804112010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387807642010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387807692010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36050.00001.35852010.02.23 13:091.35850.000.000.0040.00
387807762010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387807792010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36050.00001.35852010.02.23 13:091.35850.000.000.0040.00
387807812010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387807932010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36050.00001.35852010.02.23 13:091.35850.000.000.0040.00
387807952010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387807992010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36050.00001.35852010.02.23 13:091.35850.000.000.0040.00
387808002010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36040.00001.35842010.02.23 13:091.35840.000.000.0040.00
387808022010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36030.00001.35832010.02.23 13:091.35830.000.000.0040.00
387808052010.02.23 12:33sell0.20eurusd1.36040.00001.35842010.02.23 13:091.35840.000.000.0040.00
387803752010.02.23 12:29sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387808192010.02.23 12:34sell0.20eurusd1.36040.00001.35842010.02.23 13:091.35840.000.000.0040.00
387808252010.02.23 12:34sell0.20eurusd1.36050.00001.35852010.02.23 13:091.35850.000.000.0040.00
387808282010.02.23 12:34sell0.20eurusd1.36040.00001.35842010.02.23 13:091.35840.000.000.0040.00
387808332010.02.23 12:34sell0.20eurusd1.36030.00001.35832010.02.23 13:091.35830.000.000.0040.00
387808362010.02.23 12:34sell0.20eurusd1.36040.00001.35842010.02.23 13:091.35840.000.000.0040.00
387808372010.02.23 12:34sell0.20eurusd1.36030.00001.35832010.02.23 13:091.35830.000.000.0040.00
387808392010.02.23 12:34sell0.20eurusd1.36040.00001.35842010.02.23 13:091.35840.000.000.0040.00
387808412010.02.23 12:34sell0.20eurusd1.36020.00001.35822010.02.23 13:091.35820.000.000.0040.00
387808452010.02.23 12:35sell0.20eurusd1.36050.00001.35852010.02.23 13:091.35850.000.000.0040.00
387808602010.02.23 12:35sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387808642010.02.23 12:35sell0.20eurusd1.36050.00001.35852010.02.23 13:091.35850.000.000.0040.00
387808662010.02.23 12:35sell0.20eurusd1.36040.00001.35842010.02.23 13:091.35840.000.000.0040.00
387808672010.02.23 12:35sell0.20eurusd1.36050.00001.35852010.02.23 13:091.35850.000.000.0040.00
387808712010.02.23 12:35sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387808732010.02.23 12:35sell0.20eurusd1.36050.00001.35852010.02.23 13:091.35850.000.000.0040.00
387808742010.02.23 12:36sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387803612010.02.23 12:29sell0.20eurusd1.36060.00001.35862010.02.23 13:091.35860.000.000.0040.00
387805452010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36010.00001.35812010.02.23 13:101.35810.000.000.0040.00
387806232010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36010.00001.35812010.02.23 13:101.35810.000.000.0040.00
387805602010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.35990.00001.35792010.02.23 13:101.35790.000.000.0040.00
387806122010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36000.00001.35802010.02.23 13:101.35800.000.000.0040.00
387805532010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.36000.00001.35802010.02.23 13:101.35800.000.000.0040.00
387805872010.02.23 12:30sell0.20eurusd1.35980.00001.35782010.02.23 13:161.35780.000.000.0040.00
387813352010.02.23 12:50sell0.20eurusd1.35970.00001.35772010.02.23 13:161.35770.000.000.0040.00
388417662010.02.24 18:11sell0.20eurusd1.35980.00001.35782010.02.24 18:151.35780.000.000.0040.00
388417142010.02.24 18:10sell0.20eurusd1.35980.00001.35782010.02.24 18:151.35780.000.000.0040.00
388417542010.02.24 18:11sell0.20eurusd1.35970.00001.35772010.02.24 18:161.35770.000.000.0040.00
388417952010.02.24 18:11sell0.20eurusd1.35970.00001.35772010.02.24 18:161.35770.000.000.0040.00
388417442010.02.24 18:11sell0.20eurusd1.35960.00001.35762010.02.24 18:161.35760.000.000.0040.00
388418002010.02.24 18:11sell0.20eurusd1.35960.00001.35762010.02.24 18:161.35760.000.000.0040.00
388418092010.02.24 18:11sell0.20eurusd1.35950.00001.35752010.02.24 18:161.35750.000.000.0040.00
388422782010.02.24 18:14sell0.20eurusd1.35850.00001.35752010.02.24 18:161.35750.000.000.0020.00
388422612010.02.24 18:14sell0.20eurusd1.35860.00001.35762010.02.24 18:161.35760.000.000.0020.00
388422592010.02.24 18:14sell0.20eurusd1.35850.00001.35752010.02.24 18:161.35750.000.000.0020.00
388422542010.02.24 18:14sell0.20eurusd1.35860.00001.35762010.02.24 18:161.35760.000.000.0020.00
388431422010.02.24 18:22sell0.20eurusd1.35870.00001.35772010.02.24 18:231.35770.000.000.0020.00
388430682010.02.24 18:21sell0.20eurusd1.35860.00001.35762010.02.24 18:231.35760.000.000.0020.00
388431172010.02.24 18:22sell0.20eurusd1.35860.00001.35762010.02.24 18:231.35760.000.000.0020.00
388430732010.02.24 18:21sell0.20eurusd1.35870.00001.35772010.02.24 18:231.35770.000.000.0020.00
388431102010.02.24 18:22sell0.20eurusd1.35870.00001.35772010.02.24 18:231.35770.000.000.0020.00
388431042010.02.24 18:22sell0.20eurusd1.35860.00001.35762010.02.24 18:231.35760.000.000.0020.00
388430852010.02.24 18:22sell0.20eurusd1.35860.00001.35762010.02.24 18:231.35760.000.000.0020.00
388430962010.02.24 18:22sell0.20eurusd1.35870.00001.35772010.02.24 18:231.35770.000.000.0020.00
388431232010.02.24 18:22sell0.20eurusd1.35870.00001.35772010.02.24 18:231.35770.000.000.0020.00
388431762010.02.24 18:23sell0.20eurusd1.35860.00001.35762010.02.24 18:231.35760.000.000.0020.00
388431722010.02.24 18:23sell0.20eurusd1.35870.00001.35772010.02.24 18:231.35770.000.000.0020.00
388431572010.02.24 18:23sell0.20eurusd1.35860.00001.35762010.02.24 18:231.35760.000.000.0020.00
388431302010.02.24 18:22sell0.20eurusd1.35870.00001.35772010.02.24 18:231.35770.000.000.0020.00
388431342010.02.24 18:22sell0.20eurusd1.35860.00001.35762010.02.24 18:231.35760.000.000.0020.00
388431282010.02.24 18:22sell0.20eurusd1.35860.00001.35762010.02.24 18:231.35760.000.000.0020.00
388430462010.02.24 18:21sell0.20eurusd1.35850.00001.35752010.02.24 18:231.35750.000.000.0020.00
388430612010.02.24 18:21sell0.20eurusd1.35850.00001.35752010.02.24 18:231.35750.000.000.0020.00
388418432010.02.24 18:11sell0.20eurusd1.35940.00001.35742010.02.24 18:231.35740.000.000.0040.00
388419832010.02.24 18:13sell0.20eurusd1.35940.00001.35742010.02.24 18:231.35740.000.000.0040.00
388422692010.02.24 18:14sell0.20eurusd1.35840.00001.35742010.02.24 18:231.35740.000.000.0020.00
388418132010.02.24 18:11sell0.20eurusd1.35940.00001.35742010.02.24 18:231.35740.000.000.0040.00
388430142010.02.24 18:21sell0.20eurusd1.35840.00001.35742010.02.24 18:231.35740.000.000.0020.00
388430542010.02.24 18:21sell0.20eurusd1.35840.00001.35742010.02.24 18:231.35740.000.000.0020.00
388431792010.02.24 18:23sell0.20eurusd1.35840.00001.35742010.02.24 18:231.35740.000.000.0020.00
388422982010.02.24 18:14sell0.20eurusd1.35840.00001.35742010.02.24 18:231.35740.000.000.0020.00
388422842010.02.24 18:14sell0.20eurusd1.35840.00001.35742010.02.24 18:231.35740.000.000.0020.00
388422932010.02.24 18:14sell0.20eurusd1.35830.00001.35732010.02.24 18:231.35730.000.000.0020.00
388428502010.02.24 18:19sell0.20eurusd1.35820.00001.35722010.02.24 18:231.35720.000.000.0020.00
388418302010.02.24 18:11sell0.20eurusd1.35920.00001.35722010.02.24 18:231.35720.000.000.0040.00
388418692010.02.24 18:12sell0.20eurusd1.35920.00001.35722010.02.24 18:231.35720.000.000.0040.00
388431842010.02.24 18:23sell0.20eurusd1.35830.00001.35732010.02.24 18:231.35730.000.000.0020.00
388430352010.02.24 18:21sell0.20eurusd1.35830.00001.35732010.02.24 18:231.35730.000.000.0020.00
388419932010.02.24 18:13sell0.20eurusd1.35920.00001.35722010.02.24 18:231.35720.000.000.0040.00
388419692010.02.24 18:13sell0.20eurusd1.35920.00001.35722010.02.24 18:231.35720.000.000.0040.00
388430112010.02.24 18:21sell0.20eurusd1.35830.00001.35732010.02.24 18:231.35730.000.000.0020.00
388423062010.02.24 18:14sell0.20eurusd1.35830.00001.35732010.02.24 18:231.35730.000.000.0020.00
388428362010.02.24 18:19sell0.20eurusd1.35830.00001.35732010.02.24 18:231.35730.000.000.0020.00
388420182010.02.24 18:13sell0.20eurusd1.35910.00001.35712010.02.24 18:231.35710.000.000.0040.00
388419332010.02.24 18:12sell0.20eurusd1.35910.00001.35712010.02.24 18:231.35710.000.000.0040.00
388431902010.02.24 18:23sell0.20eurusd1.35810.00001.35712010.02.24 18:231.35710.000.000.0020.00
388428592010.02.24 18:19sell0.20eurusd1.35810.00001.35712010.02.24 18:231.35710.000.000.0020.00
388418762010.02.24 18:12sell0.20eurusd1.35910.00001.35712010.02.24 18:231.35710.000.000.0040.00
388423172010.02.24 18:15sell0.20eurusd1.35810.00001.35712010.02.24 18:231.35710.000.000.0020.00
388424912010.02.24 18:15sell0.20eurusd1.35810.00001.35712010.02.24 18:231.35710.000.000.0020.00
388424802010.02.24 18:15sell0.20eurusd1.35800.00001.35702010.02.24 18:231.35700.000.000.0020.00
388431972010.02.24 18:23sell0.20eurusd1.35790.00001.35692010.02.24 18:231.35690.000.000.0020.00
388431922010.02.24 18:23sell0.20eurusd1.35800.00001.35702010.02.24 18:231.35700.000.000.0020.00
388419122010.02.24 18:12sell0.20eurusd1.35900.00001.35702010.02.24 18:231.35700.000.000.0040.00
388420332010.02.24 18:13sell0.20eurusd1.35900.00001.35702010.02.24 18:231.35700.000.000.0040.00
388425162010.02.24 18:15sell0.20eurusd1.35790.00001.35692010.02.24 18:231.35690.000.000.0020.00
388426732010.02.24 18:16sell0.20eurusd1.35790.00001.35692010.02.24 18:231.35690.000.000.0020.00
388420522010.02.24 18:13sell0.20eurusd1.35890.00001.35692010.02.24 18:231.35690.000.000.0040.00
388423412010.02.24 18:15sell0.20eurusd1.35800.00001.35702010.02.24 18:231.35700.000.000.0020.00
388424672010.02.24 18:15sell0.20eurusd1.35790.00001.35692010.02.24 18:231.35690.000.000.0020.00
388428642010.02.24 18:19sell0.20eurusd1.35800.00001.35702010.02.24 18:231.35700.000.000.0020.00
388425072010.02.24 18:15sell0.20eurusd1.35790.00001.35692010.02.24 18:231.35690.000.000.0020.00
388424982010.02.24 18:15sell0.20eurusd1.35800.00001.35702010.02.24 18:231.35700.000.000.0020.00
388425102010.02.24 18:15sell0.20eurusd1.35800.00001.35702010.02.24 18:231.35700.000.000.0020.00
388426652010.02.24 18:16sell0.20eurusd1.35780.00001.35682010.02.24 18:231.35680.000.000.0020.00
388425332010.02.24 18:16sell0.20eurusd1.35780.00001.35682010.02.24 18:231.35680.000.000.0020.00
388426052010.02.24 18:16sell0.20eurusd1.35780.00001.35682010.02.24 18:231.35680.000.000.0020.00
388425442010.02.24 18:16sell0.20eurusd1.35770.00001.35672010.02.24 18:271.35670.000.000.0020.00
388434742010.02.24 18:24sell0.20eurusd1.35770.00001.35672010.02.24 18:271.35670.000.000.0020.00
388426492010.02.24 18:16sell0.20eurusd1.35770.00001.35672010.02.24 18:271.35670.000.000.0020.00
388420712010.02.24 18:13sell0.20eurusd1.35870.00001.35672010.02.24 18:271.35670.000.000.0040.00
388424022010.02.24 18:15sell0.20eurusd1.35770.00001.35672010.02.24 18:271.35670.000.000.0020.00
388435332010.02.24 18:24sell0.20eurusd1.35770.00001.35672010.02.24 18:271.35670.000.000.0020.00
388425952010.02.24 18:16sell0.20eurusd1.35770.00001.35672010.02.24 18:271.35670.000.000.0020.00
388435202010.02.24 18:24sell0.20eurusd1.35770.00001.35672010.02.24 18:271.35670.000.000.0020.00
388435272010.02.24 18:24sell0.20eurusd1.35780.00001.35682010.02.24 18:271.35680.000.000.0020.00
388421272010.02.24 18:13sell0.20eurusd1.35870.00001.35672010.02.24 18:271.35670.000.000.0040.00
388432012010.02.24 18:23sell0.20eurusd1.35770.00001.35672010.02.24 18:271.35670.000.000.0020.00
388421392010.02.24 18:13sell0.20eurusd1.35860.00001.35662010.02.24 19:061.35660.000.000.0040.00
388423852010.02.24 18:15sell0.20eurusd1.35760.00001.35662010.02.24 19:061.35660.000.000.0020.00
388421022010.02.24 18:13sell0.20eurusd1.35860.00001.35662010.02.24 19:061.35660.000.000.0040.00
388425822010.02.24 18:16sell0.20eurusd1.35760.00001.35662010.02.24 19:061.35660.000.000.0020.00
388426002010.02.24 18:16sell0.20eurusd1.35760.00001.35662010.02.24 19:061.35660.000.000.0020.00
388434922010.02.24 18:24sell0.20eurusd1.35760.00001.35662010.02.24 19:061.35660.000.000.0020.00
388426382010.02.24 18:16sell0.20eurusd1.35760.00001.35662010.02.24 19:061.35660.000.000.0020.00
388425582010.02.24 18:16sell0.20eurusd1.35760.00001.35662010.02.24 19:061.35660.000.000.0020.00
388426132010.02.24 18:16sell0.20eurusd1.35760.00001.35662010.02.24 19:061.35660.000.000.0020.00
388421212010.02.24 18:13sell0.20eurusd1.35860.00001.35662010.02.24 19:061.35660.000.000.0040.00
388432182010.02.24 18:23sell0.20eurusd1.35760.00001.35662010.02.24 19:061.35660.000.000.0020.00
388421102010.02.24 18:13sell0.20eurusd1.35840.00001.35642010.02.24 19:061.35640.000.000.0040.00
388421142010.02.24 18:13sell0.20eurusd1.35850.00001.35652010.02.24 19:061.35650.000.000.0040.00
388421452010.02.24 18:13sell0.20eurusd1.35850.00001.35652010.02.24 19:061.35650.000.000.0040.00
388425642010.02.24 18:16sell0.20eurusd1.35750.00001.35652010.02.24 19:061.35650.000.000.0020.00
388434592010.02.24 18:24sell0.20eurusd1.35750.00001.35652010.02.24 19:061.35650.000.000.0020.00
388434552010.02.24 18:24sell0.20eurusd1.35740.00001.35642010.02.24 19:061.35640.000.000.0020.00
388426302010.02.24 18:16sell0.20eurusd1.35740.00001.35642010.02.24 19:061.35640.000.000.0020.00
388434442010.02.24 18:24sell0.20eurusd1.35730.00001.35632010.02.24 19:081.35630.000.000.0020.00
388432262010.02.24 18:23sell0.20eurusd1.35730.00001.35632010.02.24 19:081.35630.000.000.0020.00
388433622010.02.24 18:24sell0.20eurusd1.35710.00001.35612010.02.24 19:091.35610.000.000.0020.00
388433382010.02.24 18:23sell0.20eurusd1.35710.00001.35612010.02.24 19:091.35610.000.000.0020.00
388434422010.02.24 18:24sell0.20eurusd1.35720.00001.35622010.02.24 19:091.35620.000.000.0020.00
388434362010.02.24 18:24sell0.20eurusd1.35710.00001.35612010.02.24 19:091.35610.000.000.0020.00
388434302010.02.24 18:24sell0.20eurusd1.35710.00001.35612010.02.24 19:091.35610.000.000.0020.00
388433182010.02.24 18:23sell0.20eurusd1.35710.00001.35612010.02.24 19:091.35610.000.000.0020.00
388433442010.02.24 18:23sell0.20eurusd1.35720.00001.35622010.02.24 19:091.35620.000.000.0020.00
388434052010.02.24 18:24sell0.20eurusd1.35700.00001.35602010.02.24 19:091.35600.000.000.0020.00
388433242010.02.24 18:23sell0.20eurusd1.35700.00001.35602010.02.24 19:091.35600.000.000.0020.00
388433832010.02.24 18:24sell0.20eurusd1.35700.00001.35602010.02.24 19:091.35600.000.000.0020.00
388432402010.02.24 18:23sell0.20eurusd1.35700.00001.35602010.02.24 19:091.35600.000.000.0020.00
388433722010.02.24 18:24sell0.20eurusd1.35700.00001.35602010.02.24 19:091.35600.000.000.0020.00
388434212010.02.24 18:24sell0.20eurusd1.35700.00001.35602010.02.24 19:091.35600.000.000.0020.00
388432972010.02.24 18:23sell0.20eurusd1.35690.00001.35592010.02.24 19:101.35590.000.000.0020.00
388434112010.02.24 18:24sell0.20eurusd1.35690.00001.35592010.02.24 19:101.35590.000.000.0020.00
388433912010.02.24 18:24sell0.20eurusd1.35690.00001.35592010.02.24 19:101.35590.000.000.0020.00
388432902010.02.24 18:23sell0.20eurusd1.35680.00001.35582010.02.24 19:101.35580.000.000.0020.00
388432642010.02.24 18:23sell0.20eurusd1.35670.00001.35572010.02.24 19:111.35570.000.000.0020.00
388432812010.02.24 18:23sell0.20eurusd1.35660.00001.35562010.02.24 19:121.35560.000.000.0020.00
389171962010.02.26 00:48sell0.20eurusd1.35440.00001.35342010.02.26 01:421.35340.000.000.0020.00
389171932010.02.26 00:48sell0.20eurusd1.35430.00001.35332010.02.26 01:421.35330.000.000.0020.00
389172032010.02.26 00:48sell0.20eurusd1.35430.00001.35332010.02.26 01:421.35330.000.000.0020.00
389172992010.02.26 00:51sell0.20eurusd1.35420.00001.35322010.02.26 01:431.35320.000.000.0020.00
389173362010.02.26 00:54sell0.20eurusd1.35420.00001.35322010.02.26 01:431.35320.000.000.0020.00
389173172010.02.26 00:52sell0.20eurusd1.35420.00001.35322010.02.26 01:431.35320.000.000.0020.00
389176382010.02.26 01:05sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389172512010.02.26 00:49sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389176272010.02.26 01:05sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389172672010.02.26 00:49sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389177382010.02.26 01:08sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389172732010.02.26 00:49sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389176672010.02.26 01:06sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389172762010.02.26 00:49sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389175542010.02.26 01:03sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389172892010.02.26 00:51sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389176462010.02.26 01:06sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389173022010.02.26 00:52sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389172142010.02.26 00:48sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389172592010.02.26 00:49sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389173482010.02.26 00:54sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389176792010.02.26 01:06sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389177142010.02.26 01:08sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389177292010.02.26 01:08sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389176972010.02.26 01:07sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389177062010.02.26 01:07sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389176622010.02.26 01:06sell0.20eurusd1.35410.00001.35312010.02.26 01:441.35310.000.000.0020.00
389175822010.02.26 01:04sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389173902010.02.26 00:56sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389176562010.02.26 01:06sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389172382010.02.26 00:48sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389176932010.02.26 01:07sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389177202010.02.26 01:08sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389176872010.02.26 01:06sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389172562010.02.26 00:49sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389176342010.02.26 01:05sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389173632010.02.26 00:55sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389176742010.02.26 01:06sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389172632010.02.26 00:49sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389175432010.02.26 01:02sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389172882010.02.26 00:51sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389175612010.02.26 01:03sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389176092010.02.26 01:05sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389172752010.02.26 00:49sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389176652010.02.26 01:06sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389173942010.02.26 00:56sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389177352010.02.26 01:08sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389175962010.02.26 01:04sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389175932010.02.26 01:04sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389172702010.02.26 00:49sell0.20eurusd1.35400.00001.35302010.02.26 01:501.35300.000.000.0020.00
389177412010.02.26 01:08buy0.20eurusd1.35430.00001.35532010.02.26 02:081.35530.000.000.0020.00
389177662010.02.26 01:09buy0.20eurusd1.35440.00001.35542010.02.26 02:081.35540.000.000.0020.00
389176682010.02.26 01:06buy0.20eurusd1.35430.00001.35532010.02.26 02:081.35530.000.000.0020.00
389177152010.02.26 01:08buy0.20eurusd1.35430.00001.35532010.02.26 02:081.35530.000.000.0020.00
389176302010.02.26 01:05buy0.20eurusd1.35430.00001.35532010.02.26 02:081.35530.000.000.0020.00
389176812010.02.26 01:06buy0.20eurusd1.35430.00001.35532010.02.26 02:081.35530.000.000.0020.00
389177122010.02.26 01:08buy0.20eurusd1.35440.00001.35542010.02.26 02:081.35540.000.000.0020.00
389176402010.02.26 01:05buy0.20eurusd1.35430.00001.35532010.02.26 02:081.35530.000.000.0020.00
389177072010.02.26 01:07buy0.20eurusd1.35430.00001.35532010.02.26 02:081.35530.000.000.0020.00
389176492010.02.26 01:06buy0.20eurusd1.35430.00001.35532010.02.26 02:081.35530.000.000.0020.00
389177302010.02.26 01:08buy0.20eurusd1.35430.00001.35532010.02.26 02:081.35530.000.000.0020.00
389176992010.02.26 01:07buy0.20eurusd1.35430.00001.35532010.02.26 02:081.35530.000.000.0020.00
389177042010.02.26 01:07buy0.20eurusd1.35440.00001.35542010.02.26 02:081.35540.000.000.0020.00
389176642010.02.26 01:06buy0.20eurusd1.35430.00001.35532010.02.26 02:081.35530.000.000.0020.00
389177742010.02.26 01:11buy0.20eurusd1.35450.00001.35552010.02.26 02:091.35550.000.000.0020.00
389254162010.02.26 05:16sell0.20eurusd1.35770.00001.35672010.02.26 09:021.35670.000.000.0020.00
389254852010.02.26 05:19sell0.20eurusd1.35770.00001.35672010.02.26 09:021.35670.000.000.0020.00
389254532010.02.26 05:18sell0.20eurusd1.35760.00001.35662010.02.26 09:021.35660.000.000.0020.00
389254612010.02.26 05:19sell0.20eurusd1.35760.00001.35662010.02.26 09:021.35660.000.000.0020.00
389254752010.02.26 05:19sell0.20eurusd1.35760.00001.35662010.02.26 09:021.35660.000.000.0020.00
389254812010.02.26 05:19sell0.20eurusd1.35760.00001.35662010.02.26 09:021.35660.000.000.0020.00
389254212010.02.26 05:16sell0.20eurusd1.35760.00001.35662010.02.26 09:021.35660.000.000.0020.00
389254012010.02.26 05:16sell0.20eurusd1.35760.00001.35662010.02.26 09:021.35660.000.000.0020.00
389253852010.02.26 05:15sell0.20eurusd1.35760.00001.35662010.02.26 09:021.35660.000.000.0020.00
389254982010.02.26 05:20sell0.20eurusd1.35760.00001.35662010.02.26 09:021.35660.000.000.0020.00
389255182010.02.26 05:20sell0.20eurusd1.35760.00001.35662010.02.26 09:021.35660.000.000.0020.00
389255362010.02.26 05:21sell0.20eurusd1.35760.00001.35662010.02.26 09:021.35660.000.000.0020.00
389255702010.02.26 05:22sell0.20eurusd1.35760.00001.35662010.02.26 09:021.35660.000.000.0020.00
389255792010.02.26 05:22sell0.20eurusd1.35760.00001.35662010.02.26 09:021.35660.000.000.0020.00
389255832010.02.26 05:23sell0.20eurusd1.35760.00001.35662010.02.26 09:021.35660.000.000.0020.00
389256032010.02.26 05:24sell0.20eurusd1.35760.00001.35662010.02.26 09:021.35660.000.000.0020.00
389254872010.02.26 05:19sell0.20eurusd1.35760.00001.35662010.02.26 09:021.35660.000.000.0020.00
389255692010.02.26 05:22sell0.20eurusd1.35750.00001.35652010.02.26 09:021.35650.000.000.0020.00
389256012010.02.26 05:24sell0.20eurusd1.35750.00001.35652010.02.26 09:021.35650.000.000.0020.00
389255712010.02.26 05:22sell0.20eurusd1.35750.00001.35652010.02.26 09:021.35650.000.000.0020.00
389255652010.02.26 05:22sell0.20eurusd1.35750.00001.35652010.02.26 09:021.35650.000.000.0020.00
389255492010.02.26 05:21sell0.20eurusd1.35750.00001.35652010.02.26 09:021.35650.000.000.0020.00
389255422010.02.26 05:21sell0.20eurusd1.35750.00001.35652010.02.26 09:021.35650.000.000.0020.00
389256082010.02.26 05:24sell0.20eurusd1.35750.00001.35652010.02.26 09:021.35650.000.000.0020.00
389255332010.02.26 05:21sell0.20eurusd1.35750.00001.35652010.02.26 09:021.35650.000.000.0020.00
389255222010.02.26 05:20sell0.20eurusd1.35750.00001.35652010.02.26 09:021.35650.000.000.0020.00
389255102010.02.26 05:20sell0.20eurusd1.35750.00001.35652010.02.26 09:021.35650.000.000.0020.00
389254992010.02.26 05:20sell0.20eurusd1.35750.00001.35652010.02.26 09:021.35650.000.000.0020.00
389254922010.02.26 05:20sell0.20eurusd1.35750.00001.35652010.02.26 09:021.35650.000.000.0020.00
389254772010.02.26 05:19sell0.20eurusd1.35750.00001.35652010.02.26 09:021.35650.000.000.0020.00
389254732010.02.26 05:19sell0.20eurusd1.35750.00001.35652010.02.26 09:021.35650.000.000.0020.00
389254552010.02.26 05:19sell0.20eurusd1.35750.00001.35652010.02.26 09:021.35650.000.000.0020.00
389254462010.02.26 05:18sell0.20eurusd1.35750.00001.35652010.02.26 09:021.35650.000.000.0020.00
389254372010.02.26 05:17sell0.20eurusd1.35750.00001.35652010.02.26 09:021.35650.000.000.0020.00
389254242010.02.26 05:16sell0.20eurusd1.35750.00001.35652010.02.26 09:021.35650.000.000.0020.00
389253982010.02.26 05:16sell0.20eurusd1.35750.00001.35652010.02.26 09:021.35650.000.000.0020.00
389253952010.02.26 05:15sell0.20eurusd1.35750.00001.35652010.02.26 09:021.35650.000.000.0020.00
389253802010.02.26 05:15sell0.20eurusd1.35750.00001.35652010.02.26 09:021.35650.000.000.0020.00
389255952010.02.26 05:24sell0.20eurusd1.35750.00001.35652010.02.26 09:021.35650.000.000.0020.00
389255962010.02.26 05:24sell0.20eurusd1.35740.00001.35642010.02.26 09:031.35640.000.000.0020.00
389253352010.02.26 05:14sell0.20eurusd1.35740.00001.35642010.02.26 09:031.35640.000.000.0020.00
389255522010.02.26 05:21sell0.20eurusd1.35740.00001.35642010.02.26 09:031.35640.000.000.0020.00
389255442010.02.26 05:21sell0.20eurusd1.35740.00001.35642010.02.26 09:031.35640.000.000.0020.00
389255242010.02.26 05:20sell0.20eurusd1.35740.00001.35642010.02.26 09:031.35640.000.000.0020.00
389253752010.02.26 05:15sell0.20eurusd1.35740.00001.35642010.02.26 09:031.35640.000.000.0020.00
389252752010.02.26 05:12sell0.20eurusd1.35740.00001.35642010.02.26 09:031.35640.000.000.0020.00
389255042010.02.26 05:20sell0.20eurusd1.35740.00001.35642010.02.26 09:031.35640.000.000.0020.00
389253872010.02.26 05:15sell0.20eurusd1.35740.00001.35642010.02.26 09:031.35640.000.000.0020.00
389252792010.02.26 05:12sell0.20eurusd1.35740.00001.35642010.02.26 09:031.35640.000.000.0020.00
389253922010.02.26 05:15sell0.20eurusd1.35740.00001.35642010.02.26 09:031.35640.000.000.0020.00
389252872010.02.26 05:13sell0.20eurusd1.35740.00001.35642010.02.26 09:031.35640.000.000.0020.00
389253972010.02.26 05:16sell0.20eurusd1.35740.00001.35642010.02.26 09:031.35640.000.000.0020.00
389254702010.02.26 05:19sell0.20eurusd1.35740.00001.35642010.02.26 09:031.35640.000.000.0020.00
389253222010.02.26 05:14sell0.20eurusd1.35740.00001.35642010.02.26 09:031.35640.000.000.0020.00
389254672010.02.26 05:19sell0.20eurusd1.35740.00001.35642010.02.26 09:031.35640.000.000.0020.00
389254402010.02.26 05:17sell0.20eurusd1.35740.00001.35642010.02.26 09:031.35640.000.000.0020.00
389254342010.02.26 05:17sell0.20eurusd1.35740.00001.35642010.02.26 09:031.35640.000.000.0020.00
389254272010.02.26 05:17sell0.20eurusd1.35740.00001.35642010.02.26 09:031.35640.000.000.0020.00
389254322010.02.26 05:17sell0.20eurusd1.35730.00001.35632010.02.26 09:031.35630.000.000.0020.00
389253052010.02.26 05:13sell0.20eurusd1.35730.00001.35632010.02.26 09:031.35630.000.000.0020.00
389253262010.02.26 05:14sell0.20eurusd1.35730.00001.35632010.02.26 09:031.35630.000.000.0020.00
389253432010.02.26 05:14sell0.20eurusd1.35730.00001.35632010.02.26 09:031.35630.000.000.0020.00
389253642010.02.26 05:15sell0.20eurusd1.35730.00001.35632010.02.26 09:031.35630.000.000.0020.00
389253192010.02.26 05:14sell0.20eurusd1.35730.00001.35632010.02.26 09:031.35630.000.000.0020.00
389252762010.02.26 05:12sell0.20eurusd1.35730.00001.35632010.02.26 09:031.35630.000.000.0020.00
389253892010.02.26 05:15sell0.20eurusd1.35730.00001.35632010.02.26 09:031.35630.000.000.0020.00
389252852010.02.26 05:13sell0.20eurusd1.35730.00001.35632010.02.26 09:031.35630.000.000.0020.00
389252902010.02.26 05:13sell0.20eurusd1.35730.00001.35632010.02.26 09:031.35630.000.000.0020.00
389254692010.02.26 05:19sell0.20eurusd1.35730.00001.35632010.02.26 09:031.35630.000.000.0020.00
389253152010.02.26 05:14sell0.20eurusd1.35720.00001.35622010.02.26 09:031.35620.000.000.0020.00
389252922010.02.26 05:13sell0.20eurusd1.35720.00001.35622010.02.26 09:031.35620.000.000.0020.00
389253002010.02.26 05:13sell0.20eurusd1.35720.00001.35622010.02.26 09:031.35620.000.000.0020.00
389253562010.02.26 05:15sell0.20eurusd1.35720.00001.35622010.02.26 09:031.35620.000.000.0020.00
389253132010.02.26 05:13sell0.20eurusd1.35710.00001.35612010.02.26 09:151.35610.000.000.0020.00
389252982010.02.26 05:13sell0.20eurusd1.35710.00001.35612010.02.26 09:151.35610.000.000.0020.00
389173682010.02.26 00:55sell0.20eurusd1.35381.36100.00002010.02.26 11:411.36100.000.000.00-144.00
389989592010.03.01 11:40sell0.20eurusd1.36380.00001.36282010.03.01 12:091.36280.000.000.0020.00
389987702010.03.01 11:37sell0.20eurusd1.36400.00001.36302010.03.01 12:091.36300.000.000.0020.00
389987982010.03.01 11:37sell0.20eurusd1.36380.00001.36282010.03.01 12:091.36280.000.000.0020.00
389987552010.03.01 11:37sell0.20eurusd1.36400.00001.36302010.03.01 12:091.36300.000.000.0020.00
389989732010.03.01 11:40sell0.20eurusd1.36380.00001.36282010.03.01 12:091.36280.000.000.0020.00
389987752010.03.01 11:37sell0.20eurusd1.36390.00001.36292010.03.01 12:091.36290.000.000.0020.00
389987592010.03.01 11:37sell0.20eurusd1.36380.00001.36282010.03.01 12:091.36280.000.000.0020.00
389987882010.03.01 11:37sell0.20eurusd1.36390.00001.36292010.03.01 12:091.36290.000.000.0020.00
389988932010.03.01 11:38sell0.20eurusd1.36380.00001.36282010.03.01 12:091.36280.000.000.0020.00
389989002010.03.01 11:39sell0.20eurusd1.36380.00001.36282010.03.01 12:091.36280.000.000.0020.00
389987662010.03.01 11:37sell0.20eurusd1.36390.00001.36292010.03.01 12:091.36290.000.000.0020.00
389989032010.03.01 11:39sell0.20eurusd1.36390.00001.36292010.03.01 12:091.36290.000.000.0020.00
389987792010.03.01 11:37sell0.20eurusd1.36400.00001.36302010.03.01 12:091.36300.000.000.0020.00
389989052010.03.01 11:39sell0.20eurusd1.36380.00001.36282010.03.01 12:091.36280.000.000.0020.00
389989452010.03.01 11:40sell0.20eurusd1.36380.00001.36282010.03.01 12:091.36280.000.000.0020.00
389988522010.03.01 11:38sell0.20eurusd1.36380.00001.36282010.03.01 12:091.36280.000.000.0020.00
389989302010.03.01 11:39sell0.20eurusd1.36380.00001.36282010.03.01 12:091.36280.000.000.0020.00
389989422010.03.01 11:39sell0.20eurusd1.36390.00001.36292010.03.01 12:091.36290.000.000.0020.00
389987912010.03.01 11:37sell0.20eurusd1.36380.00001.36282010.03.01 12:091.36280.000.000.0020.00
389989582010.03.01 11:40sell0.20eurusd1.36390.00001.36292010.03.01 12:091.36290.000.000.0020.00
389990402010.03.01 11:41sell0.20eurusd1.36370.00001.36272010.03.01 12:091.36270.000.000.0020.00
389989222010.03.01 11:39sell0.20eurusd1.36370.00001.36272010.03.01 12:091.36270.000.000.0020.00
389989162010.03.01 11:39sell0.20eurusd1.36360.00001.36262010.03.01 12:091.36260.000.000.0020.00
389989062010.03.01 11:39sell0.20eurusd1.36370.00001.36272010.03.01 12:091.36270.000.000.0020.00
389988962010.03.01 11:39sell0.20eurusd1.36370.00001.36272010.03.01 12:091.36270.000.000.0020.00
389989682010.03.01 11:40sell0.20eurusd1.36370.00001.36272010.03.01 12:091.36270.000.000.0020.00
389988212010.03.01 11:37sell0.20eurusd1.36360.00001.36262010.03.01 12:091.36260.000.000.0020.00
389989862010.03.01 11:40sell0.20eurusd1.36360.00001.36262010.03.01 12:091.36260.000.000.0020.00
389989892010.03.01 11:40sell0.20eurusd1.36370.00001.36272010.03.01 12:091.36270.000.000.0020.00
389990012010.03.01 11:41sell0.20eurusd1.36360.00001.36262010.03.01 12:091.36260.000.000.0020.00
389990142010.03.01 11:41sell0.20eurusd1.36360.00001.36262010.03.01 12:091.36260.000.000.0020.00
389988862010.03.01 11:38sell0.20eurusd1.36370.00001.36272010.03.01 12:091.36270.000.000.0020.00
389990392010.03.01 11:41sell0.20eurusd1.36360.00001.36262010.03.01 12:091.36260.000.000.0020.00
389988852010.03.01 11:38sell0.20eurusd1.36360.00001.36262010.03.01 12:091.36260.000.000.0020.00
389988052010.03.01 11:37sell0.20eurusd1.36370.00001.36272010.03.01 12:091.36270.000.000.0020.00
389988702010.03.01 11:38sell0.20eurusd1.36360.00001.36262010.03.01 12:091.36260.000.000.0020.00
389988532010.03.01 11:38sell0.20eurusd1.36370.00001.36272010.03.01 12:091.36270.000.000.0020.00
389988492010.03.01 11:38sell0.20eurusd1.36370.00001.36272010.03.01 12:091.36270.000.000.0020.00
389988812010.03.01 11:38sell0.20eurusd1.36350.00001.36252010.03.01 12:101.36250.000.000.0020.00
389990182010.03.01 11:41sell0.20eurusd1.36350.00001.36252010.03.01 12:101.36250.000.000.0020.00
389989962010.03.01 11:40sell0.20eurusd1.36350.00001.36252010.03.01 12:101.36250.000.000.0020.00
389982362010.03.01 11:28buy0.20eurusd1.36431.36151.36532010.03.01 12:121.36150.000.000.00-56.00
389983042010.03.01 11:28buy0.20eurusd1.36441.36151.36542010.03.01 12:121.36150.000.000.00-58.00
389982282010.03.01 11:28buy0.20eurusd1.36441.36151.36542010.03.01 12:121.36150.000.000.00-58.00
389982002010.03.01 11:28buy0.20eurusd1.36441.36151.36542010.03.01 12:121.36150.000.000.00-58.00
389981742010.03.01 11:26buy0.20eurusd1.36441.36151.36542010.03.01 12:121.36150.000.000.00-58.00
389981662010.03.01 11:26buy0.20eurusd1.36431.36151.36532010.03.01 12:121.36150.000.000.00-56.00
389983842010.03.01 11:29buy0.20eurusd1.36441.36151.36542010.03.01 12:121.36150.000.000.00-58.00
389982472010.03.01 11:28buy0.20eurusd1.36441.36151.36542010.03.01 12:121.36150.000.000.00-58.00
389984012010.03.01 11:29buy0.20eurusd1.36451.36151.36552010.03.01 12:121.36150.000.000.00-60.00
390001652010.03.01 12:10sell0.20eurusd1.36260.00001.36162010.03.01 12:121.36160.000.000.0020.00
390002572010.03.01 12:10sell0.20eurusd1.36230.00001.36132010.03.01 12:121.36130.000.000.0020.00
390002072010.03.01 12:10sell0.20eurusd1.36230.00001.36132010.03.01 12:121.36130.000.000.0020.00
390002332010.03.01 12:10sell0.20eurusd1.36220.00001.36122010.03.01 12:141.36120.000.000.0020.00
390002742010.03.01 12:10sell0.20eurusd1.36220.00001.36122010.03.01 12:141.36120.000.000.0020.00
390003012010.03.01 12:10sell0.20eurusd1.36210.00001.36112010.03.01 12:141.36110.000.000.0020.00
390005252010.03.01 12:11sell0.20eurusd1.36210.00001.36112010.03.01 12:141.36110.000.000.0020.00
390004442010.03.01 12:11sell0.20eurusd1.36210.00001.36112010.03.01 12:141.36110.000.000.0020.00
390004762010.03.01 12:11sell0.20eurusd1.36200.00001.36102010.03.01 12:141.36100.000.000.0020.00
390005672010.03.01 12:11sell0.20eurusd1.36200.00001.36102010.03.01 12:141.36100.000.000.0020.00
390005292010.03.01 12:11sell0.20eurusd1.36200.00001.36102010.03.01 12:141.36100.000.000.0020.00
390005512010.03.01 12:11sell0.20eurusd1.36190.00001.36092010.03.01 12:141.36090.000.000.0020.00
390005792010.03.01 12:11sell0.20eurusd1.36190.00001.36092010.03.01 12:141.36090.000.000.0020.00
390006472010.03.01 12:11sell0.20eurusd1.36180.00001.36082010.03.01 12:141.36080.000.000.0020.00
390006142010.03.01 12:11sell0.20eurusd1.36180.00001.36082010.03.01 12:141.36080.000.000.0020.00
390005942010.03.01 12:11sell0.20eurusd1.36180.00001.36082010.03.01 12:141.36080.000.000.0020.00
390013432010.03.01 12:19sell0.20eurusd1.36170.00001.36072010.03.01 12:541.36070.000.000.0020.00
390013562010.03.01 12:20sell0.20eurusd1.36170.00001.36072010.03.01 12:541.36070.000.000.0020.00
390012992010.03.01 12:18sell0.20eurusd1.36170.00001.36072010.03.01 12:541.36070.000.000.0020.00
390013202010.03.01 12:19sell0.20eurusd1.36170.00001.36072010.03.01 12:541.36070.000.000.0020.00
390013362010.03.01 12:19sell0.20eurusd1.36170.00001.36072010.03.01 12:541.36070.000.000.0020.00
390015062010.03.01 12:22sell0.20eurusd1.36170.00001.36072010.03.01 12:541.36070.000.000.0020.00
390014982010.03.01 12:22sell0.20eurusd1.36170.00001.36072010.03.01 12:541.36070.000.000.0020.00
390014572010.03.01 12:21sell0.20eurusd1.36170.00001.36072010.03.01 12:541.36070.000.000.0020.00
390014772010.03.01 12:22sell0.20eurusd1.36170.00001.36072010.03.01 12:541.36070.000.000.0020.00
390013492010.03.01 12:19sell0.20eurusd1.36170.00001.36072010.03.01 12:541.36070.000.000.0020.00
390014802010.03.01 12:22sell0.20eurusd1.36160.00001.36062010.03.01 12:541.36060.000.000.0020.00
390006232010.03.01 12:11sell0.20eurusd1.36160.00001.36062010.03.01 12:541.36060.000.000.0020.00
390014492010.03.01 12:21sell0.20eurusd1.36160.00001.36062010.03.01 12:541.36060.000.000.0020.00
390013282010.03.01 12:19sell0.20eurusd1.36160.00001.36062010.03.01 12:541.36060.000.000.0020.00
390012822010.03.01 12:18sell0.20eurusd1.36160.00001.36062010.03.01 12:541.36060.000.000.0020.00
390013712010.03.01 12:20sell0.20eurusd1.36160.00001.36062010.03.01 12:541.36060.000.000.0020.00
390013512010.03.01 12:19sell0.20eurusd1.36160.00001.36062010.03.01 12:541.36060.000.000.0020.00
390013482010.03.01 12:19sell0.20eurusd1.36160.00001.36062010.03.01 12:541.36060.000.000.0020.00
390013592010.03.01 12:20sell0.20eurusd1.36160.00001.36062010.03.01 12:541.36060.000.000.0020.00
390013102010.03.01 12:18sell0.20eurusd1.36160.00001.36062010.03.01 12:541.36060.000.000.0020.00
390013382010.03.01 12:19sell0.20eurusd1.36160.00001.36062010.03.01 12:541.36060.000.000.0020.00
390014612010.03.01 12:21sell0.20eurusd1.36160.00001.36062010.03.01 12:541.36060.000.000.0020.00
390006772010.03.01 12:12sell0.20eurusd1.36150.00001.36052010.03.01 12:541.36050.000.000.0020.00
390012782010.03.01 12:18sell0.20eurusd1.36150.00001.36052010.03.01 12:541.36050.000.000.0020.00
390013962010.03.01 12:20sell0.20eurusd1.36150.00001.36052010.03.01 12:541.36050.000.000.0020.00
390014122010.03.01 12:21sell0.20eurusd1.36150.00001.36052010.03.01 12:541.36050.000.000.0020.00
390013642010.03.01 12:20sell0.20eurusd1.36150.00001.36052010.03.01 12:541.36050.000.000.0020.00
390014112010.03.01 12:20sell0.20eurusd1.36140.00001.36042010.03.01 12:541.36040.000.000.0020.00
390013922010.03.01 12:20sell0.20eurusd1.36140.00001.36042010.03.01 12:541.36040.000.000.0020.00
390014162010.03.01 12:21sell0.20eurusd1.36140.00001.36042010.03.01 12:541.36040.000.000.0020.00
390014242010.03.01 12:21sell0.20eurusd1.36140.00001.36042010.03.01 12:541.36040.000.000.0020.00
390014452010.03.01 12:21sell0.20eurusd1.36140.00001.36042010.03.01 12:541.36040.000.000.0020.00
390014352010.03.01 12:21sell0.20eurusd1.36130.00001.36032010.03.01 12:551.36030.000.000.0020.00
390013752010.03.01 12:20sell0.20eurusd1.36130.00001.36032010.03.01 12:551.36030.000.000.0020.00
390007162010.03.01 12:12sell0.20eurusd1.36130.00001.36032010.03.01 12:551.36030.000.000.0020.00
390014012010.03.01 12:20sell0.20eurusd1.36130.00001.36032010.03.01 12:551.36030.000.000.0020.00
390007432010.03.01 12:12sell0.20eurusd1.36130.00001.36032010.03.01 12:551.36030.000.000.0020.00
390008412010.03.01 12:12sell0.20eurusd1.36130.00001.36032010.03.01 12:551.36030.000.000.0020.00
390007842010.03.01 12:12sell0.20eurusd1.36120.00001.36022010.03.01 12:551.36020.000.000.0020.00
390011652010.03.01 12:16sell0.20eurusd1.36120.00001.36022010.03.01 12:551.36020.000.000.0020.00
390019902010.03.01 12:27sell0.20eurusd1.36110.00001.36012010.03.01 12:551.36010.000.000.0020.00
390011532010.03.01 12:15sell0.20eurusd1.36110.00001.36012010.03.01 12:551.36010.000.000.0020.00
390019812010.03.01 12:27sell0.20eurusd1.36110.00001.36012010.03.01 12:551.36010.000.000.0020.00
390019862010.03.01 12:27sell0.20eurusd1.36100.00001.36002010.03.01 12:551.36000.000.000.0020.00
390011432010.03.01 12:15sell0.20eurusd1.36100.00001.36002010.03.01 12:551.36000.000.000.0020.00
390011422010.03.01 12:15sell0.20eurusd1.36100.00001.36002010.03.01 12:551.36000.000.000.0020.00
390011482010.03.01 12:15sell0.20eurusd1.36100.00001.36002010.03.01 12:551.36000.000.000.0020.00
390010072010.03.01 12:14sell0.20eurusd1.36080.00001.35982010.03.01 12:551.35980.000.000.0020.00
390010912010.03.01 12:15sell0.20eurusd1.36070.00001.35972010.03.01 12:551.35970.000.000.0020.00
390010052010.03.01 12:14sell0.20eurusd1.36070.00001.35972010.03.01 12:551.35970.000.000.0020.00
389175182010.02.26 01:00sell0.20eurusd1.35380.00001.35282010.03.01 13:421.35280.000.00-1.1820.00
389175852010.02.26 01:04sell0.20eurusd1.35390.00001.35292010.03.01 13:421.35290.000.00-1.1820.00
389173992010.02.26 00:56sell0.20eurusd1.35380.00001.35282010.03.01 13:421.35280.000.00-1.1820.00
389173922010.02.26 00:56sell0.20eurusd1.35390.00001.35292010.03.01 13:421.35290.000.00-1.1820.00
389173882010.02.26 00:55sell0.20eurusd1.35390.00001.35292010.03.01 13:421.35290.000.00-1.1820.00
389175812010.02.26 01:04sell0.20eurusd1.35390.00001.35292010.03.01 13:421.35290.000.00-1.1820.00
389175282010.02.26 01:00sell0.20eurusd1.35380.00001.35282010.03.01 13:421.35280.000.00-1.1820.00
389175922010.02.26 01:04sell0.20eurusd1.35390.00001.35292010.03.01 13:421.35290.000.00-1.1820.00
389175742010.02.26 01:04sell0.20eurusd1.35380.00001.35282010.03.01 13:421.35280.000.00-1.1820.00
389175422010.02.26 01:01sell0.20eurusd1.35390.00001.35292010.03.01 13:421.35290.000.00-1.1820.00
389175402010.02.26 01:01sell0.20eurusd1.35380.00001.35282010.03.01 13:421.35280.000.00-1.1820.00
389175162010.02.26 01:00sell0.20eurusd1.35380.00001.35282010.03.01 13:421.35280.000.00-1.1820.00
389173832010.02.26 00:55sell0.20eurusd1.35380.00001.35282010.03.01 13:421.35280.000.00-1.1820.00
389173762010.02.26 00:55sell0.20eurusd1.35390.00001.35292010.03.01 13:421.35290.000.00-1.1820.00
389175692010.02.26 01:04sell0.20eurusd1.35390.00001.35292010.03.01 13:421.35290.000.00-1.1820.00
389175952010.02.26 01:04sell0.20eurusd1.35390.00001.35292010.03.01 13:421.35290.000.00-1.1820.00
389176052010.02.26 01:05sell0.20eurusd1.35390.00001.35292010.03.01 13:421.35290.000.00-1.1820.00
389176532010.02.26 01:06sell0.20eurusd1.35380.00001.35282010.03.01 13:421.35280.000.00-1.1820.00
389176852010.02.26 01:06sell0.20eurusd1.35390.00001.35292010.03.01 13:421.35290.000.00-1.1820.00
389176902010.02.26 01:06sell0.20eurusd1.35390.00001.35292010.03.01 13:421.35290.000.00-1.1820.00
389175322010.02.26 01:00sell0.20eurusd1.35370.00001.35272010.03.01 13:421.35270.000.00-1.1820.00
389175382010.02.26 01:01sell0.20eurusd1.35370.00001.35272010.03.01 13:421.35270.000.00-1.1820.00
389175192010.02.26 01:00sell0.20eurusd1.35370.00001.35272010.03.01 13:421.35270.000.00-1.1820.00
389175352010.02.26 01:01sell0.20eurusd1.35360.00001.35262010.03.01 14:131.35260.000.00-1.1820.00
390194962010.03.01 16:15buy0.20eurusd1.35331.35111.35432010.03.01 16:331.35430.000.000.0020.00
390194752010.03.01 16:15buy0.20eurusd1.35341.35131.35442010.03.01 16:341.35440.000.000.0020.00
390195022010.03.01 16:15buy0.20eurusd1.35341.35131.35442010.03.01 16:341.35440.000.000.0020.00
390194912010.03.01 16:15buy0.20eurusd1.35341.35131.35442010.03.01 16:341.35440.000.000.0020.00
390194512010.03.01 16:14buy0.20eurusd1.35351.35141.35452010.03.01 16:361.35330.000.000.00-4.00
390194542010.03.01 16:14buy0.20eurusd1.35361.35141.35462010.03.01 16:591.35140.000.000.00-44.00
390194772010.03.01 16:15buy0.20eurusd1.35351.35141.35452010.03.01 16:591.35140.000.000.00-42.00
390194672010.03.01 16:14buy0.20eurusd1.35351.35141.35452010.03.01 16:591.35140.000.000.00-42.00
390190842010.03.01 16:06buy0.20eurusd1.35421.35141.35522010.03.01 16:591.35140.000.000.00-56.00
390194422010.03.01 16:14buy0.20eurusd1.35351.35141.35452010.03.01 16:591.35140.000.000.00-42.00
390194402010.03.01 16:14buy0.20eurusd1.35361.35141.35462010.03.01 16:591.35140.000.000.00-44.00
390194382010.03.01 16:14buy0.20eurusd1.35351.35141.35452010.03.01 16:591.35140.000.000.00-42.00
390194252010.03.01 16:13buy0.20eurusd1.35361.35141.35462010.03.01 16:591.35140.000.000.00-44.00
390194232010.03.01 16:13buy0.20eurusd1.35351.35141.35452010.03.01 16:591.35140.000.000.00-42.00
390194212010.03.01 16:13buy0.20eurusd1.35361.35141.35462010.03.01 16:591.35140.000.000.00-44.00
390194172010.03.01 16:13buy0.20eurusd1.35351.35141.35452010.03.01 16:591.35140.000.000.00-42.00
390194152010.03.01 16:13buy0.20eurusd1.35371.35141.35472010.03.01 16:591.35140.000.000.00-46.00
390190742010.03.01 16:06buy0.20eurusd1.35431.35141.35532010.03.01 16:591.35140.000.000.00-58.00
390190902010.03.01 16:06buy0.20eurusd1.35431.35141.35532010.03.01 16:591.35140.000.000.00-58.00
390195042010.03.01 16:15buy0.20eurusd1.35351.35141.35452010.03.01 16:591.35140.000.000.00-42.00
390194452010.03.01 16:14buy0.20eurusd1.35361.35141.35462010.03.01 16:591.35140.000.000.00-44.00
390191002010.03.01 16:06buy0.20eurusd1.35421.35141.35522010.03.01 16:591.35140.000.000.00-56.00
390191512010.03.01 16:07buy0.20eurusd1.35401.35131.35502010.03.01 16:591.35130.000.000.00-54.00
390191582010.03.01 16:07buy0.20eurusd1.35391.35131.35492010.03.01 16:591.35130.000.000.00-52.00
390191682010.03.01 16:07buy0.20eurusd1.35401.35131.35502010.03.01 16:591.35130.000.000.00-54.00
390191782010.03.01 16:07buy0.20eurusd1.35421.35131.35522010.03.01 16:591.35130.000.000.00-58.00
390191452010.03.01 16:07buy0.20eurusd1.35411.35131.35512010.03.01 16:591.35130.000.000.00-56.00
390192692010.03.01 16:09buy0.20eurusd1.35401.35131.35502010.03.01 16:591.35130.000.000.00-54.00
390193702010.03.01 16:10buy0.20eurusd1.35401.35131.35502010.03.01 16:591.35130.000.000.00-54.00
390193582010.03.01 16:10buy0.20eurusd1.35391.35131.35492010.03.01 16:591.35130.000.000.00-52.00
390193552010.03.01 16:10buy0.20eurusd1.35401.35131.35502010.03.01 16:591.35130.000.000.00-54.00
390193482010.03.01 16:10buy0.20eurusd1.35381.35131.35482010.03.01 16:591.35130.000.000.00-50.00
390193352010.03.01 16:10buy0.20eurusd1.35381.35131.35482010.03.01 16:591.35130.000.000.00-50.00
390194022010.03.01 16:11buy0.20eurusd1.35391.35131.35492010.03.01 16:591.35130.000.000.00-52.00
390191702010.03.01 16:07buy0.20eurusd1.35421.35131.35522010.03.01 16:591.35130.000.000.00-58.00
390191862010.03.01 16:07buy0.20eurusd1.35401.35131.35502010.03.01 16:591.35130.000.000.00-54.00
390193762010.03.01 16:10buy0.20eurusd1.35391.35131.35492010.03.01 16:591.35130.000.000.00-52.00
390191022010.03.01 16:06buy0.20eurusd1.35411.35131.35512010.03.01 16:591.35130.000.000.00-56.00
390191062010.03.01 16:06buy0.20eurusd1.35401.35131.35502010.03.01 16:591.35130.000.000.00-54.00
390191102010.03.01 16:06buy0.20eurusd1.35411.35131.35512010.03.01 16:591.35130.000.000.00-56.00
390193262010.03.01 16:09buy0.20eurusd1.35391.35131.35492010.03.01 16:591.35130.000.000.00-52.00
390193202010.03.01 16:09buy0.20eurusd1.35401.35131.35502010.03.01 16:591.35130.000.000.00-54.00
390191332010.03.01 16:06buy0.20eurusd1.35421.35131.35522010.03.01 16:591.35130.000.000.00-58.00
390193172010.03.01 16:09buy0.20eurusd1.35411.35121.35512010.03.01 16:591.35120.000.000.00-58.00
390193722010.03.01 16:10buy0.20eurusd1.35411.35121.35512010.03.01 16:591.35120.000.000.00-58.00
390193742010.03.01 16:10buy0.20eurusd1.35401.35121.35502010.03.01 16:591.35120.000.000.00-56.00
390193972010.03.01 16:11buy0.20eurusd1.35401.35121.35502010.03.01 16:591.35120.000.000.00-56.00
390194002010.03.01 16:11buy0.20eurusd1.35411.35121.35512010.03.01 16:591.35120.000.000.00-58.00
390194012010.03.01 16:11buy0.20eurusd1.35401.35121.35502010.03.01 16:591.35120.000.000.00-56.00
390192372010.03.01 16:08buy0.20eurusd1.35411.35121.35512010.03.01 16:591.35120.000.000.00-58.00
390192592010.03.01 16:08buy0.20eurusd1.35411.35121.35512010.03.01 16:591.35120.000.000.00-58.00
390191842010.03.01 16:07buy0.20eurusd1.35411.35121.35512010.03.01 16:591.35120.000.000.00-58.00
390200742010.03.01 16:34buy0.20eurusd1.35391.35101.35492010.03.01 17:001.35100.000.000.00-58.00
390200822010.03.01 16:35buy0.20eurusd1.35400.00001.35502010.03.01 20:521.35500.000.000.0020.00
390200882010.03.01 16:35buy0.20eurusd1.35410.00001.35512010.03.01 20:521.35510.000.000.0020.00
390192312010.03.01 16:08buy0.20eurusd1.35420.00001.35522010.03.01 20:521.35520.000.000.0020.00
390192622010.03.01 16:08buy0.20eurusd1.35420.00001.35522010.03.01 20:521.35520.000.000.0020.00
390192392010.03.01 16:08buy0.20eurusd1.35420.00001.35522010.03.01 20:521.35520.000.000.0020.00
390191912010.03.01 16:07buy0.20eurusd1.35420.00001.35522010.03.01 20:521.35520.000.000.0020.00
390192492010.03.01 16:08buy0.20eurusd1.35420.00001.35522010.03.01 20:521.35520.000.000.0020.00
390193012010.03.01 16:09buy0.20eurusd1.35420.00001.35522010.03.01 20:521.35520.000.000.0020.00
390191372010.03.01 16:06buy0.20eurusd1.35430.00001.35532010.03.01 20:531.35530.000.000.0020.00
390192822010.03.01 16:09buy0.20eurusd1.35430.00001.35532010.03.01 20:531.35530.000.000.0020.00
390192062010.03.01 16:07buy0.20eurusd1.35430.00001.35532010.03.01 20:531.35530.000.000.0020.00
390192462010.03.01 16:08buy0.20eurusd1.35430.00001.35532010.03.01 20:531.35530.000.000.0020.00
390193132010.03.01 16:09buy0.20eurusd1.35430.00001.35532010.03.01 20:531.35530.000.000.0020.00
390191302010.03.01 16:06buy0.20eurusd1.35430.00001.35532010.03.01 20:531.35530.000.000.0020.00
390191162010.03.01 16:06buy0.20eurusd1.35430.00001.35532010.03.01 20:531.35530.000.000.0020.00
390193252010.03.01 16:09buy0.20eurusd1.35430.00001.35532010.03.01 20:531.35530.000.000.0020.00
390190692010.03.01 16:06buy0.20eurusd1.35440.00001.35542010.03.01 20:531.35540.000.000.0020.00
390189732010.03.01 16:05buy0.20eurusd1.35440.00001.35542010.03.01 20:531.35540.000.000.0020.00
390200532010.03.01 16:34buy0.20eurusd1.35440.00001.35542010.03.01 20:531.35540.000.000.0020.00
390191242010.03.01 16:06buy0.20eurusd1.35440.00001.35542010.03.01 20:531.35540.000.000.0020.00
390189832010.03.01 16:05buy0.20eurusd1.35450.00001.35552010.03.01 20:561.35550.000.000.0020.00
390190562010.03.01 16:06buy0.20eurusd1.35450.00001.35552010.03.01 20:561.35550.000.000.0020.00
390189582010.03.01 16:05buy0.20eurusd1.35450.00001.35552010.03.01 20:561.35550.000.000.0020.00
390190502010.03.01 16:05buy0.20eurusd1.35450.00001.35552010.03.01 20:561.35550.000.000.0020.00
390190532010.03.01 16:06buy0.20eurusd1.35460.00001.35562010.03.01 20:581.35560.000.000.0020.00
389983062010.03.01 11:28buy0.20eurusd1.36450.00001.36552010.03.03 11:221.36550.000.00-0.0420.00
389985482010.03.01 11:31buy0.20eurusd1.36450.00001.36552010.03.03 11:221.36550.000.00-0.0420.00
389981622010.03.01 11:25buy0.20eurusd1.36450.00001.36552010.03.03 11:221.36550.000.00-0.0420.00
389982982010.03.01 11:28buy0.20eurusd1.36450.00001.36552010.03.03 11:221.36550.000.00-0.0420.00
389983742010.03.01 11:29buy0.20eurusd1.36450.00001.36552010.03.03 11:221.36550.000.00-0.0420.00
389985442010.03.01 11:31buy0.20eurusd1.36450.00001.36552010.03.03 11:221.36550.000.00-0.0420.00
389984122010.03.01 11:29buy0.20eurusd1.36450.00001.36552010.03.03 11:221.36550.000.00-0.0420.00
389985212010.03.01 11:31buy0.20eurusd1.36450.00001.36552010.03.03 11:221.36550.000.00-0.0420.00
389985112010.03.01 11:30buy0.20eurusd1.36450.00001.36552010.03.03 11:221.36550.000.00-0.0420.00
389984372010.03.01 11:29buy0.20eurusd1.36450.00001.36552010.03.03 11:221.36550.000.00-0.0420.00
389985072010.03.01 11:30buy0.20eurusd1.36450.00001.36552010.03.03 11:221.36550.000.00-0.0420.00
389984792010.03.01 11:30buy0.20eurusd1.36450.00001.36552010.03.03 11:221.36550.000.00-0.0420.00
389985062010.03.01 11:30buy0.20eurusd1.36450.00001.36552010.03.03 11:221.36550.000.00-0.0420.00
389984942010.03.01 11:30buy0.20eurusd1.36450.00001.36552010.03.03 11:221.36550.000.00-0.0420.00
389985622010.03.01 11:31buy0.20eurusd1.36450.00001.36552010.03.03 11:221.36550.000.00-0.0420.00
389985052010.03.01 11:30buy0.20eurusd1.36460.00001.36562010.03.03 11:221.36560.000.00-0.0420.00
389984852010.03.01 11:30buy0.20eurusd1.36460.00001.36562010.03.03 11:221.36560.000.00-0.0420.00
389984402010.03.01 11:29buy0.20eurusd1.36460.00001.36562010.03.03 11:221.36560.000.00-0.0420.00
389985082010.03.01 11:30buy0.20eurusd1.36460.00001.36562010.03.03 11:221.36560.000.00-0.0420.00
389985592010.03.01 11:31buy0.20eurusd1.36460.00001.36562010.03.03 11:221.36560.000.00-0.0420.00
389984272010.03.01 11:29buy0.20eurusd1.36460.00001.36562010.03.03 11:221.36560.000.00-0.0420.00
389984062010.03.01 11:29buy0.20eurusd1.36460.00001.36562010.03.03 11:221.36560.000.00-0.0420.00
389983542010.03.01 11:29buy0.20eurusd1.36460.00001.36562010.03.03 11:221.36560.000.00-0.0420.00
389983222010.03.01 11:28buy0.20eurusd1.36460.00001.36562010.03.03 11:221.36560.000.00-0.0420.00
389984982010.03.01 11:30buy0.20eurusd1.36460.00001.36562010.03.03 11:221.36560.000.00-0.0420.00
389984352010.03.01 11:29buy0.20eurusd1.36470.00001.36572010.03.03 11:221.36570.000.00-0.0420.00
  0.00 0.00 -29.36 14 196.00
Closed P/L: 14 166.64
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
392565692010.03.05 12:18sell0.50eurusd1.35850.00001.3565 1.35920.000.000.00-35.00
392565802010.03.05 12:18sell0.50eurusd1.35860.00001.3566 1.35920.000.000.00-30.00
392565822010.03.05 12:19sell0.50eurusd1.35850.00001.3565 1.35920.000.000.00-35.00
392565962010.03.05 12:19sell0.50eurusd1.35850.00001.3565 1.35920.000.000.00-35.00
392565972010.03.05 12:19sell0.50eurusd1.35840.00001.3564 1.35920.000.000.00-40.00
392566032010.03.05 12:19sell0.30eurusd1.35860.00001.3566 1.35920.000.000.00-18.00
392566222010.03.05 12:20sell0.30eurusd1.35850.00001.3565 1.35920.000.000.00-21.00
392566252010.03.05 12:20sell0.30eurusd1.35840.00001.3564 1.35920.000.000.00-24.00
392566272010.03.05 12:20sell0.30eurusd1.35860.00001.3566 1.35920.000.000.00-18.00
392566292010.03.05 12:20sell0.30eurusd1.35850.00001.3565 1.35920.000.000.00-21.00
392566332010.03.05 12:20sell0.30eurusd1.35860.00001.3566 1.35920.000.000.00-18.00
392566402010.03.05 12:21sell0.30eurusd1.35850.00001.3565 1.35920.000.000.00-21.00
392566412010.03.05 12:21sell0.30eurusd1.35860.00001.3566 1.35920.000.000.00-18.00
392566442010.03.05 12:21sell0.30eurusd1.35870.00001.3567 1.35920.000.000.00-15.00
392566452010.03.05 12:21buy0.30eurusd1.35891.35631.3609 1.35900.000.000.003.00
392566472010.03.05 12:21sell0.30eurusd1.35860.00001.3566 1.35920.000.000.00-18.00
392566532010.03.05 12:21sell0.30eurusd1.35870.00001.3567 1.35920.000.000.00-15.00
392566542010.03.05 12:21buy0.30eurusd1.35891.35631.3609 1.35900.000.000.003.00
392566552010.03.05 12:21sell0.30eurusd1.35860.00001.3566 1.35920.000.000.00-18.00
392566562010.03.05 12:21sell0.30eurusd1.35870.00001.3567 1.35920.000.000.00-15.00
392566572010.03.05 12:21buy0.30eurusd1.35891.35631.3609 1.35900.000.000.003.00
392566582010.03.05 12:21sell0.30eurusd1.35870.00001.3567 1.35920.000.000.00-15.00
392566592010.03.05 12:21buy0.30eurusd1.35891.35631.3609 1.35900.000.000.003.00
392566622010.03.05 12:22sell0.30eurusd1.35860.00001.3566 1.35920.000.000.00-18.00
392566662010.03.05 12:22sell0.30eurusd1.35870.00001.3567 1.35920.000.000.00-15.00
392566682010.03.05 12:22buy0.30eurusd1.35891.35631.3609 1.35900.000.000.003.00
392566822010.03.05 12:22sell0.30eurusd1.35860.00001.3566 1.35920.000.000.00-18.00
392566842010.03.05 12:22sell0.30eurusd1.35850.00001.3565 1.35920.000.000.00-21.00
392566862010.03.05 12:22sell0.30eurusd1.35840.00001.3564 1.35920.000.000.00-24.00
392566872010.03.05 12:22sell0.30eurusd1.35860.00001.3566 1.35920.000.000.00-18.00
392566912010.03.05 12:22sell0.30eurusd1.35870.00001.3567 1.35920.000.000.00-15.00
392566922010.03.05 12:22buy0.30eurusd1.35891.35631.3609 1.35900.000.000.003.00
392566932010.03.05 12:22sell0.30eurusd1.35880.00001.3568 1.35920.000.000.00-12.00
392566952010.03.05 12:22buy0.30eurusd1.35901.35631.3610 1.35900.000.000.000.00
392566962010.03.05 12:22sell0.30eurusd1.35870.00001.3567 1.35920.000.000.00-15.00
392566972010.03.05 12:22buy0.30eurusd1.35891.35631.3609 1.35900.000.000.003.00
392566982010.03.05 12:22sell0.30eurusd1.35880.00001.3568 1.35920.000.000.00-12.00
392566992010.03.05 12:22buy0.30eurusd1.35901.35631.3610 1.35900.000.000.000.00
392567082010.03.05 12:23sell0.30eurusd1.35870.00001.3567 1.35920.000.000.00-15.00
392567092010.03.05 12:23buy0.30eurusd1.35891.35631.3609 1.35900.000.000.003.00
392567112010.03.05 12:23sell0.30eurusd1.35860.00001.3566 1.35920.000.000.00-18.00
392567122010.03.05 12:23sell0.30eurusd1.35870.00001.3567 1.35920.000.000.00-15.00
392567132010.03.05 12:23buy0.30eurusd1.35891.35631.3609 1.35900.000.000.003.00
392567152010.03.05 12:23sell0.30eurusd1.35880.00001.3568 1.35920.000.000.00-12.00
392567172010.03.05 12:23buy0.30eurusd1.35901.35631.3610 1.35900.000.000.000.00
392567202010.03.05 12:23sell0.30eurusd1.35870.00001.3567 1.35920.000.000.00-15.00
392567242010.03.05 12:24buy0.30eurusd1.35911.35631.3611 1.35900.000.000.00-3.00
392567252010.03.05 12:24sell0.30eurusd1.35880.00001.3568 1.35920.000.000.00-12.00
392567262010.03.05 12:24buy0.30eurusd1.35901.35631.3610 1.35900.000.000.000.00
392567292010.03.05 12:24sell0.30eurusd1.35870.00001.3567 1.35920.000.000.00-15.00
392567302010.03.05 12:24buy0.30eurusd1.35891.35631.3609 1.35900.000.000.003.00
  0.00 0.00 0.00 -673.00
 Floating P/L: -673.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 14 166.64 Floating P/L: -673.00 Margin: 2 595.11
Balance: 19 166.64 Equity: 18 493.64 Free Margin: 15 898.53
 
Details:
Graph
Gross Profit: 17 330.64 Gross Loss: 3 164.00 Total Net Profit: 14 166.64
Profit Factor: 5.48 Expected Payoff: 20.15  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 2 500.00 (12.11%) Relative Drawdown: 12.11% (2 500.00)
 
Total Trades: 703 Short Positions (won %): 575 (99.83%) Long Positions (won %): 128 (54.69%)
Profit Trades (% of total): 644 (91.61%) Loss trades (% of total): 59 (8.39%)
Largest profit trade: 40.00 loss trade: -144.00
Average profit trade: 26.91 loss trade: -53.63
Maximum consecutive wins ($): 458 (13 640.00) consecutive losses ($): 49 (-2 500.00)
Maximal consecutive profit (count): 13 640.00 (458) consecutive loss (count): -2 500.00 (49)
Average consecutive wins: 161 consecutive losses: 20