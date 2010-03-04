|Account: 45912
|Name: 1000 - MINI - ALEXANDER PRESSL/ pressl.alex@googlemail.com
|Currency: USD
|2010 March 4, 08:12
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|394994
|2010.03.04 05:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5066
|0.0000
|0.0000
|2010.03.04 05:49
|1.5068
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|1
|GBPUSD M15
|394898
|2010.03.04 03:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5074
|0.0000
|0.0000
|2010.03.04 03:42
|1.5079
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|1
|GBPUSD M15
|393462
|2010.03.04 00:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5086
|0.0000
|0.0000
|2010.03.04 01:14
|1.5091
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|1
|GBPUSD M15
|392755
|2010.03.03 22:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3694
|0.0000
|0.0000
|2010.03.04 00:05
|1.3693
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|1
|EURUSD H1
|391853
|2010.03.03 20:25
|buy
|0.10
|eurchf
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|2010.03.04 06:33
|1.4633
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|
|3
|EURCHF M5
|390065
|2010.03.03 16:45
|buy
|0.10
|eurchf
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|2010.03.04 06:34
|1.4633
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|
|3
|EURCHF M5
|389423
|2010.03.03 16:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.5067
|0.0000
|0.0000
|2010.03.03 16:03
|1.5062
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|1
|GBPUSD M15
|388670
|2010.03.03 15:10
|buy
|0.10
|eurchf
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|2010.03.04 06:34
|1.4633
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.87
|
|3
|EURCHF M5
|387305
|2010.03.03 13:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.5052
|0.0000
|0.0000
|2010.03.03 15:11
|1.5035
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|
|1
|GBPUSD M15
|387131
|2010.03.03 13:36
|sell
|0.20
|nzdusd
|0.6910
|0.7013
|0.0000
|2010.03.03 14:04
|0.6910
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|6423421
|TickScalper_v3.44 SELL
|386990
|2010.03.03 13:30
|sell
|0.20
|nzdusd
|0.6913
|0.7013
|0.0000
|2010.03.03 13:34
|0.6913
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|6423421
|TickScalper_v3.44 SELL
|386720
|2010.03.03 13:16
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3637
|1.3535
|0.0000
|2010.03.03 13:18
|1.3636
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|386688
|2010.03.03 13:14
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3638
|1.3535
|0.0000
|2010.03.03 13:15
|1.3638
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|386672
|2010.03.03 13:13
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3635
|1.3535
|0.0000
|2010.03.03 13:13
|1.3637
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|386650
|2010.03.03 13:12
|sell
|0.20
|usdchf
|1.0719
|1.0821
|0.0000
|2010.03.03 13:21
|1.0715
|0.00
|0.00
|0.00
|7.47
|
|6423423
|TickScalper_v3.44 SELL
|386592
|2010.03.03 13:09
|sell
|0.20
|usdchf
|1.0719
|1.0819
|0.0000
|2010.03.03 13:10
|1.0720
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.87
|
|6423423
|TickScalper_v3.44 SELL
|386568
|2010.03.03 13:08
|sell
|0.20
|usdchf
|1.0722
|1.0822
|0.0000
|2010.03.03 13:09
|1.0723
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.87
|
|6423423
|TickScalper_v3.44 SELL
|386465
|2010.03.03 13:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|2010.03.03 15:11
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|
|1
|EURUSD H1
|386384
|2010.03.03 12:55
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.6899
|0.6999
|0.0000
|2010.03.03 14:09
|0.6899
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|6423421
|TickScalper_v3.44 SELL
|386198
|2010.03.03 12:45
|buy
|0.10
|eurchf
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|2010.03.03 13:43
|1.4630
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|
|3
|EURCHF M5
|386154
|2010.03.03 12:42
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3621
|1.3519
|0.0000
|2010.03.03 13:04
|1.3623
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|386135
|2010.03.03 12:42
|sell
|0.40
|usdchf
|1.0734
|1.0837
|0.0000
|2010.03.03 13:06
|1.0725
|0.00
|0.00
|0.00
|33.57
|
|6423423
|TickScalper_v3.44 SELL
|386099
|2010.03.03 12:39
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3636
|1.3533
|0.0000
|2010.03.03 13:13
|1.3638
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|386087
|2010.03.03 12:39
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3630
|1.3530
|0.0000
|2010.03.03 12:39
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|386081
|2010.03.03 12:39
|sell
|0.20
|usdchf
|1.0723
|1.0823
|0.0000
|2010.03.03 13:07
|1.0722
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|
|6423423
|TickScalper_v3.44 SELL
|386064
|2010.03.03 12:38
|sell
|0.20
|nzdusd
|0.6910
|0.7013
|0.0000
|2010.03.03 12:39
|0.6911
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|
|6423421
|TickScalper_v3.44 SELL
|385709
|2010.03.03 12:18
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3635
|1.3535
|0.0000
|2010.03.03 12:28
|1.3637
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|385686
|2010.03.03 12:16
|sell
|0.20
|nzdusd
|0.6911
|0.7013
|0.0000
|2010.03.03 12:18
|0.6910
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|6423421
|TickScalper_v3.44 SELL
|385636
|2010.03.03 12:12
|sell
|0.40
|usdchf
|1.0731
|1.0833
|0.0000
|2010.03.03 12:13
|1.0730
|0.00
|0.00
|0.00
|3.73
|
|6423423
|TickScalper_v3.44 SELL
|385629
|2010.03.03 12:12
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3636
|1.3535
|0.0000
|2010.03.03 12:15
|1.3638
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|385604
|2010.03.03 12:10
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3636
|1.3535
|0.0000
|2010.03.03 12:11
|1.3636
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|385587
|2010.03.03 12:09
|sell
|0.20
|usdchf
|1.0718
|1.0821
|0.0000
|2010.03.03 12:37
|1.0718
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|6423423
|TickScalper_v3.44 SELL
|385503
|2010.03.03 12:05
|sell
|0.20
|nzdusd
|0.6910
|0.7013
|0.0000
|2010.03.03 12:13
|0.6910
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|6423421
|TickScalper_v3.44 SELL
|385473
|2010.03.03 12:03
|sell
|0.20
|usdchf
|1.0719
|1.0821
|0.0000
|2010.03.03 12:05
|1.0717
|0.00
|0.00
|0.00
|3.73
|
|6423423
|TickScalper_v3.44 SELL
|385447
|2010.03.03 12:01
|sell
|0.20
|usdchf
|1.0721
|1.0821
|0.0000
|2010.03.03 12:02
|1.0721
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|6423423
|TickScalper_v3.44 SELL
|385397
|2010.03.03 11:59
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3649
|1.3547
|0.0000
|2010.03.03 13:28
|1.3651
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|385193
|2010.03.03 11:48
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0707
|1.0809
|0.0000
|2010.03.03 13:30
|1.0705
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|
|6423423
|TickScalper_v3.44 SELL
|385184
|2010.03.03 11:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3661
|1.3561
|0.0000
|2010.03.03 13:31
|1.3661
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|385084
|2010.03.03 11:42
|sell
|0.20
|nzdusd
|0.6913
|0.7013
|0.0000
|2010.03.03 12:02
|0.6911
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|6423421
|TickScalper_v3.44 SELL
|384945
|2010.03.03 11:36
|sell
|0.20
|nzdusd
|0.6911
|0.7013
|0.0000
|2010.03.03 11:37
|0.6910
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|6423421
|TickScalper_v3.44 SELL
|384700
|2010.03.03 11:24
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.6899
|0.7001
|0.0000
|2010.03.03 12:43
|0.6900
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|
|6423421
|TickScalper_v3.44 SELL
|384407
|2010.03.03 11:04
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.6908
|0.7010
|0.0000
|2010.03.03 11:09
|0.6906
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|6423421
|TickScalper_v3.44 SELL
|384062
|2010.03.03 10:42
|sell
|0.20
|usdchf
|1.0733
|1.0836
|0.0000
|2010.03.03 11:15
|1.0733
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|6423423
|TickScalper_v3.44 SELL
|384043
|2010.03.03 10:40
|sell
|0.20
|usdchf
|1.0735
|1.0836
|0.0000
|2010.03.03 10:41
|1.0735
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|6423423
|TickScalper_v3.44 SELL
|383822
|2010.03.03 10:23
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.6909
|0.7011
|0.0000
|2010.03.03 10:29
|0.6909
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|6423421
|TickScalper_v3.44 SELL
|383707
|2010.03.03 10:16
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3616
|1.3514
|0.0000
|2010.03.03 10:17
|1.3616
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|383533
|2010.03.03 10:06
|sell
|0.20
|usdchf
|1.0734
|1.0836
|0.0000
|2010.03.03 10:38
|1.0733
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|
|6423423
|TickScalper_v3.44 SELL
|383507
|2010.03.03 10:04
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3628
|1.3529
|0.0000
|2010.03.03 11:29
|1.3649
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|383416
|2010.03.03 09:56
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3643
|1.3540
|0.0000
|2010.03.03 11:29
|1.3649
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|383401
|2010.03.03 09:55
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0722
|1.0822
|0.0000
|2010.03.03 11:29
|1.0720
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|
|6423423
|TickScalper_v3.44 SELL
|383275
|2010.03.03 09:48
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.6929
|0.7031
|0.0000
|2010.03.03 10:06
|0.6929
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|6423421
|TickScalper_v3.44 SELL
|383187
|2010.03.03 09:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.5046
|0.0000
|0.0000
|2010.03.03 09:54
|1.5036
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|1
|GBPUSD M15
|383165
|2010.03.03 09:44
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3630
|1.3528
|0.0000
|2010.03.03 09:45
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|383029
|2010.03.03 09:36
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3642
|1.3540
|0.0000
|2010.03.03 09:54
|1.3642
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|383019
|2010.03.03 09:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5050
|1.4949
|0.0000
|2010.03.03 09:36
|1.5049
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|
|6423422
|TickScalper_v3.44 BUY
|382955
|2010.03.03 09:32
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3640
|1.3540
|0.0000
|2010.03.03 09:34
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|382938
|2010.03.03 09:31
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3640
|1.3540
|0.0000
|2010.03.03 09:31
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|382879
|2010.03.03 09:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3655
|1.3555
|0.0000
|2010.03.03 11:34
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|382815
|2010.03.03 09:25
|buy
|0.10
|eurchf
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|2010.03.03 13:44
|1.4629
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.87
|
|3
|EURCHF M5
|382630
|2010.03.03 09:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0722
|1.0824
|0.0000
|2010.03.03 09:19
|1.0718
|0.00
|0.00
|0.00
|3.73
|
|6423423
|TickScalper_v3.44 SELL
|382094
|2010.03.03 08:44
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.6932
|0.7032
|0.0000
|2010.03.03 08:46
|0.6931
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|6423421
|TickScalper_v3.44 SELL
|382045
|2010.03.03 08:41
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3614
|1.3512
|0.0000
|2010.03.03 09:05
|1.3638
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|381758
|2010.03.03 08:22
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3600
|1.3498
|0.0000
|2010.03.03 08:36
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|381719
|2010.03.03 08:20
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3598
|1.3498
|0.0000
|2010.03.03 08:22
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|381694
|2010.03.03 08:19
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.6929
|0.7032
|0.0000
|2010.03.03 08:21
|0.6927
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|6423421
|TickScalper_v3.44 SELL
|381564
|2010.03.03 08:11
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3612
|1.3512
|0.0000
|2010.03.03 08:40
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|381465
|2010.03.03 08:06
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3612
|1.3512
|0.0000
|2010.03.03 08:11
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|381120
|2010.03.03 07:44
|sell
|0.20
|nzdusd
|0.6958
|0.7060
|0.0000
|2010.03.03 07:47
|0.6956
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|6423421
|TickScalper_v3.44 SELL
|380962
|2010.03.03 07:34
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3612
|1.3512
|0.0000
|2010.03.03 07:35
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|380932
|2010.03.03 07:32
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3612
|1.3512
|0.0000
|2010.03.03 07:33
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|380864
|2010.03.03 07:29
|sell
|0.20
|nzdusd
|0.6960
|0.7060
|0.0000
|2010.03.03 07:32
|0.6960
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|6423421
|TickScalper_v3.44 SELL
|380735
|2010.03.03 07:19
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3626
|1.3524
|0.0000
|2010.03.03 09:05
|1.3636
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|380530
|2010.03.03 07:04
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3626
|1.3524
|0.0000
|2010.03.03 07:18
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|380489
|2010.03.03 07:02
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3624
|1.3524
|0.0000
|2010.03.03 07:03
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|380473
|2010.03.03 07:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3624
|1.3524
|0.0000
|2010.03.03 07:01
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|380414
|2010.03.03 06:57
|sell
|0.20
|nzdusd
|0.6960
|0.7060
|0.0000
|2010.03.03 07:24
|0.6961
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|
|6423421
|TickScalper_v3.44 SELL
|380389
|2010.03.03 06:56
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3624
|1.3524
|0.0000
|2010.03.03 06:59
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|380174
|2010.03.03 06:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3639
|1.3539
|0.0000
|2010.03.03 09:07
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|379816
|2010.03.03 06:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5023
|0.0000
|0.0000
|2010.03.03 06:34
|1.5028
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|1
|GBPUSD M15
|378824
|2010.03.03 04:55
|sell
|0.40
|nzdusd
|0.6974
|0.7074
|0.0000
|2010.03.03 06:07
|0.6972
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|6423421
|TickScalper_v3.44 SELL
|378757
|2010.03.03 04:48
|sell
|0.40
|nzdusd
|0.6974
|0.7074
|0.0000
|2010.03.03 04:52
|0.6972
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|6423421
|TickScalper_v3.44 SELL
|378596
|2010.03.03 04:30
|sell
|0.40
|nzdusd
|0.6974
|0.7074
|0.0000
|2010.03.03 04:30
|0.6972
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|6423421
|TickScalper_v3.44 SELL
|377911
|2010.03.03 03:17
|sell
|0.40
|nzdusd
|0.6974
|0.7074
|0.0000
|2010.03.03 03:20
|0.6972
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|6423421
|TickScalper_v3.44 SELL
|377819
|2010.03.03 03:07
|sell
|0.40
|nzdusd
|0.6974
|0.7074
|0.0000
|2010.03.03 03:15
|0.6972
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|6423421
|TickScalper_v3.44 SELL
|376968
|2010.03.03 02:00
|sell
|0.40
|nzdusd
|0.6972
|0.7074
|0.0000
|2010.03.03 02:03
|0.6970
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|6423421
|TickScalper_v3.44 SELL
|376966
|2010.03.03 02:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.5055
|0.0000
|0.0000
|2010.03.03 06:10
|1.5019
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|
|1
|GBPUSD M15
|376034
|2010.03.03 00:05
|sell
|0.40
|nzdusd
|0.6973
|0.7075
|0.0000
|2010.03.03 01:01
|0.6968
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|6423421
|TickScalper_v3.44 SELL
|375661
|2010.03.02 23:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.4989
|0.0000
|0.0000
|2010.03.03 06:10
|1.5019
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|
|1
|GBPUSD M15
|375586
|2010.03.02 23:41
|sell
|0.20
|nzdusd
|0.6960
|0.7060
|0.0000
|2010.03.03 06:56
|0.6959
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|6423421
|TickScalper_v3.44 SELL
|375394
|2010.03.02 23:22
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3607
|1.3507
|0.0000
|2010.03.02 23:24
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|375089
|2010.03.02 22:57
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3607
|1.3507
|0.0000
|2010.03.02 23:01
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|374437
|2010.03.02 21:58
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0742
|1.0844
|0.0000
|2010.03.03 00:04
|1.0742
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|6423423
|TickScalper_v3.44 SELL
|374300
|2010.03.02 21:50
|sell
|0.10
|eurchf
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|2010.03.03 09:22
|1.4628
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|3
|EURCHF M5
|373976
|2010.03.02 21:24
|sell
|0.20
|nzdusd
|0.6957
|0.7060
|0.0000
|2010.03.02 22:15
|0.6958
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|
|6423421
|TickScalper_v3.44 SELL
|373514
|2010.03.02 20:42
|sell
|0.20
|nzdusd
|0.6960
|0.7060
|0.0000
|2010.03.02 20:44
|0.6958
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|6423421
|TickScalper_v3.44 SELL
|373493
|2010.03.02 20:40
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3607
|1.3507
|0.0000
|2010.03.02 21:56
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|373327
|2010.03.02 20:26
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3607
|1.3507
|0.0000
|2010.03.02 20:40
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|373039
|2010.03.02 19:59
|sell
|0.20
|usdchf
|1.0758
|1.0858
|0.0000
|2010.03.02 20:11
|1.0753
|0.00
|0.00
|0.00
|9.30
|
|6423423
|TickScalper_v3.44 SELL
|373007
|2010.03.02 19:56
|sell
|0.20
|usdchf
|1.0758
|1.0858
|0.0000
|2010.03.02 19:57
|1.0756
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|
|6423423
|TickScalper_v3.44 SELL
|372761
|2010.03.02 19:32
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3593
|1.3493
|0.0000
|2010.03.02 19:33
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|372728
|2010.03.02 19:30
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3593
|1.3493
|0.0000
|2010.03.02 19:31
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|372699
|2010.03.02 19:28
|sell
|0.20
|usdchf
|1.0758
|1.0858
|0.0000
|2010.03.02 19:40
|1.0756
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|
|6423423
|TickScalper_v3.44 SELL
|372635
|2010.03.02 19:14
|sell
|0.20
|usdchf
|1.0758
|1.0858
|0.0000
|2010.03.02 19:16
|1.0756
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|
|6423423
|TickScalper_v3.44 SELL
|372623
|2010.03.02 19:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3607
|1.3507
|0.0000
|2010.03.02 20:20
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|372507
|2010.03.02 18:57
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0744
|1.0844
|0.0000
|2010.03.02 21:50
|1.0742
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|
|6423423
|TickScalper_v3.44 SELL
|372502
|2010.03.02 18:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3621
|1.3518
|0.0000
|2010.03.03 00:04
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|372429
|2010.03.02 18:50
|sell
|0.40
|nzdusd
|0.6972
|0.7074
|0.0000
|2010.03.02 19:14
|0.6970
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|6423421
|TickScalper_v3.44 SELL
|371059
|2010.03.02 17:10
|sell
|0.10
|eurchf
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|2010.03.03 09:22
|1.4629
|0.00
|0.00
|0.00
|4.67
|
|3
|EURCHF M5
|370997
|2010.03.02 17:04
|sell
|0.20
|nzdusd
|0.6960
|0.7060
|0.0000
|2010.03.02 20:30
|0.6955
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|6423421
|TickScalper_v3.44 SELL
|370890
|2010.03.02 16:57
|sell
|0.20
|nzdusd
|0.6960
|0.7060
|0.0000
|2010.03.02 16:59
|0.6958
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|6423421
|TickScalper_v3.44 SELL
|370856
|2010.03.02 16:54
|sell
|0.20
|nzdusd
|0.6960
|0.7060
|0.0000
|2010.03.02 16:57
|0.6958
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|6423421
|TickScalper_v3.44 SELL
|370124
|2010.03.02 16:11
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.6946
|0.7046
|0.0000
|2010.03.03 08:03
|0.6944
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|6423421
|TickScalper_v3.44 SELL
|369687
|2010.03.02 15:46
|sell
|0.20
|nzdusd
|0.6956
|0.7059
|0.0000
|2010.03.02 16:01
|0.6954
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|6423421
|TickScalper_v3.44 SELL
|369492
|2010.03.02 15:31
|sell
|0.10
|eurchf
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|2010.03.02 15:47
|1.4638
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|
|3
|EURCHF M5
|369480
|2010.03.02 15:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.4912
|1.5012
|0.0000
|2010.03.02 15:31
|1.4910
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|6423422
|TickScalper_v3.44 SELL
|369279
|2010.03.02 15:19
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.6944
|0.7044
|0.0000
|2010.03.02 16:05
|0.6942
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|6423421
|TickScalper_v3.44 SELL
|369205
|2010.03.02 15:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.4921
|0.0000
|0.0000
|2010.03.02 15:18
|1.4926
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|1
|GBPUSD M15
|368213
|2010.03.02 13:42
|buy
|0.10
|eurchf
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|2010.03.02 15:29
|1.4644
|0.00
|0.00
|0.00
|15.70
|
|3
|EURCHF M5
|366440
|2010.03.02 11:37
|buy
|0.10
|eurchf
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|2010.03.02 15:29
|1.4650
|0.00
|0.00
|0.00
|17.55
|
|3
|EURCHF M5
|366329
|2010.03.02 11:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.4964
|0.0000
|0.0000
|2010.03.02 11:38
|1.4962
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|1
|GBPUSD M15
|365847
|2010.03.02 11:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3528
|0.0000
|0.0000
|2010.03.02 11:21
|1.3534
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|1
|EURUSD H1
|365842
|2010.03.02 11:00
|sell
|0.20
|usdchf
|1.0815
|0.0000
|0.0000
|2010.03.02 11:23
|1.0804
|0.00
|0.00
|0.00
|20.36
|
|2
|USDCHF H1
|365084
|2010.03.02 10:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.4953
|0.0000
|0.0000
|2010.03.02 10:16
|1.4951
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|1
|GBPUSD M15
|361718
|2010.03.02 06:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.4891
|0.0000
|0.0000
|2010.03.02 06:45
|1.4896
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|1
|GBPUSD M15
|360183
|2010.03.02 04:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.4913
|0.0000
|0.0000
|2010.03.02 04:32
|1.4919
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|1
|GBPUSD M15
|359596
|2010.03.02 03:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.4915
|0.0000
|0.0000
|2010.03.02 03:47
|1.4921
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|1
|GBPUSD M15
|356952
|2010.03.02 00:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.4973
|0.0000
|0.0000
|2010.03.02 00:37
|1.4975
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|1
|GBPUSD M15
|354294
|2010.03.01 18:40
|buy
|0.10
|eurchf
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|2010.03.02 15:31
|1.4647
|0.00
|0.00
|0.00
|11.09
|
|3
|EURCHF M5
|341983
|2010.02.24 02:20
|buy
|0.10
|eurchf
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|2010.03.02 15:29
|1.4646
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|
|3
|EURCHF M5
|340556
|2010.02.23 16:55
|buy
|0.10
|eurchf
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|2010.03.02 15:29
|1.4644
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.69
|
|3
|EURCHF M5
|340430
|2010.02.23 16:25
|buy
|0.10
|eurchf
|1.4652
|0.0000
|0.0000
|2010.03.02 15:31
|1.4645
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.47
|
|3
|EURCHF M5
|339879
|2010.02.23 15:10
|buy
|0.10
|eurchf
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|2010.03.02 15:30
|1.4642
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.56
|
|3
|EURCHF M5
|
|0.00
|0.00
|0.00
|751.01
|Closed P/L:
|751.01
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|386463
|2010.03.03 13:00
|buy
|0.20
|usdchf
|1.0738
|0.0000
|0.0000
|
|1.0713
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.67
|
|2
|USDCHF H1
|395097
|2010.03.04 06:45
|sell
|0.10
|eurchf
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|
|1.4635
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.53
|
|3
|EURCHF M15
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.20
|
|Floating P/L:
|-53.20
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|751.01
|Floating P/L:
|-53.20
|Margin:
|100.00
|Balance:
|3 698.10
|Equity:
|3 644.90
|Free Margin:
|3 544.90
|
|Details:
|Gross Profit:
|856.21
|Gross Loss:
|105.20
|Total Net Profit:
|751.01
|Profit Factor:
|8.14
|Expected Payoff:
|5.69
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|30.00 (0.93%)
|Relative Drawdown:
|0.93% (30.00)
|
|Total Trades:
|132
|Short Positions (won %):
|69 (88.41%)
|Long Positions (won %):
|63 (84.13%)
|Profit Trades (% of total):
|114 (86.36%)
|Loss trades (% of total):
|18 (13.64%)
|Largest
|profit trade:
|96.00
|loss trade:
|-30.00
|Average
|profit trade:
|7.51
|loss trade:
|-5.84
|Maximum
|consecutive wins ($):
|25 (143.19)
|consecutive losses ($):
|3 (-7.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|222.40 (10)
|consecutive loss (count):
|-30.00 (1)
|Average
|consecutive wins:
|9
|consecutive losses:
|1