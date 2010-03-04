Basel Financial Inc.

Account: 45912 Name: 1000 - MINI - ALEXANDER PRESSL/ pressl.alex@googlemail.com Currency: USD 2010 March 4, 08:12
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
3949942010.03.04 05:45buy0.10gbpusd1.50660.00000.00002010.03.04 05:491.50680.000.000.002.00
 1GBPUSD M15
3948982010.03.04 03:30buy0.10gbpusd1.50740.00000.00002010.03.04 03:421.50790.000.000.005.00
 1GBPUSD M15
3934622010.03.04 00:15buy0.10gbpusd1.50860.00000.00002010.03.04 01:141.50910.000.000.005.00
 1GBPUSD M15
3927552010.03.03 22:00sell0.20eurusd1.36940.00000.00002010.03.04 00:051.36930.000.000.002.00
 1EURUSD H1
3918532010.03.03 20:25buy0.10eurchf1.46270.00000.00002010.03.04 06:331.46330.000.000.005.60
 3EURCHF M5
3900652010.03.03 16:45buy0.10eurchf1.46300.00000.00002010.03.04 06:341.46330.000.000.002.80
 3EURCHF M5
3894232010.03.03 16:00sell0.10gbpusd1.50670.00000.00002010.03.03 16:031.50620.000.000.005.00
 1GBPUSD M15
3886702010.03.03 15:10buy0.10eurchf1.46350.00000.00002010.03.04 06:341.46330.000.000.00-1.87
 3EURCHF M5
3873052010.03.03 13:45sell0.10gbpusd1.50520.00000.00002010.03.03 15:111.50350.000.000.0017.00
 1GBPUSD M15
3871312010.03.03 13:36sell0.20nzdusd0.69100.70130.00002010.03.03 14:040.69100.000.000.000.00
 6423421TickScalper_v3.44 SELL
3869902010.03.03 13:30sell0.20nzdusd0.69130.70130.00002010.03.03 13:340.69130.000.000.000.00
 6423421TickScalper_v3.44 SELL
3867202010.03.03 13:16buy0.40eurusd1.36371.35350.00002010.03.03 13:181.36360.000.000.00-4.00
 642342TickScalper_v3.44 BUY
3866882010.03.03 13:14buy0.40eurusd1.36381.35350.00002010.03.03 13:151.36380.000.000.000.00
 642342TickScalper_v3.44 BUY
3866722010.03.03 13:13buy0.40eurusd1.36351.35350.00002010.03.03 13:131.36370.000.000.008.00
 642342TickScalper_v3.44 BUY
3866502010.03.03 13:12sell0.20usdchf1.07191.08210.00002010.03.03 13:211.07150.000.000.007.47
 6423423TickScalper_v3.44 SELL
3865922010.03.03 13:09sell0.20usdchf1.07191.08190.00002010.03.03 13:101.07200.000.000.00-1.87
 6423423TickScalper_v3.44 SELL
3865682010.03.03 13:08sell0.20usdchf1.07221.08220.00002010.03.03 13:091.07230.000.000.00-1.87
 6423423TickScalper_v3.44 SELL
3864652010.03.03 13:00sell0.20eurusd1.36220.00000.00002010.03.03 15:111.36290.000.000.00-14.00
 1EURUSD H1
3863842010.03.03 12:55sell0.10nzdusd0.68990.69990.00002010.03.03 14:090.68990.000.000.000.00
 6423421TickScalper_v3.44 SELL
3861982010.03.03 12:45buy0.10eurchf1.46270.00000.00002010.03.03 13:431.46300.000.000.002.80
 3EURCHF M5
3861542010.03.03 12:42buy0.80eurusd1.36211.35190.00002010.03.03 13:041.36230.000.000.0016.00
 642342TickScalper_v3.44 BUY
3861352010.03.03 12:42sell0.40usdchf1.07341.08370.00002010.03.03 13:061.07250.000.000.0033.57
 6423423TickScalper_v3.44 SELL
3860992010.03.03 12:39buy0.40eurusd1.36361.35330.00002010.03.03 13:131.36380.000.000.008.00
 642342TickScalper_v3.44 BUY
3860872010.03.03 12:39buy0.40eurusd1.36301.35300.00002010.03.03 12:391.36290.000.000.00-4.00
 642342TickScalper_v3.44 BUY
3860812010.03.03 12:39sell0.20usdchf1.07231.08230.00002010.03.03 13:071.07220.000.000.001.87
 6423423TickScalper_v3.44 SELL
3860642010.03.03 12:38sell0.20nzdusd0.69100.70130.00002010.03.03 12:390.69110.000.000.00-2.00
 6423421TickScalper_v3.44 SELL
3857092010.03.03 12:18buy0.40eurusd1.36351.35350.00002010.03.03 12:281.36370.000.000.008.00
 642342TickScalper_v3.44 BUY
3856862010.03.03 12:16sell0.20nzdusd0.69110.70130.00002010.03.03 12:180.69100.000.000.002.00
 6423421TickScalper_v3.44 SELL
3856362010.03.03 12:12sell0.40usdchf1.07311.08330.00002010.03.03 12:131.07300.000.000.003.73
 6423423TickScalper_v3.44 SELL
3856292010.03.03 12:12buy0.40eurusd1.36361.35350.00002010.03.03 12:151.36380.000.000.008.00
 642342TickScalper_v3.44 BUY
3856042010.03.03 12:10buy0.40eurusd1.36361.35350.00002010.03.03 12:111.36360.000.000.000.00
 642342TickScalper_v3.44 BUY
3855872010.03.03 12:09sell0.20usdchf1.07181.08210.00002010.03.03 12:371.07180.000.000.000.00
 6423423TickScalper_v3.44 SELL
3855032010.03.03 12:05sell0.20nzdusd0.69100.70130.00002010.03.03 12:130.69100.000.000.000.00
 6423421TickScalper_v3.44 SELL
3854732010.03.03 12:03sell0.20usdchf1.07191.08210.00002010.03.03 12:051.07170.000.000.003.73
 6423423TickScalper_v3.44 SELL
3854472010.03.03 12:01sell0.20usdchf1.07211.08210.00002010.03.03 12:021.07210.000.000.000.00
 6423423TickScalper_v3.44 SELL
3853972010.03.03 11:59buy0.20eurusd1.36491.35470.00002010.03.03 13:281.36510.000.000.004.00
 642342TickScalper_v3.44 BUY
3851932010.03.03 11:48sell0.10usdchf1.07071.08090.00002010.03.03 13:301.07050.000.000.001.87
 6423423TickScalper_v3.44 SELL
3851842010.03.03 11:47buy0.10eurusd1.36611.35610.00002010.03.03 13:311.36610.000.000.000.00
 642342TickScalper_v3.44 BUY
3850842010.03.03 11:42sell0.20nzdusd0.69130.70130.00002010.03.03 12:020.69110.000.000.004.00
 6423421TickScalper_v3.44 SELL
3849452010.03.03 11:36sell0.20nzdusd0.69110.70130.00002010.03.03 11:370.69100.000.000.002.00
 6423421TickScalper_v3.44 SELL
3847002010.03.03 11:24sell0.10nzdusd0.68990.70010.00002010.03.03 12:430.69000.000.000.00-1.00
 6423421TickScalper_v3.44 SELL
3844072010.03.03 11:04sell0.10nzdusd0.69080.70100.00002010.03.03 11:090.69060.000.000.002.00
 6423421TickScalper_v3.44 SELL
3840622010.03.03 10:42sell0.20usdchf1.07331.08360.00002010.03.03 11:151.07330.000.000.000.00
 6423423TickScalper_v3.44 SELL
3840432010.03.03 10:40sell0.20usdchf1.07351.08360.00002010.03.03 10:411.07350.000.000.000.00
 6423423TickScalper_v3.44 SELL
3838222010.03.03 10:23sell0.10nzdusd0.69090.70110.00002010.03.03 10:290.69090.000.000.000.00
 6423421TickScalper_v3.44 SELL
3837072010.03.03 10:16buy0.80eurusd1.36161.35140.00002010.03.03 10:171.36160.000.000.000.00
 642342TickScalper_v3.44 BUY
3835332010.03.03 10:06sell0.20usdchf1.07341.08360.00002010.03.03 10:381.07330.000.000.001.86
 6423423TickScalper_v3.44 SELL
3835072010.03.03 10:04buy0.40eurusd1.36281.35290.00002010.03.03 11:291.36490.000.000.0084.00
 642342TickScalper_v3.44 BUY
3834162010.03.03 09:56buy0.20eurusd1.36431.35400.00002010.03.03 11:291.36490.000.000.0012.00
 642342TickScalper_v3.44 BUY
3834012010.03.03 09:55sell0.10usdchf1.07221.08220.00002010.03.03 11:291.07200.000.000.001.87
 6423423TickScalper_v3.44 SELL
3832752010.03.03 09:48sell0.10nzdusd0.69290.70310.00002010.03.03 10:060.69290.000.000.000.00
 6423421TickScalper_v3.44 SELL
3831872010.03.03 09:45sell0.10gbpusd1.50460.00000.00002010.03.03 09:541.50360.000.000.0010.00
 1GBPUSD M15
3831652010.03.03 09:44buy0.40eurusd1.36301.35280.00002010.03.03 09:451.36300.000.000.000.00
 642342TickScalper_v3.44 BUY
3830292010.03.03 09:36buy0.20eurusd1.36421.35400.00002010.03.03 09:541.36420.000.000.000.00
 642342TickScalper_v3.44 BUY
3830192010.03.03 09:35buy0.10gbpusd1.50501.49490.00002010.03.03 09:361.50490.000.000.00-1.00
 6423422TickScalper_v3.44 BUY
3829552010.03.03 09:32buy0.20eurusd1.36401.35400.00002010.03.03 09:341.36390.000.000.00-2.00
 642342TickScalper_v3.44 BUY
3829382010.03.03 09:31buy0.20eurusd1.36401.35400.00002010.03.03 09:311.36400.000.000.000.00
 642342TickScalper_v3.44 BUY
3828792010.03.03 09:28buy0.10eurusd1.36551.35550.00002010.03.03 11:341.36550.000.000.000.00
 642342TickScalper_v3.44 BUY
3828152010.03.03 09:25buy0.10eurchf1.46310.00000.00002010.03.03 13:441.46290.000.000.00-1.87
 3EURCHF M5
3826302010.03.03 09:15sell0.10usdchf1.07221.08240.00002010.03.03 09:191.07180.000.000.003.73
 6423423TickScalper_v3.44 SELL
3820942010.03.03 08:44sell0.10nzdusd0.69320.70320.00002010.03.03 08:460.69310.000.000.001.00
 6423421TickScalper_v3.44 SELL
3820452010.03.03 08:41buy0.40eurusd1.36141.35120.00002010.03.03 09:051.36380.000.000.0096.00
 642342TickScalper_v3.44 BUY
3817582010.03.03 08:22buy0.80eurusd1.36001.34980.00002010.03.03 08:361.36110.000.000.0088.00
 642342TickScalper_v3.44 BUY
3817192010.03.03 08:20buy0.80eurusd1.35981.34980.00002010.03.03 08:221.35970.000.000.00-8.00
 642342TickScalper_v3.44 BUY
3816942010.03.03 08:19sell0.10nzdusd0.69290.70320.00002010.03.03 08:210.69270.000.000.002.00
 6423421TickScalper_v3.44 SELL
3815642010.03.03 08:11buy0.40eurusd1.36121.35120.00002010.03.03 08:401.36140.000.000.008.00
 642342TickScalper_v3.44 BUY
3814652010.03.03 08:06buy0.40eurusd1.36121.35120.00002010.03.03 08:111.36140.000.000.008.00
 642342TickScalper_v3.44 BUY
3811202010.03.03 07:44sell0.20nzdusd0.69580.70600.00002010.03.03 07:470.69560.000.000.004.00
 6423421TickScalper_v3.44 SELL
3809622010.03.03 07:34buy0.40eurusd1.36121.35120.00002010.03.03 07:351.36130.000.000.004.00
 642342TickScalper_v3.44 BUY
3809322010.03.03 07:32buy0.40eurusd1.36121.35120.00002010.03.03 07:331.36140.000.000.008.00
 642342TickScalper_v3.44 BUY
3808642010.03.03 07:29sell0.20nzdusd0.69600.70600.00002010.03.03 07:320.69600.000.000.000.00
 6423421TickScalper_v3.44 SELL
3807352010.03.03 07:19buy0.20eurusd1.36261.35240.00002010.03.03 09:051.36360.000.000.0020.00
 642342TickScalper_v3.44 BUY
3805302010.03.03 07:04buy0.20eurusd1.36261.35240.00002010.03.03 07:181.36280.000.000.004.00
 642342TickScalper_v3.44 BUY
3804892010.03.03 07:02buy0.20eurusd1.36241.35240.00002010.03.03 07:031.36260.000.000.004.00
 642342TickScalper_v3.44 BUY
3804732010.03.03 07:01buy0.20eurusd1.36241.35240.00002010.03.03 07:011.36240.000.000.000.00
 642342TickScalper_v3.44 BUY
3804142010.03.03 06:57sell0.20nzdusd0.69600.70600.00002010.03.03 07:240.69610.000.000.00-2.00
 6423421TickScalper_v3.44 SELL
3803892010.03.03 06:56buy0.20eurusd1.36241.35240.00002010.03.03 06:591.36260.000.000.004.00
 642342TickScalper_v3.44 BUY
3801742010.03.03 06:41buy0.10eurusd1.36391.35390.00002010.03.03 09:071.36400.000.000.001.00
 642342TickScalper_v3.44 BUY
3798162010.03.03 06:15buy0.10gbpusd1.50230.00000.00002010.03.03 06:341.50280.000.000.005.00
 1GBPUSD M15
3788242010.03.03 04:55sell0.40nzdusd0.69740.70740.00002010.03.03 06:070.69720.000.000.008.00
 6423421TickScalper_v3.44 SELL
3787572010.03.03 04:48sell0.40nzdusd0.69740.70740.00002010.03.03 04:520.69720.000.000.008.00
 6423421TickScalper_v3.44 SELL
3785962010.03.03 04:30sell0.40nzdusd0.69740.70740.00002010.03.03 04:300.69720.000.000.008.00
 6423421TickScalper_v3.44 SELL
3779112010.03.03 03:17sell0.40nzdusd0.69740.70740.00002010.03.03 03:200.69720.000.000.008.00
 6423421TickScalper_v3.44 SELL
3778192010.03.03 03:07sell0.40nzdusd0.69740.70740.00002010.03.03 03:150.69720.000.000.008.00
 6423421TickScalper_v3.44 SELL
3769682010.03.03 02:00sell0.40nzdusd0.69720.70740.00002010.03.03 02:030.69700.000.000.008.00
 6423421TickScalper_v3.44 SELL
3769662010.03.03 02:00sell0.10gbpusd1.50550.00000.00002010.03.03 06:101.50190.000.000.0036.00
 1GBPUSD M15
3760342010.03.03 00:05sell0.40nzdusd0.69730.70750.00002010.03.03 01:010.69680.000.000.0020.00
 6423421TickScalper_v3.44 SELL
3756612010.03.02 23:45sell0.10gbpusd1.49890.00000.00002010.03.03 06:101.50190.000.000.00-30.00
 1GBPUSD M15
3755862010.03.02 23:41sell0.20nzdusd0.69600.70600.00002010.03.03 06:560.69590.000.000.002.00
 6423421TickScalper_v3.44 SELL
3753942010.03.02 23:22buy0.20eurusd1.36071.35070.00002010.03.02 23:241.36090.000.000.004.00
 642342TickScalper_v3.44 BUY
3750892010.03.02 22:57buy0.20eurusd1.36071.35070.00002010.03.02 23:011.36080.000.000.002.00
 642342TickScalper_v3.44 BUY
3744372010.03.02 21:58sell0.10usdchf1.07421.08440.00002010.03.03 00:041.07420.000.000.000.00
 6423423TickScalper_v3.44 SELL
3743002010.03.02 21:50sell0.10eurchf1.46280.00000.00002010.03.03 09:221.46280.000.000.000.00
 3EURCHF M5
3739762010.03.02 21:24sell0.20nzdusd0.69570.70600.00002010.03.02 22:150.69580.000.000.00-2.00
 6423421TickScalper_v3.44 SELL
3735142010.03.02 20:42sell0.20nzdusd0.69600.70600.00002010.03.02 20:440.69580.000.000.004.00
 6423421TickScalper_v3.44 SELL
3734932010.03.02 20:40buy0.20eurusd1.36071.35070.00002010.03.02 21:561.36120.000.000.0010.00
 642342TickScalper_v3.44 BUY
3733272010.03.02 20:26buy0.20eurusd1.36071.35070.00002010.03.02 20:401.36090.000.000.004.00
 642342TickScalper_v3.44 BUY
3730392010.03.02 19:59sell0.20usdchf1.07581.08580.00002010.03.02 20:111.07530.000.000.009.30
 6423423TickScalper_v3.44 SELL
3730072010.03.02 19:56sell0.20usdchf1.07581.08580.00002010.03.02 19:571.07560.000.000.003.72
 6423423TickScalper_v3.44 SELL
3727612010.03.02 19:32buy0.40eurusd1.35931.34930.00002010.03.02 19:331.35950.000.000.008.00
 642342TickScalper_v3.44 BUY
3727282010.03.02 19:30buy0.40eurusd1.35931.34930.00002010.03.02 19:311.35950.000.000.008.00
 642342TickScalper_v3.44 BUY
3726992010.03.02 19:28sell0.20usdchf1.07581.08580.00002010.03.02 19:401.07560.000.000.003.72
 6423423TickScalper_v3.44 SELL
3726352010.03.02 19:14sell0.20usdchf1.07581.08580.00002010.03.02 19:161.07560.000.000.003.72
 6423423TickScalper_v3.44 SELL
3726232010.03.02 19:11buy0.20eurusd1.36071.35070.00002010.03.02 20:201.36100.000.000.006.00
 642342TickScalper_v3.44 BUY
3725072010.03.02 18:57sell0.10usdchf1.07441.08440.00002010.03.02 21:501.07420.000.000.001.86
 6423423TickScalper_v3.44 SELL
3725022010.03.02 18:56buy0.10eurusd1.36211.35180.00002010.03.03 00:041.36210.000.000.000.00
 642342TickScalper_v3.44 BUY
3724292010.03.02 18:50sell0.40nzdusd0.69720.70740.00002010.03.02 19:140.69700.000.000.008.00
 6423421TickScalper_v3.44 SELL
3710592010.03.02 17:10sell0.10eurchf1.46340.00000.00002010.03.03 09:221.46290.000.000.004.67
 3EURCHF M5
3709972010.03.02 17:04sell0.20nzdusd0.69600.70600.00002010.03.02 20:300.69550.000.000.0010.00
 6423421TickScalper_v3.44 SELL
3708902010.03.02 16:57sell0.20nzdusd0.69600.70600.00002010.03.02 16:590.69580.000.000.004.00
 6423421TickScalper_v3.44 SELL
3708562010.03.02 16:54sell0.20nzdusd0.69600.70600.00002010.03.02 16:570.69580.000.000.004.00
 6423421TickScalper_v3.44 SELL
3701242010.03.02 16:11sell0.10nzdusd0.69460.70460.00002010.03.03 08:030.69440.000.000.002.00
 6423421TickScalper_v3.44 SELL
3696872010.03.02 15:46sell0.20nzdusd0.69560.70590.00002010.03.02 16:010.69540.000.000.004.00
 6423421TickScalper_v3.44 SELL
3694922010.03.02 15:31sell0.10eurchf1.46420.00000.00002010.03.02 15:471.46380.000.000.003.70
 3EURCHF M5
3694802010.03.02 15:30sell0.10gbpusd1.49121.50120.00002010.03.02 15:311.49100.000.000.002.00
 6423422TickScalper_v3.44 SELL
3692792010.03.02 15:19sell0.10nzdusd0.69440.70440.00002010.03.02 16:050.69420.000.000.002.00
 6423421TickScalper_v3.44 SELL
3692052010.03.02 15:15buy0.10gbpusd1.49210.00000.00002010.03.02 15:181.49260.000.000.005.00
 1GBPUSD M15
3682132010.03.02 13:42buy0.10eurchf1.46270.00000.00002010.03.02 15:291.46440.000.000.0015.70
 3EURCHF M5
3664402010.03.02 11:37buy0.10eurchf1.46310.00000.00002010.03.02 15:291.46500.000.000.0017.55
 3EURCHF M5
3663292010.03.02 11:30sell0.10gbpusd1.49640.00000.00002010.03.02 11:381.49620.000.000.002.00
 1GBPUSD M15
3658472010.03.02 11:00buy0.20eurusd1.35280.00000.00002010.03.02 11:211.35340.000.000.0012.00
 1EURUSD H1
3658422010.03.02 11:00sell0.20usdchf1.08150.00000.00002010.03.02 11:231.08040.000.000.0020.36
 2USDCHF H1
3650842010.03.02 10:15sell0.10gbpusd1.49530.00000.00002010.03.02 10:161.49510.000.000.002.00
 1GBPUSD M15
3617182010.03.02 06:45buy0.10gbpusd1.48910.00000.00002010.03.02 06:451.48960.000.000.005.00
 1GBPUSD M15
3601832010.03.02 04:30buy0.10gbpusd1.49130.00000.00002010.03.02 04:321.49190.000.000.006.00
 1GBPUSD M15
3595962010.03.02 03:45buy0.10gbpusd1.49150.00000.00002010.03.02 03:471.49210.000.000.006.00
 1GBPUSD M15
3569522010.03.02 00:00buy0.10gbpusd1.49730.00000.00002010.03.02 00:371.49750.000.000.002.00
 1GBPUSD M15
3542942010.03.01 18:40buy0.10eurchf1.46350.00000.00002010.03.02 15:311.46470.000.000.0011.09
 3EURCHF M5
3419832010.02.24 02:20buy0.10eurchf1.46450.00000.00002010.03.02 15:291.46460.000.000.000.92
 3EURCHF M5
3405562010.02.23 16:55buy0.10eurchf1.46480.00000.00002010.03.02 15:291.46440.000.000.00-3.69
 3EURCHF M5
3404302010.02.23 16:25buy0.10eurchf1.46520.00000.00002010.03.02 15:311.46450.000.000.00-6.47
 3EURCHF M5
3398792010.02.23 15:10buy0.10eurchf1.46610.00000.00002010.03.02 15:301.46420.000.000.00-17.56
 3EURCHF M5
  0.00 0.00 0.00 751.01
Closed P/L: 751.01
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
3864632010.03.03 13:00buy0.20usdchf1.07380.00000.0000 1.07130.000.000.00-46.67
 2USDCHF H1
3950972010.03.04 06:45sell0.10eurchf1.46280.00000.0000 1.46350.000.000.00-6.53
 3EURCHF M15
  0.00 0.00 0.00 -53.20
 Floating P/L: -53.20
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 751.01 Floating P/L: -53.20 Margin: 100.00
Balance: 3 698.10 Equity: 3 644.90 Free Margin: 3 544.90
 
Details:
Graph
Gross Profit: 856.21 Gross Loss: 105.20 Total Net Profit: 751.01
Profit Factor: 8.14 Expected Payoff: 5.69  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 30.00 (0.93%) Relative Drawdown: 0.93% (30.00)
 
Total Trades: 132 Short Positions (won %): 69 (88.41%) Long Positions (won %): 63 (84.13%)
Profit Trades (% of total): 114 (86.36%) Loss trades (% of total): 18 (13.64%)
Largest profit trade: 96.00 loss trade: -30.00
Average profit trade: 7.51 loss trade: -5.84
Maximum consecutive wins ($): 25 (143.19) consecutive losses ($): 3 (-7.00)
Maximal consecutive profit (count): 222.40 (10) consecutive loss (count): -30.00 (1)
Average consecutive wins: 9 consecutive losses: 1